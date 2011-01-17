Strategy Tester Report
Renko pure candle auto-trading2 EA by Steve Hopwood
FXDD-MT4 Demo Server (Build 229)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs. United States Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2011.01.17 02:54 - 2011.01.25 23:33 (2011.01.17 - 2011.01.26)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersLot=0.3; TakeProfit=25; MagicNumber=36204; TradeComment="RPCT"; BarCount=50; RenkoBoxSize=10; CriminalIsECN=false; mis="----Odds and ends----"; DisplayGapSize=30;
Bars in test1300Ticks modelled38371Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors4083
Initial deposit3000.00
Total net profit3275.50Gross profit4163.50Gross loss-888.00
Profit factor4.69Expected payoff32.43
Absolute drawdown65.10Maximal drawdown222.90 (4.04%)Relative drawdown4.04% (222.90)
Total trades101Short positions (won %)48 (64.58%)Long positions (won %)53 (56.60%)
Profit trades (% of total)61 (60.40%)Loss trades (% of total)40 (39.60%)
Largestprofit trade75.00loss trade-41.70
Averageprofit trade68.25loss trade-22.20
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (750.00)consecutive losses (loss in money)6 (-160.20)
Maximalconsecutive profit (count of wins)750.00 (10)consecutive loss (count of losses)-160.20 (6)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12011.01.17 02:54sell10.301.586000.000001.58350
22011.01.17 09:35close10.301.586390.000001.58350-11.702988.30
32011.01.17 09:35buy20.301.586390.000001.58889
42011.01.17 09:42close20.301.586000.000001.58889-11.702976.60
52011.01.17 09:42sell30.301.586000.000001.58350
62011.01.17 11:46close30.301.586390.000001.58350-11.702964.90
72011.01.17 11:46buy40.301.586390.000001.58889
82011.01.17 12:21t/p40.301.588890.000001.5888975.003039.90
92011.01.17 12:36buy50.301.589390.000001.59189
102011.01.17 13:57t/p50.301.591890.000001.5918975.003114.90
112011.01.17 13:58buy60.301.592390.000001.59489
122011.01.17 14:22t/p60.301.594890.000001.5948975.003189.90
132011.01.17 14:50sell70.301.593000.000001.59050
142011.01.17 15:37t/p70.301.590500.000001.5905075.003264.90
152011.01.17 19:03sell80.301.590000.000001.58750
162011.01.17 19:38t/p80.301.587500.000001.5875075.003339.90
172011.01.17 23:14buy90.301.589390.000001.59189
182011.01.18 02:08t/p90.301.591890.000001.5918975.003414.90
192011.01.18 03:56buy100.301.592390.000001.59489
202011.01.18 07:13t/p100.301.594890.000001.5948975.003489.90
212011.01.18 08:51buy110.301.595390.000001.59789
222011.01.18 11:04t/p110.301.597890.000001.5978975.003564.90
232011.01.18 11:20buy120.301.598390.000001.60089
242011.01.18 11:30t/p120.301.600890.000001.6008975.003639.90
252011.01.18 11:30buy130.301.601390.000001.60389
262011.01.18 11:34t/p130.301.603890.000001.6038975.003714.90
272011.01.18 11:35buy140.301.604390.000001.60689
282011.01.18 12:14close140.301.603000.000001.60689-41.703673.20
292011.01.18 12:14sell150.301.603000.000001.60050
302011.01.18 12:46t/p150.301.600500.000001.6005075.003748.20
312011.01.18 12:49sell160.301.600000.000001.59750
322011.01.18 14:09close160.301.599390.000001.5975018.303766.50
332011.01.18 14:09buy170.301.599390.000001.60189
