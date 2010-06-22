|Account: 2657625
|Name: poly173_nohedge
|Currency: USD
|2011 February 11, 18:51
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|176445683
|2010.06.22 10:39
|balance
|Deposit
|5 000.00
|176528938
|2010.06.24 05:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.49767
|0.00000
|1.49530
|2010.06.24 05:58
|1.49680
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|176528971
|2010.06.24 05:51
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.49770
|0.00000
|1.49530
|2010.06.24 05:58
|1.49680
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|176687403
|2010.06.29 06:44
|sell
|0.01
|eurchf
|1.32880
|0.00000
|1.32640
|2010.06.29 07:38
|1.32890
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|176687409
|2010.06.29 06:45
|sell
|0.02
|eurchf
|1.32900
|0.00000
|1.32660
|2010.06.29 07:38
|1.32880
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|176723527
|2010.06.30 01:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|133.180
|0.000
|132.940
|2010.06.30 05:32
|133.170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|176769730
|2010.07.01 00:52
|buy
|0.01
|eurchf
|1.31750
|0.00000
|1.31990
|2010.07.01 08:15
|1.31750
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|176769754
|2010.07.01 00:53
|buy
|0.02
|eurchf
|1.31740
|0.00000
|1.31980
|2010.07.01 08:15
|1.31740
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|176770295
|2010.07.01 01:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.49440
|0.00000
|1.49680
|2010.07.01 01:34
|1.49470
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|176770330
|2010.07.01 01:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.49400
|0.00000
|1.49640
|2010.07.01 01:34
|1.49460
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|176770610
|2010.07.01 01:08
|buy
|0.03
|eurchf
|1.31210
|0.00000
|1.31450
|2010.07.01 05:04
|1.31230
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|176770615
|2010.07.01 01:08
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.60550
|0.00000
|1.60790
|2010.07.01 05:13
|1.60570
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|176770701
|2010.07.01 01:12
|buy
|0.05
|eurchf
|1.31100
|0.00000
|1.31340
|2010.07.01 04:26
|1.31120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|176770747
|2010.07.01 01:13
|buy
|0.08
|eurchf
|1.31070
|0.00000
|1.31310
|2010.07.01 04:06
|1.31090
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|176770764
|2010.07.01 01:13
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.60390
|0.00000
|1.60630
|2010.07.01 04:18
|1.60410
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|176770836
|2010.07.01 01:14
|buy
|0.12
|eurchf
|1.31030
|0.00000
|1.31270
|2010.07.01 02:06
|1.31050
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|176770846
|2010.07.01 01:14
|buy
|0.03
|gbpchf
|1.60310
|0.00000
|1.60550
|2010.07.01 04:06
|1.60330
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|176838902
|2010.07.01 19:49
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.60670
|0.00000
|1.60910
|2010.07.01 20:06
|1.60790
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|176850341
|2010.07.02 02:39
|buy
|0.01
|usdjpy
|88.060
|0.000
|88.300
|2010.07.02 06:22
|88.080
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|176853132
|2010.07.02 05:28
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51550
|0.00000
|1.51790
|2010.07.02 05:41
|1.51620
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|176853374
|2010.07.02 05:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24870
|0.00000
|1.25110
|2010.07.02 05:45
|1.24990
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|176887674
|2010.07.05 01:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.51770
|0.00000
|1.51530
|2010.07.05 05:03
|1.51753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|176938934
|2010.07.06 01:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.50977
|0.00000
|1.50740
|2010.07.07 07:15
|1.50963
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|176938972
|2010.07.06 01:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.113
|0.000
|131.870
|2010.07.07 04:18
|132.097
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.18
|176953168
|2010.07.06 06:31
|buy
|0.01
|usdjpy
|87.740
|0.000
|87.980
|2010.07.06 07:19
|87.790
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|176953187
|2010.07.06 06:32
|buy
|0.02
|usdjpy
|87.740
|0.000
|87.980
|2010.07.06 07:19
|87.790
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|177058107
|2010.07.08 01:06
|buy
|0.01
