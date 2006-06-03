FIBO Group, Ltd

Account: 54928 Name: MakeGrid Currency: USD 2006 June 9, 03:34
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
12561662006.06.03 04:33balanceDeposit5 000.00
12798482006.06.08 08:56buy0.10usdjpy113.850.00115.852006.06.09 03:06113.890.000.000.683.51
 11111Grid-USDJPY-11111
12798502006.06.08 09:09buy0.10usdjpy113.900.00115.902006.06.09 03:06113.890.000.000.68-0.88
 11111Grid-USDJPY-11111
12798512006.06.08 09:21buy0.10usdjpy113.950.00115.952006.06.09 03:06113.890.000.000.68-5.27
 11111Grid-USDJPY-11111
12798532006.06.08 09:59buy0.10usdjpy114.000.00116.002006.06.09 03:06113.890.000.000.68-9.66
 11111Grid-USDJPY-11111
12798542006.06.08 09:59buy0.10usdjpy114.050.00116.052006.06.09 03:06113.890.000.000.68-14.05
 11111Grid-USDJPY-11111
12798562006.06.08 13:53buy0.10usdjpy114.100.00116.102006.06.09 03:06113.890.000.000.68-18.44
 11111Grid-USDJPY-11111
12798572006.06.08 13:53buy0.10usdjpy114.150.00116.152006.06.09 03:06113.890.000.000.68-22.83
 11111Grid-USDJPY-11111
12798622006.06.08 13:53buy0.10usdjpy114.200.00116.202006.06.09 03:06113.890.000.000.68-27.22
 11111Grid-USDJPY-11111
12798642006.06.08 13:55buy0.10usdjpy114.250.00116.252006.06.09 03:06113.890.000.000.68-31.61
 11111Grid-USDJPY-11111
12798672006.06.08 14:02sell0.10eurusd1.27250.00001.25252006.06.09 03:101.26460.000.000.4479.00
 11111Grid-EURUSD-11111
12798682006.06.08 13:53sell0.10eurusd1.27300.00001.25302006.06.09 03:101.26460.000.000.4484.00
 11111Grid-EURUSD-11111
12798692006.06.08 13:53sell0.10eurusd1.27350.00001.25352006.06.09 03:101.26460.000.000.4489.00
 11111Grid-EURUSD-11111
12798702006.06.08 13:49sell0.10eurusd1.27400.00001.25402006.06.09 03:101.26460.000.000.4494.00
 11111Grid-EURUSD-11111
12798712006.06.08 09:22sell0.10eurusd1.27450.00001.25452006.06.09 03:101.26460.000.000.4499.00
 11111Grid-EURUSD-11111
12798752006.06.08 09:21sell0.10eurusd1.27500.00001.25502006.06.09 03:101.26460.000.000.44104.00
 11111Grid-EURUSD-11111
12798772006.06.08 09:19sell0.10eurusd1.27550.00001.25552006.06.09 03:101.26460.000.000.44109.00
 11111Grid-EURUSD-11111
12798782006.06.08 09:04sell0.10eurusd1.27600.00001.25602006.06.09 03:101.26460.000.000.44114.00
 11111Grid-EURUSD-11111
12798812006.06.08 09:04sell0.10eurusd1.27650.00001.25652006.06.09 03:101.26460.000.000.44119.00
 11111Grid-EURUSD-11111
12798842006.06.08 09:03buy0.10usdchf1.22250.00001.24252006.06.09 03:081.23260.000.000.5581.94
 11111Grid-USDCHF-11111
12798862006.06.08 09:04buy0.10usdchf1.22300.00001.24302006.06.09 03:081.23260.000.000.5577.88
 11111Grid-USDCHF-11111
12798872006.06.08 09:17buy0.10usdchf1.22350.00001.24352006.06.09 03:081.23260.000.000.5573.83
 11111Grid-USDCHF-11111
12798902006.06.08 09:18buy0.10usdchf1.22400.00001.24402006.06.09 03:081.23260.000.000.5569.77
 11111Grid-USDCHF-11111
12798932006.06.08 09:19buy0.10usdchf1.22450.00001.24452006.06.09 03:081.23260.000.000.5565.71
 11111Grid-USDCHF-11111
12798942006.06.08 09:19buy0.10usdchf1.22500.00001.24502006.06.09 03:081.23260.000.000.5561.66
 11111Grid-USDCHF-11111
