MIG Bank
|Account: ////////
|Name: dares
|Currency: USD
|2011 January 21, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|39763061
|2011.01.10 00:38
|balance
|Deposit
|5 000.00
|39763086
|2011.01.10 00:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28989
|0.00000
|1.28889
|2011.01.10 00:50
|1.28934
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|39766550
|2011.01.10 08:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29039
|0.00000
|1.29004
|2011.01.10 08:13
|1.29003
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|39766551
|2011.01.10 08:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29039
|0.00000
|1.28939
|2011.01.10 08:14
|1.28939
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|39766697
|2011.01.10 08:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29145
|0.00000
|1.29045
|2011.01.10 08:13
|1.29019
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|39766698
|2011.01.10 08:05
|sell
|0.16
|eurusd
|1.29145
|0.00000
|1.29004
|2011.01.10 08:13
|1.29004
|0.00
|0.00
|0.00
|22.56
|39766699
|2011.01.10 08:05
|sell
|0.16
|eurusd
|1.29145
|0.00000
|1.29004
|2011.01.10 08:13
|1.29004
|0.00
|0.00
|0.00
|22.56
|39776817
|2011.01.10 13:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29076
|0.00000
|1.28976
|2011.01.10 13:13
|1.28946
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|39776947
|2011.01.10 13:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29043
|0.00000
|1.28943
|2011.01.10 13:13
|1.28948
|0.00
|0.00
|0.00
|9.50
|39776949
|2011.01.10 13:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29046
|0.00000
|1.28946
|2011.01.10 13:13
|1.28944
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|39777080
|2011.01.10 13:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28946
|0.00000
|1.28879
|2011.01.10 13:31
|1.28880
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|39777084
|2011.01.10 13:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28945
|0.00000
|1.28878
|2011.01.10 13:31
|1.28875
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|39777485
|2011.01.10 13:25
|sell
|0.16
|eurusd
|1.28999
|0.00000
|1.28879
|2011.01.10 13:31
|1.28880
|0.00
|0.00
|0.00
|19.04
|39777494
|2011.01.10 13:25
|sell
|0.16
|eurusd
|1.28999
|0.00000
|1.28878
|2011.01.10 13:31
|1.28875
|0.00
|0.00
|0.00
|19.84
|39777694
|2011.01.10 13:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28898
|0.00000
|1.28798
|2011.01.10 13:45
|1.28795
|0.00
|0.00
|0.00
|10.30
|39778010
|2011.01.10 13:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28854
|0.00000
|1.28754
|2011.01.10 13:48
|1.28754
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|39778420
|2011.01.10 13:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28839
|0.00000
|1.29081
|2011.01.10 15:32
|1.29121
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.20
|39778422
|2011.01.10 13:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28833
|0.00000
|1.29067
|2011.01.10 15:32
|1.29121
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.80
|39778637
|2011.01.10 14:00
|sell
|0.16
|eurusd
|1.28934
|0.00000
|1.29081
|2011.01.10 15:32
|1.29121
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.92
|39778812
|2011.01.10 14:05
|sell
|0.24
|eurusd
|1.28961
|0.00000
|1.29081
|2011.01.10 15:32
|1.29121
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.40
|39778920
|2011.01.10 14:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28915
|0.00000
|1.29078
|2011.01.10 15:32
|1.29121
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.60
|39778926
|2011.01.10 14:10
|sell
|0.16
|eurusd
|1.28926
|0.00000
|1.29067
|2011.01.10 15:32
|1.29118
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.72
|39779057
|2011.01.10 14:15
|sell
|0.37
|eurusd
|1.29029
|0.00000
|1.29081
|2011.01.10 15:32
|1.29121
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.04
|39779069
|2011.01.10 14:15
|sell
|0.16
|eurusd
|1.29004
|0.00000
|1.29078
|2011.01.10 15:32
|1.29121
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.72
|39779072
|2011.01.10 14:15
|sell
|0.24
|eurusd
|1.29016
|0.00000
|1.29067
|2011.01.10 15:32
|1.29122
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.44
|39779312
|2011.01.10 14:25
|sell
|0.24
|eurusd
|1.29042
|0.00000
|1.29078
|2011.01.10 15:32
|1.29122
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.20
|39779748
|2011.01.10 14:37
|sell
|0.58
|eurusd
|1.29149
|0.00000
|1.29081
|2011.01.10 15:32
|1.29122
|0.00
|0.00
|0.00
|15.66
|39779750
|2011.01.10 14:37
|sell
|0.37
|eurusd
|1.29163
|0.00000
|1.29078
|2011.01.10 15:33
|1.29126
|0.00
|0.00
|0.00
|13.69
|39779757
|2011.01.10 14:38
|sell
|0.37
|eurusd
|1.29164
|0.00000
|1.29067
|2011.01.10 15:33
|1.29126
|0.00
|0.00
|0.00
|14.06
|39780815
|2011.01.10 15:00
|sell
|0.89
|eurusd
|1.29175
|0.00000
|1.29081
|2011.01.10 15:33
|1.29127
|0.00
|0.00
|0.00
|42.72
|39780937
|2011.01.10 15:05
|sell
|1.39
|eurusd
|1.29207
|0.00000
|1.29081
|2011.01.10 15:33
|1.29127
|0.00
|0.00
|0.00
|111.20
|39780944
|2011.01.10 15:05
|sell
|0.58
|eurusd
|1.29208
|0.00000
|1.29078
|2011.01.10 15:33
|1.29066
|0.00
|0.00
|0.00
|82.36
|39780945
|2011.01.10 15:05
|sell
|0.58
|eurusd
|1.29210
|0.00000
|1.29067
|2011.01.10 15:33
|1.29064
|0.00
|0.00
|0.00
|84.68
|39781096
|2011.01.10 15:10
|sell
|2.15
|eurusd
|1.29260
|0.00000
|1.29081
|2011.01.10 15:33
|1.29066
|0.00
|0.00
|0.00
|417.10
|39781105
|2011.01.10 15:10
|sell
|0.89
|eurusd
|1.29263
|0.00000
|1.29078
|2011.01.10 15:33
|1.29066
|0.00
|0.00
|0.00
|175.33
|39781112
|2011.01.10 15:10
|sell
|0.89
|eurusd
|1.29262
|0.00000
|1.29067
|2011.01.10 15:33
|1.29064
|0.00
|0.00
|0.00
|176.22
|39782482
|2011.01.10 15:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28993
|0.00000
|1.28893
|2011.01.10 15:44
|1.29009
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|39782483
|2011.01.10 15:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28991
|0.00000
|1.28891
|2011.01.10 15:44
|1.29015
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|39789735
|2011.01.10 19:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29360
|0.00000
|1.29374
|2011.01.10 19:23
|1.29439
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.90
|39789737
|2011.01.10 19:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29360
|0.00000
|1.29377
|2011.01.10 19:23
|1.29437
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.70
|39789739
|2011.01.10 19:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29359
|0.00000
|1.29380
|2011.01.10 19:23
|1.29437
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.80
|39789954
|2011.01.10 19:06
|sell
|0.16
|eurusd
|1.29436
|0.00000
|1.29374
|2011.01.10 19:23
|1.29437
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|39789955
|2011.01.10 19:06
|sell
|0.16
|eurusd
|1.29436
|0.00000
|1.29377
|2011.01.10 19:23
|1.29433
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|39789958
|2011.01.10 19:06
|sell
|0.16
|eurusd
|1.29451
|0.00000
|1.29380
|2011.01.10 19:23
|1.29433
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|39790137
|2011.01.10 19:10
|sell
|0.24
|eurusd
|1.29476
|0.00000
|1.29374
|2011.01.10 19:23
|1.29433
|0.00
|0.00
|0.00
|10.32
|39790142
|2011.01.10 19:10
|sell
|0.24
|eurusd
|1.29486
|0.00000
|1.29377
|2011.01.10 19:23
|1.29433
|0.00
|0.00
|0.00
|12.72
|39790146
|2011.01.10 19:10
|sell
|0.24
|eurusd
|1.29486
|0.00000
|1.29380
|2011.01.10 19:23
|1.29433
|0.00
|0.00
|0.00
|12.72
|39790285
|2011.01.10 19:13
|sell
|0.37
|eurusd
|1.29521
|0.00000
|1.29374
|2011.01.10 19:23
|1.29433
|0.00
|0.00
|0.00
|32.56
|39790295
|2011.01.10 19:13
|sell
|0.37
|eurusd
|1.29521
|0.00000
|1.29377
|2011.01.10 19:23
|1.29433
|0.00
|0.00
|0.00
|32.56
|39790297
|2011.01.10 19:13
|sell
|0.37
|eurusd
|1.29521
|0.00000
|1.29380
|2011.01.10 19:23
|1.29433
|0.00
|0.00
|0.00
|32.56
|39793795
|2011.01.10 22:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29486
|0.00000
|1.29386
|2011.01.10 23:35
|1.29480
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.60
|39793797
|2011.01.10 22:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29506
|0.00000
|1.29606
|2011.01.10 23:52
|1.29453
|0.00
|0.00
|0.01
|-5.30
|39793799
|2011.01.10 22:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29510
|0.00000
|1.29610
|2011.01.10 23:52
|1.29453
|0.00
|0.00
|0.01
|-5.70
|39803336
|2011.01.11 08:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29547
|0.00000
|0.00000
|2011.01.11 11:40
|1.29312
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.50
|39803538
|2011.01.11 08:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29486
|0.00000
|0.00000
|2011.01.11 11:40
|1.29312
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.40
|39803610
|2011.01.11 08:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29453
|0.00000
|0.00000
|2011.01.11 11:40
|1.29312
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.10
|39803643
|2011.01.11 08:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29463
|0.00000
|0.00000
|2011.01.11 11:40
|1.29312
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.10
|39803803
|2011.01.11 08:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29414
|0.00000
|0.00000
|2011.01.11 11:40
|1.29312
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.20
|39803914
|2011.01.11 08:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29419
|0.00000
|1.29339
|2011.01.11 08:45
|1.29335
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|39803917
|2011.01.11 08:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29418
|0.00000
|1.29340
|2011.01.11 08:45
|1.29335
|0.00
|0.00
|0.00
|8.30
|39803920
|2011.01.11 08:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29419
|0.00000
|1.29342
|2011.01.11 08:45
|1.29335
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|39804125
|2011.01.11 08:30
|sell
|0.16
|eurusd
|1.29452
|0.00000
|1.29339
|2011.01.11 08:45
|1.29335
|0.00
|0.00
|0.00
|18.72
|39804130
|2011.01.11 08:30
|sell
|0.16
|eurusd
|1.29453
|0.00000
|1.29340
|2011.01.11 08:45
|1.29335
|0.00
|0.00
|0.00
|18.88
|39804133
|2011.01.11 08:30
|sell
|0.16
|eurusd
|1.29456
|0.00000
|1.29342
|2011.01.11 08:45
|1.29335
|0.00
|0.00
|0.00
|19.36
|39804703
|2011.01.11 08:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29247
|0.00000
|1.29147
|2011.01.11 09:03
|1.29150
|0.00
|0.00
|0.00
|9.70
|39804704
|2011.01.11 08:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29268
|0.00000
|1.29368
|2011.01.11 09:18
|1.29371
|0.00
|0.00
|0.00
|10.30
|39805138
|2011.01.11 09:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29241
|0.00000
|1.29281
|2011.01.11 10:20
|1.29274
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|39805140
|2011.01.11 09:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29236
|0.00000
|1.29280
|2011.01.11 10:20
|1.29274
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|39805794
|2011.01.11 09:26
|sell
|0.16
|eurusd
|1.29395
|0.00000
|1.29281
|2011.01.11 10:20
|1.29274
|0.00
|0.00
|0.00
|19.36
|39805802
|2011.01.11 09:26
|sell
|0.16
|eurusd
|1.29396
|0.00000
|1.29280
|2011.01.11 10:20
|1.29274
|0.00
|0.00
|0.00
|19.52
|39805806
|2011.01.11 09:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29416
|0.00000
|1.29399
|2011.01.11 11:40
|1.29312
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|39806658
|2011.01.11 10:01
|sell
|0.24
|eurusd
|1.29429
|0.00000
|1.29281
|2011.01.11 10:20
|1.29274
|0.00
|0.00
|0.00
|37.20
|39806660
|2011.01.11 10:01
|sell
|0.24
|eurusd
|1.29429
|0.00000
|1.29280
|2011.01.11 10:20
|1.29274
|0.00
|0.00
|0.00
|37.20
|39806997
|2011.01.11 10:15
|buy
|0.16
|eurusd
|1.29366
|0.00000
|1.29399
|2011.01.11 11:40
|1.29312
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.64
|39807406
|2011.01.11 10:20
|buy
|0.24
|eurusd
|1.29288
|0.00000
|1.29399
|2011.01.11 11:40
|1.29317
|0.00
|0.00
|0.00
|6.96
|39807743
|2011.01.11 10:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29313
|0.00000
|1.29213
|2011.01.11 10:37
|1.29216
|0.00
|0.00
|0.00
|9.70
|39808299
|2011.01.11 10:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29266
|0.00000
|1.29194
|2011.01.11 11:40
|1.29331
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|39808365
|2011.01.11 10:45
|buy
|0.37
|eurusd
|1.29245
|0.00000
|1.29399
|2011.01.11 11:40
|1.29317
|0.00
|0.00
|0.00
|26.64
|39809163
|2011.01.11 11:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29260
|0.00000
|1.29196
|2011.01.11 11:40
|1.29334
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|39809774
|2011.01.11 11:35
|sell
|0.16
|eurusd
|1.29312
|0.00000
|1.29194
|2011.01.11 11:40
|1.29332
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|39809779
|2011.01.11 11:35
|sell
|0.16
|eurusd
|1.29287
|0.00000
|1.29196
|2011.01.11 11:40
|1.29332
