Strategy Tester Report
Moving Average
Forex.comUK-Demo(R) (Build 225)
|Symbol
|GBPUSDFXF (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2010.10.01 00:00 - 2010.11.22 23:10 (2010.10.01 - 2010.11.23)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Lots=0.1; MaximumRisk=0.02; DecreaseFactor=3; MovingPeriod=12; MovingShift=6;
|Bars in test
|11614
|Ticks modelled
|708524
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|456
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-3005.00
|Gross profit
|3172.20
|Gross loss
|-6177.20
|Profit factor
|0.51
|Expected payoff
|-5.43
|Absolute drawdown
|3019.00
|Maximal drawdown
|3260.00 (31.83%)
|Relative drawdown
|31.83% (3260.00)
|Total trades
|553
|Short positions (won %)
|269 (18.22%)
|Long positions (won %)
|284 (20.42%)
|Profit trades (% of total)
|107 (19.35%)
|Loss trades (% of total)
|446 (80.65%)
|Largest
|profit trade
|246.00
|loss trade
|-86.00
|Average
|profit trade
|29.65
|loss trade
|-13.85
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (71.00)
|consecutive losses (loss in money)
|19 (-177.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|262.00 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-306.00 (18)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|5
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2010.10.01 00:55
|sell
|1
|0.20
|1.5723
|0.0000
|0.0000
|2
|2010.10.01 01:00
|close
|1
|0.20
|1.5730
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|9986.00
|3
|2010.10.01 01:05
|buy
|2
|0.20
|1.5741
|0.0000
|0.0000
|4
|2010.10.01 03:10
|close
|2
|0.20
|1.5727
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|9958.00
|5
|2010.10.01 03:26
|buy
|3
|0.10
|1.5732
|0.0000
|0.0000
|6
|2010.10.01 05:35
|close
|3
|0.10
|1.5735
|0.0000
|0.0000
|3.00
|9961.00
|7
|2010.10.01 06:50
|buy
|4
|0.20
|1.5732
|0.0000
|0.0000
|8
|2010.10.01 10:45
|close
|4
|0.20
|1.5843
|0.0000
|0.0000
|222.00
|10183.00
|9
|2010.10.01 11:55
|sell
|5
|0.20
|1.5830
|0.0000
|0.0000
|10
|2010.10.01 12:06
|close
|5
|0.20
|1.5835
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|10173.00
|11
|2010.10.01 12:10
|sell
|6
|0.20
|1.5829
|0.0000
|0.0000
|12
|2010.10.01 12:25
|close
|6
|0.20
|1.5838
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|10155.00
|13
|2010.10.01 12:35
|buy
|7
|0.10
|1.5840
|0.0000
|0.0000
|14
|2010.10.01 12:45
|close
|7
|0.10
|1.5816
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|10131.00
|15
|2010.10.01 12:55
|buy
|8
|0.10
|1.5837
|0.0000
|0.0000
|16
|2010.10.01 13:05
|close
|8
|0.10
|1.5819
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|10113.00
|17
|2010.10.01 13:35
|buy
|9
|0.10
|1.5835
|0.0000
|0.0000
|18
|2010.10.01 13:50
|close
|9
|0.10
|1.5822
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|10100.00
|19
|2010.10.01 14:15
|buy
|10
|0.10
|1.5831
|0.0000
|0.0000
|20
|2010.10.01 14:45
|close
|10
|0.10
|1.5816
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|10085.00
|21
|2010.10.01 15:25
|buy
|11
|0.10
|1.5831
|0.0000
|0.0000
|22
|2010.10.01 15:55
|close
|11
|0.10
|1.5811
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|10065.00
|23
|2010.10.01 16:00
|buy
|12
|0.10
|1.5830
|0.0000
|0.0000
|24
|2010.10.01 16:15
|close
|12
|0.10
|1.5812
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|10047.00
|25
|2010.10.01 16:20
|buy
|13
|0.10
|1.5824
|0.0000
|0.0000
|26
|2010.10.01 16:25
|close
|13
|0.10
|1.5813
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|10036.00
|27
|2010.10.01 16:40
|buy
|14
|0.10
|1.5828
|0.0000
|0.0000
|28
|2010.10.01 17:00
|close
|14
|0.10
|1.5818
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|10026.00
|29
|2010.10.01 17:05
|buy
|15
|0.10
|1.5828
|0.0000
|0.0000
|30
|2010.10.01 19:05
|close
|15
|0.10
|1.5827
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|10025.00
|31
|2010.10.01 19:10
|buy
|16
|0.10
|1.5834
|0.0000
|0.0000
|32
|2010.10.01 20:45
|close
|16
|0.10
|1.5824
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|10015.00
|33
|2010.10.03 22:10
|sell
|17
|0.10
|1.5806
|0.0000
|0.0000
|34
|2010.10.03 22:25
|close
|17
|0.10
|1.5811
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|10010.00
|35
|2010.10.04 00:05
|sell
|18
|0.10
|1.5812
|0.0000
|0.0000
|36
|2010.10.04 01:30
|close
|18
|0.10
|1.5809
|0.0000
|0.0000
|3.00
|10013.00
|37
|2010.10.04 01:35
|sell
|19
|0.20
|1.5800
|0.0000
|0.0000
|38
|2010.10.04 02:15
|close
|19
|0.20
|1.5803
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|10007.00
|39
|2010.10.04 03:21
|sell
|20
|0.20
|1.5798
|0.0000
|0.0000
|40
|2010.10.04 03:45
|close
|20
|0.20
|1.5808
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9987.00
|41
|2010.10.04 03:50
|sell
|21
|0.10
|1.5802
|0.0000
|0.0000
|42
|2010.10.04 06:40
|close
|21
|0.10
|1.5799
|0.0000
|0.0000
|3.00
|9990.00
|43
|2010.10.04 07:05
|sell
|22
|0.20
|1.5779
|0.0000
|0.0000
|44
|2010.10.04 10:00
|close
|22
|0.20
|1.5792
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|9964.00
|45
|2010.10.04 12:05
|sell
|23
|0.20
|1.5830
|0.0000
|0.0000
|46
|2010.10.04 12:20
|close
|23
|0.20
|1.5839
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|9946.00
|47
|2010.10.04 12:25
|sell
|24
|0.10
|1.5829
|0.0000
|0.0000
|48
|2010.10.04 12:35
|close
|24
|0.10
|1.5844
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|9931.00
|49
|2010.10.04 14:30
|buy
|25
|0.10
|1.5858
|0.0000
|0.0000
|50
|2010.10.04 16:30
|close
|25
|0.10
|1.5843
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|9916.00
|51
|2010.10.04 17:50
|buy
|26
|0.10
|1.5846
|0.0000
|0.0000
|52
|2010.10.04 17:55
|close
|26
|0.10
|1.5834
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|9904.00
|53
|2010.10.04 18:05
|sell
|27
|0.10
|1.5833
|0.0000
|0.0000
|54
|2010.10.04 18:15
|close
|27
|0.10
|1.5842
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|9895.00
|55
|2010.10.04 18:25
|sell
|28
|0.10
|1.5833
|0.0000
|0.0000
|56
|2010.10.04 18:40
|close
|28
|0.10
|1.5841
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|9887.00
|57
|2010.10.04 18:45
|sell
|29
|0.10
|1.5830
|0.0000
|0.0000
|58
|2010.10.05 00:35
|close
|29
|0.10
|1.5818
|0.0000
|0.0000
|11.40
|9898.40
|59
|2010.10.05 02:15
|buy
|30
|0.20
|1.5815
|0.0000
|0.0000
|60
|2010.10.05 02:30
|close
|30
|0.20
|1.5806
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|9880.40
|61
|2010.10.05 02:45
|buy
|31
|0.20
|1.5814
|0.0000
|0.0000
|62
|2010.10.05 03:40
|close
|31
|0.20
|1.5800
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|9852.40
|63
|2010.10.05 03:55
|buy
|32
|0.10
|1.5822
|0.0000
|0.0000
|64
|2010.10.05 04:30
|close
|32
|0.10
|1.5813
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|9843.40
|65
|2010.10.05 04:40
|buy
|33
|0.10
|1.5824
|0.0000
|0.0000
|66
|2010.10.05 05:05
|close
|33
|0.10
|1.5814
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|9833.40
|67
|2010.10.05 06:10
|buy
|34
|0.10
|1.5818
|0.0000
|0.0000
|68
|2010.10.05 06:45
|close
|34
|0.10
|1.5801
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|9816.40
|69
|2010.10.05 07:40
|buy
|35
|0.10
|1.5809
|0.0000
|0.0000
|70
|2010.10.05 10:20
|close
|35
|0.10
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|68.00
|9884.40
|71
|2010.10.05 11:55
|sell
|36
|0.20
|1.5870
|0.0000
|0.0000
|72
|2010.10.05 12:00
|close
|36
|0.20
|1.5875
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|9874.40
|73
|2010.10.05 12:10
|buy
|37
|0.20
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|74
|2010.10.05 12:45
|close
|37
|0.20
|1.5876
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|9872.40
|75
|2010.10.05 12:55
|buy
|38
|0.10
|1.5889
|0.0000
|0.0000
|76
|2010.10.05 13:10
|close
|38
|0.10
|1.5876
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|9859.40
|77
|2010.10.05 13:15
|buy
|39
|0.10
|1.5888
|0.0000
|0.0000
|78
|2010.10.05 13:20
|close
|39
|0.10
|1.5880
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|9851.40
|79
|2010.10.05 14:20
|sell
|40
|0.10
|1.5873
|0.0000
|0.0000
|80
|2010.10.05 14:25
|close
|40
|0.10
|1.5881
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|9843.40
|81
|2010.10.05 15:50
|sell
|41
|0.10
|1.5908
|0.0000
|0.0000
|82
|2010.10.05 17:50
|close
|41
|0.10
|1.5904
|0.0000
|0.0000
|4.00
|9847.40
|83
|2010.10.05 17:55
|buy
|42
|0.20
|1.5905
|0.0000
|0.0000
|84
|2010.10.05 18:05
|close
|42
|0.20
|1.5894
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|9825.40
|85
|2010.10.05 18:10
|buy
|43
|0.20
|1.5903
|0.0000
|0.0000
|86
|2010.10.05 18:15
|close
|43
|0.20
|1.5897
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|9813.40
|87
|2010.10.05 18:25
|buy
|44
|0.10
|1.5903
|0.0000
|0.0000
|88
|2010.10.05 18:30
|close
|44
|0.10
|1.5897
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9807.40
|89
|2010.10.05 18:35
|buy
|45
|0.10
|1.5907
|0.0000
|0.0000
|90
|2010.10.05 18:45
|close
|45
|0.10
|1.5895
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|9795.40
|91
|2010.10.05 19:00
|buy
|46
|0.10
|1.5902
|0.0000
|0.0000
|92
|2010.10.05 19:10
|close
|46
|0.10
|1.5898
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|9791.40
|93
|2010.10.05 19:35
|sell
|47
|0.10
|1.5894
|0.0000
|0.0000
|94
|2010.10.05 21:00
|close
|47
|0.10
|1.5891
|0.0000
|0.0000
|3.00
|9794.40
|95
|2010.10.05 21:10
|sell
|48
|0.20
|1.5886
|0.0000
|0.0000
|96
|2010.10.05 21:40
|close
|48
|0.20
|1.5892
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|9782.40
|97
|2010.10.05 23:35
|buy
|49
|0.20
|1.5894
|0.0000
|0.0000
|98
|2010.10.06 01:25
|close
|49
|0.20
|1.5896
|0.0000
|0.0000
|4.40
|9786.80
|99
|2010.10.06 01:30
|buy
|50
|0.20
|1.5903
|0.0000
|0.0000
|100
|2010.10.06 01:40
|close
|50
|0.20
|1.5895
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|9770.80
|101
|2010.10.06 02:00
|buy
|51
|0.20
|1.5906
|0.0000
|0.0000
|102
|2010.10.06 02:05
|close
|51
|0.20
|1.5900
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|9758.80
|103
|2010.10.06 02:10
|sell
|52
|0.10
|1.5899
|0.0000
|0.0000
|104
|2010.10.06 05:20
|close
|52
|0.10
|1.5917
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|9740.80
|105
|2010.10.06 05:55
|buy
|53
|0.10
|1.5913
|0.0000
|0.0000
|106
|2010.10.06 06:30
|close
|53
|0.10
|1.5906
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|9733.80
|107
|2010.10.06 06:35
|buy
|54
|0.10
|1.5921
|0.0000
|0.0000
|108
|2010.10.06 06:50
|close
|54
|0.10
|1.5905
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|9717.80
|109
|2010.10.06 06:55
|buy
|55
|0.10
|1.5918
|0.0000
|0.0000
|110
|2010.10.06 07:35
|close
|55
|0.10
|1.5910
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|9709.80
|111
|2010.10.06 08:40
|buy
|56
|0.10
|1.5913
|0.0000
|0.0000
|112
|2010.10.06 09:25
|close
|56
|0.10
|1.5898
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|9694.80
|113
|2010.10.06 11:30
|buy
|57
|0.10
|1.5899
|0.0000
|0.0000
|114
|2010.10.06 11:35
|close
|57
|0.10
|1.5881
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|9676.80
|115
|2010.10.06 11:40
|buy
|58
|0.10
|1.5893
|0.0000
|0.0000
|116
|2010.10.06 12:10
|close
|58
|0.10
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|9666.80
|117
|2010.10.06 12:15
|buy
|59
|0.10
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|118
|2010.10.06 12:25
|close
|59
|0.10
|1.5882
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|9663.80
|119
|2010.10.06 13:30
|buy
|60
|0.10
|1.5868
|0.0000
|0.0000
|120
|2010.10.06 14:25
|close
|60
|0.10
|1.5854
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|9649.80
|121
|2010.10.06 14:45
|buy
|61
|0.10
|1.5873
|0.0000
|0.0000
|122
|2010.10.06 17:05
|close
|61
|0.10
|1.5896
|0.0000
|0.0000
|23.00
|9672.80
|123
|2010.10.06 18:00
|buy
|62
|0.20
|1.5901
|0.0000
|0.0000
|124
|2010.10.06 18:05
|close
|62
|0.20
|1.5894
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|9658.80
|125
|2010.10.06 18:20
|sell
|63
|0.20
|1.5888
|0.0000
|0.0000
|126
|2010.10.06 18:50
