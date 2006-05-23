|Op
|Time
|Type
|Ticket
|Lots
|Price
|SL / TP
|Profit
|Balance
|1
|2006.05.23 08:07
|sell
|1
|1.00
|1.2870
|1.2970 / 1.2820
|
|
|2
|2006.05.23 08:07
|sell
|2
|1.00
|1.2869
|1.2969 / 1.2819
|
|
|3
|2006.05.23 08:10
|sell
|3
|1.00
|1.2868
|1.2968 / 1.2818
|
|
|4
|2006.05.23 08:10
|sell
|4
|1.00
|1.2867
|1.2967 / 1.2817
|
|
|5
|2006.05.23 08:11
|sell
|5
|1.00
|1.2866
|1.2966 / 1.2816
|
|
|6
|2006.05.23 08:13
|sell
|6
|1.00
|1.2865
|1.2965 / 1.2815
|
|
|7
|2006.05.23 08:36
|sell
|7
|1.00
|1.2864
|1.2964 / 1.2814
|
|
|8
|2006.05.23 08:38
|sell
|8
|1.00
|1.2863
|1.2963 / 1.2813
|
|
|9
|2006.05.23 08:44
|sell
|9
|1.00
|1.2862
|1.2962 / 1.2812
|
|
|10
|2006.05.23 08:44
|sell
|10
|1.00
|1.2861
|1.2961 / 1.2811
|
|
|11
|2006.05.23 08:45
|modify
|1
|1.00
|1.2870
|1.2867 / 1.2820
|
|
|12
|2006.05.23 08:49
|modify
|2
|1.00
|1.2869
|1.2866 / 1.2819
|
|
|13
|2006.05.23 08:50
|modify
|3
|1.00
|1.2868
|1.2865 / 1.2818
|
|
|14
|2006.05.23 08:50
|modify
|4
|1.00
|1.2867
|1.2864 / 1.2817
|
|
|15
|2006.05.23 08:50
|modify
|5
|1.00
|1.2866
|1.2863 / 1.2816
|
|
|16
|2006.05.23 08:52
|modify
|6
|1.00
|1.2865
|1.2862 / 1.2815
|
|
|17
|2006.05.23 08:52
|modify
|7
|1.00
|1.2864
|1.2861 / 1.2814
|
|
|18
|2006.05.23 08:52
|modify
|8
|1.00
|1.2863
|1.2860 / 1.2813
|
|
|19
|2006.05.23 08:52
|modify
|9
|1.00
|1.2862
|1.2859 / 1.2812
|
|
|20
|2006.05.23 08:54
|s/l
|9
|1.00
|1.2859
|1.2859 / 1.2812
|30.00
|10030.00
|21
|2006.05.23 08:56
|s/l
|8
|1.00
|1.2860
|1.2860 / 1.2813
|30.00
|10060.00
|22
|2006.05.23 08:56
|s/l
|7
|1.00
|1.2861
|1.2861 / 1.2814
|30.00
|10090.00
|23
|2006.05.23 08:57
|s/l
|6
|1.00
|1.2862
|1.2862 / 1.2815
|30.00
|10120.00
|24
|2006.05.23 09:01
|s/l
|5
|1.00
|1.2863
|1.2863 / 1.2816
|30.00
|10150.00
|25
|2006.05.23 09:07
|modify
|10
|1.00
|1.2861
|1.2858 / 1.2811
|
|
|26
|2006.05.23 09:50
|s/l
|10
|1.00
|1.2858
|1.2858 / 1.2811
|30.00
|10180.00
|27
|2006.05.23 16:29
|t/p
|1
|1.00
|1.2820
|1.2867 / 1.2820
|500.00
|10680.00
|28
|2006.05.23 16:29
|t/p
|2
|1.00
|1.2819
|1.2866 / 1.2819
|500.00
|11180.00
|29
|2006.05.23 16:29
|t/p
|3
|1.00
|1.2818
|1.2865 / 1.2818
|500.00
|11680.00
|30
|2006.05.23 16:29
|t/p
|4
|1.00
|1.2817
|1.2864 / 1.2817
|500.00
|12180.00
|31
|2006.05.24 08:08
|buy
|11
|1.00
|1.2795
|1.2695 / 1.2845
|
|
|32
|2006.05.24 08:09
|buy
|12
|1.00
|1.2796
|1.2696 / 1.2846
|
|
|33
|2006.05.24 08:11
|buy
|13
|1.00
|1.2797
|1.2697 / 1.2847
|
|
|34
|2006.05.24 08:11
|buy
|14
|1.00
|1.2798
|1.2698 / 1.2848
|
|
|35
|2006.05.24 09:48
|buy
|15
|1.00
|1.2799
|1.2699 / 1.2849
|
|
|36
|2006.05.24 09:51
|buy
|16
|1.00
|1.2800
|1.2700 / 1.2850
|
|
|37
|2006.05.24 09:51
|buy
|17
|1.00
|1.2801
|1.2701 / 1.2851
|
|
|38
|2006.05.24 09:51
|buy
|18
|1.00
|1.2802
|1.2702 / 1.2852
|
|
|39
|2006.05.24 09:51
|buy
|19
|1.00
|1.2803
|1.2703 / 1.2853
|
|
|40
|2006.05.24 09:51
|buy
|20
|1.00
|1.2804
|1.2704 / 1.2854
