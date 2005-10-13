|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2005.10.13 00:30 - 2006.06.16 00:00 (2005.01.01 - 2006.06.16)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=8; TrailingStop=20; StopLoss=20; UseStopLoss=false; ShortEma=1; LongEma=5; immediate_trade=true; reversal=false; ConfirmedOnEntry=false; Lots=2; MM=false; AccountIsMicro=true; Risk=10; MAGICMA=20060301; Show_Settings=true;
|Bars in test
|16466
|Ticks modelled
|475363
|Modelling quality
|29.85%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|2234.00
|Gross profit
|4448.00
|Gross loss
|-2214.00
|Profit factor
|2.01
|Expected payoff
|7.98
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|2214.00 (44.7%)
|Total trades
|280
|Short positions (won %)
|140 (98.57%)
|Long positions (won %)
|140 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|278 (99.29%)
|Loss trades (% of total)
|2 (0.71%)
|Largest
|profit trade
|16.00
|loss trade
|-1300.00
|Average
|profit trade
|16.00
|loss trade
|-1107.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|278 (4448.00)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-2214.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|4448.00 (278)
|consecutive loss (count of losses)
|-2214.00 (2)
|Average
|consecutive wins
|278
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.10.13 00:30
|sell
|1
|2.00
|1.2016
|0.0000
|1.2008
|2
|2005.10.13 00:30
|buy
|2
|2.00
|1.2020
|0.0000
|1.2028
|3
|2005.10.13 01:00
|t/p
|1
|2.00
|1.2008
|0.0000
|1.2008
|16.00
|516.00
|4
|2005.10.13 03:00
|buy
|3
|2.00
|1.1993
|0.0000
|1.2001
|5
|2005.10.13 03:00
|sell
|4
|2.00
|1.1989
|0.0000
|1.1981
|6
|2005.10.13 05:55
|t/p
|4
|2.00
|1.1981
|0.0000
|1.1981
|16.00
|532.00
|7
|2005.10.13 06:45
|t/p
|3
|2.00
|1.2001
|0.0000
|1.2001
|16.00
|548.00
|8
|2005.10.13 06:54
|sell
|5
|2.00
|1.1986
|0.0000
|1.1978
|9
|2005.10.13 06:54
|buy
|6
|2.00
|1.1990
|0.0000
|1.1998
|10
|2005.10.13 06:59
|t/p
|6
|2.00
|1.1998
|0.0000
|1.1998
|16.00
|564.00
|11
|2005.10.13 07:53
|t/p
|5
|2.00
|1.1978
|0.0000
|1.1978
|16.00
|580.00
|12
|2005.10.13 08:32
|buy
|7
|2.00
|1.1987
|0.0000
|1.1995
|13
|2005.10.13 08:32
|sell
|8
|2.00
|1.1983
|0.0000
|1.1975
|14
|2005.10.13 08:36
|t/p
|8
|2.00
|1.1975
|0.0000
|1.1975
|16.00
|596.00
|15
|2005.10.13 17:30
|t/p
|7
|2.00
|1.1995
|0.0000
|1.1995
|16.00
|612.00
|16
|2005.10.13 18:10
|sell
|9
|2.00
|1.1985
|0.0000
|1.1977
|17
|2005.10.13 18:10
|buy
|10
|2.00
|1.1989
|0.0000
|1.1997
|18
|2005.10.13 18:30
|t/p
|10
|2.00
|1.1997
|0.0000
|1.1997
|16.00
|628.00
|19
|2005.10.13 19:29
|t/p
|2
|2.00
|1.2028
|0.0000
|1.2028
|16.00
|644.00
|20
|2005.10.13 20:35
|sell
|11
|2.00
|1.2025
|0.0000
|1.2017
|21
|2005.10.13 20:35
|buy
|12
|2.00
|1.2029
|0.0000
|1.2037
|22
|2005.10.13 22:49
|t/p
|11
|2.00
|1.2017
|0.0000
|1.2017
|16.00
|660.00
|23
|2005.10.14 04:00
|t/p
|12
|2.00
|1.2037
|0.0000
|1.2037
|16.00
|676.00
|24
|2005.10.14 04:45
|sell
|13
|2.00
|1.2025
|0.0000
|1.2017
|25
|2005.10.14 04:45
|buy
|14
|2.00
|1.2029
|0.0000
|1.2037
|26
|2005.10.14 04:59
|t/p
|14
|2.00
|1.2037
|0.0000
|1.2037
|16.00
|692.00
|27
|2005.10.14 06:00
|t/p
|13
|2.00
|1.2017
|0.0000
|1.2017
|16.00
|708.00
|28
|2005.10.14 06:16
|buy
|15
|2.00
|1.2027
|0.0000
|1.2035
|29
|2005.10.14 06:16
|sell
|16
|2.00
|1.2023
|0.0000
|1.2015
|30
|2005.10.14 08:20
|t/p
|16
|2.00
|1.2015
|0.0000
|1.2015
|16.00
|724.00
|31
|2005.10.14 12:33
|t/p
|15
|2.00
|1.2035
|0.0000
|1.2035
|16.00
|740.00
|32
|2005.10.14 12:41
|sell
|17
|2.00
|1.1990
|0.0000
|1.1982
|33
|2005.10.14 12:41
|buy
|18
|2.00
|1.1994
|0.0000
|1.2002
|34
|2005.10.14 12:43
|t/p
|17
|2.00
|1.1982
|0.0000
|1.1982
|16.00
|756.00
|35
|2005.10.14 12:44
|t/p
|18
|2.00
|1.2002
|0.0000
|1.2002
|16.00
|772.00
|36
|2005.10.14 12:44
|buy
|19
|2.00
|1.2059
|0.0000
|1.2067
|37
|2005.10.14 12:44
|sell
|20
|2.00
|1.2055
|0.0000
|1.2047
|38
|2005.10.14 12:44
|t/p
|20
|2.00
|1.2047
|0.0000
|1.2047
|16.00
|788.00
|39
|2005.10.14 14:42
|t/p
|19
|2.00
|1.2067
|0.0000
|1.2067
|16.00
|804.00
|40
|2005.10.14 15:53
|sell
|21
|2.00
|1.2068
|0.0000
|1.2060
|41
|2005.10.14 15:53
|buy
|22
|2.00
|1.2072
|0.0000
|1.2080
|42
|2005.10.14 16:13
|t/p
|22
|2.00
|1.2080
|0.0000
|1.2080
|16.00
|820.00
|43
|2005.10.17 08:48
|t/p
|21
|2.00
|1.2060
|0.0000
|1.2060
|16.00
|836.00
|44
|2005.10.17 11:01
|buy
|23
|2.00
|1.2040
|0.0000
|1.2048
|45
|2005.10.17 11:01
|sell
|24
|2.00
|1.2036
|0.0000
|1.2028
|46
|2005.10.17 11:57
|t/p
|24
|2.00
|1.2028
|0.0000
|1.2028
|16.00
|852.00
|47
|2005.10.17 16:01
|t/p
|23
|2.00
|1.2048
|0.0000
|1.2048
|16.00
|868.00
|48
|2005.10.17 17:16
|sell
|25
|2.00
|1.2051
|0.0000
|1.2043
|49
|2005.10.17 17:16
|buy
|26
|2.00
|1.2055
|0.0000
|1.2063
|50
|2005.10.17 17:47
|t/p
|25
|2.00
|1.2043
|0.0000
|1.2043
|16.00
|884.00
|51
|2005.10.18 07:50
|t/p
|9
|2.00
|1.1977
|0.0000
|1.1977
|16.00
|900.00
|52
|2005.10.18 08:15
|buy
|27
|2.00
|1.1990
|0.0000
|1.1998
|53
|2005.10.18 08:15
|sell
|28
|2.00
|1.1986
|0.0000
|1.1978
|54
|2005.10.18 08:20
|t/p
|28
|2.00
|1.1978
|0.0000
|1.1978
|16.00
|916.00
|55
|2005.10.19 15:24
|t/p
|27
|2.00
|1.1998
|0.0000
