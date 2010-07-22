Forex Capital Markets, LLC
|Account: 2088737263
|Name: DemoAccount18
|Currency: USD
|2010 November 26, 16:30
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30199492
|2010.07.22 12:43
|balance
|BT Deposit of 100000
|100 000.00
|31672361
|2010.08.18 22:10
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.71452
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 00:08
|0.71346
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|31672363
|2010.08.18 22:10
|sell
|0.04
|nzdusd
|0.71438
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 00:08
|0.71346
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|31672365
|2010.08.18 22:10
|sell
|0.08
|nzdusd
|0.71438
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 00:08
|0.71346
|0.00
|0.00
|0.00
|7.36
|31672367
|2010.08.18 22:10
|sell
|0.16
|nzdusd
|0.71438
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 00:09
|0.71346
|0.00
|0.00
|0.00
|14.72
|31672378
|2010.08.18 22:11
|sell
|0.32
|nzdusd
|0.71410
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 00:09
|0.71346
|0.00
|0.00
|0.00
|20.48
|31707165
|2010.08.19 12:00
|sell
|0.08
|usdjpy
|85.571
|0.000
|0.000
|2010.08.19 12:46
|85.518
|0.00
|0.00
|0.00
|4.96
|31707095
|2010.08.19 12:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|85.569
|0.000
|0.000
|2010.08.19 12:46
|85.519
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|31707140
|2010.08.19 12:00
|sell
|0.04
|usdjpy
|85.570
|0.000
|0.000
|2010.08.19 12:46
|85.518
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|31707171
|2010.08.19 12:00
|sell
|0.16
|usdjpy
|85.567
|0.000
|0.000
|2010.08.19 12:46
|85.518
|0.00
|0.00
|0.00
|9.17
|31707174
|2010.08.19 12:00
|sell
|0.32
|usdjpy
|85.567
|0.000
|1.336
|2010.08.19 12:46
|85.518
|0.00
|0.00
|0.00
|18.34
|31708586
|2010.08.19 12:46
|sell
|0.04
|usdjpy
|85.494
|0.000
|0.000
|2010.08.19 13:30
|85.412
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|31708578
|2010.08.19 12:46
|sell
|0.02
|usdjpy
|85.497
|0.000
|0.000
|2010.08.19 13:30
|85.420
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|31708593
|2010.08.19 12:46
|sell
|0.08
|usdjpy
|85.503
|0.000
|0.000
|2010.08.19 13:30
|85.410
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|31708595
|2010.08.19 12:46
|sell
|0.16
|usdjpy
|85.503
|0.000
|0.000
|2010.08.19 13:30
|85.405
|0.00
|0.00
|0.00
|18.36
|31708598
|2010.08.19 12:46
|sell
|0.32
|usdjpy
|85.503
|0.000
|0.000
|2010.08.19 13:30
|85.408
|0.00
|0.00
|0.00
|35.59
|31707245
|2010.08.19 12:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28336
|0.00000
|82.22652
|2010.08.19 15:10
|1.28568
|0.00
|0.00
|0.00
|2.32
|31794659
|2010.08.20 19:00
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.70619
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 14:37
|0.71102
|0.00
|0.00
|0.01
|9.66
|31859563
|2010.08.23 19:00
|sell
|0.02
|audusd
|0.89286
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 20:40
|0.89193
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|31859591
|2010.08.23 19:00
|sell
|0.04
|audusd
|0.89285
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 20:40
|0.89193
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|31859614
|2010.08.23 19:00
|sell
|0.08
|audusd
|0.89286
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 20:40
|0.89193
|0.00
|0.00
|0.00
|7.44
|31859643
|2010.08.23 19:00
|sell
|0.16
|audusd
|0.89287
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 20:40
|0.89193
|0.00
|0.00
|0.00
|15.04
|31859644
|2010.08.23 19:00
|sell
|0.32
|audusd
|0.89286
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 20:40
|0.89193
|0.00
|0.00
|0.00
|29.76
|32038825
|2010.08.26 12:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.59344
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 12:16
|1.59157
|0.00
|0.00
|0.00
|1.82
|32038846
|2010.08.26 12:00
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.59338
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 12:16
|1.59157
|0.00
|0.00
|0.00
|14.11
|32038850
|2010.08.26 12:00
|sell
|0.16
|gbpchf
|1.59336
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 12:16
|1.59157
|0.00
|0.00
|0.00
|27.92
|32038839
|2010.08.26 12:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.59346
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 12:16
|1.59157
|0.00
|0.00
|0.00
|3.69
|32038843
|2010.08.26 12:00
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.59346
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 12:16
|1.59157
|0.00
|0.00
|0.00
|7.37
|32039809
|2010.08.26 12:16
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.59116
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 23:05
|1.58925
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.87
|32039813
|2010.08.26 12:16
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.59116
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 23:05
|1.58925
|0.00
|0.00
|-0.18
|3.73
|32039817
|2010.08.26 12:17
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.59116
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 23:05
|1.58925
|0.00
|0.00
|-0.36
|7.46
|32039823
|2010.08.26 12:17
|sell
|0.16
|gbpchf
|1.59118
|0.00000
|1.09713
|2010.08.26 23:05
|1.58925
|0.00
|0.00
|-1.44
|30.16
|32039822
|2010.08.26 12:17
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.59111
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 23:05
|1.58925
|0.00
|0.00
|-0.72
|14.53
|32064849
|2010.08.26 21:00
|buy
|0.02
|usdcad
|1.05674
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 09:57
|1.05824
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.83
|32089497
|2010.08.27 10:27
|buy
|0.03
|gbpjpy
|131.334
|0.688
|132.433
|2010.08.27 13:57
|131.625
|0.00
|0.00
|0.00
|10.28
|32089343
|2010.08.27 10:22
|buy
|0.03
|usdchf
|1.02284
|0.96296
|1.03396
|2010.08.27 13:57
|1.02393
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|32088530
|2010.08.27 09:56
|buy
|0.02
|gbpjpy
|131.536
|0.688
|132.433
|2010.08.27 13:57
|131.620
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|32088229
|2010.08.27 09:51
|buy
|0.02
|usdchf
|1.02500
|0.96501
|1.03396
|2010.08.27 13:57
|1.02392
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.11
|32000207
|2010.08.25 21:01
|buy
|0.02
|usdchf
|1.03054
|0.00000
|1.03396
|2010.08.27 13:57
|1.02389
|0.00
|0.00
|0.07
|-12.99
|31787192
|2010.08.20 16:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.993
|0.688
|132.433
|2010.08.27 13:57
|131.620
|0.00
|0.00
|0.14
|-16.16
|31920391
|2010.08.24 16:00
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.70546
|0.00000
|1.08090
|2010.08.27 13:58
|0.70688
|0.00
|0.00
|0.04
|2.84
|32117637
|2010.08.27 18:10
|sell
|0.15
|usdjpy
|85.406
|85.128
|84.716
|2010.08.30 08:01
|85.128
|0.00
|0.00
|-0.27
|48.99
|32132626
|2010.08.30 02:42
|sell
|0.42
|usdjpy
|85.826
|85.128
|84.716
|2010.08.30 08:01
|85.128
|0.00
|0.00
|0.00
|344.38
|32125605
|2010.08.29 23:13
|sell
|0.25
|usdjpy
|85.616
|85.128
|84.716
|2010.08.30 08:01
|85.128
|0.00
|0.00
|0.00
|143.31
|32116100
|2010.08.27 17:27
|sell
|0.09
|usdjpy
|85.205
|84.925
|84.716
|2010.08.30 10:14
|84.925
|0.00
|0.00
|-0.16
|29.67
|32107370
|2010.08.27 15:26
|sell
|0.05
|usdjpy
|84.992
|90.382
|84.716
|2010.08.30 11:03
|84.716
|0.00
|0.00
|-0.09
|16.29
|32106511
|2010.08.27 15:15
|sell
|0.03
