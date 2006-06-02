North Finance Co Ltd
|Account: 192350
|Name: MakeGrid
|Currency: USD
|2006 June 9, 04:57
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2953655
|2006.06.02 05:22
|balance
|Deposit
|50 000.00
|2958744
|2006.06.07 14:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2780
|0.0000
|1.2580
|2006.06.08 03:59
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.60
|-9.00
|2958745
|2006.06.07 09:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2785
|0.0000
|1.2585
|2006.06.08 03:59
|1.2790
|0.00
|0.00
|0.60
|-5.00
|2958762
|2006.06.06 17:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8600
|0.0000
|1.8400
|2006.06.08 04:04
|1.8557
|0.00
|0.00
|0.40
|43.00
|2958763
|2006.06.06 17:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8605
|0.0000
|1.8405
|2006.06.08 04:04
|1.8556
|0.00
|0.00
|0.40
|49.00
|2958767
|2006.06.07 09:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2790
|0.0000
|1.2590
|2006.06.08 03:59
|1.2790
|0.00
|0.00
|0.60
|0.00
|2958784
|2006.06.06 17:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8610
|0.0000
|1.8410
|2006.06.08 04:04
|1.8556
|0.00
|0.00
|0.40
|54.00
|2958806
|2006.06.06 16:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.95
|0.00
|114.95
|2006.06.08 04:02
|113.56
|0.00
|0.00
|1.41
|53.72
|2958807
|2006.06.06 16:36
|buy
|0.10
|usdjpy
|113.00
|0.00
|115.00
|2006.06.08 04:02
|113.56
|0.00
|0.00
|1.41
|49.31
|2958818
|2006.06.06 16:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|113.05
|0.00
|115.05
|2006.06.08 04:02
|113.56
|0.00
|0.00
|1.41
|44.91
|2958838
|2006.06.07 16:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2240
|0.0000
|1.2440
|2006.06.08 04:03
|1.2215
|0.00
|0.00
|0.98
|-20.47
|2958840
|2006.06.07 16:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2245
|0.0000
|1.2445
|2006.06.08 04:03
|1.2215
|0.00
|0.00
|0.98
|-24.56
|2958858
|2006.06.07 16:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2235
|0.0000
|1.2435
|2006.06.08 04:03
|1.2215
|0.00
|0.00
|0.98
|-16.37
|2958890
|2006.06.06 17:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8615
|0.0000
|1.8415
|2006.06.08 04:04
|1.8556
|0.00
|0.00
|0.40
|59.00
|2958957
|2006.06.07 16:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2230
|0.0000
|1.2430
|2006.06.08 04:03
|1.2215
|0.00
|0.00
|0.98
|-12.28
|2958976
|2006.06.07 09:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2795
|0.0000
|1.2595
|2006.06.08 03:59
|1.2790
|0.00
|0.00
|0.60
|5.00
|2959046
|2006.06.07 14:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2225
|0.0000
|1.2425
|2006.06.08 04:03
|1.2215
|0.00
|0.00
|0.98
|-8.19
|2959086
|2006.06.07 09:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2800
|0.0000
|1.2600
|2006.06.08 03:59
|1.2790
|0.00
|0.00
|0.60
|10.00
|2959113
|2006.06.06 16:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8620
|0.0000
|1.8420
|2006.06.08 04:04
|1.8556
|0.00
|0.00
|0.40
|64.00
|2959117
|2006.06.06 16:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8625
|0.0000
|1.8425
|2006.06.08 04:04
|1.8556
|0.00
|0.00
|0.40
|69.00
|2959212
|2006.06.06 16:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8630
|0.0000
|1.8430
|2006.06.08 04:04
|1.8556
|0.00
|0.00
|0.40
|74.00
|2959392
|2006.06.06 16:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|113.10
|0.00
|115.10
|2006.06.08 04:02
|113.57
|0.00
|0.00
|1.41
|41.38
|2959473
|2006.06.02 11:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8635
|0.0000
|1.8435
|2006.06.08 04:04
|1.8556
|0.00
|0.00
|0.60
|79.00
|2959800
|2006.06.07 14:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2215
|0.0000
|1.2415
|2006.06.08 04:03
|1.2215
|0.00
|0.00
|0.98
|0.00
|2959803
|2006.06.07 14:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2220
|0.0000
|1.2420
|2006.06.08 04:03
|1.2217
|0.00
|0.00
|0.98
|-2.46
|2959900
|2006.06.06 15:51
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.90
