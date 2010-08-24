Forex Capital Markets, LLC
|Account: 2088737260
|Name: DemoAccount15
|Currency: USD
|2010 November 26, 17:43
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30199450
|2010.07.22 12:42
|balance
|BT Deposit of 100000
|100 000.00
|31454547
|2010.08.16 15:21
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81916
|0.00000
|0.00000
|2010.08.16 16:32
|0.81865
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|31454862
|2010.08.16 15:24
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.277
|0.000
|0.000
|2010.08.17 00:27
|85.225
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.61
|31456047
|2010.08.16 15:38
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03730
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 02:27
|1.03668
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.60
|31463446
|2010.08.16 17:19
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81855
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 09:37
|0.82108
|0.00
|0.00
|0.06
|-3.95
|31463532
|2010.08.16 17:20
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56853
|0.00000
|0.00000
|2010.08.16 17:28
|1.56907
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|31464953
|2010.08.16 17:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28484
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 06:27
|1.28540
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.56
|31469635
|2010.08.16 19:51
|sell
|0.01
|gbpjpy
|133.500
|0.000
|0.000
|2010.08.16 20:00
|133.455
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|31490177
|2010.08.17 06:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56839
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 06:34
|1.56901
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|31491988
|2010.08.17 06:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28611
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 08:36
|1.28726
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|31498719
|2010.08.17 08:35
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.237
|0.000
|0.000
|2010.08.19 13:30
|85.420
|0.00
|0.00
|-0.07
|-2.14
|31500720
|2010.08.17 09:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28697
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 09:06
|1.28751
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|31501027
|2010.08.17 09:04
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03750
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 09:13
|1.03723
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|31502805
|2010.08.17 09:25
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.82387
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 09:37
|0.82104
|0.00
|0.00
|0.09
|8.83
|31502862
|2010.08.17 09:26
|sell
|0.01
|gbpjpy
|133.410
|0.000
|0.000
|2010.08.17 09:30
|133.368
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|31506071
|2010.08.17 10:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29005
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 10:09
|1.29073
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|31519126
|2010.08.17 12:52
|sell
|0.01
|gbpjpy
|133.302
|0.000
|0.000
|2010.08.17 13:15
|133.251
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|31525029
|2010.08.17 14:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28867
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 14:14
|1.28914
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|31539053
|2010.08.17 16:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55766
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 16:06
|1.55707
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|31539153
|2010.08.17 16:05
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.62374
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 01:40
|1.62322
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.50
|31545855
|2010.08.17 17:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55811
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 17:35
|1.55760
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|31546755
|2010.08.17 17:54
|sell
|0.01
|gbpjpy
|133.185
|0.000
|0.000
|2010.08.17 19:47
|133.132
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|31548013
|2010.08.17 18:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28909
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 18:48
|1.28959
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|31548639
|2010.08.17 18:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55739
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 19:10
|1.55684
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|31550936
|2010.08.17 19:47
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55588
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 19:48
|1.55585
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|31551563
|2010.08.17 20:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|133.165
|0.000
|0.000
|2010.08.17 20:14
|133.101
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|31552379
|2010.08.17 20:19
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55664
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 01:04
|1.55613
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.51
|31554239
|2010.08.17 20:54
|buy
|0.01
|usdchf
|1.04400
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 01:05
|1.04452
|0.00
|0.00
|0.01
|0.50
|31555404
|2010.08.17 21:26
|sell
|0.01
|gbpjpy
|133.135
|0.000
|0.000
|2010.08.18 01:14
|133.082
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.62
|31594203
|2010.08.18 07:19
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.62011
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 07:37
|1.61964
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|31596538
|2010.08.18 07:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55146
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 07:48
|1.55093
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|31596839
|2010.08.18 07:44
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.661
|0.000
|0.000
|2010.08.18 07:48
|132.615
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|31601820
|2010.08.18 08:34
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.61647
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 08:46
|1.61597
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|31619315
|2010.08.18 10:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28899
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 10:46
|1.28942
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|31622736
|2010.08.18 11:08
|sell
|0.01
|usdchf
|1.04081
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 13:45
|1.04028
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|31622825
|2010.08.18 11:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29034
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 13:43
|1.29101
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|31640180
|2010.08.18 14:14
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03915
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 09:20
|1.04156
|0.00
|0.00
|-0.09
|-2.31
|31664692
|2010.08.18 18:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28804
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 10:10
|1.28328
|0.00
|0.00
|-0.04
|-4.76
|31676496
|2010.08.19 00:46
|buy
|0.02
|eurusd
|1.28281
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 10:10
|1.28328
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|31682426
|2010.08.19 03:11
|sell
|0.02
|usdjpy
|85.762
|0.000
|0.000
|2010.08.19 13:30
|85.430
|0.00
|0.00
|0.00
|7.77
|31686543
|2010.08.19 06:05
|sell
|0.02
|usdchf
|1.04440
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 09:20
|1.04146
|0.00
|0.00
|0.00
|5.65
|31687658
|2010.08.19 06:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55560
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 07:33
|1.55505
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|31688815
|2010.08.19 07:11
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.62332
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 08:10
|1.62270
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|31690526
|2010.08.19 07:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.674
|0.000
|0.000
|2010.08.19 09:30
|133.605
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|31691633
|2010.08.19 08:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55488
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 08:19
|1.55428
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|31693537
|2010.08.19 08:31
|buy
|0.02
|gbpjpy
|133.170
|0.000
|0.000
|2010.08.19 09:30
|133.595
|0.00
|0.00
|0.00
|9.91
|31694492
|2010.08.19 08:36
|buy
|0.04
|eurusd
|1.27770
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 10:10
|1.28324
|0.00
|0.00
|0.00
|22.16
|31695535
|2010.08.19 08:53
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.62161
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 08:55
|1.62092
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|31695914
|2010.08.19 08:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55239
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 09:02
|1.55182
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|31697424
|2010.08.19 09:22
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55177
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 00:23
|1.55734
|0.00
|0.00
|-0.05
|-5.57
|31697877
|2010.08.19 09:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55773
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 00:23
|1.55734
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.78
|31699913
|2010.08.19 09:58
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.56308
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 00:23
|1.55734
|0.00
|0.00
|-0.21
|22.96
|31702907
|2010.08.19 10:36
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82033
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 10:53
|0.81976
|0.00
|0.00
|0.01
|0.88
|31702918
|2010.08.19 10:36
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.851
|0.000
|0.000
|2010.08.19 11:01
|133.899
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|31704186
|2010.08.19 11:02
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03957
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 11:07
|1.03896
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|31708283
|2010.08.19 12:33
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03876
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 13:20
|1.03807
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|31716638
|2010.08.19 14:24
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.61282
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 14:53
|1.61229
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|31716739
|2010.08.19 14:26
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03029
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 14:54
|1.02968
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|31734725
|2010.08.19 19:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28095
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 19:03
|1.28031
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|31735634
|2010.08.19 19:28
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.954
|0.000
|0.000
|2010.08.20 00:11
|132.907
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.55
|31737398
|2010.08.19 20:32
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.61014
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 20:48
|1.60962
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|31737703
|2010.08.19 20:49
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03152
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 05:32
|1.03090
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.60
|31738240
|2010.08.19 21:17
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.60888
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 23:55
|1.60813
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.72
|31752175
|2010.08.20 06:14
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.287
|0.000
|0.000
|2010.08.23 12:17
|85.230
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.67
|31753221
|2010.08.20 06:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.853
|0.000
|0.000
|2010.08.20 06:50
|132.801
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|31755350
|2010.08.20 07:29
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.60584
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 07:30
|1.60532
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|31756296
|2010.08.20 07:44
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.60514
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 07:52
|1.60456
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|31757211
|2010.08.20 07:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55556
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 07:58
|1.55505
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|31760580
|2010.08.20 08:43
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.60248
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 11:24
|1.60450
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.95
|31762297
|2010.08.20 09:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55499
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 09:12
|1.55441
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|31768408
|2010.08.20 10:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27600
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 10:41
|1.27545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|31769544
|2010.08.20 10:45
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.60789
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 11:24
|1.60448
|0.00
|0.00
|0.00
|6.58
|31772177
|2010.08.20 11:19
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55174
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 11:23
|1.55090
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|31773820
|2010.08.20 11:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26995
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 11:58
|1.26944
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|31778155
|2010.08.20 13:24
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81854
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 15:07
|0.81793
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|31781501
|2010.08.20 14:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26928
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 14:32
|1.26857
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|31781547
|2010.08.20 14:09
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54996
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 14:33
|1.54940
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|31784776
|2010.08.20 15:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26806
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 15:11
|1.26756
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|31785956
|2010.08.20 15:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26791
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 16:17
|1.26703
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|31786151
|2010.08.20 15:39
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81756
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 00:44
|0.81704
|0.00
|0.00
|0.01
|0.81
|31789319
|2010.08.20 16:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26773
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 15:43
|1.26718
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.55
|31818891
|2010.08.23 08:17
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81495
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 08:32
|0.81438
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|31826494
|2010.08.23 10:51
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.595
|0.000
|0.000
|2010.08.23 12:18
|132.543
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|31827113
|2010.08.23 11:04
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.60679
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 03:02
|1.60934
|0.00
|0.00
|-0.09
|-2.45
|31834134
|2010.08.23 13:04
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.133
|0.000
|0.000
|2010.08.23 22:16
|85.102
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.36
|31834189
|2010.08.23 13:05
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.397
|0.000
|0.000
|2010.08.23 13:59
|132.341
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|31835207
|2010.08.23 13:20
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.61189
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 03:02
|1.60919
|0.00
|0.00
|-0.18
|5.18
|31839635
|2010.08.23 14:31
|buy
|0.01
|usdchf
|1.03741
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 15:12
|1.03816
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|31844624
|2010.08.23 15:37
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81603
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 16:33
|0.81559
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|31848427
|2010.08.23 16:13
|buy
|0.01
|usdchf
|1.04011
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 20:50
|1.04067
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|31849611
|2010.08.23 16:28
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26601
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 22:37
|1.26549
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.52
|31861939
|2010.08.23 19:45
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81579
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 00:48
|0.81535
|0.00
|0.00
|0.01
|0.68
|31867023
|2010.08.23 21:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55177
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 22:10
|1.55120
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.57
|31867196
|2010.08.23 21:32
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.236
|0.000
|0.000
|2010.08.23 21:43
|132.182
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|31867525
|2010.08.23 21:42
|buy
|0.01
|usdchf
|1.04088
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 22:43
|1.04144
|0.00
|0.00
|0.01
|0.54
|31884615
|2010.08.24 06:06
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.60599
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 06:36
|1.60535
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|31885248
|2010.08.24 06:26
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.933
|0.000
|0.000
|2010.08.24 08:18
|84.880
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|31885294
|2010.08.24 06:27
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.027
|0.000
|0.000
|2010.08.24 06:36
|130.934
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|31886426
|2010.08.24 06:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54201
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 07:00
|1.54132
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|31886506
|2010.08.24 06:58
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82015
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 07:40
|0.82067
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|31886632
|2010.08.24 07:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.60572
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 07:03
|1.60521
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|31886729
|2010.08.24 07:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.871
|0.000
|0.000
|2010.08.24 07:40
|130.807
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|31888124
|2010.08.24 07:34
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.60487
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 07:40
|1.60408
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|31889941
|2010.08.24 08:09
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.60303
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 12:53
|1.60523
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.11
|31890196
|2010.08.24 08:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53908
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 08:16
|1.53854
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|31890217
|2010.08.24 08:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26276
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 08:16
|1.26226
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|31890338
|2010.08.24 08:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.676
|0.000
|0.000
|2010.08.24 08:16
|130.619
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|31892803
|2010.08.24 08:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26171
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 09:04
|1.26144
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|31892898
|2010.08.24 08:55
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.401
|0.000
|0.000
|2010.08.24 08:57
|130.353
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|31893026
|2010.08.24 08:58
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.699
|0.000
|0.000
|2010.08.24 08:58
|84.626
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|31893055
|2010.08.24 08:58
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.323
|0.000
|0.000
|2010.08.24 08:59
|130.230
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|31893636
|2010.08.24 09:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53841
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 13:20
|1.53758
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|31895817
|2010.08.24 09:32
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.870
|0.000
|0.000
|2010.08.24 10:59
|129.816
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|31897023
|2010.08.24 10:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.427
|0.000
|0.000
|2010.08.24 10:48
|84.377
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|31899728
|2010.08.24 11:07
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.60802
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 12:53
|1.60518
|0.00
|0.00
|0.00
|5.45
|31900322
|2010.08.24 11:18
|buy
|0.01
|usdchf
|1.04364
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 11:26
|1.04411
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|31900428
|2010.08.24 11:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26129
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 11:27
|1.26074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|31900787
|2010.08.24 11:26
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.952
|0.000
|0.000
|2010.08.24 11:48
|129.905
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|31902661
|2010.08.24 12:12
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.355
|0.000
|0.000
|2010.08.24 12:20
|84.302
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|31903928
|2010.08.24 12:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.830
|0.000
|0.000
|2010.08.24 12:48
|129.779
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|31904148
|2010.08.24 12:50
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.254
|0.000
|0.000
|2010.08.24 13:17
|84.206
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|31905107
|2010.08.24 13:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26104
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 13:18
|1.26030
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|31908831
|2010.08.24 13:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26007
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 21:54
|1.26557
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.50
|31909622
|2010.08.24 14:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.258
|0.000
|0.000
|2010.08.24 15:00
|129.207
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|31909704
|2010.08.24 14:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.963
|0.000
|0.000
|2010.08.24 14:04
|83.915
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|31914418
|2010.08.24 15:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.26546
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 21:54
|1.26559
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|31917134
|2010.08.24 15:23
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.777
|0.000
|0.000
|2010.08.24 21:52
|84.022
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.92
|31917359
|2010.08.24 15:25
|sell
|0.04
|eurusd
|1.27099
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 21:54
|1.26540
|0.00
|0.00
|0.00
|22.36
|31917703
|2010.08.24 15:27
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.59572
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 15:29
|1.59512
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|31918913
|2010.08.24 15:37
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82132
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 08:26
|0.82188
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.86
|31920072
|2010.08.24 15:56
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.59454
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 16:07
|1.59411
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|31923549
|2010.08.24 16:41
|sell
|0.02
|usdjpy
|84.310
|0.000
|0.000
|2010.08.24 21:52
|84.022
|0.00
|0.00
|0.00
|6.86
|31926442
|2010.08.24 17:46
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.59289
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 18:33
|1.59245
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|31929523
|2010.08.24 19:14
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.59220
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 19:52
|1.59163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|31931214
|2010.08.24 20:09
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.59129
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 20:40
|1.59075
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|31932827
|2010.08.24 21:08
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.58994
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 21:49
|1.58942
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|31949847
|2010.08.25 06:11
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.59002
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 06:22
|1.58939
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|31951275
|2010.08.25 06:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26346
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 10:54
|1.26599
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.53
|31951839
|2010.08.25 07:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54138
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 07:30
|1.54078
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|31956357
|2010.08.25 08:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82198
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 09:01
|0.82256
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|31956525
|2010.08.25 08:47
|sell
|0.01
|usdchf
|1.02982
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 08:51
|1.02921
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|31957252
|2010.08.25 08:53
|sell
|0.02
|eurusd
|1.26883
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 10:54
|1.26598
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|31960880
|2010.08.25 09:24
|sell
|0.01
|usdchf
|1.02770
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 09:43
|1.02718
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|31962636
|2010.08.25 09:56
|sell
|0.01
|usdchf
|1.02723
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 13:00
|1.02961
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.31
|31962740
|2010.08.25 09:59
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82306
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 07:04
|0.82071
|0.00
|0.00
|-0.20
|-3.64
|31963976
|2010.08.25 10:18
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.58439
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 10:42
|1.58395
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|31972797
|2010.08.25 12:15
|sell
|0.02
|usdchf
|1.03255
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 13:00
|1.02955
|0.00
|0.00
|0.00
|5.83
|31974664
|2010.08.25 12:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26163
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 12:52
|1.26109
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|31974870
|2010.08.25 12:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54110
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 13:18
|1.54050
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|31976311
|2010.08.25 13:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26175
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 13:17
|1.26123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|31983003
|2010.08.25 14:17
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.58621
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 14:58
|1.58557
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|31984371
|2010.08.25 14:44
|sell
|0.01
|usdchf
|1.02713
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 14:54
|1.02661
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|31989825
|2010.08.25 15:52
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.58630
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 10:08
|1.59610
|0.00
|0.00
|-0.27
|-9.54
|31995090
|2010.08.25 17:54
|sell
|0.01
|usdchf
|1.02752
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 11:10
|1.02688
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.62
|31997119
|2010.08.25 19:07
|buy
|0.01
|usdjpy
|84.738
|0.000
|0.000
|2010.08.25 20:08
|84.789
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|31998739
|2010.08.25 20:06
|buy
|0.01
|gbpjpy
|130.986
|0.000
|0.000
|2010.08.26 00:06
|131.035
|0.00
|0.00
|0.06
|0.58
|31999315
|2010.08.25 20:33
|buy
|0.01
|usdjpy
|84.829
|0.000
|0.000
|2010.08.27 05:32
|84.599
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.72
|31999370
|2010.08.25 20:34
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.59119
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 10:08
|1.59610
|0.00
|0.00
|-0.54
|-9.56
|32000975
|2010.08.25 21:44
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54540
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 22:00
|1.54641
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|32012584
|2010.08.26 02:50
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.59617
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 10:08
|1.59610
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|32016480
|2010.08.26 04:50
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.81792
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 07:04
|0.82071
|0.00
|0.00
|-0.10
|8.65
|32018139
|2010.08.26 05:38
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.60107
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 10:08
|1.59613
|0.00
|0.00
|0.00
|38.45
|32018888
|2010.08.26 06:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.840
|0.000
|0.000
|2010.08.26 06:27
|131.892
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|32019179
|2010.08.26 06:24
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55550
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 06:55
|1.55615
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|32021767
|2010.08.26 07:18
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55677
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 07:49
|1.55748
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|32024438
|2010.08.26 08:04
|sell
|0.16
|gbpchf
|1.60644
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 10:08
|1.59613
|0.00
|0.00
|0.00
|160.51
|32025809
|2010.08.26 08:22
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.963
|0.000
|0.000
|2010.08.26 15:32
|131.736
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.68
|32030442
|2010.08.26 09:41
|buy
|0.02
|gbpjpy
|131.453
|0.000
|0.000
|2010.08.26 15:32
|131.736
|0.00
|0.00
|0.00
|6.69
|32037921
|2010.08.26 11:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27164
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 14:45
|1.27222
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|32039866
|2010.08.26 12:18
|sell
|0.01
|usdchf
|1.02536
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 14:45
|1.02467
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|32051637
|2010.08.26 15:28
|sell
|0.01
|usdchf
|1.02268
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 16:08
|1.02479
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.06
|32051777
|2010.08.26 15:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27455
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 15:37
|1.27514
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|32062141
|2010.08.26 19:51
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.59110
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 20:09
|1.59018
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|32064789
|2010.08.26 20:58
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.58949
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 00:12
|1.58895
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.53
|32070231
|2010.08.27 00:31
|buy
|0.02
|usdjpy
|84.300
|0.000
|0.000
|2010.08.27 05:32
|84.598
|0.00
