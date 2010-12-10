my broker deleted by me

Account: deleted cause it's live Name: deleted Currency: EUR 2010 December 10, 14:13
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
25750112010.12.10 06:17sell0.05eurusd1.32670.00001.31892010.12.10 14:131.32080.000.000.0022.33
25738842010.12.10 02:28sell0.05eurusd1.32560.00000.00002010.12.10 14:121.32060.000.000.0018.93
25736882010.12.09 20:59sell0.10eurusd1.32420.00000.00002010.12.10 14:121.32050.000.000.0128.02
25733852010.12.09 20:11sell0.10eurusd1.32330.00000.00002010.12.10 07:401.32820.000.000.01-36.89
25748252010.12.10 05:23sell limit0.05eurusd1.32730.00000.00002010.12.10 06:181.3267cancelled
25738782010.12.09 21:26sell0.10eurusd1.32460.00001.31972010.12.09 21:301.32450.000.000.000.76
25738812010.12.09 21:27sell limit0.01eurusd1.32580.00000.00002010.12.09 21:271.3247cancelled
25735792010.12.09 20:44buy0.20eurusd1.32440.00001.32472010.12.09 20:581.32440.000.000.000.00
25720142010.12.09 18:06sell0.10eurusd1.32450.00001.31932010.12.09 20:581.32440.000.000.000.76
25731872010.12.09 19:58sell0.10eurusd1.32320.00000.00002010.12.09 20:091.32300.000.000.001.51
25725212010.12.09 18:40sell0.10eurusd1.32391.32370.00002010.12.09 19:541.32370.000.000.001.51
25712692010.12.09 17:09sell0.10eurusd1.32190.00000.00002010.12.09 18:011.32370.000.000.00-13.60
25680762010.12.09 14:37buy0.05eurusd1.32280.00001.32432010.12.09 17:561.32190.000.000.00-3.40
25710672010.12.09 17:00sell0.10eurusd1.32080.00000.00002010.12.09 17:301.32070.000.000.000.76
25678232010.12.09 14:26buy0.10eurusd1.32460.00001.32482010.12.09 17:261.32050.000.000.00-31.05
25647432010.12.09 11:08buy0.01eurusd1.32220.00001.32552010.12.09 17:041.32240.000.000.000.15
25699782010.12.09 16:01buy0.02eurusd1.31790.00000.00002010.12.09 17:011.32140.000.000.005.30
25654792010.12.09 12:03buy0.01eurusd1.32050.00001.32652010.12.09 17:011.32160.000.000.000.83
25648532010.12.09 11:12buy0.01eurusd1.32100.00001.32552010.12.09 17:011.32150.000.000.000.38
25709512010.12.09 16:53sell stop0.10eurusd1.31880.00000.00002010.12.09 16:541.3199cancelled
25709162010.12.09 16:50sell0.10eurusd1.31920.00000.00002010.12.09 16:521.31920.000.000.000.00
25708842010.12.09 16:48sell0.10eurusd1.32000.00000.00002010.12.09 16:491.31970.000.000.002.27
25708102010.12.09 16:44sell0.10eurusd1.31940.00000.00002010.12.09 16:451.31930.000.000.000.76
25707292010.12.09 16:38sell0.10eurusd1.31980.00000.00002010.12.09 16:411.31970.000.000.000.76
25647642010.12.09 11:10sell0.01eurusd1.32160.00000.00002010.12.09 11:121.32080.000.000.000.61
25646902010.12.09 11:05buy0.01eurusd1.32260.00000.00002010.12.09 11:111.31950.000.000.00-2.35
25634382010.12.09 09:52buy0.01eurusd1.32210.00000.00002010.12.09 10:421.32160.000.000.00-0.38
25636482010.12.09 10:04buy0.01eurusd1.32050.00000.00002010.12.09 10:421.32110.000.000.000.45
25636592010.12.09 10:03buy limit0.01eurusd1.31820.00000.00002010.12.09 10:361.3203cancelled
25607072010.12.09 07:10sell limit0.01eurusd1.33460.00000.00002010.12.09 09:531.3222cancelled
25606982010.12.09 07:09sell limit0.01eurusd1.33320.00000.00002010.12.09 09:531.3221cancelled
25600312010.12.09 04:33sell limit0.01eurusd1.33240.00000.00002010.12.09 09:531.3221cancelled
25600302010.12.09 04:33sell0.01eurusd1.33080.00000.00002010.12.09 09:521.32190.000.000.006.73
25601022010.12.09 05:03sell0.01eurusd1.33150.00000.00002010.12.09 09:511.32190.000.000.007.26
