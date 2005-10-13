|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2005.10.13 00:30 - 2005.12.30 00:00 (2005.10.12 - 2005.12.30)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=10; TrailingStop=20; StopLoss=20; UseStopLoss=false; ShortEma=2; LongEma=5; immediate_trade=true; reversal=false; ConfirmedOnEntry=false; Lots=5; MM=false; AccountIsMicro=true; Risk=10; MAGICMA=20060301; Show_Settings=true;
|Bars in test
|5208
|Ticks modelled
|139547
|Modelling quality
|n/a
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|3880.00
|Gross profit
|5150.00
|Gross loss
|-1270.00
|Profit factor
|4.06
|Expected payoff
|36.95
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|1270.00 (22.5%)
|Total trades
|105
|Short positions (won %)
|53 (98.11%)
|Long positions (won %)
|52 (98.08%)
|Profit trades (% of total)
|103 (98.10%)
|Loss trades (% of total)
|2 (1.90%)
|Largest
|profit trade
|50.00
|loss trade
|-1100.00
|Average
|profit trade
|50.00
|loss trade
|-635.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|103 (5150.00)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-1270.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|5150.00 (103)
|consecutive loss (count of losses)
|-1270.00 (2)
|Average
|consecutive wins
|103
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.10.13 00:30
|sell
|1
|5.00
|1.2016
|0.0000
|1.2006
|2
|2005.10.13 01:00
|t/p
|1
|5.00
|1.2006
|0.0000
|1.2006
|50.00
|550.00
|3
|2005.10.13 03:00
|buy
|2
|5.00
|1.1991
|0.0000
|1.2001
|4
|2005.10.13 03:00
|sell
|3
|5.00
|1.1989
|0.0000
|1.1979
|5
|2005.10.13 05:55
|t/p
|3
|5.00
|1.1979
|0.0000
|1.1979
|50.00
|600.00
|6
|2005.10.13 06:00
|sell
|4
|5.00
|1.1987
|0.0000
|1.1977
|7
|2005.10.13 06:45
|t/p
|2
|5.00
|1.2001
|0.0000
|1.2001
|50.00
|650.00
|8
|2005.10.13 06:54
|buy
|5
|5.00
|1.1988
|0.0000
|1.1998
|9
|2005.10.13 06:59
|t/p
|5
|5.00
|1.1998
|0.0000
|1.1998
|50.00
|700.00
|10
|2005.10.13 06:59
|buy
|6
|5.00
|1.2001
|0.0000
|1.2011
|11
|2005.10.13 07:52
|t/p
|4
|5.00
|1.1977
|0.0000
|1.1977
|50.00
|750.00
|12
|2005.10.13 08:32
|sell
|7
|5.00
|1.1986
|0.0000
|1.1976
|13
|2005.10.13 08:32
|t/p
|7
|5.00
|1.1976
|0.0000
|1.1976
|50.00
|800.00
|14
|2005.10.13 08:32
|sell
|8
|5.00
|1.1973
|0.0000
|1.1963
