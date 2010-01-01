Strategy Tester Report
PriceAction_EA
MFGlobal-Demo2 (Build 226)

SymbolEURUSDmfu (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2010.04.25 23:25 - 2010.11.17 23:55 (2010.01.01 - 2010.11.18)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagicNumber=521; SignalMail=false; EachTickMode=true; Lots=1; Slippage=0; UseStopLoss=false; StopLoss=0; UseTakeProfit=true; TakeProfit=100; UseTrailingStop=true; TrailingStop=50; MaxTrades=3;
Bars in test37557Ticks modelled5859944Modelling quality87.10%
Mismatched charts errors17
Initial deposit1000000.00
Total net profit2894.32Gross profit3463.82Gross loss-569.50
Profit factor6.08Expected payoff51.68
Absolute drawdown13050.19Maximal drawdown14881.14 (1.49%)Relative drawdown1.49% (14881.14)
Total trades56Short positions (won %)27 (88.89%)Long positions (won %)29 (100.00%)
Profit trades (% of total)53 (94.64%)Loss trades (% of total)3 (5.36%)
Largestprofit trade321.92loss trade-416.00
Averageprofit trade65.36loss trade-189.83
Maximumconsecutive wins (profit in money)24 (1760.46)consecutive losses (loss in money)1 (-416.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1760.46 (24)consecutive loss (count of losses)-416.00 (1)
Averageconsecutive wins18consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12010.04.25 23:32buy11.001.336030.000001.33703
22010.04.26 00:06modify11.001.336031.336051.33703
32010.04.26 00:06modify11.001.336031.336071.33703
42010.04.26 00:07modify11.001.336031.336091.33703
52010.04.26 00:07modify11.001.336031.336111.33703
62010.04.26 00:07modify11.001.336031.336131.33703
72010.04.26 00:07modify11.001.336031.336151.33703
82010.04.26 00:08modify11.001.336031.336161.33703
92010.04.26 00:08modify11.001.336031.336181.33703
102010.04.26 00:08modify11.001.336031.336201.33703
112010.04.26 00:08modify11.001.336031.336221.33703
122010.04.26 00:11modify11.001.336031.336261.33703
132010.04.26 00:11modify11.001.336031.336301.33703
142010.04.26 00:11modify11.001.336031.336341.33703
152010.04.26 00:12modify11.001.336031.336351.33703
162010.04.26 00:12modify11.001.336031.336381.33703
172010.04.26 00:12modify11.001.336031.336411.33703
182010.04.26 00:12modify11.001.336031.336441.33703
192010.04.26 00:12modify11.001.336031.336481.33703
202010.04.26 00:12modify11.001.336031.336511.33703
212010.04.26 00:13modify11.001.336031.336521.33703
222010.04.26 00:13t/p11.001.337031.336521.33703101.461000101.46
232010.04.26 00:28sell21.001.336870.000001.33587
242010.04.26 00:58modify21.001.336871.336861.33587
252010.04.26 00:58modify21.001.336871.336831.33587
262010.04.26 00:58modify21.001.336871.336801.33587
272010.04.26 00:58modify21.001.336871.336771.33587
282010.04.26 00:58modify21.001.336871.336731.33587
292010.04.26 00:58modify21.001.336871.336701.33587
302010.04.26 00:58modify21.001.336871.336671.33587
312010.04.26 01:02s/l21.001.336671.336671.3358720.001000121.46
322010.04.26 01:12buy31.001.336960.000001.33796
332010.04.26 01:35modify31.001.336961.336971.33796
342010.04.26 01:35modify31.001.336961.336991.33796
352010.04.26 01:35modify31.001.336961.337021.33796
362010.04.26 01:35modify31.001.336961.337041.33796
372010.04.26 01:35modify31.001.336961.337061.33796
382010.04.26 01:35modify31.001.336961.337091.33796
392010.04.26 01:35modify31.001.336961.337111.33796
402010.04.26 01:35modify31.001.336961.337131.33796
412010.04.26 01:35modify31.001.336961.337151.33796
422010.04.26 01:35modify31.001.336961.337181.33796
432010.04.26 01:35modify31.001.336961.337201.33796
442010.04.26 01:36modify31.001.336961.337221.33796
452010.04.26 01:36modify31.001.336961.337231.33796
462010.04.26 01:36modify31.001.336961.337251.33796
472010.04.26 01:36modify31.001.336961.337271.33796
482010.04.26 01:36modify31.001.336961.337291.33796
492010.04.26 01:36modify31.001.336961.337301.33796
502010.04.26 01:36modify31.001.336961.337321.33796
512010.04.26 01:36modify31.001.336961.337341.33796
522010.04.26 01:36modify31.001.336961.337361.33796
532010.04.26 01:36modify31.001.336961.337371.33796
542010.04.26 01:36modify31.001.336961.337391.33796
552010.04.26 01:36modify31.001.336961.337411.33796
562010.04.26 01:36modify31.001.336961.337431.33796
572010.04.26 01:36modify31.001.336961.337441.33796
582010.04.26 01:36t/p31.001.337961.337441.33796100.001000221.46
592010.04.26 02:12sell41.001.338660.000001.33766
602010.04.26 02:46modify41.001.338661.338651.33766
612010.04.26 02:46modify41.001.338661.338641.33766
622010.04.26 02:46modify41.001.338661.338621.33766
632010.04.26 02:46modify41.001.338661.338611.33766
642010.04.26 02:46modify41.001.338661.338591.33766
652010.04.26 02:46modify41.001.338661.338581.33766
662010.04.26 02:46modify41.001.338661.338561.33766
672010.04.26 02:46modify41.001.338661.338551.33766
682010.04.26 02:46modify41.001.338661.338531.33766
692010.04.26 02:46modify41.001.338661.338521.33766
702010.04.26 02:46modify41.001.338661.338501.33766
712010.04.26 02:46modify41.001.338661.338491.33766
722010.04.26 02:46modify41.001.338661.338471.33766
732010.04.26 02:47modify41.001.338661.338451.33766
742010.04.26 02:47modify41.001.338661.338431.33766
752010.04.26 02:47modify41.001.338661.338411.33766
762010.04.26 02:47modify41.001.338661.338391.33766
772010.04.26 02:47modify41.001.338661.338371.33766
782010.04.26 02:47modify41.001.338661.338351.33766
792010.04.26 02:47modify41.001.338661.338331.33766
802010.04.26 02:47modify41.001.338661.338311.33766
812010.04.26 02:47modify41.001.338661.338291.33766
822010.04.26 02:47modify41.001.338661.338271.33766
832010.04.26 02:47modify41.001.338661.338251.33766
842010.04.26 02:47modify41.001.338661.338231.33766
852010.04.26 02:47modify41.001.338661.338211.33766
862010.04.26 02:50s/l41.001.338211.338211.3376645.001000266.46
872010.04.26 03:07sell51.001.337720.000001.33672
882010.04.26 03:27modify51.001.337721.337711.33672
892010.04.26 03:27modify51.001.337721.337681.33672
902010.04.26 03:27modify51.001.337721.337651.33672
912010.04.26 03:38modify51.001.337721.337621.33672
922010.04.26 03:38modify51.001.337721.337591.33672
932010.04.26 03:38modify51.001.337721.337561.33672
942010.04.26 03:52s/l51.001.337561.337561.3367216.001000282.46
952010.04.26 03:56buy61.001.337680.000001.33868
962010.04.26 08:00modify61.001.337681.337701.33868
972010.04.26 08:00modify61.001.337681.337721.33868
982010.04.26 08:00modify61.001.337681.337751.33868
992010.04.26 08:00modify61.001.337681.337781.33868
1002010.04.26 08:00modify61.001.337681.337811.33868
1012010.04.26 08:00modify61.001.337681.337841.33868
1022010.04.26 08:00modify61.001.337681.337871.33868
1032010.04.26 08:00modify61.001.337681.337901.33868
1042010.04.26 08:00modify61.001.337681.337931.33868
1052010.04.26 08:00modify61.001.337681.337951.33868
1062010.04.26 08:00modify61.001.337681.337981.33868
1072010.04.26 08:00modify61.001.337681.338011.33868
1082010.04.26 08:00modify61.001.337681.338041.33868
1092010.04.26 08:01modify61.001.337681.338051.33868
1102010.04.26 08:01modify61.001.337681.338061.33868
1112010.04.26 08:01modify61.001.337681.338071.33868
1122010.04.26 08:01modify61.001.337681.338081.33868
1132010.04.26 08:01modify61.001.337681.338091.33868
1142010.04.26 08:01modify61.001.337681.338101.33868
1152010.04.26 08:01modify61.001.337681.338111.33868
1162010.04.26 08:01modify61.001.337681.338121.33868
1172010.04.26 08:01modify61.001.337681.338131.33868
1182010.04.26 08:01modify61.001.337681.338141.33868
1192010.04.26 08:01modify61.001.337681.338151.33868
1202010.04.26 08:02s/l61.001.338151.338151.3386847.001000329.46
1212010.04.26 08:22buy71.001.338270.000001.33927
1222010.04.26 08:32modify71.001.338271.338281.33927
