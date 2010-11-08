Forex Capital Markets, LLC

Account: 2088737261 Name: DemoAccount16 Currency: USD 2010 November 9, 11:58
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
362970942010.11.08 06:07buy0.01eurusd1.394670.000000.000002010.11.08 06:201.396110.000.000.001.44
362971252010.11.08 06:08buy0.02eurusd1.394670.000000.000002010.11.08 06:201.396130.000.000.002.92
362983902010.11.08 06:41buy0.01eurusd1.394020.000000.000002010.11.08 07:071.394810.000.000.000.79
362984712010.11.08 06:42buy0.02eurusd1.394000.000000.000002010.11.08 07:071.394920.000.000.001.84
362985222010.11.08 06:43buy0.03eurusd1.393390.000000.000002010.11.08 07:071.394880.000.000.004.47
362986882010.11.08 06:44buy0.05eurusd1.393700.000000.000002010.11.08 07:071.394860.000.000.005.80
363417482010.11.08 19:33buy0.01eurusd1.392350.000000.000002010.11.08 20:011.392370.000.000.000.02
363417912010.11.08 19:34buy0.02eurusd1.392170.000000.000002010.11.08 20:011.392370.000.000.000.40
363418012010.11.08 19:34buy0.01eurchf1.344640.000000.000002010.11.08 20:181.344280.000.000.00-0.38
363418562010.11.08 19:35buy0.03eurusd1.392070.000000.000002010.11.08 20:011.392370.000.000.000.90
363418602010.11.08 19:35buy0.02eurchf1.344590.000000.000002010.11.08 20:181.344280.000.000.00-0.64
363419092010.11.08 19:36buy0.03eurchf1.344490.000000.000002010.11.08 20:181.344280.000.000.00-0.66
363419762010.11.08 19:38buy0.05eurchf1.344370.000000.000002010.11.08 20:181.344280.000.000.00-0.47
363419912010.11.08 19:39buy0.08eurchf1.344300.000000.000002010.11.08 20:181.344260.000.000.00-0.33
363420422010.11.08 19:40buy0.12eurchf1.344110.000000.000002010.11.08 20:181.344260.000.000.001.87
363420612010.11.08 19:41buy0.18eurchf1.344010.000000.000002010.11.08 20:181.344260.000.000.004.66
363421692010.11.08 19:43buy0.27eurchf1.343420.000000.000002010.11.08 20:181.344260.000.000.0023.48
363421832010.11.08 19:44buy0.41eurchf1.343450.000000.000002010.11.08 20:181.344260.000.000.0034.39
363422472010.11.08 19:45buy0.62eurchf1.343450.000000.000002010.11.08 20:181.344260.000.000.0052.00
363470612010.11.08 22:33buy0.01usdjpy81.1300.0000.0002010.11.08 23:3181.1430.000.000.000.16
363488742010.11.08 23:47buy0.01eurusd1.390730.000000.000002010.11.09 06:081.386910.000.000.00-3.82
363489392010.11.08 23:47buy0.01gbpusd1.613410.000000.000002010.11.09 01:451.612440.000.000.00-0.97
363489672010.11.08 23:48buy0.02gbpusd1.613370.000000.000002010.11.09 01:451.612440.000.000.00-1.86
363489802010.11.08 23:48buy0.02eurusd1.390730.000000.000002010.11.09 06:081.386910.000.000.00-7.64
363490872010.11.08 23:49buy0.03eurusd1.390250.000000.000002010.11.09 06:081.386910.000.000.00-10.02
363490982010.11.08 23:49buy0.03gbpusd1.613050.000000.000002010.11.09 01:451.612500.000.000.00-1.65
363491592010.11.08 23:49sell0.01usdchf0.966730.000000.000002010.11.09 01:180.966630.000.000.000.10
363492602010.11.08 23:50buy0.01gbpjpy130.8490.0000.0002010.11.09 01:48130.7900.000.000.00-0.73
363493072010.11.08 23:50buy0.05eurusd1.389680.000000.000002010.11.09 06:081.386870.000.000.00-14.05
