|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2005.10.13 00:30 - 2006.06.15 00:00 (2005.01.01 - 2006.06.15)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=20; TrailingStop=20; StopLoss=20; UseStopLoss=false; ShortEma=2; LongEma=5; immediate_trade=true; reversal=false; ConfirmedOnEntry=false; Lots=5; MM=false; AccountIsMicro=true; Risk=10; MAGICMA=20060301; Show_Settings=true;
|Bars in test
|16370
|Ticks modelled
|472139
|Modelling quality
|29.50%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|-260.00
|Gross profit
|6400.00
|Gross loss
|-6660.00
|Profit factor
|0.96
|Expected payoff
|-3.94
|Absolute drawdown
|260.00
|Maximal drawdown (%)
|6660.00 (96.5%)
|Total trades
|66
|Short positions (won %)
|33 (93.94%)
|Long positions (won %)
|33 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|64 (96.97%)
|Loss trades (% of total)
|2 (3.03%)
|Largest
|profit trade
|100.00
|loss trade
|-3675.00
|Average
|profit trade
|100.00
|loss trade
|-3330.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|64 (6400.00)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-6660.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|6400.00 (64)
|consecutive loss (count of losses)
|-6660.00 (2)
|Average
|consecutive wins
|64
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.10.13 00:30
|sell
|1
|5.00
|1.2016
|0.0000
|1.1996
|2
|2005.10.13 01:01
|t/p
|1
|5.00
|1.1996
|0.0000
|1.1996
|100.00
|600.00
|3
|2005.10.13 03:00
|buy
|2
|5.00
|1.1991
|0.0000
|1.2011
|4
|2005.10.13 03:00
|sell
|3
|5.00
|1.1989
|0.0000
|1.1969
|5
|2005.10.13 12:31
|t/p
|3
|5.00
|1.1969
|0.0000
|1.1969
|100.00
|700.00
|6
|2005.10.13 18:45
|t/p
|2
|5.00
|1.2011
|0.0000
|1.2011
|100.00
|800.00
|7
|2005.10.13 20:36
|sell
|4
|5.00
|1.2022
|0.0000
|1.2002
|8
|2005.10.13 20:36
|buy
|5
|5.00
|1.2024
|0.0000
|1.2044
|9
|2005.10.14 00:15
|t/p
|4
|5.00
|1.2002
|0.0000
|1.2002
|100.00
|900.00
|10
|2005.10.14 00:54
|buy
|6
|5.00
|1.2012
|0.0000
|1.2032
|11
|2005.10.14 03:05
|t/p
|6
|5.00
|1.2032
|0.0000
|1.2032
|100.00
|1000.00
|12
|2005.10.14 04:05
|t/p
|5
|5.00
|1.2044
|0.0000
|1.2044
|100.00
|1100.00
|13
|2005.10.14 04:45
|sell
|7
|5.00
|1.2025
|0.0000
|1.2005
|14
|2005.10.14 04:45
|buy
|8
|5.00
|1.2027
|0.0000
|1.2047
|15
|2005.10.14 09:04
|t/p
|7
|5.00
|1.2005
|0.0000
|1.2005
|100.00
|1200.00
|16
|2005.10.14 10:15
|buy
|9
|5.00
|1.2008
|0.0000
|1.2028
|17
|2005.10.14 10:15
|sell
|10
|5.00
|1.2006
|0.0000
|1.1986
|18
|2005.10.14 10:46
|t/p
|10
|5.00
|1.1986
|0.0000
|1.1986
|100.00
|1300.00
|19
|2005.10.14 12:32
|t/p
|9
|5.00
|1.2028
|0.0000
|1.2028
|100.00
|1400.00
|20
|2005.10.14 12:33
|t/p
|8
|5.00
|1.2047
|0.0000
|1.2047
