Strategy Tester Report
EMA_CROSSmodv2ky

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2005.10.13 00:30 - 2006.06.16 00:00 (2005.01.01 - 2006.06.16)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=8; TrailingStop=20; StopLoss=20; UseStopLoss=false; ShortEma=1; LongEma=5; immediate_trade=true; reversal=false; ConfirmedOnEntry=false; Lots=2; MM=false; AccountIsMicro=true; Risk=10; MAGICMA=20060301; Show_Settings=true;
Bars in test16466Ticks modelled475363Modelling quality29.85%
Initial deposit500.00
Total net profit2234.00Gross profit4448.00Gross loss-2214.00
Profit factor2.01Expected payoff7.98
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)2214.00 (44.7%)
Total trades280Short positions (won %)140 (98.57%)Long positions (won %)140 (100.00%)
Profit trades (% of total)278 (99.29%)Loss trades (% of total)2 (0.71%)
Largestprofit trade16.00loss trade-1300.00
Averageprofit trade16.00loss trade-1107.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)278 (4448.00)consecutive losses (loss in money)2 (-2214.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)4448.00 (278)consecutive loss (count of losses)-2214.00 (2)
Averageconsecutive wins278consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.10.13 00:30sell12.001.20160.00001.2008
22005.10.13 00:30buy22.001.20200.00001.2028
32005.10.13 01:00t/p12.001.20080.00001.200816.00516.00
42005.10.13 03:00buy32.001.19930.00001.2001
52005.10.13 03:00sell42.001.19890.00001.1981
62005.10.13 05:55t/p42.001.19810.00001.198116.00532.00
72005.10.13 06:45t/p32.001.20010.00001.200116.00548.00
82005.10.13 06:54sell52.001.19860.00001.1978
92005.10.13 06:54buy62.001.19900.00001.1998
102005.10.13 06:59t/p62.001.19980.00001.199816.00564.00
112005.10.13 07:53t/p52.001.19780.00001.197816.00580.00
122005.10.13 08:32buy72.001.19870.00001.1995
132005.10.13 08:32sell82.001.19830.00001.1975
142005.10.13 08:36t/p82.001.19750.00001.197516.00596.00
152005.10.13 17:30t/p72.001.19950.00001.199516.00612.00
162005.10.13 18:10sell92.001.19850.00001.1977
172005.10.13 18:10buy102.001.19890.00001.1997
182005.10.13 18:30t/p102.001.19970.00001.199716.00628.00
192005.10.13 19:29t/p22.001.20280.00001.202816.00644.00
202005.10.13 20:35sell112.001.20250.00001.2017
212005.10.13 20:35buy122.001.20290.00001.2037
222005.10.13 22:49t/p112.001.20170.00001.201716.00660.00
232005.10.14 04:00t/p122.001.20370.00001.203716.00676.00
242005.10.14 04:45sell132.001.20250.00001.2017
252005.10.14 04:45buy142.001.20290.00001.2037
262005.10.14 04:59t/p142.001.20370.00001.203716.00692.00
272005.10.14 06:00t/p132.001.20170.00001.201716.00708.00
282005.10.14 06:16buy152.001.20270.00001.2035
292005.10.14 06:16sell162.001.20230.00001.2015
302005.10.14 08:20t/p162.001.20150.00001.201516.00724.00
312005.10.14 12:33t/p152.001.20350.00001.203516.00740.00
322005.10.14 12:41sell172.001.19900.00001.1982
332005.10.14 12:41buy182.001.19940.00001.2002
342005.10.14 12:43t/p172.001.19820.00001.198216.00756.00
352005.10.14 12:44t/p182.001.20020.00001.200216.00772.00
362005.10.14 12:44buy192.001.20590.00001.2067
372005.10.14 12:44sell202.001.20550.00001.2047
382005.10.14 12:44t/p202.001.20470.00001.204716.00788.00
392005.10.14 14:42t/p192.001.20670.00001.206716.00804.00
402005.10.14 15:53sell212.001.20680.00001.2060
412005.10.14 15:53buy222.001.20720.00001.2080
422005.10.14 16:13t/p222.001.20800.00001.208016.00820.00
432005.10.17 08:48t/p212.001.20600.00001.206016.00836.00
442005.10.17 11:01buy232.001.20400.00001.2048
452005.10.17 11:01sell242.001.20360.00001.2028
462005.10.17 11:57t/p242.001.20280.00001.202816.00852.00
472005.10.17 16:01t/p232.001.20480.00001.204816.00868.00
482005.10.17 17:16sell252.001.20510.00001.2043
492005.10.17 17:16buy262.001.20550.00001.2063
502005.10.17 17:47t/p252.001.20430.00001.204316.00884.00
512005.10.18 07:50t/p92.001.19770.00001.197716.00900.00
522005.10.18 08:15buy272.001.19900.00001.1998
532005.10.18 08:15sell282.001.19860.00001.1978
