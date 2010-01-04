Strategy Tester Report
dEMA_ATR_BB
Tripleafx-AAAFx Demo (Build 229)
|Símbolo
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Período
|4 Horas (H4) 2010.01.03 20:00 - 2010.04.30 23:59 (2010.01.01 - 2010.05.01)
|Modelo
|Preços de abertura somente (método mais rápido para analisar a barra recém completa)
|Parâmetros
|Lots=1; fSEMA=4; sSEMA=6; fBEMA=1; sBEMA=4; ATR=96; BB_period=20; BB_deviation=2; tp_mult=1; sl_mult=2; bb_mult=2;
|Barras em teste
|1473
|Ticks modelados
|1945
|Qualidade do modelamento
|n/a
|Mismatched charts errors
|0
|Deposito Inicial
|100000.00
|Lucro líquido total
|17261.91
|Lucro Bruto
|22593.37
|Perda Bruta
|-5331.46
|Fator de lucro
|4.24
|Compensação esperada
|507.70
|diminuição absoluta
|1265.50
|Perda máxima
|1513.10 (1.33%)
|Relative drawdown
|1.33% (1513.10)
|Total de negociações
|34
|Posições de Venda (ganhos %)
|19 (78.95%)
|Posições de Compras (ganhos %)
|15 (100.00%)
|Negociações com Lucro (% do total)
|30 (88.24%)
|Negociações com perdas (% do total)
|4 (11.76%)
|Maior
|Negociações com lucro
|945.84
|Negociações com perda
|-1513.10
|Média
|Negociações com lucro
|753.11
|Negociações com perda
|-1332.87
|Máximo
|Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)
|19 (15011.82)
|Perdas consecutivas (perdas em dinheiro)
|1 (-1513.10)
|Máximo
|ganhos consecutivos (contagem de ganhos)
|15011.82 (19)
|perdas consecutivas (contagem de perdas)
|-1513.10 (1)
|Média
|ganhos consecutivos
|8
|perdas consecutivas
|1
|#
|Horário
|Tipo
|Ordem
|Volume
|Preço
|S / L
|T / P
|Lucro
|Balanço
|1
|2010.01.04 04:00
|sell
|1
|1.00
|132.492
|133.507
|131.984
|2
|2010.01.04 12:00
|s/l
|1
|1.00
|133.507
|133.507
|131.984
|-1235.56
|98764.44
|3
|2010.01.05 04:00
|sell
|2
|1.00
|132.903
|133.884
|132.412
|4
|2010.01.05 08:00
|t/p
|2
|1.00
|132.412
|133.884
|132.412
|597.70
|99362.14
|5
|2010.01.06 12:00
|buy
|3
|1.00
|132.685
|131.691
|133.182
|6
|2010.01.06 16:00
|t/p
|3
|1.00
|133.182
|131.691
|133.182
|605.17
|99967.31
|7
|2010.01.08 16:00
|sell
|4
|1.00
|133.130
|134.138
|132.626
|8
|2010.01.11 12:00
|s/l
|4
|1.00
|134.138
|134.138
|132.626
|-1232.81
|98734.50
|9
|2010.01.12 00:00
|sell
|5
|1.00
|133.616
|134.605
|133.122
|10
|2010.01.12 04:00
|t/p
|5
|1.00
|133.122
|134.605
|133.122
|601.34
|99335.84
|11
|2010.01.13 20:00
|buy
|6
|1.00
|132.720
|131.731
|133.215
|12
|2010.01.14 04:00
|t/p
|6
|1.00
|133.215
|131.731
|133.215
|607.26
|99943.10
|13
|2010.01.14 16:00
|sell
|7
|1.00
|131.831
|132.851
|131.321
|14
|2010.01.15 04:00
|t/p
|7
|1.00
|131.321
|132.851
|131.321
|615.04
|100558.13
|15
|2010.01.25 08:00
|buy
|8
|1.00
|127.698
|126.429
|128.332
|16
|2010.01.26 04:00
|t/p
|8
|1.00
|128.332
|126.429
|128.332
|773.50
|101331.63
|17
|2010.01.26 04:00
|sell
|9
|1.00
|127.081
|128.364
|126.439
|18
|2010.01.26 08:00
|t/p
|9
|1.00
|126.439
|128.364
|126.439
|781.51
|102113.14
|19
|2010.01.28 00:00
|buy
|10
|1.00
|126.234
|124.916
|126.893
|20
|2010.01.28 08:00
|t/p
|10
|1.00
|126.893
|124.916
|126.893
|802.42
|102915.56
|21
|2010.01.28 16:00
|sell
|11
|1.00
|125.496
|126.839
|124.825
|22
|2010.02.01 04:00
|t/p
|11
|1.00
|124.825
|126.839
|124.825
|805.23
|103720.80
|23
|2010.02.01 16:00
|buy
|12
|1.00
|126.150
|124.772
|126.839
|24
|2010.02.03 12:00
