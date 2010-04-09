Strategy Tester Report
PriceAction_EA
MFGlobal-Demo2 (Build 226)
|Symbol
|EURUSDmfu (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2010.04.07 15:00 - 2010.11.18 23:20 (2010.01.01 - 2010.11.19)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MagicNumber=20101118; SignalMail=false;
EachTickMode=false;
Lots=1; Slippage=0; UseStopLoss=false;
StopLoss=0; UseTakeProfit=true;
TakeProfit=100; UseTrailingStop=true;
TrailingStop=50; MaxTrades=3; MM="Money Management"; UseMM=true;
PercentMM=2;
|Bars in test
|3929
|Ticks modelled
|7048348
|Modelling quality
|81.57%
|Mismatched charts errors
|23
|Initial deposit
|1000000.00
|Total net profit
|90540.64
|Gross profit
|92409.73
|Gross loss
|-1869.10
|Profit factor
|49.44
|Expected payoff
|1437.15
|Absolute drawdown
|250546.63
|Maximal drawdown
|305980.38 (28.99%)
|Relative drawdown
|28.99% (305980.38)
|Total trades
|63
|Short positions (won %)
|23 (86.96%)
|Long positions (won %)
|40 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|60 (95.24%)
|Loss trades (% of total)
|3 (4.76%)
|Largest
|profit trade
|3567.59
|loss trade
|-1554.98
|Average
|profit trade
|1540.16
|loss trade
|-623.03
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|32 (54054.91)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-1554.98)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|54054.91 (32)
|consecutive loss (count of losses)
|-1554.98 (1)
|Average
|consecutive wins
|15
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2010.04.07 19:00
|buy
|1
|20.00
|1.33726
|0.00000
|1.33826
|2
|2010.04.09 00:37
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33727
|1.33826
|3
|2010.04.09 00:37
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33728
|1.33826
|4
|2010.04.09 00:37
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33729
|1.33826
|5
|2010.04.09 00:37
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33730
|1.33826
|6
|2010.04.09 00:37
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33731
|1.33826
|7
|2010.04.09 00:37
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33732
|1.33826
|8
|2010.04.09 00:37
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33733
|1.33826
|9
|2010.04.09 00:37
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33734
|1.33826
|10
|2010.04.09 00:37
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33735
|1.33826
|11
|2010.04.09 00:37
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33736
|1.33826
|12
|2010.04.09 00:38
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33737
|1.33826
|13
|2010.04.09 00:38
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33738
|1.33826
|14
|2010.04.09 00:38
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33739
|1.33826
|15
|2010.04.09 00:38
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33740
|1.33826
|16
|2010.04.09 00:38
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33741
|1.33826
|17
|2010.04.09 00:38
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33742
|1.33826
|18
|2010.04.09 00:38
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33743
|1.33826
|19
|2010.04.09 00:38
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33744
|1.33826
|20
|2010.04.09 00:38
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33745
|1.33826
|21
|2010.04.09 00:38
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33746
|1.33826
|22
|2010.04.09 00:38
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33747
|1.33826
|23
|2010.04.09 00:38
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33748
|1.33826
|24
|2010.04.09 00:38
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33749
|1.33826
|25
|2010.04.09 00:38
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33750
|1.33826
|26
|2010.04.09 00:38
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33751
|1.33826
|27
|2010.04.09 00:38
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33752
|1.33826
|28
|2010.04.09 00:38
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33753
|1.33826
|29
|2010.04.09 00:38
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33754
|1.33826
|30
|2010.04.09 00:38
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33755
|1.33826
|31
|2010.04.09 00:39
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33756
|1.33826
|32
|2010.04.09 00:39
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33757
|1.33826
|33
|2010.04.09 00:39
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33758
|1.33826
|34
|2010.04.09 00:39
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33759
|1.33826
|35
|2010.04.09 00:39
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33760
|1.33826
|36
|2010.04.09 00:39
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33761
|1.33826
|37
|2010.04.09 00:39
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33762
|1.33826
|38
|2010.04.09 00:39
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33763
|1.33826
|39
|2010.04.09 00:39
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33764
|1.33826
|40
|2010.04.09 00:39
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33765
|1.33826
|41
|2010.04.09 00:39
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33766
|1.33826
|42
|2010.04.09 00:39
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33767
|1.33826
|43
|2010.04.09 00:39
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33768
|1.33826
|44
|2010.04.09 00:39
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33769
|1.33826
|45
|2010.04.09 00:39
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33770
|1.33826
|46
|2010.04.09 00:39
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33771
|1.33826
|47
|2010.04.09 00:39
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33772
|1.33826
|48
|2010.04.09 00:39
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33773
|1.33826
|49
|2010.04.09 00:40
|modify
|1
|20.00
|1.33726
|1.33774
|1.33826
|50
|2010.04.09 00:51
|s/l
|1
|20.00
|1.33774
|1.33774
|1.33826
|1076.80
|1001076.80
|51
|2010.04.09 01:00
|buy
|2
|20.00
|1.33773
|0.00000
|1.33873
|52
|2010.04.09 07:49
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33774
|1.33873
|53
|2010.04.09 07:49
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33775
|1.33873
|54
|2010.04.09 07:49
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33776
|1.33873
|55
|2010.04.09 07:49
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33777
|1.33873
|56
|2010.04.09 07:49
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33778
|1.33873
|57
|2010.04.09 07:49
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33779
|1.33873
|58
|2010.04.09 07:49
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33780
|1.33873
|59
|2010.04.09 07:49
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33781
|1.33873
|60
|2010.04.09 07:49
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33782
|1.33873
|61
|2010.04.09 07:50
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33783
|1.33873
|62
|2010.04.09 07:50
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33784
|1.33873
|63
|2010.04.09 07:50
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33785
|1.33873
|64
|2010.04.09 07:50
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33786
|1.33873
|65
|2010.04.09 07:50
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33787
|1.33873
|66
|2010.04.09 07:50
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33788
|1.33873
|67
|2010.04.09 07:50
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33789
|1.33873
|68
|2010.04.09 07:50
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33790
|1.33873
|69
|2010.04.09 07:50
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33791
|1.33873
|70
|2010.04.09 07:50
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33792
|1.33873
|71
|2010.04.09 07:50
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33793
|1.33873
|72
|2010.04.09 07:50
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33794
|1.33873
|73
|2010.04.09 07:50
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33795
|1.33873
|74
|2010.04.09 07:50
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33796
|1.33873
|75
|2010.04.09 07:50
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33797
|1.33873
|76
|2010.04.09 07:50
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33798
|1.33873
|77
|2010.04.09 07:50
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33799
|1.33873
|78
|2010.04.09 07:50
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33800
|1.33873
|79
|2010.04.09 07:50
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33801
|1.33873
|80
|2010.04.09 07:50
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33802
|1.33873
|81
|2010.04.09 07:50
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33803
|1.33873
|82
|2010.04.09 07:50
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33804
|1.33873
|83
|2010.04.09 07:50
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33805
|1.33873
|84
|2010.04.09 07:50
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33806
|1.33873
|85
|2010.04.09 07:50
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33807
|1.33873
|86
|2010.04.09 07:50
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33808
|1.33873
|87
|2010.04.09 07:50
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33809
|1.33873
|88
|2010.04.09 07:50
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33810
|1.33873
|89
|2010.04.09 07:50
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33811
|1.33873
|90
|2010.04.09 07:50
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33812
|1.33873
|91
|2010.04.09 07:51
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33813
|1.33873
|92
|2010.04.09 07:51
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33814
|1.33873
|93
|2010.04.09 07:51
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33815
|1.33873
|94
|2010.04.09 07:51
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33816
|1.33873
|95
|2010.04.09 07:51
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33817
|1.33873
|96
|2010.04.09 07:51
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33818
|1.33873
|97
|2010.04.09 07:51
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33819
|1.33873
|98
|2010.04.09 07:51
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33820
|1.33873
|99
|2010.04.09 07:51
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33821
|1.33873
|100
|2010.04.09 07:51
|modify
|2
|20.00
|1.33773
|1.33822
|1.33873
|101
|2010.04.09 07:51
|t/p
|2
|20.00
|1.33873
|1.33822
|1.33873
|2000.00
|1003076.80
|102
|2010.04.09 08:00
|buy
|3
|20.10
|1.33900
|0.00000
|1.34000
|103
|2010.04.09 08:19
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33901
|1.34000
|104
|2010.04.09 08:19
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33902
|1.34000
|105
|2010.04.09 08:19
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33903
|1.34000
|106
|2010.04.09 08:19
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33904
|1.34000
|107
|2010.04.09 08:19
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33905
|1.34000
|108
|2010.04.09 08:19
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33906
|1.34000
|109
|2010.04.09 08:19
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33907
|1.34000
|110
|2010.04.09 08:19
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33908
|1.34000
|111
|2010.04.09 08:19
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33909
|1.34000
|112
|2010.04.09 08:20
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33910
|1.34000
|113
|2010.04.09 08:26
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33911
|1.34000
|114
|2010.04.09 08:26
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33912
|1.34000
|115
|2010.04.09 08:26
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33913
|1.34000
|116
|2010.04.09 08:26
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33914
|1.34000
|117
|2010.04.09 08:26
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33915
|1.34000
|118
|2010.04.09 08:26
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33916
|1.34000
|119
|2010.04.09 08:26
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33917
|1.34000
|120
|2010.04.09 08:26
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33918
|1.34000
|121
|2010.04.09 08:26
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33919
|1.34000
|122
|2010.04.09 08:26
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33920
|1.34000
|123
|2010.04.09 08:26
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33921
|1.34000
|124
|2010.04.09 08:26
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33922
|1.34000
|125
|2010.04.09 08:26
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33923
|1.34000
|126
|2010.04.09 08:26
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33924
|1.34000
|127
|2010.04.09 08:26
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33925
|1.34000
|128
|2010.04.09 08:26
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33926
|1.34000
|129
|2010.04.09 08:26
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33927
|1.34000
|130
|2010.04.09 08:26
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33928
|1.34000
|131
|2010.04.09 08:26
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33929
|1.34000
|132
|2010.04.09 08:26
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33930
|1.34000
|133
|2010.04.09 08:26
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33931
|1.34000
|134
|2010.04.09 08:26
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33932
|1.34000
|135
|2010.04.09 08:26
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33933
|1.34000
|136
|2010.04.09 08:26
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33934
|1.34000
|137
|2010.04.09 08:26
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33935
|1.34000
|138
|2010.04.09 08:27
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33936
|1.34000
|139
|2010.04.09 08:27
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33937
|1.34000
|140
|2010.04.09 08:27
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33938
|1.34000
|141
|2010.04.09 08:27
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33939
|1.34000
|142
|2010.04.09 08:27
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33940
|1.34000
|143
|2010.04.09 08:27
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33941
|1.34000
|144
|2010.04.09 08:27
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33942
|1.34000
|145
|2010.04.09 08:27
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33943
|1.34000
|146
|2010.04.09 08:27
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33944
|1.34000
|147
|2010.04.09 08:27
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33945
|1.34000
|148
|2010.04.09 08:27
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33946
|1.34000
|149
|2010.04.09 08:27
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33947
|1.34000
|150
|2010.04.09 08:27
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33948
|1.34000
|151
|2010.04.09 08:27
|modify
|3
|20.10
|1.33900
|1.33949
|1.34000
|152
|2010.04.09 08:27
|t/p
|3
|20.10
|1.34000
|1.33949
|1.34000
|2010.00
|1005086.80
|153
|2010.04.09 14:00
|sell
|4
|20.10
|1.33814
|0.00000
|1.33714
|154
|2010.04.09 14:00
|modify
|4
|20.10
|1.33814
|1.33814
|1.33714
|155
|2010.04.09 14:00
|modify
|4
|20.10
|1.33814
|1.33813
|1.33714
|156
|2010.04.09 14:00
|modify
|4
|20.10
|1.33814
|1.33812
|1.33714
|157
|2010.04.09 14:00
|modify
|4
|20.10
|1.33814
|1.33811
|1.33714
|158
|2010.04.09 14:00
|modify
|4
|20.10
|1.33814
|1.33810
|1.33714
|159
|2010.04.09 14:00
|modify
|4
|20.10
|1.33814
|1.33809
|1.33714
|160
|2010.04.09 14:00
|modify
|4
|20.10
|1.33814
|1.33808
|1.33714
|161
|2010.04.09 14:00
|modify
|4
|20.10
|1.33814
|1.33807
|1.33714
|162
|2010.04.09 14:00
|modify
|4
|20.10
|1.33814
|1.33806
|1.33714
|163
|2010.04.09 14:00
|modify
|4
|20.10
|1.33814
|1.33805
|1.33714
|164
|2010.04.09 14:00
|modify
|4
|20.10
|1.33814
|1.33804
|1.33714
|165
|2010.04.09 14:00
|modify
|4
|20.10
|1.33814
|1.33803
|1.33714
|166
|2010.04.09 14:00
|modify
|4
|20.10
|1.33814
|1.33802
|1.33714
|167
|2010.04.09 14:00
|modify
|4
|20.10
|1.33814
|1.33801
|1.33714
|168
|2010.04.09 14:00
|modify
|4
|20.10
|1.33814
|1.33800
|1.33714
|169
|2010.04.09 14:00
|modify
|4
|20.10
|1.33814
|1.33799
|1.33714
|170
|2010.04.09 14:00
|modify
|4
|20.10
|1.33814
|1.33798
|1.33714
|171
|2010.04.09 14:00
|modify
|4
|20.10
|1.33814
|1.33797
|1.33714
|172
|2010.04.09 14:00
|modify
|4
|20.10
|1.33814
|1.33796
|1.33714
|173
|2010.04.09 14:00
|modify
|4
|20.10
|1.33814
|1.33795
|1.33714
|174
|2010.04.09 14:05
|s/l
|4
|20.10
|1.33795
|1.33795
|1.33714
|381.90
|1005468.70
|175
|2010.04.09 15:00
|buy
|5
|20.10
|1.34394
|0.00000
|1.34494
|176
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34394
|1.34494
|177
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34395
|1.34494
|178
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34396
|1.34494
|179
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34397
|1.34494
|180
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34398
|1.34494
|181
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34399
|1.34494
|182
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34400
|1.34494
|183
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34401
|1.34494
|184
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34402
|1.34494
|185
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34403
|1.34494
|186
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34404
|1.34494
|187
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34405
|1.34494
|188
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34406
|1.34494
|189
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34407
|1.34494
|190
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34408
|1.34494
|191
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34409
|1.34494
|192
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34410
|1.34494
|193
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34411
|1.34494
|194
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34412
|1.34494
|195
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34413
|1.34494
|196
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34414
|1.34494
|197
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34415
|1.34494
|198
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34416
|1.34494
|199