|
|
|41
|2006.05.24 09:52
|modify
|11
|1.00
|1.2795
|1.2798 / 1.2845
|
|
|42
|2006.05.24 09:52
|modify
|12
|1.00
|1.2796
|1.2799 / 1.2846
|
|
|43
|2006.05.24 09:53
|modify
|13
|1.00
|1.2797
|1.2800 / 1.2847
|
|
|44
|2006.05.24 09:53
|modify
|14
|1.00
|1.2798
|1.2801 / 1.2848
|
|
|45
|2006.05.24 09:53
|modify
|15
|1.00
|1.2799
|1.2802 / 1.2849
|
|
|46
|2006.05.24 09:53
|modify
|16
|1.00
|1.2800
|1.2803 / 1.2850
|
|
|47
|2006.05.24 09:53
|modify
|17
|1.00
|1.2801
|1.2804 / 1.2851
|
|
|48
|2006.05.24 09:53
|modify
|18
|1.00
|1.2802
|1.2805 / 1.2852
|
|
|49
|2006.05.24 09:53
|modify
|19
|1.00
|1.2803
|1.2806 / 1.2853
|
|
|50
|2006.05.24 09:53
|modify
|20
|1.00
|1.2804
|1.2807 / 1.2854
|
|
|51
|2006.05.24 09:58
|s/l
|20
|1.00
|1.2807
|1.2807 / 1.2854
|30.00
|12210.00
|52
|2006.05.24 10:46
|t/p
|11
|1.00
|1.2845
|1.2798 / 1.2845
|500.00
|12710.00
|53
|2006.05.24 10:46
|t/p
|12
|1.00
|1.2846
|1.2799 / 1.2846
|500.00
|13210.00
|54
|2006.05.24 10:47
|t/p
|13
|1.00
|1.2847
|1.2800 / 1.2847
|500.00
|13710.00
|55
|2006.05.24 10:47
|t/p
|14
|1.00
|1.2848
|1.2801 / 1.2848
|500.00
|14210.00
|56
|2006.05.24 10:47
|t/p
|15
|1.00
|1.2849
|1.2802 / 1.2849
|500.00
|14710.00
|57
|2006.05.24 10:47
|t/p
|16
|1.00
|1.2850
|1.2803 / 1.2850
|500.00
|15210.00
|58
|2006.05.24 10:47
|t/p
|17
|1.00
|1.2851
|1.2804 / 1.2851
|500.00
|15710.00
|59
|2006.05.24 11:00
|t/p
|18
|1.00
|1.2852
|1.2805 / 1.2852
|500.00
|16210.00
|60
|2006.05.24 11:00
|t/p
|19
|1.00
|1.2853
|1.2806 / 1.2853
|500.00
|16710.00
|61
|2006.05.24 11:01
|sell
|21
|1.00
|1.2848
|1.2948 / 1.2798
|
|
|62
|2006.05.24 11:01
|sell
|22
|1.00
|1.2847
|1.2947 / 1.2797
|
|
|63
|2006.05.24 11:01
|sell
|23
|1.00
|1.2846
|1.2946 / 1.2796
|
|
|64
|2006.05.24 11:01
|sell
|24
|1.00
|1.2845
|1.2945 / 1.2795
|
|
|65
|2006.05.24 11:01
|sell
|25
|1.00
|1.2844
|1.2944 / 1.2794
|
|
|66
|2006.05.24 11:01
|sell
|26
|1.00
|1.2843
|1.2943 / 1.2793
|
|
|67
|2006.05.24 11:01
|sell
|27
|1.00
|1.2842
|1.2942 / 1.2792
|
|
|68
|2006.05.24 11:01
|sell
|28
|1.00
|1.2841
|1.2941 / 1.2791
|
|
|69
|2006.05.24 11:01
|sell
|29
|1.00
|1.2840
|1.2940 / 1.2790
|
|
|70
|2006.05.24 11:01
|sell
|30
|1.00
|1.2839
|1.2939 / 1.2789
|
|
|71
|2006.05.24 16:11
|modify
|21
|1.00
|1.2848
|1.2845 / 1.2798
|
|
|72
|2006.05.24 16:11
|s/l
|21
|1.00
|1.2845
|1.2845 / 1.2798
|30.00
|16740.00
|73
|2006.05.24 16:13
|modify
|22
|1.00
|1.2847
|1.2844 / 1.2797
|
|
|74
|2006.05.24 16:13
|modify
|23
|1.00
|1.2846
|1.2843 / 1.2796
|
|
|75
|2006.05.24 16:13
|modify
|24
|1.00
|1.2845
|1.2842 / 1.2795
|
|
|76
|2006.05.24 16:14
|modify
|25
|1.00
|1.2844
|1.2841 / 1.2794
|
|
|77
|2006.05.24 16:14
|modify
|26
|1.00
|1.2843
|1.2840 / 1.2793
|
|
|78
|2006.05.24 16:14
|modify
|27
|1.00
|1.2842
|1.2839 / 1.2792
|
|
|79
|2006.05.24 16:14
|modify
|28
|1.00
|1.2841
|1.2838 / 1.2791
|
|
|80
|2006.05.24 16:14
|modify
|29
|1.00
|1.2840
|1.2837 / 1.2790
|
|
|81
|2006.05.24 16:14
|modify
|30
|1.00
|1.2839
|1.2836 / 1.2789
