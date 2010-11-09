Strategy Tester Report
LORDSFXT_USDJPY
NordGroupInv-Real1 (Build 229)
|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|5 Minutes (M5) 2010.11.04 09:28 - 2011.01.13 17:31 (1970.01.01 - 2011.01.14)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Lots=2.5; MaxTrades=1; UseHourTrade=false;
StartHour=0; EndHour=8;
|Bars in test
|663
|Ticks modelled
|20902
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|4251
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|86972.41
|Gross profit
|86972.41
|Gross loss
|0.00
|Profit factor
|Expected payoff
|203.21
|Absolute drawdown
|61.73
|Maximal drawdown
|585.48 (7.21%)
|Relative drawdown
|7.21% (585.48)
|Total trades
|428
|Short positions (won %)
|208 (100.00%)
|Long positions (won %)
|220 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|428 (100.00%)
|Loss trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade
|310.17
|loss trade
|0.00
|Average
|profit trade
|203.21
|loss trade
|0.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|428 (86972.41)
|consecutive losses (loss in money)
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|86972.41 (428)
|consecutive loss (count of losses)
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins
|428
|consecutive losses
|0
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2010.11.04 09:28
|buy
|1
|2.50
|81.02
|0.00
|0.00
|2
|2010.11.04 09:28
|modify
|1
|2.50
|81.02
|0.00
|81.12
|3
|2010.11.04 09:28
|modify
|1
|2.50
|81.02
|81.07
|81.12
|4
|2010.11.04 09:29
|s/l
|1
|2.50
|81.07
|81.07
|81.12
|154.32
|5154.32
|5
|2010.11.04 09:29
|buy
|2
|2.50
|81.02
|0.00
|0.00
|6
|2010.11.04 09:29
|modify
|2
|2.50
|81.02
|0.00
|81.12
|7
|2010.11.04 09:29
|modify
|2
|2.50
|81.02
|81.03
|81.12
|8
|2010.11.04 09:29
|modify
|2
|2.50
|81.02
|81.06
|81.12
|9
|2010.11.04 09:29
|modify
|2
|2.50
|81.02
|81.07
|81.12
|10
|2010.11.04 09:29
|modify
|2
|2.50
|81.02
|81.08
|81.12
|11
|2010.11.04 09:29
|t/p
|2
|2.50
|81.12
|81.08
|81.12
|308.19
|5462.51
|12
|2010.11.04 10:12
|sell
|3
|2.50
|80.90
|0.00
|0.00
|13
|2010.11.04 10:12
|modify
|3
|2.50
|80.90
|0.00
|80.80
|14
|2010.11.04 10:16
|modify
|3
|2.50
|80.90
|80.85
|80.80
|15
|2010.11.04 14:30
|modify
|3
|2.50
|80.90
|80.84
|80.80
|16
|2010.11.04 14:30
|t/p
|3
|2.50
|80.80
|80.84
|80.80
|309.41
|5771.92
|17
|2010.11.04 14:32
|sell
|4
|2.50
|80.70
|0.00
|0.00
|18
|2010.11.04 14:32
|modify
|4
|2.50
|80.70
|0.00
|80.60
|19
|2010.11.04 14:36
|modify
|4
|2.50
|80.70
|80.70
|80.60
|20
|2010.11.04 14:36
|modify
|4
|2.50
|80.70
|80.69
|80.60
|21
|2010.11.04 14:36
|modify
|4
|2.50
|80.70
|80.65
|80.60
|22
|2010.11.04 14:46
|s/l
|4
|2.50
|80.65
|80.65
|80.60
|154.86
|5926.78
|23
|2010.11.04 14:46
|sell
|5
|2.50
|80.70
|0.00
|0.00
|24
|2010.11.04 14:46
|modify
|5
|2.50
|80.70
|0.00
|80.60
|25
|2010.11.04 14:46
|modify
|5
|2.50
|80.70
|80.68
|80.60
|26
|2010.11.04 14:46
|modify
|5
|2.50
|80.70
|80.67
|80.60
|27
|2010.11.04 14:46
|modify
|5
|2.50
|80.70
|80.66
|80.60
|28
|2010.11.04 14:46
|modify
|5
|2.50
|80.70
|80.65
|80.60
|29
|2010.11.04 14:46
|t/p
|5
|2.50
|80.60
|80.65
|80.60
|310.17
|6236.95
|30
|2010.11.04 15:14
|buy
|6
|2.50
|80.72
|0.00
|0.00
|31
|2010.11.04 15:14
|modify
|6
|2.50
|80.72
|0.00
|80.82
|32
|2010.11.04 15:14
|modify
|6
|2.50
|80.72
|80.72
|80.82
|33
|2010.11.04 15:14
|modify
|6
|2.50
|80.72
|80.74
|80.82
|34
|2010.11.04 15:14
|modify
|6
|2.50
|80.72
|80.75
|80.82
|35
|2010.11.04 15:14
|modify
|6
|2.50
|80.72
|80.76
|80.82
|36
|2010.11.04 15:14
|modify
|6
|2.50
|80.72
|80.77
|80.82
|37
|2010.11.04 15:14
|t/p
|6
|2.50
|80.82
|80.77
|80.82
|309.33
|6546.28
|38
|2010.11.04 16:13
|sell
|7
|2.50
|80.70
|0.00
|0.00
|39
|2010.11.04 16:13
|modify
|7
|2.50
|80.70
|0.00
|80.60
|40
|2010.11.04 16:13
|modify
|7
|2.50
|80.70
|80.69
|80.60
|41
|2010.11.04 16:13
|modify
|7
|2.50
|80.70
|80.67
|80.60
|42
|2010.11.04 16:13
|modify
|7
|2.50
|80.70
|80.66
|80.60
|43
|2010.11.04 16:13
|modify
|7
|2.50
|80.70
|80.65
|80.60
|44
|2010.11.04 16:13
|modify
|7
|2.50
|80.70
|80.64
|80.60
|45
|2010.11.04 16:14
|t/p
|7
|2.50
|80.60
|80.64
|80.60
|310.17
|6856.45
|46
|2010.11.05 01:54
|buy
|8
|2.50
|80.82
|0.00
|0.00
|47
|2010.11.05 01:54
|modify
|8
|2.50
|80.82
|0.00
|80.92
|48
|2010.11.05 01:58
|modify
|8
|2.50
|80.82
|80.87
|80.92
|49
|2010.11.05 02:40
|s/l
|8
|2.50
|80.87
|80.87
|80.92
|154.70
|7011.15
|50
|2010.11.05 02:40
|buy
|9
|2.50
|80.82
|0.00
|0.00
|51
|2010.11.05 02:40
|modify
|9
|2.50
|80.82
|0.00
|80.92
|52
|2010.11.05 02:40
|modify
|9
|2.50
|80.82
|80.88
|80.92
|53
|2010.11.05 02:40
|s/l
|9
|2.50
|80.88
|80.88
|80.92
|185.46
|7196.61
|54
|2010.11.05 04:45
|sell
|10
|2.50
|80.80
|0.00
|0.00
|55
|2010.11.05 04:45
|modify
|10
|2.50
|80.80
|0.00
|80.70
|56
|2010.11.05 04:45
|modify
|10
|2.50
|80.80
|80.80
|80.70
|57
|2010.11.05 04:45
|modify
|10
|2.50
|80.80
|80.79
|80.70
|58
|2010.11.05 04:45
|modify
|10
|2.50
|80.80
|80.78
|80.70
|59
|2010.11.05 04:45
|modify
|10
|2.50
|80.80
|80.77
|80.70
|60
|2010.11.05 04:45
|modify
|10
|2.50
|80.80
|80.75
|80.70
|61
|2010.11.05 04:45
|t/p
|10
|2.50
|80.70
|80.75
|80.70
|309.83
|7506.44
|62
|2010.11.05 13:24
|buy
|11
|2.50
|80.92
|0.00
|0.00
|63
|2010.11.05 13:24
|modify
|11
|2.50
|80.92
|0.00
|81.02
|64
|2010.11.05 13:28
|modify
|11
|2.50
|80.92
|80.97
|81.02
|65
|2010.11.05 14:30
|t/p
|11
|2.50
|81.02
|80.97
|81.02
|308.26
|7814.70
|66
|2010.11.05 14:30
|buy
|12
|2.50
|81.12
|0.00
|0.00
|67
|2010.11.05 14:30
|modify
|12
|2.50
|81.12
|0.00
|81.22
|68
|2010.11.05 14:30
|modify
|12
|2.50
|81.12
|81.17
|81.22
|69
|2010.11.05 14:30
|t/p
|12
|2.50
|81.22
|81.17
|81.22
|307.69
|8122.39
|70
|2010.11.05 14:31
|buy
|13
|2.50
|81.32
|0.00
|0.00
|71
|2010.11.05 14:31
|modify
|13
|2.50
|81.32
|0.00
|81.42
|72
|2010.11.05 14:32
|modify
|13
|2.50
|81.32
|81.37
|81.42
|73
|2010.11.05 14:35
|s/l
|13
|2.50
|81.37
|81.37
|81.42
|153.75
|8276.14
|74
|2010.11.05 14:35
|buy
|14
|2.50
|81.32
|0.00
|0.00
|75
|2010.11.05 14:35
|modify
|14
|2.50
|81.32
|0.00
|81.42
|76
|2010.11.05 14:35
|modify
|14
|2.50
|81.32
|81.32
|81.42
|77
|2010.11.05 14:35
|modify
|14
|2.50
|81.32
|81.34
|81.42
|78
|2010.11.05 14:35
|modify
|14
|2.50
|81.32
|81.35
|81.42
|79
|2010.11.05 14:35
|modify
|14
|2.50
|81.32
|81.36
|81.42
|80
|2010.11.05 14:35
|modify
|14
|2.50
|81.32
|81.38
|81.42
|81
|2010.11.05 14:35
|t/p
|14
|2.50
|81.42
|81.38
|81.42
|307.05
|8583.19
|82
|2010.11.05 15:09
|sell
|15
|2.50
|81.20
|0.00
|0.00
|83
|2010.11.05 15:09
|modify
|15
|2.50
|81.20
|0.00
|81.10
|84
|2010.11.05 15:13
|modify
|15
|2.50
|81.20
|81.15
|81.10
|85
|2010.11.05 15:36
|modify
|15
|2.50
|81.20
|81.14
|81.10
|86
|2010.11.05 15:37
|t/p
|15
|2.50
|81.10
|81.14
|81.10
|308.26
|8891.45
|87
|2010.11.05 15:41
|sell
|16
|2.50
|81.10
|0.00
|0.00
|88
|2010.11.05 15:41
|modify
|16
|2.50
|81.10
|0.00
|81.00
|89
|2010.11.05 15:41
|modify
|16
|2.50
|81.10
|81.05
|81.00
|90
|2010.11.05 15:41
|s/l
|16
|2.50
|81.05
|81.05
|81.00
|154.23
|9045.68
|91
|2010.11.05 17:06
|buy
|17
|2.50
|81.22
|0.00
|0.00
|92
|2010.11.05 17:06
|modify
|17
|2.50
|81.22
|0.00
|81.32
|93
|2010.11.05 17:10
|modify
|17
|2.50
|81.22
|81.27
|81.32
|94
|2010.11.05 17:57
|t/p
|17
|2.50
|81.32
|81.27
|81.32
|307.43
|9353.11
|95
|2010.11.05 18:20
|buy
|18
|2.50
|81.32
|0.00
|0.00
|96
|2010.11.05 18:20
|modify
|18
|2.50
|81.32
|0.00
|81.42
|97
|2010.11.05 18:20
|modify
|18
|2.50
|81.32
|81.36
|81.42
|98
|2010.11.05 18:21
|modify
|18
|2.50
|81.32
|81.37
|81.42
|99
|2010.11.05 18:22
|modify
|18
|2.50
|81.32
|81.38
|81.42
|100
|2010.11.05 18:24
|t/p
|18
|2.50
|81.42
|81.38
|81.42
|307.05
|9660.16
|101
|2010.11.08 00:40
|sell
|19
|2.50
|81.30
|0.00
|0.00
|102
|2010.11.08 00:40
|modify
|19
|2.50
|81.30
|0.00
|81.20
|103
|2010.11.08 00:40
|modify
|19
|2.50
|81.30
|81.25
|81.20
|104
|2010.11.08 00:44
|s/l
|19
|2.50
|81.25
|81.25
|81.20
|153.52
|9813.68
|105
|2010.11.08 02:51
|buy
|20
|2.50
|81.32
|0.00
|0.00
|106
|2010.11.08 02:51
|modify
|20
|2.50
|81.32
|0.00
|81.42
|107
|2010.11.08 02:51
|modify
|20
|2.50
|81.32
|81.33
|81.42
|108
|2010.11.08 02:51
|modify
|20
|2.50
|81.32
|81.34
|81.42
|109
|2010.11.08 02:51
|modify
|20
|2.50
|81.32
|81.35
|81.42
|110
|2010.11.08 02:51
|modify
|20
|2.50
|81.32
|81.37
|81.42
|111
|2010.11.08 02:51
|t/p
|20
|2.50
|81.42
|81.37
|81.42
|307.05
|10120.73
|112
|2010.11.08 03:22
|sell
|21
|2.50
|81.20
|0.00
|0.00
|113
|2010.11.08 03:22
|modify
|21
|2.50
|81.20
|0.00
|81.10
|114
|2010.11.08 03:26
|modify
|21
|2.50
|81.20
|81.15
|81.10
|115
|2010.11.08 10:07
|modify
|21
|2.50
|81.20
|81.14
|81.10
|116
|2010.11.08 10:08
|t/p
|21
|2.50
|81.10
|81.14
|81.10
|308.26
|10428.99
|117
|2010.11.08 10:16
|sell
|22
|2.50
|81.10
|0.00
|0.00
|118
|2010.11.08 10:16
|modify
|22
|2.50
|81.10
|0.00
|81.00
|119
|2010.11.08 10:16
|modify
|22
|2.50
|81.10
|81.10
|81.00
|120
|2010.11.08 10:16
|modify
|22
|2.50
|81.10
|81.09
|81.00
|121
|2010.11.08 10:16
|modify
|22
|2.50
|81.10
|81.08
|81.00
|122
|2010.11.08 10:16
|modify
|22
|2.50
|81.10
|81.07
|81.00
|123
|2010.11.08 10:16
|modify
|22
|2.50
|81.10
|81.06
|81.00
|124
|2010.11.08 10:16
|modify
|22
|2.50
|81.10
|81.05
|81.00
|125
|2010.11.08 10:17
|s/l
|22
|2.50
|81.05
|81.05
|81.00
|154.23
|10583.22
|126
|2010.11.08 15:11
|buy
|23
|2.50
|81.12
|0.00
|0.00
|127
|2010.11.08 15:11
|modify
|23
|2.50
|81.12
|0.00
|81.22
|128
|2010.11.08 15:11
|modify
|23
|2.50
|81.12
|81.15
|81.22
|129
|2010.11.08 15:11
|modify
|23
|2.50
|81.12
|81.16
|81.22
|130
|2010.11.08 15:11
|modify
|23
|2.50
|81.12
|81.17
|81.22
|131
|2010.11.08 15:13
|modify
|23
|2.50
|81.12
|81.18
|81.22
|132
|2010.11.08 15:14
|t/p
|23
|2.50
|81.22
|81.18
|81.22
|307.81
|10891.03
|133
|2010.11.09 03:23
|sell
|24
|2.50
|81.00
|0.00
|0.00
|134
|2010.11.09 03:23
|modify
|24
|2.50
|81.00
|0.00
|80.90
|135
|2010.11.09 03:27
|modify
|24
|2.50
|81.00
|80.95
|80.90
|136
|2010.11.09 03:32
|s/l
|24
|2.50
|80.95
|80.95
|80.90
|154.42
|11045.45
|137
|2010.11.09 03:38
|sell
|25
|2.50
|80.90
|0.00
|0.00
|138
|2010.11.09 03:38
|modify
|25
|2.50
|80.90
|0.00
|80.80
|139
|2010.11.09 03:38
|modify
|25
|2.50
|80.90
|80.90
|80.80
|140
|2010.11.09 03:38
|modify
|25
|2.50
|80.90
|80.87
|80.80
|141
|2010.11.09 03:38
|modify
|25
|2.50
|80.90
|80.86
|80.80
|142
|2010.11.09 03:38
|modify
|25
|2.50
|80.90
|80.85
|80.80
|143
|2010.11.09 03:38
|t/p
|25
|2.50
|80.80
|80.85
|80.80
|309.41
|11354.86
|144
|2010.11.09 05:10
|buy
|26
|2.50
|80.92
|0.00
|0.00
|145
|2010.11.09 05:10
|modify
|26
|2.50
|80.92
|0.00
|81.02
|146
|2010.11.09 05:10
|modify
|26
|2.50
|80.92
|80.93
|81.02
|147
|2010.11.09 05:10
|modify
|26
|2.50
|80.92
|80.94
|81.02
|148
|2010.11.09 05:10
|modify
|26
|2.50
|80.92
|80.95
|81.02
|149
|2010.11.09 05:10
|modify
|26
|2.50
|80.92
|80.96
|81.02
|150
|2010.11.09 05:10
|modify
|26
|2.50
|80.92
|80.97
|81.02
|151
|2010.11.09 05:14
|s/l
|26
|2.50
|80.97
|80.97
|81.02
|154.38
|11509.24
|152
|2010.11.09 08:47
|sell
|27
|2.50
|80.80
|0.00
|0.00
|153
|2010.11.09 08:47
|modify
|27
|2.50
|80.80
|0.00
|80.70
|154
|2010.11.09 08:51
|modify
|27
|2.50
|80.80
|80.75
|80.70
|155
|2010.11.09 11:37
|s/l
|27
|2.50
|80.75
|80.75
|80.70
|154.80
|11664.04
|156
|2010.11.09 13:02
|sell
|28
|2.50
|80.70
|0.00
|0.00
|157
|2010.11.09 13:02
|modify
|28
|2.50
|80.70
|0.00
|80.60
|158
|2010.11.09 13:02
|modify
|28
|2.50
|80.70
|80.68
|80.60
|159
|2010.11.09 13:02
|modify
|28
|2.50
|80.70
|80.67
|80.60
|160
|2010.11.09 13:02
|modify
|28
|2.50
|80.70
|80.66
|80.60
|161
|2010.11.09 13:02
|modify
|28
|2.50
|80.70
|80.65
|80.60
|162
|2010.11.09 13:03
|modify
|28
|2.50
|80.70
|80.64
|80.60
|163
|2010.11.09 13:05
|s/l
|28
|2.50
|80.64
|80.64
|80.60
|186.01
|11850.05
|164
|2010.11.09 16:28
|buy
|29
|2.50
|80.82
|0.00
|0.00
|165
|2010.11.09 16:28
|modify
|29
|2.50
|80.82
|0.00
|80.92
|166
|2010.11.09 16:32
|modify
|29
|2.50
|80.82
|80.87
|80.92
|167
|2010.11.09 17:21
|modify
|29
|2.50
|80.82
|80.88
|80.92
|168
|2010.11.09 17:23
|s/l
|29
|2.50
|80.88
|80.88
|80.92
|185.46
|12035.51
|169
|2010.11.09 17:47
|buy
|30
|2.50
|81.02
|0.00
|0.00
|170
|2010.11.09 17:47
|modify
|30
|2.50
|81.02
|0.00
|81.12
|171
|2010.11.09 17:49
|modify
|30
|2.50
|81.02
|81.02
|81.12
|172
|2010.11.09 17:49
|modify
|30
|2.50
|81.02
|81.03
|81.12
|173
|2010.11.09 17:50
|modify
|30
|2.50
|81.02
|81.04
|81.12
|174
|2010.11.09 17:50
|modify
|30
|2.50
|81.02
|81.05
|81.12
|175
|2010.11.09 17:50
|modify
|30
|2.50
|81.02
|81.06
|81.12
|176
|2010.11.09 17:50
|modify
|30
|2.50
|81.02
|81.07
|81.12
|177
|2010.11.09 17:57
|modify
|30
|2.50
|81.02
|81.08
|81.12
|178
|2010.11.09 17:57
|t/p
|30
|2.50
|81.12
|81.08
|81.12
|308.19
|12343.70
|179
|2010.11.09 19:18
|buy
|31
|2.50
|81.22
|0.00
|0.00
|180
|2010.11.09 19:18
|modify
|31
|2.50
|81.22
|0.00
|81.32
|181
|2010.11.09 19:18
|modify
|31
|2.50
|81.22
|81.27
|81.32
|182
|2010.11.09 19:20
|s/l
|31
|2.50
|81.27
|81.27
|81.32
|153.81
|12497.51
|183
|2010.11.09 19:30
|buy
|32
|2.50
|81.42
|0.00
|0.00
|184
|2010.11.09 19:30
|modify
|32
|2.50
|81.42
|0.00
|81.52
|185
|2010.11.09 19:34
|modify
|32
|2.50
|81.42
|81.47
|81.52
|186
|2010.11.09 19:52
|t/p
|32
|2.50
|81.52
|81.47
|81.52
|306.64
|12804.15
|187
|2010.11.09 20:17
|buy
|33
|2.50
|81.62
|0.00
|0.00
|188
|2010.11.09 20:17
|modify
|33
|2.50
|81.62
|0.00
|81.72
|189
|2010.11.09 20:17
|modify
|33
|2.50
|81.62
|81.62
|81.72
|190
|2010.11.09 20:18
|modify
|33
|2.50
|81.62
|81.63
|81.72
|191
|2010.11.09 20:18
|modify
|33
|2.50
|81.62
|81.64
|81.72
|192
|2010.11.09 20:18
|modify
|33
|2.50
|81.62
|81.65
|81.72
|193
|2010.11.09 20:18
|modify
|33
|2.50
|81.62
|81.67
|81.72
|194
|2010.11.09 20:20
|modify
|33
|2.50
|81.62
|81.68
|81.72
|195
|2010.11.09 20:20
|s/l
|33
|2.50
|81.68
|81.68
|81.72
|183.64
|12987.79
|196
|2010.11.09 21:21
|buy
|34
|2.50
|81.82
|0.00
|0.00
|197
|2010.11.09 21:21
|modify
|34
|2.50
|81.82
|0.00
|81.92
|198
|2010.11.09 21:21
|modify
|34
|2.50
|81.82
|81.82
|81.92
|199
|2010.11.09 21:22
|modify
|34
|2.50
|81.82
|81.83
|81.92
|200
|2010.11.09 21:23
|s/l
|34
|2.50
|81.83
|81.83
|81.92
|30.55
|13018.34
|201
|2010.11.09 21:32
|buy
|35
|2.50
|81.82
|0.00
|0.00
|202
|2010.11.09 21:32
|modify
|35
|2.50
|81.82
|0.00
|81.92
|203
|2010.11.09 21:32
|modify
|35
|2.50
|81.82
|81.86
|81.92
|204
|2010.11.09 21:32
|modify
|35
|2.50
|81.82
|81.87
|81.92
|205
|2010.11.09 21:32
|modify
|35
|2.50
|81.82
|81.88
|81.92
|206
|2010.11.09 21:34
|s/l
|35
|2.50
|81.88
|81.88
|81.92
|183.19
|13201.53
|207
|2010.11.09 22:28
|sell
|36
|2.50
|81.70
|0.00
|0.00
|208
|2010.11.09 22:28
|modify
|36
|2.50
|81.70
|0.00
|81.60
|209
|2010.11.09 22:32
|modify
|36
|2.50
|81.70
|81.65
|81.60
|210
|2010.11.10 00:38
|s/l
|36
|2.50
|81.65
|81.65
|81.60
|149.88
|13351.41
|211
|2010.11.10 00:38
|sell
|37
|2.50
|81.70
|0.00
|0.00
|212
|2010.11.10 00:38
|modify
|37
|2.50
|81.70
|0.00
|81.60
|213
|2010.11.10 00:38
|modify
|37
|2.50
|81.70
|81.66
|81.60
|214
|2010.11.10 00:39
|modify
|37
|2.50
|81.70
|81.65
|81.60
|215
|2010.11.10 00:42
|modify
|37
|2.50
|81.70
|81.64
|81.60
|216
|2010.11.10 00:42
|t/p
|37
|2.50
|81.60
|81.64
|81.60
|306.37
|13657.78
|217
|2010.11.10 02:06
|buy
|38
|2.50
|81.72
|0.00
|0.00
|218
|2010.11.10 02:06
|modify
|38
|2.50
|81.72
|0.00
|81.82
|219
|2010.11.10 02:06
|modify
|38
|2.50
|81.72
|81.73
|81.82
|220
|2010.11.10 02:06
|modify
|38
|2.50
|81.72
|81.74
|81.82
|221
|2010.11.10 02:06
|modify
|38
|2.50
|81.72
|81.75
|81.82
|222
|2010.11.10 02:06
|modify
|38
|2.50
|81.72
|81.76
|81.82
|223
|2010.11.10 02:06
|modify
|38
|2.50
|81.72
|81.77
|81.82
|224
|2010.11.10 02:07
|s/l
|38
|2.50
|81.77
|81.77
|81.82
|152.87
|13810.65
|225
|2010.11.10 02:33
|sell
|39
|2.50
|81.70
|0.00
|0.00
|226
|2010.11.10 02:33
|modify
|39
|2.50
|81.70
|0.00
|81.60
|227
|2010.11.10 02:33
|modify
|39
|2.50
|81.70
|81.67
|81.60
|228
|2010.11.10 02:33
|modify
|39
|2.50
|81.70
|81.65
|81.60
|229
|2010.11.10 02:33
|modify
|39
|2.50
|81.70
|81.64
|81.60
|230
|2010.11.10 02:34
|t/p
|39
|2.50
|81.60
|81.64
|81.60
|306.37
|14117.02
|231
|2010.11.10 06:04
|buy
|40
|2.50
|81.82
|0.00
|0.00
|232
|2010.11.10 06:04
|modify
|40
|2.50
|81.82
|0.00
|81.92
|233
|2010.11.10 06:08
|modify
|40
|2.50
|81.82
|81.87
|81.92
|234
|2010.11.10 08:14
|s/l
|40
|2.50
|81.87
|81.87
|81.92
|152.82
|14269.84
|235
|2010.11.10 08:14
|buy
|41
|2.50
|81.82
|0.00
|0.00
|236
|2010.11.10 08:14
|modify
|41
|2.50
|81.82
|0.00
|81.92
|237
|2010.11.10 08:14
|modify
|41
|2.50
|81.82
|81.85
|81.92
|238
|2010.11.10 08:14
|modify
|41
|2.50
|81.82
|81.87
|81.92
|239
|2010.11.10 08:15
|s/l
|41
|2.50
|81.87
|81.87
|81.92
|152.68
|14422.52
|240
|2010.11.10 09:25
|sell
|42
|2.50
|81.80
|0.00
|0.00
|241
|2010.11.10 09:25
|modify
|42
|2.50
|81.80
|0.00
|81.70
|242
|2010.11.10 09:25
|modify
|42
|2.50
|81.80
|81.75
|81.70
|243
|2010.11.10 09:29
|s/l
|42
|2.50
|81.75
|81.75
|81.70
|152.59
|14575.11
|244
|2010.11.10 11:52
|buy
|43
|2.50
|81.92
|0.00
|0.00
|245
|2010.11.10 11:52
|modify
|43
|2.50
|81.92
|0.00
|82.02
|246
|2010.11.10 11:56
|modify
|43
|2.50
|81.92
|81.97
|82.02
|247
|2010.11.10 11:59
|s/l
|43
|2.50
|81.97
|81.97
|82.02
|152.49
|14727.60
|248
|2010.11.10 12:03
|buy
|44
|2.50
|82.12
|0.00
|0.00
|249
|2010.11.10 12:03
|modify
|44
|2.50
|82.12
|0.00
|82.22
|250
|2010.11.10 12:04
|modify
|44
|2.50
|82.12
|82.12
|82.22
|251
|2010.11.10 12:05
|s/l
|44
|2.50
|82.12
|82.12
|82.22
|0.00
|14727.60
|252
|2010.11.10 12:32
|buy
|45
|2.50
|82.22
|0.00
|0.00
|253
|2010.11.10 12:32
|modify
|45
|2.50
|82.22
|0.00
|82.32
|254
|2010.11.10 12:36
|modify
|45
|2.50
|82.22
|82.27
|82.32
|255
|2010.11.10 13:24
|s/l
|45
|2.50
|82.27
|82.27
|82.32
|151.94
|14879.54
|256
|2010.11.10 13:45
|buy
|46
|2.50
|82.42
|0.00
|0.00
|257
|2010.11.10 13:45
|modify
|46
|2.50
|82.42
|0.00
|82.52
|258
|2010.11.10 13:49
|modify
|46
|2.50
|82.42
|82.47
|82.52
|259
|2010.11.10 14:33
|t/p
|46
|2.50
|82.52
|82.47
|82.52
|302.66
|15182.20
|260
|2010.11.10 14:35
|buy
|47
|2.50
|82.52
|0.00
|0.00
|261
|2010.11.10 14:35
|modify
|47
|2.50
|82.52
|0.00
|82.62
|262
|2010.11.10 14:35