|usdjpy
|87.918
|0.000
|88.158
|2010.07.08 01:30
|88.033
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|177059683
|2010.07.08 01:37
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.59799
|0.00000
|1.59559
|2010.07.08 01:50
|1.59646
|0.00
|0.00
|0.00
|1.46
|177059716
|2010.07.08 01:38
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.59799
|0.00000
|1.59559
|2010.07.08 01:50
|1.59646
|0.00
|0.00
|0.00
|2.91
|177064293
|2010.07.08 05:40
|sell
|0.01
|gbpjpy
|134.222
|0.000
|133.982
|2010.07.08 06:11
|134.174
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|177093479
|2010.07.08 20:01
|sell
|0.12
|eurusd
|1.27026
|0.00000
|1.26786
|2010.07.08 20:22
|1.27001
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|177093773
|2010.07.08 20:04
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.59167
|0.00000
|1.58927
|2010.07.08 20:08
|1.59076
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|177108843
|2010.07.09 06:43
|sell
|0.01
|eurchf
|1.33624
|0.00000
|1.33384
|2010.07.09 07:00
|1.33565
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|177108978
|2010.07.09 06:44
|sell
|0.02
|eurchf
|1.33657
|0.00000
|1.33417
|2010.07.09 07:00
|1.33565
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|177109128
|2010.07.09 06:45
|sell
|0.03
|eurchf
|1.33708
|0.00000
|1.33468
|2010.07.09 07:00
|1.33565
|0.00
|0.00
|0.00
|4.09
|178118648
|2010.07.27 06:34
|sell
|0.01
|usdchf
|1.04958
|0.00000
|1.04710
|2010.07.27 06:46
|1.04906
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|178118683
|2010.07.27 06:35
|sell
|0.02
|usdchf
|1.04953
|0.00000
|1.04713
|2010.07.27 06:46
|1.04913
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|178118716
|2010.07.27 06:38
|sell
|0.03
|usdchf
|1.04963
|0.00000
|1.04723
|2010.07.27 06:46
|1.04917
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|178223500
|2010.07.28 01:08
|sell
|0.12
|eurusd
|1.29848
|0.00000
|1.29608
|2010.07.28 01:26
|1.29805
|0.00
|0.00
|0.00
|5.16
|178367229
|2010.07.29 05:58
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05410
|0.00000
|1.05650
|2010.07.29 07:28
|1.05427
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|178749624
|2010.08.03 06:48
|sell
|0.12
|eurusd
|1.31803
|0.00000
|1.31566
|2010.08.03 07:08
|1.31665
|0.00
|0.00
|0.00
|16.56
|178823132
|2010.08.04 04:57
|sell
|0.01
|gbpjpy
|136.009
|0.000
|135.771
|2010.08.04 05:43
|135.991
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|178823144
|2010.08.04 04:58
|sell
|0.02
|gbpjpy
|136.014
|0.000
|135.774
|2010.08.04 05:43
|135.986
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|179048766
|2010.08.09 05:58
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.59746
|0.00000
|1.59496
|2010.08.09 06:42
|1.59735
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|179154240
|2010.08.10 00:58
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.884
|0.000
|86.120
|2010.08.10 02:33
|85.862
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|179154287
|2010.08.10 00:59
|buy
|0.02
|usdjpy
|85.847
|0.000
|86.087
|2010.08.10 02:33
|85.862
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|179388935
|2010.08.12 01:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56552
|0.00000
|1.56802
|2010.08.12 02:17
|1.56562
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|179389081
|2010.08.12 01:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56566
|0.00000
|1.56806
|2010.08.12 02:17
|1.56562
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|179397893
|2010.08.12 04:38
|sell
|0.01
|gbpjpy
|133.829
|0.000
|133.589
|2010.08.12 04:53
|133.701
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|179397905
|2010.08.12 04:38
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.369
|0.000
|85.129
|2010.08.12 04:53
|85.257
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|179397971
|2010.08.12 04:39
|sell
|0.02
|gbpjpy
|133.819
|0.000
|133.569
|2010.08.12 04:53
|133.704
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|179398018
|2010.08.12 04:39
|sell
|0.02
|usdjpy
|85.359
|0.000
|85.119
|2010.08.12 04:53
|85.257
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|179647645
|2010.08.16 06:42
|sell
|0.12
|eurusd
|1.28112
|0.00000
|1.27872
|2010.08.16 07:03
|1.28077
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|179923340
|2010.08.18 00:48
|buy
|0.01
|eurchf
|1.34079
|0.00000
|1.34319
|2010.08.18 01:40
|1.34091
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|179941058
|2010.08.18 05:57
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55292
|0.00000
|1.55530
|2010.08.18 06:30
|1.55285
