|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2004.06.18 12:30 - 2006.06.07 00:00 (2004.08.01 - 2006.06.07)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Bars in test
|24486
|Ticks modelled
|1892402
|Modelling quality
|89.63%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|59860.24
|Gross profit
|59860.24
|Gross loss
|0.00
|Profit factor
|Expected payoff
|1813.95
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|0.00 (0.0%)
|Total trades
|33
|Short positions (won %)
|19 (100.00%)
|Long positions (won %)
|14 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|33 (100.00%)
|Loss trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade
|4875.00
|loss trade
|0.00
|Average
|profit trade
|1813.95
|loss trade
|0.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|33 (59860.24)
|consecutive losses (loss in money)
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|59860.24 (33)
|consecutive loss (count of losses)
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins
|33
|consecutive losses
|0
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.08.17 15:00
|buy stop
|1
|5.00
|1.2368
|1.2268
|1.2383
|2
|2004.08.19 11:31
|buy
|1
|5.00
|1.2368
|1.2268
|1.2383
|3
|2004.08.20 04:53
|modify
|1
|5.00
|1.2368
|1.2368
|1.2383
|4
|2004.08.20 04:55
|modify
|1
|5.00
|1.2368
|1.2369
|1.2383
|5
|2004.08.20 04:57
|s/l
|1
|5.00
|1.2369
|1.2369
|1.2383
|1.52
|10001.52
|6
|2004.08.20 20:00
|buy stop
|2
|5.00
|1.2347
|1.2247
|1.2362
|7
|2004.08.23 00:00
|delete
|2
|5.00
|1.2347
|1.2247
|1.2362
|8
|2004.09.16 01:00
|buy stop
|3
|5.00
|1.2190
|1.2090
|1.2205
|9
|2004.09.16 19:17
|buy
|3
|5.00
|1.2190
|1.2090
|1.2205
|10
|2004.09.17 08:27
|modify
|3
|5.00
|1.2190
|1.2192
|1.2205
|11
|2004.09.17 08:28
|modify
|3
|5.00
|1.2190
|1.2193
|1.2205
|12
|2004.09.17 08:32
|s/l
|3
|5.00
|1.2193
|1.2193
|1.2205
|101.46
|10102.98
|13
|2004.10.12 17:30
|buy stop
|4
|5.10
|1.2344
|1.2244
|1.2359
|14
|2004.10.13 19:54
|buy
|4
|5.10
|1.2344
|1.2244
|1.2359
|15
|2004.10.13 19:54
|modify
|4
|5.10
|1.2344
|1.2344
|1.2359
|16
|2004.10.13 19:54
|modify
|4
|5.10
|1.2344
|1.2346
|1.2359
|17
|2004.10.13 19:54
|modify
|4
|5.10
|1.2344
|1.2348
|1.2359
|18
|2004.10.13 19:54
|modify
|4
|5.10
|1.2344
|1.2350
|1.2359
|19
|2004.10.13 19:55
|s/l
|4
|5.10
|1.2350
|1.2350
|1.2359
|306.02
|10409.00
|20
|2004.11.02 21:30
|buy stop
|5
|5.20
|1.2757
|1.2657
|1.2772
|21
|2004.11.03 13:28
|buy
|5
|5.20
|1.2757
|1.2657
|1.2772
|22
|2004.11.03 14:24
|t/p
|5
|5.20
|1.2772
|1.2657
|1.2772
