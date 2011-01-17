Strategy Tester Report
Renko pure candle auto-trading2 EA by Steve Hopwood
FXDD-MT4 Demo Server (Build 229)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2011.01.17 00:00 - 2011.01.26 15:58 (2011.01.17 - 2011.01.28)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Lot=0.3; TakeProfit=25; MagicNumber=36204; TradeComment="RPCT"; BarCount=50; RenkoBoxSize=10; CriminalIsECN=false;
mis="----Odds and ends----"; DisplayGapSize=30;
|Bars in test
|1349
|Ticks modelled
|63988
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|14616
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|3818.11
|Gross profit
|4832.11
|Gross loss
|-1014.00
|Profit factor
|4.77
|Expected payoff
|30.06
|Absolute drawdown
|36.30
|Maximal drawdown
|134.10 (3.58%)
|Relative drawdown
|5.86% (60.00)
|Total trades
|127
|Short positions (won %)
|62 (51.61%)
|Long positions (won %)
|65 (60.00%)
|Profit trades (% of total)
|71 (55.91%)
|Loss trades (% of total)
|56 (44.09%)
|Largest
|profit trade
|75.00
|loss trade
|-36.90
|Average
|profit trade
|68.06
|loss trade
|-18.11
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (450.00)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-92.10)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|450.00 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-92.10 (5)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2011.01.17 00:00
|sell
|1
|0.30
|1.33700
|0.00000
|1.33450
|2
|2011.01.17 03:13
|t/p
|1
|0.30
|1.33450
|0.00000
|1.33450
|75.00
|1075.00
|3
|2011.01.17 03:16
|sell
|2
|0.30
|1.33400
|0.00000
|1.33150
|4
|2011.01.17 08:40
|t/p
|2
|0.30
|1.33150
|0.00000
|1.33150
|75.00
|1150.00
|5
|2011.01.17 08:41
|sell
|3
|0.30
|1.33100
|0.00000
|1.32850
|6
|2011.01.17 09:58
|t/p
|3
|0.30
|1.32850
|0.00000
|1.32850
|75.00
|1225.00
|7
|2011.01.17 10:10
|sell
|4
|0.30
|1.32800
|0.00000
|1.32550
|8
|2011.01.17 11:25
|t/p
|4
|0.30
|1.32550
|0.00000
|1.32550
|75.00
|1300.00
|9
|2011.01.17 11:46
|buy
|5
|0.30
|1.32721
|0.00000
|1.32971
|10
|2011.01.17 13:00
|t/p
|5
|0.30
|1.32971
|0.00000
|1.32971
|75.00
|1375.00
|11
|2011.01.17 13:53
|buy
|6
|0.30
|1.33021
|0.00000
|1.33271
|12
|2011.01.17 13:58
|t/p
|6
|0.30
|1.33271
|0.00000
|1.33271
|75.00
|1450.00
|13
|2011.01.17 14:23
|buy
|7
|0.30
|1.33321
|0.00000
|1.33571
|14
|2011.01.17 14:26
|close
|7
|0.30
|1.33300
|0.00000
|1.33571
|-6.30
|1443.70
|15
|2011.01.17 14:26
|sell
|8
|0.30
|1.33300
|0.00000
|1.33050
|16