|1.1998
|16.00
|932.00
|56
|2005.10.19 15:48
|sell
|29
|2.00
|1.1983
|0.0000
|1.1975
|57
|2005.10.19 15:48
|buy
|30
|2.00
|1.1987
|0.0000
|1.1995
|58
|2005.10.19 16:47
|t/p
|29
|2.00
|1.1975
|0.0000
|1.1975
|16.00
|948.00
|59
|2005.10.19 19:33
|t/p
|30
|2.00
|1.1995
|0.0000
|1.1995
|16.00
|964.00
|60
|2005.10.19 20:15
|sell
|31
|2.00
|1.1992
|0.0000
|1.1984
|61
|2005.10.19 20:15
|buy
|32
|2.00
|1.1996
|0.0000
|1.2004
|62
|2005.10.19 22:31
|t/p
|31
|2.00
|1.1984
|0.0000
|1.1984
|16.00
|980.00
|63
|2005.10.20 19:28
|t/p
|32
|2.00
|1.2004
|0.0000
|1.2004
|16.00
|996.00
|64
|2005.10.20 21:00
|sell
|33
|2.00
|1.2016
|0.0000
|1.2008
|65
|2005.10.20 21:00
|buy
|34
|2.00
|1.2020
|0.0000
|1.2028
|66
|2005.10.20 23:41
|t/p
|34
|2.00
|1.2028
|0.0000
|1.2028
|16.00
|1012.00
|67
|2005.10.21 00:23
|t/p
|26
|2.00
|1.2063
|0.0000
|1.2063
|16.00
|1028.00
|68
|2005.10.21 01:15
|sell
|35
|2.00
|1.2044
|0.0000
|1.2036
|69
|2005.10.21 01:15
|buy
|36
|2.00
|1.2048
|0.0000
|1.2056
|70
|2005.10.21 01:22
|t/p
|36
|2.00
|1.2056
|0.0000
|1.2056
|16.00
|1044.00
|71
|2005.10.21 02:16
|t/p
|35
|2.00
|1.2036
|0.0000
|1.2036
|16.00
|1060.00
|72
|2005.10.21 02:28
|buy
|37
|2.00
|1.2054
|0.0000
|1.2062
|73
|2005.10.21 02:28
|sell
|38
|2.00
|1.2050
|0.0000
|1.2042
|74
|2005.10.21 02:29
|t/p
|38
|2.00
|1.2042
|0.0000
|1.2042
|16.00
|1076.00
|75
|2005.10.21 11:58
|t/p
|33
|2.00
|1.2008
|0.0000
|1.2008
|16.00
|1092.00
|76
|2005.10.21 12:15
|buy
|39
|2.00
|1.2020
|0.0000
|1.2028
|77
|2005.10.21 12:15
|sell
|40
|2.00
|1.2016
|0.0000
|1.2008
|78
|2005.10.21 12:45
|t/p
|39
|2.00
|1.2028
|0.0000
|1.2028
|16.00
|1108.00
|79
|2005.10.21 15:15
|t/p
|40
|2.00
|1.2008
|0.0000
|1.2008
|16.00
|1124.00
|80
|2005.10.21 17:03
|buy
|41
|2.00
|1.1965
|0.0000
|1.1973
|81
|2005.10.21 17:03
|sell
|42
|2.00
|1.1961
|0.0000
|1.1953
|82
|2005.10.21 17:21
|t/p
|42
|2.00
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|16.00
|1140.00
|83
|2005.10.24 14:13
|t/p
|41
|2.00
|1.1973
|0.0000
|1.1973
|16.00
|1156.00
|84
|2005.10.24 15:15
|sell
|43
|2.00
|1.1965
|0.0000
|1.1957
|85
|2005.10.24 15:15
|buy
|44
|2.00
|1.1969
|0.0000
|1.1977
|86
|2005.10.24 15:29
|t/p
|44
|2.00
|1.1977
|0.0000
|1.1977
|16.00
|1172.00
|87
|2005.10.25 00:00
|t/p
|43
|2.00
|1.1957
|0.0000
|1.1957
|16.00
|1188.00
|88
|2005.10.25 00:48
|buy
|45
|2.00
|1.1957
|0.0000
|1.1965
|89
|2005.10.25 00:48
|sell
|46
|2.00
|1.1953
|0.0000
|1.1945
|90
|2005.10.25 01:33
|t/p
|45
|2.00
|1.1965
|0.0000
|1.1965
|16.00
|1204.00
|91
|2005.10.25 07:06
|t/p
|46
|2.00
|1.1945
|0.0000
|1.1945
|16.00
|1220.00
|92
|2005.10.25 07:16
|buy
|47
|2.00
|1.1953
|0.0000
|1.1961
|93
|2005.10.25 07:16
|sell
|48
|2.00
|1.1949
|0.0000
|1.1941
|94
|2005.10.25 07:30
|t/p
|47
|2.00
|1.1961
|0.0000
|1.1961
|16.00
|1236.00
|95
|2005.10.25 12:55
|t/p
|37
|2.00
|1.2062
|0.0000
|1.2062
|16.00
|1252.00
|96
|2005.10.25 13:52
|sell
|49
|2.00
|1.2055
|0.0000
|1.2047
|97
|2005.10.25 13:52
|buy
|50
|2.00
|1.2059
|0.0000
|1.2067
|98
|2005.10.25 13:53
|t/p
|50
|2.00
|1.2067
|0.0000
|1.2067
|16.00
|1268.00
|99
|2005.10.26 23:30
|t/p
|49
|2.00
|1.2047
|0.0000
|1.2047
|16.00
|1284.00
|100
|2005.10.26 23:33
|buy
|51
|2.00
|1.2062
|0.0000
|1.2070
|101
|2005.10.26 23:33
|sell
|52
|2.00
|1.2058
|0.0000
|1.2050
|102
|2005.10.26 23:38
|t/p
|52
|2.00
|1.2050
|0.0000
|1.2050
|16.00
|1300.00
|103
|2005.10.27 00:02
|t/p
|51
|2.00
|1.2070
|0.0000
|1.2070
|16.00
|1316.00
|104
|2005.10.27 00:07
|sell
|53
|2.00
|1.2052
|0.0000
|1.2044
|105
|2005.10.27 00:07
|buy
|54
|2.00
|1.2056
|0.0000
|1.2064
|106
|2005.10.27 00:14
|t/p
|54
|2.00
|1.2064
|0.0000
|1.2064
|16.00
|1332.00
|107
|2005.10.31 11:01
|t/p
|53
|2.00
|1.2044
|0.0000
|1.2044
|16.00
|1348.00
|108
|2005.10.31 12:15
|buy
|55
|2.00
|1.2046
|0.0000
|1.2054
|109
|2005.10.31 12:15
|sell
|56
|2.00
|1.2042
|0.0000
|1.2034
|110
|2005.10.31 12:43
|t/p
|56
|2.00
|1.2034
|0.0000
|1.2034
|16.00
|1364.00
|111
|2005.11.02 15:31
|t/p
|55
|2.00
|1.2054
|0.0000
|1.2054
|16.00
|1380.00
|112
|2005.11.02 17:47
|sell
|57
|2.00
|1.2067
|0.0000
|1.2059
|113
|2005.11.02 17:47
|buy
|58
|2.00
|1.2071
|0.0000
|1.2079
|114
|2005.11.02 18:36
|t/p
|57
|2.00
|1.2059
|0.0000
|1.2059
|16.00
|1396.00
|115
|2005.11.03 09:30
|t/p
|58
|2.00
|1.2079
|0.0000
|1.2079
|16.00
|1412.00
|116
|2005.11.03 09:48
|sell
|59
|2.00
|1.2065
|0.0000
|1.2057
|117
|2005.11.03 09:48
|buy
|60
|2.00
|1.2069
|0.0000
|1.2077
|118
|2005.11.03 11:00
|t/p
|59
|2.00
|1.2057
|0.0000
|1.2057
|16.00
|1428.00
|119
|2005.11.03 19:56
|t/p
|48
|2.00
|1.1941
|0.0000
|1.1941
|16.00
|1444.00
|120
|2005.11.03 20:30
|buy
|61
|2.00
|1.1950
|0.0000
|1.1958
|121
|2005.11.03 20:30
|sell
|62
|2.00
|1.1946
|0.0000
|1.1938
|122
|2005.11.04 00:51
|t/p
|62
|2.00
|1.1938
|0.0000
|1.1938
|16.00
|1460.00
|123
|2005.11.04 13:39
|t/p
|61
|2.00
|1.1958
|0.0000
|1.1958
|16.00
|1476.00
|124
|2005.11.04 13:39
|sell
|63
|2.00
|1.1927
|0.0000
|1.1919
|125
|2005.11.04 13:39
|buy
|64
|2.00
|1.1931
|0.0000
|1.1939
|126
|2005.11.04 13:42
|t/p
|64
|2.00
|1.1939
|0.0000
|1.1939
|16.00
|1492.00
|127
|2005.11.04 15:00
|t/p
|63
|2.00
|1.1919
|0.0000
|1.1919
|16.00
|1508.00
|128
|2005.11.04 17:55
|buy
|65
|2.00
|1.1825
|0.0000
|1.1833