1232010.04.26 08:32modify71.001.338271.338291.33927
1242010.04.26 08:32modify71.001.338271.338301.33927
1252010.04.26 08:32modify71.001.338271.338311.33927
1262010.04.26 08:32modify71.001.338271.338321.33927
1272010.04.26 08:32modify71.001.338271.338331.33927
1282010.04.26 08:32modify71.001.338271.338341.33927
1292010.04.26 08:32modify71.001.338271.338351.33927
1302010.04.26 08:39s/l71.001.338351.338351.339278.001000337.46
1312010.04.26 08:55sell81.001.337560.000001.33656
1322010.04.26 08:57modify81.001.337561.337551.33656
1332010.04.26 08:57modify81.001.337561.337511.33656
1342010.04.26 08:57modify81.001.337561.337481.33656
1352010.04.26 08:57modify81.001.337561.337441.33656
1362010.04.26 08:57modify81.001.337561.337411.33656
1372010.04.26 08:57modify81.001.337561.337371.33656
1382010.04.26 08:57modify81.001.337561.337341.33656
1392010.04.26 08:57modify81.001.337561.337301.33656
1402010.04.26 08:57modify81.001.337561.337271.33656
1412010.04.26 08:57modify81.001.337561.337231.33656
1422010.04.26 08:57modify81.001.337561.337221.33656
1432010.04.26 08:58modify81.001.337561.337181.33656
1442010.04.26 08:58modify81.001.337561.337141.33656
1452010.04.26 08:58modify81.001.337561.337091.33656
1462010.04.26 08:58t/p81.001.336561.337091.33656100.001000437.46
1472010.04.26 08:58sell91.001.336330.000001.33533
1482010.04.26 09:02modify91.001.336331.336311.33533
1492010.04.26 09:02modify91.001.336331.336291.33533
1502010.04.26 09:02modify91.001.336331.336281.33533
1512010.04.26 09:02modify91.001.336331.336261.33533
1522010.04.26 09:02modify91.001.336331.336241.33533
1532010.04.26 09:03modify91.001.336331.336221.33533
1542010.04.26 09:03modify91.001.336331.336201.33533
1552010.04.26 09:03modify91.001.336331.336181.33533
1562010.04.26 09:03modify91.001.336331.336161.33533
1572010.04.26 09:03modify91.001.336331.336131.33533
1582010.04.26 09:03modify91.001.336331.336111.33533
1592010.04.26 09:03modify91.001.336331.336091.33533
1602010.04.26 09:03modify91.001.336331.336071.33533
1612010.04.26 09:03modify91.001.336331.336051.33533
1622010.04.26 09:03modify91.001.336331.336031.33533
1632010.04.26 09:03modify91.001.336331.336001.33533
1642010.04.26 09:03modify91.001.336331.335981.33533
1652010.04.26 09:03modify91.001.336331.335961.33533
1662010.04.26 09:03modify91.001.336331.335941.33533
1672010.04.26 09:03modify91.001.336331.335921.33533
1682010.04.26 09:03modify91.001.336331.335901.33533
1692010.04.26 09:03modify91.001.336331.335871.33533
1702010.04.26 09:03modify91.001.336331.335851.33533
1712010.04.26 09:03t/p91.001.335331.335851.33533100.001000537.46
1722010.04.26 09:15sell101.001.334190.000001.33319
1732010.04.26 09:17modify101.001.334191.334181.33319
1742010.04.26 09:18modify101.001.334191.334161.33319
1752010.04.26 09:18modify101.001.334191.334131.33319
1762010.04.26 09:18modify101.001.334191.334111.33319
1772010.04.26 09:18modify101.001.334191.334091.33319
1782010.04.26 09:18modify101.001.334191.334071.33319
1792010.04.26 09:18modify101.001.334191.334041.33319
1802010.04.26 09:18modify101.001.334191.334021.33319
1812010.04.26 09:18modify101.001.334191.334001.33319
1822010.04.26 09:18modify101.001.334191.333981.33319
1832010.04.26 09:18modify101.001.334191.333951.33319
1842010.04.26 09:18modify101.001.334191.333931.33319
1852010.04.26 09:18modify101.001.334191.333911.33319
1862010.04.26 09:18modify101.001.334191.333891.33319
1872010.04.26 09:18modify101.001.334191.333861.33319
1882010.04.26 09:18modify101.001.334191.333841.33319
1892010.04.26 09:18modify101.001.334191.333821.33319
1902010.04.26 09:18modify101.001.334191.333801.33319
1912010.04.26 09:18modify101.001.334191.333771.33319
1922010.04.26 09:18modify101.001.334191.333751.33319
1932010.04.26 09:18modify101.001.334191.333731.33319
1942010.04.26 09:20modify101.001.334191.333721.33319
1952010.04.26 09:20modify101.001.334191.333711.33319
1962010.04.26 09:20modify101.001.334191.333701.33319
1972010.04.26 09:20t/p101.001.333191.333701.33319100.001000637.46
1982010.04.26 09:27sell111.001.332850.000001.33185
1992010.04.26 10:05modify111.001.332851.332831.33185
2002010.04.26 10:05modify111.001.332851.332821.33185
2012010.04.26 10:05modify111.001.332851.332801.33185
2022010.04.26 10:05modify111.001.332851.332791.33185
2032010.04.26 10:05modify111.001.332851.332771.33185
2042010.04.26 10:05modify111.001.332851.332761.33185
2052010.04.26 10:05modify111.001.332851.332741.33185
2062010.04.26 10:05modify111.001.332851.332731.33185
2072010.04.26 10:05modify111.001.332851.332711.33185
2082010.04.26 10:05modify111.001.332851.332701.33185
2092010.04.26 10:06modify111.001.332851.332681.33185
2102010.04.26 10:06modify111.001.332851.332671.33185
2112010.04.26 10:06modify111.001.332851.332651.33185
2122010.04.26 10:06modify111.001.332851.332641.33185
2132010.04.26 10:06modify111.001.332851.332621.33185
2142010.04.26 10:06modify111.001.332851.332611.33185
2152010.04.26 10:06modify111.001.332851.332601.33185
2162010.04.26 10:06modify111.001.332851.332581.33185
2172010.04.26 10:06modify111.001.332851.332571.33185
2182010.04.26 10:06modify111.001.332851.332551.33185
2192010.04.26 10:06modify111.001.332851.332541.33185
2202010.04.26 10:06modify111.001.332851.332521.33185
2212010.04.26 10:06modify111.001.332851.332511.33185
2222010.04.26 10:06modify111.001.332851.332491.33185
2232010.04.26 10:06modify111.001.332851.332481.33185
2242010.04.26 10:06modify111.001.332851.332471.33185
2252010.04.26 10:06modify111.001.332851.332451.33185
2262010.04.26 10:06modify111.001.332851.332441.33185
2272010.04.26 10:06modify111.001.332851.332421.33185
2282010.04.26 10:06modify111.001.332851.332411.33185
2292010.04.26 10:06modify111.001.332851.332391.33185
2302010.04.26 10:06modify111.001.332851.332381.33185
2312010.04.26 10:07modify111.001.332851.332361.33185
2322010.04.26 10:07t/p111.001.331851.332361.33185100.001000737.46
2332010.04.26 10:07sell121.001.331620.000001.33062
2342010.04.26 10:13modify121.001.331621.331601.33062
2352010.04.26 10:13modify121.001.331621.331581.33062
2362010.04.26 10:13modify121.001.331621.331561.33062
2372010.04.26 10:13modify121.001.331621.331541.33062
2382010.04.26 10:13modify121.001.331621.331521.33062
2392010.04.26 10:13modify121.001.331621.331501.33062
2402010.04.26 10:15modify121.001.331621.331481.33062
2412010.04.26 10:15modify121.001.331621.331451.33062
2422010.04.26 10:15modify121.001.331621.331431.33062
2432010.04.26 10:15modify121.001.331621.331401.33062
2442010.04.26 10:15modify121.001.331621.331371.33062
2452010.04.26 10:15modify121.001.331621.331341.33062
2462010.04.26 10:15modify121.001.331621.331311.33062
2472010.04.26 10:15modify121.001.331621.331291.33062
2482010.04.26 10:15modify121.001.331621.331261.33062
2492010.04.26 10:15modify121.001.331621.331231.33062
2502010.04.26 10:15modify121.001.331621.331201.33062
2512010.04.26 10:15modify121.001.331621.331171.33062
2522010.04.26 10:15modify121.001.331621.331151.33062
2532010.04.26 10:15t/p121.001.330621.331151.33062100.001000837.46
2542010.04.26 10:27sell131.001.329990.000001.32899
2552010.04.26 10:33modify131.001.329991.329961.32899
2562010.04.26 10:33modify131.001.329991.329941.32899
2572010.04.26 10:33modify131.001.329991.329921.32899
2582010.04.26 10:33modify131.001.329991.329901.32899
2592010.04.26 10:33modify131.001.329991.329871.32899
2602010.04.26 10:33modify131.001.329991.329851.32899
2612010.04.26 10:33modify131.001.329991.329831.32899
2622010.04.26 10:33modify131.001.329991.329811.32899
2632010.04.26 10:33modify131.001.329991.329781.32899
2642010.04.26 10:33modify131.001.329991.329761.32899
2652010.04.26 10:34s/l131.001.329761.329761.3289923.001000860.46
