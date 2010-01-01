Strategy Tester Report
PriceAction_EA
MFGlobal-Demo2 (Build 226)
|Symbol
|EURUSDmfu (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2010.04.25 23:25 - 2010.11.17 23:55 (2010.01.01 - 2010.11.18)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MagicNumber=521; SignalMail=false;
EachTickMode=true;
Lots=1; Slippage=0; UseStopLoss=false;
StopLoss=0; UseTakeProfit=true;
TakeProfit=100; UseTrailingStop=true;
TrailingStop=50; MaxTrades=3;
|Bars in test
|37557
|Ticks modelled
|5859944
|Modelling quality
|87.10%
|Mismatched charts errors
|17
|Initial deposit
|1000000.00
|Total net profit
|2894.32
|Gross profit
|3463.82
|Gross loss
|-569.50
|Profit factor
|6.08
|Expected payoff
|51.68
|Absolute drawdown
|13050.19
|Maximal drawdown
|14881.14 (1.49%)
|Relative drawdown
|1.49% (14881.14)
|Total trades
|56
|Short positions (won %)
|27 (88.89%)
|Long positions (won %)
|29 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|53 (94.64%)
|Loss trades (% of total)
|3 (5.36%)
|Largest
|profit trade
|321.92
|loss trade
|-416.00
|Average
|profit trade
|65.36
|loss trade
|-189.83
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|24 (1760.46)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-416.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1760.46 (24)
|consecutive loss (count of losses)
|-416.00 (1)
|Average
|consecutive wins
|18
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2010.04.25 23:32
|buy
|1
|1.00
|1.33603
|0.00000
|1.33703
|2
|2010.04.26 00:06
|modify
|1
|1.00
|1.33603
|1.33605
|1.33703
|3
|2010.04.26 00:06
|modify
|1
|1.00
|1.33603
|1.33607
|1.33703
|4
|2010.04.26 00:07
|modify
|1
|1.00
|1.33603
|1.33609
|1.33703
|5
|2010.04.26 00:07
|modify
|1
|1.00
|1.33603
|1.33611
|1.33703
|6
|2010.04.26 00:07
|modify
|1
|1.00
|1.33603
|1.33613
|1.33703
|7
|2010.04.26 00:07
|modify
|1
|1.00
|1.33603
|1.33615
|1.33703
|8
|2010.04.26 00:08
|modify
|1
|1.00
|1.33603
|1.33616
|1.33703
|9
|2010.04.26 00:08
|modify
|1
|1.00
|1.33603
|1.33618
|1.33703
|10
|2010.04.26 00:08
|modify
|1
|1.00
|1.33603
|1.33620
|1.33703
|11
|2010.04.26 00:08
|modify
|1
|1.00
|1.33603
|1.33622
|1.33703
|12
|2010.04.26 00:11
|modify
|1
|1.00
|1.33603
|1.33626
|1.33703
|13
|2010.04.26 00:11
|modify
|1
|1.00
|1.33603
|1.33630
|1.33703
|14
|2010.04.26 00:11
|modify
|1
|1.00
|1.33603
|1.33634
|1.33703
|15
|2010.04.26 00:12
|modify
|1
|1.00
|1.33603
|1.33635
|1.33703
|16
|2010.04.26 00:12
|modify
|1
|1.00
|1.33603
|1.33638
|1.33703
|17
|2010.04.26 00:12
|modify
|1
|1.00
|1.33603
|1.33641
|1.33703
|18
|2010.04.26 00:12
|modify
|1
|1.00
|1.33603
|1.33644
|1.33703
|19
|2010.04.26 00:12
|modify
|1
|1.00
|1.33603
|1.33648
|1.33703
|20
|2010.04.26 00:12
|modify
|1
|1.00
|1.33603
|1.33651
|1.33703
|21
|2010.04.26 00:13
|modify
|1
|1.00
|1.33603
|1.33652
|1.33703
|22
|2010.04.26 00:13
|t/p
|1
|1.00
|1.33703
|1.33652
|1.33703
|101.46
|1000101.46
|23
|2010.04.26 00:28
|sell
|2
|1.00
|1.33687
|0.00000
|1.33587
|24
|2010.04.26 00:58
|modify
|2
|1.00
|1.33687
|1.33686
|1.33587
|25
|2010.04.26 00:58
|modify
|2
|1.00
|1.33687
|1.33683
|1.33587
|26
|2010.04.26 00:58
|modify
|2
|1.00
|1.33687
|1.33680
|1.33587
|27
|2010.04.26 00:58
|modify
|2
|1.00
|1.33687
|1.33677
|1.33587
|28
|2010.04.26 00:58
|modify
|2
|1.00
|1.33687
|1.33673
|1.33587
|29
|2010.04.26 00:58
|modify
|2
|1.00
|1.33687
|1.33670
|1.33587
|30
|2010.04.26 00:58
|modify
|2
|1.00
|1.33687
|1.33667
|1.33587
|31
|2010.04.26 01:02
|s/l
|2
|1.00
|1.33667
|1.33667
|1.33587
|20.00
|1000121.46
|32
|2010.04.26 01:12
|buy
|3
|1.00
|1.33696
|0.00000
|1.33796
|33
|2010.04.26 01:35
|modify
|3
|1.00
|1.33696
|1.33697
|1.33796
|34
|2010.04.26 01:35
|modify
|3
|1.00
|1.33696
|1.33699
|1.33796
|35
|2010.04.26 01:35
|modify
|3
|1.00
|1.33696
|1.33702
|1.33796
|36
|2010.04.26 01:35
|modify
|3
|1.00
|1.33696
|1.33704
|1.33796
|37
|2010.04.26 01:35
|modify
|3
|1.00
|1.33696
|1.33706
|1.33796
|38
|2010.04.26 01:35
|modify
|3
|1.00
|1.33696
|1.33709
|1.33796
|39
|2010.04.26 01:35
|modify
|3
|1.00
|1.33696
|1.33711
|1.33796
|40
|2010.04.26 01:35
|modify
|3
|1.00
|1.33696
|1.33713
|1.33796
|41
|2010.04.26 01:35
|modify
|3
|1.00
|1.33696
|1.33715
|1.33796
|42
|2010.04.26 01:35
|modify
|3
|1.00
|1.33696
|1.33718
|1.33796
|43
|2010.04.26 01:35
|modify
|3
|1.00
|1.33696
|1.33720
|1.33796
|44
|2010.04.26 01:36
|modify
|3
|1.00
|1.33696
|1.33722
|1.33796
|45
|2010.04.26 01:36
|modify
|3
|1.00
|1.33696
|1.33723
|1.33796
|46
|2010.04.26 01:36
|modify
|3
|1.00
|1.33696
|1.33725
|1.33796
|47
|2010.04.26 01:36
|modify
|3
|1.00
|1.33696
|1.33727
|1.33796
|48
|2010.04.26 01:36
|modify
|3
|1.00
|1.33696
|1.33729
|1.33796
|49
|2010.04.26 01:36
|modify
|3
|1.00
|1.33696
|1.33730
|1.33796
|50
|2010.04.26 01:36
|modify
|3
|1.00
|1.33696
|1.33732
|1.33796
|51
|2010.04.26 01:36
|modify
|3
|1.00
|1.33696
|1.33734
|1.33796
|52
|2010.04.26 01:36
|modify
|3
|1.00
|1.33696
|1.33736
|1.33796
|53
|2010.04.26 01:36
|modify
|3
|1.00
|1.33696
|1.33737
|1.33796
|54
|2010.04.26 01:36
|modify
|3
|1.00
|1.33696
|1.33739
|1.33796
|55
|2010.04.26 01:36
|modify
|3
|1.00
|1.33696
|1.33741
|1.33796
|56
|2010.04.26 01:36
|modify
|3
|1.00
|1.33696
|1.33743
|1.33796
|57
|2010.04.26 01:36
|modify
|3
|1.00
|1.33696
|1.33744
|1.33796
|58
|2010.04.26 01:36
|t/p
|3
|1.00
|1.33796
|1.33744
|1.33796
|100.00
|1000221.46
|59
|2010.04.26 02:12
|sell
|4
|1.00
|1.33866
|0.00000
|1.33766
|60
|2010.04.26 02:46
|modify
|4
|1.00
|1.33866
|1.33865
|1.33766
|61
|2010.04.26 02:46
|modify
|4
|1.00
|1.33866
|1.33864
|1.33766
|62
|2010.04.26 02:46
|modify
|4
|1.00
|1.33866
|1.33862
|1.33766
|63
|2010.04.26 02:46
|modify
|4
|1.00
|1.33866
|1.33861
|1.33766
|64
|2010.04.26 02:46
|modify
|4
|1.00
|1.33866
|1.33859
|1.33766
|65
|2010.04.26 02:46
|modify
|4
|1.00
|1.33866
|1.33858
|1.33766
|66
|2010.04.26 02:46
|modify
|4
|1.00
|1.33866
|1.33856
|1.33766
|67
|2010.04.26 02:46
|modify
|4
|1.00
|1.33866
|1.33855
|1.33766
|68
|2010.04.26 02:46
|modify
|4
|1.00
|1.33866
|1.33853
|1.33766
|69
|2010.04.26 02:46
|modify
|4
|1.00
|1.33866
|1.33852
|1.33766
|70
|2010.04.26 02:46
|modify
|4
|1.00
|1.33866
|1.33850
|1.33766
|71
|2010.04.26 02:46
|modify
|4
|1.00
|1.33866
|1.33849
|1.33766
|72
|2010.04.26 02:46
|modify
|4
|1.00
|1.33866
|1.33847
|1.33766
|73
|2010.04.26 02:47
|modify
|4
|1.00
|1.33866
|1.33845
|1.33766
|74
|2010.04.26 02:47
|modify
|4
|1.00
|1.33866
|1.33843
|1.33766
|75
|2010.04.26 02:47
|modify
|4
|1.00
|1.33866
|1.33841
|1.33766
|76
|2010.04.26 02:47
|modify
|4
|1.00
|1.33866
|1.33839
|1.33766
|77
|2010.04.26 02:47
|modify
|4
|1.00
|1.33866
|1.33837
|1.33766
|78
|2010.04.26 02:47
|modify
|4
|1.00
|1.33866
|1.33835
|1.33766
|79
|2010.04.26 02:47
|modify
|4
|1.00
|1.33866
|1.33833
|1.33766
|80
|2010.04.26 02:47
|modify
|4
|1.00
|1.33866
|1.33831
|1.33766
|81
|2010.04.26 02:47
|modify
|4
|1.00
|1.33866
|1.33829
|1.33766
|82
|2010.04.26 02:47
|modify
|4
|1.00
|1.33866
|1.33827
|1.33766
|83
|2010.04.26 02:47
|modify
|4
|1.00
|1.33866
|1.33825
|1.33766
|84
|2010.04.26 02:47
|modify
|4
|1.00
|1.33866
|1.33823
|1.33766
|85
|2010.04.26 02:47
|modify
|4
|1.00
|1.33866
|1.33821
|1.33766
|86
|2010.04.26 02:50
|s/l
|4
|1.00
|1.33821
|1.33821
|1.33766
|45.00
|1000266.46
|87
|2010.04.26 03:07
|sell
|5
|1.00
|1.33772
|0.00000
|1.33672
|88
|2010.04.26 03:27
|modify
|5
|1.00
|1.33772
|1.33771
|1.33672
|89
|2010.04.26 03:27
|modify
|5
|1.00
|1.33772
|1.33768
|1.33672
|90
|2010.04.26 03:27
|modify
|5
|1.00
|1.33772
|1.33765
|1.33672
|91
|2010.04.26 03:38
|modify
|5
|1.00
|1.33772
|1.33762
|1.33672
|92
|2010.04.26 03:38
|modify
|5
|1.00
|1.33772
|1.33759
|1.33672
|93
|2010.04.26 03:38
|modify
|5
|1.00
|1.33772
|1.33756
|1.33672
|94
|2010.04.26 03:52
|s/l
|5
|1.00
|1.33756
|1.33756
|1.33672
|16.00
|1000282.46
|95
|2010.04.26 03:56
|buy
|6
|1.00
|1.33768
|0.00000
|1.33868
|96
|2010.04.26 08:00
|modify
|6
|1.00
|1.33768
|1.33770
|1.33868
|97
|2010.04.26 08:00
|modify
|6
|1.00
|1.33768
|1.33772
|1.33868
|98
|2010.04.26 08:00
|modify
|6
|1.00
|1.33768
|1.33775
|1.33868
|99
|2010.04.26 08:00
|modify
|6
|1.00
|1.33768
|1.33778
|1.33868
|100
|2010.04.26 08:00
|modify
|6
|1.00
|1.33768
|1.33781
|1.33868
|101
|2010.04.26 08:00
|modify
|6
|1.00
|1.33768
|1.33784
|1.33868
|102
|2010.04.26 08:00
|modify
|6
|1.00
|1.33768
|1.33787
|1.33868
|103
|2010.04.26 08:00
|modify
|6
|1.00
|1.33768
|1.33790
|1.33868
|104
|2010.04.26 08:00
|modify
|6
|1.00
|1.33768
|1.33793
|1.33868
|105
|2010.04.26 08:00
|modify
|6
|1.00
|1.33768
|1.33795
|1.33868
|106
|2010.04.26 08:00
|modify
|6
|1.00
|1.33768
|1.33798
|1.33868
|107
|2010.04.26 08:00
|modify
|6
|1.00
|1.33768
|1.33801
|1.33868
|108
|2010.04.26 08:00
|modify
|6
|1.00
|1.33768
|1.33804
|1.33868
|109
|2010.04.26 08:01
|modify
|6
|1.00
|1.33768
|1.33805
|1.33868
|110
|2010.04.26 08:01
|modify
|6
|1.00
|1.33768
|1.33806
|1.33868
|111
|2010.04.26 08:01
|modify
|6
|1.00
|1.33768
|1.33807
|1.33868
|112
|2010.04.26 08:01
|modify
|6
|1.00
|1.33768
|1.33808
|1.33868
|113
|2010.04.26 08:01
|modify
|6
|1.00
|1.33768
|1.33809
|1.33868
|114
|2010.04.26 08:01
|modify
|6
|1.00
|1.33768
|1.33810
|1.33868
|115
|2010.04.26 08:01
|modify
|6
|1.00
|1.33768
|1.33811
|1.33868
|116
|2010.04.26 08:01
|modify
|6
|1.00
|1.33768
|1.33812
|1.33868
|117
|2010.04.26 08:01
|modify
|6
|1.00
|1.33768
|1.33813
|1.33868
|118
|2010.04.26 08:01
|modify
|6
|1.00
|1.33768
|1.33814
|1.33868
|119
|2010.04.26 08:01
|modify
|6
|1.00
|1.33768
|1.33815
|1.33868
|120
|2010.04.26 08:02
|s/l
|6
|1.00
|1.33815
|1.33815
|1.33868
|47.00
|1000329.46
|121
|2010.04.26 08:22
|buy
|7
|1.00
|1.33827
|0.00000
|1.33927
|122
|2010.04.26 08:32
|modify
|7
|1.00
|1.33827
|1.33828
|1.33927
|123
|2010.04.26 08:32
|modify
|7
|1.00
|1.33827
|1.33829
|1.33927
|124
|2010.04.26 08:32
|modify
|7
|1.00
|1.33827
|1.33830
|1.33927
|125
|2010.04.26 08:32
|modify
|7
|1.00
|1.33827
|1.33831
|1.33927
|126
|2010.04.26 08:32
|modify
|7
|1.00
|1.33827
|1.33832
|1.33927
|127
|2010.04.26 08:32
|modify
|7
|1.00
|1.33827
|1.33833
|1.33927
|128
|2010.04.26 08:32
|modify
|7
|1.00
|1.33827
|1.33834
|1.33927
|129
|2010.04.26 08:32
|modify
|7
|1.00
|1.33827
|1.33835
|1.33927
|130
|2010.04.26 08:39
|s/l
|7
|1.00
|1.33835
|1.33835
|1.33927
|8.00
|1000337.46
|131
|2010.04.26 08:55
|sell
|8
|1.00
|1.33756
|0.00000
