Forex Capital Markets, LLC

Account: 2088737263 Name: DemoAccount18 Currency: USD 2010 December 17, 17:10
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
301994922010.07.22 12:43balanceBT Deposit of 100000 100 000.00
316723612010.08.18 22:10sell0.02nzdusd0.714520.000000.000002010.08.19 00:080.713460.000.000.002.12
316723632010.08.18 22:10sell0.04nzdusd0.714380.000000.000002010.08.19 00:080.713460.000.000.003.68
316723652010.08.18 22:10sell0.08nzdusd0.714380.000000.000002010.08.19 00:080.713460.000.000.007.36
316723782010.08.18 22:11sell0.32nzdusd0.714100.000000.000002010.08.19 00:090.713460.000.000.0020.48
316723672010.08.18 22:10sell0.16nzdusd0.714380.000000.000002010.08.19 00:090.713460.000.000.0014.72
317071402010.08.19 12:00sell0.04usdjpy85.5700.0000.0002010.08.19 12:4685.5180.000.000.002.43
317071652010.08.19 12:00sell0.08usdjpy85.5710.0000.0002010.08.19 12:4685.5180.000.000.004.96
317070952010.08.19 12:00sell0.02usdjpy85.5690.0000.0002010.08.19 12:4685.5190.000.000.001.17
317071712010.08.19 12:00sell0.16usdjpy85.5670.0000.0002010.08.19 12:4685.5180.000.000.009.17
317071742010.08.19 12:00sell0.32usdjpy85.5670.0001.3362010.08.19 12:4685.5180.000.000.0018.34
317085782010.08.19 12:46sell0.02usdjpy85.4970.0000.0002010.08.19 13:3085.4200.000.000.001.80
317085862010.08.19 12:46sell0.04usdjpy85.4940.0000.0002010.08.19 13:3085.4120.000.000.003.84
317085932010.08.19 12:46sell0.08usdjpy85.5030.0000.0002010.08.19 13:3085.4100.000.000.008.71
317085952010.08.19 12:46sell0.16usdjpy85.5030.0000.0002010.08.19 13:3085.4050.000.000.0018.36
317085982010.08.19 12:46sell0.32usdjpy85.5030.0000.0002010.08.19 13:3085.4080.000.000.0035.59
317072452010.08.19 12:01buy0.01eurusd1.283360.0000082.226522010.08.19 15:101.285680.000.000.002.32
317946592010.08.20 19:00buy0.02nzdusd0.706190.000000.000002010.08.23 14:370.711020.000.000.019.66
318595632010.08.23 19:00sell0.02audusd0.892860.000000.000002010.08.23 20:400.891930.000.000.001.86
318595912010.08.23 19:00sell0.04audusd0.892850.000000.000002010.08.23 20:400.891930.000.000.003.68
318596142010.08.23 19:00sell0.08audusd0.892860.000000.000002010.08.23 20:400.891930.000.000.007.44
318596432010.08.23 19:00sell0.16audusd0.892870.000000.000002010.08.23 20:400.891930.000.000.0015.04
318596442010.08.23 19:00sell0.32audusd0.892860.000000.000002010.08.23 20:400.891930.000.000.0029.76
320388252010.08.26 12:00sell0.01gbpchf1.593440.000000.000002010.08.26 12:161.591570.000.000.001.82
320388462010.08.26 12:00sell0.08gbpchf1.593380.000000.000002010.08.26 12:161.591570.000.000.0014.11
320388502010.08.26 12:00sell0.16gbpchf1.593360.000000.000002010.08.26 12:161.591570.000.000.0027.92
320388392010.08.26 12:00sell0.02gbpchf1.593460.000000.000002010.08.26 12:161.591570.000.000.003.69
320388432010.08.26 12:00sell0.04gbpchf1.593460.000000.000002010.08.26 12:161.591570.000.000.007.37
320398092010.08.26 12:16sell0.01gbpchf1.591160.000000.000002010.08.26 23:051.589250.000.00-0.091.87
320398132010.08.26 12:16sell0.02gbpchf1.591160.000000.000002010.08.26 23:051.589250.000.00-0.183.73
320398232010.08.26 12:17sell0.16gbpchf1.591180.000001.097132010.08.26 23:051.589250.000.00-1.4430.16
320398172010.08.26 12:17sell0.04gbpchf1.591160.000000.000002010.08.26 23:051.589250.000.00-0.367.46
320398222010.08.26 12:17sell0.08gbpchf1.591110.000000.000002010.08.26 23:051.589250.000.00-0.7214.53
320648492010.08.26 21:00buy0.02usdcad1.056740.000000.000002010.08.27 09:571.058240.000.00-0.032.83
320894972010.08.27 10:27buy0.03gbpjpy131.3340.688132.4332010.08.27 13:57131.6250.000.000.0010.28
320893432010.08.27 10:22buy0.03usdchf1.022840.962961.033962010.08.27 13:571.023930.000.000.003.19
320885302010.08.27 09:56buy0.02gbpjpy131.5360.688132.4332010.08.27 13:57131.6200.000.000.001.98
320882292010.08.27 09:51buy0.02usdchf1.025000.965011.033962010.08.27 13:571.023920.000.000.00-2.11
320002072010.08.25 21:01buy0.02usdchf1.030540.000001.033962010.08.27 13:571.023890.000.000.07-12.99
317871922010.08.20 16:00buy0.01gbpjpy132.9930.688132.4332010.08.27 13:57131.6200.000.000.14-16.16
319203912010.08.24 16:00buy0.02nzdusd0.705460.000001.080902010.08.27 13:580.706880.000.000.042.84
321176372010.08.27 18:10sell0.15usdjpy85.40685.12884.7162010.08.30 08:0185.1280.000.00-0.2748.99
321326262010.08.30 02:42sell0.42usdjpy85.82685.12884.7162010.08.30 08:0185.1280.000.000.00344.38
321256052010.08.29 23:13sell0.25usdjpy85.61685.12884.7162010.08.30 08:0185.1280.000.000.00143.31
321161002010.08.27 17:27sell0.09usdjpy85.20584.92584.7162010.08.30 10:1484.9250.000.00-0.1629.67
321045472010.08.27 15:03sell0.01usdjpy84.37290.38284.7162010.08.30 11:0384.7160.000.00-0.02-4.06
321073702010.08.27 15:26sell0.05usdjpy84.99290.38284.7162010.08.30 11:0384.7160.000.00-0.0916.29
321065112010.08.27 15:15sell0.03usdjpy84.78790.38284.7162010.08.30 11:0384.7160.000.00-0.052.51
321057262010.08.27 15:09sell0.02usdjpy84.58290.38284.7162010.08.30 11:0384.7160.000.00-0.04-3.16
321594512010.08.30 13:10sell0.01gbpchf1.597761.591241.586762010.08.30 14:481.591240.000.000.006.36
321543392010.08.30 12:00buy0.01usdcad1.050211.053871.061262010.08.30 15:541.053870.000.000.003.47
322456992010.08.31 09:18buy0.01eurusd1.267281.271561.278472010.08.31 14:391.271560.000.000.004.28
322899182010.08.31 22:00buy0.01audusd0.890560.898260.901562010.09.01 05:330.898260.000.000.187.70
322734342010.08.31 15:59buy0.03usdjpy84.14684.36785.0432010.09.01 05:3484.3670.000.000.017.86
322862662010.08.31 20:15buy0.05usdjpy83.94584.37085.0432010.09.01 05:3484.3700.000.000.0125.19
322912722010.08.31 22:49buy0.01nzdusd0.700010.702650.710942010.09.01 08:120.702650.000.000.002.64
323360602010.09.01 12:02buy0.03usdjpy84.07084.39884.9552010.09.01 15:2484.3980.000.000.0011.66
323398212010.09.01 13:15buy0.05usdjpy83.79184.39884.9552010.09.01 15:2484.3980.000.000.0035.96
323581762010.09.01 16:53sell0.01eurusd1.281410.000000.000002010.09.01 16:551.281690.000.000.00-0.28
322714162010.08.31 15:36buy0.02usdjpy84.35084.73084.9552010.09.03 13:3084.9550.000.000.0114.24
322679842010.08.31 15:00buy0.01usdjpy84.55078.47584.9552010.09.03 13:3084.9550.000.000.014.77