2662010.04.26 10:42buy141.001.330630.000001.33163
2672010.04.26 11:12modify141.001.330631.330641.33163
2682010.04.26 11:12modify141.001.330631.330671.33163
2692010.04.26 11:12modify141.001.330631.330691.33163
2702010.04.26 11:12modify141.001.330631.330721.33163
2712010.04.26 11:12modify141.001.330631.330751.33163
2722010.04.26 11:12modify141.001.330631.330781.33163
2732010.04.26 11:12modify141.001.330631.330811.33163
2742010.04.26 11:12modify141.001.330631.330841.33163
2752010.04.26 11:12modify141.001.330631.330871.33163
2762010.04.26 11:12modify141.001.330631.330891.33163
2772010.04.26 11:12modify141.001.330631.330921.33163
2782010.04.26 11:12modify141.001.330631.330951.33163
2792010.04.26 11:12modify141.001.330631.330981.33163
2802010.04.26 11:12modify141.001.330631.331011.33163
2812010.04.26 11:12modify141.001.330631.331041.33163
2822010.04.26 11:12modify141.001.330631.331071.33163
2832010.04.26 11:12modify141.001.330631.331091.33163
2842010.04.26 11:12modify141.001.330631.331121.33163
2852010.04.26 11:12t/p141.001.331631.331121.33163100.001000960.46
2862010.04.26 11:12buy151.001.331870.000001.33287
2872010.04.26 11:17modify151.001.331871.331881.33287
2882010.04.26 11:17modify151.001.331871.331901.33287
2892010.04.26 11:17modify151.001.331871.331921.33287
2902010.04.26 11:17modify151.001.331871.331941.33287
2912010.04.26 11:17modify151.001.331871.331961.33287
2922010.04.26 11:17modify151.001.331871.331971.33287
2932010.04.26 11:17modify151.001.331871.331991.33287
2942010.04.26 11:17modify151.001.331871.332011.33287
2952010.04.26 11:17modify151.001.331871.332031.33287
2962010.04.26 11:17modify151.001.331871.332051.33287
2972010.04.26 11:17modify151.001.331871.332071.33287
2982010.04.26 11:17modify151.001.331871.332091.33287
2992010.04.26 11:17modify151.001.331871.332111.33287
3002010.04.26 11:17modify151.001.331871.332131.33287
3012010.04.26 11:17modify151.001.331871.332151.33287
3022010.04.26 11:17modify151.001.331871.332171.33287
3032010.04.26 11:17modify151.001.331871.332191.33287
3042010.04.26 11:17modify151.001.331871.332211.33287
3052010.04.26 11:17modify151.001.331871.332231.33287
3062010.04.26 11:17modify151.001.331871.332241.33287
3072010.04.26 11:17modify151.001.331871.332261.33287
3082010.04.26 11:17modify151.001.331871.332281.33287
3092010.04.26 11:17modify151.001.331871.332301.33287
3102010.04.26 11:17modify151.001.331871.332321.33287
3112010.04.26 11:17modify151.001.331871.332341.33287
3122010.04.26 11:17modify151.001.331871.332361.33287
3132010.04.26 11:17t/p151.001.332871.332361.33287100.001001060.46
3142010.04.26 11:40sell161.001.332720.000001.33172
3152010.04.26 11:48modify161.001.332721.332711.33172
3162010.04.26 11:48modify161.001.332721.332691.33172
3172010.04.26 11:48modify161.001.332721.332681.33172
3182010.04.26 11:48modify161.001.332721.332661.33172
3192010.04.26 11:48modify161.001.332721.332651.33172
3202010.04.26 11:50modify161.001.332721.332641.33172
3212010.04.26 11:50modify161.001.332721.332631.33172
3222010.04.26 11:50modify161.001.332721.332621.33172
3232010.04.26 11:50modify161.001.332721.332611.33172
3242010.04.26 11:51modify161.001.332721.332591.33172
3252010.04.26 11:51modify161.001.332721.332571.33172
3262010.04.26 11:51modify161.001.332721.332561.33172
3272010.04.26 11:51modify161.001.332721.332541.33172
3282010.04.26 11:51modify161.001.332721.332531.33172
3292010.04.26 11:51modify161.001.332721.332511.33172
3302010.04.26 11:52modify161.001.332721.332491.33172
3312010.04.26 11:52modify161.001.332721.332471.33172
3322010.04.26 11:52modify161.001.332721.332461.33172
3332010.04.26 11:52modify161.001.332721.332441.33172
3342010.04.26 11:52modify161.001.332721.332421.33172
3352010.04.26 11:52modify161.001.332721.332401.33172
3362010.04.26 11:52modify161.001.332721.332391.33172
3372010.04.26 11:52modify161.001.332721.332371.33172
3382010.04.26 11:52modify161.001.332721.332351.33172
3392010.04.26 11:52modify161.001.332721.332341.33172
3402010.04.26 11:52modify161.001.332721.332321.33172
3412010.04.26 11:53modify161.001.332721.332301.33172
3422010.04.26 11:53modify161.001.332721.332281.33172
3432010.04.26 11:53modify161.001.332721.332261.33172
3442010.04.26 11:53modify161.001.332721.332241.33172
3452010.04.26 11:53t/p161.001.331721.332241.33172100.001001160.46
3462010.04.26 12:02buy171.001.332240.000001.33324
3472010.04.26 12:41modify171.001.332241.332291.33324
3482010.04.26 12:42modify171.001.332241.332311.33324
3492010.04.26 12:42modify171.001.332241.332351.33324
3502010.04.26 12:42modify171.001.332241.332391.33324
3512010.04.26 12:42modify171.001.332241.332421.33324
3522010.04.26 12:42modify171.001.332241.332461.33324
3532010.04.26 12:42modify171.001.332241.332501.33324
3542010.04.26 12:42modify171.001.332241.332531.33324
3552010.04.26 12:42modify171.001.332241.332571.33324
3562010.04.26 12:43modify171.001.332241.332591.33324
3572010.04.26 12:43modify171.001.332241.332621.33324
3582010.04.26 12:43modify171.001.332241.332661.33324
3592010.04.26 12:43modify171.001.332241.332701.33324
3602010.04.26 12:43modify171.001.332241.332731.33324
3612010.04.26 12:43t/p171.001.333241.332731.33324100.001001260.46
3622010.04.26 12:43buy181.001.333490.000001.33449
3632010.04.26 13:38modify181.001.333491.333501.33449
3642010.04.26 13:38modify181.001.333491.333531.33449
3652010.04.26 13:42modify181.001.333491.333541.33449
3662010.04.26 13:42modify181.001.333491.333561.33449
3672010.04.26 13:42modify181.001.333491.333571.33449
3682010.04.26 13:42modify181.001.333491.333591.33449
3692010.04.26 13:42modify181.001.333491.333611.33449
3702010.04.26 13:42modify181.001.333491.333631.33449
3712010.04.26 13:42modify181.001.333491.333651.33449
3722010.04.26 13:42modify181.001.333491.333661.33449
3732010.04.26 13:42modify181.001.333491.333681.33449
3742010.04.26 13:42modify181.001.333491.333701.33449
3752010.04.26 13:42modify181.001.333491.333721.33449
3762010.04.26 13:42modify181.001.333491.333731.33449
3772010.04.26 13:42modify181.001.333491.333751.33449
3782010.04.26 13:42modify181.001.333491.333771.33449
3792010.04.26 13:43modify181.001.333491.333781.33449
3802010.04.26 13:43modify181.001.333491.333801.33449
3812010.04.26 13:43modify181.001.333491.333821.33449
3822010.04.26 13:43modify181.001.333491.333841.33449
3832010.04.26 13:43modify181.001.333491.333861.33449
3842010.04.26 13:43modify181.001.333491.333871.33449
3852010.04.26 13:43modify181.001.333491.333891.33449
3862010.04.26 13:43modify181.001.333491.333911.33449
3872010.04.26 13:43modify181.001.333491.333931.33449
3882010.04.26 13:43modify181.001.333491.333951.33449
3892010.04.26 13:43modify181.001.333491.333971.33449
3902010.04.26 13:43modify181.001.333491.333981.33449
3912010.04.26 13:43t/p181.001.334491.333981.33449100.001001360.46
3922010.04.26 13:55sell191.001.333910.000001.33291
3932010.04.26 14:10modify191.001.333911.333901.33291
3942010.04.26 14:10modify191.001.333911.333891.33291
3952010.04.26 14:10modify191.001.333911.333871.33291
3962010.04.26 14:10modify191.001.333911.333851.33291
3972010.04.26 14:10modify191.001.333911.333831.33291
3982010.04.26 14:10modify191.001.333911.333821.33291
3992010.04.26 14:10modify191.001.333911.333801.33291
4002010.04.26 14:10modify191.001.333911.333781.33291
4012010.04.26 14:10modify191.001.333911.333761.33291
4022010.04.26 14:10modify191.001.333911.333751.33291
4032010.04.26 14:10modify191.001.333911.333731.33291
4042010.04.26 14:10modify191.001.333911.333711.33291
4052010.04.26 14:10modify191.001.333911.333691.33291
4062010.04.26 14:10modify191.001.333911.333681.33291
4072010.04.26 14:10modify191.001.333911.333661.33291
4082010.04.26 14:10modify191.001.333911.333641.33291
4092010.04.26 14:11modify191.001.333911.333631.33291
