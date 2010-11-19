|Account: 802279
|Name: Krzaczkowski Krystian
|Currency: USD
|2010 December 14, 08:12
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|500168351
|2010.11.19 15:48
|balance
|1st Deposit MB USD 1463554
|244.61
|500168792
|2010.11.19 17:35
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85519
|0.80530
|0.85630
|2010.11.19 17:59
|0.85542
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.37
|500169146
|2010.11.22 00:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|114.594
|0.000
|114.300
|2010.11.22 13:14
|114.317
|-0.06
|0.00
|0.00
|3.31
|500169192
|2010.11.22 00:08
|sell
|0.01
|eurusd
|1.37371
|0.00000
|1.37000
|2010.11.22 12:58
|1.37000
|-0.06
|0.00
|0.00
|3.71
|500169230
|2010.11.22 00:16
|sell
|0.01
|eurjpy
|114.488
|0.000
|114.300
|2010.11.22 13:14
|114.313
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.09
|500169470
|2010.11.22 02:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.37468
|0.00000
|1.37250
|2010.11.22 12:15
|1.37250
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.18
|500170842
|2010.11.22 12:44
|sell
|0.01
|audusd
|0.99172
|0.00000
|0.98800
|2010.11.22 14:02
|0.98800
|-0.06
|0.00
|0.00
|3.72
|500172031
|2010.11.22 16:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36278
|1.41267
|1.31267
|2010.11.22 16:36
|1.36173
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.05
|500172046
|2010.11.22 16:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.59568
|1.64569
|1.54569
|2010.11.22 16:59
|1.59430
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.38
|500174180
|2010.11.23 08:09
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.701
|0.000
|83.600
|2010.11.23 10:12
|83.600
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.21
|500175520
|2010.11.23 13:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35233
|1.40223
|1.34743
|2010.11.23 13:59
|1.35127
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.06
|500176728
|2010.11.23 16:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34090
|1.29090
|1.39090
|2010.11.23 16:53
|1.34255
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.65
|500176899
|2010.11.23 17:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33845
|1.28841
|1.38841
|2010.11.23 18:54
|1.33834
|-0.06
|0.00
|0.00
|-0.11
|500176920
|2010.11.23 17:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33765
|1.28777
|1.33860
|2010.11.23 17:57
|1.33835
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.70
|500180236
|2010.11.24 14:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.792
|0.000
|131.460
|2010.11.24 16:00
|131.460
|-0.06
|0.00
|0.00
|3.99
|500180248
|2010.11.24 14:38
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.891
|0.000
|131.460
|2010.11.24 16:00
|131.460
|-0.06
|0.00
|0.00
|5.18
|500180330
|2010.11.24 14:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.894
|136.889
|131.710
|2010.11.24 14:52
|131.829
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.78
|500180417
|2010.11.24 15:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33819
|0.00000
|1.33500
|2010.11.24 17:50
|1.33500
|-0.06
|0.00
|0.00
|3.19
|500180419
|2010.11.24 15:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33811
|1.38806
|1.33700
|2010.11.24 15:11
|1.33700
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.11
|500180635
|2010.11.24 16:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33892
|1.38892
|1.33780
|2010.11.24 16:11
|1.33844
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.48
|500182370
|2010.11.25 08:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33333
|0.00000
|1.33370
|2010.11.25 09:19
|1.33370
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.37
|500182437
|2010.11.25 08:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33240
|1.28247
|1.33360
|2010.11.25 08:55
|1.33360
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.20
|500182457
|2010.11.25 08:39
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.33240
|0.00000
|1.33370
|2010.11.25 09:20
|1.33406
|cancelled
|500182663
|2010.11.25 09:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33328
|0.00000
|1.33150
|2010.11.25 09:56
|1.33150
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.78
|500183387
|2010.11.25 14:33
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.33050
|0.00000
|1.33250
|2010.11.25 18:15
|1.33784
|cancelled
|500183394
|2010.11.25 14:33
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.33000
|0.00000
|1.33250
|2010.11.25 18:14
|1.33792
|cancelled
|500183883
|2010.11.25 18:15
|sell
|0.01
|euraud
|1.36267
|0.00000
|1.36070
|2010.11.25 21:48
|1.36070
