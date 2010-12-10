|Account: deleted cause it's live
|Name: deleted
|Currency: EUR
|2010 December 10, 14:13
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2575011
|2010.12.10 06:17
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3267
|0.0000
|1.3189
|2010.12.10 14:13
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|22.33
|2573884
|2010.12.10 02:28
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3256
|0.0000
|0.0000
|2010.12.10 14:12
|1.3206
|0.00
|0.00
|0.00
|18.93
|2573688
|2010.12.09 20:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3242
|0.0000
|0.0000
|2010.12.10 14:12
|1.3205
|0.00
|0.00
|0.01
|28.02
|2573385
|2010.12.09 20:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3233
|0.0000
|0.0000
|2010.12.10 07:40
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.01
|-36.89
|2574825
|2010.12.10 05:23
|sell limit
|0.05
|eurusd
|1.3273
|0.0000
|0.0000
|2010.12.10 06:18
|1.3267
|cancelled
|2573878
|2010.12.09 21:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3246
|0.0000
|1.3197
|2010.12.09 21:30
|1.3245
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|2573881
|2010.12.09 21:27
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.3258
|0.0000
|0.0000
|2010.12.09 21:27
|1.3247
|cancelled
|2573579
|2010.12.09 20:44
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3244
|0.0000
|1.3247
|2010.12.09 20:58
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2572014
|2010.12.09 18:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3245
|0.0000
|1.3193
|2010.12.09 20:58
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|2573187
|2010.12.09 19:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3232
|0.0000
|0.0000
|2010.12.09 20:09
|1.3230
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|2572521
|2010.12.09 18:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3239
|1.3237
|0.0000
|2010.12.09 19:54
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|2571269
|2010.12.09 17:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3219
|0.0000
|0.0000
|2010.12.09 18:01
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.60
|2568076
|2010.12.09 14:37
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3228
|0.0000
|1.3243
|2010.12.09 17:56
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|2571067
|2010.12.09 17:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3208
|0.0000
|0.0000
|2010.12.09 17:30
|1.3207
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|2567823
|2010.12.09 14:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3246
|0.0000
|1.3248
|2010.12.09 17:26
|1.3205
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.05
|2564743
|2010.12.09 11:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3222
|0.0000
|1.3255
|2010.12.09 17:04
|1.3224
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|2569978
|2010.12.09 16:01
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|2010.12.09 17:01
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|5.30
|2565479
|2010.12.09 12:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3205
|0.0000
|1.3265
|2010.12.09 17:01
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|2564853
|2010.12.09 11:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3210
|0.0000
|1.3255
|2010.12.09 17:01
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|2570951
|2010.12.09 16:53
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3188
|0.0000
|0.0000
|2010.12.09 16:54
|1.3199
|cancelled
|2570916
|2010.12.09 16:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3192
|0.0000
|0.0000
|2010.12.09 16:52
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2570884
|2010.12.09 16:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3200
|0.0000
|0.0000
|2010.12.09 16:49
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|2.27
|2570810
|2010.12.09 16:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3194
|0.0000
|0.0000
|2010.12.09 16:45
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|2570729
|2010.12.09 16:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3198
|0.0000
|0.0000
|2010.12.09 16:41
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|2564764
|2010.12.09 11:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3216
|0.0000
|0.0000
|2010.12.09 11:12
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|2564690
|2010.12.09 11:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3226
|0.0000
|0.0000
|2010.12.09 11:11
|1.3195
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.35
|2563438
|2010.12.09 09:52
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3221
|0.0000
|0.0000
|2010.12.09 10:42
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|2563648
|2010.12.09 10:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3205
|0.0000
|0.0000
|2010.12.09 10:42
|1.3211
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|2563659
|2010.12.09 10:03
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3182
|0.0000
|0.0000
|2010.12.09 10:36
|1.3203
|cancelled
|2560707
|2010.12.09 07:10
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.3346
|0.0000
|0.0000
|2010.12.09 09:53
|1.3222
|cancelled
|2560698
|2010.12.09 07:09
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.3332
|0.0000
|0.0000
|2010.12.09 09:53
|1.3221
|cancelled
|2560031
|2010.12.09 04:33
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.3324
|0.0000
|0.0000
|2010.12.09 09:53
|1.3221
|cancelled
|2560030
|2010.12.09 04:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3308
|0.0000
|0.0000
|2010.12.09 09:52
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|6.73
|2560102
|2010.12.09 05:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3315
|0.0000
|0.0000
|2010.12.09 09:51
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|7.26
|2558607
|2010.12.08 20:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3264
|0.0000
|1.3310
|2010.12.09 01:16
|1.3310
|0.00
|0.00
|-0.18
|34.56
|2558720
|2010.12.08 20:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3258
|0.0000
|1.3256
|2010.12.08 21:40
|1.3269
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.29
|2558420
|2010.12.08 20:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3254
|0.0000
|0.0000
|2010.12.08 20:44
|1.3256
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|2558386
|2010.12.08 20:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3251
|0.0000
|0.0000
|2010.12.08 20:22
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.26
|2558168
