Strategy Tester Report
PriceAction_EA
MFGlobal-Demo2 (Build 226)

SymbolEURUSDmfu (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2010.04.07 15:00 - 2010.11.18 23:20 (2010.01.01 - 2010.11.19)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagicNumber=20101118; SignalMail=false; EachTickMode=false; Lots=1; Slippage=0; UseStopLoss=false; StopLoss=0; UseTakeProfit=true; TakeProfit=100; UseTrailingStop=true; TrailingStop=50; MaxTrades=3; MM="Money Management"; UseMM=true; PercentMM=2;
Bars in test3929Ticks modelled7048348Modelling quality81.57%
Mismatched charts errors23
Initial deposit1000000.00
Total net profit90540.64Gross profit92409.73Gross loss-1869.10
Profit factor49.44Expected payoff1437.15
Absolute drawdown250546.63Maximal drawdown305980.38 (28.99%)Relative drawdown28.99% (305980.38)
Total trades63Short positions (won %)23 (86.96%)Long positions (won %)40 (100.00%)
Profit trades (% of total)60 (95.24%)Loss trades (% of total)3 (4.76%)
Largestprofit trade3567.59loss trade-1554.98
Averageprofit trade1540.16loss trade-623.03
Maximumconsecutive wins (profit in money)32 (54054.91)consecutive losses (loss in money)1 (-1554.98)
Maximalconsecutive profit (count of wins)54054.91 (32)consecutive loss (count of losses)-1554.98 (1)
Averageconsecutive wins15consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12010.04.07 19:00buy120.001.337260.000001.33826
22010.04.09 00:37modify120.001.337261.337271.33826
32010.04.09 00:37modify120.001.337261.337281.33826
42010.04.09 00:37modify120.001.337261.337291.33826
52010.04.09 00:37modify120.001.337261.337301.33826
62010.04.09 00:37modify120.001.337261.337311.33826
72010.04.09 00:37modify120.001.337261.337321.33826
82010.04.09 00:37modify120.001.337261.337331.33826
92010.04.09 00:37modify120.001.337261.337341.33826
102010.04.09 00:37modify120.001.337261.337351.33826
112010.04.09 00:37modify120.001.337261.337361.33826
122010.04.09 00:38modify120.001.337261.337371.33826
132010.04.09 00:38modify120.001.337261.337381.33826
142010.04.09 00:38modify120.001.337261.337391.33826
152010.04.09 00:38modify120.001.337261.337401.33826
162010.04.09 00:38modify120.001.337261.337411.33826
172010.04.09 00:38modify120.001.337261.337421.33826
182010.04.09 00:38modify120.001.337261.337431.33826
192010.04.09 00:38modify120.001.337261.337441.33826
202010.04.09 00:38modify120.001.337261.337451.33826
212010.04.09 00:38modify120.001.337261.337461.33826
222010.04.09 00:38modify120.001.337261.337471.33826
232010.04.09 00:38modify120.001.337261.337481.33826
242010.04.09 00:38modify120.001.337261.337491.33826
252010.04.09 00:38modify120.001.337261.337501.33826
262010.04.09 00:38modify120.001.337261.337511.33826
272010.04.09 00:38modify120.001.337261.337521.33826
282010.04.09 00:38modify120.001.337261.337531.33826
292010.04.09 00:38modify120.001.337261.337541.33826
302010.04.09 00:38modify120.001.337261.337551.33826
312010.04.09 00:39modify120.001.337261.337561.33826
322010.04.09 00:39modify120.001.337261.337571.33826
332010.04.09 00:39modify120.001.337261.337581.33826
342010.04.09 00:39modify120.001.337261.337591.33826
352010.04.09 00:39modify120.001.337261.337601.33826
362010.04.09 00:39modify120.001.337261.337611.33826
372010.04.09 00:39modify120.001.337261.337621.33826
382010.04.09 00:39modify120.001.337261.337631.33826
392010.04.09 00:39modify120.001.337261.337641.33826
402010.04.09 00:39modify120.001.337261.337651.33826
412010.04.09 00:39modify120.001.337261.337661.33826
422010.04.09 00:39modify120.001.337261.337671.33826
432010.04.09 00:39modify120.001.337261.337681.33826
442010.04.09 00:39modify120.001.337261.337691.33826
452010.04.09 00:39modify120.001.337261.337701.33826
462010.04.09 00:39modify120.001.337261.337711.33826
472010.04.09 00:39modify120.001.337261.337721.33826
482010.04.09 00:39modify120.001.337261.337731.33826
492010.04.09 00:40modify120.001.337261.337741.33826
502010.04.09 00:51s/l120.001.337741.337741.338261076.801001076.80
512010.04.09 01:00buy220.001.337730.000001.33873
522010.04.09 07:49modify220.001.337731.337741.33873
532010.04.09 07:49modify220.001.337731.337751.33873
542010.04.09 07:49modify220.001.337731.337761.33873
552010.04.09 07:49modify220.001.337731.337771.33873
562010.04.09 07:49modify220.001.337731.337781.33873
572010.04.09 07:49modify220.001.337731.337791.33873
582010.04.09 07:49modify220.001.337731.337801.33873
592010.04.09 07:49modify220.001.337731.337811.33873
602010.04.09 07:49modify220.001.337731.337821.33873
612010.04.09 07:50modify220.001.337731.337831.33873
622010.04.09 07:50modify220.001.337731.337841.33873
632010.04.09 07:50modify220.001.337731.337851.33873
642010.04.09 07:50modify220.001.337731.337861.33873
652010.04.09 07:50modify220.001.337731.337871.33873
662010.04.09 07:50modify220.001.337731.337881.33873
672010.04.09 07:50modify220.001.337731.337891.33873
682010.04.09 07:50modify220.001.337731.337901.33873
692010.04.09 07:50modify220.001.337731.337911.33873
702010.04.09 07:50modify220.001.337731.337921.33873
712010.04.09 07:50modify220.001.337731.337931.33873
722010.04.09 07:50modify220.001.337731.337941.33873
732010.04.09 07:50modify220.001.337731.337951.33873
742010.04.09 07:50modify220.001.337731.337961.33873
752010.04.09 07:50modify220.001.337731.337971.33873
762010.04.09 07:50modify220.001.337731.337981.33873
772010.04.09 07:50modify220.001.337731.337991.33873
782010.04.09 07:50modify220.001.337731.338001.33873
792010.04.09 07:50modify220.001.337731.338011.33873
802010.04.09 07:50modify220.001.337731.338021.33873
812010.04.09 07:50modify220.001.337731.338031.33873
822010.04.09 07:50modify220.001.337731.338041.33873
832010.04.09 07:50modify220.001.337731.338051.33873
842010.04.09 07:50modify220.001.337731.338061.33873
852010.04.09 07:50modify220.001.337731.338071.33873
862010.04.09 07:50modify220.001.337731.338081.33873
872010.04.09 07:50modify220.001.337731.338091.33873
882010.04.09 07:50modify220.001.337731.338101.33873
892010.04.09 07:50modify220.001.337731.338111.33873
902010.04.09 07:50modify220.001.337731.338121.33873
912010.04.09 07:51modify220.001.337731.338131.33873
922010.04.09 07:51modify220.001.337731.338141.33873
932010.04.09 07:51modify220.001.337731.338151.33873
942010.04.09 07:51modify220.001.337731.338161.33873
952010.04.09 07:51modify220.001.337731.338171.33873
962010.04.09 07:51modify220.001.337731.338181.33873
972010.04.09 07:51modify220.001.337731.338191.33873
982010.04.09 07:51modify220.001.337731.338201.33873
992010.04.09 07:51modify220.001.337731.338211.33873
1002010.04.09 07:51modify220.001.337731.338221.33873
1012010.04.09 07:51t/p220.001.338731.338221.338732000.001003076.80
1022010.04.09 08:00buy320.101.339000.000001.34000
1032010.04.09 08:19modify320.101.339001.339011.34000
1042010.04.09 08:19modify320.101.339001.339021.34000
1052010.04.09 08:19modify320.101.339001.339031.34000
1062010.04.09 08:19modify320.101.339001.339041.34000
1072010.04.09 08:19modify320.101.339001.339051.34000
1082010.04.09 08:19modify320.101.339001.339061.34000
1092010.04.09 08:19modify320.101.339001.339071.34000
1102010.04.09 08:19modify320.101.339001.339081.34000
1112010.04.09 08:19modify320.101.339001.339091.34000
1122010.04.09 08:20modify320.101.339001.339101.34000
1132010.04.09 08:26modify320.101.339001.339111.34000
1142010.04.09 08:26modify320.101.339001.339121.34000
1152010.04.09 08:26modify320.101.339001.339131.34000
1162010.04.09 08:26modify320.101.339001.339141.34000
1172010.04.09 08:26modify320.101.339001.339151.34000
1182010.04.09 08:26modify320.101.339001.339161.34000
1192010.04.09 08:26modify320.101.339001.339171.34000
1202010.04.09 08:26modify320.101.339001.339181.34000
1212010.04.09 08:26modify320.101.339001.339191.34000
1222010.04.09 08:26modify320.101.339001.339201.34000
1232010.04.09 08:26modify320.101.339001.339211.34000
1242010.04.09 08:26modify320.101.339001.339221.34000
1252010.04.09 08:26modify320.101.339001.339231.34000
1262010.04.09 08:26modify320.101.339001.339241.34000
1272010.04.09 08:26modify320.101.339001.339251.34000
1282010.04.09 08:26modify320.101.339001.339261.34000
1292010.04.09 08:26modify320.101.339001.339271.34000
1302010.04.09 08:26modify320.101.339001.339281.34000
1312010.04.09 08:26modify320.101.339001.339291.34000
1322010.04.09 08:26modify320.101.339001.339301.34000
1332010.04.09 08:26modify320.101.339001.339311.34000
1342010.04.09 08:26modify320.101.339001.339321.34000
1352010.04.09 08:26modify320.101.339001.339331.34000
1362010.04.09 08:26modify320.101.339001.339341.34000
1372010.04.09 08:26modify320.101.339001.339351.34000
1382010.04.09 08:27modify320.101.339001.339361.34000
1392010.04.09 08:27modify320.101.339001.339371.34000
1402010.04.09 08:27modify320.101.339001.339381.34000
1412010.04.09 08:27modify320.101.339001.339391.34000
1422010.04.09 08:27modify320.101.339001.339401.34000
1432010.04.09 08:27modify320.101.339001.339411.34000
1442010.04.09 08:27modify320.101.339001.339421.34000
1452010.04.09 08:27modify320.101.339001.339431.34000
1462010.04.09 08:27modify320.101.339001.339441.34000
1472010.04.09 08:27modify320.101.339001.339451.34000
1482010.04.09 08:27modify320.101.339001.339461.34000
1492010.04.09 08:27modify320.101.339001.339471.34000
1502010.04.09 08:27modify320.101.339001.339481.34000
1512010.04.09 08:27modify320.101.339001.339491.34000
1522010.04.09 08:27t/p320.101.340001.339491.340002010.001005086.80
1532010.04.09 14:00sell420.101.338140.000001.33714
1542010.04.09 14:00modify420.101.338141.338141.33714
1552010.04.09 14:00modify420.101.338141.338131.33714
1562010.04.09 14:00modify420.101.338141.338121.33714
1572010.04.09 14:00modify420.101.338141.338111.33714
1582010.04.09 14:00modify420.101.338141.338101.33714
1592010.04.09 14:00modify420.101.338141.338091.33714
1602010.04.09 14:00modify420.101.338141.338081.33714
1612010.04.09 14:00modify420.101.338141.338071.33714
1622010.04.09 14:00modify420.101.338141.338061.33714
1632010.04.09 14:00modify420.101.338141.338051.33714
1642010.04.09 14:00modify420.101.338141.338041.33714
1652010.04.09 14:00modify420.101.338141.338031.33714
1662010.04.09 14:00modify420.101.338141.338021.33714
1672010.04.09 14:00modify420.101.338141.338011.33714
1682010.04.09 14:00modify420.101.338141.338001.33714
1692010.04.09 14:00modify420.101.338141.337991.33714
1702010.04.09 14:00modify420.101.338141.337981.33714
1712010.04.09 14:00modify420.101.338141.337971.33714
1722010.04.09 14:00modify420.101.338141.337961.33714
1732010.04.09 14:00modify420.101.338141.337951.33714
1742010.04.09 14:05s/l420.101.337951.337951.33714381.901005468.70
1752010.04.09 15:00buy520.101.343940.000001.34494
1762010.04.09 15:25modify520.101.343941.343941.34494
1772010.04.09 15:25modify520.101.343941.343951.34494
1782010.04.09 15:25modify520.101.343941.343961.34494
1792010.04.09 15:25modify520.101.343941.343971.34494
1802010.04.09 15:25modify520.101.343941.343981.34494
1812010.04.09 15:25modify520.101.343941.343991.34494
1822010.04.09 15:25modify520.101.343941.344001.34494
1832010.04.09 15:25modify520.101.343941.344011.34494
1842010.04.09 15:25modify520.101.343941.344021.34494
1852010.04.09 15:25modify520.101.343941.344031.34494
1862010.04.09 15:25modify520.101.343941.344041.34494
1872010.04.09 15:25modify520.101.343941.344051.34494
1882010.04.09 15:25modify520.101.343941.344061.34494
1892010.04.09 15:25modify520.101.343941.344071.34494
1902010.04.09 15:25modify520.101.343941.344081.34494
1912010.04.09 15:25modify520.101.343941.344091.34494
1922010.04.09 15:25modify520.101.343941.344101.34494
1932010.04.09 15:25modify520.101.343941.344111.34494
1942010.04.09 15:25modify520.101.343941.344121.34494
1952010.04.09 15:25modify520.101.343941.344131.34494
1962010.04.09 15:25modify520.101.343941.344141.34494
1972010.04.09 15:25modify520.101.343941.344151.34494
1982010.04.09 15:25modify520.101.343941.344161.34494
1992010.04.09 15:25modify520.101.343941.344171.34494
2002010.04.09 15:25modify520.101.343941.344181.34494
2012010.04.09 15:25modify520.101.343941.344191.34494
2022010.04.09 15:25modify520.101.343941.344201.34494
2032010.04.09 15:25modify520.101.343941.344211.34494
2042010.04.09 15:25modify520.101.343941.344221.34494
2052010.04.09 15:25modify520.101.343941.344231.34494
2062010.04.09 15:25modify520.101.343941.344241.34494
2072010.04.09 15:25modify520.101.343941.344251.34494
2082010.04.09 15:25modify520.101.343941.344261.34494
2092010.04.09 15:25modify520.101.343941.344271.34494
2102010.04.09 15:25modify520.101.343941.344281.34494
2112010.04.09 15:25modify520.101.343941.344291.34494
2122010.04.09 15:25modify520.101.343941.344301.34494
2132010.04.09 15:25modify520.101.343941.344311.34494
2142010.04.09 15:25modify520.101.343941.344321.34494
2152010.04.09 15:25modify520.101.343941.344331.34494
2162010.04.09 15:25modify520.101.343941.344341.34494
2172010.04.09 15:25modify520.101.343941.344351.34494
2182010.04.09 15:25modify520.101.343941.344361.34494
2192010.04.09 15:25modify520.101.343941.344371.34494
2202010.04.09 15:25modify520.101.343941.344381.34494
2212010.04.09 15:25modify520.101.343941.344391.34494
2222010.04.09 15:25modify520.101.343941.344401.34494
2232010.04.09 15:25modify520.101.343941.344411.34494
2242010.04.09 15:25modify520.101.343941.344421.34494
2252010.04.09 15:25modify520.101.343941.344431.34494
2262010.04.09 15:25t/p520.101.344941.344431.344942010.001007478.70
2272010.04.09 20:00sell620.101.345420.000001.34442
2282010.04.19 03:30modify620.101.345421.345411.34442
