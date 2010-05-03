Strategy Tester Report
PriceAction_EA
MFGlobal-Demo2 (Build 226)
|Symbol
|EURUSDmfu (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2010.05.03 12:14 - 2010.11.17 23:59 (2010.01.01 - 2010.11.18)
|Model
|Open prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
|Parameters
|MagicNumber=521; SignalMail=false;
EachTickMode=true;
Lots=1; Slippage=0; UseStopLoss=false;
StopLoss=0; UseTakeProfit=true;
TakeProfit=100; UseTrailingStop=true;
TrailingStop=50; MaxTrades=3;
|Bars in test
|161176
|Ticks modelled
|321257
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|1000000.00
|Total net profit
|3722.57
|Gross profit
|4145.48
|Gross loss
|-422.91
|Profit factor
|9.80
|Expected payoff
|65.31
|Absolute drawdown
|13609.90
|Maximal drawdown
|13609.90 (1.36%)
|Relative drawdown
|1.36% (13609.90)
|Total trades
|57
|Short positions (won %)
|26 (92.31%)
|Long positions (won %)
|31 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|55 (96.49%)
|Loss trades (% of total)
|2 (3.51%)
|Largest
|profit trade
|234.32
|loss trade
|-379.00
|Average
|profit trade
|75.37
|loss trade
|-211.46
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|37 (2714.53)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-379.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2714.53 (37)
|consecutive loss (count of losses)
|-379.00 (1)
|Average
|consecutive wins
|28
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2010.05.03 12:41
|buy
|1
|1.00
|1.32439
|0.00000
|1.32539
|2
|2010.08.03 11:03
|modify
|1
|1.00
|1.32439
|1.32456
|1.32539
|3
|2010.08.03 11:04
|t/p
|1
|1.00
|1.32539
|1.32456
|1.32539
|234.32
|1000234.32
|4
|2010.08.03 14:54
|sell
|2
|1.00
|1.32121
|0.00000
|1.32021
|5
|2010.08.03 14:57
|modify
|2
|1.00
|1.32121
|1.32117
|1.32021
|6
|2010.08.03 14:59
|modify
|2
|1.00
|1.32121
|1.32088
|1.32021
|7
|2010.08.03 15:00
|modify
|2
|1.00
|1.32121
|1.32084
|1.32021
|8
|2010.08.03 15:02
|s/l
|2
|1.00
|1.32084
|1.32084
|1.32021
|37.00
|1000271.32
|9
|2010.08.03 15:41
|buy
|3
|1.00
|1.32075
|0.00000
|1.32175
|10
|2010.08.03 15:45
|modify
|3
|1.00
|1.32075
|1.32078
|1.32175
|11
|2010.08.03 15:47
|modify
|3
|1.00
|1.32075
|1.32119
|1.32175
|12
|2010.08.03 15:49
|s/l
|3
|1.00
|1.32119
|1.32119
|1.32175
|44.00
|1000315.32
|13
|2010.08.03 17:41
|sell
|4
|1.00
|1.32265
|0.00000
|1.32165
|14
|2010.08.03 18:19
|modify
|4
|1.00
|1.32265
|1.32245
|1.32165
|15
|2010.08.03 18:24
|s/l
|4
|1.00
|1.32245
|1.32245
|1.32165
|20.00
|1000335.32
|16
|2010.08.03 18:26
|buy
|5
