FXOpen Investments Inc.

Account: 1212488 Name: juniarta tatang Currency: USD 2010 November 26, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
331429482010.11.22 13:30balanceDeposit5 000.00
331429912010.11.22 13:32buy0.10gbpusd1.60111.59810.00002010.11.22 14:281.59810.000.000.00-30.00
331429952010.11.22 13:32buy0.10eurusd1.37191.36890.00002010.11.22 14:071.36890.000.000.00-30.00
331429962010.11.22 13:32buy0.10audusd0.99240.98940.00002010.11.22 14:080.98940.000.000.00-30.00
331430042010.11.22 13:32buy0.10usdchf0.98940.98640.00002010.11.23 11:160.98910.000.000.00-3.03
331430112010.11.22 13:32buy0.10usdjpy83.4883.180.002010.11.23 11:1683.610.000.000.0015.55
331430192010.11.22 13:33buy0.10usdcad1.01351.01050.00002010.11.23 11:161.01920.000.000.0055.93
331440772010.11.22 14:28sell0.10gbpusd1.59810.00000.00002010.11.23 11:161.59190.000.000.0062.00
331440972010.11.22 14:07sell0.10eurusd1.36890.00000.00002010.11.23 11:161.35890.000.000.00100.00
331441092010.11.22 14:08sell0.10audusd0.98940.00000.00002010.11.23 11:160.98130.000.000.0081.00
331441312010.11.22 13:59sell stop0.10usdchf0.98640.00000.00002010.11.23 11:160.9891cancelled
331441382010.11.22 13:59sell stop0.10usdjpy83.180.000.002010.11.23 11:1683.60cancelled
331441752010.11.22 14:00sell stop0.10usdcad1.01050.00000.00002010.11.23 11:171.0190cancelled
331914402010.11.23 12:08sell0.10eurusd1.35701.36000.00002010.11.24 01:041.33800.000.000.00190.00
331914462010.11.23 12:08sell0.10gbpusd1.59181.59480.00002010.11.23 14:261.59480.000.000.00-30.00
331914512010.11.23 12:08sell0.10usdjpy83.4283.840.002010.11.24 01:0483.140.000.000.0033.68
331914562010.11.23 12:09sell0.10usdchf0.98950.99250.00002010.11.23 17:140.99250.000.000.00-30.23
331914622010.11.23 12:09sell0.10usdcad1.01891.02190.00002010.11.23 15:101.02190.000.000.00-29.36
331914712010.11.23 12:09sell0.10audusd0.98110.98410.00002010.11.24 01:040.97340.000.000.0077.00
331916452010.11.23 12:12buy stop0.10eurusd1.36000.00000.00002010.11.24 01:041.3382cancelled
331916622010.11.23 14:26buy0.10gbpusd1.59480.00000.00002010.11.24 01:041.57880.000.000.00-160.00
331916762010.11.23 12:12buy stop0.10usdjpy83.840.000.002010.11.24 01:0483.14cancelled
331916922010.11.23 17:14buy0.10usdchf0.99250.00000.00002010.11.24 01:040.99660.000.000.0041.14
331917162010.11.23 15:10buy0.10usdcad1.02190.00000.00002010.11.24 01:041.02230.000.000.003.91
331917922010.11.23 12:13buy stop0.10audusd0.98410.00000.00002010.11.24 01:040.9734cancelled
332332712010.11.24 01:08buy0.10eurusd1.33811.33510.00002010.11.24 10:401.33510.000.000.00-30.00
332332762010.11.24 01:08buy0.10gbpusd1.57901.57600.00002010.11.24 11:091.57600.000.000.00-30.00
332332792010.11.24 01:08buy0.10usdjpy83.1582.850.002010.11.24 18:1883.450.000.000.0035.95
332332802010.11.24 01:08buy0.10usdchf0.99690.99390.00002010.11.24 04:290.99390.000.000.00-30.18
332332822010.11.24 01:08buy0.10usdcad1.02281.01980.00002010.11.24 03:111.01980.000.000.00-29.42
332332842010.11.24 01:08buy0.10audusd0.97370.97070.00002010.11.24 18:180.98290.000.000.0092.00
