Strategy Tester Report
Renko pure candle auto-trading2 EA by Steve Hopwood
FXDD-MT4 Demo Server (Build 229)

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2011.01.17 00:00 - 2011.01.26 15:58 (2011.01.17 - 2011.01.28)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersLot=0.3; TakeProfit=25; MagicNumber=36204; TradeComment="RPCT"; BarCount=50; RenkoBoxSize=10; CriminalIsECN=false; mis="----Odds and ends----"; DisplayGapSize=30;
Bars in test1349Ticks modelled63988Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors14616
Initial deposit1000.00
Total net profit3818.11Gross profit4832.11Gross loss-1014.00
Profit factor4.77Expected payoff30.06
Absolute drawdown36.30Maximal drawdown134.10 (3.58%)Relative drawdown5.86% (60.00)
Total trades127Short positions (won %)62 (51.61%)Long positions (won %)65 (60.00%)
Profit trades (% of total)71 (55.91%)Loss trades (% of total)56 (44.09%)
Largestprofit trade75.00loss trade-36.90
Averageprofit trade68.06loss trade-18.11
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (450.00)consecutive losses (loss in money)5 (-92.10)
Maximalconsecutive profit (count of wins)450.00 (6)consecutive loss (count of losses)-92.10 (5)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12011.01.17 00:00sell10.301.337000.000001.33450
22011.01.17 03:13t/p10.301.334500.000001.3345075.001075.00
32011.01.17 03:16sell20.301.334000.000001.33150
42011.01.17 08:40t/p20.301.331500.000001.3315075.001150.00
52011.01.17 08:41sell30.301.331000.000001.32850
62011.01.17 09:58t/p30.301.328500.000001.3285075.001225.00
72011.01.17 10:10sell40.301.328000.000001.32550
82011.01.17 11:25t/p40.301.325500.000001.3255075.001300.00
92011.01.17 11:46buy50.301.327210.000001.32971
102011.01.17 13:00t/p50.301.329710.000001.3297175.001375.00
112011.01.17 13:53buy60.301.330210.000001.33271
122011.01.17 13:58t/p60.301.332710.000001.3327175.001450.00
132011.01.17 14:23buy70.301.333210.000001.33571
142011.01.17 14:26close70.301.333000.000001.33571-6.301443.70
152011.01.17 14:26sell80.301.333000.000001.33050
162011.01.17 15:18t/p80.301.330500.000001.3305075.001518.70
172011.01.17 15:22sell90.301.330000.000001.32750
182011.01.18 00:38t/p90.301.327500.000001.3275074.401593.10
192011.01.18 02:24sell100.301.327000.000001.32450
202011.01.18 03:54close100.301.328210.000001.32450-36.301556.80
212011.01.18 03:54buy110.301.328210.000001.33071
222011.01.18 06:20t/p110.301.330710.000001.3307175.001631.80
232011.01.18 06:21buy120.301.331210.000001.33371
242011.01.18 08:37t/p120.301.333710.000001.3337175.001706.80
252011.01.18 08:50buy130.301.334210.000001.33671
262011.01.18 09:27t/p130.301.336710.000001.3367175.001781.80
272011.01.18 10:29buy140.301.337210.000001.33971
282011.01.18 11:02t/p140.301.339710.000001.3397175.001856.80
292011.01.18 11:07buy150.301.340210.000001.34271
302011.01.18 11:17close150.301.341000.000001.3427123.701880.50
312011.01.18 11:17sell160.301.341000.000001.33850
322011.01.18 12:42t/p160.301.338500.000001.3385075.001955.50
332011.01.18 13:06buy170.301.340210.000001.34271
342011.01.18 13:13close170.301.340000.000001.34271-6.301949.20
352011.01.18 13:13sell180.301.340000.000001.33750
