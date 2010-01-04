Strategy Tester Report
dEMA_ATR_BB
Tripleafx-AAAFx Demo (Build 229)

SímboloEURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Período4 Horas (H4) 2010.01.03 20:00 - 2010.04.30 23:59 (2010.01.01 - 2010.05.01)
ModeloPreços de abertura somente (método mais rápido para analisar a barra recém completa)
ParâmetrosLots=1; fSEMA=4; sSEMA=6; fBEMA=1; sBEMA=4; ATR=96; BB_period=20; BB_deviation=2; tp_mult=1; sl_mult=2; bb_mult=2;
Barras em teste1473Ticks modelados1945Qualidade do modelamenton/a
Mismatched charts errors0
Deposito Inicial100000.00
Lucro líquido total17261.91Lucro Bruto22593.37Perda Bruta-5331.46
Fator de lucro4.24Compensação esperada507.70
diminuição absoluta1265.50Perda máxima1513.10 (1.33%)Relative drawdown1.33% (1513.10)
Total de negociações34Posições de Venda (ganhos %)19 (78.95%)Posições de Compras (ganhos %)15 (100.00%)
Negociações com Lucro (% do total)30 (88.24%)Negociações com perdas (% do total)4 (11.76%)
MaiorNegociações com lucro945.84Negociações com perda-1513.10
MédiaNegociações com lucro753.11Negociações com perda-1332.87
MáximoGanhos consecutivos (lucro em dinheiro)19 (15011.82)Perdas consecutivas (perdas em dinheiro)1 (-1513.10)
Máximoganhos consecutivos (contagem de ganhos)15011.82 (19)perdas consecutivas (contagem de perdas)-1513.10 (1)
Médiaganhos consecutivos8perdas consecutivas1
Graph
#HorárioTipoOrdemVolumePreçoS / LT / PLucroBalanço
12010.01.04 04:00sell11.00132.492133.507131.984
22010.01.04 12:00s/l11.00133.507133.507131.984-1235.5698764.44
32010.01.05 04:00sell21.00132.903133.884132.412
42010.01.05 08:00t/p21.00132.412133.884132.412597.7099362.14
52010.01.06 12:00buy31.00132.685131.691133.182
62010.01.06 16:00t/p31.00133.182131.691133.182605.1799967.31
72010.01.08 16:00sell41.00133.130134.138132.626
82010.01.11 12:00s/l41.00134.138134.138132.626-1232.8198734.50
92010.01.12 00:00sell51.00133.616134.605133.122
102010.01.12 04:00t/p51.00133.122134.605133.122601.3499335.84
112010.01.13 20:00buy61.00132.720131.731133.215
122010.01.14 04:00t/p61.00133.215131.731133.215607.2699943.10
132010.01.14 16:00sell71.00131.831132.851131.321
142010.01.15 04:00t/p71.00131.321132.851131.321615.04100558.13
152010.01.25 08:00buy81.00127.698126.429128.332
162010.01.26 04:00t/p81.00128.332126.429128.332773.50101331.63
172010.01.26 04:00sell91.00127.081128.364126.439
182010.01.26 08:00t/p91.00126.439128.364126.439781.51102113.14
192010.01.28 00:00buy101.00126.234124.916126.893
202010.01.28 08:00t/p101.00126.893124.916126.893802.42102915.56
212010.01.28 16:00sell111.00125.496126.839124.825
222010.02.01 04:00t/p111.00124.825126.839124.825805.23103720.80
232010.02.01 16:00buy121.00126.150124.772126.839
242010.02.03 12:00t/p121.00126.839124.772126.839841.97104562.77
252010.02.04 04:00sell131.00126.229127.570125.559
262010.02.04 12:00t/p131.00125.559127.570125.559815.60105378.37
272010.02.09 04:00buy141.00122.344120.876123.078
282010.02.09 08:00t/p141.00123.078120.876123.078893.75106272.12
292010.02.11 12:00sell151.00123.172124.726122.395
302010.02.11 16:00t/p151.00122.395124.726122.395945.84107217.96
312010.02.15 04:00buy161.00122.794121.295123.544
322010.02.16 16:00t/p161.00123.544121.295123.544914.74108132.70
332010.02.18 04:00sell171.00123.498124.906122.794
342010.02.18 16:00t/p171.00122.794124.906122.794856.98108989.68
352010.02.18 20:00buy181.00124.364122.962125.065
362010.02.22 04:00t/p181.00125.065122.962125.065856.58109846.26
372010.02.22 12:00sell191.00124.113125.456123.441
382010.02.23 12:00t/p191.00123.441125.456123.441812.25110658.51
392010.02.26 08:00buy201.00121.171119.820121.846
402010.03.01 12:00t/p201.00121.846119.820121.846823.42111481.93
412010.03.01 12:00sell211.00120.862122.153120.217
422010.03.01 16:00t/p211.00120.217122.153120.217785.16112267.09
432010.03.09 00:00sell221.00122.976124.170122.379
442010.03.09 04:00t/p221.00122.379124.170122.379726.73112993.82
452010.03.10 12:00buy231.00123.084121.849123.702
462010.03.10 16:00t/p231.00123.702121.849123.702752.50113746.32
472010.03.26 00:00sell241.00123.095124.338122.474
482010.03.28 20:00s/l241.00124.338124.338122.474-1513.10112233.22
492010.04.05 12:00sell251.00127.212128.342126.647
502010.04.06 04:00t/p251.00126.647128.342126.647681.99112915.20
512010.04.09 00:00buy261.00124.976123.859125.534
522010.04.09 12:00t/p261.00125.534123.859125.534679.45113594.65
532010.04.13 04:00sell271.00125.713126.822125.158
542010.04.13 08:00s/l271.00126.822126.822125.158-1349.99112244.66
552010.04.13 16:00buy281.00126.548125.409127.118
562010.04.14 04:00t/p281.00127.118125.409127.118695.56112940.22
572010.04.15 08:00sell291.00126.610127.716126.057
582010.04.15 12:00t/p291.00126.057127.716126.057673.17113613.39
592010.04.20 00:00buy301.00124.741123.593125.315
602010.04.20 12:00t/p301.00125.315123.593125.315698.93114312.32
612010.04.21 12:00sell311.00124.568125.720123.992
622010.04.22 12:00t/p311.00123.992125.720123.992683.81114996.13
632010.04.23 12:00buy321.00124.936123.753125.528
642010.04.23 16:00t/p321.00125.528123.753125.528720.84115716.97
652010.04.27 08:00sell331.00125.197126.412124.589
662010.04.27 12:00t/p331.00124.589126.412124.589740.12116457.09
672010.04.28 20:00buy341.00124.249122.938124.905
682010.04.30 08:00t/p341.00124.905122.938124.905804.81117261.91