|t/p
|12
|1.00
|126.839
|124.772
|126.839
|841.97
|104562.77
|25
|2010.02.04 04:00
|sell
|13
|1.00
|126.229
|127.570
|125.559
|26
|2010.02.04 12:00
|t/p
|13
|1.00
|125.559
|127.570
|125.559
|815.60
|105378.37
|27
|2010.02.09 04:00
|buy
|14
|1.00
|122.344
|120.876
|123.078
|28
|2010.02.09 08:00
|t/p
|14
|1.00
|123.078
|120.876
|123.078
|893.75
|106272.12
|29
|2010.02.11 12:00
|sell
|15
|1.00
|123.172
|124.726
|122.395
|30
|2010.02.11 16:00
|t/p
|15
|1.00
|122.395
|124.726
|122.395
|945.84
|107217.96
|31
|2010.02.15 04:00
|buy
|16
|1.00
|122.794
|121.295
|123.544
|32
|2010.02.16 16:00
|t/p
|16
|1.00
|123.544
|121.295
|123.544
|914.74
|108132.70
|33
|2010.02.18 04:00
|sell
|17
|1.00
|123.498
|124.906
|122.794
|34
|2010.02.18 16:00
|t/p
|17
|1.00
|122.794
|124.906
|122.794
|856.98
|108989.68
|35
|2010.02.18 20:00
|buy
|18
|1.00
|124.364
|122.962
|125.065
|36
|2010.02.22 04:00
|t/p
|18
|1.00
|125.065
|122.962
|125.065
|856.58
|109846.26
|37
|2010.02.22 12:00
|sell
|19
|1.00
|124.113
|125.456
|123.441
|38
|2010.02.23 12:00
|t/p
|19
|1.00
|123.441
|125.456
|123.441
|812.25
|110658.51
|39
|2010.02.26 08:00
|buy
|20
|1.00
|121.171
|119.820
|121.846
|40
|2010.03.01 12:00
|t/p
|20
|1.00
|121.846
|119.820
|121.846
|823.42
|111481.93
|41
|2010.03.01 12:00
|sell
|21
|1.00
|120.862
|122.153
|120.217
|42
|2010.03.01 16:00
|t/p
|21
|1.00
|120.217
|122.153
|120.217
|785.16
|112267.09
|43
|2010.03.09 00:00
|sell
|22
|1.00
|122.976
|124.170
|122.379
|44
|2010.03.09 04:00
|t/p
|22
|1.00
|122.379
|124.170
|122.379
|726.73
|112993.82
|45
|2010.03.10 12:00
|buy
|23
|1.00
|123.084
|121.849
|123.702
|46
|2010.03.10 16:00
|t/p
|23
|1.00
|123.702
|121.849
|123.702
|752.50
|113746.32
|47
|2010.03.26 00:00
|sell
|24
|1.00
|123.095
|124.338
|122.474
|48
|2010.03.28 20:00
|s/l
|24
|1.00
|124.338
|124.338
|122.474
|-1513.10
|112233.22
|49
|2010.04.05 12:00
|sell
|25
|1.00
|127.212
|128.342
|126.647
|50
|2010.04.06 04:00
|t/p
|25
|1.00
|126.647
|128.342
|126.647
|681.99
|112915.20
|51
|2010.04.09 00:00
|buy
|26
|1.00
|124.976
|123.859
|125.534
|52
|2010.04.09 12:00
|t/p
|26
|1.00
|125.534
|123.859
|125.534
|679.45
|113594.65
|53
|2010.04.13 04:00
|sell
|27
|1.00
|125.713
|126.822
|125.158
|54
|2010.04.13 08:00
|s/l
|27
|1.00
|126.822
|126.822
|125.158
|-1349.99
|112244.66
|55
|2010.04.13 16:00
|buy
|28
|1.00
|126.548
|125.409
|127.118
|56
|2010.04.14 04:00
|t/p
|28
|1.00
|127.118
|125.409
|127.118
|695.56
|112940.22
|57
|2010.04.15 08:00
|sell
|29
|1.00
|126.610
|127.716
|126.057
|58
|2010.04.15 12:00
|t/p
|29
|1.00
|126.057
|127.716
|126.057
|673.17
|113613.39
|59
|2010.04.20 00:00
|buy
|30
|1.00
|124.741
|123.593
|125.315
|60
|2010.04.20 12:00
|t/p
|30
|1.00
|125.315
|123.593
|125.315
|698.93
|114312.32
|61
|2010.04.21 12:00
|sell
|31
|1.00
|124.568
|125.720
|123.992
|62
|2010.04.22 12:00
|t/p
|31
|1.00
|123.992
|125.720
|123.992
|683.81
|114996.13
|63
|2010.04.23 12:00
|buy
|32
|1.00
|124.936
|123.753
|125.528
|64
|2010.04.23 16:00
|t/p
|32
|1.00
|125.528
|123.753
|125.528
|720.84
|115716.97
|65
|2010.04.27 08:00
|sell
|33
|1.00
|125.197
|126.412
|124.589
|66
|2010.04.27 12:00
|t/p
|33
|1.00
|124.589
|126.412
|124.589
|740.12
|116457.09
|67
|2010.04.28 20:00
|buy
|34
|1.00
|124.249
|122.938
|124.905
|68
|2010.04.30 08:00
|t/p
|34
|1.00
|124.905
|122.938
|124.905
|804.81
|117261.91