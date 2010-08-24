Forex Capital Markets, LLC

Account: 2088737260 Name: DemoAccount15 Currency: USD 2010 November 19, 17:36
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
301994502010.07.22 12:42balanceBT Deposit of 100000 100 000.00
314545472010.08.16 15:21sell0.01eurgbp0.819160.000000.000002010.08.16 16:320.818650.000.000.000.80
314548622010.08.16 15:24sell0.01usdjpy85.2770.0000.0002010.08.17 00:2785.2250.000.00-0.020.61
314560472010.08.16 15:38sell0.01usdchf1.037300.000000.000002010.08.17 02:271.036680.000.00-0.030.60
314634462010.08.16 17:19sell0.01eurgbp0.818550.000000.000002010.08.19 09:370.821080.000.000.06-3.95
314635322010.08.16 17:20buy0.01gbpusd1.568530.000000.000002010.08.16 17:281.569070.000.000.000.54
314649532010.08.16 17:51buy0.01eurusd1.284840.000000.000002010.08.17 06:271.285400.000.00-0.010.56
314696352010.08.16 19:51sell0.01gbpjpy133.5000.0000.0002010.08.16 20:00133.4550.000.000.000.52
314901772010.08.17 06:23buy0.01gbpusd1.568390.000000.000002010.08.17 06:341.569010.000.000.000.62
314919882010.08.17 06:59buy0.01eurusd1.286110.000000.000002010.08.17 08:361.287260.000.000.001.15
314987192010.08.17 08:35sell0.01usdjpy85.2370.0000.0002010.08.19 13:3085.4200.000.00-0.07-2.14
315007202010.08.17 09:00buy0.01eurusd1.286970.000000.000002010.08.17 09:061.287510.000.000.000.54
315010272010.08.17 09:04sell0.01usdchf1.037500.000000.000002010.08.17 09:131.037230.000.000.000.26
315028052010.08.17 09:25sell0.02eurgbp0.823870.000000.000002010.08.19 09:370.821040.000.000.098.83
315028622010.08.17 09:26sell0.01gbpjpy133.4100.0000.0002010.08.17 09:30133.3680.000.000.000.50
315060712010.08.17 10:08buy0.01eurusd1.290050.000000.000002010.08.17 10:091.290730.000.000.000.68
315191262010.08.17 12:52sell0.01gbpjpy133.3020.0000.0002010.08.17 13:15133.2510.000.000.000.60
315250292010.08.17 14:12buy0.01eurusd1.288670.000000.000002010.08.17 14:141.289140.000.000.000.47
315390532010.08.17 16:04sell0.01gbpusd1.557660.000000.000002010.08.17 16:061.557070.000.000.000.59
315391532010.08.17 16:05sell0.01gbpchf1.623740.000000.000002010.08.18 01:401.623220.000.00-0.090.50
315458552010.08.17 17:26sell0.01gbpusd1.558110.000000.000002010.08.17 17:351.557600.000.000.000.51
315467552010.08.17 17:54sell0.01gbpjpy133.1850.0000.0002010.08.17 19:47133.1320.000.000.000.62
315480132010.08.17 18:44buy0.01eurusd1.289090.000000.000002010.08.17 18:481.289590.000.000.000.50
315486392010.08.17 18:55sell0.01gbpusd1.557390.000000.000002010.08.17 19:101.556840.000.000.000.55
315509362010.08.17 19:47sell0.01gbpusd1.555880.000000.000002010.08.17 19:481.555850.000.000.000.03
315515632010.08.17 20:01sell0.01gbpjpy133.1650.0000.0002010.08.17 20:14133.1010.000.000.000.74
315523792010.08.17 20:19sell0.01gbpusd1.556640.000000.000002010.08.18 01:041.556130.000.00-0.050.51
315542392010.08.17 20:54buy0.01usdchf1.044000.000000.000002010.08.18 01:051.044520.000.000.010.50
315554042010.08.17 21:26sell0.01gbpjpy133.1350.0000.0002010.08.18 01:14133.0820.000.00-0.110.62
315942032010.08.18 07:19sell0.01gbpchf1.620110.000000.000002010.08.18 07:371.619640.000.000.000.45
315965382010.08.18 07:41sell0.01gbpusd1.551460.000000.000002010.08.18 07:481.550930.000.000.000.53
315968392010.08.18 07:44sell0.01gbpjpy132.6610.0000.0002010.08.18 07:48132.6150.000.000.000.53
316018202010.08.18 08:34sell0.01gbpchf1.616470.000000.000002010.08.18 08:461.615970.000.000.000.48
316193152010.08.18 10:40buy0.01eurusd1.288990.000000.000002010.08.18 10:461.289420.000.000.000.43
316227362010.08.18 11:08sell0.01usdchf1.040810.000000.000002010.08.18 13:451.040280.000.000.000.51
316228252010.08.18 11:09buy0.01eurusd1.290340.000000.000002010.08.18 13:431.291010.000.000.000.67
316401802010.08.18 14:14sell0.01usdchf1.039150.000000.000002010.08.19 09:201.041560.000.00-0.09-2.31
316646922010.08.18 18:45buy0.01eurusd1.288040.000000.000002010.08.19 10:101.283280.000.00-0.04-4.76
316764962010.08.19 00:46buy0.02eurusd1.282810.000000.000002010.08.19 10:101.283280.000.000.000.94
316824262010.08.19 03:11sell0.02usdjpy85.7620.0000.0002010.08.19 13:3085.4300.000.000.007.77
316865432010.08.19 06:05sell0.02usdchf1.044400.000000.000002010.08.19 09:201.041460.000.000.005.65
316876582010.08.19 06:41sell0.01gbpusd1.555600.000000.000002010.08.19 07:331.555050.000.000.000.55
316888152010.08.19 07:11sell0.01gbpchf1.623320.000000.000002010.08.19 08:101.622700.000.000.000.59
316905262010.08.19 07:45buy0.01gbpjpy133.6740.0000.0002010.08.19 09:30133.6050.000.000.00-0.81
316916332010.08.19 08:07sell0.01gbpusd1.554880.000000.000002010.08.19 08:191.554280.000.000.000.60
316935372010.08.19 08:31buy0.02gbpjpy133.1700.0000.0002010.08.19 09:30133.5950.000.000.009.91
316944922010.08.19 08:36buy0.04eurusd1.277700.000000.000002010.08.19 10:101.283240.000.000.0022.16
316955352010.08.19 08:53sell0.01gbpchf1.621610.000000.000002010.08.19 08:551.620920.000.000.000.66
316959142010.08.19 08:59sell0.01gbpusd1.552390.000000.000002010.08.19 09:021.551820.000.000.000.57
316974242010.08.19 09:22sell0.01gbpusd1.551770.000000.000002010.08.20 00:231.557340.000.00-0.05-5.57
316978772010.08.19 09:30sell0.02gbpusd1.557730.000000.000002010.08.20 00:231.557340.000.00-0.110.78
316999132010.08.19 09:58sell0.04gbpusd1.563080.000000.000002010.08.20 00:231.557340.000.00-0.2122.96
317029072010.08.19 10:36sell0.01eurgbp0.820330.000000.000002010.08.20 10:530.819760.000.000.010.88
317029182010.08.19 10:36buy0.01gbpjpy133.8510.0000.0002010.08.19 11:01133.8990.000.000.000.56
317041862010.08.19 11:02sell0.01usdchf1.039570.000000.000002010.08.19 11:071.038960.000.000.000.59
317082832010.08.19 12:33sell0.01usdchf1.038760.000000.000002010.08.19 13:201.038070.000.000.000.66
317166382010.08.19 14:24sell0.01gbpchf1.612820.000000.000002010.08.19 14:531.612290.000.000.000.51
317167392010.08.19 14:26sell0.01usdchf1.030290.000000.000002010.08.19 14:541.029680.000.000.000.59
317347252010.08.19 19:01sell0.01eurusd1.280950.000000.000002010.08.19 19:031.280310.000.000.000.64
317356342010.08.19 19:28sell0.01gbpjpy132.9540.0000.0002010.08.20 00:11132.9070.000.00-0.110.55
317373982010.08.19 20:32sell0.01gbpchf1.610140.000000.000002010.08.19 20:481.609620.000.000.000.50
317377032010.08.19 20:49sell0.01usdchf1.031520.000000.000002010.08.20 05:321.030900.000.00-0.030.60
317382402010.08.19 21:17sell0.01gbpchf1.608880.000000.000002010.08.19 23:551.608130.000.00-0.090.72
317521752010.08.20 06:14sell0.01usdjpy85.2870.0000.0002010.08.23 12:1785.2300.000.00-0.020.67
317532212010.08.20 06:47sell0.01gbpjpy132.8530.0000.0002010.08.20 06:50132.8010.000.000.000.61
317553502010.08.20 07:29sell0.01gbpchf1.605840.000000.000002010.08.20 07:301.605320.000.000.000.50
317562962010.08.20 07:44sell0.01gbpchf1.605140.000000.000002010.08.20 07:521.604560.000.000.000.56
317572112010.08.20 07:55sell0.01gbpusd1.555560.000000.000002010.08.20 07:581.555050.000.000.000.51
317605802010.08.20 08:43sell0.01gbpchf1.602480.000000.000002010.08.20 11:241.604500.000.000.00-1.95
317622972010.08.20 09:08sell0.01gbpusd1.554990.000000.000002010.08.20 09:121.554410.000.000.000.58
317684082010.08.20 10:31sell0.01eurusd1.276000.000000.000002010.08.20 10:411.275450.000.000.000.55
317695442010.08.20 10:45sell0.02gbpchf1.607890.000000.000002010.08.20 11:241.604480.000.000.006.58
317721772010.08.20 11:19sell0.01gbpusd1.551740.000000.000002010.08.20 11:231.550900.000.000.000.84
317738202010.08.20 11:41sell0.01eurusd1.269950.000000.000002010.08.20 11:581.269440.000.000.000.51
317781552010.08.20 13:24sell0.01eurgbp0.818540.000000.000002010.08.20 15:070.817930.000.000.000.95
317815012010.08.20 14:07sell0.01eurusd1.269280.000000.000002010.08.20 14:321.268570.000.000.000.71
317815472010.08.20 14:09sell0.01gbpusd1.549960.000000.000002010.08.20 14:331.549400.000.000.000.56
317847762010.08.20 15:10sell0.01eurusd1.268060.000000.000002010.08.20 15:111.267560.000.000.000.50
317859562010.08.20 15:33sell0.01eurusd1.267910.000000.000002010.08.20 16:171.267030.000.000.000.88
317861512010.08.20 15:39sell0.01eurgbp0.817560.000000.000002010.08.23 00:440.817040.000.000.010.81
317893192010.08.20 16:44sell0.01eurusd1.267730.000000.000002010.08.23 15:431.267180.000.00-0.010.55
318188912010.08.23 08:17sell0.01eurgbp0.814950.000000.000002010.08.23 08:320.814380.000.000.000.89
318264942010.08.23 10:51sell0.01gbpjpy132.5950.0000.0002010.08.23 12:18132.5430.000.000.000.61
318271132010.08.23 11:04sell0.01gbpchf1.606790.000000.000002010.08.24 03:021.609340.000.00-0.09-2.45
318341342010.08.23 13:04sell0.01usdjpy85.1330.0000.0002010.08.23 22:1685.1020.000.00-0.020.36
318341892010.08.23 13:05sell0.01gbpjpy132.3970.0000.0002010.08.23 13:59132.3410.000.000.000.65
318352072010.08.23 13:20sell0.02gbpchf1.611890.000000.000002010.08.24 03:021.609190.000.00-0.185.18
318396352010.08.23 14:31buy0.01usdchf1.037410.000000.000002010.08.23 15:121.038160.000.000.000.72
318446242010.08.23 15:37sell0.01eurgbp0.816030.000000.000002010.08.23 16:330.815590.000.000.000.68
318484272010.08.23 16:13buy0.01usdchf1.040110.000000.000002010.08.23 20:501.040670.000.000.000.54
318496112010.08.23 16:28sell0.01eurusd1.266010.000000.000002010.08.23 22:371.265490.000.00-0.010.52
318619392010.08.23 19:45sell0.01eurgbp0.815790.000000.000002010.08.24 00:480.815350.000.000.010.68
318670232010.08.23 21:23sell0.01gbpusd1.551770.000000.000002010.08.23 22:101.551200.000.00-0.050.57
318671962010.08.23 21:32sell0.01gbpjpy132.2360.0000.0002010.08.23 21:43132.1820.000.000.000.63
318675252010.08.23 21:42buy0.01usdchf1.040880.000000.000002010.08.23 22:431.041440.000.000.010.54
318846152010.08.24 06:06sell0.01gbpchf1.605990.000000.000002010.08.24 06:361.605350.000.000.000.62
318852482010.08.24 06:26sell0.01usdjpy84.9330.0000.0002010.08.24 08:1884.8800.000.000.000.62
318852942010.08.24 06:27sell0.01gbpjpy131.0270.0000.0002010.08.24 06:36130.9340.000.000.001.10
318864262010.08.24 06:56sell0.01gbpusd1.542010.000000.000002010.08.24 07:001.541320.000.000.000.69
318865062010.08.24 06:58buy0.01eurgbp0.820150.000000.000002010.08.24 07:400.820670.000.000.000.80
318866322010.08.24 07:00sell0.01gbpchf1.605720.000000.000002010.08.24 07:031.605210.000.000.000.49
318867292010.08.24 07:01sell0.01gbpjpy130.8710.0000.0002010.08.24 07:40130.8070.000.000.000.76
318881242010.08.24 07:34sell0.01gbpchf1.604870.000000.000002010.08.24 07:401.604080.000.000.000.76
318899412010.08.24 08:09sell0.01gbpchf1.603030.000000.000002010.08.24 12:531.605230.000.000.00-2.11
318901962010.08.24 08:15sell0.01gbpusd1.539080.000000.000002010.08.24 08:161.538540.000.000.000.54
318902172010.08.24 08:15sell0.01eurusd1.262760.000000.000002010.08.24 08:161.262260.000.000.000.50
318903382010.08.24 08:16sell0.01gbpjpy130.6760.0000.0002010.08.24 08:16130.6190.000.000.000.67
318928032010.08.24 08:53sell0.01eurusd1.261710.000000.000002010.08.24 09:041.261440.000.000.000.27
318928982010.08.24 08:55sell0.01gbpjpy130.4010.0000.0002010.08.24 08:57130.3530.000.000.000.57
318930262010.08.24 08:58sell0.01usdjpy84.6990.0000.0002010.08.24 08:5884.6260.000.000.000.86
318930552010.08.24 08:58sell0.01gbpjpy130.3230.0000.0002010.08.24 08:59130.2300.000.000.001.10
318936362010.08.24 09:02sell0.01gbpusd1.538410.000000.000002010.08.24 13:201.537580.000.000.000.83
318958172010.08.24 09:32sell0.01gbpjpy129.8700.0000.0002010.08.24 10:59129.8160.000.000.000.64
318970232010.08.24 10:00sell0.01usdjpy84.4270.0000.0002010.08.24 10:4884.3770.000.000.000.59
318997282010.08.24 11:07sell0.02gbpchf1.608020.000000.000002010.08.24 12:531.605180.000.000.005.45
319003222010.08.24 11:18buy0.01usdchf1.043640.000000.000002010.08.24 11:261.044110.000.000.000.45
319004282010.08.24 11:20sell0.01eurusd1.261290.000000.000002010.08.24 11:271.260740.000.000.000.55
319007872010.08.24 11:26sell0.01gbpjpy129.9520.0000.0002010.08.24 11:48129.9050.000.000.000.56
319026612010.08.24 12:12sell0.01usdjpy84.3550.0000.0002010.08.24 12:2084.3020.000.000.000.63
319039282010.08.24 12:46sell0.01gbpjpy129.8300.0000.0002010.08.24 12:48129.7790.000.000.000.60
319041482010.08.24 12:50sell0.01usdjpy84.2540.0000.0002010.08.24 13:1784.2060.000.000.000.57
319051072010.08.24 13:10sell0.01eurusd1.261040.000000.000002010.08.24 13:181.260300.000.000.000.74
319088312010.08.24 13:43sell0.01eurusd1.260070.000000.000002010.08.24 21:541.265570.000.000.00-5.50
319096222010.08.24 14:00sell0.01gbpjpy129.2580.0000.0002010.08.24 15:00129.2070.000.000.000.61
319097042010.08.24 14:00sell0.01usdjpy83.9630.0000.0002010.08.24 14:0483.9150.000.000.000.57
319144182010.08.24 15:04sell0.02eurusd1.265460.000000.000002010.08.24 21:541.265590.000.000.00-0.26
319171342010.08.24 15:23sell0.01usdjpy83.7770.0000.0002010.08.24 21:5284.0220.000.000.00-2.92
319173592010.08.24 15:25sell0.04eurusd1.270990.000000.000002010.08.24 21:541.265400.000.000.0022.36
319177032010.08.24 15:27sell0.01gbpchf1.595720.000000.000002010.08.24 15:291.595120.000.000.000.58
319189132010.08.24 15:37buy0.01eurgbp0.821320.000000.000002010.08.25 08:260.821880.000.00-0.050.86
319200722010.08.24 15:56sell0.01gbpchf1.594540.000000.000002010.08.24 16:071.594110.000.000.000.42
319235492010.08.24 16:41sell0.02usdjpy84.3100.0000.0002010.08.24 21:5284.0220.000.000.006.86
319264422010.08.24 17:46sell0.01gbpchf1.592890.000000.000002010.08.24 18:331.592450.000.000.000.43
319295232010.08.24 19:14sell0.01gbpchf1.592200.000000.000002010.08.24 19:521.591630.000.000.000.55
319312142010.08.24 20:09sell0.01gbpchf1.591290.000000.000002010.08.24 20:401.590750.000.000.000.52
319328272010.08.24 21:08sell0.01gbpchf1.589940.000000.000002010.08.24 21:491.589420.000.000.000.51
319498472010.08.25 06:11sell0.01gbpchf1.590020.000000.000002010.08.25 06:221.589390.000.000.000.61
319512752010.08.25 06:47sell0.01eurusd1.263460.000000.000002010.08.25 10:541.265990.000.000.00-2.53
319518392010.08.25 07:00sell0.01gbpusd1.541380.000000.000002010.08.25 07:301.540780.000.000.000.60
319563572010.08.25 08:45buy0.01eurgbp0.821980.000000.000002010.08.25 09:010.822560.000.000.000.90
319565252010.08.25 08:47sell0.01usdchf1.029820.000000.000002010.08.25 08:511.029210.000.000.000.59
319572522010.08.25 08:53sell0.02eurusd1.268830.000000.000002010.08.25 10:541.265980.000.000.005.70
319608802010.08.25 09:24sell0.01usdchf1.027700.000000.000002010.08.25 09:431.027180.000.000.000.51
319626362010.08.25 09:56sell0.01usdchf1.027230.000000.000002010.08.25 13:001.029610.000.000.00-2.31
319627402010.08.25 09:59buy0.01eurgbp0.823060.000000.000002010.08.27 07:040.820710.000.00-0.20-3.64
319639762010.08.25 10:18sell0.01gbpchf1.584390.000000.000002010.08.25 10:421.583950.000.000.000.43
319727972010.08.25 12:15sell0.02usdchf1.032550.000000.000002010.08.25 13:001.029550.000.000.005.83
319746642010.08.25 12:48sell0.01eurusd1.261630.000000.000002010.08.25 12:521.261090.000.000.000.54
319748702010.08.25 12:50sell0.01gbpusd1.541100.000000.000002010.08.25 13:181.540500.000.000.000.60
319763112010.08.25 13:10sell0.01eurusd1.261750.000000.000002010.08.25 13:171.261230.000.000.000.52
319830032010.08.25 14:17sell0.01gbpchf1.586210.000000.000002010.08.25 14:581.585570.000.000.000.62
319843712010.08.25 14:44sell0.01usdchf1.027130.000000.000002010.08.25 14:541.026610.000.000.000.51
319898252010.08.25 15:52sell0.01gbpchf1.586300.000000.000002010.08.26 10:081.596100.000.00-0.27-9.54
319950902010.08.25 17:54sell0.01usdchf1.027520.000000.000002010.08.26 11:101.026880.000.00-0.090.62
319971192010.08.25 19:07buy0.01usdjpy84.7380.0000.0002010.08.25 20:0884.7890.000.000.000.60
319987392010.08.25 20:06buy0.01gbpjpy130.9860.0000.0002010.08.26 00:06131.0350.000.000.060.58
319993152010.08.25 20:33buy0.01usdjpy84.8290.0000.0002010.08.27 05:3284.5990.000.000.01-2.72
319993702010.08.25 20:34sell0.02gbpchf1.591190.000000.000002010.08.26 10:081.596100.000.00-0.54-9.56
320009752010.08.25 21:44buy0.01gbpusd1.545400.000000.000002010.08.25 22:001.546410.000.000.001.01
320125842010.08.26 02:50sell0.04gbpchf1.596170.000000.000002010.08.26 10:081.596100.000.000.000.27
320164802010.08.26 04:50buy0.02eurgbp0.817920.000000.000002010.08.27 07:040.820710.000.00-0.108.65
320181392010.08.26 05:38sell0.08gbpchf1.601070.000000.000002010.08.26 10:081.596130.000.000.0038.45
320188882010.08.26 06:09buy0.01gbpjpy131.8400.0000.0002010.08.26 06:27131.8920.000.000.000.61
320191792010.08.26 06:24buy0.01gbpusd1.555500.000000.000002010.08.26 06:551.556150.000.000.000.65
320217672010.08.26 07:18buy0.01gbpusd1.556770.000000.000002010.08.26 07:491.557480.000.000.000.71
320244382010.08.26 08:04sell0.16gbpchf1.606440.000000.000002010.08.26 10:081.596130.000.000.00160.51
320258092010.08.26 08:22buy0.01gbpjpy131.9630.0000.0002010.08.26 15:32131.7360.000.000.00-2.68
320304422010.08.26 09:41buy0.02gbpjpy131.4530.0000.0002010.08.26 15:32131.7360.000.000.006.69
320379212010.08.26 11:36buy0.01eurusd1.271640.000000.000002010.08.26 14:451.272220.000.000.000.58
320398662010.08.26 12:18sell0.01usdchf1.025360.000000.000002010.08.26 14:451.024670.000.000.000.67
320516372010.08.26 15:28sell0.01usdchf1.022680.000000.000002010.08.27 16:081.024790.000.00-0.03-2.06
320517772010.08.26 15:30buy0.01eurusd1.274550.000000.000002010.08.26 15:371.275140.000.000.000.59
320621412010.08.26 19:51sell0.01gbpchf1.591100.000000.000002010.08.26 20:091.590180.000.000.000.90
320647892010.08.26 20:58sell0.01gbpchf1.589490.000000.000002010.08.27 00:121.588950.000.00-0.090.53
