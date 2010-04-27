|Account: 2601991
|Name: terminator
|Currency: USD
|2010 November 26, 16:24
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|171314387
|2010.04.04 14:38
|balance
|Deposit
|10 000.00
|171351656
|2010.04.05 06:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06230
|1.00230
|1.07330
|2010.04.05 07:11
|1.06310
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|171350591
|2010.04.05 05:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52650
|1.46650
|1.53350
|2010.04.05 08:30
|1.52410
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|171351115
|2010.04.05 06:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52450
|1.46650
|1.53350
|2010.04.05 08:31
|1.52390
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|171351453
|2010.04.05 06:07
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.52250
|1.46650
|1.53350
|2010.04.05 08:31
|1.52390
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|171351657
|2010.04.05 06:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|94.540
|88.540
|95.640
|2010.04.05 08:31
|94.480
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|171370044
|2010.04.05 11:41
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52570
|1.52950
|1.53670
|2010.04.05 14:00
|1.52950
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|171367707
|2010.04.05 11:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52770
|1.52980
|1.53670
|2010.04.05 14:36
|1.52980
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|171407240
|2010.04.05 15:22
|buy
|0.02
|eurusd
|1.34920
|0.00000
|1.36020
|2010.04.05 17:16
|1.34990
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|171399743
|2010.04.05 14:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35120
|1.29120
|1.36020
|2010.04.05 17:16
|1.34990
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|171404923
|2010.04.05 15:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.92050
|0.92290
|0.92950
|2010.04.06 07:11
|0.92290
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|171442503
|2010.04.06 00:20
|buy
|0.02
|audusd
|0.91850
|0.92290
|0.92950
|2010.04.06 07:11
|0.92290
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|171421952
|2010.04.05 17:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06090
|1.06980
|1.07190
|2010.04.06 12:54
|1.07190
|0.00
|0.00
|0.00
|10.26
|171457743
|2010.04.06 07:15
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.51840
|1.46850
|1.52940
|2010.04.06 15:31
|1.52130
|0.00
|0.00
|0.00
|43.50
|171452459
|2010.04.06 04:45
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.52240
|1.46850
|1.52940
|2010.04.06 15:49
|1.52330
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|171457181
|2010.04.06 07:10
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.52040
|1.46850
|1.52940
|2010.04.06 15:49
|1.52330
|0.00
|0.00
|0.00
|26.10
|171446135
|2010.04.06 01:22
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.52440
|1.46850
|1.52940
|2010.04.06 15:49
|1.52330
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|171442316
|2010.04.06 00:17
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52640
|1.46850
|1.52940
|2010.04.06 15:49
|1.52330
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|171423281
|2010.04.05 18:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52850
|1.46850
|1.52940
|2010.04.06 15:49
|1.52330
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|171487114
|2010.04.06 18:30
|buy
|0.09
|usdjpy
|93.710
|88.510
|94.810
|2010.04.07 01:38
|94.000
|0.00
|0.00
|0.00
|27.77
|171451342
|2010.04.06 04:19
|buy
|0.05
|usdjpy
|93.910
|88.510
|94.810
|2010.04.07 02:36
|94.230
|0.00
|0.00
|0.00
|16.98
|171366509
|2010.04.05 11:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|94.510
|88.510
|94.810
|2010.04.07 02:36
|94.230
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.97
|171421596
|2010.04.05 17:05
|buy
|0.03
|usdjpy
|94.110
|88.510
|94.810
|2010.04.07 02:36
|94.230
|0.00
|0.00
|0.00
|3.82
|171396670
|2010.04.05 13:52
|buy
|0.02
|usdjpy
|94.310
|88.510
|94.810
|2010.04.07 02:36
|94.230
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|171497746
|2010.04.07 00:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07020
|1.07240
|1.08120
|2010.04.07 13:08
|1.07240
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|171479257
|2010.04.06 15:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.92540
|0.92760
|0.93640
|2010.04.07 19:01
|0.92760
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|171543070
|2010.04.07 19:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07360
|1.07640
|1.08460
|2010.04.08 09:42
|1.07640
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|171558540
|2010.04.08 07:36
|buy
|0.03
|audusd
|0.92370
|0.86770
|0.93470
|2010.04.08 15:52
|0.92760
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|171555646
|2010.04.08 06:29
|buy
|0.02
|audusd
|0.92570
|0.86770
|0.93470
|2010.04.08 15:52
|0.92760
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|171552660
|2010.04.08 04:01
|buy
|0.01
|audusd
|0.92770
|0.86770
|0.93470
|2010.04.08 15:52
|0.92760
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|171606392
|2010.04.08 23:34
|buy
|0.02
|usdchf
|1.07170
|1.07410
|1.08270
|2010.04.09 13:34
|1.07410
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|171709039
|2010.04.12 04:57
|buy
|0.03
|usdchf
|1.05560
|1.05870
|1.06660
|2010.04.12 07:07
|1.05870
|0.00
|0.00
|0.00
|8.78
|171707253
|2010.04.12 03:31
|buy
|0.01
|usdcad
|1.00380
|1.00660
|1.01480
|2010.04.12 12:11
|1.00660
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|171758166
|2010.04.13 05:14
|buy
|0.05
|audusd
|0.92240
|0.86850
|0.93340
|2010.04.13 06:54
|0.92560
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|171731393
|2010.04.12 14:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.92850
|0.86850
|0.93340
|2010.04.13 06:54
|0.92560
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|171746577
|2010.04.12 21:24
|buy
|0.02
|audusd
|0.92640
|0.00000
|0.93340
|2010.04.13 06:54
|0.92560
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|171747153
|2010.04.12 21:53
|buy
|0.03
|audusd
|0.92440
|0.86850
|0.93340
|2010.04.13 06:54
|0.92560
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|171738906
|2010.04.12 16:56
|buy
|0.02
|eurusd
|1.35710
|1.36000
|1.36810
|2010.04.13 07:19
|1.36000
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|171765108
|2010.04.13 08:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.53490
|1.47900
|1.54590
|2010.04.13 08:38
|1.53880
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|171762287
|2010.04.13 06:59
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53700
|1.47900
|1.54590
|2010.04.13 08:38
|1.53880
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|171760455
|2010.04.13 06:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53900
|1.47900
|1.54590
|2010.04.13 08:38
|1.53880
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|171778988
|2010.04.13 12:53
|buy
|0.02
|usdcad
|1.00200
|1.00440
|1.01300
|2010.04.13 15:30
|1.00440
|0.00
|0.00
|0.00
|4.78
|171786659
|2010.04.13 14:36
|buy
|0.02
|audusd
|0.92410
|0.92720
|0.93510
|2010.04.13 22:46
|0.92720
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|171763794
|2010.04.13 07:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.92610
|0.93030
|0.93510
|2010.04.14 01:53
|0.93030
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|171734572
|2010.04.12 15:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35910
|1.36390
|1.36610
|2010.04.14 03:53
|1.36610
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|171788706
|2010.04.13 15:11
|buy
|0.02
|eurusd
|1.35510
|1.36390
|1.36610
|2010.04.14 03:53
|1.36610
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|171796892
|2010.04.13 20:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53870
|1.54170
|1.54970
|2010.04.14 06:05
|1.54170
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|171823117
|2010.04.14 10:13
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54270
|1.48470
|1.55170
|2010.04.14 12:14
|1.54470
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|171821747
|2010.04.14 09:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54470
|1.48470
|1.55170
|2010.04.14 12:14
|1.54470
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|171824576
|2010.04.14 10:46
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.54070
|1.54270
|1.55170
|2010.04.14 12:14
|1.54470
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|171804043
|2010.04.14 01:14
|buy
|0.05
|usdchf
|1.05160
|1.05390
|1.06260
|2010.04.14 12:40
|1.05390
|0.00
|0.00
|0.00
|10.91
|171806889
|2010.04.14 02:36
|buy
|0.02
|usdcad
|1.00000
|0.94400
|1.00700
|2010.04.15 09:10
|0.99940
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|171817901
|2010.04.14 08:16
|buy
|0.03
|usdcad
|0.99800
|0.94400
|1.00700
|2010.04.15 09:10
|0.99940
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|171844267
|2010.04.14 15:07
|buy
|0.05
|usdcad
|0.99600
|0.94400
|1.00700
|2010.04.15 09:10
|0.99940
|0.00
|0.00
|0.00
|17.01
|171751545
|2010.04.13 00:30
|buy
|0.01
|usdcad
|1.00400
|0.94400
|1.00700
|2010.04.15 09:10
|0.99940
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|171597946
|2010.04.08 20:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07370
|1.01370
|1.06260
|2010.04.15 09:49
|1.06100
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.97
|171800796
|2010.04.14 00:13
|buy
|0.03
|usdchf
|1.05360
|1.05890
|1.06260
|2010.04.15 09:49
|1.06100
|0.00
|0.00
|0.00
|20.92
|171696731
|2010.04.11 22:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.05760
|1.01370
|1.06260
|2010.04.15 09:49
|1.06100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.41
|171895438
|2010.04.15 09:17
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.54270
|1.48890
|1.55170
|2010.04.15 12:06
|1.54370
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|171898258
|2010.04.15 09:48
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.54070
|1.48890
|1.55170
|2010.04.15 12:06
|1.54370
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|171894502
|2010.04.15 09:14
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.54490
|1.48890
|1.55170
|2010.04.15 14:32
|1.54880
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|171859243
|2010.04.15 00:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54890
|1.48890
|1.55170
|2010.04.15 14:32
|1.54880
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|171881911
|2010.04.15 07:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54690
|1.48890
|1.55170
|2010.04.15 14:32
|1.54880
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|172043687
|2010.04.19 01:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.01460
|1.01940
|1.02560
|2010.04.19 10:52
|1.01940
|0.00
|0.00
|0.00
|4.71
|172041340
|2010.04.19 00:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06300
|1.06690
|1.07400
|2010.04.19 12:01
|1.06690
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|171933373
|2010.04.15 15:01
|buy
|0.02
|usdjpy
|93.070
|87.270
|92.770
|2010.04.19 12:39
|92.080
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.50
|172055478
|2010.04.19 07:04
|buy
|0.09
|usdjpy
|91.670
|87.270
|92.770
|2010.04.19 12:39
|92.080
|0.00
|0.00
|0.00
|40.07
|172053399
|2010.04.19 06:41
|buy
|0.05
|usdjpy
|91.870
|87.270
|92.770
|2010.04.19 12:39
|92.080
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|172033878
|2010.04.18 22:01
|buy
|0.03
|usdjpy
|92.080
|87.270
|92.770
|2010.04.19 12:39
|92.080
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|171916498
|2010.04.15 12:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.270
|87.270
|92.770
|2010.04.19 12:39
|92.080
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.92
|172048403
|2010.04.19 03:36
|buy
|0.03
|audusd
|0.91880
|0.87350
|0.92780
|2010.04.19 13:56
|0.92100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|172033882
|2010.04.18 22:01
|buy
|0.02
|audusd
|0.92080
|0.87350
|0.92780
|2010.04.19 13:56
|0.92100
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|171923239
|2010.04.15 13:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.93350
|0.87350
|0.92780
|2010.04.19 13:56
|0.92100
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.50
|172053310
|2010.04.19 06:40
|buy
|0.05
|audusd
|0.91680
|0.91890
|0.92780
|2010.04.19 13:56
|0.92100
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|172064604
|2010.04.19 10:23
|buy
|0.70
|eurusd
|1.34260
|1.34480
|1.35360
|2010.04.19 14:19
|1.34690
|0.00
|0.00
|0.00
|301.00
|172054082
|2010.04.19 06:45
|buy
|0.42
|eurusd
|1.34460
|1.30570
|1.35360
|2010.04.19 14:19
|1.34690
|0.00
|0.00
|0.00
|96.60
|171893751
|2010.04.15 09:11
|buy
|0.15
|eurusd
|1.35570
|1.30570
|1.35360
|2010.04.19 14:19
|1.34690
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.00
|172050610
|2010.04.19 05:17
|buy
|0.25
|eurusd
|1.34660
|1.30570
|1.35360
|2010.04.19 14:19
|1.34690
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|172079997
|2010.04.19 14:37
|buy
|0.15
|eurusd
|1.34640
|1.34930
|1.35740
|2010.04.20 09:04
|1.34930
|0.00
|0.00
|0.00
|43.50
|172130181
|2010.04.20 09:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.06210
|1.06900
|1.07310
|2010.04.21 05:34
|1.06900
|0.00
|0.00
|0.00
|12.91
|172111174
|2010.04.20 03:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06410
|1.06900
|1.07310
|2010.04.21 05:34
|1.06900
|0.00
|0.00
|0.00
|4.58
|172183633
|2010.04.21 04:55
|buy
|0.42
|eurusd
|1.34040
|1.34270
|1.35140
|2010.04.21 07:05
|1.34270
|0.00
|0.00
|0.00
|96.60
|172213257
|2010.04.21 11:33
|buy
|0.70
|eurusd
|1.33640
|1.33890
|1.34740
|2010.04.21 14:30
|1.33890
|0.00
|0.00
|0.00
|175.00
|172208506
|2010.04.21 11:10
|buy
|0.02
|usdjpy
|92.990
|93.230
|94.090
|2010.04.21 14:34
|93.230
|0.00
|0.00
|0.00
|5.15
|172217302
|2010.04.21 12:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07120
|1.01120
|1.07820
|2010.04.21 15:33
|1.07170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|172225795
|2010.04.21 13:26
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06920
|1.01120
|1.07820
|2010.04.21 15:33
|1.07170
|0.00
|0.00
|0.00
|2.33
|172233070
|2010.04.21 14:52
|buy
|0.03
|usdchf
|1.06720
|1.06960
|1.07820
|2010.04.21 15:33
|1.07170
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|172246505
|2010.04.21 18:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54130
|1.54480
|1.55230
|2010.04.22 07:18
|1.54480
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|172262912
|2010.04.22 01:21
|buy
|0.02
|audusd
|0.92630
|0.92830
|0.93740
|2010.04.22 09:14
|0.92830
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|172263174
|2010.04.22 01:25
|buy
|0.02
|usdjpy
|92.790
|93.140
|93.880
|2010.04.22 09:23
|93.140
|0.00
|0.00
|0.00
|7.52
|172284945
|2010.04.22 09:25
|buy
|0.25
|usdcad
|0.99930
|1.00180
|1.01030
|2010.04.22 14:07
|1.00180
|0.00
|0.00
|0.00
|62.39
|172237477
|2010.04.21 15:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07100
|1.07690
|1.08000
|2010.04.22 14:26
|1.07690
|0.00
|0.00
|0.00
|5.48
|172268097
|2010.04.22 05:47
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06910
|1.07690
|1.08000
|2010.04.22 14:26
|1.07690
|0.00
|0.00
|0.00
|7.24
|172296691
|2010.04.22 13:36
|buy
|2.02
|eurusd
|1.33040
|1.30570
|1.33940
|2010.04.22 14:26
|1.33200
|0.00
|0.00
|0.00
|323.20
|172298153
|2010.04.22 13:50
|buy
|3.43
|eurusd
|1.32840
|1.30570
|1.33940
|2010.04.22 14:26
|1.33200
|0.00
|0.00
|0.00
|1 234.80
|172297085
|2010.04.22 13:38
|buy
|0.02
|audusd
|0.92420
|0.92730
|0.93520
|2010.04.22 20:10
|0.92730
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|172321167
|2010.04.22 21:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07810
|1.08280
|1.08910
|2010.04.22 23:31
|1.08280
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|172180418
|2010.04.21 03:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.200
|93.420
|93.880
|2010.04.23 00:01
|93.420
|0.00
|0.00
|0.00
|2.35
|172326791
|2010.04.22 23:20
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.53250
|1.47900
|1.54350
|2010.04.23 04:21
|1.53590
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|172319296
|2010.04.22 20:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53700
|1.47900
|1.54350
|2010.04.23 04:21
|1.53590
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|172325150
|2010.04.22 23:06
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.53450
|1.47900
|1.54350
|2010.04.23 04:21
|1.53590
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|172316840
|2010.04.22 19:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53900
|1.47900
|1.54350
|2010.04.23 04:21
|1.53590
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|172293275
|2010.04.22 12:38
|buy
|1.19
|eurusd
|1.33240
|1.33510
|1.33940
|2010.04.23 14:44
|1.33720
|0.00
|0.00
|0.00
|571.20
|172286403
|2010.04.22 09:52
|buy
|0.70
|eurusd
|1.33440
|1.30570
|1.33940
|2010.04.23 14:44
|1.33720
|0.00
|0.00
|0.00
|196.00
|171870107
|2010.04.15 04:42
|buy
|0.02
|eurusd
|1.36370
|1.30570
|1.33940
|2010.04.23 18:29
|1.33940
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.60
|171844953
|2010.04.14 15:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36570
|1.30570
|1.33940
|2010.04.23 18:29
|1.33940
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.30
|171879395
|2010.04.15 07:04
|buy
|0.03
|eurusd
|1.36170
|1.30570
|1.33940
|2010.04.23 18:29
|1.33940
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.90
|171882175
|2010.04.15 07:32
|buy
|0.05
|eurusd
|1.35970
|1.30570
|1.33940
|2010.04.23 18:29
|1.33940
|0.00
|0.00
|0.00
|-101.50
|171889025
|2010.04.15 08:23
|buy
|0.09
|eurusd
|1.35770
|1.30570
|1.33940
|2010.04.23 18:29
|1.33940
|0.00
|0.00
|0.00
|-164.70
|172173222
|2010.04.20 23:11
|buy
|0.25
|eurusd
|1.34240
|1.30570
|1.33940
|2010.04.23 18:29
|1.33940
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.00
|172156929
|2010.04.20 15:20
|buy
|0.15
|eurusd
|1.34440
|1.30570
|1.33940
|2010.04.23 18:29
|1.33940
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.00
|172207181
|2010.04.21 11:03
|buy
|0.42
|eurusd
|1.33840
|1.30570
|1.33940
|2010.04.23 18:29
|1.33940
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|172406344
|2010.04.26 00:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07340
|1.07660
|1.08440
|2010.04.26 10:11
|1.07660
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|172437554
|2010.04.26 12:08
|buy
|0.25
|usdcad
|0.99730
|0.99960
|1.00830
|2010.04.26 15:04
|0.99960
|0.00
|0.00
|0.00
|57.52
|172469240
|2010.04.26 21:17
|buy
|0.05
|usdchf
|1.07080
|1.01680
|1.08180
|2010.04.27 06:17
|1.07410
|0.00
|0.00
|0.00
|15.36
|172467433
|2010.04.26 20:32
|buy
|0.03
|usdchf
|1.07280
|1.01680
|1.08180
|2010.04.27 06:17
|1.07410
|0.00
|0.00
|0.00
|3.63
|172431040
|2010.04.26 10:11
|buy
|0.01
|usdchf
|1.07680
|1.01680
|1.08180
|2010.04.27 06:17
|1.07410
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.51
|172441750
|2010.04.26 13:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.07480
|1.01680
|1.08180
|2010.04.27 06:17
|1.07410
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|172118601
|2010.04.20 07:06
|buy
|0.05
|usdcad
|1.01210
|0.95820
|1.00830
|2010.04.27 12:54
|1.00830
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.84
|172086452
|2010.04.19 17:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.01820
|0.95820
|1.00830
|2010.04.27 12:54
|1.00830
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.82
|172089244
|2010.04.19 18:37
|buy
|0.02
|usdcad
|1.01620
|0.95820
|1.00830
|2010.04.27 12:54
|1.00830
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.67
|172144973
|2010.04.20 13:00
|buy
|0.09
|usdcad
|1.00970
|0.95820
|1.00830
|2010.04.27 12:54
|1.00830
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.50
|172101601
|2010.04.20 00:11
|buy
|0.03
|usdcad
|1.01420
|0.95820
|1.00830
|2010.04.27 12:54
|1.00830
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.55
|172145034
|2010.04.20 13:00
|buy
|0.15
|usdcad
|1.00620
|0.95820
|1.00830
|2010.04.27 12:54
|1.00830
|0.00
|0.00
|0.00
|31.24
|172502684
|2010.04.27 09:06
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.53630
|1.48630
|1.54330
|2010.04.27 13:44
|1.53520
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.50
|172490511
|2010.04.27 07:15
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.54030
|1.48630
|1.54330
|2010.04.27 13:44
|1.53520
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.50
|172507596
|2010.04.27 10:30
|buy
|0.42
|gbpusd
|1.53230
|1.48630
|1.54330
|2010.04.27 13:44
|1.53520
|0.00
|0.00
|0.00
|121.80
|172491675
|2010.04.27 07:27
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.53830
|1.48630
|1.54330
|2010.04.27 13:44
|1.53520
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.90
|172504870
|2010.04.27 09:42
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.53430
|1.48630
|1.54330
|2010.04.27 13:44
|1.53520
|0.00
|0.00
|0.00
|22.50
|172458036
|2010.04.26 17:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54430
|1.48630
|1.54330
|2010.04.27 13:44
|1.53520
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.20
|172487772
|2010.04.27 06:52
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.54230
|1.48630
|1.54330
|2010.04.27 13:44
|1.53520
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.30
|172532012
|2010.04.27 15:52
|buy
|0.05
|audusd
|0.91820
|0.86840
|0.92720
|2010.04.27 17:19
|0.91930
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|172534609
|2010.04.27 16:13
|buy
|0.09
|audusd
|0.91620
|0.86840
|0.92720
|2010.04.27 17:19
|0.91930
|0.00
|0.00
|0.00
|27.90
|172527892
|2010.04.27 15:27
|buy
|0.03
|audusd
|0.92020
|0.86840
|0.92720
|2010.04.27 17:19
|0.91930
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|172514740
|2010.04.27 12:51
|buy
|0.02
|audusd
|0.92220
|0.86840
|0.92720
|2010.04.27 17:19
|0.91930
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|172260444
|2010.04.22 00:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.92840
|0.86840
|0.92720
|2010.04.27 17:19
|0.91930
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.10
|172529026
|2010.04.27 15:31
|buy
|0.25
|usdjpy
|93.140
|88.360
|94.030
|2010.04.27 17:19
|93.230
|0.00
|0.00
|0.00
|24.13
|172534659
|2010.04.27 16:14
|buy
|0.42
|usdjpy
|92.930
|88.360
|94.030
|2010.04.27 17:19
|93.230
|0.00
|0.00
|0.00
|135.15
|172525813
|2010.04.27 15:10
|buy
|0.15
|usdjpy
|93.350
|88.360
|94.030
|2010.04.27 17:19
|93.230
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.31
|172537215
|2010.04.27 17:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.08390
|1.08780
|1.09490
|2010.04.27 22:06
|1.08780
|0.00
|0.00
|0.00
|3.59
|172562455
|2010.04.28 06:30
|buy
|0.01
|usdcad
|1.01380
|1.01760
|1.02480
|2010.04.28 09:51
|1.01760
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|172485894
|2010.04.27 06:18
|buy
|0.05
|usdjpy
|93.750
|88.360
|94.030
|2010.04.28 09:59
|93.840
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|172515032
|2010.04.27 12:55
|buy
|0.09
|usdjpy
|93.550
|88.360
|94.030
|2010.04.28 09:59
|93.840
|0.00
|0.00
|0.00
|27.81
|172411075
|2010.04.26 02:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|94.360
|88.360
|94.030
|2010.04.28 12:11
|94.030
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.51
|172415640
|2010.04.26 04:44
|buy
|0.02
|usdjpy
|94.160
|88.360
|94.030
|2010.04.28 12:11
|94.030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.77
|172467693
|2010.04.26 20:39
|buy
|0.03
|usdjpy
|93.960
|88.360
|94.030
|2010.04.28 12:11
|94.030
|0.00
|0.00
|0.00
|2.23
|172579242
|2010.04.28 12:09
|buy
|0.03
|usdchf
|1.08350
|1.08550
|1.09450
|2010.04.28 14:38
|1.08760
|0.00
|0.00
|0.00
|11.31
|172574445
|2010.04.28 10:13
|buy
|0.02
|usdchf
|1.08550
|1.02750
|1.09450
|2010.04.28 14:38
|1.08760
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|172569333
|2010.04.28 08:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.08750
|1.02750
|1.09450
|2010.04.28 14:38
|1.08760
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|172653406
|2010.04.29 10:04
|buy
|0.15
|usdchf
|1.08140
|1.03150
|1.09240
|2010.04.29 13:29
|1.08430
|0.00
|0.00
|0.00
|40.12
|172647556
|2010.04.29 08:48
|buy
|0.09
|usdchf
|1.08340
|1.03150
|1.09240
|2010.04.29 13:29
|1.08430
|0.00
|0.00
|0.00
|7.47
|172609599
|2010.04.28 20:05
|buy
|0.05
|usdchf
|1.08540
|1.03150
|1.09240
|2010.04.29 13:29
|1.08430
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.07
|172604721
|2010.04.28 18:24
|buy
|0.03
|usdchf
|1.08740
|1.03150
|1.09240
|2010.04.29 13:29
|1.08430
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.58
|172596157
|2010.04.28 15:31
|buy
|0.02
|usdchf
|1.08940
|1.03150
|1.09240
|2010.04.29 13:29
|1.08430
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.41
|172595823
|2010.04.28 15:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.09150
|1.03150
|1.09240
|2010.04.29 13:29
|1.08430
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.64
|172655491
|2010.04.29 10:12
|buy
|0.15
|usdcad
|1.00250
|0.95250
|1.01350
|2010.04.29 15:04
|1.00530
|0.00
|0.00
|0.00
|41.78
|172647822
|2010.04.29 08:57
|buy
|0.05
|usdcad
|1.00650
|0.95250
|1.01350
|2010.04.29 15:04
|1.00530
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.97
|172652208
|2010.04.29 09:53
|buy
|0.09
|usdcad
|1.00450
|0.95250
|1.01350
|2010.04.29 15:04
|1.00530
|0.00
|0.00
|0.00
|7.16
|172600639
|2010.04.28 16:30
|buy
|0.01
|usdcad
|1.01250
|0.95250
|1.01350
|2010.04.29 15:04
|1.00530
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.16
|172604843
|2010.04.28 18:25
|buy
|0.03
|usdcad
|1.00850
|0.95250
|1.01350
|2010.04.29 15:04
|1.00530
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.55
|172604533
|2010.04.28 18:22
|buy
|0.02
|usdcad
|1.01050
|0.95250
|1.01350
|2010.04.29 15:04
|1.00530
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.35
|172718654
|2010.04.29 19:26
|buy
|0.02
|audusd
|0.92630
|0.92920
|0.93730
|2010.04.30 00:12
|0.92920
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|172672490
|2010.04.29 12:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|94.130
|94.380
|95.230
|2010.04.30 12:35
|94.380
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|172709142
|2010.04.29 17:51
|buy
|0.02
|usdcad
|1.00410
|1.00870
|1.01510
|2010.04.30 13:43
|1.00870
|0.00
|0.00
|0.00
|9.12
|172699376
|2010.04.29 15:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.00610
|1.00870
|1.01510
|2010.04.30 13:43
|1.00870
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|172713283
|2010.04.29 18:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.92830
|0.93030
|0.93730
|2010.04.30 13:57
|0.93030
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|172703139
|2010.04.29 16:20
|buy
|0.02
|usdchf
|1.08140
|1.02340
|1.08700
|2010.05.03 01:20
|1.08190
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|172826407
|2010.05.02 22:00
|buy
|0.03
|usdchf
|1.07600
|1.07970
|1.08700
|2010.05.03 01:20
|1.08190
|0.00
|0.00
|0.00
|16.36
|172697424
|2010.04.29 14:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.08340
|1.02340
|1.08700
|2010.05.03 01:20
|1.08190
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.39
|172845353
|2010.05.03 00:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|94.070
|94.490
