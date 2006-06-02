FIBO Group, Ltd
|Account: 54219
|Name: Grid
|Currency: USD
|2006 June 2, 14:44
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1245805
|2006.06.02 02:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8670
|0.0000
|1.8870
|2006.06.02 14:41
|1.8790
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1245806
|2006.06.02 06:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8675
|0.0000
|1.8875
|2006.06.02 14:41
|1.8790
|0.00
|0.00
|0.00
|115.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1245807
|2006.06.02 12:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8680
|0.0000
|1.8880
|2006.06.02 14:41
|1.8791
|0.00
|0.00
|0.00
|111.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1245808
|2006.06.02 12:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8685
|0.0000
|1.8885
|2006.06.02 14:41
|1.8792
|0.00
|0.00
|0.00
|107.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1245809
|2006.06.02 14:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8690
|0.0000
|1.8890
|2006.06.02 14:41
|1.8794
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1245810
|2006.06.02 14:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8695
|0.0000
|1.8895
|2006.06.02 14:41
|1.8796
|0.00
|0.00
|0.00
|101.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1245811
|2006.06.02 14:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8700
|0.0000
|1.8900
|2006.06.02 14:40
|1.8797
|0.00
|0.00
|0.00
|97.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1245812
|2006.06.02 14:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8705
|0.0000
|1.8905
|2006.06.02 14:40
|1.8795
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1245814
|2006.06.02 14:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8710
|0.0000
|1.8910
|2006.06.02 14:40
|1.8793
|0.00
|0.00
|0.00
|83.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1245846
|2006.06.02 14:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8715
|0.0000
|1.8915
|2006.06.02 14:40
|1.8790
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1245911
|2006.06.02 01:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8665
|0.0000
|1.8865
|2006.06.02 14:40
|1.8787
|0.00
|0.00
|0.00
|122.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1246033
|2006.06.02 14:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8720
|0.0000
|1.8920
|2006.06.02 14:40
|1.8786
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1246082
|2006.06.02 03:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8660
|0.0000
|1.8860
|2006.06.02 14:40
|1.8782
|0.00
|0.00
|0.00
|122.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1246959
|2006.06.02 08:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8640
|0.0000
|1.8840
|2006.06.02 14:40
|1.8780
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1246962
|2006.06.02 08:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8645
|0.0000
|1.8845
|2006.06.02 14:40
|1.8778
|0.00
|0.00
|0.00
|133.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1246963
|2006.06.02 11:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8650
|0.0000
|1.8850
|2006.06.02 14:40
|1.8778
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1246964
|2006.06.02 11:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8655
|0.0000
|1.8855
|2006.06.02 14:40
|1.8778
|0.00
|0.00
|0.00
|123.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1247178
|2006.06.02 08:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8635
|0.0000
|1.8835
|2006.06.02 14:40
|1.8777
|0.00
|0.00
|0.00
|142.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1247395
|2006.06.02 09:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8630
|0.0000
|1.8830
|2006.06.02 14:40
|1.8778
|0.00
|0.00
|0.00
|148.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1247439
|2006.06.02 09:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8625
|0.0000
|1.8825
|2006.06.02 14:40
|1.8779
|0.00
|0.00
|0.00
|154.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1247538
|2006.06.02 09:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8620
|0.0000
|1.8820
|2006.06.02 14:40
|1.8782
|0.00
|0.00
|0.00
|162.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1249536
|2006.06.02 14:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8725
|0.0000
|1.8925
|2006.06.02 14:40
|1.8782
|0.00
|0.00
|0.00
|57.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1249666
|2006.06.02 14:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8730
|0.0000
|1.8930
|2006.06.02 14:40
|1.8780
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1242933
|2006.06.01 16:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8585
|0.0000
|1.8575
|2006.06.02 00:55
|1.8660
|0.00
|0.00
|0.22
|-75.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1242934
|2006.06.01 16:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8590
|0.0000
|1.8580
|2006.06.02 00:55
|1.8660
|0.00
|0.00
|0.22
|-70.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1243058
|2006.06.01 16:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8605
|0.0000
|1.8595
|2006.06.02 00:55
|1.8660
|0.00
|0.00
|0.22
|-55.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1243060
|2006.06.01 16:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8610
|0.0000
|1.8600
|2006.06.02 00:55
|1.8660
|0.00
|0.00
|0.22
|-50.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1243107
|2006.06.01 16:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8615
|0.0000
|1.8605
|2006.06.02 00:55
|1.8660
|0.00
|0.00
|0.22
|-45.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1243429
|2006.06.01 16:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8640
|0.0000
|1.8540
|2006.06.02 00:55
|1.8660
|0.00
|0.00
|0.22
|-20.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1243606
|2006.06.01 17:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8660
