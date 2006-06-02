North Finance Co Ltd

Account: 192350 Name: MakeGrid Currency: USD 2006 June 9, 04:57
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
29536552006.06.02 05:22balanceDeposit50 000.00
29587442006.06.07 14:45sell0.10eurusd1.27800.00001.25802006.06.08 03:591.27890.000.000.60-9.00
29587452006.06.07 09:31sell0.10eurusd1.27850.00001.25852006.06.08 03:591.27900.000.000.60-5.00
29587622006.06.06 17:53sell0.10gbpusd1.86000.00001.84002006.06.08 04:041.85570.000.000.4043.00
29587632006.06.06 17:52sell0.10gbpusd1.86050.00001.84052006.06.08 04:041.85560.000.000.4049.00
29587672006.06.07 09:31sell0.10eurusd1.27900.00001.25902006.06.08 03:591.27900.000.000.600.00
29587842006.06.06 17:51sell0.10gbpusd1.86100.00001.84102006.06.08 04:041.85560.000.000.4054.00
29588062006.06.06 16:27buy0.10usdjpy112.950.00114.952006.06.08 04:02113.560.000.001.4153.72
29588072006.06.06 16:36buy0.10usdjpy113.000.00115.002006.06.08 04:02113.560.000.001.4149.31
29588182006.06.06 16:37buy0.10usdjpy113.050.00115.052006.06.08 04:02113.560.000.001.4144.91
29588382006.06.07 16:46buy0.10usdchf1.22400.00001.24402006.06.08 04:031.22150.000.000.98-20.47
29588402006.06.07 16:47buy0.10usdchf1.22450.00001.24452006.06.08 04:031.22150.000.000.98-24.56
29588582006.06.07 16:33buy0.10usdchf1.22350.00001.24352006.06.08 04:031.22150.000.000.98-16.37
29588902006.06.06 17:42sell0.10gbpusd1.86150.00001.84152006.06.08 04:041.85560.000.000.4059.00
29589572006.06.07 16:32buy0.10usdchf1.22300.00001.24302006.06.08 04:031.22150.000.000.98-12.28
29589762006.06.07 09:30sell0.10eurusd1.27950.00001.25952006.06.08 03:591.27900.000.000.605.00
29590462006.06.07 14:46buy0.10usdchf1.22250.00001.24252006.06.08 04:031.22150.000.000.98-8.19
29590862006.06.07 09:30sell0.10eurusd1.28000.00001.26002006.06.08 03:591.27900.000.000.6010.00
29591132006.06.06 16:38sell0.10gbpusd1.86200.00001.84202006.06.08 04:041.85560.000.000.4064.00
29591172006.06.06 16:35sell0.10gbpusd1.86250.00001.84252006.06.08 04:041.85560.000.000.4069.00
29592122006.06.06 16:31sell0.10gbpusd1.86300.00001.84302006.06.08 04:041.85560.000.000.4074.00
29593922006.06.06 16:46buy0.10usdjpy113.100.00115.102006.06.08 04:02113.570.000.001.4141.38
29594732006.06.02 11:55sell0.10gbpusd1.86350.00001.84352006.06.08 04:041.85560.000.000.6079.00
29598002006.06.07 14:32buy0.10usdchf1.22150.00001.24152006.06.08 04:031.22150.000.000.980.00
29598032006.06.07 14:45buy0.10usdchf1.22200.00001.24202006.06.08 04:031.22170.000.000.98-2.46
29599002006.06.06 15:51buy0.10usdjpy112.900.00114.902006.06.08 04:02113.560.000.001.4158.12
29600372006.06.06 15:33sell0.10gbpusd1.86400.00001.84402006.06.08 04:041.85560.000.000.4084.00
29603982006.06.06 15:29sell0.10gbpusd1.86450.00001.84452006.06.08 04:041.85560.000.000.4089.00
29603992006.06.06 15:14sell0.10gbpusd1.86500.00001.84502006.06.08 04:041.85560.000.000.4094.00