|2010.12.08 20:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3255
|0.0000
|0.0000
|2010.12.08 20:17
|1.3253
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|2558119
|2010.12.08 20:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3258
|0.0000
|0.0000
|2010.12.08 20:00
|1.3257
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|2558105
|2010.12.08 19:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3262
|0.0000
|0.0000
|2010.12.08 19:59
|1.3260
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|2557605
|2010.12.08 19:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3255
|1.3260
|1.3299
|2010.12.08 19:56
|1.3260
|0.00
|0.00
|0.00
|3.77
|2557979
|2010.12.08 19:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3263
|0.0000
|0.0000
|2010.12.08 19:51
|1.3266
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.26
|2557799
|2010.12.08 19:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3271
|0.0000
|0.0000
|2010.12.08 19:47
|1.3269
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|2557725
|2010.12.08 19:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3263
|0.0000
|0.0000
|2010.12.08 19:39
|1.3275
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.04
|2557387
|2010.12.08 19:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3236
|0.0000
|0.0000
|2010.12.08 19:33
|1.3259
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.35
|2557222
|2010.12.08 18:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3244
|0.0000
|0.0000
|2010.12.08 19:23
|1.3245
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|2557194
|2010.12.08 18:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3247
|0.0000
|0.0000
|2010.12.08 19:00
|1.3239
|0.00
|0.00
|0.00
|6.04
|2556152
|2010.12.08 17:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3231
|1.3243
|0.0000
|2010.12.08 18:52
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|9.06
|2556237
|2010.12.08 17:48
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3223
|1.3244
|0.0000
|2010.12.08 18:51
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|7.93
|2557152
|2010.12.08 18:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3254
|0.0000
|0.0000
|2010.12.08 18:50
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|2557050
|2010.12.08 18:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3256
|0.0000
|0.0000
|2010.12.08 18:45
|1.3258
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.51
|2556964
|2010.12.08 18:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3255
|0.0000
|0.0000
|2010.12.08 18:36
|1.3252
|0.00
|0.00
|0.00
|2.26
|2556889
|2010.12.08 18:26
|sell limit
|0.10
|eurusd
|1.3255
|0.0000
|0.0000
|2010.12.08 18:31
|1.3247
|cancelled
|2556878
|2010.12.08 18:26
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.3255
|0.0000
|0.0000
|2010.12.08 18:26
|1.3244
|cancelled
|2553662
|2010.12.08 15:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3249
|1.3181
|1.3268
|2010.12.08 18:10
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.00
|3.77
|2555818
|2010.12.08 17:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3239
|0.0000
|0.0000
|2010.12.08 17:17
|1.3240
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|2555766
|2010.12.08 17:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3246
|0.0000
|0.0000
|2010.12.08 17:04
|1.3242
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|2555717
|2010.12.08 17:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3246
|0.0000
|0.0000
|2010.12.08 17:02
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|2.27
|2553572
|2010.12.08 14:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3259
|0.0000
|0.0000
|2010.12.08 15:01
|1.3253
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|2553479
|2010.12.08 14:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3254
|0.0000
|1.3248
|2010.12.08 15:00
|1.3253
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|2552597
|2010.12.08 14:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3250
|0.0000
|0.0000
|2010.12.08 14:43
|1.3252
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|2551974
|2010.12.08 13:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3228
|0.0000
|0.0000
|2010.12.08 14:30
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|2551938
|2010.12.08 13:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3234
|0.0000
|0.0000
|2010.12.08 14:26
|1.3231
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|2549339
|2010.12.08 11:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3239
|1.3231
|0.0000
|2010.12.08 13:30
|1.3231
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|2549750
|2010.12.08 11:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3255
|1.3224
|0.0000
|2010.12.08 13:28
|1.3224
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|2549644
|2010.12.08 11:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3245
|0.0000
|0.0000
|2010.12.08 12:24
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|2550019
|2010.12.08 11:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3237
|0.0000
|0.0000
|2010.12.08 12:16
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|2550271
|2010.12.08 12:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3225
|0.0000
|0.0000
|2010.12.08 12:09
|1.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|2549385
|2010.12.08 11:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3229
|0.0000
|0.0000
|2010.12.08 12:02
|1.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|2546970
|2010.12.08 09:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|2010.12.08 09:25
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.14
|2546038
|2010.12.08 08:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3220
|1.3202
|0.0000
|2010.12.08 09:03
|1.3202
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|2545827
|2010.12.08 08:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3208
|1.3212
|0.0000
|2010.12.08 08:09
|1.3212
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|2545767
|2010.12.08 07:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3209
|0.0000
|0.0000
|2010.12.08 08:02
|1.3210
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|2545539
|2010.12.08 07:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3205
|1.3180
|0.0000
|2010.12.08 07:51
|1.3211
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|2544108
|2010.12.08 04:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3226
|1.3206
|1.3175
|2010.12.08 07:42
|1.3198
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|2544101
|2010.12.08 04:48
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.3267