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34417
|1.34494
|200
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34418
|1.34494
|201
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34419
|1.34494
|202
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34420
|1.34494
|203
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34421
|1.34494
|204
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34422
|1.34494
|205
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34423
|1.34494
|206
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34424
|1.34494
|207
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34425
|1.34494
|208
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34426
|1.34494
|209
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34427
|1.34494
|210
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34428
|1.34494
|211
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34429
|1.34494
|212
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34430
|1.34494
|213
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34431
|1.34494
|214
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34432
|1.34494
|215
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34433
|1.34494
|216
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34434
|1.34494
|217
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34435
|1.34494
|218
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34436
|1.34494
|219
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34437
|1.34494
|220
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34438
|1.34494
|221
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34439
|1.34494
|222
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34440
|1.34494
|223
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34441
|1.34494
|224
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34442
|1.34494
|225
|2010.04.09 15:25
|modify
|5
|20.10
|1.34394
|1.34443
|1.34494
|226
|2010.04.09 15:25
|t/p
|5
|20.10
|1.34494
|1.34443
|1.34494
|2010.00
|1007478.70
|227
|2010.04.09 20:00
|sell
|6
|20.10
|1.34542
|0.00000
|1.34442
|228
|2010.04.19 03:30
|modify
|6
|20.10
|1.34542
|1.34541
|1.34442
|229
|2010.04.19 03:30
|modify
|6
|20.10
|1.34542
|1.34540
|1.34442
|230
|2010.04.19 03:31
|modify
|6
|20.10
|1.34542
|1.34539
|1.34442
|231
|2010.04.19 03:31
|modify
|6
|20.10
|1.34542
|1.34538
|1.34442
|232
|2010.04.19 03:31
|modify
|6
|20.10
|1.34542
|1.34537
|1.34442
|233
|2010.04.19 03:31
|modify
|6
|20.10
|1.34542
|1.34536
|1.34442
|234
|2010.04.19 03:31
|modify
|6
|20.10
|1.34542
|1.34535
|1.34442
|235
|2010.04.19 03:31
|modify
|6
|20.10
|1.34542
|1.34534
|1.34442
|236
|2010.04.19 03:31
|modify
|6
|20.10
|1.34542
|1.34533
|1.34442
|237
|2010.04.19 03:31
|modify
|6
|20.10
|1.34542
|1.34532
|1.34442
|238
|2010.04.19 03:31
|modify
|6
|20.10
|1.34542
|1.34531
|1.34442
|239
|2010.04.19 03:31
|modify
|6
|20.10
|1.34542
|1.34530
|1.34442
|240
|2010.04.19 03:31
|modify
|6
|20.10
|1.34542
|1.34529
|1.34442
|241
|2010.04.19 03:33
|modify
|6
|20.10
|1.34542
|1.34528
|1.34442
|242
|2010.04.19 03:49
|s/l
|6
|20.10
|1.34528
|1.34528
|1.34442
|-283.01
|1007195.69
|243
|2010.04.19 07:00
|buy
|7
|20.10
|1.34729
|0.00000
|1.34829
|244
|2010.04.19 19:39
|modify
|7
|20.10
|1.34729
|1.34730
|1.34829
|245
|2010.04.19 19:39
|modify
|7
|20.10
|1.34729
|1.34731
|1.34829
|246
|2010.04.19 19:40
|modify
|7
|20.10
|1.34729
|1.34732
|1.34829
|247
|2010.04.19 19:54
|s/l
|7
|20.10
|1.34732
|1.34732
|1.34829
|60.30
|1007255.99
|248
|2010.04.19 21:00
|buy
|8
|20.10
|1.34881
|0.00000
|1.34981
|249
|2010.04.20 00:12
|modify
|8
|20.10
|1.34881
|1.34882
|1.34981
|250
|2010.04.20 00:12
|modify
|8
|20.10
|1.34881
|1.34883
|1.34981
|251
|2010.04.20 00:12
|modify
|8
|20.10
|1.34881
|1.34884
|1.34981
|252
|2010.04.20 00:13
|modify
|8
|20.10
|1.34881
|1.34885
|1.34981
|253
|2010.04.20 00:13
|modify
|8
|20.10
|1.34881
|1.34886
|1.34981
|254
|2010.04.20 00:13
|modify
|8
|20.10
|1.34881
|1.34887
|1.34981
|255
|2010.04.20 00:13
|modify
|8
|20.10
|1.34881
|1.34888
|1.34981
|256
|2010.04.20 00:13
|modify
|8
|20.10
|1.34881
|1.34889
|1.34981
|257
|2010.04.20 00:15
|modify
|8
|20.10
|1.34881
|1.34890
|1.34981
|258
|2010.04.20 00:26
|s/l
|8
|20.10
|1.34890
|1.34890
|1.34981
|210.25
|1007466.24
|259
|2010.04.20 03:00
|sell
|9
|20.10
|1.34732
|0.00000
|1.34632
|260
|2010.04.20 03:13
|modify
|9
|20.10
|1.34732
|1.34731
|1.34632
|261
|2010.04.20 03:13
|modify
|9
|20.10
|1.34732
|1.34730
|1.34632
|262
|2010.04.20 03:13
|modify
|9
|20.10
|1.34732
|1.34729
|1.34632
|263
|2010.04.20 03:13
|modify
|9
|20.10
|1.34732
|1.34728
|1.34632
|264
|2010.04.20 03:14
|modify
|9
|20.10
|1.34732
|1.34727
|1.34632
|265
|2010.04.20 03:18
|s/l
|9
|20.10
|1.34727
|1.34727
|1.34632
|100.50
|1007566.74
|266
|2010.04.20 06:00
|buy
|10
|20.20
|1.34837
|0.00000
|1.34937
|267
|2010.04.20 09:27
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34838
|1.34937
|268
|2010.04.20 09:27
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34839
|1.34937
|269
|2010.04.20 09:27
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34840
|1.34937
|270
|2010.04.20 09:27
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34841
|1.34937
|271
|2010.04.20 09:27
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34842
|1.34937
|272
|2010.04.20 09:27
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34843
|1.34937
|273
|2010.04.20 09:27
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34844
|1.34937
|274
|2010.04.20 09:27
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34845
|1.34937
|275
|2010.04.20 09:27
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34846
|1.34937
|276
|2010.04.20 09:27
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34847
|1.34937
|277
|2010.04.20 09:28
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34848
|1.34937
|278
|2010.04.20 09:28
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34849
|1.34937
|279
|2010.04.20 09:28
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34850
|1.34937
|280
|2010.04.20 09:28
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34851
|1.34937
|281
|2010.04.20 09:28
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34852
|1.34937
|282
|2010.04.20 09:28
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34853
|1.34937
|283
|2010.04.20 09:28
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34854
|1.34937
|284
|2010.04.20 09:28
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34855
|1.34937
|285
|2010.04.20 09:28
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34856
|1.34937
|286
|2010.04.20 09:28
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34857
|1.34937
|287
|2010.04.20 09:28
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34858
|1.34937
|288
|2010.04.20 09:28
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34859
|1.34937
|289
|2010.04.20 09:28
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34860
|1.34937
|290
|2010.04.20 09:28
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34861
|1.34937
|291
|2010.04.20 09:28
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34862
|1.34937
|292
|2010.04.20 09:28
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34863
|1.34937
|293
|2010.04.20 09:28
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34864
|1.34937
|294
|2010.04.20 09:28
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34865
|1.34937
|295
|2010.04.20 09:28
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34866
|1.34937
|296
|2010.04.20 09:28
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34867
|1.34937
|297
|2010.04.20 09:30
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34868
|1.34937
|298
|2010.04.20 09:35
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34869
|1.34937
|299
|2010.04.20 09:36
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34870
|1.34937
|300
|2010.04.20 09:36
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34871
|1.34937
|301
|2010.04.20 09:36
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34872
|1.34937
|302
|2010.04.20 09:36
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34873
|1.34937
|303
|2010.04.20 09:36
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34874
|1.34937
|304
|2010.04.20 09:36
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34875
|1.34937
|305
|2010.04.20 09:36
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34876
|1.34937
|306
|2010.04.20 09:36
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34877
|1.34937
|307
|2010.04.20 09:36
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34878
|1.34937
|308
|2010.04.20 09:36
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34879
|1.34937
|309
|2010.04.20 09:36
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34880
|1.34937
|310
|2010.04.20 09:36
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34881
|1.34937
|311
|2010.04.20 09:36
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34882
|1.34937
|312
|2010.04.20 09:36
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34883
|1.34937
|313
|2010.04.20 09:36
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34884
|1.34937
|314
|2010.04.20 09:36
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34885
|1.34937
|315
|2010.04.20 09:36
|modify
|10
|20.20
|1.34837
|1.34886
|1.34937
|316
|2010.04.20 09:36
|t/p
|10
|20.20
|1.34937
|1.34886
|1.34937
|2020.00
|1009586.74
|317
|2010.04.20 17:00
|sell
|11
|20.20
|1.34450
|0.00000
|1.34350
|318
|2010.04.20 17:30
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34449
|1.34350
|319
|2010.04.20 17:35
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34448
|1.34350
|320
|2010.04.20 17:35
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34447
|1.34350
|321
|2010.04.20 17:35
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34446
|1.34350
|322
|2010.04.20 17:36
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34445
|1.34350
|323
|2010.04.20 17:36
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34444
|1.34350
|324
|2010.04.20 17:36
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34443
|1.34350
|325
|2010.04.20 17:36
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34442
|1.34350
|326
|2010.04.20 17:36
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34441
|1.34350
|327
|2010.04.20 17:36
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34440
|1.34350
|328
|2010.04.20 17:36
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34439
|1.34350
|329
|2010.04.20 17:36
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34438
|1.34350
|330
|2010.04.20 17:36
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34437
|1.34350
|331
|2010.04.20 17:36
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34436
|1.34350
|332
|2010.04.20 17:36
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34435
|1.34350
|333
|2010.04.20 17:36
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34434
|1.34350
|334
|2010.04.20 17:36
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34433
|1.34350
|335
|2010.04.20 17:36
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34432
|1.34350
|336
|2010.04.20 17:36
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34431
|1.34350
|337
|2010.04.20 17:36
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34430
|1.34350
|338
|2010.04.20 17:36
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34429
|1.34350
|339
|2010.04.20 17:37
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34428
|1.34350
|340
|2010.04.20 17:37
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34427
|1.34350
|341
|2010.04.20 17:37
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34426
|1.34350
|342
|2010.04.20 17:37
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34425
|1.34350
|343
|2010.04.20 17:37
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34424
|1.34350
|344
|2010.04.20 17:37
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34423
|1.34350
|345
|2010.04.20 17:37
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34422
|1.34350
|346
|2010.04.20 17:37
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34421
|1.34350
|347
|2010.04.20 17:37
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34420
|1.34350
|348
|2010.04.20 17:37
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34419
|1.34350
|349
|2010.04.20 17:37
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34418
|1.34350
|350
|2010.04.20 17:37
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34417
|1.34350
|351
|2010.04.20 17:37
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34416
|1.34350
|352
|2010.04.20 17:37
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34415
|1.34350
|353
|2010.04.20 17:37
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34414
|1.34350
|354
|2010.04.20 17:37
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34413
|1.34350
|355
|2010.04.20 17:37
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34412
|1.34350
|356
|2010.04.20 17:38
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34411
|1.34350
|357
|2010.04.20 17:38
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34410
|1.34350
|358
|2010.04.20 17:38
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34409
|1.34350
|359
|2010.04.20 17:38
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34408
|1.34350
|360
|2010.04.20 17:38
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34407
|1.34350
|361
|2010.04.20 17:38
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34406
|1.34350
|362
|2010.04.20 17:38
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34405
|1.34350
|363
|2010.04.20 17:38
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34404
|1.34350
|364
|2010.04.20 17:38
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34403
|1.34350
|365
|2010.04.20 17:38
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34402
|1.34350
|366
|2010.04.20 17:38
|modify
|11
|20.20
|1.34450
|1.34401
|1.34350
|367
|2010.04.20 17:38
|t/p
|11
|20.20
|1.34350
|1.34401
|1.34350
|2020.00
|1011606.74
|368
|2010.04.21 01:00
|sell
|12
|20.20
|1.34210
|0.00000
|1.34110
|369
|2010.04.21 01:29
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34209
|1.34110
|370
|2010.04.21 01:29
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34208
|1.34110
|371
|2010.04.21 01:29
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34207
|1.34110
|372
|2010.04.21 01:29
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34206
|1.34110
|373
|2010.04.21 01:29
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34205
|1.34110
|374
|2010.04.21 01:29
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34204
|1.34110
|375
|2010.04.21 01:29
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34203
|1.34110
|376
|2010.04.21 01:29
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34202
|1.34110
|377
|2010.04.21 01:29
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34201
|1.34110
|378
|2010.04.21 01:30
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34200
|1.34110
|379
|2010.04.21 01:35
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34199
|1.34110
|380
|2010.04.21 01:36
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34198
|1.34110
|381
|2010.04.21 01:36
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34197
|1.34110
|382
|2010.04.21 01:36
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34196
|1.34110
|383
|2010.04.21 01:36
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34195
|1.34110
|384
|2010.04.21 01:36
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34194
|1.34110
|385
|2010.04.21 01:36
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34193
|1.34110
|386
|2010.04.21 01:36
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34192
|1.34110
|387
|2010.04.21 01:36
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34191
|1.34110
|388
|2010.04.21 01:36
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34190
|1.34110
|389
|2010.04.21 01:36
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34189
|1.34110
|390
|2010.04.21 01:36
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34188
|1.34110
|391
|2010.04.21 01:36
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34187
|1.34110
|392
|2010.04.21 01:36
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34186
|1.34110
|393
|2010.04.21 01:36
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34185
|1.34110
|394
|2010.04.21 01:36
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34184
|1.34110
|395
|2010.04.21 01:36
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34183
|1.34110
|396
|2010.04.21 01:36
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34182
|1.34110
|397
|2010.04.21 01:36
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34181
|1.34110
|398
|2010.04.21 01:36
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34180
|1.34110
|399
|2010.04.21 01:36
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34179
|1.34110
|400
|2010.04.21 01:36
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34178
|1.34110
|401
|2010.04.21 01:36
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34177
|1.34110
|402
|2010.04.21 01:36
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34176
|1.34110
|403
|2010.04.21 01:37
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34175
|1.34110
|404
|2010.04.21 01:37
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34174
|1.34110
|405
|2010.04.21 01:37
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34173
|1.34110
|406
|2010.04.21 01:37
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34172
|1.34110
|407
|2010.04.21 01:37
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34171
|1.34110
|408
|2010.04.21 01:37
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34170
|1.34110
|409
|2010.04.21 01:37
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34169
|1.34110
|410
|2010.04.21 01:37
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34168
|1.34110
|411
|2010.04.21 01:37
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34167
|1.34110
|412
|2010.04.21 01:37
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34166
|1.34110
|413
|2010.04.21 01:37
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34165
|1.34110
|414
|2010.04.21 01:37
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34164
|1.34110
|415
|2010.04.21 01:37
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34163
|1.34110
|416
|2010.04.21 01:37
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34162
|1.34110
|417
|2010.04.21 01:37
|modify
|12
