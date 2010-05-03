Strategy Tester Report
PriceAction_EA
MFGlobal-Demo2 (Build 226)
|Symbol
|EURUSDmfu (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2010.05.03 12:14 - 2010.11.18 23:59 (2010.01.01 - 2010.11.19)
|Model
|Open prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
|Parameters
|MagicNumber=20101118; SignalMail=false;
EachTickMode=false;
Lots=1; Slippage=0; UseStopLoss=false;
StopLoss=0; UseTakeProfit=true;
TakeProfit=100; UseTrailingStop=true;
TrailingStop=50; MaxTrades=3; MM="Money Management"; UseMM=true;
PercentMM=2;
|Bars in test
|162591
|Ticks modelled
|324081
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|1000000.00
|Total net profit
|79494.22
|Gross profit
|84091.06
|Gross loss
|-4596.84
|Profit factor
|18.29
|Expected payoff
|1445.35
|Absolute drawdown
|269358.00
|Maximal drawdown
|270378.00 (27.01%)
|Relative drawdown
|27.01% (270378.00)
|Total trades
|55
|Short positions (won %)
|24 (95.83%)
|Long positions (won %)
|31 (96.77%)
|Profit trades (% of total)
|53 (96.36%)
|Loss trades (% of total)
|2 (3.64%)
|Largest
|profit trade
|4686.40
|loss trade
|-2652.84
|Average
|profit trade
|1586.62
|loss trade
|-2298.42
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|27 (45605.92)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-2652.84)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|45605.92 (27)
|consecutive loss (count of losses)
|-2652.84 (1)
|Average
|consecutive wins
|27
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2010.05.03 12:16
|sell
|1
|20.00
|1.32297
|0.00000
|1.32197
|2
|2010.05.03 15:03
|modify
|1
|20.00
|1.32297
|1.32296
|1.32197
|3
|2010.05.03 15:05
|s/l
|1
|20.00
|1.32296
|1.32296
|1.32197
|20.00
|1000020.00
|4
|2010.05.03 15:11
|buy
|2
|20.00
|1.32298
|0.00000
|1.32398
|5
|2010.08.03 09:21
|modify
|2
|20.00
|1.32298
|1.32305
|1.32398
|6
|2010.08.03 09:22
|modify
|2
|20.00
|1.32298
|1.32334
|1.32398
|7
|2010.08.03 09:23
|t/p
|2
|20.00
|1.32398
|1.32334
|1.32398
|4686.40
|1004706.40
|8
|2010.08.03 09:26
|sell
|3
|20.10
|1.32311
|0.00000
|1.32211
|9
|2010.08.03 09:57
|modify
|3
|20.10
|1.32311
|1.32305
|1.32211
|10
|2010.08.03 09:59
|s/l
|3
|20.10
|1.32305
|1.32305
|1.32211
|120.60
|1004827.00
|11
|2010.08.03 10:01
|sell
|4
|20.10
|1.32240
|0.00000
|1.32140
|12
|2010.08.03 14:19
|modify
|4
|20.10
|1.32240
|1.32196
|1.32140
|13
|2010.08.03 14:21
|t/p
|4
|20.10
|1.32140
|1.32196
|1.32140
|2010.00
|1006837.00
|14
|2010.08.03 14:21
|sell
|5
|20.10
|1.32116
|0.00000
|1.32016
|15
|2010.08.03 14:57
|modify
|5
|20.10
|1.32116
|1.32115
|1.32016
|16
|2010.08.03 14:59
|modify
|5
|20.10
|1.32116
|1.32086
|1.32016
|17
|2010.08.03 15:00
|modify
|5
|20.10
|1.32116
|1.32082
|1.32016
|18
