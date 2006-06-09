North Finance Co Ltd

Account: 176788 Name: profgent Currency: USD 2006 June 9, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
31466842006.06.09 15:16buy0.70eurusd1.26641.26441.27642006.06.09 15:301.26440.000.000.00-140.00
 100063Pro-Gen_3_100063[sl]
31357202006.06.09 09:53buy0.70gbpusd1.84401.84201.85402006.06.09 10:401.84200.000.000.00-140.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
31355232006.06.09 09:50buy0.60eurusd1.26461.26261.27462006.06.09 15:161.26620.000.000.0096.00
 100063Pro-Gen_3_100063
31354242006.06.09 09:49sell0.60usdchf1.23201.23401.22202006.06.09 15:301.23400.000.000.00-97.21
 100060Pro-Gen_3_100060[sl]
31352802006.06.09 09:47sell0.60usdjpy113.87114.07112.872006.06.09 15:30114.070.000.000.00-105.18
 100061Pro-Gen_3_100061[sl]
31345732006.06.09 09:37sell0.60usdjpy113.87114.07112.872006.06.09 09:47113.900.000.000.00-15.80
 100061Pro-Gen_3_100061
31183102006.06.08 20:52sell0.60usdjpy114.15114.35113.152006.06.09 09:37113.900.000.00-4.20131.69
 100061Pro-Gen_3_100061
31179762006.06.08 20:42sell0.60usdjpy114.14114.34113.142006.06.08 20:52114.180.000.000.00-21.02
 100061Pro-Gen_3_100061
31179112006.06.08 20:41buy0.60gbpusd1.84291.84091.85292006.06.09 09:531.84360.000.00-1.8042.00
 100062Pro-Gen_3_100062
31171822006.06.08 20:16buy0.60gbpusd1.84281.84081.85282006.06.08 20:411.84250.000.000.00-18.00
 100062Pro-Gen_3_100062
31127152006.06.08 18:35buy0.70eurusd1.26361.26161.27362006.06.09 09:501.26440.000.00-2.8056.00
 100063Pro-Gen_3_100063
31099032006.06.08 16:57buy0.70gbpusd1.84111.83911.85112006.06.08 17:541.83910.000.000.00-140.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
31086652006.06.08 16:28buy0.70gbpusd1.84121.83921.85122006.06.08 16:331.83920.000.000.00-140.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
31082632006.06.08 16:19buy0.70gbpusd1.84151.83951.85152006.06.08 16:221.83950.000.000.00-140.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
31079532006.06.08 16:12sell0.70usdjpy114.36114.56113.362006.06.08 20:42114.170.000.000.00116.49
 100061Pro-Gen_3_100061
31078132006.06.08 16:09buy0.70gbpusd1.84131.83931.85132006.06.08 16:191.84110.000.000.00-14.00
 100062Pro-Gen_3_100062
31024322006.06.08 14:36buy0.70gbpusd1.84951.84751.85952006.06.08 14:481.84750.000.000.00-140.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
31022112006.06.08 14:25buy0.70gbpusd1.85011.84811.86012006.06.08 14:361.84910.000.000.00-70.00
 100062Pro-Gen_3_100062
31019592006.06.08 14:15buy0.70gbpusd1.85001.84801.86002006.06.08 14:251.84970.000.000.00-21.00
 100062Pro-Gen_3_100062
31003192006.06.08 12:54buy0.70gbpusd1.84961.84761.85962006.06.08 14:151.84960.000.000.000.00
 100062Pro-Gen_3_100062
31002502006.06.08 12:50sell0.70usdjpy113.75113.95112.752006.06.08 13:19113.950.000.000.00-122.86
 100061Pro-Gen_3_100061[sl]
31000982006.06.08 12:43buy0.70gbpusd1.84931.84731.85932006.06.08 12:541.84920.000.000.00-7.00
 100062Pro-Gen_3_100062
31000392006.06.08 12:40sell0.70usdjpy113.75113.95112.752006.06.08 12:50113.780.000.000.00-18.46
 100061Pro-Gen_3_100061
30987892006.06.08 11:38buy0.80gbpusd1.84971.84771.85972006.06.08 11:441.84770.000.000.00-160.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
30940142006.06.08 08:59buy0.80gbpusd1.85661.85461.86662006.06.08 09:291.85460.000.000.00-160.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
30858992006.06.07 20:32buy0.80gbpusd1.85861.85661.86862006.06.07 21:101.85660.000.000.00-160.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
30794322006.06.07 17:09buy0.80gbpusd1.85611.85411.86612006.06.07 17:331.85410.000.000.00-160.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
30751222006.06.07 15:06buy0.80gbpusd1.85911.85711.86912006.06.07 16:191.85710.000.000.00-160.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
30566842006.06.07 00:59buy0.80gbpusd1.86081.85881.87082006.06.07 09:151.85880.000.000.00-160.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
30566652006.06.07 00:57buy0.80gbpusd1.86081.85881.87082006.06.07 09:151.85880.000.000.00-160.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
30566132006.06.07 00:47buy0.80gbpusd1.86071.85871.87072006.06.07 00:591.86040.000.000.00-24.00
 100062Pro-Gen_3_100062
30566062006.06.07 00:47buy0.80gbpusd1.86081.85881.87082006.06.07 00:571.86040.000.000.00-32.00
 100062Pro-Gen_3_100062
30434252006.06.06 18:35buy0.80gbpusd1.86051.85851.87052006.06.07 00:471.86030.000.00-2.40-16.00
 100062Pro-Gen_3_100062
30434162006.06.06 18:35buy0.80gbpusd1.86071.85871.87072006.06.07 00:471.86040.000.00-2.40-24.00
 100062Pro-Gen_3_100062
30426612006.06.06 18:17buy0.90gbpusd1.86061.85861.87062006.06.06 18:351.86020.000.000.00-36.00
 100062Pro-Gen_3_100062
30403992006.06.06 17:26sell0.90usdchf1.21471.21671.20472006.06.06 17:421.21670.000.000.00-147.90
 100060Pro-Gen_3_100060[sl]
30401372006.06.06 17:18buy0.90gbpusd1.86451.86251.87452006.06.06 17:411.86250.000.000.00-180.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
