FIBO Group, Ltd
|Account: 54928
|Name: MakeGrid
|Currency: USD
|2006 June 9, 03:34
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1256166
|2006.06.03 04:33
|balance
|Deposit
|5 000.00
|1279848
|2006.06.08 08:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|113.85
|0.00
|115.85
|2006.06.09 03:06
|113.89
|0.00
|0.00
|0.68
|3.51
|
|11111
|Grid-USDJPY-11111
|1279850
|2006.06.08 09:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|113.90
|0.00
|115.90
|2006.06.09 03:06
|113.89
|0.00
|0.00
|0.68
|-0.88
|
|11111
|Grid-USDJPY-11111
|1279851
|2006.06.08 09:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|113.95
|0.00
|115.95
|2006.06.09 03:06
|113.89
|0.00
|0.00
|0.68
|-5.27
|
|11111
|Grid-USDJPY-11111
|1279853
|2006.06.08 09:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.00
|0.00
|116.00
|2006.06.09 03:06
|113.89
|0.00
|0.00
|0.68
|-9.66
|
|11111
|Grid-USDJPY-11111
|1279854
|2006.06.08 09:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.05
|0.00
|116.05
|2006.06.09 03:06
|113.89
|0.00
|0.00
|0.68
|-14.05
|
|11111
|Grid-USDJPY-11111
|1279856
|2006.06.08 13:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.10
|0.00
|116.10
|2006.06.09 03:06
|113.89
|0.00
|0.00
|0.68
|-18.44
|
|11111
|Grid-USDJPY-11111
|1279857
|2006.06.08 13:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.15
|0.00
|116.15
|2006.06.09 03:06
|113.89
|0.00
|0.00
|0.68
|-22.83
|
|11111
|Grid-USDJPY-11111
|1279862
|2006.06.08 13:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.20
|0.00
|116.20
|2006.06.09 03:06
|113.89
|0.00
|0.00
|0.68
|-27.22
|
|11111
|Grid-USDJPY-11111
|1279864
|2006.06.08 13:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.25
|0.00
|116.25
|2006.06.09 03:06
|113.89
|0.00
|0.00
|0.68
|-31.61
|
|11111
|Grid-USDJPY-11111
|1279867
|2006.06.08 14:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2725
|0.0000
|1.2525
|2006.06.09 03:10
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.44
|79.00
|
|11111
|Grid-EURUSD-11111
|1279868
|2006.06.08 13:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2730
|0.0000
|1.2530
|2006.06.09 03:10
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.44
|84.00
|
|11111
|Grid-EURUSD-11111
|1279869
|2006.06.08 13:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2735
|0.0000
|1.2535
|2006.06.09 03:10
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.44
|89.00
|
|11111
|Grid-EURUSD-11111
|1279870
|2006.06.08 13:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2740
|0.0000
|1.2540
|2006.06.09 03:10
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.44
|94.00
|
|11111
|Grid-EURUSD-11111
|1279871
|2006.06.08 09:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2745
|0.0000
|1.2545
|2006.06.09 03:10
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.44
|99.00
|
|11111
|Grid-EURUSD-11111
|1279875
|2006.06.08 09:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2750
|0.0000
|1.2550
|2006.06.09 03:10
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.44
|104.00
|
|11111
|Grid-EURUSD-11111
|1279877
|2006.06.08 09:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2755
|0.0000
|1.2555
|2006.06.09 03:10
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.44
|109.00
|
|11111
|Grid-EURUSD-11111
|1279878
|2006.06.08 09:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2760
|0.0000
|1.2560
|2006.06.09 03:10
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.44
|114.00
|
|11111
|Grid-EURUSD-11111
|1279881
|2006.06.08 09:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2765
|0.0000
|1.2565
|2006.06.09 03:10
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.44
|119.00
|
|11111
|Grid-EURUSD-11111
|1279884
|2006.06.08 09:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2225
|0.0000
|1.2425
|2006.06.09 03:08
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.55
|81.94
|
|11111
|Grid-USDCHF-11111
|1279886
|2006.06.08 09:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2230
|0.0000
|1.2430
|2006.06.09 03:08
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.55
|77.88
|
|11111
|Grid-USDCHF-11111
|1279887
|2006.06.08 09:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2235
|0.0000
|1.2435
|2006.06.09 03:08
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.55
|73.83
|
|11111
|Grid-USDCHF-11111
|1279890
|2006.06.08 09:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2240
|0.0000
|1.2440
|2006.06.09 03:08
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.55
|69.77
|
|11111
|Grid-USDCHF-11111
|1279893
|2006.06.08 09:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2245
|0.0000
|1.2445
|2006.06.09 03:08
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.55
|65.71
|
|11111
|Grid-USDCHF-11111
|1279894
|2006.06.08 09:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2250
|0.0000
|1.2450
|2006.06.09 03:08
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.55
|61.66
|
|11111
|Grid-USDCHF-11111
