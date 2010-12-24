FXDD

Account: 7850952 Name: Albert Currency: USD 2010 December 24, 18:16
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
501865152010.12.24 05:57sell limit0.10gbpusd1.544500.000000.000002010.12.24 05:581.54270cancelled
 2008cancelled
501865132010.12.24 05:57buy limit0.10gbpusd1.541500.000000.000002010.12.24 05:581.54310cancelled
 2008cancelled
500885432010.12.23 00:00buy limit0.10gbpusd1.537200.000000.000002010.12.23 10:071.54010cancelled
 2008cancelled
500930612010.12.23 06:11sell0.10gbpusd1.541800.000000.000002010.12.23 10:071.540200.000.000.0016.00
 2008 
500885492010.12.23 01:51sell0.10gbpusd1.540100.000000.000002010.12.23 10:071.540200.000.000.00-1.00
 2008 
501067312010.12.23 06:12sell limit0.10gbpusd1.543500.000000.000002010.12.23 10:071.53970cancelled
 2008cancelled
500993272010.12.23 04:03sell0.10gbpusd1.541000.000001.540802010.12.23 10:041.540800.000.000.002.00
  [tp]
501151902010.12.23 09:15sell0.10gbpusd1.543300.000001.542502010.12.23 09:371.542500.000.000.008.00
  [tp]
500411322010.12.22 10:19sell0.10gbpusd1.547900.000000.000002010.12.22 10:541.546400.000.000.0015.00
 2008 
500411262010.12.22 10:00buy limit0.10gbpusd1.544900.000000.000002010.12.22 10:541.54650cancelled
 2008cancelled
500137852010.12.22 05:53sell0.10gbpusd1.548100.000000.000002010.12.22 10:001.546600.000.000.0015.00
 2008 
500308702010.12.22 05:53sell limit0.10gbpusd1.549800.000000.000002010.12.22 10:001.54610cancelled
 2008cancelled
500137692010.12.22 00:00buy limit0.10gbpusd1.545100.000000.000002010.12.22 10:001.54650cancelled
 2008cancelled
499164592010.12.21 03:09sell0.10gbpusd1.552700.000000.000002010.12.21 10:201.553700.000.000.00-10.00
 2008 
499249742010.12.21 03:31sell0.10gbpusd1.554400.000000.000002010.12.21 10:201.553700.000.000.007.00
 2008 
499164162010.12.21 00:00buy limit0.10gbpusd1.549800.000000.000002010.12.21 10:201.55370cancelled
 2008cancelled
499274702010.12.21 09:11sell0.10gbpusd1.556100.000000.000002010.12.21 10:201.553700.000.000.0024.00
 2008 
499392072010.12.21 09:11sell limit0.10gbpusd1.557800.000000.000002010.12.21 10:201.55330cancelled
 2008cancelled
497356842010.12.17 09:31sell limit0.10gbpusd1.565100.000000.000002010.12.17 11:161.56350cancelled
 2008cancelled
497356812010.12.17 09:47buy0.10gbpusd1.562100.000000.000002010.12.17 11:161.563600.000.000.0015.00
 2008 
497366832010.12.17 09:47buy limit0.10gbpusd1.560400.000000.000002010.12.17 11:161.56390cancelled
 2008cancelled
497331892010.12.17 08:58sell limit0.10gbpusd1.564900.000000.000002010.12.17 09:311.56340cancelled
 2008cancelled
497331872010.12.17 09:16buy0.10gbpusd1.561900.000000.000002010.12.17 09:311.563400.000.000.0015.00
 2008 
497349212010.12.17 09:16buy limit0.10gbpusd1.560200.000000.000002010.12.17 09:311.56380cancelled
 2008cancelled
497110282010.12.17 00:00sell limit0.10gbpusd1.564700.000000.000002010.12.17 08:581.56320cancelled
 2008cancelled
497110032010.12.17 07:31buy0.10gbpusd1.561700.000000.000002010.12.17 08:581.563200.000.000.0015.00
 2008 
497288812010.12.17 07:31buy limit0.10gbpusd1.560000.000000.000002010.12.17 08:581.56360cancelled
 2008cancelled
496476902010.12.16 09:39sell0.10gbpusd1.557400.000000.000002010.12.16 11:061.556900.000.000.005.00
 2008 
496442332010.12.16 07:52sell0.10gbpusd1.555700.000000.000002010.12.16 11:061.556900.000.000.00-12.00
 2008 
496524852010.12.16 10:34sell0.10gbpusd1.559100.000000.000002010.12.16 11:061.556900.000.000.0022.00
 2008 
496442322010.12.16 05:48buy limit0.10gbpusd1.552700.000000.000002010.12.16 11:061.55690cancelled
 2008cancelled
496312312010.12.16 03:56sell0.10gbpusd1.555900.000000.000002010.12.16 05:481.554400.000.000.0015.00
 2008 
496408302010.12.16 03:56sell limit0.10gbpusd1.557600.000000.000002010.12.16 05:481.55410cancelled
 2008cancelled
496312142010.12.16 00:00buy limit0.10gbpusd1.552900.000000.000002010.12.16 05:481.55450cancelled
 2008cancelled