|usdjpy
|84.787
|90.382
|84.716
|2010.08.30 11:03
|84.716
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.51
|32105726
|2010.08.27 15:09
|sell
|0.02
|usdjpy
|84.582
|90.382
|84.716
|2010.08.30 11:03
|84.716
|0.00
|0.00
|-0.04
|-3.16
|32104547
|2010.08.27 15:03
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.372
|90.382
|84.716
|2010.08.30 11:03
|84.716
|0.00
|0.00
|-0.02
|-4.06
|32159451
|2010.08.30 13:10
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.59776
|1.59124
|1.58676
|2010.08.30 14:48
|1.59124
|0.00
|0.00
|0.00
|6.36
|32154339
|2010.08.30 12:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.05021
|1.05387
|1.06126
|2010.08.30 15:54
|1.05387
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|32245699
|2010.08.31 09:18
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26728
|1.27156
|1.27847
|2010.08.31 14:39
|1.27156
|0.00
|0.00
|0.00
|4.28
|32289918
|2010.08.31 22:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.89056
|0.89826
|0.90156
|2010.09.01 05:33
|0.89826
|0.00
|0.00
|0.18
|7.70
|32273434
|2010.08.31 15:59
|buy
|0.03
|usdjpy
|84.146
|84.367
|85.043
|2010.09.01 05:34
|84.367
|0.00
|0.00
|0.01
|7.86
|32286266
|2010.08.31 20:15
|buy
|0.05
|usdjpy
|83.945
|84.370
|85.043
|2010.09.01 05:34
|84.370
|0.00
|0.00
|0.01
|25.19
|32291272
|2010.08.31 22:49
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.70001
|0.70265
|0.71094
|2010.09.01 08:12
|0.70265
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|32336060
|2010.09.01 12:02
|buy
|0.03
|usdjpy
|84.070
|84.398
|84.955
|2010.09.01 15:24
|84.398
|0.00
|0.00
|0.00
|11.66
|32339821
|2010.09.01 13:15
|buy
|0.05
|usdjpy
|83.791
|84.398
|84.955
|2010.09.01 15:24
|84.398
|0.00
|0.00
|0.00
|35.96
|32358176
|2010.09.01 16:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28141
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 16:55
|1.28169
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|32271416
|2010.08.31 15:36
|buy
|0.02
|usdjpy
|84.350
|84.730
|84.955
|2010.09.03 13:30
|84.955
|0.00
|0.00
|0.01
|14.24
|32267984
|2010.08.31 15:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|84.550
|78.475
|84.955
|2010.09.03 13:30
|84.955
|0.00
|0.00
|0.01
|4.77
|32539005
|2010.09.06 20:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.72236
|0.71970
|0.71136
|2010.09.08 01:00
|0.71970
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.66
|32635547
|2010.09.08 02:17
|buy
|0.02
|gbpjpy
|128.473
|129.152
|129.367
|2010.09.08 08:20
|129.367
|0.00
|0.00
|0.00
|21.41
|32627135
|2010.09.07 23:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|128.671
|129.128
|129.367
|2010.09.08 08:20
|129.367
|0.00
|0.00
|0.00
|8.34
|32640795
|2010.09.08 04:47
|buy
|0.03
|gbpjpy
|128.267
|129.159
|129.367
|2010.09.08 08:20
|129.367
|0.00
|0.00
|0.00
|39.51
|32620363
|2010.09.07 19:56
|buy
|0.02
|audusd
|0.91179
|0.91493
|0.92277
|2010.09.08 08:44
|0.91493
|0.00
|0.00
|0.37
|6.28
|32617020
|2010.09.07 18:34
|buy
|0.01
|audusd
|0.91377
|0.91613
|0.92277
|2010.09.08 12:32
|0.91613
|0.00
|0.00
|0.18
|2.36
|32732204
|2010.09.09 10:04
|buy
|0.03
|usdjpy
|83.550
|84.076
|84.662
|2010.09.10 04:39
|84.076
|0.00
|0.00
|0.01
|18.77
|32660078
|2010.09.08 10:16
|buy
|0.02
|usdjpy
|83.765
|84.076
|84.662
|2010.09.10 04:39
|84.076
|0.00
|0.00
|0.01
|7.40
|32658916
|2010.09.08 09:58
|buy
|0.01
|usdjpy
|83.965
|84.173
|84.662
|2010.09.10 14:38
|84.173
|0.00
|0.00
|0.01
|2.47
|32809576
|2010.09.10 12:00
|buy
|0.03
|usdcad
|1.03012
|1.03302
|1.04112
|2010.09.10 14:51
|1.03302
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|32779641
|2010.09.10 01:44
|buy
|0.02
|usdcad
|1.03227
|1.03531
|1.04112
|2010.09.10 19:28
|1.03531
|0.00
|0.00
|0.00
|5.87
|32881465
|2010.09.13 15:59
|sell
|0.15
|audusd
|0.93581
|0.93351
|0.92480
|2010.09.14 08:17
|0.93351
|0.00
|0.00
|-5.90
|34.50
|32856123
|2010.09.13 08:17
|sell
|0.09
|nzdusd
|0.73311
|0.72904
|0.72220
|2010.09.14 12:33
|0.72904
|0.00
|0.00
|-0.05
|36.63
|32833002
|2010.09.12 22:16
|sell
|0.05
|nzdusd
|0.73119
|0.72908
|0.72220
|2010.09.14 12:52
|0.72908
|0.00
|0.00
|-0.03
|10.55
|32951124
|2010.09.14 15:25
|buy
|0.02
|gbpjpy
|128.417
|128.791
|129.516
|2010.09.14 16:20
|128.791
|0.00
|0.00
|0.00
|9.01
|32954757
|2010.09.14 15:50
|buy
|0.09
|gbpchf
|1.54026
|1.54750
|1.55144
|2010.09.14 16:52
|1.54750
|0.00
|0.00
|0.00
|65.47
|32949607
|2010.09.14 15:12
|buy
|0.03
|gbpchf
|1.54428
|1.54750
|1.55144
|2010.09.14 16:52
|1.54750
|0.00
|0.00
|0.00
|9.71
|32952850
|2010.09.14 15:35
|buy
|0.05
|gbpchf
|1.54245
|1.54750
|1.55144
|2010.09.14 16:52
|1.54750
|0.00
|0.00
|0.00
|25.37
|32948816
|2010.09.14 15:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|128.618
|129.138
|129.516
|2010.09.14 17:19
|129.138
|0.00
|0.00
|0.00
|6.26
|32949201
|2010.09.14 15:09
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.54621
|1.54918
|1.55144
|2010.09.14 19:06
|1.54918
|0.00
|0.00
|0.00
|5.96
|32962245
|2010.09.14 17:06
|buy
|0.09
|usdcad
|1.02205
|1.02509
|1.03305
|2010.09.14 19:37
|1.02509
|0.00
|0.00
|0.00
|26.69
|32953702
|2010.09.14 15:44
|buy
|0.05
|usdcad
|1.02407
|1.02619
|1.03305
|2010.09.15 01:07
|1.02619
|0.00
|0.00
|-0.08
|10.33
|32962339
|2010.09.14 17:07
|sell
|0.70
|audusd
|0.94423
|0.94071
|0.93322
|2010.09.15 01:07
|0.94071
|0.00
|0.00
|-27.51
|246.40
|32964230
|2010.09.14 17:43
|sell
|0.15
|nzdusd
|0.73923
|0.73442
|0.72825
|2010.09.15 01:11
|0.73442
|0.00
|0.00
|-0.09
|72.15
|32956569
|2010.09.14 16:01
|sell
|0.09
|nzdusd
|0.73725
|0.73442
|0.72825
|2010.09.15 01:11
|0.73442
|0.00
|0.00
|-0.05
|25.47
|32948626
|2010.09.14 15:02
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.54834
|1.48834
|1.55144
|2010.09.15 03:16
|1.55144
|0.00
|0.00
|0.04
|3.10
|32954931
|2010.09.14 15:51
|sell
|0.05
|nzdusd
|0.73516
|0.73296
|0.72825
|2010.09.15 06:20
|0.73296
|0.00
|0.00
|-0.03
|11.00
|32956277
|2010.09.14 16:00
|sell
|0.25
|audusd
|0.94012
|0.93784
|0.93322
|2010.09.15 06:21
|0.93784
|0.00
|0.00
|-9.83
|57.00
|32956764
|2010.09.14 16:02
|sell
|0.42
|audusd
|0.94217
|0.93784
|0.93322
|2010.09.15 06:21
|0.93784
|0.00
|0.00
|-16.51
|181.86
|32942164
|2010.09.14 13:30
|buy
|0.03
|usdcad
|1.02602
|1.02990
|1.03305
|2010.09.15 07:02
|1.02990
|0.00
|0.00
|-0.05
|11.30
|32809479
|2010.09.10 12:00
|sell
|0.03
|nzdusd
|0.72830
|0.78425
|0.72825
|2010.09.15 22:02
|0.72825
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.15
|32799713
|2010.09.10 08:43
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.72627
|0.78425
|0.72825
|2010.09.15 22:02
|0.72825
|0.00
|0.00
|-0.07
|-3.96
|32774217
|2010.09.09 22:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.72427
|0.78425
|0.72825
|2010.09.15 22:02
|0.72825
|0.00
|0.00
|-0.06
|-3.98
|32832847
|2010.09.12 22:15
|sell
|0.03
|audusd
|0.92977
|0.98381
|0.93322
|2010.09.16 06:35
|0.93322
|0.00
|0.00
|-5.90
|-10.35
|32772698
|2010.09.09 21:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.92376
|0.98381
|0.93322
|2010.09.16 06:35
|0.93322
|0.00
|0.00
|-2.74
|-9.46
|32952514
|2010.09.14 15:32
|sell
|0.15
|audusd
|0.93792
|0.93539
|0.93322
|2010.09.16 06:35
|0.93322
|0.00
|0.00
|-23.59
|70.50
|32838660
|2010.09.13 01:17
|sell
|0.05
|audusd
|0.93180
|0.98381
|0.93322
|2010.09.16 06:35
|0.93322
|0.00
|0.00
|-9.84
|-7.10
|32874831
|2010.09.13 14:20
|sell
|0.09
|audusd
|0.93367
|0.98381
|0.93322
|2010.09.16 06:35
|0.93322
|0.00
|0.00
|-17.69