|1.33656
|132
|2010.04.26 08:57
|modify
|8
|1.00
|1.33756
|1.33755
|1.33656
|133
|2010.04.26 08:57
|modify
|8
|1.00
|1.33756
|1.33751
|1.33656
|134
|2010.04.26 08:57
|modify
|8
|1.00
|1.33756
|1.33748
|1.33656
|135
|2010.04.26 08:57
|modify
|8
|1.00
|1.33756
|1.33744
|1.33656
|136
|2010.04.26 08:57
|modify
|8
|1.00
|1.33756
|1.33741
|1.33656
|137
|2010.04.26 08:57
|modify
|8
|1.00
|1.33756
|1.33737
|1.33656
|138
|2010.04.26 08:57
|modify
|8
|1.00
|1.33756
|1.33734
|1.33656
|139
|2010.04.26 08:57
|modify
|8
|1.00
|1.33756
|1.33730
|1.33656
|140
|2010.04.26 08:57
|modify
|8
|1.00
|1.33756
|1.33727
|1.33656
|141
|2010.04.26 08:57
|modify
|8
|1.00
|1.33756
|1.33723
|1.33656
|142
|2010.04.26 08:57
|modify
|8
|1.00
|1.33756
|1.33722
|1.33656
|143
|2010.04.26 08:58
|modify
|8
|1.00
|1.33756
|1.33718
|1.33656
|144
|2010.04.26 08:58
|modify
|8
|1.00
|1.33756
|1.33714
|1.33656
|145
|2010.04.26 08:58
|modify
|8
|1.00
|1.33756
|1.33709
|1.33656
|146
|2010.04.26 08:58
|t/p
|8
|1.00
|1.33656
|1.33709
|1.33656
|100.00
|1000437.46
|147
|2010.04.26 08:58
|sell
|9
|1.00
|1.33633
|0.00000
|1.33533
|148
|2010.04.26 09:02
|modify
|9
|1.00
|1.33633
|1.33631
|1.33533
|149
|2010.04.26 09:02
|modify
|9
|1.00
|1.33633
|1.33629
|1.33533
|150
|2010.04.26 09:02
|modify
|9
|1.00
|1.33633
|1.33628
|1.33533
|151
|2010.04.26 09:02
|modify
|9
|1.00
|1.33633
|1.33626
|1.33533
|152
|2010.04.26 09:02
|modify
|9
|1.00
|1.33633
|1.33624
|1.33533
|153
|2010.04.26 09:03
|modify
|9
|1.00
|1.33633
|1.33622
|1.33533
|154
|2010.04.26 09:03
|modify
|9
|1.00
|1.33633
|1.33620
|1.33533
|155
|2010.04.26 09:03
|modify
|9
|1.00
|1.33633
|1.33618
|1.33533
|156
|2010.04.26 09:03
|modify
|9
|1.00
|1.33633
|1.33616
|1.33533
|157
|2010.04.26 09:03
|modify
|9
|1.00
|1.33633
|1.33613
|1.33533
|158
|2010.04.26 09:03
|modify
|9
|1.00
|1.33633
|1.33611
|1.33533
|159
|2010.04.26 09:03
|modify
|9
|1.00
|1.33633
|1.33609
|1.33533
|160
|2010.04.26 09:03
|modify
|9
|1.00
|1.33633
|1.33607
|1.33533
|161
|2010.04.26 09:03
|modify
|9
|1.00
|1.33633
|1.33605
|1.33533
|162
|2010.04.26 09:03
|modify
|9
|1.00
|1.33633
|1.33603
|1.33533
|163
|2010.04.26 09:03
|modify
|9
|1.00
|1.33633
|1.33600
|1.33533
|164
|2010.04.26 09:03
|modify
|9
|1.00
|1.33633
|1.33598
|1.33533
|165
|2010.04.26 09:03
|modify
|9
|1.00
|1.33633
|1.33596
|1.33533
|166
|2010.04.26 09:03
|modify
|9
|1.00
|1.33633
|1.33594
|1.33533
|167
|2010.04.26 09:03
|modify
|9
|1.00
|1.33633
|1.33592
|1.33533
|168
|2010.04.26 09:03
|modify
|9
|1.00
|1.33633
|1.33590
|1.33533
|169
|2010.04.26 09:03
|modify
|9
|1.00
|1.33633
|1.33587
|1.33533
|170
|2010.04.26 09:03
|modify
|9
|1.00
|1.33633
|1.33585
|1.33533
|171
|2010.04.26 09:03
|t/p
|9
|1.00
|1.33533
|1.33585
|1.33533
|100.00
|1000537.46
|172
|2010.04.26 09:15
|sell
|10
|1.00
|1.33419
|0.00000
|1.33319
|173
|2010.04.26 09:17
|modify
|10
|1.00
|1.33419
|1.33418
|1.33319
|174
|2010.04.26 09:18
|modify
|10
|1.00
|1.33419
|1.33416
|1.33319
|175
|2010.04.26 09:18
|modify
|10
|1.00
|1.33419
|1.33413
|1.33319
|176
|2010.04.26 09:18
|modify
|10
|1.00
|1.33419
|1.33411
|1.33319
|177
|2010.04.26 09:18
|modify
|10
|1.00
|1.33419
|1.33409
|1.33319
|178
|2010.04.26 09:18
|modify
|10
|1.00
|1.33419
|1.33407
|1.33319
|179
|2010.04.26 09:18
|modify
|10
|1.00
|1.33419
|1.33404
|1.33319
|180
|2010.04.26 09:18
|modify
|10
|1.00
|1.33419
|1.33402
|1.33319
|181
|2010.04.26 09:18
|modify
|10
|1.00
|1.33419
|1.33400
|1.33319
|182
|2010.04.26 09:18
|modify
|10
|1.00
|1.33419
|1.33398
|1.33319
|183
|2010.04.26 09:18
|modify
|10
|1.00
|1.33419
|1.33395
|1.33319
|184
|2010.04.26 09:18
|modify
|10
|1.00
|1.33419
|1.33393
|1.33319
|185
|2010.04.26 09:18
|modify
|10
|1.00
|1.33419
|1.33391
|1.33319
|186
|2010.04.26 09:18
|modify
|10
|1.00
|1.33419
|1.33389
|1.33319
|187
|2010.04.26 09:18
|modify
|10
|1.00
|1.33419
|1.33386
|1.33319
|188
|2010.04.26 09:18
|modify
|10
|1.00
|1.33419
|1.33384
|1.33319
|189
|2010.04.26 09:18
|modify
|10
|1.00
|1.33419
|1.33382
|1.33319
|190
|2010.04.26 09:18
|modify
|10
|1.00
|1.33419
|1.33380
|1.33319
|191
|2010.04.26 09:18
|modify
|10
|1.00
|1.33419
|1.33377
|1.33319
|192
|2010.04.26 09:18
|modify
|10
|1.00
|1.33419
|1.33375
|1.33319
|193
|2010.04.26 09:18
|modify
|10
|1.00
|1.33419
|1.33373
|1.33319
|194
|2010.04.26 09:20
|modify
|10
|1.00
|1.33419
|1.33372
|1.33319
|195
|2010.04.26 09:20
|modify
|10
|1.00
|1.33419
|1.33371
|1.33319
|196
|2010.04.26 09:20
|modify
|10
|1.00
|1.33419
|1.33370
|1.33319
|197
|2010.04.26 09:20
|t/p
|10
|1.00
|1.33319
|1.33370
|1.33319
|100.00
|1000637.46
|198
|2010.04.26 09:27
|sell
|11
|1.00
|1.33285
|0.00000
|1.33185
|199
|2010.04.26 10:05
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33283
|1.33185
|200
|2010.04.26 10:05
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33282
|1.33185
|201
|2010.04.26 10:05
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33280
|1.33185
|202
|2010.04.26 10:05
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33279
|1.33185
|203
|2010.04.26 10:05
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33277
|1.33185
|204
|2010.04.26 10:05
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33276
|1.33185
|205
|2010.04.26 10:05
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33274
|1.33185
|206
|2010.04.26 10:05
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33273
|1.33185
|207
|2010.04.26 10:05
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33271
|1.33185
|208
|2010.04.26 10:05
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33270
|1.33185
|209
|2010.04.26 10:06
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33268
|1.33185
|210
|2010.04.26 10:06
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33267
|1.33185
|211
|2010.04.26 10:06
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33265
|1.33185
|212
|2010.04.26 10:06
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33264
|1.33185
|213
|2010.04.26 10:06
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33262
|1.33185
|214
|2010.04.26 10:06
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33261
|1.33185
|215
|2010.04.26 10:06
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33260
|1.33185
|216
|2010.04.26 10:06
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33258
|1.33185
|217
|2010.04.26 10:06
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33257
|1.33185
|218
|2010.04.26 10:06
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33255
|1.33185
|219
|2010.04.26 10:06
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33254
|1.33185
|220
|2010.04.26 10:06
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33252
|1.33185
|221
|2010.04.26 10:06
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33251
|1.33185
|222
|2010.04.26 10:06
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33249
|1.33185
|223
|2010.04.26 10:06
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33248
|1.33185
|224
|2010.04.26 10:06
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33247
|1.33185
|225
|2010.04.26 10:06
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33245
|1.33185
|226
|2010.04.26 10:06
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33244
|1.33185
|227
|2010.04.26 10:06
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33242
|1.33185
|228
|2010.04.26 10:06
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33241
|1.33185
|229
|2010.04.26 10:06
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33239
|1.33185
|230
|2010.04.26 10:06
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33238
|1.33185
|231
|2010.04.26 10:07
|modify
|11
|1.00
|1.33285
|1.33236
|1.33185
|232
|2010.04.26 10:07
|t/p
|11
|1.00
|1.33185
|1.33236
|1.33185
|100.00
|1000737.46
|233
|2010.04.26 10:07
|sell
|12
|1.00
|1.33162
|0.00000
|1.33062
|234
|2010.04.26 10:13
|modify
|12
|1.00
|1.33162
|1.33160
|1.33062
|235
|2010.04.26 10:13
|modify
|12
|1.00
|1.33162
|1.33158
|1.33062
|236
|2010.04.26 10:13
|modify
|12
|1.00
|1.33162
|1.33156
|1.33062
|237
|2010.04.26 10:13
|modify
|12
|1.00
|1.33162
|1.33154
|1.33062
|238
|2010.04.26 10:13
|modify
|12
|1.00
|1.33162
|1.33152
|1.33062
|239
|2010.04.26 10:13
|modify
|12
|1.00
|1.33162
|1.33150
|1.33062
|240
|2010.04.26 10:15
|modify
|12
|1.00
|1.33162
|1.33148
|1.33062
|241
|2010.04.26 10:15
|modify
|12
|1.00
|1.33162
|1.33145
|1.33062
|242
|2010.04.26 10:15
|modify
|12
|1.00
|1.33162
|1.33143
|1.33062
|243
|2010.04.26 10:15
|modify
|12
|1.00
|1.33162
|1.33140
|1.33062
|244
|2010.04.26 10:15
|modify
|12
|1.00
|1.33162
|1.33137
|1.33062
|245
|2010.04.26 10:15
|modify
|12
|1.00
|1.33162
|1.33134
|1.33062
|246
|2010.04.26 10:15
|modify
|12
|1.00
|1.33162
|1.33131
|1.33062
|247
|2010.04.26 10:15
|modify
|12
|1.00
|1.33162
|1.33129
|1.33062
|248
|2010.04.26 10:15
|modify
|12
|1.00
|1.33162
|1.33126
|1.33062
|249
|2010.04.26 10:15
|modify
|12
|1.00
|1.33162
|1.33123
|1.33062
|250
|2010.04.26 10:15
|modify
|12
|1.00
|1.33162
|1.33120
|1.33062
|251
|2010.04.26 10:15
|modify
|12
|1.00
|1.33162
|1.33117
|1.33062
|252
|2010.04.26 10:15
|modify
|12
|1.00
|1.33162
|1.33115
|1.33062
|253
|2010.04.26 10:15
|t/p
|12
|1.00
|1.33062
|1.33115
|1.33062
|100.00
|1000837.46
|254
|2010.04.26 10:27
|sell
|13
|1.00
|1.32999
|0.00000
|1.32899
|255
|2010.04.26 10:33
|modify
|13
|1.00
|1.32999
|1.32996
|1.32899
|256
|2010.04.26 10:33
|modify
|13
|1.00
|1.32999
|1.32994
|1.32899
|257
|2010.04.26 10:33
|modify
|13
|1.00
|1.32999
|1.32992
|1.32899
|258
|2010.04.26 10:33
|modify
|13
|1.00
|1.32999
|1.32990
|1.32899
|259
|2010.04.26 10:33
|modify
|13
|1.00
|1.32999
|1.32987
|1.32899
|260
|2010.04.26 10:33
|modify
|13
|1.00
|1.32999
|1.32985
|1.32899
|261
|2010.04.26 10:33
|modify
|13
|1.00
|1.32999
|1.32983
|1.32899
|262
|2010.04.26 10:33
|modify
|13
|1.00
|1.32999
|1.32981
|1.32899
|263
|2010.04.26 10:33
|modify
|13
|1.00
|1.32999
|1.32978
|1.32899
|264
|2010.04.26 10:33
|modify
|13
|1.00
|1.32999
|1.32976
|1.32899
|265
|2010.04.26 10:34
|s/l
|13
|1.00
|1.32976
|1.32976
|1.32899
|23.00
|1000860.46
|266
|2010.04.26 10:42
|buy
|14
|1.00
|1.33063
|0.00000
|1.33163
|267
|2010.04.26 11:12
|modify
|14
|1.00
|1.33063
|1.33064
|1.33163
|268
|2010.04.26 11:12
|modify
|14
|1.00
|1.33063
|1.33067
|1.33163
|269
|2010.04.26 11:12
|modify
|14
|1.00
|1.33063
|1.33069
|1.33163
|270
|2010.04.26 11:12
|modify
|14
|1.00
|1.33063
|1.33072
|1.33163
|271
|2010.04.26 11:12
