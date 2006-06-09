|Account: 176788
|Name: profgent
|Currency: USD
|2006 June 9, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3146684
|2006.06.09 15:16
|buy
|0.70
|eurusd
|1.2664
|1.2644
|1.2764
|2006.06.09 15:30
|1.2644
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063[sl]
|3135720
|2006.06.09 09:53
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.8440
|1.8420
|1.8540
|2006.06.09 10:40
|1.8420
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|3135523
|2006.06.09 09:50
|buy
|0.60
|eurusd
|1.2646
|1.2626
|1.2746
|2006.06.09 15:16
|1.2662
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|3135424
|2006.06.09 09:49
|sell
|0.60
|usdchf
|1.2320
|1.2340
|1.2220
|2006.06.09 15:30
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|-97.21
|100060
|Pro-Gen_3_100060[sl]
|3135280
|2006.06.09 09:47
|sell
|0.60
|usdjpy
|113.87
|114.07
|112.87
|2006.06.09 15:30
|114.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.18
|100061
|Pro-Gen_3_100061[sl]
|3134573
|2006.06.09 09:37
|sell
|0.60
|usdjpy
|113.87
|114.07
|112.87
|2006.06.09 09:47
|113.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.80
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|3118310
|2006.06.08 20:52
|sell
|0.60
|usdjpy
|114.15
|114.35
|113.15
|2006.06.09 09:37
|113.90
|0.00
|0.00
|-4.20
|131.69
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|3117976
|2006.06.08 20:42
|sell
|0.60
|usdjpy
|114.14
|114.34
|113.14
|2006.06.08 20:52
|114.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.02
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|3117911
|2006.06.08 20:41
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.8429
|1.8409
|1.8529
|2006.06.09 09:53
|1.8436
|0.00
|0.00
|-1.80
|42.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|3117182
|2006.06.08 20:16
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.8428
|1.8408
|1.8528
|2006.06.08 20:41
|1.8425
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|3112715
|2006.06.08 18:35
|buy
|0.70
|eurusd
|1.2636
|1.2616
|1.2736
|2006.06.09 09:50
|1.2644
|0.00
|0.00
|-2.80
|56.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|3109903
|2006.06.08 16:57
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.8411
|1.8391
|1.8511
|2006.06.08 17:54
|1.8391
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|3108665
|2006.06.08 16:28
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.8412
|1.8392
|1.8512
|2006.06.08 16:33
|1.8392
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|3108263
|2006.06.08 16:19
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.8415
|1.8395
|1.8515
|2006.06.08 16:22
|1.8395
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|3107953
|2006.06.08 16:12
|sell
|0.70
|usdjpy
|114.36
|114.56
|113.36
|2006.06.08 20:42
|114.17
|0.00
|0.00
|0.00
|116.49
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|3107813
|2006.06.08 16:09
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.8413
|1.8393
|1.8513
|2006.06.08 16:19
|1.8411
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|3102432
|2006.06.08 14:36
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.8495
|1.8475
|1.8595
|2006.06.08 14:48
|1.8475
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|3102211
|2006.06.08 14:25
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.8501
|1.8481
|1.8601
|2006.06.08 14:36
|1.8491
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|3101959
|2006.06.08 14:15
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.8500
|1.8480
|1.8600
|2006.06.08 14:25
|1.8497
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|3100319
|2006.06.08 12:54
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.8496
|1.8476
|1.8596
|2006.06.08 14:15
|1.8496
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|3100250
|2006.06.08 12:50
|sell
|0.70
|usdjpy
|113.75
|113.95
|112.75
|2006.06.08 13:19
|113.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-122.86
|100061
|Pro-Gen_3_100061[sl]
|3100098
|2006.06.08 12:43
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.8493
|1.8473
|1.8593
|2006.06.08 12:54
|1.8492
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|3100039
|2006.06.08 12:40
|sell
|0.70
|usdjpy
|113.75
|113.95
|112.75
|2006.06.08 12:50
|113.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.46
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|3098789
|2006.06.08 11:38
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8497
|1.8477
|1.8597
|2006.06.08 11:44
|1.8477
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|3094014
|2006.06.08 08:59
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8566
|1.8546
|1.8666
|2006.06.08 09:29
|1.8546
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|3085899
|2006.06.07 20:32
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8586
|1.8566
|1.8686
|2006.06.07 21:10
|1.8566
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|3079432
|2006.06.07 17:09
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8561
|1.8541
|1.8661
|2006.06.07 17:33
|1.8541
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|3075122
|2006.06.07 15:06
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8591
|1.8571
|1.8691
|2006.06.07 16:19
|1.8571
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|3056684
|2006.06.07 00:59
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8608
|1.8588
|1.8708
|2006.06.07 09:15
|1.8588
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|3056665
|2006.06.07 00:57
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8608
|1.8588
|1.8708
|2006.06.07 09:15
|1.8588
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|3056613
|2006.06.07 00:47
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8607
|1.8587
|1.8707
|2006.06.07 00:59
|1.8604
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|3056606
|2006.06.07 00:47
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8608
|1.8588
|1.8708
|2006.06.07 00:57
|1.8604
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|3043425
|2006.06.06 18:35
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8605
|1.8585
|1.8705
|2006.06.07 00:47
|1.8603
|0.00
|0.00
|-2.40
|-16.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|3043416
|2006.06.06 18:35
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8607
|1.8587
|1.8707
|2006.06.07 00:47
|1.8604
|0.00
|0.00
|-2.40
|-24.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|3042661
|2006.06.06 18:17
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.8606
|1.8586
|1.8706
|2006.06.06 18:35
|1.8602
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|3040399
|2006.06.06 17:26
|sell
|0.90
|usdchf
|1.2147
|1.2167
|1.2047
|2006.06.06 17:42
|1.2167
|0.00
|0.00
|0.00
|-147.90
|100060
|Pro-Gen_3_100060[sl]
|3040137
|2006.06.06 17:18
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.8645
|1.8625
|1.8745
|2006.06.06 17:41
|1.8625
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|3040136
|2006.06.06 17:18
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2841
|1.2821
|1.2941
|2006.06.06 17:41
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063[sl]
|3039531
|2006.06.06 17:01
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2843
|1.2823
|1.2943
|2006.06.06 17:18
|1.2839
