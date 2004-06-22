Strategy Tester Report
Firebird v63G

SimboloEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periodo30 Minuti (M30) 2004.06.18 12:30 - 2006.05.23 01:30
ModelloOgni tick (sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi con interpolazione frattale di ogni tick)
ParametriMA_length=18; MA_timeframe=30; MAtype=0; Percent=0.15; TradeOnFriday=1; slip=100; Lots=1; TakeProfit=30; Stoploss=300; Fast_Period=23; Fast_Price=1; Slow_Period=84; Slow_Price=1; DivergenceLimit=0.002; Use_V63D_Divergence=true; PipStep=5; IncreasementType=0; DVLimit=8; PipsGoal=500; PipsLoss=500; GMT=2; DST=0; OpeningHour=6; ClosingHour=14; writelog=0;
Barre sotto esame23965Ticks adoperati per il modello1852106Qualita' del modello89.62%
Deposito iniziale5000.00
Profitto totale netto-3509.00Profitto lordo28426.50Perdita lorda-31935.50
Fattore di profitto (profit factor)0.89Ricompensa attesa-33.10
Drawdown assoluto3509.00Drawdown massimo (%)28011.00 (94.9%)
Operazioni totali106Posizioni al ribasso (vincite %)64 (84.38%)Posizioni al rialzo (vincite %)42 (97.62%)
Operazioni con profitto (% del totale)95 (89.62%)Operazioni in perdita (% del totale)11 (10.38%)
Il piu' grandeoperazione con profito325.50operazione in perdita-3024.50
Mediaoperazione con profito299.23operazione in perdita-2903.23
Massimovincite consecutive (profitto in denaro)47 (14085.00)perdite consecutive (perdita in denaro)6 (-16947.00)
Massimaleprofitto consecutivo (numero delle vincite)14085.00 (47)perdita consecutiva (numero delle perdite)-16947.00 (6)
Mediavincite consecutive32perdite consecutive4
Graph
#Data/OrarioTipoOrdineLottiPrezzoStop LossTake profitProfittoSaldo
12004.06.22 09:56buy11.001.20911.17911.2121
22004.06.22 10:16buy21.001.20861.17861.2116
32004.06.22 23:23t/p21.001.21161.17861.2116300.005300.00
42004.06.23 01:01t/p11.001.21211.17911.2121296.505596.50
52004.06.23 09:02sell31.001.21821.24821.2152
62004.06.23 10:32t/p31.001.21521.24821.2152300.005896.50
72004.06.23 16:30buy41.001.20771.17771.2107
82004.06.23 16:43buy51.001.20711.17711.2101
92004.06.23 17:11t/p51.001.21011.17711.2101300.006196.50
102004.06.24 10:01t/p41.001.21071.17771.2107289.506486.00
112004.06.24 14:30sell61.001.21211.24211.2091
122004.06.24 14:30sell71.001.21281.24281.2098
132004.06.24 14:31sell81.001.21341.24341.2104
142004.06.29 20:29t/p81.001.21041.24341.2104304.506790.50
152004.06.29 20:34t/p71.001.20981.24281.2098304.507095.00
162004.06.29 20:38t/p61.001.20911.24211.2091304.507399.50
172004.06.30 16:00sell91.001.21691.24691.2139
182004.06.30 16:00sell101.001.21741.24741.2144
192004.06.30 16:00sell111.001.21791.24791.2149
202004.07.01 09:03t/p111.001.21491.24791.2149304.507704.00
212004.07.01 09:04t/p101.001.21441.24741.2144304.508008.50
222004.07.01 10:09t/p91.001.21391.24691.2139304.508313.00
232004.07.02 16:30sell121.001.22941.25941.2264
242004.07.07 09:00sell131.001.23451.26451.2315
252004.07.07 10:02sell141.001.23501.26501.2320
262004.07.13 14:44t/p141.001.23201.26501.2320309.008622.00
272004.07.13 14:44t/p131.001.23151.26451.2315309.008931.00
282004.07.14 11:30sell151.001.23651.26651.2335
292004.07.14 14:30sell161.001.23861.26861.2356
302004.07.15 08:29t/p161.001.23561.26861.2356304.509235.50
