North Finance Company Ltd
|A/C No: 193524
|Name: contest1_Pengie_june_contest1
|2006.06.08 08:23 (local time)
|
|Closed Transactions:
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|2006.06.08 10:21
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|256.00
|
|Summary P/L:
|256.00
|
|Winning trades:
|(8) 597.00
|Losing trades:
|(2) -341.00
|Max summary P/L:
|256.00
|Largest winning trade:
|129.00
|Largest losing trade:
|-178.00
|Max consecutive winners:
|8 (597.00)
|Max consecutive losers:
|2 (-341.00)
|Max consecutive profit:
|597.00 (8)
|Max consecutive loss:
|-341.00 (2)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|341.00 (0.68%)
|Profit factor:
|1.75
|Avg. profit factor:
|0.44
|Risk factor:
|0.75
|
* * *