495423062010.12.15 09:44buy limit0.10gbpusd1.572700.000000.000002010.12.15 09:441.57450cancelled
 2008cancelled
495423092010.12.15 09:44sell limit0.10gbpusd1.575700.000000.000002010.12.15 09:441.57420cancelled
 2008cancelled
495338492010.12.15 08:26buy0.10gbpusd1.572900.000000.000002010.12.15 09:431.574000.000.000.0011.00
 2008 
495372752010.12.15 08:28buy limit0.10gbpusd1.571200.000000.000002010.12.15 09:431.57440cancelled
 2008cancelled
495293712010.12.15 05:29sell limit0.10gbpusd1.577600.000000.000002010.12.15 09:431.57400cancelled
 2008cancelled
495293702010.12.15 08:03buy0.10gbpusd1.574600.000000.000002010.12.15 09:431.574000.000.000.00-6.00
 2008 
495192952010.12.15 03:51buy0.10gbpusd1.574300.000000.000002010.12.15 05:291.575900.000.000.0016.00
 2008 
495128102010.12.15 01:36buy0.10gbpusd1.576000.000000.000002010.12.15 05:291.575900.000.000.00-1.00
 2008 
495128292010.12.15 00:00sell limit0.10gbpusd1.579000.000000.000002010.12.15 05:291.57590cancelled
 2008cancelled
495265982010.12.15 03:51buy limit0.10gbpusd1.572600.000000.000002010.12.15 05:291.57630cancelled
 2008cancelled
494192402010.12.14 09:27sell0.10gbpusd1.588000.000000.000002010.12.14 10:381.588100.000.000.00-1.00
 2008 
494351882010.12.14 09:47sell limit0.10gbpusd1.591400.000000.000002010.12.14 10:381.58770cancelled
 2008cancelled
494192372010.12.14 03:03buy limit0.10gbpusd1.585000.000000.000002010.12.14 10:381.58810cancelled
 2008cancelled
494328772010.12.14 09:47sell0.10gbpusd1.589700.000000.000002010.12.14 10:381.588100.000.000.0016.00
 2008 
494119522010.12.14 02:24buy0.10gbpusd1.584700.000000.000002010.12.14 03:031.586300.000.000.0016.00
 2008 
494120132010.12.14 00:00sell limit0.10gbpusd1.587700.000000.000002010.12.14 03:031.58640cancelled
 2008cancelled
494175412010.12.14 02:24buy limit0.10gbpusd1.583000.000000.000002010.12.14 03:031.58680cancelled
 2008cancelled
492652512010.12.10 08:26sell0.10gbpusd1.578900.000000.000002010.12.10 16:291.578800.000.000.001.00
 2008 
492726252010.12.10 09:23sell0.10gbpusd1.580600.000000.000002010.12.10 10:191.580100.000.000.005.00
 2008 
492752752010.12.10 09:40sell0.10gbpusd1.582300.000000.000002010.12.10 10:191.580100.000.000.0022.00
 2008 
492763202010.12.10 09:40sell limit0.10gbpusd1.584000.000000.000002010.12.10 10:191.57960cancelled
 2008cancelled
492652462010.12.10 04:15buy limit0.10gbpusd1.575900.000000.000002010.12.10 10:191.58000cancelled
 2008cancelled
492560532010.12.10 03:02buy0.10gbpusd1.575700.000000.000002010.12.10 04:151.577200.000.000.0015.00
 2008 
492627342010.12.10 03:02buy limit0.10gbpusd1.574000.000000.000002010.12.10 04:151.57760cancelled
 2008cancelled
492560632010.12.10 00:04sell limit0.10gbpusd1.578700.000000.000002010.12.10 04:151.57720cancelled
 2008cancelled
491872612010.12.09 09:36sell limit0.10gbpusd1.583400.000000.000002010.12.09 10:401.58200cancelled
 2008cancelled
491872602010.12.09 10:02buy0.10gbpusd1.580400.000000.000002010.12.09 10:401.581900.000.000.0015.00
 2008 
491649572010.12.09 09:14sell0.10gbpusd1.583700.000000.000002010.12.09 09:361.582100.000.000.0016.00
 2008 
491579362010.12.09 02:30sell0.10gbpusd1.582000.000000.000002010.12.09 09:361.582100.000.000.00-1.00
 2008 
491579212010.12.09 00:00buy limit0.10gbpusd1.579000.000000.000002010.12.09 09:361.58210cancelled
 2008cancelled
491858212010.12.09 09:14sell limit0.10gbpusd1.585400.000000.000002010.12.09 09:361.58170cancelled
 2008cancelled
490848152010.12.08 08:31buy0.10gbpusd1.569300.000000.000002010.12.08 10:031.570600.000.000.0013.00
 2008 
490761322010.12.08 06:17buy0.10gbpusd1.572700.000000.000002010.12.08 10:031.570600.000.000.00-21.00
 2008 
490819162010.12.08 06:32buy0.10gbpusd1.571000.000000.000002010.12.08 10:031.570600.000.000.00-4.00
 2008 
490761502010.12.08 04:18sell limit0.10gbpusd1.575700.000000.000002010.12.08 10:031.57060cancelled
 2008cancelled
490875982010.12.08 09:26buy0.10gbpusd1.567600.000000.000002010.12.08 10:031.570600.000.000.0030.00
 2008 
490911192010.12.08 09:26buy limit0.10gbpusd1.565900.000000.000002010.12.08 10:031.57100cancelled