320702312010.08.27 00:31buy0.02usdjpy84.3000.0000.0002010.08.27 05:3284.5980.000.000.007.05
320796912010.08.27 06:34buy0.01gbpjpy131.6110.0000.0002010.08.27 13:34131.6700.000.000.000.70
320842292010.08.27 08:30buy0.01usdjpy84.7560.0000.0002010.08.27 13:3084.8180.000.000.000.73
320862132010.08.27 09:05buy0.01eurusd1.272870.000000.000002010.08.27 13:411.273540.000.000.000.67
320902002010.08.27 10:52buy0.01eurgbp0.820320.000000.000002010.08.27 13:300.820820.000.000.000.77
320902462010.08.27 10:54sell0.01gbpchf1.586480.000000.000002010.08.27 13:101.585770.000.000.000.69
320990452010.08.27 13:52sell0.01gbpusd1.548860.000000.000002010.08.27 14:591.548230.000.000.000.63
321001642010.08.27 14:12buy0.01eurusd1.272490.000000.000002010.08.27 14:461.272960.000.000.000.47
321003442010.08.27 14:15buy0.01usdjpy84.9980.0000.0002010.08.27 15:1384.7510.000.000.00-2.91
321037572010.08.27 15:01sell0.02usdchf1.027850.000000.000002010.08.27 16:081.024810.000.000.005.93
321044822010.08.27 15:03buy0.02usdjpy84.4460.0000.0002010.08.27 15:1384.7460.000.000.007.08
321053862010.08.27 15:07sell0.01gbpchf1.584690.000000.000002010.08.30 14:061.592190.000.00-0.09-7.31
321068842010.08.27 15:18sell0.02gbpchf1.589790.000000.000002010.08.30 14:061.592190.000.00-0.18-4.67
321077392010.08.27 15:28buy0.01eurgbp0.821810.000000.000002010.08.27 16:050.822320.000.000.000.79
321087972010.08.27 15:36sell0.01gbpusd1.545440.000000.000002010.08.30 15:141.548540.000.00-0.05-3.10
321106782010.08.27 16:02buy0.01usdjpy85.0220.0000.0002010.08.27 16:5085.0730.000.000.000.60
321119582010.08.27 16:08sell0.02gbpusd1.552400.000000.000002010.08.30 15:141.548540.000.00-0.117.72
321134412010.08.27 16:26buy0.01eurgbp0.822480.000000.000002010.08.30 16:140.820060.000.00-0.05-3.74
321147312010.08.27 16:56sell0.04gbpchf1.594770.000000.000002010.08.30 14:061.592190.000.00-0.3610.06
321152202010.08.27 17:07buy0.01eurusd1.277170.000000.000002010.08.31 13:561.272040.000.00-0.02-5.13
321156452010.08.27 17:17buy0.01usdjpy85.1080.0000.0002010.08.27 17:2185.1630.000.000.000.65
321171422010.08.27 17:51buy0.01usdjpy85.2870.0000.0002010.08.27 18:0785.3380.000.000.000.60
321171482010.08.27 17:51buy0.01gbpjpy132.4080.0000.0002010.08.27 18:10132.4700.000.000.000.73
321300852010.08.30 01:33sell0.08gbpchf1.599750.000000.000002010.08.30 14:061.592190.000.000.0058.94
321443482010.08.30 08:03buy0.02eurusd1.271840.000000.000002010.08.31 13:561.272020.000.00-0.020.36
321495632010.08.30 10:06buy0.02eurgbp0.817190.000000.000002010.08.30 16:140.820080.000.000.008.95
321798812010.08.30 15:41sell0.01usdjpy84.6710.0000.0002010.08.30 17:2184.6210.000.000.000.59
321825702010.08.30 16:03sell0.01gbpjpy131.0960.0000.0002010.08.30 16:28131.0350.000.000.000.72
321837252010.08.30 16:16sell0.01usdchf1.024600.000000.000002010.08.31 01:371.023970.000.00-0.030.62
321896052010.08.30 17:17sell0.01gbpjpy130.9380.0000.0002010.08.30 20:17130.8870.000.000.000.60
321909872010.08.30 17:29buy0.04eurusd1.266370.000000.000002010.08.31 13:561.272020.000.00-0.0522.60
321921352010.08.30 17:39sell0.01usdjpy84.6280.0000.0002010.08.30 20:5084.5830.000.000.000.53
321934602010.08.30 17:55sell0.01gbpusd1.546440.000000.000002010.08.30 19:091.545940.000.000.000.50
321986372010.08.30 19:12sell0.01gbpchf1.584690.000000.000002010.08.31 01:351.583910.000.00-0.090.76
322049762010.08.30 20:33sell0.01gbpusd1.546000.000000.000002010.08.31 06:361.545370.000.00-0.050.63
322060002010.08.30 20:46sell0.01gbpjpy130.7930.0000.0002010.08.30 20:50130.7390.000.000.000.64
322101292010.08.30 21:31sell0.01usdjpy84.5280.0000.0002010.08.31 02:4584.4760.000.00-0.020.62
322113302010.08.30 21:47sell0.01gbpjpy130.6850.0000.0002010.08.31 02:44130.6300.000.00-0.110.65
322316942010.08.31 06:01sell0.01gbpchf1.581690.000000.000002010.08.31 06:361.581110.000.000.000.57
322320702010.08.31 06:10sell0.01gbpjpy130.2410.0000.0002010.08.31 06:37130.1560.000.000.001.00
322322472010.08.31 06:14sell0.01usdjpy84.2410.0000.0002010.08.31 06:4284.1810.000.000.000.71
322325222010.08.31 06:20sell0.01usdchf1.023000.000000.000002010.08.31 08:131.022530.000.000.000.46
322352812010.08.31 07:00sell0.01gbpchf1.580090.000000.000002010.08.31 07:071.579580.000.000.000.50
322383102010.08.31 07:39sell0.01gbpjpy129.7390.0000.0002010.08.31 07:41129.6810.000.000.000.69
322383682010.08.31 07:40sell0.01gbpusd1.541990.000000.000002010.08.31 07:421.541390.000.000.000.60
322410432010.08.31 08:09sell0.01gbpjpy129.6900.0000.0002010.08.31 10:11129.9250.000.000.00-2.79
322429182010.08.31 08:35sell0.01gbpusd1.540410.000000.000002010.08.31 12:281.539940.000.000.000.47
322440682010.08.31 08:54sell0.01usdchf1.020540.000000.000002010.08.31 09:231.020000.000.000.000.53
322443102010.08.31 08:57sell0.01gbpchf1.572700.000000.000002010.08.31 09:561.572220.000.000.000.47
322450382010.08.31 09:07buy0.01eurgbp0.821500.000000.000002010.08.31 09:240.822010.000.000.000.79
322467952010.08.31 09:32sell0.02gbpjpy130.2200.0000.0002010.08.31 10:11129.9250.000.000.006.99
322481732010.08.31 09:54buy0.01eurgbp0.821690.000000.000002010.08.31 10:100.822210.000.000.000.80
322498722010.08.31 10:25sell0.01gbpchf1.570230.000000.000002010.08.31 12:281.569610.000.000.000.61
322500572010.08.31 10:30sell0.01usdchf1.018420.000000.000002010.08.31 13:501.017780.000.000.000.63
322511082010.08.31 10:54buy0.01eurgbp0.822580.000000.000002010.08.31 11:050.823120.000.000.000.83
322538602010.08.31 11:53buy0.01eurgbp0.823610.000000.000002010.08.31 12:400.824100.000.000.000.75
322583052010.08.31 13:04sell0.01gbpusd1.537620.000000.000002010.08.31 13:231.537120.000.000.000.50
322588572010.08.31 13:15sell0.01gbpjpy129.7900.0000.0002010.08.31 13:22129.7350.000.000.000.65
322595162010.08.31 13:28sell0.01gbpchf1.567460.000000.000002010.08.31 13:291.566960.000.000.000.49
322621082010.08.31 13:53sell0.01gbpchf1.566030.000000.000002010.08.31 13:541.565390.000.000.000.63
322646622010.08.31 14:18sell0.01usdchf1.017280.000000.000002010.08.31 14:271.016730.000.000.000.54
322651532010.08.31 14:25sell0.01gbpchf1.566290.000000.000002010.08.31 14:271.565450.000.000.000.82
322665782010.08.31 14:45sell0.01usdchf1.017070.000000.000002010.08.31 14:511.016550.000.000.000.51
322673132010.08.31 14:52sell0.01gbpchf1.564790.000000.000002010.08.31 15:371.564370.000.000.000.41
322695222010.08.31 15:12buy0.01eurgbp0.827030.000000.000002010.08.31 16:090.827570.000.000.000.83
322697822010.08.31 15:14sell0.01usdchf1.016710.000000.000002010.08.31 15:331.015840.000.000.000.86
322752872010.08.31 16:11sell0.01usdchf1.014200.000000.000002010.09.01 09:571.013560.000.00-0.030.63
322766032010.08.31 16:31sell0.01usdjpy84.0970.0000.0002010.08.31 19:0584.0230.000.000.000.88
322785412010.08.31 17:10sell0.01gbpjpy129.0010.0000.0002010.08.31 17:58128.9570.000.000.000.52
322785952010.08.31 17:11sell0.01gbpusd1.534500.000000.000002010.08.31 17:231.533970.000.000.000.53
322801992010.08.31 17:54sell0.01gbpusd1.533000.000000.000002010.09.01 09:351.535310.000.00-0.05-2.31
322846632010.08.31 19:48sell0.01gbpjpy128.9570.0000.0002010.08.31 20:15128.8520.000.000.001.25
322858082010.08.31 20:01sell0.01usdjpy84.0510.0000.0002010.08.31 20:1583.9790.000.000.000.86
322875802010.08.31 20:42sell0.01gbpchf1.556340.000000.000002010.09.01 09:301.561310.000.00-0.09-4.89
322876372010.08.31 20:45sell0.01gbpjpy128.8150.0000.0002010.09.01 09:29129.1570.000.00-0.11-4.07
322899872010.08.31 22:01sell0.02gbpjpy129.2000.0000.0002010.09.01 09:29129.1570.000.00-0.211.02
322983722010.09.01 02:32sell0.02gbpchf1.561220.000000.000002010.09.01 09:301.561310.000.000.00-0.18
323008702010.09.01 03:35sell0.04gbpjpy129.7080.0000.0002010.09.01 09:29129.1620.000.000.0025.98
323028772010.09.01 04:34sell0.02gbpusd1.538310.000000.000002010.09.01 09:351.535350.000.000.005.92
323125982010.09.01 07:32sell0.04gbpchf1.566800.000000.000002010.09.01 09:301.561310.000.000.0021.62
323131832010.09.01 07:42buy0.01eurusd1.272090.000000.000002010.09.01 07:581.272610.000.000.000.52
323185772010.09.01 08:45buy0.01eurgbp0.826110.000000.000002010.09.01 09:170.826660.000.000.000.85
323226112010.09.01 09:29sell0.01usdjpy84.0830.0000.0002010.09.01 09:3184.0200.000.000.000.75
323293942010.09.01 10:17sell0.01gbpjpy129.1750.0000.0002010.09.01 13:15129.1090.000.000.000.79
323304142010.09.01 10:29buy0.01eurgbp0.831280.000000.000002010.09.01 11:130.831820.000.000.000.83
323309192010.09.01 10:31sell0.01usdchf1.013380.000000.000002010.09.01 12:531.012860.000.000.000.51
323316562010.09.01 10:37sell0.01usdjpy84.0810.0000.0002010.09.01 10:3984.0250.000.000.000.67
323326852010.09.01 10:56sell0.01usdjpy84.0330.0000.0002010.09.01 11:3683.9780.000.000.000.65
323336292010.09.01 11:12buy0.01eurusd1.279430.000000.000002010.09.01 11:151.279970.000.000.000.54
323357192010.09.01 11:53buy0.01eurusd1.280140.000000.000002010.09.01 12:101.280670.000.000.000.53
323360942010.09.01 12:04buy0.01eurgbp0.831980.000000.000002010.09.01 13:300.832470.000.000.000.76
323376102010.09.01 12:43buy0.01eurusd1.280360.000000.000002010.09.01 12:501.280860.000.000.000.50
323394972010.09.01 13:12sell0.01usdjpy83.9120.0000.0002010.09.01 13:1583.8100.000.000.001.22
323397812010.09.01 13:15sell0.01usdchf1.012370.000000.000002010.09.01 13:181.011850.000.000.000.51
323400622010.09.01 13:16sell0.01usdjpy83.8660.0000.0002010.09.01 13:1683.7340.000.000.001.58
323415312010.09.01 13:24buy0.01eurusd1.281890.000000.000002010.09.01 13:241.282410.000.000.000.52
323461052010.09.01 14:07sell0.01usdchf1.007350.000000.000002010.09.02 07:281.012160.000.00-0.09-4.75
323519972010.09.01 15:05sell0.02usdchf1.012560.000000.000002010.09.02 07:281.012160.000.00-0.190.79
323550272010.09.01 15:32buy0.01gbpusd1.546760.000000.000002010.09.01 15:501.547270.000.000.000.51
323601602010.09.01 17:17buy0.01gbpjpy130.7530.0000.0002010.09.03 02:16130.0030.000.000.08-8.89
323601652010.09.01 17:17buy0.01gbpusd1.547160.000000.000002010.09.03 03:021.542100.000.000.08-5.06
323645992010.09.01 19:56buy0.01usdjpy84.4900.0000.0002010.09.02 01:0484.5430.000.000.010.63
323680332010.09.01 21:57buy0.01eurusd1.280920.000000.000002010.09.02 07:241.281460.000.00-0.040.54
323749002010.09.02 01:48buy0.02gbpjpy130.2510.0000.0002010.09.03 02:16130.0080.000.000.04-5.76
323759332010.09.02 02:14sell0.04usdchf1.017820.000000.000002010.09.02 07:281.012240.000.000.0022.05
323824012010.09.02 06:05buy0.01gbpchf1.572100.000000.000002010.09.03 08:001.564730.000.000.04-7.26
323832472010.09.02 06:41buy0.02gbpusd1.541890.000000.000002010.09.03 03:021.542100.000.000.040.42
323834482010.09.02 06:44buy0.04gbpjpy129.7440.0000.0002010.09.03 02:16130.0080.000.000.0812.52
323835722010.09.02 06:45buy0.02gbpchf1.567090.000000.000002010.09.03 07:591.564660.000.000.07-4.79
323846212010.09.02 07:08buy0.04gbpchf1.562040.000000.000002010.09.03 07:591.564670.000.000.1510.37
323919642010.09.02 09:31buy0.08gbpchf1.556950.000000.000002010.09.03 07:591.564730.000.000.2961.36
323927172010.09.02 09:41buy0.08gbpjpy129.2160.0000.0002010.09.03 02:16130.0080.000.000.1575.10
323936352010.09.02 09:59sell0.01usdjpy84.0680.0000.0002010.09.03 15:1084.4660.000.00-0.02-4.71
323938612010.09.02 10:03buy0.01eurgbp0.833300.000000.000002010.09.02 13:460.833900.000.000.000.92
323945852010.09.02 10:21buy0.01eurusd1.282610.000000.000002010.09.02 10:271.283130.000.000.000.52
323962382010.09.02 10:58sell0.01usdchf1.011180.000000.000002010.09.02 13:031.010660.000.000.000.51
324047512010.09.02 13:59buy0.04gbpusd1.536690.000000.000002010.09.03 03:021.542100.000.000.0821.64
324058732010.09.02 14:14buy0.01eurgbp0.834300.000000.000002010.09.03 18:180.834830.000.00-0.050.82
324128962010.09.02 16:30buy0.01eurusd1.282490.000000.000002010.09.02 21:181.283020.000.000.000.53
324152932010.09.02 17:32sell0.01usdchf1.011500.000000.000002010.09.03 12:321.013830.000.00-0.03-2.30
324220072010.09.02 21:57buy0.01eurusd1.282710.000000.000002010.09.03 03:021.283260.000.00-0.010.55
324340702010.09.03 06:17buy0.01eurusd1.282770.000000.000002010.09.03 10:041.283280.000.000.000.51
324369182010.09.03 07:55buy0.01gbpusd1.542620.000000.000002010.09.03 08:381.543180.000.000.000.56
324400312010.09.03 09:10buy0.01gbpjpy130.1310.0000.0002010.09.03 09:14130.1880.000.000.000.68
324401642010.09.03 09:14buy0.01gbpusd1.544230.000000.000002010.09.03 09:151.544710.000.000.000.48
324456882010.09.03 10:43buy0.01eurusd1.284060.000000.000002010.09.03 11:241.285070.000.000.001.01
324458532010.09.03 10:46buy0.01gbpjpy130.0960.0000.0002010.09.03 10:59130.1690.000.000.000.86
324464292010.09.03 10:57sell0.02usdchf1.016700.000000.000002010.09.03 12:321.013830.000.000.005.66
324482082010.09.03 11:25buy0.01gbpjpy130.2090.0000.0002010.09.03 13:29130.2630.000.000.000.64
324532202010.09.03 13:06buy0.01gbpchf1.565530.000000.000002010.09.03 13:271.566100.000.000.000.57
324535232010.09.03 13:12buy0.01usdchf1.016140.000000.000002010.09.03 13:301.017890.000.000.001.72
324550022010.09.03 13:29sell0.02usdjpy84.4630.0000.0002010.09.03 15:1084.4660.000.000.00-0.07
324553422010.09.03 13:30sell0.04usdjpy84.9270.0000.0002010.09.03 15:1084.4660.000.000.0021.83
324619712010.09.03 14:02buy0.01gbpusd1.543820.000000.000002010.09.03 14:031.544390.000.000.000.57
324626022010.09.03 14:10buy0.01gbpjpy131.3540.0000.0002010.09.08 14:32129.7880.000.000.06-18.65
324634022010.09.03 14:22buy0.01usdchf1.023370.000000.000002010.09.09 09:291.015490.000.000.05-7.76
324635432010.09.03 14:24buy0.01gbpchf1.580120.000000.000002010.09.06 08:271.575060.000.000.04-4.97
324638632010.09.03 14:30buy0.01gbpusd1.544450.000000.000002010.09.03 16:121.544980.000.000.000.53
324659072010.09.03 15:00buy0.02gbpjpy130.7460.0000.0002010.09.08 14:32129.7810.000.000.12-22.99
324659902010.09.03 15:00buy0.02gbpchf1.574830.000000.000002010.09.06 08:271.575060.000.000.070.45
324674722010.09.03 15:08buy0.02usdchf1.017860.000000.000002010.09.09 09:291.015490.000.000.11-4.67
324676492010.09.03 15:10buy0.04gbpchf1.569660.000000.000002010.09.06 08:271.575060.000.000.1521.24
324678842010.09.03 15:11buy0.04gbpjpy130.2130.0000.0002010.09.08 14:32129.7820.000.000.24-20.53
324686742010.09.03 15:16buy0.01eurusd1.287580.000000.000002010.09.03 16:551.288140.000.000.000.56
324745702010.09.03 17:19buy0.01gbpusd1.544600.000000.000002010.09.03 18:571.545130.000.000.000.53
324752832010.09.03 17:54buy0.01eurusd1.288560.000000.000002010.09.03 18:091.289020.000.000.000.46
325011372010.09.06 08:24buy0.01eurusd1.291490.000000.000002010.09.13 01:161.278360.000.00-0.08-13.13
325040492010.09.06 09:17sell0.01usdjpy84.1160.0000.0002010.09.06 09:1884.0590.000.000.000.68
325051702010.09.06 09:36buy0.08gbpjpy129.7010.0000.0002010.09.08 14:32129.7680.000.000.306.39
325061432010.09.06 09:51sell0.01usdjpy84.0990.0000.0002010.09.07 07:1384.0480.000.00-0.020.61
325092772010.09.06 10:22buy0.01eurgbp0.837380.000000.000002010.09.06 11:160.837910.000.000.000.81
325145652010.09.06 11:51buy0.01eurgbp0.838840.000000.000002010.09.13 11:360.831040.000.00-0.35-12.01
325162772010.09.06 12:14sell0.01gbpusd1.535740.000000.000002010.09.06 13:241.535300.000.000.000.44
325174602010.09.06 12:34sell0.01gbpchf1.557970.000000.000002010.09.06 12:411.557320.000.000.000.64
325283462010.09.06 15:23buy0.04usdchf1.012510.000000.000002010.09.09 09:291.015500.000.000.1511.78
325298632010.09.06 15:47sell0.01gbpchf1.558890.000000.000002010.09.06 15:491.558380.000.000.000.51
325300982010.09.06 15:50sell0.01gbpchf1.557810.000000.000002010.09.06 22:571.557620.000.00-0.090.19
325453502010.09.07 00:14buy0.02eurusd1.286260.000000.000002010.09.13 01:161.278420.000.00-0.13-15.68
325476262010.09.07 00:49buy0.04eurusd1.281060.000000.000002010.09.13 01:161.278460.000.00-0.30-10.40
325478852010.09.07 00:51buy0.02eurgbp0.833550.000000.000002010.09.13 11:360.831040.000.00-0.61-7.73
325705832010.09.07 06:31buy0.16gbpjpy129.1990.0000.0002010.09.08 14:32129.7650.000.000.30107.88
325707532010.09.07 06:32sell0.01gbpchf1.552200.000000.000002010.09.07 07:421.551590.000.000.000.60
325722392010.09.07 07:04sell0.01gbpusd1.536300.000000.000002010.09.07 07:071.535700.000.000.000.60
325744352010.09.07 07:37sell0.01gbpusd1.536070.000000.000002010.09.07 09:111.538490.000.000.00-2.42
325780252010.09.07 08:17sell0.02gbpusd1.541350.000000.000002010.09.07 09:111.538530.000.000.005.64
325788392010.09.07 08:25sell0.01usdjpy83.8620.0000.0002010.09.07 08:2983.8110.000.000.000.61
325840272010.09.07 09:20buy0.08eurusd1.275740.000000.000002010.09.13 01:161.278470.000.00-0.6021.84
325860932010.09.07 09:46sell0.01gbpusd1.536400.000000.000002010.09.07 11:021.535880.000.000.000.52
325895082010.09.07 10:44sell0.01usdjpy83.8860.0000.0002010.09.07 11:0283.8170.000.000.000.82
325911232010.09.07 11:02buy0.32gbpjpy128.6850.0000.0002010.09.08 14:32129.7610.000.000.60410.17
325925982010.09.07 11:28sell0.01usdjpy83.8230.0000.0002010.09.07 13:2683.7690.000.000.000.64
325927202010.09.07 11:31sell0.01gbpusd1.536160.000000.000002010.09.07 12:291.535540.000.000.000.62
325986022010.09.07 13:13sell0.01gbpchf1.551190.000000.000002010.09.07 13:201.550600.000.000.000.58
325999342010.09.07 13:29buy0.64gbpjpy128.1730.0000.0002010.09.08 14:32129.7530.000.001.211 204.58
326030092010.09.07 14:01sell0.01gbpusd1.531270.000000.000002010.09.07 15:161.530730.000.000.000.54
326041932010.09.07 14:23sell0.01gbpchf1.548360.000000.000002010.09.07 14:591.547310.000.000.001.04
326087732010.09.07 15:55sell0.01gbpusd1.530270.000000.000002010.09.09 08:011.540860.000.00-0.21-10.59
326103162010.09.07 16:11buy0.16eurusd1.270460.000000.000002010.09.13 01:161.278450.000.00-1.19127.84
