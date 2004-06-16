Strategy Tester Report
PivotMagic-v2

SimboloEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periodo1 Minuto (M1) 2004.06.16 12:35 - 2006.05.23 01:59
ModelloOgni tick (sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi con interpolazione frattale di ogni tick)
ParametriTakeProfit=100; Lots=1; TrailingStop=8; confirm_trend_time=10; aggression_level=5;
Barre sotto esame616035Ticks adoperati per il modello2879774Qualita' del modello25.00%
Deposito iniziale5000.00
Profitto totale netto-4622.49Profitto lordo4321.50Perdita lorda-8943.99
Fattore di profitto (profit factor)0.48Ricompensa attesa-102.72
Drawdown assoluto4622.49Drawdown massimo (%)8943.99 (96.0%)
Operazioni totali45Posizioni al ribasso (vincite %)26 (96.15%)Posizioni al rialzo (vincite %)19 (100.00%)
Operazioni con profitto (% del totale)44 (97.78%)Operazioni in perdita (% del totale)1 (2.22%)
Il piu' grandeoperazione con profito133.00operazione in perdita-8943.99
Mediaoperazione con profito98.22operazione in perdita-8943.99
Massimovincite consecutive (profitto in denaro)44 (4321.50)perdite consecutive (perdita in denaro)1 (-8943.99)
Massimaleprofitto consecutivo (numero delle vincite)4321.50 (44)perdita consecutiva (numero delle perdite)-8943.99 (1)
Mediavincite consecutive44perdite consecutive1
Graph
#Data/OrarioTipoOrdineLottiPrezzoStop LossTake profitProfittoSaldo
12004.06.16 16:38buy11.001.20200.00001.2030
22004.06.17 08:21t/p11.001.20300.00001.203089.505089.50
32004.06.17 08:38buy21.001.20250.00001.2035
42004.06.17 09:21t/p21.001.20350.00001.2035100.005189.50
52004.06.17 09:28sell31.001.20370.00001.2027
62004.06.17 09:44t/p31.001.20270.00001.2027100.005289.50
72004.06.17 09:44sell41.001.20250.00001.2015
82004.06.17 16:04t/p41.001.20150.00001.2015100.005389.50
92004.06.17 16:09buy51.001.20260.00001.2036
102004.06.17 17:03t/p51.001.20360.00001.2036100.005489.50
112004.06.17 17:39buy61.001.20320.00001.2042
122004.06.17 18:01t/p61.001.20420.00001.2042100.005589.50
132004.06.17 18:25sell71.001.20750.00001.2065
142004.06.17 18:28t/p71.001.20650.00001.2065100.005689.50
152004.06.17 18:51sell81.001.20600.00001.2050
162004.06.17 23:12t/p81.001.20500.00001.2050100.005789.50
172004.06.17 23:12sell91.001.20470.00001.2037
182004.06.18 00:28t/p91.001.20370.00001.2037101.505891.00
192004.06.18 04:09buy101.001.20160.00001.2026
202004.06.18 12:33t/p101.001.20260.00001.2026100.005991.00
212004.06.18 12:33buy111.001.20290.00001.2039
222004.06.18 13:18t/p111.001.20390.00001.2039100.006091.00
232004.06.18 14:38sell121.001.20770.00001.2067
242004.06.23 16:43t/p121.001.20670.00001.2067104.506195.50
252004.06.23 16:43buy131.001.20650.00001.2075
262004.06.23 16:46t/p131.001.20750.00001.2075100.006295.50
272004.06.24 01:38buy141.001.20750.00001.2085
282004.06.24 09:28t/p141.001.20850.00001.2085100.006395.50
292004.06.24 10:29sell151.001.21230.00001.2113
302004.06.24 11:07t/p151.001.21130.00001.2113100.006495.50
312004.06.24 14:37sell161.001.21580.00001.2148
322004.06.24 14:54t/p161.001.21480.00001.2148100.006595.50