|100.00
|1500.00
|21
|2005.10.14 12:41
|sell
|11
|5.00
|1.1990
|0.0000
|1.1970
|22
|2005.10.14 12:41
|buy
|12
|5.00
|1.1992
|0.0000
|1.2012
|23
|2005.10.14 12:44
|t/p
|12
|5.00
|1.2012
|0.0000
|1.2012
|100.00
|1600.00
|24
|2005.10.14 12:44
|buy
|13
|5.00
|1.2057
|0.0000
|1.2077
|25
|2005.10.14 12:44
|sell
|14
|5.00
|1.2055
|0.0000
|1.2035
|26
|2005.10.14 12:57
|t/p
|14
|5.00
|1.2035
|0.0000
|1.2035
|100.00
|1700.00
|27
|2005.10.14 14:57
|t/p
|13
|5.00
|1.2077
|0.0000
|1.2077
|100.00
|1800.00
|28
|2005.10.14 17:07
|sell
|15
|5.00
|1.2079
|0.0000
|1.2059
|29
|2005.10.14 17:07
|buy
|16
|5.00
|1.2081
|0.0000
|1.2101
|30
|2005.10.14 17:42
|t/p
|16
|5.00
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|100.00
|1900.00
|31
|2005.10.17 08:48
|t/p
|15
|5.00
|1.2059
|0.0000
|1.2059
|100.00
|2000.00
|32
|2005.10.17 11:01
|buy
|17
|5.00
|1.2044
|0.0000
|1.2064
|33
|2005.10.17 11:01
|sell
|18
|5.00
|1.2042
|0.0000
|1.2022
|34
|2005.10.17 12:15
|t/p
|18
|5.00
|1.2022
|0.0000
|1.2022
|100.00
|2100.00
|35
|2005.10.18 07:50
|t/p
|11
|5.00
|1.1970
|0.0000
|1.1970
|100.00
|2200.00
|36
|2005.10.18 08:15
|buy
|19
|5.00
|1.1988
|0.0000
|1.2008
|37
|2005.10.18 08:15
|sell
|20
|5.00
|1.1986
|0.0000
|1.1966
|38
|2005.10.18 09:33
|t/p
|20
|5.00
|1.1966
|0.0000
|1.1966
|100.00
|2300.00
|39
|2005.10.20 19:29
|t/p
|19
|5.00
|1.2008
|0.0000
|1.2008
|100.00
|2400.00
|40
|2005.10.20 21:15
|sell
|21
|5.00
|1.2014
|0.0000
|1.1994
|41
|2005.10.20 21:15
|buy
|22
|5.00
|1.2016
|0.0000
|1.2036
|42
|2005.10.20 23:56
|t/p
|22
|5.00
|1.2036
|0.0000
|1.2036
|100.00
|2500.00
|43
|2005.10.21 00:25
|t/p
|17
|5.00
|1.2064
|0.0000
|1.2064
|100.00
|2600.00
|44
|2005.10.21 01:15
|sell
|23
|5.00
|1.2044
|0.0000
|1.2024
|45
|2005.10.21 01:15
|buy
|24
|5.00
|1.2046
|0.0000
|1.2066
|46
|2005.10.21 01:28
|t/p
|24
|5.00
|1.2066
|0.0000
|1.2066
|100.00
|2700.00
|47
|2005.10.21 10:00
|t/p
|23
|5.00
|1.2024
|0.0000
|1.2024
|100.00
|2800.00
|48
|2005.10.21 11:15
|buy
|25
|5.00
|1.2023
|0.0000
|1.2043
|49
|2005.10.21 11:15
|sell
|26
|5.00
|1.2021
|0.0000
|1.2001
|50
|2005.10.21 13:52
|t/p
|25
|5.00
|1.2043
|0.0000
|1.2043
|100.00
|2900.00
|51
|2005.10.21 15:16
|t/p
|26
|5.00
|1.2001
|0.0000
|1.2001
|100.00
|3000.00
|52
|2005.10.21 15:17
|t/p
|21
|5.00
|1.1994
|0.0000
|1.1994
|100.00
|3100.00
|53
|2005.10.21 18:46
|buy
|27
|5.00
|1.1947
|0.0000
|1.1967
|54
|2005.10.21 18:46
|sell
|28
|5.00
|1.1945
|0.0000
|1.1925
|55
|2005.10.24 03:04
|t/p
|28
|5.00
|1.1925
|0.0000
|1.1925
|100.00
|3200.00
|56
|2005.10.24 03:30
|buy
|29
|5.00
|1.1930
|0.0000
|1.1950
|57
|2005.10.24 03:30
|sell
|30
|5.00
|1.1928
|0.0000
|1.1908
|58
|2005.10.24 06:00
|t/p
|29
|5.00