326173492010.09.07 18:39sell0.01usdjpy83.6800.0000.0002010.09.08 03:4083.6300.000.00-0.020.60
326185262010.09.07 19:08buy0.04eurgbp0.828260.000000.000002010.09.13 11:360.831040.000.00-1.2517.13
326214082010.09.07 20:18sell0.02gbpusd1.535500.000000.000002010.09.09 08:011.540860.000.00-0.43-10.72
326451332010.09.08 06:43sell0.01gbpchf1.550780.000000.000002010.09.09 12:091.558320.000.00-0.27-7.46
326480772010.09.08 07:53buy0.08usdchf1.007240.000000.000002010.09.09 09:291.015500.000.000.1865.07
326481962010.09.08 07:54sell0.04gbpusd1.540770.000000.000002010.09.09 08:011.540860.000.00-0.63-0.36
326493612010.09.08 08:05sell0.02gbpchf1.556140.000000.000002010.09.09 12:091.558320.000.00-0.54-4.31
326502502010.09.08 08:15sell0.08gbpusd1.546650.000000.000002010.09.09 08:011.540790.000.00-1.2746.88
326503312010.09.08 08:16buy0.08eurgbp0.822870.000000.000002010.09.13 11:360.831040.000.00-2.05100.65
326684212010.09.08 12:29sell0.04gbpchf1.561230.000000.000002010.09.09 12:091.558270.000.00-1.0811.71
326766452010.09.08 14:31sell0.08gbpchf1.566320.000000.000002010.09.09 12:091.558270.000.00-2.1663.68
326831932010.09.08 15:39buy0.01gbpjpy130.0060.0000.0002010.09.08 16:01130.0880.000.000.000.98
326856282010.09.08 16:06sell0.16gbpusd1.551880.000000.000002010.09.09 08:011.540770.000.00-2.53177.76
326905562010.09.08 17:47buy0.01gbpjpy130.1660.0000.0002010.09.09 15:00129.4270.000.000.06-8.82
326950642010.09.08 20:23buy0.01usdjpy83.9660.0000.0002010.09.09 01:1984.0120.000.000.010.55
327026962010.09.09 02:00buy0.02gbpjpy129.6660.0000.0002010.09.09 15:00129.4270.000.000.00-5.71
327155882010.09.09 06:45sell0.01usdjpy83.6480.0000.0002010.09.09 10:0383.5880.000.000.000.72
327183232010.09.09 07:31buy0.04gbpjpy129.1490.0000.0002010.09.09 15:00129.4270.000.000.0013.27
327313382010.09.09 09:57buy0.01usdchf1.015850.000000.000002010.09.09 16:491.013490.000.000.00-2.33
327322142010.09.09 10:04buy0.08gbpjpy128.6450.0000.0002010.09.09 15:00129.4270.000.000.0074.68
327508302010.09.09 14:25buy0.02usdchf1.010580.000000.000002010.09.09 16:491.013490.000.000.005.74
327665612010.09.09 17:52buy0.01usdchf1.016000.000000.000002010.09.10 02:181.016730.000.000.010.72
327677712010.09.09 18:05buy0.01gbpchf1.569620.000000.000002010.09.10 02:381.570280.000.000.040.65
327716052010.09.09 20:00buy0.01usdjpy83.9180.0000.0002010.09.10 00:0183.9760.000.000.000.69
327838342010.09.10 03:04buy0.32eurusd1.264830.000000.000002010.09.13 01:161.278450.000.00-0.39435.84
328007652010.09.10 09:00buy0.01gbpchf1.578220.000000.000002010.09.10 09:461.578960.000.000.000.72
328010112010.09.10 09:02buy0.01gbpjpy129.8250.0000.0002010.09.10 10:07129.6050.000.000.00-2.62
328030412010.09.10 09:42buy0.02gbpjpy129.3090.0000.0002010.09.10 10:07129.6050.000.000.007.06
328058362010.09.10 10:37buy0.01gbpchf1.582690.000000.000002010.09.10 11:591.583290.000.000.000.58
328066882010.09.10 10:55buy0.01usdchf1.024030.000000.000002010.09.10 11:591.024500.000.000.000.46
328090442010.09.10 11:48buy0.01gbpjpy129.8520.0000.0002010.09.10 13:24129.9070.000.000.000.66
328169672010.09.10 14:05buy0.01usdjpy84.2890.0000.0002010.09.12 23:4384.3400.000.000.000.60
328171642010.09.10 14:08buy0.01gbpjpy129.9160.0000.0002010.09.13 00:56129.6790.000.000.02-2.82
328205142010.09.10 15:05sell0.01gbpusd1.538780.000000.000002010.09.10 16:041.538280.000.000.000.50
328259752010.09.10 16:52buy0.02gbpjpy129.4100.0000.0002010.09.13 00:56129.6790.000.000.046.39
328275862010.09.10 17:31sell0.01gbpusd1.538360.000000.000002010.09.10 17:351.537650.000.000.000.71
328557342010.09.13 08:09buy0.01gbpjpy129.9410.0000.0002010.09.13 08:36130.0050.000.000.000.76
328609142010.09.13 09:36buy0.01gbpjpy130.0250.0000.0002010.09.14 16:15128.9630.000.000.02-12.78
328627172010.09.13 10:29sell0.01usdchf1.013750.000000.000002010.09.13 10:381.013240.000.000.000.50
328644172010.09.13 11:01sell0.01usdchf1.013370.000000.000002010.09.13 14:361.012830.000.000.000.53
328659512010.09.13 11:30sell0.01gbpchf1.563180.000000.000002010.09.13 11:331.562660.000.000.000.51
328661332010.09.13 11:34buy0.02gbpjpy129.5340.0000.0002010.09.14 16:15128.9550.000.000.04-13.94
328683682010.09.13 12:22buy0.01eurusd1.281490.000000.000002010.09.13 13:351.282140.000.000.000.65
328688152010.09.13 12:34buy0.01eurgbp0.831860.000000.000002010.09.13 14:100.832330.000.000.000.72
328700062010.09.13 13:05sell0.01gbpchf1.561290.000000.000002010.09.13 14:341.560760.000.000.000.53
328774022010.09.13 14:59sell0.01gbpchf1.559630.000000.000002010.09.13 15:011.559050.000.000.000.57
328774192010.09.13 14:59sell0.01usdchf1.012470.000000.000002010.09.13 15:051.011900.000.000.000.56
328778842010.09.13 15:05buy0.01eurgbp0.833130.000000.000002010.09.13 15:590.833710.000.000.000.89
328782752010.09.13 15:11sell0.01usdjpy83.9330.0000.0002010.09.13 15:2583.8820.000.000.000.61
328824792010.09.13 16:12buy0.01gbpusd1.543190.000000.000002010.09.13 16:441.543710.000.000.000.52
328828352010.09.13 16:19buy0.01eurgbp0.833870.000000.000002010.09.13 18:230.834380.000.000.000.78
328832162010.09.13 16:27buy0.01eurusd1.286860.000000.000002010.09.13 16:481.287410.000.000.000.55
328832282010.09.13 16:27sell0.01usdjpy83.7710.0000.0002010.09.13 16:4483.7060.000.000.000.78
328852302010.09.13 16:53buy0.04gbpjpy129.0210.0000.0002010.09.14 16:15128.9520.000.000.08-3.32
328872192010.09.13 17:17sell0.01usdchf1.008380.000000.000002010.09.13 18:511.007760.000.000.000.62
328889152010.09.13 17:41buy0.01gbpusd1.545020.000000.000002010.09.14 09:301.542910.000.000.02-2.11
328893702010.09.13 17:49sell0.01gbpchf1.556990.000000.000002010.09.13 18:041.556340.000.000.000.65
328922482010.09.13 18:49buy0.01eurusd1.287380.000000.000002010.09.13 21:381.287850.000.000.000.47
328959382010.09.13 19:45sell0.01gbpchf1.553720.000000.000002010.09.13 20:031.553210.000.000.000.51
328967282010.09.13 20:02sell0.01usdchf1.007850.000000.000002010.09.13 20:381.007310.000.000.000.54
329045462010.09.14 00:26buy0.02gbpusd1.539860.000000.000002010.09.14 09:301.542600.000.000.005.48
329056432010.09.14 01:04buy0.08gbpjpy128.5230.0000.0002010.09.14 16:15128.9520.000.000.0041.32
329150592010.09.14 06:03sell0.01usdchf1.001700.000000.000002010.09.14 06:051.001090.000.000.000.61
329151382010.09.14 06:05sell0.01gbpchf1.542390.000000.000002010.09.14 07:131.541980.000.000.000.41
329151432010.09.14 06:05buy0.01eurusd1.288540.000000.000002010.09.14 08:191.289150.000.000.000.61
329154212010.09.14 06:17buy0.01eurgbp0.836250.000000.000002010.09.14 07:030.836780.000.000.000.81
329198152010.09.14 07:36buy0.16gbpjpy127.7970.0000.0002010.09.14 16:15128.9550.000.000.00223.05
329200622010.09.14 07:37buy0.01eurgbp0.838070.000000.000002010.09.14 08:210.838580.000.000.000.79
329278972010.09.14 09:16sell0.01usdjpy83.1770.0000.0002010.09.14 09:2583.1260.000.000.000.61
329280572010.09.14 09:19sell0.01usdchf1.001150.000000.000002010.09.14 09:261.000610.000.000.000.54
329287302010.09.14 09:26sell0.01gbpchf1.541040.000000.000002010.09.14 09:291.540130.000.000.000.91
329295122010.09.14 09:31buy0.01eurusd1.290100.000000.000002010.09.14 14:511.288410.000.000.00-1.69
329309792010.09.14 09:53sell0.01usdchf1.001220.000000.000002010.09.14 14:461.000700.000.000.000.52
329327702010.09.14 10:17buy0.02eurusd1.284770.000000.000002010.09.14 14:511.288410.000.000.007.28
329497712010.09.14 15:14sell0.01usdjpy83.1220.0000.0002010.09.14 15:2583.0660.000.000.000.67
329562052010.09.14 16:00buy0.01eurgbp0.837420.000000.000002010.09.15 03:270.837970.000.00-0.050.85
329590332010.09.14 16:30buy0.01gbpusd1.551580.000000.000002010.09.14 16:311.552260.000.000.000.68
329593172010.09.14 16:32buy0.01eurusd1.299990.000000.000002010.09.14 16:571.301240.000.000.001.25
329607732010.09.14 16:48sell0.01usdchf0.995230.000000.000002010.09.14 16:540.994640.000.000.000.59
329630932010.09.14 17:24buy0.01gbpusd1.556510.000000.000002010.09.14 17:421.557060.000.000.000.55
329641762010.09.14 17:42sell0.01usdjpy83.0180.0000.0002010.09.15 02:1982.9640.000.00-0.020.65
329656412010.09.14 18:09buy0.01eurusd1.302140.000000.000002010.09.15 08:211.299790.000.00-0.01-2.35
329666012010.09.14 18:32buy0.01gbpusd1.557990.000000.000002010.09.15 09:021.553010.000.000.02-4.98
329685362010.09.14 19:39sell0.01usdchf0.994760.000000.000002010.09.20 08:281.005220.000.00-0.18-10.41
329804032010.09.15 02:16buy0.02gbpusd1.552490.000000.000002010.09.15 09:021.552780.000.000.000.58
329849102010.09.15 03:09sell0.02usdchf1.000030.000000.000002010.09.20 08:281.005220.000.00-0.31-10.33
329861982010.09.15 03:19buy0.02eurusd1.296930.000000.000002010.09.15 08:211.299840.000.000.005.82
329926842010.09.15 05:04buy0.04gbpusd1.547240.000000.000002010.09.15 09:021.552780.000.000.0022.16
329947762010.09.15 06:01buy0.01eurgbp0.838270.000000.000002010.09.15 07:370.838810.000.000.000.83
329949192010.09.15 06:04buy0.01gbpjpy131.7730.0000.0002010.09.15 08:04131.5500.000.000.00-2.62
329950492010.09.15 06:07buy0.01usdjpy85.0520.0000.0002010.09.15 08:0585.1060.000.000.000.63
329991332010.09.15 07:46buy0.02gbpjpy131.2610.0000.0002010.09.15 08:04131.5480.000.000.006.75
330047922010.09.15 09:06buy0.01eurusd1.300200.000000.000002010.09.15 14:221.300680.000.000.000.48
330053792010.09.15 09:18buy0.01usdjpy85.4270.0000.0002010.09.15 09:2485.4840.000.000.000.67
330070112010.09.15 09:37buy0.01usdjpy85.4690.0000.0002010.09.15 13:1585.5160.000.000.000.55
330086472010.09.15 10:08buy0.01gbpjpy132.4690.0000.0002010.09.15 10:14132.5150.000.000.000.54
330094062010.09.15 10:30buy0.01gbpjpy132.5150.0000.0002010.09.15 11:42132.2970.000.000.00-2.55
330116602010.09.15 11:13buy0.02gbpjpy131.9960.0000.0002010.09.15 11:42132.2710.000.000.006.46
330140592010.09.15 12:06buy0.01gbpusd1.552250.000000.000002010.09.15 12:161.552800.000.000.000.55
330198402010.09.15 13:11buy0.01gbpchf1.559410.000000.000002010.09.15 13:551.560050.000.000.000.64
330229152010.09.15 13:41buy0.01usdjpy85.6680.0000.0002010.09.15 14:0585.7230.000.000.000.64
330230212010.09.15 13:42buy0.01gbpjpy133.0040.0000.0002010.09.15 13:49133.0600.000.000.000.66
330281602010.09.15 14:43buy0.01gbpjpy133.1550.0000.0002010.09.15 15:19133.2160.000.000.000.72
330281612010.09.15 14:43buy0.01gbpchf1.559730.000000.000002010.09.15 15:171.560140.000.000.000.40
330360542010.09.15 16:17buy0.01gbpjpy133.7950.0000.0002010.09.15 16:27133.8300.000.000.000.41
330360552010.09.15 16:17buy0.01gbpusd1.562350.000000.000002010.09.15 16:191.562920.000.000.000.57
330377542010.09.15 16:56sell0.01eurgbp0.832600.000000.000002010.09.15 16:590.832100.000.000.000.78
330378092010.09.15 16:58buy0.01gbpjpy133.7900.0000.0002010.09.15 16:59133.8360.000.000.000.54
330378372010.09.15 16:59buy0.01gbpusd1.562600.000000.000002010.09.15 16:591.563080.000.000.000.48
330379872010.09.15 17:00buy0.01gbpchf1.569510.000000.000002010.09.15 17:021.569930.000.000.000.42
330405062010.09.15 17:34buy0.01gbpusd1.563670.000000.000002010.09.16 01:191.564200.000.000.060.53
330405102010.09.15 17:34buy0.01gbpjpy133.8830.0000.0002010.09.15 21:53133.9240.000.000.000.48
330485692010.09.15 21:10buy0.01eurusd1.301590.000000.000002010.09.16 08:231.302360.000.00-0.040.77
330710322010.09.16 08:47buy0.01eurusd1.302630.000000.000002010.09.16 09:421.304140.000.000.001.51
330758052010.09.16 10:04buy0.01usdjpy85.5790.0000.0002010.09.16 10:0785.6350.000.000.000.65
330788312010.09.16 10:44buy0.01eurusd1.308050.000000.000002010.09.16 11:411.308550.000.000.000.50
330788892010.09.16 10:45buy0.01usdjpy85.6390.0000.0002010.09.16 11:4185.6900.000.000.000.60
330790562010.09.16 10:49buy0.01gbpjpy133.4830.0000.0002010.09.16 10:55133.5420.000.000.000.69
330812552010.09.16 11:16buy0.01eurgbp0.838910.000000.000002010.09.16 11:210.839500.000.000.000.92
330825222010.09.16 11:45buy0.01eurgbp0.839630.000000.000002010.09.20 08:290.837400.000.00-0.10-3.49
330833212010.09.16 11:52buy0.01usdjpy85.6980.0000.0002010.09.16 14:5285.7530.000.000.000.64
330867162010.09.16 12:46buy0.01gbpjpy133.7940.0000.0002010.09.16 14:58133.8770.000.000.000.97
330867192010.09.16 12:46buy0.01gbpusd1.562000.000000.000002010.09.16 15:211.562550.000.000.000.55
330876132010.09.16 13:00sell0.04usdchf1.005350.000000.000002010.09.20 08:281.005200.000.00-0.260.60
330886782010.09.16 13:09sell0.08usdchf1.010790.000000.000002010.09.20 08:281.005200.000.00-0.5044.49
330931712010.09.16 13:52sell0.16usdchf1.016060.000000.000002010.09.20 08:281.005250.000.00-1.00172.06
330973692010.09.16 14:55buy0.01gbpchf1.583970.000000.000002010.09.16 15:501.584500.000.000.000.53
331014652010.09.16 15:43buy0.01gbpusd1.562890.000000.000002010.09.16 15:491.563560.000.000.000.67
331014732010.09.16 15:43buy0.01gbpjpy133.9530.0000.0002010.09.16 15:46134.0080.000.000.000.64
331021902010.09.16 15:57buy0.01eurusd1.310130.000000.000002010.09.17 04:221.310660.000.00-0.010.53
331031112010.09.16 16:16buy0.01gbpchf1.583840.000000.000002010.09.16 16:211.584290.000.000.000.44
331033292010.09.16 16:23buy0.01usdjpy85.7240.0000.0002010.09.16 16:3285.7760.000.000.000.61
331072922010.09.16 17:19buy0.01gbpchf1.584760.000000.000002010.09.16 17:591.585300.000.000.000.53
331099942010.09.16 18:29buy0.01gbpusd1.562630.000000.000002010.09.16 19:001.563230.000.000.000.60
331102772010.09.16 18:38buy0.01gbpjpy133.9510.0000.0002010.09.16 18:56134.0150.000.000.000.75
331134352010.09.16 19:55buy0.01gbpchf1.587590.000000.000002010.09.17 04:021.588150.000.000.040.55
331138322010.09.16 20:07buy0.01usdjpy85.8300.0000.0002010.09.16 21:0985.8790.000.000.000.57
331138992010.09.16 20:09buy0.01gbpjpy134.2230.0000.0002010.09.17 03:44133.9750.000.000.02-2.89
331169042010.09.16 21:35buy0.01usdjpy85.8940.0000.0002010.09.24 05:1585.1940.000.000.01-8.22
331261082010.09.17 03:23buy0.02gbpjpy133.7210.0000.0002010.09.17 03:44133.9800.000.000.006.04
331322992010.09.17 06:01buy0.01eurusd1.312890.000000.000002010.09.17 06:171.313370.000.000.000.48
331323052010.09.17 06:01buy0.01gbpjpy134.4810.0000.0002010.09.17 06:36134.5320.000.000.000.60
331357562010.09.17 07:24buy0.01gbpusd1.570970.000000.000002010.09.17 08:441.571530.000.000.000.56
331362112010.09.17 07:38buy0.01gbpchf1.593580.000000.000002010.09.17 07:471.594110.000.000.000.53
331379912010.09.17 08:16buy0.01gbpjpy134.6790.0000.0002010.09.17 08:22134.7280.000.000.000.57
331391812010.09.17 08:43buy0.01eurusd1.313990.000000.000002010.09.17 08:471.314890.000.000.000.90
331409112010.09.17 09:10buy0.01gbpusd1.571980.000000.000002010.09.17 10:041.572540.000.000.000.56
331433842010.09.17 10:09buy0.01eurusd1.315280.000000.000002010.09.20 07:501.309930.000.00-0.01-5.35
331466912010.09.17 11:32buy0.02eurusd1.309950.000000.000002010.09.20 07:501.309930.000.00-0.02-0.04
331585762010.09.17 14:05buy0.04eurusd1.304320.000000.000002010.09.20 07:501.309930.000.00-0.0522.44
331638782010.09.17 15:00buy0.02eurgbp0.834360.000000.000002010.09.20 08:290.837400.000.00-0.109.51
331957022010.09.20 08:21buy0.01eurusd1.310150.000000.000002010.09.20 08:321.310770.000.000.000.62
331995822010.09.20 09:13buy0.01eurusd1.311680.000000.000002010.09.20 16:101.309210.000.000.00-2.47
332004672010.09.20 09:31sell0.01gbpchf1.570090.000000.000002010.09.20 09:421.569580.000.000.000.50
332042992010.09.20 10:17buy0.01eurgbp0.839910.000000.000002010.09.20 10:220.840360.000.000.000.71
332085982010.09.20 11:11sell0.01usdchf1.004080.000000.000002010.09.21 02:021.003460.000.00-0.030.62
332165622010.09.20 13:28buy0.02eurusd1.305960.000000.000002010.09.20 16:101.309210.000.000.006.50
332215512010.09.20 14:08sell0.01gbpusd1.556420.000000.000002010.09.20 14:101.555830.000.000.000.59
332216872010.09.20 14:09sell0.01gbpjpy133.4510.0000.0002010.09.20 14:14133.3880.000.000.000.74
332232572010.09.20 14:27sell0.01gbpjpy133.3950.0000.0002010.09.20 14:44133.3410.000.000.000.63
332238652010.09.20 14:37sell0.01gbpusd1.556320.000000.000002010.09.20 14:441.555800.000.000.000.52
332270932010.09.20 15:18buy0.01eurgbp0.838570.000000.000002010.09.20 15:550.839090.000.000.000.81
332304302010.09.20 16:00sell0.01gbpchf1.564600.000000.000002010.09.20 16:201.564270.000.000.000.33
332352012010.09.20 16:52sell0.01gbpchf1.564210.000000.000002010.09.20 17:451.563720.000.000.000.48
332354352010.09.20 16:55buy0.01eurgbp0.840100.000000.000002010.09.20 17:470.840720.000.000.000.96
332376642010.09.20 17:30sell0.01gbpjpy133.3710.0000.0002010.09.20 19:45133.3190.000.000.000.61
332382392010.09.20 17:43sell0.01gbpusd1.556020.000000.000002010.09.20 17:471.555290.000.000.000.73
332394192010.09.20 18:09sell0.01gbpusd1.555600.000000.000002010.09.20 18:131.555070.000.000.000.53
332395682010.09.20 18:12buy0.01eurgbp0.840500.000000.000002010.09.21 08:260.841390.000.00-0.051.38
332395692010.09.20 18:12sell0.01gbpchf1.563260.000000.000002010.09.20 18:391.562710.000.000.000.55
332409232010.09.20 18:48sell0.01gbpusd1.554760.000000.000002010.09.20 19:181.554300.000.000.000.46
332431712010.09.20 20:24sell0.01gbpjpy133.2870.0000.0002010.09.20 21:58133.2360.000.000.000.60
332578472010.09.21 06:26sell0.01gbpjpy133.2120.0000.0002010.09.21 07:43133.1610.000.000.000.59
332591702010.09.21 07:12buy0.01eurusd1.309870.000000.000002010.09.21 09:041.310540.000.000.000.67
332610912010.09.21 07:57buy0.02usdjpy85.3680.0000.0002010.09.24 05:1585.1900.000.000.01-4.18
332674182010.09.21 09:33sell0.01usdchf1.002210.000000.000002010.09.21 19:241.001620.000.000.000.59
332674782010.09.21 09:34buy0.01eurgbp0.844500.000000.000002010.09.21 09:520.845060.000.000.000.87