2292010.04.19 03:30modify620.101.345421.345401.34442
2302010.04.19 03:31modify620.101.345421.345391.34442
2312010.04.19 03:31modify620.101.345421.345381.34442
2322010.04.19 03:31modify620.101.345421.345371.34442
2332010.04.19 03:31modify620.101.345421.345361.34442
2342010.04.19 03:31modify620.101.345421.345351.34442
2352010.04.19 03:31modify620.101.345421.345341.34442
2362010.04.19 03:31modify620.101.345421.345331.34442
2372010.04.19 03:31modify620.101.345421.345321.34442
2382010.04.19 03:31modify620.101.345421.345311.34442
2392010.04.19 03:31modify620.101.345421.345301.34442
2402010.04.19 03:31modify620.101.345421.345291.34442
2412010.04.19 03:33modify620.101.345421.345281.34442
2422010.04.19 03:49s/l620.101.345281.345281.34442-283.011007195.69
2432010.04.19 07:00buy720.101.347290.000001.34829
2442010.04.19 19:39modify720.101.347291.347301.34829
2452010.04.19 19:39modify720.101.347291.347311.34829
2462010.04.19 19:40modify720.101.347291.347321.34829
2472010.04.19 19:54s/l720.101.347321.347321.3482960.301007255.99
2482010.04.19 21:00buy820.101.348810.000001.34981
2492010.04.20 00:12modify820.101.348811.348821.34981
2502010.04.20 00:12modify820.101.348811.348831.34981
2512010.04.20 00:12modify820.101.348811.348841.34981
2522010.04.20 00:13modify820.101.348811.348851.34981
2532010.04.20 00:13modify820.101.348811.348861.34981
2542010.04.20 00:13modify820.101.348811.348871.34981
2552010.04.20 00:13modify820.101.348811.348881.34981
2562010.04.20 00:13modify820.101.348811.348891.34981
2572010.04.20 00:15modify820.101.348811.348901.34981
2582010.04.20 00:26s/l820.101.348901.348901.34981210.251007466.24
2592010.04.20 03:00sell920.101.347320.000001.34632
2602010.04.20 03:13modify920.101.347321.347311.34632
2612010.04.20 03:13modify920.101.347321.347301.34632
2622010.04.20 03:13modify920.101.347321.347291.34632
2632010.04.20 03:13modify920.101.347321.347281.34632
2642010.04.20 03:14modify920.101.347321.347271.34632
2652010.04.20 03:18s/l920.101.347271.347271.34632100.501007566.74
2662010.04.20 06:00buy1020.201.348370.000001.34937
2672010.04.20 09:27modify1020.201.348371.348381.34937
2682010.04.20 09:27modify1020.201.348371.348391.34937
2692010.04.20 09:27modify1020.201.348371.348401.34937
2702010.04.20 09:27modify1020.201.348371.348411.34937
2712010.04.20 09:27modify1020.201.348371.348421.34937
2722010.04.20 09:27modify1020.201.348371.348431.34937
2732010.04.20 09:27modify1020.201.348371.348441.34937
2742010.04.20 09:27modify1020.201.348371.348451.34937
2752010.04.20 09:27modify1020.201.348371.348461.34937
2762010.04.20 09:27modify1020.201.348371.348471.34937
2772010.04.20 09:28modify1020.201.348371.348481.34937
2782010.04.20 09:28modify1020.201.348371.348491.34937
2792010.04.20 09:28modify1020.201.348371.348501.34937
2802010.04.20 09:28modify1020.201.348371.348511.34937
2812010.04.20 09:28modify1020.201.348371.348521.34937
2822010.04.20 09:28modify1020.201.348371.348531.34937
2832010.04.20 09:28modify1020.201.348371.348541.34937
2842010.04.20 09:28modify1020.201.348371.348551.34937
2852010.04.20 09:28modify1020.201.348371.348561.34937
2862010.04.20 09:28modify1020.201.348371.348571.34937
2872010.04.20 09:28modify1020.201.348371.348581.34937
2882010.04.20 09:28modify1020.201.348371.348591.34937
2892010.04.20 09:28modify1020.201.348371.348601.34937
2902010.04.20 09:28modify1020.201.348371.348611.34937
2912010.04.20 09:28modify1020.201.348371.348621.34937
2922010.04.20 09:28modify1020.201.348371.348631.34937
2932010.04.20 09:28modify1020.201.348371.348641.34937
2942010.04.20 09:28modify1020.201.348371.348651.34937
2952010.04.20 09:28modify1020.201.348371.348661.34937
2962010.04.20 09:28modify1020.201.348371.348671.34937
2972010.04.20 09:30modify1020.201.348371.348681.34937
2982010.04.20 09:35modify1020.201.348371.348691.34937
2992010.04.20 09:36modify1020.201.348371.348701.34937
3002010.04.20 09:36modify1020.201.348371.348711.34937
3012010.04.20 09:36modify1020.201.348371.348721.34937
3022010.04.20 09:36modify1020.201.348371.348731.34937
3032010.04.20 09:36modify1020.201.348371.348741.34937
3042010.04.20 09:36modify1020.201.348371.348751.34937
3052010.04.20 09:36modify1020.201.348371.348761.34937
3062010.04.20 09:36modify1020.201.348371.348771.34937
3072010.04.20 09:36modify1020.201.348371.348781.34937
3082010.04.20 09:36modify1020.201.348371.348791.34937
3092010.04.20 09:36modify1020.201.348371.348801.34937
3102010.04.20 09:36modify1020.201.348371.348811.34937
3112010.04.20 09:36modify1020.201.348371.348821.34937
3122010.04.20 09:36modify1020.201.348371.348831.34937
3132010.04.20 09:36modify1020.201.348371.348841.34937
3142010.04.20 09:36modify1020.201.348371.348851.34937
3152010.04.20 09:36modify1020.201.348371.348861.34937
3162010.04.20 09:36t/p1020.201.349371.348861.349372020.001009586.74
3172010.04.20 17:00sell1120.201.344500.000001.34350
3182010.04.20 17:30modify1120.201.344501.344491.34350
3192010.04.20 17:35modify1120.201.344501.344481.34350
3202010.04.20 17:35modify1120.201.344501.344471.34350
3212010.04.20 17:35modify1120.201.344501.344461.34350
3222010.04.20 17:36modify1120.201.344501.344451.34350
3232010.04.20 17:36modify1120.201.344501.344441.34350
3242010.04.20 17:36modify1120.201.344501.344431.34350
3252010.04.20 17:36modify1120.201.344501.344421.34350
3262010.04.20 17:36modify1120.201.344501.344411.34350
3272010.04.20 17:36modify1120.201.344501.344401.34350
3282010.04.20 17:36modify1120.201.344501.344391.34350
3292010.04.20 17:36modify1120.201.344501.344381.34350
3302010.04.20 17:36modify1120.201.344501.344371.34350
3312010.04.20 17:36modify1120.201.344501.344361.34350
3322010.04.20 17:36modify1120.201.344501.344351.34350
3332010.04.20 17:36modify1120.201.344501.344341.34350
3342010.04.20 17:36modify1120.201.344501.344331.34350
3352010.04.20 17:36modify1120.201.344501.344321.34350
3362010.04.20 17:36modify1120.201.344501.344311.34350
3372010.04.20 17:36modify1120.201.344501.344301.34350
3382010.04.20 17:36modify1120.201.344501.344291.34350
3392010.04.20 17:37modify1120.201.344501.344281.34350
3402010.04.20 17:37modify1120.201.344501.344271.34350
3412010.04.20 17:37modify1120.201.344501.344261.34350
3422010.04.20 17:37modify1120.201.344501.344251.34350
3432010.04.20 17:37modify1120.201.344501.344241.34350
3442010.04.20 17:37modify1120.201.344501.344231.34350
3452010.04.20 17:37modify1120.201.344501.344221.34350
3462010.04.20 17:37modify1120.201.344501.344211.34350
3472010.04.20 17:37modify1120.201.344501.344201.34350
3482010.04.20 17:37modify1120.201.344501.344191.34350
3492010.04.20 17:37modify1120.201.344501.344181.34350
3502010.04.20 17:37modify1120.201.344501.344171.34350
3512010.04.20 17:37modify1120.201.344501.344161.34350
3522010.04.20 17:37modify1120.201.344501.344151.34350
3532010.04.20 17:37modify1120.201.344501.344141.34350
3542010.04.20 17:37modify1120.201.344501.344131.34350
3552010.04.20 17:37modify1120.201.344501.344121.34350
3562010.04.20 17:38modify1120.201.344501.344111.34350
3572010.04.20 17:38modify1120.201.344501.344101.34350
3582010.04.20 17:38modify1120.201.344501.344091.34350
3592010.04.20 17:38modify1120.201.344501.344081.34350
3602010.04.20 17:38modify1120.201.344501.344071.34350
3612010.04.20 17:38modify1120.201.344501.344061.34350
3622010.04.20 17:38modify1120.201.344501.344051.34350
3632010.04.20 17:38modify1120.201.344501.344041.34350
3642010.04.20 17:38modify1120.201.344501.344031.34350
3652010.04.20 17:38modify1120.201.344501.344021.34350
3662010.04.20 17:38modify1120.201.344501.344011.34350
3672010.04.20 17:38t/p1120.201.343501.344011.343502020.001011606.74
3682010.04.21 01:00sell1220.201.342100.000001.34110
3692010.04.21 01:29modify1220.201.342101.342091.34110
3702010.04.21 01:29modify1220.201.342101.342081.34110
3712010.04.21 01:29modify1220.201.342101.342071.34110
3722010.04.21 01:29modify1220.201.342101.342061.34110
3732010.04.21 01:29modify1220.201.342101.342051.34110
3742010.04.21 01:29modify1220.201.342101.342041.34110
3752010.04.21 01:29modify1220.201.342101.342031.34110
3762010.04.21 01:29modify1220.201.342101.342021.34110
3772010.04.21 01:29modify1220.201.342101.342011.34110
3782010.04.21 01:30modify1220.201.342101.342001.34110
3792010.04.21 01:35modify1220.201.342101.341991.34110
3802010.04.21 01:36modify1220.201.342101.341981.34110
3812010.04.21 01:36modify1220.201.342101.341971.34110
3822010.04.21 01:36modify1220.201.342101.341961.34110
3832010.04.21 01:36modify1220.201.342101.341951.34110
3842010.04.21 01:36modify1220.201.342101.341941.34110
3852010.04.21 01:36modify1220.201.342101.341931.34110
3862010.04.21 01:36modify1220.201.342101.341921.34110
3872010.04.21 01:36modify1220.201.342101.341911.34110
3882010.04.21 01:36modify1220.201.342101.341901.34110
3892010.04.21 01:36modify1220.201.342101.341891.34110
3902010.04.21 01:36modify1220.201.342101.341881.34110
3912010.04.21 01:36modify1220.201.342101.341871.34110
3922010.04.21 01:36modify1220.201.342101.341861.34110
3932010.04.21 01:36modify1220.201.342101.341851.34110
3942010.04.21 01:36modify1220.201.342101.341841.34110
3952010.04.21 01:36modify1220.201.342101.341831.34110
3962010.04.21 01:36modify1220.201.342101.341821.34110
3972010.04.21 01:36modify1220.201.342101.341811.34110
3982010.04.21 01:36modify1220.201.342101.341801.34110
3992010.04.21 01:36modify1220.201.342101.341791.34110
4002010.04.21 01:36modify1220.201.342101.341781.34110
4012010.04.21 01:36modify1220.201.342101.341771.34110
4022010.04.21 01:36modify1220.201.342101.341761.34110
4032010.04.21 01:37modify1220.201.342101.341751.34110
4042010.04.21 01:37modify1220.201.342101.341741.34110
4052010.04.21 01:37modify1220.201.342101.341731.34110
4062010.04.21 01:37modify1220.201.342101.341721.34110
4072010.04.21 01:37modify1220.201.342101.341711.34110
4082010.04.21 01:37modify1220.201.342101.341701.34110
4092010.04.21 01:37modify1220.201.342101.341691.34110
4102010.04.21 01:37modify1220.201.342101.341681.34110
4112010.04.21 01:37modify1220.201.342101.341671.34110
4122010.04.21 01:37modify1220.201.342101.341661.34110
4132010.04.21 01:37modify1220.201.342101.341651.34110
4142010.04.21 01:37modify1220.201.342101.341641.34110
4152010.04.21 01:37modify1220.201.342101.341631.34110
4162010.04.21 01:37modify1220.201.342101.341621.34110
4172010.04.21 01:37modify1220.201.342101.341611.34110
4182010.04.21 01:37t/p1220.201.341101.341611.341102020.001013626.74
4192010.04.21 06:00sell1320.301.340130.000001.33913
4202010.04.21 11:37modify1320.301.340131.340121.33913
4212010.04.21 11:37modify1320.301.340131.340111.33913
4222010.04.21 11:37modify1320.301.340131.340101.33913
4232010.04.21 11:37modify1320.301.340131.340091.33913
4242010.04.21 11:37modify1320.301.340131.340081.33913
4252010.04.21 11:37modify1320.301.340131.340071.33913
4262010.04.21 11:37modify1320.301.340131.340051.33913
4272010.04.21 11:37modify1320.301.340131.340041.33913
4282010.04.21 11:37modify1320.301.340131.340031.33913
4292010.04.21 11:37modify1320.301.340131.340021.33913
4302010.04.21 11:37modify1320.301.340131.340011.33913
4312010.04.21 11:37modify1320.301.340131.340001.33913
4322010.04.21 11:37modify1320.301.340131.339991.33913
4332010.04.21 11:37modify1320.301.340131.339981.33913
4342010.04.21 11:37modify1320.301.340131.339971.33913
4352010.04.21 11:37modify1320.301.340131.339961.33913
4362010.04.21 11:37modify1320.301.340131.339951.33913
4372010.04.21 11:37modify1320.301.340131.339941.33913
4382010.04.21 11:37modify1320.301.340131.339931.33913
4392010.04.21 11:37modify1320.301.340131.339921.33913
4402010.04.21 11:37modify1320.301.340131.339911.33913
4412010.04.21 11:37modify1320.301.340131.339901.33913
4422010.04.21 11:37modify1320.301.340131.339891.33913
4432010.04.21 11:37modify1320.301.340131.339881.33913
4442010.04.21 11:37modify1320.301.340131.339871.33913
4452010.04.21 11:37modify1320.301.340131.339861.33913
4462010.04.21 11:37modify1320.301.340131.339851.33913
4472010.04.21 11:37modify1320.301.340131.339841.33913
4482010.04.21 11:37modify1320.301.340131.339831.33913
4492010.04.21 11:37modify1320.301.340131.339821.33913
4502010.04.21 11:37modify1320.301.340131.339811.33913
4512010.04.21 11:37modify1320.301.340131.339801.33913
4522010.04.21 11:37modify1320.301.340131.339791.33913
4532010.04.21 11:37modify1320.301.340131.339781.33913
4542010.04.21 11:37modify1320.301.340131.339771.33913
4552010.04.21 11:37modify1320.301.340131.339761.33913
4562010.04.21 11:37modify1320.301.340131.339751.33913
4572010.04.21 11:37modify1320.301.340131.339741.33913
4582010.04.21 11:37modify1320.301.340131.339731.33913
4592010.04.21 11:37modify1320.301.340131.339721.33913
4602010.04.21 11:37modify1320.301.340131.339711.33913
4612010.04.21 11:37modify1320.301.340131.339701.33913
4622010.04.21 11:37modify1320.301.340131.339691.33913
4632010.04.21 11:38modify1320.301.340131.339681.33913
4642010.04.21 11:38modify1320.301.340131.339671.33913
4652010.04.21 11:38modify1320.301.340131.339661.33913
4662010.04.21 11:38modify1320.301.340131.339651.33913
4672010.04.21 11:38modify1320.301.340131.339641.33913
4682010.04.21 11:38t/p1320.301.339131.339641.339132030.001015656.74
4692010.04.21 12:00sell1420.301.338650.000001.33765
4702010.04.21 12:26modify1420.301.338651.338641.33765
4712010.04.21 12:26modify1420.301.338651.338631.33765
4722010.04.21 12:26modify1420.301.338651.338621.33765
4732010.04.21 12:27modify1420.301.338651.338611.33765
4742010.04.21 12:27modify1420.301.338651.338601.33765
4752010.04.21 12:27modify1420.301.338651.338591.33765