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|39809832
|2011.01.11 11:40
|sell
|0.24
|eurusd
|1.29317
|0.00000
|1.29196
|2011.01.11 11:40
|1.29332
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|39809894
|2011.01.11 11:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29296
|0.00000
|1.29457
|2011.01.11 14:06
|1.29457
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.10
|39809895
|2011.01.11 11:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29295
|0.00000
|1.29459
|2011.01.11 14:06
|1.29457
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.20
|39810342
|2011.01.11 12:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29301
|0.00000
|1.29401
|2011.01.11 12:10
|1.29397
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|39810910
|2011.01.11 12:10
|sell
|0.16
|eurusd
|1.29392
|0.00000
|1.29457
|2011.01.11 14:06
|1.29457
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|39810915
|2011.01.11 12:10
|sell
|0.16
|eurusd
|1.29385
|0.00000
|1.29459
|2011.01.11 14:06
|1.29457
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.52
|39811198
|2011.01.11 12:15
|sell
|0.24
|eurusd
|1.29484
|0.00000
|1.29457
|2011.01.11 14:06
|1.29457
|0.00
|0.00
|0.00
|6.48
|39811210
|2011.01.11 12:15
|sell
|0.24
|eurusd
|1.29496
|0.00000
|1.29459
|2011.01.11 14:06
|1.29457
|0.00
|0.00
|0.00
|9.36
|39815698
|2011.01.11 13:22
|sell
|0.37
|eurusd
|1.29747
|0.00000
|1.29457
|2011.01.11 14:06
|1.29457
|0.00
|0.00
|0.00
|107.30
|39815704
|2011.01.11 13:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29767
|0.00000
|1.29706
|2011.01.11 14:14
|1.29471
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.60
|39815707
|2011.01.11 13:23
|sell
|0.37
|eurusd
|1.29747
|0.00000
|1.29459
|2011.01.11 14:06
|1.29457
|0.00
|0.00
|0.00
|107.30
|39816126
|2011.01.11 13:30
|buy
|0.16
|eurusd
|1.29715
|0.00000
|1.29706
|2011.01.11 14:14
|1.29474
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.56
|39817713
|2011.01.11 13:45
|buy
|0.24
|eurusd
|1.29676
|0.00000
|1.29706
|2011.01.11 14:14
|1.29476
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|39818202
|2011.01.11 13:50
|buy
|0.37
|eurusd
|1.29640
|0.00000
|1.29706
|2011.01.11 14:14
|1.29483
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.09
|39819667
|2011.01.11 14:05
|buy
|0.58
|eurusd
|1.29497
|0.00000
|1.29706
|2011.01.11 14:15
|1.29480
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.86
|39820199
|2011.01.11 14:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29462
|0.00000
|1.29362
|2011.01.11 14:15
|1.29488
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|39820205
|2011.01.11 14:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29461
|0.00000
|1.29361
|2011.01.11 14:15
|1.29485
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|39825364
|2011.01.11 15:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29607
|0.00000
|1.29507
|2011.01.11 15:26
|1.29507
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|39825367
|2011.01.11 15:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29633
|0.00000
|1.29378
|2011.01.11 16:15
|1.29280
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.30
|39825370
|2011.01.11 15:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29629
|0.00000
|1.29366
|2011.01.11 16:15
|1.29280
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.90
|39825628
|2011.01.11 15:25
|buy
|0.16
|eurusd
|1.29587
|0.00000
|1.29378
|2011.01.11 16:15
|1.29285
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.32
|39825637
|2011.01.11 15:25
|buy
|0.16
|eurusd
|1.29584
|0.00000
|1.29366
|2011.01.11 16:15
|1.29283
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.16
|39825919
|2011.01.11 15:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29486
|0.00000
|1.29386
|2011.01.11 15:38
|1.29359
|0.00
|0.00
|0.00
|12.70
|39825922
|2011.01.11 15:29
|buy
|0.24
|eurusd
|1.29507
|0.00000
|1.29378
|2011.01.11 16:15
|1.29283
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.76
|39825925
|2011.01.11 15:29
|buy
|0.24
|eurusd
|1.29511
|0.00000
|1.29366
|2011.01.11 16:15
|1.29279
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.68
|39826257
|2011.01.11 15:34
|buy
|0.37
|eurusd
|1.29437
|0.00000
|1.29378
|2011.01.11 16:15
|1.29280
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.09
|39826263
|2011.01.11 15:34
|buy
|0.37
|eurusd
|1.29447
|0.00000
|1.29366
|2011.01.11 16:15
|1.29284
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.31
|39826514
|2011.01.11 15:38
|buy
|0.58
|eurusd
|1.29398
|0.00000
|1.29378
|2011.01.11 16:15
|1.29282
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.28
|39826522
|2011.01.11 15:38
|buy
|0.58
|eurusd
|1.29403
|0.00000
|1.29366
|2011.01.11 16:15
|1.29276
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.66
|39827351
|2011.01.11 15:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29286
|0.00000
|1.29186
|2011.01.11 15:59
|1.29184
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|39827354
|2011.01.11 15:48
|buy
|0.89
|eurusd
|1.29307
|0.00000
|1.29378
|2011.01.11 16:15
|1.29276
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.59
|39827364
|2011.01.11 15:48
|buy
|0.89
|eurusd
|1.29308
|0.00000
|1.29366
|2011.01.11 16:15
|1.29283
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.25
|39827588
|2011.01.11 15:50
|buy
|1.39
|eurusd
|1.29251
|0.00000
|1.29378
|2011.01.11 16:15
|1.29276
|0.00
|0.00
|0.00
|34.75
|39827603
|2011.01.11 15:50
|buy
|1.39
|eurusd
|1.29251
|0.00000
|1.29366
|2011.01.11 16:15
|1.29275
|0.00
|0.00
|0.00
|33.36
|39828728
|2011.01.11 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29147
|0.00000
|1.29127
|2011.01.11 16:15
|1.29301
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.40
|39828744
|2011.01.11 16:00
|buy
|2.15
|eurusd
|1.29158
|0.00000
|1.29378
|2011.01.11 16:15
|1.29284
|0.00
|0.00
|0.00
|270.90
|39828820
|2011.01.11 16:00
|buy
|2.15
|eurusd
|1.29121
|0.00000
|1.29366
|2011.01.11 16:15
|1.29284
|0.00
|0.00
|0.00
|350.45
|39829892
|2011.01.11 16:10
|sell
|0.16
|eurusd
|1.29277
|0.00000
|1.29127
|2011.01.11 16:15
|1.29302
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|39846997
|2011.01.11 21:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29669
|0.00000
|1.29592
|2011.01.11 21:20
|1.29658
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|39847000
|2011.01.11 21:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29669
|0.00000
|1.29592
|2011.01.11 21:20
|1.29658
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|39847001
|2011.01.11 21:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29669
|0.00000
|1.29592
|2011.01.11 21:20
|1.29648
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|39847256
|2011.01.11 21:10
|sell
|0.16
|eurusd
|1.29707
|0.00000
|1.29592
|2011.01.11 21:20
|1.29648
|0.00
|0.00
|0.00
|9.44
|39847258
|2011.01.11 21:10
|sell
|0.16
|eurusd
|1.29707
|0.00000
|1.29592
|2011.01.11 21:20
|1.29648
|0.00
|0.00
|0.00
|9.44
|39847259
|2011.01.11 21:10
|sell
|0.16
|eurusd
|1.29707
|0.00000
|1.29592
|2011.01.11 21:20
|1.29650
|0.00
|0.00
|0.00
|9.12
|39880837
|2011.01.12 09:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30078
|0.00000
|1.30049
|2011.01.12 09:46
|1.30045
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|39880841
|2011.01.12 09:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.30098
|0.00000
|1.30198
|2011.01.12 09:25
|1.30205
|0.00
|0.00
|0.00
|10.70
|39880843
|2011.01.12 09:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.30088
|0.00000
|1.30188
|2011.01.12 09:25
|1.30187
|0.00
|0.00
|0.00
|9.90
|39881197
|2011.01.12 09:26
|sell
|0.16
|eurusd
|1.30193
|0.00000
|1.30049
|2011.01.12 09:46
|1.30046
|0.00
|0.00
|0.00
|23.52
|39881205
|2011.01.12 09:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.30206
|0.00000
|1.30238
|2011.01.12 10:00
|1.30237
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|39881323
|2011.01.12 09:30
|buy
|0.16
|eurusd
|1.30177
|0.00000
|1.30238
|2011.01.12 10:00
|1.30240
|0.00
|0.00
|0.00
|10.08
|39881795
|2011.01.12 09:40
|buy
|0.24
|eurusd
|1.30084
|0.00000
|1.30238
|2011.01.12 10:00
|1.30240
|0.00
|0.00
|0.00
|37.44
|39882098
|2011.01.12 09:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30086
|0.00000
|1.30216
|2011.01.12 11:06
|1.30213
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.70
|39882187
|2011.01.12 10:00
|sell
|0.16
|eurusd
|1.30150
|0.00000
|1.30216
|2011.01.12 11:06
|1.30213
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.08
|39882209
|2011.01.12 10:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.30183
|0.00000
|1.30283
|2011.01.12 10:04
|1.30285
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|39882495
|2011.01.12 10:05
|sell
|0.24
|eurusd
|1.30292
|0.00000
|1.30216
|2011.01.12 11:06
|1.30213
|0.00
|0.00
|0.00
|18.96
|39882499
|2011.01.12 10:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.30313
|0.00000
|1.30375
|2011.01.12 10:29
|1.30371
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|39883102
|2011.01.12 10:22
|buy
|0.16
|eurusd
|1.30251
|0.00000
|1.30375
|2011.01.12 10:29
|1.30371
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|39883588
|2011.01.12 10:30
|sell
|0.37
|eurusd
|1.30352
|0.00000
|1.30216
|2011.01.12 11:06
|1.30213
|0.00
|0.00
|0.00
|51.43
|39883600
|2011.01.12 10:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.30374
|0.00000
|1.30360
|2011.01.12 11:21
|1.30275
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.90
|39883966
|2011.01.12 10:35
|sell
|0.58
|eurusd
|1.30389
|0.00000
|1.30216
|2011.01.12 11:06
|1.30213
|0.00
|0.00
|0.00
|102.08
|39885590
|2011.01.12 11:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.30337
|0.00000
|1.30346
|2011.01.12 11:21
|1.30274
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.30
|39885596
|2011.01.12 11:00
|buy
|0.16
|eurusd
|1.30343
|0.00000
|1.30360
|2011.01.12 11:21
|1.30274
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.04
|39885909
|2011.01.12 11:05
|buy
|0.16
|eurusd
|1.30253
|0.00000
|1.30346
|2011.01.12 11:21
|1.30274
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|39885911
|2011.01.12 11:05
|buy
|0.24
|eurusd
|1.30253
|0.00000
|1.30360
|2011.01.12 11:21
|1.30275
|0.00
|0.00
|0.00
|5.28
|39886217
|2011.01.12 11:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30179
|0.00000
|1.30145
|2011.01.12 11:21
|1.30293
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.40
|39886218
|2011.01.12 11:10
|buy
|0.24
|eurusd
|1.30203
|0.00000
|1.30346
|2011.01.12 11:21
|1.30276
|0.00
|0.00
|0.00
|17.52
|39886222
|2011.01.12 11:10
|buy
|0.37
|eurusd
|1.30198
|0.00000
|1.30360
|2011.01.12 11:21
|1.30277
|0.00
|0.00
|0.00
|29.23
|39886573
|2011.01.12 11:20
|sell
|0.16
|eurusd
|1.30286
|0.00000
|1.30145
|2011.01.12 11:21
|1.30296
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|39890785
|2011.01.12 12:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29805
|0.00000
|1.29739
|2011.01.12 12:25
|1.29726
|0.00
|0.00
|0.00
|7.90
|39890788
|2011.01.12 12:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29797
|0.00000
|1.29740
|2011.01.12 12:25
|1.29726
|0.00
|0.00
|0.00
|7.10
|39890797
|2011.01.12 12:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29789
|0.00000
|1.29739
|2011.01.12 12:25
|1.29726
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|39891130
|2011.01.12 12:20
|sell
|0.16
|eurusd
|1.29861
|0.00000
|1.29739
|2011.01.12 12:25
|1.29726
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|39891132
|2011.01.12 12:20
|sell
|0.16
|eurusd
|1.29867
|0.00000
|1.29740
|2011.01.12 12:25
|1.29726
|0.00
|0.00
|0.00
|22.56
|39891137
|2011.01.12 12:20
|sell
|0.16
|eurusd
|1.29871
|0.00000
|1.29739
|2011.01.12 12:25
|1.29726
|0.00
|0.00
|0.00
|23.20
|39891946
|2011.01.12 12:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29664
|0.00000
|1.29605
|2011.01.12 12:54
|1.29723
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.90
|39891962
|2011.01.12 12:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29664
|0.00000
|1.29606
|2011.01.12 12:54
|1.29723
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.90
|39892861
|2011.01.12 12:45
|sell
|0.16
|eurusd
|1.29730
|0.00000
|1.29605
|2011.01.12 12:54
|1.29723
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|39892866
|2011.01.12 12:45
|sell
|0.16
|eurusd
|1.29732
|0.00000
|1.29606
|2011.01.12 12:54
|1.29723
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|39897065
|2011.01.12 14:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29721
|0.00000
|1.29667
|2011.01.12 14:27
|1.29790
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.90
|39897071
|2011.01.12 14:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29734
|0.00000
|1.29834
|2011.01.12 14:23