|
|
|82
|2006.05.24 16:14
|s/l
|30
|1.00
|1.2836
|1.2836 / 1.2789
|30.00
|16770.00
|83
|2006.05.24 16:14
|s/l
|29
|1.00
|1.2837
|1.2837 / 1.2790
|30.00
|16800.00
|84
|2006.05.24 16:20
|s/l
|28
|1.00
|1.2838
|1.2838 / 1.2791
|30.00
|16830.00
|85
|2006.05.24 16:20
|s/l
|27
|1.00
|1.2839
|1.2839 / 1.2792
|30.00
|16860.00
|86
|2006.05.24 16:26
|s/l
|26
|1.00
|1.2840
|1.2840 / 1.2793
|30.00
|16890.00
|87
|2006.05.24 16:30
|s/l
|25
|1.00
|1.2841
|1.2841 / 1.2794
|30.00
|16920.00
|88
|2006.05.24 16:30
|s/l
|24
|1.00
|1.2842
|1.2842 / 1.2795
|30.00
|16950.00
|89
|2006.05.24 16:30
|s/l
|23
|1.00
|1.2843
|1.2843 / 1.2796
|30.00
|16980.00
|90
|2006.05.24 16:30
|s/l
|22
|1.00
|1.2844
|1.2844 / 1.2797
|30.00
|17010.00
|91
|2006.05.25 08:40
|buy
|31
|1.00
|1.2762
|1.2662 / 1.2812
|
|
|92
|2006.05.25 08:46
|buy
|32
|1.00
|1.2763
|1.2663 / 1.2813
|
|
|93
|2006.05.25 08:54
|buy
|33
|1.00
|1.2764
|1.2664 / 1.2814
|
|
|94
|2006.05.25 08:57
|buy
|34
|1.00
|1.2765
|1.2665 / 1.2815
|
|
|95
|2006.05.25 08:57
|buy
|35
|1.00
|1.2766
|1.2666 / 1.2816
|
|
|96
|2006.05.25 08:58
|buy
|36
|1.00
|1.2767
|1.2667 / 1.2817
|
|
|97
|2006.05.25 09:05
|buy
|37
|1.00
|1.2768
|1.2668 / 1.2818
|
|
|98
|2006.05.25 09:06
|buy
|38
|1.00
|1.2769
|1.2669 / 1.2819
|
|
|99
|2006.05.25 09:07
|buy
|39
|1.00
|1.2770
|1.2670 / 1.2820
|
|
|100
|2006.05.25 09:07
|buy
|40
|1.00
|1.2771
|1.2671 / 1.2821
|
|
|101
|2006.05.25 09:08
|modify
|31
|1.00
|1.2762
|1.2765 / 1.2812
|
|
|102
|2006.05.25 09:08
|modify
|32
|1.00
|1.2763
|1.2766 / 1.2813
|
|
|103
|2006.05.25 09:10
|modify
|33
|1.00
|1.2764
|1.2767 / 1.2814
|
|
|104
|2006.05.25 09:10
|modify
|34
|1.00
|1.2765
|1.2768 / 1.2815
|
|
|105
|2006.05.25 09:10
|modify
|35
|1.00
|1.2766
|1.2769 / 1.2816
|
|
|106
|2006.05.25 09:11
|s/l
|35
|1.00
|1.2769
|1.2769 / 1.2816
|30.00
|17040.00
|107
|2006.05.25 09:11
|s/l
|34
|1.00
|1.2768
|1.2768 / 1.2815
|30.00
|17070.00
|108
|2006.05.25 09:12
|s/l
|33
|1.00
|1.2767
|1.2767 / 1.2814
|30.00
|17100.00
|109
|2006.05.25 09:13
|s/l
|32
|1.00
|1.2766
|1.2766 / 1.2813
|30.00
|17130.00
|110
|2006.05.25 09:18
|modify
|36
|1.00
|1.2767
|1.2770 / 1.2817
|
|
|111
|2006.05.25 09:19
|modify
|37
|1.00
|1.2768
|1.2771 / 1.2818
|
|
|112
|2006.05.25 09:19
|modify
|38
|1.00
|1.2769
|1.2772 / 1.2819
|
|
|113
|2006.05.25 09:19
|modify
|39
|1.00
|1.2770
|1.2773 / 1.2820
|
|
|114
|2006.05.25 09:19
|modify
|40
|1.00
|1.2771
|1.2774 / 1.2821
|
|
|115
|2006.05.25 09:34
|s/l
|40
|1.00
|1.2774
|1.2774 / 1.2821
|30.00
|17160.00
|116
|2006.05.25 09:35
|s/l
|38
|1.00
|1.2772
|1.2772 / 1.2819
|30.00
|17190.00
|117
|2006.05.25 09:35
|s/l
|39
|1.00
|1.2773
|1.2773 / 1.2820
|30.00
|17220.00
|118
|2006.05.25 09:35
|s/l
|37
|1.00
|1.2771
|1.2771 / 1.2818
|30.00
|17250.00
|119
|2006.05.25 09:35
|s/l
|36
|1.00
|1.2770
|1.2770 / 1.2817
|30.00
|17280.00
|120
|2006.05.25 10:38
|s/l
|31
|1.00
|1.2765
|1.2765 / 1.2812
|30.00
|17310.00
|121
|2006.05.25 10:40
|sell
|41
|1.00
|1.2760
