Strategy Tester Report
Moving Average
Forex.comUK-Demo(R) (Build 225)

SymbolGBPUSDFXF (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2010.10.01 00:00 - 2010.11.22 23:10 (2010.10.01 - 2010.11.23)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersLots=0.1; MaximumRisk=0.02; DecreaseFactor=3; MovingPeriod=12; MovingShift=6;
Bars in test11614Ticks modelled708524Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors456
Initial deposit10000.00
Total net profit-3005.00Gross profit3172.20Gross loss-6177.20
Profit factor0.51Expected payoff-5.43
Absolute drawdown3019.00Maximal drawdown3260.00 (31.83%)Relative drawdown31.83% (3260.00)
Total trades553Short positions (won %)269 (18.22%)Long positions (won %)284 (20.42%)
Profit trades (% of total)107 (19.35%)Loss trades (% of total)446 (80.65%)
Largestprofit trade246.00loss trade-86.00
Averageprofit trade29.65loss trade-13.85
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (71.00)consecutive losses (loss in money)19 (-177.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)262.00 (2)consecutive loss (count of losses)-306.00 (18)
Averageconsecutive wins1consecutive losses5
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12010.10.01 00:55sell10.201.57230.00000.0000
22010.10.01 01:00close10.201.57300.00000.0000-14.009986.00
32010.10.01 01:05buy20.201.57410.00000.0000
42010.10.01 03:10close20.201.57270.00000.0000-28.009958.00
52010.10.01 03:26buy30.101.57320.00000.0000
62010.10.01 05:35close30.101.57350.00000.00003.009961.00
72010.10.01 06:50buy40.201.57320.00000.0000
82010.10.01 10:45close40.201.58430.00000.0000222.0010183.00
92010.10.01 11:55sell50.201.58300.00000.0000
102010.10.01 12:06close50.201.58350.00000.0000-10.0010173.00
112010.10.01 12:10sell60.201.58290.00000.0000
122010.10.01 12:25close60.201.58380.00000.0000-18.0010155.00
132010.10.01 12:35buy70.101.58400.00000.0000
142010.10.01 12:45close70.101.58160.00000.0000-24.0010131.00
152010.10.01 12:55buy80.101.58370.00000.0000
162010.10.01 13:05close80.101.58190.00000.0000-18.0010113.00
172010.10.01 13:35buy90.101.58350.00000.0000
182010.10.01 13:50close90.101.58220.00000.0000-13.0010100.00
192010.10.01 14:15buy100.101.58310.00000.0000
202010.10.01 14:45close100.101.58160.00000.0000-15.0010085.00
212010.10.01 15:25buy110.101.58310.00000.0000
222010.10.01 15:55close110.101.58110.00000.0000-20.0010065.00
232010.10.01 16:00buy120.101.58300.00000.0000
242010.10.01 16:15close120.101.58120.00000.0000-18.0010047.00
252010.10.01 16:20buy130.101.58240.00000.0000
262010.10.01 16:25close130.101.58130.00000.0000-11.0010036.00
272010.10.01 16:40buy140.101.58280.00000.0000
282010.10.01 17:00close140.101.58180.00000.0000-10.0010026.00
292010.10.01 17:05buy150.101.58280.00000.0000
302010.10.01 19:05close150.101.58270.00000.0000-1.0010025.00
312010.10.01 19:10buy160.101.58340.00000.0000
322010.10.01 20:45close160.101.58240.00000.0000-10.0010015.00
332010.10.03 22:10sell170.101.58060.00000.0000
342010.10.03 22:25close170.101.58110.00000.0000-5.0010010.00
352010.10.04 00:05sell180.101.58120.00000.0000
362010.10.04 01:30close180.101.58090.00000.00003.0010013.00
372010.10.04 01:35sell190.201.58000.00000.0000
382010.10.04 02:15close190.201.58030.00000.0000-6.0010007.00
392010.10.04 03:21sell200.201.57980.00000.0000
402010.10.04 03:45close200.201.58080.00000.0000-20.009987.00
412010.10.04 03:50sell210.101.58020.00000.0000
422010.10.04 06:40close210.101.57990.00000.00003.009990.00
432010.10.04 07:05sell220.201.57790.00000.0000
442010.10.04 10:00close220.201.57920.00000.0000-26.009964.00
452010.10.04 12:05sell230.201.58300.00000.0000
462010.10.04 12:20close230.201.58390.00000.0000-18.009946.00
472010.10.04 12:25sell240.101.58290.00000.0000
482010.10.04 12:35close240.101.58440.00000.0000-15.009931.00
492010.10.04 14:30buy250.101.58580.00000.0000
502010.10.04 16:30close250.101.58430.00000.0000-15.009916.00
512010.10.04 17:50buy260.101.58460.00000.0000
522010.10.04 17:55close260.101.58340.00000.0000-12.009904.00
532010.10.04 18:05sell270.101.58330.00000.0000
542010.10.04 18:15close270.101.58420.00000.0000-9.009895.00
552010.10.04 18:25sell280.101.58330.00000.0000
562010.10.04 18:40close280.101.58410.00000.0000-8.009887.00
572010.10.04 18:45sell290.101.58300.00000.0000
582010.10.05 00:35close290.101.58180.00000.000011.409898.40
592010.10.05 02:15buy300.201.58150.00000.0000
602010.10.05 02:30close300.201.58060.00000.0000-18.009880.40
612010.10.05 02:45buy310.201.58140.00000.0000
622010.10.05 03:40close310.201.58000.00000.0000-28.009852.40
632010.10.05 03:55buy320.101.58220.00000.0000
642010.10.05 04:30close320.101.58130.00000.0000-9.009843.40
652010.10.05 04:40buy330.101.58240.00000.0000
662010.10.05 05:05close330.101.58140.00000.0000-10.009833.40
672010.10.05 06:10buy340.101.58180.00000.0000
682010.10.05 06:45close340.101.58010.00000.0000-17.009816.40
692010.10.05 07:40buy350.101.58090.00000.0000
702010.10.05 10:20close350.101.58770.00000.000068.009884.40
712010.10.05 11:55sell360.201.58700.00000.0000
722010.10.05 12:00close360.201.58750.00000.0000-10.009874.40
732010.10.05 12:10buy370.201.58770.00000.0000
742010.10.05 12:45close370.201.58760.00000.0000-2.009872.40
752010.10.05 12:55buy380.101.58890.00000.0000
762010.10.05 13:10close380.101.58760.00000.0000-13.009859.40
772010.10.05 13:15buy390.101.58880.00000.0000
782010.10.05 13:20close390.101.58800.00000.0000-8.009851.40
792010.10.05 14:20sell400.101.58730.00000.0000
802010.10.05 14:25close400.101.58810.00000.0000-8.009843.40
812010.10.05 15:50sell410.101.59080.00000.0000
822010.10.05 17:50close410.101.59040.00000.00004.009847.40
832010.10.05 17:55buy420.201.59050.00000.0000
842010.10.05 18:05close420.201.58940.00000.0000-22.009825.40
852010.10.05 18:10buy430.201.59030.00000.0000
862010.10.05 18:15close430.201.58970.00000.0000-12.009813.40
872010.10.05 18:25buy440.101.59030.00000.0000
882010.10.05 18:30close440.101.58970.00000.0000-6.009807.40
892010.10.05 18:35buy450.101.59070.00000.0000
902010.10.05 18:45close450.101.58950.00000.0000-12.009795.40
912010.10.05 19:00buy460.101.59020.00000.0000
922010.10.05 19:10close460.101.58980.00000.0000-4.009791.40
932010.10.05 19:35sell470.101.58940.00000.0000
942010.10.05 21:00close470.101.58910.00000.00003.009794.40
952010.10.05 21:10sell480.201.58860.00000.0000
962010.10.05 21:40close480.201.58920.00000.0000-12.009782.40
972010.10.05 23:35buy490.201.58940.00000.0000
982010.10.06 01:25close490.201.58960.00000.00004.409786.80
992010.10.06 01:30buy500.201.59030.00000.0000
1002010.10.06 01:40close500.201.58950.00000.0000-16.009770.80
1012010.10.06 02:00buy510.201.59060.00000.0000
1022010.10.06 02:05close510.201.59000.00000.0000-12.009758.80
1032010.10.06 02:10sell520.101.58990.00000.0000
1042010.10.06 05:20close520.101.59170.00000.0000-18.009740.80
1052010.10.06 05:55buy530.101.59130.00000.0000
1062010.10.06 06:30close530.101.59060.00000.0000-7.009733.80
1072010.10.06 06:35buy540.101.59210.00000.0000
1082010.10.06 06:50close540.101.59050.00000.0000-16.009717.80
1092010.10.06 06:55buy550.101.59180.00000.0000
1102010.10.06 07:35close550.101.59100.00000.0000-8.009709.80
1112010.10.06 08:40buy560.101.59130.00000.0000
1122010.10.06 09:25close560.101.58980.00000.0000-15.009694.80
1132010.10.06 11:30buy570.101.58990.00000.0000
1142010.10.06 11:35close570.101.58810.00000.0000-18.009676.80
1152010.10.06 11:40buy580.101.58930.00000.0000
1162010.10.06 12:10close580.101.58830.00000.0000-10.009666.80
1172010.10.06 12:15buy590.101.58850.00000.0000
1182010.10.06 12:25close590.101.58820.00000.0000-3.009663.80
1192010.10.06 13:30buy600.101.58680.00000.0000
1202010.10.06 14:25close600.101.58540.00000.0000-14.009649.80
1212010.10.06 14:45buy610.101.58730.00000.0000
1222010.10.06 17:05close610.101.58960.00000.000023.009672.80
1232010.10.06 18:00buy620.201.59010.00000.0000