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|179941067
|2010.08.18 05:58
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55268
|0.00000
|1.55508
|2010.08.18 06:30
|1.55288
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|179941100
|2010.08.18 05:59
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55216
|0.00000
|1.55458
|2010.08.18 06:27
|1.55222
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|179941114
|2010.08.18 05:59
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.590
|0.000
|132.834
|2010.08.18 06:21
|132.690
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|179941151
|2010.08.18 05:59
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.62052
|0.00000
|1.62292
|2010.08.18 08:18
|1.62081
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|180047713
|2010.08.18 20:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.418
|0.000
|85.660
|2010.08.18 20:24
|85.459
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|180047777
|2010.08.18 20:07
|buy
|0.02
|usdjpy
|85.416
|0.000
|85.655
|2010.08.18 20:24
|85.459
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|180141404
|2010.08.19 21:47
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.264
|0.000
|85.508
|2010.08.19 22:07
|85.311
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|180303773
|2010.08.23 06:49
|buy
|0.01
|usdchf
|1.03066
|0.00000
|1.03306
|2010.08.23 07:03
|1.03210
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|180524545
|2010.08.24 21:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.469
|0.000
|129.229
|2010.08.31 12:35
|129.451
|0.00
|0.00
|-0.48
|0.21
|180524573
|2010.08.24 21:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54132
|0.00000
|1.53868
|2010.08.24 22:55
|1.54095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|180524598
|2010.08.24 21:49
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54112
|0.00000
|1.53872
|2010.08.24 22:55
|1.54095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|180545127
|2010.08.25 05:38
|buy
|0.01
|usdchf
|1.02832
|0.00000
|1.03072
|2010.08.25 05:49
|1.02981
|0.00
|0.00
|0.00
|1.45
|180545280
|2010.08.25 05:44
|sell
|0.02
|gbpjpy
|130.029
|0.000
|129.789
|2010.08.25 06:28
|129.990
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|180545282
|2010.08.25 05:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54234
|0.00000
|1.53996
|2010.08.25 05:57
|1.54165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|180545453
|2010.08.25 05:51
|sell
|0.03
|gbpjpy
|130.070
|0.000
|129.830
|2010.08.25 06:28
|129.992
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|180545492
|2010.08.25 05:51
|sell
|0.12
|eurusd
|1.26447
|0.00000
|1.26207
|2010.08.25 06:02
|1.26361
|0.00
|0.00
|0.00
|10.32
|180545503
|2010.08.25 05:51
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54260
|0.00000
|1.54012
|2010.08.25 05:57
|1.54166
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|180545535
|2010.08.25 05:52
|sell
|0.18
|eurusd
|1.26462
|0.00000
|1.26218
|2010.08.25 07:34
|1.26440
|0.00
|0.00
|0.00
|3.96
|180545601
|2010.08.25 05:55
|sell
|0.27
|eurusd
|1.26449
|0.00000
|1.26214
|2010.08.25 06:02
|1.26363
|0.00
|0.00
|0.00
|23.22
|180618920
|2010.08.26 04:18
|sell
|0.01
|usdchf
|1.02919
|0.00000
|1.02683
|2010.08.26 05:15
|1.02921
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|180619062
|2010.08.26 04:26
|sell
|0.02
|usdchf
|1.02937
|0.00000
|1.02698
|2010.08.26 05:15
|1.02921
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|180680672
|2010.08.26 19:24
|sell
|0.12
|eurusd
|1.27273
|0.00000
|1.27026
|2010.08.26 20:02
|1.27255
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|180680705
|2010.08.26 19:25
|sell
|0.18
|eurusd
|1.27291
|0.00000
|1.27051
|2010.08.26 20:01
|1.27283
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|180711491
|2010.08.27 05:47
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55166
|0.00000
|1.55396
|2010.08.27 06:35
|1.55180
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|180712049
|2010.08.27 05:58
|buy
|0.01
|usdjpy
|84.681
|0.000
|84.921
|2010.08.27 06:11
|84.809
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|180845128
|2010.08.31 06:52
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.222
|0.000
|83.982
|2010.08.31 07:56
|84.209
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|180893251
|2010.09.01 01:01
|sell
|0.12
|eurusd
|1.26805
|0.00000
|1.26562
|2010.09.01 02:04
|1.26787
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|180893289
|2010.09.01 01:02
|sell
|0.18
|eurusd
|1.26813
|0.00000
|1.26573
|2010.09.01 02:02
|1.26800
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|180893340