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.93
|500183889
|2010.11.25 18:18
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.912
|0.000
|131.700
|2010.11.25 19:10
|131.700
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.53
|500185082
|2010.11.26 08:49
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.895
|0.000
|83.690
|2010.11.26 09:40
|83.846
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.58
|500185289
|2010.11.26 09:41
|sell
|0.01
|euraud
|1.36754
|0.00000
|1.36540
|2010.11.29 12:50
|1.36705
|-0.06
|0.00
|0.09
|0.48
|500185321
|2010.11.26 12:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32100
|0.00000
|1.32400
|2010.11.26 13:10
|1.32400
|-0.06
|0.00
|0.00
|3.00
|500185407
|2010.11.26 10:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57125
|0.00000
|1.56920
|2010.11.26 10:19
|1.56920
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.05
|500185543
|2010.11.26 10:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32347
|1.27352
|1.37352
|2010.11.26 10:55
|1.32464
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.17
|500185711
|2010.11.26 10:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32321
|0.00000
|1.32520
|2010.11.26 10:57
|1.32430
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.09
|500185860
|2010.11.26 12:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32228
|0.00000
|1.32400
|2010.11.26 13:10
|1.32400
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.72
|500186425
|2010.11.26 14:19
|sell
|0.01
|euraud
|1.37192
|1.42185
|1.36700
|2010.11.26 15:52
|1.37126
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.64
|500186804
|2010.11.26 16:33
|buy
|0.01
|audchf
|0.96700
|0.00000
|0.96900
|2010.11.29 00:00
|0.96900
|-0.06
|0.00
|0.08
|1.99
|500188269
|2010.11.29 09:24
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.33950
|0.00000
|1.33600
|2010.11.30 08:57
|1.31185
|cancelled
|500191078
|2010.11.30 04:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31067
|1.31170
|0.00000
|2010.11.30 05:05
|1.30998
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.69
|500191528
|2010.11.30 08:58
|buy
|0.01
|usdjpy
|83.977
|0.000
|84.180
|2010.11.30 10:38
|84.034
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.68
|500191875
|2010.11.30 09:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30621
|1.30750
|0.00000
|2010.11.30 09:56
|1.30536
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.85
|500192384
|2010.11.30 11:26
|sell
|0.01
|usdchf
|0.99861
|0.00000
|0.99650
|2010.11.30 17:00
|0.99650
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.12
|500192394
|2010.11.30 11:28
|buy
|0.01
|gbpjpy
|130.144
|0.000
|130.340
|2010.11.30 16:59
|130.340
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.34
|500192446
|2010.11.30 11:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30140
|1.30250
|0.00000
|2010.11.30 11:43
|1.30250
|-0.06
|0.00
|0.00
|-1.10
|500192524
|2010.11.30 11:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30323
|1.30550
|1.30200
|2010.11.30 12:15
|1.30276
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.47
|500192683
|2010.11.30 12:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30264
|1.30500
|0.00000
|2010.11.30 13:05
|1.30159
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.05
|500193135
|2010.11.30 14:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29807
|1.29950
|0.00000
|2010.11.30 14:48
|1.29950
|-0.06
|0.00
|0.00
|-1.43
|500193211
|2010.11.30 14:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29884
|1.30050
|1.29720
|2010.11.30 15:31
|1.29787
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.97
|500193553
|2010.11.30 16:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30221
|1.30000
|0.00000
|2010.11.30 16:51
|1.30000
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.21
|500193653
|2010.11.30 16:57
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30050
|1.29800
|0.00000
|2010.11.30 17:05
|1.30276
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.26
|500193809
|2010.11.30 17:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30266
|1.30150
|0.00000
|2010.11.30 17:42
|1.30329
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.63
|500193908
|2010.11.30 18:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55745
|1.55580
|0.00000
|2010.11.30 19:00
|1.55794
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.49
|500194036
|2010.11.30 19:28
|buy
|0.01
|eurjpy
|109.094
|0.000
|109.300
|2010.12.01 09:15
|109.300
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.46
|500194063
|2010.11.30 19:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30330
|0.00000
|1.30540
|2010.12.01 09:12
|1.30540
|-0.06
|0.00
|-0.01
|2.10
|500194172