1242010.10.06 18:05close620.201.58940.00000.0000-14.009658.80
1252010.10.06 18:20sell630.201.58880.00000.0000
1262010.10.06 18:50close630.201.58960.00000.0000-16.009642.80
1272010.10.06 19:00buy640.101.58950.00000.0000
1282010.10.06 19:11close640.101.58900.00000.0000-5.009637.80
1292010.10.06 19:15buy650.101.58970.00000.0000
1302010.10.06 19:20close650.101.58890.00000.0000-8.009629.80
1312010.10.06 19:37sell660.101.58890.00000.0000
1322010.10.07 00:45close660.101.58690.00000.000018.209648.00
1332010.10.07 01:15sell670.201.58630.00000.0000
1342010.10.07 06:10close670.201.58820.00000.0000-38.009610.00
1352010.10.07 07:40buy680.201.58980.00000.0000
1362010.10.07 10:35close680.201.59310.00000.000066.009676.00
1372010.10.07 10:40buy690.201.59460.00000.0000
1382010.10.07 13:05close690.201.59800.00000.000068.009744.00
1392010.10.07 13:10buy700.201.59880.00000.0000
1402010.10.07 13:15close700.201.59680.00000.0000-40.009704.00
1412010.10.07 15:05sell710.201.59280.00000.0000
1422010.10.07 18:00close710.201.58650.00000.0000126.009830.00
1432010.10.07 19:40buy720.201.58710.00000.0000
1442010.10.07 19:50close720.201.58630.00000.0000-16.009814.00
1452010.10.07 20:15buy730.201.58750.00000.0000
1462010.10.07 20:20close730.201.58670.00000.0000-16.009798.00
1472010.10.07 20:25buy740.101.58740.00000.0000
1482010.10.07 21:35close740.101.58680.00000.0000-6.009792.00
1492010.10.07 22:15buy750.101.58770.00000.0000
1502010.10.07 23:20close750.101.58760.00000.0000-1.009791.00
1512010.10.07 23:25sell760.101.58750.00000.0000
1522010.10.07 23:30close760.101.58800.00000.0000-5.009786.00
1532010.10.07 23:35buy770.101.58830.00000.0000
1542010.10.07 23:40close770.101.58780.00000.0000-5.009781.00
1552010.10.07 23:47sell780.101.58780.00000.0000
1562010.10.08 00:50close780.101.58760.00000.00001.409782.40
1572010.10.08 01:35sell790.201.58680.00000.0000
1582010.10.08 01:40close790.201.58720.00000.0000-8.009774.40
1592010.10.08 02:20buy800.201.58770.00000.0000
1602010.10.08 03:50close800.201.58910.00000.000028.009802.40
1612010.10.08 04:00buy810.201.58980.00000.0000
1622010.10.08 04:20close810.201.58930.00000.0000-10.009792.40
1632010.10.08 04:25sell820.201.58880.00000.0000
1642010.10.08 05:00close820.201.58940.00000.0000-12.009780.40
1652010.10.08 08:40buy830.101.58470.00000.0000
1662010.10.08 10:10close830.101.58530.00000.00006.009786.40
1672010.10.08 10:50buy840.201.58720.00000.0000
1682010.10.08 12:05close840.201.58680.00000.0000-8.009778.40
1692010.10.08 12:10buy850.201.58760.00000.0000
1702010.10.08 12:15close850.201.58550.00000.0000-42.009736.40
1712010.10.08 12:35buy860.101.59090.00000.0000
1722010.10.08 15:00close860.101.59290.00000.000020.009756.40
1732010.10.08 15:40buy870.201.59480.00000.0000
1742010.10.08 15:50close870.201.59370.00000.0000-22.009734.40
1752010.10.08 15:55buy880.201.59460.00000.0000
1762010.10.08 17:15close880.201.59450.00000.0000-2.009732.40
1772010.10.08 17:35sell890.101.59490.00000.0000
1782010.10.08 18:10close890.101.59580.00000.0000-9.009723.40
1792010.10.08 19:40sell900.101.59490.00000.0000
1802010.10.08 20:35close900.101.59560.00000.0000-7.009716.40
1812010.10.10 23:05buy910.101.59530.00000.0000
1822010.10.11 00:30close910.101.59420.00000.0000-10.809705.60
1832010.10.11 01:45buy920.101.59420.00000.0000
1842010.10.11 02:45close920.101.59400.00000.0000-2.009703.60
1852010.10.11 03:00buy930.101.59500.00000.0000
1862010.10.11 03:27close930.101.59440.00000.0000-6.009697.60
1872010.10.11 04:55sell940.101.59360.00000.0000
1882010.10.11 05:16close940.101.59420.00000.0000-6.009691.60
1892010.10.11 05:50sell950.101.59350.00000.0000
1902010.10.11 06:25close950.101.59460.00000.0000-11.009680.60
1912010.10.11 06:35sell960.101.59350.00000.0000
1922010.10.11 06:50close960.101.59420.00000.0000-7.009673.60
1932010.10.11 07:00sell970.101.59280.00000.0000
1942010.10.11 07:05close970.101.59490.00000.0000-21.009652.60
1952010.10.11 07:25sell980.101.59300.00000.0000
1962010.10.11 07:50close980.101.59440.00000.0000-14.009638.60
1972010.10.11 08:05buy990.101.59450.00000.0000
1982010.10.11 08:30close990.101.59340.00000.0000-11.009627.60
1992010.10.11 08:35buy1000.101.59450.00000.0000
2002010.10.11 10:20close1000.101.59380.00000.0000-7.009620.60
2012010.10.11 11:00buy1010.101.59450.00000.0000
2022010.10.11 11:15close1010.101.59360.00000.0000-9.009611.60
2032010.10.11 11:20buy1020.101.59440.00000.0000
2042010.10.11 12:05close1020.101.59370.00000.0000-7.009604.60
2052010.10.11 13:10sell1030.101.59320.00000.0000
2062010.10.11 13:20close1030.101.59390.00000.0000-7.009597.60
2072010.10.11 13:40sell1040.101.59320.00000.0000
2082010.10.11 13:55close1040.101.59390.00000.0000-7.009590.60
2092010.10.11 14:00sell1050.101.59290.00000.0000
2102010.10.11 17:00close1050.101.59010.00000.000028.009618.60
2112010.10.11 18:00sell1060.201.58870.00000.0000
2122010.10.11 18:40close1060.201.58960.00000.0000-18.009600.60
2132010.10.11 18:55sell1070.201.58780.00000.0000
2142010.10.11 20:16close1070.201.58800.00000.0000-4.009596.60
2152010.10.11 21:25sell1080.101.58780.00000.0000
2162010.10.11 21:36close1080.101.58820.00000.0000-4.009592.60
2172010.10.11 23:05sell1090.101.58810.00000.0000
2182010.10.12 00:10close1090.101.58850.00000.0000-4.609588.00
2192010.10.12 01:05sell1100.101.58730.00000.0000
2202010.10.12 01:10close1100.101.58820.00000.0000-9.009579.00
2212010.10.12 01:15sell1110.101.58730.00000.0000
2222010.10.12 01:30close1110.101.58850.00000.0000-12.009567.00
2232010.10.12 01:35sell1120.101.58770.00000.0000
2242010.10.12 01:45close1120.101.58870.00000.0000-10.009557.00
2252010.10.12 05:25buy1130.101.59110.00000.0000
2262010.10.12 05:55close1130.101.58930.00000.0000-18.009539.00
2272010.10.12 07:30sell1140.101.58710.00000.0000
2282010.10.12 07:45close1140.101.58820.00000.0000-11.009528.00
2292010.10.12 07:50sell1150.101.58760.00000.0000
2302010.10.12 09:45close1150.101.58310.00000.000045.009573.00
2312010.10.12 10:30buy1160.201.58290.00000.0000
2322010.10.12 12:00close1160.201.58400.00000.000022.009595.00
2332010.10.12 12:50buy1170.201.58530.00000.0000
2342010.10.12 13:20close1170.201.58380.00000.0000-30.009565.00
2352010.10.12 14:55buy1180.201.58140.00000.0000
2362010.10.12 15:00close1180.201.57830.00000.0000-62.009503.00
2372010.10.12 15:20buy1190.101.58080.00000.0000
2382010.10.12 15:30close1190.101.57910.00000.0000-17.009486.00
2392010.10.12 15:40buy1200.101.58070.00000.0000
2402010.10.12 15:55close1200.101.57940.00000.0000-13.009473.00
2412010.10.12 16:00buy1210.101.58020.00000.0000
2422010.10.12 16:20close1210.101.57910.00000.0000-11.009462.00
2432010.10.12 16:45buy1220.101.58000.00000.0000
2442010.10.12 18:50close1220.101.57790.00000.0000-21.009441.00
2452010.10.12 19:25buy1230.101.57940.00000.0000
2462010.10.12 23:16close1230.101.58010.00000.00007.009448.00
2472010.10.13 00:00sell1240.201.58020.00000.0000
2482010.10.13 01:20close1240.201.57940.00000.000016.009464.00
2492010.10.13 04:25buy1250.201.58270.00000.0000
2502010.10.13 06:25close1250.201.58340.00000.000014.009478.00
2512010.10.13 06:30buy1260.201.58430.00000.0000
2522010.10.13 06:35close1260.201.58320.00000.0000-22.009456.00
2532010.10.13 06:40buy1270.201.58440.00000.0000
2542010.10.13 09:00close1270.201.58650.00000.000042.009498.00
2552010.10.13 09:50buy1280.201.58740.00000.0000
2562010.10.13 10:05close1280.201.58520.00000.0000-44.009454.00
2572010.10.13 12:05buy1290.201.58460.00000.0000
2582010.10.13 12:15close1290.201.58390.00000.0000-14.009440.00
2592010.10.13 12:20buy1300.101.58460.00000.0000
2602010.10.13 13:00close1300.101.58400.00000.0000-6.009434.00
2612010.10.13 14:10buy1310.101.58340.00000.0000
2622010.10.13 15:40close1310.101.58380.00000.00004.009438.00
2632010.10.13 17:35sell1320.201.58710.00000.0000
2642010.10.13 17:40close1320.201.58810.00000.0000-20.009418.00
2652010.10.13 18:50sell1330.201.58890.00000.0000
