Interbank FX, LLC

Account: 2601991 Name: terminator Currency: USD 2010 November 26, 16:24
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1713143872010.04.04 14:38balanceDeposit10 000.00
1713516562010.04.05 06:15buy0.01usdchf1.062301.002301.073302010.04.05 07:111.063100.000.000.000.75
1713505912010.04.05 05:30buy0.01gbpusd1.526501.466501.533502010.04.05 08:301.524100.000.000.00-2.40
1713511152010.04.05 06:00buy0.02gbpusd1.524501.466501.533502010.04.05 08:311.523900.000.000.00-1.20
1713514532010.04.05 06:07buy0.03gbpusd1.522501.466501.533502010.04.05 08:311.523900.000.000.004.20
1713516572010.04.05 06:15buy0.01usdjpy94.54088.54095.6402010.04.05 08:3194.4800.000.000.00-0.64
1713700442010.04.05 11:41buy0.02gbpusd1.525701.529501.536702010.04.05 14:001.529500.000.000.007.60
1713677072010.04.05 11:30buy0.01gbpusd1.527701.529801.536702010.04.05 14:361.529800.000.000.002.10
1714072402010.04.05 15:22buy0.02eurusd1.349200.000001.360202010.04.05 17:161.349900.000.000.001.40
1713997432010.04.05 14:15buy0.01eurusd1.351201.291201.360202010.04.05 17:161.349900.000.000.00-1.30
1714049232010.04.05 15:00buy0.01audusd0.920500.922900.929502010.04.06 07:110.922900.000.000.002.40
1714425032010.04.06 00:20buy0.02audusd0.918500.922900.929502010.04.06 07:110.922900.000.000.008.80
1714219522010.04.05 17:15buy0.01usdchf1.060901.069801.071902010.04.06 12:541.071900.000.000.0010.26
1714577432010.04.06 07:15buy0.15gbpusd1.518401.468501.529402010.04.06 15:311.521300.000.000.0043.50
1714524592010.04.06 04:45buy0.05gbpusd1.522401.468501.529402010.04.06 15:491.523300.000.000.004.50
1714571812010.04.06 07:10buy0.09gbpusd1.520401.468501.529402010.04.06 15:491.523300.000.000.0026.10
1714461352010.04.06 01:22buy0.03gbpusd1.524401.468501.529402010.04.06 15:491.523300.000.000.00-3.30
1714423162010.04.06 00:17buy0.02gbpusd1.526401.468501.529402010.04.06 15:491.523300.000.000.00-6.20
1714232812010.04.05 18:01buy0.01gbpusd1.528501.468501.529402010.04.06 15:491.523300.000.000.00-5.20
1714871142010.04.06 18:30buy0.09usdjpy93.71088.51094.8102010.04.07 01:3894.0000.000.000.0027.77
1714513422010.04.06 04:19buy0.05usdjpy93.91088.51094.8102010.04.07 02:3694.2300.000.000.0016.98
1713665092010.04.05 11:00buy0.01usdjpy94.51088.51094.8102010.04.07 02:3694.2300.000.000.00-2.97
1714215962010.04.05 17:05buy0.03usdjpy94.11088.51094.8102010.04.07 02:3694.2300.000.000.003.82
1713966702010.04.05 13:52buy0.02usdjpy94.31088.51094.8102010.04.07 02:3694.2300.000.000.00-1.70
1714977462010.04.07 00:45buy0.01usdchf1.070201.072401.081202010.04.07 13:081.072400.000.000.002.05
1714792572010.04.06 15:30buy0.01audusd0.925400.927600.936402010.04.07 19:010.927600.000.000.002.20
1715430702010.04.07 19:45buy0.01usdchf1.073601.076401.084602010.04.08 09:421.076400.000.000.002.60
1715585402010.04.08 07:36buy0.03audusd0.923700.867700.934702010.04.08 15:520.927600.000.000.0011.70
1715556462010.04.08 06:29buy0.02audusd0.925700.867700.934702010.04.08 15:520.927600.000.000.003.80
1715526602010.04.08 04:01buy0.01audusd0.927700.867700.934702010.04.08 15:520.927600.000.000.00-0.10
1716063922010.04.08 23:34buy0.02usdchf1.071701.074101.082702010.04.09 13:341.074100.000.000.004.47
1717090392010.04.12 04:57buy0.03usdchf1.055601.058701.066602010.04.12 07:071.058700.000.000.008.78
1717072532010.04.12 03:31buy0.01usdcad1.003801.006601.014802010.04.12 12:111.006600.000.000.002.78
1717581662010.04.13 05:14buy0.05audusd0.922400.868500.933402010.04.13 06:540.925600.000.000.0016.00
1717313932010.04.12 14:15buy0.01audusd0.928500.868500.933402010.04.13 06:540.925600.000.000.00-2.90
1717465772010.04.12 21:24buy0.02audusd0.926400.000000.933402010.04.13 06:540.925600.000.000.00-1.60
1717471532010.04.12 21:53buy0.03audusd0.924400.868500.933402010.04.13 06:540.925600.000.000.003.60
1717389062010.04.12 16:56buy0.02eurusd1.357101.360001.368102010.04.13 07:191.360000.000.000.005.80
1717651082010.04.13 08:00buy0.03gbpusd1.534901.479001.545902010.04.13 08:381.538800.000.000.0011.70
1717622872010.04.13 06:59buy0.02gbpusd1.537001.479001.545902010.04.13 08:381.538800.000.000.003.60
1717604552010.04.13 06:15buy0.01gbpusd1.539001.479001.545902010.04.13 08:381.538800.000.000.00-0.20
1717789882010.04.13 12:53buy0.02usdcad1.002001.004401.013002010.04.13 15:301.004400.000.000.004.78
1717866592010.04.13 14:36buy0.02audusd0.924100.927200.935102010.04.13 22:460.927200.000.000.006.20
1717637942010.04.13 07:30buy0.01audusd0.926100.930300.935102010.04.14 01:530.930300.000.000.004.20
1717345722010.04.12 15:30buy0.01eurusd1.359101.363901.366102010.04.14 03:531.366100.000.000.007.00
1717887062010.04.13 15:11buy0.02eurusd1.355101.363901.366102010.04.14 03:531.366100.000.000.0022.00
1717968922010.04.13 20:45buy0.01gbpusd1.538701.541701.549702010.04.14 06:051.541700.000.000.003.00
1718231172010.04.14 10:13buy0.02gbpusd1.542701.484701.551702010.04.14 12:141.544700.000.000.004.00
1718217472010.04.14 09:45buy0.01gbpusd1.544701.484701.551702010.04.14 12:141.544700.000.000.000.00
1718245762010.04.14 10:46buy0.03gbpusd1.540701.542701.551702010.04.14 12:141.544700.000.000.0012.00
1718040432010.04.14 01:14buy0.05usdchf1.051601.053901.062602010.04.14 12:401.053900.000.000.0010.91
1718068892010.04.14 02:36buy0.02usdcad1.000000.944001.007002010.04.15 09:100.999400.000.000.00-1.20
1718179012010.04.14 08:16buy0.03usdcad0.998000.944001.007002010.04.15 09:100.999400.000.000.004.20
1718442672010.04.14 15:07buy0.05usdcad0.996000.944001.007002010.04.15 09:100.999400.000.000.0017.01
1717515452010.04.13 00:30buy0.01usdcad1.004000.944001.007002010.04.15 09:100.999400.000.000.00-4.60
1715979462010.04.08 20:15buy0.01usdchf1.073701.013701.062602010.04.15 09:491.061000.000.000.00-11.97
1718007962010.04.14 00:13buy0.03usdchf1.053601.058901.062602010.04.15 09:491.061000.000.000.0020.92
1716967312010.04.11 22:00buy0.02usdchf1.057601.013701.062602010.04.15 09:491.061000.000.000.006.41
1718954382010.04.15 09:17buy0.05gbpusd1.542701.488901.551702010.04.15 12:061.543700.000.000.005.00
1718982582010.04.15 09:48buy0.09gbpusd1.540701.488901.551702010.04.15 12:061.543700.000.000.0027.00
1718945022010.04.15 09:14buy0.03gbpusd1.544901.488901.551702010.04.15 14:321.548800.000.000.0011.70
1718592432010.04.15 00:15buy0.01gbpusd1.548901.488901.551702010.04.15 14:321.548800.000.000.00-0.10
1718819112010.04.15 07:30buy0.02gbpusd1.546901.488901.551702010.04.15 14:321.548800.000.000.003.80
1720436872010.04.19 01:15buy0.01usdcad1.014601.019401.025602010.04.19 10:521.019400.000.000.004.71
1720413402010.04.19 00:15buy0.01usdchf1.063001.066901.074002010.04.19 12:011.066900.000.000.003.66
1719333732010.04.15 15:01buy0.02usdjpy93.07087.27092.7702010.04.19 12:3992.0800.000.000.00-21.50
1720554782010.04.19 07:04buy0.09usdjpy91.67087.27092.7702010.04.19 12:3992.0800.000.000.0040.07
1720533992010.04.19 06:41buy0.05usdjpy91.87087.27092.7702010.04.19 12:3992.0800.000.000.0011.40
1720338782010.04.18 22:01buy0.03usdjpy92.08087.27092.7702010.04.19 12:3992.0800.000.000.000.00
1719164982010.04.15 12:30buy0.01usdjpy93.27087.27092.7702010.04.19 12:3992.0800.000.000.00-12.92
1720484032010.04.19 03:36buy0.03audusd0.918800.873500.927802010.04.19 13:560.921000.000.000.006.60
1720338822010.04.18 22:01buy0.02audusd0.920800.873500.927802010.04.19 13:560.921000.000.000.000.40
1719232392010.04.15 13:30buy0.01audusd0.933500.873500.927802010.04.19 13:560.921000.000.000.00-12.50
1720533102010.04.19 06:40buy0.05audusd0.916800.918900.927802010.04.19 13:560.921000.000.000.0021.00
1720646042010.04.19 10:23buy0.70eurusd1.342601.344801.353602010.04.19 14:191.346900.000.000.00301.00
1720540822010.04.19 06:45buy0.42eurusd1.344601.305701.353602010.04.19 14:191.346900.000.000.0096.60
1718937512010.04.15 09:11buy0.15eurusd1.355701.305701.353602010.04.19 14:191.346900.000.000.00-132.00
1720506102010.04.19 05:17buy0.25eurusd1.346601.305701.353602010.04.19 14:191.346900.000.000.007.50
1720799972010.04.19 14:37buy0.15eurusd1.346401.349301.357402010.04.20 09:041.349300.000.000.0043.50
1721301812010.04.20 09:00buy0.02usdchf1.062101.069001.073102010.04.21 05:341.069000.000.000.0012.91
1721111742010.04.20 03:30buy0.01usdchf1.064101.069001.073102010.04.21 05:341.069000.000.000.004.58
1721836332010.04.21 04:55buy0.42eurusd1.340401.342701.351402010.04.21 07:051.342700.000.000.0096.60
1722132572010.04.21 11:33buy0.70eurusd1.336401.338901.347402010.04.21 14:301.338900.000.000.00175.00
1722085062010.04.21 11:10buy0.02usdjpy92.99093.23094.0902010.04.21 14:3493.2300.000.000.005.15
1722173022010.04.21 12:00buy0.01usdchf1.071201.011201.078202010.04.21 15:331.071700.000.000.000.47
1722257952010.04.21 13:26buy0.01usdchf1.069201.011201.078202010.04.21 15:331.071700.000.000.002.33
1722330702010.04.21 14:52buy0.03usdchf1.067201.069601.078202010.04.21 15:331.071700.000.000.0012.60
1722465052010.04.21 18:00buy0.01gbpusd1.541301.544801.552302010.04.22 07:181.544800.000.000.003.50
1722629122010.04.22 01:21buy0.02audusd0.926300.928300.937402010.04.22 09:140.928300.000.000.004.00
1722631742010.04.22 01:25buy0.02usdjpy92.79093.14093.8802010.04.22 09:2393.1400.000.000.007.52
1722849452010.04.22 09:25buy0.25usdcad0.999301.001801.010302010.04.22 14:071.001800.000.000.0062.39
1722374772010.04.21 15:45buy0.01usdchf1.071001.076901.080002010.04.22 14:261.076900.000.000.005.48
1722680972010.04.22 05:47buy0.01usdchf1.069101.076901.080002010.04.22 14:261.076900.000.000.007.24
1722966912010.04.22 13:36buy2.02eurusd1.330401.305701.339402010.04.22 14:261.332000.000.000.00323.20
1722981532010.04.22 13:50buy3.43eurusd1.328401.305701.339402010.04.22 14:261.332000.000.000.001 234.80
1722970852010.04.22 13:38buy0.02audusd0.924200.927300.935202010.04.22 20:100.927300.000.000.006.20
1723211672010.04.22 21:15buy0.01usdchf1.078101.082801.089102010.04.22 23:311.082800.000.000.004.34
1721804182010.04.21 03:15buy0.01usdjpy93.20093.42093.8802010.04.23 00:0193.4200.000.000.002.35
1723267912010.04.22 23:20buy0.05gbpusd1.532501.479001.543502010.04.23 04:211.535900.000.000.0017.00
1723192962010.04.22 20:15buy0.02gbpusd1.537001.479001.543502010.04.23 04:211.535900.000.000.00-2.20
1723251502010.04.22 23:06buy0.03gbpusd1.534501.479001.543502010.04.23 04:211.535900.000.000.004.20
1723168402010.04.22 19:00buy0.01gbpusd1.539001.479001.543502010.04.23 04:211.535900.000.000.00-3.10
1722932752010.04.22 12:38buy1.19eurusd1.332401.335101.339402010.04.23 14:441.337200.000.000.00571.20
1722864032010.04.22 09:52buy0.70eurusd1.334401.305701.339402010.04.23 14:441.337200.000.000.00196.00
1718701072010.04.15 04:42buy0.02eurusd1.363701.305701.339402010.04.23 18:291.339400.000.000.00-48.60
1718449532010.04.14 15:15buy0.01eurusd1.365701.305701.339402010.04.23 18:291.339400.000.000.00-26.30
1718793952010.04.15 07:04buy0.03eurusd1.361701.305701.339402010.04.23 18:291.339400.000.000.00-66.90
1718821752010.04.15 07:32buy0.05eurusd1.359701.305701.339402010.04.23 18:291.339400.000.000.00-101.50
1718890252010.04.15 08:23buy0.09eurusd1.357701.305701.339402010.04.23 18:291.339400.000.000.00-164.70
1721732222010.04.20 23:11buy0.25eurusd1.342401.305701.339402010.04.23 18:291.339400.000.000.00-75.00
1721569292010.04.20 15:20buy0.15eurusd1.344401.305701.339402010.04.23 18:291.339400.000.000.00-75.00
1722071812010.04.21 11:03buy0.42eurusd1.338401.305701.339402010.04.23 18:291.339400.000.000.0042.00
1724063442010.04.26 00:15buy0.01usdchf1.073401.076601.084402010.04.26 10:111.076600.000.000.002.97
1724375542010.04.26 12:08buy0.25usdcad0.997300.999601.008302010.04.26 15:040.999600.000.000.0057.52
1724692402010.04.26 21:17buy0.05usdchf1.070801.016801.081802010.04.27 06:171.074100.000.000.0015.36
1724674332010.04.26 20:32buy0.03usdchf1.072801.016801.081802010.04.27 06:171.074100.000.000.003.63
1724310402010.04.26 10:11buy0.01usdchf1.076801.016801.081802010.04.27 06:171.074100.000.000.00-2.51
1724417502010.04.26 13:00buy0.02usdchf1.074801.016801.081802010.04.27 06:171.074100.000.000.00-1.30
1721186012010.04.20 07:06buy0.05usdcad1.012100.958201.008302010.04.27 12:541.008300.000.000.00-18.84
1720864522010.04.19 17:15buy0.01usdcad1.018200.958201.008302010.04.27 12:541.008300.000.000.00-9.82
1720892442010.04.19 18:37buy0.02usdcad1.016200.958201.008302010.04.27 12:541.008300.000.000.00-15.67
1721449732010.04.20 13:00buy0.09usdcad1.009700.958201.008302010.04.27 12:541.008300.000.000.00-12.50
1721016012010.04.20 00:11buy0.03usdcad1.014200.958201.008302010.04.27 12:541.008300.000.000.00-17.55
1721450342010.04.20 13:00buy0.15usdcad1.006200.958201.008302010.04.27 12:541.008300.000.000.0031.24
1725026842010.04.27 09:06buy0.15gbpusd1.536301.486301.543302010.04.27 13:441.535200.000.000.00-16.50
1724905112010.04.27 07:15buy0.05gbpusd1.540301.486301.543302010.04.27 13:441.535200.000.000.00-25.50
1725075962010.04.27 10:30buy0.42gbpusd1.532301.486301.543302010.04.27 13:441.535200.000.000.00121.80
1724916752010.04.27 07:27buy0.09gbpusd1.538301.486301.543302010.04.27 13:441.535200.000.000.00-27.90
1725048702010.04.27 09:42buy0.25gbpusd1.534301.486301.543302010.04.27 13:441.535200.000.000.0022.50
1724580362010.04.26 17:00buy0.02gbpusd1.544301.486301.543302010.04.27 13:441.535200.000.000.00-18.20
1724877722010.04.27 06:52buy0.03gbpusd1.542301.486301.543302010.04.27 13:441.535200.000.000.00-21.30
1725320122010.04.27 15:52buy0.05audusd0.918200.868400.927202010.04.27 17:190.919300.000.000.005.50
1725346092010.04.27 16:13buy0.09audusd0.916200.868400.927202010.04.27 17:190.919300.000.000.0027.90
1725278922010.04.27 15:27buy0.03audusd0.920200.868400.927202010.04.27 17:190.919300.000.000.00-2.70
1725147402010.04.27 12:51buy0.02audusd0.922200.868400.927202010.04.27 17:190.919300.000.000.00-5.80
1722604442010.04.22 00:00buy0.01audusd0.928400.868400.927202010.04.27 17:190.919300.000.000.00-9.10
1725290262010.04.27 15:31buy0.25usdjpy93.14088.36094.0302010.04.27 17:1993.2300.000.000.0024.13
1725346592010.04.27 16:14buy0.42usdjpy92.93088.36094.0302010.04.27 17:1993.2300.000.000.00135.15
1725258132010.04.27 15:10buy0.15usdjpy93.35088.36094.0302010.04.27 17:1993.2300.000.000.00-19.31
1725372152010.04.27 17:15buy0.01usdchf1.083901.087801.094902010.04.27 22:061.087800.000.000.003.59
1725624552010.04.28 06:30buy0.01usdcad1.013801.017601.024802010.04.28 09:511.017600.000.000.003.73
1724858942010.04.27 06:18buy0.05usdjpy93.75088.36094.0302010.04.28 09:5993.8400.000.000.004.80
1725150322010.04.27 12:55buy0.09usdjpy93.55088.36094.0302010.04.28 09:5993.8400.000.000.0027.81
1724110752010.04.26 02:00buy0.01usdjpy94.36088.36094.0302010.04.28 12:1194.0300.000.000.00-3.51
1724156402010.04.26 04:44buy0.02usdjpy94.16088.36094.0302010.04.28 12:1194.0300.000.000.00-2.77
1724676932010.04.26 20:39buy0.03usdjpy93.96088.36094.0302010.04.28 12:1194.0300.000.000.002.23
1725792422010.04.28 12:09buy0.03usdchf1.083501.085501.094502010.04.28 14:381.087600.000.000.0011.31
1725744452010.04.28 10:13buy0.02usdchf1.085501.027501.094502010.04.28 14:381.087600.000.000.003.86
1725693332010.04.28 08:30buy0.01usdchf1.087501.027501.094502010.04.28 14:381.087600.000.000.000.09
1726534062010.04.29 10:04buy0.15usdchf1.081401.031501.092402010.04.29 13:291.084300.000.000.0040.12
1726475562010.04.29 08:48buy0.09usdchf1.083401.031501.092402010.04.29 13:291.084300.000.000.007.47
1726095992010.04.28 20:05buy0.05usdchf1.085401.031501.092402010.04.29 13:291.084300.000.000.00-5.07
1726047212010.04.28 18:24buy0.03usdchf1.087401.031501.092402010.04.29 13:291.084300.000.000.00-8.58
1725961572010.04.28 15:31buy0.02usdchf1.089401.031501.092402010.04.29 13:291.084300.000.000.00-9.41
1725958232010.04.28 15:30buy0.01usdchf1.091501.031501.092402010.04.29 13:291.084300.000.000.00-6.64
1726554912010.04.29 10:12buy0.15usdcad1.002500.952501.013502010.04.29 15:041.005300.000.000.0041.78
1726478222010.04.29 08:57buy0.05usdcad1.006500.952501.013502010.04.29 15:041.005300.000.000.00-5.97
1726522082010.04.29 09:53buy0.09usdcad1.004500.952501.013502010.04.29 15:041.005300.000.000.007.16
1726006392010.04.28 16:30buy0.01usdcad1.012500.952501.013502010.04.29 15:041.005300.000.000.00-7.16
1726048432010.04.28 18:25buy0.03usdcad1.008500.952501.013502010.04.29 15:041.005300.000.000.00-9.55
1726045332010.04.28 18:22buy0.02usdcad1.010500.952501.013502010.04.29 15:041.005300.000.000.00-10.35
1727186542010.04.29 19:26buy0.02audusd0.926300.929200.937302010.04.30 00:120.929200.000.000.005.80
1726724902010.04.29 12:15buy0.01usdjpy94.13094.38095.2302010.04.30 12:3594.3800.000.000.002.65
1727091422010.04.29 17:51buy0.02usdcad1.004101.008701.015102010.04.30 13:431.008700.000.000.009.12
1726993762010.04.29 15:15buy0.01usdcad1.006101.008701.015102010.04.30 13:431.008700.000.000.002.58
1727132832010.04.29 18:15buy0.01audusd0.928300.930300.937302010.04.30 13:570.930300.000.000.002.00
1727031392010.04.29 16:20buy0.02usdchf1.081401.023401.087002010.05.03 01:201.081900.000.000.000.92
1728264072010.05.02 22:00buy0.03usdchf1.076001.079701.087002010.05.03 01:201.081900.000.000.0016.36
1726974242010.04.29 14:30buy0.01usdchf1.083401.023401.087002010.05.03 01:201.081900.000.000.00-1.39
1728453532010.05.03 00:45buy0.01usdjpy94.07094.49094.9602010.05.03 14:5394.4900.000.000.004.44
1728479932010.05.03 02:00buy0.02usdjpy93.86094.49094.9602010.05.03 14:5394.4900.000.000.0013.33
1729088482010.05.03 14:31buy0.03eurusd1.319701.263701.326702010.05.03 16:011.318600.000.000.00-3.30
1729068582010.05.03 14:25buy0.02eurusd1.321701.263701.326702010.05.03 16:011.318600.000.000.00-6.20
1729118712010.05.03 14:51buy0.05eurusd1.317701.263701.326702010.05.03 16:011.318600.000.000.004.50
1729192362010.05.03 15:44buy0.09eurusd1.315701.263701.326702010.05.03 16:011.318600.000.000.0026.10
1728627932010.05.03 08:00buy0.01eurusd1.323701.263701.326702010.05.03 16:011.318600.000.000.00-5.10
1728796412010.05.03 10:19buy0.02usdcad1.014700.956701.021702010.05.04 05:581.014000.000.000.00-1.38
1729360622010.05.03 18:59buy0.05usdcad1.010700.956701.021702010.05.04 05:581.014000.000.000.0016.27