|2010.11.30 20:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30121
|1.25127
|1.30230
|2010.12.01 06:07
|1.30230
|-0.06
|0.00
|-0.01
|1.09
|500194435
|2010.11.30 22:22
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29853
|0.00000
|1.30100
|2010.12.01 04:59
|1.30100
|-0.06
|0.00
|-0.01
|2.47
|500194828
|2010.12.01 05:57
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30124
|1.29980
|0.00000
|2010.12.01 06:07
|1.30224
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.00
|500194895
|2010.12.01 06:52
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55856
|1.55181
|1.56315
|2010.12.01 09:28
|1.55958
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.02
|500195104
|2010.12.01 08:28
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55676
|1.50663
|1.55850
|2010.12.01 09:13
|1.55850
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.74
|500195458
|2010.12.01 09:49
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30727
|0.00000
|0.00000
|2010.12.01 09:51
|1.30767
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.40
|500195768
|2010.12.01 10:59
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.30900
|1.31900
|1.30700
|2010.12.01 11:02
|1.30724
|cancelled
|500195785
|2010.12.01 11:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30900
|0.00000
|1.30860
|2010.12.01 14:20
|1.30860
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.40
|500195797
|2010.12.01 11:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30900
|0.00000
|1.30860
|2010.12.01 14:20
|1.30860
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.40
|500196006
|2010.12.01 11:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31084
|1.36067
|1.30870
|2010.12.01 12:48
|1.31011
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.73
|500196065
|2010.12.01 12:14
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56252
|1.56050
|0.00000
|2010.12.01 12:24
|1.56004
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.48
|500196129
|2010.12.01 12:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30949
|1.30800
|0.00000
|2010.12.01 12:30
|1.31039
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.90
|500196181
|2010.12.01 12:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31026
|0.00000
|1.31250
|2010.12.01 14:40
|1.31250
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.24
|500196418
|2010.12.01 13:54
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30950
|1.30750
|1.31120
|2010.12.01 14:10
|1.31067
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.17
|500196557
|2010.12.01 14:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30904
|1.30750
|0.00000
|2010.12.01 14:30
|1.31093
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.89
|500196708
|2010.12.01 14:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31245
|1.26245
|1.36245
|2010.12.01 20:38
|1.31473
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.28
|500196718
|2010.12.01 14:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31258
|1.30950
|0.00000
|2010.12.01 15:22
|1.30949
|-0.06
|0.00
|0.00
|-3.09
|500196742
|2010.12.01 14:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31248
|1.26256
|1.31500
|2010.12.01 17:55
|1.31500
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.52
|500196792
|2010.12.01 15:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31209
|1.30950
|0.00000
|2010.12.01 15:22
|1.30949
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.60
|500196877
|2010.12.01 15:23
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31015
|1.30800
|0.00000
|2010.12.01 16:16
|1.30800
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.15
|500196909
|2010.12.01 15:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31077
|1.30800
|0.00000
|2010.12.01 16:16
|1.30800
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.77
|500197203
|2010.12.01 16:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30654
|1.31000
|0.00000
|2010.12.01 16:36
|1.30688
|-0.06
|0.00
|0.00
|-0.34
|500199907
|2010.12.02 11:02
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.32800
|0.00000
|1.32500
|2010.12.02 15:30
|1.31083
|cancelled
|500199920
|2010.12.02 11:03
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.32820
|0.00000
|1.32550
|2010.12.02 15:30
|1.31093
|cancelled
|500201134
|2010.12.02 15:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31129
|0.00000
|1.31530
|2010.12.02 15:51
|1.31530
|-0.06
|0.00
|0.00
|4.01
|500201149
|2010.12.02 15:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55447
|0.00000
|1.55650
|2010.12.02 15:57
|1.55630
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.83
|500201302
|2010.12.02 15:55
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.31370