|0.0000
|1.8560
|2006.06.02 00:55
|1.8659
|0.00
|0.00
|0.22
|1.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1243673
|2006.06.01 16:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8680
|0.0000
|1.8580
|2006.06.02 00:55
|1.8659
|0.00
|0.00
|0.22
|21.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1242818
|2006.06.01 15:57
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8380
|0.0000
|1.8280
|2006.06.02 00:55
|1.8655
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242819
|2006.06.01 15:57
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8400
|0.0000
|1.8300
|2006.06.02 00:55
|1.8655
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242820
|2006.06.01 15:57
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8420
|0.0000
|1.8320
|2006.06.02 00:55
|1.8655
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242821
|2006.06.01 15:57
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8440
|0.0000
|1.8340
|2006.06.02 00:55
|1.8655
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242822
|2006.06.01 15:57
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8460
|0.0000
|1.8360
|2006.06.02 00:55
|1.8654
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242823
|2006.06.01 15:57
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8480
|0.0000
|1.8380
|2006.06.02 00:55
|1.8654
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242824
|2006.06.01 15:57
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8500
|0.0000
|1.8400
|2006.06.02 00:55
|1.8654
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242825
|2006.06.01 15:57
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8520
|0.0000
|1.8420
|2006.06.02 00:55
|1.8654
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242826
|2006.06.01 15:57
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8540
|0.0000
|1.8440
|2006.06.02 00:55
|1.8654
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242827
|2006.06.01 15:57
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8560
|0.0000
|1.8460
|2006.06.02 00:55
|1.8654
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242894
|2006.06.01 16:01
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8580
|0.0000
|1.8480
|2006.06.02 00:55
|1.8654
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242962
|2006.06.01 16:03
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8565
|0.0000
|1.8555
|2006.06.02 00:55
|1.8654
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242965
|2006.06.01 16:03
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8570
|0.0000
|1.8560
|2006.06.02 00:55
|1.8654
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242966
|2006.06.01 16:03
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8575
|0.0000
|1.8565
|2006.06.02 00:55
|1.8654
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1243008
|2006.06.01 16:04
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8595
|0.0000
|1.8585
|2006.06.02 00:55
|1.8654
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1243010
|2006.06.01 16:04
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8600
|0.0000
|1.8590
|2006.06.02 00:55
|1.8654
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1245727
|2006.06.02 00:35
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8700
|0.0000
|1.8600
|2006.06.02 00:55
|1.8654
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1245728
|2006.06.02 00:35
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8720
|0.0000
|1.8620
|2006.06.02 00:55
|1.8654
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1245729
|2006.06.02 00:35
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8740
|0.0000
|1.8640
|2006.06.02 00:55
|1.8654
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1245731
|2006.06.02 00:35
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8760
|0.0000
|1.8660
|2006.06.02 00:55
|1.8654
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1245732
|2006.06.02 00:35
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8780
|0.0000
|1.8680
|2006.06.02 00:55
|1.8654
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1245733
|2006.06.02 00:35
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8800
|0.0000
|1.8700
|2006.06.02 00:55
|1.8654
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1245734
|2006.06.02 00:35
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8820
|0.0000
|1.8720
|2006.06.02 00:55
|1.8654
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1245735
|2006.06.02 00:35
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8840
|0.0000
|1.8740
|2006.06.02 00:55
|1.8654
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1245739
|2006.06.02 00:37
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8620
|0.0000
|1.8520
|2006.06.02 00:55
|1.8654
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1245740
|2006.06.02 00:37
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8625
|0.0000
|1.8525
|2006.06.02 00:55
|1.8654
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1245741
|2006.06.02 00:37
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8630
|0.0000
|1.8530
|2006.06.02 00:55
|1.8654
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1245742
|2006.06.02 00:37
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8635
|0.0000
|1.8535
|2006.06.02 00:55
|1.8655
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1245743
|2006.06.02 00:37
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8645
|0.0000
|1.8545
|2006.06.02 00:55
|1.8654
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1245744
|2006.06.02 00:37
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8665
|0.0000
|1.8565
|2006.06.02 00:54
|1.8654
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1245745
|2006.06.02 00:37
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8670
|0.0000
|1.8570
|2006.06.02 00:54
|1.8654
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1245746
