|Account: 1297309
|Name: Jacksen Philips Kurian
|Currency: USD
|2011 March 14, 15:45
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|37146949
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6115
|1.6075
|1.6125
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|37146950
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6115
|1.6075
|1.6125
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|37146951
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6115
|1.6075
|1.6125
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|37146952
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6115
|1.6075
|1.6125
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|37146924
|2011.03.14 14:28
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6116
|1.6076
|1.6126
|2011.03.14 15:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|37146932
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6116
|1.6076
|1.6126
|2011.03.14 15:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|37146933
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6116
|1.6076
|1.6126
|2011.03.14 15:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|37146934
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6116
|1.6076
|1.6126
|2011.03.14 15:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|37146936
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6116
|1.6076
|1.6126
|2011.03.14 15:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|37146938
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6116
|1.6076
|1.6126
|2011.03.14 15:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|37146941
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6116
|1.6076
|1.6126
|2011.03.14 15:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|37146942
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6116
|1.6076
|1.6126
|2011.03.14 15:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|37146953
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6115
|1.6075
|1.6125
|2011.03.14 15:03
|1.6114
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|37146954
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6114
|1.6074
|1.6124
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|37146957
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6114
|1.6074
|1.6124
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|37146971
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6114
|1.6074
|1.6124
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|37146974
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6114
|1.6074
|1.6124
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|37146975
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6114
|1.6074
|1.6124
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|37146976
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6114
|1.6074
|1.6124
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|37146977
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6114
|1.6074
|1.6124
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|37146926
|2011.03.14 14:28
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6115
|1.6075
|1.6125
|2011.03.14 15:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|37146927
|2011.03.14 14:28
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6115
|1.6075
|1.6125
|2011.03.14 15:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|37146929
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6115
|1.6075
|1.6125
|2011.03.14 15:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|37146943
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6115
|1.6075
|1.6125
|2011.03.14 15:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|37146946
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6115
|1.6075
|1.6125
|2011.03.14 15:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|37146947
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6115
|1.6075
|1.6125
|2011.03.14 15:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|37146948
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6115
|1.6075
|1.6125
|2011.03.14 15:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|37148861
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148867
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148868
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148869
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148870
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148876
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148881
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148884
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148888
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148889
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148890
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148893
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148895
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148912
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148918
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148920
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148921
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148927
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148928
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148929
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148930
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148931
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148935
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148936
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148058
|2011.03.14 14:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6111
|1.6071
|1.6121
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|37148078
|2011.03.14 14:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6111
|1.6071
|1.6121
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|37148080
|2011.03.14 14:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6111
|1.6071
|1.6121
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|37148082
|2011.03.14 14:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6111
|1.6071
|1.6121
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|37148843
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3956
|1.3916
|1.3966
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|37148844
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3956
|1.3916
|1.3966
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|37148846
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3956
|1.3916
|1.3966
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|37148848
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3956
|1.3916
|1.3966
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|37148849
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3956
|1.3916
|1.3966
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|37148850
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3956
|1.3916
|1.3966
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|37148855
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3956
|1.3916
|1.3966
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|37148856
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3956
|1.3916
|1.3966
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|37148857
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3956
|1.3916
|1.3966
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|37148873
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3956
|1.3916
|1.3966
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|37148874
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3956
|1.3916
|1.3966
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|37148910
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3956
|1.3916
|1.3966
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|37148061
|2011.03.14 14:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6110
|1.6070
|1.6120
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|37148076
|2011.03.14 14:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6110
|1.6070
|1.6120
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|37148083
|2011.03.14 14:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6110
|1.6070
|1.6120
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|37148086
|2011.03.14 14:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6110
|1.6070
|1.6120
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|37148087
|2011.03.14 14:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6110
|1.6070
|1.6120
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|37148088
|2011.03.14 14:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6110
|1.6070
|1.6120
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|37148834
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3956
|1.3916
|1.3966
|2011.03.14 15:42
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|37148839
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3956
|1.3916
|1.3966
|2011.03.14 15:42
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|37148841
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3956
|1.3916
|1.3966
|2011.03.14 15:42
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|37148842
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3956
|1.3916
|1.3966
|2011.03.14 15:42
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|37149101
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3955
|1.3915
|1.3965
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|37148072