|1.3281
|1.3200
|2010.12.08 07:14
|1.3217
|cancelled
|2544089
|2010.12.08 04:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3227
|1.3204
|1.3267
|2010.12.08 06:41
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|2542510
|2010.12.07 21:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3261
|1.3270
|0.0000
|2010.12.07 22:54
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|2542537
|2010.12.07 21:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3267
|1.3271
|1.3254
|2010.12.07 21:28
|1.3266
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|2542478
|2010.12.07 21:06
|sell
|0.15
|eurusd
|1.3264
|0.0000
|1.3243
|2010.12.07 21:08
|1.3264
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2542014
|2010.12.07 20:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3275
|0.0000
|1.3251
|2010.12.07 21:00
|1.3275
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2540694
|2010.12.07 18:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3310
|1.3283
|0.0000
|2010.12.07 20:28
|1.3274
|0.00
|0.00
|0.00
|27.12
|2540266
|2010.12.07 18:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3287
|0.0000
|1.3270
|2010.12.07 20:21
|1.3278
|0.00
|0.00
|0.00
|6.78
|2539015
|2010.12.07 17:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3323
|0.0000
|0.0000
|2010.12.07 18:15
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.48
|2536861
|2010.12.07 15:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3352
|0.0000
|0.0000
|2010.12.07 18:15
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.67
|2536279
|2010.12.07 14:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3375
|0.0000
|0.0000
|2010.12.07 18:14
|1.3289
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.47
|2536202
|2010.12.07 14:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3382
|0.0000
|0.0000
|2010.12.07 18:14
|1.3289
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|2536090
|2010.12.07 14:29
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3387
|0.0000
|0.0000
|2010.12.07 18:14
|1.3289
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.37
|2536081
|2010.12.07 14:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3392
|0.0000
|0.0000
|2010.12.07 18:14
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.83
|2537452
|2010.12.07 15:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3328
|0.0000
|0.0000
|2010.12.07 17:00
|1.3323
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|2537934
|2010.12.07 15:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3344
|0.0000
|0.0000
|2010.12.07 16:00
|1.3342
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|2537805
|2010.12.07 15:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3342
|0.0000
|0.0000
|2010.12.07 15:52
|1.3341
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|2536906
|2010.12.07 15:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3345
|0.0000
|0.0000
|2010.12.07 15:17
|1.3362
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.27
|2536603
|2010.12.07 14:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3364
|0.0000
|0.0000
|2010.12.07 15:09
|1.3356
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|2536130
|2010.12.07 14:30
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.3393
|0.0000
|0.0000
|2010.12.07 14:32
|1.3385
|cancelled
|2535989
|2010.12.07 14:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3400
|0.0000
|0.0000
|2010.12.07 14:28
|1.3393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|2535937
|2010.12.07 14:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3383
|0.0000
|0.0000
|2010.12.07 14:22
|1.3385
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|2535688
|2010.12.07 14:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3386
|0.0000
|0.0000
|2010.12.07 14:20
|1.3385
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|2535778
|2010.12.07 14:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3379
|1.3385
|0.0000
|2010.12.07 14:20
|1.3385
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|2535434
|2010.12.07 13:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3390
|0.0000
|0.0000
|2010.12.07 14:07
|1.3387
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|2535612
|2010.12.07 14:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3399
|1.3393
|0.0000
|2010.12.07 14:07
|1.3387
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|2534534
|2010.12.07 13:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3362
|0.0000
|1.3345
|2010.12.07 13:14
|1.3364
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|2534639
|2010.12.07 13:08
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3365
|0.0000
|0.0000
|2010.12.07 13:14
|1.3364
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|2534536
|2010.12.07 13:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3365
|0.0000
|1.3384
|2010.12.07 13:07
|1.3366
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|2534508
|2010.12.07 13:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3364
|0.0000
|0.0000
|2010.12.07 13:01
|1.3364
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2533990
|2010.12.07 12:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3365
|1.3370
|1.3414
|2010.12.07 12:44
|1.3370
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|2532931
|2010.12.07 11:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|2010.12.07 11:32
|1.3368
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|2532859
|2010.12.07 10:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3362
|0.0000
|0.0000
|2010.12.07 11:32
|1.3369
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|2533136
|2010.12.07 11:18
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3348
|0.0000
|0.0000
|2010.12.07 11:31
|1.3374
|cancelled
|2532481
|2010.12.07 10:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3377
|1.3370
|0.0000
|2010.12.07 10:59
|1.3362
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|2529246
|2010.12.07 07:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3316
|1.3321
|0.0000
|2010.12.07 10:29
|1.3376
|0.00
|0.00
|0.00
|4.49
|2530594
|2010.12.07 08:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3334
|1.3337
|0.0000
|2010.12.07 10:29
|1.3375
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|2531967
|2010.12.07 09:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3380
|0.0000
|1.3373
|2010.12.07 10:04
|1.3383
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|2531748
|2010.12.07 09:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3373
|0.0000
|1.3363
|2010.12.07 09:52
|1.3389