4102010.04.26 14:11modify191.001.333911.333621.33291
4112010.04.26 14:11modify191.001.333911.333611.33291
4122010.04.26 14:11modify191.001.333911.333601.33291
4132010.04.26 14:11modify191.001.333911.333591.33291
4142010.04.26 14:11modify191.001.333911.333581.33291
4152010.04.26 14:11modify191.001.333911.333571.33291
4162010.04.26 14:11modify191.001.333911.333561.33291
4172010.04.26 14:11modify191.001.333911.333551.33291
4182010.04.26 14:12s/l191.001.333551.333551.3329136.001001396.46
4192010.04.26 14:17sell201.001.332820.000001.33182
4202010.04.26 14:17modify201.001.332821.332811.33182
4212010.04.26 14:17modify201.001.332821.332781.33182
4222010.04.26 14:17modify201.001.332821.332751.33182
4232010.04.26 14:17modify201.001.332821.332721.33182
4242010.04.26 14:17modify201.001.332821.332691.33182
4252010.04.26 14:17modify201.001.332821.332671.33182
4262010.04.26 14:17modify201.001.332821.332641.33182
4272010.04.26 14:17modify201.001.332821.332611.33182
4282010.04.26 14:17modify201.001.332821.332581.33182
4292010.04.26 14:17modify201.001.332821.332551.33182
4302010.04.26 14:17modify201.001.332821.332531.33182
4312010.04.26 14:17modify201.001.332821.332501.33182
4322010.04.26 14:17modify201.001.332821.332471.33182
4332010.04.26 14:17modify201.001.332821.332441.33182
4342010.04.26 14:17modify201.001.332821.332411.33182
4352010.04.26 14:17modify201.001.332821.332391.33182
4362010.04.26 14:17modify201.001.332821.332361.33182
4372010.04.26 14:18modify201.001.332821.332331.33182
4382010.04.26 14:19s/l201.001.332331.332331.3318249.001001445.46
4392010.04.26 14:19sell211.001.332110.000001.33111
4402010.04.26 14:30modify211.001.332111.332101.33111
4412010.04.26 14:30modify211.001.332111.332091.33111
4422010.04.26 14:30modify211.001.332111.332081.33111
4432010.04.26 14:30modify211.001.332111.332071.33111
4442010.04.26 14:30modify211.001.332111.332061.33111
4452010.04.26 14:30modify211.001.332111.332051.33111
4462010.04.26 14:30modify211.001.332111.332041.33111
4472010.04.26 14:30modify211.001.332111.332031.33111
4482010.04.26 14:30modify211.001.332111.332021.33111
4492010.04.26 14:30modify211.001.332111.332011.33111
4502010.04.26 14:30modify211.001.332111.332001.33111
4512010.04.26 14:30modify211.001.332111.331991.33111
4522010.04.26 14:30modify211.001.332111.331981.33111
4532010.04.26 14:30modify211.001.332111.331971.33111
4542010.04.26 14:31modify211.001.332111.331961.33111
4552010.04.26 14:31s/l211.001.331961.331961.3311115.001001460.46
4562010.04.26 14:37buy221.001.332890.000001.33389
4572010.04.26 16:03modify221.001.332891.332911.33389
4582010.04.26 16:03modify221.001.332891.332931.33389
4592010.04.26 16:03modify221.001.332891.332941.33389
4602010.04.26 16:03modify221.001.332891.332961.33389
4612010.04.26 16:03modify221.001.332891.332981.33389
4622010.04.26 16:03modify221.001.332891.332991.33389
4632010.04.26 16:03modify221.001.332891.333011.33389
4642010.04.26 16:03modify221.001.332891.333031.33389
4652010.04.26 16:03modify221.001.332891.333051.33389
4662010.04.26 16:03modify221.001.332891.333061.33389
4672010.04.26 16:03modify221.001.332891.333081.33389
4682010.04.26 16:03modify221.001.332891.333101.33389
4692010.04.26 16:03modify221.001.332891.333111.33389
4702010.04.26 16:03modify221.001.332891.333131.33389
4712010.04.26 16:03modify221.001.332891.333151.33389
4722010.04.26 16:03modify221.001.332891.333161.33389
4732010.04.26 16:03modify221.001.332891.333181.33389
4742010.04.26 16:03modify221.001.332891.333201.33389
4752010.04.26 16:03modify221.001.332891.333211.33389
4762010.04.26 16:03modify221.001.332891.333231.33389
4772010.04.26 16:03modify221.001.332891.333251.33389
4782010.04.26 16:03modify221.001.332891.333261.33389
4792010.04.26 16:03modify221.001.332891.333281.33389
4802010.04.26 16:03modify221.001.332891.333301.33389
4812010.04.26 16:03modify221.001.332891.333321.33389
4822010.04.26 16:03modify221.001.332891.333331.33389
4832010.04.26 16:03modify221.001.332891.333351.33389
4842010.04.26 16:03modify221.001.332891.333371.33389
4852010.04.26 16:03modify221.001.332891.333381.33389
4862010.04.26 16:03t/p221.001.333891.333381.33389100.001001560.46
4872010.04.26 16:17buy231.001.334370.000001.33537
4882010.04.26 19:45modify231.001.334371.334391.33537
4892010.04.26 19:45modify231.001.334371.334401.33537
4902010.04.26 19:45modify231.001.334371.334421.33537
4912010.04.26 19:45modify231.001.334371.334441.33537
4922010.04.26 19:45modify231.001.334371.334451.33537
4932010.04.26 19:45modify231.001.334371.334471.33537
4942010.04.26 19:46modify231.001.334371.334481.33537
4952010.04.26 19:46modify231.001.334371.334491.33537
4962010.04.26 19:46modify231.001.334371.334501.33537
4972010.04.26 19:46modify231.001.334371.334521.33537
4982010.04.26 19:46modify231.001.334371.334531.33537
4992010.04.26 19:46modify231.001.334371.334541.33537
5002010.04.26 19:46modify231.001.334371.334561.33537
5012010.04.26 19:46modify231.001.334371.334571.33537
5022010.04.26 19:46modify231.001.334371.334581.33537
5032010.04.26 19:46modify231.001.334371.334591.33537
5042010.04.26 19:46modify231.001.334371.334611.33537
5052010.04.26 19:46modify231.001.334371.334621.33537
5062010.04.26 19:46modify231.001.334371.334631.33537
5072010.04.26 19:46modify231.001.334371.334641.33537
5082010.04.26 19:46modify231.001.334371.334661.33537
5092010.04.26 19:46modify231.001.334371.334671.33537
5102010.04.26 19:46modify231.001.334371.334681.33537
5112010.04.26 19:46modify231.001.334371.334691.33537
5122010.04.26 19:46modify231.001.334371.334711.33537
5132010.04.26 19:46modify231.001.334371.334721.33537
5142010.04.26 19:47modify231.001.334371.334731.33537
5152010.04.26 19:47modify231.001.334371.334741.33537
5162010.04.26 19:47modify231.001.334371.334751.33537
5172010.04.26 19:47modify231.001.334371.334771.33537
5182010.04.26 19:47modify231.001.334371.334781.33537
5192010.04.26 19:47modify231.001.334371.334791.33537
5202010.04.26 19:47modify231.001.334371.334811.33537
5212010.04.26 19:47modify231.001.334371.334821.33537
5222010.04.26 19:47modify231.001.334371.334831.33537
5232010.04.26 19:47modify231.001.334371.334841.33537
5242010.04.26 19:47modify231.001.334371.334861.33537
5252010.04.26 19:47t/p231.001.335371.334861.33537100.001001660.46
5262010.04.26 19:47buy241.001.335590.000001.33659
5272010.04.26 20:37modify241.001.335591.335601.33659
5282010.04.26 20:37modify241.001.335591.335631.33659
5292010.04.26 20:37modify241.001.335591.335651.33659
5302010.04.26 20:37modify241.001.335591.335681.33659
5312010.04.26 20:37modify241.001.335591.335711.33659
5322010.04.26 20:37modify241.001.335591.335731.33659
5332010.04.26 20:37modify241.001.335591.335761.33659
5342010.04.26 20:38modify241.001.335591.335791.33659
5352010.04.26 20:38modify241.001.335591.335821.33659
5362010.04.26 20:38modify241.001.335591.335851.33659
5372010.04.26 20:38modify241.001.335591.335881.33659
5382010.04.26 20:38modify241.001.335591.335901.33659
5392010.04.26 20:38modify241.001.335591.335931.33659
5402010.04.26 20:38modify241.001.335591.335961.33659
5412010.04.26 20:38modify241.001.335591.335991.33659
5422010.04.26 20:38modify241.001.335591.336021.33659
5432010.04.26 20:38modify241.001.335591.336051.33659
5442010.04.26 20:38modify241.001.335591.336071.33659
5452010.04.26 20:38t/p241.001.336591.336071.33659100.001001760.46
5462010.04.26 20:51sell251.001.336140.000001.33514
5472010.04.27 08:43modify251.001.336141.336131.33514
5482010.04.27 08:44s/l251.001.336131.336131.33514-2.511001757.95
5492010.04.27 08:53sell261.001.335400.000001.33440
5502010.04.27 08:58modify261.001.335401.335381.33440
5512010.04.27 08:58modify261.001.335401.335361.33440
5522010.04.27 09:00modify261.001.335401.335341.33440