|0.00
|0.00
|7.05
|32079691
|2010.08.27 06:34
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.611
|0.000
|0.000
|2010.08.27 13:34
|131.670
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|32084229
|2010.08.27 08:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|84.756
|0.000
|0.000
|2010.08.27 13:30
|84.818
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|32086213
|2010.08.27 09:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27287
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 13:41
|1.27354
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|32090200
|2010.08.27 10:52
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82032
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 13:30
|0.82082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|32090246
|2010.08.27 10:54
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.58648
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 13:10
|1.58577
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|32099045
|2010.08.27 13:52
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54886
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 14:59
|1.54823
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|32100164
|2010.08.27 14:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27249
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 14:46
|1.27296
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|32100344
|2010.08.27 14:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|84.998
|0.000
|0.000
|2010.08.27 15:13
|84.751
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.91
|32103757
|2010.08.27 15:01
|sell
|0.02
|usdchf
|1.02785
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 16:08
|1.02481
|0.00
|0.00
|0.00
|5.93
|32104482
|2010.08.27 15:03
|buy
|0.02
|usdjpy
|84.446
|0.000
|0.000
|2010.08.27 15:13
|84.746
|0.00
|0.00
|0.00
|7.08
|32105386
|2010.08.27 15:07
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.58469
|0.00000
|0.00000
|2010.08.30 14:06
|1.59219
|0.00
|0.00
|-0.09
|-7.31
|32106884
|2010.08.27 15:18
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.58979
|0.00000
|0.00000
|2010.08.30 14:06
|1.59219
|0.00
|0.00
|-0.18
|-4.67
|32107739
|2010.08.27 15:28
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82181
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 16:05
|0.82232
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|32108797
|2010.08.27 15:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54544
|0.00000
|0.00000
|2010.08.30 15:14
|1.54854
|0.00
|0.00
|-0.05
|-3.10
|32110678
|2010.08.27 16:02
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.022
|0.000
|0.000
|2010.08.27 16:50
|85.073
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|32111958
|2010.08.27 16:08
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55240
|0.00000
|0.00000
|2010.08.30 15:14
|1.54854
|0.00
|0.00
|-0.11
|7.72
|32113441
|2010.08.27 16:26
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82248
|0.00000
|0.00000
|2010.08.30 16:14
|0.82006
|0.00
|0.00
|-0.05
|-3.74
|32114731
|2010.08.27 16:56
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.59477
|0.00000
|0.00000
|2010.08.30 14:06
|1.59219
|0.00
|0.00
|-0.36
|10.06
|32115220
|2010.08.27 17:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27717
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 13:56
|1.27204
|0.00
|0.00
|-0.02
|-5.13
|32115645
|2010.08.27 17:17
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.108
|0.000
|0.000
|2010.08.27 17:21
|85.163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|32117142
|2010.08.27 17:51
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.287
|0.000
|0.000
|2010.08.27 18:07
|85.338
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|32117148
|2010.08.27 17:51
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.408
|0.000
|0.000
|2010.08.27 18:10
|132.470
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|32130085
|2010.08.30 01:33
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.59975
|0.00000
|0.00000
|2010.08.30 14:06
|1.59219
|0.00
|0.00
|0.00
|58.94
|32144348
|2010.08.30 08:03
|buy
|0.02
|eurusd
|1.27184
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 13:56
|1.27202
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.36
|32149563
|2010.08.30 10:06
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.81719
|0.00000
|0.00000
|2010.08.30 16:14
|0.82008
|0.00
|0.00
|0.00
|8.95
|32179881
|2010.08.30 15:41
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.671
|0.000
|0.000
|2010.08.30 17:21
|84.621
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|32182570
|2010.08.30 16:03
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.096
|0.000
|0.000
|2010.08.30 16:28
|131.035
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|32183725
|2010.08.30 16:16
|sell
|0.01
|usdchf
|1.02460
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 01:37
|1.02397
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.62
|32189605
|2010.08.30 17:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.938
|0.000
|0.000
|2010.08.30 20:17
|130.887
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|32190987
|2010.08.30 17:29
|buy
|0.04
|eurusd
|1.26637
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 13:56
|1.27202
|0.00
|0.00
|-0.05
|22.60
|32192135
|2010.08.30 17:39
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.628
|0.000
|0.000
|2010.08.30 20:50
|84.583
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|32193460
|2010.08.30 17:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54644
|0.00000
|0.00000
|2010.08.30 19:09
|1.54594
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|32198637
|2010.08.30 19:12
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.58469
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 01:35
|1.58391
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.76
|32204976
|2010.08.30 20:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54600
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 06:36
|1.54537
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.63
|32206000
|2010.08.30 20:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.793
|0.000
|0.000
|2010.08.30 20:50
|130.739
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|32210129
|2010.08.30 21:31
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.528
|0.000
|0.000
|2010.08.31 02:45
|84.476
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.62
|32211330
|2010.08.30 21:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.685
|0.000
|0.000
|2010.08.31 02:44
|130.630
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.65
|32231694
|2010.08.31 06:01
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.58169
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 06:36
|1.58111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|32232070
|2010.08.31 06:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.241
|0.000
|0.000
|2010.08.31 06:37
|130.156
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|32232247
|2010.08.31 06:14
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.241
|0.000
|0.000
|2010.08.31 06:42
|84.181
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|32232522
|2010.08.31 06:20
|sell
|0.01
|usdchf
|1.02300
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 08:13
|1.02253
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|32235281
|2010.08.31 07:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.58009
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 07:07
|1.57958
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|32238310
|2010.08.31 07:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.739
|0.000
|0.000
|2010.08.31 07:41
|129.681
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|32238368
|2010.08.31 07:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54199
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 07:42
|1.54139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|32241043
|2010.08.31 08:09
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.690
|0.000
|0.000
|2010.08.31 10:11
|129.925
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.79
|32242918
|2010.08.31 08:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54041
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 12:28
|1.53994
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|32244068
|2010.08.31 08:54
|sell
|0.01
|usdchf
|1.02054
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 09:23
|1.02000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|32244310
|2010.08.31 08:57
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.57270
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 09:56
|1.57222
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|32245038
|2010.08.31 09:07
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82150
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 09:24
|0.82201
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|32246795
|2010.08.31 09:32
|sell
|0.02
|gbpjpy
|130.220
|0.000
|0.000
|2010.08.31 10:11
|129.925
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|32248173
|2010.08.31 09:54
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82169
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 10:10
|0.82221
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|32249872
|2010.08.31 10:25
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.57023
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 12:28
|1.56961
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|32250057
|2010.08.31 10:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.01842
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 13:50
|1.01778
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|32251108
|2010.08.31 10:54
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82258
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 11:05
|0.82312
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|32253860
|2010.08.31 11:53
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82361
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 12:40
|0.82410
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|32258305
|2010.08.31 13:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53762
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 13:23
|1.53712
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|32258857
|2010.08.31 13:15
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.790
|0.000
|0.000
|2010.08.31 13:22
|129.735
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|32259516
|2010.08.31 13:28
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.56746
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 13:29
|1.56696
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|32262108
|2010.08.31 13:53
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.56603
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 13:54
|1.56539
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|32264662
|2010.08.31 14:18
|sell
|0.01
|usdchf
|1.01728
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 14:27
|1.01673
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|32265153
|2010.08.31 14:25
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.56629
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 14:27
|1.56545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|32266578
|2010.08.31 14:45
|sell
|0.01
|usdchf
|1.01707
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 14:51
|1.01655
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|32267313
|2010.08.31 14:52
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.56479
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 15:37
|1.56437
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|32269522
|2010.08.31 15:12
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82703
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 16:09
|0.82757
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|32269782
|2010.08.31 15:14
|sell
|0.01
|usdchf
|1.01671
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 15:33
|1.01584
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|32275287
|2010.08.31 16:11
|sell
|0.01
|usdchf
|1.01420
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 09:57
|1.01356
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.63
|32276603
|2010.08.31 16:31
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.097
|0.000
|0.000
|2010.08.31 19:05
|84.023
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|32278541
|2010.08.31 17:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.001
|0.000
|0.000
|2010.08.31 17:58
|128.957
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|32278595
|2010.08.31 17:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53450
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 17:23
|1.53397
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|32280199
|2010.08.31 17:54
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53300
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 09:35
|1.53531
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.31
|32284663
|2010.08.31 19:48
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.957
|0.000
|0.000
|2010.08.31 20:15
|128.852
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|32285808
|2010.08.31 20:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.051
|0.000
|0.000
|2010.08.31 20:15
|83.979
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|32287580
|2010.08.31 20:42
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.55634
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 09:30
|1.56131
|0.00
|0.00
|-0.09
|-4.89
|32287637
|2010.08.31 20:45
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.815
|0.000
|0.000
|2010.09.01 09:29
|129.157
|0.00
|0.00
|-0.11
|-4.07
|32289987
|2010.08.31 22:01
|sell
|0.02
|gbpjpy
|129.200
|0.000
|0.000
|2010.09.01 09:29
|129.157
|0.00
|0.00
|-0.21
|1.02
|32298372
|2010.09.01 02:32
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.56122
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 09:30
|1.56131
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|32300870
|2010.09.01 03:35
|sell
|0.04
|gbpjpy
|129.708
|0.000
|0.000
|2010.09.01 09:29
|129.162
|0.00
|0.00
|0.00
|25.98
|32302877
|2010.09.01 04:34
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.53831
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 09:35
|1.53535
|0.00
|0.00
|0.00
|5.92
|32312598
|2010.09.01 07:32
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.56680
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 09:30
|1.56131
|0.00
|0.00
|0.00
|21.62
|32313183
|2010.09.01 07:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27209
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 07:58
|1.27261
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|32318577
|2010.09.01 08:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82611
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 09:17
|0.82666
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|32322611
|2010.09.01 09:29
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.083
|0.000
|0.000
|2010.09.01 09:31
|84.020
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|32329394
|2010.09.01 10:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.175
|0.000
|0.000
|2010.09.01 13:15
|129.109
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|32330414
|2010.09.01 10:29
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83128
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 11:13
|0.83182
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|32330919
|2010.09.01 10:31
|sell
|0.01
|usdchf
|1.01338
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 12:53
|1.01286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|32331656
|2010.09.01 10:37
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.081
|0.000
|0.000
|2010.09.01 10:39
|84.025
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|32332685
|2010.09.01 10:56
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.033
|0.000
|0.000
|2010.09.01 11:36
|83.978
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|32333629
|2010.09.01 11:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27943
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 11:15
|1.27997
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|32335719
|2010.09.01 11:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28014
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 12:10
|1.28067
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|32336094
|2010.09.01 12:04
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83198
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 13:30
|0.83247
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|32337610
|2010.09.01 12:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28036
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 12:50
|1.28086
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|32339497
|2010.09.01 13:12
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.912
|0.000
|0.000
|2010.09.01 13:15
|83.810
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|32339781
|2010.09.01 13:15
|sell
|0.01
|usdchf
|1.01237
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 13:18
|1.01185
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|32340062
|2010.09.01 13:16
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.866
|0.000
|0.000
|2010.09.01 13:16
|83.734
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|32341531
|2010.09.01 13:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28189
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 13:24
|1.28241
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|32346105
|2010.09.01 14:07
|sell
|0.01
|usdchf
|1.00735
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 07:28
|1.01216
|0.00
|0.00
|-0.09
|-4.75
|32351997
|2010.09.01 15:05
|sell
|0.02
|usdchf
|1.01256
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 07:28
|1.01216
|0.00
|0.00
|-0.19
|0.79
|32355027
|2010.09.01 15:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54676
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 15:50
|1.54727
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|32360160
|2010.09.01 17:17
|buy
|0.01
|gbpjpy
|130.753
|0.000
|0.000
|2010.09.03 02:16
|130.003
|0.00
|0.00
|0.08
|-8.89
|32360165
|2010.09.01 17:17
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54716
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 03:02
|1.54210
|0.00
|0.00
|0.08
|-5.06
|32364599
|2010.09.01 19:56
|buy
|0.01
|usdjpy
|84.490
|0.000
|0.000
|2010.09.02 01:04
|84.543
|0.00
|0.00
|0.01
|0.63
|32368033
|2010.09.01 21:57
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28092
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 07:24
|1.28146
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.54
|32374900
|2010.09.02 01:48
|buy
|0.02
|gbpjpy
|130.251
|0.000
|0.000
|2010.09.03 02:16
|130.008
|0.00
|0.00
|0.04
|-5.76
|32375933
|2010.09.02 02:14
|sell
|0.04
|usdchf
|1.01782
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 07:28
|1.01224
|0.00
|0.00
|0.00
|22.05
|32382401
|2010.09.02 06:05
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.57210
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 08:00
|1.56473
|0.00
|0.00
|0.04
|-7.26
|32383247
|2010.09.02 06:41
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54189
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 03:02
|1.54210
|0.00
|0.00
|0.04
|0.42
|32383448
|2010.09.02 06:44
|buy
|0.04
|gbpjpy
|129.744
|0.000
|0.000
|2010.09.03 02:16
|130.008
|0.00
|0.00
|0.08
|12.52
|32383572
|2010.09.02 06:45
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.56709
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 07:59
|1.56466
|0.00
|0.00
|0.07
|-4.79
|32384621
|2010.09.02 07:08
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.56204
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 07:59
|1.56467
|0.00
|0.00
|0.15
|10.37
|32391964
|2010.09.02 09:31
|buy
|0.08
|gbpchf
|1.55695
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 07:59
|1.56473
|0.00
|0.00
|0.29
|61.36
|32392717
|2010.09.02 09:41
|buy
|0.08
|gbpjpy
|129.216
|0.000
|0.000
|2010.09.03 02:16
|130.008
|0.00
|0.00
|0.15
|75.10
|32393635
|2010.09.02 09:59
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.068
|0.000
|0.000
|2010.09.03 15:10
|84.466
|0.00
|0.00
|-0.02
|-4.71
|32393861
|2010.09.02 10:03
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83330
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 13:46
|0.83390
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|32394585
|2010.09.02 10:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28261
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 10:27
|1.28313
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|32396238
|2010.09.02 10:58
|sell
|0.01
|usdchf
|1.01118
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 13:03
|1.01066
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|32404751
|2010.09.02 13:59
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.53669
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 03:02
|1.54210
|0.00
|0.00
|0.08
|21.64
|32405873
|2010.09.02 14:14
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83430
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 18:18
|0.83483
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.82
|32412896
|2010.09.02 16:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28249
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 21:18
|1.28302
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|32415293
|2010.09.02 17:32
|sell
|0.01
|usdchf
|1.01150
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 12:32
|1.01383
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.30
|32422007
|2010.09.02 21:57
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28271
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 03:02
|1.28326
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.55
|32434070
|2010.09.03 06:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28277
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 10:04
|1.28328
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|32436918
|2010.09.03 07:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54262
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 08:38
|1.54318
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|32440031
|2010.09.03 09:10
|buy
|0.01
|gbpjpy
|130.131
|0.000
|0.000
|2010.09.03 09:14
|130.188
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|32440164
|2010.09.03 09:14
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54423
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 09:15
|1.54471
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|32445688
|2010.09.03 10:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28406
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 11:24
|1.28507
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|32445853
|2010.09.03 10:46
|buy
|0.01
|gbpjpy
|130.096
|0.000
|0.000
|2010.09.03 10:59
|130.169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|32446429
|2010.09.03 10:57
|sell
|0.02
|usdchf
|1.01670
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 12:32
|1.01383
|0.00
|0.00
|0.00
|5.66
|32448208
|2010.09.03 11:25
|buy
|0.01
|gbpjpy
|130.209
|0.000
|0.000
|2010.09.03 13:29
|130.263
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|32453220
|2010.09.03 13:06
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.56553
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 13:27
|1.56610
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|32453523
|2010.09.03 13:12
|buy
|0.01
|usdchf
|1.01614
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 13:30
|1.01789
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|32455002
|2010.09.03 13:29
|sell
|0.02
|usdjpy
|84.463
|0.000
|0.000
|2010.09.03 15:10
|84.466
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|32455342
|2010.09.03 13:30
|sell
|0.04
|usdjpy
|84.927
|0.000
|0.000
|2010.09.03 15:10
|84.466
|0.00
|0.00
|0.00
|21.83
|32461971
|2010.09.03 14:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54382
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 14:03
|1.54439
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|32462602
|2010.09.03 14:10
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.354
|0.000
|0.000
|2010.09.08 14:32
|129.788
|0.00
|0.00
|0.06
|-18.65
|32463402
|2010.09.03 14:22
|buy
|0.01
|usdchf
|1.02337
|0.00000
|0.00000
|2010.09.09 09:29
|1.01549
|0.00
|0.00
|0.05
|-7.76
|32463543
|2010.09.03 14:24
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.58012
|0.00000
|0.00000
|2010.09.06 08:27
|1.57506
|0.00
|0.00
|0.04
|-4.97
|32463863
|2010.09.03 14:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54445
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 16:12
|1.54498
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|32465907
|2010.09.03 15:00
|buy
|0.02
|gbpjpy
|130.746
|0.000
|0.000
|2010.09.08 14:32
|129.781
|0.00
|0.00
|0.12
|-22.99
|32465990
|2010.09.03 15:00
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.57483
|0.00000
|0.00000
|2010.09.06 08:27
|1.57506
|0.00
|0.00
|0.07
|0.45
|32467472
|2010.09.03 15:08
|buy
|0.02
|usdchf
|1.01786
|0.00000
|0.00000
|2010.09.09 09:29
|1.01549
|0.00
|0.00
|0.11
|-4.67
|32467649
|2010.09.03 15:10
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.56966
|0.00000
|0.00000
|2010.09.06 08:27
|1.57506
|0.00
|0.00
|0.15
|21.24
|32467884
|2010.09.03 15:11
|buy
|0.04
|gbpjpy
|130.213
|0.000
|0.000
|2010.09.08 14:32
|129.782
|0.00
|0.00
|0.24
|-20.53
|32468674
|2010.09.03 15:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28758
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 16:55
|1.28814
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|32474570
|2010.09.03 17:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54460
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 18:57
|1.54513
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|32475283
|2010.09.03 17:54
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28856
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 18:09
|1.28902
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|32501137
|2010.09.06 08:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29149
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 01:16
|1.27836
|0.00
|0.00
|-0.08
|-13.13
|32504049
|2010.09.06 09:17
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.116
|0.000
|0.000
|2010.09.06 09:18
|84.059
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|32505170
|2010.09.06 09:36
|buy
|0.08
|gbpjpy
|129.701
|0.000
|0.000
|2010.09.08 14:32
|129.768
|0.00
|0.00
|0.30
|6.39
|32506143
|2010.09.06 09:51
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.099
|0.000
|0.000
|2010.09.07 07:13
|84.048
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.61
|32509277
|2010.09.06 10:22
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83738
|0.00000
|0.00000
|2010.09.06 11:16
|0.83791
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|32514565
|2010.09.06 11:51
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83884
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 11:36
|0.83104
|0.00
|0.00
|-0.35
|-12.01
|32516277
|2010.09.06 12:14
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53574
|0.00000
|0.00000
|2010.09.06 13:24
|1.53530
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|32517460
|2010.09.06 12:34
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.55797
|0.00000
|0.00000
|2010.09.06 12:41
|1.55732
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|32528346
|2010.09.06 15:23
|buy
|0.04
|usdchf
|1.01251
|0.00000
|0.00000
|2010.09.09 09:29
|1.01550
|0.00
|0.00
|0.15
|11.78
|32529863
|2010.09.06 15:47
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.55889
|0.00000
|0.00000
|2010.09.06 15:49
|1.55838
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|32530098
|2010.09.06 15:50
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.55781
|0.00000
|0.00000
|2010.09.06 22:57
|1.55762
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.19
|32545350
|2010.09.07 00:14
|buy
|0.02
|eurusd
|1.28626
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 01:16
|1.27842
|0.00
|0.00
|-0.13
|-15.68
|32547626
|2010.09.07 00:49
|buy
|0.04
|eurusd
|1.28106
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 01:16
|1.27846
|0.00
|0.00
|-0.30
|-10.40
|32547885
|2010.09.07 00:51
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83355
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 11:36
|0.83104
|0.00
|0.00
|-0.61
|-7.73
|32570583
|2010.09.07 06:31
|buy
|0.16
|gbpjpy
|129.199
|0.000
|0.000
|2010.09.08 14:32
|129.765
|0.00
|0.00
|0.30
|107.88
|32570753
|2010.09.07 06:32
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.55220
|0.00000
|0.00000
|2010.09.07 07:42
|1.55159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|32572239
|2010.09.07 07:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53630
|0.00000
|0.00000
|2010.09.07 07:07
|1.53570
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|32574435
|2010.09.07 07:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53607
|0.00000
|0.00000
|2010.09.07 09:11
|1.53849
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.42
|32578025
|2010.09.07 08:17
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54135
|0.00000
|0.00000
|2010.09.07 09:11
|1.53853
|0.00
|0.00
|0.00
|5.64
|32578839
|2010.09.07 08:25
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.862
|0.000
|0.000
|2010.09.07 08:29
|83.811
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|32584027
|2010.09.07 09:20
|buy
|0.08
|eurusd
|1.27574
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 01:16
|1.27847
|0.00
|0.00
|-0.60
|21.84
|32586093
|2010.09.07 09:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53640
|0.00000
|0.00000
|2010.09.07 11:02
|1.53588
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|32589508
|2010.09.07 10:44
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.886
|0.000
|0.000
|2010.09.07 11:02
|83.817
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|32591123
|2010.09.07 11:02
|buy
|0.32
|gbpjpy
|128.685
|0.000
|0.000
|2010.09.08 14:32
|129.761
|0.00
|0.00
|0.60
|410.17
|32592598
|2010.09.07 11:28
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.823
|0.000
|0.000
|2010.09.07 13:26
|83.769
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|32592720
|2010.09.07 11:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53616
|0.00000
|0.00000
|2010.09.07 12:29
|1.53554
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|32598602
|2010.09.07 13:13
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.55119
|0.00000
|0.00000
|2010.09.07 13:20
|1.55060
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|32599934
|2010.09.07 13:29
|buy
|0.64
|gbpjpy
|128.173
|0.000
|0.000
|2010.09.08 14:32
|129.753
|0.00
|0.00
|1.21
|1 204.58
|32603009
|2010.09.07 14:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53127
|0.00000
|0.00000
|2010.09.07 15:16
|1.53073
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|32604193
|2010.09.07 14:23
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.54836
|0.00000
|0.00000
|2010.09.07 14:59
|1.54731
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|32608773
|2010.09.07 15:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53027
|0.00000
|0.00000
|2010.09.09 08:01
|1.54086
|0.00
|0.00
|-0.21
|-10.59
|32610316
|2010.09.07 16:11
|buy
|0.16
|eurusd
|1.27046
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 01:16
|1.27845
|0.00
|0.00
|-1.19
|127.84
|32617349
|2010.09.07 18:39
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.680
|0.000
|0.000
|2010.09.08 03:40
|83.630
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.60
|32618526
|2010.09.07 19:08
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.82826
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 11:36
|0.83104
|0.00
|0.00
|-1.25
|17.13
|32621408
|2010.09.07 20:18
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.53550
|0.00000
|0.00000
|2010.09.09 08:01
|1.54086
|0.00
|0.00
|-0.43
|-10.72
|32645133
|2010.09.08 06:43
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.55078
|0.00000
|0.00000
|2010.09.09 12:09
|1.55832
|0.00
|0.00
|-0.27
|-7.46
|32648077
|2010.09.08 07:53
|buy
|0.08
|usdchf
|1.00724
|0.00000
|0.00000
|2010.09.09 09:29
|1.01550
|0.00
|0.00
|0.18
|65.07
|32648196
|2010.09.08 07:54
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.54077
|0.00000
|0.00000
|2010.09.09 08:01
|1.54086
|0.00
|0.00
|-0.63
|-0.36
|32649361
|2010.09.08 08:05
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.55614
|0.00000
|0.00000
|2010.09.09 12:09
|1.55832
|0.00
|0.00
|-0.54
|-4.31
|32650250
|2010.09.08 08:15
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.54665
|0.00000
|0.00000
|2010.09.09 08:01
|1.54079
|0.00
|0.00
|-1.27
|46.88
|32650331
|2010.09.08 08:16
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.82287
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 11:36
|0.83104
|0.00
|0.00
|-2.05
|100.65
|32668421
|2010.09.08 12:29
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.56123
|0.00000
|0.00000
|2010.09.09 12:09
|1.55827
|0.00
|0.00
|-1.08
|11.71
|32676645
|2010.09.08 14:31
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.56632
|0.00000
|0.00000
|2010.09.09 12:09
|1.55827
|0.00
|0.00
|-2.16
|63.68
|32683193
|2010.09.08 15:39
|buy
|0.01
|gbpjpy
|130.006
|0.000
|0.000
