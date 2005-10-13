|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2005.10.13 00:30 - 2006.06.15 00:00 (2001.01.01 - 2006.06.15)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=15; TrailingStop=20; StopLoss=20; UseStopLoss=false; ShortEma=2; LongEma=5; immediate_trade=true; reversal=false; ConfirmedOnEntry=false; Lots=1; MM=true; AccountIsMicro=true; Risk=10; MAGICMA=20060301; Show_Settings=true;
|Bars in test
|16370
|Ticks modelled
|472139
|Modelling quality
|29.50%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|84.67
|Gross profit
|162.30
|Gross loss
|-77.63
|Profit factor
|2.09
|Expected payoff
|0.48
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|77.63 (11.7%)
|Total trades
|176
|Short positions (won %)
|88 (97.73%)
|Long positions (won %)
|88 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|174 (98.86%)
|Loss trades (% of total)
|2 (1.14%)
|Largest
|profit trade
|1.05
|loss trade
|-42.42
|Average
|profit trade
|0.93
|loss trade
|-38.81
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|174 (162.30)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-77.63)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|162.30 (174)
|consecutive loss (count of losses)
|-77.63 (2)
|Average
|consecutive wins
|174
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.10.13 00:30
|sell
|1
|0.05
|1.2016
|0.0000
|1.2001
|2
|2005.10.13 00:30
|buy
|2
|0.05
|1.2018
|0.0000
|1.2033
|3
|2005.10.13 01:01
|t/p
|1
|0.05
|1.2001
|0.0000
|1.2001
|0.75
|500.75
|4
|2005.10.13 03:00
|buy
|3
|0.05
|1.1991
|0.0000
|1.2006
|5
|2005.10.13 03:00
|sell
|4
|0.05
|1.1989
|0.0000
|1.1974
|6
|2005.10.13 07:54
|t/p
|4
|0.05
|1.1974
|0.0000
|1.1974
|0.75
|501.50
|7
|2005.10.13 18:45
|t/p
|3
|0.05
|1.2006
|0.0000
|1.2006
|0.75
|502.25
|8
|2005.10.13 19:44
|t/p
|2
|0.05
|1.2033
|0.0000
|1.2033
|0.75
|503.00
|9
|2005.10.13 20:36
|sell
|5
|0.06
|1.2022
|0.0000
|1.2007
|10
|2005.10.13 20:36
|buy
|6
|0.06
|1.2024
|0.0000
|1.2039
|11
|2005.10.14 00:15
|t/p
|5
|0.06
|1.2007
|0.0000
|1.2007
|0.90
|503.90
|12
|2005.10.14 00:54
|buy
|7
|0.06
|1.2012
|0.0000
|1.2027
|13
|2005.10.14 00:54
|sell
|8
|0.06
|1.2010
|0.0000
|1.1995
|14
|2005.10.14 02:35
|t/p
|7
|0.06
|1.2027
|0.0000
|1.2027
|0.90
|504.80
|15
|2005.10.14 04:01
|t/p
|6
|0.06
|1.2039
|0.0000
|1.2039
|0.90
|505.70
|16
|2005.10.14 04:45
|sell
|9
|0.06
|1.2025
|0.0000
|1.2010
|17
|2005.10.14 04:45
|buy
|10
|0.06
|1.2027
|0.0000
|1.2042
|18
|2005.10.14 04:59
|t/p
|10
|0.06
|1.2042
|0.0000
|1.2042
|0.90
|506.60
|19
|2005.10.14 09:03
|t/p
|9
|0.06
|1.2010
|0.0000
|1.2010
|0.90
|507.50
|20
|2005.10.14 10:15
|buy
|11
|0.06
|1.2008
|0.0000
|1.2023
|21
|2005.10.14 10:15
|sell
|12
|0.06
|1.2006
|0.0000
|1.1991
|22
|2005.10.14 10:46
|t/p
|8
|0.06
|1.1995
|0.0000
|1.1995
|0.90
|508.40
|23
|2005.10.14 10:46
|t/p
|12
|0.06
|1.1991
|0.0000
|1.1991
|0.90
|509.30
|24
|2005.10.14 11:50
|buy
|13
|0.06
|1.1994
|0.0000
|1.2009
|25
|2005.10.14 11:50
|sell
|14
|0.06
|1.1992
|0.0000
|1.1977
|26
|2005.10.14 12:32
|t/p
|13
|0.06
|1.2009
|0.0000
|1.2009
|0.90
|510.20
|27
|2005.10.14 12:32
|t/p
|11
|0.06
|1.2023
|0.0000
|1.2023
|0.90
|511.10
|28
|2005.10.14 12:41
|sell
|15
|0.06