542005.10.18 08:20t/p282.001.19780.00001.197816.00916.00
552005.10.19 15:24t/p272.001.19980.00001.199816.00932.00
562005.10.19 15:48sell292.001.19830.00001.1975
572005.10.19 15:48buy302.001.19870.00001.1995
582005.10.19 16:47t/p292.001.19750.00001.197516.00948.00
592005.10.19 19:33t/p302.001.19950.00001.199516.00964.00
602005.10.19 20:15sell312.001.19920.00001.1984
612005.10.19 20:15buy322.001.19960.00001.2004
622005.10.19 22:31t/p312.001.19840.00001.198416.00980.00
632005.10.20 19:28t/p322.001.20040.00001.200416.00996.00
642005.10.20 21:00sell332.001.20160.00001.2008
652005.10.20 21:00buy342.001.20200.00001.2028
662005.10.20 23:41t/p342.001.20280.00001.202816.001012.00
672005.10.21 00:23t/p262.001.20630.00001.206316.001028.00
682005.10.21 01:15sell352.001.20440.00001.2036
692005.10.21 01:15buy362.001.20480.00001.2056
702005.10.21 01:22t/p362.001.20560.00001.205616.001044.00
712005.10.21 02:16t/p352.001.20360.00001.203616.001060.00
722005.10.21 02:28buy372.001.20540.00001.2062
732005.10.21 02:28sell382.001.20500.00001.2042
742005.10.21 02:29t/p382.001.20420.00001.204216.001076.00
752005.10.21 11:58t/p332.001.20080.00001.200816.001092.00
762005.10.21 12:15buy392.001.20200.00001.2028
772005.10.21 12:15sell402.001.20160.00001.2008
782005.10.21 12:45t/p392.001.20280.00001.202816.001108.00
792005.10.21 15:15t/p402.001.20080.00001.200816.001124.00
802005.10.21 17:03buy412.001.19650.00001.1973
812005.10.21 17:03sell422.001.19610.00001.1953
822005.10.21 17:21t/p422.001.19530.00001.195316.001140.00
832005.10.24 14:13t/p412.001.19730.00001.197316.001156.00
842005.10.24 15:15sell432.001.19650.00001.1957
852005.10.24 15:15buy442.001.19690.00001.1977
862005.10.24 15:29t/p442.001.19770.00001.197716.001172.00
872005.10.25 00:00t/p432.001.19570.00001.195716.001188.00
882005.10.25 00:48buy452.001.19570.00001.1965
892005.10.25 00:48sell462.001.19530.00001.1945
902005.10.25 01:33t/p452.001.19650.00001.196516.001204.00
912005.10.25 07:06t/p462.001.19450.00001.194516.001220.00
922005.10.25 07:16buy472.001.19530.00001.1961
932005.10.25 07:16sell482.001.19490.00001.1941
942005.10.25 07:30t/p472.001.19610.00001.196116.001236.00
952005.10.25 12:55t/p372.001.20620.00001.206216.001252.00
962005.10.25 13:52sell492.001.20550.00001.2047
972005.10.25 13:52buy502.001.20590.00001.2067
982005.10.25 13:53t/p502.001.20670.00001.206716.001268.00
992005.10.26 23:30t/p492.001.20470.00001.204716.001284.00
1002005.10.26 23:33buy512.001.20620.00001.2070
1012005.10.26 23:33sell522.001.20580.00001.2050
1022005.10.26 23:38t/p522.001.20500.00001.205016.001300.00
1032005.10.27 00:02t/p512.001.20700.00001.207016.001316.00
1042005.10.27 00:07sell532.001.20520.00001.2044
1052005.10.27 00:07buy542.001.20560.00001.2064
1062005.10.27 00:14t/p542.001.20640.00001.206416.001332.00
1072005.10.31 11:01t/p532.001.20440.00001.204416.001348.00
1082005.10.31 12:15buy552.001.20460.00001.2054
1092005.10.31 12:15sell562.001.20420.00001.2034
1102005.10.31 12:43t/p562.001.20340.00001.203416.001364.00
1112005.11.02 15:31t/p552.001.20540.00001.205416.001380.00
1122005.11.02 17:47sell572.001.20670.00001.2059
1132005.11.02 17:47buy582.001.20710.00001.2079
1142005.11.02 18:36t/p572.001.20590.00001.205916.001396.00
1152005.11.03 09:30t/p582.001.20790.00001.207916.001412.00
1162005.11.03 09:48sell592.001.20650.00001.2057
1172005.11.03 09:48buy602.001.20690.00001.2077
1182005.11.03 11:00t/p592.001.20570.00001.205716.001428.00
1192005.11.03 19:56t/p482.001.19410.00001.194116.001444.00
1202005.11.03 20:30buy612.001.19500.00001.1958
1212005.11.03 20:30sell622.001.19460.00001.1938
1222005.11.04 00:51t/p622.001.19380.00001.193816.001460.00
1232005.11.04 13:39t/p612.001.19580.00001.195816.001476.00
1242005.11.04 13:39sell632.001.19270.00001.1919
1252005.11.04 13:39buy642.001.19310.00001.1939
1262005.11.04 13:42t/p642.001.19390.00001.193916.001492.00
1272005.11.04 15:00t/p632.001.19190.00001.191916.001508.00