30401362006.06.06 17:18buy0.90eurusd1.28411.28211.29412006.06.06 17:411.28210.000.000.00-180.00
 100063Pro-Gen_3_100063[sl]
30395312006.06.06 17:01buy0.90eurusd1.28431.28231.29432006.06.06 17:181.28390.000.000.00-36.00
 100063Pro-Gen_3_100063
30089382006.06.05 21:19sell0.80gbpusd1.87881.88081.86882006.06.06 13:241.86880.000.000.80800.00
 100062Pro-Gen_3_100062[tp]
30036382006.06.05 17:42buy0.90usdchf1.20481.20281.21482006.06.05 18:331.20280.000.000.00-149.65
 100060Pro-Gen_3_100060[sl]
30022672006.06.05 16:59sell0.90gbpusd1.87821.88021.86822006.06.05 19:591.88020.000.000.00-180.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
30000602006.06.05 15:55buy0.90usdjpy111.78111.58112.782006.06.05 19:05111.580.000.000.00-161.32
 100061Pro-Gen_3_100061[sl]
29993312006.06.05 15:38sell0.90eurusd1.29451.29651.28452006.06.05 19:251.29650.000.000.00-180.00
 100063Pro-Gen_3_100063[sl]
29961542006.06.05 14:00sell0.90gbpusd1.88451.88651.87452006.06.05 16:591.87860.000.000.00531.00
 100062Pro-Gen_3_100062
29952542006.06.05 13:28sell0.90gbpusd1.88471.88671.87472006.06.05 13:591.88490.000.000.00-18.00
 100062Pro-Gen_3_100062
29949472006.06.05 13:15sell0.90gbpusd1.88461.88661.87462006.06.05 13:281.88510.000.000.00-45.00
 100062Pro-Gen_3_100062
29905102006.06.05 10:56buy0.90usdjpy111.80111.60112.802006.06.05 15:20111.600.000.000.00-161.29
 100061Pro-Gen_3_100061[sl]
29899852006.06.05 10:46buy0.90usdjpy111.68111.48112.682006.06.05 10:56111.770.000.000.0072.47
 100061Pro-Gen_3_100061
29875092006.06.05 09:59sell0.90eurusd1.29421.29621.28422006.06.05 10:271.29620.000.000.00-180.00
 100063Pro-Gen_3_100063[sl]
29872842006.06.05 09:54sell0.90gbpusd1.88331.88531.87332006.06.05 10:271.88530.000.000.00-180.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
29870592006.06.05 09:49sell0.90eurusd1.29431.29631.28432006.06.05 09:591.29440.000.000.00-9.00
 100063Pro-Gen_3_100063
29721852006.06.02 17:03buy0.90usdjpy111.70111.50112.702006.06.02 17:43111.500.000.000.00-161.43
 100061Pro-Gen_3_100061[sl]
29721492006.06.02 17:03sell0.90gbpusd1.88121.88321.87122006.06.02 17:071.88320.000.000.00-180.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
29720912006.06.02 17:03sell1.00eurusd1.29041.29241.28042006.06.02 17:261.29240.000.000.00-200.00
 100063Pro-Gen_3_100063[sl]
29714512006.06.02 16:50buy1.00usdchf1.20981.20781.21982006.06.02 16:571.20780.000.000.00-165.59
 100060Pro-Gen_3_100060[sl]
29709122006.06.02 16:40buy1.00usdchf1.21001.20801.22002006.06.02 16:501.20940.000.000.00-49.61
 100060Pro-Gen_3_100060
29700782006.06.02 16:23buy1.00usdchf1.20991.20791.21992006.06.02 16:401.20960.000.000.00-24.80
 100060Pro-Gen_3_100060
29700772006.06.02 16:23sell1.00eurusd1.29201.29401.28202006.06.02 17:031.29060.000.000.00140.00
 100063Pro-Gen_3_100063
29690292006.06.02 16:06buy1.00usdchf1.20981.20781.21982006.06.02 16:231.20950.000.000.00-24.80
 100060Pro-Gen_3_100060
29621132006.06.02 13:59sell0.80gbpusd1.86591.86791.85592006.06.02 15:261.86790.000.000.00-160.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
29504822006.06.01 23:42buy0.90gbpusd1.86531.86331.87532006.06.02 09:171.86330.000.00-2.70-180.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
29375362006.06.01 16:28sell0.80usdjpy113.17113.37112.172006.06.02 15:30112.170.000.00-5.68713.20
 100061Pro-Gen_3_100061[tp]
29374602006.06.01 16:25sell0.80usdchf1.22681.22881.21682006.06.02 15:301.21680.000.00-5.24658.98
 100060Pro-Gen_3_100060[tp]
29372522006.06.01 16:17sell0.80usdjpy113.17113.37112.172006.06.01 16:28113.200.000.000.00-21.20
 100061Pro-Gen_3_100061
29359632006.06.01 15:41buy0.80eurusd1.27431.27231.28432006.06.02 15:301.28430.000.00-3.20800.00
 100063Pro-Gen_3_100063[tp]
29357852006.06.01 15:37buy0.80gbpusd1.86191.85991.87192006.06.01 15:461.85990.000.000.00-160.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
29357602006.06.01 15:37sell0.80usdchf1.22591.22791.21592006.06.01 15:461.22790.000.000.00-130.30
 100060Pro-Gen_3_100060[sl]
29355442006.06.01 15:31buy0.80gbpusd1.86181.85981.87182006.06.01 15:331.85980.000.000.00-160.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
29354302006.06.01 15:30buy0.80eurusd1.27421.27221.28422006.06.01 15:411.27410.000.000.00-8.00
 100063Pro-Gen_3_100063
29248812006.06.01 10:58buy0.80gbpusd1.86461.86261.87462006.06.01 14:101.86260.000.000.00-160.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
29242852006.06.01 10:50buy0.80eurusd1.27781.27581.28782006.06.01 13:471.27580.000.000.00-160.00
 100063Pro-Gen_3_100063[sl]
29240002006.06.01 10:47buy0.90gbpusd1.86501.86301.87502006.06.01 10:581.86420.000.000.00-72.00
 100062Pro-Gen_3_100062
29239822006.06.01 10:47sell0.90usdchf1.22141.22341.21142006.06.01 13:261.22340.000.000.00-147.13
 100060Pro-Gen_3_100060[sl]
29231142006.06.01 10:40buy0.90eurusd1.27741.27541.28742006.06.01 10:501.27760.000.000.0018.00
 100063Pro-Gen_3_100063
29163192006.06.01 08:56buy0.90gbpusd1.86691.86491.87692006.06.01 09:201.86490.000.000.00-180.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
29161092006.06.01 08:46buy0.90gbpusd1.86691.86491.87692006.06.01 08:561.86650.000.000.00-36.00