 2008cancelled
490683352010.12.08 01:55buy limit0.10gbpusd1.573000.000000.000002010.12.08 04:181.57460cancelled
 2008cancelled
490695322010.12.08 02:08sell limit0.10gbpusd1.577700.000000.000002010.12.08 04:181.57410cancelled
 2008cancelled
490683402010.12.08 02:08sell0.10gbpusd1.576000.000000.000002010.12.08 04:181.574400.000.000.0016.00
 2008 
490646412010.12.08 01:04sell0.10gbpusd1.576400.000000.000002010.12.08 01:551.574700.000.000.0017.00
 2008 
490665632010.12.08 01:04sell limit0.10gbpusd1.578100.000000.000002010.12.08 01:551.57440cancelled
 2008cancelled
490646402010.12.08 00:02buy limit0.10gbpusd1.573400.000000.000002010.12.08 01:551.57480cancelled
 2008cancelled
489754382010.12.07 04:04sell0.10gbpusd1.573000.000000.000002010.12.08 00:021.575100.000.00-0.27-21.00
 2008 
489899362010.12.07 09:17sell0.10gbpusd1.576400.000000.000002010.12.08 00:021.575100.000.00-0.2713.00
 2008 
489980472010.12.07 10:05sell0.10gbpusd1.578100.000000.000002010.12.08 00:021.575100.000.00-0.2730.00
 2008 
489845072010.12.07 05:51sell0.10gbpusd1.574700.000000.000002010.12.08 00:021.575100.000.00-0.27-4.00
 2008 
489754292010.12.07 00:00buy limit0.10gbpusd1.570000.000000.000002010.12.08 00:021.57540cancelled
 2008cancelled
490138862010.12.07 12:22sell0.10gbpusd1.581600.000000.000002010.12.07 13:201.578500.000.000.0031.00
490116422010.12.07 11:52sell0.10gbpusd1.580900.000001.578502010.12.07 12:091.580400.000.000.005.00
488178112010.12.03 04:25sell limit0.10gbpusd1.561700.000000.000002010.12.03 06:251.55930cancelled
 2008cancelled
488178102010.12.03 04:25buy limit0.10gbpusd1.558700.000000.000002010.12.03 06:251.55970cancelled
 2008cancelled
488081812010.12.03 02:42buy0.10gbpusd1.558500.000000.000002010.12.03 04:251.560000.000.000.0015.00
 2008 
488148012010.12.03 02:42buy limit0.10gbpusd1.556800.000000.000002010.12.03 04:251.56040cancelled
 2008cancelled
488082002010.12.03 00:00sell limit0.10gbpusd1.561500.000000.000002010.12.03 04:251.56000cancelled
 2008cancelled
487040422010.12.02 02:01buy limit0.10gbpusd1.559100.000000.000002010.12.02 05:201.56200cancelled
 2008cancelled
486995122010.12.02 02:01buy0.10gbpusd1.560800.000000.000002010.12.02 05:201.561600.000.000.008.00
 2008 
486995672010.12.02 00:00sell limit0.10gbpusd1.563800.000000.000002010.12.02 05:201.56160cancelled
 2008cancelled
486288812010.12.01 09:28sell limit0.10gbpusd1.557500.000000.000002010.12.01 09:471.55640cancelled
 2008cancelled
486288792010.12.01 09:28buy limit0.10gbpusd1.554500.000000.000002010.12.01 09:471.55680cancelled
 2008cancelled
486034982010.12.01 03:01sell0.10gbpusd1.557700.000000.000002010.12.01 09:281.556200.000.000.0015.00
 2008 
486118132010.12.01 03:01sell limit0.10gbpusd1.559400.000000.000002010.12.01 09:281.55580cancelled
 2008cancelled
486034862010.12.01 00:00buy limit0.10gbpusd1.554700.000000.000002010.12.01 09:281.55630cancelled
 2008cancelled
485067832010.11.30 01:54buy limit0.10gbpusd1.554100.000000.000002010.11.30 03:591.55660cancelled
 2008cancelled
485025452010.11.30 01:54buy0.10gbpusd1.555800.000000.000002010.11.30 03:591.556200.000.000.004.00
 2008 
485025622010.11.30 00:00sell limit0.10gbpusd1.558800.000000.000002010.11.30 03:591.55620cancelled
 2008cancelled
484156512010.11.29 01:58buy limit0.10gbpusd1.557200.000000.000002010.11.29 02:011.56020cancelled
 2008cancelled
484146972010.11.29 01:35sell limit0.10gbpusd1.561700.000000.000002010.11.29 02:011.55960cancelled
 2008cancelled
484146952010.11.29 01:58buy0.10gbpusd1.558900.000000.000002010.11.29 02:011.559600.000.000.007.00
 2008 
483276212010.11.26 07:07buy0.10gbpusd1.574500.000000.000002010.11.26 10:251.572400.000.000.00-21.00
 2008 
483458612010.11.26 07:58buy0.10gbpusd1.572800.000000.000002010.11.26 10:251.572400.000.000.00-4.00
 2008 
483493962010.11.26 08:37buy0.10gbpusd1.571100.000000.000002010.11.26 10:251.572400.000.000.0013.00
 2008 
483526032010.11.26 09:40buy0.10gbpusd1.569400.000000.000002010.11.26 10:251.572400.000.000.0030.00
 2008 