|20.20
|1.34210
|1.34161
|1.34110
|418
|2010.04.21 01:37
|t/p
|12
|20.20
|1.34110
|1.34161
|1.34110
|2020.00
|1013626.74
|419
|2010.04.21 06:00
|sell
|13
|20.30
|1.34013
|0.00000
|1.33913
|420
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.34012
|1.33913
|421
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.34011
|1.33913
|422
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.34010
|1.33913
|423
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.34009
|1.33913
|424
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.34008
|1.33913
|425
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.34007
|1.33913
|426
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.34005
|1.33913
|427
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.34004
|1.33913
|428
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.34003
|1.33913
|429
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.34002
|1.33913
|430
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.34001
|1.33913
|431
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.34000
|1.33913
|432
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33999
|1.33913
|433
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33998
|1.33913
|434
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33997
|1.33913
|435
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33996
|1.33913
|436
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33995
|1.33913
|437
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33994
|1.33913
|438
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33993
|1.33913
|439
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33992
|1.33913
|440
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33991
|1.33913
|441
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33990
|1.33913
|442
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33989
|1.33913
|443
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33988
|1.33913
|444
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33987
|1.33913
|445
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33986
|1.33913
|446
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33985
|1.33913
|447
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33984
|1.33913
|448
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33983
|1.33913
|449
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33982
|1.33913
|450
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33981
|1.33913
|451
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33980
|1.33913
|452
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33979
|1.33913
|453
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33978
|1.33913
|454
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33977
|1.33913
|455
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33976
|1.33913
|456
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33975
|1.33913
|457
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33974
|1.33913
|458
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33973
|1.33913
|459
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33972
|1.33913
|460
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33971
|1.33913
|461
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33970
|1.33913
|462
|2010.04.21 11:37
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33969
|1.33913
|463
|2010.04.21 11:38
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33968
|1.33913
|464
|2010.04.21 11:38
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33967
|1.33913
|465
|2010.04.21 11:38
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33966
|1.33913
|466
|2010.04.21 11:38
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33965
|1.33913
|467
|2010.04.21 11:38
|modify
|13
|20.30
|1.34013
|1.33964
|1.33913
|468
|2010.04.21 11:38
|t/p
|13
|20.30
|1.33913
|1.33964
|1.33913
|2030.00
|1015656.74
|469
|2010.04.21 12:00
|sell
|14
|20.30
|1.33865
|0.00000
|1.33765
|470
|2010.04.21 12:26
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33864
|1.33765
|471
|2010.04.21 12:26
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33863
|1.33765
|472
|2010.04.21 12:26
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33862
|1.33765
|473
|2010.04.21 12:27
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33861
|1.33765
|474
|2010.04.21 12:27
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33860
|1.33765
|475
|2010.04.21 12:27
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33859
|1.33765
|476
|2010.04.21 12:27
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33858
|1.33765
|477
|2010.04.21 12:27
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33857
|1.33765
|478
|2010.04.21 12:27
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33856
|1.33765
|479
|2010.04.21 12:27
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33855
|1.33765
|480
|2010.04.21 12:27
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33854
|1.33765
|481
|2010.04.21 12:27
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33853
|1.33765
|482
|2010.04.21 12:27
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33852
|1.33765
|483
|2010.04.21 12:27
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33851
|1.33765
|484
|2010.04.21 12:27
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33850
|1.33765
|485
|2010.04.21 12:27
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33849
|1.33765
|486
|2010.04.21 12:27
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33848
|1.33765
|487
|2010.04.21 12:27
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33847
|1.33765
|488
|2010.04.21 12:27
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33846
|1.33765
|489
|2010.04.21 12:27
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33845
|1.33765
|490
|2010.04.21 12:27
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33844
|1.33765
|491
|2010.04.21 12:27
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33843
|1.33765
|492
|2010.04.21 12:27
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33842
|1.33765
|493
|2010.04.21 12:27
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33841
|1.33765
|494
|2010.04.21 12:27
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33840
|1.33765
|495
|2010.04.21 12:27
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33839
|1.33765
|496
|2010.04.21 12:27
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33838
|1.33765
|497
|2010.04.21 12:27
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33837
|1.33765
|498
|2010.04.21 12:27
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33836
|1.33765
|499
|2010.04.21 12:27
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33835
|1.33765
|500
|2010.04.21 12:28
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33834
|1.33765
|501
|2010.04.21 12:28
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33833
|1.33765
|502
|2010.04.21 12:28
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33832
|1.33765
|503
|2010.04.21 12:28
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33831
|1.33765
|504
|2010.04.21 12:28
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33830
|1.33765
|505
|2010.04.21 12:28
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33829
|1.33765
|506
|2010.04.21 12:28
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33828
|1.33765
|507
|2010.04.21 12:28
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33827
|1.33765
|508
|2010.04.21 12:28
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33826
|1.33765
|509
|2010.04.21 12:28
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33825
|1.33765
|510
|2010.04.21 12:28
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33824
|1.33765
|511
|2010.04.21 12:28
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33823
|1.33765
|512
|2010.04.21 12:28
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33822
|1.33765
|513
|2010.04.21 12:28
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33821
|1.33765
|514
|2010.04.21 12:28
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33820
|1.33765
|515
|2010.04.21 12:28
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33819
|1.33765
|516
|2010.04.21 12:28
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33818
|1.33765
|517
|2010.04.21 12:28
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33817
|1.33765
|518
|2010.04.21 12:28
|modify
|14
|20.30
|1.33865
|1.33816
|1.33765
|519
|2010.04.21 12:28
|t/p
|14
|20.30
|1.33765
|1.33816
|1.33765
|2030.00
|1017686.74
|520
|2010.04.21 15:00
|buy
|15
|20.40
|1.34037
|0.00000
|1.34137
|521
|2010.04.22 07:36
|modify
|15
|20.40
|1.34037
|1.34038
|1.34137
|522
|2010.04.22 07:37
|modify
|15
|20.40
|1.34037
|1.34039
|1.34137
|523
|2010.04.22 07:37
|modify
|15
|20.40
|1.34037
|1.34040
|1.34137
|524
|2010.04.22 07:37
|modify
|15
|20.40
|1.34037
|1.34041
|1.34137
|525
|2010.04.22 07:37
|modify
|15
|20.40
|1.34037
|1.34042
|1.34137
|526
|2010.04.22 07:37
|modify
|15
|20.40
|1.34037
|1.34043
|1.34137
|527
|2010.04.22 07:37
|modify
|15
|20.40
|1.34037
|1.34044
|1.34137
|528
|2010.04.22 07:37
|modify
|15
|20.40
|1.34037
|1.34045
|1.34137
|529
|2010.04.22 07:37
|modify
|15
|20.40
|1.34037
|1.34046
|1.34137
|530
|2010.04.22 07:37
|modify
|15
|20.40
|1.34037
|1.34047
|1.34137
|531
|2010.04.22 07:37
|modify
|15
|20.40
|1.34037
|1.34048
|1.34137
|532
|2010.04.22 07:37
|modify
|15
|20.40
|1.34037
|1.34049
|1.34137
|533
|2010.04.22 07:37
|modify
|15
|20.40
|1.34037
|1.34050
|1.34137
|534
|2010.04.22 07:37
|modify
|15
|20.40
|1.34037
|1.34051
|1.34137
|535
|2010.04.22 07:37
|modify
|15
|20.40
|1.34037
|1.34052
|1.34137
|536
|2010.04.22 07:37
|modify
|15
|20.40
|1.34037
|1.34053
|1.34137
|537
|2010.04.22 07:37
|modify
|15
|20.40
|1.34037
|1.34054
|1.34137
|538
|2010.04.22 07:37
|modify
|15
|20.40
|1.34037
|1.34055
|1.34137
|539
|2010.04.22 07:37
|modify
|15
|20.40
|1.34037
|1.34056
|1.34137
|540
|2010.04.22 07:37
|modify
|15
|20.40
|1.34037
|1.34057
|1.34137
|541
|2010.04.22 07:37
|modify
|15
|20.40
|1.34037
|1.34058
|1.34137
|542
|2010.04.22 07:37
|modify
|15
|20.40
|1.34037
|1.34059
|1.34137
|543
|2010.04.22 07:37
|modify
|15
|20.40
|1.34037
|1.34060
|1.34137
|544
|2010.04.22 07:37
|modify
|15
|20.40
|1.34037
|1.34061
|1.34137
|545
|2010.04.22 07:37
|modify
|15
|20.40
|1.34037
|1.34062
|1.34137
|546
|2010.04.22 07:37
|modify
|15
|20.40
|1.34037
|1.34063
|1.34137
|547
|2010.04.22 07:37
|modify
|15
|20.40
|1.34037
|1.34064
|1.34137
|548
|2010.04.22 07:37
|modify
|15
|20.40
|1.34037
|1.34065
|1.34137
|549
|2010.04.22 07:37
|modify
|15
|20.40
|1.34037
|1.34066
|1.34137
|550
|2010.04.22 07:51
|s/l
|15
|20.40
|1.34066
|1.34066
|1.34137
|680.95
|1018367.69
|551
|2010.04.22 08:00
|buy
|16
|20.40
|1.34116
|0.00000
|1.34216
|552
|2010.04.22 08:36
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34116
|1.34216
|553
|2010.04.22 08:36
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34117
|1.34216
|554
|2010.04.22 08:36
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34118
|1.34216
|555
|2010.04.22 08:36
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34119
|1.34216
|556
|2010.04.22 08:36
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34120
|1.34216
|557
|2010.04.22 08:36
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34121
|1.34216
|558
|2010.04.22 08:36
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34122
|1.34216
|559
|2010.04.22 08:36
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34123
|1.34216
|560
|2010.04.22 08:36
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34124
|1.34216
|561
|2010.04.22 08:36
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34125
|1.34216
|562
|2010.04.22 08:36
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34126
|1.34216
|563
|2010.04.22 08:36
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34127
|1.34216
|564
|2010.04.22 08:36
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34128
|1.34216
|565
|2010.04.22 08:36
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34129
|1.34216
|566
|2010.04.22 08:36
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34130
|1.34216
|567
|2010.04.22 08:36
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34131
|1.34216
|568
|2010.04.22 08:36
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34132
|1.34216
|569
|2010.04.22 08:36
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34133
|1.34216
|570
|2010.04.22 08:37
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34134
|1.34216
|571
|2010.04.22 08:37
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34135
|1.34216
|572
|2010.04.22 08:37
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34136
|1.34216
|573
|2010.04.22 08:37
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34137
|1.34216
|574
|2010.04.22 08:37
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34138
|1.34216
|575
|2010.04.22 08:37
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34139
|1.34216
|576
|2010.04.22 08:37
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34140
|1.34216
|577
|2010.04.22 08:37
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34141
|1.34216
|578
|2010.04.22 08:37
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34142
|1.34216
|579
|2010.04.22 08:37
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34143
|1.34216
|580
|2010.04.22 08:37
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34144
|1.34216
|581
|2010.04.22 08:37
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34145
|1.34216
|582
|2010.04.22 08:37
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34146
|1.34216
|583
|2010.04.22 08:37
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34147
|1.34216
|584
|2010.04.22 08:37
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34148
|1.34216
|585
|2010.04.22 08:37
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34149
|1.34216
|586
|2010.04.22 08:37
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34150
|1.34216
|587
|2010.04.22 08:37
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34151
|1.34216
|588
|2010.04.22 08:37
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34152
|1.34216
|589
|2010.04.22 08:37
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34153
|1.34216
|590
|2010.04.22 08:40
|modify
|16
|20.40
|1.34116
|1.34154
|1.34216
|591
|2010.04.22 08:51
|s/l
|16
|20.40
|1.34154
|1.34154
|1.34216
|775.20
|1019142.89
|592
|2010.04.22 11:00
|sell
|17
|20.40
|1.33537
|0.00000
|1.33437
|593
|2010.04.22 11:18
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33536
|1.33437
|594
|2010.04.22 11:18
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33535
|1.33437
|595
|2010.04.22 11:18
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33534
|1.33437
|596
|2010.04.22 11:18
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33533
|1.33437
|597
|2010.04.22 11:18
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33532
|1.33437
|598
|2010.04.22 11:18
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33531
|1.33437
|599
|2010.04.22 11:18
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33530
|1.33437
|600
|2010.04.22 11:25
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33529
|1.33437
|601
|2010.04.22 11:25
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33528
|1.33437
|602
|2010.04.22 11:26
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33527
|1.33437
|603
|2010.04.22 11:26
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33526
|1.33437
|604
|2010.04.22 11:26
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33525
|1.33437
|605
|2010.04.22 11:26
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33524
|1.33437
|606
|2010.04.22 11:26
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33523
|1.33437
|607
|2010.04.22 11:26
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33522
|1.33437
|608
|2010.04.22 11:26
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33521
|1.33437
|609
|2010.04.22 11:26
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33520
|1.33437
|610
|2010.04.22 11:26
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33519
|1.33437
|611
|2010.04.22 11:26
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33518
|1.33437
|612
|2010.04.22 11:26
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33517
|1.33437
|613
|2010.04.22 11:26
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33516
|1.33437
|614
|2010.04.22 11:26
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33515
|1.33437
|615
|2010.04.22 11:26
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33514
|1.33437
|616
|2010.04.22 11:26
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33513
|1.33437
|617
|2010.04.22 11:26
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33512
|1.33437
|618
|2010.04.22 11:26
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33511
|1.33437
|619
|2010.04.22 11:26
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33510
|1.33437
|620
|2010.04.22 11:26
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33509
|1.33437
|621
|2010.04.22 11:26
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33508
|1.33437
|622
|2010.04.22 11:26
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33507
|1.33437
|623
|2010.04.22 11:26
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33506
|1.33437
|624
|2010.04.22 11:26
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33505
|1.33437
|625
|2010.04.22 11:26
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33504
|1.33437
|626
|2010.04.22 11:26
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33503
|1.33437
|627
|2010.04.22 11:27
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33502
|1.33437
|628
|2010.04.22 11:27
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33501
|1.33437
|629
|2010.04.22 11:27
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33500
|1.33437
|630
|2010.04.22 11:27
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33499
|1.33437
|631
|2010.04.22 11:27
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33498
|1.33437
|632
|2010.04.22 11:27
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33497
|1.33437
|633
|2010.04.22 11:27
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33496
|1.33437
|634
|2010.04.22 11:27
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33495
|1.33437
|635
|2010.04.22 11:27
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33494
|1.33437
|636
|2010.04.22 11:27
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33493
|1.33437
|637
|2010.04.22 11:27