1728948912010.05.03 12:27buy0.03usdcad1.012700.956701.021702010.05.04 05:581.014000.000.000.003.85
1728657542010.05.03 08:45buy0.01usdcad1.016700.956701.021702010.05.04 05:581.014000.000.000.00-2.66
1729786362010.05.04 10:30buy0.01usdcad1.016201.020701.027202010.05.04 13:191.020700.000.000.004.41
1730134842010.05.04 21:04buy0.70audusd0.908500.864700.919502010.05.04 23:530.911400.000.000.00203.00
1729819182010.05.04 11:40buy0.02usdjpy94.50094.70095.6002010.05.05 00:2194.7000.000.000.004.22
1730201022010.05.05 00:56buy5.83eurusd1.296101.260301.307102010.05.05 06:571.299100.000.000.001 749.00
1729900622010.05.04 13:44buy0.70eurusd1.304201.260301.307102010.05.05 06:571.299100.000.000.00-357.00
1729879992010.05.04 13:11buy0.42eurusd1.306301.260301.307102010.05.05 06:571.299100.000.000.00-302.40
1730097472010.05.04 18:49buy2.02eurusd1.300201.260301.307102010.05.05 06:571.299100.000.000.00-222.20
1729996932010.05.04 15:29buy1.19eurusd1.302201.260301.307102010.05.05 06:571.299100.000.000.00-368.90
1730134972010.05.04 21:04buy3.43eurusd1.298101.260301.307102010.05.05 06:571.299100.000.000.00343.00
1729824972010.05.04 11:46buy0.15eurusd1.310301.260301.307102010.05.05 06:571.299100.000.000.00-168.00
1729843462010.05.04 12:18buy0.25eurusd1.308301.260301.307102010.05.05 06:571.299100.000.000.00-230.00
1729721562010.05.04 08:30buy0.05eurusd1.314301.260301.307102010.05.05 06:571.299100.000.000.00-76.00
1729753212010.05.04 09:26buy0.09eurusd1.312301.260301.307102010.05.05 06:571.299100.000.000.00-118.80
1730410082010.05.05 09:15buy0.01usdchf1.104101.107001.115102010.05.05 12:081.107000.000.000.002.62
1730248582010.05.05 03:45buy0.01usdcad1.025401.031401.036402010.05.05 13:191.031400.000.000.005.82
1730898692010.05.06 02:53buy0.02usdcad1.028601.037201.039602010.05.06 07:051.039600.000.000.0021.16
1730788952010.05.05 20:15buy0.01usdcad1.030601.037101.039602010.05.06 07:051.039600.000.000.008.66
1730751492010.05.05 18:30buy0.01usdchf1.116101.122601.127102010.05.06 07:071.122600.000.000.005.79
1730974562010.05.06 06:44buy0.15usdjpy93.49088.71094.5902010.05.06 08:4993.7800.000.000.0046.39
1730743332010.05.05 18:12buy0.05usdjpy93.89088.71094.5902010.05.06 08:4993.7800.000.000.00-5.86
1730626102010.05.05 13:46buy0.03usdjpy94.10088.71094.5902010.05.06 08:4993.7800.000.000.00-10.24
1730750682010.05.05 18:29buy0.09usdjpy93.69088.71094.5902010.05.06 08:4993.7800.000.000.008.64
1730620132010.05.05 13:40buy0.02usdjpy94.30088.71094.5902010.05.06 08:4993.7800.000.000.00-11.09
1729446192010.05.03 23:00buy0.01usdjpy94.71088.71094.5902010.05.06 08:4993.7800.000.000.00-9.92
1724446672010.04.26 13:30buy0.01gbpusd1.546301.486301.543302010.05.06 15:441.486300.000.000.00-60.00
1731303442010.05.06 15:00buy0.01usdcad1.036601.044801.047602010.05.06 15:541.044800.000.000.007.85
1731386222010.05.06 16:30buy0.01usdchf1.107701.110701.118702010.05.06 18:151.110700.000.000.002.70
1729627462010.05.04 05:34buy0.02eurusd1.318301.260301.307102010.05.06 18:431.260300.000.000.00-116.00
1729674692010.05.04 07:07buy0.03eurusd1.316301.260301.307102010.05.06 18:431.260300.000.000.00-168.00
1729387652010.05.03 19:30buy0.01eurusd1.320301.260301.307102010.05.06 18:431.260300.000.000.00-60.00
1731724642010.05.06 21:30buy0.01usdchf1.113101.115101.124102010.05.07 00:341.115100.000.000.001.79
1733581252010.05.10 12:30buy0.01usdchf1.102001.106501.113002010.05.10 14:091.106500.000.000.004.07
1734066072010.05.11 00:11buy0.05usdjpy92.78087.39093.8802010.05.11 01:0093.1000.000.000.0017.19
1734037372010.05.10 23:22buy0.03usdjpy92.99087.39093.8802010.05.11 01:0093.1000.000.000.003.54
1734161482010.05.11 04:07buy0.05gbpusd1.479501.425701.490502010.05.11 04:591.482800.000.000.0016.50
1734139582010.05.11 03:13buy0.03gbpusd1.481501.425701.490502010.05.11 04:591.482800.000.000.003.90
1734128322010.05.11 02:45buy0.02gbpusd1.483701.486601.490502010.05.11 08:301.486600.000.000.005.80
1734116472010.05.11 02:00buy0.01gbpusd1.485701.488101.490502010.05.11 15:021.490500.000.000.004.80
1735214742010.05.12 07:15buy0.01gbpusd1.492001.497701.503002010.05.12 07:571.497700.000.000.005.70
1735752572010.05.12 14:05buy0.02usdchf1.107301.109601.118302010.05.12 16:111.109600.000.000.004.15
1735990652010.05.13 00:00buy0.01gbpusd1.485001.489601.494002010.05.13 07:191.489600.000.000.004.60
1736003362010.05.13 00:38buy0.02gbpusd1.483001.489601.494002010.05.13 07:191.489600.000.000.0013.20
1733820012010.05.10 17:08buy0.02usdjpy93.19093.43093.8802010.05.13 07:3393.4300.000.000.005.14
1735602762010.05.12 11:45buy0.01usdchf1.109301.112801.118302010.05.13 08:521.112800.000.000.003.15
1736441192010.05.13 11:19buy0.02usdchf1.112201.114501.123202010.05.13 13:121.114500.000.000.004.13
1736338072010.05.13 10:30buy0.01usdchf1.114201.117201.123202010.05.13 22:171.117200.000.000.002.69
1738298702010.05.17 00:15buy0.01usdcad1.035701.041101.046702010.05.17 02:211.041100.000.000.005.19
1739745912010.05.17 18:56buy0.09usdchf1.131401.079401.142402010.05.18 00:181.134400.000.000.0023.80
1739669142010.05.17 17:17buy0.03usdchf1.135401.079401.142402010.05.18 00:181.134400.000.000.00-2.64
1739547782010.05.17 16:12buy0.02usdchf1.137401.079401.142402010.05.18 00:181.134400.000.000.00-5.29
1739519872010.05.17 16:00buy0.01usdchf1.139401.079401.142402010.05.18 00:181.134400.000.000.00-4.41
1739704772010.05.17 18:02buy0.05usdchf1.133401.079401.142402010.05.18 00:181.134400.000.000.004.41
1739715502010.05.17 18:17buy0.03usdcad1.036100.980201.043102010.05.18 01:021.035000.000.000.00-3.19
1739783012010.05.17 19:38buy0.05usdcad1.034100.980201.043102010.05.18 01:021.035000.000.000.004.35
1739672612010.05.17 17:20buy0.02usdcad1.038100.980201.043102010.05.18 01:021.035000.000.000.00-5.99
1739830222010.05.17 21:02buy0.09usdcad1.032100.980201.043102010.05.18 01:021.035000.000.000.0025.22
1739519652010.05.17 16:00buy0.01usdcad1.040200.980201.043102010.05.18 01:021.035000.000.000.00-5.02
1740266542010.05.18 06:27buy0.05usdcad1.029700.975701.038702010.05.18 08:421.030700.000.000.004.85
1740216632010.05.18 05:44buy0.03usdcad1.031700.975701.038702010.05.18 08:421.030700.000.000.00-2.91
1740312562010.05.18 07:17buy0.09usdcad1.027700.975701.038702010.05.18 08:421.030700.000.000.0026.20
1740054992010.05.18 01:15buy0.01usdcad1.035700.975701.038702010.05.18 08:421.030700.000.000.00-4.85
1740090482010.05.18 01:49buy0.02usdcad1.033700.000001.038702010.05.18 08:421.030700.000.000.00-5.82
1740400902010.05.18 08:33buy0.05usdchf1.128601.074601.139602010.05.18 08:591.132000.000.000.0015.02
1740317402010.05.18 07:21buy0.03usdchf1.130601.074601.139602010.05.18 08:591.132000.000.000.003.71
1740264242010.05.18 06:26buy0.02usdchf1.132601.074601.139602010.05.18 08:591.132000.000.000.00-1.06
1740655782010.05.18 13:27buy0.03usdcad1.025800.969901.036802010.05.18 14:461.029800.000.000.0011.65
1740550622010.05.18 11:10buy0.02usdcad1.027800.969901.036802010.05.18 14:461.029800.000.000.003.88
1740536722010.05.18 10:45buy0.01usdcad1.029900.969901.036802010.05.18 14:461.029800.000.000.00-0.10
1740021692010.05.18 00:30buy0.01usdchf1.134601.137401.139602010.05.18 17:151.139600.000.000.004.39
1740867312010.05.18 16:15buy0.01usdcad1.033101.036301.044102010.05.18 18:111.036300.000.000.003.09
1729651842010.05.04 06:11buy0.05audusd0.918500.864700.919502010.05.18 18:560.864700.000.000.00-269.00
1728471412010.05.03 01:45buy0.01audusd0.924700.864700.919502010.05.18 18:560.864700.000.000.00-60.00
1729893952010.05.04 13:37buy0.25audusd0.912500.864700.919502010.05.18 18:560.864700.000.000.00-1 195.00
1729866832010.05.04 12:56buy0.15audusd0.914500.864700.919502010.05.18 18:560.864700.000.000.00-747.00
1729948952010.05.04 14:38buy0.42audusd0.910500.864700.919502010.05.18 18:560.864700.000.000.00-1 923.60
1729591302010.05.04 04:30buy0.02audusd0.922500.864700.919502010.05.18 18:560.864700.000.000.00-115.60
1729646142010.05.04 06:07buy0.03audusd0.920500.864700.919502010.05.18 18:560.864700.000.000.00-167.40
1729818612010.05.04 11:40buy0.09audusd0.916500.864700.919502010.05.18 18:560.864700.000.000.00-466.20
1742209402010.05.19 08:00buy0.01usdcad1.042801.045101.053802010.05.19 09:121.045100.000.000.002.20
1742687362010.05.19 12:13buy0.05usdchf1.144901.090901.153902010.05.19 12:181.145900.000.000.004.36
1742634992010.05.19 11:49buy0.03usdchf1.146901.090901.153902010.05.19 12:181.145900.000.000.00-2.62
1742692952010.05.19 12:14buy0.09usdchf1.142901.090901.153902010.05.19 12:181.145900.000.000.0023.56
1742444822010.05.19 09:54buy0.02usdchf1.148901.090901.153902010.05.19 12:181.145900.000.000.00-5.24
1742411142010.05.19 09:30buy0.01usdchf1.150901.090901.153902010.05.19 12:181.145900.000.000.00-4.36
1743124542010.05.19 14:57buy0.02usdchf1.153301.156501.164302010.05.19 15:531.156500.000.000.005.53
1743663682010.05.19 21:38buy0.15usdcad1.041200.991301.052202010.05.19 22:501.044100.000.000.0041.66
1743445452010.05.19 18:05buy0.05usdcad1.045300.991301.052202010.05.19 22:501.044100.000.000.00-5.75
1743336912010.05.19 17:03buy0.03usdcad1.047300.991301.052202010.05.19 22:501.044100.000.000.00-9.19
1743572732010.05.19 19:44buy0.09usdcad1.043300.991301.052202010.05.19 22:501.044100.000.000.006.90
1743279492010.05.19 16:26buy0.02usdcad1.049300.991301.052202010.05.19 22:501.044100.000.000.00-9.96
1743572542010.05.19 19:44buy0.02usdchf1.151301.153601.162302010.05.20 02:281.153600.000.000.003.99
1743183962010.05.19 15:30buy0.01usdcad1.051300.991301.052202010.05.20 06:261.052200.000.000.000.86
1744278542010.05.20 13:00buy0.03usdchf1.147301.150101.158302010.05.20 14:011.152200.000.000.0012.76
1744052402010.05.20 07:40buy0.02usdchf1.149301.095301.158302010.05.20 14:011.152200.000.000.005.03
1743057792010.05.19 14:30buy0.01usdchf1.155301.095301.158302010.05.20 14:011.152200.000.000.00-2.69
1744424592010.05.20 15:36buy0.02usdchf1.148401.152801.159402010.05.20 17:041.152800.000.000.007.63
1744419722010.05.20 15:30buy0.01usdchf1.150401.152701.159402010.05.20 17:041.152700.000.000.002.00
1744694322010.05.20 21:15buy0.01usdcad1.070401.072501.081402010.05.20 23:451.072500.000.000.001.96
1744737352010.05.20 23:11buy0.02usdchf1.149701.091701.158702010.05.21 01:451.152300.000.000.004.51
1744743342010.05.20 23:21buy0.03usdchf1.147701.149701.158702010.05.21 01:451.152300.000.000.0011.98
1744715712010.05.20 22:00buy0.01usdchf1.151701.091701.158702010.05.21 01:451.152300.000.000.000.52
1745509362010.05.23 22:15buy0.01usdchf1.150001.152501.161002010.05.24 03:461.152500.000.000.002.17
1745710652010.05.24 05:47buy0.02gbpusd1.445901.450701.456902010.05.24 07:321.450700.000.000.009.60
1745675992010.05.24 04:00buy0.01gbpusd1.448001.450701.456902010.05.24 07:321.450700.000.000.002.70
1745746242010.05.24 07:06buy0.09usdcad1.056201.004201.065202010.05.24 08:081.057000.000.000.006.81
1745732752010.05.24 06:32buy0.05usdcad1.058201.004201.065202010.05.24 08:081.057000.000.000.00-5.68
1745755022010.05.24 07:21buy0.15usdcad1.054201.004201.065202010.05.24 08:081.057000.000.000.0039.74
1745517052010.05.23 22:30buy0.01usdcad1.064201.004201.065202010.05.24 08:081.057000.000.000.00-6.81
1745531762010.05.23 23:15buy0.02usdcad1.062201.004201.065202010.05.24 08:081.057000.000.000.00-9.84
1745657262010.05.24 02:49buy0.03usdcad1.060201.004201.065202010.05.24 08:081.057000.000.000.00-9.08
1745906192010.05.24 11:47buy0.02usdcad1.059001.001001.068002010.05.24 20:061.061000.000.000.003.77
1745970952010.05.24 12:57buy0.03usdcad1.057001.001001.068002010.05.24 20:061.061000.000.000.0011.31
1745843482010.05.24 10:15buy0.01usdcad1.061001.001001.068002010.05.24 20:061.061000.000.000.000.00
1745887632010.05.24 11:13buy0.02usdchf1.157601.099601.166602010.05.24 20:331.159900.000.000.003.97
1746131812010.05.24 15:12buy0.03usdchf1.155601.157801.166602010.05.24 20:331.159900.000.000.0011.12
1745827102010.05.24 09:45buy0.01usdchf1.159601.099601.166602010.05.24 20:331.159900.000.000.000.26
1746271062010.05.24 20:06buy0.01usdcad1.061501.066401.072502010.05.25 01:091.066400.000.000.004.59
1746350532010.05.25 00:56buy0.15gbpusd1.434701.384701.445702010.05.25 01:161.437500.000.000.0042.00
1746332652010.05.25 00:13buy0.05gbpusd1.438701.384701.445702010.05.25 01:161.437500.000.000.00-6.00
1746344392010.05.25 00:46buy0.09gbpusd1.436701.384701.445702010.05.25 01:161.437500.000.000.007.20
1746295642010.05.24 21:22buy0.03gbpusd1.440701.384701.445702010.05.25 01:161.437500.000.000.00-9.60
1746271932010.05.24 20:08buy0.02gbpusd1.442701.384701.445702010.05.25 01:161.437500.000.000.00-10.40
1746200102010.05.24 16:30buy0.01gbpusd1.444701.384701.445702010.05.25 01:161.437500.000.000.00-7.20
1746282682010.05.24 20:45buy0.01usdchf1.160001.167501.171002010.05.25 10:271.167500.000.000.006.42
1746827282010.05.25 12:46buy0.02gbpusd1.432501.434701.443502010.05.25 16:071.434700.000.000.004.40
1746797002010.05.25 12:15buy0.01gbpusd1.434601.436801.443502010.05.25 18:581.436800.000.000.002.20
1747189642010.05.26 00:30buy0.01usdchf1.157801.160301.168802010.05.26 06:431.160300.000.000.002.15
1747483502010.05.26 11:10buy0.09usdcad1.064601.012601.075602010.05.26 12:531.067600.000.000.0025.29
1747408052010.05.26 09:02buy0.05usdcad1.066601.012601.075602010.05.26 12:531.067600.000.000.004.68
1747398732010.05.26 08:44buy0.03usdcad1.068601.012601.075602010.05.26 12:531.067600.000.000.00-2.81
1747606862010.05.26 14:15buy0.01usdchf1.156901.159501.167902010.05.26 18:421.159500.000.000.002.24
1747885352010.05.27 01:41buy0.02audusd0.825200.767200.834202010.05.27 03:150.827100.000.000.003.80
1747889912010.05.27 01:59buy0.03audusd0.823200.767200.834202010.05.27 03:150.827100.000.000.0011.70
1747878272010.05.27 01:15buy0.01audusd0.827200.767200.834202010.05.27 03:150.827100.000.000.00-0.10
1748400942010.05.27 16:30buy0.01gbpusd1.454001.458601.465002010.05.27 18:591.458600.000.000.004.60
1749236812010.05.31 05:57buy0.03gbpusd1.444801.388801.455802010.05.31 06:051.448700.000.000.0011.70
1749183762010.05.31 03:23buy0.02gbpusd1.446801.388801.455802010.05.31 06:051.448700.000.000.003.80
1749181102010.05.31 03:15buy0.01gbpusd1.448801.388801.455802010.05.31 06:051.448700.000.000.00-0.10
1749310162010.05.31 08:33buy0.02gbpusd1.448901.451001.459902010.05.31 12:301.451000.000.000.004.20
1749433332010.05.31 14:59buy0.09audusd0.840300.788500.851302010.05.31 16:300.843400.000.000.0027.90
1749259872010.05.31 06:44buy0.02audusd0.846500.788500.851302010.05.31 16:300.843400.000.000.00-6.20
1749346852010.05.31 11:01buy0.03audusd0.844500.788500.851302010.05.31 16:300.843400.000.000.00-3.30
1749154582010.05.31 01:45buy0.01audusd0.848500.788500.851302010.05.31 16:300.843400.000.000.00-5.10
1749430052010.05.31 14:58buy0.05audusd0.842500.788500.851302010.05.31 16:300.843400.000.000.004.50
1749596612010.06.01 00:51buy0.05audusd0.839300.785300.850302010.06.01 01:330.842500.000.000.0016.00
1749512142010.05.31 18:30buy0.01audusd0.845300.785300.850302010.06.01 01:330.842500.000.000.00-2.80
1749576512010.06.01 00:01buy0.02audusd0.843300.785300.850302010.06.01 01:330.842500.000.000.00-1.60
1749589352010.06.01 00:33buy0.03audusd0.841300.785300.850302010.06.01 01:330.842500.000.000.003.60
1749713752010.06.01 07:09buy0.02gbpusd1.446901.390901.455802010.06.01 08:151.449100.000.000.004.40
1749723632010.06.01 07:17buy0.03gbpusd1.444801.446801.455802010.06.01 08:151.449100.000.000.0012.90
1749304372010.05.31 08:15buy0.01gbpusd1.450901.390901.455802010.06.01 08:151.449100.000.000.00-1.80
1749759002010.06.01 08:15buy0.01usdchf1.163101.171001.174102010.06.01 10:301.171000.000.000.006.75
1749841002010.06.01 11:15buy0.01gbpusd1.456001.459501.467002010.06.01 11:381.459500.000.000.003.50
1749930192010.06.01 13:45buy0.01audusd0.837000.841500.848002010.06.01 14:350.841500.000.000.004.50
1750259052010.06.02 00:15buy0.01gbpusd1.466601.471501.477602010.06.02 01:061.471500.000.000.004.90
1750395132010.06.02 04:28buy0.05audusd0.831000.777000.840002010.06.02 05:480.832000.000.000.005.00
1750360672010.06.02 03:35buy0.03audusd0.833000.777000.840002010.06.02 05:480.832000.000.000.00-3.00
1750403842010.06.02 04:34buy0.09audusd0.829000.777000.840002010.06.02 05:480.832000.000.000.0027.00
1750317322010.06.02 01:45buy0.01audusd0.837000.777000.840002010.06.02 05:480.832000.000.000.00-5.00
1750352282010.06.02 03:12buy0.02audusd0.835000.777000.840002010.06.02 05:480.832000.000.000.00-6.00
1750450902010.06.02 05:30buy0.01gbpusd1.472901.474901.481902010.06.02 07:351.474900.000.000.002.00
1750503332010.06.02 06:32buy0.02gbpusd1.470901.474901.481902010.06.02 07:351.474900.000.000.008.00
1750597082010.06.02 08:23buy0.02audusd0.831500.833500.842502010.06.02 11:230.833500.000.000.004.00
1750561352010.06.02 07:45buy0.01audusd0.833500.835800.842502010.06.02 16:470.835800.000.000.002.30
1751048392010.06.02 18:07buy0.02gbpusd1.463301.465501.474302010.06.03 00:291.465500.000.000.004.40
1751034162010.06.02 17:30buy0.01gbpusd1.465301.469301.474302010.06.03 05:291.469300.000.000.004.00
1751884232010.06.03 20:00buy0.01gbpusd1.461801.466001.472802010.06.04 09:111.466000.000.000.004.20
1751909252010.06.03 21:47buy0.02audusd0.842200.845500.853202010.06.04 09:110.845500.000.000.006.60
1754420632010.06.07 00:24buy0.25audusd0.813100.784200.822102010.06.07 02:430.814200.000.000.0027.50
1754447592010.06.07 00:43buy0.42audusd0.811100.784200.822102010.06.07 02:430.814200.000.000.00130.20
1754408912010.06.07 00:15buy0.15audusd0.815100.784200.822102010.06.07 02:430.814200.000.000.00-13.50
1751894102010.06.03 20:30buy0.01audusd0.844200.784200.822102010.06.07 02:430.814200.000.000.00-30.00
1754233692010.06.06 22:00buy0.02audusd0.823100.784200.822102010.06.07 02:430.814200.000.000.00-17.80
1754251982010.06.06 22:31buy0.03audusd0.821100.784200.822102010.06.07 02:430.814200.000.000.00-20.70
1754260562010.06.06 22:49buy0.05audusd0.819100.784200.822102010.06.07 02:430.814200.000.000.00-24.50
1754265582010.06.06 22:53buy0.09audusd0.817100.784200.822102010.06.07 02:430.814200.000.000.00-26.10
