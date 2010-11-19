FXDD

Account: 7850952 Name: Albert Currency: USD 2010 November 19, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
479126832010.11.19 09:03sell limit0.10gbpusd1.608400.000000.000002010.11.19 09:041.60650cancelled
 2008cancelled
479126822010.11.19 09:03buy limit0.10gbpusd1.605400.000000.000002010.11.19 09:041.60690cancelled
 2008cancelled
479064612010.11.19 06:49sell limit0.10gbpusd1.604800.000000.000002010.11.19 06:521.60320cancelled
 2008cancelled
479064592010.11.19 06:49buy limit0.10gbpusd1.601800.000000.000002010.11.19 06:521.60360cancelled
 2008cancelled
478912882010.11.19 03:23buy0.10gbpusd1.602700.000000.000002010.11.19 06:381.603100.000.000.004.00
 2008 
478985052010.11.19 03:23buy limit0.10gbpusd1.601000.000000.000002010.11.19 06:381.60350cancelled
 2008cancelled
478912912010.11.19 00:00sell limit0.10gbpusd1.605400.000000.000002010.11.19 06:381.60310cancelled
 2008cancelled
478329472010.11.18 10:10buy0.10gbpusd1.591100.000000.000002010.11.18 10:511.592600.000.000.0015.00
 2008 
478329482010.11.18 09:55sell limit0.10gbpusd1.594100.000000.000002010.11.18 10:511.59250cancelled
 2008cancelled
478203742010.11.18 08:08sell0.10gbpusd1.592700.000000.000002010.11.18 09:551.592800.000.000.00-1.00
 2008 
478274032010.11.18 09:25sell0.10gbpusd1.594400.000000.000002010.11.18 09:551.592800.000.000.0016.00
 2008 
478312182010.11.18 09:25sell limit0.10gbpusd1.596100.000000.000002010.11.18 09:551.59240cancelled
 2008cancelled
478203692010.11.18 05:22buy limit0.10gbpusd1.589700.000000.000002010.11.18 09:551.59280cancelled
 2008cancelled
478174412010.11.18 04:30sell limit0.10gbpusd1.592500.000000.000002010.11.18 05:221.59100cancelled
 2008cancelled
478174402010.11.18 04:57buy0.10gbpusd1.589500.000000.000002010.11.18 05:221.591000.000.000.0015.00
 2008 
478185802010.11.18 04:57buy limit0.10gbpusd1.587800.000000.000002010.11.18 05:221.59130cancelled
 2008cancelled
478158832010.11.18 03:48buy limit0.10gbpusd1.587600.000000.000002010.11.18 04:301.59120cancelled
 2008cancelled
478066122010.11.18 00:00sell limit0.10gbpusd1.592000.000000.000002010.11.18 04:301.59080cancelled
 2008cancelled
478066092010.11.18 03:48buy0.10gbpusd1.589300.000000.000002010.11.18 04:301.590800.000.000.0015.00
 2008 
477436322010.11.17 09:02buy0.10gbpusd1.587600.000000.000002010.11.17 10:151.587500.000.000.00-1.00
 2008 
477509182010.11.17 10:05buy0.10gbpusd1.585900.000000.000002010.11.17 10:151.587500.000.000.0016.00
 2008 
477436352010.11.17 05:56sell limit0.10gbpusd1.590600.000000.000002010.11.17 10:151.58750cancelled
 2008cancelled
477379792010.11.17 04:59buy0.10gbpusd1.587400.000000.000002010.11.17 05:561.588900.000.000.0015.00
 2008 
477379822010.11.17 03:49sell limit0.10gbpusd1.590300.000000.000002010.11.17 05:561.58880cancelled
 2008cancelled
477414502010.11.17 04:59buy limit0.10gbpusd1.585700.000000.000002010.11.17 05:561.58920cancelled
 2008cancelled
477281322010.11.17 02:06buy0.10gbpusd1.587100.000000.000002010.11.17 03:491.588600.000.000.0015.00
 2008 
477281422010.11.17 00:00sell limit0.10gbpusd1.590100.000000.000002010.11.17 03:491.58860cancelled
 2008cancelled
477340662010.11.17 02:06buy limit0.10gbpusd1.585400.000000.000002010.11.17 03:491.58910cancelled
 2008cancelled
476647082010.11.16 09:58sell0.10gbpusd1.605200.000000.000002010.11.16 10:041.603700.000.000.0015.00
 2008 
476647072010.11.16 09:37buy limit0.10gbpusd1.602200.000000.000002010.11.16 10:041.60350cancelled
 2008cancelled
476660682010.11.16 09:58sell limit0.10gbpusd1.606900.000000.000002010.11.16 10:041.60320cancelled
 2008cancelled
476582532010.11.16 09:03buy0.10gbpusd1.603500.000000.000002010.11.16 09:371.603500.000.000.000.00
 2008 
476582552010.11.16 08:07sell limit0.10gbpusd1.606500.000000.000002010.11.16 09:371.60350cancelled