1282005.11.04 17:55buy652.001.18250.00001.1833
1292005.11.04 17:55sell662.001.18210.00001.1813
1302005.11.06 23:00t/p662.001.18130.00001.181316.001524.00
1312005.11.21 13:53t/p652.001.18330.00001.183316.001540.00
1322005.11.21 14:15sell672.001.18180.00001.1810
1332005.11.21 14:15buy682.001.18220.00001.1830
1342005.11.21 14:16t/p682.001.18300.00001.183016.001556.00
1352005.11.21 15:03t/p672.001.18100.00001.181016.001572.00
1362005.11.21 15:06buy692.001.18320.00001.1840
1372005.11.21 15:06sell702.001.18280.00001.1820
1382005.11.21 15:14t/p702.001.18200.00001.182016.001588.00
1392005.11.23 06:01t/p692.001.18400.00001.184016.001604.00
1402005.11.23 06:30sell712.001.18280.00001.1820
1412005.11.23 06:30buy722.001.18320.00001.1840
1422005.11.23 06:44t/p722.001.18400.00001.184016.001620.00
1432005.11.23 08:35t/p712.001.18200.00001.182016.001636.00
1442005.11.23 10:24buy732.001.18070.00001.1815
1452005.11.23 10:24sell742.001.18030.00001.1795
1462005.11.23 11:01t/p742.001.17950.00001.179516.001652.00
1472005.11.23 14:19t/p732.001.18150.00001.181516.001668.00
1482005.11.23 14:40sell752.001.17990.00001.1791
1492005.11.23 14:40buy762.001.18030.00001.1811
1502005.11.23 14:44t/p762.001.18110.00001.181116.001684.00
1512005.11.23 15:10t/p752.001.17910.00001.179116.001700.00
1522005.11.23 15:13buy772.001.18050.00001.1813
1532005.11.23 15:13sell782.001.18010.00001.1793
1542005.11.23 15:14t/p782.001.17930.00001.179316.001716.00
1552005.11.23 20:45t/p772.001.18130.00001.181316.001732.00
1562005.11.23 21:05sell792.001.18110.00001.1803
1572005.11.23 21:05buy802.001.18150.00001.1823
1582005.11.23 21:45t/p802.001.18230.00001.182316.001748.00
1592005.11.24 06:45t/p792.001.18030.00001.180316.001764.00
1602005.11.24 07:17buy812.001.18080.00001.1816
1612005.11.24 07:17sell822.001.18040.00001.1796
1622005.11.24 08:00t/p812.001.18160.00001.181616.001780.00
1632005.11.24 09:12t/p822.001.17960.00001.179616.001796.00
1642005.11.24 10:02buy832.001.18060.00001.1814
1652005.11.24 10:02sell842.001.18020.00001.1794
1662005.11.24 10:02t/p842.001.17940.00001.179416.001812.00
1672005.11.28 18:09t/p832.001.18140.00001.181416.001828.00
1682005.11.28 20:15sell852.001.18630.00001.1855
1692005.11.28 20:15buy862.001.18670.00001.1875
1702005.11.28 20:45t/p852.001.18550.00001.185516.001844.00
1712005.12.12 08:59t/p862.001.18750.00001.187516.001860.00
1722005.12.12 10:02sell872.001.18690.00001.1861
1732005.12.12 10:02buy882.001.18730.00001.1881
1742005.12.12 10:27t/p882.001.18810.00001.188116.001876.00
1752005.12.20 16:57t/p872.001.18610.00001.186116.001892.00
1762005.12.20 17:45buy892.001.18670.00001.1875
1772005.12.20 17:45sell902.001.18630.00001.1855
1782005.12.20 18:09t/p902.001.18550.00001.185516.001908.00
1792005.12.20 23:46t/p892.001.18750.00001.187516.001924.00
1802005.12.21 00:05sell912.001.18680.00001.1860
1812005.12.21 00:05buy922.001.18720.00001.1880
1822005.12.21 00:45t/p922.001.18800.00001.188016.001940.00
1832005.12.21 05:01t/p912.001.18600.00001.186016.001956.00
1842005.12.21 05:40buy932.001.18700.00001.1878
1852005.12.21 05:40sell942.001.18660.00001.1858
1862005.12.21 06:38t/p932.001.18780.00001.187816.001972.00
1872005.12.21 12:21t/p942.001.18580.00001.185816.001988.00
1882005.12.21 12:39buy952.001.18750.00001.1883
1892005.12.21 12:39sell962.001.18710.00001.1863
1902005.12.21 13:48t/p962.001.18630.00001.186316.002004.00
1912005.12.22 15:14t/p952.001.18830.00001.188316.002020.00
1922005.12.22 15:48sell972.001.18720.00001.1864
1932005.12.22 15:48buy982.001.18760.00001.1884
1942005.12.22 16:11t/p972.001.18640.00001.186416.002036.00
1952005.12.22 17:12t/p982.001.18840.00001.188416.002052.00
1962005.12.22 17:17sell992.001.18730.00001.1865
1972005.12.22 17:17buy1002.001.18770.00001.1885
1982005.12.22 18:15t/p992.001.18650.00001.186516.002068.00
1992005.12.28 07:06t/p1002.001.18850.00001.188516.002084.00
2002005.12.28 08:31sell1012.001.19130.00001.1905