5532010.04.27 09:00modify261.001.335401.335331.33440
5542010.04.27 09:00modify261.001.335401.335321.33440
5552010.04.27 09:00modify261.001.335401.335301.33440
5562010.04.27 09:00modify261.001.335401.335291.33440
5572010.04.27 09:00modify261.001.335401.335281.33440
5582010.04.27 09:00modify261.001.335401.335271.33440
5592010.04.27 09:00modify261.001.335401.335251.33440
5602010.04.27 09:00modify261.001.335401.335241.33440
5612010.04.27 09:01modify261.001.335401.335231.33440
5622010.04.27 09:01modify261.001.335401.335221.33440
5632010.04.27 09:01modify261.001.335401.335211.33440
5642010.04.27 09:01modify261.001.335401.335201.33440
5652010.04.27 09:01modify261.001.335401.335191.33440
5662010.04.27 09:01modify261.001.335401.335181.33440
5672010.04.27 09:01modify261.001.335401.335171.33440
5682010.04.27 09:02s/l261.001.335171.335171.3344023.001001780.95
5692010.04.27 09:42buy271.001.336450.000001.33745
5702010.09.24 09:07modify271.001.336451.336461.33745
5712010.09.24 09:07modify271.001.336451.336471.33745
5722010.09.24 09:07modify271.001.336451.336491.33745
5732010.09.24 09:07modify271.001.336451.336511.33745
5742010.09.24 09:07modify271.001.336451.336521.33745
5752010.09.24 09:07modify271.001.336451.336541.33745
5762010.09.24 09:07modify271.001.336451.336551.33745
5772010.09.24 09:07modify271.001.336451.336561.33745
5782010.09.24 09:07modify271.001.336451.336581.33745
5792010.09.24 09:07modify271.001.336451.336601.33745
5802010.09.24 09:07modify271.001.336451.336611.33745
5812010.09.24 09:07modify271.001.336451.336631.33745
5822010.09.24 09:07modify271.001.336451.336651.33745
5832010.09.24 09:07modify271.001.336451.336671.33745
5842010.09.24 09:07modify271.001.336451.336681.33745
5852010.09.24 09:07modify271.001.336451.336701.33745
5862010.09.24 09:07modify271.001.336451.336721.33745
5872010.09.24 09:07modify271.001.336451.336741.33745
5882010.09.24 09:07modify271.001.336451.336751.33745
5892010.09.24 09:07modify271.001.336451.336771.33745
5902010.09.24 09:07modify271.001.336451.336791.33745
5912010.09.24 09:07modify271.001.336451.336801.33745
5922010.09.24 09:07modify271.001.336451.336821.33745
5932010.09.24 09:07modify271.001.336451.336841.33745
5942010.09.24 09:07modify271.001.336451.336861.33745
5952010.09.24 09:07modify271.001.336451.336871.33745
5962010.09.24 09:07modify271.001.336451.336891.33745
5972010.09.24 09:07modify271.001.336451.336911.33745
5982010.09.24 09:07modify271.001.336451.336921.33745
5992010.09.24 09:07modify271.001.336451.336941.33745
6002010.09.24 09:07t/p271.001.337451.336941.33745321.921002102.87
6012010.09.24 09:17buy281.001.337880.000001.33888
6022010.09.24 09:17modify281.001.337881.337911.33888
6032010.09.24 09:17modify281.001.337881.337941.33888
6042010.09.24 09:17modify281.001.337881.337961.33888
6052010.09.24 09:17modify281.001.337881.337991.33888
6062010.09.24 09:17modify281.001.337881.338021.33888
6072010.09.24 09:17modify281.001.337881.338051.33888
6082010.09.24 09:17modify281.001.337881.338081.33888
6092010.09.24 09:17modify281.001.337881.338111.33888
6102010.09.24 09:17modify281.001.337881.338131.33888
6112010.09.24 09:17modify281.001.337881.338161.33888
6122010.09.24 09:18modify281.001.337881.338191.33888
6132010.09.24 09:19s/l281.001.338191.338191.3388831.001002133.87
6142010.09.24 09:19buy291.001.338390.000001.33939
6152010.09.24 09:22modify291.001.338391.338401.33939
6162010.09.24 09:22modify291.001.338391.338411.33939
6172010.09.24 09:22modify291.001.338391.338421.33939
6182010.09.24 09:22modify291.001.338391.338431.33939
6192010.09.24 09:22modify291.001.338391.338441.33939
6202010.09.24 09:22modify291.001.338391.338451.33939
6212010.09.24 09:22modify291.001.338391.338461.33939
6222010.09.24 09:22modify291.001.338391.338471.33939
6232010.09.24 09:22modify291.001.338391.338481.33939
6242010.09.24 09:22modify291.001.338391.338491.33939
6252010.09.24 09:22modify291.001.338391.338501.33939
6262010.09.24 09:22modify291.001.338391.338511.33939
6272010.09.24 09:22modify291.001.338391.338521.33939
6282010.09.24 09:22modify291.001.338391.338531.33939
6292010.09.24 09:22modify291.001.338391.338541.33939
6302010.09.24 09:22modify291.001.338391.338551.33939
6312010.09.24 09:22modify291.001.338391.338561.33939
6322010.09.24 09:22modify291.001.338391.338571.33939
6332010.09.24 09:22modify291.001.338391.338581.33939
6342010.09.24 09:22modify291.001.338391.338591.33939
6352010.09.24 09:22modify291.001.338391.338601.33939
6362010.09.24 09:22modify291.001.338391.338611.33939
6372010.09.24 09:22modify291.001.338391.338621.33939
6382010.09.24 09:22modify291.001.338391.338631.33939
6392010.09.24 09:22modify291.001.338391.338641.33939
6402010.09.24 09:22modify291.001.338391.338651.33939
6412010.09.24 09:22modify291.001.338391.338661.33939
6422010.09.24 09:22modify291.001.338391.338671.33939
6432010.09.24 09:22modify291.001.338391.338681.33939
6442010.09.24 09:22modify291.001.338391.338691.33939
6452010.09.24 09:22modify291.001.338391.338701.33939
6462010.09.24 09:22modify291.001.338391.338711.33939
6472010.09.24 09:22modify291.001.338391.338721.33939
6482010.09.24 09:22modify291.001.338391.338731.33939
6492010.09.24 09:22modify291.001.338391.338741.33939
6502010.09.24 09:22modify291.001.338391.338751.33939
6512010.09.24 09:22modify291.001.338391.338761.33939
6522010.09.24 09:22modify291.001.338391.338771.33939
6532010.09.24 09:22modify291.001.338391.338781.33939
6542010.09.24 09:23modify291.001.338391.338791.33939
6552010.09.24 09:25modify291.001.338391.338801.33939
6562010.09.24 09:25modify291.001.338391.338811.33939
6572010.09.24 09:25modify291.001.338391.338821.33939
6582010.09.24 09:25modify291.001.338391.338841.33939
6592010.09.24 09:25modify291.001.338391.338851.33939
6602010.09.24 09:25modify291.001.338391.338861.33939
6612010.09.24 09:25modify291.001.338391.338871.33939
6622010.09.24 09:25modify291.001.338391.338881.33939
6632010.09.24 09:25t/p291.001.339391.338881.33939100.001002233.87
6642010.09.24 09:32buy301.001.339740.000001.34074
6652010.09.24 10:31modify301.001.339741.339771.34074
6662010.09.24 10:31modify301.001.339741.339791.34074
6672010.09.24 10:31modify301.001.339741.339811.34074
6682010.09.24 10:31modify301.001.339741.339831.34074
6692010.09.24 10:31modify301.001.339741.339861.34074
6702010.09.24 10:31modify301.001.339741.339881.34074
6712010.09.24 10:31modify301.001.339741.339901.34074
6722010.09.24 10:31modify301.001.339741.339931.34074
6732010.09.24 10:31modify301.001.339741.339951.34074
6742010.09.24 10:32modify301.001.339741.339971.34074
6752010.09.24 10:32modify301.001.339741.339991.34074
6762010.09.24 10:32modify301.001.339741.340011.34074
6772010.09.24 10:32modify301.001.339741.340021.34074
6782010.09.24 10:32modify301.001.339741.340041.34074
6792010.09.24 10:32modify301.001.339741.340061.34074
6802010.09.24 10:32modify301.001.339741.340081.34074
6812010.09.24 10:32modify301.001.339741.340101.34074
6822010.09.24 10:32modify301.001.339741.340121.34074
6832010.09.24 10:32modify301.001.339741.340131.34074
6842010.09.24 10:32modify301.001.339741.340151.34074
6852010.09.24 10:32modify301.001.339741.340171.34074
6862010.09.24 10:32modify301.001.339741.340191.34074
6872010.09.24 10:32modify301.001.339741.340211.34074
6882010.09.24 10:32modify301.001.339741.340231.34074
6892010.09.24 10:32t/p301.001.340741.340231.34074100.001002333.87
6902010.09.24 10:52buy311.001.341550.000001.34255
6912010.09.24 10:52modify311.001.341551.341581.34255
6922010.09.24 10:52modify311.001.341551.341601.34255
6932010.09.24 10:52modify311.001.341551.341631.34255
6942010.09.24 10:53modify311.001.341551.341651.34255
6952010.09.24 10:54s/l311.001.341651.341651.3425510.001002343.87