312004.07.15 09:30t/p151.001.23351.26651.2335304.509540.00
322004.07.15 15:55sell171.001.23751.26751.2345
332004.07.15 18:01t/p171.001.23451.26751.2345300.009840.00
342004.07.21 16:13t/p121.001.22641.25941.2264325.5010165.50
352004.07.23 09:27buy181.001.22251.19251.2255
362004.07.23 09:33buy191.001.22201.19201.2250
372004.07.29 12:00buy201.001.20261.17261.2056
382004.07.29 16:17t/p201.001.20561.17261.2056300.0010465.50
392004.08.04 09:05buy211.001.20201.17201.2050
402004.08.04 16:59t/p211.001.20501.17201.2050300.0010765.50
412004.08.05 15:30buy221.001.20331.17331.2063
422004.08.05 19:30t/p221.001.20631.17331.2063300.0011065.50
432004.08.06 15:12t/p191.001.22501.19201.2250251.0011316.50
442004.08.06 15:37t/p181.001.22551.19251.2255251.0011567.50
452004.08.12 11:30sell231.001.22601.25601.2230
462004.08.12 12:09sell241.001.22651.25651.2235
472004.08.12 14:21sell251.001.22701.25701.2240
482004.08.12 14:29sell261.001.22751.25751.2245
492004.08.12 15:07t/p261.001.22451.25751.2245300.0011867.50
502004.08.12 15:32t/p251.001.22401.25701.2240300.0012167.50
512004.08.12 15:49t/p241.001.22351.25651.2235300.0012467.50
522004.08.12 15:54t/p231.001.22301.25601.2230300.0012767.50
532004.08.13 09:30buy271.001.21941.18941.2224
542004.08.13 09:45buy281.001.21881.18881.2218
552004.08.13 14:20t/p281.001.22181.18881.2218300.0013067.50
562004.08.13 14:29t/p271.001.22241.18941.2224300.0013367.50
572004.08.13 16:30sell291.001.23311.26311.2301
582004.08.13 16:35sell301.001.23361.26361.2306
592004.08.13 16:35sell311.001.23411.26411.2311
602004.08.13 16:41sell321.001.23461.26461.2316
612004.08.13 16:42sell331.001.23511.26511.2321
622004.08.16 17:34t/p331.001.23211.26511.2321301.5013669.00
632004.08.17 15:02buy341.001.23281.20281.2358
642004.08.17 15:09buy351.001.23231.20231.2353
652004.08.17 15:40buy361.001.23181.20181.2348
662004.08.17 15:40t/p321.001.23161.26461.2316303.0013972.00
672004.08.17 15:41buy371.001.23131.20131.2343
682004.08.17 15:41t/p311.001.23111.26411.2311303.0014275.00
692004.08.17 16:10t/p371.001.23431.20131.2343300.0014575.00
702004.08.17 21:33t/p361.001.23481.20181.2348300.0014875.00
712004.08.17 22:27t/p351.001.23531.20231.2353300.0015175.00
722004.08.18 08:14t/p341.001.23581.20281.2358296.5015471.50
732004.08.18 14:54buy381.001.23141.20141.2344
742004.08.18 14:55buy391.001.23091.20091.2339
752004.08.18 14:55t/p301.001.23061.26361.2306304.5015776.00
762004.08.18 14:55buy401.001.23031.20031.2333
772004.08.18 15:22t/p291.001.23011.26311.2301304.5016080.50
782004.08.18 21:06t/p401.001.23331.20031.2333300.0016380.50
792004.08.18 21:13t/p391.001.23391.20091.2339300.0016680.50
802004.08.18 21:13t/p381.001.23441.20141.2344300.0016980.50
812004.08.19 11:28sell411.001.23601.26601.2330
822004.08.19 13:19sell421.001.23651.26651.2335
832004.08.19 14:33sell431.001.23701.26701.2340
842004.08.19 14:35sell441.001.23751.26751.2345
852004.08.19 15:33t/p441.001.23451.26751.2345300.0017280.50
862004.08.20 11:57t/p431.001.23401.26701.2340301.5017582.00
872004.08.20 12:05t/p421.001.23351.26651.2335301.5017883.50
882004.08.20 12:51t/p411.001.23301.26601.2330301.5018185.00
892004.08.20 14:50buy451.001.23061.20061.2336
902004.08.20 15:23buy461.001.23011.20011.2331
912004.08.20 15:40buy471.001.22961.19961.2326
922004.08.20 15:48buy481.001.22901.19901.2320