|2010.09.01 01:03
|sell
|0.27
|eurusd
|1.26835
|0.00000
|1.26589
|2010.09.01 01:59
|1.26823
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|180994400
|2010.09.02 05:53
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.56572
|0.00000
|1.56812
|2010.09.03 07:08
|1.56589
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.17
|180994402
|2010.09.02 05:53
|buy
|0.01
|eurchf
|1.29872
|0.00000
|1.30115
|2010.09.02 10:19
|1.29887
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|181045509
|2010.09.03 02:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54176
|0.00000
|1.54416
|2010.09.03 04:02
|1.54189
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|181181646
|2010.09.08 01:05
|buy
|0.01
|eurchf
|1.28327
|0.00000
|1.28566
|2010.09.08 01:37
|1.28337
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|181181820
|2010.09.08 01:09
|buy
|0.02
|eurchf
|1.28311
|0.00000
|1.28551
|2010.09.08 01:37
|1.28336
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|181181863
|2010.09.08 01:10
|buy
|0.03
|eurchf
|1.28282
|0.00000
|1.28530
|2010.09.08 01:37
|1.28336
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|181200069
|2010.09.08 05:55
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.55299
|0.00000
|1.55059
|2010.09.08 06:42
|1.55297
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|181200078
|2010.09.08 05:56
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.55299
|0.00000
|1.55059
|2010.09.08 06:42
|1.55297
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|181252769
|2010.09.09 01:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54642
|0.00000
|1.54400
|2010.09.09 02:12
|1.54588
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|181260532
|2010.09.09 05:25
|sell
|0.12
|eurusd
|1.27026
|0.00000
|1.26786
|2010.09.09 05:58
|1.26951
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|181260545
|2010.09.09 05:26
|sell
|0.18
|eurusd
|1.27039
|0.00000
|1.26799
|2010.09.09 05:59
|1.26950
|0.00
|0.00
|0.00
|16.02
|181260756
|2010.09.09 05:34
|sell
|0.27
|eurusd
|1.27066
|0.00000
|1.26834
|2010.09.09 05:58
|1.26952
|0.00
|0.00
|0.00
|30.78
|181304495
|2010.09.10 05:18
|buy
|0.01
|usdjpy
|83.864
|0.000
|84.106
|2010.09.10 05:35
|83.883
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|181305167
|2010.09.10 05:46
|sell
|0.01
|usdchf
|1.01637
|0.00000
|1.01394
|2010.09.13 02:12
|1.01623
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.14
|181305182
|2010.09.10 05:47
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.56609
|0.00000
|1.56379
|2010.09.10 06:02
|1.56387
|0.00
|0.00
|0.00
|2.18
|181519936
|2010.09.14 00:59
|buy
|0.01
|usdjpy
|83.319
|0.000
|83.559
|2010.09.14 01:13
|83.387
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|181520077
|2010.09.14 01:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|83.311
|0.000
|83.548
|2010.09.14 01:14
|83.387
|0.00
|0.00
|0.00
|1.82
|181558449
|2010.09.14 06:35
|buy
|0.01
|gbpjpy
|128.171
|0.000
|128.425
|2010.09.14 07:00
|128.241
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|181558635
|2010.09.14 06:36
|buy
|0.01
|usdjpy
|83.221
|0.000
|83.616
|2010.09.14 08:06
|83.232
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|181690176
|2010.09.15 01:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.294
|0.000
|82.950
|2010.09.30 06:01
|83.245
|0.00
|0.00
|-0.37
|0.59
|181690285
|2010.09.15 01:33
|sell
|0.02
|usdjpy
|83.201
|0.000
|82.951
|2010.09.30 09:04
|83.191
|0.00
|0.00
|-0.82
|0.24
|181690316
|2010.09.15 01:33
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.384
|0.000
|129.129
|2010.10.12 13:50
|129.367
|0.00
|0.00
|-2.16
|0.21
|181690433
|2010.09.15 01:34
|sell
|0.02
|gbpjpy
|129.499
|0.000
|129.244
|2010.10.12 13:47
|129.487
|0.00
|0.00
|-4.34
|0.30
|181690463
|2010.09.15 01:34
|sell
|0.03
|usdjpy
|83.322
|0.000
|83.058
|2010.09.30 06:01
|83.300
|0.00
|0.00
|-1.19
|0.79
|181690700
|2010.09.15 01:35
|sell
|0.03
|gbpjpy
|129.789
|0.000
|129.619
|2010.09.15 01:36
|129.619
|0.00
|0.00
|0.00
|6.11
|181690822
|2010.09.15 01:36
|sell
|0.05
|gbpjpy
|129.589
|0.000
|129.352
|2010.10.12 12:34
|129.582
|0.00
|0.00
|-10.93
|0.43
|181690899
|2010.09.15 01:37
|sell
|0.08
|gbpjpy
|129.649
|0.000
|129.449
|2010.10.12 12:32
|129.642
|0.00
|0.00
|-17.44
|0.68
|181690973
|2010.09.15 01:38
|sell
|0.12
|gbpjpy
|129.694
|0.000
|129.459
|2010.10.12 08:49
|129.672
|0.00
|0.00
|-26.18
|3.22
|181973274
|2010.09.21 01:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.31268
|0.00000
|1.31021
|2010.09.21 01:04
|1.31165
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|181974874