|94.960
|2010.05.03 14:53
|94.490
|0.00
|0.00
|0.00
|4.44
|172847993
|2010.05.03 02:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|93.860
|94.490
|94.960
|2010.05.03 14:53
|94.490
|0.00
|0.00
|0.00
|13.33
|172908848
|2010.05.03 14:31
|buy
|0.03
|eurusd
|1.31970
|1.26370
|1.32670
|2010.05.03 16:01
|1.31860
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|172906858
|2010.05.03 14:25
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32170
|1.26370
|1.32670
|2010.05.03 16:01
|1.31860
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|172911871
|2010.05.03 14:51
|buy
|0.05
|eurusd
|1.31770
|1.26370
|1.32670
|2010.05.03 16:01
|1.31860
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|172919236
|2010.05.03 15:44
|buy
|0.09
|eurusd
|1.31570
|1.26370
|1.32670
|2010.05.03 16:01
|1.31860
|0.00
|0.00
|0.00
|26.10
|172862793
|2010.05.03 08:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32370
|1.26370
|1.32670
|2010.05.03 16:01
|1.31860
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.10
|172879641
|2010.05.03 10:19
|buy
|0.02
|usdcad
|1.01470
|0.95670
|1.02170
|2010.05.04 05:58
|1.01400
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.38
|172936062
|2010.05.03 18:59
|buy
|0.05
|usdcad
|1.01070
|0.95670
|1.02170
|2010.05.04 05:58
|1.01400
|0.00
|0.00
|0.00
|16.27
|172894891
|2010.05.03 12:27
|buy
|0.03
|usdcad
|1.01270
|0.95670
|1.02170
|2010.05.04 05:58
|1.01400
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|172865754
|2010.05.03 08:45
|buy
|0.01
|usdcad
|1.01670
|0.95670
|1.02170
|2010.05.04 05:58
|1.01400
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.66
|172978636
|2010.05.04 10:30
|buy
|0.01
|usdcad
|1.01620
|1.02070
|1.02720
|2010.05.04 13:19
|1.02070
|0.00
|0.00
|0.00
|4.41
|173013484
|2010.05.04 21:04
|buy
|0.70
|audusd
|0.90850
|0.86470
|0.91950
|2010.05.04 23:53
|0.91140
|0.00
|0.00
|0.00
|203.00
|172981918
|2010.05.04 11:40
|buy
|0.02
|usdjpy
|94.500
|94.700
|95.600
|2010.05.05 00:21
|94.700
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|173020102
|2010.05.05 00:56
|buy
|5.83
|eurusd
|1.29610
|1.26030
|1.30710
|2010.05.05 06:57
|1.29910
|0.00
|0.00
|0.00
|1 749.00
|172990062
|2010.05.04 13:44
|buy
|0.70
|eurusd
|1.30420
|1.26030
|1.30710
|2010.05.05 06:57
|1.29910
|0.00
|0.00
|0.00
|-357.00
|172987999
|2010.05.04 13:11
|buy
|0.42
|eurusd
|1.30630
|1.26030
|1.30710
|2010.05.05 06:57
|1.29910
|0.00
|0.00
|0.00
|-302.40
|173009747
|2010.05.04 18:49
|buy
|2.02
|eurusd
|1.30020
|1.26030
|1.30710
|2010.05.05 06:57
|1.29910
|0.00
|0.00
|0.00
|-222.20
|172999693
|2010.05.04 15:29
|buy
|1.19
|eurusd
|1.30220
|1.26030
|1.30710
|2010.05.05 06:57
|1.29910
|0.00
|0.00
|0.00
|-368.90
|173013497
|2010.05.04 21:04
|buy
|3.43
|eurusd
|1.29810
|1.26030
|1.30710
|2010.05.05 06:57
|1.29910
|0.00
|0.00
|0.00
|343.00
|172982497
|2010.05.04 11:46
|buy
|0.15
|eurusd
|1.31030
|1.26030
|1.30710
|2010.05.05 06:57
|1.29910
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.00
|172984346
|2010.05.04 12:18
|buy
|0.25
|eurusd
|1.30830
|1.26030
|1.30710
|2010.05.05 06:57
|1.29910
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|172972156
|2010.05.04 08:30
|buy
|0.05
|eurusd
|1.31430
|1.26030
|1.30710
|2010.05.05 06:57
|1.29910
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|172975321
|2010.05.04 09:26
|buy
|0.09
|eurusd
|1.31230
|1.26030
|1.30710
|2010.05.05 06:57
|1.29910
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.80
|173041008
|2010.05.05 09:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.10410
|1.10700
|1.11510
|2010.05.05 12:08
|1.10700
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|173024858
|2010.05.05 03:45
|buy
|0.01
|usdcad
|1.02540
|1.03140
|1.03640
|2010.05.05 13:19
|1.03140
|0.00
|0.00
|0.00
|5.82
|173089869
|2010.05.06 02:53
|buy
|0.02
|usdcad
|1.02860
|1.03720
|1.03960
|2010.05.06 07:05
|1.03960
|0.00
|0.00
|0.00
|21.16
|173078895
|2010.05.05 20:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.03060
|1.03710
|1.03960
|2010.05.06 07:05
|1.03960
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|173075149
|2010.05.05 18:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.11610
|1.12260
|1.12710
|2010.05.06 07:07
|1.12260
|0.00
|0.00
|0.00
|5.79
|173097456
|2010.05.06 06:44
|buy
|0.15
|usdjpy
|93.490
|88.710
|94.590
|2010.05.06 08:49
|93.780
|0.00
|0.00
|0.00
|46.39
|173074333
|2010.05.05 18:12
|buy
|0.05
|usdjpy
|93.890
|88.710
|94.590
|2010.05.06 08:49
|93.780
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.86
|173062610
|2010.05.05 13:46
|buy
|0.03
|usdjpy
|94.100
|88.710
|94.590
|2010.05.06 08:49
|93.780
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.24
|173075068
|2010.05.05 18:29
|buy
|0.09
|usdjpy
|93.690
|88.710
|94.590
|2010.05.06 08:49
|93.780
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|173062013
|2010.05.05 13:40
|buy
|0.02
|usdjpy
|94.300
|88.710
|94.590
|2010.05.06 08:49
|93.780
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.09
|172944619
|2010.05.03 23:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|94.710
|88.710
|94.590
|2010.05.06 08:49
|93.780
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.92
|172444667
|2010.04.26 13:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54630
|1.48630
|1.54330
|2010.05.06 15:44
|1.48630
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|173130344
|2010.05.06 15:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.03660
|1.04480
|1.04760
|2010.05.06 15:54
|1.04480
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|173138622
|2010.05.06 16:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.10770
|1.11070
|1.11870
|2010.05.06 18:15
|1.11070
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|172962746
|2010.05.04 05:34
|buy
|0.02
|eurusd
|1.31830
|1.26030
|1.30710
|2010.05.06 18:43
|1.26030
|0.00
|0.00
|0.00
|-116.00
|172967469
|2010.05.04 07:07
|buy
|0.03
|eurusd
|1.31630
|1.26030
|1.30710
|2010.05.06 18:43
|1.26030
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.00
|172938765
|2010.05.03 19:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32030
|1.26030
|1.30710
|2010.05.06 18:43
|1.26030
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|173172464
|2010.05.06 21:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.11310
|1.11510
|1.12410
|2010.05.07 00:34
|1.11510
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|173358125
|2010.05.10 12:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.10200
|1.10650
|1.11300
|2010.05.10 14:09
|1.10650
|0.00
|0.00
|0.00
|4.07
|173406607
|2010.05.11 00:11
|buy
|0.05
|usdjpy
|92.780
|87.390
|93.880
|2010.05.11 01:00
|93.100
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|173403737
|2010.05.10 23:22
|buy
|0.03
|usdjpy
|92.990
|87.390
|93.880
|2010.05.11 01:00
|93.100
|0.00
|0.00
|0.00
|3.54
|173416148
|2010.05.11 04:07
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.47950
|1.42570
|1.49050
|2010.05.11 04:59
|1.48280
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|173413958
|2010.05.11 03:13
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.48150
|1.42570
|1.49050
|2010.05.11 04:59
|1.48280
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|173412832
|2010.05.11 02:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.48370
|1.48660
|1.49050
|2010.05.11 08:30
|1.48660
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|173411647
|2010.05.11 02:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48570
|1.48810
|1.49050
|2010.05.11 15:02
|1.49050
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|173521474
|2010.05.12 07:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.49200
|1.49770
|1.50300
|2010.05.12 07:57
|1.49770
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|173575257
|2010.05.12 14:05
|buy
|0.02
|usdchf
|1.10730
|1.10960
|1.11830
|2010.05.12 16:11
|1.10960
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|173599065
|2010.05.13 00:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48500
|1.48960
|1.49400
|2010.05.13 07:19
|1.48960
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|173600336
|2010.05.13 00:38
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.48300
|1.48960
|1.49400
|2010.05.13 07:19
|1.48960
|0.00
|0.00
|0.00
|13.20
|173382001
|2010.05.10 17:08
|buy
|0.02
|usdjpy
|93.190
|93.430
|93.880
|2010.05.13 07:33
|93.430
|0.00
|0.00
|0.00
|5.14
|173560276
|2010.05.12 11:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.10930
|1.11280
|1.11830
|2010.05.13 08:52
|1.11280
|0.00
|0.00
|0.00
|3.15
|173644119
|2010.05.13 11:19
|buy
|0.02
|usdchf
|1.11220
|1.11450
|1.12320
|2010.05.13 13:12
|1.11450
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|173633807
|2010.05.13 10:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.11420
|1.11720
|1.12320
|2010.05.13 22:17
|1.11720
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|173829870
|2010.05.17 00:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.03570
|1.04110
|1.04670
|2010.05.17 02:21
|1.04110
|0.00
|0.00
|0.00
|5.19
|173974591
|2010.05.17 18:56
|buy
|0.09
|usdchf
|1.13140
|1.07940
|1.14240
|2010.05.18 00:18
|1.13440
|0.00
|0.00
|0.00
|23.80
|173966914
|2010.05.17 17:17
|buy
|0.03
|usdchf
|1.13540
|1.07940
|1.14240
|2010.05.18 00:18
|1.13440
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.64
|173954778
|2010.05.17 16:12
|buy
|0.02
|usdchf
|1.13740
|1.07940
|1.14240
|2010.05.18 00:18
|1.13440
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.29
|173951987
|2010.05.17 16:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.13940
|1.07940
|1.14240
|2010.05.18 00:18
|1.13440
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.41
|173970477
|2010.05.17 18:02
|buy
|0.05
|usdchf
|1.13340
|1.07940
|1.14240
|2010.05.18 00:18
|1.13440
|0.00
|0.00
|0.00
|4.41
|173971550
|2010.05.17 18:17
|buy
|0.03
|usdcad
|1.03610
|0.98020
|1.04310
|2010.05.18 01:02
|1.03500
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.19
|173978301
|2010.05.17 19:38
|buy
|0.05
|usdcad
|1.03410
|0.98020
|1.04310
|2010.05.18 01:02
|1.03500
|0.00
|0.00
|0.00
|4.35
|173967261
|2010.05.17 17:20
|buy
|0.02
|usdcad
|1.03810
|0.98020
|1.04310
|2010.05.18 01:02
|1.03500
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.99
|173983022
|2010.05.17 21:02
|buy
|0.09
|usdcad
|1.03210
|0.98020
|1.04310
|2010.05.18 01:02
|1.03500
|0.00
|0.00
|0.00
|25.22
|173951965
|2010.05.17 16:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.04020
|0.98020
|1.04310
|2010.05.18 01:02
|1.03500
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.02
|174026654
|2010.05.18 06:27
|buy
|0.05
|usdcad
|1.02970
|0.97570
|1.03870
|2010.05.18 08:42
|1.03070
|0.00
|0.00
|0.00
|4.85
|174021663
|2010.05.18 05:44
|buy
|0.03
|usdcad
|1.03170
|0.97570
|1.03870
|2010.05.18 08:42
|1.03070
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.91
|174031256
|2010.05.18 07:17
|buy
|0.09
|usdcad
|1.02770
|0.97570
|1.03870
|2010.05.18 08:42
|1.03070
|0.00
|0.00
|0.00
|26.20
|174005499
|2010.05.18 01:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.03570
|0.97570
|1.03870
|2010.05.18 08:42
|1.03070
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.85
|174009048
|2010.05.18 01:49
|buy
|0.02
|usdcad
|1.03370
|0.00000
|1.03870
|2010.05.18 08:42
|1.03070
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.82
|174040090
|2010.05.18 08:33
|buy
|0.05
|usdchf
|1.12860
|1.07460
|1.13960
|2010.05.18 08:59
|1.13200
|0.00
|0.00
|0.00
|15.02
|174031740
|2010.05.18 07:21
|buy
|0.03
|usdchf
|1.13060
|1.07460
|1.13960
|2010.05.18 08:59
|1.13200
|0.00
|0.00
|0.00
|3.71
|174026424
|2010.05.18 06:26
|buy
|0.02
|usdchf
|1.13260
|1.07460
|1.13960
|2010.05.18 08:59
|1.13200
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.06
|174065578
|2010.05.18 13:27
|buy
|0.03
|usdcad
|1.02580
|0.96990
|1.03680
|2010.05.18 14:46
|1.02980
|0.00
|0.00
|0.00
|11.65
|174055062
|2010.05.18 11:10
|buy
|0.02
|usdcad
|1.02780
|0.96990
|1.03680
|2010.05.18 14:46
|1.02980
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|174053672
|2010.05.18 10:45
|buy
|0.01
|usdcad
|1.02990
|0.96990
|1.03680
|2010.05.18 14:46
|1.02980
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|174002169
|2010.05.18 00:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.13460
|1.13740
|1.13960
|2010.05.18 17:15
|1.13960
|0.00
|0.00
|0.00
|4.39
|174086731
|2010.05.18 16:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.03310
|1.03630
|1.04410
|2010.05.18 18:11
|1.03630
|0.00
|0.00
|0.00
|3.09
|172965184
|2010.05.04 06:11
|buy
|0.05
|audusd
|0.91850
|0.86470
|0.91950
|2010.05.18 18:56
|0.86470
|0.00
|0.00
|0.00
|-269.00
|172847141
|2010.05.03 01:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.92470
|0.86470
|0.91950
|2010.05.18 18:56
|0.86470
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|172989395
|2010.05.04 13:37
|buy
|0.25
|audusd
|0.91250
|0.86470
|0.91950
|2010.05.18 18:56
|0.86470
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 195.00
|172986683
|2010.05.04 12:56
|buy
|0.15
|audusd
|0.91450
|0.86470
|0.91950
|2010.05.18 18:56
|0.86470
|0.00
|0.00
|0.00
|-747.00
|172994895
|2010.05.04 14:38
|buy
|0.42
|audusd
|0.91050
|0.86470
|0.91950
|2010.05.18 18:56
|0.86470
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 923.60
|172959130
|2010.05.04 04:30
|buy
|0.02
|audusd
|0.92250
|0.86470
|0.91950
|2010.05.18 18:56
|0.86470
|0.00
|0.00
|0.00
|-115.60
|172964614
|2010.05.04 06:07
|buy
|0.03
|audusd
|0.92050
|0.86470
|0.91950
|2010.05.18 18:56
|0.86470
|0.00
|0.00
|0.00
|-167.40
|172981861
|2010.05.04 11:40
|buy
|0.09
|audusd
|0.91650
|0.86470
|0.91950
|2010.05.18 18:56
|0.86470
|0.00
|0.00
|0.00
|-466.20
|174220940
|2010.05.19 08:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.04280
|1.04510
|1.05380
|2010.05.19 09:12
|1.04510
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|174268736
|2010.05.19 12:13
|buy
|0.05
|usdchf
|1.14490
|1.09090
|1.15390
|2010.05.19 12:18
|1.14590
|0.00
|0.00
|0.00
|4.36
|174263499
|2010.05.19 11:49
|buy
|0.03
|usdchf
|1.14690
|1.09090
|1.15390
|2010.05.19 12:18
|1.14590
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.62
|174269295
|2010.05.19 12:14
|buy
|0.09
|usdchf
|1.14290
|1.09090
|1.15390
|2010.05.19 12:18
|1.14590
|0.00
|0.00
|0.00
|23.56
|174244482
|2010.05.19 09:54
|buy
|0.02
|usdchf
|1.14890
|1.09090
|1.15390
|2010.05.19 12:18
|1.14590
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.24
|174241114
|2010.05.19 09:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15090
|1.09090
|1.15390
|2010.05.19 12:18
|1.14590
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.36
|174312454
|2010.05.19 14:57
|buy
|0.02
|usdchf
|1.15330
|1.15650
|1.16430
|2010.05.19 15:53
|1.15650
|0.00
|0.00
|0.00
|5.53
|174366368
|2010.05.19 21:38
|buy
|0.15
|usdcad
|1.04120
|0.99130
|1.05220
|2010.05.19 22:50
|1.04410
|0.00
|0.00
|0.00
|41.66
|174344545
|2010.05.19 18:05
|buy
|0.05
|usdcad
|1.04530
|0.99130
|1.05220
|2010.05.19 22:50
|1.04410
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.75
|174333691
|2010.05.19 17:03
|buy
|0.03
|usdcad
|1.04730
|0.99130
|1.05220
|2010.05.19 22:50
|1.04410
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.19
|174357273
|2010.05.19 19:44
|buy
|0.09
|usdcad
|1.04330
|0.99130
|1.05220
|2010.05.19 22:50
|1.04410
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|174327949
|2010.05.19 16:26
|buy
|0.02
|usdcad
|1.04930
|0.99130
|1.05220
|2010.05.19 22:50
|1.04410
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.96
|174357254
|2010.05.19 19:44
|buy
|0.02
|usdchf
|1.15130
|1.15360
|1.16230
|2010.05.20 02:28
|1.15360
|0.00
|0.00
|0.00
|3.99
|174318396
|2010.05.19 15:30
|buy
|0.01
|usdcad
|1.05130
|0.99130
|1.05220
|2010.05.20 06:26
|1.05220
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|174427854
|2010.05.20 13:00
|buy
|0.03
|usdchf
|1.14730
|1.15010
|1.15830
|2010.05.20 14:01
|1.15220
|0.00
|0.00
|0.00
|12.76
|174405240
|2010.05.20 07:40
|buy
|0.02
|usdchf
|1.14930
|1.09530
|1.15830
|2010.05.20 14:01
|1.15220
|0.00
|0.00
|0.00
|5.03
|174305779
|2010.05.19 14:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15530
|1.09530
|1.15830
|2010.05.20 14:01
|1.15220
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.69
|174442459
|2010.05.20 15:36
|buy
|0.02
|usdchf
|1.14840
|1.15280
|1.15940
|2010.05.20 17:04
|1.15280
|0.00
|0.00
|0.00
|7.63
|174441972
|2010.05.20 15:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15040
|1.15270
|1.15940
|2010.05.20 17:04
|1.15270
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|174469432
|2010.05.20 21:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.07040
|1.07250
|1.08140
|2010.05.20 23:45
|1.07250
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|174473735
|2010.05.20 23:11
|buy
|0.02
|usdchf
|1.14970
|1.09170
|1.15870
|2010.05.21 01:45
|1.15230
|0.00
|0.00
|0.00
|4.51
|174474334
|2010.05.20 23:21
|buy
|0.03
|usdchf
|1.14770
|1.14970
|1.15870
|2010.05.21 01:45
|1.15230
|0.00
|0.00
|0.00
|11.98
|174471571
|2010.05.20 22:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15170
|1.09170
|1.15870
|2010.05.21 01:45
|1.15230
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|174550936
|2010.05.23 22:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15000
|1.15250
|1.16100
|2010.05.24 03:46
|1.15250
|0.00
|0.00
|0.00
|2.17
|174571065
|2010.05.24 05:47
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.44590
|1.45070
|1.45690
|2010.05.24 07:32
|1.45070
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|174567599
|2010.05.24 04:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.44800
|1.45070
|1.45690
|2010.05.24 07:32
|1.45070
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|174574624
|2010.05.24 07:06
|buy
|0.09
|usdcad
|1.05620
|1.00420
|1.06520
|2010.05.24 08:08
|1.05700
|0.00
|0.00
|0.00
|6.81
|174573275
|2010.05.24 06:32
|buy
|0.05
|usdcad
|1.05820
|1.00420
|1.06520
|2010.05.24 08:08
|1.05700
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.68
|174575502
|2010.05.24 07:21
|buy
|0.15
|usdcad
|1.05420
|1.00420
|1.06520
|2010.05.24 08:08
|1.05700
|0.00
|0.00
|0.00
|39.74
|174551705
|2010.05.23 22:30
|buy
|0.01
|usdcad
|1.06420
|1.00420
|1.06520
|2010.05.24 08:08
|1.05700
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.81
|174553176
|2010.05.23 23:15
|buy
|0.02
|usdcad
|1.06220
|1.00420
|1.06520
|2010.05.24 08:08
|1.05700
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.84
|174565726
|2010.05.24 02:49
|buy
|0.03
|usdcad
|1.06020
|1.00420
|1.06520
|2010.05.24 08:08
|1.05700
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.08
|174590619
|2010.05.24 11:47
|buy
|0.02
|usdcad
|1.05900
|1.00100
|1.06800
|2010.05.24 20:06
|1.06100
|0.00
|0.00
|0.00
|3.77
|174597095
|2010.05.24 12:57
|buy
|0.03
|usdcad
|1.05700
|1.00100
|1.06800
|2010.05.24 20:06
|1.06100
|0.00
|0.00
|0.00
|11.31
|174584348
|2010.05.24 10:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.06100
|1.00100
|1.06800
|2010.05.24 20:06
|1.06100
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|174588763
|2010.05.24 11:13
|buy
|0.02
|usdchf
|1.15760
|1.09960
|1.16660
|2010.05.24 20:33
|1.15990
|0.00
|0.00
|0.00
|3.97
|174613181
|2010.05.24 15:12
|buy
|0.03
|usdchf
|1.15560
|1.15780
|1.16660
|2010.05.24 20:33
|1.15990
|0.00
|0.00
|0.00
|11.12
|174582710
|2010.05.24 09:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15960
|1.09960
|1.16660
|2010.05.24 20:33
|1.15990
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|174627106
|2010.05.24 20:06
|buy
|0.01
|usdcad
|1.06150
|1.06640
|1.07250
|2010.05.25 01:09
|1.06640
|0.00
|0.00
|0.00
|4.59
|174635053
|2010.05.25 00:56
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.43470
|1.38470
|1.44570
|2010.05.25 01:16
|1.43750
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|174633265
|2010.05.25 00:13
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.43870
|1.38470
|1.44570
|2010.05.25 01:16
|1.43750
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|174634439
|2010.05.25 00:46
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.43670
|1.38470
|1.44570
|2010.05.25 01:16
|1.43750
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|174629564
|2010.05.24 21:22
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.44070
|1.38470
|1.44570
|2010.05.25 01:16
|1.43750
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|174627193
|2010.05.24 20:08
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.44270
|1.38470
|1.44570
|2010.05.25 01:16
|1.43750
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|174620010
|2010.05.24 16:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.44470
|1.38470
|1.44570
|2010.05.25 01:16
|1.43750
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|174628268
|2010.05.24 20:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.16000
|1.16750
|1.17100
|2010.05.25 10:27
|1.16750
|0.00
|0.00
|0.00
|6.42
|174682728
|2010.05.25 12:46
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.43250
|1.43470
|1.44350
|2010.05.25 16:07
|1.43470
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|174679700
|2010.05.25 12:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.43460
|1.43680
|1.44350
|2010.05.25 18:58
|1.43680
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|174718964
|2010.05.26 00:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15780
|1.16030
|1.16880
|2010.05.26 06:43
|1.16030
|0.00
|0.00
|0.00
|2.15
|174748350
|2010.05.26 11:10
|buy
|0.09
|usdcad
|1.06460
|1.01260
|1.07560
|2010.05.26 12:53
|1.06760
|0.00
|0.00
|0.00
|25.29
|174740805
|2010.05.26 09:02
|buy
|0.05
|usdcad
|1.06660
|1.01260
|1.07560
|2010.05.26 12:53
|1.06760
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|174739873
|2010.05.26 08:44
|buy
|0.03
|usdcad
|1.06860
|1.01260
|1.07560
|2010.05.26 12:53
|1.06760
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.81
|174760686
|2010.05.26 14:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15690
|1.15950
|1.16790
|2010.05.26 18:42
|1.15950
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|174788535
|2010.05.27 01:41
|buy
|0.02
|audusd
|0.82520
|0.76720
|0.83420
|2010.05.27 03:15
|0.82710
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|174788991
|2010.05.27 01:59
|buy
|0.03
|audusd
|0.82320
|0.76720
|0.83420
|2010.05.27 03:15
|0.82710
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|174787827
|2010.05.27 01:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.82720
|0.76720
|0.83420
|2010.05.27 03:15
|0.82710
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|174840094
|2010.05.27 16:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.45400
|1.45860
|1.46500
|2010.05.27 18:59
|1.45860
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|174923681
|2010.05.31 05:57
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.44480
|1.38880
|1.45580
|2010.05.31 06:05
|1.44870
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|174918376
|2010.05.31 03:23
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.44680
|1.38880
|1.45580
|2010.05.31 06:05
|1.44870
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|174918110
|2010.05.31 03:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.44880
|1.38880
|1.45580
|2010.05.31 06:05
|1.44870
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|174931016
|2010.05.31 08:33
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.44890
|1.45100
|1.45990
|2010.05.31 12:30
|1.45100
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|174943333
|2010.05.31 14:59
|buy
|0.09
|audusd
|0.84030
|0.78850
|0.85130
|2010.05.31 16:30
|0.84340
|0.00
|0.00
|0.00
|27.90
|174925987
|2010.05.31 06:44
|buy
|0.02
|audusd
|0.84650
|0.78850
|0.85130
|2010.05.31 16:30
|0.84340
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|174934685
|2010.05.31 11:01
|buy
|0.03
|audusd
|0.84450
|0.78850
|0.85130
|2010.05.31 16:30
|0.84340
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|174915458
|2010.05.31 01:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.84850
|0.78850
|0.85130
|2010.05.31 16:30
|0.84340
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.10
|174943005
|2010.05.31 14:58
|buy
|0.05
|audusd
|0.84250
|0.78850
|0.85130
|2010.05.31 16:30
|0.84340
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|174959661
|2010.06.01 00:51
|buy
|0.05
|audusd
|0.83930
|0.78530
|0.85030
|2010.06.01 01:33
|0.84250
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|174951214
|2010.05.31 18:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.84530
|0.78530
|0.85030
|2010.06.01 01:33
|0.84250
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|174957651
|2010.06.01 00:01
|buy
|0.02
|audusd
|0.84330
|0.78530
|0.85030
|2010.06.01 01:33
|0.84250
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|174958935
|2010.06.01 00:33
|buy
|0.03
|audusd
|0.84130
|0.78530
|0.85030
|2010.06.01 01:33
|0.84250
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|174971375
|2010.06.01 07:09
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.44690
|1.39090
|1.45580
|2010.06.01 08:15
|1.44910
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|174972363
|2010.06.01 07:17
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.44480
|1.44680
|1.45580
|2010.06.01 08:15
|1.44910
|0.00
|0.00
|0.00
|12.90
|174930437
|2010.05.31 08:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.45090
|1.39090
|1.45580
|2010.06.01 08:15
|1.44910
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|174975900
|2010.06.01 08:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.16310
|1.17100
|1.17410
|2010.06.01 10:30
|1.17100
|0.00
|0.00
|0.00
|6.75
|174984100
|2010.06.01 11:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.45600
|1.45950
|1.46700
|2010.06.01 11:38
|1.45950
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|174993019
|2010.06.01 13:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.83700
|0.84150
|0.84800
|2010.06.01 14:35
|0.84150
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|175025905
|2010.06.02 00:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.46660
|1.47150
|1.47760
|2010.06.02 01:06
|1.47150
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|175039513
|2010.06.02 04:28
|buy
|0.05
|audusd
|0.83100
|0.77700
|0.84000
|2010.06.02 05:48
|0.83200
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|175036067
|2010.06.02 03:35
|buy
|0.03
|audusd
|0.83300
|0.77700
|0.84000
|2010.06.02 05:48
|0.83200
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|175040384
|2010.06.02 04:34
|buy
|0.09
|audusd
|0.82900
|0.77700
|0.84000
|2010.06.02 05:48
|0.83200
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|175031732
|2010.06.02 01:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.83700
|0.77700
|0.84000
|2010.06.02 05:48
|0.83200
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|175035228
|2010.06.02 03:12
|buy
|0.02
|audusd
|0.83500
|0.77700
|0.84000
|2010.06.02 05:48
|0.83200
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|175045090
|2010.06.02 05:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.47290
|1.47490
|1.48190
|2010.06.02 07:35
|1.47490
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|175050333
|2010.06.02 06:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.47090
|1.47490
|1.48190
|2010.06.02 07:35
|1.47490
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|175059708
|2010.06.02 08:23
|buy
|0.02