|129
|2005.11.04 17:55
|sell
|66
|2.00
|1.1821
|0.0000
|1.1813
|130
|2005.11.06 23:00
|t/p
|66
|2.00
|1.1813
|0.0000
|1.1813
|16.00
|1524.00
|131
|2005.11.21 13:53
|t/p
|65
|2.00
|1.1833
|0.0000
|1.1833
|16.00
|1540.00
|132
|2005.11.21 14:15
|sell
|67
|2.00
|1.1818
|0.0000
|1.1810
|133
|2005.11.21 14:15
|buy
|68
|2.00
|1.1822
|0.0000
|1.1830
|134
|2005.11.21 14:16
|t/p
|68
|2.00
|1.1830
|0.0000
|1.1830
|16.00
|1556.00
|135
|2005.11.21 15:03
|t/p
|67
|2.00
|1.1810
|0.0000
|1.1810
|16.00
|1572.00
|136
|2005.11.21 15:06
|buy
|69
|2.00
|1.1832
|0.0000
|1.1840
|137
|2005.11.21 15:06
|sell
|70
|2.00
|1.1828
|0.0000
|1.1820
|138
|2005.11.21 15:14
|t/p
|70
|2.00
|1.1820
|0.0000
|1.1820
|16.00
|1588.00
|139
|2005.11.23 06:01
|t/p
|69
|2.00
|1.1840
|0.0000
|1.1840
|16.00
|1604.00
|140
|2005.11.23 06:30
|sell
|71
|2.00
|1.1828
|0.0000
|1.1820
|141
|2005.11.23 06:30
|buy
|72
|2.00
|1.1832
|0.0000
|1.1840
|142
|2005.11.23 06:44
|t/p
|72
|2.00
|1.1840
|0.0000
|1.1840
|16.00
|1620.00
|143
|2005.11.23 08:35
|t/p
|71
|2.00
|1.1820
|0.0000
|1.1820
|16.00
|1636.00
|144
|2005.11.23 10:24
|buy
|73
|2.00
|1.1807
|0.0000
|1.1815
|145
|2005.11.23 10:24
|sell
|74
|2.00
|1.1803
|0.0000
|1.1795
|146
|2005.11.23 11:01
|t/p
|74
|2.00
|1.1795
|0.0000
|1.1795
|16.00
|1652.00
|147
|2005.11.23 14:19
|t/p
|73
|2.00
|1.1815
|0.0000
|1.1815
|16.00
|1668.00
|148
|2005.11.23 14:40
|sell
|75
|2.00
|1.1799
|0.0000
|1.1791
|149
|2005.11.23 14:40
|buy
|76
|2.00
|1.1803
|0.0000
|1.1811
|150
|2005.11.23 14:44
|t/p
|76
|2.00
|1.1811
|0.0000
|1.1811
|16.00
|1684.00
|151
|2005.11.23 15:10
|t/p
|75
|2.00
|1.1791
|0.0000
|1.1791
|16.00
|1700.00
|152
|2005.11.23 15:13
|buy
|77
|2.00
|1.1805
|0.0000
|1.1813
|153
|2005.11.23 15:13
|sell
|78
|2.00
|1.1801
|0.0000
|1.1793
|154
|2005.11.23 15:14
|t/p
|78
|2.00
|1.1793
|0.0000
|1.1793
|16.00
|1716.00
|155
|2005.11.23 20:45
|t/p
|77
|2.00
|1.1813
|0.0000
|1.1813
|16.00
|1732.00
|156
|2005.11.23 21:05
|sell
|79
|2.00
|1.1811
|0.0000
|1.1803
|157
|2005.11.23 21:05
|buy
|80
|2.00
|1.1815
|0.0000
|1.1823
|158
|2005.11.23 21:45
|t/p
|80
|2.00
|1.1823
|0.0000
|1.1823
|16.00
|1748.00
|159
|2005.11.24 06:45
|t/p
|79
|2.00
|1.1803
|0.0000
|1.1803
|16.00
|1764.00
|160
|2005.11.24 07:17
|buy
|81
|2.00
|1.1808
|0.0000
|1.1816
|161
|2005.11.24 07:17
|sell
|82
|2.00
|1.1804
|0.0000
|1.1796
|162
|2005.11.24 08:00
|t/p
|81
|2.00
|1.1816
|0.0000
|1.1816
|16.00
|1780.00
|163
|2005.11.24 09:12
|t/p
|82
|2.00
|1.1796
|0.0000
|1.1796
|16.00
|1796.00
|164
|2005.11.24 10:02
|buy
|83
|2.00
|1.1806
|0.0000
|1.1814
|165
|2005.11.24 10:02
|sell
|84
|2.00
|1.1802
|0.0000
|1.1794
|166
|2005.11.24 10:02
|t/p
|84
|2.00
|1.1794
|0.0000
|1.1794
|16.00
|1812.00
|167
|2005.11.28 18:09
|t/p
|83
|2.00
|1.1814
|0.0000
|1.1814
|16.00
|1828.00
|168
|2005.11.28 20:15
|sell
|85
|2.00
|1.1863
|0.0000
|1.1855
|169
|2005.11.28 20:15
|buy
|86
|2.00
|1.1867
|0.0000
|1.1875
|170
|2005.11.28 20:45
|t/p
|85
|2.00
|1.1855
|0.0000
|1.1855
|16.00
|1844.00
|171
|2005.12.12 08:59
|t/p
|86
|2.00
|1.1875
|0.0000
|1.1875
|16.00
|1860.00
|172
|2005.12.12 10:02
|sell
|87
|2.00
|1.1869
|0.0000
|1.1861
|173
|2005.12.12 10:02
|buy
|88
|2.00
|1.1873
|0.0000
|1.1881
|174
|2005.12.12 10:27
|t/p
|88
|2.00
|1.1881
|0.0000
|1.1881
|16.00
|1876.00
|175
|2005.12.20 16:57
|t/p
|87
|2.00
|1.1861
|0.0000
|1.1861
|16.00
|1892.00
|176
|2005.12.20 17:45
|buy
|89
|2.00
|1.1867
|0.0000
|1.1875
|177
|2005.12.20 17:45
|sell
|90
|2.00
|1.1863
|0.0000
|1.1855
|178
|2005.12.20 18:09
|t/p
|90
|2.00
|1.1855
|0.0000
|1.1855
|16.00
|1908.00
|179
|2005.12.20 23:46
|t/p
|89
|2.00
|1.1875
|0.0000
|1.1875
|16.00
|1924.00
|180
|2005.12.21 00:05
|sell
|91
|2.00
|1.1868
|0.0000
|1.1860
|181
|2005.12.21 00:05
|buy
|92
|2.00
|1.1872
|0.0000
|1.1880
|182
|2005.12.21 00:45
|t/p
|92
|2.00
|1.1880
|0.0000
|1.1880
|16.00
|1940.00
|183
|2005.12.21 05:01
|t/p
|91
|2.00
|1.1860
|0.0000
|1.1860
|16.00
|1956.00
|184
|2005.12.21 05:40
|buy
|93
|2.00
|1.1870
|0.0000
|1.1878
|185
|2005.12.21 05:40
|sell
|94
|2.00
|1.1866
|0.0000
|1.1858
|186
|2005.12.21 06:38
|t/p
|93
|2.00
|1.1878
|0.0000
|1.1878
|16.00
|1972.00
|187
|2005.12.21 12:21
|t/p
|94
|2.00
|1.1858
|0.0000
|1.1858
|16.00
|1988.00
|188
|2005.12.21 12:39
|buy
|95
|2.00
|1.1875
|0.0000
|1.1883
|189
|2005.12.21 12:39
|sell
|96
|2.00
|1.1871
|0.0000
|1.1863
|190
|2005.12.21 13:48
|t/p
|96
|2.00
|1.1863
|0.0000
|1.1863
|16.00
|2004.00
|191
|2005.12.22 15:14
|t/p
|95
|2.00
|1.1883
|0.0000
|1.1883
|16.00
|2020.00
|192
|2005.12.22 15:48
|sell
|97
|2.00
|1.1872
|0.0000
|1.1864
|193
|2005.12.22 15:48
|buy
|98
|2.00
|1.1876
|0.0000
|1.1884
|194
|2005.12.22 16:11
|t/p
|97
|2.00
|1.1864
|0.0000
|1.1864
|16.00
|2036.00
|195
|2005.12.22 17:12
|t/p
|98
|2.00
|1.1884
|0.0000
|1.1884
|16.00
|2052.00
|196
|2005.12.22 17:17
|sell
|99
|2.00
|1.1873
|0.0000
|1.1865
|197
|2005.12.22 17:17
|buy
|100
|2.00
|1.1877
|0.0000
|1.1885
|198
|2005.12.22 18:15
|t/p
|99
|2.00
|1.1865
|0.0000
|1.1865
|16.00
|2068.00
|199
|2005.12.28 07:06
|t/p
|100
|2.00
|1.1885
|0.0000
|1.1885
|16.00
|2084.00
|200
|2005.12.28 08:31
|sell
|101
|2.00
|1.1913
|0.0000
|1.1905
|201
|2005.12.28 08:31
|buy
|102
|2.00
|1.1917
|0.0000
|1.1925
