Strategy Tester Report
PriceAction_EA
MFGlobal-Demo2 (Build 226)

SymbolEURUSDmfu (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2010.05.03 12:14 - 2010.11.11 23:59 (2010.01.01 - 2010.11.12)
ModelOpen prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
ParametersMagicNumber=521; SignalMail=false; EachTickMode=true; Lots=1; Slippage=0; UseStopLoss=false; StopLoss=0; UseTakeProfit=true; TakeProfit=100; UseTrailingStop=true; TrailingStop=50; MaxTrades=3;
Bars in test155597Ticks modelled310114Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors0
Initial deposit1000000.00
Total net profit2941.59Gross profit2985.50Gross loss-43.91
Profit factor67.99Expected payoff66.85
Absolute drawdown13611.90Maximal drawdown13611.90 (1.36%)Relative drawdown1.36% (13611.90)
Total trades44Short positions (won %)22 (95.45%)Long positions (won %)22 (100.00%)
Profit trades (% of total)43 (97.73%)Loss trades (% of total)1 (2.27%)
Largestprofit trade234.32loss trade-43.91
Averageprofit trade69.43loss trade-43.91
Maximumconsecutive wins (profit in money)43 (2985.50)consecutive losses (loss in money)1 (-43.91)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2985.50 (43)consecutive loss (count of losses)-43.91 (1)
Averageconsecutive wins43consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12010.05.03 12:41buy11.001.324410.000001.32541
22010.08.03 11:03modify11.001.324411.324561.32541
32010.08.03 11:04t/p11.001.325411.324561.32541234.321000234.32
42010.08.03 14:54sell21.001.321210.000001.32021
52010.08.03 14:57modify21.001.321211.321191.32021
62010.08.03 14:59modify21.001.321211.320901.32021
72010.08.03 15:00modify21.001.321211.320861.32021
82010.08.03 15:02s/l21.001.320861.320861.3202135.001000269.32
92010.08.03 15:41buy31.001.320770.000001.32177
102010.08.03 15:45modify31.001.320771.320781.32177
112010.08.03 15:47modify31.001.320771.321191.32177
122010.08.03 15:49s/l31.001.321191.321191.3217742.001000311.32
132010.08.03 17:41sell41.001.322650.000001.32165
142010.08.03 18:19modify41.001.322651.322471.32165
152010.08.03 18:24s/l41.001.322471.322471.3216518.001000329.32
162010.08.03 18:26buy51.001.322530.000001.32353
172010.08.03 20:03modify51.001.322531.322681.32353
182010.08.03 20:09modify51.001.322531.322691.32353
192010.08.03 20:13modify51.001.322531.322801.32353
202010.08.03 20:23s/l51.001.322801.322801.3235327.001000356.32
212010.08.03 20:32sell61.001.322880.000001.32188
222010.08.04 00:07modify61.001.322881.322791.32188
232010.08.04 00:12modify61.001.322881.322781.32188
242010.08.04 00:13modify61.001.322881.322611.32188
252010.08.04 00:22s/l61.001.322611.322611.3218823.491000379.81
262010.08.04 00:36sell71.001.322140.000001.32114
272010.08.04 04:52modify71.001.322141.322041.32114
282010.08.04 04:54modify71.001.322141.321791.32114
292010.08.04 05:00s/l71.001.321791.321791.3211435.001000414.81
302010.08.04 05:06sell81.001.321060.000001.32006
312010.08.04 07:07modify81.001.321061.321041.32006
322010.08.04 07:11modify81.001.321061.321031.32006
332010.08.04 07:17s/l81.001.321031.321031.320063.001000417.81
342010.08.04 08:01sell91.001.322010.000001.32101
352010.08.04 08:15modify91.001.322011.321521.32101
362010.08.04 08:16t/p91.001.321011.321521.32101100.001000517.81
372010.08.04 09:02sell101.001.319630.000001.31863
382010.08.04 09:14modify101.001.319631.319371.31863