|modify
|14
|1.00
|1.33063
|1.33075
|1.33163
|272
|2010.04.26 11:12
|modify
|14
|1.00
|1.33063
|1.33078
|1.33163
|273
|2010.04.26 11:12
|modify
|14
|1.00
|1.33063
|1.33081
|1.33163
|274
|2010.04.26 11:12
|modify
|14
|1.00
|1.33063
|1.33084
|1.33163
|275
|2010.04.26 11:12
|modify
|14
|1.00
|1.33063
|1.33087
|1.33163
|276
|2010.04.26 11:12
|modify
|14
|1.00
|1.33063
|1.33089
|1.33163
|277
|2010.04.26 11:12
|modify
|14
|1.00
|1.33063
|1.33092
|1.33163
|278
|2010.04.26 11:12
|modify
|14
|1.00
|1.33063
|1.33095
|1.33163
|279
|2010.04.26 11:12
|modify
|14
|1.00
|1.33063
|1.33098
|1.33163
|280
|2010.04.26 11:12
|modify
|14
|1.00
|1.33063
|1.33101
|1.33163
|281
|2010.04.26 11:12
|modify
|14
|1.00
|1.33063
|1.33104
|1.33163
|282
|2010.04.26 11:12
|modify
|14
|1.00
|1.33063
|1.33107
|1.33163
|283
|2010.04.26 11:12
|modify
|14
|1.00
|1.33063
|1.33109
|1.33163
|284
|2010.04.26 11:12
|modify
|14
|1.00
|1.33063
|1.33112
|1.33163
|285
|2010.04.26 11:12
|t/p
|14
|1.00
|1.33163
|1.33112
|1.33163
|100.00
|1000960.46
|286
|2010.04.26 11:12
|buy
|15
|1.00
|1.33187
|0.00000
|1.33287
|287
|2010.04.26 11:17
|modify
|15
|1.00
|1.33187
|1.33188
|1.33287
|288
|2010.04.26 11:17
|modify
|15
|1.00
|1.33187
|1.33190
|1.33287
|289
|2010.04.26 11:17
|modify
|15
|1.00
|1.33187
|1.33192
|1.33287
|290
|2010.04.26 11:17
|modify
|15
|1.00
|1.33187
|1.33194
|1.33287
|291
|2010.04.26 11:17
|modify
|15
|1.00
|1.33187
|1.33196
|1.33287
|292
|2010.04.26 11:17
|modify
|15
|1.00
|1.33187
|1.33197
|1.33287
|293
|2010.04.26 11:17
|modify
|15
|1.00
|1.33187
|1.33199
|1.33287
|294
|2010.04.26 11:17
|modify
|15
|1.00
|1.33187
|1.33201
|1.33287
|295
|2010.04.26 11:17
|modify
|15
|1.00
|1.33187
|1.33203
|1.33287
|296
|2010.04.26 11:17
|modify
|15
|1.00
|1.33187
|1.33205
|1.33287
|297
|2010.04.26 11:17
|modify
|15
|1.00
|1.33187
|1.33207
|1.33287
|298
|2010.04.26 11:17
|modify
|15
|1.00
|1.33187
|1.33209
|1.33287
|299
|2010.04.26 11:17
|modify
|15
|1.00
|1.33187
|1.33211
|1.33287
|300
|2010.04.26 11:17
|modify
|15
|1.00
|1.33187
|1.33213
|1.33287
|301
|2010.04.26 11:17
|modify
|15
|1.00
|1.33187
|1.33215
|1.33287
|302
|2010.04.26 11:17
|modify
|15
|1.00
|1.33187
|1.33217
|1.33287
|303
|2010.04.26 11:17
|modify
|15
|1.00
|1.33187
|1.33219
|1.33287
|304
|2010.04.26 11:17
|modify
|15
|1.00
|1.33187
|1.33221
|1.33287
|305
|2010.04.26 11:17
|modify
|15
|1.00
|1.33187
|1.33223
|1.33287
|306
|2010.04.26 11:17
|modify
|15
|1.00
|1.33187
|1.33224
|1.33287
|307
|2010.04.26 11:17
|modify
|15
|1.00
|1.33187
|1.33226
|1.33287
|308
|2010.04.26 11:17
|modify
|15
|1.00
|1.33187
|1.33228
|1.33287
|309
|2010.04.26 11:17
|modify
|15
|1.00
|1.33187
|1.33230
|1.33287
|310
|2010.04.26 11:17
|modify
|15
|1.00
|1.33187
|1.33232
|1.33287
|311
|2010.04.26 11:17
|modify
|15
|1.00
|1.33187
|1.33234
|1.33287
|312
|2010.04.26 11:17
|modify
|15
|1.00
|1.33187
|1.33236
|1.33287
|313
|2010.04.26 11:17
|t/p
|15
|1.00
|1.33287
|1.33236
|1.33287
|100.00
|1001060.46
|314
|2010.04.26 11:40
|sell
|16
|1.00
|1.33272
|0.00000
|1.33172
|315
|2010.04.26 11:48
|modify
|16
|1.00
|1.33272
|1.33271
|1.33172
|316
|2010.04.26 11:48
|modify
|16
|1.00
|1.33272
|1.33269
|1.33172
|317
|2010.04.26 11:48
|modify
|16
|1.00
|1.33272
|1.33268
|1.33172
|318
|2010.04.26 11:48
|modify
|16
|1.00
|1.33272
|1.33266
|1.33172
|319
|2010.04.26 11:48
|modify
|16
|1.00
|1.33272
|1.33265
|1.33172
|320
|2010.04.26 11:50
|modify
|16
|1.00
|1.33272
|1.33264
|1.33172
|321
|2010.04.26 11:50
|modify
|16
|1.00
|1.33272
|1.33263
|1.33172
|322
|2010.04.26 11:50
|modify
|16
|1.00
|1.33272
|1.33262
|1.33172
|323
|2010.04.26 11:50
|modify
|16
|1.00
|1.33272
|1.33261
|1.33172
|324
|2010.04.26 11:51
|modify
|16
|1.00
|1.33272
|1.33259
|1.33172
|325
|2010.04.26 11:51
|modify
|16
|1.00
|1.33272
|1.33257
|1.33172
|326
|2010.04.26 11:51
|modify
|16
|1.00
|1.33272
|1.33256
|1.33172
|327
|2010.04.26 11:51
|modify
|16
|1.00
|1.33272
|1.33254
|1.33172
|328
|2010.04.26 11:51
|modify
|16
|1.00
|1.33272
|1.33253
|1.33172
|329
|2010.04.26 11:51
|modify
|16
|1.00
|1.33272
|1.33251
|1.33172
|330
|2010.04.26 11:52
|modify
|16
|1.00
|1.33272
|1.33249
|1.33172
|331
|2010.04.26 11:52
|modify
|16
|1.00
|1.33272
|1.33247
|1.33172
|332
|2010.04.26 11:52
|modify
|16
|1.00
|1.33272
|1.33246
|1.33172
|333
|2010.04.26 11:52
|modify
|16
|1.00
|1.33272
|1.33244
|1.33172
|334
|2010.04.26 11:52
|modify
|16
|1.00
|1.33272
|1.33242
|1.33172
|335
|2010.04.26 11:52
|modify
|16
|1.00
|1.33272
|1.33240
|1.33172
|336
|2010.04.26 11:52
|modify
|16
|1.00
|1.33272
|1.33239
|1.33172
|337
|2010.04.26 11:52
|modify
|16
|1.00
|1.33272
|1.33237
|1.33172
|338
|2010.04.26 11:52
|modify
|16
|1.00
|1.33272
|1.33235
|1.33172
|339
|2010.04.26 11:52
|modify
|16
|1.00
|1.33272
|1.33234
|1.33172
|340
|2010.04.26 11:52
|modify
|16
|1.00
|1.33272
|1.33232
|1.33172
|341
|2010.04.26 11:53
|modify
|16
|1.00
|1.33272
|1.33230
|1.33172
|342
|2010.04.26 11:53
|modify
|16
|1.00
|1.33272
|1.33228
|1.33172
|343
|2010.04.26 11:53
|modify
|16
|1.00
|1.33272
|1.33226
|1.33172
|344
|2010.04.26 11:53
|modify
|16
|1.00
|1.33272
|1.33224
|1.33172
|345
|2010.04.26 11:53
|t/p
|16
|1.00
|1.33172
|1.33224
|1.33172
|100.00
|1001160.46
|346
|2010.04.26 12:02
|buy
|17
|1.00
|1.33224
|0.00000
|1.33324
|347
|2010.04.26 12:41
|modify
|17
|1.00
|1.33224
|1.33229
|1.33324
|348
|2010.04.26 12:42
|modify
|17
|1.00
|1.33224
|1.33231
|1.33324
|349
|2010.04.26 12:42
|modify
|17
|1.00
|1.33224
|1.33235
|1.33324
|350
|2010.04.26 12:42
|modify
|17
|1.00
|1.33224
|1.33239
|1.33324
|351
|2010.04.26 12:42
|modify
|17
|1.00
|1.33224
|1.33242
|1.33324
|352
|2010.04.26 12:42
|modify
|17
|1.00
|1.33224
|1.33246
|1.33324
|353
|2010.04.26 12:42
|modify
|17
|1.00
|1.33224
|1.33250
|1.33324
|354
|2010.04.26 12:42
|modify
|17
|1.00
|1.33224
|1.33253
|1.33324
|355
|2010.04.26 12:42
|modify
|17
|1.00
|1.33224
|1.33257
|1.33324
|356
|2010.04.26 12:43
|modify
|17
|1.00
|1.33224
|1.33259
|1.33324
|357
|2010.04.26 12:43
|modify
|17
|1.00
|1.33224
|1.33262
|1.33324
|358
|2010.04.26 12:43
|modify
|17
|1.00
|1.33224
|1.33266
|1.33324
|359
|2010.04.26 12:43
|modify
|17
|1.00
|1.33224
|1.33270
|1.33324
|360
|2010.04.26 12:43
|modify
|17
|1.00
|1.33224
|1.33273
|1.33324
|361
|2010.04.26 12:43
|t/p
|17
|1.00
|1.33324
|1.33273
|1.33324
|100.00
|1001260.46
|362
|2010.04.26 12:43
|buy
|18
|1.00
|1.33349
|0.00000
|1.33449
|363
|2010.04.26 13:38
|modify
|18
|1.00
|1.33349
|1.33350
|1.33449
|364
|2010.04.26 13:38
|modify
|18
|1.00
|1.33349
|1.33353
|1.33449
|365
|2010.04.26 13:42
|modify
|18
|1.00
|1.33349
|1.33354
|1.33449
|366
|2010.04.26 13:42
|modify
|18
|1.00
|1.33349
|1.33356
|1.33449
|367
|2010.04.26 13:42
|modify
|18
|1.00
|1.33349
|1.33357
|1.33449
|368
|2010.04.26 13:42
|modify
|18
|1.00
|1.33349
|1.33359
|1.33449
|369
|2010.04.26 13:42
|modify
|18
|1.00
|1.33349
|1.33361
|1.33449
|370
|2010.04.26 13:42
|modify
|18
|1.00
|1.33349
|1.33363
|1.33449
|371
|2010.04.26 13:42
|modify
|18
|1.00
|1.33349
|1.33365
|1.33449
|372
|2010.04.26 13:42
|modify
|18
|1.00
|1.33349
|1.33366
|1.33449
|373
|2010.04.26 13:42
|modify
|18
|1.00
|1.33349
|1.33368
|1.33449
|374
|2010.04.26 13:42
|modify
|18
|1.00
|1.33349
|1.33370
|1.33449
|375
|2010.04.26 13:42
|modify
|18
|1.00
|1.33349
|1.33372
|1.33449
|376
|2010.04.26 13:42
|modify
|18
|1.00
|1.33349
|1.33373
|1.33449
|377
|2010.04.26 13:42
|modify
|18
|1.00
|1.33349
|1.33375
|1.33449
|378
|2010.04.26 13:42
|modify
|18
|1.00
|1.33349
|1.33377
|1.33449
|379
|2010.04.26 13:43
|modify
|18
|1.00
|1.33349
|1.33378
|1.33449
|380
|2010.04.26 13:43
|modify
|18
|1.00
|1.33349
|1.33380
|1.33449
|381
|2010.04.26 13:43
|modify
|18
|1.00
|1.33349
|1.33382
|1.33449
|382
|2010.04.26 13:43
|modify
|18
|1.00
|1.33349
|1.33384
|1.33449
|383
|2010.04.26 13:43
|modify
|18
|1.00
|1.33349
|1.33386
|1.33449
|384
|2010.04.26 13:43
|modify
|18
|1.00
|1.33349
|1.33387
|1.33449
|385
|2010.04.26 13:43
|modify
|18
|1.00
|1.33349
|1.33389
|1.33449
|386
|2010.04.26 13:43
|modify
|18
|1.00
|1.33349
|1.33391
|1.33449
|387
|2010.04.26 13:43
|modify
|18
|1.00
|1.33349
|1.33393
|1.33449
|388
|2010.04.26 13:43
|modify
|18
|1.00
|1.33349
|1.33395
|1.33449
|389
|2010.04.26 13:43
|modify
|18
|1.00
|1.33349
|1.33397
|1.33449
|390
|2010.04.26 13:43
|modify
|18
|1.00
|1.33349
|1.33398
|1.33449
|391
|2010.04.26 13:43
|t/p
|18
|1.00
|1.33449
|1.33398
|1.33449
|100.00
|1001360.46
|392
|2010.04.26 13:55
|sell
|19
|1.00
|1.33391
|0.00000
|1.33291
|393
|2010.04.26 14:10
|modify
|19
|1.00
|1.33391
|1.33390
|1.33291
|394
|2010.04.26 14:10
|modify
|19
|1.00
|1.33391
|1.33389
|1.33291
|395
|2010.04.26 14:10
|modify
|19
|1.00
|1.33391
|1.33387
|1.33291
|396
|2010.04.26 14:10
|modify
|19
|1.00
|1.33391
|1.33385
|1.33291
|397
|2010.04.26 14:10
|modify
|19
|1.00
|1.33391
|1.33383
|1.33291
|398
|2010.04.26 14:10
|modify
|19
|1.00
|1.33391
|1.33382
|1.33291
|399
|2010.04.26 14:10
|modify
|19
|1.00
|1.33391
|1.33380
|1.33291
|400
|2010.04.26 14:10
|modify
|19
|1.00
|1.33391
|1.33378
|1.33291
|401
|2010.04.26 14:10
|modify
|19
|1.00
|1.33391
|1.33376
|1.33291
|402
|2010.04.26 14:10
|modify
|19
|1.00
|1.33391
|1.33375
|1.33291
|403
|2010.04.26 14:10
|modify
|19
|1.00
|1.33391
|1.33373
|1.33291
|404
|2010.04.26 14:10
|modify
|19
|1.00
|1.33391
|1.33371
|1.33291
|405
|2010.04.26 14:10
|modify
|19
|1.00
|1.33391
|1.33369
|1.33291
|406
|2010.04.26 14:10
|modify
|19
|1.00
|1.33391
|1.33368
|1.33291
|407
|2010.04.26 14:10
|modify
|19
|1.00
|1.33391
|1.33366
|1.33291
|408
|2010.04.26 14:10
|modify
|19
|1.00
|1.33391
|1.33364
|1.33291
|409
|2010.04.26 14:11
|modify
|19
|1.00
|1.33391
|1.33363
|1.33291
|410
|2010.04.26 14:11
|modify
|19
|1.00
|1.33391
|1.33362
|1.33291
|411
|2010.04.26 14:11
|modify
|19
|1.00
|1.33391
|1.33361
|1.33291
|412
|2010.04.26 14:11
|modify
|19
|1.00
|1.33391
|1.33360
|1.33291
|413
|2010.04.26 14:11
|modify
|19
|1.00
|1.33391
|1.33359
|1.33291
|414
|2010.04.26 14:11
|modify
|19
|1.00
|1.33391
|1.33358
|1.33291
|415
|2010.04.26 14:11
|modify
|19
|1.00
|1.33391
|1.33357
|1.33291
|416
|2010.04.26 14:11
|modify
|19
|1.00
|1.33391
|1.33356
|1.33291
|417
|2010.04.26 14:11
|modify
|19
|1.00
|1.33391
|1.33355
|1.33291
|418
|2010.04.26 14:12
|s/l
|19
|1.00
|1.33355
|1.33355
|1.33291
|36.00
|1001396.46
|419
|2010.04.26 14:17
|sell
|20
|1.00
|1.33282
|0.00000
|1.33182
|420
|2010.04.26 14:17
|modify
|20
|1.00
|1.33282
|1.33281
