Strategy Tester Report
Gold Wave FX4_3

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.05.03 00:00 - 2006.06.09 04:00 (2004.05.01 - 2006.06.15)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=1; StopLoss=100; TrailingStop=0; TakeProfit=0; Slippage=3; AlwaysAllowMACD=true; UseMACD=true; MACDFast=6; MACDSlow=13; MACDSignal=4; MACDPrice=0; MACDSignalLong=0; MACDSignalShort=0; UseRVI=true; RVIPeriod=7; UseMomentum=true; MomentumPeriod=14; MomentumPrice=0; MomentumSignalLong=100; MomentumSignalShort=100; WhalePeriod=14; WhalePrice=7; WhaleModeFast=true; WhaleSignals=true; WhaleSignalLong=-1; WhaleSignalShort=1; IndicatorTimeFrame=60; CloseAllTrades=false; ThresholdDiff=200;
Bars in test13205Ticks modelled5022974Modelling quality44.68%
Initial deposit10000.00
Total net profit53940.00Gross profit101730.00Gross loss-47790.00
Profit factor2.13Expected payoff319.17
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)5000.00 (8.5%)
Total trades169Short positions (won %)85 (65.88%)Long positions (won %)84 (64.29%)
Profit trades (% of total)110 (65.09%)Loss trades (% of total)59 (34.91%)
Largestprofit trade3510.00loss trade-1000.00
Averageprofit trade924.82loss trade-810.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (3870.00)consecutive losses (loss in money)5 (-5000.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)10360.00 (6)consecutive loss (count of losses)-5000.00 (5)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.05.06 03:00sell11.001.21511.22510.0000
22004.05.07 16:00modify11.001.21511.21510.0000
32004.05.10 18:00close11.001.18361.21510.00003150.0013150.00
42004.05.10 18:00buy21.001.18361.17360.0000
52004.05.12 06:00close21.001.18541.17360.0000180.0013330.00
62004.05.12 06:00sell31.001.18541.19540.0000
72004.05.13 22:00close31.001.18221.19540.0000320.0013650.00
82004.05.13 22:00buy41.001.18221.17220.0000
92004.05.17 10:00modify41.001.18221.18220.0000
102004.05.17 19:00close41.001.20281.18220.00002060.0015710.00
112004.05.17 19:00sell51.001.20281.21280.0000
122004.05.24 15:00close51.001.19581.21280.0000700.0016410.00
132004.05.24 15:00buy61.001.19581.18580.0000
142004.05.25 02:00close61.001.19951.18580.0000370.0016780.00
152004.05.25 02:00sell71.001.19951.20950.0000
162004.05.25 14:01s/l71.001.20951.20950.0000-1000.0015780.00
172004.05.31 02:00buy81.001.22321.21320.0000
182004.06.01 17:00close81.001.22221.21320.0000-100.0015680.00
192004.06.01 17:00sell91.001.22221.23220.0000
202004.06.03 10:00close91.001.21921.23220.0000300.0015980.00
212004.06.03 10:00buy101.001.21921.20920.0000
222004.06.07 15:00close101.001.23151.20920.00001230.0017210.00
232004.06.07 15:00sell111.001.23151.24150.0000
242004.06.09 17:00modify111.001.23151.23150.0000
252004.06.10 09:00close111.001.20591.23150.00002560.0019770.00
262004.06.10 09:00buy121.001.20591.19590.0000
272004.06.11 04:00close121.001.20491.19590.0000-100.0019670.00
282004.06.11 04:00sell131.001.20491.21490.0000
292004.06.11 16:00close131.001.20171.21490.0000320.0019990.00
302004.06.11 16:00buy141.001.20171.19170.0000