|close
|63
|0.20
|1.5896
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|9642.80
|127
|2010.10.06 19:00
|buy
|64
|0.10
|1.5895
|0.0000
|0.0000
|128
|2010.10.06 19:11
|close
|64
|0.10
|1.5890
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|9637.80
|129
|2010.10.06 19:15
|buy
|65
|0.10
|1.5897
|0.0000
|0.0000
|130
|2010.10.06 19:20
|close
|65
|0.10
|1.5889
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|9629.80
|131
|2010.10.06 19:37
|sell
|66
|0.10
|1.5889
|0.0000
|0.0000
|132
|2010.10.07 00:45
|close
|66
|0.10
|1.5869
|0.0000
|0.0000
|18.20
|9648.00
|133
|2010.10.07 01:15
|sell
|67
|0.20
|1.5863
|0.0000
|0.0000
|134
|2010.10.07 06:10
|close
|67
|0.20
|1.5882
|0.0000
|0.0000
|-38.00
|9610.00
|135
|2010.10.07 07:40
|buy
|68
|0.20
|1.5898
|0.0000
|0.0000
|136
|2010.10.07 10:35
|close
|68
|0.20
|1.5931
|0.0000
|0.0000
|66.00
|9676.00
|137
|2010.10.07 10:40
|buy
|69
|0.20
|1.5946
|0.0000
|0.0000
|138
|2010.10.07 13:05
|close
|69
|0.20
|1.5980
|0.0000
|0.0000
|68.00
|9744.00
|139
|2010.10.07 13:10
|buy
|70
|0.20
|1.5988
|0.0000
|0.0000
|140
|2010.10.07 13:15
|close
|70
|0.20
|1.5968
|0.0000
|0.0000
|-40.00
|9704.00
|141
|2010.10.07 15:05
|sell
|71
|0.20
|1.5928
|0.0000
|0.0000
|142
|2010.10.07 18:00
|close
|71
|0.20
|1.5865
|0.0000
|0.0000
|126.00
|9830.00
|143
|2010.10.07 19:40
|buy
|72
|0.20
|1.5871
|0.0000
|0.0000
|144
|2010.10.07 19:50
|close
|72
|0.20
|1.5863
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|9814.00
|145
|2010.10.07 20:15
|buy
|73
|0.20
|1.5875
|0.0000
|0.0000
|146
|2010.10.07 20:20
|close
|73
|0.20
|1.5867
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|9798.00
|147
|2010.10.07 20:25
|buy
|74
|0.10
|1.5874
|0.0000
|0.0000
|148
|2010.10.07 21:35
|close
|74
|0.10
|1.5868
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9792.00
|149
|2010.10.07 22:15
|buy
|75
|0.10
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|150
|2010.10.07 23:20
|close
|75
|0.10
|1.5876
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|9791.00
|151
|2010.10.07 23:25
|sell
|76
|0.10
|1.5875
|0.0000
|0.0000
|152
|2010.10.07 23:30
|close
|76
|0.10
|1.5880
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|9786.00
|153
|2010.10.07 23:35
|buy
|77
|0.10
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|154
|2010.10.07 23:40
|close
|77
|0.10
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|9781.00
|155
|2010.10.07 23:47
|sell
|78
|0.10
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|156
|2010.10.08 00:50
|close
|78
|0.10
|1.5876
|0.0000
|0.0000
|1.40
|9782.40
|157
|2010.10.08 01:35
|sell
|79
|0.20
|1.5868
|0.0000
|0.0000
|158
|2010.10.08 01:40
|close
|79
|0.20
|1.5872
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|9774.40
|159
|2010.10.08 02:20
|buy
|80
|0.20
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|160
|2010.10.08 03:50
|close
|80
|0.20
|1.5891
|0.0000
|0.0000
|28.00
|9802.40
|161
|2010.10.08 04:00
|buy
|81
|0.20
|1.5898
|0.0000
|0.0000
|162
|2010.10.08 04:20
|close
|81
|0.20
|1.5893
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|9792.40
|163
|2010.10.08 04:25
|sell
|82
|0.20
|1.5888
|0.0000
|0.0000
|164
|2010.10.08 05:00
|close
|82
|0.20
|1.5894
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|9780.40
|165
|2010.10.08 08:40
|buy
|83
|0.10
|1.5847
|0.0000
|0.0000
|166
|2010.10.08 10:10
|close
|83
|0.10
|1.5853
|0.0000
|0.0000
|6.00
|9786.40
|167
|2010.10.08 10:50
|buy
|84
|0.20
|1.5872
|0.0000
|0.0000
|168
|2010.10.08 12:05
|close
|84
|0.20
|1.5868
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|9778.40
|169
|2010.10.08 12:10
|buy
|85
|0.20
|1.5876
|0.0000
|0.0000
|170
|2010.10.08 12:15
|close
|85
|0.20
|1.5855
|0.0000
|0.0000
|-42.00
|9736.40
|171
|2010.10.08 12:35
|buy
|86
|0.10
|1.5909
|0.0000
|0.0000
|172
|2010.10.08 15:00
|close
|86
|0.10
|1.5929
|0.0000
|0.0000
|20.00
|9756.40
|173
|2010.10.08 15:40
|buy
|87
|0.20
|1.5948
|0.0000
|0.0000
|174
|2010.10.08 15:50
|close
|87
|0.20
|1.5937
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|9734.40
|175
|2010.10.08 15:55
|buy
|88
|0.20
|1.5946
|0.0000
|0.0000
|176
|2010.10.08 17:15
|close
|88
|0.20
|1.5945
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|9732.40
|177
|2010.10.08 17:35
|sell
|89
|0.10
|1.5949
|0.0000
|0.0000
|178
|2010.10.08 18:10
|close
|89
|0.10
|1.5958
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|9723.40
|179
|2010.10.08 19:40
|sell
|90
|0.10
|1.5949
|0.0000
|0.0000
|180
|2010.10.08 20:35
|close
|90
|0.10
|1.5956
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|9716.40
|181
|2010.10.10 23:05
|buy
|91
|0.10
|1.5953
|0.0000
|0.0000
|182
|2010.10.11 00:30
|close
|91
|0.10
|1.5942
|0.0000
|0.0000
|-10.80
|9705.60
|183
|2010.10.11 01:45
|buy
|92
|0.10
|1.5942
|0.0000
|0.0000
|184
|2010.10.11 02:45
|close
|92
|0.10
|1.5940
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|9703.60
|185
|2010.10.11 03:00
|buy
|93
|0.10
|1.5950
|0.0000
|0.0000
|186
|2010.10.11 03:27
|close
|93
|0.10
|1.5944
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9697.60
|187
|2010.10.11 04:55
|sell
|94
|0.10
|1.5936
|0.0000
|0.0000
|188
|2010.10.11 05:16
|close
|94
|0.10
|1.5942
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9691.60
|189
|2010.10.11 05:50
|sell
|95
|0.10
|1.5935
|0.0000
|0.0000
|190
|2010.10.11 06:25
|close
|95
|0.10
|1.5946
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|9680.60
|191
|2010.10.11 06:35
|sell
|96
|0.10
|1.5935
|0.0000
|0.0000
|192
|2010.10.11 06:50
|close
|96
|0.10
|1.5942
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|9673.60
|193
|2010.10.11 07:00
|sell
|97
|0.10
|1.5928
|0.0000
|0.0000
|194
|2010.10.11 07:05
|close
|97
|0.10
|1.5949
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|9652.60
|195
|2010.10.11 07:25
|sell
|98
|0.10
|1.5930
|0.0000
|0.0000
|196
|2010.10.11 07:50
|close
|98
|0.10
|1.5944
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|9638.60
|197
|2010.10.11 08:05
|buy
|99
|0.10
|1.5945
|0.0000
|0.0000
|198
|2010.10.11 08:30
|close
|99
|0.10
|1.5934
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|9627.60
|199
|2010.10.11 08:35
|buy
|100
|0.10
|1.5945
|0.0000
|0.0000
|200
|2010.10.11 10:20
|close
|100
|0.10
|1.5938
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|9620.60
|201
|2010.10.11 11:00
|buy
|101
|0.10
|1.5945
|0.0000
|0.0000
|202
|2010.10.11 11:15
|close
|101
|0.10
|1.5936
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|9611.60
|203
|2010.10.11 11:20
|buy
|102
|0.10
|1.5944
|0.0000
|0.0000
|204
|2010.10.11 12:05
|close
|102
|0.10
|1.5937
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|9604.60
|205
|2010.10.11 13:10
|sell
|103
|0.10
|1.5932
|0.0000
|0.0000
|206
|2010.10.11 13:20
|close
|103
|0.10
|1.5939
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|9597.60
|207
|2010.10.11 13:40
|sell
|104
|0.10
|1.5932
|0.0000
|0.0000
|208
|2010.10.11 13:55
|close
|104
|0.10
|1.5939
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|9590.60
|209
|2010.10.11 14:00
|sell
|105
|0.10
|1.5929
|0.0000
|0.0000
|210
|2010.10.11 17:00
|close
|105
|0.10
|1.5901
|0.0000
|0.0000
|28.00
|9618.60
|211
|2010.10.11 18:00
|sell
|106
|0.20
|1.5887
|0.0000
|0.0000
|212
|2010.10.11 18:40
|close
|106
|0.20
|1.5896
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|9600.60
|213
|2010.10.11 18:55
|sell
|107
|0.20
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|214
|2010.10.11 20:16
|close
|107
|0.20
|1.5880
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|9596.60
|215
|2010.10.11 21:25
|sell
|108
|0.10
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|216
|2010.10.11 21:36
|close
|108
|0.10
|1.5882
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|9592.60
|217
|2010.10.11 23:05
|sell
|109
|0.10
|1.5881
|0.0000
|0.0000
|218
|2010.10.12 00:10
|close
|109
|0.10
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|-4.60
|9588.00
|219
|2010.10.12 01:05
|sell
|110
|0.10
|1.5873
|0.0000
|0.0000
|220
|2010.10.12 01:10
|close
|110
|0.10
|1.5882
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|9579.00
|221
|2010.10.12 01:15
|sell
|111
|0.10
|1.5873
|0.0000
|0.0000
|222
|2010.10.12 01:30
|close
|111
|0.10
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|9567.00
|223
|2010.10.12 01:35
|sell
|112
|0.10
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|224
|2010.10.12 01:45
|close
|112
|0.10
|1.5887
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|9557.00
|225
|2010.10.12 05:25
|buy
|113
|0.10
|1.5911
|0.0000
|0.0000
|226
|2010.10.12 05:55
|close
|113
|0.10
|1.5893
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|9539.00
|227
|2010.10.12 07:30
|sell
|114
|0.10
|1.5871
|0.0000
|0.0000
|228
|2010.10.12 07:45
|close
|114
|0.10
|1.5882
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|9528.00
|229
|2010.10.12 07:50
|sell
|115
|0.10
|1.5876
|0.0000
|0.0000
|230
|2010.10.12 09:45
|close
|115
|0.10
|1.5831
|0.0000
|0.0000
|45.00
|9573.00
|231
|2010.10.12 10:30
|buy
|116
|0.20
|1.5829
|0.0000
|0.0000
|232
|2010.10.12 12:00
|close
|116
|0.20
|1.5840
|0.0000
|0.0000
|22.00
|9595.00
|233
|2010.10.12 12:50
|buy
|117
|0.20
|1.5853
|0.0000
|0.0000
|234
|2010.10.12 13:20
|close
|117
|0.20
|1.5838
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|9565.00
|235
|2010.10.12 14:55
|buy
|118
|0.20
|1.5814
|0.0000
|0.0000
|236
|2010.10.12 15:00
|close
|118
|0.20
|1.5783
|0.0000
|0.0000
|-62.00
|9503.00
|237
|2010.10.12 15:20
|buy
|119
|0.10
|1.5808
|0.0000
|0.0000
|238
|2010.10.12 15:30
|close
|119
|0.10
|1.5791
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|9486.00
|239
|2010.10.12 15:40
|buy
|120
|0.10
|1.5807
|0.0000
|0.0000
|240
|2010.10.12 15:55
|close
|120
|0.10
|1.5794
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|9473.00
|241
|2010.10.12 16:00
|buy
|121
|0.10
|1.5802
|0.0000
|0.0000
|242
|2010.10.12 16:20
|close
|121
|0.10
|1.5791
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|9462.00
|243
|2010.10.12 16:45
|buy
|122
|0.10
|1.5800
|0.0000
|0.0000
|244
|2010.10.12 18:50
|close
|122
|0.10
|1.5779
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|9441.00
|245
|2010.10.12 19:25
|buy
|123
|0.10
|1.5794
|0.0000
|0.0000
|246
|2010.10.12 23:16
|close
|123
|0.10
|1.5801
|0.0000
|0.0000
|7.00
|9448.00
|247
|2010.10.13 00:00
|sell
|124
|0.20
|1.5802
|0.0000
|0.0000
|248
|2010.10.13 01:20
|close
|124
|0.20
|1.5794
|0.0000
|0.0000
|16.00
|9464.00
|249
|2010.10.13 04:25
|buy
|125
|0.20
|1.5827
|0.0000
|0.0000
|250
|2010.10.13 06:25
|close
|125
|0.20
|1.5834
|0.0000
|0.0000
|14.00
|9478.00
|251
|2010.10.13 06:30
|buy
|126
|0.20
|1.5843
|0.0000
|0.0000
|252
|2010.10.13 06:35
|close
|126
|0.20
|1.5832
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|9456.00
|253
|2010.10.13 06:40
|buy
|127
|0.20
|1.5844
|0.0000
|0.0000
|254
|2010.10.13 09:00
|close
|127
|0.20
|1.5865
|0.0000
|0.0000
|42.00
|9498.00
|255
|2010.10.13 09:50
|buy
|128
|0.20
|1.5874
|0.0000
|0.0000
|256
|2010.10.13 10:05
|close
|128
|0.20
|1.5852
|0.0000
|0.0000
|-44.00
|9454.00
|257
|2010.10.13 12:05
|buy
|129
|0.20
|1.5846
|0.0000
|0.0000
|258
|2010.10.13 12:15
|close
|129
|0.20
|1.5839
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|9440.00
|259
|2010.10.13 12:20
|buy
|130
|0.10
|1.5846
|0.0000
|0.0000
|260
|2010.10.13 13:00
|close
|130
|0.10
|1.5840
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9434.00
|261
|2010.10.13 14:10
|buy
|131
|0.10
|1.5834
|0.0000
|0.0000
|262
|2010.10.13 15:40
|close
|131
|0.10
|1.5838
|0.0000
|0.0000
|4.00
|9438.00
|263
|2010.10.13 17:35
|sell
|132
|0.20
|1.5871
|0.0000
|0.0000
|264
|2010.10.13 17:40
|close
|132
|0.20
|1.5881
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9418.00
|265
|2010.10.13 18:50
|sell
|133
|0.20
|1.5889
|0.0000
|0.0000
|266
|2010.10.13 18:55
|close
|133
|0.20
|1.5900
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|9396.00