|1279895
|2006.06.08 12:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2255
|0.0000
|1.2455
|2006.06.09 03:08
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.55
|57.60
|
|11111
|Grid-USDCHF-11111
|1279897
|2006.06.08 13:49
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2260
|0.0000
|1.2460
|2006.06.09 03:08
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.55
|53.55
|
|11111
|Grid-USDCHF-11111
|1279906
|2006.06.08 13:49
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2265
|0.0000
|1.2465
|2006.06.09 03:07
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.55
|49.49
|
|11111
|Grid-USDCHF-11111
|1279907
|2006.06.08 09:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8475
|0.0000
|1.8275
|2006.06.09 03:13
|1.8437
|0.00
|0.00
|0.22
|38.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1279909
|2006.06.08 09:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8480
|0.0000
|1.8280
|2006.06.09 03:13
|1.8437
|0.00
|0.00
|0.22
|43.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1279911
|2006.06.08 09:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8485
|0.0000
|1.8285
|2006.06.09 03:13
|1.8437
|0.00
|0.00
|0.22
|48.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1279912
|2006.06.08 09:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8490
|0.0000
|1.8290
|2006.06.09 03:13
|1.8437
|0.00
|0.00
|0.22
|53.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1279913
|2006.06.08 09:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8495
|0.0000
|1.8295
|2006.06.09 03:13
|1.8437
|0.00
|0.00
|0.22
|58.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1279915
|2006.06.08 09:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8500
|0.0000
|1.8300
|2006.06.09 03:13
|1.8437
|0.00
|0.00
|0.22
|63.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1279916
|2006.06.08 09:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8505
|0.0000
|1.8305
|2006.06.09 03:13
|1.8437
|0.00
|0.00
|0.22
|68.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1279918
|2006.06.08 09:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8510
|0.0000
|1.8310
|2006.06.09 03:13
|1.8437
|0.00
|0.00
|0.22
|73.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1279919
|2006.06.08 09:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8515
|0.0000
|1.8315
|2006.06.09 03:13
|1.8437
|0.00
|0.00
|0.22
|78.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1279925
|2006.06.08 13:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.30
|0.00
|116.30
|2006.06.09 03:06
|113.89
|0.00
|0.00
|0.68
|-36.00
|
|11111
|Grid-USDJPY-11111
|1279945
|2006.06.08 08:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8520
|0.0000
|1.8320
|2006.06.09 03:13
|1.8437
|0.00
|0.00
|0.22
|83.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1279947
|2006.06.08 08:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8525
|0.0000
|1.8325
|2006.06.09 03:13
|1.8437
|0.00
|0.00
|0.22
|88.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1279950
|2006.06.08 09:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2770
|0.0000
|1.2570
|2006.06.09 03:10
|1.2645
|0.00
|0.00
|0.44
|125.00
|
|11111
|Grid-EURUSD-11111
|1279975
|2006.06.08 09:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2220
|0.0000
|1.2420
|2006.06.09 03:07
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.55
|86.00
|
|11111
|Grid-USDCHF-11111
|1280018
|2006.06.08 08:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2775
|0.0000
|1.2575
|2006.06.09 03:10
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.44
|129.00
|
|11111
|Grid-EURUSD-11111
|1280105
|2006.06.08 14:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2720
|0.0000
|1.2520
|2006.06.09 03:10
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.44
|74.00
|
|11111
|Grid-EURUSD-11111
|1280114
|2006.06.08 13:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8460
|0.0000
|1.8260
|2006.06.09 03:13
|1.8437
|0.00
|0.00
|0.22
|23.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1280115
|2006.06.08 10:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8465
|0.0000
|1.8265
|2006.06.09 03:13
|1.8437
|0.00
|0.00
|0.22
|28.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1280117
|2006.06.08 09:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8470
|0.0000
|1.8270
|2006.06.09 03:13
|1.8437
|0.00
|0.00
|0.22
|33.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1280121
|2006.06.08 13:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2270
|0.0000
|1.2470
|2006.06.09 03:07
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.55
|45.43
|
|11111
|Grid-USDCHF-11111
|1280137
|2006.06.08 13:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8455
|0.0000
|1.8255
|2006.06.09 03:13
|1.8437
|0.00
|0.00
|0.22
|18.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1280146
|2006.06.08 14:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2275
|0.0000
|1.2475