312004.06.23 12:00close141.001.21221.19170.00001050.0021040.00
322004.06.23 12:00sell151.001.21221.22220.0000
332004.06.28 14:05s/l151.001.22221.22220.0000-1000.0020040.00
342004.07.06 00:00buy161.001.22871.21870.0000
352004.07.08 00:00close161.001.23661.21870.0000790.0020830.00
362004.07.08 00:00sell171.001.23661.24660.0000
372004.07.13 12:00close171.001.23761.24660.0000-100.0020730.00
382004.07.13 12:00buy181.001.23761.22760.0000
392004.07.14 22:00close181.001.23871.22760.0000110.0020840.00
402004.07.14 22:00sell191.001.23871.24870.0000
412004.07.15 13:00close191.001.23601.24870.0000270.0021110.00
422004.07.15 13:00buy201.001.23601.22600.0000
432004.07.20 03:00close201.001.24301.22600.0000700.0021810.00
442004.07.20 03:00sell211.001.24301.25300.0000
452004.07.21 17:00modify211.001.24301.24300.0000
462004.07.22 01:00close211.001.22631.24300.00001670.0023480.00
472004.07.22 01:00buy221.001.22631.21630.0000
482004.07.23 14:55s/l221.001.21631.21630.0000-1000.0022480.00
492004.07.26 18:00sell231.001.21361.22360.0000
502004.08.06 14:50s/l231.001.22361.22360.0000-1000.0021480.00
512004.08.13 14:00buy241.001.22081.21080.0000
522004.08.20 10:00close241.001.23731.21080.00001650.0023130.00
532004.08.20 10:00sell251.001.23731.24730.0000
542004.08.23 21:00modify251.001.23731.23730.0000
552004.08.30 11:00close251.001.20361.23730.00003370.0026500.00
562004.08.30 11:00buy261.001.20361.19360.0000
572004.09.08 04:00close261.001.21041.19360.0000680.0027180.00
582004.09.08 04:00sell271.001.21041.22040.0000
592004.09.09 09:41s/l271.001.22041.22040.0000-1000.0026180.00
602004.09.13 18:00buy281.001.22521.21520.0000
612004.09.15 16:57s/l281.001.21521.21520.0000-1000.0025180.00
622004.09.23 18:00sell291.001.22981.23980.0000
632004.09.24 07:00close291.001.22851.23980.0000130.0025310.00
642004.09.24 07:00buy301.001.22851.21850.0000
652004.10.01 07:00close301.001.24231.21850.00001380.0026690.00
662004.10.01 07:00sell311.001.24231.25230.0000
672004.10.05 07:00close311.001.22841.25230.00001390.0028080.00
682004.10.05 07:00buy321.001.22841.21840.0000
692004.10.08 11:00close321.001.23151.21840.0000310.0028390.00
702004.10.08 11:00sell331.001.23151.24150.0000
712004.10.08 14:58s/l331.001.24151.24150.0000-1000.0027390.00
722004.10.12 18:00buy341.001.23221.22220.0000
732004.10.18 09:00close341.001.24771.22220.00001550.0028940.00
742004.10.18 09:00sell351.001.24771.25770.0000
752004.10.20 08:05s/l351.001.25771.25770.0000-1000.0027940.00
762004.10.26 20:00buy361.001.27641.26640.0000
772004.10.28 10:36s/l361.001.26641.26640.0000-1000.0026940.00
782004.11.01 05:00sell371.001.27781.28780.0000
792004.11.01 19:00close371.001.27471.28780.0000310.0027250.00
802004.11.01 19:00buy381.001.27471.26470.0000
812004.11.05 20:00modify381.001.27471.27470.0000
822004.11.08 11:00close381.001.29501.27470.00002030.0029280.00
832004.11.08 11:00sell391.001.29501.30500.0000
842004.11.09 04:00close391.001.29161.30500.0000340.0029620.00
852004.11.09 04:00buy401.001.29161.28160.0000
862004.11.12 11:00close401.001.29151.28160.0000-10.0029610.00