|779.97
|11188.97
|23
|2004.11.23 10:00
|buy stop
|6
|5.60
|1.3038
|1.2938
|1.3053
|24
|2004.11.23 11:28
|buy
|6
|5.60
|1.3038
|1.2938
|1.3053
|25
|2004.11.23 11:41
|t/p
|6
|5.60
|1.3053
|1.2938
|1.3053
|839.97
|12028.94
|26
|2004.11.23 11:41
|buy stop
|7
|6.00
|1.3091
|1.2991
|1.3106
|27
|2004.11.23 13:39
|buy
|7
|6.00
|1.3091
|1.2991
|1.3106
|28
|2004.11.24 00:49
|modify
|7
|6.00
|1.3091
|1.3092
|1.3106
|29
|2004.11.24 00:49
|modify
|7
|6.00
|1.3091
|1.3093
|1.3106
|30
|2004.11.24 00:49
|modify
|7
|6.00
|1.3091
|1.3094
|1.3106
|31
|2004.11.24 00:59
|s/l
|7
|6.00
|1.3094
|1.3094
|1.3106
|121.75
|12150.69
|32
|2004.12.08 17:00
|buy stop
|8
|6.10
|1.3302
|1.3202
|1.3317
|33
|2004.12.08 18:28
|buy
|8
|6.10
|1.3302
|1.3202
|1.3317
|34
|2004.12.08 19:00
|t/p
|8
|6.10
|1.3317
|1.3202
|1.3317
|915.03
|13065.72
|35
|2004.12.10 16:30
|buy stop
|9
|6.50
|1.3266
|1.3166
|1.3281
|36
|2004.12.13 00:00
|delete
|9
|6.50
|1.3266
|1.3166
|1.3281
|37
|2004.12.15 22:00
|sell stop
|10
|6.50
|1.3365
|1.3465
|1.3350
|38
|2004.12.16 15:04
|sell
|10
|6.50
|1.3365
|1.3465
|1.3350
|39
|2004.12.16 15:10
|t/p
|10
|6.50
|1.3350
|1.3465
|1.3350
|974.98
|14040.70
|40
|2004.12.28 01:00
|sell stop
|11
|7.00
|1.3584
|1.3684
|1.3569
|41
|2004.12.29 01:08
|sell
|11
|7.00
|1.3584
|1.3684
|1.3569
|42
|2004.12.29 01:55
|modify
|11
|7.00
|1.3584
|1.3584
|1.3569
|43
|2004.12.29 01:55
|modify
|11
|7.00
|1.3584
|1.3583
|1.3569
|44
|2004.12.29 01:55
|modify
|11
|7.00
|1.3584
|1.3582
|1.3569
|45
|2004.12.29 02:04
|t/p
|11
|7.00
|1.3569
|1.3582
|1.3569
|1050.02
|15090.72
|46
|2005.02.02 10:30
|sell stop
|12
|7.50
|1.3038
|1.3138
|1.3023
|47
|2005.02.02 16:35
|sell
|12
|7.50
|1.3038
|1.3138
|1.3023
|48
|2005.02.02 17:21
|t/p
|12
|7.50
|1.3023
|1.3138
|1.3023
|1125.02
|16215.74
|49
|2005.02.25 15:00
|buy stop
|13
|8.10
|1.3229
|1.3129
|1.3244
|50
|2005.02.25 18:25
|buy
|13
|8.10
|1.3229
|1.3129
|1.3244
|51
|2005.02.25 21:00
|modify
|13
|8.10
|1.3229
|1.3229
|1.3244
|52
|2005.02.25 21:00
|modify
|13
|8.10
|1.3229
|1.3230
|1.3244
|53
|2005.02.25 21:01
|modify
|13
|8.10
|1.3229
|1.3231
|1.3244
|54
|2005.02.25 21:02
|modify
|13
|8.10
|1.3229
|1.3231
|1.3244
|55
|2005.02.25 21:17
|modify
|13
|8.10
|1.3229
|1.3232
|1.3244
|56
|2005.02.25 21:19
|modify
|13
|8.10
|1.3229
|1.3232
|1.3244
|57
|2005.02.25 21:30
|modify
|13
|8.10
|1.3229
|1.3234
|1.3244
|58
|2005.02.25 21:32
|modify
|13
|8.10
|1.3229
|1.3235
|1.3244
|59
|2005.02.25 22:08
|modify
|13
|8.10
|1.3229
|1.3236
|1.3244
|60
|2005.02.25 22:16
|t/p
|13
|8.10