|1.1990
|0.0000
|1.1975
|29
|2005.10.14 12:41
|buy
|16
|0.06
|1.1992
|0.0000
|1.2007
|30
|2005.10.14 12:44
|t/p
|16
|0.06
|1.2007
|0.0000
|1.2007
|0.90
|512.00
|31
|2005.10.18 07:49
|t/p
|14
|0.06
|1.1977
|0.0000
|1.1977
|0.90
|512.90
|32
|2005.10.18 07:50
|t/p
|15
|0.06
|1.1975
|0.0000
|1.1975
|0.90
|513.80
|33
|2005.10.18 08:15
|buy
|17
|0.06
|1.1988
|0.0000
|1.2003
|34
|2005.10.18 08:15
|sell
|18
|0.06
|1.1986
|0.0000
|1.1971
|35
|2005.10.18 08:44
|t/p
|18
|0.06
|1.1971
|0.0000
|1.1971
|0.90
|514.70
|36
|2005.10.18 11:15
|buy
|19
|0.06
|1.1950
|0.0000
|1.1965
|37
|2005.10.18 11:15
|sell
|20
|0.06
|1.1948
|0.0000
|1.1933
|38
|2005.10.18 12:41
|t/p
|20
|0.06
|1.1933
|0.0000
|1.1933
|0.90
|515.60
|39
|2005.10.18 17:17
|t/p
|19
|0.06
|1.1965
|0.0000
|1.1965
|0.90
|516.50
|40
|2005.10.18 18:20
|sell
|21
|0.06
|1.1953
|0.0000
|1.1938
|41
|2005.10.18 18:20
|buy
|22
|0.06
|1.1955
|0.0000
|1.1970
|42
|2005.10.18 23:04
|t/p
|21
|0.06
|1.1938
|0.0000
|1.1938
|0.90
|517.40
|43
|2005.10.19 10:15
|t/p
|22
|0.06
|1.1970
|0.0000
|1.1970
|0.90
|518.30
|44
|2005.10.19 11:30
|sell
|23
|0.06
|1.1960
|0.0000
|1.1945
|45
|2005.10.19 11:30
|buy
|24
|0.06
|1.1962
|0.0000
|1.1977
|46
|2005.10.19 12:31
|t/p
|23
|0.06
|1.1945
|0.0000
|1.1945
|0.90
|519.20
|47
|2005.10.19 14:53
|t/p
|24
|0.06
|1.1977
|0.0000
|1.1977
|0.90
|520.10
|48
|2005.10.19 16:00
|sell
|25
|0.06
|1.1983
|0.0000
|1.1968
|49
|2005.10.19 16:00
|buy
|26
|0.06
|1.1985
|0.0000
|1.2000
|50
|2005.10.19 17:02
|t/p
|25
|0.06
|1.1968
|0.0000
|1.1968
|0.90
|521.00
|51
|2005.10.19 19:48
|t/p
|26
|0.06
|1.2000
|0.0000
|1.2000
|0.90
|521.90
|52
|2005.10.19 20:45
|sell
|27
|0.06
|1.1991
|0.0000
|1.1976
|53
|2005.10.19 20:45
|buy
|28
|0.06
|1.1993
|0.0000
|1.2008
|54
|2005.10.19 22:45
|t/p
|27
|0.06
|1.1976
|0.0000
|1.1976
|0.90
|522.80
|55
|2005.10.20 19:28
|t/p
|17
|0.06
|1.2003
|0.0000
|1.2003
|0.90
|523.70
|56
|2005.10.20 19:29
|t/p
|28
|0.06
|1.2008
|0.0000
|1.2008
|0.90
|524.60
|57
|2005.10.20 21:15
|sell
|29
|0.06
|1.2014
|0.0000
|1.1999
|58
|2005.10.20 21:15
|buy
|30
|0.06
|1.2016
|0.0000
|1.2031
|59
|2005.10.20 23:47
|t/p
|30
|0.06
|1.2031
|0.0000
|1.2031
|0.90
|525.50
|60
|2005.10.21 01:15
|sell
|31
|0.06
|1.2044
|0.0000
|1.2029
|61
|2005.10.21 01:15
|buy
|32
|0.06
|1.2046
|0.0000
|1.2061
|62
|2005.10.21 01:22
|t/p
|32
|0.06
|1.2061
|0.0000
|1.2061
|0.90
|526.40
|63
|2005.10.21 05:30
|t/p
|31
|0.06
|1.2029
|0.0000
|1.2029
|0.90
|527.30
|64
|2005.10.21 06:01
|buy
|33
|0.06
|1.2039
|0.0000
|1.2054
|65
|2005.10.21 06:01
|sell
|34
|0.06
|1.2037
|0.0000
|1.2022
|66
|2005.10.21 07:50
|t/p
|33
|0.06
|1.2054
|0.0000
|1.2054
|0.90
|528.20
|67
|2005.10.21 10:00
|t/p
|34
|0.06
|1.2022
|0.0000
|1.2022
|0.90
|529.10
|68
|2005.10.21 11:15
|buy
|35
|0.06
|1.2023
|0.0000
|1.2038
|69
|2005.10.21 11:15
|sell
|36
|0.06
|1.2021
|0.0000
|1.2006
|70
|2005.10.21 11:58
|t/p
|36
|0.06
|1.2006
|0.0000
|1.2006
|0.90
|530.00
|71
|2005.10.21 13:37
|t/p
|35
|0.06
|1.2038
|0.0000
|1.2038
|0.90
|530.90
|72
|2005.10.21 14:10
|sell
|37
|0.06
|1.2028
|0.0000
|1.2013
|73
|2005.10.21 14:10
|buy
|38
|0.06
|1.2030
|0.0000
|1.2045
|74
|2005.10.21 14:56
|t/p
|37
|0.06
|1.2013
|0.0000
|1.2013
|0.90
|531.80
|75
|2005.10.21 15:16
|t/p
|29
|0.06
|1.1999
|0.0000
|1.1999
|0.90