|0.00
|114.90
|2006.06.08 04:02
|113.56
|0.00
|0.00
|1.41
|58.12
|2960037
|2006.06.06 15:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8640
|0.0000
|1.8440
|2006.06.08 04:04
|1.8556
|0.00
|0.00
|0.40
|84.00
|2960398
|2006.06.06 15:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8645
|0.0000
|1.8445
|2006.06.08 04:04
|1.8556
|0.00
|0.00
|0.40
|89.00
|2960399
|2006.06.06 15:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8650
|0.0000
|1.8450
|2006.06.08 04:04
|1.8556
|0.00
|0.00
|0.40
|94.00
|2960490
|2006.06.02 13:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2805
|0.0000
|1.2605
|2006.06.08 03:59
|1.2789
|0.00
|0.00
|1.20
|16.00
|2960508
|2006.06.02 13:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8655
|0.0000
|1.8455
|2006.06.08 04:04
|1.8557
|0.00
|0.00
|0.60
|98.00
|2960510
|2006.06.02 14:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2210
|0.0000
|1.2410
|2006.06.08 04:03
|1.2217
|0.00
|0.00
|1.97
|5.73
|2960631
|2006.06.02 13:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8660
|0.0000
|1.8460
|2006.06.08 04:03
|1.8557
|0.00
|0.00
|0.60
|103.00
|2961090
|2006.06.02 13:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8665
|0.0000
|1.8465
|2006.06.08 04:03
|1.8558
|0.00
|0.00
|0.60
|107.00
|2961257
|2006.06.02 13:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2810
|0.0000
|1.2610
|2006.06.08 03:59
|1.2789
|0.00
|0.00
|1.20
|21.00
|2961273
|2006.06.02 13:44
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2205
|0.0000
|1.2405
|2006.06.08 04:03
|1.2216
|0.00
|0.00
|1.97
|9.00
|2961315
|2006.06.02 14:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.85
|0.00
|114.85
|2006.06.08 04:01
|113.56
|0.00
|0.00
|2.13
|62.52
|2961351
|2006.06.02 13:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8670
|0.0000
|1.8470
|2006.06.08 04:03
|1.8557
|0.00
|0.00
|0.60
|113.00
|2961362
|2006.06.02 13:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2200
|0.0000
|1.2400
|2006.06.08 04:03
|1.2216
|0.00
|0.00
|1.97
|13.10
|2964307
|2006.06.06 15:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.80
|0.00
|114.80
|2006.06.08 04:01
|113.56
|0.00
|0.00
|1.41
|66.92
|2964348
|2006.06.06 15:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2150
|0.0000
|1.2350
|2006.06.08 04:03
|1.2217
|0.00
|0.00
|1.31
|54.84
|2964387
|2006.06.06 15:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2155
|0.0000
|1.2355
|2006.06.08 04:03
|1.2217
|0.00
|0.00
|1.31
|50.75
|2964538
|2006.06.06 15:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2850
|0.0000
|1.2650
|2006.06.08 03:59
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.80
|61.00
|2964565
|2006.06.06 15:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2855
|0.0000
|1.2655
|2006.06.08 03:59
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.80
|64.00
|2964584
|2006.06.06 13:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2860
|0.0000
|1.2660
|2006.06.08 03:59
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.80
|69.00
|2964610
|2006.06.06 13:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2865
|0.0000
|1.2665
|2006.06.08 03:59
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.80
|74.00
|2964647
|2006.06.06 13:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2870
|0.0000
|1.2670
|2006.06.08 03:59
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.80
|81.00
|2964678
|2006.06.05 22:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8730
|0.0000
|1.8530
|2006.06.08 04:03
|1.8557
|0.00
|0.00
|0.50
|173.00
|2964698
|2006.06.05 22:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8735
|0.0000
|1.8535
|2006.06.07 16:49
|1.8535
|0.00
|0.00
|0.20
|200.00
|2964718
|2006.06.05 21:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8740
|0.0000
|1.8540
|2006.06.07 16:46
|1.8540
|0.00
|0.00
|0.20
|200.00
|2964738
|2006.06.05 21:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8745
|0.0000
|1.8545
|2006.06.07 16:44
|1.8545
|0.00
|0.00
|0.20