|2010.09.08 16:01
|130.088
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|32685628
|2010.09.08 16:06
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.55188
|0.00000
|0.00000
|2010.09.09 08:01
|1.54077
|0.00
|0.00
|-2.53
|177.76
|32690556
|2010.09.08 17:47
|buy
|0.01
|gbpjpy
|130.166
|0.000
|0.000
|2010.09.09 15:00
|129.427
|0.00
|0.00
|0.06
|-8.82
|32695064
|2010.09.08 20:23
|buy
|0.01
|usdjpy
|83.966
|0.000
|0.000
|2010.09.09 01:19
|84.012
|0.00
|0.00
|0.01
|0.55
|32702696
|2010.09.09 02:00
|buy
|0.02
|gbpjpy
|129.666
|0.000
|0.000
|2010.09.09 15:00
|129.427
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.71
|32715588
|2010.09.09 06:45
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.648
|0.000
|0.000
|2010.09.09 10:03
|83.588
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|32718323
|2010.09.09 07:31
|buy
|0.04
|gbpjpy
|129.149
|0.000
|0.000
|2010.09.09 15:00
|129.427
|0.00
|0.00
|0.00
|13.27
|32731338
|2010.09.09 09:57
|buy
|0.01
|usdchf
|1.01585
|0.00000
|0.00000
|2010.09.09 16:49
|1.01349
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.33
|32732214
|2010.09.09 10:04
|buy
|0.08
|gbpjpy
|128.645
|0.000
|0.000
|2010.09.09 15:00
|129.427
|0.00
|0.00
|0.00
|74.68
|32750830
|2010.09.09 14:25
|buy
|0.02
|usdchf
|1.01058
|0.00000
|0.00000
|2010.09.09 16:49
|1.01349
|0.00
|0.00
|0.00
|5.74
|32766561
|2010.09.09 17:52
|buy
|0.01
|usdchf
|1.01600
|0.00000
|0.00000
|2010.09.10 02:18
|1.01673
|0.00
|0.00
|0.01
|0.72
|32767771
|2010.09.09 18:05
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.56962
|0.00000
|0.00000
|2010.09.10 02:38
|1.57028
|0.00
|0.00
|0.04
|0.65
|32771605
|2010.09.09 20:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|83.918
|0.000
|0.000
|2010.09.10 00:01
|83.976
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|32783834
|2010.09.10 03:04
|buy
|0.32
|eurusd
|1.26483
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 01:16
|1.27845
|0.00
|0.00
|-0.39
|435.84
|32800765
|2010.09.10 09:00
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.57822
|0.00000
|0.00000
|2010.09.10 09:46
|1.57896
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|32801011
|2010.09.10 09:02
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.825
|0.000
|0.000
|2010.09.10 10:07
|129.605
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.62
|32803041
|2010.09.10 09:42
|buy
|0.02
|gbpjpy
|129.309
|0.000
|0.000
|2010.09.10 10:07
|129.605
|0.00
|0.00
|0.00
|7.06
|32805836
|2010.09.10 10:37
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.58269
|0.00000
|0.00000
|2010.09.10 11:59
|1.58329
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|32806688
|2010.09.10 10:55
|buy
|0.01
|usdchf
|1.02403
|0.00000
|0.00000
|2010.09.10 11:59
|1.02450
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|32809044
|2010.09.10 11:48
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.852
|0.000
|0.000
|2010.09.10 13:24
|129.907
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|32816967
|2010.09.10 14:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|84.289
|0.000
|0.000
|2010.09.12 23:43
|84.340
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|32817164
|2010.09.10 14:08
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.916
|0.000
|0.000
|2010.09.13 00:56
|129.679
|0.00
|0.00
|0.02
|-2.82
|32820514
|2010.09.10 15:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53878
|0.00000
|0.00000
|2010.09.10 16:04
|1.53828
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|32825975
|2010.09.10 16:52
|buy
|0.02
|gbpjpy
|129.410
|0.000
|0.000
|2010.09.13 00:56
|129.679
|0.00
|0.00
|0.04
|6.39
|32827586
|2010.09.10 17:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53836
|0.00000
|0.00000
|2010.09.10 17:35
|1.53765
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|32855734
|2010.09.13 08:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.941
|0.000
|0.000
|2010.09.13 08:36
|130.005
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|32860914
|2010.09.13 09:36
|buy
|0.01
|gbpjpy
|130.025
|0.000
|0.000
|2010.09.14 16:15
|128.963
|0.00
|0.00
|0.02
|-12.78
|32862717
|2010.09.13 10:29
|sell
|0.01
|usdchf
|1.01375
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 10:38
|1.01324
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|32864417
|2010.09.13 11:01
|sell
|0.01
|usdchf
|1.01337
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 14:36
|1.01283
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|32865951
|2010.09.13 11:30
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.56318
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 11:33
|1.56266
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|32866133
|2010.09.13 11:34
|buy
|0.02
|gbpjpy
|129.534
|0.000
|0.000
|2010.09.14 16:15
|128.955
|0.00
|0.00
|0.04
|-13.94
|32868368
|2010.09.13 12:22
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28149
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 13:35
|1.28214
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|32868815
|2010.09.13 12:34
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83186
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 14:10
|0.83233
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|32870006
|2010.09.13 13:05
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.56129
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 14:34
|1.56076
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|32877402
|2010.09.13 14:59
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.55963
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 15:01
|1.55905
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|32877419
|2010.09.13 14:59
|sell
|0.01
|usdchf
|1.01247
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 15:05
|1.01190
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|32877884
|2010.09.13 15:05
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83313
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 15:59
|0.83371
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|32878275
|2010.09.13 15:11
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.933
|0.000
|0.000
|2010.09.13 15:25
|83.882
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|32882479
|2010.09.13 16:12
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54319
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 16:44
|1.54371
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|32882835
|2010.09.13 16:19
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83387
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 18:23
|0.83438
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|32883216
|2010.09.13 16:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28686
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 16:48
|1.28741
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|32883228
|2010.09.13 16:27
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.771
|0.000
|0.000
|2010.09.13 16:44
|83.706
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|32885230
|2010.09.13 16:53
|buy
|0.04
|gbpjpy
|129.021
|0.000
|0.000
|2010.09.14 16:15
|128.952
|0.00
|0.00
|0.08
|-3.32
|32887219
|2010.09.13 17:17
|sell
|0.01
|usdchf
|1.00838
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 18:51
|1.00776
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|32888915
|2010.09.13 17:41
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54502
|0.00000
|0.00000
|2010.09.14 09:30
|1.54291
|0.00
|0.00
|0.02
|-2.11
|32889370
|2010.09.13 17:49
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.55699
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 18:04
|1.55634
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|32892248
|2010.09.13 18:49
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28738
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 21:38
|1.28785
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|32895938
|2010.09.13 19:45
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.55372
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 20:03
|1.55321
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|32896728
|2010.09.13 20:02
|sell
|0.01
|usdchf
|1.00785
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 20:38
|1.00731
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|32904546
|2010.09.14 00:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53986
|0.00000
|0.00000
|2010.09.14 09:30
|1.54260
|0.00
|0.00
|0.00
|5.48
|32905643
|2010.09.14 01:04
|buy
|0.08
|gbpjpy
|128.523
|0.000
|0.000
|2010.09.14 16:15
|128.952
|0.00
|0.00
|0.00
|41.32
|32915059
|2010.09.14 06:03
|sell
|0.01
|usdchf
|1.00170
|0.00000
|0.00000
|2010.09.14 06:05
|1.00109
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|32915138
|2010.09.14 06:05
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.54239
|0.00000
|0.00000
|2010.09.14 07:13
|1.54198
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|32915143
|2010.09.14 06:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28854
|0.00000
|0.00000
|2010.09.14 08:19
|1.28915
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|32915421
|2010.09.14 06:17
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83625
|0.00000
|0.00000
|2010.09.14 07:03
|0.83678
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|32919815
|2010.09.14 07:36
|buy
|0.16
|gbpjpy
|127.797
|0.000
|0.000
|2010.09.14 16:15
|128.955
|0.00
|0.00
|0.00
|223.05
|32920062
|2010.09.14 07:37
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83807
|0.00000
|0.00000
|2010.09.14 08:21
|0.83858
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|32927897
|2010.09.14 09:16
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.177
|0.000
|0.000
|2010.09.14 09:25
|83.126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|32928057
|2010.09.14 09:19
|sell
|0.01
|usdchf
|1.00115
|0.00000
|0.00000
|2010.09.14 09:26
|1.00061
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|32928730
|2010.09.14 09:26
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.54104
|0.00000
|0.00000
|2010.09.14 09:29
|1.54013
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|32929512
|2010.09.14 09:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29010
|0.00000
|0.00000
|2010.09.14 14:51
|1.28841
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|32930979
|2010.09.14 09:53
|sell
|0.01
|usdchf
|1.00122
|0.00000
|0.00000
|2010.09.14 14:46
|1.00070
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|32932770
|2010.09.14 10:17
|buy
|0.02
|eurusd
|1.28477
|0.00000
|0.00000
|2010.09.14 14:51
|1.28841
|0.00
|0.00
|0.00
|7.28
|32949771
|2010.09.14 15:14
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.122
|0.000
|0.000
|2010.09.14 15:25
|83.066
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|32956205
|2010.09.14 16:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83742
|0.00000
|0.00000
|2010.09.15 03:27
|0.83797
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.85
|32959033
|2010.09.14 16:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55158
|0.00000
|0.00000
|2010.09.14 16:31
|1.55226
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|32959317
|2010.09.14 16:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29999
|0.00000
|0.00000
|2010.09.14 16:57
|1.30124
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|32960773
|2010.09.14 16:48
|sell
|0.01
|usdchf
|0.99523
|0.00000
|0.00000
|2010.09.14 16:54
|0.99464
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|32963093
|2010.09.14 17:24
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55651
|0.00000
|0.00000
|2010.09.14 17:42
|1.55706
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|32964176
|2010.09.14 17:42
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.018
|0.000
|0.000
|2010.09.15 02:19
|82.964
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.65
|32965641
|2010.09.14 18:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30214
|0.00000
|0.00000
|2010.09.15 08:21
|1.29979
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.35
|32966601
|2010.09.14 18:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55799
|0.00000
|0.00000
|2010.09.15 09:02
|1.55301
|0.00
|0.00
|0.02
|-4.98
|32968536
|2010.09.14 19:39
|sell
|0.01
|usdchf
|0.99476
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 08:28
|1.00522
|0.00
|0.00
|-0.18
|-10.41
|32980403
|2010.09.15 02:16
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55249
|0.00000
|0.00000
|2010.09.15 09:02
|1.55278
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|32984910
|2010.09.15 03:09
|sell
|0.02
|usdchf
|1.00003
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 08:28
|1.00522
|0.00
|0.00
|-0.31
|-10.33
|32986198
|2010.09.15 03:19
|buy
|0.02
|eurusd
|1.29693
|0.00000
|0.00000
|2010.09.15 08:21
|1.29984
|0.00
|0.00
|0.00
|5.82
|32992684
|2010.09.15 05:04
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.54724
|0.00000
|0.00000
|2010.09.15 09:02
|1.55278
|0.00
|0.00
|0.00
|22.16
|32994776
|2010.09.15 06:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83827
|0.00000
|0.00000
|2010.09.15 07:37
|0.83881
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|32994919
|2010.09.15 06:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.773
|0.000
|0.000
|2010.09.15 08:04
|131.550
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.62
|32995049
|2010.09.15 06:07
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.052
|0.000
|0.000
|2010.09.15 08:05
|85.106
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|32999133
|2010.09.15 07:46
|buy
|0.02
|gbpjpy
|131.261
|0.000
|0.000
|2010.09.15 08:04
|131.548
|0.00
|0.00
|0.00
|6.75
|33004792
|2010.09.15 09:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30020
|0.00000
|0.00000
|2010.09.15 14:22
|1.30068
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|33005379
|2010.09.15 09:18
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.427
|0.000
|0.000
|2010.09.15 09:24
|85.484
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|33007011
|2010.09.15 09:37
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.469
|0.000
|0.000
|2010.09.15 13:15
|85.516
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|33008647
|2010.09.15 10:08
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.469
|0.000
|0.000
|2010.09.15 10:14
|132.515
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|33009406
|2010.09.15 10:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.515
|0.000
|0.000
|2010.09.15 11:42
|132.297
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.55
|33011660
|2010.09.15 11:13
|buy
|0.02
|gbpjpy
|131.996
|0.000
|0.000
|2010.09.15 11:42
|132.271
|0.00
|0.00
|0.00
|6.46
|33014059
|2010.09.15 12:06
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55225
|0.00000
|0.00000
|2010.09.15 12:16
|1.55280
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|33019840
|2010.09.15 13:11
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.55941
|0.00000
|0.00000
|2010.09.15 13:55
|1.56005
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|33022915
|2010.09.15 13:41
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.668
|0.000
|0.000
|2010.09.15 14:05
|85.723
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|33023021
|2010.09.15 13:42
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.004
|0.000
|0.000
|2010.09.15 13:49
|133.060
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|33028160
|2010.09.15 14:43
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.155
|0.000
|0.000
|2010.09.15 15:19
|133.216
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|33028161
|2010.09.15 14:43
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.55973
|0.00000
|0.00000
|2010.09.15 15:17
|1.56014
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|33036054
|2010.09.15 16:17
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.795
|0.000
|0.000
|2010.09.15 16:27
|133.830
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|33036055
|2010.09.15 16:17
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56235
|0.00000
|0.00000
|2010.09.15 16:19
|1.56292
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|33037754
|2010.09.15 16:56
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83260
|0.00000
|0.00000
|2010.09.15 16:59
|0.83210
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|33037809
|2010.09.15 16:58
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.790
|0.000
|0.000
|2010.09.15 16:59
|133.836
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|33037837
|2010.09.15 16:59
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56260
|0.00000
|0.00000
|2010.09.15 16:59
|1.56308
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|33037987
|2010.09.15 17:00
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.56951
|0.00000
|0.00000
|2010.09.15 17:02
|1.56993
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|33040506
|2010.09.15 17:34
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56367
|0.00000
|0.00000
|2010.09.16 01:19
|1.56420
|0.00
|0.00
|0.06
|0.53
|33040510
|2010.09.15 17:34
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.883
|0.000
|0.000
|2010.09.15 21:53
|133.924
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|33048569
|2010.09.15 21:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30159
|0.00000
|0.00000
|2010.09.16 08:23
|1.30236
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.77
|33071032
|2010.09.16 08:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30263
|0.00000
|0.00000
|2010.09.16 09:42
|1.30414
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|33075805
|2010.09.16 10:04
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.579
|0.000
|0.000
|2010.09.16 10:07
|85.635
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|33078831
|2010.09.16 10:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30805
|0.00000
|0.00000
|2010.09.16 11:41
|1.30855
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33078889
|2010.09.16 10:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.639
|0.000
|0.000
|2010.09.16 11:41
|85.690
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|33079056
|2010.09.16 10:49
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.483
|0.000
|0.000
|2010.09.16 10:55
|133.542
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|33081255
|2010.09.16 11:16
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83891
|0.00000
|0.00000
|2010.09.16 11:21
|0.83950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|33082522
|2010.09.16 11:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83963
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 08:29
|0.83740
|0.00
|0.00
|-0.10
|-3.49
|33083321
|2010.09.16 11:52
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.698
|0.000
|0.000
|2010.09.16 14:52
|85.753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|33086716
|2010.09.16 12:46
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.794
|0.000
|0.000
|2010.09.16 14:58
|133.877
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|33086719
|2010.09.16 12:46
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56200
|0.00000
|0.00000
|2010.09.16 15:21
|1.56255
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|33087613
|2010.09.16 13:00
|sell
|0.04
|usdchf
|1.00535
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 08:28
|1.00520
|0.00
|0.00
|-0.26
|0.60
|33088678
|2010.09.16 13:09
|sell
|0.08
|usdchf
|1.01079
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 08:28
|1.00520
|0.00
|0.00
|-0.50
|44.49
|33093171
|2010.09.16 13:52
|sell
|0.16
|usdchf
|1.01606
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 08:28
|1.00525
|0.00
|0.00
|-1.00
|172.06
|33097369
|2010.09.16 14:55
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.58397
|0.00000
|0.00000
|2010.09.16 15:50
|1.58450
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|33101465
|2010.09.16 15:43
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56289
|0.00000
|0.00000
|2010.09.16 15:49
|1.56356
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|33101473
|2010.09.16 15:43
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.953
|0.000
|0.000
|2010.09.16 15:46
|134.008
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|33102190
|2010.09.16 15:57
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31013
|0.00000
|0.00000
|2010.09.17 04:22
|1.31066
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.53
|33103111
|2010.09.16 16:16
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.58384
|0.00000
|0.00000
|2010.09.16 16:21
|1.58429
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|33103329
|2010.09.16 16:23
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.724
|0.000
|0.000
|2010.09.16 16:32
|85.776
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|33107292
|2010.09.16 17:19
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.58476
|0.00000
|0.00000
|2010.09.16 17:59
|1.58530
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|33109994
|2010.09.16 18:29
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56263
|0.00000
|0.00000
|2010.09.16 19:00
|1.56323
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|33110277
|2010.09.16 18:38
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.951
|0.000
|0.000
|2010.09.16 18:56
|134.015
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|33113435
|2010.09.16 19:55
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.58759
|0.00000
|0.00000
|2010.09.17 04:02
|1.58815
|0.00
|0.00
|0.04
|0.55
|33113832
|2010.09.16 20:07
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.830
|0.000
|0.000
|2010.09.16 21:09
|85.879
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|33113899
|2010.09.16 20:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.223
|0.000
|0.000
|2010.09.17 03:44
|133.975
|0.00
|0.00
|0.02
|-2.89
|33116904
|2010.09.16 21:35
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.894
|0.000
|0.000
|2010.09.24 05:15
|85.194
|0.00
|0.00
|0.01
|-8.22
|33126108
|2010.09.17 03:23
|buy
|0.02
|gbpjpy
|133.721
|0.000
|0.000
|2010.09.17 03:44
|133.980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.04
|33132299
|2010.09.17 06:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31289
|0.00000
|0.00000
|2010.09.17 06:17
|1.31337
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|33132305
|2010.09.17 06:01
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.481
|0.000
|0.000
|2010.09.17 06:36
|134.532
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|33135756
|2010.09.17 07:24
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57097
|0.00000
|0.00000
|2010.09.17 08:44
|1.57153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|33136211
|2010.09.17 07:38
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.59358
|0.00000
|0.00000
|2010.09.17 07:47
|1.59411
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|33137991
|2010.09.17 08:16
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.679
|0.000
|0.000
|2010.09.17 08:22
|134.728
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|33139181
|2010.09.17 08:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31399
|0.00000
|0.00000
|2010.09.17 08:47
|1.31489
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|33140911
|2010.09.17 09:10
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57198
|0.00000
|0.00000
|2010.09.17 10:04
|1.57254
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|33143384
|2010.09.17 10:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31528
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 07:50
|1.30993
|0.00
|0.00
|-0.01
|-5.35
|33146691
|2010.09.17 11:32
|buy
|0.02
|eurusd
|1.30995
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 07:50
|1.30993
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.04
|33158576
|2010.09.17 14:05
|buy
|0.04
|eurusd
|1.30432
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 07:50
|1.30993
|0.00
|0.00
|-0.05
|22.44
|33163878
|2010.09.17 15:00
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83436
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 08:29
|0.83740
|0.00
|0.00
|-0.10
|9.51
|33195702
|2010.09.20 08:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31015
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 08:32
|1.31077
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|33199582
|2010.09.20 09:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31168
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 16:10
|1.30921
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.47
|33200467
|2010.09.20 09:31
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.57009
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 09:42
|1.56958
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33204299
|2010.09.20 10:17
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83991
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 10:22
|0.84036
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|33208598
|2010.09.20 11:11
|sell
|0.01
|usdchf
|1.00408
|0.00000
|0.00000
|2010.09.21 02:02
|1.00346
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.62
|33216562
|2010.09.20 13:28
|buy
|0.02
|eurusd
|1.30596
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 16:10
|1.30921
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|33221551
|2010.09.20 14:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55642
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 14:10
|1.55583
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|33221687
|2010.09.20 14:09
|sell
|0.01
|gbpjpy
|133.451
|0.000
|0.000
|2010.09.20 14:14
|133.388
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|33223257
|2010.09.20 14:27
|sell
|0.01
|gbpjpy
|133.395
|0.000
|0.000
|2010.09.20 14:44
|133.341
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|33223865
|2010.09.20 14:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55632
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 14:44
|1.55580
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|33227093
|2010.09.20 15:18
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83857
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 15:55
|0.83909
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|33230430
|2010.09.20 16:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.56460
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 16:20
|1.56427
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|33235201
|2010.09.20 16:52
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.56421
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 17:45
|1.56372
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|33235435
|2010.09.20 16:55
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84010
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 17:47
|0.84072
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|33237664
|2010.09.20 17:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|133.371
|0.000
|0.000
|2010.09.20 19:45
|133.319
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|33238239
|2010.09.20 17:43
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55602
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 17:47
|1.55529
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|33239419
|2010.09.20 18:09
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55560
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 18:13
|1.55507
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|33239568
|2010.09.20 18:12
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84050
|0.00000
|0.00000
|2010.09.21 08:26
|0.84139
|0.00
|0.00
|-0.05
|1.38
|33239569
|2010.09.20 18:12
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.56326
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 18:39
|1.56271
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|33240923
|2010.09.20 18:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55476
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 19:18
|1.55430
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|33243171
|2010.09.20 20:24
|sell
|0.01
|gbpjpy
|133.287
|0.000
|0.000
|2010.09.20 21:58
|133.236
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|33257847
|2010.09.21 06:26
|sell
|0.01
|gbpjpy
|133.212
|0.000
|0.000
|2010.09.21 07:43
|133.161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|33259170
|2010.09.21 07:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30987
|0.00000
|0.00000
|2010.09.21 09:04
|1.31054
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|33261091
|2010.09.21 07:57
|buy
|0.02
|usdjpy
|85.368
|0.000
|0.000
|2010.09.24 05:15
|85.190
|0.00
|0.00
|0.01
|-4.18
|33267418
|2010.09.21 09:33
|sell
|0.01
|usdchf
|1.00221
|0.00000
|0.00000
|2010.09.21 19:24
|1.00162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|33267478
|2010.09.21 09:34
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84450
|0.00000
|0.00000
|2010.09.21 09:52
|0.84506
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|33268219
|2010.09.21 09:48
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.55761
|0.00000
|0.00000
|2010.09.21 10:00
|1.55694
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|33269373
|2010.09.21 10:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31342
|0.00000
|0.00000
|2010.09.21 10:12
|1.31395
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|33270162
|2010.09.21 10:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55335
|0.00000
|0.00000
|2010.09.21 10:37
|1.55275
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|33272027
|2010.09.21 10:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31423
|0.00000
|0.00000
|2010.09.21 19:15
|1.31590
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|33272426
|2010.09.21 11:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55149
|0.00000
|0.00000
|2010.09.21 11:13
|1.55091
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|33272898
|2010.09.21 11:14
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84663
|0.00000
|0.00000
|2010.09.21 19:34
|0.84709
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|33273965
|2010.09.21 11:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55131
|0.00000
|0.00000
|2010.09.21 11:40
|1.55073
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|33274651
|2010.09.21 11:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.576
|0.000
|0.000
|2010.09.21 12:08
|132.517
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|33275573
|2010.09.21 12:07
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.55464
|0.00000
|0.00000
|2010.09.21 19:54
|1.55738
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.75
|33286080
|2010.09.21 14:33
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.55970
|0.00000
|0.00000
|2010.09.21 19:54
|1.55741
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|33291635
|2010.09.21 16:14
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.646
|0.000
|0.000
|2010.09.21 18:53
|132.594
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|33298272
|2010.09.21 19:15
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.56109
|0.00000
|0.00000
|2010.09.21 19:54
|1.55727
|0.00
|0.00
|0.00
|15.34
|33299248
|2010.09.21 19:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31661
|0.00000
|0.00000
|2010.09.21 19:17
|1.31773
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|33310145
|2010.09.21 20:31
|sell
|0.01
|usdchf
|0.99744
|0.00000
|0.00000
|2010.09.21 20:51
|0.99682
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|33312642
|2010.09.21 21:03
|sell
|0.01
|usdchf
|0.99663
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 01:08
|0.99592
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.71
|33312653
|2010.09.21 21:03
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.55639
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 08:34
|1.55838
|0.00
|0.00
|-0.09
|-2.01
|33312764
|2010.09.21 21:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32455
|0.00000
|0.00000
|2010.09.21 21:27
|1.32505
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33330258
|2010.09.22 01:33
|buy
|0.04
|usdjpy
|84.838
|0.000
|0.000
|2010.09.24 05:15
|85.196
|0.00
|0.00
|0.04
|16.81
|33337318
|2010.09.22 04:44
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.56124
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 08:34
|1.55842
|0.00
|0.00
|0.00
|5.68
|33341065
|2010.09.22 07:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56722
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 07:15
|1.56777
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|33342872
|2010.09.22 07:42
|sell
|0.01
|usdchf
|0.99539
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 08:08
|0.99474
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|33344645
|2010.09.22 08:11
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56995
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 08:13
|1.57085
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|33344831
|2010.09.22 08:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33228
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 09:45
|1.32996
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.32
|33349651
|2010.09.22 09:15
|sell
|0.01
|usdchf
|0.99315
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 10:05
|0.99257
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|33350278
|2010.09.22 09:29
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32703
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 09:45
|1.32996
|0.00
|0.00
|0.00
|5.86
|33357276
|2010.09.22 10:22
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.55408
