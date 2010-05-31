Alpari NZ Limited

Account: 2415306 Name: tick344moresafe_eurgbp Currency: USD 2010 November 12, 18:36
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
763668242010.05.31 14:23sell0.01eurgbp0.848540.000000.000002010.05.31 14:260.847990.000.000.000.80
763688722010.05.31 14:39sell0.01eurgbp0.848330.000000.000002010.05.31 15:500.847830.000.000.000.73
763804032010.05.31 16:40sell0.01eurgbp0.846680.000000.000002010.05.31 16:520.846150.000.000.000.77
763873442010.05.31 17:26sell0.01eurgbp0.845360.000000.000002010.05.31 17:460.844850.000.000.000.74
764611542010.06.01 08:14sell0.01eurgbp0.845490.000000.000002010.06.01 08:240.844960.000.000.000.77
764785162010.06.01 09:26sell0.01eurgbp0.843650.000000.000002010.06.01 09:360.843150.000.000.000.73
764877992010.06.01 10:03sell0.01eurgbp0.842480.000000.000002010.06.01 10:140.841980.000.000.000.72
765132612010.06.01 12:17sell0.01eurgbp0.837340.000000.000002010.06.01 13:010.836790.000.000.000.80
765302602010.06.01 14:16sell0.01eurgbp0.834380.000000.000002010.06.01 14:210.833860.000.000.000.76
765509932010.06.01 16:28sell0.04eurgbp0.838390.000000.000002010.06.01 17:000.835880.000.000.0014.75
765475812010.06.01 16:16sell0.02eurgbp0.836070.000000.000002010.06.01 17:000.835870.000.000.000.59
765337792010.06.01 15:00sell0.01eurgbp0.833710.000000.000002010.06.01 17:000.835880.000.000.00-3.19
765853602010.06.01 21:22sell0.01eurgbp0.835580.000000.000002010.06.01 22:540.835070.000.000.000.75
766206552010.06.02 07:02sell0.01eurgbp0.830440.000000.000002010.06.02 07:030.829930.000.000.000.75
767051092010.06.02 16:43sell0.16eurgbp0.837820.000000.000002010.06.02 17:520.833050.000.000.00111.91
766625382010.06.02 12:02sell0.08eurgbp0.835500.000000.000002010.06.02 17:530.832930.000.000.0030.14
766536732010.06.02 11:01sell0.04eurgbp0.833170.000000.000002010.06.02 17:530.833010.000.000.000.94
766434582010.06.02 09:47sell0.02eurgbp0.830810.000000.000002010.06.02 17:530.833130.000.000.00-6.80
766267682010.06.02 07:59sell0.01eurgbp0.828450.000000.000002010.06.02 17:530.833160.000.000.00-6.90
767848232010.06.03 08:27buy0.02eurgbp0.835340.000000.000002010.06.03 09:570.836740.000.000.004.11
767790312010.06.03 07:47buy0.01eurgbp0.837620.000000.000002010.06.03 09:570.836770.000.000.00-1.24
768169252010.06.03 12:42buy0.02eurgbp0.834610.000000.000002010.06.03 14:500.836070.000.000.004.28
768107982010.06.03 12:01buy0.01eurgbp0.836950.000000.000002010.06.03 14:500.836190.000.000.00-1.12
771216442010.06.07 15:34buy0.64eurgbp0.823020.000000.000002010.06.08 16:090.830070.000.00-1.11649.11
769738622010.06.04 14:56buy0.32eurgbp0.825350.000000.000002010.06.08 16:090.830070.000.00-1.15217.30
769573352010.06.04 13:40buy0.16eurgbp0.827690.000000.000002010.06.08 16:090.830070.000.00-0.5854.78
769477392010.06.04 13:03buy0.08eurgbp0.830000.000000.000002010.06.08 16:090.830110.000.00-0.291.26
768841182010.06.03 20:56buy0.04eurgbp0.832360.000000.000002010.06.08 16:090.830090.000.00-0.22-13.06
768567192010.06.03 16:53buy0.02eurgbp0.834570.000000.000002010.06.08 16:090.830090.000.00-0.11-12.89
768413242010.06.03 15:33buy0.01eurgbp0.836900.000000.000002010.06.08 16:090.830100.000.00-0.06-9.78
772764502010.06.08 16:45buy0.01eurgbp0.830300.000000.000002010.06.08 16:490.830820.000.000.000.75
772886542010.06.08 17:47buy0.01eurgbp0.832450.000000.000002010.06.08 17:490.833000.000.000.000.79
774302102010.06.09 15:25sell0.02eurgbp0.827470.000000.000002010.06.09 16:410.826040.000.000.004.17
774150462010.06.09 13:55sell0.01eurgbp0.825120.000000.000002010.06.09 16:410.826040.000.000.00-1.34
774644032010.06.09 20:03sell0.01eurgbp0.825070.000000.000002010.06.09 22:400.824560.000.000.000.74
775393162010.06.10 10:38sell0.02eurgbp0.826590.000000.000002010.06.10 10:570.825160.000.000.004.17
775367892010.06.10 10:15sell0.01eurgbp0.824260.000000.000002010.06.10 10:570.825080.000.000.00-1.20
776053012010.06.10 19:05sell0.01eurgbp0.824000.000000.000002010.06.10 20:530.823490.000.000.000.75
776449352010.06.11 07:31sell0.01eurgbp0.822570.000000.000002010.06.11 08:230.822070.000.000.000.73
776812092010.06.11 13:34buy0.01eurgbp0.828480.000000.000002010.06.11 13:450.828980.000.000.000.74
777036882010.06.11 15:58buy0.01eurgbp0.831090.000000.000002010.06.11 18:350.831590.000.000.000.72
779750352010.06.15 19:51sell0.08eurgbp0.833570.000000.000002010.06.16 11:390.829900.000.00-0.0543.52
779181772010.06.15 12:22sell0.04eurgbp0.831230.000000.000002010.06.16 11:390.829730.000.00-0.028.89
779034262010.06.15 10:33sell0.02eurgbp0.828850.000000.000002010.06.16 11:390.829730.000.00-0.01-2.61
779008562010.06.15 10:01sell0.01eurgbp0.826500.000000.000002010.06.16 11:390.829710.000.00-0.01-4.76
781185962010.06.16 21:52buy0.01eurgbp0.832330.000000.000002010.06.16 21:550.832840.000.000.000.75
781664582010.06.17 08:03buy0.01eurgbp0.835300.000000.000002010.06.17 08:440.836050.000.000.001.11