|modify
|47
|2.50
|82.52
|82.54
|82.62
|263
|2010.11.10 14:35
|modify
|47
|2.50
|82.52
|82.55
|82.62
|264
|2010.11.10 14:35
|modify
|47
|2.50
|82.52
|82.56
|82.62
|265
|2010.11.10 14:35
|modify
|47
|2.50
|82.52
|82.57
|82.62
|266
|2010.11.10 14:35
|modify
|47
|2.50
|82.52
|82.58
|82.62
|267
|2010.11.10 14:35
|t/p
|47
|2.50
|82.62
|82.58
|82.62
|302.59
|15484.79
|268
|2010.11.10 14:58
|sell
|48
|2.50
|82.40
|0.00
|0.00
|269
|2010.11.10 14:58
|modify
|48
|2.50
|82.40
|0.00
|82.30
|270
|2010.11.10 14:58
|modify
|48
|2.50
|82.40
|82.40
|82.30
|271
|2010.11.10 14:58
|modify
|48
|2.50
|82.40
|82.35
|82.30
|272
|2010.11.10 15:00
|s/l
|48
|2.50
|82.35
|82.35
|82.30
|151.67
|15636.46
|273
|2010.11.10 15:00
|sell
|49
|2.50
|82.40
|0.00
|0.00
|274
|2010.11.10 15:00
|modify
|49
|2.50
|82.40
|0.00
|82.30
|275
|2010.11.10 15:00
|modify
|49
|2.50
|82.40
|82.40
|82.30
|276
|2010.11.10 15:00
|modify
|49
|2.50
|82.40
|82.39
|82.30
|277
|2010.11.10 15:00
|modify
|49
|2.50
|82.40
|82.38
|82.30
|278
|2010.11.10 15:00
|modify
|49
|2.50
|82.40
|82.37
|82.30
|279
|2010.11.10 15:00
|modify
|49
|2.50
|82.40
|82.36
|82.30
|280
|2010.11.10 15:00
|modify
|49
|2.50
|82.40
|82.35
|82.30
|281
|2010.11.10 15:01
|modify
|49
|2.50
|82.40
|82.34
|82.30
|282
|2010.11.10 15:01
|t/p
|49
|2.50
|82.30
|82.34
|82.30
|303.77
|15940.23
|283
|2010.11.10 16:24
|buy
|50
|2.50
|82.52
|0.00
|0.00
|284
|2010.11.10 16:24
|modify
|50
|2.50
|82.52
|0.00
|82.62
|285
|2010.11.10 16:25
|modify
|50
|2.50
|82.52
|82.52
|82.62
|286
|2010.11.10 16:26
|modify
|50
|2.50
|82.52
|82.53
|82.62
|287
|2010.11.10 16:26
|modify
|50
|2.50
|82.52
|82.54
|82.62
|288
|2010.11.10 16:27
|modify
|50
|2.50
|82.52
|82.55
|82.62
|289
|2010.11.10 16:27
|modify
|50
|2.50
|82.52
|82.56
|82.62
|290
|2010.11.10 16:28
|modify
|50
|2.50
|82.52
|82.57
|82.62
|291
|2010.11.10 16:45
|s/l
|50
|2.50
|82.57
|82.57
|82.62
|151.40
|16091.63
|292
|2010.11.10 16:49
|buy
|51
|2.50
|82.62
|0.00
|0.00
|293
|2010.11.10 16:49
|modify
|51
|2.50
|82.62
|0.00
|82.72
|294
|2010.11.10 16:49
|modify
|51
|2.50
|82.62
|82.62
|82.72
|295
|2010.11.10 16:49
|modify
|51
|2.50
|82.62
|82.64
|82.72
|296
|2010.11.10 16:49
|modify
|51
|2.50
|82.62
|82.67
|82.72
|297
|2010.11.10 16:49
|modify
|51
|2.50
|82.62
|82.68
|82.72
|298
|2010.11.10 16:49
|t/p
|51
|2.50
|82.72
|82.68
|82.72
|302.22
|16393.85
|299
|2010.11.10 18:04
|sell
|52
|2.50
|82.60
|0.00
|0.00
|300
|2010.11.10 18:04
|modify
|52
|2.50
|82.60
|0.00
|82.50
|301
|2010.11.10 18:04
|modify
|52
|2.50
|82.60
|82.56
|82.50
|302
|2010.11.10 18:07
|s/l
|52
|2.50
|82.56
|82.56
|82.50
|121.12
|16514.97
|303
|2010.11.10 19:01
|buy
|53
|2.50
|82.72
|0.00
|0.00
|304
|2010.11.10 19:01
|modify
|53
|2.50
|82.72
|0.00
|82.82
|305
|2010.11.10 19:01
|modify
|53
|2.50
|82.72
|82.77
|82.82
|306
|2010.11.10 19:02
|s/l
|53
|2.50
|82.77
|82.77
|82.82
|151.15
|16666.12
|307
|2010.11.10 19:02
|buy
|54
|2.50
|82.72
|0.00
|0.00
|308
|2010.11.10 19:02
|modify
|54
|2.50
|82.72
|0.00
|82.82
|309
|2010.11.10 19:02
|modify
|54
|2.50
|82.72
|82.72
|82.82
|310
|2010.11.10 19:02
|modify
|54
|2.50
|82.72
|82.73
|82.82
|311
|2010.11.10 19:02
|modify
|54
|2.50
|82.72
|82.74
|82.82
|312
|2010.11.10 19:02
|modify
|54
|2.50
|82.72
|82.75
|82.82
|313
|2010.11.10 19:02
|modify
|54
|2.50
|82.72
|82.76
|82.82
|314
|2010.11.10 19:02
|modify
|54
|2.50
|82.72
|82.77
|82.82
|315
|2010.11.10 19:02
|s/l
|54
|2.50
|82.77
|82.77
|82.82
|151.08
|16817.20
|316
|2010.11.10 19:04
|sell
|55
|2.50
|82.60
|0.00
|0.00
|317
|2010.11.10 19:04
|modify
|55
|2.50
|82.60
|0.00
|82.50
|318
|2010.11.10 19:04
|modify
|55
|2.50
|82.60
|82.55
|82.50
|319
|2010.11.10 19:07
|s/l
|55
|2.50
|82.55
|82.55
|82.50
|151.42
|16968.62
|320
|2010.11.10 19:17
|sell
|56
|2.50
|82.40
|0.00
|0.00
|321
|2010.11.10 19:17
|modify
|56
|2.50
|82.40
|0.00
|82.30
|322
|2010.11.10 19:18
|modify
|56
|2.50
|82.40
|82.39
|82.30
|323
|2010.11.10 19:20
|modify
|56
|2.50
|82.40
|82.37
|82.30
|324
|2010.11.10 19:20
|s/l
|56
|2.50
|82.37
|82.37
|82.30
|91.05
|17059.67
|325
|2010.11.10 19:26
|sell
|57
|2.50
|82.30
|0.00
|0.00
|326
|2010.11.10 19:26
|modify
|57
|2.50
|82.30
|0.00
|82.20
|327
|2010.11.10 19:30
|modify
|57
|2.50
|82.30
|82.25
|82.20
|328
|2010.11.10 20:02
|s/l
|57
|2.50
|82.25
|82.25
|82.20
|151.98
|17211.65
|329
|2010.11.10 20:58
|sell
|58
|2.50
|82.20
|0.00
|0.00
|330
|2010.11.10 20:58
|modify
|58
|2.50
|82.20
|0.00
|82.10
|331
|2010.11.10 20:58
|modify
|58
|2.50
|82.20
|82.15
|82.10
|332
|2010.11.10 21:00
|s/l
|58
|2.50
|82.15
|82.15
|82.10
|152.16
|17363.81
|333
|2010.11.10 21:50
|buy
|59
|2.50
|82.22
|0.00
|0.00
|334
|2010.11.10 21:50
|modify
|59
|2.50
|82.22
|0.00
|82.32
|335
|2010.11.10 21:50
|t/p
|59
|2.50
|82.32
|0.00
|82.32
|303.69
|17667.50
|336
|2010.11.11 01:29
|sell
|60
|2.50
|82.20
|0.00
|0.00
|337
|2010.11.11 01:29
|modify
|60
|2.50
|82.20
|0.00
|82.10
|338
|2010.11.11 01:29
|modify
|60
|2.50
|82.20
|82.15
|82.10
|339
|2010.11.11 01:29
|s/l
|60
|2.50
|82.15
|82.15
|82.10
|152.16
|17819.66
|340
|2010.11.11 08:07
|buy
|61
|2.50
|82.22
|0.00
|0.00
|341
|2010.11.11 08:07
|modify
|61
|2.50
|82.22
|0.00
|82.32
|342
|2010.11.11 08:07
|modify
|61
|2.50
|82.22
|82.25
|82.32
|343
|2010.11.11 08:07
|modify
|61
|2.50
|82.22
|82.26
|82.32
|344
|2010.11.11 08:07
|s/l
|61
|2.50
|82.26
|82.26
|82.32
|121.59
|17941.25
|345
|2010.11.11 10:16
|sell
|62
|2.50
|82.20
|0.00
|0.00
|346
|2010.11.11 10:16
|modify
|62
|2.50
|82.20
|0.00
|82.10
|347
|2010.11.11 10:16
|modify
|62
|2.50
|82.20
|82.15
|82.10
|348
|2010.11.11 10:16
|modify
|62
|2.50
|82.20
|82.14
|82.10
|349
|2010.11.11 10:16
|t/p
|62
|2.50
|82.10
|82.14
|82.10
|304.51
|18245.76
|350
|2010.11.11 11:32
|buy
|63
|2.50
|82.32
|0.00
|0.00
|351
|2010.11.11 11:32
|modify
|63
|2.50
|82.32
|0.00
|82.42
|352
|2010.11.11 11:36
|modify
|63
|2.50
|82.32
|82.37
|82.42
|353
|2010.11.11 15:40
|modify
|63
|2.50
|82.32
|82.38
|82.42
|354
|2010.11.11 15:40
|t/p
|63
|2.50
|82.42
|82.38
|82.42
|303.32
|18549.08
|355
|2010.11.11 15:57
|buy
|64
|2.50
|82.52
|0.00
|0.00
|356
|2010.11.11 15:57
|modify
|64
|2.50
|82.52
|0.00
|82.62
|357
|2010.11.11 16:01
|modify
|64
|2.50
|82.52
|82.57
|82.62
|358
|2010.11.11 20:11
|s/l
|64
|2.50
|82.57
|82.57
|82.62
|151.51
|18700.59
|359
|2010.11.11 20:11
|buy
|65
|2.50
|82.52
|0.00
|0.00
|360
|2010.11.11 20:11
|modify
|65
|2.50
|82.52
|0.00
|82.62
|361
|2010.11.11 20:11
|modify
|65
|2.50
|82.52
|82.56
|82.62
|362
|2010.11.11 20:11
|modify
|65
|2.50
|82.52
|82.57
|82.62
|363
|2010.11.11 20:15
|s/l
|65
|2.50
|82.57
|82.57
|82.62
|151.70
|18852.29
|364
|2010.11.11 20:29
|sell
|66
|2.50
|82.40
|0.00
|0.00
|365
|2010.11.11 20:29
|modify
|66
|2.50
|82.40
|0.00
|82.30
|366
|2010.11.11 20:33
|modify
|66
|2.50
|82.40
|82.35
|82.30
|367
|2010.11.12 01:13
|s/l
|66
|2.50
|82.35
|82.35
|82.30
|148.70
|19001.00
|368
|2010.11.12 07:57
|sell
|67
|2.50
|82.20
|0.00
|0.00
|369
|2010.11.12 07:57
|modify
|67
|2.50
|82.20
|0.00
|82.10
|370
|2010.11.12 08:01
|modify
|67
|2.50
|82.20
|82.15
|82.10
|371
|2010.11.12 08:13
|t/p
|67
|2.50
|82.10
|82.15
|82.10
|304.81
|19305.81
|372
|2010.11.12 08:14
|sell
|68
|2.50
|82.00
|0.00
|0.00
|373
|2010.11.12 08:14
|modify
|68
|2.50
|82.00
|0.00
|81.90
|374
|2010.11.12 08:14
|modify
|68
|2.50
|82.00
|82.00
|81.90
|375
|2010.11.12 08:14
|s/l
|68
|2.50
|82.00
|82.00
|81.90
|0.00
|19305.81
|376
|2010.11.12 08:33
|sell
|69
|2.50
|81.90
|0.00
|0.00
|377
|2010.11.12 08:33
|modify
|69
|2.50
|81.90
|0.00
|81.80
|378
|2010.11.12 08:33
|modify
|69
|2.50
|81.90
|81.85
|81.80
|379
|2010.11.12 08:35
|s/l
|69
|2.50
|81.85
|81.85
|81.80
|152.72
|19458.53
|380
|2010.11.12 09:14
|sell
|70
|2.50
|81.80
|0.00
|0.00
|381
|2010.11.12 09:14
|modify
|70
|2.50
|81.80
|0.00
|81.70
|382
|2010.11.12 09:14
|modify
|70
|2.50
|81.80
|81.80
|81.70
|383
|2010.11.12 09:14
|modify
|70
|2.50
|81.80
|81.78
|81.70
|384
|2010.11.12 09:14
|modify
|70
|2.50
|81.80
|81.77
|81.70
|385
|2010.11.12 09:14
|modify
|70
|2.50
|81.80
|81.76
|81.70
|386
|2010.11.12 09:14
|modify
|70
|2.50
|81.80
|81.75
|81.70
|387
|2010.11.12 09:14
|t/p
|70
|2.50
|81.70
|81.75
|81.70
|306.00
|19764.53
|388
|2010.11.12 09:36
|buy
|71
|2.50
|81.92
|0.00
|0.00
|389
|2010.11.12 09:36
|modify
|71
|2.50
|81.92
|0.00
|82.02
|390
|2010.11.12 09:40
|modify
|71
|2.50
|81.92
|81.97
|82.02
|391
|2010.11.12 09:56
|t/p
|71
|2.50
|82.02
|81.97
|82.02
|304.80
|20069.33
|392
|2010.11.12 10:32
|buy
|72
|2.50
|82.12
|0.00
|0.00
|393
|2010.11.12 10:32
|modify
|72
|2.50
|82.12
|0.00
|82.22
|394
|2010.11.12 10:36
|modify
|72
|2.50
|82.12
|82.17
|82.22
|395
|2010.11.12 12:28
|s/l
|72
|2.50
|82.17
|82.17
|82.22
|152.25
|20221.58
|396
|2010.11.12 12:28
|buy
|73
|2.50
|82.12
|0.00
|0.00
|397
|2010.11.12 12:28
|modify
|73
|2.50
|82.12
|0.00
|82.22
|398
|2010.11.12 12:28
|t/p
|73
|2.50
|82.22
|0.00
|82.22
|304.03
|20525.61
|399
|2010.11.12 13:40
|sell
|74
|2.50
|82.10
|0.00
|0.00
|400
|2010.11.12 13:40
|modify
|74
|2.50
|82.10
|0.00
|82.00
|401
|2010.11.12 13:40
|modify
|74
|2.50
|82.10
|82.06
|82.00
|402
|2010.11.12 13:40
|modify
|74
|2.50
|82.10
|82.05
|82.00
|403
|2010.11.12 13:40
|t/p
|74
|2.50
|82.00
|82.05
|82.00
|304.88
|20830.49
|404
|2010.11.12 14:45
|buy
|75
|2.50
|82.22
|0.00
|0.00
|405
|2010.11.12 14:45
|modify
|75
|2.50
|82.22
|0.00
|82.32
|406
|2010.11.12 14:49
|modify
|75
|2.50
|82.22
|82.27
|82.32
|407
|2010.11.12 14:59
|s/l
|75
|2.50
|82.27
|82.27
|82.32
|151.94
|20982.43
|408
|2010.11.12 16:27
|buy
|76
|2.50
|82.42
|0.00
|0.00
|409
|2010.11.12 16:27
|modify
|76
|2.50
|82.42
|0.00
|82.52
|410
|2010.11.12 16:31
|modify
|76
|2.50
|82.42
|82.47
|82.52
|411
|2010.11.12 17:53
|s/l
|76
|2.50
|82.47
|82.47
|82.52
|151.57
|21134.00
|412
|2010.11.12 18:19
|buy
|77
|2.50
|82.52
|0.00
|0.00
|413
|2010.11.12 18:19
|modify
|77
|2.50
|82.52
|0.00
|82.62
|414
|2010.11.12 18:19
|t/p
|77
|2.50
|82.62
|0.00
|82.62
|302.59
|21436.59
|415
|2010.11.12 19:37
|sell
|78
|2.50
|82.50
|0.00
|0.00
|416
|2010.11.12 19:37
|modify
|78
|2.50
|82.50
|0.00
|82.40
|417
|2010.11.12 19:37
|modify
|78
|2.50
|82.50
|82.45
|82.40
|418
|2010.11.12 19:41
|s/l
|78
|2.50
|82.45
|82.45
|82.40
|151.29
|21587.88
|419
|2010.11.15 02:35
|buy
|79
|2.50
|82.62
|0.00
|0.00
|420
|2010.11.15 02:35
|modify
|79
|2.50
|82.62
|0.00
|82.72
|421
|2010.11.15 02:39
|modify
|79
|2.50
|82.62
|82.67
|82.72
|422
|2010.11.15 02:49
|s/l
|79
|2.50
|82.67
|82.67
|82.72
|151.33
|21739.21
|423
|2010.11.15 02:49
|buy
|80
|2.50
|82.62
|0.00
|0.00
|424
|2010.11.15 02:49
|modify
|80
|2.50
|82.62
|0.00
|82.72
|425
|2010.11.15 02:49
|modify
|80
|2.50
|82.62
|82.67
|82.72
|426
|2010.11.15 02:51
|s/l
|80
|2.50
|82.67
|82.67
|82.72
|151.20
|21890.41
|427
|2010.11.15 03:19
|sell
|81
|2.50
|82.60
|0.00
|0.00
|428
|2010.11.15 03:19
|modify
|81
|2.50
|82.60
|0.00
|82.50
|429
|2010.11.15 03:19
|modify
|81
|2.50
|82.60
|82.58
|82.50
|430
|2010.11.15 03:19
|modify
|81
|2.50
|82.60
|82.57
|82.50
|431
|2010.11.15 03:19
|modify
|81
|2.50
|82.60
|82.56
|82.50
|432
|2010.11.15 03:19
|modify
|81
|2.50
|82.60
|82.55
|82.50
|433
|2010.11.15 03:21
|s/l
|81
|2.50
|82.55
|82.55
|82.50
|151.42
|22041.83
|434
|2010.11.15 04:11
|buy
|82
|2.50
|82.72
|0.00
|0.00
|435
|2010.11.15 04:11
|modify
|82
|2.50
|82.72
|0.00
|82.82
|436
|2010.11.15 04:15
|modify
|82
|2.50
|82.72
|82.77
|82.82
|437
|2010.11.15 07:21
|t/p
|82
|2.50
|82.82
|82.77
|82.82
|301.83
|22343.66
|438
|2010.11.15 07:23
|buy
|83
|2.50
|82.92
|0.00
|0.00
|439
|2010.11.15 07:23
|modify
|83
|2.50
|82.92
|0.00
|83.02
|440
|2010.11.15 07:24
|modify
|83
|2.50
|82.92
|82.92
|83.02
|441
|2010.11.15 07:24
|modify
|83
|2.50
|82.92
|82.93
|83.02
|442
|2010.11.15 07:24
|modify
|83
|2.50
|82.92
|82.94
|83.02
|443
|2010.11.15 07:25
|s/l
|83
|2.50
|82.94
|82.94
|83.02
|60.28
|22403.94
|444
|2010.11.15 13:01
|buy
|84
|2.50
|83.02
|0.00
|0.00
|445
|2010.11.15 13:01
|modify
|84
|2.50
|83.02
|0.00
|83.12
|446
|2010.11.15 13:05
|modify
|84
|2.50
|83.02
|83.07
|83.12
|447
|2010.11.15 13:49
|modify
|84
|2.50
|83.02
|83.08
|83.12
|448
|2010.11.15 13:49
|t/p
|84
|2.50
|83.12
|83.08
|83.12
|300.77
|22704.71
|449
|2010.11.15 14:03
|buy
|85
|2.50
|83.12
|0.00
|0.00
|450
|2010.11.15 14:03
|modify
|85
|2.50
|83.12
|0.00
|83.22
|451
|2010.11.15 14:03
|modify
|85
|2.50
|83.12
|83.13
|83.22
|452
|2010.11.15 14:03
|modify
|85
|2.50
|83.12
|83.15
|83.22
|453
|2010.11.15 14:03
|modify
|85
|2.50
|83.12
|83.16
|83.22
|454
|2010.11.15 14:03
|modify
|85
|2.50
|83.12
|83.17
|83.22
|455
|2010.11.15 14:05
|s/l
|85
|2.50
|83.17
|83.17
|83.22
|150.29
|22855.00
|456
|2010.11.15 14:32
|sell
|86
|2.50
|83.00
|0.00
|0.00
|457
|2010.11.15 14:32
|modify
|86
|2.50
|83.00
|0.00
|82.90
|458
|2010.11.15 14:32
|modify
|86
|2.50
|83.00
|83.00
|82.90
|459
|2010.11.15 14:32
|s/l
|86
|2.50
|83.00
|83.00
|82.90
|0.00
|22855.00
|460
|2010.11.15 14:33
|sell
|87
|2.50
|83.00
|0.00
|0.00
|461
|2010.11.15 14:33
|modify
|87
|2.50
|83.00
|0.00
|82.90
|462
|2010.11.15 14:33
|modify
|87
|2.50
|83.00
|83.00
|82.90
|463
|2010.11.15 14:33
|modify
|87
|2.50
|83.00
|82.99
|82.90
|464
|2010.11.15 14:33
|modify
|87
|2.50
|83.00
|82.98
|82.90
|465
|2010.11.15 14:33
|modify
|87
|2.50
|83.00
|82.97
|82.90
|466
|2010.11.15 14:33
|modify
|87
|2.50
|83.00
|82.96
|82.90
|467
|2010.11.15 14:33
|modify
|87
|2.50
|83.00
|82.95
|82.90
|468
|2010.11.15 14:33
|s/l
|87
|2.50
|82.95
|82.95
|82.90
|150.68
|23005.68
|469
|2010.11.15 14:48
|buy
|88
|2.50
|83.02
|0.00
|0.00
|470
|2010.11.15 14:48
|modify
|88
|2.50
|83.02
|0.00
|83.12
|471
|2010.11.15 14:48
|modify
|88
|2.50
|83.02
|83.06
|83.12
|472
|2010.11.15 14:48
|s/l
|88
|2.50
|83.06
|83.06
|83.12
|120.39
|23126.07
|473
|2010.11.15 15:01
|sell
|89
|2.50
|82.90
|0.00
|0.00
|474
|2010.11.15 15:01
|modify
|89
|2.50
|82.90
|0.00
|82.80
|475
|2010.11.15 15:05
|modify
|89
|2.50
|82.90
|82.85
|82.80
|476
|2010.11.15 15:14
|s/l
|89
|2.50
|82.85
|82.85
|82.80
|150.75
|23276.82
|477
|2010.11.15 15:14
|sell
|90
|2.50
|82.90
|0.00
|0.00
|478
|2010.11.15 15:14
|modify
|90
|2.50
|82.90
|0.00
|82.80
|479
|2010.11.15 15:14
|modify
|90
|2.50
|82.90
|82.89
|82.80
|480
|2010.11.15 15:14
|modify
|90
|2.50
|82.90
|82.88
|82.80
|481
|2010.11.15 15:14
|modify
|90
|2.50
|82.90
|82.87
|82.80
|482
|2010.11.15 15:14
|modify
|90
|2.50
|82.90
|82.86
|82.80
|483
|2010.11.15 15:14
|modify
|90
|2.50
|82.90
|82.84
|82.80
|484
|2010.11.15 15:14
|t/p
|90
|2.50
|82.80
|82.84
|82.80
|302.01
|23578.83
|485
|2010.11.15 17:01
|buy
|91
|2.50
|82.92
|0.00
|0.00
|486
|2010.11.15 17:01
|modify
|91
|2.50
|82.92
|0.00
|83.02
|487
|2010.11.15 17:01
|modify
|91
|2.50
|82.92
|82.96
|83.02
|488
|2010.11.15 17:01
|modify
|91
|2.50
|82.92
|82.97
|83.02
|489
|2010.11.15 17:01
|t/p
|91
|2.50
|83.02
|82.97
|83.02
|301.13
|23879.96
|490
|2010.11.15 18:51
|sell
|92
|2.50
|82.90
|0.00
|0.00
|491
|2010.11.15 18:51
|modify
|92
|2.50
|82.90
|0.00
|82.80
|492
|2010.11.15 18:51
|modify
|92
|2.50
|82.90
|82.87
|82.80
|493
|2010.11.15 18:51
|modify
|92
|2.50
|82.90
|82.86
|82.80
|494
|2010.11.15 18:51
|modify
|92
|2.50
|82.90
|82.84
|82.80
|495
|2010.11.15 18:53
|s/l
|92
|2.50
|82.84
|82.84
|82.80
|181.07
|24061.03
|496
|2010.11.15 20:47
|buy
|93
|2.50
|83.02
|0.00
|0.00
|497
|2010.11.15 20:47
|modify
|93
|2.50
|83.02
|0.00
|83.12
|498
|2010.11.15 20:51
|modify
|93
|2.50
|83.02
|83.07
|83.12
|499
|2010.11.15 21:18
|modify
|93
|2.50
|83.02
|83.08
|83.12
|500
|2010.11.15 21:19
|t/p
|93
|2.50
|83.12
|83.08
|83.12
|300.77
|24361.80
|501
|2010.11.15 21:57
|buy
|94
|2.50
|83.12
|0.00
|0.00
|502
|2010.11.15 21:57
|modify
|94
|2.50
|83.12
|0.00
|83.22
|503
|2010.11.15 21:57
|modify
|94
|2.50
|83.12
|83.16
|83.22
|504
|2010.11.15 21:57
|modify
|94
|2.50
|83.12
|83.17
|83.22
|505
|2010.11.15 21:58
|modify
|94
|2.50
|83.12
|83.18
|83.22
|506
|2010.11.15 21:58
|t/p
|94
|2.50
|83.22
|83.18
|83.22
|300.37
|24662.17
|507
|2010.11.16 05:15
|sell
|95
|2.50
|83.00
|0.00
|0.00
|508
|2010.11.16 05:15
|modify
|95
|2.50
|83.00
|0.00
|82.90
|509
|2010.11.16 05:19
|modify
|95
|2.50
|83.00
|82.95
|82.90
|510
|2010.11.16 06:16
|s/l
|95
|2.50
|82.95
|82.95
|82.90
|150.56
|24812.73
|511
|2010.11.16 06:16
|sell
|96
|2.50
|83.00
|0.00
|0.00
|512
|2010.11.16 06:16
|modify
|96
|2.50
|83.00
|0.00
|82.90
|513
|2010.11.16 06:16
|modify
|96
|2.50
|83.00
|82.96
|82.90
|514
|2010.11.16 06:16
|modify
|96
|2.50
|83.00
|82.95
|82.90
|515
|2010.11.16 06:16
|t/p
|96
|2.50
|82.90
|82.95
|82.90
|301.60
|25114.33
|516
|2010.11.16 08:00
|buy
|97
|2.50
|83.12
|0.00
|0.00
|517
|2010.11.16 08:00
|modify
|97
|2.50
|83.12
|0.00
|83.22
|518
|2010.11.16 08:04
|modify
|97
|2.50
|83.12
|83.17
|83.22
|519
|2010.11.16 10:02
|modify
|97
|2.50
|83.12
|83.18
|83.22
|520
|2010.11.16 10:03
|t/p
|97
|2.50
|83.22
|83.18
|83.22
|300.41
|25414.74
|521
|2010.11.16 12:00
|buy
|98
|2.50
|83.22
|0.00
|0.00
|522
|2010.11.16 12:00
|modify
|98
|2.50
|83.22
|0.00
|83.32
|523
|2010.11.16 12:00
|modify
|98
|2.50
|83.22
|83.26
|83.32
|524
|2010.11.16 12:00
|modify
|98
|2.50
|83.22
|83.27
|83.32
|525
|2010.11.16 12:00
|t/p
|98
|2.50
|83.32
|83.27
|83.32
|300.05
|25714.79
|526
|2010.11.16 13:49
|sell
|99
|2.50
|83.20
|0.00
|0.00
|527
|2010.11.16 13:49
|modify
|99
|2.50
|83.20
|0.00
|83.10
|528
|2010.11.16 13:49
|t/p
|99
|2.50
|83.10
|0.00
|83.10
|300.84
|26015.63
|529
|2010.11.16 16:40
|buy
|100
|2.50
|83.32
|0.00
|0.00
|530
|2010.11.16 16:40
|modify
|100
|2.50
|83.32
|0.00
|83.42
|531
|2010.11.16 16:44
|modify
|100
|2.50
|83.32
|83.37
|83.42
|532
|2010.11.16 17:07
|modify
|100
|2.50
|83.32
|83.38
|83.42
|533
|2010.11.16 17:08
|s/l
|100
|2.50
|83.38
|83.38
|83.42
|179.90
|26195.53
|534
|2010.11.16 17:45
|buy
|101
|2.50
|83.42
|0.00
|0.00
|535
|2010.11.16 17:45
|modify
|101
|2.50
|83.42
|0.00
|83.52
|536
|2010.11.16 17:45
|modify
|101
|2.50
|83.42
|83.46
|83.52
|537
|2010.11.16 17:45
|modify
|101
|2.50
|83.42
|83.47
|83.52
|538
|2010.11.16 17:47
|s/l
|101
|2.50
|83.47
|83.47
|83.52
|149.75
|26345.28
|539
|2010.11.16 20:53
|sell
|102
|2.50
|83.40
|0.00
|0.00
|540
|2010.11.16 20:53
|modify
|102
|2.50
|83.40
|0.00
|83.30
|541
|2010.11.16 20:53
|modify
|102
|2.50
