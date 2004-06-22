|Simbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periodo
|30 Minuti (M30) 2004.06.18 12:30 - 2006.05.23 01:30
|Modello
|Ogni tick (sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi con interpolazione frattale di ogni tick)
|Parametri
|MA_length=18; MA_timeframe=30; MAtype=0; Percent=0.15; TradeOnFriday=1; slip=100; Lots=1; TakeProfit=30; Stoploss=300; Fast_Period=23; Fast_Price=1; Slow_Period=84; Slow_Price=1; DivergenceLimit=0.002; Use_V63D_Divergence=true; PipStep=5; IncreasementType=0; DVLimit=8; PipsGoal=500; PipsLoss=500; GMT=2; DST=0; OpeningHour=6; ClosingHour=14; writelog=0;
|Barre sotto esame
|23965
|Ticks adoperati per il modello
|1852106
|Qualita' del modello
|89.62%
|Deposito iniziale
|5000.00
|Profitto totale netto
|-3509.00
|Profitto lordo
|28426.50
|Perdita lorda
|-31935.50
|Fattore di profitto (profit factor)
|0.89
|Ricompensa attesa
|-33.10
|Drawdown assoluto
|3509.00
|Drawdown massimo (%)
|28011.00 (94.9%)
|Operazioni totali
|106
|Posizioni al ribasso (vincite %)
|64 (84.38%)
|Posizioni al rialzo (vincite %)
|42 (97.62%)
|Operazioni con profitto (% del totale)
|95 (89.62%)
|Operazioni in perdita (% del totale)
|11 (10.38%)
|Il piu' grande
|operazione con profito
|325.50
|operazione in perdita
|-3024.50
|Media
|operazione con profito
|299.23
|operazione in perdita
|-2903.23
|Massimo
|vincite consecutive (profitto in denaro)
|47 (14085.00)
|perdite consecutive (perdita in denaro)
|6 (-16947.00)
|Massimale
|profitto consecutivo (numero delle vincite)
|14085.00 (47)
|perdita consecutiva (numero delle perdite)
|-16947.00 (6)
|Media
|vincite consecutive
|32
|perdite consecutive
|4
|#
|Data/Orario
|Tipo
|Ordine
|Lotti
|Prezzo
|Stop Loss
|Take profit
|Profitto
|Saldo
|1
|2004.06.22 09:56
|buy
|1
|1.00
|1.2091
|1.1791
|1.2121
|2
|2004.06.22 10:16
|buy
|2
|1.00
|1.2086
|1.1786
|1.2116
|3
|2004.06.22 23:23
|t/p
|2
|1.00
|1.2116
|1.1786
|1.2116
|300.00
|5300.00
|4
|2004.06.23 01:01
|t/p
|1
|1.00
|1.2121
|1.1791
|1.2121
|296.50
|5596.50
|5
|2004.06.23 09:02
|sell
|3
|1.00
|1.2182
|1.2482
|1.2152
|6
|2004.06.23 10:32
|t/p
|3
|1.00
|1.2152
|1.2482
|1.2152
|300.00
|5896.50
|7
|2004.06.23 16:30
|buy
|4
|1.00
|1.2077
|1.1777
|1.2107
|8
|2004.06.23 16:43
|buy
|5
|1.00
|1.2071
|1.1771
|1.2101
|9
|2004.06.23 17:11
|t/p
|5
|1.00
|1.2101
|1.1771
|1.2101
