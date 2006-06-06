FXDirectDealer
|
Account: 411695
|
Name: sf-ivx
|
Currency: USD
|
2006 June 7, 16:00
|
Closed Transactions:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
956405
|
2006.06.06 21:44
|
sell
|
1.00
|
eurusd
|
1.2834
|
1.2827
|
1.2804
|
2006.06.07 00:13
|
1.2827
|
0.00
|
0.00
|
9.82
|
70.00
|
957720
|
2006.06.07 00:13
|
sell
|
1.00
|
eurusd
|
1.2825
|
1.2821
|
1.2795
|
2006.06.07 01:58
|
1.2821
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
40.00
|
958523
|
2006.06.07 01:58
|
sell
|
1.00
|
eurusd
|
1.2819
|
1.2805
|
1.2789
|
2006.06.07 09:31
|
1.2789
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
300.00
|
966008
|
2006.06.07 12:00
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.8590
|
1.8620
|
1.8560
|
2006.06.07 12:41
|
1.8620
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
968095
|
2006.06.07 13:49
|
buy
|
1.00
|
gbpusd
|
1.8616
|
1.8616
|
1.8646
|
2006.06.07 14:23
|
1.8616
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
9.82
|
110.00
|
Closed P/L:
|
119.82
|
Open Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
No transactions
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Floating P/L:
|
0.00
|
Working Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
0.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
|
Closed Trade P/L:
|
119.82
|
Floating P/L:
|
0.00
|
Margin:
|
0.00
|
Balance:
|
4 962.15
|
Equity:
|
4 962.15
|
Free Margin:
|
4 962.15