|15
|2005.10.13 12:31
|t/p
|8
|5.00
|1.1963
|0.0000
|1.1963
|50.00
|850.00
|16
|2005.10.13 14:35
|sell
|9
|5.00
|1.1936
|0.0000
|1.1926
|17
|2005.10.13 14:35
|t/p
|9
|5.00
|1.1926
|0.0000
|1.1926
|50.00
|900.00
|18
|2005.10.13 14:44
|sell
|10
|5.00
|1.1936
|0.0000
|1.1926
|19
|2005.10.13 16:27
|t/p
|10
|5.00
|1.1926
|0.0000
|1.1926
|50.00
|950.00
|20
|2005.10.13 16:29
|sell
|11
|5.00
|1.1948
|0.0000
|1.1938
|21
|2005.10.13 18:45
|t/p
|6
|5.00
|1.2011
|0.0000
|1.2011
|50.00
|1000.00
|22
|2005.10.13 20:36
|buy
|12
|5.00
|1.2024
|0.0000
|1.2034
|23
|2005.10.14 03:17
|t/p
|12
|5.00
|1.2034
|0.0000
|1.2034
|50.00
|1050.00
|24
|2005.10.14 04:45
|buy
|13
|5.00
|1.2027
|0.0000
|1.2037
|25
|2005.10.14 04:59
|t/p
|13
|5.00
|1.2037
|0.0000
|1.2037
|50.00
|1100.00
|26
|2005.10.14 04:59
|buy
|14
|5.00
|1.2044
|0.0000
|1.2054
|27
|2005.10.14 12:34
|t/p
|14
|5.00
|1.2054
|0.0000
|1.2054
|50.00
|1150.00
|28
|2005.10.14 12:41
|sell
|15
|5.00
|1.1990
|0.0000
|1.1980
|29
|2005.10.14 12:43
|t/p
|15
|5.00
|1.1980
|0.0000
|1.1980
|50.00
|1200.00
|30
|2005.10.14 12:44
|buy
|16
|5.00
|1.2057
|0.0000
|1.2067
|31
|2005.10.14 14:42
|t/p
|16
|5.00
|1.2067
|0.0000
|1.2067
|50.00
|1250.00
|32
|2005.10.14 17:07
|buy
|17
|5.00
|1.2081
|0.0000
|1.2091
|33
|2005.10.14 17:41
|t/p
|17
|5.00
|1.2091
|0.0000
|1.2091
|50.00
|1300.00
|34
|2005.10.14 19:02
|buy
|18
|5.00
|1.2091
|0.0000
|1.2101
|35
|2005.10.17 00:19
|t/p
|18
|5.00
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|50.00
|1350.00
|36
|2005.10.17 01:15
|buy
|19
|5.00
|1.2097
|0.0000
|1.2107
|37
|2005.10.17 02:34
|t/p
|19
|5.00
|1.2107
|0.0000
|1.2107
|50.00
|1400.00
|38
|2005.10.17 04:07
|buy
|20
|5.00
|1.2107
|0.0000
|1.2117
|39
|2005.10.18 10:27
|t/p
|11
|5.00
|1.1938
|0.0000
|1.1938
|50.00
|1450.00
|40
|2005.10.18 11:15
|sell
|21
|5.00
|1.1948
|0.0000
|1.1938
|41
|2005.10.18 12:15
|t/p
|21
|5.00
|1.1938
|0.0000
|1.1938
|50.00
|1500.00
|42
|2005.10.18 12:45
|sell
|22
|5.00
|1.1942
|0.0000
|1.1932
|43
|2005.10.18 13:08
|t/p
|22
|5.00
|1.1932
|0.0000
|1.1932
|50.00
|1550.00
|44
|2005.10.18 13:30
|sell
|23
|5.00
|1.1941
|0.0000
|1.1931
|45
|2005.10.18 14:25
|t/p
|23
|5.00
|1.1931
|0.0000
|1.1931
|50.00
|1600.00
|46
|2005.10.18 15:00
|sell
|24
|5.00
|1.1934
|0.0000
|1.1924
|47
|2005.10.19 02:00
|t/p
|24
|5.00
|1.1924
|0.0000
|1.1924