|300.00
|6196.50
|10
|2004.06.24 10:01
|t/p
|4
|1.00
|1.2107
|1.1777
|1.2107
|289.50
|6486.00
|11
|2004.06.24 14:30
|sell
|6
|1.00
|1.2121
|1.2421
|1.2091
|12
|2004.06.24 14:30
|sell
|7
|1.00
|1.2128
|1.2428
|1.2098
|13
|2004.06.24 14:31
|sell
|8
|1.00
|1.2134
|1.2434
|1.2104
|14
|2004.06.29 20:29
|t/p
|8
|1.00
|1.2104
|1.2434
|1.2104
|304.50
|6790.50
|15
|2004.06.29 20:34
|t/p
|7
|1.00
|1.2098
|1.2428
|1.2098
|304.50
|7095.00
|16
|2004.06.29 20:38
|t/p
|6
|1.00
|1.2091
|1.2421
|1.2091
|304.50
|7399.50
|17
|2004.06.30 16:00
|sell
|9
|1.00
|1.2169
|1.2469
|1.2139
|18
|2004.06.30 16:00
|sell
|10
|1.00
|1.2174
|1.2474
|1.2144
|19
|2004.06.30 16:00
|sell
|11
|1.00
|1.2179
|1.2479
|1.2149
|20
|2004.07.01 09:03
|t/p
|11
|1.00
|1.2149
|1.2479
|1.2149
|304.50
|7704.00
|21
|2004.07.01 09:04
|t/p
|10
|1.00
|1.2144
|1.2474
|1.2144
|304.50
|8008.50
|22
|2004.07.01 10:09
|t/p
|9
|1.00
|1.2139
|1.2469
|1.2139
|304.50
|8313.00
|23
|2004.07.02 16:30
|sell
|12
|1.00
|1.2294
|1.2594
|1.2264
|24
|2004.07.07 09:00
|sell
|13
|1.00
|1.2345
|1.2645
|1.2315
|25
|2004.07.07 10:02
|sell
|14
|1.00
|1.2350
|1.2650
|1.2320
|26
|2004.07.13 14:44
|t/p
|14
|1.00
|1.2320
|1.2650
|1.2320
|309.00
|8622.00
|27
|2004.07.13 14:44
|t/p
|13
|1.00
|1.2315
|1.2645
|1.2315
|309.00
|8931.00
|28
|2004.07.14 11:30
|sell
|15
|1.00
|1.2365
|1.2665
|1.2335
|29
|2004.07.14 14:30
|sell
|16
|1.00
|1.2386
|1.2686
|1.2356
|30
|2004.07.15 08:29
|t/p
|16
|1.00
|1.2356
|1.2686
|1.2356
|304.50
|9235.50
|31
|2004.07.15 09:30
|t/p
|15
|1.00
|1.2335
|1.2665
|1.2335
|304.50
|9540.00
|32
|2004.07.15 15:55
|sell
|17
|1.00
|1.2375
|1.2675
|1.2345
|33
|2004.07.15 18:01
|t/p
|17
|1.00
|1.2345
|1.2675
|1.2345
|300.00
|9840.00
|34
|2004.07.21 16:13
|t/p
|12
|1.00
|1.2264
|1.2594
|1.2264
|325.50
|10165.50
|35
|2004.07.23 09:27
|buy
|18
|1.00
|1.2225
|1.1925
|1.2255
|36
|2004.07.23 09:33
|buy
|19
|1.00
|1.2220
|1.1920
|1.2250
|37
|2004.07.29 12:00
|buy
|20
|1.00
|1.2026
|1.1726
|1.2056
|38
|2004.07.29 16:17
|t/p
|20
|1.00
|1.2056
|1.1726
|1.2056
|300.00
|10465.50
|39
|2004.08.04 09:05
|buy
|21
|1.00
|1.2020
|1.1720
|1.2050
|40
|2004.08.04 16:59
|t/p
|21
|1.00
|1.2050
|1.1720
|1.2050
|300.00
|10765.50
|41
|2004.08.05 15:30
|buy
|22
|1.00
|1.2033
|1.1733
|1.2063
|42
|2004.08.05 19:30
|t/p
|22
|1.00
|1.2063
|1.1733
|1.2063
|300.00
|11065.50
|43
|2004.08.06 15:12
|t/p
|19
|1.00
|1.2250
|1.1920
|1.2250
|251.00
|11316.50
|44
|2004.08.06 15:37
|t/p