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|3008938
|2006.06.05 21:19
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8788
|1.8808
|1.8688
|2006.06.06 13:24
|1.8688
|0.00
|0.00
|0.80
|800.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[tp]
|3003638
|2006.06.05 17:42
|buy
|0.90
|usdchf
|1.2048
|1.2028
|1.2148
|2006.06.05 18:33
|1.2028
|0.00
|0.00
|0.00
|-149.65
|100060
|Pro-Gen_3_100060[sl]
|3002267
|2006.06.05 16:59
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.8782
|1.8802
|1.8682
|2006.06.05 19:59
|1.8802
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|3000060
|2006.06.05 15:55
|buy
|0.90
|usdjpy
|111.78
|111.58
|112.78
|2006.06.05 19:05
|111.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-161.32
|100061
|Pro-Gen_3_100061[sl]
|2999331
|2006.06.05 15:38
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2945
|1.2965
|1.2845
|2006.06.05 19:25
|1.2965
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063[sl]
|2996154
|2006.06.05 14:00
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.8845
|1.8865
|1.8745
|2006.06.05 16:59
|1.8786
|0.00
|0.00
|0.00
|531.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2995254
|2006.06.05 13:28
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.8847
|1.8867
|1.8747
|2006.06.05 13:59
|1.8849
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2994947
|2006.06.05 13:15
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.8846
|1.8866
|1.8746
|2006.06.05 13:28
|1.8851
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2990510
|2006.06.05 10:56
|buy
|0.90
|usdjpy
|111.80
|111.60
|112.80
|2006.06.05 15:20
|111.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-161.29
|100061
|Pro-Gen_3_100061[sl]
|2989985
|2006.06.05 10:46
|buy
|0.90
|usdjpy
|111.68
|111.48
|112.68
|2006.06.05 10:56
|111.77
|0.00
|0.00
|0.00
|72.47
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|2987509
|2006.06.05 09:59
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2942
|1.2962
|1.2842
|2006.06.05 10:27
|1.2962
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063[sl]
|2987284
|2006.06.05 09:54
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.8833
|1.8853
|1.8733
|2006.06.05 10:27
|1.8853
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2987059
|2006.06.05 09:49
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2943
|1.2963
|1.2843
|2006.06.05 09:59
|1.2944
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2972185
|2006.06.02 17:03
|buy
|0.90
|usdjpy
|111.70
|111.50
|112.70
|2006.06.02 17:43
|111.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-161.43
|100061
|Pro-Gen_3_100061[sl]
|2972149
|2006.06.02 17:03
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.8812
|1.8832
|1.8712
|2006.06.02 17:07
|1.8832
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2972091
|2006.06.02 17:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2904
|1.2924
|1.2804
|2006.06.02 17:26
|1.2924
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063[sl]
|2971451
|2006.06.02 16:50
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2098
|1.2078
|1.2198
|2006.06.02 16:57
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.00
|-165.59
|100060
|Pro-Gen_3_100060[sl]
|2970912
|2006.06.02 16:40
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2100
|1.2080
|1.2200
|2006.06.02 16:50
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.61
|100060
|Pro-Gen_3_100060
|2970078
|2006.06.02 16:23
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2099
|1.2079
|1.2199
|2006.06.02 16:40
|1.2096
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.80
|100060
|Pro-Gen_3_100060
|2970077
|2006.06.02 16:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2920
|1.2940
|1.2820
|2006.06.02 17:03
|1.2906
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2969029
|2006.06.02 16:06
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2098
|1.2078
|1.2198
|2006.06.02 16:23
|1.2095
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.80
|100060
|Pro-Gen_3_100060
|2962113
|2006.06.02 13:59
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8659
|1.8679
|1.8559
|2006.06.02 15:26
|1.8679
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2950482
|2006.06.01 23:42
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.8653
|1.8633
|1.8753
|2006.06.02 09:17
|1.8633
|0.00
|0.00
|-2.70
|-180.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2937536
|2006.06.01 16:28
|sell
|0.80
|usdjpy
|113.17
|113.37
|112.17
|2006.06.02 15:30
|112.17
|0.00
|0.00
|-5.68
|713.20
|100061
|Pro-Gen_3_100061[tp]
|2937460
|2006.06.01 16:25
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2268
|1.2288
|1.2168
|2006.06.02 15:30
|1.2168
|0.00
|0.00
|-5.24
|658.98
|100060
|Pro-Gen_3_100060[tp]
|2937252
|2006.06.01 16:17
|sell
|0.80
|usdjpy
|113.17
|113.37
|112.17
|2006.06.01 16:28
|113.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.20
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|2935963
|2006.06.01 15:41
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2743
|1.2723
|1.2843
|2006.06.02 15:30
|1.2843
|0.00
|0.00
|-3.20
|800.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063[tp]
|2935785
|2006.06.01 15:37
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8619
|1.8599
|1.8719
|2006.06.01 15:46
|1.8599
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2935760
|2006.06.01 15:37
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2259
|1.2279
|1.2159
|2006.06.01 15:46
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.30
|100060
|Pro-Gen_3_100060[sl]
|2935544
|2006.06.01 15:31
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8618
|1.8598
|1.8718
|2006.06.01 15:33
|1.8598
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2935430
|2006.06.01 15:30
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2742
|1.2722
|1.2842
|2006.06.01 15:41
|1.2741
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2924881
|2006.06.01 10:58
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8646
|1.8626
|1.8746
|2006.06.01 14:10
|1.8626
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2924285
|2006.06.01 10:50
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2778
|1.2758
|1.2878
|2006.06.01 13:47
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063[sl]
|2924000
|2006.06.01 10:47
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.8650
|1.8630
|1.8750
|2006.06.01 10:58
|1.8642
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2923982
|2006.06.01 10:47
|sell
|0.90
|usdchf
|1.2214
|1.2234
|1.2114
|2006.06.01 13:26
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|-147.13
|100060
|Pro-Gen_3_100060[sl]
|2923114
|2006.06.01 10:40
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2774
|1.2754
|1.2874
|2006.06.01 10:50
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2916319
|2006.06.01 08:56
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.8669
|1.8649
|1.8769
|2006.06.01 09:20
|1.8649
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2916109
|2006.06.01 08:46
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.8669
|1.8649
|1.8769
|2006.06.01 08:56
|1.8665
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2912532
|2006.06.01 04:37
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.8683
|1.8663
|1.8783
|2006.06.01 04:55