362011.01.18 15:13t/p180.301.337500.000001.3375075.002024.20
372011.01.18 15:50buy190.301.339210.000001.34171
382011.01.18 16:20t/p190.301.341710.000001.3417175.002099.20
392011.01.18 16:35buy200.301.342210.000001.34471
402011.01.18 16:36t/p200.301.344710.000001.3447175.002174.20
412011.01.18 16:38buy210.301.345210.000001.34771
422011.01.18 16:39close210.301.345000.000001.34771-6.302167.90
432011.01.18 16:39sell220.301.345000.000001.34250
442011.01.18 17:32t/p220.301.342500.000001.3425075.002242.90
452011.01.18 17:37sell230.301.342000.000001.33950
462011.01.18 17:50t/p230.301.339500.000001.3395075.002317.90
472011.01.18 17:51sell240.301.339000.000001.33650
482011.01.18 18:08close240.301.340210.000001.33650-36.302281.60
492011.01.18 18:08buy250.301.340210.000001.34271
502011.01.18 18:34close250.301.340000.000001.34271-6.302275.30
512011.01.18 18:34sell260.301.340000.000001.33750
522011.01.18 19:18t/p260.301.337500.000001.3375075.002350.30
532011.01.18 19:20sell270.301.337000.000001.33450
542011.01.18 21:55close270.301.338210.000001.33450-36.302314.00
552011.01.18 21:55buy280.301.338210.000001.34071
562011.01.18 22:00close280.301.338000.000001.34071-6.302307.70
572011.01.18 22:00sell290.301.338000.000001.33550
582011.01.19 02:06close290.301.339210.000001.33550-36.902270.80
592011.01.19 02:06buy300.301.339210.000001.34171
602011.01.19 03:29t/p300.301.341710.000001.3417175.002345.80
612011.01.19 03:42buy310.301.342210.000001.34471
622011.01.19 04:44t/p310.301.344710.000001.3447175.002420.80
632011.01.19 05:02buy320.301.345210.000001.34771
642011.01.19 07:52t/p320.301.347710.000001.3477175.002495.80
652011.01.19 07:56buy330.301.348210.000001.35071
662011.01.19 09:34close330.301.349000.000001.3507123.702519.50
672011.01.19 09:34sell340.301.349000.000001.34650
682011.01.19 10:02t/p340.301.346500.000001.3465075.002594.50
692011.01.19 10:03sell350.301.346000.000001.34350
702011.01.19 12:31close350.301.346210.000001.34350-6.302588.20
712011.01.19 12:31buy360.301.346210.000001.34871
722011.01.19 12:35close360.301.347000.000001.3487123.702611.90
732011.01.19 12:35sell370.301.347000.000001.34450
742011.01.19 14:15close370.301.348210.000001.34450-36.302575.60
752011.01.19 14:15buy380.301.348210.000001.35071
762011.01.19 14:51t/p380.301.350710.000001.3507175.002650.60
772011.01.19 14:52buy390.301.351210.000001.35371
782011.01.19 14:55close390.301.351000.000001.35371-6.302644.30
792011.01.19 14:55sell400.301.351000.000001.34850
802011.01.19 15:32close400.301.352210.000001.34850-36.302608.00
812011.01.19 15:32buy410.301.352210.000001.35471
822011.01.19 15:34close410.301.352000.000001.35471-6.302601.70
832011.01.19 15:34sell420.301.352000.000001.34950
842011.01.19 16:46t/p420.301.349500.000001.3495075.002676.70
852011.01.19 16:47sell430.301.349000.000001.34650
862011.01.19 17:59close430.301.349210.000001.34650-6.302670.40
872011.01.19 17:59buy440.301.349210.000001.35171
882011.01.19 19:11close440.301.349000.000001.35171-6.302664.10
892011.01.19 19:11sell450.301.349000.000001.34650
902011.01.19 21:53t/p450.301.346500.000001.3465075.002739.10
