Strategy Tester Report
PriceAction_EA
MFGlobal-Demo2 (Build 226)

SymbolEURUSDmfu (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2010.05.03 12:14 - 2010.11.18 23:59 (2010.01.01 - 2010.11.19)
ModelOpen prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
ParametersMagicNumber=20101118; SignalMail=false; EachTickMode=false; Lots=1; Slippage=0; UseStopLoss=false; StopLoss=0; UseTakeProfit=true; TakeProfit=100; UseTrailingStop=true; TrailingStop=50; MaxTrades=3; MM="Money Management"; UseMM=true; PercentMM=2;
Bars in test162591Ticks modelled324081Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors0
Initial deposit1000000.00
Total net profit79494.22Gross profit84091.06Gross loss-4596.84
Profit factor18.29Expected payoff1445.35
Absolute drawdown269358.00Maximal drawdown270378.00 (27.01%)Relative drawdown27.01% (270378.00)
Total trades55Short positions (won %)24 (95.83%)Long positions (won %)31 (96.77%)
Profit trades (% of total)53 (96.36%)Loss trades (% of total)2 (3.64%)
Largestprofit trade4686.40loss trade-2652.84
Averageprofit trade1586.62loss trade-2298.42
Maximumconsecutive wins (profit in money)27 (45605.92)consecutive losses (loss in money)1 (-2652.84)
Maximalconsecutive profit (count of wins)45605.92 (27)consecutive loss (count of losses)-2652.84 (1)
Averageconsecutive wins27consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12010.05.03 12:16sell120.001.322970.000001.32197
22010.05.03 15:03modify120.001.322971.322961.32197
32010.05.03 15:05s/l120.001.322961.322961.3219720.001000020.00
42010.05.03 15:11buy220.001.322980.000001.32398
52010.08.03 09:21modify220.001.322981.323051.32398
62010.08.03 09:22modify220.001.322981.323341.32398
72010.08.03 09:23t/p220.001.323981.323341.323984686.401004706.40
82010.08.03 09:26sell320.101.323110.000001.32211
92010.08.03 09:57modify320.101.323111.323051.32211
102010.08.03 09:59s/l320.101.323051.323051.32211120.601004827.00
112010.08.03 10:01sell420.101.322400.000001.32140
122010.08.03 14:19modify420.101.322401.321961.32140
132010.08.03 14:21t/p420.101.321401.321961.321402010.001006837.00
142010.08.03 14:21sell520.101.321160.000001.32016
152010.08.03 14:57modify520.101.321161.321151.32016
162010.08.03 14:59modify520.101.321161.320861.32016
172010.08.03 15:00modify520.101.321161.320821.32016
182010.08.03 15:02s/l520.101.320821.320821.32016683.401007520.40
192010.08.03 15:02buy620.201.321080.000001.32208
202010.08.03 15:47modify620.201.321081.321191.32208
212010.08.03 15:49s/l620.201.321191.321191.32208222.201007742.60
222010.08.03 15:49sell720.201.321090.000001.32009
232010.08.04 06:56modify720.201.321091.321071.32009
242010.08.04 07:06modify720.201.321091.321031.32009
252010.08.04 07:07modify720.201.321091.321001.32009
262010.08.04 07:11modify720.201.321091.320991.32009
272010.08.04 07:17s/l720.201.320991.320991.32009131.101007873.70
282010.08.04 07:19buy820.201.321100.000001.32210
292010.08.04 07:30modify820.201.321101.321191.32210
302010.08.04 07:31t/p820.201.322101.321191.322102020.001009893.70
312010.08.04 07:37sell920.201.321800.000001.32080
322010.08.04 08:15modify920.201.321801.321481.32080
332010.08.04 08:17s/l920.201.321481.321481.32080646.401010540.10
342010.08.04 08:21sell1020.201.321020.000001.32002
352010.08.04 08:48modify1020.201.321021.321011.32002
362010.08.04 08:56modify1020.201.321021.320861.32002
372010.08.04 08:57t/p1020.201.320021.320861.320022020.001012560.10
382010.08.04 09:03sell1120.301.319310.000001.31831
392010.08.04 09:19modify1120.301.319311.319281.31831
402010.08.04 09:20s/l1120.301.319281.319281.3183160.901012621.00
412010.08.04 09:21buy1220.301.319210.000001.32021
