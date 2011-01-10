MIG Bank

Account: //////// Name: dares Currency: USD 2011 January 21, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
397630612011.01.10 00:38balanceDeposit5 000.00
397630862011.01.10 00:45sell0.10eurusd1.289890.000001.288892011.01.10 00:501.289340.000.000.005.50
397665502011.01.10 08:00sell0.10eurusd1.290390.000001.290042011.01.10 08:131.290030.000.000.003.60
397665512011.01.10 08:00sell0.10eurusd1.290390.000001.289392011.01.10 08:141.289390.000.000.0010.00
397666972011.01.10 08:05sell0.10eurusd1.291450.000001.290452011.01.10 08:131.290190.000.000.0012.60
397666982011.01.10 08:05sell0.16eurusd1.291450.000001.290042011.01.10 08:131.290040.000.000.0022.56
397666992011.01.10 08:05sell0.16eurusd1.291450.000001.290042011.01.10 08:131.290040.000.000.0022.56
397768172011.01.10 13:06sell0.10eurusd1.290760.000001.289762011.01.10 13:131.289460.000.000.0013.00
397769472011.01.10 13:10sell0.10eurusd1.290430.000001.289432011.01.10 13:131.289480.000.000.009.50
397769492011.01.10 13:10sell0.10eurusd1.290460.000001.289462011.01.10 13:131.289440.000.000.0010.20
397770802011.01.10 13:15sell0.10eurusd1.289460.000001.288792011.01.10 13:311.288800.000.000.006.60
397770842011.01.10 13:15sell0.10eurusd1.289450.000001.288782011.01.10 13:311.288750.000.000.007.00
397774852011.01.10 13:25sell0.16eurusd1.289990.000001.288792011.01.10 13:311.288800.000.000.0019.04
397774942011.01.10 13:25sell0.16eurusd1.289990.000001.288782011.01.10 13:311.288750.000.000.0019.84
397776942011.01.10 13:35sell0.10eurusd1.288980.000001.287982011.01.10 13:451.287950.000.000.0010.30
397780102011.01.10 13:40sell0.10eurusd1.288540.000001.287542011.01.10 13:481.287540.000.000.0010.00
397784202011.01.10 13:50sell0.10eurusd1.288390.000001.290812011.01.10 15:321.291210.000.000.00-28.20
397784222011.01.10 13:50sell0.10eurusd1.288330.000001.290672011.01.10 15:321.291210.000.000.00-28.80
397786372011.01.10 14:00sell0.16eurusd1.289340.000001.290812011.01.10 15:321.291210.000.000.00-29.92
397788122011.01.10 14:05sell0.24eurusd1.289610.000001.290812011.01.10 15:321.291210.000.000.00-38.40
397789202011.01.10 14:10sell0.10eurusd1.289150.000001.290782011.01.10 15:321.291210.000.000.00-20.60
397789262011.01.10 14:10sell0.16eurusd1.289260.000001.290672011.01.10 15:321.291180.000.000.00-30.72
397790572011.01.10 14:15sell0.37eurusd1.290290.000001.290812011.01.10 15:321.291210.000.000.00-34.04
397790692011.01.10 14:15sell0.16eurusd1.290040.000001.290782011.01.10 15:321.291210.000.000.00-18.72
397790722011.01.10 14:15sell0.24eurusd1.290160.000001.290672011.01.10 15:321.291220.000.000.00-25.44
397793122011.01.10 14:25sell0.24eurusd1.290420.000001.290782011.01.10 15:321.291220.000.000.00-19.20
397797482011.01.10 14:37sell0.58eurusd1.291490.000001.290812011.01.10 15:321.291220.000.000.0015.66
397797502011.01.10 14:37sell0.37eurusd1.291630.000001.290782011.01.10 15:331.291260.000.000.0013.69
397797572011.01.10 14:38sell0.37eurusd1.291640.000001.290672011.01.10 15:331.291260.000.000.0014.06
397808152011.01.10 15:00sell0.89eurusd1.291750.000001.290812011.01.10 15:331.291270.000.000.0042.72
397809372011.01.10 15:05sell1.39eurusd1.292070.000001.290812011.01.10 15:331.291270.000.000.00111.20
397809442011.01.10 15:05sell0.58eurusd1.292080.000001.290782011.01.10 15:331.290660.000.000.0082.36
397809452011.01.10 15:05sell0.58eurusd1.292100.000001.290672011.01.10 15:331.290640.000.000.0084.68
397810962011.01.10 15:10sell2.15eurusd1.292600.000001.290812011.01.10 15:331.290660.000.000.00417.10
397811052011.01.10 15:10sell0.89eurusd1.292630.000001.290782011.01.10 15:331.290660.000.000.00175.33
397811122011.01.10 15:10sell0.89eurusd1.292620.000001.290672011.01.10 15:331.290640.000.000.00176.22
397824822011.01.10 15:43sell0.10eurusd1.289930.000001.288932011.01.10 15:441.290090.000.000.00-1.60
397824832011.01.10 15:43sell0.10eurusd1.289910.000001.288912011.01.10 15:441.290150.000.000.00-2.40
397897352011.01.10 19:01sell0.10eurusd1.293600.000001.293742011.01.10 19:231.294390.000.000.00-7.90
397897372011.01.10 19:01sell0.10eurusd1.293600.000001.293772011.01.10 19:231.294370.000.000.00-7.70
397897392011.01.10 19:01sell0.10eurusd1.293590.000001.293802011.01.10 19:231.294370.000.000.00-7.80
397899542011.01.10 19:06sell0.16eurusd1.294360.000001.293742011.01.10 19:231.294370.000.000.00-0.16
397899552011.01.10 19:06sell0.16eurusd1.294360.000001.293772011.01.10 19:231.294330.000.000.000.48
397899582011.01.10 19:06sell0.16eurusd1.294510.000001.293802011.01.10 19:231.294330.000.000.002.88
397901372011.01.10 19:10sell0.24eurusd1.294760.000001.293742011.01.10 19:231.294330.000.000.0010.32
397901422011.01.10 19:10sell0.24eurusd1.294860.000001.293772011.01.10 19:231.294330.000.000.0012.72
397901462011.01.10 19:10sell0.24eurusd1.294860.000001.293802011.01.10 19:231.294330.000.000.0012.72
397902852011.01.10 19:13sell0.37eurusd1.295210.000001.293742011.01.10 19:231.294330.000.000.0032.56
397902952011.01.10 19:13sell0.37eurusd1.295210.000001.293772011.01.10 19:231.294330.000.000.0032.56
397902972011.01.10 19:13sell0.37eurusd1.295210.000001.293802011.01.10 19:231.294330.000.000.0032.56
397937952011.01.10 22:55sell0.10eurusd1.294860.000001.293862011.01.10 23:351.294800.000.00-0.020.60
397937972011.01.10 22:55buy0.10eurusd1.295060.000001.296062011.01.10 23:521.294530.000.000.01-5.30
397937992011.01.10 22:55buy0.10eurusd1.295100.000001.296102011.01.10 23:521.294530.000.000.01-5.70
398033362011.01.11 08:12buy0.10eurusd1.295470.000000.000002011.01.11 11:401.293120.000.000.00-23.50
398035382011.01.11 08:18buy0.10eurusd1.294860.000000.000002011.01.11 11:401.293120.000.000.00-17.40
398036102011.01.11 08:19buy0.10eurusd1.294530.000000.000002011.01.11 11:401.293120.000.000.00-14.10
398036432011.01.11 08:20buy0.10eurusd1.294630.000000.000002011.01.11 11:401.293120.000.000.00-15.10
398038032011.01.11 08:22buy0.10eurusd1.294140.000000.000002011.01.11 11:401.293120.000.000.00-10.20
398039142011.01.11 08:25sell0.10eurusd1.294190.000001.293392011.01.11 08:451.293350.000.000.008.40
398039172011.01.11 08:25sell0.10eurusd1.294180.000001.293402011.01.11 08:451.293350.000.000.008.30
398039202011.01.11 08:25sell0.10eurusd1.294190.000001.293422011.01.11 08:451.293350.000.000.008.40
398041252011.01.11 08:30sell0.16eurusd1.294520.000001.293392011.01.11 08:451.293350.000.000.0018.72
398041302011.01.11 08:30sell0.16eurusd1.294530.000001.293402011.01.11 08:451.293350.000.000.0018.88
398041332011.01.11 08:30sell0.16eurusd1.294560.000001.293422011.01.11 08:451.293350.000.000.0019.36
398047032011.01.11 08:55sell0.10eurusd1.292470.000001.291472011.01.11 09:031.291500.000.000.009.70
398047042011.01.11 08:55buy0.10eurusd1.292680.000001.293682011.01.11 09:181.293710.000.000.0010.30
398051382011.01.11 09:06sell0.10eurusd1.292410.000001.292812011.01.11 10:201.292740.000.000.00-3.30
398051402011.01.11 09:06sell0.10eurusd1.292360.000001.292802011.01.11 10:201.292740.000.000.00-3.80
398057942011.01.11 09:26sell0.16eurusd1.293950.000001.292812011.01.11 10:201.292740.000.000.0019.36
398058022011.01.11 09:26sell0.16eurusd1.293960.000001.292802011.01.11 10:201.292740.000.000.0019.52
398058062011.01.11 09:26buy0.10eurusd1.294160.000001.293992011.01.11 11:401.293120.000.000.00-10.40
398066582011.01.11 10:01sell0.24eurusd1.294290.000001.292812011.01.11 10:201.292740.000.000.0037.20
398066602011.01.11 10:01sell0.24eurusd1.294290.000001.292802011.01.11 10:201.292740.000.000.0037.20
398069972011.01.11 10:15buy0.16eurusd1.293660.000001.293992011.01.11 11:401.293120.000.000.00-8.64
398074062011.01.11 10:20buy0.24eurusd1.292880.000001.293992011.01.11 11:401.293170.000.000.006.96
398077432011.01.11 10:25sell0.10eurusd1.293130.000001.292132011.01.11 10:371.292160.000.000.009.70
398082992011.01.11 10:40sell0.10eurusd1.292660.000001.291942011.01.11 11:401.293310.000.000.00-6.50
398083652011.01.11 10:45buy0.37eurusd1.292450.000001.293992011.01.11 11:401.293170.000.000.0026.64
398091632011.01.11 11:00sell0.10eurusd1.292600.000001.291962011.01.11 11:401.293340.000.000.00-7.40