 2008cancelled
476624482010.11.16 09:24buy0.10gbpusd1.601800.000000.000002010.11.16 09:371.603500.000.000.0017.00
 2008 
476637232010.11.16 09:24buy limit0.10gbpusd1.600100.000000.000002010.11.16 09:371.60390cancelled
 2008cancelled
476498882010.11.16 07:03sell0.10gbpusd1.606900.000000.000002010.11.16 08:071.605200.000.000.0017.00
 2008 
476498872010.11.16 05:30buy limit0.10gbpusd1.603900.000000.000002010.11.16 08:071.60530cancelled
 2008cancelled
476532342010.11.16 07:03sell limit0.10gbpusd1.608600.000000.000002010.11.16 08:071.60490cancelled
 2008cancelled
476430072010.11.16 04:44sell0.10gbpusd1.607100.000000.000002010.11.16 05:301.605600.000.000.0015.00
 2008 
476430052010.11.16 03:14buy limit0.10gbpusd1.604100.000000.000002010.11.16 05:301.60570cancelled
 2008cancelled
476477062010.11.16 04:44sell limit0.10gbpusd1.608800.000000.000002010.11.16 05:301.60530cancelled
 2008cancelled
476326652010.11.16 02:15buy0.10gbpusd1.603900.000000.000002010.11.16 03:141.605400.000.000.0015.00
 2008 
476326812010.11.16 00:01sell limit0.10gbpusd1.606900.000000.000002010.11.16 03:141.60540cancelled
 2008cancelled
476390472010.11.16 02:15buy limit0.10gbpusd1.602200.000000.000002010.11.16 03:141.60580cancelled
 2008cancelled
475553342010.11.15 08:11sell limit0.10gbpusd1.614100.000000.000002010.11.15 08:121.61240cancelled
 2008cancelled
475553322010.11.15 08:11buy limit0.10gbpusd1.611100.000000.000002010.11.15 08:121.61290cancelled
 2008cancelled
475552572010.11.15 08:10sell limit0.10gbpusd1.614400.000000.000002010.11.15 08:111.61250cancelled
 2008cancelled
475552552010.11.15 08:10buy limit0.10gbpusd1.611400.000000.000002010.11.15 08:111.61290cancelled
 2008cancelled
475460422010.11.15 05:51buy0.10gbpusd1.611200.000000.000002010.11.15 08:101.612700.000.000.0015.00
 2008 
475460432010.11.15 05:33sell limit0.10gbpusd1.614200.000000.000002010.11.15 08:101.61270cancelled
 2008cancelled
475485162010.11.15 05:51buy limit0.10gbpusd1.609500.000000.000002010.11.15 08:101.61310cancelled
 2008cancelled
475378132010.11.15 03:26sell limit0.10gbpusd1.616100.000000.000002010.11.15 05:331.61240cancelled
 2008cancelled
475360312010.11.15 03:26sell0.10gbpusd1.614400.000000.000002010.11.15 05:331.612900.000.000.0015.00
 2008 
475360302010.11.15 02:53buy limit0.10gbpusd1.611400.000000.000002010.11.15 05:331.61280cancelled
 2008cancelled
474243702010.11.12 03:07buy0.10gbpusd1.611800.000000.000002010.11.12 14:161.607800.000.000.00-40.00
 2008 
474303292010.11.12 06:20buy0.10gbpusd1.608400.000000.000002010.11.12 14:161.607800.000.000.00-6.00
 2008 
474285352010.11.12 03:53buy0.10gbpusd1.610100.000000.000002010.11.12 14:161.607800.000.000.00-23.00
 2008 
474418762010.11.12 09:36buy0.10gbpusd1.603300.000000.000002010.11.12 14:161.607800.000.000.0045.00
 2008 
474388362010.11.12 07:19buy0.10gbpusd1.606700.000000.000002010.11.12 14:161.607800.000.000.0011.00
 2008 
474406782010.11.12 07:35buy0.10gbpusd1.605000.000000.000002010.11.12 14:161.607800.000.000.0028.00
 2008 
474536772010.11.12 11:47buy0.10gbpusd1.601600.000000.000002010.11.12 12:461.607000.000.000.0054.00
 2008 
474243722010.11.12 02:22sell limit0.10gbpusd1.614800.000000.000002010.11.12 12:461.60700cancelled
 2008cancelled
474205552010.11.12 01:50buy limit0.10gbpusd1.609200.000000.000002010.11.12 02:221.61350cancelled
 2008cancelled
474139622010.11.12 01:50buy0.10gbpusd1.610900.000000.000002010.11.12 02:221.613100.000.000.0022.00
 2008 
474140252010.11.12 00:00sell limit0.10gbpusd1.613700.000000.000002010.11.12 02:221.61310cancelled
 2008cancelled
473434002010.11.11 10:00sell limit0.10gbpusd1.617200.000000.000002010.11.11 13:001.61460cancelled
 2008cancelled
473433982010.11.11 10:27buy0.10gbpusd1.614200.000000.000002010.11.11 13:001.614600.000.000.004.00
 2008 