|18
|1.00
|1.2255
|1.1925
|1.2255
|251.00
|11567.50
|45
|2004.08.12 11:30
|sell
|23
|1.00
|1.2260
|1.2560
|1.2230
|46
|2004.08.12 12:09
|sell
|24
|1.00
|1.2265
|1.2565
|1.2235
|47
|2004.08.12 14:21
|sell
|25
|1.00
|1.2270
|1.2570
|1.2240
|48
|2004.08.12 14:29
|sell
|26
|1.00
|1.2275
|1.2575
|1.2245
|49
|2004.08.12 15:07
|t/p
|26
|1.00
|1.2245
|1.2575
|1.2245
|300.00
|11867.50
|50
|2004.08.12 15:32
|t/p
|25
|1.00
|1.2240
|1.2570
|1.2240
|300.00
|12167.50
|51
|2004.08.12 15:49
|t/p
|24
|1.00
|1.2235
|1.2565
|1.2235
|300.00
|12467.50
|52
|2004.08.12 15:54
|t/p
|23
|1.00
|1.2230
|1.2560
|1.2230
|300.00
|12767.50
|53
|2004.08.13 09:30
|buy
|27
|1.00
|1.2194
|1.1894
|1.2224
|54
|2004.08.13 09:45
|buy
|28
|1.00
|1.2188
|1.1888
|1.2218
|55
|2004.08.13 14:20
|t/p
|28
|1.00
|1.2218
|1.1888
|1.2218
|300.00
|13067.50
|56
|2004.08.13 14:29
|t/p
|27
|1.00
|1.2224
|1.1894
|1.2224
|300.00
|13367.50
|57
|2004.08.13 16:30
|sell
|29
|1.00
|1.2331
|1.2631
|1.2301
|58
|2004.08.13 16:35
|sell
|30
|1.00
|1.2336
|1.2636
|1.2306
|59
|2004.08.13 16:35
|sell
|31
|1.00
|1.2341
|1.2641
|1.2311
|60
|2004.08.13 16:41
|sell
|32
|1.00
|1.2346
|1.2646
|1.2316
|61
|2004.08.13 16:42
|sell
|33
|1.00
|1.2351
|1.2651
|1.2321
|62
|2004.08.16 17:34
|t/p
|33
|1.00
|1.2321
|1.2651
|1.2321
|301.50
|13669.00
|63
|2004.08.17 15:02
|buy
|34
|1.00
|1.2328
|1.2028
|1.2358
|64
|2004.08.17 15:09
|buy
|35
|1.00
|1.2323
|1.2023
|1.2353
|65
|2004.08.17 15:40
|buy
|36
|1.00
|1.2318
|1.2018
|1.2348
|66
|2004.08.17 15:40
|t/p
|32
|1.00
|1.2316
|1.2646
|1.2316
|303.00
|13972.00
|67
|2004.08.17 15:41
|buy
|37
|1.00
|1.2313
|1.2013
|1.2343
|68
|2004.08.17 15:41
|t/p
|31
|1.00
|1.2311
|1.2641
|1.2311
|303.00
|14275.00
|69
|2004.08.17 16:10
|t/p
|37
|1.00
|1.2343
|1.2013
|1.2343
|300.00
|14575.00
|70
|2004.08.17 21:33
|t/p
|36
|1.00
|1.2348
|1.2018
|1.2348
|300.00
|14875.00
|71
|2004.08.17 22:27
|t/p
|35
|1.00
|1.2353
|1.2023
|1.2353
|300.00
|15175.00
|72
|2004.08.18 08:14
|t/p
|34
|1.00
|1.2358
|1.2028
|1.2358
|296.50
|15471.50
|73
|2004.08.18 14:54
|buy
|38
|1.00
|1.2314
|1.2014
|1.2344
|74
|2004.08.18 14:55
|buy
|39
|1.00
|1.2309
|1.2009
|1.2339
|75
|2004.08.18 14:55
|t/p
|30
|1.00
|1.2306
|1.2636
|1.2306
|304.50
|15776.00
|76
|2004.08.18 14:55
|buy
|40
|1.00
|1.2303
|1.2003
|1.2333
|77
|2004.08.18 15:22
|t/p
|29
|1.00
|1.2301
|1.2631
|1.2301
|304.50
|16080.50
|78
|2004.08.18 21:06
|t/p
|40
|1.00
|1.2333
|1.2003
|1.2333