2662010.10.13 18:55close1330.201.59000.00000.0000-22.009396.00
2672010.10.13 19:00sell1340.101.58900.00000.0000
2682010.10.13 19:40close1340.101.58970.00000.0000-7.009389.00
2692010.10.13 20:05buy1350.101.58970.00000.0000
2702010.10.13 21:10close1350.101.58910.00000.0000-6.009383.00
2712010.10.13 21:25buy1360.101.58990.00000.0000
2722010.10.14 01:15close1360.101.59450.00000.000046.609429.60
2732010.10.14 01:25buy1370.201.59580.00000.0000
2742010.10.14 01:30close1370.201.59470.00000.0000-22.009407.60
2752010.10.14 01:35buy1380.201.59620.00000.0000
2762010.10.14 03:25close1380.201.59750.00000.000026.009433.60
2772010.10.14 03:30buy1390.201.59840.00000.0000
2782010.10.14 03:55close1390.201.59760.00000.0000-16.009417.60
2792010.10.14 04:50buy1400.201.59790.00000.0000
2802010.10.14 05:55close1400.201.59750.00000.0000-8.009409.60
2812010.10.14 06:00buy1410.101.59830.00000.0000
2822010.10.14 08:40close1410.101.60410.00000.000058.009467.60
2832010.10.14 09:10buy1420.201.60560.00000.0000
2842010.10.14 09:15close1420.201.60470.00000.0000-18.009449.60
2852010.10.14 09:20sell1430.201.60430.00000.0000
2862010.10.14 09:25close1430.201.60610.00000.0000-36.009413.60
2872010.10.14 10:00sell1440.101.60430.00000.0000
2882010.10.14 14:30close1440.101.59960.00000.000047.009460.60
2892010.10.14 15:25sell1450.201.59910.00000.0000
2902010.10.14 16:50close1450.201.59860.00000.000010.009470.60
2912010.10.14 17:10sell1460.201.59760.00000.0000
2922010.10.14 17:25close1460.201.59900.00000.0000-28.009442.60
2932010.10.14 18:30sell1470.201.59880.00000.0000
2942010.10.14 19:25close1470.201.60010.00000.0000-26.009416.60
2952010.10.14 21:15sell1480.101.60070.00000.0000
2962010.10.15 00:15close1480.101.59970.00000.00009.409426.00
2972010.10.15 00:25sell1490.201.59860.00000.0000
2982010.10.15 00:55close1490.201.59950.00000.0000-18.009408.00
2992010.10.15 02:05sell1500.201.59960.00000.0000
3002010.10.15 03:26close1500.201.60050.00000.0000-18.009390.00
3012010.10.15 03:30sell1510.101.59980.00000.0000
3022010.10.15 03:50close1510.101.60040.00000.0000-6.009384.00
3032010.10.15 03:55sell1520.101.59980.00000.0000
3042010.10.15 04:10close1520.101.60070.00000.0000-9.009375.00
3052010.10.15 05:25sell1530.101.60080.00000.0000
3062010.10.15 05:40close1530.101.60230.00000.0000-15.009360.00
3072010.10.15 05:45sell1540.101.60130.00000.0000
3082010.10.15 05:50close1540.101.60310.00000.0000-18.009342.00
3092010.10.15 05:55sell1550.101.60120.00000.0000
3102010.10.15 06:05close1550.101.60230.00000.0000-11.009331.00
3112010.10.15 06:50sell1560.101.60170.00000.0000
3122010.10.15 06:55close1560.101.60310.00000.0000-14.009317.00
3132010.10.15 07:25sell1570.101.60210.00000.0000
3142010.10.15 07:30close1570.101.60340.00000.0000-13.009304.00
3152010.10.15 08:55sell1580.101.60450.00000.0000
3162010.10.15 09:45close1580.101.60500.00000.0000-5.009299.00
3172010.10.15 09:50sell1590.101.60430.00000.0000
3182010.10.15 11:50close1590.101.60590.00000.0000-16.009283.00
3192010.10.15 12:00sell1600.101.60440.00000.0000
3202010.10.15 12:05close1600.101.60600.00000.0000-16.009267.00
3212010.10.15 13:00sell1610.101.60290.00000.0000
3222010.10.15 15:10close1610.101.60320.00000.0000-3.009264.00
3232010.10.15 15:50sell1620.101.60260.00000.0000
3242010.10.15 16:50close1620.101.60320.00000.0000-6.009258.00
3252010.10.15 17:00sell1630.101.60180.00000.0000
3262010.10.15 19:45close1630.101.59880.00000.000030.009288.00
3272010.10.15 19:55buy1640.201.59880.00000.0000
3282010.10.15 20:20close1640.201.59790.00000.0000-18.009270.00
3292010.10.15 20:30sell1650.201.59800.00000.0000
3302010.10.17 21:35close1650.201.59890.00000.0000-18.009252.00
3312010.10.17 22:00sell1660.101.59780.00000.0000
3322010.10.17 22:05close1660.101.59850.00000.0000-7.009245.00
3332010.10.17 22:10sell1670.101.59780.00000.0000
3342010.10.17 22:30close1670.101.59850.00000.0000-7.009238.00
3352010.10.17 22:51sell1680.101.59800.00000.0000
3362010.10.17 23:05close1680.101.59990.00000.0000-19.009219.00
3372010.10.18 00:05sell1690.101.59840.00000.0000
3382010.10.18 03:25close1690.101.59320.00000.000052.009271.00
3392010.10.18 03:50sell1700.201.59220.00000.0000
3402010.10.18 04:00close1700.201.59320.00000.0000-20.009251.00
3412010.10.18 04:11sell1710.201.59270.00000.0000
3422010.10.18 04:15close1710.201.59340.00000.0000-14.009237.00
3432010.10.18 05:40sell1720.101.59370.00000.0000
3442010.10.18 11:00close1720.101.58980.00000.000039.009276.00
3452010.10.18 11:15sell1730.201.58840.00000.0000
3462010.10.18 11:25close1730.201.58920.00000.0000-16.009260.00
3472010.10.18 11:35buy1740.201.58980.00000.0000
3482010.10.18 11:40close1740.201.58820.00000.0000-32.009228.00
3492010.10.18 12:20buy1750.101.59040.00000.0000
3502010.10.18 13:05close1750.101.58880.00000.0000-16.009212.00
3512010.10.18 13:50buy1760.101.59150.00000.0000
3522010.10.18 14:05close1760.101.58850.00000.0000-30.009182.00
3532010.10.18 14:15buy1770.101.59050.00000.0000
3542010.10.18 14:25close1770.101.58890.00000.0000-16.009166.00
3552010.10.18 15:00buy1780.101.59020.00000.0000
3562010.10.18 15:35close1780.101.58850.00000.0000-17.009149.00
3572010.10.18 15:40buy1790.101.58960.00000.0000
3582010.10.18 17:45close1790.101.59250.00000.000029.009178.00
3592010.10.18 17:50sell1800.201.59210.00000.0000
3602010.10.18 18:00close1800.201.59310.00000.0000-20.009158.00
3612010.10.18 18:05sell1810.201.59260.00000.0000
3622010.10.18 18:20close1810.201.59290.00000.0000-6.009152.00
3632010.10.18 19:20sell1820.101.59260.00000.0000
3642010.10.18 19:45close1820.101.59370.00000.0000-11.009141.00
3652010.10.18 20:15sell1830.101.59270.00000.0000
3662010.10.18 21:45close1830.101.59030.00000.000024.009165.00
3672010.10.18 22:16sell1840.201.58860.00000.0000
3682010.10.18 22:45close1840.201.58950.00000.0000-18.009147.00
3692010.10.18 23:30sell1850.201.58850.00000.0000
3702010.10.18 23:35close1850.201.58950.00000.0000-20.009127.00
3712010.10.19 01:05sell1860.101.59080.00000.0000
3722010.10.19 04:15close1860.101.58860.00000.000022.009149.00
3732010.10.19 04:45sell1870.201.58750.00000.0000
3742010.10.19 05:05close1870.201.58820.00000.0000-14.009135.00
3752010.10.19 07:00sell1880.201.58490.00000.0000
3762010.10.19 07:55close1880.201.58470.00000.00004.009139.00
3772010.10.19 08:45sell1890.201.58350.00000.0000
3782010.10.19 14:00close1890.201.57330.00000.0000204.009343.00
3792010.10.19 14:40sell1900.201.57120.00000.0000
3802010.10.19 15:00close1900.201.57280.00000.0000-32.009311.00
3812010.10.19 15:10sell1910.201.57130.00000.0000
3822010.10.19 15:40close1910.201.57370.00000.0000-48.009263.00
3832010.10.19 16:20buy1920.101.57280.00000.0000
3842010.10.19 16:35close1920.101.57210.00000.0000-7.009256.00
3852010.10.19 16:50buy1930.101.57320.00000.0000
3862010.10.19 17:10close1930.101.57200.00000.0000-12.009244.00
3872010.10.19 17:55sell1940.101.57220.00000.0000
3882010.10.19 18:00close1940.101.57330.00000.0000-11.009233.00
3892010.10.19 18:05sell1950.101.57090.00000.0000
3902010.10.19 20:00close1950.101.57030.00000.00006.009239.00
3912010.10.19 21:35sell1960.201.57030.00000.0000
3922010.10.19 22:20close1960.201.57060.00000.0000-6.009233.00
3932010.10.19 22:25buy1970.201.57120.00000.0000
3942010.10.19 23:00close1970.201.56960.00000.0000-32.009201.00
3952010.10.19 23:05buy1980.101.57070.00000.0000
3962010.10.19 23:10close1980.101.56940.00000.0000-13.009188.00
3972010.10.20 00:55sell1990.101.56790.00000.0000
3982010.10.20 01:05close1990.101.56980.00000.0000-19.009169.00
3992010.10.20 02:55sell2000.101.57150.00000.0000
4002010.10.20 03:10close2000.101.57200.00000.0000-5.009164.00
4012010.10.20 03:30sell2010.101.57100.00000.0000
4022010.10.20 03:50close2010.101.57190.00000.0000-9.009155.00
4032010.10.20 06:25buy2020.101.57310.00000.0000
4042010.10.20 06:55close2020.101.57210.00000.0000-10.009145.00
4052010.10.20 07:15buy2030.101.57370.00000.0000
