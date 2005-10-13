Strategy Tester Report
EMA_CROSSmodv2kx

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2005.10.13 00:30 - 2005.12.30 00:00 (2005.10.12 - 2005.12.30)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=10; TrailingStop=20; StopLoss=20; UseStopLoss=false; ShortEma=2; LongEma=5; immediate_trade=true; reversal=false; ConfirmedOnEntry=false; Lots=5; MM=false; AccountIsMicro=true; Risk=10; MAGICMA=20060301; Show_Settings=true;
Bars in test5208Ticks modelled139547Modelling qualityn/a
Initial deposit500.00
Total net profit3880.00Gross profit5150.00Gross loss-1270.00
Profit factor4.06Expected payoff36.95
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)1270.00 (22.5%)
Total trades105Short positions (won %)53 (98.11%)Long positions (won %)52 (98.08%)
Profit trades (% of total)103 (98.10%)Loss trades (% of total)2 (1.90%)
Largestprofit trade50.00loss trade-1100.00
Averageprofit trade50.00loss trade-635.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)103 (5150.00)consecutive losses (loss in money)2 (-1270.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)5150.00 (103)consecutive loss (count of losses)-1270.00 (2)
Averageconsecutive wins103consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.10.13 00:30sell15.001.20160.00001.2006
22005.10.13 01:00t/p15.001.20060.00001.200650.00550.00
32005.10.13 03:00buy25.001.19910.00001.2001
42005.10.13 03:00sell35.001.19890.00001.1979
52005.10.13 05:55t/p35.001.19790.00001.197950.00600.00
62005.10.13 06:00sell45.001.19870.00001.1977
72005.10.13 06:45t/p25.001.20010.00001.200150.00650.00
82005.10.13 06:54buy55.001.19880.00001.1998
92005.10.13 06:59t/p55.001.19980.00001.199850.00700.00
102005.10.13 06:59buy65.001.20010.00001.2011
112005.10.13 07:52t/p45.001.19770.00001.197750.00750.00
122005.10.13 08:32sell75.001.19860.00001.1976
132005.10.13 08:32t/p75.001.19760.00001.197650.00800.00
142005.10.13 08:32sell85.001.19730.00001.1963
152005.10.13 12:31t/p85.001.19630.00001.196350.00850.00
162005.10.13 14:35sell95.001.19360.00001.1926
172005.10.13 14:35t/p95.001.19260.00001.192650.00900.00
182005.10.13 14:44sell105.001.19360.00001.1926
192005.10.13 16:27t/p105.001.19260.00001.192650.00950.00
202005.10.13 16:29sell115.001.19480.00001.1938
212005.10.13 18:45t/p65.001.20110.00001.201150.001000.00
222005.10.13 20:36buy125.001.20240.00001.2034
232005.10.14 03:17t/p125.001.20340.00001.203450.001050.00
242005.10.14 04:45buy135.001.20270.00001.2037
252005.10.14 04:59t/p135.001.20370.00001.203750.001100.00
262005.10.14 04:59buy145.001.20440.00001.2054
272005.10.14 12:34t/p145.001.20540.00001.205450.001150.00
282005.10.14 12:41sell155.001.19900.00001.1980
292005.10.14 12:43t/p155.001.19800.00001.198050.001200.00
302005.10.14 12:44buy165.001.20570.00001.2067
312005.10.14 14:42t/p165.001.20670.00001.206750.001250.00
322005.10.14 17:07buy175.001.20810.00001.2091
332005.10.14 17:41t/p175.001.20910.00001.209150.001300.00
342005.10.14 19:02buy185.001.20910.00001.2101
352005.10.17 00:19t/p185.001.21010.00001.210150.001350.00