|83.40
|83.37
|83.30
|542
|2010.11.16 20:53
|modify
|102
|2.50
|83.40
|83.35
|83.30
|543
|2010.11.16 20:53
|modify
|102
|2.50
|83.40
|83.34
|83.30
|544
|2010.11.16 20:53
|t/p
|102
|2.50
|83.30
|83.34
|83.30
|300.15
|26645.43
|545
|2010.11.17 09:48
|buy
|103
|2.50
|83.42
|0.00
|0.00
|546
|2010.11.17 09:48
|modify
|103
|2.50
|83.42
|0.00
|83.52
|547
|2010.11.17 09:48
|modify
|103
|2.50
|83.42
|83.47
|83.52
|548
|2010.11.17 09:48
|s/l
|103
|2.50
|83.47
|83.47
|83.52
|149.75
|26795.18
|549
|2010.11.17 14:30
|sell
|104
|2.50
|83.30
|0.00
|0.00
|550
|2010.11.17 14:30
|modify
|104
|2.50
|83.30
|0.00
|83.20
|551
|2010.11.17 14:34
|modify
|104
|2.50
|83.30
|83.25
|83.20
|552
|2010.11.17 16:00
|t/p
|104
|2.50
|83.20
|83.25
|83.20
|300.48
|27095.66
|553
|2010.11.17 16:21
|sell
|105
|2.50
|83.20
|0.00
|0.00
|554
|2010.11.17 16:21
|modify
|105
|2.50
|83.20
|0.00
|83.10
|555
|2010.11.17 16:21
|modify
|105
|2.50
|83.20
|83.16
|83.10
|556
|2010.11.17 16:21
|modify
|105
|2.50
|83.20
|83.14
|83.10
|557
|2010.11.17 16:21
|t/p
|105
|2.50
|83.10
|83.14
|83.10
|300.84
|27396.50
|558
|2010.11.17 20:14
|buy
|106
|2.50
|83.22
|0.00
|0.00
|559
|2010.11.17 20:14
|modify
|106
|2.50
|83.22
|0.00
|83.32
|560
|2010.11.17 20:14
|modify
|106
|2.50
|83.22
|83.26
|83.32
|561
|2010.11.17 20:18
|s/l
|106
|2.50
|83.26
|83.26
|83.32
|120.34
|27516.84
|562
|2010.11.18 00:49
|sell
|107
|2.50
|83.20
|0.00
|0.00
|563
|2010.11.18 00:49
|modify
|107
|2.50
|83.20
|0.00
|83.10
|564
|2010.11.18 00:49
|modify
|107
|2.50
|83.20
|83.15
|83.10
|565
|2010.11.18 00:51
|s/l
|107
|2.50
|83.15
|83.15
|83.10
|150.33
|27667.17
|566
|2010.11.18 02:21
|buy
|108
|2.50
|83.32
|0.00
|0.00
|567
|2010.11.18 02:21
|modify
|108
|2.50
|83.32
|0.00
|83.42
|568
|2010.11.18 02:25
|modify
|108
|2.50
|83.32
|83.37
|83.42
|569
|2010.11.18 16:00
|modify
|108
|2.50
|83.32
|83.38
|83.42
|570
|2010.11.18 16:00
|t/p
|108
|2.50
|83.42
|83.38
|83.42
|299.69
|27966.86
|571
|2010.11.18 16:01
|buy
|109
|2.50
|83.52
|0.00
|0.00
|572
|2010.11.18 16:01
|modify
|109
|2.50
|83.52
|0.00
|83.62
|573
|2010.11.18 16:02
|modify
|109
|2.50
|83.52
|83.52
|83.62
|574
|2010.11.18 16:02
|s/l
|109
|2.50
|83.52
|83.52
|83.62
|0.00
|27966.86
|575
|2010.11.18 16:22
|buy
|110
|2.50
|83.62
|0.00
|0.00
|576
|2010.11.18 16:22
|modify
|110
|2.50
|83.62
|0.00
|83.72
|577
|2010.11.18 16:25
|modify
|110
|2.50
|83.62
|83.67
|83.72
|578
|2010.11.18 16:33
|s/l
|110
|2.50
|83.67
|83.67
|83.72
|149.52
|28116.38
|579
|2010.11.18 16:33
|buy
|111
|2.50
|83.62
|0.00
|0.00
|580
|2010.11.18 16:33
|modify
|111
|2.50
|83.62
|0.00
|83.72
|581
|2010.11.18 16:33
|modify
|111
|2.50
|83.62
|83.62
|83.72
|582
|2010.11.18 16:33
|modify
|111
|2.50
|83.62
|83.63
|83.72
|583
|2010.11.18 16:33
|modify
|111
|2.50
|83.62
|83.64
|83.72
|584
|2010.11.18 16:33
|modify
|111
|2.50
|83.62
|83.65
|83.72
|585
|2010.11.18 16:33
|modify
|111
|2.50
|83.62
|83.66
|83.72
|586
|2010.11.18 16:33
|modify
|111
|2.50
|83.62
|83.67
|83.72
|587
|2010.11.18 16:34
|s/l
|111
|2.50
|83.67
|83.67
|83.72
|149.40
|28265.78
|588
|2010.11.18 20:19
|sell
|112
|2.50
|83.50
|0.00
|0.00
|589
|2010.11.18 20:19
|modify
|112
|2.50
|83.50
|0.00
|83.40
|590
|2010.11.18 20:23
|modify
|112
|2.50
|83.50
|83.45
|83.40
|591
|2010.11.19 04:59
|s/l
|112
|2.50
|83.45
|83.45
|83.40
|146.70
|28412.49
|592
|2010.11.19 08:29
|sell
|113
|2.50
|83.30
|0.00
|0.00
|593
|2010.11.19 08:29
|modify
|113
|2.50
|83.30
|0.00
|83.20
|594
|2010.11.19 08:33
|modify
|113
|2.50
|83.30
|83.25
|83.20
|595
|2010.11.19 09:22
|s/l
|113
|2.50
|83.25
|83.25
|83.20
|150.02
|28562.51
|596
|2010.11.19 09:22
|sell
|114
|2.50
|83.30
|0.00
|0.00
|597
|2010.11.19 09:22
|modify
|114
|2.50
|83.30
|0.00
|83.20
|598
|2010.11.19 09:22
|modify
|114
|2.50
|83.30
|83.28
|83.20
|599
|2010.11.19 09:22
|modify
|114
|2.50
|83.30
|83.26
|83.20
|600
|2010.11.19 09:22
|modify
|114
|2.50
|83.30
|83.25
|83.20
|601
|2010.11.19 09:26
|t/p
|114
|2.50
|83.20
|83.25
|83.20
|300.48
|28862.99
|602
|2010.11.19 13:31
|buy
|115
|2.50
|83.42
|0.00
|0.00
|603
|2010.11.19 13:31
|modify
|115
|2.50
|83.42
|0.00
|83.52
|604
|2010.11.19 13:34
|modify
|115
|2.50
|83.42
|83.47
|83.52
|605
|2010.11.19 14:59
|s/l
|115
|2.50
|83.47
|83.47
|83.52
|149.88
|29012.87
|606
|2010.11.19 14:59
|buy
|116
|2.50
|83.42
|0.00
|0.00
|607
|2010.11.19 14:59
|modify
|116
|2.50
|83.42
|0.00
|83.52
|608
|2010.11.19 14:59
|modify
|116
|2.50
|83.42
|83.47
|83.52
|609
|2010.11.19 15:01
|s/l
|116
|2.50
|83.47
|83.47
|83.52
|149.75
|29162.62
|610
|2010.11.22 20:16
|sell
|117
|2.50
|83.40
|0.00
|0.00
|611
|2010.11.22 20:16
|modify
|117
|2.50
|83.40
|0.00
|83.30
|612
|2010.11.22 20:16
|modify
|117
|2.50
|83.40
|83.36
|83.30
|613
|2010.11.22 20:16
|modify
|117
|2.50
|83.40
|83.35
|83.30
|614
|2010.11.22 20:16
|modify
|117
|2.50
|83.40
|83.34
|83.30
|615
|2010.11.22 20:18
|t/p
|117
|2.50
|83.30
|83.34
|83.30
|300.12
|29462.74
|616
|2010.11.23 07:13
|buy
|118
|2.50
|83.52
|0.00
|0.00
|617
|2010.11.23 07:13
|modify
|118
|2.50
|83.52
|0.00
|83.62
|618
|2010.11.23 07:13
|modify
|118
|2.50
|83.52
|83.57
|83.62
|619
|2010.11.23 07:14
|s/l
|118
|2.50
|83.57
|83.57
|83.62
|149.58
|29612.32
|620
|2010.11.23 07:19
|buy
|119
|2.50
|83.72
|0.00
|0.00
|621
|2010.11.23 07:19
|modify
|119
|2.50
|83.72
|0.00
|83.82
|622
|2010.11.23 07:23
|modify
|119
|2.50
|83.72
|83.77
|83.82
|623
|2010.11.23 07:48
|s/l
|119
|2.50
|83.77
|83.77
|83.82
|149.34
|29761.66
|624
|2010.11.23 07:48
|buy
|120
|2.50
|83.72
|0.00
|0.00
|625
|2010.11.23 07:48
|modify
|120
|2.50
|83.72
|0.00
|83.82
|626
|2010.11.23 07:48
|modify
|120
|2.50
|83.72
|83.77
|83.82
|627
|2010.11.23 07:48
|t/p
|120
|2.50
|83.82
|83.77
|83.82
|298.26
|30059.92
|628
|2010.11.23 08:21
|sell
|121
|2.50
|83.60
|0.00
|0.00
|629
|2010.11.23 08:21
|modify
|121
|2.50
|83.60
|0.00
|83.50
|630
|2010.11.23 08:25
|modify
|121
|2.50
|83.60
|83.55
|83.50
|631
|2010.11.23 10:47
|t/p
|121
|2.50
|83.50
|83.55
|83.50
|299.40
|30359.32
|632
|2010.11.23 10:52
|sell
|122
|2.50
|83.40
|0.00
|0.00
|633
|2010.11.23 10:52
|modify
|122
|2.50
|83.40
|0.00
|83.30
|634
|2010.11.23 10:56
|modify
|122
|2.50
|83.40
|83.35
|83.30
|635
|2010.11.23 11:08
|s/l
|122
|2.50
|83.35
|83.35
|83.30
|149.95
|30509.27
|636
|2010.11.23 15:11
|sell
|123
|2.50
|83.20
|0.00
|0.00
|637
|2010.11.23 15:11
|modify
|123
|2.50
|83.20
|0.00
|83.10
|638
|2010.11.23 15:11
|modify
|123
|2.50
|83.20
|83.20
|83.10
|639
|2010.11.23 15:11
|modify
|123
|2.50
|83.20
|83.19
|83.10
|640
|2010.11.23 15:11
|modify
|123
|2.50
|83.20
|83.15
|83.10
|641
|2010.11.23 15:13
|modify
|123
|2.50
|83.20
|83.14
|83.10
|642
|2010.11.23 15:13
|t/p
|123
|2.50
|83.10
|83.14
|83.10
|300.84
|30810.11
|643
|2010.11.23 15:18
|sell
|124
|2.50
|83.00
|0.00
|0.00
|644
|2010.11.23 15:18
|modify
|124
|2.50
|83.00
|0.00
|82.90
|645
|2010.11.23 15:22
|modify
|124
|2.50
|83.00
|82.95
|82.90
|646
|2010.11.23 15:40
|s/l
|124
|2.50
|82.95
|82.95
|82.90
|150.65
|30960.76
|647
|2010.11.23 15:47
|sell
|125
|2.50
|82.90
|0.00
|0.00
|648
|2010.11.23 15:47
|modify
|125
|2.50
|82.90
|0.00
|82.80
|649
|2010.11.23 15:47
|modify
|125
|2.50
|82.90
|82.84
|82.80
|650
|2010.11.23 15:47
|s/l
|125
|2.50
|82.84
|82.84
|82.80
|181.07
|31141.83
|651
|2010.11.23 17:12
|buy
|126
|2.50
|82.92
|0.00
|0.00
|652
|2010.11.23 17:12
|modify
|126
|2.50
|82.92
|0.00
|83.02
|653
|2010.11.23 17:12
|modify
|126
|2.50
|82.92
|82.96
|83.02
|654
|2010.11.23 17:12
|modify
|126
|2.50
|82.92
|82.97
|83.02
|655
|2010.11.23 17:16
|s/l
|126
|2.50
|82.97
|82.97
|83.02
|150.66
|31292.49
|656
|2010.11.23 17:36
|sell
|127
|2.50
|82.90
|0.00
|0.00
|657
|2010.11.23 17:36
|modify
|127
|2.50
|82.90
|0.00
|82.80
|658
|2010.11.23 17:36
|modify
|127
|2.50
|82.90
|82.90
|82.80
|659
|2010.11.23 17:36
|modify
|127
|2.50
|82.90
|82.88
|82.80
|660
|2010.11.23 17:36
|modify
|127
|2.50
|82.90
|82.87
|82.80
|661
|2010.11.23 17:36
|modify
|127
|2.50
|82.90
|82.86
|82.80
|662
|2010.11.23 17:36
|modify
|127
|2.50
|82.90
|82.85
|82.80
|663
|2010.11.23 17:36
|s/l
|127
|2.50
|82.85
|82.85
|82.80
|150.88
|31443.37
|664
|2010.11.23 19:18
|buy
|128
|2.50
|83.02
|0.00
|0.00
|665
|2010.11.23 19:18
|modify
|128
|2.50
|83.02
|0.00
|83.12
|666
|2010.11.23 19:22
|modify
|128
|2.50
|83.02
|83.07
|83.12
|667
|2010.11.23 20:10
|modify
|128
|2.50
|83.02
|83.08
|83.12
|668
|2010.11.23 20:12
|t/p
|128
|2.50
|83.12
|83.08
|83.12
|300.49
|31743.86
|669
|2010.11.23 22:11
|buy
|129
|2.50
|83.22
|0.00
|0.00
|670
|2010.11.23 22:11
|modify
|129
|2.50
|83.22
|0.00
|83.32
|671
|2010.11.23 22:15
|modify
|129
|2.50
|83.22
|83.27
|83.32
|672
|2010.11.24 01:35
|s/l
|129
|2.50
|83.27
|83.27
|83.32
|147.16
|31891.01
|673
|2010.11.24 01:35
|buy
|130
|2.50
|83.22
|0.00
|0.00
|674
|2010.11.24 01:35
|modify
|130
|2.50
|83.22
|0.00
|83.32
|675
|2010.11.24 01:35
|modify
|130
|2.50
|83.22
|83.27
|83.32
|676
|2010.11.24 01:35
|t/p
|130
|2.50
|83.32
|83.27
|83.32
|300.05
|32191.06
|677
|2010.11.24 08:36
|sell
|131
|2.50
|83.10
|0.00
|0.00
|678
|2010.11.24 08:36
|modify
|131
|2.50
|83.10
|0.00
|83.00
|679
|2010.11.24 08:40
|modify
|131
|2.50
|83.10
|83.05
|83.00
|680
|2010.11.24 08:52
|s/l
|131
|2.50
|83.05
|83.05
|83.00
|150.39
|32341.45
|681
|2010.11.24 08:52
|sell
|132
|2.50
|83.10
|0.00
|0.00
|682
|2010.11.24 08:52
|modify
|132
|2.50
|83.10
|0.00
|83.00
|683
|2010.11.24 08:52
|modify
|132
|2.50
|83.10
|83.08
|83.00
|684
|2010.11.24 08:52
|modify
|132
|2.50
|83.10
|83.07
|83.00
|685
|2010.11.24 08:52
|modify
|132
|2.50
|83.10
|83.05
|83.00
|686
|2010.11.24 08:54
|t/p
|132
|2.50
|83.00
|83.05
|83.00
|301.20
|32642.65
|687
|2010.11.24 11:20
|buy
|133
|2.50
|83.22
|0.00
|0.00
|688
|2010.11.24 11:20
|modify
|133
|2.50
|83.22
|0.00
|83.32
|689
|2010.11.24 11:22
|modify
|133
|2.50
|83.22
|83.22
|83.32
|690
|2010.11.24 11:22
|modify
|133
|2.50
|83.22
|83.23
|83.32
|691
|2010.11.24 11:22
|modify
|133
|2.50
|83.22
|83.24
|83.32
|692
|2010.11.24 11:22
|modify
|133
|2.50
|83.22
|83.27
|83.32
|693
|2010.11.24 11:27
|t/p
|133
|2.50
|83.32
|83.27
|83.32
|300.05
|32942.70
|694
|2010.11.24 13:50
|buy
|134
|2.50
|83.32
|0.00
|0.00
|695
|2010.11.24 13:50
|modify
|134
|2.50
|83.32
|0.00
|83.42
|696
|2010.11.24 13:50
|modify
|134
|2.50
|83.32
|83.37
|83.42
|697
|2010.11.24 13:50
|s/l
|134
|2.50
|83.37
|83.37
|83.42
|149.95
|33092.65
|698
|2010.11.24 16:00
|sell
|135
|2.50
|83.30
|0.00
|0.00
|699
|2010.11.24 16:00
|modify
|135
|2.50
|83.30
|0.00
|83.20
|700
|2010.11.24 16:00
|modify
|135
|2.50
|83.30
|83.30
|83.20
|701
|2010.11.24 16:00
|modify
|135
|2.50
|83.30
|83.25
|83.20
|702
|2010.11.24 16:00
|s/l
|135
|2.50
|83.25
|83.25
|83.20
|150.14
|33242.79
|703
|2010.11.24 16:51
|buy
|136
|2.50
|83.42
|0.00
|0.00
|704
|2010.11.24 16:51
|modify
|136
|2.50
|83.42
|0.00
|83.52
|705
|2010.11.24 16:55
|modify
|136
|2.50
|83.42
|83.47
|83.52
|706
|2010.11.24 19:36
|s/l
|136
|2.50
|83.47
|83.47
|83.52
|149.75
|33392.54
|707
|2010.11.24 20:27
|buy
|137
|2.50
|83.52
|0.00
|0.00
|708
|2010.11.24 20:27
|modify
|137
|2.50
|83.52
|0.00
|83.62
|709
|2010.11.24 20:27
|modify
|137
|2.50
|83.52
|83.58
|83.62
|710
|2010.11.24 20:28
|s/l
|137
|2.50
|83.58
|83.58
|83.62
|179.47
|33572.01
|711
|2010.11.25 02:42
|sell
|138
|2.50
|83.50
|0.00
|0.00
|712
|2010.11.25 02:42
|modify
|138
|2.50
|83.50
|0.00
|83.40
|713
|2010.11.25 02:42
|modify
|138
|2.50
|83.50
|83.48
|83.40
|714
|2010.11.25 02:42
|modify
|138
|2.50
|83.50
|83.45
|83.40
|715
|2010.11.25 02:44
|s/l
|138
|2.50
|83.45
|83.45
|83.40
|149.79
|33721.80
|716
|2010.11.25 10:36
|buy
|139
|2.50
|83.62
|0.00
|0.00
|717
|2010.11.25 10:36
|modify
|139
|2.50
|83.62
|0.00
|83.72
|718
|2010.11.25 10:37
|modify
|139
|2.50
|83.62
|83.62
|83.72
|719
|2010.11.25 10:38
|s/l
|139
|2.50
|83.62
|83.62
|83.72
|0.00
|33721.80
|720
|2010.11.26 00:30
|buy
|140
|2.50
|83.72
|0.00
|0.00
|721
|2010.11.26 00:30
|modify
|140
|2.50
|83.72
|0.00
|83.82
|722
|2010.11.26 00:34
|modify
|140
|2.50
|83.72
|83.77
|83.82
|723
|2010.11.26 02:59
|t/p
|140
|2.50
|83.82
|83.77
|83.82
|298.26
|34020.06
|724
|2010.11.26 07:27
|buy
|141
|2.50
|83.82
|0.00
|0.00
|725
|2010.11.26 07:27
|modify
|141
|2.50
|83.82
|0.00
|83.92
|726
|2010.11.26 07:27
|modify
|141
|2.50
|83.82
|83.84
|83.92
|727
|2010.11.26 07:27
|modify
|141
|2.50
|83.82
|83.87
|83.92
|728
|2010.11.26 07:28
|modify
|141
|2.50
|83.82
|83.88
|83.92
|729
|2010.11.26 07:28
|s/l
|141
|2.50
|83.88
|83.88
|83.92
|178.83
|34198.89
|730
|2010.11.26 11:45
|sell
|142
|2.50
|83.80
|0.00
|0.00
|731
|2010.11.26 11:45
|modify
|142
|2.50
|83.80
|0.00
|83.70
|732
|2010.11.26 11:45
|modify
|142
|2.50
|83.80
|83.76
|83.70
|733
|2010.11.26 11:45
|modify
|142
|2.50
|83.80
|83.75
|83.70
|734
|2010.11.26 11:45
|t/p
|142
|2.50
|83.70
|83.75
|83.70
|298.72
|34497.61
|735
|2010.11.26 13:19
|buy
|143
|2.50
|83.92
|0.00
|0.00
|736
|2010.11.26 13:19
|modify
|143
|2.50
|83.92
|0.00
|84.02
|737
|2010.11.26 13:23
|modify
|143
|2.50
|83.92
|83.97
|84.02
|738
|2010.11.26 15:53
|t/p
|143
|2.50
|84.02
|83.97
|84.02
|297.55
|34795.16
|739
|2010.11.26 16:03
|buy
|144
|2.50
|84.02
|0.00
|0.00
|740
|2010.11.26 16:03
|modify
|144
|2.50
|84.02
|0.00
|84.12
|741
|2010.11.26 16:03
|modify
|144
|2.50
|84.02
|84.06
|84.12
|742
|2010.11.26 16:03
|modify
|144
|2.50
|84.02
|84.07
|84.12
|743
|2010.11.26 16:03
|modify
|144
|2.50
|84.02
|84.08
|84.12
|744
|2010.11.26 16:03
|t/p
|144
|2.50
|84.12
|84.08
|84.12
|297.19
|35092.35
|745
|2010.11.29 08:57
|sell
|145
|2.50
|84.00
|0.00
|0.00
|746
|2010.11.29 08:57
|modify
|145
|2.50
|84.00
|0.00
|83.90
|747
|2010.11.29 08:57
|modify
|145
|2.50
|84.00
|83.98
|83.90
|748
|2010.11.29 08:57
|modify
|145
|2.50
|84.00
|83.97
|83.90
|749
|2010.11.29 08:57
|modify
|145
|2.50
|84.00
|83.96
|83.90
|750
|2010.11.29 08:57
|modify
|145
|2.50
|84.00
|83.95
|83.90
|751
|2010.11.29 08:58
|t/p
|145
|2.50
|83.90
|83.95
|83.90
|297.97
|35390.32
|752
|2010.11.29 10:46
|buy
|146
|2.50
|84.12
|0.00
|0.00
|753
|2010.11.29 10:46
|modify
|146
|2.50
|84.12
|0.00
|84.22
|754
|2010.11.29 10:50
|modify
|146
|2.50
|84.12
|84.17
|84.22
|755
|2010.11.29 13:21
|modify
|146
|2.50
|84.12
|84.18
|84.22
|756
|2010.11.29 13:22
|t/p
|146
|2.50
|84.22
|84.18
|84.22
|296.84
|35687.16
|757
|2010.11.29 15:20
|buy
|147
|2.50
|84.32
|0.00
|0.00
|758
|2010.11.29 15:20
|modify
|147
|2.50
|84.32
|0.00
|84.42
|759
|2010.11.29 15:24
|modify
|147
|2.50
|84.32
|84.37
|84.42
|760
|2010.11.29 15:47
|s/l
|147
|2.50
|84.37
|84.37
|84.42
|148.28
|35835.44
|761
|2010.11.29 15:47
|buy
|148
|2.50
|84.32
|0.00
|0.00
|762
|2010.11.29 15:47
|modify
|148
|2.50
|84.32
|0.00
|84.42
|763
|2010.11.29 15:47
|modify
|148
|2.50
|84.32
|84.34
|84.42
|764
|2010.11.29 15:47
|modify
|148
|2.50
|84.32
|84.36
|84.42
|765
|2010.11.29 15:47
|modify
|148
|2.50
|84.32
|84.37
|84.42
|766
|2010.11.29 15:51
|s/l
|148
|2.50
|84.37
|84.37
|84.42
|148.16
|35983.60
|767
|2010.11.29 21:07
|sell
|149
|2.50
|84.20
|0.00
|0.00
|768
|2010.11.29 21:07
|modify
|149
|2.50
|84.20
|0.00
|84.10
|769
|2010.11.29 21:11
|modify
|149
|2.50
|84.20
|84.15
|84.10
|770
|2010.11.30 03:02
|modify
|149
|2.50
|84.20
|84.14
|84.10
|771
|2010.11.30 03:03
|s/l
|149
|2.50
|84.14
|84.14
|84.10
|175.19
|36158.79
|772
|2010.11.30 08:16
|sell
|150
|2.50
|84.00
|0.00
|0.00
|773
|2010.11.30 08:16
|modify
|150
|2.50
|84.00
|0.00
|83.90
|774
|2010.11.30 08:20
|modify
|150
|2.50
|84.00
|83.95
|83.90
|775
|2010.11.30 08:43
|s/l
|150
|2.50
|83.95
|83.95
|83.90
|148.77
|36307.56
|776
|2010.11.30 08:43
|sell
|151
|2.50
|84.00
|0.00
|0.00
|777
|2010.11.30 08:43
|modify
|151
|2.50
|84.00
|0.00
|83.90
|778
|2010.11.30 08:43
|modify
|151
|2.50
|84.00
|83.98
|83.90
|779
|2010.11.30 08:43
|modify
|151
|2.50
|84.00
|83.97
|83.90
|780
|2010.11.30 08:43
|modify
|151
|2.50
|84.00
|83.96
|83.90
|781
|2010.11.30 08:43
|modify
|151
|2.50
|84.00
|83.95
|83.90
|782
|2010.11.30 08:44
|s/l
|151
|2.50
|83.95
|83.95
|83.90
|148.90
|36456.46
|783
|2010.11.30 10:15
|buy
|152
|2.50
|84.02
|0.00
|0.00
|784
|2010.11.30 10:15
|modify
|152
|2.50
|84.02
|0.00
|84.12
|785
|2010.11.30 10:15
|modify
|152
|2.50
|84.02
|84.05
|84.12
|786
|2010.11.30 10:15
|modify
|152
|2.50
|84.02
|84.06
|84.12
|787
|2010.11.30 10:15
|modify
|152
|2.50
|84.02
|84.07
|84.12
|788
|2010.11.30 10:16
|modify
|152
|2.50
|84.02
|84.08
|84.12
|789
|2010.11.30 10:18
|s/l
|152
|2.50
|84.08
|84.08
|84.12
|178.43
|36634.89
|790
|2010.11.30 11:11
|sell
|153
|2.50
|83.90
|0.00
|0.00
|791
|2010.11.30 11:11
|modify
|153
|2.50
|83.90
|0.00
|83.80
|792
|2010.11.30 11:14
|modify
|153
|2.50
|83.90
|83.85
|83.80
|793
|2010.11.30 11:23
|s/l
|153
|2.50
|83.85
|83.85
|83.80
|149.08
|36783.97
|794
|2010.11.30 14:41
|sell
|154
|2.50
|83.70
|0.00
|0.00
|795
|2010.11.30 14:41
|modify
|154
|2.50
|83.70
|0.00
|83.60
|796
|2010.11.30 14:41
|modify
|154
|2.50
|83.70
|83.70
|83.60
|797
|2010.11.30 14:41
|modify
|154
|2.50
|83.70
|83.69
|83.60
|798
|2010.11.30 14:41
|modify
|154
|2.50
|83.70
|83.68
|83.60
|799
|2010.11.30 14:41
|modify
|154
|2.50
|83.70
|83.67
|83.60
|800
|2010.11.30 14:41
|modify
|154
|2.50
|83.70
|83.66
|83.60
|801
|2010.11.30 14:41
|modify
|154
|2.50
|83.70
|83.65
|83.60
|802
|2010.11.30 14:42
|modify
|154
|2.50
|83.70
|83.64
|83.60
|803
|2010.11.30 14:42
|t/p
|154
|2.50
|83.60
|83.64
|83.60
|299.04
|37083.01
|804
|2010.11.30 14:46
|sell
|155
|2.50
|83.60
|0.00
|0.00
|805
|2010.11.30 14:46
|modify
|155
|2.50
|83.60
|0.00
|83.50
|806
|2010.11.30 14:46
|modify
|155
|2.50
|83.60
|83.60
|83.50
|807
|2010.11.30 14:46
|modify
|155
|2.50
|83.60
|83.58
|83.50
|808
|2010.11.30 14:46
|modify
|155
|2.50
|83.60
|83.57
|83.50
|809
|2010.11.30 14:46
|modify
|155
|2.50
|83.60
|83.55
|83.50
|810
|2010.11.30 14:47
|s/l
|155
|2.50
|83.55
|83.55
|83.50
|149.61
|37232.62
|811
|2010.11.30 15:44
|buy
|156
|2.50
|83.62
|0.00
|0.00
|812
|2010.11.30 15:44
|modify
|156
|2.50
|83.62
|0.00
|83.72
|813
|2010.11.30 15:44
|modify
|156
|2.50
|83.62
|83.65
|83.72
|814
|2010.11.30 15:44
|modify
|156
|2.50
|83.62
|83.66
|83.72
|815
|2010.11.30 15:44
|modify
|156
|2.50
|83.62
|83.67
|83.72
|816
|2010.11.30 15:45
|s/l
|156
|2.50
|83.67
|83.67
|83.72