4062010.10.20 07:25close2030.101.57190.00000.0000-18.009127.00
4072010.10.20 07:40buy2040.101.57390.00000.0000
4082010.10.20 07:50close2040.101.57300.00000.0000-9.009118.00
4092010.10.20 08:20sell2050.101.57240.00000.0000
4102010.10.20 08:25close2050.101.57340.00000.0000-10.009108.00
4112010.10.20 09:00buy2060.101.57360.00000.0000
4122010.10.20 09:20close2060.101.57220.00000.0000-14.009094.00
4132010.10.20 09:30sell2070.101.57140.00000.0000
4142010.10.20 09:35close2070.101.57320.00000.0000-18.009076.00
4152010.10.20 11:35buy2080.101.57320.00000.0000
4162010.10.20 12:15close2080.101.57140.00000.0000-18.009058.00
4172010.10.20 12:40buy2090.101.57340.00000.0000
4182010.10.20 19:05close2090.101.58460.00000.0000112.009170.00
4192010.10.20 21:05buy2100.201.58520.00000.0000
4202010.10.20 21:35close2100.201.58410.00000.0000-22.009148.00
4212010.10.20 22:20buy2110.201.58500.00000.0000
4222010.10.20 22:55close2110.201.58400.00000.0000-20.009128.00
4232010.10.20 23:00buy2120.101.58420.00000.0000
4242010.10.20 23:50close2120.101.58390.00000.0000-3.009125.00
4252010.10.20 23:55buy2130.101.58500.00000.0000
4262010.10.21 00:25close2130.101.58390.00000.0000-10.409114.60
4272010.10.21 01:00buy2140.101.58480.00000.0000
4282010.10.21 01:05close2140.101.58380.00000.0000-10.009104.60
4292010.10.21 01:20buy2150.101.58450.00000.0000
4302010.10.21 01:25close2150.101.58170.00000.0000-28.009076.60
4312010.10.21 02:30buy2160.101.58330.00000.0000
4322010.10.21 04:00close2160.101.58170.00000.0000-16.009060.60
4332010.10.21 05:35buy2170.101.58000.00000.0000
4342010.10.21 06:10close2170.101.57760.00000.0000-24.009036.60
4352010.10.21 06:20buy2180.101.57990.00000.0000
4362010.10.21 06:50close2180.101.57920.00000.0000-7.009029.60
4372010.10.21 08:10buy2190.101.57840.00000.0000
4382010.10.21 11:25close2190.101.57630.00000.0000-21.009008.60
4392010.10.21 12:35buy2200.101.57630.00000.0000
4402010.10.21 12:40close2200.101.57480.00000.0000-15.008993.60
4412010.10.21 13:20buy2210.101.57560.00000.0000
4422010.10.21 14:55close2210.101.57680.00000.000012.009005.60
4432010.10.21 15:05buy2220.201.57790.00000.0000
4442010.10.21 15:10close2220.201.57690.00000.0000-20.008985.60
4452010.10.21 18:40buy2230.201.57100.00000.0000
4462010.10.21 18:45close2230.201.57040.00000.0000-12.008973.60
4472010.10.21 18:50buy2240.101.57100.00000.0000
4482010.10.21 19:40close2240.101.57050.00000.0000-5.008968.60
4492010.10.21 20:20buy2250.101.57100.00000.0000
4502010.10.21 20:25close2250.101.57000.00000.0000-10.008958.60
4512010.10.21 23:05buy2260.101.57240.00000.0000
4522010.10.21 23:50close2260.101.57110.00000.0000-13.008945.60
4532010.10.22 01:10buy2270.101.57090.00000.0000
4542010.10.22 02:10close2270.101.56990.00000.0000-10.008935.60
4552010.10.22 02:20buy2280.101.57070.00000.0000
4562010.10.22 03:55close2280.101.57160.00000.00009.008944.60
4572010.10.22 04:05buy2290.201.57230.00000.0000
4582010.10.22 04:11close2290.201.57160.00000.0000-14.008930.60
4592010.10.22 04:55buy2300.201.57250.00000.0000
4602010.10.22 06:55close2300.201.57330.00000.000016.008946.60
4612010.10.22 08:55buy2310.201.56800.00000.0000
4622010.10.22 09:00close2310.201.56740.00000.0000-12.008934.60
4632010.10.22 09:05buy2320.201.56860.00000.0000
4642010.10.22 10:05close2320.201.56850.00000.0000-2.008932.60
4652010.10.22 10:10buy2330.101.56940.00000.0000
4662010.10.22 11:35close2330.101.56950.00000.00001.008933.60
4672010.10.22 12:15sell2340.201.57000.00000.0000
4682010.10.22 12:25close2340.201.57110.00000.0000-22.008911.60
4692010.10.22 13:10sell2350.201.57130.00000.0000
4702010.10.22 14:30close2350.201.57070.00000.000012.008923.60
4712010.10.22 14:35sell2360.201.56870.00000.0000
4722010.10.22 16:00close2360.201.56790.00000.000016.008939.60
4732010.10.22 16:05sell2370.201.56670.00000.0000
4742010.10.22 16:10close2370.201.56830.00000.0000-32.008907.60
4752010.10.22 17:10sell2380.201.56760.00000.0000
4762010.10.22 19:05close2380.201.56740.00000.00004.008911.60
4772010.10.22 19:20sell2390.201.56640.00000.0000
4782010.10.22 19:25close2390.201.56750.00000.0000-22.008889.60
4792010.10.22 19:30sell2400.201.56630.00000.0000
4802010.10.22 19:35close2400.201.56740.00000.0000-22.008867.60
4812010.10.22 20:55sell2410.101.56800.00000.0000
4822010.10.24 22:26close2410.101.56800.00000.00000.008867.60
4832010.10.24 22:35sell2420.101.56710.00000.0000
4842010.10.24 23:40close2420.101.56790.00000.0000-8.008859.60
4852010.10.24 23:45sell2430.101.56750.00000.0000
4862010.10.24 23:55close2430.101.56790.00000.0000-4.008855.60
4872010.10.25 03:20buy2440.101.57430.00000.0000
4882010.10.25 05:45close2440.101.57600.00000.000017.008872.60
4892010.10.25 06:00buy2450.201.57660.00000.0000
4902010.10.25 06:40close2450.201.57620.00000.0000-8.008864.60
4912010.10.25 07:05sell2460.201.57630.00000.0000
4922010.10.25 07:10close2460.201.57700.00000.0000-14.008850.60
4932010.10.25 07:15sell2470.101.57540.00000.0000
4942010.10.25 08:30close2470.101.57420.00000.000012.008862.60
4952010.10.25 08:35sell2480.201.57310.00000.0000
4962010.10.25 09:25close2480.201.57390.00000.0000-16.008846.60
4972010.10.25 09:45sell2490.201.57290.00000.0000
4982010.10.25 09:55close2490.201.57360.00000.0000-14.008832.60
4992010.10.25 10:15sell2500.101.57260.00000.0000
5002010.10.25 10:20close2500.101.57390.00000.0000-13.008819.60
5012010.10.25 10:30sell2510.101.57330.00000.0000
5022010.10.25 10:35close2510.101.57460.00000.0000-13.008806.60
5032010.10.25 11:15sell2520.101.57380.00000.0000
5042010.10.25 13:15close2520.101.57380.00000.00000.008806.60
5052010.10.25 14:05sell2530.101.57150.00000.0000
5062010.10.25 14:20close2530.101.57360.00000.0000-21.008785.60
5072010.10.25 14:30sell2540.101.57240.00000.0000
5082010.10.25 14:40close2540.101.57290.00000.0000-5.008780.60
5092010.10.25 14:45sell2550.101.57200.00000.0000
5102010.10.25 14:50close2550.101.57290.00000.0000-9.008771.60
5112010.10.25 14:55sell2560.101.57230.00000.0000
5122010.10.25 15:05close2560.101.57320.00000.0000-9.008762.60
5132010.10.25 16:10buy2570.101.57520.00000.0000
5142010.10.25 16:30close2570.101.57450.00000.0000-7.008755.60
5152010.10.25 17:30buy2580.101.57510.00000.0000
5162010.10.25 19:30close2580.101.57480.00000.0000-3.008752.60
5172010.10.25 21:55sell2590.101.57240.00000.0000
5182010.10.26 03:21close2590.101.57320.00000.0000-8.608744.00
5192010.10.26 03:40buy2600.101.57300.00000.0000
5202010.10.26 04:45close2600.101.57240.00000.0000-6.008738.00
5212010.10.26 05:15buy2610.101.57390.00000.0000
5222010.10.26 07:40close2610.101.57780.00000.000039.008777.00
5232010.10.26 08:35buy2620.201.58440.00000.0000
5242010.10.26 10:00close2620.201.58470.00000.00006.008783.00
5252010.10.26 10:05buy2630.201.58540.00000.0000
5262010.10.26 11:20close2630.201.58750.00000.000042.008825.00
5272010.10.26 13:05sell2640.201.58370.00000.0000
5282010.10.26 14:05close2640.201.58490.00000.0000-24.008801.00
5292010.10.26 15:10sell2650.201.58540.00000.0000
5302010.10.26 15:15close2650.201.58630.00000.0000-18.008783.00
5312010.10.26 15:20sell2660.101.58540.00000.0000
5322010.10.26 15:25close2660.101.58770.00000.0000-23.008760.00
5332010.10.26 16:10sell2670.101.58540.00000.0000
5342010.10.26 17:15close2670.101.58620.00000.0000-8.008752.00
5352010.10.26 17:25sell2680.101.58450.00000.0000
5362010.10.26 20:10close2680.101.58400.00000.00005.008757.00
5372010.10.26 20:30buy2690.201.58410.00000.0000
5382010.10.27 00:35close2690.201.58350.00000.0000-11.608745.40
5392010.10.27 00:45buy2700.201.58490.00000.0000
5402010.10.27 04:30close2700.201.58260.00000.0000-46.008699.40
5412010.10.27 04:36buy2710.101.58320.00000.0000
5422010.10.27 05:05close2710.101.58250.00000.0000-7.008692.40
5432010.10.27 05:10buy2720.101.58430.00000.0000
5442010.10.27 05:35close2720.101.58260.00000.0000-17.008675.40
5452010.10.27 06:00buy2730.101.58360.00000.0000
5462010.10.27 06:05close2730.101.58300.00000.0000-6.008669.40