392010.08.04 09:17s/l101.001.319371.319371.3186326.001000543.81
402010.08.04 09:20buy111.001.319320.000001.32032
412010.08.04 09:55modify111.001.319321.319331.32032
422010.08.04 09:56modify111.001.319321.319591.32032
432010.08.04 09:57t/p111.001.320321.319591.32032100.001000643.81
442010.08.04 10:00sell121.001.320060.000001.31906
452010.08.04 10:48modify121.001.320061.319991.31906
462010.08.04 10:49modify121.001.320061.319801.31906
472010.08.04 10:51s/l121.001.319801.319801.3190626.001000669.81
482010.08.04 13:15sell131.001.320720.000001.31972
492010.08.04 13:38t/p131.001.319720.000001.31972100.001000769.81
502010.08.04 14:26sell141.001.320750.000001.31975
512010.08.04 15:04modify141.001.320751.320591.31975
522010.08.04 15:05t/p141.001.319751.320591.31975100.001000869.81
532010.08.04 15:38sell151.001.313890.000001.31289
542010.08.05 07:50t/p151.001.312890.000001.3128989.471000959.28
552010.08.05 08:37buy161.001.313910.000001.31491
562010.08.05 08:48modify161.001.313911.314111.31491
572010.08.05 09:00modify161.001.313911.314151.31491
582010.08.05 09:01t/p161.001.314911.314151.31491100.001001059.28
592010.08.05 09:58buy171.001.317020.000001.31802
602010.08.05 10:04modify171.001.317021.317171.31802
612010.08.05 10:05t/p171.001.318021.317171.31802100.001001159.28
622010.08.05 10:54buy181.001.320590.000001.32159
632010.08.05 11:00modify181.001.320591.320631.32159
642010.08.05 11:01t/p181.001.321591.320631.32159100.001001259.28
652010.08.05 11:56buy191.001.322100.000001.32310
662010.08.05 13:41modify191.001.322101.322421.32310
672010.08.05 13:42t/p191.001.323101.322421.32310100.001001359.28
682010.08.05 14:35sell201.001.316500.000001.31550
692010.08.05 15:54modify201.001.316501.316491.31550
702010.08.05 15:57t/p201.001.315501.316491.31550100.001001459.28
712010.08.05 16:32buy211.001.315040.000001.31604
722010.08.05 17:47modify211.001.315041.315281.31604
732010.08.05 17:48modify211.001.315041.315381.31604
742010.08.05 17:49t/p211.001.316041.315381.31604100.001001559.28
752010.08.05 17:52sell221.001.316100.000001.31510
762010.08.05 18:05modify221.001.316101.315991.31510
772010.08.05 18:07modify221.001.316101.315941.31510
782010.08.05 18:12s/l221.001.315941.315941.3151016.001001575.28
792010.08.05 19:00buy231.001.318790.000001.31979
802010.08.05 21:50modify231.001.318791.318811.31979
812010.08.05 21:51modify231.001.318791.318961.31979
822010.08.05 21:56s/l231.001.318961.318961.3197917.001001592.28
832010.08.05 22:08buy241.001.318950.000001.31995
842010.08.06 07:32modify241.001.318951.319131.31995
852010.08.06 07:34modify241.001.318951.319321.31995
862010.08.06 07:42s/l241.001.319321.319321.3199538.461001630.74
872010.08.06 07:49buy251.001.319710.000001.32071
882010.08.06 08:39modify251.001.319711.319721.32071
892010.08.06 08:42s/l251.001.319721.319721.320711.001001631.74
902010.08.06 09:15sell261.001.318830.000001.31783
912010.08.06 10:09modify261.001.318831.318821.31783
922010.08.06 10:10modify261.001.318831.318731.31783
932010.08.06 10:12modify261.001.318831.318681.31783
942010.08.06 10:13modify261.001.318831.318581.31783
952010.08.06 10:16s/l261.001.318581.318581.3178325.001001656.74
962010.08.06 10:24sell271.001.318310.000001.31731
972010.08.06 10:34t/p271.001.317310.000001.31731100.001001756.74
982010.08.06 11:50sell281.001.316250.000001.31525
