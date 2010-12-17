FXDD

Account: 7850952 Name: Albert Currency: USD 2010 December 17, 22:59

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

49735684 sell limit 0.10 gbpusd 1.56510 0.00000 0.00000 1.56350 cancelled

2008 cancelled

49735681 buy 0.10 gbpusd 1.56210 0.00000 0.00000 1.56360 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

49736683 buy limit 0.10 gbpusd 1.56040 0.00000 0.00000 1.56390 cancelled

2008 cancelled

49734921 buy limit 0.10 gbpusd 1.56020 0.00000 0.00000 1.56380 cancelled

2008 cancelled

49733189 sell limit 0.10 gbpusd 1.56490 0.00000 0.00000 1.56340 cancelled

2008 cancelled

49733187 buy 0.10 gbpusd 1.56190 0.00000 0.00000 1.56340 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

49711003 buy 0.10 gbpusd 1.56170 0.00000 0.00000 1.56320 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

49711028 sell limit 0.10 gbpusd 1.56470 0.00000 0.00000 1.56320 cancelled

2008 cancelled

49728881 buy limit 0.10 gbpusd 1.56000 0.00000 0.00000 1.56360 cancelled

2008 cancelled

49647690 sell 0.10 gbpusd 1.55740 0.00000 0.00000 1.55690 0.00 0.00 0.00 5.00

2008

49644233 sell 0.10 gbpusd 1.55570 0.00000 0.00000 1.55690 0.00 0.00 0.00 -12.00

2008

49652485 sell 0.10 gbpusd 1.55910 0.00000 0.00000 1.55690 0.00 0.00 0.00 22.00

2008

49644232 buy limit 0.10 gbpusd 1.55270 0.00000 0.00000 1.55690 cancelled

2008 cancelled

49631231 sell 0.10 gbpusd 1.55590 0.00000 0.00000 1.55440 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

49640830 sell limit 0.10 gbpusd 1.55760 0.00000 0.00000 1.55410 cancelled

2008 cancelled

49631214 buy limit 0.10 gbpusd 1.55290 0.00000 0.00000 1.55450 cancelled

2008 cancelled

49542306 buy limit 0.10 gbpusd 1.57270 0.00000 0.00000 1.57450 cancelled

2008 cancelled

49542309 sell limit 0.10 gbpusd 1.57570 0.00000 0.00000 1.57420 cancelled

2008 cancelled

49537275 buy limit 0.10 gbpusd 1.57120 0.00000 0.00000 1.57440 cancelled

2008 cancelled

49533849 buy 0.10 gbpusd 1.57290 0.00000 0.00000 1.57400 0.00 0.00 0.00 11.00

2008

49529370 buy 0.10 gbpusd 1.57460 0.00000 0.00000 1.57400 0.00 0.00 0.00 -6.00

2008

49529371 sell limit 0.10 gbpusd 1.57760 0.00000 0.00000 1.57400 cancelled

2008 cancelled

49519295 buy 0.10 gbpusd 1.57430 0.00000 0.00000 1.57590 0.00 0.00 0.00 16.00

2008

49512810 buy 0.10 gbpusd 1.57600 0.00000 0.00000 1.57590 0.00 0.00 0.00 -1.00

2008

49512829 sell limit 0.10 gbpusd 1.57900 0.00000 0.00000 1.57590 cancelled

2008 cancelled

49526598 buy limit 0.10 gbpusd 1.57260 0.00000 0.00000 1.57630 cancelled

2008 cancelled

49419240 sell 0.10 gbpusd 1.58800 0.00000 0.00000 1.58810 0.00 0.00 0.00 -1.00

2008

49432877 sell 0.10 gbpusd 1.58970 0.00000 0.00000 1.58810 0.00 0.00 0.00 16.00

2008

49435188 sell limit 0.10 gbpusd 1.59140 0.00000 0.00000 1.58770 cancelled

2008 cancelled

49419237 buy limit 0.10 gbpusd 1.58500 0.00000 0.00000 1.58810 cancelled

2008 cancelled

49411952 buy 0.10 gbpusd 1.58470 0.00000 0.00000 1.58630 0.00 0.00 0.00 16.00

2008

49412013 sell limit 0.10 gbpusd 1.58770 0.00000 0.00000 1.58640 cancelled

2008 cancelled

49417541 buy limit 0.10 gbpusd 1.58300 0.00000 0.00000 1.58680 cancelled

2008 cancelled

49265251 sell 0.10 gbpusd 1.57890 0.00000 0.00000 1.57880 0.00 0.00 0.00 1.00

2008

49272625 sell 0.10 gbpusd 1.58060 0.00000 0.00000 1.58010 0.00 0.00 0.00 5.00

2008

49276320 sell limit 0.10 gbpusd 1.58400 0.00000 0.00000 1.57960 cancelled

2008 cancelled

49265246 buy limit 0.10 gbpusd 1.57590 0.00000 0.00000 1.58000 cancelled

2008 cancelled

49275275 sell 0.10 gbpusd 1.58230 0.00000 0.00000 1.58010 0.00 0.00 0.00 22.00

2008

49256053 buy 0.10 gbpusd 1.57570 0.00000 0.00000 1.57720 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