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 10:47
|1.55311
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|33359341
|2010.09.22 10:45
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.680
|0.000
|0.000
|2010.09.22 10:58
|132.618
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|33360799
|2010.09.22 11:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33796
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 11:19
|1.33930
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|33360802
|2010.09.22 11:04
|sell
|0.01
|usdchf
|0.99039
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 11:16
|0.98944
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|33362878
|2010.09.22 11:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.614
|0.000
|0.000
|2010.09.22 11:51
|132.569
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|33364772
|2010.09.22 11:53
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.54936
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 11:58
|1.54891
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|33365167
|2010.09.22 11:59
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85459
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 13:15
|0.85523
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|33367560
|2010.09.22 12:49
|sell
|0.01
|usdchf
|0.98877
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 14:02
|0.98826
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|33370859
|2010.09.22 13:48
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85596
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 14:05
|0.85661
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|33370935
|2010.09.22 13:49
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.211
|0.000
|0.000
|2010.09.22 13:57
|132.143
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|33371163
|2010.09.22 13:54
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.54553
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 13:55
|1.54499
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|33372502
|2010.09.22 14:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.118
|0.000
|0.000
|2010.09.22 16:09
|132.098
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|33373344
|2010.09.22 14:17
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.54440
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 15:08
|1.54387
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|33378516
|2010.09.22 15:20
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56748
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 16:52
|1.56528
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|33380463
|2010.09.22 15:47
|sell
|0.01
|usdchf
|0.98495
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 15:53
|0.98443
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|33380527
|2010.09.22 15:48
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.54327
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 15:52
|1.54226
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|33381615
|2010.09.22 16:09
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.060
|0.000
|0.000
|2010.09.22 16:13
|132.008
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|33381702
|2010.09.22 16:10
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.54205
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 16:12
|1.54142
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|33381917
|2010.09.22 16:13
|buy
|0.08
|usdjpy
|84.300
|0.000
|0.000
|2010.09.24 05:15
|85.167
|0.00
|0.00
|0.07
|81.44
|33383085
|2010.09.22 16:25
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56221
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 16:52
|1.56530
|0.00
|0.00
|0.00
|6.18
|33386086
|2010.09.22 17:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.966
|0.000
|0.000
|2010.09.22 23:59
|132.201
|0.00
|0.00
|-0.32
|-2.78
|33391128
|2010.09.22 19:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56605
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 19:59
|1.56656
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|33392081
|2010.09.22 20:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|132.475
|0.000
|0.000
|2010.09.22 23:59
|132.201
|0.00
|0.00
|-0.63
|6.48
|33392575
|2010.09.22 20:28
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56677
|0.00000
|0.00000
|2010.09.23 07:03
|1.56730
|0.00
|0.00
|0.06
|0.53
|33392633
|2010.09.22 20:33
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.54507
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 22:31
|1.54472
|0.00
|0.00
|-0.27
|0.35
|33392847
|2010.09.22 20:42
|sell
|0.01
|usdchf
|0.98597
|0.00000
|0.00000
|2010.09.23 12:16
|0.98544
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.54
|33394403
|2010.09.22 21:30
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85520
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 21:58
|0.85573
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|33394617
|2010.09.22 21:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33947
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 21:56
|1.33998
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|33411047
|2010.09.23 07:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34017
|0.00000
|0.00000
|2010.09.23 07:04
|1.34076
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|33412276
|2010.09.23 07:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34087
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 09:02
|1.33584
|0.00
|0.00
|-0.01
|-5.03
|33412278
|2010.09.23 07:25
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56745
|0.00000
|0.00000
|2010.09.23 10:23
|1.56521
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|33419280
|2010.09.23 09:20
|buy
|0.02
|eurusd
|1.33546
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 09:02
|1.33584
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.76
|33422626
|2010.09.23 09:53
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56231
|0.00000
|0.00000
|2010.09.23 10:23
|1.56521
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|33423546
|2010.09.23 10:07
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.961
|0.000
|0.000
|2010.09.23 12:36
|132.191
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.73
|33425722
|2010.09.23 10:41
|sell
|0.02
|gbpjpy
|132.482
|0.000
|0.000
|2010.09.23 12:36
|132.187
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|33428845
|2010.09.23 11:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56984
|0.00000
|0.00000
|2010.09.23 14:12
|1.57050
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|33432491
|2010.09.23 12:58
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.54298
|0.00000
|0.00000
|2010.09.23 13:35
|1.54244
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|33433093
|2010.09.23 13:08
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.165
|0.000
|0.000
|2010.09.23 16:04
|132.400
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.79
|33439379
|2010.09.23 14:41
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57052
|0.00000
|0.00000
|2010.09.23 15:32
|1.57139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|33442883
|2010.09.23 15:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84884
|0.00000
|0.00000
|2010.09.23 15:46
|0.84823
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|33443286
|2010.09.23 15:38
|sell
|0.02
|gbpjpy
|132.725
|0.000
|0.000
|2010.09.23 16:04
|132.403
|0.00
|0.00
|0.00
|7.64
|33445217
|2010.09.23 16:11
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84763
|0.00000
|0.00000
|2010.09.27 10:37
|0.85006
|0.00
|0.00
|0.02
|-3.84
|33445658
|2010.09.23 16:20
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57181
|0.00000
|0.00000
|2010.09.23 16:30
|1.57240
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|33446834
|2010.09.23 16:43
|sell
|0.01
|usdchf
|0.98385
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 07:45
|0.98313
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.73
|33457082
|2010.09.23 21:23
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.208
|0.000
|0.000
|2010.09.24 07:19
|132.721
|0.00
|0.00
|-0.11
|-6.06
|33457316
|2010.09.23 21:28
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.54484
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 00:40
|1.54430
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.55
|33467252
|2010.09.24 00:58
|buy
|0.04
|eurusd
|1.32978
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 09:02
|1.33584
|0.00
|0.00
|0.00
|24.24
|33475773
|2010.09.24 04:05
|sell
|0.02
|gbpjpy
|132.745
|0.000
|0.000
|2010.09.24 07:19
|132.721
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|33478325
|2010.09.24 05:15
|sell
|0.04
|gbpjpy
|133.358
|0.000
|0.000
|2010.09.24 07:19
|132.728
|0.00
|0.00
|0.00
|29.74
|33482684
|2010.09.24 06:20
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.54364
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 06:29
|1.54308
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|33485139
|2010.09.24 07:19
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.54257
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 07:19
|1.54204
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|33485752
|2010.09.24 07:33
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.54189
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 07:34
|1.54126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|33488315
|2010.09.24 08:18
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.53838
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 11:13
|1.54062
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.28
|33492560
|2010.09.24 09:11
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.85295
|0.00000
|0.00000
|2010.09.27 10:37
|0.85006
|0.00
|0.00
|0.02
|9.14
|33494190
|2010.09.24 09:29
|sell
|0.01
|usdchf
|0.98247
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 10:09
|0.98192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|33496136
|2010.09.24 10:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33859
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 10:18
|1.33925
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|33496648
|2010.09.24 10:25
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.54343
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 11:13
|1.54062
|0.00
|0.00
|0.00
|5.72
|33496910
|2010.09.24 10:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56975
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 10:31
|1.57024
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|33498436
|2010.09.24 10:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34080
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 10:53
|1.34128
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|33498539
|2010.09.24 10:52
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57088
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 10:53
|1.57150
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|33500720
|2010.09.24 11:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34180
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 11:38
|1.34223
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|33501145
|2010.09.24 11:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57145
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 11:36
|1.57199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|33502679
|2010.09.24 12:08
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57218
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 12:31
|1.57262
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|33502767
|2010.09.24 12:11
|sell
|0.01
|usdchf
|0.97936
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 15:09
|0.97884
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|33503012
|2010.09.24 12:18
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.53899
|0.00000
|0.00000
|2010.09.28 14:25
|1.55150
|0.00
|0.00
|-0.18
|-12.72
|33505912
|2010.09.24 13:33
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.54379
|0.00000
|0.00000
|2010.09.28 14:25
|1.55145
|0.00
|0.00
|-0.36
|-15.58
|33505932
|2010.09.24 13:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34323
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 13:37
|1.34414
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|33506171
|2010.09.24 13:35
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.332
|0.000
|0.000
|2010.09.24 14:18
|84.177
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|33509637
|2010.09.24 14:12
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.191
|0.000
|0.000
|2010.09.24 15:24
|133.229
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|33510953
|2010.09.24 14:29
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57884
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 14:45
|1.57946
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|33511328
|2010.09.24 14:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34594
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 14:45
|1.34661
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|33511481
|2010.09.24 14:42
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.54888
|0.00000
|0.00000
|2010.09.28 14:25
|1.55143
|0.00
|0.00
|-0.72
|-10.37
|33512251
|2010.09.24 14:52
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.254
|0.000
|0.000
|2010.09.24 16:05
|84.200
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|33513194
|2010.09.24 15:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57959
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 15:09
|1.58031
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|33514063
|2010.09.24 15:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34668
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 15:27
|1.34722
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|33515545
|2010.09.24 15:49
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34682
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 15:56
|1.34742
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|33516209
|2010.09.24 15:59
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.55429
|0.00000
|0.00000
|2010.09.28 14:25
|1.55143
|0.00
|0.00
|-1.44
|23.27
|33516353
|2010.09.24 16:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58152
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 16:20
|1.58212
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|33517467
|2010.09.24 16:14
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.260
|0.000
|0.000
|2010.09.24 16:19
|133.328
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|33519416
|2010.09.24 16:42
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.209
|0.000
|0.000
|2010.09.27 08:31
|84.148
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.72
|33520132
|2010.09.24 17:02
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.551
|0.000
|0.000
|2010.09.24 17:02
|133.601
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|33520467
|2010.09.24 17:14
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58294
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 17:36
|1.58344
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33521101
|2010.09.24 17:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34800
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 20:38
|1.34868
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|33521702
|2010.09.24 18:03
|sell
|0.16
|gbpchf
|1.55932
|0.00000
|0.00000
|2010.09.28 14:25
|1.55145
|0.00
|0.00
|-2.88
|128.05
|33543545
|2010.09.27 08:49
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.139
|0.000
|0.000
|2010.09.28 11:55
|84.069
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.83
|33544522
|2010.09.27 09:07
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98688
|0.00000
|0.00000
|2010.09.28 08:09
|0.98449
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.43
|33550273
|2010.09.27 11:12
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85000
|0.00000
|0.00000
|2010.09.27 21:29
|0.84948
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|33550765
|2010.09.27 11:27
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58301
|0.00000
|0.00000
|2010.09.27 11:39
|1.58354
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|33552750
|2010.09.27 12:18
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.446
|0.000
|0.000
|2010.09.27 13:21
|133.518
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|33553653
|2010.09.27 12:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34810
|0.00000
|0.00000
|2010.09.27 13:20
|1.34883
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|33557500
|2010.09.27 14:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.679
|0.000
|0.000
|2010.09.28 10:20
|133.489
|0.00
|0.00
|0.02
|-2.25
|33569536
|2010.09.27 17:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58602
|0.00000
|0.00000
|2010.09.28 03:49
|1.58368
|0.00
|0.00
|0.02
|-2.34
|33570224
|2010.09.27 17:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34818
|0.00000
|0.00000
|2010.09.27 17:17
|1.34879
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|33586093
|2010.09.27 22:51
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58073
|0.00000
|0.00000
|2010.09.28 03:49
|1.58368
|0.00
|0.00
|0.00
|5.90
|33606373
|2010.09.28 06:27
|buy
|0.02
|gbpjpy
|133.181
|0.000
|0.000
|2010.09.28 10:20
|133.496
|0.00
|0.00
|0.00
|7.48
|33608299
|2010.09.28 07:14
|buy
|0.02
|usdchf
|0.98148
|0.00000
|0.00000
|2010.09.28 08:09
|0.98448
|0.00
|0.00
|0.00
|6.09
|33620177
|2010.09.28 10:38
|sell
|0.32
|gbpchf
|1.56448
|0.00000
|0.00000
|2010.09.28 14:25
|1.55146
|0.00
|0.00
|0.00
|423.68
|33620235
|2010.09.28 10:40
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84737
|0.00000
|0.00000
|2010.10.29 11:17
|0.86826
|0.00
|0.00
|0.38
|-33.27
|33624535
|2010.09.28 11:44
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58713
|0.00000
|0.00000
|2010.09.28 15:32
|1.58144
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.69
|33627611
|2010.09.28 12:43
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.079
|0.000
|0.000
|2010.09.28 14:59
|84.000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|33629610
|2010.09.28 13:27
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98656
|0.00000
|0.00000
|2010.09.29 11:01
|0.98105
|0.00
|0.00
|0.01
|-5.62
|33630737
|2010.09.28 13:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34705
|0.00000
|0.00000
|2010.09.28 14:03
|1.34762
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|33631077
|2010.09.28 14:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58054
|0.00000
|0.00000
|2010.09.28 15:32
|1.58140
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|33631339
|2010.09.28 14:01
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.85287
|0.00000
|0.00000
|2010.10.29 11:17
|0.86826
|0.00
|0.00
|0.71
|-49.02
|33634011
|2010.09.28 14:30
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.57495
|0.00000
|0.00000
|2010.09.28 15:32
|1.58132
|0.00
|0.00
|0.00
|25.48
|33637237
|2010.09.28 15:02
|buy
|0.02
|usdchf
|0.98048
|0.00000
|0.00000
|2010.09.29 11:01
|0.98103
|0.00
|0.00
|0.02
|1.12
|33641264
|2010.09.28 15:35
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.54082
|0.00000
|0.00000
|2010.09.28 17:34
|1.54001
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|33641269
|2010.09.28 15:35
|buy
|0.04
|usdchf
|0.97476
|0.00000
|0.00000
|2010.09.29 11:01
|0.98104
|0.00
|0.00
|0.03
|25.61
|33644595
|2010.09.28 16:09
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.863
|0.000
|0.000
|2010.09.28 17:05
|83.797
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|33644832
|2010.09.28 16:12
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.85805
|0.00000
|0.00000
|2010.10.29 11:17
|0.86826
|0.00
|0.00
|1.65
|-65.05
|33649831
|2010.09.28 17:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35825
|0.00000
|0.00000
|2010.09.28 17:22
|1.35911
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|33650644
|2010.09.28 17:29
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.397
|0.000
|0.000
|2010.09.28 17:37
|132.341
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|33651591
|2010.09.28 17:52
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.739
|0.000
|0.000
|2010.09.29 06:28
|83.679
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.72
|33652325
|2010.09.28 18:09
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.229
|0.000
|0.000
|2010.09.29 07:09
|132.454
|0.00
|0.00
|-0.11
|-2.69
|33655007
|2010.09.28 19:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57979
|0.00000
|0.00000
|2010.09.28 19:42
|1.57927
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|33656502
|2010.09.28 20:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57850
|0.00000
|0.00000
|2010.09.29 09:11
|1.58088
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.38
|33658154
|2010.09.28 20:44
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.54059
|0.00000
|0.00000
|2010.09.29 08:29
|1.54295
|0.00
|0.00
|-0.09
|-2.42
|33659168
|2010.09.28 21:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35891
|0.00000
|0.00000
|2010.09.28 21:39
|1.35942
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|33665891
|2010.09.29 01:18
|sell
|0.02
|gbpjpy
|132.737
|0.000
|0.000
|2010.09.29 07:09
|132.454
|0.00
|0.00
|0.00
|6.77
|33674057
|2010.09.29 06:32
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58394
|0.00000
|0.00000
|2010.09.29 09:11
|1.58093
|0.00
|0.00
|0.00
|6.02
|33675495
|2010.09.29 07:11
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.662
|0.000
|0.000
|2010.09.29 07:44
|83.608
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|33677406
|2010.09.29 07:45
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.394
|0.000
|0.000
|2010.09.29 08:32
|132.343
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|33680151
|2010.09.29 08:05
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.54594
|0.00000
|0.00000
|2010.09.29 08:29
|1.54295
|0.00
|0.00
|0.00
|6.15
|33682126
|2010.09.29 08:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.567
|0.000
|0.000
|2010.09.30 05:23
|83.504
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.75
|33685803
|2010.09.29 09:28
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.240
|0.000
|0.000
|2010.09.29 11:11
|132.181
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|33693914
|2010.09.29 11:40
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.165
|0.000
|0.000
|2010.09.29 12:09
|132.124
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|33695565
|2010.09.29 12:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36124
|0.00000
|0.00000
|2010.09.29 13:20
|1.36175
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|33698487
|2010.09.29 12:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57798
|0.00000
|0.00000
|2010.09.30 13:23
|1.58264
|0.00
|0.00
|-0.16
|-4.66
|33698559
|2010.09.29 12:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.999
|0.000
|0.000
|2010.09.29 15:20
|132.273
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.27
|33705335
|2010.09.29 14:37
|sell
|0.02
|gbpjpy
|132.605
|0.000
|0.000
|2010.09.29 15:20
|132.276
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|33705942
|2010.09.29 14:45
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.54226
|0.00000
|0.00000
|2010.09.29 14:52
|1.54195
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|33706509
|2010.09.29 14:53
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.54203
|0.00000
|0.00000
|2010.09.29 15:06
|1.54133
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|33708148
|2010.09.29 15:15
|sell
|0.01
|usdchf
|0.97530
|0.00000
|0.00000
|2010.09.29 17:20
|0.97476
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|33708172
|2010.09.29 15:15
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.54159
|0.00000
|0.00000
|2010.09.29 15:20
|1.54106
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|33709927
|2010.09.29 15:42
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.54064
|0.00000
|0.00000
|2010.09.29 18:40
|1.54005
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|33712640
|2010.09.29 16:21
|sell
|0.01
|gbpjpy
|132.140
|0.000
|0.000
|2010.09.29 18:04
|132.084
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|33718424
|2010.09.29 18:04
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.86340
|0.00000
|0.00000
|2010.10.29 11:17
|0.86825
|0.00
|0.00
|3.20
|-61.79
|33719364
|2010.09.29 18:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.994
|0.000
|0.000
|2010.09.30 03:24
|132.204
|0.00
|0.00
|-0.32
|-2.51
|33721396
|2010.09.29 19:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36396
|0.00000
|0.00000
|2010.09.29 19:43
|1.36453
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|33733043
|2010.09.30 01:33
|sell
|0.02
|gbpjpy
|132.504
|0.000
|0.000
|2010.09.30 03:24
|132.199
|0.00
|0.00
|0.00
|7.31
|33734327
|2010.09.30 02:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58320
|0.00000
|0.00000
|2010.09.30 13:23
|1.58277
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|33742894
|2010.09.30 06:14
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.522
|0.000
|0.000
|2010.09.30 06:31
|83.422
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|33743485
|2010.09.30 06:30
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.55018
|0.00000
|0.00000
|2010.09.30 08:17
|1.55081
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|33747635
|2010.09.30 07:33
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.940
|0.000
|0.000
|2010.09.30 07:44
|131.886
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|33752571
|2010.09.30 08:46
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.55040
|0.00000
|0.00000
|2010.09.30 08:55
|1.55105
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|33755131
|2010.09.30 09:23
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.55165
|0.00000
|0.00000
|2010.09.30 16:48
|1.54434
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.45
|33755240
|2010.09.30 09:24
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.58839
|0.00000
|0.00000
|2010.09.30 13:23
|1.58285
|0.00
|0.00
|0.00
|22.16
|33759539
|2010.09.30 10:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36656
|0.00000
|0.00000
|2010.09.30 11:32
|1.36723
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|33759669
|2010.09.30 10:31
|sell
|0.01
|usdchf
|0.97303
|0.00000
|0.00000
|2010.09.30 11:25
|0.97235
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|33762567
|2010.09.30 10:59
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.255
|0.000
|0.000
|2010.10.01 10:38
|83.196
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.71
|33764006
|2010.09.30 11:26
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.54623
|0.00000
|0.00000
|2010.09.30 16:48
|1.54417
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|33772757
|2010.09.30 13:15
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.54141
|0.00000
|0.00000
|2010.09.30 16:48
|1.54417
|0.00
|0.00
|0.00
|11.25
|33776095
|2010.09.30 13:46
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36650
|0.00000
|0.00000
|2010.09.30 13:55
|1.36792
|0.00
|0.00
|0.00
|1.42
|33779605
|2010.09.30 14:29
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.741
|0.000
|0.000
|2010.09.30 14:46
|131.674
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|33785425
|2010.09.30 15:22
|buy
|0.08
|gbpchf
|1.53648
|0.00000
|0.00000
|2010.09.30 16:48
|1.54409
|0.00
|0.00
|0.00
|62.07
|33787960
|2010.09.30 15:49
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.331
|0.000
|0.000
|2010.09.30 16:14
|131.186
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|33794239
|2010.09.30 16:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.235
|0.000
|0.000
|2010.09.30 17:41
|131.174
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|33799151
|2010.09.30 17:37
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98167
|0.00000
|0.00000
|2010.09.30 18:20
|0.98230
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|33799962
|2010.09.30 17:52
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57157
|0.00000
|0.00000
|2010.09.30 18:40
|1.57095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|33801234
|2010.09.30 18:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.210
|0.000
|0.000
|2010.09.30 18:38
|131.149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|33802590
|2010.09.30 18:53
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98223
|0.00000
|0.00000
|2010.09.30 19:03
|0.98279
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|33804605
|2010.09.30 19:34
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.54062
|0.00000
|0.00000
|2010.10.01 02:08
|1.54257
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.99
|33808373
|2010.09.30 20:57
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36341
|0.00000
|0.00000
|2010.09.30 21:16
|1.36396
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|33812165
|2010.09.30 23:05
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.54512
|0.00000
|0.00000
|2010.10.01 02:08
|1.54257
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|33825947
|2010.10.01 06:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36653
|0.00000
|0.00000
|2010.10.01 08:13
|1.36719
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|33837993
|2010.10.01 09:45
|sell
|0.16
|eurgbp
|0.86868
|0.00000
|0.00000
|2010.10.29 11:17
|0.86825
|0.00
|0.00
|5.56
|10.95
|33840805
|2010.10.01 10:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.37240
|0.00000
|0.00000
|2010.10.01 10:15
|1.37299
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|33845348
|2010.10.01 10:53
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.194
|0.000
|0.000
|2010.10.04 06:46
|83.424
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.76
|33859409
|2010.10.01 14:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.37389
|0.00000
|0.00000
|2010.10.01 14:58
|1.37438
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|33860820
|2010.10.01 15:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.37651
|0.00000
|0.00000
|2010.10.01 15:13
|1.37704
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|33863996
|2010.10.01 15:47
|sell
|0.01
|usdchf
|0.97604
|0.00000
|0.00000
|2010.10.01 15:59
|0.97555
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33866159
|2010.10.01 16:23
|sell
|0.01
|usdchf
|0.97574
|0.00000
|0.00000
|2010.10.01 20:40
|0.97517
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|33868236
|2010.10.01 17:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58256
|0.00000
|0.00000
|2010.10.01 18:12
|1.58316
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|33879594
|2010.10.03 22:32
|sell
|0.32
|eurgbp
|0.87303
|0.00000
|0.00000
|2010.10.29 11:17
|0.86825
|0.00
|0.00
|10.57
|243.63
|33888952
|2010.10.04 02:46
|sell
|0.02
|usdjpy
|83.718
|0.000
|0.000
|2010.10.04 06:46
|83.426
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|33907770
|2010.10.04 09:18
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.53759
|0.00000
|0.00000
|2010.10.04 10:20
|1.53991
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|33907895
|2010.10.04 09:20
|sell
|0.01
|usdchf
|0.97431
|0.00000
|0.00000
|2010.10.04 10:40
|0.97361
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|33908974
|2010.10.04 09:38
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.246
|0.000
|0.000
|2010.10.05 09:02
|83.499
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.03
|33910187
|2010.10.04 09:59
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.54256
|0.00000
|0.00000
|2010.10.04 10:20
|1.53987
|0.00
|0.00
|0.00
|5.52
|33913816
|2010.10.04 10:45
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.269
|0.000
|0.000
|2010.10.06 12:53
|131.857
|0.00
|0.00
|-0.22
|-7.09
|33913861
|2010.10.04 10:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57702
|0.00000
|0.00000
|2010.10.05 06:08
|1.57547
|0.00
|0.00
|-0.05
|1.55
|33915558
|2010.10.04 11:11
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.53548
|0.00000
|0.00000
|2010.10.04 11:12
|1.53491
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|33917278
|2010.10.04 11:44
|sell
|0.02
|gbpjpy
|131.777
|0.000
|0.000
|2010.10.06 12:53
|131.852
|0.00
|0.00
|-0.42
|-1.81
|33917388
|2010.10.04 11:44
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58262
|0.00000
|0.00000
|2010.10.05 06:08
|1.57547
|0.00
|0.00
|-0.11
|14.30
|33919655
|2010.10.04 12:10
|sell
|0.01
|usdchf
|0.97198
|0.00000
|0.00000
|2010.10.04 12:11
|0.97140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|33920963
|2010.10.04 12:40
|sell
|0.01
|usdchf
|0.97126
|0.00000
|0.00000
|2010.10.05 07:15
|0.97066
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.62
|33934680
|2010.10.04 16:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36846
|0.00000
|0.00000
|2010.10.04 17:16
|1.36800
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|33941326
|2010.10.04 18:30
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.53908
|0.00000
|0.00000
|2010.10.04 21:43
|1.53941
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|33942201
|2010.10.04 18:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36865
|0.00000
|0.00000
|2010.10.04 20:12
|1.36803
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|33949137
|2010.10.04 21:43
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.54437
|0.00000
|0.00000
|2010.10.04 21:43
|1.53941
|0.00
|0.00
|0.00
|10.21
|33973161
|2010.10.05 05:38
|sell
|0.04
|gbpjpy
|132.514
|0.000
|0.000
|2010.10.06 12:53
|131.848
|0.00
|0.00
|-0.42
|32.11
|33973251