|1.8663
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2912156
|2006.06.01 04:27
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.8682
|1.8662
|1.8782
|2006.06.01 04:37
|1.8679
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2911845
|2006.06.01 04:16
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.8680
|1.8660
|1.8780
|2006.06.01 04:27
|1.8678
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2911807
|2006.06.01 04:16
|sell
|0.90
|usdjpy
|112.58
|112.78
|111.58
|2006.06.01 10:13
|112.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-159.60
|100061
|Pro-Gen_3_100061[sl]
|2909103
|2006.06.01 02:52
|sell
|0.90
|usdjpy
|112.47
|112.67
|111.47
|2006.06.01 03:34
|112.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-159.76
|100061
|Pro-Gen_3_100061[sl]
|2907747
|2006.06.01 01:38
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.8723
|1.8703
|1.8823
|2006.06.01 02:08
|1.8703
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2907467
|2006.06.01 01:22
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.8723
|1.8703
|1.8823
|2006.06.01 01:38
|1.8719
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2907181
|2006.06.01 01:12
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.8726
|1.8706
|1.8826
|2006.06.01 01:22
|1.8719
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2901151
|2006.05.31 21:17
|sell
|0.90
|usdchf
|1.2145
|1.2165
|1.2045
|2006.05.31 21:26
|1.2165
|0.00
|0.00
|0.00
|-147.97
|100060
|Pro-Gen_3_100060[sl]
|2901150
|2006.05.31 21:17
|sell
|0.90
|usdchf
|1.2144
|1.2164
|1.2044
|2006.05.31 21:26
|1.2164
|0.00
|0.00
|0.00
|-147.96
|100060
|Pro-Gen_3_100060[sl]
|2901149
|2006.05.31 21:17
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.8744
|1.8724
|1.8844
|2006.05.31 21:26
|1.8724
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2900019
|2006.05.31 21:05
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.8742
|1.8722
|1.8842
|2006.05.31 21:17
|1.8740
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2899964
|2006.05.31 21:05
|sell
|0.90
|usdchf
|1.2147
|1.2167
|1.2047
|2006.05.31 21:17
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.82
|100060
|Pro-Gen_3_100060
|2893273
|2006.05.31 17:59
|sell
|1.00
|usdjpy
|112.12
|112.32
|111.12
|2006.05.31 18:51
|112.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-178.06
|100061
|Pro-Gen_3_100061[sl]
|2890962
|2006.05.31 17:05
|sell
|1.00
|usdjpy
|112.14
|112.34
|111.14
|2006.05.31 17:16
|112.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-178.03
|100061
|Pro-Gen_3_100061[sl]
|2890868
|2006.05.31 17:04
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2131
|1.2151
|1.2031
|2006.05.31 17:17
|1.2151
|0.00
|0.00
|0.00
|-164.60
|100060
|Pro-Gen_3_100060[sl]
|2889204
|2006.05.31 16:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2862
|1.2882
|1.2762
|2006.06.01 06:37
|1.2762
|0.00
|0.00
|6.00
|1 000.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063[tp]
|2884576
|2006.05.31 12:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2861
|1.2881
|1.2761
|2006.05.31 16:19
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063[sl]
|2884571
|2006.05.31 12:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2861
|1.2881
|1.2761
|2006.05.31 16:19
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063[sl]
|2884333
|2006.05.31 12:44
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8766
|1.8786
|1.8666
|2006.05.31 12:46
|1.8786
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2884320
|2006.05.31 12:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2861
|1.2881
|1.2761
|2006.05.31 12:54
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2884294
|2006.05.31 12:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2863
|1.2883
|1.2763
|2006.05.31 12:54
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2884276
|2006.05.31 12:43
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2118
|1.2098
|1.2218
|2006.05.31 13:10
|1.2098
|0.00
|0.00
|0.00
|-165.32
|100060
|Pro-Gen_3_100060[sl]
|2881272
|2006.05.31 10:59
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2102
|1.2082
|1.2202
|2006.05.31 12:43
|1.2114
|0.00
|0.00
|0.00
|99.06
|100060
|Pro-Gen_3_100060
|2881200
|2006.05.31 10:56
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2880
|1.2900
|1.2780
|2006.05.31 12:44
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|340.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2880889
|2006.05.31 10:46
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2885
|1.2905
|1.2785
|2006.05.31 10:56
|1.2882
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2880557
|2006.05.31 10:36
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2885
|1.2905
|1.2785
|2006.05.31 10:46
|1.2887
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2878438
|2006.05.31 09:32
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2112
|1.2092
|1.2212
|2006.05.31 09:45
|1.2092
|0.00
|0.00
|0.00
|-330.80
|100060
|Pro-Gen_3_100060[sl]
|2873986
|2006.05.31 03:56
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8804
|1.8824
|1.8704
|2006.05.31 04:10
|1.8824
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2873869
|2006.05.31 03:51
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2131
|1.2111
|1.2231
|2006.05.31 07:24
|1.2111
|0.00
|0.00
|0.00
|-330.28
|100060
|Pro-Gen_3_100060[sl]
|2873835
|2006.05.31 03:46
|sell
|1.00
|usdjpy
|112.21
|112.41
|111.21
|2006.05.31 17:05
|112.17
|0.00
|0.00
|0.00
|35.66
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|2873679
|2006.05.31 03:35
|sell
|1.00
|usdjpy
|112.21
|112.41
|111.21
|2006.05.31 03:46
|112.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.73
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|2872457
|2006.05.31 00:57
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8833
|1.8853
|1.8733
|2006.05.31 03:56
|1.8808
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2872440
|2006.05.31 00:47
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8834
|1.8854
|1.8734
|2006.05.31 00:57
|1.8837
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2872213
|2006.05.31 00:12
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8829
|1.8849
|1.8729
|2006.05.31 00:17
|1.8849
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2870579
|2006.05.30 21:54
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2114
|1.2094
|1.2214
|2006.05.31 03:51
|1.2127
|0.00
|0.00
|6.61
|214.40
|100060
|Pro-Gen_3_100060
|2870376
|2006.05.30 21:44
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2111
|1.2091
|1.2211
|2006.05.30 21:54
|1.2110
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.52
|100060
|Pro-Gen_3_100060
|2865482
|2006.05.30 19:12
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8811
|1.8831
|1.8711
|2006.05.30 19:21
|1.8831
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2857973
|2006.05.30 16:19
|sell
|2.00
|usdjpy
|112.35
|112.55
|111.35
|2006.05.31 03:35
|112.24
|0.00
|0.00
|-14.27
|196.01
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|2854501
|2006.05.30 15:17
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2827
|1.2847
|1.2727
|2006.05.30 16:20
|1.2847
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063[sl]
|2854480
|2006.05.30 15:17
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8729
|1.8749
|1.8629
