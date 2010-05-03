Strategy Tester Report
PriceAction_EA
MFGlobal-Demo2 (Build 226)

SymbolEURUSDmfu (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2010.05.03 12:14 - 2010.11.17 23:59 (2010.01.01 - 2010.11.18)
ModelOpen prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
ParametersMagicNumber=521; SignalMail=false; EachTickMode=true; Lots=1; Slippage=0; UseStopLoss=false; StopLoss=0; UseTakeProfit=true; TakeProfit=100; UseTrailingStop=true; TrailingStop=50; MaxTrades=3;
Bars in test161176Ticks modelled321257Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors0
Initial deposit1000000.00
Total net profit3722.57Gross profit4145.48Gross loss-422.91
Profit factor9.80Expected payoff65.31
Absolute drawdown13609.90Maximal drawdown13609.90 (1.36%)Relative drawdown1.36% (13609.90)
Total trades57Short positions (won %)26 (92.31%)Long positions (won %)31 (100.00%)
Profit trades (% of total)55 (96.49%)Loss trades (% of total)2 (3.51%)
Largestprofit trade234.32loss trade-379.00
Averageprofit trade75.37loss trade-211.46
Maximumconsecutive wins (profit in money)37 (2714.53)consecutive losses (loss in money)1 (-379.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2714.53 (37)consecutive loss (count of losses)-379.00 (1)
Averageconsecutive wins28consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12010.05.03 12:41buy11.001.324390.000001.32539
22010.08.03 11:03modify11.001.324391.324561.32539
32010.08.03 11:04t/p11.001.325391.324561.32539234.321000234.32
42010.08.03 14:54sell21.001.321210.000001.32021
52010.08.03 14:57modify21.001.321211.321171.32021
62010.08.03 14:59modify21.001.321211.320881.32021
72010.08.03 15:00modify21.001.321211.320841.32021
82010.08.03 15:02s/l21.001.320841.320841.3202137.001000271.32
92010.08.03 15:41buy31.001.320750.000001.32175
102010.08.03 15:45modify31.001.320751.320781.32175
112010.08.03 15:47modify31.001.320751.321191.32175
122010.08.03 15:49s/l31.001.321191.321191.3217544.001000315.32
132010.08.03 17:41sell41.001.322650.000001.32165
142010.08.03 18:19modify41.001.322651.322451.32165
152010.08.03 18:24s/l41.001.322451.322451.3216520.001000335.32
162010.08.03 18:26buy51.001.322510.000001.32351
172010.08.03 20:02modify51.001.322511.322511.32351
182010.08.03 20:03modify51.001.322511.322681.32351
192010.08.03 20:09modify51.001.322511.322691.32351
202010.08.03 20:13modify51.001.322511.322801.32351
212010.08.03 20:23s/l51.001.322801.322801.3235129.001000364.32
222010.08.03 20:32sell61.001.322880.000001.32188
232010.08.04 00:06modify61.001.322881.322861.32188
242010.08.04 00:07modify61.001.322881.322771.32188
252010.08.04 00:12modify61.001.322881.322761.32188
262010.08.04 00:13modify61.001.322881.322591.32188
272010.08.04 00:22s/l61.001.322591.322591.3218825.491000389.81
282010.08.04 00:36sell71.001.322140.000001.32114
292010.08.04 04:52modify71.001.322141.322021.32114
302010.08.04 04:54modify71.001.322141.321771.32114
312010.08.04 05:00s/l71.001.321771.321771.3211437.001000426.81
322010.08.04 05:06sell81.001.321060.000001.32006
332010.08.04 07:06modify81.001.321061.321051.32006
342010.08.04 07:07modify81.001.321061.321021.32006
352010.08.04 07:11modify81.001.321061.321011.32006
362010.08.04 07:17s/l81.001.321011.321011.320065.001000431.81
372010.08.04 08:01sell91.001.322010.000001.32101
382010.08.04 08:15t/p91.001.321010.000001.32101100.001000531.81
392010.08.04 09:02sell101.001.319630.000001.31863
402010.08.04 09:14modify101.001.319631.319351.31863
412010.08.04 09:17s/l101.001.319351.319351.3186328.001000559.81
422010.08.04 09:20buy111.001.319300.000001.32030
432010.08.04 09:55modify111.001.319301.319331.32030
442010.08.04 09:56modify111.001.319301.319591.32030
452010.08.04 09:57t/p111.001.320301.319591.32030100.001000659.81
462010.08.04 10:00sell121.001.320060.000001.31906
472010.08.04 10:48modify121.001.320061.319971.31906
482010.08.04 10:49modify121.001.320061.319781.31906
492010.08.04 10:51s/l121.001.319781.319781.3190628.001000687.81
502010.08.04 13:15sell131.001.320720.000001.31972