398097742011.01.11 11:35sell0.16eurusd1.293120.000001.291942011.01.11 11:401.293320.000.000.00-3.20
398097792011.01.11 11:35sell0.16eurusd1.292870.000001.291962011.01.11 11:401.293320.000.000.00-7.20
398098322011.01.11 11:40sell0.24eurusd1.293170.000001.291962011.01.11 11:401.293320.000.000.00-3.60
398098942011.01.11 11:45sell0.10eurusd1.292960.000001.294572011.01.11 14:061.294570.000.000.00-16.10
398098952011.01.11 11:45sell0.10eurusd1.292950.000001.294592011.01.11 14:061.294570.000.000.00-16.20
398103422011.01.11 12:00buy0.10eurusd1.293010.000001.294012011.01.11 12:101.293970.000.000.009.60
398109102011.01.11 12:10sell0.16eurusd1.293920.000001.294572011.01.11 14:061.294570.000.000.00-10.40
398109152011.01.11 12:10sell0.16eurusd1.293850.000001.294592011.01.11 14:061.294570.000.000.00-11.52
398111982011.01.11 12:15sell0.24eurusd1.294840.000001.294572011.01.11 14:061.294570.000.000.006.48
398112102011.01.11 12:15sell0.24eurusd1.294960.000001.294592011.01.11 14:061.294570.000.000.009.36
398156982011.01.11 13:22sell0.37eurusd1.297470.000001.294572011.01.11 14:061.294570.000.000.00107.30
398157042011.01.11 13:23buy0.10eurusd1.297670.000001.297062011.01.11 14:141.294710.000.000.00-29.60
398157072011.01.11 13:23sell0.37eurusd1.297470.000001.294592011.01.11 14:061.294570.000.000.00107.30
398161262011.01.11 13:30buy0.16eurusd1.297150.000001.297062011.01.11 14:141.294740.000.000.00-38.56
398177132011.01.11 13:45buy0.24eurusd1.296760.000001.297062011.01.11 14:141.294760.000.000.00-48.00
398182022011.01.11 13:50buy0.37eurusd1.296400.000001.297062011.01.11 14:141.294830.000.000.00-58.09
398196672011.01.11 14:05buy0.58eurusd1.294970.000001.297062011.01.11 14:151.294800.000.000.00-9.86
398201992011.01.11 14:10sell0.10eurusd1.294620.000001.293622011.01.11 14:151.294880.000.000.00-2.60
398202052011.01.11 14:10sell0.10eurusd1.294610.000001.293612011.01.11 14:151.294850.000.000.00-2.40
398253642011.01.11 15:20sell0.10eurusd1.296070.000001.295072011.01.11 15:261.295070.000.000.0010.00
398253672011.01.11 15:20buy0.10eurusd1.296330.000001.293782011.01.11 16:151.292800.000.000.00-35.30
398253702011.01.11 15:20buy0.10eurusd1.296290.000001.293662011.01.11 16:151.292800.000.000.00-34.90
398256282011.01.11 15:25buy0.16eurusd1.295870.000001.293782011.01.11 16:151.292850.000.000.00-48.32
398256372011.01.11 15:25buy0.16eurusd1.295840.000001.293662011.01.11 16:151.292830.000.000.00-48.16
398259192011.01.11 15:29sell0.10eurusd1.294860.000001.293862011.01.11 15:381.293590.000.000.0012.70
398259222011.01.11 15:29buy0.24eurusd1.295070.000001.293782011.01.11 16:151.292830.000.000.00-53.76
398259252011.01.11 15:29buy0.24eurusd1.295110.000001.293662011.01.11 16:151.292790.000.000.00-55.68
398262572011.01.11 15:34buy0.37eurusd1.294370.000001.293782011.01.11 16:151.292800.000.000.00-58.09
398262632011.01.11 15:34buy0.37eurusd1.294470.000001.293662011.01.11 16:151.292840.000.000.00-60.31
398265142011.01.11 15:38buy0.58eurusd1.293980.000001.293782011.01.11 16:151.292820.000.000.00-67.28
398265222011.01.11 15:38buy0.58eurusd1.294030.000001.293662011.01.11 16:151.292760.000.000.00-73.66
398273512011.01.11 15:48sell0.10eurusd1.292860.000001.291862011.01.11 15:591.291840.000.000.0010.20
398273542011.01.11 15:48buy0.89eurusd1.293070.000001.293782011.01.11 16:151.292760.000.000.00-27.59
398273642011.01.11 15:48buy0.89eurusd1.293080.000001.293662011.01.11 16:151.292830.000.000.00-22.25
398275882011.01.11 15:50buy1.39eurusd1.292510.000001.293782011.01.11 16:151.292760.000.000.0034.75
398276032011.01.11 15:50buy1.39eurusd1.292510.000001.293662011.01.11 16:151.292750.000.000.0033.36
398287282011.01.11 16:00sell0.10eurusd1.291470.000001.291272011.01.11 16:151.293010.000.000.00-15.40
398287442011.01.11 16:00buy2.15eurusd1.291580.000001.293782011.01.11 16:151.292840.000.000.00270.90
398288202011.01.11 16:00buy2.15eurusd1.291210.000001.293662011.01.11 16:151.292840.000.000.00350.45
398298922011.01.11 16:10sell0.16eurusd1.292770.000001.291272011.01.11 16:151.293020.000.000.00-4.00
398469972011.01.11 21:05sell0.10eurusd1.296690.000001.295922011.01.11 21:201.296580.000.000.001.10
398470002011.01.11 21:05sell0.10eurusd1.296690.000001.295922011.01.11 21:201.296580.000.000.001.10
398470012011.01.11 21:05sell0.10eurusd1.296690.000001.295922011.01.11 21:201.296480.000.000.002.10
398472562011.01.11 21:10sell0.16eurusd1.297070.000001.295922011.01.11 21:201.296480.000.000.009.44
398472582011.01.11 21:10sell0.16eurusd1.297070.000001.295922011.01.11 21:201.296480.000.000.009.44
398472592011.01.11 21:10sell0.16eurusd1.297070.000001.295922011.01.11 21:201.296500.000.000.009.12
398808372011.01.12 09:20sell0.10eurusd1.300780.000001.300492011.01.12 09:461.300450.000.000.003.30
398808412011.01.12 09:20buy0.10eurusd1.300980.000001.301982011.01.12 09:251.302050.000.000.0010.70
398808432011.01.12 09:20buy0.10eurusd1.300880.000001.301882011.01.12 09:251.301870.000.000.009.90
398811972011.01.12 09:26sell0.16eurusd1.301930.000001.300492011.01.12 09:461.300460.000.000.0023.52
398812052011.01.12 09:26buy0.10eurusd1.302060.000001.302382011.01.12 10:001.302370.000.000.003.10
398813232011.01.12 09:30buy0.16eurusd1.301770.000001.302382011.01.12 10:001.302400.000.000.0010.08
398817952011.01.12 09:40buy0.24eurusd1.300840.000001.302382011.01.12 10:001.302400.000.000.0037.44
398820982011.01.12 09:54sell0.10eurusd1.300860.000001.302162011.01.12 11:061.302130.000.000.00-12.70
398821872011.01.12 10:00sell0.16eurusd1.301500.000001.302162011.01.12 11:061.302130.000.000.00-10.08
398822092011.01.12 10:00buy0.10eurusd1.301830.000001.302832011.01.12 10:041.302850.000.000.0010.20
398824952011.01.12 10:05sell0.24eurusd1.302920.000001.302162011.01.12 11:061.302130.000.000.0018.96
398824992011.01.12 10:05buy0.10eurusd1.303130.000001.303752011.01.12 10:291.303710.000.000.005.80
398831022011.01.12 10:22buy0.16eurusd1.302510.000001.303752011.01.12 10:291.303710.000.000.0019.20
398835882011.01.12 10:30sell0.37eurusd1.303520.000001.302162011.01.12 11:061.302130.000.000.0051.43
398836002011.01.12 10:30buy0.10eurusd1.303740.000001.303602011.01.12 11:211.302750.000.000.00-9.90
398839662011.01.12 10:35sell0.58eurusd1.303890.000001.302162011.01.12 11:061.302130.000.000.00102.08
398855902011.01.12 11:00buy0.10eurusd1.303370.000001.303462011.01.12 11:211.302740.000.000.00-6.30
398855962011.01.12 11:00buy0.16eurusd1.303430.000001.303602011.01.12 11:211.302740.000.000.00-11.04
398859092011.01.12 11:05buy0.16eurusd1.302530.000001.303462011.01.12 11:211.302740.000.000.003.36
398859112011.01.12 11:05buy0.24eurusd1.302530.000001.303602011.01.12 11:211.302750.000.000.005.28
398862172011.01.12 11:10sell0.10eurusd1.301790.000001.301452011.01.12 11:211.302930.000.000.00-11.40
398862182011.01.12 11:10buy0.24eurusd1.302030.000001.303462011.01.12 11:211.302760.000.000.0017.52
398862222011.01.12 11:10buy0.37eurusd1.301980.000001.303602011.01.12 11:211.302770.000.000.0029.23
398865732011.01.12 11:20sell0.16eurusd1.302860.000001.301452011.01.12 11:211.302960.000.000.00-1.60
398907852011.01.12 12:15sell0.10eurusd1.298050.000001.297392011.01.12 12:251.297260.000.000.007.90
398907882011.01.12 12:15sell0.10eurusd1.297970.000001.297402011.01.12 12:251.297260.000.000.007.10
398907972011.01.12 12:15sell0.10eurusd1.297890.000001.297392011.01.12 12:251.297260.000.000.006.30
398911302011.01.12 12:20sell0.16eurusd1.298610.000001.297392011.01.12 12:251.297260.000.000.0021.60
398911322011.01.12 12:20sell0.16eurusd1.298670.000001.297402011.01.12 12:251.297260.000.000.0022.56
398911372011.01.12 12:20sell0.16eurusd1.298710.000001.297392011.01.12 12:251.297260.000.000.0023.20
398919462011.01.12 12:30sell0.10eurusd1.296640.000001.296052011.01.12 12:541.297230.000.000.00-5.90
398919622011.01.12 12:30sell0.10eurusd1.296640.000001.296062011.01.12 12:541.297230.000.000.00-5.90
398928612011.01.12 12:45sell0.16eurusd1.297300.000001.296052011.01.12 12:541.297230.000.000.001.12
398928662011.01.12 12:45sell0.16eurusd1.297320.000001.296062011.01.12 12:541.297230.000.000.001.44
398970652011.01.12 14:10sell0.10eurusd1.297210.000001.296672011.01.12 14:271.297900.000.000.00-6.90
398970712011.01.12 14:10buy0.10eurusd1.297340.000001.298342011.01.12 14:231.298310.000.000.009.70