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33492
|1.33437
|638
|2010.04.22 11:27
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33491
|1.33437
|639
|2010.04.22 11:27
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33490
|1.33437
|640
|2010.04.22 11:27
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33489
|1.33437
|641
|2010.04.22 11:27
|modify
|17
|20.40
|1.33537
|1.33488
|1.33437
|642
|2010.04.22 11:27
|t/p
|17
|20.40
|1.33437
|1.33488
|1.33437
|2040.00
|1021182.89
|643
|2010.04.22 14:00
|sell
|18
|20.40
|1.33215
|0.00000
|1.33115
|644
|2010.04.22 14:15
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33214
|1.33115
|645
|2010.04.22 14:15
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33213
|1.33115
|646
|2010.04.22 14:15
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33212
|1.33115
|647
|2010.04.22 14:15
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33211
|1.33115
|648
|2010.04.22 14:15
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33210
|1.33115
|649
|2010.04.22 14:15
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33209
|1.33115
|650
|2010.04.22 14:15
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33208
|1.33115
|651
|2010.04.22 14:15
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33207
|1.33115
|652
|2010.04.22 14:15
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33206
|1.33115
|653
|2010.04.22 14:15
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33205
|1.33115
|654
|2010.04.22 14:15
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33204
|1.33115
|655
|2010.04.22 14:15
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33203
|1.33115
|656
|2010.04.22 14:15
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33202
|1.33115
|657
|2010.04.22 14:15
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33201
|1.33115
|658
|2010.04.22 14:15
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33200
|1.33115
|659
|2010.04.22 14:15
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33199
|1.33115
|660
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33198
|1.33115
|661
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33197
|1.33115
|662
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33196
|1.33115
|663
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33195
|1.33115
|664
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33194
|1.33115
|665
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33193
|1.33115
|666
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33192
|1.33115
|667
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33191
|1.33115
|668
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33190
|1.33115
|669
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33189
|1.33115
|670
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33188
|1.33115
|671
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33187
|1.33115
|672
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33186
|1.33115
|673
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33185
|1.33115
|674
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33184
|1.33115
|675
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33183
|1.33115
|676
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33182
|1.33115
|677
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33181
|1.33115
|678
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33180
|1.33115
|679
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33179
|1.33115
|680
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33178
|1.33115
|681
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33177
|1.33115
|682
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33176
|1.33115
|683
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33175
|1.33115
|684
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33174
|1.33115
|685
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33173
|1.33115
|686
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33172
|1.33115
|687
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33171
|1.33115
|688
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33170
|1.33115
|689
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33169
|1.33115
|690
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33168
|1.33115
|691
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33167
|1.33115
|692
|2010.04.22 14:25
|modify
|18
|20.40
|1.33215
|1.33166
|1.33115
|693
|2010.04.22 14:25
|t/p
|18
|20.40
|1.33115
|1.33166
|1.33115
|2040.00
|1023222.89
|694
|2010.04.22 19:00
|buy
|19
|20.50
|1.33230
|0.00000
|1.33330
|695
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33231
|1.33330
|696
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33232
|1.33330
|697
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33233
|1.33330
|698
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33234
|1.33330
|699
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33235
|1.33330
|700
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33236
|1.33330
|701
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33237
|1.33330
|702
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33238
|1.33330
|703
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33239
|1.33330
|704
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33240
|1.33330
|705
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33241
|1.33330
|706
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33242
|1.33330
|707
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33243
|1.33330
|708
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33244
|1.33330
|709
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33245
|1.33330
|710
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33246
|1.33330
|711
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33247
|1.33330
|712
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33248
|1.33330
|713
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33249
|1.33330
|714
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33250
|1.33330
|715
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33251
|1.33330
|716
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33252
|1.33330
|717
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33253
|1.33330
|718
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33254
|1.33330
|719
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33255
|1.33330
|720
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33256
|1.33330
|721
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33257
|1.33330
|722
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33258
|1.33330
|723
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33259
|1.33330
|724
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33260
|1.33330
|725
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33261
|1.33330
|726
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33262
|1.33330
|727
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33263
|1.33330
|728
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33264
|1.33330
|729
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33265
|1.33330
|730
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33266
|1.33330
|731
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33267
|1.33330
|732
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33268
|1.33330
|733
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33269
|1.33330
|734
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33270
|1.33330
|735
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33271
|1.33330
|736
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33272
|1.33330
|737
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33273
|1.33330
|738
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33274
|1.33330
|739
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33275
|1.33330
|740
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33276
|1.33330
|741
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33277
|1.33330
|742
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33278
|1.33330
|743
|2010.04.23 10:00
|modify
|19
|20.50
|1.33230
|1.33279
|1.33330
|744
|2010.04.23 10:00
|t/p
|19
|20.50
|1.33330
|1.33279
|1.33330
|2079.93
|1025302.82
|745
|2010.04.23 14:00
|sell
|20
|20.50
|1.32855
|0.00000
|1.32755
|746
|2010.04.23 14:13
|modify
|20
|20.50
|1.32855
|1.32854
|1.32755
|747
|2010.04.23 14:13
|modify
|20
|20.50
|1.32855
|1.32851
|1.32755
|748
|2010.04.23 14:13
|modify
|20
|20.50
|1.32855
|1.32849
|1.32755
|749
|2010.04.23 14:13
|modify
|20
|20.50
|1.32855
|1.32846
|1.32755
|750
|2010.04.23 14:14
|s/l
|20
|20.50
|1.32846
|1.32846
|1.32755
|184.50
|1025487.32
|751
|2010.04.23 16:00
|buy
|21
|20.50
|1.33617
|0.00000
|1.33717
|752
|2010.04.23 16:00
|modify
|21
|20.50
|1.33617
|1.33620
|1.33717
|753
|2010.04.23 16:00
|modify
|21
|20.50
|1.33617
|1.33623
|1.33717
|754
|2010.04.23 16:00
|modify
|21
|20.50
|1.33617
|1.33625
|1.33717
|755
|2010.04.23 16:00
|modify
|21
|20.50
|1.33617
|1.33628
|1.33717
|756
|2010.04.23 16:00
|modify
|21
|20.50
|1.33617
|1.33629
|1.33717
|757
|2010.04.23 16:00
|modify
|21
|20.50
|1.33617
|1.33630
|1.33717
|758
|2010.04.23 16:00
|modify
|21
|20.50
|1.33617
|1.33631
|1.33717
|759
|2010.04.23 16:00
|modify
|21
|20.50
|1.33617
|1.33632
|1.33717
|760
|2010.04.23 16:00
|modify
|21
|20.50
|1.33617
|1.33633
|1.33717
|761
|2010.04.23 16:00
|modify
|21
|20.50
|1.33617
|1.33634
|1.33717
|762
|2010.04.23 16:00
|modify
|21
|20.50
|1.33617
|1.33635
|1.33717
|763
|2010.04.23 16:00
|modify
|21
|20.50
|1.33617
|1.33637
|1.33717
|764
|2010.04.23 16:00
|modify
|21
|20.50
|1.33617
|1.33638
|1.33717
|765
|2010.04.23 16:00
|modify
|21
|20.50
|1.33617
|1.33639
|1.33717
|766
|2010.04.23 16:00
|modify
|21
|20.50
|1.33617
|1.33640
|1.33717
|767
|2010.04.23 16:00
|modify
|21
|20.50
|1.33617
|1.33641
|1.33717
|768
|2010.04.23 16:00
|modify
|21
|20.50
|1.33617
|1.33642
|1.33717
|769
|2010.04.23 16:00
|modify
|21
|20.50
|1.33617
|1.33643
|1.33717
|770
|2010.04.23 16:01
|modify
|21
|20.50
|1.33617
|1.33644
|1.33717
|771
|2010.04.23 16:01
|s/l
|21
|20.50
|1.33644
|1.33644
|1.33717
|553.50
|1026040.82
|772
|2010.04.23 19:00
|buy
|22
|20.50
|1.33830
|0.00000
|1.33930
|773
|2010.04.23 19:03
|modify
|22
|20.50
|1.33830
|1.33832
|1.33930
|774
|2010.04.23 19:03
|modify
|22
|20.50
|1.33830
|1.33834
|1.33930
|775
|2010.04.23 19:03
|modify
|22
|20.50
|1.33830
|1.33836
|1.33930
|776
|2010.04.23 19:04
|modify
|22
|20.50
|1.33830
|1.33838
|1.33930
|777
|2010.04.23 19:04
|modify
|22
|20.50
|1.33830
|1.33840
|1.33930
|778
|2010.04.23 19:04
|modify
|22
|20.50
|1.33830
|1.33841
|1.33930
|779
|2010.04.23 19:04
|modify
|22
|20.50
|1.33830
|1.33843
|1.33930
|780
|2010.04.23 19:04
|modify
|22
|20.50
|1.33830
|1.33845
|1.33930
|781
|2010.04.23 19:04
|modify
|22
|20.50
|1.33830
|1.33847
|1.33930
|782
|2010.04.23 19:04
|modify
|22
|20.50
|1.33830
|1.33849
|1.33930
|783
|2010.04.23 19:04
|modify
|22
|20.50
|1.33830
|1.33851
|1.33930
|784
|2010.04.23 19:04
|modify
|22
|20.50
|1.33830
|1.33853
|1.33930
|785
|2010.04.23 19:04
|modify
|22
|20.50
|1.33830
|1.33855
|1.33930
|786
|2010.04.23 19:04
|modify
|22
|20.50
|1.33830
|1.33857
|1.33930
|787
|2010.04.23 19:04
|modify
|22
|20.50
|1.33830
|1.33859
|1.33930
|788
|2010.04.23 19:05
|modify
|22
|20.50
|1.33830
|1.33860
|1.33930
|789
|2010.04.23 19:05
|modify
|22
|20.50
|1.33830
|1.33861
|1.33930
|790
|2010.04.23 19:05
|modify
|22
|20.50
|1.33830
|1.33862
|1.33930
|791
|2010.04.23 19:05
|modify
|22
|20.50
|1.33830
|1.33863
|1.33930
|792
|2010.04.23 19:05
|modify
|22
|20.50
|1.33830
|1.33864
|1.33930
|793
|2010.04.23 19:05
|modify
|22
|20.50
|1.33830
|1.33865
|1.33930
|794
|2010.04.23 19:05
|modify
|22
|20.50
|1.33830
|1.33866
|1.33930
|795
|2010.04.23 19:05
|modify
|22
|20.50
|1.33830
|1.33867
|1.33930
|796
|2010.04.23 19:06
|modify
|22
|20.50
|1.33830
|1.33869
|1.33930
|797
|2010.04.23 19:06
|modify
|22
|20.50
|1.33830
|1.33871
|1.33930
|798
|2010.04.23 19:06
|modify
|22
|20.50
|1.33830
|1.33873
|1.33930
|799
|2010.04.23 19:06
|modify
|22
|20.50
|1.33830
|1.33875
|1.33930
|800
|2010.04.23 19:06
|modify
|22
|20.50
|1.33830
|1.33877
|1.33930
|801
|2010.04.23 19:06
|modify
|22
|20.50
|1.33830
|1.33879
|1.33930
|802
|2010.04.23 19:06
|t/p
|22
|20.50
|1.33930
|1.33879
|1.33930
|2050.00
|1028090.82
|803
|2010.04.25 23:20
|sell
|23
|20.60
|1.33528
|0.00000
|1.33428
|804
|2010.04.26 07:16
|modify
|23
|20.60
|1.33528
|1.33527
|1.33428
|805
|2010.04.26 07:16
|modify
|23
|20.60
|1.33528
|1.33526
|1.33428
|806
|2010.04.26 07:17
|s/l
|23
|20.60
|1.33526
|1.33526
|1.33428
|-31.11
|1028059.71
|807
|2010.04.26 10:00
|sell
|24
|20.60
|1.33256
|0.00000
|1.33156
|808
|2010.04.26 10:06
|modify
|24
|20.60
|1.33256
|1.33254
|1.33156
|809
|2010.04.26 10:06
|modify
|24
|20.60
|1.33256
|1.33253
|1.33156
|810
|2010.04.26 10:06
|modify
|24
|20.60
|1.33256
|1.33251
|1.33156
|811
|2010.04.26 10:06
|modify
|24
|20.60
|1.33256
|1.33250
|1.33156
|812
|2010.04.26 10:06
|modify
|24
|20.60
|1.33256
|1.33249
|1.33156
|813
|2010.04.26 10:06
|modify
|24
|20.60
|1.33256
|1.33247
|1.33156
|814
|2010.04.26 10:06
|modify
|24
|20.60
|1.33256
|1.33246
|1.33156
|815
|2010.04.26 10:06
|modify
|24
|20.60
|1.33256
|1.33244
|1.33156
|816
|2010.04.26 10:06
|modify
|24
|20.60
|1.33256
|1.33243
|1.33156
|817
|2010.04.26 10:06
|modify
|24
|20.60
|1.33256
|1.33241
|1.33156
|818
|2010.04.26 10:06
|modify
|24
|20.60
|1.33256
|1.33240
|1.33156
|819
|2010.04.26 10:07
|modify
|24
|20.60
|1.33256
|1.33238
|1.33156
|820
|2010.04.26 10:07
|modify
|24
|20.60
|1.33256
|1.33236
|1.33156
|821
|2010.04.26 10:07
|modify
|24
|20.60
|1.33256
|1.33235
|1.33156
|822
|2010.04.26 10:07
|modify
|24
|20.60
|1.33256
|1.33233
|1.33156
|823
|2010.04.26 10:07
|modify
|24
|20.60
|1.33256
|1.33231
|1.33156
|824
|2010.04.26 10:07
|modify
|24
|20.60
|1.33256
|1.33229
|1.33156
|825
|2010.04.26 10:07
|modify
|24
|20.60
|1.33256
|1.33227
|1.33156
|826
|2010.04.26 10:07
|modify
|24
|20.60
|1.33256
|1.33225
|1.33156
|827
|2010.04.26 10:07
|modify
|24
|20.60
|1.33256
|1.33224
|1.33156
|828
|2010.04.26 10:07
|modify
|24
|20.60
|1.33256
|1.33222
|1.33156
|829
|2010.04.26 10:07
|modify
|24
|20.60
|1.33256
|1.33220
|1.33156
|830
|2010.04.26 10:07
|modify
|24
|20.60
|1.33256
|1.33218
|1.33156
|831
|2010.04.26 10:07
|modify
|24
|20.60
|1.33256
|1.33216
|1.33156
|832
|2010.04.26 10:07
|modify
|24
|20.60
|1.33256
|1.33214
|1.33156
|833
|2010.04.26 10:07
|modify
|24
|20.60
|1.33256
|1.33213
|1.33156
|834
|2010.04.26 10:07
|modify
|24
|20.60
|1.33256
|1.33211
|1.33156
|835
|2010.04.26 10:07
|modify
|24
|20.60
|1.33256
|1.33209
|1.33156
|836
|2010.04.26 10:07
|modify
|24
|20.60
|1.33256
|1.33207
|1.33156
|837
|2010.04.26 10:07
|t/p
|24
|20.60
|1.33156
|1.33207
|1.33156
|2060.00
|1030119.71
|838
|2010.04.26 14:00
|buy
|25
|20.60
|1.33469
|0.00000
|1.33569
|839
|2010.04.26 19:46
|modify
|25
|20.60
|1.33469
|1.33469
|1.33569
|840
|2010.04.26 19:46
|modify
|25
|20.60
|1.33469
|1.33471
|1.33569
|841
|2010.04.26 19:46
|modify
|25
|20.60
|1.33469
|1.33472
|1.33569
|842
|2010.04.26 19:47
|modify
|25
|20.60
|1.33469
|1.33473
|1.33569
|843
|2010.04.26 19:47
|modify
|25
|20.60
|1.33469
|1.33474
|1.33569
|844
|2010.04.26 19:47
|modify
|25
|20.60
|1.33469
|1.33475
|1.33569
|845
|2010.04.26 19:47
|modify
|25
|20.60
|1.33469
|1.33477
|1.33569
|846
|2010.04.26 19:47
|modify
|25
|20.60
|1.33469
|1.33478
|1.33569
|847
|2010.04.26 19:47
|modify
|25
|20.60
|1.33469
|1.33479
|1.33569
|848
|2010.04.26 19:47
|modify
|25
|20.60
|1.33469
|1.33481
|1.33569
|849
|2010.04.26 19:47
|modify
|25
|20.60
|1.33469
|1.33482
|1.33569
|850
|2010.04.26 19:47
|modify
|25
|20.60
|1.33469
|1.33483
|1.33569
|851
|2010.04.26 19:47
|modify
|25
|20.60
|1.33469
|1.33484
|1.33569
|852
|2010.04.26 19:47
|modify
|25
|20.60
|1.33469
|1.33486
|1.33569
|853
|2010.04.26 19:47
|modify
|25
|20.60
|1.33469
|1.33487
|1.33569
|854
|2010.04.26 19:47
|modify
|25
|20.60
|1.33469
|1.33488
|1.33569
|855
|2010.04.26 19:47
|modify
|25
|20.60
|1.33469
|1.33489
|1.33569
|856
|2010.04.26 19:47
|modify
|25
|20.60
|1.33469
|1.33491
|1.33569
|857
|2010.04.26 19:47
|modify
|25
|20.60
|1.33469
|1.33492
|1.33569
|858
|2010.04.26 19:47
|modify
|25
|20.60
|1.33469
|1.33493
|1.33569
|859
|2010.04.26 19:47
|modify
|25
|20.60
|1.33469
|1.33494
|1.33569
|860
|2010.04.26 19:47
|modify
|25
|20.60
|1.33469
|1.33496
|1.33569
|861
|2010.04.26 19:47
|modify
|25
|20.60
|1.33469
|1.33497
|1.33569
|862
|2010.04.26 19:52
|s/l
|25
|20.60
|1.33497
|1.33497
|1.33569
|576.80
|1030696.51
|863
|2010.04.26 20:00
|buy
|26
|20.60
|1.33443
|0.00000
|1.33543
|864
|2010.04.26 20:07
|modify
|26
|20.60
|1.33443
|1.33445
|1.33543
|865
|2010.04.26 20:07
|modify
|26
|20.60
|1.33443
|1.33447
|1.33543
|866
|2010.04.26 20:07
|modify
|26
|20.60
|1.33443
|1.33450
|1.33543
|867
|2010.04.26 20:07
|modify
|26
|20.60
|1.33443
|1.33452
|1.33543
|868
|2010.04.26 20:07
|modify
|26
|20.60
|1.33443
|1.33455
|1.33543
|869
|2010.04.26 20:10
|s/l
|26
|20.60
|1.33455
|1.33455
|1.33543
|247.20
|1030943.71
|870
|2010.04.27 02:00
|sell
|27
|20.60
|1.33757
|0.00000
|1.33657
|871
|2010.04.27 03:18
|modify
|27
|20.60
|1.33757
|1.33756
|1.33657
|872
|2010.04.27 03:18
|modify
|27
|20.60
|1.33757
|1.33755
|1.33657
|873
|2010.04.27 03:18
|modify
|27
|20.60
|1.33757
|1.33753
|1.33657
|874
|2010.04.27 03:18
|modify
|27
|20.60
|1.33757
|1.33752
|1.33657
|875
|2010.04.27 03:18
|modify
|27
|20.60
|1.33757
|1.33750
|1.33657
|876
|2010.04.27 03:18
|modify
|27
|20.60
|1.33757
|1.33749
|1.33657
|877
|2010.04.27 03:18
|modify
|27
|20.60
|1.33757
|1.33747
|1.33657
|878
|2010.04.27 03:18
|modify
|27
|20.60
|1.33757
|1.33745
|1.33657
|879
|2010.04.27 03:18
|modify
|27
|20.60
|1.33757
|1.33743
|1.33657
|880
|2010.04.27 03:18
|modify
|27
|20.60
|1.33757
|1.33741
|1.33657
|881
|2010.04.27 03:18
|modify
|27
|20.60
|1.33757
|1.33739
|1.33657
|882
|2010.04.27 03:19
|modify
|27
|20.60
|1.33757
|1.33737
|1.33657
|883
|2010.04.27 03:19
|modify
|27
|20.60
|1.33757
|1.33735
|1.33657
|884
|2010.04.27 03:19
|modify
|27
|20.60
|1.33757
|1.33734
|1.33657
|885
|2010.04.27 03:19
|modify
|27
|20.60
|1.33757
|1.33732
|1.33657
|886
|2010.04.27 03:19
|modify
|27
|20.60
|1.33757
|1.33730
|1.33657
|887
|2010.04.27 03:19
|modify
|27
|20.60
|1.33757
|1.33728
|1.33657
|888
|2010.04.27 03:19
|modify
|27
|20.60
|1.33757
|1.33726
|1.33657
|889
|2010.04.27 03:19
|modify
|27
|20.60
|1.33757
|1.33724
|1.33657
|890
|2010.04.27 03:19
|modify
|27
|20.60
|1.33757
|1.33722
|1.33657
|891