362005.10.17 01:15buy195.001.20970.00001.2107
372005.10.17 02:34t/p195.001.21070.00001.210750.001400.00
382005.10.17 04:07buy205.001.21070.00001.2117
392005.10.18 10:27t/p115.001.19380.00001.193850.001450.00
402005.10.18 11:15sell215.001.19480.00001.1938
412005.10.18 12:15t/p215.001.19380.00001.193850.001500.00
422005.10.18 12:45sell225.001.19420.00001.1932
432005.10.18 13:08t/p225.001.19320.00001.193250.001550.00
442005.10.18 13:30sell235.001.19410.00001.1931
452005.10.18 14:25t/p235.001.19310.00001.193150.001600.00
462005.10.18 15:00sell245.001.19340.00001.1924
472005.10.19 02:00t/p245.001.19240.00001.192450.001650.00
482005.10.19 03:03buy255.001.19320.00001.1942
492005.10.19 05:50t/p255.001.19420.00001.194250.001700.00
502005.10.19 06:26sell265.001.19330.00001.1923
512005.10.19 06:26buy275.001.19350.00001.1945
522005.10.19 06:35t/p265.001.19230.00001.192350.001750.00
532005.10.19 09:00t/p275.001.19450.00001.194550.001800.00
542005.10.19 11:30sell285.001.19600.00001.1950
552005.10.19 11:30buy295.001.19620.00001.1972
562005.10.19 11:39t/p285.001.19500.00001.195050.001850.00
572005.10.19 14:39t/p295.001.19720.00001.197250.001900.00
582005.10.19 16:00sell305.001.19830.00001.1973
592005.10.19 16:00buy315.001.19850.00001.1995
602005.10.19 16:47t/p305.001.19730.00001.197350.001950.00
612005.10.19 19:33t/p315.001.19950.00001.199550.002000.00
622005.10.19 20:45sell325.001.19910.00001.1981
632005.10.19 20:45buy335.001.19930.00001.2003
642005.10.19 22:32t/p325.001.19810.00001.198150.002050.00
652005.10.20 19:28t/p335.001.20030.00001.200350.002100.00
662005.10.20 21:15sell345.001.20140.00001.2004
672005.10.20 21:15buy355.001.20160.00001.2026
682005.10.20 23:39t/p355.001.20260.00001.202650.002150.00
692005.10.21 11:58t/p345.001.20040.00001.200450.002200.00
702005.10.21 12:15buy365.001.20180.00001.2028
712005.10.21 12:15sell375.001.20160.00001.2006
722005.10.21 12:45t/p365.001.20280.00001.202850.002250.00
732005.10.21 15:15t/p375.001.20060.00001.200650.002300.00
742005.10.21 18:46buy385.001.19470.00001.1957
752005.10.21 18:46sell395.001.19450.00001.1935
762005.10.21 19:00t/p385.001.19570.00001.195750.002350.00
772005.10.23 23:38t/p395.001.19350.00001.193550.002400.00
782005.10.24 00:15buy405.001.19430.00001.1953
792005.10.24 00:15sell415.001.19410.00001.1931
802005.10.24 02:15t/p415.001.19310.00001.193150.002450.00
812005.10.24 06:00t/p405.001.19530.00001.195350.002500.00
822005.10.24 06:47sell425.001.19410.00001.1931
832005.10.24 06:47buy435.001.19430.00001.1953
842005.10.24 07:00t/p435.001.19530.00001.195350.002550.00
852005.10.25 18:29t/p205.001.21170.00001.211750.002600.00
862005.10.25 18:46sell445.001.21020.00001.2092
872005.10.25 18:46buy455.001.21040.00001.2114
882005.10.25 21:21t/p455.001.21140.00001.211450.002650.00
892005.10.26 00:15t/p445.001.20920.00001.209250.002700.00
902005.10.26 00:32buy465.001.21030.00001.2113
912005.10.26 00:32sell475.001.21010.00001.2091
922005.10.26 01:00t/p475.001.20910.00001.209150.002750.00
932005.10.26 06:03t/p465.001.21130.00001.211350.002800.00
942005.10.26 06:38sell485.001.21040.00001.2094