473420622010.11.11 09:58sell0.10gbpusd1.617700.000000.000002010.11.11 10:001.615900.000.000.0018.00
 2008 
473416082010.11.11 09:49sell0.10gbpusd1.616000.000000.000002010.11.11 10:001.615900.000.000.001.00
 2008 
473429072010.11.11 09:58sell limit0.10gbpusd1.619400.000000.000002010.11.11 10:001.61540cancelled
 2008cancelled
473416052010.11.11 09:45buy limit0.10gbpusd1.613000.000000.000002010.11.11 10:001.61580cancelled
 2008cancelled
473398182010.11.11 09:20sell limit0.10gbpusd1.615800.000000.000002010.11.11 09:451.61450cancelled
 2008cancelled
473398162010.11.11 09:27buy0.10gbpusd1.612800.000000.000002010.11.11 09:451.614300.000.000.0015.00
 2008 
473404182010.11.11 09:27buy limit0.10gbpusd1.611100.000000.000002010.11.11 09:451.61460cancelled
 2008cancelled
473310462010.11.11 09:15sell0.10gbpusd1.616100.000000.000002010.11.11 09:201.614500.000.000.0016.00
 2008 
473310452010.11.11 06:04buy limit0.10gbpusd1.613100.000000.000002010.11.11 09:201.61440cancelled
 2008cancelled
473394562010.11.11 09:15sell limit0.10gbpusd1.617800.000000.000002010.11.11 09:201.61410cancelled
 2008cancelled
473217102010.11.11 03:44sell0.10gbpusd1.615300.000000.000002010.11.11 06:041.614800.000.000.005.00
 2008 
473073682010.11.11 03:02sell0.10gbpusd1.613600.000000.000002010.11.11 06:041.614800.000.000.00-12.00
 2008 
473247242010.11.11 04:05sell0.10gbpusd1.617000.000000.000002010.11.11 06:041.614800.000.000.0022.00
 2008 
473073562010.11.11 00:00buy limit0.10gbpusd1.610600.000000.000002010.11.11 06:041.61480cancelled
 2008cancelled
472268222010.11.10 10:27sell0.10gbpusd1.599800.000000.000002010.11.10 11:191.598300.000.000.0015.00
 2008 
472268212010.11.10 09:42buy limit0.10gbpusd1.596800.000000.000002010.11.10 11:191.59820cancelled
 2008cancelled
472168182010.11.10 09:08buy0.10gbpusd1.598200.000000.000002010.11.10 09:421.598100.000.000.00-1.00
 2008 
472168212010.11.10 06:18sell limit0.10gbpusd1.601200.000000.000002010.11.10 09:421.59820cancelled
 2008cancelled
472244302010.11.10 09:40buy0.10gbpusd1.596500.000000.000002010.11.10 09:421.598100.000.000.0016.00
 2008 
472267102010.11.10 09:40buy limit0.10gbpusd1.594800.000000.000002010.11.10 09:421.59850cancelled
 2008cancelled
472113252010.11.10 04:32sell limit0.10gbpusd1.601000.000000.000002010.11.10 06:181.59950cancelled
 2008cancelled
472113232010.11.10 04:45buy0.10gbpusd1.598000.000000.000002010.11.10 06:181.599500.000.000.0015.00
 2008 
472124452010.11.10 04:45buy limit0.10gbpusd1.596300.000000.000002010.11.10 06:181.59990cancelled
 2008cancelled
471997332010.11.10 02:52sell0.10gbpusd1.601300.000000.000002010.11.10 04:321.599700.000.000.0016.00
 2008 
471941182010.11.10 01:50sell0.10gbpusd1.599600.000000.000002010.11.10 04:321.599700.000.000.00-1.00
 2008 
471941152010.11.10 00:34buy limit0.10gbpusd1.596600.000000.000002010.11.10 04:321.59960cancelled
 2008cancelled
472040772010.11.10 02:53sell limit0.10gbpusd1.603000.000000.000002010.11.10 04:321.59920cancelled
 2008cancelled
471919312010.11.10 00:23sell0.10gbpusd1.599800.000000.000002010.11.10 00:341.598300.000.000.0015.00
 2008 
471918882010.11.10 00:00buy limit0.10gbpusd1.596800.000000.000002010.11.10 00:341.59840cancelled
 2008cancelled
471930842010.11.10 00:23sell limit0.10gbpusd1.601500.000000.000002010.11.10 00:341.59800cancelled
 2008cancelled
471125232010.11.09 09:35buy0.10gbpusd1.610300.000000.000002010.11.09 10:081.610200.000.000.00-1.00
 2008 
471205892010.11.09 10:06buy0.10gbpusd1.608600.000000.000002010.11.09 10:081.610200.000.000.0016.00
 2008 
471125242010.11.09 07:12sell limit0.10gbpusd1.613300.000000.000002010.11.09 10:081.61010cancelled
 2008cancelled
470989462010.11.09 03:44sell0.10gbpusd1.611900.000000.000002010.11.09 07:121.612000.000.000.00-1.00
 2008 
471004922010.11.09 03:49sell0.10gbpusd1.613600.000000.000002010.11.09 07:121.612000.000.000.0016.00