|50.00
|1650.00
|48
|2005.10.19 03:03
|buy
|25
|5.00
|1.1932
|0.0000
|1.1942
|49
|2005.10.19 05:50
|t/p
|25
|5.00
|1.1942
|0.0000
|1.1942
|50.00
|1700.00
|50
|2005.10.19 06:26
|sell
|26
|5.00
|1.1933
|0.0000
|1.1923
|51
|2005.10.19 06:26
|buy
|27
|5.00
|1.1935
|0.0000
|1.1945
|52
|2005.10.19 06:35
|t/p
|26
|5.00
|1.1923
|0.0000
|1.1923
|50.00
|1750.00
|53
|2005.10.19 09:00
|t/p
|27
|5.00
|1.1945
|0.0000
|1.1945
|50.00
|1800.00
|54
|2005.10.19 11:30
|sell
|28
|5.00
|1.1960
|0.0000
|1.1950
|55
|2005.10.19 11:30
|buy
|29
|5.00
|1.1962
|0.0000
|1.1972
|56
|2005.10.19 11:39
|t/p
|28
|5.00
|1.1950
|0.0000
|1.1950
|50.00
|1850.00
|57
|2005.10.19 14:39
|t/p
|29
|5.00
|1.1972
|0.0000
|1.1972
|50.00
|1900.00
|58
|2005.10.19 16:00
|sell
|30
|5.00
|1.1983
|0.0000
|1.1973
|59
|2005.10.19 16:00
|buy
|31
|5.00
|1.1985
|0.0000
|1.1995
|60
|2005.10.19 16:47
|t/p
|30
|5.00
|1.1973
|0.0000
|1.1973
|50.00
|1950.00
|61
|2005.10.19 19:33
|t/p
|31
|5.00
|1.1995
|0.0000
|1.1995
|50.00
|2000.00
|62
|2005.10.19 20:45
|sell
|32
|5.00
|1.1991
|0.0000
|1.1981
|63
|2005.10.19 20:45
|buy
|33
|5.00
|1.1993
|0.0000
|1.2003
|64
|2005.10.19 22:32
|t/p
|32
|5.00
|1.1981
|0.0000
|1.1981
|50.00
|2050.00
|65
|2005.10.20 19:28
|t/p
|33
|5.00
|1.2003
|0.0000
|1.2003
|50.00
|2100.00
|66
|2005.10.20 21:15
|sell
|34
|5.00
|1.2014
|0.0000
|1.2004
|67
|2005.10.20 21:15
|buy
|35
|5.00
|1.2016
|0.0000
|1.2026
|68
|2005.10.20 23:39
|t/p
|35
|5.00
|1.2026
|0.0000
|1.2026
|50.00
|2150.00
|69
|2005.10.21 11:58
|t/p
|34
|5.00
|1.2004
|0.0000
|1.2004
|50.00
|2200.00
|70
|2005.10.21 12:15
|buy
|36
|5.00
|1.2018
|0.0000
|1.2028
|71
|2005.10.21 12:15
|sell
|37
|5.00
|1.2016
|0.0000
|1.2006
|72
|2005.10.21 12:45
|t/p
|36
|5.00
|1.2028
|0.0000
|1.2028
|50.00
|2250.00
|73
|2005.10.21 15:15
|t/p
|37
|5.00
|1.2006
|0.0000
|1.2006
|50.00
|2300.00
|74
|2005.10.21 18:46
|buy
|38
|5.00
|1.1947
|0.0000
|1.1957
|75
|2005.10.21 18:46
|sell
|39
|5.00
|1.1945
|0.0000
|1.1935
|76
|2005.10.21 19:00
|t/p
|38
|5.00
|1.1957
|0.0000
|1.1957
|50.00
|2350.00
|77
|2005.10.23 23:38
|t/p
|39
|5.00
|1.1935
|0.0000
|1.1935
|50.00
|2400.00
|78
|2005.10.24 00:15
|buy
|40
|5.00
|1.1943
|0.0000
|1.1953
|79
|2005.10.24 00:15
|sell
|41
|5.00
|1.1941
|0.0000
|1.1931
|80
|2005.10.24 02:15
|t/p
|41
|5.00
|1.1931
|0.0000
|1.1931
|50.00
|2450.00
|81