|audusd
|0.83150
|0.83350
|0.84250
|2010.06.02 11:23
|0.83350
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|175056135
|2010.06.02 07:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.83350
|0.83580
|0.84250
|2010.06.02 16:47
|0.83580
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|175104839
|2010.06.02 18:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.46330
|1.46550
|1.47430
|2010.06.03 00:29
|1.46550
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|175103416
|2010.06.02 17:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.46530
|1.46930
|1.47430
|2010.06.03 05:29
|1.46930
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|175188423
|2010.06.03 20:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.46180
|1.46600
|1.47280
|2010.06.04 09:11
|1.46600
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|175190925
|2010.06.03 21:47
|buy
|0.02
|audusd
|0.84220
|0.84550
|0.85320
|2010.06.04 09:11
|0.84550
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|175442063
|2010.06.07 00:24
|buy
|0.25
|audusd
|0.81310
|0.78420
|0.82210
|2010.06.07 02:43
|0.81420
|0.00
|0.00
|0.00
|27.50
|175444759
|2010.06.07 00:43
|buy
|0.42
|audusd
|0.81110
|0.78420
|0.82210
|2010.06.07 02:43
|0.81420
|0.00
|0.00
|0.00
|130.20
|175440891
|2010.06.07 00:15
|buy
|0.15
|audusd
|0.81510
|0.78420
|0.82210
|2010.06.07 02:43
|0.81420
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.50
|175189410
|2010.06.03 20:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.84420
|0.78420
|0.82210
|2010.06.07 02:43
|0.81420
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|175423369
|2010.06.06 22:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.82310
|0.78420
|0.82210
|2010.06.07 02:43
|0.81420
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.80
|175425198
|2010.06.06 22:31
|buy
|0.03
|audusd
|0.82110
|0.78420
|0.82210
|2010.06.07 02:43
|0.81420
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.70
|175426056
|2010.06.06 22:49
|buy
|0.05
|audusd
|0.81910
|0.78420
|0.82210
|2010.06.07 02:43
|0.81420
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.50
|175426558
|2010.06.06 22:53
|buy
|0.09
|audusd
|0.81710
|0.78420
|0.82210
|2010.06.07 02:43
|0.81420
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.10
|175700182
|2010.06.09 14:15
|buy
|0.09
|usdchf
|1.14480
|1.09290
|1.15380
|2010.06.09 16:00
|1.14570
|0.00
|0.00
|0.00
|7.07
|175704101
|2010.06.09 14:58
|buy
|0.15
|usdchf
|1.14280
|1.09290
|1.15380
|2010.06.09 16:00
|1.14570
|0.00
|0.00
|0.00
|37.97
|175676594
|2010.06.09 10:19
|buy
|0.03
|usdchf
|1.14890
|1.09290
|1.15380
|2010.06.09 16:00
|1.14570
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.38
|175681391
|2010.06.09 11:51
|buy
|0.05
|usdchf
|1.14680
|1.09290
|1.15380
|2010.06.09 16:00
|1.14570
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|175641736
|2010.06.08 21:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.15290
|1.09290
|1.15380
|2010.06.09 16:00
|1.14570
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.28
|175669081
|2010.06.09 07:21
|buy
|0.02
|usdchf
|1.15090
|1.09290
|1.15380
|2010.06.09 16:00
|1.14570
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.08
|175783480
|2010.06.10 10:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.84230
|0.84680
|0.85340
|2010.06.10 14:11
|0.84680
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|176014176
|2010.06.13 22:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.45910
|1.46430
|1.46990
|2010.06.14 06:57
|1.46430
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|176059740
|2010.06.14 10:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.86060
|0.86390
|0.87150
|2010.06.14 14:38
|0.86390
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|176132813
|2010.06.15 06:26
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.47040
|1.41640
|1.48140
|2010.06.15 07:48
|1.47360
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|176133144
|2010.06.15 06:29
|buy
|0.03
|audusd
|0.85250
|0.79650
|0.86350
|2010.06.15 09:47
|0.85640
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|176132105
|2010.06.15 06:16
|buy
|0.02
|audusd
|0.85450
|0.79650
|0.86350
|2010.06.15 09:47
|0.85640
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|176129600
|2010.06.15 05:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.85650
|0.79650
|0.86350
|2010.06.15 09:47
|0.85640
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|176128107
|2010.06.15 04:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.47440
|1.41640
|1.48140
|2010.06.15 10:00
|1.47630
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|176126400
|2010.06.15 04:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.47640
|1.41640
|1.48140
|2010.06.15 10:00
|1.47630
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|176131429
|2010.06.15 06:11
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.47240
|1.41640
|1.48140
|2010.06.15 10:00
|1.47630
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|176151824
|2010.06.15 11:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.47320
|1.47880
|1.48420
|2010.06.15 13:27
|1.47880
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|176146083
|2010.06.15 10:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.85820
|0.86030
|0.86920
|2010.06.15 16:41
|0.86030
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|176208630
|2010.06.16 07:17
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.47870
|1.42060
|1.48770
|2010.06.16 09:36
|1.48070
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|176210044
|2010.06.16 07:43
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.47670
|1.42060
|1.48770
|2010.06.16 09:36
|1.48070
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|176197561
|2010.06.16 01:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48060
|1.42060
|1.48770
|2010.06.16 09:36
|1.48070
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|176233446
|2010.06.16 12:31
|buy
|0.05
|audusd
|0.85860
|0.80460
|0.86950
|2010.06.16 13:37
|0.86170
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|176231411
|2010.06.16 12:04
|buy
|0.03
|audusd
|0.86050
|0.80460
|0.86950
|2010.06.16 13:37
|0.86170
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|176202936
|2010.06.16 05:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.86450
|0.80460
|0.86950
|2010.06.16 13:37
|0.86170
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|176210389
|2010.06.16 07:45
|buy
|0.02
|audusd
|0.86260
|0.80460
|0.86950
|2010.06.16 13:37
|0.86170
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|176233314
|2010.06.16 12:30
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.47660
|1.42050
|1.48750
|2010.06.16 13:44
|1.48070
|0.00
|0.00
|0.00
|12.30
|176229907
|2010.06.16 11:50
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.47850
|1.48270
|1.48750
|2010.06.16 15:33
|1.48270
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|176225532
|2010.06.16 10:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48050
|1.48270
|1.48750
|2010.06.16 15:33
|1.48270
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|176250185
|2010.06.16 19:20
|buy
|0.02
|audusd
|0.86290
|0.80490
|0.87010
|2010.06.17 08:27
|0.86210
|0.00
|0.00
|0.49
|-1.60
|176260335
|2010.06.17 01:35
|buy
|0.05
|audusd
|0.85910
|0.80490
|0.87010
|2010.06.17 08:27
|0.86210
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|176257071
|2010.06.17 00:09
|buy
|0.03
|audusd
|0.86110
|0.80490
|0.87010
|2010.06.17 08:27
|0.86210
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|176243285
|2010.06.16 15:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.86490
|0.80490
|0.87010
|2010.06.17 08:27
|0.86210
|0.00
|0.00
|0.25
|-2.80
|176277931
|2010.06.17 09:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.47800
|1.48030
|1.48890
|2010.06.17 10:00
|1.48030
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|176306786
|2010.06.17 18:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.86680
|0.86910
|0.87580
|2010.06.18 04:59
|0.86920
|0.00
|0.00
|0.08
|2.40
|176308817
|2010.06.17 19:15
|buy
|0.02
|audusd
|0.86480
|0.86910
|0.87580
|2010.06.18 04:59
|0.86920
|0.00
|0.00
|0.17
|8.80
|176307472
|2010.06.17 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48190
|1.48650
|1.49290
|2010.06.18 07:51
|1.48650
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|176374773
|2010.06.21 03:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.48580
|1.49150
|1.49680
|2010.06.21 06:12
|1.49160
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|176427341
|2010.06.22 01:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.87770
|0.88120
|0.88870
|2010.06.22 01:20
|0.88130
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|176427329
|2010.06.22 01:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.47540
|1.47760
|1.48650
|2010.06.22 01:21
|1.47769
|0.00
|0.00
|0.00
|2.29
|176447125
|2010.06.22 11:12
|buy
|0.03
|audusd
|0.87430
|0.81820
|0.88530
|2010.06.22 12:49
|0.87820
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|176440401
|2010.06.22 08:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.87820
|0.81820
|0.88530
|2010.06.22 12:49
|0.87810
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|176442626
|2010.06.22 09:15
|buy
|0.02
|audusd
|0.87630
|0.81820
|0.88530
|2010.06.22 12:49
|0.87810
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|176456738
|2010.06.22 14:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.47964
|1.48370
|1.49060
|2010.06.22 16:03
|1.48370
|0.00
|0.00
|0.00
|4.06
|176473168
|2010.06.23 00:46
|buy
|0.15
|audusd
|0.86940
|0.81910
|0.88030
|2010.06.23 02:06
|0.87210
|0.00
|0.00
|0.00
|40.50
|176469988
|2010.06.22 21:44
|buy
|0.09
|audusd
|0.87130
|0.81910
|0.88030
|2010.06.23 02:06
|0.87210
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|176465518
|2010.06.22 18:40
|buy
|0.03
|audusd
|0.87530
|0.81910
|0.88030
|2010.06.23 02:06
|0.87210
|0.00
|0.00
|0.25
|-9.60
|176466288
|2010.06.22 18:56
|buy
|0.05
|audusd
|0.87340
|0.81910
|0.88030
|2010.06.23 02:06
|0.87210
|0.00
|0.00
|0.41
|-6.50
|176456377
|2010.06.22 14:22
|buy
|0.02
|audusd
|0.87720
|0.81910
|0.88030
|2010.06.23 02:06
|0.87210
|0.00
|0.00
|0.17
|-10.20
|176453290
|2010.06.22 13:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.87920
|0.81910
|0.88030
|2010.06.23 02:06
|0.87200
|0.00
|0.00
|0.08
|-7.20
|176479226
|2010.06.23 05:50
|buy
|0.02
|audusd
|0.86970
|0.81190
|0.87870
|2010.06.23 07:24
|0.87170
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|176479973
|2010.06.23 06:15
|buy
|0.03
|audusd
|0.86770
|0.81190
|0.87870
|2010.06.23 07:24
|0.87170
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|176477312
|2010.06.23 04:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.87190
|0.81190
|0.87870
|2010.06.23 07:24
|0.87170
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|176485673
|2010.06.23 08:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.87120
|0.87450
|0.88220
|2010.06.23 12:18
|0.87450
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|176510428
|2010.06.23 17:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.49200
|1.49520
|1.50290
|2010.06.23 18:44
|1.49520
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|176541190
|2010.06.24 11:35
|buy
|0.15
|audusd
|0.86570
|0.81530
|0.87670
|2010.06.24 13:21
|0.86840
|0.00
|0.00
|0.00
|40.50
|176540685
|2010.06.24 11:22
|buy
|0.09
|audusd
|0.86770
|0.81530
|0.87670
|2010.06.24 13:21
|0.86840
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|176531254
|2010.06.24 07:12
|buy
|0.03
|audusd
|0.87150
|0.81530
|0.87670
|2010.06.24 13:21
|0.86840
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.30
|176533324
|2010.06.24 07:48
|buy
|0.05
|audusd
|0.86970
|0.81530
|0.87670
|2010.06.24 13:21
|0.86840
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|176513779
|2010.06.23 18:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.87530
|0.81530
|0.87670
|2010.06.24 13:21
|0.86840
|0.00
|0.00
|0.25
|-6.90
|176515877
|2010.06.23 18:48
|buy
|0.02
|audusd
|0.87340
|0.81530
|0.87670
|2010.06.24 13:21
|0.86840
|0.00
|0.00
|0.50
|-10.00
|176552744
|2010.06.24 15:49
|buy
|0.05
|usdchf
|1.09990
|1.04570
|1.11070
|2010.06.24 18:43
|1.10340
|0.00
|0.00
|0.00
|15.86
|176556365
|2010.06.24 17:20
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.49560
|1.43950
|1.50460
|2010.06.25 05:59
|1.49660
|0.00
|0.00
|0.01
|3.00
|176559012
|2010.06.24 18:40
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.49370
|1.43950
|1.50460
|2010.06.25 05:59
|1.49660
|0.00
|0.00
|0.02
|14.50
|176538323
|2010.06.24 10:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.49750
|1.49960
|1.50460
|2010.06.25 16:50
|1.49970
|0.00
|0.00
|0.01
|4.40
|176537949
|2010.06.24 09:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.49950
|1.50210
|1.50460
|2010.06.25 18:48
|1.50210
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|176643650
|2010.06.28 10:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.50650
|1.50980
|1.51750
|2010.06.28 15:55
|1.50980
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|176687516
|2010.06.29 06:46
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.50540
|1.45150
|1.51640
|2010.06.29 07:01
|1.50870
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|176686079
|2010.06.29 06:12
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.50740
|1.45150
|1.51640
|2010.06.29 07:01
|1.50870
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|176677896
|2010.06.29 02:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50940
|1.45150
|1.51640
|2010.06.29 07:01
|1.50870
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|176677310
|2010.06.29 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51150
|1.45150
|1.51640
|2010.06.29 07:01
|1.50870
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|176699028
|2010.06.29 12:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.50540
|1.50840
|1.51640
|2010.06.29 13:09
|1.50840
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|176718637
|2010.06.29 21:14
|buy
|5.83
|audusd
|0.84670
|0.81100
|0.85770
|2010.06.29 22:53
|0.84960
|0.00
|0.00
|0.00
|1 690.70
|176704787
|2010.06.29 14:00
|buy
|1.19
|audusd
|0.85280
|0.81100
|0.85770
|2010.06.29 22:53
|0.84960
|0.00
|0.00
|9.60
|-380.80
|176703278
|2010.06.29 13:40
|buy
|0.70
|audusd
|0.85480
|0.81100
|0.85770
|2010.06.29 22:53
|0.84960
|0.00
|0.00
|5.64
|-364.00
|176690724
|2010.06.29 07:59
|buy
|0.25
|audusd
|0.85880
|0.81100
|0.85770
|2010.06.29 22:53
|0.84960
|0.00
|0.00
|2.02
|-230.00
|176717051
|2010.06.29 19:46
|buy
|3.43
|audusd
|0.84870
|0.81100
|0.85770
|2010.06.29 22:53
|0.84960
|0.00
|0.00
|27.66
|308.70
|176716279
|2010.06.29 19:21
|buy
|2.02
|audusd
|0.85080
|0.81100
|0.85770
|2010.06.29 22:53
|0.84960
|0.00
|0.00
|16.29
|-242.40
|176692059
|2010.06.29 08:24
|buy
|0.42
|audusd
|0.85680
|0.81100
|0.85770
|2010.06.29 22:53
|0.84960
|0.00
|0.00
|3.39
|-302.40
|176682909
|2010.06.29 05:09
|buy
|0.05
|audusd
|0.86480
|0.81100
|0.85770
|2010.06.29 22:53
|0.84960
|0.00
|0.00
|0.40
|-76.00
|176679743
|2010.06.29 03:36
|buy
|0.03
|audusd
|0.86690
|0.81100
|0.85770
|2010.06.29 22:53
|0.84960
|0.00
|0.00
|0.24
|-51.90
|176689777
|2010.06.29 07:39
|buy
|0.15
|audusd
|0.86080
|0.81100
|0.85770
|2010.06.29 22:53
|0.84960
|0.00
|0.00
|1.21
|-168.00
|176685765
|2010.06.29 06:10
|buy
|0.09
|audusd
|0.86280
|0.81100
|0.85770
|2010.06.29 22:53
|0.84960
|0.00
|0.00
|0.73
|-118.80
|176736981
|2010.06.30 08:41
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.50240
|1.44850
|1.50940
|2010.06.30 09:18
|1.50120
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|176738071
|2010.06.30 09:09
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.49840
|1.44850
|1.50940
|2010.06.30 09:18
|1.50120
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|176737686
|2010.06.30 09:01
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.50040
|1.44850
|1.50940
|2010.06.30 09:18
|1.50120
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|176716674
|2010.06.29 19:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50650
|1.44850
|1.50940
|2010.06.30 09:18
|1.50120
|0.00
|0.00
|0.01
|-10.60
|176719745
|2010.06.29 22:19
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.50440
|1.44850
|1.50940
|2010.06.30 09:18
|1.50120
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|176712648
|2010.06.29 16:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.50850
|1.44850
|1.50940
|2010.06.30 09:18
|1.50120
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.30
|176745013
|2010.06.30 12:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50070
|1.44280
|1.50770
|2010.06.30 13:46
|1.49990
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|176747460
|2010.06.30 12:59
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.49670
|1.44280
|1.50770
|2010.06.30 13:46
|1.49990
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|176746236
|2010.06.30 12:30
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.49870
|1.44280
|1.50770
|2010.06.30 13:46
|1.49990
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|176743900
|2010.06.30 11:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.50280
|1.44280
|1.50770
|2010.06.30 13:46
|1.49990
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|176786243
|2010.07.01 07:23
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.48840
|1.43640
|1.49940
|2010.07.01 08:08
|1.49130
|0.00
|0.00
|0.00
|26.10
|176782781
|2010.07.01 06:26
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.49040
|1.43640
|1.49940
|2010.07.01 08:16
|1.49360
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|176772896
|2010.07.01 01:56
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.49240
|1.43640
|1.49940
|2010.07.01 08:16
|1.49360
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|176769801
|2010.07.01 00:54
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.49440
|1.43640
|1.49940
|2010.07.01 08:16
|1.49360
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|176767849
|2010.07.01 00:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.49640
|1.43640
|1.49940
|2010.07.01 08:16
|1.49360
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|173377805
|2010.05.10 16:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.390
|87.390
|93.880
|2010.07.01 13:56
|87.390
|0.00
|0.00
|0.03
|-68.66
|176904409
|2010.07.05 10:00
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.51250
|1.45870
|1.52150
|2010.07.05 17:11
|1.51330
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|176915487
|2010.07.05 13:44
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.51050
|1.45870
|1.52150
|2010.07.05 17:11
|1.51330
|0.00
|0.00
|0.00
|25.20
|176901939
|2010.07.05 09:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.51440
|1.45870
|1.52150
|2010.07.05 17:11
|1.51300
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|176901026
|2010.07.05 08:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51640
|1.51860
|1.52150
|2010.07.06 08:04
|1.51860
|0.00
|0.00
|0.01
|4.40
|176893683
|2010.07.05 04:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51860
|1.45870
|1.52150
|2010.07.06 14:13
|1.52150
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|177019127
|2010.07.07 07:13
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.51000
|1.46230
|1.52100
|2010.07.07 10:54
|1.51300
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|177011050
|2010.07.07 04:15
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.51200
|1.46230
|1.52100
|2010.07.07 11:17
|1.51470
|0.00
|0.00
|0.00
|40.50
|176995769
|2010.07.06 19:19
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.51400
|1.46230
|1.52100
|2010.07.07 11:17
|1.51480
|0.00
|0.00
|0.04
|7.20
|176993233
|2010.07.06 17:44
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.51600
|1.46230
|1.52100
|2010.07.07 11:17
|1.51480
|0.00
|0.00
|0.02
|-6.00
|176985588
|2010.07.06 15:18
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52010
|1.46230
|1.52100
|2010.07.07 11:17
|1.51480
|0.00
|0.00
|0.01
|-10.60
|176987156
|2010.07.06 15:40
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.51800
|1.46230
|1.52100
|2010.07.07 11:17
|1.51480
|0.00
|0.00
|0.01
|-9.60
|176979891
|2010.07.06 14:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52220
|1.46230
|1.52100
|2010.07.07 11:17
|1.51480
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|176678752
|2010.06.29 03:12
|buy
|0.02
|audusd
|0.86890
|0.81100
|0.85770
|2010.07.07 14:49
|0.85770
|0.00
|0.00
|1.28
|-22.40
|176677549
|2010.06.29 02:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.87100
|0.81100
|0.85770
|2010.07.07 14:49
|0.85770
|0.00
|0.00
|0.64
|-13.30
|177029022
|2010.07.07 12:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51160
|1.51930
|1.52260
|2010.07.07 15:27
|1.51940
|0.00
|0.00
|0.00
|15.60
|177027847
|2010.07.07 11:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51360
|1.51930
|1.52260
|2010.07.07 15:27
|1.51940
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|177057554
|2010.07.08 00:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.86628
|0.87223
|0.87728
|2010.07.08 01:30
|0.87223
|0.00
|0.00
|0.00
|5.95
|177058190
|2010.07.08 01:09
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51889
|1.52200
|1.52989
|2010.07.08 06:34
|1.52200
|0.00
|0.00
|0.00
|6.22
|177072287
|2010.07.08 10:16
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.51285
|1.46089
|1.52385
|2010.07.08 12:39
|1.51627
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|177070236
|2010.07.08 09:03
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.51487
|1.46089
|1.52385
|2010.07.08 12:39
|1.51627
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|177057565
|2010.07.08 00:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52089
|1.46089
|1.52385
|2010.07.08 12:39
|1.51627
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.62
|177067918
|2010.07.08 07:42
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51689
|1.46089
|1.52385
|2010.07.08 12:39
|1.51627
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|177084232
|2010.07.08 15:45
|buy
|0.05
|audusd
|0.87071
|0.81685
|0.88171
|2010.07.08 17:17
|0.87394
|0.00
|0.00
|0.00
|16.15
|177082870
|2010.07.08 15:04
|buy
|0.03
|audusd
|0.87274
|0.81685
|0.88171
|2010.07.08 19:45
|0.87660
|0.00
|0.00
|0.00
|11.58
|177076711
|2010.07.08 12:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.87685
|0.81685
|0.88171
|2010.07.08 19:45
|0.87660
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|177082230
|2010.07.08 14:45
|buy
|0.02
|audusd
|0.87474
|0.81685
|0.88171
|2010.07.08 19:45
|0.87660
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|177164647
|2010.07.12 07:31
|buy
|0.05
|audusd
|0.87036
|0.81641
|0.88138
|2010.07.12 09:59
|0.87367
|0.00
|0.00
|0.00
|16.55
|177161734
|2010.07.12 05:29
|buy
|0.03
|audusd
|0.87240
|0.81641
|0.88138
|2010.07.12 09:59
|0.87365
|0.00
|0.00
|0.00
|3.75
|177093255
|2010.07.08 20:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.87641
|0.81641
|0.88138
|2010.07.12 09:59
|0.87366
|0.00
|0.00
|0.16
|-2.75
|177158391
|2010.07.12 01:41
|buy
|0.02
|audusd
|0.87437
|0.81641
|0.88138
|2010.07.12 09:59
|0.87367
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|177169881
|2010.07.12 11:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.87375
|0.87585
|0.88475
|2010.07.13 01:35
|0.87582
|0.00
|0.00
|0.08
|2.07
|177217224
|2010.07.13 09:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.87363
|0.87708
|0.88463
|2010.07.13 13:26
|0.87710
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|177223955
|2010.07.13 11:08
|buy
|0.03
|usdjpy
|88.218
|82.632
|89.315
|2010.07.13 20:17
|88.582
|0.00
|0.00
|0.00
|12.33
|177211600
|2010.07.13 07:59
|buy
|0.02
|usdjpy
|88.417
|82.632
|89.315
|2010.07.13 20:17
|88.582
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|177186367
|2010.07.12 18:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|88.629
|82.632
|89.315
|2010.07.13 20:17
|88.582
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|177270658
|2010.07.14 09:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52447
|1.52694
|1.53547
|2010.07.14 10:52
|1.52694
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|177283024
|2010.07.14 14:01
|buy
|0.05
|audusd
|0.87885
|0.82474
|0.88985
|2010.07.14 14:45
|0.88203
|0.00
|0.00
|0.00
|15.90
|177271020
|2010.07.14 09:30
|buy
|0.02
|audusd
|0.88277
|0.82474
|0.88985
|2010.07.14 14:45
|0.88203
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|177279386
|2010.07.14 13:00
|buy
|0.03
|audusd
|0.88085
|0.82474
|0.88985
|2010.07.14 14:45
|0.88203
|0.00
|0.00
|0.00
|3.54
|177269398
|2010.07.14 08:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.88474
|0.82474
|0.88985
|2010.07.14 14:45
|0.88203
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.71
|177294337
|2010.07.14 18:08
|buy
|0.09
|usdjpy
|88.193
|82.997
|89.293
|2010.07.14 21:07
|88.476
|0.00
|0.00
|-0.28
|28.79
|177279846
|2010.07.14 13:05
|buy
|0.05
|usdjpy
|88.394
|82.997
|89.293
|2010.07.14 21:07
|88.459
|0.00
|0.00
|-0.15
|3.67
|177270957
|2010.07.14 09:29
|buy
|0.02
|usdjpy
|88.799
|82.997
|89.293
|2010.07.14 21:07
|88.459
|0.00
|0.00
|-0.06
|-7.69
|177275356
|2010.07.14 10:52
|buy
|0.03
|usdjpy
|88.599
|82.997
|89.293
|2010.07.14 21:07
|88.467
|0.00
|0.00
|-0.09
|-4.48
|177261308
|2010.07.14 07:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|88.998
|82.997
|89.293
|2010.07.14 21:07
|88.459
|0.00
|0.00
|-0.03
|-6.09
|177301587
|2010.07.15 00:15
|buy
|0.03
|audusd
|0.87872
|0.82281
|0.88971
|2010.07.15 02:02
|0.88265
|0.00
|0.00
|0.00
|11.79
|177298785
|2010.07.14 22:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.88281
|0.82281
|0.88971
|2010.07.15 02:02
|0.88269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|177300481
|2010.07.15 00:01
|buy
|0.02
|audusd
|0.88080
|0.82281
|0.88971
|2010.07.15 02:02
|0.88271
|0.00
|0.00
|0.00
|3.82
|177301000
|2010.07.15 00:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52406
|1.52683
|1.53557
|2010.07.15 05:50
|1.52683
|0.00
|0.00
|0.00
|5.54
|177320358
|2010.07.15 06:18
|buy
|0.03
|audusd
|0.87788
|0.82193
|0.88680
|2010.07.15 08:17
|0.87913
|0.00
|0.00
|0.00
|3.75
|177312499
|2010.07.15 03:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.88193
|0.82193
|0.88680
|2010.07.15 08:17
|0.87913
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|177319644
|2010.07.15 06:11
|buy
|0.02
|audusd
|0.87985
|0.00000
|0.88680
|2010.07.15 08:17
|0.87913
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|177325600
|2010.07.15 07:30
|buy
|0.05
|audusd
|0.87575
|0.82193
|0.88680
|2010.07.15 08:17
|0.87913
|0.00
|0.00
|0.00
|16.90
|177289040
|2010.07.14 15:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52666
|1.53173
|1.53557
|2010.07.15 09:27
|1.53173
|0.00
|0.00
|-0.04
|5.07
|176538561
|2010.06.24 10:12
|buy
|0.02
|usdchf
|1.10390
|1.04570
|1.11070
|2010.07.15 10:31
|1.04570
|0.00
|0.00
|0.10
|-111.31
|176552075
|2010.06.24 15:42
|buy
|0.03
|usdchf
|1.10170
|1.04570
|1.11070
|2010.07.15 10:31
|1.04570
|0.00
|0.00
|0.21
|-160.66
|176535291
|2010.06.24 08:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.10580
|1.04570
|1.11070
|2010.07.15 10:31
|1.04570
|0.00
|0.00
|0.11
|-57.47
|177359473
|2010.07.15 14:08
|buy
|0.05
|audusd
|0.87585
|0.82182
|0.88481
