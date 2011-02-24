FXOpen Investments Inc.

Account: 1283089 Name: マーチンテスト 2/23 12 GMT Currency: USD 2011 February 24, 02:50

Closed Transactions:

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311011 EA Order

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1428 Andrew EA

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1428 Hedge EA

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1428 Andrew EA[sl]

36553264 buy 0.10 eurusd 1.3730 0.0000 1.3760 1.3760 0.00 0.00 0.00 30.00

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1428 Andrew EA[sl]

36529228 buy 0.10 eurusd 1.3685 0.0000 1.3715 1.3715 0.00 0.00 0.00 30.00

311011 EA Order[tp]

36529242 buy 0.10 eurusd 1.3685 1.3691 0.0000 1.3691 0.00 0.00 0.00 6.00

1428 Hedge EA[sl]

36529185 balance Deposit 3 000.00

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Closed P/L: 588.00

Open Trades:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

No transactions

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 588.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00

Balance: 3 588.00 Equity: 3 588.00 Free Margin: 3 588.00

Details:

Gross Profit: 1 191.00 Gross Loss: 603.00 Total Net Profit: 588.00

Profit Factor: 1.98 Expected Payoff: 24.50

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 500.00 (12.23%) Relative Drawdown: 12.23% (500.00)

Total Trades: 24 Short Positions (won %): 11 (36.36%) Long Positions (won %): 13 (84.62%)

Profit Trades (% of total): 15 (62.50%) Loss trades (% of total): 9 (37.50%)

Largest profit trade: 330.00 loss trade: -341.00

Average profit trade: 79.40 loss trade: -67.00

Maximum consecutive wins ($): 6 (143.00) consecutive losses ($): 5 (-500.00)

Maximal consecutive profit (count): 702.00 (5) consecutive loss (count): -500.00 (5)