|200.00
|2964833
|2006.06.02 15:36
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.20
|0.00
|114.20
|2006.06.08 04:01
|113.56
|0.00
|0.00
|2.13
|119.76
|2964844
|2006.06.02 15:38
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.25
|0.00
|114.25
|2006.06.08 04:01
|113.57
|0.00
|0.00
|2.13
|116.23
|2964971
|2006.06.06 13:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2875
|0.0000
|1.2675
|2006.06.08 03:58
|1.2790
|0.00
|0.00
|0.80
|85.00
|2964979
|2006.06.06 13:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2880
|0.0000
|1.2680
|2006.06.08 03:58
|1.2790
|0.00
|0.00
|0.80
|90.00
|2965029
|2006.06.05 21:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8750
|0.0000
|1.8550
|2006.06.07 16:44
|1.8550
|0.00
|0.00
|0.20
|200.00
|2965054
|2006.06.05 21:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8755
|0.0000
|1.8555
|2006.06.07 16:44
|1.8555
|0.00
|0.00
|0.20
|200.00
|2965136
|2006.06.02 15:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.15
|0.00
|114.15
|2006.06.08 04:01
|113.57
|0.00
|0.00
|2.13
|125.03
|2965249
|2006.06.06 15:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2145
|0.0000
|1.2345
|2006.06.08 04:02
|1.2217
|0.00
|0.00
|1.31
|58.93
|2965298
|2006.06.05 23:29
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.30
|0.00
|114.30
|2006.06.08 04:01
|113.57
|0.00
|0.00
|1.77
|111.83
|2965308
|2006.06.06 01:36
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.35
|0.00
|114.35
|2006.06.08 04:01
|113.57
|0.00
|0.00
|1.41
|107.42
|2965371
|2006.06.06 15:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2135
|0.0000
|1.2335
|2006.06.08 04:02
|1.2217
|0.00
|0.00
|1.31
|67.12
|2965378
|2006.06.06 15:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2140
|0.0000
|1.2340
|2006.06.08 04:02
|1.2217
|0.00
|0.00
|1.31
|63.03
|2965547
|2006.06.05 17:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8760
|0.0000
|1.8560
|2006.06.07 16:33
|1.8560
|0.00
|0.00
|0.20
|200.00
|2965552
|2006.06.02 15:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8765
|0.0000
|1.8565
|2006.06.07 09:38
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.30
|200.00
|2965711
|2006.06.06 02:38
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.40
|0.00
|114.40
|2006.06.08 04:01
|113.57
|0.00
|0.00
|1.41
|103.02
|2965855
|2006.06.06 06:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2885
|0.0000
|1.2685
|2006.06.08 03:58
|1.2790
|0.00
|0.00
|0.80
|95.00
|2965877
|2006.06.06 14:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2130
|0.0000
|1.2330
|2006.06.08 04:02
|1.2216
|0.00
|0.00
|1.31
|70.40
|2966106
|2006.06.05 17:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8770
|0.0000
|1.8570
|2006.06.07 09:37
|1.8570
|0.00
|0.00
|0.20
|200.00
|2966200
|2006.06.06 04:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2890
|0.0000
|1.2690
|2006.06.08 03:58
|1.2790
|0.00
|0.00
|0.80
|100.00
|2966232
|2006.06.06 13:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2120
|0.0000
|1.2320
|2006.06.08 04:02
|1.2216
|0.00
|0.00
|1.31
|78.59
|2966238
|2006.06.06 14:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2125
|0.0000
|1.2325
|2006.06.08 04:02
|1.2216
|0.00
|0.00
|1.31
|74.49
|2966265
|2006.06.05 16:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8785
|0.0000
|1.8585
|2006.06.07 09:17
|1.8585
|0.00
|0.00
|0.20
|200.00
|2966269
|2006.06.05 15:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8790
|0.0000
|1.8590
|2006.06.07 09:15
|1.8590
|0.00
|0.00
|0.20
|200.00
|2966335
|2006.06.02 17:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2895
|0.0000
|1.2695
|2006.06.08 03:58
|1.2790
|0.00
|0.00
|1.20
|105.00
|2966363
|2006.06.02 16:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2900
|0.0000
|1.2700
|2006.06.08 03:58
|1.2790
|0.00
|0.00
|1.20
|110.00
|2966457
|2006.06.02 15:56
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2110
|0.0000
|1.2310
|2006.06.08 04:02
|1.2216
|0.00
|0.00
|1.97
|86.77
|2966475
