FXDirectDealer

 

Account: 411695

Name: sf-ivx

Currency: USD

2006 June 7, 16:00

Closed Transactions:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

956405

2006.06.06 21:44

sell

1.00

eurusd

1.2834

1.2827

1.2804

2006.06.07 00:13

1.2827

0.00

0.00

9.82

70.00

957720

2006.06.07 00:13

sell

1.00

eurusd

1.2825

1.2821

1.2795

2006.06.07 01:58

1.2821

0.00

0.00

0.00

40.00

958523

2006.06.07 01:58

sell

1.00

eurusd

1.2819

1.2805

1.2789

2006.06.07 09:31

1.2789

0.00

0.00

0.00

300.00

966008

2006.06.07 12:00

sell

1.00

gbpusd

1.8590

1.8620

1.8560

2006.06.07 12:41

1.8620

0.00

0.00

0.00

-300.00

968095

2006.06.07 13:49

buy

1.00

gbpusd

1.8616

1.8616

1.8646

2006.06.07 14:23

1.8616

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

9.82

110.00

Closed P/L:

119.82

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

No transactions

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

Floating P/L:

0.00

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

0.00

Credit Facility:

0.00

 

 

Closed Trade P/L:

119.82

Floating P/L:

0.00

Margin:

0.00

Balance:

4 962.15

Equity:

4 962.15

Free Margin:

4 962.15

 