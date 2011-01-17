Strategy Tester Report
Renko pure candle auto-trading2 EA by Steve Hopwood
FXDD-MT4 Demo Server (Build 229)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs. United States Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2011.01.17 02:54 - 2011.01.25 23:33 (2011.01.17 - 2011.01.26)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Lot=0.3; TakeProfit=25; MagicNumber=36204; TradeComment="RPCT"; BarCount=50; RenkoBoxSize=10; CriminalIsECN=false;
mis="----Odds and ends----"; DisplayGapSize=30;
|Bars in test
|1300
|Ticks modelled
|38371
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|4083
|Initial deposit
|3000.00
|Total net profit
|3275.50
|Gross profit
|4163.50
|Gross loss
|-888.00
|Profit factor
|4.69
|Expected payoff
|32.43
|Absolute drawdown
|65.10
|Maximal drawdown
|222.90 (4.04%)
|Relative drawdown
|4.04% (222.90)
|Total trades
|101
|Short positions (won %)
|48 (64.58%)
|Long positions (won %)
|53 (56.60%)
|Profit trades (% of total)
|61 (60.40%)
|Loss trades (% of total)
|40 (39.60%)
|Largest
|profit trade
|75.00
|loss trade
|-41.70
|Average
|profit trade
|68.25
|loss trade
|-22.20
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (750.00)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-160.20)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|750.00 (10)
|consecutive loss (count of losses)
|-160.20 (6)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2011.01.17 02:54
|sell
|1
|0.30
|1.58600
|0.00000
|1.58350
|2
|2011.01.17 09:35
|close
|1
|0.30
|1.58639
|0.00000
|1.58350
|-11.70
|2988.30
|3
|2011.01.17 09:35
|buy
|2
|0.30
|1.58639
|0.00000
|1.58889
|4
|2011.01.17 09:42
|close
|2
|0.30
|1.58600
|0.00000
|1.58889
|-11.70
|2976.60
|5
|2011.01.17 09:42
|sell
|3
|0.30
|1.58600
|0.00000
|1.58350
|6
|2011.01.17 11:46
|close
|3
|0.30
|1.58639
|0.00000
|1.58350
|-11.70
|2964.90
|7
|2011.01.17 11:46
|buy
|4
|0.30
|1.58639
|0.00000
|1.58889
|8
|2011.01.17 12:21
|t/p
|4
|0.30
|1.58889
|0.00000
|1.58889
|75.00
|3039.90
|9
|2011.01.17 12:36
|buy
|5
|0.30
|1.58939
|0.00000
|1.59189
|10
|2011.01.17 13:57
|t/p
|5
|0.30
|1.59189
|0.00000
|1.59189
|75.00
|3114.90
|11
|2011.01.17 13:58
|buy
|6
|0.30
|1.59239
|0.00000
|1.59489
|12
|2011.01.17 14:22
|t/p
|6
|0.30
|1.59489