872004.11.12 11:00sell411.001.29151.30150.0000
882004.11.15 22:00close411.001.29501.30150.0000-350.0029260.00
892004.11.15 22:00buy421.001.29501.28500.0000
902004.11.16 15:00close421.001.29771.28500.0000270.0029530.00
912004.11.16 15:00sell431.001.29771.30770.0000
922004.11.19 06:00close431.001.29701.30770.000070.0029600.00
932004.11.19 06:00buy441.001.29701.28700.0000
942004.11.21 23:00close441.001.30181.28700.0000480.0030080.00
952004.11.21 23:00sell451.001.30181.31180.0000
962004.11.24 07:34s/l451.001.31181.31180.0000-1000.0029080.00
972004.12.03 03:00buy461.001.32861.31860.0000
982004.12.07 16:00close461.001.34361.31860.00001500.0030580.00
992004.12.07 16:00sell471.001.34361.35360.0000
1002004.12.08 17:00close471.001.33221.35360.00001140.0031720.00
1012004.12.08 17:00buy481.001.33221.32220.0000
1022004.12.09 04:00close481.001.33061.32220.0000-160.0031560.00
1032004.12.09 04:00sell491.001.33061.34060.0000
1042004.12.10 15:00close491.001.32231.34060.0000830.0032390.00
1052004.12.10 15:00buy501.001.32231.31230.0000
1062004.12.13 12:00close501.001.32731.31230.0000500.0032890.00
1072004.12.13 12:00sell511.001.32731.33730.0000
1082004.12.15 09:10s/l511.001.33731.33730.0000-1000.0031890.00
1092004.12.17 05:00buy521.001.32651.31650.0000
1102004.12.23 14:00modify521.001.32651.32650.0000
1112004.12.28 16:00close521.001.36161.32650.00003510.0035400.00
1122004.12.28 16:00sell531.001.36161.37160.0000
1132005.01.03 03:00modify531.001.36161.36160.0000
1142005.01.04 02:00close531.001.34851.36160.00001310.0036710.00
1152005.01.04 02:00buy541.001.34851.33850.0000
1162005.01.04 08:22s/l541.001.33851.33850.0000-1000.0035710.00
1172005.01.10 17:00sell551.001.30871.31870.0000
1182005.01.18 06:00close551.001.30441.31870.0000430.0036140.00
1192005.01.18 06:00buy561.001.30441.29440.0000
1202005.01.19 15:00close561.001.30321.29440.0000-120.0036020.00
1212005.01.19 15:00sell571.001.30321.31320.0000
1222005.01.19 22:00close571.001.30081.31320.0000240.0036260.00
1232005.01.19 22:00buy581.001.30081.29080.0000
1242005.01.24 13:00close581.001.30641.29080.0000560.0036820.00
1252005.01.24 13:00sell591.001.30641.31640.0000
1262005.01.26 02:00close591.001.29821.31640.0000820.0037640.00
1272005.01.26 02:00buy601.001.29821.28820.0000
1282005.01.27 00:00close601.001.30611.28820.0000790.0038430.00
1292005.01.27 00:00sell611.001.30611.31610.0000
1302005.01.27 23:00close611.001.30391.31610.0000220.0038650.00
1312005.01.27 23:00buy621.001.30391.29390.0000
1322005.02.02 13:00close621.001.30691.29390.0000300.0038950.00
1332005.02.02 13:00sell631.001.30691.31690.0000
1342005.02.03 21:00close631.001.29751.31690.0000940.0039890.00
1352005.02.03 21:00buy641.001.29751.28750.0000
1362005.02.04 17:21s/l641.001.28751.28750.0000-1000.0038890.00
1372005.02.14 20:00sell651.001.29601.30600.0000
1382005.02.16 12:17s/l651.001.30601.30600.0000-1000.0037890.00
1392005.02.23 18:00buy661.001.32201.31200.0000
1402005.02.28 12:00close661.001.32551.31200.0000350.0038240.00
1412005.02.28 12:00sell671.001.32551.33550.0000
