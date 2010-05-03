Strategy Tester Report
PriceAction_EA
MFGlobal-Demo2 (Build 226)
|Symbol
|EURUSDmfu (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2010.05.03 12:14 - 2010.11.11 23:59 (2010.01.01 - 2010.11.12)
|Model
|Open prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
|Parameters
|MagicNumber=521; SignalMail=false;
EachTickMode=true;
Lots=1; Slippage=0; UseStopLoss=false;
StopLoss=0; UseTakeProfit=true;
TakeProfit=100; UseTrailingStop=true;
TrailingStop=50; MaxTrades=3;
|Bars in test
|155597
|Ticks modelled
|310114
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|1000000.00
|Total net profit
|2941.59
|Gross profit
|2985.50
|Gross loss
|-43.91
|Profit factor
|67.99
|Expected payoff
|66.85
|Absolute drawdown
|13611.90
|Maximal drawdown
|13611.90 (1.36%)
|Relative drawdown
|1.36% (13611.90)
|Total trades
|44
|Short positions (won %)
|22 (95.45%)
|Long positions (won %)
|22 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|43 (97.73%)
|Loss trades (% of total)
|1 (2.27%)
|Largest
|profit trade
|234.32
|loss trade
|-43.91
|Average
|profit trade
|69.43
|loss trade
|-43.91
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|43 (2985.50)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-43.91)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2985.50 (43)
|consecutive loss (count of losses)
|-43.91 (1)
|Average
|consecutive wins
|43
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2010.05.03 12:41
|buy
|1
|1.00
|1.32441
|0.00000
|1.32541
|2
|2010.08.03 11:03
|modify
|1
|1.00
|1.32441
|1.32456
|1.32541
|3
|2010.08.03 11:04
|t/p
|1
|1.00
|1.32541
|1.32456
|1.32541
|234.32
|1000234.32
|4
|2010.08.03 14:54
|sell
|2
|1.00
|1.32121
|0.00000
|1.32021
|5
|2010.08.03 14:57
|modify
|2
|1.00
|1.32121
|1.32119
|1.32021
|6
|2010.08.03 14:59
|modify
|2
|1.00
|1.32121
|1.32090
|1.32021
|7
|2010.08.03 15:00
|modify
|2
|1.00
|1.32121
|1.32086
|1.32021
|8
|2010.08.03 15:02
|s/l
|2
|1.00
|1.32086
|1.32086
|1.32021
|35.00
|1000269.32
|9
|2010.08.03 15:41
|buy
|3
|1.00
|1.32077
|0.00000
|1.32177
|10
|2010.08.03 15:45
|modify
|3
|1.00
|1.32077
|1.32078
|1.32177
|11
|2010.08.03 15:47
|modify
|3
|1.00
|1.32077
|1.32119
|1.32177
|12
|2010.08.03 15:49
|s/l
|3
|1.00
|1.32119
|1.32119
|1.32177
|42.00
|1000311.32
|13
|2010.08.03 17:41
|sell
|4
|1.00
|1.32265
|0.00000
|1.32165
|14
|2010.08.03 18:19
|modify
|4
|1.00
|1.32265
|1.32247
|1.32165
|15
|2010.08.03 18:24
|s/l
|4
|1.00
|1.32247
|1.32247
|1.32165