29604902006.06.02 13:03sell0.10eurusd1.28050.00001.26052006.06.08 03:591.27890.000.001.2016.00
29605082006.06.02 13:59sell0.10gbpusd1.86550.00001.84552006.06.08 04:041.85570.000.000.6098.00
29605102006.06.02 14:01buy0.10usdchf1.22100.00001.24102006.06.08 04:031.22170.000.001.975.73
29606312006.06.02 13:03sell0.10gbpusd1.86600.00001.84602006.06.08 04:031.85570.000.000.60103.00
29610902006.06.02 13:46sell0.10gbpusd1.86650.00001.84652006.06.08 04:031.85580.000.000.60107.00
29612572006.06.02 13:58sell0.10eurusd1.28100.00001.26102006.06.08 03:591.27890.000.001.2021.00
29612732006.06.02 13:44buy0.10usdchf1.22050.00001.24052006.06.08 04:031.22160.000.001.979.00
29613152006.06.02 14:16buy0.10usdjpy112.850.00114.852006.06.08 04:01113.560.000.002.1362.52
29613512006.06.02 13:30sell0.10gbpusd1.86700.00001.84702006.06.08 04:031.85570.000.000.60113.00
29613622006.06.02 13:30buy0.10usdchf1.22000.00001.24002006.06.08 04:031.22160.000.001.9713.10
29643072006.06.06 15:33buy0.10usdjpy112.800.00114.802006.06.08 04:01113.560.000.001.4166.92
29643482006.06.06 15:15buy0.10usdchf1.21500.00001.23502006.06.08 04:031.22170.000.001.3154.84
29643872006.06.06 15:16buy0.10usdchf1.21550.00001.23552006.06.08 04:031.22170.000.001.3150.75
29645382006.06.06 15:14sell0.10eurusd1.28500.00001.26502006.06.08 03:591.27890.000.000.8061.00
29645652006.06.06 15:13sell0.10eurusd1.28550.00001.26552006.06.08 03:591.27910.000.000.8064.00
29645842006.06.06 13:24sell0.10eurusd1.28600.00001.26602006.06.08 03:591.27910.000.000.8069.00
29646102006.06.06 13:21sell0.10eurusd1.28650.00001.26652006.06.08 03:591.27910.000.000.8074.00
29646472006.06.06 13:16sell0.10eurusd1.28700.00001.26702006.06.08 03:591.27890.000.000.8081.00
29646782006.06.05 22:01sell0.10gbpusd1.87300.00001.85302006.06.08 04:031.85570.000.000.50173.00
29646982006.06.05 22:00sell0.10gbpusd1.87350.00001.85352006.06.07 16:491.85350.000.000.20200.00
29647182006.06.05 21:44sell0.10gbpusd1.87400.00001.85402006.06.07 16:461.85400.000.000.20200.00
29647382006.06.05 21:44sell0.10gbpusd1.87450.00001.85452006.06.07 16:441.85450.000.000.20200.00
29648332006.06.02 15:36buy0.10usdjpy112.200.00114.202006.06.08 04:01113.560.000.002.13119.76
29648442006.06.02 15:38buy0.10usdjpy112.250.00114.252006.06.08 04:01113.570.000.002.13116.23
29649712006.06.06 13:14sell0.10eurusd1.28750.00001.26752006.06.08 03:581.27900.000.000.8085.00
29649792006.06.06 13:08sell0.10eurusd1.28800.00001.26802006.06.08 03:581.27900.000.000.8090.00
29650292006.06.05 21:43sell0.10gbpusd1.87500.00001.85502006.06.07 16:441.85500.000.000.20200.00
29650542006.06.05 21:43sell0.10gbpusd1.87550.00001.85552006.06.07 16:441.85550.000.000.20200.00
29651362006.06.02 15:35buy0.10usdjpy112.150.00114.152006.06.08 04:01113.570.000.002.13125.03
29652492006.06.06 15:13buy0.10usdchf1.21450.00001.23452006.06.08 04:021.22170.000.001.3158.93
