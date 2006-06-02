FIBO Group, Ltd

Account: 54219 Name: Grid Currency: USD 2006 June 2, 14:44
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
12458052006.06.02 02:28buy0.10gbpusd1.86700.00001.88702006.06.02 14:411.87900.000.000.00120.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12458062006.06.02 06:27buy0.10gbpusd1.86750.00001.88752006.06.02 14:411.87900.000.000.00115.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12458072006.06.02 12:21buy0.10gbpusd1.86800.00001.88802006.06.02 14:411.87910.000.000.00111.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12458082006.06.02 12:27buy0.10gbpusd1.86850.00001.88852006.06.02 14:411.87920.000.000.00107.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12458092006.06.02 14:30buy0.10gbpusd1.86900.00001.88902006.06.02 14:411.87940.000.000.00104.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12458102006.06.02 14:30buy0.10gbpusd1.86950.00001.88952006.06.02 14:411.87960.000.000.00101.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12458112006.06.02 14:30buy0.10gbpusd1.87000.00001.89002006.06.02 14:401.87970.000.000.0097.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12458122006.06.02 14:30buy0.10gbpusd1.87050.00001.89052006.06.02 14:401.87950.000.000.0090.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12458142006.06.02 14:30buy0.10gbpusd1.87100.00001.89102006.06.02 14:401.87930.000.000.0083.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12458462006.06.02 14:30buy0.10gbpusd1.87150.00001.89152006.06.02 14:401.87900.000.000.0075.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12459112006.06.02 01:55buy0.10gbpusd1.86650.00001.88652006.06.02 14:401.87870.000.000.00122.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12460332006.06.02 14:30buy0.10gbpusd1.87200.00001.89202006.06.02 14:401.87860.000.000.0066.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12460822006.06.02 03:45buy0.10gbpusd1.86600.00001.88602006.06.02 14:401.87820.000.000.00122.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12469592006.06.02 08:20buy0.10gbpusd1.86400.00001.88402006.06.02 14:401.87800.000.000.00140.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12469622006.06.02 08:23buy0.10gbpusd1.86450.00001.88452006.06.02 14:401.87780.000.000.00133.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12469632006.06.02 11:04buy0.10gbpusd1.86500.00001.88502006.06.02 14:401.87780.000.000.00128.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12469642006.06.02 11:15buy0.10gbpusd1.86550.00001.88552006.06.02 14:401.87780.000.000.00123.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12471782006.06.02 08:52buy0.10gbpusd1.86350.00001.88352006.06.02 14:401.87770.000.000.00142.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12473952006.06.02 09:27buy0.10gbpusd1.86300.00001.88302006.06.02 14:401.87780.000.000.00148.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12474392006.06.02 09:16buy0.10gbpusd1.86250.00001.88252006.06.02 14:401.87790.000.000.00154.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12475382006.06.02 09:23buy0.10gbpusd1.86200.00001.88202006.06.02 14:401.87820.000.000.00162.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12495362006.06.02 14:30buy0.10gbpusd1.87250.00001.89252006.06.02 14:401.87820.000.000.0057.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12496662006.06.02 14:30buy0.10gbpusd1.87300.00001.89302006.06.02 14:401.87800.000.000.0050.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12429332006.06.01 16:03sell0.10gbpusd1.85850.00001.85752006.06.02 00:551.86600.000.000.22-75.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12429342006.06.01 16:02sell0.10gbpusd1.85900.00001.85802006.06.02 00:551.86600.000.000.22-70.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12430582006.06.01 16:21sell0.10gbpusd1.86050.00001.85952006.06.02 00:551.86600.000.000.22-55.