483276422010.11.26 00:00sell limit0.10gbpusd1.577500.000000.000002010.11.26 10:251.57240cancelled
 2008cancelled
483580822010.11.26 09:40buy limit0.10gbpusd1.567700.000000.000002010.11.26 10:251.57280cancelled
 2008cancelled
482850382010.11.25 09:55sell0.10gbpusd1.578900.000000.000002010.11.25 10:101.577400.000.000.0015.00
 2008 
482856452010.11.25 09:55sell limit0.10gbpusd1.580600.000000.000002010.11.25 10:101.57700cancelled
 2008cancelled
482850372010.11.25 09:49buy limit0.10gbpusd1.575900.000000.000002010.11.25 10:101.57740cancelled
 2008cancelled
482667192010.11.25 02:18sell limit0.10gbpusd1.578700.000000.000002010.11.25 09:491.57720cancelled
 2008cancelled
482667182010.11.25 03:32buy0.10gbpusd1.575700.000000.000002010.11.25 09:491.577200.000.000.0015.00
 2008 
482703402010.11.25 03:32buy limit0.10gbpusd1.574000.000000.000002010.11.25 09:491.57760cancelled
 2008cancelled
482644022010.11.25 01:38sell limit0.10gbpusd1.580600.000000.000002010.11.25 02:181.57710cancelled
 2008cancelled
482601132010.11.25 01:38sell0.10gbpusd1.578900.000000.000002010.11.25 02:181.577400.000.000.0015.00
 2008 
482601072010.11.25 00:00buy limit0.10gbpusd1.575900.000000.000002010.11.25 02:181.57740cancelled
 2008cancelled
481629142010.11.24 02:28sell0.10gbpusd1.580900.000000.000002010.11.24 10:111.580000.000.000.009.00
 2008 
481571462010.11.24 01:46sell0.10gbpusd1.579200.000000.000002010.11.24 10:111.580000.000.000.00-8.00
 2008 
481669772010.11.24 04:30sell0.10gbpusd1.582600.000000.000002010.11.24 10:101.580000.000.000.0026.00
 2008 
481746082010.11.24 04:30sell limit0.10gbpusd1.584300.000000.000002010.11.24 10:101.57970cancelled
 2008cancelled
481571362010.11.24 00:00buy limit0.10gbpusd1.576200.000000.000002010.11.24 10:101.58010cancelled
 2008cancelled
480861312010.11.23 10:00sell limit0.10gbpusd1.595100.000000.000002010.11.23 12:231.59360cancelled
 2008cancelled
480861192010.11.23 11:02buy0.10gbpusd1.592100.000000.000002010.11.23 12:231.593600.000.000.0015.00
 2008 
480810032010.11.23 09:03buy limit0.10gbpusd1.590100.000000.000002010.11.23 10:001.59390cancelled
 2008cancelled
480808012010.11.23 09:03buy0.10gbpusd1.591800.000000.000002010.11.23 10:001.593400.000.000.0016.00
 2008 
480715942010.11.23 08:08buy0.10gbpusd1.593500.000000.000002010.11.23 10:001.593400.000.000.00-1.00
 2008 
480761802010.11.23 08:48buy0.10gbpusd1.590100.000000.000002010.11.23 09:001.592300.000.000.0022.00
 2008 
480729592010.11.23 08:27buy0.10gbpusd1.591800.000000.000002010.11.23 09:001.592300.000.000.005.00
 2008 
480716012010.11.23 07:47sell limit0.10gbpusd1.596500.000000.000002010.11.23 09:001.59230cancelled
 2008cancelled
480789392010.11.23 08:48buy limit0.10gbpusd1.588400.000000.000002010.11.23 09:001.59270cancelled
 2008cancelled
480641912010.11.23 04:02sell limit0.10gbpusd1.596300.000000.000002010.11.23 07:471.59480cancelled
 2008cancelled
480641862010.11.23 04:58buy0.10gbpusd1.593300.000000.000002010.11.23 07:471.594800.000.000.0015.00
 2008 
480661002010.11.23 04:58buy limit0.10gbpusd1.591600.000000.000002010.11.23 07:471.59520cancelled
 2008cancelled
480607572010.11.23 03:09buy0.10gbpusd1.593100.000000.000002010.11.23 04:021.594600.000.000.0015.00
 2008 
480607592010.11.23 03:06sell limit0.10gbpusd1.596100.000000.000002010.11.23 04:021.59460cancelled
 2008cancelled
480613282010.11.23 03:09buy limit0.10gbpusd1.591400.000000.000002010.11.23 04:021.59500cancelled
 2008cancelled
480508872010.11.23 01:57buy0.10gbpusd1.594500.000000.000002010.11.23 03:061.594400.000.000.00-1.00
 2008 
480508942010.11.23 00:00sell limit0.10gbpusd1.597100.000000.000002010.11.23 03:061.59440cancelled
 2008cancelled
480567512010.11.23 03:01buy0.10gbpusd1.592800.000000.000002010.11.23 03:061.594400.000.000.0016.00
 2008 
479126832010.11.19 09:03sell limit0.10gbpusd1.608400.000000.000002010.11.19 09:041.60650cancelled
 2008cancelled
479126822010.11.19 09:03buy limit0.10gbpusd1.605400.000000.000002010.11.19 09:041.60690cancelled
 2008cancelled
479064612010.11.19 06:49sell limit0.10gbpusd1.604800.000000.000002010.11.19 06:521.60320cancelled