49262734 buy limit 0.10 gbpusd 1.57400 0.00000 0.00000 1.57760 cancelled

2008 cancelled

49256063 sell limit 0.10 gbpusd 1.57870 0.00000 0.00000 1.57720 cancelled

2008 cancelled

49187260 buy 0.10 gbpusd 1.58040 0.00000 0.00000 1.58190 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

49187261 sell limit 0.10 gbpusd 1.58340 0.00000 0.00000 1.58200 cancelled

2008 cancelled

49164957 sell 0.10 gbpusd 1.58370 0.00000 0.00000 1.58210 0.00 0.00 0.00 16.00

2008

49157936 sell 0.10 gbpusd 1.58200 0.00000 0.00000 1.58210 0.00 0.00 0.00 -1.00

2008

49185821 sell limit 0.10 gbpusd 1.58540 0.00000 0.00000 1.58170 cancelled

2008 cancelled

49157921 buy limit 0.10 gbpusd 1.57900 0.00000 0.00000 1.58210 cancelled

2008 cancelled

49076132 buy 0.10 gbpusd 1.57270 0.00000 0.00000 1.57060 0.00 0.00 0.00 -21.00

2008

49081916 buy 0.10 gbpusd 1.57100 0.00000 0.00000 1.57060 0.00 0.00 0.00 -4.00

2008

49084815 buy 0.10 gbpusd 1.56930 0.00000 0.00000 1.57060 0.00 0.00 0.00 13.00

2008

49087598 buy 0.10 gbpusd 1.56760 0.00000 0.00000 1.57060 0.00 0.00 0.00 30.00

2008

49076150 sell limit 0.10 gbpusd 1.57570 0.00000 0.00000 1.57060 cancelled

2008 cancelled

49091119 buy limit 0.10 gbpusd 1.56590 0.00000 0.00000 1.57100 cancelled

2008 cancelled

49069532 sell limit 0.10 gbpusd 1.57770 0.00000 0.00000 1.57410 cancelled

2008 cancelled

49068340 sell 0.10 gbpusd 1.57600 0.00000 0.00000 1.57440 0.00 0.00 0.00 16.00

2008

49068335 buy limit 0.10 gbpusd 1.57300 0.00000 0.00000 1.57460 cancelled

2008 cancelled

49064641 sell 0.10 gbpusd 1.57640 0.00000 0.00000 1.57470 0.00 0.00 0.00 17.00

2008

49066563 sell limit 0.10 gbpusd 1.57810 0.00000 0.00000 1.57440 cancelled

2008 cancelled

49064640 buy limit 0.10 gbpusd 1.57340 0.00000 0.00000 1.57480 cancelled

2008 cancelled

48975438 sell 0.10 gbpusd 1.57300 0.00000 0.00000 1.57510 0.00 0.00 -0.27 -21.00

2008

48989936 sell 0.10 gbpusd 1.57640 0.00000 0.00000 1.57510 0.00 0.00 -0.27 13.00

2008

48984507 sell 0.10 gbpusd 1.57470 0.00000 0.00000 1.57510 0.00 0.00 -0.27 -4.00

2008

48998047 sell 0.10 gbpusd 1.57810 0.00000 0.00000 1.57510 0.00 0.00 -0.27 30.00

2008

48975429 buy limit 0.10 gbpusd 1.57000 0.00000 0.00000 1.57540 cancelled

2008 cancelled

49013886 2010.12.07 12:22 sell 0.10 gbpusd 1.58160 0.00000 0.00000 1.57850 0.00 0.00 0.00 31.00

49011642 2010.12.07 11:52 sell 0.10 gbpusd 1.58090 0.00000 1.57850 1.58040 0.00 0.00 0.00 5.00

48817810 buy limit 0.10 gbpusd 1.55870 0.00000 0.00000 1.55970 cancelled

2008 cancelled

48817811 sell limit 0.10 gbpusd 1.56170 0.00000 0.00000 1.55930 cancelled

2008 cancelled

48808181 buy 0.10 gbpusd 1.55850 0.00000 0.00000 1.56000 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