2012005.12.28 08:31buy1022.001.19170.00001.1925
2022005.12.28 08:44t/p1022.001.19250.00001.192516.002100.00
2032005.12.28 09:00t/p1012.001.19050.00001.190516.002116.00
2042005.12.28 09:44buy1032.001.19120.00001.1920
2052005.12.28 09:44sell1042.001.19080.00001.1900
2062005.12.28 10:55t/p1032.001.19200.00001.192016.002132.00
2072005.12.28 16:45t/p1042.001.19000.00001.190016.002148.00
2082005.12.28 18:46buy1052.001.18450.00001.1853
2092005.12.28 18:46sell1062.001.18410.00001.1833
2102005.12.28 18:57t/p1062.001.18330.00001.183316.002164.00
2112005.12.29 00:32t/p1052.001.18530.00001.185316.002180.00
2122005.12.29 01:34sell1072.001.18470.00001.1839
2132005.12.29 01:34buy1082.001.18510.00001.1859
2142005.12.29 06:53t/p1082.001.18590.00001.185916.002196.00
2152005.12.29 11:32t/p1072.001.18390.00001.183916.002212.00
2162005.12.29 11:54buy1092.001.18500.00001.1858
2172005.12.29 11:54sell1102.001.18460.00001.1838
2182005.12.29 12:16t/p1102.001.18380.00001.183816.002228.00
2192005.12.30 02:16t/p1092.001.18580.00001.185816.002244.00
2202005.12.30 03:31sell1112.001.18650.00001.1857
2212005.12.30 03:31buy1122.001.18690.00001.1877
2222005.12.30 03:43t/p1122.001.18770.00001.187716.002260.00
2232005.12.30 08:45t/p1112.001.18570.00001.185716.002276.00
2242005.12.30 10:35buy1132.001.18410.00001.1849
2252005.12.30 10:35sell1142.001.18370.00001.1829
2262005.12.30 11:24t/p1132.001.18490.00001.184916.002292.00
2272005.12.30 12:01t/p1142.001.18290.00001.182916.002308.00
2282005.12.30 12:11buy1152.001.18400.00001.1848
2292005.12.30 12:11sell1162.001.18360.00001.1828
2302005.12.30 12:11t/p1162.001.18280.00001.182816.002324.00
2312005.12.30 16:47t/p1152.001.18480.00001.184816.002340.00
2322005.12.30 17:10sell1172.001.18250.00001.1817
2332005.12.30 17:10buy1182.001.18290.00001.1837
2342005.12.30 20:15t/p1182.001.18370.00001.183716.002356.00
2352006.01.02 23:30t/p1172.001.18170.00001.181716.002372.00
2362006.01.03 00:00buy1192.001.18400.00001.1848
2372006.01.03 00:00sell1202.001.18360.00001.1828
2382006.01.03 00:00t/p1202.001.18280.00001.182816.002388.00
2392006.01.03 01:49t/p1192.001.18480.00001.184816.002404.00
2402006.01.03 03:51sell1212.001.18690.00001.1861
2412006.01.03 03:51buy1222.001.18730.00001.1881
2422006.01.03 05:00t/p1222.001.18810.00001.188116.002420.00
2432006.01.04 03:06t/p602.001.20770.00001.207716.002436.00
2442006.01.04 03:30sell1232.001.20680.00001.2060
2452006.01.04 03:30buy1242.001.20720.00001.2080
2462006.01.04 04:45t/p1232.001.20600.00001.206016.002452.00
2472006.01.04 09:22t/p1242.001.20800.00001.208016.002468.00
2482006.01.04 10:00sell1252.001.20590.00001.2051
2492006.01.04 10:00buy1262.001.20630.00001.2071
2502006.01.04 12:02t/p1262.001.20710.00001.207116.002484.00
2512006.01.10 02:32t/p1252.001.20510.00001.205116.002500.00
2522006.01.10 03:05buy1272.001.20690.00001.2077
2532006.01.10 03:05sell1282.001.20650.00001.2057
2542006.01.10 03:14t/p1282.001.20570.00001.205716.002516.00
2552006.01.10 08:01t/p1272.001.20770.00001.207716.002532.00
2562006.01.10 09:07sell1292.001.20700.00001.2062
2572006.01.10 09:07buy1302.001.20740.00001.2082
2582006.01.10 09:46t/p1302.001.20820.00001.208216.002548.00
2592006.01.10 13:30t/p1292.001.20620.00001.206216.002564.00
2602006.01.10 14:25buy1312.001.20610.00001.2069
2612006.01.10 14:25sell1322.001.20570.00001.2049
2622006.01.10 14:32t/p1322.001.20490.00001.204916.002580.00
2632006.01.10 15:06t/p1312.001.20690.00001.206916.002596.00
2642006.01.10 15:49sell1332.001.20670.00001.2059
2652006.01.10 15:49buy1342.001.20710.00001.2079
2662006.01.10 16:07t/p1342.001.20790.00001.207916.002612.00
2672006.01.10 17:03t/p1332.001.20590.00001.205916.002628.00
2682006.01.10 17:21buy1352.001.20700.00001.2078
2692006.01.10 17:21sell1362.001.20660.00001.2058
2702006.01.10 19:04t/p1352.001.20780.00001.207816.002644.00
2712006.01.10 22:18t/p1362.001.20580.00001.205816.002660.00
2722006.01.10 23:00buy1372.001.20640.00001.2072