6962010.09.24 10:54buy321.001.341870.000001.34287
6972010.09.24 10:57modify321.001.341871.341881.34287
6982010.09.24 10:57modify321.001.341871.341901.34287
6992010.09.24 10:57modify321.001.341871.341911.34287
7002010.09.24 10:57modify321.001.341871.341921.34287
7012010.09.24 10:57modify321.001.341871.341931.34287
7022010.09.24 10:57modify321.001.341871.341941.34287
7032010.09.24 10:57modify321.001.341871.341961.34287
7042010.09.24 10:57modify321.001.341871.341971.34287
7052010.09.24 10:57modify321.001.341871.341981.34287
7062010.09.24 10:57modify321.001.341871.341991.34287
7072010.09.24 10:57modify321.001.341871.342001.34287
7082010.09.24 10:57modify321.001.341871.342021.34287
7092010.09.24 10:57modify321.001.341871.342031.34287
7102010.09.24 10:57modify321.001.341871.342041.34287
7112010.09.24 10:57modify321.001.341871.342051.34287
7122010.09.24 10:57modify321.001.341871.342061.34287
7132010.09.24 10:57modify321.001.341871.342081.34287
7142010.09.24 10:57modify321.001.341871.342091.34287
7152010.09.24 10:57modify321.001.341871.342101.34287
7162010.09.24 10:57modify321.001.341871.342111.34287
7172010.09.24 10:57modify321.001.341871.342121.34287
7182010.09.24 10:57modify321.001.341871.342141.34287
7192010.09.24 10:57modify321.001.341871.342151.34287
7202010.09.24 10:57modify321.001.341871.342161.34287
7212010.09.24 10:57modify321.001.341871.342171.34287
7222010.09.24 10:57modify321.001.341871.342181.34287
7232010.09.24 10:57modify321.001.341871.342201.34287
7242010.09.24 10:57modify321.001.341871.342211.34287
7252010.09.24 10:58modify321.001.341871.342221.34287
7262010.09.24 11:00modify321.001.341871.342231.34287
7272010.09.24 11:00modify321.001.341871.342251.34287
7282010.09.24 11:00modify321.001.341871.342281.34287
7292010.09.24 11:00modify321.001.341871.342301.34287
7302010.09.24 11:00modify321.001.341871.342331.34287
7312010.09.24 11:00modify321.001.341871.342351.34287
7322010.09.24 11:00t/p321.001.342871.342351.34287100.001002443.87
7332010.09.24 11:07sell331.001.341260.000001.34026
7342010.09.24 11:10modify331.001.341261.341251.34026
7352010.09.24 11:10modify331.001.341261.341231.34026
7362010.09.24 11:10modify331.001.341261.341201.34026
7372010.09.24 11:10modify331.001.341261.341181.34026
7382010.09.24 11:10modify331.001.341261.341161.34026
7392010.09.24 11:10modify331.001.341261.341141.34026
7402010.09.24 11:10modify331.001.341261.341121.34026
7412010.09.24 11:10modify331.001.341261.341101.34026
7422010.09.24 11:10modify331.001.341261.341081.34026
7432010.09.24 11:10modify331.001.341261.341061.34026
7442010.09.24 11:10modify331.001.341261.341041.34026
7452010.09.24 11:10modify331.001.341261.341021.34026
7462010.09.24 11:10modify331.001.341261.341001.34026
7472010.09.24 11:10modify331.001.341261.340981.34026
7482010.09.24 11:10modify331.001.341261.340961.34026
7492010.09.24 11:10modify331.001.341261.340941.34026
7502010.09.24 11:10modify331.001.341261.340931.34026
7512010.09.24 11:10modify331.001.341261.340921.34026
7522010.09.24 11:10modify331.001.341261.340911.34026
7532010.09.24 11:10modify331.001.341261.340901.34026
7542010.09.24 11:10modify331.001.341261.340891.34026
7552010.09.24 11:10modify331.001.341261.340881.34026
7562010.09.24 11:10modify331.001.341261.340871.34026
7572010.09.24 11:10modify331.001.341261.340861.34026
7582010.09.24 11:11modify331.001.341261.340851.34026
7592010.09.24 11:12s/l331.001.340851.340851.3402641.001002484.87
7602010.09.24 11:18buy341.001.342020.000001.34302
7612010.09.24 13:06modify341.001.342021.342031.34302
7622010.09.24 13:06modify341.001.342021.342041.34302
7632010.09.24 13:06modify341.001.342021.342051.34302
7642010.09.24 13:06modify341.001.342021.342061.34302
7652010.09.24 13:07s/l341.001.342061.342061.343024.001002488.87
7662010.09.24 13:12sell351.001.341200.000001.34020
7672010.09.24 13:21modify351.001.341201.341191.34020
7682010.09.24 13:21modify351.001.341201.341181.34020
7692010.09.24 13:21modify351.001.341201.341171.34020
7702010.09.24 13:21s/l351.001.341171.341171.340203.001002491.87
7712010.09.24 13:30sell361.001.340440.000001.33944
7722010.09.28 08:07modify361.001.340441.340431.33944
7732010.09.28 08:07modify361.001.340441.340421.33944
7742010.09.28 08:07modify361.001.340441.340401.33944
7752010.09.28 08:07modify361.001.340441.340381.33944
7762010.09.28 08:07modify361.001.340441.340361.33944
7772010.09.28 08:07modify361.001.340441.340341.33944
7782010.09.28 08:07modify361.001.340441.340331.33944
7792010.09.28 08:07modify361.001.340441.340311.33944
7802010.09.28 08:07modify361.001.340441.340291.33944
7812010.09.28 08:07modify361.001.340441.340271.33944
7822010.09.28 08:07modify361.001.340441.340251.33944
7832010.09.28 08:07modify361.001.340441.340241.33944
7842010.09.28 08:07modify361.001.340441.340221.33944
7852010.09.28 08:07modify361.001.340441.340201.33944
7862010.09.28 08:07modify361.001.340441.340181.33944
7872010.09.28 08:07modify361.001.340441.340171.33944
7882010.09.28 08:07modify361.001.340441.340151.33944
7892010.09.28 08:07modify361.001.340441.340131.33944
7902010.09.28 08:07modify361.001.340441.340121.33944
7912010.09.28 08:07modify361.001.340441.340101.33944
7922010.09.28 08:07modify361.001.340441.340081.33944
7932010.09.28 08:07modify361.001.340441.340061.33944
7942010.09.28 08:07modify361.001.340441.340031.33944
7952010.09.28 08:07modify361.001.340441.340011.33944
7962010.09.28 08:07modify361.001.340441.339991.33944
7972010.09.28 08:07modify361.001.340441.339961.33944
7982010.09.28 08:07t/p361.001.339441.339961.3394492.981002584.85
7992010.09.28 08:42buy371.001.339900.000001.34090
8002010.09.28 08:47modify371.001.339901.339911.34090
8012010.09.28 08:47modify371.001.339901.339921.34090
8022010.09.28 08:47modify371.001.339901.339941.34090
8032010.09.28 08:47modify371.001.339901.339961.34090
8042010.09.28 08:47modify371.001.339901.339971.34090
8052010.09.28 08:47modify371.001.339901.339991.34090
8062010.09.28 08:47modify371.001.339901.340001.34090
8072010.09.28 08:47modify371.001.339901.340021.34090
8082010.09.28 08:47modify371.001.339901.340041.34090
8092010.09.28 08:47modify371.001.339901.340051.34090
8102010.09.28 08:47modify371.001.339901.340071.34090
8112010.09.28 08:47modify371.001.339901.340091.34090
8122010.09.28 08:47modify371.001.339901.340101.34090
8132010.09.28 08:47modify371.001.339901.340121.34090
8142010.09.28 08:47modify371.001.339901.340131.34090
8152010.09.28 08:47modify371.001.339901.340141.34090
8162010.09.28 08:47modify371.001.339901.340161.34090
8172010.09.28 08:47modify371.001.339901.340171.34090
8182010.09.28 08:47modify371.001.339901.340191.34090
8192010.09.28 08:47modify371.001.339901.340211.34090
8202010.09.28 08:47modify371.001.339901.340221.34090
8212010.09.28 08:47modify371.001.339901.340241.34090
8222010.09.28 08:47modify371.001.339901.340261.34090
8232010.09.28 08:47modify371.001.339901.340271.34090
8242010.09.28 08:47modify371.001.339901.340291.34090
8252010.09.28 08:47modify371.001.339901.340301.34090
8262010.09.28 08:47modify371.001.339901.340321.34090
8272010.09.28 08:47modify371.001.339901.340341.34090
8282010.09.28 08:47modify371.001.339901.340351.34090
8292010.09.28 08:47modify371.001.339901.340371.34090
8302010.09.28 08:47modify371.001.339901.340381.34090
8312010.09.28 08:47t/p371.001.340901.340381.34090100.001002684.85
8322010.09.28 09:37buy381.001.342490.000001.34349
8332010.09.28 10:21modify381.001.342491.342501.34349
8342010.09.28 10:21modify381.001.342491.342511.34349
8352010.09.28 10:21modify381.001.342491.342521.34349
8362010.09.28 10:21modify381.001.342491.342531.34349
8372010.09.28 10:22modify381.001.342491.342541.34349
8382010.09.28 10:22modify381.001.342491.342551.34349