952005.10.26 06:38buy495.001.21060.00001.2116
962005.10.26 06:38t/p495.001.21160.00001.211650.002850.00
972005.10.26 07:07t/p485.001.20940.00001.209450.002900.00
982005.10.26 07:14buy505.001.21150.00001.2125
992005.10.26 07:14sell515.001.21130.00001.2103
1002005.10.26 07:14t/p515.001.21030.00001.210350.002950.00
1012005.10.27 04:28t/p505.001.21250.00001.212550.003000.00
1022005.10.27 05:15sell525.001.21180.00001.2108
1032005.10.27 05:15buy535.001.21200.00001.2130
1042005.10.27 05:20t/p525.001.21080.00001.210850.003050.00
1052005.10.27 07:41t/p535.001.21300.00001.213050.003100.00
1062005.10.27 08:48sell545.001.21230.00001.2113
1072005.10.27 08:48buy555.001.21250.00001.2135
1082005.10.27 08:50t/p555.001.21350.00001.213550.003150.00
1092005.10.28 12:45t/p545.001.21130.00001.211350.003200.00
1102005.10.28 13:51buy565.001.21190.00001.2129
1112005.10.28 13:51sell575.001.21170.00001.2107
1122005.10.28 13:58t/p575.001.21070.00001.210750.003250.00
1132005.10.28 14:06t/p565.001.21290.00001.212950.003300.00
1142005.10.28 14:13sell585.001.21120.00001.2102
1152005.10.28 14:13buy595.001.21140.00001.2124
1162005.10.28 14:21t/p595.001.21240.00001.212450.003350.00
1172005.10.28 14:57t/p585.001.21020.00001.210250.003400.00
1182005.10.28 18:30buy605.001.20640.00001.2074
1192005.10.28 18:30sell615.001.20620.00001.2052
1202005.10.30 23:10t/p615.001.20520.00001.205250.003450.00
1212005.10.31 08:17t/p605.001.20740.00001.207450.003500.00
1222005.10.31 08:18sell625.001.20590.00001.2049
1232005.10.31 08:18buy635.001.20610.00001.2071
1242005.10.31 08:21t/p635.001.20710.00001.207150.003550.00
1252005.10.31 11:00t/p625.001.20490.00001.204950.003600.00
1262005.10.31 12:25buy645.001.20480.00001.2058
1272005.10.31 12:25sell655.001.20460.00001.2036
1282005.10.31 12:35t/p655.001.20360.00001.203650.003650.00
1292005.11.02 15:31t/p645.001.20580.00001.205850.003700.00
1302005.11.02 17:48sell665.001.20650.00001.2055
1312005.11.02 17:48buy675.001.20670.00001.2077
1322005.11.02 22:09t/p675.001.20770.00001.207750.003750.00
1332005.11.03 07:44t/p665.001.20550.00001.205550.003800.00
1342005.11.03 08:00buy685.001.20620.00001.2072
1352005.11.03 08:00sell695.001.20600.00001.2050
1362005.11.03 09:30t/p685.001.20720.00001.207250.003850.00
1372005.11.03 11:10t/p695.001.20500.00001.205050.003900.00
1382005.11.03 11:27buy705.001.20680.00001.2078
1392005.11.03 11:27sell715.001.20660.00001.2056
1402005.11.03 12:52t/p715.001.20560.00001.205650.003950.00
1412005.11.04 06:02t/p425.001.19310.00001.193150.004000.00
1422005.11.04 06:14buy725.001.19400.00001.1950
1432005.11.04 06:14sell735.001.19380.00001.1928
1442005.11.04 08:31t/p725.001.19500.00001.195050.004050.00
1452005.11.04 13:19t/p735.001.19280.00001.192850.004100.00
1462005.11.04 13:30buy745.001.19470.00001.1957
1472005.11.04 13:30sell755.001.19450.00001.1935
1482005.11.04 13:32t/p755.001.19350.00001.193550.004150.00
1492005.11.04 13:39t/p745.001.19570.00001.195750.004200.00
1502005.11.04 13:39sell765.001.19380.00001.1928
1512005.11.04 13:39buy775.001.19400.00001.1950
1522005.11.04 13:40t/p765.001.19280.00001.192850.004250.00
1532005.11.04 13:42t/p775.001.19500.00001.195050.004300.00