|2006.05.30 15:58
|1.8749
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2854327
|2006.05.30 15:16
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2146
|1.2126
|1.2246
|2006.05.30 16:51
|1.2126
|0.00
|0.00
|0.00
|-329.87
|100060
|Pro-Gen_3_100060[sl]
|2848106
|2006.05.30 11:30
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8745
|1.8765
|1.8645
|2006.05.30 11:54
|1.8765
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2847811
|2006.05.30 11:20
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8746
|1.8766
|1.8646
|2006.05.30 11:30
|1.8749
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2836947
|2006.05.30 03:37
|sell
|1.00
|usdjpy
|112.58
|112.78
|111.58
|2006.05.30 16:19
|112.38
|0.00
|0.00
|0.00
|177.97
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|2836752
|2006.05.30 03:27
|sell
|1.00
|usdjpy
|112.58
|112.78
|111.58
|2006.05.30 03:37
|112.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.64
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|2808182
|2006.05.29 01:52
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2261
|1.2281
|1.2161
|2006.05.30 09:08
|1.2161
|0.00
|0.00
|-6.54
|822.43
|100060
|Pro-Gen_3_100060[tp]
|2808152
|2006.05.29 01:51
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8583
|1.8563
|1.8683
|2006.05.30 06:13
|1.8683
|0.00
|0.00
|-3.00
|1 000.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[tp]
|2808122
|2006.05.29 01:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2735
|1.2715
|1.2835
|2006.05.30 09:09
|1.2835
|0.00
|0.00
|-4.00
|1 000.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063[tp]
|2807751
|2006.05.29 01:40
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2262
|1.2282
|1.2162
|2006.05.29 01:52
|1.2265
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.46
|100060
|Pro-Gen_3_100060
|2807727
|2006.05.29 01:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2736
|1.2716
|1.2836
|2006.05.29 01:50
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2807717
|2006.05.29 01:39
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8582
|1.8562
|1.8682
|2006.05.29 01:51
|1.8579
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2802126
|2006.05.26 17:47
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8580
|1.8560
|1.8680
|2006.05.26 17:47
|1.8560
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2800038
|2006.05.26 17:12
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8580
|1.8560
|1.8680
|2006.05.26 17:16
|1.8560
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2792172
|2006.05.26 15:37
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2800
|1.2820
|1.2700
|2006.05.26 21:00
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|552.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2787066
|2006.05.26 14:33
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8707
|1.8727
|1.8607
|2006.05.26 16:32
|1.8607
|0.00
|0.00
|0.00
|800.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[tp]
|2787062
|2006.05.26 14:33
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8707
|1.8727
|1.8607
|2006.05.26 16:32
|1.8607
|0.00
|0.00
|0.00
|800.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[tp]
|2772302
|2006.05.26 10:13
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2184
|1.2204
|1.2084
|2006.05.26 16:25
|1.2204
|0.00
|0.00
|0.00
|-131.10
|100060
|Pro-Gen_3_100060[sl]
|2769432
|2006.05.26 09:25
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2186
|1.2206
|1.2086
|2006.05.26 10:13
|1.2188
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.13
|100060
|Pro-Gen_3_100060
|2760489
|2006.05.26 03:54
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8736
|1.8756
|1.8636
|2006.05.26 14:33
|1.8711
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2760094
|2006.05.26 03:36
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8736
|1.8756
|1.8636
|2006.05.26 03:54
|1.8740
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2759688
|2006.05.26 03:26
|buy
|0.80
|usdjpy
|111.66
|111.46
|112.66
|2006.05.26 16:52
|112.66
|0.00
|0.00
|0.00
|709.91
|100061
|Pro-Gen_3_100061[tp]
|2759443
|2006.05.26 03:16
|buy
|0.80
|usdjpy
|111.67
|111.47
|112.67
|2006.05.26 03:26
|111.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.67
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|2758166
|2006.05.26 02:54
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2155
|1.2175
|1.2055
|2006.05.26 02:59
|1.2175
|0.00
|0.00
|0.00
|-131.42
|100060
|Pro-Gen_3_100060[sl]
|2745785
|2006.05.25 19:33
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2180
|1.2200
|1.2080
|2006.05.26 02:54
|1.2159
|0.00
|0.00
|-5.26
|138.17
|100060
|Pro-Gen_3_100060
|2737436
|2006.05.25 16:39
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2176
|1.2196
|1.2076
|2006.05.25 17:10
|1.2196
|0.00
|0.00
|0.00
|-131.19
|100060
|Pro-Gen_3_100060[sl]
|2736985
|2006.05.25 16:26
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2175
|1.2195
|1.2075
|2006.05.25 16:39
|1.2180
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.84
|100060
|Pro-Gen_3_100060
|2736061
|2006.05.25 16:13
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2176
|1.2196
|1.2076
|2006.05.25 16:26
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.71
|100060
|Pro-Gen_3_100060
|2730697
|2006.05.25 15:30
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2173
|1.2193
|1.2073
|2006.05.25 15:54
|1.2193
|0.00
|0.00
|0.00
|-131.21
|100060
|Pro-Gen_3_100060[sl]
|2725467
|2006.05.25 13:55
|sell
|0.90
|usdchf
|1.2159
|1.2179
|1.2059
|2006.05.25 14:19
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|-147.77
|100060
|Pro-Gen_3_100060[sl]
|2714868
|2006.05.25 10:25
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.8701
|1.8681
|1.8801
|2006.05.25 10:39
|1.8681
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2714026
|2006.05.25 10:15
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.8702
|1.8682
|1.8802
|2006.05.25 10:25
|1.8697
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2706393
|2006.05.25 05:59
|sell
|0.90
|usdjpy
|112.67
|112.87
|111.67
|2006.05.25 07:20
|112.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-159.48
|100061
|Pro-Gen_3_100061[sl]
|2699213
|2006.05.25 01:26
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.8696
|1.8676
|1.8796
|2006.05.25 05:21
|1.8676
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2698787
|2006.05.25 00:54
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.8689
|1.8669
|1.8789
|2006.05.25 01:26
|1.8692
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2698716
|2006.05.25 00:44
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.8692
|1.8672
|1.8792
|2006.05.25 00:54
|1.8685
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2698651
|2006.05.25 00:32
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.8693
|1.8673
|1.8793
|2006.05.25 00:44
|1.8688
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2698448
|2006.05.25 00:22
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.8689
|1.8669
|1.8789
|2006.05.25 00:32
|1.8689
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2694960
|2006.05.24 22:46
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2785
|1.2765
|1.2885
|2006.05.24 23:08
|1.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063[sl]
|2692743
|2006.05.24 21:22