|149.40
|37382.02
|817
|2010.11.30 16:24
|sell
|157
|2.50
|83.60
|0.00
|0.00
|818
|2010.11.30 16:24
|modify
|157
|2.50
|83.60
|0.00
|83.50
|819
|2010.11.30 16:24
|modify
|157
|2.50
|83.60
|83.57
|83.50
|820
|2010.11.30 16:24
|modify
|157
|2.50
|83.60
|83.56
|83.50
|821
|2010.11.30 16:24
|modify
|157
|2.50
|83.60
|83.55
|83.50
|822
|2010.11.30 16:25
|t/p
|157
|2.50
|83.50
|83.55
|83.50
|299.40
|37681.42
|823
|2010.11.30 16:59
|buy
|158
|2.50
|83.62
|0.00
|0.00
|824
|2010.11.30 16:59
|modify
|158
|2.50
|83.62
|0.00
|83.72
|825
|2010.11.30 16:59
|modify
|158
|2.50
|83.62
|83.62
|83.72
|826
|2010.11.30 16:59
|modify
|158
|2.50
|83.62
|83.65
|83.72
|827
|2010.11.30 16:59
|modify
|158
|2.50
|83.62
|83.67
|83.72
|828
|2010.11.30 16:59
|modify
|158
|2.50
|83.62
|83.68
|83.72
|829
|2010.11.30 16:59
|t/p
|158
|2.50
|83.72
|83.68
|83.72
|298.61
|37980.03
|830
|2010.11.30 17:41
|sell
|159
|2.50
|83.60
|0.00
|0.00
|831
|2010.11.30 17:41
|modify
|159
|2.50
|83.60
|0.00
|83.50
|832
|2010.11.30 17:41
|modify
|159
|2.50
|83.60
|83.55
|83.50
|833
|2010.11.30 17:42
|s/l
|159
|2.50
|83.55
|83.55
|83.50
|149.61
|38129.64
|834
|2010.12.01 02:06
|buy
|160
|2.50
|83.62
|0.00
|0.00
|835
|2010.12.01 02:06
|modify
|160
|2.50
|83.62
|0.00
|83.72
|836
|2010.12.01 02:06
|modify
|160
|2.50
|83.62
|83.68
|83.72
|837
|2010.12.01 02:06
|s/l
|160
|2.50
|83.68
|83.68
|83.72
|179.25
|38308.89
|838
|2010.12.01 05:11
|sell
|161
|2.50
|83.50
|0.00
|0.00
|839
|2010.12.01 05:11
|modify
|161
|2.50
|83.50
|0.00
|83.40
|840
|2010.12.01 05:15
|modify
|161
|2.50
|83.50
|83.45
|83.40
|841
|2010.12.01 06:31
|s/l
|161
|2.50
|83.45
|83.45
|83.40
|149.66
|38458.55
|842
|2010.12.01 06:31
|sell
|162
|2.50
|83.50
|0.00
|0.00
|843
|2010.12.01 06:31
|modify
|162
|2.50
|83.50
|0.00
|83.40
|844
|2010.12.01 06:31
|modify
|162
|2.50
|83.50
|83.47
|83.40
|845
|2010.12.01 06:31
|modify
|162
|2.50
|83.50
|83.45
|83.40
|846
|2010.12.01 06:32
|t/p
|162
|2.50
|83.40
|83.45
|83.40
|299.76
|38758.31
|847
|2010.12.01 09:01
|buy
|163
|2.50
|83.62
|0.00
|0.00
|848
|2010.12.01 09:01
|modify
|163
|2.50
|83.62
|0.00
|83.72
|849
|2010.12.01 09:05
|modify
|163
|2.50
|83.62
|83.67
|83.72
|850
|2010.12.01 09:22
|modify
|163
|2.50
|83.62
|83.68
|83.72
|851
|2010.12.01 09:22
|t/p
|163
|2.50
|83.72
|83.68
|83.72
|298.61
|39056.92
|852
|2010.12.01 09:24
|buy
|164
|2.50
|83.82
|0.00
|0.00
|853
|2010.12.01 09:24
|modify
|164
|2.50
|83.82
|0.00
|83.92
|854
|2010.12.01 09:28
|modify
|164
|2.50
|83.82
|83.87
|83.92
|855
|2010.12.01 13:41
|modify
|164
|2.50
|83.82
|83.88
|83.92
|856
|2010.12.01 13:41
|t/p
|164
|2.50
|83.92
|83.88
|83.92
|297.90
|39354.82
|857
|2010.12.01 13:59
|buy
|165
|2.50
|84.02
|0.00
|0.00
|858
|2010.12.01 13:59
|modify
|165
|2.50
|84.02
|0.00
|84.12
|859
|2010.12.01 14:00
|modify
|165
|2.50
|84.02
|84.02
|84.12
|860
|2010.12.01 14:00
|modify
|165
|2.50
|84.02
|84.03
|84.12
|861
|2010.12.01 14:00
|modify
|165
|2.50
|84.02
|84.04
|84.12
|862
|2010.12.01 14:00
|modify
|165
|2.50
|84.02
|84.05
|84.12
|863
|2010.12.01 14:00
|modify
|165
|2.50
|84.02
|84.06
|84.12
|864
|2010.12.01 14:00
|s/l
|165
|2.50
|84.06
|84.06
|84.12
|118.96
|39473.78
|865
|2010.12.01 14:01
|buy
|166
|2.50
|84.12
|0.00
|0.00
|866
|2010.12.01 14:01
|modify
|166
|2.50
|84.12
|0.00
|84.22
|867
|2010.12.01 14:05
|modify
|166
|2.50
|84.12
|84.17
|84.22
|868
|2010.12.01 14:15
|modify
|166
|2.50
|84.12
|84.18
|84.22
|869
|2010.12.01 14:15
|t/p
|166
|2.50
|84.22
|84.18
|84.22
|296.84
|39770.62
|870
|2010.12.01 15:22
|buy
|167
|2.50
|84.22
|0.00
|0.00
|871
|2010.12.01 15:22
|modify
|167
|2.50
|84.22
|0.00
|84.32
|872
|2010.12.01 15:22
|modify
|167
|2.50
|84.22
|84.24
|84.32
|873
|2010.12.01 15:22
|modify
|167
|2.50
|84.22
|84.25
|84.32
|874
|2010.12.01 15:22
|modify
|167
|2.50
|84.22
|84.26
|84.32
|875
|2010.12.01 15:22
|modify
|167
|2.50
|84.22
|84.27
|84.32
|876
|2010.12.01 15:22
|t/p
|167
|2.50
|84.32
|84.27
|84.32
|296.49
|40067.11
|877
|2010.12.01 17:51
|sell
|168
|2.50
|84.10
|0.00
|0.00
|878
|2010.12.01 17:51
|modify
|168
|2.50
|84.10
|0.00
|84.00
|879
|2010.12.01 17:53
|modify
|168
|2.50
|84.10
|84.05
|84.00
|880
|2010.12.01 17:56
|s/l
|168
|2.50
|84.05
|84.05
|84.00
|148.60
|40215.71
|881
|2010.12.01 17:56
|sell
|169
|2.50
|84.10
|0.00
|0.00
|882
|2010.12.01 17:56
|modify
|169
|2.50
|84.10
|0.00
|84.00
|883
|2010.12.01 17:56
|modify
|169
|2.50
|84.10
|84.08
|84.00
|884
|2010.12.01 17:56
|modify
|169
|2.50
|84.10
|84.07
|84.00
|885
|2010.12.01 17:56
|modify
|169
|2.50
|84.10
|84.06
|84.00
|886
|2010.12.01 17:56
|modify
|169
|2.50
|84.10
|84.05
|84.00
|887
|2010.12.01 17:56
|t/p
|169
|2.50
|84.00
|84.05
|84.00
|297.62
|40513.33
|888
|2010.12.01 18:56
|buy
|170
|2.50
|84.22
|0.00
|0.00
|889
|2010.12.01 18:56
|modify
|170
|2.50
|84.22
|0.00
|84.32
|890
|2010.12.01 19:00
|modify
|170
|2.50
|84.22
|84.27
|84.32
|891
|2010.12.01 19:06
|s/l
|170
|2.50
|84.27
|84.27
|84.32
|148.46
|40661.79
|892
|2010.12.01 19:06
|buy
|171
|2.50
|84.22
|0.00
|0.00
|893
|2010.12.01 19:06
|modify
|171
|2.50
|84.22
|0.00
|84.32
|894
|2010.12.01 19:06
|modify
|171
|2.50
|84.22
|84.27
|84.32
|895
|2010.12.01 19:06
|s/l
|171
|2.50
|84.27
|84.27
|84.32
|148.33
|40810.12
|896
|2010.12.02 01:01
|sell
|172
|2.50
|84.10
|0.00
|0.00
|897
|2010.12.02 01:01
|modify
|172
|2.50
|84.10
|0.00
|84.00
|898
|2010.12.02 01:05
|modify
|172
|2.50
|84.10
|84.05
|84.00
|899
|2010.12.02 08:24
|s/l
|172
|2.50
|84.05
|84.05
|84.00
|148.60
|40958.72
|900
|2010.12.02 08:24
|sell
|173
|2.50
|84.10
|0.00
|0.00
|901
|2010.12.02 08:24
|modify
|173
|2.50
|84.10
|0.00
|84.00
|902
|2010.12.02 08:24
|modify
|173
|2.50
|84.10
|84.09
|84.00
|903
|2010.12.02 08:24
|modify
|173
|2.50
|84.10
|84.08
|84.00
|904
|2010.12.02 08:24
|modify
|173
|2.50
|84.10
|84.06
|84.00
|905
|2010.12.02 08:24
|modify
|173
|2.50
|84.10
|84.05
|84.00
|906
|2010.12.02 08:25
|t/p
|173
|2.50
|84.00
|84.05
|84.00
|297.65
|41256.37
|907
|2010.12.02 11:30
|buy
|174
|2.50
|84.22
|0.00
|0.00
|908
|2010.12.02 11:30
|modify
|174
|2.50
|84.22
|0.00
|84.32
|909
|2010.12.02 11:34
|modify
|174
|2.50
|84.22
|84.27
|84.32
|910
|2010.12.02 14:00
|s/l
|174
|2.50
|84.27
|84.27
|84.32
|148.46
|41404.83
|911
|2010.12.02 14:00
|buy
|175
|2.50
|84.22
|0.00
|0.00
|912
|2010.12.02 14:00
|modify
|175
|2.50
|84.22
|0.00
|84.32
|913
|2010.12.02 14:00
|modify
|175
|2.50
|84.22
|84.26
|84.32
|914
|2010.12.02 14:00
|modify
|175
|2.50
|84.22
|84.27
|84.32
|915
|2010.12.02 14:01
|t/p
|175
|2.50
|84.32
|84.27
|84.32
|296.49
|41701.32
|916
|2010.12.02 15:51
|sell
|176
|2.50
|84.10
|0.00
|0.00
|917
|2010.12.02 15:51
|modify
|176
|2.50
|84.10
|0.00
|84.00
|918
|2010.12.02 15:55
|modify
|176
|2.50
|84.10
|84.05
|84.00
|919
|2010.12.02 16:25
|t/p
|176
|2.50
|84.00
|84.05
|84.00
|297.62
|41998.94
|920
|2010.12.02 16:58
|sell
|177
|2.50
|83.90
|0.00
|0.00
|921
|2010.12.02 16:58
|modify
|177
|2.50
|83.90
|0.00
|83.80
|922
|2010.12.02 17:02
|modify
|177
|2.50
|83.90
|83.85
|83.80
|923
|2010.12.02 17:16
|modify
|177
|2.50
|83.90
|83.84
|83.80
|924
|2010.12.02 17:16
|t/p
|177
|2.50
|83.80
|83.84
|83.80
|298.33
|42297.27
|925
|2010.12.02 17:21
|sell
|178
|2.50
|83.70
|0.00
|0.00
|926
|2010.12.02 17:21
|modify
|178
|2.50
|83.70
|0.00
|83.60
|927
|2010.12.02 17:22
|modify
|178
|2.50
|83.70
|83.70
|83.60
|928
|2010.12.02 17:22
|s/l
|178
|2.50
|83.70
|83.70
|83.60
|0.00
|42297.27
|929
|2010.12.02 17:29
|sell
|179
|2.50
|83.60
|0.00
|0.00
|930
|2010.12.02 17:29
|modify
|179
|2.50
|83.60
|0.00
|83.50
|931
|2010.12.02 17:29
|modify
|179
|2.50
|83.60
|83.55
|83.50
|932
|2010.12.02 17:30
|s/l
|179
|2.50
|83.55
|83.55
|83.50
|149.49
|42446.76
|933
|2010.12.02 17:30
|sell
|180
|2.50
|83.60
|0.00
|0.00
|934
|2010.12.02 17:30
|modify
|180
|2.50
|83.60
|0.00
|83.50
|935
|2010.12.02 17:30
|modify
|180
|2.50
|83.60
|83.60
|83.50
|936
|2010.12.02 17:30
|modify
|180
|2.50
|83.60
|83.59
|83.50
|937
|2010.12.02 17:30
|modify
|180
|2.50
|83.60
|83.58
|83.50
|938
|2010.12.02 17:30
|modify
|180
|2.50
|83.60
|83.57
|83.50
|939
|2010.12.02 17:30
|modify
|180
|2.50
|83.60
|83.56
|83.50
|940
|2010.12.02 17:30
|modify
|180
|2.50
|83.60
|83.55
|83.50
|941
|2010.12.02 17:30
|t/p
|180
|2.50
|83.50
|83.55
|83.50
|299.40
|42746.16
|942
|2010.12.02 18:31
|buy
|181
|2.50
|83.72
|0.00
|0.00
|943
|2010.12.02 18:31
|modify
|181
|2.50
|83.72
|0.00
|83.82
|944
|2010.12.02 18:35
|modify
|181
|2.50
|83.72
|83.77
|83.82
|945
|2010.12.02 20:17
|s/l
|181
|2.50
|83.77
|83.77
|83.82
|149.22
|42895.38
|946
|2010.12.02 20:59
|buy
|182
|2.50
|83.82
|0.00
|0.00
|947
|2010.12.02 20:59
|modify
|182
|2.50
|83.82
|0.00
|83.92
|948
|2010.12.02 20:59
|modify
|182
|2.50
|83.82
|83.85
|83.92
|949
|2010.12.02 20:59
|modify
|182
|2.50
|83.82
|83.88
|83.92
|950
|2010.12.02 20:59
|t/p
|182
|2.50
|83.92
|83.88
|83.92
|297.86
|43193.24
|951
|2010.12.03 01:04
|sell
|183
|2.50
|83.70
|0.00
|0.00
|952
|2010.12.03 01:04
|modify
|183
|2.50
|83.70
|0.00
|83.60
|953
|2010.12.03 01:08
|modify
|183
|2.50
|83.70
|83.65
|83.60
|954
|2010.12.03 07:29
|modify
|183
|2.50
|83.70
|83.64
|83.60
|955
|2010.12.03 07:29
|t/p
|183
|2.50
|83.60
|83.64
|83.60
|299.04
|43492.28
|956
|2010.12.03 11:19
|sell
|184
|2.50
|83.60
|0.00
|0.00
|957
|2010.12.03 11:19
|modify
|184
|2.50
|83.60
|0.00
|83.50
|958
|2010.12.03 11:19
|modify
|184
|2.50
|83.60
|83.57
|83.50
|959
|2010.12.03 11:19
|modify
|184
|2.50
|83.60
|83.56
|83.50
|960
|2010.12.03 11:19
|modify
|184
|2.50
|83.60
|83.55
|83.50
|961
|2010.12.03 11:20
|t/p
|184
|2.50
|83.50
|83.55
|83.50
|299.40
|43791.68
|962
|2010.12.03 13:39
|buy
|185
|2.50
|83.72
|0.00
|0.00
|963
|2010.12.03 13:39
|modify
|185
|2.50
|83.72
|0.00
|83.82
|964
|2010.12.03 13:43
|modify
|185
|2.50
|83.72
|83.77
|83.82
|965
|2010.12.03 13:51
|s/l
|185
|2.50
|83.77
|83.77
|83.82
|149.34
|43941.02
|966
|2010.12.03 13:51
|buy
|186
|2.50
|83.72
|0.00
|0.00
|967
|2010.12.03 13:51
|modify
|186
|2.50
|83.72
|0.00
|83.82
|968
|2010.12.03 13:51
|modify
|186
|2.50
|83.72
|83.75
|83.82
|969
|2010.12.03 13:51
|modify
|186
|2.50
|83.72
|83.76
|83.82
|970
|2010.12.03 13:51
|modify
|186
|2.50
|83.72
|83.77
|83.82
|971
|2010.12.03 13:53
|t/p
|186
|2.50
|83.82
|83.77
|83.82
|298.26
|44239.28
|972
|2010.12.03 14:30
|sell
|187
|2.50
|83.60
|0.00
|0.00
|973
|2010.12.03 14:30
|modify
|187
|2.50
|83.60
|0.00
|83.50
|974
|2010.12.03 14:30
|modify
|187
|2.50
|83.60
|83.60
|83.50
|975
|2010.12.03 14:30
|modify
|187
|2.50
|83.60
|83.59
|83.50
|976
|2010.12.03 14:30
|modify
|187
|2.50
|83.60
|83.58
|83.50
|977
|2010.12.03 14:30
|modify
|187
|2.50
|83.60
|83.57
|83.50
|978
|2010.12.03 14:30
|modify
|187
|2.50
|83.60
|83.56
|83.50
|979
|2010.12.03 14:30
|modify
|187
|2.50
|83.60
|83.55
|83.50
|980
|2010.12.03 14:30
|s/l
|187
|2.50
|83.55
|83.55
|83.50
|149.61
|44388.89
|981
|2010.12.03 14:30
|sell
|188
|2.50
|83.50
|0.00
|0.00
|982
|2010.12.03 14:30
|modify
|188
|2.50
|83.50
|0.00
|83.40
|983
|2010.12.03 14:30
|modify
|188
|2.50
|83.50
|83.49
|83.40
|984
|2010.12.03 14:30
|modify
|188
|2.50
|83.50
|83.48
|83.40
|985
|2010.12.03 14:30
|modify
|188
|2.50
|83.50
|83.45
|83.40
|986
|2010.12.03 14:30
|t/p
|188
|2.50
|83.40
|83.45
|83.40
|299.83
|44688.72
|987
|2010.12.03 14:30
|sell
|189
|2.50
|83.30
|0.00
|0.00
|988
|2010.12.03 14:30
|modify
|189
|2.50
|83.30
|0.00
|83.20
|989
|2010.12.03 14:30
|modify
|189
|2.50
|83.30
|83.29
|83.20
|990
|2010.12.03 14:30
|modify
|189
|2.50
|83.30
|83.28
|83.20
|991
|2010.12.03 14:30
|modify
|189
|2.50
|83.30
|83.25
|83.20
|992
|2010.12.03 14:30
|t/p
|189
|2.50
|83.20
|83.25
|83.20
|300.55
|44989.27
|993
|2010.12.03 14:30
|sell
|190
|2.50
|83.10
|0.00
|0.00
|994
|2010.12.03 14:30
|modify
|190
|2.50
|83.10
|0.00
|83.00
|995
|2010.12.03 14:30
|modify
|190
|2.50
|83.10
|83.09
|83.00
|996
|2010.12.03 14:30
|modify
|190
|2.50
|83.10
|83.08
|83.00
|997
|2010.12.03 14:30
|modify
|190
|2.50
|83.10
|83.05
|83.00
|998
|2010.12.03 14:31
|s/l
|190
|2.50
|83.05
|83.05
|83.00
|150.51
|45139.78
|999
|2010.12.03 14:32
|sell
|191
|2.50
|82.90
|0.00
|0.00
|1000
|2010.12.03 14:32
|modify
|191
|2.50
|82.90
|0.00
|82.80
|1001
|2010.12.03 14:32
|modify
|191
|2.50
|82.90
|82.90
|82.80
|1002
|2010.12.03 14:32
|modify
|191
|2.50
|82.90
|82.89
|82.80
|1003
|2010.12.03 14:33
|modify
|191
|2.50
|82.90
|82.88
|82.80
|1004
|2010.12.03 14:33
|s/l
|191
|2.50
|82.88
|82.88
|82.80
|60.33
|45200.11
|1005
|2010.12.03 14:42
|sell
|192
|2.50
|82.80
|0.00
|0.00
|1006
|2010.12.03 14:42
|modify
|192
|2.50
|82.80
|0.00
|82.70
|1007
|2010.12.03 14:42
|modify
|192
|2.50
|82.80
|82.80
|82.70
|1008
|2010.12.03 14:42
|modify
|192
|2.50
|82.80
|82.79
|82.70
|1009
|2010.12.03 14:42
|modify
|192
|2.50
|82.80
|82.78
|82.70
|1010
|2010.12.03 14:42
|modify
|192
|2.50
|82.80
|82.77
|82.70
|1011
|2010.12.03 14:42
|modify
|192
|2.50
|82.80
|82.76
|82.70
|1012
|2010.12.03 14:42
|modify
|192
|2.50
|82.80
|82.75
|82.70
|1013
|2010.12.03 14:42
|s/l
|192
|2.50
|82.75
|82.75
|82.70
|151.06
|45351.17
|1014
|2010.12.03 14:43
|sell
|193
|2.50
|82.70
|0.00
|0.00
|1015
|2010.12.03 14:43
|modify
|193
|2.50
|82.70
|0.00
|82.60
|1016
|2010.12.03 14:43
|modify
|193
|2.50
|82.70
|82.65
|82.60
|1017
|2010.12.03 14:44
|s/l
|193
|2.50
|82.65
|82.65
|82.60
|151.12
|45502.29
|1018
|2010.12.03 14:44
|sell
|194
|2.50
|82.70
|0.00
|0.00
|1019
|2010.12.03 14:44
|modify
|194
|2.50
|82.70
|0.00
|82.60
|1020
|2010.12.03 14:44
|modify
|194
|2.50
|82.70
|82.70
|82.60
|1021
|2010.12.03 14:44
|modify
|194
|2.50
|82.70
|82.69
|82.60
|1022
|2010.12.03 14:44
|modify
|194
|2.50
|82.70
|82.68
|82.60
|1023
|2010.12.03 14:44
|modify
|194
|2.50
|82.70
|82.67
|82.60
|1024
|2010.12.03 14:44
|modify
|194
|2.50
|82.70
|82.66
|82.60
|1025
|2010.12.03 14:44
|modify
|194
|2.50
|82.70
|82.65
|82.60
|1026
|2010.12.03 14:44
|t/p
|194
|2.50
|82.60
|82.65
|82.60
|302.66
|45804.95
|1027
|2010.12.03 15:36
|buy
|195
|2.50
|82.82
|0.00
|0.00
|1028
|2010.12.03 15:36
|modify
|195
|2.50
|82.82
|0.00
|82.92
|1029
|2010.12.03 15:40
|modify
|195
|2.50
|82.82
|82.87
|82.92
|1030
|2010.12.03 16:01
|modify
|195
|2.50
|82.82
|82.88
|82.92
|1031
|2010.12.03 16:02
|t/p
|195
|2.50
|82.92
|82.88
|82.92
|301.50
|46106.45
|1032
|2010.12.03 16:09
|buy
|196
|2.50
|82.92
|0.00
|0.00
|1033
|2010.12.03 16:09
|modify
|196
|2.50
|82.92
|0.00
|83.02
|1034
|2010.12.03 16:09
|modify
|196
|2.50
|82.92
|82.93
|83.02
|1035
|2010.12.03 16:09
|modify
|196
|2.50
|82.92
|82.95
|83.02
|1036
|2010.12.03 16:09
|modify
|196
|2.50
|82.92
|82.96
|83.02
|1037
|2010.12.03 16:09
|modify
|196
|2.50
|82.92
|82.97
|83.02
|1038
|2010.12.03 16:10
|t/p
|196
|2.50
|83.02
|82.97
|83.02
|301.10
|46407.55
|1039
|2010.12.03 16:32
|sell
|197
|2.50
|82.80
|0.00
|0.00
|1040
|2010.12.03 16:32
|modify
|197
|2.50
|82.80
|0.00
|82.70
|1041
|2010.12.03 16:36
|modify
|197
|2.50
|82.80
|82.75
|82.70
|1042
|2010.12.03 16:54
|s/l
|197
|2.50
|82.75
|82.75
|82.70
|150.93
|46558.48
|1043
|2010.12.03 16:54
|sell
|198
|2.50
|82.80
|0.00
|0.00
|1044
|2010.12.03 16:54
|modify
|198
|2.50
|82.80
|0.00
|82.70
|1045
|2010.12.03 16:54
|modify
|198
|2.50
|82.80
|82.78
|82.70
|1046
|2010.12.03 16:54
|modify
|198
|2.50
|82.80
|82.77
|82.70
|1047
|2010.12.03 16:54
|modify
|198
|2.50
|82.80
|82.76
|82.70
|1048
|2010.12.03 16:54
|modify
|198
|2.50
|82.80
|82.75
|82.70
|1049
|2010.12.03 16:55
|t/p
|198
|2.50
|82.70
|82.75
|82.70
|302.30
|46860.78
|1050
|2010.12.03 20:15
|buy
|199
|2.50
|82.82
|0.00
|0.00
|1051
|2010.12.03 20:15
|modify
|199
|2.50
|82.82
|0.00
|82.92
|1052
|2010.12.03 20:15
|modify
|199
|2.50
|82.82
|82.84
|82.92
|1053
|2010.12.03 20:15
|modify
|199
|2.50
|82.82
|82.85
|82.92
|1054
|2010.12.03 20:15
|modify
|199
|2.50
|82.82
|82.86
|82.92
|1055
|2010.12.03 20:15
|modify
|199
|2.50
|82.82
|82.87
|82.92
|1056
|2010.12.03 20:16
|s/l
|199
|2.50
|82.87
|82.87
|82.92
|150.84
|47011.62
|1057
|2010.12.03 21:49
|sell
|200
|2.50
|82.80
|0.00
|0.00
|1058
|2010.12.03 21:49
|modify
|200
|2.50
|82.80
|0.00
|82.70
|1059
|2010.12.03 21:49
|modify
|200
|2.50
|82.80
|82.77
|82.70
|1060
|2010.12.03 21:49
|modify
|200
|2.50
|82.80
|82.76
|82.70
|1061
|2010.12.03 21:49
|modify
|200
|2.50
|82.80
|82.75
|82.70
|1062
|2010.12.03 21:49
|t/p
|200
|2.50
|82.70
|82.75
|82.70
|302.30
|47313.92
|1063
|2010.12.06 03:50
|buy
|201
|2.50
|82.82
|0.00
|0.00
|1064
|2010.12.06 03:50
|modify
|201
|2.50
|82.82
|0.00
|82.92
|1065
|2010.12.06 03:50
|modify
|201
|2.50
|82.82
|82.87
|82.92
|1066
|2010.12.06 03:50
|modify
|201
|2.50
|82.82
|82.88
|82.92
|1067
|2010.12.06 03:51
|t/p
|201
|2.50
|82.92
|82.88
|82.92
|301.50
|47615.42
|1068
|2010.12.06 10:26
|sell
|202
|2.50
|82.80
|0.00
|0.00
|1069
|2010.12.06 10:26
|modify
|202
|2.50
|82.80
|0.00
|82.70
|1070
|2010.12.06 10:26
|modify
|202
|2.50
|82.80
|82.80
|82.70
|1071
|2010.12.06 10:26
|modify
|202
|2.50
|82.80
|82.79
|82.70
|1072
|2010.12.06 10:26
|modify
|202
|2.50
|82.80
|82.78
|82.70
|1073
|2010.12.06 10:26
|modify
|202
|2.50
|82.80
|82.77
|82.70
|1074
|2010.12.06 10:26
|modify
|202
|2.50
|82.80
|82.75
|82.70
|1075
|2010.12.06 10:27
|s/l
|202
|2.50
|82.75
|82.75
|82.70
|151.06
|47766.48
|1076
|2010.12.06 12:59
|buy
|203
|2.50
|82.82
|0.00
|0.00
|1077
|2010.12.06 12:59
|modify
|203
|2.50
|82.82
|0.00
|82.92
|1078
|2010.12.06 12:59
|modify
|203
|2.50
|82.82
|82.87
|82.92
|1079
|2010.12.06 13:00
|s/l
|203
|2.50
|82.87
|82.87
|82.92
|150.84
|47917.32
|1080
|2010.12.06 16:46
|sell
|204
|2.50
|82.70
|0.00
|0.00
|1081
|2010.12.06 16:46
|modify
|204
|2.50
|82.70
|0.00
|82.60
|1082
|2010.12.06 16:50
|modify
|204
|2.50
|82.70
|82.65
|82.60
|1083
|2010.12.06 19:53
|modify
|204
|2.50
|82.70
|82.64
|82.60
|1084
|2010.12.06 19:56
|s/l
|204
|2.50
|82.64
|82.64
|82.60
|181.51
|48098.83
|1085
|2010.12.07 02:06
|sell
|205
|2.50
|82.50
|0.00
|0.00
|1086
|2010.12.07 02:06
|modify
|205
|2.50
|82.50
|0.00
|82.40
|1087
|2010.12.07 02:10
|modify
|205
|2.50
|82.50
|82.45
|82.40
|1088
|2010.12.07 02:40
|s/l
|205
|2.50
|82.45
|82.45
|82.40
|151.48
|48250.31
|1089
|2010.12.07 02:40
|sell
|206
|2.50
|82.50
|0.00
|0.00
|1090
|2010.12.07 02:40
|modify
|206
|2.50
|82.50
|0.00
|82.40
|1091