332682192010.09.21 09:48sell0.01gbpchf1.557610.000000.000002010.09.21 10:001.556940.000.000.000.67
332693732010.09.21 10:07buy0.01eurusd1.313420.000000.000002010.09.21 10:121.313950.000.000.000.53
332701622010.09.21 10:17sell0.01gbpusd1.553350.000000.000002010.09.21 10:371.552750.000.000.000.60
332720272010.09.21 10:56buy0.01eurusd1.314230.000000.000002010.09.21 19:151.315900.000.000.001.67
332724262010.09.21 11:03sell0.01gbpusd1.551490.000000.000002010.09.21 11:131.550910.000.000.000.58
332728982010.09.21 11:14buy0.01eurgbp0.846630.000000.000002010.09.21 19:340.847090.000.000.000.72
332739652010.09.21 11:33sell0.01gbpusd1.551310.000000.000002010.09.21 11:401.550730.000.000.000.58
332746512010.09.21 11:47sell0.01gbpjpy132.5760.0000.0002010.09.21 12:08132.5170.000.000.000.69
332755732010.09.21 12:07sell0.01gbpchf1.554640.000000.000002010.09.21 19:541.557380.000.000.00-2.75
332860802010.09.21 14:33sell0.02gbpchf1.559700.000000.000002010.09.21 19:541.557410.000.000.004.60
332916352010.09.21 16:14sell0.01gbpjpy132.6460.0000.0002010.09.21 18:53132.5940.000.000.000.61
332982722010.09.21 19:15sell0.04gbpchf1.561090.000000.000002010.09.21 19:541.557270.000.000.0015.34
332992482010.09.21 19:16buy0.01eurusd1.316610.000000.000002010.09.21 19:171.317730.000.000.001.12
333101452010.09.21 20:31sell0.01usdchf0.997440.000000.000002010.09.21 20:510.996820.000.000.000.62
333126422010.09.21 21:03sell0.01usdchf0.996630.000000.000002010.09.22 01:080.995920.000.00-0.030.71
333126532010.09.21 21:03sell0.01gbpchf1.556390.000000.000002010.09.22 08:341.558380.000.00-0.09-2.01
333127642010.09.21 21:05buy0.01eurusd1.324550.000000.000002010.09.21 21:271.325050.000.000.000.50
333302582010.09.22 01:33buy0.04usdjpy84.8380.0000.0002010.09.24 05:1585.1960.000.000.0416.81
333373182010.09.22 04:44sell0.02gbpchf1.561240.000000.000002010.09.22 08:341.558420.000.000.005.68
333410652010.09.22 07:05buy0.01gbpusd1.567220.000000.000002010.09.22 07:151.567770.000.000.000.55
333428722010.09.22 07:42sell0.01usdchf0.995390.000000.000002010.09.22 08:080.994740.000.000.000.65
333446452010.09.22 08:11buy0.01gbpusd1.569950.000000.000002010.09.22 08:131.570850.000.000.000.90
333448312010.09.22 08:14buy0.01eurusd1.332280.000000.000002010.09.22 09:451.329960.000.000.00-2.32
333496512010.09.22 09:15sell0.01usdchf0.993150.000000.000002010.09.22 10:050.992570.000.000.000.58
333502782010.09.22 09:29buy0.02eurusd1.327030.000000.000002010.09.22 09:451.329960.000.000.005.86
333572762010.09.22 10:22sell0.01gbpchf1.554080.000000.000002010.09.22 10:471.553110.000.000.000.98
333593412010.09.22 10:45sell0.01gbpjpy132.6800.0000.0002010.09.22 10:58132.6180.000.000.000.73
333607992010.09.22 11:04buy0.01eurusd1.337960.000000.000002010.09.22 11:191.339300.000.000.001.34
333608022010.09.22 11:04sell0.01usdchf0.990390.000000.000002010.09.22 11:160.989440.000.000.000.96
333628782010.09.22 11:30sell0.01gbpjpy132.6140.0000.0002010.09.22 11:51132.5690.000.000.000.53
333647722010.09.22 11:53sell0.01gbpchf1.549360.000000.000002010.09.22 11:581.548910.000.000.000.45
333651672010.09.22 11:59buy0.01eurgbp0.854590.000000.000002010.09.22 13:150.855230.000.000.001.00
333675602010.09.22 12:49sell0.01usdchf0.988770.000000.000002010.09.22 14:020.988260.000.000.000.52
333708592010.09.22 13:48buy0.01eurgbp0.855960.000000.000002010.09.22 14:050.856610.000.000.001.02
333709352010.09.22 13:49sell0.01gbpjpy132.2110.0000.0002010.09.22 13:57132.1430.000.000.000.80
333711632010.09.22 13:54sell0.01gbpchf1.545530.000000.000002010.09.22 13:551.544990.000.000.000.54
333725022010.09.22 14:10sell0.01gbpjpy132.1180.0000.0002010.09.22 16:09132.0980.000.000.000.24
333733442010.09.22 14:17sell0.01gbpchf1.544400.000000.000002010.09.22 15:081.543870.000.000.000.54
333785162010.09.22 15:20buy0.01gbpusd1.567480.000000.000002010.09.22 16:521.565280.000.000.00-2.20
333804632010.09.22 15:47sell0.01usdchf0.984950.000000.000002010.09.22 15:530.984430.000.000.000.53
333805272010.09.22 15:48sell0.01gbpchf1.543270.000000.000002010.09.22 15:521.542260.000.000.001.02
333816152010.09.22 16:09sell0.01gbpjpy132.0600.0000.0002010.09.22 16:13132.0080.000.000.000.61
333817022010.09.22 16:10sell0.01gbpchf1.542050.000000.000002010.09.22 16:121.541420.000.000.000.64
333819172010.09.22 16:13buy0.08usdjpy84.3000.0000.0002010.09.24 05:1585.1670.000.000.0781.44
333830852010.09.22 16:25buy0.02gbpusd1.562210.000000.000002010.09.22 16:521.565300.000.000.006.18
333860862010.09.22 17:10sell0.01gbpjpy131.9660.0000.0002010.09.22 23:59132.2010.000.00-0.32-2.78
333911282010.09.22 19:35buy0.01gbpusd1.566050.000000.000002010.09.22 19:591.566560.000.000.000.51
333920812010.09.22 20:00sell0.02gbpjpy132.4750.0000.0002010.09.22 23:59132.2010.000.00-0.636.48
333925752010.09.22 20:28buy0.01gbpusd1.566770.000000.000002010.09.23 07:031.567300.000.000.060.53
333926332010.09.22 20:33sell0.01gbpchf1.545070.000000.000002010.09.22 22:311.544720.000.00-0.270.35
333928472010.09.22 20:42sell0.01usdchf0.985970.000000.000002010.09.23 12:160.985440.000.00-0.090.54
333944032010.09.22 21:30buy0.01eurgbp0.855200.000000.000002010.09.22 21:580.855730.000.000.000.83
333946172010.09.22 21:43buy0.01eurusd1.339470.000000.000002010.09.22 21:561.339980.000.000.000.51
334110472010.09.23 07:01buy0.01eurusd1.340170.000000.000002010.09.23 07:041.340760.000.000.000.59
334122762010.09.23 07:25buy0.01eurusd1.340870.000000.000002010.09.24 09:021.335840.000.00-0.01-5.03
334122782010.09.23 07:25buy0.01gbpusd1.567450.000000.000002010.09.23 10:231.565210.000.000.00-2.24
334192802010.09.23 09:20buy0.02eurusd1.335460.000000.000002010.09.24 09:021.335840.000.00-0.020.76
334226262010.09.23 09:53buy0.02gbpusd1.562310.000000.000002010.09.23 10:231.565210.000.000.005.80
334235462010.09.23 10:07sell0.01gbpjpy131.9610.0000.0002010.09.23 12:36132.1910.000.000.00-2.73
334257222010.09.23 10:41sell0.02gbpjpy132.4820.0000.0002010.09.23 12:36132.1870.000.000.007.00
334288452010.09.23 11:35buy0.01gbpusd1.569840.000000.000002010.09.23 14:121.570500.000.000.000.66
334324912010.09.23 12:58sell0.01gbpchf1.542980.000000.000002010.09.23 13:351.542440.000.000.000.55
334330932010.09.23 13:08sell0.01gbpjpy132.1650.0000.0002010.09.23 16:04132.4000.000.000.00-2.79
334393792010.09.23 14:41buy0.01gbpusd1.570520.000000.000002010.09.23 15:321.571390.000.000.000.87
334428832010.09.23 15:32sell0.01eurgbp0.848840.000000.000002010.09.23 15:460.848230.000.000.000.96
334432862010.09.23 15:38sell0.02gbpjpy132.7250.0000.0002010.09.23 16:04132.4030.000.000.007.64
334452172010.09.23 16:11sell0.01eurgbp0.847630.000000.000002010.09.27 10:370.850060.000.000.02-3.84
334456582010.09.23 16:20buy0.01gbpusd1.571810.000000.000002010.09.23 16:301.572400.000.000.000.59
334468342010.09.23 16:43sell0.01usdchf0.983850.000000.000002010.09.24 07:450.983130.000.00-0.030.73
334570822010.09.23 21:23sell0.01gbpjpy132.2080.0000.0002010.09.24 07:19132.7210.000.00-0.11-6.06
334573162010.09.23 21:28sell0.01gbpchf1.544840.000000.000002010.09.24 00:401.544300.000.00-0.090.55
334672522010.09.24 00:58buy0.04eurusd1.329780.000000.000002010.09.24 09:021.335840.000.000.0024.24
334757732010.09.24 04:05sell0.02gbpjpy132.7450.0000.0002010.09.24 07:19132.7210.000.000.000.56
334783252010.09.24 05:15sell0.04gbpjpy133.3580.0000.0002010.09.24 07:19132.7280.000.000.0029.74
334826842010.09.24 06:20sell0.01gbpchf1.543640.000000.000002010.09.24 06:291.543080.000.000.000.57
334851392010.09.24 07:19sell0.01gbpchf1.542570.000000.000002010.09.24 07:191.542040.000.000.000.54
334857522010.09.24 07:33sell0.01gbpchf1.541890.000000.000002010.09.24 07:341.541260.000.000.000.64
334883152010.09.24 08:18sell0.01gbpchf1.538380.000000.000002010.09.24 11:131.540620.000.000.00-2.28
334925602010.09.24 09:11sell0.02eurgbp0.852950.000000.000002010.09.27 10:370.850060.000.000.029.14
334941902010.09.24 09:29sell0.01usdchf0.982470.000000.000002010.09.24 10:090.981920.000.000.000.56
334961362010.09.24 10:12buy0.01eurusd1.338590.000000.000002010.09.24 10:181.339250.000.000.000.66
334966482010.09.24 10:25sell0.02gbpchf1.543430.000000.000002010.09.24 11:131.540620.000.000.005.72
334969102010.09.24 10:30buy0.01gbpusd1.569750.000000.000002010.09.24 10:311.570240.000.000.000.49
334984362010.09.24 10:50buy0.01eurusd1.340800.000000.000002010.09.24 10:531.341280.000.000.000.48
334985392010.09.24 10:52buy0.01gbpusd1.570880.000000.000002010.09.24 10:531.571500.000.000.000.62
335007202010.09.24 11:19buy0.01eurusd1.341800.000000.000002010.09.24 11:381.342230.000.000.000.43
335011452010.09.24 11:31buy0.01gbpusd1.571450.000000.000002010.09.24 11:361.571990.000.000.000.54
335026792010.09.24 12:08buy0.01gbpusd1.572180.000000.000002010.09.24 12:311.572620.000.000.000.44
335027672010.09.24 12:11sell0.01usdchf0.979360.000000.000002010.09.24 15:090.978840.000.000.000.53
335030122010.09.24 12:18sell0.01gbpchf1.538990.000000.000002010.09.28 14:251.551500.000.00-0.18-12.72
335059122010.09.24 13:33sell0.02gbpchf1.543790.000000.000002010.09.28 14:251.551450.000.00-0.36-15.58
335059322010.09.24 13:33buy0.01eurusd1.343230.000000.000002010.09.24 13:371.344140.000.000.000.91
335061712010.09.24 13:35sell0.01usdjpy84.3320.0000.0002010.09.24 14:1884.1770.000.000.001.84
335096372010.09.24 14:12buy0.01gbpjpy133.1910.0000.0002010.09.24 15:24133.2290.000.000.000.45
335109532010.09.24 14:29buy0.01gbpusd1.578840.000000.000002010.09.24 14:451.579460.000.000.000.62
335113282010.09.24 14:38buy0.01eurusd1.345940.000000.000002010.09.24 14:451.346610.000.000.000.67
335114812010.09.24 14:42sell0.04gbpchf1.548880.000000.000002010.09.28 14:251.551430.000.00-0.72-10.37
335122512010.09.24 14:52sell0.01usdjpy84.2540.0000.0002010.09.24 16:0584.2000.000.000.000.64
335131942010.09.24 15:05buy0.01gbpusd1.579590.000000.000002010.09.24 15:091.580310.000.000.000.72
335140632010.09.24 15:16buy0.01eurusd1.346680.000000.000002010.09.24 15:271.347220.000.000.000.54
335155452010.09.24 15:49buy0.01eurusd1.346820.000000.000002010.09.24 15:561.347420.000.000.000.60
335162092010.09.24 15:59sell0.08gbpchf1.554290.000000.000002010.09.28 14:251.551430.000.00-1.4423.27
335163532010.09.24 16:00buy0.01gbpusd1.581520.000000.000002010.09.24 16:201.582120.000.000.000.60
335174672010.09.24 16:14buy0.01gbpjpy133.2600.0000.0002010.09.24 16:19133.3280.000.000.000.81
335194162010.09.24 16:42sell0.01usdjpy84.2090.0000.0002010.09.27 08:3184.1480.000.00-0.020.72
335201322010.09.24 17:02buy0.01gbpjpy133.5510.0000.0002010.09.24 17:02133.6010.000.000.000.59
335204672010.09.24 17:14buy0.01gbpusd1.582940.000000.000002010.09.24 17:361.583440.000.000.000.50
335211012010.09.24 17:45buy0.01eurusd1.348000.000000.000002010.09.24 20:381.348680.000.000.000.68
335217022010.09.24 18:03sell0.16gbpchf1.559320.000000.000002010.09.28 14:251.551450.000.00-2.88128.05
335435452010.09.27 08:49sell0.01usdjpy84.1390.0000.0002010.09.28 11:5584.0690.000.00-0.020.83
335445222010.09.27 09:07buy0.01usdchf0.986880.000000.000002010.09.28 08:090.984490.000.000.01-2.43
335502732010.09.27 11:12sell0.01eurgbp0.850000.000000.000002010.09.27 21:290.849480.000.000.000.83
335507652010.09.27 11:27buy0.01gbpusd1.583010.000000.000002010.09.27 11:391.583540.000.000.000.53
335527502010.09.27 12:18buy0.01gbpjpy133.4460.0000.0002010.09.27 13:21133.5180.000.000.000.85
335536532010.09.27 12:42buy0.01eurusd1.348100.000000.000002010.09.27 13:201.348830.000.000.000.73
335575002010.09.27 14:00buy0.01gbpjpy133.6790.0000.0002010.09.28 10:20133.4890.000.000.02-2.25
335695362010.09.27 17:03buy0.01gbpusd1.586020.000000.000002010.09.28 03:491.583680.000.000.02-2.34
335702242010.09.27 17:16buy0.01eurusd1.348180.000000.000002010.09.27 17:171.348790.000.000.000.61
335860932010.09.27 22:51buy0.02gbpusd1.580730.000000.000002010.09.28 03:491.583680.000.000.005.90
336063732010.09.28 06:27buy0.02gbpjpy133.1810.0000.0002010.09.28 10:20133.4960.000.000.007.48
336082992010.09.28 07:14buy0.02usdchf0.981480.000000.000002010.09.28 08:090.984480.000.000.006.09
336201772010.09.28 10:38sell0.32gbpchf1.564480.000000.000002010.09.28 14:251.551460.000.000.00423.68
336202352010.09.28 10:40sell0.01eurgbp0.847370.000000.000002010.10.29 11:170.868260.000.000.38-33.27
336245352010.09.28 11:44buy0.01gbpusd1.587130.000000.000002010.09.28 15:321.581440.000.000.00-5.69
336276112010.09.28 12:43sell0.01usdjpy84.0790.0000.0002010.09.28 14:5984.0000.000.000.000.94
336296102010.09.28 13:27buy0.01usdchf0.986560.000000.000002010.09.29 11:010.981050.000.000.01-5.62
336307372010.09.28 13:53buy0.01eurusd1.347050.000000.000002010.09.28 14:031.347620.000.000.000.57
336310772010.09.28 14:00buy0.02gbpusd1.580540.000000.000002010.09.28 15:321.581400.000.000.001.72
336313392010.09.28 14:01sell0.02eurgbp0.852870.000000.000002010.10.29 11:170.868260.000.000.71-49.02
336340112010.09.28 14:30buy0.04gbpusd1.574950.000000.000002010.09.28 15:321.581320.000.000.0025.48
336372372010.09.28 15:02buy0.02usdchf0.980480.000000.000002010.09.29 11:010.981030.000.000.021.12
336412642010.09.28 15:35sell0.01gbpchf1.540820.000000.000002010.09.28 17:341.540010.000.000.000.83
336412692010.09.28 15:35buy0.04usdchf0.974760.000000.000002010.09.29 11:010.981040.000.000.0325.61
336445952010.09.28 16:09sell0.01usdjpy83.8630.0000.0002010.09.28 17:0583.7970.000.000.000.79
336448322010.09.28 16:12sell0.04eurgbp0.858050.000000.000002010.10.29 11:170.868260.000.001.65-65.05
336498312010.09.28 17:19buy0.01eurusd1.358250.000000.000002010.09.28 17:221.359110.000.000.000.86
336506442010.09.28 17:29sell0.01gbpjpy132.3970.0000.0002010.09.28 17:37132.3410.000.000.000.67
336515912010.09.28 17:52sell0.01usdjpy83.7390.0000.0002010.09.29 06:2883.6790.000.00-0.020.72
336523252010.09.28 18:09sell0.01gbpjpy132.2290.0000.0002010.09.29 07:09132.4540.000.00-0.11-2.69
336550072010.09.28 19:26sell0.01gbpusd1.579790.000000.000002010.09.28 19:421.579270.000.000.000.52
336565022010.09.28 20:07sell0.01gbpusd1.578500.000000.000002010.09.29 09:111.580880.000.00-0.05-2.38
336581542010.09.28 20:44sell0.01gbpchf1.540590.000000.000002010.09.29 08:291.542950.000.00-0.09-2.42
336591682010.09.28 21:13buy0.01eurusd1.358910.000000.000002010.09.28 21:391.359420.000.000.000.51
336658912010.09.29 01:18sell0.02gbpjpy132.7370.0000.0002010.09.29 07:09132.4540.000.000.006.77
336740572010.09.29 06:32sell0.02gbpusd1.583940.000000.000002010.09.29 09:111.580930.000.000.006.02
336754952010.09.29 07:11sell0.01usdjpy83.6620.0000.0002010.09.29 07:4483.6080.000.000.000.65
336774062010.09.29 07:45sell0.01gbpjpy132.3940.0000.0002010.09.29 08:32132.3430.000.000.000.61
336801512010.09.29 08:05sell0.02gbpchf1.545940.000000.000002010.09.29 08:291.542950.000.000.006.15
336821262010.09.29 08:30sell0.01usdjpy83.5670.0000.0002010.09.30 05:2383.5040.000.00-0.050.75
336858032010.09.29 09:28sell0.01gbpjpy132.2400.0000.0002010.09.29 11:11132.1810.000.000.000.70
336939142010.09.29 11:40sell0.01gbpjpy132.1650.0000.0002010.09.29 12:09132.1240.000.000.000.49
336955652010.09.29 12:07buy0.01eurusd1.361240.000000.000002010.09.29 13:201.361750.000.000.000.51
336984872010.09.29 12:55sell0.01gbpusd1.577980.000000.000002010.09.30 13:231.582640.000.00-0.16-4.66
336985592010.09.29 12:56sell0.01gbpjpy131.9990.0000.0002010.09.29 15:20132.2730.000.000.00-3.27
337053352010.09.29 14:37sell0.02gbpjpy132.6050.0000.0002010.09.29 15:20132.2760.000.000.007.86
337059422010.09.29 14:45sell0.01gbpchf1.542260.000000.000002010.09.29 14:521.541950.000.000.000.32
337065092010.09.29 14:53sell0.01gbpchf1.542030.000000.000002010.09.29 15:061.541330.000.000.000.72
337081482010.09.29 15:15sell0.01usdchf0.975300.000000.000002010.09.29 17:200.974760.000.000.000.55
337081722010.09.29 15:15sell0.01gbpchf1.541590.000000.000002010.09.29 15:201.541060.000.000.000.54
337099272010.09.29 15:42sell0.01gbpchf1.540640.000000.000002010.09.29 18:401.540050.000.000.000.60
337126402010.09.29 16:21sell0.01gbpjpy132.1400.0000.0002010.09.29 18:04132.0840.000.000.000.67
337184242010.09.29 18:04sell0.08eurgbp0.863400.000000.000002010.10.29 11:170.868250.000.003.20-61.79
337193642010.09.29 18:34sell0.01gbpjpy131.9940.0000.0002010.09.30 03:24132.2040.000.00-0.32-2.51
337213962010.09.29 19:37buy0.01eurusd1.363960.000000.000002010.09.29 19:431.364530.000.000.000.57
337330432010.09.30 01:33sell0.02gbpjpy132.5040.0000.0002010.09.30 03:24132.1990.000.000.007.31
337343272010.09.30 02:03sell0.02gbpusd1.583200.000000.000002010.09.30 13:231.582770.000.000.000.86
337428942010.09.30 06:14sell0.01usdjpy83.5220.0000.0002010.09.30 06:3183.4220.000.000.001.20
337434852010.09.30 06:30buy0.01gbpchf1.550180.000000.000002010.09.30 08:171.550810.000.000.000.64
337476352010.09.30 07:33sell0.01gbpjpy131.9400.0000.0002010.09.30 07:44131.8860.000.000.000.65
337525712010.09.30 08:46buy0.01gbpchf1.550400.000000.000002010.09.30 08:551.551050.000.000.000.67
337551312010.09.30 09:23buy0.01gbpchf1.551650.000000.000002010.09.30 16:481.544340.000.000.00-7.45
337552402010.09.30 09:24sell0.04gbpusd1.588390.000000.000002010.09.30 13:231.582850.000.000.0022.16
337595392010.09.30 10:30buy0.01eurusd1.366560.000000.000002010.09.30 11:321.367230.000.000.000.67
337596692010.09.30 10:31sell0.01usdchf0.973030.000000.000002010.09.30 11:250.972350.000.000.000.70
337625672010.09.30 10:59sell0.01usdjpy83.2550.0000.0002010.10.01 10:3883.1960.000.00-0.020.71
337640062010.09.30 11:26buy0.02gbpchf1.546230.000000.000002010.09.30 16:481.544170.000.000.00-4.20
337727572010.09.30 13:15buy0.04gbpchf1.541410.000000.000002010.09.30 16:481.544170.000.000.0011.25