1422005.03.01 09:00close671.001.32121.33550.0000430.0038670.00
1432005.03.01 09:00buy681.001.32121.31120.0000
1442005.03.02 08:53s/l681.001.31121.31120.0000-1000.0037670.00
1452005.03.03 05:00sell691.001.31271.32270.0000
1462005.03.04 07:00close691.001.31121.32270.0000150.0037820.00
1472005.03.04 07:00buy701.001.31121.30120.0000
1482005.03.08 14:00modify701.001.31121.31120.0000
1492005.03.09 06:00close701.001.33421.31120.00002300.0040120.00
1502005.03.09 06:00sell711.001.33421.34420.0000
1512005.03.10 01:05s/l711.001.34421.34420.0000-1000.0039120.00
1522005.03.14 23:00buy721.001.33631.32630.0000
1532005.03.17 02:00close721.001.34041.32630.0000410.0039530.00
1542005.03.17 02:00sell731.001.34041.35040.0000
1552005.03.18 19:00close731.001.33111.35040.0000930.0040460.00
1562005.03.18 19:00buy741.001.33111.32110.0000
1572005.03.21 07:52s/l741.001.32111.32110.0000-1000.0039460.00
1582005.03.22 18:00sell751.001.31971.32970.0000
1592005.03.23 12:00close751.001.30441.32970.00001530.0040990.00
1602005.03.23 12:00buy761.001.30441.29440.0000
1612005.03.24 17:20s/l761.001.29441.29440.0000-1000.0039990.00
1622005.03.29 11:00sell771.001.29241.30240.0000
1632005.04.01 12:29s/l771.001.30241.30240.0000-1000.0038990.00
1642005.04.04 20:00buy781.001.28541.27540.0000
1652005.04.06 01:00close781.001.28521.27540.0000-20.0038970.00
1662005.04.06 01:00sell791.001.28521.29520.0000
1672005.04.08 12:00close791.001.28261.29520.0000260.0039230.00
1682005.04.08 12:00buy801.001.28261.27260.0000
1692005.04.11 21:00close801.001.29721.27260.00001460.0040690.00
1702005.04.11 21:00sell811.001.29721.30720.0000
1712005.04.12 22:00close811.001.29201.30720.0000520.0041210.00
1722005.04.12 22:00buy821.001.29201.28200.0000
1732005.04.13 12:00close821.001.29241.28200.000040.0041250.00
1742005.04.13 12:00sell831.001.29241.30240.0000
1752005.04.14 18:00close831.001.28141.30240.00001100.0042350.00
1762005.04.14 18:00buy841.001.28141.27140.0000
1772005.04.18 03:00close841.001.28881.27140.0000740.0043090.00
1782005.04.18 03:00sell851.001.28881.29880.0000
1792005.04.18 08:52s/l851.001.29881.29880.0000-1000.0042090.00
1802005.04.25 19:00buy861.001.29901.28900.0000
1812005.04.28 12:45s/l861.001.28901.28900.0000-1000.0041090.00
1822005.04.29 14:00sell871.001.29361.30360.0000
1832005.05.12 13:00modify871.001.29361.29360.0000
1842005.05.16 04:00close871.001.26081.29360.00003280.0044370.00
1852005.05.16 04:00buy881.001.26081.25080.0000
1862005.05.17 00:00close881.001.26261.25080.0000180.0044550.00
1872005.05.17 00:00sell891.001.26261.27260.0000
1882005.05.18 06:00close891.001.26101.27260.0000160.0044710.00
1892005.05.18 06:00buy901.001.26101.25100.0000
1902005.05.19 07:00close901.001.26781.25100.0000680.0045390.00
1912005.05.19 07:00sell911.001.26781.27780.0000
1922005.05.19 19:00close911.001.26421.27780.0000360.0045750.00
1932005.05.19 19:00buy921.001.26421.25420.0000
1942005.05.20 15:15s/l921.001.25421.25420.0000-1000.0044750.00
1952005.06.02 14:00sell931.001.22391.23390.0000
1962005.06.03 12:50s/l931.001.23391.23390.0000-1000.0043750.00