29652982006.06.05 23:29buy0.10usdjpy112.300.00114.302006.06.08 04:01113.570.000.001.77111.83
29653082006.06.06 01:36buy0.10usdjpy112.350.00114.352006.06.08 04:01113.570.000.001.41107.42
29653712006.06.06 15:07buy0.10usdchf1.21350.00001.23352006.06.08 04:021.22170.000.001.3167.12
29653782006.06.06 15:13buy0.10usdchf1.21400.00001.23402006.06.08 04:021.22170.000.001.3163.03
29655472006.06.05 17:58sell0.10gbpusd1.87600.00001.85602006.06.07 16:331.85600.000.000.20200.00
29655522006.06.02 15:36sell0.10gbpusd1.87650.00001.85652006.06.07 09:381.85650.000.000.30200.00
29657112006.06.06 02:38buy0.10usdjpy112.400.00114.402006.06.08 04:01113.570.000.001.41103.02
29658552006.06.06 06:07sell0.10eurusd1.28850.00001.26852006.06.08 03:581.27900.000.000.8095.00
29658772006.06.06 14:58buy0.10usdchf1.21300.00001.23302006.06.08 04:021.22160.000.001.3170.40
29661062006.06.05 17:42sell0.10gbpusd1.87700.00001.85702006.06.07 09:371.85700.000.000.20200.00
29662002006.06.06 04:10sell0.10eurusd1.28900.00001.26902006.06.08 03:581.27900.000.000.80100.00
29662322006.06.06 13:24buy0.10usdchf1.21200.00001.23202006.06.08 04:021.22160.000.001.3178.59
29662382006.06.06 14:42buy0.10usdchf1.21250.00001.23252006.06.08 04:021.22160.000.001.3174.49
29662652006.06.05 16:00sell0.10gbpusd1.87850.00001.85852006.06.07 09:171.85850.000.000.20200.00
29662692006.06.05 15:54sell0.10gbpusd1.87900.00001.85902006.06.07 09:151.85900.000.000.20200.00
29663352006.06.02 17:03sell0.10eurusd1.28950.00001.26952006.06.08 03:581.27900.000.001.20105.00
29663632006.06.02 16:48sell0.10eurusd1.29000.00001.27002006.06.08 03:581.27900.000.001.20110.00
29664572006.06.02 15:56buy0.10usdchf1.21100.00001.23102006.06.08 04:021.22160.000.001.9786.77
29664752006.06.02 17:03buy0.10usdchf1.21150.00001.23152006.06.08 04:021.22160.000.001.9782.68
29665572006.06.05 21:43buy0.10usdjpy112.050.00114.052006.06.08 04:01113.570.000.001.77133.84
29665912006.06.05 21:44buy0.10usdjpy112.100.00114.102006.06.08 04:01113.560.000.001.77128.57
29666582006.06.02 15:55buy0.10usdchf1.21050.00001.23052006.06.08 04:021.22160.000.001.9790.86
29666672006.06.02 15:55sell0.10gbpusd1.88000.00001.86002006.06.06 17:591.86000.000.000.20200.00
29666752006.06.02 15:52sell0.10gbpusd1.88050.00001.86052006.06.06 17:531.86050.000.000.20200.00
29667552006.06.02 16:42sell0.10eurusd1.29050.00001.27052006.06.08 03:581.27900.000.001.20115.00
29667612006.06.02 15:55sell0.10eurusd1.29100.00001.27102006.06.08 03:581.27900.000.001.20120.00
29667662006.06.02 15:51sell0.10eurusd1.29150.00001.27152006.06.08 03:581.27910.000.001.20124.00
29668732006.06.02 15:50sell0.10gbpusd1.88150.00001.86152006.06.06 17:501.86150.000.000.20200.00
29669012006.06.02 15:47sell0.10gbpusd1.88200.00001.86202006.06.06 16:461.86200.000.000.20200.00
29669232006.06.02 15:51sell0.10eurusd1.29200.00001.27202006.06.08 03:581.27910.000.001.20129.00
29669282006.06.02 15:47sell0.10eurusd1.29250.00001.27252006.06.08 03:581.27890.000.001.20136.00