325390052010.09.06 20:00sell0.01nzdusd0.722360.719700.711362010.09.08 01:000.719700.000.00-0.022.66
326355472010.09.08 02:17buy0.02gbpjpy128.473129.152129.3672010.09.08 08:20129.3670.000.000.0021.41
326271352010.09.07 23:00buy0.01gbpjpy128.671129.128129.3672010.09.08 08:20129.3670.000.000.008.34
326407952010.09.08 04:47buy0.03gbpjpy128.267129.159129.3672010.09.08 08:20129.3670.000.000.0039.51
326203632010.09.07 19:56buy0.02audusd0.911790.914930.922772010.09.08 08:440.914930.000.000.376.28
326170202010.09.07 18:34buy0.01audusd0.913770.916130.922772010.09.08 12:320.916130.000.000.182.36
327322042010.09.09 10:04buy0.03usdjpy83.55084.07684.6622010.09.10 04:3984.0760.000.000.0118.77
326600782010.09.08 10:16buy0.02usdjpy83.76584.07684.6622010.09.10 04:3984.0760.000.000.017.40
326589162010.09.08 09:58buy0.01usdjpy83.96584.17384.6622010.09.10 14:3884.1730.000.000.012.47
328095762010.09.10 12:00buy0.03usdcad1.030121.033021.041122010.09.10 14:511.033020.000.000.008.42
327796412010.09.10 01:44buy0.02usdcad1.032271.035311.041122010.09.10 19:281.035310.000.000.005.87
328814652010.09.13 15:59sell0.15audusd0.935810.933510.924802010.09.14 08:170.933510.000.00-5.9034.50
328561232010.09.13 08:17sell0.09nzdusd0.733110.729040.722202010.09.14 12:330.729040.000.00-0.0536.63
328330022010.09.12 22:16sell0.05nzdusd0.731190.729080.722202010.09.14 12:520.729080.000.00-0.0310.55
329511242010.09.14 15:25buy0.02gbpjpy128.417128.791129.5162010.09.14 16:20128.7910.000.000.009.01
329547572010.09.14 15:50buy0.09gbpchf1.540261.547501.551442010.09.14 16:521.547500.000.000.0065.47
329496072010.09.14 15:12buy0.03gbpchf1.544281.547501.551442010.09.14 16:521.547500.000.000.009.71
329528502010.09.14 15:35buy0.05gbpchf1.542451.547501.551442010.09.14 16:521.547500.000.000.0025.37
329488162010.09.14 15:04buy0.01gbpjpy128.618129.138129.5162010.09.14 17:19129.1380.000.000.006.26
329492012010.09.14 15:09buy0.02gbpchf1.546211.549181.551442010.09.14 19:061.549180.000.000.005.96
329622452010.09.14 17:06buy0.09usdcad1.022051.025091.033052010.09.14 19:371.025090.000.000.0026.69
329537022010.09.14 15:44buy0.05usdcad1.024071.026191.033052010.09.15 01:071.026190.000.00-0.0810.33
329623392010.09.14 17:07sell0.70audusd0.944230.940710.933222010.09.15 01:070.940710.000.00-27.51246.40
329642302010.09.14 17:43sell0.15nzdusd0.739230.734420.728252010.09.15 01:110.734420.000.00-0.0972.15
329565692010.09.14 16:01sell0.09nzdusd0.737250.734420.728252010.09.15 01:110.734420.000.00-0.0525.47
329486262010.09.14 15:02buy0.01gbpchf1.548341.488341.551442010.09.15 03:161.551440.000.000.043.10
329549312010.09.14 15:51sell0.05nzdusd0.735160.732960.728252010.09.15 06:200.732960.000.00-0.0311.00
329562772010.09.14 16:00sell0.25audusd0.940120.937840.933222010.09.15 06:210.937840.000.00-9.8357.00
329567642010.09.14 16:02sell0.42audusd0.942170.937840.933222010.09.15 06:210.937840.000.00-16.51181.86
329421642010.09.14 13:30buy0.03usdcad1.026021.029901.033052010.09.15 07:021.029900.000.00-0.0511.30
328094792010.09.10 12:00sell0.03nzdusd0.728300.784250.728252010.09.15 22:020.728250.000.00-0.110.15
327997132010.09.10 08:43sell0.02nzdusd0.726270.784250.728252010.09.15 22:020.728250.000.00-0.07-3.96
327742172010.09.09 22:00sell0.01nzdusd0.724270.784250.728252010.09.15 22:020.728250.000.00-0.06-3.98
327726982010.09.09 21:00sell0.01audusd0.923760.983810.933222010.09.16 06:350.933220.000.00-2.74-9.46
328083812010.09.10 11:30sell0.02audusd0.925750.983810.933222010.09.16 06:350.933220.000.00-4.73-14.94
329525142010.09.14 15:32sell0.15audusd0.937920.935390.933222010.09.16 06:350.933220.000.00-23.5970.50
328328472010.09.12 22:15sell0.03audusd0.929770.983810.933222010.09.16 06:350.933220.000.00-5.90-10.35
328748312010.09.13 14:20sell0.09audusd0.933670.983810.933222010.09.16 06:350.933220.000.00-17.694.05
328386602010.09.13 01:17sell0.05audusd0.931800.983810.933222010.09.16 06:350.933220.000.00-9.84-7.10
331556062010.09.17 13:24sell0.02gbpchf1.582901.580891.572012010.09.17 13:571.580890.000.000.003.97
328779652010.09.13 15:06buy0.02usdcad1.028071.030721.033052010.09.17 15:011.033050.000.00-0.189.64
327760202010.09.09 23:27buy0.01usdcad1.034290.974241.033052010.09.17 15:011.033050.000.00-0.13-1.20
331890052010.09.20 05:47sell0.02gbpchf1.584731.576091.573942010.09.20 08:261.573940.000.000.0021.43
331540282010.09.17 13:09sell0.01gbpchf1.580931.576091.573942010.09.20 08:261.573940.000.00-0.096.95
331844982010.09.20 03:12sell0.03gbpusd1.568451.565121.557452010.09.20 08:341.565120.000.000.009.99
331685492010.09.17 16:15sell0.01gbpusd1.564361.560771.557452010.09.20 10:101.560770.000.00-0.053.59
331835352010.09.20 02:46sell0.02gbpusd1.566381.560771.557452010.09.20 10:101.560770.000.000.0011.22
332301702010.09.20 15:59sell0.05nzdusd0.731670.728100.720672010.09.21 08:250.728100.000.00-0.0317.85
333289162010.09.22 01:12buy0.02gbpjpy132.766133.066133.8762010.09.22 08:00133.0660.000.000.007.07
333075962010.09.21 20:00buy0.01gbpjpy132.979133.187133.8762010.09.22 08:24133.1870.000.000.022.45
333762212010.09.22 14:50sell0.09gbpusd1.568881.563611.557882010.09.22 16:371.563610.000.000.0047.43
333747052010.09.22 14:34sell0.05gbpusd1.566871.563581.557882010.09.22 16:371.563580.000.000.0016.45
333295972010.09.22 01:27sell1.19audusd0.956550.953020.947592010.09.22 18:320.953020.000.000.00420.07
333732662010.09.22 14:17sell2.02audusd0.958490.953020.947592010.09.22 18:320.953020.000.000.001 104.94
333587962010.09.22 10:41sell0.25nzdusd0.739430.736460.730432010.09.22 19:010.736460.000.000.0074.25
333762042010.09.22 14:50sell0.42nzdusd0.741490.736460.730432010.09.22 19:010.736460.000.000.00211.26
333312112010.09.22 01:50sell0.15nzdusd0.737450.732880.730432010.09.23 01:020.732880.000.00-0.2768.55
333277332010.09.22 00:58sell0.09nzdusd0.735490.732880.730432010.09.23 01:020.732880.000.00-0.1623.49
331970812010.09.20 08:33sell0.03nzdusd0.729590.785520.730432010.09.23 08:230.730430.000.00-0.09-2.52
331685622010.09.17 16:15sell0.02nzdusd0.727580.785520.730432010.09.23 08:230.730430.000.00-0.07-5.70