|2006.06.02 00:37
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8675
|0.0000
|1.8575
|2006.06.02 00:54
|1.8654
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1245747
|2006.06.02 00:37
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8685
|0.0000
|1.8585
|2006.06.02 00:54
|1.8654
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1245748
|2006.06.02 00:37
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8690
|0.0000
|1.8590
|2006.06.02 00:54
|1.8657
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1245749
|2006.06.02 00:37
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8695
|0.0000
|1.8595
|2006.06.02 00:54
|1.8657
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1245771
|2006.06.02 00:51
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8705
|0.0000
|1.8605
|2006.06.02 00:54
|1.8657
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1245779
|2006.06.02 00:52
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8650
|0.0000
|1.8550
|2006.06.02 00:54
|1.8657
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1243108
|2006.06.01 16:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8620
|0.0000
|1.8610
|2006.06.01 16:20
|1.8610
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111[tp]
|1242765
|2006.06.01 15:54
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8530
|0.0000
|1.8280
|2006.06.01 15:55
|1.8577
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242766
|2006.06.01 15:55
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8550
|0.0000
|1.8300
|2006.06.01 15:55
|1.8578
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242768
|2006.06.01 15:55
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8570
|0.0000
|1.8320
|2006.06.01 15:55
|1.8577
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242759
|2006.06.01 15:53
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8530
|0.0000
|1.8280
|2006.06.01 15:54
|1.8574
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242760
|2006.06.01 15:53
|sell stop
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|gbpusd
|1.8550
|0.0000
|1.8300
|2006.06.01 15:54
|1.8574
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242746
|2006.06.01 15:52
|sell stop
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|gbpusd
|1.8530
|0.0000
|1.8280
|2006.06.01 15:52
|1.8574
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242747
|2006.06.01 15:52
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8550
|0.0000
|1.8300
|2006.06.01 15:52
|1.8575
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242720
|2006.06.01 15:50
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8520
|0.0000
|1.8270
|2006.06.01 15:51
|1.8570
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242721
|2006.06.01 15:50
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8525
|0.0000
|1.8275
|2006.06.01 15:51
|1.8570
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242722
|2006.06.01 15:50
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8530
|0.0000
|1.8280
|2006.06.01 15:51
|1.8570
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242723
|2006.06.01 15:50
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8535
|0.0000
|1.8285
|2006.06.01 15:51
|1.8570
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242724
|2006.06.01 15:50
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8540
|0.0000
|1.8290
|2006.06.01 15:51
|1.8570
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242725
|2006.06.01 15:50
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8545
|0.0000
|1.8295
|2006.06.01 15:51
|1.8570
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242726
|2006.06.01 15:50
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8550
|0.0000
|1.8300
|2006.06.01 15:51
|1.8570
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242727
|2006.06.01 15:50
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8555
|0.0000
|1.8305
|2006.06.01 15:51
|1.8570
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242728
|2006.06.01 15:50
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8560
|0.0000
|1.8310
|2006.06.01 15:51
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242729
|2006.06.01 15:50
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8575
|0.0000
|1.8325
|2006.06.01 15:51
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242730
|2006.06.01 15:50
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8580
|0.0000
|1.8330
|2006.06.01 15:51
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242731
|2006.06.01 15:50
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8585
|0.0000
|1.8335
|2006.06.01 15:51
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242732
|2006.06.01 15:50
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8590
|0.0000
|1.8340
|2006.06.01 15:51
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242733
|2006.06.01 15:50
|sell limit
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|gbpusd
|1.8595
|0.0000
|1.8345
|2006.06.01 15:51
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242734
|2006.06.01 15:50
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8600
|0.0000
|1.8350
|2006.06.01 15:51
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242735
|2006.06.01 15:50
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8605
|0.0000
|1.8355
|2006.06.01 15:51
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242736
|2006.06.01 15:50
|sell limit
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|gbpusd
|1.8610
|0.0000
|1.8360
|2006.06.01 15:51
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242737
|2006.06.01 15:50
|sell limit
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|gbpusd
|1.8615
|0.0000
|1.8365
|2006.06.01 15:51
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242670
|2006.06.01 15:44
|sell stop
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|gbpusd
|1.8525
|0.0000