|2010.10.05 05:38
|sell
|0.02
|usdjpy
|83.814
|0.000
|0.000
|2010.10.05 09:02
|83.497
|0.00
|0.00
|0.00
|7.59
|33982112
|2010.10.05 07:10
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.53539
|0.00000
|0.00000
|2010.10.05 07:34
|1.53482
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|33988614
|2010.10.05 08:08
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.53441
|0.00000
|0.00000
|2010.10.05 08:10
|1.53385
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|33991379
|2010.10.05 08:41
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96944
|0.00000
|0.00000
|2010.10.05 08:44
|0.96889
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|33992142
|2010.10.05 08:46
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.53221
|0.00000
|0.00000
|2010.10.06 10:34
|1.53463
|0.00
|0.00
|-0.09
|-2.51
|33997827
|2010.10.05 09:30
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.53753
|0.00000
|0.00000
|2010.10.06 10:34
|1.53463
|0.00
|0.00
|-0.18
|6.00
|33999263
|2010.10.05 09:51
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96674
|0.00000
|0.00000
|2010.10.05 15:50
|0.96630
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|34011475
|2010.10.05 13:41
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58917
|0.00000
|0.00000
|2010.10.05 15:36
|1.58970
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|34013423
|2010.10.05 14:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.38013
|0.00000
|0.00000
|2010.10.05 14:14
|1.38065
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|34013533
|2010.10.05 14:06
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.264
|0.000
|0.000
|2010.10.05 15:38
|83.187
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|34015891
|2010.10.05 14:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.38075
|0.00000
|0.00000
|2010.10.05 15:32
|1.38118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|34025090
|2010.10.05 16:28
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96600
|0.00000
|0.00000
|2010.10.05 19:35
|0.96531
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|34025439
|2010.10.05 16:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59271
|0.00000
|0.00000
|2010.10.06 00:45
|1.59055
|0.00
|0.00
|0.02
|-2.16
|34025600
|2010.10.05 16:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.38374
|0.00000
|0.00000
|2010.10.05 16:44
|1.38424
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|34027172
|2010.10.05 17:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.38375
|0.00000
|0.00000
|2010.10.05 18:42
|1.38460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|34034489
|2010.10.05 19:24
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.213
|0.000
|0.000
|2010.10.05 19:41
|83.158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|34034988
|2010.10.05 19:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.38567
|0.00000
|0.00000
|2010.10.06 08:08
|1.38664
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.97
|34040003
|2010.10.05 20:48
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.178
|0.000
|0.000
|2010.10.06 01:01
|83.125
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.64
|34042456
|2010.10.05 21:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58760
|0.00000
|0.00000
|2010.10.06 00:45
|1.59055
|0.00
|0.00
|0.04
|5.90
|34065785
|2010.10.06 06:58
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.115
|0.000
|0.000
|2010.10.06 07:58
|83.061
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|34069797
|2010.10.06 07:54
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59146
|0.00000
|0.00000
|2010.10.06 07:57
|1.59198
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|34073173
|2010.10.06 08:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.38643
|0.00000
|0.00000
|2010.10.06 08:38
|1.38683
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|34077179
|2010.10.06 09:33
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.049
|0.000
|0.000
|2010.10.06 10:36
|82.998
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|34079106
|2010.10.06 10:03
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96560
|0.00000
|0.00000
|2010.10.06 10:10
|0.96497
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|34080239
|2010.10.06 10:27
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96531
|0.00000
|0.00000
|2010.10.06 11:16
|0.96466
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|34081654
|2010.10.06 10:53
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.006
|0.000
|0.000
|2010.10.06 12:54
|82.952
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|34082557
|2010.10.06 11:04
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.53404
|0.00000
|0.00000
|2010.10.06 11:10
|1.53355
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|34085924
|2010.10.06 11:39
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.53315
|0.00000
|0.00000
|2010.10.06 12:04
|1.53282
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|34092279
|2010.10.06 12:32
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.53153
|0.00000
|0.00000
|2010.10.06 13:15
|1.53034
|0.00
|0.00
|0.00
|1.23
|34094252
|2010.10.06 12:56
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96498
|0.00000
|0.00000
|2010.10.06 13:15
|0.96273
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|34096557
|2010.10.06 13:15
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96248
|0.00000
|0.00000
|2010.10.06 16:25
|0.96180
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|34096767
|2010.10.06 13:16
|sell
|0.01
|usdjpy
|82.839
|0.000
|0.000
|2010.10.06 17:04
|82.783
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|34096942
|2010.10.06 13:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.703
|0.000
|0.000
|2010.10.06 13:31
|131.636
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|34101542
|2010.10.06 13:58
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.52780
|0.00000
|0.00000
|2010.10.06 17:05
|1.52723
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|34104469
|2010.10.06 14:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.475
|0.000
|0.000
|2010.10.07 07:03
|131.426
|0.00
|0.00
|-0.32
|0.59
|34106249
|2010.10.06 14:52
|buy
|0.01
|eurusd
|1.38786
|0.00000
|0.00000
|2010.10.06 15:43
|1.38863
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|34116952
|2010.10.06 17:16
|sell
|0.01
|usdjpy
|82.776
|0.000
|0.000
|2010.10.07 07:42
|82.685
|0.00
|0.00
|-0.05
|1.10
|34118712
|2010.10.06 17:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.39367
|0.00000
|0.00000
|2010.10.07 07:34
|1.39424
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.57
|34119449
|2010.10.06 18:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59096
|0.00000
|0.00000
|2010.10.07 07:34
|1.58900
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.96
|34121849
|2010.10.06 18:45
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.52832
|0.00000
|0.00000
|2010.10.06 19:36
|1.52780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|34127727
|2010.10.06 20:19
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96085
|0.00000
|0.00000
|2010.10.07 07:54
|0.96031
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.56
|34128586
|2010.10.06 20:32
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.52649
|0.00000
|0.00000
|2010.10.07 00:26
|1.52598
|0.00
|0.00
|-0.27
|0.53
|34138459
|2010.10.06 23:50
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58582
|0.00000
|0.00000
|2010.10.07 07:34
|1.58900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.36
|34177567
|2010.10.07 07:26
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.459
|0.000
|0.000
|2010.10.07 08:05
|131.390
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|34181692
|2010.10.07 07:49
|sell
|0.64
|eurgbp
|0.87831
|0.00000
|0.00000
|2010.10.29 11:17
|0.86825
|0.00
|0.00
|17.35
|1 025.45
|34185280
|2010.10.07 08:17
|sell
|0.01
|usdjpy
|82.675
|0.000
|0.000
|2010.10.07 08:20
|82.617
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|34187941
|2010.10.07 08:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.39854
|0.00000
|0.00000
|2010.10.07 08:50
|1.39923
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|34191973
|2010.10.07 09:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.928
|0.000
|0.000
|2010.10.07 14:45
|131.178
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.04
|34192189
|2010.10.07 09:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.39900
|0.00000
|0.00000
|2010.10.07 12:35
|1.39960
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|34193881
|2010.10.07 09:27
|sell
|0.02
|gbpjpy
|131.484
|0.000
|0.000
|2010.10.07 14:45
|131.176
|0.00
|0.00
|0.00
|7.49
|34200355
|2010.10.07 10:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59309
|0.00000
|0.00000
|2010.10.07 10:28
|1.59395
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|34208140
|2010.10.07 11:08
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59410
|0.00000
|0.00000
|2010.10.07 11:11
|1.59463
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|34210421
|2010.10.07 11:27
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59478
|0.00000
|0.00000
|2010.10.07 12:00
|1.59553
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|34214359
|2010.10.07 12:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|82.419
|0.000
|0.000
|2010.10.07 12:12
|82.360
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|34221285
|2010.10.07 12:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.39912
|0.00000
|0.00000
|2010.10.07 13:50
|1.39961
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|34221292
|2010.10.07 12:47
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95870
|0.00000
|0.00000
|2010.10.08 13:30
|0.96370
|0.00
|0.00
|-0.03
|-5.19
|34222461
|2010.10.07 13:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|82.265
|0.000
|0.000
|2010.10.07 13:59
|82.167
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|34236797
|2010.10.07 14:31
|sell
|0.02
|usdchf
|0.96409
|0.00000
|0.00000
|2010.10.08 13:30
|0.96353
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.16
|34244122
|2010.10.07 15:08
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.162
|0.000
|0.000
|2010.10.07 16:09
|131.118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|34246254
|2010.10.07 15:22
|sell
|0.01
|usdjpy
|82.269
|0.000
|0.000
|2010.10.08 03:39
|82.208
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.74
|34248179
|2010.10.07 15:37
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.53769
|0.00000
|0.00000
|2010.10.07 15:40
|1.53832
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|34259137
|2010.10.07 16:53
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.063
|0.000
|0.000
|2010.10.07 17:22
|131.002
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|34264720
|2010.10.07 17:30
|sell
|0.04
|usdchf
|0.96938
|0.00000
|0.00000
|2010.10.08 13:30
|0.96366
|0.00
|0.00
|-0.13
|23.74
|34270405
|2010.10.07 18:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.582
|0.000
|0.000
|2010.10.07 18:34
|130.534
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|34318347
|2010.10.08 06:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58756
|0.00000
|0.00000
|2010.10.08 07:01
|1.58686
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|34322756
|2010.10.08 07:40
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.590
|0.000
|0.000
|2010.10.08 08:44
|130.529
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|34325053
|2010.10.08 07:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58469
|0.00000
|0.00000
|2010.10.08 08:11
|1.58433
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|34329188
|2010.10.08 08:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58388
|0.00000
|0.00000
|2010.10.08 08:55
|1.58297
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|34339364
|2010.10.08 09:45
|sell
|0.01
|usdjpy
|82.311
|0.000
|0.000
|2010.10.08 13:30
|82.075
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|34353610
|2010.10.08 11:40
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.53589
|0.00000
|0.00000
|2010.10.08 11:47
|1.53665
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|34365738
|2010.10.08 12:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38826
|0.00000
|0.00000
|2010.10.08 13:12
|1.38769
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|34367887
|2010.10.08 13:14
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.534
|0.000
|0.000
|2010.10.08 13:30
|130.272
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|34375226
|2010.10.08 13:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.559
|0.000
|0.000
|2010.10.08 13:55
|130.372
|0.00
|0.00
|0.00
|2.28
|34405179
|2010.10.08 15:38
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.797
|0.000
|0.000
|2010.10.10 22:51
|81.746
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.62
|34409509
|2010.10.08 16:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.371
|0.000
|0.000
|2010.10.10 22:30
|130.581
|0.00
|0.00
|-0.11
|-2.57
|34420547
|2010.10.08 17:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59509
|0.00000
|0.00000
|2010.10.08 17:40
|1.59566
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|34433458
|2010.10.08 19:08
|sell
|0.02
|gbpjpy
|130.874
|0.000
|0.000
|2010.10.10 22:30
|130.581
|0.00
|0.00
|-0.21
|7.16
|34485034
|2010.10.11 08:20
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.53050
|0.00000
|0.00000
|2010.10.11 13:20
|1.53267
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.26
|34490991
|2010.10.11 09:02
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.53561
|0.00000
|0.00000
|2010.10.11 13:20
|1.53263
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|34495521
|2010.10.11 09:38
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59519
|0.00000
|0.00000
|2010.10.11 09:42
|1.59559
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|34497576
|2010.10.11 10:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59513
|0.00000
|0.00000
|2010.10.13 08:54
|1.58706
|0.00
|0.00
|0.04
|-8.07
|34516201
|2010.10.11 13:09
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.615
|0.000
|0.000
|2010.10.11 13:21
|130.562
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|34516608
|2010.10.11 13:18
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96198
|0.00000
|0.00000
|2010.10.12 10:48
|0.96700
|0.00
|0.00
|-0.03
|-5.19
|34518543
|2010.10.11 13:55
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.913
|0.000
|0.000
|2010.10.12 06:55
|81.842
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.87
|34519308
|2010.10.11 14:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.506
|0.000
|0.000
|2010.10.11 15:15
|130.455
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|34525710
|2010.10.11 15:56
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.53542
|0.00000
|0.00000
|2010.10.11 15:56
|1.53602
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|34527649
|2010.10.11 16:15
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.53603
|0.00000
|0.00000
|2010.10.11 16:23
|1.53658
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|34529078
|2010.10.11 16:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38898
|0.00000
|0.00000
|2010.10.11 16:59
|1.38812
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|34530599
|2010.10.11 16:58
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58952
|0.00000
|0.00000
|2010.10.13 08:54
|1.58706
|0.00
|0.00
|0.08
|-4.92
|34533375
|2010.10.11 17:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38818
|0.00000
|0.00000
|2010.10.11 20:15
|1.38750
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|34533708
|2010.10.11 17:53
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.295
|0.000
|0.000
|2010.10.12 04:56
|130.244
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.63
|34535361
|2010.10.11 18:36
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.53154
|0.00000
|0.00000
|2010.10.11 19:27
|1.53102
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|34538611
|2010.10.11 20:28
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.53020
|0.00000
|0.00000
|2010.10.12 10:05
|1.53514
|0.00
|0.00
|-0.09
|-5.09
|34539337
|2010.10.11 21:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38719
|0.00000
|0.00000
|2010.10.12 00:24
|1.38664
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.55
|34556247
|2010.10.12 06:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38611
|0.00000
|0.00000
|2010.10.12 06:08
|1.38557
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|34561060
|2010.10.12 07:26
|sell
|0.02
|usdchf
|0.96725
|0.00000
|0.00000
|2010.10.12 10:48
|0.96700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|34561698
|2010.10.12 07:33
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.53534
|0.00000
|0.00000
|2010.10.12 10:05
|1.53514
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|34562613
|2010.10.12 07:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38165
|0.00000
|0.00000
|2010.10.12 08:56
|1.38082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|34562911
|2010.10.12 07:44
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.863
|0.000
|0.000
|2010.10.12 09:46
|129.738
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|34563023
|2010.10.12 07:45
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.844
|0.000
|0.000
|2010.10.12 14:52
|81.770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|34571444
|2010.10.12 09:30
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.58359
|0.00000
|0.00000
|2010.10.13 08:54
|1.58706
|0.00
|0.00
|0.08
|13.88
|34571692
|2010.10.12 09:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38066
|0.00000
|0.00000
|2010.10.12 09:34
|1.37969
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|34571829
|2010.10.12 09:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.37944
|0.00000
|0.00000
|2010.10.12 09:38
|1.37891
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|34572080
|2010.10.12 09:36
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.54060
|0.00000
|0.00000
|2010.10.12 10:05
|1.53514
|0.00
|0.00
|0.00
|22.48
|34572255
|2010.10.12 09:37
|sell
|0.04
|usdchf
|0.97263
|0.00000
|0.00000
|2010.10.12 10:48
|0.96700
|0.00
|0.00
|0.00
|23.29
|34575269
|2010.10.12 10:19
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.699
|0.000
|0.000
|2010.10.12 13:32
|129.645
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|34585351
|2010.10.12 12:03
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.52557
|0.00000
|0.00000
|2010.10.12 12:06
|1.52503
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|34589585
|2010.10.12 13:02
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.52375
|0.00000
|0.00000
|2010.10.12 13:09
|1.52328
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|34594976
|2010.10.12 14:06
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.637
|0.000
|0.000
|2010.10.12 14:31
|129.605
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|34595489
|2010.10.12 14:12
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.52051
|0.00000
|0.00000
|2010.10.12 14:39
|1.51983
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|34602669
|2010.10.12 15:29
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.51693
|0.00000
|0.00000
|2010.10.12 15:58
|1.51602
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|34603336
|2010.10.12 15:34
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.57829
|0.00000
|0.00000
|2010.10.13 08:54
|1.58705
|0.00
|0.00
|0.16
|70.08
|34605353
|2010.10.12 15:59
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.185
|0.000
|0.000
|2010.10.12 15:59
|129.128
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|34608078
|2010.10.12 16:27
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.131
|0.000
|0.000
|2010.10.12 16:34
|129.076
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|34608379
|2010.10.12 16:30
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.51519
|0.00000
|0.00000
|2010.10.12 17:09
|1.51459
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|34608397
|2010.10.12 16:30
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95962
|0.00000
|0.00000
|2010.10.12 16:38
|0.95909
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|34611891
|2010.10.12 17:01
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95840
|0.00000
|0.00000
|2010.10.12 17:10
|0.95778
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|34612175
|2010.10.12 17:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.712
|0.000
|0.000
|2010.10.14 01:03
|81.658
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.66
|34613122
|2010.10.12 17:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.099
|0.000
|0.000
|2010.10.12 19:33
|129.030
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|34615234
|2010.10.12 17:50
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.51140
|0.00000
|0.00000
|2010.10.12 19:33
|1.51083
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|34623611
|2010.10.12 20:13
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95708
|0.00000
|0.00000
|2010.10.13 02:22
|0.95652
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.59
|34638019
|2010.10.13 02:24
|sell
|1.28
|eurgbp
|0.88364
|0.00000
|0.00000
|2010.10.29 11:17
|0.86822
|0.00
|0.00
|28.29
|3 143.65
|34655799
|2010.10.13 08:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.39695
|0.00000
|0.00000
|2010.10.13 08:46
|1.39745
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|34660247
|2010.10.13 09:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.39947
|0.00000
|0.00000
|2010.10.13 10:51
|1.39992
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|34678112
|2010.10.13 14:55
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.419
|0.000
|0.000
|2010.10.18 01:45
|129.902
|0.00
|0.00
|-0.54
|-5.94
|34685643
|2010.10.13 16:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.39761
|0.00000
|0.00000
|2010.10.14 00:39
|1.39822
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.61
|34687945
|2010.10.13 17:27
|sell
|0.02
|gbpjpy
|129.920
|0.000
|0.000
|2010.10.18 01:45
|129.902
|0.00
|0.00
|-1.05
|0.44
|34691382
|2010.10.13 18:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58834
|0.00000
|0.00000
|2010.10.13 18:40
|1.58895
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|34695412
|2010.10.13 19:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58988
|0.00000
|0.00000
|2010.10.14 00:06
|1.59050
|0.00
|0.00
|0.06
|0.62
|34727808
|2010.10.14 06:20
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.197
|0.000
|0.000
|2010.10.14 08:46
|81.139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|34728217
|2010.10.14 06:34
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59853
|0.00000
|0.00000
|2010.10.14 07:10
|1.59906
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|34728367
|2010.10.14 06:39
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95125
|0.00000
|0.00000
|2010.10.14 08:15
|0.95076
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|34728627
|2010.10.14 06:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.40837
|0.00000
|0.00000
|2010.10.14 07:26
|1.40911
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|34731601
|2010.10.14 07:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.40917
|0.00000
|0.00000
|2010.10.14 07:58
|1.40965
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|34733607
|2010.10.14 08:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.40919
|0.00000
|0.00000
|2010.10.14 08:45
|1.40989
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|34734461
|2010.10.14 08:20
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.52515
|0.00000
|0.00000
|2010.10.14 08:28
|1.52575
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|34734718
|2010.10.14 08:24
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95085
|0.00000
|0.00000
|2010.10.14 08:43
|0.94999
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|34735894
|2010.10.14 08:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41014
|0.00000
|0.00000
|2010.10.14 08:46
|1.41099
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|34738964
|2010.10.14 09:14
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60565
|0.00000
|0.00000
|2010.10.14 10:30
|1.60622
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|34740274
|2010.10.14 09:28
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.084
|0.000
|0.000
|2010.10.14 10:17
|81.016
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|34742883
|2010.10.14 10:14
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.52392
|0.00000
|0.00000
|2010.10.14 10:27
|1.52449
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|34744419
|2010.10.14 10:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60589
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 07:42
|1.60327
|0.00
|0.00
|0.02
|-2.62
|34753684
|2010.10.14 13:15
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94950
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 13:04
|0.95183
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.45
|34754910
|2010.10.14 13:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.40965
|0.00000
|0.00000
|2010.10.14 18:57
|1.40733
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.32
|34757347
|2010.10.14 14:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60048
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 07:41
|1.60351
|0.00
|0.00
|0.04
|6.06
|34758388
|2010.10.14 14:16
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.52500
|0.00000
|0.00000
|2010.10.14 15:44
|1.52556
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|34761466
|2010.10.14 14:42
|sell
|0.04
|gbpjpy
|130.417
|0.000
|0.000
|2010.10.18 01:45
|129.902
|0.00
|0.00
|-0.84
|25.33
|34772850
|2010.10.14 18:06
|buy
|0.02
|eurusd
|1.40432
|0.00000
|0.00000
|2010.10.14 18:57
|1.40736
|0.00
|0.00
|0.00
|6.08
|34776327
|2010.10.14 19:46
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.52438
|0.00000
|0.00000
|2010.10.14 21:01
|1.52499
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|34779975
|2010.10.14 21:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.40823
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 06:49
|1.40584
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.39
|34785336
|2010.10.15 00:31
|sell
|0.02
|usdchf
|0.95472
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 13:04
|0.95183
|0.00
|0.00
|0.00
|6.07
|34785425
|2010.10.15 00:32
|buy
|0.02
|eurusd
|1.40293
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 06:49
|1.40584
|0.00
|0.00
|0.00
|5.82
|34795302
|2010.10.15 06:36
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.53174
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 08:12
|1.53244
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|34795859
|2010.10.15 06:50
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.289
|0.000
|0.000
|2010.10.15 07:08
|81.220
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|34799914
|2010.10.15 07:56
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60351
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 08:36
|1.60439
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|34802543
|2010.10.15 08:31
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.53145
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 08:34
|1.53209
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|34805655
|2010.10.15 09:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60541
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 11:00
|1.60600
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|34806255
|2010.10.15 09:28
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.53414
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 13:36
|1.53226
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.97
|34807098
|2010.10.15 09:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41059
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 13:15
|1.41150
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|34809867
|2010.10.15 11:12
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.198
|0.000
|0.000
|2010.10.15 12:48
|81.147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|34810584
|2010.10.15 11:24
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60544
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 11:27
|1.60606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|34814458
|2010.10.15 12:51
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.52880
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 13:36
|1.53202
|0.00
|0.00
|0.00
|6.76
|34815086
|2010.10.15 13:04
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.128
|0.000
|0.000
|2010.10.15 13:15
|81.076
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|34815487
|2010.10.15 13:15
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95221
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 13:15
|0.95145
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|34816123
|2010.10.15 13:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41293
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 13:17
|1.41565
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|34825824
|2010.10.15 14:44
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.53400
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 14:53
|1.53432
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|34880073
|2010.10.18 08:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38725
|0.00000
|0.00000
|2010.10.18 08:57
|1.38678
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|34880543
|2010.10.18 08:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.893
|0.000
|0.000
|2010.10.18 09:02
|128.843
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|34880686
|2010.10.18 08:58
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58681
|0.00000
|0.00000
|2010.10.18 09:01
|1.58630
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|34884120
|2010.10.18 09:25
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.715
|0.000
|0.000
|2010.10.18 15:54
|128.949
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|34885478
|2010.10.18 09:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58528
|0.00000
|0.00000
|2010.10.18 14:07
|1.58768
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|34887254
|2010.10.18 09:59
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96383
|0.00000
|0.00000
|2010.10.18 10:07
|0.96433
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|34891441
|2010.10.18 10:50
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.174
|0.000
|0.000
|2010.10.20 00:52
|81.416
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.97
|34896589
|2010.10.18 12:15
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.52187
|0.00000
|0.00000
|2010.10.18 14:00
|1.52392
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.14
|34899340
|2010.10.18 13:14
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.52710
|0.00000
|0.00000
|2010.10.18 14:00
|1.52400
|0.00
|0.00
|0.00
|6.47
|34899582
|2010.10.18 13:16
|sell
|0.02
|gbpjpy
|129.225
|0.000
|0.000
|2010.10.18 15:54
|128.949
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|34900048
|2010.10.18 13:22
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.59054
|0.00000
|0.00000
|2010.10.18 14:07
|1.58768
|0.00
|0.00
|0.00
|5.72
|34905686
|2010.10.18 14:41
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.52189
|0.00000
|0.00000
|2010.10.18 15:06
|1.52125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|34912874
|2010.10.18 16:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.937
|0.000
|0.000
|2010.10.18 21:43
|129.146
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.57
|34912963
|2010.10.18 16:13
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.51753
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 08:02
|1.52220
|0.00
|0.00
|-0.09
|-4.86
|34915940
|2010.10.18 17:21
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.52271
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 08:02
|1.52220
|0.00
|0.00
|-0.18
|1.06
|34922495
|2010.10.18 20:05
|sell
|0.02
|gbpjpy
|129.440
|0.000
|0.000
|2010.10.18 21:43
|129.146
|0.00
|0.00
|0.00
|7.23
|34938389
|2010.10.19 01:31
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.52729
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 08:02
|1.52220
|0.00
|0.00
|0.00
|21.17
|34949416
|2010.10.19 06:02
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96122
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 06:33
|0.96178
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|34952563
|2010.10.19 07:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.39003
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 08:01
|1.38942
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|34952832
|2010.10.19 07:09
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.156
|0.000
|0.000
|2010.10.19 07:41
|129.096
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|34957382
|2010.10.19 08:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38948
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 11:06
|1.39109
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|34958085
|2010.10.19 08:39
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.52067
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 08:39
|1.52008
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|34958806
|2010.10.19 08:53
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.870
|0.000
|0.000
|2010.10.19 09:58
|128.824
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|34964900
|2010.10.19 10:09