398970732011.01.12 14:10buy0.10eurusd1.297450.000001.298452011.01.12 14:271.297690.000.000.002.40
398975412011.01.12 14:20sell0.16eurusd1.297950.000001.296672011.01.12 14:271.297900.000.000.000.80
399008342011.01.12 15:15sell0.10eurusd1.301540.000001.302292011.01.12 16:061.303330.000.000.00-17.90
399008562011.01.12 15:15sell0.10eurusd1.301600.000001.302472011.01.12 15:451.302470.000.000.00-8.70
399008682011.01.12 15:15sell0.10eurusd1.301490.000001.302302011.01.12 16:061.303340.000.000.00-18.50
399011282011.01.12 15:20sell0.16eurusd1.301960.000001.302292011.01.12 16:061.303340.000.000.00-22.08
399011292011.01.12 15:20sell0.16eurusd1.302280.000001.302302011.01.12 16:061.303360.000.000.00-17.28
399014002011.01.12 15:25sell0.24eurusd1.303460.000001.302292011.01.12 16:061.303430.000.000.000.72
399014052011.01.12 15:25sell0.16eurusd1.303460.000001.302472011.01.12 15:451.302470.000.000.0015.84
399014102011.01.12 15:25sell0.24eurusd1.303370.000001.302302011.01.12 16:061.303430.000.000.00-1.44
399016852011.01.12 15:30sell0.37eurusd1.304220.000001.302292011.01.12 16:061.303430.000.000.0029.23
399017052011.01.12 15:30sell0.24eurusd1.304260.000001.302472011.01.12 15:451.302470.000.000.0042.96
399017132011.01.12 15:30sell0.37eurusd1.304180.000001.302302011.01.12 16:061.303430.000.000.0027.75
399045622011.01.12 16:00buy0.10eurusd1.304350.000001.304912011.01.12 16:061.303230.000.000.00-11.20
399050332011.01.12 16:05buy0.16eurusd1.303640.000001.304912011.01.12 16:061.303220.000.000.00-6.72
399524802011.01.13 08:25sell0.10eurusd1.311730.000001.312062011.01.13 09:231.312050.000.000.00-3.20
399524842011.01.13 08:25buy0.10eurusd1.311960.000001.312842011.01.13 08:401.312850.000.000.008.90
399524882011.01.13 08:25buy0.10eurusd1.311950.000001.312952011.01.13 08:401.312950.000.000.0010.00
399529372011.01.13 08:30buy0.16eurusd1.311770.000001.312842011.01.13 08:401.312850.000.000.0017.28
399535112011.01.13 08:40sell0.16eurusd1.312450.000001.312062011.01.13 09:231.312050.000.000.006.40
399538542011.01.13 08:45sell0.24eurusd1.313220.000001.312062011.01.13 09:231.312050.000.000.0028.08
399538642011.01.13 08:45buy0.10eurusd1.313430.000001.313822011.01.13 09:371.312970.000.000.00-4.60
399541622011.01.13 08:50buy0.16eurusd1.313220.000001.313822011.01.13 09:371.312970.000.000.00-4.00
399544462011.01.13 08:55sell0.37eurusd1.313590.000001.312062011.01.13 09:231.312050.000.000.0056.98
399547682011.01.13 09:00sell0.10eurusd1.312960.000001.312372011.01.13 09:171.312380.000.000.005.80
399551482011.01.13 09:05sell0.16eurusd1.313620.000001.312372011.01.13 09:171.312400.000.000.0019.52
399556742011.01.13 09:15buy0.24eurusd1.312990.000001.313822011.01.13 09:371.312970.000.000.00-0.48
399559272011.01.13 09:20buy0.37eurusd1.312370.000001.313822011.01.13 09:371.312970.000.000.0022.20
399563422011.01.13 09:26sell0.10eurusd1.312420.000001.311322011.01.13 09:371.313140.000.000.00-7.20
399565212011.01.13 09:30sell0.16eurusd1.311940.000001.311322011.01.13 09:371.313140.000.000.00-19.20
399568342011.01.13 09:35sell0.24eurusd1.312540.000001.311322011.01.13 09:371.313140.000.000.00-14.40
399571102011.01.13 09:40sell0.10eurusd1.312820.000001.314422011.01.13 10:491.315450.000.000.00-26.30
399571152011.01.13 09:40buy0.10eurusd1.313030.000001.314032011.01.13 09:501.314030.000.000.0010.00
399577202011.01.13 09:50sell0.16eurusd1.313460.000001.314422011.01.13 10:491.315450.000.000.00-31.84
399581262011.01.13 09:55sell0.24eurusd1.314450.000001.314422011.01.13 10:491.315460.000.000.00-24.24
399581332011.01.13 09:55buy0.10eurusd1.314580.000001.315192011.01.13 10:221.315200.000.000.006.20
399584362011.01.13 10:00sell0.10eurusd1.314170.000001.314812011.01.13 10:491.315450.000.000.00-12.80
399592822011.01.13 10:10buy0.16eurusd1.313940.000001.315192011.01.13 10:221.315200.000.000.0020.16
399606912011.01.13 10:25sell0.37eurusd1.315970.000001.314422011.01.13 10:491.315460.000.000.0018.87
399607032011.01.13 10:25sell0.16eurusd1.316010.000001.314812011.01.13 10:491.315460.000.000.008.80
399607112011.01.13 10:25buy0.10eurusd1.316250.000001.316742011.01.13 10:411.316640.000.000.003.90
399612402011.01.13 10:30buy0.16eurusd1.315850.000001.316742011.01.13 10:411.316640.000.000.0012.64
399617022011.01.13 10:35buy0.24eurusd1.315450.000001.316742011.01.13 10:411.316640.000.000.0028.56
399622242011.01.13 10:40sell0.58eurusd1.316460.000001.314422011.01.13 10:491.315460.000.000.0058.00
399622332011.01.13 10:40sell0.24eurusd1.316350.000001.314812011.01.13 10:491.315460.000.000.0021.36
399628582011.01.13 10:46sell0.10eurusd1.315620.000001.314622011.01.13 10:491.315460.000.000.001.60
399733142011.01.13 13:50sell0.10eurusd1.317630.000001.318532011.01.13 14:141.319750.000.000.00-21.20
399733182011.01.13 13:50buy0.10eurusd1.317820.000001.318822011.01.13 13:541.318850.000.000.0010.30
399733212011.01.13 13:50buy0.10eurusd1.317820.000001.318822011.01.13 13:541.318840.000.000.0010.20
399738282011.01.13 13:55sell0.16eurusd1.319060.000001.318532011.01.13 14:141.319790.000.000.00-11.68
399738302011.01.13 13:55buy0.10eurusd1.319320.000001.320322011.01.13 14:071.320660.000.000.0013.40
399741712011.01.13 14:00sell0.24eurusd1.319550.000001.318532011.01.13 14:141.319750.000.000.00-4.80
399741792011.01.13 14:00buy0.10eurusd1.319670.000001.320672011.01.13 14:071.320770.000.000.0011.00
399748942011.01.13 14:10sell0.37eurusd1.320230.000001.318532011.01.13 14:141.319730.000.000.0018.50
400381042011.01.14 08:25sell0.10eurusd1.338160.000001.341082011.01.14 09:491.341950.000.000.00-37.90
400381052011.01.14 08:25buy0.10eurusd1.338380.000001.339382011.01.14 08:441.339570.000.000.0011.90
400383612011.01.14 08:32sell0.10eurusd1.337860.000001.341052011.01.14 09:491.341950.000.000.00-40.90
400389902011.01.14 08:40buy0.16eurusd1.337930.000001.339882011.01.14 08:491.339870.000.000.0031.04
400396372011.01.14 08:47sell0.16eurusd1.339730.000001.341082011.01.14 09:491.341980.000.000.00-36.00
400396462011.01.14 08:47buy0.16eurusd1.339830.000001.339882011.01.14 08:491.339870.000.000.000.64
400396502011.01.14 08:47sell0.16eurusd1.339670.000001.341052011.01.14 09:491.341980.000.000.00-36.96
400405692011.01.14 09:00buy0.10eurusd1.339650.000001.340652011.01.14 09:081.340540.000.000.008.90
400410852011.01.14 09:10sell0.24eurusd1.341360.000001.341082011.01.14 09:491.341950.000.000.00-14.16
400410872011.01.14 09:10sell0.24eurusd1.341350.000001.341052011.01.14 09:491.341950.000.000.00-14.40
400425532011.01.14 09:25sell0.37eurusd1.344620.000001.341082011.01.14 09:491.342030.000.000.0095.83
400425612011.01.14 09:25sell0.37eurusd1.344670.000001.341052011.01.14 09:491.342030.000.000.0097.68
400443112011.01.14 09:50sell0.10eurusd1.342070.000001.341382011.01.14 09:581.341420.000.000.006.50
400443222011.01.14 09:50sell0.10eurusd1.342270.000001.341472011.01.14 09:581.341450.000.000.008.20
400447202011.01.14 09:55sell0.16eurusd1.342580.000001.341382011.01.14 09:581.341420.000.000.0018.56
400447242011.01.14 09:55sell0.16eurusd1.342590.000001.341472011.01.14 09:581.341450.000.000.0018.24
400454302011.01.14 10:05sell0.10eurusd1.341030.000001.340032011.01.14 10:131.340080.000.000.009.50
400454342011.01.14 10:05sell0.10eurusd1.341050.000001.340052011.01.14 10:131.340040.000.000.0010.10
400454382011.01.14 10:05sell0.10eurusd1.341020.000001.340022011.01.14 10:141.339980.000.000.0010.40
400460992011.01.14 10:15sell0.10eurusd1.339640.000001.338792011.01.14 10:281.339410.000.000.002.30
400461112011.01.14 10:15sell0.10eurusd1.339630.000001.338912011.01.14 10:281.339410.000.000.002.20
400464682011.01.14 10:20sell0.16eurusd1.339880.000001.338792011.01.14 10:281.339410.000.000.007.52
400467462011.01.14 10:25sell0.16eurusd1.340090.000001.338912011.01.14 10:281.339410.000.000.0010.88
400497472011.01.14 11:20sell0.10eurusd1.335240.000001.335932011.01.14 12:291.336470.000.000.00-12.30
400497532011.01.14 11:20sell0.10eurusd1.335250.000001.335962011.01.14 12:291.336510.000.000.00-12.60
400497582011.01.14 11:20sell0.10eurusd1.335310.000001.335992011.01.14 12:291.336630.000.000.00-13.20
400500762011.01.14 11:25sell0.16eurusd1.336390.000001.335932011.01.14 12:291.336630.000.000.00-3.84