|0.00000
|1.31570
|2010.12.02 17:33
|1.32477
|cancelled
|500201813
|2010.12.03 14:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32800
|0.00000
|1.32650
|2010.12.06 14:23
|1.32650
|-0.06
|0.00
|-0.02
|1.50
|500201826
|2010.12.03 14:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32900
|0.00000
|1.32700
|2010.12.06 11:36
|1.32700
|-0.06
|0.00
|-0.02
|2.00
|500201941
|2010.12.02 18:04
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.54574
|0.00000
|0.00000
|2010.12.02 20:22
|1.54812
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|500201955
|2010.12.02 18:05
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.54658
|1.49664
|1.54770
|2010.12.02 18:12
|1.54770
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.13
|500202338
|2010.12.02 21:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32176
|1.27186
|1.37186
|2010.12.02 22:18
|1.32245
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.69
|500202870
|2010.12.03 07:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56227
|1.56288
|1.56563
|2010.12.03 09:55
|1.56418
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.91
|500202943
|2010.12.03 07:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56285
|1.55837
|1.56627
|2010.12.03 09:55
|1.56418
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.33
|500203405
|2010.12.03 09:46
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32295
|1.27301
|1.37301
|2010.12.03 09:50
|1.32377
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.82
|500203408
|2010.12.03 09:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32317
|1.27320
|1.32420
|2010.12.03 09:51
|1.32394
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.77
|500203444
|2010.12.03 09:54
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32364
|1.27377
|1.37377
|2010.12.03 11:03
|1.32546
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.82
|500203453
|2010.12.03 09:57
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32330
|1.27337
|1.32440
|2010.12.03 10:31
|1.32360
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.30
|500203943
|2010.12.03 12:41
|buy
|0.01
|gbpaud
|1.59594
|0.00000
|1.59800
|2010.12.07 10:51
|1.58797
|-0.06
|0.00
|-0.55
|-7.94
|500206093
|2010.12.06 00:03
|sell
|0.01
|audjpy
|82.042
|82.165
|81.543
|2010.12.06 01:00
|82.168
|-0.06
|0.00
|0.00
|-1.52
|500206280
|2010.12.06 02:23
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.58059
|1.57855
|1.58559
|2010.12.06 09:15
|1.57855
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.03
|500207532
|2010.12.06 10:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57078
|1.62093
|1.52093
|2010.12.06 10:20
|1.56968
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.10
|500207539
|2010.12.06 10:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57087
|1.62080
|1.57000
|2010.12.06 10:20
|1.57000
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.87
|500208082
|2010.12.06 12:08
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56694
|0.00000
|0.00000
|2010.12.06 13:14
|1.56901
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.07
|500208084
|2010.12.06 12:09
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56681
|1.51680
|1.56780
|2010.12.06 12:25
|1.56780
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.99
|500209458
|2010.12.06 18:14
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.728
|0.000
|129.940
|2010.12.06 20:33
|129.940
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.57
|500209584
|2010.12.06 19:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56988
|0.00000
|1.56790
|2010.12.07 10:51
|1.58173
|-0.06
|0.00
|-0.03
|-11.85
|500210015
|2010.12.06 22:11
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.938
|0.000
|130.140
|2010.12.07 07:19
|130.140
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.45
|500210032
|2010.12.06 22:21
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.898
|124.898
|130.000
|2010.12.07 06:54
|130.000
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.24
|500210628
|2010.12.07 06:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57579
|1.57573
|1.57923
|2010.12.07 09:37
|1.57700
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.21
|500210762
|2010.12.07 07:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57498
|1.57567
|1.57847
|2010.12.07 09:10
|1.57847
|-0.06
|0.00
|0.00
|3.49
|500212266
|2010.12.07 13:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33660
|1.33530
|0.00000
|2010.12.07 13:32
|1.33706
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.46
|500212372
|2010.12.07 13:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33713
|1.33550
|0.00000
|2010.12.07 14:05
|1.33548
|-0.06
|0.00
|0.00
|-1.65
|500212465