25586072010.12.08 20:47buy0.10eurusd1.32640.00001.33102010.12.09 01:161.33100.000.00-0.1834.56
25587202010.12.08 20:58sell0.10eurusd1.32580.00001.32562010.12.08 21:401.32690.000.000.00-8.29
25584202010.12.08 20:22buy0.10eurusd1.32540.00000.00002010.12.08 20:441.32560.000.000.001.51
25583862010.12.08 20:18sell0.10eurusd1.32510.00000.00002010.12.08 20:221.32540.000.000.00-2.26
25581682010.12.08 20:00sell0.10eurusd1.32550.00000.00002010.12.08 20:171.32530.000.000.001.51
25581192010.12.08 20:00sell0.10eurusd1.32580.00000.00002010.12.08 20:001.32570.000.000.000.75
25581052010.12.08 19:59sell0.10eurusd1.32620.00000.00002010.12.08 19:591.32600.000.000.001.51
25576052010.12.08 19:29buy0.10eurusd1.32551.32601.32992010.12.08 19:561.32600.000.000.003.77
25579792010.12.08 19:48sell0.10eurusd1.32630.00000.00002010.12.08 19:511.32660.000.000.00-2.26
25577992010.12.08 19:39sell0.10eurusd1.32710.00000.00002010.12.08 19:471.32690.000.000.001.51
25577252010.12.08 19:36sell0.10eurusd1.32630.00000.00002010.12.08 19:391.32750.000.000.00-9.04
25573872010.12.08 19:06sell0.10eurusd1.32360.00000.00002010.12.08 19:331.32590.000.000.00-17.35
25572222010.12.08 18:53buy0.10eurusd1.32440.00000.00002010.12.08 19:231.32450.000.000.000.76
25571942010.12.08 18:51sell0.10eurusd1.32470.00000.00002010.12.08 19:001.32390.000.000.006.04
25561522010.12.08 17:40buy0.10eurusd1.32311.32430.00002010.12.08 18:521.32430.000.000.009.06
25562372010.12.08 17:48buy0.05eurusd1.32231.32440.00002010.12.08 18:511.32440.000.000.007.93
25571522010.12.08 18:46sell0.10eurusd1.32540.00000.00002010.12.08 18:501.32500.000.000.003.02
25570502010.12.08 18:39sell0.10eurusd1.32560.00000.00002010.12.08 18:451.32580.000.000.00-1.51
25569642010.12.08 18:35sell0.10eurusd1.32550.00000.00002010.12.08 18:361.32520.000.000.002.26
25568892010.12.08 18:26sell limit0.10eurusd1.32550.00000.00002010.12.08 18:311.3247cancelled
25568782010.12.08 18:26sell limit0.01eurusd1.32550.00000.00002010.12.08 18:261.3244cancelled
25536622010.12.08 15:04buy0.10eurusd1.32491.31811.32682010.12.08 18:101.32540.000.000.003.77
25558182010.12.08 17:09sell0.10eurusd1.32390.00000.00002010.12.08 17:171.32400.000.000.00-0.76
25557662010.12.08 17:03sell0.10eurusd1.32460.00000.00002010.12.08 17:041.32420.000.000.003.02
25557172010.12.08 17:00sell0.10eurusd1.32460.00000.00002010.12.08 17:021.32430.000.000.002.27
25535722010.12.08 14:59sell0.01eurusd1.32590.00000.00002010.12.08 15:011.32530.000.000.000.45
25534792010.12.08 14:53sell0.01eurusd1.32540.00001.32482010.12.08 15:001.32530.000.000.000.08
25525972010.12.08 14:07buy0.10eurusd1.32500.00000.00002010.12.08 14:431.32520.000.000.001.51
25519742010.12.08 13:34sell0.01eurusd1.32280.00000.00002010.12.08 14:301.32270.000.000.000.08
25519382010.12.08 13:33sell0.01eurusd1.32340.00000.00002010.12.08 14:261.32310.000.000.000.23
25493392010.12.08 11:20sell0.01eurusd1.32391.32310.00002010.12.08 13:301.32310.000.000.000.60
25497502010.12.08 11:45sell0.01eurusd1.32551.32240.00002010.12.08 13:281.32240.000.000.002.34
25496442010.12.08 11:40buy0.01eurusd1.32450.00000.00002010.12.08 12:241.32370.000.000.00-0.60
25500192010.12.08 11:58buy0.01eurusd1.32370.00000.00002010.12.08 12:161.32320.000.000.00-0.38
25502712010.12.08 12:06buy0.01eurusd1.32250.00000.00002010.12.08 12:091.32280.000.000.000.23
25493852010.12.08 11:23sell0.01eurusd1.32290.00000.00002010.12.08 12:021.32280.000.000.000.08
25469702010.12.08 09:09sell0.01eurusd1.31930.00000.00002010.12.08 09:251.32080.000.000.00-1.14
