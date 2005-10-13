Strategy Tester Report
EMA_CROSSmodv2kx

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2005.10.13 00:30 - 2006.06.15 00:00 (2005.01.01 - 2006.06.15)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=20; TrailingStop=20; StopLoss=20; UseStopLoss=false; ShortEma=2; LongEma=5; immediate_trade=true; reversal=false; ConfirmedOnEntry=false; Lots=5; MM=false; AccountIsMicro=true; Risk=10; MAGICMA=20060301; Show_Settings=true;
Bars in test16370Ticks modelled472139Modelling quality29.50%
Initial deposit500.00
Total net profit-260.00Gross profit6400.00Gross loss-6660.00
Profit factor0.96Expected payoff-3.94
Absolute drawdown260.00Maximal drawdown (%)6660.00 (96.5%)
Total trades66Short positions (won %)33 (93.94%)Long positions (won %)33 (100.00%)
Profit trades (% of total)64 (96.97%)Loss trades (% of total)2 (3.03%)
Largestprofit trade100.00loss trade-3675.00
Averageprofit trade100.00loss trade-3330.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)64 (6400.00)consecutive losses (loss in money)2 (-6660.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)6400.00 (64)consecutive loss (count of losses)-6660.00 (2)
Averageconsecutive wins64consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.10.13 00:30sell15.001.20160.00001.1996
22005.10.13 01:01t/p15.001.19960.00001.1996100.00600.00
32005.10.13 03:00buy25.001.19910.00001.2011
42005.10.13 03:00sell35.001.19890.00001.1969
52005.10.13 12:31t/p35.001.19690.00001.1969100.00700.00
62005.10.13 18:45t/p25.001.20110.00001.2011100.00800.00
72005.10.13 20:36sell45.001.20220.00001.2002
82005.10.13 20:36buy55.001.20240.00001.2044
92005.10.14 00:15t/p45.001.20020.00001.2002100.00900.00
102005.10.14 00:54buy65.001.20120.00001.2032
112005.10.14 03:05t/p65.001.20320.00001.2032100.001000.00
122005.10.14 04:05t/p55.001.20440.00001.2044100.001100.00
132005.10.14 04:45sell75.001.20250.00001.2005
142005.10.14 04:45buy85.001.20270.00001.2047
152005.10.14 09:04t/p75.001.20050.00001.2005100.001200.00
162005.10.14 10:15buy95.001.20080.00001.2028
172005.10.14 10:15sell105.001.20060.00001.1986
182005.10.14 10:46t/p105.001.19860.00001.1986100.001300.00
192005.10.14 12:32t/p95.001.20280.00001.2028100.001400.00
202005.10.14 12:33t/p85.001.20470.00001.2047100.001500.00
212005.10.14 12:41sell115.001.19900.00001.1970
222005.10.14 12:41buy125.001.19920.00001.2012
232005.10.14 12:44t/p125.001.20120.00001.2012100.001600.00
242005.10.14 12:44buy135.001.20570.00001.2077
252005.10.14 12:44sell145.001.20550.00001.2035
262005.10.14 12:57t/p145.001.20350.00001.2035100.001700.00
272005.10.14 14:57t/p135.001.20770.00001.2077100.001800.00
282005.10.14 17:07sell155.001.20790.00001.2059
292005.10.14 17:07buy165.001.20810.00001.2101
302005.10.14 17:42t/p165.001.21010.00001.2101100.001900.00
312005.10.17 08:48t/p155.001.20590.00001.2059100.002000.00
322005.10.17 11:01buy175.001.20440.00001.2064
332005.10.17 11:01sell185.001.20420.00001.2022
342005.10.17 12:15t/p185.001.20220.00001.2022100.002100.00
352005.10.18 07:50t/p115.001.19700.00001.1970100.002200.00
362005.10.18 08:15buy195.001.19880.00001.2008
372005.10.18 08:15sell205.001.19860.00001.1966
382005.10.18 09:33t/p205.001.19660.00001.1966100.002300.00
392005.10.20 19:29t/p195.001.20080.00001.2008100.002400.00
402005.10.20 21:15sell215.001.20140.00001.1994
412005.10.20 21:15buy225.001.20160.00001.2036
422005.10.20 23:56t/p225.001.20360.00001.2036100.002500.00
432005.10.21 00:25t/p175.001.20640.00001.2064100.002600.00
442005.10.21 01:15sell235.001.20440.00001.2024
452005.10.21 01:15buy245.001.20460.00001.2066
462005.10.21 01:28t/p245.001.20660.00001.2066100.002700.00
472005.10.21 10:00t/p235.001.20240.00001.2024100.002800.00
482005.10.21 11:15buy255.001.20230.00001.2043
492005.10.21 11:15sell265.001.20210.00001.2001
502005.10.21 13:52t/p255.001.20430.00001.2043100.002900.00
512005.10.21 15:16t/p265.001.20010.00001.2001100.003000.00
522005.10.21 15:17t/p215.001.19940.00001.1994100.003100.00
532005.10.21 18:46buy275.001.19470.00001.1967
542005.10.21 18:46sell285.001.19450.00001.1925
552005.10.24 03:04t/p285.001.19250.00001.1925100.003200.00