|2010.12.07 14:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33656
|1.33500
|0.00000
|2010.12.07 14:25
|1.33778
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.22
|500212909
|2010.12.07 15:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33765
|1.33950
|0.00000
|2010.12.07 15:23
|1.33957
|-0.06
|0.00
|0.00
|-1.92
|500212990
|2010.12.07 15:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33855
|1.34000
|0.00000
|2010.12.07 16:00
|1.33647
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.08
|500213033
|2010.12.07 15:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33808
|1.33950
|0.00000
|2010.12.07 16:00
|1.33644
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.64
|500213210
|2010.12.07 16:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33629
|0.00000
|0.00000
|2010.12.07 16:09
|1.33539
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.90
|500213275
|2010.12.07 16:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33525
|1.33680
|0.00000
|2010.12.07 16:21
|1.33680
|-0.06
|0.00
|0.00
|-1.55
|500213294
|2010.12.07 16:20
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58077
|1.53058
|1.63058
|2010.12.08 15:45
|1.58289
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.12
|500213325
|2010.12.07 16:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33609
|1.33750
|0.00000
|2010.12.07 16:31
|1.33483
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.26
|500213379
|2010.12.07 16:34
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58002
|1.53004
|1.58150
|2010.12.07 16:59
|1.58150
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.48
|500213460
|2010.12.07 16:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33394
|1.33520
|0.00000
|2010.12.07 17:03
|1.33346
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.48
|500213611
|2010.12.07 17:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33324
|1.33450
|0.00000
|2010.12.07 17:21
|1.33251
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.73
|500214408
|2010.12.07 20:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57761
|1.52761
|1.57870
|2010.12.07 20:22
|1.57772
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.11
|500215175
|2010.12.07 23:50
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57539
|1.52536
|1.57650
|2010.12.08 00:05
|1.57562
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.23
|500215237
|2010.12.08 00:10
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57619
|1.52616
|1.57720
|2010.12.08 11:54
|1.57720
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.01
|500215447
|2010.12.08 02:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32512
|1.32730
|0.00000
|2010.12.08 03:31
|1.32426
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.86
|500215510
|2010.12.08 03:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32287
|1.32500
|0.00000
|2010.12.08 04:08
|1.32219
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.68
|500215703
|2010.12.08 05:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32220
|4.00000
|0.00000
|2010.12.08 05:32
|1.32155
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.65
|500216053
|2010.12.08 07:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57007
|1.57009
|1.56659
|2010.12.08 08:46
|1.56852
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.55
|500216081
|2010.12.08 07:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56897
|1.56841
|1.56561
|2010.12.08 08:45
|1.56841
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.56
|500216100
|2010.12.08 07:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32114
|1.32350
|0.00000
|2010.12.08 07:35
|1.32082
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.32
|500216439
|2010.12.08 09:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32123
|0.00000
|1.32220
|2010.12.08 10:46
|1.32220
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.97
|500216447
|2010.12.08 12:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32500
|0.00000
|1.32300
|2010.12.08 12:59
|1.32300
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.00
|500216472
|2010.12.08 09:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32085
|1.32270
|0.00000
|2010.12.08 09:07
|1.32246
|-0.06
|0.00
|0.00
|-1.61
|500216613
|2010.12.08 09:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32177
|1.32350
|0.00000
|2010.12.08 10:04
|1.31986
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.91
|500216883
|2010.12.08 10:18
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31932
|0.00000
|1.32220
|2010.12.08 10:46
|1.32220
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.88
|500216983
|2010.12.08 10:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32044
|1.32140