|2010.12.07 02:40
|modify
|206
|2.50
|82.50
|82.49
|82.40
|1092
|2010.12.07 02:40
|modify
|206
|2.50
|82.50
|82.48
|82.40
|1093
|2010.12.07 02:40
|modify
|206
|2.50
|82.50
|82.45
|82.40
|1094
|2010.12.07 02:40
|s/l
|206
|2.50
|82.45
|82.45
|82.40
|151.59
|48401.90
|1095
|2010.12.07 07:20
|buy
|207
|2.50
|82.62
|0.00
|0.00
|1096
|2010.12.07 07:20
|modify
|207
|2.50
|82.62
|0.00
|82.72
|1097
|2010.12.07 07:21
|modify
|207
|2.50
|82.62
|82.62
|82.72
|1098
|2010.12.07 07:21
|modify
|207
|2.50
|82.62
|82.63
|82.72
|1099
|2010.12.07 07:22
|s/l
|207
|2.50
|82.63
|82.63
|82.72
|30.26
|48432.16
|1100
|2010.12.07 08:36
|buy
|208
|2.50
|82.72
|0.00
|0.00
|1101
|2010.12.07 08:36
|modify
|208
|2.50
|82.72
|0.00
|82.82
|1102
|2010.12.07 08:40
|modify
|208
|2.50
|82.72
|82.77
|82.82
|1103
|2010.12.07 10:03
|s/l
|208
|2.50
|82.77
|82.77
|82.82
|151.15
|48583.31
|1104
|2010.12.07 10:03
|buy
|209
|2.50
|82.72
|0.00
|0.00
|1105
|2010.12.07 10:03
|modify
|209
|2.50
|82.72
|0.00
|82.82
|1106
|2010.12.07 10:03
|modify
|209
|2.50
|82.72
|82.75
|82.82
|1107
|2010.12.07 10:03
|modify
|209
|2.50
|82.72
|82.76
|82.82
|1108
|2010.12.07 10:03
|modify
|209
|2.50
|82.72
|82.77
|82.82
|1109
|2010.12.07 10:04
|s/l
|209
|2.50
|82.77
|82.77
|82.82
|151.02
|48734.33
|1110
|2010.12.07 10:56
|sell
|210
|2.50
|82.70
|0.00
|0.00
|1111
|2010.12.07 10:56
|modify
|210
|2.50
|82.70
|0.00
|82.60
|1112
|2010.12.07 10:56
|modify
|210
|2.50
|82.70
|82.66
|82.60
|1113
|2010.12.07 10:56
|modify
|210
|2.50
|82.70
|82.65
|82.60
|1114
|2010.12.07 11:00
|s/l
|210
|2.50
|82.65
|82.65
|82.60
|151.24
|48885.57
|1115
|2010.12.07 15:10
|buy
|211
|2.50
|82.82
|0.00
|0.00
|1116
|2010.12.07 15:10
|modify
|211
|2.50
|82.82
|0.00
|82.92
|1117
|2010.12.07 15:11
|modify
|211
|2.50
|82.82
|82.82
|82.92
|1118
|2010.12.07 15:11
|modify
|211
|2.50
|82.82
|82.83
|82.92
|1119
|2010.12.07 15:11
|modify
|211
|2.50
|82.82
|82.84
|82.92
|1120
|2010.12.07 15:12
|s/l
|211
|2.50
|82.84
|82.84
|82.92
|60.36
|48945.93
|1121
|2010.12.07 15:52
|buy
|212
|2.50
|82.92
|0.00
|0.00
|1122
|2010.12.07 15:52
|modify
|212
|2.50
|82.92
|0.00
|83.02
|1123
|2010.12.07 15:56
|modify
|212
|2.50
|82.92
|82.97
|83.02
|1124
|2010.12.07 16:04
|t/p
|212
|2.50
|83.02
|82.97
|83.02
|301.13
|49247.06
|1125
|2010.12.07 16:11
|buy
|213
|2.50
|83.12
|0.00
|0.00
|1126
|2010.12.07 16:11
|modify
|213
|2.50
|83.12
|0.00
|83.22
|1127
|2010.12.07 16:15
|modify
|213
|2.50
|83.12
|83.17
|83.22
|1128
|2010.12.07 18:44
|modify
|213
|2.50
|83.12
|83.18
|83.22
|1129
|2010.12.07 18:45
|t/p
|213
|2.50
|83.22
|83.18
|83.22
|300.41
|49547.47
|1130
|2010.12.07 18:47
|buy
|214
|2.50
|83.32
|0.00
|0.00
|1131
|2010.12.07 18:47
|modify
|214
|2.50
|83.32
|0.00
|83.42
|1132
|2010.12.07 18:51
|modify
|214
|2.50
|83.32
|83.37
|83.42
|1133
|2010.12.07 19:11
|s/l
|214
|2.50
|83.37
|83.37
|83.42
|149.93
|49697.40
|1134
|2010.12.07 20:17
|buy
|215
|2.50
|83.52
|0.00
|0.00
|1135
|2010.12.07 20:17
|modify
|215
|2.50
|83.52
|0.00
|83.62
|1136
|2010.12.07 20:21
|modify
|215
|2.50
|83.52
|83.57
|83.62
|1137
|2010.12.07 21:26
|s/l
|215
|2.50
|83.57
|83.57
|83.62
|149.58
|49846.98
|1138
|2010.12.08 02:34
|buy
|216
|2.50
|83.72
|0.00
|0.00
|1139
|2010.12.08 02:34
|modify
|216
|2.50
|83.72
|0.00
|83.82
|1140
|2010.12.08 02:38
|modify
|216
|2.50
|83.72
|83.77
|83.82
|1141
|2010.12.08 04:59
|t/p
|216
|2.50
|83.82
|83.77
|83.82
|297.97
|50144.95
|1142
|2010.12.08 05:15
|buy
|217
|2.50
|83.92
|0.00
|0.00
|1143
|2010.12.08 05:15
|modify
|217
|2.50
|83.92
|0.00
|84.02
|1144
|2010.12.08 05:19
|modify
|217
|2.50
|83.92
|83.97
|84.02
|1145
|2010.12.08 07:40
|s/l
|217
|2.50
|83.97
|83.97
|84.02
|148.99
|50293.94
|1146
|2010.12.08 07:40
|buy
|218
|2.50
|83.92
|0.00
|0.00
|1147
|2010.12.08 07:40
|modify
|218
|2.50
|83.92
|0.00
|84.02
|1148
|2010.12.08 07:40
|modify
|218
|2.50
|83.92
|83.95
|84.02
|1149
|2010.12.08 07:40
|t/p
|218
|2.50
|84.02
|83.95
|84.02
|297.55
|50591.49
|1150
|2010.12.08 08:19
|sell
|219
|2.50
|83.90
|0.00
|0.00
|1151
|2010.12.08 08:19
|modify
|219
|2.50
|83.90
|0.00
|83.80
|1152
|2010.12.08 08:19
|modify
|219
|2.50
|83.90
|83.85
|83.80
|1153
|2010.12.08 08:20
|modify
|219
|2.50
|83.90
|83.84
|83.80
|1154
|2010.12.08 08:20
|s/l
|219
|2.50
|83.84
|83.84
|83.80
|178.91
|50770.40
|1155
|2010.12.08 10:02
|buy
|220
|2.50
|84.02
|0.00
|0.00
|1156
|2010.12.08 10:02
|modify
|220
|2.50
|84.02
|0.00
|84.12
|1157
|2010.12.08 10:04
|modify
|220
|2.50
|84.02
|84.02
|84.12
|1158
|2010.12.08 10:04
|s/l
|220
|2.50
|84.02
|84.02
|84.12
|0.00
|50770.40
|1159
|2010.12.08 13:40
|buy
|221
|2.50
|84.12
|0.00
|0.00
|1160
|2010.12.08 13:40
|modify
|221
|2.50
|84.12
|0.00
|84.22
|1161
|2010.12.08 13:44
|modify
|221
|2.50
|84.12
|84.17
|84.22
|1162
|2010.12.08 14:18
|s/l
|221
|2.50
|84.17
|84.17
|84.22
|148.64
|50919.04
|1163
|2010.12.08 14:18
|buy
|222
|2.50
|84.12
|0.00
|0.00
|1164
|2010.12.08 14:18
|modify
|222
|2.50
|84.12
|0.00
|84.22
|1165
|2010.12.08 14:18
|modify
|222
|2.50
|84.12
|84.13
|84.22
|1166
|2010.12.08 14:18
|modify
|222
|2.50
|84.12
|84.14
|84.22
|1167
|2010.12.08 14:18
|modify
|222
|2.50
|84.12
|84.15
|84.22
|1168
|2010.12.08 14:18
|modify
|222
|2.50
|84.12
|84.17
|84.22
|1169
|2010.12.08 14:18
|modify
|222
|2.50
|84.12
|84.18
|84.22
|1170
|2010.12.08 14:19
|s/l
|222
|2.50
|84.18
|84.18
|84.22
|178.19
|51097.23
|1171
|2010.12.08 14:28
|sell
|223
|2.50
|84.00
|0.00
|0.00
|1172
|2010.12.08 14:28
|modify
|223
|2.50
|84.00
|0.00
|83.90
|1173
|2010.12.08 14:28
|modify
|223
|2.50
|84.00
|83.95
|83.90
|1174
|2010.12.08 14:31
|s/l
|223
|2.50
|83.95
|83.95
|83.90
|148.77
|51246.00
|1175
|2010.12.08 14:31
|sell
|224
|2.50
|84.00
|0.00
|0.00
|1176
|2010.12.08 14:31
|modify
|224
|2.50
|84.00
|0.00
|83.90
|1177
|2010.12.08 14:31
|modify
|224
|2.50
|84.00
|83.98
|83.90
|1178
|2010.12.08 14:31
|modify
|224
|2.50
|84.00
|83.96
|83.90
|1179
|2010.12.08 14:31
|modify
|224
|2.50
|84.00
|83.95
|83.90
|1180
|2010.12.08 14:32
|t/p
|224
|2.50
|83.90
|83.95
|83.90
|297.97
|51543.97
|1181
|2010.12.08 16:06
|buy
|225
|2.50
|84.12
|0.00
|0.00
|1182
|2010.12.08 16:06
|modify
|225
|2.50
|84.12
|0.00
|84.22
|1183
|2010.12.08 16:10
|modify
|225
|2.50
|84.12
|84.17
|84.22
|1184
|2010.12.08 16:48
|s/l
|225
|2.50
|84.17
|84.17
|84.22
|148.51
|51692.48
|1185
|2010.12.08 18:52
|buy
|226
|2.50
|84.22
|0.00
|0.00
|1186
|2010.12.08 18:52
|modify
|226
|2.50
|84.22
|0.00
|84.32
|1187
|2010.12.08 18:52
|modify
|226
|2.50
|84.22
|84.27
|84.32
|1188
|2010.12.08 18:53
|s/l
|226
|2.50
|84.27
|84.27
|84.32
|148.33
|51840.81
|1189
|2010.12.08 19:05
|sell
|227
|2.50
|84.10
|0.00
|0.00
|1190
|2010.12.08 19:05
|modify
|227
|2.50
|84.10
|0.00
|84.00
|1191
|2010.12.08 19:09
|modify
|227
|2.50
|84.10
|84.05
|84.00
|1192
|2010.12.08 19:37
|t/p
|227
|2.50
|84.00
|84.05
|84.00
|297.62
|52138.43
|1193
|2010.12.08 20:42
|sell
|228
|2.50
|84.00
|0.00
|0.00
|1194
|2010.12.08 20:42
|modify
|228
|2.50
|84.00
|0.00
|83.90
|1195
|2010.12.08 20:42
|modify
|228
|2.50
|84.00
|83.95
|83.90
|1196
|2010.12.08 20:46
|s/l
|228
|2.50
|83.95
|83.95
|83.90
|148.90
|52287.33
|1197
|2010.12.09 00:21
|buy
|229
|2.50
|84.02
|0.00
|0.00
|1198
|2010.12.09 00:21
|modify
|229
|2.50
|84.02
|0.00
|84.12
|1199
|2010.12.09 00:21
|modify
|229
|2.50
|84.02
|84.06
|84.12
|1200
|2010.12.09 00:21
|modify
|229
|2.50
|84.02
|84.07
|84.12
|1201
|2010.12.09 00:24
|s/l
|229
|2.50
|84.07
|84.07
|84.12
|148.99
|52436.32
|1202
|2010.12.09 01:41
|sell
|230
|2.50
|83.90
|0.00
|0.00
|1203
|2010.12.09 01:41
|modify
|230
|2.50
|83.90
|0.00
|83.80
|1204
|2010.12.09 01:45
|modify
|230
|2.50
|83.90
|83.85
|83.80
|1205
|2010.12.09 02:05
|s/l
|230
|2.50
|83.85
|83.85
|83.80
|149.08
|52585.40
|1206
|2010.12.09 03:13
|sell
|231
|2.50
|83.80
|0.00
|0.00
|1207
|2010.12.09 03:13
|modify
|231
|2.50
|83.80
|0.00
|83.70
|1208
|2010.12.09 03:13
|modify
|231
|2.50
|83.80
|83.75
|83.70
|1209
|2010.12.09 03:14
|s/l
|231
|2.50
|83.75
|83.75
|83.70
|149.25
|52734.65
|1210
|2010.12.09 07:22
|buy
|232
|2.50
|83.92
|0.00
|0.00
|1211
|2010.12.09 07:22
|modify
|232
|2.50
|83.92
|0.00
|84.02
|1212
|2010.12.09 07:24
|modify
|232
|2.50
|83.92
|83.92
|84.02
|1213
|2010.12.09 07:26
|s/l
|232
|2.50
|83.92
|83.92
|84.02
|0.00
|52734.65
|1214
|2010.12.09 11:41
|buy
|233
|2.50
|83.92
|0.00
|0.00
|1215
|2010.12.09 11:41
|modify
|233
|2.50
|83.92
|0.00
|84.02
|1216
|2010.12.09 11:41
|modify
|233
|2.50
|83.92
|83.95
|84.02
|1217
|2010.12.09 11:41
|modify
|233
|2.50
|83.92
|83.96
|84.02
|1218
|2010.12.09 11:41
|modify
|233
|2.50
|83.92
|83.97
|84.02
|1219
|2010.12.09 11:43
|t/p
|233
|2.50
|84.02
|83.97
|84.02
|297.55
|53032.20
|1220
|2010.12.09 14:59
|sell
|234
|2.50
|83.90
|0.00
|0.00
|1221
|2010.12.09 14:59
|modify
|234
|2.50
|83.90
|0.00
|83.80
|1222
|2010.12.09 14:59
|modify
|234
|2.50
|83.90
|83.85
|83.80
|1223
|2010.12.09 15:01
|modify
|234
|2.50
|83.90
|83.84
|83.80
|1224
|2010.12.09 15:01
|t/p
|234
|2.50
|83.80
|83.84
|83.80
|298.33
|53330.53
|1225
|2010.12.09 16:26
|buy
|235
|2.50
|83.92
|0.00
|0.00
|1226
|2010.12.09 16:26
|modify
|235
|2.50
|83.92
|0.00
|84.02
|1227
|2010.12.09 16:26
|modify
|235
|2.50
|83.92
|83.97
|84.02
|1228
|2010.12.09 16:26
|s/l
|235
|2.50
|83.97
|83.97
|84.02
|148.86
|53479.39
|1229
|2010.12.09 18:32
|sell
|236
|2.50
|83.80
|0.00
|0.00
|1230
|2010.12.09 18:32
|modify
|236
|2.50
|83.80
|0.00
|83.70
|1231
|2010.12.09 18:33
|modify
|236
|2.50
|83.80
|83.78
|83.70
|1232
|2010.12.09 18:34
|s/l
|236
|2.50
|83.78
|83.78
|83.70
|59.68
|53539.07
|1233
|2010.12.09 18:50
|sell
|237
|2.50
|83.70
|0.00
|0.00
|1234
|2010.12.09 18:50
|modify
|237
|2.50
|83.70
|0.00
|83.60
|1235
|2010.12.09 18:54
|modify
|237
|2.50
|83.70
|83.65
|83.60
|1236
|2010.12.09 19:01
|s/l
|237
|2.50
|83.65
|83.65
|83.60
|149.31
|53688.38
|1237
|2010.12.09 19:01
|sell
|238
|2.50
|83.70
|0.00
|0.00
|1238
|2010.12.09 19:01
|modify
|238
|2.50
|83.70
|0.00
|83.60
|1239
|2010.12.09 19:01
|modify
|238
|2.50
|83.70
|83.68
|83.60
|1240
|2010.12.09 19:01
|modify
|238
|2.50
|83.70
|83.66
|83.60
|1241
|2010.12.09 19:01
|t/p
|238
|2.50
|83.60
|83.66
|83.60
|299.08
|53987.46
|1242
|2010.12.10 00:17
|buy
|239
|2.50
|83.72
|0.00
|0.00
|1243
|2010.12.10 00:17
|modify
|239
|2.50
|83.72
|0.00
|83.82
|1244
|2010.12.10 00:17
|modify
|239
|2.50
|83.72
|83.76
|83.82
|1245
|2010.12.10 00:21
|s/l
|239
|2.50
|83.76
|83.76
|83.82
|119.62
|54107.08
|1246
|2010.12.10 10:26
|sell
|240
|2.50
|83.60
|0.00
|0.00
|1247
|2010.12.10 10:26
|modify
|240
|2.50
|83.60
|0.00
|83.50
|1248
|2010.12.10 10:30
|modify
|240
|2.50
|83.60
|83.55
|83.50
|1249
|2010.12.10 12:48
|s/l
|240
|2.50
|83.55
|83.55
|83.50
|149.49
|54256.57
|1250
|2010.12.10 12:48
|sell
|241
|2.50
|83.60
|0.00
|0.00
|1251
|2010.12.10 12:48
|modify
|241
|2.50
|83.60
|0.00
|83.50
|1252
|2010.12.10 12:48
|t/p
|241
|2.50
|83.50
|0.00
|83.50
|299.40
|54555.97
|1253
|2010.12.10 14:17
|buy
|242
|2.50
|83.72
|0.00
|0.00
|1254
|2010.12.10 14:17
|modify
|242
|2.50
|83.72
|0.00
|83.82
|1255
|2010.12.10 14:21
|modify
|242
|2.50
|83.72
|83.77
|83.82
|1256
|2010.12.10 14:31
|s/l
|242
|2.50
|83.77
|83.77
|83.82
|149.22
|54705.19
|1257
|2010.12.10 14:47
|buy
|243
|2.50
|83.92
|0.00
|0.00
|1258
|2010.12.10 14:47
|modify
|243
|2.50
|83.92
|0.00
|84.02
|1259
|2010.12.10 14:51
|modify
|243
|2.50
|83.92
|83.97
|84.02
|1260
|2010.12.10 16:13
|s/l
|243
|2.50
|83.97
|83.97
|84.02
|148.86
|54854.05
|1261
|2010.12.13 04:46
|buy
|244
|2.50
|84.12
|0.00
|0.00
|1262
|2010.12.13 04:46
|modify
|244
|2.50
|84.12
|0.00
|84.22
|1263
|2010.12.13 04:50
|modify
|244
|2.50
|84.12
|84.17
|84.22
|1264
|2010.12.13 08:58
|t/p
|244
|2.50
|84.22
|84.17
|84.22
|296.56
|55150.61
|1265
|2010.12.13 09:29
|buy
|245
|2.50
|84.22
|0.00
|0.00
|1266
|2010.12.13 09:29
|modify
|245
|2.50
|84.22
|0.00
|84.32
|1267
|2010.12.13 09:29
|modify
|245
|2.50
|84.22
|84.27
|84.32
|1268
|2010.12.13 09:31
|s/l
|245
|2.50
|84.27
|84.27
|84.32
|148.33
|55298.94
|1269
|2010.12.13 12:11
|sell
|246
|2.50
|84.10
|0.00
|0.00
|1270
|2010.12.13 12:11
|modify
|246
|2.50
|84.10
|0.00
|84.00
|1271
|2010.12.13 12:15
|modify
|246
|2.50
|84.10
|84.05
|84.00
|1272
|2010.12.13 12:38
|t/p
|246
|2.50
|84.00
|84.05
|84.00
|297.62
|55596.56
|1273
|2010.12.13 12:58
|sell
|247
|2.50
|84.00
|0.00
|0.00
|1274
|2010.12.13 12:58
|modify
|247
|2.50
|84.00
|0.00
|83.90
|1275
|2010.12.13 12:58
|modify
|247
|2.50
|84.00
|83.96
|83.90
|1276
|2010.12.13 12:58
|modify
|247
|2.50
|84.00
|83.95
|83.90
|1277
|2010.12.13 12:58
|t/p
|247
|2.50
|83.90
|83.95
|83.90
|297.97
|55894.53
|1278
|2010.12.13 14:11
|buy
|248
|2.50
|84.02
|0.00
|0.00
|1279
|2010.12.13 14:11
|modify
|248
|2.50
|84.02
|0.00
|84.12
|1280
|2010.12.13 14:11
|modify
|248
|2.50
|84.02
|84.04
|84.12
|1281
|2010.12.13 14:11
|modify
|248
|2.50
|84.02
|84.05
|84.12
|1282
|2010.12.13 14:11
|modify
|248
|2.50
|84.02
|84.06
|84.12
|1283
|2010.12.13 14:11
|modify
|248
|2.50
|84.02
|84.07
|84.12
|1284
|2010.12.13 14:13
|s/l
|248
|2.50
|84.07
|84.07
|84.12
|148.69
|56043.22
|1285
|2010.12.13 14:43
|sell
|249
|2.50
|83.90
|0.00
|0.00
|1286
|2010.12.13 14:43
|modify
|249
|2.50
|83.90
|0.00
|83.80
|1287
|2010.12.13 14:47
|modify
|249
|2.50
|83.90
|83.85
|83.80
|1288
|2010.12.13 14:58
|s/l
|249
|2.50
|83.85
|83.85
|83.80
|149.06
|56192.28
|1289
|2010.12.13 15:11
|sell
|250
|2.50
|83.70
|0.00
|0.00
|1290
|2010.12.13 15:11
|modify
|250
|2.50
|83.70
|0.00
|83.60
|1291
|2010.12.13 15:12
|modify
|250
|2.50
|83.70
|83.70
|83.60
|1292
|2010.12.13 15:12
|modify
|250
|2.50
|83.70
|83.69
|83.60
|1293
|2010.12.13 15:13
|modify
|250
|2.50
|83.70
|83.68
|83.60
|1294
|2010.12.13 15:13
|modify
|250
|2.50
|83.70
|83.67
|83.60
|1295
|2010.12.13 15:13
|modify
|250
|2.50
|83.70
|83.66
|83.60
|1296
|2010.12.13 15:14
|s/l
|250
|2.50
|83.66
|83.66
|83.60
|119.53
|56311.81
|1297
|2010.12.13 16:30
|sell
|251
|2.50
|83.60
|0.00
|0.00
|1298
|2010.12.13 16:30
|modify
|251
|2.50
|83.60
|0.00
|83.50
|1299
|2010.12.13 16:31
|modify
|251
|2.50
|83.60
|83.59
|83.50
|1300
|2010.12.13 16:32
|modify
|251
|2.50
|83.60
|83.58
|83.50
|1301
|2010.12.13 16:32
|s/l
|251
|2.50
|83.58
|83.58
|83.50
|59.82
|56371.63
|1302
|2010.12.13 17:30
|sell
|252
|2.50
|83.50
|0.00
|0.00
|1303
|2010.12.13 17:30
|modify
|252
|2.50
|83.50
|0.00
|83.40
|1304
|2010.12.13 17:34
|modify
|252
|2.50
|83.50
|83.45
|83.40
|1305
|2010.12.13 19:06
|t/p
|252
|2.50
|83.40
|83.45
|83.40
|299.76
|56671.39
|1306
|2010.12.13 19:16
|sell
|253
|2.50
|83.30
|0.00
|0.00
|1307
|2010.12.13 19:16
|modify
|253
|2.50
|83.30
|0.00
|83.20
|1308
|2010.12.13 19:17
|modify
|253
|2.50
|83.30
|83.25
|83.20
|1309
|2010.12.13 19:20
|t/p
|253
|2.50
|83.20
|83.25
|83.20
|300.48
|56971.87
|1310
|2010.12.13 19:28
|sell
|254
|2.50
|83.20
|0.00
|0.00
|1311
|2010.12.13 19:28
|modify
|254
|2.50
|83.20
|0.00
|83.10
|1312
|2010.12.13 19:28
|modify
|254
|2.50
|83.20
|83.20
|83.10
|1313
|2010.12.13 19:28
|modify
|254
|2.50
|83.20
|83.18
|83.10
|1314
|2010.12.13 19:28
|modify
|254
|2.50
|83.20
|83.17
|83.10
|1315
|2010.12.13 19:28
|modify
|254
|2.50
|83.20
|83.16
|83.10
|1316
|2010.12.13 19:28
|modify
|254
|2.50
|83.20
|83.15
|83.10
|1317
|2010.12.13 19:28
|s/l
|254
|2.50
|83.15
|83.15
|83.10
|150.33
|57122.20
|1318
|2010.12.13 20:12
|buy
|255
|2.50
|83.32
|0.00
|0.00
|1319
|2010.12.13 20:12
|modify
|255
|2.50
|83.32
|0.00
|83.42
|1320
|2010.12.13 20:16
|modify
|255
|2.50
|83.32
|83.37
|83.42
|1321
|2010.12.13 21:03
|modify
|255
|2.50
|83.32
|83.38
|83.42
|1322
|2010.12.13 21:05
|s/l
|255
|2.50
|83.38
|83.38
|83.42
|179.90
|57302.10
|1323
|2010.12.14 01:34
|buy
|256
|2.50
|83.42
|0.00
|0.00
|1324
|2010.12.14 01:34
|modify
|256
|2.50
|83.42
|0.00
|83.52
|1325
|2010.12.14 01:34
|modify
|256
|2.50
|83.42
|83.47
|83.52
|1326
|2010.12.14 01:35
|s/l
|256
|2.50
|83.47
|83.47
|83.52
|150.06
|57452.16
|1327
|2010.12.14 09:10
|sell
|257
|2.50
|83.30
|0.00
|0.00
|1328
|2010.12.14 09:10
|modify
|257
|2.50
|83.30
|0.00
|83.20
|1329
|2010.12.14 09:14
|modify
|257
|2.50
|83.30
|83.25
|83.20
|1330
|2010.12.14 11:08
|t/p
|257
|2.50
|83.20
|83.25
|83.20
|300.48
|57752.64
|1331
|2010.12.14 11:25
|sell
|258
|2.50
|83.10
|0.00
|0.00
|1332
|2010.12.14 11:25
|modify
|258
|2.50
|83.10
|0.00
|83.00
|1333
|2010.12.14 11:25
|modify
|258
|2.50
|83.10
|83.05
|83.00
|1334
|2010.12.14 11:29
|t/p
|258
|2.50
|83.00
|83.05
|83.00
|301.49
|58054.13
|1335
|2010.12.14 11:30
|sell
|259
|2.50
|83.00
|0.00
|0.00
|1336
|2010.12.14 11:30
|modify
|259
|2.50
|83.00
|0.00
|82.90
|1337
|2010.12.14 11:30
|modify
|259
|2.50
|83.00
|82.98
|82.90
|1338
|2010.12.14 11:30
|modify
|259
|2.50
|83.00
|82.95
|82.90
|1339
|2010.12.14 11:31
|s/l
|259
|2.50
|82.95
|82.95
|82.90
|150.69
|58204.82
|1340
|2010.12.14 14:11
|buy
|260
|2.50
|83.12
|0.00
|0.00
|1341
|2010.12.14 14:11
|modify
|260
|2.50
|83.12
|0.00
|83.22
|1342
|2010.12.14 14:15
|modify
|260
|2.50
|83.12
|83.17
|83.22
|1343
|2010.12.14 14:29
|modify
|260
|2.50
|83.12
|83.18
|83.22
|1344
|2010.12.14 14:29
|t/p
|260
|2.50
|83.22
|83.18
|83.22
|300.41
|58505.23
|1345
|2010.12.14 14:30
|buy
|261
|2.50
|83.32
|0.00
|0.00
|1346
|2010.12.14 14:30
|modify
|261
|2.50
|83.32
|0.00
|83.42
|1347
|2010.12.14 14:30
|modify
|261
|2.50
|83.32
|83.33
|83.42
|1348
|2010.12.14 14:30
|modify
|261
|2.50
|83.32
|83.36
|83.42
|1349
|2010.12.14 14:30
|modify
|261
|2.50
|83.32
|83.37
|83.42
|1350
|2010.12.14 14:30
|s/l
|261
|2.50
|83.37
|83.37
|83.42
|149.93
|58655.16
|1351
|2010.12.14 14:31
|buy
|262
|2.50
|83.32
|0.00
|0.00
|1352
|2010.12.14 14:31
|modify
|262
|2.50
|83.32
|0.00
|83.42
|1353
|2010.12.14 14:31
|modify
|262
|2.50
|83.32
|83.32
|83.42
|1354
|2010.12.14 14:31
|modify
|262
|2.50
|83.32
|83.34
|83.42
|1355
|2010.12.14 14:31
|modify
|262
|2.50
|83.32
|83.35
|83.42
|1356
|2010.12.14 14:31
|s/l
|262
|2.50
|83.35
|83.35
|83.42
|89.98
|58745.14
|1357
|2010.12.14 14:37
|sell
|263
|2.50
|83.30
|0.00
|0.00
|1358
|2010.12.14 14:37
|modify
|263
|2.50
|83.30
|0.00
|83.20
|1359
|2010.12.14 14:37
|modify
|263
|2.50
|83.30
|83.30
|83.20
|1360
|2010.12.14 14:37
|modify
|263
|2.50
|83.30
|83.29
|83.20
|1361
|2010.12.14 14:37
|modify
|263
|2.50
|83.30