337760952010.09.30 13:46buy0.01eurusd1.366500.000000.000002010.09.30 13:551.367920.000.000.001.42
337796052010.09.30 14:29sell0.01gbpjpy131.7410.0000.0002010.09.30 14:46131.6740.000.000.000.80
337854252010.09.30 15:22buy0.08gbpchf1.536480.000000.000002010.09.30 16:481.544090.000.000.0062.07
337879602010.09.30 15:49sell0.01gbpjpy131.3310.0000.0002010.09.30 16:14131.1860.000.000.001.73
337942392010.09.30 16:35sell0.01gbpjpy131.2350.0000.0002010.09.30 17:41131.1740.000.000.000.73
337991512010.09.30 17:37buy0.01usdchf0.981670.000000.000002010.09.30 18:200.982300.000.000.000.64
337999622010.09.30 17:52sell0.01gbpusd1.571570.000000.000002010.09.30 18:401.570950.000.000.000.62
338012342010.09.30 18:20sell0.01gbpjpy131.2100.0000.0002010.09.30 18:38131.1490.000.000.000.73
338025902010.09.30 18:53buy0.01usdchf0.982230.000000.000002010.09.30 19:030.982790.000.000.000.57
338046052010.09.30 19:34sell0.01gbpchf1.540620.000000.000002010.10.01 02:081.542570.000.00-0.09-1.99
338083732010.09.30 20:57buy0.01eurusd1.363410.000000.000002010.09.30 21:161.363960.000.000.000.55
338121652010.09.30 23:05sell0.02gbpchf1.545120.000000.000002010.10.01 02:081.542570.000.000.005.20
338259472010.10.01 06:25buy0.01eurusd1.366530.000000.000002010.10.01 08:131.367190.000.000.000.66
338379932010.10.01 09:45sell0.16eurgbp0.868680.000000.000002010.10.29 11:170.868250.000.005.5610.95
338408052010.10.01 10:11buy0.01eurusd1.372400.000000.000002010.10.01 10:151.372990.000.000.000.59
338453482010.10.01 10:53sell0.01usdjpy83.1940.0000.0002010.10.04 06:4683.4240.000.00-0.02-2.76
338594092010.10.01 14:55buy0.01eurusd1.373890.000000.000002010.10.01 14:581.374380.000.000.000.49
338608202010.10.01 15:06buy0.01eurusd1.376510.000000.000002010.10.01 15:131.377040.000.000.000.53
338639962010.10.01 15:47sell0.01usdchf0.976040.000000.000002010.10.01 15:590.975550.000.000.000.50
338661592010.10.01 16:23sell0.01usdchf0.975740.000000.000002010.10.01 20:400.975170.000.000.000.58
338682362010.10.01 17:03buy0.01gbpusd1.582560.000000.000002010.10.01 18:121.583160.000.000.000.60
338795942010.10.03 22:32sell0.32eurgbp0.873030.000000.000002010.10.29 11:170.868250.000.0010.57243.63
338889522010.10.04 02:46sell0.02usdjpy83.7180.0000.0002010.10.04 06:4683.4260.000.000.007.00
339077702010.10.04 09:18sell0.01gbpchf1.537590.000000.000002010.10.04 10:201.539910.000.000.00-2.38
339078952010.10.04 09:20sell0.01usdchf0.974310.000000.000002010.10.04 10:400.973610.000.000.000.72
339089742010.10.04 09:38sell0.01usdjpy83.2460.0000.0002010.10.05 09:0283.4990.000.00-0.02-3.03
339101872010.10.04 09:59sell0.02gbpchf1.542560.000000.000002010.10.04 10:201.539870.000.000.005.52
339138162010.10.04 10:45sell0.01gbpjpy131.2690.0000.0002010.10.06 12:53131.8570.000.00-0.22-7.09
339138612010.10.04 10:46sell0.01gbpusd1.577020.000000.000002010.10.05 06:081.575470.000.00-0.051.55
339155582010.10.04 11:11sell0.01gbpchf1.535480.000000.000002010.10.04 11:121.534910.000.000.000.58
339172782010.10.04 11:44sell0.02gbpjpy131.7770.0000.0002010.10.06 12:53131.8520.000.00-0.42-1.81
339173882010.10.04 11:44sell0.02gbpusd1.582620.000000.000002010.10.05 06:081.575470.000.00-0.1114.30
339196552010.10.04 12:10sell0.01usdchf0.971980.000000.000002010.10.04 12:110.971400.000.000.000.60
339209632010.10.04 12:40sell0.01usdchf0.971260.000000.000002010.10.05 07:150.970660.000.00-0.030.62
339346802010.10.04 16:18sell0.01eurusd1.368460.000000.000002010.10.04 17:161.368000.000.000.000.46
339413262010.10.04 18:30sell0.01gbpchf1.539080.000000.000002010.10.04 21:431.539410.000.000.00-0.34
339422012010.10.04 18:55sell0.01eurusd1.368650.000000.000002010.10.04 20:121.368030.000.000.000.62
339491372010.10.04 21:43sell0.02gbpchf1.544370.000000.000002010.10.04 21:431.539410.000.000.0010.21
339731612010.10.05 05:38sell0.04gbpjpy132.5140.0000.0002010.10.06 12:53131.8480.000.00-0.4232.11
339732512010.10.05 05:38sell0.02usdjpy83.8140.0000.0002010.10.05 09:0283.4970.000.000.007.59
339821122010.10.05 07:10sell0.01gbpchf1.535390.000000.000002010.10.05 07:341.534820.000.000.000.59
339886142010.10.05 08:08sell0.01gbpchf1.534410.000000.000002010.10.05 08:101.533850.000.000.000.58
339913792010.10.05 08:41sell0.01usdchf0.969440.000000.000002010.10.05 08:440.968890.000.000.000.57
339921422010.10.05 08:46sell0.01gbpchf1.532210.000000.000002010.10.06 10:341.534630.000.00-0.09-2.51
339978272010.10.05 09:30sell0.02gbpchf1.537530.000000.000002010.10.06 10:341.534630.000.00-0.186.00
339992632010.10.05 09:51sell0.01usdchf0.966740.000000.000002010.10.05 15:500.966300.000.000.000.46
340114752010.10.05 13:41buy0.01gbpusd1.589170.000000.000002010.10.05 15:361.589700.000.000.000.53
340134232010.10.05 14:04buy0.01eurusd1.380130.000000.000002010.10.05 14:141.380650.000.000.000.52
340135332010.10.05 14:06sell0.01usdjpy83.2640.0000.0002010.10.05 15:3883.1870.000.000.000.93
340158912010.10.05 14:47buy0.01eurusd1.380750.000000.000002010.10.05 15:321.381180.000.000.000.43
340250902010.10.05 16:28sell0.01usdchf0.966000.000000.000002010.10.05 19:350.965310.000.000.000.71
340254392010.10.05 16:32buy0.01gbpusd1.592710.000000.000002010.10.06 00:451.590550.000.000.02-2.16
340256002010.10.05 16:35buy0.01eurusd1.383740.000000.000002010.10.05 16:441.384240.000.000.000.50
340271722010.10.05 17:04buy0.01eurusd1.383750.000000.000002010.10.05 18:421.384600.000.000.000.85
340344892010.10.05 19:24sell0.01usdjpy83.2130.0000.0002010.10.05 19:4183.1580.000.000.000.66
340349882010.10.05 19:33buy0.01eurusd1.385670.000000.000002010.10.06 08:081.386640.000.00-0.010.97
340400032010.10.05 20:48sell0.01usdjpy83.1780.0000.0002010.10.06 01:0183.1250.000.00-0.020.64
340424562010.10.05 21:26buy0.02gbpusd1.587600.000000.000002010.10.06 00:451.590550.000.000.045.90
340657852010.10.06 06:58sell0.01usdjpy83.1150.0000.0002010.10.06 07:5883.0610.000.000.000.65
340697972010.10.06 07:54buy0.01gbpusd1.591460.000000.000002010.10.06 07:571.591980.000.000.000.52
340731732010.10.06 08:34buy0.01eurusd1.386430.000000.000002010.10.06 08:381.386830.000.000.000.40
340771792010.10.06 09:33sell0.01usdjpy83.0490.0000.0002010.10.06 10:3682.9980.000.000.000.61
340791062010.10.06 10:03sell0.01usdchf0.965600.000000.000002010.10.06 10:100.964970.000.000.000.65
340802392010.10.06 10:27sell0.01usdchf0.965310.000000.000002010.10.06 11:160.964660.000.000.000.67
340816542010.10.06 10:53sell0.01usdjpy83.0060.0000.0002010.10.06 12:5482.9520.000.000.000.65
340825572010.10.06 11:04sell0.01gbpchf1.534040.000000.000002010.10.06 11:101.533550.000.000.000.50
340859242010.10.06 11:39sell0.01gbpchf1.533150.000000.000002010.10.06 12:041.532820.000.000.000.34
340922792010.10.06 12:32sell0.01gbpchf1.531530.000000.000002010.10.06 13:151.530340.000.000.001.23
340942522010.10.06 12:56sell0.01usdchf0.964980.000000.000002010.10.06 13:150.962730.000.000.002.34
340965572010.10.06 13:15sell0.01usdchf0.962480.000000.000002010.10.06 16:250.961800.000.000.000.71
340967672010.10.06 13:16sell0.01usdjpy82.8390.0000.0002010.10.06 17:0482.7830.000.000.000.68
340969422010.10.06 13:17sell0.01gbpjpy131.7030.0000.0002010.10.06 13:31131.6360.000.000.000.81
341015422010.10.06 13:58sell0.01gbpchf1.527800.000000.000002010.10.06 17:051.527230.000.000.000.60
341044692010.10.06 14:31sell0.01gbpjpy131.4750.0000.0002010.10.07 07:03131.4260.000.00-0.320.59
341062492010.10.06 14:52buy0.01eurusd1.387860.000000.000002010.10.06 15:431.388630.000.000.000.77
341169522010.10.06 17:16sell0.01usdjpy82.7760.0000.0002010.10.07 07:4282.6850.000.00-0.051.10
341187122010.10.06 17:47buy0.01eurusd1.393670.000000.000002010.10.07 07:341.394240.000.00-0.040.57
341194492010.10.06 18:00buy0.01gbpusd1.590960.000000.000002010.10.07 07:341.589000.000.000.06-1.96
341218492010.10.06 18:45sell0.01gbpchf1.528320.000000.000002010.10.06 19:361.527800.000.000.000.54
341277272010.10.06 20:19sell0.01usdchf0.960850.000000.000002010.10.07 07:540.960310.000.00-0.090.56
341285862010.10.06 20:32sell0.01gbpchf1.526490.000000.000002010.10.07 00:261.525980.000.00-0.270.53
341384592010.10.06 23:50buy0.02gbpusd1.585820.000000.000002010.10.07 07:341.589000.000.000.006.36
341775672010.10.07 07:26sell0.01gbpjpy131.4590.0000.0002010.10.07 08:05131.3900.000.000.000.83
341816922010.10.07 07:49sell0.64eurgbp0.878310.000000.000002010.10.29 11:170.868250.000.0017.351 025.45
341852802010.10.07 08:17sell0.01usdjpy82.6750.0000.0002010.10.07 08:2082.6170.000.000.000.70
341879412010.10.07 08:38buy0.01eurusd1.398540.000000.000002010.10.07 08:501.399230.000.000.000.69
341919732010.10.07 09:10sell0.01gbpjpy130.9280.0000.0002010.10.07 14:45131.1780.000.000.00-3.04
341921892010.10.07 09:12buy0.01eurusd1.399000.000000.000002010.10.07 12:351.399600.000.000.000.60
341938812010.10.07 09:27sell0.02gbpjpy131.4840.0000.0002010.10.07 14:45131.1760.000.000.007.49
342003552010.10.07 10:15buy0.01gbpusd1.593090.000000.000002010.10.07 10:281.593950.000.000.000.86
342081402010.10.07 11:08buy0.01gbpusd1.594100.000000.000002010.10.07 11:111.594630.000.000.000.53
342104212010.10.07 11:27buy0.01gbpusd1.594780.000000.000002010.10.07 12:001.595530.000.000.000.75
342143592010.10.07 12:00sell0.01usdjpy82.4190.0000.0002010.10.07 12:1282.3600.000.000.000.72
342212852010.10.07 12:47buy0.01eurusd1.399120.000000.000002010.10.07 13:501.399610.000.000.000.49
342212922010.10.07 12:47sell0.01usdchf0.958700.000000.000002010.10.08 13:300.963700.000.00-0.03-5.19
342224612010.10.07 13:00sell0.01usdjpy82.2650.0000.0002010.10.07 13:5982.1670.000.000.001.19
342367972010.10.07 14:31sell0.02usdchf0.964090.000000.000002010.10.08 13:300.963530.000.00-0.061.16
342441222010.10.07 15:08sell0.01gbpjpy131.1620.0000.0002010.10.07 16:09131.1180.000.000.000.53
342462542010.10.07 15:22sell0.01usdjpy82.2690.0000.0002010.10.08 03:3982.2080.000.00-0.020.74
342481792010.10.07 15:37buy0.01gbpchf1.537690.000000.000002010.10.07 15:401.538320.000.000.000.66
342591372010.10.07 16:53sell0.01gbpjpy131.0630.0000.0002010.10.07 17:22131.0020.000.000.000.74
342647202010.10.07 17:30sell0.04usdchf0.969380.000000.000002010.10.08 13:300.963660.000.00-0.1323.74
342704052010.10.07 18:31sell0.01gbpjpy130.5820.0000.0002010.10.07 18:34130.5340.000.000.000.58
343183472010.10.08 06:48sell0.01gbpusd1.587560.000000.000002010.10.08 07:011.586860.000.000.000.70
343227562010.10.08 07:40sell0.01gbpjpy130.5900.0000.0002010.10.08 08:44130.5290.000.000.000.74
343250532010.10.08 07:59sell0.01gbpusd1.584690.000000.000002010.10.08 08:111.584330.000.000.000.36
343291882010.10.08 08:32sell0.01gbpusd1.583880.000000.000002010.10.08 08:551.582970.000.000.000.91
343393642010.10.08 09:45sell0.01usdjpy82.3110.0000.0002010.10.08 13:3082.0750.000.000.002.88
343536102010.10.08 11:40buy0.01gbpchf1.535890.000000.000002010.10.08 11:471.536650.000.000.000.78
343657382010.10.08 12:57sell0.01eurusd1.388260.000000.000002010.10.08 13:121.387690.000.000.000.57
343678872010.10.08 13:14sell0.01gbpjpy130.5340.0000.0002010.10.08 13:30130.2720.000.000.003.19
343752262010.10.08 13:39sell0.01gbpjpy130.5590.0000.0002010.10.08 13:55130.3720.000.000.002.28
344051792010.10.08 15:38sell0.01usdjpy81.7970.0000.0002010.10.10 22:5181.7460.000.00-0.020.62
344095092010.10.08 16:00sell0.01gbpjpy130.3710.0000.0002010.10.10 22:30130.5810.000.00-0.11-2.57
344205472010.10.08 17:00buy0.01gbpusd1.595090.000000.000002010.10.08 17:401.595660.000.000.000.57
344334582010.10.08 19:08sell0.02gbpjpy130.8740.0000.0002010.10.10 22:30130.5810.000.00-0.217.16
344850342010.10.11 08:20sell0.01gbpchf1.530500.000000.000002010.10.11 13:201.532670.000.000.00-2.26
344909912010.10.11 09:02sell0.02gbpchf1.535610.000000.000002010.10.11 13:201.532630.000.000.006.20
344955212010.10.11 09:38buy0.01gbpusd1.595190.000000.000002010.10.11 09:421.595590.000.000.000.40
344975762010.10.11 10:00buy0.01gbpusd1.595130.000000.000002010.10.13 08:541.587060.000.000.04-8.07
345162012010.10.11 13:09sell0.01gbpjpy130.6150.0000.0002010.10.11 13:21130.5620.000.000.000.64
345166082010.10.11 13:18sell0.01usdchf0.961980.000000.000002010.10.12 10:480.967000.000.00-0.03-5.19
345185432010.10.11 13:55sell0.01usdjpy81.9130.0000.0002010.10.12 06:5581.8420.000.00-0.020.87
345193082010.10.11 14:10sell0.01gbpjpy130.5060.0000.0002010.10.11 15:15130.4550.000.000.000.62
345257102010.10.11 15:56buy0.01gbpchf1.535420.000000.000002010.10.11 15:561.536020.000.000.000.62
345276492010.10.11 16:15buy0.01gbpchf1.536030.000000.000002010.10.11 16:231.536580.000.000.000.57
345290782010.10.11 16:32sell0.01eurusd1.388980.000000.000002010.10.11 16:591.388120.000.000.000.86
345305992010.10.11 16:58buy0.02gbpusd1.589520.000000.000002010.10.13 08:541.587060.000.000.08-4.92
345333752010.10.11 17:44sell0.01eurusd1.388180.000000.000002010.10.11 20:151.387500.000.000.000.68
345337082010.10.11 17:53sell0.01gbpjpy130.2950.0000.0002010.10.12 04:56130.2440.000.00-0.110.63
345353612010.10.11 18:36sell0.01gbpchf1.531540.000000.000002010.10.11 19:271.531020.000.000.000.54
345386112010.10.11 20:28sell0.01gbpchf1.530200.000000.000002010.10.12 10:051.535140.000.00-0.09-5.09
345393372010.10.11 21:01sell0.01eurusd1.387190.000000.000002010.10.12 00:241.386640.000.00-0.010.55
345562472010.10.12 06:05sell0.01eurusd1.386110.000000.000002010.10.12 06:081.385570.000.000.000.54
345610602010.10.12 07:26sell0.02usdchf0.967250.000000.000002010.10.12 10:480.967000.000.000.000.52
345616982010.10.12 07:33sell0.02gbpchf1.535340.000000.000002010.10.12 10:051.535140.000.000.000.41
345626132010.10.12 07:42sell0.01eurusd1.381650.000000.000002010.10.12 08:561.380820.000.000.000.83
345629112010.10.12 07:44sell0.01gbpjpy129.8630.0000.0002010.10.12 09:46129.7380.000.000.001.52
345630232010.10.12 07:45sell0.01usdjpy81.8440.0000.0002010.10.12 14:5281.7700.000.000.000.90
345714442010.10.12 09:30buy0.04gbpusd1.583590.000000.000002010.10.13 08:541.587060.000.000.0813.88
345716922010.10.12 09:33sell0.01eurusd1.380660.000000.000002010.10.12 09:341.379690.000.000.000.97
345718292010.10.12 09:34sell0.01eurusd1.379440.000000.000002010.10.12 09:381.378910.000.000.000.53
345720802010.10.12 09:36sell0.04gbpchf1.540600.000000.000002010.10.12 10:051.535140.000.000.0022.48
345722552010.10.12 09:37sell0.04usdchf0.972630.000000.000002010.10.12 10:480.967000.000.000.0023.29
345752692010.10.12 10:19sell0.01gbpjpy129.6990.0000.0002010.10.12 13:32129.6450.000.000.000.66
345853512010.10.12 12:03sell0.01gbpchf1.525570.000000.000002010.10.12 12:061.525030.000.000.000.56
345895852010.10.12 13:02sell0.01gbpchf1.523750.000000.000002010.10.12 13:091.523280.000.000.000.48
345949762010.10.12 14:06sell0.01gbpjpy129.6370.0000.0002010.10.12 14:31129.6050.000.000.000.39
345954892010.10.12 14:12sell0.01gbpchf1.520510.000000.000002010.10.12 14:391.519830.000.000.000.71
346026692010.10.12 15:29sell0.01gbpchf1.516930.000000.000002010.10.12 15:581.516020.000.000.000.95
346033362010.10.12 15:34buy0.08gbpusd1.578290.000000.000002010.10.13 08:541.587050.000.000.1670.08
346053532010.10.12 15:59sell0.01gbpjpy129.1850.0000.0002010.10.12 15:59129.1280.000.000.000.70
346080782010.10.12 16:27sell0.01gbpjpy129.1310.0000.0002010.10.12 16:34129.0760.000.000.000.68
346083792010.10.12 16:30sell0.01gbpchf1.515190.000000.000002010.10.12 17:091.514590.000.000.000.63
346083972010.10.12 16:30sell0.01usdchf0.959620.000000.000002010.10.12 16:380.959090.000.000.000.55
346118912010.10.12 17:01sell0.01usdchf0.958400.000000.000002010.10.12 17:100.957780.000.000.000.65
346121752010.10.12 17:02sell0.01usdjpy81.7120.0000.0002010.10.14 01:0381.6580.000.00-0.070.66
346131222010.10.12 17:11sell0.01gbpjpy129.0990.0000.0002010.10.12 19:33129.0300.000.000.000.84
346152342010.10.12 17:50sell0.01gbpchf1.511400.000000.000002010.10.12 19:331.510830.000.000.000.59
346236112010.10.12 20:13sell0.01usdchf0.957080.000000.000002010.10.13 02:220.956520.000.00-0.030.59
346380192010.10.13 02:24sell1.28eurgbp0.883640.000000.000002010.10.29 11:170.868220.000.0028.293 143.65
346557992010.10.13 08:27buy0.01eurusd1.396950.000000.000002010.10.13 08:461.397450.000.000.000.50
346602472010.10.13 09:35buy0.01eurusd1.399470.000000.000002010.10.13 10:511.399920.000.000.000.45
346781122010.10.13 14:55sell0.01gbpjpy129.4190.0000.0002010.10.18 01:45129.9020.000.00-0.54-5.94
346856432010.10.13 16:36buy0.01eurusd1.397610.000000.000002010.10.14 00:391.398220.000.00-0.040.61
346879452010.10.13 17:27sell0.02gbpjpy129.9200.0000.0002010.10.18 01:45129.9020.000.00-1.050.44
346913822010.10.13 18:23buy0.01gbpusd1.588340.000000.000002010.10.13 18:401.588950.000.000.000.61
346954122010.10.13 19:55buy0.01gbpusd1.589880.000000.000002010.10.14 00:061.590500.000.000.060.62
347278082010.10.14 06:20sell0.01usdjpy81.1970.0000.0002010.10.14 08:4681.1390.000.000.000.71
347282172010.10.14 06:34buy0.01gbpusd1.598530.000000.000002010.10.14 07:101.599060.000.000.000.53
347283672010.10.14 06:39sell0.01usdchf0.951250.000000.000002010.10.14 08:150.950760.000.000.000.52
347286272010.10.14 06:45buy0.01eurusd1.408370.000000.000002010.10.14 07:261.409110.000.000.000.74
347316012010.10.14 07:50buy0.01eurusd1.409170.000000.000002010.10.14 07:581.409650.000.000.000.48
347336072010.10.14 08:08buy0.01eurusd1.409190.000000.000002010.10.14 08:451.409890.000.000.000.70
347344612010.10.14 08:20buy0.01gbpchf1.525150.000000.000002010.10.14 08:281.525750.000.000.000.63
347347182010.10.14 08:24sell0.01usdchf0.950850.000000.000002010.10.14 08:430.949990.000.000.000.91
347358942010.10.14 08:45buy0.01eurusd1.410140.000000.000002010.10.14 08:461.410990.000.000.000.85