331659112010.09.17 15:31sell0.01nzdusd0.725560.785520.730432010.09.23 08:230.730430.000.00-0.05-4.87
333029912010.09.21 19:33sell0.05nzdusd0.733600.785520.730432010.09.23 08:230.730430.000.00-0.1215.85
332999552010.09.21 19:19sell0.42audusd0.952480.950470.947592010.09.23 10:570.950470.000.00-66.0384.42
333033132010.09.21 19:34sell0.70audusd0.954480.950470.947592010.09.23 10:570.950470.000.00-110.04280.70
331973202010.09.20 08:35sell0.09audusd0.946050.997750.947592010.09.23 13:170.947590.000.00-17.69-13.86
332996532010.09.21 19:18sell0.25audusd0.950420.997750.947592010.09.23 13:170.947590.000.00-39.3170.75
331895142010.09.20 06:03sell0.05audusd0.944090.997750.947592010.09.23 13:170.947590.000.00-9.84-17.50
332301052010.09.20 15:59sell0.15audusd0.948290.997750.947592010.09.23 13:170.947590.000.00-29.4910.50
331836722010.09.20 02:51sell0.02audusd0.939860.997750.947592010.09.23 13:170.947590.000.00-3.94-15.46
331866212010.09.20 04:26sell0.03audusd0.942020.997750.947592010.09.23 13:170.947590.000.00-5.90-16.71
331640442010.09.17 15:01sell0.01audusd0.937750.997750.947592010.09.23 13:170.947590.000.00-2.35-9.84
334428312010.09.23 15:31sell0.05gbpusd1.571351.568721.562362010.09.23 23:201.568720.000.00-0.2613.15
334433462010.09.23 15:38sell0.09gbpusd1.573511.568721.562362010.09.23 23:201.568720.000.00-0.4843.11
335186712010.09.24 16:33sell0.42gbpusd1.583441.580901.572442010.09.27 10:241.580900.000.00-2.22106.68
335551262010.09.27 13:21sell0.42gbpusd1.585381.583001.574442010.09.27 15:071.583000.000.000.0099.96
336220662010.09.28 10:55sell0.70gbpusd1.589291.586861.578342010.09.28 12:101.586860.000.000.00170.10
336201682010.09.28 10:38sell0.42gbpusd1.587331.584911.578342010.09.28 12:361.584910.000.000.00101.64
335122272010.09.24 14:51sell0.15gbpusd1.579551.620911.578342010.09.28 14:001.578340.000.00-1.5818.15
335175112010.09.24 16:14sell0.25gbpusd1.581441.620911.578342010.09.28 14:001.578340.000.00-2.6477.50
333702962010.09.22 13:39sell0.02gbpusd1.562781.620911.578342010.09.28 14:001.578340.000.00-0.65-31.12
333691302010.09.22 13:22sell0.01gbpusd1.560651.620911.578342010.09.28 14:001.578340.000.00-0.31-17.69
335069332010.09.24 13:39sell0.09gbpusd1.577561.620911.578342010.09.28 14:001.578340.000.00-0.96-7.02
333729772010.09.22 14:13sell0.03gbpusd1.564791.620911.578342010.09.28 14:001.578340.000.00-0.96-40.65
335064052010.09.24 13:36sell0.05gbpusd1.575451.620911.578342010.09.28 14:001.578340.000.00-0.52-14.45
336497632010.09.28 17:17sell0.02usdcad1.032061.029711.021112010.09.29 07:251.029710.000.00-0.024.56
336464042010.09.28 16:28sell0.01usdcad1.030081.027831.021112010.09.29 08:441.027830.000.00-0.012.19
337138502010.09.29 16:35buy0.02usdcad1.029961.032001.040942010.09.29 22:091.032000.000.00-0.093.95
337337582010.09.30 01:53sell0.02audusd0.970400.968010.959402010.09.30 07:380.968010.000.000.004.78
337812292010.09.30 14:45sell0.01gbpusd1.577341.573871.566342010.09.30 15:261.573870.000.000.003.47
337766012010.09.30 13:52buy0.05usdcad1.023751.026321.034932010.09.30 15:301.026320.000.000.0012.52
337763722010.09.30 13:50sell0.02audusd0.972420.968810.961422010.09.30 16:000.968810.000.000.007.22
337746202010.09.30 13:31buy0.02usdcad1.028021.030451.034932010.09.30 16:411.030450.000.000.004.72
337756952010.09.30 13:42buy0.03usdcad1.025961.030551.034932010.09.30 16:411.030550.000.000.0013.36
337248822010.09.29 21:00sell0.01audusd0.968380.964590.961422010.09.30 16:470.964590.000.00-1.183.79
337454832010.09.30 07:01buy0.05usdjpy83.30883.66284.4082010.10.04 04:1783.6620.000.000.0221.16
338727392010.10.01 19:07buy0.03usdcad1.019531.022251.030532010.10.04 11:031.022250.000.00-0.057.98
338670552010.10.01 16:38buy0.02usdcad1.021711.024511.030532010.10.05 04:431.024510.000.00-0.065.47
337413122010.09.30 05:23buy0.03usdjpy83.51783.77184.4082010.10.05 05:3983.7710.000.000.039.10
341138382010.10.06 16:39buy0.25usdcad1.007501.010581.018502010.10.07 04:401.010580.000.00-1.1776.19
341071432010.10.06 15:07buy0.09usdcad1.011521.014531.018502010.10.07 15:071.014530.000.00-0.4226.70
341121162010.10.06 16:24buy0.15usdcad1.009601.014561.018502010.10.07 15:071.014560.000.00-0.7073.33
337110952010.09.29 16:00buy0.01usdcad1.031950.972101.018502010.10.07 17:261.018500.000.00-0.18-13.21
340138892010.10.05 14:14buy0.02usdcad1.017470.972101.018502010.10.07 17:261.018500.000.00-0.122.02
340602112010.10.06 04:32buy0.03usdcad1.015470.000001.018502010.10.07 17:261.018500.000.00-0.148.92
340711292010.10.06 08:08buy0.05usdcad1.013521.016461.018502010.10.07 17:261.018500.000.00-0.2324.45
342462442010.10.07 15:21sell0.02nzdusd0.751110.749060.740112010.10.07 19:110.749060.000.000.004.10
343030472010.10.08 03:26sell0.05gbpusd1.588971.585481.578002010.10.08 08:181.585480.000.000.0017.45
342756492010.10.07 19:43sell0.03gbpusd1.586981.584511.578002010.10.08 09:061.584510.000.00-0.167.41
343068482010.10.08 04:06sell0.02nzdusd0.753150.746230.742172010.10.08 12:030.746230.000.000.0013.84
342456742010.10.07 15:17sell0.01nzdusd0.749080.746230.742172010.10.08 12:030.746230.000.00-0.012.85
343706462010.10.08 13:30buy0.42usdjpy82.05682.27683.1562010.10.08 13:3182.2760.000.000.00112.30
343752422010.10.08 13:39sell0.05gbpusd1.592951.588351.581952010.10.08 14:051.588350.000.000.0023.00
343737982010.10.08 13:36sell0.03gbpusd1.590941.588371.581952010.10.08 14:051.588370.000.000.007.71
344421462010.10.10 22:55buy0.05gbpjpy130.121130.669131.1232010.10.11 02:55130.6690.000.000.0033.43
344420422010.10.10 22:55buy0.03gbpjpy130.231130.669131.1232010.10.11 02:55130.6690.000.000.0016.03
344420752010.10.10 22:55buy0.70usdjpy81.59381.92782.6932010.10.11 02:5581.9270.000.000.00285.38
344408422010.10.10 22:30buy0.02gbpjpy130.581130.797131.1232010.10.11 09:29130.7970.000.000.005.26
343968032010.10.08 15:01sell0.03gbpusd1.594961.591931.583982010.10.11 16:251.591930.000.00-0.169.09
343881362010.10.08 14:25buy0.42usdjpy81.84182.14482.6932010.10.12 02:4682.1440.000.000.18154.92
342714592010.10.07 18:54sell0.02gbpusd1.584891.642871.583982010.10.12 09:301.583980.000.00-0.331.82