|532.70
|76
|2005.10.21 18:46
|buy
|39
|0.06
|1.1947
|0.0000
|1.1962
|77
|2005.10.21 18:46
|sell
|40
|0.06
|1.1945
|0.0000
|1.1930
|78
|2005.10.24 02:20
|t/p
|40
|0.06
|1.1930
|0.0000
|1.1930
|0.90
|533.60
|79
|2005.10.24 13:06
|t/p
|39
|0.06
|1.1962
|0.0000
|1.1962
|0.90
|534.50
|80
|2005.10.24 15:15
|sell
|41
|0.06
|1.1965
|0.0000
|1.1950
|81
|2005.10.24 15:15
|buy
|42
|0.06
|1.1967
|0.0000
|1.1982
|82
|2005.10.24 15:42
|t/p
|42
|0.06
|1.1982
|0.0000
|1.1982
|0.90
|535.40
|83
|2005.10.25 00:00
|t/p
|41
|0.06
|1.1950
|0.0000
|1.1950
|0.90
|536.30
|84
|2005.10.25 01:02
|buy
|43
|0.06
|1.1957
|0.0000
|1.1972
|85
|2005.10.25 01:02
|sell
|44
|0.06
|1.1955
|0.0000
|1.1940
|86
|2005.10.25 03:15
|t/p
|43
|0.06
|1.1972
|0.0000
|1.1972
|0.90
|537.20
|87
|2005.10.25 07:06
|t/p
|44
|0.06
|1.1940
|0.0000
|1.1940
|0.90
|538.10
|88
|2005.10.25 07:30
|buy
|45
|0.06
|1.1953
|0.0000
|1.1968
|89
|2005.10.25 07:30
|sell
|46
|0.06
|1.1951
|0.0000
|1.1936
|90
|2005.10.25 07:31
|t/p
|45
|0.06
|1.1968
|0.0000
|1.1968
|0.90
|539.00
|91
|2005.10.25 12:55
|t/p
|38
|0.06
|1.2045
|0.0000
|1.2045
|0.90
|539.90
|92
|2005.10.25 15:35
|sell
|47
|0.06
|1.2093
|0.0000
|1.2078
|93
|2005.10.25 15:35
|buy
|48
|0.06
|1.2095
|0.0000
|1.2110
|94
|2005.10.25 18:09
|t/p
|48
|0.06
|1.2110
|0.0000
|1.2110
|0.90
|540.80
|95
|2005.10.26 07:22
|t/p
|47
|0.06
|1.2078
|0.0000
|1.2078
|0.90
|541.70
|96
|2005.10.26 08:16
|buy
|49
|0.06
|1.2088
|0.0000
|1.2103
|97
|2005.10.26 08:16
|sell
|50
|0.06
|1.2086
|0.0000
|1.2071
|98
|2005.10.26 09:56
|t/p
|50
|0.06
|1.2071
|0.0000
|1.2071
|0.90
|542.60
|99
|2005.10.27 03:12
|t/p
|49
|0.06
|1.2103
|0.0000
|1.2103
|0.90
|543.50
|100
|2005.10.27 05:15
|sell
|51
|0.06
|1.2118
|0.0000
|1.2103
|101
|2005.10.27 05:15
|buy
|52
|0.06
|1.2120
|0.0000
|1.2135
|102
|2005.10.27 05:22
|t/p
|51
|0.06
|1.2103
|0.0000
|1.2103
|0.90
|544.40
|103
|2005.10.27 08:09
|t/p
|52
|0.06
|1.2135
|0.0000
|1.2135
|0.90
|545.30
|104
|2005.10.27 08:48
|sell
|53
|0.06
|1.2123
|0.0000
|1.2108
|105
|2005.10.27 08:48
|buy
|54
|0.06
|1.2125
|0.0000
|1.2140
|106
|2005.10.27 10:08
|t/p
|54
|0.06
|1.2140
|0.0000
|1.2140
|0.90
|546.20
|107
|2005.10.28 12:45
|t/p
|53
|0.06
|1.2108
|0.0000
|1.2108
|0.90
|547.10
|108
|2005.10.28 13:51
|buy
|55
|0.06
|1.2119
|0.0000
|1.2134
|109
|2005.10.28 13:51
|sell
|56
|0.06
|1.2117
|0.0000
|1.2102
|110
|2005.10.28 14:57
|t/p
|56
|0.06
|1.2102
|0.0000
|1.2102
|0.90
|548.00
|111
|2005.11.04 00:51
|t/p
|46
|0.06
|1.1936
|0.0000
|1.1936
|0.90
|548.90
|112
|2005.11.04 01:15
|buy
|57
|0.06
|1.1944
|0.0000
|1.1959
|113
|2005.11.04 01:15
|sell
|58
|0.06
|1.1942
|0.0000
|1.1927
|114
|2005.11.04 13:19
|t/p
|58
|0.06
|1.1927
|0.0000
|1.1927
|0.90
|549.80
|115
|2005.11.04 13:39
|t/p
|57
|0.06
|1.1959
|0.0000
|1.1959
|0.90
|550.70
|116
|2005.11.04 13:39
|sell
|59
|0.06
|1.1938
|0.0000
|1.1923
|117
|2005.11.04 13:39
|buy
|60
|0.06
|1.1940
|0.0000
|1.1955
|118
|2005.11.04 13:40
|t/p
|59
|0.06
|1.1923
|0.0000
|1.1923
|0.90
|551.60
|119
|2005.11.04 13:42
|t/p
|60
|0.06
|1.1955
|0.0000
|1.1955
|0.90
|552.50
|120
|2005.11.04 13:42
|buy
|61
|0.06
|1.1957
|0.0000
|1.1972
|121
|2005.11.04 13:42
|sell
|62
|0.06
|1.1955
|0.0000
|1.1940
|122
|2005.11.04 13:42
|t/p
|62
|0.06
|1.1940
|0.0000
|1.1940
|0.90
|553.40