|300.00
|16380.50
|79
|2004.08.18 21:13
|t/p
|39
|1.00
|1.2339
|1.2009
|1.2339
|300.00
|16680.50
|80
|2004.08.18 21:13
|t/p
|38
|1.00
|1.2344
|1.2014
|1.2344
|300.00
|16980.50
|81
|2004.08.19 11:28
|sell
|41
|1.00
|1.2360
|1.2660
|1.2330
|82
|2004.08.19 13:19
|sell
|42
|1.00
|1.2365
|1.2665
|1.2335
|83
|2004.08.19 14:33
|sell
|43
|1.00
|1.2370
|1.2670
|1.2340
|84
|2004.08.19 14:35
|sell
|44
|1.00
|1.2375
|1.2675
|1.2345
|85
|2004.08.19 15:33
|t/p
|44
|1.00
|1.2345
|1.2675
|1.2345
|300.00
|17280.50
|86
|2004.08.20 11:57
|t/p
|43
|1.00
|1.2340
|1.2670
|1.2340
|301.50
|17582.00
|87
|2004.08.20 12:05
|t/p
|42
|1.00
|1.2335
|1.2665
|1.2335
|301.50
|17883.50
|88
|2004.08.20 12:51
|t/p
|41
|1.00
|1.2330
|1.2660
|1.2330
|301.50
|18185.00
|89
|2004.08.20 14:50
|buy
|45
|1.00
|1.2306
|1.2006
|1.2336
|90
|2004.08.20 15:23
|buy
|46
|1.00
|1.2301
|1.2001
|1.2331
|91
|2004.08.20 15:40
|buy
|47
|1.00
|1.2296
|1.1996
|1.2326
|92
|2004.08.20 15:48
|buy
|48
|1.00
|1.2290
|1.1990
|1.2320
|93
|2004.08.20 16:35
|t/p
|48
|1.00
|1.2320
|1.1990
|1.2320
|300.00
|18485.00
|94
|2004.08.20 16:36
|t/p
|47
|1.00
|1.2326
|1.1996
|1.2326
|300.00
|18785.00
|95
|2004.08.20 17:04
|t/p
|46
|1.00
|1.2331
|1.2001
|1.2331
|300.00
|19085.00
|96
|2004.08.27 14:30
|buy
|49
|1.00
|1.2084
|1.1784
|1.2114
|97
|2004.08.27 14:32
|buy
|50
|1.00
|1.2079
|1.1779
|1.2109
|98
|2004.08.27 14:55
|buy
|51
|1.00
|1.2074
|1.1774
|1.2104
|99
|2004.08.27 14:57
|buy
|52
|1.00
|1.2069
|1.1769
|1.2099
|100
|2004.08.27 15:56
|buy
|53
|1.00
|1.2064
|1.1764
|1.2094
|101
|2004.08.27 18:47
|s/l
|45
|1.00
|1.2006
|1.2006
|1.2336
|-3024.50
|16060.50
|102
|2004.08.31 12:04
|t/p
|53
|1.00
|1.2094
|1.1764
|1.2094
|293.00
|16353.50
|103
|2004.08.31 12:05
|t/p
|52
|1.00
|1.2099
|1.1769
|1.2099
|293.00
|16646.50
|104
|2004.08.31 12:06
|t/p
|51
|1.00
|1.2104
|1.1774
|1.2104
|293.00
|16939.50
|105
|2004.08.31 12:11
|t/p
|50
|1.00
|1.2109
|1.1779
|1.2109
|293.00
|17232.50
|106
|2004.08.31 12:18
|t/p
|49
|1.00
|1.2114
|1.1784
|1.2114
|293.00
|17525.50
|107
|2004.09.03 16:32
|buy
|54
|1.00
|1.2080
|1.1780
|1.2110
|108
|2004.09.07 10:02
|sell
|55
|1.00
|1.2085
|1.2385
|1.2055
|109
|2004.09.07 10:20
|sell
|56
|1.00
|1.2090
|1.2390
|1.2060
|110
|2004.09.07 12:00
|sell
|57
|1.00
|1.2100
|1.2400
|1.2070
|111
|2004.09.07 14:29
|t/p
|57
|1.00
|1.2070
|1.2400
|1.2070
|300.00
|17825.50
|112
|2004.09.08 12:05
|buy
|58
|1.00
|1.2066
|1.1766
|1.2096
|113