347389642010.10.14 09:14buy0.01gbpusd1.605650.000000.000002010.10.14 10:301.606220.000.000.000.57
347402742010.10.14 09:28sell0.01usdjpy81.0840.0000.0002010.10.14 10:1781.0160.000.000.000.84
347428832010.10.14 10:14buy0.01gbpchf1.523920.000000.000002010.10.14 10:271.524490.000.000.000.60
347444192010.10.14 10:45buy0.01gbpusd1.605890.000000.000002010.10.15 07:421.603270.000.000.02-2.62
347536842010.10.14 13:15sell0.01usdchf0.949500.000000.000002010.10.15 13:040.951830.000.00-0.03-2.45
347549102010.10.14 13:31buy0.01eurusd1.409650.000000.000002010.10.14 18:571.407330.000.000.00-2.32
347573472010.10.14 14:04buy0.02gbpusd1.600480.000000.000002010.10.15 07:411.603510.000.000.046.06
347583882010.10.14 14:16buy0.01gbpchf1.525000.000000.000002010.10.14 15:441.525560.000.000.000.58
347614662010.10.14 14:42sell0.04gbpjpy130.4170.0000.0002010.10.18 01:45129.9020.000.00-0.8425.33
347728502010.10.14 18:06buy0.02eurusd1.404320.000000.000002010.10.14 18:571.407360.000.000.006.08
347763272010.10.14 19:46buy0.01gbpchf1.524380.000000.000002010.10.14 21:011.524990.000.000.000.64
347799752010.10.14 21:39buy0.01eurusd1.408230.000000.000002010.10.15 06:491.405840.000.00-0.01-2.39
347853362010.10.15 00:31sell0.02usdchf0.954720.000000.000002010.10.15 13:040.951830.000.000.006.07
347854252010.10.15 00:32buy0.02eurusd1.402930.000000.000002010.10.15 06:491.405840.000.000.005.82
347953022010.10.15 06:36buy0.01gbpchf1.531740.000000.000002010.10.15 08:121.532440.000.000.000.73
347958592010.10.15 06:50sell0.01usdjpy81.2890.0000.0002010.10.15 07:0881.2200.000.000.000.85
347999142010.10.15 07:56buy0.01gbpusd1.603510.000000.000002010.10.15 08:361.604390.000.000.000.88
348025432010.10.15 08:31buy0.01gbpchf1.531450.000000.000002010.10.15 08:341.532090.000.000.000.67
348056552010.10.15 09:19buy0.01gbpusd1.605410.000000.000002010.10.15 11:001.606000.000.000.000.59
348062552010.10.15 09:28buy0.01gbpchf1.534140.000000.000002010.10.15 13:361.532260.000.000.00-1.97
348070982010.10.15 09:48buy0.01eurusd1.410590.000000.000002010.10.15 13:151.411500.000.000.000.91
348098672010.10.15 11:12sell0.01usdjpy81.1980.0000.0002010.10.15 12:4881.1470.000.000.000.63
348105842010.10.15 11:24buy0.01gbpusd1.605440.000000.000002010.10.15 11:271.606060.000.000.000.62
348144582010.10.15 12:51buy0.02gbpchf1.528800.000000.000002010.10.15 13:361.532020.000.000.006.76
348150862010.10.15 13:04sell0.01usdjpy81.1280.0000.0002010.10.15 13:1581.0760.000.000.000.64
348154872010.10.15 13:15sell0.01usdchf0.952210.000000.000002010.10.15 13:150.951450.000.000.000.80
348161232010.10.15 13:16buy0.01eurusd1.412930.000000.000002010.10.15 13:171.415650.000.000.002.72
348258242010.10.15 14:44buy0.01gbpchf1.534000.000000.000002010.10.15 14:531.534320.000.000.000.34
348800732010.10.18 08:49sell0.01eurusd1.387250.000000.000002010.10.18 08:571.386780.000.000.000.47
348805432010.10.18 08:56sell0.01gbpjpy128.8930.0000.0002010.10.18 09:02128.8430.000.000.000.61
348806862010.10.18 08:58sell0.01gbpusd1.586810.000000.000002010.10.18 09:011.586300.000.000.000.51
348841202010.10.18 09:25sell0.01gbpjpy128.7150.0000.0002010.10.18 15:54128.9490.000.000.00-2.88
348854782010.10.18 09:42sell0.01gbpusd1.585280.000000.000002010.10.18 14:071.587680.000.000.00-2.40
348872542010.10.18 09:59buy0.01usdchf0.963830.000000.000002010.10.18 10:070.964330.000.000.000.52
348914412010.10.18 10:50sell0.01usdjpy81.1740.0000.0002010.10.20 00:5281.4160.000.00-0.04-2.97
348965892010.10.18 12:15sell0.01gbpchf1.521870.000000.000002010.10.18 14:001.523920.000.000.00-2.14
348993402010.10.18 13:14sell0.02gbpchf1.527100.000000.000002010.10.18 14:001.524000.000.000.006.47
348995822010.10.18 13:16sell0.02gbpjpy129.2250.0000.0002010.10.18 15:54128.9490.000.000.006.80
349000482010.10.18 13:22sell0.02gbpusd1.590540.000000.000002010.10.18 14:071.587680.000.000.005.72
349056862010.10.18 14:41sell0.01gbpchf1.521890.000000.000002010.10.18 15:061.521250.000.000.000.67
349128742010.10.18 16:11sell0.01gbpjpy128.9370.0000.0002010.10.18 21:43129.1460.000.000.00-2.57
349129632010.10.18 16:13sell0.01gbpchf1.517530.000000.000002010.10.19 08:021.522200.000.00-0.09-4.86
349159402010.10.18 17:21sell0.02gbpchf1.522710.000000.000002010.10.19 08:021.522200.000.00-0.181.06
349224952010.10.18 20:05sell0.02gbpjpy129.4400.0000.0002010.10.18 21:43129.1460.000.000.007.23
349383892010.10.19 01:31sell0.04gbpchf1.527290.000000.000002010.10.19 08:021.522200.000.000.0021.17
349494162010.10.19 06:02buy0.01usdchf0.961220.000000.000002010.10.19 06:330.961780.000.000.000.58
349525632010.10.19 07:03sell0.01eurusd1.390030.000000.000002010.10.19 08:011.389420.000.000.000.61
349528322010.10.19 07:09sell0.01gbpjpy129.1560.0000.0002010.10.19 07:41129.0960.000.000.000.73
349573822010.10.19 08:24sell0.01eurusd1.389480.000000.000002010.10.19 11:061.391090.000.000.00-1.61
349580852010.10.19 08:39sell0.01gbpchf1.520670.000000.000002010.10.19 08:391.520080.000.000.000.62
349588062010.10.19 08:53sell0.01gbpjpy128.8700.0000.0002010.10.19 09:58128.8240.000.000.000.57
349649002010.10.19 10:09sell0.02eurusd1.394760.000000.000002010.10.19 11:061.391190.000.000.007.14
349683212010.10.19 10:34sell0.01gbpjpy128.7030.0000.0002010.10.19 11:00128.6530.000.000.000.61
349695322010.10.19 10:50sell0.01gbpusd1.581360.000000.000002010.10.19 10:571.580460.000.000.000.90
349703082010.10.19 11:00sell0.01gbpchf1.516130.000000.000002010.10.19 11:001.515450.000.000.000.71
349730812010.10.19 11:24sell0.01gbpjpy128.5970.0000.0002010.10.19 12:00128.5180.000.000.000.97
349748472010.10.19 11:56buy0.01usdchf0.961150.000000.000002010.10.19 12:030.961730.000.000.000.60
349755922010.10.19 12:03sell0.01gbpusd1.578510.000000.000002010.10.19 12:031.577830.000.000.000.68
349795542010.10.19 12:29sell0.01gbpusd1.576570.000000.000002010.10.19 12:441.575160.000.000.001.41
349809442010.10.19 12:45sell0.01gbpjpy128.5180.0000.0002010.10.19 13:15128.4820.000.000.000.44
349835962010.10.19 13:10sell0.01eurusd1.386850.000000.000002010.10.19 13:111.386170.000.000.000.68
349836872010.10.19 13:11sell0.01gbpusd1.574530.000000.000002010.10.19 13:151.574070.000.000.000.46
349838632010.10.19 13:12buy0.01usdchf0.967280.000000.000002010.10.19 13:160.967800.000.000.000.54
349863592010.10.19 13:34sell0.01eurusd1.386760.000000.000002010.10.19 13:401.386890.000.000.00-0.13
349863672010.10.19 13:34sell0.01gbpjpy128.4290.0000.0002010.10.19 13:52128.3640.000.000.000.79
349864842010.10.19 13:35sell0.01gbpusd1.573680.000000.000002010.10.19 13:481.573070.000.000.000.61
349870552010.10.19 13:42buy0.01usdchf0.967230.000000.000002010.10.19 13:460.967750.000.000.000.54
349873622010.10.19 13:46sell0.01eurusd1.386300.000000.000002010.10.19 13:481.385640.000.000.000.66
349898982010.10.19 14:02sell0.02usdjpy81.7050.0000.0002010.10.20 00:5281.4180.000.00-0.047.05
349960402010.10.19 14:40sell0.01gbpusd1.570700.000000.000002010.10.19 15:451.570170.000.000.000.53
349971542010.10.19 14:51buy0.01usdchf0.972990.000000.000002010.10.19 14:540.973500.000.000.000.52
349971612010.10.19 14:51sell0.01eurusd1.380680.000000.000002010.10.19 14:521.380190.000.000.000.49
349992692010.10.19 15:07sell0.01eurusd1.380220.000000.000002010.10.19 15:451.379650.000.000.000.57
350009242010.10.19 15:23buy0.01usdchf0.973060.000000.000002010.10.19 15:240.973640.000.000.000.60
350024752010.10.19 15:41buy0.01usdchf0.973080.000000.000002010.10.19 15:450.973620.000.000.000.55
350055862010.10.19 16:09sell0.01gbpusd1.571360.000000.000002010.10.19 19:091.570740.000.000.000.62
350070702010.10.19 16:22sell0.01eurusd1.378710.000000.000002010.10.19 18:451.378070.000.000.000.64
350149062010.10.19 18:08sell0.01gbpjpy128.2100.0000.0002010.10.19 19:03128.1540.000.000.000.69
350215032010.10.19 19:41sell0.01gbpjpy127.9230.0000.0002010.10.20 00:41127.8820.000.00-0.110.50
350216242010.10.19 19:44sell0.01gbpusd1.570130.000000.000002010.10.19 20:021.569450.000.000.000.68
350217252010.10.19 19:46buy0.01usdchf0.971460.000000.000002010.10.21 02:210.966420.000.000.03-5.22
350227512010.10.19 20:04sell0.01eurusd1.373670.000000.000002010.10.19 20:121.372880.000.000.000.79
350231482010.10.19 20:13sell0.01gbpusd1.569680.000000.000002010.10.19 20:251.569120.000.000.000.56
350512892010.10.20 07:33sell0.01gbpjpy127.8030.0000.0002010.10.20 08:02127.7380.000.000.000.80
350532192010.10.20 08:07sell0.01usdjpy81.2540.0000.0002010.10.20 09:4981.2040.000.000.000.62
350542822010.10.20 08:32sell0.01gbpjpy127.7330.0000.0002010.10.20 09:30127.5320.000.000.002.47
350601522010.10.20 09:51buy0.02usdchf0.966190.000000.000002010.10.21 02:210.966390.000.000.050.41
350617432010.10.20 10:17sell0.01gbpchf1.519070.000000.000002010.10.20 10:261.518540.000.000.000.55
350627212010.10.20 10:41sell0.01usdjpy81.1830.0000.0002010.10.20 15:4381.1320.000.000.000.63
350633752010.10.20 10:53sell0.01gbpchf1.518270.000000.000002010.10.20 10:571.517540.000.000.000.75
350653832010.10.20 11:28sell0.01gbpchf1.515830.000000.000002010.10.20 11:341.515360.000.000.000.49
350684122010.10.20 12:25sell0.01gbpusd1.571470.000000.000002010.10.21 08:001.576830.000.00-0.16-5.36
350790592010.10.20 14:42sell0.02gbpusd1.577320.000000.000002010.10.21 08:001.576810.000.00-0.321.02
350825302010.10.20 15:07buy0.04usdchf0.960730.000000.000002010.10.21 02:210.966380.000.000.0923.39
350869032010.10.20 15:43sell0.04gbpusd1.582600.000000.000002010.10.21 08:001.576820.000.00-0.6323.12
350992782010.10.20 18:43buy0.01eurusd1.396670.000000.000002010.10.20 19:031.397180.000.000.000.51
350997562010.10.20 18:59sell0.01usdjpy81.0170.0000.0002010.10.21 02:5881.2400.000.00-0.05-2.74
351050772010.10.20 21:15buy0.01gbpjpy128.6030.0000.0002010.10.21 02:20128.7180.000.000.061.41
351150312010.10.21 02:21sell0.02usdjpy81.5510.0000.0002010.10.21 02:5881.2370.000.000.007.73
351292742010.10.21 07:01sell0.01usdjpy81.0720.0000.0002010.10.21 07:1581.0010.000.000.000.88
351324492010.10.21 07:46sell0.01usdjpy80.9830.0000.0002010.10.25 06:3480.9350.000.00-0.040.59
351352972010.10.21 08:23buy0.01usdchf0.966600.000000.000002010.10.21 13:340.964380.000.000.00-2.30
351379542010.10.21 09:02sell0.01gbpjpy127.6510.0000.0002010.10.21 09:30127.8610.000.000.00-2.59
351392722010.10.21 09:09sell2.56eurgbp0.889160.000000.000002010.10.29 11:170.868220.000.0025.208 537.84
351407182010.10.21 09:21sell0.02gbpjpy128.1580.0000.0002010.10.21 09:30127.8760.000.000.006.96
351442992010.10.21 10:16buy0.01eurusd1.402790.000000.000002010.10.21 10:421.403320.000.000.000.53
351508632010.10.21 12:20buy0.01eurusd1.403090.000000.000002010.10.21 14:381.400590.000.000.00-2.50
351519392010.10.21 12:37buy0.02usdchf0.961350.000000.000002010.10.21 13:340.964380.000.000.006.28
351521042010.10.21 12:41sell0.01gbpusd1.576070.000000.000002010.10.21 12:511.575480.000.000.000.59
351526312010.10.21 12:50sell0.01gbpjpy127.7140.0000.0002010.10.21 12:56127.6620.000.000.000.65
351538152010.10.21 13:07sell0.01gbpchf1.515210.000000.000002010.10.21 17:131.517530.000.000.00-2.41
351567772010.10.21 13:37sell0.02gbpchf1.520410.000000.000002010.10.21 17:131.517530.000.000.005.98
351568442010.10.21 13:38sell0.01gbpusd1.574390.000000.000002010.10.21 13:471.573940.000.000.000.45
351592762010.10.21 14:03buy0.02eurusd1.397360.000000.000002010.10.21 14:381.400590.000.000.006.46
351594562010.10.21 14:04sell0.01gbpusd1.574460.000000.000002010.10.21 16:411.573680.000.000.000.78
351764892010.10.21 17:08sell0.01gbpusd1.574200.000000.000002010.10.21 17:141.573680.000.000.000.52
351764902010.10.21 17:08sell0.01gbpjpy127.8050.0000.0002010.10.21 17:15127.7540.000.000.000.63
351791292010.10.21 17:53sell0.01gbpjpy127.7550.0000.0002010.10.21 18:30127.6980.000.000.000.70
351808822010.10.21 18:21sell0.01gbpusd1.572100.000000.000002010.10.21 18:331.571560.000.000.000.54
351823462010.10.21 18:46buy0.01usdchf0.967310.000000.000002010.10.21 21:030.967790.000.000.000.50
351891422010.10.21 21:25sell0.01gbpusd1.570000.000000.000002010.10.21 21:321.569640.000.000.000.36
351897102010.10.21 21:46buy0.01usdchf0.968150.000000.000002010.10.22 00:510.969040.000.000.010.92
351898182010.10.21 21:55sell0.01gbpjpy127.6720.0000.0002010.10.22 01:05127.6130.000.00-0.110.72
352139142010.10.22 07:17buy0.01eurusd1.396500.000000.000002010.10.22 12:411.394080.000.000.00-2.42
352143122010.10.22 07:27buy0.01gbpchf1.523680.000000.000002010.10.22 07:401.524230.000.000.000.57
352171962010.10.22 08:10sell0.01gbpjpy127.4620.0000.0002010.10.22 08:13127.4140.000.000.000.59
352175202010.10.22 08:13buy0.01usdchf0.969870.000000.000002010.10.22 08:150.970860.000.000.001.02
352179882010.10.22 08:16buy0.01gbpchf1.525140.000000.000002010.10.22 08:171.525730.000.000.000.60
352189932010.10.22 08:25buy0.02eurusd1.391180.000000.000002010.10.22 12:411.394080.000.000.005.80
352218322010.10.22 08:51buy0.01gbpchf1.529200.000000.000002010.10.22 08:531.529690.000.000.000.51
352235772010.10.22 09:07buy0.01gbpchf1.529680.000000.000002010.10.22 09:081.530970.000.000.001.33
352237272010.10.22 09:08buy0.01usdchf0.976410.000000.000002010.10.22 09:080.977120.000.000.000.73
352237552010.10.22 09:08sell0.01gbpusd1.566870.000000.000002010.10.22 09:461.566310.000.000.000.56
352237672010.10.22 09:08sell0.01gbpjpy127.2310.0000.0002010.10.24 23:00127.4550.000.00-0.11-2.75
352297952010.10.22 11:10buy0.01gbpchf1.529000.000000.000002010.10.22 15:301.529430.000.000.000.44
352361432010.10.22 13:28sell0.02gbpjpy127.7500.0000.0002010.10.24 23:00127.4600.000.00-0.217.13
352456312010.10.22 15:36sell0.01gbpusd1.568980.000000.000002010.10.22 15:471.568460.000.000.000.52
352478952010.10.22 15:59sell0.01gbpusd1.567750.000000.000002010.10.22 15:591.566920.000.000.000.83
352494392010.10.22 16:11buy0.01gbpchf1.530220.000000.000002010.10.22 16:351.530740.000.000.000.53
352512982010.10.22 16:36buy0.01usdchf0.976990.000000.000002010.10.22 16:430.977450.000.000.000.47
352519962010.10.22 16:46sell0.01eurusd1.391410.000000.000002010.10.22 16:471.390590.000.000.000.82
352524522010.10.22 16:51sell0.01gbpusd1.566650.000000.000002010.10.27 08:171.577110.000.00-0.15-10.46
352550982010.10.22 17:36buy0.01gbpchf1.535240.000000.000002010.10.22 18:041.535790.000.000.000.56
352558452010.10.22 17:55buy0.01usdchf0.978790.000000.000002010.10.22 18:040.979280.000.000.000.50
352706112010.10.25 02:03sell0.02gbpusd1.571930.000000.000002010.10.27 08:171.577170.000.00-0.22-10.48
352860782010.10.25 08:10sell0.01gbpjpy127.2030.0000.0002010.10.25 08:13127.1540.000.000.000.61
352879682010.10.25 08:36sell0.01usdjpy80.6380.0000.0002010.10.25 08:4080.5850.000.000.000.66
352916982010.10.25 09:25sell0.01gbpjpy126.6270.0000.0002010.10.25 14:06126.5740.000.000.000.65
352931592010.10.25 09:51sell0.01usdjpy80.5010.0000.0002010.10.28 15:0281.0090.000.00-0.09-6.27
353113972010.10.25 14:35sell0.01gbpchf1.523630.000000.000002010.10.25 18:201.526240.000.000.00-2.69
353218852010.10.25 16:08sell0.02gbpchf1.529270.000000.000002010.10.25 18:201.526240.000.000.006.25
353322272010.10.25 19:35buy0.01gbpchf1.529940.000000.000002010.10.26 07:261.530450.000.000.040.52
353636432010.10.26 07:29sell0.04gbpusd1.577210.000000.000002010.10.27 08:171.577170.000.00-0.210.16
353642952010.10.26 07:33sell0.01usdchf0.970430.000000.000002010.11.02 14:360.981270.000.00-0.21-11.05
353677672010.10.26 08:22buy0.01gbpchf1.534780.000000.000002010.10.26 08:281.535170.000.000.000.40
353699062010.10.26 08:43sell0.02usdjpy81.0350.0000.0002010.10.28 15:0281.0090.000.00-0.150.64
353738662010.10.26 09:14buy0.01gbpjpy127.9180.0000.0002010.10.26 09:30128.1230.000.000.002.53
353745912010.10.26 09:22sell0.01eurusd1.395140.000000.000002010.10.26 09:381.394560.000.000.000.58
353758582010.10.26 09:31sell0.08gbpusd1.582510.000000.000002010.10.27 08:171.577170.000.00-0.4242.72
353758672010.10.26 09:31buy0.01gbpjpy128.1700.0000.0002010.10.26 09:37128.2160.000.000.000.57
353759862010.10.26 09:31buy0.01gbpchf1.538180.000000.000002010.10.26 09:341.538650.000.000.000.49
353834722010.10.26 10:49buy0.01gbpchf1.541460.000000.000002010.10.26 11:111.541770.000.000.000.32
353836362010.10.26 10:51buy0.01gbpjpy128.5330.0000.0002010.10.26 11:12128.6850.000.000.001.87
353848122010.10.26 11:12sell0.16gbpusd1.587890.000000.000002010.10.27 08:171.577210.000.00-0.84170.88
353885922010.10.26 11:52buy0.01gbpchf1.544060.000000.000002010.10.26 12:051.544490.000.000.000.44
353906302010.10.26 12:06buy0.01gbpjpy128.8840.0000.0002010.10.26 12:31128.9630.000.000.000.97
353950302010.10.26 12:52buy0.01gbpchf1.544760.000000.000002010.10.26 13:031.545250.000.000.000.50
353959612010.10.26 13:02sell0.01eurusd1.392240.000000.000002010.10.26 13:041.391880.000.000.000.36
353963122010.10.26 13:05buy0.01gbpjpy128.9100.0000.0002010.10.26 13:14128.9500.000.000.000.49
353988282010.10.26 13:24sell0.02usdchf0.975680.000000.000002010.11.02 14:350.981330.000.00-0.43-11.51
354020962010.10.26 13:47buy0.01gbpjpy128.9940.0000.0002010.10.26 16:35129.0450.000.000.000.63
354039572010.10.26 14:04sell0.01eurusd1.389210.000000.000002010.10.26 14:041.388270.000.000.000.94
354042512010.10.26 14:05buy0.01gbpchf1.553120.000000.000002010.10.26 14:081.553710.000.000.000.60
354052302010.10.26 14:09sell0.04usdchf0.981240.000000.000002010.11.02 14:350.981340.000.00-0.90-0.41
354117122010.10.26 14:43buy0.01gbpchf1.554480.000000.000002010.10.26 14:451.554990.000.000.000.51
354136142010.10.26 14:55sell0.01eurusd1.386710.000000.000002010.10.26 15:011.385930.000.000.000.78
354264982010.10.26 16:36buy0.01gbpchf1.561070.000000.000002010.10.26 18:221.561750.000.000.000.69