|202
|2005.12.28 08:44
|t/p
|102
|2.00
|1.1925
|0.0000
|1.1925
|16.00
|2100.00
|203
|2005.12.28 09:00
|t/p
|101
|2.00
|1.1905
|0.0000
|1.1905
|16.00
|2116.00
|204
|2005.12.28 09:44
|buy
|103
|2.00
|1.1912
|0.0000
|1.1920
|205
|2005.12.28 09:44
|sell
|104
|2.00
|1.1908
|0.0000
|1.1900
|206
|2005.12.28 10:55
|t/p
|103
|2.00
|1.1920
|0.0000
|1.1920
|16.00
|2132.00
|207
|2005.12.28 16:45
|t/p
|104
|2.00
|1.1900
|0.0000
|1.1900
|16.00
|2148.00
|208
|2005.12.28 18:46
|buy
|105
|2.00
|1.1845
|0.0000
|1.1853
|209
|2005.12.28 18:46
|sell
|106
|2.00
|1.1841
|0.0000
|1.1833
|210
|2005.12.28 18:57
|t/p
|106
|2.00
|1.1833
|0.0000
|1.1833
|16.00
|2164.00
|211
|2005.12.29 00:32
|t/p
|105
|2.00
|1.1853
|0.0000
|1.1853
|16.00
|2180.00
|212
|2005.12.29 01:34
|sell
|107
|2.00
|1.1847
|0.0000
|1.1839
|213
|2005.12.29 01:34
|buy
|108
|2.00
|1.1851
|0.0000
|1.1859
|214
|2005.12.29 06:53
|t/p
|108
|2.00
|1.1859
|0.0000
|1.1859
|16.00
|2196.00
|215
|2005.12.29 11:32
|t/p
|107
|2.00
|1.1839
|0.0000
|1.1839
|16.00
|2212.00
|216
|2005.12.29 11:54
|buy
|109
|2.00
|1.1850
|0.0000
|1.1858
|217
|2005.12.29 11:54
|sell
|110
|2.00
|1.1846
|0.0000
|1.1838
|218
|2005.12.29 12:16
|t/p
|110
|2.00
|1.1838
|0.0000
|1.1838
|16.00
|2228.00
|219
|2005.12.30 02:16
|t/p
|109
|2.00
|1.1858
|0.0000
|1.1858
|16.00
|2244.00
|220
|2005.12.30 03:31
|sell
|111
|2.00
|1.1865
|0.0000
|1.1857
|221
|2005.12.30 03:31
|buy
|112
|2.00
|1.1869
|0.0000
|1.1877
|222
|2005.12.30 03:43
|t/p
|112
|2.00
|1.1877
|0.0000
|1.1877
|16.00
|2260.00
|223
|2005.12.30 08:45
|t/p
|111
|2.00
|1.1857
|0.0000
|1.1857
|16.00
|2276.00
|224
|2005.12.30 10:35
|buy
|113
|2.00
|1.1841
|0.0000
|1.1849
|225
|2005.12.30 10:35
|sell
|114
|2.00
|1.1837
|0.0000
|1.1829
|226
|2005.12.30 11:24
|t/p
|113
|2.00
|1.1849
|0.0000
|1.1849
|16.00
|2292.00
|227
|2005.12.30 12:01
|t/p
|114
|2.00
|1.1829
|0.0000
|1.1829
|16.00
|2308.00
|228
|2005.12.30 12:11
|buy
|115
|2.00
|1.1840
|0.0000
|1.1848
|229
|2005.12.30 12:11
|sell
|116
|2.00
|1.1836
|0.0000
|1.1828
|230
|2005.12.30 12:11
|t/p
|116
|2.00
|1.1828
|0.0000
|1.1828
|16.00
|2324.00
|231
|2005.12.30 16:47
|t/p
|115
|2.00
|1.1848
|0.0000
|1.1848
|16.00
|2340.00
|232
|2005.12.30 17:10
|sell
|117
|2.00
|1.1825
|0.0000
|1.1817
|233
|2005.12.30 17:10
|buy
|118
|2.00
|1.1829
|0.0000
|1.1837
|234
|2005.12.30 20:15
|t/p
|118
|2.00
|1.1837
|0.0000
|1.1837
|16.00
|2356.00
|235
|2006.01.02 23:30
|t/p
|117
|2.00
|1.1817
|0.0000
|1.1817
|16.00
|2372.00
|236
|2006.01.03 00:00
|buy
|119
|2.00
|1.1840
|0.0000
|1.1848
|237
|2006.01.03 00:00
|sell
|120
|2.00
|1.1836
|0.0000
|1.1828
|238
|2006.01.03 00:00
|t/p
|120
|2.00
|1.1828
|0.0000
|1.1828
|16.00
|2388.00
|239
|2006.01.03 01:49
|t/p
|119
|2.00
|1.1848
|0.0000
|1.1848
|16.00
|2404.00
|240
|2006.01.03 03:51
|sell
|121
|2.00
|1.1869
|0.0000
|1.1861
|241
|2006.01.03 03:51
|buy
|122
|2.00
|1.1873
|0.0000
|1.1881
|242
|2006.01.03 05:00
|t/p
|122
|2.00
|1.1881
|0.0000
|1.1881
|16.00
|2420.00
|243
|2006.01.04 03:06
|t/p
|60
|2.00
|1.2077
|0.0000
|1.2077
|16.00
|2436.00
|244
|2006.01.04 03:30
|sell
|123
|2.00
|1.2068
|0.0000
|1.2060
|245
|2006.01.04 03:30
|buy
|124
|2.00
|1.2072
|0.0000
|1.2080
|246
|2006.01.04 04:45
|t/p
|123
|2.00
|1.2060
|0.0000
|1.2060
|16.00
|2452.00
|247
|2006.01.04 09:22
|t/p
|124
|2.00
|1.2080
|0.0000
|1.2080
|16.00
|2468.00
|248
|2006.01.04 10:00
|sell
|125
|2.00
|1.2059
|0.0000
|1.2051
|249
|2006.01.04 10:00
|buy
|126
|2.00
|1.2063
|0.0000
|1.2071
|250
|2006.01.04 12:02
|t/p
|126
|2.00
|1.2071
|0.0000
|1.2071
|16.00
|2484.00
|251
|2006.01.10 02:32
|t/p
|125
|2.00
|1.2051
|0.0000
|1.2051
|16.00
|2500.00
|252
|2006.01.10 03:05
|buy
|127
|2.00
|1.2069
|0.0000
|1.2077
|253
|2006.01.10 03:05
|sell
|128
|2.00
|1.2065
|0.0000
|1.2057
|254
|2006.01.10 03:14
|t/p
|128
|2.00
|1.2057
|0.0000
|1.2057
|16.00
|2516.00
|255
|2006.01.10 08:01
|t/p
|127
|2.00
|1.2077
|0.0000
|1.2077
|16.00
|2532.00
|256
|2006.01.10 09:07
|sell
|129
|2.00
|1.2070
|0.0000
|1.2062
|257
|2006.01.10 09:07
|buy
|130
|2.00
|1.2074
|0.0000
|1.2082
|258
|2006.01.10 09:46
|t/p
|130
|2.00
|1.2082
|0.0000
|1.2082
|16.00
|2548.00
|259
|2006.01.10 13:30
|t/p
|129
|2.00
|1.2062
|0.0000
|1.2062
|16.00
|2564.00
|260
|2006.01.10 14:25
|buy
|131
|2.00
|1.2061
|0.0000
|1.2069
|261
|2006.01.10 14:25
|sell
|132
|2.00
|1.2057
|0.0000
|1.2049
|262
|2006.01.10 14:32
|t/p
|132
|2.00
|1.2049
|0.0000
|1.2049
|16.00
|2580.00
|263
|2006.01.10 15:06
|t/p
|131
|2.00
|1.2069
|0.0000
|1.2069
|16.00
|2596.00
|264
|2006.01.10 15:49
|sell
|133
|2.00
|1.2067
|0.0000
|1.2059
|265
|2006.01.10 15:49
|buy
|134
|2.00
|1.2071
|0.0000
|1.2079
|266
|2006.01.10 16:07
|t/p
|134
|2.00
|1.2079
|0.0000
|1.2079
|16.00
|2612.00
|267
|2006.01.10 17:03
|t/p
|133
|2.00
|1.2059
|0.0000
|1.2059
|16.00
|2628.00
|268
|2006.01.10 17:21
|buy
|135
|2.00
|1.2070
|0.0000
|1.2078
|269
|2006.01.10 17:21
|sell
|136
|2.00
|1.2066
|0.0000
|1.2058
|270
|2006.01.10 19:04
|t/p
|135
|2.00
|1.2078
|0.0000
|1.2078
|16.00
|2644.00
|271
|2006.01.10 22:18
|t/p
|136
|2.00
|1.2058
|0.0000
|1.2058
|16.00
|2660.00
|272
|2006.01.10 23:00
|buy
|137
|2.00
|1.2064
|0.0000
|1.2072
|273
|2006.01.10 23:00
|sell
|138
|2.00
|1.2060
|0.0000
|1.2052