781810822010.06.17 09:34buy0.01eurgbp0.836490.000000.000002010.06.17 10:100.836990.000.000.000.74
781890312010.06.17 10:22buy0.01eurgbp0.836750.000000.000002010.06.17 10:270.837280.000.000.000.78
782166772010.06.17 12:59buy0.02eurgbp0.834550.000000.000002010.06.17 14:570.835990.000.000.004.26
782131272010.06.17 12:31buy0.01eurgbp0.836920.000000.000002010.06.17 14:570.835980.000.000.00-1.39
782339892010.06.17 15:23buy0.01eurgbp0.836150.000000.000002010.06.17 16:060.836670.000.000.000.78
782734582010.06.17 20:38buy0.01eurgbp0.836140.000000.000002010.06.18 01:370.836640.000.00-0.020.74
783800862010.06.18 16:46buy0.01eurgbp0.836510.000000.000002010.06.18 17:020.837010.000.000.000.74
785208882010.06.21 17:07sell0.02eurgbp0.835700.000000.000002010.06.21 18:440.834220.000.000.004.37
784793922010.06.21 11:49sell0.01eurgbp0.833360.000000.000002010.06.21 18:440.834190.000.000.00-1.23
785409992010.06.21 19:35sell0.01eurgbp0.833850.000000.000002010.06.22 04:120.833330.000.00-0.010.76
785979022010.06.22 09:00sell0.02eurgbp0.835560.000000.000002010.06.22 11:590.834100.000.000.004.30
785876172010.06.22 07:04sell0.01eurgbp0.833200.000000.000002010.06.22 11:590.834100.000.000.00-1.32
786318332010.06.22 13:56sell0.02eurgbp0.834570.000000.000002010.06.22 14:280.833150.000.000.004.18
786295382010.06.22 13:38sell0.01eurgbp0.832270.000000.000002010.06.22 14:280.833040.000.000.00-1.13
786498202010.06.22 16:18sell0.01eurgbp0.829440.000000.000002010.06.22 17:140.828910.000.000.000.79
786615682010.06.22 17:54sell0.01eurgbp0.828720.000000.000002010.06.22 19:270.828220.000.000.000.74
786723852010.06.22 20:00sell0.01eurgbp0.828490.000000.000002010.06.22 20:250.827980.000.000.000.76
787140112010.06.23 08:09sell0.01eurgbp0.827040.000000.000002010.06.23 09:210.826500.000.000.000.81
787355402010.06.23 11:29sell0.01eurgbp0.824200.000000.000002010.06.23 11:470.823650.000.000.000.82
787403142010.06.23 12:23sell0.01eurgbp0.823560.000000.000002010.06.23 13:110.823050.000.000.000.77
787566942010.06.23 14:57sell0.01eurgbp0.822330.000000.000002010.06.23 16:010.821830.000.000.000.75
787739312010.06.23 16:32sell0.01eurgbp0.821700.000000.000002010.06.23 17:080.821030.000.000.001.00
788558242010.06.24 11:12sell0.01eurgbp0.819940.000000.000002010.06.24 11:250.819440.000.000.000.75
789573272010.06.25 09:59buy0.01eurgbp0.826390.000000.000002010.06.25 10:280.826920.000.000.000.79
790024732010.06.25 16:07sell0.01eurgbp0.822590.000000.000002010.06.25 16:390.822080.000.000.000.76
790766972010.06.28 09:19sell0.01eurgbp0.821830.000000.000002010.06.28 10:350.821310.000.000.000.79
790978062010.06.28 12:19sell0.01eurgbp0.821300.000000.000002010.06.28 12:260.820790.000.000.000.77
791063432010.06.28 13:30sell0.01eurgbp0.819310.000000.000002010.06.28 14:410.818800.000.000.000.77
791214782010.06.28 15:12sell0.01eurgbp0.818530.000000.000002010.06.28 15:510.818020.000.000.000.77
791414592010.06.28 17:30sell0.01eurgbp0.816160.000000.000002010.06.28 18:040.815650.000.000.000.77
791630272010.06.28 20:06sell0.01eurgbp0.812590.000000.000002010.06.29 08:270.811960.000.00-0.010.95
792385172010.06.29 12:19sell0.01eurgbp0.810080.000000.000002010.06.29 12:300.809500.000.000.000.87
792446802010.06.29 13:24sell0.01eurgbp0.809370.000000.000002010.06.29 14:580.808860.000.000.000.77
792649312010.06.29 16:04sell0.01eurgbp0.807430.000000.000002010.06.29 17:440.806880.000.000.000.83
793940822010.06.30 12:30buy0.01eurgbp0.817380.000000.000002010.06.30 12:590.817910.000.000.000.80
794017532010.06.30 13:36buy0.01eurgbp0.818030.000000.000002010.06.30 14:400.818540.000.000.000.76
794979452010.07.01 08:05buy0.01eurgbp0.818850.000000.000002010.07.01 08:320.819360.000.000.000.77
795052042010.07.01 09:20buy0.01eurgbp0.819460.000000.000002010.07.01 09:210.819980.000.000.000.78
795199512010.07.01 11:14buy0.01eurgbp0.824250.000000.000002010.07.01 12:160.824810.000.000.000.84
795262952010.07.01 12:17buy0.01eurgbp0.825070.000000.000002010.07.01 12:220.825590.000.000.000.78
795662312010.07.01 16:34buy0.01eurgbp0.823800.000000.000002010.07.01 16:360.824300.000.000.000.76
795708782010.07.01 16:59buy0.01eurgbp0.823820.000000.000002010.07.01 17:490.824330.000.000.000.77
795824382010.07.01 18:10buy0.01eurgbp0.824080.000000.000002010.07.01 18:330.824590.000.000.000.77
796597322010.07.02 10:53buy0.02eurgbp0.822730.000000.000002010.07.02 11:400.824150.000.000.004.31
795854382010.07.01 18:34buy0.01eurgbp0.825060.000000.000002010.07.02 11:400.824150.000.00-0.02-1.38
796933822010.07.02 15:16buy0.01eurgbp0.829050.000000.000002010.07.02 16:550.829550.000.000.000.76
797122022010.07.02 18:36buy0.02eurgbp0.827430.000000.000002010.07.05 16:090.828860.000.00-0.044.32
797062392010.07.02 17:31buy0.01eurgbp0.829760.000000.000002010.07.05 16:090.828850.000.00-0.02-1.38
798462502010.07.06 03:40buy0.02eurgbp0.827090.000000.000002010.07.06 06:490.828460.000.000.004.15