|2005.10.24 06:00
|t/p
|40
|5.00
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|50.00
|2500.00
|82
|2005.10.24 06:47
|sell
|42
|5.00
|1.1941
|0.0000
|1.1931
|83
|2005.10.24 06:47
|buy
|43
|5.00
|1.1943
|0.0000
|1.1953
|84
|2005.10.24 07:00
|t/p
|43
|5.00
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|50.00
|2550.00
|85
|2005.10.25 18:29
|t/p
|20
|5.00
|1.2117
|0.0000
|1.2117
|50.00
|2600.00
|86
|2005.10.25 18:46
|sell
|44
|5.00
|1.2102
|0.0000
|1.2092
|87
|2005.10.25 18:46
|buy
|45
|5.00
|1.2104
|0.0000
|1.2114
|88
|2005.10.25 21:21
|t/p
|45
|5.00
|1.2114
|0.0000
|1.2114
|50.00
|2650.00
|89
|2005.10.26 00:15
|t/p
|44
|5.00
|1.2092
|0.0000
|1.2092
|50.00
|2700.00
|90
|2005.10.26 00:32
|buy
|46
|5.00
|1.2103
|0.0000
|1.2113
|91
|2005.10.26 00:32
|sell
|47
|5.00
|1.2101
|0.0000
|1.2091
|92
|2005.10.26 01:00
|t/p
|47
|5.00
|1.2091
|0.0000
|1.2091
|50.00
|2750.00
|93
|2005.10.26 06:03
|t/p
|46
|5.00
|1.2113
|0.0000
|1.2113
|50.00
|2800.00
|94
|2005.10.26 06:38
|sell
|48
|5.00
|1.2104
|0.0000
|1.2094
|95
|2005.10.26 06:38
|buy
|49
|5.00
|1.2106
|0.0000
|1.2116
|96
|2005.10.26 06:38
|t/p
|49
|5.00
|1.2116
|0.0000
|1.2116
|50.00
|2850.00
|97
|2005.10.26 07:07
|t/p
|48
|5.00
|1.2094
|0.0000
|1.2094
|50.00
|2900.00
|98
|2005.10.26 07:14
|buy
|50
|5.00
|1.2115
|0.0000
|1.2125
|99
|2005.10.26 07:14
|sell
|51
|5.00
|1.2113
|0.0000
|1.2103
|100
|2005.10.26 07:14
|t/p
|51
|5.00
|1.2103
|0.0000
|1.2103
|50.00
|2950.00
|101
|2005.10.27 04:28
|t/p
|50
|5.00
|1.2125
|0.0000
|1.2125
|50.00
|3000.00
|102
|2005.10.27 05:15
|sell
|52
|5.00
|1.2118
|0.0000
|1.2108
|103
|2005.10.27 05:15
|buy
|53
|5.00
|1.2120
|0.0000
|1.2130
|104
|2005.10.27 05:20
|t/p
|52
|5.00
|1.2108
|0.0000
|1.2108
|50.00
|3050.00
|105
|2005.10.27 07:41
|t/p
|53
|5.00
|1.2130
|0.0000
|1.2130
|50.00
|3100.00
|106
|2005.10.27 08:48
|sell
|54
|5.00
|1.2123
|0.0000
|1.2113
|107
|2005.10.27 08:48
|buy
|55
|5.00
|1.2125
|0.0000
|1.2135
|108
|2005.10.27 08:50
|t/p
|55
|5.00
|1.2135
|0.0000
|1.2135
|50.00
|3150.00
|109
|2005.10.28 12:45
|t/p
|54
|5.00
|1.2113
|0.0000
|1.2113
|50.00
|3200.00
|110
|2005.10.28 13:51
|buy
|56
|5.00
|1.2119
|0.0000
|1.2129
|111
|2005.10.28 13:51
|sell
|57
|5.00
|1.2117
|0.0000
|1.2107
|112
|2005.10.28 13:58
|t/p
|57
|5.00
|1.2107
|0.0000
|1.2107
|50.00
|3250.00
|113
|2005.10.28 14:06
|t/p