|2006.06.09 03:07
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.55
|41.38
|
|11111
|Grid-USDCHF-11111
|1280148
|2006.06.08 14:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2280
|0.0000
|1.2480
|2006.06.09 03:07
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.55
|37.32
|
|11111
|Grid-USDCHF-11111
|1280151
|2006.06.08 14:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2715
|0.0000
|1.2515
|2006.06.09 03:10
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.44
|69.00
|
|11111
|Grid-EURUSD-11111
|1280168
|2006.06.08 14:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.35
|0.00
|116.35
|2006.06.09 03:06
|113.89
|0.00
|0.00
|0.68
|-40.39
|
|11111
|Grid-USDJPY-11111
|1280222
|2006.06.08 14:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2710
|0.0000
|1.2510
|2006.06.09 03:10
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.44
|64.00
|
|11111
|Grid-EURUSD-11111
|1280265
|2006.06.08 14:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2285
|0.0000
|1.2485
|2006.06.09 03:07
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.55
|33.26
|
|11111
|Grid-USDCHF-11111
|1280279
|2006.06.08 14:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2705
|0.0000
|1.2505
|2006.06.09 03:09
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.44
|59.00
|
|11111
|Grid-EURUSD-11111
|1280289
|2006.06.08 14:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8450
|0.0000
|1.8250
|2006.06.09 03:12
|1.8437
|0.00
|0.00
|0.22
|13.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1280297
|2006.06.08 14:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2290
|0.0000
|1.2490
|2006.06.09 03:07
|1.2327
|0.00
|0.00
|0.55
|30.02
|
|11111
|Grid-USDCHF-11111
|1280308
|2006.06.08 14:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2295
|0.0000
|1.2495
|2006.06.09 03:07
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.55
|25.15
|
|11111
|Grid-USDCHF-11111
|1280316
|2006.06.08 14:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8440
|0.0000
|1.8240
|2006.06.09 03:12
|1.8437
|0.00
|0.00
|0.22
|3.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1280318
|2006.06.08 14:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8445
|0.0000
|1.8245
|2006.06.09 03:12
|1.8437
|0.00
|0.00
|0.22
|8.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1280319
|2006.06.08 14:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2700
|0.0000
|1.2500
|2006.06.09 03:09
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.44
|54.00
|
|11111
|Grid-EURUSD-11111
|1280337
|2006.06.08 14:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.40
|0.00
|116.40
|2006.06.09 03:06
|113.89
|0.00
|0.00
|0.68
|-44.78
|
|11111
|Grid-USDJPY-11111
|1280356
|2006.06.08 14:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8435
|0.0000
|1.8235
|2006.06.09 03:12
|1.8437
|0.00
|0.00
|0.22
|-2.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1280362
|2006.06.08 14:17
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.45
|0.00
|116.45
|2006.06.09 03:06
|113.89
|0.00
|0.00
|0.68
|-49.17
|
|11111
|Grid-USDJPY-11111
|1280369
|2006.06.08 14:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8430
|0.0000
|1.8230
|2006.06.09 03:12
|1.8437
|0.00
|0.00
|0.22
|-7.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1280503
|2006.06.08 14:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8425
|0.0000
|1.8225
|2006.06.09 03:12
|1.8437
|0.00
|0.00
|0.22
|-12.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1280974
|2006.06.08 14:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8420
|0.0000
|1.8220
|2006.06.09 03:12
|1.8437
|0.00
|0.00
|0.22
|-17.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1281591
|2006.06.08 11:49
|buy
|0.10
|usdjpy
|113.80
|0.00
|115.80
|2006.06.09 03:06
|113.89
|0.00
|0.00
|0.68
|7.90
|
|11111
|Grid-USDJPY-11111
|1281859
|2006.06.08 14:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2300
|0.0000
|1.2500
|2006.06.09 03:07
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.55
|21.09
|
|11111
|Grid-USDCHF-11111
|1282958
|2006.06.08 14:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.50
|0.00
|116.50
|2006.06.09 03:06
|113.89
|0.00
|0.00
|0.68
|-53.56
|
|11111
|Grid-USDJPY-11111
|1282959
|2006.06.08 14:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.55
|0.00
|116.55
|2006.06.09 03:06
|113.89
|0.00
|0.00
|0.68
|-57.95
|
|11111
|Grid-USDJPY-11111
|1282961
|2006.06.08 14:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.60
|0.00
|116.60
|2006.06.09 03:06
|113.89
|0.00
|0.00
|0.68
|-62.34
|
|11111
|Grid-USDJPY-11111
|1282963
|2006.06.08 14:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.65
|0.00
|116.65
|2006.06.09 03:06
|113.89
|0.00
|0.00
|0.68
|-66.73
|
|11111
|Grid-USDJPY-11111
|1282964
|2006.06.08 14:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.70
|0.00
|116.70
|2006.06.09 03:06
|113.89
|0.00
|0.00
|0.68
|-71.12
|
|11111
|Grid-USDJPY-11111
|1282966