798039262010.07.05 16:47buy0.01eurgbp0.829310.000000.000002010.07.06 06:490.828490.000.00-0.02-1.24
798939862010.07.06 10:38buy0.01eurgbp0.829270.000000.000002010.07.06 10:440.829770.000.000.000.76
799247102010.07.06 14:01buy0.01eurgbp0.829190.000000.000002010.07.06 14:170.829700.000.000.000.77
799328452010.07.06 14:51buy0.01eurgbp0.829540.000000.000002010.07.06 16:030.830130.000.000.000.90
799541322010.07.06 16:43buy0.01eurgbp0.830130.000000.000002010.07.06 16:540.830950.000.000.001.25
800753062010.07.07 12:10buy0.02eurgbp0.831260.000000.000002010.07.07 22:270.832710.000.000.004.41
799765432010.07.06 19:14buy0.01eurgbp0.833650.000000.000002010.07.07 22:270.832750.000.00-0.02-1.37
802016812010.07.08 10:46buy0.01eurgbp0.834240.000000.000002010.07.08 11:020.834760.000.000.000.79
802086772010.07.08 11:39buy0.01eurgbp0.834940.000000.000002010.07.08 11:500.835450.000.000.000.77
802153382010.07.08 12:38buy0.01eurgbp0.835670.000000.000002010.07.08 12:460.836180.000.000.000.77
802256492010.07.08 14:14buy0.01eurgbp0.835900.000000.000002010.07.08 14:560.836430.000.000.000.81
802314432010.07.08 15:28buy0.01eurgbp0.836990.000000.000002010.07.08 15:310.837500.000.000.000.77
802367872010.07.08 15:55buy0.01eurgbp0.837790.000000.000002010.07.09 08:440.838300.000.00-0.020.78
804512752010.07.12 17:23sell0.02eurgbp0.836920.000000.000002010.07.13 09:350.835320.000.00-0.014.81
804466352010.07.12 16:40sell0.01eurgbp0.834230.000000.000002010.07.13 09:350.835310.000.00-0.01-1.62
805108312010.07.13 10:02sell0.01eurgbp0.835520.000000.000002010.07.13 10:300.834970.000.000.000.82
805130452010.07.13 10:32sell0.01eurgbp0.834900.000000.000002010.07.13 10:360.834380.000.000.000.78
806226472010.07.14 09:35sell0.01eurgbp0.834960.000000.000002010.07.14 09:350.834330.000.000.000.96
806259762010.07.14 10:09sell0.01eurgbp0.834660.000000.000002010.07.14 10:300.834050.000.000.000.93
806331772010.07.14 11:20sell0.01eurgbp0.833120.000000.000002010.07.14 12:000.832610.000.000.000.78
806485872010.07.14 14:22sell0.02eurgbp0.834340.000000.000002010.07.15 09:510.832900.000.00-0.044.40
806392362010.07.14 12:36sell0.01eurgbp0.831980.000000.000002010.07.15 09:510.832880.000.00-0.02-1.37
807704812010.07.15 16:05buy0.01eurgbp0.838010.000000.000002010.07.15 16:430.838560.000.000.000.84
808005272010.07.15 20:50buy0.02eurgbp0.836840.000000.000002010.07.16 06:370.838200.000.00-0.044.19
807937792010.07.15 19:30buy0.01eurgbp0.839040.000000.000002010.07.16 06:370.838220.000.00-0.02-1.26
808461902010.07.16 09:14buy0.01eurgbp0.837980.000000.000002010.07.16 09:390.838480.000.000.000.77
808500942010.07.16 09:57buy0.01eurgbp0.838380.000000.000002010.07.16 10:300.838890.000.000.000.79
808619792010.07.16 11:37buy0.01eurgbp0.841230.000000.000002010.07.16 11:480.841750.000.000.000.80
808694932010.07.16 12:42buy0.01eurgbp0.843500.000000.000002010.07.16 13:200.844010.000.000.000.79
808954492010.07.16 16:07buy0.02eurgbp0.843140.000000.000002010.07.16 17:140.844660.000.000.004.65
808810282010.07.16 14:11buy0.01eurgbp0.845490.000000.000002010.07.16 17:140.844660.000.000.00-1.28
809078492010.07.16 17:54buy0.01eurgbp0.845010.000000.000002010.07.16 18:060.845520.000.000.000.78
809696352010.07.19 10:11buy0.01eurgbp0.845870.000000.000002010.07.19 10:170.846380.000.000.000.79
809776302010.07.19 11:18buy0.01eurgbp0.847130.000000.000002010.07.19 11:250.847640.000.000.000.78
810004942010.07.19 14:54buy0.01eurgbp0.848700.000000.000002010.07.19 15:220.849250.000.000.000.83
810286672010.07.19 19:51buy0.02eurgbp0.850300.000000.000002010.07.20 10:310.851740.000.00-0.044.39
810142832010.07.19 16:48buy0.01eurgbp0.852640.000000.000002010.07.20 10:310.851680.000.00-0.02-1.46
811454512010.07.20 19:38sell0.01eurgbp0.843580.000000.000002010.07.21 07:040.843060.000.00-0.010.80
812020902010.07.21 09:00sell0.02eurgbp0.845140.000000.000002010.07.21 09:170.843290.000.000.005.66
811928562010.07.21 08:02sell0.01eurgbp0.842660.000000.000002010.07.21 09:170.843030.000.000.00-0.57
812379372010.07.21 12:34sell0.01eurgbp0.839330.000000.000002010.07.21 12:460.838820.000.000.000.78
812915232010.07.21 20:56sell0.01eurgbp0.841130.000000.000002010.07.21 23:370.840620.000.000.000.78
813946442010.07.22 16:59buy0.01eurgbp0.845650.000000.000002010.07.22 17:000.846160.000.000.000.77
814848062010.07.23 12:22sell0.01eurgbp0.838920.000000.000002010.07.23 12:490.838410.000.000.000.79
814945302010.07.23 13:58sell0.01eurgbp0.837530.000000.000002010.07.23 14:190.837020.000.000.000.79
815101902010.07.23 15:53sell0.01eurgbp0.833820.000000.000002010.07.23 16:380.833320.000.000.000.77
815739352010.07.26 08:24sell0.01eurgbp0.835920.000000.000002010.07.26 08:390.835400.000.000.000.81
815801512010.07.26 09:07sell0.01eurgbp0.835190.000000.000002010.07.26 09:140.834680.000.000.000.79
815826732010.07.26 09:34sell0.01eurgbp0.835040.000000.000002010.07.26 10:320.834530.000.000.000.79
815966452010.07.26 11:29sell0.01eurgbp0.833300.000000.000002010.07.26 11:520.832800.000.000.000.77