|4.05
|32808381
|2010.09.10 11:30
|sell
|0.02
|audusd
|0.92575
|0.98381
|0.93322
|2010.09.16 06:35
|0.93322
|0.00
|0.00
|-4.73
|-14.94
|33155606
|2010.09.17 13:24
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.58290
|1.58089
|1.57201
|2010.09.17 13:57
|1.58089
|0.00
|0.00
|0.00
|3.97
|32877965
|2010.09.13 15:06
|buy
|0.02
|usdcad
|1.02807
|1.03072
|1.03305
|2010.09.17 15:01
|1.03305
|0.00
|0.00
|-0.18
|9.64
|32776020
|2010.09.09 23:27
|buy
|0.01
|usdcad
|1.03429
|0.97424
|1.03305
|2010.09.17 15:01
|1.03305
|0.00
|0.00
|-0.13
|-1.20
|33154028
|2010.09.17 13:09
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.58093
|1.57609
|1.57394
|2010.09.20 08:26
|1.57394
|0.00
|0.00
|-0.09
|6.95
|33189005
|2010.09.20 05:47
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.58473
|1.57609
|1.57394
|2010.09.20 08:26
|1.57394
|0.00
|0.00
|0.00
|21.43
|33184498
|2010.09.20 03:12
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.56845
|1.56512
|1.55745
|2010.09.20 08:34
|1.56512
|0.00
|0.00
|0.00
|9.99
|33183535
|2010.09.20 02:46
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.56638
|1.56077
|1.55745
|2010.09.20 10:10
|1.56077
|0.00
|0.00
|0.00
|11.22
|33168549
|2010.09.17 16:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56436
|1.56077
|1.55745
|2010.09.20 10:10
|1.56077
|0.00
|0.00
|-0.05
|3.59
|33230170
|2010.09.20 15:59
|sell
|0.05
|nzdusd
|0.73167
|0.72810
|0.72067
|2010.09.21 08:25
|0.72810
|0.00
|0.00
|-0.03
|17.85
|33328916
|2010.09.22 01:12
|buy
|0.02
|gbpjpy
|132.766
|133.066
|133.876
|2010.09.22 08:00
|133.066
|0.00
|0.00
|0.00
|7.07
|33307596
|2010.09.21 20:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.979
|133.187
|133.876
|2010.09.22 08:24
|133.187
|0.00
|0.00
|0.02
|2.45
|33374705
|2010.09.22 14:34
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.56687
|1.56358
|1.55788
|2010.09.22 16:37
|1.56358
|0.00
|0.00
|0.00
|16.45
|33376221
|2010.09.22 14:50
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.56888
|1.56361
|1.55788
|2010.09.22 16:37
|1.56361
|0.00
|0.00
|0.00
|47.43
|33373266
|2010.09.22 14:17
|sell
|2.02
|audusd
|0.95849
|0.95302
|0.94759
|2010.09.22 18:32
|0.95302
|0.00
|0.00
|0.00
|1 104.94
|33329597
|2010.09.22 01:27
|sell
|1.19
|audusd
|0.95655
|0.95302
|0.94759
|2010.09.22 18:32
|0.95302
|0.00
|0.00
|0.00
|420.07
|33376204
|2010.09.22 14:50
|sell
|0.42
|nzdusd
|0.74149
|0.73646
|0.73043
|2010.09.22 19:01
|0.73646
|0.00
|0.00
|0.00
|211.26
|33358796
|2010.09.22 10:41
|sell
|0.25
|nzdusd
|0.73943
|0.73646
|0.73043
|2010.09.22 19:01
|0.73646
|0.00
|0.00
|0.00
|74.25
|33331211
|2010.09.22 01:50
|sell
|0.15
|nzdusd
|0.73745
|0.73288
|0.73043
|2010.09.23 01:02
|0.73288
|0.00
|0.00
|-0.27
|68.55
|33327733
|2010.09.22 00:58
|sell
|0.09
|nzdusd
|0.73549
|0.73288
|0.73043
|2010.09.23 01:02
|0.73288
|0.00
|0.00
|-0.16
|23.49
|33197081
|2010.09.20 08:33
|sell
|0.03
|nzdusd
|0.72959
|0.78552
|0.73043
|2010.09.23 08:23
|0.73043
|0.00
|0.00
|-0.09
|-2.52
|33168562
|2010.09.17 16:15
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.72758
|0.78552
|0.73043
|2010.09.23 08:23
|0.73043
|0.00
|0.00
|-0.07
|-5.70
|33165911
|2010.09.17 15:31
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.72556
|0.78552
|0.73043
|2010.09.23 08:23
|0.73043
|0.00
|0.00
|-0.05
|-4.87
|33302991
|2010.09.21 19:33
|sell
|0.05
|nzdusd
|0.73360
|0.78552
|0.73043
|2010.09.23 08:23
|0.73043
|0.00
|0.00
|-0.12
|15.85
|33299955
|2010.09.21 19:19
|sell
|0.42
|audusd
|0.95248
|0.95047
|0.94759
|2010.09.23 10:57
|0.95047
|0.00
|0.00
|-66.03
|84.42
|33303313
|2010.09.21 19:34
|sell
|0.70
|audusd
|0.95448
|0.95047
|0.94759
|2010.09.23 10:57
|0.95047
|0.00
|0.00
|-110.04
|280.70
|33299653
|2010.09.21 19:18
|sell
|0.25
|audusd
|0.95042
|0.99775
|0.94759
|2010.09.23 13:17
|0.94759
|0.00
|0.00
|-39.31
|70.75
|33164044
|2010.09.17 15:01
|sell
|0.01
|audusd
|0.93775
|0.99775
|0.94759
|2010.09.23 13:17
|0.94759
|0.00
|0.00
|-2.35
|-9.84
|33230105
|2010.09.20 15:59
|sell
|0.15
|audusd
|0.94829
|0.99775
|0.94759
|2010.09.23 13:17
|0.94759
|0.00
|0.00
|-29.49
|10.50
|33197320
|2010.09.20 08:35
|sell
|0.09
|audusd
|0.94605
|0.99775
|0.94759
|2010.09.23 13:17
|0.94759
|0.00
|0.00
|-17.69
|-13.86
|33189514
|2010.09.20 06:03
|sell
|0.05
|audusd
|0.94409
|0.99775
|0.94759
|2010.09.23 13:17
|0.94759
|0.00
|0.00
|-9.84
|-17.50
|33186621
|2010.09.20 04:26
|sell
|0.03
|audusd
|0.94202
|0.99775
|0.94759
|2010.09.23 13:17
|0.94759
|0.00
|0.00
|-5.90
|-16.71
|33183672
|2010.09.20 02:51
|sell
|0.02
|audusd
|0.93986
|0.99775
|0.94759
|2010.09.23 13:17
|0.94759
|0.00
|0.00
|-3.94
|-15.46
|33442831
|2010.09.23 15:31
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.57135
|1.56872
|1.56236
|2010.09.23 23:20
|1.56872
|0.00
|0.00
|-0.26
|13.15
|33443346
|2010.09.23 15:38
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.57351
|1.56872
|1.56236
|2010.09.23 23:20
|1.56872
|0.00
|0.00
|-0.48
|43.11
|33518671
|2010.09.24 16:33
|sell
|0.42
|gbpusd
|1.58344
|1.58090
|1.57244
|2010.09.27 10:24
|1.58090
|0.00
|0.00
|-2.22
|106.68
|33555126
|2010.09.27 13:21
|sell
|0.42
|gbpusd
|1.58538
|1.58300
|1.57444
|2010.09.27 15:07
|1.58300
|0.00
|0.00
|0.00
|99.96
|33622066
|2010.09.28 10:55
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.58929
|1.58686
|1.57834
|2010.09.28 12:10
|1.58686
|0.00
|0.00
|0.00
|170.10
|33620168
|2010.09.28 10:38
|sell
|0.42
|gbpusd
|1.58733
|1.58491
|1.57834
|2010.09.28 12:36
|1.58491
|0.00
|0.00
|0.00
|101.64
|33512227
|2010.09.24 14:51
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.57955
|1.62091
|1.57834
|2010.09.28 14:00
|1.57834
|0.00
|0.00
|-1.58
|18.15
|33370296
|2010.09.22 13:39
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.56278
|1.62091
|1.57834
|2010.09.28 14:00
|1.57834
|0.00
|0.00
|-0.65
|-31.12
|33369130
|2010.09.22 13:22
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56065
|1.62091
|1.57834
|2010.09.28 14:00
|1.57834
|0.00
|0.00
|-0.31
|-17.69
|33372977
|2010.09.22 14:13
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.56479
|1.62091
|1.57834
|2010.09.28 14:00
|1.57834
|0.00
|0.00
|-0.96
|-40.65
|33506933
|2010.09.24 13:39
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.57756
|1.62091
|1.57834
|2010.09.28 14:00
|1.57834
|0.00
|0.00
|-0.96
|-7.02
|33517511
|2010.09.24 16:14
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.58144
|1.62091
|1.57834
|2010.09.28 14:00
|1.57834
|0.00
|0.00
|-2.64
|77.50
|33506405
|2010.09.24 13:36
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.57545
|1.62091
|1.57834
|2010.09.28 14:00
|1.57834
|0.00
|0.00
|-0.52
|-14.45
|33649763
|2010.09.28 17:17
|sell
|0.02
|usdcad
|1.03206
|1.02971
|1.02111
|2010.09.29 07:25
|1.02971
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.56
|33646404
|2010.09.28 16:28
|sell
|0.01
|usdcad
|1.03008
|1.02783
|1.02111
|2010.09.29 08:44
|1.02783
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.19
|33713850
|2010.09.29 16:35
|buy
|0.02
|usdcad
|1.02996
|1.03200
|1.04094
|2010.09.29 22:09
|1.03200
|0.00
|0.00
|-0.09
|3.95
|33733758
|2010.09.30 01:53
|sell
|0.02
|audusd
|0.97040
|0.96801
|0.95940
|2010.09.30 07:38
|0.96801
|0.00
|0.00
|0.00
|4.78
|33781229
|2010.09.30 14:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57734
|1.57387
|1.56634
|2010.09.30 15:26
|1.57387
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|33776601
|2010.09.30 13:52
|buy
|0.05