|274
|2006.01.11 02:30
|t/p
|137
|2.00
|1.2072
|0.0000
|1.2072
|16.00
|2676.00
|275
|2006.01.11 08:41
|t/p
|138
|2.00
|1.2052
|0.0000
|1.2052
|16.00
|2692.00
|276
|2006.01.11 09:21
|buy
|139
|2.00
|1.2060
|0.0000
|1.2068
|277
|2006.01.11 09:21
|sell
|140
|2.00
|1.2056
|0.0000
|1.2048
|278
|2006.01.11 10:34
|t/p
|139
|2.00
|1.2068
|0.0000
|1.2068
|16.00
|2708.00
|279
|2006.01.12 14:14
|t/p
|140
|2.00
|1.2048
|0.0000
|1.2048
|16.00
|2724.00
|280
|2006.01.12 15:48
|buy
|141
|2.00
|1.2037
|0.0000
|1.2045
|281
|2006.01.12 15:48
|sell
|142
|2.00
|1.2033
|0.0000
|1.2025
|282
|2006.01.12 17:40
|t/p
|142
|2.00
|1.2025
|0.0000
|1.2025
|16.00
|2740.00
|283
|2006.01.12 23:15
|t/p
|141
|2.00
|1.2045
|0.0000
|1.2045
|16.00
|2756.00
|284
|2006.01.12 23:19
|sell
|143
|2.00
|1.2031
|0.0000
|1.2023
|285
|2006.01.12 23:19
|buy
|144
|2.00
|1.2035
|0.0000
|1.2043
|286
|2006.01.12 23:29
|t/p
|144
|2.00
|1.2043
|0.0000
|1.2043
|16.00
|2772.00
|287
|2006.02.03 13:42
|t/p
|143
|2.00
|1.2023
|0.0000
|1.2023
|16.00
|2788.00
|288
|2006.02.03 15:03
|buy
|145
|2.00
|1.2010
|0.0000
|1.2018
|289
|2006.02.03 15:03
|sell
|146
|2.00
|1.2006
|0.0000
|1.1998
|290
|2006.02.03 15:13
|t/p
|146
|2.00
|1.1998
|0.0000
|1.1998
|16.00
|2804.00
|291
|2006.02.03 16:02
|t/p
|145
|2.00
|1.2018
|0.0000
|1.2018
|16.00
|2820.00
|292
|2006.02.03 16:12
|sell
|147
|2.00
|1.1996
|0.0000
|1.1988
|293
|2006.02.03 16:12
|buy
|148
|2.00
|1.2000
|0.0000
|1.2008
|294
|2006.02.03 16:14
|t/p
|148
|2.00
|1.2008
|0.0000
|1.2008
|16.00
|2836.00
|295
|2006.02.06 11:04
|t/p
|147
|2.00
|1.1988
|0.0000
|1.1988
|16.00
|2852.00
|296
|2006.02.06 12:15
|buy
|149
|2.00
|1.1984
|0.0000
|1.1992
|297
|2006.02.06 12:15
|sell
|150
|2.00
|1.1980
|0.0000
|1.1972
|298
|2006.02.06 13:20
|t/p
|150
|2.00
|1.1972
|0.0000
|1.1972
|16.00
|2868.00
|299
|2006.02.07 07:58
|t/p
|149
|2.00
|1.1992
|0.0000
|1.1992
|16.00
|2884.00
|300
|2006.02.07 08:33
|sell
|151
|2.00
|1.1980
|0.0000
|1.1972
|301
|2006.02.07 08:33
|buy
|152
|2.00
|1.1984
|0.0000
|1.1992
|302
|2006.02.07 09:12
|t/p
|152
|2.00
|1.1992
|0.0000
|1.1992
|16.00
|2900.00
|303
|2006.02.07 12:02
|t/p
|151
|2.00
|1.1972
|0.0000
|1.1972
|16.00
|2916.00
|304
|2006.02.07 13:08
|buy
|153
|2.00
|1.1977
|0.0000
|1.1985
|305
|2006.02.07 13:08
|sell
|154
|2.00
|1.1973
|0.0000
|1.1965
|306
|2006.02.07 13:38
|t/p
|153
|2.00
|1.1985
|0.0000
|1.1985
|16.00
|2932.00
|307
|2006.02.07 15:15
|t/p
|154
|2.00
|1.1965
|0.0000
|1.1965
|16.00
|2948.00
|308
|2006.02.07 16:06
|buy
|155
|2.00
|1.1967
|0.0000
|1.1975
|309
|2006.02.07 16:06
|sell
|156
|2.00
|1.1963
|0.0000
|1.1955
|310
|2006.02.07 16:10
|t/p
|156
|2.00
|1.1955
|0.0000
|1.1955
|16.00
|2964.00
|311
|2006.02.07 16:51
|t/p
|155
|2.00
|1.1975
|0.0000
|1.1975
|16.00
|2980.00
|312
|2006.02.07 17:13
|sell
|157
|2.00
|1.1966
|0.0000
|1.1958
|313
|2006.02.07 17:13
|buy
|158
|2.00
|1.1970
|0.0000
|1.1978
|314
|2006.02.07 17:49
|t/p
|158
|2.00
|1.1978
|0.0000
|1.1978
|16.00
|2996.00
|315
|2006.02.08 12:15
|t/p
|157
|2.00
|1.1958
|0.0000
|1.1958
|16.00
|3012.00
|316
|2006.02.08 13:21
|buy
|159
|2.00
|1.1958
|0.0000
|1.1966
|317
|2006.02.08 13:21
|sell
|160
|2.00
|1.1954
|0.0000
|1.1946
|318
|2006.02.08 13:36
|t/p
|159
|2.00
|1.1966
|0.0000
|1.1966
|16.00
|3028.00
|319
|2006.02.08 15:56
|t/p
|160
|2.00
|1.1946
|0.0000
|1.1946
|16.00
|3044.00
|320
|2006.02.08 17:30
|buy
|161
|2.00
|1.1940
|0.0000
|1.1948
|321
|2006.02.08 17:30
|sell
|162
|2.00
|1.1936
|0.0000
|1.1928
|322
|2006.02.08 17:45
|t/p
|161
|2.00
|1.1948
|0.0000
|1.1948
|16.00
|3060.00
|323
|2006.02.10 15:48
|t/p
|162
|2.00
|1.1928
|0.0000
|1.1928
|16.00
|3076.00
|324
|2006.02.10 17:00
|buy
|163
|2.00
|1.1931
|0.0000
|1.1939
|325
|2006.02.10 17:00
|sell
|164
|2.00
|1.1927
|0.0000
|1.1919
|326
|2006.02.10 18:03
|t/p
|164
|2.00
|1.1919
|0.0000
|1.1919
|16.00
|3092.00
|327
|2006.02.15 14:00
|t/p
|163
|2.00
|1.1939
|0.0000
|1.1939
|16.00
|3108.00
|328
|2006.02.15 14:36
|sell
|165
|2.00
|1.1921
|0.0000
|1.1913
|329
|2006.02.15 14:36
|buy
|166
|2.00
|1.1925
|0.0000
|1.1933
|330
|2006.02.15 14:44
|t/p
|166
|2.00
|1.1933
|0.0000
|1.1933
|16.00
|3124.00
|331
|2006.02.15 15:11
|t/p
|165
|2.00
|1.1913
|0.0000
|1.1913
|16.00
|3140.00
|332
|2006.02.15 15:13
|buy
|167
|2.00
|1.1930
|0.0000
|1.1938
|333
|2006.02.15 15:13
|sell
|168
|2.00
|1.1926
|0.0000
|1.1918
|334
|2006.02.15 15:13
|t/p
|167
|2.00
|1.1938
|0.0000
|1.1938
|16.00
|3156.00
|335
|2006.02.15 15:32
|t/p
|168
|2.00
|1.1918
|0.0000
|1.1918
|16.00
|3172.00
|336
|2006.02.15 17:26
|buy
|169
|2.00
|1.1895
|0.0000
|1.1903
|337
|2006.02.15 17:26
|sell
|170
|2.00
|1.1891
|0.0000
|1.1883
|338
|2006.02.15 17:29
|t/p
|170
|2.00
|1.1883
|0.0000
|1.1883
|16.00
|3188.00
|339
|2006.02.16 11:15
|t/p
|121
|2.00
|1.1861
|0.0000
|1.1861
|16.00
|3204.00
|340
|2006.02.16 11:45
|buy
|171
|2.00
|1.1868
|0.0000
|1.1876
|341
|2006.02.16 11:45
|sell
|172
|2.00
|1.1864
|0.0000
|1.1856
|342
|2006.02.16 13:42
|t/p
|172
|2.00
|1.1856
|0.0000
|1.1856
|16.00
|3220.00
|343
|2006.02.16 13:51
|t/p
|171
|2.00
|1.1876
|0.0000
|1.1876
|16.00
|3236.00
|344
|2006.02.16 14:55
|sell
|173
|2.00
|1.1873
|0.0000
|1.1865
|345
|2006.02.16 14:55
|buy
|174
|2.00
|1.1877
|0.0000