|1.3244
|1.3236
|1.3244
|1215.02
|17430.76
|61
|2005.03.18 18:00
|buy stop
|14
|8.70
|1.3347
|1.3247
|1.3362
|62
|2005.03.28 00:00
|delete
|14
|8.70
|1.3347
|1.3247
|1.3362
|63
|2005.03.30 12:00
|sell stop
|15
|8.70
|1.2900
|1.3000
|1.2885
|64
|2005.04.01 17:13
|sell
|15
|8.70
|1.2900
|1.3000
|1.2885
|65
|2005.04.01 17:24
|t/p
|15
|8.70
|1.2885
|1.3000
|1.2885
|1305.05
|18735.81
|66
|2005.04.06 13:30
|sell stop
|16
|9.40
|1.2847
|1.2947
|1.2832
|67
|2005.04.06 14:24
|sell
|16
|9.40
|1.2847
|1.2947
|1.2832
|68
|2005.04.08 01:58
|modify
|16
|9.40
|1.2847
|1.2847
|1.2832
|69
|2005.04.08 01:58
|modify
|16
|9.40
|1.2847
|1.2844
|1.2832
|70
|2005.04.08 01:58
|modify
|16
|9.40
|1.2847
|1.2842
|1.2832
|71
|2005.04.08 01:58
|modify
|16
|9.40
|1.2847
|1.2839
|1.2832
|72
|2005.04.08 02:00
|t/p
|16
|9.40
|1.2832
|1.2839
|1.2832
|1684.46
|20420.27
|73
|2005.05.04 12:00
|sell stop
|17
|10.20
|1.2908
|1.3008
|1.2893
|74
|2005.05.06 14:30
|sell
|17
|10.20
|1.2908
|1.3008
|1.2893
|75
|2005.05.06 14:33
|t/p
|17
|10.20
|1.2893
|1.3008
|1.2893
|1529.92
|21950.19
|76
|2005.05.11 11:00
|sell stop
|18
|11.00
|1.2850
|1.2950
|1.2835
|77
|2005.05.11 14:30
|sell
|18
|11.00
|1.2850
|1.2950
|1.2835
|78
|2005.05.11 14:30
|modify
|18
|11.00
|1.2850
|1.2846
|1.2835
|79
|2005.05.11 14:30
|t/p
|18
|11.00
|1.2835
|1.2846
|1.2835
|1649.92
|23600.11
|80
|2005.06.16 16:00
|sell stop
|19
|11.80
|1.2044
|1.2144
|1.2029
|81
|2005.06.20 00:00
|delete
|19
|11.80
|1.2044
|1.2144
|1.2029
|82
|2005.07.07 14:30
|sell stop
|20
|11.80
|1.1928
|1.2028
|1.1913
|83
|2005.07.07 15:06
|sell
|20
|11.80
|1.1928
|1.2028
|1.1913
|84
|2005.07.07 19:12
|modify
|20
|11.80
|1.1928
|1.1928
|1.1913
|85
|2005.07.07 19:13
|modify
|20
|11.80
|1.1928
|1.1928
|1.1913
|86
|2005.07.07 19:13
|modify
|20
|11.80
|1.1928
|1.1927
|1.1913
|87
|2005.07.07 19:13
|modify
|20
|11.80
|1.1928
|1.1926
|1.1913
|88
|2005.07.07 19:13
|modify
|20
|11.80
|1.1928
|1.1925
|1.1913
|89
|2005.07.07 19:13
|modify
|20
|11.80
|1.1928
|1.1924
|1.1913
|90
|2005.07.07 19:15
|s/l
|20
|11.80
|1.1924
|1.1924
|1.1913
|472.16
|24072.27
|91
|2005.07.27 15:00
|buy stop
|21
|12.00
|1.2059
|1.1959
|1.2074
|92
|2005.07.27 18:29
|buy
|21
|12.00
|1.2059
|1.1959
|1.2074
|93
|2005.07.27 20:15
|t/p
|21
|12.00
|1.2074
|1.1959
|1.2074
|1800.05
|25872.32
|94
|2005.08.30 02:30
|buy stop
|22
|12.90
|1.2264
|1.2164
|1.2279
|95
|2005.08.31 16:10
|buy
|22
|12.90
|1.2264
|1.2164
|1.2279
|96
|2005.08.31 16:23
|t/p
|22
|12.90
|1.2279
|1.2164
|1.2279
|1934.98
|27807.30
|97
