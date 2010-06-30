Alpari NZ Limited

Account: 2415306 Name: tick344moresafe_eurgbp Currency: USD 2011 January 28, 19:46
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
969462152010.06.30 23:59balanceSummary trade result Q2 201011 130.95
794979452010.07.01 08:05buy0.01eurgbp0.818850.000000.000002010.07.01 08:320.819360.000.000.000.77
795052042010.07.01 09:20buy0.01eurgbp0.819460.000000.000002010.07.01 09:210.819980.000.000.000.78
795199512010.07.01 11:14buy0.01eurgbp0.824250.000000.000002010.07.01 12:160.824810.000.000.000.84
795262952010.07.01 12:17buy0.01eurgbp0.825070.000000.000002010.07.01 12:220.825590.000.000.000.78
795662312010.07.01 16:34buy0.01eurgbp0.823800.000000.000002010.07.01 16:360.824300.000.000.000.76
795708782010.07.01 16:59buy0.01eurgbp0.823820.000000.000002010.07.01 17:490.824330.000.000.000.77
795824382010.07.01 18:10buy0.01eurgbp0.824080.000000.000002010.07.01 18:330.824590.000.000.000.77
796597322010.07.02 10:53buy0.02eurgbp0.822730.000000.000002010.07.02 11:400.824150.000.000.004.31
795854382010.07.01 18:34buy0.01eurgbp0.825060.000000.000002010.07.02 11:400.824150.000.00-0.02-1.38
796933822010.07.02 15:16buy0.01eurgbp0.829050.000000.000002010.07.02 16:550.829550.000.000.000.76
797122022010.07.02 18:36buy0.02eurgbp0.827430.000000.000002010.07.05 16:090.828860.000.00-0.044.32
797062392010.07.02 17:31buy0.01eurgbp0.829760.000000.000002010.07.05 16:090.828850.000.00-0.02-1.38
798462502010.07.06 03:40buy0.02eurgbp0.827090.000000.000002010.07.06 06:490.828460.000.000.004.15
798039262010.07.05 16:47buy0.01eurgbp0.829310.000000.000002010.07.06 06:490.828490.000.00-0.02-1.24
798939862010.07.06 10:38buy0.01eurgbp0.829270.000000.000002010.07.06 10:440.829770.000.000.000.76
799247102010.07.06 14:01buy0.01eurgbp0.829190.000000.000002010.07.06 14:170.829700.000.000.000.77
799328452010.07.06 14:51buy0.01eurgbp0.829540.000000.000002010.07.06 16:030.830130.000.000.000.90
799541322010.07.06 16:43buy0.01eurgbp0.830130.000000.000002010.07.06 16:540.830950.000.000.001.25
800753062010.07.07 12:10buy0.02eurgbp0.831260.000000.000002010.07.07 22:270.832710.000.000.004.41
799765432010.07.06 19:14buy0.01eurgbp0.833650.000000.000002010.07.07 22:270.832750.000.00-0.02-1.37
802016812010.07.08 10:46buy0.01eurgbp0.834240.000000.000002010.07.08 11:020.834760.000.000.000.79
802086772010.07.08 11:39buy0.01eurgbp0.834940.000000.000002010.07.08 11:500.835450.000.000.000.77
802153382010.07.08 12:38buy0.01eurgbp0.835670.000000.000002010.07.08 12:460.836180.000.000.000.77
802256492010.07.08 14:14buy0.01eurgbp0.835900.000000.000002010.07.08 14:560.836430.000.000.000.81
802314432010.07.08 15:28buy0.01eurgbp0.836990.000000.000002010.07.08 15:310.837500.000.000.000.77
802367872010.07.08 15:55buy0.01eurgbp0.837790.000000.000002010.07.09 08:440.838300.000.00-0.020.78
804512752010.07.12 17:23sell0.02eurgbp0.836920.000000.000002010.07.13 09:350.835320.000.00-0.014.81
804466352010.07.12 16:40sell0.01eurgbp0.834230.000000.000002010.07.13 09:350.835310.000.00-0.01-1.62
805108312010.07.13 10:02sell0.01eurgbp0.835520.000000.000002010.07.13 10:300.834970.000.000.000.82
805130452010.07.13 10:32sell0.01eurgbp0.834900.000000.000002010.07.13 10:360.834380.000.000.000.78
806226472010.07.14 09:35sell0.01eurgbp0.834960.000000.000002010.07.14 09:350.834330.000.000.000.96
806259762010.07.14 10:09sell0.01eurgbp0.834660.000000.000002010.07.14 10:300.834050.000.000.000.93
806331772010.07.14 11:20sell0.01eurgbp0.833120.000000.000002010.07.14 12:000.832610.000.000.000.78
806485872010.07.14 14:22sell0.02eurgbp0.834340.000000.000002010.07.15 09:510.832900.000.00-0.044.40
806392362010.07.14 12:36sell0.01eurgbp0.831980.000000.000002010.07.15 09:510.832880.000.00-0.02-1.37
807704812010.07.15 16:05buy0.01eurgbp0.838010.000000.000002010.07.15 16:430.838560.000.000.000.84
808005272010.07.15 20:50buy0.02eurgbp0.836840.000000.000002010.07.16 06:370.838200.000.00-0.044.19
807937792010.07.15 19:30buy0.01eurgbp0.839040.000000.000002010.07.16 06:370.838220.000.00-0.02-1.26
808461902010.07.16 09:14buy0.01eurgbp0.837980.000000.000002010.07.16 09:390.838480.000.000.000.77
808500942010.07.16 09:57buy0.01eurgbp0.838380.000000.000002010.07.16 10:300.838890.000.000.000.79
808619792010.07.16 11:37buy0.01eurgbp0.841230.000000.000002010.07.16 11:480.841750.000.000.000.80
808694932010.07.16 12:42buy0.01eurgbp0.843500.000000.000002010.07.16 13:200.844010.000.000.000.79
808954492010.07.16 16:07buy0.02eurgbp0.843140.000000.000002010.07.16 17:140.844660.000.000.004.65
808810282010.07.16 14:11buy0.01eurgbp0.845490.000000.000002010.07.16 17:140.844660.000.000.00-1.28
809078492010.07.16 17:54buy0.01eurgbp0.845010.000000.000002010.07.16 18:060.845520.000.000.000.78
809696352010.07.19 10:11buy0.01eurgbp0.845870.000000.000002010.07.19 10:170.846380.000.000.000.79
809776302010.07.19 11:18buy0.01eurgbp0.847130.000000.000002010.07.19 11:250.847640.000.000.000.78
810004942010.07.19 14:54buy0.01eurgbp0.848700.000000.000002010.07.19 15:220.849250.000.000.000.83
810286672010.07.19 19:51buy0.02eurgbp0.850300.000000.000002010.07.20 10:310.851740.000.00-0.044.39
810142832010.07.19 16:48buy0.01eurgbp0.852640.000000.000002010.07.20 10:310.851680.000.00-0.02-1.46
811454512010.07.20 19:38sell0.01eurgbp0.843580.000000.000002010.07.21 07:040.843060.000.00-0.010.80
812020902010.07.21 09:00sell0.02eurgbp0.845140.000000.000002010.07.21 09:170.843290.000.000.005.66
811928562010.07.21 08:02sell0.01eurgbp0.842660.000000.000002010.07.21 09:170.843030.000.000.00-0.57
812379372010.07.21 12:34sell0.01eurgbp0.839330.000000.000002010.07.21 12:460.838820.000.000.000.78
812915232010.07.21 20:56sell0.01eurgbp0.841130.000000.000002010.07.21 23:370.840620.000.000.000.78
813946442010.07.22 16:59buy0.01eurgbp0.845650.000000.000002010.07.22 17:000.846160.000.000.000.77
814848062010.07.23 12:22sell0.01eurgbp0.838920.000000.000002010.07.23 12:490.838410.000.000.000.79
814945302010.07.23 13:58sell0.01eurgbp0.837530.000000.000002010.07.23 14:190.837020.000.000.000.79