|1.1885
|346
|2006.02.16 15:48
|t/p
|174
|2.00
|1.1885
|0.0000
|1.1885
|16.00
|3252.00
|347
|2006.02.16 21:23
|t/p
|169
|2.00
|1.1903
|0.0000
|1.1903
|16.00
|3268.00
|348
|2006.02.16 22:00
|sell
|175
|2.00
|1.1898
|0.0000
|1.1890
|349
|2006.02.16 22:00
|buy
|176
|2.00
|1.1902
|0.0000
|1.1910
|350
|2006.02.16 23:50
|t/p
|176
|2.00
|1.1910
|0.0000
|1.1910
|16.00
|3284.00
|351
|2006.02.17 01:15
|t/p
|175
|2.00
|1.1890
|0.0000
|1.1890
|16.00
|3300.00
|352
|2006.02.17 02:09
|buy
|177
|2.00
|1.1894
|0.0000
|1.1902
|353
|2006.02.17 02:09
|sell
|178
|2.00
|1.1890
|0.0000
|1.1882
|354
|2006.02.17 03:30
|t/p
|178
|2.00
|1.1882
|0.0000
|1.1882
|16.00
|3316.00
|355
|2006.02.17 12:11
|t/p
|173
|2.00
|1.1865
|0.0000
|1.1865
|16.00
|3332.00
|356
|2006.02.17 12:30
|buy
|179
|2.00
|1.1876
|0.0000
|1.1884
|357
|2006.02.17 12:30
|sell
|180
|2.00
|1.1872
|0.0000
|1.1864
|358
|2006.02.17 13:14
|t/p
|180
|2.00
|1.1864
|0.0000
|1.1864
|16.00
|3348.00
|359
|2006.02.17 14:34
|t/p
|179
|2.00
|1.1884
|0.0000
|1.1884
|16.00
|3364.00
|360
|2006.02.17 15:01
|t/p
|177
|2.00
|1.1902
|0.0000
|1.1902
|16.00
|3380.00
|361
|2006.02.17 15:56
|sell
|181
|2.00
|1.1914
|0.0000
|1.1906
|362
|2006.02.17 15:56
|buy
|182
|2.00
|1.1918
|0.0000
|1.1926
|363
|2006.02.17 15:57
|t/p
|182
|2.00
|1.1926
|0.0000
|1.1926
|16.00
|3396.00
|364
|2006.02.17 16:35
|sell
|183
|2.00
|1.1921
|0.0000
|1.1913
|365
|2006.02.17 16:35
|buy
|184
|2.00
|1.1925
|0.0000
|1.1933
|366
|2006.02.17 16:50
|t/p
|183
|2.00
|1.1913
|0.0000
|1.1913
|16.00
|3412.00
|367
|2006.02.17 16:55
|t/p
|181
|2.00
|1.1906
|0.0000
|1.1906
|16.00
|3428.00
|368
|2006.02.17 16:59
|buy
|185
|2.00
|1.1931
|0.0000
|1.1939
|369
|2006.02.17 16:59
|sell
|186
|2.00
|1.1927
|0.0000
|1.1919
|370
|2006.02.17 16:59
|t/p
|186
|2.00
|1.1919
|0.0000
|1.1919
|16.00
|3444.00
|371
|2006.02.17 18:26
|t/p
|184
|2.00
|1.1933
|0.0000
|1.1933
|16.00
|3460.00
|372
|2006.02.17 18:26
|t/p
|185
|2.00
|1.1939
|0.0000
|1.1939
|16.00
|3476.00
|373
|2006.02.17 20:21
|sell
|187
|2.00
|1.1930
|0.0000
|1.1922
|374
|2006.02.17 20:21
|buy
|188
|2.00
|1.1934
|0.0000
|1.1942
|375
|2006.02.19 23:37
|t/p
|188
|2.00
|1.1942
|0.0000
|1.1942
|16.00
|3492.00
|376
|2006.02.20 00:30
|sell
|189
|2.00
|1.1938
|0.0000
|1.1930
|377
|2006.02.20 00:30
|buy
|190
|2.00
|1.1942
|0.0000
|1.1950
|378
|2006.02.20 00:51
|t/p
|190
|2.00
|1.1950
|0.0000
|1.1950
|16.00
|3508.00
|379
|2006.02.20 23:17
|t/p
|189
|2.00
|1.1930
|0.0000
|1.1930
|16.00
|3524.00
|380
|2006.02.20 23:46
|buy
|191
|2.00
|1.1938
|0.0000
|1.1946
|381
|2006.02.20 23:46
|sell
|192
|2.00
|1.1934
|0.0000
|1.1926
|382
|2006.02.21 00:58
|t/p
|192
|2.00
|1.1926
|0.0000
|1.1926
|16.00
|3540.00
|383
|2006.02.21 02:41
|t/p
|187
|2.00
|1.1922
|0.0000
|1.1922
|16.00
|3556.00
|384
|2006.02.21 03:15
|buy
|193
|2.00
|1.1927
|0.0000
|1.1935
|385
|2006.02.21 03:15
|sell
|194
|2.00
|1.1923
|0.0000
|1.1915
|386
|2006.02.21 07:22
|t/p
|194
|2.00
|1.1915
|0.0000
|1.1915
|16.00
|3572.00
|387
|2006.02.23 09:17
|t/p
|193
|2.00
|1.1935
|0.0000
|1.1935
|16.00
|3588.00
|388
|2006.02.23 10:29
|t/p
|191
|2.00
|1.1946
|0.0000
|1.1946
|16.00
|3604.00
|389
|2006.02.23 11:49
|sell
|195
|2.00
|1.1955
|0.0000
|1.1947
|390
|2006.02.23 11:49
|buy
|196
|2.00
|1.1959
|0.0000
|1.1967
|391
|2006.02.23 13:32
|t/p
|195
|2.00
|1.1947
|0.0000
|1.1947
|16.00
|3620.00
|392
|2006.02.23 13:38
|buy
|197
|2.00
|1.1961
|0.0000
|1.1969
|393
|2006.02.23 13:38
|sell
|198
|2.00
|1.1957
|0.0000
|1.1949
|394
|2006.02.23 13:48
|t/p
|198
|2.00
|1.1949
|0.0000
|1.1949
|16.00
|3636.00
|395
|2006.03.01 14:28
|t/p
|196
|2.00
|1.1967
|0.0000
|1.1967
|16.00
|3652.00
|396
|2006.03.01 14:28
|t/p
|197
|2.00
|1.1969
|0.0000
|1.1969
|16.00
|3668.00
|397
|2006.03.01 14:31
|sell
|199
|2.00
|1.1958
|0.0000
|1.1950
|398
|2006.03.01 14:31
|buy
|200
|2.00
|1.1962
|0.0000
|1.1970
|399
|2006.03.01 15:04
|t/p
|199
|2.00
|1.1950
|0.0000
|1.1950
|16.00
|3684.00
|400
|2006.03.01 15:14
|buy
|201
|2.00
|1.1961
|0.0000
|1.1969
|401
|2006.03.01 15:14
|sell
|202
|2.00
|1.1957
|0.0000
|1.1949
|402
|2006.03.01 15:14
|t/p
|202
|2.00
|1.1949
|0.0000
|1.1949
|16.00
|3700.00
|403
|2006.03.02 15:06
|t/p
|200
|2.00
|1.1970
|0.0000
|1.1970
|16.00
|3716.00
|404
|2006.03.02 15:06
|t/p
|201
|2.00
|1.1969
|0.0000
|1.1969
|16.00
|3732.00
|405
|2006.03.02 16:46
|sell
|203
|2.00
|1.1995
|0.0000
|1.1987
|406
|2006.03.02 16:46
|buy
|204
|2.00
|1.1999
|0.0000
|1.2007
|407
|2006.03.02 16:59
|t/p
|204
|2.00
|1.2007
|0.0000
|1.2007
|16.00
|3748.00
|408
|2006.03.02 17:45
|sell
|205
|2.00
|1.2009
|0.0000
|1.2001
|409
|2006.03.02 17:45
|buy
|206
|2.00
|1.2013
|0.0000
|1.2021
|410
|2006.03.02 17:58
|t/p
|206
|2.00
|1.2021
|0.0000
|1.2021
|16.00
|3764.00
|411
|2006.03.03 15:07
|t/p
|205
|2.00
|1.2001
|0.0000
|1.2001
|16.00
|3780.00
|412
|2006.03.03 15:14
|buy
|207
|2.00
|1.2053
|0.0000
|1.2061
|413
|2006.03.03 15:14
|sell
|208
|2.00
|1.2049
|0.0000
|1.2041
|414
|2006.03.03 15:14
|t/p
|208
|2.00
|1.2041
|0.0000
|1.2041
|16.00
|3796.00
|415
|2006.03.05 23:05
|t/p
|207
|2.00
|1.2061
|0.0000
|1.2061
|16.00
|3812.00
|416
|2006.03.06 00:15
|sell
|209
|2.00
|1.2072
|0.0000
|1.2064
|417
|2006.03.06 00:15
|buy
|210
|2.00
|1.2076