400500782011.01.14 11:25sell0.16eurusd1.336350.000001.335962011.01.14 12:291.336630.000.000.00-4.48
400500832011.01.14 11:25sell0.16eurusd1.336370.000001.335992011.01.14 12:291.336630.000.000.00-4.16
400503932011.01.14 11:30sell0.24eurusd1.337070.000001.335932011.01.14 12:291.336700.000.000.008.88
400504082011.01.14 11:30sell0.24eurusd1.337130.000001.335962011.01.14 12:291.336700.000.000.0010.32
400504152011.01.14 11:30sell0.24eurusd1.337090.000001.335992011.01.14 12:291.336720.000.000.008.88
400507132011.01.14 11:35sell0.37eurusd1.337540.000001.335932011.01.14 12:291.336730.000.000.0029.97
400507252011.01.14 11:35sell0.37eurusd1.337570.000001.335962011.01.14 12:291.336730.000.000.0031.08
400507342011.01.14 11:35sell0.37eurusd1.337650.000001.335992011.01.14 12:291.336730.000.000.0034.04
400799152011.01.17 07:20sell0.10eurusd1.333390.000001.332392011.01.17 07:351.332330.000.000.0010.60
400799162011.01.17 07:20buy0.10eurusd1.333600.000001.328202011.01.17 11:331.327360.000.000.00-62.40
400799172011.01.17 07:20buy0.10eurusd1.333600.000001.329262011.01.17 11:331.327360.000.000.00-62.40
400800232011.01.17 07:25buy0.16eurusd1.332980.000001.328202011.01.17 11:331.327460.000.000.00-88.32
400800272011.01.17 07:25buy0.16eurusd1.333020.000001.329262011.01.17 11:331.327440.000.000.00-89.28
400801572011.01.17 07:30buy0.24eurusd1.332620.000001.328202011.01.17 11:331.327450.000.000.00-124.08
400801642011.01.17 07:30buy0.24eurusd1.332620.000001.329262011.01.17 11:331.327450.000.000.00-124.08
400819242011.01.17 08:06sell0.10eurusd1.329560.000001.330222011.01.17 08:511.330230.000.000.00-6.70
400819312011.01.17 08:06buy0.37eurusd1.329750.000001.328202011.01.17 11:331.327450.000.000.00-85.10
400819342011.01.17 08:06buy0.37eurusd1.329740.000001.329262011.01.17 11:331.327450.000.000.00-84.73
400825812011.01.17 08:15sell0.16eurusd1.330390.000001.330222011.01.17 08:511.330230.000.000.002.56
400829812011.01.17 08:20sell0.24eurusd1.330670.000001.330222011.01.17 08:511.330230.000.000.0010.56
400833062011.01.17 08:25sell0.37eurusd1.331230.000001.330222011.01.17 08:511.330230.000.000.0037.00
400844612011.01.17 08:40sell0.58eurusd1.331960.000001.330222011.01.17 08:511.330230.000.000.00100.34
400858832011.01.17 08:55sell0.10eurusd1.328640.000001.327962011.01.17 09:571.327960.000.000.006.80
400858852011.01.17 08:55buy0.58eurusd1.328860.000001.328202011.01.17 11:331.327460.000.000.00-81.20
400876842011.01.17 09:16buy0.89eurusd1.328370.000001.328202011.01.17 11:331.327460.000.000.00-80.99
400876932011.01.17 09:16buy0.58eurusd1.328560.000001.329262011.01.17 11:331.327430.000.000.00-65.54
400879712011.01.17 09:20sell0.16eurusd1.329160.000001.327962011.01.17 09:571.327960.000.000.0019.20
400908372011.01.17 10:00sell0.10eurusd1.327210.000001.326212011.01.17 10:201.326230.000.000.009.80
400908592011.01.17 10:00buy1.39eurusd1.327420.000001.328202011.01.17 11:331.327390.000.000.00-4.17
400909012011.01.17 10:00buy0.89eurusd1.327350.000001.329262011.01.17 11:341.327400.000.000.004.45
400914232011.01.17 10:10buy2.15eurusd1.327040.000001.328202011.01.17 11:341.327390.000.000.0075.25
400920472011.01.17 10:20buy3.33eurusd1.326740.000001.328202011.01.17 11:341.327390.000.000.00216.45
400920552011.01.17 10:20buy1.39eurusd1.326640.000001.329262011.01.17 11:341.327390.000.000.00104.25
400924572011.01.17 10:25sell0.10eurusd1.325820.000001.324822011.01.17 10:311.324620.000.000.0012.00
400924612011.01.17 10:25buy5.16eurusd1.326030.000001.328202011.01.17 11:341.327430.000.000.00722.40
400932832011.01.17 10:35sell0.10eurusd1.325250.000001.325492011.01.17 11:091.325470.000.000.00-2.20
400939292011.01.17 10:45sell0.16eurusd1.326730.000001.325492011.01.17 11:091.325520.000.000.0019.36
400944672011.01.17 10:52sell0.24eurusd1.326850.000001.325492011.01.17 11:091.325520.000.000.0031.92
400959832011.01.17 11:11sell0.10eurusd1.325630.000001.325602011.01.17 11:341.327630.000.000.00-20.00
400966512011.01.17 11:21sell0.16eurusd1.326260.000001.325602011.01.17 11:341.327550.000.000.00-20.64
400973212011.01.17 11:31sell0.24eurusd1.327230.000001.325602011.01.17 11:341.327540.000.000.00-7.44
400973242011.01.17 11:31buy8.00eurusd1.327430.000001.328202011.01.17 11:341.327360.000.000.00-56.00
400976462011.01.17 11:35sell0.10eurusd1.327510.000001.327362011.01.17 12:301.327330.000.000.001.80
400976502011.01.17 11:35buy0.10eurusd1.327710.000001.328712011.01.17 11:561.328830.000.000.0011.20
400986322011.01.17 11:50sell0.16eurusd1.328270.000001.327362011.01.17 12:301.327330.000.000.0015.04
400993202011.01.17 12:00sell0.24eurusd1.328770.000001.327362011.01.17 12:301.327330.000.000.0034.56
400993472011.01.17 12:00buy0.10eurusd1.328970.000001.329332011.01.17 12:501.328790.000.000.00-1.80
400993532011.01.17 12:00buy0.10eurusd1.328960.000001.329302011.01.17 12:501.328900.000.000.00-0.60
401000302011.01.17 12:10buy0.16eurusd1.328550.000001.329332011.01.17 12:501.328790.000.000.003.84
401000372011.01.17 12:10buy0.16eurusd1.328540.000001.329302011.01.17 12:501.328770.000.000.003.68
401010002011.01.17 12:25buy0.24eurusd1.327920.000001.329332011.01.17 12:501.328770.000.000.0020.40
401010052011.01.17 12:25buy0.24eurusd1.327870.000001.329302011.01.17 12:501.328780.000.000.0021.84
401014192011.01.17 12:35sell0.10eurusd1.327500.000001.327262011.01.17 12:501.328970.000.000.00-14.70
401017612011.01.17 12:45sell0.16eurusd1.328740.000001.327262011.01.17 12:501.329020.000.000.00-4.48
401023912011.01.17 12:55sell0.10eurusd1.330800.000001.331692011.01.17 13:511.331730.000.000.00-9.30
401023982011.01.17 12:55buy0.10eurusd1.330990.000001.331992011.01.17 12:561.332150.000.000.0011.60
401027952011.01.17 13:00sell0.16eurusd1.331640.000001.331692011.01.17 13:511.331730.000.000.00-1.44
401028242011.01.17 13:00buy0.10eurusd1.331910.000001.332632011.01.17 13:091.332690.000.000.007.80
401028372011.01.17 13:00buy0.10eurusd1.331870.000001.332642011.01.17 13:091.332660.000.000.007.90
401031322011.01.17 13:05buy0.16eurusd1.331450.000001.332632011.01.17 13:091.332720.000.000.0020.32
401031352011.01.17 13:05buy0.16eurusd1.331490.000001.332642011.01.17 13:091.332720.000.000.0019.68
401033512011.01.17 13:10sell0.24eurusd1.332450.000001.331692011.01.17 13:511.331730.000.000.0017.28
401033582011.01.17 13:10buy0.10eurusd1.332640.000001.333202011.01.17 13:231.333270.000.000.006.30
401035102011.01.17 13:15buy0.16eurusd1.331930.000001.333202011.01.17 13:231.333260.000.000.0021.28
401040262011.01.17 13:25sell0.37eurusd1.333800.000001.331692011.01.17 13:511.331730.000.000.0076.59
401040282011.01.17 13:25buy0.10eurusd1.334150.000001.330562011.01.17 15:041.329670.000.000.00-44.80
401042032011.01.17 13:30buy0.16eurusd1.333470.000001.330562011.01.17 15:041.329670.000.000.00-60.80
401055482011.01.17 14:00sell0.10eurusd1.332260.000001.331262011.01.17 14:141.331240.000.000.0010.20
401055552011.01.17 14:00buy0.10eurusd1.332470.000001.330492011.01.17 15:041.329700.000.000.00-27.70
401055562011.01.17 14:00buy0.24eurusd1.332470.000001.330562011.01.17 15:041.329670.000.000.00-67.20
401057952011.01.17 14:05buy0.16eurusd1.331870.000001.330492011.01.17 15:041.329670.000.000.00-35.20
401057982011.01.17 14:05buy0.37eurusd1.331870.000001.330562011.01.17 15:041.329670.000.000.00-81.40
401059262011.01.17 14:10buy0.24eurusd1.331490.000001.330492011.01.17 15:041.329670.000.000.00-43.68
401059302011.01.17 14:10buy0.58eurusd1.331460.000001.330562011.01.17 15:041.329670.000.000.00-103.82
401060912011.01.17 14:15sell0.10eurusd1.331020.000001.330022011.01.17 14:221.329960.000.000.0010.60
401061022011.01.17 14:15buy0.37eurusd1.331230.000001.330492011.01.17 15:041.329670.000.000.00-57.72
401062902011.01.17 14:20buy0.58eurusd1.330950.000001.330492011.01.17 15:041.329670.000.000.00-74.24
401062962011.01.17 14:20buy0.89eurusd1.330940.000001.330562011.01.17 15:041.329670.000.000.00-113.03
401065172011.01.17 14:25sell0.10eurusd1.330330.000001.329332011.01.17 14:391.329200.000.000.0011.30
401065202011.01.17 14:25buy0.89eurusd1.330520.000001.330492011.01.17 15:041.329740.000.000.00-69.42
401068792011.01.17 14:35buy1.39eurusd1.330240.000001.330562011.01.17 15:041.329860.000.000.00-52.82
401070862011.01.17 14:40sell0.10eurusd1.328840.000001.327842011.01.17 15:041.330070.000.000.00-12.30