48808200 sell limit 0.10 gbpusd 1.56150 0.00000 0.00000 1.56000 cancelled

2008 cancelled

48814801 buy limit 0.10 gbpusd 1.55680 0.00000 0.00000 1.56040 cancelled

2008 cancelled

48704042 buy limit 0.10 gbpusd 1.55910 0.00000 0.00000 1.56200 cancelled

2008 cancelled

48699512 buy 0.10 gbpusd 1.56080 0.00000 0.00000 1.56160 0.00 0.00 0.00 8.00

2008

48699567 sell limit 0.10 gbpusd 1.56380 0.00000 0.00000 1.56160 cancelled

2008 cancelled

48628881 sell limit 0.10 gbpusd 1.55750 0.00000 0.00000 1.55640 cancelled

2008 cancelled

48628879 buy limit 0.10 gbpusd 1.55450 0.00000 0.00000 1.55680 cancelled

2008 cancelled

48603498 sell 0.10 gbpusd 1.55770 0.00000 0.00000 1.55620 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

48611813 sell limit 0.10 gbpusd 1.55940 0.00000 0.00000 1.55580 cancelled

2008 cancelled

48603486 buy limit 0.10 gbpusd 1.55470 0.00000 0.00000 1.55630 cancelled

2008 cancelled

48506783 buy limit 0.10 gbpusd 1.55410 0.00000 0.00000 1.55660 cancelled

2008 cancelled

48502562 sell limit 0.10 gbpusd 1.55880 0.00000 0.00000 1.55620 cancelled

2008 cancelled

48502545 buy 0.10 gbpusd 1.55580 0.00000 0.00000 1.55620 0.00 0.00 0.00 4.00

2008

48415651 buy limit 0.10 gbpusd 1.55720 0.00000 0.00000 1.56020 cancelled

2008 cancelled

48414695 buy 0.10 gbpusd 1.55890 0.00000 0.00000 1.55960 0.00 0.00 0.00 7.00

2008

48414697 sell limit 0.10 gbpusd 1.56170 0.00000 0.00000 1.55960 cancelled

2008 cancelled

48345861 buy 0.10 gbpusd 1.57280 0.00000 0.00000 1.57240 0.00 0.00 0.00 -4.00

2008

48327621 buy 0.10 gbpusd 1.57450 0.00000 0.00000 1.57240 0.00 0.00 0.00 -21.00

2008

48349396 buy 0.10 gbpusd 1.57110 0.00000 0.00000 1.57240 0.00 0.00 0.00 13.00

2008

48352603 buy 0.10 gbpusd 1.56940 0.00000 0.00000 1.57240 0.00 0.00 0.00 30.00

2008

48327642 sell limit 0.10 gbpusd 1.57750 0.00000 0.00000 1.57240 cancelled

2008 cancelled

48358082 buy limit 0.10 gbpusd 1.56770 0.00000 0.00000 1.57280 cancelled

2008 cancelled

48285038 sell 0.10 gbpusd 1.57890 0.00000 0.00000 1.57740 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

48285645 sell limit 0.10 gbpusd 1.58060 0.00000 0.00000 1.57700 cancelled

2008 cancelled

48285037 buy limit 0.10 gbpusd 1.57590 0.00000 0.00000 1.57740 cancelled

2008 cancelled

48266718 buy 0.10 gbpusd 1.57570 0.00000 0.00000 1.57720 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

48266719 sell limit 0.10 gbpusd 1.57870 0.00000 0.00000 1.57720 cancelled

2008 cancelled

48270340 buy limit 0.10 gbpusd 1.57400 0.00000 0.00000 1.57760 cancelled

2008 cancelled

48260113 sell 0.10 gbpusd 1.57890 0.00000 0.00000 1.57740 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

48260107 buy limit 0.10 gbpusd 1.57590 0.00000 0.00000 1.57740 cancelled

2008 cancelled

48264402 sell limit 0.10 gbpusd 1.58060 0.00000 0.00000 1.57710 cancelled

2008 cancelled

48157146 sell 0.10 gbpusd 1.57920 0.00000 0.00000 1.58000 0.00 0.00 0.00 -8.00

2008

48162914 sell 0.10 gbpusd 1.58090 0.00000 0.00000 1.58000 0.00 0.00 0.00 9.00

2008

48166977 sell 0.10 gbpusd 1.58260 0.00000 0.00000 1.58000 0.00 0.00 0.00 26.00

2008

48157136 buy limit 0.10 gbpusd 1.57620 0.00000 0.00000 1.58010 cancelled

2008 cancelled

48174608 sell limit 0.10 gbpusd 1.58430 0.00000 0.00000 1.57970 cancelled

2008 cancelled

48086131 sell limit 0.10 gbpusd 1.59510 0.00000 0.00000 1.59360 cancelled

2008 cancelled

48086119 buy 0.10 gbpusd 1.59210 0.00000 0.00000 1.59360 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