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12430602006.06.01 16:16sell0.10gbpusd1.86100.00001.86002006.06.02 00:551.86600.000.000.22-50.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12431072006.06.01 16:11sell0.10gbpusd1.86150.00001.86052006.06.02 00:551.86600.000.000.22-45.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12434292006.06.01 16:38sell0.10gbpusd1.86400.00001.85402006.06.02 00:551.86600.000.000.22-20.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12436062006.06.01 17:17sell0.10gbpusd1.86600.00001.85602006.06.02 00:551.86590.000.000.221.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12436732006.06.01 16:54sell0.10gbpusd1.86800.00001.85802006.06.02 00:551.86590.000.000.2221.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12428182006.06.01 15:57sell stop0.10gbpusd1.83800.00001.82802006.06.02 00:551.8655cancelled
 11111cancelled
12428192006.06.01 15:57sell stop0.10gbpusd1.84000.00001.83002006.06.02 00:551.8655cancelled
 11111cancelled
12428202006.06.01 15:57sell stop0.10gbpusd1.84200.00001.83202006.06.02 00:551.8655cancelled
 11111cancelled
12428212006.06.01 15:57sell stop0.10gbpusd1.84400.00001.83402006.06.02 00:551.8655cancelled
 11111cancelled
12428222006.06.01 15:57sell stop0.10gbpusd1.84600.00001.83602006.06.02 00:551.8654cancelled
 11111cancelled
12428232006.06.01 15:57sell stop0.10gbpusd1.84800.00001.83802006.06.02 00:551.8654cancelled
 11111cancelled
12428242006.06.01 15:57sell stop0.10gbpusd1.85000.00001.84002006.06.02 00:551.8654cancelled
 11111cancelled
12428252006.06.01 15:57sell stop0.10gbpusd1.85200.00001.84202006.06.02 00:551.8654cancelled
 11111cancelled
12428262006.06.01 15:57sell stop0.10gbpusd1.85400.00001.84402006.06.02 00:551.8654cancelled
 11111cancelled
12428272006.06.01 15:57sell stop0.10gbpusd1.85600.00001.84602006.06.02 00:551.8654cancelled
 11111cancelled
12428942006.06.01 16:01sell stop0.10gbpusd1.85800.00001.84802006.06.02 00:551.8654cancelled
 11111cancelled
12429622006.06.01 16:03sell stop0.10gbpusd1.85650.00001.85552006.06.02 00:551.8654cancelled
 11111cancelled
12429652006.06.01 16:03sell stop0.10gbpusd1.85700.00001.85602006.06.02 00:551.8654cancelled
 11111cancelled
12429662006.06.01 16:03sell stop0.10gbpusd1.85750.00001.85652006.06.02 00:551.8654cancelled
 11111cancelled
12430082006.06.01 16:04sell stop0.10gbpusd1.85950.00001.85852006.06.02 00:551.8654cancelled
 11111cancelled
12430102006.06.01 16:04sell stop0.10gbpusd1.86000.00001.85902006.06.02 00:551.8654cancelled
 11111cancelled
12457272006.06.02 00:35sell limit0.10gbpusd1.87000.00001.86002006.06.02 00:551.8654cancelled
 11111cancelled
12457282006.06.02 00:35sell limit0.10gbpusd1.87200.00001.86202006.06.02 00:551.8654cancelled
 11111cancelled
12457292006.06.02 00:35sell limit0.10gbpusd1.87400.00001.86402006.06.02 00:551.8654cancelled
 11111cancelled
12457312006.06.02 00:35sell limit0.10gbpusd1.87600.00001.86602006.06.02 00:551.8654cancelled
 11111cancelled
12457322006.06.02 00:35sell limit0.10gbpusd1.87800.00001.86802006.06.02 00:551.8654cancelled
 11111cancelled
12457332006.06.02 00:35sell limit0.10gbpusd1.88000.00001.87002006.06.02 00:551.8654cancelled
 11111cancelled
12457342006.06.02 00:35sell limit0.10gbpusd1.88200.00001.87202006.06.02 00:551.8654cancelled
 11111cancelled
12457352006.06.02 00:35sell limit0.10gbpusd1.88400.00001.87402006.06.02 00:551.8654cancelled
 11111cancelled
12457392006.06.02 00:37sell stop0.10gbpusd1.86200.00001.85202006.06.02 00:551.8654cancelled
 11111cancelled
12457402006.06.02 00:37sell stop0.10gbpusd1.86250.00001.85252006.06.02 00:551.8654cancelled
 11111cancelled
12457412006.06.02 00:37sell stop0.10gbpusd1.86300.00001.85302006.06.02 00:551.8654cancelled
 11111cancelled
12457422006.06.02 00:37sell stop0.10gbpusd1.86350.00001.85352006.06.02 00:551.8655cancelled
 11111cancelled
12457432006.06.02 00:37sell stop0.10gbpusd1.86450.00001.85452006.06.02 00:551.8654cancelled
 11111cancelled
