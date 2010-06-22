Interbank FX, LLC

Account: 2657625 Name: poly173_nohedge Currency: USD 2010 November 19, 17:44
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1764456832010.06.22 10:39balanceDeposit5 000.00
1765289382010.06.24 05:49sell0.01gbpusd1.497670.000001.495302010.06.24 05:581.496800.000.000.000.87
1765289712010.06.24 05:51sell0.02gbpusd1.497700.000001.495302010.06.24 05:581.496800.000.000.001.80
1766874032010.06.29 06:44sell0.01eurchf1.328800.000001.326402010.06.29 07:381.328900.000.000.00-0.09
1766874092010.06.29 06:45sell0.02eurchf1.329000.000001.326602010.06.29 07:381.328800.000.000.000.37
1767235272010.06.30 01:37sell0.01gbpjpy133.1800.000132.9402010.06.30 05:32133.1700.000.000.000.11
1767697302010.07.01 00:52buy0.01eurchf1.317500.000001.319902010.07.01 08:151.317500.000.000.000.00
1767697542010.07.01 00:53buy0.02eurchf1.317400.000001.319802010.07.01 08:151.317400.000.000.000.00
1767702952010.07.01 01:01buy0.01gbpusd1.494400.000001.496802010.07.01 01:341.494700.000.000.000.30
1767703302010.07.01 01:02buy0.02gbpusd1.494000.000001.496402010.07.01 01:341.494600.000.000.001.20
1767706102010.07.01 01:08buy0.03eurchf1.312100.000001.314502010.07.01 05:041.312300.000.000.000.55
1767706152010.07.01 01:08buy0.01gbpchf1.605500.000001.607902010.07.01 05:131.605700.000.000.000.19
1767707012010.07.01 01:12buy0.05eurchf1.311000.000001.313402010.07.01 04:261.311200.000.000.000.93
1767707472010.07.01 01:13buy0.08eurchf1.310700.000001.313102010.07.01 04:061.310900.000.000.001.48
1767707642010.07.01 01:13buy0.02gbpchf1.603900.000001.606302010.07.01 04:181.604100.000.000.000.38
1767708362010.07.01 01:14buy0.12eurchf1.310300.000001.312702010.07.01 02:061.310500.000.000.002.24
1767708462010.07.01 01:14buy0.03gbpchf1.603100.000001.605502010.07.01 04:061.603300.000.000.000.55
1768389022010.07.01 19:49buy0.01gbpchf1.606700.000001.609102010.07.01 20:061.607900.000.000.001.13
1768503412010.07.02 02:39buy0.01usdjpy88.0600.00088.3002010.07.02 06:2288.0800.000.000.000.23
1768531322010.07.02 05:28buy0.01gbpusd1.515500.000001.517902010.07.02 05:411.516200.000.000.000.70
1768533742010.07.02 05:36buy0.01eurusd1.248700.000001.251102010.07.02 05:451.249900.000.000.001.20
1768876742010.07.05 01:39sell0.01gbpusd1.517700.000001.515302010.07.05 05:031.517530.000.000.000.17
1769389342010.07.06 01:01sell0.01gbpusd1.509770.000001.507402010.07.07 07:151.509630.000.000.000.14
1769389722010.07.06 01:01sell0.01gbpjpy132.1130.000131.8702010.07.07 04:18132.0970.000.00-0.030.18
1769531682010.07.06 06:31buy0.01usdjpy87.7400.00087.9802010.07.06 07:1987.7900.000.000.000.57
1769531872010.07.06 06:32buy0.02usdjpy87.7400.00087.9802010.07.06 07:1987.7900.000.000.001.14
1770581072010.07.08 01:06buy0.01usdjpy87.9180.00088.1582010.07.08 01:3088.0330.000.000.001.31
1770596832010.07.08 01:37sell0.01gbpchf1.597990.000001.595592010.07.08 01:501.596460.000.000.001.46