|1.8520
|2006.06.01 15:45
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242671
|2006.06.01 15:44
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8530
|0.0000
|1.8525
|2006.06.01 15:45
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242672
|2006.06.01 15:44
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8535
|0.0000
|1.8530
|2006.06.01 15:45
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242673
|2006.06.01 15:44
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8540
|0.0000
|1.8535
|2006.06.01 15:45
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242674
|2006.06.01 15:44
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8545
|0.0000
|1.8540
|2006.06.01 15:45
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242675
|2006.06.01 15:44
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8550
|0.0000
|1.8545
|2006.06.01 15:45
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242676
|2006.06.01 15:44
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8555
|0.0000
|1.8550
|2006.06.01 15:45
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242677
|2006.06.01 15:44
|sell stop
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|gbpusd
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|0.0000
|1.8555
|2006.06.01 15:45
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242678
|2006.06.01 15:44
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|gbpusd
|1.8565
|0.0000
|1.8560
|2006.06.01 15:45
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242679
|2006.06.01 15:44
|sell limit
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|gbpusd
|1.8575
|0.0000
|1.8570
|2006.06.01 15:45
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242680
|2006.06.01 15:44
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8580
|0.0000
|1.8575
|2006.06.01 15:45
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242681
|2006.06.01 15:44
|sell limit
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|gbpusd
|1.8585
|0.0000
|1.8580
|2006.06.01 15:45
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242682
|2006.06.01 15:44
|sell limit
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|gbpusd
|1.8590
|0.0000
|1.8585
|2006.06.01 15:45
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242683
|2006.06.01 15:44
|sell limit
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|gbpusd
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|0.0000
|1.8590
|2006.06.01 15:45
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242684
|2006.06.01 15:44
|sell limit
|0.10
|gbpusd
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|0.0000
|1.8595
|2006.06.01 15:45
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242685
|2006.06.01 15:44
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8605
|0.0000
|1.8600
|2006.06.01 15:45
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242686
|2006.06.01 15:44
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8610
|0.0000
|1.8605
|2006.06.01 15:45
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242687
|2006.06.01 15:44
|sell limit
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|gbpusd
|1.8615
|0.0000
|1.8610
|2006.06.01 15:45
|1.8570
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242688
|2006.06.01 15:44
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|gbpusd
|1.8620
|0.0000
|1.8615
|2006.06.01 15:44
|1.8570
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242647
|2006.06.01 15:43
|sell stop
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|gbpusd
|1.8530
|0.0000
|1.8525
|2006.06.01 15:43
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242648
|2006.06.01 15:43
|sell stop
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|gbpusd
|1.8535
|0.0000
|1.8530
|2006.06.01 15:43
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242650
|2006.06.01 15:43
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8540
|0.0000
|1.8535
|2006.06.01 15:43
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242651
|2006.06.01 15:43
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8545
|0.0000
|1.8540
|2006.06.01 15:43
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242652
|2006.06.01 15:43
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8550
|0.0000
|1.8545
|2006.06.01 15:43
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242653
|2006.06.01 15:43
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8555
|0.0000
|1.8550
|2006.06.01 15:43
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242654
|2006.06.01 15:43
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8560
|0.0000
|1.8555
|2006.06.01 15:43
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242656
|2006.06.01 15:43
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8565
|0.0000
|1.8560
|2006.06.01 15:43
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242658
|2006.06.01 15:43
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8570
|0.0000
|1.8565
|2006.06.01 15:43
|1.8574
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242659
|2006.06.01 15:43
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8580
|0.0000
|1.8575
|2006.06.01 15:43
|1.8574
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242660
|2006.06.01 15:43
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8585
|0.0000
|1.8580
|2006.06.01 15:43
|1.8574
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242661
|2006.06.01 15:43
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8590
|0.0000
|1.8585
|2006.06.01 15:43
|1.8575
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242662
|2006.06.01 15:43
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8595
|0.0000
|1.8590
|2006.06.01 15:43
|1.8574
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242663
|2006.06.01 15:43
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8600
|0.0000
|1.8595
|2006.06.01 15:43
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242664