|0.00000
|1.59489
|75.00
|3189.90
|13
|2011.01.17 14:50
|sell
|7
|0.30
|1.59300
|0.00000
|1.59050
|14
|2011.01.17 15:37
|t/p
|7
|0.30
|1.59050
|0.00000
|1.59050
|75.00
|3264.90
|15
|2011.01.17 19:03
|sell
|8
|0.30
|1.59000
|0.00000
|1.58750
|16
|2011.01.17 19:38
|t/p
|8
|0.30
|1.58750
|0.00000
|1.58750
|75.00
|3339.90
|17
|2011.01.17 23:14
|buy
|9
|0.30
|1.58939
|0.00000
|1.59189
|18
|2011.01.18 02:08
|t/p
|9
|0.30
|1.59189
|0.00000
|1.59189
|75.00
|3414.90
|19
|2011.01.18 03:56
|buy
|10
|0.30
|1.59239
|0.00000
|1.59489
|20
|2011.01.18 07:13
|t/p
|10
|0.30
|1.59489
|0.00000
|1.59489
|75.00
|3489.90
|21
|2011.01.18 08:51
|buy
|11
|0.30
|1.59539
|0.00000
|1.59789
|22
|2011.01.18 11:04
|t/p
|11
|0.30
|1.59789
|0.00000
|1.59789
|75.00
|3564.90
|23
|2011.01.18 11:20
|buy
|12
|0.30
|1.59839
|0.00000
|1.60089
|24
|2011.01.18 11:30
|t/p
|12
|0.30
|1.60089
|0.00000
|1.60089
|75.00
|3639.90
|25
|2011.01.18 11:30
|buy
|13
|0.30
|1.60139
|0.00000
|1.60389
|26
|2011.01.18 11:34
|t/p
|13
|0.30
|1.60389
|0.00000
|1.60389
|75.00
|3714.90
|27
|2011.01.18 11:35
|buy
|14
|0.30
|1.60439
|0.00000
|1.60689
|28
|2011.01.18 12:14
|close
|14
|0.30
|1.60300
|0.00000
|1.60689
|-41.70
|3673.20
|29
|2011.01.18 12:14
|sell
|15
|0.30
|1.60300
|0.00000
|1.60050
|30
|2011.01.18 12:46
|t/p
|15
|0.30
|1.60050
|0.00000
|1.60050
|75.00
|3748.20
|31
|2011.01.18 12:49
|sell
|16
|0.30
|1.60000
|0.00000
|1.59750
|32
|2011.01.18 14:09
|close
|16
|0.30
|1.59939
|0.00000
|1.59750
|18.30
|3766.50
|33
|2011.01.18 14:09
|buy
|17
|0.30
|1.59939
|0.00000
|1.60189
|34
|2011.01.18 15:22
|close
|17
|0.30
|1.59900
|0.00000
|1.60189
|-11.70
|3754.80
|35
|2011.01.18 15:22
|sell
|18
|0.30
|1.59900
|0.00000
|1.59650
|36
|2011.01.18 16:03
|close
|18
|0.30
|1.59939
|0.00000
|1.59650
|-11.70
|3743.10
|37
|2011.01.18 16:03
|buy
|19
|0.30
|1.59939
|0.00000
|1.60189
|38
|2011.01.18 16:19
|t/p
|19
|0.30
|1.60189
|0.00000
|1.60189
|75.00
|3818.10
|39
|2011.01.18 16:36
|buy
|20
|0.30
|1.60239
|0.00000
|1.60489
|40
|2011.01.18 16:50
|close
|20
|0.30
|1.60100
|0.00000
|1.60489
|-41.70
|3776.40
|41
|2011.01.18 16:50
|sell
|21
|0.30
|1.60100
|0.00000
|1.59850
|42
|2011.01.18 17:49
|t/p
|21
|0.30
|1.59850
|0.00000
|1.59850
|75.00
|3851.40
|43
|2011.01.18 17:50
|sell
|22
|0.30
|1.59800
|0.00000
|1.59550
|44
|2011.01.18 17:55
|close
|22
|0.30
|1.59839
|0.00000
|1.59550