|2010.07.15 14:50
|0.87675
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|177359852
|2010.07.15 14:11
|buy
|0.09
|audusd
|0.87378
|0.82182
|0.88481
|2010.07.15 14:50
|0.87675
|0.00
|0.00
|0.00
|26.73
|177358462
|2010.07.15 14:01
|buy
|0.03
|audusd
|0.87785
|0.82182
|0.88481
|2010.07.15 14:50
|0.87675
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|177333244
|2010.07.15 10:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.88182
|0.82182
|0.88481
|2010.07.15 14:50
|0.87675
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.07
|177353057
|2010.07.15 13:31
|buy
|0.02
|audusd
|0.87982
|0.82182
|0.88481
|2010.07.15 14:50
|0.87675
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.14
|177371022
|2010.07.15 18:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53820
|1.54099
|1.54923
|2010.07.15 18:59
|1.54099
|0.00
|0.00
|0.00
|2.79
|177373839
|2010.07.15 19:20
|buy
|0.02
|audusd
|0.87901
|0.88278
|0.89003
|2010.07.15 19:59
|0.88278
|0.00
|0.00
|0.00
|7.54
|177448606
|2010.07.18 23:03
|buy
|0.03
|audusd
|0.86492
|0.86825
|0.87596
|2010.07.19 06:14
|0.86825
|0.00
|0.00
|0.00
|9.99
|177452533
|2010.07.18 23:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52944
|1.53301
|1.53842
|2010.07.19 08:12
|1.53301
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|177467436
|2010.07.19 06:50
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52742
|1.53301
|1.53842
|2010.07.19 08:12
|1.53301
|0.00
|0.00
|0.00
|11.18
|177446795
|2010.07.18 22:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.86700
|0.86980
|0.87596
|2010.07.19 08:58
|0.86980
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|177446811
|2010.07.18 22:01
|buy
|0.15
|usdjpy
|86.657
|87.009
|87.757
|2010.07.19 09:56
|87.009
|0.00
|0.00
|0.00
|60.68
|177494991
|2010.07.19 14:18
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.52263
|1.47083
|1.53163
|2010.07.19 18:23
|1.52351
|0.00
|0.00
|0.00
|7.92
|177497043
|2010.07.19 14:50
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.52064
|1.47083
|1.53163
|2010.07.19 18:23
|1.52351
|0.00
|0.00
|0.00
|43.05
|177480965
|2010.07.19 09:34
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.52669
|1.47083
|1.53163
|2010.07.19 18:23
|1.52352
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.51
|177490194
|2010.07.19 13:24
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.52471
|1.47083
|1.53163
|2010.07.19 18:23
|1.52351
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|177478760
|2010.07.19 09:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53081
|1.47083
|1.53163
|2010.07.19 18:23
|1.52352
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.29
|177479955
|2010.07.19 09:23
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52879
|1.47083
|1.53163
|2010.07.19 18:23
|1.52352
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.54
|177370501
|2010.07.15 17:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.88105
|0.82100
|0.87596
|2010.07.20 02:31
|0.87596
|0.00
|0.00
|0.21
|-5.09
|177509309
|2010.07.19 20:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52350
|1.52884
|1.53227
|2010.07.20 06:58
|1.52884
|0.00
|0.00
|-0.01
|5.34
|177511123
|2010.07.19 21:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52127
|1.52885
|1.53227
|2010.07.20 06:58
|1.52885
|0.00
|0.00
|0.00
|15.16
|177689535
|2010.07.21 12:14
|buy
|0.02
|usdchf
|1.04885
|1.05168
|1.05977
|2010.07.21 18:13
|1.05168
|0.00
|0.00
|0.00
|5.38
|177720257
|2010.07.21 18:33
|buy
|0.05
|audusd
|0.87760
|0.82387
|0.88659
|2010.07.22 07:18
|0.87833
|0.00
|0.00
|1.11
|3.65
|177753773
|2010.07.22 00:35
|buy
|0.09
|audusd
|0.87552
|0.82387
|0.88659
|2010.07.22 07:18
|0.87833
|0.00
|0.00
|0.00
|25.29
|177698212
|2010.07.21 13:39
|buy
|0.02
|audusd
|0.88182
|0.82387
|0.88659
|2010.07.22 07:18
|0.87833
|0.00
|0.00
|0.44
|-6.98
|177649354
|2010.07.21 06:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.88387
|0.82387
|0.88659
|2010.07.22 07:18
|0.87833
|0.00
|0.00
|0.22
|-5.54
|177718040
|2010.07.21 18:09
|buy
|0.03
|audusd
|0.87959
|0.82387
|0.88659
|2010.07.22 07:18
|0.87833
|0.00
|0.00
|0.66
|-3.78
|177779316
|2010.07.22 08:52
|buy
|0.09
|usdchf
|1.04029
|0.99101
|1.05130
|2010.07.22 11:30
|1.04363
|0.00
|0.00
|0.00
|28.80
|177771459
|2010.07.22 07:38
|buy
|0.03
|usdchf
|1.04443
|0.99101
|1.05130
|2010.07.22 11:30
|1.04373
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.01
|177776498
|2010.07.22 08:32
|buy
|0.05
|usdchf
|1.04246
|0.99101
|1.05130
|2010.07.22 11:30
|1.04373
|0.00
|0.00
|0.00
|6.08
|177590139
|2010.07.20 19:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05102
|0.99101
|1.05130
|2010.07.22 11:30
|1.04373
|0.00
|0.00
|-0.04
|-6.98
|177766392
|2010.07.22 06:47
|buy
|0.02
|usdchf
|1.04651
|0.00000
|1.05130
|2010.07.22 11:30
|1.04373
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.33
|177757917
|2010.07.22 03:08
|buy
|0.15
|usdjpy
|86.457
|86.712
|87.557
|2010.07.22 12:30
|86.712
|0.00
|0.00
|0.00
|44.11
|177313101
|2010.07.15 04:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|88.231
|82.231
|87.557
|2010.07.25 23:07
|87.557
|0.00
|0.00
|-0.09
|-7.70
|177349034
|2010.07.15 13:07
|buy
|0.05
|usdjpy
|87.624
|82.231
|87.557
|2010.07.25 23:07
|87.557
|0.00
|0.00
|-0.45
|-3.83
|177316276
|2010.07.15 04:58
|buy
|0.02
|usdjpy
|88.032
|82.231
|87.557
|2010.07.25 23:07
|87.557
|0.00
|0.00
|-0.18
|-10.85
|177359443
|2010.07.15 14:08
|buy
|0.09
|usdjpy
|87.408
|82.231
|87.557
|2010.07.25 23:07
|87.557
|0.00
|0.00
|-0.82
|15.32
|177345750
|2010.07.15 12:51
|buy
|0.03
|usdjpy
|87.832
|82.231
|87.557
|2010.07.25 23:07
|87.557
|0.00
|0.00
|-0.27
|-9.42
|177991965
|2010.07.26 07:01
|buy
|0.02
|usdchf
|1.05023
|1.05229
|1.06128
|2010.07.26 07:47
|1.05229
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|178003890
|2010.07.26 08:25
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54544
|1.54824
|1.55647
|2010.07.26 10:55
|1.54824
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|178002381
|2010.07.26 08:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54748
|1.54989
|1.55647
|2010.07.26 13:37
|1.54989
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|178004835
|2010.07.26 08:31
|buy
|0.02
|audusd
|0.89606
|0.90142
|0.90708
|2010.07.26 18:15
|0.90142
|0.00
|0.00
|0.00
|10.72
|177986977
|2010.07.26 06:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.89809
|0.90140
|0.90708
|2010.07.26 18:15
|0.90140
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|178045914
|2010.07.26 13:18
|buy
|0.03
|usdchf
|1.04812
|1.05018
|1.05921
|2010.07.27 07:20
|1.05222
|0.00
|0.00
|-0.03
|11.69
|177958632
|2010.07.26 02:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05235
|0.99235
|1.05921
|2010.07.27 07:20
|1.05225
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|178037299
|2010.07.26 11:32
|buy
|0.02
|usdchf
|1.05029
|0.99235
|1.05921
|2010.07.27 07:20
|1.05223
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.69
|178051191
|2010.07.26 14:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|87.288
|81.295
|87.980
|2010.07.27 07:56
|87.233
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.63
|178058868
|2010.07.26 16:10
|buy
|0.02
|usdjpy
|87.085
|81.295
|87.980
|2010.07.27 07:56
|87.233
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.39
|178079644
|2010.07.26 19:00
|buy
|0.03
|usdjpy
|86.879
|81.295
|87.980
|2010.07.27 07:56
|87.233
|0.00
|0.00
|-0.03
|12.17
|178132081
|2010.07.27 09:05
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.54493
|1.48910
|1.55590
|2010.07.27 10:00
|1.54887
|0.00
|0.00
|0.00
|11.82
|178125042
|2010.07.27 07:49
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54696
|0.00000
|1.55590
|2010.07.27 10:00
|1.54890
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|178067882
|2010.07.26 17:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54913
|1.48910
|1.55590
|2010.07.27 10:00
|1.54889
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.24
|178125003
|2010.07.27 07:48
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29764
|1.24167
|1.30858
|2010.07.27 10:27
|1.30144
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|178113394
|2010.07.27 04:26
|buy
|0.02
|eurusd
|1.29963
|1.24167
|1.30858
|2010.07.27 10:27
|1.30144
|0.00
|0.00
|0.00
|3.62
|178111247
|2010.07.27 03:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30167
|1.24167
|1.30858
|2010.07.27 10:27
|1.30144
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|178112260
|2010.07.27 04:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.90221
|0.90475
|0.91321
|2010.07.27 12:14
|0.90475
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|178151627
|2010.07.27 11:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55349
|1.55559
|1.56447
|2010.07.27 12:54
|1.55559
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|178130992
|2010.07.27 09:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05689
|1.06073
|1.06782
|2010.07.27 14:25
|1.06073
|0.00
|0.00
|0.00
|3.62
|178026809
|2010.07.26 10:33
|buy
|0.03
|usdcad
|1.03373
|1.01260
|1.03874
|2010.07.27 14:33
|1.03359
|0.00
|0.00
|-0.08
|-0.41
|178048654
|2010.07.26 14:06
|buy
|0.05
|usdcad
|1.03176
|1.01260
|1.03874
|2010.07.27 14:33
|1.03363
|0.00
|0.00
|-0.13
|9.05
|178139772
|2010.07.27 10:07
|buy
|0.09
|usdcad
|1.02977
|1.01260
|1.03874
|2010.07.27 14:33
|1.03363
|0.00
|0.00
|0.00
|33.61
|178152124
|2010.07.27 11:32
|buy
|0.15
|usdcad
|1.02771
|1.03145
|1.03874
|2010.07.27 14:33
|1.03364
|0.00
|0.00
|0.00
|86.06
|174721480
|2010.05.26 01:30
|buy
|0.01
|usdcad
|1.07260
|1.01260
|1.03874
|2010.07.27 14:33
|1.03356
|0.00
|0.00
|-0.75
|-37.77
|174725002
|2010.05.26 03:41
|buy
|0.02
|usdcad
|1.07060
|1.01260
|1.03874
|2010.07.27 14:33
|1.03359
|0.00
|0.00
|-1.57
|-71.61
|178162296
|2010.07.27 13:16
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29895
|1.24300
|1.30795
|2010.07.27 16:16
|1.30014
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|178167935
|2010.07.27 14:13
|buy
|0.05
|eurusd
|1.29687
|1.24300
|1.30795
|2010.07.27 16:16
|1.30014
|0.00
|0.00
|0.00
|16.35
|178154286
|2010.07.27 11:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30300
|1.24300
|1.30795
|2010.07.27 16:16
|1.30015
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.85
|178160568
|2010.07.27 12:56
|buy
|0.02
|eurusd
|1.30110
|1.24300
|1.30795
|2010.07.27 16:16
|1.30013
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.94
|178232767
|2010.07.28 01:50
|buy
|0.05
|audusd
|0.89299
|0.84245
|0.90394
|2010.07.28 06:21
|0.89694
|0.00
|0.00
|0.00
|19.75
|178228576
|2010.07.28 01:30
|buy
|0.03
|audusd
|0.89495
|0.84245
|0.90394
|2010.07.28 06:21
|0.89694
|0.00
|0.00
|0.00
|5.97
|178207838
|2010.07.27 20:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.90245
|0.84245
|0.90394
|2010.07.28 06:21
|0.89694
|0.00
|0.00
|0.08
|-5.51
|178228498
|2010.07.28 01:30
|buy
|0.02
|audusd
|0.89925
|0.84245
|0.90394
|2010.07.28 06:21
|0.89694
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.62
|178184777
|2010.07.27 17:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55665
|1.56049
|1.56764
|2010.07.28 06:28
|1.56049
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.84
|178222098
|2010.07.28 00:42
|buy
|0.02
|eurusd
|1.29755
|1.30210
|1.30855
|2010.07.28 07:27
|1.30210
|0.00
|0.00
|0.00
|9.10
|178202247
|2010.07.27 19:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29961
|1.30210
|1.30855
|2010.07.28 07:27
|1.30210
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.49
|178272348
|2010.07.28 11:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55863
|1.56163
|1.56964
|2010.07.28 14:02
|1.56163
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|178327488
|2010.07.28 19:14
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29737
|1.24137
|1.30837
|2010.07.29 03:53
|1.30120
|0.00
|0.00
|-0.09
|11.49
|178301076
|2010.07.28 15:49
|buy
|0.02
|eurusd
|1.29938
|1.24137
|1.30837
|2010.07.29 03:53
|1.30115
|0.00
|0.00
|-0.06
|3.54
|178297601
|2010.07.28 15:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30138
|1.24137
|1.30837
|2010.07.29 03:53
|1.30114
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.24
|178358241
|2010.07.29 03:02
|buy
|0.05
|usdjpy
|87.135
|81.736
|88.238
|2010.07.29 07:10
|87.437
|0.00
|0.00
|0.00
|17.27
|178279645
|2010.07.28 12:30
|buy
|0.02
|usdjpy
|87.540
|81.736
|88.238
|2010.07.29 07:10
|87.437
|0.00
|0.00
|-0.06
|-2.36
|178243496
|2010.07.28 04:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|87.735
|81.736
|88.238
|2010.07.29 07:10
|87.436
|0.00
|0.00
|-0.03
|-3.42
|178327393
|2010.07.28 19:13
|buy
|0.03
|usdjpy
|87.339
|81.736
|88.238
|2010.07.29 07:10
|87.437
|0.00
|0.00
|-0.09
|3.36
|178259310
|2010.07.28 08:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.89376
|0.89935
|0.90276
|2010.07.29 07:24
|0.89935
|0.00
|0.00
|0.23
|5.59
|178285277
|2010.07.28 13:26
|buy
|0.02
|audusd
|0.89173
|0.89935
|0.90276
|2010.07.29 07:24
|0.89935
|0.00
|0.00
|0.45
|15.24
|178345884
|2010.07.28 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56026
|1.56327
|1.57126
|2010.07.29 07:28
|1.56327
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|178387197
|2010.07.29 10:48
|buy
|0.03
|usdjpy
|86.987
|81.385
|87.883
|2010.07.29 12:41
|87.084
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|178379539
|2010.07.29 08:35
|buy
|0.02
|usdjpy
|87.186
|81.385
|87.883
|2010.07.29 12:41
|87.096
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.07
|178387591
|2010.07.29 10:56
|buy
|0.05
|usdjpy
|86.778
|81.385
|87.883
|2010.07.29 12:41
|87.084
|0.00
|0.00
|0.00
|17.57
|178374928
|2010.07.29 07:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|87.387
|81.385
|87.883
|2010.07.29 12:41
|87.097
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.33
|178387245
|2010.07.29 10:49
|buy
|1.19
|usdchf
|1.04327
|1.00170
|1.05025
|2010.07.29 18:56
|1.04208
|0.00
|0.00
|0.00
|-135.89
|178402185
|2010.07.29 13:10
|buy
|2.02
|usdchf
|1.04127
|1.00170
|1.05025
|2010.07.29 18:56
|1.04208
|0.00
|0.00
|0.00
|157.01
|178406726
|2010.07.29 14:46
|buy
|3.43
|usdchf
|1.03894
|1.00170
|1.05025
|2010.07.29 18:56
|1.04208
|0.00
|0.00
|0.00
|1 033.53
|178386618
|2010.07.29 10:34
|buy
|0.70
|usdchf
|1.04531
|1.00170
|1.05025
|2010.07.29 18:56
|1.04208
|0.00
|0.00
|0.00
|-216.97
|178380358
|2010.07.29 08:41
|buy
|0.15
|usdchf
|1.05170
|1.00170
|1.05025
|2010.07.29 18:56
|1.04208
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.47
|178367736
|2010.07.29 06:17
|buy
|0.09
|usdchf
|1.05370
|1.00170
|1.05025
|2010.07.29 18:56
|1.04208
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.36
|178288880
|2010.07.28 13:50
|buy
|0.05
|usdchf
|1.05573
|1.00170
|1.05025
|2010.07.29 18:56
|1.04208
|0.00
|0.00
|-0.17
|-65.49
|178381599
|2010.07.29 09:31
|buy
|0.25
|usdchf
|1.04962
|1.00170
|1.05025
|2010.07.29 18:56
|1.04208
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.89
|178382499
|2010.07.29 09:38
|buy
|0.42
|usdchf
|1.04750
|1.00170
|1.05025
|2010.07.29 18:56
|1.04208
|0.00
|0.00
|0.00
|-218.45
|178221509
|2010.07.28 00:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06176
|1.00170
|1.05025
|2010.07.29 18:57
|1.04208
|0.00
|0.00
|-0.03
|-18.89
|178262648
|2010.07.28 09:32
|buy
|0.03
|usdchf
|1.05772
|1.00170
|1.05025
|2010.07.29 18:57
|1.04208
|0.00
|0.00
|-0.10
|-45.03
|178243081
|2010.07.28 04:14
|buy
|0.02
|usdchf
|1.05970
|1.00170
|1.05025
|2010.07.29 18:57
|1.04208
|0.00
|0.00
|-0.07
|-33.82
|178408739
|2010.07.29 15:14
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55921
|1.56177
|1.57022
|2010.07.30 05:50
|1.56177
|0.00
|0.00
|-0.03
|5.12
|178407614
|2010.07.29 15:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56125
|1.56351
|1.57022
|2010.07.30 07:02
|1.56351
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.26
|178564191
|2010.08.01 22:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.30633
|1.31525
|1.31733
|2010.08.02 14:37
|1.31733
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|178440283
|2010.07.29 19:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30833
|1.31523
|1.31733
|2010.08.02 14:37
|1.31733
|0.00
|0.00
|-0.02
|9.00
|178681829
|2010.08.02 14:36
|buy
|0.09
|usdcad
|1.02072
|0.96878
|1.03172
|2010.08.02 16:31
|1.02363
|0.00
|0.00
|0.00
|25.59
|178647049
|2010.08.02 11:31
|buy
|0.05
|usdcad
|1.02272
|0.96878
|1.03172
|2010.08.02 16:31
|1.02363
|0.00
|0.00
|0.00
|4.44
|178620767
|2010.08.02 07:32
|buy
|0.03
|usdcad
|1.02477
|0.96878
|1.03172
|2010.08.02 16:31
|1.02363
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.34
|178594922
|2010.08.02 00:54
|buy
|0.02
|usdcad
|1.02680
|0.96878
|1.03172
|2010.08.02 16:31
|1.02363
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.19
|178590201
|2010.08.02 00:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.02875
|0.96878
|1.03172
|2010.08.02 16:31
|1.02363
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|178739063
|2010.08.03 02:27
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58775
|1.59108
|1.59872
|2010.08.03 07:02
|1.59108
|0.00
|0.00
|0.00
|6.66
|178727949
|2010.08.03 00:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58975
|1.59365
|1.59872
|2010.08.03 08:07
|1.59365
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|178744758
|2010.08.03 05:55
|buy
|0.02
|eurusd
|1.31542
|1.32215
|1.32649
|2010.08.03 08:56
|1.32215
|0.00
|0.00
|0.00
|13.46
|178714694
|2010.08.02 22:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31750
|1.32211
|1.32649
|2010.08.03 09:03
|1.32211
|0.00
|0.00
|0.00
|4.61
|178732089
|2010.08.03 01:30
|buy
|0.02
|audusd
|0.91093
|0.85300
|0.91990
|2010.08.03 10:03
|0.91273
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|178744742
|2010.08.03 05:55
|buy
|0.03
|audusd
|0.90885
|0.85300
|0.91990
|2010.08.03 10:03
|0.91273
|0.00
|0.00
|0.00
|11.64
|178684016
|2010.08.02 15:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.91300
|0.85300
|0.91990
|2010.08.03 10:03
|0.91276
|0.00
|0.00
|0.08
|-0.24
|178822080
|2010.08.04 04:09
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32107
|1.26305
|1.33006
|2010.08.04 11:17
|1.32289
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|178828107
|2010.08.04 08:03
|buy
|0.03
|eurusd
|1.31901
|1.26305
|1.33006
|2010.08.04 11:17
|1.32292
|0.00
|0.00
|0.00
|11.73
|178806285
|2010.08.03 17:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32309
|1.26305
|1.33006
|2010.08.04 11:17
|1.32292
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|178817150
|2010.08.04 01:08
|buy
|0.02
|audusd
|0.91156
|0.91474
|0.92256
|2010.08.04 12:14
|0.91474
|0.00
|0.00
|0.00
|6.36
|178828833
|2010.08.04 08:29
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59115
|1.59391
|1.60220
|2010.08.04 12:15
|1.59391
|0.00
|0.00
|0.00
|5.52
|178805781
|2010.08.03 16:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.91356
|0.91618
|0.92256
|2010.08.04 14:08
|0.91618
|0.00
|0.00
|0.08
|2.62
|178855020
|2010.08.04 14:35
|buy
|0.09
|eurusd
|1.31445
|1.26264
|1.32551
|2010.08.05 00:23
|1.31744
|0.00
|0.00
|-0.28
|26.91
|178853530
|2010.08.04 14:14
|buy
|0.05
|eurusd
|1.31653
|1.26264
|1.32551
|2010.08.05 00:23
|1.31740
|0.00
|0.00
|-0.16
|4.35
|178852891
|2010.08.04 14:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.31856
|1.26264
|1.32551
|2010.08.05 00:23
|1.31740
|0.00
|0.00
|-0.09
|-3.48
|178847643
|2010.08.04 12:17
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32057
|0.00000
|1.32551
|2010.08.05 00:23
|1.31739
|0.00
|0.00
|-0.06
|-6.36
|178843252
|2010.08.04 11:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32265
|1.26264
|1.32551
|2010.08.05 00:23
|1.31739
|0.00
|0.00
|-0.03
|-5.26
|178855210
|2010.08.04 14:37
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58698
|1.58899
|1.59798
|2010.08.05 00:55
|1.58899
|0.00
|0.00
|-0.13
|6.03
|178886853
|2010.08.05 07:11
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.58250
|1.58459
|1.59354
|2010.08.05 09:10
|1.58684
|0.00
|0.00
|0.00
|21.70
|178854116
|2010.08.04 14:20
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58906
|1.53321
|1.59354
|2010.08.05 09:10
|1.58687
|0.00
|0.00
|-0.09
|-4.38
|178885182
|2010.08.05 06:40
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58459
|1.53321
|1.59354
|2010.08.05 09:10
|1.58687
|0.00
|0.00
|0.00
|6.84
|178805999
|2010.08.03 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59322
|1.53321
|1.59354
|2010.08.05 09:10
|1.58687
|0.00
|0.00
|-0.05
|-6.35
|178913525
|2010.08.05 12:11
|buy
|0.02
|eurusd
|1.31855
|1.32146
|1.32960
|2010.08.05 12:53
|1.32146
|0.00
|0.00
|0.00
|5.82
|178917953
|2010.08.05 12:42
|buy
|0.25
|usdchf
|1.04153
|0.99381
|1.05253
|2010.08.05 13:09
|1.04462
|0.00
|0.00
|0.00
|73.95
|178917532
|2010.08.05 12:38
|buy
|0.15
|usdchf
|1.04354
|0.99381
|1.05253
|2010.08.05 13:09
|1.04503
|0.00
|0.00
|0.00
|21.39
|178898994
|2010.08.05 09:34
|buy
|0.09
|usdchf
|1.04558
|0.99381
|1.05253
|2010.08.05 13:09
|1.04512
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.96
|178887047
|2010.08.05 07:16
|buy
|0.02
|usdchf
|1.05179
|0.99381
|1.05253
|2010.08.05 13:09
|1.04516
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.69
|178891473
|2010.08.05 08:34
|buy
|0.03
|usdchf
|1.04963
|0.99381
|1.05253
|2010.08.05 13:09
|1.04516
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.83
|178896974
|2010.08.05 09:17
|buy
|0.05
|usdchf
|1.04764
|0.99381
|1.05253
|2010.08.05 13:09
|1.04517
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.82
|178878788
|2010.08.05 00:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05380
|0.99381
|1.05253
|2010.08.05 13:09
|1.04517
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.26
|178926374
|2010.08.05 14:57
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.58262
|1.52899
|1.59373
|2010.08.05 16:09
|1.58599
|0.00
|0.00
|0.00
|16.85
|178919968
|2010.08.05 13:20
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58686
|0.00000
|1.59373
|2010.08.05 16:09
|1.58599
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|178925462
|2010.08.05 14:51
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58476
|1.52899
|1.59373
|2010.08.05 16:09
|1.58599
|0.00
|0.00
|0.00
|3.69
|178904155
|2010.08.05 10:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58899
|1.52899
|1.59373
|2010.08.05 16:09
|1.58596
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.03
|178927783
|2010.08.05 15:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.31447
|1.31669
|1.32552
|2010.08.05 19:59
|1.31875
|0.00
|0.00
|0.00
|12.84
|178922318
|2010.08.05 13:35
|buy
|0.02
|eurusd
|1.31655
|1.26068
|1.32552
|2010.08.05 19:59
|1.31875
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|178899763
|2010.08.05 09:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32064
|1.26068
|1.32552
|2010.08.05 19:59
|1.31875
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.89
|178885366
|2010.08.05 06:42
|buy
|0.03
|audusd
|0.91380
|0.85780
|0.92480
|2010.08.06 07:26
|0.91760
|0.00
|0.00
|0.22
|11.40
|178874914
|2010.08.04 22:47
|buy
|0.02
|audusd
|0.91583
|0.85780
|0.92480
|2010.08.06 07:26
|0.91759
|0.00
|0.00
|0.14
|3.52
|178867177
|2010.08.04 19:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.91780
|0.85780
|0.92480
|2010.08.06 07:26
|0.91757
|0.00
|0.00
|0.30
|-0.23
|178937368
|2010.08.05 19:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31891
|1.32614
|1.32991
|2010.08.06 13:03
|1.32614
|0.00
|0.00
|-0.02
|7.23
|178936443
|2010.08.05 19:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58879
|1.59256
|1.59979
|2010.08.06 13:05
|1.59256
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.77
|179020415
|2010.08.08 22:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.03793
|1.04694
|1.04897
|2010.08.09 16:23
|1.04897
|0.00
|0.00
|0.00
|21.05
|178930015
|2010.08.05 15:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.04714
|0.98708
|1.04897
|2010.08.09 16:23
|1.04897
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.74
|179165331
|2010.08.10 02:25
|buy
|0.42
|gbpusd
|1.58218
|1.53647
|1.58881
|2010.08.10 04:07
|1.58090
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.76
|179167505
|2010.08.10 03:15
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.57987
|1.53647
|1.58881
|2010.08.10 04:07
|1.58089
|0.00
|0.00
|0.00
|71.40
|179168112
|2010.08.10 03:20
|buy
|1.19
|gbpusd
|1.57780
|1.53647
|1.58881
|2010.08.10 04:07
|1.58089
|0.00
|0.00
|0.00
|367.71
|179115721
|2010.08.09 17:26
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.59040
|1.53647
|1.58881
|2010.08.10 04:07
|1.58091
|0.00
|0.00
|-0.07
|-47.45
|179153650
|2010.08.10 00:50
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.58639
|1.53647
|1.58881
|2010.08.10 04:07
|1.58090
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.35
|179152085
|2010.08.09 23:40
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.58842
|1.53647
|1.58881
|2010.08.10 04:07
|1.58090
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.68
|179157015
|2010.08.10 01:15
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.58423
|1.53647
|1.58881
|2010.08.10 04:07
|1.58090
|0.00
|0.00
|0.00
|-83.25
|179028775
|2010.08.09 00:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59648
|1.53647
|1.58881
|2010.08.10 04:07
|1.58089
|0.00
|0.00
|-0.01
|-15.59
|179111262
|2010.08.09 16:21
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59244
|1.53647
|1.58881
|2010.08.10 04:07
|1.58092
|0.00
|0.00
|-0.04
|-34.56
|179062391
|2010.08.09 08:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59448
|1.53647
|1.58881
|2010.08.10 04:07
|1.58089
|0.00
|0.00
|-0.03
|-27.18
|179167856
|2010.08.10 03:17
|buy
|0.42
|eurusd
|1.31431
|1.26845
|1.32528
|2010.08.10 07:04
|1.31716
|0.00
|0.00
|0.00
|119.70
|179161087
|2010.08.10 01:37
|buy
|0.15
|eurusd
|1.31828
|1.26845
|1.32528
|2010.08.10 07:04
|1.31716
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.80
|179153506
|2010.08.10 00:49
|buy
|0.09
|eurusd
|1.32029
|1.26845
|1.32528
|2010.08.10 07:04
|1.31721
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.72
|179166551
|2010.08.10 02:59
|buy
|0.25
|eurusd
|1.31628
|1.26845
|1.32528
|2010.08.10 07:04
|1.31716
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|179111243
|2010.08.09 16:21
|buy
|0.05
|eurusd
|1.32234
|1.26845
|1.32528
|2010.08.10 07:04
|1.31721
|0.00
|0.00
|-0.09
|-25.65
|179073356
|2010.08.09 10:18
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32641
|1.26845
|1.32528
|2010.08.10 07:04
|1.31716
|0.00
|0.00
|-0.04
|-18.50
|179087131
|2010.08.09 11:35
|buy
|0.03
|eurusd
|1.32433
|1.26845
|1.32528
|2010.08.10 07:04
|1.31716
|0.00
|0.00
|-0.06
|-21.51
|179028739
|2010.08.09 00:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32840
|1.26845
|1.32528
|2010.08.10 07:04
|1.31717
|0.00
|0.00
|-0.02
|-11.23
|179108623
|2010.08.09 15:33
|buy
|0.02
|usdcad
|1.02610
|1.03017
|1.03718
|2010.08.10 07:09
|1.03017
|0.00
|0.00
|-0.06
|7.90
|179061314
|2010.08.09 07:45
|buy
|0.01
|usdcad
|1.02824
|1.03095
|1.03718
|2010.08.10 08:35
|1.03095
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.63
|179214409
|2010.08.10 11:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05512
|1.05902
|1.06616
|2010.08.10 12:45
|1.05902
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|179215511
|2010.08.10 12:10
|buy
|0.15
|audusd
|0.90836
|0.85836
|0.91733
|2010.08.10 15:05
|0.90913
|0.00
|0.00
|0.00
|11.55
|179221017
|2010.08.10 14:02