4762010.04.21 12:27modify1420.301.338651.338581.33765
4772010.04.21 12:27modify1420.301.338651.338571.33765
4782010.04.21 12:27modify1420.301.338651.338561.33765
4792010.04.21 12:27modify1420.301.338651.338551.33765
4802010.04.21 12:27modify1420.301.338651.338541.33765
4812010.04.21 12:27modify1420.301.338651.338531.33765
4822010.04.21 12:27modify1420.301.338651.338521.33765
4832010.04.21 12:27modify1420.301.338651.338511.33765
4842010.04.21 12:27modify1420.301.338651.338501.33765
4852010.04.21 12:27modify1420.301.338651.338491.33765
4862010.04.21 12:27modify1420.301.338651.338481.33765
4872010.04.21 12:27modify1420.301.338651.338471.33765
4882010.04.21 12:27modify1420.301.338651.338461.33765
4892010.04.21 12:27modify1420.301.338651.338451.33765
4902010.04.21 12:27modify1420.301.338651.338441.33765
4912010.04.21 12:27modify1420.301.338651.338431.33765
4922010.04.21 12:27modify1420.301.338651.338421.33765
4932010.04.21 12:27modify1420.301.338651.338411.33765
4942010.04.21 12:27modify1420.301.338651.338401.33765
4952010.04.21 12:27modify1420.301.338651.338391.33765
4962010.04.21 12:27modify1420.301.338651.338381.33765
4972010.04.21 12:27modify1420.301.338651.338371.33765
4982010.04.21 12:27modify1420.301.338651.338361.33765
4992010.04.21 12:27modify1420.301.338651.338351.33765
5002010.04.21 12:28modify1420.301.338651.338341.33765
5012010.04.21 12:28modify1420.301.338651.338331.33765
5022010.04.21 12:28modify1420.301.338651.338321.33765
5032010.04.21 12:28modify1420.301.338651.338311.33765
5042010.04.21 12:28modify1420.301.338651.338301.33765
5052010.04.21 12:28modify1420.301.338651.338291.33765
5062010.04.21 12:28modify1420.301.338651.338281.33765
5072010.04.21 12:28modify1420.301.338651.338271.33765
5082010.04.21 12:28modify1420.301.338651.338261.33765
5092010.04.21 12:28modify1420.301.338651.338251.33765
5102010.04.21 12:28modify1420.301.338651.338241.33765
5112010.04.21 12:28modify1420.301.338651.338231.33765
5122010.04.21 12:28modify1420.301.338651.338221.33765
5132010.04.21 12:28modify1420.301.338651.338211.33765
5142010.04.21 12:28modify1420.301.338651.338201.33765
5152010.04.21 12:28modify1420.301.338651.338191.33765
5162010.04.21 12:28modify1420.301.338651.338181.33765
5172010.04.21 12:28modify1420.301.338651.338171.33765
5182010.04.21 12:28modify1420.301.338651.338161.33765
5192010.04.21 12:28t/p1420.301.337651.338161.337652030.001017686.74
5202010.04.21 15:00buy1520.401.340370.000001.34137
5212010.04.22 07:36modify1520.401.340371.340381.34137
5222010.04.22 07:37modify1520.401.340371.340391.34137
5232010.04.22 07:37modify1520.401.340371.340401.34137
5242010.04.22 07:37modify1520.401.340371.340411.34137
5252010.04.22 07:37modify1520.401.340371.340421.34137
5262010.04.22 07:37modify1520.401.340371.340431.34137
5272010.04.22 07:37modify1520.401.340371.340441.34137
5282010.04.22 07:37modify1520.401.340371.340451.34137
5292010.04.22 07:37modify1520.401.340371.340461.34137
5302010.04.22 07:37modify1520.401.340371.340471.34137
5312010.04.22 07:37modify1520.401.340371.340481.34137
5322010.04.22 07:37modify1520.401.340371.340491.34137
5332010.04.22 07:37modify1520.401.340371.340501.34137
5342010.04.22 07:37modify1520.401.340371.340511.34137
5352010.04.22 07:37modify1520.401.340371.340521.34137
5362010.04.22 07:37modify1520.401.340371.340531.34137
5372010.04.22 07:37modify1520.401.340371.340541.34137
5382010.04.22 07:37modify1520.401.340371.340551.34137
5392010.04.22 07:37modify1520.401.340371.340561.34137
5402010.04.22 07:37modify1520.401.340371.340571.34137
5412010.04.22 07:37modify1520.401.340371.340581.34137
5422010.04.22 07:37modify1520.401.340371.340591.34137
5432010.04.22 07:37modify1520.401.340371.340601.34137
5442010.04.22 07:37modify1520.401.340371.340611.34137
5452010.04.22 07:37modify1520.401.340371.340621.34137
5462010.04.22 07:37modify1520.401.340371.340631.34137
5472010.04.22 07:37modify1520.401.340371.340641.34137
5482010.04.22 07:37modify1520.401.340371.340651.34137
5492010.04.22 07:37modify1520.401.340371.340661.34137
5502010.04.22 07:51s/l1520.401.340661.340661.34137680.951018367.69
5512010.04.22 08:00buy1620.401.341160.000001.34216
5522010.04.22 08:36modify1620.401.341161.341161.34216
5532010.04.22 08:36modify1620.401.341161.341171.34216
5542010.04.22 08:36modify1620.401.341161.341181.34216
5552010.04.22 08:36modify1620.401.341161.341191.34216
5562010.04.22 08:36modify1620.401.341161.341201.34216
5572010.04.22 08:36modify1620.401.341161.341211.34216
5582010.04.22 08:36modify1620.401.341161.341221.34216
5592010.04.22 08:36modify1620.401.341161.341231.34216
5602010.04.22 08:36modify1620.401.341161.341241.34216
5612010.04.22 08:36modify1620.401.341161.341251.34216
5622010.04.22 08:36modify1620.401.341161.341261.34216
5632010.04.22 08:36modify1620.401.341161.341271.34216
5642010.04.22 08:36modify1620.401.341161.341281.34216
5652010.04.22 08:36modify1620.401.341161.341291.34216
5662010.04.22 08:36modify1620.401.341161.341301.34216
5672010.04.22 08:36modify1620.401.341161.341311.34216
5682010.04.22 08:36modify1620.401.341161.341321.34216
5692010.04.22 08:36modify1620.401.341161.341331.34216
5702010.04.22 08:37modify1620.401.341161.341341.34216
5712010.04.22 08:37modify1620.401.341161.341351.34216
5722010.04.22 08:37modify1620.401.341161.341361.34216
5732010.04.22 08:37modify1620.401.341161.341371.34216
5742010.04.22 08:37modify1620.401.341161.341381.34216
5752010.04.22 08:37modify1620.401.341161.341391.34216
5762010.04.22 08:37modify1620.401.341161.341401.34216
5772010.04.22 08:37modify1620.401.341161.341411.34216
5782010.04.22 08:37modify1620.401.341161.341421.34216
5792010.04.22 08:37modify1620.401.341161.341431.34216
5802010.04.22 08:37modify1620.401.341161.341441.34216
5812010.04.22 08:37modify1620.401.341161.341451.34216
5822010.04.22 08:37modify1620.401.341161.341461.34216
5832010.04.22 08:37modify1620.401.341161.341471.34216
5842010.04.22 08:37modify1620.401.341161.341481.34216
5852010.04.22 08:37modify1620.401.341161.341491.34216
5862010.04.22 08:37modify1620.401.341161.341501.34216
5872010.04.22 08:37modify1620.401.341161.341511.34216
5882010.04.22 08:37modify1620.401.341161.341521.34216
5892010.04.22 08:37modify1620.401.341161.341531.34216
5902010.04.22 08:40modify1620.401.341161.341541.34216
5912010.04.22 08:51s/l1620.401.341541.341541.34216775.201019142.89
5922010.04.22 11:00sell1720.401.335370.000001.33437
5932010.04.22 11:18modify1720.401.335371.335361.33437
5942010.04.22 11:18modify1720.401.335371.335351.33437
5952010.04.22 11:18modify1720.401.335371.335341.33437
5962010.04.22 11:18modify1720.401.335371.335331.33437
5972010.04.22 11:18modify1720.401.335371.335321.33437
5982010.04.22 11:18modify1720.401.335371.335311.33437
5992010.04.22 11:18modify1720.401.335371.335301.33437
6002010.04.22 11:25modify1720.401.335371.335291.33437
6012010.04.22 11:25modify1720.401.335371.335281.33437
6022010.04.22 11:26modify1720.401.335371.335271.33437
6032010.04.22 11:26modify1720.401.335371.335261.33437
6042010.04.22 11:26modify1720.401.335371.335251.33437
6052010.04.22 11:26modify1720.401.335371.335241.33437
6062010.04.22 11:26modify1720.401.335371.335231.33437
6072010.04.22 11:26modify1720.401.335371.335221.33437
6082010.04.22 11:26modify1720.401.335371.335211.33437
6092010.04.22 11:26modify1720.401.335371.335201.33437
6102010.04.22 11:26modify1720.401.335371.335191.33437
6112010.04.22 11:26modify1720.401.335371.335181.33437
6122010.04.22 11:26modify1720.401.335371.335171.33437
6132010.04.22 11:26modify1720.401.335371.335161.33437
6142010.04.22 11:26modify1720.401.335371.335151.33437
6152010.04.22 11:26modify1720.401.335371.335141.33437
6162010.04.22 11:26modify1720.401.335371.335131.33437
6172010.04.22 11:26modify1720.401.335371.335121.33437
6182010.04.22 11:26modify1720.401.335371.335111.33437
6192010.04.22 11:26modify1720.401.335371.335101.33437
6202010.04.22 11:26modify1720.401.335371.335091.33437
6212010.04.22 11:26modify1720.401.335371.335081.33437
6222010.04.22 11:26modify1720.401.335371.335071.33437
6232010.04.22 11:26modify1720.401.335371.335061.33437
6242010.04.22 11:26modify1720.401.335371.335051.33437
6252010.04.22 11:26modify1720.401.335371.335041.33437
6262010.04.22 11:26modify1720.401.335371.335031.33437
6272010.04.22 11:27modify1720.401.335371.335021.33437
6282010.04.22 11:27modify1720.401.335371.335011.33437
6292010.04.22 11:27modify1720.401.335371.335001.33437
6302010.04.22 11:27modify1720.401.335371.334991.33437
6312010.04.22 11:27modify1720.401.335371.334981.33437
6322010.04.22 11:27modify1720.401.335371.334971.33437
6332010.04.22 11:27modify1720.401.335371.334961.33437
6342010.04.22 11:27modify1720.401.335371.334951.33437
6352010.04.22 11:27modify1720.401.335371.334941.33437
6362010.04.22 11:27modify1720.401.335371.334931.33437
6372010.04.22 11:27modify1720.401.335371.334921.33437
6382010.04.22 11:27modify1720.401.335371.334911.33437
6392010.04.22 11:27modify1720.401.335371.334901.33437
6402010.04.22 11:27modify1720.401.335371.334891.33437
6412010.04.22 11:27modify1720.401.335371.334881.33437
6422010.04.22 11:27t/p1720.401.334371.334881.334372040.001021182.89
6432010.04.22 14:00sell1820.401.332150.000001.33115
6442010.04.22 14:15modify1820.401.332151.332141.33115
6452010.04.22 14:15modify1820.401.332151.332131.33115
6462010.04.22 14:15modify1820.401.332151.332121.33115
6472010.04.22 14:15modify1820.401.332151.332111.33115
6482010.04.22 14:15modify1820.401.332151.332101.33115
6492010.04.22 14:15modify1820.401.332151.332091.33115
6502010.04.22 14:15modify1820.401.332151.332081.33115
6512010.04.22 14:15modify1820.401.332151.332071.33115
6522010.04.22 14:15modify1820.401.332151.332061.33115
6532010.04.22 14:15modify1820.401.332151.332051.33115
6542010.04.22 14:15modify1820.401.332151.332041.33115
6552010.04.22 14:15modify1820.401.332151.332031.33115
6562010.04.22 14:15modify1820.401.332151.332021.33115
6572010.04.22 14:15modify1820.401.332151.332011.33115
6582010.04.22 14:15modify1820.401.332151.332001.33115
6592010.04.22 14:15modify1820.401.332151.331991.33115
6602010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331981.33115
6612010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331971.33115
6622010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331961.33115
6632010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331951.33115
6642010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331941.33115
6652010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331931.33115
6662010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331921.33115
6672010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331911.33115
6682010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331901.33115
6692010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331891.33115
6702010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331881.33115
6712010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331871.33115
6722010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331861.33115
6732010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331851.33115
6742010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331841.33115
6752010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331831.33115
6762010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331821.33115
6772010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331811.33115
6782010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331801.33115
6792010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331791.33115
6802010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331781.33115
6812010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331771.33115
6822010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331761.33115
6832010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331751.33115
6842010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331741.33115
6852010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331731.33115
6862010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331721.33115
6872010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331711.33115
6882010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331701.33115
6892010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331691.33115
6902010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331681.33115
6912010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331671.33115
6922010.04.22 14:25modify1820.401.332151.331661.33115
6932010.04.22 14:25t/p1820.401.331151.331661.331152040.001023222.89
6942010.04.22 19:00buy1920.501.332300.000001.33330
6952010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332311.33330
6962010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332321.33330
6972010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332331.33330
6982010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332341.33330
6992010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332351.33330
7002010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332361.33330
7012010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332371.33330
7022010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332381.33330
7032010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332391.33330
7042010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332401.33330
7052010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332411.33330
7062010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332421.33330