 100062Pro-Gen_3_100062
29125322006.06.01 04:37buy0.90gbpusd1.86831.86631.87832006.06.01 04:551.86630.000.000.00-180.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
29121562006.06.01 04:27buy0.90gbpusd1.86821.86621.87822006.06.01 04:371.86790.000.000.00-27.00
 100062Pro-Gen_3_100062
29118452006.06.01 04:16buy0.90gbpusd1.86801.86601.87802006.06.01 04:271.86780.000.000.00-18.00
 100062Pro-Gen_3_100062
29118072006.06.01 04:16sell0.90usdjpy112.58112.78111.582006.06.01 10:13112.780.000.000.00-159.60
 100061Pro-Gen_3_100061[sl]
29091032006.06.01 02:52sell0.90usdjpy112.47112.67111.472006.06.01 03:34112.670.000.000.00-159.76
 100061Pro-Gen_3_100061[sl]
29077472006.06.01 01:38buy0.90gbpusd1.87231.87031.88232006.06.01 02:081.87030.000.000.00-180.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
29074672006.06.01 01:22buy0.90gbpusd1.87231.87031.88232006.06.01 01:381.87190.000.000.00-36.00
 100062Pro-Gen_3_100062
29071812006.06.01 01:12buy0.90gbpusd1.87261.87061.88262006.06.01 01:221.87190.000.000.00-63.00
 100062Pro-Gen_3_100062
29011512006.05.31 21:17sell0.90usdchf1.21451.21651.20452006.05.31 21:261.21650.000.000.00-147.97
 100060Pro-Gen_3_100060[sl]
29011502006.05.31 21:17sell0.90usdchf1.21441.21641.20442006.05.31 21:261.21640.000.000.00-147.96
 100060Pro-Gen_3_100060[sl]
29011492006.05.31 21:17buy0.90gbpusd1.87441.87241.88442006.05.31 21:261.87240.000.000.00-180.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
29000192006.05.31 21:05buy0.90gbpusd1.87421.87221.88422006.05.31 21:171.87400.000.000.00-18.00
 100062Pro-Gen_3_100062
28999642006.05.31 21:05sell0.90usdchf1.21471.21671.20472006.05.31 21:171.21490.000.000.00-14.82
 100060Pro-Gen_3_100060
28932732006.05.31 17:59sell1.00usdjpy112.12112.32111.122006.05.31 18:51112.320.000.000.00-178.06
 100061Pro-Gen_3_100061[sl]
28909622006.05.31 17:05sell1.00usdjpy112.14112.34111.142006.05.31 17:16112.340.000.000.00-178.03
 100061Pro-Gen_3_100061[sl]
28908682006.05.31 17:04sell1.00usdchf1.21311.21511.20312006.05.31 17:171.21510.000.000.00-164.60
 100060Pro-Gen_3_100060[sl]
28892042006.05.31 16:21sell1.00eurusd1.28621.28821.27622006.06.01 06:371.27620.000.006.001 000.00
 100063Pro-Gen_3_100063[tp]
28845762006.05.31 12:54sell1.00eurusd1.28611.28811.27612006.05.31 16:191.28810.000.000.00-200.00
 100063Pro-Gen_3_100063[sl]
28845712006.05.31 12:54sell1.00eurusd1.28611.28811.27612006.05.31 16:191.28810.000.000.00-200.00
 100063Pro-Gen_3_100063[sl]
28843332006.05.31 12:44sell1.00gbpusd1.87661.87861.86662006.05.31 12:461.87860.000.000.00-200.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
28843202006.05.31 12:44sell1.00eurusd1.28611.28811.27612006.05.31 12:541.28630.000.000.00-20.00
 100063Pro-Gen_3_100063
28842942006.05.31 12:43sell1.00eurusd1.28631.28831.27632006.05.31 12:541.28630.000.000.000.00
 100063Pro-Gen_3_100063
28842762006.05.31 12:43buy1.00usdchf1.21181.20981.22182006.05.31 13:101.20980.000.000.00-165.32
 100060Pro-Gen_3_100060[sl]
28812722006.05.31 10:59buy1.00usdchf1.21021.20821.22022006.05.31 12:431.21140.000.000.0099.06
 100060Pro-Gen_3_100060
28812002006.05.31 10:56sell2.00eurusd1.28801.29001.27802006.05.31 12:441.28630.000.000.00340.00
 100063Pro-Gen_3_100063
28808892006.05.31 10:46sell2.00eurusd1.28851.29051.27852006.05.31 10:561.28820.000.000.0060.00
 100063Pro-Gen_3_100063
28805572006.05.31 10:36sell2.00eurusd1.28851.29051.27852006.05.31 10:461.28870.000.000.00-40.00
 100063Pro-Gen_3_100063
28784382006.05.31 09:32buy2.00usdchf1.21121.20921.22122006.05.31 09:451.20920.000.000.00-330.80
 100060Pro-Gen_3_100060[sl]
28739862006.05.31 03:56sell2.00gbpusd1.88041.88241.87042006.05.31 04:101.88240.000.000.00-400.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
28738692006.05.31 03:51buy2.00usdchf1.21311.21111.22312006.05.31 07:241.21110.000.000.00-330.28
 100060Pro-Gen_3_100060[sl]
28738352006.05.31 03:46sell1.00usdjpy112.21112.41111.212006.05.31 17:05112.170.000.000.0035.66
 100061Pro-Gen_3_100061
28736792006.05.31 03:35sell1.00usdjpy112.21112.41111.212006.05.31 03:46112.240.000.000.00-26.73
 100061Pro-Gen_3_100061
28724572006.05.31 00:57sell1.00gbpusd1.88331.88531.87332006.05.31 03:561.88080.000.000.00250.00
 100062Pro-Gen_3_100062
28724402006.05.31 00:47sell1.00gbpusd1.88341.88541.87342006.05.31 00:571.88370.000.000.00-30.00
 100062Pro-Gen_3_100062
28722132006.05.31 00:12sell2.00gbpusd1.88291.88491.87292006.05.31 00:171.88490.000.000.00-400.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
28705792006.05.30 21:54buy2.00usdchf1.21141.20941.22142006.05.31 03:511.21270.000.006.61214.40
 100060Pro-Gen_3_100060
28703762006.05.30 21:44buy2.00usdchf1.21111.20911.22112006.05.30 21:541.21100.000.000.00-16.52
 100060Pro-Gen_3_100060
28654822006.05.30 19:12sell2.00gbpusd1.88111.88311.87112006.05.30 19:211.88310.000.000.00-400.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
28579732006.05.30 16:19sell2.00usdjpy112.35112.55111.352006.05.31 03:35112.240.000.00-14.27196.01
 100061Pro-Gen_3_100061
28545012006.05.30 15:17sell2.00eurusd1.28271.28471.27272006.05.30 16:201.28470.000.000.00-400.00