25460382010.12.08 08:11buy0.01eurusd1.32201.32020.00002010.12.08 09:031.32020.000.000.00-1.36
25458272010.12.08 08:02buy0.01eurusd1.32081.32120.00002010.12.08 08:091.32120.000.000.000.30
25457672010.12.08 07:58sell0.01eurusd1.32090.00000.00002010.12.08 08:021.32100.000.000.00-0.08
25455392010.12.08 07:45buy0.01eurusd1.32051.31800.00002010.12.08 07:511.32110.000.000.000.45
25441082010.12.08 04:51sell0.01eurusd1.32261.32061.31752010.12.08 07:421.31980.000.000.002.12
25441012010.12.08 04:48sell limit0.01eurusd1.32671.32811.32002010.12.08 07:141.3217cancelled
25440892010.12.08 04:43buy0.01eurusd1.32271.32041.32672010.12.08 06:411.32150.000.000.00-0.91
25425102010.12.07 21:09sell0.01eurusd1.32611.32700.00002010.12.07 22:541.32700.000.000.00-0.68
25425372010.12.07 21:11sell0.01eurusd1.32671.32711.32542010.12.07 21:281.32660.000.000.000.08
25424782010.12.07 21:06sell0.15eurusd1.32640.00001.32432010.12.07 21:081.32640.000.000.000.00
25420142010.12.07 20:31sell0.10eurusd1.32750.00001.32512010.12.07 21:001.32750.000.000.000.00
25406942010.12.07 18:53sell0.10eurusd1.33101.32830.00002010.12.07 20:281.32740.000.000.0027.12
25402662010.12.07 18:15sell0.10eurusd1.32870.00001.32702010.12.07 20:211.32780.000.000.006.78
25390152010.12.07 17:01buy0.01eurusd1.33230.00000.00002010.12.07 18:151.32900.000.000.00-2.48
25368612010.12.07 15:09buy0.01eurusd1.33520.00000.00002010.12.07 18:151.32900.000.000.00-4.67
25362792010.12.07 14:39buy0.01eurusd1.33750.00000.00002010.12.07 18:141.32890.000.000.00-6.47
25362022010.12.07 14:36buy0.01eurusd1.33820.00000.00002010.12.07 18:141.32890.000.000.00-7.00
25360902010.12.07 14:29buy0.01eurusd1.33870.00000.00002010.12.07 18:141.32890.000.000.00-7.37
25360812010.12.07 14:28buy0.01eurusd1.33920.00000.00002010.12.07 18:141.32880.000.000.00-7.83
25374522010.12.07 15:37sell0.01eurusd1.33280.00000.00002010.12.07 17:001.33230.000.000.000.38
25379342010.12.07 15:59sell0.01eurusd1.33440.00000.00002010.12.07 16:001.33420.000.000.000.15
25378052010.12.07 15:51sell0.01eurusd1.33420.00000.00002010.12.07 15:521.33410.000.000.000.07
25369062010.12.07 15:10sell0.01eurusd1.33450.00000.00002010.12.07 15:171.33620.000.000.00-1.27
25366032010.12.07 14:59sell0.01eurusd1.33640.00000.00002010.12.07 15:091.33560.000.000.000.60
25361302010.12.07 14:30sell limit0.01eurusd1.33930.00000.00002010.12.07 14:321.3385cancelled
25359892010.12.07 14:25sell0.01eurusd1.34000.00000.00002010.12.07 14:281.33930.000.000.000.52
25359372010.12.07 14:21buy0.01eurusd1.33830.00000.00002010.12.07 14:221.33850.000.000.000.15
25356882010.12.07 14:07buy0.01eurusd1.33860.00000.00002010.12.07 14:201.33850.000.000.00-0.07
25357782010.12.07 14:12buy0.01eurusd1.33791.33850.00002010.12.07 14:201.33850.000.000.000.45
25354342010.12.07 13:57sell0.01eurusd1.33900.00000.00002010.12.07 14:071.33870.000.000.000.22
25356122010.12.07 14:04sell0.01eurusd1.33991.33930.00002010.12.07 14:071.33870.000.000.000.90
25345342010.12.07 13:01sell0.01eurusd1.33620.00001.33452010.12.07 13:141.33640.000.000.00-0.15
25346392010.12.07 13:08sell0.01eurusd1.33650.00000.00002010.12.07 13:141.33640.000.000.000.07
25345362010.12.07 13:02buy0.01eurusd1.33650.00001.33842010.12.07 13:071.33660.000.000.000.07
25345082010.12.07 13:00buy0.01eurusd1.33640.00000.00002010.12.07 13:011.33640.000.000.000.00
25339902010.12.07 12:25buy0.01eurusd1.33651.33701.34142010.12.07 12:441.33700.000.000.000.37
25329312010.12.07 11:02buy0.01eurusd1.33570.00000.00002010.12.07 11:321.33680.000.000.000.82
25328592010.12.07 10:59buy0.01eurusd1.33620.00000.00002010.12.07 11:321.33690.000.000.000.52