|2004.09.08 12:16
|t/p
|56
|1.00
|1.2060
|1.2390
|1.2060
|301.50
|18127.00
|114
|2004.09.08 12:16
|t/p
|55
|1.00
|1.2055
|1.2385
|1.2055
|301.50
|18428.50
|115
|2004.09.08 12:30
|buy
|59
|1.00
|1.2055
|1.1755
|1.2085
|116
|2004.09.08 12:37
|buy
|60
|1.00
|1.2049
|1.1749
|1.2079
|117
|2004.09.08 13:24
|buy
|61
|1.00
|1.2042
|1.1742
|1.2072
|118
|2004.09.08 13:25
|buy
|62
|1.00
|1.2037
|1.1737
|1.2067
|119
|2004.09.08 16:34
|t/p
|62
|1.00
|1.2067
|1.1737
|1.2067
|300.00
|18728.50
|120
|2004.09.08 16:34
|t/p
|61
|1.00
|1.2072
|1.1742
|1.2072
|300.00
|19028.50
|121
|2004.09.08 16:41
|t/p
|60
|1.00
|1.2079
|1.1749
|1.2079
|300.00
|19328.50
|122
|2004.09.08 16:41
|t/p
|59
|1.00
|1.2085
|1.1755
|1.2085
|300.00
|19628.50
|123
|2004.09.08 16:43
|t/p
|58
|1.00
|1.2096
|1.1766
|1.2096
|300.00
|19928.50
|124
|2004.09.08 16:47
|t/p
|54
|1.00
|1.2110
|1.1780
|1.2110
|289.50
|20218.00
|125
|2004.09.13 15:02
|buy
|63
|1.00
|1.2234
|1.1934
|1.2264
|126
|2004.09.13 16:14
|buy
|64
|1.00
|1.2228
|1.1928
|1.2258
|127
|2004.09.13 18:31
|t/p
|64
|1.00
|1.2258
|1.1928
|1.2258
|300.00
|20518.00
|128
|2004.09.13 19:40
|t/p
|63
|1.00
|1.2264
|1.1934
|1.2264
|300.00
|20818.00
|129
|2004.09.15 09:46
|buy
|65
|1.00
|1.2221
|1.1921
|1.2251
|130
|2004.09.15 10:31
|t/p
|65
|1.00
|1.2251
|1.1921
|1.2251
|300.00
|21118.00
|131
|2004.09.23 10:31
|sell
|66
|1.00
|1.2289
|1.2589
|1.2259
|132
|2004.09.23 10:33
|sell
|67
|1.00
|1.2294
|1.2594
|1.2264
|133
|2004.09.23 10:50
|sell
|68
|1.00
|1.2299
|1.2599
|1.2269
|134
|2004.09.23 13:34
|sell
|69
|1.00
|1.2314
|1.2614
|1.2284
|135
|2004.09.23 14:23
|sell
|70
|1.00
|1.2319
|1.2619
|1.2289
|136
|2004.09.23 14:30
|sell
|71
|1.00
|1.2326
|1.2626
|1.2296
|137
|2004.09.23 16:19
|t/p
|71
|1.00
|1.2296
|1.2626
|1.2296
|300.00
|21418.00
|138
|2004.09.23 16:22
|t/p
|70
|1.00
|1.2289
|1.2619
|1.2289
|300.00
|21718.00
|139
|2004.09.23 20:30
|t/p
|69
|1.00
|1.2284
|1.2614
|1.2284
|300.00
|22018.00
|140
|2004.09.23 20:50
|t/p
|68
|1.00
|1.2269
|1.2599
|1.2269
|300.00
|22318.00
|141
|2004.09.23 21:01
|t/p
|67
|1.00
|1.2264
|1.2594
|1.2264
|300.00
|22618.00
|142
|2004.09.23 21:01
|t/p
|66
|1.00
|1.2259
|1.2589
|1.2259
|300.00
|22918.00
|143
|2004.09.24 15:08
|sell
|72
|1.00
|1.2313
|1.2613
|1.2283
|144
|2004.09.24 16:28
|t/p
|72
|1.00
|1.2283
|1.2613
|1.2283
|300.00
|23218.00
|145
|2004.09.28 15:36
|sell
|73
|1.00
|1.2332
|1.2632
|1.2302
|146
|2004.09.28 16:01
|sell
|74
|1.00
