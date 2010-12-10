|Account: 7850952
|Name: Albert
|Currency: USD
|2010 December 10, 16:44
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|49265251
|2010.12.10 08:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57890
|0.00000
|0.00000
|2010.12.10 16:29
|1.57880
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|2008
|49272625
|2010.12.10 09:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.58060
|0.00000
|0.00000
|2010.12.10 10:19
|1.58010
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2008
|49265246
|2010.12.10 04:15
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.57590
|0.00000
|0.00000
|2010.12.10 10:19
|1.58000
|cancelled
|2008
|cancelled
|49275275
|2010.12.10 09:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.58230
|0.00000
|0.00000
|2010.12.10 10:19
|1.58010
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2008
|49276320
|2010.12.10 09:40
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.58400
|0.00000
|0.00000
|2010.12.10 10:19
|1.57960
|cancelled
|2008
|cancelled
|49256053
|2010.12.10 03:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.57570
|0.00000
|0.00000
|2010.12.10 04:15
|1.57720
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|49256063
|2010.12.10 00:04
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.57870
|0.00000
|0.00000
|2010.12.10 04:15
|1.57720
|cancelled
|2008
|cancelled
|49262734
|2010.12.10 03:02
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.57400
|0.00000
|0.00000
|2010.12.10 04:15
|1.57760
|cancelled
|2008
|cancelled
|49187261
|2010.12.09 09:36
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.58340
|0.00000
|0.00000
|2010.12.09 10:40
|1.58200
|cancelled
|2008
|cancelled
|49187260
|2010.12.09 10:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.58040
|0.00000
|0.00000
|2010.12.09 10:40
|1.58190
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|49157936
|2010.12.09 02:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.58200
|0.00000
|0.00000
|2010.12.09 09:36
|1.58210
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2008
|49164957
|2010.12.09 09:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.58370
|0.00000
|0.00000
|2010.12.09 09:36
|1.58210
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2008
|49157921
|2010.12.09 00:00
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.57900
|0.00000
|0.00000
|2010.12.09 09:36
|1.58210
|cancelled
|2008
|cancelled
|49185821
|2010.12.09 09:14
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.58540
|0.00000
|0.00000
|2010.12.09 09:36
|1.58170
|cancelled
|2008
|cancelled
|49076132
|2010.12.08 06:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.57270
|0.00000
|0.00000
|2010.12.08 10:03
|1.57060
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|2008
|49081916
|2010.12.08 06:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.57100
|0.00000
|0.00000
|2010.12.08 10:03
|1.57060
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|2008
|49084815
|2010.12.08 08:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56930
|0.00000
|0.00000
|2010.12.08 10:03
|1.57060
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|2008
|49076150
|2010.12.08 04:18
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.57570
|0.00000
|0.00000
|2010.12.08 10:03
|1.57060
|cancelled
|2008
|cancelled
|49087598
|2010.12.08 09:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56760
|0.00000
|0.00000
|2010.12.08 10:03
|1.57060
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2008
|49091119
|2010.12.08 09:26
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.56590
|0.00000
|0.00000
|2010.12.08 10:03
|1.57100
|cancelled
|2008
|cancelled
|49068335
|2010.12.08 01:55
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.57300
|0.00000
|0.00000
|2010.12.08 04:18
|1.57460
|cancelled
|2008
|cancelled
|49068340
|2010.12.08 02:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57600
|0.00000
|0.00000
|2010.12.08 04:18
|1.57440
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2008
|49069532
|2010.12.08 02:08
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.57770
|0.00000
|0.00000
|2010.12.08 04:18
|1.57410
|cancelled
|2008
|cancelled
|49064641
|2010.12.08 01:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57640
|0.00000
|0.00000
|2010.12.08 01:55
|1.57470
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|2008
|49064640
|2010.12.08 00:02
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.57340
|0.00000
|0.00000
|2010.12.08 01:55
|1.57480
|cancelled
|2008
|cancelled
|49066563
|2010.12.08 01:04
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.57810
|0.00000
|0.00000
|2010.12.08 01:55
|1.57440
|cancelled
|2008
|cancelled
|48975438
|2010.12.07 04:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57300
|0.00000
|0.00000
|2010.12.08 00:02
|1.57510
|0.00
|0.00
|-0.27
|-21.00
|2008
|48984507
|2010.12.07 05:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57470
|0.00000
|0.00000
|2010.12.08 00:02
|1.57510
|0.00
|0.00
|-0.27
|-4.00
|2008
|48989936
|2010.12.07 09:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57640
|0.00000
|0.00000
|2010.12.08 00:02
|1.57510
|0.00
|0.00
|-0.27
|13.00
|2008
|48998047
|2010.12.07 10:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57810
|0.00000
|0.00000
|2010.12.08 00:02
|1.57510
|0.00
|0.00
|-0.27
|30.00
|2008
|48975429
|2010.12.07 00:00
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.57000
|0.00000
|0.00000
|2010.12.08 00:02
|1.57540
|cancelled
|2008
|cancelled
|49013886
|2010.12.07 12:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.58160
|0.00000
|0.00000
|2010.12.07 13:20
|1.57850
|0.00
|0.00
|0.00
|31.00
|49011642
|2010.12.07 11:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.58090
|0.00000
|1.57850
|2010.12.07 12:09
|1.58040
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|48817811
|2010.12.03 04:25
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.56170
|0.00000
|0.00000
|2010.12.03 06:25
|1.55930
|cancelled
|2008
|cancelled
|48817810
|2010.12.03 04:25
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.55870
|0.00000
|0.00000
|2010.12.03 06:25
|1.55970
|cancelled
|2008
|cancelled
|48808181
|2010.12.03 02:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55850
|0.00000
|0.00000
|2010.12.03 04:25
|1.56000
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|48808200
|2010.12.03 00:00
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.56150
|0.00000
|0.00000
|2010.12.03 04:25
|1.56000
|cancelled
|2008
|cancelled
|48814801
|2010.12.03 02:42
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.55680
|0.00000
|0.00000
|2010.12.03 04:25
|1.56040
|cancelled
|2008
|cancelled
|48704042
|2010.12.02 02:01
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.55910
|0.00000
|0.00000
|2010.12.02 05:20
|1.56200
|cancelled
|2008
|cancelled
|48699567
|2010.12.02 00:00
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.56380
|0.00000
|0.00000