512010.08.04 13:38t/p131.001.319720.000001.31972100.001000787.81
522010.08.04 14:26sell141.001.320750.000001.31975
532010.08.04 15:04modify141.001.320751.320571.31975
542010.08.04 15:05t/p141.001.319751.320571.31975100.001000887.81
552010.08.04 15:38sell151.001.313890.000001.31289
562010.08.05 07:50t/p151.001.312890.000001.3128989.471000977.28
572010.08.05 08:37buy161.001.313890.000001.31489
582010.08.05 08:48modify161.001.313891.314111.31489
592010.08.05 09:00modify161.001.313891.314151.31489
602010.08.05 09:01t/p161.001.314891.314151.31489100.001001077.28
612010.08.05 09:58buy171.001.317000.000001.31800
622010.08.05 10:04modify171.001.317001.317171.31800
632010.08.05 10:05t/p171.001.318001.317171.31800100.001001177.28
642010.08.05 10:54buy181.001.320570.000001.32157
652010.08.05 11:00modify181.001.320571.320631.32157
662010.08.05 11:01t/p181.001.321571.320631.32157100.001001277.28
672010.08.05 11:56buy191.001.322080.000001.32308
682010.08.05 13:41modify191.001.322081.322421.32308
692010.08.05 13:42t/p191.001.323081.322421.32308100.001001377.28
702010.08.05 14:35sell201.001.316500.000001.31550
712010.08.05 15:54modify201.001.316501.316471.31550
722010.08.05 15:57t/p201.001.315501.316471.31550100.001001477.28
732010.08.05 16:32buy211.001.315020.000001.31602
742010.08.05 17:12modify211.001.315021.315041.31602
752010.08.05 17:15s/l211.001.315041.315041.316022.001001479.28
762010.08.05 17:15sell221.001.315040.000001.31404
772010.08.10 04:18modify221.001.315041.314881.31404
782010.08.10 04:20modify221.001.315041.314711.31404
792010.08.10 04:21t/p221.001.314041.314711.3140489.471001568.75
802010.08.10 04:25sell231.001.314160.000001.31316
812010.08.10 13:13modify231.001.314161.313961.31316
822010.08.10 13:16modify231.001.314161.313791.31316
832010.08.10 13:17t/p231.001.313161.313791.31316100.001001668.75
842010.08.10 14:12sell241.001.312350.000001.31135
852010.08.10 14:41modify241.001.312351.312171.31135
862010.08.10 14:46modify241.001.312351.312061.31135
872010.08.10 14:52t/p241.001.311351.312061.31135100.001001768.75
882010.08.10 14:56buy251.001.310490.000001.31149
892010.08.10 17:43modify251.001.310491.310551.31149
902010.08.10 17:51s/l251.001.310551.310551.311496.001001774.75
912010.08.10 18:04sell261.001.311210.000001.31021
922010.08.10 18:26modify261.001.311211.311181.31021
932010.08.10 18:39s/l261.001.311181.311181.310213.001001777.75
942010.08.10 19:28buy271.001.319460.000001.32046
952010.08.10 19:31t/p271.001.320460.000001.32046100.001001877.75
962010.08.10 20:04buy281.001.320590.000001.32159
972010.09.21 19:44t/p281.001.321590.000001.32159161.321002039.07
982010.09.21 20:00buy291.001.324860.000001.32586
992010.09.21 20:05modify291.001.324861.325101.32586
1002010.09.21 20:06s/l291.001.325101.325101.3258624.001002063.07
1012010.09.21 21:01buy301.001.323770.000001.32477
1022010.09.21 21:23modify301.001.323771.323921.32477
1032010.09.21 21:24modify301.001.323771.324051.32477
1042010.09.21 21:26modify301.001.323771.324241.32477
1052010.09.21 21:28t/p301.001.324771.324241.32477100.001002163.07
1062010.09.21 21:41buy311.001.326480.000001.32748
1072010.09.22 00:23modify311.001.326481.326541.32748
1082010.09.22 00:24modify311.001.326481.326621.32748
1092010.09.22 00:27modify311.001.326481.326701.32748
1102010.09.22 00:33modify311.001.326481.326821.32748
1112010.09.22 00:34t/p311.001.327481.326821.32748101.461002264.53
1122010.09.30 16:49buy321.001.359720.000001.36072
1132010.09.30 16:56modify321.001.359721.359891.36072
1142010.09.30 16:58s/l321.001.359891.359891.3607217.001002281.53
1152010.09.30 18:52sell331.001.361760.000001.36076
1162010.09.30 19:11modify331.001.361761.361491.36076
1172010.09.30 19:12t/p331.001.360761.361491.36076100.001002381.53
1182010.09.30 19:33buy341.001.361910.000001.36291
1192010.09.30 19:43modify341.001.361911.361991.36291
1202010.09.30 19:44modify341.001.361911.362111.36291
1212010.09.30 19:45t/p341.001.362911.362111.36291100.001002481.53
1222010.09.30 20:29buy351.001.363750.000001.36475
1232010.09.30 21:20modify351.001.363751.363801.36475
1242010.09.30 21:21modify351.001.363751.364081.36475