|buy
|0.25
|audusd
|0.90627
|0.85836
|0.91733
|2010.08.10 15:05
|0.90913
|0.00
|0.00
|0.00
|71.50
|179212092
|2010.08.10 10:15
|buy
|0.09
|audusd
|0.91038
|0.85836
|0.91733
|2010.08.10 15:05
|0.90920
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.62
|179103351
|2010.08.09 14:22
|buy
|0.02
|audusd
|0.91635
|0.85836
|0.91733
|2010.08.10 15:05
|0.90920
|0.00
|0.00
|0.14
|-14.30
|179025085
|2010.08.08 23:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.91836
|0.85836
|0.91733
|2010.08.10 15:05
|0.90920
|0.00
|0.00
|0.07
|-9.16
|179168753
|2010.08.10 03:40
|buy
|0.05
|audusd
|0.91240
|0.85836
|0.91733
|2010.08.10 15:05
|0.90920
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|179156474
|2010.08.10 01:13
|buy
|0.03
|audusd
|0.91441
|0.85836
|0.91733
|2010.08.10 15:05
|0.90920
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.63
|179291422
|2010.08.11 02:18
|buy
|0.02
|usdchf
|1.05100
|1.05457
|1.06200
|2010.08.11 06:39
|1.05457
|0.00
|0.00
|0.00
|6.77
|179286615
|2010.08.11 02:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.03330
|1.03534
|1.04430
|2010.08.11 07:53
|1.03534
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|179272645
|2010.08.11 01:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05300
|1.05726
|1.06200
|2010.08.11 14:53
|1.05726
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|179351082
|2010.08.11 15:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05731
|1.06010
|1.06826
|2010.08.11 22:03
|1.06010
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.63
|179404300
|2010.08.12 05:42
|buy
|0.02
|usdcad
|1.04526
|1.04731
|1.05624
|2010.08.12 09:17
|1.04731
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|179467349
|2010.08.12 15:14
|buy
|0.25
|usdchf
|1.04829
|1.00048
|1.05929
|2010.08.12 17:23
|1.05110
|0.00
|0.00
|0.00
|66.83
|179445891
|2010.08.12 12:29
|buy
|0.05
|usdchf
|1.05446
|1.00048
|1.05929
|2010.08.12 17:23
|1.05110
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.98
|179449558
|2010.08.12 12:55
|buy
|0.09
|usdchf
|1.05231
|1.00048
|1.05929
|2010.08.12 17:23
|1.05110
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.36
|179456494
|2010.08.12 13:41
|buy
|0.15
|usdchf
|1.05029
|1.00048
|1.05929
|2010.08.12 17:23
|1.05110
|0.00
|0.00
|0.00
|11.56
|179390759
|2010.08.12 02:30
|buy
|0.03
|usdchf
|1.05651
|1.00048
|1.05929
|2010.08.12 17:23
|1.05114
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.33
|179385929
|2010.08.11 23:53
|buy
|0.02
|usdchf
|1.05849
|1.00048
|1.05929
|2010.08.12 17:23
|1.05114
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.98
|179383667
|2010.08.11 22:03
|buy
|0.01
|usdchf
|1.06048
|1.00048
|1.05929
|2010.08.12 17:23
|1.05114
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.89
|179488920
|2010.08.12 19:22
|buy
|0.02
|usdchf
|1.04919
|1.05144
|1.06020
|2010.08.13 09:55
|1.05144
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.28
|179640505
|2010.08.16 05:29
|buy
|0.05
|usdcad
|1.03901
|0.98739
|1.04990
|2010.08.16 10:57
|1.04282
|0.00
|0.00
|0.00
|18.27
|179470741
|2010.08.12 15:32
|buy
|0.02
|usdcad
|1.04320
|0.98739
|1.04990
|2010.08.16 10:57
|1.04294
|0.00
|0.00
|-0.12
|-0.50
|179609354
|2010.08.15 23:09
|buy
|0.03
|usdcad
|1.04120
|0.98739
|1.04990
|2010.08.16 10:57
|1.04292
|0.00
|0.00
|0.00
|4.95
|179382511
|2010.08.11 21:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.04730
|0.98739
|1.04990
|2010.08.16 10:57
|1.04294
|0.00
|0.00
|-0.06
|-4.18
|179686054
|2010.08.16 10:31
|buy
|0.25
|usdchf
|1.03666
|0.99122
|1.04768
|2010.08.16 11:00
|1.03971
|0.00
|0.00
|0.00
|73.34
|179660349
|2010.08.16 07:54
|buy
|0.09
|usdchf
|1.04100
|0.99122
|1.04768
|2010.08.16 11:00
|1.03966
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.60
|179651098
|2010.08.16 06:57
|buy
|0.05
|usdchf
|1.04300
|0.99122
|1.04768
|2010.08.16 11:00
|1.03966
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.06
|179684521
|2010.08.16 10:26
|buy
|0.15
|usdchf
|1.03870
|0.99122
|1.04768
|2010.08.16 11:00
|1.03966
|0.00
|0.00
|0.00
|13.85
|179647228
|2010.08.16 06:39
|buy
|0.03
|usdchf
|1.04500
|0.99122
|1.04768
|2010.08.16 11:00
|1.03966
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.41
|179645960
|2010.08.16 06:31
|buy
|0.02
|usdchf
|1.04710
|0.99122
|1.04768
|2010.08.16 11:00
|1.03966
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.31
|179488764
|2010.08.12 19:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05121
|0.99122
|1.04768
|2010.08.16 11:00
|1.03966
|0.00
|0.00
|-0.02
|-11.11
|179693551
|2010.08.16 11:31
|buy
|0.03
|usdjpy
|85.490
|79.890
|86.389
|2010.08.17 14:36
|85.595
|0.00
|0.00
|-0.05
|3.68
|179717646
|2010.08.16 13:18
|buy
|0.05
|usdjpy
|85.289
|79.890
|86.389
|2010.08.17 14:36
|85.595
|0.00
|0.00
|-0.08
|17.87
|179648172
|2010.08.16 06:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.890
|79.890
|86.389
|2010.08.17 14:36
|85.595
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.45
|179671680
|2010.08.16 09:10
|buy
|0.02
|usdjpy
|85.688
|79.890
|86.389
|2010.08.17 14:36
|85.595
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.17
|179963781
|2010.08.18 08:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28633
|1.28881
|1.29733
|2010.08.18 10:15
|1.28881
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|179975361
|2010.08.18 09:59
|buy
|0.70
|usdcad
|1.02861
|0.98494
|1.03969
|2010.08.18 13:34
|1.03173
|0.00
|0.00
|0.00
|211.68
|179970092
|2010.08.18 09:08
|buy
|0.42
|usdcad
|1.03074
|0.98494
|1.03969
|2010.08.18 13:34
|1.03175
|0.00
|0.00
|0.00
|41.11
|179890900
|2010.08.17 14:56
|buy
|0.25
|usdcad
|1.03269
|0.98494
|1.03969
|2010.08.18 13:34
|1.03175
|0.00
|0.00
|-0.76
|-22.78
|179879739
|2010.08.17 12:46
|buy
|0.15
|usdcad
|1.03471
|0.98494
|1.03969
|2010.08.18 13:34
|1.03175
|0.00
|0.00
|-0.45
|-43.03
|179871874
|2010.08.17 12:04
|buy
|0.09
|usdcad
|1.03676
|0.98494
|1.03969
|2010.08.18 13:34
|1.03174
|0.00
|0.00
|-0.27
|-43.79
|179817262
|2010.08.17 05:38
|buy
|0.03
|usdcad
|1.04079
|0.98494
|1.03969
|2010.08.18 13:34
|1.03174
|0.00
|0.00
|-0.09
|-26.31
|179771361
|2010.08.16 22:01
|buy
|0.02
|usdcad
|1.04293
|0.98494
|1.03969
|2010.08.18 13:34
|1.03174
|0.00
|0.00
|-0.06
|-21.69
|179857850
|2010.08.17 10:17
|buy
|0.05
|usdcad
|1.03877
|0.98494
|1.03969
|2010.08.18 13:34
|1.03174
|0.00
|0.00
|-0.15
|-34.07
|179745568
|2010.08.16 19:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.04494
|0.98494
|1.03969
|2010.08.18 13:34
|1.03174
|0.00
|0.00
|-0.06
|-12.79
|180057502
|2010.08.18 23:51
|buy
|0.05
|audusd
|0.89641
|0.84257
|0.90742
|2010.08.19 07:07
|0.89951
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|180010513
|2010.08.18 13:45
|buy
|0.02
|audusd
|0.90047
|0.84257
|0.90742
|2010.08.19 07:07
|0.89949
|0.00
|0.00
|0.43
|-1.96
|180012674
|2010.08.18 14:26
|buy
|0.03
|audusd
|0.89843
|0.84257
|0.90742
|2010.08.19 07:07
|0.89951
|0.00
|0.00
|0.64
|3.24
|179975748
|2010.08.18 10:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.90257
|0.84257
|0.90742
|2010.08.19 07:07
|0.89943
|0.00
|0.00
|0.21
|-3.14
|180085921
|2010.08.19 07:36
|buy
|0.09
|eurusd
|1.27756
|1.22590
|1.28861
|2010.08.19 08:31
|1.28046
|0.00
|0.00
|0.00
|26.10
|180058253
|2010.08.18 23:59
|buy
|0.05
|eurusd
|1.27965
|1.22590
|1.28861
|2010.08.19 08:31
|1.28045
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|180056118
|2010.08.18 23:29
|buy
|0.02
|eurusd
|1.28387
|1.22590
|1.28861
|2010.08.19 08:31
|1.28036
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|180047866
|2010.08.18 20:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28591
|1.22590
|1.28861
|2010.08.19 08:31
|1.28037
|0.00
|0.00
|-0.05
|-5.54
|180057111
|2010.08.18 23:47
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28178
|1.22590
|1.28861
|2010.08.19 08:31
|1.28036
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.26
|180093808
|2010.08.19 10:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28185
|1.28817
|1.29287
|2010.08.19 13:14
|1.28817
|0.00
|0.00
|0.00
|6.32
|180147303
|2010.08.19 23:41
|buy
|0.02
|audusd
|0.88918
|0.89196
|0.90018
|2010.08.23 09:47
|0.89196
|0.00
|0.00
|0.14
|5.56
|180142437
|2010.08.19 22:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.89118
|0.89530
|0.90018
|2010.08.23 11:33
|0.89530
|0.00
|0.00
|0.07
|4.12
|180302591
|2010.08.23 06:41
|buy
|0.02
|usdcad
|1.04721
|0.98918
|1.05620
|2010.08.23 14:15
|1.04913
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|180345555
|2010.08.23 10:54
|buy
|0.03
|usdcad
|1.04499
|1.04704
|1.05620
|2010.08.23 14:15
|1.04910
|0.00
|0.00
|0.00
|11.75
|180277022
|2010.08.23 00:30
|buy
|0.01
|usdcad
|1.04918
|0.98918
|1.05620
|2010.08.23 14:15
|1.04915
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|180371033
|2010.08.23 14:30
|buy
|0.01
|usdcad
|1.04980
|1.05377
|1.06080
|2010.08.24 00:29
|1.05377
|0.00
|0.00
|-0.03
|3.77
|180416051
|2010.08.23 22:30
|buy
|0.09
|eurusd
|1.26479
|1.22152
|1.27377
|2010.08.24 06:29
|1.26582
|0.00
|0.00
|0.00
|9.27
|180421506
|2010.08.23 23:36
|buy
|0.15
|eurusd
|1.26279
|1.22152
|1.27377
|2010.08.24 06:29
|1.26581
|0.00
|0.00
|0.00
|45.30
|180372058
|2010.08.23 14:44
|buy
|0.05
|eurusd
|1.26675
|1.22152
|1.27377
|2010.08.24 06:29
|1.26584
|0.00
|0.00
|-0.09
|-4.55
|180313803
|2010.08.23 07:42
|buy
|0.03
|eurusd
|1.26878
|1.22152
|1.27377
|2010.08.24 06:29
|1.26581
|0.00
|0.00
|-0.05
|-8.91
|180261767
|2010.08.22 22:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.27075
|1.22152
|1.27377
|2010.08.24 06:29
|1.26580
|0.00
|0.00
|-0.04
|-9.90
|180142443
|2010.08.19 22:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28155
|1.22152
|1.27377
|2010.08.24 06:29
|1.26577
|0.00
|0.00
|-0.04
|-15.78
|180453854
|2010.08.24 08:04
|buy
|0.09
|usdjpy
|84.392
|79.319
|85.286
|2010.08.24 08:40
|84.482
|0.00
|0.00
|0.00
|9.59
|180451751
|2010.08.24 07:21
|buy
|0.05
|usdjpy
|84.606
|79.319
|85.286
|2010.08.24 08:40
|84.482
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.34
|180454861
|2010.08.24 08:13
|buy
|0.15
|usdjpy
|84.186
|79.319
|85.286
|2010.08.24 08:40
|84.483
|0.00
|0.00
|0.00
|52.73
|180410177
|2010.08.23 21:09
|buy
|0.02
|usdjpy
|85.114
|79.319
|85.286
|2010.08.24 08:40
|84.482
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.96
|180438743
|2010.08.24 04:46
|buy
|0.03
|usdjpy
|84.910
|79.319
|85.286
|2010.08.24 08:40
|84.482
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.20
|180385277
|2010.08.23 17:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.320
|79.319
|85.286
|2010.08.24 08:40
|84.482
|0.00
|0.00
|-0.02
|-9.92
|180508494
|2010.08.24 17:43
|buy
|0.25
|usdchf
|1.02893
|0.98126
|1.03994
|2010.08.24 20:54
|1.03158
|0.00
|0.00
|0.00
|64.22
|180487511
|2010.08.24 13:50
|buy
|0.03
|usdchf
|1.03738
|0.98126
|1.03994
|2010.08.24 20:54
|1.03158
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.87
|180490489
|2010.08.24 14:03
|buy
|0.05
|usdchf
|1.03513
|0.98126
|1.03994
|2010.08.24 20:54
|1.03154
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.40
|180491305
|2010.08.24 14:06
|buy
|0.09
|usdchf
|1.03311
|0.98126
|1.03994
|2010.08.24 20:54
|1.03154
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.70
|180496330
|2010.08.24 14:26
|buy
|0.15
|usdchf
|1.03100
|0.98126
|1.03994
|2010.08.24 20:54
|1.03154
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|180486523
|2010.08.24 13:40
|buy
|0.02
|usdchf
|1.03935
|0.98126
|1.03994
|2010.08.24 20:54
|1.03158
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.06
|180456194
|2010.08.24 08:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.04126
|0.98126
|1.03994
|2010.08.24 20:54
|1.03160
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.36
|180545129
|2010.08.25 05:38
|buy
|0.05
|usdchf
|1.02815
|0.97372
|1.03922
|2010.08.25 06:02
|1.03142
|0.00
|0.00
|0.00
|15.85
|180521532
|2010.08.24 21:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.03396
|0.97372
|1.03922
|2010.08.25 06:02
|1.03143
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.45
|180522019
|2010.08.24 21:01
|buy
|0.02
|usdchf
|1.03228
|0.97372
|1.03922
|2010.08.25 06:02
|1.03143
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.65
|180543416
|2010.08.25 04:47
|buy
|0.03
|usdchf
|1.03024
|0.97372
|1.03922
|2010.08.25 06:02
|1.03143
|0.00
|0.00
|0.00
|3.46
|180552151
|2010.08.25 08:03
|buy
|0.02
|usdchf
|1.02728
|1.03078
|1.03828
|2010.08.25 11:56
|1.03078
|0.00
|0.00
|0.00
|6.79
|180517986
|2010.08.24 20:45
|buy
|0.01
|usdcad
|1.06095
|1.06426
|1.06991
|2010.08.25 12:29
|1.06426
|0.00
|0.00
|-0.03
|3.11
|180550394
|2010.08.25 07:53
|buy
|0.02
|usdcad
|1.05891
|1.06427
|1.06991
|2010.08.25 12:29
|1.06427
|0.00
|0.00
|0.00
|10.07
|180579084
|2010.08.25 14:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.02499
|1.02790
|1.03599
|2010.08.25 15:32
|1.02790
|0.00
|0.00
|0.00
|5.66
|180661977
|2010.08.26 14:11
|buy
|0.03
|usdcad
|1.05399
|0.99785
|1.06493
|2010.08.26 21:29
|1.05755
|0.00
|0.00
|-0.09
|10.10
|180644529
|2010.08.26 10:25
|buy
|0.02
|usdcad
|1.05595
|0.99785
|1.06493
|2010.08.26 21:29
|1.05755
|0.00
|0.00
|-0.06
|3.03
|180641293
|2010.08.26 10:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.05795
|0.99785
|1.06493
|2010.08.26 21:29
|1.05753
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.40
|180659954
|2010.08.26 14:02
|buy
|0.02
|usdchf
|1.02283
|1.02608
|1.03385
|2010.08.27 14:05
|1.02608
|0.00
|0.00
|-0.02
|6.33
|180687041
|2010.08.26 21:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27196
|1.27562
|1.28296
|2010.08.27 15:18
|1.27562
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|180844679
|2010.08.31 06:42
|buy
|0.05
|usdjpy
|84.073
|78.680
|85.173
|2010.08.31 07:24
|84.375
|0.00
|0.00
|0.00
|17.90
|180820373
|2010.08.30 16:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|84.680
|78.680
|85.173
|2010.08.31 07:24
|84.372
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.65
|180839417
|2010.08.31 04:10
|buy
|0.03
|usdjpy
|84.277
|78.680
|85.173
|2010.08.31 07:24
|84.375
|0.00
|0.00
|0.00
|3.48
|180836514
|2010.08.31 01:44
|buy
|0.02
|usdjpy
|84.478
|78.680
|85.173
|2010.08.31 07:24
|84.371
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.54
|180833823
|2010.08.31 00:06
|buy
|0.15
|eurusd
|1.26438
|1.21469
|1.27538
|2010.08.31 08:18
|1.26724
|0.00
|0.00
|0.00
|42.90
|180820812
|2010.08.30 16:29
|buy
|0.09
|eurusd
|1.26643
|1.21469
|1.27538
|2010.08.31 08:18
|1.26725
|0.00
|0.00
|-0.16
|7.38
|180815485
|2010.08.30 14:15
|buy
|0.05
|eurusd
|1.26855
|1.21469
|1.27538
|2010.08.31 08:18
|1.26718
|0.00
|0.00
|-0.09
|-6.85
|180807172
|2010.08.30 10:49
|buy
|0.03
|eurusd
|1.27064
|1.21469
|1.27538
|2010.08.31 08:18
|1.26708
|0.00
|0.00
|-0.05
|-10.68
|180780976
|2010.08.30 00:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27474
|1.21469
|1.27538
|2010.08.31 08:18
|1.26704
|0.00
|0.00
|-0.02
|-7.70
|180796894
|2010.08.30 06:58
|buy
|0.02
|eurusd
|1.27272
|1.21469
|1.27538
|2010.08.31 08:18
|1.26703
|0.00
|0.00
|-0.04
|-11.38
|180843038
|2010.08.31 05:59
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.54317
|1.49578
|1.55209
|2010.08.31 08:32
|1.54410
|0.00
|0.00
|0.00
|23.25
|180844629
|2010.08.31 06:42
|buy
|0.42
|gbpusd
|1.54115
|1.49578
|1.55209
|2010.08.31 08:32
|1.54405
|0.00
|0.00
|0.00
|121.80
|180841904
|2010.08.31 05:36
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.54523
|1.49578
|1.55209
|2010.08.31 08:32
|1.54409
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.10
|180816959
|2010.08.30 14:37
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.54730
|1.49578
|1.55209
|2010.08.31 08:32
|1.54416
|0.00
|0.00
|-0.13
|-28.26
|180815135
|2010.08.30 14:10
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.54938
|1.49578
|1.55209
|2010.08.31 08:32
|1.54419
|0.00
|0.00
|-0.07
|-25.95
|180813486
|2010.08.30 13:23
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55166
|1.49578
|1.55209
|2010.08.31 08:32
|1.54419
|0.00
|0.00
|-0.04
|-22.41
|180800770
|2010.08.30 08:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55571
|1.49578
|1.55209
|2010.08.31 08:32
|1.54419
|0.00
|0.00
|-0.01
|-11.52
|180811812
|2010.08.30 12:51
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55372
|1.49578
|1.55209
|2010.08.31 08:32
|1.54419
|0.00
|0.00
|-0.03
|-19.06
|180854791
|2010.08.31 09:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26790
|1.27164
|1.27890
|2010.08.31 13:39
|1.27164
|0.00
|0.00
|0.00
|3.74
|180844558
|2010.08.31 06:42
|buy
|0.15
|audusd
|0.88892
|0.83904
|0.89791
|2010.08.31 14:00
|0.89012
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|180861849
|2010.08.31 11:22
|buy
|0.25
|audusd
|0.88691
|0.83904
|0.89791
|2010.08.31 14:00
|0.89003
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|180843401
|2010.08.31 06:07
|buy
|0.09
|audusd
|0.89097
|0.83904
|0.89791
|2010.08.31 14:00
|0.89017
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|180808051
|2010.08.30 11:10
|buy
|0.02
|audusd
|0.89697
|0.83904
|0.89791
|2010.08.31 14:00
|0.89012
|0.00
|0.00
|0.14
|-13.70
|180818634
|2010.08.30 15:21
|buy
|0.03
|audusd
|0.89496
|0.00000
|0.89791
|2010.08.31 14:00
|0.89017
|0.00
|0.00
|0.21
|-14.37
|180822880
|2010.08.30 18:07
|buy
|0.05
|audusd
|0.89296
|0.83904
|0.89791
|2010.08.31 14:00
|0.89017
|0.00
|0.00
|0.35
|-13.95
|180804938
|2010.08.30 09:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.89904
|0.83904
|0.89791
|2010.08.31 14:00
|0.89027
|0.00
|0.00
|0.07
|-8.77
|180886468
|2010.08.31 18:59
|buy
|0.02
|audusd
|0.88827
|0.89117
|0.89927
|2010.08.31 23:49
|0.89117
|0.00
|0.00
|0.14
|5.80
|180879231
|2010.08.31 14:59
|buy
|0.03
|usdjpy
|83.976
|78.377
|85.071
|2010.09.01 00:55
|84.327
|0.00
|0.00
|-0.05
|12.49
|180853235
|2010.08.31 09:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|84.375
|78.377
|85.071
|2010.09.01 00:55
|84.323
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.62
|180879036
|2010.08.31 14:59
|buy
|0.02
|usdjpy
|84.172
|78.377
|85.071
|2010.09.01 00:55
|84.323
|0.00
|0.00
|-0.03
|3.58
|180878541
|2010.08.31 14:51
|buy
|0.09
|usdchf
|1.01459
|0.96924
|1.02557
|2010.09.01 01:59
|1.01780
|0.00
|0.00
|-0.08
|28.38
|180873279
|2010.08.31 13:51
|buy
|0.05
|usdchf
|1.01659
|0.96924
|1.02557
|2010.09.01 01:59
|1.01780
|0.00
|0.00
|-0.04
|5.94
|180846835
|2010.08.31 07:25
|buy
|0.02
|usdchf
|1.02061
|0.96924
|1.02557
|2010.09.01 01:59
|1.01767
|0.00
|0.00
|-0.02
|-5.78
|180551083
|2010.08.25 08:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.02935
|0.96924
|1.02557
|2010.09.01 01:59
|1.01767
|0.00
|0.00
|-0.07
|-11.48
|180853155
|2010.08.31 08:58
|buy
|0.03
|usdchf
|1.01861
|0.96924
|1.02557
|2010.09.01 01:59
|1.01767
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.77
|180879329
|2010.08.31 15:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.89029
|0.89726
|0.89927
|2010.09.01 02:46
|0.89927
|0.00
|0.00
|0.07
|8.98
|180979221
|2010.09.01 20:45
|buy
|0.01
|usdcad
|1.05035
|1.05244
|1.06136
|2010.09.02 06:22
|1.05244
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.99
|180994701
|2010.09.02 06:02
|buy
|0.02
|eurusd
|1.27833
|1.28134
|1.28927
|2010.09.02 08:55
|1.28134
|0.00
|0.00
|0.00
|6.02
|180980118
|2010.09.01 22:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28031
|1.28276
|1.28927
|2010.09.02 12:55
|1.28276
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|180999020
|2010.09.02 08:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.90740
|0.90997
|0.91840
|2010.09.02 22:14
|0.90997
|0.00
|0.00
|0.07
|2.57
|181016361
|2010.09.02 16:54
|buy
|0.02
|eurusd
|1.28097
|1.28335
|1.29199
|2010.09.03 12:00
|1.28335
|0.00
|0.00
|-0.04
|4.76
|181014112
|2010.09.02 15:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28300
|1.28681
|1.29199
|2010.09.03 14:11
|1.28681
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.81
|181097925
|2010.09.06 08:58
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.53837
|1.48652
|1.54729
|2010.09.06 14:19
|1.53950
|0.00
|0.00
|0.00
|10.17
|181101587
|2010.09.06 10:18
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.53622
|1.48652
|1.54729
|2010.09.06 14:19
|1.53945
|0.00
|0.00
|0.00
|48.45
|181087786
|2010.09.06 03:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54652
|1.48652
|1.54729
|2010.09.06 14:19
|1.53941
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.11
|181097426
|2010.09.06 08:48
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.54045
|1.48652
|1.54729
|2010.09.06 14:19
|1.53950
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.75
|181094971
|2010.09.06 08:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54445
|1.48652
|1.54729
|2010.09.06 14:19
|1.53945
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|181096151
|2010.09.06 08:33
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.54247
|1.48652
|1.54729
|2010.09.06 14:19
|1.53947
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|181133667
|2010.09.07 00:44
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.53579
|1.48034
|1.54689
|2010.09.07 07:07
|1.53989
|0.00
|0.00
|0.00
|12.30
|181130284
|2010.09.06 23:21
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53793
|1.48034
|1.54689
|2010.09.07 07:07
|1.53987
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|181114831
|2010.09.06 15:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54034
|1.48034
|1.54689
|2010.09.07 07:07
|1.53997
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.37
|181128291
|2010.09.06 22:21
|buy
|0.05
|usdchf
|1.01049
|0.95672
|1.02149
|2010.09.07 09:03
|1.01374
|0.00
|0.00
|0.00
|16.03
|181113578
|2010.09.06 14:23
|buy
|0.03
|usdchf
|1.01252
|0.95672
|1.02149
|2010.09.07 09:03
|1.01373
|0.00
|0.00
|-0.03
|3.58
|181101120
|2010.09.06 10:02
|buy
|0.02
|usdchf
|1.01464
|0.95672
|1.02149
|2010.09.07 09:03
|1.01373
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.80
|181095520
|2010.09.06 08:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.01664
|0.95672
|1.02149
|2010.09.07 09:03
|1.01373
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.87
|181147369
|2010.09.07 08:16
|buy
|0.05
|audusd
|0.91089
|0.85704
|0.92190
|2010.09.07 13:21
|0.91412
|0.00
|0.00
|0.00
|16.15
|181088253
|2010.09.06 03:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.91706
|0.85704
|0.92190
|2010.09.07 13:21
|0.91410
|0.00
|0.00
|0.07
|-2.96
|181140058
|2010.09.07 05:08
|buy
|0.03
|audusd
|0.91294
|0.85704
|0.92190
|2010.09.07 13:21
|0.91410
|0.00
|0.00
|0.00
|3.48
|181131039
|2010.09.06 23:37
|buy
|0.02
|audusd
|0.91502
|0.85704
|0.92190
|2010.09.07 13:21
|0.91410
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.84
|181159859
|2010.09.07 14:17
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.53035
|1.48057
|1.54140
|2010.09.07 17:10
|1.53337
|0.00
|0.00
|0.00
|45.30
|181153415
|2010.09.07 11:38
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.53244
|1.48057
|1.54140
|2010.09.07 17:10
|1.53334
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|181153156
|2010.09.07 11:32
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.53446
|1.48057
|1.54140
|2010.09.07 17:10
|1.53334
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|181146860
|2010.09.07 08:09
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53854
|1.48057
|1.54140
|2010.09.07 17:10
|1.53342
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.24
|181147522
|2010.09.07 08:17
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.53652
|1.48057
|1.54140
|2010.09.07 17:10
|1.53344
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.24
|181145039
|2010.09.07 07:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54055
|1.48057
|1.54140
|2010.09.07 17:10
|1.53342
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.13
|181171215
|2010.09.07 19:10
|buy
|2.02
|eurusd
|1.26885
|1.22881
|1.27984
|2010.09.08 05:53
|1.27179
|0.00
|0.00
|-3.59
|593.88
|181150552
|2010.09.07 10:00
|buy
|0.42
|eurusd
|1.27482
|1.22881
|1.27984
|2010.09.08 05:53
|1.27183
|0.00
|0.00
|-0.75
|-125.58
|181161763
|2010.09.07 14:59
|buy
|0.70
|eurusd
|1.27276
|1.22881
|1.27984
|2010.09.08 05:53
|1.27181
|0.00
|0.00
|-1.24
|-66.50
|181162461
|2010.09.07 15:08
|buy
|1.19
|eurusd
|1.27085
|1.22881
|1.27984
|2010.09.08 05:53
|1.27181
|0.00
|0.00
|-2.11
|114.24
|181147342
|2010.09.07 08:15
|buy
|0.25
|eurusd
|1.27675
|1.22881
|1.27984
|2010.09.08 05:53
|1.27183
|0.00
|0.00
|-0.44
|-123.00
|181131169
|2010.09.06 23:44
|buy
|0.05
|eurusd
|1.28275
|1.22881
|1.27984
|2010.09.08 05:53
|1.27183
|0.00
|0.00
|-0.09
|-54.60
|181130355
|2010.09.06 23:21
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28477
|1.22881
|1.27984
|2010.09.08 05:53
|1.27182
|0.00
|0.00
|-0.05
|-38.85
|181141757
|2010.09.07 06:07
|buy
|0.15
|eurusd
|1.27859
|1.22881
|1.27984
|2010.09.08 05:53
|1.27181
|0.00
|0.00
|-0.27
|-101.70
|181129587
|2010.09.06 22:59
|buy
|0.02
|eurusd
|1.28680
|1.22881
|1.27984
|2010.09.08 05:53
|1.27181
|0.00
|0.00
|-0.04
|-29.98
|181131709
|2010.09.06 23:51
|buy
|0.09
|eurusd
|1.28070
|1.22881
|1.27984
|2010.09.08 05:53
|1.27183
|0.00
|0.00
|-0.16
|-79.83
|181087791
|2010.09.06 03:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28881
|1.22881
|1.27984
|2010.09.08 05:53
|1.27181
|0.00
|0.00
|-0.04
|-17.00
|181173929
|2010.09.07 21:21
|buy
|0.03
|audusd
|0.91016
|0.85412
|0.92116
|2010.09.08 06:22
|0.91450
|0.00
|0.00
|0.00
|13.02
|181160854
|2010.09.07 14:34
|buy
|0.02
|audusd
|0.91216
|0.85412
|0.92116
|2010.09.08 06:22
|0.91450
|0.00
|0.00
|0.14
|4.68
|181157912
|2010.09.07 13:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.91418
|0.85412
|0.92116
|2010.09.08 06:22
|0.91450
|0.00
|0.00
|0.07
|0.32
|181156104
|2010.09.07 12:45
|buy
|0.09
|usdjpy
|83.652
|78.454
|84.547
|2010.09.08 08:55
|83.726
|0.00
|0.00
|-0.14
|7.95
|181144659
|2010.09.07 07:06
|buy
|0.05
|usdjpy
|83.858
|78.454
|84.547
|2010.09.08 08:55
|83.726
|0.00
|0.00
|-0.08
|-7.88
|181188771
|2010.09.08 03:47
|buy
|0.15
|usdjpy
|83.443
|78.454
|84.547
|2010.09.08 08:55
|83.726
|0.00
|0.00
|0.00
|50.70
|181080860
|2010.09.05 22:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|84.454
|78.454
|84.547
|2010.09.08 08:55
|83.729
|0.00
|0.00
|-0.04
|-8.66
|181142223
|2010.09.07 06:13
|buy
|0.03
|usdjpy
|84.060
|78.454
|84.547
|2010.09.08 08:55
|83.735
|0.00
|0.00
|-0.05
|-11.64
|181093444
|2010.09.06 07:06
|buy
|0.02
|usdjpy
|84.257
|78.454
|84.547
|2010.09.08 08:55
|83.735
|0.00
|0.00
|-0.06
|-12.47
|181203104
|2010.09.08 06:22
|buy
|0.01
|audusd
|0.91482
|0.91720
|0.92582
|2010.09.08 18:00
|0.91720
|0.00
|0.00
|0.00
|2.38
|181248587
|2010.09.08 22:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.91847
|0.92151
|0.92947
|2010.09.09 01:52
|0.92151
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|181277957
|2010.09.09 13:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54212
|1.54560
|1.55311
|2010.09.09 15:08
|1.54560
|0.00
|0.00
|0.00
|3.48
|181375762
|2010.09.13 06:30
|buy
|0.09
|usdchf
|1.01199
|0.96027
|1.02301
|2010.09.13 07:11
|1.01491
|0.00
|0.00
|0.00
|25.89
|181370898
|2010.09.13 06:02
|buy
|0.05
|usdchf
|1.01402
|0.96027
|1.02301
|2010.09.13 07:11
|1.01493
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|181344429
|2010.09.13 00:05
|buy
|0.02
|usdchf
|1.01815
|0.96027
|1.02301
|2010.09.13 07:11
|1.01496
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.29
|181342398
|2010.09.12 23:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.02026