|2010.04.27 03:19
|modify
|27
|20.60
|1.33757
|1.33720
|1.33657
|892
|2010.04.27 03:19
|modify
|27
|20.60
|1.33757
|1.33718
|1.33657
|893
|2010.04.27 03:19
|modify
|27
|20.60
|1.33757
|1.33716
|1.33657
|894
|2010.04.27 03:19
|modify
|27
|20.60
|1.33757
|1.33714
|1.33657
|895
|2010.04.27 03:20
|modify
|27
|20.60
|1.33757
|1.33709
|1.33657
|896
|2010.04.27 03:21
|modify
|27
|20.60
|1.33757
|1.33708
|1.33657
|897
|2010.04.27 03:21
|t/p
|27
|20.60
|1.33657
|1.33708
|1.33657
|2060.00
|1033003.71
|898
|2010.04.27 07:00
|sell
|28
|20.70
|1.33716
|0.00000
|1.33616
|899
|2010.04.27 07:13
|modify
|28
|20.70
|1.33716
|1.33714
|1.33616
|900
|2010.04.27 07:13
|modify
|28
|20.70
|1.33716
|1.33711
|1.33616
|901
|2010.04.27 07:13
|modify
|28
|20.70
|1.33716
|1.33709
|1.33616
|902
|2010.04.27 07:13
|modify
|28
|20.70
|1.33716
|1.33706
|1.33616
|903
|2010.04.27 07:17
|modify
|28
|20.70
|1.33716
|1.33704
|1.33616
|904
|2010.04.27 07:17
|modify
|28
|20.70
|1.33716
|1.33703
|1.33616
|905
|2010.04.27 07:17
|modify
|28
|20.70
|1.33716
|1.33701
|1.33616
|906
|2010.04.27 07:17
|modify
|28
|20.70
|1.33716
|1.33699
|1.33616
|907
|2010.04.27 07:17
|modify
|28
|20.70
|1.33716
|1.33698
|1.33616
|908
|2010.04.27 07:17
|modify
|28
|20.70
|1.33716
|1.33696
|1.33616
|909
|2010.04.27 07:17
|modify
|28
|20.70
|1.33716
|1.33694
|1.33616
|910
|2010.04.27 07:17
|modify
|28
|20.70
|1.33716
|1.33693
|1.33616
|911
|2010.04.27 07:17
|modify
|28
|20.70
|1.33716
|1.33691
|1.33616
|912
|2010.04.27 07:17
|modify
|28
|20.70
|1.33716
|1.33689
|1.33616
|913
|2010.04.27 07:17
|modify
|28
|20.70
|1.33716
|1.33688
|1.33616
|914
|2010.04.27 07:17
|modify
|28
|20.70
|1.33716
|1.33686
|1.33616
|915
|2010.04.27 07:17
|modify
|28
|20.70
|1.33716
|1.33684
|1.33616
|916
|2010.04.27 07:17
|modify
|28
|20.70
|1.33716
|1.33683
|1.33616
|917
|2010.04.27 07:17
|modify
|28
|20.70
|1.33716
|1.33681
|1.33616
|918
|2010.04.27 07:17
|modify
|28
|20.70
|1.33716
|1.33679
|1.33616
|919
|2010.04.27 07:17
|modify
|28
|20.70
|1.33716
|1.33678
|1.33616
|920
|2010.04.27 07:17
|modify
|28
|20.70
|1.33716
|1.33676
|1.33616
|921
|2010.04.27 07:18
|modify
|28
|20.70
|1.33716
|1.33675
|1.33616
|922
|2010.04.27 07:18
|modify
|28
|20.70
|1.33716
|1.33673
|1.33616
|923
|2010.04.27 07:18
|modify
|28
|20.70
|1.33716
|1.33671
|1.33616
|924
|2010.04.27 07:18
|modify
|28
|20.70
|1.33716
|1.33669
|1.33616
|925
|2010.04.27 07:18
|modify
|28
|20.70
|1.33716
|1.33667
|1.33616
|926
|2010.04.27 07:18
|t/p
|28
|20.70
|1.33616
|1.33667
|1.33616
|2070.00
|1035073.71
|927
|2010.04.27 11:00
|sell
|29
|20.70
|1.33186
|0.00000
|1.33086
|928
|2010.04.27 11:02
|modify
|29
|20.70
|1.33186
|1.33184
|1.33086
|929
|2010.04.27 11:02
|modify
|29
|20.70
|1.33186
|1.33182
|1.33086
|930
|2010.04.27 11:02
|modify
|29
|20.70
|1.33186
|1.33180
|1.33086
|931
|2010.04.27 11:02
|modify
|29
|20.70
|1.33186
|1.33178
|1.33086
|932
|2010.04.27 11:02
|modify
|29
|20.70
|1.33186
|1.33175
|1.33086
|933
|2010.04.27 11:02
|modify
|29
|20.70
|1.33186
|1.33172
|1.33086
|934
|2010.04.27 11:02
|modify
|29
|20.70
|1.33186
|1.33169
|1.33086
|935
|2010.04.27 11:02
|modify
|29
|20.70
|1.33186
|1.33166
|1.33086
|936
|2010.04.27 11:02
|modify
|29
|20.70
|1.33186
|1.33163
|1.33086
|937
|2010.04.27 11:02
|modify
|29
|20.70
|1.33186
|1.33160
|1.33086
|938
|2010.04.27 11:02
|modify
|29
|20.70
|1.33186
|1.33158
|1.33086
|939
|2010.04.27 11:02
|modify
|29
|20.70
|1.33186
|1.33155
|1.33086
|940
|2010.04.27 11:02
|modify
|29
|20.70
|1.33186
|1.33152
|1.33086
|941
|2010.04.27 11:02
|modify
|29
|20.70
|1.33186
|1.33149
|1.33086
|942
|2010.04.27 11:02
|modify
|29
|20.70
|1.33186
|1.33146
|1.33086
|943
|2010.04.27 11:02
|modify
|29
|20.70
|1.33186
|1.33143
|1.33086
|944
|2010.04.27 11:02
|modify
|29
|20.70
|1.33186
|1.33140
|1.33086
|945
|2010.04.27 11:02
|modify
|29
|20.70
|1.33186
|1.33137
|1.33086
|946
|2010.04.27 11:02
|t/p
|29
|20.70
|1.33086
|1.33137
|1.33086
|2070.00
|1037143.71
|947
|2010.04.27 16:00
|buy
|30
|20.70
|1.33175
|0.00000
|1.33275
|948
|2010.04.27 16:20
|modify
|30
|20.70
|1.33175
|1.33176
|1.33275
|949
|2010.04.27 16:20
|modify
|30
|20.70
|1.33175
|1.33178
|1.33275
|950
|2010.04.27 16:20
|modify
|30
|20.70
|1.33175
|1.33181
|1.33275
|951
|2010.04.27 16:20
|modify
|30
|20.70
|1.33175
|1.33183
|1.33275
|952
|2010.04.27 16:20
|modify
|30
|20.70
|1.33175
|1.33186
|1.33275
|953
|2010.04.27 16:20
|modify
|30
|20.70
|1.33175
|1.33189
|1.33275
|954
|2010.04.27 16:20
|modify
|30
|20.70
|1.33175
|1.33191
|1.33275
|955
|2010.04.27 16:20
|modify
|30
|20.70
|1.33175
|1.33194
|1.33275
|956
|2010.04.27 16:20
|modify
|30
|20.70
|1.33175
|1.33196
|1.33275
|957
|2010.04.27 16:20
|modify
|30
|20.70
|1.33175
|1.33199
|1.33275
|958
|2010.04.27 16:20
|modify
|30
|20.70
|1.33175
|1.33200
|1.33275
|959
|2010.04.27 16:20
|modify
|30
|20.70
|1.33175
|1.33202
|1.33275
|960
|2010.04.27 16:20
|modify
|30
|20.70
|1.33175
|1.33203
|1.33275
|961
|2010.04.27 16:20
|modify
|30
|20.70
|1.33175
|1.33204
|1.33275
|962
|2010.04.27 16:20
|modify
|30
|20.70
|1.33175
|1.33205
|1.33275
|963
|2010.04.27 16:20
|modify
|30
|20.70
|1.33175
|1.33207
|1.33275
|964
|2010.04.27 16:20
|modify
|30
|20.70
|1.33175
|1.33208
|1.33275
|965
|2010.04.27 16:20
|modify
|30
|20.70
|1.33175
|1.33209
|1.33275
|966
|2010.04.27 16:20
|modify
|30
|20.70
|1.33175
|1.33210
|1.33275
|967
|2010.04.27 16:20
|modify
|30
|20.70
|1.33175
|1.33212
|1.33275
|968
|2010.04.27 16:20
|modify
|30
|20.70
|1.33175
|1.33213
|1.33275
|969
|2010.04.27 16:20
|modify
|30
|20.70
|1.33175
|1.33214
|1.33275
|970
|2010.04.27 16:20
|modify
|30
|20.70
|1.33175
|1.33215
|1.33275
|971
|2010.04.27 16:20
|modify
|30
|20.70
|1.33175
|1.33217
|1.33275
|972
|2010.04.27 16:20
|modify
|30
|20.70
|1.33175
|1.33218
|1.33275
|973
|2010.04.27 16:20
|modify
|30
|20.70
|1.33175
|1.33219
|1.33275
|974
|2010.04.27 16:20
|modify
|30
|20.70
|1.33175
|1.33220
|1.33275
|975
|2010.04.27 16:20
|modify
|30
|20.70
|1.33175
|1.33222
|1.33275
|976
|2010.04.27 16:20
|modify
|30
|20.70
|1.33175
|1.33223
|1.33275
|977
|2010.04.27 16:20
|modify
|30
|20.70
|1.33175
|1.33224
|1.33275
|978
|2010.04.27 16:20
|t/p
|30
|20.70
|1.33275
|1.33224
|1.33275
|2070.00
|1039213.71
|979
|2010.04.27 17:00
|sell
|31
|20.80
|1.32282
|0.00000
|1.32182
|980
|2010.04.27 17:07
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32282
|1.32182
|981
|2010.04.27 17:07
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32281
|1.32182
|982
|2010.04.27 17:07
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32279
|1.32182
|983
|2010.04.27 17:07
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32278
|1.32182
|984
|2010.04.27 17:07
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32276
|1.32182
|985
|2010.04.27 17:07
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32275
|1.32182
|986
|2010.04.27 17:07
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32273
|1.32182
|987
|2010.04.27 17:07
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32272
|1.32182
|988
|2010.04.27 17:07
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32270
|1.32182
|989
|2010.04.27 17:07
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32269
|1.32182
|990
|2010.04.27 17:07
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32267
|1.32182
|991
|2010.04.27 17:08
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32266
|1.32182
|992
|2010.04.27 17:11
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32264
|1.32182
|993
|2010.04.27 17:11
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32263
|1.32182
|994
|2010.04.27 17:11
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32262
|1.32182
|995
|2010.04.27 17:11
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32261
|1.32182
|996
|2010.04.27 17:11
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32259
|1.32182
|997
|2010.04.27 17:11
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32258
|1.32182
|998
|2010.04.27 17:12
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32257
|1.32182
|999
|2010.04.27 17:12
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32255
|1.32182
|1000
|2010.04.27 17:12
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32254
|1.32182
|1001
|2010.04.27 17:12
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32253
|1.32182
|1002
|2010.04.27 17:12
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32252
|1.32182
|1003
|2010.04.27 17:12
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32250
|1.32182
|1004
|2010.04.27 17:12
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32249
|1.32182
|1005
|2010.04.27 17:12
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32248
|1.32182
|1006
|2010.04.27 17:12
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32247
|1.32182
|1007
|2010.04.27 17:12
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32245
|1.32182
|1008
|2010.04.27 17:12
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32244
|1.32182
|1009
|2010.04.27 17:12
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32243
|1.32182
|1010
|2010.04.27 17:12
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32242
|1.32182
|1011
|2010.04.27 17:12
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32240
|1.32182
|1012
|2010.04.27 17:12
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32239
|1.32182
|1013
|2010.04.27 17:12
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32238
|1.32182
|1014
|2010.04.27 17:12
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32237
|1.32182
|1015
|2010.04.27 17:12
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32235
|1.32182
|1016
|2010.04.27 17:12
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32234
|1.32182
|1017
|2010.04.27 17:12
|modify
|31
|20.80
|1.32282
|1.32233
|1.32182
|1018
|2010.04.27 17:12
|t/p
|31
|20.80
|1.32182
|1.32233
|1.32182
|2080.00
|1041293.71
|1019
|2010.04.27 20:00
|sell
|32
|20.80
|1.32072
|0.00000
|1.31972
|1020
|2010.04.27 20:30
|modify
|32
|20.80
|1.32072
|1.32070
|1.31972
|1021
|2010.04.27 20:30
|modify
|32
|20.80
|1.32072
|1.32067
|1.31972
|1022
|2010.04.27 20:31
|modify
|32
|20.80
|1.32072
|1.32064
|1.31972
|1023
|2010.04.27 20:31
|modify
|32
|20.80
|1.32072
|1.32061
|1.31972
|1024
|2010.04.27 20:31
|modify
|32
|20.80
|1.32072
|1.32058
|1.31972
|1025
|2010.04.27 20:31
|modify
|32
|20.80
|1.32072
|1.32054
|1.31972
|1026
|2010.04.27 20:31
|modify
|32
|20.80
|1.32072
|1.32051
|1.31972
|1027
|2010.04.27 20:31
|modify
|32
|20.80
|1.32072
|1.32048
|1.31972
|1028
|2010.04.27 20:31
|modify
|32
|20.80
|1.32072
|1.32045
|1.31972
|1029
|2010.04.27 20:31
|modify
|32
|20.80
|1.32072
|1.32042
|1.31972
|1030
|2010.04.27 20:31
|modify
|32
|20.80
|1.32072
|1.32039
|1.31972
|1031
|2010.04.27 20:31
|modify
|32
|20.80
|1.32072
|1.32035
|1.31972
|1032
|2010.04.27 20:31
|modify
|32
|20.80
|1.32072
|1.32032
|1.31972
|1033
|2010.04.27 20:31
|modify
|32
|20.80
|1.32072
|1.32029
|1.31972
|1034
|2010.04.27 20:31
|modify
|32
|20.80
|1.32072
|1.32026
|1.31972
|1035
|2010.04.27 20:31
|modify
|32
|20.80
|1.32072
|1.32023
|1.31972
|1036
|2010.04.27 20:31
|t/p
|32
|20.80
|1.31972
|1.32023
|1.31972
|2080.00
|1043373.71
|1037
|2010.04.27 23:20
|sell
|33
|20.90
|1.31744
|0.00000
|1.31644
|1038
|2010.04.27 23:33
|modify
|33
|20.90
|1.31744
|1.31741
|1.31644
|1039
|2010.04.27 23:34
|modify
|33
|20.90
|1.31744
|1.31737
|1.31644
|1040
|2010.04.27 23:34
|modify
|33
|20.90
|1.31744
|1.31733
|1.31644
|1041
|2010.04.27 23:34
|modify
|33
|20.90
|1.31744
|1.31728
|1.31644
|1042
|2010.04.27 23:34
|modify
|33
|20.90
|1.31744
|1.31724
|1.31644
|1043
|2010.04.27 23:34
|modify
|33
|20.90
|1.31744
|1.31719
|1.31644
|1044
|2010.04.27 23:34
|modify
|33
|20.90
|1.31744
|1.31715
|1.31644
|1045
|2010.04.27 23:34
|modify
|33
|20.90
|1.31744
|1.31710
|1.31644
|1046
|2010.04.27 23:34
|modify
|33
|20.90
|1.31744
|1.31706
|1.31644
|1047
|2010.04.27 23:35
|modify
|33
|20.90
|1.31744
|1.31703
|1.31644
|1048
|2010.04.27 23:40
|s/l
|33
|20.90
|1.31703
|1.31703
|1.31644
|856.90
|1044230.61
|1049
|2010.04.28 01:00
|buy
|34
|20.90
|1.31809
|0.00000
|1.31909
|1050
|2010.04.28 02:33
|modify
|34
|20.90
|1.31809
|1.31811
|1.31909
|1051
|2010.04.28 02:33
|modify
|34
|20.90
|1.31809
|1.31813
|1.31909
|1052
|2010.04.28 02:33
|modify
|34
|20.90
|1.31809
|1.31816
|1.31909
|1053
|2010.04.28 02:33
|modify
|34
|20.90
|1.31809
|1.31818
|1.31909
|1054
|2010.04.28 02:33
|modify
|34
|20.90
|1.31809
|1.31821
|1.31909
|1055
|2010.04.28 02:33
|modify
|34
|20.90
|1.31809
|1.31823
|1.31909
|1056
|2010.04.28 02:43
|s/l
|34
|20.90
|1.31823
|1.31823
|1.31909
|292.60
|1044523.21
|1057
|2010.04.28 03:00
|buy
|35
|20.90
|1.31998
|0.00000
|1.32098
|1058
|2010.04.28 03:14
|modify
|35
|20.90
|1.31998
|1.31998
|1.32098
|1059
|2010.04.28 03:14
|modify
|35
|20.90
|1.31998
|1.31999
|1.32098
|1060
|2010.04.28 03:14
|modify
|35
|20.90
|1.31998
|1.32001
|1.32098
|1061
|2010.04.28 03:14
|modify
|35
|20.90
|1.31998
|1.32003
|1.32098
|1062
|2010.04.28 03:14
|modify
|35
|20.90
|1.31998
|1.32005
|1.32098
|1063
|2010.04.28 03:14
|modify
|35
|20.90
|1.31998
|1.32007
|1.32098
|1064
|2010.04.28 03:14
|modify
|35
|20.90
|1.31998
|1.32009
|1.32098
|1065
|2010.04.28 03:14
|modify
|35
|20.90
|1.31998
|1.32011
|1.32098
|1066
|2010.04.28 03:14
|modify
|35
|20.90
|1.31998
|1.32013
|1.32098
|1067
|2010.04.28 03:14
|modify
|35
|20.90
|1.31998
|1.32014
|1.32098
|1068
|2010.04.28 03:14
|modify
|35
|20.90
|1.31998
|1.32016
|1.32098
|1069
|2010.04.28 03:14
|modify
|35
|20.90
|1.31998
|1.32018
|1.32098
|1070
|2010.04.28 03:14
|modify
|35
|20.90
|1.31998
|1.32020
|1.32098
|1071
|2010.04.28 03:14
|modify
|35
|20.90
|1.31998
|1.32022
|1.32098
|1072
|2010.04.28 03:17
|s/l
|35
|20.90
|1.32022
|1.32022
|1.32098
|501.60
|1045024.81
|1073
|2010.04.28 05:00
|buy
|36
|20.90
|1.32173
|0.00000
|1.32273
|1074
|2010.04.28 13:07
|modify
|36
|20.90
|1.32173
|1.32176
|1.32273
|1075
|2010.04.28 13:07
|modify
|36
|20.90
|1.32173
|1.32180
|1.32273
|1076
|2010.04.28 13:07
|modify
|36
|20.90
|1.32173
|1.32184
|1.32273
|1077
|2010.04.28 13:07
|modify
|36
|20.90
|1.32173
|1.32188
|1.32273
|1078
|2010.04.28 13:07
|modify
|36
|20.90
|1.32173
|1.32192
|1.32273
|1079
|2010.04.28 13:07
|modify
|36
|20.90
|1.32173
|1.32197
|1.32273
|1080
|2010.04.28 13:07
|modify
|36
|20.90
|1.32173
|1.32201
|1.32273
|1081
|2010.04.28 13:07
|modify
|36
|20.90
|1.32173
|1.32205
|1.32273
|1082
|2010.04.28 13:07
|modify
|36
|20.90
|1.32173
|1.32206
|1.32273
|1083
|2010.04.28 13:07
|modify
|36
|20.90
|1.32173
|1.32210
|1.32273
|1084
|2010.04.28 13:07
|modify
|36
|20.90
|1.32173
|1.32214
|1.32273
|1085
|2010.04.28 13:07
|modify
|36
|20.90
|1.32173
|1.32219
|1.32273
|1086
|2010.04.28 13:07
|t/p
|36
|20.90
|1.32273
|1.32219
|1.32273
|2090.00
|1047114.81
|1087
|2010.04.28 14:00
|buy
|37
|20.90
|1.32609
|0.00000
|1.32709
|1088
|2010.04.29 11:02
|modify
|37
|20.90
|1.32609
|1.32612
|1.32709
|1089
|2010.04.29 11:02
|modify
|37
|20.90
|1.32609
|1.32615
|1.32709
|1090
|2010.04.29 11:02
|modify
|37
|20.90
|1.32609
|1.32618
|1.32709
|1091
|2010.04.29 11:02
|modify
|37
|20.90
|1.32609
|1.32621
|1.32709
|1092
|2010.04.29 11:02
|modify
|37
|20.90
|1.32609
|1.32624
|1.32709
|1093
|2010.04.29 11:02
|modify
|37
|20.90
|1.32609
|1.32627
|1.32709
|1094
|2010.04.29 11:02
|modify
|37
|20.90
|1.32609
|1.32630
|1.32709
|1095
|2010.04.29 11:02
|modify
|37
|20.90
|1.32609
|1.32633
|1.32709
|1096
|2010.04.29 11:02
|modify
|37
|20.90
|1.32609
|1.32636
|1.32709
|1097
|2010.04.29 11:02
|modify
|37
|20.90
|1.32609
|1.32639
|1.32709
|1098
|2010.04.29 11:02
|modify
|37
|20.90
|1.32609
|1.32643
|1.32709
|1099
|2010.04.29 11:02
|modify
|37
|20.90
|1.32609
|1.32646
|1.32709
|1100
|2010.04.29 11:02
|modify
|37
|20.90
|1.32609
|1.32649
|1.32709
|1101
|2010.04.29 11:02
|modify
|37
|20.90
|1.32609
|1.32652
|1.32709
|1102
|2010.04.29 11:02
|modify
|37
|20.90
|1.32609
|1.32655
|1.32709
|1103
|2010.04.29 11:02
|modify
|37
|20.90
|1.32609
|1.32658
|1.32709
|1104
|2010.04.29 11:02
|t/p
|37
|20.90
|1.32709
|1.32658
|1.32709
|2181.54
|1049296.36
|1105
|2010.04.29 15:00
|sell
|38
|21.00
|1.32203
|0.00000
|1.32103
|1106
|2010.04.29 16:18
|modify
|38
|21.00
|1.32203
|1.32199
|1.32103
|1107
|2010.04.29 16:19
|s/l
|38
|21.00
|1.32199
|1.32199
|1.32103
|84.00
|1049380.36
|1108
|2010.04.30 00:00
|buy
|39
|21.00
|1.32656
|0.00000
|1.32756
|1109
|2010.04.30 07:53
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32657
|1.32756
|1110
|2010.04.30 07:53
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32659
|1.32756
|1111
|2010.04.30 07:53
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32660
|1.32756
|1112
|2010.04.30 07:53
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32662
|1.32756
|1113
|2010.04.30 07:53
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32663
|1.32756
|1114
|2010.04.30 07:53
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32665
|1.32756
|1115
|2010.04.30 07:53
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32666
|1.32756
|1116
|2010.04.30 07:53
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32668
|1.32756
|1117
|2010.04.30 07:53
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32669
|1.32756
|1118
|2010.04.30 07:53
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32671
|1.32756
|1119
|2010.04.30 07:53
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32673
|1.32756
|1120
|2010.04.30 07:53
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32674
|1.32756
|1121
|2010.04.30 07:53
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32676
|1.32756
|1122
|2010.04.30 07:53
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32677
|1.32756
|1123
|2010.04.30 07:53
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32679
|1.32756
|1124
|2010.04.30 07:53
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32680
|1.32756
|1125
|2010.04.30 07:53
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32682
|1.32756
|1126
|2010.04.30 07:55
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32683
|1.32756
|1127
|2010.04.30 07:55
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32684
|1.32756
|1128
|2010.04.30 07:55
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32685
|1.32756
|1129
|2010.04.30 07:55
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32686
|1.32756
|1130
|2010.04.30 07:55
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32687
|1.32756
|1131
|2010.04.30 07:55
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32688
|1.32756
|1132
|2010.04.30 07:55
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32689
|1.32756
|1133
|2010.04.30 07:55
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32690