7072010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332431.33330
7082010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332441.33330
7092010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332451.33330
7102010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332461.33330
7112010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332471.33330
7122010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332481.33330
7132010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332491.33330
7142010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332501.33330
7152010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332511.33330
7162010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332521.33330
7172010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332531.33330
7182010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332541.33330
7192010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332551.33330
7202010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332561.33330
7212010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332571.33330
7222010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332581.33330
7232010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332591.33330
7242010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332601.33330
7252010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332611.33330
7262010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332621.33330
7272010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332631.33330
7282010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332641.33330
7292010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332651.33330
7302010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332661.33330
7312010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332671.33330
7322010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332681.33330
7332010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332691.33330
7342010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332701.33330
7352010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332711.33330
7362010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332721.33330
7372010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332731.33330
7382010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332741.33330
7392010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332751.33330
7402010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332761.33330
7412010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332771.33330
7422010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332781.33330
7432010.04.23 10:00modify1920.501.332301.332791.33330
7442010.04.23 10:00t/p1920.501.333301.332791.333302079.931025302.82
7452010.04.23 14:00sell2020.501.328550.000001.32755
7462010.04.23 14:13modify2020.501.328551.328541.32755
7472010.04.23 14:13modify2020.501.328551.328511.32755
7482010.04.23 14:13modify2020.501.328551.328491.32755
7492010.04.23 14:13modify2020.501.328551.328461.32755
7502010.04.23 14:14s/l2020.501.328461.328461.32755184.501025487.32
7512010.04.23 16:00buy2120.501.336170.000001.33717
7522010.04.23 16:00modify2120.501.336171.336201.33717
7532010.04.23 16:00modify2120.501.336171.336231.33717
7542010.04.23 16:00modify2120.501.336171.336251.33717
7552010.04.23 16:00modify2120.501.336171.336281.33717
7562010.04.23 16:00modify2120.501.336171.336291.33717
7572010.04.23 16:00modify2120.501.336171.336301.33717
7582010.04.23 16:00modify2120.501.336171.336311.33717
7592010.04.23 16:00modify2120.501.336171.336321.33717
7602010.04.23 16:00modify2120.501.336171.336331.33717
7612010.04.23 16:00modify2120.501.336171.336341.33717
7622010.04.23 16:00modify2120.501.336171.336351.33717
7632010.04.23 16:00modify2120.501.336171.336371.33717
7642010.04.23 16:00modify2120.501.336171.336381.33717
7652010.04.23 16:00modify2120.501.336171.336391.33717
7662010.04.23 16:00modify2120.501.336171.336401.33717
7672010.04.23 16:00modify2120.501.336171.336411.33717
7682010.04.23 16:00modify2120.501.336171.336421.33717
7692010.04.23 16:00modify2120.501.336171.336431.33717
7702010.04.23 16:01modify2120.501.336171.336441.33717
7712010.04.23 16:01s/l2120.501.336441.336441.33717553.501026040.82
7722010.04.23 19:00buy2220.501.338300.000001.33930
7732010.04.23 19:03modify2220.501.338301.338321.33930
7742010.04.23 19:03modify2220.501.338301.338341.33930
7752010.04.23 19:03modify2220.501.338301.338361.33930
7762010.04.23 19:04modify2220.501.338301.338381.33930
7772010.04.23 19:04modify2220.501.338301.338401.33930
7782010.04.23 19:04modify2220.501.338301.338411.33930
7792010.04.23 19:04modify2220.501.338301.338431.33930
7802010.04.23 19:04modify2220.501.338301.338451.33930
7812010.04.23 19:04modify2220.501.338301.338471.33930
7822010.04.23 19:04modify2220.501.338301.338491.33930
7832010.04.23 19:04modify2220.501.338301.338511.33930
7842010.04.23 19:04modify2220.501.338301.338531.33930
7852010.04.23 19:04modify2220.501.338301.338551.33930
7862010.04.23 19:04modify2220.501.338301.338571.33930
7872010.04.23 19:04modify2220.501.338301.338591.33930
7882010.04.23 19:05modify2220.501.338301.338601.33930
7892010.04.23 19:05modify2220.501.338301.338611.33930
7902010.04.23 19:05modify2220.501.338301.338621.33930
7912010.04.23 19:05modify2220.501.338301.338631.33930
7922010.04.23 19:05modify2220.501.338301.338641.33930
7932010.04.23 19:05modify2220.501.338301.338651.33930
7942010.04.23 19:05modify2220.501.338301.338661.33930
7952010.04.23 19:05modify2220.501.338301.338671.33930
7962010.04.23 19:06modify2220.501.338301.338691.33930
7972010.04.23 19:06modify2220.501.338301.338711.33930
7982010.04.23 19:06modify2220.501.338301.338731.33930
7992010.04.23 19:06modify2220.501.338301.338751.33930
8002010.04.23 19:06modify2220.501.338301.338771.33930
8012010.04.23 19:06modify2220.501.338301.338791.33930
8022010.04.23 19:06t/p2220.501.339301.338791.339302050.001028090.82
8032010.04.25 23:20sell2320.601.335280.000001.33428
8042010.04.26 07:16modify2320.601.335281.335271.33428
8052010.04.26 07:16modify2320.601.335281.335261.33428
8062010.04.26 07:17s/l2320.601.335261.335261.33428-31.111028059.71
8072010.04.26 10:00sell2420.601.332560.000001.33156
8082010.04.26 10:06modify2420.601.332561.332541.33156
8092010.04.26 10:06modify2420.601.332561.332531.33156
8102010.04.26 10:06modify2420.601.332561.332511.33156
8112010.04.26 10:06modify2420.601.332561.332501.33156
8122010.04.26 10:06modify2420.601.332561.332491.33156
8132010.04.26 10:06modify2420.601.332561.332471.33156
8142010.04.26 10:06modify2420.601.332561.332461.33156
8152010.04.26 10:06modify2420.601.332561.332441.33156
8162010.04.26 10:06modify2420.601.332561.332431.33156
8172010.04.26 10:06modify2420.601.332561.332411.33156
8182010.04.26 10:06modify2420.601.332561.332401.33156
8192010.04.26 10:07modify2420.601.332561.332381.33156
8202010.04.26 10:07modify2420.601.332561.332361.33156
8212010.04.26 10:07modify2420.601.332561.332351.33156
8222010.04.26 10:07modify2420.601.332561.332331.33156
8232010.04.26 10:07modify2420.601.332561.332311.33156
8242010.04.26 10:07modify2420.601.332561.332291.33156
8252010.04.26 10:07modify2420.601.332561.332271.33156
8262010.04.26 10:07modify2420.601.332561.332251.33156
8272010.04.26 10:07modify2420.601.332561.332241.33156
8282010.04.26 10:07modify2420.601.332561.332221.33156
8292010.04.26 10:07modify2420.601.332561.332201.33156
8302010.04.26 10:07modify2420.601.332561.332181.33156
8312010.04.26 10:07modify2420.601.332561.332161.33156
8322010.04.26 10:07modify2420.601.332561.332141.33156
8332010.04.26 10:07modify2420.601.332561.332131.33156
8342010.04.26 10:07modify2420.601.332561.332111.33156
8352010.04.26 10:07modify2420.601.332561.332091.33156
8362010.04.26 10:07modify2420.601.332561.332071.33156
8372010.04.26 10:07t/p2420.601.331561.332071.331562060.001030119.71
8382010.04.26 14:00buy2520.601.334690.000001.33569
8392010.04.26 19:46modify2520.601.334691.334691.33569
8402010.04.26 19:46modify2520.601.334691.334711.33569
8412010.04.26 19:46modify2520.601.334691.334721.33569
8422010.04.26 19:47modify2520.601.334691.334731.33569
8432010.04.26 19:47modify2520.601.334691.334741.33569
8442010.04.26 19:47modify2520.601.334691.334751.33569
8452010.04.26 19:47modify2520.601.334691.334771.33569
8462010.04.26 19:47modify2520.601.334691.334781.33569
8472010.04.26 19:47modify2520.601.334691.334791.33569
8482010.04.26 19:47modify2520.601.334691.334811.33569
8492010.04.26 19:47modify2520.601.334691.334821.33569
8502010.04.26 19:47modify2520.601.334691.334831.33569
8512010.04.26 19:47modify2520.601.334691.334841.33569
8522010.04.26 19:47modify2520.601.334691.334861.33569
8532010.04.26 19:47modify2520.601.334691.334871.33569
8542010.04.26 19:47modify2520.601.334691.334881.33569
8552010.04.26 19:47modify2520.601.334691.334891.33569
8562010.04.26 19:47modify2520.601.334691.334911.33569
8572010.04.26 19:47modify2520.601.334691.334921.33569
8582010.04.26 19:47modify2520.601.334691.334931.33569
8592010.04.26 19:47modify2520.601.334691.334941.33569
8602010.04.26 19:47modify2520.601.334691.334961.33569
8612010.04.26 19:47modify2520.601.334691.334971.33569
8622010.04.26 19:52s/l2520.601.334971.334971.33569576.801030696.51
8632010.04.26 20:00buy2620.601.334430.000001.33543
8642010.04.26 20:07modify2620.601.334431.334451.33543
8652010.04.26 20:07modify2620.601.334431.334471.33543
8662010.04.26 20:07modify2620.601.334431.334501.33543
8672010.04.26 20:07modify2620.601.334431.334521.33543
8682010.04.26 20:07modify2620.601.334431.334551.33543
8692010.04.26 20:10s/l2620.601.334551.334551.33543247.201030943.71
8702010.04.27 02:00sell2720.601.337570.000001.33657
8712010.04.27 03:18modify2720.601.337571.337561.33657
8722010.04.27 03:18modify2720.601.337571.337551.33657
8732010.04.27 03:18modify2720.601.337571.337531.33657
8742010.04.27 03:18modify2720.601.337571.337521.33657
8752010.04.27 03:18modify2720.601.337571.337501.33657
8762010.04.27 03:18modify2720.601.337571.337491.33657
8772010.04.27 03:18modify2720.601.337571.337471.33657
8782010.04.27 03:18modify2720.601.337571.337451.33657
8792010.04.27 03:18modify2720.601.337571.337431.33657
8802010.04.27 03:18modify2720.601.337571.337411.33657
8812010.04.27 03:18modify2720.601.337571.337391.33657
8822010.04.27 03:19modify2720.601.337571.337371.33657
8832010.04.27 03:19modify2720.601.337571.337351.33657
8842010.04.27 03:19modify2720.601.337571.337341.33657
8852010.04.27 03:19modify2720.601.337571.337321.33657
8862010.04.27 03:19modify2720.601.337571.337301.33657
8872010.04.27 03:19modify2720.601.337571.337281.33657
8882010.04.27 03:19modify2720.601.337571.337261.33657
8892010.04.27 03:19modify2720.601.337571.337241.33657
8902010.04.27 03:19modify2720.601.337571.337221.33657
8912010.04.27 03:19modify2720.601.337571.337201.33657
8922010.04.27 03:19modify2720.601.337571.337181.33657
8932010.04.27 03:19modify2720.601.337571.337161.33657
8942010.04.27 03:19modify2720.601.337571.337141.33657
8952010.04.27 03:20modify2720.601.337571.337091.33657
8962010.04.27 03:21modify2720.601.337571.337081.33657
8972010.04.27 03:21t/p2720.601.336571.337081.336572060.001033003.71
8982010.04.27 07:00sell2820.701.337160.000001.33616
8992010.04.27 07:13modify2820.701.337161.337141.33616
9002010.04.27 07:13modify2820.701.337161.337111.33616
9012010.04.27 07:13modify2820.701.337161.337091.33616
9022010.04.27 07:13modify2820.701.337161.337061.33616
9032010.04.27 07:17modify2820.701.337161.337041.33616
9042010.04.27 07:17modify2820.701.337161.337031.33616
9052010.04.27 07:17modify2820.701.337161.337011.33616
9062010.04.27 07:17modify2820.701.337161.336991.33616
9072010.04.27 07:17modify2820.701.337161.336981.33616
9082010.04.27 07:17modify2820.701.337161.336961.33616
9092010.04.27 07:17modify2820.701.337161.336941.33616
9102010.04.27 07:17modify2820.701.337161.336931.33616
9112010.04.27 07:17modify2820.701.337161.336911.33616
9122010.04.27 07:17modify2820.701.337161.336891.33616
9132010.04.27 07:17modify2820.701.337161.336881.33616
9142010.04.27 07:17modify2820.701.337161.336861.33616
9152010.04.27 07:17modify2820.701.337161.336841.33616
9162010.04.27 07:17modify2820.701.337161.336831.33616
9172010.04.27 07:17modify2820.701.337161.336811.33616
9182010.04.27 07:17modify2820.701.337161.336791.33616
9192010.04.27 07:17modify2820.701.337161.336781.33616
9202010.04.27 07:17modify2820.701.337161.336761.33616
9212010.04.27 07:18modify2820.701.337161.336751.33616
9222010.04.27 07:18modify2820.701.337161.336731.33616
9232010.04.27 07:18modify2820.701.337161.336711.33616
9242010.04.27 07:18modify2820.701.337161.336691.33616
9252010.04.27 07:18modify2820.701.337161.336671.33616
9262010.04.27 07:18t/p2820.701.336161.336671.336162070.001035073.71
9272010.04.27 11:00sell2920.701.331860.000001.33086
9282010.04.27 11:02modify2920.701.331861.331841.33086
9292010.04.27 11:02modify2920.701.331861.331821.33086
9302010.04.27 11:02modify2920.701.331861.331801.33086
9312010.04.27 11:02modify2920.701.331861.331781.33086
9322010.04.27 11:02modify2920.701.331861.331751.33086
9332010.04.27 11:02modify2920.701.331861.331721.33086
9342010.04.27 11:02modify2920.701.331861.331691.33086
9352010.04.27 11:02modify2920.701.331861.331661.33086
9362010.04.27 11:02modify2920.701.331861.331631.33086
9372010.04.27 11:02modify2920.701.331861.331601.33086
9382010.04.27 11:02modify2920.701.331861.331581.33086
9392010.04.27 11:02modify2920.701.331861.331551.33086