|0.96027
|1.02301
|2010.09.13 07:11
|1.01494
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.24
|181352112
|2010.09.13 02:13
|buy
|0.03
|usdchf
|1.01606
|0.96027
|1.02301
|2010.09.13 07:11
|1.01493
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.34
|181517842
|2010.09.14 00:42
|buy
|0.09
|usdjpy
|83.504
|78.307
|84.399
|2010.09.14 05:58
|83.586
|0.00
|0.00
|0.00
|8.83
|181519009
|2010.09.14 00:51
|buy
|0.15
|usdjpy
|83.295
|78.307
|84.399
|2010.09.14 05:58
|83.586
|0.00
|0.00
|0.00
|52.22
|181438658
|2010.09.13 15:44
|buy
|0.05
|usdjpy
|83.706
|78.307
|84.399
|2010.09.14 05:58
|83.609
|0.00
|0.00
|-0.08
|-5.80
|181374610
|2010.09.13 06:23
|buy
|0.03
|usdjpy
|83.909
|78.307
|84.399
|2010.09.14 05:58
|83.609
|0.00
|0.00
|-0.05
|-10.76
|181355240
|2010.09.13 02:36
|buy
|0.02
|usdjpy
|84.106
|78.307
|84.399
|2010.09.14 05:58
|83.609
|0.00
|0.00
|-0.03
|-11.89
|181340643
|2010.09.12 22:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|84.307
|78.307
|84.399
|2010.09.14 05:58
|83.609
|0.00
|0.00
|-0.02
|-8.35
|181508368
|2010.09.13 23:06
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.54065
|1.48679
|1.54770
|2010.09.14 07:26
|1.53960
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.25
|181513133
|2010.09.13 23:48
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.53871
|1.48679
|1.54770
|2010.09.14 07:26
|1.53960
|0.00
|0.00
|0.00
|8.01
|181553014
|2010.09.14 06:05
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.53669
|1.48679
|1.54770
|2010.09.14 07:26
|1.53961
|0.00
|0.00
|0.00
|43.80
|181459126
|2010.09.13 17:04
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.54265
|0.00000
|1.54770
|2010.09.14 07:26
|1.53960
|0.00
|0.00
|-0.04
|-9.15
|181444131
|2010.09.13 16:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54675
|1.48679
|1.54770
|2010.09.14 07:26
|1.53962
|0.00
|0.00
|-0.01
|-7.13
|181450664
|2010.09.13 16:23
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54470
|1.48679
|1.54770
|2010.09.14 07:26
|1.53962
|0.00
|0.00
|-0.03
|-10.16
|181516064
|2010.09.14 00:13
|buy
|0.02
|eurusd
|1.28581
|1.28890
|1.29681
|2010.09.14 08:12
|1.28890
|0.00
|0.00
|0.00
|6.18
|181574275
|2010.09.14 07:57
|buy
|0.42
|usdchf
|1.00081
|0.95526
|1.01192
|2010.09.14 09:51
|1.00372
|0.00
|0.00
|0.00
|121.77
|181527371
|2010.09.14 03:03
|buy
|0.09
|usdchf
|1.00684
|0.95526
|1.01192
|2010.09.14 09:51
|1.00372
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.98
|181528494
|2010.09.14 03:10
|buy
|0.25
|usdchf
|1.00298
|0.95526
|1.01192
|2010.09.14 09:51
|1.00372
|0.00
|0.00
|0.00
|18.43
|181427745
|2010.09.13 14:45
|buy
|0.05
|usdchf
|1.00892
|0.95526
|1.01192
|2010.09.14 09:51
|1.00371
|0.00
|0.00
|-0.04
|-25.95
|181528199
|2010.09.14 03:10
|buy
|0.15
|usdchf
|1.00484
|0.95526
|1.01192
|2010.09.14 09:51
|1.00372
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.74
|181407439
|2010.09.13 12:50
|buy
|0.02
|usdchf
|1.01303
|0.95526
|1.01192
|2010.09.14 09:51
|1.00380
|0.00
|0.00
|-0.02
|-18.39
|181422822
|2010.09.13 14:16
|buy
|0.03
|usdchf
|1.01103
|0.95526
|1.01192
|2010.09.14 09:51
|1.00371
|0.00
|0.00
|-0.03
|-21.88
|181383465
|2010.09.13 09:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.01506
|0.95526
|1.01192
|2010.09.14 09:51
|1.00383
|0.00
|0.00
|-0.01
|-11.19
|181500463
|2010.09.13 21:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28781
|1.29244
|1.29481
|2010.09.14 14:28
|1.29481
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|181595925
|2010.09.14 09:46
|buy
|0.02
|eurusd
|1.28380
|1.29264
|1.29481
|2010.09.14 14:28
|1.29481
|0.00
|0.00
|0.00
|22.02
|181382512
|2010.09.13 08:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.93241
|0.94136
|0.94340
|2010.09.14 15:15
|0.94340
|0.00
|0.00
|0.07
|10.99
|181639140
|2010.09.14 14:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29501
|1.29843
|1.30599
|2010.09.14 15:22
|1.29843
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|181696610
|2010.09.15 03:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.29626
|1.24016
|1.30720
|2010.09.15 07:27
|1.30007
|0.00
|0.00
|0.00
|11.43
|181691708
|2010.09.15 01:43
|buy
|0.02
|eurusd
|1.29820
|1.24016
|1.30720
|2010.09.15 07:27
|1.30008
|0.00
|0.00
|0.00
|3.76
|181689786
|2010.09.15 01:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30017
|1.24016
|1.30720
|2010.09.15 07:27
|1.30010
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|181709514
|2010.09.15 09:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55019
|1.55264
|1.56119
|2010.09.15 11:28
|1.55264
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|181708046
|2010.09.15 08:16
|buy
|0.02
|eurusd
|1.29799
|1.30161
|1.30897
|2010.09.15 15:12
|1.30161
|0.00
|0.00
|0.00
|7.24
|181756150
|2010.09.16 05:27
|buy
|0.03
|audusd
|0.93364
|0.87781
|0.94469
|2010.09.16 07:23
|0.93747
|0.00
|0.00
|0.00
|11.49
|181722298
|2010.09.15 14:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.93783
|0.87781
|0.94469
|2010.09.16 07:23
|0.93748
|0.00
|0.00
|0.22
|-0.35
|181736237
|2010.09.15 21:04
|buy
|0.02
|audusd
|0.93569
|0.87781
|0.94469
|2010.09.16 07:23
|0.93749
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|181762654
|2010.09.16 08:32
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.55504
|1.50342
|1.56605
|2010.09.16 08:43
|1.55855
|0.00
|0.00
|0.00
|31.59
|181739910
|2010.09.15 23:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56341
|1.50342
|1.56605
|2010.09.16 08:43
|1.55867
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.74
|181756702
|2010.09.16 05:50
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55934
|1.50342
|1.56605
|2010.09.16 08:43
|1.55862
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.16
|181762331
|2010.09.16 08:30
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.55705
|1.50342
|1.56605
|2010.09.16 08:43
|1.55853
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|181749759
|2010.09.16 02:54
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56135
|1.50342
|1.56605
|2010.09.16 08:43
|1.55860
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.50
|181705989
|2010.09.15 07:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29997
|1.30696
|1.30897
|2010.09.16 10:44
|1.30897
|0.00
|0.00
|-0.05
|9.00
|181779971
|2010.09.16 12:46
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55770
|1.50173
|1.56866
|2010.09.16 13:36
|1.56153
|0.00
|0.00
|0.00
|11.49
|181777863
|2010.09.16 12:34
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55971
|1.50173
|1.56866
|2010.09.16 13:36
|1.56153
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|181771900
|2010.09.16 11:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56166
|1.50173
|1.56866
|2010.09.16 13:36
|1.56152
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|181781196
|2010.09.16 12:51
|buy
|0.02
|audusd
|0.93514
|0.93738
|0.94614
|2010.09.16 14:37
|0.93738
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|181805511
|2010.09.16 22:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30754
|1.31254
|1.31855
|2010.09.17 06:01
|1.31254
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|181760848
|2010.09.16 08:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.93717
|0.94337
|0.94614
|2010.09.17 06:10
|0.94337
|0.00
|0.00
|0.07
|6.20
|181878631
|2010.09.19 22:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30440
|1.30884
|1.31540
|2010.09.20 07:23
|1.30884
|0.00
|0.00
|0.00
|4.44
|181884514
|2010.09.20 01:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.93907
|0.94477
|0.95007
|2010.09.20 09:00
|0.94477
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|181912523
|2010.09.20 09:22
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.55848
|1.50452
|1.56929
|2010.09.20 11:38
|1.56161
|0.00
|0.00
|0.00
|15.65
|181910765
|2010.09.20 08:45
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56030
|1.50452
|1.56929
|2010.09.20 11:38
|1.56161
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|181881075
|2010.09.19 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56452
|1.50452
|1.56929
|2010.09.20 11:38
|1.56160
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.92
|181910114
|2010.09.20 08:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56238
|1.50452
|1.56929
|2010.09.20 11:38
|1.56160
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.56
|181905392
|2010.09.20 07:30
|buy
|0.09
|usdchf
|1.00322
|0.95186
|1.01435
|2010.09.20 12:03
|1.00675
|0.00
|0.00
|0.00
|31.56
|181904653
|2010.09.20 07:24
|buy
|0.03
|usdchf
|1.00771
|0.95186
|1.01435
|2010.09.20 12:03
|1.00683
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.62
|181895627
|2010.09.20 05:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.01187
|0.95186
|1.01435
|2010.09.20 12:03
|1.00680
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.04
|181900590
|2010.09.20 06:47
|buy
|0.02
|usdchf
|1.00991
|0.00000
|1.01435
|2010.09.20 12:03
|1.00680
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.18
|181905135
|2010.09.20 07:27
|buy
|0.05
|usdchf
|1.00560
|0.95186
|1.01435
|2010.09.20 12:03
|1.00681
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|181943968
|2010.09.20 14:59
|buy
|0.03
|usdcad
|1.02851
|0.97262
|1.03745
|2010.09.20 19:21
|1.02969
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|181945769
|2010.09.20 15:12
|buy
|0.05
|usdcad
|1.02647
|0.97262
|1.03745
|2010.09.20 19:21
|1.02978
|0.00
|0.00
|0.00
|16.07
|181909084
|2010.09.20 08:10
|buy
|0.02
|usdcad
|1.03063
|0.97262
|1.03745
|2010.09.20 19:21
|1.02969
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.83
|181881092
|2010.09.19 23:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.03262
|0.97262
|1.03745
|2010.09.20 19:21
|1.02970
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.84
|181940302
|2010.09.20 14:29
|buy
|0.02
|usdchf
|1.00451
|0.94651
|1.01349
|2010.09.21 04:17
|1.00673
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.41
|181973901
|2010.09.21 01:05
|buy
|0.03
|usdchf
|1.00249
|0.94651
|1.01349
|2010.09.21 04:17
|1.00653
|0.00
|0.00
|0.00
|12.04
|181932748
|2010.09.20 13:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.00652
|0.94651
|1.01349
|2010.09.21 04:17
|1.00673
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.21
|181959061
|2010.09.20 19:23
|buy
|0.02
|eurusd
|1.30553
|1.30788
|1.31655
|2010.09.21 06:49
|1.30788
|0.00
|0.00
|-0.04
|4.70
|181947899
|2010.09.20 15:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30755
|1.31284
|1.31655
|2010.09.21 10:03
|1.31284
|0.00
|0.00
|-0.02
|5.29
|181962747
|2010.09.20 20:30
|buy
|0.01
|usdcad
|1.02876
|1.03091
|1.03976
|2010.09.21 12:30
|1.03091
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.09
|181946300
|2010.09.20 15:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.94909
|0.88908
|0.95602
|2010.09.21 12:40
|0.94894
|0.00
|0.00
|0.07
|-0.15
|181954952
|2010.09.20 18:11
|buy
|0.02
|audusd
|0.94702
|0.88908
|0.95602
|2010.09.21 12:40
|0.94892
|0.00
|0.00
|0.15
|3.80
|181980419
|2010.09.21 02:32
|buy
|0.03
|audusd
|0.94502
|0.88908
|0.95602
|2010.09.21 12:40
|0.94890
|0.00
|0.00
|0.00
|11.64
|181998047
|2010.09.21 07:31
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55200
|1.49595
|1.56294
|2010.09.21 13:44
|1.55584
|0.00
|0.00
|0.00
|11.52
|181997482
|2010.09.21 07:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55402
|1.49595
|1.56294
|2010.09.21 13:44
|1.55587
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|181968921
|2010.09.20 23:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55595
|1.49595
|1.56294
|2010.09.21 13:44
|1.55585
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|182039857
|2010.09.21 18:15
|buy
|0.02
|eurusd
|1.31128
|1.31601
|1.32227
|2010.09.21 18:15
|1.31601
|0.00
|0.00
|0.00
|9.46
|182032000
|2010.09.21 14:52
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55431
|1.55646
|1.56526
|2010.09.21 18:18
|1.55646
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|182033046
|2010.09.21 15:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31337
|1.31924
|1.32227
|2010.09.21 18:27
|1.31924
|0.00
|0.00
|0.00
|5.87
|182027598
|2010.09.21 13:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55626
|1.56206
|1.56526
|2010.09.21 18:46
|1.56206
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|182045685
|2010.09.21 18:35
|buy
|0.05
|usdcad
|1.02371
|0.97008
|1.03476
|2010.09.21 19:32
|1.02706
|0.00
|0.00
|0.00
|16.31
|182042198
|2010.09.21 18:21
|buy
|0.03
|usdcad
|1.02582
|0.97008
|1.03476
|2010.09.21 19:32
|1.02706
|0.00
|0.00
|0.00
|3.62
|182041356
|2010.09.21 18:18
|buy
|0.02
|usdcad
|1.02807
|0.97008
|1.03476
|2010.09.21 19:32
|1.02705
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.99
|182026309
|2010.09.21 13:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.03008
|0.97008
|1.03476
|2010.09.21 19:32
|1.02705
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.95
|182057758
|2010.09.21 22:12
|buy
|0.02
|audusd
|0.95316
|0.95618
|0.96413
|2010.09.22 01:33
|0.95618
|0.00
|0.00
|0.00
|6.04
|182055066
|2010.09.21 20:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32660
|1.32909
|1.33760
|2010.09.22 01:34
|1.32909
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.49
|182073972
|2010.09.22 07:35
|buy
|0.42
|usdchf
|0.99289
|0.94729
|1.00394
|2010.09.22 08:37
|0.99592
|0.00
|0.00
|0.00
|127.78
|182072187
|2010.09.22 06:54
|buy
|0.25
|usdchf
|0.99499
|0.94729
|1.00394
|2010.09.22 08:37
|0.99591
|0.00
|0.00
|0.00
|23.09
|182047013
|2010.09.21 18:42
|buy
|0.15
|usdchf
|0.99699
|0.94729
|1.00394
|2010.09.22 08:37
|0.99589
|0.00
|0.00
|-0.13
|-16.57
|182044616
|2010.09.21 18:31
|buy
|0.09
|usdchf
|0.99913
|0.94729
|1.00394
|2010.09.22 08:37
|0.99589
|0.00
|0.00
|-0.08
|-29.28
|181999130
|2010.09.21 07:58
|buy
|0.03
|usdchf
|1.00329
|0.94729
|1.00394
|2010.09.22 08:37
|0.99589
|0.00
|0.00
|-0.03
|-22.29
|181987494
|2010.09.21 04:17
|buy
|0.01
|usdchf
|1.00744
|0.94729
|1.00394
|2010.09.22 08:37
|0.99583
|0.00
|0.00
|-0.01
|-11.66
|182043234
|2010.09.21 18:25
|buy
|0.05
|usdchf
|1.00128
|0.94729
|1.00394
|2010.09.22 08:37
|0.99588
|0.00
|0.00
|-0.04
|-27.11
|181992766
|2010.09.21 06:01
|buy
|0.02
|usdchf
|1.00531
|0.00000
|1.00394
|2010.09.22 08:37
|0.99588
|0.00
|0.00
|-0.02
|-18.94
|182084565
|2010.09.22 11:04
|buy
|0.02
|eurusd
|1.33707
|1.34097
|1.34814
|2010.09.22 13:26
|1.34097
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|182083797
|2010.09.22 10:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33914
|1.34191
|1.34814
|2010.09.22 13:43
|1.34191
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|182055077
|2010.09.21 20:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.95522
|0.95786
|0.96413
|2010.09.22 14:24
|0.95786
|0.00
|0.00
|0.08
|2.64
|182130110
|2010.09.23 09:31
|buy
|0.09
|eurusd
|1.33267
|1.28069
|1.34370
|2010.09.23 13:02
|1.33551
|0.00
|0.00
|0.00
|25.56
|182105881
|2010.09.22 21:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34069
|1.28069
|1.34370
|2010.09.23 13:02
|1.33549
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|182123273
|2010.09.23 07:31
|buy
|0.03
|eurusd
|1.33666
|1.28069
|1.34370
|2010.09.23 13:02
|1.33549
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.51
|182127140
|2010.09.23 08:43
|buy
|0.05
|eurusd
|1.33470
|1.28069
|1.34370
|2010.09.23 13:02
|1.33551
|0.00
|0.00
|0.00
|4.05
|182110339
|2010.09.22 23:39
|buy
|0.02
|eurusd
|1.33861
|0.00000
|1.34370
|2010.09.23 13:02
|1.33549
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.24
|182130123
|2010.09.23 09:31
|buy
|0.09
|audusd
|0.94853
|0.89659
|0.95950
|2010.09.23 14:38
|0.95142
|0.00
|0.00
|0.00
|26.01
|182105621
|2010.09.22 20:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.95659
|0.89659
|0.95950
|2010.09.23 14:38
|0.95144
|0.00
|0.00
|0.23
|-5.15
|182126546
|2010.09.23 08:33
|buy
|0.05
|audusd
|0.95062
|0.89659
|0.95950
|2010.09.23 14:38
|0.95143
|0.00
|0.00
|0.00
|4.05
|182124333
|2010.09.23 07:54
|buy
|0.03
|audusd
|0.95258
|0.89659
|0.95950
|2010.09.23 14:38
|0.95142
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.48
|182107625
|2010.09.22 22:32
|buy
|0.02
|audusd
|0.95461
|0.89659
|0.95950
|2010.09.23 14:38
|0.95142
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.38
|182134522
|2010.09.23 11:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56762
|1.57196
|1.57860
|2010.09.23 14:50
|1.57196
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|182155438
|2010.09.23 20:23
|buy
|0.03
|eurusd
|1.33137
|1.27534
|1.34032
|2010.09.24 01:19
|1.33256
|0.00
|0.00
|-0.06
|3.57
|182160490
|2010.09.23 23:59
|buy
|0.05
|eurusd
|1.32936
|1.27534
|1.34032
|2010.09.24 01:19
|1.33256
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|182153293
|2010.09.23 18:48
|buy
|0.02
|eurusd
|1.33328
|1.27534
|1.34032
|2010.09.24 01:19
|1.33256
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.44
|182152261
|2010.09.23 17:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33528
|1.27534
|1.34032
|2010.09.24 01:19
|1.33256
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.72
|182046102
|2010.09.21 18:36
|buy
|0.05
|usdjpy
|85.051
|79.668
|85.550
|2010.09.24 04:15
|84.746
|0.00
|0.00
|-0.39
|-17.99
|182062382
|2010.09.22 00:33
|buy
|0.09
|usdjpy
|84.851
|79.668
|85.550
|2010.09.24 04:15
|84.743
|0.00
|0.00
|-0.55
|-11.47
|182079279
|2010.09.22 09:07
|buy
|0.15
|usdjpy
|84.652
|79.668
|85.550
|2010.09.24 04:15
|84.748
|0.00
|0.00
|-0.91
|16.99
|182089912
|2010.09.22 13:18
|buy
|0.25
|usdjpy
|84.447
|79.668
|85.550
|2010.09.24 04:15
|84.746
|0.00
|0.00
|-1.52
|88.20
|181993800
|2010.09.21 06:43
|buy
|0.02
|usdjpy
|85.460
|79.668
|85.550
|2010.09.24 04:15
|84.762
|0.00
|0.00
|-0.15
|-16.47
|182039147
|2010.09.21 18:06
|buy
|0.03
|usdjpy
|85.250
|0.000
|85.550
|2010.09.24 04:15
|84.745
|0.00
|0.00
|-0.24
|-17.88
|181916502
|2010.09.20 10:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.668
|79.668
|85.550
|2010.09.24 04:15
|84.762
|0.00
|0.00
|-0.11
|-10.69
|182156075
|2010.09.23 21:01
|buy
|0.03
|audusd
|0.94857
|0.89271
|0.95957
|2010.09.24 08:00
|0.95249
|0.00
|0.00
|0.00
|11.76
|182154275
|2010.09.23 19:29
|buy
|0.02
|audusd
|0.95076
|0.89271
|0.95957
|2010.09.24 08:00
|0.95249
|0.00
|0.00
|0.15
|3.46
|182147428
|2010.09.23 15:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.95275
|0.89271
|0.95957
|2010.09.24 08:00
|0.95259
|0.00
|0.00
|0.07
|-0.16
|182283179
|2010.09.27 08:53
|buy
|0.03
|eurusd
|1.34355
|1.28765
|1.35465
|2010.09.27 11:08
|1.34746
|0.00
|0.00
|0.00
|11.73
|182276667
|2010.09.27 06:29
|buy
|0.02
|eurusd
|1.34565
|1.28765
|1.35465
|2010.09.27 11:08
|1.34746
|0.00
|0.00
|0.00
|3.62
|182274011
|2010.09.27 05:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34765
|1.28765
|1.35465
|2010.09.27 11:08
|1.34746
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|182281909
|2010.09.27 08:23
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58032
|1.58434
|1.59132
|2010.09.27 12:40
|1.58434
|0.00
|0.00
|0.00
|8.04
|182274448
|2010.09.27 05:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58247
|1.58450
|1.59132
|2010.09.27 13:08
|1.58450
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|182279890
|2010.09.27 07:35
|buy
|0.02
|usdcad
|1.02342
|1.02724
|1.03442
|2010.09.27 14:38
|1.02724
|0.00
|0.00
|0.00
|7.44
|182250357
|2010.09.26 23:26
|buy
|0.02
|audusd
|0.95951
|0.96228
|0.97051
|2010.09.27 19:39
|0.96228
|0.00
|0.00
|0.00
|5.54
|182270718
|2010.09.27 03:45
|buy
|0.01
|usdcad
|1.02544
|1.02868
|1.03442
|2010.09.28 02:48
|1.02868
|0.00
|0.00
|-0.03
|3.15
|182309469
|2010.09.27 17:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58402
|1.52596
|1.59082
|2010.09.28 08:30
|1.58330
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.44
|182357715
|2010.09.28 06:01
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57978
|1.52596
|1.59082
|2010.09.28 08:30
|1.58319
|0.00
|0.00
|0.00
|17.05
|182328010
|2010.09.27 21:44
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58183
|1.52596
|1.59082
|2010.09.28 08:30
|1.58330
|0.00
|0.00
|0.00
|4.41
|182306327
|2010.09.27 16:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58597
|1.52596
|1.59082
|2010.09.28 08:30
|1.58334
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.63
|182324084
|2010.09.27 20:29
|buy
|0.03
|eurusd
|1.34425
|1.28835
|1.35124
|2010.09.28 09:20
|1.34316
|0.00
|0.00
|-0.06
|-3.27
|182361826
|2010.09.28 06:46
|buy
|0.05
|eurusd
|1.34225
|1.28835
|1.35124
|2010.09.28 09:20
|1.34316
|0.00
|0.00
|0.00
|4.55
|182363591
|2010.09.28 07:02
|buy
|0.09
|eurusd
|1.34020
|1.28835
|1.35124
|2010.09.28 09:20
|1.34316
|0.00
|0.00
|0.00
|26.64
|182298702
|2010.09.27 13:56
|buy
|0.02
|eurusd
|1.34634
|0.00000
|1.35124
|2010.09.28 09:20
|1.34316
|0.00
|0.00
|-0.04
|-6.36
|182289596
|2010.09.27 11:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34835
|1.28835
|1.35124
|2010.09.28 09:20
|1.34316
|0.00
|0.00
|-0.02
|-5.19
|182371690
|2010.09.28 09:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58508
|1.58744
|1.59608
|2010.09.28 10:09
|1.58744
|0.00
|0.00
|0.00
|2.36
|182362691
|2010.09.28 06:55
|buy
|0.02
|audusd
|0.95748
|0.96180
|0.96850
|2010.09.28 10:24
|0.96180
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|182376540
|2010.09.28 10:58
|buy
|0.02
|eurusd
|1.34619
|1.34889
|1.35722
|2010.09.28 13:18
|1.34889
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|182373965
|2010.09.28 10:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34822
|1.35516
|1.35722
|2010.09.28 15:28
|1.35722
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|182245142
|2010.09.26 22:16
|buy
|0.01
|audusd
|0.96152
|0.96648
|0.96850
|2010.09.28 18:39
|0.96648
|0.00
|0.00
|0.08
|4.96
|182403911
|2010.09.28 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57957
|1.58256
|1.59056
|2010.09.29 06:01
|1.58256
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.99
|182430476
|2010.09.29 00:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35842
|1.36174
|1.36942
|2010.09.29 07:40
|1.36174
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|182432304
|2010.09.29 02:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.96732
|0.97080
|0.97832
|2010.09.29 07:50
|0.97080
|0.00
|0.00
|0.00
|3.48
|182399367
|2010.09.28 15:24
|buy
|0.03
|usdcad
|1.03094
|0.97496
|1.03754
|2010.09.29 08:11
|1.02946
|0.00
|0.00
|-0.09
|-4.31
|182432578
|2010.09.29 02:13
|buy
|0.05
|usdcad
|1.02858
|0.97496
|1.03754
|2010.09.29 08:11
|1.02946
|0.00
|0.00
|0.00
|4.27
|182446718
|2010.09.29 07:11
|buy
|0.09
|usdcad
|1.02668
|0.97496
|1.03754
|2010.09.29 08:11
|1.02949
|0.00
|0.00
|0.00
|24.57
|182393625
|2010.09.28 14:31
|buy
|0.02
|usdcad
|1.03299
|0.00000
|1.03754
|2010.09.29 08:11
|1.02946
|0.00
|0.00
|-0.06
|-6.86
|182390191
|2010.09.28 14:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.03496
|0.97496
|1.03754
|2010.09.29 08:11
|1.02946
|0.00
|0.00
|-0.03
|-5.34
|182453515
|2010.09.29 08:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35897
|1.36224
|1.36998
|2010.09.29 12:38
|1.36224
|0.00
|0.00
|0.00
|3.27
|182468819
|2010.09.29 12:30
|buy
|0.03
|usdcad
|1.02471
|1.02673
|1.03586
|2010.09.29 14:25
|1.02878
|0.00
|0.00
|0.00
|11.87
|182458349
|2010.09.29 09:45
|buy
|0.01
|usdcad
|1.02906
|0.96907
|1.03586
|2010.09.29 14:25
|1.02879
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|182461802
|2010.09.29 10:44
|buy
|0.02
|usdcad
|1.02702
|0.96907
|1.03586
|2010.09.29 14:25
|1.02878
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|182470301
|2010.09.29 12:49
|buy
|0.02
|eurusd
|1.36042
|1.30245
|1.36940
|2010.09.29 15:25
|1.36241
|0.00
|0.00
|0.00
|3.98
|182472998
|2010.09.29 13:32
|buy
|0.03
|eurusd
|1.35866
|1.30245
|1.36940
|2010.09.29 15:25
|1.36241
|0.00
|0.00
|0.00
|11.25
|182469606
|2010.09.29 12:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36245
|1.30245
|1.36940
|2010.09.29 15:25
|1.36238
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|182488269
|2010.09.29 17:09
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57877
|1.58189
|1.58975
|2010.09.30 01:31
|1.58189
|0.00
|0.00
|-0.09
|6.24
|182482694
|2010.09.29 15:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58081
|1.58328
|1.58975
|2010.09.30 06:02
|1.58328
|0.00
|0.00
|-0.04
|2.47
|182482297
|2010.09.29 15:35
|buy
|0.02
|usdcad
|1.03014
|1.03238
|1.04114
|2010.09.30 06:44
|1.03238
|0.00
|0.00
|-0.18
|4.34
|182512741
|2010.09.30 05:35
|buy
|0.05
|eurusd
|1.35788
|1.30403
|1.36893
|2010.09.30 07:38
|1.36114
|0.00
|0.00
|0.00
|16.30
|182485537
|2010.09.29 16:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36400
|1.30403
|1.36893
|2010.09.30 07:38
|1.36104
|0.00
|0.00
|-0.06
|-2.96
|182486538
|2010.09.29 16:33
|buy
|0.02
|eurusd
|1.36187
|0.00000
|1.36893
|2010.09.30 07:38
|1.36104
|0.00
|0.00
|-0.11
|-1.66
|182507924
|2010.09.30 02:38
|buy
|0.03
|eurusd
|1.35996
|1.30403
|1.36893
|2010.09.30 07:38
|1.36104
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|182521536
|2010.09.30 08:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36115
|1.36530
|1.37230
|2010.09.30 09:44
|1.36530
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|182512342
|2010.09.30 05:30
|buy
|0.03
|audusd
|0.96660
|0.91057
|0.97755
|2010.09.30 12:31
|0.97039
|0.00
|0.00
|0.00
|11.37
|182489176
|2010.09.29 17:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.97057
|0.91057
|0.97755
|2010.09.30 12:31
|0.97038
|0.00
|0.00
|0.23
|-0.19
|182493518
|2010.09.29 19:15
|buy
|0.02
|audusd
|0.96859
|0.00000
|0.97755
|2010.09.30 12:31
|0.97038
|0.00
|0.00
|0.46
|3.58
|182535351
|2010.09.30 12:42
|buy
|0.03
|usdcad
|1.02603
|0.97233
|1.03498
|2010.09.30 14:23
|1.02756
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|182535949
|2010.09.30 12:52
|buy
|0.05
|usdcad
|1.02376
|0.97233
|1.03498
|2010.09.30 14:23
|1.02742
|0.00
|0.00
|0.00
|17.81
|182480045
|2010.09.29 15:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.03221
|0.97233
|1.03498
|2010.09.30 14:23
|1.02756
|0.00
|0.00
|-0.09
|-4.53
|182534673
|2010.09.30 12:30
|buy
|0.02
|usdcad
|1.02809
|0.97233
|1.03498
|2010.09.30 14:23
|1.02756
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|182558472
|2010.09.30 22:51
|buy
|0.02
|audusd
|0.96462
|0.96802
|0.97562
|2010.10.01 04:03
|0.96802
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|182555401
|2010.09.30 19:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36349
|1.36688
|1.37453
|2010.10.01 07:45
|1.36688
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.39
|182557280
|2010.09.30 21:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.96665
|0.97118
|0.97562
|2010.10.01 10:11
|0.97118
|0.00
|0.00
|0.00
|4.53
|182626648
|2010.10.04 08:56
|buy
|0.15
|eurusd
|1.36817
|1.31821
|1.37916
|2010.10.04 11:12
|1.37102
|0.00
|0.00
|0.00
|42.75
|182621166
|2010.10.04 07:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.37415
|1.31821
|1.37916
|2010.10.04 11:12
|1.37114
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.03
|182622463
|2010.10.04 07:31
|buy
|0.05
|eurusd
|1.37219
|1.31821
|1.37916
|2010.10.04 11:12
|1.37104
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.75
|182625292
|2010.10.04 08:18
|buy
|0.09
|eurusd
|1.37017
|1.31821
|1.37916
|2010.10.04 11:12
|1.37102
|0.00
|0.00
|0.00
|7.65
|182620674
|2010.10.04 07:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.37621
|1.31821
|1.37916
|2010.10.04 11:12
|1.37114
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.14