 2008cancelled
479064592010.11.19 06:49buy limit0.10gbpusd1.601800.000000.000002010.11.19 06:521.60360cancelled
 2008cancelled
478985052010.11.19 03:23buy limit0.10gbpusd1.601000.000000.000002010.11.19 06:381.60350cancelled
 2008cancelled
478912882010.11.19 03:23buy0.10gbpusd1.602700.000000.000002010.11.19 06:381.603100.000.000.004.00
 2008 
478912912010.11.19 00:00sell limit0.10gbpusd1.605400.000000.000002010.11.19 06:381.60310cancelled
 2008cancelled
478329472010.11.18 10:10buy0.10gbpusd1.591100.000000.000002010.11.18 10:511.592600.000.000.0015.00
 2008 
478329482010.11.18 09:55sell limit0.10gbpusd1.594100.000000.000002010.11.18 10:511.59250cancelled
 2008cancelled
478203742010.11.18 08:08sell0.10gbpusd1.592700.000000.000002010.11.18 09:551.592800.000.000.00-1.00
 2008 
478274032010.11.18 09:25sell0.10gbpusd1.594400.000000.000002010.11.18 09:551.592800.000.000.0016.00
 2008 
478312182010.11.18 09:25sell limit0.10gbpusd1.596100.000000.000002010.11.18 09:551.59240cancelled
 2008cancelled
478203692010.11.18 05:22buy limit0.10gbpusd1.589700.000000.000002010.11.18 09:551.59280cancelled
 2008cancelled
478174402010.11.18 04:57buy0.10gbpusd1.589500.000000.000002010.11.18 05:221.591000.000.000.0015.00
 2008 
478066092010.11.18 03:48buy0.10gbpusd1.589300.000000.000002010.11.18 04:301.590800.000.000.0015.00
 2008 
477509182010.11.17 10:05buy0.10gbpusd1.585900.000000.000002010.11.17 10:151.587500.000.000.0016.00
 2008 
477436322010.11.17 09:02buy0.10gbpusd1.587600.000000.000002010.11.17 10:151.587500.000.000.00-1.00
 2008 
477379792010.11.17 04:59buy0.10gbpusd1.587400.000000.000002010.11.17 05:561.588900.000.000.0015.00
 2008 
477281322010.11.17 02:06buy0.10gbpusd1.587100.000000.000002010.11.17 03:491.588600.000.000.0015.00
 2008 
476647082010.11.16 09:58sell0.10gbpusd1.605200.000000.000002010.11.16 10:041.603700.000.000.0015.00
 2008 
476624482010.11.16 09:24buy0.10gbpusd1.601800.000000.000002010.11.16 09:371.603500.000.000.0017.00
 2008 
476582532010.11.16 09:03buy0.10gbpusd1.603500.000000.000002010.11.16 09:371.603500.000.000.000.00
 2008 
476498882010.11.16 07:03sell0.10gbpusd1.606900.000000.000002010.11.16 08:071.605200.000.000.0017.00
 2008 
476430072010.11.16 04:44sell0.10gbpusd1.607100.000000.000002010.11.16 05:301.605600.000.000.0015.00
 2008 
476326652010.11.16 02:15buy0.10gbpusd1.603900.000000.000002010.11.16 03:141.605400.000.000.0015.00
 2008 
475460422010.11.15 05:51buy0.10gbpusd1.611200.000000.000002010.11.15 08:101.612700.000.000.0015.00
 2008 
475360312010.11.15 03:26sell0.10gbpusd1.614400.000000.000002010.11.15 05:331.612900.000.000.0015.00
 2008 
474243702010.11.12 03:07buy0.10gbpusd1.611800.000000.000002010.11.12 14:161.607800.000.000.00-40.00
 2008 
474285352010.11.12 03:53buy0.10gbpusd1.610100.000000.000002010.11.12 14:161.607800.000.000.00-23.00
 2008 
474303292010.11.12 06:20buy0.10gbpusd1.608400.000000.000002010.11.12 14:161.607800.000.000.00-6.00
 2008 
474388362010.11.12 07:19buy0.10gbpusd1.606700.000000.000002010.11.12 14:161.607800.000.000.0011.00
 2008 
474406782010.11.12 07:35buy0.10gbpusd1.605000.000000.000002010.11.12 14:161.607800.000.000.0028.00
 2008 
474418762010.11.12 09:36buy0.10gbpusd1.603300.000000.000002010.11.12 14:161.607800.000.000.0045.00
 2008 
474536772010.11.12 11:47buy0.10gbpusd1.601600.000000.000002010.11.12 12:461.607000.000.000.0054.00
 2008 
474139622010.11.12 01:50buy0.10gbpusd1.610900.000000.000002010.11.12 02:221.613100.000.000.0022.00
 2008 
473433982010.11.11 10:27buy0.10gbpusd1.614200.000000.000002010.11.11 13:001.614600.000.000.004.00
 2008 
473420622010.11.11 09:58sell0.10gbpusd1.617700.000000.000002010.11.11 10:001.615900.000.000.0018.00
 2008 
473416082010.11.11 09:49sell0.10gbpusd1.616000.000000.000002010.11.11 10:001.615900.000.000.001.00
 2008 
473398162010.11.11 09:27buy0.10gbpusd1.612800.000000.000002010.11.11 09:451.614300.000.000.0015.00
 2008 
473310462010.11.11 09:15sell0.10gbpusd1.616100.000000.000002010.11.11 09:201.614500.000.000.0016.00