|2006.06.02 17:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2115
|0.0000
|1.2315
|2006.06.08 04:02
|1.2216
|0.00
|0.00
|1.97
|82.68
|2966557
|2006.06.05 21:43
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.05
|0.00
|114.05
|2006.06.08 04:01
|113.57
|0.00
|0.00
|1.77
|133.84
|2966591
|2006.06.05 21:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.10
|0.00
|114.10
|2006.06.08 04:01
|113.56
|0.00
|0.00
|1.77
|128.57
|2966658
|2006.06.02 15:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2105
|0.0000
|1.2305
|2006.06.08 04:02
|1.2216
|0.00
|0.00
|1.97
|90.86
|2966667
|2006.06.02 15:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8800
|0.0000
|1.8600
|2006.06.06 17:59
|1.8600
|0.00
|0.00
|0.20
|200.00
|2966675
|2006.06.02 15:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8805
|0.0000
|1.8605
|2006.06.06 17:53
|1.8605
|0.00
|0.00
|0.20
|200.00
|2966755
|2006.06.02 16:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2905
|0.0000
|1.2705
|2006.06.08 03:58
|1.2790
|0.00
|0.00
|1.20
|115.00
|2966761
|2006.06.02 15:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2910
|0.0000
|1.2710
|2006.06.08 03:58
|1.2790
|0.00
|0.00
|1.20
|120.00
|2966766
|2006.06.02 15:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2915
|0.0000
|1.2715
|2006.06.08 03:58
|1.2791
|0.00
|0.00
|1.20
|124.00
|2966873
|2006.06.02 15:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8815
|0.0000
|1.8615
|2006.06.06 17:50
|1.8615
|0.00
|0.00
|0.20
|200.00
|2966901
|2006.06.02 15:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8820
|0.0000
|1.8620
|2006.06.06 16:46
|1.8620
|0.00
|0.00
|0.20
|200.00
|2966923
|2006.06.02 15:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2920
|0.0000
|1.2720
|2006.06.08 03:58
|1.2791
|0.00
|0.00
|1.20
|129.00
|2966928
|2006.06.02 15:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2925
|0.0000
|1.2725
|2006.06.08 03:58
|1.2789
|0.00
|0.00
|1.20
|136.00
|2967016
|2006.06.02 15:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8810
|0.0000
|1.8610
|2006.06.06 17:52
|1.8610
|0.00
|0.00
|0.20
|200.00
|2967136
|2006.06.02 15:51
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2095
|0.0000
|1.2295
|2006.06.08 04:02
|1.2216
|0.00
|0.00
|1.97
|99.05
|2967138
|2006.06.02 15:52
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2100
|0.0000
|1.2300
|2006.06.08 04:02
|1.2216
|0.00
|0.00
|1.97
|94.96
|2967402
|2006.06.02 15:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8795
|0.0000
|1.8595
|2006.06.06 18:05
|1.8595
|0.00
|0.00
|0.20
|200.00
|2968016
|2006.06.05 16:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8775
|0.0000
|1.8575
|2006.06.07 09:33
|1.8575
|0.00
|0.00
|0.20
|200.00
|2968022
|2006.06.05 16:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8780
|0.0000
|1.8580
|2006.06.07 09:31
|1.8580
|0.00
|0.00
|0.20
|200.00
|2968902
|2006.06.05 21:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.95
|0.00
|113.95
|2006.06.08 04:01
|113.56
|0.00
|0.00
|1.77
|141.78
|2968907
|2006.06.05 21:43
|buy
|0.10
|usdjpy
|112.00
|0.00
|114.00
|2006.06.08 04:03
|113.58
|0.00
|0.00
|1.77
|139.11
|2969492
|2006.06.05 10:49
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.85
|0.00
|113.85
|2006.06.08 03:59
|113.58
|0.00
|0.00
|1.77
|152.32
|2969496
|2006.06.05 11:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.90
|0.00
|113.90
|2006.06.08 03:59
|113.57
|0.00
|0.00
|1.77
|147.05
|2969568
|2006.06.02 17:29
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.80
|0.00
|113.80
|2006.06.08 03:59
|113.57
|0.00
|0.00
|2.13
|155.85
|2969737
|2006.06.02 16:23
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.70
|0.00
|113.70
|2006.06.08 03:59
|113.57
|0.00
|0.00
|2.13
|164.66
|2969741
|2006.06.02 16:29
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.75
|0.00
|113.75
|2006.06.08 03:59
|113.58
|0.00
|0.00
|2.13
|161.12
|2969753
|2006.06.02 16:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8825
|0.0000
|1.8625
