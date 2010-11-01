Go Markets Pty Ltd

Account: 111204 Name: AstarA Currency: AUD 2010 November 2, 12:33
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
151023892010.11.01 00:30buy0.01audjpy79.1870.0000.0002010.11.01 02:0079.2960.000.000.001.37
151060262010.11.01 02:01buy0.01audjpy79.5380.0000.0002010.11.01 04:0279.6840.000.000.001.83
151186942010.11.01 05:04sell0.01audjpy79.6930.0000.0002010.11.01 10:1779.5440.000.000.001.87
151354822010.11.01 10:54sell0.01audjpy79.51779.7350.0002010.11.01 16:0079.7350.000.000.00-2.73
151535852010.11.01 16:00buy0.01audjpy79.65479.3930.0002010.11.01 17:4579.5580.000.000.00-1.21
151593662010.11.01 18:06sell0.01audjpy79.5980.0000.0002010.11.01 21:0579.3100.000.000.003.63
151708882010.11.01 21:25buy0.01audjpy79.4260.0000.0002010.11.02 01:1079.5480.000.000.091.53
151822902010.11.02 01:45buy0.01audjpy79.6390.0000.0002010.11.02 05:3080.0220.000.000.004.79
151950812010.11.02 06:15buy0.01audjpy80.4450.0000.0002010.11.02 10:0580.6230.000.000.002.21
150904392010.10.29 17:00buy0.01audusd0.980150.000000.000002010.11.01 02:000.986330.000.000.096.27
151060082010.11.01 02:01buy0.01audusd0.982940.000000.000002010.11.01 04:020.988610.000.000.005.74
151186932010.11.01 05:04sell0.01audusd0.987990.000000.000002010.11.01 10:170.988440.000.000.00-0.46
151354812010.11.01 10:54sell0.01audusd0.988460.000000.000002010.11.01 17:450.985330.000.000.003.18
151593622010.11.01 18:06sell0.01audusd0.986820.000000.000002010.11.01 21:050.984360.000.000.002.50
151708862010.11.01 21:25buy0.01audusd0.985530.000000.000002010.11.02 01:100.988230.000.000.092.73
151822882010.11.02 01:45buy0.01audusd0.988440.000000.000002010.11.02 05:300.996220.000.000.007.81
151950802010.11.02 06:15buy0.01audusd0.999230.000000.000002010.11.02 10:051.000610.000.000.001.38
150856692010.10.29 15:03sell0.01eurjpy112.126112.5800.0002010.11.01 02:00112.4350.000.00-0.05-3.89
151059822010.11.01 02:01buy0.01eurjpy112.7770.0000.0002010.11.01 04:02112.8030.000.000.000.33
151186902010.11.01 05:04sell0.01eurjpy112.7330.0000.0002010.11.01 10:17112.3350.000.000.005.00
151354792010.11.01 10:54sell0.01eurjpy112.3220.0000.0002010.11.01 17:45112.0050.000.000.003.99
151593582010.11.01 18:06sell0.01eurjpy112.0020.0000.0002010.11.01 21:05111.8450.000.000.001.98
151708822010.11.01 21:25buy0.01eurjpy111.9610.0000.0002010.11.02 01:10111.9350.000.000.03-0.32
151822862010.11.02 01:45buy0.01eurjpy112.0400.0000.0002010.11.02 05:30112.2180.000.000.002.22
151950762010.11.02 06:15buy0.01eurjpy112.0850.0000.0002010.11.02 10:05112.3840.000.000.003.71
150963622010.10.29 22:59buy0.01eurusd1.394690.000000.000002010.11.01 02:001.396970.000.000.022.31
151059682010.11.01 02:01buy0.01eurusd1.392760.000000.000002010.11.01 04:021.399360.000.000.006.67
151186892010.11.01 05:04sell0.01eurusd1.397440.000000.000002010.11.01 10:171.395880.000.000.001.57
151354782010.11.01 10:54sell0.01eurusd1.395960.000000.000002010.11.01 17:451.386510.000.000.009.59
151593562010.11.01 18:06sell0.01eurusd1.388300.000000.000002010.11.01 21:051.388000.000.000.000.31
151708812010.11.01 21:25buy0.01eurusd1.389140.000000.000002010.11.02 01:101.390330.000.000.021.21
151822852010.11.02 01:45buy0.01eurusd1.390460.000000.000002010.11.02 05:301.392010.000.000.001.55
151950742010.11.02 06:15buy0.01eurusd1.392010.000000.000002010.11.02 10:051.394490.000.000.002.47
150963662010.10.29 22:59buy0.01gbpjpy129.1850.0000.0002010.11.01 02:00128.9900.000.000.01-2.46
151059922010.11.01 02:01buy0.01gbpjpy129.6610.0000.0002010.11.01 04:02129.5180.000.000.00-1.79
151186912010.11.01 05:04sell0.01gbpjpy129.4440.0000.0002010.11.01 10:17129.0050.000.000.005.52
151354802010.11.01 10:54sell0.01gbpjpy128.961129.4280.0002010.11.01 16:00129.4280.000.000.00-5.86