422010.08.04 09:53modify1220.301.319211.319221.32021
432010.08.04 09:54modify1220.301.319211.319261.32021
442010.08.04 09:55modify1220.301.319211.319331.32021
452010.08.04 09:56t/p1220.301.320211.319331.320212030.001014651.00
462010.08.04 09:56buy1320.301.320330.000001.32133
472010.08.04 10:06modify1320.301.320331.320401.32133
482010.08.04 10:07modify1320.301.320331.320781.32133
492010.08.04 10:08t/p1320.301.321331.320781.321332030.001016681.00
502010.08.04 10:17buy1420.301.321440.000001.32244
512010.08.04 11:43modify1420.301.321441.321461.32244
522010.08.04 11:44modify1420.301.321441.321611.32244
532010.08.04 11:47modify1420.301.321441.321621.32244
542010.08.04 11:52s/l1420.301.321621.321621.32244365.401017046.40
552010.08.04 11:52sell1520.301.321620.000001.32062
562010.08.04 13:15modify1520.301.321621.321461.32062
572010.08.04 13:18t/p1520.301.320621.321461.320622030.001019076.40
582010.08.04 13:21buy1620.401.321780.000001.32278
592010.08.05 13:41t/p1620.401.322780.000001.322782129.351021205.75
602010.08.05 13:44sell1720.401.322440.000001.32144
612010.08.05 13:53modify1720.401.322441.322361.32144
622010.08.05 13:54t/p1720.401.321441.322361.321442040.001023245.75
632010.08.05 14:05sell1820.501.320480.000001.31948
642010.08.05 14:08modify1820.501.320481.320191.31948
652010.08.05 14:09t/p1820.501.319481.320191.319482050.001025295.75
662010.08.05 14:11buy1920.501.319890.000001.32089
672010.08.06 13:31t/p1920.501.320890.000001.320892079.931027375.68
682010.08.06 13:31buy2020.501.321600.000001.32260
692010.08.06 13:43t/p2020.501.322600.000001.322602050.001029425.68
702010.08.06 13:43buy2120.601.322730.000001.32373
712010.08.06 13:44t/p2120.601.323730.000001.323732060.001031485.68
722010.08.06 13:49buy2220.601.325220.000001.32622
732010.08.06 13:55modify2220.601.325221.325281.32622
742010.08.06 13:56modify2220.601.325221.325431.32622
752010.08.06 13:57t/p2220.601.326221.325431.326222060.001033545.68
762010.08.06 13:57buy2320.701.328030.000001.32903
772010.08.06 14:47t/p2320.701.329030.000001.329032070.001035615.68
782010.08.06 14:48buy2420.701.329320.000001.33032
792010.08.06 14:58t/p2420.701.330320.000001.330322070.001037685.68
802010.08.06 15:03buy2520.801.331550.000001.33255
812010.08.06 15:06t/p2520.801.332550.000001.332552080.001039765.68
822010.08.06 15:06buy2620.801.332590.000001.33359
832010.09.30 16:49t/p2620.801.333590.000001.333593750.241043515.92
842010.09.30 16:50buy2720.901.360380.000001.36138
852010.09.30 17:32modify2720.901.360381.360801.36138
862010.09.30 17:33t/p2720.901.361381.360801.361382090.001045605.92
872010.09.30 17:35sell2820.901.361070.000001.36007
882010.11.12 02:01modify2820.901.361071.361051.36007
892010.11.12 02:02modify2820.901.361071.360831.36007
902010.11.12 02:04s/l2820.901.360831.360831.36007-2652.841042953.08
912010.11.12 02:04buy2920.901.361280.000001.36228
922010.11.12 02:09t/p2920.901.362280.000001.362282090.001045043.08
932010.11.12 02:09buy3020.901.362690.000001.36369
942010.11.12 02:48modify3020.901.362691.362891.36369
952010.11.12 02:50s/l3020.901.362891.362891.36369418.001045461.08
962010.11.12 02:55sell3120.901.362490.000001.36149
972010.11.12 03:13modify3120.901.362491.362451.36149
982010.11.12 03:15s/l3120.901.362451.362451.3614983.601045544.68
992010.11.12 03:20sell3220.901.361890.000001.36089
1002010.11.12 03:23modify3220.901.361891.361871.36089
1012010.11.12 03:24modify3220.901.361891.361731.36089
1022010.11.12 03:27s/l3220.901.361731.361731.36089334.401045879.08
1032010.11.12 03:29buy3320.901.362080.000001.36308
1042010.11.12 06:57modify3320.901.362081.362281.36308
1052010.11.12 06:59s/l3320.901.362281.362281.36308418.001046297.08