|2011.01.17 15:18
|t/p
|8
|0.30
|1.33050
|0.00000
|1.33050
|75.00
|1518.70
|17
|2011.01.17 15:22
|sell
|9
|0.30
|1.33000
|0.00000
|1.32750
|18
|2011.01.18 00:38
|t/p
|9
|0.30
|1.32750
|0.00000
|1.32750
|74.40
|1593.10
|19
|2011.01.18 02:24
|sell
|10
|0.30
|1.32700
|0.00000
|1.32450
|20
|2011.01.18 03:54
|close
|10
|0.30
|1.32821
|0.00000
|1.32450
|-36.30
|1556.80
|21
|2011.01.18 03:54
|buy
|11
|0.30
|1.32821
|0.00000
|1.33071
|22
|2011.01.18 06:20
|t/p
|11
|0.30
|1.33071
|0.00000
|1.33071
|75.00
|1631.80
|23
|2011.01.18 06:21
|buy
|12
|0.30
|1.33121
|0.00000
|1.33371
|24
|2011.01.18 08:37
|t/p
|12
|0.30
|1.33371
|0.00000
|1.33371
|75.00
|1706.80
|25
|2011.01.18 08:50
|buy
|13
|0.30
|1.33421
|0.00000
|1.33671
|26
|2011.01.18 09:27
|t/p
|13
|0.30
|1.33671
|0.00000
|1.33671
|75.00
|1781.80
|27
|2011.01.18 10:29
|buy
|14
|0.30
|1.33721
|0.00000
|1.33971
|28
|2011.01.18 11:02
|t/p
|14
|0.30
|1.33971
|0.00000
|1.33971
|75.00
|1856.80
|29
|2011.01.18 11:07
|buy
|15
|0.30
|1.34021
|0.00000
|1.34271
|30
|2011.01.18 11:17
|close
|15
|0.30
|1.34100
|0.00000
|1.34271
|23.70
|1880.50
|31
|2011.01.18 11:17
|sell
|16
|0.30
|1.34100
|0.00000
|1.33850
|32
|2011.01.18 12:42
|t/p
|16
|0.30
|1.33850
|0.00000
|1.33850
|75.00
|1955.50
|33
|2011.01.18 13:06
|buy
|17
|0.30
|1.34021
|0.00000
|1.34271
|34
|2011.01.18 13:13
|close
|17
|0.30
|1.34000
|0.00000
|1.34271
|-6.30
|1949.20
|35
|2011.01.18 13:13
|sell
|18
|0.30
|1.34000
|0.00000
|1.33750
|36
|2011.01.18 15:13
|t/p
|18
|0.30
|1.33750
|0.00000
|1.33750
|75.00
|2024.20
|37
|2011.01.18 15:50
|buy
|19
|0.30
|1.33921
|0.00000
|1.34171
|38
|2011.01.18 16:20
|t/p
|19
|0.30
|1.34171
|0.00000
|1.34171
|75.00
|2099.20
|39
|2011.01.18 16:35
|buy
|20
|0.30
|1.34221
|0.00000
|1.34471
|40
|2011.01.18 16:36
|t/p
|20
|0.30
|1.34471
|0.00000
|1.34471
|75.00
|2174.20
|41
|2011.01.18 16:38
|buy
|21
|0.30
|1.34521
|0.00000
|1.34771
|42
|2011.01.18 16:39
|close
|21
|0.30
|1.34500
|0.00000
|1.34771
|-6.30
|2167.90
|43
|2011.01.18 16:39
|sell
|22
|0.30
|1.34500
|0.00000
|1.34250
|44
|2011.01.18 17:32
|t/p
|22
|0.30
|1.34250
|0.00000
|1.34250
|75.00
|2242.90
|45
|2011.01.18 17:37
|sell
|23
|0.30
|1.34200
|0.00000
|1.33950
|46
|2011.01.18 17:50
|t/p
|23
|0.30
|1.33950
|0.00000
|1.33950
|75.00
|2317.90
|47
|2011.01.18 17:51
|sell
|24
|0.30
|1.33900
|0.00000
|1.33650
|48
|2011.01.18 18:08
|close
|24
|0.30
|1.34021
|0.00000
|1.33650
|-36.30
|2281.60
|49
|2011.01.18 18:08
|buy
|25
|0.30
|1.34021
|0.00000
|1.34271
|50
|2011.01.18 18:34
|close
|25
|0.30
|1.34000
|0.00000
|1.34271