|2010.08.03 15:02
|s/l
|5
|20.10
|1.32082
|1.32082
|1.32016
|683.40
|1007520.40
|19
|2010.08.03 15:02
|buy
|6
|20.20
|1.32108
|0.00000
|1.32208
|20
|2010.08.03 15:47
|modify
|6
|20.20
|1.32108
|1.32119
|1.32208
|21
|2010.08.03 15:49
|s/l
|6
|20.20
|1.32119
|1.32119
|1.32208
|222.20
|1007742.60
|22
|2010.08.03 15:49
|sell
|7
|20.20
|1.32109
|0.00000
|1.32009
|23
|2010.08.04 06:56
|modify
|7
|20.20
|1.32109
|1.32107
|1.32009
|24
|2010.08.04 07:06
|modify
|7
|20.20
|1.32109
|1.32103
|1.32009
|25
|2010.08.04 07:07
|modify
|7
|20.20
|1.32109
|1.32100
|1.32009
|26
|2010.08.04 07:11
|modify
|7
|20.20
|1.32109
|1.32099
|1.32009
|27
|2010.08.04 07:17
|s/l
|7
|20.20
|1.32099
|1.32099
|1.32009
|131.10
|1007873.70
|28
|2010.08.04 07:19
|buy
|8
|20.20
|1.32110
|0.00000
|1.32210
|29
|2010.08.04 07:30
|modify
|8
|20.20
|1.32110
|1.32119
|1.32210
|30
|2010.08.04 07:31
|t/p
|8
|20.20
|1.32210
|1.32119
|1.32210
|2020.00
|1009893.70
|31
|2010.08.04 07:37
|sell
|9
|20.20
|1.32180
|0.00000
|1.32080
|32
|2010.08.04 08:15
|modify
|9
|20.20
|1.32180
|1.32148
|1.32080
|33
|2010.08.04 08:17
|s/l
|9
|20.20
|1.32148
|1.32148
|1.32080
|646.40
|1010540.10
|34
|2010.08.04 08:21
|sell
|10
|20.20
|1.32102
|0.00000
|1.32002
|35
|2010.08.04 08:48
|modify
|10
|20.20
|1.32102
|1.32101
|1.32002
|36
|2010.08.04 08:56
|modify
|10
|20.20
|1.32102
|1.32086
|1.32002
|37
|2010.08.04 08:57
|t/p
|10
|20.20
|1.32002
|1.32086
|1.32002
|2020.00
|1012560.10
|38
|2010.08.04 09:03
|sell
|11
|20.30
|1.31931
|0.00000
|1.31831
|39
|2010.08.04 09:19
|modify
|11
|20.30
|1.31931
|1.31928
|1.31831
|40
|2010.08.04 09:20
|s/l
|11
|20.30
|1.31928
|1.31928
|1.31831
|60.90
|1012621.00
|41
|2010.08.04 09:21
|buy
|12
|20.30
|1.31921
|0.00000
|1.32021
|42
|2010.08.04 09:53
|modify
|12
|20.30
|1.31921
|1.31922
|1.32021
|43
|2010.08.04 09:54
|modify
|12
|20.30
|1.31921
|1.31926
|1.32021
|44
|2010.08.04 09:55
|modify
|12
|20.30
|1.31921
|1.31933
|1.32021
|45
|2010.08.04 09:56
|t/p
|12
|20.30
|1.32021
|1.31933
|1.32021
|2030.00
|1014651.00
|46
|2010.08.04 09:56
|buy
|13
|20.30
|1.32033
|0.00000
|1.32133
|47
|2010.08.04 10:06
|modify
|13
|20.30
|1.32033
|1.32040
|1.32133
|48
|2010.08.04 10:07
|modify
|13
|20.30
|1.32033
|1.32078
|1.32133
|49
|2010.08.04 10:08
|t/p
|13
|20.30
|1.32133
|1.32078
|1.32133
|2030.00
|1016681.00
|50
|2010.08.04 10:17
|buy
|14
|20.30
|1.32144
|0.00000
|1.32244
|51
|2010.08.04 11:43
|modify
|14
|20.30
|1.32144
|1.32146
|1.32244
|52
|2010.08.04 11:44
|modify
|14
|20.30
|1.32144
|1.32161
|1.32244
|53
|2010.08.04 11:47
|modify
|14
|20.30
|1.32144
|1.32162
|1.32244
|54
|2010.08.04 11:52
|s/l
|14
|20.30
|1.32162
|1.32162
|1.32244
|365.40
|1017046.40
|55
|2010.08.04 11:52
|sell
|15
|20.30
|1.32162
|0.00000
|1.32062
|56
|2010.08.04 13:15
|modify
|15
|20.30
|1.32162
|1.32146
|1.32062