|1.33182
|421
|2010.04.26 14:17
|modify
|20
|1.00
|1.33282
|1.33278
|1.33182
|422
|2010.04.26 14:17
|modify
|20
|1.00
|1.33282
|1.33275
|1.33182
|423
|2010.04.26 14:17
|modify
|20
|1.00
|1.33282
|1.33272
|1.33182
|424
|2010.04.26 14:17
|modify
|20
|1.00
|1.33282
|1.33269
|1.33182
|425
|2010.04.26 14:17
|modify
|20
|1.00
|1.33282
|1.33267
|1.33182
|426
|2010.04.26 14:17
|modify
|20
|1.00
|1.33282
|1.33264
|1.33182
|427
|2010.04.26 14:17
|modify
|20
|1.00
|1.33282
|1.33261
|1.33182
|428
|2010.04.26 14:17
|modify
|20
|1.00
|1.33282
|1.33258
|1.33182
|429
|2010.04.26 14:17
|modify
|20
|1.00
|1.33282
|1.33255
|1.33182
|430
|2010.04.26 14:17
|modify
|20
|1.00
|1.33282
|1.33253
|1.33182
|431
|2010.04.26 14:17
|modify
|20
|1.00
|1.33282
|1.33250
|1.33182
|432
|2010.04.26 14:17
|modify
|20
|1.00
|1.33282
|1.33247
|1.33182
|433
|2010.04.26 14:17
|modify
|20
|1.00
|1.33282
|1.33244
|1.33182
|434
|2010.04.26 14:17
|modify
|20
|1.00
|1.33282
|1.33241
|1.33182
|435
|2010.04.26 14:17
|modify
|20
|1.00
|1.33282
|1.33239
|1.33182
|436
|2010.04.26 14:17
|modify
|20
|1.00
|1.33282
|1.33236
|1.33182
|437
|2010.04.26 14:18
|modify
|20
|1.00
|1.33282
|1.33233
|1.33182
|438
|2010.04.26 14:19
|s/l
|20
|1.00
|1.33233
|1.33233
|1.33182
|49.00
|1001445.46
|439
|2010.04.26 14:19
|sell
|21
|1.00
|1.33211
|0.00000
|1.33111
|440
|2010.04.26 14:30
|modify
|21
|1.00
|1.33211
|1.33210
|1.33111
|441
|2010.04.26 14:30
|modify
|21
|1.00
|1.33211
|1.33209
|1.33111
|442
|2010.04.26 14:30
|modify
|21
|1.00
|1.33211
|1.33208
|1.33111
|443
|2010.04.26 14:30
|modify
|21
|1.00
|1.33211
|1.33207
|1.33111
|444
|2010.04.26 14:30
|modify
|21
|1.00
|1.33211
|1.33206
|1.33111
|445
|2010.04.26 14:30
|modify
|21
|1.00
|1.33211
|1.33205
|1.33111
|446
|2010.04.26 14:30
|modify
|21
|1.00
|1.33211
|1.33204
|1.33111
|447
|2010.04.26 14:30
|modify
|21
|1.00
|1.33211
|1.33203
|1.33111
|448
|2010.04.26 14:30
|modify
|21
|1.00
|1.33211
|1.33202
|1.33111
|449
|2010.04.26 14:30
|modify
|21
|1.00
|1.33211
|1.33201
|1.33111
|450
|2010.04.26 14:30
|modify
|21
|1.00
|1.33211
|1.33200
|1.33111
|451
|2010.04.26 14:30
|modify
|21
|1.00
|1.33211
|1.33199
|1.33111
|452
|2010.04.26 14:30
|modify
|21
|1.00
|1.33211
|1.33198
|1.33111
|453
|2010.04.26 14:30
|modify
|21
|1.00
|1.33211
|1.33197
|1.33111
|454
|2010.04.26 14:31
|modify
|21
|1.00
|1.33211
|1.33196
|1.33111
|455
|2010.04.26 14:31
|s/l
|21
|1.00
|1.33196
|1.33196
|1.33111
|15.00
|1001460.46
|456
|2010.04.26 14:37
|buy
|22
|1.00
|1.33289
|0.00000
|1.33389
|457
|2010.04.26 16:03
|modify
|22
|1.00
|1.33289
|1.33291
|1.33389
|458
|2010.04.26 16:03
|modify
|22
|1.00
|1.33289
|1.33293
|1.33389
|459
|2010.04.26 16:03
|modify
|22
|1.00
|1.33289
|1.33294
|1.33389
|460
|2010.04.26 16:03
|modify
|22
|1.00
|1.33289
|1.33296
|1.33389
|461
|2010.04.26 16:03
|modify
|22
|1.00
|1.33289
|1.33298
|1.33389
|462
|2010.04.26 16:03
|modify
|22
|1.00
|1.33289
|1.33299
|1.33389
|463
|2010.04.26 16:03
|modify
|22
|1.00
|1.33289
|1.33301
|1.33389
|464
|2010.04.26 16:03
|modify
|22
|1.00
|1.33289
|1.33303
|1.33389
|465
|2010.04.26 16:03
|modify
|22
|1.00
|1.33289
|1.33305
|1.33389
|466
|2010.04.26 16:03
|modify
|22
|1.00
|1.33289
|1.33306
|1.33389
|467
|2010.04.26 16:03
|modify
|22
|1.00
|1.33289
|1.33308
|1.33389
|468
|2010.04.26 16:03
|modify
|22
|1.00
|1.33289
|1.33310
|1.33389
|469
|2010.04.26 16:03
|modify
|22
|1.00
|1.33289
|1.33311
|1.33389
|470
|2010.04.26 16:03
|modify
|22
|1.00
|1.33289
|1.33313
|1.33389
|471
|2010.04.26 16:03
|modify
|22
|1.00
|1.33289
|1.33315
|1.33389
|472
|2010.04.26 16:03
|modify
|22
|1.00
|1.33289
|1.33316
|1.33389
|473
|2010.04.26 16:03
|modify
|22
|1.00
|1.33289
|1.33318
|1.33389
|474
|2010.04.26 16:03
|modify
|22
|1.00
|1.33289
|1.33320
|1.33389
|475
|2010.04.26 16:03
|modify
|22
|1.00
|1.33289
|1.33321
|1.33389
|476
|2010.04.26 16:03
|modify
|22
|1.00
|1.33289
|1.33323
|1.33389
|477
|2010.04.26 16:03
|modify
|22
|1.00
|1.33289
|1.33325
|1.33389
|478
|2010.04.26 16:03
|modify
|22
|1.00
|1.33289
|1.33326
|1.33389
|479
|2010.04.26 16:03
|modify
|22
|1.00
|1.33289
|1.33328
|1.33389
|480
|2010.04.26 16:03
|modify
|22
|1.00
|1.33289
|1.33330
|1.33389
|481
|2010.04.26 16:03
|modify
|22
|1.00
|1.33289
|1.33332
|1.33389
|482
|2010.04.26 16:03
|modify
|22
|1.00
|1.33289
|1.33333
|1.33389
|483
|2010.04.26 16:03
|modify
|22
|1.00
|1.33289
|1.33335
|1.33389
|484
|2010.04.26 16:03
|modify
|22
|1.00
|1.33289
|1.33337
|1.33389
|485
|2010.04.26 16:03
|modify
|22
|1.00
|1.33289
|1.33338
|1.33389
|486
|2010.04.26 16:03
|t/p
|22
|1.00
|1.33389
|1.33338
|1.33389
|100.00
|1001560.46
|487
|2010.04.26 16:17
|buy
|23
|1.00
|1.33437
|0.00000
|1.33537
|488
|2010.04.26 19:45
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33439
|1.33537
|489
|2010.04.26 19:45
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33440
|1.33537
|490
|2010.04.26 19:45
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33442
|1.33537
|491
|2010.04.26 19:45
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33444
|1.33537
|492
|2010.04.26 19:45
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33445
|1.33537
|493
|2010.04.26 19:45
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33447
|1.33537
|494
|2010.04.26 19:46
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33448
|1.33537
|495
|2010.04.26 19:46
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33449
|1.33537
|496
|2010.04.26 19:46
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33450
|1.33537
|497
|2010.04.26 19:46
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33452
|1.33537
|498
|2010.04.26 19:46
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33453
|1.33537
|499
|2010.04.26 19:46
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33454
|1.33537
|500
|2010.04.26 19:46
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33456
|1.33537
|501
|2010.04.26 19:46
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33457
|1.33537
|502
|2010.04.26 19:46
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33458
|1.33537
|503
|2010.04.26 19:46
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33459
|1.33537
|504
|2010.04.26 19:46
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33461
|1.33537
|505
|2010.04.26 19:46
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33462
|1.33537
|506
|2010.04.26 19:46
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33463
|1.33537
|507
|2010.04.26 19:46
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33464
|1.33537
|508
|2010.04.26 19:46
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33466
|1.33537
|509
|2010.04.26 19:46
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33467
|1.33537
|510
|2010.04.26 19:46
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33468
|1.33537
|511
|2010.04.26 19:46
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33469
|1.33537
|512
|2010.04.26 19:46
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33471
|1.33537
|513
|2010.04.26 19:46
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33472
|1.33537
|514
|2010.04.26 19:47
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33473
|1.33537
|515
|2010.04.26 19:47
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33474
|1.33537
|516
|2010.04.26 19:47
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33475
|1.33537
|517
|2010.04.26 19:47
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33477
|1.33537
|518
|2010.04.26 19:47
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33478
|1.33537
|519
|2010.04.26 19:47
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33479
|1.33537
|520
|2010.04.26 19:47
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33481
|1.33537
|521
|2010.04.26 19:47
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33482
|1.33537
|522
|2010.04.26 19:47
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33483
|1.33537
|523
|2010.04.26 19:47
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33484
|1.33537
|524
|2010.04.26 19:47
|modify
|23
|1.00
|1.33437
|1.33486
|1.33537
|525
|2010.04.26 19:47
|t/p
|23
|1.00
|1.33537
|1.33486
|1.33537
|100.00
|1001660.46
|526
|2010.04.26 19:47
|buy
|24
|1.00
|1.33559
|0.00000
|1.33659
|527
|2010.04.26 20:37
|modify
|24
|1.00
|1.33559
|1.33560
|1.33659
|528
|2010.04.26 20:37
|modify
|24
|1.00
|1.33559
|1.33563
|1.33659
|529
|2010.04.26 20:37
|modify
|24
|1.00
|1.33559
|1.33565
|1.33659
|530
|2010.04.26 20:37
|modify
|24
|1.00
|1.33559
|1.33568
|1.33659
|531
|2010.04.26 20:37
|modify
|24
|1.00
|1.33559
|1.33571
|1.33659
|532
|2010.04.26 20:37
|modify
|24
|1.00
|1.33559
|1.33573
|1.33659
|533
|2010.04.26 20:37
|modify
|24
|1.00
|1.33559
|1.33576
|1.33659
|534
|2010.04.26 20:38
|modify
|24
|1.00
|1.33559
|1.33579
|1.33659
|535
|2010.04.26 20:38
|modify
|24
|1.00
|1.33559
|1.33582
|1.33659
|536
|2010.04.26 20:38
|modify
|24
|1.00
|1.33559
|1.33585
|1.33659
|537
|2010.04.26 20:38
|modify
|24
|1.00
|1.33559
|1.33588
|1.33659
|538
|2010.04.26 20:38
|modify
|24
|1.00
|1.33559
|1.33590
|1.33659
|539
|2010.04.26 20:38
|modify
|24
|1.00
|1.33559
|1.33593
|1.33659
|540
|2010.04.26 20:38
|modify
|24
|1.00
|1.33559
|1.33596
|1.33659
|541
|2010.04.26 20:38
|modify
|24
|1.00
|1.33559
|1.33599
|1.33659
|542
|2010.04.26 20:38
|modify
|24
|1.00
|1.33559
|1.33602
|1.33659
|543
|2010.04.26 20:38
|modify
|24
|1.00
|1.33559
|1.33605
|1.33659
|544
|2010.04.26 20:38
|modify
|24
|1.00
|1.33559
|1.33607
|1.33659
|545
|2010.04.26 20:38
|t/p
|24
|1.00
|1.33659
|1.33607
|1.33659
|100.00
|1001760.46
|546
|2010.04.26 20:51
|sell
|25
|1.00
|1.33614
|0.00000
|1.33514
|547
|2010.04.27 08:43
|modify
|25
|1.00
|1.33614
|1.33613
|1.33514
|548
|2010.04.27 08:44
|s/l
|25
|1.00
|1.33613
|1.33613
|1.33514
|-2.51
|1001757.95
|549
|2010.04.27 08:53
|sell
|26
|1.00
|1.33540
|0.00000
|1.33440
|550
|2010.04.27 08:58
|modify
|26
|1.00
|1.33540
|1.33538
|1.33440
|551
|2010.04.27 08:58
|modify
|26
|1.00
|1.33540
|1.33536
|1.33440
|552
|2010.04.27 09:00
|modify
|26
|1.00
|1.33540
|1.33534
|1.33440
|553
|2010.04.27 09:00
|modify
|26
|1.00
|1.33540
|1.33533
|1.33440
|554
|2010.04.27 09:00
|modify
|26
|1.00
|1.33540
|1.33532
|1.33440
|555
|2010.04.27 09:00
|modify
|26
|1.00
|1.33540
|1.33530
|1.33440
|556
|2010.04.27 09:00
|modify
|26
|1.00
|1.33540
|1.33529
|1.33440
|557
|2010.04.27 09:00
|modify
|26
|1.00
|1.33540
|1.33528
|1.33440
|558
|2010.04.27 09:00
|modify