|83.27
|83.20
|1362
|2010.12.14 14:37
|modify
|263
|2.50
|83.30
|83.26
|83.20
|1363
|2010.12.14 14:37
|modify
|263
|2.50
|83.30
|83.25
|83.20
|1364
|2010.12.14 14:37
|t/p
|263
|2.50
|83.20
|83.25
|83.20
|300.48
|59045.62
|1365
|2010.12.14 15:15
|buy
|264
|2.50
|83.42
|0.00
|0.00
|1366
|2010.12.14 15:15
|modify
|264
|2.50
|83.42
|0.00
|83.52
|1367
|2010.12.14 15:16
|modify
|264
|2.50
|83.42
|83.43
|83.52
|1368
|2010.12.14 15:16
|s/l
|264
|2.50
|83.43
|83.43
|83.52
|29.97
|59075.59
|1369
|2010.12.14 15:42
|buy
|265
|2.50
|83.52
|0.00
|0.00
|1370
|2010.12.14 15:42
|modify
|265
|2.50
|83.52
|0.00
|83.62
|1371
|2010.12.14 15:46
|modify
|265
|2.50
|83.52
|83.57
|83.62
|1372
|2010.12.14 16:10
|s/l
|265
|2.50
|83.57
|83.57
|83.62
|149.70
|59225.29
|1373
|2010.12.14 16:10
|buy
|266
|2.50
|83.52
|0.00
|0.00
|1374
|2010.12.14 16:10
|modify
|266
|2.50
|83.52
|0.00
|83.62
|1375
|2010.12.14 16:10
|t/p
|266
|2.50
|83.62
|0.00
|83.62
|298.94
|59524.23
|1376
|2010.12.14 18:10
|sell
|267
|2.50
|83.40
|0.00
|0.00
|1377
|2010.12.14 18:10
|modify
|267
|2.50
|83.40
|0.00
|83.30
|1378
|2010.12.14 18:11
|modify
|267
|2.50
|83.40
|83.35
|83.30
|1379
|2010.12.14 18:16
|modify
|267
|2.50
|83.40
|83.34
|83.30
|1380
|2010.12.14 18:16
|t/p
|267
|2.50
|83.30
|83.34
|83.30
|300.15
|59824.38
|1381
|2010.12.14 20:15
|sell
|268
|2.50
|83.30
|0.00
|0.00
|1382
|2010.12.14 20:15
|modify
|268
|2.50
|83.30
|0.00
|83.20
|1383
|2010.12.14 20:15
|modify
|268
|2.50
|83.30
|83.29
|83.20
|1384
|2010.12.14 20:15
|modify
|268
|2.50
|83.30
|83.28
|83.20
|1385
|2010.12.14 20:15
|t/p
|268
|2.50
|83.20
|83.28
|83.20
|300.55
|60124.93
|1386
|2010.12.14 20:17
|buy
|269
|2.50
|83.42
|0.00
|0.00
|1387
|2010.12.14 20:17
|modify
|269
|2.50
|83.42
|0.00
|83.52
|1388
|2010.12.14 20:17
|modify
|269
|2.50
|83.42
|83.43
|83.52
|1389
|2010.12.14 20:17
|s/l
|269
|2.50
|83.43
|83.43
|83.52
|29.97
|60154.90
|1390
|2010.12.14 20:40
|buy
|270
|2.50
|83.52
|0.00
|0.00
|1391
|2010.12.14 20:40
|modify
|270
|2.50
|83.52
|0.00
|83.62
|1392
|2010.12.14 20:40
|modify
|270
|2.50
|83.52
|83.57
|83.62
|1393
|2010.12.14 20:42
|modify
|270
|2.50
|83.52
|83.58
|83.62
|1394
|2010.12.14 20:43
|s/l
|270
|2.50
|83.58
|83.58
|83.62
|179.47
|60334.37
|1395
|2010.12.14 20:54
|buy
|271
|2.50
|83.72
|0.00
|0.00
|1396
|2010.12.14 20:54
|modify
|271
|2.50
|83.72
|0.00
|83.82
|1397
|2010.12.14 20:58
|modify
|271
|2.50
|83.72
|83.77
|83.82
|1398
|2010.12.15 00:40
|t/p
|271
|2.50
|83.82
|83.77
|83.82
|294.89
|60629.25
|1399
|2010.12.15 02:11
|buy
|272
|2.50
|83.92
|0.00
|0.00
|1400
|2010.12.15 02:11
|modify
|272
|2.50
|83.92
|0.00
|84.02
|1401
|2010.12.15 02:15
|modify
|272
|2.50
|83.92
|83.97
|84.02
|1402
|2010.12.15 09:19
|s/l
|272
|2.50
|83.97
|83.97
|84.02
|148.99
|60778.24
|1403
|2010.12.15 09:19
|buy
|273
|2.50
|83.92
|0.00
|0.00
|1404
|2010.12.15 09:19
|modify
|273
|2.50
|83.92
|0.00
|84.02
|1405
|2010.12.15 09:19
|modify
|273
|2.50
|83.92
|83.97
|84.02
|1406
|2010.12.15 09:19
|s/l
|273
|2.50
|83.97
|83.97
|84.02
|148.86
|60927.10
|1407
|2010.12.15 13:08
|sell
|274
|2.50
|83.80
|0.00
|0.00
|1408
|2010.12.15 13:08
|modify
|274
|2.50
|83.80
|0.00
|83.70
|1409
|2010.12.15 13:12
|modify
|274
|2.50
|83.80
|83.75
|83.70
|1410
|2010.12.15 13:35
|s/l
|274
|2.50
|83.75
|83.75
|83.70
|149.13
|61076.23
|1411
|2010.12.15 13:35
|sell
|275
|2.50
|83.80
|0.00
|0.00
|1412
|2010.12.15 13:35
|modify
|275
|2.50
|83.80
|0.00
|83.70
|1413
|2010.12.15 13:35
|modify
|275
|2.50
|83.80
|83.80
|83.70
|1414
|2010.12.15 13:35
|modify
|275
|2.50
|83.80
|83.78
|83.70
|1415
|2010.12.15 13:35
|modify
|275
|2.50
|83.80
|83.75
|83.70
|1416
|2010.12.15 13:36
|s/l
|275
|2.50
|83.75
|83.75
|83.70
|149.25
|61225.48
|1417
|2010.12.15 14:30
|buy
|276
|2.50
|83.92
|0.00
|0.00
|1418
|2010.12.15 14:30
|modify
|276
|2.50
|83.92
|0.00
|84.02
|1419
|2010.12.15 14:30
|modify
|276
|2.50
|83.92
|83.92
|84.02
|1420
|2010.12.15 14:30
|modify
|276
|2.50
|83.92
|83.93
|84.02
|1421
|2010.12.15 14:30
|s/l
|276
|2.50
|83.93
|83.93
|84.02
|29.79
|61255.27
|1422
|2010.12.15 14:32
|buy
|277
|2.50
|83.92
|0.00
|0.00
|1423
|2010.12.15 14:32
|modify
|277
|2.50
|83.92
|0.00
|84.02
|1424
|2010.12.15 14:32
|modify
|277
|2.50
|83.92
|83.95
|84.02
|1425
|2010.12.15 14:32
|modify
|277
|2.50
|83.92
|83.96
|84.02
|1426
|2010.12.15 14:32
|modify
|277
|2.50
|83.92
|83.97
|84.02
|1427
|2010.12.15 14:32
|t/p
|277
|2.50
|84.02
|83.97
|84.02
|297.55
|61552.82
|1428
|2010.12.15 15:34
|sell
|278
|2.50
|83.90
|0.00
|0.00
|1429
|2010.12.15 15:34
|modify
|278
|2.50
|83.90
|0.00
|83.80
|1430
|2010.12.15 15:34
|t/p
|278
|2.50
|83.80
|0.00
|83.80
|298.33
|61851.15
|1431
|2010.12.15 16:59
|buy
|279
|2.50
|84.02
|0.00
|0.00
|1432
|2010.12.15 16:59
|modify
|279
|2.50
|84.02
|0.00
|84.12
|1433
|2010.12.15 17:03
|modify
|279
|2.50
|84.02
|84.07
|84.12
|1434
|2010.12.15 18:23
|s/l
|279
|2.50
|84.07
|84.07
|84.12
|148.69
|61999.84
|1435
|2010.12.15 19:23
|buy
|280
|2.50
|84.22
|0.00
|0.00
|1436
|2010.12.15 19:23
|modify
|280
|2.50
|84.22
|0.00
|84.32
|1437
|2010.12.15 19:25
|modify
|280
|2.50
|84.22
|84.22
|84.32
|1438
|2010.12.15 19:26
|s/l
|280
|2.50
|84.22
|84.22
|84.32
|0.00
|61999.84
|1439
|2010.12.15 20:30
|buy
|281
|2.50
|84.32
|0.00
|0.00
|1440
|2010.12.15 20:30
|modify
|281
|2.50
|84.32
|0.00
|84.42
|1441
|2010.12.15 20:33
|modify
|281
|2.50
|84.32
|84.37
|84.42
|1442
|2010.12.15 20:37
|s/l
|281
|2.50
|84.37
|84.37
|84.42
|148.16
|62148.00
|1443
|2010.12.15 20:46
|buy
|282
|2.50
|84.42
|0.00
|0.00
|1444
|2010.12.15 20:46
|modify
|282
|2.50
|84.42
|0.00
|84.52
|1445
|2010.12.15 20:46
|modify
|282
|2.50
|84.42
|84.47
|84.52
|1446
|2010.12.15 20:46
|s/l
|282
|2.50
|84.47
|84.47
|84.52
|147.98
|62295.98
|1447
|2010.12.15 21:07
|sell
|283
|2.50
|84.30
|0.00
|0.00
|1448
|2010.12.15 21:07
|modify
|283
|2.50
|84.30
|0.00
|84.20
|1449
|2010.12.15 21:11
|modify
|283
|2.50
|84.30
|84.25
|84.20
|1450
|2010.12.15 21:21
|s/l
|283
|2.50
|84.25
|84.25
|84.20
|148.37
|62444.35
|1451
|2010.12.16 09:38
|sell
|284
|2.50
|84.10
|0.00
|0.00
|1452
|2010.12.16 09:38
|modify
|284
|2.50
|84.10
|0.00
|84.00
|1453
|2010.12.16 09:38
|modify
|284
|2.50
|84.10
|84.10
|84.00
|1454
|2010.12.16 09:38
|s/l
|284
|2.50
|84.10
|84.10
|84.00
|0.00
|62444.35
|1455
|2010.12.16 10:33
|sell
|285
|2.50
|84.10
|0.00
|0.00
|1456
|2010.12.16 10:33
|modify
|285
|2.50
|84.10
|0.00
|84.00
|1457
|2010.12.16 10:33
|modify
|285
|2.50
|84.10
|84.07
|84.00
|1458
|2010.12.16 10:33
|modify
|285
|2.50
|84.10
|84.06
|84.00
|1459
|2010.12.16 10:33
|modify
|285
|2.50
|84.10
|84.05
|84.00
|1460
|2010.12.16 10:33
|t/p
|285
|2.50
|84.00
|84.05
|84.00
|297.62
|62741.97
|1461
|2010.12.16 14:57
|buy
|286
|2.50
|84.22
|0.00
|0.00
|1462
|2010.12.16 14:57
|modify
|286
|2.50
|84.22
|0.00
|84.32
|1463
|2010.12.16 14:59
|modify
|286
|2.50
|84.22
|84.27
|84.32
|1464
|2010.12.16 15:05
|s/l
|286
|2.50
|84.27
|84.27
|84.32
|148.33
|62890.30
|1465
|2010.12.16 16:15
|buy
|287
|2.50
|84.32
|0.00
|0.00
|1466
|2010.12.16 16:15
|modify
|287
|2.50
|84.32
|0.00
|84.42
|1467
|2010.12.16 16:15
|modify
|287
|2.50
|84.32
|84.32
|84.42
|1468
|2010.12.16 16:15
|modify
|287
|2.50
|84.32
|84.34
|84.42
|1469
|2010.12.16 16:15
|modify
|287
|2.50
|84.32
|84.35
|84.42
|1470
|2010.12.16 16:15
|modify
|287
|2.50
|84.32
|84.36
|84.42
|1471
|2010.12.16 16:15
|modify
|287
|2.50
|84.32
|84.37
|84.42
|1472
|2010.12.16 16:15
|s/l
|287
|2.50
|84.37
|84.37
|84.42
|148.16
|63038.46
|1473
|2010.12.16 17:57
|sell
|288
|2.50
|84.20
|0.00
|0.00
|1474
|2010.12.16 17:57
|modify
|288
|2.50
|84.20
|0.00
|84.10
|1475
|2010.12.16 18:01
|modify
|288
|2.50
|84.20
|84.15
|84.10
|1476
|2010.12.16 19:52
|s/l
|288
|2.50
|84.15
|84.15
|84.10
|148.53
|63186.99
|1477
|2010.12.16 21:55
|sell
|289
|2.50
|84.00
|0.00
|0.00
|1478
|2010.12.16 21:55
|modify
|289
|2.50
|84.00
|0.00
|83.90
|1479
|2010.12.16 21:59
|modify
|289
|2.50
|84.00
|83.95
|83.90
|1480
|2010.12.16 22:59
|s/l
|289
|2.50
|83.95
|83.95
|83.90
|148.87
|63335.86
|1481
|2010.12.17 04:24
|sell
|290
|2.50
|83.90
|0.00
|0.00
|1482
|2010.12.17 04:24
|modify
|290
|2.50
|83.90
|0.00
|83.80
|1483
|2010.12.17 04:24
|modify
|290
|2.50
|83.90
|83.88
|83.80
|1484
|2010.12.17 04:24
|modify
|290
|2.50
|83.90
|83.87
|83.80
|1485
|2010.12.17 04:24
|modify
|290
|2.50
|83.90
|83.86
|83.80
|1486
|2010.12.17 04:24
|modify
|290
|2.50
|83.90
|83.85
|83.80
|1487
|2010.12.17 04:25
|modify
|290
|2.50
|83.90
|83.84
|83.80
|1488
|2010.12.17 04:28
|s/l
|290
|2.50
|83.84
|83.84
|83.80
|178.91
|63514.77
|1489
|2010.12.17 06:57
|buy
|291
|2.50
|83.92
|0.00
|0.00
|1490
|2010.12.17 06:57
|modify
|291
|2.50
|83.92
|0.00
|84.02
|1491
|2010.12.17 06:57
|modify
|291
|2.50
|83.92
|83.97
|84.02
|1492
|2010.12.17 06:57
|s/l
|291
|2.50
|83.97
|83.97
|84.02
|148.86
|63663.63
|1493
|2010.12.17 10:21
|sell
|292
|2.50
|83.80
|0.00
|0.00
|1494
|2010.12.17 10:21
|modify
|292
|2.50
|83.80
|0.00
|83.70
|1495
|2010.12.17 10:25
|modify
|292
|2.50
|83.80
|83.75
|83.70
|1496
|2010.12.17 10:37
|s/l
|292
|2.50
|83.75
|83.75
|83.70
|149.13
|63812.76
|1497
|2010.12.17 10:37
|sell
|293
|2.50
|83.80
|0.00
|0.00
|1498
|2010.12.17 10:37
|modify
|293
|2.50
|83.80
|0.00
|83.70
|1499
|2010.12.17 10:37
|t/p
|293
|2.50
|83.70
|0.00
|83.70
|298.69
|64111.45
|1500
|2010.12.17 11:28
|buy
|294
|2.50
|83.92
|0.00
|0.00
|1501
|2010.12.17 11:28
|modify
|294
|2.50
|83.92
|0.00
|84.02
|1502
|2010.12.17 11:32
|modify
|294
|2.50
|83.92
|83.97
|84.02
|1503
|2010.12.17 12:47
|s/l
|294
|2.50
|83.97
|83.97
|84.02
|148.86
|64260.31
|1504
|2010.12.17 16:02
|buy
|295
|2.50
|84.12
|0.00
|0.00
|1505
|2010.12.17 16:02
|modify
|295
|2.50
|84.12
|0.00
|84.22
|1506
|2010.12.17 16:06
|modify
|295
|2.50
|84.12
|84.17
|84.22
|1507
|2010.12.17 17:23
|s/l
|295
|2.50
|84.17
|84.17
|84.22
|148.64
|64408.95
|1508
|2010.12.17 17:23
|buy
|296
|2.50
|84.12
|0.00
|0.00
|1509
|2010.12.17 17:23
|modify
|296
|2.50
|84.12
|0.00
|84.22
|1510
|2010.12.17 17:23
|modify
|296
|2.50
|84.12
|84.17
|84.22
|1511
|2010.12.17 17:23
|s/l
|296
|2.50
|84.17
|84.17
|84.22
|148.51
|64557.46
|1512
|2010.12.17 19:22
|sell
|297
|2.50
|84.00
|0.00
|0.00
|1513
|2010.12.17 19:22
|modify
|297
|2.50
|84.00
|0.00
|83.90
|1514
|2010.12.17 19:26
|modify
|297
|2.50
|84.00
|83.95
|83.90
|1515
|2010.12.17 19:56
|s/l
|297
|2.50
|83.95
|83.95
|83.90
|148.77
|64706.23
|1516
|2010.12.17 19:56
|sell
|298
|2.50
|84.00
|0.00
|0.00
|1517
|2010.12.17 19:56
|modify
|298
|2.50
|84.00
|0.00
|83.90
|1518
|2010.12.17 19:56
|modify
|298
|2.50
|84.00
|83.99
|83.90
|1519
|2010.12.17 19:56
|modify
|298
|2.50
|84.00
|83.97
|83.90
|1520
|2010.12.17 19:56
|modify
|298
|2.50
|84.00
|83.95
|83.90
|1521
|2010.12.17 20:00
|s/l
|298
|2.50
|83.95
|83.95
|83.90
|148.90
|64855.13
|1522
|2010.12.20 01:42
|buy
|299
|2.50
|84.02
|0.00
|0.00
|1523
|2010.12.20 01:42
|modify
|299
|2.50
|84.02
|0.00
|84.12
|1524
|2010.12.20 01:42
|modify
|299
|2.50
|84.02
|84.07
|84.12
|1525
|2010.12.20 01:46
|s/l
|299
|2.50
|84.07
|84.07
|84.12
|148.99
|65004.12
|1526
|2010.12.20 02:46
|sell
|300
|2.50
|83.90
|0.00
|0.00
|1527
|2010.12.20 02:46
|modify
|300
|2.50
|83.90
|0.00
|83.80
|1528
|2010.12.20 02:50
|modify
|300
|2.50
|83.90
|83.85
|83.80
|1529
|2010.12.20 10:01
|modify
|300
|2.50
|83.90
|83.84
|83.80
|1530
|2010.12.20 10:02
|s/l
|300
|2.50
|83.84
|83.84
|83.80
|178.91
|65183.03
|1531
|2010.12.20 13:51
|sell
|301
|2.50
|83.70
|0.00
|0.00
|1532
|2010.12.20 13:51
|modify
|301
|2.50
|83.70
|0.00
|83.60
|1533
|2010.12.20 13:55
|modify
|301
|2.50
|83.70
|83.65
|83.60
|1534
|2010.12.21 02:35
|modify
|301
|2.50
|83.70
|83.64
|83.60
|1535
|2010.12.21 02:35
|t/p
|301
|2.50
|83.60
|83.64
|83.60
|295.96
|65478.99
|1536
|2010.12.21 14:26
|sell
|302
|2.50
|83.60
|0.00
|0.00
|1537
|2010.12.21 14:26
|modify
|302
|2.50
|83.60
|0.00
|83.50
|1538
|2010.12.21 14:26
|modify
|302
|2.50
|83.60
|83.55
|83.50
|1539
|2010.12.21 14:27
|s/l
|302
|2.50
|83.55
|83.55
|83.50
|149.61
|65628.60
|1540
|2010.12.21 16:12
|buy
|303
|2.50
|83.72
|0.00
|0.00
|1541
|2010.12.21 16:12
|modify
|303
|2.50
|83.72
|0.00
|83.82
|1542
|2010.12.21 16:13
|modify
|303
|2.50
|83.72
|83.72
|83.82
|1543
|2010.12.21 16:13
|s/l
|303
|2.50
|83.72
|83.72
|83.82
|0.00
|65628.60
|1544
|2010.12.21 18:20
|buy
|304
|2.50
|83.82
|0.00
|0.00
|1545
|2010.12.21 18:20
|modify
|304
|2.50
|83.82
|0.00
|83.92
|1546
|2010.12.21 18:24
|modify
|304
|2.50
|83.82
|83.87
|83.92
|1547
|2010.12.21 19:48
|s/l
|304
|2.50
|83.87
|83.87
|83.92
|149.16
|65777.76
|1548
|2010.12.21 19:48
|buy
|305
|2.50
|83.82
|0.00
|0.00
|1549
|2010.12.21 19:48
|modify
|305
|2.50
|83.82
|0.00
|83.92
|1550
|2010.12.21 19:48
|modify
|305
|2.50
|83.82
|83.87
|83.92
|1551
|2010.12.21 19:52
|s/l
|305
|2.50
|83.87
|83.87
|83.92
|149.35
|65927.11
|1552
|2010.12.21 22:01
|sell
|306
|2.50
|83.70
|0.00
|0.00
|1553
|2010.12.21 22:01
|modify
|306
|2.50
|83.70
|0.00
|83.60
|1554
|2010.12.21 22:05
|modify
|306
|2.50
|83.70
|83.65
|83.60
|1555
|2010.12.22 10:08
|s/l
|306
|2.50
|83.65
|83.65
|83.60
|146.35
|66073.45
|1556
|2010.12.22 10:47
|sell
|307
|2.50
|83.60
|0.00
|0.00
|1557
|2010.12.22 10:47
|modify
|307
|2.50
|83.60
|0.00
|83.50
|1558
|2010.12.22 10:47
|modify
|307
|2.50
|83.60
|83.60
|83.50
|1559
|2010.12.22 10:47
|modify
|307
|2.50
|83.60
|83.59
|83.50
|1560
|2010.12.22 10:47
|modify
|307
|2.50
|83.60
|83.57
|83.50
|1561
|2010.12.22 10:47
|modify
|307
|2.50
|83.60
|83.55
|83.50
|1562
|2010.12.22 10:48
|t/p
|307
|2.50
|83.50
|83.55
|83.50
|299.40
|66372.85
|1563
|2010.12.22 19:40
|buy
|308
|2.50
|83.62
|0.00
|0.00
|1564
|2010.12.22 19:40
|modify
|308
|2.50
|83.62
|0.00
|83.72
|1565
|2010.12.22 19:40
|modify
|308
|2.50
|83.62
|83.66
|83.72
|1566
|2010.12.22 19:42
|modify
|308
|2.50
|83.62
|83.67
|83.72
|1567
|2010.12.22 19:44
|s/l
|308
|2.50
|83.67
|83.67
|83.72
|149.70
|66522.55
|1568
|2010.12.23 02:27
|sell
|309
|2.50
|83.50
|0.00
|0.00
|1569
|2010.12.23 02:27
|modify
|309
|2.50
|83.50
|0.00
|83.40
|1570
|2010.12.23 02:30
|modify
|309
|2.50
|83.50
|83.50
|83.40
|1571
|2010.12.23 02:30
|s/l
|309
|2.50
|83.50
|83.50
|83.40
|0.00
|66522.55
|1572
|2010.12.23 02:53
|sell
|310
|2.50
|83.40
|0.00
|0.00
|1573
|2010.12.23 02:53
|modify
|310
|2.50
|83.40
|0.00
|83.30
|1574
|2010.12.23 02:57
|modify
|310
|2.50
|83.40
|83.35
|83.30
|1575
|2010.12.23 04:28
|t/p
|310
|2.50
|83.30
|83.35
|83.30
|300.41
|66822.96
|1576
|2010.12.23 04:35
|sell
|311
|2.50
|83.20
|0.00
|0.00
|1577
|2010.12.23 04:35
|modify
|311
|2.50
|83.20
|0.00
|83.10
|1578
|2010.12.23 04:36
|modify
|311
|2.50
|83.20
|83.15
|83.10
|1579
|2010.12.23 04:45
|s/l
|311
|2.50
|83.15
|83.15
|83.10
|150.33
|66973.29
|1580
|2010.12.23 09:02
|sell
|312
|2.50
|83.00
|0.00
|0.00
|1581
|2010.12.23 09:02
|modify
|312
|2.50
|83.00
|0.00
|82.90
|1582
|2010.12.23 09:02
|modify
|312
|2.50
|83.00
|83.00
|82.90
|1583
|2010.12.23 09:02
|modify
|312
|2.50
|83.00
|82.99
|82.90
|1584
|2010.12.23 09:02
|modify
|312
|2.50
|83.00
|82.98
|82.90
|1585
|2010.12.23 09:02
|modify
|312
|2.50
|83.00
|82.97
|82.90
|1586
|2010.12.23 09:02
|modify
|312
|2.50
|83.00
|82.96
|82.90
|1587
|2010.12.23 09:02
|modify
|312
|2.50
|83.00
|82.95
|82.90
|1588
|2010.12.23 09:03
|s/l
|312
|2.50
|82.95
|82.95
|82.90
|150.56
|67123.85
|1589
|2010.12.23 09:03
|sell
|313
|2.50
|83.00
|0.00
|0.00
|1590
|2010.12.23 09:03
|modify
|313
|2.50
|83.00
|0.00
|82.90
|1591
|2010.12.23 09:03
|modify
|313
|2.50
|83.00
|82.95
|82.90
|1592
|2010.12.23 09:03
|t/p
|313
|2.50
|82.90
|82.95
|82.90
|301.68
|67425.53
|1593
|2010.12.23 13:39
|buy
|314
|2.50
|83.12
|0.00
|0.00
|1594
|2010.12.23 13:39
|modify
|314
|2.50
|83.12
|0.00
|83.22
|1595
|2010.12.23 13:40
|modify
|314
|2.50
|83.12
|83.17
|83.22
|1596
|2010.12.23 13:45
|modify
|314
|2.50
|83.12
|83.18
|83.22
|1597
|2010.12.23 13:45
|t/p
|314
|2.50
|83.22
|83.18
|83.22
|300.41
|67725.94
|1598
|2010.12.23 14:05
|buy
|315
|2.50
|83.22
|0.00
|0.00
|1599
|2010.12.23 14:05
|modify
|315
|2.50
|83.22
|0.00
|83.32
|1600
|2010.12.23 14:05
|modify
|315
|2.50
|83.22
|83.24
|83.32
|1601
|2010.12.23 14:05
|modify
|315
|2.50
|83.22
|83.25
|83.32
|1602
|2010.12.23 14:05
|modify
|315
|2.50
|83.22
|83.26
|83.32
|1603
|2010.12.23 14:05
|modify
|315
|2.50
|83.22
|83.27
|83.32
|1604
|2010.12.23 14:06
|t/p
|315
|2.50
|83.32
|83.27
|83.32
|300.05
|68025.99
|1605
|2010.12.23 14:44
|sell
|316
|2.50
|83.10
|0.00
|0.00
|1606
|2010.12.23 14:44
|modify
|316
|2.50
|83.10
|0.00
|83.00
|1607
|2010.12.23 14:46
|modify
|316
|2.50
|83.10
|83.05
|83.00
|1608
|2010.12.23 14:50
|s/l
|316
|2.50
|83.05
|83.05
|83.00
|150.51
|68176.50
|1609
|2010.12.23 17:19
|sell
|317
|2.50
|83.00
|0.00
|0.00
|1610
|2010.12.23 17:19
|modify
|317
|2.50
|83.00
|0.00
|82.90
|1611
|2010.12.23 17:19
|modify
|317
|2.50
|83.00
|83.00
|82.90
|1612
|2010.12.23 17:19
|modify
|317
|2.50
|83.00
|82.99
|82.90
|1613
|2010.12.23 17:19
|modify
|317
|2.50
|83.00
|82.98
|82.90
|1614
|2010.12.23 17:19
|modify
|317
|2.50
|83.00
|82.96
|82.90
|1615
|2010.12.23 17:19
|modify
|317
|2.50
|83.00
|82.95
|82.90
|1616
|2010.12.23 17:19
|t/p
|317
|2.50
|82.90
|82.95
|82.90
|301.57
|68478.07
|1617
|2010.12.24 01:13
|buy
|318
|2.50
|83.02
|0.00
|0.00
|1618
|2010.12.24 01:13
|modify
|318
|2.50
|83.02
|0.00
|83.12
|1619
|2010.12.24 01:13
|modify
|318
|2.50
|83.02
|83.06
|83.12
|1620
|2010.12.24 01:14
|modify
|318
|2.50
|83.02
|83.07
|83.12
|1621
|2010.12.24 01:14
|modify
|318
|2.50
|83.02
|83.08
|83.12
|1622
|2010.12.24 01:15
|s/l
|318
|2.50
|83.08
|83.08
|83.12
|180.55
|68658.62
|1623
|2010.12.24 08:34
|sell
|319
|2.50
|82.90
|0.00
|0.00
|1624
|2010.12.24 08:34
|modify
|319
|2.50
|82.90
|0.00
|82.80
|1625
|2010.12.24 08:38
|modify
|319
|2.50
|82.90
|82.85
|82.80
|1626
|2010.12.27 06:22
|modify
|319
|2.50
|82.90
|82.84
|82.80
|1627
|2010.12.27 06:22
|t/p
|319
|2.50
|82.80
|82.84
|82.80
|298.85
|68957.47
|1628
|2010.12.27 08:01
|sell
|320
|2.50
|82.80
|0.00
|0.00
|1629
|2010.12.27 08:01
|modify
|320
|2.50
|82.80
|0.00
|82.70
|1630
|2010.12.27 08:01
|t/p
|320
|2.50
|82.70
|0.00
|82.70
|302.30
|69259.77
|1631
|2010.12.27 14:12
|buy
|321
|2.50
|82.82
|0.00
|0.00
|1632
|2010.12.27 14:12