|1.32756
|1134
|2010.04.30 07:55
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32691
|1.32756
|1135
|2010.04.30 07:55
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32692
|1.32756
|1136
|2010.04.30 07:55
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32693
|1.32756
|1137
|2010.04.30 07:55
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32694
|1.32756
|1138
|2010.04.30 07:55
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32695
|1.32756
|1139
|2010.04.30 07:55
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32696
|1.32756
|1140
|2010.04.30 07:55
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32697
|1.32756
|1141
|2010.04.30 07:55
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32698
|1.32756
|1142
|2010.04.30 07:55
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32699
|1.32756
|1143
|2010.04.30 07:55
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32700
|1.32756
|1144
|2010.04.30 07:55
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32701
|1.32756
|1145
|2010.04.30 07:55
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32702
|1.32756
|1146
|2010.04.30 07:55
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32703
|1.32756
|1147
|2010.04.30 07:55
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32704
|1.32756
|1148
|2010.04.30 07:55
|modify
|39
|21.00
|1.32656
|1.32705
|1.32756
|1149
|2010.04.30 07:56
|t/p
|39
|21.00
|1.32756
|1.32705
|1.32756
|2100.00
|1051480.36
|1150
|2010.04.30 08:00
|buy
|40
|21.00
|1.32903
|0.00000
|1.33003
|1151
|2010.04.30 08:07
|modify
|40
|21.00
|1.32903
|1.32903
|1.33003
|1152
|2010.04.30 08:07
|modify
|40
|21.00
|1.32903
|1.32904
|1.33003
|1153
|2010.04.30 08:07
|modify
|40
|21.00
|1.32903
|1.32905
|1.33003
|1154
|2010.04.30 08:07
|modify
|40
|21.00
|1.32903
|1.32907
|1.33003
|1155
|2010.04.30 08:07
|modify
|40
|21.00
|1.32903
|1.32908
|1.33003
|1156
|2010.04.30 08:07
|modify
|40
|21.00
|1.32903
|1.32910
|1.33003
|1157
|2010.04.30 08:07
|modify
|40
|21.00
|1.32903
|1.32911
|1.33003
|1158
|2010.04.30 08:07
|modify
|40
|21.00
|1.32903
|1.32912
|1.33003
|1159
|2010.04.30 08:07
|modify
|40
|21.00
|1.32903
|1.32914
|1.33003
|1160
|2010.04.30 08:07
|modify
|40
|21.00
|1.32903
|1.32915
|1.33003
|1161
|2010.04.30 08:07
|modify
|40
|21.00
|1.32903
|1.32916
|1.33003
|1162
|2010.04.30 08:07
|modify
|40
|21.00
|1.32903
|1.32918
|1.33003
|1163
|2010.04.30 08:07
|modify
|40
|21.00
|1.32903
|1.32919
|1.33003
|1164
|2010.04.30 08:07
|modify
|40
|21.00
|1.32903
|1.32921
|1.33003
|1165
|2010.04.30 08:07
|modify
|40
|21.00
|1.32903
|1.32922
|1.33003
|1166
|2010.04.30 08:07
|modify
|40
|21.00
|1.32903
|1.32923
|1.33003
|1167
|2010.04.30 08:07
|modify
|40
|21.00
|1.32903
|1.32925
|1.33003
|1168
|2010.04.30 08:07
|modify
|40
|21.00
|1.32903
|1.32926
|1.33003
|1169
|2010.04.30 08:07
|modify
|40
|21.00
|1.32903
|1.32927
|1.33003
|1170
|2010.04.30 08:07
|modify
|40
|21.00
|1.32903
|1.32929
|1.33003
|1171
|2010.04.30 08:07
|modify
|40
|21.00
|1.32903
|1.32930
|1.33003
|1172
|2010.04.30 08:07
|modify
|40
|21.00
|1.32903
|1.32932
|1.33003
|1173
|2010.04.30 08:07
|modify
|40
|21.00
|1.32903
|1.32933
|1.33003
|1174
|2010.04.30 08:07
|modify
|40
|21.00
|1.32903
|1.32934
|1.33003
|1175
|2010.04.30 08:07
|modify
|40
|21.00
|1.32903
|1.32936
|1.33003
|1176
|2010.04.30 08:07
|modify
|40
|21.00
|1.32903
|1.32937
|1.33003
|1177
|2010.04.30 08:08
|s/l
|40
|21.00
|1.32937
|1.32937
|1.33003
|714.00
|1052194.36
|1178
|2010.04.30 16:00
|sell
|41
|21.00
|1.32972
|0.00000
|1.32872
|1179
|2010.04.30 16:00
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32970
|1.32872
|1180
|2010.04.30 16:00
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32969
|1.32872
|1181
|2010.04.30 16:00
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32968
|1.32872
|1182
|2010.04.30 16:00
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32967
|1.32872
|1183
|2010.04.30 16:00
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32965
|1.32872
|1184
|2010.04.30 16:00
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32964
|1.32872
|1185
|2010.04.30 16:00
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32963
|1.32872
|1186
|2010.04.30 16:00
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32962
|1.32872
|1187
|2010.04.30 16:00
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32960
|1.32872
|1188
|2010.04.30 16:00
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32959
|1.32872
|1189
|2010.04.30 16:00
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32958
|1.32872
|1190
|2010.04.30 16:00
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32957
|1.32872
|1191
|2010.04.30 16:00
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32955
|1.32872
|1192
|2010.04.30 16:00
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32954
|1.32872
|1193
|2010.04.30 16:01
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32952
|1.32872
|1194
|2010.04.30 16:01
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32951
|1.32872
|1195
|2010.04.30 16:01
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32950
|1.32872
|1196
|2010.04.30 16:01
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32949
|1.32872
|1197
|2010.04.30 16:01
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32947
|1.32872
|1198
|2010.04.30 16:01
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32946
|1.32872
|1199
|2010.04.30 16:01
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32945
|1.32872
|1200
|2010.04.30 16:01
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32944
|1.32872
|1201
|2010.04.30 16:01
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32943
|1.32872
|1202
|2010.04.30 16:01
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32941
|1.32872
|1203
|2010.04.30 16:01
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32940
|1.32872
|1204
|2010.04.30 16:01
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32939
|1.32872
|1205
|2010.04.30 16:01
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32938
|1.32872
|1206
|2010.04.30 16:01
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32936
|1.32872
|1207
|2010.04.30 16:01
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32935
|1.32872
|1208
|2010.04.30 16:01
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32934
|1.32872
|1209
|2010.04.30 16:01
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32933
|1.32872
|1210
|2010.04.30 16:01
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32932
|1.32872
|1211
|2010.04.30 16:01
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32930
|1.32872
|1212
|2010.04.30 16:01
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32929
|1.32872
|1213
|2010.04.30 16:01
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32928
|1.32872
|1214
|2010.04.30 16:01
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32927
|1.32872
|1215
|2010.04.30 16:01
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32925
|1.32872
|1216
|2010.04.30 16:01
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32924
|1.32872
|1217
|2010.04.30 16:01
|modify
|41
|21.00
|1.32972
|1.32923
|1.32872
|1218
|2010.04.30 16:01
|t/p
|41
|21.00
|1.32872
|1.32923
|1.32872
|2100.00
|1054294.36
|1219
|2010.04.30 20:00
|buy
|42
|21.10
|1.33086
|0.00000
|1.33186
|1220
|2010.04.30 20:02
|modify
|42
|21.10
|1.33086
|1.33086
|1.33186
|1221
|2010.04.30 20:02
|modify
|42
|21.10
|1.33086
|1.33087
|1.33186
|1222
|2010.04.30 20:02
|modify
|42
|21.10
|1.33086
|1.33089
|1.33186
|1223
|2010.04.30 20:02
|modify
|42
|21.10
|1.33086
|1.33090
|1.33186
|1224
|2010.04.30 20:05
|s/l
|42
|21.10
|1.33090
|1.33090
|1.33186
|84.40
|1054378.76
|1225
|2010.05.02 23:20
|buy
|43
|21.10
|1.33258
|0.00000
|1.33358
|1226
|2010.08.06 15:07
|modify
|43
|21.10
|1.33258
|1.33262
|1.33358
|1227
|2010.08.06 15:07
|modify
|43
|21.10
|1.33258
|1.33267
|1.33358
|1228
|2010.08.06 15:07
|modify
|43
|21.10
|1.33258
|1.33271
|1.33358
|1229
|2010.08.06 15:07
|modify
|43
|21.10
|1.33258
|1.33275
|1.33358
|1230
|2010.08.06 15:07
|modify
|43
|21.10
|1.33258
|1.33280
|1.33358
|1231
|2010.08.06 15:07
|modify
|43
|21.10
|1.33258
|1.33284
|1.33358
|1232
|2010.08.06 15:08
|s/l
|43
|21.10
|1.33284
|1.33284
|1.33358
|3567.59
|1057946.34
|1233
|2010.08.08 22:16
|buy
|44
|21.20
|1.32939
|0.00000
|1.33039
|1234
|2010.09.22 01:19
|t/p
|44
|21.20
|1.33039
|0.00000
|1.33039
|3512.84
|1061459.18
|1235
|2010.09.22 08:00
|buy
|45
|21.20
|1.33226
|0.00000
|1.33326
|1236
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33227
|1.33326
|1237
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33228
|1.33326
|1238
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33229
|1.33326
|1239
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33230
|1.33326
|1240
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33231
|1.33326
|1241
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33232
|1.33326
|1242
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33233
|1.33326
|1243
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33234
|1.33326
|1244
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33235
|1.33326
|1245
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33236
|1.33326
|1246
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33237
|1.33326
|1247
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33238
|1.33326
|1248
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33239
|1.33326
|1249
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33240
|1.33326
|1250
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33241
|1.33326
|1251
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33242
|1.33326
|1252
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33243
|1.33326
|1253
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33244
|1.33326
|1254
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33245
|1.33326
|1255
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33246
|1.33326
|1256
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33247
|1.33326
|1257
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33248
|1.33326
|1258
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33249
|1.33326
|1259
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33250
|1.33326
|1260
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33251
|1.33326
|1261
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33252
|1.33326
|1262
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33253
|1.33326
|1263
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33254
|1.33326
|1264
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33255
|1.33326
|1265
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33256
|1.33326
|1266
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33257
|1.33326
|1267
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33258
|1.33326
|1268
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33259
|1.33326
|1269
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33260
|1.33326
|1270
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33261
|1.33326
|1271
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33262
|1.33326
|1272
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33263
|1.33326
|1273
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33264
|1.33326
|1274
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33265
|1.33326
|1275
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33266
|1.33326
|1276
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33267
|1.33326
|1277
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33268
|1.33326
|1278
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33269
|1.33326
|1279
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33270
|1.33326
|1280
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33271
|1.33326
|1281
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33272
|1.33326
|1282
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33273
|1.33326
|1283
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33274
|1.33326
|1284
|2010.09.22 10:15
|modify
|45
|21.20
|1.33226
|1.33275
|1.33326
|1285
|2010.09.22 10:15
|t/p
|45
|21.20
|1.33326
|1.33275
|1.33326
|2120.00
|1063579.18
|1286
|2010.09.22 11:00
|buy
|46
|21.30
|1.33758
|0.00000
|1.33858
|1287
|2010.09.22 11:15
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33759
|1.33858
|1288
|2010.09.22 11:15
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33760
|1.33858
|1289
|2010.09.22 11:15
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33761
|1.33858
|1290
|2010.09.22 11:15
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33762
|1.33858
|1291
|2010.09.22 11:15
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33763
|1.33858
|1292
|2010.09.22 11:15
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33764
|1.33858
|1293
|2010.09.22 11:15
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33765
|1.33858
|1294
|2010.09.22 11:15
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33766
|1.33858
|1295
|2010.09.22 11:15
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33767
|1.33858
|1296
|2010.09.22 11:15
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33768
|1.33858
|1297
|2010.09.22 11:15
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33769
|1.33858
|1298
|2010.09.22 11:15
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33770
|1.33858
|1299
|2010.09.22 11:15
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33771
|1.33858
|1300
|2010.09.22 11:15
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33772
|1.33858
|1301
|2010.09.22 11:15
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33773
|1.33858
|1302
|2010.09.22 11:15
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33774
|1.33858
|1303
|2010.09.22 11:15
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33775
|1.33858
|1304
|2010.09.22 11:15
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33776
|1.33858
|1305
|2010.09.22 11:15
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33777
|1.33858
|1306
|2010.09.22 11:15
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33778
|1.33858
|1307
|2010.09.22 11:15
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33779
|1.33858
|1308
|2010.09.22 11:15
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33780
|1.33858
|1309
|2010.09.22 11:25
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33781
|1.33858
|1310
|2010.09.22 11:25
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33782
|1.33858
|1311
|2010.09.22 11:25
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33783
|1.33858
|1312
|2010.09.22 11:25
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33784
|1.33858
|1313
|2010.09.22 11:25
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33785
|1.33858
|1314
|2010.09.22 11:25
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33786
|1.33858
|1315
|2010.09.22 11:25
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33787
|1.33858
|1316
|2010.09.22 11:25
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33788
|1.33858
|1317
|2010.09.22 11:25
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33789
|1.33858
|1318
|2010.09.22 11:25
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33790
|1.33858
|1319
|2010.09.22 11:25
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33791
|1.33858
|1320
|2010.09.22 11:25
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33792
|1.33858
|1321
|2010.09.22 11:25
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33793
|1.33858
|1322
|2010.09.22 11:25
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33794
|1.33858
|1323
|2010.09.22 11:25
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33795
|1.33858
|1324
|2010.09.22 11:25
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33796
|1.33858
|1325
|2010.09.22 11:25
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33797
|1.33858
|1326
|2010.09.22 11:25
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33798
|1.33858
|1327
|2010.09.22 11:25
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33799
|1.33858
|1328
|2010.09.22 11:25
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33800
|1.33858
|1329
|2010.09.22 11:25
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33801
|1.33858
|1330
|2010.09.22 11:25
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33802
|1.33858
|1331
|2010.09.22 11:25
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33803
|1.33858
|1332
|2010.09.22 11:25
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33804
|1.33858
|1333
|2010.09.22 11:25
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33805
|1.33858
|1334
|2010.09.22 11:25
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33806
|1.33858
|1335
|2010.09.22 11:25
|modify
|46
|21.30
|1.33758
|1.33807
|1.33858
|1336
|2010.09.22 11:25
|t/p
|46
|21.30
|1.33858
|1.33807
|1.33858
|2130.00
|1065709.18
|1337
|2010.09.22 15:00
|buy
|47
|21.30
|1.34228
|0.00000
|1.34328
|1338
|2010.09.24 11:00
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34228
|1.34328
|1339
|2010.09.24 11:00
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34229
|1.34328
|1340
|2010.09.24 11:00
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34230
|1.34328
|1341
|2010.09.24 11:00
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34231
|1.34328
|1342
|2010.09.24 11:00
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34232
|1.34328
|1343
|2010.09.24 11:00
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34233
|1.34328
|1344
|2010.09.24 11:00
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34234
|1.34328
|1345
|2010.09.24 11:00
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34235
|1.34328
|1346
|2010.09.24 11:00
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34236
|1.34328
|1347
|2010.09.24 11:00
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34237
|1.34328
|1348
|2010.09.24 11:00
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34238
|1.34328
|1349
|2010.09.24 11:00
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34239
|1.34328
|1350
|2010.09.24 11:00
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34240
|1.34328
|1351
|2010.09.24 11:00
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34241
|1.34328
|1352
|2010.09.24 11:00
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34242
|1.34328
|1353
|2010.09.24 11:00
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34243
|1.34328
|1354
|2010.09.24 11:00
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34244
|1.34328
|1355
|2010.09.24 11:00