|-6.30
|2275.30
|51
|2011.01.18 18:34
|sell
|26
|0.30
|1.34000
|0.00000
|1.33750
|52
|2011.01.18 19:18
|t/p
|26
|0.30
|1.33750
|0.00000
|1.33750
|75.00
|2350.30
|53
|2011.01.18 19:20
|sell
|27
|0.30
|1.33700
|0.00000
|1.33450
|54
|2011.01.18 21:55
|close
|27
|0.30
|1.33821
|0.00000
|1.33450
|-36.30
|2314.00
|55
|2011.01.18 21:55
|buy
|28
|0.30
|1.33821
|0.00000
|1.34071
|56
|2011.01.18 22:00
|close
|28
|0.30
|1.33800
|0.00000
|1.34071
|-6.30
|2307.70
|57
|2011.01.18 22:00
|sell
|29
|0.30
|1.33800
|0.00000
|1.33550
|58
|2011.01.19 02:06
|close
|29
|0.30
|1.33921
|0.00000
|1.33550
|-36.90
|2270.80
|59
|2011.01.19 02:06
|buy
|30
|0.30
|1.33921
|0.00000
|1.34171
|60
|2011.01.19 03:29
|t/p
|30
|0.30
|1.34171
|0.00000
|1.34171
|75.00
|2345.80
|61
|2011.01.19 03:42
|buy
|31
|0.30
|1.34221
|0.00000
|1.34471
|62
|2011.01.19 04:44
|t/p
|31
|0.30
|1.34471
|0.00000
|1.34471
|75.00
|2420.80
|63
|2011.01.19 05:02
|buy
|32
|0.30
|1.34521
|0.00000
|1.34771
|64
|2011.01.19 07:52
|t/p
|32
|0.30
|1.34771
|0.00000
|1.34771
|75.00
|2495.80
|65
|2011.01.19 07:56
|buy
|33
|0.30
|1.34821
|0.00000
|1.35071
|66
|2011.01.19 09:34
|close
|33
|0.30
|1.34900
|0.00000
|1.35071
|23.70
|2519.50
|67
|2011.01.19 09:34
|sell
|34
|0.30
|1.34900
|0.00000
|1.34650
|68
|2011.01.19 10:02
|t/p
|34
|0.30
|1.34650
|0.00000
|1.34650
|75.00
|2594.50
|69
|2011.01.19 10:03
|sell
|35
|0.30
|1.34600
|0.00000
|1.34350
|70
|2011.01.19 12:31
|close
|35
|0.30
|1.34621
|0.00000
|1.34350
|-6.30
|2588.20
|71
|2011.01.19 12:31
|buy
|36
|0.30
|1.34621
|0.00000
|1.34871
|72
|2011.01.19 12:35
|close
|36
|0.30
|1.34700
|0.00000
|1.34871
|23.70
|2611.90
|73
|2011.01.19 12:35
|sell
|37
|0.30
|1.34700
|0.00000
|1.34450
|74
|2011.01.19 14:15
|close
|37
|0.30
|1.34821
|0.00000
|1.34450
|-36.30
|2575.60
|75
|2011.01.19 14:15
|buy
|38
|0.30
|1.34821
|0.00000
|1.35071
|76
|2011.01.19 14:51
|t/p
|38
|0.30
|1.35071
|0.00000
|1.35071
|75.00
|2650.60
|77
|2011.01.19 14:52
|buy
|39
|0.30
|1.35121
|0.00000
|1.35371
|78
|2011.01.19 14:55
|close
|39
|0.30
|1.35100
|0.00000
|1.35371
|-6.30
|2644.30
|79
|2011.01.19 14:55
|sell
|40
|0.30
|1.35100
|0.00000
|1.34850
|80
|2011.01.19 15:32
|close
|40
|0.30
|1.35221
|0.00000
|1.34850
|-36.30
|2608.00
|81
|2011.01.19 15:32
|buy
|41
|0.30
|1.35221
|0.00000
|1.35471
|82
|2011.01.19 15:34
|close
|41
|0.30
|1.35200
|0.00000
|1.35471
|-6.30
|2601.70
|83
|2011.01.19 15:34
|sell
|42
|0.30
|1.35200
|0.00000
|1.34950
|84
|2011.01.19 16:46
|t/p
|42
|0.30
|1.34950
|0.00000
|1.34950
|75.00
|2676.70
|85
|2011.01.19 16:47