|2010.09.21 01:14
|sell
|0.12
|eurusd
|1.30930
|0.00000
|1.30690
|2010.09.21 01:39
|1.30871
|0.00
|0.00
|0.00
|7.08
|181987679
|2010.09.21 04:20
|sell
|0.01
|eurchf
|1.31759
|0.00000
|1.31528
|2010.09.21 04:57
|1.31802
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|181987722
|2010.09.21 04:21
|sell
|0.01
|usdchf
|1.00653
|0.00000
|1.00413
|2010.09.21 04:58
|1.00640
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|181987728
|2010.09.21 04:21
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.56864
|0.00000
|1.56631
|2010.09.21 04:55
|1.56852
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|181987795
|2010.09.21 04:22
|sell
|0.02
|eurchf
|1.31812
|0.00000
|1.31572
|2010.09.21 04:57
|1.31802
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|181987816
|2010.09.21 04:23
|sell
|0.03
|eurchf
|1.31813
|0.00000
|1.31572
|2010.09.21 04:57
|1.31802
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|182062869
|2010.09.22 00:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56354
|0.00000
|1.56591
|2010.09.22 02:05
|1.56366
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|182504786
|2010.09.30 01:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58240
|0.00000
|1.58485
|2010.09.30 02:23
|1.58297
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|182504862
|2010.09.30 01:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58213
|0.00000
|1.58453
|2010.09.30 02:23
|1.58297
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|182504947
|2010.09.30 01:33
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58226
|0.00000
|1.58466
|2010.09.30 02:23
|1.58297
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|182620156
|2010.10.04 06:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58002
|0.00000
|1.57762
|2010.10.04 07:00
|1.57914
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|182682642
|2010.10.05 04:46
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.831
|0.000
|83.579
|2010.10.05 04:59
|83.729
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|182682726
|2010.10.05 04:47
|sell
|0.02
|usdjpy
|83.850
|0.000
|83.610
|2010.10.05 04:59
|83.732
|0.00
|0.00
|0.00
|2.82
|182682816
|2010.10.05 04:49
|sell
|0.03
|usdjpy
|83.855
|0.000
|83.610
|2010.10.05 04:59
|83.739
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|182686538
|2010.10.05 05:12
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.53633
|0.00000
|1.53863
|2010.10.05 06:02
|1.53669
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|182686584
|2010.10.05 05:13
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.53573
|0.00000
|1.53833
|2010.10.05 05:58
|1.53584
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|182802999
|2010.10.07 06:48
|sell
|0.01
|eurchf
|1.34249
|0.00000
|1.34011
|2010.10.07 07:01
|1.34205
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|182803084
|2010.10.07 06:49
|sell
|0.02
|eurchf
|1.34282
|0.00000
|1.34042
|2010.10.07 07:01
|1.34203
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|182803202
|2010.10.07 06:50
|sell
|0.03
|eurchf
|1.34279
|0.00000
|1.34041
|2010.10.07 07:01
|1.34203
|0.00
|0.00
|0.00
|2.37
|182803568
|2010.10.07 06:52
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96074
|0.00000
|0.96314
|2010.10.07 12:40
|0.96106
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|182803698
|2010.10.07 06:53
|buy
|0.01
|usdjpy
|82.678
|0.000
|82.918
|2010.10.07 07:06
|82.735
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|182803765
|2010.10.07 06:54
|buy
|0.02
|usdjpy
|82.667
|0.000
|82.908
|2010.10.07 07:06
|82.735
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|182847650
|2010.10.08 02:39
|sell
|0.01
|eurchf
|1.34731
|0.00000
|1.34486
|2010.10.08 05:29
|1.34717
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|182947403
|2010.10.12 05:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.59044
|0.00000
|1.58804
|2010.10.12 05:43
|1.59011
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|183257294
|2010.10.18 06:45
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96028
|0.00000
|0.96269
|2010.10.18 07:05
|0.96149
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|183304973
|2010.10.19 06:37
|buy
|0.01
|usdjpy
|81.407
|0.000
|81.647
|2010.10.19 07:00
|81.474
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|183400065
|2010.10.21 01:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.138
|0.000
|128.818
|2010.10.21 01:45
|128.818
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|183400071
|2010.10.21 01:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.796
|0.000
|81.476
|2010.10.21 01:44
|81.476