1757001822010.06.09 14:15buy0.09usdchf1.144801.092901.153802010.06.09 16:001.145700.000.000.007.07
1757041012010.06.09 14:58buy0.15usdchf1.142801.092901.153802010.06.09 16:001.145700.000.000.0037.97
1756765942010.06.09 10:19buy0.03usdchf1.148901.092901.153802010.06.09 16:001.145700.000.000.00-8.38
1756813912010.06.09 11:51buy0.05usdchf1.146801.092901.153802010.06.09 16:001.145700.000.000.00-4.80
1756417362010.06.08 21:45buy0.01usdchf1.152901.092901.153802010.06.09 16:001.145700.000.000.00-6.28
1756690812010.06.09 07:21buy0.02usdchf1.150901.092901.153802010.06.09 16:001.145700.000.000.00-9.08
1757834802010.06.10 10:30buy0.01audusd0.842300.846800.853402010.06.10 14:110.846800.000.000.004.50
1760141762010.06.13 22:45buy0.01gbpusd1.459101.464301.469902010.06.14 06:571.464300.000.000.005.20
1760597402010.06.14 10:15buy0.01audusd0.860600.863900.871502010.06.14 14:380.863900.000.000.003.30
1761328132010.06.15 06:26buy0.05gbpusd1.470401.416401.481402010.06.15 07:481.473600.000.000.0016.00
1761331442010.06.15 06:29buy0.03audusd0.852500.796500.863502010.06.15 09:470.856400.000.000.0011.70
1761321052010.06.15 06:16buy0.02audusd0.854500.796500.863502010.06.15 09:470.856400.000.000.003.80
1761296002010.06.15 05:30buy0.01audusd0.856500.796500.863502010.06.15 09:470.856400.000.000.00-0.10
1761281072010.06.15 04:45buy0.02gbpusd1.474401.416401.481402010.06.15 10:001.476300.000.000.003.80
1761264002010.06.15 04:00buy0.01gbpusd1.476401.416401.481402010.06.15 10:001.476300.000.000.00-0.10
1761314292010.06.15 06:11buy0.03gbpusd1.472401.416401.481402010.06.15 10:001.476300.000.000.0011.70
1761518242010.06.15 11:30buy0.01gbpusd1.473201.478801.484202010.06.15 13:271.478800.000.000.005.60
1761460832010.06.15 10:00buy0.01audusd0.858200.860300.869202010.06.15 16:410.860300.000.000.002.10
1762086302010.06.16 07:17buy0.02gbpusd1.478701.420601.487702010.06.16 09:361.480700.000.000.004.00
1762100442010.06.16 07:43buy0.03gbpusd1.476701.420601.487702010.06.16 09:361.480700.000.000.0012.00
1761975612010.06.16 01:30buy0.01gbpusd1.480601.420601.487702010.06.16 09:361.480700.000.000.000.10
1762334462010.06.16 12:31buy0.05audusd0.858600.804600.869502010.06.16 13:370.861700.000.000.0015.50
1762314112010.06.16 12:04buy0.03audusd0.860500.804600.869502010.06.16 13:370.861700.000.000.003.60
1762029362010.06.16 05:00buy0.01audusd0.864500.804600.869502010.06.16 13:370.861700.000.000.00-2.80
1762103892010.06.16 07:45buy0.02audusd0.862600.804600.869502010.06.16 13:370.861700.000.000.00-1.80
1762333142010.06.16 12:30buy0.03gbpusd1.476601.420501.487502010.06.16 13:441.480700.000.000.0012.30
1762299072010.06.16 11:50buy0.02gbpusd1.478501.482701.487502010.06.16 15:331.482700.000.000.008.40
1762255322010.06.16 10:45buy0.01gbpusd1.480501.482701.487502010.06.16 15:331.482700.000.000.002.20
1762501852010.06.16 19:20buy0.02audusd0.862900.804900.870102010.06.17 08:270.862100.000.000.49-1.60
1762603352010.06.17 01:35buy0.05audusd0.859100.804900.870102010.06.17 08:270.862100.000.000.0015.00
1762570712010.06.17 00:09buy0.03audusd0.861100.804900.870102010.06.17 08:270.862100.000.000.003.00
1762432852010.06.16 15:15buy0.01audusd0.864900.804900.870102010.06.17 08:270.862100.000.000.25-2.80
1762779312010.06.17 09:30buy0.01gbpusd1.478001.480301.488902010.06.17 10:001.480300.000.000.002.30
1763067862010.06.17 18:00buy0.01audusd0.866800.869100.875802010.06.18 04:590.869200.000.000.082.40
1763088172010.06.17 19:15buy0.02audusd0.864800.869100.875802010.06.18 04:590.869200.000.000.178.80
1763074722010.06.17 18:15buy0.01gbpusd1.481901.486501.492902010.06.18 07:511.486500.000.000.004.60
1763747732010.06.21 03:15buy0.01gbpusd1.485801.491501.496802010.06.21 06:121.491600.000.000.005.80
1764273412010.06.22 01:00buy0.01audusd0.877700.881200.888702010.06.22 01:200.881300.000.000.003.60
1764273292010.06.22 01:00buy0.01gbpusd1.475401.477601.486502010.06.22 01:211.477690.000.000.002.29
1764471252010.06.22 11:12buy0.03audusd0.874300.818200.885302010.06.22 12:490.878200.000.000.0011.70
1764404012010.06.22 08:30buy0.01audusd0.878200.818200.885302010.06.22 12:490.878100.000.000.00-0.10
1764426262010.06.22 09:15buy0.02audusd0.876300.818200.885302010.06.22 12:490.878100.000.000.003.60
1764567382010.06.22 14:30buy0.01gbpusd1.479641.483701.490602010.06.22 16:031.483700.000.000.004.06
1764731682010.06.23 00:46buy0.15audusd0.869400.819100.880302010.06.23 02:060.872100.000.000.0040.50
1764699882010.06.22 21:44buy0.09audusd0.871300.819100.880302010.06.23 02:060.872100.000.000.007.20
1764655182010.06.22 18:40buy0.03audusd0.875300.819100.880302010.06.23 02:060.872100.000.000.25-9.60
1764662882010.06.22 18:56buy0.05audusd0.873400.819100.880302010.06.23 02:060.872100.000.000.41-6.50
1764563772010.06.22 14:22buy0.02audusd0.877200.819100.880302010.06.23 02:060.872100.000.000.17-10.20
1764532902010.06.22 13:30buy0.01audusd0.879200.819100.880302010.06.23 02:060.872000.000.000.08-7.20
1764792262010.06.23 05:50buy0.02audusd0.869700.811900.878702010.06.23 07:240.871700.000.000.004.00
1764799732010.06.23 06:15buy0.03audusd0.867700.811900.878702010.06.23 07:240.871700.000.000.0012.00
1764773122010.06.23 04:00buy0.01audusd0.871900.811900.878702010.06.23 07:240.871700.000.000.00-0.20
1764856732010.06.23 08:45buy0.01audusd0.871200.874500.882202010.06.23 12:180.874500.000.000.003.30
1765104282010.06.23 17:45buy0.01gbpusd1.492001.495201.502902010.06.23 18:441.495200.000.000.003.20
1765411902010.06.24 11:35buy0.15audusd0.865700.815300.876702010.06.24 13:210.868400.000.000.0040.50
1765406852010.06.24 11:22buy0.09audusd0.867700.815300.876702010.06.24 13:210.868400.000.000.006.30
1765312542010.06.24 07:12buy0.03audusd0.871500.815300.876702010.06.24 13:210.868400.000.000.00-9.30
1765333242010.06.24 07:48buy0.05audusd0.869700.815300.876702010.06.24 13:210.868400.000.000.00-6.50
1765137792010.06.23 18:30buy0.01audusd0.875300.815300.876702010.06.24 13:210.868400.000.000.25-6.90
1765158772010.06.23 18:48buy0.02audusd0.873400.815300.876702010.06.24 13:210.868400.000.000.50-10.00
1765527442010.06.24 15:49buy0.05usdchf1.099901.045701.110702010.06.24 18:431.103400.000.000.0015.86
1765563652010.06.24 17:20buy0.03gbpusd1.495601.439501.504602010.06.25 05:591.496600.000.000.013.00
1765590122010.06.24 18:40buy0.05gbpusd1.493701.439501.504602010.06.25 05:591.496600.000.000.0214.50
1765383232010.06.24 10:01buy0.02gbpusd1.497501.499601.504602010.06.25 16:501.499700.000.000.014.40
1765379492010.06.24 09:45buy0.01gbpusd1.499501.502101.504602010.06.25 18:481.502100.000.000.002.60
1766436502010.06.28 10:30buy0.01gbpusd1.506501.509801.517502010.06.28 15:551.509800.000.000.003.30
1766875162010.06.29 06:46buy0.05gbpusd1.505401.451501.516402010.06.29 07:011.508700.000.000.0016.50
1766860792010.06.29 06:12buy0.03gbpusd1.507401.451501.516402010.06.29 07:011.508700.000.000.003.90
1766778962010.06.29 02:39buy0.02gbpusd1.509401.451501.516402010.06.29 07:011.508700.000.000.00-1.40
1766773102010.06.29 02:15buy0.01gbpusd1.511501.451501.516402010.06.29 07:011.508700.000.000.00-2.80
1766990282010.06.29 12:15buy0.01gbpusd1.505401.508401.516402010.06.29 13:091.508400.000.000.003.00
1767186372010.06.29 21:14buy5.83audusd0.846700.811000.857702010.06.29 22:530.849600.000.000.001 690.70
1767047872010.06.29 14:00buy1.19audusd0.852800.811000.857702010.06.29 22:530.849600.000.009.60-380.80
1767032782010.06.29 13:40buy0.70audusd0.854800.811000.857702010.06.29 22:530.849600.000.005.64-364.00
1766907242010.06.29 07:59buy0.25audusd0.858800.811000.857702010.06.29 22:530.849600.000.002.02-230.00
1767170512010.06.29 19:46buy3.43audusd0.848700.811000.857702010.06.29 22:530.849600.000.0027.66308.70
1767162792010.06.29 19:21buy2.02audusd0.850800.811000.857702010.06.29 22:530.849600.000.0016.29-242.40
1766920592010.06.29 08:24buy0.42audusd0.856800.811000.857702010.06.29 22:530.849600.000.003.39-302.40
1766829092010.06.29 05:09buy0.05audusd0.864800.811000.857702010.06.29 22:530.849600.000.000.40-76.00
1766797432010.06.29 03:36buy0.03audusd0.866900.811000.857702010.06.29 22:530.849600.000.000.24-51.90
1766897772010.06.29 07:39buy0.15audusd0.860800.811000.857702010.06.29 22:530.849600.000.001.21-168.00
1766857652010.06.29 06:10buy0.09audusd0.862800.811000.857702010.06.29 22:530.849600.000.000.73-118.80
1767369812010.06.30 08:41buy0.05gbpusd1.502401.448501.509402010.06.30 09:181.501200.000.000.00-6.00
1767380712010.06.30 09:09buy0.15gbpusd1.498401.448501.509402010.06.30 09:181.501200.000.000.0042.00
1767376862010.06.30 09:01buy0.09gbpusd1.500401.448501.509402010.06.30 09:181.501200.000.000.007.20
1767166742010.06.29 19:30buy0.02gbpusd1.506501.448501.509402010.06.30 09:181.501200.000.000.01-10.60
1767197452010.06.29 22:19buy0.03gbpusd1.504401.448501.509402010.06.30 09:181.501200.000.000.00-9.60
1767126482010.06.29 16:30buy0.01gbpusd1.508501.448501.509402010.06.30 09:181.501200.000.000.00-7.30
1767450132010.06.30 12:15buy0.02gbpusd1.500701.442801.507702010.06.30 13:461.499900.000.000.00-1.60
1767474602010.06.30 12:59buy0.05gbpusd1.496701.442801.507702010.06.30 13:461.499900.000.000.0016.00
1767462362010.06.30 12:30buy0.03gbpusd1.498701.442801.507702010.06.30 13:461.499900.000.000.003.60
1767439002010.06.30 11:45buy0.01gbpusd1.502801.442801.507702010.06.30 13:461.499900.000.000.00-2.90
1767862432010.07.01 07:23buy0.09gbpusd1.488401.436401.499402010.07.01 08:081.491300.000.000.0026.10
1767827812010.07.01 06:26buy0.05gbpusd1.490401.436401.499402010.07.01 08:161.493600.000.000.0016.00
1767728962010.07.01 01:56buy0.03gbpusd1.492401.436401.499402010.07.01 08:161.493600.000.000.003.60
1767698012010.07.01 00:54buy0.02gbpusd1.494401.436401.499402010.07.01 08:161.493600.000.000.00-1.60
1767678492010.07.01 00:15buy0.01gbpusd1.496401.436401.499402010.07.01 08:161.493600.000.000.00-2.80
1733778052010.05.10 16:30buy0.01usdjpy93.39087.39093.8802010.07.01 13:5687.3900.000.000.03-68.66
1769044092010.07.05 10:00buy0.05gbpusd1.512501.458701.521502010.07.05 17:111.513300.000.000.004.00
1769154872010.07.05 13:44buy0.09gbpusd1.510501.458701.521502010.07.05 17:111.513300.000.000.0025.20
1769019392010.07.05 09:00buy0.03gbpusd1.514401.458701.521502010.07.05 17:111.513000.000.000.00-4.20
1769010262010.07.05 08:28buy0.02gbpusd1.516401.518601.521502010.07.06 08:041.518600.000.000.014.40
1768936832010.07.05 04:31buy0.01gbpusd1.518601.458701.521502010.07.06 14:131.521500.000.000.002.90
1770191272010.07.07 07:13buy0.25gbpusd1.510001.462301.521002010.07.07 10:541.513000.000.000.0075.00
1770110502010.07.07 04:15buy0.15gbpusd1.512001.462301.521002010.07.07 11:171.514700.000.000.0040.50
1769957692010.07.06 19:19buy0.09gbpusd1.514001.462301.521002010.07.07 11:171.514800.000.000.047.20
1769932332010.07.06 17:44buy0.05gbpusd1.516001.462301.521002010.07.07 11:171.514800.000.000.02-6.00
1769855882010.07.06 15:18buy0.02gbpusd1.520101.462301.521002010.07.07 11:171.514800.000.000.01-10.60
1769871562010.07.06 15:40buy0.03gbpusd1.518001.462301.521002010.07.07 11:171.514800.000.000.01-9.60
1769798912010.07.06 14:30buy0.01gbpusd1.522201.462301.521002010.07.07 11:171.514800.000.000.00-7.40
1766787522010.06.29 03:12buy0.02audusd0.868900.811000.857702010.07.07 14:490.857700.000.001.28-22.40
1766775492010.06.29 02:30buy0.01audusd0.871000.811000.857702010.07.07 14:490.857700.000.000.64-13.30
1770290222010.07.07 12:03buy0.02gbpusd1.511601.519301.522602010.07.07 15:271.519400.000.000.0015.60
1770278472010.07.07 11:30buy0.01gbpusd1.513601.519301.522602010.07.07 15:271.519400.000.000.005.80
1770575542010.07.08 00:45buy0.01audusd0.866280.872230.877282010.07.08 01:300.872230.000.000.005.95
1770581902010.07.08 01:09buy0.02gbpusd1.518891.522001.529892010.07.08 06:341.522000.000.000.006.22
1770722872010.07.08 10:16buy0.05gbpusd1.512851.460891.523852010.07.08 12:391.516270.000.000.0017.10
1770702362010.07.08 09:03buy0.03gbpusd1.514871.460891.523852010.07.08 12:391.516270.000.000.004.20
1770575652010.07.08 00:45buy0.01gbpusd1.520891.460891.523852010.07.08 12:391.516270.000.000.00-4.62
1770679182010.07.08 07:42buy0.02gbpusd1.516891.460891.523852010.07.08 12:391.516270.000.000.00-1.24
1770842322010.07.08 15:45buy0.05audusd0.870710.816850.881712010.07.08 17:170.873940.000.000.0016.15
1770828702010.07.08 15:04buy0.03audusd0.872740.816850.881712010.07.08 19:450.876600.000.000.0011.58
1770767112010.07.08 12:45buy0.01audusd0.876850.816850.881712010.07.08 19:450.876600.000.000.00-0.25
1770822302010.07.08 14:45buy0.02audusd0.874740.816850.881712010.07.08 19:450.876600.000.000.003.72
1771646472010.07.12 07:31buy0.05audusd0.870360.816410.881382010.07.12 09:590.873670.000.000.0016.55
1771617342010.07.12 05:29buy0.03audusd0.872400.816410.881382010.07.12 09:590.873650.000.000.003.75
1770932552010.07.08 20:00buy0.01audusd0.876410.816410.881382010.07.12 09:590.873660.000.000.16-2.75
1771583912010.07.12 01:41buy0.02audusd0.874370.816410.881382010.07.12 09:590.873670.000.000.00-1.40
1771698812010.07.12 11:30buy0.01audusd0.873750.875850.884752010.07.13 01:350.875820.000.000.082.07
1772172242010.07.13 09:15buy0.01audusd0.873630.877080.884632010.07.13 13:260.877100.000.000.003.47
1772239552010.07.13 11:08buy0.03usdjpy88.21882.63289.3152010.07.13 20:1788.5820.000.000.0012.33
1772116002010.07.13 07:59buy0.02usdjpy88.41782.63289.3152010.07.13 20:1788.5820.000.000.003.73
1771863672010.07.12 18:00buy0.01usdjpy88.62982.63289.3152010.07.13 20:1788.5820.000.000.00-0.53
1772706582010.07.14 09:15buy0.01gbpusd1.524471.526941.535472010.07.14 10:521.526940.000.000.002.47
1772830242010.07.14 14:01buy0.05audusd0.878850.824740.889852010.07.14 14:450.882030.000.000.0015.90
1772710202010.07.14 09:30buy0.02audusd0.882770.824740.889852010.07.14 14:450.882030.000.000.00-1.48
1772793862010.07.14 13:00buy0.03audusd0.880850.824740.889852010.07.14 14:450.882030.000.000.003.54
1772693982010.07.14 08:30buy0.01audusd0.884740.824740.889852010.07.14 14:450.882030.000.000.00-2.71
1772943372010.07.14 18:08buy0.09usdjpy88.19382.99789.2932010.07.14 21:0788.4760.000.00-0.2828.79
1772798462010.07.14 13:05buy0.05usdjpy88.39482.99789.2932010.07.14 21:0788.4590.000.00-0.153.67
1772709572010.07.14 09:29buy0.02usdjpy88.79982.99789.2932010.07.14 21:0788.4590.000.00-0.06-7.69
1772753562010.07.14 10:52buy0.03usdjpy88.59982.99789.2932010.07.14 21:0788.4670.000.00-0.09-4.48
1772613082010.07.14 07:00buy0.01usdjpy88.99882.99789.2932010.07.14 21:0788.4590.000.00-0.03-6.09
1773015872010.07.15 00:15buy0.03audusd0.878720.822810.889712010.07.15 02:020.882650.000.000.0011.79
1772987852010.07.14 22:15buy0.01audusd0.882810.822810.889712010.07.15 02:020.882690.000.000.00-0.12
1773004812010.07.15 00:01buy0.02audusd0.880800.822810.889712010.07.15 02:020.882710.000.000.003.82
1773010002010.07.15 00:07buy0.02gbpusd1.524061.526831.535572010.07.15 05:501.526830.000.000.005.54
1773203582010.07.15 06:18buy0.03audusd0.877880.821930.886802010.07.15 08:170.879130.000.000.003.75
1773124992010.07.15 03:45buy0.01audusd0.881930.821930.886802010.07.15 08:170.879130.000.000.00-2.80
1773196442010.07.15 06:11buy0.02audusd0.879850.000000.886802010.07.15 08:170.879130.000.000.00-1.44
1773256002010.07.15 07:30buy0.05audusd0.875750.821930.886802010.07.15 08:170.879130.000.000.0016.90
1772890402010.07.14 15:30buy0.01gbpusd1.526661.531731.535572010.07.15 09:271.531730.000.00-0.045.07
1765385612010.06.24 10:12buy0.02usdchf1.103901.045701.110702010.07.15 10:311.045700.000.000.10-111.31
1765520752010.06.24 15:42buy0.03usdchf1.101701.045701.110702010.07.15 10:311.045700.000.000.21-160.66
1765352912010.06.24 08:30buy0.01usdchf1.105801.045701.110702010.07.15 10:311.045700.000.000.11-57.47
1773594732010.07.15 14:08buy0.05audusd0.875850.821820.884812010.07.15 14:500.876750.000.000.004.50
1773598522010.07.15 14:11buy0.09audusd0.873780.821820.884812010.07.15 14:500.876750.000.000.0026.73
1773584622010.07.15 14:01buy0.03audusd0.877850.821820.884812010.07.15 14:500.876750.000.000.00-3.30
1773332442010.07.15 10:00buy0.01audusd0.881820.821820.884812010.07.15 14:500.876750.000.000.00-5.07
1773530572010.07.15 13:31buy0.02audusd0.879820.821820.884812010.07.15 14:500.876750.000.000.00-6.14
1773710222010.07.15 18:00buy0.01gbpusd1.538201.540991.549232010.07.15 18:591.540990.000.000.002.79
1773738392010.07.15 19:20buy0.02audusd0.879010.882780.890032010.07.15 19:590.882780.000.000.007.54
1774486062010.07.18 23:03buy0.03audusd0.864920.868250.875962010.07.19 06:140.868250.000.000.009.99
1774525332010.07.18 23:45buy0.01gbpusd1.529441.533011.538422010.07.19 08:121.533010.000.000.003.57
1774674362010.07.19 06:50buy0.02gbpusd1.527421.533011.538422010.07.19 08:121.533010.000.000.0011.18
1774467952010.07.18 22:00buy0.02audusd0.867000.869800.875962010.07.19 08:580.869800.000.000.005.60
1774468112010.07.18 22:01buy0.15usdjpy86.65787.00987.7572010.07.19 09:5687.0090.000.000.0060.68
1774949912010.07.19 14:18buy0.09gbpusd1.522631.470831.531632010.07.19 18:231.523510.000.000.007.92
1774970432010.07.19 14:50buy0.15gbpusd1.520641.470831.531632010.07.19 18:231.523510.000.000.0043.05
1774809652010.07.19 09:34buy0.03gbpusd1.526691.470831.531632010.07.19 18:231.523520.000.000.00-9.51
1774901942010.07.19 13:24buy0.05gbpusd1.524711.470831.531632010.07.19 18:231.523510.000.000.00-6.00
1774787602010.07.19 09:15buy0.01gbpusd1.530811.470831.531632010.07.19 18:231.523520.000.000.00-7.29
1774799552010.07.19 09:23buy0.02gbpusd1.528791.470831.531632010.07.19 18:231.523520.000.000.00-10.54
1773705012010.07.15 17:30buy0.01audusd0.881050.821000.875962010.07.20 02:310.875960.000.000.21-5.09
1775093092010.07.19 20:00buy0.01gbpusd1.523501.528841.532272010.07.20 06:581.528840.000.00-0.015.34
1775111232010.07.19 21:32buy0.02gbpusd1.521271.528851.532272010.07.20 06:581.528850.000.000.0015.16
1776895352010.07.21 12:14buy0.02usdchf1.048851.051681.059772010.07.21 18:131.051680.000.000.005.38
1777202572010.07.21 18:33buy0.05audusd0.877600.823870.886592010.07.22 07:180.878330.000.001.113.65