815101902010.07.23 15:53sell0.01eurgbp0.833820.000000.000002010.07.23 16:380.833320.000.000.000.77
815739352010.07.26 08:24sell0.01eurgbp0.835920.000000.000002010.07.26 08:390.835400.000.000.000.81
815801512010.07.26 09:07sell0.01eurgbp0.835190.000000.000002010.07.26 09:140.834680.000.000.000.79
815826732010.07.26 09:34sell0.01eurgbp0.835040.000000.000002010.07.26 10:320.834530.000.000.000.79
815966452010.07.26 11:29sell0.01eurgbp0.833300.000000.000002010.07.26 11:520.832800.000.000.000.77
816727172010.07.27 04:05sell0.08eurgbp0.839650.000000.000002010.07.27 15:010.836050.000.000.0044.80
816352952010.07.26 17:14sell0.04eurgbp0.837440.000000.000002010.07.27 15:010.836090.000.00-0.028.40
816233572010.07.26 15:37sell0.02eurgbp0.835010.000000.000002010.07.27 15:010.836090.000.00-0.01-3.36
816000662010.07.26 12:07sell0.01eurgbp0.832620.000000.000002010.07.27 15:010.836090.000.00-0.01-5.40
817639572010.07.27 16:48sell0.01eurgbp0.835530.000000.000002010.07.27 16:590.835010.000.000.000.81
817724532010.07.27 17:36sell0.01eurgbp0.834920.000000.000002010.07.27 18:480.834410.000.000.000.79
817850582010.07.27 19:28sell0.01eurgbp0.833810.000000.000002010.07.28 10:280.833290.000.00-0.010.81
818644452010.07.28 12:53sell0.01eurgbp0.833770.000000.000002010.07.28 14:450.833270.000.000.000.78
820170022010.07.29 17:14sell0.08eurgbp0.838970.000000.000002010.07.30 09:420.835250.000.00-0.0546.48
819705022010.07.29 10:34sell0.04eurgbp0.836600.000000.000002010.07.30 09:420.835270.000.00-0.028.30
819542872010.07.29 08:31sell0.02eurgbp0.834220.000000.000002010.07.30 09:420.835270.000.00-0.01-3.28
818811652010.07.28 15:35sell0.01eurgbp0.831810.000000.000002010.07.30 09:420.835290.000.00-0.03-5.44
821183992010.07.30 15:59sell0.01eurgbp0.833710.000000.000002010.07.30 16:180.833200.000.000.000.79
821753542010.08.02 10:13sell0.01eurgbp0.827570.000000.000002010.08.02 10:140.827040.000.000.000.84
821815092010.08.02 11:23sell0.01eurgbp0.826900.000000.000002010.08.02 13:240.826380.000.000.000.82
822813322010.08.03 10:31sell0.04eurgbp0.830380.000000.000002010.08.04 10:160.827850.000.00-0.0316.13
822055872010.08.02 15:29sell0.02eurgbp0.828010.000000.000002010.08.04 10:160.827860.000.00-0.020.48
821957882010.08.02 14:17sell0.01eurgbp0.825660.000000.000002010.08.04 10:160.827860.000.00-0.02-3.50
824136232010.08.04 14:34sell0.01eurgbp0.828500.000000.000002010.08.04 14:420.827980.000.000.000.83
825060662010.08.05 09:46sell0.02eurgbp0.830360.000000.000002010.08.05 18:170.828900.000.000.004.64
824324952010.08.04 16:42sell0.01eurgbp0.828010.000000.000002010.08.05 18:170.828890.000.00-0.02-1.40
825740362010.08.05 20:58buy0.01eurgbp0.830180.000000.000002010.08.06 04:310.830690.000.00-0.020.81
826192552010.08.06 11:45buy0.01eurgbp0.831600.000000.000002010.08.06 14:430.832210.000.000.000.97
826969422010.08.09 08:07buy0.02eurgbp0.831060.000000.000002010.08.09 09:020.832660.000.000.005.10
826515762010.08.06 16:06buy0.01eurgbp0.833390.000000.000002010.08.09 09:030.832590.000.00-0.02-1.27
827052852010.08.09 09:19buy0.01eurgbp0.832310.000000.000002010.08.09 09:270.832810.000.000.000.80
827233042010.08.09 12:35buy0.02eurgbp0.830880.000000.000002010.08.10 02:460.832310.000.00-0.044.53
827123632010.08.09 10:33buy0.01eurgbp0.833240.000000.000002010.08.10 02:460.832310.000.00-0.02-1.48
828123412010.08.10 09:25buy0.01eurgbp0.833430.000000.000002010.08.10 10:490.833940.000.000.000.81
828345582010.08.10 12:45buy0.01eurgbp0.835590.000000.000002010.08.10 12:470.836110.000.000.000.82
832346982010.08.13 16:34buy1.28eurgbp0.818920.000000.000002010.08.17 19:490.827750.000.00-4.801 760.93
830221032010.08.11 19:27buy0.64eurgbp0.821880.000000.000002010.08.17 19:490.827750.000.00-7.21585.31
830037522010.08.11 16:41buy0.32eurgbp0.824200.000000.000002010.08.17 19:490.827750.000.00-3.61176.99
829385582010.08.11 08:57buy0.16eurgbp0.826560.000000.000002010.08.17 19:490.827750.000.00-1.8029.66
829230332010.08.11 06:36buy0.08eurgbp0.828920.000000.000002010.08.17 19:490.827750.000.00-0.90-14.58
828643852010.08.10 16:53buy0.04eurgbp0.831270.000000.000002010.08.17 19:490.827750.000.00-0.52-21.94
828560142010.08.10 15:51buy0.02eurgbp0.833620.000000.000002010.08.17 19:490.827750.000.00-0.27-18.29
828373142010.08.10 13:14buy0.01eurgbp0.835980.000000.000002010.08.17 19:490.827750.000.00-0.14-12.82
835234802010.08.18 08:34buy0.01eurgbp0.827200.000000.000002010.08.18 09:500.827730.000.000.000.82
836641122010.08.19 09:04sell0.02eurgbp0.824240.000000.000002010.08.19 10:300.822180.000.000.006.42
836511002010.08.19 07:10sell0.01eurgbp0.821880.000000.000002010.08.19 10:300.821680.000.000.000.31
837042142010.08.19 14:53sell0.02eurgbp0.823200.000000.000002010.08.19 17:490.821510.000.000.005.28
836881442010.08.19 11:36sell0.01eurgbp0.820430.000000.000002010.08.19 17:490.821440.000.000.00-1.58
838244922010.08.20 08:39sell0.02eurgbp0.823690.000000.000002010.08.20 10:510.822240.000.000.004.51
837448612010.08.19 18:52sell0.01eurgbp0.821290.000000.000002010.08.20 10:510.822270.000.00-0.01-1.52
838863882010.08.20 14:24sell0.01eurgbp0.818600.000000.000002010.08.20 16:060.818080.000.000.000.81
839070922010.08.20 16:39sell0.01eurgbp0.817590.000000.000002010.08.23 01:270.817090.000.00-0.010.78
839904582010.08.23 08:31sell0.01eurgbp0.816340.000000.000002010.08.23 08:430.815820.000.000.000.81
839993472010.08.23 09:17sell0.01eurgbp0.814980.000000.000002010.08.23 09:320.814480.000.000.000.78
840702242010.08.23 16:37sell0.01eurgbp0.816110.000000.000002010.08.23 17:320.815600.000.000.000.79
841011462010.08.23 20:20sell0.01eurgbp0.815980.000000.000002010.08.24 01:090.815460.000.00-0.010.81
841657812010.08.24 07:58buy0.01eurgbp0.820150.000000.000002010.08.24 08:400.820700.000.000.000.85
842613902010.08.24 16:37buy0.01eurgbp0.821270.000000.000002010.08.25 09:260.821780.000.00-0.020.78
843587272010.08.25 09:45buy0.01eurgbp0.821960.000000.000002010.08.25 10:010.822560.000.000.000.93
845131972010.08.26 08:26buy0.08eurgbp0.815950.000000.000002010.08.27 06:570.819590.000.00-0.1545.21
843991772010.08.25 13:40buy0.04eurgbp0.818290.000000.000002010.08.27 06:570.819610.000.00-0.298.20
843882242010.08.25 12:26buy0.02eurgbp0.820640.000000.000002010.08.27 06:570.819620.000.00-0.15-3.16