401070892011.01.17 14:40buy1.39eurusd1.328950.000001.330492011.01.17 15:041.329860.000.000.00126.49
401070972011.01.17 14:40buy2.15eurusd1.329030.000001.330562011.01.17 15:041.329770.000.000.00159.10
401073032011.01.17 14:45buy2.15eurusd1.328190.000001.330492011.01.17 15:041.329740.000.000.00333.25
401073092011.01.17 14:45buy3.33eurusd1.328130.000001.330562011.01.17 15:041.329850.000.000.00572.76
401143832011.01.17 17:55sell0.10eurusd1.329300.000001.328612011.01.17 18:341.329440.000.000.00-1.40
401143842011.01.17 17:55buy0.10eurusd1.329520.000001.330302011.01.17 18:341.329220.000.000.00-3.00
401143852011.01.17 17:55buy0.10eurusd1.329520.000001.330322011.01.17 18:341.329220.000.000.00-3.00
401148242011.01.17 18:15sell0.16eurusd1.329800.000001.328612011.01.17 18:341.329460.000.000.005.44
401152622011.01.17 18:30buy0.16eurusd1.329170.000001.330302011.01.17 18:341.329270.000.000.001.60
401152722011.01.17 18:30buy0.16eurusd1.329190.000001.330322011.01.17 18:341.329270.000.000.001.28
401348162011.01.18 08:20sell0.10eurusd1.335140.000001.334952011.01.18 08:581.334950.000.000.001.90
401348212011.01.18 08:20buy0.10eurusd1.335290.000001.336292011.01.18 08:231.336290.000.000.0010.00
401348252011.01.18 08:20buy0.10eurusd1.335330.000001.336332011.01.18 08:231.336270.000.000.009.40
401353682011.01.18 08:25sell0.16eurusd1.336450.000001.334952011.01.18 08:581.334940.000.000.0024.16
401353742011.01.18 08:25buy0.10eurusd1.336640.000001.336712011.01.18 09:291.336730.000.000.000.90
401362492011.01.18 08:35buy0.16eurusd1.335850.000001.336712011.01.18 09:291.336740.000.000.0014.24
401381412011.01.18 09:00sell0.10eurusd1.335050.000001.339082011.01.18 10:531.339790.000.000.00-47.40
401381492011.01.18 09:00sell0.10eurusd1.334980.000001.339242011.01.18 10:531.339830.000.000.00-48.50
401381532011.01.18 09:00buy0.24eurusd1.335230.000001.336712011.01.18 09:291.336740.000.000.0036.24
401384612011.01.18 09:05sell0.16eurusd1.335480.000001.339082011.01.18 10:531.339800.000.000.00-69.12
401384702011.01.18 09:05sell0.16eurusd1.335540.000001.339242011.01.18 10:531.339910.000.000.00-69.92
401396282011.01.18 09:20sell0.24eurusd1.335930.000001.339082011.01.18 10:531.339910.000.000.00-95.52
401396322011.01.18 09:20sell0.24eurusd1.335930.000001.339242011.01.18 10:531.339890.000.000.00-95.04
401404512011.01.18 09:30sell0.37eurusd1.336930.000001.339082011.01.18 10:531.339900.000.000.00-109.89
401404772011.01.18 09:30sell0.37eurusd1.337150.000001.339242011.01.18 10:531.339890.000.000.00-101.38
401404952011.01.18 09:30buy0.10eurusd1.337480.000001.338482011.01.18 09:361.338470.000.000.009.90
401409692011.01.18 09:35sell0.58eurusd1.337630.000001.339082011.01.18 10:531.339910.000.000.00-132.24
401409832011.01.18 09:35sell0.58eurusd1.337760.000001.339242011.01.18 10:531.339900.000.000.00-124.12
401414072011.01.18 09:40sell0.89eurusd1.338610.000001.339082011.01.18 10:531.339920.000.000.00-116.59
401414252011.01.18 09:40sell0.89eurusd1.338510.000001.339242011.01.18 10:531.339970.000.000.00-129.94
401414442011.01.18 09:40buy0.10eurusd1.338630.000001.339182011.01.18 10:001.339180.000.000.005.50
401418102011.01.18 09:45buy0.16eurusd1.337900.000001.339182011.01.18 10:001.339180.000.000.0020.48
401435162011.01.18 10:05sell1.39eurusd1.339610.000001.339082011.01.18 10:531.339910.000.000.00-41.70
401435252011.01.18 10:05sell1.39eurusd1.339580.000001.339242011.01.18 10:531.339930.000.000.00-48.65
401435352011.01.18 10:05buy0.10eurusd1.339750.000001.340752011.01.18 10:081.340750.000.000.0010.00
401440822011.01.18 10:10sell2.15eurusd1.340650.000001.339082011.01.18 10:531.340010.000.000.00137.60
401441142011.01.18 10:10sell2.15eurusd1.341160.000001.339242011.01.18 10:531.340010.000.000.00247.25
401441562011.01.18 10:10buy0.10eurusd1.341250.000001.341992011.01.18 10:171.342160.000.000.009.10
401445582011.01.18 10:15buy0.16eurusd1.340830.000001.341992011.01.18 10:171.342160.000.000.0021.28
401450472011.01.18 10:20sell3.33eurusd1.341750.000001.339082011.01.18 10:531.340010.000.000.00579.42
401450672011.01.18 10:20sell3.33eurusd1.341860.000001.339242011.01.18 10:531.340010.000.000.00616.05
401450952011.01.18 10:20buy0.10eurusd1.342410.000001.341782011.01.18 10:531.339940.000.000.00-24.70
401455042011.01.18 10:25buy0.16eurusd1.341130.000001.341782011.01.18 10:531.339870.000.000.00-20.16
401464542011.01.18 10:35buy0.24eurusd1.340830.000001.341782011.01.18 10:531.339900.000.000.00-22.32
401477072011.01.18 10:50buy0.37eurusd1.340150.000001.341782011.01.18 10:531.339910.000.000.00-8.88
401480412011.01.18 10:55sell0.10eurusd1.339730.000001.339802011.01.18 11:291.339800.000.000.00-0.70
401480452011.01.18 10:55sell0.10eurusd1.339730.000001.340422011.01.18 11:131.340410.000.000.00-6.80
401482892011.01.18 11:00sell0.16eurusd1.340220.000001.339802011.01.18 11:291.339800.000.000.006.72
401483122011.01.18 11:00buy0.10eurusd1.341360.000001.342362011.01.18 11:011.342450.000.000.0010.90
401483382011.01.18 11:00sell0.16eurusd1.342470.000001.340422011.01.18 11:131.340410.000.000.0032.96
401489842011.01.18 11:05sell0.24eurusd1.341630.000001.339802011.01.18 11:291.339800.000.000.0043.92
401497862011.01.18 11:15sell0.10eurusd1.340020.000001.339482011.01.18 11:301.339420.000.000.006.00
401502232011.01.18 11:20sell0.16eurusd1.340760.000001.339482011.01.18 11:301.339420.000.000.0021.44
401509182011.01.18 11:30sell0.10eurusd1.339760.000001.338762011.01.18 11:301.339450.000.000.003.10
401513612011.01.18 11:35sell0.10eurusd1.339330.000001.338332011.01.18 11:471.338270.000.000.0010.60
401513672011.01.18 11:35sell0.10eurusd1.339260.000001.338262011.01.18 11:471.338240.000.000.0010.20
401525812011.01.18 11:50sell0.10eurusd1.338570.000001.339332011.01.18 12:581.340150.000.000.00-15.80
401527122011.01.18 11:55sell0.16eurusd1.338830.000001.339332011.01.18 12:581.340180.000.000.00-21.60
401529212011.01.18 12:00sell0.10eurusd1.338710.000001.339502011.01.18 12:581.340190.000.000.00-14.80
401529282011.01.18 12:00sell0.10eurusd1.338710.000001.339482011.01.18 12:581.340190.000.000.00-14.80
401531522011.01.18 12:05sell0.24eurusd1.339870.000001.339332011.01.18 12:581.340140.000.000.00-6.48
401531602011.01.18 12:05sell0.16eurusd1.339870.000001.339502011.01.18 12:581.340130.000.000.00-4.16
401531692011.01.18 12:05sell0.16eurusd1.339800.000001.339482011.01.18 12:581.340100.000.000.00-4.80
401540502011.01.18 12:15sell0.37eurusd1.341750.000001.339332011.01.18 12:581.340070.000.000.0062.16
401540622011.01.18 12:15sell0.24eurusd1.341670.000001.339502011.01.18 12:581.340100.000.000.0037.68
401540702011.01.18 12:15sell0.24eurusd1.341670.000001.339482011.01.18 12:581.340100.000.000.0037.68
401585492011.01.18 13:27sell0.10eurusd1.341210.000001.340212011.01.18 13:341.340040.000.000.0011.70
401585532011.01.18 13:27buy0.10eurusd1.341390.000001.339602011.01.18 14:511.339690.000.000.00-17.00
401585542011.01.18 13:27buy0.10eurusd1.341390.000001.339742011.01.18 14:511.339930.000.000.00-14.60
401588342011.01.18 13:35sell0.10eurusd1.340400.000001.339402011.01.18 13:371.339080.000.000.0013.20
401588372011.01.18 13:35buy0.16eurusd1.340480.000001.339602011.01.18 14:511.339660.000.000.00-13.12
401588462011.01.18 13:35buy0.16eurusd1.340420.000001.339742011.01.18 14:511.339930.000.000.00-7.84
401591002011.01.18 13:40sell0.10eurusd1.338440.000001.338902011.01.18 14:031.338830.000.000.00-3.90
401591032011.01.18 13:40buy0.24eurusd1.338550.000001.339602011.01.18 14:511.339660.000.000.0026.64
401591112011.01.18 13:40buy0.24eurusd1.338350.000001.339742011.01.18 14:511.339930.000.000.0037.92
401592852011.01.18 13:45sell0.16eurusd1.339350.000001.338902011.01.18 14:031.338830.000.000.008.32
401595282011.01.18 13:50sell0.24eurusd1.340030.000001.338902011.01.18 14:031.338830.000.000.0028.80
401598442011.01.18 14:00sell0.37eurusd1.340450.000001.338902011.01.18 14:031.338830.000.000.0059.94
401601232011.01.18 14:05sell0.10eurusd1.339150.000001.338152011.01.18 14:101.338180.000.000.009.70
401606482011.01.18 14:15sell0.10eurusd1.337070.000001.337152011.01.18 14:511.339870.000.000.00-28.00
401606672011.01.18 14:15buy0.37eurusd1.337070.000001.339602011.01.18 14:511.339660.000.000.0095.83
