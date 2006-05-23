Pedro on EURUSD,M1
OpTimeTypeTicketLotsPriceSL / TPProfitBalance
12006.05.23 08:07sell11.001.28701.2970 / 1.2820  
22006.05.23 08:07sell21.001.28691.2969 / 1.2819  
32006.05.23 08:10sell31.001.28681.2968 / 1.2818  
42006.05.23 08:10sell41.001.28671.2967 / 1.2817  
52006.05.23 08:11sell51.001.28661.2966 / 1.2816  
62006.05.23 08:13sell61.001.28651.2965 / 1.2815  
72006.05.23 08:36sell71.001.28641.2964 / 1.2814  
82006.05.23 08:38sell81.001.28631.2963 / 1.2813  
92006.05.23 08:44sell91.001.28621.2962 / 1.2812  
102006.05.23 08:44sell101.001.28611.2961 / 1.2811  
112006.05.23 08:45modify11.001.28701.2867 / 1.2820  
122006.05.23 08:49modify21.001.28691.2866 / 1.2819  
132006.05.23 08:50modify31.001.28681.2865 / 1.2818  
142006.05.23 08:50modify41.001.28671.2864 / 1.2817  
152006.05.23 08:50modify51.001.28661.2863 / 1.2816  
162006.05.23 08:52modify61.001.28651.2862 / 1.2815  
172006.05.23 08:52modify71.001.28641.2861 / 1.2814  
182006.05.23 08:52modify81.001.28631.2860 / 1.2813  
192006.05.23 08:52modify91.001.28621.2859 / 1.2812  
202006.05.23 08:54s/l91.001.28591.2859 / 1.281230.0010030.00
212006.05.23 08:56s/l81.001.28601.2860 / 1.281330.0010060.00
222006.05.23 08:56s/l71.001.28611.2861 / 1.281430.0010090.00
232006.05.23 08:57s/l61.001.28621.2862 / 1.281530.0010120.00
242006.05.23 09:01s/l51.001.28631.2863 / 1.281630.0010150.00
252006.05.23 09:07modify101.001.28611.2858 / 1.2811  
262006.05.23 09:50s/l101.001.28581.2858 / 1.281130.0010180.00
272006.05.23 16:29t/p11.001.28201.2867 / 1.2820500.0010680.00
282006.05.23 16:29t/p21.001.28191.2866 / 1.2819500.0011180.00
292006.05.23 16:29t/p31.001.28181.2865 / 1.2818500.0011680.00
302006.05.23 16:29t/p41.001.28171.2864 / 1.2817500.0012180.00
312006.05.24 08:08buy111.001.27951.2695 / 1.2845  
322006.05.24 08:09buy121.001.27961.2696 / 1.2846  
332006.05.24 08:11buy131.001.27971.2697 / 1.2847  
342006.05.24 08:11buy141.001.27981.2698 / 1.2848  
352006.05.24 09:48buy151.001.27991.2699 / 1.2849  
362006.05.24 09:51buy161.001.28001.2700 / 1.2850  
372006.05.24 09:51buy171.001.28011.2701 / 1.2851  
382006.05.24 09:51buy181.001.28021.2702 / 1.2852  
392006.05.24 09:51buy191.001.28031.2703 / 1.2853  
402006.05.24 09:51buy201.001.28041.2704 / 1.2854  
412006.05.24 09:52modify111.001.27951.2798 / 1.2845  
422006.05.24 09:52modify121.001.27961.2799 / 1.2846  
432006.05.24 09:53modify131.001.27971.2800 / 1.2847  
442006.05.24 09:53modify141.001.27981.2801 / 1.2848  
452006.05.24 09:53modify151.001.27991.2802 / 1.2849  
462006.05.24 09:53modify161.001.28001.2803 / 1.2850  
472006.05.24 09:53modify171.001.28011.2804 / 1.2851  
482006.05.24 09:53modify181.001.28021.2805 / 1.2852  
492006.05.24 09:53modify191.001.28031.2806 / 1.2853  
502006.05.24 09:53modify201.001.28041.2807 / 1.2854  
512006.05.24 09:58s/l201.001.28071.2807 / 1.285430.0012210.00
522006.05.24 10:46t/p111.001.28451.2798 / 1.2845500.0012710.00
532006.05.24 10:46t/p121.001.28461.2799 / 1.2846500.0013210.00