 100063Pro-Gen_3_100063[sl]
28544802006.05.30 15:17sell2.00gbpusd1.87291.87491.86292006.05.30 15:581.87490.000.000.00-400.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
28543272006.05.30 15:16buy2.00usdchf1.21461.21261.22462006.05.30 16:511.21260.000.000.00-329.87
 100060Pro-Gen_3_100060[sl]
28481062006.05.30 11:30sell2.00gbpusd1.87451.87651.86452006.05.30 11:541.87650.000.000.00-400.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
28478112006.05.30 11:20sell2.00gbpusd1.87461.87661.86462006.05.30 11:301.87490.000.000.00-60.00
 100062Pro-Gen_3_100062
28369472006.05.30 03:37sell1.00usdjpy112.58112.78111.582006.05.30 16:19112.380.000.000.00177.97
 100061Pro-Gen_3_100061
28367522006.05.30 03:27sell1.00usdjpy112.58112.78111.582006.05.30 03:37112.610.000.000.00-26.64
 100061Pro-Gen_3_100061
28081822006.05.29 01:52sell1.00usdchf1.22611.22811.21612006.05.30 09:081.21610.000.00-6.54822.43
 100060Pro-Gen_3_100060[tp]
28081522006.05.29 01:51buy1.00gbpusd1.85831.85631.86832006.05.30 06:131.86830.000.00-3.001 000.00
 100062Pro-Gen_3_100062[tp]
28081222006.05.29 01:50buy1.00eurusd1.27351.27151.28352006.05.30 09:091.28350.000.00-4.001 000.00
 100063Pro-Gen_3_100063[tp]
28077512006.05.29 01:40sell1.00usdchf1.22621.22821.21622006.05.29 01:521.22650.000.000.00-24.46
 100060Pro-Gen_3_100060
28077272006.05.29 01:39buy1.00eurusd1.27361.27161.28362006.05.29 01:501.27330.000.000.00-30.00
 100063Pro-Gen_3_100063
28077172006.05.29 01:39buy1.00gbpusd1.85821.85621.86822006.05.29 01:511.85790.000.000.00-30.00
 100062Pro-Gen_3_100062
28021262006.05.26 17:47buy1.00gbpusd1.85801.85601.86802006.05.26 17:471.85600.000.000.00-200.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
28000382006.05.26 17:12buy2.00gbpusd1.85801.85601.86802006.05.26 17:161.85600.000.000.00-400.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
27921722006.05.26 15:37sell0.80eurusd1.28001.28201.27002006.05.26 21:001.27310.000.000.00552.00
 100063Pro-Gen_3_100063
27870662006.05.26 14:33sell0.80gbpusd1.87071.87271.86072006.05.26 16:321.86070.000.000.00800.00
 100062Pro-Gen_3_100062[tp]
27870622006.05.26 14:33sell0.80gbpusd1.87071.87271.86072006.05.26 16:321.86070.000.000.00800.00
 100062Pro-Gen_3_100062[tp]
27723022006.05.26 10:13sell0.80usdchf1.21841.22041.20842006.05.26 16:251.22040.000.000.00-131.10
 100060Pro-Gen_3_100060[sl]
27694322006.05.26 09:25sell0.80usdchf1.21861.22061.20862006.05.26 10:131.21880.000.000.00-13.13
 100060Pro-Gen_3_100060
27604892006.05.26 03:54sell0.80gbpusd1.87361.87561.86362006.05.26 14:331.87110.000.000.00200.00
 100062Pro-Gen_3_100062
27600942006.05.26 03:36sell0.80gbpusd1.87361.87561.86362006.05.26 03:541.87400.000.000.00-32.00
 100062Pro-Gen_3_100062
27596882006.05.26 03:26buy0.80usdjpy111.66111.46112.662006.05.26 16:52112.660.000.000.00709.91
 100061Pro-Gen_3_100061[tp]
27594432006.05.26 03:16buy0.80usdjpy111.67111.47112.672006.05.26 03:26111.630.000.000.00-28.67
 100061Pro-Gen_3_100061
27581662006.05.26 02:54sell0.80usdchf1.21551.21751.20552006.05.26 02:591.21750.000.000.00-131.42
 100060Pro-Gen_3_100060[sl]
27457852006.05.25 19:33sell0.80usdchf1.21801.22001.20802006.05.26 02:541.21590.000.00-5.26138.17
 100060Pro-Gen_3_100060
27374362006.05.25 16:39sell0.80usdchf1.21761.21961.20762006.05.25 17:101.21960.000.000.00-131.19
 100060Pro-Gen_3_100060[sl]
27369852006.05.25 16:26sell0.80usdchf1.21751.21951.20752006.05.25 16:391.21800.000.000.00-32.84
 100060Pro-Gen_3_100060
27360612006.05.25 16:13sell0.80usdchf1.21761.21961.20762006.05.25 16:261.21790.000.000.00-19.71
 100060Pro-Gen_3_100060
27306972006.05.25 15:30sell0.80usdchf1.21731.21931.20732006.05.25 15:541.21930.000.000.00-131.21
 100060Pro-Gen_3_100060[sl]
27254672006.05.25 13:55sell0.90usdchf1.21591.21791.20592006.05.25 14:191.21790.000.000.00-147.77
 100060Pro-Gen_3_100060[sl]
27148682006.05.25 10:25buy0.90gbpusd1.87011.86811.88012006.05.25 10:391.86810.000.000.00-180.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
27140262006.05.25 10:15buy0.90gbpusd1.87021.86821.88022006.05.25 10:251.86970.000.000.00-45.00
 100062Pro-Gen_3_100062
27063932006.05.25 05:59sell0.90usdjpy112.67112.87111.672006.05.25 07:20112.870.000.000.00-159.48
 100061Pro-Gen_3_100061[sl]
26992132006.05.25 01:26buy0.90gbpusd1.86961.86761.87962006.05.25 05:211.86760.000.000.00-180.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
26987872006.05.25 00:54buy0.90gbpusd1.86891.86691.87892006.05.25 01:261.86920.000.000.0027.00
 100062Pro-Gen_3_100062
26987162006.05.25 00:44buy0.90gbpusd1.86921.86721.87922006.05.25 00:541.86850.000.000.00-63.00
 100062Pro-Gen_3_100062
26986512006.05.25 00:32buy0.90gbpusd1.86931.86731.87932006.05.25 00:441.86880.000.000.00-45.00
 100062Pro-Gen_3_100062
26984482006.05.25 00:22buy0.90gbpusd1.86891.86691.87892006.05.25 00:321.86890.000.000.000.00
 100062Pro-Gen_3_100062
26949602006.05.24 22:46buy0.90eurusd1.27851.27651.28852006.05.24 23:081.27650.000.000.00-180.00
 100063Pro-Gen_3_100063[sl]
26927432006.05.24 21:22buy0.90gbpusd1.87091.86891.88092006.05.24 23:331.86890.000.000.00-180.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