5472010.10.27 06:20buy2740.101.58400.00000.0000
5482010.10.27 06:25close2740.101.58290.00000.0000-11.008658.40
5492010.10.27 10:25sell2750.101.58340.00000.0000
5502010.10.27 10:50close2750.101.58490.00000.0000-15.008643.40
5512010.10.27 10:55buy2760.101.58510.00000.0000
5522010.10.27 11:20close2760.101.58370.00000.0000-14.008629.40
5532010.10.27 12:35buy2770.101.58330.00000.0000
5542010.10.27 12:40close2770.101.58220.00000.0000-11.008618.40
5552010.10.27 13:20buy2780.101.58300.00000.0000
5562010.10.27 13:55close2780.101.58180.00000.0000-12.008606.40
5572010.10.27 14:00buy2790.101.58320.00000.0000
5582010.10.27 14:05close2790.101.58180.00000.0000-14.008592.40
5592010.10.27 15:45buy2800.101.57950.00000.0000
5602010.10.27 15:50close2800.101.57800.00000.0000-15.008577.40
5612010.10.27 16:05buy2810.101.57850.00000.0000
5622010.10.27 16:10close2810.101.57740.00000.0000-11.008566.40
5632010.10.27 20:45sell2820.101.57650.00000.0000
5642010.10.27 20:50close2820.101.57710.00000.0000-6.008560.40
5652010.10.27 21:00sell2830.101.57640.00000.0000
5662010.10.27 21:05close2830.101.57760.00000.0000-12.008548.40
5672010.10.27 22:40sell2840.101.57760.00000.0000
5682010.10.27 23:16close2840.101.57860.00000.0000-10.008538.40
5692010.10.28 00:50buy2850.101.57960.00000.0000
5702010.10.28 01:55close2850.101.57820.00000.0000-14.008524.40
5712010.10.28 02:15buy2860.101.57930.00000.0000
5722010.10.28 06:10close2860.101.58020.00000.00009.008533.40
5732010.10.28 06:25buy2870.201.58210.00000.0000
5742010.10.28 07:00close2870.201.58010.00000.0000-40.008493.40
5752010.10.28 08:15buy2880.201.57890.00000.0000
5762010.10.28 13:35close2880.201.59120.00000.0000246.008739.40
5772010.10.28 13:55buy2890.201.59350.00000.0000
5782010.10.28 15:55close2890.201.59430.00000.000016.008755.40
5792010.10.28 17:25sell2900.201.59250.00000.0000
5802010.10.28 17:40close2900.201.59320.00000.0000-14.008741.40
5812010.10.28 20:15sell2910.201.59330.00000.0000
5822010.10.28 20:50close2910.201.59430.00000.0000-20.008721.40
5832010.10.28 21:45sell2920.101.59370.00000.0000
5842010.10.28 22:35close2920.101.59430.00000.0000-6.008715.40
5852010.10.28 22:40sell2930.101.59370.00000.0000
5862010.10.28 23:35close2930.101.59430.00000.0000-6.008709.40
5872010.10.28 23:40buy2940.101.59430.00000.0000
5882010.10.29 00:25close2940.101.59440.00000.00001.208710.60
5892010.10.29 01:00sell2950.201.59410.00000.0000
5902010.10.29 02:30close2950.201.59510.00000.0000-20.008690.60
5912010.10.29 03:45buy2960.201.59480.00000.0000
5922010.10.29 04:05close2960.201.59400.00000.0000-16.008674.60
5932010.10.29 04:15buy2970.101.59480.00000.0000
5942010.10.29 04:40close2970.101.59390.00000.0000-9.008665.60
5952010.10.29 05:40buy2980.101.59430.00000.0000
5962010.10.29 05:45close2980.101.59320.00000.0000-11.008654.60
5972010.10.29 06:10buy2990.101.59390.00000.0000
5982010.10.29 06:20close2990.101.59310.00000.0000-8.008646.60
5992010.10.29 06:45buy3000.101.59420.00000.0000
6002010.10.29 06:50close3000.101.59330.00000.0000-9.008637.60
6012010.10.29 06:55sell3010.101.59270.00000.0000
6022010.10.29 09:25close3010.101.58990.00000.000028.008665.60
6032010.10.29 09:40buy3020.201.59080.00000.0000
6042010.10.29 09:45close3020.201.59000.00000.0000-16.008649.60
6052010.10.29 11:15buy3030.201.59170.00000.0000
6062010.10.29 14:25close3030.201.59650.00000.000096.008745.60
6072010.10.29 14:30buy3040.201.59730.00000.0000
6082010.10.29 17:15close3040.201.60140.00000.000082.008827.60
6092010.10.29 17:50buy3050.201.60240.00000.0000
6102010.10.29 18:52close3050.201.60220.00000.0000-4.008823.60
6112010.10.29 19:15buy3060.201.60330.00000.0000
6122010.10.29 19:20close3060.201.60240.00000.0000-18.008805.60
6132010.10.29 20:00sell3070.101.60220.00000.0000
6142010.10.29 20:50close3070.101.60370.00000.0000-15.008790.60
6152010.10.31 23:27buy3080.101.60520.00000.0000
6162010.11.01 00:40close3080.101.60380.00000.0000-13.808776.80
6172010.11.01 00:45buy3090.101.60450.00000.0000
6182010.11.01 02:45close3090.101.60520.00000.00007.008783.80
6192010.11.01 03:25sell3100.201.60540.00000.0000
6202010.11.01 03:30close3100.201.60610.00000.0000-14.008769.80
6212010.11.01 04:30sell3110.201.60570.00000.0000
6222010.11.01 05:05close3110.201.60640.00000.0000-14.008755.80
6232010.11.01 05:25sell3120.101.60580.00000.0000
6242010.11.01 06:51close3120.101.60740.00000.0000-16.008739.80
6252010.11.01 09:00buy3130.101.60410.00000.0000
6262010.11.01 12:10close3130.101.60560.00000.000015.008754.80
6272010.11.01 12:35buy3140.201.60640.00000.0000
6282010.11.01 12:40close3140.201.60540.00000.0000-20.008734.80
6292010.11.01 13:05buy3150.201.60690.00000.0000
6302010.11.01 14:05close3150.201.60580.00000.0000-22.008712.80
6312010.11.01 16:00buy3160.101.60530.00000.0000
6322010.11.01 16:55close3160.101.60320.00000.0000-21.008691.80
6332010.11.01 17:00buy3170.101.60380.00000.0000
6342010.11.01 17:25close3170.101.60360.00000.0000-2.008689.80
6352010.11.01 17:45buy3180.101.60460.00000.0000
6362010.11.01 18:05close3180.101.60350.00000.0000-11.008678.80
6372010.11.01 18:40sell3190.101.60310.00000.0000
6382010.11.01 18:55close3190.101.60400.00000.0000-9.008669.80
6392010.11.01 19:20buy3200.101.60380.00000.0000
6402010.11.01 19:40close3200.101.60330.00000.0000-5.008664.80
6412010.11.01 19:45sell3210.101.60320.00000.0000
6422010.11.01 19:50close3210.101.60410.00000.0000-9.008655.80
6432010.11.01 20:05sell3220.101.60280.00000.0000
6442010.11.01 20:40close3220.101.60390.00000.0000-11.008644.80
6452010.11.01 22:17buy3230.101.60410.00000.0000
6462010.11.01 22:21close3230.101.60360.00000.0000-5.008639.80
6472010.11.01 22:41buy3240.101.60430.00000.0000
6482010.11.02 00:40close3240.101.60520.00000.00009.208649.00
6492010.11.02 02:45sell3250.201.60410.00000.0000
6502010.11.02 03:40close3250.201.60530.00000.0000-24.008625.00
6512010.11.02 04:25buy3260.201.60580.00000.0000
6522010.11.02 04:30close3260.201.60470.00000.0000-22.008603.00
6532010.11.02 04:40buy3270.101.60550.00000.0000
6542010.11.02 05:00close3270.101.60520.00000.0000-3.008600.00
6552010.11.02 05:05buy3280.101.60570.00000.0000
6562010.11.02 05:15close3280.101.60530.00000.0000-4.008596.00
6572010.11.02 05:45sell3290.101.60540.00000.0000
6582010.11.02 06:05close3290.101.60600.00000.0000-6.008590.00
6592010.11.02 06:10sell3300.101.60540.00000.0000
6602010.11.02 06:16close3300.101.60600.00000.0000-6.008584.00
6612010.11.02 07:30sell3310.101.60530.00000.0000
6622010.11.02 08:20close3310.101.60650.00000.0000-12.008572.00
6632010.11.02 09:35sell3320.101.60520.00000.0000
6642010.11.02 11:30close3320.101.59900.00000.000062.008634.00
6652010.11.02 11:55sell3330.201.59780.00000.0000
6662010.11.02 12:00close3330.201.59830.00000.0000-10.008624.00
6672010.11.02 12:05buy3340.201.59910.00000.0000
6682010.11.02 14:00close3340.201.60180.00000.000054.008678.00
6692010.11.02 15:05buy3350.201.60260.00000.0000
6702010.11.02 15:30close3350.201.60150.00000.0000-22.008656.00
6712010.11.02 16:05buy3360.201.60230.00000.0000
6722010.11.02 17:40close3360.201.60230.00000.00000.008656.00
6732010.11.02 17:45buy3370.201.60320.00000.0000
6742010.11.02 18:00close3370.201.60240.00000.0000-16.008640.00
6752010.11.02 20:05buy3380.101.60280.00000.0000
6762010.11.02 22:00close3380.101.60350.00000.00007.008647.00
6772010.11.03 00:20sell3390.201.60320.00000.0000
6782010.11.03 00:25close3390.201.60420.00000.0000-20.008627.00
6792010.11.03 00:35sell3400.201.60340.00000.0000
6802010.11.03 01:00close3400.201.60460.00000.0000-24.008603.00
6812010.11.03 01:30sell3410.101.60320.00000.0000
6822010.11.03 01:50close3410.101.60430.00000.0000-11.008592.00
6832010.11.03 02:00sell3420.101.60280.00000.0000
6842010.11.03 02:30close3420.101.60430.00000.0000-15.008577.00
6852010.11.03 02:45sell3430.101.60320.00000.0000
6862010.11.03 02:50close3430.101.60380.00000.0000-6.008571.00
6872010.11.03 02:56buy3440.101.60420.00000.0000