|2010.12.02 05:20
|1.56160
|cancelled
|2008
|cancelled
|48699512
|2010.12.02 02:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56080
|0.00000
|0.00000
|2010.12.02 05:20
|1.56160
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2008
|48628881
|2010.12.01 09:28
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.55750
|0.00000
|0.00000
|2010.12.01 09:47
|1.55640
|cancelled
|2008
|cancelled
|48628879
|2010.12.01 09:28
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.55450
|0.00000
|0.00000
|2010.12.01 09:47
|1.55680
|cancelled
|2008
|cancelled
|48603498
|2010.12.01 03:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55770
|0.00000
|0.00000
|2010.12.01 09:28
|1.55620
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|48603486
|2010.12.01 00:00
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.55470
|0.00000
|0.00000
|2010.12.01 09:28
|1.55630
|cancelled
|2008
|cancelled
|48611813
|2010.12.01 03:01
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.55940
|0.00000
|0.00000
|2010.12.01 09:28
|1.55580
|cancelled
|2008
|cancelled
|48506783
|2010.11.30 01:54
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.55410
|0.00000
|0.00000
|2010.11.30 03:59
|1.55660
|cancelled
|2008
|cancelled
|48502562
|2010.11.30 00:00
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.55880
|0.00000
|0.00000
|2010.11.30 03:59
|1.55620
|cancelled
|2008
|cancelled
|48502545
|2010.11.30 01:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55580
|0.00000
|0.00000
|2010.11.30 03:59
|1.55620
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2008
|48415651
|2010.11.29 01:58
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.55720
|0.00000
|0.00000
|2010.11.29 02:01
|1.56020
|cancelled
|2008
|cancelled
|48414697
|2010.11.29 01:35
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.56170
|0.00000
|0.00000
|2010.11.29 02:01
|1.55960
|cancelled
|2008
|cancelled
|48414695
|2010.11.29 01:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55890
|0.00000
|0.00000
|2010.11.29 02:01
|1.55960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2008
|48327621
|2010.11.26 07:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.57450
|0.00000
|0.00000
|2010.11.26 10:25
|1.57240
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|2008
|48345861
|2010.11.26 07:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.57280
|0.00000
|0.00000
|2010.11.26 10:25
|1.57240
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|2008
|48349396
|2010.11.26 08:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.57110
|0.00000
|0.00000
|2010.11.26 10:25
|1.57240
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|2008
|48352603
|2010.11.26 09:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56940
|0.00000
|0.00000
|2010.11.26 10:25
|1.57240
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2008
|48327642
|2010.11.26 00:00
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.57750
|0.00000
|0.00000
|2010.11.26 10:25
|1.57240
|cancelled
|2008
|cancelled
|48358082
|2010.11.26 09:40
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.56770
|0.00000
|0.00000
|2010.11.26 10:25
|1.57280
|cancelled
|2008
|cancelled
|48285038
|2010.11.25 09:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57890
|0.00000
|0.00000
|2010.11.25 10:10
|1.57740
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|48285645
|2010.11.25 09:55
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.58060
|0.00000
|0.00000
|2010.11.25 10:10
|1.57700
|cancelled
|2008
|cancelled
|48285037
|2010.11.25 09:49
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.57590
|0.00000
|0.00000
|2010.11.25 10:10
|1.57740
|cancelled
|2008
|cancelled
|48266719
|2010.11.25 02:18
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.57870
|0.00000
|0.00000
|2010.11.25 09:49
|1.57720
|cancelled
|2008
|cancelled
|48266718
|2010.11.25 03:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.57570
|0.00000
|0.00000
|2010.11.25 09:49
|1.57720
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|48270340
|2010.11.25 03:32
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.57400
|0.00000
|0.00000
|2010.11.25 09:49
|1.57760
|cancelled
|2008
|cancelled
|48264402
|2010.11.25 01:38
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.58060
|0.00000
|0.00000
|2010.11.25 02:18
|1.57710
|cancelled
|2008
|cancelled
|48260113
|2010.11.25 01:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57890
|0.00000
|0.00000
|2010.11.25 02:18
|1.57740
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|48260107
|2010.11.25 00:00
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.57590
|0.00000
|0.00000
|2010.11.25 02:18
|1.57740
|cancelled
|2008
|cancelled
|48162914
|2010.11.24 02:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.58090
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 10:11
|1.58000
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|2008
|48157146
|2010.11.24 01:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57920
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 10:11
|1.58000
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|2008
|48166977
|2010.11.24 04:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.58260
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 10:10
|1.58000
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|2008
|48174608
|2010.11.24 04:30
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.58430
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 10:10
|1.57970
|cancelled
|2008
|cancelled
|48157136
|2010.11.24 00:00
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.57620
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 10:10
|1.58010
|cancelled
|2008
|cancelled
|48086131
|2010.11.23 10:00
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.59510
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 12:23
|1.59360
|cancelled
|2008
|cancelled
|48086119
|2010.11.23 11:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.59210
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 12:23
|1.59360
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|48081003
|2010.11.23 09:03
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.59010
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 10:00
|1.59390
|cancelled
|2008
|cancelled
|48080801
|2010.11.23 09:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.59180
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 10:00
|1.59340
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2008
|48071594
|2010.11.23 08:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.59350
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 10:00
|1.59340
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2008
|48076180
|2010.11.23 08:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.59010
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 09:00
|1.59230
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2008
|48072959
|2010.11.23 08:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.59180