|2005.09.15 11:30
|buy stop
|23
|13.90
|1.2257
|1.2157
|1.2272
|98
|2005.09.16 04:37
|buy
|23
|13.90
|1.2257
|1.2157
|1.2272
|99
|2005.09.16 06:12
|modify
|23
|13.90
|1.2257
|1.2257
|1.2272
|100
|2005.09.16 06:12
|modify
|23
|13.90
|1.2257
|1.2260
|1.2272
|101
|2005.09.16 06:13
|modify
|23
|13.90
|1.2257
|1.2261
|1.2272
|102
|2005.09.16 06:14
|modify
|23
|13.90
|1.2257
|1.2265
|1.2272
|103
|2005.09.16 06:14
|modify
|23
|13.90
|1.2257
|1.2266
|1.2272
|104
|2005.09.16 06:14
|modify
|23
|13.90
|1.2257
|1.2267
|1.2272
|105
|2005.09.16 06:14
|t/p
|23
|13.90
|1.2272
|1.2267
|1.2272
|2084.98
|29892.28
|106
|2005.09.29 03:00
|sell stop
|24
|14.90
|1.2008
|1.2108
|1.1993
|107
|2005.09.29 15:15
|sell
|24
|14.90
|1.2008
|1.2108
|1.1993
|108
|2005.09.30 20:41
|modify
|24
|14.90
|1.2008
|1.2006
|1.1993
|109
|2005.09.30 20:41
|modify
|24
|14.90
|1.2008
|1.2005
|1.1993
|110
|2005.09.30 20:43
|s/l
|24
|14.90
|1.2005
|1.2005
|1.1993
|555.65
|30447.93
|111
|2005.10.06 11:00
|sell stop
|25
|15.20
|1.2012
|1.2112
|1.1997
|112
|2005.10.11 08:30
|sell
|25
|15.20
|1.2012
|1.2112
|1.1997
|113
|2005.10.11 16:02
|modify
|25
|15.20
|1.2012
|1.2012
|1.1997
|114
|2005.10.11 16:02
|modify
|25
|15.20
|1.2012
|1.2011
|1.1997
|115
|2005.10.11 16:06
|t/p
|25
|15.20
|1.1997
|1.2011
|1.1997
|2280.01
|32727.94
|116
|2005.10.21 06:30
|sell stop
|26
|16.40
|1.1999
|1.2099
|1.1984
|117
|2005.10.21 17:17
|sell
|26
|16.40
|1.1999
|1.2099
|1.1984
|118
|2005.10.21 17:19
|t/p
|26
|16.40
|1.1984
|1.2099
|1.1984
|2459.97
|35187.91
|119
|2005.10.27 17:30
|sell stop
|27
|17.60
|1.2101
|1.2201
|1.2086
|120
|2005.10.28 14:52
|sell
|27
|17.60
|1.2101
|1.2201
|1.2086
|121
|2005.10.28 17:12
|t/p
|27
|17.60
|1.2086
|1.2201
|1.2086
|2639.93
|37827.84
|122
|2005.11.21 16:30
|sell stop
|28
|18.90
|1.1739
|1.1839
|1.1724
|123
|2005.11.21 16:59
|sell
|28
|18.90
|1.1739
|1.1839
|1.1724
|124
|2005.11.21 17:18
|t/p
|28
|18.90
|1.1724
|1.1839
|1.1724
|2835.01
|40662.85
|125
|2005.11.29 01:00
|sell stop
|29
|20.30
|1.1809
|1.1909
|1.1794
|126
|2005.11.29 02:41
|sell
|29
|20.30
|1.1809
|1.1909
|1.1794
|127
|2005.11.29 14:15
|t/p
|29
|20.30
|1.1794
|1.1909
|1.1794
|3045.08
|43707.93
|128
|2005.12.07 10:00
|buy stop
|30
|21.90
|1.1790
|1.1690
|1.1805
|129
|2005.12.08 16:11
|buy
|30
|21.90
|1.1790
|1.1690
|1.1805
|130
|2005.12.08 16:21
|t/p
|30
|21.90
|1.1805
|1.1690
|1.1805
|3284.97
|46992.90
|131
|2006.01.27 15:00
|buy stop
|31
|23.50
|1.2256
|1.2156
|1.2271
|132
|2006.01.30 00:00
|delete
|31
|23.50
|1.2256
|1.2156
|1.2271