1770597162010.07.08 01:38sell0.02gbpchf1.597990.000001.595592010.07.08 01:501.596460.000.000.002.91
1770642932010.07.08 05:40sell0.01gbpjpy134.2220.000133.9822010.07.08 06:11134.1740.000.000.000.54
1770934792010.07.08 20:01sell0.12eurusd1.270260.000001.267862010.07.08 20:221.270010.000.000.003.00
1770937732010.07.08 20:04sell0.01gbpchf1.591670.000001.589272010.07.08 20:081.590760.000.000.000.86
1771088432010.07.09 06:43sell0.01eurchf1.336240.000001.333842010.07.09 07:001.335650.000.000.000.56
1771089782010.07.09 06:44sell0.02eurchf1.336570.000001.334172010.07.09 07:001.335650.000.000.001.75
1771091282010.07.09 06:45sell0.03eurchf1.337080.000001.334682010.07.09 07:001.335650.000.000.004.09
1781186482010.07.27 06:34sell0.01usdchf1.049580.000001.047102010.07.27 06:461.049060.000.000.000.50
1781186832010.07.27 06:35sell0.02usdchf1.049530.000001.047132010.07.27 06:461.049130.000.000.000.76
1781187162010.07.27 06:38sell0.03usdchf1.049630.000001.047232010.07.27 06:461.049170.000.000.001.32
1782235002010.07.28 01:08sell0.12eurusd1.298480.000001.296082010.07.28 01:261.298050.000.000.005.16
1783672292010.07.29 05:58buy0.01usdchf1.054100.000001.056502010.07.29 07:281.054270.000.000.000.16
1787496242010.08.03 06:48sell0.12eurusd1.318030.000001.315662010.08.03 07:081.316650.000.000.0016.56
1788231322010.08.04 04:57sell0.01gbpjpy136.0090.000135.7712010.08.04 05:43135.9910.000.000.000.22
1788231442010.08.04 04:58sell0.02gbpjpy136.0140.000135.7742010.08.04 05:43135.9860.000.000.000.65
1790487662010.08.09 05:58sell0.01gbpusd1.597460.000001.594962010.08.09 06:421.597350.000.000.000.11
1791542402010.08.10 00:58buy0.01usdjpy85.8840.00086.1202010.08.10 02:3385.8620.000.000.00-0.26
1791542872010.08.10 00:59buy0.02usdjpy85.8470.00086.0872010.08.10 02:3385.8620.000.000.000.35
1793889352010.08.12 01:31buy0.01gbpusd1.565520.000001.568022010.08.12 02:171.565620.000.000.000.10
1793890812010.08.12 01:32buy0.02gbpusd1.565660.000001.568062010.08.12 02:171.565620.000.000.00-0.08
1793978932010.08.12 04:38sell0.01gbpjpy133.8290.000133.5892010.08.12 04:53133.7010.000.000.001.50
1793979052010.08.12 04:38sell0.01usdjpy85.3690.00085.1292010.08.12 04:5385.2570.000.000.001.31
1793979712010.08.12 04:39sell0.02gbpjpy133.8190.000133.5692010.08.12 04:53133.7040.000.000.002.69
1793980182010.08.12 04:39sell0.02usdjpy85.3590.00085.1192010.08.12 04:5385.2570.000.000.002.39
1796476452010.08.16 06:42sell0.12eurusd1.281120.000001.278722010.08.16 07:031.280770.000.000.004.20
1799233402010.08.18 00:48buy0.01eurchf1.340790.000001.343192010.08.18 01:401.340910.000.000.000.12
1799410582010.08.18 05:57buy0.01gbpusd1.552920.000001.555302010.08.18 06:301.552850.000.000.00-0.07
1799410672010.08.18 05:58buy0.02gbpusd1.552680.000001.555082010.08.18 06:301.552880.000.000.000.40
1799411002010.08.18 05:59buy0.03gbpusd1.552160.000001.554582010.08.18 06:271.552220.000.000.000.18
1799411142010.08.18 05:59buy0.01gbpjpy132.5900.000132.8342010.08.18 06:21132.6900.000.000.001.17
1799411512010.08.18 05:59buy0.01gbpchf1.620520.000001.622922010.08.18 08:181.620810.000.000.000.27