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34245
|1.34328
|1356
|2010.09.24 11:00
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34246
|1.34328
|1357
|2010.09.24 11:00
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34247
|1.34328
|1358
|2010.09.24 11:10
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34248
|1.34328
|1359
|2010.09.24 11:10
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34249
|1.34328
|1360
|2010.09.24 11:10
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34250
|1.34328
|1361
|2010.09.24 11:10
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34251
|1.34328
|1362
|2010.09.24 11:10
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34252
|1.34328
|1363
|2010.09.24 11:10
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34253
|1.34328
|1364
|2010.09.24 11:10
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34254
|1.34328
|1365
|2010.09.24 11:10
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34255
|1.34328
|1366
|2010.09.24 11:10
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34256
|1.34328
|1367
|2010.09.24 11:10
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34257
|1.34328
|1368
|2010.09.24 11:10
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34258
|1.34328
|1369
|2010.09.24 11:10
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34259
|1.34328
|1370
|2010.09.24 11:10
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34260
|1.34328
|1371
|2010.09.24 11:10
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34261
|1.34328
|1372
|2010.09.24 11:10
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34262
|1.34328
|1373
|2010.09.24 11:10
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34263
|1.34328
|1374
|2010.09.24 11:10
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34264
|1.34328
|1375
|2010.09.24 11:10
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34265
|1.34328
|1376
|2010.09.24 11:10
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34266
|1.34328
|1377
|2010.09.24 11:10
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34267
|1.34328
|1378
|2010.09.24 11:10
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34268
|1.34328
|1379
|2010.09.24 11:10
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34269
|1.34328
|1380
|2010.09.24 11:10
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34270
|1.34328
|1381
|2010.09.24 11:10
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34271
|1.34328
|1382
|2010.09.24 11:10
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34272
|1.34328
|1383
|2010.09.24 11:10
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34273
|1.34328
|1384
|2010.09.24 11:10
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34274
|1.34328
|1385
|2010.09.24 11:10
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34275
|1.34328
|1386
|2010.09.24 11:10
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34276
|1.34328
|1387
|2010.09.24 11:10
|modify
|47
|21.30
|1.34228
|1.34277
|1.34328
|1388
|2010.09.24 11:10
|t/p
|47
|21.30
|1.34328
|1.34277
|1.34328
|2254.39
|1067963.58
|1389
|2010.09.24 14:00
|buy
|48
|21.40
|1.34526
|0.00000
|1.34626
|1390
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34527
|1.34626
|1391
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34528
|1.34626
|1392
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34529
|1.34626
|1393
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34530
|1.34626
|1394
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34531
|1.34626
|1395
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34532
|1.34626
|1396
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34533
|1.34626
|1397
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34534
|1.34626
|1398
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34535
|1.34626
|1399
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34536
|1.34626
|1400
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34537
|1.34626
|1401
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34538
|1.34626
|1402
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34539
|1.34626
|1403
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34540
|1.34626
|1404
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34541
|1.34626
|1405
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34542
|1.34626
|1406
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34543
|1.34626
|1407
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34544
|1.34626
|1408
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34545
|1.34626
|1409
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34546
|1.34626
|1410
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34547
|1.34626
|1411
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34548
|1.34626
|1412
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34549
|1.34626
|1413
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34550
|1.34626
|1414
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34551
|1.34626
|1415
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34552
|1.34626
|1416
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34553
|1.34626
|1417
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34554
|1.34626
|1418
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34555
|1.34626
|1419
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34556
|1.34626
|1420
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34557
|1.34626
|1421
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34558
|1.34626
|1422
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34559
|1.34626
|1423
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34560
|1.34626
|1424
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34561
|1.34626
|1425
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34562
|1.34626
|1426
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34563
|1.34626
|1427
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34564
|1.34626
|1428
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34565
|1.34626
|1429
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34566
|1.34626
|1430
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34567
|1.34626
|1431
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34568
|1.34626
|1432
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34569
|1.34626
|1433
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34570
|1.34626
|1434
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34571
|1.34626
|1435
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34572
|1.34626
|1436
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34573
|1.34626
|1437
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34574
|1.34626
|1438
|2010.09.24 14:25
|modify
|48
|21.40
|1.34526
|1.34575
|1.34626
|1439
|2010.09.24 14:25
|t/p
|48
|21.40
|1.34626
|1.34575
|1.34626
|2140.00
|1070103.58
|1440
|2010.09.24 21:00
|buy
|49
|21.40
|1.34929
|0.00000
|1.35029
|1441
|2010.09.27 13:35
|modify
|49
|21.40
|1.34929
|1.34930
|1.35029
|1442
|2010.09.27 13:35
|modify
|49
|21.40
|1.34929
|1.34931
|1.35029
|1443
|2010.09.27 13:35
|modify
|49
|21.40
|1.34929
|1.34932
|1.35029
|1444
|2010.09.27 13:35
|modify
|49
|21.40
|1.34929
|1.34933
|1.35029
|1445
|2010.09.27 13:35
|modify
|49
|21.40
|1.34929
|1.34934
|1.35029
|1446
|2010.09.27 13:35
|modify
|49
|21.40
|1.34929
|1.34935
|1.35029
|1447
|2010.09.27 13:35
|modify
|49
|21.40
|1.34929
|1.34936
|1.35029
|1448
|2010.09.27 13:35
|modify
|49
|21.40
|1.34929
|1.34937
|1.35029
|1449
|2010.09.27 13:35
|modify
|49
|21.40
|1.34929
|1.34938
|1.35029
|1450
|2010.09.27 13:35
|modify
|49
|21.40
|1.34929
|1.34939
|1.35029
|1451
|2010.09.27 13:35
|modify
|49
|21.40
|1.34929
|1.34940
|1.35029
|1452
|2010.09.27 13:35
|modify
|49
|21.40
|1.34929
|1.34941
|1.35029
|1453
|2010.09.27 13:40
|s/l
|49
|21.40
|1.34941
|1.34941
|1.35029
|288.04
|1070391.62
|1454
|2010.09.27 15:00
|sell
|50
|21.40
|1.34563
|0.00000
|1.34463
|1455
|2010.09.27 15:00
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34563
|1.34463
|1456
|2010.09.27 15:00
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34562
|1.34463
|1457
|2010.09.27 15:00
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34561
|1.34463
|1458
|2010.09.27 15:00
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34560
|1.34463
|1459
|2010.09.27 15:00
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34559
|1.34463
|1460
|2010.09.27 15:00
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34558
|1.34463
|1461
|2010.09.27 15:00
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34557
|1.34463
|1462
|2010.09.27 15:00
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34556
|1.34463
|1463
|2010.09.27 15:00
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34555
|1.34463
|1464
|2010.09.27 15:00
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34554
|1.34463
|1465
|2010.09.27 15:00
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34553
|1.34463
|1466
|2010.09.27 15:00
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34552
|1.34463
|1467
|2010.09.27 15:00
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34551
|1.34463
|1468
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34550
|1.34463
|1469
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34549
|1.34463
|1470
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34548
|1.34463
|1471
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34547
|1.34463
|1472
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34546
|1.34463
|1473
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34545
|1.34463
|1474
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34544
|1.34463
|1475
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34543
|1.34463
|1476
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34542
|1.34463
|1477
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34541
|1.34463
|1478
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34540
|1.34463
|1479
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34539
|1.34463
|1480
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34538
|1.34463
|1481
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34537
|1.34463
|1482
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34536
|1.34463
|1483
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34535
|1.34463
|1484
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34534
|1.34463
|1485
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34533
|1.34463
|1486
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34532
|1.34463
|1487
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34531
|1.34463
|1488
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34530
|1.34463
|1489
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34529
|1.34463
|1490
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34528
|1.34463
|1491
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34527
|1.34463
|1492
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34526
|1.34463
|1493
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34525
|1.34463
|1494
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34524
|1.34463
|1495
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34523
|1.34463
|1496
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34522
|1.34463
|1497
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34521
|1.34463
|1498
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34520
|1.34463
|1499
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34519
|1.34463
|1500
|2010.09.27 15:10
|modify
|50
|21.40
|1.34563
|1.34518
|1.34463
|1501
|2010.09.27 15:15
|s/l
|50
|21.40
|1.34518
|1.34518
|1.34463
|963.00
|1071354.62
|1502
|2010.09.27 22:00
|sell
|51
|21.40
|1.34527
|0.00000
|1.34427
|1503
|2010.09.27 22:29
|modify
|51
|21.40
|1.34527
|1.34525
|1.34427
|1504
|2010.09.27 22:29
|modify
|51
|21.40
|1.34527
|1.34524
|1.34427
|1505
|2010.09.27 22:29
|modify
|51
|21.40
|1.34527
|1.34522
|1.34427
|1506
|2010.09.27 22:30
|modify
|51
|21.40
|1.34527
|1.34521
|1.34427
|1507
|2010.09.27 22:35
|modify
|51
|21.40
|1.34527
|1.34519
|1.34427
|1508
|2010.09.27 22:36
|modify
|51
|21.40
|1.34527
|1.34518
|1.34427
|1509
|2010.09.27 22:36
|modify
|51
|21.40
|1.34527
|1.34516
|1.34427
|1510
|2010.09.27 22:36
|modify
|51
|21.40
|1.34527
|1.34514
|1.34427
|1511
|2010.09.27 22:36
|modify
|51
|21.40
|1.34527
|1.34512
|1.34427
|1512
|2010.09.27 22:36
|modify
|51
|21.40
|1.34527
|1.34510
|1.34427
|1513
|2010.09.27 22:36
|modify
|51
|21.40
|1.34527
|1.34509
|1.34427
|1514
|2010.09.27 22:36
|modify
|51
|21.40
|1.34527
|1.34507
|1.34427
|1515
|2010.09.27 22:36
|modify
|51
|21.40
|1.34527
|1.34505
|1.34427
|1516
|2010.09.27 22:36
|modify
|51
|21.40
|1.34527
|1.34503
|1.34427
|1517
|2010.09.27 22:36
|modify
|51
|21.40
|1.34527
|1.34502
|1.34427
|1518
|2010.09.27 22:36
|modify
|51
|21.40
|1.34527
|1.34500
|1.34427
|1519
|2010.09.27 22:36
|modify
|51
|21.40
|1.34527
|1.34498
|1.34427
|1520
|2010.09.27 22:37
|modify
|51
|21.40
|1.34527
|1.34496
|1.34427
|1521
|2010.09.27 22:37
|modify
|51
|21.40
|1.34527
|1.34494
|1.34427
|1522
|2010.09.27 22:37
|modify
|51
|21.40
|1.34527
|1.34493
|1.34427
|1523
|2010.09.27 22:37
|modify
|51
|21.40
|1.34527
|1.34491
|1.34427
|1524
|2010.09.27 22:37
|modify
|51
|21.40
|1.34527
|1.34489
|1.34427
|1525
|2010.09.27 22:37
|modify
|51
|21.40
|1.34527
|1.34487
|1.34427
|1526
|2010.09.27 22:37
|modify
|51
|21.40
|1.34527
|1.34485
|1.34427
|1527
|2010.09.27 22:37
|modify
|51
|21.40
|1.34527
|1.34484
|1.34427
|1528
|2010.09.27 22:37
|modify
|51
|21.40
|1.34527
|1.34482
|1.34427
|1529
|2010.09.27 22:37
|modify
|51
|21.40
|1.34527
|1.34480
|1.34427
|1530
|2010.09.27 22:37
|modify
|51
|21.40
|1.34527
|1.34478
|1.34427
|1531
|2010.09.27 22:37
|t/p
|51
|21.40
|1.34427
|1.34478
|1.34427
|2140.00
|1073494.62
|1532
|2010.09.28 02:00
|buy
|52
|21.50
|1.34438
|0.00000
|1.34538
|1533
|2010.09.28 03:17
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34438
|1.34538
|1534
|2010.09.28 03:17
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34439
|1.34538
|1535
|2010.09.28 03:17
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34440
|1.34538
|1536
|2010.09.28 03:17
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34441
|1.34538
|1537
|2010.09.28 03:17
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34442
|1.34538
|1538
|2010.09.28 03:17
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34443
|1.34538
|1539
|2010.09.28 03:17
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34444
|1.34538
|1540
|2010.09.28 03:17
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34445
|1.34538
|1541
|2010.09.28 03:17
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34446
|1.34538
|1542
|2010.09.28 03:17
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34447
|1.34538
|1543
|2010.09.28 03:17
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34448
|1.34538
|1544
|2010.09.28 03:17
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34449
|1.34538
|1545
|2010.09.28 03:17
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34450
|1.34538
|1546
|2010.09.28 03:17
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34451
|1.34538
|1547
|2010.09.28 03:17
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34452
|1.34538
|1548
|2010.09.28 03:17
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34453
|1.34538
|1549
|2010.09.28 03:17
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34454
|1.34538
|1550
|2010.09.28 03:17
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34455
|1.34538
|1551
|2010.09.28 03:17
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34456
|1.34538
|1552
|2010.09.28 03:17
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34457
|1.34538
|1553
|2010.09.28 03:17
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34458
|1.34538
|1554
|2010.09.28 03:17
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34459
|1.34538
|1555
|2010.09.28 03:17
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34460
|1.34538
|1556
|2010.09.28 03:17
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34461
|1.34538
|1557
|2010.09.28 03:20
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34462
|1.34538
|1558
|2010.09.28 03:25
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34463
|1.34538
|1559
|2010.09.28 03:25
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34464
|1.34538
|1560
|2010.09.28 03:25
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34465
|1.34538
|1561
|2010.09.28 03:25
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34466
|1.34538
|1562
|2010.09.28 03:25
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34467
|1.34538
|1563
|2010.09.28 03:25
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34468
|1.34538
|1564
|2010.09.28 03:25
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34469
|1.34538
|1565
|2010.09.28 03:25
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34470
|1.34538
|1566
|2010.09.28 03:25
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34471
|1.34538
|1567
|2010.09.28 03:25
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34472
|1.34538
|1568
|2010.09.28 03:26
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34473
|1.34538
|1569
|2010.09.28 03:26
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34474
|1.34538
|1570
|2010.09.28 03:26
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34475
|1.34538
|1571
|2010.09.28 03:26
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34476
|1.34538
|1572
|2010.09.28 03:26
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34477
|1.34538
|1573
|2010.09.28 03:26
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34478
|1.34538
|1574
|2010.09.28 03:26
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34479
|1.34538
|1575
|2010.09.28 03:26
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34480
|1.34538
|1576
|2010.09.28 03:26
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34481
|1.34538
|1577
|2010.09.28 03:26
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34482
|1.34538
|1578
|2010.09.28 03:26
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34483
|1.34538
|1579
|2010.09.28 03:26
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34484
|1.34538
|1580
|2010.09.28 03:26
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34485
|1.34538
|1581
|2010.09.28 03:26
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34486
|1.34538
|1582
|2010.09.28 03:26
|modify
|52
|21.50
|1.34438
|1.34487
|1.34538
|1583