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 09:00
|1.59230
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2008
|48071601
|2010.11.23 07:47
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.59650
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 09:00
|1.59230
|cancelled
|2008
|cancelled
|48078939
|2010.11.23 08:48
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.58840
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 09:00
|1.59270
|cancelled
|2008
|cancelled
|48064186
|2010.11.23 04:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.59330
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 07:47
|1.59480
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|48064191
|2010.11.23 04:02
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.59630
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 07:47
|1.59480
|cancelled
|2008
|cancelled
|48066100
|2010.11.23 04:58
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.59160
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 07:47
|1.59520
|cancelled
|2008
|cancelled
|48060759
|2010.11.23 03:06
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.59610
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 04:02
|1.59460
|cancelled
|2008
|cancelled
|48060757
|2010.11.23 03:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.59310
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 04:02
|1.59460
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|48061328
|2010.11.23 03:09
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.59140
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 04:02
|1.59500
|cancelled
|2008
|cancelled
|48050887
|2010.11.23 01:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.59450
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 03:06
|1.59440
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2008
|48050894
|2010.11.23 00:00
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.59710
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 03:06
|1.59440
|cancelled
|2008
|cancelled
|48056751
|2010.11.23 03:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.59280
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 03:06
|1.59440
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2008
|47912683
|2010.11.19 09:03
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.60840
|0.00000
|0.00000
|2010.11.19 09:04
|1.60650
|cancelled
|2008
|cancelled
|47912682
|2010.11.19 09:03
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.60540
|0.00000
|0.00000
|2010.11.19 09:04
|1.60690
|cancelled
|2008
|cancelled
|47906459
|2010.11.19 06:49
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.60180
|0.00000
|0.00000
|2010.11.19 06:52
|1.60360
|cancelled
|2008
|cancelled
|47906461
|2010.11.19 06:49
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.60480
|0.00000
|0.00000
|2010.11.19 06:52
|1.60320
|cancelled
|2008
|cancelled
|47898505
|2010.11.19 03:23
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.60100
|0.00000
|0.00000
|2010.11.19 06:38
|1.60350
|cancelled
|2008
|cancelled
|47891288
|2010.11.19 03:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.60270
|0.00000
|0.00000
|2010.11.19 06:38
|1.60310
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2008
|47891291
|2010.11.19 00:00
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.60540
|0.00000
|0.00000
|2010.11.19 06:38
|1.60310
|cancelled
|2008
|cancelled
|47832947
|2010.11.18 10:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.59110
|0.00000
|0.00000
|2010.11.18 10:51
|1.59260
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|47832948
|2010.11.18 09:55
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.59410
|0.00000
|0.00000
|2010.11.18 10:51
|1.59250
|cancelled
|2008
|cancelled
|47820374
|2010.11.18 08:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.59270
|0.00000
|0.00000
|2010.11.18 09:55
|1.59280
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2008
|47827403
|2010.11.18 09:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.59440
|0.00000
|0.00000
|2010.11.18 09:55
|1.59280
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2008
|47831218
|2010.11.18 09:25
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.59610
|0.00000
|0.00000
|2010.11.18 09:55
|1.59240
|cancelled
|2008
|cancelled
|47820369
|2010.11.18 05:22
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.58970
|0.00000
|0.00000
|2010.11.18 09:55
|1.59280
|cancelled
|2008
|cancelled
|47817441
|2010.11.18 04:30
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.59250
|0.00000
|0.00000
|2010.11.18 05:22
|1.59100
|cancelled
|2008
|cancelled
|47817440
|2010.11.18 04:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.58950
|0.00000
|0.00000
|2010.11.18 05:22
|1.59100
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|47818580
|2010.11.18 04:57
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.58780
|0.00000
|0.00000
|2010.11.18 05:22
|1.59130
|cancelled
|2008
|cancelled
|47815883
|2010.11.18 03:48
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.58760
|0.00000
|0.00000
|2010.11.18 04:30
|1.59120
|cancelled
|2008
|cancelled
|47806612
|2010.11.18 00:00
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.59200
|0.00000
|0.00000
|2010.11.18 04:30
|1.59080
|cancelled
|2008
|cancelled
|47806609
|2010.11.18 03:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.58930
|0.00000
|0.00000
|2010.11.18 04:30
|1.59080
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|47743632
|2010.11.17 09:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.58760
|0.00000
|0.00000
|2010.11.17 10:15
|1.58750
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2008
|47750918
|2010.11.17 10:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.58590
|0.00000
|0.00000
|2010.11.17 10:15
|1.58750
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2008
|47743635
|2010.11.17 05:56
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.59060
|0.00000
|0.00000
|2010.11.17 10:15
|1.58750
|cancelled
|2008
|cancelled
|47737982
|2010.11.17 03:49
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.59030
|0.00000
|0.00000
|2010.11.17 05:56
|1.58880
|cancelled
|2008
|cancelled
|47737979
|2010.11.17 04:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.58740
|0.00000
|0.00000
|2010.11.17 05:56
|1.58890
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|47741450
|2010.11.17 04:59
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.58570
|0.00000
|0.00000
|2010.11.17 05:56
|1.58920
|cancelled
|2008
|cancelled
|47728142
|2010.11.17 00:00
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.59010
|0.00000
|0.00000
|2010.11.17 03:49
|1.58860
|cancelled
|2008
|cancelled
|47728132
|2010.11.17 02:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.58710
|0.00000
|0.00000
|2010.11.17 03:49
|1.58860
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|47734066
|2010.11.17 02:06
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.58540
|0.00000
|0.00000
|2010.11.17 03:49
|1.58910
|cancelled
|2008