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.8709
|1.8689
|1.8809
|2006.05.24 23:33
|1.8689
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2692556
|2006.05.24 21:11
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.8709
|1.8689
|1.8809
|2006.05.24 21:22
|1.8705
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2692188
|2006.05.24 20:52
|sell
|0.90
|usdjpy
|112.66
|112.86
|111.66
|2006.05.24 23:40
|112.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-159.49
|100061
|Pro-Gen_3_100061[sl]
|2691692
|2006.05.24 20:37
|sell
|0.90
|usdjpy
|112.66
|112.86
|111.66
|2006.05.24 20:52
|112.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.96
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|2691653
|2006.05.24 20:37
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2762
|1.2742
|1.2862
|2006.05.24 22:46
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|189.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2691638
|2006.05.24 20:36
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.8691
|1.8671
|1.8791
|2006.05.24 21:11
|1.8705
|0.00
|0.00
|0.00
|126.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2691479
|2006.05.24 20:28
|sell
|0.90
|usdchf
|1.2177
|1.2197
|1.2077
|2006.05.25 13:55
|1.2163
|0.00
|0.00
|-17.73
|103.59
|100060
|Pro-Gen_3_100060
|2691430
|2006.05.24 20:26
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.8682
|1.8662
|1.8782
|2006.05.24 20:36
|1.8687
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2690331
|2006.05.24 19:23
|sell
|0.90
|usdjpy
|112.72
|112.92
|111.72
|2006.05.24 20:37
|112.69
|0.00
|0.00
|0.00
|23.96
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|2690279
|2006.05.24 19:23
|sell
|0.90
|usdchf
|1.2183
|1.2203
|1.2083
|2006.05.24 20:28
|1.2181
|0.00
|0.00
|0.00
|14.78
|100060
|Pro-Gen_3_100060
|2689910
|2006.05.24 19:08
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.8681
|1.8661
|1.8781
|2006.05.24 19:18
|1.8661
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2689110
|2006.05.24 18:39
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2168
|1.2188
|1.2068
|2006.05.24 18:54
|1.2188
|0.00
|0.00
|0.00
|-164.09
|100060
|Pro-Gen_3_100060[sl]
|2666569
|2006.05.24 09:42
|sell
|0.90
|usdchf
|1.2110
|1.2130
|1.2010
|2006.05.24 17:04
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.00
|-148.39
|100060
|Pro-Gen_3_100060[sl]
|2665500
|2006.05.24 09:25
|sell
|0.90
|usdchf
|1.2109
|1.2129
|1.2009
|2006.05.24 09:36
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|-148.40
|100060
|Pro-Gen_3_100060[sl]
|2665055
|2006.05.24 09:18
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.8761
|1.8741
|1.8861
|2006.05.24 17:04
|1.8741
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2664687
|2006.05.24 09:10
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2784
|1.2764
|1.2884
|2006.05.24 15:45
|1.2884
|0.00
|0.00
|0.00
|900.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063[tp]
|2664619
|2006.05.24 09:08
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.8757
|1.8737
|1.8857
|2006.05.24 09:18
|1.8757
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2663328
|2006.05.24 08:37
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2789
|1.2769
|1.2889
|2006.05.24 08:49
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063[sl]
|2659833
|2006.05.24 05:53
|sell
|0.90
|usdjpy
|112.06
|112.26
|111.06
|2006.05.24 07:11
|112.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.34
|100061
|Pro-Gen_3_100061[sl]
|2659451
|2006.05.24 05:39
|sell
|1.00
|usdjpy
|112.03
|112.23
|111.03
|2006.05.24 05:52
|112.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-178.13
|100061
|Pro-Gen_3_100061[sl]
|2659380
|2006.05.24 05:34
|sell
|1.00
|usdjpy
|112.08
|112.28
|111.08
|2006.05.24 05:39
|112.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-178.13
|100061
|Pro-Gen_3_100061[sl]
|2659105
|2006.05.24 05:23
|sell
|1.00
|usdjpy
|112.08
|112.28
|111.08
|2006.05.24 05:34
|112.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.76
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|2656278
|2006.05.24 02:56
|sell
|1.00
|usdjpy
|112.09
|112.29
|111.09
|2006.05.24 03:57
|112.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-177.95
|100061
|Pro-Gen_3_100061[sl]
|2656160
|2006.05.24 02:44
|sell
|1.00
|usdjpy
|112.08
|112.28
|111.08
|2006.05.24 02:56
|112.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.68
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|2656050
|2006.05.24 02:33
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2787
|1.2767
|1.2887
|2006.05.24 08:37
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2655566
|2006.05.24 01:59
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8766
|1.8746
|1.8866
|2006.05.24 08:43
|1.8746
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2655365
|2006.05.24 01:45
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8766
|1.8746
|1.8866
|2006.05.24 01:59
|1.8762
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2655222
|2006.05.24 01:33
|sell
|1.00
|usdjpy
|112.12
|112.32
|111.12
|2006.05.24 01:50
|112.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-178.06
|100061
|Pro-Gen_3_100061[sl]
|2655199
|2006.05.24 01:31
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2117
|1.2137
|1.2017
|2006.05.24 08:49
|1.2137
|0.00
|0.00
|0.00
|-164.79
|100060
|Pro-Gen_3_100060[sl]
|2655182
|2006.05.24 01:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2785
|1.2765
|1.2885
|2006.05.24 02:32
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2655163
|2006.05.24 01:29
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8768
|1.8748
|1.8868
|2006.05.24 01:45
|1.8762
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2655080
|2006.05.24 01:23
|sell
|1.00
|usdjpy
|112.12
|112.32
|111.12
|2006.05.24 01:33
|112.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.75
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|2654827
|2006.05.24 01:15
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2116
|1.2136
|1.2016
|2006.05.24 01:31
|1.2121
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.25
|100060
|Pro-Gen_3_100060
|2654815
|2006.05.24 01:15
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8767
|1.8747
|1.8867
|2006.05.24 01:29
|1.8764
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2654810
|2006.05.24 01:15
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2785
|1.2765
|1.2885
|2006.05.24 01:30
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2654712
|2006.05.24 01:12
|sell
|2.00
|usdjpy
|112.12
|112.32
|111.12
|2006.05.24 01:23
|112.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.50
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|2649615
|2006.05.23 21:50
|buy
|1.00
|usdjpy
|111.23
|111.03
|112.23
|2006.05.24 01:02
|112.23
|0.00
|0.00
|3.57
|891.03
|100061
|Pro-Gen_3_100061[tp]
|2649228
|2006.05.23 21:34
|buy
|1.00
|usdjpy
|111.23
|111.03
|112.23
|2006.05.23 21:50
|111.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.98
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|2647714
|2006.05.23 20:45
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2846
|1.2866
|1.2746
|2006.05.23 21:11
|1.2866
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063[sl]
|2637698
|2006.05.23 17:23