|1.00
|1.32251
|0.00000
|1.32351
|17
|2010.08.03 20:02
|modify
|5
|1.00
|1.32251
|1.32251
|1.32351
|18
|2010.08.03 20:03
|modify
|5
|1.00
|1.32251
|1.32268
|1.32351
|19
|2010.08.03 20:09
|modify
|5
|1.00
|1.32251
|1.32269
|1.32351
|20
|2010.08.03 20:13
|modify
|5
|1.00
|1.32251
|1.32280
|1.32351
|21
|2010.08.03 20:23
|s/l
|5
|1.00
|1.32280
|1.32280
|1.32351
|29.00
|1000364.32
|22
|2010.08.03 20:32
|sell
|6
|1.00
|1.32288
|0.00000
|1.32188
|23
|2010.08.04 00:06
|modify
|6
|1.00
|1.32288
|1.32286
|1.32188
|24
|2010.08.04 00:07
|modify
|6
|1.00
|1.32288
|1.32277
|1.32188
|25
|2010.08.04 00:12
|modify
|6
|1.00
|1.32288
|1.32276
|1.32188
|26
|2010.08.04 00:13
|modify
|6
|1.00
|1.32288
|1.32259
|1.32188
|27
|2010.08.04 00:22
|s/l
|6
|1.00
|1.32259
|1.32259
|1.32188
|25.49
|1000389.81
|28
|2010.08.04 00:36
|sell
|7
|1.00
|1.32214
|0.00000
|1.32114
|29
|2010.08.04 04:52
|modify
|7
|1.00
|1.32214
|1.32202
|1.32114
|30
|2010.08.04 04:54
|modify
|7
|1.00
|1.32214
|1.32177
|1.32114
|31
|2010.08.04 05:00
|s/l
|7
|1.00
|1.32177
|1.32177
|1.32114
|37.00
|1000426.81
|32
|2010.08.04 05:06
|sell
|8
|1.00
|1.32106
|0.00000
|1.32006
|33
|2010.08.04 07:06
|modify
|8
|1.00
|1.32106
|1.32105
|1.32006
|34
|2010.08.04 07:07
|modify
|8
|1.00
|1.32106
|1.32102
|1.32006
|35
|2010.08.04 07:11
|modify
|8
|1.00
|1.32106
|1.32101
|1.32006
|36
|2010.08.04 07:17
|s/l
|8
|1.00
|1.32101
|1.32101
|1.32006
|5.00
|1000431.81
|37
|2010.08.04 08:01
|sell
|9
|1.00
|1.32201
|0.00000
|1.32101
|38
|2010.08.04 08:15
|t/p
|9
|1.00
|1.32101
|0.00000
|1.32101
|100.00
|1000531.81
|39
|2010.08.04 09:02
|sell
|10
|1.00
|1.31963
|0.00000
|1.31863
|40
|2010.08.04 09:14
|modify
|10
|1.00
|1.31963
|1.31935
|1.31863
|41
|2010.08.04 09:17
|s/l
|10
|1.00
|1.31935
|1.31935
|1.31863
|28.00
|1000559.81
|42
|2010.08.04 09:20
|buy
|11
|1.00
|1.31930
|0.00000
|1.32030
|43
|2010.08.04 09:55
|modify
|11
|1.00
|1.31930
|1.31933
|1.32030
|44
|2010.08.04 09:56
|modify
|11
|1.00
|1.31930
|1.31959
|1.32030
|45
|2010.08.04 09:57
|t/p
|11
|1.00
|1.32030
|1.31959
|1.32030
|100.00
|1000659.81
|46
|2010.08.04 10:00
|sell
|12
|1.00
|1.32006
|0.00000
|1.31906
|47
|2010.08.04 10:48
|modify
|12
|1.00
|1.32006
|1.31997
|1.31906
|48
|2010.08.04 10:49
|modify
|12
|1.00
|1.32006
|1.31978
|1.31906
|49
|2010.08.04 10:51
|s/l
|12
|1.00
|1.31978
|1.31978
|1.31906
|28.00
|1000687.81
|50
|2010.08.04 13:15
|sell
|13
|1.00
|1.32072
|0.00000
|1.31972
|51
|2010.08.04 13:38
|t/p
|13
|1.00
|1.31972
|0.00000
|1.31972
|100.00
|1000787.81
|52
|2010.08.04 14:26
|sell
|14
|1.00
|1.32075
|0.00000
|1.31975
|53
|2010.08.04 15:04
|modify
|14