401606802011.01.18 14:15buy0.37eurusd1.337550.000001.339742011.01.18 14:511.339930.000.000.0088.06
401608772011.01.18 14:20sell0.16eurusd1.337490.000001.337152011.01.18 14:511.339870.000.000.00-38.08
401611792011.01.18 14:26sell0.24eurusd1.338130.000001.337152011.01.18 14:511.339900.000.000.00-42.48
401621452011.01.18 14:50sell0.37eurusd1.338750.000001.337152011.01.18 14:511.339920.000.000.00-43.29
401809402011.01.18 18:55sell0.10eurusd1.336970.000001.336272011.01.18 20:061.336940.000.000.000.30
401809412011.01.18 18:55sell0.10eurusd1.336920.000001.336252011.01.18 20:061.336940.000.000.00-0.20
401809422011.01.18 18:55sell0.10eurusd1.336850.000001.336232011.01.18 20:061.336940.000.000.00-0.90
401820982011.01.18 19:15sell0.16eurusd1.337460.000001.336272011.01.18 20:061.336940.000.000.008.32
401821042011.01.18 19:15sell0.16eurusd1.337460.000001.336252011.01.18 20:061.336940.000.000.008.32
401821072011.01.18 19:15sell0.16eurusd1.337460.000001.336232011.01.18 20:061.336940.000.000.008.32
402063322011.01.19 08:19sell0.10eurusd1.347880.000001.346882011.01.19 08:301.346870.000.000.0010.10
402063352011.01.19 08:19buy0.10eurusd1.348170.000001.348752011.01.19 08:331.348750.000.000.005.80
402064662011.01.19 08:21buy0.16eurusd1.347830.000001.348412011.01.19 08:331.348470.000.000.0010.24
402064722011.01.19 08:21sell0.10eurusd1.347550.000001.347602011.01.19 09:011.347480.000.000.000.70
402067222011.01.19 08:25buy0.24eurusd1.347520.000001.348412011.01.19 08:331.348460.000.000.0022.56
402070882011.01.19 08:30buy0.37eurusd1.346960.000001.348412011.01.19 08:331.348460.000.000.0055.50
402080042011.01.19 08:38sell0.10eurusd1.349180.000001.348182011.01.19 08:411.348130.000.000.0010.50
402080132011.01.19 08:38buy0.10eurusd1.349440.000001.347042011.01.19 10:161.345260.000.000.00-41.80
402080172011.01.19 08:38sell0.16eurusd1.349250.000001.347602011.01.19 09:011.347480.000.000.0028.32
402089972011.01.19 08:50sell0.10eurusd1.348150.000001.347152011.01.19 09:011.346960.000.000.0011.90
402089992011.01.19 08:50buy0.16eurusd1.348350.000001.347042011.01.19 10:161.345260.000.000.00-49.44
402105622011.01.19 09:05sell0.10eurusd1.346020.000001.345242011.01.19 09:221.345170.000.000.008.50
402105672011.01.19 09:05buy0.24eurusd1.346170.000001.347042011.01.19 10:161.345250.000.000.00-22.08
402105722011.01.19 09:05sell0.10eurusd1.346140.000001.345142011.01.19 09:221.345050.000.000.0010.90
402109862011.01.19 09:10sell0.16eurusd1.346370.000001.345242011.01.19 09:221.345170.000.000.0019.20
402115152011.01.19 09:15buy0.37eurusd1.345630.000001.347042011.01.19 10:161.345230.000.000.00-14.80
402125542011.01.19 09:25sell0.10eurusd1.345860.000001.344862011.01.19 09:271.344850.000.000.0010.10
402125592011.01.19 09:25sell0.10eurusd1.345880.000001.344882011.01.19 09:271.344880.000.000.0010.00
402130262011.01.19 09:30sell0.10eurusd1.344790.000001.344722011.01.19 10:081.344700.000.000.000.90
402130322011.01.19 09:30buy0.58eurusd1.345030.000001.347042011.01.19 10:161.345250.000.000.0012.76
402130432011.01.19 09:30sell0.10eurusd1.344820.000001.344722011.01.19 10:081.344700.000.000.001.20
402134212011.01.19 09:35sell0.16eurusd1.345530.000001.344722011.01.19 10:081.344700.000.000.0013.28
402134262011.01.19 09:35sell0.16eurusd1.345480.000001.344722011.01.19 10:081.344700.000.000.0012.48
402138512011.01.19 09:40sell0.24eurusd1.346230.000001.344722011.01.19 10:081.344700.000.000.0036.72
402138582011.01.19 09:40sell0.24eurusd1.346260.000001.344722011.01.19 10:081.344680.000.000.0037.92
402162272011.01.19 10:10sell0.10eurusd1.344930.000001.343932011.01.19 10:161.345480.000.000.00-5.50
402162302011.01.19 10:10sell0.10eurusd1.344880.000001.343882011.01.19 10:161.345370.000.000.00-4.90
402168142011.01.19 10:19sell0.10eurusd1.345160.000001.345212011.01.19 10:541.345010.000.000.001.50
402168162011.01.19 10:19sell0.10eurusd1.345160.000001.345172011.01.19 10:541.345020.000.000.001.40
402168182011.01.19 10:19sell0.10eurusd1.345160.000001.345192011.01.19 10:541.345020.000.000.001.40
402168832011.01.19 10:20sell0.16eurusd1.345490.000001.345212011.01.19 10:541.345020.000.000.007.52
402172512011.01.19 10:25sell0.16eurusd1.345710.000001.345172011.01.19 10:541.345020.000.000.0011.04
402172542011.01.19 10:25sell0.16eurusd1.345710.000001.345192011.01.19 10:541.345020.000.000.0011.04
402176402011.01.19 10:30sell0.24eurusd1.346010.000001.345212011.01.19 10:541.345020.000.000.0023.76
402182042011.01.19 10:45sell0.37eurusd1.346940.000001.345212011.01.19 10:541.345020.000.000.0071.04
402182162011.01.19 10:45sell0.24eurusd1.346890.000001.345172011.01.19 10:541.345070.000.000.0043.68
402182312011.01.19 10:45sell0.24eurusd1.346940.000001.345192011.01.19 10:541.345070.000.000.0044.88
402187272011.01.19 10:55sell0.10eurusd1.345070.000001.344492011.01.19 11:021.344480.000.000.005.90
402187342011.01.19 10:55sell0.10eurusd1.345140.000001.344562011.01.19 11:021.344480.000.000.006.60
402189882011.01.19 11:00sell0.16eurusd1.345750.000001.344492011.01.19 11:021.344480.000.000.0020.32
402189982011.01.19 11:00buy0.10eurusd1.345990.000001.345982011.01.19 11:311.345970.000.000.00-0.20
402190042011.01.19 11:00sell0.16eurusd1.345820.000001.344562011.01.19 11:021.344480.000.000.0021.44
402193572011.01.19 11:05sell0.10eurusd1.344060.000001.343802011.01.19 11:201.344030.000.000.000.30
402193602011.01.19 11:05buy0.16eurusd1.344350.000001.345982011.01.19 11:311.345980.000.000.0026.08
402193642011.01.19 11:05sell0.10eurusd1.344280.000001.344182011.01.19 11:201.344150.000.000.001.30
402195722011.01.19 11:10sell0.16eurusd1.345270.000001.343802011.01.19 11:201.344040.000.000.0019.68
402195802011.01.19 11:10sell0.16eurusd1.345200.000001.344182011.01.19 11:201.344150.000.000.0016.80
402197432011.01.19 11:15sell0.24eurusd1.345550.000001.344182011.01.19 11:201.344190.000.000.0032.64
402202032011.01.19 11:25sell0.10eurusd1.344330.000001.349212011.01.19 15:131.350440.000.000.00-61.10
402202052011.01.19 11:25buy0.10eurusd1.344520.000001.345522011.01.19 11:301.345490.000.000.009.70
402203562011.01.19 11:30sell0.16eurusd1.345230.000001.349212011.01.19 15:131.350440.000.000.00-83.36
402207562011.01.19 11:35sell0.24eurusd1.348010.000001.349212011.01.19 15:131.350440.000.000.00-58.32
402207792011.01.19 11:35buy0.10eurusd1.347860.000001.347732011.01.19 13:141.347670.000.000.00-1.90
402211882011.01.19 11:40buy0.16eurusd1.347440.000001.347732011.01.19 13:141.347680.000.000.003.84
402215782011.01.19 11:50buy0.24eurusd1.346640.000001.347732011.01.19 13:141.347680.000.000.0024.96
402219502011.01.19 12:00buy0.10eurusd1.346860.000001.347222011.01.19 13:091.347130.000.000.002.70
402226052011.01.19 12:25buy0.16eurusd1.346350.000001.347222011.01.19 13:091.347130.000.000.0012.48
402226972011.01.19 12:30buy0.37eurusd1.346180.000001.347732011.01.19 13:141.347680.000.000.0055.50
402236452011.01.19 13:00buy0.24eurusd1.345870.000001.347222011.01.19 13:091.347130.000.000.0030.24
402243982011.01.19 13:15buy0.10eurusd1.347790.000001.348792011.01.19 13:301.348820.000.000.0010.30
402249992011.01.19 13:30sell0.37eurusd1.348570.000001.349212011.01.19 15:131.350440.000.000.00-69.19
402253042011.01.19 13:35sell0.10eurusd1.348060.000001.349422011.01.19 15:131.350440.000.000.00-23.80
402258842011.01.19 13:50sell0.58eurusd1.349180.000001.349212011.01.19 15:131.350440.000.000.00-73.08
402258892011.01.19 13:50sell0.16eurusd1.349230.000001.349422011.01.19 15:131.350600.000.000.00-21.92
402277322011.01.19 14:09sell0.89eurusd1.350350.000001.349212011.01.19 15:131.350720.000.000.00-32.93
402277402011.01.19 14:09buy0.10eurusd1.350500.000001.351502011.01.19 14:281.351560.000.000.0010.60
402314042011.01.19 14:47sell1.39eurusd1.352350.000001.349212011.01.19 15:131.350730.000.000.00225.18
402314092011.01.19 14:47sell0.10eurusd1.352210.000001.351212011.01.19 14:591.351170.000.000.0010.40
402314122011.01.19 14:48sell0.24eurusd1.352190.000001.349422011.01.19 15:131.350720.000.000.0035.28
402322812011.01.19 15:00sell0.10eurusd1.350940.000001.349942011.01.19 15:131.350710.000.000.002.30
402336742011.01.19 15:15sell0.10eurusd1.350400.000001.350112011.01.19 15:431.350270.000.000.001.30