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|2531743
|2010.12.07 09:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3372
|0.0000
|0.0000
|2010.12.07 09:52
|1.3390
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|2530869
|2010.12.07 09:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3345
|0.0000
|1.3341
|2010.12.07 09:24
|1.3354
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|2529548
|2010.12.07 07:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3335
|1.3340
|0.0000
|2010.12.07 08:52
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|2530235
|2010.12.07 08:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3354
|0.0000
|1.3348
|2010.12.07 08:36
|1.3354
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2530109
|2010.12.07 08:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3368
|0.0000
|1.3360
|2010.12.07 08:29
|1.3360
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|2529108
|2010.12.07 07:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3326
|0.0000
|0.0000
|2010.12.07 07:52
|1.3341
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|2529070
|2010.12.07 07:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3332
|0.0000
|0.0000
|2010.12.07 07:52
|1.3342
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|2529067
|2010.12.07 07:23
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3334
|0.0000
|0.0000
|2010.12.07 07:51
|1.3345
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|2529041
|2010.12.07 07:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3338
|0.0000
|0.0000
|2010.12.07 07:51
|1.3345
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|2528870
|2010.12.07 07:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3320
|0.0000
|0.0000
|2010.12.07 07:19
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|2528094
|2010.12.07 04:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3345
|0.0000
|1.3300
|2010.12.07 07:04
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|2526176
|2010.12.06 19:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3326
|0.0000
|1.3303
|2010.12.07 07:03
|1.3321
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|2526102
|2010.12.06 19:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3316
|0.0000
|1.3311
|2010.12.07 07:02
|1.3321
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|2526459
|2010.12.06 20:01
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.3333
|0.0000
|1.3294
|2010.12.07 02:16
|1.3309
|expiration [2010.12.07 02:16]
|2525974
|2010.12.06 19:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3318
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 19:24
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|2524973
|2010.12.06 17:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3288
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 19:09
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|2.18
|2524826
|2010.12.06 17:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3290
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 19:08
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|2525005
|2010.12.06 17:47
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3285
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 17:59
|1.3292
|cancelled
|2524623
|2010.12.06 17:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3294
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 17:34
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|2524785
|2010.12.06 17:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3286
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 17:34
|1.3289
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|2524773
|2010.12.06 17:29
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3281
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 17:30
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|2524483
|2010.12.06 17:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3288
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 17:23
|1.3275
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|2524426
|2010.12.06 17:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3283
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 17:23
|1.3275
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|2524414
|2010.12.06 17:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3278
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 17:23
|1.3275
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|2524346
|2010.12.06 16:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3275
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 17:23
|1.3277
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|2523445
|2010.12.06 16:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3290
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 16:06
|1.3289
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|2523411
|2010.12.06 16:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3286
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 16:05
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|2523337
|2010.12.06 15:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3280
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 16:05
|1.3289
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|2523238
|2010.12.06 15:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3270
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 16:05
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|2522682
|2010.12.06 15:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3292
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 16:04
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|2522746
|2010.12.06 15:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3285
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 16:00
|1.3286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|2523076
|2010.12.06 15:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3282
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 15:47
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2522662
|2010.12.06 15:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3281
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 15:15
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|2522419
|2010.12.06 14:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3285
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 14:56
|1.3281
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|2522392
|2010.12.06 14:54
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3279
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 14:56