542006.05.24 10:47t/p131.001.28471.2800 / 1.2847500.0013710.00
552006.05.24 10:47t/p141.001.28481.2801 / 1.2848500.0014210.00
562006.05.24 10:47t/p151.001.28491.2802 / 1.2849500.0014710.00
572006.05.24 10:47t/p161.001.28501.2803 / 1.2850500.0015210.00
582006.05.24 10:47t/p171.001.28511.2804 / 1.2851500.0015710.00
592006.05.24 11:00t/p181.001.28521.2805 / 1.2852500.0016210.00
602006.05.24 11:00t/p191.001.28531.2806 / 1.2853500.0016710.00
612006.05.24 11:01sell211.001.28481.2948 / 1.2798  
622006.05.24 11:01sell221.001.28471.2947 / 1.2797  
632006.05.24 11:01sell231.001.28461.2946 / 1.2796  
642006.05.24 11:01sell241.001.28451.2945 / 1.2795  
652006.05.24 11:01sell251.001.28441.2944 / 1.2794  
662006.05.24 11:01sell261.001.28431.2943 / 1.2793  
672006.05.24 11:01sell271.001.28421.2942 / 1.2792  
682006.05.24 11:01sell281.001.28411.2941 / 1.2791  
692006.05.24 11:01sell291.001.28401.2940 / 1.2790  
702006.05.24 11:01sell301.001.28391.2939 / 1.2789  
712006.05.24 16:11modify211.001.28481.2845 / 1.2798  
722006.05.24 16:11s/l211.001.28451.2845 / 1.279830.0016740.00
732006.05.24 16:13modify221.001.28471.2844 / 1.2797  
742006.05.24 16:13modify231.001.28461.2843 / 1.2796  
752006.05.24 16:13modify241.001.28451.2842 / 1.2795  
762006.05.24 16:14modify251.001.28441.2841 / 1.2794  
772006.05.24 16:14modify261.001.28431.2840 / 1.2793  
782006.05.24 16:14modify271.001.28421.2839 / 1.2792  
792006.05.24 16:14modify281.001.28411.2838 / 1.2791  
802006.05.24 16:14modify291.001.28401.2837 / 1.2790  
812006.05.24 16:14modify301.001.28391.2836 / 1.2789  
822006.05.24 16:14s/l301.001.28361.2836 / 1.278930.0016770.00
832006.05.24 16:14s/l291.001.28371.2837 / 1.279030.0016800.00
842006.05.24 16:20s/l281.001.28381.2838 / 1.279130.0016830.00
852006.05.24 16:20s/l271.001.28391.2839 / 1.279230.0016860.00
862006.05.24 16:26s/l261.001.28401.2840 / 1.279330.0016890.00
872006.05.24 16:30s/l251.001.28411.2841 / 1.279430.0016920.00
882006.05.24 16:30s/l241.001.28421.2842 / 1.279530.0016950.00
892006.05.24 16:30s/l231.001.28431.2843 / 1.279630.0016980.00
902006.05.24 16:30s/l221.001.28441.2844 / 1.279730.0017010.00
912006.05.25 08:40buy311.001.27621.2662 / 1.2812  
922006.05.25 08:46buy321.001.27631.2663 / 1.2813  
932006.05.25 08:54buy331.001.27641.2664 / 1.2814  
942006.05.25 08:57buy341.001.27651.2665 / 1.2815  
952006.05.25 08:57buy351.001.27661.2666 / 1.2816  
962006.05.25 08:58buy361.001.27671.2667 / 1.2817  
972006.05.25 09:05buy371.001.27681.2668 / 1.2818  
982006.05.25 09:06buy381.001.27691.2669 / 1.2819  
992006.05.25 09:07buy391.001.27701.2670 / 1.2820  
1002006.05.25 09:07buy401.001.27711.2671 / 1.2821  
1012006.05.25 09:08modify311.001.27621.2765 / 1.2812  
1022006.05.25 09:08modify321.001.27631.2766 / 1.2813  
1032006.05.25 09:10modify331.001.27641.2767 / 1.2814  
1042006.05.25 09:10modify341.001.27651.2768 / 1.2815  
1052006.05.25 09:10modify351.001.27661.2769 / 1.2816  
1062006.05.25 09:11s/l351.001.27691.2769 / 1.281630.0017040.00
1072006.05.25 09:11s/l341.001.27681.2768 / 1.281530.0017070.00
1082006.05.25 09:12s/l331.001.27671.2767 / 1.281430.0017100.00