342706552010.10.07 18:34sell0.01gbpusd1.582881.642871.583982010.10.12 09:301.583980.000.00-0.15-1.10
345983172010.10.12 14:49sell0.02usdcad1.014411.011771.003462010.10.12 16:591.011770.000.000.005.22
345980882010.10.12 14:46buy0.02audusd0.981120.984750.992022010.10.12 17:290.984750.000.000.007.26
345818882010.10.12 11:38sell0.01usdchf0.962930.958820.952032010.10.12 18:190.958820.000.000.004.29
346173452010.10.12 19:00buy0.02eurusd1.384071.386731.395332010.10.12 19:051.386730.000.000.005.32
346117992010.10.12 17:00buy0.01eurusd1.386331.391451.395332010.10.12 19:231.391450.000.000.005.12
345893122010.10.12 13:00buy0.01audusd0.983050.985590.992022010.10.12 19:330.985590.000.000.002.54
346084862010.10.12 16:30buy0.15gbpjpy129.109129.401130.2062010.10.13 04:49129.4010.000.000.2853.53
345853702010.10.12 12:03buy0.01nzdusd0.752110.756050.763212010.10.13 06:570.756050.000.000.003.94
345986412010.10.12 14:50buy0.09gbpjpy129.310129.956130.2062010.10.13 09:27129.9560.000.000.1771.00
345731462010.10.12 09:48buy0.03gbpjpy129.741129.953130.2062010.10.13 09:27129.9530.000.000.067.77
345974762010.10.12 14:39buy0.05gbpjpy129.522129.953130.2062010.10.13 09:27129.9530.000.000.0926.32
345935912010.10.12 13:52sell0.01usdcad1.012441.007721.003462010.10.13 11:541.007720.000.00-0.014.68
344264592010.10.08 17:44buy0.01gbpjpy130.786124.781130.2062010.10.14 00:12130.2060.000.000.12-7.09
345598582010.10.12 07:14buy0.02gbpjpy129.923124.781130.2062010.10.14 00:12130.2060.000.000.156.92
347374312010.10.14 08:58sell1.19eurusd1.411991.408971.401032010.10.14 10:091.408970.000.000.00359.38
347211252010.10.14 03:33sell0.25audusd0.998130.995310.987112010.10.14 11:360.995310.000.000.0070.50
347326682010.10.14 07:59sell0.70eurusd1.410011.407481.401032010.10.14 12:291.407480.000.000.00177.10
347087732010.10.14 01:11sell0.15audusd0.996010.993510.987112010.10.14 14:420.993510.000.000.0037.50
347096922010.10.14 01:14sell0.05nzdusd0.762650.758730.751632010.10.14 14:450.758730.000.000.0019.60
347435342010.10.14 10:27buy1.19usdjpy80.98481.37382.0822010.10.14 15:5981.3730.000.000.00568.87
347191112010.10.14 02:57sell0.42eurusd1.408011.405771.401032010.10.14 18:281.405770.000.000.0094.08
347573412010.10.14 14:04buy0.01usdcad1.002621.005251.013622010.10.14 18:351.005250.000.000.002.62
347283382010.10.14 06:38buy0.70usdjpy81.18481.46182.0822010.10.14 18:4381.4610.000.000.00238.03
347079782010.10.14 01:02sell0.03nzdusd0.760450.758250.751632010.10.14 18:590.758250.000.000.006.60
347089792010.10.14 01:12sell0.09eurusd1.401581.453391.401032010.10.15 01:121.401030.000.00-0.074.95
346832222010.10.13 16:04sell0.03eurusd1.397581.453391.401032010.10.15 01:121.401030.000.00-0.09-10.35
347170662010.10.14 02:32sell0.25eurusd1.405981.403121.401032010.10.15 01:121.401030.000.00-0.20123.75
347096232010.10.14 01:14sell0.15eurusd1.403991.453391.401032010.10.15 01:121.401030.000.00-0.1244.40
346735752010.10.13 14:03sell0.01eurusd1.393261.453391.401032010.10.15 01:121.401030.000.00-0.03-7.77
347079152010.10.14 01:02sell0.05eurusd1.399591.453391.401032010.10.15 01:121.401030.000.00-0.04-7.20
346820052010.10.13 15:52sell0.02eurusd1.395351.453391.401032010.10.15 01:121.401030.000.00-0.07-11.36
347076812010.10.14 01:01sell0.09audusd0.993990.991270.987112010.10.15 01:580.991270.000.00-3.5424.48
347738332010.10.14 18:28buy0.02usdchf0.951900.953910.962902010.10.15 02:000.953910.000.000.024.21
348185392010.10.15 13:31sell0.25gbpusd1.610121.607821.599552010.10.15 13:381.607820.000.000.0057.50
348163522010.10.15 13:17buy0.02usdchf0.949530.952290.960462010.10.15 13:420.952290.000.000.005.80
348165202010.10.15 13:17sell0.09audusd1.000070.997170.989192010.10.15 13:420.997170.000.000.0026.10
348094022010.10.15 11:00sell0.09gbpusd1.606401.603791.599552010.10.15 14:121.603790.000.000.0023.49
348160072010.10.15 13:15sell0.15gbpusd1.608491.603791.599552010.10.15 14:121.603790.000.000.0070.50
346741322010.10.13 14:10sell0.01audusd0.985881.045900.989192010.10.15 15:170.989190.000.00-1.57-3.31
346765262010.10.13 14:41sell0.02audusd0.987891.045900.989192010.10.15 15:170.989190.000.00-3.15-2.60
346823332010.10.13 15:56sell0.05audusd0.991781.045900.989192010.10.15 15:170.989190.000.00-7.8712.95
346787382010.10.13 15:02sell0.03audusd0.989931.045900.989192010.10.15 15:170.989190.000.00-4.722.22
347676102010.10.14 16:00buy0.01usdchf0.953920.957480.960462010.10.15 15:260.957480.000.000.013.72
347051662010.10.14 00:13sell0.02nzdusd0.758410.755830.751632010.10.15 15:270.755830.000.00-0.015.16
347744092010.10.14 18:42sell0.02gbpusd1.600161.658201.599552010.10.15 17:151.599550.000.00-0.111.22
348028712010.10.15 08:36sell0.05gbpusd1.604321.601971.599552010.10.15 17:151.599550.000.000.0023.85
347938112010.10.15 05:34sell0.03gbpusd1.602151.658201.599552010.10.15 17:151.599550.000.000.007.80
347724862010.10.14 18:00sell0.01gbpusd1.598131.658201.599552010.10.15 17:151.599550.000.00-0.05-1.42
347011482010.10.13 22:45sell0.01nzdusd0.756270.753650.751632010.10.18 03:140.751630.000.00-0.024.64
349026382010.10.18 14:02buy0.01eurusd1.392831.395331.403812010.10.18 16:121.395330.000.000.002.50
348981412010.10.18 12:54sell0.02usdchf0.959290.956330.950302010.10.18 16:240.956330.000.000.006.19
348994042010.10.18 13:14sell0.03usdchf0.961590.956380.950302010.10.18 16:240.956380.000.000.0016.34
348986082010.10.18 13:01buy0.02nzdusd0.752270.757530.763272010.10.18 21:330.757530.000.000.0010.52
348933102010.10.18 11:20buy0.01nzdusd0.754270.757530.763272010.10.18 21:330.757530.000.000.003.26
349280972010.10.18 21:42buy0.03gbpusd1.588691.592101.599722010.10.19 01:381.592100.000.000.0610.23
347201242010.10.14 03:15buy0.42usdjpy81.38681.70582.0822010.10.19 15:1081.7050.000.000.27163.98
350041022010.10.19 15:59sell0.25usdchf0.974440.971510.963152010.10.19 16:550.971510.000.000.0075.40
350361992010.10.20 00:57buy3.43gbpusd1.566551.572141.577862010.10.20 05:411.572140.000.000.001 917.37
350200872010.10.19 19:24buy2.02gbpusd1.568961.572081.577862010.10.20 06:281.572080.000.003.94630.24
349911112010.10.19 14:09sell0.15usdchf0.971900.968280.963152010.10.20 06:440.968280.000.00-0.4756.08