|267
|2010.10.13 19:00
|sell
|134
|0.10
|1.5890
|0.0000
|0.0000
|268
|2010.10.13 19:40
|close
|134
|0.10
|1.5897
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|9389.00
|269
|2010.10.13 20:05
|buy
|135
|0.10
|1.5897
|0.0000
|0.0000
|270
|2010.10.13 21:10
|close
|135
|0.10
|1.5891
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9383.00
|271
|2010.10.13 21:25
|buy
|136
|0.10
|1.5899
|0.0000
|0.0000
|272
|2010.10.14 01:15
|close
|136
|0.10
|1.5945
|0.0000
|0.0000
|46.60
|9429.60
|273
|2010.10.14 01:25
|buy
|137
|0.20
|1.5958
|0.0000
|0.0000
|274
|2010.10.14 01:30
|close
|137
|0.20
|1.5947
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|9407.60
|275
|2010.10.14 01:35
|buy
|138
|0.20
|1.5962
|0.0000
|0.0000
|276
|2010.10.14 03:25
|close
|138
|0.20
|1.5975
|0.0000
|0.0000
|26.00
|9433.60
|277
|2010.10.14 03:30
|buy
|139
|0.20
|1.5984
|0.0000
|0.0000
|278
|2010.10.14 03:55
|close
|139
|0.20
|1.5976
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|9417.60
|279
|2010.10.14 04:50
|buy
|140
|0.20
|1.5979
|0.0000
|0.0000
|280
|2010.10.14 05:55
|close
|140
|0.20
|1.5975
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|9409.60
|281
|2010.10.14 06:00
|buy
|141
|0.10
|1.5983
|0.0000
|0.0000
|282
|2010.10.14 08:40
|close
|141
|0.10
|1.6041
|0.0000
|0.0000
|58.00
|9467.60
|283
|2010.10.14 09:10
|buy
|142
|0.20
|1.6056
|0.0000
|0.0000
|284
|2010.10.14 09:15
|close
|142
|0.20
|1.6047
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|9449.60
|285
|2010.10.14 09:20
|sell
|143
|0.20
|1.6043
|0.0000
|0.0000
|286
|2010.10.14 09:25
|close
|143
|0.20
|1.6061
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|9413.60
|287
|2010.10.14 10:00
|sell
|144
|0.10
|1.6043
|0.0000
|0.0000
|288
|2010.10.14 14:30
|close
|144
|0.10
|1.5996
|0.0000
|0.0000
|47.00
|9460.60
|289
|2010.10.14 15:25
|sell
|145
|0.20
|1.5991
|0.0000
|0.0000
|290
|2010.10.14 16:50
|close
|145
|0.20
|1.5986
|0.0000
|0.0000
|10.00
|9470.60
|291
|2010.10.14 17:10
|sell
|146
|0.20
|1.5976
|0.0000
|0.0000
|292
|2010.10.14 17:25
|close
|146
|0.20
|1.5990
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|9442.60
|293
|2010.10.14 18:30
|sell
|147
|0.20
|1.5988
|0.0000
|0.0000
|294
|2010.10.14 19:25
|close
|147
|0.20
|1.6001
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|9416.60
|295
|2010.10.14 21:15
|sell
|148
|0.10
|1.6007
|0.0000
|0.0000
|296
|2010.10.15 00:15
|close
|148
|0.10
|1.5997
|0.0000
|0.0000
|9.40
|9426.00
|297
|2010.10.15 00:25
|sell
|149
|0.20
|1.5986
|0.0000
|0.0000
|298
|2010.10.15 00:55
|close
|149
|0.20
|1.5995
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|9408.00
|299
|2010.10.15 02:05
|sell
|150
|0.20
|1.5996
|0.0000
|0.0000
|300
|2010.10.15 03:26
|close
|150
|0.20
|1.6005
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|9390.00
|301
|2010.10.15 03:30
|sell
|151
|0.10
|1.5998
|0.0000
|0.0000
|302
|2010.10.15 03:50
|close
|151
|0.10
|1.6004
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9384.00
|303
|2010.10.15 03:55
|sell
|152
|0.10
|1.5998
|0.0000
|0.0000
|304
|2010.10.15 04:10
|close
|152
|0.10
|1.6007
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|9375.00
|305
|2010.10.15 05:25
|sell
|153
|0.10
|1.6008
|0.0000
|0.0000
|306
|2010.10.15 05:40
|close
|153
|0.10
|1.6023
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|9360.00
|307
|2010.10.15 05:45
|sell
|154
|0.10
|1.6013
|0.0000
|0.0000
|308
|2010.10.15 05:50
|close
|154
|0.10
|1.6031
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|9342.00
|309
|2010.10.15 05:55
|sell
|155
|0.10
|1.6012
|0.0000
|0.0000
|310
|2010.10.15 06:05
|close
|155
|0.10
|1.6023
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|9331.00
|311
|2010.10.15 06:50
|sell
|156
|0.10
|1.6017
|0.0000
|0.0000
|312
|2010.10.15 06:55
|close
|156
|0.10
|1.6031
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|9317.00
|313
|2010.10.15 07:25
|sell
|157
|0.10
|1.6021
|0.0000
|0.0000
|314
|2010.10.15 07:30
|close
|157
|0.10
|1.6034
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|9304.00
|315
|2010.10.15 08:55
|sell
|158
|0.10
|1.6045
|0.0000
|0.0000
|316
|2010.10.15 09:45
|close
|158
|0.10
|1.6050
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|9299.00
|317
|2010.10.15 09:50
|sell
|159
|0.10
|1.6043
|0.0000
|0.0000
|318
|2010.10.15 11:50
|close
|159
|0.10
|1.6059
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|9283.00
|319
|2010.10.15 12:00
|sell
|160
|0.10
|1.6044
|0.0000
|0.0000
|320
|2010.10.15 12:05
|close
|160
|0.10
|1.6060
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|9267.00
|321
|2010.10.15 13:00
|sell
|161
|0.10
|1.6029
|0.0000
|0.0000
|322
|2010.10.15 15:10
|close
|161
|0.10
|1.6032
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|9264.00
|323
|2010.10.15 15:50
|sell
|162
|0.10
|1.6026
|0.0000
|0.0000
|324
|2010.10.15 16:50
|close
|162
|0.10
|1.6032
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9258.00
|325
|2010.10.15 17:00
|sell
|163
|0.10
|1.6018
|0.0000
|0.0000
|326
|2010.10.15 19:45
|close
|163
|0.10
|1.5988
|0.0000
|0.0000
|30.00
|9288.00
|327
|2010.10.15 19:55
|buy
|164
|0.20
|1.5988
|0.0000
|0.0000
|328
|2010.10.15 20:20
|close
|164
|0.20
|1.5979
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|9270.00
|329
|2010.10.15 20:30
|sell
|165
|0.20
|1.5980
|0.0000
|0.0000
|330
|2010.10.17 21:35
|close
|165
|0.20
|1.5989
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|9252.00
|331
|2010.10.17 22:00
|sell
|166
|0.10
|1.5978
|0.0000
|0.0000
|332
|2010.10.17 22:05
|close
|166
|0.10
|1.5985
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|9245.00
|333
|2010.10.17 22:10
|sell
|167
|0.10
|1.5978
|0.0000
|0.0000
|334
|2010.10.17 22:30
|close
|167
|0.10
|1.5985
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|9238.00
|335
|2010.10.17 22:51
|sell
|168
|0.10
|1.5980
|0.0000
|0.0000
|336
|2010.10.17 23:05
|close
|168
|0.10
|1.5999
|0.0000
|0.0000
|-19.00
|9219.00
|337
|2010.10.18 00:05
|sell
|169
|0.10
|1.5984
|0.0000
|0.0000
|338
|2010.10.18 03:25
|close
|169
|0.10
|1.5932
|0.0000
|0.0000
|52.00
|9271.00
|339
|2010.10.18 03:50
|sell
|170
|0.20
|1.5922
|0.0000
|0.0000
|340
|2010.10.18 04:00
|close
|170
|0.20
|1.5932
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9251.00
|341
|2010.10.18 04:11
|sell
|171
|0.20
|1.5927
|0.0000
|0.0000
|342
|2010.10.18 04:15
|close
|171
|0.20
|1.5934
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|9237.00
|343
|2010.10.18 05:40
|sell
|172
|0.10
|1.5937
|0.0000
|0.0000
|344
|2010.10.18 11:00
|close
|172
|0.10
|1.5898
|0.0000
|0.0000
|39.00
|9276.00
|345
|2010.10.18 11:15
|sell
|173
|0.20
|1.5884
|0.0000
|0.0000
|346
|2010.10.18 11:25
|close
|173
|0.20
|1.5892
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|9260.00
|347
|2010.10.18 11:35
|buy
|174
|0.20
|1.5898
|0.0000
|0.0000
|348
|2010.10.18 11:40
|close
|174
|0.20
|1.5882
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|9228.00
|349
|2010.10.18 12:20
|buy
|175
|0.10
|1.5904
|0.0000
|0.0000
|350
|2010.10.18 13:05
|close
|175
|0.10
|1.5888
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|9212.00
|351
|2010.10.18 13:50
|buy
|176
|0.10
|1.5915
|0.0000
|0.0000
|352
|2010.10.18 14:05
|close
|176
|0.10
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|9182.00
|353
|2010.10.18 14:15
|buy
|177
|0.10
|1.5905
|0.0000
|0.0000
|354
|2010.10.18 14:25
|close
|177
|0.10
|1.5889
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|9166.00
|355
|2010.10.18 15:00
|buy
|178
|0.10
|1.5902
|0.0000
|0.0000
|356
|2010.10.18 15:35
|close
|178
|0.10
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|9149.00
|357
|2010.10.18 15:40
|buy
|179
|0.10
|1.5896
|0.0000
|0.0000
|358
|2010.10.18 17:45
|close
|179
|0.10
|1.5925
|0.0000
|0.0000
|29.00
|9178.00
|359
|2010.10.18 17:50
|sell
|180
|0.20
|1.5921
|0.0000
|0.0000
|360
|2010.10.18 18:00
|close
|180
|0.20
|1.5931
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9158.00
|361
|2010.10.18 18:05
|sell
|181
|0.20
|1.5926
|0.0000
|0.0000
|362
|2010.10.18 18:20
|close
|181
|0.20
|1.5929
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9152.00
|363
|2010.10.18 19:20
|sell
|182
|0.10
|1.5926
|0.0000
|0.0000
|364
|2010.10.18 19:45
|close
|182
|0.10
|1.5937
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|9141.00
|365
|2010.10.18 20:15
|sell
|183
|0.10
|1.5927
|0.0000
|0.0000
|366
|2010.10.18 21:45
|close
|183
|0.10
|1.5903
|0.0000
|0.0000
|24.00
|9165.00
|367
|2010.10.18 22:16
|sell
|184
|0.20
|1.5886
|0.0000
|0.0000
|368
|2010.10.18 22:45
|close
|184
|0.20
|1.5895
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|9147.00
|369
|2010.10.18 23:30
|sell
|185
|0.20
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|370
|2010.10.18 23:35
|close
|185
|0.20
|1.5895
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9127.00
|371
|2010.10.19 01:05
|sell
|186
|0.10
|1.5908
|0.0000
|0.0000
|372
|2010.10.19 04:15
|close
|186
|0.10
|1.5886
|0.0000
|0.0000
|22.00
|9149.00
|373
|2010.10.19 04:45
|sell
|187
|0.20
|1.5875
|0.0000
|0.0000
|374
|2010.10.19 05:05
|close
|187
|0.20
|1.5882
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|9135.00
|375
|2010.10.19 07:00
|sell
|188
|0.20
|1.5849
|0.0000
|0.0000
|376
|2010.10.19 07:55
|close
|188
|0.20
|1.5847
|0.0000
|0.0000
|4.00
|9139.00
|377
|2010.10.19 08:45
|sell
|189
|0.20
|1.5835
|0.0000
|0.0000
|378
|2010.10.19 14:00
|close
|189
|0.20
|1.5733
|0.0000
|0.0000
|204.00
|9343.00
|379
|2010.10.19 14:40
|sell
|190
|0.20
|1.5712
|0.0000
|0.0000
|380
|2010.10.19 15:00
|close
|190
|0.20
|1.5728
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|9311.00
|381
|2010.10.19 15:10
|sell
|191
|0.20
|1.5713
|0.0000
|0.0000
|382
|2010.10.19 15:40
|close
|191
|0.20
|1.5737
|0.0000
|0.0000
|-48.00
|9263.00
|383
|2010.10.19 16:20
|buy
|192
|0.10
|1.5728
|0.0000
|0.0000
|384
|2010.10.19 16:35
|close
|192
|0.10
|1.5721
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|9256.00
|385
|2010.10.19 16:50
|buy
|193
|0.10
|1.5732
|0.0000
|0.0000
|386
|2010.10.19 17:10
|close
|193
|0.10
|1.5720
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|9244.00
|387
|2010.10.19 17:55
|sell
|194
|0.10
|1.5722
|0.0000
|0.0000
|388
|2010.10.19 18:00
|close
|194
|0.10
|1.5733
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|9233.00
|389
|2010.10.19 18:05
|sell
|195
|0.10
|1.5709
|0.0000
|0.0000
|390
|2010.10.19 20:00
|close
|195
|0.10
|1.5703
|0.0000
|0.0000
|6.00
|9239.00
|391
|2010.10.19 21:35
|sell
|196
|0.20
|1.5703
|0.0000
|0.0000
|392
|2010.10.19 22:20
|close
|196
|0.20
|1.5706
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9233.00
|393
|2010.10.19 22:25
|buy
|197
|0.20
|1.5712
|0.0000
|0.0000
|394
|2010.10.19 23:00
|close
|197
|0.20
|1.5696
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|9201.00
|395
|2010.10.19 23:05
|buy
|198
|0.10
|1.5707
|0.0000
|0.0000
|396
|2010.10.19 23:10
|close
|198
|0.10
|1.5694
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|9188.00
|397
|2010.10.20 00:55
|sell
|199
|0.10
|1.5679
|0.0000
|0.0000
|398
|2010.10.20 01:05
|close
|199
|0.10
|1.5698
|0.0000
|0.0000
|-19.00
|9169.00
|399
|2010.10.20 02:55
|sell
|200
|0.10
|1.5715
|0.0000
|0.0000
|400
|2010.10.20 03:10
|close
|200
|0.10
|1.5720
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|9164.00
|401
|2010.10.20 03:30
|sell
|201
|0.10
|1.5710
|0.0000
|0.0000
|402
|2010.10.20 03:50
|close
|201
|0.10
|1.5719
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|9155.00
|403
|2010.10.20 06:25
|buy
|202
|0.10
|1.5731
|0.0000
|0.0000
|404
|2010.10.20 06:55
|close
|202
|0.10
|1.5721
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|9145.00
|405
|2010.10.20 07:15
|buy
|203
|0.10
|1.5737
|0.0000
|0.0000
|406
|2010.10.20 07:25
|close
|203
|0.10
|1.5719
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|9127.00
|407
|2010.10.20 07:40
|buy
|204
|0.10
|1.5739