843751882010.08.25 10:59buy0.01eurgbp0.822980.000000.000002010.08.27 06:570.819620.000.00-0.08-5.22
846433602010.08.27 07:32buy0.01eurgbp0.819760.000000.000002010.08.27 07:470.820270.000.000.000.79
846811422010.08.27 11:52buy0.01eurgbp0.820240.000000.000002010.08.27 14:220.820740.000.000.000.77
847219542010.08.27 16:29buy0.01eurgbp0.821720.000000.000002010.08.27 17:060.822400.000.000.001.06
848202832010.08.30 09:56buy0.04eurgbp0.817970.000000.000002010.08.30 17:270.820410.000.000.0015.09
847790982010.08.30 02:52buy0.02eurgbp0.820270.000000.000002010.08.30 17:280.820470.000.000.000.62
847356812010.08.27 17:26buy0.01eurgbp0.822480.000000.000002010.08.30 17:280.820470.000.00-0.02-3.11
849629322010.08.31 10:07buy0.01eurgbp0.821490.000000.000002010.08.31 10:240.822020.000.000.000.82
849702212010.08.31 10:54buy0.01eurgbp0.821630.000000.000002010.08.31 11:080.822130.000.000.000.77
849775062010.08.31 11:54buy0.01eurgbp0.822490.000000.000002010.08.31 12:050.823000.000.000.000.79
849853342010.08.31 12:53buy0.01eurgbp0.823590.000000.000002010.08.31 13:420.824520.000.000.001.43
850138102010.08.31 16:12buy0.01eurgbp0.826980.000000.000002010.08.31 17:090.827510.000.000.000.82
851147872010.09.01 09:45buy0.01eurgbp0.826100.000000.000002010.09.01 10:160.826600.000.000.000.77
851315552010.09.01 11:29buy0.01eurgbp0.831130.000000.000002010.09.01 11:540.831640.000.000.000.78
851445622010.09.01 13:04buy0.01eurgbp0.831960.000000.000002010.09.01 14:300.832530.000.000.000.87
852798872010.09.02 11:46buy0.01eurgbp0.833510.000000.000002010.09.02 14:460.834020.000.000.000.79
853487372010.09.03 03:15buy0.02eurgbp0.832010.000000.000002010.09.03 10:510.833370.000.000.004.19
853033792010.09.02 15:16buy0.01eurgbp0.834220.000000.000002010.09.03 10:510.833370.000.00-0.02-1.31
853850452010.09.03 11:42buy0.01eurgbp0.833650.000000.000002010.09.03 12:240.834160.000.000.000.78
854281642010.09.03 17:46buy0.01eurgbp0.833330.000000.000002010.09.03 17:550.833880.000.000.000.85
854989262010.09.06 11:23buy0.01eurgbp0.837330.000000.000002010.09.06 12:160.838020.000.000.001.06
857162722010.09.08 09:19buy1.28eurgbp0.821730.000000.000002010.09.13 02:170.830500.000.00-11.881 729.06
857138692010.09.08 09:08buy0.64eurgbp0.824100.000000.000002010.09.13 02:170.830440.000.00-5.93624.98
856676372010.09.07 21:09buy0.32eurgbp0.826740.000000.000002010.09.13 02:170.830440.000.00-3.56182.37
856056742010.09.07 11:47buy0.16eurgbp0.828990.000000.000002010.09.13 02:170.830460.000.00-1.7936.23
855862192010.09.07 09:08buy0.08eurgbp0.831420.000000.000002010.09.13 02:170.830420.000.00-0.90-12.32
855556692010.09.07 01:51buy0.04eurgbp0.833780.000000.000002010.09.13 02:170.830310.000.00-0.43-21.38
855239302010.09.06 16:24buy0.02eurgbp0.836460.000000.000002010.09.13 02:170.830230.000.00-0.27-19.19
855077552010.09.06 12:51buy0.01eurgbp0.838820.000000.000002010.09.13 02:180.830260.000.00-0.14-13.18
861799932010.09.13 13:34buy0.01eurgbp0.831820.000000.000002010.09.13 15:090.832370.000.000.000.84
862035262010.09.13 16:06buy0.01eurgbp0.833180.000000.000002010.09.13 16:590.833720.000.000.000.84
862184312010.09.13 17:25buy0.01eurgbp0.834020.000000.000002010.09.13 19:240.834530.000.000.000.79
862912992010.09.14 07:18buy0.01eurgbp0.836250.000000.000002010.09.14 08:030.836780.000.000.000.82
863040332010.09.14 08:37buy0.01eurgbp0.838060.000000.000002010.09.14 09:210.838590.000.000.000.81
864146802010.09.14 20:39buy0.01eurgbp0.836610.000000.000002010.09.15 02:230.837200.000.00-0.020.92
864605282010.09.15 07:01buy0.01eurgbp0.838180.000000.000002010.09.15 08:370.838690.000.000.000.79
865514742010.09.15 17:56sell0.01eurgbp0.832650.000000.000002010.09.15 17:590.832120.000.000.000.82
866356332010.09.16 12:16buy0.01eurgbp0.838880.000000.000002010.09.16 12:200.839450.000.000.000.88
866506962010.09.16 14:18buy0.02eurgbp0.837190.000000.000002010.09.16 15:040.838640.000.000.004.52
866387482010.09.16 12:45buy0.01eurgbp0.839560.000000.000002010.09.16 15:040.838710.000.000.00-1.32
867993512010.09.17 16:15sell0.01eurgbp0.834540.000000.000002010.09.17 16:310.833790.000.000.001.18
868766282010.09.20 10:30buy0.01eurgbp0.838770.000000.000002010.09.20 10:390.839300.000.000.000.83
868823652010.09.20 11:17buy0.01eurgbp0.839830.000000.000002010.09.20 11:220.840400.000.000.000.88
869257352010.09.20 17:55buy0.01eurgbp0.840040.000000.000002010.09.20 18:460.840550.000.000.000.79
869306922010.09.20 19:12buy0.01eurgbp0.840420.000000.000002010.09.21 09:260.841160.000.00-0.021.15
869869172010.09.21 10:34buy0.01eurgbp0.844450.000000.000002010.09.21 10:520.845080.000.000.000.98
870138712010.09.21 14:45buy0.02eurgbp0.844210.000000.000002010.09.21 20:180.845960.000.000.005.45
870004632010.09.21 12:15buy0.01eurgbp0.846560.000000.000002010.09.21 20:180.845910.000.000.00-1.02
870526962010.09.21 20:19buy0.01eurgbp0.846250.000000.000002010.09.21 20:240.846850.000.000.000.93
871686742010.09.22 12:59buy0.01eurgbp0.854490.000000.000002010.09.22 14:150.855090.000.000.000.93
871846112010.09.22 14:48buy0.01eurgbp0.855940.000000.000002010.09.22 15:060.856630.000.000.001.08
874186292010.09.23 19:13sell0.02eurgbp0.850080.000000.000002010.09.24 02:030.848550.000.00-0.014.79
874007932010.09.23 17:11sell0.01eurgbp0.847640.000000.000002010.09.24 02:030.848510.000.00-0.01-1.37
875323582010.09.24 11:49buy0.01eurgbp0.853690.000000.000002010.09.24 11:580.854200.000.000.000.80
878512832010.09.28 10:59buy0.08eurgbp0.847160.000000.000002010.09.28 13:300.850950.000.000.0048.02
876967592010.09.27 11:51buy0.04eurgbp0.849530.000000.000002010.09.28 13:300.850950.000.00-0.089.00
875608332010.09.24 14:43buy0.02eurgbp0.851900.000000.000002010.09.28 13:300.851010.000.00-0.08-2.82
875396132010.09.24 12:18buy0.01eurgbp0.854240.000000.000002010.09.28 13:300.851020.000.00-0.04-5.10
879071312010.09.28 16:06buy0.01eurgbp0.855490.000000.000002010.09.28 16:230.855990.000.000.000.79
879210002010.09.28 17:01buy0.01eurgbp0.857180.000000.000002010.09.28 17:060.857700.000.000.000.82
879354572010.09.28 18:22buy0.01eurgbp0.859400.000000.000002010.09.28 18:380.859930.000.000.000.84