|26
|1.00
|1.33540
|1.33527
|1.33440
|559
|2010.04.27 09:00
|modify
|26
|1.00
|1.33540
|1.33525
|1.33440
|560
|2010.04.27 09:00
|modify
|26
|1.00
|1.33540
|1.33524
|1.33440
|561
|2010.04.27 09:01
|modify
|26
|1.00
|1.33540
|1.33523
|1.33440
|562
|2010.04.27 09:01
|modify
|26
|1.00
|1.33540
|1.33522
|1.33440
|563
|2010.04.27 09:01
|modify
|26
|1.00
|1.33540
|1.33521
|1.33440
|564
|2010.04.27 09:01
|modify
|26
|1.00
|1.33540
|1.33520
|1.33440
|565
|2010.04.27 09:01
|modify
|26
|1.00
|1.33540
|1.33519
|1.33440
|566
|2010.04.27 09:01
|modify
|26
|1.00
|1.33540
|1.33518
|1.33440
|567
|2010.04.27 09:01
|modify
|26
|1.00
|1.33540
|1.33517
|1.33440
|568
|2010.04.27 09:02
|s/l
|26
|1.00
|1.33517
|1.33517
|1.33440
|23.00
|1001780.95
|569
|2010.04.27 09:42
|buy
|27
|1.00
|1.33645
|0.00000
|1.33745
|570
|2010.09.24 09:07
|modify
|27
|1.00
|1.33645
|1.33646
|1.33745
|571
|2010.09.24 09:07
|modify
|27
|1.00
|1.33645
|1.33647
|1.33745
|572
|2010.09.24 09:07
|modify
|27
|1.00
|1.33645
|1.33649
|1.33745
|573
|2010.09.24 09:07
|modify
|27
|1.00
|1.33645
|1.33651
|1.33745
|574
|2010.09.24 09:07
|modify
|27
|1.00
|1.33645
|1.33652
|1.33745
|575
|2010.09.24 09:07
|modify
|27
|1.00
|1.33645
|1.33654
|1.33745
|576
|2010.09.24 09:07
|modify
|27
|1.00
|1.33645
|1.33655
|1.33745
|577
|2010.09.24 09:07
|modify
|27
|1.00
|1.33645
|1.33656
|1.33745
|578
|2010.09.24 09:07
|modify
|27
|1.00
|1.33645
|1.33658
|1.33745
|579
|2010.09.24 09:07
|modify
|27
|1.00
|1.33645
|1.33660
|1.33745
|580
|2010.09.24 09:07
|modify
|27
|1.00
|1.33645
|1.33661
|1.33745
|581
|2010.09.24 09:07
|modify
|27
|1.00
|1.33645
|1.33663
|1.33745
|582
|2010.09.24 09:07
|modify
|27
|1.00
|1.33645
|1.33665
|1.33745
|583
|2010.09.24 09:07
|modify
|27
|1.00
|1.33645
|1.33667
|1.33745
|584
|2010.09.24 09:07
|modify
|27
|1.00
|1.33645
|1.33668
|1.33745
|585
|2010.09.24 09:07
|modify
|27
|1.00
|1.33645
|1.33670
|1.33745
|586
|2010.09.24 09:07
|modify
|27
|1.00
|1.33645
|1.33672
|1.33745
|587
|2010.09.24 09:07
|modify
|27
|1.00
|1.33645
|1.33674
|1.33745
|588
|2010.09.24 09:07
|modify
|27
|1.00
|1.33645
|1.33675
|1.33745
|589
|2010.09.24 09:07
|modify
|27
|1.00
|1.33645
|1.33677
|1.33745
|590
|2010.09.24 09:07
|modify
|27
|1.00
|1.33645
|1.33679
|1.33745
|591
|2010.09.24 09:07
|modify
|27
|1.00
|1.33645
|1.33680
|1.33745
|592
|2010.09.24 09:07
|modify
|27
|1.00
|1.33645
|1.33682
|1.33745
|593
|2010.09.24 09:07
|modify
|27
|1.00
|1.33645
|1.33684
|1.33745
|594
|2010.09.24 09:07
|modify
|27
|1.00
|1.33645
|1.33686
|1.33745
|595
|2010.09.24 09:07
|modify
|27
|1.00
|1.33645
|1.33687
|1.33745
|596
|2010.09.24 09:07
|modify
|27
|1.00
|1.33645
|1.33689
|1.33745
|597
|2010.09.24 09:07
|modify
|27
|1.00
|1.33645
|1.33691
|1.33745
|598
|2010.09.24 09:07
|modify
|27
|1.00
|1.33645
|1.33692
|1.33745
|599
|2010.09.24 09:07
|modify
|27
|1.00
|1.33645
|1.33694
|1.33745
|600
|2010.09.24 09:07
|t/p
|27
|1.00
|1.33745
|1.33694
|1.33745
|321.92
|1002102.87
|601
|2010.09.24 09:17
|buy
|28
|1.00
|1.33788
|0.00000
|1.33888
|602
|2010.09.24 09:17
|modify
|28
|1.00
|1.33788
|1.33791
|1.33888
|603
|2010.09.24 09:17
|modify
|28
|1.00
|1.33788
|1.33794
|1.33888
|604
|2010.09.24 09:17
|modify
|28
|1.00
|1.33788
|1.33796
|1.33888
|605
|2010.09.24 09:17
|modify
|28
|1.00
|1.33788
|1.33799
|1.33888
|606
|2010.09.24 09:17
|modify
|28
|1.00
|1.33788
|1.33802
|1.33888
|607
|2010.09.24 09:17
|modify
|28
|1.00
|1.33788
|1.33805
|1.33888
|608
|2010.09.24 09:17
|modify
|28
|1.00
|1.33788
|1.33808
|1.33888
|609
|2010.09.24 09:17
|modify
|28
|1.00
|1.33788
|1.33811
|1.33888
|610
|2010.09.24 09:17
|modify
|28
|1.00
|1.33788
|1.33813
|1.33888
|611
|2010.09.24 09:17
|modify
|28
|1.00
|1.33788
|1.33816
|1.33888
|612
|2010.09.24 09:18
|modify
|28
|1.00
|1.33788
|1.33819
|1.33888
|613
|2010.09.24 09:19
|s/l
|28
|1.00
|1.33819
|1.33819
|1.33888
|31.00
|1002133.87
|614
|2010.09.24 09:19
|buy
|29
|1.00
|1.33839
|0.00000
|1.33939
|615
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33840
|1.33939
|616
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33841
|1.33939
|617
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33842
|1.33939
|618
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33843
|1.33939
|619
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33844
|1.33939
|620
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33845
|1.33939
|621
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33846
|1.33939
|622
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33847
|1.33939
|623
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33848
|1.33939
|624
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33849
|1.33939
|625
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33850
|1.33939
|626
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33851
|1.33939
|627
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33852
|1.33939
|628
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33853
|1.33939
|629
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33854
|1.33939
|630
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33855
|1.33939
|631
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33856
|1.33939
|632
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33857
|1.33939
|633
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33858
|1.33939
|634
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33859
|1.33939
|635
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33860
|1.33939
|636
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33861
|1.33939
|637
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33862
|1.33939
|638
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33863
|1.33939
|639
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33864
|1.33939
|640
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33865
|1.33939
|641
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33866
|1.33939
|642
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33867
|1.33939
|643
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33868
|1.33939
|644
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33869
|1.33939
|645
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33870
|1.33939
|646
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33871
|1.33939
|647
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33872
|1.33939
|648
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33873
|1.33939
|649
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33874
|1.33939
|650
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33875
|1.33939
|651
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33876
|1.33939
|652
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33877
|1.33939
|653
|2010.09.24 09:22
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33878
|1.33939
|654
|2010.09.24 09:23
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33879
|1.33939
|655
|2010.09.24 09:25
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33880
|1.33939
|656
|2010.09.24 09:25
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33881
|1.33939
|657
|2010.09.24 09:25
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33882
|1.33939
|658
|2010.09.24 09:25
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33884
|1.33939
|659
|2010.09.24 09:25
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33885
|1.33939
|660
|2010.09.24 09:25
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33886
|1.33939
|661
|2010.09.24 09:25
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33887
|1.33939
|662
|2010.09.24 09:25
|modify
|29
|1.00
|1.33839
|1.33888
|1.33939
|663
|2010.09.24 09:25
|t/p
|29
|1.00
|1.33939
|1.33888
|1.33939
|100.00
|1002233.87
|664
|2010.09.24 09:32
|buy
|30
|1.00
|1.33974
|0.00000
|1.34074
|665
|2010.09.24 10:31
|modify
|30
|1.00
|1.33974
|1.33977
|1.34074
|666
|2010.09.24 10:31
|modify
|30
|1.00
|1.33974
|1.33979
|1.34074
|667
|2010.09.24 10:31
|modify
|30
|1.00
|1.33974
|1.33981
|1.34074
|668
|2010.09.24 10:31
|modify
|30
|1.00
|1.33974
|1.33983
|1.34074
|669
|2010.09.24 10:31
|modify
|30
|1.00
|1.33974
|1.33986
|1.34074
|670
|2010.09.24 10:31
|modify
|30
|1.00
|1.33974
|1.33988
|1.34074
|671
|2010.09.24 10:31
|modify
|30
|1.00
|1.33974
|1.33990
|1.34074
|672
|2010.09.24 10:31
|modify
|30
|1.00
|1.33974
|1.33993
|1.34074
|673
|2010.09.24 10:31
|modify
|30
|1.00
|1.33974
|1.33995
|1.34074
|674
|2010.09.24 10:32
|modify
|30
|1.00
|1.33974
|1.33997
|1.34074
|675
|2010.09.24 10:32
|modify
|30
|1.00
|1.33974
|1.33999
|1.34074
|676
|2010.09.24 10:32
|modify
|30
|1.00
|1.33974
|1.34001
|1.34074
|677
|2010.09.24 10:32
|modify
|30
|1.00
|1.33974
|1.34002
|1.34074
|678
|2010.09.24 10:32
|modify
|30
|1.00
|1.33974
|1.34004
|1.34074
|679
|2010.09.24 10:32
|modify
|30
|1.00
|1.33974
|1.34006
|1.34074
|680
|2010.09.24 10:32
|modify
|30
|1.00
|1.33974
|1.34008
|1.34074
|681
|2010.09.24 10:32
|modify
|30
|1.00
|1.33974
|1.34010
|1.34074
|682
|2010.09.24 10:32
|modify
|30
|1.00
|1.33974
|1.34012
|1.34074
|683
|2010.09.24 10:32
|modify
|30
|1.00
|1.33974
|1.34013
|1.34074
|684
|2010.09.24 10:32
|modify
|30
|1.00
|1.33974
|1.34015
|1.34074
|685
|2010.09.24 10:32
|modify
|30
|1.00
|1.33974
|1.34017
|1.34074
|686
|2010.09.24 10:32
|modify
|30
|1.00
|1.33974
|1.34019
|1.34074
|687
|2010.09.24 10:32
|modify
|30
|1.00
|1.33974
|1.34021
|1.34074
|688
|2010.09.24 10:32
|modify
|30
|1.00
|1.33974
|1.34023
|1.34074
|689
|2010.09.24 10:32
|t/p
|30
|1.00
|1.34074
|1.34023
|1.34074
|100.00
|1002333.87
|690
|2010.09.24 10:52
|buy
|31
|1.00
|1.34155
|0.00000
|1.34255
|691
|2010.09.24 10:52
|modify
|31
|1.00
|1.34155
|1.34158
|1.34255
|692
|2010.09.24 10:52
|modify
|31
|1.00
|1.34155
|1.34160
|1.34255
|693
|2010.09.24 10:52
|modify
|31
|1.00
|1.34155
|1.34163
|1.34255
|694
|2010.09.24 10:53
|modify
|31
|1.00
|1.34155
|1.34165
|1.34255
|695
|2010.09.24 10:54
|s/l
|31
|1.00
|1.34165
|1.34165
|1.34255
|10.00
|1002343.87
|696
|2010.09.24 10:54
|buy
|32
|1.00
|1.34187
|0.00000
|1.34287
|697
|2010.09.24 10:57
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34188
|1.34287
|698
|2010.09.24 10:57
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34190
|1.34287
|699
|2010.09.24 10:57
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34191
|1.34287
|700
|2010.09.24 10:57
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34192
|1.34287