|1.3281
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|2522103
|2010.12.06 14:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3294
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 14:55
|1.3286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|2522054
|2010.12.06 14:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3286
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 14:53
|1.3277
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|2522034
|2010.12.06 14:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3283
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 14:53
|1.3278
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|2522022
|2010.12.06 14:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3278
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 14:53
|1.3278
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2521921
|2010.12.06 14:27
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3272
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 14:52
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|2521828
|2010.12.06 14:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3270
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 14:24
|1.3275
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|2521381
|2010.12.06 13:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3279
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 14:16
|1.3258
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|2521323
|2010.12.06 13:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3270
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 14:16
|1.3258
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|2521114
|2010.12.06 13:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3256
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 14:16
|1.3260
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|2520483
|2010.12.06 13:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3280
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 13:16
|1.3279
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|2520370
|2010.12.06 13:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3288
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 13:11
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|2520204
|2010.12.06 12:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3292
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 12:58
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|2520049
|2010.12.06 12:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3294
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 12:41
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|2519983
|2010.12.06 12:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3301
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 12:33
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|2517404
|2010.12.06 10:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3307
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 10:53
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|2517299
|2010.12.06 10:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3299
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 10:53
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|2517164
|2010.12.06 09:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3294
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 10:52
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|2517054
|2010.12.06 09:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3288
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 10:52
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|2516791
|2010.12.06 09:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3315
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 09:41
|1.3289
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.96
|2516905
|2010.12.06 09:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3305
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 09:41
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|2516710
|2010.12.06 09:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3296
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 09:39
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|2516659
|2010.12.06 09:19
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3292
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 09:21
|1.3297
|cancelled
|2516538
|2010.12.06 09:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3301
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 09:16
|1.3300
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|2516424
|2010.12.06 09:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3305
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 09:11
|1.3306
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|2516136
|2010.12.06 08:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3314
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 09:04
|1.3302
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|2515951
|2010.12.06 08:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3324
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 08:49
|1.3321
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|2515643
|2010.12.06 08:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3326
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 08:41
|1.3323
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|2514739
|2010.12.06 07:39
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3398
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 08:22
|1.3335
|cancelled
|2514794
|2010.12.06 07:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3373
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 08:16
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|2514595
|2010.12.06 07:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3359
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 08:16
|1.3335
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|2514461
|2010.12.06 07:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3337
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 08:15
|1.3335
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|2513802
|2010.12.06 05:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3357
|0.0000
|1.3343
|2010.12.06 05:38
|1.3343
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|2508692
|2010.12.03 14:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3349
|0.0000
|1.3317
|2010.12.06 04:27
|1.3353