879452832010.09.28 19:24buy0.01eurgbp0.859730.000000.000002010.09.28 21:430.860230.000.000.000.79
880673772010.09.29 13:01buy0.01eurgbp0.861500.000000.000002010.09.29 13:130.862100.000.000.000.94
880977992010.09.29 15:41buy0.02eurgbp0.860090.000000.000002010.09.29 17:160.861520.000.000.004.52
880767742010.09.29 13:55buy0.01eurgbp0.862430.000000.000002010.09.29 17:160.861510.000.000.00-1.46
882144582010.09.30 07:35buy0.08eurgbp0.857120.000000.000002010.09.30 14:150.861090.000.000.0050.35
882008712010.09.30 05:05buy0.04eurgbp0.859430.000000.000002010.09.30 14:150.861220.000.000.0011.35
881867962010.09.30 02:34buy0.02eurgbp0.861630.000000.000002010.09.30 14:150.861180.000.000.00-1.43
881412182010.09.29 19:32buy0.01eurgbp0.863870.000000.000002010.09.30 14:150.861030.000.00-0.06-4.50
883130482010.09.30 15:33buy0.01eurgbp0.863490.000000.000002010.09.30 15:420.864170.000.000.001.07
883566342010.09.30 19:10buy0.01eurgbp0.866420.000000.000002010.09.30 19:180.866920.000.000.000.79
884281992010.10.01 10:08buy0.02eurgbp0.866130.000000.000002010.10.01 10:280.867570.000.000.004.55
883669252010.09.30 20:48buy0.01eurgbp0.868490.000000.000002010.10.01 10:280.867590.000.00-0.02-1.43
884750882010.10.01 15:27buy0.01eurgbp0.868120.000000.000002010.10.01 15:530.868680.000.000.000.89
884972902010.10.01 17:21buy0.01eurgbp0.869480.000000.000002010.10.01 20:570.869990.000.000.000.80
885604662010.10.04 08:01buy0.01eurgbp0.871080.000000.000002010.10.04 08:060.871910.000.000.001.31
886285102010.10.04 15:33sell0.01eurgbp0.864250.000000.000002010.10.04 15:550.863720.000.000.000.84
886377162010.10.04 16:43sell0.01eurgbp0.863920.000000.000002010.10.04 18:070.863410.000.000.000.81
887603202010.10.05 13:12buy0.01eurgbp0.867940.000000.000002010.10.05 14:240.868570.000.000.001.00
887778722010.10.05 15:10buy0.01eurgbp0.869010.000000.000002010.10.05 15:150.869560.000.000.000.88
888000782010.10.05 17:11buy0.01eurgbp0.869440.000000.000002010.10.05 19:140.869950.000.000.000.81
888555682010.10.06 04:40buy0.02eurgbp0.869300.000000.000002010.10.06 08:200.870650.000.000.004.29
888211572010.10.05 20:30buy0.01eurgbp0.871500.000000.000002010.10.06 08:200.870640.000.00-0.02-1.37
889010622010.10.06 10:02buy0.01eurgbp0.871710.000000.000002010.10.06 12:010.872250.000.000.000.86
889659532010.10.06 16:00buy0.01eurgbp0.874630.000000.000002010.10.06 16:460.875200.000.000.000.90
890060462010.10.06 20:15buy0.01eurgbp0.876480.000000.000002010.10.06 21:310.876990.000.000.000.81
890581592010.10.07 08:22buy0.01eurgbp0.877340.000000.000002010.10.07 08:440.877860.000.000.000.82
891071602010.10.07 13:00buy0.04eurgbp0.875270.000000.000002010.10.08 04:260.877750.000.00-0.0815.76
890879182010.10.07 10:29buy0.02eurgbp0.877600.000000.000002010.10.08 04:260.877800.000.00-0.040.63
890774182010.10.07 09:42buy0.01eurgbp0.879880.000000.000002010.10.08 04:260.877790.000.00-0.02-3.32
892215662010.10.08 07:43buy0.01eurgbp0.878230.000000.000002010.10.08 08:340.878750.000.000.000.83
892303792010.10.08 09:07buy0.01eurgbp0.879330.000000.000002010.10.08 09:410.879880.000.000.000.87
893124912010.10.08 16:15sell0.01eurgbp0.874070.000000.000002010.10.08 16:300.873570.000.000.000.80
895603642010.10.12 10:39buy0.08eurgbp0.870210.000000.000002010.10.12 14:120.873730.000.000.0044.60
895043432010.10.12 04:26buy0.04eurgbp0.872450.000000.000002010.10.12 14:120.873660.000.000.007.67
893978992010.10.11 09:42buy0.02eurgbp0.874650.000000.000002010.10.12 14:120.873680.000.00-0.04-3.07
893872942010.10.11 08:44buy0.01eurgbp0.877010.000000.000002010.10.12 14:120.873640.000.00-0.02-5.33
896447582010.10.12 18:01buy0.01eurgbp0.877760.000000.000002010.10.12 18:140.878300.000.000.000.85
896511722010.10.12 18:52buy0.01eurgbp0.878530.000000.000002010.10.12 20:030.879080.000.000.000.87
896697342010.10.12 21:16buy0.01eurgbp0.881800.000000.000002010.10.13 02:190.882430.000.00-0.020.99
899656972010.10.14 15:46sell0.02eurgbp0.879790.000000.000002010.10.15 01:250.878270.000.00-0.014.86
899247592010.10.14 11:54sell0.01eurgbp0.877420.000000.000002010.10.15 01:250.878290.000.00-0.01-1.39
900598942010.10.15 08:58sell0.02eurgbp0.878910.000000.000002010.10.15 09:330.877470.000.000.004.62
900463632010.10.15 07:24sell0.01eurgbp0.876580.000000.000002010.10.15 09:330.877440.000.000.00-1.38
901465742010.10.15 16:46sell0.01eurgbp0.874440.000000.000002010.10.15 17:570.873910.000.000.000.85
903547792010.10.19 04:00buy0.02eurgbp0.876410.000000.000002010.10.19 09:040.877790.000.000.004.37
903047012010.10.18 17:17buy0.01eurgbp0.878620.000000.000002010.10.19 09:040.877790.000.00-0.02-1.31
903955912010.10.19 10:15buy0.01eurgbp0.878820.000000.000002010.10.19 11:000.879510.000.000.001.09
904070432010.10.19 11:39buy0.01eurgbp0.881180.000000.000002010.10.19 11:570.881730.000.000.000.87
905155742010.10.19 22:32buy0.08eurgbp0.874400.000000.000002010.10.20 09:460.878120.000.00-0.1646.79
904930662010.10.19 19:44buy0.04eurgbp0.876590.000000.000002010.10.20 09:460.878190.000.00-0.0810.06
904495012010.10.19 15:12buy0.02eurgbp0.878950.000000.000002010.10.20 09:460.878210.000.00-0.04-2.32
904150482010.10.19 12:31buy0.01eurgbp0.881900.000000.000002010.10.20 09:470.878220.000.00-0.02-5.78
906057412010.10.20 12:29buy0.01eurgbp0.879750.000000.000002010.10.20 12:330.880280.000.000.000.84
906545982010.10.20 17:03buy0.01eurgbp0.881090.000000.000002010.10.20 17:080.881610.000.000.000.83
906811782010.10.20 20:22buy0.01eurgbp0.881200.000000.000002010.10.21 01:520.881730.000.00-0.060.84
907368652010.10.21 07:44buy0.01eurgbp0.880890.000000.000002010.10.21 08:000.881390.000.000.000.79
907609122010.10.21 10:02buy0.01eurgbp0.887840.000000.000002010.10.21 10:040.888350.000.000.000.81
907690242010.10.21 10:32buy0.01eurgbp0.889500.000000.000002010.10.21 11:520.890050.000.000.000.86
907886842010.10.21 13:14buy0.01eurgbp0.889660.000000.000002010.10.21 13:510.890170.000.000.000.80
909348772010.10.22 10:25buy0.02eurgbp0.885230.000000.000002010.10.22 11:160.886720.000.000.004.68
909015272010.10.22 07:25buy0.01eurgbp0.887600.000000.000002010.10.22 11:160.886780.000.000.00-1.29
909523962010.10.22 12:15buy0.01eurgbp0.886690.000000.000002010.10.22 13:270.887190.000.000.000.78