|2006.06.06 16:38
|1.8625
|0.00
|0.00
|0.20
|200.00
|2969758
|2006.06.02 16:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8830
|0.0000
|1.8630
|2006.06.06 16:35
|1.8630
|0.00
|0.00
|0.20
|200.00
|2973614
|2006.06.06 02:06
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2090
|0.0000
|1.2290
|2006.06.08 04:02
|1.2216
|0.00
|0.00
|1.31
|103.14
|2973856
|2006.06.02 18:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2075
|0.0000
|1.2275
|2006.06.08 04:02
|1.2216
|0.00
|0.00
|1.97
|115.42
|2973858
|2006.06.02 18:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2080
|0.0000
|1.2280
|2006.06.08 04:02
|1.2216
|0.00
|0.00
|1.97
|111.33
|2973861
|2006.06.02 18:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2085
|0.0000
|1.2285
|2006.06.08 04:02
|1.2214
|0.00
|0.00
|1.97
|105.62
|2973881
|2006.06.02 18:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8835
|0.0000
|1.8635
|2006.06.06 16:31
|1.8635
|0.00
|0.00
|0.20
|200.00
|2973900
|2006.06.02 18:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.65
|0.00
|113.65
|2006.06.07 16:33
|113.65
|0.00
|0.00
|1.07
|175.98
|2974112
|2006.06.02 18:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.60
|0.00
|113.60
|2006.06.07 16:33
|113.60
|0.00
|0.00
|1.07
|176.04
|2974125
|2006.06.02 18:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8840
|0.0000
|1.8640
|2006.06.06 15:50
|1.8640
|0.00
|0.00
|0.20
|200.00
|2974198
|2006.06.02 18:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2070
|0.0000
|1.2270
|2006.06.08 04:02
|1.2216
|0.00
|0.00
|1.97
|119.52
|2974258
|2006.06.02 18:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.55
|0.00
|113.55
|2006.06.07 16:32
|113.55
|0.00
|0.00
|1.07
|176.09
|2974342
|2006.06.02 18:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|111.50
|0.00
|113.50
|2006.06.06 17:59
|113.50
|0.00
|0.00
|0.72
|176.15
|2974536
|2006.06.02 18:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8845
|0.0000
|1.8645
|2006.06.06 15:33
|1.8645
|0.00
|0.00
|0.20
|200.00
|3091262
|2006.06.08 03:57
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|113.70
|0.00
|115.70
|2006.06.08 03:59
|113.61
|cancelled
|3091263
|2006.06.08 03:57
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|113.75
|0.00
|115.75
|2006.06.08 03:59
|113.60
|cancelled
|3091264
|2006.06.08 03:58
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|113.80
|0.00
|115.80
|2006.06.08 03:59
|113.60
|cancelled
|3095392
|2006.06.08 10:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8500
|0.0000
|1.8300
|2006.06.09 04:50
|1.8433
|0.00
|0.00
|0.10
|67.00
|3095396
|2006.06.08 10:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8505
|0.0000
|1.8305
|2006.06.09 04:50
|1.8433
|0.00
|0.00
|0.10
|72.00
|3095398
|2006.06.08 10:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8510
|0.0000
|1.8310
|2006.06.09 04:50
|1.8433
|0.00
|0.00
|0.10
|77.00
|3095400
|2006.06.08 10:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2750
|0.0000
|1.2550
|2006.06.09 04:52
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.20
|110.00
|3095403
|2006.06.08 10:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2755
|0.0000
|1.2555
|2006.06.09 04:52
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.20
|115.00
|3095406
|2006.06.08 10:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2760
|0.0000
|1.2560
|2006.06.09 04:52
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.20
|120.00
|3095439
|2006.06.08 10:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2230
|0.0000
|1.2430
|2006.06.09 04:51
|1.2331
|0.00
|0.00
|0.32
|81.91
|3095443
|2006.06.08 10:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2235
|0.0000
|1.2435
|2006.06.09 04:51
|1.2331
|0.00
|0.00
|0.32
|77.85
|3095476
|2006.06.08 10:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2240
|0.0000
|1.2440
|2006.06.09 04:51
|1.2331
|0.00
|0.00
|0.32
|73.80
|3095499
|2006.06.08 10:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|113.95
|0.00
|115.95