2732006.01.10 23:00sell1382.001.20600.00001.2052
2742006.01.11 02:30t/p1372.001.20720.00001.207216.002676.00
2752006.01.11 08:41t/p1382.001.20520.00001.205216.002692.00
2762006.01.11 09:21buy1392.001.20600.00001.2068
2772006.01.11 09:21sell1402.001.20560.00001.2048
2782006.01.11 10:34t/p1392.001.20680.00001.206816.002708.00
2792006.01.12 14:14t/p1402.001.20480.00001.204816.002724.00
2802006.01.12 15:48buy1412.001.20370.00001.2045
2812006.01.12 15:48sell1422.001.20330.00001.2025
2822006.01.12 17:40t/p1422.001.20250.00001.202516.002740.00
2832006.01.12 23:15t/p1412.001.20450.00001.204516.002756.00
2842006.01.12 23:19sell1432.001.20310.00001.2023
2852006.01.12 23:19buy1442.001.20350.00001.2043
2862006.01.12 23:29t/p1442.001.20430.00001.204316.002772.00
2872006.02.03 13:42t/p1432.001.20230.00001.202316.002788.00
2882006.02.03 15:03buy1452.001.20100.00001.2018
2892006.02.03 15:03sell1462.001.20060.00001.1998
2902006.02.03 15:13t/p1462.001.19980.00001.199816.002804.00
2912006.02.03 16:02t/p1452.001.20180.00001.201816.002820.00
2922006.02.03 16:12sell1472.001.19960.00001.1988
2932006.02.03 16:12buy1482.001.20000.00001.2008
2942006.02.03 16:14t/p1482.001.20080.00001.200816.002836.00
2952006.02.06 11:04t/p1472.001.19880.00001.198816.002852.00
2962006.02.06 12:15buy1492.001.19840.00001.1992
2972006.02.06 12:15sell1502.001.19800.00001.1972
2982006.02.06 13:20t/p1502.001.19720.00001.197216.002868.00
2992006.02.07 07:58t/p1492.001.19920.00001.199216.002884.00
3002006.02.07 08:33sell1512.001.19800.00001.1972
3012006.02.07 08:33buy1522.001.19840.00001.1992
3022006.02.07 09:12t/p1522.001.19920.00001.199216.002900.00
3032006.02.07 12:02t/p1512.001.19720.00001.197216.002916.00
3042006.02.07 13:08buy1532.001.19770.00001.1985
3052006.02.07 13:08sell1542.001.19730.00001.1965
3062006.02.07 13:38t/p1532.001.19850.00001.198516.002932.00
3072006.02.07 15:15t/p1542.001.19650.00001.196516.002948.00
3082006.02.07 16:06buy1552.001.19670.00001.1975
3092006.02.07 16:06sell1562.001.19630.00001.1955
3102006.02.07 16:10t/p1562.001.19550.00001.195516.002964.00
3112006.02.07 16:51t/p1552.001.19750.00001.197516.002980.00
3122006.02.07 17:13sell1572.001.19660.00001.1958
3132006.02.07 17:13buy1582.001.19700.00001.1978
3142006.02.07 17:49t/p1582.001.19780.00001.197816.002996.00
3152006.02.08 12:15t/p1572.001.19580.00001.195816.003012.00
3162006.02.08 13:21buy1592.001.19580.00001.1966
3172006.02.08 13:21sell1602.001.19540.00001.1946
3182006.02.08 13:36t/p1592.001.19660.00001.196616.003028.00
3192006.02.08 15:56t/p1602.001.19460.00001.194616.003044.00
3202006.02.08 17:30buy1612.001.19400.00001.1948
3212006.02.08 17:30sell1622.001.19360.00001.1928
3222006.02.08 17:45t/p1612.001.19480.00001.194816.003060.00
3232006.02.10 15:48t/p1622.001.19280.00001.192816.003076.00
3242006.02.10 17:00buy1632.001.19310.00001.1939
3252006.02.10 17:00sell1642.001.19270.00001.1919
3262006.02.10 18:03t/p1642.001.19190.00001.191916.003092.00
3272006.02.15 14:00t/p1632.001.19390.00001.193916.003108.00
3282006.02.15 14:36sell1652.001.19210.00001.1913
3292006.02.15 14:36buy1662.001.19250.00001.1933
3302006.02.15 14:44t/p1662.001.19330.00001.193316.003124.00
3312006.02.15 15:11t/p1652.001.19130.00001.191316.003140.00
3322006.02.15 15:13buy1672.001.19300.00001.1938
3332006.02.15 15:13sell1682.001.19260.00001.1918
3342006.02.15 15:13t/p1672.001.19380.00001.193816.003156.00
3352006.02.15 15:32t/p1682.001.19180.00001.191816.003172.00
3362006.02.15 17:26buy1692.001.18950.00001.1903
3372006.02.15 17:26sell1702.001.18910.00001.1883
3382006.02.15 17:29t/p1702.001.18830.00001.188316.003188.00
3392006.02.16 11:15t/p1212.001.18610.00001.186116.003204.00
3402006.02.16 11:45buy1712.001.18680.00001.1876
3412006.02.16 11:45sell1722.001.18640.00001.1856
3422006.02.16 13:42t/p1722.001.18560.00001.185616.003220.00
3432006.02.16 13:51t/p1712.001.18760.00001.187616.003236.00
3442006.02.16 14:55sell1732.001.18730.00001.1865
3452006.02.16 14:55buy1742.001.18770.00001.1885