909699262010.10.22 14:06buy0.01eurgbp0.887750.000000.000002010.10.22 15:040.888290.000.000.000.85
909873342010.10.22 15:37buy0.01eurgbp0.888220.000000.000002010.10.22 15:450.888730.000.000.000.80
909934822010.10.22 16:11buy0.01eurgbp0.888260.000000.000002010.10.22 17:070.888830.000.000.000.89
910727762010.10.25 08:32buy0.01eurgbp0.891340.000000.000002010.10.25 08:370.891860.000.000.000.82
910803772010.10.25 09:15buy0.01eurgbp0.892640.000000.000002010.10.25 09:290.893140.000.000.000.78
911058062010.10.25 12:01buy0.01eurgbp0.892850.000000.000002010.10.25 12:120.893360.000.000.000.80
912699032010.10.26 11:32sell0.01eurgbp0.879150.000000.000002010.10.26 12:120.878640.000.000.000.81
912764482010.10.26 12:13sell0.01eurgbp0.878800.000000.000002010.10.26 12:150.877810.000.000.001.58
912825392010.10.26 12:52sell0.01eurgbp0.878000.000000.000002010.10.26 13:190.877500.000.000.000.79
912939852010.10.26 14:03sell0.01eurgbp0.877330.000000.000002010.10.26 14:200.876780.000.000.000.87
913068502010.10.26 15:05sell0.01eurgbp0.876480.000000.000002010.10.26 15:100.875940.000.000.000.85
913250252010.10.26 16:45sell0.01eurgbp0.874720.000000.000002010.10.26 16:590.874180.000.000.000.85
913563542010.10.26 20:55sell0.01eurgbp0.874210.000000.000002010.10.27 03:170.873660.000.00-0.010.87
914251602010.10.27 08:05sell0.01eurgbp0.872500.000000.000002010.10.27 08:320.872000.000.000.000.79
914461852010.10.27 09:27sell0.02eurgbp0.874040.000000.000002010.10.27 11:170.872460.000.000.005.00
914386122010.10.27 09:02sell0.01eurgbp0.871690.000000.000002010.10.27 11:180.872670.000.000.00-1.55
914817612010.10.27 12:00sell0.01eurgbp0.872540.000000.000002010.10.27 13:100.872000.000.000.000.85
916503632010.10.28 09:08sell0.04eurgbp0.876440.000000.000002010.10.28 11:280.873830.000.000.0016.54
915592302010.10.27 18:02sell0.02eurgbp0.874080.000000.000002010.10.28 11:280.873830.000.00-0.040.79
915056822010.10.27 13:50sell0.01eurgbp0.871680.000000.000002010.10.28 11:280.873820.000.00-0.02-3.39
916972952010.10.28 13:37sell0.01eurgbp0.871840.000000.000002010.10.28 14:130.871160.000.000.001.08
918264802010.10.29 07:32sell0.01eurgbp0.871250.000000.000002010.10.29 08:020.870740.000.000.000.81
918727232010.10.29 11:29sell0.01eurgbp0.869530.000000.000002010.10.29 11:390.869000.000.000.000.84
918807572010.10.29 12:09sell0.01eurgbp0.868970.000000.000002010.10.29 12:110.868470.000.000.000.80
920636412010.11.01 11:32sell0.01eurgbp0.868730.000000.000002010.11.01 12:410.868220.000.000.000.82
920837562010.11.01 13:43sell0.01eurgbp0.867290.000000.000002010.11.01 14:160.866760.000.000.000.85
921108762010.11.01 16:00sell0.01eurgbp0.866170.000000.000002010.11.01 17:000.865600.000.000.000.91
922836072010.11.02 13:20sell0.16eurgbp0.875200.000000.000002010.11.03 12:520.870320.000.00-0.44126.07
922579452010.11.02 11:04sell0.08eurgbp0.872850.000000.000002010.11.03 12:520.870310.000.00-0.2232.81
922488042010.11.02 10:30sell0.04eurgbp0.870490.000000.000002010.11.03 12:520.870290.000.00-0.111.29
922172022010.11.02 08:32sell0.02eurgbp0.868010.000000.000002010.11.03 12:520.870270.000.00-0.05-7.30
921241862010.11.01 17:23sell0.01eurgbp0.865570.000000.000002010.11.03 12:520.870270.000.00-0.06-7.59
924868082010.11.03 19:30buy0.02eurgbp0.873310.000000.000002010.11.03 19:560.875510.000.000.007.10
924789912010.11.03 19:18buy0.01eurgbp0.876450.000000.000002010.11.03 19:560.875420.000.000.00-1.66
925120642010.11.03 21:37buy0.01eurgbp0.878350.000000.000002010.11.03 21:550.878850.000.000.000.80
925481622010.11.04 06:04buy0.01eurgbp0.876920.000000.000002010.11.04 09:250.877550.000.000.001.02
926000572010.11.04 11:36buy0.01eurgbp0.880040.000000.000002010.11.04 11:500.880570.000.000.000.86
926919722010.11.05 00:35sell0.02eurgbp0.874140.000000.000002010.11.05 05:330.872760.000.000.004.49
926739682010.11.04 20:50sell0.01eurgbp0.872000.000000.000002010.11.05 05:330.872770.000.00-0.02-1.25
927695532010.11.05 12:29sell0.01eurgbp0.871180.000000.000002010.11.05 12:310.870650.000.000.000.86
927775962010.11.05 13:21sell0.01eurgbp0.868690.000000.000002010.11.05 13:300.868170.000.000.000.84
927873022010.11.05 13:57sell0.01eurgbp0.868290.000000.000002010.11.05 14:020.867780.000.000.000.83
928024752010.11.05 15:21sell0.01eurgbp0.867440.000000.000002010.11.05 15:270.866870.000.000.000.93
929426762010.11.08 10:35sell0.01eurgbp0.863190.000000.000002010.11.08 11:310.862650.000.000.000.87
929581502010.11.08 11:53sell0.01eurgbp0.862690.000000.000002010.11.08 12:090.862180.000.000.000.82
929662242010.11.08 12:37sell0.01eurgbp0.862390.000000.000002010.11.08 13:520.861850.000.000.000.87
930120802010.11.08 16:36sell0.01eurgbp0.862030.000000.000002010.11.08 16:460.861500.000.000.000.85
930346752010.11.08 18:42sell0.02eurgbp0.863530.000000.000002010.11.09 00:470.862070.000.00-0.014.71
930217052010.11.08 17:23sell0.01eurgbp0.861150.000000.000002010.11.09 00:470.862000.000.00-0.01-1.37
933808812010.11.10 13:18sell0.01eurgbp0.856240.000000.000002010.11.10 13:200.855650.000.000.000.95
934735512010.11.10 21:38sell0.01eurgbp0.854450.000000.000002010.11.11 01:440.853840.000.00-0.150.99
935195212010.11.11 07:04sell0.01eurgbp0.853800.000000.000002010.11.11 07:360.853300.000.000.000.81
935411082010.11.11 09:41sell0.01eurgbp0.852450.000000.000002010.11.11 09:570.851950.000.000.000.80
935780272010.11.11 13:32sell0.01eurgbp0.849570.000000.000002010.11.11 13:580.849040.000.000.000.86
935874542010.11.11 14:40sell0.01eurgbp0.848970.000000.000002010.11.11 14:450.848440.000.000.000.86
936077002010.11.11 16:23sell0.01eurgbp0.847860.000000.000002010.11.11 16:440.847290.000.000.000.92
936228592010.11.11 17:44sell0.01eurgbp0.846100.000000.000002010.11.12 00:520.845300.000.00-0.031.29
939646702010.11.15 10:22sell0.01eurgbp0.848650.000000.000002010.11.15 11:100.848000.000.000.001.04
939796722010.11.15 11:57sell0.01eurgbp0.846780.000000.000002010.11.15 16:490.846250.000.000.000.85
940513202010.11.15 18:56sell0.01eurgbp0.846830.000000.000002010.11.15 21:050.846320.000.000.000.82
941124112010.11.16 05:34sell0.02eurgbp0.847930.000000.000002010.11.16 08:010.846530.000.000.004.49
940714642010.11.15 21:44sell0.01eurgbp0.845720.000000.000002010.11.16 08:010.846510.000.00-0.03-1.27