|182619890
|2010.10.04 06:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.37823
|1.31821
|1.37916
|2010.10.04 11:12
|1.37114
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.09
|182664865
|2010.10.04 23:48
|buy
|0.03
|eurusd
|1.36507
|1.30913
|1.37611
|2010.10.05 04:51
|1.36900
|0.00
|0.00
|0.00
|11.79
|182662954
|2010.10.04 23:26
|buy
|0.02
|eurusd
|1.36716
|1.30913
|1.37611
|2010.10.05 04:51
|1.36900
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|182640716
|2010.10.04 14:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36918
|1.30913
|1.37611
|2010.10.05 04:51
|1.36900
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.18
|182697743
|2010.10.05 07:09
|buy
|0.25
|audusd
|0.95560
|0.90844
|0.96658
|2010.10.05 07:53
|0.95842
|0.00
|0.00
|0.00
|70.50
|182681234
|2010.10.05 04:21
|buy
|0.15
|audusd
|0.95759
|0.90844
|0.96658
|2010.10.05 07:53
|0.95842
|0.00
|0.00
|0.00
|12.45
|182677535
|2010.10.05 03:30
|buy
|0.05
|audusd
|0.96164
|0.90844
|0.96658
|2010.10.05 07:53
|0.95844
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|182677657
|2010.10.05 03:30
|buy
|0.09
|audusd
|0.95966
|0.90844
|0.96658
|2010.10.05 07:53
|0.95843
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.07
|182677456
|2010.10.05 03:30
|buy
|0.03
|audusd
|0.96424
|0.90844
|0.96658
|2010.10.05 07:53
|0.95844
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.40
|182633387
|2010.10.04 12:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.96848
|0.90844
|0.96658
|2010.10.05 07:53
|0.95843
|0.00
|0.00
|0.08
|-10.05
|182643724
|2010.10.04 16:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.96640
|0.00000
|0.96658
|2010.10.05 07:53
|0.95843
|0.00
|0.00
|0.15
|-15.94
|182690877
|2010.10.05 06:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.37030
|1.37694
|1.37904
|2010.10.05 08:34
|1.37904
|0.00
|0.00
|0.00
|8.74
|182699125
|2010.10.05 07:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57948
|1.58813
|1.59043
|2010.10.05 08:34
|1.59043
|0.00
|0.00
|0.00
|10.95
|182691756
|2010.10.05 06:03
|buy
|0.02
|eurusd
|1.36814
|1.37696
|1.37904
|2010.10.05 08:34
|1.37904
|0.00
|0.00
|0.00
|21.80
|182735113
|2010.10.05 20:26
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58772
|1.53176
|1.59879
|2010.10.06 03:51
|1.59164
|0.00
|0.00
|-0.04
|11.76
|182724329
|2010.10.05 14:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59176
|1.53176
|1.59879
|2010.10.06 03:52
|1.59163
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|182729148
|2010.10.05 16:12
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58988
|1.53176
|1.59879
|2010.10.06 03:52
|1.59164
|0.00
|0.00
|-0.03
|3.52
|182740297
|2010.10.06 00:41
|buy
|0.02
|eurusd
|1.38337
|1.38601
|1.39437
|2010.10.06 10:12
|1.38601
|0.00
|0.00
|0.00
|5.28
|182757770
|2010.10.06 11:05
|buy
|0.02
|eurusd
|1.38126
|1.38454
|1.39237
|2010.10.06 12:07
|1.38454
|0.00
|0.00
|0.00
|6.56
|182738791
|2010.10.06 00:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.38537
|1.39024
|1.39237
|2010.10.06 15:36
|1.39237
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|182786617
|2010.10.06 20:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.97722
|0.98228
|0.98814
|2010.10.07 02:25
|0.98228
|0.00
|0.00
|0.23
|5.06
|182786948
|2010.10.06 20:11
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58848
|1.53047
|1.59747
|2010.10.07 06:42
|1.59039
|0.00
|0.00
|-0.09
|3.82
|182788997
|2010.10.06 22:40
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58655
|1.53047
|1.59747
|2010.10.07 06:42
|1.59038
|0.00
|0.00
|0.00
|11.49
|182777922
|2010.10.06 15:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59047
|1.53047
|1.59747
|2010.10.07 06:42
|1.59039
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.08
|182796364
|2010.10.07 02:17
|buy
|0.02
|eurusd
|1.39043
|1.39735
|1.40134
|2010.10.07 08:23
|1.39735
|0.00
|0.00
|0.00
|13.84
|182789285
|2010.10.06 23:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.39235
|1.39734
|1.40134
|2010.10.07 08:23
|1.39734
|0.00
|0.00
|0.00
|4.99
|182796634
|2010.10.07 02:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.98255
|0.98930
|0.99355
|2010.10.07 08:37
|0.98930
|0.00
|0.00
|0.00
|6.75
|182840077
|2010.10.07 20:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.39241
|1.39615
|1.40340
|2010.10.08 12:40
|1.39615
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.74
|182842062
|2010.10.07 23:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58804
|1.59104
|1.59904
|2010.10.08 12:48
|1.59104
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|182840221
|2010.10.07 20:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.98258
|0.98479
|0.99358
|2010.10.08 16:51
|0.98479
|0.00
|0.00
|0.08
|2.21
|182910255
|2010.10.11 07:58
|buy
|0.05
|eurusd
|1.39191
|1.33821
|1.40309
|2010.10.11 08:42
|1.39525
|0.00
|0.00
|0.00
|16.70
|182897773
|2010.10.11 00:52
|buy
|0.02
|eurusd
|1.39604
|0.00000
|1.40309
|2010.10.11 08:42
|1.39521
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|182909160
|2010.10.11 07:28
|buy
|0.03
|eurusd
|1.39412
|1.33821
|1.40309
|2010.10.11 08:42
|1.39521
|0.00
|0.00
|0.00
|3.27
|182893906
|2010.10.10 22:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.39817
|1.33821
|1.40309
|2010.10.11 08:42
|1.39521
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.96
|182950618
|2010.10.12 06:21
|buy
|0.25
|eurusd
|1.38145
|1.33343
|1.39244
|2010.10.12 07:06
|1.38425
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|182949282
|2010.10.12 06:00
|buy
|0.15
|eurusd
|1.38345
|1.33343
|1.39244
|2010.10.12 07:06
|1.38425
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|182924255
|2010.10.11 14:52
|buy
|0.03
|eurusd
|1.38938
|1.33343
|1.39244
|2010.10.12 07:06
|1.38425
|0.00
|0.00
|-0.06
|-15.39
|182923713
|2010.10.11 14:48
|buy
|0.02
|eurusd
|1.39137
|1.33343
|1.39244
|2010.10.12 07:06
|1.38425
|0.00
|0.00
|-0.04
|-14.24
|182940917
|2010.10.12 01:03
|buy
|0.09
|eurusd
|1.38549
|1.33343
|1.39244
|2010.10.12 07:06
|1.38425
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.16
|182926876
|2010.10.11 15:59
|buy
|0.05
|eurusd
|1.38740
|1.33343
|1.39244
|2010.10.12 07:06
|1.38425
|0.00
|0.00
|-0.10
|-15.75
|182920417
|2010.10.11 13:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.39343
|1.33343
|1.39244
|2010.10.12 07:06
|1.38425
|0.00
|0.00
|-0.02
|-9.18
|182936068
|2010.10.11 22:15
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96440
|0.97069
|0.97540
|2010.10.12 09:16
|0.97069
|0.00
|0.00
|0.00
|6.48
|182956252
|2010.10.12 08:49
|buy
|0.42
|gbpusd
|1.58047
|1.53463
|1.59125
|2010.10.12 09:49
|1.58318
|0.00
|0.00
|0.00
|113.82
|182955981
|2010.10.12 08:46
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.58227
|1.53463
|1.59125
|2010.10.12 09:49
|1.58323
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|182950124
|2010.10.12 06:15
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.58638
|1.53463
|1.59125
|2010.10.12 09:49
|1.58322
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.44
|182927046
|2010.10.11 16:00
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.58843
|1.53463
|1.59125
|2010.10.12 09:49
|1.58324
|0.00
|0.00
|-0.07
|-25.95
|182924236
|2010.10.11 14:52
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59039
|1.53463
|1.59125
|2010.10.12 09:49
|1.58319
|0.00
|0.00
|-0.04
|-21.60
|182955065
|2010.10.12 08:30
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.58434
|1.53463
|1.59125
|2010.10.12 09:49
|1.58323
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.65
|182906103
|2010.10.11 06:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59260
|0.00000
|1.59125
|2010.10.12 09:49
|1.58319
|0.00
|0.00
|-0.03
|-18.82
|182897088
|2010.10.11 00:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59462
|1.53463
|1.59125
|2010.10.12 09:49
|1.58319
|0.00
|0.00
|-0.01
|-11.43
|182946118
|2010.10.12 04:18
|buy
|0.05
|audusd
|0.97840
|0.92449
|0.98940
|2010.10.12 11:43
|0.98170
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|182940801
|2010.10.12 01:03
|buy
|0.03
|audusd
|0.98045
|0.92449
|0.98940
|2010.10.12 11:43
|0.98173
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|182937212
|2010.10.11 23:27
|buy
|0.02
|audusd
|0.98246
|0.92449
|0.98940
|2010.10.12 11:43
|0.98173
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|182917751
|2010.10.11 11:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.98448
|0.92449
|0.98940
|2010.10.12 11:43
|0.98173
|0.00
|0.00
|0.08
|-2.75
|182995550
|2010.10.13 04:50
|buy
|0.02
|usdchf
|0.95490
|0.96201
|0.96590
|2010.10.13 13:54
|0.96201
|0.00
|0.00
|0.00
|14.78
|182988414
|2010.10.13 00:45
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95695
|0.96195
|0.96590
|2010.10.13 13:54
|0.96195
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|183005245
|2010.10.13 09:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.98774
|0.99071
|0.99874
|2010.10.13 15:43
|0.99071
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|183022446
|2010.10.13 15:43
|buy
|0.01
|audusd
|0.99101
|0.99509
|1.00200
|2010.10.14 00:57
|0.99509
|0.00
|0.00
|0.26
|4.08
|183064038
|2010.10.14 02:29
|buy
|0.42
|usdcad
|1.00065
|0.95472
|1.00962
|2010.10.14 10:25
|1.00159
|0.00
|0.00
|0.00
|39.42
|183106335
|2010.10.14 07:44
|buy
|0.70
|usdcad
|0.99862
|0.95472
|1.00962
|2010.10.14 10:25
|1.00159
|0.00
|0.00
|0.00
|207.57
|183010072
|2010.10.13 11:29
|buy
|0.15
|usdcad
|1.00469
|0.95472
|1.00962
|2010.10.14 10:25
|1.00161
|0.00
|0.00
|-2.09
|-46.13
|183012021
|2010.10.13 12:30
|buy
|0.25
|usdcad
|1.00264
|0.95472
|1.00962
|2010.10.14 10:25
|1.00161
|0.00
|0.00
|-3.48
|-25.71
|183004621
|2010.10.13 08:37
|buy
|0.09
|usdcad
|1.00667
|0.95472
|1.00962
|2010.10.14 10:25
|1.00161
|0.00
|0.00
|-1.25
|-45.47
|182999910
|2010.10.13 07:04
|buy
|0.05
|usdcad
|1.00865
|0.95472
|1.00962
|2010.10.14 10:25
|1.00161
|0.00
|0.00
|-0.70
|-35.14
|182942079
|2010.10.12 01:30
|buy
|0.01
|usdcad
|1.01472
|0.95472
|1.00962
|2010.10.14 10:25
|1.00157
|0.00
|0.00
|-0.17
|-13.13
|182970876
|2010.10.12 15:07
|buy
|0.03
|usdcad
|1.01067
|0.95472
|1.00962
|2010.10.14 10:25
|1.00161
|0.00
|0.00
|-0.51
|-27.14
|182964839
|2010.10.12 12:52
|buy
|0.02
|usdcad
|1.01274
|0.95472
|1.00962
|2010.10.14 10:25
|1.00161
|0.00
|0.00
|-0.34
|-22.22
|183189553
|2010.10.14 23:18
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59928
|0.00000
|1.60827
|2010.10.15 04:18
|1.60112
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|183187078
|2010.10.14 20:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60131
|1.54132
|1.60827
|2010.10.15 04:18
|1.60117
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.14
|183190464
|2010.10.14 23:33
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59723
|1.54132
|1.60827
|2010.10.15 04:18
|1.60112
|0.00
|0.00
|0.00
|11.67
|183189746
|2010.10.14 23:23
|buy
|0.02
|eurusd
|1.40453
|1.34664
|1.41353
|2010.10.15 06:10
|1.40640
|0.00
|0.00
|0.00
|3.74
|183185880
|2010.10.14 19:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.40657
|1.34664
|1.41353
|2010.10.15 06:10
|1.40640
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|183190340
|2010.10.14 23:32
|buy
|0.03
|eurusd
|1.40253
|1.34664
|1.41353
|2010.10.15 06:10
|1.40640
|0.00
|0.00
|0.00
|11.61
|183188303
|2010.10.14 21:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.99439
|0.93441
|1.00134
|2010.10.15 06:22
|0.99426
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|183189522
|2010.10.14 23:15
|buy
|0.02
|audusd
|0.99239
|0.93441
|1.00134
|2010.10.15 06:22
|0.99432
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|183190366
|2010.10.14 23:32
|buy
|0.03
|audusd
|0.99032
|0.93441
|1.00134
|2010.10.15 06:22
|0.99425
|0.00
|0.00
|0.00
|11.79
|183250773
|2010.10.18 02:44
|buy
|0.05
|audusd
|0.98290
|0.92905
|0.99390
|2010.10.18 06:28
|0.98611
|0.00
|0.00
|0.00
|16.05
|183249360
|2010.10.18 02:11
|buy
|0.03
|audusd
|0.98492
|0.92905
|0.99390
|2010.10.18 06:28
|0.98611
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|183245132
|2010.10.18 00:10
|buy
|0.02
|audusd
|0.98692
|0.92905
|0.99390
|2010.10.18 06:28
|0.98611
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.62
|183243305
|2010.10.17 23:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.98905
|0.92905
|0.99390
|2010.10.18 06:28
|0.98611
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.94
|183258261
|2010.10.18 07:07
|buy
|0.02
|audusd
|0.98538
|0.92750
|0.99232
|2010.10.18 09:16
|0.98451
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|183259696
|2010.10.18 08:00
|buy
|0.03
|audusd
|0.98332
|0.92750
|0.99232
|2010.10.18 09:16
|0.98453
|0.00
|0.00
|0.00
|3.63
|183260100
|2010.10.18 08:02
|buy
|0.05
|audusd
|0.98132
|0.92750
|0.99232
|2010.10.18 09:16
|0.98453
|0.00
|0.00
|0.00
|16.05
|183257268
|2010.10.18 06:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.98750
|0.92750
|0.99232
|2010.10.18 09:16
|0.98451
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.99
|183265892
|2010.10.18 11:17
|buy
|0.02
|eurusd
|1.38938
|1.39461
|1.40043
|2010.10.18 14:36
|1.39461
|0.00
|0.00
|0.00
|10.46
|183264607
|2010.10.18 10:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.39147
|1.39456
|1.40043
|2010.10.18 14:36
|1.39456
|0.00
|0.00
|0.00
|3.09
|183269904
|2010.10.18 13:06
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58892
|1.59203
|1.59995
|2010.10.18 20:29
|1.59203
|0.00
|0.00
|0.00
|6.22
|183266233
|2010.10.18 11:34
|buy
|0.02
|audusd
|0.98603
|0.99232
|0.99696
|2010.10.18 20:31
|0.99232
|0.00
|0.00
|0.00
|12.58
|183264601
|2010.10.18 10:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.98798
|0.99229
|0.99696
|2010.10.18 20:31
|0.99229
|0.00
|0.00
|0.00
|4.31
|183290062
|2010.10.18 21:30
|buy
|0.01
|usdcad
|1.01768
|1.02388
|1.02868
|2010.10.19 11:36
|1.02388
|0.00
|0.00
|0.00
|6.06
|183317529
|2010.10.19 12:06
|buy
|0.02
|usdchf
|0.96439
|0.97146
|0.97539
|2010.10.19 13:20
|0.97146
|0.00
|0.00
|0.00
|14.56
|183316866
|2010.10.19 12:00
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96645
|0.97140
|0.97539
|2010.10.19 13:20
|0.97140
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|183335860
|2010.10.19 18:10
|buy
|1.19
|gbpusd
|1.56960
|1.53091
|1.58060
|2010.10.20 04:13
|1.57276
|0.00
|0.00
|-2.06
|376.04
|183316060
|2010.10.19 11:48
|buy
|0.42
|gbpusd
|1.57393
|1.53091
|1.58060
|2010.10.20 04:13
|1.57276
|0.00
|0.00
|-0.73
|-49.14
|183315545
|2010.10.19 11:42
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.57636
|1.53091
|1.58060
|2010.10.20 04:13
|1.57276
|0.00
|0.00
|-0.43
|-90.00
|183319917
|2010.10.19 12:55
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.57163
|1.53091
|1.58060
|2010.10.20 04:13
|1.57276
|0.00
|0.00
|-1.21
|79.10
|183310736
|2010.10.19 09:57
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.58049
|1.53091
|1.58060
|2010.10.20 04:13
|1.57276
|0.00
|0.00
|-0.16
|-69.57
|183305788
|2010.10.19 07:03
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.58280
|1.53091
|1.58060
|2010.10.20 04:13
|1.57276
|0.00
|0.00
|-0.09
|-50.20
|183303436
|2010.10.19 05:41
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58488
|1.53091
|1.58060
|2010.10.20 04:13
|1.57276
|0.00
|0.00
|-0.05
|-36.36
|183300343
|2010.10.19 03:53
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58688
|0.00000
|1.58060
|2010.10.20 04:13
|1.57269
|0.00
|0.00
|-0.03
|-28.38
|183311156
|2010.10.19 10:06
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.57838
|1.53091
|1.58060
|2010.10.20 04:13
|1.57275
|0.00
|0.00
|-0.26
|-84.45
|183268350
|2010.10.18 12:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59095
|1.53091
|1.58060
|2010.10.20 04:13
|1.57268
|0.00
|0.00
|-0.04
|-18.27
|183380336
|2010.10.20 14:45
|buy
|0.25
|usdchf
|0.95852
|0.91074
|0.96940
|2010.10.20 15:35
|0.96133
|0.00
|0.00
|0.00
|73.08
|183366852
|2010.10.20 09:57
|buy
|0.05
|usdchf
|0.96449
|0.91074
|0.96940
|2010.10.20 15:35
|0.96133
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.44
|183371042
|2010.10.20 12:07
|buy
|0.09
|usdchf
|0.96246
|0.91074
|0.96940
|2010.10.20 15:35
|0.96135
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.39
|183352932
|2010.10.20 03:54
|buy
|0.03
|usdchf
|0.96658
|0.91074
|0.96940
|2010.10.20 15:35
|0.96133
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.38
|183377771
|2010.10.20 14:09
|buy
|0.15
|usdchf
|0.96042
|0.91074
|0.96940
|2010.10.20 15:35
|0.96135
|0.00
|0.00
|0.00
|14.51
|183349657
|2010.10.20 01:45
|buy
|0.02
|usdchf
|0.96860
|0.91074
|0.96940
|2010.10.20 15:35
|0.96133
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.12
|183342563
|2010.10.19 22:15
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97074
|0.91074
|0.96940
|2010.10.20 15:35
|0.96133
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.79
|183388896
|2010.10.20 18:19
|buy
|0.15
|usdcad
|1.02186
|0.97209
|1.03286
|2010.10.21 01:20
|1.02491
|0.00
|0.00
|-2.09
|44.64
|183353209
|2010.10.20 04:06
|buy
|0.02
|usdcad
|1.03010
|0.97209
|1.03286
|2010.10.21 01:20
|1.02491
|0.00
|0.00
|-0.28
|-10.13
|183379970
|2010.10.20 14:44
|buy
|0.05
|usdcad
|1.02605
|0.97209
|1.03286
|2010.10.21 01:20
|1.02489
|0.00
|0.00
|-0.70
|-5.66
|183383357
|2010.10.20 15:27
|buy
|0.09
|usdcad
|1.02386
|0.97209
|1.03286
|2010.10.21 01:20
|1.02491
|0.00
|0.00
|-1.25
|9.22
|183369112
|2010.10.20 11:35
|buy
|0.03
|usdcad
|1.02808
|0.00000
|1.03286
|2010.10.21 01:20
|1.02489
|0.00
|0.00
|-0.42
|-9.34
|183339472
|2010.10.19 20:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.03214
|0.97209
|1.03286
|2010.10.21 01:20
|1.02494
|0.00
|0.00
|-0.19
|-7.02
|183345330
|2010.10.19 23:46
|buy
|0.02
|usdjpy
|81.450
|75.649
|82.132
|2010.10.21 01:20
|81.354
|0.00
|0.00
|-0.10
|-2.36
|183342536
|2010.10.19 22:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|81.647
|75.649
|82.132
|2010.10.21 01:20
|81.356
|0.00
|0.00
|-0.05
|-3.58
|183380040
|2010.10.20 14:44
|buy
|0.05
|usdjpy
|81.041
|75.649
|82.132
|2010.10.21 01:20
|81.346
|0.00
|0.00
|-0.24
|18.75
|183361461
|2010.10.20 07:48
|buy
|0.03
|usdjpy
|81.240
|75.649
|82.132
|2010.10.21 01:20
|81.346
|0.00
|0.00
|-0.14
|3.91
|183388728
|2010.10.20 18:15
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96210
|0.96593
|0.97310
|2010.10.21 01:38
|0.96593
|0.00
|0.00
|-0.05
|3.97
|183421999
|2010.10.21 10:40
|buy
|0.09
|usdcad
|1.01784
|0.96619
|1.02887
|2010.10.21 12:20
|1.02084
|0.00
|0.00
|0.00
|26.45
|183414766
|2010.10.21 08:06
|buy
|0.05
|usdcad
|1.01992
|0.96619
|1.02887
|2010.10.21 12:20
|1.02083
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|183412265
|2010.10.21 07:17
|buy
|0.03
|usdcad
|1.02203
|0.96619
|1.02887
|2010.10.21 12:20
|1.02076
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.73
|183407181
|2010.10.21 05:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.02619
|0.96619
|1.02887
|2010.10.21 12:20
|1.02076
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.32
|183409023
|2010.10.21 06:14
|buy
|0.02
|usdcad
|1.02410
|0.96619
|1.02887
|2010.10.21 12:20
|1.02076
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.54
|183414857
|2010.10.21 08:06
|buy
|0.03
|usdchf
|0.96220
|0.90619
|0.97317
|2010.10.21 12:40
|0.96593
|0.00
|0.00
|0.00
|11.58
|183408876
|2010.10.21 06:11
|buy
|0.02
|usdchf
|0.96419
|0.90619
|0.97317
|2010.10.21 12:40
|0.96593
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|183406284
|2010.10.21 04:45
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96619
|0.90619
|0.97317
|2010.10.21 12:40
|0.96593
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|183432522
|2010.10.21 13:45
|buy
|0.01
|usdcad
|1.01948
|1.02323
|1.03047
|2010.10.21 15:57
|1.02323
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|183433741
|2010.10.21 14:00
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96410
|0.96658
|0.97512
|2010.10.21 23:20
|0.96658
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.57
|183561811
|2010.10.25 06:37
|buy
|0.09
|usdchf
|0.96972
|0.91787
|0.97868
|2010.10.25 08:32
|0.97045
|0.00
|0.00
|0.00
|6.77
|183557045
|2010.10.25 05:37
|buy
|0.05
|usdchf
|0.97174
|0.91787
|0.97868
|2010.10.25 08:32
|0.97045
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.65
|183562056
|2010.10.25 06:40
|buy
|0.15
|usdchf
|0.96765
|0.91787
|0.97868
|2010.10.25 08:32
|0.97049
|0.00
|0.00
|0.00
|43.90
|183541078
|2010.10.25 00:53
|buy
|0.02
|usdchf
|0.97586
|0.91787
|0.97868
|2010.10.25 08:32
|0.97046
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.13
|183536741
|2010.10.25 00:00
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97787
|0.91787
|0.97868
|2010.10.25 08:32
|0.97048
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.61
|183547821
|2010.10.25 02:21
|buy
|0.03
|usdchf
|0.97375
|0.91787
|0.97868
|2010.10.25 08:32
|0.97044
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.23
|183578223
|2010.10.25 13:12
|buy
|0.02
|usdchf
|0.96882
|0.97231
|0.97987
|2010.10.26 00:10
|0.97231
|0.00
|0.00
|-0.03
|7.18
|183599194
|2010.10.25 23:00
|buy
|0.05
|audusd
|0.98883
|0.93493
|0.99982
|2010.10.26 01:00
|0.99205
|0.00
|0.00
|0.00
|16.10
|183588996
|2010.10.25 17:01
|buy
|0.03
|audusd
|0.99086
|0.93493
|0.99982
|2010.10.26 01:00
|0.99205
|0.00
|0.00
|0.26
|3.57
|183582766
|2010.10.25 14:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.99494
|0.93493
|0.99982
|2010.10.26 01:00
|0.99203
|0.00
|0.00
|0.09
|-2.91
|183583777
|2010.10.25 15:06
|buy
|0.02
|audusd
|0.99287
|0.93493
|0.99982
|2010.10.26 01:00
|0.99203
|0.00
|0.00
|0.18
|-1.68
|183575571
|2010.10.25 12:15
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97088
|0.97651
|0.97987
|2010.10.26 12:43
|0.97651
|0.00
|0.00
|-0.02
|5.77
|183631090
|2010.10.26 13:13
|buy
|0.09
|audusd
|0.98351
|0.93175
|0.99451
|2010.10.26 14:20
|0.98648
|0.00
|0.00
|0.00
|26.73
|183627768
|2010.10.26 12:19
|buy
|0.05
|audusd
|0.98552
|0.93175
|0.99451
|2010.10.26 14:20
|0.98647
|0.00
|0.00
|0.00
|4.75
|183621631
|2010.10.26 09:33
|buy
|0.03
|audusd
|0.98758
|0.93175
|0.99451
|2010.10.26 14:20
|0.98647
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.33
|183605825
|2010.10.26 02:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.99175
|0.93175
|0.99451
|2010.10.26 14:20
|0.98648
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.27
|183607003
|2010.10.26 02:47
|buy
|0.02
|audusd
|0.98975
|0.93175
|0.99451
|2010.10.26 14:20
|0.98648
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.54
|183632227
|2010.10.26 13:35
|buy
|0.09
|eurusd
|1.38656
|1.33472
|1.39552
|2010.10.26 15:55
|1.38741
|0.00
|0.00
|0.00
|7.65
|183637382
|2010.10.26 15:06
|buy
|0.15
|eurusd
|1.38440
|1.33472
|1.39552
|2010.10.26 15:55
|1.38742
|0.00
|0.00
|0.00
|45.30
|183627716
|2010.10.26 12:19
|buy
|0.03
|eurusd
|1.39067
|1.33472
|1.39552
|2010.10.26 15:55
|1.38743
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.72
|183621488
|2010.10.26 09:29
|buy
|0.02
|eurusd
|1.39267
|1.33472
|1.39552
|2010.10.26 15:55
|1.38745
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.44
|183628495
|2010.10.26 12:27
|buy
|0.05
|eurusd
|1.38865
|1.33472
|1.39552
|2010.10.26 15:55
|1.38741
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|183606282
|2010.10.26 02:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.39475
|1.33472
|1.39552
|2010.10.26 15:55
|1.38746
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.29
|183675454
|2010.10.27 06:34
|buy
|0.25
|audusd
|0.97149
|0.92575
|0.98049
|2010.10.27 08:59
|0.97231
|0.00
|0.00
|0.00
|20.50
|183680021
|2010.10.27 07:12
|buy
|0.42
|audusd
|0.96949
|0.92575
|0.98049
|2010.10.27 08:59
|0.97232
|0.00
|0.00
|0.00
|118.86
|183655423
|2010.10.27 01:07
|buy
|0.05
|audusd
|0.97752
|0.92575
|0.98049
|2010.10.27 08:59
|0.97231
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.05
|183655916
|2010.10.27 01:17
|buy
|0.09
|audusd
|0.97544
|0.92575
|0.98049
|2010.10.27 08:59
|0.97231
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.17
|183652857
|2010.10.27 00:30
|buy
|0.02
|audusd
|0.98186
|0.92575
|0.98049
|2010.10.27 08:59
|0.97231
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.10
|183660725
|2010.10.27 03:15
|buy
|0.15
|audusd
|0.97352
|0.92575
|0.98049
|2010.10.27 08:59
|0.97231
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.15
|183648442
|2010.10.26 21:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.98575
|0.92575
|0.98049
|2010.10.27 08:59
|0.97231
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.44
|183653132
|2010.10.27 00:31
|buy
|0.03
|audusd
|0.97956
|0.92575
|0.98049
|2010.10.27 08:59
|0.97231
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.75
|183656615
|2010.10.27 01:30
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98635
|0.98937
|0.99734
|2010.10.27 09:07
|0.98937
|0.00
|0.00
|0.00
|3.05
|183752643
|2010.10.28 06:35
|buy
|0.03
|usdchf
|0.98663
|0.93084
|0.99563
|2010.10.28 12:50
|0.98800
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|183759553
|2010.10.28 09:11
|buy
|0.05
|usdchf
|0.98463
|0.93084
|0.99563
|2010.10.28 12:50
|0.98800
|0.00
|0.00
|0.00
|17.05
|183714640
|2010.10.27 14:15
|buy
|0.01
|usdchf
|0.99085
|0.93084
|0.99563
|2010.10.28 12:50
|0.98806
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.82
|183742119
|2010.10.27 23:50
|buy
|0.02
|usdchf
|0.98872
|0.93084
|0.99563
|2010.10.28 12:50
|0.98806
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|183772313
|2010.10.28 13:23
|buy
|0.02
|usdchf
|0.98375
|0.92559
|0.99273
|2010.10.29 00:10
|0.98552
|0.00
|0.00
|-0.03
|3.59
|183794133
|2010.10.28 17:02
|buy
|0.03
|usdchf
|0.98172
|0.92559
|0.99273
|2010.10.29 00:10
|0.98553
|0.00
|0.00
|-0.05
|11.60
|183771664
|2010.10.28 13:15
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98559
|0.92559
|0.99273
|2010.10.29 00:10
|0.98555
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.04
|183785090
|2010.10.28 15:24
|buy
|0.09
|usdcad
|1.01974
|0.96779
|1.03074
|2010.10.29 06:35
|1.02273
|0.00
|0.00
|-0.42
|26.31
|183746655
|2010.10.28 02:30
|buy
|0.01
|usdcad
|1.02779
|0.96779
|1.03074
|2010.10.29 06:35
|1.02281
|0.00
|0.00
|-0.05
|-4.87
|183769488
|2010.10.28 12:34
|buy
|0.03
|usdcad
|1.02379
|0.96779
|1.03074
|2010.10.29 06:35
|1.02278
|0.00
|0.00
|-0.14
|-2.96
|183783317
|2010.10.28 15:11
|buy
|0.05
|usdcad
|1.02177
|0.96779
|1.03074
|2010.10.29 06:35
|1.02281
|0.00
|0.00
|-0.23
|5.08
|183753889
|2010.10.28 07:03
|buy
|0.02
|usdcad
|1.02577
|0.96779
|1.03074
|2010.10.29 06:35
|1.02281
|0.00
|0.00
|-0.09
|-5.79
|183879617
|2010.10.31 22:02
|buy
|0.15
|usdjpy
|80.362
|80.643
|81.460
|2010.11.01 00:00
|80.872
|0.00
|0.00
|0.00
|94.59
|183754058
|2010.10.28 07:04
|buy
|0.03
|usdjpy
|81.339
|75.752
|81.460
|2010.11.01 00:00
|80.951
|0.00
|0.00
|-0.10
|-14.38
|183742182
|2010.10.27 23:52
|buy
|0.02
|usdjpy
|81.547
|75.752
|81.460
|2010.11.01 00:00
|80.897
|0.00
|0.00
|-0.06
|-16.07
|183728788
|2010.10.27 18:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|81.753
|75.752
|81.460
|2010.11.01 00:00
|80.898
|0.00
|0.00
|-0.09
|-10.57
|183776419
|2010.10.28 14:07
|buy
|0.09
|usdjpy
|80.922
|75.752
|81.460
|2010.11.01 00:00
|80.867
|0.00
|0.00
|-0.28
|-6.12
|183767883
|2010.10.28 12:19
|buy
|0.05
|usdjpy
|81.132
|75.752
|81.460
|2010.11.01 00:00
|80.867
|0.00
|0.00
|-0.16
|-16.38
|183893561
|2010.11.01 02:02
|buy
|0.02
|usdchf
|0.98294
|0.98694
|0.99392
|2010.11.01 08:33
|0.98694
|0.00
|0.00
|0.00
|8.11
|183890405
|2010.11.01 00:45