|cancelled
|47664707
|2010.11.16 09:37
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.60220
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 10:04
|1.60350
|cancelled
|2008
|cancelled
|47664708
|2010.11.16 09:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.60520
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 10:04
|1.60370
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|47666068
|2010.11.16 09:58
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.60690
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 10:04
|1.60320
|cancelled
|2008
|cancelled
|47658255
|2010.11.16 08:07
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.60650
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 09:37
|1.60350
|cancelled
|2008
|cancelled
|47662448
|2010.11.16 09:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.60180
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 09:37
|1.60350
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|2008
|47658253
|2010.11.16 09:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.60350
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 09:37
|1.60350
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2008
|47663723
|2010.11.16 09:24
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.60010
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 09:37
|1.60390
|cancelled
|2008
|cancelled
|47649888
|2010.11.16 07:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.60690
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 08:07
|1.60520
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|2008
|47649887
|2010.11.16 05:30
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.60390
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 08:07
|1.60530
|cancelled
|2008
|cancelled
|47653234
|2010.11.16 07:03
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.60860
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 08:07
|1.60490
|cancelled
|2008
|cancelled
|47643007
|2010.11.16 04:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.60710
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 05:30
|1.60560
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|47643005
|2010.11.16 03:14
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.60410
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 05:30
|1.60570
|cancelled
|2008
|cancelled
|47647706
|2010.11.16 04:44
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.60880
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 05:30
|1.60530
|cancelled
|2008
|cancelled
|47632665
|2010.11.16 02:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.60390
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 03:14
|1.60540
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|47639047
|2010.11.16 02:15
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.60220
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 03:14
|1.60580
|cancelled
|2008
|cancelled
|47632681
|2010.11.16 00:01
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.60690
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 03:14
|1.60540
|cancelled
|2008
|cancelled
|47555334
|2010.11.15 08:11
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.61410
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 08:12
|1.61240
|cancelled
|2008
|cancelled
|47555332
|2010.11.15 08:11
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.61110
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 08:12
|1.61290
|cancelled
|2008
|cancelled
|47555257
|2010.11.15 08:10
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.61440
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 08:11
|1.61250
|cancelled
|2008
|cancelled
|47555255
|2010.11.15 08:10
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.61140
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 08:11
|1.61290
|cancelled
|2008
|cancelled
|47546042
|2010.11.15 05:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.61120
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 08:10
|1.61270
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|47546043
|2010.11.15 05:33
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.61420
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 08:10
|1.61270
|cancelled
|2008
|cancelled
|47548516
|2010.11.15 05:51
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.60950
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 08:10
|1.61310
|cancelled
|2008
|cancelled
|47536031
|2010.11.15 03:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.61440
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 05:33
|1.61290
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|47536030
|2010.11.15 02:53
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.61140
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 05:33
|1.61280
|cancelled
|2008
|cancelled
|47537813
|2010.11.15 03:26
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.61610
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 05:33
|1.61240
|cancelled
|2008
|cancelled
|47424370
|2010.11.12 03:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.61180
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 14:16
|1.60780
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|2008
|47430329
|2010.11.12 06:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.60840
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 14:16
|1.60780
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|2008
|47428535
|2010.11.12 03:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.61010
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 14:16
|1.60780
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|2008
|47440678
|2010.11.12 07:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.60500
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 14:16
|1.60780
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|2008
|47441876
|2010.11.12 09:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.60330
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 14:16
|1.60780
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|2008
|47438836
|2010.11.12 07:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.60670
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 14:16
|1.60780
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|2008
|47424372
|2010.11.12 02:22
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.61480
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 12:46
|1.60700
|cancelled
|2008
|cancelled
|47453677
|2010.11.12 11:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.60160
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 12:46
|1.60700
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|2008
|47413962
|2010.11.12 01:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.61090
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 02:22
|1.61310
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2008
|47420555
|2010.11.12 01:50
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.60920