|1.00
|1.32075
|1.32057
|1.31975
|54
|2010.08.04 15:05
|t/p
|14
|1.00
|1.31975
|1.32057
|1.31975
|100.00
|1000887.81
|55
|2010.08.04 15:38
|sell
|15
|1.00
|1.31389
|0.00000
|1.31289
|56
|2010.08.05 07:50
|t/p
|15
|1.00
|1.31289
|0.00000
|1.31289
|89.47
|1000977.28
|57
|2010.08.05 08:37
|buy
|16
|1.00
|1.31389
|0.00000
|1.31489
|58
|2010.08.05 08:48
|modify
|16
|1.00
|1.31389
|1.31411
|1.31489
|59
|2010.08.05 09:00
|modify
|16
|1.00
|1.31389
|1.31415
|1.31489
|60
|2010.08.05 09:01
|t/p
|16
|1.00
|1.31489
|1.31415
|1.31489
|100.00
|1001077.28
|61
|2010.08.05 09:58
|buy
|17
|1.00
|1.31700
|0.00000
|1.31800
|62
|2010.08.05 10:04
|modify
|17
|1.00
|1.31700
|1.31717
|1.31800
|63
|2010.08.05 10:05
|t/p
|17
|1.00
|1.31800
|1.31717
|1.31800
|100.00
|1001177.28
|64
|2010.08.05 10:54
|buy
|18
|1.00
|1.32057
|0.00000
|1.32157
|65
|2010.08.05 11:00
|modify
|18
|1.00
|1.32057
|1.32063
|1.32157
|66
|2010.08.05 11:01
|t/p
|18
|1.00
|1.32157
|1.32063
|1.32157
|100.00
|1001277.28
|67
|2010.08.05 11:56
|buy
|19
|1.00
|1.32208
|0.00000
|1.32308
|68
|2010.08.05 13:41
|modify
|19
|1.00
|1.32208
|1.32242
|1.32308
|69
|2010.08.05 13:42
|t/p
|19
|1.00
|1.32308
|1.32242
|1.32308
|100.00
|1001377.28
|70
|2010.08.05 14:35
|sell
|20
|1.00
|1.31650
|0.00000
|1.31550
|71
|2010.08.05 15:54
|modify
|20
|1.00
|1.31650
|1.31647
|1.31550
|72
|2010.08.05 15:57
|t/p
|20
|1.00
|1.31550
|1.31647
|1.31550
|100.00
|1001477.28
|73
|2010.08.05 16:32
|buy
|21
|1.00
|1.31502
|0.00000
|1.31602
|74
|2010.08.05 17:12
|modify
|21
|1.00
|1.31502
|1.31504
|1.31602
|75
|2010.08.05 17:15
|s/l
|21
|1.00
|1.31504
|1.31504
|1.31602
|2.00
|1001479.28
|76
|2010.08.05 17:15
|sell
|22
|1.00
|1.31504
|0.00000
|1.31404
|77
|2010.08.10 04:18
|modify
|22
|1.00
|1.31504
|1.31488
|1.31404
|78
|2010.08.10 04:20
|modify
|22
|1.00
|1.31504
|1.31471
|1.31404
|79
|2010.08.10 04:21
|t/p
|22
|1.00
|1.31404
|1.31471
|1.31404
|89.47
|1001568.75
|80
|2010.08.10 04:25
|sell
|23
|1.00
|1.31416
|0.00000
|1.31316
|81
|2010.08.10 13:13
|modify
|23
|1.00
|1.31416
|1.31396
|1.31316
|82
|2010.08.10 13:16
|modify
|23
|1.00
|1.31416
|1.31379
|1.31316
|83
|2010.08.10 13:17
|t/p
|23
|1.00
|1.31316
|1.31379
|1.31316
|100.00
|1001668.75
|84
|2010.08.10 14:12
|sell
|24
|1.00
|1.31235
|0.00000
|1.31135
|85
|2010.08.10 14:41
|modify
|24
|1.00
|1.31235
|1.31217
|1.31135
|86
|2010.08.10 14:46
|modify
|24
|1.00
|1.31235
|1.31206
|1.31135
|87
|2010.08.10 14:52
|t/p
|24
|1.00
|1.31135
|1.31206
|1.31135
|100.00
|1001768.75
|88
|2010.08.10 14:56
|buy
|25
|1.00
|1.31049
|0.00000
|1.31149
|89
|2010.08.10 17:43
|modify
|25
|1.00
|1.31049