932004.08.20 16:35t/p481.001.23201.19901.2320300.0018485.00
942004.08.20 16:36t/p471.001.23261.19961.2326300.0018785.00
952004.08.20 17:04t/p461.001.23311.20011.2331300.0019085.00
962004.08.27 14:30buy491.001.20841.17841.2114
972004.08.27 14:32buy501.001.20791.17791.2109
982004.08.27 14:55buy511.001.20741.17741.2104
992004.08.27 14:57buy521.001.20691.17691.2099
1002004.08.27 15:56buy531.001.20641.17641.2094
1012004.08.27 18:47s/l451.001.20061.20061.2336-3024.5016060.50
1022004.08.31 12:04t/p531.001.20941.17641.2094293.0016353.50
1032004.08.31 12:05t/p521.001.20991.17691.2099293.0016646.50
1042004.08.31 12:06t/p511.001.21041.17741.2104293.0016939.50
1052004.08.31 12:11t/p501.001.21091.17791.2109293.0017232.50
1062004.08.31 12:18t/p491.001.21141.17841.2114293.0017525.50
1072004.09.03 16:32buy541.001.20801.17801.2110
1082004.09.07 10:02sell551.001.20851.23851.2055
1092004.09.07 10:20sell561.001.20901.23901.2060
1102004.09.07 12:00sell571.001.21001.24001.2070
1112004.09.07 14:29t/p571.001.20701.24001.2070300.0017825.50
1122004.09.08 12:05buy581.001.20661.17661.2096
1132004.09.08 12:16t/p561.001.20601.23901.2060301.5018127.00
1142004.09.08 12:16t/p551.001.20551.23851.2055301.5018428.50
1152004.09.08 12:30buy591.001.20551.17551.2085
1162004.09.08 12:37buy601.001.20491.17491.2079
1172004.09.08 13:24buy611.001.20421.17421.2072
1182004.09.08 13:25buy621.001.20371.17371.2067
1192004.09.08 16:34t/p621.001.20671.17371.2067300.0018728.50
1202004.09.08 16:34t/p611.001.20721.17421.2072300.0019028.50
1212004.09.08 16:41t/p601.001.20791.17491.2079300.0019328.50
1222004.09.08 16:41t/p591.001.20851.17551.2085300.0019628.50
1232004.09.08 16:43t/p581.001.20961.17661.2096300.0019928.50
1242004.09.08 16:47t/p541.001.21101.17801.2110289.5020218.00
1252004.09.13 15:02buy631.001.22341.19341.2264
1262004.09.13 16:14buy641.001.22281.19281.2258
1272004.09.13 18:31t/p641.001.22581.19281.2258300.0020518.00
1282004.09.13 19:40t/p631.001.22641.19341.2264300.0020818.00
1292004.09.15 09:46buy651.001.22211.19211.2251
1302004.09.15 10:31t/p651.001.22511.19211.2251300.0021118.00
1312004.09.23 10:31sell661.001.22891.25891.2259
1322004.09.23 10:33sell671.001.22941.25941.2264
1332004.09.23 10:50sell681.001.22991.25991.2269
1342004.09.23 13:34sell691.001.23141.26141.2284
1352004.09.23 14:23sell701.001.23191.26191.2289
1362004.09.23 14:30sell711.001.23261.26261.2296
1372004.09.23 16:19t/p711.001.22961.26261.2296300.0021418.00
1382004.09.23 16:22t/p701.001.22891.26191.2289300.0021718.00
1392004.09.23 20:30t/p691.001.22841.26141.2284300.0022018.00
1402004.09.23 20:50t/p681.001.22691.25991.2269300.0022318.00
1412004.09.23 21:01t/p671.001.22641.25941.2264300.0022618.00
1422004.09.23 21:01t/p661.001.22591.25891.2259300.0022918.00
1432004.09.24 15:08sell721.001.23131.26131.2283
1442004.09.24 16:28t/p721.001.22831.26131.2283300.0023218.00
1452004.09.28 15:36sell731.001.23321.26321.2302
1462004.09.28 16:01sell741.001.23381.26381.2308
1472004.09.28 17:12t/p741.001.23081.26381.2308300.0023518.00
1482004.09.28 17:15t/p731.001.23021.26321.2302300.0023818.00
1492004.09.30 13:06sell751.001.23451.26451.2315
1502004.09.30 15:30sell761.001.24031.27031.2373
1512004.09.30 15:47sell771.001.24081.27081.2378
1522004.09.30 16:04sell781.001.24141.27141.2384
1532004.09.30 16:15sell791.001.24191.27191.2389
