FXOpen Investments Inc.

Account: 1283089 Name: マーチンテスト　2/23　12 GMT Currency: USD 2011 February 24, 02:50
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Working Orders:
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Summary:
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Balance: 3 588.00 Equity: 3 588.00 Free Margin: 3 588.00
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 191.00 Gross Loss: 603.00 Total Net Profit: 588.00
Profit Factor: 1.98 Expected Payoff: 24.50  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 500.00 (12.23%) Relative Drawdown: 12.23% (500.00)
 
Total Trades: 24 Short Positions (won %): 11 (36.36%) Long Positions (won %): 13 (84.62%)
Profit Trades (% of total): 15 (62.50%) Loss trades (% of total): 9 (37.50%)
Largest profit trade: 330.00 loss trade: -341.00
Average profit trade: 79.40 loss trade: -67.00
Maximum consecutive wins ($): 6 (143.00) consecutive losses ($): 5 (-500.00)
Maximal consecutive profit (count): 702.00 (5) consecutive loss (count): -500.00 (5)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 3