1092006.05.25 09:13s/l321.001.27661.2766 / 1.281330.0017130.00
1102006.05.25 09:18modify361.001.27671.2770 / 1.2817  
1112006.05.25 09:19modify371.001.27681.2771 / 1.2818  
1122006.05.25 09:19modify381.001.27691.2772 / 1.2819  
1132006.05.25 09:19modify391.001.27701.2773 / 1.2820  
1142006.05.25 09:19modify401.001.27711.2774 / 1.2821  
1152006.05.25 09:34s/l401.001.27741.2774 / 1.282130.0017160.00
1162006.05.25 09:35s/l381.001.27721.2772 / 1.281930.0017190.00
1172006.05.25 09:35s/l391.001.27731.2773 / 1.282030.0017220.00
1182006.05.25 09:35s/l371.001.27711.2771 / 1.281830.0017250.00
1192006.05.25 09:35s/l361.001.27701.2770 / 1.281730.0017280.00
1202006.05.25 10:38s/l311.001.27651.2765 / 1.281230.0017310.00
1212006.05.25 10:40sell411.001.27601.2860 / 1.2710  
1222006.05.25 10:51sell421.001.27591.2859 / 1.2709  
1232006.05.25 10:52sell431.001.27581.2858 / 1.2708  
1242006.05.25 14:27sell441.001.27571.2857 / 1.2707  
1252006.05.25 14:27sell451.001.27561.2856 / 1.2706  
1262006.05.26 17:43modify431.001.27581.2755 / 1.2708  
1272006.05.26 17:43modify441.001.27571.2754 / 1.2707  
1282006.05.26 17:43modify451.001.27561.2753 / 1.2706  
1292006.05.26 17:43modify421.001.27591.2756 / 1.2709  
1302006.05.26 17:43modify411.001.27601.2757 / 1.2710  
1312006.05.29 02:35s/l451.001.27531.2753 / 1.270630.0017340.00
1322006.05.29 02:35s/l441.001.27541.2754 / 1.270730.0017370.00
1332006.05.29 02:35s/l431.001.27551.2755 / 1.270830.0017400.00
1342006.05.29 02:35s/l421.001.27561.2756 / 1.270930.0017430.00
1352006.05.29 02:56s/l411.001.27571.2757 / 1.271030.0017460.00
1362006.05.29 08:06buy461.001.27501.2650 / 1.2800  
1372006.05.29 08:07buy471.001.27511.2651 / 1.2801  
1382006.05.29 08:07buy481.001.27521.2652 / 1.2802  
1392006.05.29 10:02buy491.001.27531.2653 / 1.2803  
1402006.05.29 10:03buy501.001.27541.2654 / 1.2804  
1412006.05.29 10:07buy511.001.27551.2655 / 1.2805  
1422006.05.29 10:45buy521.001.27561.2656 / 1.2806  
1432006.05.29 10:46buy531.001.27571.2657 / 1.2807  
1442006.05.29 10:46buy541.001.27581.2658 / 1.2808  
1452006.05.29 10:49modify461.001.27501.2753 / 1.2800  
1462006.05.29 10:49buy551.001.27591.2659 / 1.2809  
1472006.05.29 10:49modify471.001.27511.2754 / 1.2801  
1482006.05.29 10:55s/l471.001.27541.2754 / 1.280130.0017490.00
1492006.05.29 11:02s/l461.001.27531.2753 / 1.280030.0017520.00
1502006.05.29 12:08modify481.001.27521.2755 / 1.2802  
1512006.05.29 12:08modify491.001.27531.2756 / 1.2803  
1522006.05.29 12:09modify501.001.27541.2757 / 1.2804  
1532006.05.29 12:09modify511.001.27551.2758 / 1.2805  
1542006.05.29 12:09modify521.001.27561.2759 / 1.2806  
1552006.05.29 12:09modify531.001.27571.2760 / 1.2807  
1562006.05.29 12:16s/l531.001.27601.2760 / 1.280730.0017550.00
1572006.05.29 12:16s/l521.001.27591.2759 / 1.280630.0017580.00
1582006.05.29 12:17s/l511.001.27581.2758 / 1.280530.0017610.00
1592006.05.29 13:15modify541.001.27581.2761 / 1.2808  
1602006.05.29 13:24modify551.001.27591.2762 / 1.2809  
1612006.05.29 13:30s/l551.001.27621.2762 / 1.280930.0017640.00
1622006.05.29 14:15s/l541.001.27611.2761 / 1.280830.0017670.00