332333192010.11.24 10:40sell0.10eurusd1.33510.00000.00002010.11.24 18:181.33750.000.000.00-24.00
332333242010.11.24 11:09sell0.10gbpusd1.57600.00000.00002010.11.24 18:181.57760.000.000.00-16.00
332333302010.11.24 01:11sell stop0.10usdjpy82.850.000.002010.11.24 18:1883.44cancelled
332333442010.11.24 04:29sell0.10usdchf0.99390.00000.00002010.11.24 18:170.99320.000.000.007.05
332333552010.11.24 03:11sell0.10usdcad1.01980.00000.00002010.11.24 18:171.01100.000.000.0087.04
332333702010.11.24 01:12sell stop0.10audusd0.97070.00000.00002010.11.24 18:180.9829cancelled
332873132010.11.24 18:18buy0.10eurusd1.33761.33460.00002010.11.24 18:501.33460.000.000.00-30.00
332873162010.11.24 18:18buy0.10gbpusd1.57771.57470.00002010.11.25 07:301.57470.000.000.00-30.00
332873182010.11.24 18:18buy0.10usdjpy83.4783.170.002010.11.26 14:3183.850.000.000.0045.32
332873222010.11.24 18:18sell0.10usdchf0.99320.00000.00002010.11.24 18:180.99350.000.000.00-3.02
332873362010.11.24 18:18buy0.10usdchf0.99350.99050.00002010.11.26 14:311.00170.000.000.0081.86
332873372010.11.24 18:18buy0.10usdcad1.01101.00800.00002010.11.25 10:381.00800.000.000.00-29.76
332873402010.11.24 18:19buy0.10audusd0.98310.98010.00002010.11.25 03:290.98010.000.000.00-30.00
332874262010.11.24 18:50sell0.10eurusd1.33460.00000.00002010.11.26 14:311.32330.000.000.00113.00
332874452010.11.25 07:30sell0.10gbpusd1.57470.00000.00002010.11.26 14:311.56870.000.000.0060.00
332874572010.11.24 18:21sell stop0.10usdjpy83.170.000.002010.11.26 14:3183.85cancelled
332874682010.11.24 18:21sell stop0.10usdchf0.99050.00000.00002010.11.26 14:311.0017cancelled
332874852010.11.25 10:38sell0.10usdcad1.00800.00000.00002010.11.26 14:311.02350.000.000.00-151.44
332874932010.11.25 03:29sell0.10audusd0.98010.00000.00002010.11.26 14:310.96350.000.000.00166.00
333769422010.11.26 14:51sell0.10usdjpy83.8884.180.002010.11.26 17:0484.180.000.000.00-35.64
333769472010.11.26 14:51sell0.10usdchf1.00141.00440.00002010.11.26 18:031.00440.000.000.00-29.87
  0.00 0.00 0.00 506.48
Closed P/L: 506.48
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
333769512010.11.26 14:51sell0.10audusd0.96440.96740.0000 0.96440.000.000.000.00
333769362010.11.26 14:51sell0.10eurusd1.32351.32650.0000 1.32470.000.000.00-12.00
333769382010.11.26 14:51sell0.10gbpusd1.56751.57050.0000 1.55930.000.000.0082.00
333769492010.11.26 14:51sell0.10usdcad1.02161.02460.0000 1.02030.000.000.0012.74
333769922010.11.26 18:03buy0.10usdchf1.00440.00000.0000 1.00260.000.000.00-17.95
333769882010.11.26 17:04buy0.10usdjpy84.180.000.00 84.090.000.000.00-10.70
  0.00 0.00 0.00 54.09
 Floating P/L: 54.09
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
333770122010.11.26 14:55buy stop0.10audusd0.96740.00000.0000 0.9644
333769742010.11.26 14:53buy stop0.10eurusd1.32650.00000.0000 1.3247
333769822010.11.26 14:54buy stop0.10gbpusd1.57050.00000.0000 1.5593
333769992010.11.26 14:55buy stop0.10usdcad1.02460.00000.0000 1.0203
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 506.48 Floating P/L: 54.09 Margin: 342.77
Balance: 5 506.48 Equity: 5 560.57 Free Margin: 5 217.80