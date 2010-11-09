Strategy Tester Report
LORDSFXT_USDJPY
NordGroupInv-Real1 (Build 229)

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period5 Minutes (M5) 2010.11.04 09:28 - 2011.01.13 17:31 (1970.01.01 - 2011.01.14)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersLots=2.5; MaxTrades=1; UseHourTrade=false; StartHour=0; EndHour=8;
Bars in test663Ticks modelled20902Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors4251
Initial deposit5000.00
Total net profit86972.41Gross profit86972.41Gross loss0.00
Profit factorExpected payoff203.21
Absolute drawdown61.73Maximal drawdown585.48 (7.21%)Relative drawdown7.21% (585.48)
Total trades428Short positions (won %)208 (100.00%)Long positions (won %)220 (100.00%)
Profit trades (% of total)428 (100.00%)Loss trades (% of total)0 (0.00%)
Largestprofit trade310.17loss trade0.00
Averageprofit trade203.21loss trade0.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)428 (86972.41)consecutive losses (loss in money)0 (0.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)86972.41 (428)consecutive loss (count of losses)0.00 (0)
Averageconsecutive wins428consecutive losses0
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12010.11.04 09:28buy12.5081.020.000.00
22010.11.04 09:28modify12.5081.020.0081.12
32010.11.04 09:28modify12.5081.0281.0781.12
42010.11.04 09:29s/l12.5081.0781.0781.12154.325154.32
52010.11.04 09:29buy22.5081.020.000.00
62010.11.04 09:29modify22.5081.020.0081.12
72010.11.04 09:29modify22.5081.0281.0381.12
82010.11.04 09:29modify22.5081.0281.0681.12
92010.11.04 09:29modify22.5081.0281.0781.12
102010.11.04 09:29modify22.5081.0281.0881.12
112010.11.04 09:29t/p22.5081.1281.0881.12308.195462.51
122010.11.04 10:12sell32.5080.900.000.00
132010.11.04 10:12modify32.5080.900.0080.80
142010.11.04 10:16modify32.5080.9080.8580.80
152010.11.04 14:30modify32.5080.9080.8480.80
162010.11.04 14:30t/p32.5080.8080.8480.80309.415771.92
172010.11.04 14:32sell42.5080.700.000.00
182010.11.04 14:32modify42.5080.700.0080.60
192010.11.04 14:36modify42.5080.7080.7080.60
202010.11.04 14:36modify42.5080.7080.6980.60
212010.11.04 14:36modify42.5080.7080.6580.60
222010.11.04 14:46s/l42.5080.6580.6580.60154.865926.78
232010.11.04 14:46sell52.5080.700.000.00
242010.11.04 14:46modify52.5080.700.0080.60
252010.11.04 14:46modify52.5080.7080.6880.60
262010.11.04 14:46modify52.5080.7080.6780.60
272010.11.04 14:46modify52.5080.7080.6680.60
282010.11.04 14:46modify52.5080.7080.6580.60
292010.11.04 14:46t/p52.5080.6080.6580.60310.176236.95
302010.11.04 15:14buy62.5080.720.000.00
312010.11.04 15:14modify62.5080.720.0080.82
322010.11.04 15:14modify62.5080.7280.7280.82
332010.11.04 15:14modify62.5080.7280.7480.82
342010.11.04 15:14modify62.5080.7280.7580.82
352010.11.04 15:14modify62.5080.7280.7680.82
362010.11.04 15:14modify62.5080.7280.7780.82
372010.11.04 15:14t/p62.5080.8280.7780.82309.336546.28
382010.11.04 16:13sell72.5080.700.000.00
392010.11.04 16:13modify72.5080.700.0080.60
402010.11.04 16:13modify72.5080.7080.6980.60
412010.11.04 16:13modify72.5080.7080.6780.60
422010.11.04 16:13modify72.5080.7080.6680.60
432010.11.04 16:13modify72.5080.7080.6580.60
442010.11.04 16:13modify72.5080.7080.6480.60
452010.11.04 16:14t/p72.5080.6080.6480.60310.176856.45
462010.11.05 01:54buy82.5080.820.000.00
472010.11.05 01:54modify82.5080.820.0080.92
482010.11.05 01:58modify82.5080.8280.8780.92
492010.11.05 02:40s/l82.5080.8780.8780.92154.707011.15
502010.11.05 02:40buy92.5080.820.000.00
512010.11.05 02:40modify92.5080.820.0080.92
522010.11.05 02:40modify92.5080.8280.8880.92
532010.11.05 02:40s/l92.5080.8880.8880.92185.467196.61
542010.11.05 04:45sell102.5080.800.000.00
552010.11.05 04:45modify102.5080.800.0080.70
562010.11.05 04:45modify102.5080.8080.8080.70
572010.11.05 04:45modify102.5080.8080.7980.70
582010.11.05 04:45modify102.5080.8080.7880.70
592010.11.05 04:45modify102.5080.8080.7780.70
602010.11.05 04:45modify102.5080.8080.7580.70
612010.11.05 04:45t/p102.5080.7080.7580.70309.837506.44
622010.11.05 13:24buy112.5080.920.000.00
632010.11.05 13:24modify112.5080.920.0081.02
642010.11.05 13:28modify112.5080.9280.9781.02
652010.11.05 14:30t/p112.5081.0280.9781.02308.267814.70
662010.11.05 14:30buy122.5081.120.000.00
672010.11.05 14:30modify122.5081.120.0081.22
682010.11.05 14:30modify122.5081.1281.1781.22
692010.11.05 14:30t/p122.5081.2281.1781.22307.698122.39
702010.11.05 14:31buy132.5081.320.000.00
712010.11.05 14:31modify132.5081.320.0081.42
722010.11.05 14:32modify132.5081.3281.3781.42
732010.11.05 14:35s/l132.5081.3781.3781.42153.758276.14
742010.11.05 14:35buy142.5081.320.000.00
752010.11.05 14:35modify142.5081.320.0081.42
762010.11.05 14:35modify142.5081.3281.3281.42
772010.11.05 14:35modify142.5081.3281.3481.42
782010.11.05 14:35modify142.5081.3281.3581.42
792010.11.05 14:35modify142.5081.3281.3681.42
802010.11.05 14:35modify142.5081.3281.3881.42
812010.11.05 14:35t/p142.5081.4281.3881.42307.058583.19
822010.11.05 15:09sell152.5081.200.000.00
832010.11.05 15:09modify152.5081.200.0081.10
842010.11.05 15:13modify152.5081.2081.1581.10
852010.11.05 15:36modify152.5081.2081.1481.10
862010.11.05 15:37t/p152.5081.1081.1481.10308.268891.45
872010.11.05 15:41sell162.5081.100.000.00
882010.11.05 15:41modify162.5081.100.0081.00
892010.11.05 15:41modify162.5081.1081.0581.00
902010.11.05 15:41s/l162.5081.0581.0581.00154.239045.68
912010.11.05 17:06buy172.5081.220.000.00
922010.11.05 17:06modify172.5081.220.0081.32
932010.11.05 17:10modify172.5081.2281.2781.32
942010.11.05 17:57t/p172.5081.3281.2781.32307.439353.11
952010.11.05 18:20buy182.5081.320.000.00
962010.11.05 18:20modify182.5081.320.0081.42
972010.11.05 18:20modify182.5081.3281.3681.42
982010.11.05 18:21modify182.5081.3281.3781.42
992010.11.05 18:22modify182.5081.3281.3881.42
1002010.11.05 18:24t/p182.5081.4281.3881.42307.059660.16
1012010.11.08 00:40sell192.5081.300.000.00
1022010.11.08 00:40modify192.5081.300.0081.20
1032010.11.08 00:40modify192.5081.3081.2581.20
1042010.11.08 00:44s/l192.5081.2581.2581.20153.529813.68
1052010.11.08 02:51buy202.5081.320.000.00
1062010.11.08 02:51modify202.5081.320.0081.42
1072010.11.08 02:51modify202.5081.3281.3381.42
1082010.11.08 02:51modify202.5081.3281.3481.42
1092010.11.08 02:51modify202.5081.3281.3581.42
1102010.11.08 02:51modify202.5081.3281.3781.42
1112010.11.08 02:51t/p202.5081.4281.3781.42307.0510120.73
1122010.11.08 03:22sell212.5081.200.000.00
1132010.11.08 03:22modify212.5081.200.0081.10
1142010.11.08 03:26modify212.5081.2081.1581.10
1152010.11.08 10:07modify212.5081.2081.1481.10
1162010.11.08 10:08t/p212.5081.1081.1481.10308.2610428.99
1172010.11.08 10:16sell222.5081.100.000.00
1182010.11.08 10:16modify222.5081.100.0081.00
1192010.11.08 10:16modify222.5081.1081.1081.00
1202010.11.08 10:16modify222.5081.1081.0981.00
1212010.11.08 10:16modify222.5081.1081.0881.00
1222010.11.08 10:16modify222.5081.1081.0781.00
1232010.11.08 10:16modify222.5081.1081.0681.00
1242010.11.08 10:16modify222.5081.1081.0581.00
1252010.11.08 10:17s/l222.5081.0581.0581.00154.2310583.22
1262010.11.08 15:11buy232.5081.120.000.00
1272010.11.08 15:11modify232.5081.120.0081.22
1282010.11.08 15:11modify232.5081.1281.1581.22
1292010.11.08 15:11modify232.5081.1281.1681.22
1302010.11.08 15:11modify232.5081.1281.1781.22
1312010.11.08 15:13modify232.5081.1281.1881.22
1322010.11.08 15:14t/p232.5081.2281.1881.22307.8110891.03
1332010.11.09 03:23sell242.5081.000.000.00
1342010.11.09 03:23modify242.5081.000.0080.90
1352010.11.09 03:27modify242.5081.0080.9580.90
1362010.11.09 03:32s/l242.5080.9580.9580.90154.4211045.45
1372010.11.09 03:38sell252.5080.900.000.00
1382010.11.09 03:38modify252.5080.900.0080.80
1392010.11.09 03:38modify252.5080.9080.9080.80
1402010.11.09 03:38modify252.5080.9080.8780.80
1412010.11.09 03:38modify252.5080.9080.8680.80
1422010.11.09 03:38modify252.5080.9080.8580.80
1432010.11.09 03:38t/p252.5080.8080.8580.80309.4111354.86
1442010.11.09 05:10buy262.5080.920.000.00
1452010.11.09 05:10modify262.5080.920.0081.02
1462010.11.09 05:10modify262.5080.9280.9381.02
1472010.11.09 05:10modify262.5080.9280.9481.02
1482010.11.09 05:10modify262.5080.9280.9581.02
1492010.11.09 05:10modify262.5080.9280.9681.02
1502010.11.09 05:10modify262.5080.9280.9781.02
1512010.11.09 05:14s/l262.5080.9780.9781.02154.3811509.24
1522010.11.09 08:47sell272.5080.800.000.00
1532010.11.09 08:47modify272.5080.800.0080.70
1542010.11.09 08:51modify272.5080.8080.7580.70
1552010.11.09 11:37s/l272.5080.7580.7580.70154.8011664.04
1562010.11.09 13:02sell282.5080.700.000.00
1572010.11.09 13:02modify282.5080.700.0080.60
1582010.11.09 13:02modify282.5080.7080.6880.60
1592010.11.09 13:02modify282.5080.7080.6780.60
1602010.11.09 13:02modify282.5080.7080.6680.60
1612010.11.09 13:02modify282.5080.7080.6580.60
1622010.11.09 13:03modify282.5080.7080.6480.60
1632010.11.09 13:05s/l282.5080.6480.6480.60186.0111850.05
1642010.11.09 16:28buy292.5080.820.000.00
1652010.11.09 16:28modify292.5080.820.0080.92
1662010.11.09 16:32modify292.5080.8280.8780.92
1672010.11.09 17:21modify292.5080.8280.8880.92
1682010.11.09 17:23s/l292.5080.8880.8880.92185.4612035.51
1692010.11.09 17:47buy302.5081.020.000.00
1702010.11.09 17:47modify302.5081.020.0081.12
1712010.11.09 17:49modify302.5081.0281.0281.12
1722010.11.09 17:49modify302.5081.0281.0381.12
1732010.11.09 17:50modify302.5081.0281.0481.12
1742010.11.09 17:50modify302.5081.0281.0581.12
1752010.11.09 17:50modify302.5081.0281.0681.12
1762010.11.09 17:50modify302.5081.0281.0781.12
1772010.11.09 17:57modify302.5081.0281.0881.12
1782010.11.09 17:57t/p302.5081.1281.0881.12308.1912343.70
1792010.11.09 19:18buy312.5081.220.000.00
1802010.11.09 19:18modify312.5081.220.0081.32
1812010.11.09 19:18modify312.5081.2281.2781.32
1822010.11.09 19:20s/l312.5081.2781.2781.32153.8112497.51
1832010.11.09 19:30buy322.5081.420.000.00
1842010.11.09 19:30modify322.5081.420.0081.52
1852010.11.09 19:34modify322.5081.4281.4781.52
1862010.11.09 19:52t/p322.5081.5281.4781.52306.6412804.15
1872010.11.09 20:17buy332.5081.620.000.00
1882010.11.09 20:17modify332.5081.620.0081.72
1892010.11.09 20:17modify332.5081.6281.6281.72
1902010.11.09 20:18modify332.5081.6281.6381.72
1912010.11.09 20:18modify332.5081.6281.6481.72
1922010.11.09 20:18modify332.5081.6281.6581.72
1932010.11.09 20:18modify332.5081.6281.6781.72
1942010.11.09 20:20modify332.5081.6281.6881.72
1952010.11.09 20:20s/l332.5081.6881.6881.72183.6412987.79
1962010.11.09 21:21buy342.5081.820.000.00
1972010.11.09 21:21modify342.5081.820.0081.92
1982010.11.09 21:21modify342.5081.8281.8281.92
1992010.11.09 21:22modify342.5081.8281.8381.92
2002010.11.09 21:23s/l342.5081.8381.8381.9230.5513018.34
2012010.11.09 21:32buy352.5081.820.000.00
2022010.11.09 21:32modify352.5081.820.0081.92
2032010.11.09 21:32modify352.5081.8281.8681.92
2042010.11.09 21:32modify352.5081.8281.8781.92
2052010.11.09 21:32modify352.5081.8281.8881.92
2062010.11.09 21:34s/l352.5081.8881.8881.92183.1913201.53
2072010.11.09 22:28sell362.5081.700.000.00
2082010.11.09 22:28modify362.5081.700.0081.60
2092010.11.09 22:32modify362.5081.7081.6581.60
2102010.11.10 00:38s/l362.5081.6581.6581.60149.8813351.41
2112010.11.10 00:38sell372.5081.700.000.00
2122010.11.10 00:38modify372.5081.700.0081.60
2132010.11.10 00:38modify372.5081.7081.6681.60
2142010.11.10 00:39modify372.5081.7081.6581.60
2152010.11.10 00:42modify372.5081.7081.6481.60
2162010.11.10 00:42t/p372.5081.6081.6481.60306.3713657.78
2172010.11.10 02:06buy382.5081.720.000.00
2182010.11.10 02:06modify382.5081.720.0081.82
2192010.11.10 02:06modify382.5081.7281.7381.82
2202010.11.10 02:06modify382.5081.7281.7481.82
2212010.11.10 02:06modify382.5081.7281.7581.82
2222010.11.10 02:06modify382.5081.7281.7681.82
2232010.11.10 02:06modify382.5081.7281.7781.82
2242010.11.10 02:07s/l382.5081.7781.7781.82152.8713810.65
2252010.11.10 02:33sell392.5081.700.000.00
2262010.11.10 02:33modify392.5081.700.0081.60
2272010.11.10 02:33modify392.5081.7081.6781.60
2282010.11.10 02:33modify392.5081.7081.6581.60
2292010.11.10 02:33modify392.5081.7081.6481.60
2302010.11.10 02:34t/p392.5081.6081.6481.60306.3714117.02
2312010.11.10 06:04buy402.5081.820.000.00
2322010.11.10 06:04modify402.5081.820.0081.92
2332010.11.10 06:08modify402.5081.8281.8781.92
2342010.11.10 08:14s/l402.5081.8781.8781.92152.8214269.84
2352010.11.10 08:14buy412.5081.820.000.00
2362010.11.10 08:14modify412.5081.820.0081.92
2372010.11.10 08:14modify412.5081.8281.8581.92
2382010.11.10 08:14modify412.5081.8281.8781.92
2392010.11.10 08:15s/l412.5081.8781.8781.92152.6814422.52
2402010.11.10 09:25sell422.5081.800.000.00
2412010.11.10 09:25modify422.5081.800.0081.70
2422010.11.10 09:25modify422.5081.8081.7581.70
2432010.11.10 09:29s/l422.5081.7581.7581.70152.5914575.11
2442010.11.10 11:52buy432.5081.920.000.00
2452010.11.10 11:52modify432.5081.920.0082.02
2462010.11.10 11:56modify432.5081.9281.9782.02
2472010.11.10 11:59s/l432.5081.9781.9782.02152.4914727.60
2482010.11.10 12:03buy442.5082.120.000.00
2492010.11.10 12:03modify442.5082.120.0082.22
2502010.11.10 12:04modify442.5082.1282.1282.22
2512010.11.10 12:05s/l442.5082.1282.1282.220.0014727.60
2522010.11.10 12:32buy452.5082.220.000.00
2532010.11.10 12:32modify452.5082.220.0082.32
2542010.11.10 12:36modify452.5082.2282.2782.32
2552010.11.10 13:24s/l452.5082.2782.2782.32151.9414879.54
2562010.11.10 13:45buy462.5082.420.000.00
2572010.11.10 13:45modify462.5082.420.0082.52
2582010.11.10 13:49modify462.5082.4282.4782.52
2592010.11.10 14:33t/p462.5082.5282.4782.52302.6615182.20
2602010.11.10 14:35buy472.5082.520.000.00