1632006.05.29 14:38s/l501.001.27571.2757 / 1.280430.0017700.00
1642006.05.29 14:42s/l491.001.27561.2756 / 1.280330.0017730.00
1652006.05.29 16:24s/l481.001.27551.2755 / 1.280230.0017760.00
1662006.05.30 08:10buy561.001.28161.2716 / 1.2866  
1672006.05.30 08:14buy571.001.28171.2717 / 1.2867  
1682006.05.30 08:14buy581.001.28181.2718 / 1.2868  
1692006.05.30 08:16buy591.001.28191.2719 / 1.2869  
1702006.05.30 08:56buy601.001.28201.2720 / 1.2870  
1712006.05.30 08:56buy611.001.28211.2721 / 1.2871  
1722006.05.30 08:57buy621.001.28221.2722 / 1.2872  
1732006.05.30 08:58buy631.001.28231.2723 / 1.2873  
1742006.05.30 08:58buy641.001.28241.2724 / 1.2874  
1752006.05.30 08:58buy651.001.28251.2725 / 1.2875  
1762006.05.30 09:05modify561.001.28161.2819 / 1.2866  
1772006.05.30 09:05modify571.001.28171.2820 / 1.2867  
1782006.05.30 09:05modify581.001.28181.2821 / 1.2868  
1792006.05.30 09:05modify591.001.28191.2822 / 1.2869  
1802006.05.30 09:08modify601.001.28201.2823 / 1.2870  
1812006.05.30 09:08modify611.001.28211.2824 / 1.2871  
1822006.05.30 09:08modify621.001.28221.2825 / 1.2872  
1832006.05.30 09:08modify631.001.28231.2826 / 1.2873  
1842006.05.30 09:08modify641.001.28241.2827 / 1.2874  
1852006.05.30 09:09modify651.001.28251.2828 / 1.2875  
1862006.05.30 10:05t/p561.001.28661.2819 / 1.2866500.0018260.00
1872006.05.30 10:05t/p571.001.28671.2820 / 1.2867500.0018760.00
1882006.05.30 12:50t/p581.001.28681.2821 / 1.2868500.0019260.00
1892006.05.30 12:50t/p591.001.28691.2822 / 1.2869500.0019760.00
1902006.05.30 12:50t/p601.001.28701.2823 / 1.2870500.0020260.00
1912006.05.30 12:51t/p611.001.28711.2824 / 1.2871500.0020760.00
1922006.05.30 12:51t/p621.001.28721.2825 / 1.2872500.0021260.00
1932006.05.30 12:51t/p631.001.28731.2826 / 1.2873500.0021760.00
1942006.05.30 12:52t/p641.001.28741.2827 / 1.2874500.0022260.00
1952006.05.30 12:59t/p651.001.28751.2828 / 1.2875500.0022760.00
1962006.05.30 13:09sell661.001.28701.2970 / 1.2820  
1972006.05.30 13:10sell671.001.28691.2969 / 1.2819  
1982006.05.30 13:10sell681.001.28681.2968 / 1.2818  
1992006.05.30 13:58sell691.001.28671.2967 / 1.2817  
2002006.05.30 13:59sell701.001.28661.2966 / 1.2816  
2012006.05.30 13:59sell711.001.28651.2965 / 1.2815  
2022006.05.30 14:03sell721.001.28641.2964 / 1.2814  
2032006.05.30 14:24sell731.001.28631.2963 / 1.2813  
2042006.05.30 14:24sell741.001.28621.2962 / 1.2812  
2052006.05.30 14:24sell751.001.28611.2961 / 1.2811  
2062006.05.30 14:24modify661.001.28701.2867 / 1.2820  
2072006.05.30 14:25modify671.001.28691.2866 / 1.2819  
2082006.05.30 14:25modify681.001.28681.2865 / 1.2818  
2092006.05.30 14:26s/l681.001.28651.2865 / 1.281830.0022790.00
2102006.05.30 14:35modify691.001.28671.2864 / 1.2817  
2112006.05.30 14:35modify701.001.28661.2863 / 1.2816  
2122006.05.30 14:35modify711.001.28651.2862 / 1.2815  
2132006.05.30 14:35modify721.001.28641.2861 / 1.2814  
2142006.05.30 14:35modify731.001.28631.2860 / 1.2813  
2152006.05.30 14:36modify741.001.28621.2859 / 1.2812  
2162006.05.30 14:36modify751.001.28611.2858 / 1.2811  
2172006.05.30 15:27t/p661.001.28201.2867 / 1.2820500.0023290.00
