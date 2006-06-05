FIBO Group, Ltd

Account: 54140 Name: Stefan Currency: USD 2006 June 5, 18:00

Closed Transactions:

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0.00 0.00 4.40 1 413.96

Closed P/L: 1 418.36

Open Trades:

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1251218 sell 0.20 eurusd 1.2895 1.3095 1.2872 1.2950 0.00 0.00 0.88 -110.00

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0.00 0.00 16.33 -1 931.95

Floating P/L: -1 915.62

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 1 418.36 Floating P/L: -1 915.62 Margin: 2 935.14

Balance: 11 538.36 Equity: 9 622.74 Free Margin: 6 687.60

Details:

Gross Profit: 1 418.36 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 1 418.36

Profit Factor: 0.00 Expected Payoff: 45.75

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 0.00 (0.0%)

Total Trades: 31 Short Positions (won %): 29 (100.00%) Long Positions (won %): 2 (100.00%)

Profit Trades (% of total): 31 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)

Largest profit trade: 46.44 loss trade: 0.00

Average profit trade: 45.75 loss trade: 0.00

Maximum consecutive wins ($): 31 (1 418.36) consecutive losses ($): 0 (0.00)

Maximal consecutive profit (count): 1 418.36 (31) consecutive loss (count): 0.00 (0)