2612010.11.10 14:35modify472.5082.520.0082.62
2622010.11.10 14:35modify472.5082.5282.5482.62
2632010.11.10 14:35modify472.5082.5282.5582.62
2642010.11.10 14:35modify472.5082.5282.5682.62
2652010.11.10 14:35modify472.5082.5282.5782.62
2662010.11.10 14:35modify472.5082.5282.5882.62
2672010.11.10 14:35t/p472.5082.6282.5882.62302.5915484.79
2682010.11.10 14:58sell482.5082.400.000.00
2692010.11.10 14:58modify482.5082.400.0082.30
2702010.11.10 14:58modify482.5082.4082.4082.30
2712010.11.10 14:58modify482.5082.4082.3582.30
2722010.11.10 15:00s/l482.5082.3582.3582.30151.6715636.46
2732010.11.10 15:00sell492.5082.400.000.00
2742010.11.10 15:00modify492.5082.400.0082.30
2752010.11.10 15:00modify492.5082.4082.4082.30
2762010.11.10 15:00modify492.5082.4082.3982.30
2772010.11.10 15:00modify492.5082.4082.3882.30
2782010.11.10 15:00modify492.5082.4082.3782.30
2792010.11.10 15:00modify492.5082.4082.3682.30
2802010.11.10 15:00modify492.5082.4082.3582.30
2812010.11.10 15:01modify492.5082.4082.3482.30
2822010.11.10 15:01t/p492.5082.3082.3482.30303.7715940.23
2832010.11.10 16:24buy502.5082.520.000.00
2842010.11.10 16:24modify502.5082.520.0082.62
2852010.11.10 16:25modify502.5082.5282.5282.62
2862010.11.10 16:26modify502.5082.5282.5382.62
2872010.11.10 16:26modify502.5082.5282.5482.62
2882010.11.10 16:27modify502.5082.5282.5582.62
2892010.11.10 16:27modify502.5082.5282.5682.62
2902010.11.10 16:28modify502.5082.5282.5782.62
2912010.11.10 16:45s/l502.5082.5782.5782.62151.4016091.63
2922010.11.10 16:49buy512.5082.620.000.00
2932010.11.10 16:49modify512.5082.620.0082.72
2942010.11.10 16:49modify512.5082.6282.6282.72
2952010.11.10 16:49modify512.5082.6282.6482.72
2962010.11.10 16:49modify512.5082.6282.6782.72
2972010.11.10 16:49modify512.5082.6282.6882.72
2982010.11.10 16:49t/p512.5082.7282.6882.72302.2216393.85
2992010.11.10 18:04sell522.5082.600.000.00
3002010.11.10 18:04modify522.5082.600.0082.50
3012010.11.10 18:04modify522.5082.6082.5682.50
3022010.11.10 18:07s/l522.5082.5682.5682.50121.1216514.97
3032010.11.10 19:01buy532.5082.720.000.00
3042010.11.10 19:01modify532.5082.720.0082.82
3052010.11.10 19:01modify532.5082.7282.7782.82
3062010.11.10 19:02s/l532.5082.7782.7782.82151.1516666.12
3072010.11.10 19:02buy542.5082.720.000.00
3082010.11.10 19:02modify542.5082.720.0082.82
3092010.11.10 19:02modify542.5082.7282.7282.82
3102010.11.10 19:02modify542.5082.7282.7382.82
3112010.11.10 19:02modify542.5082.7282.7482.82
3122010.11.10 19:02modify542.5082.7282.7582.82
3132010.11.10 19:02modify542.5082.7282.7682.82
3142010.11.10 19:02modify542.5082.7282.7782.82
3152010.11.10 19:02s/l542.5082.7782.7782.82151.0816817.20
3162010.11.10 19:04sell552.5082.600.000.00
3172010.11.10 19:04modify552.5082.600.0082.50
3182010.11.10 19:04modify552.5082.6082.5582.50
3192010.11.10 19:07s/l552.5082.5582.5582.50151.4216968.62
3202010.11.10 19:17sell562.5082.400.000.00
3212010.11.10 19:17modify562.5082.400.0082.30
3222010.11.10 19:18modify562.5082.4082.3982.30
3232010.11.10 19:20modify562.5082.4082.3782.30
3242010.11.10 19:20s/l562.5082.3782.3782.3091.0517059.67
3252010.11.10 19:26sell572.5082.300.000.00
3262010.11.10 19:26modify572.5082.300.0082.20
3272010.11.10 19:30modify572.5082.3082.2582.20
3282010.11.10 20:02s/l572.5082.2582.2582.20151.9817211.65
3292010.11.10 20:58sell582.5082.200.000.00
3302010.11.10 20:58modify582.5082.200.0082.10
3312010.11.10 20:58modify582.5082.2082.1582.10
3322010.11.10 21:00s/l582.5082.1582.1582.10152.1617363.81
3332010.11.10 21:50buy592.5082.220.000.00
3342010.11.10 21:50modify592.5082.220.0082.32
3352010.11.10 21:50t/p592.5082.320.0082.32303.6917667.50
3362010.11.11 01:29sell602.5082.200.000.00
3372010.11.11 01:29modify602.5082.200.0082.10
3382010.11.11 01:29modify602.5082.2082.1582.10
3392010.11.11 01:29s/l602.5082.1582.1582.10152.1617819.66
3402010.11.11 08:07buy612.5082.220.000.00
3412010.11.11 08:07modify612.5082.220.0082.32
3422010.11.11 08:07modify612.5082.2282.2582.32
3432010.11.11 08:07modify612.5082.2282.2682.32
3442010.11.11 08:07s/l612.5082.2682.2682.32121.5917941.25
3452010.11.11 10:16sell622.5082.200.000.00
3462010.11.11 10:16modify622.5082.200.0082.10
3472010.11.11 10:16modify622.5082.2082.1582.10
3482010.11.11 10:16modify622.5082.2082.1482.10
3492010.11.11 10:16t/p622.5082.1082.1482.10304.5118245.76
3502010.11.11 11:32buy632.5082.320.000.00
3512010.11.11 11:32modify632.5082.320.0082.42
3522010.11.11 11:36modify632.5082.3282.3782.42
3532010.11.11 15:40modify632.5082.3282.3882.42
3542010.11.11 15:40t/p632.5082.4282.3882.42303.3218549.08
3552010.11.11 15:57buy642.5082.520.000.00
3562010.11.11 15:57modify642.5082.520.0082.62
3572010.11.11 16:01modify642.5082.5282.5782.62
3582010.11.11 20:11s/l642.5082.5782.5782.62151.5118700.59
3592010.11.11 20:11buy652.5082.520.000.00
3602010.11.11 20:11modify652.5082.520.0082.62
3612010.11.11 20:11modify652.5082.5282.5682.62
3622010.11.11 20:11modify652.5082.5282.5782.62
3632010.11.11 20:15s/l652.5082.5782.5782.62151.7018852.29
3642010.11.11 20:29sell662.5082.400.000.00
3652010.11.11 20:29modify662.5082.400.0082.30
3662010.11.11 20:33modify662.5082.4082.3582.30
3672010.11.12 01:13s/l662.5082.3582.3582.30148.7019001.00
3682010.11.12 07:57sell672.5082.200.000.00
3692010.11.12 07:57modify672.5082.200.0082.10
3702010.11.12 08:01modify672.5082.2082.1582.10
3712010.11.12 08:13t/p672.5082.1082.1582.10304.8119305.81
3722010.11.12 08:14sell682.5082.000.000.00
3732010.11.12 08:14modify682.5082.000.0081.90
3742010.11.12 08:14modify682.5082.0082.0081.90
3752010.11.12 08:14s/l682.5082.0082.0081.900.0019305.81
3762010.11.12 08:33sell692.5081.900.000.00
3772010.11.12 08:33modify692.5081.900.0081.80
3782010.11.12 08:33modify692.5081.9081.8581.80
3792010.11.12 08:35s/l692.5081.8581.8581.80152.7219458.53
3802010.11.12 09:14sell702.5081.800.000.00
3812010.11.12 09:14modify702.5081.800.0081.70
3822010.11.12 09:14modify702.5081.8081.8081.70
3832010.11.12 09:14modify702.5081.8081.7881.70
3842010.11.12 09:14modify702.5081.8081.7781.70
3852010.11.12 09:14modify702.5081.8081.7681.70
3862010.11.12 09:14modify702.5081.8081.7581.70
3872010.11.12 09:14t/p702.5081.7081.7581.70306.0019764.53
3882010.11.12 09:36buy712.5081.920.000.00
3892010.11.12 09:36modify712.5081.920.0082.02
3902010.11.12 09:40modify712.5081.9281.9782.02
3912010.11.12 09:56t/p712.5082.0281.9782.02304.8020069.33
3922010.11.12 10:32buy722.5082.120.000.00
3932010.11.12 10:32modify722.5082.120.0082.22
3942010.11.12 10:36modify722.5082.1282.1782.22
3952010.11.12 12:28s/l722.5082.1782.1782.22152.2520221.58
3962010.11.12 12:28buy732.5082.120.000.00
3972010.11.12 12:28modify732.5082.120.0082.22
3982010.11.12 12:28t/p732.5082.220.0082.22304.0320525.61
3992010.11.12 13:40sell742.5082.100.000.00
4002010.11.12 13:40modify742.5082.100.0082.00
4012010.11.12 13:40modify742.5082.1082.0682.00
4022010.11.12 13:40modify742.5082.1082.0582.00
4032010.11.12 13:40t/p742.5082.0082.0582.00304.8820830.49
4042010.11.12 14:45buy752.5082.220.000.00
4052010.11.12 14:45modify752.5082.220.0082.32
4062010.11.12 14:49modify752.5082.2282.2782.32
4072010.11.12 14:59s/l752.5082.2782.2782.32151.9420982.43
4082010.11.12 16:27buy762.5082.420.000.00
4092010.11.12 16:27modify762.5082.420.0082.52
4102010.11.12 16:31modify762.5082.4282.4782.52
4112010.11.12 17:53s/l762.5082.4782.4782.52151.5721134.00
4122010.11.12 18:19buy772.5082.520.000.00
4132010.11.12 18:19modify772.5082.520.0082.62
4142010.11.12 18:19t/p772.5082.620.0082.62302.5921436.59
4152010.11.12 19:37sell782.5082.500.000.00
4162010.11.12 19:37modify782.5082.500.0082.40
4172010.11.12 19:37modify782.5082.5082.4582.40
4182010.11.12 19:41s/l782.5082.4582.4582.40151.2921587.88
4192010.11.15 02:35buy792.5082.620.000.00
4202010.11.15 02:35modify792.5082.620.0082.72
4212010.11.15 02:39modify792.5082.6282.6782.72
4222010.11.15 02:49s/l792.5082.6782.6782.72151.3321739.21
4232010.11.15 02:49buy802.5082.620.000.00
4242010.11.15 02:49modify802.5082.620.0082.72
4252010.11.15 02:49modify802.5082.6282.6782.72
4262010.11.15 02:51s/l802.5082.6782.6782.72151.2021890.41
4272010.11.15 03:19sell812.5082.600.000.00
4282010.11.15 03:19modify812.5082.600.0082.50
4292010.11.15 03:19modify812.5082.6082.5882.50
4302010.11.15 03:19modify812.5082.6082.5782.50
4312010.11.15 03:19modify812.5082.6082.5682.50
4322010.11.15 03:19modify812.5082.6082.5582.50
4332010.11.15 03:21s/l812.5082.5582.5582.50151.4222041.83
4342010.11.15 04:11buy822.5082.720.000.00
4352010.11.15 04:11modify822.5082.720.0082.82
4362010.11.15 04:15modify822.5082.7282.7782.82
4372010.11.15 07:21t/p822.5082.8282.7782.82301.8322343.66
4382010.11.15 07:23buy832.5082.920.000.00
4392010.11.15 07:23modify832.5082.920.0083.02
4402010.11.15 07:24modify832.5082.9282.9283.02
4412010.11.15 07:24modify832.5082.9282.9383.02
4422010.11.15 07:24modify832.5082.9282.9483.02
4432010.11.15 07:25s/l832.5082.9482.9483.0260.2822403.94
4442010.11.15 13:01buy842.5083.020.000.00
4452010.11.15 13:01modify842.5083.020.0083.12
4462010.11.15 13:05modify842.5083.0283.0783.12
4472010.11.15 13:49modify842.5083.0283.0883.12
4482010.11.15 13:49t/p842.5083.1283.0883.12300.7722704.71
4492010.11.15 14:03buy852.5083.120.000.00
4502010.11.15 14:03modify852.5083.120.0083.22
4512010.11.15 14:03modify852.5083.1283.1383.22
4522010.11.15 14:03modify852.5083.1283.1583.22
4532010.11.15 14:03modify852.5083.1283.1683.22
4542010.11.15 14:03modify852.5083.1283.1783.22
4552010.11.15 14:05s/l852.5083.1783.1783.22150.2922855.00
4562010.11.15 14:32sell862.5083.000.000.00
4572010.11.15 14:32modify862.5083.000.0082.90
4582010.11.15 14:32modify862.5083.0083.0082.90
4592010.11.15 14:32s/l862.5083.0083.0082.900.0022855.00
4602010.11.15 14:33sell872.5083.000.000.00
4612010.11.15 14:33modify872.5083.000.0082.90
4622010.11.15 14:33modify872.5083.0083.0082.90
4632010.11.15 14:33modify872.5083.0082.9982.90
4642010.11.15 14:33modify872.5083.0082.9882.90
4652010.11.15 14:33modify872.5083.0082.9782.90
4662010.11.15 14:33modify872.5083.0082.9682.90
4672010.11.15 14:33modify872.5083.0082.9582.90
4682010.11.15 14:33s/l872.5082.9582.9582.90150.6823005.68
4692010.11.15 14:48buy882.5083.020.000.00
4702010.11.15 14:48modify882.5083.020.0083.12
4712010.11.15 14:48modify882.5083.0283.0683.12
4722010.11.15 14:48s/l882.5083.0683.0683.12120.3923126.07
4732010.11.15 15:01sell892.5082.900.000.00
4742010.11.15 15:01modify892.5082.900.0082.80
4752010.11.15 15:05modify892.5082.9082.8582.80
4762010.11.15 15:14s/l892.5082.8582.8582.80150.7523276.82
4772010.11.15 15:14sell902.5082.900.000.00
4782010.11.15 15:14modify902.5082.900.0082.80
4792010.11.15 15:14modify902.5082.9082.8982.80
4802010.11.15 15:14modify902.5082.9082.8882.80
4812010.11.15 15:14modify902.5082.9082.8782.80
4822010.11.15 15:14modify902.5082.9082.8682.80
4832010.11.15 15:14modify902.5082.9082.8482.80
4842010.11.15 15:14t/p902.5082.8082.8482.80302.0123578.83
4852010.11.15 17:01buy912.5082.920.000.00
4862010.11.15 17:01modify912.5082.920.0083.02
4872010.11.15 17:01modify912.5082.9282.9683.02
4882010.11.15 17:01modify912.5082.9282.9783.02
4892010.11.15 17:01t/p912.5083.0282.9783.02301.1323879.96
4902010.11.15 18:51sell922.5082.900.000.00
4912010.11.15 18:51modify922.5082.900.0082.80
4922010.11.15 18:51modify922.5082.9082.8782.80
4932010.11.15 18:51modify922.5082.9082.8682.80
4942010.11.15 18:51modify922.5082.9082.8482.80
4952010.11.15 18:53s/l922.5082.8482.8482.80181.0724061.03
4962010.11.15 20:47buy932.5083.020.000.00
4972010.11.15 20:47modify932.5083.020.0083.12
4982010.11.15 20:51modify932.5083.0283.0783.12
4992010.11.15 21:18modify932.5083.0283.0883.12
5002010.11.15 21:19t/p932.5083.1283.0883.12300.7724361.80
5012010.11.15 21:57buy942.5083.120.000.00
5022010.11.15 21:57modify942.5083.120.0083.22
5032010.11.15 21:57modify942.5083.1283.1683.22
5042010.11.15 21:57modify942.5083.1283.1783.22
5052010.11.15 21:58modify942.5083.1283.1883.22
5062010.11.15 21:58t/p942.5083.2283.1883.22300.3724662.17
5072010.11.16 05:15sell952.5083.000.000.00
5082010.11.16 05:15modify952.5083.000.0082.90
5092010.11.16 05:19modify952.5083.0082.9582.90
5102010.11.16 06:16s/l952.5082.9582.9582.90150.5624812.73
5112010.11.16 06:16sell962.5083.000.000.00
5122010.11.16 06:16modify962.5083.000.0082.90
5132010.11.16 06:16modify962.5083.0082.9682.90
5142010.11.16 06:16modify962.5083.0082.9582.90
5152010.11.16 06:16t/p962.5082.9082.9582.90301.6025114.33
5162010.11.16 08:00buy972.5083.120.000.00
5172010.11.16 08:00modify972.5083.120.0083.22
5182010.11.16 08:04modify972.5083.1283.1783.22
5192010.11.16 10:02modify972.5083.1283.1883.22
5202010.11.16 10:03t/p972.5083.2283.1883.22300.4125414.74
5212010.11.16 12:00buy982.5083.220.000.00
5222010.11.16 12:00modify982.5083.220.0083.32
5232010.11.16 12:00modify982.5083.2283.2683.32
5242010.11.16 12:00modify982.5083.2283.2783.32
5252010.11.16 12:00t/p982.5083.3283.2783.32300.0525714.79
5262010.11.16 13:49sell992.5083.200.000.00
5272010.11.16 13:49modify992.5083.200.0083.10
5282010.11.16 13:49t/p992.5083.100.0083.10300.8426015.63
5292010.11.16 16:40buy1002.5083.320.000.00
5302010.11.16 16:40modify1002.5083.320.0083.42
5312010.11.16 16:44modify1002.5083.3283.3783.42
5322010.11.16 17:07modify1002.5083.3283.3883.42
5332010.11.16 17:08s/l1002.5083.3883.3883.42179.9026195.53
5342010.11.16 17:45buy1012.5083.420.000.00
5352010.11.16 17:45modify1012.5083.420.0083.52
5362010.11.16 17:45modify1012.5083.4283.4683.52
5372010.11.16 17:45modify1012.5083.4283.4783.52
5382010.11.16 17:47s/l1012.5083.4783.4783.52149.7526345.28
5392010.11.16 20:53sell1022.5083.400.000.00
5402010.11.16 20:53modify1022.5083.400.0083.30
5412010.11.16 20:53modify1022.5083.4083.3783.30