2182006.05.30 15:27t/p671.001.28191.2866 / 1.2819500.0023790.00
2192006.05.30 15:27t/p691.001.28171.2864 / 1.2817500.0024290.00
2202006.05.30 15:30t/p701.001.28161.2863 / 1.2816500.0024790.00
2212006.05.30 15:30t/p711.001.28151.2862 / 1.2815500.0025290.00
2222006.05.30 15:30t/p721.001.28141.2861 / 1.2814500.0025790.00
2232006.05.30 15:31t/p731.001.28131.2860 / 1.2813500.0026290.00
2242006.05.30 15:31t/p741.001.28121.2859 / 1.2812500.0026790.00
2252006.05.30 15:31t/p751.001.28111.2858 / 1.2811500.0027290.00
2262006.05.30 15:35buy761.001.28161.2716 / 1.2866  
2272006.05.30 15:35buy771.001.28171.2717 / 1.2867  
2282006.05.30 15:35buy781.001.28181.2718 / 1.2868  
2292006.05.30 15:35buy791.001.28191.2719 / 1.2869  
2302006.05.30 15:36buy801.001.28201.2720 / 1.2870  
2312006.05.30 15:36buy811.001.28211.2721 / 1.2871  
2322006.05.30 15:36buy821.001.28221.2722 / 1.2872  
2332006.05.30 15:37buy831.001.28231.2723 / 1.2873  
2342006.05.30 15:37buy841.001.28241.2724 / 1.2874  
2352006.05.30 15:37buy851.001.28251.2725 / 1.2875  
2362006.05.30 15:38modify761.001.28161.2819 / 1.2866  
2372006.05.30 15:38modify771.001.28171.2820 / 1.2867  
2382006.05.30 15:38modify781.001.28181.2821 / 1.2868  
2392006.05.30 15:38modify791.001.28191.2822 / 1.2869  
2402006.05.30 15:41s/l791.001.28221.2822 / 1.286930.0027320.00
2412006.05.30 15:42s/l781.001.28211.2821 / 1.286830.0027350.00
2422006.05.30 15:42s/l771.001.28201.2820 / 1.286730.0027380.00
2432006.05.30 15:42s/l761.001.28191.2819 / 1.286630.0027410.00
2442006.05.30 15:56modify801.001.28201.2823 / 1.2870  
2452006.05.30 15:58modify811.001.28211.2824 / 1.2871  
2462006.05.30 15:59modify821.001.28221.2825 / 1.2872  
2472006.05.30 15:59modify831.001.28231.2826 / 1.2873  
2482006.05.30 15:59modify841.001.28241.2827 / 1.2874  
2492006.05.30 15:59s/l841.001.28271.2827 / 1.287430.0027440.00
2502006.05.30 15:59s/l831.001.28261.2826 / 1.287330.0027470.00
2512006.05.30 16:00s/l821.001.28251.2825 / 1.287230.0027500.00
2522006.05.30 16:01s/l811.001.28241.2824 / 1.287130.0027530.00
2532006.05.30 16:04s/l801.001.28231.2823 / 1.287030.0027560.00
2542006.05.30 16:19modify851.001.28251.2828 / 1.2875  
2552006.05.30 16:59t/p851.001.28751.2828 / 1.2875500.0028060.00
2562006.05.31 08:18buy861.001.28791.2779 / 1.2929  
2572006.05.31 09:16buy871.001.28801.2780 / 1.2930  
2582006.05.31 09:16buy881.001.28811.2781 / 1.2931  
2592006.05.31 09:16buy891.001.28821.2782 / 1.2932  
2602006.05.31 09:16buy901.001.28831.2783 / 1.2933  
2612006.05.31 09:16buy911.001.28841.2784 / 1.2934  
2622006.05.31 09:17buy921.001.28851.2785 / 1.2935  
2632006.05.31 09:17buy931.001.28861.2786 / 1.2936  
2642006.05.31 09:18buy941.001.28871.2787 / 1.2937  
2652006.05.31 09:19buy951.001.28881.2788 / 1.2938  
2662006.05.31 09:19modify861.001.28791.2882 / 1.2929  
2672006.05.31 09:19modify871.001.28801.2883 / 1.2930  
2682006.05.31 09:19modify881.001.28811.2884 / 1.2931  
2692006.05.31 09:21s/l881.001.28841.2884 / 1.293130.0028090.00
2702006.05.31 09:21s/l871.001.28831.2883 / 1.293030.0028120.00
2712006.05.31 09:21s/l861.001.28821.2882 / 1.292930.0028150.00