|1.29831
|0.00
|0.00
|0.00
|9.70
|39897073
|2011.01.12 14:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.29745
|0.00000
|1.29845
|2011.01.12 14:27
|1.29769
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|39897541
|2011.01.12 14:20
|sell
|0.16
|eurusd
|1.29795
|0.00000
|1.29667
|2011.01.12 14:27
|1.29790
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|39900834
|2011.01.12 15:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30154
|0.00000
|1.30229
|2011.01.12 16:06
|1.30333
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.90
|39900856
|2011.01.12 15:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30160
|0.00000
|1.30247
|2011.01.12 15:45
|1.30247
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.70
|39900868
|2011.01.12 15:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30149
|0.00000
|1.30230
|2011.01.12 16:06
|1.30334
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.50
|39901128
|2011.01.12 15:20
|sell
|0.16
|eurusd
|1.30196
|0.00000
|1.30229
|2011.01.12 16:06
|1.30334
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.08
|39901129
|2011.01.12 15:20
|sell
|0.16
|eurusd
|1.30228
|0.00000
|1.30230
|2011.01.12 16:06
|1.30336
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.28
|39901400
|2011.01.12 15:25
|sell
|0.24
|eurusd
|1.30346
|0.00000
|1.30229
|2011.01.12 16:06
|1.30343
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|39901405
|2011.01.12 15:25
|sell
|0.16
|eurusd
|1.30346
|0.00000
|1.30247
|2011.01.12 15:45
|1.30247
|0.00
|0.00
|0.00
|15.84
|39901410
|2011.01.12 15:25
|sell
|0.24
|eurusd
|1.30337
|0.00000
|1.30230
|2011.01.12 16:06
|1.30343
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|39901685
|2011.01.12 15:30
|sell
|0.37
|eurusd
|1.30422
|0.00000
|1.30229
|2011.01.12 16:06
|1.30343
|0.00
|0.00
|0.00
|29.23
|39901705
|2011.01.12 15:30
|sell
|0.24
|eurusd
|1.30426
|0.00000
|1.30247
|2011.01.12 15:45
|1.30247
|0.00
|0.00
|0.00
|42.96
|39901713
|2011.01.12 15:30
|sell
|0.37
|eurusd
|1.30418
|0.00000
|1.30230
|2011.01.12 16:06
|1.30343
|0.00
|0.00
|0.00
|27.75
|39904562
|2011.01.12 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.30435
|0.00000
|1.30491
|2011.01.12 16:06
|1.30323
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|39905033
|2011.01.12 16:05
|buy
|0.16
|eurusd
|1.30364
|0.00000
|1.30491
|2011.01.12 16:06
|1.30322
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.72
|39952480
|2011.01.13 08:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.31173
|0.00000
|1.31206
|2011.01.13 09:23
|1.31205
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|39952484
|2011.01.13 08:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31196
|0.00000
|1.31284
|2011.01.13 08:40
|1.31285
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|39952488
|2011.01.13 08:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31195
|0.00000
|1.31295
|2011.01.13 08:40
|1.31295
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|39952937
|2011.01.13 08:30
|buy
|0.16
|eurusd
|1.31177
|0.00000
|1.31284
|2011.01.13 08:40
|1.31285
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|39953511
|2011.01.13 08:40
|sell
|0.16
|eurusd
|1.31245
|0.00000
|1.31206
|2011.01.13 09:23
|1.31205
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|39953854
|2011.01.13 08:45
|sell
|0.24
|eurusd
|1.31322
|0.00000
|1.31206
|2011.01.13 09:23
|1.31205
|0.00
|0.00
|0.00
|28.08
|39953864
|2011.01.13 08:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31343
|0.00000
|1.31382
|2011.01.13 09:37
|1.31297
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|39954162
|2011.01.13 08:50
|buy
|0.16
|eurusd
|1.31322
|0.00000
|1.31382
|2011.01.13 09:37
|1.31297
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|39954446
|2011.01.13 08:55
|sell
|0.37
|eurusd
|1.31359
|0.00000
|1.31206
|2011.01.13 09:23
|1.31205
|0.00
|0.00
|0.00
|56.98
|39954768
|2011.01.13 09:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.31296
|0.00000
|1.31237
|2011.01.13 09:17
|1.31238
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|39955148
|2011.01.13 09:05
|sell
|0.16
|eurusd
|1.31362
|0.00000
|1.31237
|2011.01.13 09:17
|1.31240
|0.00
|0.00
|0.00
|19.52
|39955674
|2011.01.13 09:15
|buy
|0.24
|eurusd
|1.31299
|0.00000
|1.31382
|2011.01.13 09:37
|1.31297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|39955927
|2011.01.13 09:20
|buy
|0.37
|eurusd
|1.31237
|0.00000
|1.31382
|2011.01.13 09:37
|1.31297
|0.00
|0.00
|0.00
|22.20
|39956342
|2011.01.13 09:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.31242
|0.00000
|1.31132
|2011.01.13 09:37
|1.31314
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|39956521
|2011.01.13 09:30
|sell
|0.16
|eurusd
|1.31194
|0.00000
|1.31132
|2011.01.13 09:37
|1.31314
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.20
|39956834
|2011.01.13 09:35
|sell
|0.24
|eurusd
|1.31254
|0.00000
|1.31132
|2011.01.13 09:37
|1.31314
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.40
|39957110
|2011.01.13 09:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.31282
|0.00000
|1.31442
|2011.01.13 10:49
|1.31545
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.30
|39957115
|2011.01.13 09:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31303
|0.00000
|1.31403
|2011.01.13 09:50
|1.31403
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|39957720
|2011.01.13 09:50
|sell
|0.16
|eurusd
|1.31346
|0.00000
|1.31442
|2011.01.13 10:49
|1.31545
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.84
|39958126
|2011.01.13 09:55
|sell
|0.24
|eurusd
|1.31445
|0.00000
|1.31442
|2011.01.13 10:49
|1.31546
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.24
|39958133
|2011.01.13 09:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31458
|0.00000
|1.31519
|2011.01.13 10:22
|1.31520
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|39958436
|2011.01.13 10:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.31417
|0.00000
|1.31481
|2011.01.13 10:49
|1.31545
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|39959282
|2011.01.13 10:10
|buy
|0.16
|eurusd
|1.31394
|0.00000
|1.31519
|2011.01.13 10:22
|1.31520
|0.00
|0.00
|0.00
|20.16
|39960691
|2011.01.13 10:25
|sell
|0.37
|eurusd
|1.31597
|0.00000
|1.31442
|2011.01.13 10:49
|1.31546
|0.00
|0.00
|0.00
|18.87
|39960703
|2011.01.13 10:25
|sell
|0.16
|eurusd
|1.31601
|0.00000
|1.31481
|2011.01.13 10:49
|1.31546
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|39960711
|2011.01.13 10:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31625
|0.00000
|1.31674
|2011.01.13 10:41
|1.31664
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|39961240
|2011.01.13 10:30
|buy
|0.16
|eurusd
|1.31585
|0.00000
|1.31674
|2011.01.13 10:41
|1.31664
|0.00
|0.00
|0.00
|12.64
|39961702
|2011.01.13 10:35
|buy
|0.24
|eurusd
|1.31545
|0.00000
|1.31674
|2011.01.13 10:41
|1.31664
|0.00
|0.00
|0.00
|28.56
|39962224
|2011.01.13 10:40
|sell
|0.58
|eurusd
|1.31646
|0.00000
|1.31442
|2011.01.13 10:49
|1.31546
|0.00
|0.00
|0.00
|58.00
|39962233
|2011.01.13 10:40
|sell
|0.24
|eurusd
|1.31635
|0.00000
|1.31481
|2011.01.13 10:49
|1.31546
|0.00
|0.00
|0.00
|21.36
|39962858
|2011.01.13 10:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.31562
|0.00000
|1.31462
|2011.01.13 10:49
|1.31546
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|39973314
|2011.01.13 13:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.31763
|0.00000
|1.31853
|2011.01.13 14:14
|1.31975
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.20
|39973318
|2011.01.13 13:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31782
|0.00000
|1.31882
|2011.01.13 13:54
|1.31885
|0.00
|0.00
|0.00
|10.30
|39973321
|2011.01.13 13:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31782
|0.00000
|1.31882
|2011.01.13 13:54
|1.31884
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|39973828
|2011.01.13 13:55
|sell
|0.16
|eurusd
|1.31906
|0.00000
|1.31853
|2011.01.13 14:14
|1.31979
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.68
|39973830
|2011.01.13 13:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31932
|0.00000
|1.32032
|2011.01.13 14:07
|1.32066
|0.00
|0.00
|0.00
|13.40
|39974171
|2011.01.13 14:00
|sell
|0.24
|eurusd
|1.31955
|0.00000
|1.31853
|2011.01.13 14:14
|1.31975
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|39974179
|2011.01.13 14:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31967
|0.00000
|1.32067
|2011.01.13 14:07
|1.32077
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|39974894
|2011.01.13 14:10
|sell
|0.37
|eurusd
|1.32023
|0.00000
|1.31853
|2011.01.13 14:14
|1.31973
|0.00
|0.00
|0.00
|18.50
|40038104
|2011.01.14 08:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33816
|0.00000
|1.34108
|2011.01.14 09:49
|1.34195
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.90
|40038105
|2011.01.14 08:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33838
|0.00000
|1.33938
|2011.01.14 08:44
|1.33957
|0.00
|0.00
|0.00
|11.90
|40038361
|2011.01.14 08:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33786
|0.00000
|1.34105
|2011.01.14 09:49
|1.34195
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.90
|40038990
|2011.01.14 08:40
|buy
|0.16
|eurusd
|1.33793
|0.00000
|1.33988
|2011.01.14 08:49
|1.33987
|0.00
|0.00
|0.00
|31.04
|40039637
|2011.01.14 08:47
|sell
|0.16
|eurusd
|1.33973
|0.00000
|1.34108
|2011.01.14 09:49
|1.34198
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|40039646
|2011.01.14 08:47
|buy
|0.16
|eurusd
|1.33983
|0.00000
|1.33988
|2011.01.14 08:49
|1.33987
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|40039650
|2011.01.14 08:47
|sell
|0.16
|eurusd
|1.33967
|0.00000
|1.34105
|2011.01.14 09:49
|1.34198
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.96
|40040569
|2011.01.14 09:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33965
|0.00000
|1.34065
|2011.01.14 09:08
|1.34054
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|40041085
|2011.01.14 09:10
|sell
|0.24
|eurusd
|1.34136
|0.00000
|1.34108
|2011.01.14 09:49
|1.34195
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.16
|40041087
|2011.01.14 09:10
|sell
|0.24
|eurusd
|1.34135
|0.00000
|1.34105
|2011.01.14 09:49
|1.34195
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.40
|40042553
|2011.01.14 09:25
|sell
|0.37
|eurusd
|1.34462
|0.00000
|1.34108
|2011.01.14 09:49
|1.34203
|0.00
|0.00
|0.00
|95.83
|40042561
|2011.01.14 09:25
|sell
|0.37
|eurusd
|1.34467
|0.00000
|1.34105
|2011.01.14 09:49
|1.34203
|0.00
|0.00
|0.00
|97.68
|40044311
|2011.01.14 09:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34207
|0.00000
|1.34138
|2011.01.14 09:58
|1.34142
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|40044322
|2011.01.14 09:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34227
|0.00000
|1.34147
|2011.01.14 09:58
|1.34145
|0.00
|0.00
|0.00
|8.20
|40044720
|2011.01.14 09:55
|sell
|0.16
|eurusd
|1.34258
|0.00000
|1.34138
|2011.01.14 09:58
|1.34142
|0.00
|0.00
|0.00
|18.56
|40044724
|2011.01.14 09:55
|sell
|0.16
|eurusd
|1.34259
|0.00000
|1.34147
|2011.01.14 09:58
|1.34145
|0.00
|0.00
|0.00
|18.24
|40045430
|2011.01.14 10:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34103
|0.00000
|1.34003
|2011.01.14 10:13
|1.34008
|0.00
|0.00
|0.00
|9.50
|40045434
|2011.01.14 10:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34105
|0.00000
|1.34005
|2011.01.14 10:13
|1.34004
|0.00
|0.00
|0.00
|10.10
|40045438
|2011.01.14 10:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34102
|0.00000
|1.34002
|2011.01.14 10:14
|1.33998
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|40046099
|2011.01.14 10:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33964
|0.00000
|1.33879
|2011.01.14 10:28
|1.33941
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|40046111
|2011.01.14 10:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33963
|0.00000
|1.33891
|2011.01.14 10:28
|1.33941
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|40046468
|2011.01.14 10:20
|sell
|0.16
|eurusd
|1.33988
|0.00000
|1.33879
|2011.01.14 10:28
|1.33941
|0.00
|0.00
|0.00
|7.52
|40046746
|2011.01.14 10:25
|sell
|0.16
|eurusd
|1.34009
|0.00000
|1.33891
|2011.01.14 10:28
|1.33941
|0.00
|0.00
|0.00
|10.88
|40049747
|2011.01.14 11:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33524
|0.00000
|1.33593
|2011.01.14 12:29
|1.33647
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.30
|40049753
|2011.01.14 11:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33525
|0.00000
|1.33596
|2011.01.14 12:29
|1.33651
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.60
|40049758
|2011.01.14 11:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33531