349885502010.10.19 13:55sell0.09usdchf0.969790.965370.963152010.10.20 12:310.965370.000.00-0.2841.21
349843892010.10.19 13:16sell0.05usdchf0.967850.965370.963152010.10.20 12:310.965370.000.00-0.1612.84
349803932010.10.19 12:42sell0.02usdchf0.963761.017310.963152010.10.20 13:030.963150.000.00-0.061.27
349813872010.10.19 12:48sell0.03usdchf0.965781.017310.963152010.10.20 13:030.963150.000.00-0.098.19
348949142010.10.18 11:47sell0.01usdchf0.957281.017310.963152010.10.20 13:030.963150.000.00-0.06-6.09
349899922010.10.19 14:03buy1.19gbpusd1.571491.574621.577862010.10.20 13:541.574620.000.002.32372.47
349460252010.10.19 04:53buy0.03gbpusd1.586611.532791.577862010.10.20 14:431.577860.000.000.06-26.25
349514382010.10.19 06:43buy0.05gbpusd1.584611.532791.577862010.10.20 14:431.577860.000.000.10-33.75
349273902010.10.18 21:34buy0.02gbpusd1.590851.532791.577862010.10.20 14:431.577860.000.000.08-25.98
349704552010.10.19 11:00buy0.15gbpusd1.579681.532791.577862010.10.20 14:431.577860.000.000.29-27.30
349716182010.10.19 11:08buy0.25gbpusd1.577901.532791.577862010.10.20 14:431.577860.000.000.49-1.00
349158002010.10.18 17:18buy0.01gbpusd1.592911.532791.577862010.10.20 14:431.577860.000.000.04-15.05
349807052010.10.19 12:44buy0.42gbpusd1.575391.532791.577862010.10.20 14:431.577860.000.000.82103.74
349559952010.10.19 08:04buy0.09gbpusd1.582231.532791.577862010.10.20 14:431.577860.000.000.18-39.33
349841742010.10.19 13:15buy0.70gbpusd1.573391.532791.577862010.10.20 14:431.577860.000.001.37312.90
350737372010.10.20 13:42buy0.01gbpjpy127.946128.157129.0502010.10.20 14:59128.1570.000.000.002.60
352898292010.10.25 08:58buy0.25gbpjpy126.517126.720127.6092010.10.25 11:13126.7200.000.000.0063.01
353137932010.10.25 15:01sell0.01eurusd1.401591.398491.390632010.10.25 16:201.398490.000.000.003.10
352872712010.10.25 08:27buy0.09gbpjpy126.917127.197127.6092010.10.25 20:34127.1970.000.000.0031.20
352884812010.10.25 08:41buy0.15gbpjpy126.716127.197127.6092010.10.25 20:34127.1970.000.000.0089.31
353229342010.10.25 16:20sell0.01eurusd1.398261.392931.387272010.10.26 00:291.392930.000.00-0.015.33
353219252010.10.25 16:09sell0.03gbpusd1.574451.571221.565582010.10.26 01:011.571220.000.00-0.169.69
353229402010.10.25 16:20sell0.05gbpusd1.576731.571221.565582010.10.26 01:011.571220.000.00-0.2627.55
352361352010.10.22 13:28buy0.01gbpjpy127.794121.796127.6092010.10.26 08:09127.6090.000.000.04-2.29
352397502010.10.22 14:32buy0.02gbpjpy127.576121.796127.6092010.10.26 08:09127.6090.000.000.080.81
352801182010.10.25 06:46buy0.03gbpjpy127.350121.796127.6092010.10.26 08:09127.6090.000.000.069.61
352862752010.10.25 08:13buy0.05gbpjpy127.130127.395127.6092010.10.26 08:09127.6090.000.000.0929.65
352801742010.10.25 06:46buy0.42usdjpy80.77980.99481.6792010.10.26 09:2980.9940.000.000.09111.49
352884672010.10.25 08:40buy0.70usdjpy80.57980.99581.6792010.10.26 09:2980.9950.000.000.15359.53
353310312010.10.25 19:00buy0.01usdcad1.019831.024101.030812010.10.26 13:361.024100.000.00-0.024.17
353847452010.10.26 11:12sell0.25gbpusd1.588211.585731.577252010.10.26 13:451.585730.000.000.0062.00
353319462010.10.25 19:27sell0.02nzdusd0.753980.750290.742982010.10.26 13:490.750290.000.00-0.017.38
353265042010.10.25 17:22sell0.01nzdusd0.751980.749970.742982010.10.26 15:200.749970.000.00-0.012.01
353780492010.10.26 09:46sell0.15gbpusd1.585761.582851.577252010.10.26 19:191.582850.000.000.0043.65
341877762010.10.07 08:37buy0.15usdjpy82.45977.91581.6792010.10.27 02:2181.6790.000.000.54-143.24
341804282010.10.07 07:42buy0.09usdjpy82.66177.91581.6792010.10.27 02:2181.6790.000.000.36-108.20
340941532010.10.06 12:55buy0.05usdjpy82.89877.91581.6792010.10.27 02:2181.6790.000.000.21-74.62
340209942010.10.05 15:44buy0.03usdjpy83.10677.91581.6792010.10.27 02:2181.6790.000.000.19-52.41
341895292010.10.07 08:49buy0.25usdjpy82.26077.91581.6792010.10.27 02:2181.6790.000.000.92-177.83
337095812010.09.29 15:36buy0.02usdjpy83.71877.91581.6792010.10.27 02:2181.6790.000.000.04-49.93
337053162010.09.29 14:37buy0.01usdjpy83.91977.91581.6792010.10.27 02:2181.6790.000.000.04-27.42
353764302010.10.26 09:34sell0.09gbpusd1.583541.579471.577252010.10.27 08:161.577250.000.00-0.4856.61
353071982010.10.25 13:48sell0.01gbpusd1.570331.630301.577252010.10.27 08:161.577250.000.00-0.10-6.92
353641452010.10.26 07:32sell0.03gbpusd1.578831.630301.577252010.10.27 08:161.577250.000.00-0.164.74
353090342010.10.25 14:12sell0.02gbpusd1.572351.630301.577252010.10.27 08:161.577250.000.00-0.22-9.80
353756262010.10.26 09:30sell0.05gbpusd1.581501.579471.577252010.10.27 08:161.577250.000.00-0.2621.25
355633492010.10.27 14:00sell0.01gbpjpy129.111128.820128.0062010.10.27 16:18128.8200.000.000.003.57
355652352010.10.27 14:24sell0.01usdjpy81.48181.08080.5842010.10.28 17:3481.0800.000.00-0.054.95
355686032010.10.27 15:06sell0.02usdjpy81.68381.08080.5842010.10.28 17:3481.0800.000.00-0.1114.87
357944212010.10.29 08:40buy0.15gbpjpy128.043128.401129.1562010.10.29 09:50128.4010.000.000.0066.51
357940772010.10.29 08:38buy0.09gbpjpy128.266128.496129.1562010.10.29 12:01128.4960.000.000.0025.63
357830372010.10.29 04:22buy0.05gbpjpy128.483128.787129.1562010.10.29 15:24128.7870.000.000.0018.84
357805632010.10.29 02:16buy0.03gbpjpy128.681128.897129.1562010.10.29 20:00128.8970.000.000.008.05
357523722010.10.28 15:47buy0.02gbpjpy128.896123.050129.1562010.11.01 01:00129.1560.000.000.086.46
357207312010.10.28 11:37buy0.01gbpjpy129.089123.050129.1562010.11.01 01:00129.1560.000.000.040.83
358283822010.10.29 15:59buy0.02usdjpy80.61080.84781.4352010.11.01 01:0180.8470.000.000.005.86
358421592010.10.31 22:15buy0.03usdjpy80.33880.84781.4352010.11.01 01:0180.8470.000.000.0018.89
359082052010.11.01 12:18sell0.01eurusd1.394801.390791.383792010.11.01 15:511.390790.000.000.004.01
359343272010.11.01 16:00sell0.01audusd0.987860.985430.976862010.11.01 20:250.985430.000.000.002.43
359512892010.11.01 22:01sell0.02nzdusd0.767830.765720.757172010.11.02 05:150.765720.000.000.004.22
359572312010.11.02 01:01sell0.02gbpusd1.606391.601401.595332010.11.02 11:181.601400.000.000.009.98