|1.31055
|1.31149
|90
|2010.08.10 17:51
|s/l
|25
|1.00
|1.31055
|1.31055
|1.31149
|6.00
|1001774.75
|91
|2010.08.10 18:04
|sell
|26
|1.00
|1.31121
|0.00000
|1.31021
|92
|2010.08.10 18:26
|modify
|26
|1.00
|1.31121
|1.31118
|1.31021
|93
|2010.08.10 18:39
|s/l
|26
|1.00
|1.31118
|1.31118
|1.31021
|3.00
|1001777.75
|94
|2010.08.10 19:28
|buy
|27
|1.00
|1.31946
|0.00000
|1.32046
|95
|2010.08.10 19:31
|t/p
|27
|1.00
|1.32046
|0.00000
|1.32046
|100.00
|1001877.75
|96
|2010.08.10 20:04
|buy
|28
|1.00
|1.32059
|0.00000
|1.32159
|97
|2010.09.21 19:44
|t/p
|28
|1.00
|1.32159
|0.00000
|1.32159
|161.32
|1002039.07
|98
|2010.09.21 20:00
|buy
|29
|1.00
|1.32486
|0.00000
|1.32586
|99
|2010.09.21 20:05
|modify
|29
|1.00
|1.32486
|1.32510
|1.32586
|100
|2010.09.21 20:06
|s/l
|29
|1.00
|1.32510
|1.32510
|1.32586
|24.00
|1002063.07
|101
|2010.09.21 21:01
|buy
|30
|1.00
|1.32377
|0.00000
|1.32477
|102
|2010.09.21 21:23
|modify
|30
|1.00
|1.32377
|1.32392
|1.32477
|103
|2010.09.21 21:24
|modify
|30
|1.00
|1.32377
|1.32405
|1.32477
|104
|2010.09.21 21:26
|modify
|30
|1.00
|1.32377
|1.32424
|1.32477
|105
|2010.09.21 21:28
|t/p
|30
|1.00
|1.32477
|1.32424
|1.32477
|100.00
|1002163.07
|106
|2010.09.21 21:41
|buy
|31
|1.00
|1.32648
|0.00000
|1.32748
|107
|2010.09.22 00:23
|modify
|31
|1.00
|1.32648
|1.32654
|1.32748
|108
|2010.09.22 00:24
|modify
|31
|1.00
|1.32648
|1.32662
|1.32748
|109
|2010.09.22 00:27
|modify
|31
|1.00
|1.32648
|1.32670
|1.32748
|110
|2010.09.22 00:33
|modify
|31
|1.00
|1.32648
|1.32682
|1.32748
|111
|2010.09.22 00:34
|t/p
|31
|1.00
|1.32748
|1.32682
|1.32748
|101.46
|1002264.53
|112
|2010.09.30 16:49
|buy
|32
|1.00
|1.35972
|0.00000
|1.36072
|113
|2010.09.30 16:56
|modify
|32
|1.00
|1.35972
|1.35989
|1.36072
|114
|2010.09.30 16:58
|s/l
|32
|1.00
|1.35989
|1.35989
|1.36072
|17.00
|1002281.53
|115
|2010.09.30 18:52
|sell
|33
|1.00
|1.36176
|0.00000
|1.36076
|116
|2010.09.30 19:11
|modify
|33
|1.00
|1.36176
|1.36149
|1.36076
|117
|2010.09.30 19:12
|t/p
|33
|1.00
|1.36076
|1.36149
|1.36076
|100.00
|1002381.53
|118
|2010.09.30 19:33
|buy
|34
|1.00
|1.36191
|0.00000
|1.36291
|119
|2010.09.30 19:43
|modify
|34
|1.00
|1.36191
|1.36199
|1.36291
|120
|2010.09.30 19:44
|modify
|34
|1.00
|1.36191
|1.36211
|1.36291
|121
|2010.09.30 19:45
|t/p
|34
|1.00
|1.36291
|1.36211
|1.36291
|100.00
|1002481.53
|122
|2010.09.30 20:29
|buy
|35
|1.00
|1.36375
|0.00000
|1.36475
|123
|2010.09.30 21:20
|modify
|35
|1.00
|1.36375
|1.36380
|1.36475
|124
|2010.09.30 21:21
|modify
|35
|1.00
|1.36375
|1.36408
|1.36475
|125
|2010.09.30 21:28
|s/l
|35
|1.00
|1.36408
|1.36408
|1.36475