|0.0000
|1.2084
|418
|2006.03.06 00:58
|t/p
|210
|2.00
|1.2084
|0.0000
|1.2084
|16.00
|3828.00
|419
|2006.03.06 08:45
|t/p
|209
|2.00
|1.2064
|0.0000
|1.2064
|16.00
|3844.00
|420
|2006.03.06 08:45
|sell
|211
|2.00
|1.2054
|0.0000
|1.2046
|421
|2006.03.06 08:45
|buy
|212
|2.00
|1.2058
|0.0000
|1.2066
|422
|2006.03.06 08:47
|t/p
|212
|2.00
|1.2066
|0.0000
|1.2066
|16.00
|3860.00
|423
|2006.03.06 10:30
|t/p
|211
|2.00
|1.2046
|0.0000
|1.2046
|16.00
|3876.00
|424
|2006.03.06 11:45
|buy
|213
|2.00
|1.2039
|0.0000
|1.2047
|425
|2006.03.06 11:45
|sell
|214
|2.00
|1.2035
|0.0000
|1.2027
|426
|2006.03.06 12:35
|t/p
|214
|2.00
|1.2027
|0.0000
|1.2027
|16.00
|3892.00
|427
|2006.03.07 00:51
|t/p
|203
|2.00
|1.1987
|0.0000
|1.1987
|16.00
|3908.00
|428
|2006.03.07 01:31
|buy
|215
|2.00
|1.2001
|0.0000
|1.2009
|429
|2006.03.07 01:31
|sell
|216
|2.00
|1.1997
|0.0000
|1.1989
|430
|2006.03.07 04:46
|t/p
|216
|2.00
|1.1989
|0.0000
|1.1989
|16.00
|3924.00
|431
|2006.03.14 15:22
|t/p
|215
|2.00
|1.2009
|0.0000
|1.2009
|16.00
|3940.00
|432
|2006.03.14 16:52
|sell
|217
|2.00
|1.2013
|0.0000
|1.2005
|433
|2006.03.14 16:52
|buy
|218
|2.00
|1.2017
|0.0000
|1.2025
|434
|2006.03.14 16:58
|t/p
|218
|2.00
|1.2025
|0.0000
|1.2025
|16.00
|3956.00
|435
|2006.03.15 14:07
|t/p
|213
|2.00
|1.2047
|0.0000
|1.2047
|16.00
|3972.00
|436
|2006.03.15 14:08
|sell
|219
|2.00
|1.2022
|0.0000
|1.2014
|437
|2006.03.15 14:08
|buy
|220
|2.00
|1.2026
|0.0000
|1.2034
|438
|2006.03.15 14:13
|t/p
|220
|2.00
|1.2034
|0.0000
|1.2034
|16.00
|3988.00
|439
|2006.03.23 15:15
|t/p
|217
|2.00
|1.2005
|0.0000
|1.2005
|16.00
|4004.00
|440
|2006.03.23 15:15
|t/p
|219
|2.00
|1.2014
|0.0000
|1.2014
|16.00
|4020.00
|441
|2006.03.23 17:33
|buy
|221
|2.00
|1.1987
|0.0000
|1.1995
|442
|2006.03.23 17:33
|sell
|222
|2.00
|1.1983
|0.0000
|1.1975
|443
|2006.03.23 18:55
|t/p
|222
|2.00
|1.1975
|0.0000
|1.1975
|16.00
|4036.00
|444
|2006.03.23 19:45
|buy
|223
|2.00
|1.1972
|0.0000
|1.1980
|445
|2006.03.23 19:45
|sell
|224
|2.00
|1.1968
|0.0000
|1.1960
|446
|2006.03.24 12:00
|t/p
|224
|2.00
|1.1960
|0.0000
|1.1960
|16.00
|4052.00
|447
|2006.03.24 13:37
|t/p
|223
|2.00
|1.1980
|0.0000
|1.1980
|16.00
|4068.00
|448
|2006.03.24 13:37
|sell
|225
|2.00
|1.1964
|0.0000
|1.1956
|449
|2006.03.24 13:37
|buy
|226
|2.00
|1.1968
|0.0000
|1.1976
|450
|2006.03.24 13:39
|t/p
|226
|2.00
|1.1976
|0.0000
|1.1976
|16.00
|4084.00
|451
|2006.03.24 13:57
|t/p
|225
|2.00
|1.1956
|0.0000
|1.1956
|16.00
|4100.00
|452
|2006.03.24 13:58
|buy
|227
|2.00
|1.1987
|0.0000
|1.1995
|453
|2006.03.24 13:58
|sell
|228
|2.00
|1.1983
|0.0000
|1.1975
|454
|2006.03.24 13:59
|t/p
|228
|2.00
|1.1975
|0.0000
|1.1975
|16.00
|4116.00
|455
|2006.03.24 15:05
|t/p
|221
|2.00
|1.1995
|0.0000
|1.1995
|16.00
|4132.00
|456
|2006.03.24 15:05
|t/p
|227
|2.00
|1.1995
|0.0000
|1.1995
|16.00
|4148.00
|457
|2006.03.24 16:10
|sell
|229
|2.00
|1.2006
|0.0000
|1.1998
|458
|2006.03.24 16:10
|buy
|230
|2.00
|1.2010
|0.0000
|1.2018
|459
|2006.03.24 16:14
|t/p
|230
|2.00
|1.2018
|0.0000
|1.2018
|16.00
|4164.00
|460
|2006.03.24 18:30
|sell
|231
|2.00
|1.2038
|0.0000
|1.2030
|461
|2006.03.24 18:30
|buy
|232
|2.00
|1.2042
|0.0000
|1.2050
|462
|2006.03.24 19:34
|t/p
|231
|2.00
|1.2030
|0.0000
|1.2030
|16.00
|4180.00
|463
|2006.03.27 03:17
|t/p
|232
|2.00
|1.2050
|0.0000
|1.2050
|16.00
|4196.00
|464
|2006.03.27 03:56
|sell
|233
|2.00
|1.2040
|0.0000
|1.2032
|465
|2006.03.27 03:56
|buy
|234
|2.00
|1.2044
|0.0000
|1.2052
|466
|2006.03.27 03:59
|t/p
|234
|2.00
|1.2052
|0.0000
|1.2052
|16.00
|4212.00
|467
|2006.03.27 09:20
|t/p
|233
|2.00
|1.2032
|0.0000
|1.2032
|16.00
|4228.00
|468
|2006.03.27 10:17
|buy
|235
|2.00
|1.2031
|0.0000
|1.2039
|469
|2006.03.27 10:17
|sell
|236
|2.00
|1.2027
|0.0000
|1.2019
|470
|2006.03.27 16:06
|t/p
|236
|2.00
|1.2019
|0.0000
|1.2019
|16.00
|4244.00
|471
|2006.03.28 03:53
|t/p
|229
|2.00
|1.1998
|0.0000
|1.1998
|16.00
|4260.00
|472
|2006.03.28 03:55
|buy
|237
|2.00
|1.2009
|0.0000
|1.2017
|473
|2006.03.28 03:55
|sell
|238
|2.00
|1.2005
|0.0000
|1.1997
|474
|2006.03.28 03:57
|t/p
|238
|2.00
|1.1997
|0.0000
|1.1997
|16.00
|4276.00
|475
|2006.03.28 06:51
|t/p
|237
|2.00
|1.2017
|0.0000
|1.2017
|16.00
|4292.00
|476
|2006.03.28 08:01
|t/p
|235
|2.00
|1.2039
|0.0000
|1.2039
|16.00
|4308.00
|477
|2006.03.28 09:10
|sell
|239
|2.00
|1.2055
|0.0000
|1.2047
|478
|2006.03.28 09:10
|buy
|240
|2.00
|1.2059
|0.0000
|1.2067
|479
|2006.03.28 09:43
|t/p
|240
|2.00
|1.2067
|0.0000
|1.2067
|16.00
|4324.00
|480
|2006.03.28 10:00
|sell
|241
|2.00
|1.2061
|0.0000
|1.2053
|481
|2006.03.28 10:00
|buy
|242
|2.00
|1.2065
|0.0000
|1.2073
|482
|2006.03.28 11:55
|t/p
|242
|2.00
|1.2073
|0.0000
|1.2073
|16.00
|4340.00
|483
|2006.03.28 19:15
|t/p
|239
|2.00
|1.2047
|0.0000
|1.2047
|16.00
|4356.00
|484
|2006.03.28 19:15
|t/p
|241
|2.00
|1.2053
|0.0000
|1.2053
|16.00
|4372.00
|485
|2006.03.28 19:15
|sell
|243
|2.00
|1.2008
|0.0000
|1.2000
|486
|2006.03.28 19:15
|buy
|244
|2.00
|1.2012
|0.0000
|1.2020
|487
|2006.03.28 19:15
|t/p
|244
|2.00
|1.2020
|0.0000
|1.2020
|16.00
|4388.00
|488
|2006.03.28 19:22
|buy
|245
|2.00
|1.2076
|0.0000
|1.2084
|489
|2006.03.28 19:22
|sell
|246
|2.00
|1.2072
