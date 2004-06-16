|Simbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periodo
|1 Minuto (M1) 2004.06.16 12:35 - 2006.05.23 01:59
|Modello
|Ogni tick (sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi con interpolazione frattale di ogni tick)
|Parametri
|TakeProfit=100; Lots=1; TrailingStop=8; confirm_trend_time=10; aggression_level=5;
|Barre sotto esame
|616035
|Ticks adoperati per il modello
|2879774
|Qualita' del modello
|25.00%
|Deposito iniziale
|5000.00
|Profitto totale netto
|-4622.49
|Profitto lordo
|4321.50
|Perdita lorda
|-8943.99
|Fattore di profitto (profit factor)
|0.48
|Ricompensa attesa
|-102.72
|Drawdown assoluto
|4622.49
|Drawdown massimo (%)
|8943.99 (96.0%)
|Operazioni totali
|45
|Posizioni al ribasso (vincite %)
|26 (96.15%)
|Posizioni al rialzo (vincite %)
|19 (100.00%)
|Operazioni con profitto (% del totale)
|44 (97.78%)
|Operazioni in perdita (% del totale)
|1 (2.22%)
|Il piu' grande
|operazione con profito
|133.00
|operazione in perdita
|-8943.99
|Media
|operazione con profito
|98.22
|operazione in perdita
|-8943.99
|Massimo
|vincite consecutive (profitto in denaro)
|44 (4321.50)
|perdite consecutive (perdita in denaro)
|1 (-8943.99)
|Massimale
|profitto consecutivo (numero delle vincite)
|4321.50 (44)
|perdita consecutiva (numero delle perdite)
|-8943.99 (1)
|Media
|vincite consecutive
|44
|perdite consecutive
|1
|#
|Data/Orario
|Tipo
|Ordine
|Lotti
|Prezzo
|Stop Loss
|Take profit
|Profitto
|Saldo
|1
|2004.06.16 16:38
|buy
|1
|1.00
|1.2020
|0.0000
|1.2030
|2
|2004.06.17 08:21
|t/p
|1
|1.00
|1.2030
|0.0000
|1.2030
|89.50
|5089.50
|3
|2004.06.17 08:38
|buy
|2
|1.00
|1.2025
|0.0000
|1.2035
|4
|2004.06.17 09:21
|t/p
|2
|1.00
|1.2035
|0.0000
|1.2035
|100.00
|5189.50
|5
|2004.06.17 09:28
|sell
|3
|1.00
|1.2037
|0.0000
|1.2027
|6
|2004.06.17 09:44
|t/p
|3
|1.00
|1.2027
|0.0000
|1.2027
|100.00
|5289.50
|7
|2004.06.17 09:44
|sell
|4
|1.00
|1.2025
|0.0000
|1.2015
|8
|2004.06.17 16:04
|t/p
|4
|1.00
|1.2015
|0.0000
|1.2015
|100.00
|5389.50
|9
|2004.06.17 16:09
|buy
|5
|1.00
|1.2026
|0.0000
|1.2036
|10
|2004.06.17 17:03
|t/p
|5
|1.00
|1.2036
|0.0000
|1.2036
|100.00
|5489.50
|11
|2004.06.17 17:39
|buy
|6
|1.00
|1.2032
|0.0000
|1.2042
|12
|2004.06.17 18:01
|t/p
|6
|1.00
|1.2042
|0.0000
|1.2042
|100.00
|5589.50
|13
|2004.06.17 18:25
|sell
|7
|1.00
|1.2075
|0.0000
|1.2065
|14
|2004.06.17 18:28
|t/p
|7
|1.00
|1.2065
|0.0000
|1.2065
|100.00
|5689.50
|15
|2004.06.17 18:51
|sell
|8
|1.00
|1.2060
|0.0000
|1.2050
|16
|2004.06.17 23:12
|t/p
|8
|1.00
|1.2050