|0.00000
|1.33599
|2011.01.14 12:29
|1.33663
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.20
|40050076
|2011.01.14 11:25
|sell
|0.16
|eurusd
|1.33639
|0.00000
|1.33593
|2011.01.14 12:29
|1.33663
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|40050078
|2011.01.14 11:25
|sell
|0.16
|eurusd
|1.33635
|0.00000
|1.33596
|2011.01.14 12:29
|1.33663
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.48
|40050083
|2011.01.14 11:25
|sell
|0.16
|eurusd
|1.33637
|0.00000
|1.33599
|2011.01.14 12:29
|1.33663
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.16
|40050393
|2011.01.14 11:30
|sell
|0.24
|eurusd
|1.33707
|0.00000
|1.33593
|2011.01.14 12:29
|1.33670
|0.00
|0.00
|0.00
|8.88
|40050408
|2011.01.14 11:30
|sell
|0.24
|eurusd
|1.33713
|0.00000
|1.33596
|2011.01.14 12:29
|1.33670
|0.00
|0.00
|0.00
|10.32
|40050415
|2011.01.14 11:30
|sell
|0.24
|eurusd
|1.33709
|0.00000
|1.33599
|2011.01.14 12:29
|1.33672
|0.00
|0.00
|0.00
|8.88
|40050713
|2011.01.14 11:35
|sell
|0.37
|eurusd
|1.33754
|0.00000
|1.33593
|2011.01.14 12:29
|1.33673
|0.00
|0.00
|0.00
|29.97
|40050725
|2011.01.14 11:35
|sell
|0.37
|eurusd
|1.33757
|0.00000
|1.33596
|2011.01.14 12:29
|1.33673
|0.00
|0.00
|0.00
|31.08
|40050734
|2011.01.14 11:35
|sell
|0.37
|eurusd
|1.33765
|0.00000
|1.33599
|2011.01.14 12:29
|1.33673
|0.00
|0.00
|0.00
|34.04
|40079915
|2011.01.17 07:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33339
|0.00000
|1.33239
|2011.01.17 07:35
|1.33233
|0.00
|0.00
|0.00
|10.60
|40079916
|2011.01.17 07:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33360
|0.00000
|1.32820
|2011.01.17 11:33
|1.32736
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.40
|40079917
|2011.01.17 07:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33360
|0.00000
|1.32926
|2011.01.17 11:33
|1.32736
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.40
|40080023
|2011.01.17 07:25
|buy
|0.16
|eurusd
|1.33298
|0.00000
|1.32820
|2011.01.17 11:33
|1.32746
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.32
|40080027
|2011.01.17 07:25
|buy
|0.16
|eurusd
|1.33302
|0.00000
|1.32926
|2011.01.17 11:33
|1.32744
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.28
|40080157
|2011.01.17 07:30
|buy
|0.24
|eurusd
|1.33262
|0.00000
|1.32820
|2011.01.17 11:33
|1.32745
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.08
|40080164
|2011.01.17 07:30
|buy
|0.24
|eurusd
|1.33262
|0.00000
|1.32926
|2011.01.17 11:33
|1.32745
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.08
|40081924
|2011.01.17 08:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32956
|0.00000
|1.33022
|2011.01.17 08:51
|1.33023
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.70
|40081931
|2011.01.17 08:06
|buy
|0.37
|eurusd
|1.32975
|0.00000
|1.32820
|2011.01.17 11:33
|1.32745
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.10
|40081934
|2011.01.17 08:06
|buy
|0.37
|eurusd
|1.32974
|0.00000
|1.32926
|2011.01.17 11:33
|1.32745
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.73
|40082581
|2011.01.17 08:15
|sell
|0.16
|eurusd
|1.33039
|0.00000
|1.33022
|2011.01.17 08:51
|1.33023
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|40082981
|2011.01.17 08:20
|sell
|0.24
|eurusd
|1.33067
|0.00000
|1.33022
|2011.01.17 08:51
|1.33023
|0.00
|0.00
|0.00
|10.56
|40083306
|2011.01.17 08:25
|sell
|0.37
|eurusd
|1.33123
|0.00000
|1.33022
|2011.01.17 08:51
|1.33023
|0.00
|0.00
|0.00
|37.00
|40084461
|2011.01.17 08:40
|sell
|0.58
|eurusd
|1.33196
|0.00000
|1.33022
|2011.01.17 08:51
|1.33023
|0.00
|0.00
|0.00
|100.34
|40085883
|2011.01.17 08:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32864
|0.00000
|1.32796
|2011.01.17 09:57
|1.32796
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|40085885
|2011.01.17 08:55
|buy
|0.58
|eurusd
|1.32886
|0.00000
|1.32820
|2011.01.17 11:33
|1.32746
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.20
|40087684
|2011.01.17 09:16
|buy
|0.89
|eurusd
|1.32837
|0.00000
|1.32820
|2011.01.17 11:33
|1.32746
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.99
|40087693
|2011.01.17 09:16
|buy
|0.58
|eurusd
|1.32856
|0.00000
|1.32926
|2011.01.17 11:33
|1.32743
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.54
|40087971
|2011.01.17 09:20
|sell
|0.16
|eurusd
|1.32916
|0.00000
|1.32796
|2011.01.17 09:57
|1.32796
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|40090837
|2011.01.17 10:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32721
|0.00000
|1.32621
|2011.01.17 10:20
|1.32623
|0.00
|0.00
|0.00
|9.80
|40090859
|2011.01.17 10:00
|buy
|1.39
|eurusd
|1.32742
|0.00000
|1.32820
|2011.01.17 11:33
|1.32739
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.17
|40090901
|2011.01.17 10:00
|buy
|0.89
|eurusd
|1.32735
|0.00000
|1.32926
|2011.01.17 11:34
|1.32740
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|40091423
|2011.01.17 10:10
|buy
|2.15
|eurusd
|1.32704
|0.00000
|1.32820
|2011.01.17 11:34
|1.32739
|0.00
|0.00
|0.00
|75.25
|40092047
|2011.01.17 10:20
|buy
|3.33
|eurusd
|1.32674
|0.00000
|1.32820
|2011.01.17 11:34
|1.32739
|0.00
|0.00
|0.00
|216.45
|40092055
|2011.01.17 10:20
|buy
|1.39
|eurusd
|1.32664
|0.00000
|1.32926
|2011.01.17 11:34
|1.32739
|0.00
|0.00
|0.00
|104.25
|40092457
|2011.01.17 10:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32582
|0.00000
|1.32482
|2011.01.17 10:31
|1.32462
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|40092461
|2011.01.17 10:25
|buy
|5.16
|eurusd
|1.32603
|0.00000
|1.32820
|2011.01.17 11:34
|1.32743
|0.00
|0.00
|0.00
|722.40
|40093283
|2011.01.17 10:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32525
|0.00000
|1.32549
|2011.01.17 11:09
|1.32547
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|40093929
|2011.01.17 10:45
|sell
|0.16
|eurusd
|1.32673
|0.00000
|1.32549
|2011.01.17 11:09
|1.32552
|0.00
|0.00
|0.00
|19.36
|40094467
|2011.01.17 10:52
|sell
|0.24
|eurusd
|1.32685
|0.00000
|1.32549
|2011.01.17 11:09
|1.32552
|0.00
|0.00
|0.00
|31.92
|40095983
|2011.01.17 11:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32563
|0.00000
|1.32560
|2011.01.17 11:34
|1.32763
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|40096651
|2011.01.17 11:21
|sell
|0.16
|eurusd
|1.32626
|0.00000
|1.32560
|2011.01.17 11:34
|1.32755
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.64
|40097321
|2011.01.17 11:31
|sell
|0.24
|eurusd
|1.32723
|0.00000
|1.32560
|2011.01.17 11:34
|1.32754
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.44
|40097324
|2011.01.17 11:31
|buy
|8.00
|eurusd
|1.32743
|0.00000
|1.32820
|2011.01.17 11:34
|1.32736
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|40097646
|2011.01.17 11:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32751
|0.00000
|1.32736
|2011.01.17 12:30
|1.32733
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|40097650
|2011.01.17 11:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32771
|0.00000
|1.32871
|2011.01.17 11:56
|1.32883
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|40098632
|2011.01.17 11:50
|sell
|0.16
|eurusd
|1.32827
|0.00000
|1.32736
|2011.01.17 12:30
|1.32733
|0.00
|0.00
|0.00
|15.04
|40099320
|2011.01.17 12:00
|sell
|0.24
|eurusd
|1.32877
|0.00000
|1.32736
|2011.01.17 12:30
|1.32733
|0.00
|0.00
|0.00
|34.56
|40099347
|2011.01.17 12:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32897
|0.00000
|1.32933
|2011.01.17 12:50
|1.32879
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|40099353
|2011.01.17 12:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32896
|0.00000
|1.32930
|2011.01.17 12:50
|1.32890
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|40100030
|2011.01.17 12:10
|buy
|0.16
|eurusd
|1.32855
|0.00000
|1.32933
|2011.01.17 12:50
|1.32879
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|40100037
|2011.01.17 12:10
|buy
|0.16
|eurusd
|1.32854
|0.00000
|1.32930
|2011.01.17 12:50
|1.32877
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|40101000
|2011.01.17 12:25
|buy
|0.24
|eurusd
|1.32792
|0.00000
|1.32933
|2011.01.17 12:50
|1.32877
|0.00
|0.00
|0.00
|20.40
|40101005
|2011.01.17 12:25
|buy
|0.24
|eurusd
|1.32787
|0.00000
|1.32930
|2011.01.17 12:50
|1.32878
|0.00
|0.00
|0.00
|21.84
|40101419
|2011.01.17 12:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32750
|0.00000
|1.32726
|2011.01.17 12:50
|1.32897
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.70
|40101761
|2011.01.17 12:45
|sell
|0.16
|eurusd
|1.32874
|0.00000
|1.32726
|2011.01.17 12:50
|1.32902
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.48
|40102391
|2011.01.17 12:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33080
|0.00000
|1.33169
|2011.01.17 13:51
|1.33173
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.30
|40102398
|2011.01.17 12:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33099
|0.00000
|1.33199
|2011.01.17 12:56
|1.33215
|0.00
|0.00
|0.00
|11.60
|40102795
|2011.01.17 13:00
|sell
|0.16
|eurusd
|1.33164
|0.00000
|1.33169
|2011.01.17 13:51
|1.33173
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|40102824
|2011.01.17 13:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33191
|0.00000
|1.33263
|2011.01.17 13:09
|1.33269
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|40102837
|2011.01.17 13:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33187
|0.00000
|1.33264
|2011.01.17 13:09
|1.33266
|0.00
|0.00
|0.00
|7.90
|40103132
|2011.01.17 13:05
|buy
|0.16
|eurusd
|1.33145
|0.00000
|1.33263
|2011.01.17 13:09
|1.33272
|0.00
|0.00
|0.00
|20.32
|40103135
|2011.01.17 13:05
|buy
|0.16
|eurusd
|1.33149
|0.00000
|1.33264
|2011.01.17 13:09
|1.33272
|0.00
|0.00
|0.00
|19.68
|40103351
|2011.01.17 13:10
|sell
|0.24
|eurusd
|1.33245
|0.00000
|1.33169
|2011.01.17 13:51
|1.33173
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|40103358
|2011.01.17 13:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33264
|0.00000
|1.33320
|2011.01.17 13:23
|1.33327
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|40103510
|2011.01.17 13:15
|buy
|0.16
|eurusd
|1.33193
|0.00000
|1.33320
|2011.01.17 13:23
|1.33326
|0.00
|0.00
|0.00
|21.28
|40104026
|2011.01.17 13:25
|sell
|0.37
|eurusd
|1.33380
|0.00000
|1.33169
|2011.01.17 13:51
|1.33173
|0.00
|0.00
|0.00
|76.59
|40104028
|2011.01.17 13:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33415
|0.00000
|1.33056
|2011.01.17 15:04
|1.32967
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.80
|40104203
|2011.01.17 13:30
|buy
|0.16
|eurusd
|1.33347
|0.00000
|1.33056
|2011.01.17 15:04
|1.32967
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.80
|40105548
|2011.01.17 14:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33226
|0.00000
|1.33126
|2011.01.17 14:14
|1.33124
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|40105555
|2011.01.17 14:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33247
|0.00000
|1.33049
|2011.01.17 15:04
|1.32970
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.70
|40105556
|2011.01.17 14:00
|buy
|0.24
|eurusd
|1.33247
|0.00000
|1.33056
|2011.01.17 15:04
|1.32967
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.20
|40105795
|2011.01.17 14:05
|buy
|0.16
|eurusd
|1.33187
|0.00000
|1.33049
|2011.01.17 15:04
|1.32967
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.20
|40105798
|2011.01.17 14:05
|buy
|0.37
|eurusd
|1.33187
|0.00000
|1.33056
|2011.01.17 15:04
|1.32967
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.40
|40105926
|2011.01.17 14:10
|buy
|0.24
|eurusd
|1.33149
|0.00000
|1.33049
|2011.01.17 15:04
|1.32967
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.68
|40105930
|2011.01.17 14:10
|buy
|0.58
|eurusd
|1.33146
|0.00000
|1.33056
|2011.01.17 15:04
|1.32967
|0.00
|0.00
|0.00
|-103.82
|40106091
|2011.01.17 14:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33102
|0.00000
|1.33002
|2011.01.17 14:22
|1.32996
|0.00
|0.00
|0.00
|10.60
|40106102
|2011.01.17 14:15
|buy
|0.37
|eurusd
|1.33123
|0.00000
|1.33049
|2011.01.17 15:04
|1.32967
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.72
|40106290
|2011.01.17 14:20
|buy
|0.58
|eurusd
|1.33095
|0.00000
|1.33049
|2011.01.17 15:04
|1.32967
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.24
|40106296
|2011.01.17 14:20
|buy
|0.89
|eurusd
|1.33094
|0.00000
|1.33056
|2011.01.17 15:04
|1.32967
|0.00
|0.00
|0.00
|-113.03
|40106517
|2011.01.17 14:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33033
|0.00000
|1.32933
|2011.01.17 14:39
|1.32920
|0.00
|0.00
|0.00
|11.30
|40106520
|2011.01.17 14:25
|buy
|0.89
|eurusd
|1.33052
|0.00000
|1.33049
|2011.01.17 15:04
|1.32974
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.42
|40106879
|2011.01.17 14:35
|buy
|1.39
|eurusd
|1.33024
|0.00000
