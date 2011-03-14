FXOpen Investments Inc.

Account: 1297309 Name: Jacksen Philips Kurian Currency: USD 2011 March 14, 15:45
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
371469492011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61151.60751.61252011.03.14 15:031.61130.000.000.00-4.00
371469502011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61151.60751.61252011.03.14 15:031.61130.000.000.00-4.00
371469512011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61151.60751.61252011.03.14 15:031.61130.000.000.00-4.00
371469522011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61151.60751.61252011.03.14 15:031.61130.000.000.00-4.00
371469242011.03.14 14:28buy0.20gbpusd1.61161.60761.61262011.03.14 15:031.61150.000.000.00-2.00
371469322011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61161.60761.61262011.03.14 15:031.61150.000.000.00-2.00
371469332011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61161.60761.61262011.03.14 15:031.61150.000.000.00-2.00
371469342011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61161.60761.61262011.03.14 15:031.61150.000.000.00-2.00
371469362011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61161.60761.61262011.03.14 15:031.61150.000.000.00-2.00
371469382011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61161.60761.61262011.03.14 15:031.61150.000.000.00-2.00
371469412011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61161.60761.61262011.03.14 15:031.61150.000.000.00-2.00
371469422011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61161.60761.61262011.03.14 15:031.61150.000.000.00-2.00
371469532011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61151.60751.61252011.03.14 15:031.61140.000.000.00-2.00
371469542011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61141.60741.61242011.03.14 15:031.61130.000.000.00-2.00
371469572011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61141.60741.61242011.03.14 15:031.61130.000.000.00-2.00
371469712011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61141.60741.61242011.03.14 15:031.61130.000.000.00-2.00
371469742011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61141.60741.61242011.03.14 15:031.61130.000.000.00-2.00
371469752011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61141.60741.61242011.03.14 15:031.61130.000.000.00-2.00
371469762011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61141.60741.61242011.03.14 15:031.61130.000.000.00-2.00
371469772011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61141.60741.61242011.03.14 15:031.61130.000.000.00-2.00
371469262011.03.14 14:28buy0.20gbpusd1.61151.60751.61252011.03.14 15:031.61150.000.000.000.00
371469272011.03.14 14:28buy0.20gbpusd1.61151.60751.61252011.03.14 15:031.61150.000.000.000.00
371469292011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61151.60751.61252011.03.14 15:031.61150.000.000.000.00
371469432011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61151.60751.61252011.03.14 15:031.61150.000.000.000.00
371469462011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61151.60751.61252011.03.14 15:031.61150.000.000.000.00
371469472011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61151.60751.61252011.03.14 15:031.61150.000.000.000.00
371469482011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61151.60751.61252011.03.14 15:031.61150.000.000.000.00
371488612011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371488672011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371488682011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371488692011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371488702011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371488762011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371488812011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371488842011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371488882011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371488892011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371488902011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371488932011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371488952011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371489122011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371489182011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371489202011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371489212011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371489272011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371489282011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371489292011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371489302011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371489312011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371489352011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371489362011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371480582011.03.14 14:53buy0.20gbpusd1.61111.60711.61212011.03.14 15:031.61130.000.000.004.00
371480782011.03.14 14:53buy0.20gbpusd1.61111.60711.61212011.03.14 15:031.61130.000.000.004.00