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 02:22
|1.61350
|cancelled
|2008
|cancelled
|47414025
|2010.11.12 00:00
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.61370
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 02:22
|1.61310
|cancelled
|2008
|cancelled
|47343400
|2010.11.11 10:00
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.61720
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 13:00
|1.61460
|cancelled
|2008
|cancelled
|47343398
|2010.11.11 10:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.61420
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 13:00
|1.61460
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2008
|47341608
|2010.11.11 09:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.61600
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 10:00
|1.61590
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|2008
|47342062
|2010.11.11 09:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.61770
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 10:00
|1.61590
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|2008
|47341605
|2010.11.11 09:45
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.61300
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 10:00
|1.61580
|cancelled
|2008
|cancelled
|47342907
|2010.11.11 09:58
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.61940
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 10:00
|1.61540
|cancelled
|2008
|cancelled
|47339818
|2010.11.11 09:20
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.61580
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 09:45
|1.61450
|cancelled
|2008
|cancelled
|47339816
|2010.11.11 09:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.61280
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 09:45
|1.61430
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|47340418
|2010.11.11 09:27
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.61110
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 09:45
|1.61460
|cancelled
|2008
|cancelled
|47331046
|2010.11.11 09:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.61610
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 09:20
|1.61450
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2008
|47331045
|2010.11.11 06:04
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.61310
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 09:20
|1.61440
|cancelled
|2008
|cancelled
|47339456
|2010.11.11 09:15
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.61780
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 09:20
|1.61410
|cancelled
|2008
|cancelled
|47321710
|2010.11.11 03:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.61530
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 06:04
|1.61480
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2008
|47307368
|2010.11.11 03:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.61360
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 06:04
|1.61480
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|2008
|47324724
|2010.11.11 04:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.61700
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 06:04
|1.61480
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2008
|47307356
|2010.11.11 00:00
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.61060
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 06:04
|1.61480
|cancelled
|2008
|cancelled
|47226822
|2010.11.10 10:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.59980
|0.00000
|0.00000
|2010.11.10 11:19
|1.59830
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|47226821
|2010.11.10 09:42
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.59680
|0.00000
|0.00000
|2010.11.10 11:19
|1.59820
|cancelled
|2008
|cancelled
|47216818
|2010.11.10 09:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.59820
|0.00000
|0.00000
|2010.11.10 09:42
|1.59810
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2008
|47216821
|2010.11.10 06:18
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.60120
|0.00000
|0.00000
|2010.11.10 09:42
|1.59820
|cancelled
|2008
|cancelled
|47224430
|2010.11.10 09:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.59650
|0.00000
|0.00000
|2010.11.10 09:42
|1.59810
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2008
|47226710
|2010.11.10 09:40
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.59480
|0.00000
|0.00000
|2010.11.10 09:42
|1.59850
|cancelled
|2008
|cancelled
|47211325
|2010.11.10 04:32
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.60100
|0.00000
|0.00000
|2010.11.10 06:18
|1.59950
|cancelled
|2008
|cancelled
|47211323
|2010.11.10 04:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.59800
|0.00000
|0.00000
|2010.11.10 06:18
|1.59950
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|47212445
|2010.11.10 04:45
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.59630
|0.00000
|0.00000
|2010.11.10 06:18
|1.59990
|cancelled
|2008
|cancelled
|47199733
|2010.11.10 02:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.60130
|0.00000
|0.00000
|2010.11.10 04:32
|1.59970
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2008
|47194118
|2010.11.10 01:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.59960
|0.00000
|0.00000
|2010.11.10 04:32
|1.59970
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2008
|47194115
|2010.11.10 00:34
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.59660
|0.00000
|0.00000
|2010.11.10 04:32
|1.59960
|cancelled
|2008
|cancelled
|47204077
|2010.11.10 02:53
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.60300
|0.00000
|0.00000
|2010.11.10 04:32
|1.59920
|cancelled
|2008
|cancelled
|47191931
|2010.11.10 00:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.59980
|0.00000
|0.00000
|2010.11.10 00:34
|1.59830
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|47191888
|2010.11.10 00:00
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.59680
|0.00000
|0.00000
|2010.11.10 00:34
|1.59840
|cancelled
|2008
|cancelled
|47193084
|2010.11.10 00:23
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.60150
|0.00000
|0.00000
|2010.11.10 00:34
|1.59800
|cancelled
|2008
|cancelled
|47120589
|2010.11.09 10:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.60860
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 10:08
|1.61020
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2008
|47112523
|2010.11.09 09:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.61030
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 10:08
|1.61020
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2008
|47112524
|2010.11.09 07:12
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.61330
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 10:08
|1.61010
|cancelled
|2008
|cancelled
|47098946
|2010.11.09 03:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.61190
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 07:12
|1.61200