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|183400247
|2010.10.21 01:33
|sell
|0.02
|usdjpy
|81.597
|0.000
|81.358
|2010.10.21 01:53
|81.430
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|183400266
|2010.10.21 01:33
|sell
|0.02
|gbpjpy
|129.003
|0.000
|128.768
|2010.10.21 01:56
|128.842
|0.00
|0.00
|0.00
|3.96
|183400304
|2010.10.21 01:34
|sell
|0.03
|usdjpy
|81.621
|0.000
|81.374
|2010.10.21 01:53
|81.431
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|183400478
|2010.10.21 01:36
|sell
|0.05
|usdjpy
|81.633
|0.000
|81.458
|2010.10.21 01:44
|81.458
|0.00
|0.00
|0.00
|10.74
|183400483
|2010.10.21 01:37
|sell
|0.03
|gbpjpy
|129.133
|0.000
|128.883
|2010.10.21 01:44
|128.883
|0.00
|0.00
|0.00
|9.21
|183400587
|2010.10.21 01:38
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.52493
|0.00000
|1.52813
|2010.10.21 01:52
|1.52729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|183400620
|2010.10.21 01:39
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.52533
|0.00000
|1.52778
|2010.10.21 01:52
|1.52729
|0.00
|0.00
|0.00
|4.06
|183400664
|2010.10.21 01:40
|buy
|0.03
|gbpchf
|1.52598
|0.00000
|1.52803
|2010.10.21 01:52
|1.52729
|0.00
|0.00
|0.00
|4.07
|183400753
|2010.10.21 01:41
|buy
|0.05
|gbpchf
|1.52538
|0.00000
|1.52783
|2010.10.21 01:52
|1.52719
|0.00
|0.00
|0.00
|9.37
|183400825
|2010.10.21 01:43
|buy
|0.08
|gbpchf
|1.52543
|0.00000
|1.52753
|2010.10.21 01:52
|1.52729
|0.00
|0.00
|0.00
|15.42
|183481794
|2010.10.22 05:02
|sell
|0.01
|eurchf
|1.35059
|0.00000
|1.34837
|2010.10.22 05:10
|1.35031
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|183484408
|2010.10.22 05:50
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.52228
|0.00000
|1.51978
|2010.12.14 13:07
|1.52212
|0.00
|0.00
|-5.60
|0.16
|183484894
|2010.10.22 05:57
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.52258
|0.00000
|1.52018
|2010.12.14 13:06
|1.52253
|0.00
|0.00
|-11.22
|0.11
|183557782
|2010.10.25 05:47
|buy
|0.01
|usdjpy
|80.842
|0.000
|81.083
|2010.10.25 18:51
|80.851
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|183613830
|2010.10.26 06:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57935
|0.00000
|1.57712
|2010.10.26 06:58
|1.57880
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|183825852
|2010.10.29 06:35
|sell
|0.12
|eurusd
|1.38850
|0.00000
|1.38610
|2010.10.29 06:59
|1.38822
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|184063808
|2010.11.02 21:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60404
|0.00000
|1.60644
|2010.11.02 23:14
|1.60412
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|184063860
|2010.11.02 21:56
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60402
|0.00000
|1.60642
|2010.11.02 23:14
|1.60412
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|184063943
|2010.11.02 21:57
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60402
|0.00000
|1.60642
|2010.11.02 23:14
|1.60412
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|184192096
|2010.11.03 21:54
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.193
|0.000
|80.951
|2010.11.03 22:27
|81.150
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|184704337
|2010.11.09 02:43
|buy
|0.01
|gbpjpy
|130.472
|0.000
|130.712
|2010.11.09 03:23
|130.498
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|184704660
|2010.11.09 02:46
|buy
|0.01
|usdjpy
|80.781
|0.000
|81.018
|2010.11.09 03:12
|80.806
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|184704738
|2010.11.09 02:47
|buy
|0.02
|usdjpy
|80.762
|0.000
|81.002
|2010.11.09 03:12
|80.803
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|185250345
|2010.11.12 06:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.60627
|0.00000
|1.60396
|2010.11.12 06:49
|1.60480
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|185459053
|2010.11.16 05:13
|buy
|0.01
|usdjpy
|82.941
|0.000
|83.181
|2010.11.16 05:35
|82.957
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|185863433
|2010.11.23 05:46
|sell
|0.12
|eurusd
|1.35988
|0.00000
|1.35749
|2010.11.23 06:01
|1.35908
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|186061947
|2010.11.26 06:51
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57013
|0.00000
|1.57251
|2010.11.26 07:05
|1.57032
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|186062146
|2010.11.26 06:53
|sell
|0.01
|eurchf
|1.33025
|0.00000
|1.32804
|2010.11.26 07:26
|1.33010
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|186607795
|2010.12.06 21:59
|buy
|0.01
|usdjpy
|82.642
|0.000
|82.881
|2010.12.06 22:07
|82.684
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.51