359342192010.11.01 16:00sell0.01gbpusd1.604241.601401.595332010.11.02 11:181.601400.000.00-0.052.84
358139732010.10.29 13:21buy0.01usdjpy80.79981.23481.4352010.11.03 15:0081.4350.000.000.007.81
360670692010.11.03 12:51sell0.09nzdusd0.776060.773390.767742010.11.03 19:290.773390.000.000.0024.03
360930892010.11.03 19:17sell0.15nzdusd0.778940.773390.767742010.11.03 19:290.773390.000.000.0083.25
360778522010.11.03 15:26buy0.02usdcad1.007751.013161.018692010.11.03 19:321.013160.000.000.0010.68
360728262010.11.03 14:18buy0.01usdcad1.009711.013041.018692010.11.03 19:321.013040.000.000.003.29
361127992010.11.03 23:01sell0.42nzdusd0.787150.785100.776152010.11.04 04:420.785100.000.000.0086.10
361462562010.11.04 10:42sell0.70gbpusd1.619921.616001.608962010.11.04 12:341.616000.000.000.00274.40
361645942010.11.04 14:34sell3.43gbpusd1.628411.626001.617282010.11.04 18:231.626000.000.000.00826.63
361939832010.11.05 00:32sell0.02eurusd1.422881.420601.411892010.11.05 07:401.420600.000.000.004.56
361628042010.11.04 14:07sell3.43nzdusd0.797160.794540.786162010.11.05 08:160.794540.000.00-2.09898.66
361583262010.11.04 13:21sell1.19gbpusd1.624211.621641.617282010.11.05 08:331.621640.000.00-6.28305.83
361602452010.11.04 13:38sell2.02gbpusd1.626261.621661.617282010.11.05 08:331.621660.000.00-10.67929.20
361021162010.11.03 19:54sell0.09gbpusd1.611751.663621.617282010.11.05 11:411.617280.000.00-1.91-49.77
360991062010.11.03 19:33sell0.03gbpusd1.607551.663621.617282010.11.05 11:411.617280.000.00-0.64-29.19
361558152010.11.04 13:01sell0.70gbpusd1.622211.619311.617282010.11.05 11:411.617280.000.00-3.70345.10
360984542010.11.03 19:31sell0.02gbpusd1.605661.663621.617282010.11.05 11:411.617280.000.00-0.43-23.24
361404122010.11.04 09:29sell0.42gbpusd1.617931.663621.617282010.11.05 11:411.617280.000.00-2.2227.30
360982162010.11.03 19:31sell0.01gbpusd1.603621.663621.617282010.11.05 11:411.617280.000.00-0.21-13.66
360998972010.11.03 19:38sell0.05gbpusd1.609650.000001.617282010.11.05 11:411.617280.000.00-1.05-38.15
361320812010.11.04 07:55sell0.15gbpusd1.613891.663621.617282010.11.05 11:411.617280.000.00-0.79-50.85
361374672010.11.04 09:03sell0.25gbpusd1.615951.663621.617282010.11.05 11:411.617280.000.00-1.32-33.25
361890702010.11.04 22:00sell0.01eurusd1.420871.413911.411892010.11.05 11:511.411890.000.00-0.018.98
361475362010.11.04 10:59buy0.05usdcad1.002421.005141.013452010.11.05 11:591.005140.000.00-0.0813.53
361580392010.11.04 13:19sell2.02nzdusd0.795140.790540.786162010.11.05 12:030.790540.000.00-1.23929.20
361474802010.11.04 10:59sell1.19nzdusd0.793080.790550.786162010.11.05 12:030.790550.000.00-0.73301.07
361117362010.11.03 22:48sell0.25nzdusd0.785000.825820.786162010.11.08 10:580.786160.000.00-0.30-29.00
361460152010.11.04 10:41sell0.70nzdusd0.790970.788240.786162010.11.08 10:580.786160.000.00-0.86336.70
359954042010.11.02 11:50sell0.02nzdusd0.769850.825820.786162010.11.08 10:580.786160.000.00-0.07-32.62
361432662010.11.04 10:06sell0.42nzdusd0.788970.825820.786162010.11.08 10:580.786160.000.00-0.52118.02
361116262010.11.03 22:47sell0.15nzdusd0.783450.825820.786162010.11.08 10:580.786160.000.00-0.18-40.65
361113232010.11.03 22:45sell0.09nzdusd0.781200.825820.786162010.11.08 10:580.786160.000.00-0.10-44.64
359998442010.11.02 12:58sell0.03nzdusd0.771900.825820.786162010.11.08 10:580.786160.000.00-0.11-42.78
360024132010.11.02 13:22sell0.05nzdusd0.774020.825820.786162010.11.08 10:580.786160.000.00-0.18-60.70
359462382010.11.01 20:03sell0.01nzdusd0.765870.825820.786162010.11.08 10:580.786160.000.00-0.06-20.29
362434692010.11.05 14:29buy0.05usdcad1.000461.003061.011362010.11.08 12:121.003060.000.00-0.0812.96
363515862010.11.09 00:02buy0.05gbpusd1.609741.613021.618232010.11.09 02:121.613020.000.000.0016.40
363523262010.11.09 00:04buy0.09gbpusd1.607111.613021.618232010.11.09 02:121.613020.000.000.0053.19
363496302010.11.08 23:52sell0.03usdchf0.966990.963640.955872010.11.09 09:410.963640.000.000.0010.43
363497132010.11.08 23:52buy0.03gbpusd1.611821.614331.618232010.11.09 11:161.614330.000.000.007.53
363299812010.11.08 14:57sell0.02usdchf0.964830.961130.955872010.11.09 11:590.961130.000.00-0.067.70
363268892010.11.08 14:11buy0.02gbpusd1.613891.556251.618232010.11.09 12:511.618230.000.000.048.68
363258592010.11.08 13:59buy0.01gbpusd1.616231.556251.618232010.11.09 12:511.618230.000.000.022.00
363250212010.11.08 13:48sell0.01usdchf0.962960.960870.955872010.11.09 15:160.960870.000.00-0.032.18
364017012010.11.09 13:23buy0.05usdcad0.998401.002601.009402010.11.09 19:361.002600.000.000.0020.95
364233122010.11.09 19:00buy0.01gbpjpy130.603130.820131.6982010.11.09 20:26130.8200.000.000.002.65
361436972010.11.04 10:09buy0.03usdcad1.004471.007341.009402010.11.09 20:571.007340.000.00-0.158.55
365285112010.11.11 00:37sell0.02usdchf0.971510.969250.960432010.11.11 09:050.969250.000.000.004.66
365718372010.11.11 10:47sell0.03gbpusd1.614341.610321.603292010.11.11 18:401.610320.000.000.0012.06
365646672010.11.11 09:35sell0.01gbpusd1.610261.606841.603292010.11.12 06:141.606840.000.00-0.053.42
365666212010.11.11 09:51sell0.02gbpusd1.612261.606841.603292010.11.12 06:141.606840.000.00-0.1110.84
365986942010.11.11 16:25sell0.05usdchf0.977190.974520.966512010.11.12 07:170.974520.000.00-0.1613.70
361379852010.11.04 09:07buy0.02usdcad1.006450.948351.009402010.11.12 07:381.009400.000.00-0.245.85
361127062010.11.03 23:00buy0.01usdcad1.008460.948351.009402010.11.12 07:381.009400.000.00-0.150.93
366762952010.11.12 14:09buy0.02gbpusd1.611991.615061.623032010.11.12 15:011.615060.000.000.006.14
366753162010.11.12 13:56buy0.01gbpusd1.614031.616301.623032010.11.12 16:531.616300.000.000.002.27
367250862010.11.15 07:03sell0.25usdchf0.985570.981900.974582010.11.15 10:200.981900.000.000.0093.44
366894642010.11.12 17:50sell0.09usdcad1.012651.007851.001652010.11.15 14:451.007850.000.00-0.0742.86
366883282010.11.12 17:24sell0.05usdcad1.010651.007861.001652010.11.15 14:451.007860.000.00-0.0413.84
368482872010.11.16 16:09sell0.70usdcad1.024741.022741.013782010.11.17 06:521.022740.000.00-0.55136.89