816727172010.07.27 04:05sell0.08eurgbp0.839650.000000.000002010.07.27 15:010.836050.000.000.0044.80
816352952010.07.26 17:14sell0.04eurgbp0.837440.000000.000002010.07.27 15:010.836090.000.00-0.028.40
816233572010.07.26 15:37sell0.02eurgbp0.835010.000000.000002010.07.27 15:010.836090.000.00-0.01-3.36
816000662010.07.26 12:07sell0.01eurgbp0.832620.000000.000002010.07.27 15:010.836090.000.00-0.01-5.40
817639572010.07.27 16:48sell0.01eurgbp0.835530.000000.000002010.07.27 16:590.835010.000.000.000.81
817724532010.07.27 17:36sell0.01eurgbp0.834920.000000.000002010.07.27 18:480.834410.000.000.000.79
817850582010.07.27 19:28sell0.01eurgbp0.833810.000000.000002010.07.28 10:280.833290.000.00-0.010.81
818644452010.07.28 12:53sell0.01eurgbp0.833770.000000.000002010.07.28 14:450.833270.000.000.000.78
820170022010.07.29 17:14sell0.08eurgbp0.838970.000000.000002010.07.30 09:420.835250.000.00-0.0546.48
819705022010.07.29 10:34sell0.04eurgbp0.836600.000000.000002010.07.30 09:420.835270.000.00-0.028.30
819542872010.07.29 08:31sell0.02eurgbp0.834220.000000.000002010.07.30 09:420.835270.000.00-0.01-3.28
818811652010.07.28 15:35sell0.01eurgbp0.831810.000000.000002010.07.30 09:420.835290.000.00-0.03-5.44
821183992010.07.30 15:59sell0.01eurgbp0.833710.000000.000002010.07.30 16:180.833200.000.000.000.79
821753542010.08.02 10:13sell0.01eurgbp0.827570.000000.000002010.08.02 10:140.827040.000.000.000.84
821815092010.08.02 11:23sell0.01eurgbp0.826900.000000.000002010.08.02 13:240.826380.000.000.000.82
822813322010.08.03 10:31sell0.04eurgbp0.830380.000000.000002010.08.04 10:160.827850.000.00-0.0316.13
822055872010.08.02 15:29sell0.02eurgbp0.828010.000000.000002010.08.04 10:160.827860.000.00-0.020.48
821957882010.08.02 14:17sell0.01eurgbp0.825660.000000.000002010.08.04 10:160.827860.000.00-0.02-3.50
824136232010.08.04 14:34sell0.01eurgbp0.828500.000000.000002010.08.04 14:420.827980.000.000.000.83
824324952010.08.04 16:42sell0.01eurgbp0.828010.000000.000002010.08.05 18:170.828890.000.00-0.02-1.40
825060662010.08.05 09:46sell0.02eurgbp0.830360.000000.000002010.08.05 18:170.828900.000.000.004.64
825740362010.08.05 20:58buy0.01eurgbp0.830180.000000.000002010.08.06 04:310.830690.000.00-0.020.81
826192552010.08.06 11:45buy0.01eurgbp0.831600.000000.000002010.08.06 14:430.832210.000.000.000.97
826969422010.08.09 08:07buy0.02eurgbp0.831060.000000.000002010.08.09 09:020.832660.000.000.005.10
826515762010.08.06 16:06buy0.01eurgbp0.833390.000000.000002010.08.09 09:030.832590.000.00-0.02-1.27
827052852010.08.09 09:19buy0.01eurgbp0.832310.000000.000002010.08.09 09:270.832810.000.000.000.80
827233042010.08.09 12:35buy0.02eurgbp0.830880.000000.000002010.08.10 02:460.832310.000.00-0.044.53
827123632010.08.09 10:33buy0.01eurgbp0.833240.000000.000002010.08.10 02:460.832310.000.00-0.02-1.48
828123412010.08.10 09:25buy0.01eurgbp0.833430.000000.000002010.08.10 10:490.833940.000.000.000.81
828345582010.08.10 12:45buy0.01eurgbp0.835590.000000.000002010.08.10 12:470.836110.000.000.000.82
832346982010.08.13 16:34buy1.28eurgbp0.818920.000000.000002010.08.17 19:490.827750.000.00-4.801 760.93
830221032010.08.11 19:27buy0.64eurgbp0.821880.000000.000002010.08.17 19:490.827750.000.00-7.21585.31
830037522010.08.11 16:41buy0.32eurgbp0.824200.000000.000002010.08.17 19:490.827750.000.00-3.61176.99
829385582010.08.11 08:57buy0.16eurgbp0.826560.000000.000002010.08.17 19:490.827750.000.00-1.8029.66
829230332010.08.11 06:36buy0.08eurgbp0.828920.000000.000002010.08.17 19:490.827750.000.00-0.90-14.58
828643852010.08.10 16:53buy0.04eurgbp0.831270.000000.000002010.08.17 19:490.827750.000.00-0.52-21.94
828560142010.08.10 15:51buy0.02eurgbp0.833620.000000.000002010.08.17 19:490.827750.000.00-0.27-18.29
828373142010.08.10 13:14buy0.01eurgbp0.835980.000000.000002010.08.17 19:490.827750.000.00-0.14-12.82
835234802010.08.18 08:34buy0.01eurgbp0.827200.000000.000002010.08.18 09:500.827730.000.000.000.82
836641122010.08.19 09:04sell0.02eurgbp0.824240.000000.000002010.08.19 10:300.822180.000.000.006.42
836511002010.08.19 07:10sell0.01eurgbp0.821880.000000.000002010.08.19 10:300.821680.000.000.000.31
837042142010.08.19 14:53sell0.02eurgbp0.823200.000000.000002010.08.19 17:490.821510.000.000.005.28
836881442010.08.19 11:36sell0.01eurgbp0.820430.000000.000002010.08.19 17:490.821440.000.000.00-1.58
838244922010.08.20 08:39sell0.02eurgbp0.823690.000000.000002010.08.20 10:510.822240.000.000.004.51
837448612010.08.19 18:52sell0.01eurgbp0.821290.000000.000002010.08.20 10:510.822270.000.00-0.01-1.52
838863882010.08.20 14:24sell0.01eurgbp0.818600.000000.000002010.08.20 16:060.818080.000.000.000.81
839070922010.08.20 16:39sell0.01eurgbp0.817590.000000.000002010.08.23 01:270.817090.000.00-0.010.78
839904582010.08.23 08:31sell0.01eurgbp0.816340.000000.000002010.08.23 08:430.815820.000.000.000.81
839993472010.08.23 09:17sell0.01eurgbp0.814980.000000.000002010.08.23 09:320.814480.000.000.000.78