|sell
|0.02
|eurusd
|1.39476
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 11:06
|1.39119
|0.00
|0.00
|0.00
|7.14
|34968321
|2010.10.19 10:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.703
|0.000
|0.000
|2010.10.19 11:00
|128.653
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|34969532
|2010.10.19 10:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58136
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 10:57
|1.58046
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|34970308
|2010.10.19 11:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.51613
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 11:00
|1.51545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|34973081
|2010.10.19 11:24
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.597
|0.000
|0.000
|2010.10.19 12:00
|128.518
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|34974847
|2010.10.19 11:56
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96115
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 12:03
|0.96173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|34975592
|2010.10.19 12:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57851
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 12:03
|1.57783
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|34979554
|2010.10.19 12:29
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57657
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 12:44
|1.57516
|0.00
|0.00
|0.00
|1.41
|34980944
|2010.10.19 12:45
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.518
|0.000
|0.000
|2010.10.19 13:15
|128.482
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|34983596
|2010.10.19 13:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38685
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 13:11
|1.38617
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|34983687
|2010.10.19 13:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57453
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 13:15
|1.57407
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|34983863
|2010.10.19 13:12
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96728
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 13:16
|0.96780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|34986359
|2010.10.19 13:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38676
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 13:40
|1.38689
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|34986367
|2010.10.19 13:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.429
|0.000
|0.000
|2010.10.19 13:52
|128.364
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|34986484
|2010.10.19 13:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57368
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 13:48
|1.57307
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|34987055
|2010.10.19 13:42
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96723
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 13:46
|0.96775
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|34987362
|2010.10.19 13:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38630
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 13:48
|1.38564
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|34989898
|2010.10.19 14:02
|sell
|0.02
|usdjpy
|81.705
|0.000
|0.000
|2010.10.20 00:52
|81.418
|0.00
|0.00
|-0.04
|7.05
|34996040
|2010.10.19 14:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57070
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 15:45
|1.57017
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|34997154
|2010.10.19 14:51
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97299
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 14:54
|0.97350
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|34997161
|2010.10.19 14:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38068
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 14:52
|1.38019
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|34999269
|2010.10.19 15:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38022
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 15:45
|1.37965
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|35000924
|2010.10.19 15:23
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97306
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 15:24
|0.97364
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|35002475
|2010.10.19 15:41
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97308
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 15:45
|0.97362
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|35005586
|2010.10.19 16:09
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57136
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 19:09
|1.57074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|35007070
|2010.10.19 16:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.37871
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 18:45
|1.37807
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|35014906
|2010.10.19 18:08
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.210
|0.000
|0.000
|2010.10.19 19:03
|128.154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|35021503
|2010.10.19 19:41
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.923
|0.000
|0.000
|2010.10.20 00:41
|127.882
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.50
|35021624
|2010.10.19 19:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57013
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 20:02
|1.56945
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|35021725
|2010.10.19 19:46
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97146
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 02:21
|0.96642
|0.00
|0.00
|0.03
|-5.22
|35022751
|2010.10.19 20:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.37367
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 20:12
|1.37288
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|35023148
|2010.10.19 20:13
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56968
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 20:25
|1.56912
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|35051289
|2010.10.20 07:33
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.803
|0.000
|0.000
|2010.10.20 08:02
|127.738
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|35053219
|2010.10.20 08:07
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.254
|0.000
|0.000
|2010.10.20 09:49
|81.204
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|35054282
|2010.10.20 08:32
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.733
|0.000
|0.000
|2010.10.20 09:30
|127.532
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|35060152
|2010.10.20 09:51
|buy
|0.02
|usdchf
|0.96619
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 02:21
|0.96639
|0.00
|0.00
|0.05
|0.41
|35061743
|2010.10.20 10:17
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.51907
|0.00000
|0.00000
|2010.10.20 10:26
|1.51854
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|35062721
|2010.10.20 10:41
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.183
|0.000
|0.000
|2010.10.20 15:43
|81.132
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|35063375
|2010.10.20 10:53
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.51827
|0.00000
|0.00000
|2010.10.20 10:57
|1.51754
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|35065383
|2010.10.20 11:28
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.51583
|0.00000
|0.00000
|2010.10.20 11:34
|1.51536
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|35068412
|2010.10.20 12:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57147
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 08:00
|1.57683
|0.00
|0.00
|-0.16
|-5.36
|35079059
|2010.10.20 14:42
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.57732
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 08:00
|1.57681
|0.00
|0.00
|-0.32
|1.02
|35082530
|2010.10.20 15:07
|buy
|0.04
|usdchf
|0.96073
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 02:21
|0.96638
|0.00
|0.00
|0.09
|23.39
|35086903
|2010.10.20 15:43
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.58260
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 08:00
|1.57682
|0.00
|0.00
|-0.63
|23.12
|35099278
|2010.10.20 18:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.39667
|0.00000
|0.00000
|2010.10.20 19:03
|1.39718
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|35099756
|2010.10.20 18:59
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.017
|0.000
|0.000
|2010.10.21 02:58
|81.240
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.74
|35105077
|2010.10.20 21:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|128.603
|0.000
|0.000
|2010.10.21 02:20
|128.718
|0.00
|0.00
|0.06
|1.41
|35115031
|2010.10.21 02:21
|sell
|0.02
|usdjpy
|81.551
|0.000
|0.000
|2010.10.21 02:58
|81.237
|0.00
|0.00
|0.00
|7.73
|35129274
|2010.10.21 07:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.072
|0.000
|0.000
|2010.10.21 07:15
|81.001
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|35132449
|2010.10.21 07:46
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.983
|0.000
|0.000
|2010.10.25 06:34
|80.935
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.59
|35135297
|2010.10.21 08:23
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96660
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 13:34
|0.96438
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|35137954
|2010.10.21 09:02
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.651
|0.000
|0.000
|2010.10.21 09:30
|127.861
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.59
|35139272
|2010.10.21 09:09
|sell
|2.56
|eurgbp
|0.88916
|0.00000
|0.00000
|2010.10.29 11:17
|0.86822
|0.00
|0.00
|25.20
|8 537.84
|35140718
|2010.10.21 09:21
|sell
|0.02
|gbpjpy
|128.158
|0.000
|0.000
|2010.10.21 09:30
|127.876
|0.00
|0.00
|0.00
|6.96
|35144299
|2010.10.21 10:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.40279
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 10:42
|1.40332
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|35150863
|2010.10.21 12:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.40309
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 14:38
|1.40059
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|35151939
|2010.10.21 12:37
|buy
|0.02
|usdchf
|0.96135
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 13:34
|0.96438
|0.00
|0.00
|0.00
|6.28
|35152104
|2010.10.21 12:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57607
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 12:51
|1.57548
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|35152631
|2010.10.21 12:50
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.714
|0.000
|0.000
|2010.10.21 12:56
|127.662
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|35153815
|2010.10.21 13:07
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.51521
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 17:13
|1.51753
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.41
|35156777
|2010.10.21 13:37
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.52041
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 17:13
|1.51753
|0.00
|0.00
|0.00
|5.98
|35156844
|2010.10.21 13:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57439
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 13:47
|1.57394
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|35159276
|2010.10.21 14:03
|buy
|0.02
|eurusd
|1.39736
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 14:38
|1.40059
|0.00
|0.00
|0.00
|6.46
|35159456
|2010.10.21 14:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57446
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 16:41
|1.57368
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|35176489
|2010.10.21 17:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57420
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 17:14
|1.57368
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|35176490
|2010.10.21 17:08
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.805
|0.000
|0.000
|2010.10.21 17:15
|127.754
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|35179129
|2010.10.21 17:53
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.755
|0.000
|0.000
|2010.10.21 18:30
|127.698
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|35180882
|2010.10.21 18:21
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57210
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 18:33
|1.57156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|35182346
|2010.10.21 18:46
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96731
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 21:03
|0.96779
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|35189142
|2010.10.21 21:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57000
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 21:32
|1.56964
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|35189710
|2010.10.21 21:46
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96815
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 00:51
|0.96904
|0.00
|0.00
|0.01
|0.92
|35189818
|2010.10.21 21:55
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.672
|0.000
|0.000
|2010.10.22 01:05
|127.613
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.72
|35213914
|2010.10.22 07:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.39650
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 12:41
|1.39408
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.42
|35214312
|2010.10.22 07:27
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.52368
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 07:40
|1.52423
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|35217196
|2010.10.22 08:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.462
|0.000
|0.000
|2010.10.22 08:13
|127.414
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|35217520
|2010.10.22 08:13
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96987
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 08:15
|0.97086
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|35217988
|2010.10.22 08:16
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.52514
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 08:17
|1.52573
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|35218993
|2010.10.22 08:25
|buy
|0.02
|eurusd
|1.39118
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 12:41
|1.39408
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|35221832
|2010.10.22 08:51
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.52920
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 08:53
|1.52969
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|35223577
|2010.10.22 09:07
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.52968
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 09:08
|1.53097
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|35223727
|2010.10.22 09:08
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97641
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 09:08
|0.97712
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|35223755
|2010.10.22 09:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56687
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 09:46
|1.56631
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|35223767
|2010.10.22 09:08
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.231
|0.000
|0.000
|2010.10.24 23:00
|127.455
|0.00
|0.00
|-0.11
|-2.75
|35229795
|2010.10.22 11:10
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.52900
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 15:30
|1.52943
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|35236143
|2010.10.22 13:28
|sell
|0.02
|gbpjpy
|127.750
|0.000
|0.000
|2010.10.24 23:00
|127.460
|0.00
|0.00
|-0.21
|7.13
|35245631
|2010.10.22 15:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56898
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 15:47
|1.56846
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|35247895
|2010.10.22 15:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56775
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 15:59
|1.56692
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|35249439
|2010.10.22 16:11
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.53022
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 16:35
|1.53074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|35251298
|2010.10.22 16:36
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97699
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 16:43
|0.97745
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|35251996
|2010.10.22 16:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.39141
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 16:47
|1.39059
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|35252452
|2010.10.22 16:51
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56665
|0.00000
|0.00000
|2010.10.27 08:17
|1.57711
|0.00
|0.00
|-0.15
|-10.46
|35255098
|2010.10.22 17:36
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.53524
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 18:04
|1.53579
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|35255845
|2010.10.22 17:55
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97879
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 18:04
|0.97928
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|35270611
|2010.10.25 02:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.57193
|0.00000
|0.00000
|2010.10.27 08:17
|1.57717
|0.00
|0.00
|-0.22
|-10.48
|35286078
|2010.10.25 08:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.203
|0.000
|0.000
|2010.10.25 08:13
|127.154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|35287968
|2010.10.25 08:36
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.638
|0.000
|0.000
|2010.10.25 08:40
|80.585
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|35291698
|2010.10.25 09:25
|sell
|0.01
|gbpjpy
|126.627
|0.000
|0.000
|2010.10.25 14:06
|126.574
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|35293159
|2010.10.25 09:51
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.501
|0.000
|0.000
|2010.10.28 15:02
|81.009
|0.00
|0.00
|-0.09
|-6.27
|35311397
|2010.10.25 14:35
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.52363
|0.00000
|0.00000
|2010.10.25 18:20
|1.52624
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.69
|35321885
|2010.10.25 16:08
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.52927
|0.00000
|0.00000
|2010.10.25 18:20
|1.52624
|0.00
|0.00
|0.00
|6.25
|35332227
|2010.10.25 19:35
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.52994
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 07:26
|1.53045
|0.00
|0.00
|0.04
|0.52
|35363643
|2010.10.26 07:29
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.57721
|0.00000
|0.00000
|2010.10.27 08:17
|1.57717
|0.00
|0.00
|-0.21
|0.16
|35364295
|2010.10.26 07:33
|sell
|0.01
|usdchf
|0.97043
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 14:36
|0.98127
|0.00
|0.00
|-0.21
|-11.05
|35367767
|2010.10.26 08:22
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.53478
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 08:28
|1.53517
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|35369906
|2010.10.26 08:43
|sell
|0.02
|usdjpy
|81.035
|0.000
|0.000
|2010.10.28 15:02
|81.009
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.64
|35373866
|2010.10.26 09:14
|buy
|0.01
|gbpjpy
|127.918
|0.000
|0.000
|2010.10.26 09:30
|128.123
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|35374591
|2010.10.26 09:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.39514
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 09:38
|1.39456
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|35375858
|2010.10.26 09:31
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.58251
|0.00000
|0.00000
|2010.10.27 08:17
|1.57717
|0.00
|0.00
|-0.42
|42.72
|35375867
|2010.10.26 09:31
|buy
|0.01
|gbpjpy
|128.170
|0.000
|0.000
|2010.10.26 09:37
|128.216
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|35375986
|2010.10.26 09:31
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.53818
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 09:34
|1.53865
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|35383472
|2010.10.26 10:49
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.54146
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 11:11
|1.54177
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|35383636
|2010.10.26 10:51
|buy
|0.01
|gbpjpy
|128.533
|0.000
|0.000
|2010.10.26 11:12
|128.685
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|35384812
|2010.10.26 11:12
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.58789
|0.00000
|0.00000
|2010.10.27 08:17
|1.57721
|0.00
|0.00
|-0.84
|170.88
|35388592
|2010.10.26 11:52
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.54406
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 12:05
|1.54449
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|35390630
|2010.10.26 12:06
|buy
|0.01
|gbpjpy
|128.884
|0.000
|0.000
|2010.10.26 12:31
|128.963
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|35395030
|2010.10.26 12:52
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.54476
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 13:03
|1.54525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|35395961
|2010.10.26 13:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.39224
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 13:04
|1.39188
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|35396312
|2010.10.26 13:05
|buy
|0.01
|gbpjpy
|128.910
|0.000
|0.000
|2010.10.26 13:14
|128.950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|35398828
|2010.10.26 13:24
|sell
|0.02
|usdchf
|0.97568
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 14:35
|0.98133
|0.00
|0.00
|-0.43
|-11.51
|35402096
|2010.10.26 13:47
|buy
|0.01
|gbpjpy
|128.994
|0.000
|0.000
|2010.10.26 16:35
|129.045
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|35403957
|2010.10.26 14:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38921
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 14:04
|1.38827
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|35404251
|2010.10.26 14:05
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.55312
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 14:08
|1.55371
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|35405230
|2010.10.26 14:09
|sell
|0.04
|usdchf
|0.98124
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 14:35
|0.98134
|0.00
|0.00
|-0.90
|-0.41
|35411712
|2010.10.26 14:43
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.55448
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 14:45
|1.55499
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|35413614
|2010.10.26 14:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38671
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 15:01
|1.38593
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|35426498
|2010.10.26 16:36
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.56107
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 18:22
|1.56175
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|35433621
|2010.10.26 17:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38639
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 17:53
|1.38590
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|35438698
|2010.10.26 18:37
|sell
|0.08
|usdchf
|0.98790
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 14:35
|0.98133
|0.00
|0.00
|-1.76
|53.56
|35439590
|2010.10.26 18:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38551
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 18:54
|1.38491
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|35440190
|2010.10.26 18:55
|buy
|0.01
|gbpjpy
|128.985
|0.000
|0.000
|2010.10.26 18:58
|129.015
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|35441089
|2010.10.26 19:02
|sell
|0.04
|usdjpy
|81.554
|0.000
|0.000
|2010.10.28 15:02
|81.007
|0.00
|0.00
|-0.28
|27.01
|35443982
|2010.10.26 19:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38327
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 19:32
|1.38276
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|35445856
|2010.10.26 19:54
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.140
|0.000
|0.000
|2010.10.27 02:03
|129.190
|0.00
|0.00
|0.02
|0.61
|35495511
|2010.10.27 07:08
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38030
|0.00000
|0.00000
|2010.10.27 07:35
|1.37957
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|35498705
|2010.10.27 07:36
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.56250
|0.00000
|0.00000
|2010.10.27 08:03
|1.56315
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|35502150
|2010.10.27 08:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.37933
|0.00000
|0.00000
|2010.10.27 08:03
|1.37860
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|35523203
|2010.10.27 09:48
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.473
|0.000
|0.000
|2010.10.27 10:02
|129.549
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|35530554
|2010.10.27 10:34
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.56756
|0.00000
|0.00000
|2010.10.27 10:39
|1.56841
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|35547421
|2010.10.27 12:12
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58500
|0.00000
|0.00000
|2010.10.28 04:12
|1.57975
|0.00
|0.00
|0.06
|-5.25
|35554484
|2010.10.27 12:50
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.56502
|0.00000
|0.00000
|2010.10.27 12:54
|1.56561
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|35557838
|2010.10.27 13:10
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.388
|0.000
|0.000
|2010.10.28 11:17
|128.899
|0.00
|0.00
|0.06
|-6.01
|35558349
|2010.10.27 13:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38042
|0.00000
|0.00000
|2010.10.27 13:24
|1.37990
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|35567137
|2010.10.27 14:54
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.56381
|0.00000
|0.00000
|2010.10.27 15:00
|1.56457
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|35570796
|2010.10.27 15:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57963
|0.00000
|0.00000
|2010.10.28 04:12
|1.57978
|0.00
|0.00
|0.12
|0.30
|35572807
|2010.10.27 15:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.37848
|0.00000
|0.00000
|2010.10.27 15:59
|1.37785
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|35573819
|2010.10.27 15:59
|buy
|0.02
|gbpjpy
|128.876
|0.000
|0.000
|2010.10.28 11:17
|128.899
|0.00
|0.00
|0.11
|0.56
|35594341
|2010.10.27 18:08
|sell
|0.01
|eurusd
|1.37676
|0.00000
|0.00000
|2010.10.27 18:13
|1.37600
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|35594652
|2010.10.27 18:09
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.57415
|0.00000
|0.00000
|2010.10.28 04:12
|1.57979
|0.00
|0.00
|0.23
|22.56
|35621933
|2010.10.27 21:27
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.56288
|0.00000
|0.00000
|2010.10.28 07:26
|1.56341
|0.00
|0.00
|0.11
|0.53
|35694206
|2010.10.28 08:12
|buy
|0.04
|gbpjpy
|128.372
|0.000
|0.000
|2010.10.28 11:17
|128.899
|0.00
|0.00
|0.00
|25.91
|35701924
|2010.10.28 09:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57711
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 18:43
|1.62109
|0.00
|0.00
|-0.41
|-43.98
|35711050
|2010.10.28 10:21
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58281
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 18:43
|1.62109
|0.00
|0.00
|-0.87
|-76.56
|35721593
|2010.10.28 11:41
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.58828
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 18:43
|1.62098
|0.00
|0.00
|-1.68
|-130.80
|35726278
|2010.10.28 12:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.38514
|0.00000
|0.00000
|2010.10.28 12:30
|1.38572
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|35729620
|2010.10.28 13:05
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.56648
|0.00000
|0.00000
|2010.10.28 13:06
|1.56719
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|35734710
|2010.10.28 13:34
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.165
|0.000
|0.000
|2010.10.28 13:44
|129.231
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|35738460
|2010.10.28 14:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.38796
|0.00000
|0.00000
|2010.10.28 14:09
|1.38860
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|35744992
|2010.10.28 14:54
|buy
|0.01
|eurusd
|1.38960
|0.00000
|0.00000
|2010.10.28 15:01
|1.39018
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|35747211
|2010.10.28 15:08
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.59356
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 18:42
|1.62127
|0.00
|0.00
|-3.37
|-221.68
|35750844
|2010.10.28 15:34
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.908
|0.000
|0.000
|2010.10.29 01:58
|80.853
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.68
|35752730
|2010.10.28 15:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.39001
|0.00000
|0.00000
|2010.10.28 16:11
|1.39070
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|35758009
|2010.10.28 16:44
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.200
|0.000
|0.000
|2010.10.29 01:08
|129.246
|0.00
|0.00
|0.02
|0.56
|35758130
|2010.10.28 16:45
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.56969
|0.00000
|0.00000
|2010.10.28 20:59
|1.56748
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.25
|35759964
|2010.10.28 17:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.39322
|0.00000
|0.00000
|2010.10.28 18:12
|1.39375
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|35761628
|2010.10.28 17:46
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.56443
|0.00000
|0.00000
|2010.10.28 20:59
|1.56748
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|35765304
|2010.10.28 19:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.39346
|0.00000
|0.00000
|2010.10.29 00:53
|1.39402
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.56
|35768756
|2010.10.28 21:12
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.56739
|0.00000
|0.00000
|2010.10.28 23:26
|1.56764
|0.00
|0.00
|0.04
|0.26
|35787093
|2010.10.29 06:18
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.57251
|0.00000
|0.00000
|2010.10.29 08:43
|1.56975
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|35792102
|2010.10.29 08:05
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.56660
|0.00000
|0.00000
|2010.10.29 08:43
|1.56975
|0.00
|0.00
|0.00
|6.38
|35793110
|2010.10.29 08:21
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.385
|0.000
|0.000
|2010.10.29 08:29
|128.335
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|35795735
|2010.10.29 08:57
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.629
|0.000
|0.000
|2010.10.29 15:59
|80.564
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|35795792
|2010.10.29 08:58
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.223
|0.000
|0.000
|2010.10.29 09:02
|128.152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|35797082
|2010.10.29 09:12
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.57324
|0.00000
|0.00000
|2010.10.29 09:43
|1.57385
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|35802747
|2010.10.29 10:20
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.57283
|0.00000
|0.00000
|2010.10.29 11:11
|1.57357
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|35807254
|2010.10.29 11:34
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.57358
|0.00000
|0.00000
|2010.10.29 11:58
|1.57435
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|35809999
|2010.10.29 12:16
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.57392
|0.00000
|0.00000
|2010.10.29 12:17
|1.57467
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|35811969
|2010.10.29 12:56
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.57566
|0.00000
|0.00000
|2010.10.29 13:10
|1.57687
|0.00
|0.00
|0.00
|1.23
|35817919
|2010.10.29 13:54
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.59879
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 18:42
|1.62128
|0.00
|0.00
|-5.89
|-359.84
|35833696
|2010.10.29 17:11
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86735
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 14:16
|0.86681
|0.00
|0.00
|0.01
|0.87
|35834570
|2010.10.29 17:33
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.464
|0.000
|0.000
|2010.10.31 22:15
|80.338
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.57
|35834721
|2010.10.29 17:36
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.57832
|0.00000
|0.00000
|2010.10.29 20:02
|1.57896
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|35842449
|2010.10.31 22:16
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.60411
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 18:42
|1.62131
|0.00
|0.00
|-10.14
|-550.40
|35883976
|2010.11.01 08:56
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.58022
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 08:58
|1.58085
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|35886817
|2010.11.01 09:21