|0.00000
|2010.12.08 10:32
|1.32140
|-0.06
|0.00
|0.00
|-0.96
|500217644
|2010.12.08 13:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32205
|1.32410
|0.00000
|2010.12.08 13:22
|1.32415
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.10
|500217669
|2010.12.08 13:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32277
|1.32480
|0.00000
|2010.12.08 13:44
|1.32086
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.91
|500217801
|2010.12.08 13:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32232
|1.32570
|0.00000
|2010.12.08 13:45
|1.32096
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.36
|500217915
|2010.12.08 13:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32089
|1.32350
|0.00000
|2010.12.08 13:52
|1.32040
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.49
|500217974
|2010.12.08 14:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32089
|1.32240
|0.00000
|2010.12.08 14:12
|1.31994
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.95
|500218216
|2010.12.08 15:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.630
|0.000
|132.500
|2010.12.09 03:28
|132.500
|-0.06
|0.00
|-0.09
|1.56
|500218375
|2010.12.08 15:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32616
|1.32400
|0.00000
|2010.12.08 16:02
|1.32470
|-0.06
|0.00
|0.00
|-1.46
|500218477
|2010.12.08 16:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32434
|1.32660
|0.00000
|2010.12.08 16:20
|1.32237
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.97
|500218652
|2010.12.08 16:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32166
|1.32320
|0.00000
|2010.12.08 16:51
|1.32101
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.65
|500219072
|2010.12.08 19:07
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.812
|0.000
|132.500
|2010.12.09 03:28
|132.500
|-0.06
|0.00
|-0.09
|3.73
|500219845
|2010.12.09 01:56
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32651
|1.32500
|0.00000
|2010.12.09 02:05
|1.32980
|-0.12
|0.00
|0.00
|6.58
|500219902
|2010.12.09 02:29
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32933
|1.32800
|0.00000
|2010.12.09 02:40
|1.32997
|-0.12
|0.00
|0.00
|1.28
|500220034
|2010.12.09 05:18
|buy
|0.02
|eurusd
|1.33081
|1.32870
|0.00000
|2010.12.09 05:55
|1.33151
|-0.12
|0.00
|0.00
|1.40
|500220112
|2010.12.09 07:06
|buy
|0.02
|eurusd
|1.33080
|1.32900
|0.00000
|2010.12.09 07:28
|1.32939
|-0.12
|0.00
|0.00
|-2.82
|500220165
|2010.12.09 07:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58277
|1.57836
|1.58626
|2010.12.09 09:55
|1.57833
|-0.06
|0.00
|0.00
|-4.44
|500220338
|2010.12.09 08:49
|buy
|0.02
|eurusd
|1.33156
|1.32980
|0.00000
|2010.12.09 09:01
|1.32976
|-0.12
|0.00
|0.00
|-3.60
|500220547
|2010.12.09 09:31
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.31500
|0.00000
|1.31700
|2010.12.10 08:32
|1.32811
|cancelled
|500220554
|2010.12.09 09:32
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.34000
|0.00000
|1.33800
|2010.12.09 17:05
|1.31687
|cancelled
|500220588
|2010.12.09 09:37
|sell
|0.02
|eurusd
|1.32894
|1.33050
|0.00000
|2010.12.09 09:51
|1.32798
|-0.12
|0.00
|0.00
|1.92
|500220603
|2010.12.09 09:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33015
|1.28027
|1.33382
|2010.12.13 16:03
|1.33382
|-0.06
|0.00
|-0.01
|3.67
|500220716
|2010.12.09 10:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.32690
|1.32800
|0.00000
|2010.12.09 10:04
|1.32647
|-0.12
|0.00
|0.00
|0.86
|500220778
|2010.12.09 10:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32631
|1.27635
|1.32740
|2010.12.09 10:27
|1.32656
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.25
|500220824
|2010.12.09 10:26
|sell
|0.02
|eurusd
|1.32665
|1.32800
|0.00000
|2010.12.09 10:32
|1.32575
|-0.12
|0.00
|0.00
|1.80
|500221288
|2010.12.09 12:02
|sell
|0.02
|eurusd
|1.32177
|1.32400
|0.00000
|2010.12.09 12:17
|1.32084
|-0.12
|0.00
|0.00
|1.86
|500221439
|2010.12.09 12:45
|sell
|0.02
|eurusd
|1.32184
|1.32400
|0.00000
|2010.12.09 13:03
|1.32042
|-0.12
|0.00
|0.00
|2.84
|500221530
|2010.12.09 13:23
|sell
|0.02
|eurusd
|1.32193
|1.32400
|0.00000
|2010.12.09 13:44
|1.32151
|-0.12
|0.00
|0.00
|0.84
|500221595
|2010.12.09 13:45
|sell
|0.02
|eurusd
|1.32119
|1.32350
|0.00000
|2010.12.09 13:48
|1.32019
|-0.12
|0.00
|0.00
|2.00
|500221657
|2010.12.09 13:56
|sell
|0.02
|eurusd
|1.32084
|1.32300
|0.00000
|2010.12.09 14:31
|1.32300
|-0.12
|0.00
|0.00
|-4.32
|500221903
|2010.12.09 14:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32443
|1.27449
|1.32640
|2010.12.10 07:15
|1.32640
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.97
|500222124
|2010.12.09 15:47
|sell
|0.02
|eurusd
|1.32266
|1.32400
|0.00000
|2010.12.09 15:52
|1.32402
|-0.12