29670162006.06.02 15:51sell0.10gbpusd1.88100.00001.86102006.06.06 17:521.86100.000.000.20200.00
29671362006.06.02 15:51buy0.10usdchf1.20950.00001.22952006.06.08 04:021.22160.000.001.9799.05
29671382006.06.02 15:52buy0.10usdchf1.21000.00001.23002006.06.08 04:021.22160.000.001.9794.96
29674022006.06.02 15:55sell0.10gbpusd1.87950.00001.85952006.06.06 18:051.85950.000.000.20200.00
29680162006.06.05 16:06sell0.10gbpusd1.87750.00001.85752006.06.07 09:331.85750.000.000.20200.00
29680222006.06.05 16:01sell0.10gbpusd1.87800.00001.85802006.06.07 09:311.85800.000.000.20200.00
29689022006.06.05 21:33buy0.10usdjpy111.950.00113.952006.06.08 04:01113.560.000.001.77141.78
29689072006.06.05 21:43buy0.10usdjpy112.000.00114.002006.06.08 04:03113.580.000.001.77139.11
29694922006.06.05 10:49buy0.10usdjpy111.850.00113.852006.06.08 03:59113.580.000.001.77152.32
29694962006.06.05 11:24buy0.10usdjpy111.900.00113.902006.06.08 03:59113.570.000.001.77147.05
29695682006.06.02 17:29buy0.10usdjpy111.800.00113.802006.06.08 03:59113.570.000.002.13155.85
29697372006.06.02 16:23buy0.10usdjpy111.700.00113.702006.06.08 03:59113.570.000.002.13164.66
29697412006.06.02 16:29buy0.10usdjpy111.750.00113.752006.06.08 03:59113.580.000.002.13161.12
29697532006.06.02 16:27sell0.10gbpusd1.88250.00001.86252006.06.06 16:381.86250.000.000.20200.00
29697582006.06.02 16:22sell0.10gbpusd1.88300.00001.86302006.06.06 16:351.86300.000.000.20200.00
29736142006.06.06 02:06buy0.10usdchf1.20900.00001.22902006.06.08 04:021.22160.000.001.31103.14
29738562006.06.02 18:14buy0.10usdchf1.20750.00001.22752006.06.08 04:021.22160.000.001.97115.42
29738582006.06.02 18:25buy0.10usdchf1.20800.00001.22802006.06.08 04:021.22160.000.001.97111.33
29738612006.06.02 18:58buy0.10usdchf1.20850.00001.22852006.06.08 04:021.22140.000.001.97105.62
29738812006.06.02 18:29sell0.10gbpusd1.88350.00001.86352006.06.06 16:311.86350.000.000.20200.00
29739002006.06.02 18:58buy0.10usdjpy111.650.00113.652006.06.07 16:33113.650.000.001.07175.98
29741122006.06.02 18:15buy0.10usdjpy111.600.00113.602006.06.07 16:33113.600.000.001.07176.04
29741252006.06.02 18:15sell0.10gbpusd1.88400.00001.86402006.06.06 15:501.86400.000.000.20200.00
29741982006.06.02 18:01buy0.10usdchf1.20700.00001.22702006.06.08 04:021.22160.000.001.97119.52
29742582006.06.02 18:14buy0.10usdjpy111.550.00113.552006.06.07 16:32113.550.000.001.07176.09
29743422006.06.02 18:01buy0.10usdjpy111.500.00113.502006.06.06 17:59113.500.000.000.72176.15
29745362006.06.02 18:14sell0.10gbpusd1.88450.00001.86452006.06.06 15:331.86450.000.000.20200.00
30912622006.06.08 03:57buy stop0.10usdjpy113.700.00115.702006.06.08 03:59113.61cancelled
30912632006.06.08 03:57buy stop0.10usdjpy113.750.00115.752006.06.08 03:59113.60cancelled
30912642006.06.08 03:58buy stop0.10usdjpy113.800.00115.802006.06.08 03:59113.60cancelled
30953922006.06.08 10:04sell0.10gbpusd1.85000.00001.83002006.06.09 04:501.84330.000.000.1067.00