26925562006.05.24 21:11buy0.90gbpusd1.87091.86891.88092006.05.24 21:221.87050.000.000.00-36.00
 100062Pro-Gen_3_100062
26921882006.05.24 20:52sell0.90usdjpy112.66112.86111.662006.05.24 23:40112.860.000.000.00-159.49
 100061Pro-Gen_3_100061[sl]
26916922006.05.24 20:37sell0.90usdjpy112.66112.86111.662006.05.24 20:52112.690.000.000.00-23.96
 100061Pro-Gen_3_100061
26916532006.05.24 20:37buy0.90eurusd1.27621.27421.28622006.05.24 22:461.27830.000.000.00189.00
 100063Pro-Gen_3_100063
26916382006.05.24 20:36buy0.90gbpusd1.86911.86711.87912006.05.24 21:111.87050.000.000.00126.00
 100062Pro-Gen_3_100062
26914792006.05.24 20:28sell0.90usdchf1.21771.21971.20772006.05.25 13:551.21630.000.00-17.73103.59
 100060Pro-Gen_3_100060
26914302006.05.24 20:26buy0.90gbpusd1.86821.86621.87822006.05.24 20:361.86870.000.000.0045.00
 100062Pro-Gen_3_100062
26903312006.05.24 19:23sell0.90usdjpy112.72112.92111.722006.05.24 20:37112.690.000.000.0023.96
 100061Pro-Gen_3_100061
26902792006.05.24 19:23sell0.90usdchf1.21831.22031.20832006.05.24 20:281.21810.000.000.0014.78
 100060Pro-Gen_3_100060
26899102006.05.24 19:08buy0.90gbpusd1.86811.86611.87812006.05.24 19:181.86610.000.000.00-180.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
26891102006.05.24 18:39sell1.00usdchf1.21681.21881.20682006.05.24 18:541.21880.000.000.00-164.09
 100060Pro-Gen_3_100060[sl]
26665692006.05.24 09:42sell0.90usdchf1.21101.21301.20102006.05.24 17:041.21300.000.000.00-148.39
 100060Pro-Gen_3_100060[sl]
26655002006.05.24 09:25sell0.90usdchf1.21091.21291.20092006.05.24 09:361.21290.000.000.00-148.40
 100060Pro-Gen_3_100060[sl]
26650552006.05.24 09:18buy0.90gbpusd1.87611.87411.88612006.05.24 17:041.87410.000.000.00-180.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
26646872006.05.24 09:10buy0.90eurusd1.27841.27641.28842006.05.24 15:451.28840.000.000.00900.00
 100063Pro-Gen_3_100063[tp]
26646192006.05.24 09:08buy0.90gbpusd1.87571.87371.88572006.05.24 09:181.87570.000.000.000.00
 100062Pro-Gen_3_100062
26633282006.05.24 08:37buy0.90eurusd1.27891.27691.28892006.05.24 08:491.27690.000.000.00-180.00
 100063Pro-Gen_3_100063[sl]
26598332006.05.24 05:53sell0.90usdjpy112.06112.26111.062006.05.24 07:11112.260.000.000.00-160.34
 100061Pro-Gen_3_100061[sl]
26594512006.05.24 05:39sell1.00usdjpy112.03112.23111.032006.05.24 05:52112.230.000.000.00-178.13
 100061Pro-Gen_3_100061[sl]
26593802006.05.24 05:34sell1.00usdjpy112.08112.28111.082006.05.24 05:39112.280.000.000.00-178.13
 100061Pro-Gen_3_100061[sl]
26591052006.05.24 05:23sell1.00usdjpy112.08112.28111.082006.05.24 05:34112.110.000.000.00-26.76
 100061Pro-Gen_3_100061
26562782006.05.24 02:56sell1.00usdjpy112.09112.29111.092006.05.24 03:57112.290.000.000.00-177.95
 100061Pro-Gen_3_100061[sl]
26561602006.05.24 02:44sell1.00usdjpy112.08112.28111.082006.05.24 02:56112.120.000.000.00-35.68
 100061Pro-Gen_3_100061
26560502006.05.24 02:33buy1.00eurusd1.27871.27671.28872006.05.24 08:371.27870.000.000.000.00
 100063Pro-Gen_3_100063
26555662006.05.24 01:59buy1.00gbpusd1.87661.87461.88662006.05.24 08:431.87460.000.000.00-200.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
26553652006.05.24 01:45buy1.00gbpusd1.87661.87461.88662006.05.24 01:591.87620.000.000.00-40.00
 100062Pro-Gen_3_100062
26552222006.05.24 01:33sell1.00usdjpy112.12112.32111.122006.05.24 01:50112.320.000.000.00-178.06
 100061Pro-Gen_3_100061[sl]
26551992006.05.24 01:31sell1.00usdchf1.21171.21371.20172006.05.24 08:491.21370.000.000.00-164.79
 100060Pro-Gen_3_100060[sl]
26551822006.05.24 01:30buy1.00eurusd1.27851.27651.28852006.05.24 02:321.27850.000.000.000.00
 100063Pro-Gen_3_100063
26551632006.05.24 01:29buy1.00gbpusd1.87681.87481.88682006.05.24 01:451.87620.000.000.00-60.00
 100062Pro-Gen_3_100062
26550802006.05.24 01:23sell1.00usdjpy112.12112.32111.122006.05.24 01:33112.150.000.000.00-26.75
 100061Pro-Gen_3_100061
26548272006.05.24 01:15sell1.00usdchf1.21161.21361.20162006.05.24 01:311.21210.000.000.00-41.25
 100060Pro-Gen_3_100060
26548152006.05.24 01:15buy1.00gbpusd1.87671.87471.88672006.05.24 01:291.87640.000.000.00-30.00
 100062Pro-Gen_3_100062
26548102006.05.24 01:15buy2.00eurusd1.27851.27651.28852006.05.24 01:301.27830.000.000.00-40.00
 100063Pro-Gen_3_100063
26547122006.05.24 01:12sell2.00usdjpy112.12112.32111.122006.05.24 01:23112.150.000.000.00-53.50
 100061Pro-Gen_3_100061
26496152006.05.23 21:50buy1.00usdjpy111.23111.03112.232006.05.24 01:02112.230.000.003.57891.03
 100061Pro-Gen_3_100061[tp]
26492282006.05.23 21:34buy1.00usdjpy111.23111.03112.232006.05.23 21:50111.200.000.000.00-26.98
 100061Pro-Gen_3_100061
26477142006.05.23 20:45sell2.00eurusd1.28461.28661.27462006.05.23 21:111.28660.000.000.00-400.00
 100063Pro-Gen_3_100063[sl]
26376982006.05.23 17:23sell1.00usdchf1.20961.21161.19962006.05.24 00:581.21160.000.00-6.62-165.03
 100060Pro-Gen_3_100060[sl]
26374842006.05.23 17:17buy2.00usdjpy111.43111.23112.432006.05.23 17:30111.230.000.000.00-359.62
 100061Pro-Gen_3_100061[sl]
26373662006.05.23 17:15sell2.00eurusd1.28251.28451.27252006.05.23 17:281.28450.000.000.00-400.00