2722006.05.31 09:45modify891.001.28821.2885 / 1.2932  
2732006.05.31 09:45modify901.001.28831.2886 / 1.2933  
2742006.05.31 09:45modify911.001.28841.2887 / 1.2934  
2752006.05.31 09:45modify921.001.28851.2888 / 1.2935  
2762006.05.31 09:46s/l921.001.28881.2888 / 1.293530.0028180.00
2772006.05.31 09:47modify931.001.28861.2889 / 1.2936  
2782006.05.31 09:47modify941.001.28871.2890 / 1.2937  
2792006.05.31 09:47s/l941.001.28901.2890 / 1.293730.0028210.00
2802006.05.31 09:48s/l931.001.28891.2889 / 1.293630.0028240.00
2812006.05.31 09:48s/l911.001.28871.2887 / 1.293430.0028270.00
2822006.05.31 09:48s/l901.001.28861.2886 / 1.293330.0028300.00
2832006.05.31 09:48s/l891.001.28851.2885 / 1.293230.0028330.00
2842006.05.31 09:51modify951.001.28881.2891 / 1.2938  
2852006.05.31 09:54s/l951.001.28911.2891 / 1.293830.0028360.00
2862006.05.31 09:54sell961.001.28861.2986 / 1.2836  
2872006.05.31 09:54sell971.001.28851.2985 / 1.2835  
2882006.05.31 10:01sell981.001.28841.2984 / 1.2834  
2892006.05.31 10:01sell991.001.28831.2983 / 1.2833  
2902006.05.31 10:03sell1001.001.28821.2982 / 1.2832  
2912006.05.31 10:37sell1011.001.28811.2981 / 1.2831  
2922006.05.31 10:37sell1021.001.28801.2980 / 1.2830  
2932006.05.31 10:37sell1031.001.28791.2979 / 1.2829  
2942006.05.31 10:38sell1041.001.28781.2978 / 1.2828  
2952006.05.31 10:38sell1051.001.28771.2977 / 1.2827  
2962006.05.31 10:59modify961.001.28861.2883 / 1.2836  
2972006.05.31 10:59modify971.001.28851.2882 / 1.2835  
2982006.05.31 10:59modify981.001.28841.2881 / 1.2834  
2992006.05.31 10:59modify991.001.28831.2880 / 1.2833  
3002006.05.31 10:59modify1001.001.28821.2879 / 1.2832  
3012006.05.31 10:59modify1011.001.28811.2878 / 1.2831  
3022006.05.31 10:59modify1021.001.28801.2877 / 1.2830  
3032006.05.31 10:59modify1031.001.28791.2876 / 1.2829  
3042006.05.31 11:00s/l1031.001.28761.2876 / 1.282930.0028390.00
3052006.05.31 11:01s/l1021.001.28771.2877 / 1.283030.0028420.00
3062006.05.31 11:01s/l1011.001.28781.2878 / 1.283130.0028450.00
3072006.05.31 11:05modify1041.001.28781.2875 / 1.2828  
3082006.05.31 11:05modify1051.001.28771.2874 / 1.2827  
3092006.05.31 11:46s/l1051.001.28741.2874 / 1.282730.0028480.00
3102006.05.31 12:13s/l1041.001.28751.2875 / 1.282830.0028510.00
3112006.05.31 12:15s/l1001.001.28791.2879 / 1.283230.0028540.00
3122006.05.31 12:15s/l991.001.28801.2880 / 1.283330.0028570.00
3132006.05.31 12:15s/l981.001.28811.2881 / 1.283430.0028600.00
3142006.05.31 12:15s/l971.001.28821.2882 / 1.283530.0028630.00
3152006.05.31 17:16t/p961.001.28361.2883 / 1.2836500.0029130.00
Summary:19130.00191.30%
 
Performance report
Initial deposit10000.00Spread2 pointsModel"every 1 point"
Total net profit19130.00
Gross profit19130.00Gross loss0.00
 
Total trades105
Winning trades105Losing trades0
Largest winning trade500.00Largest losing trade0.00
 
Max consecutive winners105 (19130.00)Max consecutive losers0 (0.00)
Avg consecutive winners105Avg consecutive losers0
Max consecutive profit19130.00 (105)Max consecutive loss0.00 (0)
 
Absolute drawdown0.00Max drawdown0.00 (0.0%)