12798952006.06.08 12:41buy0.10usdchf1.22550.00001.24552006.06.09 03:081.23260.000.000.5557.60
 11111Grid-USDCHF-11111
12798972006.06.08 13:49buy0.10usdchf1.22600.00001.24602006.06.09 03:081.23260.000.000.5553.55
 11111Grid-USDCHF-11111
12799062006.06.08 13:49buy0.10usdchf1.22650.00001.24652006.06.09 03:071.23260.000.000.5549.49
 11111Grid-USDCHF-11111
12799072006.06.08 09:26sell0.10gbpusd1.84750.00001.82752006.06.09 03:131.84370.000.000.2238.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12799092006.06.08 09:22sell0.10gbpusd1.84800.00001.82802006.06.09 03:131.84370.000.000.2243.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12799112006.06.08 09:21sell0.10gbpusd1.84850.00001.82852006.06.09 03:131.84370.000.000.2248.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12799122006.06.08 09:21sell0.10gbpusd1.84900.00001.82902006.06.09 03:131.84370.000.000.2253.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12799132006.06.08 09:21sell0.10gbpusd1.84950.00001.82952006.06.09 03:131.84370.000.000.2258.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12799152006.06.08 09:04sell0.10gbpusd1.85000.00001.83002006.06.09 03:131.84370.000.000.2263.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12799162006.06.08 09:04sell0.10gbpusd1.85050.00001.83052006.06.09 03:131.84370.000.000.2268.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12799182006.06.08 09:03sell0.10gbpusd1.85100.00001.83102006.06.09 03:131.84370.000.000.2273.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12799192006.06.08 09:03sell0.10gbpusd1.85150.00001.83152006.06.09 03:131.84370.000.000.2278.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12799252006.06.08 13:55buy0.10usdjpy114.300.00116.302006.06.09 03:06113.890.000.000.68-36.00
 11111Grid-USDJPY-11111
12799452006.06.08 08:58sell0.10gbpusd1.85200.00001.83202006.06.09 03:131.84370.000.000.2283.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12799472006.06.08 08:56sell0.10gbpusd1.85250.00001.83252006.06.09 03:131.84370.000.000.2288.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12799502006.06.08 09:02sell0.10eurusd1.27700.00001.25702006.06.09 03:101.26450.000.000.44125.00
 11111Grid-EURUSD-11111
12799752006.06.08 09:01buy0.10usdchf1.22200.00001.24202006.06.09 03:071.23260.000.000.5586.00
 11111Grid-USDCHF-11111
12800182006.06.08 08:55sell0.10eurusd1.27750.00001.25752006.06.09 03:101.26460.000.000.44129.00
 11111Grid-EURUSD-11111
12801052006.06.08 14:04sell0.10eurusd1.27200.00001.25202006.06.09 03:101.26460.000.000.4474.00
 11111Grid-EURUSD-11111
12801142006.06.08 13:54sell0.10gbpusd1.84600.00001.82602006.06.09 03:131.84370.000.000.2223.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12801152006.06.08 10:31sell0.10gbpusd1.84650.00001.82652006.06.09 03:131.84370.000.000.2228.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12801172006.06.08 09:42sell0.10gbpusd1.84700.00001.82702006.06.09 03:131.84370.000.000.2233.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12801212006.06.08 13:53buy0.10usdchf1.22700.00001.24702006.06.09 03:071.23260.000.000.5545.43
 11111Grid-USDCHF-11111