|701
|2010.09.24 10:57
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34193
|1.34287
|702
|2010.09.24 10:57
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34194
|1.34287
|703
|2010.09.24 10:57
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34196
|1.34287
|704
|2010.09.24 10:57
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34197
|1.34287
|705
|2010.09.24 10:57
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34198
|1.34287
|706
|2010.09.24 10:57
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34199
|1.34287
|707
|2010.09.24 10:57
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34200
|1.34287
|708
|2010.09.24 10:57
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34202
|1.34287
|709
|2010.09.24 10:57
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34203
|1.34287
|710
|2010.09.24 10:57
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34204
|1.34287
|711
|2010.09.24 10:57
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34205
|1.34287
|712
|2010.09.24 10:57
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34206
|1.34287
|713
|2010.09.24 10:57
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34208
|1.34287
|714
|2010.09.24 10:57
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34209
|1.34287
|715
|2010.09.24 10:57
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34210
|1.34287
|716
|2010.09.24 10:57
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34211
|1.34287
|717
|2010.09.24 10:57
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34212
|1.34287
|718
|2010.09.24 10:57
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34214
|1.34287
|719
|2010.09.24 10:57
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34215
|1.34287
|720
|2010.09.24 10:57
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34216
|1.34287
|721
|2010.09.24 10:57
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34217
|1.34287
|722
|2010.09.24 10:57
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34218
|1.34287
|723
|2010.09.24 10:57
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34220
|1.34287
|724
|2010.09.24 10:57
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34221
|1.34287
|725
|2010.09.24 10:58
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34222
|1.34287
|726
|2010.09.24 11:00
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34223
|1.34287
|727
|2010.09.24 11:00
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34225
|1.34287
|728
|2010.09.24 11:00
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34228
|1.34287
|729
|2010.09.24 11:00
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34230
|1.34287
|730
|2010.09.24 11:00
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34233
|1.34287
|731
|2010.09.24 11:00
|modify
|32
|1.00
|1.34187
|1.34235
|1.34287
|732
|2010.09.24 11:00
|t/p
|32
|1.00
|1.34287
|1.34235
|1.34287
|100.00
|1002443.87
|733
|2010.09.24 11:07
|sell
|33
|1.00
|1.34126
|0.00000
|1.34026
|734
|2010.09.24 11:10
|modify
|33
|1.00
|1.34126
|1.34125
|1.34026
|735
|2010.09.24 11:10
|modify
|33
|1.00
|1.34126
|1.34123
|1.34026
|736
|2010.09.24 11:10
|modify
|33
|1.00
|1.34126
|1.34120
|1.34026
|737
|2010.09.24 11:10
|modify
|33
|1.00
|1.34126
|1.34118
|1.34026
|738
|2010.09.24 11:10
|modify
|33
|1.00
|1.34126
|1.34116
|1.34026
|739
|2010.09.24 11:10
|modify
|33
|1.00
|1.34126
|1.34114
|1.34026
|740
|2010.09.24 11:10
|modify
|33
|1.00
|1.34126
|1.34112
|1.34026
|741
|2010.09.24 11:10
|modify
|33
|1.00
|1.34126
|1.34110
|1.34026
|742
|2010.09.24 11:10
|modify
|33
|1.00
|1.34126
|1.34108
|1.34026
|743
|2010.09.24 11:10
|modify
|33
|1.00
|1.34126
|1.34106
|1.34026
|744
|2010.09.24 11:10
|modify
|33
|1.00
|1.34126
|1.34104
|1.34026
|745
|2010.09.24 11:10
|modify
|33
|1.00
|1.34126
|1.34102
|1.34026
|746
|2010.09.24 11:10
|modify
|33
|1.00
|1.34126
|1.34100
|1.34026
|747
|2010.09.24 11:10
|modify
|33
|1.00
|1.34126
|1.34098
|1.34026
|748
|2010.09.24 11:10
|modify
|33
|1.00
|1.34126
|1.34096
|1.34026
|749
|2010.09.24 11:10
|modify
|33
|1.00
|1.34126
|1.34094
|1.34026
|750
|2010.09.24 11:10
|modify
|33
|1.00
|1.34126
|1.34093
|1.34026
|751
|2010.09.24 11:10
|modify
|33
|1.00
|1.34126
|1.34092
|1.34026
|752
|2010.09.24 11:10
|modify
|33
|1.00
|1.34126
|1.34091
|1.34026
|753
|2010.09.24 11:10
|modify
|33
|1.00
|1.34126
|1.34090
|1.34026
|754
|2010.09.24 11:10
|modify
|33
|1.00
|1.34126
|1.34089
|1.34026
|755
|2010.09.24 11:10
|modify
|33
|1.00
|1.34126
|1.34088
|1.34026
|756
|2010.09.24 11:10
|modify
|33
|1.00
|1.34126
|1.34087
|1.34026
|757
|2010.09.24 11:10
|modify
|33
|1.00
|1.34126
|1.34086
|1.34026
|758
|2010.09.24 11:11
|modify
|33
|1.00
|1.34126
|1.34085
|1.34026
|759
|2010.09.24 11:12
|s/l
|33
|1.00
|1.34085
|1.34085
|1.34026
|41.00
|1002484.87
|760
|2010.09.24 11:18
|buy
|34
|1.00
|1.34202
|0.00000
|1.34302
|761
|2010.09.24 13:06
|modify
|34
|1.00
|1.34202
|1.34203
|1.34302
|762
|2010.09.24 13:06
|modify
|34
|1.00
|1.34202
|1.34204
|1.34302
|763
|2010.09.24 13:06
|modify
|34
|1.00
|1.34202
|1.34205
|1.34302
|764
|2010.09.24 13:06
|modify
|34
|1.00
|1.34202
|1.34206
|1.34302
|765
|2010.09.24 13:07
|s/l
|34
|1.00
|1.34206
|1.34206
|1.34302
|4.00
|1002488.87
|766
|2010.09.24 13:12
|sell
|35
|1.00
|1.34120
|0.00000
|1.34020
|767
|2010.09.24 13:21
|modify
|35
|1.00
|1.34120
|1.34119
|1.34020
|768
|2010.09.24 13:21
|modify
|35
|1.00
|1.34120
|1.34118
|1.34020
|769
|2010.09.24 13:21
|modify
|35
|1.00
|1.34120
|1.34117
|1.34020
|770
|2010.09.24 13:21
|s/l
|35
|1.00
|1.34117
|1.34117
|1.34020
|3.00
|1002491.87
|771
|2010.09.24 13:30
|sell
|36
|1.00
|1.34044
|0.00000
|1.33944
|772
|2010.09.28 08:07
|modify
|36
|1.00
|1.34044
|1.34043
|1.33944
|773
|2010.09.28 08:07
|modify
|36
|1.00
|1.34044
|1.34042
|1.33944
|774
|2010.09.28 08:07
|modify
|36
|1.00
|1.34044
|1.34040
|1.33944
|775
|2010.09.28 08:07
|modify
|36
|1.00
|1.34044
|1.34038
|1.33944
|776
|2010.09.28 08:07
|modify
|36
|1.00
|1.34044
|1.34036
|1.33944
|777
|2010.09.28 08:07
|modify
|36
|1.00
|1.34044
|1.34034
|1.33944
|778
|2010.09.28 08:07
|modify
|36
|1.00
|1.34044
|1.34033
|1.33944
|779
|2010.09.28 08:07
|modify
|36
|1.00
|1.34044
|1.34031
|1.33944
|780
|2010.09.28 08:07
|modify
|36
|1.00
|1.34044
|1.34029
|1.33944
|781
|2010.09.28 08:07
|modify
|36
|1.00
|1.34044
|1.34027
|1.33944
|782
|2010.09.28 08:07
|modify
|36
|1.00
|1.34044
|1.34025
|1.33944
|783
|2010.09.28 08:07
|modify
|36
|1.00
|1.34044
|1.34024
|1.33944
|784
|2010.09.28 08:07
|modify
|36
|1.00
|1.34044
|1.34022
|1.33944
|785
|2010.09.28 08:07
|modify
|36
|1.00
|1.34044
|1.34020
|1.33944
|786
|2010.09.28 08:07
|modify
|36
|1.00
|1.34044
|1.34018
|1.33944
|787
|2010.09.28 08:07
|modify
|36
|1.00
|1.34044
|1.34017
|1.33944
|788
|2010.09.28 08:07
|modify
|36
|1.00
|1.34044
|1.34015
|1.33944
|789
|2010.09.28 08:07
|modify
|36
|1.00
|1.34044
|1.34013
|1.33944
|790
|2010.09.28 08:07
|modify
|36
|1.00
|1.34044
|1.34012
|1.33944
|791
|2010.09.28 08:07
|modify
|36
|1.00
|1.34044
|1.34010
|1.33944
|792
|2010.09.28 08:07
|modify
|36
|1.00
|1.34044
|1.34008
|1.33944
|793
|2010.09.28 08:07
|modify
|36
|1.00
|1.34044
|1.34006
|1.33944
|794
|2010.09.28 08:07
|modify
|36
|1.00
|1.34044
|1.34003
|1.33944
|795
|2010.09.28 08:07
|modify
|36
|1.00
|1.34044
|1.34001
|1.33944
|796
|2010.09.28 08:07
|modify
|36
|1.00
|1.34044
|1.33999
|1.33944
|797
|2010.09.28 08:07
|modify
|36
|1.00
|1.34044
|1.33996
|1.33944
|798
|2010.09.28 08:07
|t/p
|36
|1.00
|1.33944
|1.33996
|1.33944
|92.98
|1002584.85
|799
|2010.09.28 08:42
|buy
|37
|1.00
|1.33990
|0.00000
|1.34090
|800
|2010.09.28 08:47
|modify
|37
|1.00
|1.33990
|1.33991
|1.34090
|801
|2010.09.28 08:47
|modify
|37
|1.00
|1.33990
|1.33992
|1.34090
|802
|2010.09.28 08:47
|modify
|37
|1.00
|1.33990
|1.33994
|1.34090
|803
|2010.09.28 08:47
|modify
|37
|1.00
|1.33990
|1.33996
|1.34090
|804
|2010.09.28 08:47
|modify
|37
|1.00
|1.33990
|1.33997
|1.34090
|805
|2010.09.28 08:47
|modify
|37
|1.00
|1.33990
|1.33999
|1.34090
|806
|2010.09.28 08:47
|modify
|37
|1.00
|1.33990
|1.34000
|1.34090
|807
|2010.09.28 08:47
|modify
|37
|1.00
|1.33990
|1.34002
|1.34090
|808
|2010.09.28 08:47
|modify
|37
|1.00
|1.33990
|1.34004
|1.34090
|809
|2010.09.28 08:47
|modify
|37
|1.00
|1.33990
|1.34005
|1.34090
|810
|2010.09.28 08:47
|modify
|37
|1.00
|1.33990
|1.34007
|1.34090
|811
|2010.09.28 08:47
|modify
|37
|1.00
|1.33990
|1.34009
|1.34090
|812
|2010.09.28 08:47
|modify
|37
|1.00
|1.33990
|1.34010
|1.34090
|813
|2010.09.28 08:47
|modify
|37
|1.00
|1.33990
|1.34012
|1.34090
|814
|2010.09.28 08:47
|modify
|37
|1.00
|1.33990
|1.34013
|1.34090
|815
|2010.09.28 08:47
|modify
|37
|1.00
|1.33990
|1.34014
|1.34090
|816
|2010.09.28 08:47
|modify
|37
|1.00
|1.33990
|1.34016
|1.34090
|817
|2010.09.28 08:47
|modify
|37
|1.00
|1.33990
|1.34017
|1.34090
|818
|2010.09.28 08:47
|modify
|37
|1.00
|1.33990
|1.34019
|1.34090
|819
|2010.09.28 08:47
|modify
|37
|1.00
|1.33990
|1.34021
|1.34090
|820
|2010.09.28 08:47
|modify
|37
|1.00
|1.33990
|1.34022
|1.34090
|821
|2010.09.28 08:47
|modify
|37
|1.00
|1.33990
|1.34024
|1.34090
|822
|2010.09.28 08:47
|modify
|37
|1.00
|1.33990
|1.34026
|1.34090
|823
|2010.09.28 08:47
|modify
|37
|1.00
|1.33990
|1.34027
|1.34090
|824
|2010.09.28 08:47
|modify
|37
|1.00
|1.33990
|1.34029
|1.34090
|825
|2010.09.28 08:47
|modify
|37
|1.00
|1.33990
|1.34030
|1.34090
|826
|2010.09.28 08:47
|modify
|37
|1.00
|1.33990
|1.34032
|1.34090
|827
|2010.09.28 08:47
|modify
|37
|1.00
|1.33990
|1.34034
|1.34090
|828
|2010.09.28 08:47
|modify
|37
|1.00
|1.33990
|1.34035
|1.34090
|829
|2010.09.28 08:47
|modify
|37
|1.00
|1.33990
|1.34037
|1.34090
|830
|2010.09.28 08:47
|modify
|37
|1.00
|1.33990
|1.34038
|1.34090
|831
|2010.09.28 08:47
|t/p
|37
|1.00
|1.34090
|1.34038
|1.34090
|100.00
|1002684.85
|832
|2010.09.28 09:37
|buy
|38
|1.00
|1.34249
|0.00000
|1.34349
|833
|2010.09.28 10:21
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34250
|1.34349
|834
|2010.09.28 10:21
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34251
|1.34349
|835
|2010.09.28 10:21
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34252
|1.34349
|836
|2010.09.28 10:21
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34253
|1.34349
|837
|2010.09.28 10:22
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34254
|1.34349
|838
|2010.09.28 10:22
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34255