 2008 
470989442010.11.09 03:18buy limit0.10gbpusd1.608900.000000.000002010.11.09 07:121.61200cancelled
 2008cancelled
471010162010.11.09 03:49sell limit0.10gbpusd1.615300.000000.000002010.11.09 07:121.61160cancelled
 2008cancelled
470846332010.11.09 01:52buy0.10gbpusd1.612300.000000.000002010.11.09 03:181.610200.000.000.00-21.00
 2008 
470911272010.11.09 02:01buy0.10gbpusd1.610600.000000.000002010.11.09 03:181.610200.000.000.00-4.00
 2008 
470938412010.11.09 02:02buy0.10gbpusd1.608900.000000.000002010.11.09 03:181.610200.000.000.0013.00
 2008 
470941782010.11.09 02:04buy0.10gbpusd1.607200.000000.000002010.11.09 03:181.610200.000.000.0030.00
 2008 
470846492010.11.09 00:00sell limit0.10gbpusd1.615300.000000.000002010.11.09 03:181.61020cancelled
 2008cancelled
470945752010.11.09 02:04buy limit0.10gbpusd1.605500.000000.000002010.11.09 03:181.61060cancelled
 2008cancelled
469157652010.11.05 10:12buy0.10gbpusd1.621500.000000.000002010.11.05 14:361.623700.000.000.0022.00
 2008 
469145662010.11.05 09:13buy0.10gbpusd1.623200.000000.000002010.11.05 14:361.623700.000.000.005.00
 2008 
468989182010.11.05 08:50buy0.10gbpusd1.624900.000000.000002010.11.05 14:361.623700.000.000.00-12.00
 2008 
468989202010.11.05 03:28sell limit0.10gbpusd1.627900.000000.000002010.11.05 14:361.62380cancelled
 2008cancelled
468885392010.11.05 02:32sell0.10gbpusd1.628100.000000.000002010.11.05 03:281.626600.000.000.0015.00
 2008 
468950812010.11.05 02:32sell limit0.10gbpusd1.629800.000000.000002010.11.05 03:281.62620cancelled
 2008cancelled
468885002010.11.05 00:00buy limit0.10gbpusd1.625100.000000.000002010.11.05 03:281.62660cancelled
 2008cancelled
467903812010.11.04 08:35buy limit0.10gbpusd1.609200.000000.000002010.11.04 10:161.61230cancelled
 2008cancelled
467903892010.11.04 09:18sell0.10gbpusd1.612200.000000.000002010.11.04 10:161.612300.000.000.00-1.00
 2008 
467924502010.11.04 09:56sell0.10gbpusd1.613900.000000.000002010.11.04 10:161.612300.000.000.0016.00
 2008 
467942372010.11.04 09:56sell limit0.10gbpusd1.615600.000000.000002010.11.04 10:161.61190cancelled
 2008cancelled
467814892010.11.04 06:24sell0.10gbpusd1.612600.000000.000002010.11.04 08:351.610900.000.000.0017.00
 2008 
467769162010.11.04 05:37sell0.10gbpusd1.610900.000000.000002010.11.04 08:351.610900.000.000.000.00
 2008 
467843892010.11.04 06:24sell limit0.10gbpusd1.614300.000000.000002010.11.04 08:351.61050cancelled
 2008cancelled
467769152010.11.04 04:07buy limit0.10gbpusd1.607900.000000.000002010.11.04 08:351.61090cancelled
 2008cancelled
467733972010.11.04 03:07sell limit0.10gbpusd1.611100.000000.000002010.11.04 04:061.60910cancelled
 2008cancelled
467733952010.11.04 03:07buy limit0.10gbpusd1.608100.000000.000002010.11.04 04:061.60950cancelled
 2008cancelled
467605002010.11.04 00:13sell0.10gbpusd1.609700.000000.000002010.11.04 03:071.609800.000.000.00-1.00
 2008 
467611652010.11.04 02:39sell0.10gbpusd1.611400.000000.000002010.11.04 03:071.609800.000.000.0016.00
 2008 
467604872010.11.04 00:00buy limit0.10gbpusd1.606700.000000.000002010.11.04 03:071.60970cancelled
 2008cancelled
467718992010.11.04 02:40sell limit0.10gbpusd1.613100.000000.000002010.11.04 03:071.60930cancelled
 2008cancelled
466536112010.11.03 00:00sell limit0.10gbpusd1.605400.000000.000002010.11.03 09:131.60330cancelled
 2008cancelled
466535512010.11.03 00:00buy limit0.10gbpusd1.602400.000000.000002010.11.03 09:131.60370cancelled
 2008cancelled
465770722010.11.02 02:09sell0.10gbpusd1.605000.000000.000002010.11.02 10:281.605100.000.000.00-1.00
 2008 
465834962010.11.02 10:05sell0.10gbpusd1.606700.000000.000002010.11.02 10:281.605100.000.000.0016.00
 2008 
465770202010.11.02 00:00buy limit0.10gbpusd1.602000.000000.000002010.11.02 10:281.60510cancelled
 2008cancelled
465186642010.11.01 09:05sell0.10gbpusd1.607800.000000.000002010.11.01 10:011.605900.000.000.0019.00