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|2508265
|2010.12.03 14:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3358
|0.0000
|1.3317
|2010.12.06 04:27
|1.3353
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|2510519
|2010.12.03 16:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3388
|0.0000
|1.3317
|2010.12.06 04:27
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|2511955
|2010.12.03 20:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3381
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 04:27
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|2.17
|2512134
|2010.12.03 20:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3384
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 04:26
|1.3350
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|2512209
|2010.12.03 20:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3409
|0.0000
|0.0000
|2010.12.06 04:26
|1.3351
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|2511892
|2010.12.03 19:53
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3376
|0.0000
|0.0000
|2010.12.03 19:55
|1.3376
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2511438
|2010.12.03 18:04
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3380
|0.0000
|0.0000
|2010.12.03 18:13
|1.3381
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|2510892
|2010.12.03 16:58
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3384
|0.0000
|0.0000
|2010.12.03 17:25
|1.3383
|cancelled
|2508828
|2010.12.03 14:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3372
|0.0000
|0.0000
|2010.12.03 14:59
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|2508145
|2010.12.03 14:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3331
|1.3358
|0.0000
|2010.12.03 14:22
|1.3358
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.02
|2507563
|2010.12.03 14:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3358
|0.0000
|0.0000
|2010.12.03 14:14
|1.3360
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|2507480
|2010.12.03 13:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3338
|1.3357
|0.0000
|2010.12.03 14:14
|1.3357
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.42
|2507540
|2010.12.03 13:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3334
|1.3358
|0.0000
|2010.12.03 14:11
|1.3326
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|2507065
|2010.12.03 13:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3339
|0.0000
|0.0000
|2010.12.03 13:52
|1.3344
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|2507013
|2010.12.03 13:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3324
|0.0000
|0.0000
|2010.12.03 13:45
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|2506950
|2010.12.03 13:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3323
|0.0000
|0.0000
|2010.12.03 13:44
|1.3323
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2506415
|2010.12.03 13:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3273
|0.0000
|0.0000
|2010.12.03 13:43
|1.3326
|0.00
|0.00
|0.00
|3.98
|2506287
|2010.12.03 13:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3269
|0.0000
|0.0000
|2010.12.03 13:34
|1.3279
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|2506166
|2010.12.03 13:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3296
|0.0000
|0.0000
|2010.12.03 13:32
|1.3262
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|2506028
|2010.12.03 13:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3246
|0.0000
|0.0000
|2010.12.03 13:31
|1.3269
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.73
|2505768
|2010.12.03 13:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3256
|0.0000
|0.0000
|2010.12.03 13:30
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.18
|2500362
|2010.12.03 05:11
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|2010.12.03 11:02
|1.3266
|cancelled
|2499457
|2010.12.02 21:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3228
|1.3122
|1.3302
|2010.12.03 10:19
|1.3267
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.94
|2497496
|2010.12.02 17:26
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3230
|0.0000
|0.0000
|2010.12.02 18:27
|1.3193
|cancelled
|2495526
|2010.12.02 15:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3174
|0.0000
|1.3061
|2010.12.02 18:20
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.67
|2496471
|2010.12.02 16:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3215
|0.0000
|0.0000
|2010.12.02 18:19
|1.3195
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|2497799
|2010.12.02 17:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3205
|0.0000
|0.0000
|2010.12.02 18:19
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|2497732
|2010.12.02 17:52
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3221
|0.0000
|0.0000
|2010.12.02 17:54
|1.3210
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|2497177
|2010.12.02 16:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3228
|0.0000
|0.0000
|2010.12.02 17:52
|1.3222
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|2497257
|2010.12.02 17:02
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3248
|0.0000
|0.0000
|2010.12.02 17:07
|1.3225
|cancelled
|2497052
|2010.12.02 16:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3228
|0.0000
|0.0000
|2010.12.02 16:50
|1.3230
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|2496982
|2010.12.02 16:45
|buy stop
|0.01
|eurusd
|1.3236
|0.0000
|0.0000
|2010.12.02 16:46
|1.3227
|cancelled
|2496543
|2010.12.02 16:29
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3230
|0.0000
|0.0000
|2010.12.02 16:30
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|2496431
|2010.12.02 16:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3216
|0.0000
|0.0000
|2010.12.02 16:23
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|2496078
|2010.12.02 16:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3205
|0.0000
|0.0000
|2010.12.02 16:23
|1.3218
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|2495289
|2010.12.02 15:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3187
|0.0000
|0.0000
|2010.12.02 15:28
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|2493747
|2010.12.02 14:29
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3115
|1.3062
|1.3150
|2010.12.02 14:51
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|2493646
|2010.12.02 14:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3089
|0.0000
|0.0000
|2010.12.02 14:29
|1.3116
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.06
|2493595