 2008 
473217102010.11.11 03:44sell0.10gbpusd1.615300.000000.000002010.11.11 06:041.614800.000.000.005.00
 2008 
473073682010.11.11 03:02sell0.10gbpusd1.613600.000000.000002010.11.11 06:041.614800.000.000.00-12.00
 2008 
473247242010.11.11 04:05sell0.10gbpusd1.617000.000000.000002010.11.11 06:041.614800.000.000.0022.00
 2008 
472268222010.11.10 10:27sell0.10gbpusd1.599800.000000.000002010.11.10 11:191.598300.000.000.0015.00
 2008 
472244302010.11.10 09:40buy0.10gbpusd1.596500.000000.000002010.11.10 09:421.598100.000.000.0016.00
 2008 
472168182010.11.10 09:08buy0.10gbpusd1.598200.000000.000002010.11.10 09:421.598100.000.000.00-1.00
 2008 
472113232010.11.10 04:45buy0.10gbpusd1.598000.000000.000002010.11.10 06:181.599500.000.000.0015.00
 2008 
471941182010.11.10 01:50sell0.10gbpusd1.599600.000000.000002010.11.10 04:321.599700.000.000.00-1.00
 2008 
471997332010.11.10 02:52sell0.10gbpusd1.601300.000000.000002010.11.10 04:321.599700.000.000.0016.00
 2008 
471919312010.11.10 00:23sell0.10gbpusd1.599800.000000.000002010.11.10 00:341.598300.000.000.0015.00
 2008 
471205892010.11.09 10:06buy0.10gbpusd1.608600.000000.000002010.11.09 10:081.610200.000.000.0016.00
 2008 
471125232010.11.09 09:35buy0.10gbpusd1.610300.000000.000002010.11.09 10:081.610200.000.000.00-1.00
 2008 
470989462010.11.09 03:44sell0.10gbpusd1.611900.000000.000002010.11.09 07:121.612000.000.000.00-1.00
 2008 
471004922010.11.09 03:49sell0.10gbpusd1.613600.000000.000002010.11.09 07:121.612000.000.000.0016.00
 2008 
470846332010.11.09 01:52buy0.10gbpusd1.612300.000000.000002010.11.09 03:181.610200.000.000.00-21.00
 2008 
470911272010.11.09 02:01buy0.10gbpusd1.610600.000000.000002010.11.09 03:181.610200.000.000.00-4.00
 2008 
470938412010.11.09 02:02buy0.10gbpusd1.608900.000000.000002010.11.09 03:181.610200.000.000.0013.00
 2008 
470941782010.11.09 02:04buy0.10gbpusd1.607200.000000.000002010.11.09 03:181.610200.000.000.0030.00
 2008 
469157652010.11.05 10:12buy0.10gbpusd1.621500.000000.000002010.11.05 14:361.623700.000.000.0022.00
 2008 
469145662010.11.05 09:13buy0.10gbpusd1.623200.000000.000002010.11.05 14:361.623700.000.000.005.00
 2008 
468989182010.11.05 08:50buy0.10gbpusd1.624900.000000.000002010.11.05 14:361.623700.000.000.00-12.00
 2008 
468885392010.11.05 02:32sell0.10gbpusd1.628100.000000.000002010.11.05 03:281.626600.000.000.0015.00
 2008 
467924502010.11.04 09:56sell0.10gbpusd1.613900.000000.000002010.11.04 10:161.612300.000.000.0016.00
 2008 
467903892010.11.04 09:18sell0.10gbpusd1.612200.000000.000002010.11.04 10:161.612300.000.000.00-1.00
 2008 
467814892010.11.04 06:24sell0.10gbpusd1.612600.000000.000002010.11.04 08:351.610900.000.000.0017.00
 2008 
467769162010.11.04 05:37sell0.10gbpusd1.610900.000000.000002010.11.04 08:351.610900.000.000.000.00
 2008 
467605002010.11.04 00:13sell0.10gbpusd1.609700.000000.000002010.11.04 03:071.609800.000.000.00-1.00
 2008 
467611652010.11.04 02:39sell0.10gbpusd1.611400.000000.000002010.11.04 03:071.609800.000.000.0016.00
 2008 
465834962010.11.02 10:05sell0.10gbpusd1.606700.000000.000002010.11.02 10:281.605100.000.000.0016.00
 2008 
465770722010.11.02 02:09sell0.10gbpusd1.605000.000000.000002010.11.02 10:281.605100.000.000.00-1.00
 2008 
465186642010.11.01 09:05sell0.10gbpusd1.607800.000000.000002010.11.01 10:011.605900.000.000.0019.00
 2008 
465168492010.11.01 06:49sell0.10gbpusd1.606100.000000.000002010.11.01 10:011.605900.000.000.002.00
 2008 
465088552010.11.01 05:01sell0.10gbpusd1.606400.000000.000002010.11.01 05:471.604800.000.000.0016.00
 2008 
465084652010.11.01 03:11sell0.10gbpusd1.604700.000000.000002010.11.01 05:471.604800.000.000.00-1.00
 2008 
464982702010.11.01 03:00buy0.10gbpusd1.603100.000000.000002010.11.01 03:111.603000.000.000.00-1.00
 2008 
465063152010.11.01 03:03buy0.10gbpusd1.601400.000000.000002010.11.01 03:101.603000.000.000.0016.00
 2008 
464357982010.10.29 09:24buy0.10gbpusd1.592800.000000.000002010.10.29 14:181.592700.000.000.00-1.00
 2008 