|2006.06.01 15:43
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8605
|0.0000
|1.8600
|2006.06.01 15:43
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242665
|2006.06.01 15:43
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8610
|0.0000
|1.8605
|2006.06.01 15:43
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242666
|2006.06.01 15:43
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8615
|0.0000
|1.8610
|2006.06.01 15:43
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242667
|2006.06.01 15:43
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8620
|0.0000
|1.8615
|2006.06.01 15:43
|1.8574
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242668
|2006.06.01 15:43
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8625
|0.0000
|1.8620
|2006.06.01 15:43
|1.8574
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242632
|2006.06.01 15:42
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8525
|0.0000
|1.8520
|2006.06.01 15:42
|1.8574
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242633
|2006.06.01 15:42
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8530
|0.0000
|1.8525
|2006.06.01 15:42
|1.8574
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242635
|2006.06.01 15:42
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8535
|0.0000
|1.8530
|2006.06.01 15:42
|1.8574
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242637
|2006.06.01 15:42
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8540
|0.0000
|1.8535
|2006.06.01 15:42
|1.8574
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242638
|2006.06.01 15:42
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8545
|0.0000
|1.8540
|2006.06.01 15:42
|1.8574
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242639
|2006.06.01 15:42
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8550
|0.0000
|1.8545
|2006.06.01 15:42
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242640
|2006.06.01 15:42
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8555
|0.0000
|1.8550
|2006.06.01 15:42
|1.8574
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242641
|2006.06.01 15:42
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8560
|0.0000
|1.8555
|2006.06.01 15:42
|1.8574
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242642
|2006.06.01 15:42
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8565
|0.0000
|1.8560
|2006.06.01 15:42
|1.8575
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242618
|2006.06.01 15:40
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8530
|0.0000
|1.8525
|2006.06.01 15:41
|1.8575
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242619
|2006.06.01 15:40
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8535
|0.0000
|1.8530
|2006.06.01 15:41
|1.8574
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242620
|2006.06.01 15:40
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8540
|0.0000
|1.8535
|2006.06.01 15:41
|1.8574
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242621
|2006.06.01 15:40
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8545
|0.0000
|1.8540
|2006.06.01 15:41
|1.8574
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242622
|2006.06.01 15:40
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8550
|0.0000
|1.8545
|2006.06.01 15:41
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242623
|2006.06.01 15:41
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8555
|0.0000
|1.8550
|2006.06.01 15:41
|1.8572
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242624
|2006.06.01 15:41
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8560
|0.0000
|1.8555
|2006.06.01 15:41
|1.8574
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1242626
|2006.06.01 15:41
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8565
|0.0000
|1.8560
|2006.06.01 15:41
|1.8574
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1237439
|2006.06.01 02:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8680
|0.0000
|1.8580
|2006.06.01 12:34
|1.8646
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1237440
|2006.06.01 02:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8685
|0.0000
|1.8585
|2006.06.01 12:34
|1.8646
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1237441
|2006.06.01 02:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8690
|0.0000
|1.8590
|2006.06.01 12:34
|1.8646
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1237442
|2006.06.01 02:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8695
|0.0000
|1.8595
|2006.06.01 12:34
|1.8646
|0.00
|0.00
|0.00
|49.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1237443
|2006.06.01 01:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8715
|0.0000
|1.8815
|2006.06.01 12:34
|1.8642
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1237462
|2006.06.01 02:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8700
|0.0000
|1.8600
|2006.06.01 12:34
|1.8646
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1237515
|2006.06.01 02:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8675
|0.0000
|1.8575
|2006.06.01 12:34
|1.8646
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1237525
|2006.06.01 02:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8665
|0.0000
|1.8565
|2006.06.01 12:34
|1.8646
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1237526
|2006.06.01 02:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8670
|0.0000
|1.8570
|2006.06.01 12:34
|1.8645
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1237552
|2006.06.01 03:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8660
|0.0000
|1.8560
|2006.06.01 12:33
|1.8646
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1237555
|2006.06.01 03:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8655
|0.0000
|1.8555
|2006.06.01 12:33
|1.8645
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1237556