48081003 buy limit 0.10 gbpusd 1.59010 0.00000 0.00000 1.59390 cancelled

2008 cancelled

48080801 buy 0.10 gbpusd 1.59180 0.00000 0.00000 1.59340 0.00 0.00 0.00 16.00

2008

48071594 buy 0.10 gbpusd 1.59350 0.00000 0.00000 1.59340 0.00 0.00 0.00 -1.00

2008

48076180 buy 0.10 gbpusd 1.59010 0.00000 0.00000 1.59230 0.00 0.00 0.00 22.00

2008

48072959 buy 0.10 gbpusd 1.59180 0.00000 0.00000 1.59230 0.00 0.00 0.00 5.00

2008

48071601 sell limit 0.10 gbpusd 1.59650 0.00000 0.00000 1.59230 cancelled

2008 cancelled

48078939 buy limit 0.10 gbpusd 1.58840 0.00000 0.00000 1.59270 cancelled

2008 cancelled

48064191 sell limit 0.10 gbpusd 1.59630 0.00000 0.00000 1.59480 cancelled

2008 cancelled

48064186 buy 0.10 gbpusd 1.59330 0.00000 0.00000 1.59480 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

48066100 buy limit 0.10 gbpusd 1.59160 0.00000 0.00000 1.59520 cancelled

2008 cancelled

48060759 sell limit 0.10 gbpusd 1.59610 0.00000 0.00000 1.59460 cancelled

2008 cancelled

48060757 buy 0.10 gbpusd 1.59310 0.00000 0.00000 1.59460 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

48061328 buy limit 0.10 gbpusd 1.59140 0.00000 0.00000 1.59500 cancelled

2008 cancelled

48050887 buy 0.10 gbpusd 1.59450 0.00000 0.00000 1.59440 0.00 0.00 0.00 -1.00

2008

48050894 sell limit 0.10 gbpusd 1.59710 0.00000 0.00000 1.59440 cancelled

2008 cancelled

48056751 buy 0.10 gbpusd 1.59280 0.00000 0.00000 1.59440 0.00 0.00 0.00 16.00

2008

47912683 sell limit 0.10 gbpusd 1.60840 0.00000 0.00000 1.60650 cancelled

2008 cancelled

47912682 buy limit 0.10 gbpusd 1.60540 0.00000 0.00000 1.60690 cancelled

2008 cancelled

47906461 sell limit 0.10 gbpusd 1.60480 0.00000 0.00000 1.60320 cancelled

2008 cancelled

47906459 buy limit 0.10 gbpusd 1.60180 0.00000 0.00000 1.60360 cancelled

2008 cancelled

47891288 buy 0.10 gbpusd 1.60270 0.00000 0.00000 1.60310 0.00 0.00 0.00 4.00

2008

47898505 buy limit 0.10 gbpusd 1.60100 0.00000 0.00000 1.60350 cancelled

2008 cancelled

47891291 sell limit 0.10 gbpusd 1.60540 0.00000 0.00000 1.60310 cancelled

2008 cancelled

47832947 buy 0.10 gbpusd 1.59110 0.00000 0.00000 1.59260 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

47832948 sell limit 0.10 gbpusd 1.59410 0.00000 0.00000 1.59250 cancelled

2008 cancelled

47820374 sell 0.10 gbpusd 1.59270 0.00000 0.00000 1.59280 0.00 0.00 0.00 -1.00

2008

47827403 sell 0.10 gbpusd 1.59440 0.00000 0.00000 1.59280 0.00 0.00 0.00 16.00

2008

47831218 sell limit 0.10 gbpusd 1.59610 0.00000 0.00000 1.59240 cancelled

2008 cancelled

47820369 buy limit 0.10 gbpusd 1.58970 0.00000 0.00000 1.59280 cancelled

2008 cancelled

47817440 buy 0.10 gbpusd 1.58950 0.00000 0.00000 1.59100 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

47806609 buy 0.10 gbpusd 1.58930 0.00000 0.00000 1.59080 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