5422010.11.16 20:53modify1022.5083.4083.3583.30
5432010.11.16 20:53modify1022.5083.4083.3483.30
5442010.11.16 20:53t/p1022.5083.3083.3483.30300.1526645.43
5452010.11.17 09:48buy1032.5083.420.000.00
5462010.11.17 09:48modify1032.5083.420.0083.52
5472010.11.17 09:48modify1032.5083.4283.4783.52
5482010.11.17 09:48s/l1032.5083.4783.4783.52149.7526795.18
5492010.11.17 14:30sell1042.5083.300.000.00
5502010.11.17 14:30modify1042.5083.300.0083.20
5512010.11.17 14:34modify1042.5083.3083.2583.20
5522010.11.17 16:00t/p1042.5083.2083.2583.20300.4827095.66
5532010.11.17 16:21sell1052.5083.200.000.00
5542010.11.17 16:21modify1052.5083.200.0083.10
5552010.11.17 16:21modify1052.5083.2083.1683.10
5562010.11.17 16:21modify1052.5083.2083.1483.10
5572010.11.17 16:21t/p1052.5083.1083.1483.10300.8427396.50
5582010.11.17 20:14buy1062.5083.220.000.00
5592010.11.17 20:14modify1062.5083.220.0083.32
5602010.11.17 20:14modify1062.5083.2283.2683.32
5612010.11.17 20:18s/l1062.5083.2683.2683.32120.3427516.84
5622010.11.18 00:49sell1072.5083.200.000.00
5632010.11.18 00:49modify1072.5083.200.0083.10
5642010.11.18 00:49modify1072.5083.2083.1583.10
5652010.11.18 00:51s/l1072.5083.1583.1583.10150.3327667.17
5662010.11.18 02:21buy1082.5083.320.000.00
5672010.11.18 02:21modify1082.5083.320.0083.42
5682010.11.18 02:25modify1082.5083.3283.3783.42
5692010.11.18 16:00modify1082.5083.3283.3883.42
5702010.11.18 16:00t/p1082.5083.4283.3883.42299.6927966.86
5712010.11.18 16:01buy1092.5083.520.000.00
5722010.11.18 16:01modify1092.5083.520.0083.62
5732010.11.18 16:02modify1092.5083.5283.5283.62
5742010.11.18 16:02s/l1092.5083.5283.5283.620.0027966.86
5752010.11.18 16:22buy1102.5083.620.000.00
5762010.11.18 16:22modify1102.5083.620.0083.72
5772010.11.18 16:25modify1102.5083.6283.6783.72
5782010.11.18 16:33s/l1102.5083.6783.6783.72149.5228116.38
5792010.11.18 16:33buy1112.5083.620.000.00
5802010.11.18 16:33modify1112.5083.620.0083.72
5812010.11.18 16:33modify1112.5083.6283.6283.72
5822010.11.18 16:33modify1112.5083.6283.6383.72
5832010.11.18 16:33modify1112.5083.6283.6483.72
5842010.11.18 16:33modify1112.5083.6283.6583.72
5852010.11.18 16:33modify1112.5083.6283.6683.72
5862010.11.18 16:33modify1112.5083.6283.6783.72
5872010.11.18 16:34s/l1112.5083.6783.6783.72149.4028265.78
5882010.11.18 20:19sell1122.5083.500.000.00
5892010.11.18 20:19modify1122.5083.500.0083.40
5902010.11.18 20:23modify1122.5083.5083.4583.40
5912010.11.19 04:59s/l1122.5083.4583.4583.40146.7028412.49
5922010.11.19 08:29sell1132.5083.300.000.00
5932010.11.19 08:29modify1132.5083.300.0083.20
5942010.11.19 08:33modify1132.5083.3083.2583.20
5952010.11.19 09:22s/l1132.5083.2583.2583.20150.0228562.51
5962010.11.19 09:22sell1142.5083.300.000.00
5972010.11.19 09:22modify1142.5083.300.0083.20
5982010.11.19 09:22modify1142.5083.3083.2883.20
5992010.11.19 09:22modify1142.5083.3083.2683.20
6002010.11.19 09:22modify1142.5083.3083.2583.20
6012010.11.19 09:26t/p1142.5083.2083.2583.20300.4828862.99
6022010.11.19 13:31buy1152.5083.420.000.00
6032010.11.19 13:31modify1152.5083.420.0083.52
6042010.11.19 13:34modify1152.5083.4283.4783.52
6052010.11.19 14:59s/l1152.5083.4783.4783.52149.8829012.87
6062010.11.19 14:59buy1162.5083.420.000.00
6072010.11.19 14:59modify1162.5083.420.0083.52
6082010.11.19 14:59modify1162.5083.4283.4783.52
6092010.11.19 15:01s/l1162.5083.4783.4783.52149.7529162.62
6102010.11.22 20:16sell1172.5083.400.000.00
6112010.11.22 20:16modify1172.5083.400.0083.30
6122010.11.22 20:16modify1172.5083.4083.3683.30
6132010.11.22 20:16modify1172.5083.4083.3583.30
6142010.11.22 20:16modify1172.5083.4083.3483.30
6152010.11.22 20:18t/p1172.5083.3083.3483.30300.1229462.74
6162010.11.23 07:13buy1182.5083.520.000.00
6172010.11.23 07:13modify1182.5083.520.0083.62
6182010.11.23 07:13modify1182.5083.5283.5783.62
6192010.11.23 07:14s/l1182.5083.5783.5783.62149.5829612.32
6202010.11.23 07:19buy1192.5083.720.000.00
6212010.11.23 07:19modify1192.5083.720.0083.82
6222010.11.23 07:23modify1192.5083.7283.7783.82
6232010.11.23 07:48s/l1192.5083.7783.7783.82149.3429761.66
6242010.11.23 07:48buy1202.5083.720.000.00
6252010.11.23 07:48modify1202.5083.720.0083.82
6262010.11.23 07:48modify1202.5083.7283.7783.82
6272010.11.23 07:48t/p1202.5083.8283.7783.82298.2630059.92
6282010.11.23 08:21sell1212.5083.600.000.00
6292010.11.23 08:21modify1212.5083.600.0083.50
6302010.11.23 08:25modify1212.5083.6083.5583.50
6312010.11.23 10:47t/p1212.5083.5083.5583.50299.4030359.32
6322010.11.23 10:52sell1222.5083.400.000.00
6332010.11.23 10:52modify1222.5083.400.0083.30
6342010.11.23 10:56modify1222.5083.4083.3583.30
6352010.11.23 11:08s/l1222.5083.3583.3583.30149.9530509.27
6362010.11.23 15:11sell1232.5083.200.000.00
6372010.11.23 15:11modify1232.5083.200.0083.10
6382010.11.23 15:11modify1232.5083.2083.2083.10
6392010.11.23 15:11modify1232.5083.2083.1983.10
6402010.11.23 15:11modify1232.5083.2083.1583.10
6412010.11.23 15:13modify1232.5083.2083.1483.10
6422010.11.23 15:13t/p1232.5083.1083.1483.10300.8430810.11
6432010.11.23 15:18sell1242.5083.000.000.00
6442010.11.23 15:18modify1242.5083.000.0082.90
6452010.11.23 15:22modify1242.5083.0082.9582.90
6462010.11.23 15:40s/l1242.5082.9582.9582.90150.6530960.76
6472010.11.23 15:47sell1252.5082.900.000.00
6482010.11.23 15:47modify1252.5082.900.0082.80
6492010.11.23 15:47modify1252.5082.9082.8482.80
6502010.11.23 15:47s/l1252.5082.8482.8482.80181.0731141.83
6512010.11.23 17:12buy1262.5082.920.000.00
6522010.11.23 17:12modify1262.5082.920.0083.02
6532010.11.23 17:12modify1262.5082.9282.9683.02
6542010.11.23 17:12modify1262.5082.9282.9783.02
6552010.11.23 17:16s/l1262.5082.9782.9783.02150.6631292.49
6562010.11.23 17:36sell1272.5082.900.000.00
6572010.11.23 17:36modify1272.5082.900.0082.80
6582010.11.23 17:36modify1272.5082.9082.9082.80
6592010.11.23 17:36modify1272.5082.9082.8882.80
6602010.11.23 17:36modify1272.5082.9082.8782.80
6612010.11.23 17:36modify1272.5082.9082.8682.80
6622010.11.23 17:36modify1272.5082.9082.8582.80
6632010.11.23 17:36s/l1272.5082.8582.8582.80150.8831443.37
6642010.11.23 19:18buy1282.5083.020.000.00
6652010.11.23 19:18modify1282.5083.020.0083.12
6662010.11.23 19:22modify1282.5083.0283.0783.12
6672010.11.23 20:10modify1282.5083.0283.0883.12
6682010.11.23 20:12t/p1282.5083.1283.0883.12300.4931743.86
6692010.11.23 22:11buy1292.5083.220.000.00
6702010.11.23 22:11modify1292.5083.220.0083.32
6712010.11.23 22:15modify1292.5083.2283.2783.32
6722010.11.24 01:35s/l1292.5083.2783.2783.32147.1631891.01
6732010.11.24 01:35buy1302.5083.220.000.00
6742010.11.24 01:35modify1302.5083.220.0083.32
6752010.11.24 01:35modify1302.5083.2283.2783.32
6762010.11.24 01:35t/p1302.5083.3283.2783.32300.0532191.06
6772010.11.24 08:36sell1312.5083.100.000.00
6782010.11.24 08:36modify1312.5083.100.0083.00
6792010.11.24 08:40modify1312.5083.1083.0583.00
6802010.11.24 08:52s/l1312.5083.0583.0583.00150.3932341.45
6812010.11.24 08:52sell1322.5083.100.000.00
6822010.11.24 08:52modify1322.5083.100.0083.00
6832010.11.24 08:52modify1322.5083.1083.0883.00
6842010.11.24 08:52modify1322.5083.1083.0783.00
6852010.11.24 08:52modify1322.5083.1083.0583.00
6862010.11.24 08:54t/p1322.5083.0083.0583.00301.2032642.65
6872010.11.24 11:20buy1332.5083.220.000.00
6882010.11.24 11:20modify1332.5083.220.0083.32
6892010.11.24 11:22modify1332.5083.2283.2283.32
6902010.11.24 11:22modify1332.5083.2283.2383.32
6912010.11.24 11:22modify1332.5083.2283.2483.32
6922010.11.24 11:22modify1332.5083.2283.2783.32
6932010.11.24 11:27t/p1332.5083.3283.2783.32300.0532942.70
6942010.11.24 13:50buy1342.5083.320.000.00
6952010.11.24 13:50modify1342.5083.320.0083.42
6962010.11.24 13:50modify1342.5083.3283.3783.42
6972010.11.24 13:50s/l1342.5083.3783.3783.42149.9533092.65
6982010.11.24 16:00sell1352.5083.300.000.00
6992010.11.24 16:00modify1352.5083.300.0083.20
7002010.11.24 16:00modify1352.5083.3083.3083.20
7012010.11.24 16:00modify1352.5083.3083.2583.20
7022010.11.24 16:00s/l1352.5083.2583.2583.20150.1433242.79
7032010.11.24 16:51buy1362.5083.420.000.00
7042010.11.24 16:51modify1362.5083.420.0083.52
7052010.11.24 16:55modify1362.5083.4283.4783.52
7062010.11.24 19:36s/l1362.5083.4783.4783.52149.7533392.54
7072010.11.24 20:27buy1372.5083.520.000.00
7082010.11.24 20:27modify1372.5083.520.0083.62
7092010.11.24 20:27modify1372.5083.5283.5883.62
7102010.11.24 20:28s/l1372.5083.5883.5883.62179.4733572.01
7112010.11.25 02:42sell1382.5083.500.000.00
7122010.11.25 02:42modify1382.5083.500.0083.40
7132010.11.25 02:42modify1382.5083.5083.4883.40
7142010.11.25 02:42modify1382.5083.5083.4583.40
7152010.11.25 02:44s/l1382.5083.4583.4583.40149.7933721.80
7162010.11.25 10:36buy1392.5083.620.000.00
7172010.11.25 10:36modify1392.5083.620.0083.72
7182010.11.25 10:37modify1392.5083.6283.6283.72
7192010.11.25 10:38s/l1392.5083.6283.6283.720.0033721.80
7202010.11.26 00:30buy1402.5083.720.000.00
7212010.11.26 00:30modify1402.5083.720.0083.82
7222010.11.26 00:34modify1402.5083.7283.7783.82
7232010.11.26 02:59t/p1402.5083.8283.7783.82298.2634020.06
7242010.11.26 07:27buy1412.5083.820.000.00
7252010.11.26 07:27modify1412.5083.820.0083.92
7262010.11.26 07:27modify1412.5083.8283.8483.92
7272010.11.26 07:27modify1412.5083.8283.8783.92
7282010.11.26 07:28modify1412.5083.8283.8883.92
7292010.11.26 07:28s/l1412.5083.8883.8883.92178.8334198.89
7302010.11.26 11:45sell1422.5083.800.000.00
7312010.11.26 11:45modify1422.5083.800.0083.70
7322010.11.26 11:45modify1422.5083.8083.7683.70
7332010.11.26 11:45modify1422.5083.8083.7583.70
7342010.11.26 11:45t/p1422.5083.7083.7583.70298.7234497.61
7352010.11.26 13:19buy1432.5083.920.000.00
7362010.11.26 13:19modify1432.5083.920.0084.02
7372010.11.26 13:23modify1432.5083.9283.9784.02
7382010.11.26 15:53t/p1432.5084.0283.9784.02297.5534795.16
7392010.11.26 16:03buy1442.5084.020.000.00
7402010.11.26 16:03modify1442.5084.020.0084.12
7412010.11.26 16:03modify1442.5084.0284.0684.12
7422010.11.26 16:03modify1442.5084.0284.0784.12
7432010.11.26 16:03modify1442.5084.0284.0884.12
7442010.11.26 16:03t/p1442.5084.1284.0884.12297.1935092.35
7452010.11.29 08:57sell1452.5084.000.000.00
7462010.11.29 08:57modify1452.5084.000.0083.90
7472010.11.29 08:57modify1452.5084.0083.9883.90
7482010.11.29 08:57modify1452.5084.0083.9783.90
7492010.11.29 08:57modify1452.5084.0083.9683.90
7502010.11.29 08:57modify1452.5084.0083.9583.90
7512010.11.29 08:58t/p1452.5083.9083.9583.90297.9735390.32
7522010.11.29 10:46buy1462.5084.120.000.00
7532010.11.29 10:46modify1462.5084.120.0084.22
7542010.11.29 10:50modify1462.5084.1284.1784.22
7552010.11.29 13:21modify1462.5084.1284.1884.22
7562010.11.29 13:22t/p1462.5084.2284.1884.22296.8435687.16
7572010.11.29 15:20buy1472.5084.320.000.00
7582010.11.29 15:20modify1472.5084.320.0084.42
7592010.11.29 15:24modify1472.5084.3284.3784.42
7602010.11.29 15:47s/l1472.5084.3784.3784.42148.2835835.44
7612010.11.29 15:47buy1482.5084.320.000.00
7622010.11.29 15:47modify1482.5084.320.0084.42
7632010.11.29 15:47modify1482.5084.3284.3484.42
7642010.11.29 15:47modify1482.5084.3284.3684.42
7652010.11.29 15:47modify1482.5084.3284.3784.42
7662010.11.29 15:51s/l1482.5084.3784.3784.42148.1635983.60
7672010.11.29 21:07sell1492.5084.200.000.00
7682010.11.29 21:07modify1492.5084.200.0084.10
7692010.11.29 21:11modify1492.5084.2084.1584.10
7702010.11.30 03:02modify1492.5084.2084.1484.10
7712010.11.30 03:03s/l1492.5084.1484.1484.10175.1936158.79
7722010.11.30 08:16sell1502.5084.000.000.00
7732010.11.30 08:16modify1502.5084.000.0083.90
7742010.11.30 08:20modify1502.5084.0083.9583.90
7752010.11.30 08:43s/l1502.5083.9583.9583.90148.7736307.56
7762010.11.30 08:43sell1512.5084.000.000.00
7772010.11.30 08:43modify1512.5084.000.0083.90
7782010.11.30 08:43modify1512.5084.0083.9883.90
7792010.11.30 08:43modify1512.5084.0083.9783.90
7802010.11.30 08:43modify1512.5084.0083.9683.90
7812010.11.30 08:43modify1512.5084.0083.9583.90
7822010.11.30 08:44s/l1512.5083.9583.9583.90148.9036456.46
7832010.11.30 10:15buy1522.5084.020.000.00
7842010.11.30 10:15modify1522.5084.020.0084.12
7852010.11.30 10:15modify1522.5084.0284.0584.12
7862010.11.30 10:15modify1522.5084.0284.0684.12
7872010.11.30 10:15modify1522.5084.0284.0784.12
7882010.11.30 10:16modify1522.5084.0284.0884.12
7892010.11.30 10:18s/l1522.5084.0884.0884.12178.4336634.89
7902010.11.30 11:11sell1532.5083.900.000.00
7912010.11.30 11:11modify1532.5083.900.0083.80
7922010.11.30 11:14modify1532.5083.9083.8583.80
7932010.11.30 11:23s/l1532.5083.8583.8583.80149.0836783.97
7942010.11.30 14:41sell1542.5083.700.000.00
7952010.11.30 14:41modify1542.5083.700.0083.60
7962010.11.30 14:41modify1542.5083.7083.7083.60
7972010.11.30 14:41modify1542.5083.7083.6983.60
7982010.11.30 14:41modify1542.5083.7083.6883.60
7992010.11.30 14:41modify1542.5083.7083.6783.60
8002010.11.30 14:41modify1542.5083.7083.6683.60
8012010.11.30 14:41modify1542.5083.7083.6583.60
8022010.11.30 14:42modify1542.5083.7083.6483.60
8032010.11.30 14:42t/p1542.5083.6083.6483.60299.0437083.01
8042010.11.30 14:46sell1552.5083.600.000.00
8052010.11.30 14:46modify1552.5083.600.0083.50
8062010.11.30 14:46modify1552.5083.6083.6083.50
8072010.11.30 14:46modify1552.5083.6083.5883.50
8082010.11.30 14:46modify1552.5083.6083.5783.50
8092010.11.30 14:46modify1552.5083.6083.5583.50
8102010.11.30 14:47s/l1552.5083.5583.5583.50149.6137232.62
8112010.11.30 15:44buy1562.5083.620.000.00
8122010.11.30 15:44modify1562.5083.620.0083.72
8132010.11.30 15:44modify1562.5083.6283.6583.72
8142010.11.30 15:44modify1562.5083.6283.6683.72
8152010.11.30 15:44modify1562.5083.6283.6783.72
8162010.11.30 15:45s/l1562.5083.6783.6783.72149.4037382.02
8172010.11.30 16:24sell1572.5083.600.000.00