3462006.02.16 15:48t/p1742.001.18850.00001.188516.003252.00
3472006.02.16 21:23t/p1692.001.19030.00001.190316.003268.00
3482006.02.16 22:00sell1752.001.18980.00001.1890
3492006.02.16 22:00buy1762.001.19020.00001.1910
3502006.02.16 23:50t/p1762.001.19100.00001.191016.003284.00
3512006.02.17 01:15t/p1752.001.18900.00001.189016.003300.00
3522006.02.17 02:09buy1772.001.18940.00001.1902
3532006.02.17 02:09sell1782.001.18900.00001.1882
3542006.02.17 03:30t/p1782.001.18820.00001.188216.003316.00
3552006.02.17 12:11t/p1732.001.18650.00001.186516.003332.00
3562006.02.17 12:30buy1792.001.18760.00001.1884
3572006.02.17 12:30sell1802.001.18720.00001.1864
3582006.02.17 13:14t/p1802.001.18640.00001.186416.003348.00
3592006.02.17 14:34t/p1792.001.18840.00001.188416.003364.00
3602006.02.17 15:01t/p1772.001.19020.00001.190216.003380.00
3612006.02.17 15:56sell1812.001.19140.00001.1906
3622006.02.17 15:56buy1822.001.19180.00001.1926
3632006.02.17 15:57t/p1822.001.19260.00001.192616.003396.00
3642006.02.17 16:35sell1832.001.19210.00001.1913
3652006.02.17 16:35buy1842.001.19250.00001.1933
3662006.02.17 16:50t/p1832.001.19130.00001.191316.003412.00
3672006.02.17 16:55t/p1812.001.19060.00001.190616.003428.00
3682006.02.17 16:59buy1852.001.19310.00001.1939
3692006.02.17 16:59sell1862.001.19270.00001.1919
3702006.02.17 16:59t/p1862.001.19190.00001.191916.003444.00
3712006.02.17 18:26t/p1842.001.19330.00001.193316.003460.00
3722006.02.17 18:26t/p1852.001.19390.00001.193916.003476.00
3732006.02.17 20:21sell1872.001.19300.00001.1922
3742006.02.17 20:21buy1882.001.19340.00001.1942
3752006.02.19 23:37t/p1882.001.19420.00001.194216.003492.00
3762006.02.20 00:30sell1892.001.19380.00001.1930
3772006.02.20 00:30buy1902.001.19420.00001.1950
3782006.02.20 00:51t/p1902.001.19500.00001.195016.003508.00
3792006.02.20 23:17t/p1892.001.19300.00001.193016.003524.00
3802006.02.20 23:46buy1912.001.19380.00001.1946
3812006.02.20 23:46sell1922.001.19340.00001.1926
3822006.02.21 00:58t/p1922.001.19260.00001.192616.003540.00
3832006.02.21 02:41t/p1872.001.19220.00001.192216.003556.00
3842006.02.21 03:15buy1932.001.19270.00001.1935
3852006.02.21 03:15sell1942.001.19230.00001.1915
3862006.02.21 07:22t/p1942.001.19150.00001.191516.003572.00
3872006.02.23 09:17t/p1932.001.19350.00001.193516.003588.00
3882006.02.23 10:29t/p1912.001.19460.00001.194616.003604.00
3892006.02.23 11:49sell1952.001.19550.00001.1947
3902006.02.23 11:49buy1962.001.19590.00001.1967
3912006.02.23 13:32t/p1952.001.19470.00001.194716.003620.00
3922006.02.23 13:38buy1972.001.19610.00001.1969
3932006.02.23 13:38sell1982.001.19570.00001.1949
3942006.02.23 13:48t/p1982.001.19490.00001.194916.003636.00
3952006.03.01 14:28t/p1962.001.19670.00001.196716.003652.00
3962006.03.01 14:28t/p1972.001.19690.00001.196916.003668.00
3972006.03.01 14:31sell1992.001.19580.00001.1950
3982006.03.01 14:31buy2002.001.19620.00001.1970
3992006.03.01 15:04t/p1992.001.19500.00001.195016.003684.00
4002006.03.01 15:14buy2012.001.19610.00001.1969
4012006.03.01 15:14sell2022.001.19570.00001.1949
4022006.03.01 15:14t/p2022.001.19490.00001.194916.003700.00
4032006.03.02 15:06t/p2002.001.19700.00001.197016.003716.00
4042006.03.02 15:06t/p2012.001.19690.00001.196916.003732.00
4052006.03.02 16:46sell2032.001.19950.00001.1987
4062006.03.02 16:46buy2042.001.19990.00001.2007
4072006.03.02 16:59t/p2042.001.20070.00001.200716.003748.00
4082006.03.02 17:45sell2052.001.20090.00001.2001
4092006.03.02 17:45buy2062.001.20130.00001.2021
4102006.03.02 17:58t/p2062.001.20210.00001.202116.003764.00
4112006.03.03 15:07t/p2052.001.20010.00001.200116.003780.00
4122006.03.03 15:14buy2072.001.20530.00001.2061
4132006.03.03 15:14sell2082.001.20490.00001.2041
4142006.03.03 15:14t/p2082.001.20410.00001.204116.003796.00
4152006.03.05 23:05t/p2072.001.20610.00001.206116.003812.00
4162006.03.06 00:15sell2092.001.20720.00001.2064
4172006.03.06 00:15buy2102.001.20760.00001.2084
