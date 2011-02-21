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|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
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|0.00
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|155.00
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|Margin:
|0.00
|Balance:
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|Equity:
|3 155.00
|Free Margin:
|3 155.00
|Details:
|Gross Profit:
|398.00
|Gross Loss:
|243.00
|Total Net Profit:
|155.00
|Profit Factor:
|1.64
|Expected Payoff:
|10.33
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|216.00 (6.41%)
|Relative Drawdown:
|6.41% (216.00)
|Total Trades:
|15
|Short Positions (won %):
|8 (62.50%)
|Long Positions (won %):
|7 (57.14%)
|Profit Trades (% of total):
|9 (60.00%)
|Loss trades (% of total):
|6 (40.00%)
|Largest
|profit trade:
|176.00
|loss trade:
|-112.00
|Average
|profit trade:
|44.22
|loss trade:
|-40.50
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (210.00)
|consecutive losses ($):
|4 (-216.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|210.00 (7)
|consecutive loss (count):
|-216.00 (4)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|3