|2010.12.02 14:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3109
|0.0000
|0.0000
|2010.12.02 14:28
|1.3110
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|2493381
|2010.12.02 14:14
|sell stop
|0.01
|eurusd
|1.3080
|0.0000
|0.0000
|2010.12.02 14:21
|1.3101
|cancelled
|2492566
|2010.12.02 13:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3091
|0.0000
|0.0000
|2010.12.02 14:21
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|2486539
|2010.12.02 08:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3133
|1.3160
|1.3232
|2010.12.02 10:09
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|2486423
|2010.12.02 08:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3135
|0.0000
|0.0000
|2010.12.02 08:29
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|2485083
|2010.12.02 06:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3139
|0.0000
|0.0000
|2010.12.02 08:08
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|2484486
|2010.12.02 04:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3093
|1.3146
|1.3046
|2010.12.02 06:43
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.03
|2482030
|2010.12.01 18:22
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3108
|1.3182
|1.3070
|2010.12.02 04:34
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|2481993
|2010.12.01 18:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3106
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 18:22
|1.3112
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|2481395
|2010.12.01 17:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3137
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 18:21
|1.3112
|0.00
|0.00
|0.00
|1.91
|2481718
|2010.12.01 18:06
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3126
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 18:19
|1.3118
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|2481284
|2010.12.01 17:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3150
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 17:40
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|2481180
|2010.12.01 17:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3145
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 17:33
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.06
|2480579
|2010.12.01 17:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3143
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 17:30
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|2480418
|2010.12.01 16:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3149
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 17:01
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|2480340
|2010.12.01 16:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3166
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 16:58
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|2480077
|2010.12.01 16:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3118
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 16:55
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|2479940
|2010.12.01 16:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3105
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 16:51
|1.3103
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|2478255
|2010.12.01 15:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3100
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 16:50
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|2478466
|2010.12.01 15:18
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3091
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 16:50
|1.3091
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2478674
|2010.12.01 15:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3078
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 16:50
|1.3083
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|2479195
|2010.12.01 15:56
|sell limit
|0.01
|eurusd
|1.3079
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 16:22
|1.3058
|cancelled
|2479006
|2010.12.01 15:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3073
|0.0000
|1.3069
|2010.12.01 15:45
|1.3072
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|2478551
|2010.12.01 15:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3072
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 15:22
|1.3070
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|2476297
|2010.12.01 13:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3086
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 15:11
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.14
|2477986
|2010.12.01 15:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3107
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 15:11
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|2477912
|2010.12.01 14:56
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3097
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 15:08
|1.3118
|cancelled
|2477265
|2010.12.01 14:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3121
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 15:04
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|2477876
|2010.12.01 14:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3105
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 14:59
|1.3100
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|2477441
|2010.12.01 14:22
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3105
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 14:53
|1.3107
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|2477337
|2010.12.01 14:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3107
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 14:21
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|2477301
|2010.12.01 14:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3112
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 14:16
|1.3113
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|2477001
|2010.12.01 13:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3122
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 14:14
|1.3118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|2476192
|2010.12.01 13:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3086
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 13:20
|1.3080
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|2476159
|2010.12.01 13:18
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3095
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 13:20
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|2476141