25331362010.12.07 11:18buy limit0.01eurusd1.33480.00000.00002010.12.07 11:311.3374cancelled
25324812010.12.07 10:30sell0.01eurusd1.33771.33700.00002010.12.07 10:591.33620.000.000.001.12
25292462010.12.07 07:37buy0.01eurusd1.33161.33210.00002010.12.07 10:291.33760.000.000.004.49
25305942010.12.07 08:53buy0.01eurusd1.33341.33370.00002010.12.07 10:291.33750.000.000.003.07
25319672010.12.07 09:59sell0.01eurusd1.33800.00001.33732010.12.07 10:041.33830.000.000.00-0.22
25317482010.12.07 09:49sell0.01eurusd1.33730.00001.33632010.12.07 09:521.33890.000.000.00-1.20
25317432010.12.07 09:49sell0.01eurusd1.33720.00000.00002010.12.07 09:521.33900.000.000.00-1.34
25308692010.12.07 09:06sell0.01eurusd1.33450.00001.33412010.12.07 09:241.33540.000.000.00-0.67
25295482010.12.07 07:58buy0.01eurusd1.33351.33400.00002010.12.07 08:521.33400.000.000.000.37
25302352010.12.07 08:32sell0.01eurusd1.33540.00001.33482010.12.07 08:361.33540.000.000.000.00
25301092010.12.07 08:25sell0.01eurusd1.33680.00001.33602010.12.07 08:291.33600.000.000.000.60
25291082010.12.07 07:26buy0.01eurusd1.33260.00000.00002010.12.07 07:521.33410.000.000.001.12
25290702010.12.07 07:24buy0.01eurusd1.33320.00000.00002010.12.07 07:521.33420.000.000.000.75
25290672010.12.07 07:23buy0.01eurusd1.33340.00000.00002010.12.07 07:511.33450.000.000.000.82
25290412010.12.07 07:20buy0.01eurusd1.33380.00000.00002010.12.07 07:511.33450.000.000.000.52
25288702010.12.07 07:06buy0.01eurusd1.33200.00000.00002010.12.07 07:191.33360.000.000.001.20
25280942010.12.07 04:19sell0.01eurusd1.33450.00001.33002010.12.07 07:041.33200.000.000.001.88
25261762010.12.06 19:33sell0.01eurusd1.33260.00001.33032010.12.07 07:031.33210.000.000.000.38
25261022010.12.06 19:25sell0.01eurusd1.33160.00001.33112010.12.07 07:021.33210.000.000.00-0.38
25264592010.12.06 20:01sell limit0.01eurusd1.33330.00001.32942010.12.07 02:161.3309expiration [2010.12.07 02:16]
25259742010.12.06 19:09sell0.01eurusd1.33180.00000.00002010.12.06 19:241.33170.000.000.000.08
25249732010.12.06 17:44buy0.01eurusd1.32880.00000.00002010.12.06 19:091.33170.000.000.002.18
25248262010.12.06 17:34buy0.01eurusd1.32900.00000.00002010.12.06 19:081.33170.000.000.002.03
25250052010.12.06 17:47buy limit0.01eurusd1.32850.00000.00002010.12.06 17:591.3292cancelled
25246232010.12.06 17:14sell0.01eurusd1.32940.00000.00002010.12.06 17:341.32920.000.000.000.15
25247852010.12.06 17:30sell0.01eurusd1.32860.00000.00002010.12.06 17:341.32890.000.000.00-0.23
25247732010.12.06 17:29buy0.01eurusd1.32810.00000.00002010.12.06 17:301.32850.000.000.000.30
25244832010.12.06 17:06sell0.01eurusd1.32880.00000.00002010.12.06 17:231.32750.000.000.000.98
25244262010.12.06 17:04sell0.01eurusd1.32830.00000.00002010.12.06 17:231.32750.000.000.000.60
25244142010.12.06 17:03sell0.01eurusd1.32780.00000.00002010.12.06 17:231.32750.000.000.000.23
25243462010.12.06 16:59sell0.01eurusd1.32750.00000.00002010.12.06 17:231.32770.000.000.00-0.15
25234452010.12.06 16:02sell0.01eurusd1.32900.00000.00002010.12.06 16:061.32890.000.000.000.08
25234112010.12.06 16:00sell0.01eurusd1.32860.00000.00002010.12.06 16:051.32900.000.000.00-0.30
25233372010.12.06 15:58sell0.01eurusd1.32800.00000.00002010.12.06 16:051.32890.000.000.00-0.68
25232382010.12.06 15:52sell0.01eurusd1.32700.00000.00002010.12.06 16:051.32880.000.000.00-1.35
25226822010.12.06 15:15buy0.01eurusd1.32920.00000.00002010.12.06 16:041.32880.000.000.00-0.30
25227462010.12.06 15:20buy0.01eurusd1.32850.00000.00002010.12.06 16:001.32860.000.000.000.08
