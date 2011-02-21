FXOpen Investments Inc.

Account: 1281041 Name: マーチンテスト 2 Currency: USD 2011 February 21, 18:10

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

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1428 cancelled

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36427547 sell stop 3.10 eurusd 1.3460 0.0000 0.0000 1.3672 cancelled

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36427537 sell stop 3.10 eurusd 1.3560 0.0000 0.0000 1.3672 cancelled

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36427527 sell stop 1.50 eurusd 1.3640 0.0000 0.0000 1.3672 cancelled

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36427521 buy stop 3.10 eurusd 1.3962 0.0000 0.0000 1.3674 cancelled

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36427517 buy stop 3.10 eurusd 1.3922 0.0000 0.0000 1.3674 cancelled

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36427513 buy stop 3.10 eurusd 1.3862 0.0000 0.0000 1.3674 cancelled

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36427510 buy stop 3.10 eurusd 1.3842 0.0000 0.0000 1.3674 cancelled

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36427508 buy stop 3.10 eurusd 1.3822 0.0000 0.0000 1.3674 cancelled

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36427451 buy stop 3.10 eurusd 1.3782 0.0000 0.0000 1.3674 cancelled

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36427423 buy stop 1.50 eurusd 1.3762 0.0000 0.0000 1.3674 cancelled

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36427415 buy stop 0.70 eurusd 1.3742 0.0000 0.0000 1.3674 cancelled

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36427406 buy stop 0.30 eurusd 1.3722 0.0000 0.0000 1.3674 cancelled

1428 cancelled

36427313 buy 0.10 eurusd 1.3702 0.0000 0.0000 1.3672 0.00 0.00 0.00 -30.00

1428 Hedge EA

36427524 sell 0.70 eurusd 1.3660 0.0000 0.0000 1.3676 0.00 0.00 0.00 -112.00

1428 Andrew EA

36443193 buy 0.10 eurusd 1.3711 0.0000 1.3681 1.3673 0.00 0.00 0.00 -38.00

311011 EA Order

36443707 buy 0.20 eurusd 1.3691 0.0000 1.3681 1.3673 0.00 0.00 0.00 -36.00

311011 EA Order

36454494 buy 0.80 eurusd 1.3651 0.0000 1.3681 1.3673 0.00 0.00 0.00 176.00

311011 EA Order

36445412 buy 0.40 eurusd 1.3671 0.0000 1.3681 1.3674 0.00 0.00 0.00 12.00

311011 EA Order

36452766 sell 0.10 eurusd 1.3653 0.0000 1.3643 1.3676 0.00 0.00 0.00 -23.00

311011 EA Order

36456053 sell 0.20 eurusd 1.3673 0.0000 1.3643 1.3675 0.00 0.00 0.00 -4.00

311011 EA Order

36427522 sell 0.30 eurusd 1.3680 1.3670 0.0000 1.3670 0.00 0.00 0.00 30.00

1428 Andrew EA[sl]

36447452 sell 0.20 eurusd 1.3685 0.0000 1.3655 1.3655 0.00 0.00 0.00 60.00

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36445516 sell 0.10 eurusd 1.3665 0.0000 1.3655 1.3655 0.00 0.00 0.00 10.00

311011 EA Order[tp]

36427716 sell 0.10 eurusd 1.3697 0.0000 1.3667 1.3667 0.00 0.00 0.00 30.00

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36427695 buy 0.10 eurusd 1.3699 0.0000 1.3709 1.3709 0.00 0.00 0.00 10.00

311011 EA Order[tp]

36434923 buy 0.20 eurusd 1.3679 0.0000 1.3709 1.3709 0.00 0.00 0.00 60.00

311011 EA Order[tp]

36427372 sell 0.10 eurusd 1.3700 1.3690 0.0000 1.3690 0.00 0.00 0.00 10.00

1428 Hedge EA[sl]

36427005 balance Deposit 3 000.00

0.00 0.00 0.00 155.00

Closed P/L: 155.00

Open Trades:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

No transactions

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 155.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00

Balance: 3 155.00 Equity: 3 155.00 Free Margin: 3 155.00

Details:

Gross Profit: 398.00 Gross Loss: 243.00 Total Net Profit: 155.00

Profit Factor: 1.64 Expected Payoff: 10.33

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 216.00 (6.41%) Relative Drawdown: 6.41% (216.00)

Total Trades: 15 Short Positions (won %): 8 (62.50%) Long Positions (won %): 7 (57.14%)

Profit Trades (% of total): 9 (60.00%) Loss trades (% of total): 6 (40.00%)

Largest profit trade: 176.00 loss trade: -112.00

Average profit trade: 44.22 loss trade: -40.50

Maximum consecutive wins ($): 7 (210.00) consecutive losses ($): 4 (-216.00)

Maximal consecutive profit (count): 210.00 (7) consecutive loss (count): -216.00 (4)