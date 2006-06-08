FXDirectDealer

 

Account: 411695

Name: sf-ivx

Currency: USD

2006 June 8, 17:08

Closed Transactions:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

980752

2006.06.08 04:54

buy

1.00

usdcad

1.1133

1.1138

1.1163

2006.06.08 10:39

1.1138

0.00

0.00

0.00

44.89

988283

2006.06.08 13:05

sell

1.00

eurusd

1.2762

1.2748

1.2732

2006.06.08 14:53

1.2732

0.00

0.00

0.00

300.00

990117

2006.06.08 14:53

buy

1.00

audusd

0.7454

0.7424

0.7484

2006.06.08 15:44

0.7424

0.00

0.00

0.00

-300.00

995812

2006.06.08 15:44

buy

1.00

eurjpy

145.16

144.86

145.46

2006.06.08 16:12

144.86

0.00

0.00

0.00

-262.26

 

0.00

0.00

0.00

-217.37

Closed P/L:

-217.37

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

No transactions

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

Floating P/L:

0.00

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

0.00

Credit Facility:

0.00

 

 

Closed Trade P/L:

-217.37

Floating P/L:

0.00

Margin:

0.00

Balance:

4 744.78

Equity:

4 744.78

Free Margin:

4 744.78

 