|0.0000
|0.0000
|408
|2010.10.20 07:50
|close
|204
|0.10
|1.5730
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|9118.00
|409
|2010.10.20 08:20
|sell
|205
|0.10
|1.5724
|0.0000
|0.0000
|410
|2010.10.20 08:25
|close
|205
|0.10
|1.5734
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|9108.00
|411
|2010.10.20 09:00
|buy
|206
|0.10
|1.5736
|0.0000
|0.0000
|412
|2010.10.20 09:20
|close
|206
|0.10
|1.5722
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|9094.00
|413
|2010.10.20 09:30
|sell
|207
|0.10
|1.5714
|0.0000
|0.0000
|414
|2010.10.20 09:35
|close
|207
|0.10
|1.5732
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|9076.00
|415
|2010.10.20 11:35
|buy
|208
|0.10
|1.5732
|0.0000
|0.0000
|416
|2010.10.20 12:15
|close
|208
|0.10
|1.5714
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|9058.00
|417
|2010.10.20 12:40
|buy
|209
|0.10
|1.5734
|0.0000
|0.0000
|418
|2010.10.20 19:05
|close
|209
|0.10
|1.5846
|0.0000
|0.0000
|112.00
|9170.00
|419
|2010.10.20 21:05
|buy
|210
|0.20
|1.5852
|0.0000
|0.0000
|420
|2010.10.20 21:35
|close
|210
|0.20
|1.5841
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|9148.00
|421
|2010.10.20 22:20
|buy
|211
|0.20
|1.5850
|0.0000
|0.0000
|422
|2010.10.20 22:55
|close
|211
|0.20
|1.5840
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9128.00
|423
|2010.10.20 23:00
|buy
|212
|0.10
|1.5842
|0.0000
|0.0000
|424
|2010.10.20 23:50
|close
|212
|0.10
|1.5839
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|9125.00
|425
|2010.10.20 23:55
|buy
|213
|0.10
|1.5850
|0.0000
|0.0000
|426
|2010.10.21 00:25
|close
|213
|0.10
|1.5839
|0.0000
|0.0000
|-10.40
|9114.60
|427
|2010.10.21 01:00
|buy
|214
|0.10
|1.5848
|0.0000
|0.0000
|428
|2010.10.21 01:05
|close
|214
|0.10
|1.5838
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|9104.60
|429
|2010.10.21 01:20
|buy
|215
|0.10
|1.5845
|0.0000
|0.0000
|430
|2010.10.21 01:25
|close
|215
|0.10
|1.5817
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|9076.60
|431
|2010.10.21 02:30
|buy
|216
|0.10
|1.5833
|0.0000
|0.0000
|432
|2010.10.21 04:00
|close
|216
|0.10
|1.5817
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|9060.60
|433
|2010.10.21 05:35
|buy
|217
|0.10
|1.5800
|0.0000
|0.0000
|434
|2010.10.21 06:10
|close
|217
|0.10
|1.5776
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|9036.60
|435
|2010.10.21 06:20
|buy
|218
|0.10
|1.5799
|0.0000
|0.0000
|436
|2010.10.21 06:50
|close
|218
|0.10
|1.5792
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|9029.60
|437
|2010.10.21 08:10
|buy
|219
|0.10
|1.5784
|0.0000
|0.0000
|438
|2010.10.21 11:25
|close
|219
|0.10
|1.5763
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|9008.60
|439
|2010.10.21 12:35
|buy
|220
|0.10
|1.5763
|0.0000
|0.0000
|440
|2010.10.21 12:40
|close
|220
|0.10
|1.5748
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|8993.60
|441
|2010.10.21 13:20
|buy
|221
|0.10
|1.5756
|0.0000
|0.0000
|442
|2010.10.21 14:55
|close
|221
|0.10
|1.5768
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9005.60
|443
|2010.10.21 15:05
|buy
|222
|0.20
|1.5779
|0.0000
|0.0000
|444
|2010.10.21 15:10
|close
|222
|0.20
|1.5769
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|8985.60
|445
|2010.10.21 18:40
|buy
|223
|0.20
|1.5710
|0.0000
|0.0000
|446
|2010.10.21 18:45
|close
|223
|0.20
|1.5704
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|8973.60
|447
|2010.10.21 18:50
|buy
|224
|0.10
|1.5710
|0.0000
|0.0000
|448
|2010.10.21 19:40
|close
|224
|0.10
|1.5705
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8968.60
|449
|2010.10.21 20:20
|buy
|225
|0.10
|1.5710
|0.0000
|0.0000
|450
|2010.10.21 20:25
|close
|225
|0.10
|1.5700
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|8958.60
|451
|2010.10.21 23:05
|buy
|226
|0.10
|1.5724
|0.0000
|0.0000
|452
|2010.10.21 23:50
|close
|226
|0.10
|1.5711
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|8945.60
|453
|2010.10.22 01:10
|buy
|227
|0.10
|1.5709
|0.0000
|0.0000
|454
|2010.10.22 02:10
|close
|227
|0.10
|1.5699
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|8935.60
|455
|2010.10.22 02:20
|buy
|228
|0.10
|1.5707
|0.0000
|0.0000
|456
|2010.10.22 03:55
|close
|228
|0.10
|1.5716
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8944.60
|457
|2010.10.22 04:05
|buy
|229
|0.20
|1.5723
|0.0000
|0.0000
|458
|2010.10.22 04:11
|close
|229
|0.20
|1.5716
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|8930.60
|459
|2010.10.22 04:55
|buy
|230
|0.20
|1.5725
|0.0000
|0.0000
|460
|2010.10.22 06:55
|close
|230
|0.20
|1.5733
|0.0000
|0.0000
|16.00
|8946.60
|461
|2010.10.22 08:55
|buy
|231
|0.20
|1.5680
|0.0000
|0.0000
|462
|2010.10.22 09:00
|close
|231
|0.20
|1.5674
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|8934.60
|463
|2010.10.22 09:05
|buy
|232
|0.20
|1.5686
|0.0000
|0.0000
|464
|2010.10.22 10:05
|close
|232
|0.20
|1.5685
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|8932.60
|465
|2010.10.22 10:10
|buy
|233
|0.10
|1.5694
|0.0000
|0.0000
|466
|2010.10.22 11:35
|close
|233
|0.10
|1.5695
|0.0000
|0.0000
|1.00
|8933.60
|467
|2010.10.22 12:15
|sell
|234
|0.20
|1.5700
|0.0000
|0.0000
|468
|2010.10.22 12:25
|close
|234
|0.20
|1.5711
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|8911.60
|469
|2010.10.22 13:10
|sell
|235
|0.20
|1.5713
|0.0000
|0.0000
|470
|2010.10.22 14:30
|close
|235
|0.20
|1.5707
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8923.60
|471
|2010.10.22 14:35
|sell
|236
|0.20
|1.5687
|0.0000
|0.0000
|472
|2010.10.22 16:00
|close
|236
|0.20
|1.5679
|0.0000
|0.0000
|16.00
|8939.60
|473
|2010.10.22 16:05
|sell
|237
|0.20
|1.5667
|0.0000
|0.0000
|474
|2010.10.22 16:10
|close
|237
|0.20
|1.5683
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|8907.60
|475
|2010.10.22 17:10
|sell
|238
|0.20
|1.5676
|0.0000
|0.0000
|476
|2010.10.22 19:05
|close
|238
|0.20
|1.5674
|0.0000
|0.0000
|4.00
|8911.60
|477
|2010.10.22 19:20
|sell
|239
|0.20
|1.5664
|0.0000
|0.0000
|478
|2010.10.22 19:25
|close
|239
|0.20
|1.5675
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|8889.60
|479
|2010.10.22 19:30
|sell
|240
|0.20
|1.5663
|0.0000
|0.0000
|480
|2010.10.22 19:35
|close
|240
|0.20
|1.5674
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|8867.60
|481
|2010.10.22 20:55
|sell
|241
|0.10
|1.5680
|0.0000
|0.0000
|482
|2010.10.24 22:26
|close
|241
|0.10
|1.5680
|0.0000
|0.0000
|0.00
|8867.60
|483
|2010.10.24 22:35
|sell
|242
|0.10
|1.5671
|0.0000
|0.0000
|484
|2010.10.24 23:40
|close
|242
|0.10
|1.5679
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|8859.60
|485
|2010.10.24 23:45
|sell
|243
|0.10
|1.5675
|0.0000
|0.0000
|486
|2010.10.24 23:55
|close
|243
|0.10
|1.5679
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8855.60
|487
|2010.10.25 03:20
|buy
|244
|0.10
|1.5743
|0.0000
|0.0000
|488
|2010.10.25 05:45
|close
|244
|0.10
|1.5760
|0.0000
|0.0000
|17.00
|8872.60
|489
|2010.10.25 06:00
|buy
|245
|0.20
|1.5766
|0.0000
|0.0000
|490
|2010.10.25 06:40
|close
|245
|0.20
|1.5762
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|8864.60
|491
|2010.10.25 07:05
|sell
|246
|0.20
|1.5763
|0.0000
|0.0000
|492
|2010.10.25 07:10
|close
|246
|0.20
|1.5770
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|8850.60
|493
|2010.10.25 07:15
|sell
|247
|0.10
|1.5754
|0.0000
|0.0000
|494
|2010.10.25 08:30
|close
|247
|0.10
|1.5742
|0.0000
|0.0000
|12.00
|8862.60
|495
|2010.10.25 08:35
|sell
|248
|0.20
|1.5731
|0.0000
|0.0000
|496
|2010.10.25 09:25
|close
|248
|0.20
|1.5739
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|8846.60
|497
|2010.10.25 09:45
|sell
|249
|0.20
|1.5729
|0.0000
|0.0000
|498
|2010.10.25 09:55
|close
|249
|0.20
|1.5736
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|8832.60
|499
|2010.10.25 10:15
|sell
|250
|0.10
|1.5726
|0.0000
|0.0000
|500
|2010.10.25 10:20
|close
|250
|0.10
|1.5739
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|8819.60
|501
|2010.10.25 10:30
|sell
|251
|0.10
|1.5733
|0.0000
|0.0000
|502
|2010.10.25 10:35
|close
|251
|0.10
|1.5746
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|8806.60
|503
|2010.10.25 11:15
|sell
|252
|0.10
|1.5738
|0.0000
|0.0000
|504
|2010.10.25 13:15
|close
|252
|0.10
|1.5738
|0.0000
|0.0000
|0.00
|8806.60
|505
|2010.10.25 14:05
|sell
|253
|0.10
|1.5715
|0.0000
|0.0000
|506
|2010.10.25 14:20
|close
|253
|0.10
|1.5736
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|8785.60
|507
|2010.10.25 14:30
|sell
|254
|0.10
|1.5724
|0.0000
|0.0000
|508
|2010.10.25 14:40
|close
|254
|0.10
|1.5729
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8780.60
|509
|2010.10.25 14:45
|sell
|255
|0.10
|1.5720
|0.0000
|0.0000
|510
|2010.10.25 14:50
|close
|255
|0.10
|1.5729
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|8771.60
|511
|2010.10.25 14:55
|sell
|256
|0.10
|1.5723
|0.0000
|0.0000
|512
|2010.10.25 15:05
|close
|256
|0.10
|1.5732
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|8762.60
|513
|2010.10.25 16:10
|buy
|257
|0.10
|1.5752
|0.0000
|0.0000
|514
|2010.10.25 16:30
|close
|257
|0.10
|1.5745
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|8755.60
|515
|2010.10.25 17:30
|buy
|258
|0.10
|1.5751
|0.0000
|0.0000
|516
|2010.10.25 19:30
|close
|258
|0.10
|1.5748
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|8752.60
|517
|2010.10.25 21:55
|sell
|259
|0.10
|1.5724
|0.0000
|0.0000
|518
|2010.10.26 03:21
|close
|259
|0.10
|1.5732
|0.0000
|0.0000
|-8.60
|8744.00
|519
|2010.10.26 03:40
|buy
|260
|0.10
|1.5730
|0.0000
|0.0000
|520
|2010.10.26 04:45
|close
|260
|0.10
|1.5724
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8738.00
|521
|2010.10.26 05:15
|buy
|261
|0.10
|1.5739
|0.0000
|0.0000
|522
|2010.10.26 07:40
|close
|261
|0.10
|1.5778
|0.0000
|0.0000
|39.00
|8777.00
|523
|2010.10.26 08:35
|buy
|262
|0.20
|1.5844
|0.0000
|0.0000
|524
|2010.10.26 10:00
|close
|262
|0.20
|1.5847
|0.0000
|0.0000
|6.00
|8783.00
|525
|2010.10.26 10:05
|buy
|263
|0.20
|1.5854
|0.0000
|0.0000
|526
|2010.10.26 11:20
|close
|263
|0.20
|1.5875
|0.0000
|0.0000
|42.00
|8825.00
|527
|2010.10.26 13:05
|sell
|264
|0.20
|1.5837
|0.0000
|0.0000
|528
|2010.10.26 14:05
|close
|264
|0.20
|1.5849
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|8801.00
|529
|2010.10.26 15:10
|sell
|265
|0.20
|1.5854
|0.0000
|0.0000
|530
|2010.10.26 15:15
|close
|265
|0.20
|1.5863
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|8783.00
|531
|2010.10.26 15:20
|sell
|266
|0.10
|1.5854
|0.0000
|0.0000
|532
|2010.10.26 15:25
|close
|266
|0.10
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|8760.00
|533
|2010.10.26 16:10
|sell
|267
|0.10
|1.5854
|0.0000
|0.0000
|534
|2010.10.26 17:15
|close
|267
|0.10
|1.5862
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|8752.00
|535
|2010.10.26 17:25
|sell
|268
|0.10
|1.5845
|0.0000
|0.0000
|536
|2010.10.26 20:10
|close
|268
|0.10
|1.5840
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8757.00
|537
|2010.10.26 20:30
|buy
|269
|0.20
|1.5841
|0.0000
|0.0000
|538
|2010.10.27 00:35
|close
|269
|0.20
|1.5835
|0.0000
|0.0000
|-11.60
|8745.40
|539
|2010.10.27 00:45
|buy
|270
|0.20
|1.5849
|0.0000
|0.0000
|540
|2010.10.27 04:30
|close
|270
|0.20
|1.5826
|0.0000
|0.0000
|-46.00
|8699.40
|541
|2010.10.27 04:36
|buy
|271
|0.10
|1.5832
|0.0000
|0.0000
|542
|2010.10.27 05:05
|close
|271
|0.10
|1.5825
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|8692.40
|543
|2010.10.27 05:10
|buy
|272
|0.10
|1.5843
|0.0000
|0.0000
|544
|2010.10.27 05:35
|close
|272
|0.10
|1.5826
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|8675.40
|545
|2010.10.27 06:00
|buy
|273
|0.10
|1.5836
|0.0000
|0.0000
|546
|2010.10.27 06:05
|close
|273
|0.10
|1.5830
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8669.40
|547
|2010.10.27 06:20
|buy
|274
|0.10
|1.5840
|0.0000
|0.0000
|548
|2010.10.27 06:25