|18.00
|1000329.32
|16
|2010.08.03 18:26
|buy
|5
|1.00
|1.32253
|0.00000
|1.32353
|17
|2010.08.03 20:03
|modify
|5
|1.00
|1.32253
|1.32268
|1.32353
|18
|2010.08.03 20:09
|modify
|5
|1.00
|1.32253
|1.32269
|1.32353
|19
|2010.08.03 20:13
|modify
|5
|1.00
|1.32253
|1.32280
|1.32353
|20
|2010.08.03 20:23
|s/l
|5
|1.00
|1.32280
|1.32280
|1.32353
|27.00
|1000356.32
|21
|2010.08.03 20:32
|sell
|6
|1.00
|1.32288
|0.00000
|1.32188
|22
|2010.08.04 00:07
|modify
|6
|1.00
|1.32288
|1.32279
|1.32188
|23
|2010.08.04 00:12
|modify
|6
|1.00
|1.32288
|1.32278
|1.32188
|24
|2010.08.04 00:13
|modify
|6
|1.00
|1.32288
|1.32261
|1.32188
|25
|2010.08.04 00:22
|s/l
|6
|1.00
|1.32261
|1.32261
|1.32188
|23.49
|1000379.81
|26
|2010.08.04 00:36
|sell
|7
|1.00
|1.32214
|0.00000
|1.32114
|27
|2010.08.04 04:52
|modify
|7
|1.00
|1.32214
|1.32204
|1.32114
|28
|2010.08.04 04:54
|modify
|7
|1.00
|1.32214
|1.32179
|1.32114
|29
|2010.08.04 05:00
|s/l
|7
|1.00
|1.32179
|1.32179
|1.32114
|35.00
|1000414.81
|30
|2010.08.04 05:06
|sell
|8
|1.00
|1.32106
|0.00000
|1.32006
|31
|2010.08.04 07:07
|modify
|8
|1.00
|1.32106
|1.32104
|1.32006
|32
|2010.08.04 07:11
|modify
|8
|1.00
|1.32106
|1.32103
|1.32006
|33
|2010.08.04 07:17
|s/l
|8
|1.00
|1.32103
|1.32103
|1.32006
|3.00
|1000417.81
|34
|2010.08.04 08:01
|sell
|9
|1.00
|1.32201
|0.00000
|1.32101
|35
|2010.08.04 08:15
|modify
|9
|1.00
|1.32201
|1.32152
|1.32101
|36
|2010.08.04 08:16
|t/p
|9
|1.00
|1.32101
|1.32152
|1.32101
|100.00
|1000517.81
|37
|2010.08.04 09:02
|sell
|10
|1.00
|1.31963
|0.00000
|1.31863
|38
|2010.08.04 09:14
|modify
|10
|1.00
|1.31963
|1.31937
|1.31863
|39
|2010.08.04 09:17
|s/l
|10
|1.00
|1.31937
|1.31937
|1.31863
|26.00
|1000543.81
|40
|2010.08.04 09:20
|buy
|11
|1.00
|1.31932
|0.00000
|1.32032
|41
|2010.08.04 09:55
|modify
|11
|1.00
|1.31932
|1.31933
|1.32032
|42
|2010.08.04 09:56
|modify
|11
|1.00
|1.31932
|1.31959
|1.32032
|43
|2010.08.04 09:57
|t/p
|11
|1.00
|1.32032
|1.31959
|1.32032
|100.00
|1000643.81
|44
|2010.08.04 10:00
|sell
|12
|1.00
|1.32006
|0.00000
|1.31906
|45
|2010.08.04 10:48
|modify
|12
|1.00
|1.32006
|1.31999
|1.31906
|46
|2010.08.04 10:49
|modify
|12
|1.00
|1.32006
|1.31980
|1.31906
|47
|2010.08.04 10:51
|s/l
|12
|1.00
|1.31980
|1.31980
|1.31906
|26.00
|1000669.81
|48
|2010.08.04 13:15
|sell
|13
|1.00
|1.32072
|0.00000
|1.31972
|49
|2010.08.04 13:38
|t/p
|13
|1.00
|1.31972
|0.00000
|1.31972
|100.00
|1000769.81
|50
|2010.08.04 14:26
|sell
|14
|1.00
|1.32075
|0.00000
|1.31975
|51
|2010.08.04 15:04
|modify
|14
|1.00
|1.32075
|1.32059
|1.31975