342011.01.18 15:22close170.301.599000.000001.60189-11.703754.80
352011.01.18 15:22sell180.301.599000.000001.59650
362011.01.18 16:03close180.301.599390.000001.59650-11.703743.10
372011.01.18 16:03buy190.301.599390.000001.60189
382011.01.18 16:19t/p190.301.601890.000001.6018975.003818.10
392011.01.18 16:36buy200.301.602390.000001.60489
402011.01.18 16:50close200.301.601000.000001.60489-41.703776.40
412011.01.18 16:50sell210.301.601000.000001.59850
422011.01.18 17:49t/p210.301.598500.000001.5985075.003851.40
432011.01.18 17:50sell220.301.598000.000001.59550
442011.01.18 17:55close220.301.598390.000001.59550-11.703839.70
452011.01.18 17:55buy230.301.598390.000001.60089
462011.01.18 19:18close230.301.598000.000001.60089-11.703828.00
472011.01.18 19:18sell240.301.598000.000001.59550
482011.01.18 19:40t/p240.301.595500.000001.5955075.003903.00
492011.01.18 21:42buy250.301.596390.000001.59889
502011.01.18 22:06close250.301.595000.000001.59889-41.703861.30
512011.01.18 22:06sell260.301.595000.000001.59250
522011.01.18 22:07close260.301.595390.000001.59250-11.703849.60
532011.01.18 22:07buy270.301.595390.000001.59789
542011.01.19 02:08t/p270.301.597890.000001.5978975.003924.60
552011.01.19 02:09buy280.301.598390.000001.60089
562011.01.19 03:30t/p280.301.600890.000001.6008975.003999.60
572011.01.19 04:10buy290.301.600390.000001.60289
582011.01.19 07:52t/p290.301.602890.000001.6028975.004074.60
592011.01.19 08:45buy300.301.602390.000001.60489
602011.01.19 10:27close300.301.601000.000001.60489-41.704032.90
612011.01.19 10:27sell310.301.601000.000001.59850
622011.01.19 11:14close310.301.601390.000001.59850-11.704021.20
632011.01.19 11:14buy320.301.601390.000001.60389
642011.01.19 11:33close320.301.600000.000001.60389-41.703979.50
652011.01.19 11:33sell330.301.600000.000001.59750
662011.01.19 11:55t/p330.301.597500.000001.5975075.004054.50
672011.01.19 11:56sell340.301.597000.000001.59450
682011.01.19 12:19close340.301.596390.000001.5945018.304072.80
692011.01.19 12:19buy350.301.596390.000001.59889
702011.01.19 12:42t/p350.301.598890.000001.5988975.004147.80
712011.01.19 13:55buy360.301.599390.000001.60189
722011.01.19 14:22t/p360.301.601890.000001.6018975.004222.80
732011.01.19 14:48buy370.301.602390.000001.60489
742011.01.19 15:49close370.301.601000.000001.60489-41.704181.10
752011.01.19 15:49sell380.301.601000.000001.59850
762011.01.19 16:05t/p380.301.598500.000001.5985075.004256.10
772011.01.19 16:15sell390.301.598000.000001.59550
782011.01.19 16:48close390.301.598390.000001.59550-11.704244.40
792011.01.19 16:48buy400.301.598390.000001.60089
802011.01.20 00:24close400.301.598000.000001.60089-11.704232.70
812011.01.20 00:24sell410.301.598000.000001.59550
822011.01.20 02:38t/p410.301.595500.000001.5955075.004307.70
832011.01.20 03:15sell420.301.595000.000001.59250
842011.01.20 04:39t/p420.301.592500.000001.5925075.004382.70
852011.01.20 05:12buy430.301.593390.000001.59589
862011.01.20 08:53close430.301.593000.000001.59589-11.704371.00
872011.01.20 08:53sell440.301.593000.000001.59050
882011.01.20 09:15close440.301.592390.000001.5905018.304389.30
892011.01.20 09:15buy450.301.592390.000001.59489
902011.01.20 09:44t/p450.301.594890.000001.5948975.004464.30