8392010.09.28 10:22modify381.001.342491.342561.34349
8402010.09.28 10:22modify381.001.342491.342571.34349
8412010.09.28 10:22modify381.001.342491.342581.34349
8422010.09.28 10:22modify381.001.342491.342591.34349
8432010.09.28 10:22modify381.001.342491.342601.34349
8442010.09.28 10:22modify381.001.342491.342611.34349
8452010.09.28 10:22modify381.001.342491.342621.34349
8462010.09.28 10:22modify381.001.342491.342631.34349
8472010.09.28 10:22modify381.001.342491.342641.34349
8482010.09.28 10:22modify381.001.342491.342651.34349
8492010.09.28 10:22modify381.001.342491.342661.34349
8502010.09.28 10:22modify381.001.342491.342671.34349
8512010.09.28 10:22modify381.001.342491.342681.34349
8522010.09.28 10:22modify381.001.342491.342691.34349
8532010.09.28 10:22modify381.001.342491.342701.34349
8542010.09.28 10:22modify381.001.342491.342711.34349
8552010.09.28 10:22modify381.001.342491.342721.34349
8562010.09.28 10:22modify381.001.342491.342731.34349
8572010.09.28 10:22modify381.001.342491.342741.34349
8582010.09.28 10:22modify381.001.342491.342751.34349
8592010.09.28 10:22modify381.001.342491.342761.34349
8602010.09.28 10:25modify381.001.342491.342771.34349
8612010.09.28 10:25modify381.001.342491.342781.34349
8622010.09.28 10:25modify381.001.342491.342791.34349
8632010.09.28 10:25modify381.001.342491.342811.34349
8642010.09.28 10:25modify381.001.342491.342821.34349
8652010.09.28 10:25modify381.001.342491.342831.34349
8662010.09.28 10:25modify381.001.342491.342851.34349
8672010.09.28 10:25modify381.001.342491.342861.34349
8682010.09.28 10:25modify381.001.342491.342871.34349
8692010.09.28 10:25modify381.001.342491.342891.34349
8702010.09.28 10:25modify381.001.342491.342901.34349
8712010.09.28 10:25modify381.001.342491.342911.34349
8722010.09.28 10:25modify381.001.342491.342921.34349
8732010.09.28 10:25modify381.001.342491.342941.34349
8742010.09.28 10:25modify381.001.342491.342951.34349
8752010.09.28 10:25modify381.001.342491.342961.34349
8762010.09.28 10:25modify381.001.342491.342981.34349
8772010.09.28 10:25t/p381.001.343491.342981.34349100.001002784.85
8782010.09.28 11:02buy391.001.349350.000001.35035
8792010.09.28 14:07modify391.001.349351.349361.35035
8802010.09.28 14:07modify391.001.349351.349381.35035
8812010.09.28 14:07modify391.001.349351.349411.35035
8822010.09.28 14:07modify391.001.349351.349431.35035
8832010.09.28 14:07modify391.001.349351.349451.35035
8842010.09.28 14:07modify391.001.349351.349471.35035
8852010.09.28 14:07modify391.001.349351.349501.35035
8862010.09.28 14:07modify391.001.349351.349521.35035
8872010.09.28 14:07modify391.001.349351.349541.35035
8882010.09.28 14:07modify391.001.349351.349561.35035
8892010.09.28 14:07modify391.001.349351.349591.35035
8902010.09.28 14:07modify391.001.349351.349611.35035
8912010.09.28 14:07modify391.001.349351.349631.35035
8922010.09.28 14:07modify391.001.349351.349651.35035
8932010.09.28 14:07modify391.001.349351.349671.35035
8942010.09.28 14:07modify391.001.349351.349691.35035
8952010.09.28 14:07modify391.001.349351.349711.35035
8962010.09.28 14:07modify391.001.349351.349731.35035
8972010.09.28 14:07modify391.001.349351.349761.35035
8982010.09.28 14:07modify391.001.349351.349781.35035
8992010.09.28 14:07modify391.001.349351.349801.35035
9002010.09.28 14:07modify391.001.349351.349821.35035
9012010.09.28 14:07modify391.001.349351.349841.35035
9022010.09.28 14:07t/p391.001.350351.349841.35035100.001002884.85
9032010.09.28 14:27sell401.001.348790.000001.34779
9042010.09.28 14:27modify401.001.348791.348761.34779
9052010.09.28 14:27modify401.001.348791.348731.34779
9062010.09.28 14:27modify401.001.348791.348691.34779
9072010.09.28 14:27modify401.001.348791.348661.34779
9082010.09.28 14:27modify401.001.348791.348631.34779
9092010.09.28 14:27modify401.001.348791.348591.34779
9102010.09.28 14:27modify401.001.348791.348561.34779
9112010.09.28 14:27modify401.001.348791.348531.34779
9122010.09.28 14:27modify401.001.348791.348491.34779
9132010.09.28 14:27modify401.001.348791.348461.34779
9142010.09.28 14:27modify401.001.348791.348431.34779
9152010.09.28 14:27modify401.001.348791.348391.34779
9162010.09.28 14:27modify401.001.348791.348361.34779
9172010.09.28 14:27modify401.001.348791.348321.34779
9182010.09.28 14:27t/p401.001.347791.348321.34779100.001002984.85
9192010.09.28 14:27sell411.001.347570.000001.34657
9202010.09.28 14:32modify411.001.347571.347551.34657
9212010.09.28 14:32modify411.001.347571.347531.34657
9222010.09.28 14:32modify411.001.347571.347521.34657
9232010.09.28 14:32modify411.001.347571.347501.34657
9242010.09.28 14:32modify411.001.347571.347481.34657
9252010.09.28 14:32modify411.001.347571.347461.34657
9262010.09.28 14:32modify411.001.347571.347451.34657
9272010.09.28 14:32modify411.001.347571.347431.34657
9282010.09.28 14:32modify411.001.347571.347411.34657
9292010.09.28 14:32modify411.001.347571.347401.34657
9302010.09.28 14:32modify411.001.347571.347381.34657
9312010.09.28 14:32modify411.001.347571.347361.34657
9322010.09.28 14:32modify411.001.347571.347341.34657
9332010.09.28 14:32modify411.001.347571.347331.34657
9342010.09.28 14:32modify411.001.347571.347311.34657
9352010.09.28 14:32modify411.001.347571.347291.34657
9362010.09.28 14:32modify411.001.347571.347271.34657
9372010.09.28 14:32modify411.001.347571.347261.34657
9382010.09.28 14:32modify411.001.347571.347241.34657
9392010.09.28 14:32modify411.001.347571.347221.34657
9402010.09.28 14:32modify411.001.347571.347211.34657
9412010.09.28 14:32modify411.001.347571.347191.34657
9422010.09.28 14:32modify411.001.347571.347171.34657
9432010.09.28 14:32modify411.001.347571.347151.34657
9442010.09.28 14:32modify411.001.347571.347141.34657
9452010.09.28 14:32modify411.001.347571.347121.34657
9462010.09.28 14:32modify411.001.347571.347101.34657
9472010.09.28 14:32modify411.001.347571.347091.34657
9482010.09.28 14:32t/p411.001.346571.347091.34657100.001003084.85
9492010.09.28 14:40sell421.001.346270.000001.34527
9502010.09.28 14:41modify421.001.346271.346261.34527
9512010.09.28 14:41modify421.001.346271.346241.34527
9522010.09.28 14:41modify421.001.346271.346221.34527
9532010.09.28 14:41modify421.001.346271.346211.34527
9542010.09.28 14:41modify421.001.346271.346191.34527
9552010.09.28 14:41modify421.001.346271.346181.34527
9562010.09.28 14:41modify421.001.346271.346161.34527
9572010.09.28 14:41modify421.001.346271.346151.34527
9582010.09.28 14:41modify421.001.346271.346131.34527
9592010.09.28 14:41modify421.001.346271.346111.34527
9602010.09.28 14:41modify421.001.346271.346101.34527
9612010.09.28 14:41modify421.001.346271.346081.34527
9622010.09.28 14:41modify421.001.346271.346071.34527
9632010.09.28 14:41modify421.001.346271.346051.34527
9642010.09.28 14:41modify421.001.346271.346041.34527
9652010.09.28 14:41modify421.001.346271.346021.34527
9662010.09.28 14:42modify421.001.346271.346011.34527
9672010.09.28 14:42modify421.001.346271.345991.34527
9682010.09.28 14:42modify421.001.346271.345971.34527
9692010.09.28 14:42modify421.001.346271.345961.34527
9702010.09.28 14:42modify421.001.346271.345941.34527
9712010.09.28 14:42modify421.001.346271.345921.34527
9722010.09.28 14:42modify421.001.346271.345901.34527
9732010.09.28 14:42modify421.001.346271.345881.34527
9742010.09.28 14:42modify421.001.346271.345861.34527
9752010.09.28 14:42modify421.001.346271.345841.34527
9762010.09.28 14:42modify421.001.346271.345821.34527
9772010.09.28 14:42modify421.001.346271.345801.34527
9782010.09.28 14:42modify421.001.346271.345781.34527
9792010.09.28 14:42t/p421.001.345271.345781.34527100.001003184.85
9802010.09.28 14:42sell431.001.345040.000001.34404
9812010.09.28 14:45modify431.001.345041.345021.34404
9822010.09.28 14:45modify431.001.345041.345011.34404