1062010.11.12 07:04buy3420.901.362450.000001.36345
1072010.11.12 07:07t/p3420.901.363450.000001.363452090.001048387.08
1082010.11.12 07:09sell3521.001.362730.000001.36173
1092010.11.12 07:11modify3521.001.362731.362561.36173
1102010.11.12 07:13s/l3521.001.362561.362561.36173357.001048744.08
1112010.11.12 07:15sell3621.001.361410.000001.36041
1122010.11.12 07:16t/p3621.001.360410.000001.360412100.001050844.08
1132010.11.12 07:18sell3721.001.359180.000001.35818
1142010.11.12 07:38modify3721.001.359181.358851.35818
1152010.11.12 07:39t/p3721.001.358181.358851.358182100.001052944.08
1162010.11.12 07:45buy3821.101.359610.000001.36061
1172010.11.12 07:47modify3821.101.359611.359771.36061
1182010.11.12 07:49s/l3821.101.359771.359771.36061337.601053281.68
1192010.11.12 07:52buy3921.101.360410.000001.36141
1202010.11.12 08:13t/p3921.101.361410.000001.361412110.001055391.68
1212010.11.12 08:20buy4021.101.362700.000001.36370
1222010.11.12 08:37t/p4021.101.363700.000001.363702110.001057501.68
1232010.11.12 08:43sell4121.201.363900.000001.36290
1242010.11.12 09:09modify4121.201.363901.363601.36290
1252010.11.12 09:10s/l4121.201.363601.363601.36290636.001058137.68
1262010.11.12 09:14buy4221.201.364120.000001.36512
1272010.11.12 09:16t/p4221.201.365120.000001.365122120.001060257.68
1282010.11.12 09:22sell4321.201.364730.000001.36373
1292010.11.12 09:30modify4321.201.364731.364241.36373
1302010.11.12 09:31t/p4321.201.363731.364241.363732120.001062377.68
1312010.11.12 09:35sell4421.201.363080.000001.36208
1322010.11.12 09:39modify4421.201.363081.362651.36208
1332010.11.12 09:42s/l4421.201.362651.362651.36208911.601063289.28
1342010.11.12 09:43sell4521.301.361880.000001.36088
1352010.11.15 10:47modify4521.301.361881.361861.36088
1362010.11.15 10:50modify4521.301.361881.361581.36088
1372010.11.15 10:51modify4521.301.361881.361481.36088
1382010.11.15 10:52t/p4521.301.360881.361481.360882055.241065344.52
1392010.11.15 10:54buy4621.301.361560.000001.36256
1402010.11.15 11:10modify4621.301.361561.361891.36256
1412010.11.15 11:11s/l4621.301.361891.361891.36256702.901066047.42
1422010.11.15 11:13sell4721.301.361650.000001.36065
1432010.11.15 15:11t/p4721.301.360650.000001.360652130.001068177.42
1442010.11.15 15:17buy4821.401.361960.000001.36296
1452010.11.16 05:03t/p4821.401.362960.000001.362962171.241070348.66
1462010.11.16 05:06buy4921.401.364630.000001.36563
1472010.11.16 05:23modify4921.401.364631.364731.36563
1482010.11.16 05:25s/l4921.401.364731.364731.36563214.001070562.66
1492010.11.16 05:25sell5021.401.364630.000001.36363
1502010.11.16 05:29modify5021.401.364631.364551.36363
1512010.11.16 05:30modify5021.401.364631.364401.36363
1522010.11.16 05:31t/p5021.401.363631.364401.363632140.001072702.66
1532010.11.16 05:39buy5121.501.364150.000001.36515
1542010.11.18 09:01modify5121.501.364151.364201.36515
1552010.11.18 09:02t/p5121.501.365151.364201.365152275.561074978.22
1562010.11.18 09:05sell5221.501.364220.000001.36322
1572010.11.18 09:25modify5221.501.364221.364101.36322
1582010.11.18 09:26modify5221.501.364221.363851.36322
1592010.11.18 09:27t/p5221.501.363221.363851.363222150.001077128.22
1602010.11.18 09:33buy5321.501.363460.000001.36446
1612010.11.18 09:51modify5321.501.363461.363491.36446
1622010.11.18 09:57modify5321.501.363461.363711.36446
1632010.11.18 10:02modify5321.501.363461.363811.36446
1642010.11.18 10:04t/p5321.501.364461.363811.364462150.001079278.22
1652010.11.18 10:04buy5421.601.364800.000001.36580
1662010.11.18 11:39t/p5421.601.365800.000001.365802160.001081438.22
1672010.11.18 11:39buy5521.601.366460.000001.36746
1682010.11.18 23:59close at stop5521.601.365560.000001.36746-1944.001079494.22