|2006.06.09 04:49
|113.98
|0.00
|0.00
|0.35
|2.63
|3095500
|2006.06.08 10:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.00
|0.00
|116.00
|2006.06.09 04:49
|113.99
|0.00
|0.00
|0.35
|-0.88
|3095553
|2006.06.08 10:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8515
|0.0000
|1.8315
|2006.06.09 04:50
|1.8433
|0.00
|0.00
|0.10
|82.00
|3095557
|2006.06.08 09:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8520
|0.0000
|1.8320
|2006.06.09 04:50
|1.8433
|0.00
|0.00
|0.10
|87.00
|3095564
|2006.06.08 10:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2765
|0.0000
|1.2565
|2006.06.09 04:52
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.20
|125.00
|3095581
|2006.06.08 10:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|113.90
|0.00
|115.90
|2006.06.09 04:49
|113.99
|0.00
|0.00
|0.35
|7.90
|3095597
|2006.06.08 10:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2225
|0.0000
|1.2425
|2006.06.09 04:51
|1.2331
|0.00
|0.00
|0.32
|85.96
|3095614
|2006.06.08 10:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2770
|0.0000
|1.2570
|2006.06.09 04:52
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.20
|130.00
|3095674
|2006.06.08 14:52
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.05
|0.00
|116.05
|2006.06.09 04:49
|113.98
|0.00
|0.00
|0.35
|-6.14
|3095935
|2006.06.08 10:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8495
|0.0000
|1.8295
|2006.06.09 04:50
|1.8433
|0.00
|0.00
|0.10
|62.00
|3095963
|2006.06.08 10:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2245
|0.0000
|1.2445
|2006.06.09 04:51
|1.2331
|0.00
|0.00
|0.32
|69.74
|3095970
|2006.06.08 10:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2250
|0.0000
|1.2450
|2006.06.09 04:51
|1.2331
|0.00
|0.00
|0.32
|65.69
|3095992
|2006.06.08 10:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8485
|0.0000
|1.8285
|2006.06.09 04:50
|1.8433
|0.00
|0.00
|0.10
|52.00
|3095997
|2006.06.08 10:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8490
|0.0000
|1.8290
|2006.06.09 04:50
|1.8433
|0.00
|0.00
|0.10
|57.00
|3096080
|2006.06.08 14:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2740
|0.0000
|1.2540
|2006.06.09 04:52
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.20
|100.00
|3096082
|2006.06.08 10:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2745
|0.0000
|1.2545
|2006.06.09 04:52
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.20
|105.00
|3096112
|2006.06.08 13:39
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2255
|0.0000
|1.2455
|2006.06.09 04:51
|1.2331
|0.00
|0.00
|0.32
|61.63
|3096152
|2006.06.08 14:52
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.10
|0.00
|116.10
|2006.06.09 04:49
|113.99
|0.00
|0.00
|0.35
|-9.65
|3096241
|2006.06.08 14:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2735
|0.0000
|1.2535
|2006.06.09 04:52
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.20
|95.00
|3096325
|2006.06.08 10:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8480
|0.0000
|1.8280
|2006.06.09 04:50
|1.8433
|0.00
|0.00
|0.10
|47.00
|3096534
|2006.06.08 14:49
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2260
|0.0000
|1.2460
|2006.06.09 04:51
|1.2331
|0.00
|0.00
|0.32
|57.58
|3096644
|2006.06.08 14:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2730
|0.0000
|1.2530
|2006.06.09 04:52
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.20
|90.00
|3096653
|2006.06.08 14:49
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2265
|0.0000
|1.2465
|2006.06.09 04:51
|1.2331
|0.00
|0.00
|0.32
|53.52
|3096655
|2006.06.08 14:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2270
|0.0000
|1.2470
|2006.06.09 04:51
|1.2331
|0.00
|0.00
|0.32
|49.47
|3096729
|2006.06.08 14:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8465
|0.0000
|1.8265
|2006.06.09 04:50
|1.8433
|0.00
|0.00
|0.10
|32.00
|3096731
|2006.06.08 10:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8470
|0.0000
|1.8270
|2006.06.09 04:50
|1.8433
|0.00
|0.00