|1.34349
|839
|2010.09.28 10:22
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34256
|1.34349
|840
|2010.09.28 10:22
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34257
|1.34349
|841
|2010.09.28 10:22
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34258
|1.34349
|842
|2010.09.28 10:22
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34259
|1.34349
|843
|2010.09.28 10:22
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34260
|1.34349
|844
|2010.09.28 10:22
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34261
|1.34349
|845
|2010.09.28 10:22
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34262
|1.34349
|846
|2010.09.28 10:22
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34263
|1.34349
|847
|2010.09.28 10:22
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34264
|1.34349
|848
|2010.09.28 10:22
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34265
|1.34349
|849
|2010.09.28 10:22
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34266
|1.34349
|850
|2010.09.28 10:22
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34267
|1.34349
|851
|2010.09.28 10:22
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34268
|1.34349
|852
|2010.09.28 10:22
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34269
|1.34349
|853
|2010.09.28 10:22
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34270
|1.34349
|854
|2010.09.28 10:22
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34271
|1.34349
|855
|2010.09.28 10:22
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34272
|1.34349
|856
|2010.09.28 10:22
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34273
|1.34349
|857
|2010.09.28 10:22
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34274
|1.34349
|858
|2010.09.28 10:22
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34275
|1.34349
|859
|2010.09.28 10:22
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34276
|1.34349
|860
|2010.09.28 10:25
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34277
|1.34349
|861
|2010.09.28 10:25
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34278
|1.34349
|862
|2010.09.28 10:25
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34279
|1.34349
|863
|2010.09.28 10:25
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34281
|1.34349
|864
|2010.09.28 10:25
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34282
|1.34349
|865
|2010.09.28 10:25
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34283
|1.34349
|866
|2010.09.28 10:25
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34285
|1.34349
|867
|2010.09.28 10:25
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34286
|1.34349
|868
|2010.09.28 10:25
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34287
|1.34349
|869
|2010.09.28 10:25
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34289
|1.34349
|870
|2010.09.28 10:25
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34290
|1.34349
|871
|2010.09.28 10:25
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34291
|1.34349
|872
|2010.09.28 10:25
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34292
|1.34349
|873
|2010.09.28 10:25
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34294
|1.34349
|874
|2010.09.28 10:25
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34295
|1.34349
|875
|2010.09.28 10:25
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34296
|1.34349
|876
|2010.09.28 10:25
|modify
|38
|1.00
|1.34249
|1.34298
|1.34349
|877
|2010.09.28 10:25
|t/p
|38
|1.00
|1.34349
|1.34298
|1.34349
|100.00
|1002784.85
|878
|2010.09.28 11:02
|buy
|39
|1.00
|1.34935
|0.00000
|1.35035
|879
|2010.09.28 14:07
|modify
|39
|1.00
|1.34935
|1.34936
|1.35035
|880
|2010.09.28 14:07
|modify
|39
|1.00
|1.34935
|1.34938
|1.35035
|881
|2010.09.28 14:07
|modify
|39
|1.00
|1.34935
|1.34941
|1.35035
|882
|2010.09.28 14:07
|modify
|39
|1.00
|1.34935
|1.34943
|1.35035
|883
|2010.09.28 14:07
|modify
|39
|1.00
|1.34935
|1.34945
|1.35035
|884
|2010.09.28 14:07
|modify
|39
|1.00
|1.34935
|1.34947
|1.35035
|885
|2010.09.28 14:07
|modify
|39
|1.00
|1.34935
|1.34950
|1.35035
|886
|2010.09.28 14:07
|modify
|39
|1.00
|1.34935
|1.34952
|1.35035
|887
|2010.09.28 14:07
|modify
|39
|1.00
|1.34935
|1.34954
|1.35035
|888
|2010.09.28 14:07
|modify
|39
|1.00
|1.34935
|1.34956
|1.35035
|889
|2010.09.28 14:07
|modify
|39
|1.00
|1.34935
|1.34959
|1.35035
|890
|2010.09.28 14:07
|modify
|39
|1.00
|1.34935
|1.34961
|1.35035
|891
|2010.09.28 14:07
|modify
|39
|1.00
|1.34935
|1.34963
|1.35035
|892
|2010.09.28 14:07
|modify
|39
|1.00
|1.34935
|1.34965
|1.35035
|893
|2010.09.28 14:07
|modify
|39
|1.00
|1.34935
|1.34967
|1.35035
|894
|2010.09.28 14:07
|modify
|39
|1.00
|1.34935
|1.34969
|1.35035
|895
|2010.09.28 14:07
|modify
|39
|1.00
|1.34935
|1.34971
|1.35035
|896
|2010.09.28 14:07
|modify
|39
|1.00
|1.34935
|1.34973
|1.35035
|897
|2010.09.28 14:07
|modify
|39
|1.00
|1.34935
|1.34976
|1.35035
|898
|2010.09.28 14:07
|modify
|39
|1.00
|1.34935
|1.34978
|1.35035
|899
|2010.09.28 14:07
|modify
|39
|1.00
|1.34935
|1.34980
|1.35035
|900
|2010.09.28 14:07
|modify
|39
|1.00
|1.34935
|1.34982
|1.35035
|901
|2010.09.28 14:07
|modify
|39
|1.00
|1.34935
|1.34984
|1.35035
|902
|2010.09.28 14:07
|t/p
|39
|1.00
|1.35035
|1.34984
|1.35035
|100.00
|1002884.85
|903
|2010.09.28 14:27
|sell
|40
|1.00
|1.34879
|0.00000
|1.34779
|904
|2010.09.28 14:27
|modify
|40
|1.00
|1.34879
|1.34876
|1.34779
|905
|2010.09.28 14:27
|modify
|40
|1.00
|1.34879
|1.34873
|1.34779
|906
|2010.09.28 14:27
|modify
|40
|1.00
|1.34879
|1.34869
|1.34779
|907
|2010.09.28 14:27
|modify
|40
|1.00
|1.34879
|1.34866
|1.34779
|908
|2010.09.28 14:27
|modify
|40
|1.00
|1.34879
|1.34863
|1.34779
|909
|2010.09.28 14:27
|modify
|40
|1.00
|1.34879
|1.34859
|1.34779
|910
|2010.09.28 14:27
|modify
|40
|1.00
|1.34879
|1.34856
|1.34779
|911
|2010.09.28 14:27
|modify
|40
|1.00
|1.34879
|1.34853
|1.34779
|912
|2010.09.28 14:27
|modify
|40
|1.00
|1.34879
|1.34849
|1.34779
|913
|2010.09.28 14:27
|modify
|40
|1.00
|1.34879
|1.34846
|1.34779
|914
|2010.09.28 14:27
|modify
|40
|1.00
|1.34879
|1.34843
|1.34779
|915
|2010.09.28 14:27
|modify
|40
|1.00
|1.34879
|1.34839
|1.34779
|916
|2010.09.28 14:27
|modify
|40
|1.00
|1.34879
|1.34836
|1.34779
|917
|2010.09.28 14:27
|modify
|40
|1.00
|1.34879
|1.34832
|1.34779
|918
|2010.09.28 14:27
|t/p
|40
|1.00
|1.34779
|1.34832
|1.34779
|100.00
|1002984.85
|919
|2010.09.28 14:27
|sell
|41
|1.00
|1.34757
|0.00000
|1.34657
|920
|2010.09.28 14:32
|modify
|41
|1.00
|1.34757
|1.34755
|1.34657
|921
|2010.09.28 14:32
|modify
|41
|1.00
|1.34757
|1.34753
|1.34657
|922
|2010.09.28 14:32
|modify
|41
|1.00
|1.34757
|1.34752
|1.34657
|923
|2010.09.28 14:32
|modify
|41
|1.00
|1.34757
|1.34750
|1.34657
|924
|2010.09.28 14:32
|modify
|41
|1.00
|1.34757
|1.34748
|1.34657
|925
|2010.09.28 14:32
|modify
|41
|1.00
|1.34757
|1.34746
|1.34657
|926
|2010.09.28 14:32
|modify
|41
|1.00
|1.34757
|1.34745
|1.34657
|927
|2010.09.28 14:32
|modify
|41
|1.00
|1.34757
|1.34743
|1.34657
|928
|2010.09.28 14:32
|modify
|41
|1.00
|1.34757
|1.34741
|1.34657
|929
|2010.09.28 14:32
|modify
|41
|1.00
|1.34757
|1.34740
|1.34657
|930
|2010.09.28 14:32
|modify
|41
|1.00
|1.34757
|1.34738
|1.34657
|931
|2010.09.28 14:32
|modify
|41
|1.00
|1.34757
|1.34736
|1.34657
|932
|2010.09.28 14:32
|modify
|41
|1.00
|1.34757
|1.34734
|1.34657
|933
|2010.09.28 14:32
|modify
|41
|1.00
|1.34757
|1.34733
|1.34657
|934
|2010.09.28 14:32
|modify
|41
|1.00
|1.34757
|1.34731
|1.34657
|935
|2010.09.28 14:32
|modify
|41
|1.00
|1.34757
|1.34729
|1.34657
|936
|2010.09.28 14:32
|modify
|41
|1.00
|1.34757
|1.34727
|1.34657
|937
|2010.09.28 14:32
|modify
|41
|1.00
|1.34757
|1.34726
|1.34657
|938
|2010.09.28 14:32
|modify
|41
|1.00
|1.34757
|1.34724
|1.34657
|939
|2010.09.28 14:32
|modify
|41
|1.00
|1.34757
|1.34722
|1.34657
|940
|2010.09.28 14:32
|modify
|41
|1.00
|1.34757
|1.34721
|1.34657
|941
|2010.09.28 14:32
|modify
|41
|1.00
|1.34757
|1.34719
|1.34657
|942
|2010.09.28 14:32
|modify
|41
|1.00
|1.34757
|1.34717
|1.34657
|943
|2010.09.28 14:32
|modify
|41
|1.00
|1.34757
|1.34715
|1.34657
|944
|2010.09.28 14:32
|modify
|41
|1.00
|1.34757
|1.34714
|1.34657
|945
|2010.09.28 14:32
|modify
|41
|1.00
|1.34757
|1.34712
|1.34657
|946
|2010.09.28 14:32
|modify
|41
|1.00
|1.34757
|1.34710
|1.34657
|947
|2010.09.28 14:32
|modify
|41
|1.00
|1.34757
|1.34709
|1.34657
|948
|2010.09.28 14:32
|t/p
|41
|1.00
|1.34657
|1.34709
|1.34657
|100.00
|1003084.85
|949
|2010.09.28 14:40
|sell
|42
|1.00
|1.34627
|0.00000
|1.34527
|950
|2010.09.28 14:41
|modify
|42
|1.00
|1.34627
|1.34626
|1.34527
|951
|2010.09.28 14:41
|modify
|42
|1.00
|1.34627
|1.34624
|1.34527
|952
|2010.09.28 14:41
|modify
|42
|1.00
|1.34627
|1.34622
|1.34527
|953
|2010.09.28 14:41
|modify
|42
|1.00
|1.34627
|1.34621
|1.34527
|954
|2010.09.28 14:41
|modify
|42
|1.00
|1.34627
|1.34619
|1.34527
|955
|2010.09.28 14:41
|modify
|42
|1.00
|1.34627
|1.34618
|1.34527
|956
|2010.09.28 14:41
|modify
|42
|1.00
|1.34627
|1.34616
|1.34527
|957
|2010.09.28 14:41
|modify
|42
|1.00
|1.34627
|1.34615
|1.34527
|958
|2010.09.28 14:41
|modify
|42
|1.00
|1.34627
|1.34613
|1.34527
|959
|2010.09.28 14:41
|modify
|42
|1.00
|1.34627
|1.34611
|1.34527
|960
|2010.09.28 14:41
|modify
|42
|1.00
|1.34627
|1.34610
|1.34527
|961
|2010.09.28 14:41
|modify
|42
|1.00
|1.34627
|1.34608
|1.34527
|962
|2010.09.28 14:41
|modify
|42
|1.00
|1.34627
|1.34607
|1.34527
|963
|2010.09.28 14:41
|modify
|42
|1.00
|1.34627
|1.34605
|1.34527
|964
|2010.09.28 14:41
|modify
|42
|1.00
|1.34627
|1.34604
|1.34527
|965
|2010.09.28 14:41
|modify
|42
|1.00
|1.34627
|1.34602
|1.34527
|966
|2010.09.28 14:42
|modify
|42
|1.00
|1.34627
|1.34601
|1.34527
|967
|2010.09.28 14:42
|modify
|42
|1.00
|1.34627
|1.34599
|1.34527
|968
|2010.09.28 14:42
|modify
|42
|1.00
|1.34627
|1.34597
|1.34527
|969
|2010.09.28 14:42
|modify
|42
|1.00
|1.34627
|1.34596
|1.34527
|970
|2010.09.28 14:42
|modify
|42
|1.00
|1.34627
|1.34594
|1.34527
|971
|2010.09.28 14:42
|modify
|42
|1.00
|1.34627
|1.34592
|1.34527
|972
|2010.09.28 14:42
|modify
|42
|1.00
|1.34627
|1.34590
|1.34527
|973
|2010.09.28 14:42
|modify
|42
|1.00
|1.34627
|1.34588
|1.34527
|974
|2010.09.28 14:42
|modify
|42
|1.00
|1.34627
|1.34586
|1.34527
|975
|2010.09.28 14:42
|modify
|42
|1.00
|1.34627
|1.34584
|1.34527
|976