12457442006.06.02 00:37sell limit0.10gbpusd1.86650.00001.85652006.06.02 00:541.8654cancelled
 11111cancelled
12457452006.06.02 00:37sell limit0.10gbpusd1.86700.00001.85702006.06.02 00:541.8654cancelled
 11111cancelled
12457462006.06.02 00:37sell limit0.10gbpusd1.86750.00001.85752006.06.02 00:541.8654cancelled
 11111cancelled
12457472006.06.02 00:37sell limit0.10gbpusd1.86850.00001.85852006.06.02 00:541.8654cancelled
 11111cancelled
12457482006.06.02 00:37sell limit0.10gbpusd1.86900.00001.85902006.06.02 00:541.8657cancelled
 11111cancelled
12457492006.06.02 00:37sell limit0.10gbpusd1.86950.00001.85952006.06.02 00:541.8657cancelled
 11111cancelled
12457712006.06.02 00:51sell limit0.10gbpusd1.87050.00001.86052006.06.02 00:541.8657cancelled
 11111cancelled
12457792006.06.02 00:52sell stop0.10gbpusd1.86500.00001.85502006.06.02 00:541.8657cancelled
 11111cancelled
12431082006.06.01 16:11sell0.10gbpusd1.86200.00001.86102006.06.01 16:201.86100.000.000.0010.00
 11111Grid-GBPUSD-11111[tp]
12427652006.06.01 15:54sell stop0.10gbpusd1.85300.00001.82802006.06.01 15:551.8577cancelled
 11111cancelled
12427662006.06.01 15:55sell stop0.10gbpusd1.85500.00001.83002006.06.01 15:551.8578cancelled
 11111cancelled
12427682006.06.01 15:55sell stop0.10gbpusd1.85700.00001.83202006.06.01 15:551.8577cancelled
 11111cancelled
12427592006.06.01 15:53sell stop0.10gbpusd1.85300.00001.82802006.06.01 15:541.8574cancelled
 11111cancelled
12427602006.06.01 15:53sell stop0.10gbpusd1.85500.00001.83002006.06.01 15:541.8574cancelled
 11111cancelled
12427462006.06.01 15:52sell stop0.10gbpusd1.85300.00001.82802006.06.01 15:521.8574cancelled
 11111cancelled
12427472006.06.01 15:52sell stop0.10gbpusd1.85500.00001.83002006.06.01 15:521.8575cancelled
 11111cancelled
12427202006.06.01 15:50sell stop0.10gbpusd1.85200.00001.82702006.06.01 15:511.8570cancelled
 11111cancelled
12427212006.06.01 15:50sell stop0.10gbpusd1.85250.00001.82752006.06.01 15:511.8570cancelled
 11111cancelled
12427222006.06.01 15:50sell stop0.10gbpusd1.85300.00001.82802006.06.01 15:511.8570cancelled
 11111cancelled
12427232006.06.01 15:50sell stop0.10gbpusd1.85350.00001.82852006.06.01 15:511.8570cancelled
 11111cancelled
12427242006.06.01 15:50sell stop0.10gbpusd1.85400.00001.82902006.06.01 15:511.8570cancelled
 11111cancelled
12427252006.06.01 15:50sell stop0.10gbpusd1.85450.00001.82952006.06.01 15:511.8570cancelled
 11111cancelled
12427262006.06.01 15:50sell stop0.10gbpusd1.85500.00001.83002006.06.01 15:511.8570cancelled
 11111cancelled
12427272006.06.01 15:50sell stop0.10gbpusd1.85550.00001.83052006.06.01 15:511.8570cancelled
 11111cancelled
12427282006.06.01 15:50sell stop0.10gbpusd1.85600.00001.83102006.06.01 15:511.8572cancelled
 11111cancelled
12427292006.06.01 15:50sell limit0.10gbpusd1.85750.00001.83252006.06.01 15:511.8572cancelled
 11111cancelled
12427302006.06.01 15:50sell limit0.10gbpusd1.85800.00001.83302006.06.01 15:511.8572cancelled
 11111cancelled
12427312006.06.01 15:50sell limit0.10gbpusd1.85850.00001.83352006.06.01 15:511.8572cancelled
 11111cancelled
12427322006.06.01 15:50sell limit0.10gbpusd1.85900.00001.83402006.06.01 15:511.8572cancelled
 11111cancelled
12427332006.06.01 15:50sell limit0.10gbpusd1.85950.00001.83452006.06.01 15:511.8572cancelled
 11111cancelled
12427342006.06.01 15:50sell limit0.10gbpusd1.86000.00001.83502006.06.01 15:511.8572cancelled
 11111cancelled
12427352006.06.01 15:50sell limit0.10gbpusd1.86050.00001.83552006.06.01 15:511.8572cancelled
 11111cancelled
12427362006.06.01 15:50sell limit0.10gbpusd1.86100.00001.83602006.06.01 15:511.8572cancelled
 11111cancelled
12427372006.06.01 15:50sell limit0.10gbpusd1.86150.00001.83652006.06.01 15:511.8572cancelled
 11111cancelled
12426702006.06.01 15:44sell stop0.10gbpusd1.85250.00001.85202006.06.01 15:451.8572cancelled
 11111cancelled
12426712006.06.01 15:44sell stop0.10gbpusd1.85300.00001.85252006.06.01 15:451.8572cancelled
 11111cancelled
12426722006.06.01 15:44sell stop0.10gbpusd1.85350.00001.85302006.06.01 15:451.8572cancelled