9402010.04.27 11:02modify2920.701.331861.331521.33086
9412010.04.27 11:02modify2920.701.331861.331491.33086
9422010.04.27 11:02modify2920.701.331861.331461.33086
9432010.04.27 11:02modify2920.701.331861.331431.33086
9442010.04.27 11:02modify2920.701.331861.331401.33086
9452010.04.27 11:02modify2920.701.331861.331371.33086
9462010.04.27 11:02t/p2920.701.330861.331371.330862070.001037143.71
9472010.04.27 16:00buy3020.701.331750.000001.33275
9482010.04.27 16:20modify3020.701.331751.331761.33275
9492010.04.27 16:20modify3020.701.331751.331781.33275
9502010.04.27 16:20modify3020.701.331751.331811.33275
9512010.04.27 16:20modify3020.701.331751.331831.33275
9522010.04.27 16:20modify3020.701.331751.331861.33275
9532010.04.27 16:20modify3020.701.331751.331891.33275
9542010.04.27 16:20modify3020.701.331751.331911.33275
9552010.04.27 16:20modify3020.701.331751.331941.33275
9562010.04.27 16:20modify3020.701.331751.331961.33275
9572010.04.27 16:20modify3020.701.331751.331991.33275
9582010.04.27 16:20modify3020.701.331751.332001.33275
9592010.04.27 16:20modify3020.701.331751.332021.33275
9602010.04.27 16:20modify3020.701.331751.332031.33275
9612010.04.27 16:20modify3020.701.331751.332041.33275
9622010.04.27 16:20modify3020.701.331751.332051.33275
9632010.04.27 16:20modify3020.701.331751.332071.33275
9642010.04.27 16:20modify3020.701.331751.332081.33275
9652010.04.27 16:20modify3020.701.331751.332091.33275
9662010.04.27 16:20modify3020.701.331751.332101.33275
9672010.04.27 16:20modify3020.701.331751.332121.33275
9682010.04.27 16:20modify3020.701.331751.332131.33275
9692010.04.27 16:20modify3020.701.331751.332141.33275
9702010.04.27 16:20modify3020.701.331751.332151.33275
9712010.04.27 16:20modify3020.701.331751.332171.33275
9722010.04.27 16:20modify3020.701.331751.332181.33275
9732010.04.27 16:20modify3020.701.331751.332191.33275
9742010.04.27 16:20modify3020.701.331751.332201.33275
9752010.04.27 16:20modify3020.701.331751.332221.33275
9762010.04.27 16:20modify3020.701.331751.332231.33275
9772010.04.27 16:20modify3020.701.331751.332241.33275
9782010.04.27 16:20t/p3020.701.332751.332241.332752070.001039213.71
9792010.04.27 17:00sell3120.801.322820.000001.32182
9802010.04.27 17:07modify3120.801.322821.322821.32182
9812010.04.27 17:07modify3120.801.322821.322811.32182
9822010.04.27 17:07modify3120.801.322821.322791.32182
9832010.04.27 17:07modify3120.801.322821.322781.32182
9842010.04.27 17:07modify3120.801.322821.322761.32182
9852010.04.27 17:07modify3120.801.322821.322751.32182
9862010.04.27 17:07modify3120.801.322821.322731.32182
9872010.04.27 17:07modify3120.801.322821.322721.32182
9882010.04.27 17:07modify3120.801.322821.322701.32182
9892010.04.27 17:07modify3120.801.322821.322691.32182
9902010.04.27 17:07modify3120.801.322821.322671.32182
9912010.04.27 17:08modify3120.801.322821.322661.32182
9922010.04.27 17:11modify3120.801.322821.322641.32182
9932010.04.27 17:11modify3120.801.322821.322631.32182
9942010.04.27 17:11modify3120.801.322821.322621.32182
9952010.04.27 17:11modify3120.801.322821.322611.32182
9962010.04.27 17:11modify3120.801.322821.322591.32182
9972010.04.27 17:11modify3120.801.322821.322581.32182
9982010.04.27 17:12modify3120.801.322821.322571.32182
9992010.04.27 17:12modify3120.801.322821.322551.32182
10002010.04.27 17:12modify3120.801.322821.322541.32182
10012010.04.27 17:12modify3120.801.322821.322531.32182
10022010.04.27 17:12modify3120.801.322821.322521.32182
10032010.04.27 17:12modify3120.801.322821.322501.32182
10042010.04.27 17:12modify3120.801.322821.322491.32182
10052010.04.27 17:12modify3120.801.322821.322481.32182
10062010.04.27 17:12modify3120.801.322821.322471.32182
10072010.04.27 17:12modify3120.801.322821.322451.32182
10082010.04.27 17:12modify3120.801.322821.322441.32182
10092010.04.27 17:12modify3120.801.322821.322431.32182
10102010.04.27 17:12modify3120.801.322821.322421.32182
10112010.04.27 17:12modify3120.801.322821.322401.32182
10122010.04.27 17:12modify3120.801.322821.322391.32182
10132010.04.27 17:12modify3120.801.322821.322381.32182
10142010.04.27 17:12modify3120.801.322821.322371.32182
10152010.04.27 17:12modify3120.801.322821.322351.32182
10162010.04.27 17:12modify3120.801.322821.322341.32182
10172010.04.27 17:12modify3120.801.322821.322331.32182
10182010.04.27 17:12t/p3120.801.321821.322331.321822080.001041293.71
10192010.04.27 20:00sell3220.801.320720.000001.31972
10202010.04.27 20:30modify3220.801.320721.320701.31972
10212010.04.27 20:30modify3220.801.320721.320671.31972
10222010.04.27 20:31modify3220.801.320721.320641.31972
10232010.04.27 20:31modify3220.801.320721.320611.31972
10242010.04.27 20:31modify3220.801.320721.320581.31972
10252010.04.27 20:31modify3220.801.320721.320541.31972
10262010.04.27 20:31modify3220.801.320721.320511.31972
10272010.04.27 20:31modify3220.801.320721.320481.31972
10282010.04.27 20:31modify3220.801.320721.320451.31972
10292010.04.27 20:31modify3220.801.320721.320421.31972
10302010.04.27 20:31modify3220.801.320721.320391.31972
10312010.04.27 20:31modify3220.801.320721.320351.31972
10322010.04.27 20:31modify3220.801.320721.320321.31972
10332010.04.27 20:31modify3220.801.320721.320291.31972
10342010.04.27 20:31modify3220.801.320721.320261.31972
10352010.04.27 20:31modify3220.801.320721.320231.31972
10362010.04.27 20:31t/p3220.801.319721.320231.319722080.001043373.71
10372010.04.27 23:20sell3320.901.317440.000001.31644
10382010.04.27 23:33modify3320.901.317441.317411.31644
10392010.04.27 23:34modify3320.901.317441.317371.31644
10402010.04.27 23:34modify3320.901.317441.317331.31644
10412010.04.27 23:34modify3320.901.317441.317281.31644
10422010.04.27 23:34modify3320.901.317441.317241.31644
10432010.04.27 23:34modify3320.901.317441.317191.31644
10442010.04.27 23:34modify3320.901.317441.317151.31644
10452010.04.27 23:34modify3320.901.317441.317101.31644
10462010.04.27 23:34modify3320.901.317441.317061.31644
10472010.04.27 23:35modify3320.901.317441.317031.31644
10482010.04.27 23:40s/l3320.901.317031.317031.31644856.901044230.61
10492010.04.28 01:00buy3420.901.318090.000001.31909
10502010.04.28 02:33modify3420.901.318091.318111.31909
10512010.04.28 02:33modify3420.901.318091.318131.31909
10522010.04.28 02:33modify3420.901.318091.318161.31909
10532010.04.28 02:33modify3420.901.318091.318181.31909
10542010.04.28 02:33modify3420.901.318091.318211.31909
10552010.04.28 02:33modify3420.901.318091.318231.31909
10562010.04.28 02:43s/l3420.901.318231.318231.31909292.601044523.21
10572010.04.28 03:00buy3520.901.319980.000001.32098
10582010.04.28 03:14modify3520.901.319981.319981.32098
10592010.04.28 03:14modify3520.901.319981.319991.32098
10602010.04.28 03:14modify3520.901.319981.320011.32098
10612010.04.28 03:14modify3520.901.319981.320031.32098
10622010.04.28 03:14modify3520.901.319981.320051.32098
10632010.04.28 03:14modify3520.901.319981.320071.32098
10642010.04.28 03:14modify3520.901.319981.320091.32098
10652010.04.28 03:14modify3520.901.319981.320111.32098
10662010.04.28 03:14modify3520.901.319981.320131.32098
10672010.04.28 03:14modify3520.901.319981.320141.32098
10682010.04.28 03:14modify3520.901.319981.320161.32098
10692010.04.28 03:14modify3520.901.319981.320181.32098
10702010.04.28 03:14modify3520.901.319981.320201.32098
10712010.04.28 03:14modify3520.901.319981.320221.32098
10722010.04.28 03:17s/l3520.901.320221.320221.32098501.601045024.81
10732010.04.28 05:00buy3620.901.321730.000001.32273
10742010.04.28 13:07modify3620.901.321731.321761.32273
10752010.04.28 13:07modify3620.901.321731.321801.32273
10762010.04.28 13:07modify3620.901.321731.321841.32273
10772010.04.28 13:07modify3620.901.321731.321881.32273
10782010.04.28 13:07modify3620.901.321731.321921.32273
10792010.04.28 13:07modify3620.901.321731.321971.32273
10802010.04.28 13:07modify3620.901.321731.322011.32273
10812010.04.28 13:07modify3620.901.321731.322051.32273
10822010.04.28 13:07modify3620.901.321731.322061.32273
10832010.04.28 13:07modify3620.901.321731.322101.32273
10842010.04.28 13:07modify3620.901.321731.322141.32273
10852010.04.28 13:07modify3620.901.321731.322191.32273
10862010.04.28 13:07t/p3620.901.322731.322191.322732090.001047114.81
10872010.04.28 14:00buy3720.901.326090.000001.32709
10882010.04.29 11:02modify3720.901.326091.326121.32709
10892010.04.29 11:02modify3720.901.326091.326151.32709
10902010.04.29 11:02modify3720.901.326091.326181.32709
10912010.04.29 11:02modify3720.901.326091.326211.32709
10922010.04.29 11:02modify3720.901.326091.326241.32709
10932010.04.29 11:02modify3720.901.326091.326271.32709
10942010.04.29 11:02modify3720.901.326091.326301.32709
10952010.04.29 11:02modify3720.901.326091.326331.32709
10962010.04.29 11:02modify3720.901.326091.326361.32709
10972010.04.29 11:02modify3720.901.326091.326391.32709
10982010.04.29 11:02modify3720.901.326091.326431.32709
10992010.04.29 11:02modify3720.901.326091.326461.32709
11002010.04.29 11:02modify3720.901.326091.326491.32709
11012010.04.29 11:02modify3720.901.326091.326521.32709
11022010.04.29 11:02modify3720.901.326091.326551.32709
11032010.04.29 11:02modify3720.901.326091.326581.32709
11042010.04.29 11:02t/p3720.901.327091.326581.327092181.541049296.36
11052010.04.29 15:00sell3821.001.322030.000001.32103
11062010.04.29 16:18modify3821.001.322031.321991.32103
11072010.04.29 16:19s/l3821.001.321991.321991.3210384.001049380.36
11082010.04.30 00:00buy3921.001.326560.000001.32756
11092010.04.30 07:53modify3921.001.326561.326571.32756
11102010.04.30 07:53modify3921.001.326561.326591.32756
11112010.04.30 07:53modify3921.001.326561.326601.32756
11122010.04.30 07:53modify3921.001.326561.326621.32756
11132010.04.30 07:53modify3921.001.326561.326631.32756
11142010.04.30 07:53modify3921.001.326561.326651.32756
11152010.04.30 07:53modify3921.001.326561.326661.32756
11162010.04.30 07:53modify3921.001.326561.326681.32756
11172010.04.30 07:53modify3921.001.326561.326691.32756
11182010.04.30 07:53modify3921.001.326561.326711.32756
11192010.04.30 07:53modify3921.001.326561.326731.32756
11202010.04.30 07:53modify3921.001.326561.326741.32756
11212010.04.30 07:53modify3921.001.326561.326761.32756
11222010.04.30 07:53modify3921.001.326561.326771.32756
11232010.04.30 07:53modify3921.001.326561.326791.32756
11242010.04.30 07:53modify3921.001.326561.326801.32756
11252010.04.30 07:53modify3921.001.326561.326821.32756
11262010.04.30 07:55modify3921.001.326561.326831.32756
11272010.04.30 07:55modify3921.001.326561.326841.32756
11282010.04.30 07:55modify3921.001.326561.326851.32756
11292010.04.30 07:55modify3921.001.326561.326861.32756
11302010.04.30 07:55modify3921.001.326561.326871.32756
11312010.04.30 07:55modify3921.001.326561.326881.32756
11322010.04.30 07:55modify3921.001.326561.326891.32756
11332010.04.30 07:55modify3921.001.326561.326901.32756
11342010.04.30 07:55modify3921.001.326561.326911.32756
11352010.04.30 07:55modify3921.001.326561.326921.32756
11362010.04.30 07:55modify3921.001.326561.326931.32756
11372010.04.30 07:55modify3921.001.326561.326941.32756
11382010.04.30 07:55modify3921.001.326561.326951.32756
11392010.04.30 07:55modify3921.001.326561.326961.32756
11402010.04.30 07:55modify3921.001.326561.326971.32756
11412010.04.30 07:55modify3921.001.326561.326981.32756
11422010.04.30 07:55modify3921.001.326561.326991.32756
11432010.04.30 07:55modify3921.001.326561.327001.32756
11442010.04.30 07:55modify3921.001.326561.327011.32756
11452010.04.30 07:55modify3921.001.326561.327021.32756
11462010.04.30 07:55modify3921.001.326561.327031.32756
11472010.04.30 07:55modify3921.001.326561.327041.32756
11482010.04.30 07:55modify3921.001.326561.327051.32756
11492010.04.30 07:56t/p3921.001.327561.327051.327562100.001051480.36
11502010.04.30 08:00buy4021.001.329030.000001.33003
11512010.04.30 08:07modify4021.001.329031.329031.33003
11522010.04.30 08:07modify4021.001.329031.329041.33003
11532010.04.30 08:07modify4021.001.329031.329051.33003
11542010.04.30 08:07modify4021.001.329031.329071.33003
11552010.04.30 08:07modify4021.001.329031.329081.33003
11562010.04.30 08:07modify4021.001.329031.329101.33003
11572010.04.30 08:07modify4021.001.329031.329111.33003
11582010.04.30 08:07modify4021.001.329031.329121.33003
11592010.04.30 08:07modify4021.001.329031.329141.33003
11602010.04.30 08:07modify4021.001.329031.329151.33003
11612010.04.30 08:07modify4021.001.329031.329161.33003
11622010.04.30 08:07modify4021.001.329031.329181.33003
11632010.04.30 08:07modify4021.001.329031.329191.33003
11642010.04.30 08:07modify4021.001.329031.329211.33003
11652010.04.30 08:07modify4021.001.329031.329221.33003
11662010.04.30 08:07modify4021.001.329031.329231.33003
11672010.04.30 08:07modify4021.001.329031.329251.33003
11682010.04.30 08:07modify4021.001.329031.329261.33003
11692010.04.30 08:07modify4021.001.329031.329271.33003
11702010.04.30 08:07modify4021.001.329031.329291.33003
11712010.04.30 08:07modify4021.001.329031.329301.33003
11722010.04.30 08:07modify4021.001.329031.329321.33003
11732010.04.30 08:07modify4021.001.329031.329331.33003
11742010.04.30 08:07modify4021.001.329031.329341.33003
11752010.04.30 08:07modify4021.001.329031.329361.33003
11762010.04.30 08:07modify4021.001.329031.329371.33003
11772010.04.30 08:08s/l4021.001.329371.329371.33003714.001052194.36
11782010.04.30 16:00sell4121.001.329720.000001.32872
11792010.04.30 16:00modify4121.001.329721.329701.32872
11802010.04.30 16:00modify4121.001.329721.329691.32872
11812010.04.30 16:00modify4121.001.329721.329681.32872