1777537732010.07.22 00:35buy0.09audusd0.875520.823870.886592010.07.22 07:180.878330.000.000.0025.29
1776982122010.07.21 13:39buy0.02audusd0.881820.823870.886592010.07.22 07:180.878330.000.000.44-6.98
1776493542010.07.21 06:30buy0.01audusd0.883870.823870.886592010.07.22 07:180.878330.000.000.22-5.54
1777180402010.07.21 18:09buy0.03audusd0.879590.823870.886592010.07.22 07:180.878330.000.000.66-3.78
1777793162010.07.22 08:52buy0.09usdchf1.040290.991011.051302010.07.22 11:301.043630.000.000.0028.80
1777714592010.07.22 07:38buy0.03usdchf1.044430.991011.051302010.07.22 11:301.043730.000.000.00-2.01
1777764982010.07.22 08:32buy0.05usdchf1.042460.991011.051302010.07.22 11:301.043730.000.000.006.08
1775901392010.07.20 19:15buy0.01usdchf1.051020.991011.051302010.07.22 11:301.043730.000.00-0.04-6.98
1777663922010.07.22 06:47buy0.02usdchf1.046510.000001.051302010.07.22 11:301.043730.000.000.00-5.33
1777579172010.07.22 03:08buy0.15usdjpy86.45786.71287.5572010.07.22 12:3086.7120.000.000.0044.11
1773131012010.07.15 04:00buy0.01usdjpy88.23182.23187.5572010.07.25 23:0787.5570.000.00-0.09-7.70
1773490342010.07.15 13:07buy0.05usdjpy87.62482.23187.5572010.07.25 23:0787.5570.000.00-0.45-3.83
1773162762010.07.15 04:58buy0.02usdjpy88.03282.23187.5572010.07.25 23:0787.5570.000.00-0.18-10.85
1773594432010.07.15 14:08buy0.09usdjpy87.40882.23187.5572010.07.25 23:0787.5570.000.00-0.8215.32
1773457502010.07.15 12:51buy0.03usdjpy87.83282.23187.5572010.07.25 23:0787.5570.000.00-0.27-9.42
1779919652010.07.26 07:01buy0.02usdchf1.050231.052291.061282010.07.26 07:471.052290.000.000.003.92
1780038902010.07.26 08:25buy0.02gbpusd1.545441.548241.556472010.07.26 10:551.548240.000.000.005.60
1780023812010.07.26 08:15buy0.01gbpusd1.547481.549891.556472010.07.26 13:371.549890.000.000.002.41
1780048352010.07.26 08:31buy0.02audusd0.896060.901420.907082010.07.26 18:150.901420.000.000.0010.72
1779869772010.07.26 06:30buy0.01audusd0.898090.901400.907082010.07.26 18:150.901400.000.000.003.31
1780459142010.07.26 13:18buy0.03usdchf1.048121.050181.059212010.07.27 07:201.052220.000.00-0.0311.69
1779586322010.07.26 02:45buy0.01usdchf1.052350.992351.059212010.07.27 07:201.052250.000.00-0.01-0.10
1780372992010.07.26 11:32buy0.02usdchf1.050290.992351.059212010.07.27 07:201.052230.000.00-0.023.69
1780511912010.07.26 14:45buy0.01usdjpy87.28881.29587.9802010.07.27 07:5687.2330.000.00-0.01-0.63
1780588682010.07.26 16:10buy0.02usdjpy87.08581.29587.9802010.07.27 07:5687.2330.000.00-0.023.39
1780796442010.07.26 19:00buy0.03usdjpy86.87981.29587.9802010.07.27 07:5687.2330.000.00-0.0312.17
1781320812010.07.27 09:05buy0.03gbpusd1.544931.489101.555902010.07.27 10:001.548870.000.000.0011.82
1781250422010.07.27 07:49buy0.02gbpusd1.546960.000001.555902010.07.27 10:001.548900.000.000.003.88
1780678822010.07.26 17:30buy0.01gbpusd1.549131.489101.555902010.07.27 10:001.548890.000.00-0.01-0.24
1781250032010.07.27 07:48buy0.03eurusd1.297641.241671.308582010.07.27 10:271.301440.000.000.0011.40
1781133942010.07.27 04:26buy0.02eurusd1.299631.241671.308582010.07.27 10:271.301440.000.000.003.62
1781112472010.07.27 03:15buy0.01eurusd1.301671.241671.308582010.07.27 10:271.301440.000.000.00-0.23
1781122602010.07.27 04:00buy0.01audusd0.902210.904750.913212010.07.27 12:140.904750.000.000.002.54
1781516272010.07.27 11:30buy0.01gbpusd1.553491.555591.564472010.07.27 12:541.555590.000.000.002.10
1781309922010.07.27 09:00buy0.01usdchf1.056891.060731.067822010.07.27 14:251.060730.000.000.003.62
1780268092010.07.26 10:33buy0.03usdcad1.033731.012601.038742010.07.27 14:331.033590.000.00-0.08-0.41
1780486542010.07.26 14:06buy0.05usdcad1.031761.012601.038742010.07.27 14:331.033630.000.00-0.139.05
1781397722010.07.27 10:07buy0.09usdcad1.029771.012601.038742010.07.27 14:331.033630.000.000.0033.61
1781521242010.07.27 11:32buy0.15usdcad1.027711.031451.038742010.07.27 14:331.033640.000.000.0086.06
1747214802010.05.26 01:30buy0.01usdcad1.072601.012601.038742010.07.27 14:331.033560.000.00-0.75-37.77
1747250022010.05.26 03:41buy0.02usdcad1.070601.012601.038742010.07.27 14:331.033590.000.00-1.57-71.61
1781622962010.07.27 13:16buy0.03eurusd1.298951.243001.307952010.07.27 16:161.300140.000.000.003.57
1781679352010.07.27 14:13buy0.05eurusd1.296871.243001.307952010.07.27 16:161.300140.000.000.0016.35
1781542862010.07.27 11:45buy0.01eurusd1.303001.243001.307952010.07.27 16:161.300150.000.000.00-2.85
1781605682010.07.27 12:56buy0.02eurusd1.301101.243001.307952010.07.27 16:161.300130.000.000.00-1.94
1782327672010.07.28 01:50buy0.05audusd0.892990.842450.903942010.07.28 06:210.896940.000.000.0019.75
1782285762010.07.28 01:30buy0.03audusd0.894950.842450.903942010.07.28 06:210.896940.000.000.005.97
1782078382010.07.27 20:45buy0.01audusd0.902450.842450.903942010.07.28 06:210.896940.000.000.08-5.51
1782284982010.07.28 01:30buy0.02audusd0.899250.842450.903942010.07.28 06:210.896940.000.000.00-4.62
1781847772010.07.27 17:45buy0.01gbpusd1.556651.560491.567642010.07.28 06:281.560490.000.00-0.013.84
1782220982010.07.28 00:42buy0.02eurusd1.297551.302101.308552010.07.28 07:271.302100.000.000.009.10
1782022472010.07.27 19:30buy0.01eurusd1.299611.302101.308552010.07.28 07:271.302100.000.00-0.012.49
1782723482010.07.28 11:15buy0.01gbpusd1.558631.561631.569642010.07.28 14:021.561630.000.000.003.00
1783274882010.07.28 19:14buy0.03eurusd1.297371.241371.308372010.07.29 03:531.301200.000.00-0.0911.49
1783010762010.07.28 15:49buy0.02eurusd1.299381.241371.308372010.07.29 03:531.301150.000.00-0.063.54
1782976012010.07.28 15:15buy0.01eurusd1.301381.241371.308372010.07.29 03:531.301140.000.00-0.03-0.24
1783582412010.07.29 03:02buy0.05usdjpy87.13581.73688.2382010.07.29 07:1087.4370.000.000.0017.27
1782796452010.07.28 12:30buy0.02usdjpy87.54081.73688.2382010.07.29 07:1087.4370.000.00-0.06-2.36
1782434962010.07.28 04:30buy0.01usdjpy87.73581.73688.2382010.07.29 07:1087.4360.000.00-0.03-3.42
1783273932010.07.28 19:13buy0.03usdjpy87.33981.73688.2382010.07.29 07:1087.4370.000.00-0.093.36
1782593102010.07.28 08:15buy0.01audusd0.893760.899350.902762010.07.29 07:240.899350.000.000.235.59
1782852772010.07.28 13:26buy0.02audusd0.891730.899350.902762010.07.29 07:240.899350.000.000.4515.24
1783458842010.07.28 23:15buy0.01gbpusd1.560261.563271.571262010.07.29 07:281.563270.000.000.003.01
1783871972010.07.29 10:48buy0.03usdjpy86.98781.38587.8832010.07.29 12:4187.0840.000.000.003.34
1783795392010.07.29 08:35buy0.02usdjpy87.18681.38587.8832010.07.29 12:4187.0960.000.000.00-2.07
1783875912010.07.29 10:56buy0.05usdjpy86.77881.38587.8832010.07.29 12:4187.0840.000.000.0017.57
1783749282010.07.29 07:45buy0.01usdjpy87.38781.38587.8832010.07.29 12:4187.0970.000.000.00-3.33
1783872452010.07.29 10:49buy1.19usdchf1.043271.001701.050252010.07.29 18:561.042080.000.000.00-135.89
1784021852010.07.29 13:10buy2.02usdchf1.041271.001701.050252010.07.29 18:561.042080.000.000.00157.01
1784067262010.07.29 14:46buy3.43usdchf1.038941.001701.050252010.07.29 18:561.042080.000.000.001 033.53
1783866182010.07.29 10:34buy0.70usdchf1.045311.001701.050252010.07.29 18:561.042080.000.000.00-216.97
1783803582010.07.29 08:41buy0.15usdchf1.051701.001701.050252010.07.29 18:561.042080.000.000.00-138.47
1783677362010.07.29 06:17buy0.09usdchf1.053701.001701.050252010.07.29 18:561.042080.000.000.00-100.36
1782888802010.07.28 13:50buy0.05usdchf1.055731.001701.050252010.07.29 18:561.042080.000.00-0.17-65.49
1783815992010.07.29 09:31buy0.25usdchf1.049621.001701.050252010.07.29 18:561.042080.000.000.00-180.89
1783824992010.07.29 09:38buy0.42usdchf1.047501.001701.050252010.07.29 18:561.042080.000.000.00-218.45
1782215092010.07.28 00:30buy0.01usdchf1.061761.001701.050252010.07.29 18:571.042080.000.00-0.03-18.89
1782626482010.07.28 09:32buy0.03usdchf1.057721.001701.050252010.07.29 18:571.042080.000.00-0.10-45.03
1782430812010.07.28 04:14buy0.02usdchf1.059701.001701.050252010.07.29 18:571.042080.000.00-0.07-33.82
1784087392010.07.29 15:14buy0.02gbpusd1.559211.561771.570222010.07.30 05:501.561770.000.00-0.035.12
1784076142010.07.29 15:00buy0.01gbpusd1.561251.563511.570222010.07.30 07:021.563510.000.00-0.012.26
1785641912010.08.01 22:00buy0.02eurusd1.306331.315251.317332010.08.02 14:371.317330.000.000.0022.00
1784402832010.07.29 19:15buy0.01eurusd1.308331.315231.317332010.08.02 14:371.317330.000.00-0.029.00
1786818292010.08.02 14:36buy0.09usdcad1.020720.968781.031722010.08.02 16:311.023630.000.000.0025.59
1786470492010.08.02 11:31buy0.05usdcad1.022720.968781.031722010.08.02 16:311.023630.000.000.004.44
1786207672010.08.02 07:32buy0.03usdcad1.024770.968781.031722010.08.02 16:311.023630.000.000.00-3.34
1785949222010.08.02 00:54buy0.02usdcad1.026800.968781.031722010.08.02 16:311.023630.000.000.00-6.19
1785902012010.08.02 00:15buy0.01usdcad1.028750.968781.031722010.08.02 16:311.023630.000.000.00-5.00
1787390632010.08.03 02:27buy0.02gbpusd1.587751.591081.598722010.08.03 07:021.591080.000.000.006.66
1787279492010.08.03 00:30buy0.01gbpusd1.589751.593651.598722010.08.03 08:071.593650.000.000.003.90
1787447582010.08.03 05:55buy0.02eurusd1.315421.322151.326492010.08.03 08:561.322150.000.000.0013.46
1787146942010.08.02 22:15buy0.01eurusd1.317501.322111.326492010.08.03 09:031.322110.000.000.004.61
1787320892010.08.03 01:30buy0.02audusd0.910930.853000.919902010.08.03 10:030.912730.000.000.003.60
1787447422010.08.03 05:55buy0.03audusd0.908850.853000.919902010.08.03 10:030.912730.000.000.0011.64
1786840162010.08.02 15:15buy0.01audusd0.913000.853000.919902010.08.03 10:030.912760.000.000.08-0.24
1788220802010.08.04 04:09buy0.02eurusd1.321071.263051.330062010.08.04 11:171.322890.000.000.003.64
1788281072010.08.04 08:03buy0.03eurusd1.319011.263051.330062010.08.04 11:171.322920.000.000.0011.73
1788062852010.08.03 17:00buy0.01eurusd1.323091.263051.330062010.08.04 11:171.322920.000.00-0.01-0.17
1788171502010.08.04 01:08buy0.02audusd0.911560.914740.922562010.08.04 12:140.914740.000.000.006.36
1788288332010.08.04 08:29buy0.02gbpusd1.591151.593911.602202010.08.04 12:151.593910.000.000.005.52
1788057812010.08.03 16:30buy0.01audusd0.913560.916180.922562010.08.04 14:080.916180.000.000.082.62
1788550202010.08.04 14:35buy0.09eurusd1.314451.262641.325512010.08.05 00:231.317440.000.00-0.2826.91
1788535302010.08.04 14:14buy0.05eurusd1.316531.262641.325512010.08.05 00:231.317400.000.00-0.164.35
1788528912010.08.04 14:08buy0.03eurusd1.318561.262641.325512010.08.05 00:231.317400.000.00-0.09-3.48
1788476432010.08.04 12:17buy0.02eurusd1.320570.000001.325512010.08.05 00:231.317390.000.00-0.06-6.36
1788432522010.08.04 11:30buy0.01eurusd1.322651.262641.325512010.08.05 00:231.317390.000.00-0.03-5.26
1788552102010.08.04 14:37buy0.03gbpusd1.586981.588991.597982010.08.05 00:551.588990.000.00-0.136.03
1788868532010.08.05 07:11buy0.05gbpusd1.582501.584591.593542010.08.05 09:101.586840.000.000.0021.70
1788541162010.08.04 14:20buy0.02gbpusd1.589061.533211.593542010.08.05 09:101.586870.000.00-0.09-4.38
1788851822010.08.05 06:40buy0.03gbpusd1.584591.533211.593542010.08.05 09:101.586870.000.000.006.84
1788059992010.08.03 16:45buy0.01gbpusd1.593221.533211.593542010.08.05 09:101.586870.000.00-0.05-6.35
1789135252010.08.05 12:11buy0.02eurusd1.318551.321461.329602010.08.05 12:531.321460.000.000.005.82
1789179532010.08.05 12:42buy0.25usdchf1.041530.993811.052532010.08.05 13:091.044620.000.000.0073.95
1789175322010.08.05 12:38buy0.15usdchf1.043540.993811.052532010.08.05 13:091.045030.000.000.0021.39
1788989942010.08.05 09:34buy0.09usdchf1.045580.993811.052532010.08.05 13:091.045120.000.000.00-3.96
1788870472010.08.05 07:16buy0.02usdchf1.051790.993811.052532010.08.05 13:091.045160.000.000.00-12.69
1788914732010.08.05 08:34buy0.03usdchf1.049630.993811.052532010.08.05 13:091.045160.000.000.00-12.83
1788969742010.08.05 09:17buy0.05usdchf1.047640.993811.052532010.08.05 13:091.045170.000.000.00-11.82
1788787882010.08.05 00:45buy0.01usdchf1.053800.993811.052532010.08.05 13:091.045170.000.000.00-8.26
1789263742010.08.05 14:57buy0.05gbpusd1.582621.528991.593732010.08.05 16:091.585990.000.000.0016.85
1789199682010.08.05 13:20buy0.02gbpusd1.586860.000001.593732010.08.05 16:091.585990.000.000.00-1.74
1789254622010.08.05 14:51buy0.03gbpusd1.584761.528991.593732010.08.05 16:091.585990.000.000.003.69
1789041552010.08.05 10:15buy0.01gbpusd1.588991.528991.593732010.08.05 16:091.585960.000.000.00-3.03
1789277832010.08.05 15:05buy0.03eurusd1.314471.316691.325522010.08.05 19:591.318750.000.000.0012.84
1789223182010.08.05 13:35buy0.02eurusd1.316551.260681.325522010.08.05 19:591.318750.000.000.004.40
1788997632010.08.05 09:45buy0.01eurusd1.320641.260681.325522010.08.05 19:591.318750.000.000.00-1.89
1788853662010.08.05 06:42buy0.03audusd0.913800.857800.924802010.08.06 07:260.917600.000.000.2211.40
1788749142010.08.04 22:47buy0.02audusd0.915830.857800.924802010.08.06 07:260.917590.000.000.143.52
1788671772010.08.04 19:00buy0.01audusd0.917800.857800.924802010.08.06 07:260.917570.000.000.30-0.23
1789373682010.08.05 19:59buy0.01eurusd1.318911.326141.329912010.08.06 13:031.326140.000.00-0.027.23
1789364432010.08.05 19:15buy0.01gbpusd1.588791.592561.599792010.08.06 13:051.592560.000.00-0.013.77
1790204152010.08.08 22:00buy0.02usdchf1.037931.046941.048972010.08.09 16:231.048970.000.000.0021.05
1789300152010.08.05 15:30buy0.01usdchf1.047140.987081.048972010.08.09 16:231.048970.000.00-0.021.74
1791653312010.08.10 02:25buy0.42gbpusd1.582181.536471.588812010.08.10 04:071.580900.000.000.00-53.76
1791675052010.08.10 03:15buy0.70gbpusd1.579871.536471.588812010.08.10 04:071.580890.000.000.0071.40
1791681122010.08.10 03:20buy1.19gbpusd1.577801.536471.588812010.08.10 04:071.580890.000.000.00367.71
1791157212010.08.09 17:26buy0.05gbpusd1.590401.536471.588812010.08.10 04:071.580910.000.00-0.07-47.45
1791536502010.08.10 00:50buy0.15gbpusd1.586391.536471.588812010.08.10 04:071.580900.000.000.00-82.35
1791520852010.08.09 23:40buy0.09gbpusd1.588421.536471.588812010.08.10 04:071.580900.000.000.00-67.68
1791570152010.08.10 01:15buy0.25gbpusd1.584231.536471.588812010.08.10 04:071.580900.000.000.00-83.25
1790287752010.08.09 00:00buy0.01gbpusd1.596481.536471.588812010.08.10 04:071.580890.000.00-0.01-15.59
1791112622010.08.09 16:21buy0.03gbpusd1.592441.536471.588812010.08.10 04:071.580920.000.00-0.04-34.56
1790623912010.08.09 08:03buy0.02gbpusd1.594481.536471.588812010.08.10 04:071.580890.000.00-0.03-27.18
1791678562010.08.10 03:17buy0.42eurusd1.314311.268451.325282010.08.10 07:041.317160.000.000.00119.70
1791610872010.08.10 01:37buy0.15eurusd1.318281.268451.325282010.08.10 07:041.317160.000.000.00-16.80
1791535062010.08.10 00:49buy0.09eurusd1.320291.268451.325282010.08.10 07:041.317210.000.000.00-27.72
1791665512010.08.10 02:59buy0.25eurusd1.316281.268451.325282010.08.10 07:041.317160.000.000.0022.00
1791112432010.08.09 16:21buy0.05eurusd1.322341.268451.325282010.08.10 07:041.317210.000.00-0.09-25.65
1790733562010.08.09 10:18buy0.02eurusd1.326411.268451.325282010.08.10 07:041.317160.000.00-0.04-18.50
1790871312010.08.09 11:35buy0.03eurusd1.324331.268451.325282010.08.10 07:041.317160.000.00-0.06-21.51
1790287392010.08.09 00:00buy0.01eurusd1.328401.268451.325282010.08.10 07:041.317170.000.00-0.02-11.23
1791086232010.08.09 15:33buy0.02usdcad1.026101.030171.037182010.08.10 07:091.030170.000.00-0.067.90
1790613142010.08.09 07:45buy0.01usdcad1.028241.030951.037182010.08.10 08:351.030950.000.00-0.032.63
1792144092010.08.10 11:45buy0.01usdchf1.055121.059021.066162010.08.10 12:451.059020.000.000.003.68
1792155112010.08.10 12:10buy0.15audusd0.908360.858360.917332010.08.10 15:050.909130.000.000.0011.55
1792210172010.08.10 14:02buy0.25audusd0.906270.858360.917332010.08.10 15:050.909130.000.000.0071.50
1792120922010.08.10 10:15buy0.09audusd0.910380.858360.917332010.08.10 15:050.909200.000.000.00-10.62
1791033512010.08.09 14:22buy0.02audusd0.916350.858360.917332010.08.10 15:050.909200.000.000.14-14.30
1790250852010.08.08 23:00buy0.01audusd0.918360.858360.917332010.08.10 15:050.909200.000.000.07-9.16
1791687532010.08.10 03:40buy0.05audusd0.912400.858360.917332010.08.10 15:050.909200.000.000.00-16.00
1791564742010.08.10 01:13buy0.03audusd0.914410.858360.917332010.08.10 15:050.909200.000.000.00-15.63
1792914222010.08.11 02:18buy0.02usdchf1.051001.054571.062002010.08.11 06:391.054570.000.000.006.77
1792866152010.08.11 02:00buy0.01usdcad1.033301.035341.044302010.08.11 07:531.035340.000.000.001.97
1792726452010.08.11 01:00buy0.01usdchf1.053001.057261.062002010.08.11 14:531.057260.000.000.004.03
1793510822010.08.11 15:00buy0.01usdchf1.057311.060101.068262010.08.11 22:031.060100.000.00-0.032.63
1794043002010.08.12 05:42buy0.02usdcad1.045261.047311.056242010.08.12 09:171.047310.000.000.003.91
1794673492010.08.12 15:14buy0.25usdchf1.048291.000481.059292010.08.12 17:231.051100.000.000.0066.83
1794458912010.08.12 12:29buy0.05usdchf1.054461.000481.059292010.08.12 17:231.051100.000.000.00-15.98
1794495582010.08.12 12:55buy0.09usdchf1.052311.000481.059292010.08.12 17:231.051100.000.000.00-10.36
1794564942010.08.12 13:41buy0.15usdchf1.050291.000481.059292010.08.12 17:231.051100.000.000.0011.56
1793907592010.08.12 02:30buy0.03usdchf1.056511.000481.059292010.08.12 17:231.051140.000.000.00-15.33
1793859292010.08.11 23:53buy0.02usdchf1.058491.000481.059292010.08.12 17:231.051140.000.000.00-13.98
1793836672010.08.11 22:03buy0.01usdchf1.060481.000481.059292010.08.12 17:231.051140.000.000.00-8.89
1794889202010.08.12 19:22buy0.02usdchf1.049191.051441.060202010.08.13 09:551.051440.000.00-0.024.28
1796405052010.08.16 05:29buy0.05usdcad1.039010.987391.049902010.08.16 10:571.042820.000.000.0018.27
1794707412010.08.12 15:32buy0.02usdcad1.043200.987391.049902010.08.16 10:571.042940.000.00-0.12-0.50
1796093542010.08.15 23:09buy0.03usdcad1.041200.987391.049902010.08.16 10:571.042920.000.000.004.95