|1.33056
|2011.01.17 15:04
|1.32986
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.82
|40107086
|2011.01.17 14:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32884
|0.00000
|1.32784
|2011.01.17 15:04
|1.33007
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.30
|40107089
|2011.01.17 14:40
|buy
|1.39
|eurusd
|1.32895
|0.00000
|1.33049
|2011.01.17 15:04
|1.32986
|0.00
|0.00
|0.00
|126.49
|40107097
|2011.01.17 14:40
|buy
|2.15
|eurusd
|1.32903
|0.00000
|1.33056
|2011.01.17 15:04
|1.32977
|0.00
|0.00
|0.00
|159.10
|40107303
|2011.01.17 14:45
|buy
|2.15
|eurusd
|1.32819
|0.00000
|1.33049
|2011.01.17 15:04
|1.32974
|0.00
|0.00
|0.00
|333.25
|40107309
|2011.01.17 14:45
|buy
|3.33
|eurusd
|1.32813
|0.00000
|1.33056
|2011.01.17 15:04
|1.32985
|0.00
|0.00
|0.00
|572.76
|40114383
|2011.01.17 17:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.32930
|0.00000
|1.32861
|2011.01.17 18:34
|1.32944
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|40114384
|2011.01.17 17:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32952
|0.00000
|1.33030
|2011.01.17 18:34
|1.32922
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|40114385
|2011.01.17 17:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32952
|0.00000
|1.33032
|2011.01.17 18:34
|1.32922
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|40114824
|2011.01.17 18:15
|sell
|0.16
|eurusd
|1.32980
|0.00000
|1.32861
|2011.01.17 18:34
|1.32946
|0.00
|0.00
|0.00
|5.44
|40115262
|2011.01.17 18:30
|buy
|0.16
|eurusd
|1.32917
|0.00000
|1.33030
|2011.01.17 18:34
|1.32927
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|40115272
|2011.01.17 18:30
|buy
|0.16
|eurusd
|1.32919
|0.00000
|1.33032
|2011.01.17 18:34
|1.32927
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|40134816
|2011.01.18 08:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33514
|0.00000
|1.33495
|2011.01.18 08:58
|1.33495
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|40134821
|2011.01.18 08:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33529
|0.00000
|1.33629
|2011.01.18 08:23
|1.33629
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|40134825
|2011.01.18 08:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33533
|0.00000
|1.33633
|2011.01.18 08:23
|1.33627
|0.00
|0.00
|0.00
|9.40
|40135368
|2011.01.18 08:25
|sell
|0.16
|eurusd
|1.33645
|0.00000
|1.33495
|2011.01.18 08:58
|1.33494
|0.00
|0.00
|0.00
|24.16
|40135374
|2011.01.18 08:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33664
|0.00000
|1.33671
|2011.01.18 09:29
|1.33673
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|40136249
|2011.01.18 08:35
|buy
|0.16
|eurusd
|1.33585
|0.00000
|1.33671
|2011.01.18 09:29
|1.33674
|0.00
|0.00
|0.00
|14.24
|40138141
|2011.01.18 09:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33505
|0.00000
|1.33908
|2011.01.18 10:53
|1.33979
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.40
|40138149
|2011.01.18 09:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33498
|0.00000
|1.33924
|2011.01.18 10:53
|1.33983
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.50
|40138153
|2011.01.18 09:00
|buy
|0.24
|eurusd
|1.33523
|0.00000
|1.33671
|2011.01.18 09:29
|1.33674
|0.00
|0.00
|0.00
|36.24
|40138461
|2011.01.18 09:05
|sell
|0.16
|eurusd
|1.33548
|0.00000
|1.33908
|2011.01.18 10:53
|1.33980
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.12
|40138470
|2011.01.18 09:05
|sell
|0.16
|eurusd
|1.33554
|0.00000
|1.33924
|2011.01.18 10:53
|1.33991
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.92
|40139628
|2011.01.18 09:20
|sell
|0.24
|eurusd
|1.33593
|0.00000
|1.33908
|2011.01.18 10:53
|1.33991
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.52
|40139632
|2011.01.18 09:20
|sell
|0.24
|eurusd
|1.33593
|0.00000
|1.33924
|2011.01.18 10:53
|1.33989
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.04
|40140451
|2011.01.18 09:30
|sell
|0.37
|eurusd
|1.33693
|0.00000
|1.33908
|2011.01.18 10:53
|1.33990
|0.00
|0.00
|0.00
|-109.89
|40140477
|2011.01.18 09:30
|sell
|0.37
|eurusd
|1.33715
|0.00000
|1.33924
|2011.01.18 10:53
|1.33989
|0.00
|0.00
|0.00
|-101.38
|40140495
|2011.01.18 09:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33748
|0.00000
|1.33848
|2011.01.18 09:36
|1.33847
|0.00
|0.00
|0.00
|9.90
|40140969
|2011.01.18 09:35
|sell
|0.58
|eurusd
|1.33763
|0.00000
|1.33908
|2011.01.18 10:53
|1.33991
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.24
|40140983
|2011.01.18 09:35
|sell
|0.58
|eurusd
|1.33776
|0.00000
|1.33924
|2011.01.18 10:53
|1.33990
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.12
|40141407
|2011.01.18 09:40
|sell
|0.89
|eurusd
|1.33861
|0.00000
|1.33908
|2011.01.18 10:53
|1.33992
|0.00
|0.00
|0.00
|-116.59
|40141425
|2011.01.18 09:40
|sell
|0.89
|eurusd
|1.33851
|0.00000
|1.33924
|2011.01.18 10:53
|1.33997
|0.00
|0.00
|0.00
|-129.94
|40141444
|2011.01.18 09:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33863
|0.00000
|1.33918
|2011.01.18 10:00
|1.33918
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|40141810
|2011.01.18 09:45
|buy
|0.16
|eurusd
|1.33790
|0.00000
|1.33918
|2011.01.18 10:00
|1.33918
|0.00
|0.00
|0.00
|20.48
|40143516
|2011.01.18 10:05
|sell
|1.39
|eurusd
|1.33961
|0.00000
|1.33908
|2011.01.18 10:53
|1.33991
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.70
|40143525
|2011.01.18 10:05
|sell
|1.39
|eurusd
|1.33958
|0.00000
|1.33924
|2011.01.18 10:53
|1.33993
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.65
|40143535
|2011.01.18 10:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.33975
|0.00000
|1.34075
|2011.01.18 10:08
|1.34075
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|40144082
|2011.01.18 10:10
|sell
|2.15
|eurusd
|1.34065
|0.00000
|1.33908
|2011.01.18 10:53
|1.34001
|0.00
|0.00
|0.00
|137.60
|40144114
|2011.01.18 10:10
|sell
|2.15
|eurusd
|1.34116
|0.00000
|1.33924
|2011.01.18 10:53
|1.34001
|0.00
|0.00
|0.00
|247.25
|40144156
|2011.01.18 10:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34125
|0.00000
|1.34199
|2011.01.18 10:17
|1.34216
|0.00
|0.00
|0.00
|9.10
|40144558
|2011.01.18 10:15
|buy
|0.16
|eurusd
|1.34083
|0.00000
|1.34199
|2011.01.18 10:17
|1.34216
|0.00
|0.00
|0.00
|21.28
|40145047
|2011.01.18 10:20
|sell
|3.33
|eurusd
|1.34175
|0.00000
|1.33908
|2011.01.18 10:53
|1.34001
|0.00
|0.00
|0.00
|579.42
|40145067
|2011.01.18 10:20
|sell
|3.33
|eurusd
|1.34186
|0.00000
|1.33924
|2011.01.18 10:53
|1.34001
|0.00
|0.00
|0.00
|616.05
|40145095
|2011.01.18 10:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34241
|0.00000
|1.34178
|2011.01.18 10:53
|1.33994
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.70
|40145504
|2011.01.18 10:25
|buy
|0.16
|eurusd
|1.34113
|0.00000
|1.34178
|2011.01.18 10:53
|1.33987
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.16
|40146454
|2011.01.18 10:35
|buy
|0.24
|eurusd
|1.34083
|0.00000
|1.34178
|2011.01.18 10:53
|1.33990
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.32
|40147707
|2011.01.18 10:50
|buy
|0.37
|eurusd
|1.34015
|0.00000
|1.34178
|2011.01.18 10:53
|1.33991
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.88
|40148041
|2011.01.18 10:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33973
|0.00000
|1.33980
|2011.01.18 11:29
|1.33980
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|40148045
|2011.01.18 10:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33973
|0.00000
|1.34042
|2011.01.18 11:13
|1.34041
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|40148289
|2011.01.18 11:00
|sell
|0.16
|eurusd
|1.34022
|0.00000
|1.33980
|2011.01.18 11:29
|1.33980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.72
|40148312
|2011.01.18 11:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34136
|0.00000
|1.34236
|2011.01.18 11:01
|1.34245
|0.00
|0.00
|0.00
|10.90
|40148338
|2011.01.18 11:00
|sell
|0.16
|eurusd
|1.34247
|0.00000
|1.34042
|2011.01.18 11:13
|1.34041
|0.00
|0.00
|0.00
|32.96
|40148984
|2011.01.18 11:05
|sell
|0.24
|eurusd
|1.34163
|0.00000
|1.33980
|2011.01.18 11:29
|1.33980
|0.00
|0.00
|0.00
|43.92
|40149786
|2011.01.18 11:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34002
|0.00000
|1.33948
|2011.01.18 11:30
|1.33942
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|40150223
|2011.01.18 11:20
|sell
|0.16
|eurusd
|1.34076
|0.00000
|1.33948
|2011.01.18 11:30
|1.33942
|0.00
|0.00
|0.00
|21.44
|40150918
|2011.01.18 11:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33976
|0.00000
|1.33876
|2011.01.18 11:30
|1.33945
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|40151361
|2011.01.18 11:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33933
|0.00000
|1.33833
|2011.01.18 11:47
|1.33827
|0.00
|0.00
|0.00
|10.60
|40151367
|2011.01.18 11:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33926
|0.00000
|1.33826
|2011.01.18 11:47
|1.33824
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|40152581
|2011.01.18 11:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33857
|0.00000
|1.33933
|2011.01.18 12:58
|1.34015
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.80
|40152712
|2011.01.18 11:55
|sell
|0.16
|eurusd
|1.33883
|0.00000
|1.33933
|2011.01.18 12:58
|1.34018
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.60
|40152921
|2011.01.18 12:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33871
|0.00000
|1.33950
|2011.01.18 12:58
|1.34019
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.80
|40152928
|2011.01.18 12:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33871
|0.00000
|1.33948
|2011.01.18 12:58
|1.34019
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.80
|40153152
|2011.01.18 12:05
|sell
|0.24
|eurusd
|1.33987
|0.00000
|1.33933
|2011.01.18 12:58
|1.34014
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.48
|40153160
|2011.01.18 12:05
|sell
|0.16
|eurusd
|1.33987
|0.00000
|1.33950
|2011.01.18 12:58
|1.34013
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.16
|40153169
|2011.01.18 12:05
|sell
|0.16
|eurusd
|1.33980
|0.00000
|1.33948
|2011.01.18 12:58
|1.34010
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|40154050
|2011.01.18 12:15
|sell
|0.37
|eurusd
|1.34175
|0.00000
|1.33933
|2011.01.18 12:58
|1.34007
|0.00
|0.00
|0.00
|62.16
|40154062
|2011.01.18 12:15
|sell
|0.24
|eurusd
|1.34167
|0.00000
|1.33950
|2011.01.18 12:58
|1.34010
|0.00
|0.00
|0.00
|37.68
|40154070
|2011.01.18 12:15
|sell
|0.24
|eurusd
|1.34167
|0.00000
|1.33948
|2011.01.18 12:58
|1.34010
|0.00
|0.00
|0.00
|37.68
|40158549
|2011.01.18 13:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34121
|0.00000
|1.34021
|2011.01.18 13:34
|1.34004
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|40158553
|2011.01.18 13:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34139
|0.00000
|1.33960
|2011.01.18 14:51
|1.33969
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|40158554
|2011.01.18 13:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34139
|0.00000
|1.33974
|2011.01.18 14:51
|1.33993
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.60
|40158834
|2011.01.18 13:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34040
|0.00000
|1.33940
|2011.01.18 13:37
|1.33908
|0.00
|0.00
|0.00
|13.20
|40158837
|2011.01.18 13:35
|buy
|0.16
|eurusd
|1.34048
|0.00000
|1.33960
|2011.01.18 14:51
|1.33966
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.12
|40158846
|2011.01.18 13:35
|buy
|0.16
|eurusd
|1.34042
|0.00000
|1.33974
|2011.01.18 14:51
|1.33993
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.84
|40159100
|2011.01.18 13:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33844
|0.00000
|1.33890
|2011.01.18 14:03
|1.33883
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|40159103
|2011.01.18 13:40
|buy
|0.24
|eurusd
|1.33855
|0.00000
|1.33960
|2011.01.18 14:51
|1.33966
|0.00
|0.00
|0.00
|26.64
|40159111
|2011.01.18 13:40
|buy
|0.24
|eurusd
|1.33835
|0.00000
|1.33974
|2011.01.18 14:51
|1.33993
|0.00
|0.00
|0.00
|37.92
|40159285
|2011.01.18 13:45
|sell
|0.16
|eurusd
|1.33935
|0.00000
|1.33890
|2011.01.18 14:03
|1.33883
|0.00
|0.00
|0.00
|8.32
|40159528
|2011.01.18 13:50
|sell
|0.24
|eurusd
|1.34003
|0.00000
|1.33890
|2011.01.18 14:03
|1.33883
|0.00
|0.00
|0.00
|28.80
|40159844
|2011.01.18 14:00
|sell
|0.37
|eurusd
|1.34045
|0.00000
|1.33890
|2011.01.18 14:03
|1.33883
|0.00
|0.00
|0.00
|59.94
|40160123
|2011.01.18 14:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33915
|0.00000
|1.33815
|2011.01.18 14:10
|1.33818
|0.00
|0.00
|0.00
|9.70
|40160648
|2011.01.18 14:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33707
|0.00000
|1.33715
|2011.01.18 14:51
|1.33987
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|40160667