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2008
|47100492
|2010.11.09 03:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.61360
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 07:12
|1.61200
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2008
|47098944
|2010.11.09 03:18
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.60890
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 07:12
|1.61200
|cancelled
|2008
|cancelled
|47101016
|2010.11.09 03:49
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.61530
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 07:12
|1.61160
|cancelled
|2008
|cancelled
|47084633
|2010.11.09 01:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.61230
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 03:18
|1.61020
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|2008
|47093841
|2010.11.09 02:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.60890
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 03:18
|1.61020
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|2008
|47091127
|2010.11.09 02:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.61060
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 03:18
|1.61020
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|2008
|47094178
|2010.11.09 02:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.60720
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 03:18
|1.61020
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2008
|47084649
|2010.11.09 00:00
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.61530
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 03:18
|1.61020
|cancelled
|2008
|cancelled
|47094575
|2010.11.09 02:04
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.60550
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 03:18
|1.61060
|cancelled
|2008
|cancelled
|46898918
|2010.11.05 08:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.62490
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 14:36
|1.62370
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|2008
|46915765
|2010.11.05 10:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.62150
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 14:36
|1.62370
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2008
|46914566
|2010.11.05 09:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.62320
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 14:36
|1.62370
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2008
|46898920
|2010.11.05 03:28
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.62790
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 14:36
|1.62380
|cancelled
|2008
|cancelled
|46888539
|2010.11.05 02:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.62810
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 03:28
|1.62660
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|46895081
|2010.11.05 02:32
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.62980
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 03:28
|1.62620
|cancelled
|2008
|cancelled
|46888500
|2010.11.05 00:00
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.62510
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 03:28
|1.62660
|cancelled
|2008
|cancelled
|46790389
|2010.11.04 09:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.61220
|0.00000
|0.00000
|2010.11.04 10:16
|1.61230
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2008
|46792450
|2010.11.04 09:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.61390
|0.00000
|0.00000
|2010.11.04 10:16
|1.61230
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2008
|46790381
|2010.11.04 08:35
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.60920
|0.00000
|0.00000
|2010.11.04 10:16
|1.61230
|cancelled
|2008
|cancelled
|46794237
|2010.11.04 09:56
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.61560
|0.00000
|0.00000
|2010.11.04 10:16
|1.61190
|cancelled
|2008
|cancelled
|46776916
|2010.11.04 05:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.61090
|0.00000
|0.00000
|2010.11.04 08:35
|1.61090
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2008
|46781489
|2010.11.04 06:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.61260
|0.00000
|0.00000
|2010.11.04 08:35
|1.61090
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|2008
|46784389
|2010.11.04 06:24
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.61430
|0.00000
|0.00000
|2010.11.04 08:35
|1.61050
|cancelled
|2008
|cancelled
|46776915
|2010.11.04 04:07
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.60790
|0.00000
|0.00000
|2010.11.04 08:35
|1.61090
|cancelled
|2008
|cancelled
|46760500
|2010.11.04 00:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.60970
|0.00000
|0.00000
|2010.11.04 03:07
|1.60980
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2008
|46761165
|2010.11.04 02:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.61140
|0.00000
|0.00000
|2010.11.04 03:07
|1.60980
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2008
|46583496
|2010.11.02 10:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.60670
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 10:28
|1.60510
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2008
|46577072
|2010.11.02 02:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.60500
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 10:28
|1.60510
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2008
|46516849
|2010.11.01 06:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.60610
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 10:01
|1.60590
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2008
|46518664
|2010.11.01 09:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.60780
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 10:01
|1.60590
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|2008
|46508465
|2010.11.01 03:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.60470
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 05:47
|1.60480
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2008
|46508855
|2010.11.01 05:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.60640
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 05:47
|1.60480
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2008
|46498270
|2010.11.01 03:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.60310
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 03:11
|1.60300
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2008
|46506315
|2010.11.01 03:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.60140
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 03:10
|1.60300
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2008
|46435798
|2010.10.29 09:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.59280
|0.00000
|0.00000
|2010.10.29 14:18
|1.59270
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2008
|46444782
|2010.10.29 10:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.59110
|0.00000