912011.01.19 21:54sell460.301.346000.000001.34350
922011.01.20 02:18t/p460.301.343500.000001.3435073.212812.31
932011.01.20 04:07buy470.301.345210.000001.34771
942011.01.20 04:08close470.301.345000.000001.34771-6.302806.01
952011.01.20 04:08sell480.301.345000.000001.34250
962011.01.20 06:08close480.301.345210.000001.34250-6.302799.71
972011.01.20 06:08buy490.301.345210.000001.34771
982011.01.20 08:23t/p490.301.347710.000001.3477175.002874.71
992011.01.20 08:25sell500.301.347000.000001.34450
1002011.01.20 09:17t/p500.301.344500.000001.3445075.002949.71
1012011.01.20 09:18sell510.301.344000.000001.34150
1022011.01.20 10:09close510.301.344210.000001.34150-6.302943.41
1032011.01.20 10:09buy520.301.344210.000001.34671
1042011.01.20 10:40t/p520.301.346710.000001.3467175.003018.41
1052011.01.20 10:42buy530.301.347210.000001.34971
1062011.01.20 11:54t/p530.301.349710.000001.3497175.003093.41
1072011.01.20 12:01buy540.301.350210.000001.35271
1082011.01.20 12:07close540.301.350000.000001.35271-6.303087.11
1092011.01.20 12:07sell550.301.350000.000001.34750
1102011.01.20 14:30close550.301.351210.000001.34750-36.303050.81
1112011.01.20 14:30buy560.301.351210.000001.35371
1122011.01.20 14:31close560.301.351000.000001.35371-6.303044.51
1132011.01.20 14:31sell570.301.351000.000001.34850
1142011.01.20 14:50t/p570.301.348500.000001.3485075.003119.51
1152011.01.20 14:57sell580.301.348000.000001.34550
1162011.01.20 15:29t/p580.301.345500.000001.3455075.003194.51
1172011.01.20 15:30sell590.301.345000.000001.34250
1182011.01.20 16:01close590.301.345210.000001.34250-6.303188.21
1192011.01.20 16:01buy600.301.345210.000001.34771
1202011.01.20 16:44t/p600.301.347710.000001.3477175.003263.21
1212011.01.20 16:45sell610.301.347000.000001.34450
1222011.01.20 17:23t/p610.301.344500.000001.3445075.003338.21
1232011.01.20 17:35sell620.301.344000.000001.34150
1242011.01.20 17:40t/p620.301.341500.000001.3415075.003413.21
1252011.01.20 17:45sell630.301.341000.000001.33850
1262011.01.20 18:04close630.301.342210.000001.33850-36.303376.91
1272011.01.20 18:04buy640.301.342210.000001.34471
1282011.01.20 18:43t/p640.301.344710.000001.3447175.003451.91
1292011.01.20 18:47buy650.301.345210.000001.34771
1302011.01.20 19:31close650.301.346000.000001.3477123.703475.61
1312011.01.20 19:31sell660.301.346000.000001.34350
1322011.01.20 21:11close660.301.347210.000001.34350-36.303439.31
1332011.01.20 21:11buy670.301.347210.000001.34971
1342011.01.20 21:15close670.301.347000.000001.34971-6.303433.01
1352011.01.20 21:15sell680.301.347000.000001.34450
1362011.01.21 02:36close680.301.347210.000001.34450-6.903426.11
1372011.01.21 02:36buy690.301.347210.000001.34971
1382011.01.21 02:38close690.301.347000.000001.34971-6.303419.81
1392011.01.21 02:38sell700.301.347000.000001.34450
1402011.01.21 04:56close700.301.348210.000001.34450-36.303383.51
1412011.01.21 04:56buy710.301.348210.000001.35071
1422011.01.21 05:05t/p710.301.350710.000001.3507175.003458.51
1432011.01.21 05:09sell720.301.350000.000001.34750
1442011.01.21 07:41t/p720.301.347500.000001.3475075.003533.51
1452011.01.21 08:27buy730.301.349210.000001.35171