371480802011.03.14 14:53buy0.20gbpusd1.61111.60711.61212011.03.14 15:031.61130.000.000.004.00
371480822011.03.14 14:53buy0.20gbpusd1.61111.60711.61212011.03.14 15:031.61130.000.000.004.00
371488432011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39561.39161.39662011.03.14 15:421.39580.000.000.004.00
371488442011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39561.39161.39662011.03.14 15:421.39580.000.000.004.00
371488462011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39561.39161.39662011.03.14 15:421.39580.000.000.004.00
371488482011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39561.39161.39662011.03.14 15:421.39580.000.000.004.00
371488492011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39561.39161.39662011.03.14 15:421.39580.000.000.004.00
371488502011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39561.39161.39662011.03.14 15:421.39580.000.000.004.00
371488552011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39561.39161.39662011.03.14 15:421.39580.000.000.004.00
371488562011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39561.39161.39662011.03.14 15:421.39580.000.000.004.00
371488572011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39561.39161.39662011.03.14 15:421.39580.000.000.004.00
371488732011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39561.39161.39662011.03.14 15:421.39580.000.000.004.00
371488742011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39561.39161.39662011.03.14 15:421.39580.000.000.004.00
371489102011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39561.39161.39662011.03.14 15:421.39580.000.000.004.00
371480612011.03.14 14:53buy0.20gbpusd1.61101.60701.61202011.03.14 15:031.61130.000.000.006.00
371480762011.03.14 14:53buy0.20gbpusd1.61101.60701.61202011.03.14 15:031.61130.000.000.006.00
371480832011.03.14 14:53buy0.20gbpusd1.61101.60701.61202011.03.14 15:031.61130.000.000.006.00
371480862011.03.14 14:53buy0.20gbpusd1.61101.60701.61202011.03.14 15:031.61130.000.000.006.00
371480872011.03.14 14:53buy0.20gbpusd1.61101.60701.61202011.03.14 15:031.61130.000.000.006.00
371480882011.03.14 14:53buy0.20gbpusd1.61101.60701.61202011.03.14 15:031.61130.000.000.006.00
371488342011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39561.39161.39662011.03.14 15:421.39590.000.000.006.00
371488392011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39561.39161.39662011.03.14 15:421.39590.000.000.006.00
371488412011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39561.39161.39662011.03.14 15:421.39590.000.000.006.00
371488422011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39561.39161.39662011.03.14 15:421.39590.000.000.006.00
371491012011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39551.39151.39652011.03.14 15:421.39580.000.000.006.00
371480722011.03.14 14:53buy0.20gbpusd1.61091.60691.61192011.03.14 15:031.61130.000.000.008.00
371480752011.03.14 14:53buy0.20gbpusd1.61091.60691.61192011.03.14 15:031.61130.000.000.008.00
371461902011.03.14 14:16buy0.20eurusd1.39481.39081.39582011.03.14 14:251.39580.000.000.0020.00
371461922011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39481.39081.39582011.03.14 14:251.39580.000.000.0020.00
371461952011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39481.39081.39582011.03.14 14:251.39580.000.000.0020.00
371461972011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39481.39081.39582011.03.14 14:251.39580.000.000.0020.00
371462002011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39481.39081.39582011.03.14 14:251.39580.000.000.0020.00
371462012011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39481.39081.39582011.03.14 14:251.39580.000.000.0020.00
371462022011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39481.39081.39582011.03.14 14:251.39580.000.000.0020.00
371462032011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39481.39081.39582011.03.14 14:251.39580.000.000.0020.00
371462042011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39481.39081.39582011.03.14 14:251.39580.000.000.0020.00
371462052011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39491.39091.39592011.03.14 14:251.39590.000.000.0020.00
371462072011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39491.39091.39592011.03.14 14:251.39590.000.000.0020.00
371462082011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39491.39091.39592011.03.14 14:251.39590.000.000.0020.00
371462122011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39491.39091.39592011.03.14 14:251.39590.000.000.0020.00
371462132011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39491.39091.39592011.03.14 14:251.39590.000.000.0020.00
371462142011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39491.39091.39592011.03.14 14:251.39590.000.000.0020.00
371462152011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39491.39091.39592011.03.14 14:251.39590.000.000.0020.00
371462172011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39491.39091.39592011.03.14 14:251.39590.000.000.0020.00
371462202011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39481.39081.39582011.03.14 14:251.39580.000.000.0020.00
371462252011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39491.39091.39592011.03.14 14:251.39590.000.000.0020.00