|-11.70
|3839.70
|45
|2011.01.18 17:55
|buy
|23
|0.30
|1.59839
|0.00000
|1.60089
|46
|2011.01.18 19:18
|close
|23
|0.30
|1.59800
|0.00000
|1.60089
|-11.70
|3828.00
|47
|2011.01.18 19:18
|sell
|24
|0.30
|1.59800
|0.00000
|1.59550
|48
|2011.01.18 19:40
|t/p
|24
|0.30
|1.59550
|0.00000
|1.59550
|75.00
|3903.00
|49
|2011.01.18 21:42
|buy
|25
|0.30
|1.59639
|0.00000
|1.59889
|50
|2011.01.18 22:06
|close
|25
|0.30
|1.59500
|0.00000
|1.59889
|-41.70
|3861.30
|51
|2011.01.18 22:06
|sell
|26
|0.30
|1.59500
|0.00000
|1.59250
|52
|2011.01.18 22:07
|close
|26
|0.30
|1.59539
|0.00000
|1.59250
|-11.70
|3849.60
|53
|2011.01.18 22:07
|buy
|27
|0.30
|1.59539
|0.00000
|1.59789
|54
|2011.01.19 02:08
|t/p
|27
|0.30
|1.59789
|0.00000
|1.59789
|75.00
|3924.60
|55
|2011.01.19 02:09
|buy
|28
|0.30
|1.59839
|0.00000
|1.60089
|56
|2011.01.19 03:30
|t/p
|28
|0.30
|1.60089
|0.00000
|1.60089
|75.00
|3999.60
|57
|2011.01.19 04:10
|buy
|29
|0.30
|1.60039
|0.00000
|1.60289
|58
|2011.01.19 07:52
|t/p
|29
|0.30
|1.60289
|0.00000
|1.60289
|75.00
|4074.60
|59
|2011.01.19 08:45
|buy
|30
|0.30
|1.60239
|0.00000
|1.60489
|60
|2011.01.19 10:27
|close
|30
|0.30
|1.60100
|0.00000
|1.60489
|-41.70
|4032.90
|61
|2011.01.19 10:27
|sell
|31
|0.30
|1.60100
|0.00000
|1.59850
|62
|2011.01.19 11:14
|close
|31
|0.30
|1.60139
|0.00000
|1.59850
|-11.70
|4021.20
|63
|2011.01.19 11:14
|buy
|32
|0.30
|1.60139
|0.00000
|1.60389
|64
|2011.01.19 11:33
|close
|32
|0.30
|1.60000
|0.00000
|1.60389
|-41.70
|3979.50
|65
|2011.01.19 11:33
|sell
|33
|0.30
|1.60000
|0.00000
|1.59750
|66
|2011.01.19 11:55
|t/p
|33
|0.30
|1.59750
|0.00000
|1.59750
|75.00
|4054.50
|67
|2011.01.19 11:56
|sell
|34
|0.30
|1.59700
|0.00000
|1.59450
|68
|2011.01.19 12:19
|close
|34
|0.30
|1.59639
|0.00000
|1.59450
|18.30
|4072.80
|69
|2011.01.19 12:19
|buy
|35
|0.30
|1.59639
|0.00000
|1.59889
|70
|2011.01.19 12:42
|t/p
|35
|0.30
|1.59889
|0.00000
|1.59889
|75.00
|4147.80
|71
|2011.01.19 13:55
|buy
|36
|0.30
|1.59939
|0.00000
|1.60189
|72
|2011.01.19 14:22
|t/p
|36
|0.30
|1.60189
|0.00000
|1.60189
|75.00
|4222.80
|73
|2011.01.19 14:48
|buy
|37
|0.30
|1.60239
|0.00000
|1.60489
|74
|2011.01.19 15:49
|close
|37
|0.30
|1.60100
|0.00000
|1.60489
|-41.70
|4181.10
|75
|2011.01.19 15:49
|sell
|38
|0.30
|1.60100
|0.00000
|1.59850
|76
|2011.01.19 16:05
|t/p
|38
|0.30
|1.59850
|0.00000