|sell
|43
|0.30
|1.34900
|0.00000
|1.34650
|86
|2011.01.19 17:59
|close
|43
|0.30
|1.34921
|0.00000
|1.34650
|-6.30
|2670.40
|87
|2011.01.19 17:59
|buy
|44
|0.30
|1.34921
|0.00000
|1.35171
|88
|2011.01.19 19:11
|close
|44
|0.30
|1.34900
|0.00000
|1.35171
|-6.30
|2664.10
|89
|2011.01.19 19:11
|sell
|45
|0.30
|1.34900
|0.00000
|1.34650
|90
|2011.01.19 21:53
|t/p
|45
|0.30
|1.34650
|0.00000
|1.34650
|75.00
|2739.10
|91
|2011.01.19 21:54
|sell
|46
|0.30
|1.34600
|0.00000
|1.34350
|92
|2011.01.20 02:18
|t/p
|46
|0.30
|1.34350
|0.00000
|1.34350
|73.21
|2812.31
|93
|2011.01.20 04:07
|buy
|47
|0.30
|1.34521
|0.00000
|1.34771
|94
|2011.01.20 04:08
|close
|47
|0.30
|1.34500
|0.00000
|1.34771
|-6.30
|2806.01
|95
|2011.01.20 04:08
|sell
|48
|0.30
|1.34500
|0.00000
|1.34250
|96
|2011.01.20 06:08
|close
|48
|0.30
|1.34521
|0.00000
|1.34250
|-6.30
|2799.71
|97
|2011.01.20 06:08
|buy
|49
|0.30
|1.34521
|0.00000
|1.34771
|98
|2011.01.20 08:23
|t/p
|49
|0.30
|1.34771
|0.00000
|1.34771
|75.00
|2874.71
|99
|2011.01.20 08:25
|sell
|50
|0.30
|1.34700
|0.00000
|1.34450
|100
|2011.01.20 09:17
|t/p
|50
|0.30
|1.34450
|0.00000
|1.34450
|75.00
|2949.71
|101
|2011.01.20 09:18
|sell
|51
|0.30
|1.34400
|0.00000
|1.34150
|102
|2011.01.20 10:09
|close
|51
|0.30
|1.34421
|0.00000
|1.34150
|-6.30
|2943.41
|103
|2011.01.20 10:09
|buy
|52
|0.30
|1.34421
|0.00000
|1.34671
|104
|2011.01.20 10:40
|t/p
|52
|0.30
|1.34671
|0.00000
|1.34671
|75.00
|3018.41
|105
|2011.01.20 10:42
|buy
|53
|0.30
|1.34721
|0.00000
|1.34971
|106
|2011.01.20 11:54
|t/p
|53
|0.30
|1.34971
|0.00000
|1.34971
|75.00
|3093.41
|107
|2011.01.20 12:01
|buy
|54
|0.30
|1.35021
|0.00000
|1.35271
|108
|2011.01.20 12:07
|close
|54
|0.30
|1.35000
|0.00000
|1.35271
|-6.30
|3087.11
|109
|2011.01.20 12:07
|sell
|55
|0.30
|1.35000
|0.00000
|1.34750
|110
|2011.01.20 14:30
|close
|55
|0.30
|1.35121
|0.00000
|1.34750
|-36.30
|3050.81
|111
|2011.01.20 14:30
|buy
|56
|0.30
|1.35121
|0.00000
|1.35371
|112
|2011.01.20 14:31
|close
|56
|0.30
|1.35100
|0.00000
|1.35371
|-6.30
|3044.51
|113
|2011.01.20 14:31
|sell
|57
|0.30
|1.35100
|0.00000
|1.34850
|114
|2011.01.20 14:50
|t/p
|57
|0.30
|1.34850
|0.00000
|1.34850
|75.00
|3119.51
|115
|2011.01.20 14:57
|sell
|58
|0.30
|1.34800
|0.00000
|1.34550
|116
|2011.01.20 15:29
|t/p
|58
|0.30
|1.34550
|0.00000
|1.34550
|75.00
|3194.51
|117
|2011.01.20 15:30
|sell
|59
|0.30
|1.34500
|0.00000
|1.34250
|118
|2011.01.20 16:01
|close
|59
|0.30
|1.34521
|0.00000
|1.34250
|-6.30
|3188.21
|119
|2011.01.20 16:01
|buy
|60
|0.30