1793825112010.08.11 21:15buy0.01usdcad1.047300.987391.049902010.08.16 10:571.042940.000.00-0.06-4.18
1796860542010.08.16 10:31buy0.25usdchf1.036660.991221.047682010.08.16 11:001.039710.000.000.0073.34
1796603492010.08.16 07:54buy0.09usdchf1.041000.991221.047682010.08.16 11:001.039660.000.000.00-11.60
1796510982010.08.16 06:57buy0.05usdchf1.043000.991221.047682010.08.16 11:001.039660.000.000.00-16.06
1796845212010.08.16 10:26buy0.15usdchf1.038700.991221.047682010.08.16 11:001.039660.000.000.0013.85
1796472282010.08.16 06:39buy0.03usdchf1.045000.991221.047682010.08.16 11:001.039660.000.000.00-15.41
1796459602010.08.16 06:31buy0.02usdchf1.047100.991221.047682010.08.16 11:001.039660.000.000.00-14.31
1794887642010.08.12 19:15buy0.01usdchf1.051210.991221.047682010.08.16 11:001.039660.000.00-0.02-11.11
1796935512010.08.16 11:31buy0.03usdjpy85.49079.89086.3892010.08.17 14:3685.5950.000.00-0.053.68
1797176462010.08.16 13:18buy0.05usdjpy85.28979.89086.3892010.08.17 14:3685.5950.000.00-0.0817.87
1796481722010.08.16 06:45buy0.01usdjpy85.89079.89086.3892010.08.17 14:3685.5950.000.00-0.02-3.45
1796716802010.08.16 09:10buy0.02usdjpy85.68879.89086.3892010.08.17 14:3685.5950.000.00-0.03-2.17
1799637812010.08.18 08:30buy0.01eurusd1.286331.288811.297332010.08.18 10:151.288810.000.000.002.48
1799753612010.08.18 09:59buy0.70usdcad1.028610.984941.039692010.08.18 13:341.031730.000.000.00211.68
1799700922010.08.18 09:08buy0.42usdcad1.030740.984941.039692010.08.18 13:341.031750.000.000.0041.11
1798909002010.08.17 14:56buy0.25usdcad1.032690.984941.039692010.08.18 13:341.031750.000.00-0.76-22.78
1798797392010.08.17 12:46buy0.15usdcad1.034710.984941.039692010.08.18 13:341.031750.000.00-0.45-43.03
1798718742010.08.17 12:04buy0.09usdcad1.036760.984941.039692010.08.18 13:341.031740.000.00-0.27-43.79
1798172622010.08.17 05:38buy0.03usdcad1.040790.984941.039692010.08.18 13:341.031740.000.00-0.09-26.31
1797713612010.08.16 22:01buy0.02usdcad1.042930.984941.039692010.08.18 13:341.031740.000.00-0.06-21.69
1798578502010.08.17 10:17buy0.05usdcad1.038770.984941.039692010.08.18 13:341.031740.000.00-0.15-34.07
1797455682010.08.16 19:00buy0.01usdcad1.044940.984941.039692010.08.18 13:341.031740.000.00-0.06-12.79
1800575022010.08.18 23:51buy0.05audusd0.896410.842570.907422010.08.19 07:070.899510.000.000.0015.50
1800105132010.08.18 13:45buy0.02audusd0.900470.842570.907422010.08.19 07:070.899490.000.000.43-1.96
1800126742010.08.18 14:26buy0.03audusd0.898430.842570.907422010.08.19 07:070.899510.000.000.643.24
1799757482010.08.18 10:00buy0.01audusd0.902570.842570.907422010.08.19 07:070.899430.000.000.21-3.14
1800859212010.08.19 07:36buy0.09eurusd1.277561.225901.288612010.08.19 08:311.280460.000.000.0026.10
1800582532010.08.18 23:59buy0.05eurusd1.279651.225901.288612010.08.19 08:311.280450.000.000.004.00
1800561182010.08.18 23:29buy0.02eurusd1.283871.225901.288612010.08.19 08:311.280360.000.000.00-7.02
1800478662010.08.18 20:15buy0.01eurusd1.285911.225901.288612010.08.19 08:311.280370.000.00-0.05-5.54
1800571112010.08.18 23:47buy0.03eurusd1.281781.225901.288612010.08.19 08:311.280360.000.000.00-4.26
1800938082010.08.19 10:00buy0.01eurusd1.281851.288171.292872010.08.19 13:141.288170.000.000.006.32
1801473032010.08.19 23:41buy0.02audusd0.889180.891960.900182010.08.23 09:470.891960.000.000.145.56
1801424372010.08.19 22:30buy0.01audusd0.891180.895300.900182010.08.23 11:330.895300.000.000.074.12
1803025912010.08.23 06:41buy0.02usdcad1.047210.989181.056202010.08.23 14:151.049130.000.000.003.66
1803455552010.08.23 10:54buy0.03usdcad1.044991.047041.056202010.08.23 14:151.049100.000.000.0011.75
1802770222010.08.23 00:30buy0.01usdcad1.049180.989181.056202010.08.23 14:151.049150.000.000.00-0.03
1803710332010.08.23 14:30buy0.01usdcad1.049801.053771.060802010.08.24 00:291.053770.000.00-0.033.77
1804160512010.08.23 22:30buy0.09eurusd1.264791.221521.273772010.08.24 06:291.265820.000.000.009.27
1804215062010.08.23 23:36buy0.15eurusd1.262791.221521.273772010.08.24 06:291.265810.000.000.0045.30
1803720582010.08.23 14:44buy0.05eurusd1.266751.221521.273772010.08.24 06:291.265840.000.00-0.09-4.55
1803138032010.08.23 07:42buy0.03eurusd1.268781.221521.273772010.08.24 06:291.265810.000.00-0.05-8.91
1802617672010.08.22 22:00buy0.02eurusd1.270751.221521.273772010.08.24 06:291.265800.000.00-0.04-9.90
1801424432010.08.19 22:30buy0.01eurusd1.281551.221521.273772010.08.24 06:291.265770.000.00-0.04-15.78
1804538542010.08.24 08:04buy0.09usdjpy84.39279.31985.2862010.08.24 08:4084.4820.000.000.009.59
1804517512010.08.24 07:21buy0.05usdjpy84.60679.31985.2862010.08.24 08:4084.4820.000.000.00-7.34
1804548612010.08.24 08:13buy0.15usdjpy84.18679.31985.2862010.08.24 08:4084.4830.000.000.0052.73
1804101772010.08.23 21:09buy0.02usdjpy85.11479.31985.2862010.08.24 08:4084.4820.000.000.00-14.96
1804387432010.08.24 04:46buy0.03usdjpy84.91079.31985.2862010.08.24 08:4084.4820.000.000.00-15.20
1803852772010.08.23 17:30buy0.01usdjpy85.32079.31985.2862010.08.24 08:4084.4820.000.00-0.02-9.92
1805084942010.08.24 17:43buy0.25usdchf1.028930.981261.039942010.08.24 20:541.031580.000.000.0064.22
1804875112010.08.24 13:50buy0.03usdchf1.037380.981261.039942010.08.24 20:541.031580.000.000.00-16.87
1804904892010.08.24 14:03buy0.05usdchf1.035130.981261.039942010.08.24 20:541.031540.000.000.00-17.40
1804913052010.08.24 14:06buy0.09usdchf1.033110.981261.039942010.08.24 20:541.031540.000.000.00-13.70
1804963302010.08.24 14:26buy0.15usdchf1.031000.981261.039942010.08.24 20:541.031540.000.000.007.85
1804865232010.08.24 13:40buy0.02usdchf1.039350.981261.039942010.08.24 20:541.031580.000.000.00-15.06
1804561942010.08.24 08:45buy0.01usdchf1.041260.981261.039942010.08.24 20:541.031600.000.000.00-9.36
1805451292010.08.25 05:38buy0.05usdchf1.028150.973721.039222010.08.25 06:021.031420.000.000.0015.85
1805215322010.08.24 21:00buy0.01usdchf1.033960.973721.039222010.08.25 06:021.031430.000.000.00-2.45
1805220192010.08.24 21:01buy0.02usdchf1.032280.973721.039222010.08.25 06:021.031430.000.000.00-1.65
1805434162010.08.25 04:47buy0.03usdchf1.030240.973721.039222010.08.25 06:021.031430.000.000.003.46
1805521512010.08.25 08:03buy0.02usdchf1.027281.030781.038282010.08.25 11:561.030780.000.000.006.79
1805179862010.08.24 20:45buy0.01usdcad1.060951.064261.069912010.08.25 12:291.064260.000.00-0.033.11
1805503942010.08.25 07:53buy0.02usdcad1.058911.064271.069912010.08.25 12:291.064270.000.000.0010.07
1805790842010.08.25 14:00buy0.02usdchf1.024991.027901.035992010.08.25 15:321.027900.000.000.005.66
1806619772010.08.26 14:11buy0.03usdcad1.053990.997851.064932010.08.26 21:291.057550.000.00-0.0910.10
1806445292010.08.26 10:25buy0.02usdcad1.055950.997851.064932010.08.26 21:291.057550.000.00-0.063.03
1806412932010.08.26 10:00buy0.01usdcad1.057950.997851.064932010.08.26 21:291.057530.000.00-0.03-0.40
1806599542010.08.26 14:02buy0.02usdchf1.022831.026081.033852010.08.27 14:051.026080.000.00-0.026.33
1806870412010.08.26 21:30buy0.01eurusd1.271961.275621.282962010.08.27 15:181.275620.000.000.003.66
1808446792010.08.31 06:42buy0.05usdjpy84.07378.68085.1732010.08.31 07:2484.3750.000.000.0017.90
1808203732010.08.30 16:15buy0.01usdjpy84.68078.68085.1732010.08.31 07:2484.3720.000.00-0.02-3.65
1808394172010.08.31 04:10buy0.03usdjpy84.27778.68085.1732010.08.31 07:2484.3750.000.000.003.48
1808365142010.08.31 01:44buy0.02usdjpy84.47878.68085.1732010.08.31 07:2484.3710.000.000.00-2.54
1808338232010.08.31 00:06buy0.15eurusd1.264381.214691.275382010.08.31 08:181.267240.000.000.0042.90
1808208122010.08.30 16:29buy0.09eurusd1.266431.214691.275382010.08.31 08:181.267250.000.00-0.167.38
1808154852010.08.30 14:15buy0.05eurusd1.268551.214691.275382010.08.31 08:181.267180.000.00-0.09-6.85
1808071722010.08.30 10:49buy0.03eurusd1.270641.214691.275382010.08.31 08:181.267080.000.00-0.05-10.68
1807809762010.08.30 00:15buy0.01eurusd1.274741.214691.275382010.08.31 08:181.267040.000.00-0.02-7.70
1807968942010.08.30 06:58buy0.02eurusd1.272721.214691.275382010.08.31 08:181.267030.000.00-0.04-11.38
1808430382010.08.31 05:59buy0.25gbpusd1.543171.495781.552092010.08.31 08:321.544100.000.000.0023.25
1808446292010.08.31 06:42buy0.42gbpusd1.541151.495781.552092010.08.31 08:321.544050.000.000.00121.80
1808419042010.08.31 05:36buy0.15gbpusd1.545231.495781.552092010.08.31 08:321.544090.000.000.00-17.10
1808169592010.08.30 14:37buy0.09gbpusd1.547301.495781.552092010.08.31 08:321.544160.000.00-0.13-28.26
1808151352010.08.30 14:10buy0.05gbpusd1.549381.495781.552092010.08.31 08:321.544190.000.00-0.07-25.95
1808134862010.08.30 13:23buy0.03gbpusd1.551661.495781.552092010.08.31 08:321.544190.000.00-0.04-22.41
1808007702010.08.30 08:15buy0.01gbpusd1.555711.495781.552092010.08.31 08:321.544190.000.00-0.01-11.52
1808118122010.08.30 12:51buy0.02gbpusd1.553721.495781.552092010.08.31 08:321.544190.000.00-0.03-19.06
1808547912010.08.31 09:30buy0.01eurusd1.267901.271641.278902010.08.31 13:391.271640.000.000.003.74
1808445582010.08.31 06:42buy0.15audusd0.888920.839040.897912010.08.31 14:000.890120.000.000.0018.00
1808618492010.08.31 11:22buy0.25audusd0.886910.839040.897912010.08.31 14:000.890030.000.000.0078.00
1808434012010.08.31 06:07buy0.09audusd0.890970.839040.897912010.08.31 14:000.890170.000.000.00-7.20
1808080512010.08.30 11:10buy0.02audusd0.896970.839040.897912010.08.31 14:000.890120.000.000.14-13.70
1808186342010.08.30 15:21buy0.03audusd0.894960.000000.897912010.08.31 14:000.890170.000.000.21-14.37
1808228802010.08.30 18:07buy0.05audusd0.892960.839040.897912010.08.31 14:000.890170.000.000.35-13.95
1808049382010.08.30 09:45buy0.01audusd0.899040.839040.897912010.08.31 14:000.890270.000.000.07-8.77
1808864682010.08.31 18:59buy0.02audusd0.888270.891170.899272010.08.31 23:490.891170.000.000.145.80
1808792312010.08.31 14:59buy0.03usdjpy83.97678.37785.0712010.09.01 00:5584.3270.000.00-0.0512.49
1808532352010.08.31 09:00buy0.01usdjpy84.37578.37785.0712010.09.01 00:5584.3230.000.00-0.02-0.62
1808790362010.08.31 14:59buy0.02usdjpy84.17278.37785.0712010.09.01 00:5584.3230.000.00-0.033.58
1808785412010.08.31 14:51buy0.09usdchf1.014590.969241.025572010.09.01 01:591.017800.000.00-0.0828.38
1808732792010.08.31 13:51buy0.05usdchf1.016590.969241.025572010.09.01 01:591.017800.000.00-0.045.94
1808468352010.08.31 07:25buy0.02usdchf1.020610.969241.025572010.09.01 01:591.017670.000.00-0.02-5.78
1805510832010.08.25 08:00buy0.01usdchf1.029350.969241.025572010.09.01 01:591.017670.000.00-0.07-11.48
1808531552010.08.31 08:58buy0.03usdchf1.018610.969241.025572010.09.01 01:591.017670.000.00-0.03-2.77
1808793292010.08.31 15:00buy0.01audusd0.890290.897260.899272010.09.01 02:460.899270.000.000.078.98
1809792212010.09.01 20:45buy0.01usdcad1.050351.052441.061362010.09.02 06:221.052440.000.00-0.091.99
1809947012010.09.02 06:02buy0.02eurusd1.278331.281341.289272010.09.02 08:551.281340.000.000.006.02
1809801182010.09.01 22:00buy0.01eurusd1.280311.282761.289272010.09.02 12:551.282760.000.000.002.45
1809990202010.09.02 08:00buy0.01audusd0.907400.909970.918402010.09.02 22:140.909970.000.000.072.57
1810163612010.09.02 16:54buy0.02eurusd1.280971.283351.291992010.09.03 12:001.283350.000.00-0.044.76
1810141122010.09.02 15:00buy0.01eurusd1.283001.286811.291992010.09.03 14:111.286810.000.00-0.023.81
1810979252010.09.06 08:58buy0.09gbpusd1.538371.486521.547292010.09.06 14:191.539500.000.000.0010.17
1811015872010.09.06 10:18buy0.15gbpusd1.536221.486521.547292010.09.06 14:191.539450.000.000.0048.45
1810877862010.09.06 03:15buy0.01gbpusd1.546521.486521.547292010.09.06 14:191.539410.000.000.00-7.11
1810974262010.09.06 08:48buy0.05gbpusd1.540451.486521.547292010.09.06 14:191.539500.000.000.00-4.75
1810949712010.09.06 08:01buy0.02gbpusd1.544451.486521.547292010.09.06 14:191.539450.000.000.00-10.00
1810961512010.09.06 08:33buy0.03gbpusd1.542471.486521.547292010.09.06 14:191.539470.000.000.00-9.00
1811336672010.09.07 00:44buy0.03gbpusd1.535791.480341.546892010.09.07 07:071.539890.000.000.0012.30
1811302842010.09.06 23:21buy0.02gbpusd1.537931.480341.546892010.09.07 07:071.539870.000.000.003.88
1811148312010.09.06 15:15buy0.01gbpusd1.540341.480341.546892010.09.07 07:071.539970.000.00-0.01-0.37
1811282912010.09.06 22:21buy0.05usdchf1.010490.956721.021492010.09.07 09:031.013740.000.000.0016.03
1811135782010.09.06 14:23buy0.03usdchf1.012520.956721.021492010.09.07 09:031.013730.000.00-0.033.58
1811011202010.09.06 10:02buy0.02usdchf1.014640.956721.021492010.09.07 09:031.013730.000.00-0.02-1.80
1810955202010.09.06 08:15buy0.01usdchf1.016640.956721.021492010.09.07 09:031.013730.000.00-0.01-2.87
1811473692010.09.07 08:16buy0.05audusd0.910890.857040.921902010.09.07 13:210.914120.000.000.0016.15
1810882532010.09.06 03:45buy0.01audusd0.917060.857040.921902010.09.07 13:210.914100.000.000.07-2.96
1811400582010.09.07 05:08buy0.03audusd0.912940.857040.921902010.09.07 13:210.914100.000.000.003.48
1811310392010.09.06 23:37buy0.02audusd0.915020.857040.921902010.09.07 13:210.914100.000.000.00-1.84
1811598592010.09.07 14:17buy0.15gbpusd1.530351.480571.541402010.09.07 17:101.533370.000.000.0045.30
1811534152010.09.07 11:38buy0.09gbpusd1.532441.480571.541402010.09.07 17:101.533340.000.000.008.10
1811531562010.09.07 11:32buy0.05gbpusd1.534461.480571.541402010.09.07 17:101.533340.000.000.00-5.60
1811468602010.09.07 08:09buy0.02gbpusd1.538541.480571.541402010.09.07 17:101.533420.000.000.00-10.24
1811475222010.09.07 08:17buy0.03gbpusd1.536521.480571.541402010.09.07 17:101.533440.000.000.00-9.24
1811450392010.09.07 07:15buy0.01gbpusd1.540551.480571.541402010.09.07 17:101.533420.000.000.00-7.13
1811712152010.09.07 19:10buy2.02eurusd1.268851.228811.279842010.09.08 05:531.271790.000.00-3.59593.88
1811505522010.09.07 10:00buy0.42eurusd1.274821.228811.279842010.09.08 05:531.271830.000.00-0.75-125.58
1811617632010.09.07 14:59buy0.70eurusd1.272761.228811.279842010.09.08 05:531.271810.000.00-1.24-66.50
1811624612010.09.07 15:08buy1.19eurusd1.270851.228811.279842010.09.08 05:531.271810.000.00-2.11114.24
1811473422010.09.07 08:15buy0.25eurusd1.276751.228811.279842010.09.08 05:531.271830.000.00-0.44-123.00
1811311692010.09.06 23:44buy0.05eurusd1.282751.228811.279842010.09.08 05:531.271830.000.00-0.09-54.60
1811303552010.09.06 23:21buy0.03eurusd1.284771.228811.279842010.09.08 05:531.271820.000.00-0.05-38.85
1811417572010.09.07 06:07buy0.15eurusd1.278591.228811.279842010.09.08 05:531.271810.000.00-0.27-101.70
1811295872010.09.06 22:59buy0.02eurusd1.286801.228811.279842010.09.08 05:531.271810.000.00-0.04-29.98
1811317092010.09.06 23:51buy0.09eurusd1.280701.228811.279842010.09.08 05:531.271830.000.00-0.16-79.83
1810877912010.09.06 03:15buy0.01eurusd1.288811.228811.279842010.09.08 05:531.271810.000.00-0.04-17.00
1811739292010.09.07 21:21buy0.03audusd0.910160.854120.921162010.09.08 06:220.914500.000.000.0013.02
1811608542010.09.07 14:34buy0.02audusd0.912160.854120.921162010.09.08 06:220.914500.000.000.144.68
1811579122010.09.07 13:30buy0.01audusd0.914180.854120.921162010.09.08 06:220.914500.000.000.070.32
1811561042010.09.07 12:45buy0.09usdjpy83.65278.45484.5472010.09.08 08:5583.7260.000.00-0.147.95
1811446592010.09.07 07:06buy0.05usdjpy83.85878.45484.5472010.09.08 08:5583.7260.000.00-0.08-7.88
1811887712010.09.08 03:47buy0.15usdjpy83.44378.45484.5472010.09.08 08:5583.7260.000.000.0050.70
1810808602010.09.05 22:45buy0.01usdjpy84.45478.45484.5472010.09.08 08:5583.7290.000.00-0.04-8.66
1811422232010.09.07 06:13buy0.03usdjpy84.06078.45484.5472010.09.08 08:5583.7350.000.00-0.05-11.64
1810934442010.09.06 07:06buy0.02usdjpy84.25778.45484.5472010.09.08 08:5583.7350.000.00-0.06-12.47
1812031042010.09.08 06:22buy0.01audusd0.914820.917200.925822010.09.08 18:000.917200.000.000.002.38
1812485872010.09.08 22:15buy0.01audusd0.918470.921510.929472010.09.09 01:520.921510.000.000.003.04
1812779572010.09.09 13:00buy0.01gbpusd1.542121.545601.553112010.09.09 15:081.545600.000.000.003.48
1813757622010.09.13 06:30buy0.09usdchf1.011990.960271.023012010.09.13 07:111.014910.000.000.0025.89
1813708982010.09.13 06:02buy0.05usdchf1.014020.960271.023012010.09.13 07:111.014930.000.000.004.48
1813444292010.09.13 00:05buy0.02usdchf1.018150.960271.023012010.09.13 07:111.014960.000.000.00-6.29
1813423982010.09.12 23:30buy0.01usdchf1.020260.960271.023012010.09.13 07:111.014940.000.000.00-5.24
1813521122010.09.13 02:13buy0.03usdchf1.016060.960271.023012010.09.13 07:111.014930.000.000.00-3.34
1815178422010.09.14 00:42buy0.09usdjpy83.50478.30784.3992010.09.14 05:5883.5860.000.000.008.83
1815190092010.09.14 00:51buy0.15usdjpy83.29578.30784.3992010.09.14 05:5883.5860.000.000.0052.22
1814386582010.09.13 15:44buy0.05usdjpy83.70678.30784.3992010.09.14 05:5883.6090.000.00-0.08-5.80
1813746102010.09.13 06:23buy0.03usdjpy83.90978.30784.3992010.09.14 05:5883.6090.000.00-0.05-10.76
1813552402010.09.13 02:36buy0.02usdjpy84.10678.30784.3992010.09.14 05:5883.6090.000.00-0.03-11.89
1813406432010.09.12 22:15buy0.01usdjpy84.30778.30784.3992010.09.14 05:5883.6090.000.00-0.02-8.35
1815083682010.09.13 23:06buy0.05gbpusd1.540651.486791.547702010.09.14 07:261.539600.000.000.00-5.25
1815131332010.09.13 23:48buy0.09gbpusd1.538711.486791.547702010.09.14 07:261.539600.000.000.008.01
1815530142010.09.14 06:05buy0.15gbpusd1.536691.486791.547702010.09.14 07:261.539610.000.000.0043.80
1814591262010.09.13 17:04buy0.03gbpusd1.542650.000001.547702010.09.14 07:261.539600.000.00-0.04-9.15
1814441312010.09.13 16:00buy0.01gbpusd1.546751.486791.547702010.09.14 07:261.539620.000.00-0.01-7.13
1814506642010.09.13 16:23buy0.02gbpusd1.544701.486791.547702010.09.14 07:261.539620.000.00-0.03-10.16
1815160642010.09.14 00:13buy0.02eurusd1.285811.288901.296812010.09.14 08:121.288900.000.000.006.18
1815742752010.09.14 07:57buy0.42usdchf1.000810.955261.011922010.09.14 09:511.003720.000.000.00121.77
1815273712010.09.14 03:03buy0.09usdchf1.006840.955261.011922010.09.14 09:511.003720.000.000.00-27.98