942076902010.11.16 13:37buy0.01eurgbp0.851020.000000.000002010.11.16 14:300.851530.000.000.000.81
943726982010.11.17 10:31buy0.02eurgbp0.848060.000000.000002010.11.17 12:150.849680.000.000.005.15
943541392010.11.17 08:42buy0.01eurgbp0.850560.000000.000002010.11.17 12:150.849760.000.000.00-1.27
944261882010.11.17 16:15buy0.01eurgbp0.850560.000000.000002010.11.17 16:200.851170.000.000.000.97
944496242010.11.17 18:36buy0.01eurgbp0.850700.000000.000002010.11.18 00:460.851210.000.00-0.040.82
945972632010.11.18 16:26buy0.04eurgbp0.849890.000000.000002010.11.19 08:510.852560.000.00-0.0817.15
945698262010.11.18 13:35buy0.02eurgbp0.852260.000000.000002010.11.19 08:510.852660.000.00-0.041.28
945383412010.11.18 10:15buy0.01eurgbp0.854940.000000.000002010.11.19 08:510.852710.000.00-0.02-3.58
947148452010.11.19 10:30buy0.01eurgbp0.852350.000000.000002010.11.19 11:300.852860.000.000.000.82
947360902010.11.19 12:36buy0.01eurgbp0.854720.000000.000002010.11.19 14:170.855380.000.000.001.05
947604522010.11.19 15:15buy0.01eurgbp0.855860.000000.000002010.11.19 16:170.856360.000.000.000.80
949952782010.11.22 20:30sell0.01eurgbp0.853110.000000.000002010.11.23 01:070.852600.000.00-0.020.81
951126222010.11.23 10:10sell0.02eurgbp0.853630.000000.000002010.11.23 11:010.852120.000.000.004.81
951062662010.11.23 09:42sell0.01eurgbp0.851280.000000.000002010.11.23 11:010.852060.000.000.00-1.24
951620462010.11.23 14:31sell0.01eurgbp0.847570.000000.000002010.11.23 14:430.847000.000.000.000.91
951760552010.11.23 15:23sell0.01eurgbp0.846860.000000.000002010.11.23 16:110.845980.000.000.001.39
952336672010.11.23 19:06sell0.02eurgbp0.847450.000000.000002010.11.24 08:170.845960.000.00-0.024.71
952011612010.11.23 16:50sell0.01eurgbp0.845080.000000.000002010.11.24 08:170.845930.000.00-0.01-1.35
953490702010.11.24 11:37sell0.02eurgbp0.845680.000000.000002010.11.24 13:510.844240.000.000.004.55
953435012010.11.24 11:02sell0.01eurgbp0.843330.000000.000002010.11.24 13:510.844270.000.000.00-1.49
954491392010.11.24 21:28sell0.01eurgbp0.844760.000000.000002010.11.25 09:590.844250.000.00-0.060.81
955813382010.11.25 16:34sell0.04eurgbp0.848260.000000.000002010.11.26 06:070.845720.000.00-0.0816.00
955455152010.11.25 12:15sell0.02eurgbp0.845900.000000.000002010.11.26 06:070.845730.000.00-0.040.54
955302202010.11.25 10:52sell0.01eurgbp0.843580.000000.000002010.11.26 06:070.845670.000.00-0.02-3.29
956838282010.11.26 08:51sell0.01eurgbp0.844810.000000.000002010.11.26 08:560.844240.000.000.000.90
956921752010.11.26 09:33sell0.01eurgbp0.844460.000000.000002010.11.26 10:030.843950.000.000.000.80
957080332010.11.26 10:48sell0.01eurgbp0.843520.000000.000002010.11.26 12:150.842940.000.000.000.91
958584612010.11.29 08:14buy0.01eurgbp0.848550.000000.000002010.11.29 08:160.849090.000.000.000.85
959278182010.11.29 14:05sell0.01eurgbp0.843760.000000.000002010.11.29 14:580.843250.000.000.000.79
959532752010.11.29 15:57sell0.01eurgbp0.842270.000000.000002010.11.29 16:020.841720.000.000.000.85
960540872010.11.30 07:01sell0.01eurgbp0.842410.000000.000002010.11.30 08:370.841900.000.000.000.80
961091742010.11.30 11:24sell0.01eurgbp0.837510.000000.000002010.11.30 14:310.836960.000.000.000.85
961472472010.11.30 14:32sell0.01eurgbp0.836620.000000.000002010.11.30 16:480.836100.000.000.000.81
961924532010.11.30 17:49sell0.01eurgbp0.836290.000000.000002010.11.30 19:420.835770.000.000.000.81
962221212010.11.30 20:36sell0.01eurgbp0.835160.000000.000002010.11.30 21:480.834630.000.000.000.83
964274272010.12.01 17:00buy0.02eurgbp0.838640.000000.000002010.12.01 17:340.840070.000.000.004.45
964193472010.12.01 16:20buy0.01eurgbp0.840990.000000.000002010.12.01 17:340.840070.000.000.00-1.43
964481022010.12.01 18:30buy0.01eurgbp0.841740.000000.000002010.12.01 18:330.842310.000.000.000.89
965174892010.12.02 01:25buy0.02eurgbp0.840160.000000.000002010.12.02 08:130.841560.000.000.004.37
964576092010.12.01 19:11buy0.01eurgbp0.842370.000000.000002010.12.02 08:130.841580.000.00-0.06-1.24
965931262010.12.02 10:49buy0.01eurgbp0.842640.000000.000002010.12.02 11:050.843220.000.000.000.91
966070732010.12.02 12:13buy0.01eurgbp0.844750.000000.000002010.12.02 13:540.845370.000.000.000.96
966255532010.12.02 14:18buy0.01eurgbp0.845370.000000.000002010.12.02 14:200.845950.000.000.000.90
966709022010.12.02 17:01buy0.01eurgbp0.847270.000000.000002010.12.02 17:210.847830.000.000.000.87
968310382010.12.03 12:45buy0.01eurgbp0.846840.000000.000002010.12.03 12:550.847350.000.000.000.80
968366762010.12.03 13:36buy0.01eurgbp0.848180.000000.000002010.12.03 14:180.848740.000.000.000.88
968490582010.12.03 14:40buy0.01eurgbp0.849190.000000.000002010.12.03 14:490.849730.000.000.000.84
968646642010.12.03 15:14buy0.01eurgbp0.850770.000000.000002010.12.03 15:140.851320.000.000.000.86
968758052010.12.03 15:57buy0.01eurgbp0.851440.000000.000002010.12.03 16:310.851980.000.000.000.84
969012732010.12.03 18:08buy0.02eurgbp0.849540.000000.000002010.12.03 22:310.850980.000.000.004.54
968907512010.12.03 17:08buy0.01eurgbp0.851880.000000.000002010.12.03 22:310.851110.000.000.00-1.21
970779012010.12.06 15:14sell0.01eurgbp0.845880.000000.000002010.12.07 08:300.845370.000.00-0.030.81
972234752010.12.07 12:15sell0.01eurgbp0.845980.000000.000002010.12.07 16:070.845470.000.000.000.81
972840122010.12.07 17:59sell0.01eurgbp0.842980.000000.000002010.12.07 18:070.842340.000.000.001.01
973048672010.12.07 20:10sell0.01eurgbp0.843140.000000.000002010.12.07 20:290.842640.000.000.000.79
973095422010.12.07 20:44sell0.01eurgbp0.842780.000000.000002010.12.07 21:360.842270.000.000.000.81
975541142010.12.09 02:14sell0.02eurgbp0.840300.000000.000002010.12.09 10:390.838940.000.000.004.30
975148052010.12.08 20:07sell0.01eurgbp0.838090.000000.000002010.12.09 10:390.838940.000.00-0.07-1.34
976477082010.12.09 12:04sell0.02eurgbp0.839540.000000.000002010.12.09 13:530.838110.000.000.004.50
976431772010.12.09 11:44sell0.01eurgbp0.837200.000000.000002010.12.09 13:530.838080.000.000.00-1.38
976684922010.12.09 14:17sell0.01eurgbp0.837560.000000.000002010.12.09 16:040.837030.000.000.000.84