47750918 buy 0.10 gbpusd 1.58590 0.00000 0.00000 1.58750 0.00 0.00 0.00 16.00

2008

47743632 buy 0.10 gbpusd 1.58760 0.00000 0.00000 1.58750 0.00 0.00 0.00 -1.00

2008

47737979 buy 0.10 gbpusd 1.58740 0.00000 0.00000 1.58890 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

47728132 buy 0.10 gbpusd 1.58710 0.00000 0.00000 1.58860 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

47664708 sell 0.10 gbpusd 1.60520 0.00000 0.00000 1.60370 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

47662448 buy 0.10 gbpusd 1.60180 0.00000 0.00000 1.60350 0.00 0.00 0.00 17.00

2008

47658253 buy 0.10 gbpusd 1.60350 0.00000 0.00000 1.60350 0.00 0.00 0.00 0.00

2008

47649888 sell 0.10 gbpusd 1.60690 0.00000 0.00000 1.60520 0.00 0.00 0.00 17.00

2008

47643007 sell 0.10 gbpusd 1.60710 0.00000 0.00000 1.60560 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

47632665 buy 0.10 gbpusd 1.60390 0.00000 0.00000 1.60540 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

47546042 buy 0.10 gbpusd 1.61120 0.00000 0.00000 1.61270 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

47536031 sell 0.10 gbpusd 1.61440 0.00000 0.00000 1.61290 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

47424370 buy 0.10 gbpusd 1.61180 0.00000 0.00000 1.60780 0.00 0.00 0.00 -40.00

2008

47430329 buy 0.10 gbpusd 1.60840 0.00000 0.00000 1.60780 0.00 0.00 0.00 -6.00

2008

47428535 buy 0.10 gbpusd 1.61010 0.00000 0.00000 1.60780 0.00 0.00 0.00 -23.00

2008

47440678 buy 0.10 gbpusd 1.60500 0.00000 0.00000 1.60780 0.00 0.00 0.00 28.00

2008

47441876 buy 0.10 gbpusd 1.60330 0.00000 0.00000 1.60780 0.00 0.00 0.00 45.00

2008

47438836 buy 0.10 gbpusd 1.60670 0.00000 0.00000 1.60780 0.00 0.00 0.00 11.00

2008

47453677 buy 0.10 gbpusd 1.60160 0.00000 0.00000 1.60700 0.00 0.00 0.00 54.00

2008

47413962 buy 0.10 gbpusd 1.61090 0.00000 0.00000 1.61310 0.00 0.00 0.00 22.00

2008

47343398 buy 0.10 gbpusd 1.61420 0.00000 0.00000 1.61460 0.00 0.00 0.00 4.00

2008

47341608 sell 0.10 gbpusd 1.61600 0.00000 0.00000 1.61590 0.00 0.00 0.00 1.00

2008

47342062 sell 0.10 gbpusd 1.61770 0.00000 0.00000 1.61590 0.00 0.00 0.00 18.00

2008

47339816 buy 0.10 gbpusd 1.61280 0.00000 0.00000 1.61430 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

47331046 sell 0.10 gbpusd 1.61610 0.00000 0.00000 1.61450 0.00 0.00 0.00 16.00

2008

47321710 sell 0.10 gbpusd 1.61530 0.00000 0.00000 1.61480 0.00 0.00 0.00 5.00

2008

47307368 sell 0.10 gbpusd 1.61360 0.00000 0.00000 1.61480 0.00 0.00 0.00 -12.00

2008

47324724 sell 0.10 gbpusd 1.61700 0.00000 0.00000 1.61480 0.00 0.00 0.00 22.00

2008

47226822 sell 0.10 gbpusd 1.59980 0.00000 0.00000 1.59830 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

47224430 buy 0.10 gbpusd 1.59650 0.00000 0.00000 1.59810 0.00 0.00 0.00 16.00

2008

47216818 buy 0.10 gbpusd 1.59820 0.00000 0.00000 1.59810 0.00 0.00 0.00 -1.00

2008

47211323 buy 0.10 gbpusd 1.59800 0.00000 0.00000 1.59950 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

47199733 sell 0.10 gbpusd 1.60130 0.00000 0.00000 1.59970 0.00 0.00 0.00 16.00

2008

47194118 sell 0.10 gbpusd 1.59960 0.00000 0.00000 1.59970 0.00 0.00 0.00 -1.00

2008

47191931 sell 0.10 gbpusd 1.59980 0.00000 0.00000 1.59830 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