8182010.11.30 16:24modify1572.5083.600.0083.50
8192010.11.30 16:24modify1572.5083.6083.5783.50
8202010.11.30 16:24modify1572.5083.6083.5683.50
8212010.11.30 16:24modify1572.5083.6083.5583.50
8222010.11.30 16:25t/p1572.5083.5083.5583.50299.4037681.42
8232010.11.30 16:59buy1582.5083.620.000.00
8242010.11.30 16:59modify1582.5083.620.0083.72
8252010.11.30 16:59modify1582.5083.6283.6283.72
8262010.11.30 16:59modify1582.5083.6283.6583.72
8272010.11.30 16:59modify1582.5083.6283.6783.72
8282010.11.30 16:59modify1582.5083.6283.6883.72
8292010.11.30 16:59t/p1582.5083.7283.6883.72298.6137980.03
8302010.11.30 17:41sell1592.5083.600.000.00
8312010.11.30 17:41modify1592.5083.600.0083.50
8322010.11.30 17:41modify1592.5083.6083.5583.50
8332010.11.30 17:42s/l1592.5083.5583.5583.50149.6138129.64
8342010.12.01 02:06buy1602.5083.620.000.00
8352010.12.01 02:06modify1602.5083.620.0083.72
8362010.12.01 02:06modify1602.5083.6283.6883.72
8372010.12.01 02:06s/l1602.5083.6883.6883.72179.2538308.89
8382010.12.01 05:11sell1612.5083.500.000.00
8392010.12.01 05:11modify1612.5083.500.0083.40
8402010.12.01 05:15modify1612.5083.5083.4583.40
8412010.12.01 06:31s/l1612.5083.4583.4583.40149.6638458.55
8422010.12.01 06:31sell1622.5083.500.000.00
8432010.12.01 06:31modify1622.5083.500.0083.40
8442010.12.01 06:31modify1622.5083.5083.4783.40
8452010.12.01 06:31modify1622.5083.5083.4583.40
8462010.12.01 06:32t/p1622.5083.4083.4583.40299.7638758.31
8472010.12.01 09:01buy1632.5083.620.000.00
8482010.12.01 09:01modify1632.5083.620.0083.72
8492010.12.01 09:05modify1632.5083.6283.6783.72
8502010.12.01 09:22modify1632.5083.6283.6883.72
8512010.12.01 09:22t/p1632.5083.7283.6883.72298.6139056.92
8522010.12.01 09:24buy1642.5083.820.000.00
8532010.12.01 09:24modify1642.5083.820.0083.92
8542010.12.01 09:28modify1642.5083.8283.8783.92
8552010.12.01 13:41modify1642.5083.8283.8883.92
8562010.12.01 13:41t/p1642.5083.9283.8883.92297.9039354.82
8572010.12.01 13:59buy1652.5084.020.000.00
8582010.12.01 13:59modify1652.5084.020.0084.12
8592010.12.01 14:00modify1652.5084.0284.0284.12
8602010.12.01 14:00modify1652.5084.0284.0384.12
8612010.12.01 14:00modify1652.5084.0284.0484.12
8622010.12.01 14:00modify1652.5084.0284.0584.12
8632010.12.01 14:00modify1652.5084.0284.0684.12
8642010.12.01 14:00s/l1652.5084.0684.0684.12118.9639473.78
8652010.12.01 14:01buy1662.5084.120.000.00
8662010.12.01 14:01modify1662.5084.120.0084.22
8672010.12.01 14:05modify1662.5084.1284.1784.22
8682010.12.01 14:15modify1662.5084.1284.1884.22
8692010.12.01 14:15t/p1662.5084.2284.1884.22296.8439770.62
8702010.12.01 15:22buy1672.5084.220.000.00
8712010.12.01 15:22modify1672.5084.220.0084.32
8722010.12.01 15:22modify1672.5084.2284.2484.32
8732010.12.01 15:22modify1672.5084.2284.2584.32
8742010.12.01 15:22modify1672.5084.2284.2684.32
8752010.12.01 15:22modify1672.5084.2284.2784.32
8762010.12.01 15:22t/p1672.5084.3284.2784.32296.4940067.11
8772010.12.01 17:51sell1682.5084.100.000.00
8782010.12.01 17:51modify1682.5084.100.0084.00
8792010.12.01 17:53modify1682.5084.1084.0584.00
8802010.12.01 17:56s/l1682.5084.0584.0584.00148.6040215.71
8812010.12.01 17:56sell1692.5084.100.000.00
8822010.12.01 17:56modify1692.5084.100.0084.00
8832010.12.01 17:56modify1692.5084.1084.0884.00
8842010.12.01 17:56modify1692.5084.1084.0784.00
8852010.12.01 17:56modify1692.5084.1084.0684.00
8862010.12.01 17:56modify1692.5084.1084.0584.00
8872010.12.01 17:56t/p1692.5084.0084.0584.00297.6240513.33
8882010.12.01 18:56buy1702.5084.220.000.00
8892010.12.01 18:56modify1702.5084.220.0084.32
8902010.12.01 19:00modify1702.5084.2284.2784.32
8912010.12.01 19:06s/l1702.5084.2784.2784.32148.4640661.79
8922010.12.01 19:06buy1712.5084.220.000.00
8932010.12.01 19:06modify1712.5084.220.0084.32
8942010.12.01 19:06modify1712.5084.2284.2784.32
8952010.12.01 19:06s/l1712.5084.2784.2784.32148.3340810.12
8962010.12.02 01:01sell1722.5084.100.000.00
8972010.12.02 01:01modify1722.5084.100.0084.00
8982010.12.02 01:05modify1722.5084.1084.0584.00
8992010.12.02 08:24s/l1722.5084.0584.0584.00148.6040958.72
9002010.12.02 08:24sell1732.5084.100.000.00
9012010.12.02 08:24modify1732.5084.100.0084.00
9022010.12.02 08:24modify1732.5084.1084.0984.00
9032010.12.02 08:24modify1732.5084.1084.0884.00
9042010.12.02 08:24modify1732.5084.1084.0684.00
9052010.12.02 08:24modify1732.5084.1084.0584.00
9062010.12.02 08:25t/p1732.5084.0084.0584.00297.6541256.37
9072010.12.02 11:30buy1742.5084.220.000.00
9082010.12.02 11:30modify1742.5084.220.0084.32
9092010.12.02 11:34modify1742.5084.2284.2784.32
9102010.12.02 14:00s/l1742.5084.2784.2784.32148.4641404.83
9112010.12.02 14:00buy1752.5084.220.000.00
9122010.12.02 14:00modify1752.5084.220.0084.32
9132010.12.02 14:00modify1752.5084.2284.2684.32
9142010.12.02 14:00modify1752.5084.2284.2784.32
9152010.12.02 14:01t/p1752.5084.3284.2784.32296.4941701.32
9162010.12.02 15:51sell1762.5084.100.000.00
9172010.12.02 15:51modify1762.5084.100.0084.00
9182010.12.02 15:55modify1762.5084.1084.0584.00
9192010.12.02 16:25t/p1762.5084.0084.0584.00297.6241998.94
9202010.12.02 16:58sell1772.5083.900.000.00
9212010.12.02 16:58modify1772.5083.900.0083.80
9222010.12.02 17:02modify1772.5083.9083.8583.80
9232010.12.02 17:16modify1772.5083.9083.8483.80
9242010.12.02 17:16t/p1772.5083.8083.8483.80298.3342297.27
9252010.12.02 17:21sell1782.5083.700.000.00
9262010.12.02 17:21modify1782.5083.700.0083.60
9272010.12.02 17:22modify1782.5083.7083.7083.60
9282010.12.02 17:22s/l1782.5083.7083.7083.600.0042297.27
9292010.12.02 17:29sell1792.5083.600.000.00
9302010.12.02 17:29modify1792.5083.600.0083.50
9312010.12.02 17:29modify1792.5083.6083.5583.50
9322010.12.02 17:30s/l1792.5083.5583.5583.50149.4942446.76
9332010.12.02 17:30sell1802.5083.600.000.00
9342010.12.02 17:30modify1802.5083.600.0083.50
9352010.12.02 17:30modify1802.5083.6083.6083.50
9362010.12.02 17:30modify1802.5083.6083.5983.50
9372010.12.02 17:30modify1802.5083.6083.5883.50
9382010.12.02 17:30modify1802.5083.6083.5783.50
9392010.12.02 17:30modify1802.5083.6083.5683.50
9402010.12.02 17:30modify1802.5083.6083.5583.50
9412010.12.02 17:30t/p1802.5083.5083.5583.50299.4042746.16
9422010.12.02 18:31buy1812.5083.720.000.00
9432010.12.02 18:31modify1812.5083.720.0083.82
9442010.12.02 18:35modify1812.5083.7283.7783.82
9452010.12.02 20:17s/l1812.5083.7783.7783.82149.2242895.38
9462010.12.02 20:59buy1822.5083.820.000.00
9472010.12.02 20:59modify1822.5083.820.0083.92
9482010.12.02 20:59modify1822.5083.8283.8583.92
9492010.12.02 20:59modify1822.5083.8283.8883.92
9502010.12.02 20:59t/p1822.5083.9283.8883.92297.8643193.24
9512010.12.03 01:04sell1832.5083.700.000.00
9522010.12.03 01:04modify1832.5083.700.0083.60
9532010.12.03 01:08modify1832.5083.7083.6583.60
9542010.12.03 07:29modify1832.5083.7083.6483.60
9552010.12.03 07:29t/p1832.5083.6083.6483.60299.0443492.28
9562010.12.03 11:19sell1842.5083.600.000.00
9572010.12.03 11:19modify1842.5083.600.0083.50
9582010.12.03 11:19modify1842.5083.6083.5783.50
9592010.12.03 11:19modify1842.5083.6083.5683.50
9602010.12.03 11:19modify1842.5083.6083.5583.50
9612010.12.03 11:20t/p1842.5083.5083.5583.50299.4043791.68
9622010.12.03 13:39buy1852.5083.720.000.00
9632010.12.03 13:39modify1852.5083.720.0083.82
9642010.12.03 13:43modify1852.5083.7283.7783.82
9652010.12.03 13:51s/l1852.5083.7783.7783.82149.3443941.02
9662010.12.03 13:51buy1862.5083.720.000.00
9672010.12.03 13:51modify1862.5083.720.0083.82
9682010.12.03 13:51modify1862.5083.7283.7583.82
9692010.12.03 13:51modify1862.5083.7283.7683.82
9702010.12.03 13:51modify1862.5083.7283.7783.82
9712010.12.03 13:53t/p1862.5083.8283.7783.82298.2644239.28
9722010.12.03 14:30sell1872.5083.600.000.00
9732010.12.03 14:30modify1872.5083.600.0083.50
9742010.12.03 14:30modify1872.5083.6083.6083.50
9752010.12.03 14:30modify1872.5083.6083.5983.50
9762010.12.03 14:30modify1872.5083.6083.5883.50
9772010.12.03 14:30modify1872.5083.6083.5783.50
9782010.12.03 14:30modify1872.5083.6083.5683.50
9792010.12.03 14:30modify1872.5083.6083.5583.50
9802010.12.03 14:30s/l1872.5083.5583.5583.50149.6144388.89
9812010.12.03 14:30sell1882.5083.500.000.00
9822010.12.03 14:30modify1882.5083.500.0083.40
9832010.12.03 14:30modify1882.5083.5083.4983.40
9842010.12.03 14:30modify1882.5083.5083.4883.40
9852010.12.03 14:30modify1882.5083.5083.4583.40
9862010.12.03 14:30t/p1882.5083.4083.4583.40299.8344688.72
9872010.12.03 14:30sell1892.5083.300.000.00
9882010.12.03 14:30modify1892.5083.300.0083.20
9892010.12.03 14:30modify1892.5083.3083.2983.20
9902010.12.03 14:30modify1892.5083.3083.2883.20
9912010.12.03 14:30modify1892.5083.3083.2583.20
9922010.12.03 14:30t/p1892.5083.2083.2583.20300.5544989.27
9932010.12.03 14:30sell1902.5083.100.000.00
9942010.12.03 14:30modify1902.5083.100.0083.00
9952010.12.03 14:30modify1902.5083.1083.0983.00
9962010.12.03 14:30modify1902.5083.1083.0883.00
9972010.12.03 14:30modify1902.5083.1083.0583.00
9982010.12.03 14:31s/l1902.5083.0583.0583.00150.5145139.78
9992010.12.03 14:32sell1912.5082.900.000.00
10002010.12.03 14:32modify1912.5082.900.0082.80
10012010.12.03 14:32modify1912.5082.9082.9082.80
10022010.12.03 14:32modify1912.5082.9082.8982.80
10032010.12.03 14:33modify1912.5082.9082.8882.80
10042010.12.03 14:33s/l1912.5082.8882.8882.8060.3345200.11
10052010.12.03 14:42sell1922.5082.800.000.00
10062010.12.03 14:42modify1922.5082.800.0082.70
10072010.12.03 14:42modify1922.5082.8082.8082.70
10082010.12.03 14:42modify1922.5082.8082.7982.70
10092010.12.03 14:42modify1922.5082.8082.7882.70
10102010.12.03 14:42modify1922.5082.8082.7782.70
10112010.12.03 14:42modify1922.5082.8082.7682.70
10122010.12.03 14:42modify1922.5082.8082.7582.70
10132010.12.03 14:42s/l1922.5082.7582.7582.70151.0645351.17
10142010.12.03 14:43sell1932.5082.700.000.00
10152010.12.03 14:43modify1932.5082.700.0082.60
10162010.12.03 14:43modify1932.5082.7082.6582.60
10172010.12.03 14:44s/l1932.5082.6582.6582.60151.1245502.29
10182010.12.03 14:44sell1942.5082.700.000.00
10192010.12.03 14:44modify1942.5082.700.0082.60
10202010.12.03 14:44modify1942.5082.7082.7082.60
10212010.12.03 14:44modify1942.5082.7082.6982.60
10222010.12.03 14:44modify1942.5082.7082.6882.60
10232010.12.03 14:44modify1942.5082.7082.6782.60
10242010.12.03 14:44modify1942.5082.7082.6682.60
10252010.12.03 14:44modify1942.5082.7082.6582.60
10262010.12.03 14:44t/p1942.5082.6082.6582.60302.6645804.95
10272010.12.03 15:36buy1952.5082.820.000.00
10282010.12.03 15:36modify1952.5082.820.0082.92
10292010.12.03 15:40modify1952.5082.8282.8782.92
10302010.12.03 16:01modify1952.5082.8282.8882.92
10312010.12.03 16:02t/p1952.5082.9282.8882.92301.5046106.45
10322010.12.03 16:09buy1962.5082.920.000.00
10332010.12.03 16:09modify1962.5082.920.0083.02
10342010.12.03 16:09modify1962.5082.9282.9383.02
10352010.12.03 16:09modify1962.5082.9282.9583.02
10362010.12.03 16:09modify1962.5082.9282.9683.02
10372010.12.03 16:09modify1962.5082.9282.9783.02
10382010.12.03 16:10t/p1962.5083.0282.9783.02301.1046407.55
10392010.12.03 16:32sell1972.5082.800.000.00
10402010.12.03 16:32modify1972.5082.800.0082.70
10412010.12.03 16:36modify1972.5082.8082.7582.70
10422010.12.03 16:54s/l1972.5082.7582.7582.70150.9346558.48
10432010.12.03 16:54sell1982.5082.800.000.00
10442010.12.03 16:54modify1982.5082.800.0082.70
10452010.12.03 16:54modify1982.5082.8082.7882.70
10462010.12.03 16:54modify1982.5082.8082.7782.70
10472010.12.03 16:54modify1982.5082.8082.7682.70
10482010.12.03 16:54modify1982.5082.8082.7582.70
10492010.12.03 16:55t/p1982.5082.7082.7582.70302.3046860.78
10502010.12.03 20:15buy1992.5082.820.000.00
10512010.12.03 20:15modify1992.5082.820.0082.92
10522010.12.03 20:15modify1992.5082.8282.8482.92
10532010.12.03 20:15modify1992.5082.8282.8582.92
10542010.12.03 20:15modify1992.5082.8282.8682.92
10552010.12.03 20:15modify1992.5082.8282.8782.92
10562010.12.03 20:16s/l1992.5082.8782.8782.92150.8447011.62
10572010.12.03 21:49sell2002.5082.800.000.00
10582010.12.03 21:49modify2002.5082.800.0082.70
10592010.12.03 21:49modify2002.5082.8082.7782.70
10602010.12.03 21:49modify2002.5082.8082.7682.70
10612010.12.03 21:49modify2002.5082.8082.7582.70
10622010.12.03 21:49t/p2002.5082.7082.7582.70302.3047313.92
10632010.12.06 03:50buy2012.5082.820.000.00
10642010.12.06 03:50modify2012.5082.820.0082.92
10652010.12.06 03:50modify2012.5082.8282.8782.92
10662010.12.06 03:50modify2012.5082.8282.8882.92
10672010.12.06 03:51t/p2012.5082.9282.8882.92301.5047615.42
10682010.12.06 10:26sell2022.5082.800.000.00
10692010.12.06 10:26modify2022.5082.800.0082.70
10702010.12.06 10:26modify2022.5082.8082.8082.70
10712010.12.06 10:26modify2022.5082.8082.7982.70
10722010.12.06 10:26modify2022.5082.8082.7882.70
10732010.12.06 10:26modify2022.5082.8082.7782.70
10742010.12.06 10:26modify2022.5082.8082.7582.70
10752010.12.06 10:27s/l2022.5082.7582.7582.70151.0647766.48
10762010.12.06 12:59buy2032.5082.820.000.00
10772010.12.06 12:59modify2032.5082.820.0082.92
10782010.12.06 12:59modify2032.5082.8282.8782.92
10792010.12.06 13:00s/l2032.5082.8782.8782.92150.8447917.32
10802010.12.06 16:46sell2042.5082.700.000.00
10812010.12.06 16:46modify2042.5082.700.0082.60
10822010.12.06 16:50modify2042.5082.7082.6582.60
10832010.12.06 19:53modify2042.5082.7082.6482.60
10842010.12.06 19:56s/l2042.5082.6482.6482.60181.5148098.83
10852010.12.07 02:06sell2052.5082.500.000.00
10862010.12.07 02:06modify2052.5082.500.0082.40
10872010.12.07 02:10modify2052.5082.5082.4582.40
10882010.12.07 02:40s/l2052.5082.4582.4582.40151.4848250.31
10892010.12.07 02:40sell2062.5082.500.000.00
10902010.12.07 02:40modify2062.5082.500.0082.40
10912010.12.07 02:40modify2062.5082.5082.4982.40
10922010.12.07 02:40modify2062.5082.5082.4882.40