332004.06.24 14:54sell171.001.21480.00001.2138
342004.06.25 09:02t/p171.001.21380.00001.2138101.506697.00
352004.06.25 09:02sell181.001.21310.00001.2121
362004.06.25 09:07t/p181.001.21210.00001.2121100.006797.00
372004.06.25 14:31sell191.001.21550.00001.2145
382004.06.25 15:08t/p191.001.21450.00001.2145100.006897.00
392004.06.25 15:08sell201.001.21420.00001.2132
402004.06.25 16:19t/p201.001.21320.00001.2132100.006997.00
412004.06.25 16:19sell211.001.21280.00001.2118
422004.06.29 16:07t/p211.001.21180.00001.2118103.007100.00
432004.06.29 20:28buy221.001.21060.00001.2116
442004.06.30 10:24t/p221.001.21160.00001.211696.507196.50
452004.06.30 12:46sell231.001.21510.00001.2141
462004.07.01 09:12t/p231.001.21410.00001.2141104.507301.00
472004.07.01 09:12sell241.001.21380.00001.2128
482004.07.23 16:56t/p241.001.21280.00001.2128133.007434.00
492004.07.23 16:56buy251.001.21270.00001.2137
502004.07.26 06:29t/p251.001.21370.00001.213796.507530.50
512004.07.26 06:29buy261.001.21400.00001.2150
522004.07.26 09:27t/p261.001.21500.00001.2150100.007630.50
532004.07.27 16:03buy271.001.21170.00001.2127
542004.08.06 14:51t/p271.001.21270.00001.212758.007688.50
552004.08.06 14:51sell281.001.22250.00001.2215
562004.08.11 10:53t/p281.001.22150.00001.2215104.507793.00
572004.08.11 15:28buy291.001.21990.00001.2209
582004.08.11 16:04t/p291.001.22090.00001.2209100.007893.00
592004.08.12 04:36sell301.001.22320.00001.2222
602004.08.12 16:08t/p301.001.22220.00001.2222100.007993.00
612004.08.12 18:46sell311.001.22390.00001.2229
622004.08.13 05:48t/p311.001.22290.00001.2229101.508094.50
632004.08.13 08:29buy321.001.22000.00001.2210
642004.08.13 13:17t/p321.001.22100.00001.2210100.008194.50
652004.08.13 14:31sell331.001.22860.00001.2276
662004.08.13 14:33t/p331.001.22760.00001.2276100.008294.50
672004.08.13 14:41sell341.001.22920.00001.2282
682004.08.20 14:17t/p341.001.22820.00001.2282110.508405.00
692004.08.23 16:36buy351.001.22160.00001.2226
702004.09.09 23:11t/p351.001.22260.00001.222633.508438.50
712004.09.09 23:44sell361.001.22260.00001.2216
722004.09.10 11:36t/p361.001.22160.00001.2216101.508540.00
732004.09.10 11:36sell371.001.22120.00001.2202
742004.09.10 14:35t/p371.001.22020.00001.2202100.008640.00
752004.09.10 14:35sell381.001.21990.00001.2189
762004.09.15 15:34t/p381.001.21890.00001.2189106.008746.00
772004.09.15 15:36buy391.001.21790.00001.2189
782004.09.16 19:22t/p391.001.21890.00001.218989.508835.50
792004.09.16 19:22buy401.001.21930.00001.2203
802004.09.17 09:41t/p401.001.22030.00001.220393.008928.50
812004.09.17 09:41sell411.001.22030.00001.2193
822004.09.17 15:03t/p411.001.21930.00001.2193100.009028.50
832004.09.17 15:45sell421.001.22000.00001.2190
842004.09.17 16:01t/p421.001.21900.00001.2190100.009128.50
852004.09.17 16:56buy431.001.21680.00001.2178
862004.09.17 17:55t/p431.001.21780.00001.2178100.009228.50
872004.09.17 17:55buy441.001.21840.00001.2194
882004.09.21 09:47t/p441.001.21940.00001.219493.009321.50
892004.09.21 10:14sell451.001.21990.00001.2189
902004.11.23 16:52close at stop451.001.31030.00001.2189-8943.99377.51