47120589 buy 0.10 gbpusd 1.60860 0.00000 0.00000 1.61020 0.00 0.00 0.00 16.00

2008

47112523 buy 0.10 gbpusd 1.61030 0.00000 0.00000 1.61020 0.00 0.00 0.00 -1.00

2008

47098946 sell 0.10 gbpusd 1.61190 0.00000 0.00000 1.61200 0.00 0.00 0.00 -1.00

2008

47100492 sell 0.10 gbpusd 1.61360 0.00000 0.00000 1.61200 0.00 0.00 0.00 16.00

2008

47084633 buy 0.10 gbpusd 1.61230 0.00000 0.00000 1.61020 0.00 0.00 0.00 -21.00

2008

47091127 buy 0.10 gbpusd 1.61060 0.00000 0.00000 1.61020 0.00 0.00 0.00 -4.00

2008

47093841 buy 0.10 gbpusd 1.60890 0.00000 0.00000 1.61020 0.00 0.00 0.00 13.00

2008

47094178 buy 0.10 gbpusd 1.60720 0.00000 0.00000 1.61020 0.00 0.00 0.00 30.00

2008

46915765 buy 0.10 gbpusd 1.62150 0.00000 0.00000 1.62370 0.00 0.00 0.00 22.00

2008

46914566 buy 0.10 gbpusd 1.62320 0.00000 0.00000 1.62370 0.00 0.00 0.00 5.00

2008

46898918 buy 0.10 gbpusd 1.62490 0.00000 0.00000 1.62370 0.00 0.00 0.00 -12.00

2008

46888539 sell 0.10 gbpusd 1.62810 0.00000 0.00000 1.62660 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

46790389 sell 0.10 gbpusd 1.61220 0.00000 0.00000 1.61230 0.00 0.00 0.00 -1.00

2008

46792450 sell 0.10 gbpusd 1.61390 0.00000 0.00000 1.61230 0.00 0.00 0.00 16.00

2008

46781489 sell 0.10 gbpusd 1.61260 0.00000 0.00000 1.61090 0.00 0.00 0.00 17.00

2008

46776916 sell 0.10 gbpusd 1.61090 0.00000 0.00000 1.61090 0.00 0.00 0.00 0.00

2008

46760500 sell 0.10 gbpusd 1.60970 0.00000 0.00000 1.60980 0.00 0.00 0.00 -1.00

2008

46761165 sell 0.10 gbpusd 1.61140 0.00000 0.00000 1.60980 0.00 0.00 0.00 16.00

2008

46577072 sell 0.10 gbpusd 1.60500 0.00000 0.00000 1.60510 0.00 0.00 0.00 -1.00

2008

46583496 sell 0.10 gbpusd 1.60670 0.00000 0.00000 1.60510 0.00 0.00 0.00 16.00

2008

46516849 sell 0.10 gbpusd 1.60610 0.00000 0.00000 1.60590 0.00 0.00 0.00 2.00

2008

46518664 sell 0.10 gbpusd 1.60780 0.00000 0.00000 1.60590 0.00 0.00 0.00 19.00

2008

46508855 sell 0.10 gbpusd 1.60640 0.00000 0.00000 1.60480 0.00 0.00 0.00 16.00

2008

46508465 sell 0.10 gbpusd 1.60470 0.00000 0.00000 1.60480 0.00 0.00 0.00 -1.00

2008

46498270 buy 0.10 gbpusd 1.60310 0.00000 0.00000 1.60300 0.00 0.00 0.00 -1.00

2008

46506315 buy 0.10 gbpusd 1.60140 0.00000 0.00000 1.60300 0.00 0.00 0.00 16.00

2008

46435798 buy 0.10 gbpusd 1.59280 0.00000 0.00000 1.59270 0.00 0.00 0.00 -1.00

2008

46444782 buy 0.10 gbpusd 1.59110 0.00000 0.00000 1.59270 0.00 0.00 0.00 16.00

2008

46427911 sell 0.10 gbpusd 1.59600 0.00000 0.00000 1.59450 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

46418016 sell 0.10 gbpusd 1.59620 0.00000 0.00000 1.59470 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

46342276 sell 0.10 gbpusd 1.58030 0.00000 0.00000 1.57960 0.00 0.00 0.00 7.00

2008

46335152 sell 0.10 gbpusd 1.57860 0.00000 0.00000 1.57960 0.00 0.00 0.00 -10.00

2008

46354414 sell 0.10 gbpusd 1.58200 0.00000 0.00000 1.57960 0.00 0.00 0.00 24.00

2008

46278933 2010.10.27 10:18 buy 0.10 gbpusd 1.57760 0.00000 1.57876 1.57820 0.00 0.00 0.00 6.00