912011.01.20 09:54buy460.301.594390.000001.59689
922011.01.20 10:18t/p460.301.596890.000001.5968975.004539.30
932011.01.20 10:35buy470.301.597390.000001.59989
942011.01.20 11:35t/p470.301.599890.000001.5998975.004614.30
952011.01.20 12:58buy480.301.599390.000001.60189
962011.01.20 14:57close480.301.598000.000001.60189-41.704572.60
972011.01.20 14:57sell490.301.598000.000001.59550
982011.01.20 15:40t/p490.301.595500.000001.5955075.004647.60
992011.01.20 15:45sell500.301.595000.000001.59250
1002011.01.20 16:26t/p500.301.592500.000001.5925075.004722.60
1012011.01.20 16:34sell510.301.592000.000001.58950
1022011.01.20 16:38close510.301.592390.000001.58950-11.704710.90
1032011.01.20 16:38buy520.301.592390.000001.59489
1042011.01.20 17:01close520.301.591000.000001.59489-41.704669.20
1052011.01.20 17:01sell530.301.591000.000001.58850
1062011.01.20 17:10t/p530.301.588500.000001.5885075.004744.20
1072011.01.20 17:20sell540.301.588000.000001.58550
1082011.01.20 17:28t/p540.301.585500.000001.5855075.004819.20
1092011.01.20 17:46sell550.301.585000.000001.58250
1102011.01.20 18:11close550.301.586390.000001.58250-41.704777.50
1112011.01.20 18:11buy560.301.586390.000001.58889
1122011.01.20 19:07t/p560.301.588890.000001.5888975.004852.50
1132011.01.20 19:45buy570.301.589390.000001.59189
1142011.01.21 05:02t/p570.301.591890.000001.5918975.004927.50
1152011.01.21 05:04buy580.301.592390.000001.59489
1162011.01.21 06:37close580.301.592000.000001.59489-11.704915.80
1172011.01.21 06:37sell590.301.592000.000001.58950
1182011.01.21 07:09t/p590.301.589500.000001.5895075.004990.80
1192011.01.21 08:04buy600.301.591390.000001.59389
1202011.01.21 10:05t/p600.301.593890.000001.5938975.005065.80
1212011.01.21 10:36sell610.301.592000.000001.58950
1222011.01.21 11:14t/p610.301.589500.000001.5895075.005140.80
1232011.01.21 11:15sell620.301.589000.000001.58650
1242011.01.21 12:00close620.301.589390.000001.58650-11.705129.10
1252011.01.21 12:00buy630.301.589390.000001.59189
1262011.01.21 12:30t/p630.301.591890.000001.5918975.005204.10
1272011.01.21 13:53buy640.301.592390.000001.59489
1282011.01.21 14:27t/p640.301.594890.000001.5948975.005279.10
1292011.01.21 14:34buy650.301.595390.000001.59789
1302011.01.21 15:54t/p650.301.597890.000001.5978975.005354.10
1312011.01.21 15:56buy660.301.598390.000001.60089
1322011.01.21 16:35close660.301.598000.000001.60089-11.705342.40
1332011.01.21 16:35sell670.301.598000.000001.59550
1342011.01.21 17:18close670.301.597390.000001.5955018.305360.70
1352011.01.21 17:18buy680.301.597390.000001.59989
1362011.01.21 17:55t/p680.301.599890.000001.5998975.005435.70
1372011.01.21 19:57buy690.301.599390.000001.60189
1382011.01.24 01:13close690.301.599000.000001.60189-11.705424.00
1392011.01.24 01:13sell700.301.599000.000001.59650
1402011.01.24 03:23t/p700.301.596500.000001.5965075.005499.00
1412011.01.24 06:01buy710.301.597390.000001.59989
1422011.01.24 09:02close710.301.596000.000001.59989-41.705457.30
1432011.01.24 09:02sell720.301.596000.000001.59350
1442011.01.24 09:59close720.301.596390.000001.59350-11.705445.60
1452011.01.24 09:59buy730.301.596390.000001.59889
1462011.01.24 11:21close730.301.595000.000001.59889-41.705403.90