11822010.04.30 16:00modify4121.001.329721.329671.32872
11832010.04.30 16:00modify4121.001.329721.329651.32872
11842010.04.30 16:00modify4121.001.329721.329641.32872
11852010.04.30 16:00modify4121.001.329721.329631.32872
11862010.04.30 16:00modify4121.001.329721.329621.32872
11872010.04.30 16:00modify4121.001.329721.329601.32872
11882010.04.30 16:00modify4121.001.329721.329591.32872
11892010.04.30 16:00modify4121.001.329721.329581.32872
11902010.04.30 16:00modify4121.001.329721.329571.32872
11912010.04.30 16:00modify4121.001.329721.329551.32872
11922010.04.30 16:00modify4121.001.329721.329541.32872
11932010.04.30 16:01modify4121.001.329721.329521.32872
11942010.04.30 16:01modify4121.001.329721.329511.32872
11952010.04.30 16:01modify4121.001.329721.329501.32872
11962010.04.30 16:01modify4121.001.329721.329491.32872
11972010.04.30 16:01modify4121.001.329721.329471.32872
11982010.04.30 16:01modify4121.001.329721.329461.32872
11992010.04.30 16:01modify4121.001.329721.329451.32872
12002010.04.30 16:01modify4121.001.329721.329441.32872
12012010.04.30 16:01modify4121.001.329721.329431.32872
12022010.04.30 16:01modify4121.001.329721.329411.32872
12032010.04.30 16:01modify4121.001.329721.329401.32872
12042010.04.30 16:01modify4121.001.329721.329391.32872
12052010.04.30 16:01modify4121.001.329721.329381.32872
12062010.04.30 16:01modify4121.001.329721.329361.32872
12072010.04.30 16:01modify4121.001.329721.329351.32872
12082010.04.30 16:01modify4121.001.329721.329341.32872
12092010.04.30 16:01modify4121.001.329721.329331.32872
12102010.04.30 16:01modify4121.001.329721.329321.32872
12112010.04.30 16:01modify4121.001.329721.329301.32872
12122010.04.30 16:01modify4121.001.329721.329291.32872
12132010.04.30 16:01modify4121.001.329721.329281.32872
12142010.04.30 16:01modify4121.001.329721.329271.32872
12152010.04.30 16:01modify4121.001.329721.329251.32872
12162010.04.30 16:01modify4121.001.329721.329241.32872
12172010.04.30 16:01modify4121.001.329721.329231.32872
12182010.04.30 16:01t/p4121.001.328721.329231.328722100.001054294.36
12192010.04.30 20:00buy4221.101.330860.000001.33186
12202010.04.30 20:02modify4221.101.330861.330861.33186
12212010.04.30 20:02modify4221.101.330861.330871.33186
12222010.04.30 20:02modify4221.101.330861.330891.33186
12232010.04.30 20:02modify4221.101.330861.330901.33186
12242010.04.30 20:05s/l4221.101.330901.330901.3318684.401054378.76
12252010.05.02 23:20buy4321.101.332580.000001.33358
12262010.08.06 15:07modify4321.101.332581.332621.33358
12272010.08.06 15:07modify4321.101.332581.332671.33358
12282010.08.06 15:07modify4321.101.332581.332711.33358
12292010.08.06 15:07modify4321.101.332581.332751.33358
12302010.08.06 15:07modify4321.101.332581.332801.33358
12312010.08.06 15:07modify4321.101.332581.332841.33358
12322010.08.06 15:08s/l4321.101.332841.332841.333583567.591057946.34
12332010.08.08 22:16buy4421.201.329390.000001.33039
12342010.09.22 01:19t/p4421.201.330390.000001.330393512.841061459.18
12352010.09.22 08:00buy4521.201.332260.000001.33326
12362010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332271.33326
12372010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332281.33326
12382010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332291.33326
12392010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332301.33326
12402010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332311.33326
12412010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332321.33326
12422010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332331.33326
12432010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332341.33326
12442010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332351.33326
12452010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332361.33326
12462010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332371.33326
12472010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332381.33326
12482010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332391.33326
12492010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332401.33326
12502010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332411.33326
12512010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332421.33326
12522010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332431.33326
12532010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332441.33326
12542010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332451.33326
12552010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332461.33326
12562010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332471.33326
12572010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332481.33326
12582010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332491.33326
12592010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332501.33326
12602010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332511.33326
12612010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332521.33326
12622010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332531.33326
12632010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332541.33326
12642010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332551.33326
12652010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332561.33326
12662010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332571.33326
12672010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332581.33326
12682010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332591.33326
12692010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332601.33326
12702010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332611.33326
12712010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332621.33326
12722010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332631.33326
12732010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332641.33326
12742010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332651.33326
12752010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332661.33326
12762010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332671.33326
12772010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332681.33326
12782010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332691.33326
12792010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332701.33326
12802010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332711.33326
12812010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332721.33326
12822010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332731.33326
12832010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332741.33326
12842010.09.22 10:15modify4521.201.332261.332751.33326
12852010.09.22 10:15t/p4521.201.333261.332751.333262120.001063579.18
12862010.09.22 11:00buy4621.301.337580.000001.33858
12872010.09.22 11:15modify4621.301.337581.337591.33858
12882010.09.22 11:15modify4621.301.337581.337601.33858
12892010.09.22 11:15modify4621.301.337581.337611.33858
12902010.09.22 11:15modify4621.301.337581.337621.33858
12912010.09.22 11:15modify4621.301.337581.337631.33858
12922010.09.22 11:15modify4621.301.337581.337641.33858
12932010.09.22 11:15modify4621.301.337581.337651.33858
12942010.09.22 11:15modify4621.301.337581.337661.33858
12952010.09.22 11:15modify4621.301.337581.337671.33858
12962010.09.22 11:15modify4621.301.337581.337681.33858
12972010.09.22 11:15modify4621.301.337581.337691.33858
12982010.09.22 11:15modify4621.301.337581.337701.33858
12992010.09.22 11:15modify4621.301.337581.337711.33858
13002010.09.22 11:15modify4621.301.337581.337721.33858
13012010.09.22 11:15modify4621.301.337581.337731.33858
13022010.09.22 11:15modify4621.301.337581.337741.33858
13032010.09.22 11:15modify4621.301.337581.337751.33858
13042010.09.22 11:15modify4621.301.337581.337761.33858
13052010.09.22 11:15modify4621.301.337581.337771.33858
13062010.09.22 11:15modify4621.301.337581.337781.33858
13072010.09.22 11:15modify4621.301.337581.337791.33858
13082010.09.22 11:15modify4621.301.337581.337801.33858
13092010.09.22 11:25modify4621.301.337581.337811.33858
13102010.09.22 11:25modify4621.301.337581.337821.33858
13112010.09.22 11:25modify4621.301.337581.337831.33858
13122010.09.22 11:25modify4621.301.337581.337841.33858
13132010.09.22 11:25modify4621.301.337581.337851.33858
13142010.09.22 11:25modify4621.301.337581.337861.33858
13152010.09.22 11:25modify4621.301.337581.337871.33858
13162010.09.22 11:25modify4621.301.337581.337881.33858
13172010.09.22 11:25modify4621.301.337581.337891.33858
13182010.09.22 11:25modify4621.301.337581.337901.33858
13192010.09.22 11:25modify4621.301.337581.337911.33858
13202010.09.22 11:25modify4621.301.337581.337921.33858
13212010.09.22 11:25modify4621.301.337581.337931.33858
13222010.09.22 11:25modify4621.301.337581.337941.33858
13232010.09.22 11:25modify4621.301.337581.337951.33858
13242010.09.22 11:25modify4621.301.337581.337961.33858
13252010.09.22 11:25modify4621.301.337581.337971.33858
13262010.09.22 11:25modify4621.301.337581.337981.33858
13272010.09.22 11:25modify4621.301.337581.337991.33858
13282010.09.22 11:25modify4621.301.337581.338001.33858
13292010.09.22 11:25modify4621.301.337581.338011.33858
13302010.09.22 11:25modify4621.301.337581.338021.33858
13312010.09.22 11:25modify4621.301.337581.338031.33858
13322010.09.22 11:25modify4621.301.337581.338041.33858
13332010.09.22 11:25modify4621.301.337581.338051.33858
13342010.09.22 11:25modify4621.301.337581.338061.33858
13352010.09.22 11:25modify4621.301.337581.338071.33858
13362010.09.22 11:25t/p4621.301.338581.338071.338582130.001065709.18
13372010.09.22 15:00buy4721.301.342280.000001.34328
13382010.09.24 11:00modify4721.301.342281.342281.34328
13392010.09.24 11:00modify4721.301.342281.342291.34328
13402010.09.24 11:00modify4721.301.342281.342301.34328
13412010.09.24 11:00modify4721.301.342281.342311.34328
13422010.09.24 11:00modify4721.301.342281.342321.34328
13432010.09.24 11:00modify4721.301.342281.342331.34328
13442010.09.24 11:00modify4721.301.342281.342341.34328
13452010.09.24 11:00modify4721.301.342281.342351.34328
13462010.09.24 11:00modify4721.301.342281.342361.34328
13472010.09.24 11:00modify4721.301.342281.342371.34328
13482010.09.24 11:00modify4721.301.342281.342381.34328
13492010.09.24 11:00modify4721.301.342281.342391.34328
13502010.09.24 11:00modify4721.301.342281.342401.34328
13512010.09.24 11:00modify4721.301.342281.342411.34328
13522010.09.24 11:00modify4721.301.342281.342421.34328
13532010.09.24 11:00modify4721.301.342281.342431.34328
13542010.09.24 11:00modify4721.301.342281.342441.34328
13552010.09.24 11:00modify4721.301.342281.342451.34328
13562010.09.24 11:00modify4721.301.342281.342461.34328
13572010.09.24 11:00modify4721.301.342281.342471.34328
13582010.09.24 11:10modify4721.301.342281.342481.34328
13592010.09.24 11:10modify4721.301.342281.342491.34328
13602010.09.24 11:10modify4721.301.342281.342501.34328
13612010.09.24 11:10modify4721.301.342281.342511.34328
13622010.09.24 11:10modify4721.301.342281.342521.34328
13632010.09.24 11:10modify4721.301.342281.342531.34328
13642010.09.24 11:10modify4721.301.342281.342541.34328
13652010.09.24 11:10modify4721.301.342281.342551.34328
13662010.09.24 11:10modify4721.301.342281.342561.34328
13672010.09.24 11:10modify4721.301.342281.342571.34328
13682010.09.24 11:10modify4721.301.342281.342581.34328
13692010.09.24 11:10modify4721.301.342281.342591.34328
13702010.09.24 11:10modify4721.301.342281.342601.34328
13712010.09.24 11:10modify4721.301.342281.342611.34328
13722010.09.24 11:10modify4721.301.342281.342621.34328
13732010.09.24 11:10modify4721.301.342281.342631.34328
13742010.09.24 11:10modify4721.301.342281.342641.34328
13752010.09.24 11:10modify4721.301.342281.342651.34328
13762010.09.24 11:10modify4721.301.342281.342661.34328
13772010.09.24 11:10modify4721.301.342281.342671.34328
13782010.09.24 11:10modify4721.301.342281.342681.34328
13792010.09.24 11:10modify4721.301.342281.342691.34328
13802010.09.24 11:10modify4721.301.342281.342701.34328
13812010.09.24 11:10modify4721.301.342281.342711.34328
13822010.09.24 11:10modify4721.301.342281.342721.34328
13832010.09.24 11:10modify4721.301.342281.342731.34328
13842010.09.24 11:10modify4721.301.342281.342741.34328
13852010.09.24 11:10modify4721.301.342281.342751.34328
13862010.09.24 11:10modify4721.301.342281.342761.34328
13872010.09.24 11:10modify4721.301.342281.342771.34328
13882010.09.24 11:10t/p4721.301.343281.342771.343282254.391067963.58
13892010.09.24 14:00buy4821.401.345260.000001.34626
13902010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345271.34626
13912010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345281.34626
13922010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345291.34626
13932010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345301.34626
13942010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345311.34626
13952010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345321.34626
13962010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345331.34626
13972010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345341.34626
13982010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345351.34626
13992010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345361.34626
14002010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345371.34626
14012010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345381.34626
14022010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345391.34626