|2010.12.01 13:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3095
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 13:18
|1.3094
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|2476117
|2010.12.01 13:16
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3097
|0.0000
|1.3109
|2010.12.01 13:17
|1.3098
|cancelled
|2475943
|2010.12.01 13:03
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3094
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 13:15
|1.3101
|cancelled
|2475774
|2010.12.01 13:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3106
|1.3115
|1.3100
|2010.12.01 13:15
|1.3100
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|2475580
|2010.12.01 12:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3099
|0.0000
|1.3113
|2010.12.01 12:49
|1.3103
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|2475188
|2010.12.01 12:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3100
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 12:34
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|2475175
|2010.12.01 12:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3105
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 12:03
|1.3099
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|2475013
|2010.12.01 11:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3106
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 12:02
|1.3107
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|2474988
|2010.12.01 11:49
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3102
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 11:50
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|2474857
|2010.12.01 11:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3104
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 11:49
|1.3100
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|2474543
|2010.12.01 11:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3101
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 11:37
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|2474569
|2010.12.01 11:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3094
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 11:25
|1.3093
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|2474521
|2010.12.01 11:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3102
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 11:21
|1.3103
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|2474487
|2010.12.01 11:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3099
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 11:20
|1.3100
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|2474077
|2010.12.01 10:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3098
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 11:17
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|2473960
|2010.12.01 10:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3090
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 10:47
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|2473617
|2010.12.01 10:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3090
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 10:44
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2473461
|2010.12.01 10:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3092
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 10:23
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2473382
|2010.12.01 10:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3086
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 10:20
|1.3078
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|2473349
|2010.12.01 10:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3079
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 10:17
|1.3089
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|2473298
|2010.12.01 10:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3079
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 10:16
|1.3082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|2472926
|2010.12.01 09:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3067
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 10:13
|1.3072
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|2472904
|2010.12.01 09:48
|buy limit
|0.01
|eurusd
|1.3063
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 09:50
|1.3070
|cancelled
|2472646
|2010.12.01 09:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3067
|1.3016
|1.3116
|2010.12.01 09:47
|1.3071
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|2472539
|2010.12.01 09:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3063
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 09:30
|1.3065
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|2472507
|2010.12.01 09:27
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3059
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 09:28
|1.3059
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2471016
|2010.12.01 08:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3062
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 09:19
|1.3063
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|2470864
|2010.12.01 08:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3049
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 08:12
|1.3057
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|2470768
|2010.12.01 08:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3036
|0.0000
|0.0000
|2010.12.01 08:11
|1.3051
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|
|0.00
|0.00
|-0.17
|113.10
|Closed P/L:
|112.93
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|112.93
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|178.04
|Equity:
|178.04
|Free Margin:
|178.04
|
|Details:
|Gross Profit:
|329.17
|Gross Loss:
|216.24
|Total Net Profit:
|112.93
|Profit Factor:
|1.52
|Expected Payoff:
|0.44
|
|Absolute Drawdown:
|1.94
|Maximal Drawdown:
|79.63 (42.27%)
|Relative Drawdown:
|42.27% (79.63)
|
|Total Trades:
|258
|Short Positions (won %):
|161 (70.81%)
|Long Positions (won %):
|97 (72.16%)
|Profit Trades (% of total):
|184 (71.32%)
|Loss trades (% of total):
|74 (28.68%)
|Largest
|profit trade:
|34.38
|loss trade:
|-36.88
|Average
|profit trade:
|1.79
|loss trade:
|-2.92
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (7.64)
|consecutive losses ($):
|6 (-35.82)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|69.29 (3)
|consecutive loss (count):
|-36.88 (1)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2