368468112010.11.16 15:57sell0.42usdcad1.022781.020271.013782010.11.17 15:561.020270.000.00-0.33103.33
368530372010.11.16 17:10sell1.19usdchf0.993730.990370.984902010.11.17 16:200.990370.000.00-3.75403.73
368552742010.11.16 17:42sell2.02usdchf0.995900.990370.984902010.11.17 16:200.990370.000.00-6.361 127.92
368481152010.11.16 16:07sell0.70usdchf0.991420.989160.984902010.11.18 08:100.989160.000.00-8.83159.93
368445742010.11.16 15:37sell0.25usdcad1.020741.018211.013782010.11.18 10:081.018210.000.00-0.7962.12
369715532010.11.18 11:43buy0.02gbpchf1.575971.579321.586912010.11.18 13:371.579320.000.000.006.80
369665352010.11.18 10:06buy0.01gbpchf1.577921.584881.586912010.11.18 15:221.586910.000.000.009.06
369903162010.11.18 16:07sell0.70usdchf0.998220.990740.986982010.11.19 10:310.990740.000.00-2.21528.49
369877422010.11.18 15:30sell0.09usdjpy83.63183.35782.5322010.11.19 12:1483.3570.000.00-0.1629.58
370461942010.11.19 12:51sell0.01gbpusd1.600941.598381.590002010.11.19 14:191.598380.000.000.002.56
366833302010.11.12 15:52sell0.03usdcad1.008691.064561.013782010.11.22 06:341.013780.000.00-0.17-15.06
368263642010.11.16 11:19sell0.05usdcad1.014711.064561.013782010.11.22 06:341.013780.000.00-0.244.59
368266562010.11.16 11:22sell0.09usdcad1.016721.064561.013782010.11.22 06:341.013780.000.00-0.4226.10
366792802010.11.12 15:00sell0.01usdcad1.004611.064561.013782010.11.22 06:341.013780.000.00-0.07-9.05
366799082010.11.12 15:08sell0.02usdcad1.006811.064561.013782010.11.22 06:341.013780.000.00-0.15-13.75
368384322010.11.16 14:20sell0.15usdcad1.018761.016001.013782010.11.22 06:341.013780.000.00-0.7173.68
371413122010.11.22 07:30sell0.03nzdusd0.776680.772980.765682010.11.22 13:370.772980.000.000.0011.10
371723462010.11.22 11:15sell0.01eurusd1.372191.363751.361282010.11.22 13:371.363750.000.000.008.44
371966642010.11.22 13:52buy0.02usdcad1.014921.018411.025922010.11.22 16:171.018410.000.000.006.85
371373602010.11.22 07:08sell0.02nzdusd0.774680.772160.765682010.11.22 16:520.772160.000.000.005.04
371795332010.11.22 12:03sell0.01audusd0.989510.984470.978502010.11.22 18:350.984470.000.000.005.04
371828082010.11.22 12:25buy0.01usdcad1.016921.019561.025922010.11.22 18:361.019560.000.000.002.59
371234882010.11.22 04:26sell0.01nzdusd0.772670.769050.765682010.11.23 06:520.769050.000.00-0.013.62
367230142010.11.15 06:43sell0.15usdchf0.983581.029290.986982010.11.23 11:010.986980.000.00-3.77-51.67
367116872010.11.15 04:11sell0.09usdchf0.981361.029290.986982010.11.23 11:010.986980.000.00-2.25-51.25
366886522010.11.12 17:31sell0.05usdchf0.979301.029290.986982010.11.23 11:010.986980.000.00-1.43-38.91
365900602010.11.11 14:53sell0.02usdchf0.973401.029290.986982010.11.23 11:010.986980.000.00-0.61-27.52
365217382010.11.10 22:07sell0.01usdchf0.969291.029290.986982010.11.23 11:010.986980.000.00-0.30-17.92
368419042010.11.16 15:05sell0.25usdchf0.987551.029290.986982010.11.23 11:010.986980.000.00-5.5214.44
368453022010.11.16 15:42sell0.42usdchf0.989421.029290.986982010.11.23 11:010.986980.000.00-9.25103.83
365914662010.11.11 15:03sell0.03usdchf0.975381.029290.986982010.11.23 11:010.986980.000.00-0.91-35.26
372984262010.11.23 06:48sell0.09usdjpy83.83283.00582.7322010.11.23 15:5783.0050.000.000.0089.67
367897732010.11.15 20:58sell0.03usdjpy83.22883.00882.7322010.11.23 16:1183.0080.000.00-0.417.95
368489152010.11.16 16:14sell0.05usdjpy83.42783.00882.7322010.11.23 16:1183.0080.000.00-0.6325.24
380617252010.11.30 08:21buy0.42gbpchf1.546571.548871.557572010.11.30 09:201.548870.000.000.0096.79
380532792010.11.30 07:42buy0.25gbpchf1.548571.551391.557572010.11.30 09:421.551390.000.000.0070.55
377599952010.11.26 14:54sell0.03usdjpy84.03683.63883.1422010.11.30 14:4283.6380.000.00-0.1014.28
378885432010.11.29 12:22sell0.05usdjpy84.24883.64483.1422010.11.30 14:4283.6440.000.00-0.0936.11
380497672010.11.30 07:27buy0.15gbpchf1.550551.552761.557572010.11.30 15:591.552760.000.000.0033.24
379288052010.11.29 15:54buy0.03gbpchf1.558061.502201.557572010.11.30 17:271.557570.000.000.11-1.47
379295932010.11.29 15:59buy0.05gbpchf1.555931.502201.557572010.11.30 17:271.557570.000.000.188.19
380002872010.11.30 01:32buy0.09gbpchf1.552951.555371.557572010.11.30 17:271.557570.000.000.0041.56
379049812010.11.29 13:47buy0.02gbpchf1.560051.502201.557572010.11.30 17:271.557570.000.000.07-4.95
378832262010.11.29 12:00buy0.01gbpchf1.562141.502201.557572010.11.30 17:271.557570.000.000.04-4.57
381619952010.11.30 17:27buy0.01gbpchf1.558001.560671.568942010.11.30 18:421.560670.000.000.002.67
381516912010.11.30 16:13buy0.05usdchf0.993811.002161.004882010.12.01 02:211.002160.000.000.0441.66
381485832010.11.30 15:58buy0.02usdchf0.998061.002131.004882010.12.01 02:451.002130.000.000.028.12
381514572010.11.30 16:13buy0.03usdchf0.996051.002151.004882010.12.01 02:451.002150.000.000.0218.26
381444292010.11.30 15:35buy0.01usdchf1.000061.002131.004882010.12.01 02:451.002130.000.000.012.07
382664002010.12.01 17:09sell0.09gbpusd1.563191.559921.552312010.12.01 19:011.559920.000.000.0029.43
382976292010.12.02 06:08sell0.03gbpchf1.569801.566181.558642010.12.02 07:451.566180.000.000.0010.84
382903612010.12.02 01:31sell0.02gbpchf1.567391.565111.558642010.12.02 08:011.565110.000.000.004.55
382848772010.12.01 23:00sell0.01gbpchf1.565291.561051.558642010.12.02 10:591.561050.000.000.004.24
383107542010.12.02 09:43sell0.09gbpusd1.565651.562091.554462010.12.02 11:181.562090.000.000.0032.04
382635862010.12.01 16:56sell0.05gbpusd1.561251.557401.554462010.12.02 13:301.557400.000.00-0.7919.25
382583442010.12.01 15:59sell0.02gbpusd1.556681.614711.554462010.12.02 13:361.554460.000.00-0.324.44
382569132010.12.01 15:35sell0.01gbpusd1.554711.614711.554462010.12.02 13:361.554460.000.00-0.160.25
382630432010.12.01 16:55sell0.03gbpusd1.558721.614711.554462010.12.02 13:361.554460.000.00-0.4812.78
367868302010.11.15 20:00sell0.02usdjpy83.0280.00083.1422010.12.03 13:3083.1420.000.00-0.77-2.74
367848942010.11.15 19:03sell0.01usdjpy82.82588.82383.1422010.12.03 13:3083.1420.000.00-0.37-3.81
387663722010.12.07 08:53buy0.01usdjpy82.78283.44783.6822010.12.07 21:1083.4470.000.000.007.97