 2008 
465168492010.11.01 06:49sell0.10gbpusd1.606100.000000.000002010.11.01 10:011.605900.000.000.002.00
 2008 
465168482010.11.01 05:47buy limit0.10gbpusd1.603100.000000.000002010.11.01 10:011.60580cancelled
 2008cancelled
465231922010.11.01 09:05sell limit0.10gbpusd1.609500.000000.000002010.11.01 10:011.60540cancelled
 2008cancelled
465084652010.11.01 03:11sell0.10gbpusd1.604700.000000.000002010.11.01 05:471.604800.000.000.00-1.00
 2008 
465088552010.11.01 05:01sell0.10gbpusd1.606400.000000.000002010.11.01 05:471.604800.000.000.0016.00
 2008 
465084632010.11.01 03:11buy limit0.10gbpusd1.601700.000000.000002010.11.01 05:471.60470cancelled
 2008cancelled
465153322010.11.01 05:02sell limit0.10gbpusd1.608100.000000.000002010.11.01 05:471.60430cancelled
 2008cancelled
464982702010.11.01 03:00buy0.10gbpusd1.603100.000000.000002010.11.01 03:111.603000.000.000.00-1.00
 2008 
465063152010.11.01 03:03buy0.10gbpusd1.601400.000000.000002010.11.01 03:101.603000.000.000.0016.00
 2008 
464982712010.11.01 00:06sell limit0.10gbpusd1.606100.000000.000002010.11.01 03:091.60290cancelled
 2008cancelled
465077672010.11.01 03:06buy limit0.10gbpusd1.599700.000000.000002010.11.01 03:091.60350cancelled
 2008cancelled
464357982010.10.29 09:24buy0.10gbpusd1.592800.000000.000002010.10.29 14:181.592700.000.000.00-1.00
 2008 
464358042010.10.29 05:22sell limit0.10gbpusd1.595800.000000.000002010.10.29 14:181.59270cancelled
 2008cancelled
464447822010.10.29 10:27buy0.10gbpusd1.591100.000000.000002010.10.29 14:181.592700.000.000.0016.00
 2008 
464279112010.10.29 05:03sell0.10gbpusd1.596000.000000.000002010.10.29 05:221.594500.000.000.0015.00
 2008 
464347432010.10.29 05:03sell limit0.10gbpusd1.597700.000000.000002010.10.29 05:221.59400cancelled
 2008cancelled
464279102010.10.29 03:15buy limit0.10gbpusd1.593000.000000.000002010.10.29 05:221.59440cancelled
 2008cancelled
464180162010.10.29 02:54sell0.10gbpusd1.596200.000000.000002010.10.29 03:151.594700.000.000.0015.00
 2008 
464179442010.10.29 00:00buy limit0.10gbpusd1.593200.000000.000002010.10.29 03:151.59470cancelled
 2008cancelled
464260942010.10.29 02:54sell limit0.10gbpusd1.597900.000000.000002010.10.29 03:151.59430cancelled
 2008cancelled
463422762010.10.28 06:15sell0.10gbpusd1.580300.000000.000002010.10.28 10:091.579600.000.000.007.00
 2008 
463351522010.10.28 02:30sell0.10gbpusd1.578600.000000.000002010.10.28 10:091.579600.000.000.00-10.00
 2008 
463544142010.10.28 09:25sell0.10gbpusd1.582000.000000.000002010.10.28 10:091.579600.000.000.0024.00
 2008 
463626462010.10.28 09:25sell limit0.10gbpusd1.583700.000000.000002010.10.28 09:581.57960cancelled
 2008cancelled
463351322010.10.28 00:00buy limit0.10gbpusd1.575600.000000.000002010.10.28 09:581.58010cancelled
 2008cancelled
462785582010.10.27 10:15buy0.10gbpusd1.578200.000001.578712010.10.27 10:551.578200.000.000.000.00
462789332010.10.27 10:18buy0.10gbpusd1.577600.000001.578762010.10.27 10:551.578200.000.000.006.00
462754252010.10.27 09:55buy0.10gbpusd1.582900.000001.578702010.10.27 10:551.578200.000.000.00-47.00
462793172010.10.27 10:23buy0.10gbpusd1.576900.000001.578902010.10.27 10:511.577900.000.000.0010.00
462797292010.10.27 10:28buy0.10gbpusd1.576300.000001.578302010.10.27 10:501.577800.000.000.0015.00
461583042010.10.26 06:59sell0.10gbpusd1.573500.000000.000002010.10.27 10:201.577600.000.00-0.27-41.00
 2008 
461688442010.10.26 09:30sell0.10gbpusd1.578600.000000.000002010.10.26 10:551.575600.000.000.0030.00
 2008 
461655282010.10.26 09:29sell0.10gbpusd1.576900.000000.000002010.10.26 10:551.575600.000.000.0013.00
 2008 
461605992010.10.26 08:54sell0.10gbpusd1.575200.000000.000002010.10.26 10:551.575600.000.000.00-4.00
 2008 
461583012010.10.26 05:37buy limit0.10gbpusd1.570500.000000.000002010.10.26 10:551.57570cancelled