|52
|2010.08.04 15:05
|t/p
|14
|1.00
|1.31975
|1.32059
|1.31975
|100.00
|1000869.81
|53
|2010.08.04 15:38
|sell
|15
|1.00
|1.31389
|0.00000
|1.31289
|54
|2010.08.05 07:50
|t/p
|15
|1.00
|1.31289
|0.00000
|1.31289
|89.47
|1000959.28
|55
|2010.08.05 08:37
|buy
|16
|1.00
|1.31391
|0.00000
|1.31491
|56
|2010.08.05 08:48
|modify
|16
|1.00
|1.31391
|1.31411
|1.31491
|57
|2010.08.05 09:00
|modify
|16
|1.00
|1.31391
|1.31415
|1.31491
|58
|2010.08.05 09:01
|t/p
|16
|1.00
|1.31491
|1.31415
|1.31491
|100.00
|1001059.28
|59
|2010.08.05 09:58
|buy
|17
|1.00
|1.31702
|0.00000
|1.31802
|60
|2010.08.05 10:04
|modify
|17
|1.00
|1.31702
|1.31717
|1.31802
|61
|2010.08.05 10:05
|t/p
|17
|1.00
|1.31802
|1.31717
|1.31802
|100.00
|1001159.28
|62
|2010.08.05 10:54
|buy
|18
|1.00
|1.32059
|0.00000
|1.32159
|63
|2010.08.05 11:00
|modify
|18
|1.00
|1.32059
|1.32063
|1.32159
|64
|2010.08.05 11:01
|t/p
|18
|1.00
|1.32159
|1.32063
|1.32159
|100.00
|1001259.28
|65
|2010.08.05 11:56
|buy
|19
|1.00
|1.32210
|0.00000
|1.32310
|66
|2010.08.05 13:41
|modify
|19
|1.00
|1.32210
|1.32242
|1.32310
|67
|2010.08.05 13:42
|t/p
|19
|1.00
|1.32310
|1.32242
|1.32310
|100.00
|1001359.28
|68
|2010.08.05 14:35
|sell
|20
|1.00
|1.31650
|0.00000
|1.31550
|69
|2010.08.05 15:54
|modify
|20
|1.00
|1.31650
|1.31649
|1.31550
|70
|2010.08.05 15:57
|t/p
|20
|1.00
|1.31550
|1.31649
|1.31550
|100.00
|1001459.28
|71
|2010.08.05 16:32
|buy
|21
|1.00
|1.31504
|0.00000
|1.31604
|72
|2010.08.05 17:47
|modify
|21
|1.00
|1.31504
|1.31528
|1.31604
|73
|2010.08.05 17:48
|modify
|21
|1.00
|1.31504
|1.31538
|1.31604
|74
|2010.08.05 17:49
|t/p
|21
|1.00
|1.31604
|1.31538
|1.31604
|100.00
|1001559.28
|75
|2010.08.05 17:52
|sell
|22
|1.00
|1.31610
|0.00000
|1.31510
|76
|2010.08.05 18:05
|modify
|22
|1.00
|1.31610
|1.31599
|1.31510
|77
|2010.08.05 18:07
|modify
|22
|1.00
|1.31610
|1.31594
|1.31510
|78
|2010.08.05 18:12
|s/l
|22
|1.00
|1.31594
|1.31594
|1.31510
|16.00
|1001575.28
|79
|2010.08.05 19:00
|buy
|23
|1.00
|1.31879
|0.00000
|1.31979
|80
|2010.08.05 21:50
|modify
|23
|1.00
|1.31879
|1.31881
|1.31979
|81
|2010.08.05 21:51
|modify
|23
|1.00
|1.31879
|1.31896
|1.31979
|82
|2010.08.05 21:56
|s/l
|23
|1.00
|1.31896
|1.31896
|1.31979
|17.00
|1001592.28
|83
|2010.08.05 22:08
|buy
|24
|1.00
|1.31895
|0.00000
|1.31995
|84
|2010.08.06 07:32
|modify
|24
|1.00
|1.31895
|1.31913
|1.31995
|85
|2010.08.06 07:34
|modify
|24
|1.00
|1.31895
|1.31932
|1.31995
|86
|2010.08.06 07:42
|s/l
|24
|1.00
|1.31932
|1.31932
|1.31995
|38.46
|1001630.74
|87
|2010.08.06 07:49
|buy