|1.2338
|1.2638
|1.2308
|147
|2004.09.28 17:12
|t/p
|74
|1.00
|1.2308
|1.2638
|1.2308
|300.00
|23518.00
|148
|2004.09.28 17:15
|t/p
|73
|1.00
|1.2302
|1.2632
|1.2302
|300.00
|23818.00
|149
|2004.09.30 13:06
|sell
|75
|1.00
|1.2345
|1.2645
|1.2315
|150
|2004.09.30 15:30
|sell
|76
|1.00
|1.2403
|1.2703
|1.2373
|151
|2004.09.30 15:47
|sell
|77
|1.00
|1.2408
|1.2708
|1.2378
|152
|2004.09.30 16:04
|sell
|78
|1.00
|1.2414
|1.2714
|1.2384
|153
|2004.09.30 16:15
|sell
|79
|1.00
|1.2419
|1.2719
|1.2389
|154
|2004.09.30 16:16
|sell
|80
|1.00
|1.2424
|1.2724
|1.2394
|155
|2004.09.30 16:42
|sell
|81
|1.00
|1.2430
|1.2730
|1.2400
|156
|2004.10.01 10:33
|t/p
|81
|1.00
|1.2400
|1.2730
|1.2400
|301.50
|24119.50
|157
|2004.10.01 12:45
|t/p
|80
|1.00
|1.2394
|1.2724
|1.2394
|301.50
|24421.00
|158
|2004.10.01 13:06
|t/p
|79
|1.00
|1.2389
|1.2719
|1.2389
|301.50
|24722.50
|159
|2004.10.04 02:39
|t/p
|78
|1.00
|1.2384
|1.2714
|1.2384
|303.00
|25025.50
|160
|2004.10.04 02:42
|t/p
|77
|1.00
|1.2378
|1.2708
|1.2378
|303.00
|25328.50
|161
|2004.10.04 02:51
|t/p
|76
|1.00
|1.2373
|1.2703
|1.2373
|303.00
|25631.50
|162
|2004.10.04 13:06
|t/p
|75
|1.00
|1.2315
|1.2645
|1.2315
|303.00
|25934.50
|163
|2004.10.06 10:30
|buy
|82
|1.00
|1.2289
|1.1989
|1.2319
|164
|2004.10.06 10:55
|buy
|83
|1.00
|1.2284
|1.1984
|1.2314
|165
|2004.10.06 10:57
|buy
|84
|1.00
|1.2278
|1.1978
|1.2308
|166
|2004.10.06 11:02
|buy
|85
|1.00
|1.2273
|1.1973
|1.2303
|167
|2004.10.06 11:11
|buy
|86
|1.00
|1.2268
|1.1968
|1.2298
|168
|2004.10.06 14:50
|buy
|87
|1.00
|1.2263
|1.1963
|1.2293
|169
|2004.10.06 16:29
|t/p
|87
|1.00
|1.2293
|1.1963
|1.2293
|300.00
|26234.50
|170
|2004.10.06 16:35
|t/p
|86
|1.00
|1.2298
|1.1968
|1.2298
|300.00
|26534.50
|171
|2004.10.06 16:57
|t/p
|85
|1.00
|1.2303
|1.1973
|1.2303
|300.00
|26834.50
|172
|2004.10.07 09:09
|sell
|88
|1.00
|1.2306
|1.2606
|1.2276
|173
|2004.10.07 09:31
|t/p
|84
|1.00
|1.2308
|1.1978
|1.2308
|289.50
|27124.00
|174
|2004.10.07 09:32
|sell
|89
|1.00
|1.2311
|1.2611
|1.2281
|175
|2004.10.07 10:15
|t/p
|89
|1.00
|1.2281
|1.2611
|1.2281
|300.00
|27424.00
|176
|2004.10.08 06:41
|t/p
|83
|1.00
|1.2314
|1.1984
|1.2314
|286.00
|27710.00
|177
|2004.10.08 07:35
|t/p
|82
|1.00
|1.2319
|1.1989
|1.2319
|286.00
|27996.00
|178
|2004.10.08 09:00
|sell
|90
|1.00
|1.2331
|1.2631
|1.2301
|179
|2004.10.08 09:33
|sell
|91
|1.00
|1.2336
|1.2636
|1.2306
|180
|2004.10.08 09:39
|sell
|92
|1.00
|1.2341