|133
|2006.01.31 21:00
|sell stop
|32
|23.50
|1.2116
|1.2216
|1.2101
|134
|2006.02.01 10:45
|sell
|32
|23.50
|1.2116
|1.2216
|1.2101
|135
|2006.02.01 11:51
|modify
|32
|23.50
|1.2116
|1.2115
|1.2101
|136
|2006.02.01 11:51
|modify
|32
|23.50
|1.2116
|1.2114
|1.2101
|137
|2006.02.01 11:51
|modify
|32
|23.50
|1.2116
|1.2113
|1.2101
|138
|2006.02.01 11:51
|modify
|32
|23.50
|1.2116
|1.2112
|1.2101
|139
|2006.02.01 11:53
|modify
|32
|23.50
|1.2116
|1.2112
|1.2101
|140
|2006.02.01 11:53
|modify
|32
|23.50
|1.2116
|1.2111
|1.2101
|141
|2006.02.01 11:57
|s/l
|32
|23.50
|1.2111
|1.2111
|1.2101
|1174.88
|48167.78
|142
|2006.02.17 18:30
|sell stop
|33
|24.10
|1.1841
|1.1941
|1.1826
|143
|2006.02.27 00:21
|sell
|33
|24.10
|1.1841
|1.1941
|1.1826
|144
|2006.02.27 00:22
|modify
|33
|24.10
|1.1841
|1.1840
|1.1826
|145
|2006.02.27 00:22
|modify
|33
|24.10
|1.1841
|1.1839
|1.1826
|146
|2006.02.27 00:22
|modify
|33
|24.10
|1.1841
|1.1838
|1.1826
|147
|2006.02.27 00:27
|s/l
|33
|24.10
|1.1838
|1.1838
|1.1826
|722.76
|48890.54
|148
|2006.03.09 07:00
|sell stop
|34
|24.40
|1.1883
|1.1983
|1.1868
|149
|2006.03.10 15:20
|sell
|34
|24.40
|1.1883
|1.1983
|1.1868
|150
|2006.03.10 15:37
|t/p
|34
|24.40
|1.1868
|1.1983
|1.1868
|3660.00
|52550.54
|151
|2006.03.13 10:00
|sell stop
|35
|26.30
|1.1894
|1.1994
|1.1879
|152
|2006.03.20 00:00
|delete
|35
|26.30
|1.1894
|1.1994
|1.1879
|153
|2006.03.21 11:00
|buy stop
|36
|26.30
|1.2180
|1.2080
|1.2195
|154
|2006.03.27 00:00
|delete
|36
|26.30
|1.2180
|1.2080
|1.2195
|155
|2006.04.21 02:30
|buy stop
|37
|26.30
|1.2349
|1.2249
|1.2364
|156
|2006.04.21 16:38
|buy
|37
|26.30
|1.2349
|1.2249
|1.2364
|157
|2006.04.24 00:01
|t/p
|37
|26.30
|1.2364
|1.2249
|1.2364
|3689.79
|56240.33
|158
|2006.05.04 15:00
|buy stop
|38
|28.10
|1.2646
|1.2546
|1.2661
|159
|2006.05.04 15:49
|buy
|38
|28.10
|1.2646
|1.2546
|1.2661
|160
|2006.05.04 16:04
|t/p
|38
|28.10
|1.2661
|1.2546
|1.2661
|4215.01
|60455.34
|161
|2006.05.26 15:30
|sell stop
|39
|30.20
|1.2740
|1.2840
|1.2725
|162
|2006.05.26 15:43
|sell
|39
|30.20
|1.2740
|1.2840
|1.2725
|163
|2006.05.26 16:18
|t/p
|39
|30.20
|1.2725
|1.2840
|1.2725
|4529.90
|64985.24
|164
|2006.05.30 14:30
|sell stop
|40
|32.50
|1.2781
|1.2881
|1.2766
|165
|2006.06.01 02:47
|sell
|40
|32.50
|1.2781
|1.2881
|1.2766
|166
|2006.06.01 05:31
|modify
|40
|32.50
|1.2781
|1.2780
|1.2766
|167
|2006.06.01 05:31
|modify
|40
|32.50
|1.2781
|1.2778
|1.2766
|168
|2006.06.01 05:33
|t/p
|40
|32.50
|1.2766
|1.2778
|1.2766
|4875.00
|69860.24