840702242010.08.23 16:37sell0.01eurgbp0.816110.000000.000002010.08.23 17:320.815600.000.000.000.79
841011462010.08.23 20:20sell0.01eurgbp0.815980.000000.000002010.08.24 01:090.815460.000.00-0.010.81
841657812010.08.24 07:58buy0.01eurgbp0.820150.000000.000002010.08.24 08:400.820700.000.000.000.85
842613902010.08.24 16:37buy0.01eurgbp0.821270.000000.000002010.08.25 09:260.821780.000.00-0.020.78
843587272010.08.25 09:45buy0.01eurgbp0.821960.000000.000002010.08.25 10:010.822560.000.000.000.93
845131972010.08.26 08:26buy0.08eurgbp0.815950.000000.000002010.08.27 06:570.819590.000.00-0.1545.21
843991772010.08.25 13:40buy0.04eurgbp0.818290.000000.000002010.08.27 06:570.819610.000.00-0.298.20
843882242010.08.25 12:26buy0.02eurgbp0.820640.000000.000002010.08.27 06:570.819620.000.00-0.15-3.16
843751882010.08.25 10:59buy0.01eurgbp0.822980.000000.000002010.08.27 06:570.819620.000.00-0.08-5.22
846433602010.08.27 07:32buy0.01eurgbp0.819760.000000.000002010.08.27 07:470.820270.000.000.000.79
846811422010.08.27 11:52buy0.01eurgbp0.820240.000000.000002010.08.27 14:220.820740.000.000.000.77
847219542010.08.27 16:29buy0.01eurgbp0.821720.000000.000002010.08.27 17:060.822400.000.000.001.06
848202832010.08.30 09:56buy0.04eurgbp0.817970.000000.000002010.08.30 17:270.820410.000.000.0015.09
847790982010.08.30 02:52buy0.02eurgbp0.820270.000000.000002010.08.30 17:280.820470.000.000.000.62
847356812010.08.27 17:26buy0.01eurgbp0.822480.000000.000002010.08.30 17:280.820470.000.00-0.02-3.11
849629322010.08.31 10:07buy0.01eurgbp0.821490.000000.000002010.08.31 10:240.822020.000.000.000.82
849702212010.08.31 10:54buy0.01eurgbp0.821630.000000.000002010.08.31 11:080.822130.000.000.000.77
849775062010.08.31 11:54buy0.01eurgbp0.822490.000000.000002010.08.31 12:050.823000.000.000.000.79
849853342010.08.31 12:53buy0.01eurgbp0.823590.000000.000002010.08.31 13:420.824520.000.000.001.43
850138102010.08.31 16:12buy0.01eurgbp0.826980.000000.000002010.08.31 17:090.827510.000.000.000.82
851147872010.09.01 09:45buy0.01eurgbp0.826100.000000.000002010.09.01 10:160.826600.000.000.000.77
851315552010.09.01 11:29buy0.01eurgbp0.831130.000000.000002010.09.01 11:540.831640.000.000.000.78
851445622010.09.01 13:04buy0.01eurgbp0.831960.000000.000002010.09.01 14:300.832530.000.000.000.87
852798872010.09.02 11:46buy0.01eurgbp0.833510.000000.000002010.09.02 14:460.834020.000.000.000.79
853487372010.09.03 03:15buy0.02eurgbp0.832010.000000.000002010.09.03 10:510.833370.000.000.004.19
853033792010.09.02 15:16buy0.01eurgbp0.834220.000000.000002010.09.03 10:510.833370.000.00-0.02-1.31
853850452010.09.03 11:42buy0.01eurgbp0.833650.000000.000002010.09.03 12:240.834160.000.000.000.78
854281642010.09.03 17:46buy0.01eurgbp0.833330.000000.000002010.09.03 17:550.833880.000.000.000.85
854989262010.09.06 11:23buy0.01eurgbp0.837330.000000.000002010.09.06 12:160.838020.000.000.001.06
857162722010.09.08 09:19buy1.28eurgbp0.821730.000000.000002010.09.13 02:170.830500.000.00-11.881 729.06
857138692010.09.08 09:08buy0.64eurgbp0.824100.000000.000002010.09.13 02:170.830440.000.00-5.93624.98
856676372010.09.07 21:09buy0.32eurgbp0.826740.000000.000002010.09.13 02:170.830440.000.00-3.56182.37
856056742010.09.07 11:47buy0.16eurgbp0.828990.000000.000002010.09.13 02:170.830460.000.00-1.7936.23
855862192010.09.07 09:08buy0.08eurgbp0.831420.000000.000002010.09.13 02:170.830420.000.00-0.90-12.32
855556692010.09.07 01:51buy0.04eurgbp0.833780.000000.000002010.09.13 02:170.830310.000.00-0.43-21.38
855239302010.09.06 16:24buy0.02eurgbp0.836460.000000.000002010.09.13 02:170.830230.000.00-0.27-19.19
855077552010.09.06 12:51buy0.01eurgbp0.838820.000000.000002010.09.13 02:180.830260.000.00-0.14-13.18
861799932010.09.13 13:34buy0.01eurgbp0.831820.000000.000002010.09.13 15:090.832370.000.000.000.84
862035262010.09.13 16:06buy0.01eurgbp0.833180.000000.000002010.09.13 16:590.833720.000.000.000.84
862184312010.09.13 17:25buy0.01eurgbp0.834020.000000.000002010.09.13 19:240.834530.000.000.000.79
862912992010.09.14 07:18buy0.01eurgbp0.836250.000000.000002010.09.14 08:030.836780.000.000.000.82
863040332010.09.14 08:37buy0.01eurgbp0.838060.000000.000002010.09.14 09:210.838590.000.000.000.81
864146802010.09.14 20:39buy0.01eurgbp0.836610.000000.000002010.09.15 02:230.837200.000.00-0.020.92
864605282010.09.15 07:01buy0.01eurgbp0.838180.000000.000002010.09.15 08:370.838690.000.000.000.79
865514742010.09.15 17:56sell0.01eurgbp0.832650.000000.000002010.09.15 17:590.832120.000.000.000.82
866356332010.09.16 12:16buy0.01eurgbp0.838880.000000.000002010.09.16 12:200.839450.000.000.000.88
866506962010.09.16 14:18buy0.02eurgbp0.837190.000000.000002010.09.16 15:040.838640.000.000.004.52
866387482010.09.16 12:45buy0.01eurgbp0.839560.000000.000002010.09.16 15:040.838710.000.000.00-1.32
867993512010.09.17 16:15sell0.01eurgbp0.834540.000000.000002010.09.17 16:310.833790.000.000.001.18