|0.0000
|1.2064
|490
|2006.03.28 19:23
|t/p
|246
|2.00
|1.2064
|0.0000
|1.2064
|16.00
|4404.00
|491
|2006.03.28 19:59
|t/p
|243
|2.00
|1.2000
|0.0000
|1.2000
|16.00
|4420.00
|492
|2006.03.28 22:18
|buy
|247
|2.00
|1.2006
|0.0000
|1.2014
|493
|2006.03.28 22:18
|sell
|248
|2.00
|1.2002
|0.0000
|1.1994
|494
|2006.03.29 05:45
|t/p
|247
|2.00
|1.2014
|0.0000
|1.2014
|16.00
|4436.00
|495
|2006.03.29 07:46
|t/p
|248
|2.00
|1.1994
|0.0000
|1.1994
|16.00
|4452.00
|496
|2006.03.29 08:26
|buy
|249
|2.00
|1.2000
|0.0000
|1.2008
|497
|2006.03.29 08:26
|sell
|250
|2.00
|1.1996
|0.0000
|1.1988
|498
|2006.03.29 10:00
|t/p
|249
|2.00
|1.2008
|0.0000
|1.2008
|16.00
|4468.00
|499
|2006.03.30 11:20
|t/p
|245
|2.00
|1.2084
|0.0000
|1.2084
|16.00
|4484.00
|500
|2006.03.30 12:15
|sell
|251
|2.00
|1.2084
|0.0000
|1.2076
|501
|2006.03.30 12:15
|buy
|252
|2.00
|1.2088
|0.0000
|1.2096
|502
|2006.03.30 12:29
|t/p
|252
|2.00
|1.2096
|0.0000
|1.2096
|16.00
|4500.00
|503
|2006.03.30 13:45
|t/p
|251
|2.00
|1.2076
|0.0000
|1.2076
|16.00
|4516.00
|504
|2006.03.30 14:12
|buy
|253
|2.00
|1.2086
|0.0000
|1.2094
|505
|2006.03.30 14:12
|sell
|254
|2.00
|1.2082
|0.0000
|1.2074
|506
|2006.03.30 14:26
|t/p
|253
|2.00
|1.2094
|0.0000
|1.2094
|16.00
|4532.00
|507
|2006.04.03 03:13
|t/p
|254
|2.00
|1.2074
|0.0000
|1.2074
|16.00
|4548.00
|508
|2006.04.03 04:00
|buy
|255
|2.00
|1.2078
|0.0000
|1.2086
|509
|2006.04.03 04:00
|sell
|256
|2.00
|1.2074
|0.0000
|1.2066
|510
|2006.04.03 04:35
|t/p
|256
|2.00
|1.2066
|0.0000
|1.2066
|16.00
|4564.00
|511
|2006.04.03 14:15
|t/p
|255
|2.00
|1.2086
|0.0000
|1.2086
|16.00
|4580.00
|512
|2006.04.03 15:47
|sell
|257
|2.00
|1.2119
|0.0000
|1.2111
|513
|2006.04.03 15:47
|buy
|258
|2.00
|1.2123
|0.0000
|1.2131
|514
|2006.04.03 15:51
|t/p
|258
|2.00
|1.2131
|0.0000
|1.2131
|16.00
|4596.00
|515
|2006.04.07 15:57
|t/p
|257
|2.00
|1.2111
|0.0000
|1.2111
|16.00
|4612.00
|516
|2006.04.07 16:25
|buy
|259
|2.00
|1.2116
|0.0000
|1.2124
|517
|2006.04.07 16:25
|sell
|260
|2.00
|1.2112
|0.0000
|1.2104
|518
|2006.04.07 16:27
|t/p
|260
|2.00
|1.2104
|0.0000
|1.2104
|16.00
|4628.00
|519
|2006.04.10 07:13
|t/p
|259
|2.00
|1.2124
|0.0000
|1.2124
|16.00
|4644.00
|520
|2006.04.10 08:27
|sell
|261
|2.00
|1.2119
|0.0000
|1.2111
|521
|2006.04.10 08:27
|buy
|262
|2.00
|1.2123
|0.0000
|1.2131
|522
|2006.04.10 10:25
|t/p
|261
|2.00
|1.2111
|0.0000
|1.2111
|16.00
|4660.00
|523
|2006.04.11 06:02
|t/p
|262
|2.00
|1.2131
|0.0000
|1.2131
|16.00
|4676.00
|524
|2006.04.11 06:24
|sell
|263
|2.00
|1.2123
|0.0000
|1.2115
|525
|2006.04.11 06:24
|buy
|264
|2.00
|1.2127
|0.0000
|1.2135
|526
|2006.04.11 06:43
|t/p
|264
|2.00
|1.2135
|0.0000
|1.2135
|16.00
|4692.00
|527
|2006.04.11 10:03
|t/p
|263
|2.00
|1.2115
|0.0000
|1.2115
|16.00
|4708.00
|528
|2006.04.11 10:40
|buy
|265
|2.00
|1.2119
|0.0000
|1.2127
|529
|2006.04.11 10:40
|sell
|266
|2.00
|1.2115
|0.0000
|1.2107
|530
|2006.04.11 12:15
|t/p
|266
|2.00
|1.2107
|0.0000
|1.2107
|16.00
|4724.00
|531
|2006.04.11 13:48
|t/p
|265
|2.00
|1.2127
|0.0000
|1.2127
|16.00
|4740.00
|532
|2006.04.11 14:15
|sell
|267
|2.00
|1.2117
|0.0000
|1.2109
|533
|2006.04.11 14:15
|buy
|268
|2.00
|1.2121
|0.0000
|1.2129
|534
|2006.04.11 14:29
|t/p
|268
|2.00
|1.2129
|0.0000
|1.2129
|16.00
|4756.00
|535
|2006.04.12 12:36
|t/p
|267
|2.00
|1.2109
|0.0000
|1.2109
|16.00
|4772.00
|536
|2006.04.12 13:17
|buy
|269
|2.00
|1.2112
|0.0000
|1.2120
|537
|2006.04.12 13:17
|sell
|270
|2.00
|1.2108
|0.0000
|1.2100
|538
|2006.04.12 13:17
|t/p
|270
|2.00
|1.2100
|0.0000
|1.2100
|16.00
|4788.00
|539
|2006.04.12 13:46
|t/p
|269
|2.00
|1.2120
|0.0000
|1.2120
|16.00
|4804.00
|540
|2006.04.12 14:56
|sell
|271
|2.00
|1.2117
|0.0000
|1.2109
|541
|2006.04.12 14:56
|buy
|272
|2.00
|1.2121
|0.0000
|1.2129
|542
|2006.04.12 15:11
|t/p
|271
|2.00
|1.2109
|0.0000
|1.2109
|16.00
|4820.00
|543
|2006.04.13 07:28
|t/p
|272
|2.00
|1.2129
|0.0000
|1.2129
|16.00
|4836.00
|544
|2006.04.13 07:36
|sell
|273
|2.00
|1.2119
|0.0000
|1.2111
|545
|2006.04.13 07:36
|buy
|274
|2.00
|1.2123
|0.0000
|1.2131
|546
|2006.04.13 09:04
|t/p
|273
|2.00
|1.2111
|0.0000
|1.2111
|16.00
|4852.00
|547
|2006.04.16 23:28
|t/p
|274
|2.00
|1.2131
|0.0000
|1.2131
|16.00
|4868.00
|548
|2006.04.17 02:17
|sell
|275
|2.00
|1.2183
|0.0000
|1.2175
|549
|2006.04.17 02:17
|buy
|276
|2.00
|1.2187
|0.0000
|1.2195
|550
|2006.04.17 02:44
|t/p
|276
|2.00
|1.2195
|0.0000
|1.2195
|16.00
|4884.00
|551
|2006.04.17 05:30
|t/p
|275
|2.00
|1.2175
|0.0000
|1.2175
|16.00
|4900.00
|552
|2006.04.17 05:39
|buy
|277
|2.00
|1.2184
|0.0000
|1.2192
|553
|2006.04.17 05:39
|sell
|278
|2.00
|1.2180
|0.0000
|1.2172
|554
|2006.04.17 08:30
|t/p
|278
|2.00
|1.2172
|0.0000
|1.2172
|16.00
|4916.00
|555
|2006.04.17 10:04
|t/p
|277
|2.00
|1.2192
|0.0000
|1.2192
|16.00
|4932.00
|556
|2006.04.17 11:00
|sell
|279
|2.00
|1.2189
|0.0000
|1.2181
|557
|2006.04.17 11:00
|buy
|280
|2.00
|1.2193
|0.0000
|1.2201
|558
|2006.04.17 11:30
|t/p
|280
|2.00
|1.2201
|0.0000
|1.2201
|16.00
|4948.00
|559
|2006.06.15 23:59
|close at stop
|279
|2.00
|1.2646
|0.0000
|1.2181
|-914.00
|4034.00
|560
|2006.06.15 23:59
|close at stop
|250
|2.00
|1.2646
|0.0000
|1.1988
|-1300.00
|2734.00