|1.34521
|0.00000
|1.34771
|120
|2011.01.20 16:44
|t/p
|60
|0.30
|1.34771
|0.00000
|1.34771
|75.00
|3263.21
|121
|2011.01.20 16:45
|sell
|61
|0.30
|1.34700
|0.00000
|1.34450
|122
|2011.01.20 17:23
|t/p
|61
|0.30
|1.34450
|0.00000
|1.34450
|75.00
|3338.21
|123
|2011.01.20 17:35
|sell
|62
|0.30
|1.34400
|0.00000
|1.34150
|124
|2011.01.20 17:40
|t/p
|62
|0.30
|1.34150
|0.00000
|1.34150
|75.00
|3413.21
|125
|2011.01.20 17:45
|sell
|63
|0.30
|1.34100
|0.00000
|1.33850
|126
|2011.01.20 18:04
|close
|63
|0.30
|1.34221
|0.00000
|1.33850
|-36.30
|3376.91
|127
|2011.01.20 18:04
|buy
|64
|0.30
|1.34221
|0.00000
|1.34471
|128
|2011.01.20 18:43
|t/p
|64
|0.30
|1.34471
|0.00000
|1.34471
|75.00
|3451.91
|129
|2011.01.20 18:47
|buy
|65
|0.30
|1.34521
|0.00000
|1.34771
|130
|2011.01.20 19:31
|close
|65
|0.30
|1.34600
|0.00000
|1.34771
|23.70
|3475.61
|131
|2011.01.20 19:31
|sell
|66
|0.30
|1.34600
|0.00000
|1.34350
|132
|2011.01.20 21:11
|close
|66
|0.30
|1.34721
|0.00000
|1.34350
|-36.30
|3439.31
|133
|2011.01.20 21:11
|buy
|67
|0.30
|1.34721
|0.00000
|1.34971
|134
|2011.01.20 21:15
|close
|67
|0.30
|1.34700
|0.00000
|1.34971
|-6.30
|3433.01
|135
|2011.01.20 21:15
|sell
|68
|0.30
|1.34700
|0.00000
|1.34450
|136
|2011.01.21 02:36
|close
|68
|0.30
|1.34721
|0.00000
|1.34450
|-6.90
|3426.11
|137
|2011.01.21 02:36
|buy
|69
|0.30
|1.34721
|0.00000
|1.34971
|138
|2011.01.21 02:38
|close
|69
|0.30
|1.34700
|0.00000
|1.34971
|-6.30
|3419.81
|139
|2011.01.21 02:38
|sell
|70
|0.30
|1.34700
|0.00000
|1.34450
|140
|2011.01.21 04:56
|close
|70
|0.30
|1.34821
|0.00000
|1.34450
|-36.30
|3383.51
|141
|2011.01.21 04:56
|buy
|71
|0.30
|1.34821
|0.00000
|1.35071
|142
|2011.01.21 05:05
|t/p
|71
|0.30
|1.35071
|0.00000
|1.35071
|75.00
|3458.51
|143
|2011.01.21 05:09
|sell
|72
|0.30
|1.35000
|0.00000
|1.34750
|144
|2011.01.21 07:41
|t/p
|72
|0.30
|1.34750
|0.00000
|1.34750
|75.00
|3533.51
|145
|2011.01.21 08:27
|buy
|73
|0.30
|1.34921
|0.00000
|1.35171
|146
|2011.01.21 08:38
|t/p
|73
|0.30
|1.35171
|0.00000
|1.35171
|75.00
|3608.51
|147
|2011.01.21 09:05
|buy
|74
|0.30
|1.35221
|0.00000
|1.35471
|148
|2011.01.21 09:14
|close
|74
|0.30
|1.35200
|0.00000
|1.35471
|-6.30
|3602.21
|149
|2011.01.21 09:14
|sell
|75
|0.30
|1.35200
|0.00000
|1.34950
|150
|2011.01.21 10:01
|close
|75
|0.30
|1.35221
|0.00000
|1.34950
|-6.30
|3595.91
|151
|2011.01.21 10:01
|buy
|76
|0.30
|1.35221
|0.00000
|1.35471
|152
|2011.01.21 10:07
|t/p
|76
|0.30
|1.35471
|0.00000
|1.35471
|75.00
|3670.91
|153
|2011.01.21 10:08
|sell
|77
|0.30
|1.35400