|1.2860 / 1.2710
|
|
|122
|2006.05.25 10:51
|sell
|42
|1.00
|1.2759
|1.2859 / 1.2709
|
|
|123
|2006.05.25 10:52
|sell
|43
|1.00
|1.2758
|1.2858 / 1.2708
|
|
|124
|2006.05.25 14:27
|sell
|44
|1.00
|1.2757
|1.2857 / 1.2707
|
|
|125
|2006.05.25 14:27
|sell
|45
|1.00
|1.2756
|1.2856 / 1.2706
|
|
|126
|2006.05.26 17:43
|modify
|43
|1.00
|1.2758
|1.2755 / 1.2708
|
|
|127
|2006.05.26 17:43
|modify
|44
|1.00
|1.2757
|1.2754 / 1.2707
|
|
|128
|2006.05.26 17:43
|modify
|45
|1.00
|1.2756
|1.2753 / 1.2706
|
|
|129
|2006.05.26 17:43
|modify
|42
|1.00
|1.2759
|1.2756 / 1.2709
|
|
|130
|2006.05.26 17:43
|modify
|41
|1.00
|1.2760
|1.2757 / 1.2710
|
|
|131
|2006.05.29 02:35
|s/l
|45
|1.00
|1.2753
|1.2753 / 1.2706
|30.00
|17340.00
|132
|2006.05.29 02:35
|s/l
|44
|1.00
|1.2754
|1.2754 / 1.2707
|30.00
|17370.00
|133
|2006.05.29 02:35
|s/l
|43
|1.00
|1.2755
|1.2755 / 1.2708
|30.00
|17400.00
|134
|2006.05.29 02:35
|s/l
|42
|1.00
|1.2756
|1.2756 / 1.2709
|30.00
|17430.00
|135
|2006.05.29 02:56
|s/l
|41
|1.00
|1.2757
|1.2757 / 1.2710
|30.00
|17460.00
|136
|2006.05.29 08:06
|buy
|46
|1.00
|1.2750
|1.2650 / 1.2800
|
|
|137
|2006.05.29 08:07
|buy
|47
|1.00
|1.2751
|1.2651 / 1.2801
|
|
|138
|2006.05.29 08:07
|buy
|48
|1.00
|1.2752
|1.2652 / 1.2802
|
|
|139
|2006.05.29 10:02
|buy
|49
|1.00
|1.2753
|1.2653 / 1.2803
|
|
|140
|2006.05.29 10:03
|buy
|50
|1.00
|1.2754
|1.2654 / 1.2804
|
|
|141
|2006.05.29 10:07
|buy
|51
|1.00
|1.2755
|1.2655 / 1.2805
|
|
|142
|2006.05.29 10:45
|buy
|52
|1.00
|1.2756
|1.2656 / 1.2806
|
|
|143
|2006.05.29 10:46
|buy
|53
|1.00
|1.2757
|1.2657 / 1.2807
|
|
|144
|2006.05.29 10:46
|buy
|54
|1.00
|1.2758
|1.2658 / 1.2808
|
|
|145
|2006.05.29 10:49
|modify
|46
|1.00
|1.2750
|1.2753 / 1.2800
|
|
|146
|2006.05.29 10:49
|buy
|55
|1.00
|1.2759
|1.2659 / 1.2809
|
|
|147
|2006.05.29 10:49
|modify
|47
|1.00
|1.2751
|1.2754 / 1.2801
|
|
|148
|2006.05.29 10:55
|s/l
|47
|1.00
|1.2754
|1.2754 / 1.2801
|30.00
|17490.00
|149
|2006.05.29 11:02
|s/l
|46
|1.00
|1.2753
|1.2753 / 1.2800
|30.00
|17520.00
|150
|2006.05.29 12:08
|modify
|48
|1.00
|1.2752
|1.2755 / 1.2802
|
|
|151
|2006.05.29 12:08
|modify
|49
|1.00
|1.2753
|1.2756 / 1.2803
|
|
|152
|2006.05.29 12:09
|modify
|50
|1.00
|1.2754
|1.2757 / 1.2804
|
|
|153
|2006.05.29 12:09
|modify
|51
|1.00
|1.2755
|1.2758 / 1.2805
|
|
|154
|2006.05.29 12:09
|modify
|52
|1.00
|1.2756
|1.2759 / 1.2806
|
|
|155
|2006.05.29 12:09
|modify
|53
|1.00
|1.2757
|1.2760 / 1.2807
|
|
|156
|2006.05.29 12:16
|s/l
|53
|1.00
|1.2760
|1.2760 / 1.2807
|30.00
|17550.00
|157
|2006.05.29 12:16
|s/l
|52
|1.00
|1.2759
|1.2759 / 1.2806
|30.00
|17580.00
|158
|2006.05.29 12:17
|s/l
|51
|1.00
|1.2758
|1.2758 / 1.2805
|30.00
|17610.00
|159
|2006.05.29 13:15
|modify
|54
|1.00
|1.2758
|1.2761 / 1.2808
|
|
|160
|2006.05.29 13:24
|modify
|55
|1.00
|1.2759
|1.2762 / 1.2809
|
|
|161
|2006.05.29 13:30
|s/l
|55
|1.00
|1.2762
|1.2762 / 1.2809
|30.00
|17640.00
|162
|2006.05.29 14:15
|s/l
|54
|1.00
|1.2761