|56
|5.00
|1.2129
|0.0000
|1.2129
|50.00
|3300.00
|114
|2005.10.28 14:13
|sell
|58
|5.00
|1.2112
|0.0000
|1.2102
|115
|2005.10.28 14:13
|buy
|59
|5.00
|1.2114
|0.0000
|1.2124
|116
|2005.10.28 14:21
|t/p
|59
|5.00
|1.2124
|0.0000
|1.2124
|50.00
|3350.00
|117
|2005.10.28 14:57
|t/p
|58
|5.00
|1.2102
|0.0000
|1.2102
|50.00
|3400.00
|118
|2005.10.28 18:30
|buy
|60
|5.00
|1.2064
|0.0000
|1.2074
|119
|2005.10.28 18:30
|sell
|61
|5.00
|1.2062
|0.0000
|1.2052
|120
|2005.10.30 23:10
|t/p
|61
|5.00
|1.2052
|0.0000
|1.2052
|50.00
|3450.00
|121
|2005.10.31 08:17
|t/p
|60
|5.00
|1.2074
|0.0000
|1.2074
|50.00
|3500.00
|122
|2005.10.31 08:18
|sell
|62
|5.00
|1.2059
|0.0000
|1.2049
|123
|2005.10.31 08:18
|buy
|63
|5.00
|1.2061
|0.0000
|1.2071
|124
|2005.10.31 08:21
|t/p
|63
|5.00
|1.2071
|0.0000
|1.2071
|50.00
|3550.00
|125
|2005.10.31 11:00
|t/p
|62
|5.00
|1.2049
|0.0000
|1.2049
|50.00
|3600.00
|126
|2005.10.31 12:25
|buy
|64
|5.00
|1.2048
|0.0000
|1.2058
|127
|2005.10.31 12:25
|sell
|65
|5.00
|1.2046
|0.0000
|1.2036
|128
|2005.10.31 12:35
|t/p
|65
|5.00
|1.2036
|0.0000
|1.2036
|50.00
|3650.00
|129
|2005.11.02 15:31
|t/p
|64
|5.00
|1.2058
|0.0000
|1.2058
|50.00
|3700.00
|130
|2005.11.02 17:48
|sell
|66
|5.00
|1.2065
|0.0000
|1.2055
|131
|2005.11.02 17:48
|buy
|67
|5.00
|1.2067
|0.0000
|1.2077
|132
|2005.11.02 22:09
|t/p
|67
|5.00
|1.2077
|0.0000
|1.2077
|50.00
|3750.00
|133
|2005.11.03 07:44
|t/p
|66
|5.00
|1.2055
|0.0000
|1.2055
|50.00
|3800.00
|134
|2005.11.03 08:00
|buy
|68
|5.00
|1.2062
|0.0000
|1.2072
|135
|2005.11.03 08:00
|sell
|69
|5.00
|1.2060
|0.0000
|1.2050
|136
|2005.11.03 09:30
|t/p
|68
|5.00
|1.2072
|0.0000
|1.2072
|50.00
|3850.00
|137
|2005.11.03 11:10
|t/p
|69
|5.00
|1.2050
|0.0000
|1.2050
|50.00
|3900.00
|138
|2005.11.03 11:27
|buy
|70
|5.00
|1.2068
|0.0000
|1.2078
|139
|2005.11.03 11:27
|sell
|71
|5.00
|1.2066
|0.0000
|1.2056
|140
|2005.11.03 12:52
|t/p
|71
|5.00
|1.2056
|0.0000
|1.2056
|50.00
|3950.00
|141
|2005.11.04 06:02
|t/p
|42
|5.00
|1.1931
|0.0000
|1.1931
|50.00
|4000.00
|142
|2005.11.04 06:14
|buy
|72
|5.00
|1.1940
|0.0000
|1.1950
|143
|2005.11.04 06:14
|sell
|73
|5.00
|1.1938
|0.0000
|1.1928
|144
|2005.11.04 08:31
|t/p
|72
|5.00
|1.1950
|0.0000
|1.1950
|50.00
|4050.00
|145
|2005.11.04 13:19
|t/p
|73
|5.00
|1.1928
|0.0000
|1.1928
|50.00
|4100.00
|146