464447822010.10.29 10:27buy0.10gbpusd1.591100.000000.000002010.10.29 14:181.592700.000.000.0016.00
 2008 
464279112010.10.29 05:03sell0.10gbpusd1.596000.000000.000002010.10.29 05:221.594500.000.000.0015.00
 2008 
464180162010.10.29 02:54sell0.10gbpusd1.596200.000000.000002010.10.29 03:151.594700.000.000.0015.00
 2008 
463351522010.10.28 02:30sell0.10gbpusd1.578600.000000.000002010.10.28 10:091.579600.000.000.00-10.00
 2008 
463422762010.10.28 06:15sell0.10gbpusd1.580300.000000.000002010.10.28 10:091.579600.000.000.007.00
 2008 
463544142010.10.28 09:25sell0.10gbpusd1.582000.000000.000002010.10.28 10:091.579600.000.000.0024.00
 2008 
462785582010.10.27 10:15buy0.10gbpusd1.578200.000001.578712010.10.27 10:551.578200.000.000.000.00
462789332010.10.27 10:18buy0.10gbpusd1.577600.000001.578762010.10.27 10:551.578200.000.000.006.00
462754252010.10.27 09:55buy0.10gbpusd1.582900.000001.578702010.10.27 10:551.578200.000.000.00-47.00
462793172010.10.27 10:23buy0.10gbpusd1.576900.000001.578902010.10.27 10:511.577900.000.000.0010.00
462797292010.10.27 10:28buy0.10gbpusd1.576300.000001.578302010.10.27 10:501.577800.000.000.0015.00
461583042010.10.26 06:59sell0.10gbpusd1.573500.000000.000002010.10.27 10:201.577600.000.00-0.27-41.00
 2008 
461655282010.10.26 09:29sell0.10gbpusd1.576900.000000.000002010.10.26 10:551.575600.000.000.0013.00
 2008 
461605992010.10.26 08:54sell0.10gbpusd1.575200.000000.000002010.10.26 10:551.575600.000.000.00-4.00
 2008 
461688442010.10.26 09:30sell0.10gbpusd1.578600.000000.000002010.10.26 10:551.575600.000.000.0030.00
 2008 
461498382010.10.26 03:34sell0.10gbpusd1.573700.000000.000002010.10.26 05:371.572200.000.000.0015.00
 2008 
461409192010.10.26 02:01buy0.10gbpusd1.570400.000000.000002010.10.26 03:091.572000.000.000.0016.00
 2008 
461361052010.10.26 00:22sell0.10gbpusd1.573600.000000.000002010.10.26 01:081.572100.000.000.0015.00
 2008 
460543982010.10.25 03:20sell0.10gbpusd1.569700.000000.000002010.10.25 15:231.571800.000.000.00-21.00
 2008 
460605732010.10.25 04:40sell0.10gbpusd1.573100.000000.000002010.10.25 15:231.571800.000.000.0013.00
 2008 
460573652010.10.25 03:58sell0.10gbpusd1.571400.000000.000002010.10.25 15:231.571800.000.000.00-4.00
 2008 
460630292010.10.25 07:15sell0.10gbpusd1.574800.000000.000002010.10.25 15:231.571800.000.000.0030.00
 2008 
460696012010.10.25 07:39sell0.10gbpusd1.576500.000000.000002010.10.25 10:371.572800.000.000.0037.00
 2008 
460473862010.10.25 00:46buy0.10gbpusd1.566500.000000.000002010.10.25 02:091.568000.000.000.0015.00
 2008 
459756422010.10.22 08:49sell0.10gbpusd1.573500.000000.000002010.10.22 10:121.571900.000.000.0016.00
 2008 
459685422010.10.22 06:14sell0.10gbpusd1.571800.000000.000002010.10.22 10:121.571900.000.000.00-1.00
 2008 
459594062010.10.22 02:04sell0.10gbpusd1.572000.000000.000002010.10.22 03:061.570500.000.000.0015.00
 2008 
458877792010.10.21 09:47buy0.10gbpusd1.579300.000000.000002010.10.21 11:091.578100.000.000.00-12.00
 2008 
458906142010.10.21 09:56buy0.10gbpusd1.577600.000000.000002010.10.21 11:091.578100.000.000.005.00
 2008 
458914182010.10.21 10:04buy0.10gbpusd1.575900.000000.000002010.10.21 11:091.578100.000.000.0022.00
 2008 
458749622010.10.21 07:27buy0.10gbpusd1.580700.000000.000002010.10.21 09:231.580600.000.000.00-1.00
 2008 
458789352010.10.21 07:35buy0.10gbpusd1.579000.000000.000002010.10.21 09:231.580600.000.000.0016.00
 2008 
458685112010.10.21 05:04sell0.10gbpusd1.583900.000000.000002010.10.21 06:001.582400.000.000.0015.00
 2008 
458630012010.10.21 04:21buy0.10gbpusd1.581700.000000.000002010.10.21 04:371.582200.000.000.005.00
 2008 
458502242010.10.21 04:20buy0.10gbpusd1.583400.000000.000002010.10.21 04:371.582200.000.000.00-12.00
 2008 
458642022010.10.21 04:28buy0.10gbpusd1.580000.000000.000002010.10.21 04:371.582200.000.000.0022.00
 2008 
457806862010.10.20 09:20sell0.10gbpusd1.572700.000000.000002010.10.20 10:031.571200.000.000.0015.00
 2008 
457657152010.10.20 04:02sell0.10gbpusd1.569300.000000.000002010.10.20 09:011.571400.000.000.00-21.00