1800477132010.08.18 20:05buy0.01usdjpy85.4180.00085.6602010.08.18 20:2485.4590.000.000.000.48
1800477772010.08.18 20:07buy0.02usdjpy85.4160.00085.6552010.08.18 20:2485.4590.000.000.001.01
1801414042010.08.19 21:47buy0.01usdjpy85.2640.00085.5082010.08.19 22:0785.3110.000.000.000.55
1803037732010.08.23 06:49buy0.01usdchf1.030660.000001.033062010.08.23 07:031.032100.000.000.001.40
1805245452010.08.24 21:47sell0.01gbpjpy129.4690.000129.2292010.08.31 12:35129.4510.000.00-0.480.21
1805245732010.08.24 21:48sell0.01gbpusd1.541320.000001.538682010.08.24 22:551.540950.000.000.000.37
1805245982010.08.24 21:49sell0.02gbpusd1.541120.000001.538722010.08.24 22:551.540950.000.000.000.34
1805451272010.08.25 05:38buy0.01usdchf1.028320.000001.030722010.08.25 05:491.029810.000.000.001.45
1805452802010.08.25 05:44sell0.02gbpjpy130.0290.000129.7892010.08.25 06:28129.9900.000.000.000.93
1805452822010.08.25 05:44sell0.01gbpusd1.542340.000001.539962010.08.25 05:571.541650.000.000.000.69
1805454532010.08.25 05:51sell0.03gbpjpy130.0700.000129.8302010.08.25 06:28129.9920.000.000.002.78
1805454922010.08.25 05:51sell0.12eurusd1.264470.000001.262072010.08.25 06:021.263610.000.000.0010.32
1805455032010.08.25 05:51sell0.02gbpusd1.542600.000001.540122010.08.25 05:571.541660.000.000.001.88
1805455352010.08.25 05:52sell0.18eurusd1.264620.000001.262182010.08.25 07:341.264400.000.000.003.96
1805456012010.08.25 05:55sell0.27eurusd1.264490.000001.262142010.08.25 06:021.263630.000.000.0023.22
1806189202010.08.26 04:18sell0.01usdchf1.029190.000001.026832010.08.26 05:151.029210.000.000.00-0.02
1806190622010.08.26 04:26sell0.02usdchf1.029370.000001.026982010.08.26 05:151.029210.000.000.000.31
1806806722010.08.26 19:24sell0.12eurusd1.272730.000001.270262010.08.26 20:021.272550.000.000.002.16
1806807052010.08.26 19:25sell0.18eurusd1.272910.000001.270512010.08.26 20:011.272830.000.000.001.44
1807114912010.08.27 05:47buy0.01gbpusd1.551660.000001.553962010.08.27 06:351.551800.000.000.000.14
1807120492010.08.27 05:58buy0.01usdjpy84.6810.00084.9212010.08.27 06:1184.8090.000.000.001.51
1808451282010.08.31 06:52sell0.01usdjpy84.2220.00083.9822010.08.31 07:5684.2090.000.000.000.15
1808932512010.09.01 01:01sell0.12eurusd1.268050.000001.265622010.09.01 02:041.267870.000.000.002.16
1808932892010.09.01 01:02sell0.18eurusd1.268130.000001.265732010.09.01 02:021.268000.000.000.002.34
1808933402010.09.01 01:03sell0.27eurusd1.268350.000001.265892010.09.01 01:591.268230.000.000.003.24
1809944002010.09.02 05:53buy0.01gbpchf1.565720.000001.568122010.09.03 07:081.565890.000.00-0.020.17
1809944022010.09.02 05:53buy0.01eurchf1.298720.000001.301152010.09.02 10:191.298870.000.000.000.14
1810455092010.09.03 02:45buy0.01gbpusd1.541760.000001.544162010.09.03 04:021.541890.000.000.000.13
1811816462010.09.08 01:05buy0.01eurchf1.283270.000001.285662010.09.08 01:371.283370.000.000.000.10
1811818202010.09.08 01:09buy0.02eurchf1.283110.000001.285512010.09.08 01:371.283360.000.000.000.49