1542005.11.04 13:42buy785.001.19570.00001.1967
1552005.11.04 13:42sell795.001.19550.00001.1945
1562005.11.04 13:42t/p795.001.19450.00001.194550.004350.00
1572005.11.04 13:45t/p785.001.19670.00001.196750.004400.00
1582005.11.04 14:28sell805.001.19390.00001.1929
1592005.11.04 14:28buy815.001.19410.00001.1951
1602005.11.04 14:29t/p815.001.19510.00001.195150.004450.00
1612005.11.04 14:58t/p805.001.19290.00001.192950.004500.00
1622005.11.04 18:03buy825.001.18250.00001.1835
1632005.11.04 18:03sell835.001.18230.00001.1813
1642005.11.06 23:00t/p835.001.18130.00001.181350.004550.00
1652005.11.21 13:54t/p825.001.18350.00001.183550.004600.00
1662005.11.21 14:15sell845.001.18180.00001.1808
1672005.11.21 14:15buy855.001.18200.00001.1830
1682005.11.21 14:16t/p855.001.18300.00001.183050.004650.00
1692005.11.21 15:03t/p845.001.18080.00001.180850.004700.00
1702005.11.21 15:06buy865.001.18300.00001.1840
1712005.11.21 15:06sell875.001.18280.00001.1818
1722005.11.21 15:14t/p875.001.18180.00001.181850.004750.00
1732005.11.23 06:01t/p865.001.18400.00001.184050.004800.00
1742005.11.23 06:45sell885.001.18290.00001.1819
1752005.11.23 06:45buy895.001.18310.00001.1841
1762005.11.23 07:13t/p895.001.18410.00001.184150.004850.00
1772005.11.23 08:35t/p885.001.18190.00001.181950.004900.00
1782005.11.23 10:24buy905.001.18090.00001.1819
1792005.11.23 10:24sell915.001.18070.00001.1797
1802005.11.23 11:01t/p915.001.17970.00001.179750.004950.00
1812005.11.23 20:45t/p905.001.18190.00001.181950.005000.00
1822005.11.23 22:18sell925.001.18160.00001.1806
1832005.11.23 22:18buy935.001.18180.00001.1828
1842005.11.23 23:31t/p925.001.18060.00001.180650.005050.00
1852005.11.28 18:13t/p935.001.18280.00001.182850.005100.00
1862005.11.28 20:15sell945.001.18630.00001.1853
1872005.11.28 20:15buy955.001.18650.00001.1875
1882005.11.28 20:45t/p945.001.18530.00001.185350.005150.00
1892005.12.12 08:59t/p955.001.18750.00001.187550.005200.00
1902005.12.12 10:02sell965.001.18690.00001.1859
1912005.12.12 10:02buy975.001.18710.00001.1881
1922005.12.12 10:27t/p975.001.18810.00001.188150.005250.00
1932005.12.20 16:57t/p965.001.18590.00001.185950.005300.00
1942005.12.20 18:30buy985.001.18590.00001.1869
1952005.12.20 18:30sell995.001.18570.00001.1847
1962005.12.20 18:40t/p995.001.18470.00001.184750.005350.00
1972005.12.20 19:45t/p985.001.18690.00001.186950.005400.00
1982005.12.20 20:59sell1005.001.18620.00001.1852
1992005.12.20 20:59buy1015.001.18640.00001.1874
2002005.12.20 23:46t/p1015.001.18740.00001.187450.005450.00
2012005.12.21 14:03t/p1005.001.18520.00001.185250.005500.00
2022005.12.21 15:50buy1025.001.18230.00001.1833
2032005.12.21 15:50sell1035.001.18210.00001.1811
2042005.12.21 15:58t/p1035.001.18110.00001.181150.005550.00
2052005.12.21 18:31t/p1025.001.18330.00001.183350.005600.00
2062005.12.21 18:54sell1045.001.18160.00001.1806
2072005.12.21 18:54buy1055.001.18180.00001.1828
2082005.12.21 18:59t/p1055.001.18280.00001.182850.005650.00
2092005.12.29 23:59close at stop1045.001.18500.00001.1806-170.005480.00
2102005.12.29 23:59close at stop705.001.18480.00001.2078-1100.004380.00