1462011.01.21 08:38t/p730.301.351710.000001.3517175.003608.51
1472011.01.21 09:05buy740.301.352210.000001.35471
1482011.01.21 09:14close740.301.352000.000001.35471-6.303602.21
1492011.01.21 09:14sell750.301.352000.000001.34950
1502011.01.21 10:01close750.301.352210.000001.34950-6.303595.91
1512011.01.21 10:01buy760.301.352210.000001.35471
1522011.01.21 10:07t/p760.301.354710.000001.3547175.003670.91
1532011.01.21 10:08sell770.301.354000.000001.35150
1542011.01.21 10:36close770.301.355210.000001.35150-36.303634.61
1552011.01.21 10:36buy780.301.355210.000001.35771
1562011.01.21 11:00close780.301.355000.000001.35771-6.303628.31
1572011.01.21 11:00sell790.301.355000.000001.35250
1582011.01.21 11:44t/p790.301.352500.000001.3525075.003703.31
1592011.01.21 13:00sell800.301.352000.000001.34950
1602011.01.21 14:15close800.301.353210.000001.34950-36.303667.01
1612011.01.21 14:15buy810.301.353210.000001.35571
1622011.01.21 14:40close810.301.354000.000001.3557123.703690.71
1632011.01.21 14:40sell820.301.354000.000001.35150
1642011.01.21 15:51close820.301.354210.000001.35150-6.303684.41
1652011.01.21 15:51buy830.301.354210.000001.35671
1662011.01.21 16:23close830.301.355000.000001.3567123.703708.11
1672011.01.21 16:23sell840.301.355000.000001.35250
1682011.01.21 16:42close840.301.356210.000001.35250-36.303671.81
1692011.01.21 16:42buy850.301.356210.000001.35871
1702011.01.21 17:14close850.301.356000.000001.35871-6.303665.51
1712011.01.21 17:14sell860.301.356000.000001.35350
1722011.01.21 17:27close860.301.357210.000001.35350-36.303629.21
1732011.01.21 17:27buy870.301.357210.000001.35971
1742011.01.21 18:01close870.301.358000.000001.3597123.703652.91
1752011.01.21 18:01sell880.301.358000.000001.35550
1762011.01.21 19:28close880.301.359210.000001.35550-36.303616.61
1772011.01.21 19:28buy890.301.359210.000001.36171
1782011.01.21 22:06t/p890.301.361710.000001.3617175.003691.61
1792011.01.21 22:25buy900.301.362210.000001.36471
1802011.01.24 00:16close900.301.362000.000001.36471-6.303685.31
1812011.01.24 00:16sell910.301.362000.000001.35950
1822011.01.24 02:13t/p910.301.359500.000001.3595075.003760.31
1832011.01.24 04:03buy920.301.361210.000001.36371
1842011.01.24 04:31close920.301.361000.000001.36371-6.303754.01
1852011.01.24 04:31sell930.301.361000.000001.35850
1862011.01.24 09:01t/p930.301.358500.000001.3585075.003829.01
1872011.01.24 09:39sell940.301.358000.000001.35550
1882011.01.24 11:26t/p940.301.355500.000001.3555075.003904.01
1892011.01.24 14:54buy950.301.357210.000001.35971
1902011.01.24 15:23t/p950.301.359710.000001.3597175.003979.01
1912011.01.24 15:46buy960.301.360210.000001.36271
1922011.01.24 16:45t/p960.301.362710.000001.3627175.004054.01
1932011.01.24 16:47buy970.301.363210.000001.36571
1942011.01.24 16:52t/p970.301.365710.000001.3657175.004129.01
1952011.01.24 17:43buy980.301.366210.000001.36871
1962011.01.24 18:45close980.301.366000.000001.36871-6.304122.71
1972011.01.24 18:45sell990.301.366000.000001.36350
1982011.01.24 18:58close990.301.366210.000001.36350-6.304116.41
1992011.01.24 18:58buy1000.301.366210.000001.36871
2002011.01.24 19:35close1000.301.365000.000001.36871-36.304080.11