 2008cancelled
461693372010.10.26 09:30sell limit0.10gbpusd1.580300.000000.000002010.10.26 10:551.57530cancelled
 2008cancelled
461498382010.10.26 03:34sell0.10gbpusd1.573700.000000.000002010.10.26 05:371.572200.000.000.0015.00
 2008 
461498312010.10.26 03:09buy limit0.10gbpusd1.570700.000000.000002010.10.26 05:371.57220cancelled
 2008cancelled
461520912010.10.26 03:34sell limit0.10gbpusd1.575400.000000.000002010.10.26 05:371.57180cancelled
 2008cancelled
461409192010.10.26 02:01buy0.10gbpusd1.570400.000000.000002010.10.26 03:091.572000.000.000.0016.00
 2008 
461409232010.10.26 01:08sell limit0.10gbpusd1.573400.000000.000002010.10.26 03:091.57220cancelled
 2008cancelled
461447732010.10.26 02:01buy limit0.10gbpusd1.568700.000000.000002010.10.26 03:091.57260cancelled
 2008cancelled
461361052010.10.26 00:22sell0.10gbpusd1.573600.000000.000002010.10.26 01:081.572100.000.000.0015.00
 2008 
461360262010.10.26 00:00buy limit0.10gbpusd1.570600.000000.000002010.10.26 01:081.57210cancelled
 2008cancelled
461375952010.10.26 00:22sell limit0.10gbpusd1.575300.000000.000002010.10.26 01:081.57170cancelled
 2008cancelled
460543982010.10.25 03:20sell0.10gbpusd1.569700.000000.000002010.10.25 15:231.571800.000.000.00-21.00
 2008 
460573652010.10.25 03:58sell0.10gbpusd1.571400.000000.000002010.10.25 15:231.571800.000.000.00-4.00
 2008 
460605732010.10.25 04:40sell0.10gbpusd1.573100.000000.000002010.10.25 15:231.571800.000.000.0013.00
 2008 
460630292010.10.25 07:15sell0.10gbpusd1.574800.000000.000002010.10.25 15:231.571800.000.000.0030.00
 2008 
460696012010.10.25 07:39sell0.10gbpusd1.576500.000000.000002010.10.25 10:371.572800.000.000.0037.00
 2008 
460707122010.10.25 07:39sell limit0.10gbpusd1.578200.000000.000002010.10.25 10:371.57240cancelled
 2008cancelled
460543972010.10.25 02:09buy limit0.10gbpusd1.566700.000000.000002010.10.25 10:371.57290cancelled
 2008cancelled
460473862010.10.25 00:46buy0.10gbpusd1.566500.000000.000002010.10.25 02:091.568000.000.000.0015.00
 2008 
460473882010.10.25 00:01sell limit0.10gbpusd1.569500.000000.000002010.10.25 02:091.56800cancelled
 2008cancelled
460508372010.10.25 00:46buy limit0.10gbpusd1.564800.000000.000002010.10.25 02:091.56840cancelled
 2008cancelled
459685422010.10.22 06:14sell0.10gbpusd1.571800.000000.000002010.10.22 10:121.571900.000.000.00-1.00
 2008 
459756422010.10.22 08:49sell0.10gbpusd1.573500.000000.000002010.10.22 10:121.571900.000.000.0016.00
 2008 
459829142010.10.22 08:49sell limit0.10gbpusd1.575200.000000.000002010.10.22 10:121.57150cancelled
 2008cancelled
459685382010.10.22 03:06buy limit0.10gbpusd1.568800.000000.000002010.10.22 10:121.57180cancelled
 2008cancelled
459594062010.10.22 02:04sell0.10gbpusd1.572000.000000.000002010.10.22 03:061.570500.000.000.0015.00
 2008 
459593852010.10.22 00:00buy limit0.10gbpusd1.569000.000000.000002010.10.22 03:061.57050cancelled
 2008cancelled
459653372010.10.22 02:04sell limit0.10gbpusd1.573700.000000.000002010.10.22 03:061.57010cancelled
 2008cancelled
458877792010.10.21 09:47buy0.10gbpusd1.579300.000000.000002010.10.21 11:091.578100.000.000.00-12.00
 2008 
458906142010.10.21 09:56buy0.10gbpusd1.577600.000000.000002010.10.21 11:091.578100.000.000.005.00
 2008 
458877822010.10.21 09:23sell limit0.10gbpusd1.582300.000000.000002010.10.21 11:091.57820cancelled
 2008cancelled
458914182010.10.21 10:04buy0.10gbpusd1.575900.000000.000002010.10.21 11:091.578100.000.000.0022.00
 2008 
458749622010.10.21 07:27buy0.10gbpusd1.580700.000000.000002010.10.21 09:231.580600.000.000.00-1.00
 2008 
458789352010.10.21 07:35buy0.10gbpusd1.579000.000000.000002010.10.21 09:231.580600.000.000.0016.00
 2008 
458749632010.10.21 06:00sell limit0.10gbpusd1.583700.000000.000002010.10.21 09:231.58070cancelled
 2008cancelled
458796242010.10.21 07:35buy limit0.10gbpusd1.577300.000000.000002010.10.21 09:231.58110cancelled