|close
|274
|0.10
|1.5829
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|8658.40
|549
|2010.10.27 10:25
|sell
|275
|0.10
|1.5834
|0.0000
|0.0000
|550
|2010.10.27 10:50
|close
|275
|0.10
|1.5849
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|8643.40
|551
|2010.10.27 10:55
|buy
|276
|0.10
|1.5851
|0.0000
|0.0000
|552
|2010.10.27 11:20
|close
|276
|0.10
|1.5837
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|8629.40
|553
|2010.10.27 12:35
|buy
|277
|0.10
|1.5833
|0.0000
|0.0000
|554
|2010.10.27 12:40
|close
|277
|0.10
|1.5822
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|8618.40
|555
|2010.10.27 13:20
|buy
|278
|0.10
|1.5830
|0.0000
|0.0000
|556
|2010.10.27 13:55
|close
|278
|0.10
|1.5818
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|8606.40
|557
|2010.10.27 14:00
|buy
|279
|0.10
|1.5832
|0.0000
|0.0000
|558
|2010.10.27 14:05
|close
|279
|0.10
|1.5818
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|8592.40
|559
|2010.10.27 15:45
|buy
|280
|0.10
|1.5795
|0.0000
|0.0000
|560
|2010.10.27 15:50
|close
|280
|0.10
|1.5780
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|8577.40
|561
|2010.10.27 16:05
|buy
|281
|0.10
|1.5785
|0.0000
|0.0000
|562
|2010.10.27 16:10
|close
|281
|0.10
|1.5774
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|8566.40
|563
|2010.10.27 20:45
|sell
|282
|0.10
|1.5765
|0.0000
|0.0000
|564
|2010.10.27 20:50
|close
|282
|0.10
|1.5771
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8560.40
|565
|2010.10.27 21:00
|sell
|283
|0.10
|1.5764
|0.0000
|0.0000
|566
|2010.10.27 21:05
|close
|283
|0.10
|1.5776
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|8548.40
|567
|2010.10.27 22:40
|sell
|284
|0.10
|1.5776
|0.0000
|0.0000
|568
|2010.10.27 23:16
|close
|284
|0.10
|1.5786
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|8538.40
|569
|2010.10.28 00:50
|buy
|285
|0.10
|1.5796
|0.0000
|0.0000
|570
|2010.10.28 01:55
|close
|285
|0.10
|1.5782
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|8524.40
|571
|2010.10.28 02:15
|buy
|286
|0.10
|1.5793
|0.0000
|0.0000
|572
|2010.10.28 06:10
|close
|286
|0.10
|1.5802
|0.0000
|0.0000
|9.00
|8533.40
|573
|2010.10.28 06:25
|buy
|287
|0.20
|1.5821
|0.0000
|0.0000
|574
|2010.10.28 07:00
|close
|287
|0.20
|1.5801
|0.0000
|0.0000
|-40.00
|8493.40
|575
|2010.10.28 08:15
|buy
|288
|0.20
|1.5789
|0.0000
|0.0000
|576
|2010.10.28 13:35
|close
|288
|0.20
|1.5912
|0.0000
|0.0000
|246.00
|8739.40
|577
|2010.10.28 13:55
|buy
|289
|0.20
|1.5935
|0.0000
|0.0000
|578
|2010.10.28 15:55
|close
|289
|0.20
|1.5943
|0.0000
|0.0000
|16.00
|8755.40
|579
|2010.10.28 17:25
|sell
|290
|0.20
|1.5925
|0.0000
|0.0000
|580
|2010.10.28 17:40
|close
|290
|0.20
|1.5932
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|8741.40
|581
|2010.10.28 20:15
|sell
|291
|0.20
|1.5933
|0.0000
|0.0000
|582
|2010.10.28 20:50
|close
|291
|0.20
|1.5943
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|8721.40
|583
|2010.10.28 21:45
|sell
|292
|0.10
|1.5937
|0.0000
|0.0000
|584
|2010.10.28 22:35
|close
|292
|0.10
|1.5943
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8715.40
|585
|2010.10.28 22:40
|sell
|293
|0.10
|1.5937
|0.0000
|0.0000
|586
|2010.10.28 23:35
|close
|293
|0.10
|1.5943
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8709.40
|587
|2010.10.28 23:40
|buy
|294
|0.10
|1.5943
|0.0000
|0.0000
|588
|2010.10.29 00:25
|close
|294
|0.10
|1.5944
|0.0000
|0.0000
|1.20
|8710.60
|589
|2010.10.29 01:00
|sell
|295
|0.20
|1.5941
|0.0000
|0.0000
|590
|2010.10.29 02:30
|close
|295
|0.20
|1.5951
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|8690.60
|591
|2010.10.29 03:45
|buy
|296
|0.20
|1.5948
|0.0000
|0.0000
|592
|2010.10.29 04:05
|close
|296
|0.20
|1.5940
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|8674.60
|593
|2010.10.29 04:15
|buy
|297
|0.10
|1.5948
|0.0000
|0.0000
|594
|2010.10.29 04:40
|close
|297
|0.10
|1.5939
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|8665.60
|595
|2010.10.29 05:40
|buy
|298
|0.10
|1.5943
|0.0000
|0.0000
|596
|2010.10.29 05:45
|close
|298
|0.10
|1.5932
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|8654.60
|597
|2010.10.29 06:10
|buy
|299
|0.10
|1.5939
|0.0000
|0.0000
|598
|2010.10.29 06:20
|close
|299
|0.10
|1.5931
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|8646.60
|599
|2010.10.29 06:45
|buy
|300
|0.10
|1.5942
|0.0000
|0.0000
|600
|2010.10.29 06:50
|close
|300
|0.10
|1.5933
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|8637.60
|601
|2010.10.29 06:55
|sell
|301
|0.10
|1.5927
|0.0000
|0.0000
|602
|2010.10.29 09:25
|close
|301
|0.10
|1.5899
|0.0000
|0.0000
|28.00
|8665.60
|603
|2010.10.29 09:40
|buy
|302
|0.20
|1.5908
|0.0000
|0.0000
|604
|2010.10.29 09:45
|close
|302
|0.20
|1.5900
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|8649.60
|605
|2010.10.29 11:15
|buy
|303
|0.20
|1.5917
|0.0000
|0.0000
|606
|2010.10.29 14:25
|close
|303
|0.20
|1.5965
|0.0000
|0.0000
|96.00
|8745.60
|607
|2010.10.29 14:30
|buy
|304
|0.20
|1.5973
|0.0000
|0.0000
|608
|2010.10.29 17:15
|close
|304
|0.20
|1.6014
|0.0000
|0.0000
|82.00
|8827.60
|609
|2010.10.29 17:50
|buy
|305
|0.20
|1.6024
|0.0000
|0.0000
|610
|2010.10.29 18:52
|close
|305
|0.20
|1.6022
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8823.60
|611
|2010.10.29 19:15
|buy
|306
|0.20
|1.6033
|0.0000
|0.0000
|612
|2010.10.29 19:20
|close
|306
|0.20
|1.6024
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|8805.60
|613
|2010.10.29 20:00
|sell
|307
|0.10
|1.6022
|0.0000
|0.0000
|614
|2010.10.29 20:50
|close
|307
|0.10
|1.6037
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|8790.60
|615
|2010.10.31 23:27
|buy
|308
|0.10
|1.6052
|0.0000
|0.0000
|616
|2010.11.01 00:40
|close
|308
|0.10
|1.6038
|0.0000
|0.0000
|-13.80
|8776.80
|617
|2010.11.01 00:45
|buy
|309
|0.10
|1.6045
|0.0000
|0.0000
|618
|2010.11.01 02:45
|close
|309
|0.10
|1.6052
|0.0000
|0.0000
|7.00
|8783.80
|619
|2010.11.01 03:25
|sell
|310
|0.20
|1.6054
|0.0000
|0.0000
|620
|2010.11.01 03:30
|close
|310
|0.20
|1.6061
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|8769.80
|621
|2010.11.01 04:30
|sell
|311
|0.20
|1.6057
|0.0000
|0.0000
|622
|2010.11.01 05:05
|close
|311
|0.20
|1.6064
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|8755.80
|623
|2010.11.01 05:25
|sell
|312
|0.10
|1.6058
|0.0000
|0.0000
|624
|2010.11.01 06:51
|close
|312
|0.10
|1.6074
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|8739.80
|625
|2010.11.01 09:00
|buy
|313
|0.10
|1.6041
|0.0000
|0.0000
|626
|2010.11.01 12:10
|close
|313
|0.10
|1.6056
|0.0000
|0.0000
|15.00
|8754.80
|627
|2010.11.01 12:35
|buy
|314
|0.20
|1.6064
|0.0000
|0.0000
|628
|2010.11.01 12:40
|close
|314
|0.20
|1.6054
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|8734.80
|629
|2010.11.01 13:05
|buy
|315
|0.20
|1.6069
|0.0000
|0.0000
|630
|2010.11.01 14:05
|close
|315
|0.20
|1.6058
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|8712.80
|631
|2010.11.01 16:00
|buy
|316
|0.10
|1.6053
|0.0000
|0.0000
|632
|2010.11.01 16:55
|close
|316
|0.10
|1.6032
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|8691.80
|633
|2010.11.01 17:00
|buy
|317
|0.10
|1.6038
|0.0000
|0.0000
|634
|2010.11.01 17:25
|close
|317
|0.10
|1.6036
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|8689.80
|635
|2010.11.01 17:45
|buy
|318
|0.10
|1.6046
|0.0000
|0.0000
|636
|2010.11.01 18:05
|close
|318
|0.10
|1.6035
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|8678.80
|637
|2010.11.01 18:40
|sell
|319
|0.10
|1.6031
|0.0000
|0.0000
|638
|2010.11.01 18:55
|close
|319
|0.10
|1.6040
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|8669.80
|639
|2010.11.01 19:20
|buy
|320
|0.10
|1.6038
|0.0000
|0.0000
|640
|2010.11.01 19:40
|close
|320
|0.10
|1.6033
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8664.80
|641
|2010.11.01 19:45
|sell
|321
|0.10
|1.6032
|0.0000
|0.0000
|642
|2010.11.01 19:50
|close
|321
|0.10
|1.6041
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|8655.80
|643
|2010.11.01 20:05
|sell
|322
|0.10
|1.6028
|0.0000
|0.0000
|644
|2010.11.01 20:40
|close
|322
|0.10
|1.6039
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|8644.80
|645
|2010.11.01 22:17
|buy
|323
|0.10
|1.6041
|0.0000
|0.0000
|646
|2010.11.01 22:21
|close
|323
|0.10
|1.6036
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8639.80
|647
|2010.11.01 22:41
|buy
|324
|0.10
|1.6043
|0.0000
|0.0000
|648
|2010.11.02 00:40
|close
|324
|0.10
|1.6052
|0.0000
|0.0000
|9.20
|8649.00
|649
|2010.11.02 02:45
|sell
|325
|0.20
|1.6041
|0.0000
|0.0000
|650
|2010.11.02 03:40
|close
|325
|0.20
|1.6053
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|8625.00
|651
|2010.11.02 04:25
|buy
|326
|0.20
|1.6058
|0.0000
|0.0000
|652
|2010.11.02 04:30
|close
|326
|0.20
|1.6047
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|8603.00
|653
|2010.11.02 04:40
|buy
|327
|0.10
|1.6055
|0.0000
|0.0000
|654
|2010.11.02 05:00
|close
|327
|0.10
|1.6052
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|8600.00
|655
|2010.11.02 05:05
|buy
|328
|0.10
|1.6057
|0.0000
|0.0000
|656
|2010.11.02 05:15
|close
|328
|0.10
|1.6053
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8596.00
|657
|2010.11.02 05:45
|sell
|329
|0.10
|1.6054
|0.0000
|0.0000
|658
|2010.11.02 06:05
|close
|329
|0.10
|1.6060
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8590.00
|659
|2010.11.02 06:10
|sell
|330
|0.10
|1.6054
|0.0000
|0.0000
|660
|2010.11.02 06:16
|close
|330
|0.10
|1.6060
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8584.00
|661
|2010.11.02 07:30
|sell
|331
|0.10
|1.6053
|0.0000
|0.0000
|662
|2010.11.02 08:20
|close
|331
|0.10
|1.6065
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|8572.00
|663
|2010.11.02 09:35
|sell
|332
|0.10
|1.6052
|0.0000
|0.0000
|664
|2010.11.02 11:30
|close
|332
|0.10
|1.5990
|0.0000
|0.0000
|62.00
|8634.00
|665
|2010.11.02 11:55
|sell
|333
|0.20
|1.5978
|0.0000
|0.0000
|666
|2010.11.02 12:00
|close
|333
|0.20
|1.5983
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|8624.00
|667
|2010.11.02 12:05
|buy
|334
|0.20
|1.5991
|0.0000
|0.0000
|668
|2010.11.02 14:00
|close
|334
|0.20
|1.6018
|0.0000
|0.0000
|54.00
|8678.00
|669
|2010.11.02 15:05
|buy
|335
|0.20
|1.6026
|0.0000
|0.0000
|670
|2010.11.02 15:30
|close
|335
|0.20
|1.6015
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|8656.00
|671
|2010.11.02 16:05
|buy
|336
|0.20
|1.6023
|0.0000
|0.0000
|672
|2010.11.02 17:40
|close
|336
|0.20
|1.6023
|0.0000
|0.0000
|0.00
|8656.00
|673
|2010.11.02 17:45
|buy
|337
|0.20
|1.6032
|0.0000
|0.0000
|674
|2010.11.02 18:00
|close
|337
|0.20
|1.6024
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|8640.00
|675
|2010.11.02 20:05
|buy
|338
|0.10
|1.6028
|0.0000
|0.0000
|676
|2010.11.02 22:00
|close
|338
|0.10
|1.6035
|0.0000
|0.0000
|7.00
|8647.00
|677
|2010.11.03 00:20
|sell
|339
|0.20
|1.6032
|0.0000
|0.0000
|678
|2010.11.03 00:25
|close
|339
|0.20
|1.6042
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|8627.00
|679
|2010.11.03 00:35
|sell
|340
|0.20
|1.6034
|0.0000
|0.0000
|680
|2010.11.03 01:00
|close
|340
|0.20
|1.6046
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|8603.00
|681
|2010.11.03 01:30
|sell
|341
|0.10
|1.6032
|0.0000
|0.0000
|682
|2010.11.03 01:50
|close
|341
|0.10
|1.6043
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|8592.00
|683
|2010.11.03 02:00
|sell
|342
|0.10
|1.6028
|0.0000
|0.0000
|684
|2010.11.03 02:30
|close
|342
|0.10
|1.6043
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|8577.00
|685
|2010.11.03 02:45
|sell
|343
|0.10
|1.6032
|0.0000
|0.0000
|686
|2010.11.03 02:50
|close
|343
|0.10
|1.6038
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8571.00
|687
|2010.11.03 02:56
|buy
|344
|0.10
|1.6042
|0.0000
|0.0000
|688
|2010.11.03 03:15
|close
|344
|0.10