363493102010.11.08 23:50buy0.05gbpusd1.612550.000000.000002010.11.09 01:451.612530.000.000.00-0.10
363493372010.11.08 23:50sell0.02usdchf0.966700.000000.000002010.11.09 01:180.966620.000.000.000.17
363493732010.11.08 23:51buy0.08gbpusd1.612510.000000.000002010.11.09 01:451.612420.000.000.00-0.72
363493772010.11.08 23:51buy0.08eurusd1.389770.000000.000002010.11.09 06:081.386870.000.000.00-23.20
363494232010.11.08 23:52buy0.12eurusd1.389850.000000.000002010.11.09 06:091.386970.000.000.00-34.56
363494252010.11.08 23:52buy0.12gbpusd1.612830.000000.000002010.11.09 01:451.612420.000.000.00-4.92
363500962010.11.08 23:56buy0.01eurchf1.341990.000000.000002010.11.09 09:301.335540.000.000.00-6.70
363501002010.11.08 23:56buy0.18gbpusd1.611870.000000.000002010.11.09 01:441.611980.000.000.001.98
363501072010.11.08 23:56buy0.02gbpjpy130.7750.0000.0002010.11.09 01:48130.7820.000.000.000.17
363501352010.11.08 23:56buy0.18eurusd1.387230.000000.000002010.11.09 01:171.387670.000.000.007.92
363501742010.11.08 23:57buy0.02eurchf1.342100.000000.000002010.11.09 09:301.335540.000.000.00-13.63
363501772010.11.08 23:57buy0.27gbpusd1.611990.000000.000002010.11.09 01:451.612400.000.000.0011.07
363501872010.11.08 23:57buy0.27eurusd1.387560.000000.000002010.11.09 01:171.387760.000.000.005.40
363502082010.11.08 23:57buy0.03gbpjpy130.7520.0000.0002010.11.09 01:41130.7650.000.000.000.48
363502342010.11.08 23:58buy0.03eurchf1.342140.000000.000002010.11.09 09:301.335540.000.000.00-20.55
363502382010.11.08 23:58buy0.41gbpusd1.611810.000000.000002010.11.09 01:441.612030.000.000.009.02
363503832010.11.08 23:58buy0.05gbpjpy130.6870.0000.0002010.11.09 01:23130.6980.000.000.000.68
363503942010.11.08 23:58sell0.03usdchf0.967510.000000.000002010.11.09 01:130.967370.000.000.000.43
363503982010.11.08 23:58buy0.41eurusd1.386390.000000.000002010.11.09 01:021.386510.000.000.004.92
363660302010.11.09 06:01buy0.01usdchf0.967270.000000.000002010.11.09 06:550.967250.000.000.00-0.02
363660942010.11.09 06:02buy0.02usdchf0.966990.000000.000002010.11.09 06:550.967250.000.000.000.54
363663532010.11.09 06:09sell0.01eurusd1.386930.000000.000002010.11.09 06:531.386820.000.000.000.11
363686112010.11.09 06:40sell0.01gbpusd1.613000.000000.000002010.11.09 06:571.612050.000.000.000.95
  0.00 0.00 0.00 31.46
Closed P/L: 31.46
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 31.46 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 90 742.75 Equity: 90 742.75 Free Margin: 90 742.75
 
Details:
Graph
Gross Profit: 179.08 Gross Loss: 147.62 Total Net Profit: 31.46
Profit Factor: 1.21 Expected Payoff: 0.60  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 133.15 (0.15%) Relative Drawdown: 0.15% (133.15)
 
Total Trades: 52 Short Positions (won %): 5 (100.00%) Long Positions (won %): 47 (53.19%)
Profit Trades (% of total): 30 (57.69%) Loss trades (% of total): 22 (42.31%)
Largest profit trade: 52.00 loss trade: -34.56
Average profit trade: 5.97 loss trade: -6.71
Maximum consecutive wins ($): 16 (147.66) consecutive losses ($): 6 (-93.29)
Maximal consecutive profit (count): 147.66 (16) consecutive loss (count): -93.29 (6)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 4