|123
|2005.11.04 13:45
|t/p
|61
|0.06
|1.1972
|0.0000
|1.1972
|0.90
|554.30
|124
|2005.11.04 14:28
|sell
|63
|0.06
|1.1939
|0.0000
|1.1924
|125
|2005.11.04 14:28
|buy
|64
|0.06
|1.1941
|0.0000
|1.1956
|126
|2005.11.04 14:29
|t/p
|64
|0.06
|1.1956
|0.0000
|1.1956
|0.90
|555.20
|127
|2005.11.04 14:58
|t/p
|63
|0.06
|1.1924
|0.0000
|1.1924
|0.90
|556.10
|128
|2005.11.04 18:03
|buy
|65
|0.06
|1.1825
|0.0000
|1.1840
|129
|2005.11.04 18:03
|sell
|66
|0.06
|1.1823
|0.0000
|1.1808
|130
|2005.11.06 23:00
|t/p
|66
|0.06
|1.1808
|0.0000
|1.1808
|0.90
|557.00
|131
|2005.11.23 06:01
|t/p
|65
|0.06
|1.1840
|0.0000
|1.1840
|0.90
|557.90
|132
|2005.11.23 06:45
|sell
|67
|0.06
|1.1829
|0.0000
|1.1814
|133
|2005.11.23 06:45
|buy
|68
|0.06
|1.1831
|0.0000
|1.1846
|134
|2005.11.23 08:49
|t/p
|67
|0.06
|1.1814
|0.0000
|1.1814
|0.90
|558.80
|135
|2005.11.28 18:42
|t/p
|68
|0.06
|1.1846
|0.0000
|1.1846
|0.90
|559.70
|136
|2005.11.28 20:15
|sell
|69
|0.06
|1.1863
|0.0000
|1.1848
|137
|2005.11.28 20:15
|buy
|70
|0.06
|1.1865
|0.0000
|1.1880
|138
|2005.11.28 20:45
|t/p
|69
|0.06
|1.1848
|0.0000
|1.1848
|0.90
|560.60
|139
|2005.12.12 09:06
|t/p
|70
|0.06
|1.1880
|0.0000
|1.1880
|0.90
|561.50
|140
|2005.12.12 10:02
|sell
|71
|0.06
|1.1869
|0.0000
|1.1854
|141
|2005.12.12 10:02
|buy
|72
|0.06
|1.1871
|0.0000
|1.1886
|142
|2005.12.12 10:42
|t/p
|72
|0.06
|1.1886
|0.0000
|1.1886
|0.90
|562.40
|143
|2005.12.20 16:57
|t/p
|71
|0.06
|1.1854
|0.0000
|1.1854
|0.90
|563.30
|144
|2005.12.20 18:30
|buy
|73
|0.06
|1.1859
|0.0000
|1.1874
|145
|2005.12.20 18:30
|sell
|74
|0.06
|1.1857
|0.0000
|1.1842
|146
|2005.12.20 23:46
|t/p
|73
|0.06
|1.1874
|0.0000
|1.1874
|0.90
|564.20
|147
|2005.12.21 14:31
|t/p
|74
|0.06
|1.1842
|0.0000
|1.1842
|0.90
|565.10
|148
|2005.12.21 15:50
|buy
|75
|0.06
|1.1823
|0.0000
|1.1838
|149
|2005.12.21 15:50
|sell
|76
|0.06
|1.1821
|0.0000
|1.1806
|150
|2005.12.21 17:55
|t/p
|76
|0.06
|1.1806
|0.0000
|1.1806
|0.90
|566.00
|151
|2005.12.21 19:30
|t/p
|75
|0.06
|1.1838
|0.0000
|1.1838
|0.90
|566.90
|152
|2005.12.21 20:08
|sell
|77
|0.06
|1.1830
|0.0000
|1.1815
|153
|2005.12.21 20:08
|buy
|78
|0.06
|1.1832
|0.0000
|1.1847
|154
|2005.12.22 13:22
|t/p
|77
|0.06
|1.1815
|0.0000
|1.1815
|0.90
|567.80
|155
|2005.12.22 14:05
|t/p
|78
|0.06
|1.1847
|0.0000
|1.1847
|0.90
|568.70
|156
|2005.12.22 15:56
|sell
|79
|0.06
|1.1867
|0.0000
|1.1852
|157
|2005.12.22 15:56
|buy
|80
|0.06
|1.1869
|0.0000
|1.1884
|158
|2005.12.22 17:13
|t/p
|80
|0.06
|1.1884
|0.0000
|1.1884
|0.90
|569.60
|159
|2005.12.23 11:46
|t/p
|79
|0.06
|1.1852
|0.0000
|1.1852
|0.90
|570.50
|160
|2005.12.23 13:01
|buy
|81
|0.06
|1.1857
|0.0000
|1.1872
|161
|2005.12.23 13:01
|sell
|82
|0.06
|1.1855
|0.0000
|1.1840
|162
|2005.12.23 13:28
|t/p
|82
|0.06
|1.1840
|0.0000
|1.1840
|0.90
|571.40
|163
|2005.12.23 15:34
|t/p
|81
|0.06
|1.1872
|0.0000
|1.1872
|0.90
|572.30
|164
|2005.12.23 16:27
|sell
|83
|0.06
|1.1858
|0.0000
|1.1843
|165
|2005.12.23 16:27
|buy
|84
|0.06
|1.1860
|0.0000
|1.1875
|166
|2005.12.26 23:00
|t/p
|84
|0.06
|1.1875
|0.0000
|1.1875
|0.90
|573.20
|167
|2005.12.26 23:32
|t/p
|83
|0.06
|1.1843
|0.0000
|1.1843
|0.90
|574.10
|168
|2005.12.27 01:02
|buy
|85
|0.06
|1.1843
|0.0000
|1.1858
|169
|2005.12.27 01:02
|sell
|86
|0.06