|0.0000
|1.2050
|100.00
|5789.50
|17
|2004.06.17 23:12
|sell
|9
|1.00
|1.2047
|0.0000
|1.2037
|18
|2004.06.18 00:28
|t/p
|9
|1.00
|1.2037
|0.0000
|1.2037
|101.50
|5891.00
|19
|2004.06.18 04:09
|buy
|10
|1.00
|1.2016
|0.0000
|1.2026
|20
|2004.06.18 12:33
|t/p
|10
|1.00
|1.2026
|0.0000
|1.2026
|100.00
|5991.00
|21
|2004.06.18 12:33
|buy
|11
|1.00
|1.2029
|0.0000
|1.2039
|22
|2004.06.18 13:18
|t/p
|11
|1.00
|1.2039
|0.0000
|1.2039
|100.00
|6091.00
|23
|2004.06.18 14:38
|sell
|12
|1.00
|1.2077
|0.0000
|1.2067
|24
|2004.06.23 16:43
|t/p
|12
|1.00
|1.2067
|0.0000
|1.2067
|104.50
|6195.50
|25
|2004.06.23 16:43
|buy
|13
|1.00
|1.2065
|0.0000
|1.2075
|26
|2004.06.23 16:46
|t/p
|13
|1.00
|1.2075
|0.0000
|1.2075
|100.00
|6295.50
|27
|2004.06.24 01:38
|buy
|14
|1.00
|1.2075
|0.0000
|1.2085
|28
|2004.06.24 09:28
|t/p
|14
|1.00
|1.2085
|0.0000
|1.2085
|100.00
|6395.50
|29
|2004.06.24 10:29
|sell
|15
|1.00
|1.2123
|0.0000
|1.2113
|30
|2004.06.24 11:07
|t/p
|15
|1.00
|1.2113
|0.0000
|1.2113
|100.00
|6495.50
|31
|2004.06.24 14:37
|sell
|16
|1.00
|1.2158
|0.0000
|1.2148
|32
|2004.06.24 14:54
|t/p
|16
|1.00
|1.2148
|0.0000
|1.2148
|100.00
|6595.50
|33
|2004.06.24 14:54
|sell
|17
|1.00
|1.2148
|0.0000
|1.2138
|34
|2004.06.25 09:02
|t/p
|17
|1.00
|1.2138
|0.0000
|1.2138
|101.50
|6697.00
|35
|2004.06.25 09:02
|sell
|18
|1.00
|1.2131
|0.0000
|1.2121
|36
|2004.06.25 09:07
|t/p
|18
|1.00
|1.2121
|0.0000
|1.2121
|100.00
|6797.00
|37
|2004.06.25 14:31
|sell
|19
|1.00
|1.2155
|0.0000
|1.2145
|38
|2004.06.25 15:08
|t/p
|19
|1.00
|1.2145
|0.0000
|1.2145
|100.00
|6897.00
|39
|2004.06.25 15:08
|sell
|20
|1.00
|1.2142
|0.0000
|1.2132
|40
|2004.06.25 16:19
|t/p
|20
|1.00
|1.2132
|0.0000
|1.2132
|100.00
|6997.00
|41
|2004.06.25 16:19
|sell
|21
|1.00
|1.2128
|0.0000
|1.2118
|42
|2004.06.29 16:07
|t/p
|21
|1.00
|1.2118
|0.0000
|1.2118
|103.00
|7100.00
|43
|2004.06.29 20:28
|buy
|22
|1.00
|1.2106
|0.0000
|1.2116
|44
|2004.06.30 10:24
|t/p
|22
|1.00
|1.2116
|0.0000
|1.2116
|96.50
|7196.50
|45
|2004.06.30 12:46
|sell
|23
|1.00
|1.2151
|0.0000
|1.2141
|46
|2004.07.01 09:12
|t/p
|23
|1.00
|1.2141
|0.0000
|1.2141
|104.50
|7301.00
|47
|2004.07.01 09:12
|sell
|24
|1.00
|1.2138
|0.0000
|1.2128
|48
|2004.07.23 16:56
|t/p
|24
|1.00
|1.2128
|0.0000
|1.2128
|133.00
|7434.00
|49
|2004.07.23 16:56
|buy
|25
|1.00
|1.2127
|0.0000
|1.2137
|50
|2004.07.26 06:29
|t/p
|25
|1.00
|1.2137
|0.0000
|1.2137
|96.50
|7530.50
|51
|2004.07.26 06:29
|buy
|26
|1.00
|1.2140
|0.0000
|1.2150
|52
|2004.07.26 09:27
|t/p
|26
|1.00
|1.2150
|0.0000
|1.2150
|100.00
|7630.50
|53
|2004.07.27 16:03
|buy
|27
|1.00
|1.2117
|0.0000
|1.2127