|1.2761 / 1.2808
|30.00
|17670.00
|163
|2006.05.29 14:38
|s/l
|50
|1.00
|1.2757
|1.2757 / 1.2804
|30.00
|17700.00
|164
|2006.05.29 14:42
|s/l
|49
|1.00
|1.2756
|1.2756 / 1.2803
|30.00
|17730.00
|165
|2006.05.29 16:24
|s/l
|48
|1.00
|1.2755
|1.2755 / 1.2802
|30.00
|17760.00
|166
|2006.05.30 08:10
|buy
|56
|1.00
|1.2816
|1.2716 / 1.2866
|
|
|167
|2006.05.30 08:14
|buy
|57
|1.00
|1.2817
|1.2717 / 1.2867
|
|
|168
|2006.05.30 08:14
|buy
|58
|1.00
|1.2818
|1.2718 / 1.2868
|
|
|169
|2006.05.30 08:16
|buy
|59
|1.00
|1.2819
|1.2719 / 1.2869
|
|
|170
|2006.05.30 08:56
|buy
|60
|1.00
|1.2820
|1.2720 / 1.2870
|
|
|171
|2006.05.30 08:56
|buy
|61
|1.00
|1.2821
|1.2721 / 1.2871
|
|
|172
|2006.05.30 08:57
|buy
|62
|1.00
|1.2822
|1.2722 / 1.2872
|
|
|173
|2006.05.30 08:58
|buy
|63
|1.00
|1.2823
|1.2723 / 1.2873
|
|
|174
|2006.05.30 08:58
|buy
|64
|1.00
|1.2824
|1.2724 / 1.2874
|
|
|175
|2006.05.30 08:58
|buy
|65
|1.00
|1.2825
|1.2725 / 1.2875
|
|
|176
|2006.05.30 09:05
|modify
|56
|1.00
|1.2816
|1.2819 / 1.2866
|
|
|177
|2006.05.30 09:05
|modify
|57
|1.00
|1.2817
|1.2820 / 1.2867
|
|
|178
|2006.05.30 09:05
|modify
|58
|1.00
|1.2818
|1.2821 / 1.2868
|
|
|179
|2006.05.30 09:05
|modify
|59
|1.00
|1.2819
|1.2822 / 1.2869
|
|
|180
|2006.05.30 09:08
|modify
|60
|1.00
|1.2820
|1.2823 / 1.2870
|
|
|181
|2006.05.30 09:08
|modify
|61
|1.00
|1.2821
|1.2824 / 1.2871
|
|
|182
|2006.05.30 09:08
|modify
|62
|1.00
|1.2822
|1.2825 / 1.2872
|
|
|183
|2006.05.30 09:08
|modify
|63
|1.00
|1.2823
|1.2826 / 1.2873
|
|
|184
|2006.05.30 09:08
|modify
|64
|1.00
|1.2824
|1.2827 / 1.2874
|
|
|185
|2006.05.30 09:09
|modify
|65
|1.00
|1.2825
|1.2828 / 1.2875
|
|
|186
|2006.05.30 10:05
|t/p
|56
|1.00
|1.2866
|1.2819 / 1.2866
|500.00
|18260.00
|187
|2006.05.30 10:05
|t/p
|57
|1.00
|1.2867
|1.2820 / 1.2867
|500.00
|18760.00
|188
|2006.05.30 12:50
|t/p
|58
|1.00
|1.2868
|1.2821 / 1.2868
|500.00
|19260.00
|189
|2006.05.30 12:50
|t/p
|59
|1.00
|1.2869
|1.2822 / 1.2869
|500.00
|19760.00
|190
|2006.05.30 12:50
|t/p
|60
|1.00
|1.2870
|1.2823 / 1.2870
|500.00
|20260.00
|191
|2006.05.30 12:51
|t/p
|61
|1.00
|1.2871
|1.2824 / 1.2871
|500.00
|20760.00
|192
|2006.05.30 12:51
|t/p
|62
|1.00
|1.2872
|1.2825 / 1.2872
|500.00
|21260.00
|193
|2006.05.30 12:51
|t/p
|63
|1.00
|1.2873
|1.2826 / 1.2873
|500.00
|21760.00
|194
|2006.05.30 12:52
|t/p
|64
|1.00
|1.2874
|1.2827 / 1.2874
|500.00
|22260.00
|195
|2006.05.30 12:59
|t/p
|65
|1.00
|1.2875
|1.2828 / 1.2875
|500.00
|22760.00
|196
|2006.05.30 13:09
|sell
|66
|1.00
|1.2870
|1.2970 / 1.2820
|
|
|197
|2006.05.30 13:10
|sell
|67
|1.00
|1.2869
|1.2969 / 1.2819
|
|
|198
|2006.05.30 13:10
|sell
|68
|1.00
|1.2868
|1.2968 / 1.2818
|
|
|199
|2006.05.30 13:58
|sell
|69
|1.00
|1.2867
|1.2967 / 1.2817
|
|
|200
|2006.05.30 13:59
|sell
|70
|1.00
|1.2866
|1.2966 / 1.2816
|
|
|201
|2006.05.30 13:59
|sell
|71
|1.00
|1.2865
|1.2965 / 1.2815
|
|
|202
|2006.05.30 14:03
|sell
|72
|1.00
|1.2864
|1.2964 / 1.2814
|
|
|203