|1.6032
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|8561.00
|689
|2010.11.03 03:20
|buy
|345
|0.10
|1.6040
|0.0000
|0.0000
|690
|2010.11.03 03:25
|close
|345
|0.10
|1.6035
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8556.00
|691
|2010.11.03 03:35
|buy
|346
|0.10
|1.6039
|0.0000
|0.0000
|692
|2010.11.03 04:45
|close
|346
|0.10
|1.6034
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8551.00
|693
|2010.11.03 05:05
|buy
|347
|0.10
|1.6040
|0.0000
|0.0000
|694
|2010.11.03 06:00
|close
|347
|0.10
|1.6034
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8545.00
|695
|2010.11.03 07:40
|buy
|348
|0.10
|1.6028
|0.0000
|0.0000
|696
|2010.11.03 11:05
|close
|348
|0.10
|1.6127
|0.0000
|0.0000
|99.00
|8644.00
|697
|2010.11.03 11:45
|buy
|349
|0.20
|1.6141
|0.0000
|0.0000
|698
|2010.11.03 14:05
|close
|349
|0.20
|1.6098
|0.0000
|0.0000
|-86.00
|8558.00
|699
|2010.11.03 14:10
|buy
|350
|0.20
|1.6112
|0.0000
|0.0000
|700
|2010.11.03 14:15
|close
|350
|0.20
|1.6101
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|8536.00
|701
|2010.11.03 14:30
|sell
|351
|0.10
|1.6097
|0.0000
|0.0000
|702
|2010.11.03 14:35
|close
|351
|0.10
|1.6104
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|8529.00
|703
|2010.11.03 14:50
|sell
|352
|0.10
|1.6097
|0.0000
|0.0000
|704
|2010.11.03 15:05
|close
|352
|0.10
|1.6109
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|8517.00
|705
|2010.11.03 15:10
|sell
|353
|0.10
|1.6089
|0.0000
|0.0000
|706
|2010.11.03 17:50
|close
|353
|0.10
|1.6092
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|8514.00
|707
|2010.11.03 17:55
|sell
|354
|0.10
|1.6081
|0.0000
|0.0000
|708
|2010.11.03 18:05
|close
|354
|0.10
|1.6099
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|8496.00
|709
|2010.11.03 18:15
|sell
|355
|0.10
|1.6082
|0.0000
|0.0000
|710
|2010.11.03 18:40
|close
|355
|0.10
|1.6102
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|8476.00
|711
|2010.11.03 19:30
|sell
|356
|0.10
|1.6087
|0.0000
|0.0000
|712
|2010.11.03 20:10
|close
|356
|0.10
|1.6107
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|8456.00
|713
|2010.11.03 20:15
|sell
|357
|0.10
|1.6099
|0.0000
|0.0000
|714
|2010.11.03 20:30
|close
|357
|0.10
|1.6102
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|8453.00
|715
|2010.11.03 20:45
|sell
|358
|0.10
|1.6090
|0.0000
|0.0000
|716
|2010.11.03 20:50
|close
|358
|0.10
|1.6098
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|8445.00
|717
|2010.11.03 20:55
|sell
|359
|0.10
|1.6083
|0.0000
|0.0000
|718
|2010.11.03 21:15
|close
|359
|0.10
|1.6100
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|8428.00
|719
|2010.11.03 22:30
|buy
|360
|0.10
|1.6104
|0.0000
|0.0000
|720
|2010.11.03 22:35
|close
|360
|0.10
|1.6099
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8423.00
|721
|2010.11.03 22:50
|sell
|361
|0.10
|1.6096
|0.0000
|0.0000
|722
|2010.11.03 23:05
|close
|361
|0.10
|1.6108
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|8411.00
|723
|2010.11.03 23:20
|sell
|362
|0.10
|1.6094
|0.0000
|0.0000
|724
|2010.11.03 23:30
|close
|362
|0.10
|1.6105
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|8400.00
|725
|2010.11.04 00:05
|sell
|363
|0.10
|1.6099
|0.0000
|0.0000
|726
|2010.11.04 00:30
|close
|363
|0.10
|1.6110
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|8389.00
|727
|2010.11.04 00:35
|sell
|364
|0.10
|1.6095
|0.0000
|0.0000
|728
|2010.11.04 01:30
|close
|364
|0.10
|1.6100
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8384.00
|729
|2010.11.04 01:40
|sell
|365
|0.10
|1.6095
|0.0000
|0.0000
|730
|2010.11.04 02:10
|close
|365
|0.10
|1.6100
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8379.00
|731
|2010.11.04 02:15
|sell
|366
|0.10
|1.6095
|0.0000
|0.0000
|732
|2010.11.04 07:55
|close
|366
|0.10
|1.6136
|0.0000
|0.0000
|-41.00
|8338.00
|733
|2010.11.04 10:20
|sell
|367
|0.10
|1.6184
|0.0000
|0.0000
|734
|2010.11.04 11:50
|close
|367
|0.10
|1.6174
|0.0000
|0.0000
|10.00
|8348.00
|735
|2010.11.04 13:30
|buy
|368
|0.20
|1.6271
|0.0000
|0.0000
|736
|2010.11.04 16:10
|close
|368
|0.20
|1.6269
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8344.00
|737
|2010.11.04 16:20
|sell
|369
|0.20
|1.6267
|0.0000
|0.0000
|738
|2010.11.04 17:25
|close
|369
|0.20
|1.6264
|0.0000
|0.0000
|6.00
|8350.00
|739
|2010.11.04 17:30
|sell
|370
|0.20
|1.6256
|0.0000
|0.0000
|740
|2010.11.04 17:40
|close
|370
|0.20
|1.6262
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|8338.00
|741
|2010.11.04 18:15
|buy
|371
|0.20
|1.6268
|0.0000
|0.0000
|742
|2010.11.04 20:10
|close
|371
|0.20
|1.6276
|0.0000
|0.0000
|16.00
|8354.00
|743
|2010.11.04 20:15
|buy
|372
|0.20
|1.6293
|0.0000
|0.0000
|744
|2010.11.04 20:30
|close
|372
|0.20
|1.6272
|0.0000
|0.0000
|-42.00
|8312.00
|745
|2010.11.04 21:50
|buy
|373
|0.20
|1.6271
|0.0000
|0.0000
|746
|2010.11.04 22:56
|close
|373
|0.20
|1.6265
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|8300.00
|747
|2010.11.04 23:07
|buy
|374
|0.10
|1.6274
|0.0000
|0.0000
|748
|2010.11.04 23:10
|close
|374
|0.10
|1.6267
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|8293.00
|749
|2010.11.04 23:35
|buy
|375
|0.10
|1.6291
|0.0000
|0.0000
|750
|2010.11.05 00:15
|close
|375
|0.10
|1.6267
|0.0000
|0.0000
|-23.80
|8269.20
|751
|2010.11.05 01:20
|buy
|376
|0.10
|1.6271
|0.0000
|0.0000
|752
|2010.11.05 02:51
|close
|376
|0.10
|1.6266
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|8264.20
|753
|2010.11.05 02:55
|buy
|377
|0.10
|1.6271
|0.0000
|0.0000
|754
|2010.11.05 03:30
|close
|377
|0.10
|1.6262
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|8255.20
|755
|2010.11.05 04:45
|sell
|378
|0.10
|1.6259
|0.0000
|0.0000
|756
|2010.11.05 05:10
|close
|378
|0.10
|1.6263
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8251.20
|757
|2010.11.05 05:40
|sell
|379
|0.10
|1.6253
|0.0000
|0.0000
|758
|2010.11.05 08:25
|close
|379
|0.10
|1.6218
|0.0000
|0.0000
|35.00
|8286.20
|759
|2010.11.05 08:45
|sell
|380
|0.20
|1.6200
|0.0000
|0.0000
|760
|2010.11.05 09:00
|close
|380
|0.20
|1.6211
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|8264.20
|761
|2010.11.05 09:55
|sell
|381
|0.20
|1.6205
|0.0000
|0.0000
|762
|2010.11.05 11:35
|close
|381
|0.20
|1.6226
|0.0000
|0.0000
|-42.00
|8222.20
|763
|2010.11.05 12:35
|sell
|382
|0.10
|1.6199
|0.0000
|0.0000
|764
|2010.11.05 13:15
|close
|382
|0.10
|1.6234
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|8187.20
|765
|2010.11.05 13:20
|sell
|383
|0.10
|1.6221
|0.0000
|0.0000
|766
|2010.11.05 13:25
|close
|383
|0.10
|1.6231
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|8177.20
|767
|2010.11.05 14:20
|sell
|384
|0.10
|1.6224
|0.0000
|0.0000
|768
|2010.11.05 14:25
|close
|384
|0.10
|1.6246
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|8155.20
|769
|2010.11.05 15:25
|sell
|385
|0.10
|1.6238
|0.0000
|0.0000
|770
|2010.11.05 19:20
|close
|385
|0.10
|1.6203
|0.0000
|0.0000
|35.00
|8190.20
|771
|2010.11.05 19:25
|sell
|386
|0.20
|1.6193
|0.0000
|0.0000
|772
|2010.11.05 19:30
|close
|386
|0.20
|1.6203
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|8170.20
|773
|2010.11.05 19:35
|sell
|387
|0.20
|1.6195
|0.0000
|0.0000
|774
|2010.11.05 19:50
|close
|387
|0.20
|1.6198
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8164.20
|775
|2010.11.05 19:55
|sell
|388
|0.10
|1.6187
|0.0000
|0.0000
|776
|2010.11.05 20:10
|close
|388
|0.10
|1.6201
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|8150.20
|777
|2010.11.05 20:20
|sell
|389
|0.10
|1.6192
|0.0000
|0.0000
|778
|2010.11.07 22:21
|close
|389
|0.10
|1.6194
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|8148.20
|779
|2010.11.07 22:30
|sell
|390
|0.10
|1.6183
|0.0000
|0.0000
|780
|2010.11.07 22:51
|close
|390
|0.10
|1.6190
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|8141.20
|781
|2010.11.07 23:06
|sell
|391
|0.10
|1.6182
|0.0000
|0.0000
|782
|2010.11.07 23:45
|close
|391
|0.10
|1.6191
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|8132.20
|783
|2010.11.08 00:25
|buy
|392
|0.10
|1.6192
|0.0000
|0.0000
|784
|2010.11.08 00:36
|close
|392
|0.10
|1.6180
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|8120.20
|785
|2010.11.08 03:35
|sell
|393
|0.10
|1.6115
|0.0000
|0.0000
|786
|2010.11.08 03:55
|close
|393
|0.10
|1.6127
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|8108.20
|787
|2010.11.08 04:30
|sell
|394
|0.10
|1.6118
|0.0000
|0.0000
|788
|2010.11.08 04:50
|close
|394
|0.10
|1.6130
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|8096.20
|789
|2010.11.08 06:25
|buy
|395
|0.10
|1.6140
|0.0000
|0.0000
|790
|2010.11.08 06:50
|close
|395
|0.10
|1.6136
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|8092.20
|791
|2010.11.08 06:55
|buy
|396
|0.10
|1.6147
|0.0000
|0.0000
|792
|2010.11.08 07:05
|close
|396
|0.10
|1.6131
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|8076.20
|793
|2010.11.08 07:15
|buy
|397
|0.10
|1.6141
|0.0000
|0.0000
|794
|2010.11.08 07:30
|close
|397
|0.10
|1.6133
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|8068.20
|795
|2010.11.08 07:35
|buy
|398
|0.10
|1.6141
|0.0000
|0.0000
|796
|2010.11.08 07:50
|close
|398
|0.10
|1.6134
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|8061.20
|797
|2010.11.08 07:55
|buy
|399
|0.10
|1.6149
|0.0000
|0.0000
|798
|2010.11.08 08:55
|close
|399
|0.10
|1.6147
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|8059.20
|799
|2010.11.08 10:25
|buy
|400
|0.10
|1.6132
|0.0000
|0.0000
|800
|2010.11.08 10:55
|close
|400
|0.10
|1.6123
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|8050.20
|801
|2010.11.08 11:30
|buy
|401
|0.10
|1.6135
|0.0000
|0.0000
|802
|2010.11.08 11:35
|close
|401
|0.10
|1.6126
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|8041.20
|803
|2010.11.08 11:40
|buy
|402
|0.10
|1.6137
|0.0000
|0.0000
|804
|2010.11.08 11:45
|close
|402
|0.10
|1.6122
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|8026.20
|805
|2010.11.08 12:00
|buy
|403
|0.10
|1.6129
|0.0000
|0.0000
|806
|2010.11.08 12:05
|close
|403
|0.10
|1.6122
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|8019.20
|807
|2010.11.08 12:10
|buy
|404
|0.10
|1.6137
|0.0000
|0.0000
|808
|2010.11.08 13:15
|close
|404
|0.10
|1.6131
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|8013.20
|809
|2010.11.08 13:20
|buy
|405
|0.10
|1.6141
|0.0000
|0.0000
|810
|2010.11.08 14:15
|close
|405
|0.10
|1.6141
|0.0000
|0.0000
|0.00
|8013.20
|811
|2010.11.08 14:20
|buy
|406
|0.10
|1.6149
|0.0000
|0.0000
|812
|2010.11.08 14:30
|close
|406
|0.10
|1.6129
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|7993.20
|813
|2010.11.08 14:45
|buy
|407
|0.10
|1.6148
|0.0000
|0.0000
|814
|2010.11.08 14:50
|close
|407
|0.10
|1.6139
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|7984.20
|815
|2010.11.08 15:45
|buy
|408
|0.10
|1.6141
|0.0000
|0.0000
|816
|2010.11.08 18:20
|close
|408
|0.10
|1.6138
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|7981.20
|817
|2010.11.08 20:00
|buy
|409
|0.10
|1.6134
|0.0000
|0.0000
|818
|2010.11.08 20:15
|close
|409
|0.10
|1.6126
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|7973.20
|819
|2010.11.08 20:20
|buy
|410
|0.10
|1.6133
|0.0000
|0.0000
|820
|2010.11.08 22:10
|close
|410
|0.10
|1.6135
|0.0000
|0.0000
|2.00
|7975.20
|821
|2010.11.08 22:55
|sell
|411
|0.20
|1.6137
|0.0000
|0.0000
|822
|2010.11.08 23:10
|close
|411
|0.20
|1.6145
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|7959.20
|823
|2010.11.08 23:20
|buy
|412
|0.20
|1.6144
|0.0000
|0.0000
|824
|2010.11.08 23:25
|close
|412
|0.20
|1.6140
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|7951.20
|825
|2010.11.08 23:30
|sell
|413
|0.10
|1.6137
|0.0000
|0.0000
|826
|2010.11.08 23:35
|close
|413
|0.10
|1.6144
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|7944.20
|827
|2010.11.08 23:40
|sell
|414