|33.00
|1002514.53
|126
|2010.09.30 22:06
|sell
|36
|1.00
|1.36335
|0.00000
|1.36235
|127
|2010.09.30 22:56
|modify
|36
|1.00
|1.36335
|1.36335
|1.36235
|128
|2010.09.30 23:20
|modify
|36
|1.00
|1.36335
|1.36317
|1.36235
|129
|2010.09.30 23:21
|modify
|36
|1.00
|1.36335
|1.36315
|1.36235
|130
|2010.09.30 23:22
|modify
|36
|1.00
|1.36335
|1.36309
|1.36235
|131
|2010.09.30 23:36
|modify
|36
|1.00
|1.36335
|1.36307
|1.36235
|132
|2010.09.30 23:38
|modify
|36
|1.00
|1.36335
|1.36290
|1.36235
|133
|2010.09.30 23:52
|t/p
|36
|1.00
|1.36235
|1.36290
|1.36235
|100.00
|1002614.53
|134
|2010.10.01 00:05
|buy
|37
|1.00
|1.36222
|0.00000
|1.36322
|135
|2010.10.01 00:53
|modify
|37
|1.00
|1.36222
|1.36264
|1.36322
|136
|2010.10.01 00:54
|t/p
|37
|1.00
|1.36322
|1.36264
|1.36322
|100.00
|1002714.53
|137
|2010.10.01 01:05
|sell
|38
|1.00
|1.36333
|0.00000
|1.36233
|138
|2010.11.11 23:50
|t/p
|38
|1.00
|1.36233
|0.00000
|1.36233
|-43.91
|1002670.62
|139
|2010.11.12 01:19
|buy
|39
|1.00
|1.36603
|0.00000
|1.36703
|140
|2010.11.12 10:26
|modify
|39
|1.00
|1.36603
|1.36621
|1.36703
|141
|2010.11.12 10:27
|t/p
|39
|1.00
|1.36703
|1.36621
|1.36703
|100.00
|1002770.62
|142
|2010.11.12 12:23
|buy
|40
|1.00
|1.37182
|0.00000
|1.37282
|143
|2010.11.12 12:25
|modify
|40
|1.00
|1.37182
|1.37185
|1.37282
|144
|2010.11.12 12:27
|s/l
|40
|1.00
|1.37185
|1.37185
|1.37282
|3.00
|1002773.62
|145
|2010.11.12 12:38
|buy
|41
|1.00
|1.37168
|0.00000
|1.37268
|146
|2010.11.12 12:40
|modify
|41
|1.00
|1.37168
|1.37169
|1.37268
|147
|2010.11.12 12:41
|t/p
|41
|1.00
|1.37268
|1.37169
|1.37268
|100.00
|1002873.62
|148
|2010.11.12 12:59
|buy
|42
|1.00
|1.37176
|0.00000
|1.37276
|149
|2010.11.12 13:31
|modify
|42
|1.00
|1.37176
|1.37180
|1.37276
|150
|2010.11.12 13:32
|t/p
|42
|1.00
|1.37276
|1.37180
|1.37276
|100.00
|1002973.62
|151
|2010.11.12 18:21
|sell
|43
|1.00
|1.36759
|0.00000
|1.36659
|152
|2010.11.15 03:52
|modify
|43
|1.00
|1.36759
|1.36751
|1.36659
|153
|2010.11.15 03:55
|modify
|43
|1.00
|1.36759
|1.36746
|1.36659
|154
|2010.11.15 03:58
|s/l
|43
|1.00
|1.36746
|1.36746
|1.36659
|9.49
|1002983.11
|155
|2010.11.15 04:40
|buy
|44
|1.00
|1.36778
|0.00000
|1.36878
|156
|2010.11.15 05:00
|modify
|44
|1.00
|1.36778
|1.36785
|1.36878
|157
|2010.11.15 05:02
|modify
|44
|1.00
|1.36778
|1.36788
|1.36878
|158
|2010.11.15 05:05
|s/l
|44
|1.00
|1.36788
|1.36788
|1.36878
|10.00
|1002993.11
|159
|2010.11.15 09:19
|buy
|45
|1.00
|1.36463
|0.00000
|1.36563
|160
|2010.11.15 14:16
|modify
|45
|1.00
|1.36463
|1.36485
|1.36563
|161
|2010.11.15 14:17
|t/p
|45
|1.00
|1.36563
|1.36485
|1.36563