|usdcad
|1.02375
|1.02632
|1.03493
|2010.09.30 15:30
|1.02632
|0.00
|0.00
|0.00
|12.52
|33776372
|2010.09.30 13:50
|sell
|0.02
|audusd
|0.97242
|0.96881
|0.96142
|2010.09.30 16:00
|0.96881
|0.00
|0.00
|0.00
|7.22
|33774620
|2010.09.30 13:31
|buy
|0.02
|usdcad
|1.02802
|1.03045
|1.03493
|2010.09.30 16:41
|1.03045
|0.00
|0.00
|0.00
|4.72
|33775695
|2010.09.30 13:42
|buy
|0.03
|usdcad
|1.02596
|1.03055
|1.03493
|2010.09.30 16:41
|1.03055
|0.00
|0.00
|0.00
|13.36
|33724882
|2010.09.29 21:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.96838
|0.96459
|0.96142
|2010.09.30 16:47
|0.96459
|0.00
|0.00
|-1.18
|3.79
|33745483
|2010.09.30 07:01
|buy
|0.05
|usdjpy
|83.308
|83.662
|84.408
|2010.10.04 04:17
|83.662
|0.00
|0.00
|0.02
|21.16
|33872739
|2010.10.01 19:07
|buy
|0.03
|usdcad
|1.01953
|1.02225
|1.03053
|2010.10.04 11:03
|1.02225
|0.00
|0.00
|-0.05
|7.98
|33867055
|2010.10.01 16:38
|buy
|0.02
|usdcad
|1.02171
|1.02451
|1.03053
|2010.10.05 04:43
|1.02451
|0.00
|0.00
|-0.06
|5.47
|33741312
|2010.09.30 05:23
|buy
|0.03
|usdjpy
|83.517
|83.771
|84.408
|2010.10.05 05:39
|83.771
|0.00
|0.00
|0.03
|9.10
|34113838
|2010.10.06 16:39
|buy
|0.25
|usdcad
|1.00750
|1.01058
|1.01850
|2010.10.07 04:40
|1.01058
|0.00
|0.00
|-1.17
|76.19
|34112116
|2010.10.06 16:24
|buy
|0.15
|usdcad
|1.00960
|1.01456
|1.01850
|2010.10.07 15:07
|1.01456
|0.00
|0.00
|-0.70
|73.33
|34107143
|2010.10.06 15:07
|buy
|0.09
|usdcad
|1.01152
|1.01453
|1.01850
|2010.10.07 15:07
|1.01453
|0.00
|0.00
|-0.42
|26.70
|34013889
|2010.10.05 14:14
|buy
|0.02
|usdcad
|1.01747
|0.97210
|1.01850
|2010.10.07 17:26
|1.01850
|0.00
|0.00
|-0.12
|2.02
|33711095
|2010.09.29 16:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.03195
|0.97210
|1.01850
|2010.10.07 17:26
|1.01850
|0.00
|0.00
|-0.18
|-13.21
|34060211
|2010.10.06 04:32
|buy
|0.03
|usdcad
|1.01547
|0.00000
|1.01850
|2010.10.07 17:26
|1.01850
|0.00
|0.00
|-0.14
|8.92
|34071129
|2010.10.06 08:08
|buy
|0.05
|usdcad
|1.01352
|1.01646
|1.01850
|2010.10.07 17:26
|1.01850
|0.00
|0.00
|-0.23
|24.45
|34246244
|2010.10.07 15:21
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.75111
|0.74906
|0.74011
|2010.10.07 19:11
|0.74906
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|34303047
|2010.10.08 03:26
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.58897
|1.58548
|1.57800
|2010.10.08 08:18
|1.58548
|0.00
|0.00
|0.00
|17.45
|34275649
|2010.10.07 19:43
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.58698
|1.58451
|1.57800
|2010.10.08 09:06
|1.58451
|0.00
|0.00
|-0.16
|7.41
|34245674
|2010.10.07 15:17
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.74908
|0.74623
|0.74217
|2010.10.08 12:03
|0.74623
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.85
|34306848
|2010.10.08 04:06
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.75315
|0.74623
|0.74217
|2010.10.08 12:03
|0.74623
|0.00
|0.00
|0.00
|13.84
|34370646
|2010.10.08 13:30
|buy
|0.42
|usdjpy
|82.056
|82.276
|83.156
|2010.10.08 13:31
|82.276
|0.00
|0.00
|0.00
|112.30
|34375242
|2010.10.08 13:39
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.59295
|1.58835
|1.58195
|2010.10.08 14:05
|1.58835
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|34373798
|2010.10.08 13:36
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.59094
|1.58837
|1.58195
|2010.10.08 14:05
|1.58837
|0.00
|0.00
|0.00
|7.71
|34442146
|2010.10.10 22:55
|buy
|0.05
|gbpjpy
|130.121
|130.669
|131.123
|2010.10.11 02:55
|130.669
|0.00
|0.00
|0.00
|33.43
|34442042
|2010.10.10 22:55
|buy
|0.03
|gbpjpy
|130.231
|130.669
|131.123
|2010.10.11 02:55
|130.669
|0.00
|0.00
|0.00
|16.03
|34442075
|2010.10.10 22:55
|buy
|0.70
|usdjpy
|81.593
|81.927
|82.693
|2010.10.11 02:55
|81.927
|0.00
|0.00
|0.00
|285.38
|34440842
|2010.10.10 22:30
|buy
|0.02
|gbpjpy
|130.581
|130.797
|131.123
|2010.10.11 09:29
|130.797
|0.00
|0.00
|0.00
|5.26
|34396803
|2010.10.08 15:01
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.59496
|1.59193
|1.58398
|2010.10.11 16:25
|1.59193
|0.00
|0.00
|-0.16
|9.09
|34388136
|2010.10.08 14:25
|buy
|0.42
|usdjpy
|81.841
|82.144
|82.693
|2010.10.12 02:46
|82.144
|0.00
|0.00
|0.18
|154.92
|34270655
|2010.10.07 18:34
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58288
|1.64287
|1.58398
|2010.10.12 09:30
|1.58398
|0.00
|0.00
|-0.15
|-1.10
|34271459
|2010.10.07 18:54
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58489
|1.64287
|1.58398
|2010.10.12 09:30
|1.58398
|0.00
|0.00
|-0.33
|1.82
|34598317
|2010.10.12 14:49
|sell
|0.02
|usdcad
|1.01441
|1.01177
|1.00346
|2010.10.12 16:59
|1.01177
|0.00
|0.00
|0.00
|5.22
|34598088
|2010.10.12 14:46
|buy
|0.02
|audusd
|0.98112
|0.98475
|0.99202
|2010.10.12 17:29
|0.98475
|0.00
|0.00
|0.00
|7.26
|34581888
|2010.10.12 11:38
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96293
|0.95882
|0.95203
|2010.10.12 18:19
|0.95882
|0.00
|0.00
|0.00
|4.29
|34617345
|2010.10.12 19:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.38407
|1.38673
|1.39533
|2010.10.12 19:05
|1.38673
|0.00
|0.00
|0.00
|5.32
|34611799
|2010.10.12 17:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.38633
|1.39145
|1.39533
|2010.10.12 19:23
|1.39145
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|34589312
|2010.10.12 13:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.98305
|0.98559
|0.99202
|2010.10.12 19:33
|0.98559
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|34608486
|2010.10.12 16:30
|buy
|0.15
|gbpjpy
|129.109
|129.401
|130.206
|2010.10.13 04:49
|129.401
|0.00
|0.00
|0.28
|53.53
|34585370
|2010.10.12 12:03
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.75211
|0.75605
|0.76321
|2010.10.13 06:57
|0.75605
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|34598641
|2010.10.12 14:50
|buy
|0.09
|gbpjpy
|129.310
|129.956
|130.206
|2010.10.13 09:27
|129.956
|0.00
|0.00
|0.17
|71.00
|34573146
|2010.10.12 09:48
|buy
|0.03
|gbpjpy
|129.741
|129.953
|130.206
|2010.10.13 09:27
|129.953
|0.00
|0.00
|0.06
|7.77
|34597476
|2010.10.12 14:39
|buy
|0.05
|gbpjpy
|129.522
|129.953
|130.206
|2010.10.13 09:27
|129.953
|0.00
|0.00
|0.09
|26.32
|34593591
|2010.10.12 13:52
|sell
|0.01
|usdcad
|1.01244
|1.00772
|1.00346
|2010.10.13 11:54
|1.00772
|0.00
|0.00
|-0.01
|4.68
|34559858
|2010.10.12 07:14
|buy
|0.02
|gbpjpy
|129.923
|124.781
|130.206
|2010.10.14 00:12
|130.206
|0.00
|0.00
|0.15
|6.92
|34426459
|2010.10.08 17:44
|buy
|0.01
|gbpjpy
|130.786
|124.781
|130.206
|2010.10.14 00:12
|130.206
|0.00
|0.00
|0.12
|-7.09
|34737431
|2010.10.14 08:58
|sell
|1.19
|eurusd
|1.41199
|1.40897
|1.40103
|2010.10.14 10:09
|1.40897
|0.00
|0.00
|0.00
|359.38
|34721125
|2010.10.14 03:33
|sell
|0.25
|audusd
|0.99813
|0.99531
|0.98711
|2010.10.14 11:36
|0.99531
|0.00
|0.00
|0.00
|70.50
|34732668
|2010.10.14 07:59
|sell
|0.70
|eurusd
|1.41001
|1.40748
|1.40103
|2010.10.14 12:29
|1.40748
|0.00
|0.00
|0.00
|177.10
|34708773
|2010.10.14 01:11
|sell
|0.15
|audusd
|0.99601
|0.99351
|0.98711
|2010.10.14 14:42
|0.99351
|0.00
|0.00
|0.00
|37.50
|34709692
|2010.10.14 01:14
|sell
|0.05
|nzdusd
|0.76265
|0.75873
|0.75163
|2010.10.14 14:45
|0.75873
|0.00
|0.00
|0.00
|19.60
|34743534
|2010.10.14 10:27
|buy
|1.19
|usdjpy
|80.984
|81.373
|82.082
|2010.10.14 15:59
|81.373
|0.00
|0.00
|0.00
|568.87
|34719111
|2010.10.14 02:57
|sell
|0.42
|eurusd
|1.40801
|1.40577
|1.40103
|2010.10.14 18:28
|1.40577
|0.00
|0.00
|0.00
|94.08