1972005.06.06 05:00buy941.001.22621.21620.0000
1982005.06.06 19:00close941.001.22761.21620.0000140.0043890.00
1992005.06.06 19:00sell951.001.22761.23760.0000
2002005.06.13 09:00modify951.001.22761.22760.0000
2012005.06.15 05:00close951.001.20441.22760.00002320.0046210.00
2022005.06.15 05:00buy961.001.20441.19440.0000
2032005.06.17 18:00modify961.001.20441.20440.0000
2042005.06.22 05:00close961.001.21721.20440.00001280.0047490.00
2052005.06.22 05:00sell971.001.21721.22720.0000
2062005.06.24 06:00close971.001.20361.22720.00001360.0048850.00
2072005.06.24 06:00buy981.001.20361.19360.0000
2082005.06.27 16:00close981.001.21501.19360.00001140.0049990.00
2092005.06.27 16:00sell991.001.21501.22500.0000
2102005.06.29 05:00close991.001.20661.22500.0000840.0050830.00
2112005.06.29 05:00buy1001.001.20661.19660.0000
2122005.07.01 14:50s/l1001.001.19661.19660.0000-1000.0049830.00
2132005.07.06 07:00sell1011.001.19191.20190.0000
2142005.07.07 09:20s/l1011.001.20191.20190.0000-1000.0048830.00
2152005.07.08 13:00buy1021.001.19251.18250.0000
2162005.07.12 04:00modify1021.001.19251.19250.0000
2172005.07.13 03:00close1021.001.22131.19250.00002880.0051710.00
2182005.07.13 03:00sell1031.001.22131.23130.0000
2192005.07.14 09:00close1031.001.20811.23130.00001320.0053030.00
2202005.07.14 09:00buy1041.001.20811.19810.0000
2212005.07.19 07:20s/l1041.001.19811.19810.0000-1000.0052030.00
2222005.07.20 09:00sell1051.001.20691.21690.0000
2232005.07.20 18:22s/l1051.001.21691.21690.0000-1000.0051030.00
2242005.07.26 17:00buy1061.001.20291.19290.0000
2252005.07.29 06:00close1061.001.21291.19290.00001000.0052030.00
2262005.07.29 06:00sell1071.001.21291.22290.0000
2272005.08.01 10:45s/l1071.001.22291.22290.0000-1000.0051030.00
2282005.08.09 21:00buy1081.001.23721.22720.0000
2292005.08.11 12:00close1081.001.24121.22720.0000400.0051430.00
2302005.08.11 12:00sell1091.001.24121.25120.0000
2312005.08.15 21:00close1091.001.23691.25120.0000430.0051860.00
2322005.08.15 21:00buy1101.001.23691.22690.0000
2332005.08.17 04:00close1101.001.23331.22690.0000-360.0051500.00
2342005.08.17 04:00sell1111.001.23331.24330.0000
2352005.08.18 04:00close1111.001.22931.24330.0000400.0051900.00
2362005.08.18 04:00buy1121.001.22931.21930.0000
2372005.08.18 12:42s/l1121.001.21931.21930.0000-1000.0050900.00
2382005.08.25 12:00sell1131.001.22871.23870.0000
2392005.08.30 09:00close1131.001.22161.23870.0000710.0051610.00
2402005.08.30 09:00buy1141.001.22161.21160.0000
2412005.08.31 07:00close1141.001.22221.21160.000060.0051670.00
2422005.08.31 07:00sell1151.001.22221.23220.0000
2432005.08.31 15:50s/l1151.001.23221.23220.0000-1000.0050670.00
2442005.09.06 13:00buy1161.001.25131.24130.0000
2452005.09.07 18:14s/l1161.001.24131.24130.0000-1000.0049670.00
2462005.09.16 10:00sell1171.001.22691.23690.0000
2472005.09.19 13:00close1171.001.21261.23690.00001430.0051100.00
2482005.09.19 13:00buy1181.001.21261.20260.0000
2492005.09.21 19:00close1181.001.22041.20260.0000780.0051880.00
2502005.09.21 19:00sell1191.001.22041.23040.0000