1811818632010.09.08 01:10buy0.03eurchf1.282820.000001.285302010.09.08 01:371.283360.000.000.001.60
1812000692010.09.08 05:55sell0.01gbpchf1.552990.000001.550592010.09.08 06:421.552970.000.000.000.02
1812000782010.09.08 05:56sell0.02gbpchf1.552990.000001.550592010.09.08 06:421.552970.000.000.000.04
1812527692010.09.09 01:32sell0.01gbpusd1.546420.000001.544002010.09.09 02:121.545880.000.000.000.54
1812605322010.09.09 05:25sell0.12eurusd1.270260.000001.267862010.09.09 05:581.269510.000.000.009.00
1812605452010.09.09 05:26sell0.18eurusd1.270390.000001.267992010.09.09 05:591.269500.000.000.0016.02
1812607562010.09.09 05:34sell0.27eurusd1.270660.000001.268342010.09.09 05:581.269520.000.000.0030.78
1813044952010.09.10 05:18buy0.01usdjpy83.8640.00084.1062010.09.10 05:3583.8830.000.000.000.23
1813051672010.09.10 05:46sell0.01usdchf1.016370.000001.013942010.09.13 02:121.016230.000.00-0.030.14
1813051822010.09.10 05:47sell0.01gbpchf1.566090.000001.563792010.09.10 06:021.563870.000.000.002.18
1815199362010.09.14 00:59buy0.01usdjpy83.3190.00083.5592010.09.14 01:1383.3870.000.000.000.82
1815200772010.09.14 01:00buy0.02usdjpy83.3110.00083.5482010.09.14 01:1483.3870.000.000.001.82
1815584492010.09.14 06:35buy0.01gbpjpy128.1710.000128.4252010.09.14 07:00128.2410.000.000.000.84
1815586352010.09.14 06:36buy0.01usdjpy83.2210.00083.6162010.09.14 08:0683.2320.000.000.000.13
1816901762010.09.15 01:32sell0.01usdjpy83.2940.00082.9502010.09.30 06:0183.2450.000.00-0.370.59
1816902852010.09.15 01:33sell0.02usdjpy83.2010.00082.9512010.09.30 09:0483.1910.000.00-0.820.24
1816903162010.09.15 01:33sell0.01gbpjpy129.3840.000129.1292010.10.12 13:50129.3670.000.00-2.160.21
1816904332010.09.15 01:34sell0.02gbpjpy129.4990.000129.2442010.10.12 13:47129.4870.000.00-4.340.30
1816904632010.09.15 01:34sell0.03usdjpy83.3220.00083.0582010.09.30 06:0183.3000.000.00-1.190.79
1816907002010.09.15 01:35sell0.03gbpjpy129.7890.000129.6192010.09.15 01:36129.6190.000.000.006.11
1816908222010.09.15 01:36sell0.05gbpjpy129.5890.000129.3522010.10.12 12:34129.5820.000.00-10.930.43
1816908992010.09.15 01:37sell0.08gbpjpy129.6490.000129.4492010.10.12 12:32129.6420.000.00-17.440.68
1816909732010.09.15 01:38sell0.12gbpjpy129.6940.000129.4592010.10.12 08:49129.6720.000.00-26.183.22
1819732742010.09.21 01:00sell0.01eurchf1.312680.000001.310212010.09.21 01:041.311650.000.000.001.03
1819748742010.09.21 01:14sell0.12eurusd1.309300.000001.306902010.09.21 01:391.308710.000.000.007.08
1819876792010.09.21 04:20sell0.01eurchf1.317590.000001.315282010.09.21 04:571.318020.000.000.00-0.43
1819877222010.09.21 04:21sell0.01usdchf1.006530.000001.004132010.09.21 04:581.006400.000.000.000.13
1819877282010.09.21 04:21sell0.01gbpchf1.568640.000001.566312010.09.21 04:551.568520.000.000.000.12
1819877952010.09.21 04:22sell0.02eurchf1.318120.000001.315722010.09.21 04:571.318020.000.000.000.19
1819878162010.09.21 04:23sell0.03eurchf1.318130.000001.315722010.09.21 04:571.318020.000.000.000.33