 2008cancelled
458685112010.10.21 05:04sell0.10gbpusd1.583900.000000.000002010.10.21 06:001.582400.000.000.0015.00
 2008 
458685092010.10.21 04:37buy limit0.10gbpusd1.580900.000000.000002010.10.21 06:001.58230cancelled
 2008cancelled
458719312010.10.21 05:04sell limit0.10gbpusd1.585600.000000.000002010.10.21 06:001.58190cancelled
 2008cancelled
458502242010.10.21 04:20buy0.10gbpusd1.583400.000000.000002010.10.21 04:371.582200.000.000.00-12.00
 2008 
458630012010.10.21 04:21buy0.10gbpusd1.581700.000000.000002010.10.21 04:371.582200.000.000.005.00
 2008 
458642022010.10.21 04:28buy0.10gbpusd1.580000.000000.000002010.10.21 04:371.582200.000.000.0022.00
 2008 
458502582010.10.21 00:00sell limit0.10gbpusd1.586400.000000.000002010.10.21 04:371.58220cancelled
 2008cancelled
458660282010.10.21 04:28buy limit0.10gbpusd1.578300.000000.000002010.10.21 04:371.58260cancelled
 2008cancelled
457806862010.10.20 09:20sell0.10gbpusd1.572700.000000.000002010.10.20 10:031.571200.000.000.0015.00
 2008 
457806852010.10.20 09:01buy limit0.10gbpusd1.569700.000000.000002010.10.20 10:031.57120cancelled
 2008cancelled
457820782010.10.20 09:20sell limit0.10gbpusd1.574400.000000.000002010.10.20 10:031.57080cancelled
 2008cancelled
457657152010.10.20 04:02sell0.10gbpusd1.569300.000000.000002010.10.20 09:011.571400.000.000.00-21.00
 2008 
457663792010.10.20 04:35sell0.10gbpusd1.571000.000000.000002010.10.20 09:011.571400.000.000.00-4.00
 2008 
457689582010.10.20 07:13sell0.10gbpusd1.572700.000000.000002010.10.20 09:011.571400.000.000.0013.00
 2008 
457765662010.10.20 07:24sell0.10gbpusd1.574400.000000.000002010.10.20 09:011.571400.000.000.0030.00
 2008 
457657142010.10.20 03:54buy limit0.10gbpusd1.566300.000000.000002010.10.20 09:011.57140cancelled
 2008cancelled
457771092010.10.20 07:24sell limit0.10gbpusd1.576100.000000.000002010.10.20 09:011.57100cancelled
 2008cancelled
457628632010.10.20 03:34sell0.10gbpusd1.569500.000000.000002010.10.20 03:541.568000.000.000.0015.00
 2008 
457647162010.10.20 03:34sell limit0.10gbpusd1.571200.000000.000002010.10.20 03:541.56760cancelled
 2008cancelled
457628612010.10.20 03:04buy limit0.10gbpusd1.566500.000000.000002010.10.20 03:541.56800cancelled
 2008cancelled
457517992010.10.20 02:21buy0.10gbpusd1.569000.000000.000002010.10.20 03:041.567800.000.000.00-12.00
 2008 
457601342010.10.20 02:56buy0.10gbpusd1.567300.000000.000002010.10.20 03:041.567800.000.000.005.00
 2008 
457615692010.10.20 02:58buy0.10gbpusd1.565600.000000.000002010.10.20 03:041.567800.000.000.0022.00
 2008 
457518122010.10.20 00:00sell limit0.10gbpusd1.572000.000000.000002010.10.20 03:041.56780cancelled
 2008cancelled
457621772010.10.20 02:58buy limit0.10gbpusd1.563900.000000.000002010.10.20 03:041.56820cancelled
 2008cancelled
456754802010.10.19 10:01buy0.10gbpusd1.585000.000001.585202010.10.19 11:071.585200.000.000.002.00
 2008[tp]
456754812010.10.19 09:26sell limit0.10gbpusd1.588000.000000.000002010.10.19 10:371.58310cancelled
 2008cancelled
456706972010.10.19 08:32buy0.10gbpusd1.586400.000000.000002010.10.19 09:261.586300.000.000.00-1.00
 2008 
456717682010.10.19 08:41buy0.10gbpusd1.584700.000000.000002010.10.19 09:261.586300.000.000.0016.00
 2008 
456707012010.10.19 07:57sell limit0.10gbpusd1.589400.000000.000002010.10.19 09:261.58620cancelled
 2008cancelled
456730382010.10.19 08:41buy limit0.10gbpusd1.583000.000000.000002010.10.19 09:261.58660cancelled
 2008cancelled
456691052010.10.19 07:11sell limit0.10gbpusd1.590000.000000.000002010.10.19 07:561.58760cancelled
 2008cancelled
456691032010.10.19 07:11buy limit0.10gbpusd1.587000.000000.000002010.10.19 07:561.58800cancelled
 2008cancelled
456611102010.10.19 04:18sell limit0.10gbpusd1.591400.000000.000002010.10.19 07:101.58840cancelled
 2008cancelled