|modify
|321
|2.50
|82.82
|0.00
|82.92
|1633
|2010.12.27 14:12
|modify
|321
|2.50
|82.82
|82.86
|82.92
|1634
|2010.12.27 14:13
|s/l
|321
|2.50
|82.86
|82.86
|82.92
|120.69
|69380.46
|1635
|2010.12.28 01:06
|sell
|322
|2.50
|82.70
|0.00
|0.00
|1636
|2010.12.28 01:06
|modify
|322
|2.50
|82.70
|0.00
|82.60
|1637
|2010.12.28 01:10
|modify
|322
|2.50
|82.70
|82.65
|82.60
|1638
|2010.12.28 03:26
|modify
|322
|2.50
|82.70
|82.64
|82.60
|1639
|2010.12.28 03:26
|t/p
|322
|2.50
|82.60
|82.64
|82.60
|302.95
|69683.41
|1640
|2010.12.28 04:22
|sell
|323
|2.50
|82.50
|0.00
|0.00
|1641
|2010.12.28 04:22
|modify
|323
|2.50
|82.50
|0.00
|82.40
|1642
|2010.12.28 04:26
|modify
|323
|2.50
|82.50
|82.45
|82.40
|1643
|2010.12.28 06:32
|s/l
|323
|2.50
|82.45
|82.45
|82.40
|151.59
|69835.00
|1644
|2010.12.28 10:32
|sell
|324
|2.50
|82.30
|0.00
|0.00
|1645
|2010.12.28 10:32
|modify
|324
|2.50
|82.30
|0.00
|82.20
|1646
|2010.12.28 10:33
|modify
|324
|2.50
|82.30
|82.30
|82.20
|1647
|2010.12.28 10:33
|modify
|324
|2.50
|82.30
|82.28
|82.20
|1648
|2010.12.28 10:36
|s/l
|324
|2.50
|82.28
|82.28
|82.20
|60.77
|69895.77
|1649
|2010.12.28 11:05
|sell
|325
|2.50
|82.20
|0.00
|0.00
|1650
|2010.12.28 11:05
|modify
|325
|2.50
|82.20
|0.00
|82.10
|1651
|2010.12.28 11:09
|modify
|325
|2.50
|82.20
|82.15
|82.10
|1652
|2010.12.28 11:45
|s/l
|325
|2.50
|82.15
|82.15
|82.10
|152.14
|70047.91
|1653
|2010.12.28 12:33
|sell
|326
|2.50
|82.00
|0.00
|0.00
|1654
|2010.12.28 12:33
|modify
|326
|2.50
|82.00
|0.00
|81.90
|1655
|2010.12.28 12:35
|modify
|326
|2.50
|82.00
|81.95
|81.90
|1656
|2010.12.28 12:41
|t/p
|326
|2.50
|81.90
|81.95
|81.90
|305.29
|70353.20
|1657
|2010.12.28 12:43
|sell
|327
|2.50
|81.90
|0.00
|0.00
|1658
|2010.12.28 12:43
|modify
|327
|2.50
|81.90
|0.00
|81.80
|1659
|2010.12.28 12:43
|modify
|327
|2.50
|81.90
|81.89
|81.80
|1660
|2010.12.28 12:43
|modify
|327
|2.50
|81.90
|81.88
|81.80
|1661
|2010.12.28 12:43
|modify
|327
|2.50
|81.90
|81.87
|81.80
|1662
|2010.12.28 12:43
|modify
|327
|2.50
|81.90
|81.86
|81.80
|1663
|2010.12.28 12:43
|modify
|327
|2.50
|81.90
|81.85
|81.80
|1664
|2010.12.28 12:43
|s/l
|327
|2.50
|81.85
|81.85
|81.80
|152.72
|70505.92
|1665
|2010.12.28 13:55
|buy
|328
|2.50
|81.92
|0.00
|0.00
|1666
|2010.12.28 13:55
|modify
|328
|2.50
|81.92
|0.00
|82.02
|1667
|2010.12.28 13:55
|modify
|328
|2.50
|81.92
|81.96
|82.02
|1668
|2010.12.28 13:55
|modify
|328
|2.50
|81.92
|81.97
|82.02
|1669
|2010.12.28 13:57
|s/l
|328
|2.50
|81.97
|81.97
|82.02
|152.49
|70658.41
|1670
|2010.12.28 15:06
|sell
|329
|2.50
|81.90
|0.00
|0.00
|1671
|2010.12.28 15:06
|modify
|329
|2.50
|81.90
|0.00
|81.80
|1672
|2010.12.28 15:06
|modify
|329
|2.50
|81.90
|81.85
|81.80
|1673
|2010.12.28 15:08
|modify
|329
|2.50
|81.90
|81.84
|81.80
|1674
|2010.12.28 15:08
|s/l
|329
|2.50
|81.84
|81.84
|81.80
|183.28
|70841.69
|1675
|2010.12.28 15:29
|buy
|330
|2.50
|82.02
|0.00
|0.00
|1676
|2010.12.28 15:29
|modify
|330
|2.50
|82.02
|0.00
|82.12
|1677
|2010.12.28 15:33
|modify
|330
|2.50
|82.02
|82.07
|82.12
|1678
|2010.12.28 16:06
|modify
|330
|2.50
|82.02
|82.08
|82.12
|1679
|2010.12.28 16:06
|s/l
|330
|2.50
|82.08
|82.08
|82.12
|182.75
|71024.44
|1680
|2010.12.28 17:34
|buy
|331
|2.50
|82.22
|0.00
|0.00
|1681
|2010.12.28 17:34
|modify
|331
|2.50
|82.22
|0.00
|82.32
|1682
|2010.12.28 17:38
|modify
|331
|2.50
|82.22
|82.27
|82.32
|1683
|2010.12.28 19:44
|t/p
|331
|2.50
|82.32
|82.27
|82.32
|303.40
|71327.84
|1684
|2010.12.28 20:53
|buy
|332
|2.50
|82.42
|0.00
|0.00
|1685
|2010.12.28 20:53
|modify
|332
|2.50
|82.42
|0.00
|82.52
|1686
|2010.12.28 20:57
|modify
|332
|2.50
|82.42
|82.47
|82.52
|1687
|2010.12.28 22:19
|s/l
|332
|2.50
|82.47
|82.47
|82.52
|151.70
|71479.54
|1688
|2010.12.28 22:19
|buy
|333
|2.50
|82.42
|0.00
|0.00
|1689
|2010.12.28 22:19
|modify
|333
|2.50
|82.42
|0.00
|82.52
|1690
|2010.12.28 22:19
|modify
|333
|2.50
|82.42
|82.47
|82.52
|1691
|2010.12.28 22:19
|s/l
|333
|2.50
|82.47
|82.47
|82.52
|151.57
|71631.11
|1692
|2010.12.29 00:26
|sell
|334
|2.50
|82.30
|0.00
|0.00
|1693
|2010.12.29 00:26
|modify
|334
|2.50
|82.30
|0.00
|82.20
|1694
|2010.12.29 00:30
|modify
|334
|2.50
|82.30
|82.25
|82.20
|1695
|2010.12.29 07:23
|t/p
|334
|2.50
|82.20
|82.25
|82.20
|304.43
|71935.54
|1696
|2010.12.29 08:32
|sell
|335
|2.50
|82.10
|0.00
|0.00
|1697
|2010.12.29 08:32
|modify
|335
|2.50
|82.10
|0.00
|82.00
|1698
|2010.12.29 08:36
|modify
|335
|2.50
|82.10
|82.05
|82.00
|1699
|2010.12.29 15:21
|s/l
|335
|2.50
|82.05
|82.05
|82.00
|152.35
|72087.89
|1700
|2010.12.29 15:34
|sell
|336
|2.50
|81.90
|0.00
|0.00
|1701
|2010.12.29 15:34
|modify
|336
|2.50
|81.90
|0.00
|81.80
|1702
|2010.12.29 15:38
|modify
|336
|2.50
|81.90
|81.85
|81.80
|1703
|2010.12.29 18:59
|modify
|336
|2.50
|81.90
|81.84
|81.80
|1704
|2010.12.29 19:00
|t/p
|336
|2.50
|81.80
|81.84
|81.80
|305.92
|72393.81
|1705
|2010.12.29 19:02
|sell
|337
|2.50
|81.70
|0.00
|0.00
|1706
|2010.12.29 19:02
|modify
|337
|2.50
|81.70
|0.00
|81.60
|1707
|2010.12.29 19:06
|modify
|337
|2.50
|81.70
|81.65
|81.60
|1708
|2010.12.29 20:49
|s/l
|337
|2.50
|81.65
|81.65
|81.60
|153.09
|72546.90
|1709
|2010.12.30 01:21
|sell
|338
|2.50
|81.50
|0.00
|0.00
|1710
|2010.12.30 01:21
|modify
|338
|2.50
|81.50
|0.00
|81.40
|1711
|2010.12.30 01:24
|modify
|338
|2.50
|81.50
|81.45
|81.40
|1712
|2010.12.30 01:29
|t/p
|338
|2.50
|81.40
|81.45
|81.40
|307.13
|72854.03
|1713
|2010.12.30 01:43
|sell
|339
|2.50
|81.40
|0.00
|0.00
|1714
|2010.12.30 01:43
|modify
|339
|2.50
|81.40
|0.00
|81.30
|1715
|2010.12.30 01:43
|modify
|339
|2.50
|81.40
|81.36
|81.30
|1716
|2010.12.30 01:43
|modify
|339
|2.50
|81.40
|81.35
|81.30
|1717
|2010.12.30 01:43
|modify
|339
|2.50
|81.40
|81.34
|81.30
|1718
|2010.12.30 01:43
|t/p
|339
|2.50
|81.30
|81.34
|81.30
|307.50
|73161.53
|1719
|2010.12.30 04:32
|buy
|340
|2.50
|81.52
|0.00
|0.00
|1720
|2010.12.30 04:32
|modify
|340
|2.50
|81.52
|0.00
|81.62
|1721
|2010.12.30 04:36
|modify
|340
|2.50
|81.52
|81.57
|81.62
|1722
|2010.12.30 12:59
|s/l
|340
|2.50
|81.57
|81.57
|81.62
|153.37
|73314.90
|1723
|2010.12.30 12:59
|buy
|341
|2.50
|81.52
|0.00
|0.00
|1724
|2010.12.30 12:59
|modify
|341
|2.50
|81.52
|0.00
|81.62
|1725
|2010.12.30 12:59
|modify
|341
|2.50
|81.52
|81.55
|81.62
|1726
|2010.12.30 12:59
|modify
|341
|2.50
|81.52
|81.56
|81.62
|1727
|2010.12.30 12:59
|modify
|341
|2.50
|81.52
|81.58
|81.62
|1728
|2010.12.30 13:00
|t/p
|341
|2.50
|81.62
|81.58
|81.62
|306.30
|73621.20
|1729
|2010.12.30 14:58
|sell
|342
|2.50
|81.50
|0.00
|0.00
|1730
|2010.12.30 14:58
|modify
|342
|2.50
|81.50
|0.00
|81.40
|1731
|2010.12.30 14:58
|modify
|342
|2.50
|81.50
|81.46
|81.40
|1732
|2010.12.30 14:59
|s/l
|342
|2.50
|81.46
|81.46
|81.40
|122.76
|73743.96
|1733
|2010.12.30 15:50
|buy
|343
|2.50
|81.62
|0.00
|0.00
|1734
|2010.12.30 15:50
|modify
|343
|2.50
|81.62
|0.00
|81.72
|1735
|2010.12.30 15:54
|modify
|343
|2.50
|81.62
|81.67
|81.72
|1736
|2010.12.30 15:59
|modify
|343
|2.50
|81.62
|81.68
|81.72
|1737
|2010.12.30 15:59
|t/p
|343
|2.50
|81.72
|81.68
|81.72
|305.92
|74049.88
|1738
|2010.12.30 16:00
|buy
|344
|2.50
|81.72
|0.00
|0.00
|1739
|2010.12.30 16:00
|modify
|344
|2.50
|81.72
|0.00
|81.82
|1740
|2010.12.30 16:00
|t/p
|344
|2.50
|81.82
|0.00
|81.82
|305.55
|74355.43
|1741
|2010.12.30 16:14
|sell
|345
|2.50
|81.70
|0.00
|0.00
|1742
|2010.12.30 16:14
|modify
|345
|2.50
|81.70
|0.00
|81.60
|1743
|2010.12.30 16:14
|modify
|345
|2.50
|81.70
|81.66
|81.60
|1744
|2010.12.30 16:14
|modify
|345
|2.50
|81.70
|81.64
|81.60
|1745
|2010.12.30 16:14
|t/p
|345
|2.50
|81.60
|81.64
|81.60
|306.37
|74661.80
|1746
|2010.12.30 16:39
|buy
|346
|2.50
|81.72
|0.00
|0.00
|1747
|2010.12.30 16:39
|modify
|346
|2.50
|81.72
|0.00
|81.82
|1748
|2010.12.30 16:39
|modify
|346
|2.50
|81.72
|81.72
|81.82
|1749
|2010.12.30 16:39
|modify
|346
|2.50
|81.72
|81.75
|81.82
|1750
|2010.12.30 16:39
|modify
|346
|2.50
|81.72
|81.77
|81.82
|1751
|2010.12.30 16:43
|s/l
|346
|2.50
|81.77
|81.77
|81.82
|153.18
|74814.98
|1752
|2011.01.03 00:00
|sell
|347
|2.50
|81.50
|0.00
|0.00
|1753
|2011.01.03 00:00
|modify
|347
|2.50
|81.50
|0.00
|81.40
|1754
|2011.01.03 00:00
|modify
|347
|2.50
|81.50
|81.45
|81.40
|1755
|2011.01.03 00:00
|t/p
|347
|2.50
|81.40
|81.45
|81.40
|307.43
|75122.41
|1756
|2011.01.03 00:00
|sell
|348
|2.50
|81.30
|0.00
|0.00
|1757
|2011.01.03 00:00
|modify
|348
|2.50
|81.30
|0.00
|81.20
|1758
|2011.01.03 00:00
|modify
|348
|2.50
|81.30
|81.25
|81.20
|1759
|2011.01.03 00:00
|t/p
|348
|2.50
|81.20
|81.25
|81.20
|307.99
|75430.40
|1760
|2011.01.03 00:01
|sell
|349
|2.50
|81.20
|0.00
|0.00
|1761
|2011.01.03 00:01
|modify
|349
|2.50
|81.20
|0.00
|81.10
|1762
|2011.01.03 00:01
|modify
|349
|2.50
|81.20
|81.15
|81.10
|1763
|2011.01.03 00:05
|s/l
|349
|2.50
|81.15
|81.15
|81.10
|153.72
|75584.12
|1764
|2011.01.03 01:34
|buy
|350
|2.50
|81.32
|0.00
|0.00
|1765
|2011.01.03 01:34
|modify
|350
|2.50
|81.32
|0.00
|81.42
|1766
|2011.01.03 01:38
|modify
|350
|2.50
|81.32
|81.37
|81.42
|1767
|2011.01.03 10:54
|modify
|350
|2.50
|81.32
|81.38
|81.42
|1768
|2011.01.03 10:54
|t/p
|350
|2.50
|81.42
|81.38
|81.42
|307.01
|75891.13
|1769
|2011.01.03 14:26
|buy
|351
|2.50
|81.52
|0.00
|0.00
|1770
|2011.01.03 14:26
|modify
|351
|2.50
|81.52
|0.00
|81.62
|1771
|2011.01.03 14:30
|modify
|351
|2.50
|81.52
|81.57
|81.62
|1772
|2011.01.03 15:13
|t/p
|351
|2.50
|81.62
|81.57
|81.62
|306.30
|76197.43
|1773
|2011.01.03 15:55
|buy
|352
|2.50
|81.62
|0.00
|0.00
|1774
|2011.01.03 15:55
|modify
|352
|2.50
|81.62
|0.00
|81.72
|1775
|2011.01.03 15:55
|modify
|352
|2.50
|81.62
|81.67
|81.72
|1776
|2011.01.03 15:58
|modify
|352
|2.50
|81.62
|81.68
|81.72
|1777
|2011.01.03 15:59
|t/p
|352
|2.50
|81.72
|81.68
|81.72
|305.92
|76503.35
|1778
|2011.01.03 17:16
|sell
|353
|2.50
|81.60
|0.00
|0.00
|1779
|2011.01.03 17:16
|modify
|353
|2.50
|81.60
|0.00
|81.50
|1780
|2011.01.03 17:16
|modify
|353
|2.50
|81.60
|81.55
|81.50
|1781
|2011.01.03 17:17
|s/l
|353
|2.50
|81.55
|81.55
|81.50
|153.28
|76656.63
|1782
|2011.01.03 21:28
|buy
|354
|2.50
|81.72
|0.00
|0.00
|1783
|2011.01.03 21:28
|modify
|354
|2.50
|81.72
|0.00
|81.82
|1784
|2011.01.03 21:32
|modify
|354
|2.50
|81.72
|81.77
|81.82
|1785
|2011.01.04 02:13
|t/p
|354
|2.50
|81.82
|81.77
|81.82
|302.17
|76958.79
|1786
|2011.01.04 02:18
|buy
|355
|2.50
|81.92
|0.00
|0.00
|1787
|2011.01.04 02:18
|modify
|355
|2.50
|81.92
|0.00
|82.02
|1788
|2011.01.04 02:22
|modify
|355
|2.50
|81.92
|81.97
|82.02
|1789
|2011.01.04 05:02
|t/p
|355
|2.50
|82.02
|81.97
|82.02
|304.80
|77263.59
|1790
|2011.01.04 05:15
|buy
|356
|2.50
|82.12
|0.00
|0.00
|1791
|2011.01.04 05:15
|modify
|356
|2.50
|82.12
|0.00
|82.22
|1792
|2011.01.04 05:19
|modify
|356
|2.50
|82.12
|82.17
|82.22
|1793
|2011.01.04 07:34
|s/l
|356
|2.50
|82.17
|82.17
|82.22
|152.25
|77415.84
|1794
|2011.01.04 07:34
|buy
|357
|2.50
|82.12
|0.00
|0.00
|1795
|2011.01.04 07:34
|modify
|357
|2.50
|82.12
|0.00
|82.22
|1796
|2011.01.04 07:34
|modify
|357
|2.50
|82.12
|82.17
|82.22
|1797
|2011.01.04 07:35
|modify
|357
|2.50
|82.12
|82.18
|82.22
|1798
|2011.01.04 07:36
|t/p
|357
|2.50
|82.22
|82.18
|82.22
|304.06
|77719.90
|1799
|2011.01.04 12:06
|sell
|358
|2.50
|82.10
|0.00
|0.00
|1800
|2011.01.04 12:06
|modify
|358
|2.50
|82.10
|0.00
|82.00
|1801
|2011.01.04 12:06
|modify
|358
|2.50
|82.10
|82.06
|82.00
|1802
|2011.01.04 12:07
|modify
|358
|2.50
|82.10
|82.05
|82.00
|1803
|2011.01.04 12:08
|s/l
|358
|2.50
|82.05
|82.05
|82.00
|152.35
|77872.25
|1804
|2011.01.04 12:44
|buy
|359
|2.50
|82.12
|0.00
|0.00
|1805
|2011.01.04 12:44
|modify
|359
|2.50
|82.12
|0.00
|82.22
|1806
|2011.01.04 12:44
|modify
|359
|2.50
|82.12
|82.13
|82.22
|1807
|2011.01.04 12:44
|modify
|359
|2.50
|82.12
|82.15
|82.22
|1808
|2011.01.04 12:44
|modify
|359
|2.50
|82.12
|82.16
|82.22
|1809
|2011.01.04 12:44
|modify
|359
|2.50
|82.12
|82.17
|82.22
|1810
|2011.01.04 12:45
|modify
|359
|2.50
|82.12
|82.18
|82.22
|1811
|2011.01.04 12:46
|t/p
|359
|2.50
|82.22
|82.18
|82.22
|304.06
|78176.31
|1812
|2011.01.04 16:50
|sell
|360
|2.50
|82.00
|0.00
|0.00
|1813
|2011.01.04 16:50
|modify
|360
|2.50
|82.00
|0.00
|81.90
|1814
|2011.01.04 16:54
|modify
|360
|2.50
|82.00
|81.95
|81.90
|1815
|2011.01.04 18:14
|t/p
|360
|2.50
|81.90
|81.95
|81.90
|305.25
|78481.56
|1816
|2011.01.04 18:20
|sell
|361
|2.50
|81.80
|0.00
|0.00
|1817
|2011.01.04 18:20
|modify
|361
|2.50
|81.80
|0.00
|81.70
|1818
|2011.01.04 18:20
|modify
|361
|2.50
|81.80
|81.80
|81.70
|1819
|2011.01.04 18:22
|modify
|361
|2.50
|81.80
|81.79
|81.70
|1820
|2011.01.04 18:22
|modify
|361
|2.50
|81.80
|81.75
|81.70
|1821
|2011.01.04 18:25
|s/l
|361
|2.50
|81.75
|81.75
|81.70
|152.77
|78634.33
|1822
|2011.01.04 18:25
|sell
|362
|2.50
|81.80
|0.00
|0.00
|1823
|2011.01.04 18:25
|modify
|362
|2.50
|81.80
|0.00
|81.70
|1824
|2011.01.04 18:25
|modify
|362
|2.50
|81.80
|81.79
|81.70
|1825
|2011.01.04 18:25
|modify
|362
|2.50
|81.80
|81.78
|81.70
|1826
|2011.01.04 18:25
|modify
|362
|2.50
|81.80
|81.77
|81.70
|1827
|2011.01.04 18:25
|modify
|362
|2.50
|81.80
|81.76
|81.70
|1828
|2011.01.04 18:26
|t/p
|362
|2.50
|81.70
|81.76
|81.70
|306.00
|78940.33
|1829
|2011.01.04 19:15
|buy
|363
|2.50
|81.92
|0.00
|0.00
|1830
|2011.01.04 19:15
|modify
|363
|2.50
|81.92
|0.00
|82.02
|1831
|2011.01.04 19:19
|modify
|363
|2.50
|81.92
|81.97
|82.02
|1832
|2011.01.04 20:03
|t/p
|363
|2.50
|82.02
|81.97
|82.02
|304.80
|79245.13
|1833
|2011.01.04 23:08
|buy
|364
|2.50
|82.12
|0.00
|0.00
|1834
|2011.01.04 23:08
|modify
|364
|2.50
|82.12
|0.00
|82.22
|1835
|2011.01.04 23:12
|modify
|364
|2.50
|82.12
|82.17
|82.22
|1836
|2011.01.05 02:25
|s/l
|364
|2.50
|82.17
|82.17
|82.22
|149.16
|79394.30
|1837
|2011.01.05 02:25
|buy
|365
|2.50
|82.12
|0.00
|0.00
|1838
|2011.01.05 02:25
|modify
|365
|2.50
|82.12
|0.00
|82.22
|1839
|2011.01.05 02:25
|modify
|365
|2.50
|82.12
|82.15
|82.22
|1840
|2011.01.05 02:25
|modify
|365
|2.50
|82.12
|82.16
|82.22
|1841
|2011.01.05 02:25
|modify
|365
|2.50
|82.12
|82.17
|82.22
|1842
|2011.01.05 02:28
|s/l
|365
|2.50
|82.17
|82.17
|82.22
|152.12
|79546.42
|1843
|2011.01.05 05:42
|sell
|366
|2.50
|82.00
|0.00
|0.00
|1844
|2011.01.05 05:42
|modify
|366
|2.50
|82.00
|0.00
|81.90
|1845
|2011.01.05 05:46
|modify
|366
|2.50
|82.00
|81.95
|81.90
|1846
|2011.01.05 06:02
|s/l
|366
|2.50
|81.95
|81.95
|81.90
|152.40
|79698.82
|1847
|2011.01.05 06:02
|sell
|367
|2.50
|82.00
|0.00
|0.00
|1848
|2011.01.05 06:02
|modify
|367
|2.50
|82.00
|0.00
|81.90
|1849
|2011.01.05 06:02
|modify
|367
|2.50
|82.00
|81.95
|81.90
|1850
|2011.01.05 06:04
|t/p
|367
|2.50
|81.90
|81.95
|81.90
|305.25
|80004.07
|1851
|2011.01.05 10:18
|buy
|368
|2.50
|82.12
|0.00
|0.00
|1852
|2011.01.05 10:18
|modify
|368
|2.50
|82.12
|0.00
|82.22
|1853
|2011.01.05 10:22
|modify
|368
|2.50
|82.12
|82.17
|82.22
|1854
|2011.01.05 12:24
|s/l
|368
|2.50
|82.17
|82.17
|82.22
|152.12
|80156.19
|1855
|2011.01.05 13:55
|buy
|369
|2.50
|82.32
|0.00
|0.00
|1856
|2011.01.05 13:55
|modify
|369
|2.50
|82.32
|0.00
|82.42
|1857
|2011.01.05 13:59
|modify
|369
|2.50
|82.32
|82.37
|82.42
|1858
|2011.01.05 14:15
|modify
|369
|2.50
|82.32
|82.38
|82.42
|1859
|2011.01.05 14:15
|t/p
|369
|2.50
|82.42
|82.38
|82.42
|303.32
|80459.51
|1860
|2011.01.05 14:15
|buy
|370
|2.50
|82.52
|0.00
|0.00
|1861
|2011.01.05 14:15
|modify
|370
|2.50
|82.52
|0.00
|82.62
|1862
|2011.01.05 14:15
|modify
|370
|2.50
|82.52
|82.52
|82.62
|1863
|2011.01.05 14:15
|modify
|370
|2.50
|82.52
|82.53
|82.62
|1864
|2011.01.05 14:15
|modify
|370
|2.50
|82.52
|82.54
|82.62
|1865
|2011.01.05 14:15
|modify
|370
|2.50
|82.52
|82.56
|82.62
|1866
|2011.01.05 14:15
|modify
|370
|2.50
|82.52
|82.57
|82.62
|1867
|2011.01.05 14:15
|modify
|370
|2.50
|82.52
|82.58
|82.62
|1868
|2011.01.05 14:15
|t/p
|370
|2.50
|82.62
|82.58
|82.62
|302.59
|80762.10
|1869
|2011.01.05 14:16
|buy
|371
|2.50
|82.72
|0.00
|0.00
|1870
|2011.01.05 14:16
|modify
|371
|2.50
|82.72
|0.00
|82.82
|1871
|2011.01.05 14:16
|modify
|371
|2.50
|82.72
|82.77
|82.82
|1872
|2011.01.05 14:20
|s/l
|371
|2.50
|82.77
|82.77
|82.82
|151.02
|80913.12
|1873
|2011.01.05 14:27
|buy
|372
|2.50
|82.92
|0.00
|0.00
|1874
|2011.01.05 14:27
|modify
|372
|2.50
|82.92
|0.00
|83.02
|1875
|2011.01.05 14:27
|modify
|372
|2.50
|82.92
|82.92
|83.02
|1876
|2011.01.05 14:27
|modify
|372
|2.50
|82.92
|82.93
|83.02
|1877
|2011.01.05 14:27
|modify
|372
|2.50
|82.92
|82.94
|83.02
|1878
|2011.01.05 14:27
|modify
|372
|2.50
|82.92
|82.95
|83.02
|1879
|2011.01.05 14:27
|modify
|372
|2.50
|82.92
|82.96
|83.02
|1880
|2011.01.05 14:27
|modify
|372
|2.50
|82.92
|82.97
|83.02
|1881
|2011.01.05 14:27
|s/l
|372
|2.50
|82.97
|82.97
|83.02
|150.66
|81063.78
|1882
|2011.01.05 14:28
|buy
|373
|2.50
|83.02
|0.00
|0.00
|1883
|2011.01.05 14:28
|modify
|373
|2.50
|83.02
|0.00
|83.12
|1884
|2011.01.05 14:29
|modify
|373
|2.50
|83.02
|83.02
|83.12
|1885
|2011.01.05 14:29
|modify
|373
|2.50
|83.02
|83.03
|83.12
|1886
|2011.01.05 14:30
|s/l
|373
|2.50
|83.03
|83.03
|83.12
|30.11
|81093.89
|1887
|2011.01.05 15:11
|buy
|374
|2.50
|83.12
|0.00
|0.00
|1888
|2011.01.05 15:11
|modify
|374
|2.50
|83.12
|0.00
|83.22
|1889
|2011.01.05 15:12
|modify
|374
|2.50
|83.12
|83.17
|83.22
|1890
|2011.01.05 15:17
|modify
|374
|2.50
|83.12
|83.18
|83.22
|1891
|2011.01.05 15:17
|t/p
|374
|2.50
|83.22
|83.18
|83.22
|300.41
|81394.30
|1892
|2011.01.05 16:59
|buy
|375
|2.50
|83.22
|0.00
|0.00
|1893
|2011.01.05 16:59
|modify
|375
|2.50
|83.22
|0.00
|83.32
|1894
|2011.01.05 16:59
|modify
|375
|2.50
|83.22
|83.24
|83.32
|1895
|2011.01.05 16:59
|modify
|375
|2.50
|83.22
|83.27
|83.32
|1896
|2011.01.05 16:59
|t/p
|375
|2.50
|83.32
|83.27
|83.32
|300.05
|81694.35
|1897
|2011.01.06 08:15
|sell
|376
|2.50
|83.10
|0.00
|0.00
|1898
|2011.01.06 08:15
|modify
|376
|2.50
|83.10
|0.00
|83.00
|1899
|2011.01.06 08:19
|modify
|376
|2.50
|83.10
|83.05
|83.00
|1900
|2011.01.06 09:34
|t/p
|376
|2.50
|83.00
|83.05
|83.00
|301.25
|81995.60
|1901
|2011.01.06 10:17
|sell
|377
|2.50
|83.00
|0.00
|0.00
|1902
|2011.01.06 10:17
|modify
|377
|2.50
|83.00
|0.00