|1.2641
|1.2311
|181
|2004.10.08 14:26
|t/p
|92
|1.00
|1.2311
|1.2641
|1.2311
|300.00
|28296.00
|182
|2004.10.08 14:26
|t/p
|91
|1.00
|1.2306
|1.2636
|1.2306
|300.00
|28596.00
|183
|2004.10.08 14:26
|t/p
|90
|1.00
|1.2301
|1.2631
|1.2301
|300.00
|28896.00
|184
|2004.10.13 13:45
|t/p
|88
|1.00
|1.2276
|1.2606
|1.2276
|306.00
|29202.00
|185
|2004.10.19 13:00
|sell
|93
|1.00
|1.2504
|1.2804
|1.2474
|186
|2004.10.19 13:17
|sell
|94
|1.00
|1.2509
|1.2809
|1.2479
|187
|2004.10.19 15:14
|sell
|95
|1.00
|1.2514
|1.2814
|1.2484
|188
|2004.10.19 15:46
|sell
|96
|1.00
|1.2519
|1.2819
|1.2489
|189
|2004.10.20 11:30
|sell
|97
|1.00
|1.2574
|1.2874
|1.2544
|190
|2004.10.20 11:39
|sell
|98
|1.00
|1.2580
|1.2880
|1.2550
|191
|2004.10.22 13:53
|sell
|99
|1.00
|1.2639
|1.2939
|1.2609
|192
|2004.10.22 14:14
|t/p
|99
|1.00
|1.2609
|1.2939
|1.2609
|300.00
|29502.00
|193
|2004.10.25 11:01
|s/l
|93
|1.00
|1.2804
|1.2804
|1.2474
|-2991.00
|26511.00
|194
|2004.10.25 11:02
|s/l
|94
|1.00
|1.2809
|1.2809
|1.2479
|-2991.00
|23520.00
|195
|2004.10.25 11:42
|s/l
|95
|1.00
|1.2814
|1.2814
|1.2484
|-2991.00
|20529.00
|196
|2004.10.25 11:43
|s/l
|96
|1.00
|1.2819
|1.2819
|1.2489
|-2991.00
|17538.00
|197
|2004.10.27 15:30
|sell
|100
|1.00
|1.2787
|1.3087
|1.2757
|198
|2004.10.27 16:40
|sell
|101
|1.00
|1.2792
|1.3092
|1.2762
|199
|2004.10.27 17:02
|t/p
|101
|1.00
|1.2762
|1.3092
|1.2762
|300.00
|17838.00
|200
|2004.10.27 17:03
|t/p
|100
|1.00
|1.2757
|1.3087
|1.2757
|300.00
|18138.00
|201
|2004.10.29 14:30
|sell
|102
|1.00
|1.2770
|1.3070
|1.2740
|202
|2004.10.29 14:40
|t/p
|102
|1.00
|1.2740
|1.3070
|1.2740
|300.00
|18438.00
|203
|2004.11.03 13:02
|sell
|103
|1.00
|1.2716
|1.3016
|1.2686
|204
|2004.11.03 13:08
|sell
|104
|1.00
|1.2721
|1.3021
|1.2691
|205
|2004.11.03 13:13
|sell
|105
|1.00
|1.2727
|1.3027
|1.2697
|206
|2004.11.03 13:13
|sell
|106
|1.00
|1.2732
|1.3032
|1.2702
|207
|2004.11.04 14:16
|s/l
|97
|1.00
|1.2874
|1.2874
|1.2544
|-2974.50
|15463.50
|208
|2004.11.04 14:54
|s/l
|98
|1.00
|1.2880
|1.2880
|1.2550
|-2974.50
|12489.00
|209
|2004.11.10 14:38
|close at stop
|106
|1.00
|1.3000
|1.3032
|1.2702
|-2669.50
|9819.50
|210
|2004.11.10 14:38
|close at stop
|105
|1.00
|1.3000
|1.3027
|1.2697
|-2719.50
|7100.00
|211
|2004.11.10 14:38
|close at stop
|104
|1.00
|1.3000
|1.3021
|1.2691
|-2779.50
|4320.50
|212
|2004.11.10 14:38
|close at stop
|103
|1.00
|1.3000
|1.3016
|1.2686
|-2829.50
|1491.00