|100.00
|1003093.11
|162
|2010.11.15 15:23
|buy
|46
|1.00
|1.36234
|0.00000
|1.36334
|163
|2010.11.16 05:03
|modify
|46
|1.00
|1.36234
|1.36270
|1.36334
|164
|2010.11.16 05:04
|t/p
|46
|1.00
|1.36334
|1.36270
|1.36334
|101.46
|1003194.57
|165
|2010.11.16 05:44
|sell
|47
|1.00
|1.36331
|0.00000
|1.36231
|166
|2010.11.16 05:54
|modify
|47
|1.00
|1.36331
|1.36330
|1.36231
|167
|2010.11.16 05:55
|modify
|47
|1.00
|1.36331
|1.36312
|1.36231
|168
|2010.11.16 05:56
|t/p
|47
|1.00
|1.36231
|1.36312
|1.36231
|100.00
|1003294.57
|169
|2010.11.16 06:34
|buy
|48
|1.00
|1.36188
|0.00000
|1.36288
|170
|2010.11.16 12:48
|modify
|48
|1.00
|1.36188
|1.36202
|1.36288
|171
|2010.11.16 12:49
|t/p
|48
|1.00
|1.36288
|1.36202
|1.36288
|100.00
|1003394.57
|172
|2010.11.16 16:16
|sell
|49
|1.00
|1.35212
|0.00000
|1.35112
|173
|2010.11.16 16:45
|t/p
|49
|1.00
|1.35112
|0.00000
|1.35112
|100.00
|1003494.57
|174
|2010.11.16 17:30
|sell
|50
|1.00
|1.34892
|0.00000
|1.34792
|175
|2010.11.16 17:33
|modify
|50
|1.00
|1.34892
|1.34887
|1.34792
|176
|2010.11.16 17:34
|t/p
|50
|1.00
|1.34792
|1.34887
|1.34792
|100.00
|1003594.57
|177
|2010.11.16 18:09
|buy
|51
|1.00
|1.34784
|0.00000
|1.34884
|178
|2010.11.16 18:53
|modify
|51
|1.00
|1.34784
|1.34785
|1.34884
|179
|2010.11.16 18:55
|modify
|51
|1.00
|1.34784
|1.34801
|1.34884
|180
|2010.11.16 18:56
|modify
|51
|1.00
|1.34784
|1.34802
|1.34884
|181
|2010.11.16 18:58
|modify
|51
|1.00
|1.34784
|1.34810
|1.34884
|182
|2010.11.16 18:59
|t/p
|51
|1.00
|1.34884
|1.34810
|1.34884
|100.00
|1003694.57
|183
|2010.11.16 20:16
|sell
|52
|1.00
|1.34844
|0.00000
|1.34744
|184
|2010.11.16 23:42
|t/p
|52
|1.00
|1.34744
|0.00000
|1.34744
|100.00
|1003794.57
|185
|2010.11.17 03:15
|buy
|53
|1.00
|1.35123
|0.00000
|1.35223
|186
|2010.11.17 09:49
|t/p
|53
|1.00
|1.35223
|0.00000
|1.35223
|100.00
|1003894.57
|187
|2010.11.17 10:13
|buy
|54
|1.00
|1.35204
|0.00000
|1.35304
|188
|2010.11.17 14:49
|t/p
|54
|1.00
|1.35304
|0.00000
|1.35304
|100.00
|1003994.57
|189
|2010.11.17 16:41
|buy
|55
|1.00
|1.35334
|0.00000
|1.35434
|190
|2010.11.17 16:51
|modify
|55
|1.00
|1.35334
|1.35359
|1.35434
|191
|2010.11.17 16:52
|t/p
|55
|1.00
|1.35434
|1.35359
|1.35434
|100.00
|1004094.57
|192
|2010.11.17 17:24
|sell
|56
|1.00
|1.35424
|0.00000
|1.35324
|193
|2010.11.17 17:28
|modify
|56
|1.00
|1.35424
|1.35417
|1.35324
|194
|2010.11.17 17:35
|s/l
|56
|1.00
|1.35417
|1.35417
|1.35324
|7.00
|1004101.57
|195
|2010.11.17 18:21
|sell
|57
|1.00
|1.35162
|0.00000
|1.35062
|196
|2010.11.17 23:59
|close at stop
|57
|1.00
|1.35541
|0.00000
|1.35062
|-379.00
|1003722.57