4182006.03.06 00:58t/p2102.001.20840.00001.208416.003828.00
4192006.03.06 08:45t/p2092.001.20640.00001.206416.003844.00
4202006.03.06 08:45sell2112.001.20540.00001.2046
4212006.03.06 08:45buy2122.001.20580.00001.2066
4222006.03.06 08:47t/p2122.001.20660.00001.206616.003860.00
4232006.03.06 10:30t/p2112.001.20460.00001.204616.003876.00
4242006.03.06 11:45buy2132.001.20390.00001.2047
4252006.03.06 11:45sell2142.001.20350.00001.2027
4262006.03.06 12:35t/p2142.001.20270.00001.202716.003892.00
4272006.03.07 00:51t/p2032.001.19870.00001.198716.003908.00
4282006.03.07 01:31buy2152.001.20010.00001.2009
4292006.03.07 01:31sell2162.001.19970.00001.1989
4302006.03.07 04:46t/p2162.001.19890.00001.198916.003924.00
4312006.03.14 15:22t/p2152.001.20090.00001.200916.003940.00
4322006.03.14 16:52sell2172.001.20130.00001.2005
4332006.03.14 16:52buy2182.001.20170.00001.2025
4342006.03.14 16:58t/p2182.001.20250.00001.202516.003956.00
4352006.03.15 14:07t/p2132.001.20470.00001.204716.003972.00
4362006.03.15 14:08sell2192.001.20220.00001.2014
4372006.03.15 14:08buy2202.001.20260.00001.2034
4382006.03.15 14:13t/p2202.001.20340.00001.203416.003988.00
4392006.03.23 15:15t/p2172.001.20050.00001.200516.004004.00
4402006.03.23 15:15t/p2192.001.20140.00001.201416.004020.00
4412006.03.23 17:33buy2212.001.19870.00001.1995
4422006.03.23 17:33sell2222.001.19830.00001.1975
4432006.03.23 18:55t/p2222.001.19750.00001.197516.004036.00
4442006.03.23 19:45buy2232.001.19720.00001.1980
4452006.03.23 19:45sell2242.001.19680.00001.1960
4462006.03.24 12:00t/p2242.001.19600.00001.196016.004052.00
4472006.03.24 13:37t/p2232.001.19800.00001.198016.004068.00
4482006.03.24 13:37sell2252.001.19640.00001.1956
4492006.03.24 13:37buy2262.001.19680.00001.1976
4502006.03.24 13:39t/p2262.001.19760.00001.197616.004084.00
4512006.03.24 13:57t/p2252.001.19560.00001.195616.004100.00
4522006.03.24 13:58buy2272.001.19870.00001.1995
4532006.03.24 13:58sell2282.001.19830.00001.1975
4542006.03.24 13:59t/p2282.001.19750.00001.197516.004116.00
4552006.03.24 15:05t/p2212.001.19950.00001.199516.004132.00
4562006.03.24 15:05t/p2272.001.19950.00001.199516.004148.00
4572006.03.24 16:10sell2292.001.20060.00001.1998
4582006.03.24 16:10buy2302.001.20100.00001.2018
4592006.03.24 16:14t/p2302.001.20180.00001.201816.004164.00
4602006.03.24 18:30sell2312.001.20380.00001.2030
4612006.03.24 18:30buy2322.001.20420.00001.2050
4622006.03.24 19:34t/p2312.001.20300.00001.203016.004180.00
4632006.03.27 03:17t/p2322.001.20500.00001.205016.004196.00
4642006.03.27 03:56sell2332.001.20400.00001.2032
4652006.03.27 03:56buy2342.001.20440.00001.2052
4662006.03.27 03:59t/p2342.001.20520.00001.205216.004212.00
4672006.03.27 09:20t/p2332.001.20320.00001.203216.004228.00
4682006.03.27 10:17buy2352.001.20310.00001.2039
4692006.03.27 10:17sell2362.001.20270.00001.2019
4702006.03.27 16:06t/p2362.001.20190.00001.201916.004244.00
4712006.03.28 03:53t/p2292.001.19980.00001.199816.004260.00
4722006.03.28 03:55buy2372.001.20090.00001.2017
4732006.03.28 03:55sell2382.001.20050.00001.1997
4742006.03.28 03:57t/p2382.001.19970.00001.199716.004276.00
4752006.03.28 06:51t/p2372.001.20170.00001.201716.004292.00
4762006.03.28 08:01t/p2352.001.20390.00001.203916.004308.00
4772006.03.28 09:10sell2392.001.20550.00001.2047
4782006.03.28 09:10buy2402.001.20590.00001.2067
4792006.03.28 09:43t/p2402.001.20670.00001.206716.004324.00
4802006.03.28 10:00sell2412.001.20610.00001.2053
4812006.03.28 10:00buy2422.001.20650.00001.2073
4822006.03.28 11:55t/p2422.001.20730.00001.207316.004340.00
4832006.03.28 19:15t/p2392.001.20470.00001.204716.004356.00
4842006.03.28 19:15t/p2412.001.20530.00001.205316.004372.00
4852006.03.28 19:15sell2432.001.20080.00001.2000
4862006.03.28 19:15buy2442.001.20120.00001.2020
4872006.03.28 19:15t/p2442.001.20200.00001.202016.004388.00
4882006.03.28 19:22buy2452.001.20760.00001.2084
4892006.03.28 19:22sell2462.001.20720.00001.2064