|1.1841
|0.0000
|1.1826
|170
|2005.12.27 08:18
|t/p
|85
|0.06
|1.1858
|0.0000
|1.1858
|0.90
|575.00
|171
|2005.12.28 19:12
|t/p
|86
|0.06
|1.1826
|0.0000
|1.1826
|0.90
|575.90
|172
|2005.12.28 20:00
|buy
|87
|0.06
|1.1830
|0.0000
|1.1845
|173
|2005.12.28 20:00
|sell
|88
|0.06
|1.1828
|0.0000
|1.1813
|174
|2005.12.28 23:33
|t/p
|87
|0.06
|1.1845
|0.0000
|1.1845
|0.90
|576.80
|175
|2005.12.30 12:30
|t/p
|88
|0.06
|1.1813
|0.0000
|1.1813
|0.90
|577.70
|176
|2005.12.30 14:34
|buy
|89
|0.06
|1.1797
|0.0000
|1.1812
|177
|2005.12.30 14:34
|sell
|90
|0.06
|1.1795
|0.0000
|1.1780
|178
|2005.12.30 14:44
|t/p
|90
|0.06
|1.1780
|0.0000
|1.1780
|0.90
|578.60
|179
|2005.12.30 16:15
|t/p
|89
|0.06
|1.1812
|0.0000
|1.1812
|0.90
|579.50
|180
|2005.12.30 18:03
|sell
|91
|0.06
|1.1826
|0.0000
|1.1811
|181
|2005.12.30 18:03
|buy
|92
|0.06
|1.1828
|0.0000
|1.1843
|182
|2006.01.02 23:30
|t/p
|91
|0.06
|1.1811
|0.0000
|1.1811
|0.90
|580.40
|183
|2006.01.03 01:49
|t/p
|92
|0.06
|1.1843
|0.0000
|1.1843
|0.90
|581.30
|184
|2006.01.03 06:30
|sell
|93
|0.06
|1.1882
|0.0000
|1.1867
|185
|2006.01.03 06:30
|buy
|94
|0.06
|1.1884
|0.0000
|1.1899
|186
|2006.01.03 08:11
|t/p
|94
|0.06
|1.1899
|0.0000
|1.1899
|0.90
|582.20
|187
|2006.01.03 09:03
|t/p
|93
|0.06
|1.1867
|0.0000
|1.1867
|0.90
|583.10
|188
|2006.01.03 09:50
|buy
|95
|0.06
|1.1882
|0.0000
|1.1897
|189
|2006.01.03 09:50
|sell
|96
|0.06
|1.1880
|0.0000
|1.1865
|190
|2006.01.03 14:18
|t/p
|95
|0.06
|1.1897
|0.0000
|1.1897
|0.90
|584.00
|191
|2006.01.04 18:08
|t/p
|55
|0.06
|1.2134
|0.0000
|1.2134
|0.90
|584.90
|192
|2006.01.04 19:00
|sell
|97
|0.06
|1.2121
|0.0000
|1.2106
|193
|2006.01.04 19:00
|buy
|98
|0.06
|1.2123
|0.0000
|1.2138
|194
|2006.01.04 23:15
|t/p
|97
|0.06
|1.2106
|0.0000
|1.2106
|0.90
|585.80
|195
|2006.01.06 13:46
|t/p
|98
|0.06
|1.2138
|0.0000
|1.2138
|0.90
|586.70
|196
|2006.01.06 15:30
|sell
|99
|0.06
|1.2144
|0.0000
|1.2129
|197
|2006.01.06 15:30
|buy
|100
|0.06
|1.2146
|0.0000
|1.2161
|198
|2006.01.06 16:02
|t/p
|99
|0.06
|1.2129
|0.0000
|1.2129
|0.90
|587.60
|199
|2006.01.06 17:11
|t/p
|100
|0.06
|1.2161
|0.0000
|1.2161
|0.90
|588.50
|200
|2006.01.06 18:15
|sell
|101
|0.06
|1.2151
|0.0000
|1.2136
|201
|2006.01.06 18:15
|buy
|102
|0.06
|1.2153
|0.0000
|1.2168
|202
|2006.01.09 00:02
|t/p
|101
|0.06
|1.2136
|0.0000
|1.2136
|0.90
|589.40
|203
|2006.01.15 23:54
|t/p
|102
|0.06
|1.2168
|0.0000
|1.2168
|0.90
|590.30
|204
|2006.01.16 01:02
|sell
|103
|0.06
|1.2161
|0.0000
|1.2146
|205
|2006.01.16 01:02
|buy
|104
|0.06
|1.2163
|0.0000
|1.2178
|206
|2006.01.16 02:15
|t/p
|103
|0.06
|1.2146
|0.0000
|1.2146
|0.90
|591.20
|207
|2006.01.23 00:14
|t/p
|104
|0.06
|1.2178
|0.0000
|1.2178
|0.90
|592.10
|208
|2006.01.23 04:01
|sell
|105
|0.06
|1.2233
|0.0000
|1.2218
|209
|2006.01.23 04:01
|buy
|106
|0.06
|1.2235
|0.0000
|1.2250
|210
|2006.01.23 04:02
|t/p
|106
|0.06
|1.2250
|0.0000
|1.2250
|0.90
|593.00
|211
|2006.01.26 18:03
|t/p
|105
|0.06
|1.2218
|0.0000
|1.2218
|0.90
|593.90
|212
|2006.01.26 19:45
|buy
|107
|0.06
|1.2214
|0.0000
|1.2229
|213
|2006.01.26 19:45
|sell
|108
|0.06
|1.2212
|0.0000
|1.2197
|214
|2006.01.27 01:22
|t/p
|108
|0.06
|1.2197
|0.0000
|1.2197
|0.90
|594.80
|215
|2006.01.27 13:33
|t/p
|107
|0.06
|1.2229
|0.0000
|1.2229
|0.90