10932010.12.07 02:40modify2062.5082.5082.4582.40
10942010.12.07 02:40s/l2062.5082.4582.4582.40151.5948401.90
10952010.12.07 07:20buy2072.5082.620.000.00
10962010.12.07 07:20modify2072.5082.620.0082.72
10972010.12.07 07:21modify2072.5082.6282.6282.72
10982010.12.07 07:21modify2072.5082.6282.6382.72
10992010.12.07 07:22s/l2072.5082.6382.6382.7230.2648432.16
11002010.12.07 08:36buy2082.5082.720.000.00
11012010.12.07 08:36modify2082.5082.720.0082.82
11022010.12.07 08:40modify2082.5082.7282.7782.82
11032010.12.07 10:03s/l2082.5082.7782.7782.82151.1548583.31
11042010.12.07 10:03buy2092.5082.720.000.00
11052010.12.07 10:03modify2092.5082.720.0082.82
11062010.12.07 10:03modify2092.5082.7282.7582.82
11072010.12.07 10:03modify2092.5082.7282.7682.82
11082010.12.07 10:03modify2092.5082.7282.7782.82
11092010.12.07 10:04s/l2092.5082.7782.7782.82151.0248734.33
11102010.12.07 10:56sell2102.5082.700.000.00
11112010.12.07 10:56modify2102.5082.700.0082.60
11122010.12.07 10:56modify2102.5082.7082.6682.60
11132010.12.07 10:56modify2102.5082.7082.6582.60
11142010.12.07 11:00s/l2102.5082.6582.6582.60151.2448885.57
11152010.12.07 15:10buy2112.5082.820.000.00
11162010.12.07 15:10modify2112.5082.820.0082.92
11172010.12.07 15:11modify2112.5082.8282.8282.92
11182010.12.07 15:11modify2112.5082.8282.8382.92
11192010.12.07 15:11modify2112.5082.8282.8482.92
11202010.12.07 15:12s/l2112.5082.8482.8482.9260.3648945.93
11212010.12.07 15:52buy2122.5082.920.000.00
11222010.12.07 15:52modify2122.5082.920.0083.02
11232010.12.07 15:56modify2122.5082.9282.9783.02
11242010.12.07 16:04t/p2122.5083.0282.9783.02301.1349247.06
11252010.12.07 16:11buy2132.5083.120.000.00
11262010.12.07 16:11modify2132.5083.120.0083.22
11272010.12.07 16:15modify2132.5083.1283.1783.22
11282010.12.07 18:44modify2132.5083.1283.1883.22
11292010.12.07 18:45t/p2132.5083.2283.1883.22300.4149547.47
11302010.12.07 18:47buy2142.5083.320.000.00
11312010.12.07 18:47modify2142.5083.320.0083.42
11322010.12.07 18:51modify2142.5083.3283.3783.42
11332010.12.07 19:11s/l2142.5083.3783.3783.42149.9349697.40
11342010.12.07 20:17buy2152.5083.520.000.00
11352010.12.07 20:17modify2152.5083.520.0083.62
11362010.12.07 20:21modify2152.5083.5283.5783.62
11372010.12.07 21:26s/l2152.5083.5783.5783.62149.5849846.98
11382010.12.08 02:34buy2162.5083.720.000.00
11392010.12.08 02:34modify2162.5083.720.0083.82
11402010.12.08 02:38modify2162.5083.7283.7783.82
11412010.12.08 04:59t/p2162.5083.8283.7783.82297.9750144.95
11422010.12.08 05:15buy2172.5083.920.000.00
11432010.12.08 05:15modify2172.5083.920.0084.02
11442010.12.08 05:19modify2172.5083.9283.9784.02
11452010.12.08 07:40s/l2172.5083.9783.9784.02148.9950293.94
11462010.12.08 07:40buy2182.5083.920.000.00
11472010.12.08 07:40modify2182.5083.920.0084.02
11482010.12.08 07:40modify2182.5083.9283.9584.02
11492010.12.08 07:40t/p2182.5084.0283.9584.02297.5550591.49
11502010.12.08 08:19sell2192.5083.900.000.00
11512010.12.08 08:19modify2192.5083.900.0083.80
11522010.12.08 08:19modify2192.5083.9083.8583.80
11532010.12.08 08:20modify2192.5083.9083.8483.80
11542010.12.08 08:20s/l2192.5083.8483.8483.80178.9150770.40
11552010.12.08 10:02buy2202.5084.020.000.00
11562010.12.08 10:02modify2202.5084.020.0084.12
11572010.12.08 10:04modify2202.5084.0284.0284.12
11582010.12.08 10:04s/l2202.5084.0284.0284.120.0050770.40
11592010.12.08 13:40buy2212.5084.120.000.00
11602010.12.08 13:40modify2212.5084.120.0084.22
11612010.12.08 13:44modify2212.5084.1284.1784.22
11622010.12.08 14:18s/l2212.5084.1784.1784.22148.6450919.04
11632010.12.08 14:18buy2222.5084.120.000.00
11642010.12.08 14:18modify2222.5084.120.0084.22
11652010.12.08 14:18modify2222.5084.1284.1384.22
11662010.12.08 14:18modify2222.5084.1284.1484.22
11672010.12.08 14:18modify2222.5084.1284.1584.22
11682010.12.08 14:18modify2222.5084.1284.1784.22
11692010.12.08 14:18modify2222.5084.1284.1884.22
11702010.12.08 14:19s/l2222.5084.1884.1884.22178.1951097.23
11712010.12.08 14:28sell2232.5084.000.000.00
11722010.12.08 14:28modify2232.5084.000.0083.90
11732010.12.08 14:28modify2232.5084.0083.9583.90
11742010.12.08 14:31s/l2232.5083.9583.9583.90148.7751246.00
11752010.12.08 14:31sell2242.5084.000.000.00
11762010.12.08 14:31modify2242.5084.000.0083.90
11772010.12.08 14:31modify2242.5084.0083.9883.90
11782010.12.08 14:31modify2242.5084.0083.9683.90
11792010.12.08 14:31modify2242.5084.0083.9583.90
11802010.12.08 14:32t/p2242.5083.9083.9583.90297.9751543.97
11812010.12.08 16:06buy2252.5084.120.000.00
11822010.12.08 16:06modify2252.5084.120.0084.22
11832010.12.08 16:10modify2252.5084.1284.1784.22
11842010.12.08 16:48s/l2252.5084.1784.1784.22148.5151692.48
11852010.12.08 18:52buy2262.5084.220.000.00
11862010.12.08 18:52modify2262.5084.220.0084.32
11872010.12.08 18:52modify2262.5084.2284.2784.32
11882010.12.08 18:53s/l2262.5084.2784.2784.32148.3351840.81
11892010.12.08 19:05sell2272.5084.100.000.00
11902010.12.08 19:05modify2272.5084.100.0084.00
11912010.12.08 19:09modify2272.5084.1084.0584.00
11922010.12.08 19:37t/p2272.5084.0084.0584.00297.6252138.43
11932010.12.08 20:42sell2282.5084.000.000.00
11942010.12.08 20:42modify2282.5084.000.0083.90
11952010.12.08 20:42modify2282.5084.0083.9583.90
11962010.12.08 20:46s/l2282.5083.9583.9583.90148.9052287.33
11972010.12.09 00:21buy2292.5084.020.000.00
11982010.12.09 00:21modify2292.5084.020.0084.12
11992010.12.09 00:21modify2292.5084.0284.0684.12
12002010.12.09 00:21modify2292.5084.0284.0784.12
12012010.12.09 00:24s/l2292.5084.0784.0784.12148.9952436.32
12022010.12.09 01:41sell2302.5083.900.000.00
12032010.12.09 01:41modify2302.5083.900.0083.80
12042010.12.09 01:45modify2302.5083.9083.8583.80
12052010.12.09 02:05s/l2302.5083.8583.8583.80149.0852585.40
12062010.12.09 03:13sell2312.5083.800.000.00
12072010.12.09 03:13modify2312.5083.800.0083.70
12082010.12.09 03:13modify2312.5083.8083.7583.70
12092010.12.09 03:14s/l2312.5083.7583.7583.70149.2552734.65
12102010.12.09 07:22buy2322.5083.920.000.00
12112010.12.09 07:22modify2322.5083.920.0084.02
12122010.12.09 07:24modify2322.5083.9283.9284.02
12132010.12.09 07:26s/l2322.5083.9283.9284.020.0052734.65
12142010.12.09 11:41buy2332.5083.920.000.00
12152010.12.09 11:41modify2332.5083.920.0084.02
12162010.12.09 11:41modify2332.5083.9283.9584.02
12172010.12.09 11:41modify2332.5083.9283.9684.02
12182010.12.09 11:41modify2332.5083.9283.9784.02
12192010.12.09 11:43t/p2332.5084.0283.9784.02297.5553032.20
12202010.12.09 14:59sell2342.5083.900.000.00
12212010.12.09 14:59modify2342.5083.900.0083.80
12222010.12.09 14:59modify2342.5083.9083.8583.80
12232010.12.09 15:01modify2342.5083.9083.8483.80
12242010.12.09 15:01t/p2342.5083.8083.8483.80298.3353330.53
12252010.12.09 16:26buy2352.5083.920.000.00
12262010.12.09 16:26modify2352.5083.920.0084.02
12272010.12.09 16:26modify2352.5083.9283.9784.02
12282010.12.09 16:26s/l2352.5083.9783.9784.02148.8653479.39
12292010.12.09 18:32sell2362.5083.800.000.00
12302010.12.09 18:32modify2362.5083.800.0083.70
12312010.12.09 18:33modify2362.5083.8083.7883.70
12322010.12.09 18:34s/l2362.5083.7883.7883.7059.6853539.07
12332010.12.09 18:50sell2372.5083.700.000.00
12342010.12.09 18:50modify2372.5083.700.0083.60
12352010.12.09 18:54modify2372.5083.7083.6583.60
12362010.12.09 19:01s/l2372.5083.6583.6583.60149.3153688.38
12372010.12.09 19:01sell2382.5083.700.000.00
12382010.12.09 19:01modify2382.5083.700.0083.60
12392010.12.09 19:01modify2382.5083.7083.6883.60
12402010.12.09 19:01modify2382.5083.7083.6683.60
12412010.12.09 19:01t/p2382.5083.6083.6683.60299.0853987.46
12422010.12.10 00:17buy2392.5083.720.000.00
12432010.12.10 00:17modify2392.5083.720.0083.82
12442010.12.10 00:17modify2392.5083.7283.7683.82
12452010.12.10 00:21s/l2392.5083.7683.7683.82119.6254107.08
12462010.12.10 10:26sell2402.5083.600.000.00
12472010.12.10 10:26modify2402.5083.600.0083.50
12482010.12.10 10:30modify2402.5083.6083.5583.50
12492010.12.10 12:48s/l2402.5083.5583.5583.50149.4954256.57
12502010.12.10 12:48sell2412.5083.600.000.00
12512010.12.10 12:48modify2412.5083.600.0083.50
12522010.12.10 12:48t/p2412.5083.500.0083.50299.4054555.97
12532010.12.10 14:17buy2422.5083.720.000.00
12542010.12.10 14:17modify2422.5083.720.0083.82
12552010.12.10 14:21modify2422.5083.7283.7783.82
12562010.12.10 14:31s/l2422.5083.7783.7783.82149.2254705.19
12572010.12.10 14:47buy2432.5083.920.000.00
12582010.12.10 14:47modify2432.5083.920.0084.02
12592010.12.10 14:51modify2432.5083.9283.9784.02
12602010.12.10 16:13s/l2432.5083.9783.9784.02148.8654854.05
12612010.12.13 04:46buy2442.5084.120.000.00
12622010.12.13 04:46modify2442.5084.120.0084.22
12632010.12.13 04:50modify2442.5084.1284.1784.22
12642010.12.13 08:58t/p2442.5084.2284.1784.22296.5655150.61
12652010.12.13 09:29buy2452.5084.220.000.00
12662010.12.13 09:29modify2452.5084.220.0084.32
12672010.12.13 09:29modify2452.5084.2284.2784.32
12682010.12.13 09:31s/l2452.5084.2784.2784.32148.3355298.94
12692010.12.13 12:11sell2462.5084.100.000.00
12702010.12.13 12:11modify2462.5084.100.0084.00
12712010.12.13 12:15modify2462.5084.1084.0584.00
12722010.12.13 12:38t/p2462.5084.0084.0584.00297.6255596.56
12732010.12.13 12:58sell2472.5084.000.000.00
12742010.12.13 12:58modify2472.5084.000.0083.90
12752010.12.13 12:58modify2472.5084.0083.9683.90
12762010.12.13 12:58modify2472.5084.0083.9583.90
12772010.12.13 12:58t/p2472.5083.9083.9583.90297.9755894.53
12782010.12.13 14:11buy2482.5084.020.000.00
12792010.12.13 14:11modify2482.5084.020.0084.12
12802010.12.13 14:11modify2482.5084.0284.0484.12
12812010.12.13 14:11modify2482.5084.0284.0584.12
12822010.12.13 14:11modify2482.5084.0284.0684.12
12832010.12.13 14:11modify2482.5084.0284.0784.12
12842010.12.13 14:13s/l2482.5084.0784.0784.12148.6956043.22
12852010.12.13 14:43sell2492.5083.900.000.00
12862010.12.13 14:43modify2492.5083.900.0083.80
12872010.12.13 14:47modify2492.5083.9083.8583.80
12882010.12.13 14:58s/l2492.5083.8583.8583.80149.0656192.28
12892010.12.13 15:11sell2502.5083.700.000.00
12902010.12.13 15:11modify2502.5083.700.0083.60
12912010.12.13 15:12modify2502.5083.7083.7083.60
12922010.12.13 15:12modify2502.5083.7083.6983.60
12932010.12.13 15:13modify2502.5083.7083.6883.60
12942010.12.13 15:13modify2502.5083.7083.6783.60
12952010.12.13 15:13modify2502.5083.7083.6683.60
12962010.12.13 15:14s/l2502.5083.6683.6683.60119.5356311.81
12972010.12.13 16:30sell2512.5083.600.000.00
12982010.12.13 16:30modify2512.5083.600.0083.50
12992010.12.13 16:31modify2512.5083.6083.5983.50
13002010.12.13 16:32modify2512.5083.6083.5883.50
13012010.12.13 16:32s/l2512.5083.5883.5883.5059.8256371.63
13022010.12.13 17:30sell2522.5083.500.000.00
13032010.12.13 17:30modify2522.5083.500.0083.40
13042010.12.13 17:34modify2522.5083.5083.4583.40
13052010.12.13 19:06t/p2522.5083.4083.4583.40299.7656671.39
13062010.12.13 19:16sell2532.5083.300.000.00
13072010.12.13 19:16modify2532.5083.300.0083.20
13082010.12.13 19:17modify2532.5083.3083.2583.20
13092010.12.13 19:20t/p2532.5083.2083.2583.20300.4856971.87
13102010.12.13 19:28sell2542.5083.200.000.00
13112010.12.13 19:28modify2542.5083.200.0083.10
13122010.12.13 19:28modify2542.5083.2083.2083.10
13132010.12.13 19:28modify2542.5083.2083.1883.10
13142010.12.13 19:28modify2542.5083.2083.1783.10
13152010.12.13 19:28modify2542.5083.2083.1683.10
13162010.12.13 19:28modify2542.5083.2083.1583.10
13172010.12.13 19:28s/l2542.5083.1583.1583.10150.3357122.20
13182010.12.13 20:12buy2552.5083.320.000.00
13192010.12.13 20:12modify2552.5083.320.0083.42
13202010.12.13 20:16modify2552.5083.3283.3783.42
13212010.12.13 21:03modify2552.5083.3283.3883.42
13222010.12.13 21:05s/l2552.5083.3883.3883.42179.9057302.10
13232010.12.14 01:34buy2562.5083.420.000.00
13242010.12.14 01:34modify2562.5083.420.0083.52
13252010.12.14 01:34modify2562.5083.4283.4783.52
13262010.12.14 01:35s/l2562.5083.4783.4783.52150.0657452.16
13272010.12.14 09:10sell2572.5083.300.000.00
13282010.12.14 09:10modify2572.5083.300.0083.20
13292010.12.14 09:14modify2572.5083.3083.2583.20
13302010.12.14 11:08t/p2572.5083.2083.2583.20300.4857752.64
13312010.12.14 11:25sell2582.5083.100.000.00
13322010.12.14 11:25modify2582.5083.100.0083.00
13332010.12.14 11:25modify2582.5083.1083.0583.00
13342010.12.14 11:29t/p2582.5083.0083.0583.00301.4958054.13
13352010.12.14 11:30sell2592.5083.000.000.00
13362010.12.14 11:30modify2592.5083.000.0082.90
13372010.12.14 11:30modify2592.5083.0082.9882.90
13382010.12.14 11:30modify2592.5083.0082.9582.90
13392010.12.14 11:31s/l2592.5082.9582.9582.90150.6958204.82
13402010.12.14 14:11buy2602.5083.120.000.00
13412010.12.14 14:11modify2602.5083.120.0083.22
13422010.12.14 14:15modify2602.5083.1283.1783.22
13432010.12.14 14:29modify2602.5083.1283.1883.22
13442010.12.14 14:29t/p2602.5083.2283.1883.22300.4158505.23
13452010.12.14 14:30buy2612.5083.320.000.00
13462010.12.14 14:30modify2612.5083.320.0083.42
13472010.12.14 14:30modify2612.5083.3283.3383.42
13482010.12.14 14:30modify2612.5083.3283.3683.42
13492010.12.14 14:30modify2612.5083.3283.3783.42
13502010.12.14 14:30s/l2612.5083.3783.3783.42149.9358655.16
13512010.12.14 14:31buy2622.5083.320.000.00
13522010.12.14 14:31modify2622.5083.320.0083.42
13532010.12.14 14:31modify2622.5083.3283.3283.42
13542010.12.14 14:31modify2622.5083.3283.3483.42
13552010.12.14 14:31modify2622.5083.3283.3583.42
13562010.12.14 14:31s/l2622.5083.3583.3583.4289.9858745.14
13572010.12.14 14:37sell2632.5083.300.000.00
13582010.12.14 14:37modify2632.5083.300.0083.20
13592010.12.14 14:37modify2632.5083.3083.3083.20
13602010.12.14 14:37modify2632.5083.3083.2983.20
13612010.12.14 14:37modify2632.5083.3083.2783.20
13622010.12.14 14:37modify2632.5083.3083.2683.20