|2006.06.01 02:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8685
|0.0000
|1.8785
|2006.06.01 12:33
|1.8641
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1237571
|2006.06.01 05:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8645
|0.0000
|1.8545
|2006.06.01 12:33
|1.8645
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1237572
|2006.06.01 04:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8650
|0.0000
|1.8550
|2006.06.01 12:33
|1.8645
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1237573
|2006.06.01 02:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8675
|0.0000
|1.8775
|2006.06.01 12:33
|1.8641
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1237574
|2006.06.01 02:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8680
|0.0000
|1.8780
|2006.06.01 12:33
|1.8641
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1237652
|2006.06.01 08:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8635
|0.0000
|1.8535
|2006.06.01 12:33
|1.8645
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1237653
|2006.06.01 05:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8640
|0.0000
|1.8540
|2006.06.01 12:33
|1.8645
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1237654
|2006.06.01 03:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8665
|0.0000
|1.8765
|2006.06.01 12:33
|1.8641
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1237655
|2006.06.01 03:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8670
|0.0000
|1.8770
|2006.06.01 12:33
|1.8641
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1237839
|2006.06.01 08:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8630
|0.0000
|1.8530
|2006.06.01 12:33
|1.8645
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1237840
|2006.06.01 04:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8660
|0.0000
|1.8760
|2006.06.01 12:33
|1.8641
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1237994
|2006.06.01 09:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8625
|0.0000
|1.8525
|2006.06.01 12:33
|1.8645
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1238002
|2006.06.01 05:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8655
|0.0000
|1.8755
|2006.06.01 12:33
|1.8641
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1238055
|2006.06.01 09:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8620
|0.0000
|1.8520
|2006.06.01 12:33
|1.8645
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1238056
|2006.06.01 05:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8650
|0.0000
|1.8750
|2006.06.01 12:33
|1.8641
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1238747
|2006.06.01 09:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8615
|0.0000
|1.8515
|2006.06.01 12:33
|1.8645
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1238748
|2006.06.01 08:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8645
|0.0000
|1.8745
|2006.06.01 12:33
|1.8641
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1238801
|2006.06.01 09:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8610
|0.0000
|1.8510
|2006.06.01 12:33
|1.8645
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1238802
|2006.06.01 08:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8640
|0.0000
|1.8740
|2006.06.01 12:33
|1.8641
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1238992
|2006.06.01 09:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8605
|0.0000
|1.8505
|2006.06.01 12:33
|1.8645
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1239012
|2006.06.01 09:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8630
|0.0000
|1.8730
|2006.06.01 12:33
|1.8642
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1239014
|2006.06.01 09:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8635
|0.0000
|1.8735
|2006.06.01 12:33
|1.8642
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1239185
|2006.06.01 09:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8625
|0.0000
|1.8725
|2006.06.01 12:33
|1.8642
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1239189
|2006.06.01 09:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8620
|0.0000
|1.8720
|2006.06.01 12:33
|1.8642
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|
|222222
|Grid-GBPUSD-222222
|1237444
|2006.06.01 01:41
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8720
|0.0000
|1.8820
|2006.06.01 12:33
|1.8646
|cancelled
|
|222222
|cancelled
|1237445
|2006.06.01 01:41
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8725
|0.0000
|1.8825
|2006.06.01 12:33
|1.8646
|cancelled
|
|222222
|cancelled
|1237446
|2006.06.01 01:43
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8730
|0.0000
|1.8830
|2006.06.01 12:33
|1.8646
|cancelled
|
|222222
|cancelled
|1237504
|2006.06.01 02:19
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8710
|0.0000
|1.8810
|2006.06.01 12:33
|1.8645
|cancelled
|
|222222
|cancelled
|1237527
|2006.06.01 02:27
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8700
|0.0000
|1.8800
|2006.06.01 12:33
|1.8645
|cancelled
|
|222222
|cancelled
|1237528
|2006.06.01 02:27
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8705
|0.0000
|1.8805
|2006.06.01 12:33
|1.8645
|cancelled
|
|222222
|cancelled
|1237533
|2006.06.01 02:28
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8695
|0.0000
|1.8795
|2006.06.01 12:32
|1.8645
|cancelled
|
|222222
|cancelled
|1237553
|2006.06.01 02:32
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8690
|0.0000
|1.8790
|2006.06.01 12:32
|1.8645
|cancelled
|
|222222
|cancelled
|1239010
|2006.06.01 09:14
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8600
|0.0000
|1.8500
|2006.06.01 12:32
|1.8641
|cancelled
|
|222222
|cancelled
|1239057
|2006.06.01 09:16
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8595
|0.0000
|1.8495
|2006.06.01 12:32
|1.8641
|cancelled
|
|222222
|cancelled
|1239187
|2006.06.01 09:34