|1.1950
|0.0000
|1.1950
|100.00
|3300.00
|59
|2005.10.24 14:04
|t/p
|27
|5.00
|1.1967
|0.0000
|1.1967
|100.00
|3400.00
|60
|2005.10.24 15:15
|sell
|31
|5.00
|1.1965
|0.0000
|1.1945
|61
|2005.10.24 15:15
|buy
|32
|5.00
|1.1967
|0.0000
|1.1987
|62
|2005.10.24 15:44
|t/p
|32
|5.00
|1.1987
|0.0000
|1.1987
|100.00
|3500.00
|63
|2005.10.25 00:00
|t/p
|31
|5.00
|1.1945
|0.0000
|1.1945
|100.00
|3600.00
|64
|2005.10.25 01:02
|buy
|33
|5.00
|1.1957
|0.0000
|1.1977
|65
|2005.10.25 01:02
|sell
|34
|5.00
|1.1955
|0.0000
|1.1935
|66
|2005.10.25 03:45
|t/p
|33
|5.00
|1.1977
|0.0000
|1.1977
|100.00
|3700.00
|67
|2005.11.04 00:58
|t/p
|34
|5.00
|1.1935
|0.0000
|1.1935
|100.00
|3800.00
|68
|2005.11.04 01:15
|buy
|35
|5.00
|1.1944
|0.0000
|1.1964
|69
|2005.11.04 01:15
|sell
|36
|5.00
|1.1942
|0.0000
|1.1922
|70
|2005.11.04 13:19
|t/p
|36
|5.00
|1.1922
|0.0000
|1.1922
|100.00
|3900.00
|71
|2005.11.04 13:39
|t/p
|35
|5.00
|1.1964
|0.0000
|1.1964
|100.00
|4000.00
|72
|2005.11.04 13:39
|sell
|37
|5.00
|1.1938
|0.0000
|1.1918
|73
|2005.11.04 13:39
|buy
|38
|5.00
|1.1940
|0.0000
|1.1960
|74
|2005.11.04 13:44
|t/p
|38
|5.00
|1.1960
|0.0000
|1.1960
|100.00
|4100.00
|75
|2005.11.04 15:00
|t/p
|37
|5.00
|1.1918
|0.0000
|1.1918
|100.00
|4200.00
|76
|2005.11.04 15:02
|t/p
|30
|5.00
|1.1908
|0.0000
|1.1908
|100.00
|4300.00
|77
|2005.11.04 18:03
|buy
|39
|5.00
|1.1825
|0.0000
|1.1845
|78
|2005.11.04 18:03
|sell
|40
|5.00
|1.1823
|0.0000
|1.1803
|79
|2005.11.06 23:00
|t/p
|40
|5.00
|1.1803
|0.0000
|1.1803
|100.00
|4400.00
|80
|2005.11.06 23:00
|sell
|41
|5.00
|1.1801
|0.0000
|1.1781
|81
|2005.11.06 23:00
|buy
|42
|5.00
|1.1803
|0.0000
|1.1823
|82
|2005.11.07 03:45
|t/p
|42
|5.00
|1.1823
|0.0000
|1.1823
|100.00
|4500.00
|83
|2005.11.07 13:52
|t/p
|41
|5.00
|1.1781
|0.0000
|1.1781
|100.00
|4600.00
|84
|2005.11.07 15:22
|buy
|43
|5.00
|1.1798
|0.0000
|1.1818
|85
|2005.11.07 15:22
|sell
|44
|5.00
|1.1796
|0.0000
|1.1776
|86
|2005.11.07 19:32
|t/p
|43
|5.00
|1.1818
|0.0000
|1.1818
|100.00
|4700.00
|87
|2005.11.08 00:46
|t/p
|44
|5.00
|1.1776
|0.0000
|1.1776
|100.00
|4800.00
|88
|2005.11.08 03:30
|buy
|45
|5.00
|1.1727
|0.0000
|1.1747
|89
|2005.11.08 03:30
|sell
|46
|5.00
|1.1725
|0.0000
|1.1705
|90
|2005.11.08 13:41
|t/p
|45
|5.00
|1.1747
|0.0000
|1.1747
|100.00
|4900.00
|91
|2005.11.10 19:52
|t/p
|46
|5.00
|1.1705
|0.0000
|1.1705
|100.00
|5000.00
|92
|2005.11.10 22:16
|buy
|47
|5.00
|1.1690
|0.0000
|1.1710
|93
|2005.11.10 22:16
|sell
|48
|5.00
|1.1688
|0.0000
|1.1668
|94
|2005.11.11 11:24
|t/p
|47
|5.00
|1.1710
|0.0000
|1.1710
|100.00
|5100.00
|95
|2005.11.14 16:44
|t/p
|48
|5.00
|1.1668
|0.0000
|1.1668
|100.00
|5200.00
|96