|57
|2010.08.04 13:18
|t/p
|15
|20.30
|1.32062
|1.32146
|1.32062
|2030.00
|1019076.40
|58
|2010.08.04 13:21
|buy
|16
|20.40
|1.32178
|0.00000
|1.32278
|59
|2010.08.05 13:41
|t/p
|16
|20.40
|1.32278
|0.00000
|1.32278
|2129.35
|1021205.75
|60
|2010.08.05 13:44
|sell
|17
|20.40
|1.32244
|0.00000
|1.32144
|61
|2010.08.05 13:53
|modify
|17
|20.40
|1.32244
|1.32236
|1.32144
|62
|2010.08.05 13:54
|t/p
|17
|20.40
|1.32144
|1.32236
|1.32144
|2040.00
|1023245.75
|63
|2010.08.05 14:05
|sell
|18
|20.50
|1.32048
|0.00000
|1.31948
|64
|2010.08.05 14:08
|modify
|18
|20.50
|1.32048
|1.32019
|1.31948
|65
|2010.08.05 14:09
|t/p
|18
|20.50
|1.31948
|1.32019
|1.31948
|2050.00
|1025295.75
|66
|2010.08.05 14:11
|buy
|19
|20.50
|1.31989
|0.00000
|1.32089
|67
|2010.08.06 13:31
|t/p
|19
|20.50
|1.32089
|0.00000
|1.32089
|2079.93
|1027375.68
|68
|2010.08.06 13:31
|buy
|20
|20.50
|1.32160
|0.00000
|1.32260
|69
|2010.08.06 13:43
|t/p
|20
|20.50
|1.32260
|0.00000
|1.32260
|2050.00
|1029425.68
|70
|2010.08.06 13:43
|buy
|21
|20.60
|1.32273
|0.00000
|1.32373
|71
|2010.08.06 13:44
|t/p
|21
|20.60
|1.32373
|0.00000
|1.32373
|2060.00
|1031485.68
|72
|2010.08.06 13:49
|buy
|22
|20.60
|1.32522
|0.00000
|1.32622
|73
|2010.08.06 13:55
|modify
|22
|20.60
|1.32522
|1.32528
|1.32622
|74
|2010.08.06 13:56
|modify
|22
|20.60
|1.32522
|1.32543
|1.32622
|75
|2010.08.06 13:57
|t/p
|22
|20.60
|1.32622
|1.32543
|1.32622
|2060.00
|1033545.68
|76
|2010.08.06 13:57
|buy
|23
|20.70
|1.32803
|0.00000
|1.32903
|77
|2010.08.06 14:47
|t/p
|23
|20.70
|1.32903
|0.00000
|1.32903
|2070.00
|1035615.68
|78
|2010.08.06 14:48
|buy
|24
|20.70
|1.32932
|0.00000
|1.33032
|79
|2010.08.06 14:58
|t/p
|24
|20.70
|1.33032
|0.00000
|1.33032
|2070.00
|1037685.68
|80
|2010.08.06 15:03
|buy
|25
|20.80
|1.33155
|0.00000
|1.33255
|81
|2010.08.06 15:06
|t/p
|25
|20.80
|1.33255
|0.00000
|1.33255
|2080.00
|1039765.68
|82
|2010.08.06 15:06
|buy
|26
|20.80
|1.33259
|0.00000
|1.33359
|83
|2010.09.30 16:49
|t/p
|26
|20.80
|1.33359
|0.00000
|1.33359
|3750.24
|1043515.92
|84
|2010.09.30 16:50
|buy
|27
|20.90
|1.36038
|0.00000
|1.36138
|85
|2010.09.30 17:32
|modify
|27
|20.90
|1.36038
|1.36080
|1.36138
|86
|2010.09.30 17:33
|t/p
|27
|20.90
|1.36138
|1.36080
|1.36138
|2090.00
|1045605.92
|87
|2010.09.30 17:35
|sell
|28
|20.90
|1.36107
|0.00000
|1.36007
|88
|2010.11.12 02:01
|modify
|28
|20.90
|1.36107
|1.36105
|1.36007
|89
|2010.11.12 02:02
|modify
|28
|20.90
|1.36107
|1.36083
|1.36007
|90
|2010.11.12 02:04
|s/l
|28
|20.90
|1.36083
|1.36083
|1.36007
|-2652.84
|1042953.08
|91
|2010.11.12 02:04
|buy
|29
|20.90
|1.36128
|0.00000
|1.36228
|92
|2010.11.12 02:09
|t/p
|29
|20.90
|1.36228
|0.00000
|1.36228
|2090.00
|1045043.08
|93
|2010.11.12 02:09
|buy
|30
|20.90
|1.36269
|0.00000
|1.36369
|94
|2010.11.12 02:48