978689222010.12.10 13:00sell0.01eurgbp0.835720.000000.000002010.12.13 02:000.835210.000.00-0.020.80
980531942010.12.13 12:53buy0.01eurgbp0.841640.000000.000002010.12.13 12:570.842160.000.000.000.82
980698472010.12.13 14:17buy0.01eurgbp0.843830.000000.000002010.12.13 15:130.844350.000.000.000.82
981381012010.12.13 20:01buy0.01eurgbp0.845200.000000.000002010.12.14 08:470.845750.000.00-0.020.87
982410592010.12.14 12:46buy0.01eurgbp0.849010.000000.000002010.12.14 14:390.849560.000.000.000.87
983739062010.12.15 07:23buy0.04eurgbp0.845440.000000.000002010.12.15 10:570.847920.000.000.0015.57
983344792010.12.14 22:47buy0.02eurgbp0.847750.000000.000002010.12.15 10:570.847990.000.00-0.040.75
982741152010.12.14 15:38buy0.01eurgbp0.849960.000000.000002010.12.15 10:570.848000.000.00-0.02-3.07
984379832010.12.15 13:05buy0.01eurgbp0.850840.000000.000002010.12.15 13:080.851430.000.000.000.93
984476182010.12.15 13:55buy0.01eurgbp0.853420.000000.000002010.12.15 15:360.854000.000.000.000.91
986200782010.12.16 16:40sell0.01eurgbp0.846940.000000.000002010.12.16 16:590.846420.000.000.000.81
987145792010.12.17 10:36sell0.08eurgbp0.853060.000000.000002010.12.17 16:430.849360.000.000.0045.84
986797772010.12.17 06:29sell0.04eurgbp0.850730.000000.000002010.12.17 16:430.849360.000.000.008.49
986698302010.12.17 02:27sell0.02eurgbp0.848420.000000.000002010.12.17 16:430.849360.000.000.00-2.91
986268192010.12.16 17:20sell0.01eurgbp0.846220.000000.000002010.12.17 16:430.849370.000.00-0.02-4.87
988542292010.12.20 09:01sell0.01eurgbp0.847150.000000.000002010.12.20 09:200.846640.000.000.000.79
988663142010.12.20 10:14sell0.01eurgbp0.846370.000000.000002010.12.20 10:400.845840.000.000.000.83
988775152010.12.20 11:32sell0.01eurgbp0.845600.000000.000002010.12.20 14:200.845100.000.000.000.77
989104462010.12.20 14:48sell0.01eurgbp0.845890.000000.000002010.12.20 16:410.845390.000.000.000.77
989519912010.12.20 19:06sell0.01eurgbp0.845770.000000.000002010.12.20 19:180.845260.000.000.000.80
990379972010.12.21 12:37buy0.01eurgbp0.849220.000000.000002010.12.21 12:490.849760.000.000.000.84
991461992010.12.22 07:21buy0.01eurgbp0.848900.000000.000002010.12.22 09:130.849430.000.000.000.82
991625102010.12.22 09:30buy0.01eurgbp0.849170.000000.000002010.12.22 09:530.849670.000.000.000.77
991937362010.12.22 13:02buy0.01eurgbp0.850650.000000.000002010.12.22 15:300.851190.000.000.000.83
992168262010.12.22 15:56buy0.01eurgbp0.850640.000000.000002010.12.22 18:270.851140.000.000.000.77
992351922010.12.22 19:17buy0.01eurgbp0.851630.000000.000002010.12.23 09:080.852130.000.00-0.070.76
993469122010.12.23 17:19sell0.04eurgbp0.851540.000000.000002010.12.24 07:250.849080.000.00-0.0615.22
993453492010.12.23 17:17sell0.02eurgbp0.849270.000000.000002010.12.24 07:250.849010.000.00-0.030.80
993380572010.12.23 16:01sell0.01eurgbp0.846960.000000.000002010.12.24 07:250.848990.000.00-0.02-3.13
994029452010.12.24 09:59sell0.02eurgbp0.850380.000000.000002010.12.24 11:170.848940.000.000.004.45
993937032010.12.24 08:02sell0.01eurgbp0.848060.000000.000002010.12.24 11:170.848930.000.000.00-1.35
994272452010.12.24 17:39sell0.01eurgbp0.849150.000000.000002010.12.27 00:500.848570.000.00-0.020.90
994738712010.12.27 08:50buy0.01eurgbp0.852240.000000.000002010.12.27 11:440.852740.000.000.000.77
994982062010.12.27 12:04buy0.01eurgbp0.852450.000000.000002010.12.27 14:350.852960.000.000.000.79
995252492010.12.27 15:50buy0.01eurgbp0.853630.000000.000002010.12.27 16:590.854150.000.000.000.80
995991642010.12.28 09:31buy0.01eurgbp0.856220.000000.000002010.12.28 09:400.856720.000.000.000.77
996025642010.12.28 10:05buy0.01eurgbp0.856770.000000.000002010.12.28 10:480.857290.000.000.000.81
996082442010.12.28 11:10buy0.01eurgbp0.857870.000000.000002010.12.28 11:210.858380.000.000.000.78
996953962010.12.29 01:36buy0.08eurgbp0.852180.000000.000002010.12.30 11:260.855720.000.00-0.5243.83
996304202010.12.28 14:04buy0.04eurgbp0.854340.000000.000002010.12.30 11:260.855860.000.00-0.349.41
996214412010.12.28 12:52buy0.02eurgbp0.856690.000000.000002010.12.30 11:260.855870.000.00-0.17-2.54
996134572010.12.28 12:00buy0.01eurgbp0.859090.000000.000002010.12.30 11:260.855870.000.00-0.09-4.98
998739382010.12.30 14:42buy0.01eurgbp0.860850.000000.000002010.12.30 14:540.861370.000.000.000.80
998810252010.12.30 15:40buy0.01eurgbp0.862120.000000.000002010.12.30 16:590.862630.000.000.000.78
998954772010.12.30 17:44buy0.01eurgbp0.862920.000000.000002010.12.31 07:280.863450.000.00-0.020.82
999340642010.12.31 07:50buy0.01eurgbp0.863630.000000.000002010.12.31 07:590.864210.000.000.000.90
999398142010.12.31 08:43buy0.02eurgbp0.861870.000000.000002010.12.31 10:210.863370.000.000.004.64
999358422010.12.31 08:00buy0.01eurgbp0.864310.000000.000002010.12.31 10:210.863290.000.000.00-1.58
1001345672011.01.04 01:47buy0.02eurgbp0.861620.000000.000002011.01.04 08:480.862980.000.000.004.21
1001140382011.01.03 18:41buy0.01eurgbp0.863820.000000.000002011.01.04 08:480.862910.000.00-0.02-1.41
1001865112011.01.04 12:55sell0.01eurgbp0.857290.000000.000002011.01.04 13:180.856750.000.000.000.84
1002304812011.01.04 18:00sell0.01eurgbp0.853680.000000.000002011.01.04 18:270.853170.000.000.000.80
1002489322011.01.04 21:08sell0.01eurgbp0.853580.000000.000002011.01.04 21:440.853080.000.000.000.78
1003134552011.01.05 11:52sell0.01eurgbp0.849130.000000.000002011.01.05 11:540.848620.000.000.000.80
1003177292011.01.05 12:13sell0.01eurgbp0.848850.000000.000002011.01.05 12:320.848330.000.000.000.81
1003230102011.01.05 12:50sell0.01eurgbp0.848540.000000.000002011.01.05 12:510.847980.000.000.000.88
1003651872011.01.05 16:53sell0.02eurgbp0.850530.000000.000002011.01.05 20:280.849060.000.000.004.55
1003414322011.01.05 14:40sell0.01eurgbp0.848120.000000.000002011.01.05 20:280.849050.000.000.00-1.45
1003914982011.01.05 21:32sell0.01eurgbp0.848470.000000.000002011.01.05 22:080.847950.000.000.000.80
1004289572011.01.06 08:27sell0.01eurgbp0.846860.000000.000002011.01.06 08:330.846350.000.000.000.79
1004964992011.01.06 18:19sell0.01eurgbp0.840620.000000.000002011.01.07 00:410.839980.000.00-0.020.99
1005583102011.01.07 09:54sell0.01eurgbp0.840400.000000.000002011.01.07 10:290.839900.000.000.000.77
