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|Details:
|Gross Profit:
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|Gross Loss:
|603.00
|Total Net Profit:
|588.00
|Profit Factor:
|1.98
|Expected Payoff:
|24.50
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|500.00 (12.23%)
|Relative Drawdown:
|12.23% (500.00)
|
|Total Trades:
|24
|Short Positions (won %):
|11 (36.36%)
|Long Positions (won %):
|13 (84.62%)
|Profit Trades (% of total):
|15 (62.50%)
|Loss trades (% of total):
|9 (37.50%)
|Largest
|profit trade:
|330.00
|loss trade:
|-341.00
|Average
|profit trade:
|79.40
|loss trade:
|-67.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (143.00)
|consecutive losses ($):
|5 (-500.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|702.00 (5)
|consecutive loss (count):
|-500.00 (5)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|3