25230762010.12.06 15:43sell0.01eurusd1.32820.00000.00002010.12.06 15:471.32820.000.000.000.00
25226622010.12.06 15:12sell0.01eurusd1.32810.00000.00002010.12.06 15:151.32900.000.000.00-0.68
25224192010.12.06 14:56sell0.01eurusd1.32850.00000.00002010.12.06 14:561.32810.000.000.000.30
25223922010.12.06 14:54buy0.01eurusd1.32790.00000.00002010.12.06 14:561.32810.000.000.000.15
25221032010.12.06 14:36sell0.01eurusd1.32940.00000.00002010.12.06 14:551.32860.000.000.000.60
25220542010.12.06 14:34sell0.01eurusd1.32860.00000.00002010.12.06 14:531.32770.000.000.000.68
25220342010.12.06 14:34sell0.01eurusd1.32830.00000.00002010.12.06 14:531.32780.000.000.000.38
25220222010.12.06 14:34sell0.01eurusd1.32780.00000.00002010.12.06 14:531.32780.000.000.000.00
25219212010.12.06 14:27sell0.01eurusd1.32720.00000.00002010.12.06 14:521.32760.000.000.00-0.30
25218282010.12.06 14:21buy0.01eurusd1.32700.00000.00002010.12.06 14:241.32750.000.000.000.38
25213812010.12.06 13:55sell0.01eurusd1.32790.00000.00002010.12.06 14:161.32580.000.000.001.58
25213232010.12.06 13:53sell0.01eurusd1.32700.00000.00002010.12.06 14:161.32580.000.000.000.91
25211142010.12.06 13:41sell0.01eurusd1.32560.00000.00002010.12.06 14:161.32600.000.000.00-0.30
25204832010.12.06 13:12sell0.01eurusd1.32800.00000.00002010.12.06 13:161.32790.000.000.000.08
25203702010.12.06 13:01sell0.01eurusd1.32880.00000.00002010.12.06 13:111.32850.000.000.000.23
25202042010.12.06 12:46sell0.01eurusd1.32920.00000.00002010.12.06 12:581.32840.000.000.000.60
25200492010.12.06 12:36sell0.01eurusd1.32940.00000.00002010.12.06 12:411.32850.000.000.000.68
25199832010.12.06 12:32sell0.01eurusd1.33010.00000.00002010.12.06 12:331.32980.000.000.000.23
25174042010.12.06 10:04sell0.01eurusd1.33070.00000.00002010.12.06 10:531.32550.000.000.003.92
25172992010.12.06 10:00sell0.01eurusd1.32990.00000.00002010.12.06 10:531.32550.000.000.003.32
25171642010.12.06 09:46sell0.01eurusd1.32940.00000.00002010.12.06 10:521.32550.000.000.002.94
25170542010.12.06 09:41sell0.01eurusd1.32880.00000.00002010.12.06 10:521.32540.000.000.002.57
25167912010.12.06 09:26buy0.01eurusd1.33150.00000.00002010.12.06 09:411.32890.000.000.00-1.96
25169052010.12.06 09:32buy0.01eurusd1.33050.00000.00002010.12.06 09:411.32880.000.000.00-1.28
25167102010.12.06 09:21sell0.01eurusd1.32960.00000.00002010.12.06 09:391.32950.000.000.000.08
25166592010.12.06 09:19sell stop0.01eurusd1.32920.00000.00002010.12.06 09:211.3297cancelled
25165382010.12.06 09:12sell0.01eurusd1.33010.00000.00002010.12.06 09:161.33000.000.000.000.08
25164242010.12.06 09:06buy0.01eurusd1.33050.00000.00002010.12.06 09:111.33060.000.000.000.08
25161362010.12.06 08:53sell0.01eurusd1.33140.00000.00002010.12.06 09:041.33020.000.000.000.90
25159512010.12.06 08:42buy0.01eurusd1.33240.00000.00002010.12.06 08:491.33210.000.000.00-0.23
25156432010.12.06 08:26sell0.01eurusd1.33260.00000.00002010.12.06 08:411.33230.000.000.000.23
25147392010.12.06 07:39buy stop0.01eurusd1.33980.00000.00002010.12.06 08:221.3335cancelled
25147942010.12.06 07:42sell0.01eurusd1.33730.00000.00002010.12.06 08:161.33360.000.000.002.77
25145952010.12.06 07:30sell0.01eurusd1.33590.00000.00002010.12.06 08:161.33350.000.000.001.80
25144612010.12.06 07:13sell0.01eurusd1.33370.00000.00002010.12.06 08:151.33350.000.000.000.15
25138022010.12.06 05:04sell0.01eurusd1.33570.00001.33432010.12.06 05:381.33430.000.000.001.05
25086922010.12.03 14:32sell0.01eurusd1.33490.00001.33172010.12.06 04:271.33530.000.000.00-0.30