|modify
|30
|20.90
|1.36269
|1.36289
|1.36369
|95
|2010.11.12 02:50
|s/l
|30
|20.90
|1.36289
|1.36289
|1.36369
|418.00
|1045461.08
|96
|2010.11.12 02:55
|sell
|31
|20.90
|1.36249
|0.00000
|1.36149
|97
|2010.11.12 03:13
|modify
|31
|20.90
|1.36249
|1.36245
|1.36149
|98
|2010.11.12 03:15
|s/l
|31
|20.90
|1.36245
|1.36245
|1.36149
|83.60
|1045544.68
|99
|2010.11.12 03:20
|sell
|32
|20.90
|1.36189
|0.00000
|1.36089
|100
|2010.11.12 03:23
|modify
|32
|20.90
|1.36189
|1.36187
|1.36089
|101
|2010.11.12 03:24
|modify
|32
|20.90
|1.36189
|1.36173
|1.36089
|102
|2010.11.12 03:27
|s/l
|32
|20.90
|1.36173
|1.36173
|1.36089
|334.40
|1045879.08
|103
|2010.11.12 03:29
|buy
|33
|20.90
|1.36208
|0.00000
|1.36308
|104
|2010.11.12 06:57
|modify
|33
|20.90
|1.36208
|1.36228
|1.36308
|105
|2010.11.12 06:59
|s/l
|33
|20.90
|1.36228
|1.36228
|1.36308
|418.00
|1046297.08
|106
|2010.11.12 07:04
|buy
|34
|20.90
|1.36245
|0.00000
|1.36345
|107
|2010.11.12 07:07
|t/p
|34
|20.90
|1.36345
|0.00000
|1.36345
|2090.00
|1048387.08
|108
|2010.11.12 07:09
|sell
|35
|21.00
|1.36273
|0.00000
|1.36173
|109
|2010.11.12 07:11
|modify
|35
|21.00
|1.36273
|1.36256
|1.36173
|110
|2010.11.12 07:13
|s/l
|35
|21.00
|1.36256
|1.36256
|1.36173
|357.00
|1048744.08
|111
|2010.11.12 07:15
|sell
|36
|21.00
|1.36141
|0.00000
|1.36041
|112
|2010.11.12 07:16
|t/p
|36
|21.00
|1.36041
|0.00000
|1.36041
|2100.00
|1050844.08
|113
|2010.11.12 07:18
|sell
|37
|21.00
|1.35918
|0.00000
|1.35818
|114
|2010.11.12 07:38
|modify
|37
|21.00
|1.35918
|1.35885
|1.35818
|115
|2010.11.12 07:39
|t/p
|37
|21.00
|1.35818
|1.35885
|1.35818
|2100.00
|1052944.08
|116
|2010.11.12 07:45
|buy
|38
|21.10
|1.35961
|0.00000
|1.36061
|117
|2010.11.12 07:47
|modify
|38
|21.10
|1.35961
|1.35977
|1.36061
|118
|2010.11.12 07:49
|s/l
|38
|21.10
|1.35977
|1.35977
|1.36061
|337.60
|1053281.68
|119
|2010.11.12 07:52
|buy
|39
|21.10
|1.36041
|0.00000
|1.36141
|120
|2010.11.12 08:13
|t/p
|39
|21.10
|1.36141
|0.00000
|1.36141
|2110.00
|1055391.68
|121
|2010.11.12 08:20
|buy
|40
|21.10
|1.36270
|0.00000
|1.36370
|122
|2010.11.12 08:37
|t/p
|40
|21.10
|1.36370
|0.00000
|1.36370
|2110.00
|1057501.68
|123
|2010.11.12 08:43
|sell
|41
|21.20
|1.36390
|0.00000
|1.36290
|124
|2010.11.12 09:09
|modify
|41
|21.20
|1.36390
|1.36360
|1.36290
|125
|2010.11.12 09:10
|s/l
|41
|21.20
|1.36360
|1.36360
|1.36290
|636.00
|1058137.68
|126
|2010.11.12 09:14
|buy
|42
|21.20
|1.36412
|0.00000
|1.36512
|127
|2010.11.12 09:16
|t/p
|42
|21.20
|1.36512
|0.00000
|1.36512
|2120.00
|1060257.68
|128
|2010.11.12 09:22
|sell
|43
|21.20
|1.36473
|0.00000
|1.36373
|129
|2010.11.12 09:30
|modify
|43
|21.20
|1.36473
|1.36424
|1.36373
|130
|2010.11.12 09:31
|t/p
|43
|21.20
|1.36373
|1.36424
|1.36373
|2120.00
|1062377.68
|131
|2010.11.12 09:35
|sell
|44
|21.20