|595.70
|216
|2006.01.27 13:35
|sell
|109
|0.06
|1.2170
|0.0000
|1.2155
|217
|2006.01.27 13:35
|buy
|110
|0.06
|1.2172
|0.0000
|1.2187
|218
|2006.01.27 13:35
|t/p
|110
|0.06
|1.2187
|0.0000
|1.2187
|0.90
|596.60
|219
|2006.01.27 15:47
|t/p
|109
|0.06
|1.2155
|0.0000
|1.2155
|0.90
|597.50
|220
|2006.01.27 18:00
|buy
|111
|0.06
|1.2129
|0.0000
|1.2144
|221
|2006.01.27 18:00
|sell
|112
|0.06
|1.2127
|0.0000
|1.2112
|222
|2006.01.27 18:21
|t/p
|112
|0.06
|1.2112
|0.0000
|1.2112
|0.90
|598.40
|223
|2006.01.31 15:55
|t/p
|111
|0.06
|1.2144
|0.0000
|1.2144
|0.90
|599.30
|224
|2006.01.31 18:30
|sell
|113
|0.06
|1.2166
|0.0000
|1.2151
|225
|2006.01.31 18:30
|buy
|114
|0.06
|1.2168
|0.0000
|1.2183
|226
|2006.01.31 19:15
|t/p
|113
|0.06
|1.2151
|0.0000
|1.2151
|0.90
|600.20
|227
|2006.02.14 13:30
|t/p
|96
|0.06
|1.1865
|0.0000
|1.1865
|0.90
|601.10
|228
|2006.02.14 14:34
|buy
|115
|0.06
|1.1884
|0.0000
|1.1899
|229
|2006.02.14 14:34
|sell
|116
|0.06
|1.1882
|0.0000
|1.1867
|230
|2006.02.14 16:17
|t/p
|115
|0.06
|1.1899
|0.0000
|1.1899
|0.90
|602.00
|231
|2006.02.16 10:02
|t/p
|116
|0.06
|1.1867
|0.0000
|1.1867
|0.90
|602.90
|232
|2006.02.16 10:30
|buy
|117
|0.06
|1.1875
|0.0000
|1.1890
|233
|2006.02.16 10:30
|sell
|118
|0.06
|1.1873
|0.0000
|1.1858
|234
|2006.02.16 11:15
|t/p
|118
|0.06
|1.1858
|0.0000
|1.1858
|0.90
|603.80
|235
|2006.02.16 16:01
|t/p
|117
|0.06
|1.1890
|0.0000
|1.1890
|0.90
|604.70
|236
|2006.02.16 16:38
|sell
|119
|0.06
|1.1879
|0.0000
|1.1864
|237
|2006.02.16 16:38
|buy
|120
|0.06
|1.1881
|0.0000
|1.1896
|238
|2006.02.16 20:54
|t/p
|120
|0.06
|1.1896
|0.0000
|1.1896
|0.90
|605.60
|239
|2006.02.17 12:11
|t/p
|119
|0.06
|1.1864
|0.0000
|1.1864
|0.90
|606.50
|240
|2006.02.17 12:30
|buy
|121
|0.06
|1.1877
|0.0000
|1.1892
|241
|2006.02.17 12:30
|sell
|122
|0.06
|1.1875
|0.0000
|1.1860
|242
|2006.02.17 13:44
|t/p
|122
|0.06
|1.1860
|0.0000
|1.1860
|0.90
|607.40
|243
|2006.02.17 14:47
|t/p
|121
|0.06
|1.1892
|0.0000
|1.1892
|0.90
|608.30
|244
|2006.02.17 16:49
|sell
|123
|0.06
|1.1920
|0.0000
|1.1905
|245
|2006.02.17 16:49
|buy
|124
|0.06
|1.1922
|0.0000
|1.1937
|246
|2006.02.17 16:55
|t/p
|123
|0.06
|1.1905
|0.0000
|1.1905
|0.90
|609.20
|247
|2006.02.17 18:26
|t/p
|124
|0.06
|1.1937
|0.0000
|1.1937
|0.90
|610.10
|248
|2006.02.17 20:30
|sell
|125
|0.06
|1.1930
|0.0000
|1.1915
|249
|2006.02.17 20:30
|buy
|126
|0.06
|1.1932
|0.0000
|1.1947
|250
|2006.02.19 23:51
|t/p
|126
|0.06
|1.1947
|0.0000
|1.1947
|0.90
|611.00
|251
|2006.02.21 07:19
|t/p
|125
|0.06
|1.1915
|0.0000
|1.1915
|0.90
|611.90
|252
|2006.02.21 08:45
|buy
|127
|0.06
|1.1915
|0.0000
|1.1930
|253
|2006.02.21 08:45
|sell
|128
|0.06
|1.1913
|0.0000
|1.1898
|254
|2006.02.21 15:10
|t/p
|128
|0.06
|1.1898
|0.0000
|1.1898
|0.90
|612.80
|255
|2006.02.21 19:18
|t/p
|127
|0.06
|1.1930
|0.0000
|1.1930
|0.90
|613.70
|256
|2006.02.21 20:00
|sell
|129
|0.06
|1.1919
|0.0000
|1.1904
|257
|2006.02.21 20:00
|buy
|130
|0.06
|1.1921
|0.0000
|1.1936
|258
|2006.02.22 08:47
|t/p
|129
|0.06
|1.1904
|0.0000
|1.1904
|0.90
|614.60
|259
|2006.02.23 09:18
|t/p
|130
|0.06
|1.1936
|0.0000
|1.1936
|0.90
|615.50
|260
|2006.02.23 12:05
|sell
|131
|0.06
|1.1953
|0.0000
|1.1938
|261
|2006.02.23 12:05
|buy
|132
|0.06
|1.1955
|0.0000
|1.1970
|262