 11111cancelled
12426732006.06.01 15:44sell stop0.10gbpusd1.85400.00001.85352006.06.01 15:451.8572cancelled
 11111cancelled
12426742006.06.01 15:44sell stop0.10gbpusd1.85450.00001.85402006.06.01 15:451.8572cancelled
 11111cancelled
12426752006.06.01 15:44sell stop0.10gbpusd1.85500.00001.85452006.06.01 15:451.8572cancelled
 11111cancelled
12426762006.06.01 15:44sell stop0.10gbpusd1.85550.00001.85502006.06.01 15:451.8572cancelled
 11111cancelled
12426772006.06.01 15:44sell stop0.10gbpusd1.85600.00001.85552006.06.01 15:451.8572cancelled
 11111cancelled
12426782006.06.01 15:44sell stop0.10gbpusd1.85650.00001.85602006.06.01 15:451.8572cancelled
 11111cancelled
12426792006.06.01 15:44sell limit0.10gbpusd1.85750.00001.85702006.06.01 15:451.8572cancelled
 11111cancelled
12426802006.06.01 15:44sell limit0.10gbpusd1.85800.00001.85752006.06.01 15:451.8572cancelled
 11111cancelled
12426812006.06.01 15:44sell limit0.10gbpusd1.85850.00001.85802006.06.01 15:451.8572cancelled
 11111cancelled
12426822006.06.01 15:44sell limit0.10gbpusd1.85900.00001.85852006.06.01 15:451.8572cancelled
 11111cancelled
12426832006.06.01 15:44sell limit0.10gbpusd1.85950.00001.85902006.06.01 15:451.8572cancelled
 11111cancelled
12426842006.06.01 15:44sell limit0.10gbpusd1.86000.00001.85952006.06.01 15:451.8572cancelled
 11111cancelled
12426852006.06.01 15:44sell limit0.10gbpusd1.86050.00001.86002006.06.01 15:451.8572cancelled
 11111cancelled
12426862006.06.01 15:44sell limit0.10gbpusd1.86100.00001.86052006.06.01 15:451.8572cancelled
 11111cancelled
12426872006.06.01 15:44sell limit0.10gbpusd1.86150.00001.86102006.06.01 15:451.8570cancelled
 11111cancelled
12426882006.06.01 15:44sell limit0.10gbpusd1.86200.00001.86152006.06.01 15:441.8570cancelled
 11111cancelled
12426472006.06.01 15:43sell stop0.10gbpusd1.85300.00001.85252006.06.01 15:431.8572cancelled
 11111cancelled
12426482006.06.01 15:43sell stop0.10gbpusd1.85350.00001.85302006.06.01 15:431.8572cancelled
 11111cancelled
12426502006.06.01 15:43sell stop0.10gbpusd1.85400.00001.85352006.06.01 15:431.8572cancelled
 11111cancelled
12426512006.06.01 15:43sell stop0.10gbpusd1.85450.00001.85402006.06.01 15:431.8572cancelled
 11111cancelled
12426522006.06.01 15:43sell stop0.10gbpusd1.85500.00001.85452006.06.01 15:431.8572cancelled
 11111cancelled
12426532006.06.01 15:43sell stop0.10gbpusd1.85550.00001.85502006.06.01 15:431.8572cancelled
 11111cancelled
12426542006.06.01 15:43sell stop0.10gbpusd1.85600.00001.85552006.06.01 15:431.8572cancelled
 11111cancelled
12426562006.06.01 15:43sell stop0.10gbpusd1.85650.00001.85602006.06.01 15:431.8572cancelled
 11111cancelled
12426582006.06.01 15:43sell stop0.10gbpusd1.85700.00001.85652006.06.01 15:431.8574cancelled
 11111cancelled
12426592006.06.01 15:43sell limit0.10gbpusd1.85800.00001.85752006.06.01 15:431.8574cancelled
 11111cancelled
12426602006.06.01 15:43sell limit0.10gbpusd1.85850.00001.85802006.06.01 15:431.8574cancelled
 11111cancelled
12426612006.06.01 15:43sell limit0.10gbpusd1.85900.00001.85852006.06.01 15:431.8575cancelled
 11111cancelled
12426622006.06.01 15:43sell limit0.10gbpusd1.85950.00001.85902006.06.01 15:431.8574cancelled
 11111cancelled
12426632006.06.01 15:43sell limit0.10gbpusd1.86000.00001.85952006.06.01 15:431.8572cancelled
 11111cancelled
12426642006.06.01 15:43sell limit0.10gbpusd1.86050.00001.86002006.06.01 15:431.8572cancelled
 11111cancelled
12426652006.06.01 15:43sell limit0.10gbpusd1.86100.00001.86052006.06.01 15:431.8572cancelled
 11111cancelled
12426662006.06.01 15:43sell limit0.10gbpusd1.86150.00001.86102006.06.01 15:431.8572cancelled
 11111cancelled
12426672006.06.01 15:43sell limit0.10gbpusd1.86200.00001.86152006.06.01 15:431.8574cancelled
 11111cancelled
12426682006.06.01 15:43sell limit0.10gbpusd1.86250.00001.86202006.06.01 15:431.8574cancelled
 11111cancelled
12426322006.06.01 15:42sell stop0.10gbpusd1.85250.00001.85202006.06.01 15:421.8574cancelled
 11111cancelled