 100063Pro-Gen_3_100063[sl]
26350182006.05.23 16:28sell1.00gbpusd1.88101.88301.87102006.05.23 17:301.88300.000.000.00-200.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
26348812006.05.23 16:21buy2.00usdjpy111.38111.18112.382006.05.23 17:17111.400.000.000.0035.91
 100061Pro-Gen_3_100061
26348732006.05.23 16:21sell2.00eurusd1.28331.28531.27332006.05.23 17:151.28250.000.000.00160.00
 100063Pro-Gen_3_100063
26298362006.05.23 12:57sell2.00eurusd1.28341.28541.27342006.05.23 14:391.28540.000.000.00-400.00
 100063Pro-Gen_3_100063[sl]
26298252006.05.23 12:56sell2.00gbpusd1.88151.88351.87152006.05.23 13:171.88350.000.000.00-400.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
26295702006.05.23 12:47sell2.00eurusd1.28361.28561.27362006.05.23 12:571.28360.000.000.000.00
 100063Pro-Gen_3_100063
26295492006.05.23 12:46sell2.00gbpusd1.88191.88391.87192006.05.23 12:561.88180.000.000.0020.00
 100062Pro-Gen_3_100062
26290682006.05.23 12:24sell2.00eurusd1.28351.28551.27352006.05.23 12:471.28380.000.000.00-60.00
 100063Pro-Gen_3_100063
26259022006.05.23 10:25sell2.00gbpusd1.88611.88811.87612006.05.23 12:461.88230.000.000.00760.00
 100062Pro-Gen_3_100062
26179712006.05.23 01:52buy2.00usdjpy111.47111.27112.472006.05.23 07:46111.270.000.000.00-359.51
 100061Pro-Gen_3_100061[sl]
26173932006.05.23 00:52sell2.00eurusd1.28611.28811.27612006.05.23 12:241.28370.000.000.00480.00
 100063Pro-Gen_3_100063
26163542006.05.22 22:57buy2.00usdjpy111.44111.24112.442006.05.23 01:52111.440.000.007.170.00
 100061Pro-Gen_3_100061
26033782006.05.22 16:40sell0.90usdjpy112.45112.65111.452006.05.22 21:14111.450.000.000.00807.61
 100061Pro-Gen_3_100061[tp]
25980802006.05.22 13:20sell1.00eurusd1.27631.27831.26632006.05.22 13:251.27830.000.000.00-200.00
 100063Pro-Gen_3_100063[sl]
25974442006.05.22 11:58buy1.00gbpusd1.87371.87171.88372006.05.22 18:151.88370.000.000.001 000.00
 100062Pro-Gen_3_100062[tp]
25971902006.05.22 11:45buy1.00gbpusd1.87371.87171.88372006.05.22 11:581.87330.000.000.00-40.00
 100062Pro-Gen_3_100062
25970542006.05.22 11:35buy1.00gbpusd1.87371.87171.88372006.05.22 11:451.87330.000.000.00-40.00
 100062Pro-Gen_3_100062
25877592006.05.22 06:13buy1.00gbpusd1.87041.86841.88042006.05.22 08:461.86840.000.000.00-200.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
25876632006.05.22 06:10sell1.00usdjpy112.14112.34111.142006.05.22 08:45112.340.000.000.00-178.03
 100061Pro-Gen_3_100061[sl]
25813852006.05.19 20:45buy1.00eurusd1.27601.27401.28602006.05.19 21:001.27700.000.000.00100.00
 100063Pro-Gen_3_100063
25810492006.05.19 20:29buy1.00eurusd1.27611.27411.28612006.05.19 20:451.27580.000.000.00-30.00
 100063Pro-Gen_3_100063
25805552006.05.19 20:19buy1.00eurusd1.27621.27421.28622006.05.19 20:291.27590.000.000.00-30.00
 100063Pro-Gen_3_100063
25791822006.05.19 19:37buy1.00eurusd1.27551.27351.28552006.05.19 20:191.27600.000.000.0050.00
 100063Pro-Gen_3_100063
25759452006.05.19 18:18buy1.00eurusd1.27101.26901.28102006.05.19 19:371.27530.000.000.00430.00
 100063Pro-Gen_3_100063
25720652006.05.19 16:53sell1.00usdjpy111.65111.85110.652006.05.19 17:15111.850.000.000.00-178.81
 100061Pro-Gen_3_100061[sl]
25717012006.05.19 16:42sell1.00usdjpy111.58111.78110.582006.05.19 16:53111.680.000.000.00-89.54
 100061Pro-Gen_3_100061
25712182006.05.19 16:33buy1.00eurusd1.27441.27241.28442006.05.19 17:071.27240.000.000.00-200.00
 100063Pro-Gen_3_100063[sl]
25712042006.05.19 16:32sell1.00usdjpy111.66111.86110.662006.05.19 16:42111.610.000.000.0044.80
 100061Pro-Gen_3_100061
25705522006.05.19 16:22buy1.00eurusd1.27341.27141.28342006.05.19 16:321.27420.000.000.0080.00
 100063Pro-Gen_3_100063
25705172006.05.19 16:22sell1.00usdjpy111.67111.87110.672006.05.19 16:32111.690.000.000.00-17.91
 100061Pro-Gen_3_100061
25701692006.05.19 16:16buy1.00gbpusd1.87341.87141.88342006.05.19 17:291.87140.000.000.00-200.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
25680582006.05.19 15:38sell2.00usdjpy111.69111.89110.692006.05.19 16:05111.890.000.000.00-357.49
 100061Pro-Gen_3_100061[sl]
25662702006.05.19 14:55buy2.00gbpusd1.87601.87401.88602006.05.19 15:291.87400.000.000.00-400.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
25662652006.05.19 14:55buy1.00eurusd1.27681.27481.28682006.05.19 15:251.27480.000.000.00-200.00
 100063Pro-Gen_3_100063[sl]
25662202006.05.19 14:53sell1.00usdjpy111.73111.93110.732006.05.19 15:38111.720.000.000.008.95
 100061Pro-Gen_3_100061
25642712006.05.19 13:31sell1.00usdchf1.22031.22231.21032006.05.19 15:361.22230.000.000.00-163.63
 100060Pro-Gen_3_100060[sl]
25640512006.05.19 13:20sell1.00usdchf1.22031.22231.21032006.05.19 13:311.22070.000.000.00-32.77
 100060Pro-Gen_3_100060
25639452006.05.19 13:17buy1.00eurusd1.27501.27301.28502006.05.19 14:551.27660.000.000.00160.00
 100063Pro-Gen_3_100063
25639332006.05.19 13:17buy2.00gbpusd1.87361.87161.88362006.05.19 14:551.87560.000.000.00400.00
 100062Pro-Gen_3_100062
25542672006.05.19 06:46sell1.00gbpusd1.89101.89301.88102006.05.19 10:401.88100.000.000.001 000.00
 100062Pro-Gen_3_100062[tp]