 2008 
457663792010.10.20 04:35sell0.10gbpusd1.571000.000000.000002010.10.20 09:011.571400.000.000.00-4.00
 2008 
457765662010.10.20 07:24sell0.10gbpusd1.574400.000000.000002010.10.20 09:011.571400.000.000.0030.00
 2008 
457689582010.10.20 07:13sell0.10gbpusd1.572700.000000.000002010.10.20 09:011.571400.000.000.0013.00
 2008 
457628632010.10.20 03:34sell0.10gbpusd1.569500.000000.000002010.10.20 03:541.568000.000.000.0015.00
 2008 
457615692010.10.20 02:58buy0.10gbpusd1.565600.000000.000002010.10.20 03:041.567800.000.000.0022.00
 2008 
457601342010.10.20 02:56buy0.10gbpusd1.567300.000000.000002010.10.20 03:041.567800.000.000.005.00
 2008 
457517992010.10.20 02:21buy0.10gbpusd1.569000.000000.000002010.10.20 03:041.567800.000.000.00-12.00
 2008 
456754802010.10.19 10:01buy0.10gbpusd1.585000.000001.585202010.10.19 11:071.585200.000.000.002.00
 2008[tp]
456706972010.10.19 08:32buy0.10gbpusd1.586400.000000.000002010.10.19 09:261.586300.000.000.00-1.00
 2008 
456717682010.10.19 08:41buy0.10gbpusd1.584700.000000.000002010.10.19 09:261.586300.000.000.0016.00
 2008 
456611092010.10.19 06:04buy0.10gbpusd1.588400.000000.000002010.10.19 07:101.588300.000.000.00-1.00
 2008 
456667272010.10.19 06:53buy0.10gbpusd1.586700.000000.000002010.10.19 07:101.588300.000.000.0016.00
 2008 
456488302010.10.19 00:10sell0.10gbpusd1.588900.000000.000002010.10.19 04:181.590100.000.000.00-12.00
 2008 
456564022010.10.19 03:28sell0.10gbpusd1.592300.000000.000002010.10.19 04:181.590100.000.000.0022.00
 2008 
456502762010.10.19 02:56sell0.10gbpusd1.590600.000000.000002010.10.19 04:181.590100.000.000.005.00
 2008 
454893772010.10.15 09:11sell0.10gbpusd1.602800.000000.000002010.10.15 16:011.602300.000.000.005.00
 2008 
454793412010.10.15 07:18sell0.10gbpusd1.601100.000000.000002010.10.15 16:011.602300.000.000.00-12.00
 2008 
454934082010.10.15 10:38sell0.10gbpusd1.604500.000000.000002010.10.15 16:011.602300.000.000.0022.00
 2008 
454766722010.10.15 02:32buy0.10gbpusd1.597800.000000.000002010.10.15 02:371.599400.000.000.0016.00
 2008 
454729252010.10.15 02:10buy0.10gbpusd1.599500.000000.000002010.10.15 02:371.599400.000.000.00-1.00
 2008 
453997732010.10.14 09:35sell0.10gbpusd1.599600.000000.000002010.10.14 13:241.601700.000.000.00-21.00
 2008 
454044762010.10.14 09:55sell0.10gbpusd1.601300.000000.000002010.10.14 13:241.601700.000.000.00-4.00
 2008 
454061162010.10.14 09:59sell0.10gbpusd1.603000.000000.000002010.10.14 13:241.601700.000.000.0013.00
 2008 
454066382010.10.14 10:46sell0.10gbpusd1.604700.000000.000002010.10.14 13:241.601700.000.000.0030.00
 2008 
453969602010.10.14 07:28buy0.10gbpusd1.596400.000000.000002010.10.14 08:051.597900.000.000.0015.00
 2008 
452827062010.10.13 03:05buy0.10gbpusd1.579600.000000.000002010.10.13 04:481.581100.000.000.0015.00
 2008 
451895442010.10.12 01:20sell0.10gbpusd1.589600.000000.000002010.10.12 02:071.588100.000.000.0015.00
 2008 
451093002010.10.11 01:01buy0.10gbpusd1.593900.000000.000002010.10.11 02:071.595400.000.000.0015.00
 2008 
450272542010.10.08 06:35balanceDeposit50 000.00
  0.00 0.00 -1.35 1 737.00
Closed P/L: 1 735.65
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 735.65 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 51 735.65 Equity: 51 735.65 Free Margin: 51 735.65
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 225.46 Gross Loss: 489.81 Total Net Profit: 1 735.65
Profit Factor: 4.54 Expected Payoff: 8.68  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 69.00 (0.14%) Relative Drawdown: 0.14% (69.00)
 
Total Trades: 200 Short Positions (won %): 102 (72.55%) Long Positions (won %): 98 (72.45%)
Profit Trades (% of total): 145 (72.50%) Loss trades (% of total): 55 (27.50%)
Largest profit trade: 54.00 loss trade: -47.00
Average profit trade: 15.35 loss trade: -8.91
Maximum consecutive wins ($): 11 (155.00) consecutive losses ($): 3 (-69.00)
Maximal consecutive profit (count): 214.00 (10) consecutive loss (count): -69.00 (3)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 1