|2006.06.08 14:13
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|114.75
|0.00
|116.75
|2006.06.09 03:05
|113.92
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1282967
|2006.06.08 14:13
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|114.80
|0.00
|116.80
|2006.06.09 03:05
|113.92
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1282968
|2006.06.08 14:14
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|114.85
|0.00
|116.85
|2006.06.09 03:05
|113.92
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1282977
|2006.06.08 14:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2680
|0.0000
|1.2480
|2006.06.09 03:09
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.44
|34.00
|
|11111
|Grid-EURUSD-11111
|1282978
|2006.06.08 14:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2685
|0.0000
|1.2485
|2006.06.09 03:09
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.44
|39.00
|
|11111
|Grid-EURUSD-11111
|1282979
|2006.06.08 14:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2690
|0.0000
|1.2490
|2006.06.09 03:09
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.44
|44.00
|
|11111
|Grid-EURUSD-11111
|1282980
|2006.06.08 14:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2695
|0.0000
|1.2495
|2006.06.09 03:09
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.44
|49.00
|
|11111
|Grid-EURUSD-11111
|1282997
|2006.06.08 14:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8395
|0.0000
|1.8195
|2006.06.09 03:12
|1.8437
|0.00
|0.00
|0.22
|-42.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1282998
|2006.06.08 14:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8400
|0.0000
|1.8200
|2006.06.09 03:12
|1.8437
|0.00
|0.00
|0.22
|-37.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1283000
|2006.06.08 14:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8405
|0.0000
|1.8205
|2006.06.09 03:12
|1.8437
|0.00
|0.00
|0.22
|-32.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1283003
|2006.06.08 14:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8410
|0.0000
|1.8210
|2006.06.09 03:12
|1.8437
|0.00
|0.00
|0.22
|-27.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1283004
|2006.06.08 14:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8415
|0.0000
|1.8215
|2006.06.09 03:12
|1.8438
|0.00
|0.00
|0.22
|-23.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1283011
|2006.06.08 14:16
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|114.90
|0.00
|116.90
|2006.06.09 03:05
|113.92
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1283012
|2006.06.08 14:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2305
|0.0000
|1.2505
|2006.06.09 03:07
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.55
|17.04
|
|11111
|Grid-USDCHF-11111
|1283014
|2006.06.08 14:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2310
|0.0000
|1.2510
|2006.06.09 03:07
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.55
|12.98
|
|11111
|Grid-USDCHF-11111
|1283016
|2006.06.08 14:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2315
|0.0000
|1.2515
|2006.06.09 03:07
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.55
|8.92
|
|11111
|Grid-USDCHF-11111
|1283030
|2006.06.08 14:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8390
|0.0000
|1.8190
|2006.06.09 03:12
|1.8438
|0.00
|0.00
|0.22
|-48.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1283062
|2006.06.08 14:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2320
|0.0000
|1.2520
|2006.06.09 03:07
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.55
|4.87
|
|11111
|Grid-USDCHF-11111
|1283079
|2006.06.08 14:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2325
|0.0000
|1.2525
|2006.06.09 03:07
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.55
|0.81
|
|11111
|Grid-USDCHF-11111
|1283089
|2006.06.08 14:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8385
|0.0000
|1.8185
|2006.06.09 03:12
|1.8438
|0.00
|0.00
|0.22
|-53.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1283092
|2006.06.08 14:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2675
|0.0000
|1.2475
|2006.06.09 03:09
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.44
|29.00
|
|11111
|Grid-EURUSD-11111
|1283126
|2006.06.08 14:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8380
|0.0000
|1.8180
|2006.06.09 03:12
|1.8438
|0.00
|0.00
|0.22
|-58.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1283132
|2006.06.08 14:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2330
|0.0000
|1.2530
|2006.06.09 03:07
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.55
|-3.25
|
|11111
|Grid-USDCHF-11111
|1283134
|2006.06.08 14:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2335
|0.0000
|1.2535
|2006.06.09 03:07
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.55
|-7.30
|
|11111
|Grid-USDCHF-11111
|1283217
|2006.06.08 14:30
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|114.95
|0.00