456667272010.10.19 06:53buy0.10gbpusd1.586700.000000.000002010.10.19 07:101.588300.000.000.0016.00
 2008 
456611092010.10.19 06:04buy0.10gbpusd1.588400.000000.000002010.10.19 07:101.588300.000.000.00-1.00
 2008 
456682292010.10.19 06:53buy limit0.10gbpusd1.585000.000000.000002010.10.19 07:101.58880cancelled
 2008cancelled
456502762010.10.19 02:56sell0.10gbpusd1.590600.000000.000002010.10.19 04:181.590100.000.000.005.00
 2008 
456488302010.10.19 00:10sell0.10gbpusd1.588900.000000.000002010.10.19 04:181.590100.000.000.00-12.00
 2008 
456564022010.10.19 03:28sell0.10gbpusd1.592300.000000.000002010.10.19 04:181.590100.000.000.0022.00
 2008 
456487832010.10.19 00:00buy limit0.10gbpusd1.585900.000000.000002010.10.19 04:181.59010cancelled
 2008cancelled
456578512010.10.19 03:28sell limit0.10gbpusd1.594000.000000.000002010.10.19 04:181.58970cancelled
 2008cancelled
454934082010.10.15 10:38sell0.10gbpusd1.604500.000000.000002010.10.15 16:011.602300.000.000.0022.00
 2008 
454893772010.10.15 09:11sell0.10gbpusd1.602800.000000.000002010.10.15 16:011.602300.000.000.005.00
 2008 
454793412010.10.15 07:18sell0.10gbpusd1.601100.000000.000002010.10.15 16:011.602300.000.000.00-12.00
 2008 
454793382010.10.15 02:37buy limit0.10gbpusd1.598100.000000.000002010.10.15 16:011.60240cancelled
 2008cancelled
454766722010.10.15 02:32buy0.10gbpusd1.597800.000000.000002010.10.15 02:371.599400.000.000.0016.00
 2008 
454729252010.10.15 02:10buy0.10gbpusd1.599500.000000.000002010.10.15 02:371.599400.000.000.00-1.00
 2008 
454729982010.10.15 00:00sell limit0.10gbpusd1.602500.000000.000002010.10.15 02:371.59940cancelled
 2008cancelled
454785632010.10.15 02:32buy limit0.10gbpusd1.596100.000000.000002010.10.15 02:371.59980cancelled
 2008cancelled
454044762010.10.14 09:55sell0.10gbpusd1.601300.000000.000002010.10.14 13:241.601700.000.000.00-4.00
 2008 
453997732010.10.14 09:35sell0.10gbpusd1.599600.000000.000002010.10.14 13:241.601700.000.000.00-21.00
 2008 
453997702010.10.14 08:05buy limit0.10gbpusd1.596600.000000.000002010.10.14 13:241.60170cancelled
 2008cancelled
454061162010.10.14 09:59sell0.10gbpusd1.603000.000000.000002010.10.14 13:241.601700.000.000.0013.00
 2008 
454066382010.10.14 10:46sell0.10gbpusd1.604700.000000.000002010.10.14 13:241.601700.000.000.0030.00
 2008 
453969602010.10.14 07:28buy0.10gbpusd1.596400.000000.000002010.10.14 08:051.597900.000.000.0015.00
 2008 
453969622010.10.14 06:54sell limit0.10gbpusd1.599400.000000.000002010.10.14 08:051.59790cancelled
 2008cancelled
452827062010.10.13 03:05buy0.10gbpusd1.579600.000000.000002010.10.13 04:481.581100.000.000.0015.00
 2008 
451895442010.10.12 01:20sell0.10gbpusd1.589600.000000.000002010.10.12 02:071.588100.000.000.0015.00
 2008 
451093002010.10.11 01:01buy0.10gbpusd1.593900.000000.000002010.10.11 02:071.595400.000.000.0015.00
 2008 
450272542010.10.08 06:35balanceDeposit50 000.00
  0.00 0.00 -0.27 1 116.00
Closed P/L: 1 115.73
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 115.73 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 51 115.73 Equity: 51 115.73 Free Margin: 51 115.73
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 488.00 Gross Loss: 372.27 Total Net Profit: 1 115.73
Profit Factor: 4.00 Expected Payoff: 8.33  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 69.00 (0.14%) Relative Drawdown: 0.14% (69.00)
 
Total Trades: 134 Short Positions (won %): 68 (70.59%) Long Positions (won %): 66 (71.21%)
Profit Trades (% of total): 95 (70.90%) Loss trades (% of total): 39 (29.10%)
Largest profit trade: 54.00 loss trade: -47.00
Average profit trade: 15.66 loss trade: -9.55
Maximum consecutive wins ($): 10 (214.00) consecutive losses ($): 3 (-69.00)
Maximal consecutive profit (count): 214.00 (10) consecutive loss (count): -69.00 (3)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 1