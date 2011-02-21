FXOpen Investments Inc.

Account: 1281041 Name: マーチンテスト　2 Currency: USD 2011 February 21, 18:10
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Open Trades:
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Working Orders:
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No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 155.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 3 155.00 Equity: 3 155.00 Free Margin: 3 155.00
 
Details:
Graph
Gross Profit: 398.00 Gross Loss: 243.00 Total Net Profit: 155.00
Profit Factor: 1.64 Expected Payoff: 10.33  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 216.00 (6.41%) Relative Drawdown: 6.41% (216.00)
 
Total Trades: 15 Short Positions (won %): 8 (62.50%) Long Positions (won %): 7 (57.14%)
Profit Trades (% of total): 9 (60.00%) Loss trades (% of total): 6 (40.00%)
Largest profit trade: 176.00 loss trade: -112.00
Average profit trade: 44.22 loss trade: -40.50
Maximum consecutive wins ($): 7 (210.00) consecutive losses ($): 4 (-216.00)
Maximal consecutive profit (count): 210.00 (7) consecutive loss (count): -216.00 (4)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 3