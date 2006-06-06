North Finance Company Ltd

A/C No: 193524 Name: contest1_Pengie_june_contest1 2006.06.08 08:23 (local time) Closed Transactions: N Ticket Magic Num Open Time Type Lots Symbol Price S/L T/P Close Time Price Trade P/L 1 3016259 1012160 2006.06.06 09:14 buy 0.10 eurusd 1.2913 0.0000 0.0000 2006.06.08 10:21 1.2750 -163.00 2 3025006 1012160 2006.06.06 09:53 buy 0.10 eurusd 1.2928 0.0000 0.0000 2006.06.08 10:21 1.2750 -178.00 3 3026046 1012160 2006.06.06 09:53 buy stop 0.10 eurusd 1.2943 0.0000 0.0000 2006.06.08 10:21 1.2751 0.00 4 3016261 1012160 2006.06.06 13:08 sell 0.10 eurusd 1.2881 0.0000 0.0000 2006.06.08 10:21 1.2752 129.00 5 3032565 1012160 2006.06.06 13:21 sell 0.10 eurusd 1.2866 0.0000 0.0000 2006.06.08 10:21 1.2752 114.00 6 3033355 1012160 2006.06.06 15:13 sell 0.10 eurusd 1.2851 0.0000 0.0000 2006.06.08 10:21 1.2752 99.00 7 3035883 1012160 2006.06.06 15:29 sell 0.10 eurusd 1.2836 0.0000 0.0000 2006.06.08 10:21 1.2752 84.00 8 3036554 1012160 2006.06.06 16:37 sell 0.10 eurusd 1.2821 0.0000 0.0000 2006.06.08 10:21 1.2752 69.00 9 3038574 1012160 2006.06.07 01:24 sell 0.10 eurusd 1.2806 0.0000 0.0000 2006.06.08 10:21 1.2752 54.00 10 3057295 1012160 2006.06.07 09:31 sell 0.10 eurusd 1.2791 0.0000 0.0000 2006.06.08 10:21 1.2752 39.00 11 3066303 1012160 2006.06.07 16:46 sell 0.10 eurusd 1.2761 0.0000 0.0000 2006.06.08 10:21 1.2752 9.00 12 3078624 1012160 2006.06.07 16:46 sell stop 0.10 eurusd 1.2746 0.0000 0.0000 2006.06.08 10:21 1.2749 0.00 256.00 Summary P/L: 256.00 Winning trades: (8) 597.00 Losing trades: (2) -341.00 Max summary P/L: 256.00 Largest winning trade: 129.00 Largest losing trade: -178.00 Max consecutive winners: 8 (597.00) Max consecutive losers: 2 (-341.00) Max consecutive profit: 597.00 (8) Max consecutive loss: -341.00 (2) Absolute drawdown: * Max drawdown: 341.00 (0.68%) Profit factor: 1.75 Avg. profit factor: 0.44 Risk factor: 0.75

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