13632010.12.14 14:37modify2632.5083.3083.2583.20
13642010.12.14 14:37t/p2632.5083.2083.2583.20300.4859045.62
13652010.12.14 15:15buy2642.5083.420.000.00
13662010.12.14 15:15modify2642.5083.420.0083.52
13672010.12.14 15:16modify2642.5083.4283.4383.52
13682010.12.14 15:16s/l2642.5083.4383.4383.5229.9759075.59
13692010.12.14 15:42buy2652.5083.520.000.00
13702010.12.14 15:42modify2652.5083.520.0083.62
13712010.12.14 15:46modify2652.5083.5283.5783.62
13722010.12.14 16:10s/l2652.5083.5783.5783.62149.7059225.29
13732010.12.14 16:10buy2662.5083.520.000.00
13742010.12.14 16:10modify2662.5083.520.0083.62
13752010.12.14 16:10t/p2662.5083.620.0083.62298.9459524.23
13762010.12.14 18:10sell2672.5083.400.000.00
13772010.12.14 18:10modify2672.5083.400.0083.30
13782010.12.14 18:11modify2672.5083.4083.3583.30
13792010.12.14 18:16modify2672.5083.4083.3483.30
13802010.12.14 18:16t/p2672.5083.3083.3483.30300.1559824.38
13812010.12.14 20:15sell2682.5083.300.000.00
13822010.12.14 20:15modify2682.5083.300.0083.20
13832010.12.14 20:15modify2682.5083.3083.2983.20
13842010.12.14 20:15modify2682.5083.3083.2883.20
13852010.12.14 20:15t/p2682.5083.2083.2883.20300.5560124.93
13862010.12.14 20:17buy2692.5083.420.000.00
13872010.12.14 20:17modify2692.5083.420.0083.52
13882010.12.14 20:17modify2692.5083.4283.4383.52
13892010.12.14 20:17s/l2692.5083.4383.4383.5229.9760154.90
13902010.12.14 20:40buy2702.5083.520.000.00
13912010.12.14 20:40modify2702.5083.520.0083.62
13922010.12.14 20:40modify2702.5083.5283.5783.62
13932010.12.14 20:42modify2702.5083.5283.5883.62
13942010.12.14 20:43s/l2702.5083.5883.5883.62179.4760334.37
13952010.12.14 20:54buy2712.5083.720.000.00
13962010.12.14 20:54modify2712.5083.720.0083.82
13972010.12.14 20:58modify2712.5083.7283.7783.82
13982010.12.15 00:40t/p2712.5083.8283.7783.82294.8960629.25
13992010.12.15 02:11buy2722.5083.920.000.00
14002010.12.15 02:11modify2722.5083.920.0084.02
14012010.12.15 02:15modify2722.5083.9283.9784.02
14022010.12.15 09:19s/l2722.5083.9783.9784.02148.9960778.24
14032010.12.15 09:19buy2732.5083.920.000.00
14042010.12.15 09:19modify2732.5083.920.0084.02
14052010.12.15 09:19modify2732.5083.9283.9784.02
14062010.12.15 09:19s/l2732.5083.9783.9784.02148.8660927.10
14072010.12.15 13:08sell2742.5083.800.000.00
14082010.12.15 13:08modify2742.5083.800.0083.70
14092010.12.15 13:12modify2742.5083.8083.7583.70
14102010.12.15 13:35s/l2742.5083.7583.7583.70149.1361076.23
14112010.12.15 13:35sell2752.5083.800.000.00
14122010.12.15 13:35modify2752.5083.800.0083.70
14132010.12.15 13:35modify2752.5083.8083.8083.70
14142010.12.15 13:35modify2752.5083.8083.7883.70
14152010.12.15 13:35modify2752.5083.8083.7583.70
14162010.12.15 13:36s/l2752.5083.7583.7583.70149.2561225.48
14172010.12.15 14:30buy2762.5083.920.000.00
14182010.12.15 14:30modify2762.5083.920.0084.02
14192010.12.15 14:30modify2762.5083.9283.9284.02
14202010.12.15 14:30modify2762.5083.9283.9384.02
14212010.12.15 14:30s/l2762.5083.9383.9384.0229.7961255.27
14222010.12.15 14:32buy2772.5083.920.000.00
14232010.12.15 14:32modify2772.5083.920.0084.02
14242010.12.15 14:32modify2772.5083.9283.9584.02
14252010.12.15 14:32modify2772.5083.9283.9684.02
14262010.12.15 14:32modify2772.5083.9283.9784.02
14272010.12.15 14:32t/p2772.5084.0283.9784.02297.5561552.82
14282010.12.15 15:34sell2782.5083.900.000.00
14292010.12.15 15:34modify2782.5083.900.0083.80
14302010.12.15 15:34t/p2782.5083.800.0083.80298.3361851.15
14312010.12.15 16:59buy2792.5084.020.000.00
14322010.12.15 16:59modify2792.5084.020.0084.12
14332010.12.15 17:03modify2792.5084.0284.0784.12
14342010.12.15 18:23s/l2792.5084.0784.0784.12148.6961999.84
14352010.12.15 19:23buy2802.5084.220.000.00
14362010.12.15 19:23modify2802.5084.220.0084.32
14372010.12.15 19:25modify2802.5084.2284.2284.32
14382010.12.15 19:26s/l2802.5084.2284.2284.320.0061999.84
14392010.12.15 20:30buy2812.5084.320.000.00
14402010.12.15 20:30modify2812.5084.320.0084.42
14412010.12.15 20:33modify2812.5084.3284.3784.42
14422010.12.15 20:37s/l2812.5084.3784.3784.42148.1662148.00
14432010.12.15 20:46buy2822.5084.420.000.00
14442010.12.15 20:46modify2822.5084.420.0084.52
14452010.12.15 20:46modify2822.5084.4284.4784.52
14462010.12.15 20:46s/l2822.5084.4784.4784.52147.9862295.98
14472010.12.15 21:07sell2832.5084.300.000.00
14482010.12.15 21:07modify2832.5084.300.0084.20
14492010.12.15 21:11modify2832.5084.3084.2584.20
14502010.12.15 21:21s/l2832.5084.2584.2584.20148.3762444.35
14512010.12.16 09:38sell2842.5084.100.000.00
14522010.12.16 09:38modify2842.5084.100.0084.00
14532010.12.16 09:38modify2842.5084.1084.1084.00
14542010.12.16 09:38s/l2842.5084.1084.1084.000.0062444.35
14552010.12.16 10:33sell2852.5084.100.000.00
14562010.12.16 10:33modify2852.5084.100.0084.00
14572010.12.16 10:33modify2852.5084.1084.0784.00
14582010.12.16 10:33modify2852.5084.1084.0684.00
14592010.12.16 10:33modify2852.5084.1084.0584.00
14602010.12.16 10:33t/p2852.5084.0084.0584.00297.6262741.97
14612010.12.16 14:57buy2862.5084.220.000.00
14622010.12.16 14:57modify2862.5084.220.0084.32
14632010.12.16 14:59modify2862.5084.2284.2784.32
14642010.12.16 15:05s/l2862.5084.2784.2784.32148.3362890.30
14652010.12.16 16:15buy2872.5084.320.000.00
14662010.12.16 16:15modify2872.5084.320.0084.42
14672010.12.16 16:15modify2872.5084.3284.3284.42
14682010.12.16 16:15modify2872.5084.3284.3484.42
14692010.12.16 16:15modify2872.5084.3284.3584.42
14702010.12.16 16:15modify2872.5084.3284.3684.42
14712010.12.16 16:15modify2872.5084.3284.3784.42
14722010.12.16 16:15s/l2872.5084.3784.3784.42148.1663038.46
14732010.12.16 17:57sell2882.5084.200.000.00
14742010.12.16 17:57modify2882.5084.200.0084.10
14752010.12.16 18:01modify2882.5084.2084.1584.10
14762010.12.16 19:52s/l2882.5084.1584.1584.10148.5363186.99
14772010.12.16 21:55sell2892.5084.000.000.00
14782010.12.16 21:55modify2892.5084.000.0083.90
14792010.12.16 21:59modify2892.5084.0083.9583.90
14802010.12.16 22:59s/l2892.5083.9583.9583.90148.8763335.86
14812010.12.17 04:24sell2902.5083.900.000.00
14822010.12.17 04:24modify2902.5083.900.0083.80
14832010.12.17 04:24modify2902.5083.9083.8883.80
14842010.12.17 04:24modify2902.5083.9083.8783.80
14852010.12.17 04:24modify2902.5083.9083.8683.80
14862010.12.17 04:24modify2902.5083.9083.8583.80
14872010.12.17 04:25modify2902.5083.9083.8483.80
14882010.12.17 04:28s/l2902.5083.8483.8483.80178.9163514.77
14892010.12.17 06:57buy2912.5083.920.000.00
14902010.12.17 06:57modify2912.5083.920.0084.02
14912010.12.17 06:57modify2912.5083.9283.9784.02
14922010.12.17 06:57s/l2912.5083.9783.9784.02148.8663663.63
14932010.12.17 10:21sell2922.5083.800.000.00
14942010.12.17 10:21modify2922.5083.800.0083.70
14952010.12.17 10:25modify2922.5083.8083.7583.70
14962010.12.17 10:37s/l2922.5083.7583.7583.70149.1363812.76
14972010.12.17 10:37sell2932.5083.800.000.00
14982010.12.17 10:37modify2932.5083.800.0083.70
14992010.12.17 10:37t/p2932.5083.700.0083.70298.6964111.45
15002010.12.17 11:28buy2942.5083.920.000.00
15012010.12.17 11:28modify2942.5083.920.0084.02
15022010.12.17 11:32modify2942.5083.9283.9784.02
15032010.12.17 12:47s/l2942.5083.9783.9784.02148.8664260.31
15042010.12.17 16:02buy2952.5084.120.000.00
15052010.12.17 16:02modify2952.5084.120.0084.22
15062010.12.17 16:06modify2952.5084.1284.1784.22
15072010.12.17 17:23s/l2952.5084.1784.1784.22148.6464408.95
15082010.12.17 17:23buy2962.5084.120.000.00
15092010.12.17 17:23modify2962.5084.120.0084.22
15102010.12.17 17:23modify2962.5084.1284.1784.22
15112010.12.17 17:23s/l2962.5084.1784.1784.22148.5164557.46
15122010.12.17 19:22sell2972.5084.000.000.00
15132010.12.17 19:22modify2972.5084.000.0083.90
15142010.12.17 19:26modify2972.5084.0083.9583.90
15152010.12.17 19:56s/l2972.5083.9583.9583.90148.7764706.23
15162010.12.17 19:56sell2982.5084.000.000.00
15172010.12.17 19:56modify2982.5084.000.0083.90
15182010.12.17 19:56modify2982.5084.0083.9983.90
15192010.12.17 19:56modify2982.5084.0083.9783.90
15202010.12.17 19:56modify2982.5084.0083.9583.90
15212010.12.17 20:00s/l2982.5083.9583.9583.90148.9064855.13
15222010.12.20 01:42buy2992.5084.020.000.00
15232010.12.20 01:42modify2992.5084.020.0084.12
15242010.12.20 01:42modify2992.5084.0284.0784.12
15252010.12.20 01:46s/l2992.5084.0784.0784.12148.9965004.12
15262010.12.20 02:46sell3002.5083.900.000.00
15272010.12.20 02:46modify3002.5083.900.0083.80
15282010.12.20 02:50modify3002.5083.9083.8583.80
15292010.12.20 10:01modify3002.5083.9083.8483.80
15302010.12.20 10:02s/l3002.5083.8483.8483.80178.9165183.03
15312010.12.20 13:51sell3012.5083.700.000.00
15322010.12.20 13:51modify3012.5083.700.0083.60
15332010.12.20 13:55modify3012.5083.7083.6583.60
15342010.12.21 02:35modify3012.5083.7083.6483.60
15352010.12.21 02:35t/p3012.5083.6083.6483.60295.9665478.99
15362010.12.21 14:26sell3022.5083.600.000.00
15372010.12.21 14:26modify3022.5083.600.0083.50
15382010.12.21 14:26modify3022.5083.6083.5583.50
15392010.12.21 14:27s/l3022.5083.5583.5583.50149.6165628.60
15402010.12.21 16:12buy3032.5083.720.000.00
15412010.12.21 16:12modify3032.5083.720.0083.82
15422010.12.21 16:13modify3032.5083.7283.7283.82
15432010.12.21 16:13s/l3032.5083.7283.7283.820.0065628.60
15442010.12.21 18:20buy3042.5083.820.000.00
15452010.12.21 18:20modify3042.5083.820.0083.92
15462010.12.21 18:24modify3042.5083.8283.8783.92
15472010.12.21 19:48s/l3042.5083.8783.8783.92149.1665777.76
15482010.12.21 19:48buy3052.5083.820.000.00
15492010.12.21 19:48modify3052.5083.820.0083.92
15502010.12.21 19:48modify3052.5083.8283.8783.92
15512010.12.21 19:52s/l3052.5083.8783.8783.92149.3565927.11
15522010.12.21 22:01sell3062.5083.700.000.00
15532010.12.21 22:01modify3062.5083.700.0083.60
15542010.12.21 22:05modify3062.5083.7083.6583.60
15552010.12.22 10:08s/l3062.5083.6583.6583.60146.3566073.45
15562010.12.22 10:47sell3072.5083.600.000.00
15572010.12.22 10:47modify3072.5083.600.0083.50
15582010.12.22 10:47modify3072.5083.6083.6083.50
15592010.12.22 10:47modify3072.5083.6083.5983.50
15602010.12.22 10:47modify3072.5083.6083.5783.50
15612010.12.22 10:47modify3072.5083.6083.5583.50
15622010.12.22 10:48t/p3072.5083.5083.5583.50299.4066372.85
15632010.12.22 19:40buy3082.5083.620.000.00
15642010.12.22 19:40modify3082.5083.620.0083.72
15652010.12.22 19:40modify3082.5083.6283.6683.72
15662010.12.22 19:42modify3082.5083.6283.6783.72
15672010.12.22 19:44s/l3082.5083.6783.6783.72149.7066522.55
15682010.12.23 02:27sell3092.5083.500.000.00
15692010.12.23 02:27modify3092.5083.500.0083.40
15702010.12.23 02:30modify3092.5083.5083.5083.40
15712010.12.23 02:30s/l3092.5083.5083.5083.400.0066522.55
15722010.12.23 02:53sell3102.5083.400.000.00
15732010.12.23 02:53modify3102.5083.400.0083.30
15742010.12.23 02:57modify3102.5083.4083.3583.30
15752010.12.23 04:28t/p3102.5083.3083.3583.30300.4166822.96
15762010.12.23 04:35sell3112.5083.200.000.00
15772010.12.23 04:35modify3112.5083.200.0083.10
15782010.12.23 04:36modify3112.5083.2083.1583.10
15792010.12.23 04:45s/l3112.5083.1583.1583.10150.3366973.29
15802010.12.23 09:02sell3122.5083.000.000.00
15812010.12.23 09:02modify3122.5083.000.0082.90
15822010.12.23 09:02modify3122.5083.0083.0082.90
15832010.12.23 09:02modify3122.5083.0082.9982.90
15842010.12.23 09:02modify3122.5083.0082.9882.90
15852010.12.23 09:02modify3122.5083.0082.9782.90
15862010.12.23 09:02modify3122.5083.0082.9682.90
15872010.12.23 09:02modify3122.5083.0082.9582.90
15882010.12.23 09:03s/l3122.5082.9582.9582.90150.5667123.85
15892010.12.23 09:03sell3132.5083.000.000.00
15902010.12.23 09:03modify3132.5083.000.0082.90
15912010.12.23 09:03modify3132.5083.0082.9582.90
15922010.12.23 09:03t/p3132.5082.9082.9582.90301.6867425.53
15932010.12.23 13:39buy3142.5083.120.000.00
15942010.12.23 13:39modify3142.5083.120.0083.22
15952010.12.23 13:40modify3142.5083.1283.1783.22
15962010.12.23 13:45modify3142.5083.1283.1883.22
15972010.12.23 13:45t/p3142.5083.2283.1883.22300.4167725.94
15982010.12.23 14:05buy3152.5083.220.000.00
15992010.12.23 14:05modify3152.5083.220.0083.32
16002010.12.23 14:05modify3152.5083.2283.2483.32
16012010.12.23 14:05modify3152.5083.2283.2583.32
16022010.12.23 14:05modify3152.5083.2283.2683.32
16032010.12.23 14:05modify3152.5083.2283.2783.32
16042010.12.23 14:06t/p3152.5083.3283.2783.32300.0568025.99
16052010.12.23 14:44sell3162.5083.100.000.00
16062010.12.23 14:44modify3162.5083.100.0083.00
16072010.12.23 14:46modify3162.5083.1083.0583.00
16082010.12.23 14:50s/l3162.5083.0583.0583.00150.5168176.50
16092010.12.23 17:19sell3172.5083.000.000.00
16102010.12.23 17:19modify3172.5083.000.0082.90
16112010.12.23 17:19modify3172.5083.0083.0082.90
16122010.12.23 17:19modify3172.5083.0082.9982.90
16132010.12.23 17:19modify3172.5083.0082.9882.90
16142010.12.23 17:19modify3172.5083.0082.9682.90
16152010.12.23 17:19modify3172.5083.0082.9582.90
16162010.12.23 17:19t/p3172.5082.9082.9582.90301.5768478.07
16172010.12.24 01:13buy3182.5083.020.000.00
16182010.12.24 01:13modify3182.5083.020.0083.12
16192010.12.24 01:13modify3182.5083.0283.0683.12
16202010.12.24 01:14modify3182.5083.0283.0783.12
16212010.12.24 01:14modify3182.5083.0283.0883.12
16222010.12.24 01:15s/l3182.5083.0883.0883.12180.5568658.62
16232010.12.24 08:34sell3192.5082.900.000.00
16242010.12.24 08:34modify3192.5082.900.0082.80
16252010.12.24 08:38modify3192.5082.9082.8582.80
16262010.12.27 06:22modify3192.5082.9082.8482.80
16272010.12.27 06:22t/p3192.5082.8082.8482.80298.8568957.47
16282010.12.27 08:01sell3202.5082.800.000.00
16292010.12.27 08:01modify3202.5082.800.0082.70
16302010.12.27 08:01t/p3202.5082.700.0082.70302.3069259.77
16312010.12.27 14:12buy3212.5082.820.000.00
16322010.12.27 14:12modify3212.5082.820.0082.92