12426332006.06.01 15:42sell stop0.10gbpusd1.85300.00001.85252006.06.01 15:421.8574cancelled
 11111cancelled
12426352006.06.01 15:42sell stop0.10gbpusd1.85350.00001.85302006.06.01 15:421.8574cancelled
 11111cancelled
12426372006.06.01 15:42sell stop0.10gbpusd1.85400.00001.85352006.06.01 15:421.8574cancelled
 11111cancelled
12426382006.06.01 15:42sell stop0.10gbpusd1.85450.00001.85402006.06.01 15:421.8574cancelled
 11111cancelled
12426392006.06.01 15:42sell stop0.10gbpusd1.85500.00001.85452006.06.01 15:421.8572cancelled
 11111cancelled
12426402006.06.01 15:42sell stop0.10gbpusd1.85550.00001.85502006.06.01 15:421.8574cancelled
 11111cancelled
12426412006.06.01 15:42sell stop0.10gbpusd1.85600.00001.85552006.06.01 15:421.8574cancelled
 11111cancelled
12426422006.06.01 15:42sell stop0.10gbpusd1.85650.00001.85602006.06.01 15:421.8575cancelled
 11111cancelled
12426182006.06.01 15:40sell stop0.10gbpusd1.85300.00001.85252006.06.01 15:411.8575cancelled
 11111cancelled
12426192006.06.01 15:40sell stop0.10gbpusd1.85350.00001.85302006.06.01 15:411.8574cancelled
 11111cancelled
12426202006.06.01 15:40sell stop0.10gbpusd1.85400.00001.85352006.06.01 15:411.8574cancelled
 11111cancelled
12426212006.06.01 15:40sell stop0.10gbpusd1.85450.00001.85402006.06.01 15:411.8574cancelled
 11111cancelled
12426222006.06.01 15:40sell stop0.10gbpusd1.85500.00001.85452006.06.01 15:411.8572cancelled
 11111cancelled
12426232006.06.01 15:41sell stop0.10gbpusd1.85550.00001.85502006.06.01 15:411.8572cancelled
 11111cancelled
12426242006.06.01 15:41sell stop0.10gbpusd1.85600.00001.85552006.06.01 15:411.8574cancelled
 11111cancelled
12426262006.06.01 15:41sell stop0.10gbpusd1.85650.00001.85602006.06.01 15:411.8574cancelled
 11111cancelled
12374392006.06.01 02:31sell0.10gbpusd1.86800.00001.85802006.06.01 12:341.86460.000.000.0034.00
 222222Grid-GBPUSD-222222
12374402006.06.01 02:28sell0.10gbpusd1.86850.00001.85852006.06.01 12:341.86460.000.000.0039.00
 222222Grid-GBPUSD-222222
12374412006.06.01 02:26sell0.10gbpusd1.86900.00001.85902006.06.01 12:341.86460.000.000.0044.00
 222222Grid-GBPUSD-222222
12374422006.06.01 02:23sell0.10gbpusd1.86950.00001.85952006.06.01 12:341.86460.000.000.0049.00
 222222Grid-GBPUSD-222222
12374432006.06.01 01:58buy0.10gbpusd1.87150.00001.88152006.06.01 12:341.86420.000.000.00-73.00
 222222Grid-GBPUSD-222222
12374622006.06.01 02:18sell0.10gbpusd1.87000.00001.86002006.06.01 12:341.86460.000.000.0054.00
 222222Grid-GBPUSD-222222
12375152006.06.01 02:33sell0.10gbpusd1.86750.00001.85752006.06.01 12:341.86460.000.000.0029.00
 222222Grid-GBPUSD-222222
12375252006.06.01 02:33sell0.10gbpusd1.86650.00001.85652006.06.01 12:341.86460.000.000.0019.00
 222222Grid-GBPUSD-222222
12375262006.06.01 02:33sell0.10gbpusd1.86700.00001.85702006.06.01 12:341.86450.000.000.0025.00
 222222Grid-GBPUSD-222222
12375522006.06.01 03:03sell0.10gbpusd1.86600.00001.85602006.06.01 12:331.86460.000.000.0014.00
 222222Grid-GBPUSD-222222
12375552006.06.01 03:03sell0.10gbpusd1.86550.00001.85552006.06.01 12:331.86450.000.000.0010.00
 222222Grid-GBPUSD-222222
12375562006.06.01 02:51buy0.10gbpusd1.86850.00001.87852006.06.01 12:331.86410.000.000.00-44.00
 222222Grid-GBPUSD-222222
12375712006.06.01 05:32sell0.10gbpusd1.86450.00001.85452006.06.01 12:331.86450.000.000.000.00
 222222Grid-GBPUSD-222222
12375722006.06.01 04:42sell0.10gbpusd1.86500.00001.85502006.06.01 12:331.86450.000.000.005.00
 222222Grid-GBPUSD-222222
12375732006.06.01 02:37buy0.10gbpusd1.86750.00001.87752006.06.01 12:331.86410.000.000.00-34.00
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12375742006.06.01 02:37buy0.10gbpusd1.86800.00001.87802006.06.01 12:331.86410.000.000.00-39.00
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12376522006.06.01 08:37sell0.10gbpusd1.86350.00001.85352006.06.01 12:331.86450.000.000.00-10.00
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12376532006.06.01 05:55sell0.10gbpusd1.86400.00001.85402006.06.01 12:331.86450.000.000.00-5.00
