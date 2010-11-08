Forex Capital Markets, LLC
|Account: 2088737261
|Name: DemoAccount16
|Currency: USD
|2010 November 9, 11:58
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|36297094
|2010.11.08 06:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.39467
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 06:20
|1.39611
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|36297125
|2010.11.08 06:08
|buy
|0.02
|eurusd
|1.39467
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 06:20
|1.39613
|0.00
|0.00
|0.00
|2.92
|36298390
|2010.11.08 06:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.39402
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 07:07
|1.39481
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|36298471
|2010.11.08 06:42
|buy
|0.02
|eurusd
|1.39400
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 07:07
|1.39492
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|36298522
|2010.11.08 06:43
|buy
|0.03
|eurusd
|1.39339
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 07:07
|1.39488
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|36298688
|2010.11.08 06:44
|buy
|0.05
|eurusd
|1.39370
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 07:07
|1.39486
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|36341748
|2010.11.08 19:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.39235
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 20:01
|1.39237
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|36341791
|2010.11.08 19:34
|buy
|0.02
|eurusd
|1.39217
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 20:01
|1.39237
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|36341801
|2010.11.08 19:34
|buy
|0.01
|eurchf
|1.34464
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 20:18
|1.34428
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|36341856
|2010.11.08 19:35
|buy
|0.03
|eurusd
|1.39207
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 20:01
|1.39237
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|36341860
|2010.11.08 19:35
|buy
|0.02
|eurchf
|1.34459
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 20:18
|1.34428
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|36341909
|2010.11.08 19:36
|buy
|0.03
|eurchf
|1.34449
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 20:18
|1.34428
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|36341976
|2010.11.08 19:38
|buy
|0.05
|eurchf
|1.34437
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 20:18
|1.34428
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|36341991
|2010.11.08 19:39
|buy
|0.08
|eurchf
|1.34430
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 20:18
|1.34426
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|36342042
|2010.11.08 19:40
|buy
|0.12
|eurchf
|1.34411
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 20:18
|1.34426
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|36342061
|2010.11.08 19:41
|buy
|0.18
|eurchf
|1.34401
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 20:18
|1.34426
|0.00
|0.00
|0.00
|4.66
|36342169
|2010.11.08 19:43
|buy
|0.27
|eurchf
|1.34342
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 20:18
|1.34426
|0.00
|0.00
|0.00
|23.48
|36342183
|2010.11.08 19:44
|buy
|0.41
|eurchf
|1.34345
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 20:18
|1.34426
|0.00
|0.00
|0.00
|34.39
|36342247
|2010.11.08 19:45
|buy
|0.62
|eurchf
|1.34345
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 20:18
|1.34426
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|36347061
|2010.11.08 22:33
|buy
|0.01
|usdjpy
|81.130
|0.000
|0.000
|2010.11.08 23:31
|81.143
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|36348874
|2010.11.08 23:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.39073
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 06:08
|1.38691
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.82
|36348939
|2010.11.08 23:47
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61341
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 01:45
|1.61244
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.97
|36348967
|2010.11.08 23:48
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61337
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 01:45
|1.61244
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.86
|36348980
|2010.11.08 23:48
|buy
|0.02
|eurusd
|1.39073
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 06:08
|1.38691
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.64
|36349087
|2010.11.08 23:49
|buy
|0.03
|eurusd
|1.39025
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 06:08
|1.38691
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.02
|36349098
|2010.11.08 23:49
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.61305
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 01:45
|1.61250
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.65
|36349159
|2010.11.08 23:49
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96673
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 01:18
|0.96663
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|36349260
|2010.11.08 23:50
|buy
|0.01
|gbpjpy
|130.849
|0.000
|0.000
|2010.11.09 01:48
|130.790