|1.59850
|75.00
|4256.10
|77
|2011.01.19 16:15
|sell
|39
|0.30
|1.59800
|0.00000
|1.59550
|78
|2011.01.19 16:48
|close
|39
|0.30
|1.59839
|0.00000
|1.59550
|-11.70
|4244.40
|79
|2011.01.19 16:48
|buy
|40
|0.30
|1.59839
|0.00000
|1.60089
|80
|2011.01.20 00:24
|close
|40
|0.30
|1.59800
|0.00000
|1.60089
|-11.70
|4232.70
|81
|2011.01.20 00:24
|sell
|41
|0.30
|1.59800
|0.00000
|1.59550
|82
|2011.01.20 02:38
|t/p
|41
|0.30
|1.59550
|0.00000
|1.59550
|75.00
|4307.70
|83
|2011.01.20 03:15
|sell
|42
|0.30
|1.59500
|0.00000
|1.59250
|84
|2011.01.20 04:39
|t/p
|42
|0.30
|1.59250
|0.00000
|1.59250
|75.00
|4382.70
|85
|2011.01.20 05:12
|buy
|43
|0.30
|1.59339
|0.00000
|1.59589
|86
|2011.01.20 08:53
|close
|43
|0.30
|1.59300
|0.00000
|1.59589
|-11.70
|4371.00
|87
|2011.01.20 08:53
|sell
|44
|0.30
|1.59300
|0.00000
|1.59050
|88
|2011.01.20 09:15
|close
|44
|0.30
|1.59239
|0.00000
|1.59050
|18.30
|4389.30
|89
|2011.01.20 09:15
|buy
|45
|0.30
|1.59239
|0.00000
|1.59489
|90
|2011.01.20 09:44
|t/p
|45
|0.30
|1.59489
|0.00000
|1.59489
|75.00
|4464.30
|91
|2011.01.20 09:54
|buy
|46
|0.30
|1.59439
|0.00000
|1.59689
|92
|2011.01.20 10:18
|t/p
|46
|0.30
|1.59689
|0.00000
|1.59689
|75.00
|4539.30
|93
|2011.01.20 10:35
|buy
|47
|0.30
|1.59739
|0.00000
|1.59989
|94
|2011.01.20 11:35
|t/p
|47
|0.30
|1.59989
|0.00000
|1.59989
|75.00
|4614.30
|95
|2011.01.20 12:58
|buy
|48
|0.30
|1.59939
|0.00000
|1.60189
|96
|2011.01.20 14:57
|close
|48
|0.30
|1.59800
|0.00000
|1.60189
|-41.70
|4572.60
|97
|2011.01.20 14:57
|sell
|49
|0.30
|1.59800
|0.00000
|1.59550
|98
|2011.01.20 15:40
|t/p
|49
|0.30
|1.59550
|0.00000
|1.59550
|75.00
|4647.60
|99
|2011.01.20 15:45
|sell
|50
|0.30
|1.59500
|0.00000
|1.59250
|100
|2011.01.20 16:26
|t/p
|50
|0.30
|1.59250
|0.00000
|1.59250
|75.00
|4722.60
|101
|2011.01.20 16:34
|sell
|51
|0.30
|1.59200
|0.00000
|1.58950
|102
|2011.01.20 16:38
|close
|51
|0.30
|1.59239
|0.00000
|1.58950
|-11.70
|4710.90
|103
|2011.01.20 16:38
|buy
|52
|0.30
|1.59239
|0.00000
|1.59489
|104
|2011.01.20 17:01
|close
|52
|0.30
|1.59100
|0.00000
|1.59489
|-41.70
|4669.20
|105
|2011.01.20 17:01
|sell
|53
|0.30
|1.59100
|0.00000
|1.58850
|106
|2011.01.20 17:10
|t/p
|53
|0.30
|1.58850
|0.00000
|1.58850
|75.00
|4744.20
|107
|2011.01.20 17:20
|sell
|54
|0.30
|1.58800
|0.00000
|1.58550
|108
|2011.01.20 17:28
|t/p
|54
|0.30
|1.58550