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.463
|0.000
|0.000
|2010.11.01 10:17
|80.406
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|35900104
|2010.11.01 11:07
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.401
|0.000
|0.000
|2010.11.01 13:40
|80.348
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|35900161
|2010.11.01 11:08
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.58547
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 12:05
|1.58609
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|35910146
|2010.11.01 12:37
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.58651
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 12:39
|1.58720
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|35920679
|2010.11.01 14:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.352
|0.000
|0.000
|2010.11.04 04:10
|80.848
|0.00
|0.00
|-0.09
|-6.13
|35926814
|2010.11.01 14:53
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.58754
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 15:01
|1.58799
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|35930977
|2010.11.01 15:16
|sell
|0.16
|usdchf
|0.99327
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 14:35
|0.98133
|0.00
|0.00
|-0.50
|194.67
|35933930
|2010.11.01 15:56
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.59552
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 15:59
|1.59613
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|35934292
|2010.11.01 16:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86611
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 17:00
|0.86555
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|35935174
|2010.11.01 16:13
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.59580
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 16:26
|1.59630
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|35936521
|2010.11.01 16:31
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.339
|0.000
|0.000
|2010.11.01 17:00
|129.447
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|35940025
|2010.11.01 17:23
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.462
|0.000
|0.000
|2010.11.02 02:30
|129.515
|0.00
|0.00
|0.02
|0.65
|35940042
|2010.11.01 17:23
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86562
|0.00000
|0.00000
|2010.11.03 10:42
|0.87094
|0.00
|0.00
|0.02
|-8.57
|35945779
|2010.11.01 19:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38887
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 20:03
|1.38836
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|35947909
|2010.11.01 20:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38817
|0.00000
|0.00000
|2010.11.03 19:29
|1.40197
|0.00
|0.00
|-0.02
|-13.80
|35970944
|2010.11.02 06:22
|sell
|0.02
|eurusd
|1.39342
|0.00000
|0.00000
|2010.11.03 19:29
|1.40157
|0.00
|0.00
|-0.02
|-16.30
|35972958
|2010.11.02 07:20
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.59247
|0.00000
|0.00000
|2010.11.03 10:57
|1.57945
|0.00
|0.00
|0.04
|-13.30
|35973616
|2010.11.02 07:40
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.431
|0.000
|0.000
|2010.11.02 07:47
|129.510
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|35979784
|2010.11.02 09:10
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.58700
|0.00000
|0.00000
|2010.11.03 10:57
|1.57945
|0.00
|0.00
|0.07
|-15.42
|35984475
|2010.11.02 09:54
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.523
|0.000
|0.000
|2010.11.02 10:03
|129.579
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|35988034
|2010.11.02 10:22
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.58196
|0.00000
|0.00000
|2010.11.03 10:57
|1.57941
|0.00
|0.00
|0.15
|-10.42
|35988879
|2010.11.02 10:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.672
|0.000
|0.000
|2010.11.02 12:38
|129.440
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.86
|35989105
|2010.11.02 10:31
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.87130
|0.00000
|0.00000
|2010.11.03 10:42
|0.87094
|0.00
|0.00
|0.02
|1.16
|35989167
|2010.11.02 10:32
|sell
|0.04
|eurusd
|1.39878
|0.00000
|0.00000
|2010.11.03 19:29
|1.40158
|0.00
|0.00
|-0.03
|-11.20
|35990570
|2010.11.02 10:51
|buy
|0.02
|gbpjpy
|129.156
|0.000
|0.000
|2010.11.02 12:38
|129.440
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|35991160
|2010.11.02 10:58
|buy
|0.08
|gbpchf
|1.57670
|0.00000
|0.00000
|2010.11.03 10:57
|1.57941
|0.00
|0.00
|0.29
|22.13
|35994311
|2010.11.02 11:37
|buy
|0.16
|gbpchf
|1.57140
|0.00000
|0.00000
|2010.11.03 10:57
|1.57945
|0.00
|0.00
|0.58
|131.50
|35998187
|2010.11.02 12:32
|sell
|0.02
|usdjpy
|80.882
|0.000
|0.000
|2010.11.04 04:10
|80.848
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.84
|36003747
|2010.11.02 13:31
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.87662
|0.00000
|0.00000
|2010.11.03 10:42
|0.87096
|0.00
|0.00
|0.05
|36.48
|36009421
|2010.11.02 14:43
|sell
|0.08
|eurusd
|1.40411
|0.00000
|0.00000
|2010.11.03 19:29
|1.40148
|0.00
|0.00
|-0.06
|21.04
|36011162
|2010.11.02 15:01
|buy
|0.32
|gbpchf
|1.56595
|0.00000
|0.00000
|2010.11.03 10:57
|1.57941
|0.00
|0.00
|1.16
|439.76
|36021070
|2010.11.02 17:46
|sell
|0.01
|usdchf
|0.97792
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 17:48
|0.97741
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|36021251
|2010.11.02 17:49
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.494
|0.000
|0.000
|2010.11.03 09:46
|129.546
|0.00
|0.00
|0.02
|0.64
|36022414
|2010.11.02 18:16
|sell
|0.01
|usdchf
|0.97724
|0.00000
|0.00000
|2010.11.03 18:06
|0.97649
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.77
|36058794
|2010.11.03 10:32
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.61010
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 18:42
|1.62129
|0.00
|0.00
|-13.52
|-716.16
|36063961
|2010.11.03 11:48
|buy
|0.01
|gbpjpy
|130.431
|0.000
|0.000
|2010.11.03 12:46
|130.483
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|36068839
|2010.11.03 13:18
|buy
|0.01
|gbpjpy
|130.482
|0.000
|0.000
|2010.11.03 14:10
|130.536
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|36075174
|2010.11.03 14:52
|sell
|0.04
|usdjpy
|81.417
|0.000
|0.000
|2010.11.04 04:09
|80.848
|0.00
|0.00
|-0.21
|28.15
|36078467
|2010.11.03 15:37
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.022
|0.000
|0.000
|2010.11.03 19:16
|130.885
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|36089201
|2010.11.03 18:48
|sell
|0.01
|usdchf
|0.97810
|0.00000
|0.00000
|2010.11.03 18:49
|0.97753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|36089219
|2010.11.03 18:49
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.57229
|0.00000
|0.00000
|2010.11.03 18:50
|1.57152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|36092314
|2010.11.03 19:16
|sell
|0.16
|eurusd
|1.40993
|0.00000
|0.00000
|2010.11.03 19:29
|1.40135
|0.00
|0.00
|0.00
|137.28
|36092688
|2010.11.03 19:17
|sell
|1.28
|gbpusd
|1.61518
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 18:41
|1.62121
|0.00
|0.00
|-27.04
|-771.84
|36093098
|2010.11.03 19:17
|sell
|0.32
|eurusd
|1.41612
|0.00000
|0.00000
|2010.11.03 19:29
|1.40148
|0.00
|0.00
|0.00
|468.48
|36101115
|2010.11.03 19:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.40692
|0.00000
|0.00000
|2010.11.03 19:47
|1.40769
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|36105710
|2010.11.03 20:37
|sell
|0.01
|usdchf
|0.97292
|0.00000
|0.00000
|2010.11.03 20:52
|0.97240
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|36106150
|2010.11.03 20:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41153
|0.00000
|0.00000
|2010.11.03 20:55
|1.41205
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|36108882
|2010.11.03 21:38
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87829
|0.00000
|0.00000
|2010.11.03 21:54
|0.87870
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|36109229
|2010.11.03 21:51
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.56204
|0.00000
|0.00000
|2010.11.03 21:54
|1.56153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|36109253
|2010.11.03 21:52
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41357
|0.00000
|0.00000
|2010.11.03 21:52
|1.41408
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|36109324
|2010.11.03 21:54
|sell
|0.01
|usdchf
|0.97019
|0.00000
|0.00000
|2010.11.04 09:08
|0.96967
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.54
|36140133
|2010.11.04 09:27
|buy
|0.01
|gbpjpy
|130.896
|0.000
|0.000
|2010.11.04 09:31
|130.945
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|36141815
|2010.11.04 09:45
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.56544
|0.00000
|0.00000
|2010.11.04 09:53
|1.56494
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|36143812
|2010.11.04 10:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|130.970
|0.000
|0.000
|2010.11.04 10:22
|131.053
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|36145640
|2010.11.04 10:36
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96602
|0.00000
|0.00000
|2010.11.04 10:44
|0.96535
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|36146409
|2010.11.04 10:43
|sell
|2.56
|gbpusd
|1.62049
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 18:41
|1.62117
|0.00
|0.00
|-13.52
|-174.08
|36147018
|2010.11.04 10:50
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.56342
|0.00000
|0.00000
|2010.11.04 11:02
|1.56287
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|36147803
|2010.11.04 11:00
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96523
|0.00000
|0.00000
|2010.11.04 14:54
|0.96464
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|36150082
|2010.11.04 11:36
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88011
|0.00000
|0.00000
|2010.11.04 11:50
|0.88061
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|36152179
|2010.11.04 12:06
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88073
|0.00000
|0.00000
|2010.11.04 12:24
|0.88126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|36159848
|2010.11.04 13:34
|sell
|5.12
|gbpusd
|1.62603
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 18:41
|1.62121
|0.00
|0.00
|-27.03
|2 467.84
|36160913
|2010.11.04 13:46
|buy
|0.01
|eurusd
|1.42497
|0.00000
|0.00000
|2010.11.04 13:50
|1.42561
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|36161548
|2010.11.04 13:54
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.256
|0.000
|0.000
|2010.11.04 14:07
|131.301
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|36164545
|2010.11.04 14:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.42528
|0.00000
|0.00000
|2010.11.04 14:36
|1.42636
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|36168847
|2010.11.04 15:22
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96350
|0.00000
|0.00000
|2010.11.04 15:46
|0.96301
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|36169134
|2010.11.04 15:28
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.611
|0.000
|0.000
|2010.11.09 02:32
|80.911
|0.00
|0.00
|-0.06
|-3.71
|36170808
|2010.11.04 16:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.420
|0.000
|0.000
|2010.11.04 21:14
|131.473
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|36173287
|2010.11.04 16:34
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96112
|0.00000
|0.00000
|2010.11.04 16:35
|0.95957
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|36173322
|2010.11.04 16:34
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.56391
|0.00000
|0.00000
|2010.11.04 16:35
|1.56201
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|36176551
|2010.11.04 17:31
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96127
|0.00000
|0.00000
|2010.11.04 17:33
|0.96064
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|36177849
|2010.11.04 17:55
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96012
|0.00000
|0.00000
|2010.11.04 18:18
|0.95956
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|36180726
|2010.11.04 18:58
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95832
|0.00000
|0.00000
|2010.11.04 19:03
|0.95758
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|36181302
|2010.11.04 19:03
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.55639
|0.00000
|0.00000
|2010.11.04 23:58
|1.55872
|0.00
|0.00
|-0.09
|-2.43
|36181304
|2010.11.04 19:03
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95732
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 00:34
|0.95701
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.32
|36184691
|2010.11.04 20:24
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.56172
|0.00000
|0.00000
|2010.11.04 23:58
|1.55886
|0.00
|0.00
|-0.18
|5.97
|36185718
|2010.11.04 20:49
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87199
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 10:25
|0.87430
|0.00
|0.00
|0.01
|-3.75
|36209713
|2010.11.05 07:16
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.55450
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 07:42
|1.55398
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|36211313
|2010.11.05 07:58
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95724
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 08:25
|0.95666
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|36214074
|2010.11.05 08:38
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95616
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 11:08
|0.95557
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|36214368
|2010.11.05 08:43
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.55077
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 08:53
|1.55015
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|36215108
|2010.11.05 08:53
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.87751
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 10:25
|0.87430
|0.00
|0.00
|0.00
|10.41
|36221531
|2010.11.05 10:23
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.55049
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 10:50
|1.54971
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|36226943
|2010.11.05 11:45
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.54895
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 12:43
|1.55050
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.62
|36231358
|2010.11.05 12:29
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87111
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 12:31
|0.87061
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|36231608
|2010.11.05 12:31
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.55401
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 12:43
|1.55046
|0.00
|0.00
|0.00
|7.43
|36235042
|2010.11.05 13:21
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86866
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 13:31
|0.86787
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|36236796
|2010.11.05 13:31
|sell
|0.02
|usdjpy
|81.247
|0.000
|0.000
|2010.11.09 02:32
|80.909
|0.00
|0.00
|-0.08
|8.36
|36241264
|2010.11.05 13:59
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86811
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 14:23
|0.86757
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|36241511
|2010.11.05 14:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.40713
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 14:02
|1.40672
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|36242793
|2010.11.05 14:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.828
|0.000
|0.000
|2010.11.05 15:57
|131.906
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|36243007
|2010.11.05 14:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.40772
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 14:23
|1.40710
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|36247081
|2010.11.05 15:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.40819
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 16:24
|1.40794
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|36247133
|2010.11.05 15:21
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86752
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 15:28
|0.86688
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|36248604
|2010.11.05 15:49
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86714
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 16:22
|0.86664
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|36250554
|2010.11.05 16:22
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.928
|0.000
|0.000
|2010.11.05 17:49
|131.965
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|36252440
|2010.11.05 16:48
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86639
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 17:00
|0.86581
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|36254175
|2010.11.05 17:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.40392
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 17:22
|1.40337
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|36254278
|2010.11.05 17:20
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86589
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 02:20
|0.86540
|0.00
|0.00
|0.01
|0.79
|36254790
|2010.11.05 17:31
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.55424
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 10:00
|1.55614
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.97
|36299616
|2010.11.08 07:03
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.55904
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 10:00
|1.55626
|0.00
|0.00
|0.00
|5.76
|36305039
|2010.11.08 08:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.39442
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 09:05
|1.39390
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|36309983
|2010.11.08 09:35
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86315
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 10:58
|0.86258
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|36310296
|2010.11.08 09:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.39152
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 10:52
|1.39094
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|36311597
|2010.11.08 10:03
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.735
|0.000
|0.000
|2010.11.09 00:02
|130.676
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.73
|36313924
|2010.11.08 10:46
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96725
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 11:00
|0.96804
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|36317215
|2010.11.08 11:35
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96779
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 15:11
|0.96587
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.99
|36317295
|2010.11.08 11:36
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86235
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 12:52
|0.86188
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|36317667
|2010.11.08 11:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.39065
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 11:48
|1.38995
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|36325648
|2010.11.08 13:55
|buy
|0.02
|usdchf
|0.96251
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 15:11
|0.96596
|0.00
|0.00
|0.00
|7.14
|36332493
|2010.11.08 15:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.39032
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 15:37
|1.38975
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|36332565
|2010.11.08 15:35
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86196
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 16:00
|0.86123
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|36333821
|2010.11.08 16:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38941
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 19:43
|1.39164
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.23
|36335045
|2010.11.08 16:19
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96639
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 23:53
|0.96735
|0.00
|0.00
|0.01
|0.99
|36335309
|2010.11.08 16:23
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86112
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 23:58
|0.86044
|0.00
|0.00
|0.01
|1.09
|36338178
|2010.11.08 17:33
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.55639
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 00:04
|1.55542
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.00
|36339467
|2010.11.08 18:13
|sell
|0.02
|eurusd
|1.39465
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 19:43
|1.39164
|0.00
|0.00
|0.00
|6.02
|36343530
|2010.11.08 20:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.39179
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 23:46
|1.39124
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.55
|36366503
|2010.11.09 06:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.451
|0.000
|0.000
|2010.11.09 06:44
|130.424
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|36369153
|2010.11.09 06:45
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.378
|0.000
|0.000
|2010.11.09 07:00
|130.310
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|36371444
|2010.11.09 07:14
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.858
|0.000
|0.000
|2010.11.09 07:49
|80.804
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|36372099
|2010.11.09 07:23
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.295
|0.000
|0.000
|2010.11.09 07:35
|130.253
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|36377182
|2010.11.09 08:07
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.804
|0.000
|0.000
|2010.11.09 10:37
|80.753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|36378847
|2010.11.09 08:19
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.049
|0.000
|0.000
|2010.11.09 16:12
|129.981
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|36379574
|2010.11.09 08:26
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.55219
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 08:46
|1.55140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|36381065
|2010.11.09 08:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38286
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 16:12
|1.38801
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.15
|36383095
|2010.11.09 09:04
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.54961
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 09:06
|1.54910
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|36385876
|2010.11.09 09:38
|sell
|0.02
|eurusd
|1.38838
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 16:12
|1.38801
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|36390955
|2010.11.09 10:41
|sell
|0.04
|eurusd
|1.39360
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 16:12
|1.38802
|0.00
|0.00
|0.00
|22.32
|36391794
|2010.11.09 10:57
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.55049
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 14:47
|1.55283
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.43
|36392258
|2010.11.09 11:05
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.721
|0.000
|0.000
|2010.11.09 12:02
|80.669
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|36394028
|2010.11.09 11:40
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95966
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 11:44
|0.95933
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|36397308
|2010.11.09 12:11
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.55591
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 14:47
|1.55283
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|36411233
|2010.11.09 15:44
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.55189
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 15:47
|1.55144
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|36418091
|2010.11.09 17:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38688
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 17:44
|1.38619
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|36418804
|2010.11.09 17:46
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.54631
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 17:51
|1.54574
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|36420306
|2010.11.09 18:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38513
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 18:21
|1.38460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|36424375
|2010.11.09 19:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38221
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 20:12
|1.38129
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|36431459
|2010.11.09 21:07
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.54699
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 23:02
|1.54694
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.05
|36432275
|2010.11.09 21:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.37749
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 22:31
|1.37690
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.59
|36454165
|2010.11.10 06:08
|buy
|0.01
|gbpjpy
|130.948
|0.000
|0.000
|2010.11.10 10:30
|131.044
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|36455371
|2010.11.10 06:45
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97047
|0.00000
|0.00000
|2010.11.10 07:32
|0.97098
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|36462010
|2010.11.10 08:35
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97168
|0.00000
|0.00000
|2010.11.10 11:08
|0.97225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|36467855
|2010.11.10 10:31
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.138
|0.000
|0.000
|2010.11.10 10:38
|131.256
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|36474550
|2010.11.10 11:48
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97292
|0.00000
|0.00000
|2010.11.10 11:54
|0.97378
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|36474655
|2010.11.10 11:50
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85699
|0.00000
|0.00000
|2010.11.10 11:58
|0.85648
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|36477258
|2010.11.10 12:18
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85587
|0.00000
|0.00000
|2010.11.10 12:24
|0.85528
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|36477394
|2010.11.10 12:20
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97384
|0.00000
|0.00000
|2010.11.10 12:21
|0.97494
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|36477544
|2010.11.10 12:21
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.262
|0.000
|0.000
|2010.11.10 12:23
|132.320
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|36477602
|2010.11.10 12:21
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.56774
|0.00000
|0.00000
|2010.11.10 15:50
|1.56263
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.24
|36481197
|2010.11.10 13:18
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.384
|0.000
|0.000
|2010.11.10 13:34
|132.519
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|36482044
|2010.11.10 13:31
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.56244
|0.00000
|0.00000
|2010.11.10 15:50
|1.56263
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|36488462
|2010.11.10 14:32
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.651
|0.000
|0.000
|2010.11.10 15:43
|132.425
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.73
|36493386
|2010.11.10 14:57
|buy
|0.02
|gbpjpy
|132.118
|0.000
|0.000
|2010.11.10 15:43
|132.429
|0.00
|0.00
|0.00
|7.54
|36495395
|2010.11.10 15:06
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.55654
|0.00000
|0.00000
|2010.11.10 15:50
|1.56258
|0.00
|0.00
|0.00
|24.79
|36498751
|2010.11.10 15:24
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85349
|0.00000
|0.00000
|2010.11.10 16:23
|0.85281
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|36501384
|2010.11.10 15:41
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97234
|0.00000
|0.00000
|2010.11.10 15:43
|0.97284
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|36502993
|2010.11.10 15:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36884
|0.00000
|0.00000
|2010.11.10 16:18
|1.36819
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|36504896
|2010.11.10 16:08
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.56222
|0.00000
|0.00000
|2010.11.10 16:11
|1.56303
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|36507090
|2010.11.10 16:44
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85319
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 07:57
|0.85237
|0.00
|0.00
|0.04
|1.33
|36507373
|2010.11.10 16:51
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.770
|0.000
|0.000
|2010.11.10 17:33
|132.835
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|36507645
|2010.11.10 16:57
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97433
|0.00000
|0.00000
|2010.11.10 17:09
|0.97477
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|36510571
|2010.11.10 18:03
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.993
|0.000
|0.000
|2010.11.11 01:43
|132.765
|0.00
|0.00
|0.06
|-2.78
|36510605
|2010.11.10 18:03
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97593
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 14:57
|0.97378
|0.00
|0.00
|0.02
|-2.21
|36515205
|2010.11.10 19:01
|buy
|0.02
|usdchf
|0.97055
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 14:57
|0.97370
|0.00
|0.00
|0.05
|6.47
|36516784
|2010.11.10 19:28
|buy
|0.02
|gbpjpy
|132.480
|0.000
|0.000
|2010.11.11 01:43
|132.765
|0.00
|0.00
|0.11
|6.94
|36551992
|2010.11.11 06:26
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.798
|0.000
|0.000
|2010.11.11 06:34
|132.849
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|36553103
|2010.11.11 06:59
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.884
|0.000
|0.000
|2010.11.11 07:53
|132.945
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|36553275
|2010.11.11 07:02
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.56738
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 07:58
|1.56827
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|36560118
|2010.11.11 08:41
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85244
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 08:57
|0.85194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|36561072
|2010.11.11 09:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.37541
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 09:04
|1.37490
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|36568236
|2010.11.11 10:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.37323
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 11:31
|1.37225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|36573100
|2010.11.11 11:17
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.816
|0.000
|0.000
|2010.11.11 12:06
|132.835
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|36578798
|2010.11.11 12:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84959
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 12:58
|0.84897
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|36579806
|2010.11.11 12:46
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.730
|0.000
|0.000
|2010.11.11 12:57
|132.786
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|36583998
|2010.11.11 13:39
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.883
|0.000
|0.000
|2010.11.11 14:09
|132.941
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|36584077
|2010.11.11 13:40
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84890
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 14:42
|0.84840
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|36586567
|2010.11.11 14:14
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.56708
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 14:42
|1.56773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|36589060
|2010.11.11 14:42
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.996
|0.000
|0.000
|2010.11.11 15:26
|133.051
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|36593277
|2010.11.11 15:22
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84778
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 15:44
|0.84728
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|36593689
|2010.11.11 15:29
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97422
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 16:08
|0.97493
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|36593988
|2010.11.11 15:32
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.57264
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 16:08
|1.57373
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|36594680
|2010.11.11 15:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36787
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 15:44
|1.36734
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|36596013
|2010.11.11 15:58
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.155
|0.000
|0.000
|2010.11.11 15:59
|133.220
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|36597162
|2010.11.11 16:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36636