25082652010.12.03 14:15sell0.01eurusd1.33580.00001.33172010.12.06 04:271.33530.000.000.000.37
25105192010.12.03 16:17sell0.01eurusd1.33880.00001.33172010.12.06 04:271.33520.000.000.002.70
25119552010.12.03 20:03sell0.01eurusd1.33810.00000.00002010.12.06 04:271.33520.000.000.002.17
25121342010.12.03 20:41sell0.01eurusd1.33840.00000.00002010.12.06 04:261.33500.000.000.002.55
25122092010.12.03 20:50sell0.01eurusd1.34090.00000.00002010.12.06 04:261.33510.000.000.004.34
25118922010.12.03 19:53buy0.03eurusd1.33760.00000.00002010.12.03 19:551.33760.000.000.000.00
25114382010.12.03 18:04buy0.03eurusd1.33800.00000.00002010.12.03 18:131.33810.000.000.000.22
25108922010.12.03 16:58buy stop0.01eurusd1.33840.00000.00002010.12.03 17:251.3383cancelled
25088282010.12.03 14:43buy0.01eurusd1.33720.00000.00002010.12.03 14:591.33520.000.000.00-1.50
25081452010.12.03 14:13sell0.01eurusd1.33311.33580.00002010.12.03 14:221.33580.000.000.00-2.02
25075632010.12.03 14:14buy0.01eurusd1.33580.00000.00002010.12.03 14:141.33600.000.000.000.15
25074802010.12.03 13:52sell0.01eurusd1.33381.33570.00002010.12.03 14:141.33570.000.000.00-1.42
25075402010.12.03 13:54sell0.01eurusd1.33341.33580.00002010.12.03 14:111.33260.000.000.000.60
25070652010.12.03 13:45buy0.01eurusd1.33390.00000.00002010.12.03 13:521.33440.000.000.000.37
25070132010.12.03 13:44sell0.01eurusd1.33240.00000.00002010.12.03 13:451.33400.000.000.00-1.20
25069502010.12.03 13:43sell0.01eurusd1.33230.00000.00002010.12.03 13:441.33230.000.000.000.00
25064152010.12.03 13:35buy0.01eurusd1.32730.00000.00002010.12.03 13:431.33260.000.000.003.98
25062872010.12.03 13:33buy0.01eurusd1.32690.00000.00002010.12.03 13:341.32790.000.000.000.75
25061662010.12.03 13:32buy0.01eurusd1.32960.00000.00002010.12.03 13:321.32620.000.000.00-2.56
25060282010.12.03 13:30sell0.01eurusd1.32460.00000.00002010.12.03 13:311.32690.000.000.00-1.73
25057682010.12.03 13:21sell0.01eurusd1.32560.00000.00002010.12.03 13:301.32850.000.000.00-2.18
25003622010.12.03 05:11sell stop0.01eurusd1.31750.00000.00002010.12.03 11:021.3266cancelled
24994572010.12.02 21:08buy0.01eurusd1.32281.31221.33022010.12.03 10:191.32670.000.00-0.012.94
24974962010.12.02 17:26buy stop0.01eurusd1.32300.00000.00002010.12.02 18:271.3193cancelled
24955262010.12.02 15:42sell0.01eurusd1.31740.00001.30612010.12.02 18:201.31960.000.000.00-1.67
24964712010.12.02 16:24sell0.01eurusd1.32150.00000.00002010.12.02 18:191.31950.000.000.001.52
24977992010.12.02 17:57sell0.01eurusd1.32050.00000.00002010.12.02 18:191.31930.000.000.000.91
24977322010.12.02 17:52buy0.01eurusd1.32210.00000.00002010.12.02 17:541.32100.000.000.00-0.83
24971772010.12.02 16:58sell0.01eurusd1.32280.00000.00002010.12.02 17:521.32220.000.000.000.45
24972572010.12.02 17:02buy stop0.01eurusd1.32480.00000.00002010.12.02 17:071.3225cancelled
24970522010.12.02 16:50buy0.01eurusd1.32280.00000.00002010.12.02 16:501.32300.000.000.000.15
24969822010.12.02 16:45buy stop0.01eurusd1.32360.00000.00002010.12.02 16:461.3227cancelled
24965432010.12.02 16:29buy0.01eurusd1.32300.00000.00002010.12.02 16:301.32380.000.000.000.60
24964312010.12.02 16:23sell0.01eurusd1.32160.00000.00002010.12.02 16:231.32150.000.000.000.08
24960782010.12.02 16:21buy0.01eurusd1.32050.00000.00002010.12.02 16:231.32180.000.000.000.98
24952892010.12.02 15:27buy0.01eurusd1.31870.00000.00002010.12.02 15:281.31820.000.000.00-0.38
24937472010.12.02 14:29buy0.01eurusd1.31151.30621.31502010.12.02 14:511.31500.000.000.002.66