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8590
|0.0000
|1.8490
|2006.06.01 12:32
|1.8641
|cancelled
|
|222222
|cancelled
|1237414
|2006.06.01 02:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8685
|0.0000
|1.8585
|2006.06.01 12:32
|1.8646
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1237415
|2006.06.01 02:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8690
|0.0000
|1.8590
|2006.06.01 12:32
|1.8646
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1237416
|2006.06.01 02:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8695
|0.0000
|1.8595
|2006.06.01 12:32
|1.8646
|0.00
|0.00
|0.00
|49.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1237417
|2006.06.01 01:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8715
|0.0000
|1.8815
|2006.06.01 12:32
|1.8642
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1237425
|2006.06.01 02:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8700
|0.0000
|1.8600
|2006.06.01 12:32
|1.8646
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1237433
|2006.06.01 02:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8680
|0.0000
|1.8580
|2006.06.01 12:32
|1.8646
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1237535
|2006.06.01 02:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8665
|0.0000
|1.8565
|2006.06.01 12:32
|1.8646
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1237536
|2006.06.01 02:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8670
|0.0000
|1.8570
|2006.06.01 12:32
|1.8646
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1237538
|2006.06.01 02:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8675
|0.0000
|1.8575
|2006.06.01 12:32
|1.8646
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1237580
|2006.06.01 04:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8650
|0.0000
|1.8550
|2006.06.01 12:32
|1.8646
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1237581
|2006.06.01 03:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8655
|0.0000
|1.8555
|2006.06.01 12:32
|1.8646
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1237582
|2006.06.01 03:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8660
|0.0000
|1.8560
|2006.06.01 12:32
|1.8646
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1237583
|2006.06.01 02:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8685
|0.0000
|1.8785
|2006.06.01 12:32
|1.8643
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1237586
|2006.06.01 02:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8680
|0.0000
|1.8780
|2006.06.01 12:32
|1.8643
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1237587
|2006.06.01 05:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8645
|0.0000
|1.8545
|2006.06.01 12:32
|1.8647
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1237590
|2006.06.01 02:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8675
|0.0000
|1.8775
|2006.06.01 12:32
|1.8643
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1237656
|2006.06.01 08:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8635
|0.0000
|1.8535
|2006.06.01 12:32
|1.8647
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1237657
|2006.06.01 05:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8640
|0.0000
|1.8540
|2006.06.01 12:32
|1.8647
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1237658
|2006.06.01 03:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8665
|0.0000
|1.8765
|2006.06.01 12:32
|1.8642
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1237659
|2006.06.01 03:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8670
|0.0000
|1.8770
|2006.06.01 12:32
|1.8642
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1237847
|2006.06.01 08:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8630
|0.0000
|1.8530
|2006.06.01 12:31
|1.8646
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1237848
|2006.06.01 04:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8660
|0.0000
|1.8760
|2006.06.01 12:31
|1.8642
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1238011
|2006.06.01 09:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8625
|0.0000
|1.8525
|2006.06.01 12:31
|1.8646
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1238069
|2006.06.01 06:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8655
|0.0000
|1.8755
|2006.06.01 12:31
|1.8642
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1238756
|2006.06.01 09:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8615
|0.0000
|1.8515
|2006.06.01 12:31
|1.8646
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1238758
|2006.06.01 09:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8620
|0.0000
|1.8520
|2006.06.01 12:31
|1.8646
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1238759
|2006.06.01 08:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8645
|0.0000
|1.8745
|2006.06.01 12:31
|1.8642
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1238761
|2006.06.01 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8650
|0.0000
|1.8750
|2006.06.01 12:31
|1.8642
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1238806
|2006.06.01 09:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8610
|0.0000
|1.8510
|2006.06.01 12:31
|1.8646
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1238807
|2006.06.01 08:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8640
|0.0000
|1.8740
|2006.06.01 12:31
|1.8642
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1239028
|2006.06.01 09:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8605
|0.0000
|1.8505
|2006.06.01 12:31
|1.8646
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1239031
|2006.06.01 09:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8630
|0.0000
|1.8730
|2006.06.01 12:31
|1.8642
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1239034
|2006.06.01 09:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8635
|0.0000