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12376542006.06.01 03:07buy0.10gbpusd1.86650.00001.87652006.06.01 12:331.86410.000.000.00-24.00
 222222Grid-GBPUSD-222222
12376552006.06.01 03:09buy0.10gbpusd1.86700.00001.87702006.06.01 12:331.86410.000.000.00-29.00
 222222Grid-GBPUSD-222222
12378392006.06.01 08:46sell0.10gbpusd1.86300.00001.85302006.06.01 12:331.86450.000.000.00-15.00
 222222Grid-GBPUSD-222222
12378402006.06.01 04:44buy0.10gbpusd1.86600.00001.87602006.06.01 12:331.86410.000.000.00-19.00
 222222Grid-GBPUSD-222222
12379942006.06.01 09:14sell0.10gbpusd1.86250.00001.85252006.06.01 12:331.86450.000.000.00-20.00
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12380022006.06.01 05:45buy0.10gbpusd1.86550.00001.87552006.06.01 12:331.86410.000.000.00-14.00
 222222Grid-GBPUSD-222222
12380552006.06.01 09:14sell0.10gbpusd1.86200.00001.85202006.06.01 12:331.86450.000.000.00-25.00
 222222Grid-GBPUSD-222222
12380562006.06.01 05:57buy0.10gbpusd1.86500.00001.87502006.06.01 12:331.86410.000.000.00-9.00
 222222Grid-GBPUSD-222222
12387472006.06.01 09:15sell0.10gbpusd1.86150.00001.85152006.06.01 12:331.86450.000.000.00-30.00
 222222Grid-GBPUSD-222222
12387482006.06.01 08:41buy0.10gbpusd1.86450.00001.87452006.06.01 12:331.86410.000.000.00-4.00
 222222Grid-GBPUSD-222222
12388012006.06.01 09:32sell0.10gbpusd1.86100.00001.85102006.06.01 12:331.86450.000.000.00-35.00
 222222Grid-GBPUSD-222222
12388022006.06.01 08:48buy0.10gbpusd1.86400.00001.87402006.06.01 12:331.86410.000.000.001.00
 222222Grid-GBPUSD-222222
12389922006.06.01 09:36sell0.10gbpusd1.86050.00001.85052006.06.01 12:331.86450.000.000.00-40.00
 222222Grid-GBPUSD-222222
12390122006.06.01 09:17buy0.10gbpusd1.86300.00001.87302006.06.01 12:331.86420.000.000.0012.00
 222222Grid-GBPUSD-222222
12390142006.06.01 09:45buy0.10gbpusd1.86350.00001.87352006.06.01 12:331.86420.000.000.007.00
 222222Grid-GBPUSD-222222
12391852006.06.01 09:39buy0.10gbpusd1.86250.00001.87252006.06.01 12:331.86420.000.000.0017.00
 222222Grid-GBPUSD-222222
12391892006.06.01 09:36buy0.10gbpusd1.86200.00001.87202006.06.01 12:331.86420.000.000.0022.00
 222222Grid-GBPUSD-222222
12374442006.06.01 01:41buy stop0.10gbpusd1.87200.00001.88202006.06.01 12:331.8646cancelled
 222222cancelled
12374452006.06.01 01:41buy stop0.10gbpusd1.87250.00001.88252006.06.01 12:331.8646cancelled
 222222cancelled
12374462006.06.01 01:43buy stop0.10gbpusd1.87300.00001.88302006.06.01 12:331.8646cancelled
 222222cancelled
12375042006.06.01 02:19buy stop0.10gbpusd1.87100.00001.88102006.06.01 12:331.8645cancelled
 222222cancelled
12375272006.06.01 02:27buy stop0.10gbpusd1.87000.00001.88002006.06.01 12:331.8645cancelled
 222222cancelled
12375282006.06.01 02:27buy stop0.10gbpusd1.87050.00001.88052006.06.01 12:331.8645cancelled
 222222cancelled
12375332006.06.01 02:28buy stop0.10gbpusd1.86950.00001.87952006.06.01 12:321.8645cancelled
 222222cancelled
12375532006.06.01 02:32buy stop0.10gbpusd1.86900.00001.87902006.06.01 12:321.8645cancelled
 222222cancelled
12390102006.06.01 09:14sell stop0.10gbpusd1.86000.00001.85002006.06.01 12:321.8641cancelled
 222222cancelled
12390572006.06.01 09:16sell stop0.10gbpusd1.85950.00001.84952006.06.01 12:321.8641cancelled
 222222cancelled
12391872006.06.01 09:34sell stop0.10gbpusd1.85900.00001.84902006.06.01 12:321.8641cancelled
 222222cancelled
12374142006.06.01 02:28sell0.10gbpusd1.86850.00001.85852006.06.01 12:321.86460.000.000.0039.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12374152006.06.01 02:26sell0.10gbpusd1.86900.00001.85902006.06.01 12:321.86460.000.000.0044.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12374162006.06.01 02:23sell0.10gbpusd1.86950.00001.85952006.06.01 12:321.86460.000.000.0049.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12374172006.06.01 01:58buy0.10gbpusd1.87150.00001.88152006.06.01 12:321.86420.000.000.00-73.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12374252006.06.01 02:18sell0.10gbpusd1.87000.00001.86002006.06.01 12:321.86460.000.000.0054.