|0.00000
|1.35150
|154
|2011.01.21 10:36
|close
|77
|0.30
|1.35521
|0.00000
|1.35150
|-36.30
|3634.61
|155
|2011.01.21 10:36
|buy
|78
|0.30
|1.35521
|0.00000
|1.35771
|156
|2011.01.21 11:00
|close
|78
|0.30
|1.35500
|0.00000
|1.35771
|-6.30
|3628.31
|157
|2011.01.21 11:00
|sell
|79
|0.30
|1.35500
|0.00000
|1.35250
|158
|2011.01.21 11:44
|t/p
|79
|0.30
|1.35250
|0.00000
|1.35250
|75.00
|3703.31
|159
|2011.01.21 13:00
|sell
|80
|0.30
|1.35200
|0.00000
|1.34950
|160
|2011.01.21 14:15
|close
|80
|0.30
|1.35321
|0.00000
|1.34950
|-36.30
|3667.01
|161
|2011.01.21 14:15
|buy
|81
|0.30
|1.35321
|0.00000
|1.35571
|162
|2011.01.21 14:40
|close
|81
|0.30
|1.35400
|0.00000
|1.35571
|23.70
|3690.71
|163
|2011.01.21 14:40
|sell
|82
|0.30
|1.35400
|0.00000
|1.35150
|164
|2011.01.21 15:51
|close
|82
|0.30
|1.35421
|0.00000
|1.35150
|-6.30
|3684.41
|165
|2011.01.21 15:51
|buy
|83
|0.30
|1.35421
|0.00000
|1.35671
|166
|2011.01.21 16:23
|close
|83
|0.30
|1.35500
|0.00000
|1.35671
|23.70
|3708.11
|167
|2011.01.21 16:23
|sell
|84
|0.30
|1.35500
|0.00000
|1.35250
|168
|2011.01.21 16:42
|close
|84
|0.30
|1.35621
|0.00000
|1.35250
|-36.30
|3671.81
|169
|2011.01.21 16:42
|buy
|85
|0.30
|1.35621
|0.00000
|1.35871
|170
|2011.01.21 17:14
|close
|85
|0.30
|1.35600
|0.00000
|1.35871
|-6.30
|3665.51
|171
|2011.01.21 17:14
|sell
|86
|0.30
|1.35600
|0.00000
|1.35350
|172
|2011.01.21 17:27
|close
|86
|0.30
|1.35721
|0.00000
|1.35350
|-36.30
|3629.21
|173
|2011.01.21 17:27
|buy
|87
|0.30
|1.35721
|0.00000
|1.35971
|174
|2011.01.21 18:01
|close
|87
|0.30
|1.35800
|0.00000
|1.35971
|23.70
|3652.91
|175
|2011.01.21 18:01
|sell
|88
|0.30
|1.35800
|0.00000
|1.35550
|176
|2011.01.21 19:28
|close
|88
|0.30
|1.35921
|0.00000
|1.35550
|-36.30
|3616.61
|177
|2011.01.21 19:28
|buy
|89
|0.30
|1.35921
|0.00000
|1.36171
|178
|2011.01.21 22:06
|t/p
|89
|0.30
|1.36171
|0.00000
|1.36171
|75.00
|3691.61
|179
|2011.01.21 22:25
|buy
|90
|0.30
|1.36221
|0.00000
|1.36471
|180
|2011.01.24 00:16
|close
|90
|0.30
|1.36200
|0.00000
|1.36471
|-6.30
|3685.31
|181
|2011.01.24 00:16
|sell
|91
|0.30
|1.36200
|0.00000
|1.35950
|182
|2011.01.24 02:13
|t/p
|91
|0.30
|1.35950
|0.00000
|1.35950
|75.00
|3760.31
|183
|2011.01.24 04:03
|buy
|92
|0.30
|1.36121
|0.00000
|1.36371
|184
|2011.01.24 04:31
|close
|92
|0.30
|1.36100
|0.00000
|1.36371
|-6.30
|3754.01
|185
|2011.01.24 04:31
|sell
|93
|0.30
|1.36100
|0.00000
|1.35850
|186
|2011.01.24 09:01
|t/p
|93
|0.30
|1.35850
|0.00000
|1.35850
|75.00
|3829.01
|187
|2011.01.24 09:39
|sell
|94
|0.30
|1.35800