24936462010.12.02 14:23sell0.01eurusd1.30890.00000.00002010.12.02 14:291.31160.000.000.00-2.06
24935952010.12.02 14:27buy0.01eurusd1.31090.00000.00002010.12.02 14:281.31100.000.000.000.08
24933812010.12.02 14:14sell stop0.01eurusd1.30800.00000.00002010.12.02 14:211.3101cancelled
24925662010.12.02 13:53buy0.01eurusd1.30910.00000.00002010.12.02 14:211.31010.000.000.000.76
24865392010.12.02 08:37buy0.01eurusd1.31331.31601.32322010.12.02 10:091.31860.000.000.004.02
24864232010.12.02 08:28buy0.01eurusd1.31350.00000.00002010.12.02 08:291.31380.000.000.000.23
24850832010.12.02 06:56sell0.01eurusd1.31390.00000.00002010.12.02 08:081.31320.000.000.000.53
24844862010.12.02 04:35sell0.01eurusd1.30931.31461.30462010.12.02 06:431.31460.000.000.00-4.03
24820302010.12.01 18:22sell0.02eurusd1.31081.31821.30702010.12.02 04:341.30980.000.000.001.53
24819932010.12.01 18:21sell0.01eurusd1.31060.00000.00002010.12.01 18:221.31120.000.000.00-0.46
24813952010.12.01 17:41sell0.01eurusd1.31370.00000.00002010.12.01 18:211.31120.000.000.001.91
24817182010.12.01 18:06sell0.02eurusd1.31260.00000.00002010.12.01 18:191.31180.000.000.001.22
24812842010.12.01 17:35sell0.01eurusd1.31500.00000.00002010.12.01 17:401.31370.000.000.000.99
24811802010.12.01 17:31sell0.01eurusd1.31450.00000.00002010.12.01 17:331.31590.000.000.00-1.06
24805792010.12.01 17:02sell0.01eurusd1.31430.00000.00002010.12.01 17:301.31530.000.000.00-0.76
24804182010.12.01 16:58sell0.01eurusd1.31490.00000.00002010.12.01 17:011.31420.000.000.000.53
24803402010.12.01 16:57sell0.01eurusd1.31660.00000.00002010.12.01 16:581.31640.000.000.000.15
24800772010.12.01 16:53sell0.01eurusd1.31180.00000.00002010.12.01 16:551.31680.000.000.00-3.80
24799402010.12.01 16:50buy0.01eurusd1.31050.00000.00002010.12.01 16:511.31030.000.000.00-0.15
24782552010.12.01 15:12buy0.01eurusd1.31000.00000.00002010.12.01 16:501.30920.000.000.00-0.61
24784662010.12.01 15:18buy0.01eurusd1.30910.00000.00002010.12.01 16:501.30910.000.000.000.00
24786742010.12.01 15:25buy0.01eurusd1.30780.00000.00002010.12.01 16:501.30830.000.000.000.38
24791952010.12.01 15:56sell limit0.01eurusd1.30790.00000.00002010.12.01 16:221.3058cancelled
24790062010.12.01 15:42sell0.01eurusd1.30730.00001.30692010.12.01 15:451.30720.000.000.000.08
24785512010.12.01 15:21sell0.01eurusd1.30720.00000.00002010.12.01 15:221.30700.000.000.000.15
24762972010.12.01 13:24sell0.01eurusd1.30860.00000.00002010.12.01 15:111.31010.000.000.00-1.14
24779862010.12.01 15:02sell0.01eurusd1.31070.00000.00002010.12.01 15:111.31040.000.000.000.23
24779122010.12.01 14:56buy limit0.01eurusd1.30970.00000.00002010.12.01 15:081.3118cancelled
24772652010.12.01 14:14buy0.01eurusd1.31210.00000.00002010.12.01 15:041.31240.000.000.000.23
24778762010.12.01 14:54sell0.01eurusd1.31050.00000.00002010.12.01 14:591.31000.000.000.000.38
24774412010.12.01 14:22buy0.01eurusd1.31050.00000.00002010.12.01 14:531.31070.000.000.000.15
24773372010.12.01 14:17sell0.01eurusd1.31070.00000.00002010.12.01 14:211.31040.000.000.000.23
24773012010.12.01 14:15buy0.01eurusd1.31120.00000.00002010.12.01 14:161.31130.000.000.000.08
24770012010.12.01 13:55sell0.01eurusd1.31220.00000.00002010.12.01 14:141.31180.000.000.000.30
24761922010.12.01 13:20sell0.01eurusd1.30860.00000.00002010.12.01 13:201.30800.000.000.000.46
24761592010.12.01 13:18buy0.01eurusd1.30950.00000.00002010.12.01 13:201.30860.000.000.00-0.69
24761412010.12.01 13:17sell0.01eurusd1.30950.00000.00002010.12.01 13:181.30940.000.000.000.08