|2006.05.30 14:24
|sell
|73
|1.00
|1.2863
|1.2963 / 1.2813
|
|
|204
|2006.05.30 14:24
|sell
|74
|1.00
|1.2862
|1.2962 / 1.2812
|
|
|205
|2006.05.30 14:24
|sell
|75
|1.00
|1.2861
|1.2961 / 1.2811
|
|
|206
|2006.05.30 14:24
|modify
|66
|1.00
|1.2870
|1.2867 / 1.2820
|
|
|207
|2006.05.30 14:25
|modify
|67
|1.00
|1.2869
|1.2866 / 1.2819
|
|
|208
|2006.05.30 14:25
|modify
|68
|1.00
|1.2868
|1.2865 / 1.2818
|
|
|209
|2006.05.30 14:26
|s/l
|68
|1.00
|1.2865
|1.2865 / 1.2818
|30.00
|22790.00
|210
|2006.05.30 14:35
|modify
|69
|1.00
|1.2867
|1.2864 / 1.2817
|
|
|211
|2006.05.30 14:35
|modify
|70
|1.00
|1.2866
|1.2863 / 1.2816
|
|
|212
|2006.05.30 14:35
|modify
|71
|1.00
|1.2865
|1.2862 / 1.2815
|
|
|213
|2006.05.30 14:35
|modify
|72
|1.00
|1.2864
|1.2861 / 1.2814
|
|
|214
|2006.05.30 14:35
|modify
|73
|1.00
|1.2863
|1.2860 / 1.2813
|
|
|215
|2006.05.30 14:36
|modify
|74
|1.00
|1.2862
|1.2859 / 1.2812
|
|
|216
|2006.05.30 14:36
|modify
|75
|1.00
|1.2861
|1.2858 / 1.2811
|
|
|217
|2006.05.30 15:27
|t/p
|66
|1.00
|1.2820
|1.2867 / 1.2820
|500.00
|23290.00
|218
|2006.05.30 15:27
|t/p
|67
|1.00
|1.2819
|1.2866 / 1.2819
|500.00
|23790.00
|219
|2006.05.30 15:27
|t/p
|69
|1.00
|1.2817
|1.2864 / 1.2817
|500.00
|24290.00
|220
|2006.05.30 15:30
|t/p
|70
|1.00
|1.2816
|1.2863 / 1.2816
|500.00
|24790.00
|221
|2006.05.30 15:30
|t/p
|71
|1.00
|1.2815
|1.2862 / 1.2815
|500.00
|25290.00
|222
|2006.05.30 15:30
|t/p
|72
|1.00
|1.2814
|1.2861 / 1.2814
|500.00
|25790.00
|223
|2006.05.30 15:31
|t/p
|73
|1.00
|1.2813
|1.2860 / 1.2813
|500.00
|26290.00
|224
|2006.05.30 15:31
|t/p
|74
|1.00
|1.2812
|1.2859 / 1.2812
|500.00
|26790.00
|225
|2006.05.30 15:31
|t/p
|75
|1.00
|1.2811
|1.2858 / 1.2811
|500.00
|27290.00
|226
|2006.05.30 15:35
|buy
|76
|1.00
|1.2816
|1.2716 / 1.2866
|
|
|227
|2006.05.30 15:35
|buy
|77
|1.00
|1.2817
|1.2717 / 1.2867
|
|
|228
|2006.05.30 15:35
|buy
|78
|1.00
|1.2818
|1.2718 / 1.2868
|
|
|229
|2006.05.30 15:35
|buy
|79
|1.00
|1.2819
|1.2719 / 1.2869
|
|
|230
|2006.05.30 15:36
|buy
|80
|1.00
|1.2820
|1.2720 / 1.2870
|
|
|231
|2006.05.30 15:36
|buy
|81
|1.00
|1.2821
|1.2721 / 1.2871
|
|
|232
|2006.05.30 15:36
|buy
|82
|1.00
|1.2822
|1.2722 / 1.2872
|
|
|233
|2006.05.30 15:37
|buy
|83
|1.00
|1.2823
|1.2723 / 1.2873
|
|
|234
|2006.05.30 15:37
|buy
|84
|1.00
|1.2824
|1.2724 / 1.2874
|
|
|235
|2006.05.30 15:37
|buy
|85
|1.00
|1.2825
|1.2725 / 1.2875
|
|
|236
|2006.05.30 15:38
|modify
|76
|1.00
|1.2816
|1.2819 / 1.2866
|
|
|237
|2006.05.30 15:38
|modify
|77
|1.00
|1.2817
|1.2820 / 1.2867
|
|
|238
|2006.05.30 15:38
|modify
|78
|1.00
|1.2818
|1.2821 / 1.2868
|
|
|239
|2006.05.30 15:38
|modify
|79
|1.00
|1.2819
|1.2822 / 1.2869
|
|
|240
|2006.05.30 15:41
|s/l
|79
|1.00
|1.2822
|1.2822 / 1.2869
|30.00
|27320.00
|241
|2006.05.30 15:42
|s/l
|78
|1.00
|1.2821
|1.2821 / 1.2868
|30.00
|27350.00
|242
|2006.05.30 15:42
|s/l
|77
|1.00
|1.2820
|1.2820 / 1.2867
|30.00
|27380.00
|243
|2006.05.30 15:42
|s/l
|76