868766282010.09.20 10:30buy0.01eurgbp0.838770.000000.000002010.09.20 10:390.839300.000.000.000.83
868823652010.09.20 11:17buy0.01eurgbp0.839830.000000.000002010.09.20 11:220.840400.000.000.000.88
869257352010.09.20 17:55buy0.01eurgbp0.840040.000000.000002010.09.20 18:460.840550.000.000.000.79
869306922010.09.20 19:12buy0.01eurgbp0.840420.000000.000002010.09.21 09:260.841160.000.00-0.021.15
869869172010.09.21 10:34buy0.01eurgbp0.844450.000000.000002010.09.21 10:520.845080.000.000.000.98
870138712010.09.21 14:45buy0.02eurgbp0.844210.000000.000002010.09.21 20:180.845960.000.000.005.45
870004632010.09.21 12:15buy0.01eurgbp0.846560.000000.000002010.09.21 20:180.845910.000.000.00-1.02
870526962010.09.21 20:19buy0.01eurgbp0.846250.000000.000002010.09.21 20:240.846850.000.000.000.93
871686742010.09.22 12:59buy0.01eurgbp0.854490.000000.000002010.09.22 14:150.855090.000.000.000.93
871846112010.09.22 14:48buy0.01eurgbp0.855940.000000.000002010.09.22 15:060.856630.000.000.001.08
874186292010.09.23 19:13sell0.02eurgbp0.850080.000000.000002010.09.24 02:030.848550.000.00-0.014.79
874007932010.09.23 17:11sell0.01eurgbp0.847640.000000.000002010.09.24 02:030.848510.000.00-0.01-1.37
875323582010.09.24 11:49buy0.01eurgbp0.853690.000000.000002010.09.24 11:580.854200.000.000.000.80
878512832010.09.28 10:59buy0.08eurgbp0.847160.000000.000002010.09.28 13:300.850950.000.000.0048.02
876967592010.09.27 11:51buy0.04eurgbp0.849530.000000.000002010.09.28 13:300.850950.000.00-0.089.00
875608332010.09.24 14:43buy0.02eurgbp0.851900.000000.000002010.09.28 13:300.851010.000.00-0.08-2.82
875396132010.09.24 12:18buy0.01eurgbp0.854240.000000.000002010.09.28 13:300.851020.000.00-0.04-5.10
879071312010.09.28 16:06buy0.01eurgbp0.855490.000000.000002010.09.28 16:230.855990.000.000.000.79
879210002010.09.28 17:01buy0.01eurgbp0.857180.000000.000002010.09.28 17:060.857700.000.000.000.82
879354572010.09.28 18:22buy0.01eurgbp0.859400.000000.000002010.09.28 18:380.859930.000.000.000.84
879452832010.09.28 19:24buy0.01eurgbp0.859730.000000.000002010.09.28 21:430.860230.000.000.000.79
880673772010.09.29 13:01buy0.01eurgbp0.861500.000000.000002010.09.29 13:130.862100.000.000.000.94
880977992010.09.29 15:41buy0.02eurgbp0.860090.000000.000002010.09.29 17:160.861520.000.000.004.52
880767742010.09.29 13:55buy0.01eurgbp0.862430.000000.000002010.09.29 17:160.861510.000.000.00-1.46
882144582010.09.30 07:35buy0.08eurgbp0.857120.000000.000002010.09.30 14:150.861090.000.000.0050.35
882008712010.09.30 05:05buy0.04eurgbp0.859430.000000.000002010.09.30 14:150.861220.000.000.0011.35
881867962010.09.30 02:34buy0.02eurgbp0.861630.000000.000002010.09.30 14:150.861180.000.000.00-1.43
881412182010.09.29 19:32buy0.01eurgbp0.863870.000000.000002010.09.30 14:150.861030.000.00-0.06-4.50
883130482010.09.30 15:33buy0.01eurgbp0.863490.000000.000002010.09.30 15:420.864170.000.000.001.07
883566342010.09.30 19:10buy0.01eurgbp0.866420.000000.000002010.09.30 19:180.866920.000.000.000.79
884281992010.10.01 10:08buy0.02eurgbp0.866130.000000.000002010.10.01 10:280.867570.000.000.004.55
883669252010.09.30 20:48buy0.01eurgbp0.868490.000000.000002010.10.01 10:280.867590.000.00-0.02-1.43
884750882010.10.01 15:27buy0.01eurgbp0.868120.000000.000002010.10.01 15:530.868680.000.000.000.89
884972902010.10.01 17:21buy0.01eurgbp0.869480.000000.000002010.10.01 20:570.869990.000.000.000.80
885604662010.10.04 08:01buy0.01eurgbp0.871080.000000.000002010.10.04 08:060.871910.000.000.001.31
886285102010.10.04 15:33sell0.01eurgbp0.864250.000000.000002010.10.04 15:550.863720.000.000.000.84
886377162010.10.04 16:43sell0.01eurgbp0.863920.000000.000002010.10.04 18:070.863410.000.000.000.81
887603202010.10.05 13:12buy0.01eurgbp0.867940.000000.000002010.10.05 14:240.868570.000.000.001.00
887778722010.10.05 15:10buy0.01eurgbp0.869010.000000.000002010.10.05 15:150.869560.000.000.000.88
888000782010.10.05 17:11buy0.01eurgbp0.869440.000000.000002010.10.05 19:140.869950.000.000.000.81
888555682010.10.06 04:40buy0.02eurgbp0.869300.000000.000002010.10.06 08:200.870650.000.000.004.29
888211572010.10.05 20:30buy0.01eurgbp0.871500.000000.000002010.10.06 08:200.870640.000.00-0.02-1.37
889010622010.10.06 10:02buy0.01eurgbp0.871710.000000.000002010.10.06 12:010.872250.000.000.000.86
889659532010.10.06 16:00buy0.01eurgbp0.874630.000000.000002010.10.06 16:460.875200.000.000.000.90
890060462010.10.06 20:15buy0.01eurgbp0.876480.000000.000002010.10.06 21:310.876990.000.000.000.81
890581592010.10.07 08:22buy0.01eurgbp0.877340.000000.000002010.10.07 08:440.877860.000.000.000.82
891071602010.10.07 13:00buy0.04eurgbp0.875270.000000.000002010.10.08 04:260.877750.000.00-0.0815.76
890879182010.10.07 10:29buy0.02eurgbp0.877600.000000.000002010.10.08 04:260.877800.000.00-0.040.63
890774182010.10.07 09:42buy0.01eurgbp0.879880.000000.000002010.10.08 04:260.877790.000.00-0.02-3.32
892215662010.10.08 07:43buy0.01eurgbp0.878230.000000.000002010.10.08 08:340.878750.000.000.000.83