|2010.09.28 03:26
|t/p
|52
|21.50
|1.34538
|1.34487
|1.34538
|2150.00
|1075644.62
|1584
|2010.09.28 04:00
|buy
|53
|21.50
|1.34681
|0.00000
|1.34781
|1585
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34682
|1.34781
|1586
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34683
|1.34781
|1587
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34684
|1.34781
|1588
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34685
|1.34781
|1589
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34686
|1.34781
|1590
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34687
|1.34781
|1591
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34688
|1.34781
|1592
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34689
|1.34781
|1593
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34690
|1.34781
|1594
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34691
|1.34781
|1595
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34692
|1.34781
|1596
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34693
|1.34781
|1597
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34694
|1.34781
|1598
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34695
|1.34781
|1599
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34696
|1.34781
|1600
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34697
|1.34781
|1601
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34698
|1.34781
|1602
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34699
|1.34781
|1603
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34700
|1.34781
|1604
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34701
|1.34781
|1605
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34702
|1.34781
|1606
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34703
|1.34781
|1607
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34704
|1.34781
|1608
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34705
|1.34781
|1609
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34706
|1.34781
|1610
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34707
|1.34781
|1611
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34708
|1.34781
|1612
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34709
|1.34781
|1613
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34710
|1.34781
|1614
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34711
|1.34781
|1615
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34712
|1.34781
|1616
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34713
|1.34781
|1617
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34714
|1.34781
|1618
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34715
|1.34781
|1619
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34716
|1.34781
|1620
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34717
|1.34781
|1621
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34718
|1.34781
|1622
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34719
|1.34781
|1623
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34720
|1.34781
|1624
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34721
|1.34781
|1625
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34722
|1.34781
|1626
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34723
|1.34781
|1627
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34724
|1.34781
|1628
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34725
|1.34781
|1629
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34726
|1.34781
|1630
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34727
|1.34781
|1631
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34728
|1.34781
|1632
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34729
|1.34781
|1633
|2010.09.28 10:35
|modify
|53
|21.50
|1.34681
|1.34730
|1.34781
|1634
|2010.09.28 10:35
|t/p
|53
|21.50
|1.34781
|1.34730
|1.34781
|2150.00
|1077794.62
|1635
|2010.09.28 11:00
|buy
|54
|21.60
|1.34798
|0.00000
|1.34898
|1636
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34799
|1.34898
|1637
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34800
|1.34898
|1638
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34801
|1.34898
|1639
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34802
|1.34898
|1640
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34803
|1.34898
|1641
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34804
|1.34898
|1642
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34805
|1.34898
|1643
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34806
|1.34898
|1644
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34807
|1.34898
|1645
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34808
|1.34898
|1646
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34809
|1.34898
|1647
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34810
|1.34898
|1648
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34811
|1.34898
|1649
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34812
|1.34898
|1650
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34813
|1.34898
|1651
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34814
|1.34898
|1652
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34815
|1.34898
|1653
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34816
|1.34898
|1654
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34817
|1.34898
|1655
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34818
|1.34898
|1656
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34819
|1.34898
|1657
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34820
|1.34898
|1658
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34821
|1.34898
|1659
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34822
|1.34898
|1660
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34823
|1.34898
|1661
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34824
|1.34898
|1662
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34825
|1.34898
|1663
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34826
|1.34898
|1664
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34827
|1.34898
|1665
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34828
|1.34898
|1666
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34829
|1.34898
|1667
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34830
|1.34898
|1668
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34831
|1.34898
|1669
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34832
|1.34898
|1670
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34833
|1.34898
|1671
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34834
|1.34898
|1672
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34835
|1.34898
|1673
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34836
|1.34898
|1674
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34837
|1.34898
|1675
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34838
|1.34898
|1676
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34839
|1.34898
|1677
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34840
|1.34898
|1678
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34841
|1.34898
|1679
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34842
|1.34898
|1680
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34843
|1.34898
|1681
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34844
|1.34898
|1682
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34845
|1.34898
|1683
|2010.09.28 11:00
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34846
|1.34898
|1684
|2010.09.28 11:13
|modify
|54
|21.60
|1.34798
|1.34847
|1.34898
|1685
|2010.09.28 11:13
|t/p
|54
|21.60
|1.34898
|1.34847
|1.34898
|2160.00
|1079954.62
|1686
|2010.09.28 16:00
|buy
|55
|21.60
|1.35465
|0.00000
|1.35565
|1687
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35465
|1.35565
|1688
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35466
|1.35565
|1689
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35467
|1.35565
|1690
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35468
|1.35565
|1691
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35469
|1.35565
|1692
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35470
|1.35565
|1693
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35471
|1.35565
|1694
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35472
|1.35565
|1695
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35473
|1.35565
|1696
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35474
|1.35565
|1697
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35475
|1.35565
|1698
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35476
|1.35565
|1699
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35477
|1.35565
|1700
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35478
|1.35565
|1701
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35479
|1.35565
|1702
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35480
|1.35565
|1703
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35481
|1.35565
|1704
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35482
|1.35565
|1705
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35483
|1.35565
|1706
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35484
|1.35565
|1707
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35485
|1.35565
|1708
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35486
|1.35565
|1709
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35487
|1.35565
|1710
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35488
|1.35565
|1711
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35489
|1.35565
|1712
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35490
|1.35565
|1713
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35491
|1.35565
|1714
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35492
|1.35565
|1715
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35493
|1.35565
|1716
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35494
|1.35565
|1717
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35495
|1.35565
|1718
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35496
|1.35565
|1719
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35497
|1.35565
|1720
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35498
|1.35565
|1721
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35499
|1.35565
|1722
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35500
|1.35565
|1723
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35501
|1.35565
|1724
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35502
|1.35565
|1725
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35503
|1.35565
|1726
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35504
|1.35565
|1727
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35505
|1.35565
|1728
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35506
|1.35565
|1729
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35507
|1.35565
|1730
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35508
|1.35565
|1731
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35509
|1.35565
|1732
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35510
|1.35565
|1733
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35511
|1.35565
|1734
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35512
|1.35565
|1735
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35513
|1.35565
|1736
|2010.09.28 16:15
|modify
|55
|21.60
|1.35465
|1.35514
|1.35565
|1737
|2010.09.28 16:15
|t/p
|55
|21.60
|1.35565
|1.35514
|1.35565
|2160.00
|1082114.62
|1738
|2010.09.28 20:00
|sell
|56
|21.60
|1.35645
|0.00000
|1.35545
|1739
|2010.11.16 15:38
|modify
|56
|21.60
|1.35645
|1.35639
|1.35545
|1740
|2010.11.16 15:38
|modify
|56
|21.60
|1.35645
|1.35633
|1.35545
|1741
|2010.11.16 15:38
|modify
|56
|21.60
|1.35645
|1.35626
|1.35545
|1742
|2010.11.16 15:38
|modify
|56
|21.60
|1.35645
|1.35621
|1.35545
|1743
|2010.11.16 15:38
|modify
|56
|21.60
|1.35645
|1.35614
|1.35545
|1744
|2010.11.16 15:38
|modify
|56
|21.60
|1.35645
|1.35608
|1.35545
|1745
|2010.11.16 15:38
|modify
|56
|21.60
|1.35645
|1.35601
|1.35545
|1746
|2010.11.16 15:38
|t/p
|56
|21.60
|1.35545
|1.35601
|1.35545
|-1554.98
|1080559.64
|1747
|2010.11.17 02:00
|buy
|57
|21.60
|1.35090
|0.00000
|1.35190
|1748
|2010.11.17 04:24
|modify
|57
|21.60
|1.35090
|1.35091
|1.35190
|1749
|2010.11.17 04:34
|modify
|57
|21.60
|1.35090
|1.35092
|1.35190
|1750
|2010.11.17 04:34
|modify
|57
|21.60
|1.35090
|1.35093
|1.35190
|1751
|2010.11.17 04:34
|modify
|57
|21.60
|1.35090
|1.35095
|1.35190
|1752
|2010.11.17 04:34
|modify
|57
|21.60
|1.35090
|1.35098
|1.35190
|1753
|2010.11.17 04:36
|modify
|57
|21.60
|1.35090
|1.35099
|1.35190
|1754
|2010.11.17 04:37
|modify
|57
|21.60
|1.35090
|1.35100
|1.35190
|1755
|2010.11.17 04:48
|s/l
|57
|21.60
|1.35100
|1.35100
|1.35190
|216.00
|1080775.64
|1756
|2010.11.17 10:00
|buy
|58
|21.60
|1.35246
|0.00000
|1.35346
|1757
|2010.11.17 14:48
|modify
|58
|21.60
|1.35246
|1.35249
|1.35346
|1758
|2010.11.17 14:48
|modify
|58
|21.60
|1.35246
|1.35254
|1.35346
|1759
|2010.11.17 14:48
|modify
|58
|21.60
|1.35246
|1.35257
|1.35346
|1760
|2010.11.17 14:48
|modify
|58
|21.60
|1.35246
|1.35262
|1.35346
|1761
|2010.11.17 14:48
|modify
|58
|21.60
|1.35246
|1.35267
|1.35346
|1762
|2010.11.17 14:48
|modify
|58
|21.60
|1.35246
|1.35272
|1.35346
|1763
|2010.11.17 14:48
|modify
|58
|21.60
|1.35246
|1.35277
|1.35346
|1764
|2010.11.17 14:48
|modify
|58
|21.60
|1.35246
|1.35283
|1.35346
|1765
|2010.11.17 14:48
|modify
|58
|21.60
|1.35246
|1.35288
|1.35346
|1766
|2010.11.17 14:48
|modify
|58
|21.60
|1.35246
|1.35293
|1.35346
|1767
|2010.11.17 14:49
|modify
|58
|21.60
|1.35246
|1.35295
|1.35346
|1768
|2010.11.17 14:49
|t/p
|58
|21.60
|1.35346
|1.35295
|1.35346
|2160.00
|1082935.64
|1769
|2010.11.18 00:00
|buy
|59
|21.70
|1.35541
|0.00000
|1.35641
|1770
|2010.11.18 00:41
|modify
|59
|21.70
|1.35541
|1.35543
|1.35641
|1771
|2010.11.18 00:41
|modify
|59
|21.70
|1.35541
|1.35548
|1.35641
|1772
|2010.11.18 00:42
|modify
|59
|21.70
|1.35541
|1.35549
|1.35641
|1773
|2010.11.18 00:42
|modify
|59
|21.70
|1.35541
|1.35551
|1.35641
|1774
|2010.11.18 00:44
|modify
|59
|21.70
|1.35541
|1.35552
|1.35641
|1775
|2010.11.18 00:44
|modify
|59
|21.70
|1.35541
|1.35555
|1.35641
|1776
|2010.11.18 00:44
|modify
|59
|21.70
|1.35541
|1.35559
|1.35641
|1777
|2010.11.18 00:44
|modify
|59
|21.70
|1.35541
|1.35562
|1.35641
|1778
|2010.11.18 00:44
|modify
|59
|21.70
|1.35541
|1.35564
|1.35641
|1779
|2010.11.18 00:44
|modify
|59
|21.70
|1.35541
|1.35566
|1.35641
|1780
|2010.11.18 00:44
|modify
|59
|21.70
|1.35541
|1.35569
|1.35641
|1781
|2010.11.18 00:44
|modify
|59
|21.70
|1.35541
|1.35571
|1.35641
|1782
|2010.11.18 00:44
|modify
|59
|21.70
|1.35541
|1.35572
|1.35641
|1783
|2010.11.18 00:44
|modify
|59
|21.70
|1.35541
|1.35575
|1.35641
|1784
|2010.11.18 00:44
|modify
|59
|21.70
|1.35541
|1.35577
|1.35641
|1785
|2010.11.18 00:44
|modify
|59
|21.70
|1.35541
|1.35579
|1.35641
|1786
|2010.11.18 00:45
|modify
|59
|21.70
|1.35541
|1.35580
|1.35641
|1787
|2010.11.18 00:45
|modify
|59
|21.70
|1.35541
|1.35581
|1.35641
|1788
|2010.11.18 00:45
|modify
|59
|21.70
|1.35541
|1.35582
|1.35641
|1789
|2010.11.18 00:45
|modify
|59
|21.70
|1.35541
|1.35583
|1.35641
|1790
|2010.11.18 00:45
|modify
|59
|21.70
|1.35541
|1.35584
|1.35641
|1791
|2010.11.18 00:45
|modify
|59
|21.70
|1.35541
|1.35585
|1.35641
|1792
|2010.11.18 00:45
|modify
|59
|21.70
|1.35541
|1.35586
|1.35641
|1793
|2010.11.18 00:45
|modify
|59
|21.70
|1.35541
|1.35590
|1.35641
|1794
|2010.11.18 00:45
|t/p
|59
|21.70
|1.35641
|1.35590
|1.35641
|2170.00
|1085105.64
|1795
|2010.11.18 04:00
|buy
|60
|21.70
|1.35865
|0.00000
|1.35965
|1796
|2010.11.18 04:33
|modify
|60
|21.70
|1.35865
|1.35868
|1.35965
|1797
|2010.11.18 04:33
|modify
|60
|21.70
|1.35865
|1.35869
|1.35965
|1798
|2010.11.18 04:33
|modify
|60
|21.70
|1.35865
|1.35870
|1.35965
|1799
|2010.11.18 04:41
|s/l
|60
|21.70
|1.35870
|1.35870
|1.35965
|108.50
|1085214.14
|1800
|2010.11.18 06:00
|buy
|61
|21.70
|1.35969
|0.00000
|1.36069
|1801
|2010.11.18 06:08
|modify
|61
|21.70
|1.35969
|1.35970
|1.36069
|1802
|2010.11.18 06:08
|modify
|61
|21.70
|1.35969
|1.35977
|1.36069
|1803
|2010.11.18 06:08
|modify
|61
|21.70
|1.35969
|1.35984
|1.36069
|1804
|2010.11.18 06:08
|modify
|61
|21.70
|1.35969
|1.35990
|1.36069
|1805
|2010.11.18 06:08
|modify
|61
|21.70
|1.35969
|1.35996
|1.36069
|1806
|2010.11.18 06:08
|modify
|61
|21.70
|1.35969
|1.36002
|1.36069
|1807
|2010.11.18 06:08
|modify
|61
|21.70
|1.35969
|1.36008
|1.36069
|1808
|2010.11.18 06:08
|modify
|61
|21.70
|1.35969
|1.36014
|1.36069
|1809
|2010.11.18 06:16
|s/l
|61
|21.70
|1.36014
|1.36014
|1.36069
|976.50
|1086190.64
|1810
|2010.11.18 09:00
|buy
|62
|21.70
|1.36345
|0.00000
|1.36445
|1811
|2010.11.18 09:00
|modify
|62
|21.70
|1.36345
|1.36348
|1.36445
|1812
|2010.11.18 09:00
|modify
|62
|21.70
|1.36345
|1.36355
|1.36445
|1813
|2010.11.18 09:00
|modify
|62
|21.70
|1.36345
|1.36361
|1.36445
|1814
|2010.11.18 09:00
|modify
|62
|21.70
|1.36345
|1.36368
|1.36445
|1815
|2010.11.18 09:00
|modify
|62
|21.70
|1.36345
|1.36374
|1.36445
|1816
|2010.11.18 09:00
|modify
|62
|21.70
|1.36345
|1.36377
|1.36445
|1817
|2010.11.18 09:00
|modify
|62
|21.70
|1.36345
|1.36384
|1.36445
|1818
|2010.11.18 09:00
|modify
|62
|21.70
|1.36345
|1.36390
|1.36445
|1819
|2010.11.18 09:00
|t/p
|62
|21.70
|1.36445
|1.36390
|1.36445
|2170.00
|1088360.64
|1820
|2010.11.18 22:00
|buy
|63
|21.80
|1.36425
|0.00000
|1.36525
|1821
|2010.11.18 23:53
|modify
|63
|21.80
|1.36425
|1.36426
|1.36525
|1822
|2010.11.18 23:53
|modify
|63
|21.80
|1.36425
|1.36427
|1.36525
|1823
|2010.11.18 23:54
|modify
|63
|21.80
|1.36425
|1.36428
|1.36525
|1824
|2010.11.18 23:54
|modify
|63
|21.80
|1.36425
|1.36439
|1.36525
|1825
|2010.11.18 23:54
|modify
|63
|21.80
|1.36425
|1.36441
|1.36525
|1826
|2010.11.18 23:54
|modify
|63
|21.80
|1.36425
|1.36447
|1.36525
|1827
|2010.11.18 23:54
|modify
|63
|21.80
|1.36425
|1.36453
|1.36525
|1828
|2010.11.18 23:54
|modify
|63
|21.80
|1.36425
|1.36458
|1.36525
|1829
|2010.11.18 23:54
|modify
|63
|21.80
|1.36425
|1.36467
|1.36525
|1830
|2010.11.18 23:55
|modify
|63
|21.80
|1.36425
|1.36470
|1.36525
|1831
|2010.11.18 23:55
|modify
|63
|21.80
|1.36425
|1.36471
|1.36525
|1832
|2010.11.18 23:55
|modify
|63
|21.80
|1.36425
|1.36473
|1.36525
|1833
|2010.11.18 23:55
|modify
|63
|21.80
|1.36425
|1.36474
|1.36525
|1834
|2010.11.18 23:55
|t/p
|63
|21.80
|1.36525
|1.36474
|1.36525
|2180.00
|1090540.64