46278558 2010.10.27 10:15 buy 0.10 gbpusd 1.57820 0.00000 1.57871 1.57820 0.00 0.00 0.00 0.00

46275425 2010.10.27 09:55 buy 0.10 gbpusd 1.58290 0.00000 1.57870 1.57820 0.00 0.00 0.00 -47.00

46279317 2010.10.27 10:23 buy 0.10 gbpusd 1.57690 0.00000 1.57890 1.57790 0.00 0.00 0.00 10.00

46279729 2010.10.27 10:28 buy 0.10 gbpusd 1.57630 0.00000 1.57830 1.57780 0.00 0.00 0.00 15.00

46158304 sell 0.10 gbpusd 1.57350 0.00000 0.00000 1.57760 0.00 0.00 -0.27 -41.00

2008

46160599 sell 0.10 gbpusd 1.57520 0.00000 0.00000 1.57560 0.00 0.00 0.00 -4.00

2008

46168844 sell 0.10 gbpusd 1.57860 0.00000 0.00000 1.57560 0.00 0.00 0.00 30.00

2008

46165528 sell 0.10 gbpusd 1.57690 0.00000 0.00000 1.57560 0.00 0.00 0.00 13.00

2008

46149838 sell 0.10 gbpusd 1.57370 0.00000 0.00000 1.57220 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

46140919 buy 0.10 gbpusd 1.57040 0.00000 0.00000 1.57200 0.00 0.00 0.00 16.00

2008

46136105 sell 0.10 gbpusd 1.57360 0.00000 0.00000 1.57210 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

46054398 sell 0.10 gbpusd 1.56970 0.00000 0.00000 1.57180 0.00 0.00 0.00 -21.00

2008

46060573 sell 0.10 gbpusd 1.57310 0.00000 0.00000 1.57180 0.00 0.00 0.00 13.00

2008

46057365 sell 0.10 gbpusd 1.57140 0.00000 0.00000 1.57180 0.00 0.00 0.00 -4.00

2008

46063029 sell 0.10 gbpusd 1.57480 0.00000 0.00000 1.57180 0.00 0.00 0.00 30.00

2008

46069601 sell 0.10 gbpusd 1.57650 0.00000 0.00000 1.57280 0.00 0.00 0.00 37.00

2008

46047386 buy 0.10 gbpusd 1.56650 0.00000 0.00000 1.56800 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

45975642 sell 0.10 gbpusd 1.57350 0.00000 0.00000 1.57190 0.00 0.00 0.00 16.00

2008

45968542 sell 0.10 gbpusd 1.57180 0.00000 0.00000 1.57190 0.00 0.00 0.00 -1.00

2008

45959406 sell 0.10 gbpusd 1.57200 0.00000 0.00000 1.57050 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

45887779 buy 0.10 gbpusd 1.57930 0.00000 0.00000 1.57810 0.00 0.00 0.00 -12.00

2008

45890614 buy 0.10 gbpusd 1.57760 0.00000 0.00000 1.57810 0.00 0.00 0.00 5.00

2008

45891418 buy 0.10 gbpusd 1.57590 0.00000 0.00000 1.57810 0.00 0.00 0.00 22.00

2008

45874962 buy 0.10 gbpusd 1.58070 0.00000 0.00000 1.58060 0.00 0.00 0.00 -1.00

2008

45878935 buy 0.10 gbpusd 1.57900 0.00000 0.00000 1.58060 0.00 0.00 0.00 16.00

2008

45868511 sell 0.10 gbpusd 1.58390 0.00000 0.00000 1.58240 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

45850224 buy 0.10 gbpusd 1.58340 0.00000 0.00000 1.58220 0.00 0.00 0.00 -12.00

2008

45863001 buy 0.10 gbpusd 1.58170 0.00000 0.00000 1.58220 0.00 0.00 0.00 5.00

2008

45864202 buy 0.10 gbpusd 1.58000 0.00000 0.00000 1.58220 0.00 0.00 0.00 22.00

2008

45780686 sell 0.10 gbpusd 1.57270 0.00000 0.00000 1.57120 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

45766379 sell 0.10 gbpusd 1.57100 0.00000 0.00000 1.57140 0.00 0.00 0.00 -4.00

2008

45765715 sell 0.10 gbpusd 1.56930 0.00000 0.00000 1.57140 0.00 0.00 0.00 -21.00

2008

45768958 sell 0.10 gbpusd 1.57270 0.00000 0.00000 1.57140 0.00 0.00 0.00 13.00

2008

45776566 sell 0.10 gbpusd 1.57440 0.00000 0.00000 1.57140 0.00 0.00 0.00 30.00

2008

45762863 sell 0.10 gbpusd 1.56950 0.00000 0.00000 1.56800 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