1815284942010.09.14 03:10buy0.25usdchf1.002980.955261.011922010.09.14 09:511.003720.000.000.0018.43
1814277452010.09.13 14:45buy0.05usdchf1.008920.955261.011922010.09.14 09:511.003710.000.00-0.04-25.95
1815281992010.09.14 03:10buy0.15usdchf1.004840.955261.011922010.09.14 09:511.003720.000.000.00-16.74
1814074392010.09.13 12:50buy0.02usdchf1.013030.955261.011922010.09.14 09:511.003800.000.00-0.02-18.39
1814228222010.09.13 14:16buy0.03usdchf1.011030.955261.011922010.09.14 09:511.003710.000.00-0.03-21.88
1813834652010.09.13 09:00buy0.01usdchf1.015060.955261.011922010.09.14 09:511.003830.000.00-0.01-11.19
1815004632010.09.13 21:45buy0.01eurusd1.287811.292441.294812010.09.14 14:281.294810.000.000.007.00
1815959252010.09.14 09:46buy0.02eurusd1.283801.292641.294812010.09.14 14:281.294810.000.000.0022.02
1813825122010.09.13 08:15buy0.01audusd0.932410.941360.943402010.09.14 15:150.943400.000.000.0710.99
1816391402010.09.14 14:28buy0.01eurusd1.295011.298431.305992010.09.14 15:221.298430.000.000.003.42
1816966102010.09.15 03:08buy0.03eurusd1.296261.240161.307202010.09.15 07:271.300070.000.000.0011.43
1816917082010.09.15 01:43buy0.02eurusd1.298201.240161.307202010.09.15 07:271.300080.000.000.003.76
1816897862010.09.15 01:30buy0.01eurusd1.300171.240161.307202010.09.15 07:271.300100.000.000.00-0.07
1817095142010.09.15 09:00buy0.01gbpusd1.550191.552641.561192010.09.15 11:281.552640.000.000.002.45
1817080462010.09.15 08:16buy0.02eurusd1.297991.301611.308972010.09.15 15:121.301610.000.000.007.24
1817561502010.09.16 05:27buy0.03audusd0.933640.877810.944692010.09.16 07:230.937470.000.000.0011.49
1817222982010.09.15 14:30buy0.01audusd0.937830.877810.944692010.09.16 07:230.937480.000.000.22-0.35
1817362372010.09.15 21:04buy0.02audusd0.935690.877810.944692010.09.16 07:230.937490.000.000.003.60
1817626542010.09.16 08:32buy0.09gbpusd1.555041.503421.566052010.09.16 08:431.558550.000.000.0031.59
1817399102010.09.15 23:00buy0.01gbpusd1.563411.503421.566052010.09.16 08:431.558670.000.000.00-4.74
1817567022010.09.16 05:50buy0.03gbpusd1.559341.503421.566052010.09.16 08:431.558620.000.000.00-2.16
1817623312010.09.16 08:30buy0.05gbpusd1.557051.503421.566052010.09.16 08:431.558530.000.000.007.40
1817497592010.09.16 02:54buy0.02gbpusd1.561351.503421.566052010.09.16 08:431.558600.000.000.00-5.50
1817059892010.09.15 07:30buy0.01eurusd1.299971.306961.308972010.09.16 10:441.308970.000.00-0.059.00
1817799712010.09.16 12:46buy0.03gbpusd1.557701.501731.568662010.09.16 13:361.561530.000.000.0011.49
1817778632010.09.16 12:34buy0.02gbpusd1.559711.501731.568662010.09.16 13:361.561530.000.000.003.64
1817719002010.09.16 11:00buy0.01gbpusd1.561661.501731.568662010.09.16 13:361.561520.000.000.00-0.14
1817811962010.09.16 12:51buy0.02audusd0.935140.937380.946142010.09.16 14:370.937380.000.000.004.48
1818055112010.09.16 22:00buy0.01eurusd1.307541.312541.318552010.09.17 06:011.312540.000.000.005.00
1817608482010.09.16 08:00buy0.01audusd0.937170.943370.946142010.09.17 06:100.943370.000.000.076.20
1818786312010.09.19 22:45buy0.01eurusd1.304401.308841.315402010.09.20 07:231.308840.000.000.004.44
1818845142010.09.20 01:00buy0.01audusd0.939070.944770.950072010.09.20 09:000.944770.000.000.005.70
1819125232010.09.20 09:22buy0.05gbpusd1.558481.504521.569292010.09.20 11:381.561610.000.000.0015.65
1819107652010.09.20 08:45buy0.03gbpusd1.560301.504521.569292010.09.20 11:381.561610.000.000.003.93
1818810752010.09.19 23:15buy0.01gbpusd1.564521.504521.569292010.09.20 11:381.561600.000.000.00-2.92
1819101142010.09.20 08:30buy0.02gbpusd1.562381.504521.569292010.09.20 11:381.561600.000.000.00-1.56
1819053922010.09.20 07:30buy0.09usdchf1.003220.951861.014352010.09.20 12:031.006750.000.000.0031.56
1819046532010.09.20 07:24buy0.03usdchf1.007710.951861.014352010.09.20 12:031.006830.000.000.00-2.62
1818956272010.09.20 05:00buy0.01usdchf1.011870.951861.014352010.09.20 12:031.006800.000.000.00-5.04
1819005902010.09.20 06:47buy0.02usdchf1.009910.000001.014352010.09.20 12:031.006800.000.000.00-6.18
1819051352010.09.20 07:27buy0.05usdchf1.005600.951861.014352010.09.20 12:031.006810.000.000.006.01
1819439682010.09.20 14:59buy0.03usdcad1.028510.972621.037452010.09.20 19:211.029690.000.000.003.44
1819457692010.09.20 15:12buy0.05usdcad1.026470.972621.037452010.09.20 19:211.029780.000.000.0016.07
1819090842010.09.20 08:10buy0.02usdcad1.030630.972621.037452010.09.20 19:211.029690.000.000.00-1.83
1818810922010.09.19 23:15buy0.01usdcad1.032620.972621.037452010.09.20 19:211.029700.000.000.00-2.84
1819403022010.09.20 14:29buy0.02usdchf1.004510.946511.013492010.09.21 04:171.006730.000.00-0.024.41
1819739012010.09.21 01:05buy0.03usdchf1.002490.946511.013492010.09.21 04:171.006530.000.000.0012.04
1819327482010.09.20 13:30buy0.01usdchf1.006520.946511.013492010.09.21 04:171.006730.000.00-0.010.21
1819590612010.09.20 19:23buy0.02eurusd1.305531.307881.316552010.09.21 06:491.307880.000.00-0.044.70
1819478992010.09.20 15:45buy0.01eurusd1.307551.312841.316552010.09.21 10:031.312840.000.00-0.025.29
1819627472010.09.20 20:30buy0.01usdcad1.028761.030911.039762010.09.21 12:301.030910.000.00-0.032.09
1819463002010.09.20 15:15buy0.01audusd0.949090.889080.956022010.09.21 12:400.948940.000.000.07-0.15
1819549522010.09.20 18:11buy0.02audusd0.947020.889080.956022010.09.21 12:400.948920.000.000.153.80
1819804192010.09.21 02:32buy0.03audusd0.945020.889080.956022010.09.21 12:400.948900.000.000.0011.64
1819980472010.09.21 07:31buy0.03gbpusd1.552001.495951.562942010.09.21 13:441.555840.000.000.0011.52
1819974822010.09.21 07:26buy0.02gbpusd1.554021.495951.562942010.09.21 13:441.555870.000.000.003.70
1819689212010.09.20 23:30buy0.01gbpusd1.555951.495951.562942010.09.21 13:441.555850.000.000.00-0.10
1820398572010.09.21 18:15buy0.02eurusd1.311281.316011.322272010.09.21 18:151.316010.000.000.009.46
1820320002010.09.21 14:52buy0.02gbpusd1.554311.556461.565262010.09.21 18:181.556460.000.000.004.30
1820330462010.09.21 15:00buy0.01eurusd1.313371.319241.322272010.09.21 18:271.319240.000.000.005.87
1820275982010.09.21 13:45buy0.01gbpusd1.556261.562061.565262010.09.21 18:461.562060.000.000.005.80
1820456852010.09.21 18:35buy0.05usdcad1.023710.970081.034762010.09.21 19:321.027060.000.000.0016.31
1820421982010.09.21 18:21buy0.03usdcad1.025820.970081.034762010.09.21 19:321.027060.000.000.003.62
1820413562010.09.21 18:18buy0.02usdcad1.028070.970081.034762010.09.21 19:321.027050.000.000.00-1.99
1820263092010.09.21 13:15buy0.01usdcad1.030080.970081.034762010.09.21 19:321.027050.000.000.00-2.95
1820577582010.09.21 22:12buy0.02audusd0.953160.956180.964132010.09.22 01:330.956180.000.000.006.04
1820550662010.09.21 20:45buy0.01eurusd1.326601.329091.337602010.09.22 01:341.329090.000.00-0.022.49
1820739722010.09.22 07:35buy0.42usdchf0.992890.947291.003942010.09.22 08:370.995920.000.000.00127.78
1820721872010.09.22 06:54buy0.25usdchf0.994990.947291.003942010.09.22 08:370.995910.000.000.0023.09
1820470132010.09.21 18:42buy0.15usdchf0.996990.947291.003942010.09.22 08:370.995890.000.00-0.13-16.57
1820446162010.09.21 18:31buy0.09usdchf0.999130.947291.003942010.09.22 08:370.995890.000.00-0.08-29.28
1819991302010.09.21 07:58buy0.03usdchf1.003290.947291.003942010.09.22 08:370.995890.000.00-0.03-22.29
1819874942010.09.21 04:17buy0.01usdchf1.007440.947291.003942010.09.22 08:370.995830.000.00-0.01-11.66
1820432342010.09.21 18:25buy0.05usdchf1.001280.947291.003942010.09.22 08:370.995880.000.00-0.04-27.11
1819927662010.09.21 06:01buy0.02usdchf1.005310.000001.003942010.09.22 08:370.995880.000.00-0.02-18.94
1820845652010.09.22 11:04buy0.02eurusd1.337071.340971.348142010.09.22 13:261.340970.000.000.007.80
1820837972010.09.22 10:45buy0.01eurusd1.339141.341911.348142010.09.22 13:431.341910.000.000.002.77
1820550772010.09.21 20:45buy0.01audusd0.955220.957860.964132010.09.22 14:240.957860.000.000.082.64
1821301102010.09.23 09:31buy0.09eurusd1.332671.280691.343702010.09.23 13:021.335510.000.000.0025.56
1821058812010.09.22 21:00buy0.01eurusd1.340691.280691.343702010.09.23 13:021.335490.000.000.00-5.20
1821232732010.09.23 07:31buy0.03eurusd1.336661.280691.343702010.09.23 13:021.335490.000.000.00-3.51
1821271402010.09.23 08:43buy0.05eurusd1.334701.280691.343702010.09.23 13:021.335510.000.000.004.05
1821103392010.09.22 23:39buy0.02eurusd1.338610.000001.343702010.09.23 13:021.335490.000.000.00-6.24
1821301232010.09.23 09:31buy0.09audusd0.948530.896590.959502010.09.23 14:380.951420.000.000.0026.01
1821056212010.09.22 20:45buy0.01audusd0.956590.896590.959502010.09.23 14:380.951440.000.000.23-5.15
1821265462010.09.23 08:33buy0.05audusd0.950620.896590.959502010.09.23 14:380.951430.000.000.004.05
1821243332010.09.23 07:54buy0.03audusd0.952580.896590.959502010.09.23 14:380.951420.000.000.00-3.48
1821076252010.09.22 22:32buy0.02audusd0.954610.896590.959502010.09.23 14:380.951420.000.000.00-6.38
1821345222010.09.23 11:15buy0.01gbpusd1.567621.571961.578602010.09.23 14:501.571960.000.000.004.34
1821554382010.09.23 20:23buy0.03eurusd1.331371.275341.340322010.09.24 01:191.332560.000.00-0.063.57
1821604902010.09.23 23:59buy0.05eurusd1.329361.275341.340322010.09.24 01:191.332560.000.000.0016.00
1821532932010.09.23 18:48buy0.02eurusd1.333281.275341.340322010.09.24 01:191.332560.000.00-0.04-1.44
1821522612010.09.23 17:45buy0.01eurusd1.335281.275341.340322010.09.24 01:191.332560.000.00-0.02-2.72
1820461022010.09.21 18:36buy0.05usdjpy85.05179.66885.5502010.09.24 04:1584.7460.000.00-0.39-17.99
1820623822010.09.22 00:33buy0.09usdjpy84.85179.66885.5502010.09.24 04:1584.7430.000.00-0.55-11.47
1820792792010.09.22 09:07buy0.15usdjpy84.65279.66885.5502010.09.24 04:1584.7480.000.00-0.9116.99
1820899122010.09.22 13:18buy0.25usdjpy84.44779.66885.5502010.09.24 04:1584.7460.000.00-1.5288.20
1819938002010.09.21 06:43buy0.02usdjpy85.46079.66885.5502010.09.24 04:1584.7620.000.00-0.15-16.47
1820391472010.09.21 18:06buy0.03usdjpy85.2500.00085.5502010.09.24 04:1584.7450.000.00-0.24-17.88
1819165022010.09.20 10:15buy0.01usdjpy85.66879.66885.5502010.09.24 04:1584.7620.000.00-0.11-10.69
1821560752010.09.23 21:01buy0.03audusd0.948570.892710.959572010.09.24 08:000.952490.000.000.0011.76
1821542752010.09.23 19:29buy0.02audusd0.950760.892710.959572010.09.24 08:000.952490.000.000.153.46
1821474282010.09.23 15:15buy0.01audusd0.952750.892710.959572010.09.24 08:000.952590.000.000.07-0.16
1822831792010.09.27 08:53buy0.03eurusd1.343551.287651.354652010.09.27 11:081.347460.000.000.0011.73
1822766672010.09.27 06:29buy0.02eurusd1.345651.287651.354652010.09.27 11:081.347460.000.000.003.62
1822740112010.09.27 05:15buy0.01eurusd1.347651.287651.354652010.09.27 11:081.347460.000.000.00-0.19
1822819092010.09.27 08:23buy0.02gbpusd1.580321.584341.591322010.09.27 12:401.584340.000.000.008.04
1822744482010.09.27 05:30buy0.01gbpusd1.582471.584501.591322010.09.27 13:081.584500.000.000.002.03
1822798902010.09.27 07:35buy0.02usdcad1.023421.027241.034422010.09.27 14:381.027240.000.000.007.44
1822503572010.09.26 23:26buy0.02audusd0.959510.962280.970512010.09.27 19:390.962280.000.000.005.54
1822707182010.09.27 03:45buy0.01usdcad1.025441.028681.034422010.09.28 02:481.028680.000.00-0.033.15
1823094692010.09.27 17:01buy0.02gbpusd1.584021.525961.590822010.09.28 08:301.583300.000.00-0.03-1.44
1823577152010.09.28 06:01buy0.05gbpusd1.579781.525961.590822010.09.28 08:301.583190.000.000.0017.05
1823280102010.09.27 21:44buy0.03gbpusd1.581831.525961.590822010.09.28 08:301.583300.000.000.004.41
1823063272010.09.27 16:15buy0.01gbpusd1.585971.525961.590822010.09.28 08:301.583340.000.00-0.01-2.63
1823240842010.09.27 20:29buy0.03eurusd1.344251.288351.351242010.09.28 09:201.343160.000.00-0.06-3.27
1823618262010.09.28 06:46buy0.05eurusd1.342251.288351.351242010.09.28 09:201.343160.000.000.004.55
1823635912010.09.28 07:02buy0.09eurusd1.340201.288351.351242010.09.28 09:201.343160.000.000.0026.64
1822987022010.09.27 13:56buy0.02eurusd1.346340.000001.351242010.09.28 09:201.343160.000.00-0.04-6.36
1822895962010.09.27 11:30buy0.01eurusd1.348351.288351.351242010.09.28 09:201.343160.000.00-0.02-5.19
1823716902010.09.28 09:30buy0.01gbpusd1.585081.587441.596082010.09.28 10:091.587440.000.000.002.36
1823626912010.09.28 06:55buy0.02audusd0.957480.961800.968502010.09.28 10:240.961800.000.000.008.64
1823765402010.09.28 10:58buy0.02eurusd1.346191.348891.357222010.09.28 13:181.348890.000.000.005.40
1823739652010.09.28 10:00buy0.01eurusd1.348221.355161.357222010.09.28 15:281.357220.000.000.009.00
1822451422010.09.26 22:16buy0.01audusd0.961520.966480.968502010.09.28 18:390.966480.000.000.084.96
1824039112010.09.28 16:45buy0.01gbpusd1.579571.582561.590562010.09.29 06:011.582560.000.00-0.012.99
1824304762010.09.29 00:45buy0.01eurusd1.358421.361741.369422010.09.29 07:401.361740.000.000.003.32
1824323042010.09.29 02:00buy0.01audusd0.967320.970800.978322010.09.29 07:500.970800.000.000.003.48
1823993672010.09.28 15:24buy0.03usdcad1.030940.974961.037542010.09.29 08:111.029460.000.00-0.09-4.31
1824325782010.09.29 02:13buy0.05usdcad1.028580.974961.037542010.09.29 08:111.029460.000.000.004.27
1824467182010.09.29 07:11buy0.09usdcad1.026680.974961.037542010.09.29 08:111.029490.000.000.0024.57
1823936252010.09.28 14:31buy0.02usdcad1.032990.000001.037542010.09.29 08:111.029460.000.00-0.06-6.86
1823901912010.09.28 14:15buy0.01usdcad1.034960.974961.037542010.09.29 08:111.029460.000.00-0.03-5.34
1824535152010.09.29 08:45buy0.01eurusd1.358971.362241.369982010.09.29 12:381.362240.000.000.003.27
1824688192010.09.29 12:30buy0.03usdcad1.024711.026731.035862010.09.29 14:251.028780.000.000.0011.87
1824583492010.09.29 09:45buy0.01usdcad1.029060.969071.035862010.09.29 14:251.028790.000.000.00-0.26
1824618022010.09.29 10:44buy0.02usdcad1.027020.969071.035862010.09.29 14:251.028780.000.000.003.42
1824703012010.09.29 12:49buy0.02eurusd1.360421.302451.369402010.09.29 15:251.362410.000.000.003.98
1824729982010.09.29 13:32buy0.03eurusd1.358661.302451.369402010.09.29 15:251.362410.000.000.0011.25
1824696062010.09.29 12:38buy0.01eurusd1.362451.302451.369402010.09.29 15:251.362380.000.000.00-0.07
1824882692010.09.29 17:09buy0.02gbpusd1.578771.581891.589752010.09.30 01:311.581890.000.00-0.096.24
1824826942010.09.29 15:45buy0.01gbpusd1.580811.583281.589752010.09.30 06:021.583280.000.00-0.042.47
1824822972010.09.29 15:35buy0.02usdcad1.030141.032381.041142010.09.30 06:441.032380.000.00-0.184.34
1825127412010.09.30 05:35buy0.05eurusd1.357881.304031.368932010.09.30 07:381.361140.000.000.0016.30
1824855372010.09.29 16:15buy0.01eurusd1.364001.304031.368932010.09.30 07:381.361040.000.00-0.06-2.96
1824865382010.09.29 16:33buy0.02eurusd1.361870.000001.368932010.09.30 07:381.361040.000.00-0.11-1.66
1825079242010.09.30 02:38buy0.03eurusd1.359961.304031.368932010.09.30 07:381.361040.000.000.003.24
1825215362010.09.30 08:30buy0.01eurusd1.361151.365301.372302010.09.30 09:441.365300.000.000.004.15
1825123422010.09.30 05:30buy0.03audusd0.966600.910570.977552010.09.30 12:310.970390.000.000.0011.37
1824891762010.09.29 17:30buy0.01audusd0.970570.910570.977552010.09.30 12:310.970380.000.000.23-0.19
1824935182010.09.29 19:15buy0.02audusd0.968590.000000.977552010.09.30 12:310.970380.000.000.463.58
1825353512010.09.30 12:42buy0.03usdcad1.026030.972331.034982010.09.30 14:231.027560.000.000.004.47
1825359492010.09.30 12:52buy0.05usdcad1.023760.972331.034982010.09.30 14:231.027420.000.000.0017.81
1824800452010.09.29 15:00buy0.01usdcad1.032210.972331.034982010.09.30 14:231.027560.000.00-0.09-4.53
1825346732010.09.30 12:30buy0.02usdcad1.028090.972331.034982010.09.30 14:231.027560.000.000.00-1.03
1825584722010.09.30 22:51buy0.02audusd0.964620.968020.975622010.10.01 04:030.968020.000.000.006.80
1825554012010.09.30 19:45buy0.01eurusd1.363491.366881.374532010.10.01 07:451.366880.000.00-0.023.39
1825572802010.09.30 21:30buy0.01audusd0.966650.971180.975622010.10.01 10:110.971180.000.000.004.53
1826266482010.10.04 08:56buy0.15eurusd1.368171.318211.379162010.10.04 11:121.371020.000.000.0042.75
1826211662010.10.04 07:05buy0.03eurusd1.374151.318211.379162010.10.04 11:121.371140.000.000.00-9.03
1826224632010.10.04 07:31buy0.05eurusd1.372191.318211.379162010.10.04 11:121.371040.000.000.00-5.75
1826252922010.10.04 08:18buy0.09eurusd1.370171.318211.379162010.10.04 11:121.371020.000.000.007.65
1826206742010.10.04 07:00buy0.02eurusd1.376211.318211.379162010.10.04 11:121.371140.000.000.00-10.14
1826198902010.10.04 06:30buy0.01eurusd1.378231.318211.379162010.10.04 11:121.371140.000.000.00-7.09
1826648652010.10.04 23:48buy0.03eurusd1.365071.309131.376112010.10.05 04:511.369000.000.000.0011.79
1826629542010.10.04 23:26buy0.02eurusd1.367161.309131.376112010.10.05 04:511.369000.000.000.003.68
1826407162010.10.04 14:45buy0.01eurusd1.369181.309131.376112010.10.05 04:511.369000.000.00-0.02-0.18
1826977432010.10.05 07:09buy0.25audusd0.955600.908440.966582010.10.05 07:530.958420.000.000.0070.50
1826812342010.10.05 04:21buy0.15audusd0.957590.908440.966582010.10.05 07:530.958420.000.000.0012.45
1826775352010.10.05 03:30buy0.05audusd0.961640.908440.966582010.10.05 07:530.958440.000.000.00-16.00
1826776572010.10.05 03:30buy0.09audusd0.959660.908440.966582010.10.05 07:530.958430.000.000.00-11.07
1826774562010.10.05 03:30buy0.03audusd0.964240.908440.966582010.10.05 07:530.958440.000.000.00-17.40
1826333872010.10.04 12:15buy0.01audusd0.968480.908440.966582010.10.05 07:530.958430.000.000.08-10.05
1826437242010.10.04 16:00buy0.02audusd0.966400.000000.966582010.10.05 07:530.958430.000.000.15-15.94
1826908772010.10.05 06:00buy0.01eurusd1.370301.376941.379042010.10.05 08:341.379040.000.000.008.74
1826991252010.10.05 07:30buy0.01gbpusd1.579481.588131.590432010.10.05 08:341.590430.000.000.0010.95
1826917562010.10.05 06:03buy0.02eurusd1.368141.376961.379042010.10.05 08:341.379040.000.000.0021.80