|2005.11.04 13:30
|buy
|74
|5.00
|1.1947
|0.0000
|1.1957
|147
|2005.11.04 13:30
|sell
|75
|5.00
|1.1945
|0.0000
|1.1935
|148
|2005.11.04 13:32
|t/p
|75
|5.00
|1.1935
|0.0000
|1.1935
|50.00
|4150.00
|149
|2005.11.04 13:39
|t/p
|74
|5.00
|1.1957
|0.0000
|1.1957
|50.00
|4200.00
|150
|2005.11.04 13:39
|sell
|76
|5.00
|1.1938
|0.0000
|1.1928
|151
|2005.11.04 13:39
|buy
|77
|5.00
|1.1940
|0.0000
|1.1950
|152
|2005.11.04 13:40
|t/p
|76
|5.00
|1.1928
|0.0000
|1.1928
|50.00
|4250.00
|153
|2005.11.04 13:42
|t/p
|77
|5.00
|1.1950
|0.0000
|1.1950
|50.00
|4300.00
|154
|2005.11.04 13:42
|buy
|78
|5.00
|1.1957
|0.0000
|1.1967
|155
|2005.11.04 13:42
|sell
|79
|5.00
|1.1955
|0.0000
|1.1945
|156
|2005.11.04 13:42
|t/p
|79
|5.00
|1.1945
|0.0000
|1.1945
|50.00
|4350.00
|157
|2005.11.04 13:45
|t/p
|78
|5.00
|1.1967
|0.0000
|1.1967
|50.00
|4400.00
|158
|2005.11.04 14:28
|sell
|80
|5.00
|1.1939
|0.0000
|1.1929
|159
|2005.11.04 14:28
|buy
|81
|5.00
|1.1941
|0.0000
|1.1951
|160
|2005.11.04 14:29
|t/p
|81
|5.00
|1.1951
|0.0000
|1.1951
|50.00
|4450.00
|161
|2005.11.04 14:58
|t/p
|80
|5.00
|1.1929
|0.0000
|1.1929
|50.00
|4500.00
|162
|2005.11.04 18:03
|buy
|82
|5.00
|1.1825
|0.0000
|1.1835
|163
|2005.11.04 18:03
|sell
|83
|5.00
|1.1823
|0.0000
|1.1813
|164
|2005.11.06 23:00
|t/p
|83
|5.00
|1.1813
|0.0000
|1.1813
|50.00
|4550.00
|165
|2005.11.21 13:54
|t/p
|82
|5.00
|1.1835
|0.0000
|1.1835
|50.00
|4600.00
|166
|2005.11.21 14:15
|sell
|84
|5.00
|1.1818
|0.0000
|1.1808
|167
|2005.11.21 14:15
|buy
|85
|5.00
|1.1820
|0.0000
|1.1830
|168
|2005.11.21 14:16
|t/p
|85
|5.00
|1.1830
|0.0000
|1.1830
|50.00
|4650.00
|169
|2005.11.21 15:03
|t/p
|84
|5.00
|1.1808
|0.0000
|1.1808
|50.00
|4700.00
|170
|2005.11.21 15:06
|buy
|86
|5.00
|1.1830
|0.0000
|1.1840
|171
|2005.11.21 15:06
|sell
|87
|5.00
|1.1828
|0.0000
|1.1818
|172
|2005.11.21 15:14
|t/p
|87
|5.00
|1.1818
|0.0000
|1.1818
|50.00
|4750.00
|173
|2005.11.23 06:01
|t/p
|86
|5.00
|1.1840
|0.0000
|1.1840
|50.00
|4800.00
|174
|2005.11.23 06:45
|sell
|88
|5.00
|1.1829
|0.0000
|1.1819
|175
|2005.11.23 06:45
|buy
|89
|5.00
|1.1831
|0.0000
|1.1841
|176
|2005.11.23 07:13
|t/p
|89
|5.00
|1.1841
|0.0000
|1.1841
|50.00
|4850.00
|177
|2005.11.23 08:35
|t/p
|88
|5.00
|1.1819
|0.0000
|1.1819
|50.00
|4900.00
|178
|2005.11.23 10:24
|buy
|90
|5.00
|1.1809
|0.0000
|1.1819