|2005.11.14 17:30
|buy
|49
|5.00
|1.1684
|0.0000
|1.1704
|97
|2005.11.14 17:30
|sell
|50
|5.00
|1.1682
|0.0000
|1.1662
|98
|2005.11.14 18:18
|t/p
|49
|5.00
|1.1704
|0.0000
|1.1704
|100.00
|5300.00
|99
|2005.11.15 11:28
|t/p
|50
|5.00
|1.1662
|0.0000
|1.1662
|100.00
|5400.00
|100
|2005.11.15 12:52
|buy
|51
|5.00
|1.1659
|0.0000
|1.1679
|101
|2005.11.15 12:52
|sell
|52
|5.00
|1.1657
|0.0000
|1.1637
|102
|2005.11.15 13:45
|t/p
|51
|5.00
|1.1679
|0.0000
|1.1679
|100.00
|5500.00
|103
|2005.11.23 06:01
|t/p
|39
|5.00
|1.1845
|0.0000
|1.1845
|100.00
|5600.00
|104
|2005.11.23 06:45
|sell
|53
|5.00
|1.1829
|0.0000
|1.1809
|105
|2005.11.23 06:45
|buy
|54
|5.00
|1.1831
|0.0000
|1.1851
|106
|2005.11.23 09:04
|t/p
|53
|5.00
|1.1809
|0.0000
|1.1809
|100.00
|5700.00
|107
|2005.11.28 18:44
|t/p
|54
|5.00
|1.1851
|0.0000
|1.1851
|100.00
|5800.00
|108
|2005.11.28 20:15
|sell
|55
|5.00
|1.1863
|0.0000
|1.1843
|109
|2005.11.28 20:15
|buy
|56
|5.00
|1.1865
|0.0000
|1.1885
|110
|2005.11.28 21:00
|t/p
|55
|5.00
|1.1843
|0.0000
|1.1843
|100.00
|5900.00
|111
|2005.12.12 09:14
|t/p
|56
|5.00
|1.1885
|0.0000
|1.1885
|100.00
|6000.00
|112
|2005.12.12 10:02
|sell
|57
|5.00
|1.1869
|0.0000
|1.1849
|113
|2005.12.12 10:02
|buy
|58
|5.00
|1.1871
|0.0000
|1.1891
|114
|2005.12.12 12:45
|t/p
|58
|5.00
|1.1891
|0.0000
|1.1891
|100.00
|6100.00
|115
|2005.12.20 16:59
|t/p
|57
|5.00
|1.1849
|0.0000
|1.1849
|100.00
|6200.00
|116
|2005.12.20 18:30
|buy
|59
|5.00
|1.1859
|0.0000
|1.1879
|117
|2005.12.20 18:30
|sell
|60
|5.00
|1.1857
|0.0000
|1.1837
|118
|2005.12.21 00:45
|t/p
|59
|5.00
|1.1879
|0.0000
|1.1879
|100.00
|6300.00
|119
|2005.12.21 14:31
|t/p
|60
|5.00
|1.1837
|0.0000
|1.1837
|100.00
|6400.00
|120
|2005.12.21 15:50
|buy
|61
|5.00
|1.1823
|0.0000
|1.1843
|121
|2005.12.21 15:50
|sell
|62
|5.00
|1.1821
|0.0000
|1.1801
|122
|2005.12.21 17:57
|t/p
|62
|5.00
|1.1801
|0.0000
|1.1801
|100.00
|6500.00
|123
|2005.12.21 19:45
|t/p
|61
|5.00
|1.1843
|0.0000
|1.1843
|100.00
|6600.00
|124
|2005.12.21 20:08
|sell
|63
|5.00
|1.1830
|0.0000
|1.1810
|125
|2005.12.21 20:08
|buy
|64
|5.00
|1.1832
|0.0000
|1.1852
|126
|2005.12.22 14:09
|t/p
|64
|5.00
|1.1852
|0.0000
|1.1852
|100.00
|6700.00
|127
|2005.12.30 12:30
|t/p
|63
|5.00
|1.1810
|0.0000
|1.1810
|100.00
|6800.00
|128
|2005.12.30 14:34
|buy
|65
|5.00
|1.1797
|0.0000
|1.1817
|129
|2005.12.30 14:34
|sell
|66
|5.00
|1.1795
|0.0000
|1.1775
|130
|2005.12.30 16:17
|t/p
|65
|5.00
|1.1817
|0.0000
|1.1817
|100.00
|6900.00
|131
|2006.04.19 18:03
|close at stop
|66
|5.00
|1.2392
|0.0000
|1.1775
|-2985.00
|3915.00
|132
|2006.04.19 18:03
|close at stop
|52
|5.00
|1.2392
|0.0000
|1.1637
|-3675.00
|240.00