1252010.09.30 21:28s/l351.001.364081.364081.3647533.001002514.53
1262010.09.30 22:06sell361.001.363350.000001.36235
1272010.09.30 22:56modify361.001.363351.363351.36235
1282010.09.30 23:20modify361.001.363351.363171.36235
1292010.09.30 23:21modify361.001.363351.363151.36235
1302010.09.30 23:22modify361.001.363351.363091.36235
1312010.09.30 23:36modify361.001.363351.363071.36235
1322010.09.30 23:38modify361.001.363351.362901.36235
1332010.09.30 23:52t/p361.001.362351.362901.36235100.001002614.53
1342010.10.01 00:05buy371.001.362220.000001.36322
1352010.10.01 00:53modify371.001.362221.362641.36322
1362010.10.01 00:54t/p371.001.363221.362641.36322100.001002714.53
1372010.10.01 01:05sell381.001.363330.000001.36233
1382010.11.11 23:50t/p381.001.362330.000001.36233-43.911002670.62
1392010.11.12 01:19buy391.001.366030.000001.36703
1402010.11.12 10:26modify391.001.366031.366211.36703
1412010.11.12 10:27t/p391.001.367031.366211.36703100.001002770.62
1422010.11.12 12:23buy401.001.371820.000001.37282
1432010.11.12 12:25modify401.001.371821.371851.37282
1442010.11.12 12:27s/l401.001.371851.371851.372823.001002773.62
1452010.11.12 12:38buy411.001.371680.000001.37268
1462010.11.12 12:40modify411.001.371681.371691.37268
1472010.11.12 12:41t/p411.001.372681.371691.37268100.001002873.62
1482010.11.12 12:59buy421.001.371760.000001.37276
1492010.11.12 13:31modify421.001.371761.371801.37276
1502010.11.12 13:32t/p421.001.372761.371801.37276100.001002973.62
1512010.11.12 18:21sell431.001.367590.000001.36659
1522010.11.15 03:52modify431.001.367591.367511.36659
1532010.11.15 03:55modify431.001.367591.367461.36659
1542010.11.15 03:58s/l431.001.367461.367461.366599.491002983.11
1552010.11.15 04:40buy441.001.367780.000001.36878
1562010.11.15 05:00modify441.001.367781.367851.36878
1572010.11.15 05:02modify441.001.367781.367881.36878
1582010.11.15 05:05s/l441.001.367881.367881.3687810.001002993.11
1592010.11.15 09:19buy451.001.364630.000001.36563
1602010.11.15 14:16modify451.001.364631.364851.36563
1612010.11.15 14:17t/p451.001.365631.364851.36563100.001003093.11
1622010.11.15 15:23buy461.001.362340.000001.36334
1632010.11.16 05:03modify461.001.362341.362701.36334
1642010.11.16 05:04t/p461.001.363341.362701.36334101.461003194.57
1652010.11.16 05:44sell471.001.363310.000001.36231
1662010.11.16 05:54modify471.001.363311.363301.36231
1672010.11.16 05:55modify471.001.363311.363121.36231
1682010.11.16 05:56t/p471.001.362311.363121.36231100.001003294.57
1692010.11.16 06:34buy481.001.361880.000001.36288
1702010.11.16 12:48modify481.001.361881.362021.36288
1712010.11.16 12:49t/p481.001.362881.362021.36288100.001003394.57
1722010.11.16 16:16sell491.001.352120.000001.35112
1732010.11.16 16:45t/p491.001.351120.000001.35112100.001003494.57
1742010.11.16 17:30sell501.001.348920.000001.34792
1752010.11.16 17:33modify501.001.348921.348871.34792
1762010.11.16 17:34t/p501.001.347921.348871.34792100.001003594.57
1772010.11.16 18:09buy511.001.347840.000001.34884
1782010.11.16 18:53modify511.001.347841.347851.34884
1792010.11.16 18:55modify511.001.347841.348011.34884
1802010.11.16 18:56modify511.001.347841.348021.34884
1812010.11.16 18:58modify511.001.347841.348101.34884
1822010.11.16 18:59t/p511.001.348841.348101.34884100.001003694.57
1832010.11.16 20:16sell521.001.348440.000001.34744
1842010.11.16 23:42t/p521.001.347440.000001.34744100.001003794.57
1852010.11.17 03:15buy531.001.351230.000001.35223
1862010.11.17 09:49t/p531.001.352230.000001.35223100.001003894.57
1872010.11.17 10:13buy541.001.352040.000001.35304
1882010.11.17 14:49t/p541.001.353040.000001.35304100.001003994.57
1892010.11.17 16:41buy551.001.353340.000001.35434
1902010.11.17 16:51modify551.001.353341.353591.35434
1912010.11.17 16:52t/p551.001.354341.353591.35434100.001004094.57
1922010.11.17 17:24sell561.001.354240.000001.35324
1932010.11.17 17:28modify561.001.354241.354171.35324
1942010.11.17 17:35s/l561.001.354171.354171.353247.001004101.57
1952010.11.17 18:21sell571.001.351620.000001.35062
1962010.11.17 23:59close at stop571.001.355410.000001.35062-379.001003722.57