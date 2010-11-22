FXOpen Investments Inc.
|Account: 1212488
|Name: juniarta tatang
|Currency: USD
|2010 November 26, 23:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33142948
|2010.11.22 13:30
|balance
|Deposit
|5 000.00
|33142991
|2010.11.22 13:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.6011
|1.5981
|0.0000
|2010.11.22 14:28
|1.5981
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|33142995
|2010.11.22 13:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3719
|1.3689
|0.0000
|2010.11.22 14:07
|1.3689
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|33142996
|2010.11.22 13:32
|buy
|0.10
|audusd
|0.9924
|0.9894
|0.0000
|2010.11.22 14:08
|0.9894
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|33143004
|2010.11.22 13:32
|buy
|0.10
|usdchf
|0.9894
|0.9864
|0.0000
|2010.11.23 11:16
|0.9891
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.03
|33143011
|2010.11.22 13:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|83.48
|83.18
|0.00
|2010.11.23 11:16
|83.61
|0.00
|0.00
|0.00
|15.55
|33143019
|2010.11.22 13:33
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0135
|1.0105
|0.0000
|2010.11.23 11:16
|1.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|55.93
|33144077
|2010.11.22 14:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5981
|0.0000
|0.0000
|2010.11.23 11:16
|1.5919
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|33144097
|2010.11.22 14:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3689
|0.0000
|0.0000
|2010.11.23 11:16
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|33144109
|2010.11.22 14:08
|sell
|0.10
|audusd
|0.9894
|0.0000
|0.0000
|2010.11.23 11:16
|0.9813
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|33144131
|2010.11.22 13:59
|sell stop
|0.10
|usdchf
|0.9864
|0.0000
|0.0000
|2010.11.23 11:16
|0.9891
|cancelled
|33144138
|2010.11.22 13:59
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|83.18
|0.00
|0.00
|2010.11.23 11:16
|83.60
|cancelled
|33144175
|2010.11.22 14:00
|sell stop
|0.10
|usdcad
|1.0105
|0.0000
|0.0000
|2010.11.23 11:17
|1.0190
|cancelled
|33191440
|2010.11.23 12:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3570
|1.3600
|0.0000
|2010.11.24 01:04
|1.3380
|0.00
|0.00
|0.00
|190.00
|33191446
|2010.11.23 12:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5918
|1.5948
|0.0000
|2010.11.23 14:26
|1.5948
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|33191451
|2010.11.23 12:08
|sell
|0.10
|usdjpy
|83.42
|83.84
|0.00
|2010.11.24 01:04
|83.14
|0.00
|0.00
|0.00
|33.68
|33191456
|2010.11.23 12:09
|sell
|0.10
|usdchf
|0.9895
|0.9925
|0.0000
|2010.11.23 17:14
|0.9925
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.23
|33191462
|2010.11.23 12:09
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0189
|1.0219
|0.0000
|2010.11.23 15:10
|1.0219
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.36
|33191471
|2010.11.23 12:09
|sell
|0.10
|audusd
|0.9811
|0.9841
|0.0000
|2010.11.24 01:04
|0.9734
|0.00
|0.00
|0.00
|77.00
|33191645
|2010.11.23 12:12
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|2010.11.24 01:04
|1.3382
|cancelled
|33191662
|2010.11.23 14:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5948
|0.0000
|0.0000
|2010.11.24 01:04
|1.5788
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|33191676
|2010.11.23 12:12
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|83.84
|0.00
|0.00
|2010.11.24 01:04
|83.14
|cancelled
|33191692
|2010.11.23 17:14
|buy
|0.10
|usdchf
|0.9925
|0.0000
|0.0000
|2010.11.24 01:04
|0.9966
|0.00
|0.00
|0.00
|41.14
|33191716
|2010.11.23 15:10
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0219
|0.0000
|0.0000
|2010.11.24 01:04
|1.0223
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|33191792
|2010.11.23 12:13
|buy stop
|0.10
|audusd
|0.9841
|0.0000
|0.0000
|2010.11.24 01:04
|0.9734
|cancelled
|33233271
|2010.11.24 01:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3381
|1.3351
|0.0000
|2010.11.24 10:40
|1.3351
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|33233276
|2010.11.24 01:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5790
|1.5760
|0.0000
|2010.11.24 11:09
|1.5760
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|33233279
|2010.11.24 01:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|83.15
|82.85
|0.00
|2010.11.24 18:18
|83.45
|0.00
|0.00
|0.00
|35.95
|33233280
|2010.11.24 01:08
|buy
|0.10
|usdchf
|0.9969
|0.9939
|0.0000
|2010.11.24 04:29
|0.9939
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.18
|33233282
|2010.11.24 01:08
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0228
|1.0198
|0.0000
|2010.11.24 03:11
|1.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.42
|33233284
|2010.11.24 01:08
|buy
|0.10
|audusd
|0.9737
|0.9707
|0.0000
|2010.11.24 18:18
|0.9829
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|33233319