16332010.12.27 14:12modify3212.5082.8282.8682.92
16342010.12.27 14:13s/l3212.5082.8682.8682.92120.6969380.46
16352010.12.28 01:06sell3222.5082.700.000.00
16362010.12.28 01:06modify3222.5082.700.0082.60
16372010.12.28 01:10modify3222.5082.7082.6582.60
16382010.12.28 03:26modify3222.5082.7082.6482.60
16392010.12.28 03:26t/p3222.5082.6082.6482.60302.9569683.41
16402010.12.28 04:22sell3232.5082.500.000.00
16412010.12.28 04:22modify3232.5082.500.0082.40
16422010.12.28 04:26modify3232.5082.5082.4582.40
16432010.12.28 06:32s/l3232.5082.4582.4582.40151.5969835.00
16442010.12.28 10:32sell3242.5082.300.000.00
16452010.12.28 10:32modify3242.5082.300.0082.20
16462010.12.28 10:33modify3242.5082.3082.3082.20
16472010.12.28 10:33modify3242.5082.3082.2882.20
16482010.12.28 10:36s/l3242.5082.2882.2882.2060.7769895.77
16492010.12.28 11:05sell3252.5082.200.000.00
16502010.12.28 11:05modify3252.5082.200.0082.10
16512010.12.28 11:09modify3252.5082.2082.1582.10
16522010.12.28 11:45s/l3252.5082.1582.1582.10152.1470047.91
16532010.12.28 12:33sell3262.5082.000.000.00
16542010.12.28 12:33modify3262.5082.000.0081.90
16552010.12.28 12:35modify3262.5082.0081.9581.90
16562010.12.28 12:41t/p3262.5081.9081.9581.90305.2970353.20
16572010.12.28 12:43sell3272.5081.900.000.00
16582010.12.28 12:43modify3272.5081.900.0081.80
16592010.12.28 12:43modify3272.5081.9081.8981.80
16602010.12.28 12:43modify3272.5081.9081.8881.80
16612010.12.28 12:43modify3272.5081.9081.8781.80
16622010.12.28 12:43modify3272.5081.9081.8681.80
16632010.12.28 12:43modify3272.5081.9081.8581.80
16642010.12.28 12:43s/l3272.5081.8581.8581.80152.7270505.92
16652010.12.28 13:55buy3282.5081.920.000.00
16662010.12.28 13:55modify3282.5081.920.0082.02
16672010.12.28 13:55modify3282.5081.9281.9682.02
16682010.12.28 13:55modify3282.5081.9281.9782.02
16692010.12.28 13:57s/l3282.5081.9781.9782.02152.4970658.41
16702010.12.28 15:06sell3292.5081.900.000.00
16712010.12.28 15:06modify3292.5081.900.0081.80
16722010.12.28 15:06modify3292.5081.9081.8581.80
16732010.12.28 15:08modify3292.5081.9081.8481.80
16742010.12.28 15:08s/l3292.5081.8481.8481.80183.2870841.69
16752010.12.28 15:29buy3302.5082.020.000.00
16762010.12.28 15:29modify3302.5082.020.0082.12
16772010.12.28 15:33modify3302.5082.0282.0782.12
16782010.12.28 16:06modify3302.5082.0282.0882.12
16792010.12.28 16:06s/l3302.5082.0882.0882.12182.7571024.44
16802010.12.28 17:34buy3312.5082.220.000.00
16812010.12.28 17:34modify3312.5082.220.0082.32
16822010.12.28 17:38modify3312.5082.2282.2782.32
16832010.12.28 19:44t/p3312.5082.3282.2782.32303.4071327.84
16842010.12.28 20:53buy3322.5082.420.000.00
16852010.12.28 20:53modify3322.5082.420.0082.52
16862010.12.28 20:57modify3322.5082.4282.4782.52
16872010.12.28 22:19s/l3322.5082.4782.4782.52151.7071479.54
16882010.12.28 22:19buy3332.5082.420.000.00
16892010.12.28 22:19modify3332.5082.420.0082.52
16902010.12.28 22:19modify3332.5082.4282.4782.52
16912010.12.28 22:19s/l3332.5082.4782.4782.52151.5771631.11
16922010.12.29 00:26sell3342.5082.300.000.00
16932010.12.29 00:26modify3342.5082.300.0082.20
16942010.12.29 00:30modify3342.5082.3082.2582.20
16952010.12.29 07:23t/p3342.5082.2082.2582.20304.4371935.54
16962010.12.29 08:32sell3352.5082.100.000.00
16972010.12.29 08:32modify3352.5082.100.0082.00
16982010.12.29 08:36modify3352.5082.1082.0582.00
16992010.12.29 15:21s/l3352.5082.0582.0582.00152.3572087.89
17002010.12.29 15:34sell3362.5081.900.000.00
17012010.12.29 15:34modify3362.5081.900.0081.80
17022010.12.29 15:38modify3362.5081.9081.8581.80
17032010.12.29 18:59modify3362.5081.9081.8481.80
17042010.12.29 19:00t/p3362.5081.8081.8481.80305.9272393.81
17052010.12.29 19:02sell3372.5081.700.000.00
17062010.12.29 19:02modify3372.5081.700.0081.60
17072010.12.29 19:06modify3372.5081.7081.6581.60
17082010.12.29 20:49s/l3372.5081.6581.6581.60153.0972546.90
17092010.12.30 01:21sell3382.5081.500.000.00
17102010.12.30 01:21modify3382.5081.500.0081.40
17112010.12.30 01:24modify3382.5081.5081.4581.40
17122010.12.30 01:29t/p3382.5081.4081.4581.40307.1372854.03
17132010.12.30 01:43sell3392.5081.400.000.00
17142010.12.30 01:43modify3392.5081.400.0081.30
17152010.12.30 01:43modify3392.5081.4081.3681.30
17162010.12.30 01:43modify3392.5081.4081.3581.30
17172010.12.30 01:43modify3392.5081.4081.3481.30
17182010.12.30 01:43t/p3392.5081.3081.3481.30307.5073161.53
17192010.12.30 04:32buy3402.5081.520.000.00
17202010.12.30 04:32modify3402.5081.520.0081.62
17212010.12.30 04:36modify3402.5081.5281.5781.62
17222010.12.30 12:59s/l3402.5081.5781.5781.62153.3773314.90
17232010.12.30 12:59buy3412.5081.520.000.00
17242010.12.30 12:59modify3412.5081.520.0081.62
17252010.12.30 12:59modify3412.5081.5281.5581.62
17262010.12.30 12:59modify3412.5081.5281.5681.62
17272010.12.30 12:59modify3412.5081.5281.5881.62
17282010.12.30 13:00t/p3412.5081.6281.5881.62306.3073621.20
17292010.12.30 14:58sell3422.5081.500.000.00
17302010.12.30 14:58modify3422.5081.500.0081.40
17312010.12.30 14:58modify3422.5081.5081.4681.40
17322010.12.30 14:59s/l3422.5081.4681.4681.40122.7673743.96
17332010.12.30 15:50buy3432.5081.620.000.00
17342010.12.30 15:50modify3432.5081.620.0081.72
17352010.12.30 15:54modify3432.5081.6281.6781.72
17362010.12.30 15:59modify3432.5081.6281.6881.72
17372010.12.30 15:59t/p3432.5081.7281.6881.72305.9274049.88
17382010.12.30 16:00buy3442.5081.720.000.00
17392010.12.30 16:00modify3442.5081.720.0081.82
17402010.12.30 16:00t/p3442.5081.820.0081.82305.5574355.43
17412010.12.30 16:14sell3452.5081.700.000.00
17422010.12.30 16:14modify3452.5081.700.0081.60
17432010.12.30 16:14modify3452.5081.7081.6681.60
17442010.12.30 16:14modify3452.5081.7081.6481.60
17452010.12.30 16:14t/p3452.5081.6081.6481.60306.3774661.80
17462010.12.30 16:39buy3462.5081.720.000.00
17472010.12.30 16:39modify3462.5081.720.0081.82
17482010.12.30 16:39modify3462.5081.7281.7281.82
17492010.12.30 16:39modify3462.5081.7281.7581.82
17502010.12.30 16:39modify3462.5081.7281.7781.82
17512010.12.30 16:43s/l3462.5081.7781.7781.82153.1874814.98
17522011.01.03 00:00sell3472.5081.500.000.00
17532011.01.03 00:00modify3472.5081.500.0081.40
17542011.01.03 00:00modify3472.5081.5081.4581.40
17552011.01.03 00:00t/p3472.5081.4081.4581.40307.4375122.41
17562011.01.03 00:00sell3482.5081.300.000.00
17572011.01.03 00:00modify3482.5081.300.0081.20
17582011.01.03 00:00modify3482.5081.3081.2581.20
17592011.01.03 00:00t/p3482.5081.2081.2581.20307.9975430.40
17602011.01.03 00:01sell3492.5081.200.000.00
17612011.01.03 00:01modify3492.5081.200.0081.10
17622011.01.03 00:01modify3492.5081.2081.1581.10
17632011.01.03 00:05s/l3492.5081.1581.1581.10153.7275584.12
17642011.01.03 01:34buy3502.5081.320.000.00
17652011.01.03 01:34modify3502.5081.320.0081.42
17662011.01.03 01:38modify3502.5081.3281.3781.42
17672011.01.03 10:54modify3502.5081.3281.3881.42
17682011.01.03 10:54t/p3502.5081.4281.3881.42307.0175891.13
17692011.01.03 14:26buy3512.5081.520.000.00
17702011.01.03 14:26modify3512.5081.520.0081.62
17712011.01.03 14:30modify3512.5081.5281.5781.62
17722011.01.03 15:13t/p3512.5081.6281.5781.62306.3076197.43
17732011.01.03 15:55buy3522.5081.620.000.00
17742011.01.03 15:55modify3522.5081.620.0081.72
17752011.01.03 15:55modify3522.5081.6281.6781.72
17762011.01.03 15:58modify3522.5081.6281.6881.72
17772011.01.03 15:59t/p3522.5081.7281.6881.72305.9276503.35
17782011.01.03 17:16sell3532.5081.600.000.00
17792011.01.03 17:16modify3532.5081.600.0081.50
17802011.01.03 17:16modify3532.5081.6081.5581.50
17812011.01.03 17:17s/l3532.5081.5581.5581.50153.2876656.63
17822011.01.03 21:28buy3542.5081.720.000.00
17832011.01.03 21:28modify3542.5081.720.0081.82
17842011.01.03 21:32modify3542.5081.7281.7781.82
17852011.01.04 02:13t/p3542.5081.8281.7781.82302.1776958.79
17862011.01.04 02:18buy3552.5081.920.000.00
17872011.01.04 02:18modify3552.5081.920.0082.02
17882011.01.04 02:22modify3552.5081.9281.9782.02
17892011.01.04 05:02t/p3552.5082.0281.9782.02304.8077263.59
17902011.01.04 05:15buy3562.5082.120.000.00
17912011.01.04 05:15modify3562.5082.120.0082.22
17922011.01.04 05:19modify3562.5082.1282.1782.22
17932011.01.04 07:34s/l3562.5082.1782.1782.22152.2577415.84
17942011.01.04 07:34buy3572.5082.120.000.00
17952011.01.04 07:34modify3572.5082.120.0082.22
17962011.01.04 07:34modify3572.5082.1282.1782.22
17972011.01.04 07:35modify3572.5082.1282.1882.22
17982011.01.04 07:36t/p3572.5082.2282.1882.22304.0677719.90
17992011.01.04 12:06sell3582.5082.100.000.00
18002011.01.04 12:06modify3582.5082.100.0082.00
18012011.01.04 12:06modify3582.5082.1082.0682.00
18022011.01.04 12:07modify3582.5082.1082.0582.00
18032011.01.04 12:08s/l3582.5082.0582.0582.00152.3577872.25
18042011.01.04 12:44buy3592.5082.120.000.00
18052011.01.04 12:44modify3592.5082.120.0082.22
18062011.01.04 12:44modify3592.5082.1282.1382.22
18072011.01.04 12:44modify3592.5082.1282.1582.22
18082011.01.04 12:44modify3592.5082.1282.1682.22
18092011.01.04 12:44modify3592.5082.1282.1782.22
18102011.01.04 12:45modify3592.5082.1282.1882.22
18112011.01.04 12:46t/p3592.5082.2282.1882.22304.0678176.31
18122011.01.04 16:50sell3602.5082.000.000.00
18132011.01.04 16:50modify3602.5082.000.0081.90
18142011.01.04 16:54modify3602.5082.0081.9581.90
18152011.01.04 18:14t/p3602.5081.9081.9581.90305.2578481.56
18162011.01.04 18:20sell3612.5081.800.000.00
18172011.01.04 18:20modify3612.5081.800.0081.70
18182011.01.04 18:20modify3612.5081.8081.8081.70
18192011.01.04 18:22modify3612.5081.8081.7981.70
18202011.01.04 18:22modify3612.5081.8081.7581.70
18212011.01.04 18:25s/l3612.5081.7581.7581.70152.7778634.33
18222011.01.04 18:25sell3622.5081.800.000.00
18232011.01.04 18:25modify3622.5081.800.0081.70
18242011.01.04 18:25modify3622.5081.8081.7981.70
18252011.01.04 18:25modify3622.5081.8081.7881.70
18262011.01.04 18:25modify3622.5081.8081.7781.70
18272011.01.04 18:25modify3622.5081.8081.7681.70
18282011.01.04 18:26t/p3622.5081.7081.7681.70306.0078940.33
18292011.01.04 19:15buy3632.5081.920.000.00
18302011.01.04 19:15modify3632.5081.920.0082.02
18312011.01.04 19:19modify3632.5081.9281.9782.02
18322011.01.04 20:03t/p3632.5082.0281.9782.02304.8079245.13
18332011.01.04 23:08buy3642.5082.120.000.00
18342011.01.04 23:08modify3642.5082.120.0082.22
18352011.01.04 23:12modify3642.5082.1282.1782.22
18362011.01.05 02:25s/l3642.5082.1782.1782.22149.1679394.30
18372011.01.05 02:25buy3652.5082.120.000.00
18382011.01.05 02:25modify3652.5082.120.0082.22
18392011.01.05 02:25modify3652.5082.1282.1582.22
18402011.01.05 02:25modify3652.5082.1282.1682.22
18412011.01.05 02:25modify3652.5082.1282.1782.22
18422011.01.05 02:28s/l3652.5082.1782.1782.22152.1279546.42
18432011.01.05 05:42sell3662.5082.000.000.00
18442011.01.05 05:42modify3662.5082.000.0081.90
18452011.01.05 05:46modify3662.5082.0081.9581.90
18462011.01.05 06:02s/l3662.5081.9581.9581.90152.4079698.82
18472011.01.05 06:02sell3672.5082.000.000.00
18482011.01.05 06:02modify3672.5082.000.0081.90
18492011.01.05 06:02modify3672.5082.0081.9581.90
18502011.01.05 06:04t/p3672.5081.9081.9581.90305.2580004.07
18512011.01.05 10:18buy3682.5082.120.000.00
18522011.01.05 10:18modify3682.5082.120.0082.22
18532011.01.05 10:22modify3682.5082.1282.1782.22
18542011.01.05 12:24s/l3682.5082.1782.1782.22152.1280156.19
18552011.01.05 13:55buy3692.5082.320.000.00
18562011.01.05 13:55modify3692.5082.320.0082.42
18572011.01.05 13:59modify3692.5082.3282.3782.42
18582011.01.05 14:15modify3692.5082.3282.3882.42
18592011.01.05 14:15t/p3692.5082.4282.3882.42303.3280459.51
18602011.01.05 14:15buy3702.5082.520.000.00
18612011.01.05 14:15modify3702.5082.520.0082.62
18622011.01.05 14:15modify3702.5082.5282.5282.62
18632011.01.05 14:15modify3702.5082.5282.5382.62
18642011.01.05 14:15modify3702.5082.5282.5482.62
18652011.01.05 14:15modify3702.5082.5282.5682.62
18662011.01.05 14:15modify3702.5082.5282.5782.62
18672011.01.05 14:15modify3702.5082.5282.5882.62
18682011.01.05 14:15t/p3702.5082.6282.5882.62302.5980762.10
18692011.01.05 14:16buy3712.5082.720.000.00
18702011.01.05 14:16modify3712.5082.720.0082.82
18712011.01.05 14:16modify3712.5082.7282.7782.82
18722011.01.05 14:20s/l3712.5082.7782.7782.82151.0280913.12
18732011.01.05 14:27buy3722.5082.920.000.00
18742011.01.05 14:27modify3722.5082.920.0083.02
18752011.01.05 14:27modify3722.5082.9282.9283.02
18762011.01.05 14:27modify3722.5082.9282.9383.02
18772011.01.05 14:27modify3722.5082.9282.9483.02
18782011.01.05 14:27modify3722.5082.9282.9583.02
18792011.01.05 14:27modify3722.5082.9282.9683.02
18802011.01.05 14:27modify3722.5082.9282.9783.02
18812011.01.05 14:27s/l3722.5082.9782.9783.02150.6681063.78
18822011.01.05 14:28buy3732.5083.020.000.00
18832011.01.05 14:28modify3732.5083.020.0083.12
18842011.01.05 14:29modify3732.5083.0283.0283.12
18852011.01.05 14:29modify3732.5083.0283.0383.12
18862011.01.05 14:30s/l3732.5083.0383.0383.1230.1181093.89
18872011.01.05 15:11buy3742.5083.120.000.00
18882011.01.05 15:11modify3742.5083.120.0083.22
18892011.01.05 15:12modify3742.5083.1283.1783.22
18902011.01.05 15:17modify3742.5083.1283.1883.22
18912011.01.05 15:17t/p3742.5083.2283.1883.22300.4181394.30
18922011.01.05 16:59buy3752.5083.220.000.00
18932011.01.05 16:59modify3752.5083.220.0083.32
18942011.01.05 16:59modify3752.5083.2283.2483.32
18952011.01.05 16:59modify3752.5083.2283.2783.32
18962011.01.05 16:59t/p3752.5083.3283.2783.32300.0581694.35
18972011.01.06 08:15sell3762.5083.100.000.00
18982011.01.06 08:15modify3762.5083.100.0083.00
18992011.01.06 08:19modify3762.5083.1083.0583.00
19002011.01.06 09:34t/p3762.5083.0083.0583.00301.2581995.60
19012011.01.06 10:17sell3772.5083.000.000.00
19022011.01.06 10:17modify3772.5083.000.0082.90