6882010.11.03 03:15close3440.101.60320.00000.0000-10.008561.00
6892010.11.03 03:20buy3450.101.60400.00000.0000
6902010.11.03 03:25close3450.101.60350.00000.0000-5.008556.00
6912010.11.03 03:35buy3460.101.60390.00000.0000
6922010.11.03 04:45close3460.101.60340.00000.0000-5.008551.00
6932010.11.03 05:05buy3470.101.60400.00000.0000
6942010.11.03 06:00close3470.101.60340.00000.0000-6.008545.00
6952010.11.03 07:40buy3480.101.60280.00000.0000
6962010.11.03 11:05close3480.101.61270.00000.000099.008644.00
6972010.11.03 11:45buy3490.201.61410.00000.0000
6982010.11.03 14:05close3490.201.60980.00000.0000-86.008558.00
6992010.11.03 14:10buy3500.201.61120.00000.0000
7002010.11.03 14:15close3500.201.61010.00000.0000-22.008536.00
7012010.11.03 14:30sell3510.101.60970.00000.0000
7022010.11.03 14:35close3510.101.61040.00000.0000-7.008529.00
7032010.11.03 14:50sell3520.101.60970.00000.0000
7042010.11.03 15:05close3520.101.61090.00000.0000-12.008517.00
7052010.11.03 15:10sell3530.101.60890.00000.0000
7062010.11.03 17:50close3530.101.60920.00000.0000-3.008514.00
7072010.11.03 17:55sell3540.101.60810.00000.0000
7082010.11.03 18:05close3540.101.60990.00000.0000-18.008496.00
7092010.11.03 18:15sell3550.101.60820.00000.0000
7102010.11.03 18:40close3550.101.61020.00000.0000-20.008476.00
7112010.11.03 19:30sell3560.101.60870.00000.0000
7122010.11.03 20:10close3560.101.61070.00000.0000-20.008456.00
7132010.11.03 20:15sell3570.101.60990.00000.0000
7142010.11.03 20:30close3570.101.61020.00000.0000-3.008453.00
7152010.11.03 20:45sell3580.101.60900.00000.0000
7162010.11.03 20:50close3580.101.60980.00000.0000-8.008445.00
7172010.11.03 20:55sell3590.101.60830.00000.0000
7182010.11.03 21:15close3590.101.61000.00000.0000-17.008428.00
7192010.11.03 22:30buy3600.101.61040.00000.0000
7202010.11.03 22:35close3600.101.60990.00000.0000-5.008423.00
7212010.11.03 22:50sell3610.101.60960.00000.0000
7222010.11.03 23:05close3610.101.61080.00000.0000-12.008411.00
7232010.11.03 23:20sell3620.101.60940.00000.0000
7242010.11.03 23:30close3620.101.61050.00000.0000-11.008400.00
7252010.11.04 00:05sell3630.101.60990.00000.0000
7262010.11.04 00:30close3630.101.61100.00000.0000-11.008389.00
7272010.11.04 00:35sell3640.101.60950.00000.0000
7282010.11.04 01:30close3640.101.61000.00000.0000-5.008384.00
7292010.11.04 01:40sell3650.101.60950.00000.0000
7302010.11.04 02:10close3650.101.61000.00000.0000-5.008379.00
7312010.11.04 02:15sell3660.101.60950.00000.0000
7322010.11.04 07:55close3660.101.61360.00000.0000-41.008338.00
7332010.11.04 10:20sell3670.101.61840.00000.0000
7342010.11.04 11:50close3670.101.61740.00000.000010.008348.00
7352010.11.04 13:30buy3680.201.62710.00000.0000
7362010.11.04 16:10close3680.201.62690.00000.0000-4.008344.00
7372010.11.04 16:20sell3690.201.62670.00000.0000
7382010.11.04 17:25close3690.201.62640.00000.00006.008350.00
7392010.11.04 17:30sell3700.201.62560.00000.0000
7402010.11.04 17:40close3700.201.62620.00000.0000-12.008338.00
7412010.11.04 18:15buy3710.201.62680.00000.0000
7422010.11.04 20:10close3710.201.62760.00000.000016.008354.00
7432010.11.04 20:15buy3720.201.62930.00000.0000
7442010.11.04 20:30close3720.201.62720.00000.0000-42.008312.00
7452010.11.04 21:50buy3730.201.62710.00000.0000
7462010.11.04 22:56close3730.201.62650.00000.0000-12.008300.00
7472010.11.04 23:07buy3740.101.62740.00000.0000
7482010.11.04 23:10close3740.101.62670.00000.0000-7.008293.00
7492010.11.04 23:35buy3750.101.62910.00000.0000
7502010.11.05 00:15close3750.101.62670.00000.0000-23.808269.20
7512010.11.05 01:20buy3760.101.62710.00000.0000
7522010.11.05 02:51close3760.101.62660.00000.0000-5.008264.20
7532010.11.05 02:55buy3770.101.62710.00000.0000
7542010.11.05 03:30close3770.101.62620.00000.0000-9.008255.20
7552010.11.05 04:45sell3780.101.62590.00000.0000
7562010.11.05 05:10close3780.101.62630.00000.0000-4.008251.20
7572010.11.05 05:40sell3790.101.62530.00000.0000
7582010.11.05 08:25close3790.101.62180.00000.000035.008286.20
7592010.11.05 08:45sell3800.201.62000.00000.0000
7602010.11.05 09:00close3800.201.62110.00000.0000-22.008264.20
7612010.11.05 09:55sell3810.201.62050.00000.0000
7622010.11.05 11:35close3810.201.62260.00000.0000-42.008222.20
7632010.11.05 12:35sell3820.101.61990.00000.0000
7642010.11.05 13:15close3820.101.62340.00000.0000-35.008187.20
7652010.11.05 13:20sell3830.101.62210.00000.0000
7662010.11.05 13:25close3830.101.62310.00000.0000-10.008177.20
7672010.11.05 14:20sell3840.101.62240.00000.0000
7682010.11.05 14:25close3840.101.62460.00000.0000-22.008155.20
7692010.11.05 15:25sell3850.101.62380.00000.0000
7702010.11.05 19:20close3850.101.62030.00000.000035.008190.20
7712010.11.05 19:25sell3860.201.61930.00000.0000
7722010.11.05 19:30close3860.201.62030.00000.0000-20.008170.20
7732010.11.05 19:35sell3870.201.61950.00000.0000
7742010.11.05 19:50close3870.201.61980.00000.0000-6.008164.20
7752010.11.05 19:55sell3880.101.61870.00000.0000
7762010.11.05 20:10close3880.101.62010.00000.0000-14.008150.20
7772010.11.05 20:20sell3890.101.61920.00000.0000
7782010.11.07 22:21close3890.101.61940.00000.0000-2.008148.20
7792010.11.07 22:30sell3900.101.61830.00000.0000
7802010.11.07 22:51close3900.101.61900.00000.0000-7.008141.20
7812010.11.07 23:06sell3910.101.61820.00000.0000
7822010.11.07 23:45close3910.101.61910.00000.0000-9.008132.20
7832010.11.08 00:25buy3920.101.61920.00000.0000
7842010.11.08 00:36close3920.101.61800.00000.0000-12.008120.20
7852010.11.08 03:35sell3930.101.61150.00000.0000
7862010.11.08 03:55close3930.101.61270.00000.0000-12.008108.20
7872010.11.08 04:30sell3940.101.61180.00000.0000
7882010.11.08 04:50close3940.101.61300.00000.0000-12.008096.20
7892010.11.08 06:25buy3950.101.61400.00000.0000
7902010.11.08 06:50close3950.101.61360.00000.0000-4.008092.20
7912010.11.08 06:55buy3960.101.61470.00000.0000
7922010.11.08 07:05close3960.101.61310.00000.0000-16.008076.20
7932010.11.08 07:15buy3970.101.61410.00000.0000
7942010.11.08 07:30close3970.101.61330.00000.0000-8.008068.20
7952010.11.08 07:35buy3980.101.61410.00000.0000
7962010.11.08 07:50close3980.101.61340.00000.0000-7.008061.20
7972010.11.08 07:55buy3990.101.61490.00000.0000
7982010.11.08 08:55close3990.101.61470.00000.0000-2.008059.20
7992010.11.08 10:25buy4000.101.61320.00000.0000
8002010.11.08 10:55close4000.101.61230.00000.0000-9.008050.20
8012010.11.08 11:30buy4010.101.61350.00000.0000
8022010.11.08 11:35close4010.101.61260.00000.0000-9.008041.20
8032010.11.08 11:40buy4020.101.61370.00000.0000
8042010.11.08 11:45close4020.101.61220.00000.0000-15.008026.20
8052010.11.08 12:00buy4030.101.61290.00000.0000
8062010.11.08 12:05close4030.101.61220.00000.0000-7.008019.20
8072010.11.08 12:10buy4040.101.61370.00000.0000
8082010.11.08 13:15close4040.101.61310.00000.0000-6.008013.20
8092010.11.08 13:20buy4050.101.61410.00000.0000
8102010.11.08 14:15close4050.101.61410.00000.00000.008013.20
8112010.11.08 14:20buy4060.101.61490.00000.0000
8122010.11.08 14:30close4060.101.61290.00000.0000-20.007993.20
8132010.11.08 14:45buy4070.101.61480.00000.0000
8142010.11.08 14:50close4070.101.61390.00000.0000-9.007984.20
8152010.11.08 15:45buy4080.101.61410.00000.0000
8162010.11.08 18:20close4080.101.61380.00000.0000-3.007981.20
8172010.11.08 20:00buy4090.101.61340.00000.0000
8182010.11.08 20:15close4090.101.61260.00000.0000-8.007973.20
8192010.11.08 20:20buy4100.101.61330.00000.0000
8202010.11.08 22:10close4100.101.61350.00000.00002.007975.20
8212010.11.08 22:55sell4110.201.61370.00000.0000
8222010.11.08 23:10close4110.201.61450.00000.0000-16.007959.20
8232010.11.08 23:20buy4120.201.61440.00000.0000
8242010.11.08 23:25close4120.201.61400.00000.0000-8.007951.20
8252010.11.08 23:30sell4130.101.61370.00000.0000
8262010.11.08 23:35close4130.101.61440.00000.0000-7.007944.20
8272010.11.08 23:40sell4140.101.61380.00000.0000