|2010.11.24 10:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3351
|0.0000
|0.0000
|2010.11.24 18:18
|1.3375
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|33233324
|2010.11.24 11:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5760
|0.0000
|0.0000
|2010.11.24 18:18
|1.5776
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|33233330
|2010.11.24 01:11
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|82.85
|0.00
|0.00
|2010.11.24 18:18
|83.44
|cancelled
|33233344
|2010.11.24 04:29
|sell
|0.10
|usdchf
|0.9939
|0.0000
|0.0000
|2010.11.24 18:17
|0.9932
|0.00
|0.00
|0.00
|7.05
|33233355
|2010.11.24 03:11
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0198
|0.0000
|0.0000
|2010.11.24 18:17
|1.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|87.04
|33233370
|2010.11.24 01:12
|sell stop
|0.10
|audusd
|0.9707
|0.0000
|0.0000
|2010.11.24 18:18
|0.9829
|cancelled
|33287313
|2010.11.24 18:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3376
|1.3346
|0.0000
|2010.11.24 18:50
|1.3346
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|33287316
|2010.11.24 18:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.5777
|1.5747
|0.0000
|2010.11.25 07:30
|1.5747
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|33287318
|2010.11.24 18:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|83.47
|83.17
|0.00
|2010.11.26 14:31
|83.85
|0.00
|0.00
|0.00
|45.32
|33287322
|2010.11.24 18:18
|sell
|0.10
|usdchf
|0.9932
|0.0000
|0.0000
|2010.11.24 18:18
|0.9935
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.02
|33287336
|2010.11.24 18:18
|buy
|0.10
|usdchf
|0.9935
|0.9905
|0.0000
|2010.11.26 14:31
|1.0017
|0.00
|0.00
|0.00
|81.86
|33287337
|2010.11.24 18:18
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0110
|1.0080
|0.0000
|2010.11.25 10:38
|1.0080
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.76
|33287340
|2010.11.24 18:19
|buy
|0.10
|audusd
|0.9831
|0.9801
|0.0000
|2010.11.25 03:29
|0.9801
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|33287426
|2010.11.24 18:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3346
|0.0000
|0.0000
|2010.11.26 14:31
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|113.00
|33287445
|2010.11.25 07:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5747
|0.0000
|0.0000
|2010.11.26 14:31
|1.5687
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|33287457
|2010.11.24 18:21
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|83.17
|0.00
|0.00
|2010.11.26 14:31
|83.85
|cancelled
|33287468
|2010.11.24 18:21
|sell stop
|0.10
|usdchf
|0.9905
|0.0000
|0.0000
|2010.11.26 14:31
|1.0017
|cancelled
|33287485
|2010.11.25 10:38
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0080
|0.0000
|0.0000
|2010.11.26 14:31
|1.0235
|0.00
|0.00
|0.00
|-151.44
|33287493
|2010.11.25 03:29
|sell
|0.10
|audusd
|0.9801
|0.0000
|0.0000
|2010.11.26 14:31
|0.9635
|0.00
|0.00
|0.00
|166.00
|33376942
|2010.11.26 14:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|83.88
|84.18
|0.00
|2010.11.26 17:04
|84.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.64
|33376947
|2010.11.26 14:51
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0014
|1.0044
|0.0000
|2010.11.26 18:03
|1.0044
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.87
|
|0.00
|0.00
|0.00
|506.48
|Closed P/L:
|506.48
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33376951
|2010.11.26 14:51
|sell
|0.10
|audusd
|0.9644
|0.9674
|0.0000
|
|0.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33376936
|2010.11.26 14:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3235
|1.3265
|0.0000
|
|1.3247
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|33376938
|2010.11.26 14:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.5675
|1.5705
|0.0000
|
|1.5593
|0.00
|0.00
|0.00
|82.00
|33376949
|2010.11.26 14:51
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0216
|1.0246
|0.0000
|
|1.0203
|0.00
|0.00
|0.00
|12.74
|33376992
|2010.11.26 18:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0044
|0.0000
|0.0000
|
|1.0026
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.95
|33376988
|2010.11.26 17:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|84.18
|0.00
|0.00
|
|84.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.70
|
|0.00
|0.00
|0.00
|54.09
|
|Floating P/L:
|54.09
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|33377012
|2010.11.26 14:55
|buy stop
|0.10
|audusd
|0.9674
|0.0000
|0.0000
|
|0.9644
|33376974
|2010.11.26 14:53
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.3265
|0.0000
|0.0000
|
|1.3247
|33376982
|2010.11.26 14:54
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.5705
|0.0000
|0.0000
|
|1.5593
|33376999
|2010.11.26 14:55
|buy stop
|0.10
|usdcad
|1.0246
|0.0000
|0.0000
|
|1.0203
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|506.48
|Floating P/L:
|54.09
|Margin:
|342.77
|Balance:
|5 506.48
|Equity:
|5 560.57
|Free Margin:
|5 217.80