|54
|2004.08.06 14:51
|t/p
|27
|1.00
|1.2127
|0.0000
|1.2127
|58.00
|7688.50
|55
|2004.08.06 14:51
|sell
|28
|1.00
|1.2225
|0.0000
|1.2215
|56
|2004.08.11 10:53
|t/p
|28
|1.00
|1.2215
|0.0000
|1.2215
|104.50
|7793.00
|57
|2004.08.11 15:28
|buy
|29
|1.00
|1.2199
|0.0000
|1.2209
|58
|2004.08.11 16:04
|t/p
|29
|1.00
|1.2209
|0.0000
|1.2209
|100.00
|7893.00
|59
|2004.08.12 04:36
|sell
|30
|1.00
|1.2232
|0.0000
|1.2222
|60
|2004.08.12 16:08
|t/p
|30
|1.00
|1.2222
|0.0000
|1.2222
|100.00
|7993.00
|61
|2004.08.12 18:46
|sell
|31
|1.00
|1.2239
|0.0000
|1.2229
|62
|2004.08.13 05:48
|t/p
|31
|1.00
|1.2229
|0.0000
|1.2229
|101.50
|8094.50
|63
|2004.08.13 08:29
|buy
|32
|1.00
|1.2200
|0.0000
|1.2210
|64
|2004.08.13 13:17
|t/p
|32
|1.00
|1.2210
|0.0000
|1.2210
|100.00
|8194.50
|65
|2004.08.13 14:31
|sell
|33
|1.00
|1.2286
|0.0000
|1.2276
|66
|2004.08.13 14:33
|t/p
|33
|1.00
|1.2276
|0.0000
|1.2276
|100.00
|8294.50
|67
|2004.08.13 14:41
|sell
|34
|1.00
|1.2292
|0.0000
|1.2282
|68
|2004.08.20 14:17
|t/p
|34
|1.00
|1.2282
|0.0000
|1.2282
|110.50
|8405.00
|69
|2004.08.23 16:36
|buy
|35
|1.00
|1.2216
|0.0000
|1.2226
|70
|2004.09.09 23:11
|t/p
|35
|1.00
|1.2226
|0.0000
|1.2226
|33.50
|8438.50
|71
|2004.09.09 23:44
|sell
|36
|1.00
|1.2226
|0.0000
|1.2216
|72
|2004.09.10 11:36
|t/p
|36
|1.00
|1.2216
|0.0000
|1.2216
|101.50
|8540.00
|73
|2004.09.10 11:36
|sell
|37
|1.00
|1.2212
|0.0000
|1.2202
|74
|2004.09.10 14:35
|t/p
|37
|1.00
|1.2202
|0.0000
|1.2202
|100.00
|8640.00
|75
|2004.09.10 14:35
|sell
|38
|1.00
|1.2199
|0.0000
|1.2189
|76
|2004.09.15 15:34
|t/p
|38
|1.00
|1.2189
|0.0000
|1.2189
|106.00
|8746.00
|77
|2004.09.15 15:36
|buy
|39
|1.00
|1.2179
|0.0000
|1.2189
|78
|2004.09.16 19:22
|t/p
|39
|1.00
|1.2189
|0.0000
|1.2189
|89.50
|8835.50
|79
|2004.09.16 19:22
|buy
|40
|1.00
|1.2193
|0.0000
|1.2203
|80
|2004.09.17 09:41
|t/p
|40
|1.00
|1.2203
|0.0000
|1.2203
|93.00
|8928.50
|81
|2004.09.17 09:41
|sell
|41
|1.00
|1.2203
|0.0000
|1.2193
|82
|2004.09.17 15:03
|t/p
|41
|1.00
|1.2193
|0.0000
|1.2193
|100.00
|9028.50
|83
|2004.09.17 15:45
|sell
|42
|1.00
|1.2200
|0.0000
|1.2190
|84
|2004.09.17 16:01
|t/p
|42
|1.00
|1.2190
|0.0000
|1.2190
|100.00
|9128.50
|85
|2004.09.17 16:56
|buy
|43
|1.00
|1.2168
|0.0000
|1.2178
|86
|2004.09.17 17:55
|t/p
|43
|1.00
|1.2178
|0.0000
|1.2178
|100.00
|9228.50
|87
|2004.09.17 17:55
|buy
|44
|1.00
|1.2184
|0.0000
|1.2194
|88
|2004.09.21 09:47
|t/p
|44
|1.00
|1.2194
|0.0000
|1.2194
|93.00
|9321.50
|89
|2004.09.21 10:14
|sell
|45
|1.00
|1.2199
|0.0000
|1.2189
|90
|2004.11.23 16:52
|close at stop
|45
|1.00
|1.3103
|0.0000
|1.2189
|-8943.99
|377.51