25495492006.05.19 00:16sell2.00usdjpy110.73110.93109.732006.05.19 01:31110.930.000.000.00-360.59
 100061Pro-Gen_3_100061[sl]
25482102006.05.18 22:24sell1.00gbpusd1.89001.89201.88002006.05.18 23:381.89200.000.000.00-200.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
25448992006.05.18 19:04sell1.00usdjpy110.91111.11109.912006.05.19 00:16110.760.000.00-7.22135.43
 100061Pro-Gen_3_100061
25448372006.05.18 19:03sell1.00usdchf1.21211.21411.20212006.05.19 10:231.21410.000.00-6.63-164.73
 100060Pro-Gen_3_100060[sl]
25434362006.05.18 18:17sell1.00gbpusd1.88991.89191.87992006.05.18 20:011.89190.000.000.00-200.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
25427632006.05.18 17:57sell1.00usdjpy110.52110.72109.522006.05.18 18:17110.720.000.000.00-180.64
 100061Pro-Gen_3_100061[sl]
25423492006.05.18 17:47sell1.00usdjpy110.52110.72109.522006.05.18 17:57110.550.000.000.00-27.14
 100061Pro-Gen_3_100061
25409202006.05.18 17:15sell1.00gbpusd1.89141.89341.88142006.05.18 18:171.89030.000.000.00110.00
 100062Pro-Gen_3_100062
25362292006.05.18 15:21sell0.90usdjpy111.04111.24110.042006.05.18 17:47110.550.000.000.00398.91
 100061Pro-Gen_3_100061
25361682006.05.18 15:20sell0.90usdchf1.21241.21441.20242006.05.18 15:321.21440.000.000.00-148.22
 100060Pro-Gen_3_100060[sl]
25327412006.05.18 12:34sell1.00gbpusd1.88661.88861.87662006.05.18 12:451.88860.000.000.00-200.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
25325302006.05.18 12:23sell1.00gbpusd1.88681.88881.87682006.05.18 12:341.88700.000.000.00-20.00
 100062Pro-Gen_3_100062
25323162006.05.18 12:13sell1.00gbpusd1.88681.88881.87682006.05.18 12:231.88720.000.000.00-40.00
 100062Pro-Gen_3_100062
25281172006.05.18 09:58buy1.00eurusd1.27561.27361.28562006.05.18 23:471.28560.000.000.001 000.00
 100063Pro-Gen_3_100063[tp]
25278692006.05.18 09:48buy1.00eurusd1.27541.27341.28542006.05.18 09:581.27540.000.000.000.00
 100063Pro-Gen_3_100063
25278512006.05.18 09:47sell1.00usdchf1.21311.21511.20312006.05.18 14:501.21510.000.000.00-164.60
 100060Pro-Gen_3_100060[sl]
25043502006.05.17 16:12buy0.70usdchf1.20511.20311.21512006.05.17 17:321.21510.000.000.00576.08
 100060Pro-Gen_3_100060[tp]
25042282006.05.17 16:10sell0.70gbpusd1.89591.89791.88592006.05.17 17:271.88590.000.000.00700.00
 100062Pro-Gen_3_100062[tp]
25035072006.05.17 15:53buy0.70usdchf1.20461.20261.21462006.05.17 16:121.20470.000.000.005.81
 100060Pro-Gen_3_100060
25034482006.05.17 15:53sell0.70gbpusd1.89571.89771.88572006.05.17 15:551.89770.000.000.00-140.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
25034172006.05.17 15:52sell0.70eurusd1.28821.29021.27822006.05.17 17:311.27820.000.000.00700.00
 100063Pro-Gen_3_100063[tp]
25031862006.05.17 15:49buy0.70usdjpy109.33109.13110.332006.05.17 18:30110.330.000.000.00634.41
 100061Pro-Gen_3_100061[tp]
25002222006.05.17 14:52sell0.80eurusd1.28831.29031.27832006.05.17 15:421.29030.000.000.00-160.00
 100063Pro-Gen_3_100063[sl]
24980762006.05.17 13:32sell0.80gbpusd1.89651.89851.88652006.05.17 15:401.89850.000.000.00-160.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
24968472006.05.17 12:55buy0.80usdjpy109.21109.01110.212006.05.17 15:43109.010.000.000.00-146.78
 100061Pro-Gen_3_100061[sl]
24963642006.05.17 12:45buy0.70usdjpy109.14108.94110.142006.05.17 12:55109.180.000.000.0025.65
 100061Pro-Gen_3_100061
24962622006.05.17 12:42sell0.80eurusd1.29051.29251.28052006.05.17 14:521.28850.000.000.00160.00
 100063Pro-Gen_3_100063
24962232006.05.17 12:40buy0.80usdchf1.20261.20061.21262006.05.17 15:431.20060.000.000.00-133.27
 100060Pro-Gen_3_100060[sl]
24960332006.05.17 12:31sell0.80eurusd1.29051.29251.28052006.05.17 12:421.29070.000.000.00-16.00
 100063Pro-Gen_3_100063
24960062006.05.17 12:30buy0.80usdchf1.20201.20001.21202006.05.17 12:401.20220.000.000.0013.31
 100060Pro-Gen_3_100060
24546642006.05.16 13:50buy0.60gbpusd1.88151.87951.89152006.05.17 06:291.89150.000.00-1.80600.00
 100062Pro-Gen_3_100062[tp]
24545402006.05.16 13:46sell0.60usdjpy110.27110.47109.272006.05.17 10:08109.270.000.00-4.37549.15
 100061Pro-Gen_3_100061[tp]
24536012006.05.16 12:57buy0.60gbpusd1.88011.87811.89012006.05.16 13:501.88110.000.000.0060.00
 100062Pro-Gen_3_100062
24533072006.05.16 12:51buy0.60eurusd1.28131.27931.29132006.05.17 12:081.29130.000.00-2.40600.00
 100063Pro-Gen_3_100063[tp]
24531322006.05.16 12:47buy0.60gbpusd1.87911.87711.88912006.05.16 12:571.87970.000.000.0036.00
 100062Pro-Gen_3_100062
24525782006.05.16 12:34buy0.60gbpusd1.87911.87711.88912006.05.16 12:471.87870.000.000.00-24.00
 100062Pro-Gen_3_100062
24496092006.05.16 10:58sell0.60usdjpy110.11110.31109.112006.05.16 11:04110.310.000.000.00-108.78
 100061Pro-Gen_3_100061[sl]
24495622006.05.16 10:57sell0.60usdchf1.21001.21201.20002006.05.16 11:121.21200.000.000.00-99.01
 100060Pro-Gen_3_100060[sl]
24490012006.05.16 10:43buy0.60eurusd1.28151.27951.29152006.05.16 12:011.27950.000.000.00-120.00
 100063Pro-Gen_3_100063[sl]
24452142006.05.16 08:50sell0.70usdchf1.20881.21081.19882006.05.16 09:241.21080.000.000.00-115.62
 100060Pro-Gen_3_100060[sl]
24451862006.05.16 08:49buy0.70eurusd1.28201.28001.29202006.05.16 09:251.28000.000.000.00-140.00