|2011.01.18 14:15
|buy
|0.37
|eurusd
|1.33707
|0.00000
|1.33960
|2011.01.18 14:51
|1.33966
|0.00
|0.00
|0.00
|95.83
|40160680
|2011.01.18 14:15
|buy
|0.37
|eurusd
|1.33755
|0.00000
|1.33974
|2011.01.18 14:51
|1.33993
|0.00
|0.00
|0.00
|88.06
|40160877
|2011.01.18 14:20
|sell
|0.16
|eurusd
|1.33749
|0.00000
|1.33715
|2011.01.18 14:51
|1.33987
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.08
|40161179
|2011.01.18 14:26
|sell
|0.24
|eurusd
|1.33813
|0.00000
|1.33715
|2011.01.18 14:51
|1.33990
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.48
|40162145
|2011.01.18 14:50
|sell
|0.37
|eurusd
|1.33875
|0.00000
|1.33715
|2011.01.18 14:51
|1.33992
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.29
|40180940
|2011.01.18 18:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33697
|0.00000
|1.33627
|2011.01.18 20:06
|1.33694
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|40180941
|2011.01.18 18:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33692
|0.00000
|1.33625
|2011.01.18 20:06
|1.33694
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|40180942
|2011.01.18 18:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.33685
|0.00000
|1.33623
|2011.01.18 20:06
|1.33694
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|40182098
|2011.01.18 19:15
|sell
|0.16
|eurusd
|1.33746
|0.00000
|1.33627
|2011.01.18 20:06
|1.33694
|0.00
|0.00
|0.00
|8.32
|40182104
|2011.01.18 19:15
|sell
|0.16
|eurusd
|1.33746
|0.00000
|1.33625
|2011.01.18 20:06
|1.33694
|0.00
|0.00
|0.00
|8.32
|40182107
|2011.01.18 19:15
|sell
|0.16
|eurusd
|1.33746
|0.00000
|1.33623
|2011.01.18 20:06
|1.33694
|0.00
|0.00
|0.00
|8.32
|40206332
|2011.01.19 08:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34788
|0.00000
|1.34688
|2011.01.19 08:30
|1.34687
|0.00
|0.00
|0.00
|10.10
|40206335
|2011.01.19 08:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34817
|0.00000
|1.34875
|2011.01.19 08:33
|1.34875
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|40206466
|2011.01.19 08:21
|buy
|0.16
|eurusd
|1.34783
|0.00000
|1.34841
|2011.01.19 08:33
|1.34847
|0.00
|0.00
|0.00
|10.24
|40206472
|2011.01.19 08:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34755
|0.00000
|1.34760
|2011.01.19 09:01
|1.34748
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|40206722
|2011.01.19 08:25
|buy
|0.24
|eurusd
|1.34752
|0.00000
|1.34841
|2011.01.19 08:33
|1.34846
|0.00
|0.00
|0.00
|22.56
|40207088
|2011.01.19 08:30
|buy
|0.37
|eurusd
|1.34696
|0.00000
|1.34841
|2011.01.19 08:33
|1.34846
|0.00
|0.00
|0.00
|55.50
|40208004
|2011.01.19 08:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34918
|0.00000
|1.34818
|2011.01.19 08:41
|1.34813
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|40208013
|2011.01.19 08:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34944
|0.00000
|1.34704
|2011.01.19 10:16
|1.34526
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.80
|40208017
|2011.01.19 08:38
|sell
|0.16
|eurusd
|1.34925
|0.00000
|1.34760
|2011.01.19 09:01
|1.34748
|0.00
|0.00
|0.00
|28.32
|40208997
|2011.01.19 08:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34815
|0.00000
|1.34715
|2011.01.19 09:01
|1.34696
|0.00
|0.00
|0.00
|11.90
|40208999
|2011.01.19 08:50
|buy
|0.16
|eurusd
|1.34835
|0.00000
|1.34704
|2011.01.19 10:16
|1.34526
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.44
|40210562
|2011.01.19 09:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34602
|0.00000
|1.34524
|2011.01.19 09:22
|1.34517
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|40210567
|2011.01.19 09:05
|buy
|0.24
|eurusd
|1.34617
|0.00000
|1.34704
|2011.01.19 10:16
|1.34525
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.08
|40210572
|2011.01.19 09:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34614
|0.00000
|1.34514
|2011.01.19 09:22
|1.34505
|0.00
|0.00
|0.00
|10.90
|40210986
|2011.01.19 09:10
|sell
|0.16
|eurusd
|1.34637
|0.00000
|1.34524
|2011.01.19 09:22
|1.34517
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|40211515
|2011.01.19 09:15
|buy
|0.37
|eurusd
|1.34563
|0.00000
|1.34704
|2011.01.19 10:16
|1.34523
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.80
|40212554
|2011.01.19 09:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34586
|0.00000
|1.34486
|2011.01.19 09:27
|1.34485
|0.00
|0.00
|0.00
|10.10
|40212559
|2011.01.19 09:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34588
|0.00000
|1.34488
|2011.01.19 09:27
|1.34488
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|40213026
|2011.01.19 09:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34479
|0.00000
|1.34472
|2011.01.19 10:08
|1.34470
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|40213032
|2011.01.19 09:30
|buy
|0.58
|eurusd
|1.34503
|0.00000
|1.34704
|2011.01.19 10:16
|1.34525
|0.00
|0.00
|0.00
|12.76
|40213043
|2011.01.19 09:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34482
|0.00000
|1.34472
|2011.01.19 10:08
|1.34470
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|40213421
|2011.01.19 09:35
|sell
|0.16
|eurusd
|1.34553
|0.00000
|1.34472
|2011.01.19 10:08
|1.34470
|0.00
|0.00
|0.00
|13.28
|40213426
|2011.01.19 09:35
|sell
|0.16
|eurusd
|1.34548
|0.00000
|1.34472
|2011.01.19 10:08
|1.34470
|0.00
|0.00
|0.00
|12.48
|40213851
|2011.01.19 09:40
|sell
|0.24
|eurusd
|1.34623
|0.00000
|1.34472
|2011.01.19 10:08
|1.34470
|0.00
|0.00
|0.00
|36.72
|40213858
|2011.01.19 09:40
|sell
|0.24
|eurusd
|1.34626
|0.00000
|1.34472
|2011.01.19 10:08
|1.34468
|0.00
|0.00
|0.00
|37.92
|40216227
|2011.01.19 10:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34493
|0.00000
|1.34393
|2011.01.19 10:16
|1.34548
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.50
|40216230
|2011.01.19 10:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34488
|0.00000
|1.34388
|2011.01.19 10:16
|1.34537
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.90
|40216814
|2011.01.19 10:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34516
|0.00000
|1.34521
|2011.01.19 10:54
|1.34501
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|40216816
|2011.01.19 10:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34516
|0.00000
|1.34517
|2011.01.19 10:54
|1.34502
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|40216818
|2011.01.19 10:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34516
|0.00000
|1.34519
|2011.01.19 10:54
|1.34502
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|40216883
|2011.01.19 10:20
|sell
|0.16
|eurusd
|1.34549
|0.00000
|1.34521
|2011.01.19 10:54
|1.34502
|0.00
|0.00
|0.00
|7.52
|40217251
|2011.01.19 10:25
|sell
|0.16
|eurusd
|1.34571
|0.00000
|1.34517
|2011.01.19 10:54
|1.34502
|0.00
|0.00
|0.00
|11.04
|40217254
|2011.01.19 10:25
|sell
|0.16
|eurusd
|1.34571
|0.00000
|1.34519
|2011.01.19 10:54
|1.34502
|0.00
|0.00
|0.00
|11.04
|40217640
|2011.01.19 10:30
|sell
|0.24
|eurusd
|1.34601
|0.00000
|1.34521
|2011.01.19 10:54
|1.34502
|0.00
|0.00
|0.00
|23.76
|40218204
|2011.01.19 10:45
|sell
|0.37
|eurusd
|1.34694
|0.00000
|1.34521
|2011.01.19 10:54
|1.34502
|0.00
|0.00
|0.00
|71.04
|40218216
|2011.01.19 10:45
|sell
|0.24
|eurusd
|1.34689
|0.00000
|1.34517
|2011.01.19 10:54
|1.34507
|0.00
|0.00
|0.00
|43.68
|40218231
|2011.01.19 10:45
|sell
|0.24
|eurusd
|1.34694
|0.00000
|1.34519
|2011.01.19 10:54
|1.34507
|0.00
|0.00
|0.00
|44.88
|40218727
|2011.01.19 10:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34507
|0.00000
|1.34449
|2011.01.19 11:02
|1.34448
|0.00
|0.00
|0.00
|5.90
|40218734
|2011.01.19 10:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34514
|0.00000
|1.34456
|2011.01.19 11:02
|1.34448
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|40218988
|2011.01.19 11:00
|sell
|0.16
|eurusd
|1.34575
|0.00000
|1.34449
|2011.01.19 11:02
|1.34448
|0.00
|0.00
|0.00
|20.32
|40218998
|2011.01.19 11:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34599
|0.00000
|1.34598
|2011.01.19 11:31
|1.34597
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|40219004
|2011.01.19 11:00
|sell
|0.16
|eurusd
|1.34582
|0.00000
|1.34456
|2011.01.19 11:02
|1.34448
|0.00
|0.00
|0.00
|21.44
|40219357
|2011.01.19 11:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34406
|0.00000
|1.34380
|2011.01.19 11:20
|1.34403
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|40219360
|2011.01.19 11:05
|buy
|0.16
|eurusd
|1.34435
|0.00000
|1.34598
|2011.01.19 11:31
|1.34598
|0.00
|0.00
|0.00
|26.08
|40219364
|2011.01.19 11:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34428
|0.00000
|1.34418
|2011.01.19 11:20
|1.34415
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|40219572
|2011.01.19 11:10
|sell
|0.16
|eurusd
|1.34527
|0.00000
|1.34380
|2011.01.19 11:20
|1.34404
|0.00
|0.00
|0.00
|19.68
|40219580
|2011.01.19 11:10
|sell
|0.16
|eurusd
|1.34520
|0.00000
|1.34418
|2011.01.19 11:20
|1.34415
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|40219743
|2011.01.19 11:15
|sell
|0.24
|eurusd
|1.34555
|0.00000
|1.34418
|2011.01.19 11:20
|1.34419
|0.00
|0.00
|0.00
|32.64
|40220203
|2011.01.19 11:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34433
|0.00000
|1.34921
|2011.01.19 15:13
|1.35044
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.10
|40220205
|2011.01.19 11:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34452
|0.00000
|1.34552
|2011.01.19 11:30
|1.34549
|0.00
|0.00
|0.00
|9.70
|40220356
|2011.01.19 11:30
|sell
|0.16
|eurusd
|1.34523
|0.00000
|1.34921
|2011.01.19 15:13
|1.35044
|0.00
|0.00
|0.00
|-83.36
|40220756
|2011.01.19 11:35
|sell
|0.24
|eurusd
|1.34801
|0.00000
|1.34921
|2011.01.19 15:13
|1.35044
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.32
|40220779
|2011.01.19 11:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34786
|0.00000
|1.34773
|2011.01.19 13:14
|1.34767
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|40221188
|2011.01.19 11:40
|buy
|0.16
|eurusd
|1.34744
|0.00000
|1.34773
|2011.01.19 13:14
|1.34768
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|40221578
|2011.01.19 11:50
|buy
|0.24
|eurusd
|1.34664
|0.00000
|1.34773
|2011.01.19 13:14
|1.34768
|0.00
|0.00
|0.00
|24.96
|40221950
|2011.01.19 12:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34686
|0.00000
|1.34722
|2011.01.19 13:09
|1.34713
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|40222605
|2011.01.19 12:25
|buy
|0.16
|eurusd
|1.34635
|0.00000
|1.34722
|2011.01.19 13:09
|1.34713
|0.00
|0.00
|0.00
|12.48
|40222697
|2011.01.19 12:30
|buy
|0.37
|eurusd
|1.34618
|0.00000
|1.34773
|2011.01.19 13:14
|1.34768
|0.00
|0.00
|0.00
|55.50
|40223645
|2011.01.19 13:00
|buy
|0.24
|eurusd
|1.34587
|0.00000
|1.34722
|2011.01.19 13:09
|1.34713
|0.00
|0.00
|0.00
|30.24
|40224398
|2011.01.19 13:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34779
|0.00000
|1.34879
|2011.01.19 13:30
|1.34882
|0.00
|0.00
|0.00
|10.30
|40224999
|2011.01.19 13:30
|sell
|0.37
|eurusd
|1.34857
|0.00000
|1.34921
|2011.01.19 15:13
|1.35044
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.19
|40225304
|2011.01.19 13:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34806
|0.00000
|1.34942
|2011.01.19 15:13
|1.35044
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.80
|40225884
|2011.01.19 13:50
|sell
|0.58
|eurusd
|1.34918
|0.00000
|1.34921
|2011.01.19 15:13
|1.35044
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.08
|40225889
|2011.01.19 13:50
|sell
|0.16
|eurusd
|1.34923
|0.00000
|1.34942
|2011.01.19 15:13
|1.35060
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.92
|40227732
|2011.01.19 14:09
|sell
|0.89
|eurusd
|1.35035
|0.00000
|1.34921
|2011.01.19 15:13
|1.35072
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.93
|40227740
|2011.01.19 14:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35050
|0.00000
|1.35150
|2011.01.19 14:28
|1.35156
|0.00
|0.00
|0.00
|10.60
|40231404
|2011.01.19 14:47
|sell
|1.39
|eurusd
|1.35235
|0.00000
|1.34921
|2011.01.19 15:13
|1.35073
|0.00
|0.00
|0.00
|225.18
|40231409
|2011.01.19 14:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35221
|0.00000
|1.35121
|2011.01.19 14:59
|1.35117
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|40231412
|2011.01.19 14:48
|sell
|0.24
|eurusd
|1.35219
|0.00000
|1.34942
|2011.01.19 15:13
|1.35072
|0.00
|0.00
|0.00
|35.28
|40232281
|2011.01.19 15:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35094
|0.00000
|1.34994
|2011.01.19 15:13
|1.35071
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|40233674
|2011.01.19 15:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35040
|0.00000
|1.35011
|2011.01.19 15:43
|1.35027
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|40233682