2512005.09.26 09:00close1191.001.20661.23040.00001380.0053260.00
2522005.09.26 09:00buy1201.001.20661.19660.0000
2532005.09.29 09:00close1201.001.20531.19660.0000-130.0053130.00
2542005.09.29 09:00sell1211.001.20531.21530.0000
2552005.10.04 01:00close1211.001.19191.21530.00001340.0054470.00
2562005.10.04 01:00buy1221.001.19191.18190.0000
2572005.10.05 14:00close1221.001.19371.18190.0000180.0054650.00
2582005.10.05 14:00sell1231.001.19371.20370.0000
2592005.10.06 00:16s/l1231.001.20371.20370.0000-1000.0053650.00
2602005.10.07 19:00buy1241.001.21301.20300.0000
2612005.10.11 00:49s/l1241.001.20301.20300.0000-1000.0052650.00
2622005.10.12 22:00sell1251.001.20281.21280.0000
2632005.10.18 19:00close1251.001.19561.21280.0000720.0053370.00
2642005.10.18 19:00buy1261.001.19561.18560.0000
2652005.10.20 03:00close1261.001.19731.18560.0000170.0053540.00
2662005.10.20 03:00sell1271.001.19731.20730.0000
2672005.10.21 01:22s/l1271.001.20731.20730.0000-1000.0052540.00
2682005.10.26 15:00buy1281.001.20801.19800.0000
2692005.10.27 22:00close1281.001.21391.19800.0000590.0053130.00
2702005.10.27 22:00sell1291.001.21391.22390.0000
2712005.11.04 05:00modify1291.001.21391.21390.0000
2722005.11.04 10:00close1291.001.19491.21390.00001900.0055030.00
2732005.11.04 10:00buy1301.001.19491.18490.0000
2742005.11.04 15:30s/l1301.001.18491.18490.0000-1000.0054030.00
2752005.11.09 04:00sell1311.001.17621.18620.0000
2762005.11.11 08:00close1311.001.17041.18620.0000580.0054610.00
2772005.11.11 08:00buy1321.001.17041.16040.0000
2782005.11.14 12:00close1321.001.17311.16040.0000270.0054880.00
2792005.11.14 12:00sell1331.001.17311.18310.0000
2802005.11.14 23:00close1331.001.16961.18310.0000350.0055230.00
2812005.11.14 23:00buy1341.001.16961.15960.0000
2822005.11.16 08:00close1341.001.17141.15960.0000180.0055410.00
2832005.11.16 08:00sell1351.001.17141.18140.0000
2842005.11.21 08:15s/l1351.001.18141.18140.0000-1000.0054410.00
2852005.11.25 06:00buy1361.001.17711.16710.0000
2862005.11.29 03:00close1361.001.18131.16710.0000420.0054830.00
2872005.11.29 03:00sell1371.001.18131.19130.0000
2882005.11.29 20:00close1371.001.17931.19130.0000200.0055030.00
2892005.11.29 20:00buy1381.001.17931.16930.0000
2902005.12.01 16:36s/l1381.001.16931.16930.0000-1000.0054030.00
2912005.12.06 03:00sell1391.001.17831.18830.0000
2922005.12.12 09:10s/l1391.001.18831.18830.0000-1000.0053030.00
2932005.12.15 03:00buy1401.001.20071.19070.0000
2942005.12.19 05:00close1401.001.20151.19070.000080.0053110.00
2952005.12.19 05:00sell1411.001.20151.21150.0000
2962005.12.21 15:00modify1411.001.20151.20150.0000
2972005.12.21 22:00close1411.001.18381.20150.00001770.0054880.00
2982005.12.21 22:00buy1421.001.18381.17380.0000
2992005.12.30 09:00close1421.001.18541.17380.0000160.0055040.00
3002005.12.30 09:00sell1431.001.18541.19540.0000
3012005.12.30 18:00close1431.001.18351.19540.0000190.0055230.00
3022005.12.30 18:00buy1441.001.18351.17350.0000
3032006.01.04 02:00modify1441.001.18351.18350.0000
3042006.01.04 11:00close1441.001.20671.18350.00002320.0057550.00