|0.10
|1.6138
|0.0000
|0.0000
|828
|2010.11.09 04:05
|close
|414
|0.10
|1.6147
|0.0000
|0.0000
|-9.60
|7934.60
|829
|2010.11.09 04:10
|sell
|415
|0.10
|1.6137
|0.0000
|0.0000
|830
|2010.11.09 06:25
|close
|415
|0.10
|1.6125
|0.0000
|0.0000
|12.00
|7946.60
|831
|2010.11.09 07:00
|sell
|416
|0.20
|1.6115
|0.0000
|0.0000
|832
|2010.11.09 09:00
|close
|416
|0.20
|1.6107
|0.0000
|0.0000
|16.00
|7962.60
|833
|2010.11.09 09:15
|sell
|417
|0.20
|1.6094
|0.0000
|0.0000
|834
|2010.11.09 09:35
|close
|417
|0.20
|1.6121
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|7908.60
|835
|2010.11.09 13:05
|sell
|418
|0.20
|1.6169
|0.0000
|0.0000
|836
|2010.11.09 13:10
|close
|418
|0.20
|1.6176
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|7894.60
|837
|2010.11.09 13:15
|sell
|419
|0.10
|1.6170
|0.0000
|0.0000
|838
|2010.11.09 13:25
|close
|419
|0.10
|1.6176
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|7888.60
|839
|2010.11.09 13:30
|sell
|420
|0.10
|1.6167
|0.0000
|0.0000
|840
|2010.11.09 15:05
|close
|420
|0.10
|1.6162
|0.0000
|0.0000
|5.00
|7893.60
|841
|2010.11.09 15:20
|sell
|421
|0.20
|1.6151
|0.0000
|0.0000
|842
|2010.11.09 15:25
|close
|421
|0.20
|1.6157
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|7881.60
|843
|2010.11.09 17:40
|buy
|422
|0.20
|1.6059
|0.0000
|0.0000
|844
|2010.11.09 17:45
|close
|422
|0.20
|1.6051
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|7865.60
|845
|2010.11.09 20:15
|sell
|423
|0.10
|1.6005
|0.0000
|0.0000
|846
|2010.11.09 22:11
|close
|423
|0.10
|1.5991
|0.0000
|0.0000
|14.00
|7879.60
|847
|2010.11.09 22:35
|sell
|424
|0.20
|1.5975
|0.0000
|0.0000
|848
|2010.11.09 23:45
|close
|424
|0.20
|1.5989
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|7851.60
|849
|2010.11.10 01:55
|sell
|425
|0.20
|1.6005
|0.0000
|0.0000
|850
|2010.11.10 03:40
|close
|425
|0.20
|1.5992
|0.0000
|0.0000
|26.00
|7877.60
|851
|2010.11.10 03:45
|sell
|426
|0.20
|1.5983
|0.0000
|0.0000
|852
|2010.11.10 03:55
|close
|426
|0.20
|1.5994
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|7855.60
|853
|2010.11.10 04:10
|sell
|427
|0.20
|1.5979
|0.0000
|0.0000
|854
|2010.11.10 04:20
|close
|427
|0.20
|1.5999
|0.0000
|0.0000
|-40.00
|7815.60
|855
|2010.11.10 06:30
|buy
|428
|0.10
|1.6004
|0.0000
|0.0000
|856
|2010.11.10 06:45
|close
|428
|0.10
|1.6002
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|7813.60
|857
|2010.11.10 08:00
|sell
|429
|0.10
|1.5987
|0.0000
|0.0000
|858
|2010.11.10 08:25
|close
|429
|0.10
|1.5997
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|7803.60
|859
|2010.11.10 09:15
|buy
|430
|0.10
|1.6002
|0.0000
|0.0000
|860
|2010.11.10 09:20
|close
|430
|0.10
|1.5979
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|7780.60
|861
|2010.11.10 10:00
|sell
|431
|0.10
|1.5989
|0.0000
|0.0000
|862
|2010.11.10 10:05
|close
|431
|0.10
|1.5998
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|7771.60
|863
|2010.11.10 10:30
|sell
|432
|0.10
|1.5984
|0.0000
|0.0000
|864
|2010.11.10 10:35
|close
|432
|0.10
|1.6023
|0.0000
|0.0000
|-39.00
|7732.60
|865
|2010.11.10 12:35
|sell
|433
|0.10
|1.6069
|0.0000
|0.0000
|866
|2010.11.10 12:50
|close
|433
|0.10
|1.6088
|0.0000
|0.0000
|-19.00
|7713.60
|867
|2010.11.10 13:00
|sell
|434
|0.10
|1.6062
|0.0000
|0.0000
|868
|2010.11.10 13:45
|close
|434
|0.10
|1.6080
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|7695.60
|869
|2010.11.10 14:45
|sell
|435
|0.10
|1.6075
|0.0000
|0.0000
|870
|2010.11.10 16:20
|close
|435
|0.10
|1.6040
|0.0000
|0.0000
|35.00
|7730.60
|871
|2010.11.10 19:35
|sell
|436
|0.20
|1.6112
|0.0000
|0.0000
|872
|2010.11.10 19:40
|close
|436
|0.20
|1.6123
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|7708.60
|873
|2010.11.10 20:05
|buy
|437
|0.20
|1.6125
|0.0000
|0.0000
|874
|2010.11.10 22:15
|close
|437
|0.20
|1.6112
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|7682.60
|875
|2010.11.10 23:35
|buy
|438
|0.10
|1.6117
|0.0000
|0.0000
|876
|2010.11.11 00:40
|close
|438
|0.10
|1.6114
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|7680.20
|877
|2010.11.11 00:45
|buy
|439
|0.10
|1.6125
|0.0000
|0.0000
|878
|2010.11.11 03:00
|close
|439
|0.10
|1.6154
|0.0000
|0.0000
|29.00
|7709.20
|879
|2010.11.11 05:25
|buy
|440
|0.20
|1.6148
|0.0000
|0.0000
|880
|2010.11.11 05:35
|close
|440
|0.20
|1.6139
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|7691.20
|881
|2010.11.11 06:05
|buy
|441
|0.20
|1.6148
|0.0000
|0.0000
|882
|2010.11.11 06:15
|close
|441
|0.20
|1.6139
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|7673.20
|883
|2010.11.11 06:35
|buy
|442
|0.10
|1.6156
|0.0000
|0.0000
|884
|2010.11.11 07:25
|close
|442
|0.10
|1.6132
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|7649.20
|885
|2010.11.11 07:50
|buy
|443
|0.10
|1.6168
|0.0000
|0.0000
|886
|2010.11.11 08:30
|close
|443
|0.10
|1.6133
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|7614.20
|887
|2010.11.11 10:25
|buy
|444
|0.10
|1.6135
|0.0000
|0.0000
|888
|2010.11.11 11:35
|close
|444
|0.10
|1.6130
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|7609.20
|889
|2010.11.11 12:10
|buy
|445
|0.10
|1.6145
|0.0000
|0.0000
|890
|2010.11.11 12:20
|close
|445
|0.10
|1.6129
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|7593.20
|891
|2010.11.11 12:25
|buy
|446
|0.10
|1.6143
|0.0000
|0.0000
|892
|2010.11.11 12:30
|close
|446
|0.10
|1.6127
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|7577.20
|893
|2010.11.11 13:00
|buy
|447
|0.10
|1.6137
|0.0000
|0.0000
|894
|2010.11.11 13:05
|close
|447
|0.10
|1.6129
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|7569.20
|895
|2010.11.11 13:10
|buy
|448
|0.10
|1.6139
|0.0000
|0.0000
|896
|2010.11.11 14:35
|close
|448
|0.10
|1.6135
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|7565.20
|897
|2010.11.11 15:35
|buy
|449
|0.10
|1.6148
|0.0000
|0.0000
|898
|2010.11.11 16:25
|close
|449
|0.10
|1.6133
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|7550.20
|899
|2010.11.11 16:50
|buy
|450
|0.10
|1.6144
|0.0000
|0.0000
|900
|2010.11.11 16:55
|close
|450
|0.10
|1.6127
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|7533.20
|901
|2010.11.11 18:55
|sell
|451
|0.10
|1.6105
|0.0000
|0.0000
|902
|2010.11.11 20:20
|close
|451
|0.10
|1.6118
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|7520.20
|903
|2010.11.11 20:25
|sell
|452
|0.10
|1.6107
|0.0000
|0.0000
|904
|2010.11.11 23:05
|close
|452
|0.10
|1.6125
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|7502.20
|905
|2010.11.11 23:20
|buy
|453
|0.10
|1.6125
|0.0000
|0.0000
|906
|2010.11.11 23:25
|close
|453
|0.10
|1.6119
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|7496.20
|907
|2010.11.12 01:35
|sell
|454
|0.10
|1.6115
|0.0000
|0.0000
|908
|2010.11.12 03:15
|close
|454
|0.10
|1.6102
|0.0000
|0.0000
|13.00
|7509.20
|909
|2010.11.12 03:20
|sell
|455
|0.20
|1.6093
|0.0000
|0.0000
|910
|2010.11.12 04:45
|close
|455
|0.20
|1.6096
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|7503.20
|911
|2010.11.12 04:50
|sell
|456
|0.20
|1.6084
|0.0000
|0.0000
|912
|2010.11.12 06:15
|close
|456
|0.20
|1.6068
|0.0000
|0.0000
|32.00
|7535.20
|913
|2010.11.12 06:20
|sell
|457
|0.20
|1.6055
|0.0000
|0.0000
|914
|2010.11.12 06:40
|close
|457
|0.20
|1.6065
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|7515.20
|915
|2010.11.12 06:45
|sell
|458
|0.20
|1.6055
|0.0000
|0.0000
|916
|2010.11.12 07:00
|close
|458
|0.20
|1.6061
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|7503.20
|917
|2010.11.12 07:10
|sell
|459
|0.10
|1.6051
|0.0000
|0.0000
|918
|2010.11.12 07:30
|close
|459
|0.10
|1.6061
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|7493.20
|919
|2010.11.12 07:35
|sell
|460
|0.10
|1.6038
|0.0000
|0.0000
|920
|2010.11.12 08:10
|close
|460
|0.10
|1.6051
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|7480.20
|921
|2010.11.12 09:30
|sell
|461
|0.10
|1.6044
|0.0000
|0.0000
|922
|2010.11.12 11:45
|close
|461
|0.10
|1.6062
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|7462.20
|923
|2010.11.12 15:30
|sell
|462
|0.10
|1.6142
|0.0000
|0.0000
|924
|2010.11.12 16:00
|close
|462
|0.10
|1.6155
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|7449.20
|925
|2010.11.12 19:00
|sell
|463
|0.10
|1.6137
|0.0000
|0.0000
|926
|2010.11.12 19:20
|close
|463
|0.10
|1.6150
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|7436.20
|927
|2010.11.12 19:40
|sell
|464
|0.10
|1.6140
|0.0000
|0.0000
|928
|2010.11.12 20:00
|close
|464
|0.10
|1.6147
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|7429.20
|929
|2010.11.12 20:05
|sell
|465
|0.10
|1.6138
|0.0000
|0.0000
|930
|2010.11.12 20:10
|close
|465
|0.10
|1.6150
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|7417.20
|931
|2010.11.14 22:51
|sell
|466
|0.10
|1.6129
|0.0000
|0.0000
|932
|2010.11.14 23:10
|close
|466
|0.10
|1.6138
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|7408.20
|933
|2010.11.14 23:20
|sell
|467
|0.10
|1.6128
|0.0000
|0.0000
|934
|2010.11.14 23:30
|close
|467
|0.10
|1.6140
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|7396.20
|935
|2010.11.15 00:00
|sell
|468
|0.10
|1.6125
|0.0000
|0.0000
|936
|2010.11.15 00:05
|close
|468
|0.10
|1.6139
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|7382.20
|937
|2010.11.15 01:25
|buy
|469
|0.10
|1.6142
|0.0000
|0.0000
|938
|2010.11.15 02:45
|close
|469
|0.10
|1.6142
|0.0000
|0.0000
|0.00
|7382.20
|939
|2010.11.15 03:00
|buy
|470
|0.10
|1.6149
|0.0000
|0.0000
|940
|2010.11.15 04:50
|close
|470
|0.10
|1.6112
|0.0000
|0.0000
|-37.00
|7345.20
|941
|2010.11.15 05:50
|sell
|471
|0.10
|1.6109
|0.0000
|0.0000
|942
|2010.11.15 06:00
|close
|471
|0.10
|1.6122
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|7332.20
|943
|2010.11.15 06:25
|sell
|472
|0.10
|1.6104
|0.0000
|0.0000
|944
|2010.11.15 06:30
|close
|472
|0.10
|1.6120
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|7316.20
|945
|2010.11.15 06:35
|sell
|473
|0.10
|1.6112
|0.0000
|0.0000
|946
|2010.11.15 09:20
|close
|473
|0.10
|1.6067
|0.0000
|0.0000
|45.00
|7361.20
|947
|2010.11.15 09:55
|sell
|474
|0.10
|1.6053
|0.0000
|0.0000
|948
|2010.11.15 10:00
|close
|474
|0.10
|1.6059
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|7355.20
|949
|2010.11.15 10:10
|buy
|475
|0.10
|1.6083
|0.0000
|0.0000
|950
|2010.11.15 12:30
|close
|475
|0.10
|1.6066
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|7338.20
|951
|2010.11.15 12:50
|sell
|476
|0.10
|1.6058
|0.0000
|0.0000
|952
|2010.11.15 13:10
|close
|476
|0.10
|1.6070
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|7326.20
|953
|2010.11.15 13:15
|buy
|477
|0.10
|1.6073
|0.0000
|0.0000
|954
|2010.11.15 13:20
|close
|477
|0.10
|1.6066
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|7319.20
|955
|2010.11.15 13:25
|buy
|478
|0.10
|1.6081
|0.0000
|0.0000
|956
|2010.11.15 14:50
|close
|478
|0.10
|1.6088
|0.0000
|0.0000
|7.00
|7326.20
|957
|2010.11.15 17:15
|buy
|479
|0.10
|1.6068
|0.0000
|0.0000
|958
|2010.11.15 17:25
|close
|479
|0.10
|1.6053
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|7311.20
|959
|2010.11.15 17:45
|sell
|480
|0.10
|1.6058
|0.0000
|0.0000
|960
|2010.11.15 17:50
|close
|480
|0.10
|1.6069
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|7300.20
|961
|2010.11.15 18:55
|buy
|481
|0.10
|1.6068
|0.0000
|0.0000
|962
|2010.11.15 19:10
|close
|481
|0.10
|1.6063
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|7295.20
|963
|2010.11.15 20:20
|sell
|482
|0.10
|1.6059
|0.0000
|0.0000
|964
|2010.11.15 21:10
|close
|482
|0.10
|1.6064
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|7290.20
|965
|2010.11.15 21:15
|sell
|483
|0.10
|1.6056
|0.0000
|0.0000
|966
|2010.11.15 22:00
|close
|483
|0.10
|1.6055
|0.0000
|0.0000
|1.00
|7291.20
|967
|2010.11.15 22:55
|sell
|484
|0.10
|1.6051
|0.0000
|0.0000
|968
|2010.11.16 00:45