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2096
|1.2116
|1.1996
|2006.05.24 00:58
|1.2116
|0.00
|0.00
|-6.62
|-165.03
|100060
|Pro-Gen_3_100060[sl]
|2637484
|2006.05.23 17:17
|buy
|2.00
|usdjpy
|111.43
|111.23
|112.43
|2006.05.23 17:30
|111.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-359.62
|100061
|Pro-Gen_3_100061[sl]
|2637366
|2006.05.23 17:15
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2825
|1.2845
|1.2725
|2006.05.23 17:28
|1.2845
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063[sl]
|2635018
|2006.05.23 16:28
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8810
|1.8830
|1.8710
|2006.05.23 17:30
|1.8830
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2634881
|2006.05.23 16:21
|buy
|2.00
|usdjpy
|111.38
|111.18
|112.38
|2006.05.23 17:17
|111.40
|0.00
|0.00
|0.00
|35.91
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|2634873
|2006.05.23 16:21
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2833
|1.2853
|1.2733
|2006.05.23 17:15
|1.2825
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2629836
|2006.05.23 12:57
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2834
|1.2854
|1.2734
|2006.05.23 14:39
|1.2854
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063[sl]
|2629825
|2006.05.23 12:56
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8815
|1.8835
|1.8715
|2006.05.23 13:17
|1.8835
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2629570
|2006.05.23 12:47
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2836
|1.2856
|1.2736
|2006.05.23 12:57
|1.2836
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2629549
|2006.05.23 12:46
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8819
|1.8839
|1.8719
|2006.05.23 12:56
|1.8818
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2629068
|2006.05.23 12:24
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2835
|1.2855
|1.2735
|2006.05.23 12:47
|1.2838
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2625902
|2006.05.23 10:25
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8861
|1.8881
|1.8761
|2006.05.23 12:46
|1.8823
|0.00
|0.00
|0.00
|760.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2617971
|2006.05.23 01:52
|buy
|2.00
|usdjpy
|111.47
|111.27
|112.47
|2006.05.23 07:46
|111.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-359.51
|100061
|Pro-Gen_3_100061[sl]
|2617393
|2006.05.23 00:52
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2861
|1.2881
|1.2761
|2006.05.23 12:24
|1.2837
|0.00
|0.00
|0.00
|480.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2616354
|2006.05.22 22:57
|buy
|2.00
|usdjpy
|111.44
|111.24
|112.44
|2006.05.23 01:52
|111.44
|0.00
|0.00
|7.17
|0.00
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|2603378
|2006.05.22 16:40
|sell
|0.90
|usdjpy
|112.45
|112.65
|111.45
|2006.05.22 21:14
|111.45
|0.00
|0.00
|0.00
|807.61
|100061
|Pro-Gen_3_100061[tp]
|2598080
|2006.05.22 13:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2763
|1.2783
|1.2663
|2006.05.22 13:25
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063[sl]
|2597444
|2006.05.22 11:58
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8737
|1.8717
|1.8837
|2006.05.22 18:15
|1.8837
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[tp]
|2597190
|2006.05.22 11:45
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8737
|1.8717
|1.8837
|2006.05.22 11:58
|1.8733
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2597054
|2006.05.22 11:35
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8737
|1.8717
|1.8837
|2006.05.22 11:45
|1.8733
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2587759
|2006.05.22 06:13
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8704
|1.8684
|1.8804
|2006.05.22 08:46
|1.8684
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2587663
|2006.05.22 06:10
|sell
|1.00
|usdjpy
|112.14
|112.34
|111.14
|2006.05.22 08:45
|112.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-178.03
|100061
|Pro-Gen_3_100061[sl]
|2581385
|2006.05.19 20:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2760
|1.2740
|1.2860
|2006.05.19 21:00
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2581049
|2006.05.19 20:29
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2761
|1.2741
|1.2861
|2006.05.19 20:45
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2580555
|2006.05.19 20:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2762
|1.2742
|1.2862
|2006.05.19 20:29
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2579182
|2006.05.19 19:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2755
|1.2735
|1.2855
|2006.05.19 20:19
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2575945
|2006.05.19 18:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2710
|1.2690
|1.2810
|2006.05.19 19:37
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|430.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2572065
|2006.05.19 16:53
|sell
|1.00
|usdjpy
|111.65
|111.85
|110.65
|2006.05.19 17:15
|111.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-178.81
|100061
|Pro-Gen_3_100061[sl]
|2571701
|2006.05.19 16:42
|sell
|1.00
|usdjpy
|111.58
|111.78
|110.58
|2006.05.19 16:53
|111.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.54
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|2571218
|2006.05.19 16:33
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2744
|1.2724
|1.2844
|2006.05.19 17:07
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063[sl]
|2571204
|2006.05.19 16:32
|sell
|1.00
|usdjpy
|111.66
|111.86
|110.66
|2006.05.19 16:42
|111.61
|0.00
|0.00
|0.00
|44.80
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|2570552
|2006.05.19 16:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2734
|1.2714
|1.2834
|2006.05.19 16:32
|1.2742
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2570517
|2006.05.19 16:22
|sell
|1.00
|usdjpy
|111.67
|111.87
|110.67
|2006.05.19 16:32
|111.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.91
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|2570169
|2006.05.19 16:16
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8734
|1.8714
|1.8834
|2006.05.19 17:29
|1.8714
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2568058
|2006.05.19 15:38
|sell
|2.00
|usdjpy
|111.69
|111.89
|110.69
|2006.05.19 16:05
|111.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-357.49
|100061
|Pro-Gen_3_100061[sl]
|2566270
|2006.05.19 14:55
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8760
|1.8740
|1.8860
|2006.05.19 15:29
|1.8740
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2566265
|2006.05.19 14:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2768
|1.2748
|1.2868
|2006.05.19 15:25
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063[sl]
|2566220
|2006.05.19 14:53
|sell
|1.00
|usdjpy
|111.73
|111.93
|110.73
|2006.05.19 15:38
|111.72
|0.00
|0.00
|0.00
|8.95
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|2564271
|2006.05.19 13:31
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2203
|1.2223
|1.2103
|2006.05.19 15:36
|1.2223
|0.00
|0.00
|0.00
|-163.63
|100060
|Pro-Gen_3_100060[sl]
|2564051
|2006.05.19 13:20
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2203
|1.2223
|1.2103
|2006.05.19 13:31
|1.2207
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.77
|100060
|Pro-Gen_3_100060