|2011.01.19 15:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35039
|0.00000
|1.35005
|2011.01.19 15:43
|1.35033
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|40234091
|2011.01.19 15:20
|sell
|0.16
|eurusd
|1.35156
|0.00000
|1.35011
|2011.01.19 15:43
|1.35034
|0.00
|0.00
|0.00
|19.52
|40234099
|2011.01.19 15:20
|sell
|0.16
|eurusd
|1.35146
|0.00000
|1.35005
|2011.01.19 15:43
|1.35037
|0.00
|0.00
|0.00
|17.44
|40261266
|2011.01.20 08:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34573
|0.00000
|1.34473
|2011.01.20 08:17
|1.34469
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|40261268
|2011.01.20 08:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34596
|0.00000
|1.34447
|2011.01.20 09:21
|1.34447
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.90
|40261270
|2011.01.20 08:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34604
|0.00000
|1.34440
|2011.01.20 09:20
|1.34442
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.20
|40261570
|2011.01.20 08:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34405
|0.00000
|1.34305
|2011.01.20 08:32
|1.34303
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|40261571
|2011.01.20 08:20
|buy
|0.16
|eurusd
|1.34423
|0.00000
|1.34447
|2011.01.20 09:21
|1.34447
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|40261573
|2011.01.20 08:20
|buy
|0.16
|eurusd
|1.34405
|0.00000
|1.34440
|2011.01.20 09:20
|1.34445
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|40261848
|2011.01.20 08:30
|buy
|0.24
|eurusd
|1.34336
|0.00000
|1.34447
|2011.01.20 09:21
|1.34447
|0.00
|0.00
|0.00
|26.64
|40261870
|2011.01.20 08:30
|buy
|0.24
|eurusd
|1.34336
|0.00000
|1.34440
|2011.01.20 09:20
|1.34445
|0.00
|0.00
|0.00
|26.16
|40262109
|2011.01.20 08:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34355
|0.00000
|1.34292
|2011.01.20 08:57
|1.34289
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|40262296
|2011.01.20 08:45
|sell
|0.16
|eurusd
|1.34415
|0.00000
|1.34292
|2011.01.20 08:57
|1.34287
|0.00
|0.00
|0.00
|20.48
|40262703
|2011.01.20 09:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34217
|0.00000
|1.34291
|2011.01.20 09:28
|1.34537
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|40262728
|2011.01.20 09:00
|buy
|0.37
|eurusd
|1.34254
|0.00000
|1.34447
|2011.01.20 09:21
|1.34447
|0.00
|0.00
|0.00
|71.41
|40262754
|2011.01.20 09:00
|buy
|0.37
|eurusd
|1.34243
|0.00000
|1.34440
|2011.01.20 09:20
|1.34445
|0.00
|0.00
|0.00
|74.74
|40262899
|2011.01.20 09:05
|sell
|0.16
|eurusd
|1.34344
|0.00000
|1.34291
|2011.01.20 09:28
|1.34536
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.72
|40263010
|2011.01.20 09:10
|sell
|0.24
|eurusd
|1.34394
|0.00000
|1.34291
|2011.01.20 09:28
|1.34536
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.08
|40263335
|2011.01.20 09:25
|sell
|0.37
|eurusd
|1.34457
|0.00000
|1.34291
|2011.01.20 09:28
|1.34541
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.08
|40263342
|2011.01.20 09:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34478
|0.00000
|1.34578
|2011.01.20 09:28
|1.34523
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|40263468
|2011.01.20 09:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34509
|0.00000
|1.34644
|2011.01.20 10:48
|1.34823
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.40
|40263469
|2011.01.20 09:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34529
|0.00000
|1.34596
|2011.01.20 09:39
|1.34595
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|40263471
|2011.01.20 09:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34545
|0.00000
|1.34603
|2011.01.20 09:39
|1.34606
|0.00
|0.00
|0.00
|6.10
|40263591
|2011.01.20 09:35
|buy
|0.16
|eurusd
|1.34476
|0.00000
|1.34596
|2011.01.20 09:39
|1.34595
|0.00
|0.00
|0.00
|19.04
|40263595
|2011.01.20 09:35
|buy
|0.16
|eurusd
|1.34476
|0.00000
|1.34603
|2011.01.20 09:39
|1.34606
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|40263875
|2011.01.20 09:40
|sell
|0.16
|eurusd
|1.34664
|0.00000
|1.34644
|2011.01.20 10:48
|1.34823
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.44
|40263884
|2011.01.20 09:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34688
|0.00000
|1.34788
|2011.01.20 10:02
|1.34793
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|40264475
|2011.01.20 10:00
|sell
|0.24
|eurusd
|1.34773
|0.00000
|1.34644
|2011.01.20 10:48
|1.34826
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.72
|40264504
|2011.01.20 10:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34788
|0.00000
|1.34823
|2011.01.20 10:48
|1.34836
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|40264770
|2011.01.20 10:05
|sell
|0.37
|eurusd
|1.34824
|0.00000
|1.34644
|2011.01.20 10:48
|1.34858
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.58
|40264776
|2011.01.20 10:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34838
|0.00000
|1.34831
|2011.01.20 10:48
|1.34840
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|40264879
|2011.01.20 10:10
|buy
|0.16
|eurusd
|1.34760
|0.00000
|1.34831
|2011.01.20 10:48
|1.34837
|0.00
|0.00
|0.00
|12.32
|40264953
|2011.01.20 10:14
|buy
|0.16
|eurusd
|1.34726
|0.00000
|1.34823
|2011.01.20 10:48
|1.34840
|0.00
|0.00
|0.00
|18.24
|40264954
|2011.01.20 10:14
|buy
|0.24
|eurusd
|1.34727
|0.00000
|1.34831
|2011.01.20 10:48
|1.34837
|0.00
|0.00
|0.00
|26.40
|40265133
|2011.01.20 10:20
|buy
|0.24
|eurusd
|1.34693
|0.00000
|1.34823
|2011.01.20 10:48
|1.34840
|0.00
|0.00
|0.00
|35.28
|40265137
|2011.01.20 10:20
|buy
|0.37
|eurusd
|1.34693
|0.00000
|1.34831
|2011.01.20 10:48
|1.34837
|0.00
|0.00
|0.00
|53.28
|40265970
|2011.01.20 10:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34865
|0.00000
|1.34893
|2011.01.20 11:31
|1.34881
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|40265971
|2011.01.20 10:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34884
|0.00000
|1.34984
|2011.01.20 11:01
|1.34997
|0.00
|0.00
|0.00
|11.30
|40265974
|2011.01.20 10:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34897
|0.00000
|1.34997
|2011.01.20 11:01
|1.35003
|0.00
|0.00
|0.00
|10.60
|40266130
|2011.01.20 10:55
|sell
|0.16
|eurusd
|1.34921
|0.00000
|1.34893
|2011.01.20 11:31
|1.34880
|0.00
|0.00
|0.00
|6.56
|40266539
|2011.01.20 11:05
|sell
|0.24
|eurusd
|1.34965
|0.00000
|1.34893
|2011.01.20 11:31
|1.34880
|0.00
|0.00
|0.00
|20.40
|40266542
|2011.01.20 11:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34990
|0.00000
|1.35090
|2011.01.20 11:07
|1.35098
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|40266755
|2011.01.20 11:10
|sell
|0.37
|eurusd
|1.35078
|0.00000
|1.34893
|2011.01.20 11:31
|1.34880
|0.00
|0.00
|0.00
|73.26
|40266758
|2011.01.20 11:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35108
|0.00000
|1.35091
|2011.01.20 11:33
|1.34846
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.20
|40266859
|2011.01.20 11:15
|buy
|0.16
|eurusd
|1.35067
|0.00000
|1.35091
|2011.01.20 11:33
|1.34846
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.36
|40267174
|2011.01.20 11:20
|buy
|0.24
|eurusd
|1.35006
|0.00000
|1.35091
|2011.01.20 11:33
|1.34854
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.48
|40267790
|2011.01.20 11:30
|buy
|0.37
|eurusd
|1.34917
|0.00000
|1.35091
|2011.01.20 11:33
|1.34852
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.05
|40268086
|2011.01.20 11:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34854
|0.00000
|1.34861
|2011.01.20 12:45
|1.34888
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|40268088
|2011.01.20 11:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34857
|0.00000
|1.34835
|2011.01.20 12:45
|1.34889
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|40268091
|2011.01.20 11:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34864
|0.00000
|1.34834
|2011.01.20 12:45
|1.34891
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|40268661
|2011.01.20 11:45
|sell
|0.16
|eurusd
|1.34924
|0.00000
|1.34861
|2011.01.20 12:45
|1.34896
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|40268664
|2011.01.20 11:45
|sell
|0.16
|eurusd
|1.34925
|0.00000
|1.34835
|2011.01.20 12:45
|1.34896
|0.00
|0.00
|0.00
|4.64
|40268668
|2011.01.20 11:45
|sell
|0.16
|eurusd
|1.34924
|0.00000
|1.34834
|2011.01.20 12:45
|1.34896
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|40270938
|2011.01.20 12:25
|sell
|0.24
|eurusd
|1.34973
|0.00000
|1.34861
|2011.01.20 12:45
|1.34896
|0.00
|0.00
|0.00
|18.48
|40270945
|2011.01.20 12:25
|sell
|0.24
|eurusd
|1.34974
|0.00000
|1.34835
|2011.01.20 12:45
|1.34908
|0.00
|0.00
|0.00
|15.84
|40270953
|2011.01.20 12:25
|sell
|0.24
|eurusd
|1.34969
|0.00000
|1.34834
|2011.01.20 12:45
|1.34913
|0.00
|0.00
|0.00
|13.44
|40271257
|2011.01.20 12:30
|sell
|0.37
|eurusd
|1.34997
|0.00000
|1.34861
|2011.01.20 12:45
|1.34908
|0.00
|0.00
|0.00
|32.93
|40277382
|2011.01.20 14:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34810
|0.00000
|1.34710
|2011.01.20 14:14
|1.34704
|0.00
|0.00
|0.00
|10.60
|40277384
|2011.01.20 14:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34813
|0.00000
|1.34713
|2011.01.20 14:14
|1.34704
|0.00
|0.00
|0.00
|10.90
|40277385
|2011.01.20 14:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34809
|0.00000
|1.34709
|2011.01.20 14:14
|1.34704
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|40278141
|2011.01.20 14:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34713
|0.00000
|1.34613
|2011.01.20 14:28
|1.34612
|0.00
|0.00
|0.00
|10.10
|40278145
|2011.01.20 14:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.34723
|0.00000
|1.34623
|2011.01.20 14:28
|1.34612
|0.00
|0.00
|0.00
|11.10
|40306443
|2011.01.21 08:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35166
|0.00000
|1.35128
|2011.01.21 08:21
|1.35125
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|40306445
|2011.01.21 08:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35185
|0.00000
|1.35285
|2011.01.21 08:14
|1.35296
|0.00
|0.00
|0.00
|11.10
|40306447
|2011.01.21 08:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35187
|0.00000
|1.35287
|2011.01.21 08:14
|1.35296
|0.00
|0.00
|0.00
|10.90
|40306577
|2011.01.21 08:15
|sell
|0.16
|eurusd
|1.35266
|0.00000
|1.35128
|2011.01.21 08:21
|1.35125
|0.00
|0.00
|0.00
|22.56
|40306584
|2011.01.21 08:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35286
|0.00000
|1.35204
|2011.01.21 08:56
|1.35204
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.20
|40306663
|2011.01.21 08:20
|buy
|0.16
|eurusd
|1.35177
|0.00000
|1.35204
|2011.01.21 08:56
|1.35204
|0.00
|0.00
|0.00
|4.32
|40306772
|2011.01.21 08:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35101
|0.00000
|1.35201
|2011.01.21 08:33
|1.35206
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|40306775
|2011.01.21 08:25
|buy
|0.24
|eurusd
|1.35103
|0.00000
|1.35204
|2011.01.21 08:56
|1.35204
|0.00
|0.00
|0.00
|24.24
|40306919
|2011.01.21 08:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35153
|0.00000
|1.35053
|2011.01.21 08:49
|1.35047
|0.00
|0.00
|0.00
|10.60
|40307367
|2011.01.21 08:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35009
|0.00000
|1.35209
|2011.01.21 09:30
|1.35334
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.50
|40307369
|2011.01.21 08:50
|buy
|0.37
|eurusd
|1.35025
|0.00000
|1.35204
|2011.01.21 08:56
|1.35204
|0.00
|0.00
|0.00
|66.23
|40307510
|2011.01.21 08:55
|sell
|0.16
|eurusd
|1.35059
|0.00000
|1.35209
|2011.01.21 09:30
|1.35334
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|40307624
|2011.01.21 09:00
|sell
|0.24
|eurusd
|1.35150
|0.00000
|1.35209
|2011.01.21 09:30
|1.35334
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.16
|40307646
|2011.01.21 09:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35172
|0.00000
|1.35272
|2011.01.21 09:01
|1.35278
|0.00
|0.00
|0.00
|10.60
|40307658
|2011.01.21 09:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35173
|0.00000
|1.35273
|2011.01.21 09:01
|1.35281
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|40307990
|2011.01.21 09:05
|sell
|0.37
|eurusd
|1.35360
|0.00000
|1.35209
|2011.01.21 09:30
|1.35333
|0.00
|0.00
|0.00
|9.99
|40307992
|2011.01.21 09:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35375
|0.00000
|1.35475
|2011.01.21 09:08
|1.35494
|0.00
|0.00
|0.00
|11.90
|40308363
|2011.01.21 09:10
|sell
|0.58
|eurusd
|1.35464
|0.00000
|1.35209
|2011.01.21 09:30
|1.35333
|0.00
|0.00
|0.00
|75.98
|40308368
|2011.01.21 09:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35475
|0.00000
|1.35484
|2011.01.21 09:30
|1.35315
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|40308551
|2011.01.21 09:15
|buy
|0.16
|eurusd
|1.35413
|0.00000
|1.35484
|2011.01.21 09:30
