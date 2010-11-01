Go Markets Pty Ltd
|Account: 111204
|Name: AstarA
|Currency: AUD
|2010 November 2, 12:33
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15102389
|2010.11.01 00:30
|buy
|0.01
|audjpy
|79.187
|0.000
|0.000
|2010.11.01 02:00
|79.296
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|15106026
|2010.11.01 02:01
|buy
|0.01
|audjpy
|79.538
|0.000
|0.000
|2010.11.01 04:02
|79.684
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|15118694
|2010.11.01 05:04
|sell
|0.01
|audjpy
|79.693
|0.000
|0.000
|2010.11.01 10:17
|79.544
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|15135482
|2010.11.01 10:54
|sell
|0.01
|audjpy
|79.517
|79.735
|0.000
|2010.11.01 16:00
|79.735
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.73
|15153585
|2010.11.01 16:00
|buy
|0.01
|audjpy
|79.654
|79.393
|0.000
|2010.11.01 17:45
|79.558
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|15159366
|2010.11.01 18:06
|sell
|0.01
|audjpy
|79.598
|0.000
|0.000
|2010.11.01 21:05
|79.310
|0.00
|0.00
|0.00
|3.63
|15170888
|2010.11.01 21:25
|buy
|0.01
|audjpy
|79.426
|0.000
|0.000
|2010.11.02 01:10
|79.548
|0.00
|0.00
|0.09
|1.53
|15182290
|2010.11.02 01:45
|buy
|0.01
|audjpy
|79.639
|0.000
|0.000
|2010.11.02 05:30
|80.022
|0.00
|0.00
|0.00
|4.79
|15195081
|2010.11.02 06:15
|buy
|0.01
|audjpy
|80.445
|0.000
|0.000
|2010.11.02 10:05
|80.623
|0.00
|0.00
|0.00
|2.21
|15090439
|2010.10.29 17:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.98015
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 02:00
|0.98633
|0.00
|0.00
|0.09
|6.27
|15106008
|2010.11.01 02:01
|buy
|0.01
|audusd
|0.98294
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 04:02
|0.98861
|0.00
|0.00
|0.00
|5.74
|15118693
|2010.11.01 05:04
|sell
|0.01
|audusd
|0.98799
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 10:17
|0.98844
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|15135481
|2010.11.01 10:54
|sell
|0.01
|audusd
|0.98846
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 17:45
|0.98533
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|15159362
|2010.11.01 18:06
|sell
|0.01
|audusd
|0.98682
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 21:05
|0.98436
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|15170886
|2010.11.01 21:25
|buy
|0.01
|audusd
|0.98553
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 01:10
|0.98823
|0.00
|0.00
|0.09
|2.73
|15182288
|2010.11.02 01:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.98844
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 05:30
|0.99622
|0.00
|0.00
|0.00
|7.81
|15195080
|2010.11.02 06:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.99923
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 10:05
|1.00061
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|15085669
|2010.10.29 15:03
|sell
|0.01
|eurjpy
|112.126
|112.580
|0.000
|2010.11.01 02:00
|112.435
|0.00
|0.00
|-0.05
|-3.89
|15105982
|2010.11.01 02:01
|buy
|0.01
|eurjpy
|112.777
|0.000
|0.000
|2010.11.01 04:02
|112.803
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|15118690
|2010.11.01 05:04
|sell
|0.01
|eurjpy
|112.733
|0.000
|0.000
|2010.11.01 10:17
|112.335
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|15135479
|2010.11.01 10:54
|sell
|0.01
|eurjpy
|112.322
|0.000
|0.000
|2010.11.01 17:45
|112.005
|0.00
|0.00
|0.00
|3.99
|15159358
|2010.11.01 18:06
|sell
|0.01
|eurjpy
|112.002
|0.000
|0.000
|2010.11.01 21:05
|111.845
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|15170882
|2010.11.01 21:25
|buy
|0.01
|eurjpy
|111.961
|0.000
|0.000
|2010.11.02 01:10
|111.935
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.32
|15182286
|2010.11.02 01:45
|buy
|0.01
|eurjpy
|112.040
|0.000
|0.000
|2010.11.02 05:30
|112.218
|0.00
|0.00
|0.00
|2.22
|15195076
|2010.11.02 06:15
|buy
|0.01
|eurjpy
|112.085
|0.000
|0.000
|2010.11.02 10:05
|112.384
|0.00
|0.00
|0.00
|3.71
|15096362
|2010.10.29 22:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.39469
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 02:00
|1.39697
|0.00
|0.00
|0.02
|2.31
|15105968
|2010.11.01 02:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.39276
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 04:02
|1.39936
|0.00
|0.00
|0.00
|6.67
|15118689
|2010.11.01 05:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.39744
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 10:17
|1.39588
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|15135478
|2010.11.01 10:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.39596
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 17:45
|1.38651
|0.00
|0.00
|0.00
|9.59
|15159356
|2010.11.01 18:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38830
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 21:05
|1.38800
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|15170881
|2010.11.01 21:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.38914
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 01:10
|1.39033
|0.00
|0.00
|0.02
|1.21
|15182285
|2010.11.02 01:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.39046
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 05:30
|1.39201
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|15195074
|2010.11.02 06:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.39201
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 10:05
|1.39449
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|15096366
|2010.10.29 22:59
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.185
|0.000
|0.000
|2010.11.01 02:00
|128.990
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.46
|15105992
|2010.11.01 02:01
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.661
|0.000
|0.000
|2010.11.01 04:02
|129.518
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.79
|15118691
|2010.11.01 05:04
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.444
|0.000
|0.000
|2010.11.01 10:17
|129.005
|0.00
|0.00
|0.00
|5.52
|15135480
|2010.11.01 10:54
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.961
|129.428
|0.000
|2010.11.01 16:00
|129.428
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.86
|15153562
|2010.11.01 16:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.320
|129.056
|0.000
|2010.11.01 17:45
|129.300
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|15159359
|2010.11.01 18:06
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.375
|0.000
|0.000
|2010.11.01 21:05