|2563945
|2006.05.19 13:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2750
|1.2730
|1.2850
|2006.05.19 14:55
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2563933
|2006.05.19 13:17
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8736
|1.8716
|1.8836
|2006.05.19 14:55
|1.8756
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2554267
|2006.05.19 06:46
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8910
|1.8930
|1.8810
|2006.05.19 10:40
|1.8810
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[tp]
|2549549
|2006.05.19 00:16
|sell
|2.00
|usdjpy
|110.73
|110.93
|109.73
|2006.05.19 01:31
|110.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.59
|100061
|Pro-Gen_3_100061[sl]
|2548210
|2006.05.18 22:24
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8900
|1.8920
|1.8800
|2006.05.18 23:38
|1.8920
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2544899
|2006.05.18 19:04
|sell
|1.00
|usdjpy
|110.91
|111.11
|109.91
|2006.05.19 00:16
|110.76
|0.00
|0.00
|-7.22
|135.43
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|2544837
|2006.05.18 19:03
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2121
|1.2141
|1.2021
|2006.05.19 10:23
|1.2141
|0.00
|0.00
|-6.63
|-164.73
|100060
|Pro-Gen_3_100060[sl]
|2543436
|2006.05.18 18:17
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8899
|1.8919
|1.8799
|2006.05.18 20:01
|1.8919
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2542763
|2006.05.18 17:57
|sell
|1.00
|usdjpy
|110.52
|110.72
|109.52
|2006.05.18 18:17
|110.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.64
|100061
|Pro-Gen_3_100061[sl]
|2542349
|2006.05.18 17:47
|sell
|1.00
|usdjpy
|110.52
|110.72
|109.52
|2006.05.18 17:57
|110.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.14
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|2540920
|2006.05.18 17:15
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8914
|1.8934
|1.8814
|2006.05.18 18:17
|1.8903
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2536229
|2006.05.18 15:21
|sell
|0.90
|usdjpy
|111.04
|111.24
|110.04
|2006.05.18 17:47
|110.55
|0.00
|0.00
|0.00
|398.91
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|2536168
|2006.05.18 15:20
|sell
|0.90
|usdchf
|1.2124
|1.2144
|1.2024
|2006.05.18 15:32
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|-148.22
|100060
|Pro-Gen_3_100060[sl]
|2532741
|2006.05.18 12:34
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8866
|1.8886
|1.8766
|2006.05.18 12:45
|1.8886
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2532530
|2006.05.18 12:23
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8868
|1.8888
|1.8768
|2006.05.18 12:34
|1.8870
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2532316
|2006.05.18 12:13
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8868
|1.8888
|1.8768
|2006.05.18 12:23
|1.8872
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2528117
|2006.05.18 09:58
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2756
|1.2736
|1.2856
|2006.05.18 23:47
|1.2856
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063[tp]
|2527869
|2006.05.18 09:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2754
|1.2734
|1.2854
|2006.05.18 09:58
|1.2754
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2527851
|2006.05.18 09:47
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2131
|1.2151
|1.2031
|2006.05.18 14:50
|1.2151
|0.00
|0.00
|0.00
|-164.60
|100060
|Pro-Gen_3_100060[sl]
|2504350
|2006.05.17 16:12
|buy
|0.70
|usdchf
|1.2051
|1.2031
|1.2151
|2006.05.17 17:32
|1.2151
|0.00
|0.00
|0.00
|576.08
|100060
|Pro-Gen_3_100060[tp]
|2504228
|2006.05.17 16:10
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.8959
|1.8979
|1.8859
|2006.05.17 17:27
|1.8859
|0.00
|0.00
|0.00
|700.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[tp]
|2503507
|2006.05.17 15:53
|buy
|0.70
|usdchf
|1.2046
|1.2026
|1.2146
|2006.05.17 16:12
|1.2047
|0.00
|0.00
|0.00
|5.81
|100060
|Pro-Gen_3_100060
|2503448
|2006.05.17 15:53
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.8957
|1.8977
|1.8857
|2006.05.17 15:55
|1.8977
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2503417
|2006.05.17 15:52
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2882
|1.2902
|1.2782
|2006.05.17 17:31
|1.2782
|0.00
|0.00
|0.00
|700.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063[tp]
|2503186
|2006.05.17 15:49
|buy
|0.70
|usdjpy
|109.33
|109.13
|110.33
|2006.05.17 18:30
|110.33
|0.00
|0.00
|0.00
|634.41
|100061
|Pro-Gen_3_100061[tp]
|2500222
|2006.05.17 14:52
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2883
|1.2903
|1.2783
|2006.05.17 15:42
|1.2903
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063[sl]
|2498076
|2006.05.17 13:32
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8965
|1.8985
|1.8865
|2006.05.17 15:40
|1.8985
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2496847
|2006.05.17 12:55
|buy
|0.80
|usdjpy
|109.21
|109.01
|110.21
|2006.05.17 15:43
|109.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.78
|100061
|Pro-Gen_3_100061[sl]
|2496364
|2006.05.17 12:45
|buy
|0.70
|usdjpy
|109.14
|108.94
|110.14
|2006.05.17 12:55
|109.18
|0.00
|0.00
|0.00
|25.65
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|2496262
|2006.05.17 12:42
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2905
|1.2925
|1.2805
|2006.05.17 14:52
|1.2885
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2496223
|2006.05.17 12:40
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2026
|1.2006
|1.2126
|2006.05.17 15:43
|1.2006
|0.00
|0.00
|0.00
|-133.27
|100060
|Pro-Gen_3_100060[sl]
|2496033
|2006.05.17 12:31
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2905
|1.2925
|1.2805
|2006.05.17 12:42
|1.2907
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2496006
|2006.05.17 12:30
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2020
|1.2000
|1.2120
|2006.05.17 12:40
|1.2022
|0.00
|0.00
|0.00
|13.31
|100060
|Pro-Gen_3_100060
|2454664
|2006.05.16 13:50
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.8815
|1.8795
|1.8915
|2006.05.17 06:29
|1.8915
|0.00
|0.00
|-1.80
|600.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[tp]
|2454540
|2006.05.16 13:46
|sell
|0.60
|usdjpy
|110.27
|110.47
|109.27
|2006.05.17 10:08
|109.27
|0.00
|0.00
|-4.37
|549.15
|100061
|Pro-Gen_3_100061[tp]
|2453601
|2006.05.16 12:57
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.8801
|1.8781
|1.8901
|2006.05.16 13:50
|1.8811
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2453307
|2006.05.16 12:51
|buy
|0.60
|eurusd
|1.2813
|1.2793
|1.2913
|2006.05.17 12:08
|1.2913
|0.00
|0.00
|-2.40
|600.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063[tp]
|2453132
|2006.05.16 12:47
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.8791
|1.8771
|1.8891
|2006.05.16 12:57
|1.8797
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2452578
|2006.05.16 12:34
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.8791
|1.8771
|1.8891
|2006.05.16 12:47
|1.8787
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2449609
|2006.05.16 10:58
|sell
|0.60
|usdjpy
|110.11
|110.31
|109.11
|2006.05.16 11:04
|110.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.78
|100061
|Pro-Gen_3_100061[sl]
|2449562
|2006.05.16 10:57
|sell
|0.60
|usdchf
|1.2100