2012011.01.24 19:35sell1010.301.365000.000001.36250
2022011.01.24 21:29close1010.301.364210.000001.3625023.704103.81
2032011.01.24 21:29buy1020.301.364210.000001.36671
2042011.01.25 03:29t/p1020.301.366710.000001.3667175.004178.81
2052011.01.25 03:40buy1030.301.367210.000001.36971
2062011.01.25 05:01close1030.301.366000.000001.36971-36.304142.51
2072011.01.25 05:01sell1040.301.366000.000001.36350
2082011.01.25 08:35close1040.301.365210.000001.3635023.704166.21
2092011.01.25 08:35buy1050.301.365210.000001.36771
2102011.01.25 09:31t/p1050.301.367710.000001.3677175.004241.21
2112011.01.25 10:24sell1060.301.366000.000001.36350
2122011.01.25 10:38t/p1060.301.363500.000001.3635075.004316.21
2132011.01.25 10:53sell1070.301.363000.000001.36050
2142011.01.25 11:44t/p1070.301.360500.000001.3605075.004391.21
2152011.01.25 11:45sell1080.301.360000.000001.35750
2162011.01.25 13:07close1080.301.360210.000001.35750-6.304384.91
2172011.01.25 13:07buy1090.301.360210.000001.36271
2182011.01.25 13:17t/p1090.301.362710.000001.3627175.004459.91
2192011.01.25 14:16sell1100.301.361000.000001.35850
2202011.01.25 14:56t/p1100.301.358500.000001.3585075.004534.91
2212011.01.25 15:15buy1110.301.360210.000001.36271
2222011.01.25 15:20close1110.301.360000.000001.36271-6.304528.61
2232011.01.25 15:20sell1120.301.360000.000001.35750
2242011.01.25 16:48close1120.301.361210.000001.35750-36.304492.31
2252011.01.25 16:48buy1130.301.361210.000001.36371
2262011.01.25 17:01close1130.301.361000.000001.36371-6.304486.01
2272011.01.25 17:01sell1140.301.361000.000001.35850
2282011.01.25 17:08close1140.301.362210.000001.35850-36.304449.71
2292011.01.25 17:08buy1150.301.362210.000001.36471
2302011.01.25 17:21t/p1150.301.364710.000001.3647175.004524.71
2312011.01.25 17:22buy1160.301.365210.000001.36771
2322011.01.25 17:31t/p1160.301.367710.000001.3677175.004599.71
2332011.01.25 18:01sell1170.301.366000.000001.36350
2342011.01.25 18:13t/p1170.301.363500.000001.3635075.004674.71
2352011.01.25 18:14sell1180.301.363000.000001.36050
2362011.01.25 18:55close1180.301.363210.000001.36050-6.304668.41
2372011.01.25 18:55buy1190.301.363210.000001.36571
2382011.01.25 19:17t/p1190.301.365710.000001.3657175.004743.41
2392011.01.25 21:04buy1200.301.366210.000001.36871
2402011.01.25 22:22t/p1200.301.368710.000001.3687175.004818.41
2412011.01.25 22:23buy1210.301.369210.000001.37171
2422011.01.26 00:21close1210.301.368000.000001.37171-36.304782.11
2432011.01.26 00:21sell1220.301.368000.000001.36550
2442011.01.26 02:17close1220.301.368210.000001.36550-6.304775.81
2452011.01.26 02:17buy1230.301.368210.000001.37071
2462011.01.26 09:11close1230.301.367000.000001.37071-36.304739.51
2472011.01.26 09:11sell1240.301.367000.000001.36450
2482011.01.26 09:30close1240.301.367210.000001.36450-6.304733.21
2492011.01.26 09:30buy1250.301.367210.000001.36971
2502011.01.26 10:13t/p1250.301.369710.000001.3697175.004808.21
2512011.01.26 10:17buy1260.301.370210.000001.37271
2522011.01.26 14:49close1260.301.369000.000001.37271-36.304771.91
2532011.01.26 14:49sell1270.301.369000.000001.36650
2542011.01.26 15:58close at stop1270.301.367460.000001.3665046.204818.11