24761172010.12.01 13:16buy limit0.01eurusd1.30970.00001.31092010.12.01 13:171.3098cancelled
24759432010.12.01 13:03buy limit0.01eurusd1.30940.00000.00002010.12.01 13:151.3101cancelled
24757742010.12.01 13:07sell0.01eurusd1.31061.31151.31002010.12.01 13:151.31000.000.000.000.46
24755802010.12.01 12:34buy0.01eurusd1.30990.00001.31132010.12.01 12:491.31030.000.000.000.31
24751882010.12.01 12:03sell0.01eurusd1.31000.00000.00002010.12.01 12:341.30980.000.000.000.15
24751752010.12.01 12:02buy0.01eurusd1.31050.00000.00002010.12.01 12:031.30990.000.000.00-0.46
24750132010.12.01 11:51sell0.01eurusd1.31060.00000.00002010.12.01 12:021.31070.000.000.00-0.08
24749882010.12.01 11:49buy0.01eurusd1.31020.00000.00002010.12.01 11:501.31050.000.000.000.23
24748572010.12.01 11:37sell0.01eurusd1.31040.00000.00002010.12.01 11:491.31000.000.000.000.31
24745432010.12.01 11:21buy0.01eurusd1.31010.00000.00002010.12.01 11:371.31020.000.000.000.08
24745692010.12.01 11:24sell0.01eurusd1.30940.00000.00002010.12.01 11:251.30930.000.000.000.08
24745212010.12.01 11:20buy0.01eurusd1.31020.00000.00002010.12.01 11:211.31030.000.000.000.08
24744872010.12.01 11:18sell0.01eurusd1.30990.00000.00002010.12.01 11:201.31000.000.000.00-0.08
24740772010.12.01 10:50sell0.01eurusd1.30980.00000.00002010.12.01 11:171.31040.000.000.00-0.46
24739602010.12.01 10:45buy0.01eurusd1.30900.00000.00002010.12.01 10:471.31010.000.000.000.84
24736172010.12.01 10:26sell0.01eurusd1.30900.00000.00002010.12.01 10:441.30900.000.000.000.00
24734612010.12.01 10:21buy0.01eurusd1.30920.00000.00002010.12.01 10:231.30920.000.000.000.00
24733822010.12.01 10:17sell0.01eurusd1.30860.00000.00002010.12.01 10:201.30780.000.000.000.61
24733492010.12.01 10:16sell0.01eurusd1.30790.00000.00002010.12.01 10:171.30890.000.000.00-0.76
24732982010.12.01 10:14buy0.01eurusd1.30790.00000.00002010.12.01 10:161.30820.000.000.000.23
24729262010.12.01 09:50buy0.01eurusd1.30670.00000.00002010.12.01 10:131.30720.000.000.000.38
24729042010.12.01 09:48buy limit0.01eurusd1.30630.00000.00002010.12.01 09:501.3070cancelled
24726462010.12.01 09:32buy0.01eurusd1.30671.30161.31162010.12.01 09:471.30710.000.000.000.31
24725392010.12.01 09:28buy0.01eurusd1.30630.00000.00002010.12.01 09:301.30650.000.000.000.15
24725072010.12.01 09:27sell0.01eurusd1.30590.00000.00002010.12.01 09:281.30590.000.000.000.00
24710162010.12.01 08:16sell0.01eurusd1.30620.00000.00002010.12.01 09:191.30630.000.000.00-0.08
24708642010.12.01 08:12sell0.01eurusd1.30490.00000.00002010.12.01 08:121.30570.000.000.00-0.61
24707682010.12.01 08:07buy0.01eurusd1.30360.00000.00002010.12.01 08:111.30510.000.000.001.15
  0.00 0.00 -0.17 113.10
Closed P/L: 112.93
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 112.93 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 178.04 Equity: 178.04 Free Margin: 178.04
 
Details:
Graph
Gross Profit: 329.17 Gross Loss: 216.24 Total Net Profit: 112.93
Profit Factor: 1.52 Expected Payoff: 0.44  
Absolute Drawdown: 1.94 Maximal Drawdown: 79.63 (42.27%) Relative Drawdown: 42.27% (79.63)
 
Total Trades: 258 Short Positions (won %): 161 (70.81%) Long Positions (won %): 97 (72.16%)
Profit Trades (% of total): 184 (71.32%) Loss trades (% of total): 74 (28.68%)
Largest profit trade: 34.38 loss trade: -36.88
Average profit trade: 1.79 loss trade: -2.92
Maximum consecutive wins ($): 10 (7.64) consecutive losses ($): 6 (-35.82)
Maximal consecutive profit (count): 69.29 (3) consecutive loss (count): -36.88 (1)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2