1005836082011.01.07 14:02sell0.01eurgbp0.838830.000000.000002011.01.07 14:150.838320.000.000.000.79
1006130562011.01.07 15:56sell0.01eurgbp0.835760.000000.000002011.01.07 16:270.835250.000.000.000.79
1006997442011.01.10 08:31sell0.01eurgbp0.829800.000000.000002011.01.10 08:350.829280.000.000.000.81
1007824072011.01.10 17:20sell0.01eurgbp0.831200.000000.000002011.01.10 18:050.830320.000.000.001.38
1009436892011.01.11 16:00sell0.01eurgbp0.830320.000000.000002011.01.11 16:250.829810.000.000.000.80
1010519522011.01.12 10:00sell0.02eurgbp0.832460.000000.000002011.01.12 18:050.830980.000.000.004.65
1009523862011.01.11 16:46sell0.01eurgbp0.830020.000000.000002011.01.12 18:050.831060.000.00-0.02-1.64
1011786662011.01.12 20:05buy0.01eurgbp0.832880.000000.000002011.01.12 23:510.833440.000.000.000.88
1012375002011.01.13 09:20buy0.01eurgbp0.833590.000000.000002011.01.13 09:220.834100.000.000.000.81
1012547502011.01.13 10:55buy0.01eurgbp0.835580.000000.000002011.01.13 13:590.836120.000.000.000.85
1013179002011.01.13 16:14buy0.01eurgbp0.841010.000000.000002011.01.13 16:220.841520.000.000.000.81
1013263772011.01.13 16:57buy0.01eurgbp0.841210.000000.000002011.01.13 17:330.841760.000.000.000.88
1013449562011.01.13 18:32buy0.01eurgbp0.842610.000000.000002011.01.13 19:500.843140.000.000.000.84
1013991502011.01.14 08:16buy0.01eurgbp0.843070.000000.000002011.01.14 08:190.843670.000.000.000.95
1014079432011.01.14 09:09buy0.01eurgbp0.846120.000000.000002011.01.14 09:100.846620.000.000.000.79
1016798132011.01.18 01:08buy0.64eurgbp0.834860.000000.000002011.01.19 08:340.842080.000.00-1.02740.65
1015720852011.01.17 09:59buy0.32eurgbp0.837080.000000.000002011.01.19 08:340.842220.000.00-1.02263.63
1014962142011.01.14 17:46buy0.16eurgbp0.839450.000000.000002011.01.19 08:340.842180.000.00-0.8870.03
1014510162011.01.14 13:19buy0.08eurgbp0.841810.000000.000002011.01.19 08:340.841910.000.00-0.451.29
1014305312011.01.14 10:59buy0.04eurgbp0.844200.000000.000002011.01.19 08:340.841760.000.00-0.22-15.65
1014223042011.01.14 10:15buy0.02eurgbp0.846580.000000.000002011.01.19 08:340.841740.000.00-0.11-15.52
1014169652011.01.14 09:45buy0.01eurgbp0.848970.000000.000002011.01.19 08:340.841750.000.00-0.06-11.57
1019036652011.01.19 08:34buy0.01eurgbp0.841890.000000.000002011.01.19 11:070.842430.000.000.000.87
1019409862011.01.19 12:12buy0.01eurgbp0.843110.000000.000002011.01.19 14:000.843620.000.000.000.82
1020395412011.01.20 01:15buy0.02eurgbp0.841910.000000.000002011.01.20 03:020.843290.000.000.004.40
1019976272011.01.19 18:09buy0.01eurgbp0.844100.000000.000002011.01.20 03:020.843260.000.00-0.05-1.34
1020691502011.01.20 07:21buy0.01eurgbp0.844450.000000.000002011.01.20 07:270.844960.000.000.000.81
1020825192011.01.20 08:37buy0.02eurgbp0.843030.000000.000002011.01.20 11:150.844470.000.000.004.60
1020761992011.01.20 08:07buy0.01eurgbp0.845390.000000.000002011.01.20 11:150.844430.000.000.00-1.54
1021199272011.01.20 11:46buy0.01eurgbp0.843980.000000.000002011.01.20 11:560.844480.000.000.000.80
1021257802011.01.20 12:21buy0.01eurgbp0.844480.000000.000002011.01.20 13:300.845000.000.000.000.83
1021910912011.01.20 17:25buy0.01eurgbp0.846890.000000.000002011.01.20 17:470.847480.000.000.000.94
1021968292011.01.20 18:06buy0.01eurgbp0.847510.000000.000002011.01.21 04:050.848030.000.00-0.010.83
1022660412011.01.21 08:04buy0.01eurgbp0.848330.000000.000002011.01.21 08:060.848840.000.000.000.81
1022718222011.01.21 08:34buy0.01eurgbp0.849010.000000.000002011.01.21 09:040.849540.000.000.000.85
1022824372011.01.21 09:33buy0.01eurgbp0.850120.000000.000002011.01.21 09:340.850630.000.000.000.81
1024565902011.01.24 11:52buy0.01eurgbp0.851550.000000.000002011.01.24 14:300.852110.000.000.000.89
1025039542011.01.24 16:16buy0.01eurgbp0.854060.000000.000002011.01.24 16:430.854610.000.000.000.87
1025410932011.01.24 19:13buy0.02eurgbp0.852590.000000.000002011.01.25 01:340.854060.000.00-0.034.70
1025198212011.01.24 17:20buy0.01eurgbp0.854950.000000.000002011.01.25 01:340.854080.000.00-0.01-1.39
1026823252011.01.25 12:31buy0.01eurgbp0.862920.000000.000002011.01.25 12:510.863430.000.000.000.80
1026942712011.01.25 13:44buy0.01eurgbp0.863510.000000.000002011.01.25 16:210.864080.000.000.000.90
1027427962011.01.25 17:48buy0.02eurgbp0.862220.000000.000002011.01.25 20:110.863670.000.000.004.58
1027308922011.01.25 16:49buy0.01eurgbp0.864530.000000.000002011.01.25 20:110.863670.000.000.00-1.36
1027691962011.01.25 21:28buy0.01eurgbp0.865730.000000.000002011.01.26 08:440.866230.000.00-0.010.79
1028934292011.01.26 16:11buy0.08eurgbp0.859850.000000.000002011.01.28 02:000.863530.000.00-0.3246.82
1028550102011.01.26 12:14buy0.04eurgbp0.862210.000000.000002011.01.28 02:000.863540.000.00-0.168.46
1028424842011.01.26 11:13buy0.02eurgbp0.864560.000000.000002011.01.28 02:000.863540.000.00-0.08-3.25
1028229992011.01.26 09:43buy0.01eurgbp0.866980.000000.000002011.01.28 02:010.863510.000.00-0.04-5.52
1031617572011.01.28 07:01buy0.01eurgbp0.862940.000000.000002011.01.28 08:120.863450.000.000.000.81
1031963732011.01.28 11:24buy0.01eurgbp0.864390.000000.000002011.01.28 11:400.864980.000.000.000.94
  0.00 0.00 -54.37 7 161.50
Closed P/L: 7 107.13
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 11 130.95 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 7 107.13 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 18 238.08 Equity: 18 238.08 Free Margin: 18 238.08
 
Details:
Graph
Gross Profit: 7 477.91 Gross Loss: 370.78 Total Net Profit: 7 107.13
Profit Factor: 20.17 Expected Payoff: 14.84  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 69.46 (0.50%) Relative Drawdown: 0.50% (69.46)
 
Total Trades: 479 Short Positions (won %): 186 (82.26%) Long Positions (won %): 293 (80.55%)
Profit Trades (% of total): 389 (81.21%) Loss trades (% of total): 90 (18.79%)
Largest profit trade: 1 756.13 loss trade: -22.46
Average profit trade: 19.22 loss trade: -4.12
Maximum consecutive wins ($): 16 (18.12) consecutive losses ($): 4 (-69.46)
Maximal consecutive profit (count): 2 552.17 (7) consecutive loss (count): -69.46 (4)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1