North Finance Company Ltd
A/C No: 193524Name: contest1_Pengie_june_contest12006.06.08 08:23 (local time)
 
Closed Transactions:
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256.00
 
Summary P/L:256.00
 
Winning trades:(8) 597.00
Losing trades:(2) -341.00
Max summary P/L:256.00
Largest winning trade:129.00
Largest losing trade:-178.00
Max consecutive winners:8 (597.00)
Max consecutive losers:2 (-341.00)
Max consecutive profit:597.00 (8)
Max consecutive loss:-341.00 (2)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:341.00 (0.68%)
Profit factor:1.75
Avg. profit factor:0.44
Risk factor:0.75
 
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