|0.00000
|1.35550
|188
|2011.01.24 11:26
|t/p
|94
|0.30
|1.35550
|0.00000
|1.35550
|75.00
|3904.01
|189
|2011.01.24 14:54
|buy
|95
|0.30
|1.35721
|0.00000
|1.35971
|190
|2011.01.24 15:23
|t/p
|95
|0.30
|1.35971
|0.00000
|1.35971
|75.00
|3979.01
|191
|2011.01.24 15:46
|buy
|96
|0.30
|1.36021
|0.00000
|1.36271
|192
|2011.01.24 16:45
|t/p
|96
|0.30
|1.36271
|0.00000
|1.36271
|75.00
|4054.01
|193
|2011.01.24 16:47
|buy
|97
|0.30
|1.36321
|0.00000
|1.36571
|194
|2011.01.24 16:52
|t/p
|97
|0.30
|1.36571
|0.00000
|1.36571
|75.00
|4129.01
|195
|2011.01.24 17:43
|buy
|98
|0.30
|1.36621
|0.00000
|1.36871
|196
|2011.01.24 18:45
|close
|98
|0.30
|1.36600
|0.00000
|1.36871
|-6.30
|4122.71
|197
|2011.01.24 18:45
|sell
|99
|0.30
|1.36600
|0.00000
|1.36350
|198
|2011.01.24 18:58
|close
|99
|0.30
|1.36621
|0.00000
|1.36350
|-6.30
|4116.41
|199
|2011.01.24 18:58
|buy
|100
|0.30
|1.36621
|0.00000
|1.36871
|200
|2011.01.24 19:35
|close
|100
|0.30
|1.36500
|0.00000
|1.36871
|-36.30
|4080.11
|201
|2011.01.24 19:35
|sell
|101
|0.30
|1.36500
|0.00000
|1.36250
|202
|2011.01.24 21:29
|close
|101
|0.30
|1.36421
|0.00000
|1.36250
|23.70
|4103.81
|203
|2011.01.24 21:29
|buy
|102
|0.30
|1.36421
|0.00000
|1.36671
|204
|2011.01.25 03:29
|t/p
|102
|0.30
|1.36671
|0.00000
|1.36671
|75.00
|4178.81
|205
|2011.01.25 03:40
|buy
|103
|0.30
|1.36721
|0.00000
|1.36971
|206
|2011.01.25 05:01
|close
|103
|0.30
|1.36600
|0.00000
|1.36971
|-36.30
|4142.51
|207
|2011.01.25 05:01
|sell
|104
|0.30
|1.36600
|0.00000
|1.36350
|208
|2011.01.25 08:35
|close
|104
|0.30
|1.36521
|0.00000
|1.36350
|23.70
|4166.21
|209
|2011.01.25 08:35
|buy
|105
|0.30
|1.36521
|0.00000
|1.36771
|210
|2011.01.25 09:31
|t/p
|105
|0.30
|1.36771
|0.00000
|1.36771
|75.00
|4241.21
|211
|2011.01.25 10:24
|sell
|106
|0.30
|1.36600
|0.00000
|1.36350
|212
|2011.01.25 10:38
|t/p
|106
|0.30
|1.36350
|0.00000
|1.36350
|75.00
|4316.21
|213
|2011.01.25 10:53
|sell
|107
|0.30
|1.36300
|0.00000
|1.36050
|214
|2011.01.25 11:44
|t/p
|107
|0.30
|1.36050
|0.00000
|1.36050
|75.00
|4391.21
|215
|2011.01.25 11:45
|sell
|108
|0.30
|1.36000
|0.00000
|1.35750
|216
|2011.01.25 13:07
|close
|108
|0.30
|1.36021
|0.00000
|1.35750
|-6.30
|4384.91
|217
|2011.01.25 13:07
|buy
|109
|0.30
|1.36021
|0.00000
|1.36271
|218
|2011.01.25 13:17
|t/p
|109
|0.30
|1.36271
|0.00000
|1.36271
|75.00
|4459.91
|219
|2011.01.25 14:16
|sell
|110
|0.30
|1.36100
|0.00000
|1.35850
|220
|2011.01.25 14:56
|t/p
|110
|0.30
|1.35850
|0.00000
|1.35850
|75.00
|4534.91
|221
|2011.01.25 15:15
|buy
|111
|0.30