|2006.02.23 14:31
|t/p
|131
|0.06
|1.1938
|0.0000
|1.1938
|0.90
|616.40
|263
|2006.03.01 14:29
|t/p
|132
|0.06
|1.1970
|0.0000
|1.1970
|0.90
|617.30
|264
|2006.03.01 14:36
|sell
|133
|0.07
|1.1952
|0.0000
|1.1937
|265
|2006.03.01 14:36
|buy
|134
|0.07
|1.1954
|0.0000
|1.1969
|266
|2006.03.01 15:06
|t/p
|133
|0.07
|1.1937
|0.0000
|1.1937
|1.05
|618.35
|267
|2006.03.02 15:06
|t/p
|134
|0.07
|1.1969
|0.0000
|1.1969
|1.05
|619.40
|268
|2006.03.02 18:52
|sell
|135
|0.07
|1.2012
|0.0000
|1.1997
|269
|2006.03.02 18:52
|buy
|136
|0.07
|1.2014
|0.0000
|1.2029
|270
|2006.03.02 19:25
|t/p
|136
|0.07
|1.2029
|0.0000
|1.2029
|1.05
|620.45
|271
|2006.03.06 17:53
|t/p
|135
|0.07
|1.1997
|0.0000
|1.1997
|1.05
|621.50
|272
|2006.03.06 18:01
|buy
|137
|0.07
|1.2010
|0.0000
|1.2025
|273
|2006.03.06 18:01
|sell
|138
|0.07
|1.2008
|0.0000
|1.1993
|274
|2006.03.07 00:48
|t/p
|138
|0.07
|1.1993
|0.0000
|1.1993
|1.05
|622.55
|275
|2006.03.14 16:59
|t/p
|137
|0.07
|1.2025
|0.0000
|1.2025
|1.05
|623.60
|276
|2006.03.14 17:22
|sell
|139
|0.07
|1.2016
|0.0000
|1.2001
|277
|2006.03.14 17:22
|buy
|140
|0.07
|1.2018
|0.0000
|1.2033
|278
|2006.03.15 08:15
|t/p
|140
|0.07
|1.2033
|0.0000
|1.2033
|1.05
|624.65
|279
|2006.03.16 17:41
|t/p
|114
|0.06
|1.2183
|0.0000
|1.2183
|0.90
|625.55
|280
|2006.03.16 18:15
|sell
|141
|0.07
|1.2169
|0.0000
|1.2154
|281
|2006.03.16 18:15
|buy
|142
|0.07
|1.2171
|0.0000
|1.2186
|282
|2006.03.17 07:09
|t/p
|141
|0.07
|1.2154
|0.0000
|1.2154
|1.05
|626.60
|283
|2006.03.17 09:45
|t/p
|142
|0.07
|1.2186
|0.0000
|1.2186
|1.05
|627.65
|284
|2006.03.17 10:48
|sell
|143
|0.07
|1.2177
|0.0000
|1.2162
|285
|2006.03.17 10:48
|buy
|144
|0.07
|1.2179
|0.0000
|1.2194
|286
|2006.03.17 13:54
|t/p
|144
|0.07
|1.2194
|0.0000
|1.2194
|1.05
|628.70
|287
|2006.03.17 14:50
|t/p
|143
|0.07
|1.2162
|0.0000
|1.2162
|1.05
|629.75
|288
|2006.03.17 15:37
|buy
|145
|0.07
|1.2171
|0.0000
|1.2186
|289
|2006.03.17 15:37
|sell
|146
|0.07
|1.2169
|0.0000
|1.2154
|290
|2006.03.17 16:07
|t/p
|145
|0.07
|1.2186
|0.0000
|1.2186
|1.05
|630.80
|291
|2006.03.20 17:31
|t/p
|146
|0.07
|1.2154
|0.0000
|1.2154
|1.05
|631.85
|292
|2006.03.20 18:16
|buy
|147
|0.07
|1.2169
|0.0000
|1.2184
|293
|2006.03.20 18:16
|sell
|148
|0.07
|1.2167
|0.0000
|1.2152
|294
|2006.03.20 18:21
|t/p
|148
|0.07
|1.2152
|0.0000
|1.2152
|1.05
|632.90
|295
|2006.03.23 15:15
|t/p
|139
|0.07
|1.2001
|0.0000
|1.2001
|1.05
|633.95
|296
|2006.03.23 18:00
|buy
|149
|0.07
|1.1985
|0.0000
|1.2000
|297
|2006.03.23 18:00
|sell
|150
|0.07
|1.1983
|0.0000
|1.1968
|298
|2006.03.23 19:10
|t/p
|150
|0.07
|1.1968
|0.0000
|1.1968
|1.05
|635.00
|299
|2006.03.24 15:05
|t/p
|149
|0.07
|1.2000
|0.0000
|1.2000
|1.05
|636.05
|300
|2006.03.24 18:36
|sell
|151
|0.07
|1.2035
|0.0000
|1.2020
|301
|2006.03.24 18:36
|buy
|152
|0.07
|1.2037
|0.0000
|1.2052
|302
|2006.03.27 01:45
|t/p
|151
|0.07
|1.2020
|0.0000
|1.2020
|1.05
|637.10
|303
|2006.03.27 03:32
|t/p
|152
|0.07
|1.2052
|0.0000
|1.2052
|1.05
|638.15
|304
|2006.03.27 05:38
|sell
|153
|0.07
|1.2048
|0.0000
|1.2033
|305
|2006.03.27 05:38
|buy
|154
|0.07
|1.2050
|0.0000
|1.2065
|306
|2006.03.27 09:15
|t/p
|153
|0.07
|1.2033
|0.0000
|1.2033
|1.05
|639.20
|307
|2006.03.28 08:16
|t/p
|154
|0.07
|1.2065
|0.0000
|1.2065
|1.05