|179
|2005.11.23 10:24
|sell
|91
|5.00
|1.1807
|0.0000
|1.1797
|180
|2005.11.23 11:01
|t/p
|91
|5.00
|1.1797
|0.0000
|1.1797
|50.00
|4950.00
|181
|2005.11.23 20:45
|t/p
|90
|5.00
|1.1819
|0.0000
|1.1819
|50.00
|5000.00
|182
|2005.11.23 22:18
|sell
|92
|5.00
|1.1816
|0.0000
|1.1806
|183
|2005.11.23 22:18
|buy
|93
|5.00
|1.1818
|0.0000
|1.1828
|184
|2005.11.23 23:31
|t/p
|92
|5.00
|1.1806
|0.0000
|1.1806
|50.00
|5050.00
|185
|2005.11.28 18:13
|t/p
|93
|5.00
|1.1828
|0.0000
|1.1828
|50.00
|5100.00
|186
|2005.11.28 20:15
|sell
|94
|5.00
|1.1863
|0.0000
|1.1853
|187
|2005.11.28 20:15
|buy
|95
|5.00
|1.1865
|0.0000
|1.1875
|188
|2005.11.28 20:45
|t/p
|94
|5.00
|1.1853
|0.0000
|1.1853
|50.00
|5150.00
|189
|2005.12.12 08:59
|t/p
|95
|5.00
|1.1875
|0.0000
|1.1875
|50.00
|5200.00
|190
|2005.12.12 10:02
|sell
|96
|5.00
|1.1869
|0.0000
|1.1859
|191
|2005.12.12 10:02
|buy
|97
|5.00
|1.1871
|0.0000
|1.1881
|192
|2005.12.12 10:27
|t/p
|97
|5.00
|1.1881
|0.0000
|1.1881
|50.00
|5250.00
|193
|2005.12.20 16:57
|t/p
|96
|5.00
|1.1859
|0.0000
|1.1859
|50.00
|5300.00
|194
|2005.12.20 18:30
|buy
|98
|5.00
|1.1859
|0.0000
|1.1869
|195
|2005.12.20 18:30
|sell
|99
|5.00
|1.1857
|0.0000
|1.1847
|196
|2005.12.20 18:40
|t/p
|99
|5.00
|1.1847
|0.0000
|1.1847
|50.00
|5350.00
|197
|2005.12.20 19:45
|t/p
|98
|5.00
|1.1869
|0.0000
|1.1869
|50.00
|5400.00
|198
|2005.12.20 20:59
|sell
|100
|5.00
|1.1862
|0.0000
|1.1852
|199
|2005.12.20 20:59
|buy
|101
|5.00
|1.1864
|0.0000
|1.1874
|200
|2005.12.20 23:46
|t/p
|101
|5.00
|1.1874
|0.0000
|1.1874
|50.00
|5450.00
|201
|2005.12.21 14:03
|t/p
|100
|5.00
|1.1852
|0.0000
|1.1852
|50.00
|5500.00
|202
|2005.12.21 15:50
|buy
|102
|5.00
|1.1823
|0.0000
|1.1833
|203
|2005.12.21 15:50
|sell
|103
|5.00
|1.1821
|0.0000
|1.1811
|204
|2005.12.21 15:58
|t/p
|103
|5.00
|1.1811
|0.0000
|1.1811
|50.00
|5550.00
|205
|2005.12.21 18:31
|t/p
|102
|5.00
|1.1833
|0.0000
|1.1833
|50.00
|5600.00
|206
|2005.12.21 18:54
|sell
|104
|5.00
|1.1816
|0.0000
|1.1806
|207
|2005.12.21 18:54
|buy
|105
|5.00
|1.1818
|0.0000
|1.1828
|208
|2005.12.21 18:59
|t/p
|105
|5.00
|1.1828
|0.0000
|1.1828
|50.00
|5650.00
|209
|2005.12.29 23:59
|close at stop
|104
|5.00
|1.1850
|0.0000
|1.1806
|-170.00
|5480.00
|210
|2005.12.29 23:59
|close at stop
|70
|5.00
|1.1848
|0.0000
|1.2078
|-1100.00
|4380.00