992010.08.10 04:00t/p281.001.315250.000001.3152592.981001849.72
1002010.08.10 04:25sell291.001.314160.000001.31316
1012010.08.10 13:13modify291.001.314161.313981.31316
1022010.08.10 13:16modify291.001.314161.313811.31316
1032010.08.10 13:17t/p291.001.313161.313811.31316100.001001949.72
1042010.08.10 14:12sell301.001.312350.000001.31135
1052010.08.10 14:41modify301.001.312351.312191.31135
1062010.08.10 14:46modify301.001.312351.312081.31135
1072010.08.10 14:52t/p301.001.311351.312081.31135100.001002049.72
1082010.08.10 14:56buy311.001.310510.000001.31151
1092010.08.10 17:43modify311.001.310511.310551.31151
1102010.08.10 17:51s/l311.001.310551.310551.311514.001002053.72
1112010.08.10 18:04sell321.001.311210.000001.31021
1122010.08.10 18:26modify321.001.311211.311201.31021
1132010.08.10 18:39s/l321.001.311201.311201.310211.001002054.72
1142010.08.10 19:28buy331.001.319480.000001.32048
1152010.08.10 19:31t/p331.001.320480.000001.32048100.001002154.72
1162010.08.10 20:04buy341.001.320610.000001.32161
1172010.09.21 19:44t/p341.001.321610.000001.32161161.321002316.04
1182010.09.21 20:00buy351.001.324880.000001.32588
1192010.09.21 20:05modify351.001.324881.325101.32588
1202010.09.21 20:06s/l351.001.325101.325101.3258822.001002338.04
1212010.09.21 21:01buy361.001.323790.000001.32479
1222010.09.21 21:23modify361.001.323791.323921.32479
1232010.09.21 21:24modify361.001.323791.324051.32479
1242010.09.21 21:26modify361.001.323791.324241.32479
1252010.09.21 21:28t/p361.001.324791.324241.32479100.001002438.04
1262010.09.21 21:41buy371.001.326500.000001.32750
1272010.09.22 00:23modify371.001.326501.326541.32750
1282010.09.22 00:24modify371.001.326501.326621.32750
1292010.09.22 00:27modify371.001.326501.326701.32750
1302010.09.22 00:33modify371.001.326501.326821.32750
1312010.09.22 00:34t/p371.001.327501.326821.32750101.461002539.50
1322010.09.30 16:49buy381.001.359740.000001.36074
1332010.09.30 16:56modify381.001.359741.359891.36074
1342010.09.30 16:58s/l381.001.359891.359891.3607415.001002554.50
1352010.09.30 18:52sell391.001.361760.000001.36076
1362010.09.30 19:11modify391.001.361761.361511.36076
1372010.09.30 19:12t/p391.001.360761.361511.36076100.001002654.50
1382010.09.30 19:33buy401.001.361930.000001.36293
1392010.09.30 19:43modify401.001.361931.361991.36293
1402010.09.30 19:44modify401.001.361931.362111.36293
1412010.09.30 19:45t/p401.001.362931.362111.36293100.001002754.50
1422010.09.30 20:29buy411.001.363770.000001.36477
1432010.09.30 21:20modify411.001.363771.363801.36477
1442010.09.30 21:21modify411.001.363771.364081.36477
1452010.09.30 21:28s/l411.001.364081.364081.3647731.001002785.50
1462010.09.30 22:06sell421.001.363350.000001.36235
1472010.09.30 23:20modify421.001.363351.363191.36235
1482010.09.30 23:21modify421.001.363351.363171.36235
1492010.09.30 23:22modify421.001.363351.363111.36235
1502010.09.30 23:36modify421.001.363351.363091.36235
1512010.09.30 23:38modify421.001.363351.362921.36235
1522010.09.30 23:52t/p421.001.362351.362921.36235100.001002885.50
1532010.10.01 00:05buy431.001.362240.000001.36324
1542010.10.01 00:53modify431.001.362241.362641.36324
1552010.10.01 00:54t/p431.001.363241.362641.36324100.001002985.50
1562010.10.01 01:05sell441.001.363330.000001.36233
1572010.11.11 23:50t/p441.001.362330.000001.36233-43.911002941.59