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 16:08
|1.36559
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|36600281
|2010.11.11 16:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36461
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 18:03
|1.36398
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|36600364
|2010.11.11 16:44
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84606
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 23:52
|0.84535
|0.00
|0.00
|0.01
|1.14
|36602470
|2010.11.11 17:21
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97742
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 17:08
|0.97775
|0.00
|0.00
|0.01
|0.34
|36602480
|2010.11.11 17:21
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.57682
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 12:44
|1.56941
|0.00
|0.00
|0.04
|-7.61
|36609297
|2010.11.11 19:59
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.57167
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 12:44
|1.56941
|0.00
|0.00
|0.07
|-4.64
|36612149
|2010.11.11 21:29
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.000
|0.000
|0.000
|2010.11.11 22:21
|132.970
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.36
|36635428
|2010.11.12 06:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36049
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 06:03
|1.35980
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|36640167
|2010.11.12 07:05
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.56643
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 12:44
|1.56939
|0.00
|0.00
|0.00
|12.15
|36641024
|2010.11.12 07:13
|buy
|0.08
|gbpchf
|1.56230
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 12:44
|1.56946
|0.00
|0.00
|0.00
|58.80
|36646814
|2010.11.12 08:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35948
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 17:35
|1.36734
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.86
|36647604
|2010.11.12 08:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.247
|0.000
|0.000
|2010.11.12 08:14
|131.117
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|36650791
|2010.11.12 08:57
|sell
|0.02
|eurusd
|1.36512
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 17:35
|1.36728
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.32
|36659660
|2010.11.12 10:40
|sell
|0.04
|eurusd
|1.37049
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 17:35
|1.36728
|0.00
|0.00
|0.00
|12.84
|36676557
|2010.11.12 14:14
|sell
|0.08
|eurusd
|1.37577
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 17:35
|1.36728
|0.00
|0.00
|0.00
|67.92
|36677585
|2010.11.12 14:35
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.57322
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 14:42
|1.57389
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|36683261
|2010.11.12 15:50
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.57571
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 15:53
|1.57647
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|36685764
|2010.11.12 16:35
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.57661
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 16:39
|1.57714
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|36688705
|2010.11.12 17:32
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.58140
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 20:37
|1.58209
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|36689057
|2010.11.12 17:37
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84698
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 15:44
|0.84646
|0.00
|0.00
|0.01
|0.83
|36689431
|2010.11.12 17:50
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97930
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 18:12
|0.97990
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|36730250
|2010.11.15 08:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36644
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 08:02
|1.36578
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|36737129
|2010.11.15 09:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36270
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 10:44
|1.36225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|36749269
|2010.11.15 11:11
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98357
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 11:47
|0.98410
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|36763345
|2010.11.15 13:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36219
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 15:07
|1.36169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|36767163
|2010.11.15 13:46
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.58314
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 14:59
|1.58383
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|36767228
|2010.11.15 13:47
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.683
|0.000
|0.000
|2010.11.15 20:04
|133.440
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.93
|36773810
|2010.11.15 15:10
|buy
|0.02
|gbpjpy
|133.154
|0.000
|0.000
|2010.11.15 20:04
|133.440
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|36775391
|2010.11.15 15:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36129
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 15:45
|1.36074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|36775490
|2010.11.15 15:37
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98496
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 15:53
|0.98547
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|36775570
|2010.11.15 15:38
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.58374
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 15:49
|1.58435
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|36777655
|2010.11.15 16:02
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.58402
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 19:59
|1.58179
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.27
|36779272
|2010.11.15 16:27
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98567
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 20:59
|0.98618
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|36781474
|2010.11.15 17:17
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.57880
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 19:59
|1.58179
|0.00
|0.00
|0.00
|6.07
|36782986
|2010.11.15 17:56
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84679
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 20:06
|0.84631
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|36786657
|2010.11.15 19:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36019
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 20:05
|1.35955
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|36786928
|2010.11.15 20:00
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.58241
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 09:30
|1.58047
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.98
|36789657
|2010.11.15 20:58
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84545
|0.00000
|0.00000
|2010.11.17 09:31
|0.84791
|0.00
|0.00
|0.02
|-3.92
|36789839
|2010.11.15 20:59
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.540
|0.000
|0.000
|2010.11.16 09:30
|133.674
|0.00
|0.00
|0.02
|1.62
|36791454
|2010.11.15 21:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35809
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 23:07
|1.35770
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.39
|36791509
|2010.11.15 21:34
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98514
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 23:44
|0.98566
|0.00
|0.00
|0.01
|0.53
|36811159
|2010.11.16 06:57
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98552
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 07:01
|0.98603
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|36812601
|2010.11.16 07:19
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98563
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 07:26
|0.98615
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|36812966
|2010.11.16 07:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35829
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 13:45
|1.36050
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.21
|36815835
|2010.11.16 08:13
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.57734
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 09:30
|1.58035
|0.00
|0.00
|0.00
|6.12
|36821787
|2010.11.16 10:05
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.728
|0.000
|0.000
|2010.11.18 11:52
|133.231
|0.00
|0.00
|0.08
|-5.97
|36825424
|2010.11.16 11:04
|buy
|0.02
|gbpjpy
|133.218
|0.000
|0.000
|2010.11.18 11:52
|133.231
|0.00
|0.00
|0.15
|0.31
|36826106
|2010.11.16 11:16
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98550
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 13:23
|0.98572
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|36829397
|2010.11.16 12:09
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.85089
|0.00000
|0.00000
|2010.11.17 09:31
|0.84793
|0.00
|0.00
|0.02
|9.43
|36833683
|2010.11.16 13:18
|sell
|0.02
|eurusd
|1.36370
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 13:45
|1.36048
|0.00
|0.00
|0.00
|6.44
|36837656
|2010.11.16 14:10
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98643
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 15:02
|0.98692
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|36840228
|2010.11.16 14:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35914
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 14:54
|1.35850
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|36842967
|2010.11.16 15:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35701
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 15:35
|1.35649
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|36844323
|2010.11.16 15:35
|buy
|0.04
|gbpjpy
|132.654
|0.000
|0.000
|2010.11.18 11:52
|133.237
|0.00
|0.00
|0.31
|27.99
|36852590
|2010.11.16 17:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35105
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 17:10
|1.35055
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|36852936
|2010.11.16 17:09
|buy
|0.01
|usdchf
|0.99298
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 17:11
|0.99402
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|36853088
|2010.11.16 17:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35024
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 17:11
|1.35012
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|36854048
|2010.11.16 17:24
|buy
|0.01
|usdchf
|0.99379
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 17:31
|0.99440
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|36857465
|2010.11.16 18:06
|buy
|0.01
|usdchf
|0.99667
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 18:18
|0.99737
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|36857587
|2010.11.16 18:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34760
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 18:15
|1.34704
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|36859335
|2010.11.16 18:48
|buy
|0.01
|usdchf
|0.99611
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 19:28
|0.99680
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|36861663
|2010.11.16 19:51
|buy
|0.01
|usdchf
|0.99687
|0.00000
|0.00000
|2010.11.17 00:08
|0.99741
|0.00
|0.00
|0.01
|0.54
|36862364
|2010.11.16 20:06
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.58222
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 23:52
|1.58271
|0.00
|0.00
|0.04
|0.49
|36884350
|2010.11.17 06:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34929
|0.00000
|0.00000
|2010.11.17 06:52
|1.34875
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|36885487
|2010.11.17 07:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34879
|0.00000
|0.00000
|2010.11.17 07:50
|1.34797
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|36891922
|2010.11.17 08:59
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.58398
|0.00000
|0.00000
|2010.11.17 09:05
|1.58463
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|36893852
|2010.11.17 09:24
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.58462
|0.00000
|0.00000
|2010.11.17 09:30
|1.58408
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|36903702
|2010.11.17 12:14
|buy
|0.01
|usdchf
|0.99643
|0.00000
|0.00000
|2010.11.18 15:15
|0.99164
|0.00
|0.00
|0.02
|-4.83
|36905844
|2010.11.17 12:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34703
|0.00000
|0.00000
|2010.11.22 16:03
|1.35970
|0.00
|0.00
|-0.04
|-12.67
|36912793
|2010.11.17 14:40
|buy
|0.02
|usdchf
|0.99135
|0.00000
|0.00000
|2010.11.18 15:15
|0.99157
|0.00
|0.00
|0.05
|0.44
|36912796
|2010.11.17 14:40
|sell
|0.02
|eurusd
|1.35222
|0.00000
|0.00000
|2010.11.22 16:03
|1.35950
|0.00
|0.00
|-0.09
|-14.56
|36915521
|2010.11.17 15:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85060
|0.00000
|0.00000
|2010.11.17 15:21
|0.85111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|36917128
|2010.11.17 15:36
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.57471
|0.00000
|0.00000
|2010.11.18 04:02
|1.57431
|0.00
|0.00
|-0.27
|0.41
|36923850
|2010.11.17 17:51
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85081
|0.00000
|0.00000
|2010.11.17 23:49
|0.85136
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.87
|36944095
|2010.11.18 03:08
|sell
|0.04
|eurusd
|1.35748
|0.00000
|0.00000
|2010.11.22 16:03
|1.35953
|0.00
|0.00
|-0.06
|-8.20
|36952054
|2010.11.18 06:39
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.57329
|0.00000
|0.00000
|2010.11.22 10:58
|1.58490
|0.00
|0.00
|-0.18
|-11.75
|36960790
|2010.11.18 08:59
|sell
|0.08
|eurusd
|1.36301
|0.00000
|0.00000
|2010.11.22 16:03
|1.35960
|0.00
|0.00
|-0.12
|27.28
|36961834
|2010.11.18 09:01
|buy
|0.04
|usdchf
|0.98602
|0.00000
|0.00000
|2010.11.18 15:15
|0.99145
|0.00
|0.00
|0.00
|21.91
|36963118
|2010.11.18 09:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85497
|0.00000
|0.00000
|2010.11.19 07:51
|0.85261
|0.00
|0.00
|-0.05
|-3.79
|36967941
|2010.11.18 10:33
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.57837
|0.00000
|0.00000
|2010.11.22 10:58
|1.58490
|0.00
|0.00
|-0.36
|-13.22
|36975441
|2010.11.18 12:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.460
|0.000
|0.000
|2010.11.18 15:01
|133.524
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|36983959
|2010.11.18 15:00
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.58185
|0.00000
|0.00000
|2010.11.22 10:58
|1.58490
|0.00
|0.00
|-0.72
|-12.34
|36986845
|2010.11.18 15:22
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.58690
|0.00000
|0.00000
|2010.11.22 10:58
|1.58490
|0.00
|0.00
|-1.44
|16.19
|36989309
|2010.11.18 15:57
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.779
|0.000
|0.000
|2010.11.18 16:04
|133.859
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|36989393
|2010.11.18 15:59
|sell
|0.16
|gbpchf
|1.59215
|0.00000
|0.00000
|2010.11.22 10:58
|1.58486
|0.00
|0.00
|-2.88
|118.02
|36990040
|2010.11.18 16:05
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.84962
|0.00000
|0.00000
|2010.11.19 07:51
|0.85261
|0.00
|0.00
|-0.10
|9.61
|36990463
|2010.11.18 16:08
|sell
|0.32
|gbpchf
|1.59737
|0.00000
|0.00000
|2010.11.22 10:58
|1.58486
|0.00
|0.00
|-5.76
|405.08
|36992551
|2010.11.18 16:38
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.894
|0.000
|0.000
|2010.11.18 17:03
|133.966
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|36996783
|2010.11.18 17:40
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.086
|0.000
|0.000
|2010.11.19 00:53
|134.151
|0.00
|0.00
|0.02
|0.77
|37026252
|2010.11.19 07:18
|sell
|0.16
|eurusd
|1.36882
|0.00000
|0.00000
|2010.11.22 16:03
|1.35959
|0.00
|0.00
|-0.13
|147.68
|37027743
|2010.11.19 07:42
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.948
|0.000
|0.000
|2010.11.19 09:22
|134.005
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|37035246
|2010.11.19 09:30
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85241
|0.00000
|0.00000
|2010.11.19 10:41
|0.85295
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|37036009
|2010.11.19 09:47
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.909
|0.000
|0.000
|2010.11.22 00:54
|133.691
|0.00
|0.00
|0.02
|-2.61
|37042138
|2010.11.19 11:36
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85478
|0.00000
|0.00000
|2010.11.19 13:17
|0.85533
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|37048382
|2010.11.19 13:19
|buy
|0.02
|gbpjpy
|133.401
|0.000
|0.000
|2010.11.22 00:54
|133.691
|0.00
|0.00
|0.04
|6.94
|37052614
|2010.11.19 13:58
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85569
|0.00000
|0.00000
|2010.11.19 15:16
|0.85622
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|37055904
|2010.11.19 14:37
|buy
|0.01
|usdchf
|0.99669
|0.00000
|0.00000
|2010.11.19 14:44
|0.99726
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|37060873
|2010.11.19 15:29
|buy
|0.01
|usdchf
|0.99889
|0.00000
|0.00000
|2010.11.19 15:52
|0.99945
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|37062576
|2010.11.19 15:59
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85688
|0.00000
|0.00000
|2010.11.21 22:15
|0.85831
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.29
|37087678
|2010.11.21 22:27
|sell
|0.32
|eurusd
|1.37384
|0.00000
|0.00000
|2010.11.22 16:03
|1.35960
|0.00
|0.00
|0.00
|455.68
|37148461
|2010.11.22 08:11
|buy
|0.01
|gbpjpy
|133.869
|0.000
|0.000
|2010.11.22 08:32
|133.949
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|37155821
|2010.11.22 09:08
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.021
|0.000
|0.000
|2010.11.22 09:22
|134.069
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|37159736
|2010.11.22 09:40
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.116
|0.000
|0.000
|2010.11.22 09:49
|134.168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|37160539
|2010.11.22 09:46
|sell
|0.01
|usdchf
|0.98873
|0.00000
|0.00000
|2010.11.22 10:28
|0.98800
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|37169942
|2010.11.22 10:59
|sell
|0.01
|usdchf
|0.98810
|0.00000
|0.00000
|2010.11.22 17:39
|0.99050
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.42
|37177018
|2010.11.22 11:51
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.58365
|0.00000
|0.00000
|2010.11.22 11:53
|1.58312
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|37187420
|2010.11.22 12:58
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.57979
|0.00000
|0.00000
|2010.11.22 13:03
|1.57922
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|37192056
|2010.11.22 13:25
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.57886
|0.00000
|0.00000
|2010.11.22 16:46
|1.58116
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.31
|37218680
|2010.11.22 16:07
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.58399
|0.00000
|0.00000
|2010.11.22 16:46
|1.58114
|0.00
|0.00
|0.00
|5.74
|37218851
|2010.11.22 16:09
|sell
|0.02
|usdchf
|0.99345
|0.00000
|0.00000
|2010.11.22 17:39
|0.99052
|0.00
|0.00
|0.00
|5.92
|37221818
|2010.11.22 16:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36027
|0.00000
|0.00000
|2010.11.22 17:30
|1.35979
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|37231078
|2010.11.22 18:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35843
|0.00000
|0.00000
|2010.11.22 18:24
|1.35800
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|37232537
|2010.11.22 18:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35836
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 01:01
|1.35740
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.96
|37235497
|2010.11.22 19:30
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85311
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 00:08
|0.85256
|0.00
|0.00
|0.01
|0.88
|37289989
|2010.11.23 06:12
|sell
|0.01
|usdchf
|0.98902
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 06:42
|0.98852
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|37296322
|2010.11.23 06:39
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85097
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 12:05
|0.85047
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|37302729
|2010.11.23 07:12
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.57330
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 09:05
|1.57570
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.42
|37303262
|2010.11.23 07:15
|sell
|0.01
|usdchf
|0.98831
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 10:31
|0.98777
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|37313127
|2010.11.23 08:30
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.57871
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 09:05
|1.57572
|0.00
|0.00
|0.00
|6.04
|37323699
|2010.11.23 10:09
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.57457
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 10:31
|1.57410
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|37339099
|2010.11.23 12:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35191
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 12:59
|1.35120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|37343514
|2010.11.23 13:30
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84746
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 13:45
|0.84686
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|37344101
|2010.11.23 13:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35061
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 13:37
|1.35005
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|37344641
|2010.11.23 13:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34941
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 13:45
|1.34874
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|37350245
|2010.11.23 14:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34851
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 14:17
|1.34779
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|37351762
|2010.11.23 14:23
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84686
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 15:11
|0.84605
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|37355052
|2010.11.23 14:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34632
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 14:50
|1.34554
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|37355221
|2010.11.23 14:48
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.57109
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 14:54
|1.57028
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|37365349
|2010.11.23 15:50
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84505
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 08:59
|0.84449
|0.00
|0.00
|0.01
|0.89
|37366936
|2010.11.23 16:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34114
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 16:11
|1.34056
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|37372238
|2010.11.23 17:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33710
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 19:21
|1.33648
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|37372396
|2010.11.23 17:09
|buy
|0.01
|usdchf
|0.99556
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 18:56
|0.99602
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|37382498
|2010.11.23 19:10
|buy
|0.01
|usdchf
|0.99611
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 19:19
|0.99665
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|37382979
|2010.11.23 19:14
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.57119
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 19:27
|1.57064
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|37387382
|2010.11.23 19:51
|buy
|0.01
|usdchf
|0.99688
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 09:11
|0.99760
|0.00
|0.00
|0.01
|0.72
|37388852
|2010.11.23 20:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33656
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 08:39
|1.33579
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.77
|37479092
|2010.11.24 09:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33122
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 10:09
|1.33075
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|37480399
|2010.11.24 10:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84328
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 19:07
|0.84565
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.73
|37485403
|2010.11.24 10:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33039
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 11:58
|1.33230
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.91
|37489098
|2010.11.24 11:11
|buy
|0.01
|usdchf
|0.99701
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 16:49
|0.99472
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|37490576
|2010.11.24 11:20
|sell
|0.02
|eurusd
|1.33557
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 11:58
|1.33240
|0.00
|0.00
|0.00
|6.34
|37514875
|2010.11.24 13:52
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.57173
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 14:09
|1.57114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|37520993
|2010.11.24 14:31
|buy
|0.02
|usdchf
|0.99178
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 16:49
|0.99486
|0.00
|0.00
|0.00
|6.19
|37525002
|2010.11.24 14:58
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.84854
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 19:07
|0.84565
|0.00
|0.00
|0.00
|9.11
|37541692
|2010.11.24 17:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33493
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 19:02
|1.33449
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|37548268
|2010.11.24 19:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33279
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 19:42
|1.33234
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|37551855
|2010.11.24 20:28
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84476
|0.00000
|0.00000
|2010.11.25 09:01
|0.84420
|0.00
|0.00
|0.04
|0.89
|37552353
|2010.11.24 20:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33215
|0.00000
|0.00000
|2010.11.25 01:24
|1.33162
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.53
|37553116
|2010.11.24 20:50
|buy
|0.01
|usdchf
|0.99670
|0.00000
|0.00000
|2010.11.25 05:03
|0.99715
|0.00
|0.00
|0.02
|0.45
|37607192
|2010.11.25 07:23
|buy
|0.01
|usdchf
|0.99781
|0.00000
|0.00000
|2010.11.25 07:31
|0.99837
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|37611025
|2010.11.25 07:50
|buy
|0.01
|usdchf
|0.99841
|0.00000
|0.00000
|2010.11.25 08:52
|0.99908
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|37624009
|2010.11.25 09:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33162
|0.00000
|0.00000
|2010.11.25 09:32
|1.33090
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|37624342
|2010.11.25 09:29
|buy
|0.01
|usdchf
|0.99953
|0.00000
|0.00000
|2010.11.25 09:57
|1.00028
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|37625842
|2010.11.25 09:40
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.57714
|0.00000
|0.00000
|2010.11.25 09:57
|1.57783
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|37626817
|2010.11.25 09:48
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84351
|0.00000
|0.00000
|2010.11.26 11:15
|0.84285
|0.00
|0.00
|0.01
|1.04
|37627793
|2010.11.25 09:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33046
|0.00000
|0.00000
|2010.11.25 10:00
|1.32995
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|37631046
|2010.11.25 10:21
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.57780
|0.00000
|0.00000
|2010.11.25 11:06
|1.57559
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.21
|37634754
|2010.11.25 10:49
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.57252
|0.00000
|0.00000
|2010.11.25 11:06
|1.57549
|0.00
|0.00
|0.00
|5.94
|37653079
|2010.11.25 13:54
|buy
|0.01
|usdchf
|1.00070
|0.00000
|0.00000
|2010.11.25 18:25
|1.00139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|37657760
|2010.11.25 14:39
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.57774
|0.00000
|0.00000
|2010.11.25 15:47
|1.57827
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|37673950
|2010.11.25 18:51
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.57777
|0.00000
|0.00000
|2010.11.26 08:30
|1.57565
|0.00
|0.00
|0.04
|-2.11
|37674025
|2010.11.25 18:53
|buy
|0.01
|usdchf
|1.00064
|0.00000
|0.00000
|2010.11.26 06:51
|1.00123
|0.00
|0.00
|0.01
|0.59
|37710081
|2010.11.26 05:27
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.57288
|0.00000
|0.00000
|2010.11.26 08:30
|1.57565
|0.00
|0.00
|0.00
|5.53
|37713226
|2010.11.26 06:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33097
|0.00000
|0.00000
|2010.11.26 06:17
|1.33047
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|37720434
|2010.11.26 07:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32736
|0.00000
|0.00000
|2010.11.26 07:32
|1.32680
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|37723225
|2010.11.26 07:59
|buy
|0.01
|usdchf
|1.00203
|0.00000
|0.00000
|2010.11.26 10:36
|1.00253
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|37749540
|2010.11.26 13:04
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.57064
|0.00000
|0.00000
|2010.11.26 13:08
|1.57004
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|37754760
|2010.11.26 14:01
|buy
|0.01
|usdchf
|1.00271
|0.00000
|0.00000
|2010.11.26 15:59
|1.00324
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|37755978
|2010.11.26 14:12
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.56567
|0.00000
|0.00000
|2010.11.26 16:32
|1.56506
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|
|0.00
|0.00
|-59.49
|21 059.44
|Closed P/L:
|20 999.95
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|37163560
|2010.11.22 10:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|134.218
|0.000
|0.000
|
|131.309
|0.00
|0.00
|0.12
|-34.60
|37170726
|2010.11.22 11:03
|buy
|0.02
|gbpjpy
|133.703
|0.000
|0.000
|
|131.309
|0.00
|0.00
|0.23
|-56.94
|37200034
|2010.11.22 14:16
|buy
|0.04
|gbpjpy
|133.197
|0.000
|0.000
|
|131.309
|0.00
|0.00
|0.47
|-89.82
|37228133
|2010.11.22 17:34
|buy
|0.08
|gbpjpy
|132.692
|0.000
|0.000
|
|131.309
|0.00
|0.00
|0.90
|-131.59
|37350274
|2010.11.23 14:15
|buy
|0.16
|gbpjpy
|132.180
|0.000
|0.000
|
|131.309
|0.00
|0.00
|1.51
|-165.74
|37355020
|2010.11.23 14:47
|buy
|0.32
|gbpjpy
|131.564
|0.000
|0.000
|
|131.309
|0.00
|0.00
|3.01
|-97.05
|37370161
|2010.11.23 16:36
|buy
|0.64
|gbpjpy
|131.029
|0.000
|0.000
|
|131.309
|0.00
|0.00
|6.05
|213.12
|36398131
|2010.11.09 12:26
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.603
|0.000
|0.000
|
|84.106
|0.00
|0.00
|-0.35
|-41.65
|36416733
|2010.11.09 16:58
|sell
|0.02
|usdjpy
|81.159
|0.000
|0.000
|
|84.106
|0.00
|0.00
|-0.73
|-70.08
|36424283
|2010.11.09 19:19
|sell
|0.04
|usdjpy
|81.693
|0.000
|0.000
|
|84.106
|0.00
|0.00
|-1.33
|-114.76
|36473448
|2010.11.10 11:33
|sell
|0.08
|usdjpy
|82.220
|0.000
|0.000
|
|84.106
|0.00
|0.00
|-2.52
|-179.39
|36503467
|2010.11.10 15:54
|sell
|0.16
|usdjpy
|82.744
|0.000
|0.000
|
|84.106
|0.00
|0.00
|-5.07
|-259.10
|36824590
|2010.11.16 10:56
|sell
|0.32
|usdjpy
|83.268
|0.000
|0.000
|
|84.106
|0.00
|0.00
|-6.82
|-318.84
|37298493
|2010.11.23 06:49
|sell
|0.64
|usdjpy
|83.823
|0.000
|0.000
|
|84.106
|0.00
|0.00
|-5.66
|-215.35
|37772413
|2010.11.26 16:26
|buy
|0.01
|usdchf
|1.00440
|0.00000
|0.00000
|
|1.00199
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.41
|37773100
|2010.11.26 16:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32243
|0.00000
|0.00000
|
|1.32378
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|37777186
|2010.11.26 17:19
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84821
|0.00000
|0.00000
|
|0.84745
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|37777268
|2010.11.26 17:20
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.56351
|0.00000
|0.00000
|
|1.56520
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|
|0.00
|0.00
|-10.19
|-1 568.43
|
|Floating P/L:
|-1 578.62
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|20 999.95
|Floating P/L:
|-1 578.62
|Margin:
|3 486.00
|Balance:
|120 999.95
|Equity:
|119 421.33
|Free Margin:
|115 935.33
|
|Details:
|Gross Profit:
|25 389.52
|Gross Loss:
|4 389.57
|Total Net Profit:
|20 999.95
|Profit Factor:
|5.78
|Expected Payoff:
|14.31
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|3 122.52 (2.55%)
|Relative Drawdown:
|2.55% (3 122.52)
|
|Total Trades:
|1468
|Short Positions (won %):
|843 (84.34%)
|Long Positions (won %):
|625 (84.64%)
|Profit Trades (% of total):
|1240 (84.47%)
|Loss trades (% of total):
|228 (15.53%)
|Largest
|profit trade:
|8 563.04
|loss trade:
|-798.88
|Average
|profit trade:
|20.48
|loss trade:
|-19.25
|Maximum
|consecutive wins ($):
|37 (20.39)
|consecutive losses ($):
|9 (-3 121.78)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|13 050.73 (8)
|consecutive loss (count):
|-3 121.78 (9)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|1