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98493
|0.99184
|0.99392
|2010.11.01 14:17
|0.99392
|0.00
|0.00
|0.00
|9.04
|183970627
|2010.11.01 19:02
|buy
|0.05
|audusd
|0.98492
|0.93086
|0.99592
|2010.11.01 23:08
|0.98805
|0.00
|0.00
|0.44
|15.65
|183910529
|2010.11.01 09:55
|buy
|0.02
|audusd
|0.98887
|0.93086
|0.99592
|2010.11.01 23:08
|0.98804
|0.00
|0.00
|0.18
|-1.66
|183943637
|2010.11.01 15:24
|buy
|0.03
|audusd
|0.98693
|0.93086
|0.99592
|2010.11.01 23:08
|0.98804
|0.00
|0.00
|0.26
|3.33
|183908106
|2010.11.01 09:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.99086
|0.93086
|0.99592
|2010.11.01 23:08
|0.98804
|0.00
|0.00
|0.09
|-2.82
|183935849
|2010.11.01 14:03
|buy
|0.09
|eurusd
|1.39054
|1.33882
|1.39951
|2010.11.02 00:01
|1.39133
|0.00
|0.00
|-0.06
|7.11
|183941413
|2010.11.01 15:01
|buy
|0.15
|eurusd
|1.38848
|1.33882
|1.39951
|2010.11.02 00:01
|1.39135
|0.00
|0.00
|-0.10
|43.05
|183919466
|2010.11.01 11:27
|buy
|0.03
|eurusd
|1.39463
|1.33882
|1.39951
|2010.11.02 00:01
|1.39131
|0.00
|0.00
|-0.02
|-9.96
|183902356
|2010.11.01 07:18
|buy
|0.02
|eurusd
|1.39668
|1.33882
|1.39951
|2010.11.02 00:01
|1.39131
|0.00
|0.00
|-0.01
|-10.74
|183893223
|2010.11.01 02:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.39877
|1.33882
|1.39951
|2010.11.02 00:01
|1.39130
|0.00
|0.00
|-0.01
|-7.47
|183924671
|2010.11.01 12:10
|buy
|0.05
|eurusd
|1.39261
|1.33882
|1.39951
|2010.11.02 00:01
|1.39131
|0.00
|0.00
|-0.03
|-6.50
|183988280
|2010.11.02 03:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.98864
|0.99678
|0.99984
|2010.11.02 03:52
|0.99678
|0.00
|0.00
|0.00
|8.14
|183990395
|2010.11.02 04:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.39177
|1.39726
|1.40277
|2010.11.02 09:42
|1.39726
|0.00
|0.00
|0.00
|5.49
|184027646
|2010.11.02 13:43
|buy
|0.25
|usdchf
|0.97890
|0.93189
|0.98790
|2010.11.02 22:20
|0.97979
|0.00
|0.00
|-0.42
|22.71
|184028630
|2010.11.02 14:01
|buy
|0.42
|usdchf
|0.97690
|0.93189
|0.98790
|2010.11.02 22:20
|0.97979
|0.00
|0.00
|-0.70
|123.88
|184027339
|2010.11.02 13:36
|buy
|0.15
|usdchf
|0.98090
|0.93189
|0.98790
|2010.11.02 22:20
|0.97980
|0.00
|0.00
|-0.25
|-16.84
|184008159
|2010.11.02 10:35
|buy
|0.09
|usdchf
|0.98310
|0.93189
|0.98790
|2010.11.02 22:20
|0.97980
|0.00
|0.00
|-0.15
|-30.31
|184003745
|2010.11.02 08:54
|buy
|0.03
|usdchf
|0.98735
|0.93189
|0.98790
|2010.11.02 22:20
|0.97984
|0.00
|0.00
|-0.05
|-22.99
|183987068
|2010.11.02 02:30
|buy
|0.01
|usdchf
|0.99187
|0.93189
|0.98790
|2010.11.02 22:20
|0.97984
|0.00
|0.00
|-0.02
|-12.28
|183996709
|2010.11.02 08:03
|buy
|0.02
|usdchf
|0.98935
|0.93189
|0.98790
|2010.11.02 22:20
|0.97984
|0.00
|0.00
|-0.03
|-19.41
|184004312
|2010.11.02 09:05
|buy
|0.05
|usdchf
|0.98519
|0.93189
|0.98790
|2010.11.02 22:20
|0.97984
|0.00
|0.00
|-0.08
|-27.30
|184073141
|2010.11.03 00:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.40374
|1.34372
|1.41077
|2010.11.03 07:46
|1.40364
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|184075024
|2010.11.03 01:29
|buy
|0.02
|eurusd
|1.40179
|1.34372
|1.41077
|2010.11.03 07:46
|1.40365
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|184082107
|2010.11.03 06:16
|buy
|0.03
|eurusd
|1.39976
|1.34372
|1.41077
|2010.11.03 07:46
|1.40365
|0.00
|0.00
|0.00
|11.67
|184106700
|2010.11.03 13:13
|buy
|0.02
|eurusd
|1.40166
|1.40455
|1.41267
|2010.11.03 17:26
|1.40455
|0.00
|0.00
|0.00
|5.78
|184088404
|2010.11.03 08:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.40367
|1.40936
|1.41267
|2010.11.03 18:16
|1.41267
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|184125070
|2010.11.03 15:10
|buy
|0.05
|audusd
|0.99549
|0.94164
|1.00649
|2010.11.03 18:16
|0.99858
|0.00
|0.00
|0.00
|15.45
|184074435
|2010.11.03 01:10
|buy
|0.03
|audusd
|0.99755
|0.94164
|1.00649
|2010.11.03 18:16
|0.99871
|0.00
|0.00
|0.00
|3.48
|184018396
|2010.11.02 12:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.00164
|0.94164
|1.00649
|2010.11.03 18:16
|0.99825
|0.00
|0.00
|0.09
|-3.39
|184032677
|2010.11.02 14:34
|buy
|0.02
|audusd
|0.99957
|0.94164
|1.00649
|2010.11.03 18:16
|0.99825
|0.00
|0.00
|0.18
|-2.64
|184201228
|2010.11.04 00:31
|buy
|0.03
|audusd
|1.00238
|0.94630
|1.01339
|2010.11.04 07:01
|1.00628
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|184194731
|2010.11.03 22:23
|buy
|0.02
|audusd
|1.00447
|0.94630
|1.01339
|2010.11.04 07:01
|1.00625
|0.00
|0.00
|0.00
|3.56
|184187015
|2010.11.03 21:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.00647
|0.94630
|1.01339
|2010.11.04 07:01
|1.00628
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|184187081
|2010.11.03 21:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41401
|1.42004
|1.42301
|2010.11.04 09:06
|1.42301
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|184198235
|2010.11.03 23:18
|buy
|0.02
|eurusd
|1.41196
|1.42081
|1.42301
|2010.11.04 09:06
|1.42301
|0.00
|0.00
|0.00
|22.10
|184270816
|2010.11.04 12:31
|buy
|0.03
|usdjpy
|80.753
|75.152
|81.850
|2010.11.05 12:30
|81.129
|0.00
|0.00
|-0.05
|13.90
|184210676
|2010.11.04 02:35
|buy
|0.02
|usdjpy
|80.950
|75.152
|81.850
|2010.11.05 12:30
|81.129
|0.00
|0.00
|-0.03
|4.41
|184185641
|2010.11.03 20:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|81.152
|75.152
|81.850
|2010.11.05 12:30
|81.095
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.70
|184553685
|2010.11.08 02:21
|buy
|0.42
|eurusd
|1.39242
|1.36151
|1.40370
|2010.11.08 03:14
|1.39576
|0.00
|0.00
|0.00
|140.28
|184553099
|2010.11.08 02:19
|buy
|0.25
|eurusd
|1.39474
|1.36151
|1.40370
|2010.11.08 03:14
|1.39576
|0.00
|0.00
|0.00
|25.50
|184552276
|2010.11.08 02:04
|buy
|0.15
|eurusd
|1.39725
|1.36151
|1.40370
|2010.11.08 03:14
|1.39575
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.50
|184546314
|2010.11.08 01:20
|buy
|0.03
|eurusd
|1.40360
|1.36151
|1.40370
|2010.11.08 03:14
|1.39576
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.52
|184340391
|2010.11.04 23:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.42152
|1.36151
|1.40370
|2010.11.08 03:14
|1.39576
|0.00
|0.00
|-0.01
|-25.76
|184549971
|2010.11.08 01:47
|buy
|0.05
|eurusd
|1.40150
|1.36151
|1.40370
|2010.11.08 03:14
|1.39576
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.70
|184550590
|2010.11.08 01:51
|buy
|0.09
|eurusd
|1.39929
|1.36151
|1.40370
|2010.11.08 03:14
|1.39575
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.86
|184532083
|2010.11.07 23:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.40558
|1.36151
|1.40370
|2010.11.08 03:14
|1.39576
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.64
|184546183
|2010.11.08 01:19
|buy
|0.02
|audusd
|1.01376
|0.95582
|1.02069
|2010.11.08 04:54
|1.01291
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|184553324
|2010.11.08 02:20
|buy
|0.05
|audusd
|1.00969
|0.95582
|1.02069
|2010.11.08 04:54
|1.01291
|0.00
|0.00
|0.00
|16.10
|184549846
|2010.11.08 01:46
|buy
|0.03
|audusd
|1.01169
|0.95582
|1.02069
|2010.11.08 04:54
|1.01291
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|184542373
|2010.11.08 00:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.01582
|0.95582
|1.02069
|2010.11.08 04:54
|1.01291
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.91
|184574407
|2010.11.08 10:57
|buy
|0.05
|eurusd
|1.39015
|1.33643
|1.40115
|2010.11.08 13:47
|1.39343
|0.00
|0.00
|0.00
|16.40
|184569110
|2010.11.08 08:59
|buy
|0.02
|eurusd
|1.39435
|1.33643
|1.40115
|2010.11.08 13:47
|1.39338
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.94
|184570179
|2010.11.08 09:14
|buy
|0.03
|eurusd
|1.39221
|1.33643
|1.40115
|2010.11.08 13:47
|1.39337
|0.00
|0.00
|0.00
|3.48
|184568330
|2010.11.08 08:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.39637
|1.33643
|1.40115
|2010.11.08 13:47
|1.39337
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|184574820
|2010.11.08 11:00
|buy
|0.03
|audusd
|1.00857
|0.95274
|1.01973
|2010.11.08 16:54
|1.01254
|0.00
|0.00
|0.00
|11.91
|184562082
|2010.11.08 06:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.01276
|0.95274
|1.01973
|2010.11.08 16:54
|1.01253
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|184569934
|2010.11.08 09:09
|buy
|0.02
|audusd
|1.01076
|0.95274
|1.01973
|2010.11.08 16:54
|1.01253
|0.00
|0.00
|0.00
|3.54
|184678246
|2010.11.08 23:55
|buy
|0.02
|audusd
|1.01137
|0.95339
|1.02011
|2010.11.09 01:50
|1.01319
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|184625957
|2010.11.08 17:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.01338
|0.95339
|1.02011
|2010.11.09 01:50
|1.01321
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.17
|184680176
|2010.11.09 00:02
|buy
|0.03
|audusd
|1.00912
|0.95339
|1.02011
|2010.11.09 01:50
|1.01316
|0.00
|0.00
|0.00
|12.12
|184737282
|2010.11.09 07:36
|buy
|0.03
|audusd
|1.00771
|0.95177
|1.01878
|2010.11.09 09:03
|1.01157
|0.00
|0.00
|0.00
|11.58
|184718243
|2010.11.09 05:31
|buy
|0.02
|audusd
|1.00980
|0.95177
|1.01878
|2010.11.09 09:03
|1.01157
|0.00
|0.00
|0.00
|3.54
|184702735
|2010.11.09 02:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.01177
|0.95177
|1.01878
|2010.11.09 09:03
|1.01157
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|184765849
|2010.11.09 12:02
|buy
|0.05
|usdjpy
|80.644
|75.271
|81.745
|2010.11.09 16:41
|80.951
|0.00
|0.00
|0.00
|18.96
|184703250
|2010.11.09 02:34
|buy
|0.03
|usdjpy
|80.852
|75.271
|81.745
|2010.11.09 16:41
|80.946
|0.00
|0.00
|0.00
|3.48
|184570483
|2010.11.08 09:16
|buy
|0.02
|usdjpy
|81.062
|75.271
|81.745
|2010.11.09 16:41
|80.948
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.82
|184554918
|2010.11.08 02:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|81.264
|75.271
|81.745
|2010.11.09 16:41
|80.948
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.90
|184821635
|2010.11.09 20:13
|buy
|0.15
|audusd
|1.00561
|0.95580
|1.01249
|2010.11.09 23:48
|1.00438
|0.00
|0.00
|1.34
|-18.45
|184826738
|2010.11.09 20:42
|buy
|0.42
|audusd
|1.00146
|0.95580
|1.01249
|2010.11.09 23:48
|1.00432
|0.00
|0.00
|3.75
|120.12
|184824773
|2010.11.09 20:30
|buy
|0.25
|audusd
|1.00351
|0.95580
|1.01249
|2010.11.09 23:48
|1.00433
|0.00
|0.00
|2.23
|20.50
|184812360
|2010.11.09 18:40
|buy
|0.09
|audusd
|1.00784
|0.95580
|1.01249
|2010.11.09 23:48
|1.00438
|0.00
|0.00
|0.80
|-31.14
|184809715
|2010.11.09 18:22
|buy
|0.05
|audusd
|1.00984
|0.95580
|1.01249
|2010.11.09 23:48
|1.00438
|0.00
|0.00
|0.45
|-27.30
|184802013
|2010.11.09 16:59
|buy
|0.03
|audusd
|1.01184
|0.95580
|1.01249
|2010.11.09 23:48
|1.00438
|0.00
|0.00
|0.27
|-22.38
|184792543
|2010.11.09 15:46
|buy
|0.02
|audusd
|1.01387
|0.95580
|1.01249
|2010.11.09 23:48
|1.00438
|0.00
|0.00
|0.18
|-18.98
|184758265
|2010.11.09 10:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.01581
|0.95580
|1.01249
|2010.11.09 23:48
|1.00438
|0.00
|0.00
|0.09
|-11.43
|184864464
|2010.11.10 03:11
|buy
|0.03
|audusd
|1.00174
|0.94575
|1.01271
|2010.11.10 08:20
|1.00563
|0.00
|0.00
|0.00
|11.67
|184860752
|2010.11.10 02:34
|buy
|0.02
|audusd
|1.00372
|0.94575
|1.01271
|2010.11.10 08:20
|1.00556
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|184858067
|2010.11.10 02:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.00570
|0.94575
|1.01271
|2010.11.10 08:20
|1.00554
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|184869521
|2010.11.10 04:00
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96948
|0.97214
|0.98048
|2010.11.10 12:06
|0.97214
|0.00
|0.00
|0.00
|2.74
|184951774
|2010.11.10 14:00
|buy
|0.03
|usdchf
|0.96982
|0.91385
|0.98086
|2010.11.10 14:55
|0.97363
|0.00
|0.00
|0.00
|11.74
|184936327
|2010.11.10 12:30
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97384
|0.91385
|0.98086
|2010.11.10 14:55
|0.97358
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|184948504
|2010.11.10 13:41
|buy
|0.02
|usdchf
|0.97187
|0.91385
|0.98086
|2010.11.10 14:55
|0.97358
|0.00
|0.00
|0.00
|3.51
|185011143
|2010.11.10 18:18
|buy
|0.02
|usdchf
|0.97244
|0.91441
|0.97940
|2010.11.11 11:31
|0.97156
|0.00
|0.00
|-0.10
|-1.81
|185020200
|2010.11.10 19:02
|buy
|0.03
|usdchf
|0.97041
|0.91441
|0.97940
|2010.11.11 11:31
|0.97156
|0.00
|0.00
|-0.15
|3.55
|185049150
|2010.11.11 02:24
|buy
|0.05
|usdchf
|0.96841
|0.91441
|0.97940
|2010.11.11 11:31
|0.97156
|0.00
|0.00
|0.00
|16.21
|184981592
|2010.11.10 16:00
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97442
|0.91441
|0.97940
|2010.11.11 11:31
|0.97154
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.96
|185151474
|2010.11.11 14:45
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97285
|0.97650
|0.98374
|2010.11.11 16:49
|0.97650
|0.00
|0.00
|0.00
|3.74
|185065755
|2010.11.11 05:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|82.249
|82.491
|83.349
|2010.11.15 02:20
|82.491
|0.00
|0.00
|-0.04
|2.93
|185366910
|2010.11.15 04:45
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98089
|0.98420
|0.99190
|2010.11.15 07:24
|0.98420
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|185401801
|2010.11.15 12:45
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98291
|0.98498
|0.99190
|2010.11.15 16:18
|0.98498
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|185412084
|2010.11.15 14:16
|buy
|0.02
|usdchf
|0.98082
|0.98502
|0.99190
|2010.11.15 16:18
|0.98502
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|185410176
|2010.11.15 14:01
|buy
|0.03
|usdcad
|1.00781
|0.95192
|1.01884
|2010.11.16 11:01
|1.01177
|0.00
|0.00
|-0.14
|11.74
|185403169
|2010.11.15 12:54
|buy
|0.02
|usdcad
|1.00987
|0.95192
|1.01884
|2010.11.16 11:01
|1.01180
|0.00
|0.00
|-0.09
|3.81
|185364799
|2010.11.15 04:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.01191
|0.95192
|1.01884
|2010.11.16 11:01
|1.01181
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.10
|185483176
|2010.11.16 11:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.01267
|1.01474
|1.02368
|2010.11.16 11:33
|1.01474
|0.00
|0.00
|0.00
|2.04
|185428509
|2010.11.15 17:17
|buy
|0.02
|usdchf
|0.98320
|0.99204
|0.99413
|2010.11.16 17:11
|0.99413
|0.00
|0.00
|-0.03
|21.99
|185425830
|2010.11.15 16:18
|buy
|0.01
|usdchf
|0.98526
|0.99197
|0.99413
|2010.11.16 17:11
|0.99413
|0.00
|0.00
|-0.02
|8.92
|185458371
|2010.11.16 05:06
|buy
|0.02
|usdjpy
|82.938
|83.381
|84.038
|2010.11.16 18:57
|83.381
|0.00
|0.00
|0.00
|10.63
|185434553
|2010.11.15 20:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|83.139
|83.378
|84.038
|2010.11.16 18:58
|83.378
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.87
|185585503
|2010.11.17 15:30
|buy
|0.03
|usdcad
|1.01835
|0.96238
|1.02939
|2010.11.17 16:08
|1.02249
|0.00
|0.00
|0.00
|12.15
|185568599
|2010.11.17 10:41
|buy
|0.02
|usdcad
|1.02039
|0.96238
|1.02939
|2010.11.17 16:08
|1.02249
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|185554722
|2010.11.17 06:45
|buy
|0.01
|usdcad
|1.02238
|0.96238
|1.02939
|2010.11.17 16:08
|1.02248
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|185656539
|2010.11.18 09:01
|buy
|0.15
|usdchf
|0.98609
|0.93626
|0.99704
|2010.11.18 10:20
|0.98895
|0.00
|0.00
|0.00
|43.38
|185641814
|2010.11.18 06:04
|buy
|0.09
|usdchf
|0.98806
|0.93626
|0.99704
|2010.11.18 10:20
|0.98895
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|185578670
|2010.11.17 14:20
|buy
|0.03
|usdchf
|0.99226
|0.93626
|0.99704
|2010.11.18 10:20
|0.98895
|0.00
|0.00
|-0.15
|-10.04
|185582875
|2010.11.17 14:58
|buy
|0.05
|usdchf
|0.99025
|0.93626
|0.99704
|2010.11.18 10:20
|0.98895
|0.00
|0.00
|-0.25
|-6.57
|185555716
|2010.11.17 07:30
|buy
|0.01
|usdchf
|0.99626
|0.93626
|0.99704
|2010.11.18 10:20
|0.98895
|0.00
|0.00
|-0.05
|-7.39
|185564240
|2010.11.17 09:48
|buy
|0.02
|usdchf
|0.99426
|0.93626
|0.99704
|2010.11.18 10:20
|0.98895
|0.00
|0.00
|-0.10
|-10.74
|185678759
|2010.11.18 15:15
|buy
|0.01
|usdchf
|0.99191
|0.99763
|1.00291
|2010.11.18 16:14
|0.99763
|0.00
|0.00
|0.00
|5.73
|185537379
|2010.11.17 01:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|83.371
|83.572
|84.270
|2010.11.18 17:07
|83.572
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.41
|185583980
|2010.11.17 15:14
|buy
|0.02
|usdjpy
|83.174
|83.573
|84.270
|2010.11.18 17:07
|83.573
|0.00
|0.00
|-0.10
|9.55
|185654967
|2010.11.18 08:55
|buy
|0.05
|usdcad
|1.01725
|0.96331
|1.02826
|2010.11.18 19:14
|1.02050
|0.00
|0.00
|0.00
|15.92
|185597895
|2010.11.17 18:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.02327
|0.96331
|1.02826
|2010.11.18 19:14
|1.02047
|0.00
|0.00
|-0.14
|-2.74
|185626922
|2010.11.18 02:32
|buy
|0.02
|usdcad
|1.02127
|0.96331
|1.02826
|2010.11.18 19:14
|1.02047
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|185642167
|2010.11.18 06:08
|buy
|0.03
|usdcad
|1.01927
|0.96331
|1.02826
|2010.11.18 19:14
|1.02050
|0.00
|0.00
|0.00
|3.62
|185818535
|2010.11.22 10:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.01296
|1.01506
|1.02395
|2010.11.22 13:42
|1.01506
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|185814445
|2010.11.22 09:01
|buy
|0.03
|usdchf
|0.98850
|0.93266
|0.99951
|2010.11.22 16:03
|0.99244
|0.00
|0.00
|0.00
|11.91
|185807504
|2010.11.22 06:30
|buy
|0.01
|usdchf
|0.99267
|0.93266
|0.99951
|2010.11.22 16:03
|0.99251
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|185809630
|2010.11.22 07:25
|buy
|0.02
|usdchf
|0.99063
|0.93266
|0.99951
|2010.11.22 16:03
|0.99251
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|185833587
|2010.11.22 16:00
|buy
|0.05
|audusd
|0.98605
|0.93261
|0.99505
|2010.11.22 19:46
|0.98691
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|185836801
|2010.11.22 17:28
|buy
|0.09
|audusd
|0.98409
|0.93261
|0.99505
|2010.11.22 19:46
|0.98692
|0.00
|0.00
|0.00
|25.47
|185824977
|2010.11.22 13:02
|buy
|0.03
|audusd
|0.98795
|0.93261
|0.99505
|2010.11.22 19:46
|0.98691
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.12
|185823008
|2010.11.22 12:07
|buy
|0.02
|audusd
|0.98999
|0.00000
|0.99505
|2010.11.22 19:46
|0.98691
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.16
|185808042
|2010.11.22 07:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.99258
|0.93261
|0.99505
|2010.11.22 19:46
|0.98691
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.67
|185853606
|2010.11.23 01:06
|buy
|0.05
|eurusd
|1.35636
|1.30275
|1.36738
|2010.11.23 05:46
|1.35976
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|185852896
|2010.11.23 00:58
|buy
|0.03
|eurusd
|1.35853
|1.30275
|1.36738
|2010.11.23 05:46
|1.35976
|0.00
|0.00
|0.00
|3.69
|185845774
|2010.11.22 22:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36275
|1.30275
|1.36738
|2010.11.23 05:46
|1.35976
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.99
|185848454
|2010.11.22 23:53
|buy
|0.02
|eurusd
|1.36072
|1.30275
|1.36738
|2010.11.23 05:46
|1.35976
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|185867709
|2010.11.23 06:38
|buy
|0.15
|audusd
|0.97938
|0.92955
|0.99043
|2010.11.23 07:00
|0.98225
|0.00
|0.00
|0.00
|43.05
|185864804
|2010.11.23 06:12
|buy
|0.05
|audusd
|0.98341
|0.92955
|0.99043
|2010.11.23 07:00
|0.98216
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.25
|185853988
|2010.11.23 01:10
|buy
|0.03
|audusd
|0.98542
|0.92955
|0.99043
|2010.11.23 07:00
|0.98216
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.78
|185865671
|2010.11.23 06:25
|buy
|0.09
|audusd
|0.98148
|0.92955
|0.99043
|2010.11.23 07:00
|0.98221
|0.00
|0.00
|0.00
|6.57
|185848115
|2010.11.22 23:46
|buy
|0.02
|audusd
|0.98742
|0.92955
|0.99043
|2010.11.23 07:00
|0.98224
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.36
|185843740
|2010.11.22 20:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.98949
|0.92955
|0.99043
|2010.11.23 07:00
|0.98231
|0.00
|0.00
|0.09
|-7.18
|185793637
|2010.11.22 02:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|83.410
|83.632
|84.510
|2010.11.23 07:00
|83.632
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.65
|185867745
|2010.11.23 06:38
|buy
|0.05
|eurusd
|1.35389
|1.29991
|1.36481
|2010.11.23 07:15
|1.35710
|0.00
|0.00
|0.00
|16.05
|185864570
|2010.11.23 06:08
|buy
|0.02
|eurusd
|1.35796
|0.00000
|1.36481
|2010.11.23 07:15
|1.35703
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.86
|185864245
|2010.11.23 06:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35992
|1.29991
|1.36481
|2010.11.23 07:15
|1.35705
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.87
|185865287
|2010.11.23 06:17
|buy
|0.03
|eurusd
|1.35599
|1.29991
|1.36481
|2010.11.23 07:15
|1.35708
|0.00
|0.00
|0.00
|3.27
|185869396
|2010.11.23 06:48
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.59022
|1.53630
|1.60123
|2010.11.23 08:00
|1.59353
|0.00
|0.00
|0.00
|16.55
|185854025
|2010.11.23 01:10
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59223
|1.53630
|1.60123
|2010.11.23 08:00
|1.59357
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|185848641
|2010.11.22 23:57
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59433
|1.53630
|1.60123
|2010.11.23 08:00
|1.59357
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|185844257
|2010.11.22 21:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59639
|1.53630
|1.60123
|2010.11.23 08:00
|1.59356
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.83
|185876912
|2010.11.23 09:37
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59075
|1.59287
|1.60173
|2010.11.23 13:03
|1.59287
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|185856273
|2010.11.23 02:15
|buy
|0.01
|usdchf
|0.99004
|0.93004
|0.99691
|2010.11.23 13:33
|0.98975
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|185879461
|2010.11.23 10:29
|buy
|0.02
|usdchf
|0.98794
|0.93004
|0.99691
|2010.11.23 13:33
|0.98975
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|185880914
|2010.11.23 11:16
|buy
|0.03
|usdchf
|0.98594
|0.93004
|0.99691
|2010.11.23 13:33
|0.98975
|0.00
|0.00
|0.00
|11.55
|185895776
|2010.11.23 15:23
|buy
|0.05
|audusd
|0.97609
|0.92218
|0.98311
|2010.11.23 18:06
|0.97493
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|185899251
|2010.11.23 16:39
|buy
|0.15
|audusd
|0.97209
|0.92218
|0.98311
|2010.11.23 18:06
|0.97494
|0.00
|0.00
|0.00
|42.75
|185888391
|2010.11.23 13:12
|buy
|0.03
|audusd
|0.97811
|0.92218
|0.98311
|2010.11.23 18:06
|0.97489
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.66
|185898060
|2010.11.23 16:18
|buy
|0.09
|audusd
|0.97414
|0.92218
|0.98311
|2010.11.23 18:06
|0.97493
|0.00
|0.00
|0.00
|7.11
|185882646
|2010.11.23 12:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.98229
|0.92218
|0.98311
|2010.11.23 18:06
|0.97490
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.39
|185885055
|2010.11.23 12:32
|buy
|0.02
|audusd
|0.98021
|0.92218
|0.98311
|2010.11.23 18:06
|0.97490
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.62
|185902207
|2010.11.23 18:51
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.57859
|1.53274
|1.58957
|2010.11.24 01:43
|1.58138
|0.00
|0.00
|-0.43
|69.75
|185898126
|2010.11.23 16:18
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.58263
|1.53274
|1.58957
|2010.11.24 01:43
|1.58138
|0.00
|0.00
|-0.16
|-11.25
|185900168
|2010.11.23 17:10
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.58057
|1.53274
|1.58957
|2010.11.24 01:43
|1.58138
|0.00
|0.00
|-0.26
|12.15
|185897930
|2010.11.23 16:15
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.58463
|1.53274
|1.58957
|2010.11.24 01:43
|1.58139
|0.00
|0.00
|-0.09
|-16.20
|185893325
|2010.11.23 14:47
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58871
|1.53274
|1.58957
|2010.11.24 01:43
|1.58137
|0.00
|0.00
|-0.03
|-14.68
|185876303
|2010.11.23 09:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59273
|1.53274
|1.58957
|2010.11.24 01:43
|1.58137
|0.00
|0.00
|-0.02
|-11.36
|185895212
|2010.11.23 15:14
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58660
|1.53274
|1.58957
|2010.11.24 01:43
|1.58137
|0.00
|0.00
|-0.05
|-15.69
|185951781
|2010.11.24 15:30
|buy
|0.09
|usdcad
|1.01212
|0.96020
|1.01897
|2010.11.26 03:39
|1.01097
|0.00
|0.00
|-1.67
|-10.24
|186029858
|2010.11.25 15:59
|buy
|0.25
|usdcad
|1.00803
|0.96020
|1.01897
|2010.11.26 03:39
|1.01097
|0.00
|0.00
|-1.16
|72.70
|185952215
|2010.11.24 15:37
|buy
|0.15
|usdcad
|1.00999
|0.96020
|1.01897
|2010.11.26 03:39
|1.01097
|0.00
|0.00
|-2.79
|14.54
|185941910
|2010.11.24 13:16
|buy
|0.03
|usdcad
|1.01620
|0.96020
|1.01897
|2010.11.26 03:39
|1.01097
|0.00
|0.00
|-0.56
|-15.52
|185942670
|2010.11.24 13:27
|buy
|0.05
|usdcad
|1.01415
|0.96020
|1.01897
|2010.11.26 03:39
|1.01097
|0.00
|0.00
|-0.93
|-15.73
|185925805
|2010.11.24 08:30
|buy
|0.01
|usdcad
|1.02021
|0.96020
|1.01897
|2010.11.26 03:39
|1.01096
|0.00
|0.00
|-0.19
|-9.15
|185940394
|2010.11.24 12:50
|buy
|0.02
|usdcad
|1.01826
|0.96020
|1.01897
|2010.11.26 03:39
|1.01097
|0.00
|0.00
|-0.37
|-14.42
|185895559
|2010.11.23 15:21
|buy
|1.19
|eurusd
|1.34145
|1.29962
|1.35237
|2010.11.26 07:38
|1.32593
|0.00
|0.00
|-3.97
|-1 846.88
|0.00
|0.00
|29.27
|1 341.17
|Closed P/L:
|1 370.44
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|185876290
|2010.11.23 09:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35962
|1.29962
|1.35237
|1.32287
|0.00
|0.00
|-0.04
|-36.75
|185876989
|2010.11.23 09:40
|buy
|0.02
|eurusd
|1.35763
|1.29962
|1.35237
|1.32287
|0.00
|0.00
|-0.06
|-69.52
|185881775
|2010.11.23 11:39
|buy
|0.03
|eurusd
|1.35564
|1.29962
|1.35237
|1.32287
|0.00
|0.00
|-0.10
|-98.31
|185884302
|2010.11.23 12:27
|buy
|0.05
|eurusd
|1.35356
|1.29962
|1.35237
|1.32287
|0.00
|0.00
|-0.16
|-153.45
|185887336
|2010.11.23 12:59
|buy
|0.09
|eurusd
|1.35148
|1.29962
|1.35237
|1.32287
|0.00
|0.00
|-0.30
|-257.49
|185888523
|2010.11.23 13:15
|buy
|0.15
|eurusd
|1.34960
|1.29962
|1.35237
|1.32287
|0.00
|0.00
|-0.50
|-400.95
|185890422
|2010.11.23 13:48
|buy
|0.25
|eurusd
|1.34758
|1.29962
|1.35237
|1.32287
|0.00
|0.00
|-0.84
|-617.75
|185893566
|2010.11.23 14:50
|buy
|0.42
|eurusd
|1.34560
|1.29962
|1.35237
|1.32287
|0.00
|0.00
|-1.40
|-954.66
|185894233
|2010.11.23 15:00
|buy
|0.70
|eurusd
|1.34340
|1.29962
|1.35237
|1.32287
|0.00
|0.00
|-2.34
|-1 437.10
|186036289
|2010.11.25 18:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.00124
|0.94124
|1.01224
|1.00335
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.10
|186033307
|2010.11.25 17:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|83.668
|83.974
|84.766
|84.115
|0.00
|0.00
|-0.02
|5.31
|0.00
|0.00
|-5.78
|-4 018.57
|Floating P/L:
|-4 024.35
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 370.44
|Floating P/L:
|-4 024.35
|Margin:
|4 671.19
|Balance:
|11 370.44
|Equity:
|7 346.09
|Free Margin:
|2 674.90
|Details:
|Gross Profit:
|20 722.75
|Gross Loss:
|19 352.31
|Total Net Profit:
|1 370.44
|Profit Factor:
|1.07
|Expected Payoff:
|0.98
|Absolute Drawdown:
|1 267.00
|Maximal Drawdown:
|6 580.75 (42.97%)
|Relative Drawdown:
|42.97% (6 580.75)
|Total Trades:
|1400
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|1400 (56.64%)
|Profit Trades (% of total):
|793 (56.64%)
|Loss trades (% of total):
|607 (43.36%)
|Largest
|profit trade:
|1 749.00
|loss trade:
|-1 923.60
|Average
|profit trade:
|26.13
|loss trade:
|-31.88
|Maximum
|consecutive wins ($):
|21 (2 031.16)
|consecutive losses ($):
|9 (-1 018.74)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 031.16 (21)
|consecutive loss (count):
|-4 943.80 (8)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2