45761569 buy 0.10 gbpusd 1.56560 0.00000 0.00000 1.56780 0.00 0.00 0.00 22.00

2008

45760134 buy 0.10 gbpusd 1.56730 0.00000 0.00000 1.56780 0.00 0.00 0.00 5.00

2008

45751799 buy 0.10 gbpusd 1.56900 0.00000 0.00000 1.56780 0.00 0.00 0.00 -12.00

2008

45675480 buy 0.10 gbpusd 1.58500 0.00000 1.58520 1.58520 0.00 0.00 0.00 2.00

2008 [tp]

45670697 buy 0.10 gbpusd 1.58640 0.00000 0.00000 1.58630 0.00 0.00 0.00 -1.00

2008

45671768 buy 0.10 gbpusd 1.58470 0.00000 0.00000 1.58630 0.00 0.00 0.00 16.00

2008

45661109 buy 0.10 gbpusd 1.58840 0.00000 0.00000 1.58830 0.00 0.00 0.00 -1.00

2008

45666727 buy 0.10 gbpusd 1.58670 0.00000 0.00000 1.58830 0.00 0.00 0.00 16.00

2008

45648830 sell 0.10 gbpusd 1.58890 0.00000 0.00000 1.59010 0.00 0.00 0.00 -12.00

2008

45656402 sell 0.10 gbpusd 1.59230 0.00000 0.00000 1.59010 0.00 0.00 0.00 22.00

2008

45650276 sell 0.10 gbpusd 1.59060 0.00000 0.00000 1.59010 0.00 0.00 0.00 5.00

2008

45489377 sell 0.10 gbpusd 1.60280 0.00000 0.00000 1.60230 0.00 0.00 0.00 5.00

2008

45479341 sell 0.10 gbpusd 1.60110 0.00000 0.00000 1.60230 0.00 0.00 0.00 -12.00

2008

45493408 sell 0.10 gbpusd 1.60450 0.00000 0.00000 1.60230 0.00 0.00 0.00 22.00

2008

45476672 buy 0.10 gbpusd 1.59780 0.00000 0.00000 1.59940 0.00 0.00 0.00 16.00

2008

45472925 buy 0.10 gbpusd 1.59950 0.00000 0.00000 1.59940 0.00 0.00 0.00 -1.00

2008

45399773 sell 0.10 gbpusd 1.59960 0.00000 0.00000 1.60170 0.00 0.00 0.00 -21.00

2008

45404476 sell 0.10 gbpusd 1.60130 0.00000 0.00000 1.60170 0.00 0.00 0.00 -4.00

2008

45406116 sell 0.10 gbpusd 1.60300 0.00000 0.00000 1.60170 0.00 0.00 0.00 13.00

2008

45406638 sell 0.10 gbpusd 1.60470 0.00000 0.00000 1.60170 0.00 0.00 0.00 30.00

2008

45396960 buy 0.10 gbpusd 1.59640 0.00000 0.00000 1.59790 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

45282706 buy 0.10 gbpusd 1.57960 0.00000 0.00000 1.58110 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

45189544 sell 0.10 gbpusd 1.58960 0.00000 0.00000 1.58810 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

45109300 buy 0.10 gbpusd 1.59390 0.00000 0.00000 1.59540 0.00 0.00 0.00 15.00

2008

45027254 balance Deposit 50 000.00

0.00 0.00 -1.35 1 661.00

Closed P/L: 1 659.65

Open Trades:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

No transactions

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 1 659.65 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00

Balance: 51 659.65 Equity: 51 659.65 Free Margin: 51 659.65

Details:

Gross Profit: 2 138.46 Gross Loss: 478.81 Total Net Profit: 1 659.65

Profit Factor: 4.47 Expected Payoff: 8.69

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 69.00 (0.14%) Relative Drawdown: 0.14% (69.00)

Total Trades: 191 Short Positions (won %): 93 (72.04%) Long Positions (won %): 98 (72.45%)

Profit Trades (% of total): 138 (72.25%) Loss trades (% of total): 53 (27.75%)

Largest profit trade: 54.00 loss trade: -47.00

Average profit trade: 15.50 loss trade: -9.03

Maximum consecutive wins ($): 11 (155.00) consecutive losses ($): 3 (-69.00)

Maximal consecutive profit (count): 214.00 (10) consecutive loss (count): -69.00 (3)