4902006.03.28 19:23t/p2462.001.20640.00001.206416.004404.00
4912006.03.28 19:59t/p2432.001.20000.00001.200016.004420.00
4922006.03.28 22:18buy2472.001.20060.00001.2014
4932006.03.28 22:18sell2482.001.20020.00001.1994
4942006.03.29 05:45t/p2472.001.20140.00001.201416.004436.00
4952006.03.29 07:46t/p2482.001.19940.00001.199416.004452.00
4962006.03.29 08:26buy2492.001.20000.00001.2008
4972006.03.29 08:26sell2502.001.19960.00001.1988
4982006.03.29 10:00t/p2492.001.20080.00001.200816.004468.00
4992006.03.30 11:20t/p2452.001.20840.00001.208416.004484.00
5002006.03.30 12:15sell2512.001.20840.00001.2076
5012006.03.30 12:15buy2522.001.20880.00001.2096
5022006.03.30 12:29t/p2522.001.20960.00001.209616.004500.00
5032006.03.30 13:45t/p2512.001.20760.00001.207616.004516.00
5042006.03.30 14:12buy2532.001.20860.00001.2094
5052006.03.30 14:12sell2542.001.20820.00001.2074
5062006.03.30 14:26t/p2532.001.20940.00001.209416.004532.00
5072006.04.03 03:13t/p2542.001.20740.00001.207416.004548.00
5082006.04.03 04:00buy2552.001.20780.00001.2086
5092006.04.03 04:00sell2562.001.20740.00001.2066
5102006.04.03 04:35t/p2562.001.20660.00001.206616.004564.00
5112006.04.03 14:15t/p2552.001.20860.00001.208616.004580.00
5122006.04.03 15:47sell2572.001.21190.00001.2111
5132006.04.03 15:47buy2582.001.21230.00001.2131
5142006.04.03 15:51t/p2582.001.21310.00001.213116.004596.00
5152006.04.07 15:57t/p2572.001.21110.00001.211116.004612.00
5162006.04.07 16:25buy2592.001.21160.00001.2124
5172006.04.07 16:25sell2602.001.21120.00001.2104
5182006.04.07 16:27t/p2602.001.21040.00001.210416.004628.00
5192006.04.10 07:13t/p2592.001.21240.00001.212416.004644.00
5202006.04.10 08:27sell2612.001.21190.00001.2111
5212006.04.10 08:27buy2622.001.21230.00001.2131
5222006.04.10 10:25t/p2612.001.21110.00001.211116.004660.00
5232006.04.11 06:02t/p2622.001.21310.00001.213116.004676.00
5242006.04.11 06:24sell2632.001.21230.00001.2115
5252006.04.11 06:24buy2642.001.21270.00001.2135
5262006.04.11 06:43t/p2642.001.21350.00001.213516.004692.00
5272006.04.11 10:03t/p2632.001.21150.00001.211516.004708.00
5282006.04.11 10:40buy2652.001.21190.00001.2127
5292006.04.11 10:40sell2662.001.21150.00001.2107
5302006.04.11 12:15t/p2662.001.21070.00001.210716.004724.00
5312006.04.11 13:48t/p2652.001.21270.00001.212716.004740.00
5322006.04.11 14:15sell2672.001.21170.00001.2109
5332006.04.11 14:15buy2682.001.21210.00001.2129
5342006.04.11 14:29t/p2682.001.21290.00001.212916.004756.00
5352006.04.12 12:36t/p2672.001.21090.00001.210916.004772.00
5362006.04.12 13:17buy2692.001.21120.00001.2120
5372006.04.12 13:17sell2702.001.21080.00001.2100
5382006.04.12 13:17t/p2702.001.21000.00001.210016.004788.00
5392006.04.12 13:46t/p2692.001.21200.00001.212016.004804.00
5402006.04.12 14:56sell2712.001.21170.00001.2109
5412006.04.12 14:56buy2722.001.21210.00001.2129
5422006.04.12 15:11t/p2712.001.21090.00001.210916.004820.00
5432006.04.13 07:28t/p2722.001.21290.00001.212916.004836.00
5442006.04.13 07:36sell2732.001.21190.00001.2111
5452006.04.13 07:36buy2742.001.21230.00001.2131
5462006.04.13 09:04t/p2732.001.21110.00001.211116.004852.00
5472006.04.16 23:28t/p2742.001.21310.00001.213116.004868.00
5482006.04.17 02:17sell2752.001.21830.00001.2175
5492006.04.17 02:17buy2762.001.21870.00001.2195
5502006.04.17 02:44t/p2762.001.21950.00001.219516.004884.00
5512006.04.17 05:30t/p2752.001.21750.00001.217516.004900.00
5522006.04.17 05:39buy2772.001.21840.00001.2192
5532006.04.17 05:39sell2782.001.21800.00001.2172
5542006.04.17 08:30t/p2782.001.21720.00001.217216.004916.00
5552006.04.17 10:04t/p2772.001.21920.00001.219216.004932.00
5562006.04.17 11:00sell2792.001.21890.00001.2181
5572006.04.17 11:00buy2802.001.21930.00001.2201
5582006.04.17 11:30t/p2802.001.22010.00001.220116.004948.00
5592006.06.15 23:59close at stop2792.001.26460.00001.2181-914.004034.00
5602006.06.15 23:59close at stop2502.001.26460.00001.1988-1300.002734.00