|1.00
|1.2819
|1.2819 / 1.2866
|30.00
|27410.00
|244
|2006.05.30 15:56
|modify
|80
|1.00
|1.2820
|1.2823 / 1.2870
|
|
|245
|2006.05.30 15:58
|modify
|81
|1.00
|1.2821
|1.2824 / 1.2871
|
|
|246
|2006.05.30 15:59
|modify
|82
|1.00
|1.2822
|1.2825 / 1.2872
|
|
|247
|2006.05.30 15:59
|modify
|83
|1.00
|1.2823
|1.2826 / 1.2873
|
|
|248
|2006.05.30 15:59
|modify
|84
|1.00
|1.2824
|1.2827 / 1.2874
|
|
|249
|2006.05.30 15:59
|s/l
|84
|1.00
|1.2827
|1.2827 / 1.2874
|30.00
|27440.00
|250
|2006.05.30 15:59
|s/l
|83
|1.00
|1.2826
|1.2826 / 1.2873
|30.00
|27470.00
|251
|2006.05.30 16:00
|s/l
|82
|1.00
|1.2825
|1.2825 / 1.2872
|30.00
|27500.00
|252
|2006.05.30 16:01
|s/l
|81
|1.00
|1.2824
|1.2824 / 1.2871
|30.00
|27530.00
|253
|2006.05.30 16:04
|s/l
|80
|1.00
|1.2823
|1.2823 / 1.2870
|30.00
|27560.00
|254
|2006.05.30 16:19
|modify
|85
|1.00
|1.2825
|1.2828 / 1.2875
|
|
|255
|2006.05.30 16:59
|t/p
|85
|1.00
|1.2875
|1.2828 / 1.2875
|500.00
|28060.00
|256
|2006.05.31 08:18
|buy
|86
|1.00
|1.2879
|1.2779 / 1.2929
|
|
|257
|2006.05.31 09:16
|buy
|87
|1.00
|1.2880
|1.2780 / 1.2930
|
|
|258
|2006.05.31 09:16
|buy
|88
|1.00
|1.2881
|1.2781 / 1.2931
|
|
|259
|2006.05.31 09:16
|buy
|89
|1.00
|1.2882
|1.2782 / 1.2932
|
|
|260
|2006.05.31 09:16
|buy
|90
|1.00
|1.2883
|1.2783 / 1.2933
|
|
|261
|2006.05.31 09:16
|buy
|91
|1.00
|1.2884
|1.2784 / 1.2934
|
|
|262
|2006.05.31 09:17
|buy
|92
|1.00
|1.2885
|1.2785 / 1.2935
|
|
|263
|2006.05.31 09:17
|buy
|93
|1.00
|1.2886
|1.2786 / 1.2936
|
|
|264
|2006.05.31 09:18
|buy
|94
|1.00
|1.2887
|1.2787 / 1.2937
|
|
|265
|2006.05.31 09:19
|buy
|95
|1.00
|1.2888
|1.2788 / 1.2938
|
|
|266
|2006.05.31 09:19
|modify
|86
|1.00
|1.2879
|1.2882 / 1.2929
|
|
|267
|2006.05.31 09:19
|modify
|87
|1.00
|1.2880
|1.2883 / 1.2930
|
|
|268
|2006.05.31 09:19
|modify
|88
|1.00
|1.2881
|1.2884 / 1.2931
|
|
|269
|2006.05.31 09:21
|s/l
|88
|1.00
|1.2884
|1.2884 / 1.2931
|30.00
|28090.00
|270
|2006.05.31 09:21
|s/l
|87
|1.00
|1.2883
|1.2883 / 1.2930
|30.00
|28120.00
|271
|2006.05.31 09:21
|s/l
|86
|1.00
|1.2882
|1.2882 / 1.2929
|30.00
|28150.00
|272
|2006.05.31 09:45
|modify
|89
|1.00
|1.2882
|1.2885 / 1.2932
|
|
|273
|2006.05.31 09:45
|modify
|90
|1.00
|1.2883
|1.2886 / 1.2933
|
|
|274
|2006.05.31 09:45
|modify
|91
|1.00
|1.2884
|1.2887 / 1.2934
|
|
|275
|2006.05.31 09:45
|modify
|92
|1.00
|1.2885
|1.2888 / 1.2935
|
|
|276
|2006.05.31 09:46
|s/l
|92
|1.00
|1.2888
|1.2888 / 1.2935
|30.00
|28180.00
|277
|2006.05.31 09:47
|modify
|93
|1.00
|1.2886
|1.2889 / 1.2936
|
|
|278
|2006.05.31 09:47
|modify
|94
|1.00
|1.2887
|1.2890 / 1.2937
|
|
|279
|2006.05.31 09:47
|s/l
|94
|1.00
|1.2890
|1.2890 / 1.2937
|30.00
|28210.00
|280
|2006.05.31 09:48
|s/l
|93
|1.00
|1.2889
|1.2889 / 1.2936
|30.00
|28240.00
|281
|2006.05.31 09:48
|s/l
|91
|1.00
|1.2887
|1.2887 / 1.2934
|30.00
|28270.00
|282
|2006.05.31 09:48
|s/l
|90
|1.00
|1.2886
|1.2886 / 1.2933
|30.00
|28300.00
|283
|2006.05.31 09:48
|s/l
|89
|1.00
|1.2885