402336822011.01.19 15:15sell0.10eurusd1.350390.000001.350052011.01.19 15:431.350330.000.000.000.60
402340912011.01.19 15:20sell0.16eurusd1.351560.000001.350112011.01.19 15:431.350340.000.000.0019.52
402340992011.01.19 15:20sell0.16eurusd1.351460.000001.350052011.01.19 15:431.350370.000.000.0017.44
402612662011.01.20 08:14sell0.10eurusd1.345730.000001.344732011.01.20 08:171.344690.000.000.0010.40
402612682011.01.20 08:14buy0.10eurusd1.345960.000001.344472011.01.20 09:211.344470.000.000.00-14.90
402612702011.01.20 08:14buy0.10eurusd1.346040.000001.344402011.01.20 09:201.344420.000.000.00-16.20
402615702011.01.20 08:20sell0.10eurusd1.344050.000001.343052011.01.20 08:321.343030.000.000.0010.20
402615712011.01.20 08:20buy0.16eurusd1.344230.000001.344472011.01.20 09:211.344470.000.000.003.84
402615732011.01.20 08:20buy0.16eurusd1.344050.000001.344402011.01.20 09:201.344450.000.000.006.40
402618482011.01.20 08:30buy0.24eurusd1.343360.000001.344472011.01.20 09:211.344470.000.000.0026.64
402618702011.01.20 08:30buy0.24eurusd1.343360.000001.344402011.01.20 09:201.344450.000.000.0026.16
402621092011.01.20 08:35sell0.10eurusd1.343550.000001.342922011.01.20 08:571.342890.000.000.006.60
402622962011.01.20 08:45sell0.16eurusd1.344150.000001.342922011.01.20 08:571.342870.000.000.0020.48
402627032011.01.20 09:00sell0.10eurusd1.342170.000001.342912011.01.20 09:281.345370.000.000.00-32.00
402627282011.01.20 09:00buy0.37eurusd1.342540.000001.344472011.01.20 09:211.344470.000.000.0071.41
402627542011.01.20 09:00buy0.37eurusd1.342430.000001.344402011.01.20 09:201.344450.000.000.0074.74
402628992011.01.20 09:05sell0.16eurusd1.343440.000001.342912011.01.20 09:281.345360.000.000.00-30.72
402630102011.01.20 09:10sell0.24eurusd1.343940.000001.342912011.01.20 09:281.345360.000.000.00-34.08
402633352011.01.20 09:25sell0.37eurusd1.344570.000001.342912011.01.20 09:281.345410.000.000.00-31.08
402633422011.01.20 09:25buy0.10eurusd1.344780.000001.345782011.01.20 09:281.345230.000.000.004.50
402634682011.01.20 09:29sell0.10eurusd1.345090.000001.346442011.01.20 10:481.348230.000.000.00-31.40
402634692011.01.20 09:29buy0.10eurusd1.345290.000001.345962011.01.20 09:391.345950.000.000.006.60
402634712011.01.20 09:29buy0.10eurusd1.345450.000001.346032011.01.20 09:391.346060.000.000.006.10
402635912011.01.20 09:35buy0.16eurusd1.344760.000001.345962011.01.20 09:391.345950.000.000.0019.04
402635952011.01.20 09:35buy0.16eurusd1.344760.000001.346032011.01.20 09:391.346060.000.000.0020.80
402638752011.01.20 09:40sell0.16eurusd1.346640.000001.346442011.01.20 10:481.348230.000.000.00-25.44
402638842011.01.20 09:40buy0.10eurusd1.346880.000001.347882011.01.20 10:021.347930.000.000.0010.50
402644752011.01.20 10:00sell0.24eurusd1.347730.000001.346442011.01.20 10:481.348260.000.000.00-12.72
402645042011.01.20 10:00buy0.10eurusd1.347880.000001.348232011.01.20 10:481.348360.000.000.004.80
402647702011.01.20 10:05sell0.37eurusd1.348240.000001.346442011.01.20 10:481.348580.000.000.00-12.58
402647762011.01.20 10:05buy0.10eurusd1.348380.000001.348312011.01.20 10:481.348400.000.000.000.20
402648792011.01.20 10:10buy0.16eurusd1.347600.000001.348312011.01.20 10:481.348370.000.000.0012.32
402649532011.01.20 10:14buy0.16eurusd1.347260.000001.348232011.01.20 10:481.348400.000.000.0018.24
402649542011.01.20 10:14buy0.24eurusd1.347270.000001.348312011.01.20 10:481.348370.000.000.0026.40
402651332011.01.20 10:20buy0.24eurusd1.346930.000001.348232011.01.20 10:481.348400.000.000.0035.28
402651372011.01.20 10:20buy0.37eurusd1.346930.000001.348312011.01.20 10:481.348370.000.000.0053.28
402659702011.01.20 10:49sell0.10eurusd1.348650.000001.348932011.01.20 11:311.348810.000.000.00-1.60
402659712011.01.20 10:49buy0.10eurusd1.348840.000001.349842011.01.20 11:011.349970.000.000.0011.30
402659742011.01.20 10:50buy0.10eurusd1.348970.000001.349972011.01.20 11:011.350030.000.000.0010.60
402661302011.01.20 10:55sell0.16eurusd1.349210.000001.348932011.01.20 11:311.348800.000.000.006.56
402665392011.01.20 11:05sell0.24eurusd1.349650.000001.348932011.01.20 11:311.348800.000.000.0020.40
402665422011.01.20 11:05buy0.10eurusd1.349900.000001.350902011.01.20 11:071.350980.000.000.0010.80
402667552011.01.20 11:10sell0.37eurusd1.350780.000001.348932011.01.20 11:311.348800.000.000.0073.26
402667582011.01.20 11:10buy0.10eurusd1.351080.000001.350912011.01.20 11:331.348460.000.000.00-26.20
402668592011.01.20 11:15buy0.16eurusd1.350670.000001.350912011.01.20 11:331.348460.000.000.00-35.36
402671742011.01.20 11:20buy0.24eurusd1.350060.000001.350912011.01.20 11:331.348540.000.000.00-36.48
402677902011.01.20 11:30buy0.37eurusd1.349170.000001.350912011.01.20 11:331.348520.000.000.00-24.05
402680862011.01.20 11:34sell0.10eurusd1.348540.000001.348612011.01.20 12:451.348880.000.000.00-3.40
402680882011.01.20 11:34sell0.10eurusd1.348570.000001.348352011.01.20 12:451.348890.000.000.00-3.20
402680912011.01.20 11:34sell0.10eurusd1.348640.000001.348342011.01.20 12:451.348910.000.000.00-2.70
402686612011.01.20 11:45sell0.16eurusd1.349240.000001.348612011.01.20 12:451.348960.000.000.004.48
402686642011.01.20 11:45sell0.16eurusd1.349250.000001.348352011.01.20 12:451.348960.000.000.004.64
402686682011.01.20 11:45sell0.16eurusd1.349240.000001.348342011.01.20 12:451.348960.000.000.004.48
402709382011.01.20 12:25sell0.24eurusd1.349730.000001.348612011.01.20 12:451.348960.000.000.0018.48
402709452011.01.20 12:25sell0.24eurusd1.349740.000001.348352011.01.20 12:451.349080.000.000.0015.84
402709532011.01.20 12:25sell0.24eurusd1.349690.000001.348342011.01.20 12:451.349130.000.000.0013.44
402712572011.01.20 12:30sell0.37eurusd1.349970.000001.348612011.01.20 12:451.349080.000.000.0032.93
402773822011.01.20 14:03sell0.10eurusd1.348100.000001.347102011.01.20 14:141.347040.000.000.0010.60
402773842011.01.20 14:03sell0.10eurusd1.348130.000001.347132011.01.20 14:141.347040.000.000.0010.90
402773852011.01.20 14:03sell0.10eurusd1.348090.000001.347092011.01.20 14:141.347040.000.000.0010.50
402781412011.01.20 14:15sell0.10eurusd1.347130.000001.346132011.01.20 14:281.346120.000.000.0010.10
402781452011.01.20 14:15sell0.10eurusd1.347230.000001.346232011.01.20 14:281.346120.000.000.0011.10
403064432011.01.21 08:10sell0.10eurusd1.351660.000001.351282011.01.21 08:211.351250.000.000.004.10
403064452011.01.21 08:10buy0.10eurusd1.351850.000001.352852011.01.21 08:141.352960.000.000.0011.10
403064472011.01.21 08:10buy0.10eurusd1.351870.000001.352872011.01.21 08:141.352960.000.000.0010.90
403065772011.01.21 08:15sell0.16eurusd1.352660.000001.351282011.01.21 08:211.351250.000.000.0022.56
403065842011.01.21 08:15buy0.10eurusd1.352860.000001.352042011.01.21 08:561.352040.000.000.00-8.20
403066632011.01.21 08:20buy0.16eurusd1.351770.000001.352042011.01.21 08:561.352040.000.000.004.32
403067722011.01.21 08:25buy0.10eurusd1.351010.000001.352012011.01.21 08:331.352060.000.000.0010.50
403067752011.01.21 08:25buy0.24eurusd1.351030.000001.352042011.01.21 08:561.352040.000.000.0024.24
403069192011.01.21 08:33sell0.10eurusd1.351530.000001.350532011.01.21 08:491.350470.000.000.0010.60
403073672011.01.21 08:50sell0.10eurusd1.350090.000001.352092011.01.21 09:301.353340.000.000.00-32.50
403073692011.01.21 08:50buy0.37eurusd1.350250.000001.352042011.01.21 08:561.352040.000.000.0066.23
403075102011.01.21 08:55sell0.16eurusd1.350590.000001.352092011.01.21 09:301.353340.000.000.00-44.00
403076242011.01.21 09:00sell0.24eurusd1.351500.000001.352092011.01.21 09:301.353340.000.000.00-44.16
403076462011.01.21 09:00buy0.10eurusd1.351720.000001.352722011.01.21 09:011.352780.000.000.0010.60
403076582011.01.21 09:00buy0.10eurusd1.351730.000001.352732011.01.21 09:011.352810.000.000.0010.80
403079902011.01.21 09:05sell0.37eurusd1.353600.000001.352092011.01.21 09:301.353330.000.000.009.99
403079922011.01.21 09:05buy0.10eurusd1.353750.000001.354752011.01.21 09:081.354940.000.000.0011.90
403083632011.01.21 09:10sell0.58eurusd1.354640.000001.352092011.01.21 09:301.353330.000.000.0075.98
403083682011.01.21 09:10buy0.10eurusd1.354750.000001.354842011.01.21 09:301.353150.000.000.00-16.00
403085512011.01.21 09:15buy0.16eurusd1.354130.000001.354842011.01.21 09:301.353150.000.000.00-15.68