|82.90
|1903
|2011.01.06 10:17
|modify
|377
|2.50
|83.00
|82.99
|82.90
|1904
|2011.01.06 10:17
|modify
|377
|2.50
|83.00
|82.98
|82.90
|1905
|2011.01.06 10:17
|modify
|377
|2.50
|83.00
|82.97
|82.90
|1906
|2011.01.06 10:17
|modify
|377
|2.50
|83.00
|82.96
|82.90
|1907
|2011.01.06 10:17
|modify
|377
|2.50
|83.00
|82.95
|82.90
|1908
|2011.01.06 10:18
|s/l
|377
|2.50
|82.95
|82.95
|82.90
|150.69
|82146.29
|1909
|2011.01.06 11:09
|buy
|378
|2.50
|83.12
|0.00
|0.00
|1910
|2011.01.06 11:09
|modify
|378
|2.50
|83.12
|0.00
|83.22
|1911
|2011.01.06 11:13
|modify
|378
|2.50
|83.12
|83.17
|83.22
|1912
|2011.01.06 12:20
|s/l
|378
|2.50
|83.17
|83.17
|83.22
|150.42
|82296.71
|1913
|2011.01.06 12:20
|buy
|379
|2.50
|83.12
|0.00
|0.00
|1914
|2011.01.06 12:20
|modify
|379
|2.50
|83.12
|0.00
|83.22
|1915
|2011.01.06 12:20
|modify
|379
|2.50
|83.12
|83.17
|83.22
|1916
|2011.01.06 12:21
|s/l
|379
|2.50
|83.17
|83.17
|83.22
|150.29
|82447.00
|1917
|2011.01.06 15:07
|sell
|380
|2.50
|83.10
|0.00
|0.00
|1918
|2011.01.06 15:07
|modify
|380
|2.50
|83.10
|0.00
|83.00
|1919
|2011.01.06 15:07
|modify
|380
|2.50
|83.10
|83.05
|83.00
|1920
|2011.01.06 15:09
|t/p
|380
|2.50
|83.00
|83.05
|83.00
|301.20
|82748.20
|1921
|2011.01.06 16:04
|buy
|381
|2.50
|83.22
|0.00
|0.00
|1922
|2011.01.06 16:04
|modify
|381
|2.50
|83.22
|0.00
|83.32
|1923
|2011.01.06 16:08
|modify
|381
|2.50
|83.22
|83.27
|83.32
|1924
|2011.01.06 21:02
|s/l
|381
|2.50
|83.27
|83.27
|83.32
|150.14
|82898.34
|1925
|2011.01.07 05:33
|buy
|382
|2.50
|83.42
|0.00
|0.00
|1926
|2011.01.07 05:33
|modify
|382
|2.50
|83.42
|0.00
|83.52
|1927
|2011.01.07 05:37
|modify
|382
|2.50
|83.42
|83.47
|83.52
|1928
|2011.01.07 06:58
|t/p
|382
|2.50
|83.52
|83.47
|83.52
|299.33
|83197.67
|1929
|2011.01.07 14:21
|buy
|383
|2.50
|83.52
|0.00
|0.00
|1930
|2011.01.07 14:21
|modify
|383
|2.50
|83.52
|0.00
|83.62
|1931
|2011.01.07 14:21
|modify
|383
|2.50
|83.52
|83.52
|83.62
|1932
|2011.01.07 14:21
|modify
|383
|2.50
|83.52
|83.53
|83.62
|1933
|2011.01.07 14:21
|modify
|383
|2.50
|83.52
|83.54
|83.62
|1934
|2011.01.07 14:21
|modify
|383
|2.50
|83.52
|83.55
|83.62
|1935
|2011.01.07 14:21
|modify
|383
|2.50
|83.52
|83.56
|83.62
|1936
|2011.01.07 14:21
|modify
|383
|2.50
|83.52
|83.57
|83.62
|1937
|2011.01.07 14:21
|modify
|383
|2.50
|83.52
|83.58
|83.62
|1938
|2011.01.07 14:22
|t/p
|383
|2.50
|83.62
|83.58
|83.62
|298.97
|83496.64
|1939
|2011.01.07 14:30
|sell
|384
|2.50
|83.40
|0.00
|0.00
|1940
|2011.01.07 14:30
|modify
|384
|2.50
|83.40
|0.00
|83.30
|1941
|2011.01.07 14:30
|modify
|384
|2.50
|83.40
|83.40
|83.30
|1942
|2011.01.07 14:30
|modify
|384
|2.50
|83.40
|83.39
|83.30
|1943
|2011.01.07 14:30
|modify
|384
|2.50
|83.40
|83.38
|83.30
|1944
|2011.01.07 14:30
|modify
|384
|2.50
|83.40
|83.37
|83.30
|1945
|2011.01.07 14:30
|modify
|384
|2.50
|83.40
|83.36
|83.30
|1946
|2011.01.07 14:30
|modify
|384
|2.50
|83.40
|83.35
|83.30
|1947
|2011.01.07 14:30
|s/l
|384
|2.50
|83.35
|83.35
|83.30
|149.97
|83646.61
|1948
|2011.01.07 14:30
|sell
|385
|2.50
|83.30
|0.00
|0.00
|1949
|2011.01.07 14:30
|modify
|385
|2.50
|83.30
|0.00
|83.20
|1950
|2011.01.07 14:30
|modify
|385
|2.50
|83.30
|83.29
|83.20
|1951
|2011.01.07 14:30
|modify
|385
|2.50
|83.30
|83.28
|83.20
|1952
|2011.01.07 14:30
|modify
|385
|2.50
|83.30
|83.25
|83.20
|1953
|2011.01.07 14:30
|t/p
|385
|2.50
|83.20
|83.25
|83.20
|300.55
|83947.16
|1954
|2011.01.07 14:30
|sell
|386
|2.50
|83.10
|0.00
|0.00
|1955
|2011.01.07 14:30
|modify
|386
|2.50
|83.10
|0.00
|83.00
|1956
|2011.01.07 14:30
|modify
|386
|2.50
|83.10
|83.09
|83.00
|1957
|2011.01.07 14:30
|modify
|386
|2.50
|83.10
|83.08
|83.00
|1958
|2011.01.07 14:30
|modify
|386
|2.50
|83.10
|83.05
|83.00
|1959
|2011.01.07 14:30
|s/l
|386
|2.50
|83.05
|83.05
|83.00
|150.39
|84097.55
|1960
|2011.01.07 14:30
|sell
|387
|2.50
|83.10
|0.00
|0.00
|1961
|2011.01.07 14:30
|modify
|387
|2.50
|83.10
|0.00
|83.00
|1962
|2011.01.07 14:30
|modify
|387
|2.50
|83.10
|83.09
|83.00
|1963
|2011.01.07 14:30
|modify
|387
|2.50
|83.10
|83.07
|83.00
|1964
|2011.01.07 14:30
|t/p
|387
|2.50
|83.00
|83.07
|83.00
|301.27
|84398.82
|1965
|2011.01.07 14:31
|buy
|388
|2.50
|83.32
|0.00
|0.00
|1966
|2011.01.07 14:31
|modify
|388
|2.50
|83.32
|0.00
|83.42
|1967
|2011.01.07 14:31
|modify
|388
|2.50
|83.32
|83.37
|83.42
|1968
|2011.01.07 14:31
|s/l
|388
|2.50
|83.37
|83.37
|83.42
|150.06
|84548.88
|1969
|2011.01.07 14:31
|buy
|389
|2.50
|83.32
|0.00
|0.00
|1970
|2011.01.07 14:31
|modify
|389
|2.50
|83.32
|0.00
|83.42
|1971
|2011.01.07 14:31
|modify
|389
|2.50
|83.32
|83.32
|83.42
|1972
|2011.01.07 14:31
|modify
|389
|2.50
|83.32
|83.37
|83.42
|1973
|2011.01.07 14:31
|t/p
|389
|2.50
|83.42
|83.37
|83.42
|299.58
|84848.46
|1974
|2011.01.07 14:32
|sell
|390
|2.50
|83.30
|0.00
|0.00
|1975
|2011.01.07 14:32
|modify
|390
|2.50
|83.30
|0.00
|83.20
|1976
|2011.01.07 14:32
|modify
|390
|2.50
|83.30
|83.29
|83.20
|1977
|2011.01.07 14:32
|modify
|390
|2.50
|83.30
|83.25
|83.20
|1978
|2011.01.07 14:32
|t/p
|390
|2.50
|83.20
|83.25
|83.20
|300.52
|85148.98
|1979
|2011.01.07 14:34
|buy
|391
|2.50
|83.32
|0.00
|0.00
|1980
|2011.01.07 14:34
|modify
|391
|2.50
|83.32
|0.00
|83.42
|1981
|2011.01.07 14:34
|modify
|391
|2.50
|83.32
|83.32
|83.42
|1982
|2011.01.07 14:34
|modify
|391
|2.50
|83.32
|83.34
|83.42
|1983
|2011.01.07 14:34
|modify
|391
|2.50
|83.32
|83.35
|83.42
|1984
|2011.01.07 14:34
|modify
|391
|2.50
|83.32
|83.36
|83.42
|1985
|2011.01.07 14:34
|modify
|391
|2.50
|83.32
|83.37
|83.42
|1986
|2011.01.07 14:34
|modify
|391
|2.50
|83.32
|83.38
|83.42
|1987
|2011.01.07 14:34
|t/p
|391
|2.50
|83.42
|83.38
|83.42
|299.69
|85448.67
|1988
|2011.01.07 14:49
|sell
|392
|2.50
|83.20
|0.00
|0.00
|1989
|2011.01.07 14:49
|modify
|392
|2.50
|83.20
|0.00
|83.10
|1990
|2011.01.07 14:49
|modify
|392
|2.50
|83.20
|83.15
|83.10
|1991
|2011.01.07 14:52
|s/l
|392
|2.50
|83.15
|83.15
|83.10
|150.21
|85598.88
|1992
|2011.01.07 14:52
|sell
|393
|2.50
|83.20
|0.00
|0.00
|1993
|2011.01.07 14:52
|modify
|393
|2.50
|83.20
|0.00
|83.10
|1994
|2011.01.07 14:52
|modify
|393
|2.50
|83.20
|83.17
|83.10
|1995
|2011.01.07 14:52
|modify
|393
|2.50
|83.20
|83.15
|83.10
|1996
|2011.01.07 14:52
|modify
|393
|2.50
|83.20
|83.14
|83.10
|1997
|2011.01.07 14:52
|t/p
|393
|2.50
|83.10
|83.14
|83.10
|300.92
|85899.80
|1998
|2011.01.07 15:17
|buy
|394
|2.50
|83.22
|0.00
|0.00
|1999
|2011.01.07 15:17
|modify
|394
|2.50
|83.22
|0.00
|83.32
|2000
|2011.01.07 15:17
|modify
|394
|2.50
|83.22
|83.22
|83.32
|2001
|2011.01.07 15:17
|modify
|394
|2.50
|83.22
|83.25
|83.32
|2002
|2011.01.07 15:17
|modify
|394
|2.50
|83.22
|83.27
|83.32
|2003
|2011.01.07 15:18
|t/p
|394
|2.50
|83.32
|83.27
|83.32
|300.05
|86199.85
|2004
|2011.01.07 15:31
|sell
|395
|2.50
|83.20
|0.00
|0.00
|2005
|2011.01.07 15:31
|modify
|395
|2.50
|83.20
|0.00
|83.10
|2006
|2011.01.07 15:31
|modify
|395
|2.50
|83.20
|83.18
|83.10
|2007
|2011.01.07 15:31
|modify
|395
|2.50
|83.20
|83.15
|83.10
|2008
|2011.01.07 15:31
|modify
|395
|2.50
|83.20
|83.14
|83.10
|2009
|2011.01.07 15:31
|s/l
|395
|2.50
|83.14
|83.14
|83.10
|180.42
|86380.27
|2010
|2011.01.07 15:36
|buy
|396
|2.50
|83.22
|0.00
|0.00
|2011
|2011.01.07 15:36
|modify
|396
|2.50
|83.22
|0.00
|83.32
|2012
|2011.01.07 15:36
|modify
|396
|2.50
|83.22
|83.22
|83.32
|2013
|2011.01.07 15:36
|modify
|396
|2.50
|83.22
|83.23
|83.32
|2014
|2011.01.07 15:36
|modify
|396
|2.50
|83.22
|83.25
|83.32
|2015
|2011.01.07 15:36
|modify
|396
|2.50
|83.22
|83.27
|83.32
|2016
|2011.01.07 15:37
|s/l
|396
|2.50
|83.27
|83.27
|83.32
|150.14
|86530.41
|2017
|2011.01.07 16:08
|sell
|397
|2.50
|83.10
|0.00
|0.00
|2018
|2011.01.07 16:08
|modify
|397
|2.50
|83.10
|0.00
|83.00
|2019
|2011.01.07 16:09
|modify
|397
|2.50
|83.10
|83.10
|83.00
|2020
|2011.01.07 16:10
|modify
|397
|2.50
|83.10
|83.09
|83.00
|2021
|2011.01.07 16:10
|s/l
|397
|2.50
|83.09
|83.09
|83.00
|30.09
|86560.50
|2022
|2011.01.07 16:50
|sell
|398
|2.50
|83.00
|0.00
|0.00
|2023
|2011.01.07 16:50
|modify
|398
|2.50
|83.00
|0.00
|82.90
|2024
|2011.01.07 16:54
|modify
|398
|2.50
|83.00
|82.95
|82.90
|2025
|2011.01.07 18:41
|s/l
|398
|2.50
|82.95
|82.95
|82.90
|150.56
|86711.06
|2026
|2011.01.07 18:41
|sell
|399
|2.50
|83.00
|0.00
|0.00
|2027
|2011.01.07 18:41
|modify
|399
|2.50
|83.00
|0.00
|82.90
|2028
|2011.01.07 18:41
|modify
|399
|2.50
|83.00
|82.97
|82.90
|2029
|2011.01.07 18:41
|modify
|399
|2.50
|83.00
|82.96
|82.90
|2030
|2011.01.07 18:41
|modify
|399
|2.50
|83.00
|82.95
|82.90
|2031
|2011.01.07 18:42
|t/p
|399
|2.50
|82.90
|82.95
|82.90
|301.57
|87012.63
|2032
|2011.01.10 00:00
|buy
|400
|2.50
|83.12
|0.00
|0.00
|2033
|2011.01.10 00:00
|modify
|400
|2.50
|83.12
|0.00
|83.22
|2034
|2011.01.10 00:04
|modify
|400
|2.50
|83.12
|83.17
|83.22
|2035
|2011.01.10 08:38
|s/l
|400
|2.50
|83.17
|83.17
|83.22
|150.42
|87163.05
|2036
|2011.01.10 08:38
|buy
|401
|2.50
|83.12
|0.00
|0.00
|2037
|2011.01.10 08:38
|modify
|401
|2.50
|83.12
|0.00
|83.22
|2038
|2011.01.10 08:38
|modify
|401
|2.50
|83.12
|83.17
|83.22
|2039
|2011.01.10 08:42
|s/l
|401
|2.50
|83.17
|83.17
|83.22
|150.60
|87313.65
|2040
|2011.01.10 15:10
|sell
|402
|2.50
|83.00
|0.00
|0.00
|2041
|2011.01.10 15:10
|modify
|402
|2.50
|83.00
|0.00
|82.90
|2042
|2011.01.10 15:12
|modify
|402
|2.50
|83.00
|83.00
|82.90
|2043
|2011.01.10 15:12
|modify
|402
|2.50
|83.00
|82.95
|82.90
|2044
|2011.01.10 15:14
|s/l
|402
|2.50
|82.95
|82.95
|82.90
|150.65
|87464.30
|2045
|2011.01.10 15:59
|sell
|403
|2.50
|82.80
|0.00
|0.00
|2046
|2011.01.10 15:59
|modify
|403
|2.50
|82.80
|0.00
|82.70
|2047
|2011.01.10 16:03
|modify
|403
|2.50
|82.80
|82.75
|82.70
|2048
|2011.01.10 16:59
|s/l
|403
|2.50
|82.75
|82.75
|82.70
|150.93
|87615.23
|2049
|2011.01.10 16:59
|sell
|404
|2.50
|82.80
|0.00
|0.00
|2050
|2011.01.10 16:59
|modify
|404
|2.50
|82.80
|0.00
|82.70
|2051
|2011.01.10 16:59
|modify
|404
|2.50
|82.80
|82.78
|82.70
|2052
|2011.01.10 16:59
|modify
|404
|2.50
|82.80
|82.77
|82.70
|2053
|2011.01.10 16:59
|modify
|404
|2.50
|82.80
|82.76
|82.70
|2054
|2011.01.10 16:59
|modify
|404
|2.50
|82.80
|82.75
|82.70
|2055
|2011.01.10 17:00
|s/l
|404
|2.50
|82.75
|82.75
|82.70
|151.06
|87766.29
|2056
|2011.01.11 01:46
|buy
|405
|2.50
|82.92
|0.00
|0.00
|2057
|2011.01.11 01:46
|modify
|405
|2.50
|82.92
|0.00
|83.02
|2058
|2011.01.11 01:50
|modify
|405
|2.50
|82.92
|82.97
|83.02
|2059
|2011.01.11 02:07
|s/l
|405
|2.50
|82.97
|82.97
|83.02
|150.66
|87916.95
|2060
|2011.01.11 04:14
|buy
|406
|2.50
|83.02
|0.00
|0.00
|2061
|2011.01.11 04:14
|modify
|406
|2.50
|83.02
|0.00
|83.12
|2062
|2011.01.11 04:14
|modify
|406
|2.50
|83.02
|83.06
|83.12
|2063
|2011.01.11 04:14
|modify
|406
|2.50
|83.02
|83.08
|83.12
|2064
|2011.01.11 04:14
|t/p
|406
|2.50
|83.12
|83.08
|83.12
|300.77
|88217.72
|2065
|2011.01.11 13:42
|sell
|407
|2.50
|83.00
|0.00
|0.00
|2066
|2011.01.11 13:42
|modify
|407
|2.50
|83.00
|0.00
|82.90
|2067
|2011.01.11 13:42
|modify
|407
|2.50
|83.00
|82.96
|82.90
|2068
|2011.01.11 13:42
|modify
|407
|2.50
|83.00
|82.95
|82.90
|2069
|2011.01.11 13:43
|s/l
|407
|2.50
|82.95
|82.95
|82.90
|150.69
|88368.41
|2070
|2011.01.11 14:12
|buy
|408
|2.50
|83.12
|0.00
|0.00
|2071
|2011.01.11 14:12
|modify
|408
|2.50
|83.12
|0.00
|83.22
|2072
|2011.01.11 14:16
|modify
|408
|2.50
|83.12
|83.17
|83.22
|2073
|2011.01.11 15:49
|modify
|408
|2.50
|83.12
|83.18
|83.22
|2074
|2011.01.11 15:49
|t/p
|408
|2.50
|83.22
|83.18
|83.22
|300.41
|88668.82
|2075
|2011.01.11 16:15
|buy
|409
|2.50
|83.32
|0.00
|0.00
|2076
|2011.01.11 16:15
|modify
|409
|2.50
|83.32
|0.00
|83.42
|2077
|2011.01.11 16:16
|modify
|409
|2.50
|83.32
|83.32
|83.42
|2078
|2011.01.11 16:16
|modify
|409
|2.50
|83.32
|83.34
|83.42
|2079
|2011.01.11 16:16
|s/l
|409
|2.50
|83.34
|83.34
|83.42
|60.00
|88728.82
|2080
|2011.01.11 16:21
|buy
|410
|2.50
|83.32
|0.00
|0.00
|2081
|2011.01.11 16:21
|modify
|410
|2.50
|83.32
|0.00
|83.42
|2082
|2011.01.11 16:21
|modify
|410
|2.50
|83.32
|83.35
|83.42
|2083
|2011.01.11 16:21
|modify
|410
|2.50
|83.32
|83.36
|83.42
|2084
|2011.01.11 16:21
|modify
|410
|2.50
|83.32
|83.37
|83.42
|2085
|2011.01.11 16:22
|modify
|410
|2.50
|83.32
|83.38
|83.42
|2086
|2011.01.11 16:22
|t/p
|410
|2.50
|83.42
|83.38
|83.42
|299.69
|89028.51
|2087
|2011.01.11 20:26
|sell
|411
|2.50
|83.30
|0.00
|0.00
|2088
|2011.01.11 20:26
|modify
|411
|2.50
|83.30
|0.00
|83.20
|2089
|2011.01.11 20:26
|modify
|411
|2.50
|83.30
|83.27
|83.20
|2090
|2011.01.11 20:26
|modify
|411
|2.50
|83.30
|83.25
|83.20
|2091
|2011.01.11 20:27
|s/l
|411
|2.50
|83.25
|83.25
|83.20
|150.15
|89178.66
|2092
|2011.01.12 00:16
|buy
|412
|2.50
|83.32
|0.00
|0.00
|2093
|2011.01.12 00:16
|modify
|412
|2.50
|83.32
|0.00
|83.42
|2094
|2011.01.12 00:16
|modify
|412
|2.50
|83.32
|83.35
|83.42
|2095
|2011.01.12 00:16
|modify
|412
|2.50
|83.32
|83.36
|83.42
|2096
|2011.01.12 00:16
|modify
|412
|2.50
|83.32
|83.37
|83.42
|2097
|2011.01.12 00:17
|modify
|412
|2.50
|83.32
|83.38
|83.42
|2098
|2011.01.12 00:20
|s/l
|412
|2.50
|83.38
|83.38
|83.42
|179.90
|89358.56
|2099
|2011.01.12 02:33
|sell
|413
|2.50
|83.20
|0.00
|0.00
|2100
|2011.01.12 02:33
|modify
|413
|2.50
|83.20
|0.00
|83.10
|2101
|2011.01.12 02:37
|modify
|413
|2.50
|83.20
|83.15
|83.10
|2102
|2011.01.12 05:09
|modify
|413
|2.50
|83.20
|83.14
|83.10
|2103
|2011.01.12 05:10
|t/p
|413
|2.50
|83.10
|83.14
|83.10
|301.13
|89659.69
|2104
|2011.01.12 08:45
|sell
|414
|2.50
|83.10
|0.00
|0.00
|2105
|2011.01.12 08:45
|modify
|414
|2.50
|83.10
|0.00
|83.00
|2106
|2011.01.12 08:45
|modify
|414
|2.50
|83.10
|83.05
|83.00
|2107
|2011.01.12 08:45
|s/l
|414
|2.50
|83.05
|83.05
|83.00
|150.51
|89810.20
|2108
|2011.01.12 11:47
|buy
|415
|2.50
|83.22
|0.00
|0.00
|2109
|2011.01.12 11:47
|modify
|415
|2.50
|83.22
|0.00
|83.32
|2110
|2011.01.12 11:51
|modify
|415
|2.50
|83.22
|83.27
|83.32
|2111
|2011.01.12 12:55
|s/l
|415
|2.50
|83.27
|83.27
|83.32
|150.11
|89960.31
|2112
|2011.01.12 13:32
|buy
|416
|2.50
|83.32
|0.00
|0.00
|2113
|2011.01.12 13:32
|modify
|416
|2.50
|83.32
|0.00
|83.42
|2114
|2011.01.12 13:32
|modify
|416
|2.50
|83.32
|83.36
|83.42
|2115
|2011.01.12 13:32
|modify
|416
|2.50
|83.32
|83.37
|83.42
|2116
|2011.01.12 13:36
|s/l
|416
|2.50
|83.37
|83.37
|83.42
|150.24
|90110.55
|2117
|2011.01.12 18:15
|sell
|417
|2.50
|83.20
|0.00
|0.00
|2118
|2011.01.12 18:15
|modify
|417
|2.50
|83.20
|0.00
|83.10
|2119
|2011.01.12 18:16
|modify
|417
|2.50
|83.20
|83.20
|83.10
|2120
|2011.01.12 18:16
|s/l
|417
|2.50
|83.20
|83.20
|83.10
|0.00
|90110.55
|2121
|2011.01.12 18:26
|sell
|418
|2.50
|83.10
|0.00
|0.00
|2122
|2011.01.12 18:26
|modify
|418
|2.50
|83.10
|0.00
|83.00
|2123
|2011.01.12 18:30
|modify
|418
|2.50
|83.10
|83.05
|83.00
|2124
|2011.01.12 19:20
|s/l
|418
|2.50
|83.05
|83.05
|83.00
|150.51
|90261.06
|2125
|2011.01.12 19:51
|sell
|419
|2.50
|82.90
|0.00
|0.00
|2126
|2011.01.12 19:51
|modify
|419
|2.50
|82.90
|0.00
|82.80
|2127
|2011.01.12 19:53
|modify
|419
|2.50
|82.90
|82.85
|82.80
|2128
|2011.01.12 19:58
|s/l
|419
|2.50
|82.85
|82.85
|82.80
|150.75
|90411.81
|2129
|2011.01.12 19:58
|sell
|420
|2.50
|82.90
|0.00
|0.00
|2130
|2011.01.12 19:58
|modify
|420
|2.50
|82.90
|0.00
|82.80
|2131
|2011.01.12 19:58
|modify
|420
|2.50
|82.90
|82.85
|82.80
|2132
|2011.01.12 19:58
|s/l
|420
|2.50
|82.85
|82.85
|82.80
|150.88
|90562.69
|2133
|2011.01.12 20:08
|buy
|421
|2.50
|83.02
|0.00
|0.00
|2134
|2011.01.12 20:08
|modify
|421
|2.50
|83.02
|0.00
|83.12
|2135
|2011.01.12 20:12
|modify
|421
|2.50
|83.02
|83.07
|83.12
|2136
|2011.01.13 01:07
|s/l
|421
|2.50
|83.07
|83.07
|83.12
|141.35
|90704.03
|2137
|2011.01.13 01:07
|buy
|422
|2.50
|83.02
|0.00
|0.00
|2138
|2011.01.13 01:07
|modify
|422
|2.50
|83.02
|0.00
|83.12
|2139
|2011.01.13 01:07
|modify
|422
|2.50
|83.02
|83.04
|83.12
|2140
|2011.01.13 01:07
|modify
|422
|2.50
|83.02
|83.07
|83.12
|2141
|2011.01.13 01:10
|s/l
|422
|2.50
|83.07
|83.07
|83.12
|150.79
|90854.82
|2142
|2011.01.13 11:29
|sell
|423
|2.50
|82.90
|0.00
|0.00
|2143
|2011.01.13 11:29
|modify
|423
|2.50
|82.90
|0.00
|82.80
|2144
|2011.01.13 11:33
|modify
|423
|2.50
|82.90
|82.85
|82.80
|2145
|2011.01.13 14:34
|s/l
|423
|2.50
|82.85
|82.85
|82.80
|150.88
|91005.70
|2146
|2011.01.13 14:39
|sell
|424
|2.50
|82.70
|0.00
|0.00
|2147
|2011.01.13 14:39
|modify
|424
|2.50
|82.70
|0.00
|82.60
|2148
|2011.01.13 14:42
|modify
|424
|2.50
|82.70
|82.65
|82.60
|2149
|2011.01.13 14:48
|s/l
|424
|2.50
|82.65
|82.65
|82.60
|151.12
|91156.82
|2150
|2011.01.13 14:48
|sell
|425
|2.50
|82.70
|0.00
|0.00
|2151
|2011.01.13 14:48
|modify
|425
|2.50
|82.70
|0.00
|82.60
|2152
|2011.01.13 14:48
|modify
|425
|2.50
|82.70
|82.68
|82.60
|2153
|2011.01.13 14:48
|modify
|425
|2.50
|82.70
|82.67
|82.60
|2154
|2011.01.13 14:48
|modify
|425
|2.50
|82.70
|82.66
|82.60
|2155
|2011.01.13 14:48
|modify
|425
|2.50
|82.70
|82.65
|82.60
|2156
|2011.01.13 14:48
|modify
|425
|2.50
|82.70
|82.64
|82.60
|2157
|2011.01.13 14:49
|t/p
|425
|2.50
|82.60
|82.64
|82.60
|302.66
|91459.48
|2158
|2011.01.13 15:07
|buy
|426
|2.50
|82.82
|0.00
|0.00
|2159
|2011.01.13 15:07
|modify
|426
|2.50
|82.82
|0.00
|82.92
|2160
|2011.01.13 15:11
|modify
|426
|2.50
|82.82
|82.87
|82.92
|2161
|2011.01.13 15:59
|s/l
|426
|2.50
|82.87
|82.87
|82.92
|150.96
|91610.44
|2162
|2011.01.13 15:59
|buy
|427
|2.50
|82.82
|0.00
|0.00
|2163
|2011.01.13 15:59
|modify
|427
|2.50
|82.82
|0.00
|82.92
|2164
|2011.01.13 15:59
|modify
|427
|2.50
|82.82
|82.86
|82.92
|2165
|2011.01.13 15:59
|modify
|427
|2.50
|82.82
|82.87
|82.92
|2166
|2011.01.13 15:59
|modify
|427
|2.50
|82.82
|82.88
|82.92
|2167
|2011.01.13 15:59
|t/p
|427
|2.50
|82.92
|82.88
|82.92
|301.50
|91911.94
|2168
|2011.01.13 17:31
|sell
|428
|2.50
|82.70
|0.00
|0.00
|2169
|2011.01.13 17:31
|modify
|428
|2.50
|82.70
|0.00
|82.60
|2170
|2011.01.13 17:35
|modify
|428
|2.50
|82.70
|82.70
|82.60
|2171
|2011.01.13 17:35
|modify
|428
|2.50
|82.70
|82.69
|82.60
|2172
|2011.01.13 17:35
|modify
|428
|2.50
|82.70
|82.68
|82.60
|2173
|2011.01.13 17:36
|s/l
|428
|2.50
|82.68
|82.68
|82.60
|60.47
|91972.41