FXDirectDealer
|
Account: 411695
|
Name: sf-ivx
|
Currency: USD
|
2006 June 8, 17:08
|
Closed Transactions:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
980752
|
2006.06.08 04:54
|
buy
|
1.00
|
usdcad
|
1.1133
|
1.1138
|
1.1163
|
2006.06.08 10:39
|
1.1138
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
44.89
|
988283
|
2006.06.08 13:05
|
sell
|
1.00
|
eurusd
|
1.2762
|
1.2748
|
1.2732
|
2006.06.08 14:53
|
1.2732
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
300.00
|
990117
|
2006.06.08 14:53
|
buy
|
1.00
|
audusd
|
0.7454
|
0.7424
|
0.7484
|
2006.06.08 15:44
|
0.7424
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
995812
|
2006.06.08 15:44
|
buy
|
1.00
|
eurjpy
|
145.16
|
144.86
|
145.46
|
2006.06.08 16:12
|
144.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-262.26
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-217.37
|
Closed P/L:
|
-217.37
|
Open Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
No transactions
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Floating P/L:
|
0.00
|
Working Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
0.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
|
Closed Trade P/L:
|
-217.37
|
Floating P/L:
|
0.00
|
Margin:
|
0.00
|
Balance:
|
4 744.78
|
Equity:
|
4 744.78
|
Free Margin:
|
4 744.78