|34757341
|2010.10.14 14:04
|buy
|0.01
|usdcad
|1.00262
|1.00525
|1.01362
|2010.10.14 18:35
|1.00525
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|34728338
|2010.10.14 06:38
|buy
|0.70
|usdjpy
|81.184
|81.461
|82.082
|2010.10.14 18:43
|81.461
|0.00
|0.00
|0.00
|238.03
|34707978
|2010.10.14 01:02
|sell
|0.03
|nzdusd
|0.76045
|0.75825
|0.75163
|2010.10.14 18:59
|0.75825
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|34682005
|2010.10.13 15:52
|sell
|0.02
|eurusd
|1.39535
|1.45339
|1.40103
|2010.10.15 01:12
|1.40103
|0.00
|0.00
|-0.07
|-11.36
|34673575
|2010.10.13 14:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.39326
|1.45339
|1.40103
|2010.10.15 01:12
|1.40103
|0.00
|0.00
|-0.03
|-7.77
|34683222
|2010.10.13 16:04
|sell
|0.03
|eurusd
|1.39758
|1.45339
|1.40103
|2010.10.15 01:12
|1.40103
|0.00
|0.00
|-0.09
|-10.35
|34717066
|2010.10.14 02:32
|sell
|0.25
|eurusd
|1.40598
|1.40312
|1.40103
|2010.10.15 01:12
|1.40103
|0.00
|0.00
|-0.20
|123.75
|34708979
|2010.10.14 01:12
|sell
|0.09
|eurusd
|1.40158
|1.45339
|1.40103
|2010.10.15 01:12
|1.40103
|0.00
|0.00
|-0.07
|4.95
|34709623
|2010.10.14 01:14
|sell
|0.15
|eurusd
|1.40399
|1.45339
|1.40103
|2010.10.15 01:12
|1.40103
|0.00
|0.00
|-0.12
|44.40
|34707915
|2010.10.14 01:02
|sell
|0.05
|eurusd
|1.39959
|1.45339
|1.40103
|2010.10.15 01:12
|1.40103
|0.00
|0.00
|-0.04
|-7.20
|34707681
|2010.10.14 01:01
|sell
|0.09
|audusd
|0.99399
|0.99127
|0.98711
|2010.10.15 01:58
|0.99127
|0.00
|0.00
|-3.54
|24.48
|34773833
|2010.10.14 18:28
|buy
|0.02
|usdchf
|0.95190
|0.95391
|0.96290
|2010.10.15 02:00
|0.95391
|0.00
|0.00
|0.02
|4.21
|34818539
|2010.10.15 13:31
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.61012
|1.60782
|1.59955
|2010.10.15 13:38
|1.60782
|0.00
|0.00
|0.00
|57.50
|34816352
|2010.10.15 13:17
|buy
|0.02
|usdchf
|0.94953
|0.95229
|0.96046
|2010.10.15 13:42
|0.95229
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|34816520
|2010.10.15 13:17
|sell
|0.09
|audusd
|1.00007
|0.99717
|0.98919
|2010.10.15 13:42
|0.99717
|0.00
|0.00
|0.00
|26.10
|34809402
|2010.10.15 11:00
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.60640
|1.60379
|1.59955
|2010.10.15 14:12
|1.60379
|0.00
|0.00
|0.00
|23.49
|34816007
|2010.10.15 13:15
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.60849
|1.60379
|1.59955
|2010.10.15 14:12
|1.60379
|0.00
|0.00
|0.00
|70.50
|34678738
|2010.10.13 15:02
|sell
|0.03
|audusd
|0.98993
|1.04590
|0.98919
|2010.10.15 15:17
|0.98919
|0.00
|0.00
|-4.72
|2.22
|34682333
|2010.10.13 15:56
|sell
|0.05
|audusd
|0.99178
|1.04590
|0.98919
|2010.10.15 15:17
|0.98919
|0.00
|0.00
|-7.87
|12.95
|34676526
|2010.10.13 14:41
|sell
|0.02
|audusd
|0.98789
|1.04590
|0.98919
|2010.10.15 15:17
|0.98919
|0.00
|0.00
|-3.15
|-2.60
|34674132
|2010.10.13 14:10
|sell
|0.01
|audusd
|0.98588
|1.04590
|0.98919
|2010.10.15 15:17
|0.98919
|0.00
|0.00
|-1.57
|-3.31
|34767610
|2010.10.14 16:00
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95392
|0.95748
|0.96046
|2010.10.15 15:26
|0.95748
|0.00
|0.00
|0.01
|3.72
|34705166
|2010.10.14 00:13
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.75841
|0.75583
|0.75163
|2010.10.15 15:27
|0.75583
|0.00
|0.00
|-0.01
|5.16
|34793811
|2010.10.15 05:34
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.60215
|1.65820
|1.59955
|2010.10.15 17:15
|1.59955
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|34774409
|2010.10.14 18:42
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.60016
|1.65820
|1.59955
|2010.10.15 17:15
|1.59955
|0.00
|0.00
|-0.11
|1.22
|34772486
|2010.10.14 18:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.59813
|1.65820
|1.59955
|2010.10.15 17:15
|1.59955
|0.00
|0.00
|-0.05
|-1.42
|34802871
|2010.10.15 08:36
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.60432
|1.60197
|1.59955
|2010.10.15 17:15
|1.59955
|0.00
|0.00
|0.00
|23.85
|34701148
|2010.10.13 22:45
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.75627
|0.75365
|0.75163
|2010.10.18 03:14
|0.75163
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.64
|34902638
|2010.10.18 14:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.39283
|1.39533
|1.40381
|2010.10.18 16:12
|1.39533
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|34898141
|2010.10.18 12:54
|sell
|0.02
|usdchf
|0.95929
|0.95633
|0.95030
|2010.10.18 16:24
|0.95633
|0.00
|0.00
|0.00
|6.19
|34899404
|2010.10.18 13:14
|sell
|0.03
|usdchf
|0.96159
|0.95638
|0.95030
|2010.10.18 16:24
|0.95638
|0.00
|0.00
|0.00
|16.34
|34893310
|2010.10.18 11:20
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.75427
|0.75753
|0.76327
|2010.10.18 21:33
|0.75753
|0.00
|0.00
|0.00
|3.26
|34898608
|2010.10.18 13:01
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.75227
|0.75753
|0.76327
|2010.10.18 21:33
|0.75753
|0.00
|0.00
|0.00
|10.52
|34928097
|2010.10.18 21:42
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58869
|1.59210
|1.59972
|2010.10.19 01:38
|1.59210
|0.00
|0.00
|0.06
|10.23
|34720124
|2010.10.14 03:15
|buy
|0.42
|usdjpy
|81.386
|81.705
|82.082
|2010.10.19 15:10
|81.705
|0.00
|0.00
|0.27
|163.98
|35004102
|2010.10.19 15:59
|sell
|0.25
|usdchf
|0.97444
|0.97151
|0.96315
|2010.10.19 16:55
|0.97151
|0.00
|0.00
|0.00
|75.40
|35036199
|2010.10.20 00:57
|buy
|3.43
|gbpusd
|1.56655
|1.57214
|1.57786
|2010.10.20 05:41
|1.57214
|0.00
|0.00
|0.00
|1 917.37
|35020087
|2010.10.19 19:24
|buy
|2.02
|gbpusd
|1.56896
|1.57208
|1.57786
|2010.10.20 06:28
|1.57208
|0.00
|0.00
|3.94
|630.24
|34991111
|2010.10.19 14:09
|sell
|0.15
|usdchf
|0.97190
|0.96828
|0.96315
|2010.10.20 06:44
|0.96828
|0.00
|0.00
|-0.47
|56.08
|34984389
|2010.10.19 13:16
|sell
|0.05
|usdchf
|0.96785
|0.96537
|0.96315
|2010.10.20 12:31
|0.96537
|0.00
|0.00
|-0.16
|12.84
|34988550
|2010.10.19 13:55
|sell
|0.09
|usdchf
|0.96979
|0.96537
|0.96315
|2010.10.20 12:31
|0.96537
|0.00
|0.00
|-0.28
|41.21
|34894914
|2010.10.18 11:47
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95728
|1.01731
|0.96315
|2010.10.20 13:03
|0.96315
|0.00
|0.00
|-0.06
|-6.09
|34981387
|2010.10.19 12:48
|sell
|0.03
|usdchf
|0.96578
|1.01731
|0.96315
|2010.10.20 13:03
|0.96315
|0.00
|0.00
|-0.09
|8.19
|34980393
|2010.10.19 12:42
|sell
|0.02
|usdchf
|0.96376
|1.01731
|0.96315
|2010.10.20 13:03
|0.96315
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.27
|34989992
|2010.10.19 14:03
|buy
|1.19
|gbpusd
|1.57149
|1.57462
|1.57786
|2010.10.20 13:54
|1.57462
|0.00
|0.00
|2.32
|372.47
|34951438
|2010.10.19 06:43
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.58461
|1.53279
|1.57786
|2010.10.20 14:43
|1.57786
|0.00
|0.00
|0.10
|-33.75
|34927390
|2010.10.18 21:34
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59085
|1.53279
|1.57786
|2010.10.20 14:43
|1.57786
|0.00
|0.00
|0.08
|-25.98
|34970455
|2010.10.19 11:00
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.57968
|1.53279
|1.57786
|2010.10.20 14:43
|1.57786
|0.00
|0.00
|0.29
|-27.30
|34971618
|2010.10.19 11:08
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.57790
|1.53279
|1.57786
|2010.10.20 14:43
|1.57786
|0.00
|0.00
|0.49
|-1.00
|34915800
|2010.10.18 17:18
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59291
|1.53279
|1.57786
|2010.10.20 14:43
|1.57786
|0.00
|0.00
|0.04
|-15.05
|34980705
|2010.10.19 12:44
|buy
|0.42
|gbpusd
|1.57539
|1.53279
|1.57786
|2010.10.20 14:43
|1.57786
|0.00
|0.00
|0.82
|103.74