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|36349307
|2010.11.08 23:50
|buy
|0.05
|eurusd
|1.38968
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 06:08
|1.38687
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.05
|36349310
|2010.11.08 23:50
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.61255
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 01:45
|1.61253
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|36349337
|2010.11.08 23:50
|sell
|0.02
|usdchf
|0.96670
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 01:18
|0.96662
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|36349373
|2010.11.08 23:51
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.61251
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 01:45
|1.61242
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|36349377
|2010.11.08 23:51
|buy
|0.08
|eurusd
|1.38977
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 06:08
|1.38687
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.20
|36349423
|2010.11.08 23:52
|buy
|0.12
|eurusd
|1.38985
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 06:09
|1.38697
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.56
|36349425
|2010.11.08 23:52
|buy
|0.12
|gbpusd
|1.61283
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 01:45
|1.61242
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.92
|36350096
|2010.11.08 23:56
|buy
|0.01
|eurchf
|1.34199
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 09:30
|1.33554
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.70
|36350100
|2010.11.08 23:56
|buy
|0.18
|gbpusd
|1.61187
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 01:44
|1.61198
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|36350107
|2010.11.08 23:56
|buy
|0.02
|gbpjpy
|130.775
|0.000
|0.000
|2010.11.09 01:48
|130.782
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|36350135
|2010.11.08 23:56
|buy
|0.18
|eurusd
|1.38723
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 01:17
|1.38767
|0.00
|0.00
|0.00
|7.92
|36350174
|2010.11.08 23:57
|buy
|0.02
|eurchf
|1.34210
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 09:30
|1.33554
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.63
|36350177
|2010.11.08 23:57
|buy
|0.27
|gbpusd
|1.61199
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 01:45
|1.61240
|0.00
|0.00
|0.00
|11.07
|36350187
|2010.11.08 23:57
|buy
|0.27
|eurusd
|1.38756
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 01:17
|1.38776
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|36350208
|2010.11.08 23:57
|buy
|0.03
|gbpjpy
|130.752
|0.000
|0.000
|2010.11.09 01:41
|130.765
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|36350234
|2010.11.08 23:58
|buy
|0.03
|eurchf
|1.34214
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 09:30
|1.33554
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.55
|36350238
|2010.11.08 23:58
|buy
|0.41
|gbpusd
|1.61181
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 01:44
|1.61203
|0.00
|0.00
|0.00
|9.02
|36350383
|2010.11.08 23:58
|buy
|0.05
|gbpjpy
|130.687
|0.000
|0.000
|2010.11.09 01:23
|130.698
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|36350394
|2010.11.08 23:58
|sell
|0.03
|usdchf
|0.96751
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 01:13
|0.96737
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|36350398
|2010.11.08 23:58
|buy
|0.41
|eurusd
|1.38639
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 01:02
|1.38651
|0.00
|0.00
|0.00
|4.92
|36366030
|2010.11.09 06:01
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96727
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 06:55
|0.96725
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|36366094
|2010.11.09 06:02
|buy
|0.02
|usdchf
|0.96699
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 06:55
|0.96725
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|36366353
|2010.11.09 06:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38693
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 06:53
|1.38682
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|36368611
|2010.11.09 06:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.61300
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 06:57
|1.61205
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|
|0.00
|0.00
|0.00
|31.46
|Closed P/L:
|31.46
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|31.46
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|90 742.75
|Equity:
|90 742.75
|Free Margin:
|90 742.75
|
|Details:
|Gross Profit:
|179.08
|Gross Loss:
|147.62
|Total Net Profit:
|31.46
|Profit Factor:
|1.21
|Expected Payoff:
|0.60
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|133.15 (0.15%)
|Relative Drawdown:
|0.15% (133.15)
|
|Total Trades:
|52
|Short Positions (won %):
|5 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|47 (53.19%)
|Profit Trades (% of total):
|30 (57.69%)
|Loss trades (% of total):
|22 (42.31%)
|Largest
|profit trade:
|52.00
|loss trade:
|-34.56
|Average
|profit trade:
|5.97
|loss trade:
|-6.71
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (147.66)
|consecutive losses ($):
|6 (-93.29)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|147.66 (16)
|consecutive loss (count):
|-93.29 (6)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|4