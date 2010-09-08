﻿ 11118: Metex Invests - Trade History Report
Trade History Report
Name: Metex Invests
Account: 11118 (USD, FXCM-Demo, demo)
Broker: Liquidity Connection
Date: 2010.09.28 09:34
Orders
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0.00 -419.36 1 533 542 717.54 1 533 642 298.18
Balance: 1533642298.18 Free Margin: 1533642298.18
Credit Facility: 0.00 Margin: 0.00
Floating P/L: 0.00 Margin Level: 0.00%
Equity: 1533642298.18
Graph
Results
Total Net Profit: 1 533 542 298.18 Gross Profit: 1 533 548 473.84 Gross Loss: -6 175.66
Profit Factor: 248 321.39 Expected Payoff: 4 307 703.08
Recovery Factor: 274 435.40 Sharpe Ratio: 0.23
Balance Drawdown:
Balance Drawdown Absolute: 5 505.18 Balance Drawdown Maximal: 5 587.99 (5.58%) Balance Drawdown Relative: 5.58% (5 587.99)
Total Trades: 356 Short Trades (won %): 41 (43.90%) Long Trades (won %): 315 (92.70%)
Profit Trades (% of total): 310 (87.08%) Loss Trades (% of total): 46 (12.92%)
Largest profit trade: 53 084 400.00 Largest loss trade: -2 076.97
Average profit trade: 4 946 930.56 Average loss trade: -134.25
Maximum consecutive wins ($): 163 (1 161 823 607.59) Maximum consecutive losses ($): 9 (-293.02)
Maximal consecutive profit (count): 1 161 823 607.59 (163) Maximal consecutive loss (count): -4 136.31 (3)
Average consecutive wins: 24 Average consecutive losses: 4
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