371462282011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39491.39091.39592011.03.14 14:251.39590.000.000.0020.00
371462292011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39481.39081.39582011.03.14 14:251.39580.000.000.0020.00
371462302011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39491.39091.39592011.03.14 14:251.39590.000.000.0020.00
371490622011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39521.39121.39622011.03.14 15:371.39620.000.000.0020.00
371490642011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39531.39131.39632011.03.14 15:381.39630.000.000.0020.00
371490692011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371490712011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371490732011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371490742011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371490772011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371490782011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371490792011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371490802011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371490842011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371490862011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371490872011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371490882011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39531.39131.39632011.03.14 15:381.39630.000.000.0020.00
371490912011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371490922011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371490952011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371490962011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371490982011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371491002011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371491022011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371491082011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39531.39131.39632011.03.14 15:381.39630.000.000.0020.00
371491092011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39531.39131.39632011.03.14 15:381.39630.000.000.0020.00
371491102011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39531.39131.39632011.03.14 15:381.39630.000.000.0020.00
371491132011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39521.39121.39622011.03.14 15:371.39620.000.000.0020.00
371491162011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39521.39121.39622011.03.14 15:371.39620.000.000.0020.00
371491182011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39521.39121.39622011.03.14 15:371.39620.000.000.0020.00
371491192011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39521.39121.39622011.03.14 15:371.39620.000.000.0020.00
371491202011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39521.39121.39622011.03.14 15:371.39620.000.000.0020.00
371491222011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39521.39121.39622011.03.14 15:371.39620.000.000.0020.00
371491232011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39521.39121.39622011.03.14 15:371.39620.000.000.0020.00
371491242011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39531.39131.39632011.03.14 15:381.39630.000.000.0020.00
371492982011.03.14 15:16buy0.20eurusd1.39491.39091.39592011.03.14 15:371.39590.000.000.0020.00
371492992011.03.14 15:16buy0.20eurusd1.39491.39091.39592011.03.14 15:371.39590.000.000.0020.00
371493012011.03.14 15:16buy0.20eurusd1.39491.39091.39592011.03.14 15:371.39590.000.000.0020.00
371493042011.03.14 15:16buy0.20eurusd1.39491.39091.39592011.03.14 15:371.39590.000.000.0020.00
371493052011.03.14 15:16buy0.20eurusd1.39491.39091.39592011.03.14 15:371.39590.000.000.0020.00
371474072011.03.14 14:38buy0.20eurchf1.29401.29001.29502011.03.14 14:461.29500.000.000.0021.55
371474082011.03.14 14:38buy0.20eurchf1.29401.29001.29502011.03.14 14:461.29500.000.000.0021.55
371474092011.03.14 14:38buy0.20eurchf1.29391.28991.29492011.03.14 14:461.29490.000.000.0021.55
371474022011.03.14 14:38buy0.20eurchf1.29411.29011.29512011.03.14 14:461.29510.000.000.0021.56
371474042011.03.14 14:38buy0.20eurchf1.29411.29011.29512011.03.14 14:461.29510.000.000.0021.56
371461792011.03.14 14:16balanceDeposit5 000.00
  0.00 0.00 0.00 1 433.77
Closed P/L: 1 433.77
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 433.77 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 6 433.77 Equity: 6 433.77 Free Margin: 6 433.77
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 481.77 Gross Loss: 48.00 Total Net Profit: 1 433.77
Profit Factor: 30.87 Expected Payoff: 9.96  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 48.00 (0.87%) Relative Drawdown: 0.87% (48.00)
 
Total Trades: 144 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 144 (86.11%)
Profit Trades (% of total): 124 (86.11%) Loss trades (% of total): 20 (13.89%)
Largest profit trade: 21.56 loss trade: -4.00
Average profit trade: 11.95 loss trade: -2.40
Maximum consecutive wins ($): 90 (934.00) consecutive losses ($): 12 (-32.00)
Maximal consecutive profit (count): 934.00 (90) consecutive loss (count): -32.00 (12)
Average consecutive wins: 31 consecutive losses: 7