14032010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345401.34626
14042010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345411.34626
14052010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345421.34626
14062010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345431.34626
14072010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345441.34626
14082010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345451.34626
14092010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345461.34626
14102010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345471.34626
14112010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345481.34626
14122010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345491.34626
14132010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345501.34626
14142010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345511.34626
14152010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345521.34626
14162010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345531.34626
14172010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345541.34626
14182010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345551.34626
14192010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345561.34626
14202010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345571.34626
14212010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345581.34626
14222010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345591.34626
14232010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345601.34626
14242010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345611.34626
14252010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345621.34626
14262010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345631.34626
14272010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345641.34626
14282010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345651.34626
14292010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345661.34626
14302010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345671.34626
14312010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345681.34626
14322010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345691.34626
14332010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345701.34626
14342010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345711.34626
14352010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345721.34626
14362010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345731.34626
14372010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345741.34626
14382010.09.24 14:25modify4821.401.345261.345751.34626
14392010.09.24 14:25t/p4821.401.346261.345751.346262140.001070103.58
14402010.09.24 21:00buy4921.401.349290.000001.35029
14412010.09.27 13:35modify4921.401.349291.349301.35029
14422010.09.27 13:35modify4921.401.349291.349311.35029
14432010.09.27 13:35modify4921.401.349291.349321.35029
14442010.09.27 13:35modify4921.401.349291.349331.35029
14452010.09.27 13:35modify4921.401.349291.349341.35029
14462010.09.27 13:35modify4921.401.349291.349351.35029
14472010.09.27 13:35modify4921.401.349291.349361.35029
14482010.09.27 13:35modify4921.401.349291.349371.35029
14492010.09.27 13:35modify4921.401.349291.349381.35029
14502010.09.27 13:35modify4921.401.349291.349391.35029
14512010.09.27 13:35modify4921.401.349291.349401.35029
14522010.09.27 13:35modify4921.401.349291.349411.35029
14532010.09.27 13:40s/l4921.401.349411.349411.35029288.041070391.62
14542010.09.27 15:00sell5021.401.345630.000001.34463
14552010.09.27 15:00modify5021.401.345631.345631.34463
14562010.09.27 15:00modify5021.401.345631.345621.34463
14572010.09.27 15:00modify5021.401.345631.345611.34463
14582010.09.27 15:00modify5021.401.345631.345601.34463
14592010.09.27 15:00modify5021.401.345631.345591.34463
14602010.09.27 15:00modify5021.401.345631.345581.34463
14612010.09.27 15:00modify5021.401.345631.345571.34463
14622010.09.27 15:00modify5021.401.345631.345561.34463
14632010.09.27 15:00modify5021.401.345631.345551.34463
14642010.09.27 15:00modify5021.401.345631.345541.34463
14652010.09.27 15:00modify5021.401.345631.345531.34463
14662010.09.27 15:00modify5021.401.345631.345521.34463
14672010.09.27 15:00modify5021.401.345631.345511.34463
14682010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345501.34463
14692010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345491.34463
14702010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345481.34463
14712010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345471.34463
14722010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345461.34463
14732010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345451.34463
14742010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345441.34463
14752010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345431.34463
14762010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345421.34463
14772010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345411.34463
14782010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345401.34463
14792010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345391.34463
14802010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345381.34463
14812010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345371.34463
14822010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345361.34463
14832010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345351.34463
14842010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345341.34463
14852010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345331.34463
14862010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345321.34463
14872010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345311.34463
14882010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345301.34463
14892010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345291.34463
14902010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345281.34463
14912010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345271.34463
14922010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345261.34463
14932010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345251.34463
14942010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345241.34463
14952010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345231.34463
14962010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345221.34463
14972010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345211.34463
14982010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345201.34463
14992010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345191.34463
15002010.09.27 15:10modify5021.401.345631.345181.34463
15012010.09.27 15:15s/l5021.401.345181.345181.34463963.001071354.62
15022010.09.27 22:00sell5121.401.345270.000001.34427
15032010.09.27 22:29modify5121.401.345271.345251.34427
15042010.09.27 22:29modify5121.401.345271.345241.34427
15052010.09.27 22:29modify5121.401.345271.345221.34427
15062010.09.27 22:30modify5121.401.345271.345211.34427
15072010.09.27 22:35modify5121.401.345271.345191.34427
15082010.09.27 22:36modify5121.401.345271.345181.34427
15092010.09.27 22:36modify5121.401.345271.345161.34427
15102010.09.27 22:36modify5121.401.345271.345141.34427
15112010.09.27 22:36modify5121.401.345271.345121.34427
15122010.09.27 22:36modify5121.401.345271.345101.34427
15132010.09.27 22:36modify5121.401.345271.345091.34427
15142010.09.27 22:36modify5121.401.345271.345071.34427
15152010.09.27 22:36modify5121.401.345271.345051.34427
15162010.09.27 22:36modify5121.401.345271.345031.34427
15172010.09.27 22:36modify5121.401.345271.345021.34427
15182010.09.27 22:36modify5121.401.345271.345001.34427
15192010.09.27 22:36modify5121.401.345271.344981.34427
15202010.09.27 22:37modify5121.401.345271.344961.34427
15212010.09.27 22:37modify5121.401.345271.344941.34427
15222010.09.27 22:37modify5121.401.345271.344931.34427
15232010.09.27 22:37modify5121.401.345271.344911.34427
15242010.09.27 22:37modify5121.401.345271.344891.34427
15252010.09.27 22:37modify5121.401.345271.344871.34427
15262010.09.27 22:37modify5121.401.345271.344851.34427
15272010.09.27 22:37modify5121.401.345271.344841.34427
15282010.09.27 22:37modify5121.401.345271.344821.34427
15292010.09.27 22:37modify5121.401.345271.344801.34427
15302010.09.27 22:37modify5121.401.345271.344781.34427
15312010.09.27 22:37t/p5121.401.344271.344781.344272140.001073494.62
15322010.09.28 02:00buy5221.501.344380.000001.34538
15332010.09.28 03:17modify5221.501.344381.344381.34538
15342010.09.28 03:17modify5221.501.344381.344391.34538
15352010.09.28 03:17modify5221.501.344381.344401.34538
15362010.09.28 03:17modify5221.501.344381.344411.34538
15372010.09.28 03:17modify5221.501.344381.344421.34538
15382010.09.28 03:17modify5221.501.344381.344431.34538
15392010.09.28 03:17modify5221.501.344381.344441.34538
15402010.09.28 03:17modify5221.501.344381.344451.34538
15412010.09.28 03:17modify5221.501.344381.344461.34538
15422010.09.28 03:17modify5221.501.344381.344471.34538
15432010.09.28 03:17modify5221.501.344381.344481.34538
15442010.09.28 03:17modify5221.501.344381.344491.34538
15452010.09.28 03:17modify5221.501.344381.344501.34538
15462010.09.28 03:17modify5221.501.344381.344511.34538
15472010.09.28 03:17modify5221.501.344381.344521.34538
15482010.09.28 03:17modify5221.501.344381.344531.34538
15492010.09.28 03:17modify5221.501.344381.344541.34538
15502010.09.28 03:17modify5221.501.344381.344551.34538
15512010.09.28 03:17modify5221.501.344381.344561.34538
15522010.09.28 03:17modify5221.501.344381.344571.34538
15532010.09.28 03:17modify5221.501.344381.344581.34538
15542010.09.28 03:17modify5221.501.344381.344591.34538
15552010.09.28 03:17modify5221.501.344381.344601.34538
15562010.09.28 03:17modify5221.501.344381.344611.34538
15572010.09.28 03:20modify5221.501.344381.344621.34538
15582010.09.28 03:25modify5221.501.344381.344631.34538
15592010.09.28 03:25modify5221.501.344381.344641.34538
15602010.09.28 03:25modify5221.501.344381.344651.34538
15612010.09.28 03:25modify5221.501.344381.344661.34538
15622010.09.28 03:25modify5221.501.344381.344671.34538
15632010.09.28 03:25modify5221.501.344381.344681.34538
15642010.09.28 03:25modify5221.501.344381.344691.34538
15652010.09.28 03:25modify5221.501.344381.344701.34538
15662010.09.28 03:25modify5221.501.344381.344711.34538
15672010.09.28 03:25modify5221.501.344381.344721.34538
15682010.09.28 03:26modify5221.501.344381.344731.34538
15692010.09.28 03:26modify5221.501.344381.344741.34538
15702010.09.28 03:26modify5221.501.344381.344751.34538
15712010.09.28 03:26modify5221.501.344381.344761.34538
15722010.09.28 03:26modify5221.501.344381.344771.34538
15732010.09.28 03:26modify5221.501.344381.344781.34538
15742010.09.28 03:26modify5221.501.344381.344791.34538
15752010.09.28 03:26modify5221.501.344381.344801.34538
15762010.09.28 03:26modify5221.501.344381.344811.34538
15772010.09.28 03:26modify5221.501.344381.344821.34538
15782010.09.28 03:26modify5221.501.344381.344831.34538
15792010.09.28 03:26modify5221.501.344381.344841.34538
15802010.09.28 03:26modify5221.501.344381.344851.34538
15812010.09.28 03:26modify5221.501.344381.344861.34538
15822010.09.28 03:26modify5221.501.344381.344871.34538
15832010.09.28 03:26t/p5221.501.345381.344871.345382150.001075644.62
15842010.09.28 04:00buy5321.501.346810.000001.34781
15852010.09.28 10:35modify5321.501.346811.346821.34781
15862010.09.28 10:35modify5321.501.346811.346831.34781
15872010.09.28 10:35modify5321.501.346811.346841.34781
15882010.09.28 10:35modify5321.501.346811.346851.34781
15892010.09.28 10:35modify5321.501.346811.346861.34781
15902010.09.28 10:35modify5321.501.346811.346871.34781
15912010.09.28 10:35modify5321.501.346811.346881.34781
15922010.09.28 10:35modify5321.501.346811.346891.34781
15932010.09.28 10:35modify5321.501.346811.346901.34781
15942010.09.28 10:35modify5321.501.346811.346911.34781
15952010.09.28 10:35modify5321.501.346811.346921.34781
15962010.09.28 10:35modify5321.501.346811.346931.34781
15972010.09.28 10:35modify5321.501.346811.346941.34781
15982010.09.28 10:35modify5321.501.346811.346951.34781
15992010.09.28 10:35modify5321.501.346811.346961.34781
16002010.09.28 10:35modify5321.501.346811.346971.34781
16012010.09.28 10:35modify5321.501.346811.346981.34781
16022010.09.28 10:35modify5321.501.346811.346991.34781
16032010.09.28 10:35modify5321.501.346811.347001.34781
16042010.09.28 10:35modify5321.501.346811.347011.34781
16052010.09.28 10:35modify5321.501.346811.347021.34781
16062010.09.28 10:35modify5321.501.346811.347031.34781
16072010.09.28 10:35modify5321.501.346811.347041.34781
16082010.09.28 10:35modify5321.501.346811.347051.34781
16092010.09.28 10:35modify5321.501.346811.347061.34781
16102010.09.28 10:35modify5321.501.346811.347071.34781
16112010.09.28 10:35modify5321.501.346811.347081.34781
16122010.09.28 10:35modify5321.501.346811.347091.34781
16132010.09.28 10:35modify5321.501.346811.347101.34781
16142010.09.28 10:35modify5321.501.346811.347111.34781
16152010.09.28 10:35modify5321.501.346811.347121.34781
16162010.09.28 10:35modify5321.501.346811.347131.34781
16172010.09.28 10:35modify5321.501.346811.347141.34781
16182010.09.28 10:35modify5321.501.346811.347151.34781
16192010.09.28 10:35modify5321.501.346811.347161.34781
16202010.09.28 10:35modify5321.501.346811.347171.34781
16212010.09.28 10:35modify5321.501.346811.347181.34781