 100063Pro-Gen_3_100063[sl]
24447902006.05.16 08:29sell0.70usdchf1.20891.21091.19892006.05.16 08:501.20920.000.000.00-17.37
 100060Pro-Gen_3_100060
24447782006.05.16 08:28buy0.70eurusd1.28231.28031.29232006.05.16 08:491.28180.000.000.00-35.00
 100063Pro-Gen_3_100063
24418272006.05.16 05:38sell0.70usdjpy110.19110.39109.192006.05.16 10:32110.390.000.000.00-126.81
 100061Pro-Gen_3_100061[sl]
24409372006.05.16 04:43sell0.60usdjpy110.32110.52109.322006.05.16 05:38110.220.000.000.0054.44
 100061Pro-Gen_3_100061
24409202006.05.16 04:43sell0.60usdchf1.21001.21201.20002006.05.16 08:291.20930.000.000.0034.73
 100060Pro-Gen_3_100060
24408832006.05.16 04:41buy0.60gbpusd1.88041.87841.89042006.05.16 11:541.87840.000.000.00-120.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
24408802006.05.16 04:41buy0.70eurusd1.28151.27951.29152006.05.16 08:281.28210.000.000.0042.00
 100063Pro-Gen_3_100063
24407352006.05.16 04:33sell0.60usdjpy110.40110.60109.402006.05.16 04:43110.350.000.000.0027.19
 100061Pro-Gen_3_100061
24380462006.05.16 01:46buy0.70gbpusd1.87971.87771.88972006.05.16 01:571.87770.000.000.00-140.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
24363672006.05.15 23:57buy0.60gbpusd1.87911.87711.88912006.05.16 01:461.87930.000.00-1.8012.00
 100062Pro-Gen_3_100062
24362582006.05.15 23:51buy0.60eurusd1.27951.27751.28952006.05.16 04:411.28130.000.00-2.40108.00
 100063Pro-Gen_3_100063
24362382006.05.15 23:51sell0.60usdchf1.21181.21381.20182006.05.16 04:431.21040.000.00-3.9669.40
 100060Pro-Gen_3_100060
24360802006.05.15 23:47buy0.70gbpusd1.87831.87631.88832006.05.15 23:571.87870.000.000.0028.00
 100062Pro-Gen_3_100062
24258772006.05.15 18:30buy0.60eurusd1.28331.28131.29332006.05.15 19:101.28130.000.000.00-120.00
 100063Pro-Gen_3_100063[sl]
24254622006.05.15 18:20buy0.60eurusd1.28321.28121.29322006.05.15 18:301.28310.000.000.00-6.00
 100063Pro-Gen_3_100063
24249622006.05.15 18:09buy0.60gbpusd1.88271.88071.89272006.05.15 19:211.88070.000.000.00-120.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
24249572006.05.15 18:09buy0.70eurusd1.28321.28121.29322006.05.15 18:201.28300.000.000.00-14.00
 100063Pro-Gen_3_100063
24228922006.05.15 17:38sell0.70usdchf1.20771.20971.19772006.05.15 18:521.20970.000.000.00-115.72
 100060Pro-Gen_3_100060[sl]
24228012006.05.15 17:36buy0.70gbpusd1.88421.88221.89422006.05.15 17:591.88220.000.000.00-140.00
 100062Pro-Gen_3_100062[sl]
24224102006.05.15 17:30buy0.70eurusd1.28341.28141.29342006.05.15 18:091.28300.000.000.00-28.00
 100063Pro-Gen_3_100063
24220972006.05.15 17:26buy0.70gbpusd1.88391.88191.89392006.05.15 17:361.88380.000.000.00-7.00
 100062Pro-Gen_3_100062
24220372006.05.15 17:26sell0.70usdchf1.20771.20971.19772006.05.15 17:381.20810.000.000.00-23.18
 100060Pro-Gen_3_100060
24216012006.05.15 17:20buy0.70eurusd1.28321.28121.29322006.05.15 17:301.28320.000.000.000.00
 100063Pro-Gen_3_100063
24213052006.05.15 17:16buy0.70gbpusd1.88331.88131.89332006.05.15 17:261.88350.000.000.0014.00
 100062Pro-Gen_3_100062
23844352006.05.15 06:54sell0.50gbpusd1.89511.89711.88512006.05.15 11:161.88510.000.000.00500.00
 100062Pro-Gen_3_100062[tp]
23841552006.05.15 06:42sell0.50gbpusd1.89521.89721.88522006.05.15 06:541.89550.000.000.00-15.00
 100062Pro-Gen_3_100062
23839632006.05.15 06:31sell0.50gbpusd1.89531.89731.88532006.05.15 06:421.89560.000.000.00-15.00
 100062Pro-Gen_3_100062
23831992006.05.15 05:55buy0.50usdjpy109.61109.41110.612006.05.16 01:05110.610.000.001.81451.87
 100061Pro-Gen_3_100061[tp]
23831672006.05.15 05:52sell0.50eurusd1.29201.29401.28202006.05.15 13:411.28200.000.000.00500.00
 100063Pro-Gen_3_100063[tp]
23829762006.05.15 05:45buy0.50usdjpy109.64109.44110.642006.05.15 05:55109.580.000.000.00-27.38
 100061Pro-Gen_3_100061
23829362006.05.15 05:42sell0.50eurusd1.29201.29401.28202006.05.15 05:521.29220.000.000.00-10.00
 100063Pro-Gen_3_100063
23821952006.05.15 04:50buy0.50usdchf1.19791.19591.20792006.05.15 11:161.20790.000.000.00413.94
 100060Pro-Gen_3_100060[tp]
23820232006.05.15 04:40buy0.50usdchf1.19781.19581.20782006.05.15 04:501.19750.000.000.00-12.53
 100060Pro-Gen_3_100060
23783962006.05.13 12:08balanceDeposit5 000.00
  0.00 0.00 -92.46 1 149.54
Closed P/L: 1 057.08
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 057.08 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 6 057.08 Equity: 6 057.08 Free Margin: 6 057.08
 
Details:
Graph
Gross Profit: 28 917.68 Gross Loss: 27 860.60 Total Net Profit: 1 057.08
Profit Factor: 1.04 Expected Payoff: 3.39  
Absolute Drawdown: 79.91 Maximal Drawdown (%): 6 476.22 (51.7%)  
 
Total Trades: 312 Short Positions (won %): 156 (29.49%) Long Positions (won %): 156 (32.05%)
Profit Trades (% of total): 96 (30.77%) Loss trades (% of total): 216 (69.23%)
Largest profit trade: 1 006.00 loss trade: -400.00
Average profit trade: 301.23 loss trade: -128.98
Maximum consecutive wins ($): 6 (2 616.30) consecutive losses ($): 19 (-1 949.02)
Maximal consecutive profit (count): 2 808.89 (3) consecutive loss (count): -1 949.02 (19)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 4