8282010.11.09 04:05close4140.101.61470.00000.0000-9.607934.60
8292010.11.09 04:10sell4150.101.61370.00000.0000
8302010.11.09 06:25close4150.101.61250.00000.000012.007946.60
8312010.11.09 07:00sell4160.201.61150.00000.0000
8322010.11.09 09:00close4160.201.61070.00000.000016.007962.60
8332010.11.09 09:15sell4170.201.60940.00000.0000
8342010.11.09 09:35close4170.201.61210.00000.0000-54.007908.60
8352010.11.09 13:05sell4180.201.61690.00000.0000
8362010.11.09 13:10close4180.201.61760.00000.0000-14.007894.60
8372010.11.09 13:15sell4190.101.61700.00000.0000
8382010.11.09 13:25close4190.101.61760.00000.0000-6.007888.60
8392010.11.09 13:30sell4200.101.61670.00000.0000
8402010.11.09 15:05close4200.101.61620.00000.00005.007893.60
8412010.11.09 15:20sell4210.201.61510.00000.0000
8422010.11.09 15:25close4210.201.61570.00000.0000-12.007881.60
8432010.11.09 17:40buy4220.201.60590.00000.0000
8442010.11.09 17:45close4220.201.60510.00000.0000-16.007865.60
8452010.11.09 20:15sell4230.101.60050.00000.0000
8462010.11.09 22:11close4230.101.59910.00000.000014.007879.60
8472010.11.09 22:35sell4240.201.59750.00000.0000
8482010.11.09 23:45close4240.201.59890.00000.0000-28.007851.60
8492010.11.10 01:55sell4250.201.60050.00000.0000
8502010.11.10 03:40close4250.201.59920.00000.000026.007877.60
8512010.11.10 03:45sell4260.201.59830.00000.0000
8522010.11.10 03:55close4260.201.59940.00000.0000-22.007855.60
8532010.11.10 04:10sell4270.201.59790.00000.0000
8542010.11.10 04:20close4270.201.59990.00000.0000-40.007815.60
8552010.11.10 06:30buy4280.101.60040.00000.0000
8562010.11.10 06:45close4280.101.60020.00000.0000-2.007813.60
8572010.11.10 08:00sell4290.101.59870.00000.0000
8582010.11.10 08:25close4290.101.59970.00000.0000-10.007803.60
8592010.11.10 09:15buy4300.101.60020.00000.0000
8602010.11.10 09:20close4300.101.59790.00000.0000-23.007780.60
8612010.11.10 10:00sell4310.101.59890.00000.0000
8622010.11.10 10:05close4310.101.59980.00000.0000-9.007771.60
8632010.11.10 10:30sell4320.101.59840.00000.0000
8642010.11.10 10:35close4320.101.60230.00000.0000-39.007732.60
8652010.11.10 12:35sell4330.101.60690.00000.0000
8662010.11.10 12:50close4330.101.60880.00000.0000-19.007713.60
8672010.11.10 13:00sell4340.101.60620.00000.0000
8682010.11.10 13:45close4340.101.60800.00000.0000-18.007695.60
8692010.11.10 14:45sell4350.101.60750.00000.0000
8702010.11.10 16:20close4350.101.60400.00000.000035.007730.60
8712010.11.10 19:35sell4360.201.61120.00000.0000
8722010.11.10 19:40close4360.201.61230.00000.0000-22.007708.60
8732010.11.10 20:05buy4370.201.61250.00000.0000
8742010.11.10 22:15close4370.201.61120.00000.0000-26.007682.60
8752010.11.10 23:35buy4380.101.61170.00000.0000
8762010.11.11 00:40close4380.101.61140.00000.0000-2.407680.20
8772010.11.11 00:45buy4390.101.61250.00000.0000
8782010.11.11 03:00close4390.101.61540.00000.000029.007709.20
8792010.11.11 05:25buy4400.201.61480.00000.0000
8802010.11.11 05:35close4400.201.61390.00000.0000-18.007691.20
8812010.11.11 06:05buy4410.201.61480.00000.0000
8822010.11.11 06:15close4410.201.61390.00000.0000-18.007673.20
8832010.11.11 06:35buy4420.101.61560.00000.0000
8842010.11.11 07:25close4420.101.61320.00000.0000-24.007649.20
8852010.11.11 07:50buy4430.101.61680.00000.0000
8862010.11.11 08:30close4430.101.61330.00000.0000-35.007614.20
8872010.11.11 10:25buy4440.101.61350.00000.0000
8882010.11.11 11:35close4440.101.61300.00000.0000-5.007609.20
8892010.11.11 12:10buy4450.101.61450.00000.0000
8902010.11.11 12:20close4450.101.61290.00000.0000-16.007593.20
8912010.11.11 12:25buy4460.101.61430.00000.0000
8922010.11.11 12:30close4460.101.61270.00000.0000-16.007577.20
8932010.11.11 13:00buy4470.101.61370.00000.0000
8942010.11.11 13:05close4470.101.61290.00000.0000-8.007569.20
8952010.11.11 13:10buy4480.101.61390.00000.0000
8962010.11.11 14:35close4480.101.61350.00000.0000-4.007565.20
8972010.11.11 15:35buy4490.101.61480.00000.0000
8982010.11.11 16:25close4490.101.61330.00000.0000-15.007550.20
8992010.11.11 16:50buy4500.101.61440.00000.0000
9002010.11.11 16:55close4500.101.61270.00000.0000-17.007533.20
9012010.11.11 18:55sell4510.101.61050.00000.0000
9022010.11.11 20:20close4510.101.61180.00000.0000-13.007520.20
9032010.11.11 20:25sell4520.101.61070.00000.0000
9042010.11.11 23:05close4520.101.61250.00000.0000-18.007502.20
9052010.11.11 23:20buy4530.101.61250.00000.0000
9062010.11.11 23:25close4530.101.61190.00000.0000-6.007496.20
9072010.11.12 01:35sell4540.101.61150.00000.0000
9082010.11.12 03:15close4540.101.61020.00000.000013.007509.20
9092010.11.12 03:20sell4550.201.60930.00000.0000
9102010.11.12 04:45close4550.201.60960.00000.0000-6.007503.20
9112010.11.12 04:50sell4560.201.60840.00000.0000
9122010.11.12 06:15close4560.201.60680.00000.000032.007535.20
9132010.11.12 06:20sell4570.201.60550.00000.0000
9142010.11.12 06:40close4570.201.60650.00000.0000-20.007515.20
9152010.11.12 06:45sell4580.201.60550.00000.0000
9162010.11.12 07:00close4580.201.60610.00000.0000-12.007503.20
9172010.11.12 07:10sell4590.101.60510.00000.0000
9182010.11.12 07:30close4590.101.60610.00000.0000-10.007493.20
9192010.11.12 07:35sell4600.101.60380.00000.0000
9202010.11.12 08:10close4600.101.60510.00000.0000-13.007480.20
9212010.11.12 09:30sell4610.101.60440.00000.0000
9222010.11.12 11:45close4610.101.60620.00000.0000-18.007462.20
9232010.11.12 15:30sell4620.101.61420.00000.0000
9242010.11.12 16:00close4620.101.61550.00000.0000-13.007449.20
9252010.11.12 19:00sell4630.101.61370.00000.0000
9262010.11.12 19:20close4630.101.61500.00000.0000-13.007436.20
9272010.11.12 19:40sell4640.101.61400.00000.0000
9282010.11.12 20:00close4640.101.61470.00000.0000-7.007429.20
9292010.11.12 20:05sell4650.101.61380.00000.0000
9302010.11.12 20:10close4650.101.61500.00000.0000-12.007417.20
9312010.11.14 22:51sell4660.101.61290.00000.0000
9322010.11.14 23:10close4660.101.61380.00000.0000-9.007408.20
9332010.11.14 23:20sell4670.101.61280.00000.0000
9342010.11.14 23:30close4670.101.61400.00000.0000-12.007396.20
9352010.11.15 00:00sell4680.101.61250.00000.0000
9362010.11.15 00:05close4680.101.61390.00000.0000-14.007382.20
9372010.11.15 01:25buy4690.101.61420.00000.0000
9382010.11.15 02:45close4690.101.61420.00000.00000.007382.20
9392010.11.15 03:00buy4700.101.61490.00000.0000
9402010.11.15 04:50close4700.101.61120.00000.0000-37.007345.20
9412010.11.15 05:50sell4710.101.61090.00000.0000
9422010.11.15 06:00close4710.101.61220.00000.0000-13.007332.20
9432010.11.15 06:25sell4720.101.61040.00000.0000
9442010.11.15 06:30close4720.101.61200.00000.0000-16.007316.20
9452010.11.15 06:35sell4730.101.61120.00000.0000
9462010.11.15 09:20close4730.101.60670.00000.000045.007361.20
9472010.11.15 09:55sell4740.101.60530.00000.0000
9482010.11.15 10:00close4740.101.60590.00000.0000-6.007355.20
9492010.11.15 10:10buy4750.101.60830.00000.0000
9502010.11.15 12:30close4750.101.60660.00000.0000-17.007338.20
9512010.11.15 12:50sell4760.101.60580.00000.0000
9522010.11.15 13:10close4760.101.60700.00000.0000-12.007326.20
9532010.11.15 13:15buy4770.101.60730.00000.0000
9542010.11.15 13:20close4770.101.60660.00000.0000-7.007319.20
9552010.11.15 13:25buy4780.101.60810.00000.0000
9562010.11.15 14:50close4780.101.60880.00000.00007.007326.20
9572010.11.15 17:15buy4790.101.60680.00000.0000
9582010.11.15 17:25close4790.101.60530.00000.0000-15.007311.20
9592010.11.15 17:45sell4800.101.60580.00000.0000
9602010.11.15 17:50close4800.101.60690.00000.0000-11.007300.20
9612010.11.15 18:55buy4810.101.60680.00000.0000
9622010.11.15 19:10close4810.101.60630.00000.0000-5.007295.20
9632010.11.15 20:20sell4820.101.60590.00000.0000
9642010.11.15 21:10close4820.101.60640.00000.0000-5.007290.20
9652010.11.15 21:15sell4830.101.60560.00000.0000
9662010.11.15 22:00close4830.101.60550.00000.00001.007291.20
9672010.11.15 22:55sell4840.101.60510.00000.0000