|0.10
|37.00
|3096737
|2006.06.08 10:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8475
|0.0000
|1.8275
|2006.06.09 04:50
|1.8433
|0.00
|0.00
|0.10
|42.00
|3096776
|2006.06.08 15:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2725
|0.0000
|1.2525
|2006.06.09 04:52
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.20
|85.00
|3096813
|2006.06.08 14:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8460
|0.0000
|1.8260
|2006.06.09 04:50
|1.8433
|0.00
|0.00
|0.10
|27.00
|3096814
|2006.06.08 14:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.15
|0.00
|116.15
|2006.06.09 04:49
|113.99
|0.00
|0.00
|0.35
|-14.04
|3096955
|2006.06.08 14:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.20
|0.00
|116.20
|2006.06.09 04:49
|113.98
|0.00
|0.00
|0.35
|-19.30
|3097254
|2006.06.08 14:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8455
|0.0000
|1.8255
|2006.06.09 04:50
|1.8433
|0.00
|0.00
|0.10
|22.00
|3097459
|2006.06.08 15:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8450
|0.0000
|1.8250
|2006.06.09 04:50
|1.8433
|0.00
|0.00
|0.10
|17.00
|3127403
|2006.06.09 02:21
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8415
|0.0000
|1.8215
|2006.06.09 04:49
|1.8429
|cancelled
|3127404
|2006.06.09 02:21
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8420
|0.0000
|1.8220
|2006.06.09 04:49
|1.8429
|cancelled
|3127405
|2006.06.09 02:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8425
|0.0000
|1.8225
|2006.06.09 04:50
|1.8433
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|3127417
|2006.06.09 03:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2335
|0.0000
|1.2535
|2006.06.09 04:51
|1.2331
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.24
|3127420
|2006.06.09 02:23
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2340
|0.0000
|1.2540
|2006.06.09 04:51
|1.2335
|cancelled
|3127421
|2006.06.09 02:23
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2345
|0.0000
|1.2545
|2006.06.09 04:51
|1.2335
|cancelled
|3127422
|2006.06.09 02:23
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2625
|0.0000
|1.2425
|2006.06.09 04:52
|1.2638
|cancelled
|3127423
|2006.06.09 02:23
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2630
|0.0000
|1.2430
|2006.06.09 04:52
|1.2638
|cancelled
|3127424
|2006.06.09 04:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2635
|0.0000
|1.2435
|2006.06.09 04:52
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|3127507
|2006.06.09 02:25
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2350
|0.0000
|1.2550
|2006.06.09 04:51
|1.2335
|cancelled
|3127516
|2006.06.09 02:25
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2620
|0.0000
|1.2420
|2006.06.09 04:52
|1.2638
|cancelled
|3127542
|2006.06.09 02:26
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8410
|0.0000
|1.8210
|2006.06.09 04:49
|1.8429
|cancelled
|3127659
|2006.06.09 02:31
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8405
|0.0000
|1.8205
|2006.06.09 04:49
|1.8429
|cancelled
|3127678
|2006.06.09 02:31
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2615
|0.0000
|1.2415
|2006.06.09 04:51
|1.2638
|cancelled
|3127925
|2006.06.09 02:39
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|114.25
|0.00
|116.25
|2006.06.09 04:49
|114.01
|cancelled
|3128425
|2006.06.09 03:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8430
|0.0000
|1.8230
|2006.06.09 04:49
|1.8433
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3128812
|2006.06.09 03:39
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2355
|0.0000
|1.2555
|2006.06.09 04:51
|1.2335
|cancelled
|3129367
|2006.06.09 04:19
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2610
|0.0000
|1.2410
|2006.06.09 04:51
|1.2638
|cancelled
|
|0.00
|0.00
|127.15
|14 581.16
|Closed P/L:
|14 708.31
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|14 708.31
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|64 708.31
|Equity:
|64 708.31
|Free Margin:
|64 708.31