|25
|1.00
|1.31971
|0.00000
|1.32071
|88
|2010.08.06 08:39
|modify
|25
|1.00
|1.31971
|1.31972
|1.32071
|89
|2010.08.06 08:42
|s/l
|25
|1.00
|1.31972
|1.31972
|1.32071
|1.00
|1001631.74
|90
|2010.08.06 09:15
|sell
|26
|1.00
|1.31883
|0.00000
|1.31783
|91
|2010.08.06 10:09
|modify
|26
|1.00
|1.31883
|1.31882
|1.31783
|92
|2010.08.06 10:10
|modify
|26
|1.00
|1.31883
|1.31873
|1.31783
|93
|2010.08.06 10:12
|modify
|26
|1.00
|1.31883
|1.31868
|1.31783
|94
|2010.08.06 10:13
|modify
|26
|1.00
|1.31883
|1.31858
|1.31783
|95
|2010.08.06 10:16
|s/l
|26
|1.00
|1.31858
|1.31858
|1.31783
|25.00
|1001656.74
|96
|2010.08.06 10:24
|sell
|27
|1.00
|1.31831
|0.00000
|1.31731
|97
|2010.08.06 10:34
|t/p
|27
|1.00
|1.31731
|0.00000
|1.31731
|100.00
|1001756.74
|98
|2010.08.06 11:50
|sell
|28
|1.00
|1.31625
|0.00000
|1.31525
|99
|2010.08.10 04:00
|t/p
|28
|1.00
|1.31525
|0.00000
|1.31525
|92.98
|1001849.72
|100
|2010.08.10 04:25
|sell
|29
|1.00
|1.31416
|0.00000
|1.31316
|101
|2010.08.10 13:13
|modify
|29
|1.00
|1.31416
|1.31398
|1.31316
|102
|2010.08.10 13:16
|modify
|29
|1.00
|1.31416
|1.31381
|1.31316
|103
|2010.08.10 13:17
|t/p
|29
|1.00
|1.31316
|1.31381
|1.31316
|100.00
|1001949.72
|104
|2010.08.10 14:12
|sell
|30
|1.00
|1.31235
|0.00000
|1.31135
|105
|2010.08.10 14:41
|modify
|30
|1.00
|1.31235
|1.31219
|1.31135
|106
|2010.08.10 14:46
|modify
|30
|1.00
|1.31235
|1.31208
|1.31135
|107
|2010.08.10 14:52
|t/p
|30
|1.00
|1.31135
|1.31208
|1.31135
|100.00
|1002049.72
|108
|2010.08.10 14:56
|buy
|31
|1.00
|1.31051
|0.00000
|1.31151
|109
|2010.08.10 17:43
|modify
|31
|1.00
|1.31051
|1.31055
|1.31151
|110
|2010.08.10 17:51
|s/l
|31
|1.00
|1.31055
|1.31055
|1.31151
|4.00
|1002053.72
|111
|2010.08.10 18:04
|sell
|32
|1.00
|1.31121
|0.00000
|1.31021
|112
|2010.08.10 18:26
|modify
|32
|1.00
|1.31121
|1.31120
|1.31021
|113
|2010.08.10 18:39
|s/l
|32
|1.00
|1.31120
|1.31120
|1.31021
|1.00
|1002054.72
|114
|2010.08.10 19:28
|buy
|33
|1.00
|1.31948
|0.00000
|1.32048
|115
|2010.08.10 19:31
|t/p
|33
|1.00
|1.32048
|0.00000
|1.32048
|100.00
|1002154.72
|116
|2010.08.10 20:04
|buy
|34
|1.00
|1.32061
|0.00000
|1.32161
|117
|2010.09.21 19:44
|t/p
|34
|1.00
|1.32161
|0.00000
|1.32161
|161.32
|1002316.04
|118
|2010.09.21 20:00
|buy
|35
|1.00
|1.32488
|0.00000
|1.32588
|119
|2010.09.21 20:05
|modify
|35
|1.00
|1.32488
|1.32510
|1.32588
|120
|2010.09.21 20:06
|s/l
|35
|1.00
|1.32510
|1.32510
|1.32588
|22.00
|1002338.04
|121
|2010.09.21 21:01
|buy
|36
|1.00
|1.32379
|0.00000
|1.32479
|122
|2010.09.21 21:23
|modify
|36
|1.00