|1.36021
|0.00000
|1.36271
|222
|2011.01.25 15:20
|close
|111
|0.30
|1.36000
|0.00000
|1.36271
|-6.30
|4528.61
|223
|2011.01.25 15:20
|sell
|112
|0.30
|1.36000
|0.00000
|1.35750
|224
|2011.01.25 16:48
|close
|112
|0.30
|1.36121
|0.00000
|1.35750
|-36.30
|4492.31
|225
|2011.01.25 16:48
|buy
|113
|0.30
|1.36121
|0.00000
|1.36371
|226
|2011.01.25 17:01
|close
|113
|0.30
|1.36100
|0.00000
|1.36371
|-6.30
|4486.01
|227
|2011.01.25 17:01
|sell
|114
|0.30
|1.36100
|0.00000
|1.35850
|228
|2011.01.25 17:08
|close
|114
|0.30
|1.36221
|0.00000
|1.35850
|-36.30
|4449.71
|229
|2011.01.25 17:08
|buy
|115
|0.30
|1.36221
|0.00000
|1.36471
|230
|2011.01.25 17:21
|t/p
|115
|0.30
|1.36471
|0.00000
|1.36471
|75.00
|4524.71
|231
|2011.01.25 17:22
|buy
|116
|0.30
|1.36521
|0.00000
|1.36771
|232
|2011.01.25 17:31
|t/p
|116
|0.30
|1.36771
|0.00000
|1.36771
|75.00
|4599.71
|233
|2011.01.25 18:01
|sell
|117
|0.30
|1.36600
|0.00000
|1.36350
|234
|2011.01.25 18:13
|t/p
|117
|0.30
|1.36350
|0.00000
|1.36350
|75.00
|4674.71
|235
|2011.01.25 18:14
|sell
|118
|0.30
|1.36300
|0.00000
|1.36050
|236
|2011.01.25 18:55
|close
|118
|0.30
|1.36321
|0.00000
|1.36050
|-6.30
|4668.41
|237
|2011.01.25 18:55
|buy
|119
|0.30
|1.36321
|0.00000
|1.36571
|238
|2011.01.25 19:17
|t/p
|119
|0.30
|1.36571
|0.00000
|1.36571
|75.00
|4743.41
|239
|2011.01.25 21:04
|buy
|120
|0.30
|1.36621
|0.00000
|1.36871
|240
|2011.01.25 22:22
|t/p
|120
|0.30
|1.36871
|0.00000
|1.36871
|75.00
|4818.41
|241
|2011.01.25 22:23
|buy
|121
|0.30
|1.36921
|0.00000
|1.37171
|242
|2011.01.26 00:21
|close
|121
|0.30
|1.36800
|0.00000
|1.37171
|-36.30
|4782.11
|243
|2011.01.26 00:21
|sell
|122
|0.30
|1.36800
|0.00000
|1.36550
|244
|2011.01.26 02:17
|close
|122
|0.30
|1.36821
|0.00000
|1.36550
|-6.30
|4775.81
|245
|2011.01.26 02:17
|buy
|123
|0.30
|1.36821
|0.00000
|1.37071
|246
|2011.01.26 09:11
|close
|123
|0.30
|1.36700
|0.00000
|1.37071
|-36.30
|4739.51
|247
|2011.01.26 09:11
|sell
|124
|0.30
|1.36700
|0.00000
|1.36450
|248
|2011.01.26 09:30
|close
|124
|0.30
|1.36721
|0.00000
|1.36450
|-6.30
|4733.21
|249
|2011.01.26 09:30
|buy
|125
|0.30
|1.36721
|0.00000
|1.36971
|250
|2011.01.26 10:13
|t/p
|125
|0.30
|1.36971
|0.00000
|1.36971
|75.00
|4808.21
|251
|2011.01.26 10:17
|buy
|126
|0.30
|1.37021
|0.00000
|1.37271
|252
|2011.01.26 14:49
|close
|126
|0.30
|1.36900
|0.00000
|1.37271
|-36.30
|4771.91
|253
|2011.01.26 14:49
|sell
|127
|0.30
|1.36900
|0.00000
|1.36650
|254
|2011.01.26 15:58
|close at stop
|127
|0.30
|1.36746
|0.00000
|1.36650
|46.20
|4818.11