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12374332006.06.01 02:31sell0.10gbpusd1.86800.00001.85802006.06.01 12:321.86460.000.000.0034.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12375352006.06.01 02:33sell0.10gbpusd1.86650.00001.85652006.06.01 12:321.86460.000.000.0019.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12375362006.06.01 02:33sell0.10gbpusd1.86700.00001.85702006.06.01 12:321.86460.000.000.0024.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12375382006.06.01 02:33sell0.10gbpusd1.86750.00001.85752006.06.01 12:321.86460.000.000.0029.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12375802006.06.01 04:42sell0.10gbpusd1.86500.00001.85502006.06.01 12:321.86460.000.000.004.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12375812006.06.01 03:03sell0.10gbpusd1.86550.00001.85552006.06.01 12:321.86460.000.000.009.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12375822006.06.01 03:03sell0.10gbpusd1.86600.00001.85602006.06.01 12:321.86460.000.000.0014.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12375832006.06.01 02:51buy0.10gbpusd1.86850.00001.87852006.06.01 12:321.86430.000.000.00-42.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12375862006.06.01 02:51buy0.10gbpusd1.86800.00001.87802006.06.01 12:321.86430.000.000.00-37.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12375872006.06.01 05:32sell0.10gbpusd1.86450.00001.85452006.06.01 12:321.86470.000.000.00-2.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12375902006.06.01 02:49buy0.10gbpusd1.86750.00001.87752006.06.01 12:321.86430.000.000.00-32.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12376562006.06.01 08:37sell0.10gbpusd1.86350.00001.85352006.06.01 12:321.86470.000.000.00-12.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12376572006.06.01 05:55sell0.10gbpusd1.86400.00001.85402006.06.01 12:321.86470.000.000.00-7.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12376582006.06.01 03:07buy0.10gbpusd1.86650.00001.87652006.06.01 12:321.86420.000.000.00-23.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12376592006.06.01 03:09buy0.10gbpusd1.86700.00001.87702006.06.01 12:321.86420.000.000.00-28.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12378472006.06.01 08:46sell0.10gbpusd1.86300.00001.85302006.06.01 12:311.86460.000.000.00-16.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12378482006.06.01 04:44buy0.10gbpusd1.86600.00001.87602006.06.01 12:311.86420.000.000.00-18.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12380112006.06.01 09:14sell0.10gbpusd1.86250.00001.85252006.06.01 12:311.86460.000.000.00-21.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12380692006.06.01 06:01buy0.10gbpusd1.86550.00001.87552006.06.01 12:311.86420.000.000.00-13.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12387562006.06.01 09:15sell0.10gbpusd1.86150.00001.85152006.06.01 12:311.86460.000.000.00-31.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12387582006.06.01 09:14sell0.10gbpusd1.86200.00001.85202006.06.01 12:311.86460.000.000.00-26.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12387592006.06.01 08:41buy0.10gbpusd1.86450.00001.87452006.06.01 12:311.86420.000.000.00-3.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12387612006.06.01 10:00buy0.10gbpusd1.86500.00001.87502006.06.01 12:311.86420.000.000.00-8.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12388062006.06.01 09:32sell0.10gbpusd1.86100.00001.85102006.06.01 12:311.86460.000.000.00-36.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12388072006.06.01 08:48buy0.10gbpusd1.86400.00001.87402006.06.01 12:311.86420.000.000.002.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12390282006.06.01 09:36sell0.10gbpusd1.86050.00001.85052006.06.01 12:311.86460.000.000.00-41.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12390312006.06.01 09:17buy0.10gbpusd1.86300.00001.87302006.06.01 12:311.86420.000.000.0012.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12390342006.06.01 09:45buy0.10gbpusd1.86350.00001.87352006.06.01 12:311.86420.000.000.007.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12391982006.06.01 09:36buy0.10gbpusd1.86200.00001.87202006.06.01 12:311.86420.000.000.0022.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12391992006.06.01 09:39buy0.10gbpusd1.86250.00001.87252006.06.01 12:311.86420.000.000.0017.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12374182006.06.01 01:14buy stop0.10gbpusd1.87200.00001.88202006.06.01 12:311.8646cancelled