|0.00000
|2010.10.29 14:18
|1.59270
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2008
|46427911
|2010.10.29 05:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.59600
|0.00000
|0.00000
|2010.10.29 05:22
|1.59450
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|46418016
|2010.10.29 02:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.59620
|0.00000
|0.00000
|2010.10.29 03:15
|1.59470
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|46335152
|2010.10.28 02:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57860
|0.00000
|0.00000
|2010.10.28 10:09
|1.57960
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|2008
|46342276
|2010.10.28 06:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.58030
|0.00000
|0.00000
|2010.10.28 10:09
|1.57960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2008
|46354414
|2010.10.28 09:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.58200
|0.00000
|0.00000
|2010.10.28 10:09
|1.57960
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|2008
|46278558
|2010.10.27 10:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.57820
|0.00000
|1.57871
|2010.10.27 10:55
|1.57820
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|46278933
|2010.10.27 10:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.57760
|0.00000
|1.57876
|2010.10.27 10:55
|1.57820
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|46275425
|2010.10.27 09:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.58290
|0.00000
|1.57870
|2010.10.27 10:55
|1.57820
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.00
|46279317
|2010.10.27 10:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.57690
|0.00000
|1.57890
|2010.10.27 10:51
|1.57790
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|46279729
|2010.10.27 10:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.57630
|0.00000
|1.57830
|2010.10.27 10:50
|1.57780
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|46158304
|2010.10.26 06:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57350
|0.00000
|0.00000
|2010.10.27 10:20
|1.57760
|0.00
|0.00
|-0.27
|-41.00
|2008
|46165528
|2010.10.26 09:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57690
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 10:55
|1.57560
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|2008
|46160599
|2010.10.26 08:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57520
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 10:55
|1.57560
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|2008
|46168844
|2010.10.26 09:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57860
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 10:55
|1.57560
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2008
|46149838
|2010.10.26 03:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57370
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 05:37
|1.57220
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|46140919
|2010.10.26 02:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.57040
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 03:09
|1.57200
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2008
|46136105
|2010.10.26 00:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57360
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 01:08
|1.57210
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|46054398
|2010.10.25 03:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.56970
|0.00000
|0.00000
|2010.10.25 15:23
|1.57180
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|2008
|46060573
|2010.10.25 04:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57310
|0.00000
|0.00000
|2010.10.25 15:23
|1.57180
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|2008
|46057365
|2010.10.25 03:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57140
|0.00000
|0.00000
|2010.10.25 15:23
|1.57180
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|2008
|46063029
|2010.10.25 07:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57480
|0.00000
|0.00000
|2010.10.25 15:23
|1.57180
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2008
|46069601
|2010.10.25 07:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57650
|0.00000
|0.00000
|2010.10.25 10:37
|1.57280
|0.00
|0.00
|0.00
|37.00
|2008
|46047386
|2010.10.25 00:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56650
|0.00000
|0.00000
|2010.10.25 02:09
|1.56800
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|45975642
|2010.10.22 08:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57350
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 10:12
|1.57190
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2008
|45968542
|2010.10.22 06:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57180
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 10:12
|1.57190
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2008
|45959406
|2010.10.22 02:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57200
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 03:06
|1.57050
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|45887779
|2010.10.21 09:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.57930
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 11:09
|1.57810
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|2008
|45890614
|2010.10.21 09:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.57760
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 11:09
|1.57810
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2008
|45891418
|2010.10.21 10:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.57590
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 11:09
|1.57810
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2008
|45874962
|2010.10.21 07:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.58070
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 09:23
|1.58060
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2008
|45878935
|2010.10.21 07:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.57900
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 09:23
|1.58060
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2008
|45868511
|2010.10.21 05:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.58390
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 06:00
|1.58240
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|45863001
|2010.10.21 04:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.58170
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 04:37
|1.58220
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2008
|45850224
|2010.10.21 04:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.58340
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 04:37
|1.58220
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|2008
|45864202
|2010.10.21 04:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.58000
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 04:37
|1.58220
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2008