12801372006.06.08 13:54sell0.10gbpusd1.84550.00001.82552006.06.09 03:131.84370.000.000.2218.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12801462006.06.08 14:04buy0.10usdchf1.22750.00001.24752006.06.09 03:071.23260.000.000.5541.38
 11111Grid-USDCHF-11111
12801482006.06.08 14:04buy0.10usdchf1.22800.00001.24802006.06.09 03:071.23260.000.000.5537.32
 11111Grid-USDCHF-11111
12801512006.06.08 14:04sell0.10eurusd1.27150.00001.25152006.06.09 03:101.26460.000.000.4469.00
 11111Grid-EURUSD-11111
12801682006.06.08 14:04buy0.10usdjpy114.350.00116.352006.06.09 03:06113.890.000.000.68-40.39
 11111Grid-USDJPY-11111
12802222006.06.08 14:30sell0.10eurusd1.27100.00001.25102006.06.09 03:101.26460.000.000.4464.00
 11111Grid-EURUSD-11111
12802652006.06.08 14:25buy0.10usdchf1.22850.00001.24852006.06.09 03:071.23260.000.000.5533.26
 11111Grid-USDCHF-11111
12802792006.06.08 14:32sell0.10eurusd1.27050.00001.25052006.06.09 03:091.26460.000.000.4459.00
 11111Grid-EURUSD-11111
12802892006.06.08 14:00sell0.10gbpusd1.84500.00001.82502006.06.09 03:121.84370.000.000.2213.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12802972006.06.08 14:25buy0.10usdchf1.22900.00001.24902006.06.09 03:071.23270.000.000.5530.02
 11111Grid-USDCHF-11111
12803082006.06.08 14:30buy0.10usdchf1.22950.00001.24952006.06.09 03:071.23260.000.000.5525.15
 11111Grid-USDCHF-11111
12803162006.06.08 14:03sell0.10gbpusd1.84400.00001.82402006.06.09 03:121.84370.000.000.223.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12803182006.06.08 14:01sell0.10gbpusd1.84450.00001.82452006.06.09 03:121.84370.000.000.228.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12803192006.06.08 14:32sell0.10eurusd1.27000.00001.25002006.06.09 03:091.26460.000.000.4454.00
 11111Grid-EURUSD-11111
12803372006.06.08 14:13buy0.10usdjpy114.400.00116.402006.06.09 03:06113.890.000.000.68-44.78
 11111Grid-USDJPY-11111
12803562006.06.08 14:04sell0.10gbpusd1.84350.00001.82352006.06.09 03:121.84370.000.000.22-2.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12803622006.06.08 14:17buy0.10usdjpy114.450.00116.452006.06.09 03:06113.890.000.000.68-49.17
 11111Grid-USDJPY-11111
12803692006.06.08 14:04sell0.10gbpusd1.84300.00001.82302006.06.09 03:121.84370.000.000.22-7.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12805032006.06.08 14:25sell0.10gbpusd1.84250.00001.82252006.06.09 03:121.84370.000.000.22-12.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12809742006.06.08 14:30sell0.10gbpusd1.84200.00001.82202006.06.09 03:121.84370.000.000.22-17.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12815912006.06.08 11:49buy0.10usdjpy113.800.00115.802006.06.09 03:06113.890.000.000.687.90
 11111Grid-USDJPY-11111
12818592006.06.08 14:31buy0.10usdchf1.23000.00001.25002006.06.09 03:071.23260.000.000.5521.09
 11111Grid-USDCHF-11111
12829582006.06.08 14:31buy0.10usdjpy114.500.00116.502006.06.09 03:06113.890.000.000.68-53.56
 11111Grid-USDJPY-11111
12829592006.06.08 14:33buy0.10usdjpy114.550.00116.552006.06.09 03:06113.890.000.000.68-57.95
 11111Grid-USDJPY-11111
12829612006.06.08 14:33buy0.10usdjpy114.600.00116.602006.06.09 03:06113.890.000.000.68-62.34