|0.00000
|1.58550
|75.00
|4819.20
|109
|2011.01.20 17:46
|sell
|55
|0.30
|1.58500
|0.00000
|1.58250
|110
|2011.01.20 18:11
|close
|55
|0.30
|1.58639
|0.00000
|1.58250
|-41.70
|4777.50
|111
|2011.01.20 18:11
|buy
|56
|0.30
|1.58639
|0.00000
|1.58889
|112
|2011.01.20 19:07
|t/p
|56
|0.30
|1.58889
|0.00000
|1.58889
|75.00
|4852.50
|113
|2011.01.20 19:45
|buy
|57
|0.30
|1.58939
|0.00000
|1.59189
|114
|2011.01.21 05:02
|t/p
|57
|0.30
|1.59189
|0.00000
|1.59189
|75.00
|4927.50
|115
|2011.01.21 05:04
|buy
|58
|0.30
|1.59239
|0.00000
|1.59489
|116
|2011.01.21 06:37
|close
|58
|0.30
|1.59200
|0.00000
|1.59489
|-11.70
|4915.80
|117
|2011.01.21 06:37
|sell
|59
|0.30
|1.59200
|0.00000
|1.58950
|118
|2011.01.21 07:09
|t/p
|59
|0.30
|1.58950
|0.00000
|1.58950
|75.00
|4990.80
|119
|2011.01.21 08:04
|buy
|60
|0.30
|1.59139
|0.00000
|1.59389
|120
|2011.01.21 10:05
|t/p
|60
|0.30
|1.59389
|0.00000
|1.59389
|75.00
|5065.80
|121
|2011.01.21 10:36
|sell
|61
|0.30
|1.59200
|0.00000
|1.58950
|122
|2011.01.21 11:14
|t/p
|61
|0.30
|1.58950
|0.00000
|1.58950
|75.00
|5140.80
|123
|2011.01.21 11:15
|sell
|62
|0.30
|1.58900
|0.00000
|1.58650
|124
|2011.01.21 12:00
|close
|62
|0.30
|1.58939
|0.00000
|1.58650
|-11.70
|5129.10
|125
|2011.01.21 12:00
|buy
|63
|0.30
|1.58939
|0.00000
|1.59189
|126
|2011.01.21 12:30
|t/p
|63
|0.30
|1.59189
|0.00000
|1.59189
|75.00
|5204.10
|127
|2011.01.21 13:53
|buy
|64
|0.30
|1.59239
|0.00000
|1.59489
|128
|2011.01.21 14:27
|t/p
|64
|0.30
|1.59489
|0.00000
|1.59489
|75.00
|5279.10
|129
|2011.01.21 14:34
|buy
|65
|0.30
|1.59539
|0.00000
|1.59789
|130
|2011.01.21 15:54
|t/p
|65
|0.30
|1.59789
|0.00000
|1.59789
|75.00
|5354.10
|131
|2011.01.21 15:56
|buy
|66
|0.30
|1.59839
|0.00000
|1.60089
|132
|2011.01.21 16:35
|close
|66
|0.30
|1.59800
|0.00000
|1.60089
|-11.70
|5342.40
|133
|2011.01.21 16:35
|sell
|67
|0.30
|1.59800
|0.00000
|1.59550
|134
|2011.01.21 17:18
|close
|67
|0.30
|1.59739
|0.00000
|1.59550
|18.30
|5360.70
|135
|2011.01.21 17:18
|buy
|68
|0.30
|1.59739
|0.00000
|1.59989
|136
|2011.01.21 17:55
|t/p
|68
|0.30
|1.59989
|0.00000
|1.59989
|75.00
|5435.70
|137
|2011.01.21 19:57
|buy
|69
|0.30
|1.59939
|0.00000
|1.60189
|138
|2011.01.24 01:13
|close
|69
|0.30
|1.59900
|0.00000
|1.60189
|-11.70
|5424.00
|139
|2011.01.24 01:13
|sell
|70
|0.30
|1.59900
|0.00000
|1.59650
|140
|2011.01.24 03:23