892303792010.10.08 09:07buy0.01eurgbp0.879330.000000.000002010.10.08 09:410.879880.000.000.000.87
893124912010.10.08 16:15sell0.01eurgbp0.874070.000000.000002010.10.08 16:300.873570.000.000.000.80
895603642010.10.12 10:39buy0.08eurgbp0.870210.000000.000002010.10.12 14:120.873730.000.000.0044.60
895043432010.10.12 04:26buy0.04eurgbp0.872450.000000.000002010.10.12 14:120.873660.000.000.007.67
893978992010.10.11 09:42buy0.02eurgbp0.874650.000000.000002010.10.12 14:120.873680.000.00-0.04-3.07
893872942010.10.11 08:44buy0.01eurgbp0.877010.000000.000002010.10.12 14:120.873640.000.00-0.02-5.33
896447582010.10.12 18:01buy0.01eurgbp0.877760.000000.000002010.10.12 18:140.878300.000.000.000.85
896511722010.10.12 18:52buy0.01eurgbp0.878530.000000.000002010.10.12 20:030.879080.000.000.000.87
896697342010.10.12 21:16buy0.01eurgbp0.881800.000000.000002010.10.13 02:190.882430.000.00-0.020.99
899656972010.10.14 15:46sell0.02eurgbp0.879790.000000.000002010.10.15 01:250.878270.000.00-0.014.86
899247592010.10.14 11:54sell0.01eurgbp0.877420.000000.000002010.10.15 01:250.878290.000.00-0.01-1.39
900598942010.10.15 08:58sell0.02eurgbp0.878910.000000.000002010.10.15 09:330.877470.000.000.004.62
900463632010.10.15 07:24sell0.01eurgbp0.876580.000000.000002010.10.15 09:330.877440.000.000.00-1.38
901465742010.10.15 16:46sell0.01eurgbp0.874440.000000.000002010.10.15 17:570.873910.000.000.000.85
903547792010.10.19 04:00buy0.02eurgbp0.876410.000000.000002010.10.19 09:040.877790.000.000.004.37
903047012010.10.18 17:17buy0.01eurgbp0.878620.000000.000002010.10.19 09:040.877790.000.00-0.02-1.31
903955912010.10.19 10:15buy0.01eurgbp0.878820.000000.000002010.10.19 11:000.879510.000.000.001.09
904070432010.10.19 11:39buy0.01eurgbp0.881180.000000.000002010.10.19 11:570.881730.000.000.000.87
905155742010.10.19 22:32buy0.08eurgbp0.874400.000000.000002010.10.20 09:460.878120.000.00-0.1646.79
904930662010.10.19 19:44buy0.04eurgbp0.876590.000000.000002010.10.20 09:460.878190.000.00-0.0810.06
904495012010.10.19 15:12buy0.02eurgbp0.878950.000000.000002010.10.20 09:460.878210.000.00-0.04-2.32
904150482010.10.19 12:31buy0.01eurgbp0.881900.000000.000002010.10.20 09:470.878220.000.00-0.02-5.78
906057412010.10.20 12:29buy0.01eurgbp0.879750.000000.000002010.10.20 12:330.880280.000.000.000.84
906545982010.10.20 17:03buy0.01eurgbp0.881090.000000.000002010.10.20 17:080.881610.000.000.000.83
906811782010.10.20 20:22buy0.01eurgbp0.881200.000000.000002010.10.21 01:520.881730.000.00-0.060.84
907368652010.10.21 07:44buy0.01eurgbp0.880890.000000.000002010.10.21 08:000.881390.000.000.000.79
907609122010.10.21 10:02buy0.01eurgbp0.887840.000000.000002010.10.21 10:040.888350.000.000.000.81
907690242010.10.21 10:32buy0.01eurgbp0.889500.000000.000002010.10.21 11:520.890050.000.000.000.86
907886842010.10.21 13:14buy0.01eurgbp0.889660.000000.000002010.10.21 13:510.890170.000.000.000.80
909348772010.10.22 10:25buy0.02eurgbp0.885230.000000.000002010.10.22 11:160.886720.000.000.004.68
909015272010.10.22 07:25buy0.01eurgbp0.887600.000000.000002010.10.22 11:160.886780.000.000.00-1.29
909523962010.10.22 12:15buy0.01eurgbp0.886690.000000.000002010.10.22 13:270.887190.000.000.000.78
909699262010.10.22 14:06buy0.01eurgbp0.887750.000000.000002010.10.22 15:040.888290.000.000.000.85
909873342010.10.22 15:37buy0.01eurgbp0.888220.000000.000002010.10.22 15:450.888730.000.000.000.80
909934822010.10.22 16:11buy0.01eurgbp0.888260.000000.000002010.10.22 17:070.888830.000.000.000.89
910727762010.10.25 08:32buy0.01eurgbp0.891340.000000.000002010.10.25 08:370.891860.000.000.000.82
910803772010.10.25 09:15buy0.01eurgbp0.892640.000000.000002010.10.25 09:290.893140.000.000.000.78
911058062010.10.25 12:01buy0.01eurgbp0.892850.000000.000002010.10.25 12:120.893360.000.000.000.80
912699032010.10.26 11:32sell0.01eurgbp0.879150.000000.000002010.10.26 12:120.878640.000.000.000.81
912764482010.10.26 12:13sell0.01eurgbp0.878800.000000.000002010.10.26 12:150.877810.000.000.001.58
912825392010.10.26 12:52sell0.01eurgbp0.878000.000000.000002010.10.26 13:190.877500.000.000.000.79
912939852010.10.26 14:03sell0.01eurgbp0.877330.000000.000002010.10.26 14:200.876780.000.000.000.87
913068502010.10.26 15:05sell0.01eurgbp0.876480.000000.000002010.10.26 15:100.875940.000.000.000.85
913250252010.10.26 16:45sell0.01eurgbp0.874720.000000.000002010.10.26 16:590.874180.000.000.000.85
913563542010.10.26 20:55sell0.01eurgbp0.874210.000000.000002010.10.27 03:170.873660.000.00-0.010.87
914251602010.10.27 08:05sell0.01eurgbp0.872500.000000.000002010.10.27 08:320.872000.000.000.000.79
914461852010.10.27 09:27sell0.02eurgbp0.874040.000000.000002010.10.27 11:170.872460.000.000.005.00
914386122010.10.27 09:02sell0.01eurgbp0.871690.000000.000002010.10.27 11:180.872670.000.000.00-1.55
914817612010.10.27 12:00sell0.01eurgbp0.872540.000000.000002010.10.27 13:100.872000.000.000.000.85