|1.2120
|1.2000
|2006.05.16 11:12
|1.2120
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.01
|100060
|Pro-Gen_3_100060[sl]
|2449001
|2006.05.16 10:43
|buy
|0.60
|eurusd
|1.2815
|1.2795
|1.2915
|2006.05.16 12:01
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063[sl]
|2445214
|2006.05.16 08:50
|sell
|0.70
|usdchf
|1.2088
|1.2108
|1.1988
|2006.05.16 09:24
|1.2108
|0.00
|0.00
|0.00
|-115.62
|100060
|Pro-Gen_3_100060[sl]
|2445186
|2006.05.16 08:49
|buy
|0.70
|eurusd
|1.2820
|1.2800
|1.2920
|2006.05.16 09:25
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063[sl]
|2444790
|2006.05.16 08:29
|sell
|0.70
|usdchf
|1.2089
|1.2109
|1.1989
|2006.05.16 08:50
|1.2092
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.37
|100060
|Pro-Gen_3_100060
|2444778
|2006.05.16 08:28
|buy
|0.70
|eurusd
|1.2823
|1.2803
|1.2923
|2006.05.16 08:49
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2441827
|2006.05.16 05:38
|sell
|0.70
|usdjpy
|110.19
|110.39
|109.19
|2006.05.16 10:32
|110.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-126.81
|100061
|Pro-Gen_3_100061[sl]
|2440937
|2006.05.16 04:43
|sell
|0.60
|usdjpy
|110.32
|110.52
|109.32
|2006.05.16 05:38
|110.22
|0.00
|0.00
|0.00
|54.44
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|2440920
|2006.05.16 04:43
|sell
|0.60
|usdchf
|1.2100
|1.2120
|1.2000
|2006.05.16 08:29
|1.2093
|0.00
|0.00
|0.00
|34.73
|100060
|Pro-Gen_3_100060
|2440883
|2006.05.16 04:41
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.8804
|1.8784
|1.8904
|2006.05.16 11:54
|1.8784
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2440880
|2006.05.16 04:41
|buy
|0.70
|eurusd
|1.2815
|1.2795
|1.2915
|2006.05.16 08:28
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2440735
|2006.05.16 04:33
|sell
|0.60
|usdjpy
|110.40
|110.60
|109.40
|2006.05.16 04:43
|110.35
|0.00
|0.00
|0.00
|27.19
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|2438046
|2006.05.16 01:46
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.8797
|1.8777
|1.8897
|2006.05.16 01:57
|1.8777
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2436367
|2006.05.15 23:57
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.8791
|1.8771
|1.8891
|2006.05.16 01:46
|1.8793
|0.00
|0.00
|-1.80
|12.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2436258
|2006.05.15 23:51
|buy
|0.60
|eurusd
|1.2795
|1.2775
|1.2895
|2006.05.16 04:41
|1.2813
|0.00
|0.00
|-2.40
|108.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2436238
|2006.05.15 23:51
|sell
|0.60
|usdchf
|1.2118
|1.2138
|1.2018
|2006.05.16 04:43
|1.2104
|0.00
|0.00
|-3.96
|69.40
|100060
|Pro-Gen_3_100060
|2436080
|2006.05.15 23:47
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.8783
|1.8763
|1.8883
|2006.05.15 23:57
|1.8787
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2425877
|2006.05.15 18:30
|buy
|0.60
|eurusd
|1.2833
|1.2813
|1.2933
|2006.05.15 19:10
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063[sl]
|2425462
|2006.05.15 18:20
|buy
|0.60
|eurusd
|1.2832
|1.2812
|1.2932
|2006.05.15 18:30
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2424962
|2006.05.15 18:09
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.8827
|1.8807
|1.8927
|2006.05.15 19:21
|1.8807
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2424957
|2006.05.15 18:09
|buy
|0.70
|eurusd
|1.2832
|1.2812
|1.2932
|2006.05.15 18:20
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2422892
|2006.05.15 17:38
|sell
|0.70
|usdchf
|1.2077
|1.2097
|1.1977
|2006.05.15 18:52
|1.2097
|0.00
|0.00
|0.00
|-115.72
|100060
|Pro-Gen_3_100060[sl]
|2422801
|2006.05.15 17:36
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.8842
|1.8822
|1.8942
|2006.05.15 17:59
|1.8822
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[sl]
|2422410
|2006.05.15 17:30
|buy
|0.70
|eurusd
|1.2834
|1.2814
|1.2934
|2006.05.15 18:09
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2422097
|2006.05.15 17:26
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.8839
|1.8819
|1.8939
|2006.05.15 17:36
|1.8838
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2422037
|2006.05.15 17:26
|sell
|0.70
|usdchf
|1.2077
|1.2097
|1.1977
|2006.05.15 17:38
|1.2081
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.18
|100060
|Pro-Gen_3_100060
|2421601
|2006.05.15 17:20
|buy
|0.70
|eurusd
|1.2832
|1.2812
|1.2932
|2006.05.15 17:30
|1.2832
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2421305
|2006.05.15 17:16
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.8833
|1.8813
|1.8933
|2006.05.15 17:26
|1.8835
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2384435
|2006.05.15 06:54
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8951
|1.8971
|1.8851
|2006.05.15 11:16
|1.8851
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062[tp]
|2384155
|2006.05.15 06:42
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8952
|1.8972
|1.8852
|2006.05.15 06:54
|1.8955
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2383963
|2006.05.15 06:31
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8953
|1.8973
|1.8853
|2006.05.15 06:42
|1.8956
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|100062
|Pro-Gen_3_100062
|2383199
|2006.05.15 05:55
|buy
|0.50
|usdjpy
|109.61
|109.41
|110.61
|2006.05.16 01:05
|110.61
|0.00
|0.00
|1.81
|451.87
|100061
|Pro-Gen_3_100061[tp]
|2383167
|2006.05.15 05:52
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2920
|1.2940
|1.2820
|2006.05.15 13:41
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063[tp]
|2382976
|2006.05.15 05:45
|buy
|0.50
|usdjpy
|109.64
|109.44
|110.64
|2006.05.15 05:55
|109.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.38
|100061
|Pro-Gen_3_100061
|2382936
|2006.05.15 05:42
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2920
|1.2940
|1.2820
|2006.05.15 05:52
|1.2922
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|100063
|Pro-Gen_3_100063
|2382195
|2006.05.15 04:50
|buy
|0.50
|usdchf
|1.1979
|1.1959
|1.2079
|2006.05.15 11:16
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|413.94
|100060
|Pro-Gen_3_100060[tp]
|2382023
|2006.05.15 04:40
|buy
|0.50
|usdchf
|1.1978
|1.1958
|1.2078
|2006.05.15 04:50
|1.1975
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.53
|100060
|Pro-Gen_3_100060
|2378396
|2006.05.13 12:08
|balance
|Deposit
|5 000.00
|0.00
|0.00
|-92.46
|1 149.54
|Closed P/L:
|1 057.08
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 057.08
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|6 057.08
|Equity:
|6 057.08
|Free Margin:
|6 057.08
|Details:
|Gross Profit:
|28 917.68
|Gross Loss:
|27 860.60
|Total Net Profit:
|1 057.08
|Profit Factor:
|1.04
|Expected Payoff:
|3.39
|Absolute Drawdown:
|79.91
|Maximal Drawdown (%):
|6 476.22 (51.7%)
|Total Trades:
|312
|Short Positions (won %):
|156 (29.49%)
|Long Positions (won %):
|156 (32.05%)
|Profit Trades (% of total):
|96 (30.77%)
|Loss trades (% of total):
|216 (69.23%)
|Largest
|profit trade:
|1 006.00
|loss trade:
|-400.00
|Average
|profit trade:
|301.23
|loss trade:
|-128.98
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (2 616.30)
|consecutive losses ($):
|19 (-1 949.02)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 808.89 (3)
|consecutive loss (count):
|-1 949.02 (19)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|4