|2010.09.28 14:42
|modify
|42
|1.00
|1.34627
|1.34582
|1.34527
|977
|2010.09.28 14:42
|modify
|42
|1.00
|1.34627
|1.34580
|1.34527
|978
|2010.09.28 14:42
|modify
|42
|1.00
|1.34627
|1.34578
|1.34527
|979
|2010.09.28 14:42
|t/p
|42
|1.00
|1.34527
|1.34578
|1.34527
|100.00
|1003184.85
|980
|2010.09.28 14:42
|sell
|43
|1.00
|1.34504
|0.00000
|1.34404
|981
|2010.09.28 14:45
|modify
|43
|1.00
|1.34504
|1.34502
|1.34404
|982
|2010.09.28 14:45
|modify
|43
|1.00
|1.34504
|1.34501
|1.34404
|983
|2010.09.28 14:45
|modify
|43
|1.00
|1.34504
|1.34500
|1.34404
|984
|2010.09.28 14:45
|modify
|43
|1.00
|1.34504
|1.34499
|1.34404
|985
|2010.09.28 14:45
|modify
|43
|1.00
|1.34504
|1.34498
|1.34404
|986
|2010.09.28 14:45
|modify
|43
|1.00
|1.34504
|1.34497
|1.34404
|987
|2010.09.28 14:45
|modify
|43
|1.00
|1.34504
|1.34496
|1.34404
|988
|2010.09.28 14:45
|modify
|43
|1.00
|1.34504
|1.34495
|1.34404
|989
|2010.09.28 14:45
|modify
|43
|1.00
|1.34504
|1.34494
|1.34404
|990
|2010.09.28 14:45
|modify
|43
|1.00
|1.34504
|1.34493
|1.34404
|991
|2010.09.28 14:45
|modify
|43
|1.00
|1.34504
|1.34492
|1.34404
|992
|2010.09.28 14:45
|modify
|43
|1.00
|1.34504
|1.34491
|1.34404
|993
|2010.09.28 14:45
|modify
|43
|1.00
|1.34504
|1.34490
|1.34404
|994
|2010.09.28 14:45
|modify
|43
|1.00
|1.34504
|1.34489
|1.34404
|995
|2010.09.28 14:45
|modify
|43
|1.00
|1.34504
|1.34488
|1.34404
|996
|2010.09.28 14:45
|modify
|43
|1.00
|1.34504
|1.34487
|1.34404
|997
|2010.09.28 14:46
|modify
|43
|1.00
|1.34504
|1.34486
|1.34404
|998
|2010.09.28 14:46
|s/l
|43
|1.00
|1.34486
|1.34486
|1.34404
|18.00
|1003202.85
|999
|2010.09.28 15:00
|sell
|44
|1.00
|1.34549
|0.00000
|1.34449
|1000
|2010.11.16 18:18
|modify
|44
|1.00
|1.34549
|1.34547
|1.34449
|1001
|2010.11.16 18:18
|modify
|44
|1.00
|1.34549
|1.34537
|1.34449
|1002
|2010.11.16 18:18
|modify
|44
|1.00
|1.34549
|1.34536
|1.34449
|1003
|2010.11.16 18:18
|modify
|44
|1.00
|1.34549
|1.34533
|1.34449
|1004
|2010.11.16 18:18
|modify
|44
|1.00
|1.34549
|1.34531
|1.34449
|1005
|2010.11.16 18:18
|modify
|44
|1.00
|1.34549
|1.34528
|1.34449
|1006
|2010.11.16 18:18
|s/l
|44
|1.00
|1.34528
|1.34528
|1.34449
|-150.99
|1003051.86
|1007
|2010.11.16 18:25
|buy
|45
|1.00
|1.34703
|0.00000
|1.34803
|1008
|2010.11.16 18:29
|modify
|45
|1.00
|1.34703
|1.34708
|1.34803
|1009
|2010.11.16 18:29
|modify
|45
|1.00
|1.34703
|1.34709
|1.34803
|1010
|2010.11.16 18:29
|modify
|45
|1.00
|1.34703
|1.34710
|1.34803
|1011
|2010.11.16 18:29
|modify
|45
|1.00
|1.34703
|1.34712
|1.34803
|1012
|2010.11.16 18:30
|s/l
|45
|1.00
|1.34712
|1.34712
|1.34803
|9.00
|1003060.86
|1013
|2010.11.16 18:49
|buy
|46
|1.00
|1.34827
|0.00000
|1.34927
|1014
|2010.11.16 18:58
|modify
|46
|1.00
|1.34827
|1.34829
|1.34927
|1015
|2010.11.16 18:58
|modify
|46
|1.00
|1.34827
|1.34832
|1.34927
|1016
|2010.11.16 18:58
|modify
|46
|1.00
|1.34827
|1.34835
|1.34927
|1017
|2010.11.16 18:58
|modify
|46
|1.00
|1.34827
|1.34837
|1.34927
|1018
|2010.11.16 18:58
|modify
|46
|1.00
|1.34827
|1.34840
|1.34927
|1019
|2010.11.16 18:58
|modify
|46
|1.00
|1.34827
|1.34842
|1.34927
|1020
|2010.11.16 18:58
|modify
|46
|1.00
|1.34827
|1.34845
|1.34927
|1021
|2010.11.16 18:58
|modify
|46
|1.00
|1.34827
|1.34848
|1.34927
|1022
|2010.11.16 18:59
|modify
|46
|1.00
|1.34827
|1.34850
|1.34927
|1023
|2010.11.16 18:59
|modify
|46
|1.00
|1.34827
|1.34853
|1.34927
|1024
|2010.11.16 18:59
|modify
|46
|1.00
|1.34827
|1.34857
|1.34927
|1025
|2010.11.16 18:59
|modify
|46
|1.00
|1.34827
|1.34860
|1.34927
|1026
|2010.11.16 18:59
|modify
|46
|1.00
|1.34827
|1.34862
|1.34927
|1027
|2010.11.16 19:01
|s/l
|46
|1.00
|1.34862
|1.34862
|1.34927
|35.00
|1003095.86
|1028
|2010.11.16 19:06
|sell
|47
|1.00
|1.34817
|0.00000
|1.34717
|1029
|2010.11.16 19:10
|modify
|47
|1.00
|1.34817
|1.34815
|1.34717
|1030
|2010.11.16 19:11
|s/l
|47
|1.00
|1.34815
|1.34815
|1.34717
|2.00
|1003097.86
|1031
|2010.11.16 19:14
|buy
|48
|1.00
|1.34924
|0.00000
|1.35024
|1032
|2010.11.17 01:49
|modify
|48
|1.00
|1.34924
|1.34929
|1.35024
|1033
|2010.11.17 01:49
|modify
|48
|1.00
|1.34924
|1.34935
|1.35024
|1034
|2010.11.17 01:49
|modify
|48
|1.00
|1.34924
|1.34940
|1.35024
|1035
|2010.11.17 01:49
|modify
|48
|1.00
|1.34924
|1.34943
|1.35024
|1036
|2010.11.17 01:49
|modify
|48
|1.00
|1.34924
|1.34948
|1.35024
|1037
|2010.11.17 01:49
|modify
|48
|1.00
|1.34924
|1.34953
|1.35024
|1038
|2010.11.17 01:49
|modify
|48
|1.00
|1.34924
|1.34959
|1.35024
|1039
|2010.11.17 01:49
|modify
|48
|1.00
|1.34924
|1.34964
|1.35024
|1040
|2010.11.17 01:50
|s/l
|48
|1.00
|1.34964
|1.34964
|1.35024
|41.46
|1003139.32
|1041
|2010.11.17 01:55
|buy
|49
|1.00
|1.35039
|0.00000
|1.35139
|1042
|2010.11.17 02:15
|modify
|49
|1.00
|1.35039
|1.35042
|1.35139
|1043
|2010.11.17 02:15
|modify
|49
|1.00
|1.35039
|1.35048
|1.35139
|1044
|2010.11.17 02:16
|modify
|49
|1.00
|1.35039
|1.35049
|1.35139
|1045
|2010.11.17 02:16
|modify
|49
|1.00
|1.35039
|1.35053
|1.35139
|1046
|2010.11.17 02:16
|modify
|49
|1.00
|1.35039
|1.35054
|1.35139
|1047
|2010.11.17 02:16
|modify
|49
|1.00
|1.35039
|1.35056
|1.35139
|1048
|2010.11.17 02:16
|modify
|49
|1.00
|1.35039
|1.35059
|1.35139
|1049
|2010.11.17 02:16
|modify
|49
|1.00
|1.35039
|1.35061
|1.35139
|1050
|2010.11.17 02:16
|modify
|49
|1.00
|1.35039
|1.35063
|1.35139
|1051
|2010.11.17 02:16
|modify
|49
|1.00
|1.35039
|1.35066
|1.35139
|1052
|2010.11.17 02:16
|modify
|49
|1.00
|1.35039
|1.35068
|1.35139
|1053
|2010.11.17 02:19
|s/l
|49
|1.00
|1.35068
|1.35068
|1.35139
|29.00
|1003168.32
|1054
|2010.11.17 02:30
|sell
|50
|1.00
|1.34998
|0.00000
|1.34898
|1055
|2010.11.17 05:26
|modify
|50
|1.00
|1.34998
|1.34995
|1.34898
|1056
|2010.11.17 05:26
|modify
|50
|1.00
|1.34998
|1.34992
|1.34898
|1057
|2010.11.17 05:26
|modify
|50
|1.00
|1.34998
|1.34991
|1.34898
|1058
|2010.11.17 05:26
|modify
|50
|1.00
|1.34998
|1.34987
|1.34898
|1059
|2010.11.17 05:26
|modify
|50
|1.00
|1.34998
|1.34983
|1.34898
|1060
|2010.11.17 05:26
|modify
|50
|1.00
|1.34998
|1.34979
|1.34898
|1061
|2010.11.17 05:28
|s/l
|50
|1.00
|1.34979
|1.34979
|1.34898
|19.00
|1003187.32
|1062
|2010.11.17 05:44
|buy
|51
|1.00
|1.35007
|0.00000
|1.35107
|1063
|2010.11.17 05:52
|modify
|51
|1.00
|1.35007
|1.35008
|1.35107
|1064
|2010.11.17 05:52
|modify
|51
|1.00
|1.35007
|1.35010
|1.35107
|1065
|2010.11.17 05:52
|modify
|51
|1.00
|1.35007
|1.35013
|1.35107
|1066
|2010.11.17 05:53
|modify
|51
|1.00
|1.35007
|1.35016
|1.35107
|1067
|2010.11.17 05:53
|modify
|51
|1.00
|1.35007
|1.35017
|1.35107
|1068
|2010.11.17 05:53
|modify
|51
|1.00
|1.35007
|1.35019
|1.35107
|1069
|2010.11.17 05:53
|modify
|51
|1.00
|1.35007
|1.35021
|1.35107
|1070
|2010.11.17 05:53
|modify
|51
|1.00
|1.35007
|1.35024
|1.35107
|1071
|2010.11.17 05:53
|modify
|51
|1.00
|1.35007
|1.35026
|1.35107
|1072
|2010.11.17 05:57
|s/l
|51
|1.00
|1.35026
|1.35026
|1.35107
|19.00
|1003206.32
|1073
|2010.11.17 06:09
|buy
|52
|1.00
|1.35097
|0.00000
|1.35197
|1074
|2010.11.17 09:17
|modify
|52
|1.00
|1.35097
|1.35099
|1.35197
|1075
|2010.11.17 09:17
|modify
|52
|1.00
|1.35097
|1.35100
|1.35197
|1076
|2010.11.17 09:17
|modify
|52
|1.00
|1.35097
|1.35101
|1.35197
|1077
|2010.11.17 09:19
|s/l
|52
|1.00
|1.35101
|1.35101
|1.35197
|4.00
|1003210.32
|1078
|2010.11.17 09:21
|buy
|53
|1.00
|1.35175
|0.00000
|1.35275
|1079
|2010.11.17 09:49
|modify
|53
|1.00
|1.35175
|1.35176
|1.35275
|1080
|2010.11.17 09:49
|modify
|53
|1.00
|1.35175
|1.35179
|1.35275
|1081
|2010.11.17 09:49
|modify
|53
|1.00
|1.35175
|1.35182
|1.35275
|1082
|2010.11.17 09:49
|modify
|53
|1.00
|1.35175
|1.35185
|1.35275
|1083
|2010.11.17 09:49
|modify
|53
|1.00
|1.35175
|1.35186
|1.35275
|1084
|2010.11.17 09:49
|modify
|53
|1.00
|1.35175
|1.35190
|1.35275
|1085
|2010.11.17 09:49
|modify
|53
|1.00
|1.35175
|1.35193
|1.35275
|1086
|2010.11.17 09:49
|modify
|53
|1.00
|1.35175
|1.35196
|1.35275
|1087
|2010.11.17 09:49
|modify
|53
|1.00
|1.35175
|1.35199
|1.35275
|1088
|2010.11.17 09:54
|modify
|53
|1.00
|1.35175
|1.35200
|1.35275
|1089
|2010.11.17 09:54
|modify
|53
|1.00
|1.35175
|1.35201
|1.35275
|1090
|2010.11.17 09:54
|modify
|53
|1.00
|1.35175
|1.35202
|1.35275
|1091
|2010.11.17 09:54
|modify
|53
|1.00
|1.35175
|1.35203
|1.35275
|1092
|2010.11.17 09:54
|modify
|53
|1.00
|1.35175
|1.35204
|1.35275
|1093
|2010.11.17 09:54
|modify
|53
|1.00
|1.35175
|1.35205
|1.35275
|1094
|2010.11.17 09:54
|modify
|53
|1.00
|1.35175
|1.35207
|1.35275
|1095
|2010.11.17 09:54
|modify
|53
|1.00
|1.35175
|1.35208
|1.35275
|1096
|2010.11.17 09:54
|s/l
|53
|1.00
|1.35208
|1.35208
|1.35275
|33.00
|1003243.32
|1097
|2010.11.17 10:02
|sell
|54
|1.00
|1.35150
|0.00000
|1.35050
|1098
|2010.11.17 10:05
|modify
|54
|1.00
|1.35150
|1.35146
|1.35050
|1099
|2010.11.17 10:05
|modify
|54
|1.00
|1.35150
|1.35140
|1.35050
|1100
|2010.11.17 10:05
|modify
|54
|1.00
|1.35150
|1.35134
|1.35050
|1101
|2010.11.17 10:08
|modify
|54
|1.00
|1.35150
|1.35129
|1.35050
|1102
|2010.11.17 10:08
|modify
|54
|1.00
|1.35150
|1.35123
|1.35050
|1103
|2010.11.17 10:09
|modify
|54
|1.00
|1.35150
|1.35115
|1.35050
|1104
|2010.11.17 10:09
|modify
|54
|1.00
|1.35150
|1.35106
|1.35050
|1105
|2010.11.17 10:09
|modify
|54
|1.00
|1.35150
|1.35104
|1.35050
|1106
|2010.11.17 10:09
|modify
|54
|1.00
|1.35150
|1.35102
|1.35050
|1107
|2010.11.17 10:10
|s/l
|54
|1.00
|1.35102
|1.35102
|1.35050
|48.00
|1003291.32
|1108
|2010.11.17 10:32
|buy
|55
|1.00
|1.35193
|0.00000
|1.35293
|1109
|2010.11.17 14:40
|modify
|55
|1.00
|1.35193
|1.35194
|1.35293
|1110
|2010.11.17 14:40
|modify
|55
|1.00
|1.35193
|1.35196
|1.35293
|1111
|2010.11.17 14:40
|modify
|55
|1.00
|1.35193
|1.35198
|1.35293
|1112
|2010.11.17 14:40
|modify
|55
|1.00
|1.35193
|1.35200
|1.35293
|1113
|2010.11.17 14:40
|modify
|55
|1.00
|1.35193
|1.35202
|1.35293
|1114
|2010.11.17 14:40
|modify
|55
|1.00
|1.35193
|1.35204
|1.35293
|1115
|2010.11.17 14:40
|modify
|55
|1.00
|1.35193
|1.35206
|1.35293
|1116
|2010.11.17 14:40
|modify
|55
|1.00
|1.35193
|1.35208
|1.35293
|1117
|2010.11.17 14:40
|modify
|55
|1.00
|1.35193
|1.35210
|1.35293
|1118
|2010.11.17 14:40
|modify
|55
|1.00
|1.35193
|1.35212
|1.35293
|1119
|2010.11.17 14:41
|s/l
|55
|1.00
|1.35212
|1.35212
|1.35293
|19.00
|1003310.32
|1120
|2010.11.17 14:45
|sell
|56
|1.00
|1.35121
|0.00000
|1.35021
|1121
|2010.11.17 23:59
|close at stop
|56
|1.00
|1.35537
|0.00000
|1.35021
|-416.00
|1002894.32