|1.32379
|1.32392
|1.32479
|123
|2010.09.21 21:24
|modify
|36
|1.00
|1.32379
|1.32405
|1.32479
|124
|2010.09.21 21:26
|modify
|36
|1.00
|1.32379
|1.32424
|1.32479
|125
|2010.09.21 21:28
|t/p
|36
|1.00
|1.32479
|1.32424
|1.32479
|100.00
|1002438.04
|126
|2010.09.21 21:41
|buy
|37
|1.00
|1.32650
|0.00000
|1.32750
|127
|2010.09.22 00:23
|modify
|37
|1.00
|1.32650
|1.32654
|1.32750
|128
|2010.09.22 00:24
|modify
|37
|1.00
|1.32650
|1.32662
|1.32750
|129
|2010.09.22 00:27
|modify
|37
|1.00
|1.32650
|1.32670
|1.32750
|130
|2010.09.22 00:33
|modify
|37
|1.00
|1.32650
|1.32682
|1.32750
|131
|2010.09.22 00:34
|t/p
|37
|1.00
|1.32750
|1.32682
|1.32750
|101.46
|1002539.50
|132
|2010.09.30 16:49
|buy
|38
|1.00
|1.35974
|0.00000
|1.36074
|133
|2010.09.30 16:56
|modify
|38
|1.00
|1.35974
|1.35989
|1.36074
|134
|2010.09.30 16:58
|s/l
|38
|1.00
|1.35989
|1.35989
|1.36074
|15.00
|1002554.50
|135
|2010.09.30 18:52
|sell
|39
|1.00
|1.36176
|0.00000
|1.36076
|136
|2010.09.30 19:11
|modify
|39
|1.00
|1.36176
|1.36151
|1.36076
|137
|2010.09.30 19:12
|t/p
|39
|1.00
|1.36076
|1.36151
|1.36076
|100.00
|1002654.50
|138
|2010.09.30 19:33
|buy
|40
|1.00
|1.36193
|0.00000
|1.36293
|139
|2010.09.30 19:43
|modify
|40
|1.00
|1.36193
|1.36199
|1.36293
|140
|2010.09.30 19:44
|modify
|40
|1.00
|1.36193
|1.36211
|1.36293
|141
|2010.09.30 19:45
|t/p
|40
|1.00
|1.36293
|1.36211
|1.36293
|100.00
|1002754.50
|142
|2010.09.30 20:29
|buy
|41
|1.00
|1.36377
|0.00000
|1.36477
|143
|2010.09.30 21:20
|modify
|41
|1.00
|1.36377
|1.36380
|1.36477
|144
|2010.09.30 21:21
|modify
|41
|1.00
|1.36377
|1.36408
|1.36477
|145
|2010.09.30 21:28
|s/l
|41
|1.00
|1.36408
|1.36408
|1.36477
|31.00
|1002785.50
|146
|2010.09.30 22:06
|sell
|42
|1.00
|1.36335
|0.00000
|1.36235
|147
|2010.09.30 23:20
|modify
|42
|1.00
|1.36335
|1.36319
|1.36235
|148
|2010.09.30 23:21
|modify
|42
|1.00
|1.36335
|1.36317
|1.36235
|149
|2010.09.30 23:22
|modify
|42
|1.00
|1.36335
|1.36311
|1.36235
|150
|2010.09.30 23:36
|modify
|42
|1.00
|1.36335
|1.36309
|1.36235
|151
|2010.09.30 23:38
|modify
|42
|1.00
|1.36335
|1.36292
|1.36235
|152
|2010.09.30 23:52
|t/p
|42
|1.00
|1.36235
|1.36292
|1.36235
|100.00
|1002885.50
|153
|2010.10.01 00:05
|buy
|43
|1.00
|1.36224
|0.00000
|1.36324
|154
|2010.10.01 00:53
|modify
|43
|1.00
|1.36224
|1.36264
|1.36324
|155
|2010.10.01 00:54
|t/p
|43
|1.00
|1.36324
|1.36264
|1.36324
|100.00
|1002985.50
|156
|2010.10.01 01:05
|sell
|44
|1.00
|1.36333
|0.00000
|1.36233
|157
|2010.11.11 23:50
|t/p
|44
|1.00
|1.36233
|0.00000
|1.36233
|-43.91
|1002941.59