|129.184
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|15170884
|2010.11.01 21:25
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.290
|0.000
|0.000
|2010.11.02 01:10
|129.269
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.27
|15182287
|2010.11.02 01:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.370
|0.000
|0.000
|2010.11.02 05:30
|129.452
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|15195078
|2010.11.02 06:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.301
|0.000
|0.000
|2010.11.02 10:05
|129.467
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|15090212
|2010.10.29 16:58
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59920
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 02:00
|1.60441
|0.00
|0.00
|0.00
|5.28
|15105958
|2010.11.01 02:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60170
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 04:02
|1.60666
|0.00
|0.00
|0.00
|5.02
|15118688
|2010.11.01 05:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.60457
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 10:17
|1.60296
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|15135475
|2010.11.01 10:54
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.60275
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 17:45
|1.60112
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|15159355
|2010.11.01 18:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.60368
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 21:05
|1.60330
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|15170879
|2010.11.01 21:25
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60412
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 01:10
|1.60565
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|15182284
|2010.11.02 01:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60549
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 05:30
|1.60562
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|15195071
|2010.11.02 06:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60585
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 10:05
|1.60662
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|15096173
|2010.10.29 22:53
|buy
|0.01
|nzdjpy
|61.689
|0.000
|0.000
|2010.11.01 02:00
|61.570
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.50
|15106043
|2010.11.01 02:01
|buy
|0.01
|nzdjpy
|61.854
|0.000
|0.000
|2010.11.01 04:02
|61.746
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|15118695
|2010.11.01 05:04
|sell
|0.01
|nzdjpy
|61.803
|0.000
|0.000
|2010.11.01 10:17
|61.623
|0.00
|0.00
|0.00
|2.27
|15135483
|2010.11.01 10:54
|sell
|0.01
|nzdjpy
|61.670
|0.000
|0.000
|2010.11.01 17:45
|61.813
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|15159369
|2010.11.01 18:06
|sell
|0.01
|nzdjpy
|61.860
|0.000
|0.000
|2010.11.01 21:05
|61.715
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|15170890
|2010.11.01 21:25
|buy
|0.01
|nzdjpy
|61.748
|0.000
|0.000
|2010.11.02 01:10
|61.739
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.12
|15182291
|2010.11.02 01:45
|buy
|0.01
|nzdjpy
|61.792
|0.000
|0.000
|2010.11.02 05:30
|61.737
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|15195083
|2010.11.02 06:15
|buy
|0.01
|nzdjpy
|61.661
|0.000
|0.000
|2010.11.02 10:05
|61.820
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|15096092
|2010.10.29 22:51
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.76626
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 02:00
|0.76577
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.50
|15106055
|2010.11.01 02:01
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.76442
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 04:02
|0.76601
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|15118696
|2010.11.01 05:04
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.76619
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 10:17
|0.76578
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15135484
|2010.11.01 10:54
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.76651
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 17:45
|0.76523
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|15159370
|2010.11.01 18:06
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.76684
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 21:05
|0.76599
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|15170892
|2010.11.01 21:25
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.76628
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 01:10
|0.76701
|0.00
|0.00
|0.04
|0.74
|15182292
|2010.11.02 01:45
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.76690
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 05:30
|0.76666
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|15195086
|2010.11.02 06:15
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.76581
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 10:05
|0.76714
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|
|0.00
|0.00
|0.49
|104.06
|Closed P/L:
|104.55
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15207169
|2010.11.02 10:13
|buy
|0.01
|audjpy
|80.605
|0.000
|0.000
|
|80.599
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|15207168
|2010.11.02 10:13
|buy
|0.01
|audusd
|1.00022
|0.00000
|0.00000
|
|0.99812
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|15207165
|2010.11.02 10:13
|buy
|0.01
|eurjpy
|112.375
|0.000
|0.000
|
|112.845
|0.00
|0.00
|0.00
|5.83
|15207164
|2010.11.02 10:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.39425
|0.00000
|0.00000
|
|1.39721
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|15207167
|2010.11.02 10:13
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.431
|0.000
|0.000
|
|129.166
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.28
|15207162
|2010.11.02 10:13
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60595
|0.00000
|0.00000
|
|1.59930
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.66
|15207171
|2010.11.02 10:13
|buy
|0.01
|nzdjpy
|61.863
|0.000
|0.000
|
|62.059
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|15207173
|2010.11.02 10:13
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.76748
|0.00000
|0.00000
|
|0.76843
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|
|Floating P/L:
|0.07
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|104.55
|Floating P/L:
|0.07
|Margin:
|19.07
|Balance:
|1 084.45
|Equity:
|1 084.52
|Free Margin:
|1 065.45