30953962006.06.08 10:04sell0.10gbpusd1.85050.00001.83052006.06.09 04:501.84330.000.000.1072.00
30953982006.06.08 10:03sell0.10gbpusd1.85100.00001.83102006.06.09 04:501.84330.000.000.1077.00
30954002006.06.08 10:21sell0.10eurusd1.27500.00001.25502006.06.09 04:521.26400.000.000.20110.00
30954032006.06.08 10:19sell0.10eurusd1.27550.00001.25552006.06.09 04:521.26400.000.000.20115.00
30954062006.06.08 10:04sell0.10eurusd1.27600.00001.25602006.06.09 04:521.26400.000.000.20120.00
30954392006.06.08 10:04buy0.10usdchf1.22300.00001.24302006.06.09 04:511.23310.000.000.3281.91
30954432006.06.08 10:04buy0.10usdchf1.22350.00001.24352006.06.09 04:511.23310.000.000.3277.85
30954762006.06.08 10:18buy0.10usdchf1.22400.00001.24402006.06.09 04:511.23310.000.000.3273.80
30954992006.06.08 10:21buy0.10usdjpy113.950.00115.952006.06.09 04:49113.980.000.000.352.63
30955002006.06.08 10:59buy0.10usdjpy114.000.00116.002006.06.09 04:49113.990.000.000.35-0.88
30955532006.06.08 10:02sell0.10gbpusd1.85150.00001.83152006.06.09 04:501.84330.000.000.1082.00
30955572006.06.08 09:58sell0.10gbpusd1.85200.00001.83202006.06.09 04:501.84330.000.000.1087.00
30955642006.06.08 10:04sell0.10eurusd1.27650.00001.25652006.06.09 04:521.26400.000.000.20125.00
30955812006.06.08 10:08buy0.10usdjpy113.900.00115.902006.06.09 04:49113.990.000.000.357.90
30955972006.06.08 10:02buy0.10usdchf1.22250.00001.24252006.06.09 04:511.23310.000.000.3285.96
30956142006.06.08 10:02sell0.10eurusd1.27700.00001.25702006.06.09 04:521.26400.000.000.20130.00
30956742006.06.08 14:52buy0.10usdjpy114.050.00116.052006.06.09 04:49113.980.000.000.35-6.14
30959352006.06.08 10:21sell0.10gbpusd1.84950.00001.82952006.06.09 04:501.84330.000.000.1062.00
30959632006.06.08 10:19buy0.10usdchf1.22450.00001.24452006.06.09 04:511.23310.000.000.3269.74
30959702006.06.08 10:19buy0.10usdchf1.22500.00001.24502006.06.09 04:511.23310.000.000.3265.69
30959922006.06.08 10:21sell0.10gbpusd1.84850.00001.82852006.06.09 04:501.84330.000.000.1052.00
30959972006.06.08 10:21sell0.10gbpusd1.84900.00001.82902006.06.09 04:501.84330.000.000.1057.00
30960802006.06.08 14:49sell0.10eurusd1.27400.00001.25402006.06.09 04:521.26400.000.000.20100.00
30960822006.06.08 10:21sell0.10eurusd1.27450.00001.25452006.06.09 04:521.26400.000.000.20105.00
30961122006.06.08 13:39buy0.10usdchf1.22550.00001.24552006.06.09 04:511.23310.000.000.3261.63
30961522006.06.08 14:52buy0.10usdjpy114.100.00116.102006.06.09 04:49113.990.000.000.35-9.65
30962412006.06.08 14:52sell0.10eurusd1.27350.00001.25352006.06.09 04:521.26400.000.000.2095.00
30963252006.06.08 10:21sell0.10gbpusd1.84800.00001.82802006.06.09 04:501.84330.000.000.1047.00
30965342006.06.08 14:49buy0.10usdchf1.22600.00001.24602006.06.09 04:511.23310.000.000.3257.58
30966442006.06.08 14:53sell0.10eurusd1.27300.00001.25302006.06.09 04:521.26400.000.000.2090.00