151535622010.11.01 16:00buy0.01gbpjpy129.320129.0560.0002010.11.01 17:45129.3000.000.000.00-0.25
151593592010.11.01 18:06sell0.01gbpjpy129.3750.0000.0002010.11.01 21:05129.1840.000.000.002.41
151708842010.11.01 21:25buy0.01gbpjpy129.2900.0000.0002010.11.02 01:10129.2690.000.000.01-0.27
151822872010.11.02 01:45buy0.01gbpjpy129.3700.0000.0002010.11.02 05:30129.4520.000.000.001.02
151950782010.11.02 06:15buy0.01gbpjpy129.3010.0000.0002010.11.02 10:05129.4670.000.000.002.06
150902122010.10.29 16:58buy0.01gbpusd1.599200.000000.000002010.11.01 02:001.604410.000.000.005.28
151059582010.11.01 02:01buy0.01gbpusd1.601700.000000.000002010.11.01 04:021.606660.000.000.005.02
151186882010.11.01 05:04sell0.01gbpusd1.604570.000000.000002010.11.01 10:171.602960.000.000.001.63
151354752010.11.01 10:54sell0.01gbpusd1.602750.000000.000002010.11.01 17:451.601120.000.000.001.65
151593552010.11.01 18:06sell0.01gbpusd1.603680.000000.000002010.11.01 21:051.603300.000.000.000.39
151708792010.11.01 21:25buy0.01gbpusd1.604120.000000.000002010.11.02 01:101.605650.000.000.001.54
151822842010.11.02 01:45buy0.01gbpusd1.605490.000000.000002010.11.02 05:301.605620.000.000.000.13
151950712010.11.02 06:15buy0.01gbpusd1.605850.000000.000002010.11.02 10:051.606620.000.000.000.77
150961732010.10.29 22:53buy0.01nzdjpy61.6890.0000.0002010.11.01 02:0061.5700.000.000.05-1.50
151060432010.11.01 02:01buy0.01nzdjpy61.8540.0000.0002010.11.01 04:0261.7460.000.000.00-1.35
151186952010.11.01 05:04sell0.01nzdjpy61.8030.0000.0002010.11.01 10:1761.6230.000.000.002.27
151354832010.11.01 10:54sell0.01nzdjpy61.6700.0000.0002010.11.01 17:4561.8130.000.000.00-1.80
151593692010.11.01 18:06sell0.01nzdjpy61.8600.0000.0002010.11.01 21:0561.7150.000.000.001.83
151708902010.11.01 21:25buy0.01nzdjpy61.7480.0000.0002010.11.02 01:1061.7390.000.000.05-0.12
151822912010.11.02 01:45buy0.01nzdjpy61.7920.0000.0002010.11.02 05:3061.7370.000.000.00-0.69
151950832010.11.02 06:15buy0.01nzdjpy61.6610.0000.0002010.11.02 10:0561.8200.000.000.001.97
150960922010.10.29 22:51buy0.01nzdusd0.766260.000000.000002010.11.01 02:000.765770.000.000.04-0.50
151060552010.11.01 02:01buy0.01nzdusd0.764420.000000.000002010.11.01 04:020.766010.000.000.001.61
151186962010.11.01 05:04sell0.01nzdusd0.766190.000000.000002010.11.01 10:170.765780.000.000.000.42
151354842010.11.01 10:54sell0.01nzdusd0.766510.000000.000002010.11.01 17:450.765230.000.000.001.30
151593702010.11.01 18:06sell0.01nzdusd0.766840.000000.000002010.11.01 21:050.765990.000.000.000.86
151708922010.11.01 21:25buy0.01nzdusd0.766280.000000.000002010.11.02 01:100.767010.000.000.040.74
151822922010.11.02 01:45buy0.01nzdusd0.766900.000000.000002010.11.02 05:300.766660.000.000.00-0.24
151950862010.11.02 06:15buy0.01nzdusd0.765810.000000.000002010.11.02 10:050.767140.000.000.001.33
  0.00 0.00 0.49 104.06
Closed P/L: 104.55
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
152071692010.11.02 10:13buy0.01audjpy80.6050.0000.000 80.5990.000.000.00-0.07
152071682010.11.02 10:13buy0.01audusd1.000220.000000.00000 0.998120.000.000.00-2.10
152071652010.11.02 10:13buy0.01eurjpy112.3750.0000.000 112.8450.000.000.005.83
152071642010.11.02 10:13buy0.01eurusd1.394250.000000.00000 1.397210.000.000.002.97
152071672010.11.02 10:13buy0.01gbpjpy129.4310.0000.000 129.1660.000.000.00-3.28
152071622010.11.02 10:13buy0.01gbpusd1.605950.000000.00000 1.599300.000.000.00-6.66
152071712010.11.02 10:13buy0.01nzdjpy61.8630.0000.000 62.0590.000.000.002.43
152071732010.11.02 10:13buy0.01nzdusd0.767480.000000.00000 0.768430.000.000.000.95
  0.00 0.00 0.00 0.07
 Floating P/L: 0.07
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 104.55 Floating P/L: 0.07 Margin: 19.07
Balance: 1 084.45 Equity: 1 084.52 Free Margin: 1 065.45