3052006.01.04 11:00sell1451.001.20671.21670.0000
3062006.01.05 10:36s/l1451.001.21671.21670.0000-1000.0056550.00
3072006.01.09 22:00buy1461.001.20901.19900.0000
3082006.01.12 10:00close1461.001.21481.19900.0000580.0057130.00
3092006.01.12 10:00sell1471.001.21481.22480.0000
3102006.01.16 20:00close1471.001.21231.22480.0000250.0057380.00
3112006.01.16 20:00buy1481.001.21231.20230.0000
3122006.01.31 10:00close1481.001.21031.20230.0000-200.0057180.00
3132006.01.31 10:00sell1491.001.21031.22030.0000
3142006.02.03 19:00close1491.001.20161.22030.0000870.0058050.00
3152006.02.03 19:00buy1501.001.20161.19160.0000
3162006.02.10 15:45s/l1501.001.19161.19160.0000-1000.0057050.00
3172006.02.15 09:00sell1511.001.19151.20150.0000
3182006.02.21 17:00close1511.001.19131.20150.000020.0057070.00
3192006.02.21 17:00buy1521.001.19131.18130.0000
3202006.02.23 03:00close1521.001.19031.18130.0000-100.0056970.00
3212006.02.23 03:00sell1531.001.19031.20030.0000
3222006.02.27 04:00close1531.001.18671.20030.0000360.0057330.00
3232006.02.27 04:00buy1541.001.18671.17670.0000
3242006.03.01 08:00close1541.001.19381.17670.0000710.0058040.00
3252006.03.01 08:00sell1551.001.19381.20380.0000
3262006.03.02 19:25s/l1551.001.20381.20380.0000-1000.0057040.00
3272006.03.08 03:00buy1561.001.18871.17870.0000
3282006.03.13 11:00close1561.001.19291.17870.0000420.0057460.00
3292006.03.13 11:00sell1571.001.19291.20290.0000
3302006.03.13 18:00close1571.001.19331.20290.0000-40.0057420.00
3312006.03.13 18:00buy1581.001.19331.18330.0000
3322006.03.16 06:00close1581.001.20491.18330.00001160.0058580.00
3332006.03.16 06:00sell1591.001.20491.21490.0000
3342006.03.16 15:08s/l1591.001.21491.21490.0000-1000.0057580.00
3352006.03.21 10:00buy1601.001.21441.20440.0000
3362006.03.23 13:43s/l1601.001.20441.20440.0000-1000.0056580.00
3372006.03.28 20:00sell1611.001.20061.21060.0000
3382006.03.30 14:29s/l1611.001.21061.21060.0000-1000.0055580.00
3392006.03.31 17:00buy1621.001.21401.20400.0000
3402006.04.03 04:43s/l1621.001.20401.20400.0000-1000.0054580.00
3412006.04.04 08:00sell1631.001.21621.22620.0000
3422006.04.04 13:43s/l1631.001.22621.22620.0000-1000.0053580.00
3432006.05.09 10:00buy1641.001.26831.25830.0000
3442006.05.12 08:00modify1641.001.26831.26830.0000
3452006.05.15 03:00close1641.001.29221.26830.00002390.0055970.00
3462006.05.15 03:00sell1651.001.29221.30220.0000
3472006.05.17 18:00modify1651.001.29221.29220.0000
3482006.05.18 05:00close1651.001.27561.29220.00001660.0057630.00
3492006.05.18 05:00buy1661.001.27561.26560.0000
3502006.05.19 05:00close1661.001.28341.26560.0000780.0058410.00
3512006.05.19 05:00sell1671.001.28341.29340.0000
3522006.05.19 18:00close1671.001.27701.29340.0000640.0059050.00
3532006.05.19 18:00buy1681.001.27701.26700.0000
3542006.06.05 09:00modify1681.001.27701.27700.0000
3552006.06.05 12:00close1681.001.29511.27700.00001810.0060860.00
3562006.06.05 12:00sell1691.001.29511.30510.0000
3572006.06.08 12:00modify1691.001.29511.29510.0000
3582006.06.09 04:59close at stop1691.001.26431.29510.00003080.0063940.00