|34955995
|2010.10.19 08:04
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.58223
|1.53279
|1.57786
|2010.10.20 14:43
|1.57786
|0.00
|0.00
|0.18
|-39.33
|34946025
|2010.10.19 04:53
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58661
|1.53279
|1.57786
|2010.10.20 14:43
|1.57786
|0.00
|0.00
|0.06
|-26.25
|34984174
|2010.10.19 13:15
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.57339
|1.53279
|1.57786
|2010.10.20 14:43
|1.57786
|0.00
|0.00
|1.37
|312.90
|35073737
|2010.10.20 13:42
|buy
|0.01
|gbpjpy
|127.946
|128.157
|129.050
|2010.10.20 14:59
|128.157
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|35289829
|2010.10.25 08:58
|buy
|0.25
|gbpjpy
|126.517
|126.720
|127.609
|2010.10.25 11:13
|126.720
|0.00
|0.00
|0.00
|63.01
|35313793
|2010.10.25 15:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.40159
|1.39849
|1.39063
|2010.10.25 16:20
|1.39849
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|35288481
|2010.10.25 08:41
|buy
|0.15
|gbpjpy
|126.716
|127.197
|127.609
|2010.10.25 20:34
|127.197
|0.00
|0.00
|0.00
|89.31
|35287271
|2010.10.25 08:27
|buy
|0.09
|gbpjpy
|126.917
|127.197
|127.609
|2010.10.25 20:34
|127.197
|0.00
|0.00
|0.00
|31.20
|35322934
|2010.10.25 16:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.39826
|1.39293
|1.38727
|2010.10.26 00:29
|1.39293
|0.00
|0.00
|-0.01
|5.33
|35321925
|2010.10.25 16:09
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.57445
|1.57122
|1.56558
|2010.10.26 01:01
|1.57122
|0.00
|0.00
|-0.16
|9.69
|35322940
|2010.10.25 16:20
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.57673
|1.57122
|1.56558
|2010.10.26 01:01
|1.57122
|0.00
|0.00
|-0.26
|27.55
|35286275
|2010.10.25 08:13
|buy
|0.05
|gbpjpy
|127.130
|127.395
|127.609
|2010.10.26 08:09
|127.609
|0.00
|0.00
|0.09
|29.65
|35239750
|2010.10.22 14:32
|buy
|0.02
|gbpjpy
|127.576
|121.796
|127.609
|2010.10.26 08:09
|127.609
|0.00
|0.00
|0.08
|0.81
|35280118
|2010.10.25 06:46
|buy
|0.03
|gbpjpy
|127.350
|121.796
|127.609
|2010.10.26 08:09
|127.609
|0.00
|0.00
|0.06
|9.61
|35236135
|2010.10.22 13:28
|buy
|0.01
|gbpjpy
|127.794
|121.796
|127.609
|2010.10.26 08:09
|127.609
|0.00
|0.00
|0.04
|-2.29
|35288467
|2010.10.25 08:40
|buy
|0.70
|usdjpy
|80.579
|80.995
|81.679
|2010.10.26 09:29
|80.995
|0.00
|0.00
|0.15
|359.53
|35280174
|2010.10.25 06:46
|buy
|0.42
|usdjpy
|80.779
|80.994
|81.679
|2010.10.26 09:29
|80.994
|0.00
|0.00
|0.09
|111.49
|35331031
|2010.10.25 19:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.01983
|1.02410
|1.03081
|2010.10.26 13:36
|1.02410
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.17
|35384745
|2010.10.26 11:12
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.58821
|1.58573
|1.57725
|2010.10.26 13:45
|1.58573
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|35331946
|2010.10.25 19:27
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.75398
|0.75029
|0.74298
|2010.10.26 13:49
|0.75029
|0.00
|0.00
|-0.01
|7.38
|35326504
|2010.10.25 17:22
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.75198
|0.74997
|0.74298
|2010.10.26 15:20
|0.74997
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.01
|35378049
|2010.10.26 09:46
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.58576
|1.58285
|1.57725
|2010.10.26 19:19
|1.58285
|0.00
|0.00
|0.00
|43.65
|34020994
|2010.10.05 15:44
|buy
|0.03
|usdjpy
|83.106
|77.915
|81.679
|2010.10.27 02:21
|81.679
|0.00
|0.00
|0.19
|-52.41
|34094153
|2010.10.06 12:55
|buy
|0.05
|usdjpy
|82.898
|77.915
|81.679
|2010.10.27 02:21
|81.679
|0.00
|0.00
|0.21
|-74.62
|34189529
|2010.10.07 08:49
|buy
|0.25
|usdjpy
|82.260
|77.915
|81.679
|2010.10.27 02:21
|81.679
|0.00
|0.00
|0.92
|-177.83
|33709581
|2010.09.29 15:36
|buy
|0.02
|usdjpy
|83.718
|77.915
|81.679
|2010.10.27 02:21
|81.679
|0.00
|0.00
|0.04
|-49.93
|33705316
|2010.09.29 14:37
|buy
|0.01
|usdjpy
|83.919
|77.915
|81.679
|2010.10.27 02:21
|81.679
|0.00
|0.00
|0.04
|-27.42
|34180428
|2010.10.07 07:42
|buy
|0.09
|usdjpy
|82.661
|77.915
|81.679
|2010.10.27 02:21
|81.679
|0.00
|0.00
|0.36
|-108.20
|34187776
|2010.10.07 08:37
|buy
|0.15
|usdjpy
|82.459
|77.915
|81.679
|2010.10.27 02:21
|81.679
|0.00
|0.00
|0.54
|-143.24
|35376430
|2010.10.26 09:34
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.58354
|1.57947
|1.57725
|2010.10.27 08:16
|1.57725
|0.00
|0.00
|-0.48
|56.61
|35309034
|2010.10.25 14:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.57235
|1.63030
|1.57725
|2010.10.27 08:16
|1.57725
|0.00
|0.00
|-0.22
|-9.80
|35307198
|2010.10.25 13:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57033
|1.63030
|1.57725
|2010.10.27 08:16
|1.57725
|0.00
|0.00
|-0.10
|-6.92
|35364145
|2010.10.26 07:32
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.57883
|1.63030
|1.57725
|2010.10.27 08:16
|1.57725
|0.00
|0.00
|-0.16
|4.74
|35375626
|2010.10.26 09:30
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.58150
|1.57947
|1.57725
|2010.10.27 08:16
|1.57725
|0.00
|0.00
|-0.26
|21.25
|35563349
|2010.10.27 14:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.111
|128.820
|128.006
|2010.10.27 16:18
|128.820
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|35565235
|2010.10.27 14:24
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.481
|81.080
|80.584
|2010.10.28 17:34
|81.080
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.95
|35568603
|2010.10.27 15:06
|sell
|0.02
|usdjpy
|81.683
|81.080
|80.584
|2010.10.28 17:34
|81.080
|0.00
|0.00
|-0.11
|14.87
|35794421
|2010.10.29 08:40
|buy
|0.15
|gbpjpy
|128.043
|128.401
|129.156
|2010.10.29 09:50
|128.401
|0.00
|0.00
|0.00
|66.51
|35794077
|2010.10.29 08:38
|buy
|0.09
|gbpjpy
|128.266
|128.496
|129.156
|2010.10.29 12:01
|128.496
|0.00
|0.00
|0.00
|25.63
|35783037
|2010.10.29 04:22
|buy
|0.05
|gbpjpy
|128.483
|128.787
|129.156
|2010.10.29 15:24
|128.787
|0.00
|0.00
|0.00
|18.84
|35780563
|2010.10.29 02:16
|buy
|0.03
|gbpjpy
|128.681
|128.897
|129.156
|2010.10.29 20:00
|128.897
|0.00
|0.00
|0.00
|8.05
|35720731
|2010.10.28 11:37
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.089
|123.050
|129.156
|2010.11.01 01:00
|129.156
|0.00
|0.00
|0.04
|0.83
|35752372
|2010.10.28 15:47
|buy
|0.02
|gbpjpy
|128.896
|123.050
|129.156
|2010.11.01 01:00
|129.156
|0.00
|0.00
|0.08
|6.46
|35828382
|2010.10.29 15:59
|buy
|0.02
|usdjpy
|80.610
|80.847
|81.435
|2010.11.01 01:01
|80.847
|0.00
|0.00
|0.00
|5.86
|35842159
|2010.10.31 22:15
|buy
|0.03
|usdjpy
|80.338
|80.847
|81.435
|2010.11.01 01:01
|80.847
|0.00
|0.00
|0.00
|18.89
|35908205
|2010.11.01 12:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.39480
|1.39079
|1.38379
|2010.11.01 15:51
|1.39079
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|35934327
|2010.11.01 16:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.98786
|0.98543
|0.97686
|2010.11.01 20:25
|0.98543
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|35951289
|2010.11.01 22:01
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.76783
|0.76572
|0.75717
|2010.11.02 05:15
|0.76572
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|35934219
|2010.11.01 16:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.60424
|1.60140
|1.59533
|2010.11.02 11:18
|1.60140
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.84
|35957231
|2010.11.02 01:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.60639
|1.60140
|1.59533
|2010.11.02 11:18
|1.60140