387739492010.12.07 10:14buy0.02usdjpy82.58283.44883.6822010.12.07 21:1083.4480.000.000.0020.76
388254462010.12.07 20:17sell0.01gbpusd1.575521.569001.564512010.12.08 07:471.569000.000.00-0.016.52
389225312010.12.08 15:50buy0.05audusd0.975620.977910.986752010.12.08 19:060.977910.000.000.0011.45
389187842010.12.08 15:18buy0.02eurusd1.322551.325701.333492010.12.08 19:591.325700.000.000.006.30
389201912010.12.08 15:30buy0.03audusd0.977850.983400.986752010.12.09 01:050.986750.000.000.7126.70
389108922010.12.08 14:04buy0.01audusd0.982000.922000.986752010.12.09 01:050.986750.000.000.244.75
389185982010.12.08 15:17buy0.02audusd0.979990.983400.986752010.12.09 01:050.986750.000.000.4813.52
389108562010.12.08 14:04buy0.01eurusd1.324511.329091.333492010.12.09 01:291.329090.000.000.004.58
389881252010.12.09 09:41sell0.01eurusd1.322611.318961.313672010.12.09 15:301.318960.000.000.003.65
390105902010.12.09 13:58sell0.02eurusd1.324731.318961.313672010.12.09 15:301.318960.000.000.0011.54
390106112010.12.09 13:58sell0.03audusd0.986580.983900.975512010.12.09 16:370.983900.000.000.008.04
391823352010.12.10 10:28sell0.03audusd0.988640.985900.977612010.12.10 17:160.985900.000.000.008.22
392083732010.12.10 13:30buy0.01usdjpy83.80584.14284.9022010.12.13 11:0984.1420.000.000.014.01
393714232010.12.13 15:20buy0.01gbpusd1.581941.587611.592982010.12.13 19:001.587610.000.000.005.67
394460882010.12.14 11:23buy9.91usdchf0.960220.962070.971062010.12.14 14:320.962070.000.000.001 905.63
394441512010.12.14 10:59sell0.42audusd1.000790.998260.989792010.12.14 15:020.998260.000.000.00106.26
394222832010.12.14 07:48buy0.02usdcad1.005761.008721.016772010.12.14 15:191.008720.000.000.005.87
394389352010.12.14 10:24sell0.25audusd0.998710.995350.989792010.12.15 03:270.995350.000.00-4.2284.00
393923892010.12.13 18:14sell0.15audusd0.996650.993000.989792010.12.15 07:190.993000.000.00-5.0654.75
394786362010.12.14 17:10buy0.02usdcad1.003641.007341.014652010.12.15 07:451.007340.000.00-0.047.35
394787582010.12.14 17:10buy9.91usdchf0.958220.962300.969142010.12.15 07:570.962300.000.004.164 201.68
393391072010.12.13 11:56sell0.03audusd0.990661.042400.989792010.12.15 10:030.989790.000.00-1.022.61
393554332010.12.13 13:46sell0.05audusd0.992661.042400.989792010.12.15 10:030.989790.000.00-1.6814.35
390061422010.12.09 13:18sell0.02audusd0.984441.042400.989792010.12.15 10:030.989790.000.00-1.36-10.70
390034812010.12.09 12:48sell0.01audusd0.982401.042400.989792010.12.15 10:030.989790.000.00-0.68-7.39
393731402010.12.13 15:30sell0.09audusd0.994680.991890.989792010.12.15 10:030.989790.000.00-3.0444.01
393354212010.12.13 11:36buy0.09usdchf0.979630.928030.969142010.12.15 19:440.969140.000.000.08-97.42
393673322010.12.13 15:01buy0.70usdchf0.970280.928030.969142010.12.15 19:440.969140.000.000.58-82.34
393731662010.12.13 15:30buy1.19usdchf0.968040.928030.969142010.12.15 19:440.969140.000.001.00135.07
393666322010.12.13 14:57buy0.42usdchf0.973450.928030.969142010.12.15 19:440.969140.000.000.36-186.78
393925122010.12.13 18:15buy2.02usdchf0.966060.928030.969142010.12.15 19:440.969140.000.001.70641.97
390425352010.12.09 17:03buy0.03usdchf0.983620.928030.969142010.12.15 19:440.969140.000.000.04-44.82
394347902010.12.14 09:46buy3.43usdchf0.964040.967000.969142010.12.15 19:440.969140.000.001.441 805.00
390096142010.12.09 13:46buy0.02usdchf0.985920.928030.969142010.12.15 19:440.969140.000.000.04-34.63
394427412010.12.14 10:54buy5.83usdchf0.962090.967110.969142010.12.15 19:440.969140.000.002.454 241.03
393571582010.12.13 13:59buy0.25usdchf0.975560.928030.969142010.12.15 19:440.969140.000.000.22-165.61
390521942010.12.09 18:03buy0.05usdchf0.981630.928030.969142010.12.15 19:440.969140.000.000.08-64.44
389923802010.12.09 10:17buy0.01usdchf0.988030.928030.969142010.12.15 19:440.969140.000.000.00-19.49
393392292010.12.13 11:57buy0.15usdchf0.977650.928030.969142010.12.15 19:440.969140.000.000.12-131.71
395775082010.12.15 17:55buy0.02usdcad1.001591.004661.012642010.12.16 11:491.004660.000.00-0.136.11
395870272010.12.15 19:46sell0.09usdjpy84.49284.18383.3982010.12.16 13:5484.1830.000.00-0.2633.04
395854532010.12.15 19:35sell0.05usdjpy84.29684.00983.3982010.12.17 05:5784.0090.000.00-0.2017.08
394043652010.12.13 23:00buy0.01usdcad1.007771.010141.012642010.12.17 13:511.010140.000.00-0.112.35
397344902010.12.17 14:00buy0.01usdchf0.963000.969600.974002010.12.17 16:380.969600.000.000.006.81
  0.00 0.00 -532.75 33 382.49
Closed P/L: 32 849.74
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
395452012010.12.15 12:35sell0.01usdjpy83.73289.72983.398 84.0990.000.00-0.04-4.36
395497502010.12.15 13:30sell0.02usdjpy83.90389.72983.398 84.0990.000.00-0.08-4.66
395792842010.12.15 18:17sell0.03usdjpy84.10289.72983.398 84.0990.000.00-0.120.11
396669312010.12.16 18:04buy0.01nzdusd0.739290.679350.74814 0.736180.000.000.04-3.11
397290512010.12.17 12:20buy0.02nzdusd0.737170.679350.74814 0.736180.000.000.00-1.98
397473682010.12.17 16:25buy0.01gbpchf1.503381.443381.51238 1.500930.000.000.00-2.53
397480442010.12.17 16:39buy0.02gbpchf1.501401.443381.51238 1.500930.000.000.00-0.97
  0.00 0.00 -0.20 -17.50
 Floating P/L: -17.70
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 32 849.74 Floating P/L: -17.70 Margin: 141.00
Balance: 132 849.74 Equity: 132 832.04 Free Margin: 132 691.04
 
Details:
Graph
Gross Profit: 35 783.99 Gross Loss: 2 934.25 Total Net Profit: 32 849.74
Profit Factor: 12.20 Expected Payoff: 70.34  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 631.35 (0.56%) Relative Drawdown: 0.56% (631.35)
 
Total Trades: 467 Short Positions (won %): 278 (77.34%) Long Positions (won %): 189 (82.54%)
Profit Trades (% of total): 371 (79.44%) Loss trades (% of total): 96 (20.56%)
Largest profit trade: 4 243.48 loss trade: -186.42
Average profit trade: 96.45 loss trade: -30.57
Maximum consecutive wins ($): 36 (350.62) consecutive losses ($): 7 (-631.35)
Maximal consecutive profit (count): 6 519.75 (24) consecutive loss (count): -631.35 (7)
Average consecutive wins: 8 consecutive losses: 2