 11111Grid-USDJPY-11111
12829632006.06.08 14:33buy0.10usdjpy114.650.00116.652006.06.09 03:06113.890.000.000.68-66.73
 11111Grid-USDJPY-11111
12829642006.06.08 14:33buy0.10usdjpy114.700.00116.702006.06.09 03:06113.890.000.000.68-71.12
 11111Grid-USDJPY-11111
12829662006.06.08 14:13buy stop0.10usdjpy114.750.00116.752006.06.09 03:05113.92cancelled
 11111cancelled
12829672006.06.08 14:13buy stop0.10usdjpy114.800.00116.802006.06.09 03:05113.92cancelled
 11111cancelled
12829682006.06.08 14:14buy stop0.10usdjpy114.850.00116.852006.06.09 03:05113.92cancelled
 11111cancelled
12829772006.06.08 14:33sell0.10eurusd1.26800.00001.24802006.06.09 03:091.26460.000.000.4434.00
 11111Grid-EURUSD-11111
12829782006.06.08 14:32sell0.10eurusd1.26850.00001.24852006.06.09 03:091.26460.000.000.4439.00
 11111Grid-EURUSD-11111
12829792006.06.08 14:32sell0.10eurusd1.26900.00001.24902006.06.09 03:091.26460.000.000.4444.00
 11111Grid-EURUSD-11111
12829802006.06.08 14:32sell0.10eurusd1.26950.00001.24952006.06.09 03:091.26460.000.000.4449.00
 11111Grid-EURUSD-11111
12829972006.06.08 14:32sell0.10gbpusd1.83950.00001.81952006.06.09 03:121.84370.000.000.22-42.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12829982006.06.08 14:32sell0.10gbpusd1.84000.00001.82002006.06.09 03:121.84370.000.000.22-37.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12830002006.06.08 14:32sell0.10gbpusd1.84050.00001.82052006.06.09 03:121.84370.000.000.22-32.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12830032006.06.08 14:31sell0.10gbpusd1.84100.00001.82102006.06.09 03:121.84370.000.000.22-27.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12830042006.06.08 14:30sell0.10gbpusd1.84150.00001.82152006.06.09 03:121.84380.000.000.22-23.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12830112006.06.08 14:16buy stop0.10usdjpy114.900.00116.902006.06.09 03:05113.92cancelled
 11111cancelled
12830122006.06.08 14:32buy0.10usdchf1.23050.00001.25052006.06.09 03:071.23260.000.000.5517.04
 11111Grid-USDCHF-11111
12830142006.06.08 14:32buy0.10usdchf1.23100.00001.25102006.06.09 03:071.23260.000.000.5512.98
 11111Grid-USDCHF-11111
12830162006.06.08 14:32buy0.10usdchf1.23150.00001.25152006.06.09 03:071.23260.000.000.558.92
 11111Grid-USDCHF-11111
12830302006.06.08 14:32sell0.10gbpusd1.83900.00001.81902006.06.09 03:121.84380.000.000.22-48.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12830622006.06.08 14:32buy0.10usdchf1.23200.00001.25202006.06.09 03:071.23260.000.000.554.87
 11111Grid-USDCHF-11111
12830792006.06.08 14:32buy0.10usdchf1.23250.00001.25252006.06.09 03:071.23260.000.000.550.81
 11111Grid-USDCHF-11111
12830892006.06.08 14:33sell0.10gbpusd1.83850.00001.81852006.06.09 03:121.84380.000.000.22-53.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12830922006.06.08 14:33sell0.10eurusd1.26750.00001.24752006.06.09 03:091.26460.000.000.4429.00
 11111Grid-EURUSD-11111
12831262006.06.08 14:33sell0.10gbpusd1.83800.00001.81802006.06.09 03:121.84380.000.000.22-58.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12831322006.06.08 14:32buy0.10usdchf1.23300.00001.25302006.06.09 03:071.23260.000.000.55-3.25