19032011.01.06 10:17modify3772.5083.0082.9982.90
19042011.01.06 10:17modify3772.5083.0082.9882.90
19052011.01.06 10:17modify3772.5083.0082.9782.90
19062011.01.06 10:17modify3772.5083.0082.9682.90
19072011.01.06 10:17modify3772.5083.0082.9582.90
19082011.01.06 10:18s/l3772.5082.9582.9582.90150.6982146.29
19092011.01.06 11:09buy3782.5083.120.000.00
19102011.01.06 11:09modify3782.5083.120.0083.22
19112011.01.06 11:13modify3782.5083.1283.1783.22
19122011.01.06 12:20s/l3782.5083.1783.1783.22150.4282296.71
19132011.01.06 12:20buy3792.5083.120.000.00
19142011.01.06 12:20modify3792.5083.120.0083.22
19152011.01.06 12:20modify3792.5083.1283.1783.22
19162011.01.06 12:21s/l3792.5083.1783.1783.22150.2982447.00
19172011.01.06 15:07sell3802.5083.100.000.00
19182011.01.06 15:07modify3802.5083.100.0083.00
19192011.01.06 15:07modify3802.5083.1083.0583.00
19202011.01.06 15:09t/p3802.5083.0083.0583.00301.2082748.20
19212011.01.06 16:04buy3812.5083.220.000.00
19222011.01.06 16:04modify3812.5083.220.0083.32
19232011.01.06 16:08modify3812.5083.2283.2783.32
19242011.01.06 21:02s/l3812.5083.2783.2783.32150.1482898.34
19252011.01.07 05:33buy3822.5083.420.000.00
19262011.01.07 05:33modify3822.5083.420.0083.52
19272011.01.07 05:37modify3822.5083.4283.4783.52
19282011.01.07 06:58t/p3822.5083.5283.4783.52299.3383197.67
19292011.01.07 14:21buy3832.5083.520.000.00
19302011.01.07 14:21modify3832.5083.520.0083.62
19312011.01.07 14:21modify3832.5083.5283.5283.62
19322011.01.07 14:21modify3832.5083.5283.5383.62
19332011.01.07 14:21modify3832.5083.5283.5483.62
19342011.01.07 14:21modify3832.5083.5283.5583.62
19352011.01.07 14:21modify3832.5083.5283.5683.62
19362011.01.07 14:21modify3832.5083.5283.5783.62
19372011.01.07 14:21modify3832.5083.5283.5883.62
19382011.01.07 14:22t/p3832.5083.6283.5883.62298.9783496.64
19392011.01.07 14:30sell3842.5083.400.000.00
19402011.01.07 14:30modify3842.5083.400.0083.30
19412011.01.07 14:30modify3842.5083.4083.4083.30
19422011.01.07 14:30modify3842.5083.4083.3983.30
19432011.01.07 14:30modify3842.5083.4083.3883.30
19442011.01.07 14:30modify3842.5083.4083.3783.30
19452011.01.07 14:30modify3842.5083.4083.3683.30
19462011.01.07 14:30modify3842.5083.4083.3583.30
19472011.01.07 14:30s/l3842.5083.3583.3583.30149.9783646.61
19482011.01.07 14:30sell3852.5083.300.000.00
19492011.01.07 14:30modify3852.5083.300.0083.20
19502011.01.07 14:30modify3852.5083.3083.2983.20
19512011.01.07 14:30modify3852.5083.3083.2883.20
19522011.01.07 14:30modify3852.5083.3083.2583.20
19532011.01.07 14:30t/p3852.5083.2083.2583.20300.5583947.16
19542011.01.07 14:30sell3862.5083.100.000.00
19552011.01.07 14:30modify3862.5083.100.0083.00
19562011.01.07 14:30modify3862.5083.1083.0983.00
19572011.01.07 14:30modify3862.5083.1083.0883.00
19582011.01.07 14:30modify3862.5083.1083.0583.00
19592011.01.07 14:30s/l3862.5083.0583.0583.00150.3984097.55
19602011.01.07 14:30sell3872.5083.100.000.00
19612011.01.07 14:30modify3872.5083.100.0083.00
19622011.01.07 14:30modify3872.5083.1083.0983.00
19632011.01.07 14:30modify3872.5083.1083.0783.00
19642011.01.07 14:30t/p3872.5083.0083.0783.00301.2784398.82
19652011.01.07 14:31buy3882.5083.320.000.00
19662011.01.07 14:31modify3882.5083.320.0083.42
19672011.01.07 14:31modify3882.5083.3283.3783.42
19682011.01.07 14:31s/l3882.5083.3783.3783.42150.0684548.88
19692011.01.07 14:31buy3892.5083.320.000.00
19702011.01.07 14:31modify3892.5083.320.0083.42
19712011.01.07 14:31modify3892.5083.3283.3283.42
19722011.01.07 14:31modify3892.5083.3283.3783.42
19732011.01.07 14:31t/p3892.5083.4283.3783.42299.5884848.46
19742011.01.07 14:32sell3902.5083.300.000.00
19752011.01.07 14:32modify3902.5083.300.0083.20
19762011.01.07 14:32modify3902.5083.3083.2983.20
19772011.01.07 14:32modify3902.5083.3083.2583.20
19782011.01.07 14:32t/p3902.5083.2083.2583.20300.5285148.98
19792011.01.07 14:34buy3912.5083.320.000.00
19802011.01.07 14:34modify3912.5083.320.0083.42
19812011.01.07 14:34modify3912.5083.3283.3283.42
19822011.01.07 14:34modify3912.5083.3283.3483.42
19832011.01.07 14:34modify3912.5083.3283.3583.42
19842011.01.07 14:34modify3912.5083.3283.3683.42
19852011.01.07 14:34modify3912.5083.3283.3783.42
19862011.01.07 14:34modify3912.5083.3283.3883.42
19872011.01.07 14:34t/p3912.5083.4283.3883.42299.6985448.67
19882011.01.07 14:49sell3922.5083.200.000.00
19892011.01.07 14:49modify3922.5083.200.0083.10
19902011.01.07 14:49modify3922.5083.2083.1583.10
19912011.01.07 14:52s/l3922.5083.1583.1583.10150.2185598.88
19922011.01.07 14:52sell3932.5083.200.000.00
19932011.01.07 14:52modify3932.5083.200.0083.10
19942011.01.07 14:52modify3932.5083.2083.1783.10
19952011.01.07 14:52modify3932.5083.2083.1583.10
19962011.01.07 14:52modify3932.5083.2083.1483.10
19972011.01.07 14:52t/p3932.5083.1083.1483.10300.9285899.80
19982011.01.07 15:17buy3942.5083.220.000.00
19992011.01.07 15:17modify3942.5083.220.0083.32
20002011.01.07 15:17modify3942.5083.2283.2283.32
20012011.01.07 15:17modify3942.5083.2283.2583.32
20022011.01.07 15:17modify3942.5083.2283.2783.32
20032011.01.07 15:18t/p3942.5083.3283.2783.32300.0586199.85
20042011.01.07 15:31sell3952.5083.200.000.00
20052011.01.07 15:31modify3952.5083.200.0083.10
20062011.01.07 15:31modify3952.5083.2083.1883.10
20072011.01.07 15:31modify3952.5083.2083.1583.10
20082011.01.07 15:31modify3952.5083.2083.1483.10
20092011.01.07 15:31s/l3952.5083.1483.1483.10180.4286380.27
20102011.01.07 15:36buy3962.5083.220.000.00
20112011.01.07 15:36modify3962.5083.220.0083.32
20122011.01.07 15:36modify3962.5083.2283.2283.32
20132011.01.07 15:36modify3962.5083.2283.2383.32
20142011.01.07 15:36modify3962.5083.2283.2583.32
20152011.01.07 15:36modify3962.5083.2283.2783.32
20162011.01.07 15:37s/l3962.5083.2783.2783.32150.1486530.41
20172011.01.07 16:08sell3972.5083.100.000.00
20182011.01.07 16:08modify3972.5083.100.0083.00
20192011.01.07 16:09modify3972.5083.1083.1083.00
20202011.01.07 16:10modify3972.5083.1083.0983.00
20212011.01.07 16:10s/l3972.5083.0983.0983.0030.0986560.50
20222011.01.07 16:50sell3982.5083.000.000.00
20232011.01.07 16:50modify3982.5083.000.0082.90
20242011.01.07 16:54modify3982.5083.0082.9582.90
20252011.01.07 18:41s/l3982.5082.9582.9582.90150.5686711.06
20262011.01.07 18:41sell3992.5083.000.000.00
20272011.01.07 18:41modify3992.5083.000.0082.90
20282011.01.07 18:41modify3992.5083.0082.9782.90
20292011.01.07 18:41modify3992.5083.0082.9682.90
20302011.01.07 18:41modify3992.5083.0082.9582.90
20312011.01.07 18:42t/p3992.5082.9082.9582.90301.5787012.63
20322011.01.10 00:00buy4002.5083.120.000.00
20332011.01.10 00:00modify4002.5083.120.0083.22
20342011.01.10 00:04modify4002.5083.1283.1783.22
20352011.01.10 08:38s/l4002.5083.1783.1783.22150.4287163.05
20362011.01.10 08:38buy4012.5083.120.000.00
20372011.01.10 08:38modify4012.5083.120.0083.22
20382011.01.10 08:38modify4012.5083.1283.1783.22
20392011.01.10 08:42s/l4012.5083.1783.1783.22150.6087313.65
20402011.01.10 15:10sell4022.5083.000.000.00
20412011.01.10 15:10modify4022.5083.000.0082.90
20422011.01.10 15:12modify4022.5083.0083.0082.90
20432011.01.10 15:12modify4022.5083.0082.9582.90
20442011.01.10 15:14s/l4022.5082.9582.9582.90150.6587464.30
20452011.01.10 15:59sell4032.5082.800.000.00
20462011.01.10 15:59modify4032.5082.800.0082.70
20472011.01.10 16:03modify4032.5082.8082.7582.70
20482011.01.10 16:59s/l4032.5082.7582.7582.70150.9387615.23
20492011.01.10 16:59sell4042.5082.800.000.00
20502011.01.10 16:59modify4042.5082.800.0082.70
20512011.01.10 16:59modify4042.5082.8082.7882.70
20522011.01.10 16:59modify4042.5082.8082.7782.70
20532011.01.10 16:59modify4042.5082.8082.7682.70
20542011.01.10 16:59modify4042.5082.8082.7582.70
20552011.01.10 17:00s/l4042.5082.7582.7582.70151.0687766.29
20562011.01.11 01:46buy4052.5082.920.000.00
20572011.01.11 01:46modify4052.5082.920.0083.02
20582011.01.11 01:50modify4052.5082.9282.9783.02
20592011.01.11 02:07s/l4052.5082.9782.9783.02150.6687916.95
20602011.01.11 04:14buy4062.5083.020.000.00
20612011.01.11 04:14modify4062.5083.020.0083.12
20622011.01.11 04:14modify4062.5083.0283.0683.12
20632011.01.11 04:14modify4062.5083.0283.0883.12
20642011.01.11 04:14t/p4062.5083.1283.0883.12300.7788217.72
20652011.01.11 13:42sell4072.5083.000.000.00
20662011.01.11 13:42modify4072.5083.000.0082.90
20672011.01.11 13:42modify4072.5083.0082.9682.90
20682011.01.11 13:42modify4072.5083.0082.9582.90
20692011.01.11 13:43s/l4072.5082.9582.9582.90150.6988368.41
20702011.01.11 14:12buy4082.5083.120.000.00
20712011.01.11 14:12modify4082.5083.120.0083.22
20722011.01.11 14:16modify4082.5083.1283.1783.22
20732011.01.11 15:49modify4082.5083.1283.1883.22
20742011.01.11 15:49t/p4082.5083.2283.1883.22300.4188668.82
20752011.01.11 16:15buy4092.5083.320.000.00
20762011.01.11 16:15modify4092.5083.320.0083.42
20772011.01.11 16:16modify4092.5083.3283.3283.42
20782011.01.11 16:16modify4092.5083.3283.3483.42
20792011.01.11 16:16s/l4092.5083.3483.3483.4260.0088728.82
20802011.01.11 16:21buy4102.5083.320.000.00
20812011.01.11 16:21modify4102.5083.320.0083.42
20822011.01.11 16:21modify4102.5083.3283.3583.42
20832011.01.11 16:21modify4102.5083.3283.3683.42
20842011.01.11 16:21modify4102.5083.3283.3783.42
20852011.01.11 16:22modify4102.5083.3283.3883.42
20862011.01.11 16:22t/p4102.5083.4283.3883.42299.6989028.51
20872011.01.11 20:26sell4112.5083.300.000.00
20882011.01.11 20:26modify4112.5083.300.0083.20
20892011.01.11 20:26modify4112.5083.3083.2783.20
20902011.01.11 20:26modify4112.5083.3083.2583.20
20912011.01.11 20:27s/l4112.5083.2583.2583.20150.1589178.66
20922011.01.12 00:16buy4122.5083.320.000.00
20932011.01.12 00:16modify4122.5083.320.0083.42
20942011.01.12 00:16modify4122.5083.3283.3583.42
20952011.01.12 00:16modify4122.5083.3283.3683.42
20962011.01.12 00:16modify4122.5083.3283.3783.42
20972011.01.12 00:17modify4122.5083.3283.3883.42
20982011.01.12 00:20s/l4122.5083.3883.3883.42179.9089358.56
20992011.01.12 02:33sell4132.5083.200.000.00
21002011.01.12 02:33modify4132.5083.200.0083.10
21012011.01.12 02:37modify4132.5083.2083.1583.10
21022011.01.12 05:09modify4132.5083.2083.1483.10
21032011.01.12 05:10t/p4132.5083.1083.1483.10301.1389659.69
21042011.01.12 08:45sell4142.5083.100.000.00
21052011.01.12 08:45modify4142.5083.100.0083.00
21062011.01.12 08:45modify4142.5083.1083.0583.00
21072011.01.12 08:45s/l4142.5083.0583.0583.00150.5189810.20
21082011.01.12 11:47buy4152.5083.220.000.00
21092011.01.12 11:47modify4152.5083.220.0083.32
21102011.01.12 11:51modify4152.5083.2283.2783.32
21112011.01.12 12:55s/l4152.5083.2783.2783.32150.1189960.31
21122011.01.12 13:32buy4162.5083.320.000.00
21132011.01.12 13:32modify4162.5083.320.0083.42
21142011.01.12 13:32modify4162.5083.3283.3683.42
21152011.01.12 13:32modify4162.5083.3283.3783.42
21162011.01.12 13:36s/l4162.5083.3783.3783.42150.2490110.55
21172011.01.12 18:15sell4172.5083.200.000.00
21182011.01.12 18:15modify4172.5083.200.0083.10
21192011.01.12 18:16modify4172.5083.2083.2083.10
21202011.01.12 18:16s/l4172.5083.2083.2083.100.0090110.55
21212011.01.12 18:26sell4182.5083.100.000.00
21222011.01.12 18:26modify4182.5083.100.0083.00
21232011.01.12 18:30modify4182.5083.1083.0583.00
21242011.01.12 19:20s/l4182.5083.0583.0583.00150.5190261.06
21252011.01.12 19:51sell4192.5082.900.000.00
21262011.01.12 19:51modify4192.5082.900.0082.80
21272011.01.12 19:53modify4192.5082.9082.8582.80
21282011.01.12 19:58s/l4192.5082.8582.8582.80150.7590411.81
21292011.01.12 19:58sell4202.5082.900.000.00
21302011.01.12 19:58modify4202.5082.900.0082.80
21312011.01.12 19:58modify4202.5082.9082.8582.80
21322011.01.12 19:58s/l4202.5082.8582.8582.80150.8890562.69
21332011.01.12 20:08buy4212.5083.020.000.00
21342011.01.12 20:08modify4212.5083.020.0083.12
21352011.01.12 20:12modify4212.5083.0283.0783.12
21362011.01.13 01:07s/l4212.5083.0783.0783.12141.3590704.03
21372011.01.13 01:07buy4222.5083.020.000.00
21382011.01.13 01:07modify4222.5083.020.0083.12
21392011.01.13 01:07modify4222.5083.0283.0483.12
21402011.01.13 01:07modify4222.5083.0283.0783.12
21412011.01.13 01:10s/l4222.5083.0783.0783.12150.7990854.82
21422011.01.13 11:29sell4232.5082.900.000.00
21432011.01.13 11:29modify4232.5082.900.0082.80
21442011.01.13 11:33modify4232.5082.9082.8582.80
21452011.01.13 14:34s/l4232.5082.8582.8582.80150.8891005.70
21462011.01.13 14:39sell4242.5082.700.000.00
21472011.01.13 14:39modify4242.5082.700.0082.60
21482011.01.13 14:42modify4242.5082.7082.6582.60
21492011.01.13 14:48s/l4242.5082.6582.6582.60151.1291156.82
21502011.01.13 14:48sell4252.5082.700.000.00
21512011.01.13 14:48modify4252.5082.700.0082.60
21522011.01.13 14:48modify4252.5082.7082.6882.60
21532011.01.13 14:48modify4252.5082.7082.6782.60
21542011.01.13 14:48modify4252.5082.7082.6682.60
21552011.01.13 14:48modify4252.5082.7082.6582.60
21562011.01.13 14:48modify4252.5082.7082.6482.60
21572011.01.13 14:49t/p4252.5082.6082.6482.60302.6691459.48
21582011.01.13 15:07buy4262.5082.820.000.00
21592011.01.13 15:07modify4262.5082.820.0082.92
21602011.01.13 15:11modify4262.5082.8282.8782.92
21612011.01.13 15:59s/l4262.5082.8782.8782.92150.9691610.44
21622011.01.13 15:59buy4272.5082.820.000.00
21632011.01.13 15:59modify4272.5082.820.0082.92
21642011.01.13 15:59modify4272.5082.8282.8682.92
21652011.01.13 15:59modify4272.5082.8282.8782.92
21662011.01.13 15:59modify4272.5082.8282.8882.92
21672011.01.13 15:59t/p4272.5082.9282.8882.92301.5091911.94
21682011.01.13 17:31sell4282.5082.700.000.00
21692011.01.13 17:31modify4282.5082.700.0082.60
21702011.01.13 17:35modify4282.5082.7082.7082.60
21712011.01.13 17:35modify4282.5082.7082.6982.60
21722011.01.13 17:35modify4282.5082.7082.6882.60
21732011.01.13 17:36s/l4282.5082.6882.6882.6060.4791972.41