1472011.01.24 11:21sell740.301.595000.000001.59250
1482011.01.24 11:26close740.301.595390.000001.59250-11.705392.20
1492011.01.24 11:26buy750.301.595390.000001.59789
1502011.01.24 12:14close750.301.594000.000001.59789-41.705350.50
1512011.01.24 12:14sell760.301.594000.000001.59150
1522011.01.24 12:22close760.301.594390.000001.59150-11.705338.80
1532011.01.24 12:22buy770.301.594390.000001.59689
1542011.01.24 16:44t/p770.301.596890.000001.5968975.005413.80
1552011.01.24 16:47buy780.301.597390.000001.59989
1562011.01.24 17:49t/p780.301.599890.000001.5998975.005488.80
1572011.01.24 17:53buy790.301.600390.000001.60289
1582011.01.24 18:55close790.301.599000.000001.60289-41.705447.10
1592011.01.24 18:55sell800.301.599000.000001.59650
1602011.01.25 02:15close800.301.598390.000001.5965017.505464.60
1612011.01.25 02:15buy810.301.598390.000001.60089
1622011.01.25 03:53t/p810.301.600890.000001.6008975.005539.60
1632011.01.25 06:04sell820.301.599000.000001.59650
1642011.01.25 09:08t/p820.301.596500.000001.5965075.005614.60
1652011.01.25 09:12sell830.301.596000.000001.59350
1662011.01.25 10:16t/p830.301.593500.000001.5935075.005689.60
1672011.01.25 10:26sell840.301.593000.000001.59050
1682011.01.25 11:11t/p840.301.590500.000001.5905075.005764.60
1692011.01.25 11:12sell850.301.590000.000001.58750
1702011.01.25 11:30t/p850.301.587500.000001.5875075.005839.60
1712011.01.25 11:30sell860.301.587000.000001.58450
1722011.01.25 11:30t/p860.301.584500.000001.5845075.005914.60
1732011.01.25 11:30sell870.301.584000.000001.58150
1742011.01.25 11:32t/p870.301.581500.000001.5815075.005989.60
1752011.01.25 11:33sell880.301.581000.000001.57850
1762011.01.25 11:52t/p880.301.578500.000001.5785075.006064.60
1772011.01.25 11:55sell890.301.578000.000001.57550
1782011.01.25 13:10close890.301.578390.000001.57550-11.706052.90
1792011.01.25 13:10buy900.301.578390.000001.58089
1802011.01.25 13:31close900.301.578000.000001.58089-11.706041.20
1812011.01.25 13:31sell910.301.578000.000001.57550
1822011.01.25 16:47close910.301.578390.000001.57550-11.706029.50
1832011.01.25 16:47buy920.301.578390.000001.58089
1842011.01.25 16:49close920.301.578000.000001.58089-11.706017.80
1852011.01.25 16:49sell930.301.578000.000001.57550
1862011.01.25 17:21close930.301.579390.000001.57550-41.705976.10
1872011.01.25 17:21buy940.301.579390.000001.58189
1882011.01.25 17:31t/p940.301.581890.000001.5818975.006051.10
1892011.01.25 17:41sell950.301.581000.000001.57850
1902011.01.25 18:16t/p950.301.578500.000001.5785075.006126.10
1912011.01.25 18:46buy960.301.580390.000001.58289
1922011.01.25 19:08close960.301.581000.000001.5828918.306144.40
1932011.01.25 19:08sell970.301.581000.000001.57850
1942011.01.25 21:46close970.301.581390.000001.57850-11.706132.70
1952011.01.25 21:46buy980.301.581390.000001.58389
1962011.01.25 21:47close980.301.581000.000001.58389-11.706121.00
1972011.01.25 21:47sell990.301.581000.000001.57850
1982011.01.25 21:55t/p990.301.578500.000001.5785075.006196.00
1992011.01.25 22:13buy1000.301.580390.000001.58289
2002011.01.25 22:26t/p1000.301.582890.000001.5828975.006271.00
2012011.01.25 23:33sell1010.301.582000.000001.57950
2022011.01.25 23:59close at stop1010.301.581850.000001.579504.506275.50