|186611026
|2010.12.07 00:47
|sell
|0.01
|eurchf
|1.30576
|0.00000
|1.30336
|2010.12.07 01:15
|1.30529
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|186611029
|2010.12.07 00:48
|sell
|0.02
|eurchf
|1.30588
|0.00000
|1.30348
|2010.12.07 01:15
|1.30529
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|186868468
|2010.12.14 06:50
|sell
|0.12
|eurusd
|1.34158
|0.00000
|1.33919
|2010.12.14 07:05
|1.34115
|0.00
|0.00
|0.00
|5.16
|186939827
|2010.12.14 19:53
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.671
|0.000
|83.426
|2010.12.14 20:39
|83.674
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|186939917
|2010.12.14 19:54
|sell
|0.02
|usdjpy
|83.680
|0.000
|83.439
|2010.12.14 20:39
|83.674
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|187133266
|2010.12.17 06:32
|buy
|0.01
|eurchf
|1.27429
|0.00000
|1.27650
|2010.12.17 07:00
|1.27488
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|187133461
|2010.12.17 06:35
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95735
|0.00000
|0.95975
|2010.12.17 07:03
|0.95762
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|187133542
|2010.12.17 06:36
|buy
|0.02
|usdchf
|0.95743
|0.00000
|0.95973
|2010.12.17 07:03
|0.95762
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|187133564
|2010.12.17 06:37
|buy
|0.03
|usdchf
|0.95712
|0.00000
|0.95952
|2010.12.17 07:03
|0.95762
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|187133612
|2010.12.17 06:38
|sell
|0.12
|eurusd
|1.33205
|0.00000
|1.32969
|2010.12.17 07:02
|1.33083
|0.00
|0.00
|0.00
|14.64
|187133621
|2010.12.17 06:38
|buy
|0.05
|usdchf
|0.95690
|0.00000
|0.95938
|2010.12.17 07:03
|0.95778
|0.00
|0.00
|0.00
|4.59
|187323326
|2010.12.24 02:36
|sell
|0.01
|eurchf
|1.25629
|0.00000
|1.25398
|2010.12.24 03:28
|1.25642
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|187323334
|2010.12.24 02:37
|sell
|0.02
|eurchf
|1.25629
|0.00000
|1.25400
|2010.12.24 03:28
|1.25642
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|187323347
|2010.12.24 02:38
|sell
|0.03
|eurchf
|1.25649
|0.00000
|1.25441
|2010.12.24 03:28
|1.25642
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|187323348
|2010.12.24 02:39
|sell
|0.05
|eurchf
|1.25650
|0.00000
|1.25439
|2010.12.24 03:28
|1.25642
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|187325356
|2010.12.24 06:46
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.48221
|0.00000
|1.48073
|2010.12.24 09:16
|1.48203
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|187391060
|2010.12.28 21:39
|buy
|0.01
|usdjpy
|82.434
|0.000
|82.673
|2010.12.28 22:05
|82.456
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.27
|187462506
|2010.12.31 06:32
|sell
|0.12
|eurusd
|1.33486
|0.00000
|1.33245
|2010.12.31 07:43
|1.33450
|0.00
|0.00
|0.00
|4.32
|187521476
|2011.01.04 06:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54731
|0.00000
|1.54493
|2011.01.04 07:50
|1.54648
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|187552443
|2011.01.04 19:59
|buy
|0.01
|gbpjpy
|127.775
|0.000
|128.016
|2011.01.04 21:11
|127.838
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|187695157
|2011.01.07 05:04
|sell
|0.12
|eurusd
|1.29961
|0.00000
|1.29728
|2011.01.07 05:18
|1.29875
|0.00
|0.00
|0.00
|10.32
|188009809
|2011.01.13 00:53
|sell
|0.01
|eurchf
|1.27091
|0.00000
|1.26870
|2011.01.13 01:04
|1.27054
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|188226629
|2011.01.18 04:36
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96132
|0.00000
|0.96362
|2011.01.18 06:09
|0.96144
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|188275479
|2011.01.18 20:07
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59468
|0.00000
|1.59710
|2011.01.18 20:22
|1.59593
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|188275723
|2011.01.18 20:08
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59494
|0.00000
|1.59703
|2011.01.18 20:22
|1.59593
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|188332750
|2011.01.19 19:43
|sell
|0.01
|eurchf
|1.28667
|0.00000
|1.28427
|2011.01.19 22:19
|1.28652
|0.00
|0.00
|-0.28
|0.16
|188393364
|2011.01.21 06:42
|buy
|0.01
|usdjpy
|82.782
|0.000
|83.022
|2011.01.21 06:55
|82.851
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|188510081
|2011.01.25 19:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.926
|0.000
|129.678
|2011.01.25 19:55
|129.692
|0.00
|0.00
|0.00
|2.84
|188510104
|2011.01.25 19:47
|sell
|0.02
|gbpjpy
|129.968
|0.000
|129.728
|2011.01.25 19:55
|129.728
|0.00
|0.00
|0.00
|5.84
|188510136
|2011.01.25 19:48
|sell
|0.03
|gbpjpy
|129.938
|0.000
|129.694