1820628692010.09.22 00:49buy0.01gbpusd1.563540.000001.565912010.09.22 02:051.563660.000.000.000.12
1825047862010.09.30 01:31buy0.01gbpusd1.582400.000001.584852010.09.30 02:231.582970.000.000.000.57
1825048622010.09.30 01:32buy0.02gbpusd1.582130.000001.584532010.09.30 02:231.582970.000.000.001.68
1825049472010.09.30 01:33buy0.03gbpusd1.582260.000001.584662010.09.30 02:231.582970.000.000.002.13
1826201562010.10.04 06:39sell0.01gbpusd1.580020.000001.577622010.10.04 07:001.579140.000.000.000.88
1826826422010.10.05 04:46sell0.01usdjpy83.8310.00083.5792010.10.05 04:5983.7290.000.000.001.22
1826827262010.10.05 04:47sell0.02usdjpy83.8500.00083.6102010.10.05 04:5983.7320.000.000.002.82
1826828162010.10.05 04:49sell0.03usdjpy83.8550.00083.6102010.10.05 04:5983.7390.000.000.004.16
1826865382010.10.05 05:12buy0.01gbpchf1.536330.000001.538632010.10.05 06:021.536690.000.000.000.37
1826865842010.10.05 05:13buy0.02gbpchf1.535730.000001.538332010.10.05 05:581.535840.000.000.000.23
1828029992010.10.07 06:48sell0.01eurchf1.342490.000001.340112010.10.07 07:011.342050.000.000.000.46
1828030842010.10.07 06:49sell0.02eurchf1.342820.000001.340422010.10.07 07:011.342030.000.000.001.65
1828032022010.10.07 06:50sell0.03eurchf1.342790.000001.340412010.10.07 07:011.342030.000.000.002.37
1828035682010.10.07 06:52buy0.01usdchf0.960740.000000.963142010.10.07 12:400.961060.000.000.000.33
1828036982010.10.07 06:53buy0.01usdjpy82.6780.00082.9182010.10.07 07:0682.7350.000.000.000.69
1828037652010.10.07 06:54buy0.02usdjpy82.6670.00082.9082010.10.07 07:0682.7350.000.000.001.64
1828476502010.10.08 02:39sell0.01eurchf1.347310.000001.344862010.10.08 05:291.347170.000.000.000.14
1829474032010.10.12 05:23sell0.01gbpusd1.590440.000001.588042010.10.12 05:431.590110.000.000.000.33
1832572942010.10.18 06:45buy0.01usdchf0.960280.000000.962692010.10.18 07:050.961490.000.000.001.26
1833049732010.10.19 06:37buy0.01usdjpy81.4070.00081.6472010.10.19 07:0081.4740.000.000.000.82
1834000652010.10.21 01:30sell0.01gbpjpy129.1380.000128.8182010.10.21 01:45128.8180.000.000.003.93
1834000712010.10.21 01:30sell0.01usdjpy81.7960.00081.4762010.10.21 01:4481.4760.000.000.003.93
1834002472010.10.21 01:33sell0.02usdjpy81.5970.00081.3582010.10.21 01:5381.4300.000.000.004.10
1834002662010.10.21 01:33sell0.02gbpjpy129.0030.000128.7682010.10.21 01:56128.8420.000.000.003.96
1834003042010.10.21 01:34sell0.03usdjpy81.6210.00081.3742010.10.21 01:5381.4310.000.000.007.00
1834004782010.10.21 01:36sell0.05usdjpy81.6330.00081.4582010.10.21 01:4481.4580.000.000.0010.74
1834004832010.10.21 01:37sell0.03gbpjpy129.1330.000128.8832010.10.21 01:44128.8830.000.000.009.21
1834005872010.10.21 01:38buy0.01gbpchf1.524930.000001.528132010.10.21 01:521.527290.000.000.002.45
1834006202010.10.21 01:39buy0.02gbpchf1.525330.000001.527782010.10.21 01:521.527290.000.000.004.06
1834006642010.10.21 01:40buy0.03gbpchf1.525980.000001.528032010.10.21 01:521.527290.000.000.004.07
1834007532010.10.21 01:41buy0.05gbpchf1.525380.000001.527832010.10.21 01:521.527190.000.000.009.37