9682010.11.16 00:45close4840.101.60460.00000.00004.407295.60
9692010.11.16 01:00sell4850.101.60350.00000.0000
9702010.11.16 01:05close4850.101.60450.00000.0000-10.007285.60
9712010.11.16 02:10sell4860.101.60500.00000.0000
9722010.11.16 02:20close4860.101.60600.00000.0000-10.007275.60
9732010.11.16 02:30sell4870.101.60490.00000.0000
9742010.11.16 02:41close4870.101.60650.00000.0000-16.007259.60
9752010.11.16 03:25sell4880.101.60560.00000.0000
9762010.11.16 03:45close4880.101.60670.00000.0000-11.007248.60
9772010.11.16 03:55sell4890.101.60590.00000.0000
9782010.11.16 05:05close4890.101.60750.00000.0000-16.007232.60
9792010.11.16 05:55sell4900.101.60610.00000.0000
9802010.11.16 07:45close4900.101.60480.00000.000013.007245.60
9812010.11.16 08:05sell4910.101.60310.00000.0000
9822010.11.16 08:20close4910.101.60420.00000.0000-11.007234.60
9832010.11.16 08:30sell4920.101.60290.00000.0000
9842010.11.16 08:45close4920.101.60370.00000.0000-8.007226.60
9852010.11.16 08:50buy4930.101.60400.00000.0000
9862010.11.16 09:00close4930.101.60320.00000.0000-8.007218.60
9872010.11.16 09:25buy4940.101.60380.00000.0000
9882010.11.16 13:15close4940.101.59940.00000.0000-44.007174.60
9892010.11.16 13:20buy4950.101.60120.00000.0000
9902010.11.16 13:30close4950.101.59970.00000.0000-15.007159.60
9912010.11.16 13:35buy4960.101.60090.00000.0000
9922010.11.16 13:55close4960.101.60000.00000.0000-9.007150.60
9932010.11.16 14:05buy4970.101.60190.00000.0000
9942010.11.16 14:10close4970.101.60040.00000.0000-15.007135.60
9952010.11.16 14:20sell4980.101.59970.00000.0000
9962010.11.16 14:25close4980.101.60130.00000.0000-16.007119.60
9972010.11.16 14:45sell4990.101.60020.00000.0000
9982010.11.16 19:50close4990.101.58790.00000.0000123.007242.60
9992010.11.16 22:20buy5000.101.58900.00000.0000
10002010.11.16 22:35close5000.101.58820.00000.0000-8.007234.60
10012010.11.16 22:45buy5010.101.58910.00000.0000
10022010.11.16 23:00close5010.101.58770.00000.0000-14.007220.60
10032010.11.16 23:40sell5020.101.58800.00000.0000
10042010.11.17 00:00close5020.101.58890.00000.0000-9.607211.00
10052010.11.17 00:05sell5030.101.58750.00000.0000
10062010.11.17 01:05close5030.101.58780.00000.0000-3.007208.00
10072010.11.17 02:25sell5040.101.58770.00000.0000
10082010.11.17 02:30close5040.101.58830.00000.0000-6.007202.00
10092010.11.17 02:35buy5050.101.58850.00000.0000
10102010.11.17 05:00close5050.101.58850.00000.00000.007202.00
10112010.11.17 05:50sell5060.101.58860.00000.0000
10122010.11.17 05:55close5060.101.58970.00000.0000-11.007191.00
10132010.11.17 06:05sell5070.101.58840.00000.0000
10142010.11.17 06:20close5070.101.58870.00000.0000-3.007188.00
10152010.11.17 06:26buy5080.101.58880.00000.0000
10162010.11.17 10:40close5080.101.59200.00000.000032.007220.00
10172010.11.17 13:20buy5090.101.58920.00000.0000
10182010.11.17 16:10close5090.101.59180.00000.000026.007246.00
10192010.11.17 16:15buy5100.101.59280.00000.0000
10202010.11.17 17:20close5100.101.59250.00000.0000-3.007243.00
10212010.11.17 19:30buy5110.101.59060.00000.0000
10222010.11.17 19:55close5110.101.58910.00000.0000-15.007228.00
10232010.11.17 20:20buy5120.101.59050.00000.0000
10242010.11.17 20:25close5120.101.58960.00000.0000-9.007219.00
10252010.11.17 21:15sell5130.101.58940.00000.0000
10262010.11.17 21:20close5130.101.59030.00000.0000-9.007210.00
10272010.11.18 00:05sell5140.101.59090.00000.0000
10282010.11.18 00:15close5140.101.59160.00000.0000-7.007203.00
10292010.11.18 00:45buy5150.101.59180.00000.0000
10302010.11.18 01:15close5150.101.59080.00000.0000-10.007193.00
10312010.11.18 01:30buy5160.101.59140.00000.0000
10322010.11.18 01:45close5160.101.59090.00000.0000-5.007188.00
10332010.11.18 01:50sell5170.101.58960.00000.0000
10342010.11.18 03:10close5170.101.59070.00000.0000-11.007177.00
10352010.11.18 04:10buy5180.101.59100.00000.0000
10362010.11.18 04:40close5180.101.59110.00000.00001.007178.00
10372010.11.18 05:40buy5190.101.59190.00000.0000
10382010.11.18 07:40close5190.101.59270.00000.00008.007186.00
10392010.11.18 07:45buy5200.101.59340.00000.0000
10402010.11.18 10:15close5200.101.59520.00000.000018.007204.00
10412010.11.18 10:40buy5210.101.59640.00000.0000
10422010.11.18 13:20close5210.101.60080.00000.000044.007248.00
10432010.11.18 13:35buy5220.101.60150.00000.0000
10442010.11.18 13:40close5220.101.60040.00000.0000-11.007237.00
10452010.11.18 13:50buy5230.101.60170.00000.0000
10462010.11.18 13:55close5230.101.60050.00000.0000-12.007225.00
10472010.11.18 15:05sell5240.101.59880.00000.0000
10482010.11.18 16:05close5240.101.60030.00000.0000-15.007210.00
10492010.11.18 16:10sell5250.101.59950.00000.0000
10502010.11.18 18:30close5250.101.60400.00000.0000-45.007165.00
10512010.11.18 18:55sell5260.101.60280.00000.0000
10522010.11.18 21:10close5260.101.60480.00000.0000-20.007145.00
10532010.11.18 22:10sell5270.101.60400.00000.0000
10542010.11.18 22:20close5270.101.60440.00000.0000-4.007141.00
10552010.11.18 22:30buy5280.101.60470.00000.0000
10562010.11.18 22:35close5280.101.60410.00000.0000-6.007135.00
10572010.11.19 00:10buy5290.101.60520.00000.0000
10582010.11.19 00:30close5290.101.60460.00000.0000-6.007129.00
10592010.11.19 00:36buy5300.101.60520.00000.0000
10602010.11.19 00:40close5300.101.60440.00000.0000-8.007121.00
10612010.11.19 02:10sell5310.101.60310.00000.0000
10622010.11.19 04:15close5310.101.60280.00000.00003.007124.00
10632010.11.19 04:30sell5320.101.60200.00000.0000
10642010.11.19 04:35close5320.101.60310.00000.0000-11.007113.00
10652010.11.19 05:15buy5330.101.60320.00000.0000
10662010.11.19 07:50close5330.101.60550.00000.000023.007136.00
10672010.11.19 08:45buy5340.101.60700.00000.0000
10682010.11.19 09:40close5340.101.60650.00000.0000-5.007131.00
10692010.11.19 09:45buy5350.101.60790.00000.0000
10702010.11.19 10:25close5350.101.60660.00000.0000-13.007118.00
10712010.11.19 10:45buy5360.101.60820.00000.0000
10722010.11.19 11:00close5360.101.60650.00000.0000-17.007101.00
10732010.11.19 14:25buy5370.101.59960.00000.0000
10742010.11.19 14:40close5370.101.59750.00000.0000-21.007080.00
10752010.11.19 15:50buy5380.101.59730.00000.0000
10762010.11.19 16:00close5380.101.59520.00000.0000-21.007059.00
10772010.11.19 16:05buy5390.101.59580.00000.0000
10782010.11.19 16:15close5390.101.59460.00000.0000-12.007047.00
10792010.11.19 16:20buy5400.101.59600.00000.0000
10802010.11.19 16:25close5400.101.59500.00000.0000-10.007037.00
10812010.11.19 16:30buy5410.101.59570.00000.0000
10822010.11.19 16:35close5410.101.59470.00000.0000-10.007027.00
10832010.11.19 16:45buy5420.101.59590.00000.0000
10842010.11.19 17:15close5420.101.59440.00000.0000-15.007012.00
10852010.11.19 17:30buy5430.101.59580.00000.0000
10862010.11.21 23:15close5430.101.59670.00000.00009.007021.00
10872010.11.22 03:10sell5440.101.60040.00000.0000
10882010.11.22 03:45close5440.101.60170.00000.0000-13.007008.00
10892010.11.22 03:50sell5450.101.60100.00000.0000
10902010.11.22 03:55close5450.101.60160.00000.0000-6.007002.00
10912010.11.22 04:40sell5460.101.60110.00000.0000
10922010.11.22 04:50close5460.101.60200.00000.0000-9.006993.00
10932010.11.22 06:10buy5470.101.60190.00000.0000
10942010.11.22 07:00close5470.101.60100.00000.0000-9.006984.00
10952010.11.22 07:05buy5480.101.60250.00000.0000
10962010.11.22 08:20close5480.101.60430.00000.000018.007002.00
10972010.11.22 08:25buy5490.101.60480.00000.0000
10982010.11.22 10:20close5490.101.60610.00000.000013.007015.00
10992010.11.22 15:30sell5500.101.59610.00000.0000
11002010.11.22 22:15close5500.101.59620.00000.0000-1.007014.00
11012010.11.22 22:35sell5510.101.59560.00000.0000
11022010.11.22 22:40close5510.101.59610.00000.0000-5.007009.00
11032010.11.22 22:45sell5520.101.59550.00000.0000
11042010.11.22 23:05close5520.101.59650.00000.0000-10.006999.00
11052010.11.22 23:09sell5530.101.59570.00000.0000
11062010.11.22 23:09close at stop5530.101.59610.00000.0000-4.006995.00