|t/p
|70
|0.30
|1.59650
|0.00000
|1.59650
|75.00
|5499.00
|141
|2011.01.24 06:01
|buy
|71
|0.30
|1.59739
|0.00000
|1.59989
|142
|2011.01.24 09:02
|close
|71
|0.30
|1.59600
|0.00000
|1.59989
|-41.70
|5457.30
|143
|2011.01.24 09:02
|sell
|72
|0.30
|1.59600
|0.00000
|1.59350
|144
|2011.01.24 09:59
|close
|72
|0.30
|1.59639
|0.00000
|1.59350
|-11.70
|5445.60
|145
|2011.01.24 09:59
|buy
|73
|0.30
|1.59639
|0.00000
|1.59889
|146
|2011.01.24 11:21
|close
|73
|0.30
|1.59500
|0.00000
|1.59889
|-41.70
|5403.90
|147
|2011.01.24 11:21
|sell
|74
|0.30
|1.59500
|0.00000
|1.59250
|148
|2011.01.24 11:26
|close
|74
|0.30
|1.59539
|0.00000
|1.59250
|-11.70
|5392.20
|149
|2011.01.24 11:26
|buy
|75
|0.30
|1.59539
|0.00000
|1.59789
|150
|2011.01.24 12:14
|close
|75
|0.30
|1.59400
|0.00000
|1.59789
|-41.70
|5350.50
|151
|2011.01.24 12:14
|sell
|76
|0.30
|1.59400
|0.00000
|1.59150
|152
|2011.01.24 12:22
|close
|76
|0.30
|1.59439
|0.00000
|1.59150
|-11.70
|5338.80
|153
|2011.01.24 12:22
|buy
|77
|0.30
|1.59439
|0.00000
|1.59689
|154
|2011.01.24 16:44
|t/p
|77
|0.30
|1.59689
|0.00000
|1.59689
|75.00
|5413.80
|155
|2011.01.24 16:47
|buy
|78
|0.30
|1.59739
|0.00000
|1.59989
|156
|2011.01.24 17:49
|t/p
|78
|0.30
|1.59989
|0.00000
|1.59989
|75.00
|5488.80
|157
|2011.01.24 17:53
|buy
|79
|0.30
|1.60039
|0.00000
|1.60289
|158
|2011.01.24 18:55
|close
|79
|0.30
|1.59900
|0.00000
|1.60289
|-41.70
|5447.10
|159
|2011.01.24 18:55
|sell
|80
|0.30
|1.59900
|0.00000
|1.59650
|160
|2011.01.25 02:15
|close
|80
|0.30
|1.59839
|0.00000
|1.59650
|17.50
|5464.60
|161
|2011.01.25 02:15
|buy
|81
|0.30
|1.59839
|0.00000
|1.60089
|162
|2011.01.25 03:53
|t/p
|81
|0.30
|1.60089
|0.00000
|1.60089
|75.00
|5539.60
|163
|2011.01.25 06:04
|sell
|82
|0.30
|1.59900
|0.00000
|1.59650
|164
|2011.01.25 09:08
|t/p
|82
|0.30
|1.59650
|0.00000
|1.59650
|75.00
|5614.60
|165
|2011.01.25 09:12
|sell
|83
|0.30
|1.59600
|0.00000
|1.59350
|166
|2011.01.25 10:16
|t/p
|83
|0.30
|1.59350
|0.00000
|1.59350
|75.00
|5689.60
|167
|2011.01.25 10:26
|sell
|84
|0.30
|1.59300
|0.00000
|1.59050
|168
|2011.01.25 11:11
|t/p
|84
|0.30
|1.59050
|0.00000
|1.59050
|75.00
|5764.60
|169
|2011.01.25 11:12
|sell
|85
|0.30
|1.59000
|0.00000
|1.58750
|170
|2011.01.25 11:30
|t/p
|85
|0.30
|1.58750
|0.00000
|1.58750
|75.00
|5839.60
|171
|2011.01.25 11:30
|sell
|86
|0.30
|1.58700