 11111Grid-USDCHF-11111
12831342006.06.08 14:33buy0.10usdchf1.23350.00001.25352006.06.09 03:071.23260.000.000.55-7.30
 11111Grid-USDCHF-11111
12832172006.06.08 14:30buy stop0.10usdjpy114.950.00116.952006.06.09 03:05113.92cancelled
 11111cancelled
12832212006.06.08 14:44sell0.10eurusd1.26650.00001.24652006.06.09 03:091.26460.000.000.4419.00
 11111Grid-EURUSD-11111
12832242006.06.08 14:33sell0.10eurusd1.26700.00001.24702006.06.09 03:091.26460.000.000.4424.00
 11111Grid-EURUSD-11111
12832472006.06.08 14:31sell stop0.10gbpusd1.83650.00001.81652006.06.09 03:121.8434cancelled
 11111cancelled
12832502006.06.08 14:45sell0.10gbpusd1.83700.00001.81702006.06.09 03:121.84380.000.000.22-68.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12832512006.06.08 14:33sell0.10gbpusd1.83750.00001.81752006.06.09 03:121.84380.000.000.22-63.00
 11111Grid-GBPUSD-11111
12832632006.06.08 14:44sell0.10eurusd1.26600.00001.24602006.06.09 03:091.26460.000.000.4414.00
 11111Grid-EURUSD-11111
12832642006.06.08 14:33buy0.10usdchf1.23400.00001.25402006.06.09 03:071.23260.000.000.55-11.36
 11111Grid-USDCHF-11111
12832662006.06.08 14:44buy0.10usdchf1.23450.00001.25452006.06.09 03:071.23260.000.000.55-15.41
 11111Grid-USDCHF-11111
12832682006.06.08 14:45buy0.10usdchf1.23500.00001.25502006.06.09 03:071.23260.000.000.55-19.47
 11111Grid-USDCHF-11111
12832852006.06.08 14:32sell stop0.10gbpusd1.83600.00001.81602006.06.09 03:121.8434cancelled
 11111cancelled
12833182006.06.08 14:33buy stop0.10usdjpy115.000.00117.002006.06.09 03:05113.92cancelled
 11111cancelled
12833612006.06.08 14:45buy0.10usdchf1.23550.00001.25552006.06.09 03:071.23260.000.000.55-23.53
 11111Grid-USDCHF-11111
12833672006.06.08 15:33buy0.10usdchf1.23600.00001.25602006.06.09 03:071.23260.000.000.55-27.58
 11111Grid-USDCHF-11111
12833722006.06.08 15:38buy0.10usdchf1.23650.00001.25652006.06.09 03:071.23270.000.000.55-30.83
 11111Grid-USDCHF-11111
12833782006.06.08 14:33buy stop0.10usdchf1.23700.00001.25702006.06.09 03:071.2331cancelled
 11111cancelled
12834222006.06.08 14:34buy stop0.10usdjpy115.050.00117.052006.06.09 03:05113.92cancelled
 11111cancelled
12834252006.06.08 14:34buy stop0.10usdjpy115.100.00117.102006.06.09 03:05113.92cancelled
 11111cancelled
12834262006.06.08 14:34buy stop0.10usdjpy115.150.00117.152006.06.09 03:05113.92cancelled
 11111cancelled
12834282006.06.08 14:34buy stop0.10usdjpy115.200.00117.202006.06.09 03:05113.92cancelled
 11111cancelled
12834302006.06.08 14:34buy stop0.10usdchf1.23750.00001.25752006.06.09 03:071.2330cancelled
 11111cancelled
12834342006.06.08 14:34buy stop0.10usdchf1.23800.00001.25802006.06.09 03:071.2330cancelled
 11111cancelled
12834462006.06.08 14:34sell stop0.10gbpusd1.83350.00001.81352006.06.09 03:121.8434cancelled
 11111cancelled
12834472006.06.08 14:34sell stop0.10gbpusd1.83400.00001.81402006.06.09 03:121.8433cancelled
 11111cancelled
12834492006.06.08 14:34sell stop0.10gbpusd1.83450.00001.81452006.06.09 03:121.8433cancelled
 11111cancelled
12834502006.06.08 14:34sell stop0.10gbpusd1.83500.00001.81502006.06.09 03:121.8433cancelled