|1.35315
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.68
|40308696
|2011.01.21 09:20
|buy
|0.24
|eurusd
|1.35326
|0.00000
|1.35484
|2011.01.21 09:30
|1.35315
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.64
|40309016
|2011.01.21 09:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35468
|0.00000
|1.35414
|2011.01.21 09:43
|1.35412
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|40309017
|2011.01.21 09:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35468
|0.00000
|1.35414
|2011.01.21 09:43
|1.35410
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|40309021
|2011.01.21 09:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35474
|0.00000
|1.35418
|2011.01.21 09:43
|1.35417
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|40309380
|2011.01.21 09:40
|sell
|0.16
|eurusd
|1.35542
|0.00000
|1.35414
|2011.01.21 09:43
|1.35410
|0.00
|0.00
|0.00
|21.12
|40309394
|2011.01.21 09:40
|sell
|0.16
|eurusd
|1.35543
|0.00000
|1.35414
|2011.01.21 09:43
|1.35410
|0.00
|0.00
|0.00
|21.28
|40309396
|2011.01.21 09:40
|sell
|0.16
|eurusd
|1.35545
|0.00000
|1.35418
|2011.01.21 09:43
|1.35417
|0.00
|0.00
|0.00
|20.48
|40309546
|2011.01.21 09:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35360
|0.00000
|1.35388
|2011.01.21 10:04
|1.35384
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|40309547
|2011.01.21 09:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35360
|0.00000
|1.35403
|2011.01.21 10:03
|1.35397
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.70
|40309798
|2011.01.21 09:55
|sell
|0.16
|eurusd
|1.35487
|0.00000
|1.35388
|2011.01.21 10:04
|1.35384
|0.00
|0.00
|0.00
|16.48
|40309805
|2011.01.21 09:55
|sell
|0.16
|eurusd
|1.35492
|0.00000
|1.35403
|2011.01.21 10:03
|1.35397
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|40309987
|2011.01.21 10:00
|sell
|0.24
|eurusd
|1.35542
|0.00000
|1.35388
|2011.01.21 10:04
|1.35384
|0.00
|0.00
|0.00
|37.92
|40310006
|2011.01.21 10:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35549
|0.00000
|1.35649
|2011.01.21 10:00
|1.35637
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|40310017
|2011.01.21 10:00
|sell
|0.24
|eurusd
|1.35570
|0.00000
|1.35403
|2011.01.21 10:03
|1.35397
|0.00
|0.00
|0.00
|41.52
|40310501
|2011.01.21 10:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35384
|0.00000
|1.35333
|2011.01.21 10:27
|1.35443
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.90
|40310504
|2011.01.21 10:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35387
|0.00000
|1.35360
|2011.01.21 10:27
|1.35443
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|40310779
|2011.01.21 10:10
|sell
|0.16
|eurusd
|1.35464
|0.00000
|1.35333
|2011.01.21 10:27
|1.35443
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|40310783
|2011.01.21 10:10
|sell
|0.16
|eurusd
|1.35455
|0.00000
|1.35360
|2011.01.21 10:27
|1.35444
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|40311171
|2011.01.21 10:15
|sell
|0.24
|eurusd
|1.35493
|0.00000
|1.35360
|2011.01.21 10:27
|1.35444
|0.00
|0.00
|0.00
|11.76
|40312619
|2011.01.21 10:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35395
|0.00000
|1.35295
|2011.01.21 10:44
|1.35270
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|40312622
|2011.01.21 10:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35416
|0.00000
|1.35424
|2011.01.21 11:24
|1.35254
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.20
|40312623
|2011.01.21 10:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35416
|0.00000
|1.35428
|2011.01.21 11:25
|1.35234
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.20
|40312966
|2011.01.21 10:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35258
|0.00000
|1.35221
|2011.01.21 11:25
|1.35253
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|40312970
|2011.01.21 10:45
|buy
|0.16
|eurusd
|1.35267
|0.00000
|1.35424
|2011.01.21 11:25
|1.35235
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.12
|40312985
|2011.01.21 10:45
|buy
|0.16
|eurusd
|1.35273
|0.00000
|1.35428
|2011.01.21 11:25
|1.35235
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.08
|40313334
|2011.01.21 10:50
|sell
|0.16
|eurusd
|1.35289
|0.00000
|1.35221
|2011.01.21 11:25
|1.35253
|0.00
|0.00
|0.00
|5.76
|40313777
|2011.01.21 10:55
|sell
|0.24
|eurusd
|1.35317
|0.00000
|1.35221
|2011.01.21 11:25
|1.35258
|0.00
|0.00
|0.00
|14.16
|40315951
|2011.01.21 11:20
|sell
|0.37
|eurusd
|1.35354
|0.00000
|1.35221
|2011.01.21 11:25
|1.35258
|0.00
|0.00
|0.00
|35.52
|40316262
|2011.01.21 11:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35250
|0.00000
|1.35221
|2011.01.21 12:00
|1.35244
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|40316263
|2011.01.21 11:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35251
|0.00000
|1.35225
|2011.01.21 12:00
|1.35244
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|40316265
|2011.01.21 11:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35248
|0.00000
|1.35221
|2011.01.21 12:00
|1.35244
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|40316496
|2011.01.21 11:30
|sell
|0.16
|eurusd
|1.35283
|0.00000
|1.35221
|2011.01.21 12:00
|1.35239
|0.00
|0.00
|0.00
|7.04
|40316512
|2011.01.21 11:30
|sell
|0.16
|eurusd
|1.35278
|0.00000
|1.35225
|2011.01.21 12:00
|1.35235
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|40316520
|2011.01.21 11:30
|sell
|0.16
|eurusd
|1.35283
|0.00000
|1.35221
|2011.01.21 12:00
|1.35238
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|40316823
|2011.01.21 11:35
|sell
|0.24
|eurusd
|1.35305
|0.00000
|1.35225
|2011.01.21 12:00
|1.35235
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|40317058
|2011.01.21 11:40
|sell
|0.24
|eurusd
|1.35376
|0.00000
|1.35221
|2011.01.21 12:00
|1.35234
|0.00
|0.00
|0.00
|34.08
|40317064
|2011.01.21 11:40
|sell
|0.37
|eurusd
|1.35379
|0.00000
|1.35225
|2011.01.21 12:00
|1.35215
|0.00
|0.00
|0.00
|60.68
|40317069
|2011.01.21 11:40
|sell
|0.24
|eurusd
|1.35376
|0.00000
|1.35221
|2011.01.21 12:00
|1.35211
|0.00
|0.00
|0.00
|39.60
|40321240
|2011.01.21 12:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35135
|0.00000
|1.35304
|2011.01.21 13:59
|1.35366
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.10
|40321242
|2011.01.21 12:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35135
|0.00000
|1.35300
|2011.01.21 13:59
|1.35365
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|40321246
|2011.01.21 12:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35135
|0.00000
|1.35299
|2011.01.21 13:59
|1.35367
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.20
|40322115
|2011.01.21 13:10
|sell
|0.16
|eurusd
|1.35185
|0.00000
|1.35304
|2011.01.21 13:59
|1.35367
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.12
|40322120
|2011.01.21 13:10
|sell
|0.16
|eurusd
|1.35193
|0.00000
|1.35300
|2011.01.21 13:59
|1.35366
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.68
|40322123
|2011.01.21 13:10
|sell
|0.16
|eurusd
|1.35197
|0.00000
|1.35299
|2011.01.21 13:59
|1.35366
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.04
|40322403
|2011.01.21 13:15
|sell
|0.24
|eurusd
|1.35277
|0.00000
|1.35304
|2011.01.21 13:59
|1.35371
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.56
|40322412
|2011.01.21 13:15
|sell
|0.24
|eurusd
|1.35279
|0.00000
|1.35300
|2011.01.21 13:59
|1.35370
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.84
|40322417
|2011.01.21 13:15
|sell
|0.24
|eurusd
|1.35285
|0.00000
|1.35299
|2011.01.21 13:59
|1.35366
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.44
|40323077
|2011.01.21 13:25
|sell
|0.37
|eurusd
|1.35346
|0.00000
|1.35304
|2011.01.21 13:59
|1.35366
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|40323085
|2011.01.21 13:25
|sell
|0.37
|eurusd
|1.35344
|0.00000
|1.35300
|2011.01.21 13:59
|1.35364
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|40323087
|2011.01.21 13:25
|sell
|0.37
|eurusd
|1.35339
|0.00000
|1.35299
|2011.01.21 13:59
|1.35364
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.25
|40323749
|2011.01.21 13:35
|sell
|0.58
|eurusd
|1.35445
|0.00000
|1.35304
|2011.01.21 13:59
|1.35364
|0.00
|0.00
|0.00
|46.98
|40323767
|2011.01.21 13:35
|sell
|0.58
|eurusd
|1.35444
|0.00000
|1.35300
|2011.01.21 13:59
|1.35364
|0.00
|0.00
|0.00
|46.40
|40323774
|2011.01.21 13:35
|sell
|0.58
|eurusd
|1.35440
|0.00000
|1.35299
|2011.01.21 13:59
|1.35359
|0.00
|0.00
|0.00
|46.98
|40324773
|2011.01.21 13:50
|sell
|0.89
|eurusd
|1.35504
|0.00000
|1.35304
|2011.01.21 13:59
|1.35357
|0.00
|0.00
|0.00
|130.83
|40324778
|2011.01.21 13:50
|sell
|0.89
|eurusd
|1.35494
|0.00000
|1.35300
|2011.01.21 13:59
|1.35354
|0.00
|0.00
|0.00
|124.60
|40324788
|2011.01.21 13:50
|sell
|0.89
|eurusd
|1.35493
|0.00000
|1.35299
|2011.01.21 13:59
|1.35354
|0.00
|0.00
|0.00
|123.71
|40325345
|2011.01.21 14:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35307
|0.00000
|1.35232
|2011.01.21 14:07
|1.35323
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|40325370
|2011.01.21 14:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35306
|0.00000
|1.35234
|2011.01.21 14:07
|1.35325
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|40325397
|2011.01.21 14:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35320
|0.00000
|1.35237
|2011.01.21 14:07
|1.35324
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|40325698
|2011.01.21 14:05
|sell
|0.16
|eurusd
|1.35347
|0.00000
|1.35232
|2011.01.21 14:07
|1.35324
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|40325700
|2011.01.21 14:05
|sell
|0.16
|eurusd
|1.35351
|0.00000
|1.35234
|2011.01.21 14:07
|1.35324
|0.00
|0.00
|0.00
|4.32
|40325701
|2011.01.21 14:05
|sell
|0.16
|eurusd
|1.35347
|0.00000
|1.35237
|2011.01.21 14:07
|1.35324
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|40339646
|2011.01.21 17:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35847
|0.00000
|1.35747
|2011.01.21 17:01
|1.35924
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.70
|40339649
|2011.01.21 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35871
|0.00000
|1.35971
|2011.01.21 17:01
|1.35904
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|40339656
|2011.01.21 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35876
|0.00000
|1.35976
|2011.01.21 17:01
|1.35903
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|40342101
|2011.01.21 17:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35783
|0.00000
|1.35830
|2011.01.21 20:27
|1.35896
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.30
|40342103
|2011.01.21 17:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35813
|0.00000
|1.35889
|2011.01.21 18:28
|1.35895
|0.00
|0.00
|0.00
|8.20
|40342105
|2011.01.21 17:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35814
|0.00000
|1.35885
|2011.01.21 18:28
|1.35886
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|40342516
|2011.01.21 17:45
|buy
|0.16
|eurusd
|1.35774
|0.00000
|1.35889
|2011.01.21 18:28
|1.35895
|0.00
|0.00
|0.00
|19.36
|40342519
|2011.01.21 17:45
|buy
|0.16
|eurusd
|1.35767
|0.00000
|1.35885
|2011.01.21 18:28
|1.35886
|0.00
|0.00
|0.00
|19.04
|40344743
|2011.01.21 18:30
|sell
|0.16
|eurusd
|1.35864
|0.00000
|1.35830
|2011.01.21 20:27
|1.35896
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.12
|40344747
|2011.01.21 18:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35875
|0.00000
|1.35975
|2011.01.21 19:31
|1.35977
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|40346054
|2011.01.21 19:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35826
|0.00000
|1.35841
|2011.01.21 20:27
|1.35896
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|40346845
|2011.01.21 19:15
|sell
|0.24
|eurusd
|1.35951
|0.00000
|1.35830
|2011.01.21 20:27
|1.35896
|0.00
|0.00
|0.00
|13.20
|40346848
|2011.01.21 19:15
|sell
|0.16
|eurusd
|1.35946
|0.00000
|1.35841
|2011.01.21 20:27
|1.35894
|0.00
|0.00
|0.00
|8.32
|40348399
|2011.01.21 19:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35932
|0.00000
|1.35854
|2011.01.21 20:27
|1.35894
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|40349046
|2011.01.21 20:00
|sell
|0.16
|eurusd
|1.35968
|0.00000
|1.35854
|2011.01.21 20:28
|1.35894
|0.00
|0.00
|0.00
|11.84
|40349611
|2011.01.21 20:11
|sell
|0.37
|eurusd
|1.35985
|0.00000
|1.35830
|2011.01.21 20:28
|1.35894
|0.00
|0.00
|0.00
|33.67
|40349615
|2011.01.21 20:12
|sell
|0.24
|eurusd
|1.35985
|0.00000
|1.35841
|2011.01.21 20:28
|1.35890
|0.00
|0.00
|0.00
|22.80
|
|0.00
|0.00
|0.00
|6 018.87
|Closed P/L:
|6 018.87
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|6 018.87
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|11 018.87
|Equity:
|11 018.87
|Free Margin:
|11 018.87