|1.8735
|2006.06.01 12:31
|1.8642
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1239198
|2006.06.01 09:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8620
|0.0000
|1.8720
|2006.06.01 12:31
|1.8642
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1239199
|2006.06.01 09:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8625
|0.0000
|1.8725
|2006.06.01 12:31
|1.8642
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1237418
|2006.06.01 01:14
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8720
|0.0000
|1.8820
|2006.06.01 12:31
|1.8646
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1237419
|2006.06.01 01:14
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8725
|0.0000
|1.8825
|2006.06.01 12:31
|1.8646
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1237420
|2006.06.01 01:14
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8730
|0.0000
|1.8830
|2006.06.01 12:31
|1.8646
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1237509
|2006.06.01 02:20
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8710
|0.0000
|1.8810
|2006.06.01 12:31
|1.8646
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1237539
|2006.06.01 02:30
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8695
|0.0000
|1.8795
|2006.06.01 12:31
|1.8646
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1237540
|2006.06.01 02:30
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8700
|0.0000
|1.8800
|2006.06.01 12:31
|1.8646
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1237541
|2006.06.01 02:30
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8705
|0.0000
|1.8805
|2006.06.01 12:31
|1.8646
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1237584
|2006.06.01 02:37
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8690
|0.0000
|1.8790
|2006.06.01 12:31
|1.8646
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1239027
|2006.06.01 09:15
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8600
|0.0000
|1.8500
|2006.06.01 12:31
|1.8642
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1239105
|2006.06.01 09:21
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8595
|0.0000
|1.8495
|2006.06.01 12:31
|1.8642
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1239197
|2006.06.01 09:35
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8590
|0.0000
|1.8490
|2006.06.01 12:31
|1.8643
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1237450
|2006.06.01 09:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8625
|0.0000
|1.8525
|2006.06.01 12:28
|1.8645
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|
|333333
|Grid-GBPUSD-333333
|1237451
|2006.06.01 04:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8650
|0.0000
|1.8550
|2006.06.01 12:28
|1.8646
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|333333
|Grid-GBPUSD-333333
|1237452
|2006.06.01 02:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8675
|0.0000
|1.8575
|2006.06.01 12:28
|1.8645
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|333333
|Grid-GBPUSD-333333
|1237460
|2006.06.01 02:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8700
|0.0000
|1.8600
|2006.06.01 12:28
|1.8645
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|
|333333
|Grid-GBPUSD-333333
|1237565
|2006.06.01 02:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8675
|0.0000
|1.8775
|2006.06.01 12:27
|1.8641
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|
|333333
|Grid-GBPUSD-333333
|1238735
|2006.06.01 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8650
|0.0000
|1.8750
|2006.06.01 12:27
|1.8641
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|
|333333
|Grid-GBPUSD-333333
|1239167
|2006.06.01 09:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8625
|0.0000
|1.8725
|2006.06.01 12:27
|1.8641
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|333333
|Grid-GBPUSD-333333
|1237448
|2006.06.01 01:46
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8575
|0.0000
|1.8475
|2006.06.01 12:27
|1.8641
|cancelled
|
|333333
|cancelled
|1237449
|2006.06.01 01:46
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8600
|0.0000
|1.8500
|2006.06.01 12:27
|1.8642
|cancelled
|
|333333
|cancelled
|1237453
|2006.06.01 01:46
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8725
|0.0000
|1.8825
|2006.06.01 12:27
|1.8646
|cancelled
|
|333333
|cancelled
|1237454
|2006.06.01 01:46
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8750
|0.0000
|1.8850
|2006.06.01 12:27
|1.8645
|cancelled
|
|333333
|cancelled
|1237455
|2006.06.01 01:46
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8775
|0.0000
|1.8875
|2006.06.01 12:27
|1.8645
|cancelled
|
|333333
|cancelled
|1237456
|2006.06.01 01:46
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8800
|0.0000
|1.8900
|2006.06.01 12:27
|1.8645
|cancelled
|
|333333
|cancelled
|1237470
|2006.06.01 01:58
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8825
|0.0000
|1.8925
|2006.06.01 12:27
|1.8645
|cancelled
|
|333333
|cancelled
|1237522
|2006.06.01 02:26
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8700
|0.0000
|1.8800
|2006.06.01 12:27
|1.8645
|cancelled
|
|333333
|cancelled
|1237546
|2006.06.01 02:31
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8550
|0.0000
|1.8450
|2006.06.01 12:27
|1.8641
|cancelled
|
|333333
|cancelled
|1237645
|2006.06.01 03:03
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8525
|0.0000
|1.8425
|2006.06.01 12:27
|1.8641
|cancelled
|
|333333
|cancelled
|1238789
|2006.06.01 08:45
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8500
|0.0000
|1.8400
|2006.06.01 12:27
|1.8641
|cancelled
|
|333333
|cancelled
|1237366
|2006.06.01 00:19
|balance
|Deposit
|5 000.00
|
|0.00
|0.00
|1.76
|2 131.00
|Closed P/L:
|2 132.76
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|2 132.76
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|7 132.76
|Equity:
|7 132.76
|Free Margin:
|7 132.76