9832010.09.28 14:45modify431.001.345041.345001.34404
9842010.09.28 14:45modify431.001.345041.344991.34404
9852010.09.28 14:45modify431.001.345041.344981.34404
9862010.09.28 14:45modify431.001.345041.344971.34404
9872010.09.28 14:45modify431.001.345041.344961.34404
9882010.09.28 14:45modify431.001.345041.344951.34404
9892010.09.28 14:45modify431.001.345041.344941.34404
9902010.09.28 14:45modify431.001.345041.344931.34404
9912010.09.28 14:45modify431.001.345041.344921.34404
9922010.09.28 14:45modify431.001.345041.344911.34404
9932010.09.28 14:45modify431.001.345041.344901.34404
9942010.09.28 14:45modify431.001.345041.344891.34404
9952010.09.28 14:45modify431.001.345041.344881.34404
9962010.09.28 14:45modify431.001.345041.344871.34404
9972010.09.28 14:46modify431.001.345041.344861.34404
9982010.09.28 14:46s/l431.001.344861.344861.3440418.001003202.85
9992010.09.28 15:00sell441.001.345490.000001.34449
10002010.11.16 18:18modify441.001.345491.345471.34449
10012010.11.16 18:18modify441.001.345491.345371.34449
10022010.11.16 18:18modify441.001.345491.345361.34449
10032010.11.16 18:18modify441.001.345491.345331.34449
10042010.11.16 18:18modify441.001.345491.345311.34449
10052010.11.16 18:18modify441.001.345491.345281.34449
10062010.11.16 18:18s/l441.001.345281.345281.34449-150.991003051.86
10072010.11.16 18:25buy451.001.347030.000001.34803
10082010.11.16 18:29modify451.001.347031.347081.34803
10092010.11.16 18:29modify451.001.347031.347091.34803
10102010.11.16 18:29modify451.001.347031.347101.34803
10112010.11.16 18:29modify451.001.347031.347121.34803
10122010.11.16 18:30s/l451.001.347121.347121.348039.001003060.86
10132010.11.16 18:49buy461.001.348270.000001.34927
10142010.11.16 18:58modify461.001.348271.348291.34927
10152010.11.16 18:58modify461.001.348271.348321.34927
10162010.11.16 18:58modify461.001.348271.348351.34927
10172010.11.16 18:58modify461.001.348271.348371.34927
10182010.11.16 18:58modify461.001.348271.348401.34927
10192010.11.16 18:58modify461.001.348271.348421.34927
10202010.11.16 18:58modify461.001.348271.348451.34927
10212010.11.16 18:58modify461.001.348271.348481.34927
10222010.11.16 18:59modify461.001.348271.348501.34927
10232010.11.16 18:59modify461.001.348271.348531.34927
10242010.11.16 18:59modify461.001.348271.348571.34927
10252010.11.16 18:59modify461.001.348271.348601.34927
10262010.11.16 18:59modify461.001.348271.348621.34927
10272010.11.16 19:01s/l461.001.348621.348621.3492735.001003095.86
10282010.11.16 19:06sell471.001.348170.000001.34717
10292010.11.16 19:10modify471.001.348171.348151.34717
10302010.11.16 19:11s/l471.001.348151.348151.347172.001003097.86
10312010.11.16 19:14buy481.001.349240.000001.35024
10322010.11.17 01:49modify481.001.349241.349291.35024
10332010.11.17 01:49modify481.001.349241.349351.35024
10342010.11.17 01:49modify481.001.349241.349401.35024
10352010.11.17 01:49modify481.001.349241.349431.35024
10362010.11.17 01:49modify481.001.349241.349481.35024
10372010.11.17 01:49modify481.001.349241.349531.35024
10382010.11.17 01:49modify481.001.349241.349591.35024
10392010.11.17 01:49modify481.001.349241.349641.35024
10402010.11.17 01:50s/l481.001.349641.349641.3502441.461003139.32
10412010.11.17 01:55buy491.001.350390.000001.35139
10422010.11.17 02:15modify491.001.350391.350421.35139
10432010.11.17 02:15modify491.001.350391.350481.35139
10442010.11.17 02:16modify491.001.350391.350491.35139
10452010.11.17 02:16modify491.001.350391.350531.35139
10462010.11.17 02:16modify491.001.350391.350541.35139
10472010.11.17 02:16modify491.001.350391.350561.35139
10482010.11.17 02:16modify491.001.350391.350591.35139
10492010.11.17 02:16modify491.001.350391.350611.35139
10502010.11.17 02:16modify491.001.350391.350631.35139
10512010.11.17 02:16modify491.001.350391.350661.35139
10522010.11.17 02:16modify491.001.350391.350681.35139
10532010.11.17 02:19s/l491.001.350681.350681.3513929.001003168.32
10542010.11.17 02:30sell501.001.349980.000001.34898
10552010.11.17 05:26modify501.001.349981.349951.34898
10562010.11.17 05:26modify501.001.349981.349921.34898
10572010.11.17 05:26modify501.001.349981.349911.34898
10582010.11.17 05:26modify501.001.349981.349871.34898
10592010.11.17 05:26modify501.001.349981.349831.34898
10602010.11.17 05:26modify501.001.349981.349791.34898
10612010.11.17 05:28s/l501.001.349791.349791.3489819.001003187.32
10622010.11.17 05:44buy511.001.350070.000001.35107
10632010.11.17 05:52modify511.001.350071.350081.35107
10642010.11.17 05:52modify511.001.350071.350101.35107
10652010.11.17 05:52modify511.001.350071.350131.35107
10662010.11.17 05:53modify511.001.350071.350161.35107
10672010.11.17 05:53modify511.001.350071.350171.35107
10682010.11.17 05:53modify511.001.350071.350191.35107
10692010.11.17 05:53modify511.001.350071.350211.35107
10702010.11.17 05:53modify511.001.350071.350241.35107
10712010.11.17 05:53modify511.001.350071.350261.35107
10722010.11.17 05:57s/l511.001.350261.350261.3510719.001003206.32
10732010.11.17 06:09buy521.001.350970.000001.35197
10742010.11.17 09:17modify521.001.350971.350991.35197
10752010.11.17 09:17modify521.001.350971.351001.35197
10762010.11.17 09:17modify521.001.350971.351011.35197
10772010.11.17 09:19s/l521.001.351011.351011.351974.001003210.32
10782010.11.17 09:21buy531.001.351750.000001.35275
10792010.11.17 09:49modify531.001.351751.351761.35275
10802010.11.17 09:49modify531.001.351751.351791.35275
10812010.11.17 09:49modify531.001.351751.351821.35275
10822010.11.17 09:49modify531.001.351751.351851.35275
10832010.11.17 09:49modify531.001.351751.351861.35275
10842010.11.17 09:49modify531.001.351751.351901.35275
10852010.11.17 09:49modify531.001.351751.351931.35275
10862010.11.17 09:49modify531.001.351751.351961.35275
10872010.11.17 09:49modify531.001.351751.351991.35275
10882010.11.17 09:54modify531.001.351751.352001.35275
10892010.11.17 09:54modify531.001.351751.352011.35275
10902010.11.17 09:54modify531.001.351751.352021.35275
10912010.11.17 09:54modify531.001.351751.352031.35275
10922010.11.17 09:54modify531.001.351751.352041.35275
10932010.11.17 09:54modify531.001.351751.352051.35275
10942010.11.17 09:54modify531.001.351751.352071.35275
10952010.11.17 09:54modify531.001.351751.352081.35275
10962010.11.17 09:54s/l531.001.352081.352081.3527533.001003243.32
10972010.11.17 10:02sell541.001.351500.000001.35050
10982010.11.17 10:05modify541.001.351501.351461.35050
10992010.11.17 10:05modify541.001.351501.351401.35050
11002010.11.17 10:05modify541.001.351501.351341.35050
11012010.11.17 10:08modify541.001.351501.351291.35050
11022010.11.17 10:08modify541.001.351501.351231.35050
11032010.11.17 10:09modify541.001.351501.351151.35050
11042010.11.17 10:09modify541.001.351501.351061.35050
11052010.11.17 10:09modify541.001.351501.351041.35050
11062010.11.17 10:09modify541.001.351501.351021.35050
11072010.11.17 10:10s/l541.001.351021.351021.3505048.001003291.32
11082010.11.17 10:32buy551.001.351930.000001.35293
11092010.11.17 14:40modify551.001.351931.351941.35293
11102010.11.17 14:40modify551.001.351931.351961.35293
11112010.11.17 14:40modify551.001.351931.351981.35293
11122010.11.17 14:40modify551.001.351931.352001.35293
11132010.11.17 14:40modify551.001.351931.352021.35293
11142010.11.17 14:40modify551.001.351931.352041.35293
11152010.11.17 14:40modify551.001.351931.352061.35293
11162010.11.17 14:40modify551.001.351931.352081.35293
11172010.11.17 14:40modify551.001.351931.352101.35293
11182010.11.17 14:40modify551.001.351931.352121.35293
11192010.11.17 14:41s/l551.001.352121.352121.3529319.001003310.32
11202010.11.17 14:45sell561.001.351210.000001.35021
11212010.11.17 23:59close at stop561.001.355370.000001.35021-416.001002894.32