1542004.09.30 16:16sell801.001.24241.27241.2394
1552004.09.30 16:42sell811.001.24301.27301.2400
1562004.10.01 10:33t/p811.001.24001.27301.2400301.5024119.50
1572004.10.01 12:45t/p801.001.23941.27241.2394301.5024421.00
1582004.10.01 13:06t/p791.001.23891.27191.2389301.5024722.50
1592004.10.04 02:39t/p781.001.23841.27141.2384303.0025025.50
1602004.10.04 02:42t/p771.001.23781.27081.2378303.0025328.50
1612004.10.04 02:51t/p761.001.23731.27031.2373303.0025631.50
1622004.10.04 13:06t/p751.001.23151.26451.2315303.0025934.50
1632004.10.06 10:30buy821.001.22891.19891.2319
1642004.10.06 10:55buy831.001.22841.19841.2314
1652004.10.06 10:57buy841.001.22781.19781.2308
1662004.10.06 11:02buy851.001.22731.19731.2303
1672004.10.06 11:11buy861.001.22681.19681.2298
1682004.10.06 14:50buy871.001.22631.19631.2293
1692004.10.06 16:29t/p871.001.22931.19631.2293300.0026234.50
1702004.10.06 16:35t/p861.001.22981.19681.2298300.0026534.50
1712004.10.06 16:57t/p851.001.23031.19731.2303300.0026834.50
1722004.10.07 09:09sell881.001.23061.26061.2276
1732004.10.07 09:31t/p841.001.23081.19781.2308289.5027124.00
1742004.10.07 09:32sell891.001.23111.26111.2281
1752004.10.07 10:15t/p891.001.22811.26111.2281300.0027424.00
1762004.10.08 06:41t/p831.001.23141.19841.2314286.0027710.00
1772004.10.08 07:35t/p821.001.23191.19891.2319286.0027996.00
1782004.10.08 09:00sell901.001.23311.26311.2301
1792004.10.08 09:33sell911.001.23361.26361.2306
1802004.10.08 09:39sell921.001.23411.26411.2311
1812004.10.08 14:26t/p921.001.23111.26411.2311300.0028296.00
1822004.10.08 14:26t/p911.001.23061.26361.2306300.0028596.00
1832004.10.08 14:26t/p901.001.23011.26311.2301300.0028896.00
1842004.10.13 13:45t/p881.001.22761.26061.2276306.0029202.00
1852004.10.19 13:00sell931.001.25041.28041.2474
1862004.10.19 13:17sell941.001.25091.28091.2479
1872004.10.19 15:14sell951.001.25141.28141.2484
1882004.10.19 15:46sell961.001.25191.28191.2489
1892004.10.20 11:30sell971.001.25741.28741.2544
1902004.10.20 11:39sell981.001.25801.28801.2550
1912004.10.22 13:53sell991.001.26391.29391.2609
1922004.10.22 14:14t/p991.001.26091.29391.2609300.0029502.00
1932004.10.25 11:01s/l931.001.28041.28041.2474-2991.0026511.00
1942004.10.25 11:02s/l941.001.28091.28091.2479-2991.0023520.00
1952004.10.25 11:42s/l951.001.28141.28141.2484-2991.0020529.00
1962004.10.25 11:43s/l961.001.28191.28191.2489-2991.0017538.00
1972004.10.27 15:30sell1001.001.27871.30871.2757
1982004.10.27 16:40sell1011.001.27921.30921.2762
1992004.10.27 17:02t/p1011.001.27621.30921.2762300.0017838.00
2002004.10.27 17:03t/p1001.001.27571.30871.2757300.0018138.00
2012004.10.29 14:30sell1021.001.27701.30701.2740
2022004.10.29 14:40t/p1021.001.27401.30701.2740300.0018438.00
2032004.11.03 13:02sell1031.001.27161.30161.2686
2042004.11.03 13:08sell1041.001.27211.30211.2691
2052004.11.03 13:13sell1051.001.27271.30271.2697
2062004.11.03 13:13sell1061.001.27321.30321.2702
2072004.11.04 14:16s/l971.001.28741.28741.2544-2974.5015463.50
2082004.11.04 14:54s/l981.001.28801.28801.2550-2974.5012489.00
2092004.11.10 14:38close at stop1061.001.30001.30321.2702-2669.509819.50
2102004.11.10 14:38close at stop1051.001.30001.30271.2697-2719.507100.00
2112004.11.10 14:38close at stop1041.001.30001.30211.2691-2779.504320.50
2122004.11.10 14:38close at stop1031.001.30001.30161.2686-2829.501491.00