|45780686
|2010.10.20 09:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57270
|0.00000
|0.00000
|2010.10.20 10:03
|1.57120
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|45765715
|2010.10.20 04:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.56930
|0.00000
|0.00000
|2010.10.20 09:01
|1.57140
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|2008
|45766379
|2010.10.20 04:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57100
|0.00000
|0.00000
|2010.10.20 09:01
|1.57140
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|2008
|45768958
|2010.10.20 07:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57270
|0.00000
|0.00000
|2010.10.20 09:01
|1.57140
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|2008
|45776566
|2010.10.20 07:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57440
|0.00000
|0.00000
|2010.10.20 09:01
|1.57140
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2008
|45762863
|2010.10.20 03:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.56950
|0.00000
|0.00000
|2010.10.20 03:54
|1.56800
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|45761569
|2010.10.20 02:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56560
|0.00000
|0.00000
|2010.10.20 03:04
|1.56780
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2008
|45760134
|2010.10.20 02:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56730
|0.00000
|0.00000
|2010.10.20 03:04
|1.56780
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2008
|45751799
|2010.10.20 02:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56900
|0.00000
|0.00000
|2010.10.20 03:04
|1.56780
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|2008
|45675480
|2010.10.19 10:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.58500
|0.00000
|1.58520
|2010.10.19 11:07
|1.58520
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2008
|[tp]
|45670697
|2010.10.19 08:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.58640
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 09:26
|1.58630
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2008
|45671768
|2010.10.19 08:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.58470
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 09:26
|1.58630
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2008
|45666727
|2010.10.19 06:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.58670
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 07:10
|1.58830
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2008
|45661109
|2010.10.19 06:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.58840
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 07:10
|1.58830
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2008
|45656402
|2010.10.19 03:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.59230
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 04:18
|1.59010
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2008
|45650276
|2010.10.19 02:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.59060
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 04:18
|1.59010
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2008
|45648830
|2010.10.19 00:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.58890
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 04:18
|1.59010
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|2008
|45489377
|2010.10.15 09:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.60280
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 16:01
|1.60230
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2008
|45479341
|2010.10.15 07:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.60110
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 16:01
|1.60230
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|2008
|45493408
|2010.10.15 10:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.60450
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 16:01
|1.60230
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2008
|45476672
|2010.10.15 02:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.59780
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 02:37
|1.59940
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2008
|45472925
|2010.10.15 02:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.59950
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 02:37
|1.59940
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2008
|45404476
|2010.10.14 09:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.60130
|0.00000
|0.00000
|2010.10.14 13:24
|1.60170
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|2008
|45399773
|2010.10.14 09:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.59960
|0.00000
|0.00000
|2010.10.14 13:24
|1.60170
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|2008
|45406638
|2010.10.14 10:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.60470
|0.00000
|0.00000
|2010.10.14 13:24
|1.60170
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2008
|45406116
|2010.10.14 09:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.60300
|0.00000
|0.00000
|2010.10.14 13:24
|1.60170
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|2008
|45396960
|2010.10.14 07:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.59640
|0.00000
|0.00000
|2010.10.14 08:05
|1.59790
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|45282706
|2010.10.13 03:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.57960
|0.00000
|0.00000
|2010.10.13 04:48
|1.58110
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|45189544
|2010.10.12 01:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.58960
|0.00000
|0.00000
|2010.10.12 02:07
|1.58810
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|45109300
|2010.10.11 01:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.59390
|0.00000
|0.00000
|2010.10.11 02:07
|1.59540
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2008
|45027254
|2010.10.08 06:35
|balance
|Deposit
|50 000.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|1 535.00
|Closed P/L:
|1 533.65
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 533.65
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|51 533.65
|Equity:
|51 533.65
|Free Margin:
|51 533.65
|Details:
|Gross Profit:
|1 992.46
|Gross Loss:
|458.81
|Total Net Profit:
|1 533.65
|Profit Factor:
|4.34
|Expected Payoff:
|8.66
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|69.00 (0.14%)
|Relative Drawdown:
|0.14% (69.00)
|Total Trades:
|177
|Short Positions (won %):
|87 (72.41%)
|Long Positions (won %):
|90 (72.22%)
|Profit Trades (% of total):
|128 (72.32%)
|Loss trades (% of total):
|49 (27.68%)
|Largest
|profit trade:
|54.00
|loss trade:
|-47.00
|Average
|profit trade:
|15.57
|loss trade:
|-9.36
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (155.00)
|consecutive losses ($):
|3 (-69.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|214.00 (10)
|consecutive loss (count):
|-69.00 (3)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|1