16222010.09.28 10:35modify5321.501.346811.347191.34781
16232010.09.28 10:35modify5321.501.346811.347201.34781
16242010.09.28 10:35modify5321.501.346811.347211.34781
16252010.09.28 10:35modify5321.501.346811.347221.34781
16262010.09.28 10:35modify5321.501.346811.347231.34781
16272010.09.28 10:35modify5321.501.346811.347241.34781
16282010.09.28 10:35modify5321.501.346811.347251.34781
16292010.09.28 10:35modify5321.501.346811.347261.34781
16302010.09.28 10:35modify5321.501.346811.347271.34781
16312010.09.28 10:35modify5321.501.346811.347281.34781
16322010.09.28 10:35modify5321.501.346811.347291.34781
16332010.09.28 10:35modify5321.501.346811.347301.34781
16342010.09.28 10:35t/p5321.501.347811.347301.347812150.001077794.62
16352010.09.28 11:00buy5421.601.347980.000001.34898
16362010.09.28 11:00modify5421.601.347981.347991.34898
16372010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348001.34898
16382010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348011.34898
16392010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348021.34898
16402010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348031.34898
16412010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348041.34898
16422010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348051.34898
16432010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348061.34898
16442010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348071.34898
16452010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348081.34898
16462010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348091.34898
16472010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348101.34898
16482010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348111.34898
16492010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348121.34898
16502010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348131.34898
16512010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348141.34898
16522010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348151.34898
16532010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348161.34898
16542010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348171.34898
16552010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348181.34898
16562010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348191.34898
16572010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348201.34898
16582010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348211.34898
16592010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348221.34898
16602010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348231.34898
16612010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348241.34898
16622010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348251.34898
16632010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348261.34898
16642010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348271.34898
16652010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348281.34898
16662010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348291.34898
16672010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348301.34898
16682010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348311.34898
16692010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348321.34898
16702010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348331.34898
16712010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348341.34898
16722010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348351.34898
16732010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348361.34898
16742010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348371.34898
16752010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348381.34898
16762010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348391.34898
16772010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348401.34898
16782010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348411.34898
16792010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348421.34898
16802010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348431.34898
16812010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348441.34898
16822010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348451.34898
16832010.09.28 11:00modify5421.601.347981.348461.34898
16842010.09.28 11:13modify5421.601.347981.348471.34898
16852010.09.28 11:13t/p5421.601.348981.348471.348982160.001079954.62
16862010.09.28 16:00buy5521.601.354650.000001.35565
16872010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354651.35565
16882010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354661.35565
16892010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354671.35565
16902010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354681.35565
16912010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354691.35565
16922010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354701.35565
16932010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354711.35565
16942010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354721.35565
16952010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354731.35565
16962010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354741.35565
16972010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354751.35565
16982010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354761.35565
16992010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354771.35565
17002010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354781.35565
17012010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354791.35565
17022010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354801.35565
17032010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354811.35565
17042010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354821.35565
17052010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354831.35565
17062010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354841.35565
17072010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354851.35565
17082010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354861.35565
17092010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354871.35565
17102010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354881.35565
17112010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354891.35565
17122010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354901.35565
17132010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354911.35565
17142010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354921.35565
17152010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354931.35565
17162010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354941.35565
17172010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354951.35565
17182010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354961.35565
17192010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354971.35565
17202010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354981.35565
17212010.09.28 16:15modify5521.601.354651.354991.35565
17222010.09.28 16:15modify5521.601.354651.355001.35565
17232010.09.28 16:15modify5521.601.354651.355011.35565
17242010.09.28 16:15modify5521.601.354651.355021.35565
17252010.09.28 16:15modify5521.601.354651.355031.35565
17262010.09.28 16:15modify5521.601.354651.355041.35565
17272010.09.28 16:15modify5521.601.354651.355051.35565
17282010.09.28 16:15modify5521.601.354651.355061.35565
17292010.09.28 16:15modify5521.601.354651.355071.35565
17302010.09.28 16:15modify5521.601.354651.355081.35565
17312010.09.28 16:15modify5521.601.354651.355091.35565
17322010.09.28 16:15modify5521.601.354651.355101.35565
17332010.09.28 16:15modify5521.601.354651.355111.35565
17342010.09.28 16:15modify5521.601.354651.355121.35565
17352010.09.28 16:15modify5521.601.354651.355131.35565
17362010.09.28 16:15modify5521.601.354651.355141.35565
17372010.09.28 16:15t/p5521.601.355651.355141.355652160.001082114.62
17382010.09.28 20:00sell5621.601.356450.000001.35545
17392010.11.16 15:38modify5621.601.356451.356391.35545
17402010.11.16 15:38modify5621.601.356451.356331.35545
17412010.11.16 15:38modify5621.601.356451.356261.35545
17422010.11.16 15:38modify5621.601.356451.356211.35545
17432010.11.16 15:38modify5621.601.356451.356141.35545
17442010.11.16 15:38modify5621.601.356451.356081.35545
17452010.11.16 15:38modify5621.601.356451.356011.35545
17462010.11.16 15:38t/p5621.601.355451.356011.35545-1554.981080559.64
17472010.11.17 02:00buy5721.601.350900.000001.35190
17482010.11.17 04:24modify5721.601.350901.350911.35190
17492010.11.17 04:34modify5721.601.350901.350921.35190
17502010.11.17 04:34modify5721.601.350901.350931.35190
17512010.11.17 04:34modify5721.601.350901.350951.35190
17522010.11.17 04:34modify5721.601.350901.350981.35190
17532010.11.17 04:36modify5721.601.350901.350991.35190
17542010.11.17 04:37modify5721.601.350901.351001.35190
17552010.11.17 04:48s/l5721.601.351001.351001.35190216.001080775.64
17562010.11.17 10:00buy5821.601.352460.000001.35346
17572010.11.17 14:48modify5821.601.352461.352491.35346
17582010.11.17 14:48modify5821.601.352461.352541.35346
17592010.11.17 14:48modify5821.601.352461.352571.35346
17602010.11.17 14:48modify5821.601.352461.352621.35346
17612010.11.17 14:48modify5821.601.352461.352671.35346
17622010.11.17 14:48modify5821.601.352461.352721.35346
17632010.11.17 14:48modify5821.601.352461.352771.35346
17642010.11.17 14:48modify5821.601.352461.352831.35346
17652010.11.17 14:48modify5821.601.352461.352881.35346
17662010.11.17 14:48modify5821.601.352461.352931.35346
17672010.11.17 14:49modify5821.601.352461.352951.35346
17682010.11.17 14:49t/p5821.601.353461.352951.353462160.001082935.64
17692010.11.18 00:00buy5921.701.355410.000001.35641
17702010.11.18 00:41modify5921.701.355411.355431.35641
17712010.11.18 00:41modify5921.701.355411.355481.35641
17722010.11.18 00:42modify5921.701.355411.355491.35641
17732010.11.18 00:42modify5921.701.355411.355511.35641
17742010.11.18 00:44modify5921.701.355411.355521.35641
17752010.11.18 00:44modify5921.701.355411.355551.35641
17762010.11.18 00:44modify5921.701.355411.355591.35641
17772010.11.18 00:44modify5921.701.355411.355621.35641
17782010.11.18 00:44modify5921.701.355411.355641.35641
17792010.11.18 00:44modify5921.701.355411.355661.35641
17802010.11.18 00:44modify5921.701.355411.355691.35641
17812010.11.18 00:44modify5921.701.355411.355711.35641
17822010.11.18 00:44modify5921.701.355411.355721.35641
17832010.11.18 00:44modify5921.701.355411.355751.35641
17842010.11.18 00:44modify5921.701.355411.355771.35641
17852010.11.18 00:44modify5921.701.355411.355791.35641
17862010.11.18 00:45modify5921.701.355411.355801.35641
17872010.11.18 00:45modify5921.701.355411.355811.35641
17882010.11.18 00:45modify5921.701.355411.355821.35641
17892010.11.18 00:45modify5921.701.355411.355831.35641
17902010.11.18 00:45modify5921.701.355411.355841.35641
17912010.11.18 00:45modify5921.701.355411.355851.35641
17922010.11.18 00:45modify5921.701.355411.355861.35641
17932010.11.18 00:45modify5921.701.355411.355901.35641
17942010.11.18 00:45t/p5921.701.356411.355901.356412170.001085105.64
17952010.11.18 04:00buy6021.701.358650.000001.35965
17962010.11.18 04:33modify6021.701.358651.358681.35965
17972010.11.18 04:33modify6021.701.358651.358691.35965
17982010.11.18 04:33modify6021.701.358651.358701.35965
17992010.11.18 04:41s/l6021.701.358701.358701.35965108.501085214.14
18002010.11.18 06:00buy6121.701.359690.000001.36069
18012010.11.18 06:08modify6121.701.359691.359701.36069
18022010.11.18 06:08modify6121.701.359691.359771.36069
18032010.11.18 06:08modify6121.701.359691.359841.36069
18042010.11.18 06:08modify6121.701.359691.359901.36069
18052010.11.18 06:08modify6121.701.359691.359961.36069
18062010.11.18 06:08modify6121.701.359691.360021.36069
18072010.11.18 06:08modify6121.701.359691.360081.36069
18082010.11.18 06:08modify6121.701.359691.360141.36069
18092010.11.18 06:16s/l6121.701.360141.360141.36069976.501086190.64
18102010.11.18 09:00buy6221.701.363450.000001.36445
18112010.11.18 09:00modify6221.701.363451.363481.36445
18122010.11.18 09:00modify6221.701.363451.363551.36445
18132010.11.18 09:00modify6221.701.363451.363611.36445
18142010.11.18 09:00modify6221.701.363451.363681.36445
18152010.11.18 09:00modify6221.701.363451.363741.36445
18162010.11.18 09:00modify6221.701.363451.363771.36445
18172010.11.18 09:00modify6221.701.363451.363841.36445
18182010.11.18 09:00modify6221.701.363451.363901.36445
18192010.11.18 09:00t/p6221.701.364451.363901.364452170.001088360.64
18202010.11.18 22:00buy6321.801.364250.000001.36525
18212010.11.18 23:53modify6321.801.364251.364261.36525
18222010.11.18 23:53modify6321.801.364251.364271.36525
18232010.11.18 23:54modify6321.801.364251.364281.36525
18242010.11.18 23:54modify6321.801.364251.364391.36525
18252010.11.18 23:54modify6321.801.364251.364411.36525
18262010.11.18 23:54modify6321.801.364251.364471.36525
18272010.11.18 23:54modify6321.801.364251.364531.36525
18282010.11.18 23:54modify6321.801.364251.364581.36525
18292010.11.18 23:54modify6321.801.364251.364671.36525
18302010.11.18 23:55modify6321.801.364251.364701.36525
18312010.11.18 23:55modify6321.801.364251.364711.36525
18322010.11.18 23:55modify6321.801.364251.364731.36525
18332010.11.18 23:55modify6321.801.364251.364741.36525
18342010.11.18 23:55t/p6321.801.365251.364741.365252180.001090540.64