562005.10.24 03:30buy295.001.19300.00001.1950
572005.10.24 03:30sell305.001.19280.00001.1908
582005.10.24 06:00t/p295.001.19500.00001.1950100.003300.00
592005.10.24 14:04t/p275.001.19670.00001.1967100.003400.00
602005.10.24 15:15sell315.001.19650.00001.1945
612005.10.24 15:15buy325.001.19670.00001.1987
622005.10.24 15:44t/p325.001.19870.00001.1987100.003500.00
632005.10.25 00:00t/p315.001.19450.00001.1945100.003600.00
642005.10.25 01:02buy335.001.19570.00001.1977
652005.10.25 01:02sell345.001.19550.00001.1935
662005.10.25 03:45t/p335.001.19770.00001.1977100.003700.00
672005.11.04 00:58t/p345.001.19350.00001.1935100.003800.00
682005.11.04 01:15buy355.001.19440.00001.1964
692005.11.04 01:15sell365.001.19420.00001.1922
702005.11.04 13:19t/p365.001.19220.00001.1922100.003900.00
712005.11.04 13:39t/p355.001.19640.00001.1964100.004000.00
722005.11.04 13:39sell375.001.19380.00001.1918
732005.11.04 13:39buy385.001.19400.00001.1960
742005.11.04 13:44t/p385.001.19600.00001.1960100.004100.00
752005.11.04 15:00t/p375.001.19180.00001.1918100.004200.00
762005.11.04 15:02t/p305.001.19080.00001.1908100.004300.00
772005.11.04 18:03buy395.001.18250.00001.1845
782005.11.04 18:03sell405.001.18230.00001.1803
792005.11.06 23:00t/p405.001.18030.00001.1803100.004400.00
802005.11.06 23:00sell415.001.18010.00001.1781
812005.11.06 23:00buy425.001.18030.00001.1823
822005.11.07 03:45t/p425.001.18230.00001.1823100.004500.00
832005.11.07 13:52t/p415.001.17810.00001.1781100.004600.00
842005.11.07 15:22buy435.001.17980.00001.1818
852005.11.07 15:22sell445.001.17960.00001.1776
862005.11.07 19:32t/p435.001.18180.00001.1818100.004700.00
872005.11.08 00:46t/p445.001.17760.00001.1776100.004800.00
882005.11.08 03:30buy455.001.17270.00001.1747
892005.11.08 03:30sell465.001.17250.00001.1705
902005.11.08 13:41t/p455.001.17470.00001.1747100.004900.00
912005.11.10 19:52t/p465.001.17050.00001.1705100.005000.00
922005.11.10 22:16buy475.001.16900.00001.1710
932005.11.10 22:16sell485.001.16880.00001.1668
942005.11.11 11:24t/p475.001.17100.00001.1710100.005100.00
952005.11.14 16:44t/p485.001.16680.00001.1668100.005200.00
962005.11.14 17:30buy495.001.16840.00001.1704
972005.11.14 17:30sell505.001.16820.00001.1662
982005.11.14 18:18t/p495.001.17040.00001.1704100.005300.00
992005.11.15 11:28t/p505.001.16620.00001.1662100.005400.00
1002005.11.15 12:52buy515.001.16590.00001.1679
1012005.11.15 12:52sell525.001.16570.00001.1637
1022005.11.15 13:45t/p515.001.16790.00001.1679100.005500.00
1032005.11.23 06:01t/p395.001.18450.00001.1845100.005600.00
1042005.11.23 06:45sell535.001.18290.00001.1809
1052005.11.23 06:45buy545.001.18310.00001.1851
1062005.11.23 09:04t/p535.001.18090.00001.1809100.005700.00
1072005.11.28 18:44t/p545.001.18510.00001.1851100.005800.00
1082005.11.28 20:15sell555.001.18630.00001.1843
1092005.11.28 20:15buy565.001.18650.00001.1885
1102005.11.28 21:00t/p555.001.18430.00001.1843100.005900.00
1112005.12.12 09:14t/p565.001.18850.00001.1885100.006000.00
1122005.12.12 10:02sell575.001.18690.00001.1849
1132005.12.12 10:02buy585.001.18710.00001.1891
1142005.12.12 12:45t/p585.001.18910.00001.1891100.006100.00
1152005.12.20 16:59t/p575.001.18490.00001.1849100.006200.00
1162005.12.20 18:30buy595.001.18590.00001.1879
1172005.12.20 18:30sell605.001.18570.00001.1837
1182005.12.21 00:45t/p595.001.18790.00001.1879100.006300.00
1192005.12.21 14:31t/p605.001.18370.00001.1837100.006400.00
1202005.12.21 15:50buy615.001.18230.00001.1843
1212005.12.21 15:50sell625.001.18210.00001.1801
1222005.12.21 17:57t/p625.001.18010.00001.1801100.006500.00
1232005.12.21 19:45t/p615.001.18430.00001.1843100.006600.00
1242005.12.21 20:08sell635.001.18300.00001.1810
1252005.12.21 20:08buy645.001.18320.00001.1852
1262005.12.22 14:09t/p645.001.18520.00001.1852100.006700.00
1272005.12.30 12:30t/p635.001.18100.00001.1810100.006800.00
1282005.12.30 14:34buy655.001.17970.00001.1817
1292005.12.30 14:34sell665.001.17950.00001.1775
1302005.12.30 16:17t/p655.001.18170.00001.1817100.006900.00
1312006.04.19 18:03close at stop665.001.23920.00001.1775-2985.003915.00
1322006.04.19 18:03close at stop525.001.23920.00001.1637-3675.00240.00