|0.00
|0.00
|0.00
|9.98
|35813973
|2010.10.29 13:21
|buy
|0.01
|usdjpy
|80.799
|81.234
|81.435
|2010.11.03 15:00
|81.435
|0.00
|0.00
|0.00
|7.81
|36093089
|2010.11.03 19:17
|sell
|0.15
|nzdusd
|0.77894
|0.77339
|0.76774
|2010.11.03 19:29
|0.77339
|0.00
|0.00
|0.00
|83.25
|36067069
|2010.11.03 12:51
|sell
|0.09
|nzdusd
|0.77606
|0.77339
|0.76774
|2010.11.03 19:29
|0.77339
|0.00
|0.00
|0.00
|24.03
|36077852
|2010.11.03 15:26
|buy
|0.02
|usdcad
|1.00775
|1.01316
|1.01869
|2010.11.03 19:32
|1.01316
|0.00
|0.00
|0.00
|10.68
|36072826
|2010.11.03 14:18
|buy
|0.01
|usdcad
|1.00971
|1.01304
|1.01869
|2010.11.03 19:32
|1.01304
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|36112799
|2010.11.03 23:01
|sell
|0.42
|nzdusd
|0.78715
|0.78510
|0.77615
|2010.11.04 04:42
|0.78510
|0.00
|0.00
|0.00
|86.10
|36146256
|2010.11.04 10:42
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.61992
|1.61600
|1.60896
|2010.11.04 12:34
|1.61600
|0.00
|0.00
|0.00
|274.40
|36164594
|2010.11.04 14:34
|sell
|3.43
|gbpusd
|1.62841
|1.62600
|1.61728
|2010.11.04 18:23
|1.62600
|0.00
|0.00
|0.00
|826.63
|36193983
|2010.11.05 00:32
|sell
|0.02
|eurusd
|1.42288
|1.42060
|1.41189
|2010.11.05 07:40
|1.42060
|0.00
|0.00
|0.00
|4.56
|36162804
|2010.11.04 14:07
|sell
|3.43
|nzdusd
|0.79716
|0.79454
|0.78616
|2010.11.05 08:16
|0.79454
|0.00
|0.00
|-2.09
|898.66
|36158326
|2010.11.04 13:21
|sell
|1.19
|gbpusd
|1.62421
|1.62164
|1.61728
|2010.11.05 08:33
|1.62164
|0.00
|0.00
|-6.28
|305.83
|36160245
|2010.11.04 13:38
|sell
|2.02
|gbpusd
|1.62626
|1.62166
|1.61728
|2010.11.05 08:33
|1.62166
|0.00
|0.00
|-10.67
|929.20
|36102116
|2010.11.03 19:54
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.61175
|1.66362
|1.61728
|2010.11.05 11:41
|1.61728
|0.00
|0.00
|-1.91
|-49.77
|36099897
|2010.11.03 19:38
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.60965
|0.00000
|1.61728
|2010.11.05 11:41
|1.61728
|0.00
|0.00
|-1.05
|-38.15
|36099106
|2010.11.03 19:33
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.60755
|1.66362
|1.61728
|2010.11.05 11:41
|1.61728
|0.00
|0.00
|-0.64
|-29.19
|36098216
|2010.11.03 19:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.60362
|1.66362
|1.61728
|2010.11.05 11:41
|1.61728
|0.00
|0.00
|-0.21
|-13.66
|36155815
|2010.11.04 13:01
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.62221
|1.61931
|1.61728
|2010.11.05 11:41
|1.61728
|0.00
|0.00
|-3.70
|345.10
|36140412
|2010.11.04 09:29
|sell
|0.42
|gbpusd
|1.61793
|1.66362
|1.61728
|2010.11.05 11:41
|1.61728
|0.00
|0.00
|-2.22
|27.30
|36137467
|2010.11.04 09:03
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.61595
|1.66362
|1.61728
|2010.11.05 11:41
|1.61728
|0.00
|0.00
|-1.32
|-33.25
|36132081
|2010.11.04 07:55
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.61389
|1.66362
|1.61728
|2010.11.05 11:41
|1.61728
|0.00
|0.00
|-0.79
|-50.85
|36098454
|2010.11.03 19:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.60566
|1.66362
|1.61728
|2010.11.05 11:41
|1.61728
|0.00
|0.00
|-0.43
|-23.24
|36189070
|2010.11.04 22:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.42087
|1.41391
|1.41189
|2010.11.05 11:51
|1.41189
|0.00
|0.00
|-0.01
|8.98
|36147536
|2010.11.04 10:59
|buy
|0.05
|usdcad
|1.00242
|1.00514
|1.01345
|2010.11.05 11:59
|1.00514
|0.00
|0.00
|-0.08
|13.53
|36147480
|2010.11.04 10:59
|sell
|1.19
|nzdusd
|0.79308
|0.79055
|0.78616
|2010.11.05 12:03
|0.79055
|0.00
|0.00
|-0.73
|301.07
|36158039
|2010.11.04 13:19
|sell
|2.02
|nzdusd
|0.79514
|0.79054
|0.78616
|2010.11.05 12:03
|0.79054
|0.00
|0.00
|-1.23
|929.20
|36146015
|2010.11.04 10:41
|sell
|0.70
|nzdusd
|0.79097
|0.78824
|0.78616
|2010.11.08 10:58
|0.78616
|0.00
|0.00
|-0.86
|336.70
|35946238
|2010.11.01 20:03
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.76587
|0.82582
|0.78616
|2010.11.08 10:58
|0.78616
|0.00
|0.00
|-0.06
|-20.29
|35995404
|2010.11.02 11:50
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.76985
|0.82582
|0.78616
|2010.11.08 10:58
|0.78616
|0.00
|0.00
|-0.07
|-32.62
|36143266
|2010.11.04 10:06
|sell
|0.42
|nzdusd
|0.78897
|0.82582
|0.78616
|2010.11.08 10:58
|0.78616
|0.00
|0.00
|-0.52
|118.02
|36111736
|2010.11.03 22:48
|sell
|0.25
|nzdusd
|0.78500
|0.82582
|0.78616
|2010.11.08 10:58
|0.78616
|0.00
|0.00
|-0.30
|-29.00
|36002413
|2010.11.02 13:22
|sell
|0.05
|nzdusd
|0.77402
|0.82582
|0.78616
|2010.11.08 10:58
|0.78616
|0.00
|0.00
|-0.18
|-60.70
|36111626
|2010.11.03 22:47
|sell
|0.15
|nzdusd
|0.78345
|0.82582
|0.78616
|2010.11.08 10:58
|0.78616
|0.00
|0.00
|-0.18
|-40.65
|36111323
|2010.11.03 22:45
|sell
|0.09
|nzdusd
|0.78120
|0.82582
|0.78616
|2010.11.08 10:58
|0.78616
|0.00
|0.00
|-0.10
|-44.64
|35999844
|2010.11.02 12:58
|sell
|0.03
|nzdusd
|0.77190
|0.82582
|0.78616
|2010.11.08 10:58
|0.78616
|0.00
|0.00
|-0.11
|-42.78
|36243469
|2010.11.05 14:29
|buy
|0.05
|usdcad
|1.00046
|1.00306
|1.01136
|2010.11.08 12:12
|1.00306
|0.00
|0.00
|-0.08
|12.96
|36351586
|2010.11.09 00:02
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.60974
|1.61302
|1.61823
|2010.11.09 02:12
|1.61302
|0.00
|0.00
|0.00
|16.40
|36352326
|2010.11.09 00:04
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.60711
|1.61302
|1.61823
|2010.11.09 02:12
|1.61302
|0.00
|0.00
|0.00
|53.19
|36349630
|2010.11.08 23:52
|sell
|0.03
|usdchf
|0.96699
|0.96364
|0.95587
|2010.11.09 09:41
|0.96364
|0.00
|0.00
|0.00
|10.43
|36349713
|2010.11.08 23:52
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.61182
|1.61433
|1.61823
|2010.11.09 11:16
|1.61433
|0.00
|0.00
|0.00
|7.53
|36329981
|2010.11.08 14:57
|sell
|0.02
|usdchf
|0.96483
|0.96113
|0.95587
|2010.11.09 11:59
|0.96113
|0.00
|0.00
|-0.06
|7.70
|36325859
|2010.11.08 13:59
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61623
|1.55625
|1.61823
|2010.11.09 12:51
|1.61823
|0.00
|0.00
|0.02
|2.00
|36326889
|2010.11.08 14:11
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61389
|1.55625
|1.61823
|2010.11.09 12:51
|1.61823
|0.00
|0.00
|0.04
|8.68
|36325021
|2010.11.08 13:48
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96296
|0.96087
|0.95587
|2010.11.09 15:16
|0.96087
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.18
|36401701
|2010.11.09 13:23
|buy
|0.05
|usdcad
|0.99840
|1.00260
|1.00940
|2010.11.09 19:36
|1.00260
|0.00
|0.00
|0.00
|20.95
|36423312
|2010.11.09 19:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|130.603
|130.820
|131.698
|2010.11.09 20:26
|130.820
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|36143697
|2010.11.04 10:09
|buy
|0.03
|usdcad
|1.00447
|1.00734
|1.00940
|2010.11.09 20:57
|1.00734
|0.00
|0.00
|-0.15
|8.55
|36528511
|2010.11.11 00:37
|sell
|0.02
|usdchf
|0.97151
|0.96925
|0.96043
|2010.11.11 09:05
|0.96925
|0.00
|0.00
|0.00
|4.66
|36571837
|2010.11.11 10:47
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.61434
|1.61032
|1.60329
|2010.11.11 18:40
|1.61032
|0.00
|0.00
|0.00
|12.06
|36566621
|2010.11.11 09:51
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.61226
|1.60684
|1.60329
|2010.11.12 06:14
|1.60684
|0.00
|0.00
|-0.11
|10.84
|36564667
|2010.11.11 09:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.61026
|1.60684
|1.60329
|2010.11.12 06:14
|1.60684
|0.00
|0.00
|-0.05
|3.42
|36598694
|2010.11.11 16:25
|sell
|0.05
|usdchf
|0.97719
|0.97452
|0.96651
|2010.11.12 07:17
|0.97452
|0.00
|0.00
|-0.16
|13.70
|36137985
|2010.11.04 09:07
|buy