|116.95
|2006.06.09 03:05
|113.92
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1283221
|2006.06.08 14:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2665
|0.0000
|1.2465
|2006.06.09 03:09
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.44
|19.00
|
|11111
|Grid-EURUSD-11111
|1283224
|2006.06.08 14:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2670
|0.0000
|1.2470
|2006.06.09 03:09
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.44
|24.00
|
|11111
|Grid-EURUSD-11111
|1283247
|2006.06.08 14:31
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8365
|0.0000
|1.8165
|2006.06.09 03:12
|1.8434
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1283250
|2006.06.08 14:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8370
|0.0000
|1.8170
|2006.06.09 03:12
|1.8438
|0.00
|0.00
|0.22
|-68.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1283251
|2006.06.08 14:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8375
|0.0000
|1.8175
|2006.06.09 03:12
|1.8438
|0.00
|0.00
|0.22
|-63.00
|
|11111
|Grid-GBPUSD-11111
|1283263
|2006.06.08 14:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2660
|0.0000
|1.2460
|2006.06.09 03:09
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.44
|14.00
|
|11111
|Grid-EURUSD-11111
|1283264
|2006.06.08 14:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2340
|0.0000
|1.2540
|2006.06.09 03:07
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.55
|-11.36
|
|11111
|Grid-USDCHF-11111
|1283266
|2006.06.08 14:44
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2345
|0.0000
|1.2545
|2006.06.09 03:07
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.55
|-15.41
|
|11111
|Grid-USDCHF-11111
|1283268
|2006.06.08 14:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2350
|0.0000
|1.2550
|2006.06.09 03:07
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.55
|-19.47
|
|11111
|Grid-USDCHF-11111
|1283285
|2006.06.08 14:32
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8360
|0.0000
|1.8160
|2006.06.09 03:12
|1.8434
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1283318
|2006.06.08 14:33
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|115.00
|0.00
|117.00
|2006.06.09 03:05
|113.92
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1283361
|2006.06.08 14:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2355
|0.0000
|1.2555
|2006.06.09 03:07
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.55
|-23.53
|
|11111
|Grid-USDCHF-11111
|1283367
|2006.06.08 15:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2360
|0.0000
|1.2560
|2006.06.09 03:07
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.55
|-27.58
|
|11111
|Grid-USDCHF-11111
|1283372
|2006.06.08 15:38
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2365
|0.0000
|1.2565
|2006.06.09 03:07
|1.2327
|0.00
|0.00
|0.55
|-30.83
|
|11111
|Grid-USDCHF-11111
|1283378
|2006.06.08 14:33
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2370
|0.0000
|1.2570
|2006.06.09 03:07
|1.2331
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1283422
|2006.06.08 14:34
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|115.05
|0.00
|117.05
|2006.06.09 03:05
|113.92
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1283425
|2006.06.08 14:34
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|115.10
|0.00
|117.10
|2006.06.09 03:05
|113.92
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1283426
|2006.06.08 14:34
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|115.15
|0.00
|117.15
|2006.06.09 03:05
|113.92
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1283428
|2006.06.08 14:34
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|115.20
|0.00
|117.20
|2006.06.09 03:05
|113.92
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1283430
|2006.06.08 14:34
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2375
|0.0000
|1.2575
|2006.06.09 03:07
|1.2330
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1283434
|2006.06.08 14:34
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2380
|0.0000
|1.2580
|2006.06.09 03:07
|1.2330
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1283446
|2006.06.08 14:34
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8335
|0.0000
|1.8135
|2006.06.09 03:12
|1.8434
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1283447
|2006.06.08 14:34
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8340
|0.0000
|1.8140
|2006.06.09 03:12
|1.8433
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1283449
|2006.06.08 14:34
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8345
|0.0000
|1.8145
|2006.06.09 03:12
|1.8433
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1283450
|2006.06.08 14:34
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8350
|0.0000
|1.8150
|2006.06.09 03:12
|1.8433
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1283452
|2006.06.08 14:35
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8355