354336212010.10.26 17:45sell0.01eurusd1.386390.000000.000002010.10.26 17:531.385900.000.000.000.49
354386982010.10.26 18:37sell0.08usdchf0.987900.000000.000002010.11.02 14:350.981330.000.00-1.7653.56
354395902010.10.26 18:48sell0.01eurusd1.385510.000000.000002010.10.26 18:541.384910.000.000.000.60
354401902010.10.26 18:55buy0.01gbpjpy128.9850.0000.0002010.10.26 18:58129.0150.000.000.000.37
354410892010.10.26 19:02sell0.04usdjpy81.5540.0000.0002010.10.28 15:0281.0070.000.00-0.2827.01
354439822010.10.26 19:31sell0.01eurusd1.383270.000000.000002010.10.26 19:321.382760.000.000.000.51
354458562010.10.26 19:54buy0.01gbpjpy129.1400.0000.0002010.10.27 02:03129.1900.000.000.020.61
354955112010.10.27 07:08sell0.01eurusd1.380300.000000.000002010.10.27 07:351.379570.000.000.000.73
354987052010.10.27 07:36buy0.01gbpchf1.562500.000000.000002010.10.27 08:031.563150.000.000.000.66
355021502010.10.27 08:01sell0.01eurusd1.379330.000000.000002010.10.27 08:031.378600.000.000.000.73
355232032010.10.27 09:48buy0.01gbpjpy129.4730.0000.0002010.10.27 10:02129.5490.000.000.000.93
355305542010.10.27 10:34buy0.01gbpchf1.567560.000000.000002010.10.27 10:391.568410.000.000.000.86
355474212010.10.27 12:12buy0.01gbpusd1.585000.000000.000002010.10.28 04:121.579750.000.000.06-5.25
355544842010.10.27 12:50buy0.01gbpchf1.565020.000000.000002010.10.27 12:541.565610.000.000.000.59
355578382010.10.27 13:10buy0.01gbpjpy129.3880.0000.0002010.10.28 11:17128.8990.000.000.06-6.01
355583492010.10.27 13:15sell0.01eurusd1.380420.000000.000002010.10.27 13:241.379900.000.000.000.52
355671372010.10.27 14:54buy0.01gbpchf1.563810.000000.000002010.10.27 15:001.564570.000.000.000.77
355707962010.10.27 15:26buy0.02gbpusd1.579630.000000.000002010.10.28 04:121.579780.000.000.120.30
355728072010.10.27 15:49sell0.01eurusd1.378480.000000.000002010.10.27 15:591.377850.000.000.000.63
355738192010.10.27 15:59buy0.02gbpjpy128.8760.0000.0002010.10.28 11:17128.8990.000.000.110.56
355943412010.10.27 18:08sell0.01eurusd1.376760.000000.000002010.10.27 18:131.376000.000.000.000.76
355946522010.10.27 18:09buy0.04gbpusd1.574150.000000.000002010.10.28 04:121.579790.000.000.2322.56
356219332010.10.27 21:27buy0.01gbpchf1.562880.000000.000002010.10.28 07:261.563410.000.000.110.53
356942062010.10.28 08:12buy0.04gbpjpy128.3720.0000.0002010.10.28 11:17128.8990.000.000.0025.91
357019242010.10.28 09:08sell0.01gbpusd1.577110.000000.000002010.11.05 18:431.621090.000.00-0.41-43.98
357110502010.10.28 10:21sell0.02gbpusd1.582810.000000.000002010.11.05 18:431.621090.000.00-0.87-76.56
357215932010.10.28 11:41sell0.04gbpusd1.588280.000000.000002010.11.05 18:431.620980.000.00-1.68-130.80
357262782010.10.28 12:28buy0.01eurusd1.385140.000000.000002010.10.28 12:301.385720.000.000.000.58
357296202010.10.28 13:05buy0.01gbpchf1.566480.000000.000002010.10.28 13:061.567190.000.000.000.72
357347102010.10.28 13:34buy0.01gbpjpy129.1650.0000.0002010.10.28 13:44129.2310.000.000.000.81
357384602010.10.28 14:01buy0.01eurusd1.387960.000000.000002010.10.28 14:091.388600.000.000.000.64
357449922010.10.28 14:54buy0.01eurusd1.389600.000000.000002010.10.28 15:011.390180.000.000.000.58
357472112010.10.28 15:08sell0.08gbpusd1.593560.000000.000002010.11.05 18:421.621270.000.00-3.37-221.68
357508442010.10.28 15:34sell0.01usdjpy80.9080.0000.0002010.10.29 01:5880.8530.000.00-0.020.68
357527302010.10.28 15:50buy0.01eurusd1.390010.000000.000002010.10.28 16:111.390700.000.000.000.69
357580092010.10.28 16:44buy0.01gbpjpy129.2000.0000.0002010.10.29 01:08129.2460.000.000.020.56
357581302010.10.28 16:45buy0.01gbpchf1.569690.000000.000002010.10.28 20:591.567480.000.000.00-2.25
357599642010.10.28 17:13buy0.01eurusd1.393220.000000.000002010.10.28 18:121.393750.000.000.000.53
357616282010.10.28 17:46buy0.02gbpchf1.564430.000000.000002010.10.28 20:591.567480.000.000.006.20
357653042010.10.28 19:25buy0.01eurusd1.393460.000000.000002010.10.29 00:531.394020.000.00-0.010.56
357687562010.10.28 21:12buy0.01gbpchf1.567390.000000.000002010.10.28 23:261.567640.000.000.040.26
357870932010.10.29 06:18buy0.01gbpchf1.572510.000000.000002010.10.29 08:431.569750.000.000.00-2.80
357921022010.10.29 08:05buy0.02gbpchf1.566600.000000.000002010.10.29 08:431.569750.000.000.006.38
357931102010.10.29 08:21sell0.01gbpjpy128.3850.0000.0002010.10.29 08:29128.3350.000.000.000.62
357957352010.10.29 08:57sell0.01usdjpy80.6290.0000.0002010.10.29 15:5980.5640.000.000.000.81
357957922010.10.29 08:58sell0.01gbpjpy128.2230.0000.0002010.10.29 09:02128.1520.000.000.000.88
357970822010.10.29 09:12buy0.01gbpchf1.573240.000000.000002010.10.29 09:431.573850.000.000.000.61
358027472010.10.29 10:20buy0.01gbpchf1.572830.000000.000002010.10.29 11:111.573570.000.000.000.75
358072542010.10.29 11:34buy0.01gbpchf1.573580.000000.000002010.10.29 11:581.574350.000.000.000.78
358099992010.10.29 12:16buy0.01gbpchf1.573920.000000.000002010.10.29 12:171.574670.000.000.000.76
358119692010.10.29 12:56buy0.01gbpchf1.575660.000000.000002010.10.29 13:101.576870.000.000.001.23
358179192010.10.29 13:54sell0.16gbpusd1.598790.000000.000002010.11.05 18:421.621280.000.00-5.89-359.84
358336962010.10.29 17:11sell0.01eurgbp0.867350.000000.000002010.11.01 14:160.866810.000.000.010.87
358345702010.10.29 17:33sell0.01usdjpy80.4640.0000.0002010.10.31 22:1580.3380.000.00-0.021.57
358347212010.10.29 17:36buy0.01gbpchf1.578320.000000.000002010.10.29 20:021.578960.000.000.000.65
358424492010.10.31 22:16sell0.32gbpusd1.604110.000000.000002010.11.05 18:421.621310.000.00-10.14-550.40
358839762010.11.01 08:56buy0.01gbpchf1.580220.000000.000002010.11.01 08:581.580850.000.000.000.64
358868172010.11.01 09:21sell0.01usdjpy80.4630.0000.0002010.11.01 10:1780.4060.000.000.000.71
359001042010.11.01 11:07sell0.01usdjpy80.4010.0000.0002010.11.01 13:4080.3480.000.000.000.66
359001612010.11.01 11:08buy0.01gbpchf1.585470.000000.000002010.11.01 12:051.586090.000.000.000.63
359101462010.11.01 12:37buy0.01gbpchf1.586510.000000.000002010.11.01 12:391.587200.000.000.000.69
359206792010.11.01 14:02sell0.01usdjpy80.3520.0000.0002010.11.04 04:1080.8480.000.00-0.09-6.13
359268142010.11.01 14:53buy0.01gbpchf1.587540.000000.000002010.11.01 15:011.587990.000.000.000.46
359309772010.11.01 15:16sell0.16usdchf0.993270.000000.000002010.11.02 14:350.981330.000.00-0.50194.67
359339302010.11.01 15:56buy0.01gbpchf1.595520.000000.000002010.11.01 15:591.596130.000.000.000.62
359342922010.11.01 16:00sell0.01eurgbp0.866110.000000.000002010.11.01 17:000.865550.000.000.000.90
359351742010.11.01 16:13buy0.01gbpchf1.595800.000000.000002010.11.01 16:261.596300.000.000.000.50
359365212010.11.01 16:31buy0.01gbpjpy129.3390.0000.0002010.11.01 17:00129.4470.000.000.001.34
359400252010.11.01 17:23buy0.01gbpjpy129.4620.0000.0002010.11.02 02:30129.5150.000.000.020.65
359400422010.11.01 17:23sell0.01eurgbp0.865620.000000.000002010.11.03 10:420.870940.000.000.02-8.57
359457792010.11.01 19:57sell0.01eurusd1.388870.000000.000002010.11.01 20:031.388360.000.000.000.51
359479092010.11.01 20:38sell0.01eurusd1.388170.000000.000002010.11.03 19:291.401970.000.00-0.02-13.80
359709442010.11.02 06:22sell0.02eurusd1.393420.000000.000002010.11.03 19:291.401570.000.00-0.02-16.30
359729582010.11.02 07:20buy0.01gbpchf1.592470.000000.000002010.11.03 10:571.579450.000.000.04-13.30
359736162010.11.02 07:40buy0.01gbpjpy129.4310.0000.0002010.11.02 07:47129.5100.000.000.000.98
359797842010.11.02 09:10buy0.02gbpchf1.587000.000000.000002010.11.03 10:571.579450.000.000.07-15.42
359844752010.11.02 09:54buy0.01gbpjpy129.5230.0000.0002010.11.02 10:03129.5790.000.000.000.69
359880342010.11.02 10:22buy0.04gbpchf1.581960.000000.000002010.11.03 10:571.579410.000.000.15-10.42
359888792010.11.02 10:30buy0.01gbpjpy129.6720.0000.0002010.11.02 12:38129.4400.000.000.00-2.86
359891052010.11.02 10:31sell0.02eurgbp0.871300.000000.000002010.11.03 10:420.870940.000.000.021.16
359891672010.11.02 10:32sell0.04eurusd1.398780.000000.000002010.11.03 19:291.401580.000.00-0.03-11.20
359905702010.11.02 10:51buy0.02gbpjpy129.1560.0000.0002010.11.02 12:38129.4400.000.000.007.02
359911602010.11.02 10:58buy0.08gbpchf1.576700.000000.000002010.11.03 10:571.579410.000.000.2922.13
359943112010.11.02 11:37buy0.16gbpchf1.571400.000000.000002010.11.03 10:571.579450.000.000.58131.50
359981872010.11.02 12:32sell0.02usdjpy80.8820.0000.0002010.11.04 04:1080.8480.000.00-0.150.84
360037472010.11.02 13:31sell0.04eurgbp0.876620.000000.000002010.11.03 10:420.870960.000.000.0536.48
360094212010.11.02 14:43sell0.08eurusd1.404110.000000.000002010.11.03 19:291.401480.000.00-0.0621.04
360111622010.11.02 15:01buy0.32gbpchf1.565950.000000.000002010.11.03 10:571.579410.000.001.16439.76
360210702010.11.02 17:46sell0.01usdchf0.977920.000000.000002010.11.02 17:480.977410.000.000.000.52
360212512010.11.02 17:49buy0.01gbpjpy129.4940.0000.0002010.11.03 09:46129.5460.000.000.020.64
360224142010.11.02 18:16sell0.01usdchf0.977240.000000.000002010.11.03 18:060.976490.000.00-0.030.77
360587942010.11.03 10:32sell0.64gbpusd1.610100.000000.000002010.11.05 18:421.621290.000.00-13.52-716.16
360639612010.11.03 11:48buy0.01gbpjpy130.4310.0000.0002010.11.03 12:46130.4830.000.000.000.64
360688392010.11.03 13:18buy0.01gbpjpy130.4820.0000.0002010.11.03 14:10130.5360.000.000.000.66
360751742010.11.03 14:52sell0.04usdjpy81.4170.0000.0002010.11.04 04:0980.8480.000.00-0.2128.15
360784672010.11.03 15:37buy0.01gbpjpy131.0220.0000.0002010.11.03 19:16130.8850.000.000.00-1.68
360892012010.11.03 18:48sell0.01usdchf0.978100.000000.000002010.11.03 18:490.977530.000.000.000.58
360892192010.11.03 18:49sell0.01gbpchf1.572290.000000.000002010.11.03 18:501.571520.000.000.000.79
360923142010.11.03 19:16sell0.16eurusd1.409930.000000.000002010.11.03 19:291.401350.000.000.00137.28
360926882010.11.03 19:17sell1.28gbpusd1.615180.000000.000002010.11.05 18:411.621210.000.00-27.04-771.84
360930982010.11.03 19:17sell0.32eurusd1.416120.000000.000002010.11.03 19:291.401480.000.000.00468.48
361011152010.11.03 19:47buy0.01eurusd1.406920.000000.000002010.11.03 19:471.407690.000.000.000.77
361057102010.11.03 20:37sell0.01usdchf0.972920.000000.000002010.11.03 20:520.972400.000.000.000.53
361061502010.11.03 20:47buy0.01eurusd1.411530.000000.000002010.11.03 20:551.412050.000.000.000.52
361088822010.11.03 21:38buy0.01eurgbp0.878290.000000.000002010.11.03 21:540.878700.000.000.000.66
361092292010.11.03 21:51sell0.01gbpchf1.562040.000000.000002010.11.03 21:541.561530.000.000.000.52
361092532010.11.03 21:52buy0.01eurusd1.413570.000000.000002010.11.03 21:521.414080.000.000.000.51
361093242010.11.03 21:54sell0.01usdchf0.970190.000000.000002010.11.04 09:080.969670.000.00-0.090.54
361401332010.11.04 09:27buy0.01gbpjpy130.8960.0000.0002010.11.04 09:31130.9450.000.000.000.60
361418152010.11.04 09:45sell0.01gbpchf1.565440.000000.000002010.11.04 09:531.564940.000.000.000.52
361438122010.11.04 10:09buy0.01gbpjpy130.9700.0000.0002010.11.04 10:22131.0530.000.000.001.03
361456402010.11.04 10:36sell0.01usdchf0.966020.000000.000002010.11.04 10:440.965350.000.000.000.69
361464092010.11.04 10:43sell2.56gbpusd1.620490.000000.000002010.11.05 18:411.621170.000.00-13.52-174.08
361470182010.11.04 10:50sell0.01gbpchf1.563420.000000.000002010.11.04 11:021.562870.000.000.000.57
361478032010.11.04 11:00sell0.01usdchf0.965230.000000.000002010.11.04 14:540.964640.000.000.000.61
361500822010.11.04 11:36buy0.01eurgbp0.880110.000000.000002010.11.04 11:500.880610.000.000.000.80
361521792010.11.04 12:06buy0.01eurgbp0.880730.000000.000002010.11.04 12:240.881260.000.000.000.86
361598482010.11.04 13:34sell5.12gbpusd1.626030.000000.000002010.11.05 18:411.621210.000.00-27.032 467.84
361609132010.11.04 13:46buy0.01eurusd1.424970.000000.000002010.11.04 13:501.425610.000.000.000.64
361615482010.11.04 13:54buy0.01gbpjpy131.2560.0000.0002010.11.04 14:07131.3010.000.000.000.56
361645452010.11.04 14:34buy0.01eurusd1.425280.000000.000002010.11.04 14:361.426360.000.000.001.08
361688472010.11.04 15:22sell0.01usdchf0.963500.000000.000002010.11.04 15:460.963010.000.000.000.51
361691342010.11.04 15:28sell0.01usdjpy80.6110.0000.0002010.11.09 02:3280.9110.000.00-0.06-3.71
361708082010.11.04 16:00buy0.01gbpjpy131.4200.0000.0002010.11.04 21:14131.4730.000.000.000.66
361732872010.11.04 16:34sell0.01usdchf0.961120.000000.000002010.11.04 16:350.959570.000.000.001.62
361733222010.11.04 16:34sell0.01gbpchf1.563910.000000.000002010.11.04 16:351.562010.000.000.001.98
361765512010.11.04 17:31sell0.01usdchf0.961270.000000.000002010.11.04 17:330.960640.000.000.000.66
361778492010.11.04 17:55sell0.01usdchf0.960120.000000.000002010.11.04 18:180.959560.000.000.000.58
361807262010.11.04 18:58sell0.01usdchf0.958320.000000.000002010.11.04 19:030.957580.000.000.000.77
361813022010.11.04 19:03sell0.01gbpchf1.556390.000000.000002010.11.04 23:581.558720.000.00-0.09-2.43
361813042010.11.04 19:03sell0.01usdchf0.957320.000000.000002010.11.05 00:340.957010.000.00-0.030.32
361846912010.11.04 20:24sell0.02gbpchf1.561720.000000.000002010.11.04 23:581.558860.000.00-0.185.97
361857182010.11.04 20:49sell0.01eurgbp0.871990.000000.000002010.11.05 10:250.874300.000.000.01-3.75
362097132010.11.05 07:16sell0.01gbpchf1.554500.000000.000002010.11.05 07:421.553980.000.000.000.54
362113132010.11.05 07:58sell0.01usdchf0.957240.000000.000002010.11.05 08:250.956660.000.000.000.61
362140742010.11.05 08:38sell0.01usdchf0.956160.000000.000002010.11.05 11:080.955570.000.000.000.62
362143682010.11.05 08:43sell0.01gbpchf1.550770.000000.000002010.11.05 08:531.550150.000.000.000.64
362151082010.11.05 08:53sell0.02eurgbp0.877510.000000.000002010.11.05 10:250.874300.000.000.0010.41
362215312010.11.05 10:23sell0.01gbpchf1.550490.000000.000002010.11.05 10:501.549710.000.000.000.82
362269432010.11.05 11:45sell0.01gbpchf1.548950.000000.000002010.11.05 12:431.550500.000.000.00-1.62
362313582010.11.05 12:29sell0.01eurgbp0.871110.000000.000002010.11.05 12:310.870610.000.000.000.81
362316082010.11.05 12:31sell0.02gbpchf1.554010.000000.000002010.11.05 12:431.550460.000.000.007.43
362350422010.11.05 13:21sell0.01eurgbp0.868660.000000.000002010.11.05 13:310.867870.000.000.001.28
362367962010.11.05 13:31sell0.02usdjpy81.2470.0000.0002010.11.09 02:3280.9090.000.00-0.088.36
362412642010.11.05 13:59sell0.01eurgbp0.868110.000000.000002010.11.05 14:230.867570.000.000.000.88
362415112010.11.05 14:00sell0.01eurusd1.407130.000000.000002010.11.05 14:021.406720.000.000.000.41
362427932010.11.05 14:15buy0.01gbpjpy131.8280.0000.0002010.11.05 15:57131.9060.000.000.000.96
362430072010.11.05 14:19sell0.01eurusd1.407720.000000.000002010.11.05 14:231.407100.000.000.000.62
362470812010.11.05 15:20sell0.01eurusd1.408190.000000.000002010.11.05 16:241.407940.000.000.000.25
362471332010.11.05 15:21sell0.01eurgbp0.867520.000000.000002010.11.05 15:280.866880.000.000.001.04
362486042010.11.05 15:49sell0.01eurgbp0.867140.000000.000002010.11.05 16:220.866640.000.000.000.81
362505542010.11.05 16:22buy0.01gbpjpy131.9280.0000.0002010.11.05 17:49131.9650.000.000.000.46
362524402010.11.05 16:48sell0.01eurgbp0.866390.000000.000002010.11.05 17:000.865810.000.000.000.94
362541752010.11.05 17:17sell0.01eurusd1.403920.000000.000002010.11.05 17:221.403370.000.000.000.55
362542782010.11.05 17:20sell0.01eurgbp0.865890.000000.000002010.11.08 02:200.865400.000.000.010.79
362547902010.11.05 17:31sell0.01gbpchf1.554240.000000.000002010.11.08 10:001.556140.000.00-0.09-1.97
362996162010.11.08 07:03sell0.02gbpchf1.559040.000000.000002010.11.08 10:001.556260.000.000.005.76
363050392010.11.08 08:33sell0.01eurusd1.394420.000000.000002010.11.08 09:051.393900.000.000.000.52
363099832010.11.08 09:35sell0.01eurgbp0.863150.000000.000002010.11.08 10:580.862580.000.000.000.92
363102962010.11.08 09:40sell0.01eurusd1.391520.000000.000002010.11.08 10:521.390940.000.000.000.58
363115972010.11.08 10:03sell0.01gbpjpy130.7350.0000.0002010.11.09 00:02130.6760.000.00-0.110.73
363139242010.11.08 10:46buy0.01usdchf0.967250.000000.000002010.11.08 11:000.968040.000.000.000.82
363172152010.11.08 11:35buy0.01usdchf0.967790.000000.000002010.11.08 15:110.965870.000.000.00-1.99
363172952010.11.08 11:36sell0.01eurgbp0.862350.000000.000002010.11.08 12:520.861880.000.000.000.76
363176672010.11.08 11:45sell0.01eurusd1.390650.000000.000002010.11.08 11:481.389950.000.000.000.70
363256482010.11.08 13:55buy0.02usdchf0.962510.000000.000002010.11.08 15:110.965960.000.000.007.14
363324932010.11.08 15:34sell0.01eurusd1.390320.000000.000002010.11.08 15:371.389750.000.000.000.57
363325652010.11.08 15:35sell0.01eurgbp0.861960.000000.000002010.11.08 16:000.861230.000.000.001.18
363338212010.11.08 16:00sell0.01eurusd1.389410.000000.000002010.11.08 19:431.391640.000.000.00-2.23
363350452010.11.08 16:19buy0.01usdchf0.966390.000000.000002010.11.08 23:530.967350.000.000.010.99
363353092010.11.08 16:23sell0.01eurgbp0.861120.000000.000002010.11.08 23:580.860440.000.000.011.09
363381782010.11.08 17:33sell0.01gbpchf1.556390.000000.000002010.11.09 00:041.555420.000.00-0.091.00
363394672010.11.08 18:13sell0.02eurusd1.394650.000000.000002010.11.08 19:431.391640.000.000.006.02
363435302010.11.08 20:29sell0.01eurusd1.391790.000000.000002010.11.08 23:461.391240.000.00-0.010.55
363665032010.11.09 06:12sell0.01gbpjpy130.4510.0000.0002010.11.09 06:44130.4240.000.000.000.33
363691532010.11.09 06:45sell0.01gbpjpy130.3780.0000.0002010.11.09 07:00130.3100.000.000.000.84