|0.02
|usdcad
|1.00645
|0.94835
|1.00940
|2010.11.12 07:38
|1.00940
|0.00
|0.00
|-0.24
|5.85
|36112706
|2010.11.03 23:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.00846
|0.94835
|1.00940
|2010.11.12 07:38
|1.00940
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.93
|36676295
|2010.11.12 14:09
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61199
|1.61506
|1.62303
|2010.11.12 15:01
|1.61506
|0.00
|0.00
|0.00
|6.14
|36675316
|2010.11.12 13:56
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61403
|1.61630
|1.62303
|2010.11.12 16:53
|1.61630
|0.00
|0.00
|0.00
|2.27
|36725086
|2010.11.15 07:03
|sell
|0.25
|usdchf
|0.98557
|0.98190
|0.97458
|2010.11.15 10:20
|0.98190
|0.00
|0.00
|0.00
|93.44
|36689464
|2010.11.12 17:50
|sell
|0.09
|usdcad
|1.01265
|1.00785
|1.00165
|2010.11.15 14:45
|1.00785
|0.00
|0.00
|-0.07
|42.86
|36688328
|2010.11.12 17:24
|sell
|0.05
|usdcad
|1.01065
|1.00786
|1.00165
|2010.11.15 14:45
|1.00786
|0.00
|0.00
|-0.04
|13.84
|36848287
|2010.11.16 16:09
|sell
|0.70
|usdcad
|1.02474
|1.02274
|1.01378
|2010.11.17 06:52
|1.02274
|0.00
|0.00
|-0.55
|136.89
|36846811
|2010.11.16 15:57
|sell
|0.42
|usdcad
|1.02278
|1.02027
|1.01378
|2010.11.17 15:56
|1.02027
|0.00
|0.00
|-0.33
|103.33
|36853037
|2010.11.16 17:10
|sell
|1.19
|usdchf
|0.99373
|0.99037
|0.98490
|2010.11.17 16:20
|0.99037
|0.00
|0.00
|-3.75
|403.73
|36855274
|2010.11.16 17:42
|sell
|2.02
|usdchf
|0.99590
|0.99037
|0.98490
|2010.11.17 16:20
|0.99037
|0.00
|0.00
|-6.36
|1 127.92
|36848115
|2010.11.16 16:07
|sell
|0.70
|usdchf
|0.99142
|0.98916
|0.98490
|2010.11.18 08:10
|0.98916
|0.00
|0.00
|-8.83
|159.93
|36844574
|2010.11.16 15:37
|sell
|0.25
|usdcad
|1.02074
|1.01821
|1.01378
|2010.11.18 10:08
|1.01821
|0.00
|0.00
|-0.79
|62.12
|36971553
|2010.11.18 11:43
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.57597
|1.57932
|1.58691
|2010.11.18 13:37
|1.57932
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|36966535
|2010.11.18 10:06
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.57792
|1.58488
|1.58691
|2010.11.18 15:22
|1.58691
|0.00
|0.00
|0.00
|9.06
|36990316
|2010.11.18 16:07
|sell
|0.70
|usdchf
|0.99822
|0.99074
|0.98698
|2010.11.19 10:31
|0.99074
|0.00
|0.00
|-2.21
|528.49
|36987742
|2010.11.18 15:30
|sell
|0.09
|usdjpy
|83.631
|83.357
|82.532
|2010.11.19 12:14
|83.357
|0.00
|0.00
|-0.16
|29.58
|37046194
|2010.11.19 12:51
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.60094
|1.59838
|1.59000
|2010.11.19 14:19
|1.59838
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|36826656
|2010.11.16 11:22
|sell
|0.09
|usdcad
|1.01672
|1.06456
|1.01378
|2010.11.22 06:34
|1.01378
|0.00
|0.00
|-0.42
|26.10
|36826364
|2010.11.16 11:19
|sell
|0.05
|usdcad
|1.01471
|1.06456
|1.01378
|2010.11.22 06:34
|1.01378
|0.00
|0.00
|-0.24
|4.59
|36683330
|2010.11.12 15:52
|sell
|0.03
|usdcad
|1.00869
|1.06456
|1.01378
|2010.11.22 06:34
|1.01378
|0.00
|0.00
|-0.17
|-15.06
|36838432
|2010.11.16 14:20
|sell
|0.15
|usdcad
|1.01876
|1.01600
|1.01378
|2010.11.22 06:34
|1.01378
|0.00
|0.00
|-0.71
|73.68
|36679908
|2010.11.12 15:08
|sell
|0.02
|usdcad
|1.00681
|1.06456
|1.01378
|2010.11.22 06:34
|1.01378
|0.00
|0.00
|-0.15
|-13.75
|36679280
|2010.11.12 15:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.00461
|1.06456
|1.01378
|2010.11.22 06:34
|1.01378
|0.00
|0.00
|-0.07
|-9.05
|37141312
|2010.11.22 07:30
|sell
|0.03
|nzdusd
|0.77668
|0.77298
|0.76568
|2010.11.22 13:37
|0.77298
|0.00
|0.00
|0.00
|11.10
|37172346
|2010.11.22 11:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.37219
|1.36375
|1.36128
|2010.11.22 13:37
|1.36375
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|37196664
|2010.11.22 13:52
|buy
|0.02
|usdcad
|1.01492
|1.01841
|1.02592
|2010.11.22 16:17
|1.01841
|0.00
|0.00
|0.00
|6.85
|37137360
|2010.11.22 07:08
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.77468
|0.77216
|0.76568
|2010.11.22 16:52
|0.77216
|0.00
|0.00
|0.00
|5.04
|37179533
|2010.11.22 12:03
|sell
|0.01
|audusd
|0.98951
|0.98447
|0.97850
|2010.11.22 18:35
|0.98447
|0.00
|0.00
|0.00
|5.04
|37182808
|2010.11.22 12:25
|buy
|0.01
|usdcad
|1.01692
|1.01956
|1.02592
|2010.11.22 18:36
|1.01956
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|37123488
|2010.11.22 04:26
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.77267
|0.76905
|0.76568
|2010.11.23 06:52
|0.76905
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.62
|36841904
|2010.11.16 15:05
|sell
|0.25
|usdchf
|0.98755
|1.02929
|0.98698
|2010.11.23 11:01
|0.98698
|0.00
|0.00
|-5.52
|14.44
|36688652
|2010.11.12 17:31
|sell
|0.05
|usdchf
|0.97930
|1.02929
|0.98698
|2010.11.23 11:01
|0.98698
|0.00
|0.00
|-1.43
|-38.91
|36723014
|2010.11.15 06:43
|sell
|0.15
|usdchf
|0.98358
|1.02929
|0.98698
|2010.11.23 11:01
|0.98698
|0.00
|0.00
|-3.77
|-51.67
|36845302
|2010.11.16 15:42
|sell
|0.42
|usdchf
|0.98942
|1.02929
|0.98698
|2010.11.23 11:01
|0.98698
|0.00
|0.00
|-9.25
|103.83
|36590060
|2010.11.11 14:53
|sell
|0.02
|usdchf
|0.97340
|1.02929
|0.98698
|2010.11.23 11:01
|0.98698
|0.00
|0.00
|-0.61
|-27.52
|36711687
|2010.11.15 04:11
|sell
|0.09
|usdchf
|0.98136
|1.02929
|0.98698
|2010.11.23 11:01
|0.98698
|0.00
|0.00
|-2.25
|-51.25
|36521738
|2010.11.10 22:07
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96929
|1.02929
|0.98698
|2010.11.23 11:01
|0.98698
|0.00
|0.00
|-0.30
|-17.92
|36591466
|2010.11.11 15:03
|sell
|0.03
|usdchf
|0.97538
|1.02929
|0.98698
|2010.11.23 11:01
|0.98698
|0.00
|0.00
|-0.91
|-35.26
|37298426
|2010.11.23 06:48
|sell
|0.09
|usdjpy
|83.832
|83.005
|82.732
|2010.11.23 15:57
|83.005
|0.00
|0.00
|0.00
|89.67
|36848915
|2010.11.16 16:14
|sell
|0.05
|usdjpy
|83.427
|83.008
|82.732
|2010.11.23 16:11
|83.008
|0.00
|0.00
|-0.63
|25.24
|36789773
|2010.11.15 20:58
|sell
|0.03
|usdjpy
|83.228
|83.008
|82.732
|2010.11.23 16:11
|83.008
|0.00
|0.00
|-0.41
|7.95
|
|0.00
|0.00
|-526.06
|20 295.39
|Closed P/L:
|19 769.33
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|36784894
|2010.11.15 19:03
|sell
|0.01
|usdjpy
|82.825
|88.823
|82.933
|
|84.133
|0.00
|0.00
|-0.24
|-15.55
|36786830
|2010.11.15 20:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|83.028
|0.000
|82.933
|
|84.133
|0.00
|0.00
|-0.50
|-26.27
|37759995
|2010.11.26 14:54
|sell
|0.03
|usdjpy
|84.036
|88.823
|82.933
|
|84.133
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.46
|
|0.00
|0.00
|-0.74
|-45.28
|
|Floating P/L:
|-46.02
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|19 769.33
|Floating P/L:
|-46.02
|Margin:
|60.00
|Balance:
|119 769.33
|Equity:
|119 723.31
|Free Margin:
|119 663.31
|
|Details:
|Gross Profit:
|21 839.27
|Gross Loss:
|2 069.94
|Total Net Profit:
|19 769.33
|Profit Factor:
|10.55
|Expected Payoff:
|49.92
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|631.35 (0.56%)
|Relative Drawdown:
|0.56% (631.35)
|
|Total Trades:
|396
|Short Positions (won %):
|250 (76.40%)
|Long Positions (won %):
|146 (85.62%)
|Profit Trades (% of total):
|316 (79.80%)
|Loss trades (% of total):
|80 (20.20%)
|Largest
|profit trade:
|1 917.37
|loss trade:
|-176.91
|Average
|profit trade:
|69.11
|loss trade:
|-25.87
|Maximum
|consecutive wins ($):
|37 (2 939.61)
|consecutive losses ($):
|7 (-631.35)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|3 637.83 (29)
|consecutive loss (count):
|-631.35 (7)
|Average
|consecutive wins:
|9
|consecutive losses:
|2