|1.36308
|0.00000
|1.36208
|132
|2010.11.12 09:39
|modify
|44
|21.20
|1.36308
|1.36265
|1.36208
|133
|2010.11.12 09:42
|s/l
|44
|21.20
|1.36265
|1.36265
|1.36208
|911.60
|1063289.28
|134
|2010.11.12 09:43
|sell
|45
|21.30
|1.36188
|0.00000
|1.36088
|135
|2010.11.15 10:47
|modify
|45
|21.30
|1.36188
|1.36186
|1.36088
|136
|2010.11.15 10:50
|modify
|45
|21.30
|1.36188
|1.36158
|1.36088
|137
|2010.11.15 10:51
|modify
|45
|21.30
|1.36188
|1.36148
|1.36088
|138
|2010.11.15 10:52
|t/p
|45
|21.30
|1.36088
|1.36148
|1.36088
|2055.24
|1065344.52
|139
|2010.11.15 10:54
|buy
|46
|21.30
|1.36156
|0.00000
|1.36256
|140
|2010.11.15 11:10
|modify
|46
|21.30
|1.36156
|1.36189
|1.36256
|141
|2010.11.15 11:11
|s/l
|46
|21.30
|1.36189
|1.36189
|1.36256
|702.90
|1066047.42
|142
|2010.11.15 11:13
|sell
|47
|21.30
|1.36165
|0.00000
|1.36065
|143
|2010.11.15 15:11
|t/p
|47
|21.30
|1.36065
|0.00000
|1.36065
|2130.00
|1068177.42
|144
|2010.11.15 15:17
|buy
|48
|21.40
|1.36196
|0.00000
|1.36296
|145
|2010.11.16 05:03
|t/p
|48
|21.40
|1.36296
|0.00000
|1.36296
|2171.24
|1070348.66
|146
|2010.11.16 05:06
|buy
|49
|21.40
|1.36463
|0.00000
|1.36563
|147
|2010.11.16 05:23
|modify
|49
|21.40
|1.36463
|1.36473
|1.36563
|148
|2010.11.16 05:25
|s/l
|49
|21.40
|1.36473
|1.36473
|1.36563
|214.00
|1070562.66
|149
|2010.11.16 05:25
|sell
|50
|21.40
|1.36463
|0.00000
|1.36363
|150
|2010.11.16 05:29
|modify
|50
|21.40
|1.36463
|1.36455
|1.36363
|151
|2010.11.16 05:30
|modify
|50
|21.40
|1.36463
|1.36440
|1.36363
|152
|2010.11.16 05:31
|t/p
|50
|21.40
|1.36363
|1.36440
|1.36363
|2140.00
|1072702.66
|153
|2010.11.16 05:39
|buy
|51
|21.50
|1.36415
|0.00000
|1.36515
|154
|2010.11.18 09:01
|modify
|51
|21.50
|1.36415
|1.36420
|1.36515
|155
|2010.11.18 09:02
|t/p
|51
|21.50
|1.36515
|1.36420
|1.36515
|2275.56
|1074978.22
|156
|2010.11.18 09:05
|sell
|52
|21.50
|1.36422
|0.00000
|1.36322
|157
|2010.11.18 09:25
|modify
|52
|21.50
|1.36422
|1.36410
|1.36322
|158
|2010.11.18 09:26
|modify
|52
|21.50
|1.36422
|1.36385
|1.36322
|159
|2010.11.18 09:27
|t/p
|52
|21.50
|1.36322
|1.36385
|1.36322
|2150.00
|1077128.22
|160
|2010.11.18 09:33
|buy
|53
|21.50
|1.36346
|0.00000
|1.36446
|161
|2010.11.18 09:51
|modify
|53
|21.50
|1.36346
|1.36349
|1.36446
|162
|2010.11.18 09:57
|modify
|53
|21.50
|1.36346
|1.36371
|1.36446
|163
|2010.11.18 10:02
|modify
|53
|21.50
|1.36346
|1.36381
|1.36446
|164
|2010.11.18 10:04
|t/p
|53
|21.50
|1.36446
|1.36381
|1.36446
|2150.00
|1079278.22
|165
|2010.11.18 10:04
|buy
|54
|21.60
|1.36480
|0.00000
|1.36580
|166
|2010.11.18 11:39
|t/p
|54
|21.60
|1.36580
|0.00000
|1.36580
|2160.00
|1081438.22
|167
|2010.11.18 11:39
|buy
|55
|21.60
|1.36646
|0.00000
|1.36746
|168
|2010.11.18 23:59
|close at stop
|55
|21.60
|1.36556
|0.00000
|1.36746
|-1944.00
|1079494.22