403086962011.01.21 09:20buy0.24eurusd1.353260.000001.354842011.01.21 09:301.353150.000.000.00-2.64
403090162011.01.21 09:33sell0.10eurusd1.354680.000001.354142011.01.21 09:431.354120.000.000.005.60
403090172011.01.21 09:33sell0.10eurusd1.354680.000001.354142011.01.21 09:431.354100.000.000.005.80
403090212011.01.21 09:33sell0.10eurusd1.354740.000001.354182011.01.21 09:431.354170.000.000.005.70
403093802011.01.21 09:40sell0.16eurusd1.355420.000001.354142011.01.21 09:431.354100.000.000.0021.12
403093942011.01.21 09:40sell0.16eurusd1.355430.000001.354142011.01.21 09:431.354100.000.000.0021.28
403093962011.01.21 09:40sell0.16eurusd1.355450.000001.354182011.01.21 09:431.354170.000.000.0020.48
403095462011.01.21 09:45sell0.10eurusd1.353600.000001.353882011.01.21 10:041.353840.000.000.00-2.40
403095472011.01.21 09:45sell0.10eurusd1.353600.000001.354032011.01.21 10:031.353970.000.000.00-3.70
403097982011.01.21 09:55sell0.16eurusd1.354870.000001.353882011.01.21 10:041.353840.000.000.0016.48
403098052011.01.21 09:55sell0.16eurusd1.354920.000001.354032011.01.21 10:031.353970.000.000.0015.20
403099872011.01.21 10:00sell0.24eurusd1.355420.000001.353882011.01.21 10:041.353840.000.000.0037.92
403100062011.01.21 10:00buy0.10eurusd1.355490.000001.356492011.01.21 10:001.356370.000.000.008.80
403100172011.01.21 10:00sell0.24eurusd1.355700.000001.354032011.01.21 10:031.353970.000.000.0041.52
403105012011.01.21 10:05sell0.10eurusd1.353840.000001.353332011.01.21 10:271.354430.000.000.00-5.90
403105042011.01.21 10:05sell0.10eurusd1.353870.000001.353602011.01.21 10:271.354430.000.000.00-5.60
403107792011.01.21 10:10sell0.16eurusd1.354640.000001.353332011.01.21 10:271.354430.000.000.003.36
403107832011.01.21 10:10sell0.16eurusd1.354550.000001.353602011.01.21 10:271.354440.000.000.001.76
403111712011.01.21 10:15sell0.24eurusd1.354930.000001.353602011.01.21 10:271.354440.000.000.0011.76
403126192011.01.21 10:40sell0.10eurusd1.353950.000001.352952011.01.21 10:441.352700.000.000.0012.50
403126222011.01.21 10:40buy0.10eurusd1.354160.000001.354242011.01.21 11:241.352540.000.000.00-16.20
403126232011.01.21 10:40buy0.10eurusd1.354160.000001.354282011.01.21 11:251.352340.000.000.00-18.20
403129662011.01.21 10:45sell0.10eurusd1.352580.000001.352212011.01.21 11:251.352530.000.000.000.50
403129702011.01.21 10:45buy0.16eurusd1.352670.000001.354242011.01.21 11:251.352350.000.000.00-5.12
403129852011.01.21 10:45buy0.16eurusd1.352730.000001.354282011.01.21 11:251.352350.000.000.00-6.08
403133342011.01.21 10:50sell0.16eurusd1.352890.000001.352212011.01.21 11:251.352530.000.000.005.76
403137772011.01.21 10:55sell0.24eurusd1.353170.000001.352212011.01.21 11:251.352580.000.000.0014.16
403159512011.01.21 11:20sell0.37eurusd1.353540.000001.352212011.01.21 11:251.352580.000.000.0035.52
403162622011.01.21 11:25sell0.10eurusd1.352500.000001.352212011.01.21 12:001.352440.000.000.000.60
403162632011.01.21 11:25sell0.10eurusd1.352510.000001.352252011.01.21 12:001.352440.000.000.000.70
403162652011.01.21 11:25sell0.10eurusd1.352480.000001.352212011.01.21 12:001.352440.000.000.000.40
403164962011.01.21 11:30sell0.16eurusd1.352830.000001.352212011.01.21 12:001.352390.000.000.007.04
403165122011.01.21 11:30sell0.16eurusd1.352780.000001.352252011.01.21 12:001.352350.000.000.006.88
403165202011.01.21 11:30sell0.16eurusd1.352830.000001.352212011.01.21 12:001.352380.000.000.007.20
403168232011.01.21 11:35sell0.24eurusd1.353050.000001.352252011.01.21 12:001.352350.000.000.0016.80
403170582011.01.21 11:40sell0.24eurusd1.353760.000001.352212011.01.21 12:001.352340.000.000.0034.08
403170642011.01.21 11:40sell0.37eurusd1.353790.000001.352252011.01.21 12:001.352150.000.000.0060.68
403170692011.01.21 11:40sell0.24eurusd1.353760.000001.352212011.01.21 12:001.352110.000.000.0039.60
403212402011.01.21 12:56sell0.10eurusd1.351350.000001.353042011.01.21 13:591.353660.000.000.00-23.10
403212422011.01.21 12:56sell0.10eurusd1.351350.000001.353002011.01.21 13:591.353650.000.000.00-23.00
403212462011.01.21 12:56sell0.10eurusd1.351350.000001.352992011.01.21 13:591.353670.000.000.00-23.20
403221152011.01.21 13:10sell0.16eurusd1.351850.000001.353042011.01.21 13:591.353670.000.000.00-29.12
403221202011.01.21 13:10sell0.16eurusd1.351930.000001.353002011.01.21 13:591.353660.000.000.00-27.68
403221232011.01.21 13:10sell0.16eurusd1.351970.000001.352992011.01.21 13:591.353660.000.000.00-27.04
403224032011.01.21 13:15sell0.24eurusd1.352770.000001.353042011.01.21 13:591.353710.000.000.00-22.56
403224122011.01.21 13:15sell0.24eurusd1.352790.000001.353002011.01.21 13:591.353700.000.000.00-21.84
403224172011.01.21 13:15sell0.24eurusd1.352850.000001.352992011.01.21 13:591.353660.000.000.00-19.44
403230772011.01.21 13:25sell0.37eurusd1.353460.000001.353042011.01.21 13:591.353660.000.000.00-7.40
403230852011.01.21 13:25sell0.37eurusd1.353440.000001.353002011.01.21 13:591.353640.000.000.00-7.40
403230872011.01.21 13:25sell0.37eurusd1.353390.000001.352992011.01.21 13:591.353640.000.000.00-9.25
403237492011.01.21 13:35sell0.58eurusd1.354450.000001.353042011.01.21 13:591.353640.000.000.0046.98
403237672011.01.21 13:35sell0.58eurusd1.354440.000001.353002011.01.21 13:591.353640.000.000.0046.40
403237742011.01.21 13:35sell0.58eurusd1.354400.000001.352992011.01.21 13:591.353590.000.000.0046.98
403247732011.01.21 13:50sell0.89eurusd1.355040.000001.353042011.01.21 13:591.353570.000.000.00130.83
403247782011.01.21 13:50sell0.89eurusd1.354940.000001.353002011.01.21 13:591.353540.000.000.00124.60
403247882011.01.21 13:50sell0.89eurusd1.354930.000001.352992011.01.21 13:591.353540.000.000.00123.71
403253452011.01.21 14:00sell0.10eurusd1.353070.000001.352322011.01.21 14:071.353230.000.000.00-1.60
403253702011.01.21 14:00sell0.10eurusd1.353060.000001.352342011.01.21 14:071.353250.000.000.00-1.90
403253972011.01.21 14:00sell0.10eurusd1.353200.000001.352372011.01.21 14:071.353240.000.000.00-0.40
403256982011.01.21 14:05sell0.16eurusd1.353470.000001.352322011.01.21 14:071.353240.000.000.003.68
403257002011.01.21 14:05sell0.16eurusd1.353510.000001.352342011.01.21 14:071.353240.000.000.004.32
403257012011.01.21 14:05sell0.16eurusd1.353470.000001.352372011.01.21 14:071.353240.000.000.003.68
403396462011.01.21 17:00sell0.10eurusd1.358470.000001.357472011.01.21 17:011.359240.000.000.00-7.70
403396492011.01.21 17:00buy0.10eurusd1.358710.000001.359712011.01.21 17:011.359040.000.000.003.30
403396562011.01.21 17:00buy0.10eurusd1.358760.000001.359762011.01.21 17:011.359030.000.000.002.70
403421012011.01.21 17:37sell0.10eurusd1.357830.000001.358302011.01.21 20:271.358960.000.000.00-11.30
403421032011.01.21 17:37buy0.10eurusd1.358130.000001.358892011.01.21 18:281.358950.000.000.008.20
403421052011.01.21 17:37buy0.10eurusd1.358140.000001.358852011.01.21 18:281.358860.000.000.007.20
403425162011.01.21 17:45buy0.16eurusd1.357740.000001.358892011.01.21 18:281.358950.000.000.0019.36
403425192011.01.21 17:45buy0.16eurusd1.357670.000001.358852011.01.21 18:281.358860.000.000.0019.04
403447432011.01.21 18:30sell0.16eurusd1.358640.000001.358302011.01.21 20:271.358960.000.000.00-5.12
403447472011.01.21 18:30buy0.10eurusd1.358750.000001.359752011.01.21 19:311.359770.000.000.0010.20
403460542011.01.21 19:00sell0.10eurusd1.358260.000001.358412011.01.21 20:271.358960.000.000.00-7.00
403468452011.01.21 19:15sell0.24eurusd1.359510.000001.358302011.01.21 20:271.358960.000.000.0013.20
403468482011.01.21 19:15sell0.16eurusd1.359460.000001.358412011.01.21 20:271.358940.000.000.008.32
403483992011.01.21 19:45sell0.10eurusd1.359320.000001.358542011.01.21 20:271.358940.000.000.003.80
403490462011.01.21 20:00sell0.16eurusd1.359680.000001.358542011.01.21 20:281.358940.000.000.0011.84
403496112011.01.21 20:11sell0.37eurusd1.359850.000001.358302011.01.21 20:281.358940.000.000.0033.67
403496152011.01.21 20:12sell0.24eurusd1.359850.000001.358412011.01.21 20:281.358900.000.000.0022.80
  0.00 0.00 0.00 6 018.87
Closed P/L: 6 018.87
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 6 018.87 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 11 018.87 Equity: 11 018.87 Free Margin: 11 018.87