|0.00
|0.00
|-2.72
|500222209
|2010.12.09 16:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.32104
|1.32320
|0.00000
|2010.12.09 16:12
|1.31898
|-0.12
|0.00
|0.00
|4.12
|500222331
|2010.12.09 16:23
|sell
|0.02
|eurusd
|1.31814
|0.00000
|0.00000
|2010.12.09 16:24
|1.31804
|-0.12
|0.00
|0.00
|0.20
|500222371
|2010.12.09 16:27
|sell
|0.02
|eurusd
|1.31774
|1.32000
|0.00000
|2010.12.09 17:04
|1.31693
|-0.12
|0.00
|0.00
|1.62
|500222594
|2010.12.09 17:06
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.31500
|0.00000
|1.31800
|2010.12.10 08:32
|1.32801
|cancelled
|500222634
|2010.12.09 17:10
|buy limit
|0.01
|gbpusd
|1.57000
|0.00000
|1.57200
|2010.12.10 08:32
|1.58215
|cancelled
|500222779
|2010.12.09 17:57
|sell
|0.02
|eurusd
|1.31987
|1.32150
|0.00000
|2010.12.09 18:00
|1.32151
|-0.12
|0.00
|0.00
|-3.28
|500223734
|2010.12.10 01:55
|sell
|0.02
|eurusd
|1.32293
|1.32450
|0.00000
|2010.12.10 02:03
|1.32241
|-0.12
|0.00
|0.00
|1.04
|500223772
|2010.12.10 02:07
|sell
|0.02
|eurusd
|1.32239
|1.32400
|0.00000
|2010.12.10 02:20
|1.32401
|-0.12
|0.00
|0.00
|-3.24
|500223824
|2010.12.10 03:18
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32467
|1.32350
|0.00000
|2010.12.10 03:28
|1.32548
|-0.12
|0.00
|0.00
|1.62
|500224026
|2010.12.10 07:10
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32625
|1.32480
|0.00000
|2010.12.10 07:16
|1.32684
|-0.12
|0.00
|0.00
|1.18
|500224097
|2010.12.10 07:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57928
|1.58110
|1.58260
|2010.12.10 08:51
|1.58110
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.82
|500224100
|2010.12.10 07:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57933
|1.57997
|1.58277
|2010.12.10 09:09
|1.57997
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.64
|500224117
|2010.12.10 07:37
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32693
|1.32560
|0.00000
|2010.12.10 08:02
|1.32754
|-0.12
|0.00
|0.00
|1.22
|500224277
|2010.12.10 08:33
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.32850
|0.00000
|1.32650
|2010.12.10 09:40
|1.32336
|cancelled
|500224293
|2010.12.10 08:33
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.32900
|0.00000
|1.32650
|2010.12.10 09:40
|1.32344
|cancelled
|500224429
|2010.12.10 09:08
|sell
|0.02
|eurusd
|1.32474
|1.32630
|0.00000
|2010.12.10 09:09
|1.32423
|-0.12
|0.00
|0.00
|1.02
|500224464
|2010.12.10 09:10
|sell
|0.02
|eurusd
|1.32457
|1.32630
|0.00000
|2010.12.10 09:32
|1.32343
|-0.12
|0.00
|0.00
|2.28
|500224626
|2010.12.10 09:38
|sell
|0.02
|eurusd
|1.32374
|1.32520
|0.00000
|2010.12.10 09:40
|1.32334
|-0.12
|0.00
|0.00
|0.80
|500224651
|2010.12.10 09:42
|buy limit
|0.01
|eurchf
|1.29835
|0.00000
|1.30170
|2010.12.10 10:44
|1.29972
|cancelled
|500224764
|2010.12.10 10:07
|sell
|0.02
|eurusd
|1.32399
|1.32520
|0.00000
|2010.12.10 10:24
|1.32315
|-0.12
|0.00
|0.00
|1.68
|500224824
|2010.12.10 10:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58109
|0.00000
|1.57910
|2010.12.10 14:46
|1.57910
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.99
|500224883
|2010.12.10 10:57
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98100
|0.00000
|0.98300
|2010.12.10 14:35
|0.98266
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.69
|500225611
|2010.12.10 14:33
|sell
|0.02
|eurusd
|1.32307
|1.32450
|0.00000
|2010.12.10 14:35
|1.32288
|-0.12
|0.00
|0.00
|0.38
|500225650
|2010.12.10 14:36
|sell
|0.02
|eurusd
|1.32297
|1.32450
|0.00000
|2010.12.10 14:49
|1.32180
|-0.12
|0.00
|0.00
|2.34
|500225788
|2010.12.10 15:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32139
|1.36950
|0.00000
|2010.12.13 00:00
|1.32077
|-0.06
|0.00
|-0.02
|0.62
|500225831
|2010.12.10 15:17
|sell
|0.02
|eurusd
|1.32101
|1.32230
|0.00000
|2010.12.10 15:58
|1.32051
|-0.12
|0.00
|0.00
|1.00
|500226062
|2010.12.10 16:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.31837
|1.32000
|0.00000
|2010.12.10 16:34
|1.32000
|-0.12
|0.00
|0.00
|-3.26
|500226153
|2010.12.10 16:32
|sell
|0.02
|eurusd
|1.31932
|1.32030
|0.00000
|2010.12.10 16:45
|1.32033
|-0.12
|0.00
|0.00
|-2.02
|500226364
|2010.12.10 17:15
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32225
|1.32000
|0.00000
|2010.12.10 17:25
|1.32283
|-0.12
|0.00
|0.00
|1.16
|500226587
|2010.12.10 18:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32366
|1.32200
|0.00000
|2010.12.10 18:57
|1.32257
|-0.12
|0.00
|0.00
|-2.18
|500227283
|2010.12.13 01:03
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.591
|0.000
|132.380
|2010.12.13 12:10
|132.404
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.22
|500227303
|2010.12.13 01:04
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98232
|0.00000
|0.98440
|2010.12.13 08:50