|1.2885 / 1.2932
|30.00
|28330.00
|284
|2006.05.31 09:51
|modify
|95
|1.00
|1.2888
|1.2891 / 1.2938
|
|
|285
|2006.05.31 09:54
|s/l
|95
|1.00
|1.2891
|1.2891 / 1.2938
|30.00
|28360.00
|286
|2006.05.31 09:54
|sell
|96
|1.00
|1.2886
|1.2986 / 1.2836
|
|
|287
|2006.05.31 09:54
|sell
|97
|1.00
|1.2885
|1.2985 / 1.2835
|
|
|288
|2006.05.31 10:01
|sell
|98
|1.00
|1.2884
|1.2984 / 1.2834
|
|
|289
|2006.05.31 10:01
|sell
|99
|1.00
|1.2883
|1.2983 / 1.2833
|
|
|290
|2006.05.31 10:03
|sell
|100
|1.00
|1.2882
|1.2982 / 1.2832
|
|
|291
|2006.05.31 10:37
|sell
|101
|1.00
|1.2881
|1.2981 / 1.2831
|
|
|292
|2006.05.31 10:37
|sell
|102
|1.00
|1.2880
|1.2980 / 1.2830
|
|
|293
|2006.05.31 10:37
|sell
|103
|1.00
|1.2879
|1.2979 / 1.2829
|
|
|294
|2006.05.31 10:38
|sell
|104
|1.00
|1.2878
|1.2978 / 1.2828
|
|
|295
|2006.05.31 10:38
|sell
|105
|1.00
|1.2877
|1.2977 / 1.2827
|
|
|296
|2006.05.31 10:59
|modify
|96
|1.00
|1.2886
|1.2883 / 1.2836
|
|
|297
|2006.05.31 10:59
|modify
|97
|1.00
|1.2885
|1.2882 / 1.2835
|
|
|298
|2006.05.31 10:59
|modify
|98
|1.00
|1.2884
|1.2881 / 1.2834
|
|
|299
|2006.05.31 10:59
|modify
|99
|1.00
|1.2883
|1.2880 / 1.2833
|
|
|300
|2006.05.31 10:59
|modify
|100
|1.00
|1.2882
|1.2879 / 1.2832
|
|
|301
|2006.05.31 10:59
|modify
|101
|1.00
|1.2881
|1.2878 / 1.2831
|
|
|302
|2006.05.31 10:59
|modify
|102
|1.00
|1.2880
|1.2877 / 1.2830
|
|
|303
|2006.05.31 10:59
|modify
|103
|1.00
|1.2879
|1.2876 / 1.2829
|
|
|304
|2006.05.31 11:00
|s/l
|103
|1.00
|1.2876
|1.2876 / 1.2829
|30.00
|28390.00
|305
|2006.05.31 11:01
|s/l
|102
|1.00
|1.2877
|1.2877 / 1.2830
|30.00
|28420.00
|306
|2006.05.31 11:01
|s/l
|101
|1.00
|1.2878
|1.2878 / 1.2831
|30.00
|28450.00
|307
|2006.05.31 11:05
|modify
|104
|1.00
|1.2878
|1.2875 / 1.2828
|
|
|308
|2006.05.31 11:05
|modify
|105
|1.00
|1.2877
|1.2874 / 1.2827
|
|
|309
|2006.05.31 11:46
|s/l
|105
|1.00
|1.2874
|1.2874 / 1.2827
|30.00
|28480.00
|310
|2006.05.31 12:13
|s/l
|104
|1.00
|1.2875
|1.2875 / 1.2828
|30.00
|28510.00
|311
|2006.05.31 12:15
|s/l
|100
|1.00
|1.2879
|1.2879 / 1.2832
|30.00
|28540.00
|312
|2006.05.31 12:15
|s/l
|99
|1.00
|1.2880
|1.2880 / 1.2833
|30.00
|28570.00
|313
|2006.05.31 12:15
|s/l
|98
|1.00
|1.2881
|1.2881 / 1.2834
|30.00
|28600.00
|314
|2006.05.31 12:15
|s/l
|97
|1.00
|1.2882
|1.2882 / 1.2835
|30.00
|28630.00
|315
|2006.05.31 17:16
|t/p
|96
|1.00
|1.2836
|1.2883 / 1.2836
|500.00
|29130.00
|Summary:
|19130.00
|191.30%
|
|Initial deposit
|10000.00
|Spread
|2 points
|Model
|"every 1 point"
|Total net profit
|19130.00
|Gross profit
|19130.00
|Gross loss
|0.00
|
|Total trades
|105
|Winning trades
|105
|Losing trades
|0
|Largest winning trade
|500.00
|Largest losing trade
|0.00
|
|Max consecutive winners
|105 (19130.00)
|Max consecutive losers
|0 (0.00)
|Avg consecutive winners
|105
|Avg consecutive losers
|0
|Max consecutive profit
|19130.00 (105)
|Max consecutive loss
|0.00 (0)
|
|Absolute drawdown
|0.00
|Max drawdown
|0.00 (0.0%)