916503632010.10.28 09:08sell0.04eurgbp0.876440.000000.000002010.10.28 11:280.873830.000.000.0016.54
915592302010.10.27 18:02sell0.02eurgbp0.874080.000000.000002010.10.28 11:280.873830.000.00-0.040.79
915056822010.10.27 13:50sell0.01eurgbp0.871680.000000.000002010.10.28 11:280.873820.000.00-0.02-3.39
916972952010.10.28 13:37sell0.01eurgbp0.871840.000000.000002010.10.28 14:130.871160.000.000.001.08
918264802010.10.29 07:32sell0.01eurgbp0.871250.000000.000002010.10.29 08:020.870740.000.000.000.81
918727232010.10.29 11:29sell0.01eurgbp0.869530.000000.000002010.10.29 11:390.869000.000.000.000.84
918807572010.10.29 12:09sell0.01eurgbp0.868970.000000.000002010.10.29 12:110.868470.000.000.000.80
920636412010.11.01 11:32sell0.01eurgbp0.868730.000000.000002010.11.01 12:410.868220.000.000.000.82
920837562010.11.01 13:43sell0.01eurgbp0.867290.000000.000002010.11.01 14:160.866760.000.000.000.85
921108762010.11.01 16:00sell0.01eurgbp0.866170.000000.000002010.11.01 17:000.865600.000.000.000.91
922836072010.11.02 13:20sell0.16eurgbp0.875200.000000.000002010.11.03 12:520.870320.000.00-0.44126.07
922579452010.11.02 11:04sell0.08eurgbp0.872850.000000.000002010.11.03 12:520.870310.000.00-0.2232.81
922488042010.11.02 10:30sell0.04eurgbp0.870490.000000.000002010.11.03 12:520.870290.000.00-0.111.29
922172022010.11.02 08:32sell0.02eurgbp0.868010.000000.000002010.11.03 12:520.870270.000.00-0.05-7.30
921241862010.11.01 17:23sell0.01eurgbp0.865570.000000.000002010.11.03 12:520.870270.000.00-0.06-7.59
924868082010.11.03 19:30buy0.02eurgbp0.873310.000000.000002010.11.03 19:560.875510.000.000.007.10
924789912010.11.03 19:18buy0.01eurgbp0.876450.000000.000002010.11.03 19:560.875420.000.000.00-1.66
925120642010.11.03 21:37buy0.01eurgbp0.878350.000000.000002010.11.03 21:550.878850.000.000.000.80
925481622010.11.04 06:04buy0.01eurgbp0.876920.000000.000002010.11.04 09:250.877550.000.000.001.02
926000572010.11.04 11:36buy0.01eurgbp0.880040.000000.000002010.11.04 11:500.880570.000.000.000.86
926919722010.11.05 00:35sell0.02eurgbp0.874140.000000.000002010.11.05 05:330.872760.000.000.004.49
926739682010.11.04 20:50sell0.01eurgbp0.872000.000000.000002010.11.05 05:330.872770.000.00-0.02-1.25
927695532010.11.05 12:29sell0.01eurgbp0.871180.000000.000002010.11.05 12:310.870650.000.000.000.86
927775962010.11.05 13:21sell0.01eurgbp0.868690.000000.000002010.11.05 13:300.868170.000.000.000.84
927873022010.11.05 13:57sell0.01eurgbp0.868290.000000.000002010.11.05 14:020.867780.000.000.000.83
928024752010.11.05 15:21sell0.01eurgbp0.867440.000000.000002010.11.05 15:270.866870.000.000.000.93
929426762010.11.08 10:35sell0.01eurgbp0.863190.000000.000002010.11.08 11:310.862650.000.000.000.87
929581502010.11.08 11:53sell0.01eurgbp0.862690.000000.000002010.11.08 12:090.862180.000.000.000.82
929662242010.11.08 12:37sell0.01eurgbp0.862390.000000.000002010.11.08 13:520.861850.000.000.000.87
930120802010.11.08 16:36sell0.01eurgbp0.862030.000000.000002010.11.08 16:460.861500.000.000.000.85
930346752010.11.08 18:42sell0.02eurgbp0.863530.000000.000002010.11.09 00:470.862070.000.00-0.014.71
930217052010.11.08 17:23sell0.01eurgbp0.861150.000000.000002010.11.09 00:470.862000.000.00-0.01-1.37
933808812010.11.10 13:18sell0.01eurgbp0.856240.000000.000002010.11.10 13:200.855650.000.000.000.95
934735512010.11.10 21:38sell0.01eurgbp0.854450.000000.000002010.11.11 01:440.853840.000.00-0.150.99
935195212010.11.11 07:04sell0.01eurgbp0.853800.000000.000002010.11.11 07:360.853300.000.000.000.81
935411082010.11.11 09:41sell0.01eurgbp0.852450.000000.000002010.11.11 09:570.851950.000.000.000.80
935780272010.11.11 13:32sell0.01eurgbp0.849570.000000.000002010.11.11 13:580.849040.000.000.000.86
935874542010.11.11 14:40sell0.01eurgbp0.848970.000000.000002010.11.11 14:450.848440.000.000.000.86
936077002010.11.11 16:23sell0.01eurgbp0.847860.000000.000002010.11.11 16:440.847290.000.000.000.92
936228592010.11.11 17:44sell0.01eurgbp0.846100.000000.000002010.11.12 00:520.845300.000.00-0.031.29
  0.00 0.00 -51.41 6 916.42
Closed P/L: 6 865.01
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 6 865.01 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 16 865.01 Equity: 16 865.01 Free Margin: 16 865.01
 
Details:
Graph
Gross Profit: 7 198.86 Gross Loss: 333.85 Total Net Profit: 6 865.01
Profit Factor: 21.56 Expected Payoff: 17.92  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 69.46 (0.50%) Relative Drawdown: 0.50% (69.46)
 
Total Trades: 383 Short Positions (won %): 168 (82.14%) Long Positions (won %): 215 (79.53%)
Profit Trades (% of total): 309 (80.68%) Loss trades (% of total): 74 (19.32%)
Largest profit trade: 1 756.13 loss trade: -22.46
Average profit trade: 23.30 loss trade: -4.51
Maximum consecutive wins ($): 30 (27.36) consecutive losses ($): 4 (-69.46)
Maximal consecutive profit (count): 2 552.17 (7) consecutive loss (count): -69.46 (4)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1