|2011.03.14 14:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6109
|1.6069
|1.6119
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|37148075
|2011.03.14 14:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6109
|1.6069
|1.6119
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|37146190
|2011.03.14 14:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3948
|1.3908
|1.3958
|2011.03.14 14:25
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146192
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3948
|1.3908
|1.3958
|2011.03.14 14:25
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146195
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3948
|1.3908
|1.3958
|2011.03.14 14:25
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146197
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3948
|1.3908
|1.3958
|2011.03.14 14:25
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146200
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3948
|1.3908
|1.3958
|2011.03.14 14:25
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146201
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3948
|1.3908
|1.3958
|2011.03.14 14:25
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146202
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3948
|1.3908
|1.3958
|2011.03.14 14:25
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146203
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3948
|1.3908
|1.3958
|2011.03.14 14:25
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146204
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3948
|1.3908
|1.3958
|2011.03.14 14:25
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146205
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3949
|1.3909
|1.3959
|2011.03.14 14:25
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146207
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3949
|1.3909
|1.3959
|2011.03.14 14:25
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146208
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3949
|1.3909
|1.3959
|2011.03.14 14:25
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146212
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3949
|1.3909
|1.3959
|2011.03.14 14:25
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146213
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3949
|1.3909
|1.3959
|2011.03.14 14:25
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146214
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3949
|1.3909
|1.3959
|2011.03.14 14:25
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146215
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3949
|1.3909
|1.3959
|2011.03.14 14:25
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146217
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3949
|1.3909
|1.3959
|2011.03.14 14:25
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146220
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3948
|1.3908
|1.3958
|2011.03.14 14:25
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146225
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3949
|1.3909
|1.3959
|2011.03.14 14:25
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146228
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3949
|1.3909
|1.3959
|2011.03.14 14:25
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146229
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3948
|1.3908
|1.3958
|2011.03.14 14:25
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146230
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3949
|1.3909
|1.3959
|2011.03.14 14:25
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149062
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3952
|1.3912
|1.3962
|2011.03.14 15:37
|1.3962
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149064
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3953
|1.3913
|1.3963
|2011.03.14 15:38
|1.3963
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149069
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149071
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149073
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149074
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149077
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149078
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149079
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149080
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149084
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149086
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149087
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149088
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3953
|1.3913
|1.3963
|2011.03.14 15:38
|1.3963
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149091
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149092
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149095
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149096
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149098
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149100
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149102
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149108
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3953
|1.3913
|1.3963
|2011.03.14 15:38
|1.3963
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149109
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3953
|1.3913
|1.3963
|2011.03.14 15:38
|1.3963
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149110
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3953
|1.3913
|1.3963
|2011.03.14 15:38
|1.3963
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149113
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3952
|1.3912
|1.3962
|2011.03.14 15:37
|1.3962
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149116
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3952
|1.3912
|1.3962
|2011.03.14 15:37
|1.3962
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149118
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3952
|1.3912
|1.3962
|2011.03.14 15:37
|1.3962
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149119
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3952
|1.3912
|1.3962
|2011.03.14 15:37
|1.3962
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149120
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3952
|1.3912
|1.3962
|2011.03.14 15:37
|1.3962
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149122
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3952
|1.3912
|1.3962
|2011.03.14 15:37
|1.3962
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149123
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3952
|1.3912
|1.3962
|2011.03.14 15:37
|1.3962
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149124
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3953
|1.3913
|1.3963
|2011.03.14 15:38
|1.3963
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149298
|2011.03.14 15:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3949
|1.3909
|1.3959
|2011.03.14 15:37
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149299
|2011.03.14 15:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3949
|1.3909
|1.3959
|2011.03.14 15:37
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149301
|2011.03.14 15:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3949
|1.3909
|1.3959
|2011.03.14 15:37
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149304
|2011.03.14 15:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3949
|1.3909
|1.3959
|2011.03.14 15:37
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149305
|2011.03.14 15:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3949
|1.3909
|1.3959
|2011.03.14 15:37
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37147407
|2011.03.14 14:38
|buy
|0.20
|eurchf
|1.2940
|1.2900
|1.2950
|2011.03.14 14:46
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|21.55
|37147408
|2011.03.14 14:38
|buy
|0.20
|eurchf
|1.2940
|1.2900
|1.2950
|2011.03.14 14:46
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|21.55
|37147409
|2011.03.14 14:38
|buy
|0.20
|eurchf
|1.2939
|1.2899
|1.2949
|2011.03.14 14:46
|1.2949
|0.00
|0.00
|0.00
|21.55
|37147402
|2011.03.14 14:38
|buy
|0.20
|eurchf
|1.2941
|1.2901
|1.2951
|2011.03.14 14:46
|1.2951
|0.00
|0.00
|0.00
|21.56
|37147404
|2011.03.14 14:38
|buy
|0.20
|eurchf
|1.2941
|1.2901
|1.2951
|2011.03.14 14:46
|1.2951
|0.00
|0.00
|0.00
|21.56
|37146179
|2011.03.14 14:16
|balance
|Deposit
|5 000.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|1 433.77
|Closed P/L:
|1 433.77
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 433.77
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|6 433.77
|Equity:
|6 433.77
|Free Margin:
|6 433.77
|
|Details:
|Gross Profit:
|1 481.77
|Gross Loss:
|48.00
|Total Net Profit:
|1 433.77
|Profit Factor:
|30.87
|Expected Payoff:
|9.96
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|48.00 (0.87%)
|Relative Drawdown:
|0.87% (48.00)
|
|Total Trades:
|144
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|144 (86.11%)
|Profit Trades (% of total):
|124 (86.11%)
|Loss trades (% of total):
|20 (13.89%)
|Largest
|profit trade:
|21.56
|loss trade:
|-4.00
|Average
|profit trade:
|11.95
|loss trade:
|-2.40
|Maximum
|consecutive wins ($):
|90 (934.00)
|consecutive losses ($):
|12 (-32.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|934.00 (90)
|consecutive loss (count):
|-32.00 (12)
|Average
|consecutive wins:
|31
|consecutive losses:
|7