1834008252010.10.21 01:43buy0.08gbpchf1.525430.000001.527532010.10.21 01:521.527290.000.000.0015.42
1834817942010.10.22 05:02sell0.01eurchf1.350590.000001.348372010.10.22 05:101.350310.000.000.000.29
1835577822010.10.25 05:47buy0.01usdjpy80.8420.00081.0832010.10.25 18:5180.8510.000.000.000.11
1836138302010.10.26 06:44sell0.01gbpusd1.579350.000001.577122010.10.26 06:581.578800.000.000.000.55
1838258522010.10.29 06:35sell0.12eurusd1.388500.000001.386102010.10.29 06:591.388220.000.000.003.36
1840638082010.11.02 21:55buy0.01gbpusd1.604040.000001.606442010.11.02 23:141.604120.000.000.000.08
1840638602010.11.02 21:56buy0.02gbpusd1.604020.000001.606422010.11.02 23:141.604120.000.000.000.20
1840639432010.11.02 21:57buy0.03gbpusd1.604020.000001.606422010.11.02 23:141.604120.000.000.000.30
1841920962010.11.03 21:54sell0.01usdjpy81.1930.00080.9512010.11.03 22:2781.1500.000.000.000.53
1847043372010.11.09 02:43buy0.01gbpjpy130.4720.000130.7122010.11.09 03:23130.4980.000.000.000.32
1847046602010.11.09 02:46buy0.01usdjpy80.7810.00081.0182010.11.09 03:1280.8060.000.000.000.31
1847047382010.11.09 02:47buy0.02usdjpy80.7620.00081.0022010.11.09 03:1280.8030.000.000.001.01
1852503452010.11.12 06:38sell0.01gbpusd1.606270.000001.603962010.11.12 06:491.604800.000.000.001.47
1854590532010.11.16 05:13buy0.01usdjpy82.9410.00083.1812010.11.16 05:3582.9570.000.000.000.19
  0.00 0.00 -63.99 332.59
Closed P/L: 268.60
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1769388552010.07.06 01:00sell0.01eurusd1.249100.000001.24670 1.364750.000.00-3.97-115.65
1769388962010.07.06 01:01sell0.02eurusd1.249200.000001.24680 1.364750.000.00-7.74-231.10
1769390812010.07.06 01:03sell0.03eurusd1.249200.000001.24680 1.364750.000.00-11.79-346.65
1769391002010.07.06 01:04sell0.05eurusd1.249500.000001.24710 1.364750.000.00-19.65-576.25
1769391572010.07.06 01:05sell0.08eurusd1.249200.000001.24680 1.364750.000.00-31.45-924.40
1834844082010.10.22 05:50sell0.01gbpchf1.522280.000001.51978 1.593560.000.00-3.08-71.37
1834848942010.10.22 05:57sell0.02gbpchf1.522580.000001.52018 1.593560.000.00-6.18-142.15
  0.00 0.00 -83.86 -2 407.57
 Floating P/L: -2 491.43
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 268.60 Floating P/L: -2 491.43 Margin: 569.18
Balance: 5 268.60 Equity: 2 777.17 Free Margin: 2 207.99
 
Details:
Graph
Gross Profit: 327.01 Gross Loss: 58.41 Total Net Profit: 268.60
Profit Factor: 5.60 Expected Payoff: 1.65  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 56.21 (1.07%) Relative Drawdown: 1.07% (56.21)
 
Total Trades: 163 Short Positions (won %): 92 (88.04%) Long Positions (won %): 71 (95.77%)
Profit Trades (% of total): 149 (91.41%) Loss trades (% of total): 14 (8.59%)
Largest profit trade: 30.78 loss trade: -22.96
Average profit trade: 2.19 loss trade: -4.17
Maximum consecutive wins ($): 41 (56.00) consecutive losses ($): 5 (-56.21)
Maximal consecutive profit (count): 89.04 (27) consecutive loss (count): -56.21 (5)
Average consecutive wins: 14 consecutive losses: 1