|close
|484
|0.10
|1.6046
|0.0000
|0.0000
|4.40
|7295.60
|969
|2010.11.16 01:00
|sell
|485
|0.10
|1.6035
|0.0000
|0.0000
|970
|2010.11.16 01:05
|close
|485
|0.10
|1.6045
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|7285.60
|971
|2010.11.16 02:10
|sell
|486
|0.10
|1.6050
|0.0000
|0.0000
|972
|2010.11.16 02:20
|close
|486
|0.10
|1.6060
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|7275.60
|973
|2010.11.16 02:30
|sell
|487
|0.10
|1.6049
|0.0000
|0.0000
|974
|2010.11.16 02:41
|close
|487
|0.10
|1.6065
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|7259.60
|975
|2010.11.16 03:25
|sell
|488
|0.10
|1.6056
|0.0000
|0.0000
|976
|2010.11.16 03:45
|close
|488
|0.10
|1.6067
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|7248.60
|977
|2010.11.16 03:55
|sell
|489
|0.10
|1.6059
|0.0000
|0.0000
|978
|2010.11.16 05:05
|close
|489
|0.10
|1.6075
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|7232.60
|979
|2010.11.16 05:55
|sell
|490
|0.10
|1.6061
|0.0000
|0.0000
|980
|2010.11.16 07:45
|close
|490
|0.10
|1.6048
|0.0000
|0.0000
|13.00
|7245.60
|981
|2010.11.16 08:05
|sell
|491
|0.10
|1.6031
|0.0000
|0.0000
|982
|2010.11.16 08:20
|close
|491
|0.10
|1.6042
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|7234.60
|983
|2010.11.16 08:30
|sell
|492
|0.10
|1.6029
|0.0000
|0.0000
|984
|2010.11.16 08:45
|close
|492
|0.10
|1.6037
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|7226.60
|985
|2010.11.16 08:50
|buy
|493
|0.10
|1.6040
|0.0000
|0.0000
|986
|2010.11.16 09:00
|close
|493
|0.10
|1.6032
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|7218.60
|987
|2010.11.16 09:25
|buy
|494
|0.10
|1.6038
|0.0000
|0.0000
|988
|2010.11.16 13:15
|close
|494
|0.10
|1.5994
|0.0000
|0.0000
|-44.00
|7174.60
|989
|2010.11.16 13:20
|buy
|495
|0.10
|1.6012
|0.0000
|0.0000
|990
|2010.11.16 13:30
|close
|495
|0.10
|1.5997
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|7159.60
|991
|2010.11.16 13:35
|buy
|496
|0.10
|1.6009
|0.0000
|0.0000
|992
|2010.11.16 13:55
|close
|496
|0.10
|1.6000
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|7150.60
|993
|2010.11.16 14:05
|buy
|497
|0.10
|1.6019
|0.0000
|0.0000
|994
|2010.11.16 14:10
|close
|497
|0.10
|1.6004
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|7135.60
|995
|2010.11.16 14:20
|sell
|498
|0.10
|1.5997
|0.0000
|0.0000
|996
|2010.11.16 14:25
|close
|498
|0.10
|1.6013
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|7119.60
|997
|2010.11.16 14:45
|sell
|499
|0.10
|1.6002
|0.0000
|0.0000
|998
|2010.11.16 19:50
|close
|499
|0.10
|1.5879
|0.0000
|0.0000
|123.00
|7242.60
|999
|2010.11.16 22:20
|buy
|500
|0.10
|1.5890
|0.0000
|0.0000
|1000
|2010.11.16 22:35
|close
|500
|0.10
|1.5882
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|7234.60
|1001
|2010.11.16 22:45
|buy
|501
|0.10
|1.5891
|0.0000
|0.0000
|1002
|2010.11.16 23:00
|close
|501
|0.10
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|7220.60
|1003
|2010.11.16 23:40
|sell
|502
|0.10
|1.5880
|0.0000
|0.0000
|1004
|2010.11.17 00:00
|close
|502
|0.10
|1.5889
|0.0000
|0.0000
|-9.60
|7211.00
|1005
|2010.11.17 00:05
|sell
|503
|0.10
|1.5875
|0.0000
|0.0000
|1006
|2010.11.17 01:05
|close
|503
|0.10
|1.5878
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|7208.00
|1007
|2010.11.17 02:25
|sell
|504
|0.10
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|1008
|2010.11.17 02:30
|close
|504
|0.10
|1.5883
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|7202.00
|1009
|2010.11.17 02:35
|buy
|505
|0.10
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|1010
|2010.11.17 05:00
|close
|505
|0.10
|1.5885
|0.0000
|0.0000
|0.00
|7202.00
|1011
|2010.11.17 05:50
|sell
|506
|0.10
|1.5886
|0.0000
|0.0000
|1012
|2010.11.17 05:55
|close
|506
|0.10
|1.5897
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|7191.00
|1013
|2010.11.17 06:05
|sell
|507
|0.10
|1.5884
|0.0000
|0.0000
|1014
|2010.11.17 06:20
|close
|507
|0.10
|1.5887
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|7188.00
|1015
|2010.11.17 06:26
|buy
|508
|0.10
|1.5888
|0.0000
|0.0000
|1016
|2010.11.17 10:40
|close
|508
|0.10
|1.5920
|0.0000
|0.0000
|32.00
|7220.00
|1017
|2010.11.17 13:20
|buy
|509
|0.10
|1.5892
|0.0000
|0.0000
|1018
|2010.11.17 16:10
|close
|509
|0.10
|1.5918
|0.0000
|0.0000
|26.00
|7246.00
|1019
|2010.11.17 16:15
|buy
|510
|0.10
|1.5928
|0.0000
|0.0000
|1020
|2010.11.17 17:20
|close
|510
|0.10
|1.5925
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|7243.00
|1021
|2010.11.17 19:30
|buy
|511
|0.10
|1.5906
|0.0000
|0.0000
|1022
|2010.11.17 19:55
|close
|511
|0.10
|1.5891
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|7228.00
|1023
|2010.11.17 20:20
|buy
|512
|0.10
|1.5905
|0.0000
|0.0000
|1024
|2010.11.17 20:25
|close
|512
|0.10
|1.5896
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|7219.00
|1025
|2010.11.17 21:15
|sell
|513
|0.10
|1.5894
|0.0000
|0.0000
|1026
|2010.11.17 21:20
|close
|513
|0.10
|1.5903
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|7210.00
|1027
|2010.11.18 00:05
|sell
|514
|0.10
|1.5909
|0.0000
|0.0000
|1028
|2010.11.18 00:15
|close
|514
|0.10
|1.5916
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|7203.00
|1029
|2010.11.18 00:45
|buy
|515
|0.10
|1.5918
|0.0000
|0.0000
|1030
|2010.11.18 01:15
|close
|515
|0.10
|1.5908
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|7193.00
|1031
|2010.11.18 01:30
|buy
|516
|0.10
|1.5914
|0.0000
|0.0000
|1032
|2010.11.18 01:45
|close
|516
|0.10
|1.5909
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|7188.00
|1033
|2010.11.18 01:50
|sell
|517
|0.10
|1.5896
|0.0000
|0.0000
|1034
|2010.11.18 03:10
|close
|517
|0.10
|1.5907
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|7177.00
|1035
|2010.11.18 04:10
|buy
|518
|0.10
|1.5910
|0.0000
|0.0000
|1036
|2010.11.18 04:40
|close
|518
|0.10
|1.5911
|0.0000
|0.0000
|1.00
|7178.00
|1037
|2010.11.18 05:40
|buy
|519
|0.10
|1.5919
|0.0000
|0.0000
|1038
|2010.11.18 07:40
|close
|519
|0.10
|1.5927
|0.0000
|0.0000
|8.00
|7186.00
|1039
|2010.11.18 07:45
|buy
|520
|0.10
|1.5934
|0.0000
|0.0000
|1040
|2010.11.18 10:15
|close
|520
|0.10
|1.5952
|0.0000
|0.0000
|18.00
|7204.00
|1041
|2010.11.18 10:40
|buy
|521
|0.10
|1.5964
|0.0000
|0.0000
|1042
|2010.11.18 13:20
|close
|521
|0.10
|1.6008
|0.0000
|0.0000
|44.00
|7248.00
|1043
|2010.11.18 13:35
|buy
|522
|0.10
|1.6015
|0.0000
|0.0000
|1044
|2010.11.18 13:40
|close
|522
|0.10
|1.6004
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|7237.00
|1045
|2010.11.18 13:50
|buy
|523
|0.10
|1.6017
|0.0000
|0.0000
|1046
|2010.11.18 13:55
|close
|523
|0.10
|1.6005
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|7225.00
|1047
|2010.11.18 15:05
|sell
|524
|0.10
|1.5988
|0.0000
|0.0000
|1048
|2010.11.18 16:05
|close
|524
|0.10
|1.6003
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|7210.00
|1049
|2010.11.18 16:10
|sell
|525
|0.10
|1.5995
|0.0000
|0.0000
|1050
|2010.11.18 18:30
|close
|525
|0.10
|1.6040
|0.0000
|0.0000
|-45.00
|7165.00
|1051
|2010.11.18 18:55
|sell
|526
|0.10
|1.6028
|0.0000
|0.0000
|1052
|2010.11.18 21:10
|close
|526
|0.10
|1.6048
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|7145.00
|1053
|2010.11.18 22:10
|sell
|527
|0.10
|1.6040
|0.0000
|0.0000
|1054
|2010.11.18 22:20
|close
|527
|0.10
|1.6044
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|7141.00
|1055
|2010.11.18 22:30
|buy
|528
|0.10
|1.6047
|0.0000
|0.0000
|1056
|2010.11.18 22:35
|close
|528
|0.10
|1.6041
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|7135.00
|1057
|2010.11.19 00:10
|buy
|529
|0.10
|1.6052
|0.0000
|0.0000
|1058
|2010.11.19 00:30
|close
|529
|0.10
|1.6046
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|7129.00
|1059
|2010.11.19 00:36
|buy
|530
|0.10
|1.6052
|0.0000
|0.0000
|1060
|2010.11.19 00:40
|close
|530
|0.10
|1.6044
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|7121.00
|1061
|2010.11.19 02:10
|sell
|531
|0.10
|1.6031
|0.0000
|0.0000
|1062
|2010.11.19 04:15
|close
|531
|0.10
|1.6028
|0.0000
|0.0000
|3.00
|7124.00
|1063
|2010.11.19 04:30
|sell
|532
|0.10
|1.6020
|0.0000
|0.0000
|1064
|2010.11.19 04:35
|close
|532
|0.10
|1.6031
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|7113.00
|1065
|2010.11.19 05:15
|buy
|533
|0.10
|1.6032
|0.0000
|0.0000
|1066
|2010.11.19 07:50
|close
|533
|0.10
|1.6055
|0.0000
|0.0000
|23.00
|7136.00
|1067
|2010.11.19 08:45
|buy
|534
|0.10
|1.6070
|0.0000
|0.0000
|1068
|2010.11.19 09:40
|close
|534
|0.10
|1.6065
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|7131.00
|1069
|2010.11.19 09:45
|buy
|535
|0.10
|1.6079
|0.0000
|0.0000
|1070
|2010.11.19 10:25
|close
|535
|0.10
|1.6066
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|7118.00
|1071
|2010.11.19 10:45
|buy
|536
|0.10
|1.6082
|0.0000
|0.0000
|1072
|2010.11.19 11:00
|close
|536
|0.10
|1.6065
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|7101.00
|1073
|2010.11.19 14:25
|buy
|537
|0.10
|1.5996
|0.0000
|0.0000
|1074
|2010.11.19 14:40
|close
|537
|0.10
|1.5975
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|7080.00
|1075
|2010.11.19 15:50
|buy
|538
|0.10
|1.5973
|0.0000
|0.0000
|1076
|2010.11.19 16:00
|close
|538
|0.10
|1.5952
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|7059.00
|1077
|2010.11.19 16:05
|buy
|539
|0.10
|1.5958
|0.0000
|0.0000
|1078
|2010.11.19 16:15
|close
|539
|0.10
|1.5946
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|7047.00
|1079
|2010.11.19 16:20
|buy
|540
|0.10
|1.5960
|0.0000
|0.0000
|1080
|2010.11.19 16:25
|close
|540
|0.10
|1.5950
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|7037.00
|1081
|2010.11.19 16:30
|buy
|541
|0.10
|1.5957
|0.0000
|0.0000
|1082
|2010.11.19 16:35
|close
|541
|0.10
|1.5947
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|7027.00
|1083
|2010.11.19 16:45
|buy
|542
|0.10
|1.5959
|0.0000
|0.0000
|1084
|2010.11.19 17:15
|close
|542
|0.10
|1.5944
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|7012.00
|1085
|2010.11.19 17:30
|buy
|543
|0.10
|1.5958
|0.0000
|0.0000
|1086
|2010.11.21 23:15
|close
|543
|0.10
|1.5967
|0.0000
|0.0000
|9.00
|7021.00
|1087
|2010.11.22 03:10
|sell
|544
|0.10
|1.6004
|0.0000
|0.0000
|1088
|2010.11.22 03:45
|close
|544
|0.10
|1.6017
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|7008.00
|1089
|2010.11.22 03:50
|sell
|545
|0.10
|1.6010
|0.0000
|0.0000
|1090
|2010.11.22 03:55
|close
|545
|0.10
|1.6016
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|7002.00
|1091
|2010.11.22 04:40
|sell
|546
|0.10
|1.6011
|0.0000
|0.0000
|1092
|2010.11.22 04:50
|close
|546
|0.10
|1.6020
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|6993.00
|1093
|2010.11.22 06:10
|buy
|547
|0.10
|1.6019
|0.0000
|0.0000
|1094
|2010.11.22 07:00
|close
|547
|0.10
|1.6010
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|6984.00
|1095
|2010.11.22 07:05
|buy
|548
|0.10
|1.6025
|0.0000
|0.0000
|1096
|2010.11.22 08:20
|close
|548
|0.10
|1.6043
|0.0000
|0.0000
|18.00
|7002.00
|1097
|2010.11.22 08:25
|buy
|549
|0.10
|1.6048
|0.0000
|0.0000
|1098
|2010.11.22 10:20
|close
|549
|0.10
|1.6061
|0.0000
|0.0000
|13.00
|7015.00
|1099
|2010.11.22 15:30
|sell
|550
|0.10
|1.5961
|0.0000
|0.0000
|1100
|2010.11.22 22:15
|close
|550
|0.10
|1.5962
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|7014.00
|1101
|2010.11.22 22:35
|sell
|551
|0.10
|1.5956
|0.0000
|0.0000
|1102
|2010.11.22 22:40
|close
|551
|0.10
|1.5961
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|7009.00
|1103
|2010.11.22 22:45
|sell
|552
|0.10
|1.5955
|0.0000
|0.0000
|1104
|2010.11.22 23:05
|close
|552
|0.10
|1.5965
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|6999.00
|1105
|2010.11.22 23:09
|sell
|553
|0.10
|1.5957
|0.0000
|0.0000
|1106
|2010.11.22 23:09
|close at stop
|553
|0.10
|1.5961
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|6995.00