1827351132010.10.05 20:26buy0.03gbpusd1.587721.531761.598792010.10.06 03:511.591640.000.00-0.0411.76
1827243292010.10.05 14:45buy0.01gbpusd1.591761.531761.598792010.10.06 03:521.591630.000.00-0.01-0.13
1827291482010.10.05 16:12buy0.02gbpusd1.589881.531761.598792010.10.06 03:521.591640.000.00-0.033.52
1827402972010.10.06 00:41buy0.02eurusd1.383371.386011.394372010.10.06 10:121.386010.000.000.005.28
1827577702010.10.06 11:05buy0.02eurusd1.381261.384541.392372010.10.06 12:071.384540.000.000.006.56
1827387912010.10.06 00:00buy0.01eurusd1.385371.390241.392372010.10.06 15:361.392370.000.000.007.00
1827866172010.10.06 20:00buy0.01audusd0.977220.982280.988142010.10.07 02:250.982280.000.000.235.06
1827869482010.10.06 20:11buy0.02gbpusd1.588481.530471.597472010.10.07 06:421.590390.000.00-0.093.82
1827889972010.10.06 22:40buy0.03gbpusd1.586551.530471.597472010.10.07 06:421.590380.000.000.0011.49
1827779222010.10.06 15:30buy0.01gbpusd1.590471.530471.597472010.10.07 06:421.590390.000.00-0.04-0.08
1827963642010.10.07 02:17buy0.02eurusd1.390431.397351.401342010.10.07 08:231.397350.000.000.0013.84
1827892852010.10.06 23:00buy0.01eurusd1.392351.397341.401342010.10.07 08:231.397340.000.000.004.99
1827966342010.10.07 02:30buy0.01audusd0.982550.989300.993552010.10.07 08:370.989300.000.000.006.75
1828400772010.10.07 20:30buy0.01eurusd1.392411.396151.403402010.10.08 12:401.396150.000.00-0.023.74
1828420622010.10.07 23:00buy0.01gbpusd1.588041.591041.599042010.10.08 12:481.591040.000.000.003.00
1828402212010.10.07 20:45buy0.01audusd0.982580.984790.993582010.10.08 16:510.984790.000.000.082.21
1829102552010.10.11 07:58buy0.05eurusd1.391911.338211.403092010.10.11 08:421.395250.000.000.0016.70
1828977732010.10.11 00:52buy0.02eurusd1.396040.000001.403092010.10.11 08:421.395210.000.000.00-1.66
1829091602010.10.11 07:28buy0.03eurusd1.394121.338211.403092010.10.11 08:421.395210.000.000.003.27
1828939062010.10.10 22:30buy0.01eurusd1.398171.338211.403092010.10.11 08:421.395210.000.000.00-2.96
1829506182010.10.12 06:21buy0.25eurusd1.381451.333431.392442010.10.12 07:061.384250.000.000.0070.00
1829492822010.10.12 06:00buy0.15eurusd1.383451.333431.392442010.10.12 07:061.384250.000.000.0012.00
1829242552010.10.11 14:52buy0.03eurusd1.389381.333431.392442010.10.12 07:061.384250.000.00-0.06-15.39
1829237132010.10.11 14:48buy0.02eurusd1.391371.333431.392442010.10.12 07:061.384250.000.00-0.04-14.24
1829409172010.10.12 01:03buy0.09eurusd1.385491.333431.392442010.10.12 07:061.384250.000.000.00-11.16
1829268762010.10.11 15:59buy0.05eurusd1.387401.333431.392442010.10.12 07:061.384250.000.00-0.10-15.75
1829204172010.10.11 13:45buy0.01eurusd1.393431.333431.392442010.10.12 07:061.384250.000.00-0.02-9.18
1829360682010.10.11 22:15buy0.01usdchf0.964400.970690.975402010.10.12 09:160.970690.000.000.006.48
1829562522010.10.12 08:49buy0.42gbpusd1.580471.534631.591252010.10.12 09:491.583180.000.000.00113.82
1829559812010.10.12 08:46buy0.25gbpusd1.582271.534631.591252010.10.12 09:491.583230.000.000.0024.00
1829501242010.10.12 06:15buy0.09gbpusd1.586381.534631.591252010.10.12 09:491.583220.000.000.00-28.44
1829270462010.10.11 16:00buy0.05gbpusd1.588431.534631.591252010.10.12 09:491.583240.000.00-0.07-25.95
1829242362010.10.11 14:52buy0.03gbpusd1.590391.534631.591252010.10.12 09:491.583190.000.00-0.04-21.60
1829550652010.10.12 08:30buy0.15gbpusd1.584341.534631.591252010.10.12 09:491.583230.000.000.00-16.65
1829061032010.10.11 06:07buy0.02gbpusd1.592600.000001.591252010.10.12 09:491.583190.000.00-0.03-18.82
1828970882010.10.11 00:30buy0.01gbpusd1.594621.534631.591252010.10.12 09:491.583190.000.00-0.01-11.43
1829461182010.10.12 04:18buy0.05audusd0.978400.924490.989402010.10.12 11:430.981700.000.000.0016.50
1829408012010.10.12 01:03buy0.03audusd0.980450.924490.989402010.10.12 11:430.981730.000.000.003.84
1829372122010.10.11 23:27buy0.02audusd0.982460.924490.989402010.10.12 11:430.981730.000.000.00-1.46
1829177512010.10.11 11:30buy0.01audusd0.984480.924490.989402010.10.12 11:430.981730.000.000.08-2.75
1829955502010.10.13 04:50buy0.02usdchf0.954900.962010.965902010.10.13 13:540.962010.000.000.0014.78
1829884142010.10.13 00:45buy0.01usdchf0.956950.961950.965902010.10.13 13:540.961950.000.000.005.20
1830052452010.10.13 09:00buy0.01audusd0.987740.990710.998742010.10.13 15:430.990710.000.000.002.97
1830224462010.10.13 15:43buy0.01audusd0.991010.995091.002002010.10.14 00:570.995090.000.000.264.08
1830640382010.10.14 02:29buy0.42usdcad1.000650.954721.009622010.10.14 10:251.001590.000.000.0039.42
1831063352010.10.14 07:44buy0.70usdcad0.998620.954721.009622010.10.14 10:251.001590.000.000.00207.57
1830100722010.10.13 11:29buy0.15usdcad1.004690.954721.009622010.10.14 10:251.001610.000.00-2.09-46.13
1830120212010.10.13 12:30buy0.25usdcad1.002640.954721.009622010.10.14 10:251.001610.000.00-3.48-25.71
1830046212010.10.13 08:37buy0.09usdcad1.006670.954721.009622010.10.14 10:251.001610.000.00-1.25-45.47
1829999102010.10.13 07:04buy0.05usdcad1.008650.954721.009622010.10.14 10:251.001610.000.00-0.70-35.14
1829420792010.10.12 01:30buy0.01usdcad1.014720.954721.009622010.10.14 10:251.001570.000.00-0.17-13.13
1829708762010.10.12 15:07buy0.03usdcad1.010670.954721.009622010.10.14 10:251.001610.000.00-0.51-27.14
1829648392010.10.12 12:52buy0.02usdcad1.012740.954721.009622010.10.14 10:251.001610.000.00-0.34-22.22
1831895532010.10.14 23:18buy0.02gbpusd1.599280.000001.608272010.10.15 04:181.601120.000.000.003.68
1831870782010.10.14 20:15buy0.01gbpusd1.601311.541321.608272010.10.15 04:181.601170.000.00-0.02-0.14
1831904642010.10.14 23:33buy0.03gbpusd1.597231.541321.608272010.10.15 04:181.601120.000.000.0011.67
1831897462010.10.14 23:23buy0.02eurusd1.404531.346641.413532010.10.15 06:101.406400.000.000.003.74
1831858802010.10.14 19:45buy0.01eurusd1.406571.346641.413532010.10.15 06:101.406400.000.00-0.01-0.17
1831903402010.10.14 23:32buy0.03eurusd1.402531.346641.413532010.10.15 06:101.406400.000.000.0011.61
1831883032010.10.14 21:30buy0.01audusd0.994390.934411.001342010.10.15 06:220.994260.000.000.00-0.13
1831895222010.10.14 23:15buy0.02audusd0.992390.934411.001342010.10.15 06:220.994320.000.000.003.86
1831903662010.10.14 23:32buy0.03audusd0.990320.934411.001342010.10.15 06:220.994250.000.000.0011.79
1832507732010.10.18 02:44buy0.05audusd0.982900.929050.993902010.10.18 06:280.986110.000.000.0016.05
1832493602010.10.18 02:11buy0.03audusd0.984920.929050.993902010.10.18 06:280.986110.000.000.003.57
1832451322010.10.18 00:10buy0.02audusd0.986920.929050.993902010.10.18 06:280.986110.000.000.00-1.62
1832433052010.10.17 23:30buy0.01audusd0.989050.929050.993902010.10.18 06:280.986110.000.000.00-2.94
1832582612010.10.18 07:07buy0.02audusd0.985380.927500.992322010.10.18 09:160.984510.000.000.00-1.74
1832596962010.10.18 08:00buy0.03audusd0.983320.927500.992322010.10.18 09:160.984530.000.000.003.63
1832601002010.10.18 08:02buy0.05audusd0.981320.927500.992322010.10.18 09:160.984530.000.000.0016.05
1832572682010.10.18 06:45buy0.01audusd0.987500.927500.992322010.10.18 09:160.984510.000.000.00-2.99
1832658922010.10.18 11:17buy0.02eurusd1.389381.394611.400432010.10.18 14:361.394610.000.000.0010.46
1832646072010.10.18 10:30buy0.01eurusd1.391471.394561.400432010.10.18 14:361.394560.000.000.003.09
1832699042010.10.18 13:06buy0.02gbpusd1.588921.592031.599952010.10.18 20:291.592030.000.000.006.22
1832662332010.10.18 11:34buy0.02audusd0.986030.992320.996962010.10.18 20:310.992320.000.000.0012.58
1832646012010.10.18 10:30buy0.01audusd0.987980.992290.996962010.10.18 20:310.992290.000.000.004.31
1832900622010.10.18 21:30buy0.01usdcad1.017681.023881.028682010.10.19 11:361.023880.000.000.006.06
1833175292010.10.19 12:06buy0.02usdchf0.964390.971460.975392010.10.19 13:200.971460.000.000.0014.56
1833168662010.10.19 12:00buy0.01usdchf0.966450.971400.975392010.10.19 13:200.971400.000.000.005.10
1833358602010.10.19 18:10buy1.19gbpusd1.569601.530911.580602010.10.20 04:131.572760.000.00-2.06376.04
1833160602010.10.19 11:48buy0.42gbpusd1.573931.530911.580602010.10.20 04:131.572760.000.00-0.73-49.14
1833155452010.10.19 11:42buy0.25gbpusd1.576361.530911.580602010.10.20 04:131.572760.000.00-0.43-90.00
1833199172010.10.19 12:55buy0.70gbpusd1.571631.530911.580602010.10.20 04:131.572760.000.00-1.2179.10
1833107362010.10.19 09:57buy0.09gbpusd1.580491.530911.580602010.10.20 04:131.572760.000.00-0.16-69.57
1833057882010.10.19 07:03buy0.05gbpusd1.582801.530911.580602010.10.20 04:131.572760.000.00-0.09-50.20
1833034362010.10.19 05:41buy0.03gbpusd1.584881.530911.580602010.10.20 04:131.572760.000.00-0.05-36.36
1833003432010.10.19 03:53buy0.02gbpusd1.586880.000001.580602010.10.20 04:131.572690.000.00-0.03-28.38
1833111562010.10.19 10:06buy0.15gbpusd1.578381.530911.580602010.10.20 04:131.572750.000.00-0.26-84.45
1832683502010.10.18 12:30buy0.01gbpusd1.590951.530911.580602010.10.20 04:131.572680.000.00-0.04-18.27
1833803362010.10.20 14:45buy0.25usdchf0.958520.910740.969402010.10.20 15:350.961330.000.000.0073.08
1833668522010.10.20 09:57buy0.05usdchf0.964490.910740.969402010.10.20 15:350.961330.000.000.00-16.44
1833710422010.10.20 12:07buy0.09usdchf0.962460.910740.969402010.10.20 15:350.961350.000.000.00-10.39
1833529322010.10.20 03:54buy0.03usdchf0.966580.910740.969402010.10.20 15:350.961330.000.000.00-16.38
1833777712010.10.20 14:09buy0.15usdchf0.960420.910740.969402010.10.20 15:350.961350.000.000.0014.51
1833496572010.10.20 01:45buy0.02usdchf0.968600.910740.969402010.10.20 15:350.961330.000.000.00-15.12
1833425632010.10.19 22:15buy0.01usdchf0.970740.910740.969402010.10.20 15:350.961330.000.000.00-9.79
1833888962010.10.20 18:19buy0.15usdcad1.021860.972091.032862010.10.21 01:201.024910.000.00-2.0944.64
1833532092010.10.20 04:06buy0.02usdcad1.030100.972091.032862010.10.21 01:201.024910.000.00-0.28-10.13
1833799702010.10.20 14:44buy0.05usdcad1.026050.972091.032862010.10.21 01:201.024890.000.00-0.70-5.66
1833833572010.10.20 15:27buy0.09usdcad1.023860.972091.032862010.10.21 01:201.024910.000.00-1.259.22
1833691122010.10.20 11:35buy0.03usdcad1.028080.000001.032862010.10.21 01:201.024890.000.00-0.42-9.34
1833394722010.10.19 20:00buy0.01usdcad1.032140.972091.032862010.10.21 01:201.024940.000.00-0.19-7.02
1833453302010.10.19 23:46buy0.02usdjpy81.45075.64982.1322010.10.21 01:2081.3540.000.00-0.10-2.36
1833425362010.10.19 22:15buy0.01usdjpy81.64775.64982.1322010.10.21 01:2081.3560.000.00-0.05-3.58
1833800402010.10.20 14:44buy0.05usdjpy81.04175.64982.1322010.10.21 01:2081.3460.000.00-0.2418.75
1833614612010.10.20 07:48buy0.03usdjpy81.24075.64982.1322010.10.21 01:2081.3460.000.00-0.143.91
1833887282010.10.20 18:15buy0.01usdchf0.962100.965930.973102010.10.21 01:380.965930.000.00-0.053.97
1834219992010.10.21 10:40buy0.09usdcad1.017840.966191.028872010.10.21 12:201.020840.000.000.0026.45
1834147662010.10.21 08:06buy0.05usdcad1.019920.966191.028872010.10.21 12:201.020830.000.000.004.46
1834122652010.10.21 07:17buy0.03usdcad1.022030.966191.028872010.10.21 12:201.020760.000.000.00-3.73
1834071812010.10.21 05:15buy0.01usdcad1.026190.966191.028872010.10.21 12:201.020760.000.000.00-5.32
1834090232010.10.21 06:14buy0.02usdcad1.024100.966191.028872010.10.21 12:201.020760.000.000.00-6.54
1834148572010.10.21 08:06buy0.03usdchf0.962200.906190.973172010.10.21 12:400.965930.000.000.0011.58
1834088762010.10.21 06:11buy0.02usdchf0.964190.906190.973172010.10.21 12:400.965930.000.000.003.60
1834062842010.10.21 04:45buy0.01usdchf0.966190.906190.973172010.10.21 12:400.965930.000.000.00-0.27
1834325222010.10.21 13:45buy0.01usdcad1.019481.023231.030472010.10.21 15:571.023230.000.000.003.66
1834337412010.10.21 14:00buy0.01usdchf0.964100.966580.975122010.10.21 23:200.966580.000.00-0.022.57
1835618112010.10.25 06:37buy0.09usdchf0.969720.917870.978682010.10.25 08:320.970450.000.000.006.77
1835570452010.10.25 05:37buy0.05usdchf0.971740.917870.978682010.10.25 08:320.970450.000.000.00-6.65
1835620562010.10.25 06:40buy0.15usdchf0.967650.917870.978682010.10.25 08:320.970490.000.000.0043.90
1835410782010.10.25 00:53buy0.02usdchf0.975860.917870.978682010.10.25 08:320.970460.000.000.00-11.13
1835367412010.10.25 00:00buy0.01usdchf0.977870.917870.978682010.10.25 08:320.970480.000.000.00-7.61
1835478212010.10.25 02:21buy0.03usdchf0.973750.917870.978682010.10.25 08:320.970440.000.000.00-10.23
1835782232010.10.25 13:12buy0.02usdchf0.968820.972310.979872010.10.26 00:100.972310.000.00-0.037.18
1835991942010.10.25 23:00buy0.05audusd0.988830.934930.999822010.10.26 01:000.992050.000.000.0016.10
1835889962010.10.25 17:01buy0.03audusd0.990860.934930.999822010.10.26 01:000.992050.000.000.263.57
1835827662010.10.25 14:45buy0.01audusd0.994940.934930.999822010.10.26 01:000.992030.000.000.09-2.91
1835837772010.10.25 15:06buy0.02audusd0.992870.934930.999822010.10.26 01:000.992030.000.000.18-1.68
1835755712010.10.25 12:15buy0.01usdchf0.970880.976510.979872010.10.26 12:430.976510.000.00-0.025.77
1836310902010.10.26 13:13buy0.09audusd0.983510.931750.994512010.10.26 14:200.986480.000.000.0026.73
1836277682010.10.26 12:19buy0.05audusd0.985520.931750.994512010.10.26 14:200.986470.000.000.004.75
1836216312010.10.26 09:33buy0.03audusd0.987580.931750.994512010.10.26 14:200.986470.000.000.00-3.33
1836058252010.10.26 02:00buy0.01audusd0.991750.931750.994512010.10.26 14:200.986480.000.000.00-5.27
1836070032010.10.26 02:47buy0.02audusd0.989750.931750.994512010.10.26 14:200.986480.000.000.00-6.54
1836322272010.10.26 13:35buy0.09eurusd1.386561.334721.395522010.10.26 15:551.387410.000.000.007.65
1836373822010.10.26 15:06buy0.15eurusd1.384401.334721.395522010.10.26 15:551.387420.000.000.0045.30
1836277162010.10.26 12:19buy0.03eurusd1.390671.334721.395522010.10.26 15:551.387430.000.000.00-9.72
1836214882010.10.26 09:29buy0.02eurusd1.392671.334721.395522010.10.26 15:551.387450.000.000.00-10.44
1836284952010.10.26 12:27buy0.05eurusd1.388651.334721.395522010.10.26 15:551.387410.000.000.00-6.20
1836062822010.10.26 02:15buy0.01eurusd1.394751.334721.395522010.10.26 15:551.387460.000.000.00-7.29
1836754542010.10.27 06:34buy0.25audusd0.971490.925750.980492010.10.27 08:590.972310.000.000.0020.50
1836800212010.10.27 07:12buy0.42audusd0.969490.925750.980492010.10.27 08:590.972320.000.000.00118.86
1836554232010.10.27 01:07buy0.05audusd0.977520.925750.980492010.10.27 08:590.972310.000.000.00-26.05
1836559162010.10.27 01:17buy0.09audusd0.975440.925750.980492010.10.27 08:590.972310.000.000.00-28.17
1836528572010.10.27 00:30buy0.02audusd0.981860.925750.980492010.10.27 08:590.972310.000.000.00-19.10
1836607252010.10.27 03:15buy0.15audusd0.973520.925750.980492010.10.27 08:590.972310.000.000.00-18.15
1836484422010.10.26 21:15buy0.01audusd0.985750.925750.980492010.10.27 08:590.972310.000.000.00-13.44
1836531322010.10.27 00:31buy0.03audusd0.979560.925750.980492010.10.27 08:590.972310.000.000.00-21.75
1836566152010.10.27 01:30buy0.01usdchf0.986350.989370.997342010.10.27 09:070.989370.000.000.003.05
1837526432010.10.28 06:35buy0.03usdchf0.986630.930840.995632010.10.28 12:500.988000.000.000.004.16
1837595532010.10.28 09:11buy0.05usdchf0.984630.930840.995632010.10.28 12:500.988000.000.000.0017.05
1837146402010.10.27 14:15buy0.01usdchf0.990850.930840.995632010.10.28 12:500.988060.000.00-0.05-2.82
1837421192010.10.27 23:50buy0.02usdchf0.988720.930840.995632010.10.28 12:500.988060.000.000.00-1.34
1837723132010.10.28 13:23buy0.02usdchf0.983750.925590.992732010.10.29 00:100.985520.000.00-0.033.59
1837941332010.10.28 17:02buy0.03usdchf0.981720.925590.992732010.10.29 00:100.985530.000.00-0.0511.60
1837716642010.10.28 13:15buy0.01usdchf0.985590.925590.992732010.10.29 00:100.985550.000.00-0.02-0.04
1837850902010.10.28 15:24buy0.09usdcad1.019740.967791.030742010.10.29 06:351.022730.000.00-0.4226.31
1837466552010.10.28 02:30buy0.01usdcad1.027790.967791.030742010.10.29 06:351.022810.000.00-0.05-4.87
1837694882010.10.28 12:34buy0.03usdcad1.023790.967791.030742010.10.29 06:351.022780.000.00-0.14-2.96
1837833172010.10.28 15:11buy0.05usdcad1.021770.967791.030742010.10.29 06:351.022810.000.00-0.235.08
1837538892010.10.28 07:03buy0.02usdcad1.025770.967791.030742010.10.29 06:351.022810.000.00-0.09-5.79
1838796172010.10.31 22:02buy0.15usdjpy80.36280.64381.4602010.11.01 00:0080.8720.000.000.0094.59
1837540582010.10.28 07:04buy0.03usdjpy81.33975.75281.4602010.11.01 00:0080.9510.000.00-0.10-14.38
1837421822010.10.27 23:52buy0.02usdjpy81.54775.75281.4602010.11.01 00:0080.8970.000.00-0.06-16.07
1837287882010.10.27 18:30buy0.01usdjpy81.75375.75281.4602010.11.01 00:0080.8980.000.00-0.09-10.57
1837764192010.10.28 14:07buy0.09usdjpy80.92275.75281.4602010.11.01 00:0080.8670.000.00-0.28-6.12
1837678832010.10.28 12:19buy0.05usdjpy81.13275.75281.4602010.11.01 00:0080.8670.000.00-0.16-16.38
1838935612010.11.01 02:02buy0.02usdchf0.982940.986940.993922010.11.01 08:330.986940.000.000.008.11
1838904052010.11.01 00:45buy0.01usdchf0.984930.991840.993922010.11.01 14:170.993920.000.000.009.04
1839706272010.11.01 19:02buy0.05audusd0.984920.930860.995922010.11.01 23:080.988050.000.000.4415.65
1839105292010.11.01 09:55buy0.02audusd0.988870.930860.995922010.11.01 23:080.988040.000.000.18-1.66
1839436372010.11.01 15:24buy0.03audusd0.986930.930860.995922010.11.01 23:080.988040.000.000.263.33
1839081062010.11.01 09:15buy0.01audusd0.990860.930860.995922010.11.01 23:080.988040.000.000.09-2.82
1839358492010.11.01 14:03buy0.09eurusd1.390541.338821.399512010.11.02 00:011.391330.000.00-0.067.11
1839414132010.11.01 15:01buy0.15eurusd1.388481.338821.399512010.11.02 00:011.391350.000.00-0.1043.05
1839194662010.11.01 11:27buy0.03eurusd1.394631.338821.399512010.11.02 00:011.391310.000.00-0.02-9.96
1839023562010.11.01 07:18buy0.02eurusd1.396681.338821.399512010.11.02 00:011.391310.000.00-0.01-10.74
1838932232010.11.01 02:00buy0.01eurusd1.398771.338821.399512010.11.02 00:011.391300.000.00-0.01-7.47
1839246712010.11.01 12:10buy0.05eurusd1.392611.338821.399512010.11.02 00:011.391310.000.00-0.03-6.50