363714442010.11.09 07:14sell0.01usdjpy80.8580.0000.0002010.11.09 07:4980.8040.000.000.000.67
363720992010.11.09 07:23sell0.01gbpjpy130.2950.0000.0002010.11.09 07:35130.2530.000.000.000.52
363771822010.11.09 08:07sell0.01usdjpy80.8040.0000.0002010.11.09 10:3780.7530.000.000.000.63
363788472010.11.09 08:19sell0.01gbpjpy130.0490.0000.0002010.11.09 16:12129.9810.000.000.000.84
363795742010.11.09 08:26sell0.01gbpchf1.552190.000000.000002010.11.09 08:461.551400.000.000.000.82
363810652010.11.09 08:43sell0.01eurusd1.382860.000000.000002010.11.09 16:121.388010.000.000.00-5.15
363830952010.11.09 09:04sell0.01gbpchf1.549610.000000.000002010.11.09 09:061.549100.000.000.000.53
363858762010.11.09 09:38sell0.02eurusd1.388380.000000.000002010.11.09 16:121.388010.000.000.000.74
363909552010.11.09 10:41sell0.04eurusd1.393600.000000.000002010.11.09 16:121.388020.000.000.0022.32
363917942010.11.09 10:57sell0.01gbpchf1.550490.000000.000002010.11.09 14:471.552830.000.000.00-2.43
363922582010.11.09 11:05sell0.01usdjpy80.7210.0000.0002010.11.09 12:0280.6690.000.000.000.64
363940282010.11.09 11:40sell0.01usdchf0.959660.000000.000002010.11.09 11:440.959330.000.000.000.34
363973082010.11.09 12:11sell0.02gbpchf1.555910.000000.000002010.11.09 14:471.552830.000.000.006.40
364112332010.11.09 15:44sell0.01gbpchf1.551890.000000.000002010.11.09 15:471.551440.000.000.000.46
364180912010.11.09 17:25sell0.01eurusd1.386880.000000.000002010.11.09 17:441.386190.000.000.000.69
364188042010.11.09 17:46sell0.01gbpchf1.546310.000000.000002010.11.09 17:511.545740.000.000.000.59
364203062010.11.09 18:18sell0.01eurusd1.385130.000000.000002010.11.09 18:211.384600.000.000.000.53
364243752010.11.09 19:21sell0.01eurusd1.382210.000000.000002010.11.09 20:121.381290.000.000.000.92
364314592010.11.09 21:07sell0.01gbpchf1.546990.000000.000002010.11.09 23:021.546940.000.00-0.090.05
364322752010.11.09 21:32sell0.01eurusd1.377490.000000.000002010.11.09 22:311.376900.000.00-0.010.59
364541652010.11.10 06:08buy0.01gbpjpy130.9480.0000.0002010.11.10 10:30131.0440.000.000.001.18
364553712010.11.10 06:45buy0.01usdchf0.970470.000000.000002010.11.10 07:320.970980.000.000.000.53
364620102010.11.10 08:35buy0.01usdchf0.971680.000000.000002010.11.10 11:080.972250.000.000.000.59
364678552010.11.10 10:31buy0.01gbpjpy131.1380.0000.0002010.11.10 10:38131.2560.000.000.001.44
364745502010.11.10 11:48buy0.01usdchf0.972920.000000.000002010.11.10 11:540.973780.000.000.000.88
364746552010.11.10 11:50sell0.01eurgbp0.856990.000000.000002010.11.10 11:580.856480.000.000.000.82
364772582010.11.10 12:18sell0.01eurgbp0.855870.000000.000002010.11.10 12:240.855280.000.000.000.95
364773942010.11.10 12:20buy0.01usdchf0.973840.000000.000002010.11.10 12:210.974940.000.000.001.13
364775442010.11.10 12:21buy0.01gbpjpy132.2620.0000.0002010.11.10 12:23132.3200.000.000.000.71
364776022010.11.10 12:21buy0.01gbpchf1.567740.000000.000002010.11.10 15:501.562630.000.000.00-5.24
364811972010.11.10 13:18buy0.01gbpjpy132.3840.0000.0002010.11.10 13:34132.5190.000.000.001.63
364820442010.11.10 13:31buy0.02gbpchf1.562440.000000.000002010.11.10 15:501.562630.000.000.000.39
364884622010.11.10 14:32buy0.01gbpjpy132.6510.0000.0002010.11.10 15:43132.4250.000.000.00-2.73
364933862010.11.10 14:57buy0.02gbpjpy132.1180.0000.0002010.11.10 15:43132.4290.000.000.007.54
364953952010.11.10 15:06buy0.04gbpchf1.556540.000000.000002010.11.10 15:501.562580.000.000.0024.79
364987512010.11.10 15:24sell0.01eurgbp0.853490.000000.000002010.11.10 16:230.852810.000.000.001.10
365013842010.11.10 15:41buy0.01usdchf0.972340.000000.000002010.11.10 15:430.972840.000.000.000.51
365029932010.11.10 15:51sell0.01eurusd1.368840.000000.000002010.11.10 16:181.368190.000.000.000.65
365048962010.11.10 16:08buy0.01gbpchf1.562220.000000.000002010.11.10 16:111.563030.000.000.000.83
365070902010.11.10 16:44sell0.01eurgbp0.853190.000000.000002010.11.11 07:570.852370.000.000.041.33
365073732010.11.10 16:51buy0.01gbpjpy132.7700.0000.0002010.11.10 17:33132.8350.000.000.000.78
365076452010.11.10 16:57buy0.01usdchf0.974330.000000.000002010.11.10 17:090.974770.000.000.000.45
365105712010.11.10 18:03buy0.01gbpjpy132.9930.0000.0002010.11.11 01:43132.7650.000.000.06-2.78
365106052010.11.10 18:03buy0.01usdchf0.975930.000000.000002010.11.11 14:570.973780.000.000.02-2.21
365152052010.11.10 19:01buy0.02usdchf0.970550.000000.000002010.11.11 14:570.973700.000.000.056.47
365167842010.11.10 19:28buy0.02gbpjpy132.4800.0000.0002010.11.11 01:43132.7650.000.000.116.94
365519922010.11.11 06:26buy0.01gbpjpy132.7980.0000.0002010.11.11 06:34132.8490.000.000.000.62
365531032010.11.11 06:59buy0.01gbpjpy132.8840.0000.0002010.11.11 07:53132.9450.000.000.000.75
365532752010.11.11 07:02buy0.01gbpchf1.567380.000000.000002010.11.11 07:581.568270.000.000.000.91
365601182010.11.11 08:41sell0.01eurgbp0.852440.000000.000002010.11.11 08:570.851940.000.000.000.81
365610722010.11.11 09:01sell0.01eurusd1.375410.000000.000002010.11.11 09:041.374900.000.000.000.51
365682362010.11.11 10:02sell0.01eurusd1.373230.000000.000002010.11.11 11:311.372250.000.000.000.98
365731002010.11.11 11:17buy0.01gbpjpy132.8160.0000.0002010.11.11 12:06132.8350.000.000.000.23
365787982010.11.11 12:32sell0.01eurgbp0.849590.000000.000002010.11.11 12:580.848970.000.000.001.00
365798062010.11.11 12:46buy0.01gbpjpy132.7300.0000.0002010.11.11 12:57132.7860.000.000.000.68
365839982010.11.11 13:39buy0.01gbpjpy132.8830.0000.0002010.11.11 14:09132.9410.000.000.000.70
365840772010.11.11 13:40sell0.01eurgbp0.848900.000000.000002010.11.11 14:420.848400.000.000.000.80
365865672010.11.11 14:14buy0.01gbpchf1.567080.000000.000002010.11.11 14:421.567730.000.000.000.67
365890602010.11.11 14:42buy0.01gbpjpy132.9960.0000.0002010.11.11 15:26133.0510.000.000.000.66
365932772010.11.11 15:22sell0.01eurgbp0.847780.000000.000002010.11.11 15:440.847280.000.000.000.81
365936892010.11.11 15:29buy0.01usdchf0.974220.000000.000002010.11.11 16:080.974930.000.000.000.73
365939882010.11.11 15:32buy0.01gbpchf1.572640.000000.000002010.11.11 16:081.573730.000.000.001.12
365946802010.11.11 15:42sell0.01eurusd1.367870.000000.000002010.11.11 15:441.367340.000.000.000.53
365960132010.11.11 15:58buy0.01gbpjpy133.1550.0000.0002010.11.11 15:59133.2200.000.000.000.79
365971622010.11.11 16:07sell0.01eurusd1.366360.000000.000002010.11.11 16:081.365590.000.000.000.77
366002812010.11.11 16:43sell0.01eurusd1.364610.000000.000002010.11.11 18:031.363980.000.000.000.63
366003642010.11.11 16:44sell0.01eurgbp0.846060.000000.000002010.11.11 23:520.845350.000.000.011.14
366024702010.11.11 17:21buy0.01usdchf0.977420.000000.000002010.11.12 17:080.977750.000.000.010.34
366024802010.11.11 17:21buy0.01gbpchf1.576820.000000.000002010.11.12 12:441.569410.000.000.04-7.61
366092972010.11.11 19:59buy0.02gbpchf1.571670.000000.000002010.11.12 12:441.569410.000.000.07-4.64
366121492010.11.11 21:29buy0.01gbpjpy133.0000.0000.0002010.11.11 22:21132.9700.000.000.02-0.36
366354282010.11.12 06:02sell0.01eurusd1.360490.000000.000002010.11.12 06:031.359800.000.000.000.69
366401672010.11.12 07:05buy0.04gbpchf1.566430.000000.000002010.11.12 12:441.569390.000.000.0012.15
366410242010.11.12 07:13buy0.08gbpchf1.562300.000000.000002010.11.12 12:441.569460.000.000.0058.80
366468142010.11.12 08:01sell0.01eurusd1.359480.000000.000002010.11.12 17:351.367340.000.000.00-7.86
366476042010.11.12 08:12sell0.01gbpjpy131.2470.0000.0002010.11.12 08:14131.1170.000.000.001.60
366507912010.11.12 08:57sell0.02eurusd1.365120.000000.000002010.11.12 17:351.367280.000.000.00-4.32
366596602010.11.12 10:40sell0.04eurusd1.370490.000000.000002010.11.12 17:351.367280.000.000.0012.84
366765572010.11.12 14:14sell0.08eurusd1.375770.000000.000002010.11.12 17:351.367280.000.000.0067.92
366775852010.11.12 14:35buy0.01gbpchf1.573220.000000.000002010.11.12 14:421.573890.000.000.000.69
366832612010.11.12 15:50buy0.01gbpchf1.575710.000000.000002010.11.12 15:531.576470.000.000.000.78
366857642010.11.12 16:35buy0.01gbpchf1.576610.000000.000002010.11.12 16:391.577140.000.000.000.54
366887052010.11.12 17:32buy0.01gbpchf1.581400.000000.000002010.11.12 20:371.582090.000.000.000.71
366890572010.11.12 17:37sell0.01eurgbp0.846980.000000.000002010.11.15 15:440.846460.000.000.010.83
366894312010.11.12 17:50buy0.01usdchf0.979300.000000.000002010.11.12 18:120.979900.000.000.000.61
367302502010.11.15 08:00sell0.01eurusd1.366440.000000.000002010.11.15 08:021.365780.000.000.000.66
367371292010.11.15 09:06sell0.01eurusd1.362700.000000.000002010.11.15 10:441.362250.000.000.000.45
367492692010.11.15 11:11buy0.01usdchf0.983570.000000.000002010.11.15 11:470.984100.000.000.000.54
367633452010.11.15 13:19sell0.01eurusd1.362190.000000.000002010.11.15 15:071.361690.000.000.000.50
367671632010.11.15 13:46buy0.01gbpchf1.583140.000000.000002010.11.15 14:591.583830.000.000.000.70
367672282010.11.15 13:47buy0.01gbpjpy133.6830.0000.0002010.11.15 20:04133.4400.000.000.00-2.93
367738102010.11.15 15:10buy0.02gbpjpy133.1540.0000.0002010.11.15 20:04133.4400.000.000.006.89
367753912010.11.15 15:35sell0.01eurusd1.361290.000000.000002010.11.15 15:451.360740.000.000.000.55
367754902010.11.15 15:37buy0.01usdchf0.984960.000000.000002010.11.15 15:530.985470.000.000.000.52
367755702010.11.15 15:38buy0.01gbpchf1.583740.000000.000002010.11.15 15:491.584350.000.000.000.62
367776552010.11.15 16:02buy0.01gbpchf1.584020.000000.000002010.11.15 19:591.581790.000.000.00-2.27
367792722010.11.15 16:27buy0.01usdchf0.985670.000000.000002010.11.15 20:590.986180.000.000.000.52
367814742010.11.15 17:17buy0.02gbpchf1.578800.000000.000002010.11.15 19:591.581790.000.000.006.07
367829862010.11.15 17:56sell0.01eurgbp0.846790.000000.000002010.11.15 20:060.846310.000.000.000.77
367866572010.11.15 19:57sell0.01eurusd1.360190.000000.000002010.11.15 20:051.359550.000.000.000.64
367869282010.11.15 20:00buy0.01gbpchf1.582410.000000.000002010.11.16 09:301.580470.000.000.04-1.98
367896572010.11.15 20:58sell0.01eurgbp0.845450.000000.000002010.11.17 09:310.847910.000.000.02-3.92
367898392010.11.15 20:59buy0.01gbpjpy133.5400.0000.0002010.11.16 09:30133.6740.000.000.021.62
367914542010.11.15 21:31sell0.01eurusd1.358090.000000.000002010.11.15 23:071.357700.000.00-0.010.39
367915092010.11.15 21:34buy0.01usdchf0.985140.000000.000002010.11.15 23:440.985660.000.000.010.53
368111592010.11.16 06:57buy0.01usdchf0.985520.000000.000002010.11.16 07:010.986030.000.000.000.52
368126012010.11.16 07:19buy0.01usdchf0.985630.000000.000002010.11.16 07:260.986150.000.000.000.53
368129662010.11.16 07:25sell0.01eurusd1.358290.000000.000002010.11.16 13:451.360500.000.000.00-2.21
368158352010.11.16 08:13buy0.02gbpchf1.577340.000000.000002010.11.16 09:301.580350.000.000.006.12
368217872010.11.16 10:05buy0.01gbpjpy133.7280.0000.0002010.11.18 11:52133.2310.000.000.08-5.97
368254242010.11.16 11:04buy0.02gbpjpy133.2180.0000.0002010.11.18 11:52133.2310.000.000.150.31
368261062010.11.16 11:16buy0.01usdchf0.985500.000000.000002010.11.16 13:230.985720.000.000.000.22
368293972010.11.16 12:09sell0.02eurgbp0.850890.000000.000002010.11.17 09:310.847930.000.000.029.43
368336832010.11.16 13:18sell0.02eurusd1.363700.000000.000002010.11.16 13:451.360480.000.000.006.44
368376562010.11.16 14:10buy0.01usdchf0.986430.000000.000002010.11.16 15:020.986920.000.000.000.50
368402282010.11.16 14:48sell0.01eurusd1.359140.000000.000002010.11.16 14:541.358500.000.000.000.64
368429672010.11.16 15:23sell0.01eurusd1.357010.000000.000002010.11.16 15:351.356490.000.000.000.52
368443232010.11.16 15:35buy0.04gbpjpy132.6540.0000.0002010.11.18 11:52133.2370.000.000.3127.99
368525902010.11.16 17:02sell0.01eurusd1.351050.000000.000002010.11.16 17:101.350550.000.000.000.50
368529362010.11.16 17:09buy0.01usdchf0.992980.000000.000002010.11.16 17:110.994020.000.000.001.05
368530882010.11.16 17:11sell0.01eurusd1.350240.000000.000002010.11.16 17:111.350120.000.000.000.12
368540482010.11.16 17:24buy0.01usdchf0.993790.000000.000002010.11.16 17:310.994400.000.000.000.61
368574652010.11.16 18:06buy0.01usdchf0.996670.000000.000002010.11.16 18:180.997370.000.000.000.70
368575872010.11.16 18:11sell0.01eurusd1.347600.000000.000002010.11.16 18:151.347040.000.000.000.56
368593352010.11.16 18:48buy0.01usdchf0.996110.000000.000002010.11.16 19:280.996800.000.000.000.69
368616632010.11.16 19:51buy0.01usdchf0.996870.000000.000002010.11.17 00:080.997410.000.000.010.54
368623642010.11.16 20:06buy0.01gbpchf1.582220.000000.000002010.11.16 23:521.582710.000.000.040.49
368843502010.11.17 06:45sell0.01eurusd1.349290.000000.000002010.11.17 06:521.348750.000.000.000.54
368854872010.11.17 07:04sell0.01eurusd1.348790.000000.000002010.11.17 07:501.347970.000.000.000.82
368919222010.11.17 08:59buy0.01gbpchf1.583980.000000.000002010.11.17 09:051.584630.000.000.000.65
368938522010.11.17 09:24buy0.01gbpchf1.584620.000000.000002010.11.17 09:301.584080.000.000.00-0.54
369037022010.11.17 12:14buy0.01usdchf0.996430.000000.000002010.11.18 15:150.991640.000.000.02-4.83
369127932010.11.17 14:40buy0.02usdchf0.991350.000000.000002010.11.18 15:150.991570.000.000.050.44
369155212010.11.17 15:15buy0.01eurgbp0.850600.000000.000002010.11.17 15:210.851110.000.000.000.81
369171282010.11.17 15:36sell0.01gbpchf1.574710.000000.000002010.11.18 04:021.574310.000.00-0.270.41
369238502010.11.17 17:51buy0.01eurgbp0.850810.000000.000002010.11.17 23:490.851360.000.00-0.150.87
369618342010.11.18 09:01buy0.04usdchf0.986020.000000.000002010.11.18 15:150.991450.000.000.0021.91
369631182010.11.18 09:15buy0.01eurgbp0.854970.000000.000002010.11.19 07:510.852610.000.00-0.05-3.79
369754412010.11.18 12:45buy0.01gbpjpy133.4600.0000.0002010.11.18 15:01133.5240.000.000.000.77
369893092010.11.18 15:57buy0.01gbpjpy133.7790.0000.0002010.11.18 16:04133.8590.000.000.000.96
369900402010.11.18 16:05buy0.02eurgbp0.849620.000000.000002010.11.19 07:510.852610.000.00-0.109.61
369925512010.11.18 16:38buy0.01gbpjpy133.8940.0000.0002010.11.18 17:03133.9660.000.000.000.87
369967832010.11.18 17:40buy0.01gbpjpy134.0860.0000.0002010.11.19 00:53134.1510.000.000.020.77
370277432010.11.19 07:42buy0.01gbpjpy133.9480.0000.0002010.11.19 09:22134.0050.000.000.000.69
370352462010.11.19 09:30buy0.01eurgbp0.852410.000000.000002010.11.19 10:410.852950.000.000.000.87
370421382010.11.19 11:36buy0.01eurgbp0.854780.000000.000002010.11.19 13:170.855330.000.000.000.88
370526142010.11.19 13:58buy0.01eurgbp0.855690.000000.000002010.11.19 15:160.856220.000.000.000.84
370559042010.11.19 14:37buy0.01usdchf0.996690.000000.000002010.11.19 14:440.997260.000.000.000.57
370608732010.11.19 15:29buy0.01usdchf0.998890.000000.000002010.11.19 15:520.999450.000.000.000.56
  0.00 0.00 -47.83 19 889.65
Closed P/L: 19 841.82
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
369058442010.11.17 12:59sell0.01eurusd1.347030.000000.00000 1.364750.000.00-0.03-17.72
369127962010.11.17 14:40sell0.02eurusd1.352220.000000.00000 1.364750.000.00-0.07-25.06
369440952010.11.18 03:08sell0.04eurusd1.357480.000000.00000 1.364750.000.00-0.03-29.08
369607902010.11.18 08:59sell0.08eurusd1.363010.000000.00000 1.364750.000.00-0.06-13.92
369520542010.11.18 06:39sell0.01gbpchf1.573290.000000.00000 1.592120.000.00-0.09-18.87
369679412010.11.18 10:33sell0.02gbpchf1.578370.000000.00000 1.592120.000.00-0.18-27.56
363981312010.11.09 12:26sell0.01usdjpy80.6030.0000.000 83.5160.000.00-0.22-34.88
364167332010.11.09 16:58sell0.02usdjpy81.1590.0000.000 83.5160.000.00-0.46-56.44
364242832010.11.09 19:19sell0.04usdjpy81.6930.0000.000 83.5160.000.00-0.84-87.31
364734482010.11.10 11:33sell0.08usdjpy82.2200.0000.000 83.5160.000.00-1.54-124.14
365034672010.11.10 15:54sell0.16usdjpy82.7440.0000.000 83.5160.000.00-3.10-147.90
368245902010.11.16 10:56sell0.32usdjpy83.2680.0000.000 83.5160.000.00-2.84-95.02
369839592010.11.18 15:00sell0.04gbpchf1.581850.000000.00000 1.592120.000.00-0.36-41.18
369868452010.11.18 15:22sell0.08gbpchf1.586900.000000.00000 1.592120.000.00-0.72-41.87
369893932010.11.18 15:59sell0.16gbpchf1.592150.000000.00000 1.592120.000.00-1.440.48
369904632010.11.18 16:08sell0.32gbpchf1.597370.000000.00000 1.592120.000.00-2.88168.42
370262522010.11.19 07:18sell0.16eurusd1.368820.000000.00000 1.364750.000.000.0065.12
370360092010.11.19 09:47buy0.01gbpjpy133.9090.0000.000 133.2550.000.000.00-7.83
370483822010.11.19 13:19buy0.02gbpjpy133.4010.0000.000 133.2550.000.000.00-3.50
370625762010.11.19 15:59buy0.01eurgbp0.856880.000000.00000 0.854830.000.000.00-3.27
  0.00 0.00 -14.86 -541.53
 Floating P/L: -556.39
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 19 841.82 Floating P/L: -556.39 Margin: 2 232.00
Balance: 119 841.82 Equity: 119 285.43 Free Margin: 117 053.43
 
Details:
Graph
Gross Profit: 24 135.24 Gross Loss: 4 293.42 Total Net Profit: 19 841.82
Profit Factor: 5.62 Expected Payoff: 14.34  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 3 122.52 (2.55%) Relative Drawdown: 2.55% (3 122.52)
 
Total Trades: 1384 Short Positions (won %): 784 (84.57%) Long Positions (won %): 600 (84.67%)
Profit Trades (% of total): 1171 (84.61%) Loss trades (% of total): 213 (15.39%)
Largest profit trade: 8 563.04 loss trade: -798.88
Average profit trade: 20.61 loss trade: -20.16
Maximum consecutive wins ($): 38 (26.04) consecutive losses ($): 9 (-3 121.78)
Maximal consecutive profit (count): 13 050.73 (8) consecutive loss (count): -3 121.78 (9)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 1