 11111cancelled
12834522006.06.08 14:35sell stop0.10gbpusd1.83550.00001.81552006.06.09 03:121.8433cancelled
 11111cancelled
12834572006.06.08 15:36sell0.10eurusd1.26350.00001.24352006.06.09 03:091.26460.000.000.44-11.00
 11111Grid-EURUSD-11111
12834592006.06.08 15:33sell0.10eurusd1.26400.00001.24402006.06.09 03:091.26460.000.000.44-6.00
 11111Grid-EURUSD-11111
12834622006.06.08 15:33sell0.10eurusd1.26450.00001.24452006.06.09 03:091.26460.000.000.44-1.00
 11111Grid-EURUSD-11111
12834652006.06.08 15:32sell0.10eurusd1.26500.00001.24502006.06.09 03:091.26450.000.000.445.00
 11111Grid-EURUSD-11111
12834662006.06.08 14:45sell0.10eurusd1.26550.00001.24552006.06.09 03:091.26450.000.000.4410.00
 11111Grid-EURUSD-11111
12834862006.06.08 15:38sell0.10eurusd1.26300.00001.24302006.06.09 03:091.26450.000.000.44-15.00
 11111Grid-EURUSD-11111
12836782006.06.08 17:23sell0.10eurusd1.26250.00001.24252006.06.09 03:091.26450.000.000.44-20.00
 11111Grid-EURUSD-11111
12837342006.06.08 14:45sell stop0.10gbpusd1.83250.00001.81252006.06.09 03:121.8433cancelled
 11111cancelled
12837372006.06.08 14:45sell stop0.10gbpusd1.83300.00001.81302006.06.09 03:111.8433cancelled
 11111cancelled
12837632006.06.08 14:46sell stop0.10eurusd1.26150.00001.24152006.06.09 03:091.2642cancelled
 11111cancelled
12837652006.06.08 14:46sell stop0.10eurusd1.26200.00001.24202006.06.09 03:091.2642cancelled
 11111cancelled
12837722006.06.08 14:47buy stop0.10usdchf1.23850.00001.25852006.06.09 03:071.2330cancelled
 11111cancelled
12840522006.06.08 15:12buy stop0.10usdchf1.23900.00001.25902006.06.09 03:071.2330cancelled
 11111cancelled
12842422006.06.08 15:31sell stop0.10eurusd1.26100.00001.24102006.06.09 03:091.2643cancelled
 11111cancelled
12842812006.06.08 15:33buy stop0.10usdchf1.23950.00001.25952006.06.09 03:071.2330cancelled
 11111cancelled
12843262006.06.08 15:34buy stop0.10usdchf1.24000.00001.26002006.06.09 03:061.2330cancelled
 11111cancelled
12843292006.06.08 15:34buy stop0.10usdchf1.24050.00001.26052006.06.09 03:061.2330cancelled
 11111cancelled
12843452006.06.08 15:35sell stop0.10eurusd1.25950.00001.23952006.06.09 03:091.2643cancelled
 11111cancelled
12843462006.06.08 15:35sell stop0.10eurusd1.26000.00001.24002006.06.09 03:091.2643cancelled
 11111cancelled
12843472006.06.08 15:35sell stop0.10eurusd1.26050.00001.24052006.06.09 03:091.2643cancelled
 11111cancelled
12843822006.06.08 15:37buy stop0.10usdchf1.24100.00001.26102006.06.09 03:061.2330cancelled
 11111cancelled
12843892006.06.08 15:38sell stop0.10eurusd1.25900.00001.23902006.06.09 03:091.2643cancelled
 11111cancelled
12844942006.06.08 15:47sell stop0.10eurusd1.25850.00001.23852006.06.09 03:091.2643cancelled
 11111cancelled
12845282006.06.08 15:49sell stop0.10eurusd1.25800.00001.23802006.06.09 03:081.2643cancelled
 11111cancelled
12855832006.06.08 17:23sell stop0.10eurusd1.25750.00001.23752006.06.09 03:081.2643cancelled
 11111cancelled
  0.00 0.00 50.10 2 225.38
Closed P/L: 2 275.48
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 275.48 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 7 275.48 Equity: 7 275.48 Free Margin: 7 275.48