|640.25
|308
|2006.03.28 10:00
|sell
|155
|0.07
|1.2058
|0.0000
|1.2043
|309
|2006.03.28 10:00
|buy
|156
|0.07
|1.2060
|0.0000
|1.2075
|310
|2006.03.28 11:55
|t/p
|156
|0.07
|1.2075
|0.0000
|1.2075
|1.05
|641.30
|311
|2006.03.28 19:15
|t/p
|155
|0.07
|1.2043
|0.0000
|1.2043
|1.05
|642.35
|312
|2006.03.28 19:15
|sell
|157
|0.07
|1.2008
|0.0000
|1.1993
|313
|2006.03.28 19:15
|buy
|158
|0.07
|1.2010
|0.0000
|1.2025
|314
|2006.03.28 19:15
|t/p
|158
|0.07
|1.2025
|0.0000
|1.2025
|1.05
|643.40
|315
|2006.03.29 07:46
|t/p
|157
|0.07
|1.1993
|0.0000
|1.1993
|1.05
|644.45
|316
|2006.03.29 08:27
|buy
|159
|0.07
|1.2006
|0.0000
|1.2021
|317
|2006.03.29 08:27
|sell
|160
|0.07
|1.2004
|0.0000
|1.1989
|318
|2006.03.29 10:39
|t/p
|159
|0.07
|1.2021
|0.0000
|1.2021
|1.05
|645.50
|319
|2006.04.04 09:43
|t/p
|147
|0.07
|1.2184
|0.0000
|1.2184
|1.05
|646.55
|320
|2006.04.04 10:32
|sell
|161
|0.07
|1.2168
|0.0000
|1.2153
|321
|2006.04.04 10:32
|buy
|162
|0.07
|1.2170
|0.0000
|1.2185
|322
|2006.04.04 11:57
|t/p
|162
|0.07
|1.2185
|0.0000
|1.2185
|1.05
|647.60
|323
|2006.04.07 13:22
|t/p
|161
|0.07
|1.2153
|0.0000
|1.2153
|1.05
|648.65
|324
|2006.04.07 16:40
|buy
|163
|0.07
|1.2115
|0.0000
|1.2130
|325
|2006.04.07 16:40
|sell
|164
|0.07
|1.2113
|0.0000
|1.2098
|326
|2006.04.07 19:09
|t/p
|164
|0.07
|1.2098
|0.0000
|1.2098
|1.05
|649.70
|327
|2006.04.11 06:02
|t/p
|163
|0.07
|1.2130
|0.0000
|1.2130
|1.05
|650.75
|328
|2006.04.11 07:07
|sell
|165
|0.07
|1.2124
|0.0000
|1.2109
|329
|2006.04.11 07:07
|buy
|166
|0.07
|1.2126
|0.0000
|1.2141
|330
|2006.04.11 07:43
|t/p
|166
|0.07
|1.2141
|0.0000
|1.2141
|1.05
|651.80
|331
|2006.04.11 10:17
|t/p
|165
|0.07
|1.2109
|0.0000
|1.2109
|1.05
|652.85
|332
|2006.04.11 11:10
|buy
|167
|0.07
|1.2118
|0.0000
|1.2133
|333
|2006.04.11 11:10
|sell
|168
|0.07
|1.2116
|0.0000
|1.2101
|334
|2006.04.11 12:15
|t/p
|168
|0.07
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|1.05
|653.90
|335
|2006.04.11 13:51
|t/p
|167
|0.07
|1.2133
|0.0000
|1.2133
|1.05
|654.95
|336
|2006.04.11 14:15
|sell
|169
|0.07
|1.2117
|0.0000
|1.2102
|337
|2006.04.11 14:15
|buy
|170
|0.07
|1.2119
|0.0000
|1.2134
|338
|2006.04.11 14:51
|t/p
|170
|0.07
|1.2134
|0.0000
|1.2134
|1.05
|656.00
|339
|2006.04.12 12:36
|t/p
|169
|0.07
|1.2102
|0.0000
|1.2102
|1.05
|657.05
|340
|2006.04.12 13:30
|buy
|171
|0.07
|1.2107
|0.0000
|1.2122
|341
|2006.04.12 13:30
|sell
|172
|0.07
|1.2105
|0.0000
|1.2090
|342
|2006.04.12 14:01
|t/p
|171
|0.07
|1.2122
|0.0000
|1.2122
|1.05
|658.10
|343
|2006.04.13 12:44
|t/p
|172
|0.07
|1.2090
|0.0000
|1.2090
|1.05
|659.15
|344
|2006.04.13 12:45
|buy
|173
|0.07
|1.2100
|0.0000
|1.2115
|345
|2006.04.13 12:45
|sell
|174
|0.07
|1.2098
|0.0000
|1.2083
|346
|2006.04.13 12:58
|t/p
|174
|0.07
|1.2083
|0.0000
|1.2083
|1.05
|660.20
|347
|2006.04.13 17:17
|t/p
|173
|0.07
|1.2115
|0.0000
|1.2115
|1.05
|661.25
|348
|2006.04.13 18:15
|sell
|175
|0.07
|1.2107
|0.0000
|1.2092
|349
|2006.04.13 18:15
|buy
|176
|0.07
|1.2109
|0.0000
|1.2124
|350
|2006.04.16 22:21
|t/p
|176
|0.07
|1.2124
|0.0000
|1.2124
|1.05
|662.30
|351
|2006.06.14 23:59
|close at stop
|175
|0.07
|1.2610
|0.0000
|1.2092
|-35.21
|627.09
|352
|2006.06.14 23:59
|close at stop
|160
|0.07
|1.2610
|0.0000
|1.1989
|-42.42
|584.67