30966532006.06.08 14:49buy0.10usdchf1.22650.00001.24652006.06.09 04:511.23310.000.000.3253.52
30966552006.06.08 14:53buy0.10usdchf1.22700.00001.24702006.06.09 04:511.23310.000.000.3249.47
30967292006.06.08 14:51sell0.10gbpusd1.84650.00001.82652006.06.09 04:501.84330.000.000.1032.00
30967312006.06.08 10:42sell0.10gbpusd1.84700.00001.82702006.06.09 04:501.84330.000.000.1037.00
30967372006.06.08 10:35sell0.10gbpusd1.84750.00001.82752006.06.09 04:501.84330.000.000.1042.00
30967762006.06.08 15:02sell0.10eurusd1.27250.00001.25252006.06.09 04:521.26400.000.000.2085.00
30968132006.06.08 14:53sell0.10gbpusd1.84600.00001.82602006.06.09 04:501.84330.000.000.1027.00
30968142006.06.08 14:53buy0.10usdjpy114.150.00116.152006.06.09 04:49113.990.000.000.35-14.04
30969552006.06.08 14:53buy0.10usdjpy114.200.00116.202006.06.09 04:49113.980.000.000.35-19.30
30972542006.06.08 14:53sell0.10gbpusd1.84550.00001.82552006.06.09 04:501.84330.000.000.1022.00
30974592006.06.08 15:01sell0.10gbpusd1.84500.00001.82502006.06.09 04:501.84330.000.000.1017.00
31274032006.06.09 02:21sell stop0.10gbpusd1.84150.00001.82152006.06.09 04:491.8429cancelled
31274042006.06.09 02:21sell stop0.10gbpusd1.84200.00001.82202006.06.09 04:491.8429cancelled
31274052006.06.09 02:31sell0.10gbpusd1.84250.00001.82252006.06.09 04:501.84330.000.000.00-8.00
31274172006.06.09 03:54buy0.10usdchf1.23350.00001.25352006.06.09 04:511.23310.000.000.00-3.24
31274202006.06.09 02:23buy stop0.10usdchf1.23400.00001.25402006.06.09 04:511.2335cancelled
31274212006.06.09 02:23buy stop0.10usdchf1.23450.00001.25452006.06.09 04:511.2335cancelled
31274222006.06.09 02:23sell stop0.10eurusd1.26250.00001.24252006.06.09 04:521.2638cancelled
31274232006.06.09 02:23sell stop0.10eurusd1.26300.00001.24302006.06.09 04:521.2638cancelled
31274242006.06.09 04:19sell0.10eurusd1.26350.00001.24352006.06.09 04:521.26400.000.000.00-5.00
31275072006.06.09 02:25buy stop0.10usdchf1.23500.00001.25502006.06.09 04:511.2335cancelled
31275162006.06.09 02:25sell stop0.10eurusd1.26200.00001.24202006.06.09 04:521.2638cancelled
31275422006.06.09 02:26sell stop0.10gbpusd1.84100.00001.82102006.06.09 04:491.8429cancelled
31276592006.06.09 02:31sell stop0.10gbpusd1.84050.00001.82052006.06.09 04:491.8429cancelled
31276782006.06.09 02:31sell stop0.10eurusd1.26150.00001.24152006.06.09 04:511.2638cancelled
31279252006.06.09 02:39buy stop0.10usdjpy114.250.00116.252006.06.09 04:49114.01cancelled
31284252006.06.09 03:54sell0.10gbpusd1.84300.00001.82302006.06.09 04:491.84330.000.000.00-3.00
31288122006.06.09 03:39buy stop0.10usdchf1.23550.00001.25552006.06.09 04:511.2335cancelled
31293672006.06.09 04:19sell stop0.10eurusd1.26100.00001.24102006.06.09 04:511.2638cancelled
  0.00 0.00 127.15 14 581.16
Closed P/L: 14 708.31
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 14 708.31 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 64 708.31 Equity: 64 708.31 Free Margin: 64 708.31