|0.98440
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.11
|500227386
|2010.12.13 02:50
|sell
|0.02
|eurusd
|1.31880
|1.32000
|0.00000
|2010.12.13 04:53
|1.32003
|-0.12
|0.00
|0.00
|-2.46
|500227588
|2010.12.13 05:58
|sell
|0.02
|eurusd
|1.31840
|1.32000
|0.00000
|2010.12.13 07:45
|1.32000
|-0.12
|0.00
|0.00
|-3.20
|500227875
|2010.12.13 08:38
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32126
|1.32000
|0.00000
|2010.12.13 08:50
|1.31999
|-0.12
|0.00
|0.00
|-2.54
|500228119
|2010.12.13 09:35
|sell
|0.02
|eurusd
|1.32007
|1.32160
|0.00000
|2010.12.13 09:45
|1.32096
|-0.12
|0.00
|0.00
|-1.78
|500228213
|2010.12.13 09:50
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32061
|1.31900
|0.00000
|2010.12.13 10:14
|1.32219
|-0.12
|0.00
|0.00
|3.16
|500228425
|2010.12.13 10:22
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32216
|1.32080
|0.00000
|2010.12.13 11:20
|1.32105
|-0.12
|0.00
|0.00
|-2.22
|500228457
|2010.12.13 10:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32196
|1.27202
|1.32300
|2010.12.13 11:47
|1.32247
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.51
|500228781
|2010.12.13 12:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32501
|0.00000
|1.32700
|2010.12.13 12:57
|1.32700
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.99
|500228795
|2010.12.13 12:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32501
|0.00000
|1.32700
|2010.12.13 12:57
|1.32700
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.99
|500228823
|2010.12.13 12:29
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32380
|1.32250
|0.00000
|2010.12.13 12:53
|1.32578
|-0.12
|0.00
|0.00
|3.96
|500229070
|2010.12.13 13:09
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32642
|1.32480
|0.00000
|2010.12.13 13:12
|1.32719
|-0.12
|0.00
|0.00
|1.54
|500229355
|2010.12.13 13:56
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32720
|1.32580
|0.00000
|2010.12.13 14:29
|1.32794
|-0.12
|0.00
|0.00
|1.48
|500229378
|2010.12.13 13:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32721
|1.27726
|1.32830
|2010.12.13 14:34
|1.32794
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.73
|500229462
|2010.12.13 14:22
|buy
|0.01
|gbpaud
|1.58707
|0.00000
|0.00000
|2010.12.13 16:18
|1.59029
|-0.06
|0.00
|0.00
|3.20
|500230439
|2010.12.13 17:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.512
|0.000
|132.300
|2010.12.13 19:19
|132.300
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.55
|500230465
|2010.12.13 17:39
|buy
|0.02
|eurusd
|1.33811
|1.33710
|0.00000
|2010.12.13 17:56
|1.33894
|-0.12
|0.00
|0.00
|1.66
|500230590
|2010.12.13 18:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33835
|0.00000
|1.33750
|2010.12.14 01:44
|1.33764
|-0.06
|0.00
|-0.03
|0.71
|500231076
|2010.12.13 21:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33979
|0.00000
|1.33750
|2010.12.14 01:44
|1.33759
|-0.06
|0.00
|-0.03
|2.20
|500231689
|2010.12.14 02:05
|buy
|0.02
|eurusd
|1.33834
|1.33650
|0.00000
|2010.12.14 02:30
|1.33874
|-0.12
|0.00
|0.00
|0.80
|500231998
|2010.12.14 07:16
|buy
|0.02
|eurusd
|1.33947
|1.33800
|0.00000
|2010.12.14 07:35
|1.34051
|-0.12
|0.00
|0.00
|2.08
|
|-14.70
|0.00
|-0.75
|161.90
|Closed P/L:
|146.45
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|500224643
|2010.12.10 09:41
|buy
|0.01
|eurchf
|1.29969
|0.00000
|1.30050
|
|1.29818
|-0.06
|0.00
|0.00
|-1.56
|500230339
|2010.12.13 17:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33845
|0.00000
|1.33300
|
|1.34056
|-0.06
|0.00
|-0.03
|-2.11
|500232076
|2010.12.14 07:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58673
|1.58222
|1.59052
|
|1.58573
|-0.06
|0.00
|0.00
|-1.00
|
|-0.18
|0.00
|-0.03
|-4.67
|
|Floating P/L:
|-4.88
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|244.61
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|146.45
|Floating P/L:
|-4.88
|Margin:
|42.48
|Balance:
|391.06
|Equity:
|386.18
|Free Margin:
|343.66
|
|Details:
|Gross Profit:
|246.98
|Gross Loss:
|100.53
|Total Net Profit:
|146.45
|Profit Factor:
|2.46
|Expected Payoff:
|0.74
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|22.62 (6.49%)
|Relative Drawdown:
|6.49% (22.62)
|
|Total Trades:
|199
|Short Positions (won %):
|100 (81.00%)
|Long Positions (won %):
|99 (82.83%)
|Profit Trades (% of total):
|163 (81.91%)
|Loss trades (% of total):
|36 (18.09%)
|Largest
|profit trade:
|6.46
|loss trade:
|-11.94
|Average
|profit trade:
|1.52
|loss trade:
|-2.79
|Maximum
|consecutive wins ($):
|23 (36.27)
|consecutive losses ($):
|5 (-11.25)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|36.27 (23)
|consecutive loss (count):
|-20.49 (2)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|1