|2011.01.25 19:55
|129.694
|0.00
|0.00
|0.00
|8.91
|188537957
|2011.01.26 19:17
|sell
|0.12
|eurusd
|1.36824
|0.00000
|1.36597
|2011.01.26 19:28
|1.36671
|0.00
|0.00
|0.00
|18.36
|188537959
|2011.01.26 19:17
|buy
|0.01
|usdjpy
|82.381
|0.000
|82.604
|2011.01.26 19:27
|82.452
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|188538055
|2011.01.26 19:18
|sell
|0.18
|eurusd
|1.36852
|0.00000
|1.36622
|2011.01.26 19:28
|1.36622
|0.00
|0.00
|0.00
|41.40
|188538533
|2011.01.26 19:24
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58950
|0.00000
|1.58713
|2011.01.26 19:27
|1.58744
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|188538855
|2011.01.26 19:28
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94596
|0.00000
|0.94364
|2011.01.26 19:34
|0.94479
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|188734645
|2011.01.31 19:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.60154
|0.00000
|1.59913
|2011.01.31 21:00
|1.60161
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|188734733
|2011.01.31 19:58
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.60167
|0.00000
|1.59927
|2011.01.31 21:00
|1.60161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|188752124
|2011.02.01 05:10
|buy
|0.01
|usdjpy
|81.790
|0.000
|82.030
|2011.02.01 05:22
|81.842
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|188795942
|2011.02.02 04:43
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61629
|0.00000
|1.61861
|2011.02.02 05:09
|1.61689
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|188795954
|2011.02.02 04:44
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61609
|0.00000
|1.61854
|2011.02.02 05:09
|1.61689
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|188796013
|2011.02.02 04:45
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.61605
|0.00000
|1.61845
|2011.02.02 05:09
|1.61687
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|188796044
|2011.02.02 04:46
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.61589
|0.00000
|1.61834
|2011.02.02 05:09
|1.61687
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|188877405
|2011.02.04 05:05
|sell
|0.12
|eurusd
|1.36397
|0.00000
|1.36134
|2011.02.04 05:20
|1.36353
|0.00
|0.00
|0.00
|5.28
|188913271
|2011.02.07 06:54
|sell
|0.01
|usdjpy
|82.293
|0.000
|82.047
|2011.02.07 07:19
|82.282
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|188959572
|2011.02.08 19:26
|sell
|0.12
|eurusd
|1.36457
|0.00000
|1.36222
|2011.02.08 19:46
|1.36366
|0.00
|0.00
|0.00
|10.92
|188959631
|2011.02.08 19:30
|sell
|0.18
|eurusd
|1.36476
|0.00000
|1.36236
|2011.02.08 19:46
|1.36366
|0.00
|0.00
|0.00
|19.80
|188959647
|2011.02.08 19:32
|sell
|0.27
|eurusd
|1.36483
|0.00000
|1.36244
|2011.02.08 19:46
|1.36365
|0.00
|0.00
|0.00
|31.86
|189001296
|2011.02.10 06:51
|sell
|0.01
|usdjpy
|82.699
|0.000
|82.460
|2011.02.10 07:10
|82.669
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|0.00
|0.00
|-81.13
|554.11
|Closed P/L:
|472.98
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|176938855
|2010.07.06 01:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24910
|0.00000
|1.24670
|1.35292
|0.00
|0.00
|-7.77
|-103.82
|176938896
|2010.07.06 01:01
|sell
|0.02
|eurusd
|1.24920
|0.00000
|1.24680
|1.35292
|0.00
|0.00
|-15.30
|-207.44
|176939081
|2010.07.06 01:03
|sell
|0.03
|eurusd
|1.24920
|0.00000
|1.24680
|1.35292
|0.00
|0.00
|-23.15
|-311.16
|176939100
|2010.07.06 01:04
|sell
|0.05
|eurusd
|1.24950
|0.00000
|1.24710
|1.35292
|0.00
|0.00
|-38.58
|-517.10
|176939157
|2010.07.06 01:05
|sell
|0.08
|eurusd
|1.24920
|0.00000
|1.24680
|1.35292
|0.00
|0.00
|-61.70
|-829.76
|0.00
|0.00
|-146.50
|-1 969.28
|Floating P/L:
|-2 115.78
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|472.98
|Floating P/L:
|-2 115.78
|Margin:
|474.72
|Balance:
|5 472.98
|Equity:
|3 357.20
|Free Margin:
|2 882.48
|Details:
|Gross Profit:
|548.58
|Gross Loss:
|75.60
|Total Net Profit:
|472.98
|Profit Factor:
|7.26
|Expected Payoff:
|2.18
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|56.21 (1.07%)
|Relative Drawdown:
|1.07% (56.21)
|Total Trades:
|217
|Short Positions (won %):
|127 (85.83%)
|Long Positions (won %):
|90 (96.67%)
|Profit Trades (% of total):
|196 (90.32%)
|Loss trades (% of total):
|21 (9.68%)
|Largest
|profit trade:
|41.40
|loss trade:
|-22.96
|Average
|profit trade:
|2.80
|loss trade:
|-3.60
|Maximum
|consecutive wins ($):
|40 (55.65)
|consecutive losses ($):
|5 (-56.21)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|106.31 (34)
|consecutive loss (count):
|-56.21 (5)
|Average
|consecutive wins:
|12
|consecutive losses:
|1