|0.0000
|1.8155
|2006.06.09 03:12
|1.8433
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1283457
|2006.06.08 15:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2635
|0.0000
|1.2435
|2006.06.09 03:09
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.44
|-11.00
|
|11111
|Grid-EURUSD-11111
|1283459
|2006.06.08 15:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2640
|0.0000
|1.2440
|2006.06.09 03:09
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.44
|-6.00
|
|11111
|Grid-EURUSD-11111
|1283462
|2006.06.08 15:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2645
|0.0000
|1.2445
|2006.06.09 03:09
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.44
|-1.00
|
|11111
|Grid-EURUSD-11111
|1283465
|2006.06.08 15:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2650
|0.0000
|1.2450
|2006.06.09 03:09
|1.2645
|0.00
|0.00
|0.44
|5.00
|
|11111
|Grid-EURUSD-11111
|1283466
|2006.06.08 14:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2655
|0.0000
|1.2455
|2006.06.09 03:09
|1.2645
|0.00
|0.00
|0.44
|10.00
|
|11111
|Grid-EURUSD-11111
|1283486
|2006.06.08 15:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2630
|0.0000
|1.2430
|2006.06.09 03:09
|1.2645
|0.00
|0.00
|0.44
|-15.00
|
|11111
|Grid-EURUSD-11111
|1283678
|2006.06.08 17:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2625
|0.0000
|1.2425
|2006.06.09 03:09
|1.2645
|0.00
|0.00
|0.44
|-20.00
|
|11111
|Grid-EURUSD-11111
|1283734
|2006.06.08 14:45
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8325
|0.0000
|1.8125
|2006.06.09 03:12
|1.8433
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1283737
|2006.06.08 14:45
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8330
|0.0000
|1.8130
|2006.06.09 03:11
|1.8433
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1283763
|2006.06.08 14:46
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2615
|0.0000
|1.2415
|2006.06.09 03:09
|1.2642
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1283765
|2006.06.08 14:46
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2620
|0.0000
|1.2420
|2006.06.09 03:09
|1.2642
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1283772
|2006.06.08 14:47
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2385
|0.0000
|1.2585
|2006.06.09 03:07
|1.2330
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1284052
|2006.06.08 15:12
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2390
|0.0000
|1.2590
|2006.06.09 03:07
|1.2330
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1284242
|2006.06.08 15:31
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2610
|0.0000
|1.2410
|2006.06.09 03:09
|1.2643
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1284281
|2006.06.08 15:33
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2395
|0.0000
|1.2595
|2006.06.09 03:07
|1.2330
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1284326
|2006.06.08 15:34
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2400
|0.0000
|1.2600
|2006.06.09 03:06
|1.2330
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1284329
|2006.06.08 15:34
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2405
|0.0000
|1.2605
|2006.06.09 03:06
|1.2330
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1284345
|2006.06.08 15:35
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2595
|0.0000
|1.2395
|2006.06.09 03:09
|1.2643
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1284346
|2006.06.08 15:35
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2600
|0.0000
|1.2400
|2006.06.09 03:09
|1.2643
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1284347
|2006.06.08 15:35
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2605
|0.0000
|1.2405
|2006.06.09 03:09
|1.2643
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1284382
|2006.06.08 15:37
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2410
|0.0000
|1.2610
|2006.06.09 03:06
|1.2330
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1284389
|2006.06.08 15:38
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2590
|0.0000
|1.2390
|2006.06.09 03:09
|1.2643
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1284494
|2006.06.08 15:47
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2585
|0.0000
|1.2385
|2006.06.09 03:09
|1.2643
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1284528
|2006.06.08 15:49
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2580
|0.0000
|1.2380
|2006.06.09 03:08
|1.2643
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|1285583
|2006.06.08 17:23
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2575
|0.0000
|1.2375
|2006.06.09 03:08
|1.2643
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|
|0.00
|0.00
|50.10
|2 225.38
|Closed P/L:
|2 275.48
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|2 275.48
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|7 275.48
|Equity:
|7 275.48
|Free Margin:
|7 275.48