1839882802010.11.02 03:30buy0.01audusd0.988640.996780.999842010.11.02 03:520.996780.000.000.008.14
1839903952010.11.02 04:15buy0.01eurusd1.391771.397261.402772010.11.02 09:421.397260.000.000.005.49
1840276462010.11.02 13:43buy0.25usdchf0.978900.931890.987902010.11.02 22:200.979790.000.00-0.4222.71
1840286302010.11.02 14:01buy0.42usdchf0.976900.931890.987902010.11.02 22:200.979790.000.00-0.70123.88
1840273392010.11.02 13:36buy0.15usdchf0.980900.931890.987902010.11.02 22:200.979800.000.00-0.25-16.84
1840081592010.11.02 10:35buy0.09usdchf0.983100.931890.987902010.11.02 22:200.979800.000.00-0.15-30.31
1840037452010.11.02 08:54buy0.03usdchf0.987350.931890.987902010.11.02 22:200.979840.000.00-0.05-22.99
1839870682010.11.02 02:30buy0.01usdchf0.991870.931890.987902010.11.02 22:200.979840.000.00-0.02-12.28
1839967092010.11.02 08:03buy0.02usdchf0.989350.931890.987902010.11.02 22:200.979840.000.00-0.03-19.41
1840043122010.11.02 09:05buy0.05usdchf0.985190.931890.987902010.11.02 22:200.979840.000.00-0.08-27.30
1840731412010.11.03 00:15buy0.01eurusd1.403741.343721.410772010.11.03 07:461.403640.000.000.00-0.10
1840750242010.11.03 01:29buy0.02eurusd1.401791.343721.410772010.11.03 07:461.403650.000.000.003.72
1840821072010.11.03 06:16buy0.03eurusd1.399761.343721.410772010.11.03 07:461.403650.000.000.0011.67
1841067002010.11.03 13:13buy0.02eurusd1.401661.404551.412672010.11.03 17:261.404550.000.000.005.78
1840884042010.11.03 08:45buy0.01eurusd1.403671.409361.412672010.11.03 18:161.412670.000.000.009.00
1841250702010.11.03 15:10buy0.05audusd0.995490.941641.006492010.11.03 18:160.998580.000.000.0015.45
1840744352010.11.03 01:10buy0.03audusd0.997550.941641.006492010.11.03 18:160.998710.000.000.003.48
1840183962010.11.02 12:30buy0.01audusd1.001640.941641.006492010.11.03 18:160.998250.000.000.09-3.39
1840326772010.11.02 14:34buy0.02audusd0.999570.941641.006492010.11.03 18:160.998250.000.000.18-2.64
1842012282010.11.04 00:31buy0.03audusd1.002380.946301.013392010.11.04 07:011.006280.000.000.0011.70
1841947312010.11.03 22:23buy0.02audusd1.004470.946301.013392010.11.04 07:011.006250.000.000.003.56
1841870152010.11.03 21:00buy0.01audusd1.006470.946301.013392010.11.04 07:011.006280.000.000.00-0.19
1841870812010.11.03 21:01buy0.01eurusd1.414011.420041.423012010.11.04 09:061.423010.000.000.009.00
1841982352010.11.03 23:18buy0.02eurusd1.411961.420811.423012010.11.04 09:061.423010.000.000.0022.10
1842708162010.11.04 12:31buy0.03usdjpy80.75375.15281.8502010.11.05 12:3081.1290.000.00-0.0513.90
1842106762010.11.04 02:35buy0.02usdjpy80.95075.15281.8502010.11.05 12:3081.1290.000.00-0.034.41
1841856412010.11.03 20:45buy0.01usdjpy81.15275.15281.8502010.11.05 12:3081.0950.000.00-0.07-0.70
1845536852010.11.08 02:21buy0.42eurusd1.392421.361511.403702010.11.08 03:141.395760.000.000.00140.28
1845530992010.11.08 02:19buy0.25eurusd1.394741.361511.403702010.11.08 03:141.395760.000.000.0025.50
1845522762010.11.08 02:04buy0.15eurusd1.397251.361511.403702010.11.08 03:141.395750.000.000.00-22.50
1845463142010.11.08 01:20buy0.03eurusd1.403601.361511.403702010.11.08 03:141.395760.000.000.00-23.52
1843403912010.11.04 23:15buy0.01eurusd1.421521.361511.403702010.11.08 03:141.395760.000.00-0.01-25.76
1845499712010.11.08 01:47buy0.05eurusd1.401501.361511.403702010.11.08 03:141.395760.000.000.00-28.70
1845505902010.11.08 01:51buy0.09eurusd1.399291.361511.403702010.11.08 03:141.395750.000.000.00-31.86
1845320832010.11.07 23:00buy0.02eurusd1.405581.361511.403702010.11.08 03:141.395760.000.000.00-19.64
1845461832010.11.08 01:19buy0.02audusd1.013760.955821.020692010.11.08 04:541.012910.000.000.00-1.70
1845533242010.11.08 02:20buy0.05audusd1.009690.955821.020692010.11.08 04:541.012910.000.000.0016.10
1845498462010.11.08 01:46buy0.03audusd1.011690.955821.020692010.11.08 04:541.012910.000.000.003.66
1845423732010.11.08 00:45buy0.01audusd1.015820.955821.020692010.11.08 04:541.012910.000.000.00-2.91
1845744072010.11.08 10:57buy0.05eurusd1.390151.336431.401152010.11.08 13:471.393430.000.000.0016.40
1845691102010.11.08 08:59buy0.02eurusd1.394351.336431.401152010.11.08 13:471.393380.000.000.00-1.94
1845701792010.11.08 09:14buy0.03eurusd1.392211.336431.401152010.11.08 13:471.393370.000.000.003.48
1845683302010.11.08 08:45buy0.01eurusd1.396371.336431.401152010.11.08 13:471.393370.000.000.00-3.00
1845748202010.11.08 11:00buy0.03audusd1.008570.952741.019732010.11.08 16:541.012540.000.000.0011.91
1845620822010.11.08 06:15buy0.01audusd1.012760.952741.019732010.11.08 16:541.012530.000.000.00-0.23
1845699342010.11.08 09:09buy0.02audusd1.010760.952741.019732010.11.08 16:541.012530.000.000.003.54
1846782462010.11.08 23:55buy0.02audusd1.011370.953391.020112010.11.09 01:501.013190.000.000.003.64
1846259572010.11.08 17:00buy0.01audusd1.013380.953391.020112010.11.09 01:501.013210.000.000.09-0.17
1846801762010.11.09 00:02buy0.03audusd1.009120.953391.020112010.11.09 01:501.013160.000.000.0012.12
1847372822010.11.09 07:36buy0.03audusd1.007710.951771.018782010.11.09 09:031.011570.000.000.0011.58
1847182432010.11.09 05:31buy0.02audusd1.009800.951771.018782010.11.09 09:031.011570.000.000.003.54
1847027352010.11.09 02:30buy0.01audusd1.011770.951771.018782010.11.09 09:031.011570.000.000.00-0.20
1847658492010.11.09 12:02buy0.05usdjpy80.64475.27181.7452010.11.09 16:4180.9510.000.000.0018.96
1847032502010.11.09 02:34buy0.03usdjpy80.85275.27181.7452010.11.09 16:4180.9460.000.000.003.48
1845704832010.11.08 09:16buy0.02usdjpy81.06275.27181.7452010.11.09 16:4180.9480.000.00-0.03-2.82
1845549182010.11.08 02:30buy0.01usdjpy81.26475.27181.7452010.11.09 16:4180.9480.000.00-0.02-3.90
1848216352010.11.09 20:13buy0.15audusd1.005610.955801.012492010.11.09 23:481.004380.000.001.34-18.45
1848267382010.11.09 20:42buy0.42audusd1.001460.955801.012492010.11.09 23:481.004320.000.003.75120.12
1848247732010.11.09 20:30buy0.25audusd1.003510.955801.012492010.11.09 23:481.004330.000.002.2320.50
1848123602010.11.09 18:40buy0.09audusd1.007840.955801.012492010.11.09 23:481.004380.000.000.80-31.14
1848097152010.11.09 18:22buy0.05audusd1.009840.955801.012492010.11.09 23:481.004380.000.000.45-27.30
1848020132010.11.09 16:59buy0.03audusd1.011840.955801.012492010.11.09 23:481.004380.000.000.27-22.38
1847925432010.11.09 15:46buy0.02audusd1.013870.955801.012492010.11.09 23:481.004380.000.000.18-18.98
1847582652010.11.09 10:45buy0.01audusd1.015810.955801.012492010.11.09 23:481.004380.000.000.09-11.43
1848644642010.11.10 03:11buy0.03audusd1.001740.945751.012712010.11.10 08:201.005630.000.000.0011.67
1848607522010.11.10 02:34buy0.02audusd1.003720.945751.012712010.11.10 08:201.005560.000.000.003.68
1848580672010.11.10 02:00buy0.01audusd1.005700.945751.012712010.11.10 08:201.005540.000.000.00-0.16
1848695212010.11.10 04:00buy0.01usdchf0.969480.972140.980482010.11.10 12:060.972140.000.000.002.74
1849517742010.11.10 14:00buy0.03usdchf0.969820.913850.980862010.11.10 14:550.973630.000.000.0011.74
1849363272010.11.10 12:30buy0.01usdchf0.973840.913850.980862010.11.10 14:550.973580.000.000.00-0.27
1849485042010.11.10 13:41buy0.02usdchf0.971870.913850.980862010.11.10 14:550.973580.000.000.003.51
1850111432010.11.10 18:18buy0.02usdchf0.972440.914410.979402010.11.11 11:310.971560.000.00-0.10-1.81
1850202002010.11.10 19:02buy0.03usdchf0.970410.914410.979402010.11.11 11:310.971560.000.00-0.153.55
1850491502010.11.11 02:24buy0.05usdchf0.968410.914410.979402010.11.11 11:310.971560.000.000.0016.21
1849815922010.11.10 16:00buy0.01usdchf0.974420.914410.979402010.11.11 11:310.971540.000.00-0.05-2.96
1851514742010.11.11 14:45buy0.01usdchf0.972850.976500.983742010.11.11 16:490.976500.000.000.003.74
1850657552010.11.11 05:45buy0.01usdjpy82.24982.49183.3492010.11.15 02:2082.4910.000.00-0.042.93
1853669102010.11.15 04:45buy0.01usdchf0.980890.984200.991902010.11.15 07:240.984200.000.000.003.36
1854018012010.11.15 12:45buy0.01usdchf0.982910.984980.991902010.11.15 16:180.984980.000.000.002.10
1854120842010.11.15 14:16buy0.02usdchf0.980820.985020.991902010.11.15 16:180.985020.000.000.008.53
1854101762010.11.15 14:01buy0.03usdcad1.007810.951921.018842010.11.16 11:011.011770.000.00-0.1411.74
1854031692010.11.15 12:54buy0.02usdcad1.009870.951921.018842010.11.16 11:011.011800.000.00-0.093.81
1853647992010.11.15 04:00buy0.01usdcad1.011910.951921.018842010.11.16 11:011.011810.000.00-0.05-0.10
1854831762010.11.16 11:15buy0.01usdcad1.012671.014741.023682010.11.16 11:331.014740.000.000.002.04
1854285092010.11.15 17:17buy0.02usdchf0.983200.992040.994132010.11.16 17:110.994130.000.00-0.0321.99
1854258302010.11.15 16:18buy0.01usdchf0.985260.991970.994132010.11.16 17:110.994130.000.00-0.028.92
1854583712010.11.16 05:06buy0.02usdjpy82.93883.38184.0382010.11.16 18:5783.3810.000.000.0010.63
1854345532010.11.15 20:30buy0.01usdjpy83.13983.37884.0382010.11.16 18:5883.3780.000.00-0.022.87
1855855032010.11.17 15:30buy0.03usdcad1.018350.962381.029392010.11.17 16:081.022490.000.000.0012.15
1855685992010.11.17 10:41buy0.02usdcad1.020390.962381.029392010.11.17 16:081.022490.000.000.004.11
1855547222010.11.17 06:45buy0.01usdcad1.022380.962381.029392010.11.17 16:081.022480.000.000.000.10
1856565392010.11.18 09:01buy0.15usdchf0.986090.936260.997042010.11.18 10:200.988950.000.000.0043.38
1856418142010.11.18 06:04buy0.09usdchf0.988060.936260.997042010.11.18 10:200.988950.000.000.008.10
1855786702010.11.17 14:20buy0.03usdchf0.992260.936260.997042010.11.18 10:200.988950.000.00-0.15-10.04
1855828752010.11.17 14:58buy0.05usdchf0.990250.936260.997042010.11.18 10:200.988950.000.00-0.25-6.57
1855557162010.11.17 07:30buy0.01usdchf0.996260.936260.997042010.11.18 10:200.988950.000.00-0.05-7.39
1855642402010.11.17 09:48buy0.02usdchf0.994260.936260.997042010.11.18 10:200.988950.000.00-0.10-10.74
1856787592010.11.18 15:15buy0.01usdchf0.991910.997631.002912010.11.18 16:140.997630.000.000.005.73
1855373792010.11.17 01:00buy0.01usdjpy83.37183.57284.2702010.11.18 17:0783.5720.000.00-0.052.41
1855839802010.11.17 15:14buy0.02usdjpy83.17483.57384.2702010.11.18 17:0783.5730.000.00-0.109.55
1856549672010.11.18 08:55buy0.05usdcad1.017250.963311.028262010.11.18 19:141.020500.000.000.0015.92
1855978952010.11.17 18:15buy0.01usdcad1.023270.963311.028262010.11.18 19:141.020470.000.00-0.14-2.74
1856269222010.11.18 02:32buy0.02usdcad1.021270.963311.028262010.11.18 19:141.020470.000.000.00-1.57
1856421672010.11.18 06:08buy0.03usdcad1.019270.963311.028262010.11.18 19:141.020500.000.000.003.62
1858185352010.11.22 10:15buy0.01usdcad1.012961.015061.023952010.11.22 13:421.015060.000.000.002.07
1858144452010.11.22 09:01buy0.03usdchf0.988500.932660.999512010.11.22 16:030.992440.000.000.0011.91
1858075042010.11.22 06:30buy0.01usdchf0.992670.932660.999512010.11.22 16:030.992510.000.000.00-0.16
1858096302010.11.22 07:25buy0.02usdchf0.990630.932660.999512010.11.22 16:030.992510.000.000.003.79
1858335872010.11.22 16:00buy0.05audusd0.986050.932610.995052010.11.22 19:460.986910.000.000.004.30
1858368012010.11.22 17:28buy0.09audusd0.984090.932610.995052010.11.22 19:460.986920.000.000.0025.47
1858249772010.11.22 13:02buy0.03audusd0.987950.932610.995052010.11.22 19:460.986910.000.000.00-3.12
1858230082010.11.22 12:07buy0.02audusd0.989990.000000.995052010.11.22 19:460.986910.000.000.00-6.16
1858080422010.11.22 07:00buy0.01audusd0.992580.932610.995052010.11.22 19:460.986910.000.000.00-5.67
1858536062010.11.23 01:06buy0.05eurusd1.356361.302751.367382010.11.23 05:461.359760.000.000.0017.00
1858528962010.11.23 00:58buy0.03eurusd1.358531.302751.367382010.11.23 05:461.359760.000.000.003.69
1858457742010.11.22 22:00buy0.01eurusd1.362751.302751.367382010.11.23 05:461.359760.000.000.00-2.99
1858484542010.11.22 23:53buy0.02eurusd1.360721.302751.367382010.11.23 05:461.359760.000.000.00-1.92
1858677092010.11.23 06:38buy0.15audusd0.979380.929550.990432010.11.23 07:000.982250.000.000.0043.05
1858648042010.11.23 06:12buy0.05audusd0.983410.929550.990432010.11.23 07:000.982160.000.000.00-6.25
1858539882010.11.23 01:10buy0.03audusd0.985420.929550.990432010.11.23 07:000.982160.000.000.00-9.78
1858656712010.11.23 06:25buy0.09audusd0.981480.929550.990432010.11.23 07:000.982210.000.000.006.57
1858481152010.11.22 23:46buy0.02audusd0.987420.929550.990432010.11.23 07:000.982240.000.000.00-10.36
1858437402010.11.22 20:45buy0.01audusd0.989490.929550.990432010.11.23 07:000.982310.000.000.09-7.18
1857936372010.11.22 02:45buy0.01usdjpy83.41083.63284.5102010.11.23 07:0083.6320.000.00-0.022.65
1858677452010.11.23 06:38buy0.05eurusd1.353891.299911.364812010.11.23 07:151.357100.000.000.0016.05
1858645702010.11.23 06:08buy0.02eurusd1.357960.000001.364812010.11.23 07:151.357030.000.000.00-1.86
1858642452010.11.23 06:00buy0.01eurusd1.359921.299911.364812010.11.23 07:151.357050.000.000.00-2.87
1858652872010.11.23 06:17buy0.03eurusd1.355991.299911.364812010.11.23 07:151.357080.000.000.003.27
1858693962010.11.23 06:48buy0.05gbpusd1.590221.536301.601232010.11.23 08:001.593530.000.000.0016.55
1858540252010.11.23 01:10buy0.03gbpusd1.592231.536301.601232010.11.23 08:001.593570.000.000.004.02
1858486412010.11.22 23:57buy0.02gbpusd1.594331.536301.601232010.11.23 08:001.593570.000.000.00-1.52
1858442572010.11.22 21:00buy0.01gbpusd1.596391.536301.601232010.11.23 08:001.593560.000.00-0.02-2.83
1858769122010.11.23 09:37buy0.02gbpusd1.590751.592871.601732010.11.23 13:031.592870.000.000.004.24
1858562732010.11.23 02:15buy0.01usdchf0.990040.930040.996912010.11.23 13:330.989750.000.000.00-0.29
1858794612010.11.23 10:29buy0.02usdchf0.987940.930040.996912010.11.23 13:330.989750.000.000.003.66
1858809142010.11.23 11:16buy0.03usdchf0.985940.930040.996912010.11.23 13:330.989750.000.000.0011.55
1858957762010.11.23 15:23buy0.05audusd0.976090.922180.983112010.11.23 18:060.974930.000.000.00-5.80
1858992512010.11.23 16:39buy0.15audusd0.972090.922180.983112010.11.23 18:060.974940.000.000.0042.75
1858883912010.11.23 13:12buy0.03audusd0.978110.922180.983112010.11.23 18:060.974890.000.000.00-9.66
1858980602010.11.23 16:18buy0.09audusd0.974140.922180.983112010.11.23 18:060.974930.000.000.007.11
1858826462010.11.23 12:00buy0.01audusd0.982290.922180.983112010.11.23 18:060.974900.000.000.00-7.39
1858850552010.11.23 12:32buy0.02audusd0.980210.922180.983112010.11.23 18:060.974900.000.000.00-10.62
1859022072010.11.23 18:51buy0.25gbpusd1.578591.532741.589572010.11.24 01:431.581380.000.00-0.4369.75
1858981262010.11.23 16:18buy0.09gbpusd1.582631.532741.589572010.11.24 01:431.581380.000.00-0.16-11.25
1859001682010.11.23 17:10buy0.15gbpusd1.580571.532741.589572010.11.24 01:431.581380.000.00-0.2612.15
1858979302010.11.23 16:15buy0.05gbpusd1.584631.532741.589572010.11.24 01:431.581390.000.00-0.09-16.20
1858933252010.11.23 14:47buy0.02gbpusd1.588711.532741.589572010.11.24 01:431.581370.000.00-0.03-14.68
1858763032010.11.23 09:15buy0.01gbpusd1.592731.532741.589572010.11.24 01:431.581370.000.00-0.02-11.36
1858952122010.11.23 15:14buy0.03gbpusd1.586601.532741.589572010.11.24 01:431.581370.000.00-0.05-15.69
1859517812010.11.24 15:30buy0.09usdcad1.012120.960201.018972010.11.26 03:391.010970.000.00-1.67-10.24
1860298582010.11.25 15:59buy0.25usdcad1.008030.960201.018972010.11.26 03:391.010970.000.00-1.1672.70
1859522152010.11.24 15:37buy0.15usdcad1.009990.960201.018972010.11.26 03:391.010970.000.00-2.7914.54
1859419102010.11.24 13:16buy0.03usdcad1.016200.960201.018972010.11.26 03:391.010970.000.00-0.56-15.52
1859426702010.11.24 13:27buy0.05usdcad1.014150.960201.018972010.11.26 03:391.010970.000.00-0.93-15.73
1859258052010.11.24 08:30buy0.01usdcad1.020210.960201.018972010.11.26 03:391.010960.000.00-0.19-9.15
1859403942010.11.24 12:50buy0.02usdcad1.018260.960201.018972010.11.26 03:391.010970.000.00-0.37-14.42
1858955592010.11.23 15:21buy1.19eurusd1.341451.299621.352372010.11.26 07:381.325930.000.00-3.97-1 846.88
  0.00 0.00 29.27 1 341.17
Closed P/L: 1 370.44
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1858762902010.11.23 09:15buy0.01eurusd1.359621.299621.35237 1.322870.000.00-0.04-36.75
1858769892010.11.23 09:40buy0.02eurusd1.357631.299621.35237 1.322870.000.00-0.06-69.52
1858817752010.11.23 11:39buy0.03eurusd1.355641.299621.35237 1.322870.000.00-0.10-98.31
1858843022010.11.23 12:27buy0.05eurusd1.353561.299621.35237 1.322870.000.00-0.16-153.45
1858873362010.11.23 12:59buy0.09eurusd1.351481.299621.35237 1.322870.000.00-0.30-257.49
1858885232010.11.23 13:15buy0.15eurusd1.349601.299621.35237 1.322870.000.00-0.50-400.95
1858904222010.11.23 13:48buy0.25eurusd1.347581.299621.35237 1.322870.000.00-0.84-617.75
1858935662010.11.23 14:50buy0.42eurusd1.345601.299621.35237 1.322870.000.00-1.40-954.66
1858942332010.11.23 15:00buy0.70eurusd1.343401.299621.35237 1.322870.000.00-2.34-1 437.10
1860362892010.11.25 18:30buy0.01usdchf1.001240.941241.01224 1.003350.000.00-0.022.10
1860333072010.11.25 17:00buy0.01usdjpy83.66883.97484.766 84.1150.000.00-0.025.31
  0.00 0.00 -5.78 -4 018.57
 Floating P/L: -4 024.35
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 370.44 Floating P/L: -4 024.35 Margin: 4 671.19
Balance: 11 370.44 Equity: 7 346.09 Free Margin: 2 674.90
 
Details:
Graph
Gross Profit: 20 722.75 Gross Loss: 19 352.31 Total Net Profit: 1 370.44
Profit Factor: 1.07 Expected Payoff: 0.98  
Absolute Drawdown: 1 267.00 Maximal Drawdown: 6 580.75 (42.97%) Relative Drawdown: 42.97% (6 580.75)
 
Total Trades: 1400 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 1400 (56.64%)
Profit Trades (% of total): 793 (56.64%) Loss trades (% of total): 607 (43.36%)
Largest profit trade: 1 749.00 loss trade: -1 923.60
Average profit trade: 26.13 loss trade: -31.88
Maximum consecutive wins ($): 21 (2 031.16) consecutive losses ($): 9 (-1 018.74)
Maximal consecutive profit (count): 2 031.16 (21) consecutive loss (count): -4 943.80 (8)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2