 11111cancelled
12374192006.06.01 01:14buy stop0.10gbpusd1.87250.00001.88252006.06.01 12:311.8646cancelled
 11111cancelled
12374202006.06.01 01:14buy stop0.10gbpusd1.87300.00001.88302006.06.01 12:311.8646cancelled
 11111cancelled
12375092006.06.01 02:20buy stop0.10gbpusd1.87100.00001.88102006.06.01 12:311.8646cancelled
 11111cancelled
12375392006.06.01 02:30buy stop0.10gbpusd1.86950.00001.87952006.06.01 12:311.8646cancelled
 11111cancelled
12375402006.06.01 02:30buy stop0.10gbpusd1.87000.00001.88002006.06.01 12:311.8646cancelled
 11111cancelled
12375412006.06.01 02:30buy stop0.10gbpusd1.87050.00001.88052006.06.01 12:311.8646cancelled
 11111cancelled
12375842006.06.01 02:37buy stop0.10gbpusd1.86900.00001.87902006.06.01 12:311.8646cancelled
 11111cancelled
12390272006.06.01 09:15sell stop0.10gbpusd1.86000.00001.85002006.06.01 12:311.8642cancelled
 11111cancelled
12391052006.06.01 09:21sell stop0.10gbpusd1.85950.00001.84952006.06.01 12:311.8642cancelled
 11111cancelled
12391972006.06.01 09:35sell stop0.10gbpusd1.85900.00001.84902006.06.01 12:311.8643cancelled
 11111cancelled
12374502006.06.01 09:14sell0.10gbpusd1.86250.00001.85252006.06.01 12:281.86450.000.000.00-20.00
 333333Grid-GBPUSD-333333
12374512006.06.01 04:42sell0.10gbpusd1.86500.00001.85502006.06.01 12:281.86460.000.000.004.00
 333333Grid-GBPUSD-333333
12374522006.06.01 02:33sell0.10gbpusd1.86750.00001.85752006.06.01 12:281.86450.000.000.0030.00
 333333Grid-GBPUSD-333333
12374602006.06.01 02:18sell0.10gbpusd1.87000.00001.86002006.06.01 12:281.86450.000.000.0055.00
 333333Grid-GBPUSD-333333
12375652006.06.01 02:37buy0.10gbpusd1.86750.00001.87752006.06.01 12:271.86410.000.000.00-34.00
 333333Grid-GBPUSD-333333
12387352006.06.01 10:00buy0.10gbpusd1.86500.00001.87502006.06.01 12:271.86410.000.000.00-9.00
 333333Grid-GBPUSD-333333
12391672006.06.01 09:39buy0.10gbpusd1.86250.00001.87252006.06.01 12:271.86410.000.000.0016.00
 333333Grid-GBPUSD-333333
12374482006.06.01 01:46sell stop0.10gbpusd1.85750.00001.84752006.06.01 12:271.8641cancelled
 333333cancelled
12374492006.06.01 01:46sell stop0.10gbpusd1.86000.00001.85002006.06.01 12:271.8642cancelled
 333333cancelled
12374532006.06.01 01:46buy stop0.10gbpusd1.87250.00001.88252006.06.01 12:271.8646cancelled
 333333cancelled
12374542006.06.01 01:46buy stop0.10gbpusd1.87500.00001.88502006.06.01 12:271.8645cancelled
 333333cancelled
12374552006.06.01 01:46buy stop0.10gbpusd1.87750.00001.88752006.06.01 12:271.8645cancelled
 333333cancelled
12374562006.06.01 01:46buy stop0.10gbpusd1.88000.00001.89002006.06.01 12:271.8645cancelled
 333333cancelled
12374702006.06.01 01:58buy stop0.10gbpusd1.88250.00001.89252006.06.01 12:271.8645cancelled
 333333cancelled
12375222006.06.01 02:26buy stop0.10gbpusd1.87000.00001.88002006.06.01 12:271.8645cancelled
 333333cancelled
12375462006.06.01 02:31sell stop0.10gbpusd1.85500.00001.84502006.06.01 12:271.8641cancelled
 333333cancelled
12376452006.06.01 03:03sell stop0.10gbpusd1.85250.00001.84252006.06.01 12:271.8641cancelled
 333333cancelled
12387892006.06.01 08:45sell stop0.10gbpusd1.85000.00001.84002006.06.01 12:271.8641cancelled
 333333cancelled
12373662006.06.01 00:19balanceDeposit5 000.00
  0.00 0.00 1.76 2 131.00
Closed P/L: 2 132.76
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 132.76 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 7 132.76 Equity: 7 132.76 Free Margin: 7 132.76