|0.00000
|1.58450
|172
|2011.01.25 11:30
|t/p
|86
|0.30
|1.58450
|0.00000
|1.58450
|75.00
|5914.60
|173
|2011.01.25 11:30
|sell
|87
|0.30
|1.58400
|0.00000
|1.58150
|174
|2011.01.25 11:32
|t/p
|87
|0.30
|1.58150
|0.00000
|1.58150
|75.00
|5989.60
|175
|2011.01.25 11:33
|sell
|88
|0.30
|1.58100
|0.00000
|1.57850
|176
|2011.01.25 11:52
|t/p
|88
|0.30
|1.57850
|0.00000
|1.57850
|75.00
|6064.60
|177
|2011.01.25 11:55
|sell
|89
|0.30
|1.57800
|0.00000
|1.57550
|178
|2011.01.25 13:10
|close
|89
|0.30
|1.57839
|0.00000
|1.57550
|-11.70
|6052.90
|179
|2011.01.25 13:10
|buy
|90
|0.30
|1.57839
|0.00000
|1.58089
|180
|2011.01.25 13:31
|close
|90
|0.30
|1.57800
|0.00000
|1.58089
|-11.70
|6041.20
|181
|2011.01.25 13:31
|sell
|91
|0.30
|1.57800
|0.00000
|1.57550
|182
|2011.01.25 16:47
|close
|91
|0.30
|1.57839
|0.00000
|1.57550
|-11.70
|6029.50
|183
|2011.01.25 16:47
|buy
|92
|0.30
|1.57839
|0.00000
|1.58089
|184
|2011.01.25 16:49
|close
|92
|0.30
|1.57800
|0.00000
|1.58089
|-11.70
|6017.80
|185
|2011.01.25 16:49
|sell
|93
|0.30
|1.57800
|0.00000
|1.57550
|186
|2011.01.25 17:21
|close
|93
|0.30
|1.57939
|0.00000
|1.57550
|-41.70
|5976.10
|187
|2011.01.25 17:21
|buy
|94
|0.30
|1.57939
|0.00000
|1.58189
|188
|2011.01.25 17:31
|t/p
|94
|0.30
|1.58189
|0.00000
|1.58189
|75.00
|6051.10
|189
|2011.01.25 17:41
|sell
|95
|0.30
|1.58100
|0.00000
|1.57850
|190
|2011.01.25 18:16
|t/p
|95
|0.30
|1.57850
|0.00000
|1.57850
|75.00
|6126.10
|191
|2011.01.25 18:46
|buy
|96
|0.30
|1.58039
|0.00000
|1.58289
|192
|2011.01.25 19:08
|close
|96
|0.30
|1.58100
|0.00000
|1.58289
|18.30
|6144.40
|193
|2011.01.25 19:08
|sell
|97
|0.30
|1.58100
|0.00000
|1.57850
|194
|2011.01.25 21:46
|close
|97
|0.30
|1.58139
|0.00000
|1.57850
|-11.70
|6132.70
|195
|2011.01.25 21:46
|buy
|98
|0.30
|1.58139
|0.00000
|1.58389
|196
|2011.01.25 21:47
|close
|98
|0.30
|1.58100
|0.00000
|1.58389
|-11.70
|6121.00
|197
|2011.01.25 21:47
|sell
|99
|0.30
|1.58100
|0.00000
|1.57850
|198
|2011.01.25 21:55
|t/p
|99
|0.30
|1.57850
|0.00000
|1.57850
|75.00
|6196.00
|199
|2011.01.25 22:13
|buy
|100
|0.30
|1.58039
|0.00000
|1.58289
|200
|2011.01.25 22:26
|t/p
|100
|0.30
|1.58289
|0.00000
|1.58289
|75.00
|6271.00
|201
|2011.01.25 23:33
|sell
|101
|0.30
|1.58200
|0.00000
|1.57950
|202
|2011.01.25 23:59
|close at stop
|101
|0.30
|1.58185
|0.00000
|1.57950
|4.50
|6275.50